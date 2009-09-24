Beaverhead Financial Inc.
|Account: 4701007
|Name: Lords FXT (Auto)
|Currency: USD
|2009 September 25, 03:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10800103
|2009.09.24 05:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|10800165
|2009.09.24 05:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.41
|134.40
|0.00
|2009.09.24 10:26
|133.68
|0.00
|0.00
|0.00
|80.56
|10800166
|2009.09.24 05:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0262
|1.0302
|0.0000
|2009.09.24 05:54
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.62
|10800167
|2009.09.24 05:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.8707
|0.8708
|0.0000
|2009.09.24 10:54
|0.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10800170
|2009.09.24 05:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0742
|1.0782
|0.0000
|2009.09.24 07:33
|1.0765
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.37
|10800240
|2009.09.24 05:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4726
|1.4766
|0.0000
|2009.09.24 09:09
|1.4738
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10800265
|2009.09.24 05:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.04
|149.03
|0.00
|2009.09.24 11:48
|146.88
|0.00
|0.00
|0.00
|238.70
|10800266
|2009.09.24 05:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.6345
|1.6344
|0.0000
|2009.09.24 11:48
|1.6231
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|10800267
|2009.09.24 05:41
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.6788
|1.6869
|0.0000
|2009.09.24 08:52
|1.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.03
|10800271
|2009.09.24 05:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.18
|91.17
|0.00
|2009.09.24 11:48
|90.48
|0.00
|0.00
|0.00
|77.37
|10800354
|2009.09.24 05:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0276
|1.0236
|0.0000
|2009.09.24 09:49
|1.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.48
|10801581
|2009.09.24 07:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0764
|1.0724
|0.0000
|2009.09.24 08:42
|1.0738
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.21
|10802464
|2009.09.24 08:42
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0738
|1.0779
|0.0000
|2009.09.24 10:30
|1.0752
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.02
|10802686
|2009.09.24 08:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.6827
|1.6745
|0.0000
|2009.09.24 10:00
|1.6777
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.77
|10802968
|2009.09.24 09:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4738
|1.4739
|0.0000
|2009.09.24 10:30
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10803812
|2009.09.24 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0255
|1.0295
|0.0000
|2009.09.24 09:50
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|10803830
|2009.09.24 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:50
|1.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|10803839
|2009.09.24 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0255
|1.0295
|0.0000
|2009.09.24 09:50
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|10803853
|2009.09.24 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:50
|1.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|10803854
|2009.09.24 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0255
|1.0296
|0.0000
|2009.09.24 09:51
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|10803869
|2009.09.24 09:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:52
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803891
|2009.09.24 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0256
|1.0296
|0.0000
|2009.09.24 09:52
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803892
|2009.09.24 09:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:52
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803896
|2009.09.24 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0256
|1.0296
|0.0000
|2009.09.24 09:52
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803900
|2009.09.24 09:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:53
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803903
|2009.09.24 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0256
|1.0296
|0.0000
|2009.09.24 09:53
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803906
|2009.09.24 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0260
|1.0220
|0.0000
|2009.09.24 09:53
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|10803912
|2009.09.24 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0256
|1.0296
|0.0000
|2009.09.24 12:12
|1.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|10804250
|2009.09.24 10:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.6778
|1.6777
|0.0000
|2009.09.24 11:48
|1.6634
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|10804894
|2009.09.24 10:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.68
|133.28
|0.00
|2009.09.24 10:30
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.46
|10804991
|2009.09.24 10:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0752
|1.0712
|0.0000
|2009.09.24 12:12
|1.0740
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|10805078
|2009.09.24 10:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.61
|133.21
|0.00
|2009.09.24 10:33
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|10805095
|2009.09.24 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4750
|1.4790
|0.0000
|2009.09.24 10:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10805170
|2009.09.24 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4720
|0.0000
|2009.09.24 10:31
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805178
