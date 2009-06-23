SummerstreetFX

Account: 200687 Name: TMeL Currency: EUR 2009 August 21, 20:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3830372009.06.23 13:04balanceDeposit100 000.00
3830382009.06.23 13:04buy1.00eurusd.1.401171.365991.416172009.06.24 00:001.406530.000.000.00381.08
3834012009.06.24 01:00buy1.00eurusd.1.408091.366271.416432009.06.24 11:351.403810.000.000.00-304.88
3837862009.06.24 10:15sell1.00eurusd.1.406771.444971.394792009.06.24 11:351.404010.000.000.00196.58
3838812009.06.24 11:22sell2.00eurusd.1.409791.444971.394792009.06.24 11:351.403910.000.000.00837.66
3838882009.06.24 11:28buy2.00eurusd.1.404951.366271.416432009.06.24 11:351.403510.000.000.00-205.20
3839042009.06.24 11:30buy3.00eurusd.1.401431.366271.416432009.06.24 11:351.403510.000.000.00444.60
3839222009.06.24 12:00sell1.00eurusd.1.402191.440851.390712009.06.24 16:151.399370.000.000.00201.52
3839302009.06.24 12:31sell2.00eurusd.1.405711.440851.390712009.06.24 16:151.399770.000.000.00848.71
3840792009.06.24 16:54sell1.00eurusd.1.397271.432431.382272009.06.25 00:001.394330.000.000.00210.85
3845152009.06.25 01:00sell1.00eurusd.1.396031.431291.381032009.06.25 14:001.394230.000.000.00129.10
3845492009.06.25 03:30buy1.00eurusd.1.396011.354791.404932009.06.25 14:001.394090.000.000.00-137.72
3846192009.06.25 07:33buy2.00eurusd.1.392941.354791.404932009.06.25 14:001.394090.000.000.00164.98
3848672009.06.25 13:02buy3.00eurusd.1.389931.354791.404932009.06.25 14:001.393990.000.000.00873.75
3849152009.06.25 14:00sell1.00eurusd.1.394071.444391.394212009.06.26 15:501.404270.000.000.00-726.36
3862462009.06.25 17:16sell2.00eurusd.1.397111.444391.394212009.06.26 15:501.404330.000.000.00-1 028.25
3863262009.06.25 17:27sell3.00eurusd.1.400171.444391.394212009.06.26 15:501.404330.000.000.00-888.68
3868902009.06.25 18:00buy1.00eurusd.1.399431.364231.414432009.06.26 15:501.404190.000.000.00338.99
3884552009.06.26 00:13sell4.00eurusd.1.403171.444391.394212009.06.26 15:501.404370.000.000.00-341.79
3897882009.06.26 09:38sell5.00eurusd.1.406191.444391.394212009.06.26 15:501.404330.000.000.00662.24
3902042009.06.26 11:09sell6.00eurusd.1.409211.444391.394212009.06.26 15:501.404330.000.000.002 084.98
3936062009.06.29 01:46sell1.00eurusd.1.402531.450031.399872009.06.30 07:091.411230.000.000.00-616.48
3938732009.06.29 10:30buy1.00eurusd.1.404291.369111.419292009.06.30 07:091.411070.000.000.00480.49
3938792009.06.29 10:50sell2.00eurusd.1.405671.450031.399872009.06.30 07:091.411190.000.000.00-782.32
3940742009.06.29 17:08sell3.00eurusd.1.408671.450031.399872009.06.30 07:091.411250.000.000.00-548.45
3943512009.06.30 00:14sell4.00eurusd.1.411831.450031.399872009.06.30 07:091.411210.000.000.00175.74
3944872009.06.30 06:23sell5.00eurusd.1.414871.450031.399872009.06.30 07:091.411210.000.000.001 296.76
3945702009.06.30 07:09buy1.00eurusd.1.411031.375871.426032009.06.30 07:091.411070.000.000.002.83
3945712009.06.30 07:09buy1.00eurusd.1.411231.366731.416912009.06.30 23:271.405230.000.000.00-426.98
3946912009.06.30 08:36buy2.00eurusd.1.408211.410671.423212009.06.30 12:581.410670.000.000.00348.77
3946962009.06.30 08:45sell1.00eurusd.1.408811.404191.396832009.06.30 16:171.404190.000.000.00329.02
3947452009.06.30 09:41sell2.00eurusd.1.411831.404191.396832009.06.30 16:171.404190.000.000.001 088.17
3948822009.06.30 13:12buy2.00eurusd.1.408031.366731.416912009.06.30 23:271.405170.000.000.00-407.07
