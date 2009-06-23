SummerstreetFX
|Account: 200687
|Name: TMeL
|Currency: EUR
|2009 August 21, 20:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|383037
|2009.06.23 13:04
|balance
|Deposit
|100 000.00
|383038
|2009.06.23 13:04
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40117
|1.36599
|1.41617
|2009.06.24 00:00
|1.40653
|0.00
|0.00
|0.00
|381.08
|383401
|2009.06.24 01:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40809
|1.36627
|1.41643
|2009.06.24 11:35
|1.40381
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.88
|383786
|2009.06.24 10:15
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40677
|1.44497
|1.39479
|2009.06.24 11:35
|1.40401
|0.00
|0.00
|0.00
|196.58
|383881
|2009.06.24 11:22
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40979
|1.44497
|1.39479
|2009.06.24 11:35
|1.40391
|0.00
|0.00
|0.00
|837.66
|383888
|2009.06.24 11:28
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40495
|1.36627
|1.41643
|2009.06.24 11:35
|1.40351
|0.00
|0.00
|0.00
|-205.20
|383904
|2009.06.24 11:30
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.40143
|1.36627
|1.41643
|2009.06.24 11:35
|1.40351
|0.00
|0.00
|0.00
|444.60
|383922
|2009.06.24 12:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40219
|1.44085
|1.39071
|2009.06.24 16:15
|1.39937
|0.00
|0.00
|0.00
|201.52
|383930
|2009.06.24 12:31
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40571
|1.44085
|1.39071
|2009.06.24 16:15
|1.39977
|0.00
|0.00
|0.00
|848.71
|384079
|2009.06.24 16:54
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39727
|1.43243
|1.38227
|2009.06.25 00:00
|1.39433
|0.00
|0.00
|0.00
|210.85
|384515
|2009.06.25 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39603
|1.43129
|1.38103
|2009.06.25 14:00
|1.39423
|0.00
|0.00
|0.00
|129.10
|384549
|2009.06.25 03:30
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39601
|1.35479
|1.40493
|2009.06.25 14:00
|1.39409
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.72
|384619
|2009.06.25 07:33
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39294
|1.35479
|1.40493
|2009.06.25 14:00
|1.39409
|0.00
|0.00
|0.00
|164.98
|384867
|2009.06.25 13:02
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.38993
|1.35479
|1.40493
|2009.06.25 14:00
|1.39399
|0.00
|0.00
|0.00
|873.75
|384915
|2009.06.25 14:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39407
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40427
|0.00
|0.00
|0.00
|-726.36
|386246
|2009.06.25 17:16
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39711
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 028.25
|386326
|2009.06.25 17:27
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.40017
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40433
|0.00
|0.00
|0.00
|-888.68
|386890
|2009.06.25 18:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39943
|1.36423
|1.41443
|2009.06.26 15:50
|1.40419
|0.00
|0.00
|0.00
|338.99
|388455
|2009.06.26 00:13
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.40317
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40437
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.79
|389788
|2009.06.26 09:38
|sell
|5.00
|eurusd.
|1.40619
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40433
|0.00
|0.00
|0.00
|662.24
|390204
|2009.06.26 11:09
|sell
|6.00
|eurusd.
|1.40921
|1.44439
|1.39421
|2009.06.26 15:50
|1.40433
|0.00
|0.00
|0.00
|2 084.98
|393606
|2009.06.29 01:46
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40253
|1.45003
|1.39987
|2009.06.30 07:09
|1.41123
|0.00
|0.00
|0.00
|-616.48
|393873
|2009.06.29 10:30
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40429
|1.36911
|1.41929
|2009.06.30 07:09
|1.41107
|0.00
|0.00
|0.00
|480.49
|393879
|2009.06.29 10:50
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40567
|1.45003
|1.39987
|2009.06.30 07:09
|1.41119
|0.00
|0.00
|0.00
|-782.32
|394074
|2009.06.29 17:08
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.40867
|1.45003
|1.39987
|2009.06.30 07:09
|1.41125
|0.00
|0.00
|0.00
|-548.45
|394351
|2009.06.30 00:14
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.41183
|1.45003
|1.39987
|2009.06.30 07:09
|1.41121
|0.00
|0.00
|0.00
|175.74
|394487
|2009.06.30 06:23
|sell
|5.00
|eurusd.
