Beaverhead Financial Inc.

Account: 4701007 Name: Lords FXT (Auto) Currency: USD 2009 September 25, 03:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
108001032009.09.24 05:20balanceDeposit5 000.00
108001652009.09.24 05:27sell0.10eurjpy134.41134.400.002009.09.24 10:26133.680.000.000.0080.56
108001662009.09.24 05:27sell0.10usdchf1.02621.03020.00002009.09.24 05:541.02760.000.000.00-13.62
108001672009.09.24 05:27buy0.10audusd0.87070.87080.00002009.09.24 10:540.87270.000.000.0020.00
108001702009.09.24 05:28sell0.10usdcad1.07421.07820.00002009.09.24 07:331.07650.000.000.00-21.37
108002402009.09.24 05:39sell0.10eurusd1.47261.47660.00002009.09.24 09:091.47380.000.000.00-12.00
108002652009.09.24 05:41sell0.10gbpjpy149.04149.030.002009.09.24 11:48146.880.000.000.00238.70
108002662009.09.24 05:41sell0.10gbpusd1.63451.63440.00002009.09.24 11:481.62310.000.000.00114.00
108002672009.09.24 05:41sell0.10gbpchf1.67881.68690.00002009.09.24 08:521.68250.000.000.00-36.03
108002712009.09.24 05:41sell0.10usdjpy91.1891.170.002009.09.24 11:4890.480.000.000.0077.37
108003542009.09.24 05:54buy0.10usdchf1.02761.02360.00002009.09.24 09:491.02550.000.000.00-20.48
108015812009.09.24 07:33buy0.10usdcad1.07641.07240.00002009.09.24 08:421.07380.000.000.00-24.21
108024642009.09.24 08:42sell0.10usdcad1.07381.07790.00002009.09.24 10:301.07520.000.000.00-13.02
108026862009.09.24 08:52buy0.10gbpchf1.68271.67450.00002009.09.24 10:001.67770.000.000.00-48.77
108029682009.09.24 09:09buy0.10eurusd1.47381.47390.00002009.09.24 10:301.47460.000.000.008.00
108038122009.09.24 09:50sell0.10usdchf1.02551.02950.00002009.09.24 09:501.02600.000.000.00-4.87
108038302009.09.24 09:50buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:501.02550.000.000.00-4.88
108038392009.09.24 09:50sell0.10usdchf1.02551.02950.00002009.09.24 09:501.02600.000.000.00-4.87
108038532009.09.24 09:50buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:501.02550.000.000.00-4.88
108038542009.09.24 09:50sell0.10usdchf1.02551.02960.00002009.09.24 09:511.02600.000.000.00-4.87
108038692009.09.24 09:51buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:521.02560.000.000.00-3.90
108038912009.09.24 09:52sell0.10usdchf1.02561.02960.00002009.09.24 09:521.02600.000.000.00-3.90
108038922009.09.24 09:52buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:521.02560.000.000.00-3.90
108038962009.09.24 09:52sell0.10usdchf1.02561.02960.00002009.09.24 09:521.02600.000.000.00-3.90
108039002009.09.24 09:52buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:531.02560.000.000.00-3.90
108039032009.09.24 09:53sell0.10usdchf1.02561.02960.00002009.09.24 09:531.02600.000.000.00-3.90
108039062009.09.24 09:53buy0.10usdchf1.02601.02200.00002009.09.24 09:531.02560.000.000.00-3.90
108039122009.09.24 09:53sell0.10usdchf1.02561.02960.00002009.09.24 12:121.02430.000.000.0012.69
108042502009.09.24 10:00sell0.10gbpchf1.67781.67770.00002009.09.24 11:481.66340.000.000.00140.50
108048942009.09.24 10:26buy0.10eurjpy133.68133.280.002009.09.24 10:30133.540.000.000.00-15.46
108049912009.09.24 10:30buy0.10usdcad1.07521.07120.00002009.09.24 12:121.07400.000.000.00-11.17
108050782009.09.24 10:30buy0.10eurjpy133.61133.210.002009.09.24 10:33133.540.000.000.00-7.74
108050952009.09.24 10:30sell0.10eurusd1.47501.47900.00002009.09.24 10:311.47600.000.000.00-10.00
108051702009.09.24 10:31buy0.10eurusd1.47601.47200.00002009.09.24 10:311.47560.000.000.00-4.00