3949382009.06.30 14:06buy3.00eurusd.1.405011.366731.416912009.06.30 23:271.405170.000.000.0034.16
3949572009.06.30 14:21buy4.00eurusd.1.401911.366731.416912009.06.30 23:271.405170.000.000.00928.00
3950722009.06.30 16:17sell1.00eurusd.1.404061.439161.389062009.06.30 23:271.405330.000.000.00-90.37
3952722009.06.30 23:27sell1.00eurusd.1.405171.440431.390172009.07.01 00:001.404130.000.000.0074.07
3953422009.07.01 02:11sell1.00eurusd.1.402071.453831.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.00-747.54
3953892009.07.01 06:51buy1.00eurusd.1.403731.404511.418732009.07.01 11:181.404510.000.000.0055.54
3953972009.07.01 06:58sell2.00eurusd.1.405211.453831.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.00-1 050.52
3954372009.07.01 07:34sell3.00eurusd.1.408371.453831.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.00-904.70
3955162009.07.01 11:18buy1.00eurusd.1.404671.412891.419672009.07.01 14:561.412890.000.000.00581.79
3955712009.07.01 12:29sell4.00eurusd.1.411471.453831.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.00-328.47
3956182009.07.01 13:23sell5.00eurusd.1.414571.453831.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.00686.66
3956982009.07.01 14:57buy1.00eurusd.1.413011.415671.428012009.07.01 18:091.415670.000.000.00187.90
3957742009.07.01 16:02sell6.00eurusd.1.418671.416531.403672009.07.02 00:491.412630.000.000.002 565.43
3958822009.07.01 18:09buy1.00eurusd.1.415811.377591.427812009.07.02 00:491.412370.000.000.00-243.56
3961362009.07.02 00:47buy2.00eurusd.1.412811.377591.427812009.07.02 00:491.412370.000.000.00-62.31
3961622009.07.02 01:49sell1.00eurusd.1.413131.406391.398132009.07.02 12:321.406390.000.000.00479.24
3964902009.07.02 12:33sell1.00eurusd.1.406071.405771.391072009.07.02 13:041.405770.000.000.0021.34
3965252009.07.02 13:04sell1.00eurusd.1.405871.403031.390872009.07.02 17:501.403030.000.000.00202.42
3966892009.07.02 17:51sell1.00eurusd.1.402771.396951.387772009.07.03 00:001.396310.000.000.00462.65
3968832009.07.03 01:03sell1.00eurusd.1.396871.435111.384912009.07.03 08:211.398930.000.000.00-147.26
3969102009.07.03 03:40buy1.00eurusd.1.398231.398691.413232009.07.03 08:211.398770.000.000.0038.61
3969412009.07.03 04:36sell2.00eurusd.1.399911.435111.384912009.07.03 08:211.399130.000.000.00111.50
3972412009.07.06 01:06sell1.00eurusd.1.397331.391891.382332009.07.06 12:561.391890.000.000.00390.84
3972932009.07.06 04:56buy1.00eurusd.1.397731.353331.403512009.07.06 13:491.392670.000.000.00-363.33
3973202009.07.06 06:45buy2.00eurusd.1.394631.353331.403512009.07.06 13:491.392670.000.000.00-281.47
3974992009.07.06 07:43buy3.00eurusd.1.391631.353331.403512009.07.06 13:491.392670.000.000.00224.03
3979922009.07.06 10:59buy4.00eurusd.1.388511.388711.403512009.07.06 13:491.392670.000.000.001 194.83
3980522009.07.06 12:56sell1.00eurusd.1.391751.426931.376752009.07.06 13:491.392830.000.000.00-77.54
3981762009.07.06 13:49sell1.00eurusd.1.392751.433991.383832009.07.07 00:491.397630.000.000.00-349.16
3982852009.07.06 16:29buy1.00eurusd.1.392831.395311.407832009.07.07 00:491.397450.000.000.00330.60
3983102009.07.06 17:27sell2.00eurusd.1.395831.433991.383832009.07.07 00:491.397610.000.000.00-254.72
4004712009.07.06 20:13sell3.00eurusd.1.398831.433991.383832009.07.07 00:491.397630.000.000.00257.58
4033172009.07.07 01:00buy1.00eurusd.1.397231.355931.406092009.07.07 08:481.395670.000.000.00-111.77
4055712009.07.07 02:38sell1.00eurusd.1.396511.394431.381512009.07.07 08:441.394430.000.000.00149.16