|1.41487
|1.45003
|1.39987
|2009.06.30 07:09
|1.41121
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.76
|394570
|2009.06.30 07:09
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41103
|1.37587
|1.42603
|2009.06.30 07:09
|1.41107
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|394571
|2009.06.30 07:09
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41123
|1.36673
|1.41691
|2009.06.30 23:27
|1.40523
|0.00
|0.00
|0.00
|-426.98
|394691
|2009.06.30 08:36
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40821
|1.41067
|1.42321
|2009.06.30 12:58
|1.41067
|0.00
|0.00
|0.00
|348.77
|394696
|2009.06.30 08:45
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40881
|1.40419
|1.39683
|2009.06.30 16:17
|1.40419
|0.00
|0.00
|0.00
|329.02
|394745
|2009.06.30 09:41
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41183
|1.40419
|1.39683
|2009.06.30 16:17
|1.40419
|0.00
|0.00
|0.00
|1 088.17
|394882
|2009.06.30 13:12
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40803
|1.36673
|1.41691
|2009.06.30 23:27
|1.40517
|0.00
|0.00
|0.00
|-407.07
|394938
|2009.06.30 14:06
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.40501
|1.36673
|1.41691
|2009.06.30 23:27
|1.40517
|0.00
|0.00
|0.00
|34.16
|394957
|2009.06.30 14:21
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.40191
|1.36673
|1.41691
|2009.06.30 23:27
|1.40517
|0.00
|0.00
|0.00
|928.00
|395072
|2009.06.30 16:17
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40406
|1.43916
|1.38906
|2009.06.30 23:27
|1.40533
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.37
|395272
|2009.06.30 23:27
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40517
|1.44043
|1.39017
|2009.07.01 00:00
|1.40413
|0.00
|0.00
|0.00
|74.07
|395342
|2009.07.01 02:11
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40207
|1.45383
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|-747.54
|395389
|2009.07.01 06:51
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40373
|1.40451
|1.41873
|2009.07.01 11:18
|1.40451
|0.00
|0.00
|0.00
|55.54
|395397
|2009.07.01 06:58
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40521
|1.45383
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 050.52
|395437
|2009.07.01 07:34
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.40837
|1.45383
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|-904.70
|395516
|2009.07.01 11:18
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40467
|1.41289
|1.41967
|2009.07.01 14:56
|1.41289
|0.00
|0.00
|0.00
|581.79
|395571
|2009.07.01 12:29
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.41147
|1.45383
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.47
|395618
|2009.07.01 13:23
|sell
|5.00
|eurusd.
|1.41457
|1.45383
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|686.66
|395698
|2009.07.01 14:57
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41301
|1.41567
|1.42801
|2009.07.01 18:09
|1.41567
|0.00
|0.00
|0.00
|187.90
|395774
|2009.07.01 16:02
|sell
|6.00
|eurusd.
|1.41867
|1.41653
|1.40367
|2009.07.02 00:49
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.00
|2 565.43
|395882
|2009.07.01 18:09
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41581
|1.37759
|1.42781
|2009.07.02 00:49
|1.41237
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.56
|396136
|2009.07.02 00:47
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41281
|1.37759
|1.42781
|2009.07.02 00:49
|1.41237
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.31
|396162
|2009.07.02 01:49
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41313
|1.40639
|1.39813
|2009.07.02 12:32
|1.40639
|0.00
|0.00
|0.00
|479.24
|396490
|2009.07.02 12:33
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40607
|1.40577
|1.39107
|2009.07.02 13:04
|1.40577
|0.00
|0.00
|0.00
|21.34
|396525
|2009.07.02 13:04
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40587
|1.40303
|1.39087
|2009.07.02 17:50
|1.40303
|0.00
|0.00
|0.00
|202.42
|396689
|2009.07.02 17:51
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40277
|1.39695
|1.38777
|2009.07.03 00:00
|1.39631
|0.00
|0.00
|0.00
|462.65
|396883
|2009.07.03 01:03
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39687
|1.43511
|1.38491
|2009.07.03 08:21
|1.39893
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.26
|396910
|2009.07.03 03:40
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39823
|1.39869
|1.41323
|2009.07.03 08:21
|1.39877
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|396941
|2009.07.03 04:36
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39991
|1.43511
|1.38491
|2009.07.03 08:21
|1.39913
|0.00
|0.00
|0.00
|111.50
|397241
|2009.07.06 01:06
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39733
|1.39189
|1.38233
|2009.07.06 12:56
|1.39189
|0.00
|0.00
|0.00
|390.84
|397293
|2009.07.06 04:56
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39773
|1.35333
|1.40351
|2009.07.06 13:49
|1.39267
|0.00
|0.00
|0.00
|-363.33
|397320
|2009.07.06 06:45
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39463
|1.35333
|1.40351
|2009.07.06 13:49
|1.39267
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.47
|397499
|2009.07.06 07:43
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.39163
|1.35333
|1.40351
|2009.07.06 13:49
|1.39267
|0.00
|0.00
|0.00
|224.03
|397992
|2009.07.06 10:59
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.38851
|1.38871
|1.40351
|2009.07.06 13:49
|1.39267
|0.00
|0.00
|0.00
|1 194.83
|398052
|2009.07.06 12:56
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39175
|1.42693
|1.37675
|2009.07.06 13:49
|1.39283
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.54
|398176
|2009.07.06 13:49
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39275
|1.43399
|1.38383