|2009.09.24 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4756
|1.4796
|0.0000
|2009.09.24 10:31
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805189
|2009.09.24 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4720
|0.0000
|2009.09.24 10:31
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805193
|2009.09.24 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4756
|1.4796
|0.0000
|2009.09.24 10:32
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805201
|2009.09.24 10:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4720
|0.0000
|2009.09.24 10:32
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805205
|2009.09.24 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4756
|1.4796
|0.0000
|2009.09.24 10:32
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805206
|2009.09.24 10:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4720
|0.0000
|2009.09.24 10:32
|1.4757
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10805209
|2009.09.24 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4756
|1.4797
|0.0000
|2009.09.24 10:35
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805230
|2009.09.24 10:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.54
|133.94
|0.00
|2009.09.24 10:33
|133.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|10805234
|2009.09.24 10:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.58
|133.18
|0.00
|2009.09.24 10:34
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|10805262
|2009.09.24 10:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.54
|133.94
|0.00
|2009.09.24 10:34
|133.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|10805266
|2009.09.24 10:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.60
|133.20
|0.00
|2009.09.24 11:37
|133.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|10805280
|2009.09.24 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4760
|1.4720
|0.0000
|2009.09.24 10:35
|1.4757
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10805286
|2009.09.24 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4761
|1.4721
|0.0000
|2009.09.24 10:53
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10805703
|2009.09.24 10:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4751
|1.4791
|0.0000
|2009.09.24 10:53
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805716
|2009.09.24 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4755
|1.4715
|0.0000
|2009.09.24 10:53
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10805721
|2009.09.24 10:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4751
|1.4791
|0.0000
|2009.09.24 10:53
|1.4754
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10805737
|2009.09.24 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4754
|1.4714
|0.0000
|2009.09.24 10:54
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10805781
|2009.09.24 10:54
|sell
|0.10
|audusd
|0.8727
|0.8767
|0.0000
|2009.09.24 11:44
|0.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10805791
|2009.09.24 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4751
|1.4791
|0.0000
|2009.09.24 10:56
|1.4754
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10805873
|2009.09.24 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4754
|1.4714
|0.0000
|2009.09.24 11:00
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10806102
|2009.09.24 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4751
|1.4791
|0.0000
|2009.09.24 11:48
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10807070
|2009.09.24 11:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.55
|133.95
|0.00
|2009.09.24 12:06
|133.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|10807190
|2009.09.24 11:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8740
|0.8700
|0.0000
|2009.09.24 16:24
|0.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10807247
|2009.09.24 11:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4759
|1.4760
|0.0000
|2009.09.24 14:11
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10807262
|2009.09.24 11:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|146.78
|147.58
|0.00
|2009.09.24 15:00
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.98
|10807274
|2009.09.24 11:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.6229
|1.6228
|0.0000
|2009.09.24 15:02
|1.6228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10807279
|2009.09.24 11:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.46
|90.87
|0.00
|2009.09.24 13:25
|90.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.66
|10807280
|2009.09.24 11:48
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.6626
|1.6706
|0.0000
|2009.09.24 12:12
|1.6625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|10807678
|2009.09.24 12:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.59
|133.60
|0.00
|2009.09.24 15:15
|133.84
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|10809558
|2009.09.24 13:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.62
|90.63
|0.00
|2009.09.24 18:10
|91.09
|0.00
|0.00
|0.00
|51.60
|10810227
|2009.09.24 14:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4763
|1.4843
|0.0000
|2009.09.24 14:59
|1.4784
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10810918
|2009.09.24 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4785
|1.4705
|0.0000
|2009.09.24 16:23
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10811070
|2009.09.24 15:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.6227
|1.6226
|0.0000
|2009.09.25 03:07
|1.5960
|0.00
|0.00
|-1.82
|267.00
|10811371
|2009.09.24 15:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.87
|134.67
|0.00
|2009.09.24 15:30
|133.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.24
|10811635
|2009.09.24 15:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.87
|134.68
|0.00
|2009.09.24 15:30