4094622009.07.07 06:20buy2.00eurusd.1.394131.355931.406092009.07.07 08:481.395670.000.000.00220.68
4123542009.07.07 07:16buy3.00eurusd.1.391091.391671.406092009.07.07 08:481.395590.000.000.00967.33
4163642009.07.07 08:44sell1.00eurusd.1.394071.429231.379072009.07.07 08:481.395770.000.000.00-121.80
4164542009.07.07 08:48sell1.00eurusd.1.395471.439831.389672009.07.07 13:201.399930.000.000.00-318.59
4193072009.07.07 09:58sell2.00eurusd.1.398611.439831.389672009.07.07 13:201.399930.000.000.00-188.58
4225112009.07.07 11:01sell3.00eurusd.1.401671.439831.389672009.07.07 13:201.399930.000.000.00372.88
4242552009.07.07 11:43sell4.00eurusd.1.404671.403931.389672009.07.07 13:201.399930.000.000.001 354.35
4266462009.07.07 12:57buy1.00eurusd.1.402261.367161.417262009.07.07 13:201.399670.000.000.00-185.04
4277192009.07.07 13:20buy1.00eurusd.1.400031.352571.402732009.07.08 09:251.391970.000.000.00-579.04
4327422009.07.07 15:29buy2.00eurusd.1.396811.352571.402732009.07.08 09:251.392170.000.000.00-666.59
4347332009.07.07 16:38buy3.00eurusd.1.393771.352571.402732009.07.08 09:251.392170.000.000.00-344.79
4354182009.07.07 17:14sell1.00eurusd.1.395431.392231.380432009.07.08 04:501.392230.000.000.00229.85
4416022009.07.07 23:28buy4.00eurusd.1.390731.352571.402732009.07.08 09:251.392070.000.000.00385.04
4437322009.07.08 04:50sell1.00eurusd.1.392011.390131.377012009.07.08 06:471.390130.000.000.00135.24
4449602009.07.08 06:09buy5.00eurusd.1.387731.387971.402732009.07.08 09:251.392070.000.000.001 558.83
4460992009.07.08 06:47sell1.00eurusd.1.389771.424931.374772009.07.08 09:251.392130.000.000.00-169.52
4491272009.07.08 09:25sell1.00eurusd.1.391871.387371.376872009.07.08 19:441.387370.000.000.00324.35
4501572009.07.08 10:18buy1.00eurusd.1.391651.350371.400512009.07.09 00:231.387670.000.000.00-286.81
4520312009.07.08 12:32buy2.00eurusd.1.388631.389071.403632009.07.08 15:071.389070.000.000.0063.35
4568352009.07.08 15:15buy2.00eurusd.1.388531.350371.400512009.07.09 00:231.387670.000.000.00-123.95
4572992009.07.08 15:55buy3.00eurusd.1.385511.350371.400512009.07.09 00:231.387670.000.000.00466.97
4584002009.07.08 19:44sell1.00eurusd.1.387091.422271.372092009.07.09 00:231.387830.000.000.00-53.32
4591982009.07.09 02:49buy1.00eurusd.1.390031.396631.405032009.07.09 13:321.396630.000.000.00472.57
4611592009.07.09 13:33buy1.00eurusd.1.396531.403111.411532009.07.09 19:081.403110.000.000.00468.96
4628672009.07.09 19:08buy1.00eurusd.1.403311.355771.405932009.07.13 08:091.395390.000.000.00-567.58
4631472009.07.10 00:20buy2.00eurusd.1.400231.355771.405932009.07.13 08:091.395410.000.000.00-690.84
4633242009.07.10 02:48buy3.00eurusd.1.397231.355771.405932009.07.13 08:091.395370.000.000.00-399.89
4633962009.07.10 03:59sell1.00eurusd.1.397891.391931.382892009.07.10 11:411.391930.000.000.00428.18
4638492009.07.10 07:08buy4.00eurusd.1.393431.393811.405372009.07.13 02:181.393810.000.000.00109.05
4640082009.07.10 07:56buy5.00eurusd.1.390371.390751.405372009.07.10 15:291.390750.000.000.00136.62
4649522009.07.10 11:41sell1.00eurusd.1.391871.430031.379912009.07.13 08:091.395530.000.000.00-262.27
4661922009.07.10 16:44sell2.00eurusd.1.394871.393831.379872009.07.13 07:211.393830.000.000.00149.23
4668162009.07.13 02:18buy4.00eurusd.1.394071.355771.405932009.07.13 08:091.395390.000.000.00378.39
4671592009.07.13 06:00buy5.00eurusd.1.390931.391511.405932009.07.13 08:091.395530.000.000.001 648.12
4674472009.07.13 07:55sell2.00eurusd.1.394911.430031.379912009.07.13 08:091.395690.000.000.00-111.77