108051782009.09.24 10:31sell0.10eurusd1.47561.47960.00002009.09.24 10:311.47600.000.000.00-4.00
108051892009.09.24 10:31buy0.10eurusd1.47601.47200.00002009.09.24 10:311.47560.000.000.00-4.00
108051932009.09.24 10:31sell0.10eurusd1.47561.47960.00002009.09.24 10:321.47600.000.000.00-4.00
108052012009.09.24 10:32buy0.10eurusd1.47601.47200.00002009.09.24 10:321.47560.000.000.00-4.00
108052052009.09.24 10:32sell0.10eurusd1.47561.47960.00002009.09.24 10:321.47600.000.000.00-4.00
108052062009.09.24 10:32buy0.10eurusd1.47601.47200.00002009.09.24 10:321.47570.000.000.00-3.00
108052092009.09.24 10:32sell0.10eurusd1.47561.47970.00002009.09.24 10:351.47600.000.000.00-4.00
108052302009.09.24 10:33sell0.10eurjpy133.54133.940.002009.09.24 10:33133.580.000.000.00-4.42
108052342009.09.24 10:33buy0.10eurjpy133.58133.180.002009.09.24 10:34133.540.000.000.00-4.42
108052622009.09.24 10:34sell0.10eurjpy133.54133.940.002009.09.24 10:34133.600.000.000.00-6.63
108052662009.09.24 10:34buy0.10eurjpy133.60133.200.002009.09.24 11:37133.550.000.000.00-5.52
108052802009.09.24 10:35buy0.10eurusd1.47601.47200.00002009.09.24 10:351.47570.000.000.00-3.00
108052862009.09.24 10:35buy0.10eurusd1.47611.47210.00002009.09.24 10:531.47510.000.000.00-10.00
108057032009.09.24 10:53sell0.10eurusd1.47511.47910.00002009.09.24 10:531.47550.000.000.00-4.00
108057162009.09.24 10:53buy0.10eurusd1.47551.47150.00002009.09.24 10:531.47510.000.000.00-4.00
108057212009.09.24 10:53sell0.10eurusd1.47511.47910.00002009.09.24 10:531.47540.000.000.00-3.00
108057372009.09.24 10:53buy0.10eurusd1.47541.47140.00002009.09.24 10:541.47510.000.000.00-3.00
108057812009.09.24 10:54sell0.10audusd0.87270.87670.00002009.09.24 11:440.87400.000.000.00-13.00
108057912009.09.24 10:54sell0.10eurusd1.47511.47910.00002009.09.24 10:561.47540.000.000.00-3.00
108058732009.09.24 10:56buy0.10eurusd1.47541.47140.00002009.09.24 11:001.47510.000.000.00-3.00
108061022009.09.24 11:00sell0.10eurusd1.47511.47910.00002009.09.24 11:481.47590.000.000.00-8.00
108070702009.09.24 11:37sell0.10eurjpy133.55133.950.002009.09.24 12:06133.590.000.000.00-4.42
108071902009.09.24 11:45buy0.10audusd0.87400.87000.00002009.09.24 16:240.87470.000.000.007.00
108072472009.09.24 11:48buy0.10eurusd1.47591.47600.00002009.09.24 14:111.47630.000.000.004.00
108072622009.09.24 11:48sell0.10gbpjpy146.78147.580.002009.09.24 15:00147.170.000.000.00-42.98
108072742009.09.24 11:48sell0.10gbpusd1.62291.62280.00002009.09.24 15:021.62280.000.000.001.00
108072792009.09.24 11:48sell0.10usdjpy90.4690.870.002009.09.24 13:2590.620.000.000.00-17.66
108072802009.09.24 11:48sell0.10gbpchf1.66261.67060.00002009.09.24 12:121.66250.000.000.000.97
108076782009.09.24 12:06buy0.10eurjpy133.59133.600.002009.09.24 15:15133.840.000.000.0027.59
108095582009.09.24 13:25buy0.10usdjpy90.6290.630.002009.09.24 18:1091.090.000.000.0051.60
108102272009.09.24 14:11sell0.10eurusd1.47631.48430.00002009.09.24 14:591.47840.000.000.00-21.00
108109182009.09.24 14:59buy0.10eurusd1.47851.47050.00002009.09.24 16:231.47750.000.000.00-10.00
108110702009.09.24 15:02sell0.10gbpusd1.62271.62260.00002009.09.25 03:071.59600.000.00-1.82267.00
108113712009.09.24 15:15sell0.10eurjpy133.87134.670.002009.09.24 15:30133.990.000.000.00-13.24
108116352009.09.24 15:30sell0.10eurjpy133.87134.680.002009.09.24 15:30133.990.000.000.00-13.24
108116382009.09.24 15:30buy0.10eurjpy133.99133.190.002009.09.24 15:30133.930.000.000.00-6.62
108116412009.09.24 15:30sell0.10eurjpy133.93134.730.002009.09.24 15:30133.970.000.000.00-4.41