|2009.07.07 00:49
|1.39763
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.16
|398285
|2009.07.06 16:29
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39283
|1.39531
|1.40783
|2009.07.07 00:49
|1.39745
|0.00
|0.00
|0.00
|330.60
|398310
|2009.07.06 17:27
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39583
|1.43399
|1.38383
|2009.07.07 00:49
|1.39761
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.72
|400471
|2009.07.06 20:13
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.39883
|1.43399
|1.38383
|2009.07.07 00:49
|1.39763
|0.00
|0.00
|0.00
|257.58
|403317
|2009.07.07 01:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39723
|1.35593
|1.40609
|2009.07.07 08:48
|1.39567
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.77
|405571
|2009.07.07 02:38
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39651
|1.39443
|1.38151
|2009.07.07 08:44
|1.39443
|0.00
|0.00
|0.00
|149.16
|409462
|2009.07.07 06:20
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39413
|1.35593
|1.40609
|2009.07.07 08:48
|1.39567
|0.00
|0.00
|0.00
|220.68
|412354
|2009.07.07 07:16
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.39109
|1.39167
|1.40609
|2009.07.07 08:48
|1.39559
|0.00
|0.00
|0.00
|967.33
|416364
|2009.07.07 08:44
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39407
|1.42923
|1.37907
|2009.07.07 08:48
|1.39577
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.80
|416454
|2009.07.07 08:48
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39547
|1.43983
|1.38967
|2009.07.07 13:20
|1.39993
|0.00
|0.00
|0.00
|-318.59
|419307
|2009.07.07 09:58
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39861
|1.43983
|1.38967
|2009.07.07 13:20
|1.39993
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.58
|422511
|2009.07.07 11:01
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.40167
|1.43983
|1.38967
|2009.07.07 13:20
|1.39993
|0.00
|0.00
|0.00
|372.88
|424255
|2009.07.07 11:43
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.40467
|1.40393
|1.38967
|2009.07.07 13:20
|1.39993
|0.00
|0.00
|0.00
|1 354.35
|426646
|2009.07.07 12:57
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40226
|1.36716
|1.41726
|2009.07.07 13:20
|1.39967
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.04
|427719
|2009.07.07 13:20
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40003
|1.35257
|1.40273
|2009.07.08 09:25
|1.39197
|0.00
|0.00
|0.00
|-579.04
|432742
|2009.07.07 15:29
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39681
|1.35257
|1.40273
|2009.07.08 09:25
|1.39217
|0.00
|0.00
|0.00
|-666.59
|434733
|2009.07.07 16:38
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.39377
|1.35257
|1.40273
|2009.07.08 09:25
|1.39217
|0.00
|0.00
|0.00
|-344.79
|435418
|2009.07.07 17:14
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39543
|1.39223
|1.38043
|2009.07.08 04:50
|1.39223
|0.00
|0.00
|0.00
|229.85
|441602
|2009.07.07 23:28
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.39073
|1.35257
|1.40273
|2009.07.08 09:25
|1.39207
|0.00
|0.00
|0.00
|385.04
|443732
|2009.07.08 04:50
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39201
|1.39013
|1.37701
|2009.07.08 06:47
|1.39013
|0.00
|0.00
|0.00
|135.24
|444960
|2009.07.08 06:09
|buy
|5.00
|eurusd.
|1.38773
|1.38797
|1.40273
|2009.07.08 09:25
|1.39207
|0.00
|0.00
|0.00
|1 558.83
|446099
|2009.07.08 06:47
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.38977
|1.42493
|1.37477
|2009.07.08 09:25
|1.39213
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.52
|449127
|2009.07.08 09:25
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39187
|1.38737
|1.37687
|2009.07.08 19:44
|1.38737
|0.00
|0.00
|0.00
|324.35
|450157
|2009.07.08 10:18
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39165
|1.35037
|1.40051
|2009.07.09 00:23
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.81
|452031
|2009.07.08 12:32
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.38863
|1.38907
|1.40363
|2009.07.08 15:07
|1.38907
|0.00
|0.00
|0.00
|63.35
|456835
|2009.07.08 15:15
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.38853
|1.35037
|1.40051
|2009.07.09 00:23
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.95
|457299
|2009.07.08 15:55
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.38551
|1.35037
|1.40051
|2009.07.09 00:23
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|466.97
|458400
|2009.07.08 19:44
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.38709
|1.42227
|1.37209
|2009.07.09 00:23
|1.38783
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.32
|459198
|2009.07.09 02:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39003
|1.39663
|1.40503
|2009.07.09 13:32
|1.39663
|0.00
|0.00
|0.00
|472.57
|461159
|2009.07.09 13:33
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39653
|1.40311
|1.41153
|2009.07.09 19:08
|1.40311
|0.00
|0.00
|0.00
|468.96
|462867
|2009.07.09 19:08
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40331
|1.35577
|1.40593
|2009.07.13 08:09
|1.39539
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.58
|463147
|2009.07.10 00:20
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40023
|1.35577
|1.40593
|2009.07.13 08:09
|1.39541
|0.00
|0.00
|0.00
|-690.84
|463324
|2009.07.10 02:48
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.39723
|1.35577
|1.40593
|2009.07.13 08:09
|1.39537
|0.00
|0.00
|0.00
|-399.89
|463396
|2009.07.10 03:59
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39789
|1.39193
|1.38289
|2009.07.10 11:41
|1.39193
|0.00
|0.00
|0.00
|428.18
|463849
|2009.07.10 07:08
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.39343
|1.39381
|1.40537
|2009.07.13 02:18
|1.39381
|0.00
|0.00
|0.00
|109.05
|464008
|2009.07.10 07:56
|buy
|5.00
|eurusd.