4674822009.07.13 08:09sell1.00eurusd.1.395451.433631.383472009.07.13 15:351.396830.000.000.00-98.80
4675462009.07.13 08:46buy1.00eurusd.1.394291.395171.409292009.07.13 12:501.395170.000.000.0063.07
4680912009.07.13 10:42sell2.00eurusd.1.398471.395631.383472009.07.13 15:301.395630.000.000.00406.98
4684262009.07.13 12:50buy1.00eurusd.1.395191.357011.407172009.07.13 15:351.396610.000.000.00101.67
4687272009.07.13 14:07buy2.00eurusd.1.392171.392711.407172009.07.13 15:351.396610.000.000.00635.83
4690402009.07.13 15:35sell1.00eurusd.1.396651.434831.384652009.07.14 00:481.399250.000.000.00-185.81
4691742009.07.13 16:04buy1.00eurusd.1.397231.362091.412232009.07.14 00:481.399090.000.000.00132.94
4695562009.07.13 19:42sell2.00eurusd.1.399651.434831.384652009.07.14 00:481.399270.000.000.0054.31
4700032009.07.14 01:00buy1.00eurusd.1.398151.356831.407012009.07.14 20:361.396490.000.000.00-118.87
4701212009.07.14 03:16sell1.00eurusd.1.396911.395251.384972009.07.14 20:301.395250.000.000.00118.98
4702782009.07.14 06:05sell2.00eurusd.1.399971.399011.384972009.07.14 13:191.399010.000.000.00137.24
4719442009.07.14 14:42buy2.00eurusd.1.395031.356831.407012009.07.14 20:361.396470.000.000.00206.23
4725562009.07.14 17:58buy3.00eurusd.1.392011.392571.407012009.07.14 20:351.396530.000.000.00970.98
4728262009.07.14 20:30sell1.00eurusd.1.395031.430191.380032009.07.14 20:351.396850.000.000.00-130.29
4729072009.07.14 20:36sell1.00eurusd.1.396511.447211.397052009.07.16 02:301.406710.000.000.00-725.10
4731142009.07.14 22:49buy1.00eurusd.1.396671.407531.411672009.07.15 15:331.411670.000.000.001 062.57
4733552009.07.15 05:44sell2.00eurusd.1.399511.447211.397052009.07.16 02:301.406630.000.000.00-1 012.35
4734732009.07.15 06:14sell3.00eurusd.1.402871.447211.397052009.07.16 02:301.406630.000.000.00-801.92
4735812009.07.15 06:49sell4.00eurusd.1.405931.447211.397052009.07.16 02:301.406630.000.000.00-199.06
4744432009.07.15 12:06sell5.00eurusd.1.409011.447211.397052009.07.16 02:301.406630.000.000.00845.99
4750132009.07.15 16:13buy1.00eurusd.1.410231.372071.422232009.07.16 02:301.406470.000.000.00-267.34
4752452009.07.15 17:46sell6.00eurusd.1.412051.410711.397052009.07.16 02:301.406630.000.000.002 311.91
4759132009.07.16 01:02buy2.00eurusd.1.407231.372071.422232009.07.16 02:301.406470.000.000.00-108.07
4759362009.07.16 02:55sell1.00eurusd.1.407371.448651.398512009.07.17 06:531.408180.000.000.00-57.52
4761242009.07.16 08:02buy1.00eurusd.1.408231.412191.423232009.07.16 13:201.412190.000.000.00280.42
4761782009.07.16 10:29sell2.00eurusd.1.410491.448651.398512009.07.17 06:531.408180.000.000.00328.08
4762612009.07.16 11:28sell3.00eurusd.1.413511.412281.398512009.07.17 06:531.408240.000.000.001 122.68
4763572009.07.16 13:20buy1.00eurusd.1.412271.373971.424242009.07.17 06:531.408030.000.000.00-301.13
4770182009.07.17 06:34buy2.00eurusd.1.409241.373971.424242009.07.17 06:531.408030.000.000.00-171.87
4775752009.07.20 03:26buy1.00eurusd.1.416681.420721.431682009.07.20 14:371.420720.000.000.00284.36
4779132009.07.20 14:37buy1.00eurusd.1.420911.385641.435912009.07.21 00:001.420930.000.000.001.41
4785312009.07.21 02:13sell1.00eurusd.1.420741.462471.412222009.07.21 14:041.422570.000.000.00-128.64
4787632009.07.21 09:02buy1.00eurusd.1.421181.423621.436182009.07.21 13:491.423620.000.000.00171.39
4789022009.07.21 12:26sell2.00eurusd.1.424121.462471.412222009.07.21 14:041.422570.000.000.00217.92
4789922009.07.21 13:12sell3.00eurusd.1.427221.426681.412222009.07.21 14:041.422570.000.000.00980.62