|133.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.24
|10811638
|2009.09.24 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.99
|133.19
|0.00
|2009.09.24 15:30
|133.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|10811641
|2009.09.24 15:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.93
|134.73
|0.00
|2009.09.24 15:30
|133.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|10811644
|2009.09.24 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.97
|133.17
|0.00
|2009.09.24 15:30
|133.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|10811725
|2009.09.24 15:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.90
|134.72
|0.00
|2009.09.24 15:31
|133.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.84
|10811772
|2009.09.24 15:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.97
|133.17
|0.00
|2009.09.24 15:31
|133.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|10811774
|2009.09.24 15:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.93
|134.73
|0.00
|2009.09.24 15:32
|133.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|10811790
|2009.09.24 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.97
|133.16
|0.00
|2009.09.24 15:32
|133.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|10811794
|2009.09.24 15:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.93
|134.73
|0.00
|2009.09.24 15:33
|133.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|10811811
|2009.09.24 15:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.97
|133.17
|0.00
|2009.09.24 17:19
|133.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|10812399
|2009.09.24 16:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|146.77
|145.96
|0.00
|2009.09.24 16:26
|146.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|10812923
|2009.09.24 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4774
|1.4773
|0.0000
|2009.09.24 17:50
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|10812958
|2009.09.24 16:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.8746
|0.8745
|0.0000
|2009.09.24 17:49
|0.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10816094
|2009.09.24 17:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|133.95
|134.75
|0.00
|2009.09.24 17:27
|134.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.13
|10816512
|2009.09.24 17:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.17
|133.37
|0.00
|2009.09.24 17:27
|134.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|10816516
|2009.09.24 17:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.11
|134.91
|0.00
|2009.09.24 17:27
|134.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|10816523
|2009.09.24 17:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.16
|133.36
|0.00
|2009.09.24 17:27
|134.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|10816528
|2009.09.24 17:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.11
|134.91
|0.00
|2009.09.24 17:27
|134.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|10816530
|2009.09.24 17:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.17
|133.37
|0.00
|2009.09.24 17:39
|134.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.16
|10816936
|2009.09.24 17:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.04
|134.85
|0.00
|2009.09.25 03:07
|133.23
|0.00
|0.00
|-1.38
|89.10
|10817450
|2009.09.24 17:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|146.91
|146.90
|0.00
|2009.09.24 20:49
|146.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|10817615
|2009.09.24 17:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.8690
|0.8610
|0.0000
|2009.09.25 02:51
|0.8610
|0.00
|0.00
|0.01
|-80.00
|10817657
|2009.09.24 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|1.4625
|0.0000
|2009.09.24 18:05
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10818257
|2009.09.24 18:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|1.4776
|0.0000
|2009.09.25 03:07
|1.4657
|0.00
|0.00
|-1.26
|39.00
|10818482
|2009.09.24 18:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.10
|91.90
|0.00
|2009.09.25 03:07
|90.92
|0.00
|0.00
|-2.18
|19.80
|
|0.00
|0.00
|-6.63
|580.21
|Closed P/L:
|573.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10828355
|2009.09.25 03:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.38
|132.98
|0.00
|
|133.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.58
|10828520
|2009.09.25 03:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.02
|90.62
|0.00
|
|90.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|10828540
|2009.09.25 03:26
|sell
|0.10
|audusd
|0.8617
|0.8657
|0.0000
|
|0.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10828570
|2009.09.25 03:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4638
|1.4598
|0.0000
|
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.08
|
|Floating P/L:
|-44.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|573.58
|Floating P/L:
|-44.08
|Margin:
|95.82
|Balance:
|5 573.58
|Equity:
|5 529.50
|Free Margin:
|5 433.68
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 315.33
|Gross Loss:
|741.75
|Total Net Profit:
|573.58
|Profit Factor:
|1.77
|Expected Payoff:
|6.23
|
|Absolute Drawdown:
|271.80
|Maximal Drawdown:
|271.80 (5.44%)
|Relative Drawdown:
|5.44% (271.80)
|
|Total Trades:
|92
|Short Positions (won %):
|51 (29.41%)
|Long Positions (won %):
|41 (14.63%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (22.83%)
|Loss trades (% of total):
|71 (77.17%)
|Largest
|profit trade:
|265.18
|loss trade:
|-79.99
|Average
|profit trade:
|62.63
|loss trade:
|-10.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (570.57)
|consecutive losses ($):
|19 (-228.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|570.57 (4)
|consecutive loss (count):
|-228.15 (19)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|6