|1.39037
|1.39075
|1.40537
|2009.07.10 15:29
|1.39075
|0.00
|0.00
|0.00
|136.62
|464952
|2009.07.10 11:41
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39187
|1.43003
|1.37991
|2009.07.13 08:09
|1.39553
|0.00
|0.00
|0.00
|-262.27
|466192
|2009.07.10 16:44
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39487
|1.39383
|1.37987
|2009.07.13 07:21
|1.39383
|0.00
|0.00
|0.00
|149.23
|466816
|2009.07.13 02:18
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.39407
|1.35577
|1.40593
|2009.07.13 08:09
|1.39539
|0.00
|0.00
|0.00
|378.39
|467159
|2009.07.13 06:00
|buy
|5.00
|eurusd.
|1.39093
|1.39151
|1.40593
|2009.07.13 08:09
|1.39553
|0.00
|0.00
|0.00
|1 648.12
|467447
|2009.07.13 07:55
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39491
|1.43003
|1.37991
|2009.07.13 08:09
|1.39569
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.77
|467482
|2009.07.13 08:09
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39545
|1.43363
|1.38347
|2009.07.13 15:35
|1.39683
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.80
|467546
|2009.07.13 08:46
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39429
|1.39517
|1.40929
|2009.07.13 12:50
|1.39517
|0.00
|0.00
|0.00
|63.07
|468091
|2009.07.13 10:42
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39847
|1.39563
|1.38347
|2009.07.13 15:30
|1.39563
|0.00
|0.00
|0.00
|406.98
|468426
|2009.07.13 12:50
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39519
|1.35701
|1.40717
|2009.07.13 15:35
|1.39661
|0.00
|0.00
|0.00
|101.67
|468727
|2009.07.13 14:07
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39217
|1.39271
|1.40717
|2009.07.13 15:35
|1.39661
|0.00
|0.00
|0.00
|635.83
|469040
|2009.07.13 15:35
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39665
|1.43483
|1.38465
|2009.07.14 00:48
|1.39925
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.81
|469174
|2009.07.13 16:04
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39723
|1.36209
|1.41223
|2009.07.14 00:48
|1.39909
|0.00
|0.00
|0.00
|132.94
|469556
|2009.07.13 19:42
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39965
|1.43483
|1.38465
|2009.07.14 00:48
|1.39927
|0.00
|0.00
|0.00
|54.31
|470003
|2009.07.14 01:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39815
|1.35683
|1.40701
|2009.07.14 20:36
|1.39649
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.87
|470121
|2009.07.14 03:16
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39691
|1.39525
|1.38497
|2009.07.14 20:30
|1.39525
|0.00
|0.00
|0.00
|118.98
|470278
|2009.07.14 06:05
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39997
|1.39901
|1.38497
|2009.07.14 13:19
|1.39901
|0.00
|0.00
|0.00
|137.24
|471944
|2009.07.14 14:42
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.39503
|1.35683
|1.40701
|2009.07.14 20:36
|1.39647
|0.00
|0.00
|0.00
|206.23
|472556
|2009.07.14 17:58
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.39201
|1.39257
|1.40701
|2009.07.14 20:35
|1.39653
|0.00
|0.00
|0.00
|970.98
|472826
|2009.07.14 20:30
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39503
|1.43019
|1.38003
|2009.07.14 20:35
|1.39685
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.29
|472907
|2009.07.14 20:36
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.39651
|1.44721
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40671
|0.00
|0.00
|0.00
|-725.10
|473114
|2009.07.14 22:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.39667
|1.40753
|1.41167
|2009.07.15 15:33
|1.41167
|0.00
|0.00
|0.00
|1 062.57
|473355
|2009.07.15 05:44
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.39951
|1.44721
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 012.35
|473473
|2009.07.15 06:14
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.40287
|1.44721
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|-801.92
|473581
|2009.07.15 06:49
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.40593
|1.44721
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.06
|474443
|2009.07.15 12:06
|sell
|5.00
|eurusd.