4790262009.07.21 13:49buy1.00eurusd.1.423851.388541.438852009.07.21 14:031.422130.000.000.00-120.95
4790652009.07.21 14:05buy1.00eurusd.1.422481.381121.431322009.07.22 14:561.421020.000.000.00-102.74
4792052009.07.21 15:56buy2.00eurusd.1.419371.381121.431322009.07.22 14:561.421020.000.000.00232.23
4793152009.07.21 17:59sell1.00eurusd.1.418471.456881.406622009.07.22 14:561.421360.000.000.00-203.33
4794902009.07.21 20:15sell2.00eurusd.1.421521.421481.406522009.07.22 06:111.421480.000.000.005.63
4800742009.07.22 11:35sell2.00eurusd.1.421621.419761.406622009.07.22 14:031.419760.000.000.00262.02
4801632009.07.22 13:31buy3.00eurusd.1.416321.417121.431322009.07.22 14:561.421120.000.000.001 013.29
4803252009.07.22 14:57sell1.00eurusd.1.420921.459181.408922009.07.23 00:001.420230.000.000.0048.58
4804052009.07.22 15:49buy1.00eurusd.1.420861.421681.435862009.07.22 19:111.421680.000.000.0057.68
4804702009.07.22 16:44sell2.00eurusd.1.423921.459181.408922009.07.23 00:001.420230.000.000.00519.63
4806072009.07.22 19:11buy1.00eurusd.1.421921.386771.436922009.07.23 00:001.420120.000.000.00-126.75
4808102009.07.23 01:00sell1.00eurusd.1.422471.460681.410572009.07.23 14:301.425790.000.000.00-232.85
4808492009.07.23 02:12buy1.00eurusd.1.422031.422531.437032009.07.23 08:101.422530.000.000.0035.15
4810032009.07.23 06:26sell2.00eurusd.1.425571.422891.410572009.07.23 13:561.422890.000.000.00376.70
4810612009.07.23 08:10buy1.00eurusd.1.422631.384481.434632009.07.23 14:301.425580.000.000.00206.93
4811662009.07.23 13:14buy2.00eurusd.1.419631.421471.434632009.07.23 14:301.425610.000.000.00838.94
4812682009.07.23 14:30sell1.00eurusd.1.425431.417971.413502009.07.23 20:211.413500.000.000.00844.00
4813402009.07.23 15:16sell2.00eurusd.1.428501.417971.413502009.07.23 20:211.413500.000.000.002 122.39
4813822009.07.23 16:29buy1.00eurusd.1.426221.377561.427852009.07.24 05:371.417580.000.000.00-609.49
4814162009.07.23 17:10buy2.00eurusd.1.423211.377561.427852009.07.24 05:371.417580.000.000.00-794.31
4814682009.07.23 17:59buy3.00eurusd.1.420111.377561.427852009.07.24 05:371.417610.000.000.00-529.06
4815992009.07.23 20:13buy4.00eurusd.1.416421.377561.427852009.07.24 05:371.417610.000.000.00335.78
4816192009.07.23 20:21buy5.00eurusd.1.412851.413671.427852009.07.24 05:371.417610.000.000.001 678.88
4817122009.07.23 21:35sell1.00eurusd.1.416191.451481.401192009.07.24 05:371.417820.000.000.00-114.97
4819262009.07.24 05:37sell1.00eurusd.1.417531.458731.408632009.07.24 12:201.421890.000.000.00-306.63
4820742009.07.24 07:31sell2.00eurusd.1.420571.458731.408632009.07.24 12:201.421890.000.000.00-185.67
4821082009.07.24 08:45buy1.00eurusd.1.420431.421291.435432009.07.24 12:201.421570.000.000.0080.19
4821472009.07.24 10:12sell3.00eurusd.1.423631.458731.408632009.07.24 12:201.421730.000.000.00400.92
4825912009.07.27 01:00sell1.00eurusd.1.419621.464131.413962009.07.27 14:131.424150.000.000.00-318.08
4826902009.07.27 03:24sell2.00eurusd.1.422641.464131.413962009.07.27 14:131.424150.000.000.00-212.06
4827342009.07.27 04:45buy1.00eurusd.1.422581.425711.437582009.07.27 12:351.425710.000.000.00219.54
4827812009.07.27 06:31sell3.00eurusd.1.425721.464131.413962009.07.27 14:131.424120.000.000.00337.05
4829292009.07.27 10:45sell4.00eurusd.1.428961.428071.413962009.07.27 14:131.424120.000.000.001 359.44
4829812009.07.27 12:35buy1.00eurusd.1.425901.390691.440902009.07.27 14:131.423880.000.000.00-141.87