108116442009.09.24 15:30buy0.10eurjpy133.97133.170.002009.09.24 15:30133.910.000.000.00-6.63
108117252009.09.24 15:30sell0.10eurjpy133.90134.720.002009.09.24 15:31133.980.000.000.00-8.84
108117722009.09.24 15:31buy0.10eurjpy133.97133.170.002009.09.24 15:31133.930.000.000.00-4.41
108117742009.09.24 15:31sell0.10eurjpy133.93134.730.002009.09.24 15:32133.970.000.000.00-4.41
108117902009.09.24 15:32buy0.10eurjpy133.97133.160.002009.09.24 15:32133.930.000.000.00-4.42
108117942009.09.24 15:32sell0.10eurjpy133.93134.730.002009.09.24 15:33133.970.000.000.00-4.42
108118112009.09.24 15:33buy0.10eurjpy133.97133.170.002009.09.24 17:19133.950.000.000.00-2.19
108123992009.09.24 16:02buy0.10gbpjpy146.77145.960.002009.09.24 16:26146.490.000.000.00-30.89
108129232009.09.24 16:23sell0.10eurusd1.47741.47730.00002009.09.24 17:501.47080.000.000.0066.00
108129582009.09.24 16:24sell0.10audusd0.87460.87450.00002009.09.24 17:490.86900.000.000.0056.00
108160942009.09.24 17:19sell0.10eurjpy133.95134.750.002009.09.24 17:27134.170.000.000.00-24.13
108165122009.09.24 17:27buy0.10eurjpy134.17133.370.002009.09.24 17:27134.110.000.000.00-6.59
108165162009.09.24 17:27sell0.10eurjpy134.11134.910.002009.09.24 17:27134.160.000.000.00-5.49
108165232009.09.24 17:27buy0.10eurjpy134.16133.360.002009.09.24 17:27134.110.000.000.00-5.49
108165282009.09.24 17:27sell0.10eurjpy134.11134.910.002009.09.24 17:27134.170.000.000.00-6.59
108165302009.09.24 17:27buy0.10eurjpy134.17133.370.002009.09.24 17:39134.050.000.000.00-13.16
108169362009.09.24 17:39sell0.10eurjpy134.04134.850.002009.09.25 03:07133.230.000.00-1.3889.10
108174502009.09.24 17:45sell0.10gbpjpy146.91146.900.002009.09.24 20:49146.900.000.000.001.09
108176152009.09.24 17:49buy0.10audusd0.86900.86100.00002009.09.25 02:510.86100.000.000.01-80.00
108176572009.09.24 17:50buy0.10eurusd1.47051.46250.00002009.09.24 18:051.46960.000.000.00-9.00
108182572009.09.24 18:05sell0.10eurusd1.46961.47760.00002009.09.25 03:071.46570.000.00-1.2639.00
108184822009.09.24 18:11sell0.10usdjpy91.1091.900.002009.09.25 03:0790.920.000.00-2.1819.80
  0.00 0.00 -6.63 580.21
Closed P/L: 573.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
108283552009.09.25 03:14buy0.10eurjpy133.38132.980.00 133.120.000.000.00-28.58
108285202009.09.25 03:25buy0.10usdjpy91.0290.620.00 90.970.000.000.00-5.50
108285402009.09.25 03:26sell0.10audusd0.86170.86570.0000 0.86220.000.000.00-5.00
108285702009.09.25 03:27buy0.10eurusd1.46381.45980.0000 1.46330.000.000.00-5.00
  0.00 0.00 0.00 -44.08
 Floating P/L: -44.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 573.58 Floating P/L: -44.08 Margin: 95.82
Balance: 5 573.58 Equity: 5 529.50 Free Margin: 5 433.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 315.33 Gross Loss: 741.75 Total Net Profit: 573.58
Profit Factor: 1.77 Expected Payoff: 6.23  
Absolute Drawdown: 271.80 Maximal Drawdown: 271.80 (5.44%) Relative Drawdown: 5.44% (271.80)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 51 (29.41%) Long Positions (won %): 41 (14.63%)
Profit Trades (% of total): 21 (22.83%) Loss trades (% of total): 71 (77.17%)
Largest profit trade: 265.18 loss trade: -79.99
Average profit trade: 62.63 loss trade: -10.45
Maximum consecutive wins ($): 4 (570.57) consecutive losses ($): 19 (-228.15)
Maximal consecutive profit (count): 570.57 (4) consecutive loss (count): -228.15 (19)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 6