|1.40901
|1.44721
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|845.99
|475013
|2009.07.15 16:13
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41023
|1.37207
|1.42223
|2009.07.16 02:30
|1.40647
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.34
|475245
|2009.07.15 17:46
|sell
|6.00
|eurusd.
|1.41205
|1.41071
|1.39705
|2009.07.16 02:30
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|2 311.91
|475913
|2009.07.16 01:02
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40723
|1.37207
|1.42223
|2009.07.16 02:30
|1.40647
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.07
|475936
|2009.07.16 02:55
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40737
|1.44865
|1.39851
|2009.07.17 06:53
|1.40818
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.52
|476124
|2009.07.16 08:02
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40823
|1.41219
|1.42323
|2009.07.16 13:20
|1.41219
|0.00
|0.00
|0.00
|280.42
|476178
|2009.07.16 10:29
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41049
|1.44865
|1.39851
|2009.07.17 06:53
|1.40818
|0.00
|0.00
|0.00
|328.08
|476261
|2009.07.16 11:28
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.41351
|1.41228
|1.39851
|2009.07.17 06:53
|1.40824
|0.00
|0.00
|0.00
|1 122.68
|476357
|2009.07.16 13:20
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41227
|1.37397
|1.42424
|2009.07.17 06:53
|1.40803
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.13
|477018
|2009.07.17 06:34
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40924
|1.37397
|1.42424
|2009.07.17 06:53
|1.40803
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.87
|477575
|2009.07.20 03:26
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41668
|1.42072
|1.43168
|2009.07.20 14:37
|1.42072
|0.00
|0.00
|0.00
|284.36
|477913
|2009.07.20 14:37
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42091
|1.38564
|1.43591
|2009.07.21 00:00
|1.42093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|478531
|2009.07.21 02:13
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42074
|1.46247
|1.41222
|2009.07.21 14:04
|1.42257
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.64
|478763
|2009.07.21 09:02
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42118
|1.42362
|1.43618
|2009.07.21 13:49
|1.42362
|0.00
|0.00
|0.00
|171.39
|478902
|2009.07.21 12:26
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42412
|1.46247
|1.41222
|2009.07.21 14:04
|1.42257
|0.00
|0.00
|0.00
|217.92
|478992
|2009.07.21 13:12
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.42722
|1.42668
|1.41222
|2009.07.21 14:04
|1.42257
|0.00
|0.00
|0.00
|980.62
|479026
|2009.07.21 13:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42385
|1.38854
|1.43885
|2009.07.21 14:03
|1.42213
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.95
|479065
|2009.07.21 14:05
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42248
|1.38112
|1.43132
|2009.07.22 14:56
|1.42102
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.74
|479205
|2009.07.21 15:56
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41937
|1.38112
|1.43132
|2009.07.22 14:56
|1.42102
|0.00
|0.00
|0.00
|232.23
|479315
|2009.07.21 17:59
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41847
|1.45688
|1.40662
|2009.07.22 14:56
|1.42136
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.33
|479490
|2009.07.21 20:15
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42152
|1.42148
|1.40652
|2009.07.22 06:11
|1.42148
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|480074
|2009.07.22 11:35
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42162
|1.41976
|1.40662
|2009.07.22 14:03
|1.41976
|0.00
|0.00
|0.00
|262.02
|480163
|2009.07.22 13:31
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.41632
|1.41712
|1.43132
|2009.07.22 14:56
|1.42112
|0.00
|0.00
|0.00
|1 013.29
|480325
|2009.07.22 14:57
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42092
|1.45918
|1.40892
|2009.07.23 00:00
|1.42023
|0.00
|0.00
|0.00
|48.58
|480405
|2009.07.22 15:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42086
|1.42168
|1.43586
|2009.07.22 19:11
|1.42168
|0.00
|0.00
|0.00
|57.68
|480470
|2009.07.22 16:44
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42392
|1.45918
|1.40892
|2009.07.23 00:00
|1.42023
|0.00
|0.00
|0.00
|519.63
|480607
|2009.07.22 19:11
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42192
|1.38677
|1.43692
|2009.07.23 00:00
|1.42012
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.75
|480810
|2009.07.23 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42247
|1.46068
|1.41057
|2009.07.23 14:30
|1.42579
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.85
|480849
|2009.07.23 02:12
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42203
|1.42253
|1.43703
|2009.07.23 08:10
|1.42253
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|481003
|2009.07.23 06:26
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42557
|1.42289
|1.41057
|2009.07.23 13:56
|1.42289
|0.00
|0.00
|0.00
|376.70
|481061
|2009.07.23 08:10
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42263
|1.38448
|1.43463
|2009.07.23 14:30
|1.42558
|0.00
|0.00
|0.00
|206.93
|481166
|2009.07.23 13:14
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41963
|1.42147
|1.43463
|2009.07.23 14:30
|1.42561
|0.00
|0.00
|0.00
|838.94
|481268
|2009.07.23 14:30
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42543
|1.41797
|1.41350
|2009.07.23 20:21
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|844.00
|481340
|2009.07.23 15:16
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42850
|1.41797
|1.41350
|2009.07.23 20:21
|1.41350
|0.00
|0.00
|0.00
|2 122.39
|481382
|2009.07.23 16:29
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42622
|1.37756
|1.42785
|2009.07.24 05:37
|1.41758
|0.00
|0.00
|0.00
|-609.49
|481416
|2009.07.23 17:10
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.42321
|1.37756
|1.42785
|2009.07.24 05:37
|1.41758
|0.00
|0.00
|0.00
|-794.31
|481468
|2009.07.23 17:59
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.42011
|1.37756
|1.42785
|2009.07.24 05:37
|1.41761
|0.00
|0.00
|0.00
|-529.06
|481599
|2009.07.23 20:13
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.41642
|1.37756
|1.42785
|2009.07.24 05:37
|1.41761
|0.00
|0.00
|0.00
|335.78
|481619
|2009.07.23 20:21
|buy
|5.00
|eurusd.