4830542009.07.27 14:13buy1.00eurusd.1.424251.386051.436252009.07.28 00:001.424440.000.000.0013.34
4832022009.07.27 15:57buy2.00eurusd.1.421251.386051.436252009.07.28 00:001.424440.000.000.00447.90
4832412009.07.27 16:40sell1.00eurusd.1.422021.457221.407022009.07.28 00:001.424670.000.000.00-186.01
4835222009.07.28 01:00sell1.00eurusd.1.423361.464631.414472009.07.28 11:441.424660.000.000.00-91.25
4836042009.07.28 05:18sell2.00eurusd.1.426471.464631.414472009.07.28 11:441.424650.000.000.00255.50
4837112009.07.28 06:49buy1.00eurusd.1.427031.391871.442032009.07.28 11:441.424450.000.000.00-181.12
4837212009.07.28 07:08sell3.00eurusd.1.429471.428641.414472009.07.28 11:441.424640.000.000.001 017.10
4840882009.07.28 16:02sell1.00eurusd.1.415801.451011.400802009.07.29 00:001.414850.000.000.0067.14
4846732009.07.29 01:00sell1.00eurusd.1.418021.415181.403022009.07.29 06:581.415180.000.000.00200.68
4847342009.07.29 02:00buy1.00eurusd.1.418051.376441.426782009.07.29 07:181.416420.000.000.00-115.08
4848752009.07.29 06:09buy2.00eurusd.1.414881.376441.426782009.07.29 07:181.416520.000.000.00231.55
4849192009.07.29 06:26buy3.00eurusd.1.411781.412481.426782009.07.29 07:181.416520.000.000.001 003.87
4851122009.07.29 07:00sell1.00eurusd.1.415221.450481.400222009.07.29 07:181.416780.000.000.00-110.11
4851882009.07.29 07:18sell1.00eurusd.1.416521.406521.401522009.07.29 15:321.402550.000.000.00996.04
4867272009.07.29 18:22sell1.00eurusd.1.401721.440031.389762009.07.30 00:001.401880.000.000.00-11.41
4869852009.07.29 20:44sell2.00eurusd.1.404761.440031.389762009.07.30 00:001.401940.000.000.00402.30
4874992009.07.30 01:42buy1.00eurusd.1.404781.405321.419782009.07.30 07:491.405320.000.000.0038.43
4878062009.07.30 07:49buy1.00eurusd.1.405781.367521.417782009.07.31 00:001.408250.000.000.00175.39
4883012009.07.30 12:16sell1.00eurusd.1.405621.405581.390622009.07.30 14:171.405580.000.000.002.85
4885452009.07.30 13:45buy2.00eurusd.1.402781.404691.417782009.07.31 00:001.408190.000.000.00768.36
4886782009.07.30 14:17sell1.00eurusd.1.405221.443661.393342009.07.31 00:001.408510.000.000.00-233.58
4888542009.07.30 15:18sell2.00eurusd.1.408341.443661.393342009.07.31 00:001.408530.000.000.00-26.98
4894292009.07.31 04:31buy1.00eurusd.1.412651.374351.424552009.07.31 10:071.410890.000.000.00-124.74
4897492009.07.31 08:15buy2.00eurusd.1.409551.374351.424552009.07.31 10:061.410850.000.000.00184.29
4898872009.07.31 09:26sell1.00eurusd.1.410071.445291.395072009.07.31 10:061.411150.000.000.00-76.53
4905782009.08.03 01:00buy1.00eurusd.1.425411.427451.437252009.08.03 09:251.429350.000.000.00275.65
4906532009.08.03 02:30sell1.00eurusd.1.424351.466551.416352009.08.03 09:251.429620.000.000.00-368.63
4907222009.08.03 06:58buy2.00eurusd.1.422251.427451.437252009.08.03 09:251.429420.000.000.001 003.20
4908702009.08.03 08:44sell2.00eurusd.1.427601.466551.416352009.08.03 09:251.429650.000.000.00-286.78
4908902009.08.03 09:22sell3.00eurusd.1.431351.466551.416352009.08.03 09:251.429650.000.000.00356.73
4909122009.08.03 11:15buy1.00eurusd.1.428751.431351.443752009.08.03 13:431.431350.000.000.00181.65
4910192009.08.03 13:49buy1.00eurusd.1.431601.440301.446602009.08.03 16:331.440300.000.000.00604.04
4912292009.08.03 16:33buy1.00eurusd.1.440551.405321.455532009.08.04 00:001.440850.000.000.0020.82
4914562009.08.04 01:02buy1.00eurusd.1.439711.440651.451702009.08.05 19:471.440650.000.000.0065.25
4916262009.08.04 04:30sell1.00eurusd.1.439551.477761.427562009.08.06 00:001.441120.000.000.00-108.94
4920202009.08.04 14:01sell2.00eurusd.1.442751.442151.427852009.08.04 23:331.442150.000.000.0083.21
4926332009.08.05 11:35sell2.00eurusd.1.442751.439711.427652009.08.05 15:091.439710.000.000.00422.31
4927042009.08.05 14:01buy2.00eurusd.1.436551.440651.451702009.08.05 19:471.440650.000.000.00569.19
4928832009.08.05 17:26sell2.00eurusd.1.442571.477761.427562009.08.06 00:001.441120.000.000.00201.23
4929122009.08.05 19:47buy1.00eurusd.1.441001.405801.456002009.08.06 00:001.440910.000.000.00-6.25
4930302009.08.06 01:00sell1.00eurusd.1.440961.440421.425962009.08.06 12:431.440420.000.000.0037.49
4930492009.08.06 01:44buy1.00eurusd.1.441551.399851.450052009.08.07 00:001.437150.000.000.00-306.16
4932222009.08.06 10:13buy2.00eurusd.1.438151.399851.450052009.08.07 00:001.437150.000.000.00-139.16
4933402009.08.06 12:43sell1.00eurusd.1.440171.437051.425242009.08.06 23:551.437050.000.000.00217.11
4934642009.08.06 14:02buy3.00eurusd.1.434951.399851.450052009.08.07 00:001.437150.000.000.00459.24
4939202009.08.07 01:15buy1.00eurusd.1.436391.401181.451392009.08.07 06:521.435000.000.000.00-96.86
4940232009.08.07 02:30sell1.00eurusd.1.435251.470451.420252009.08.07 06:531.434890.000.000.0025.09
4946312009.08.10 01:00sell1.00eurusd.1.420081.414581.405082009.08.10 19:501.414580.000.000.00388.81
4947122009.08.10 02:36buy1.00eurusd.1.420221.375651.425852009.08.11 00:121.414000.000.000.00-439.89
4949452009.08.10 12:37buy2.00eurusd.1.417151.375651.425852009.08.11 00:121.414000.000.000.00-445.54
4951162009.08.10 15:07buy3.00eurusd.1.413951.375651.425852009.08.11 00:121.414000.000.000.0010.61
4953172009.08.10 17:59buy4.00eurusd.1.410851.375651.425852009.08.11 00:121.414000.000.000.00891.09
4953822009.08.10 19:50sell1.00eurusd.1.414251.449451.399252009.08.11 00:121.414210.000.000.002.83
4956592009.08.11 01:47buy1.00eurusd.1.414651.376411.426612009.08.12 00:001.415070.000.000.0029.68
4957842009.08.11 03:00sell1.00eurusd.1.413451.451701.401502009.08.12 00:001.415330.000.000.00-132.83
4959392009.08.11 06:58sell2.00eurusd.1.416551.415151.401552009.08.11 16:111.415150.000.000.00197.86
4963802009.08.11 13:32buy2.00eurusd.1.411611.412961.426612009.08.12 00:001.415070.000.000.00489.02
4966642009.08.11 16:20sell2.00eurusd.1.416501.451701.401502009.08.12 00:001.415330.000.000.00165.33
4969232009.08.12 01:38buy1.00eurusd.1.415751.374551.424732009.08.12 10:021.414390.000.000.00-96.15
4969842009.08.12 03:17sell1.00eurusd.1.414651.412791.399652009.08.12 09:051.412790.000.000.00131.65
4971252009.08.12 06:19buy2.00eurusd.1.412751.374551.424732009.08.12 10:021.414450.000.000.00240.38
4971732009.08.12 07:13buy3.00eurusd.1.409731.410451.424732009.08.12 10:021.414450.000.000.001 001.10
4972392009.08.12 09:05sell1.00eurusd.1.412611.447811.397612009.08.12 10:021.414650.000.000.00-144.21
4972732009.08.12 10:02sell1.00eurusd.1.414551.458951.408752009.08.12 18:181.420050.000.000.00-387.31
4973582009.08.12 11:55buy1.00eurusd.1.415151.420651.430152009.08.12 18:161.420650.000.000.00387.15
4973842009.08.12 12:16sell2.00eurusd.1.417651.458951.408752009.08.12 18:171.418910.000.000.00-177.60
4975562009.08.12 14:12sell3.00eurusd.1.420751.458951.408752009.08.12 18:171.419010.000.000.00367.86
4977142009.08.12 16:07sell4.00eurusd.1.423751.422231.408752009.08.12 18:171.418910.000.000.001 364.43
4978212009.08.12 18:16buy1.00eurusd.1.421151.385751.436152009.08.12 18:171.417750.000.000.00-239.82
4978332009.08.12 18:18buy1.00eurusd.1.420371.377631.427872009.08.12 18:461.417450.000.000.00-206.00