|1.41285
|1.41367
|1.42785
|2009.07.24 05:37
|1.41761
|0.00
|0.00
|0.00
|1 678.88
|481712
|2009.07.23 21:35
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41619
|1.45148
|1.40119
|2009.07.24 05:37
|1.41782
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.97
|481926
|2009.07.24 05:37
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41753
|1.45873
|1.40863
|2009.07.24 12:20
|1.42189
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.63
|482074
|2009.07.24 07:31
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42057
|1.45873
|1.40863
|2009.07.24 12:20
|1.42189
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.67
|482108
|2009.07.24 08:45
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42043
|1.42129
|1.43543
|2009.07.24 12:20
|1.42157
|0.00
|0.00
|0.00
|80.19
|482147
|2009.07.24 10:12
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.42363
|1.45873
|1.40863
|2009.07.24 12:20
|1.42173
|0.00
|0.00
|0.00
|400.92
|482591
|2009.07.27 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41962
|1.46413
|1.41396
|2009.07.27 14:13
|1.42415
|0.00
|0.00
|0.00
|-318.08
|482690
|2009.07.27 03:24
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42264
|1.46413
|1.41396
|2009.07.27 14:13
|1.42415
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.06
|482734
|2009.07.27 04:45
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42258
|1.42571
|1.43758
|2009.07.27 12:35
|1.42571
|0.00
|0.00
|0.00
|219.54
|482781
|2009.07.27 06:31
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.42572
|1.46413
|1.41396
|2009.07.27 14:13
|1.42412
|0.00
|0.00
|0.00
|337.05
|482929
|2009.07.27 10:45
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.42896
|1.42807
|1.41396
|2009.07.27 14:13
|1.42412
|0.00
|0.00
|0.00
|1 359.44
|482981
|2009.07.27 12:35
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42590
|1.39069
|1.44090
|2009.07.27 14:13
|1.42388
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.87
|483054
|2009.07.27 14:13
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42425
|1.38605
|1.43625
|2009.07.28 00:00
|1.42444
|0.00
|0.00
|0.00
|13.34
|483202
|2009.07.27 15:57
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.42125
|1.38605
|1.43625
|2009.07.28 00:00
|1.42444
|0.00
|0.00
|0.00
|447.90
|483241
|2009.07.27 16:40
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42202
|1.45722
|1.40702
|2009.07.28 00:00
|1.42467
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.01
|483522
|2009.07.28 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42336
|1.46463
|1.41447
|2009.07.28 11:44
|1.42466
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.25
|483604
|2009.07.28 05:18
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42647
|1.46463
|1.41447
|2009.07.28 11:44
|1.42465
|0.00
|0.00
|0.00
|255.50
|483711
|2009.07.28 06:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42703
|1.39187
|1.44203
|2009.07.28 11:44
|1.42445
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.12
|483721
|2009.07.28 07:08
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.42947
|1.42864
|1.41447
|2009.07.28 11:44
|1.42464
|0.00
|0.00
|0.00
|1 017.10
|484088
|2009.07.28 16:02
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41580
|1.45101
|1.40080
|2009.07.29 00:00
|1.41485
|0.00
|0.00
|0.00
|67.14
|484673
|2009.07.29 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41802
|1.41518
|1.40302
|2009.07.29 06:58
|1.41518
|0.00
|0.00
|0.00
|200.68
|484734
|2009.07.29 02:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41805
|1.37644
|1.42678
|2009.07.29 07:18
|1.41642
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.08
|484875
|2009.07.29 06:09
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41488
|1.37644
|1.42678
|2009.07.29 07:18
|1.41652
|0.00
|0.00
|0.00
|231.55
|484919
|2009.07.29 06:26
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.41178
|1.41248
|1.42678
|2009.07.29 07:18
|1.41652
|0.00
|0.00
|0.00
|1 003.87
|485112
|2009.07.29 07:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41522
|1.45048
|1.40022
|2009.07.29 07:18
|1.41678
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.11
|485188
|2009.07.29 07:18
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41652
|1.40652
|1.40152
|2009.07.29 15:32
|1.40255
|0.00
|0.00
|0.00
|996.04
|486727
|2009.07.29 18:22
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40172
|1.44003
|1.38976
|2009.07.30 00:00
|1.40188
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|486985
|2009.07.29 20:44
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40476
|1.44003
|1.38976
|2009.07.30 00:00
|1.40194
|0.00
|0.00
|0.00
|402.30
|487499
|2009.07.30 01:42
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40478
|1.40532
|1.41978
|2009.07.30 07:49
|1.40532
|0.00
|0.00
|0.00
|38.43
|487806
|2009.07.30 07:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40578
|1.36752
|1.41778
|2009.07.31 00:00
|1.40825
|0.00
|0.00
|0.00
|175.39
|488301
|2009.07.30 12:16
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40562
|1.40558
|1.39062
|2009.07.30 14:17
|1.40558
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|488545
|2009.07.30 13:45
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40278
|1.40469
|1.41778
|2009.07.31 00:00
|1.40819
|0.00
|0.00
|0.00
|768.36
|488678
|2009.07.30 14:17