4978462009.08.12 18:23buy2.00eurusd.1.415951.377631.427872009.08.12 18:461.417450.000.000.00211.65
4978712009.08.12 18:32buy3.00eurusd.1.412871.413551.427872009.08.12 18:461.417450.000.000.00969.35
4980142009.08.12 19:47buy1.00eurusd.1.421731.383441.433632009.08.13 00:001.421540.000.000.00-13.37
4981002009.08.12 20:31buy2.00eurusd.1.418631.383441.433632009.08.13 00:001.421460.000.000.00398.18
4983952009.08.13 01:41buy1.00eurusd.1.421911.428121.436912009.08.13 12:311.428120.000.000.00434.84
4987932009.08.13 12:47buy1.00eurusd.1.427901.428691.442902009.08.13 13:311.428690.000.000.0055.30
4988822009.08.13 13:31buy1.00eurusd.1.428841.390711.440842009.08.14 00:001.426870.000.000.00-138.06
4992242009.08.13 18:11buy2.00eurusd.1.425841.390711.440842009.08.14 00:001.427090.000.000.00175.18
4992732009.08.13 18:51sell1.00eurusd.1.427321.462591.412322009.08.14 00:001.427320.000.000.000.00
4995792009.08.14 01:33buy1.00eurusd.1.429041.393871.444042009.08.14 02:001.429170.000.000.009.10
5005522009.08.17 02:06sell1.00eurusd.1.415761.408641.400762009.08.17 15:381.408640.000.000.00505.45
5012322009.08.17 15:38sell1.00eurusd.1.408501.446731.396562009.08.18 00:491.411340.000.000.00-201.23
5013632009.08.17 18:47buy1.00eurusd.1.408621.373431.423622009.08.18 00:491.411170.000.000.00180.70
5033572009.08.18 00:40sell2.00eurusd.1.411561.446731.396562009.08.18 00:491.411340.000.000.0031.18
5036032009.08.18 01:30buy1.00eurusd.1.410221.411261.425222009.08.18 09:481.411260.000.000.0073.69
5045372009.08.18 09:48buy1.00eurusd.1.411531.413091.423222009.08.19 00:001.416580.000.000.00356.49
5045902009.08.18 12:11sell1.00eurusd.1.411161.411041.396162009.08.18 14:161.411040.000.000.008.50
5046282009.08.18 12:31buy2.00eurusd.1.408221.413091.423222009.08.19 00:001.416580.000.000.001 180.31
5047932009.08.18 14:16sell1.00eurusd.1.410961.452321.402092009.08.19 00:001.416810.000.000.00-412.90
5049192009.08.18 16:07sell2.00eurusd.1.413971.452321.402092009.08.19 00:001.416810.000.000.00-400.90
5052822009.08.18 23:58sell3.00eurusd.1.417091.452321.402092009.08.19 00:001.416830.000.000.0055.05
5053282009.08.19 01:09buy1.00eurusd.1.414931.419091.423742009.08.19 15:021.423740.000.000.00618.79
5054772009.08.19 05:37buy2.00eurusd.1.411831.419091.423742009.08.19 15:021.423740.000.000.001 673.06
5060912009.08.19 06:48buy3.00eurusd.1.408741.409261.423742009.08.19 12:241.409260.000.000.00110.70
5062742009.08.19 07:45sell1.00eurusd.1.410361.461391.411202009.08.21 01:401.424810.000.000.00-1 014.17
5065272009.08.19 13:45sell2.00eurusd.1.413371.461391.411202009.08.21 01:401.424810.000.000.00-1 605.83
5065592009.08.19 14:01sell3.00eurusd.1.416571.461391.411202009.08.21 01:401.424810.000.000.00-1 734.97
5066262009.08.19 14:30sell4.00eurusd.1.419661.461391.411202009.08.21 01:391.424810.000.000.00-1 445.81
5067412009.08.19 15:02sell5.00eurusd.1.423081.461391.411202009.08.21 01:391.424810.000.000.00-607.10
5080822009.08.19 15:58sell6.00eurusd.1.426081.424841.411082009.08.20 06:171.424840.000.000.00522.16
5095722009.08.19 17:17buy1.00eurusd.1.424621.386371.436542009.08.21 01:391.424600.000.000.00-1.40
5138282009.08.20 00:57buy2.00eurusd.1.421541.423431.436542009.08.21 01:391.424600.000.000.00429.59
5162812009.08.20 18:16sell6.00eurusd.1.426201.461391.411202009.08.21 01:391.424810.000.000.00585.34
  0.00 0.00 0.00 38 815.58
Closed P/L: 38 815.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 38 815.58 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 138 815.58 Equity: 138 815.58 Free Margin: 138 815.58