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40522
|1.44366
|1.39334
|2009.07.31 00:00
|1.40851
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.58
|488854
|2009.07.30 15:18
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.40834
|1.44366
|1.39334
|2009.07.31 00:00
|1.40853
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.98
|489429
|2009.07.31 04:31
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41265
|1.37435
|1.42455
|2009.07.31 10:07
|1.41089
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.74
|489749
|2009.07.31 08:15
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40955
|1.37435
|1.42455
|2009.07.31 10:06
|1.41085
|0.00
|0.00
|0.00
|184.29
|489887
|2009.07.31 09:26
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41007
|1.44529
|1.39507
|2009.07.31 10:06
|1.41115
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.53
|490578
|2009.08.03 01:00
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42541
|1.42745
|1.43725
|2009.08.03 09:25
|1.42935
|0.00
|0.00
|0.00
|275.65
|490653
|2009.08.03 02:30
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42435
|1.46655
|1.41635
|2009.08.03 09:25
|1.42962
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.63
|490722
|2009.08.03 06:58
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.42225
|1.42745
|1.43725
|2009.08.03 09:25
|1.42942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 003.20
|490870
|2009.08.03 08:44
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.42760
|1.46655
|1.41635
|2009.08.03 09:25
|1.42965
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.78
|490890
|2009.08.03 09:22
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.43135
|1.46655
|1.41635
|2009.08.03 09:25
|1.42965
|0.00
|0.00
|0.00
|356.73
|490912
|2009.08.03 11:15
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42875
|1.43135
|1.44375
|2009.08.03 13:43
|1.43135
|0.00
|0.00
|0.00
|181.65
|491019
|2009.08.03 13:49
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.43160
|1.44030
|1.44660
|2009.08.03 16:33
|1.44030
|0.00
|0.00
|0.00
|604.04
|491229
|2009.08.03 16:33
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.44055
|1.40532
|1.45553
|2009.08.04 00:00
|1.44085
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|491456
|2009.08.04 01:02
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.43971
|1.44065
|1.45170
|2009.08.05 19:47
|1.44065
|0.00
|0.00
|0.00
|65.25
|491626
|2009.08.04 04:30
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.43955
|1.47776
|1.42756
|2009.08.06 00:00
|1.44112
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.94
|492020
|2009.08.04 14:01
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.44275
|1.44215
|1.42785
|2009.08.04 23:33
|1.44215
|0.00
|0.00
|0.00
|83.21
|492633
|2009.08.05 11:35
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.44275
|1.43971
|1.42765
|2009.08.05 15:09
|1.43971
|0.00
|0.00
|0.00
|422.31
|492704
|2009.08.05 14:01
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.43655
|1.44065
|1.45170
|2009.08.05 19:47
|1.44065
|0.00
|0.00
|0.00
|569.19
|492883
|2009.08.05 17:26
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.44257
|1.47776
|1.42756
|2009.08.06 00:00
|1.44112
|0.00
|0.00
|0.00
|201.23
|492912
|2009.08.05 19:47
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.44100
|1.40580
|1.45600
|2009.08.06 00:00
|1.44091
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|493030
|2009.08.06 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.44096
|1.44042
|1.42596
|2009.08.06 12:43
|1.44042
|0.00
|0.00
|0.00
|37.49
|493049
|2009.08.06 01:44
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.44155
|1.39985
|1.45005
|2009.08.07 00:00
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.16
|493222
|2009.08.06 10:13
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.43815
|1.39985
|1.45005
|2009.08.07 00:00
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.16
|493340
|2009.08.06 12:43
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.44017
|1.43705
|1.42524
|2009.08.06 23:55
|1.43705
|0.00
|0.00
|0.00
|217.11
|493464
|2009.08.06 14:02
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.43495
|1.39985
|1.45005
|2009.08.07 00:00
|1.43715
|0.00
|0.00
|0.00
|459.24
|493920
|2009.08.07 01:15
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.43639
|1.40118
|1.45139
|2009.08.07 06:52
|1.43500
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.86
|494023
|2009.08.07 02:30
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.43525
|1.47045
|1.42025
|2009.08.07 06:53
|1.43489
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|494631
|2009.08.10 01:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42008
|1.41458
|1.40508
|2009.08.10 19:50
|1.41458
|0.00
|0.00
|0.00
|388.81
|494712
|2009.08.10 02:36
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42022
|1.37565
|1.42585
|2009.08.11 00:12
|1.41400
|0.00
|0.00
|0.00
|-439.89
|494945
|2009.08.10 12:37
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41715
|1.37565
|1.42585
|2009.08.11 00:12
|1.41400
|0.00
|0.00
|0.00
|-445.54
|495116
|2009.08.10 15:07
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.41395
|1.37565
|1.42585
|2009.08.11 00:12
|1.41400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.61
|495317
|2009.08.10 17:59
|buy
|4.00
|eurusd.
|1.41085
|1.37565
|1.42585
|2009.08.11 00:12
|1.41400
|0.00
|0.00
|0.00
|891.09
|495382
|2009.08.10 19:50
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41425
|1.44945
|1.39925
|2009.08.11 00:12
|1.41421
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|495659
|2009.08.11 01:47
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41465
|1.37641
|1.42661
|2009.08.12 00:00
|1.41507
|0.00
|0.00
|0.00
|29.68
|495784
|2009.08.11 03:00
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41345
|1.45170
|1.40150
|2009.08.12 00:00
|1.41533
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.83
|495939
|2009.08.11 06:58
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41655
|1.41515
|1.40155
|2009.08.11 16:11
|1.41515
|0.00
|0.00
|0.00
|197.86
|496380
|2009.08.11 13:32
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41161
|1.41296
|1.42661
|2009.08.12 00:00
|1.41507
|0.00
|0.00
|0.00
|489.02
|496664
|2009.08.11 16:20
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41650
|1.45170
|1.40150
|2009.08.12 00:00
|1.41533
|0.00
|0.00
|0.00
|165.33
|496923
|2009.08.12 01:38
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41575
|1.37455
|1.42473
|2009.08.12 10:02
|1.41439
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.15
|496984
|2009.08.12 03:17
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41465
|1.41279
|1.39965
|2009.08.12 09:05
|1.41279
|0.00
|0.00
|0.00
|131.65
|497125
|2009.08.12 06:19
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41275
|1.37455
|1.42473
|2009.08.12 10:02
|1.41445
|0.00
|0.00
|0.00
|240.38
|497173
|2009.08.12 07:13
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.40973
|1.41045
|1.42473
|2009.08.12 10:02
|1.41445
|0.00
|0.00
|0.00
|1 001.10
|497239
|2009.08.12 09:05
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41261
|1.44781
|1.39761
|2009.08.12 10:02
|1.41465
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.21
|497273
|2009.08.12 10:02
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41455
|1.45895
|1.40875
|2009.08.12 18:18
|1.42005
|0.00
|0.00
|0.00
|-387.31
|497358
|2009.08.12 11:55
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41515
|1.42065
|1.43015
|2009.08.12 18:16
|1.42065
|0.00
|0.00
|0.00
|387.15
|497384
|2009.08.12 12:16
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41765
|1.45895
|1.40875
|2009.08.12 18:17
|1.41891
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.60
|497556
|2009.08.12 14:12
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.42075
|1.45895
|1.40875
|2009.08.12 18:17
|1.41901
|0.00
|0.00
|0.00
|367.86
|497714
|2009.08.12 16:07
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.42375
|1.42223
|1.40875
|2009.08.12 18:17
|1.41891
|0.00
|0.00
|0.00
|1 364.43
|497821
|2009.08.12 18:16
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42115
|1.38575
|1.43615
|2009.08.12 18:17
|1.41775
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.82
|497833
|2009.08.12 18:18
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42037
|1.37763
|1.42787
|2009.08.12 18:46
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.00
|497846
|2009.08.12 18:23
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41595
|1.37763
|1.42787
|2009.08.12 18:46
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|211.65
|497871
|2009.08.12 18:32
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.41287
|1.41355
|1.42787
|2009.08.12 18:46
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|969.35
|498014
|2009.08.12 19:47
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42173
|1.38344
|1.43363
|2009.08.13 00:00
|1.42154
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.37
|498100
|2009.08.12 20:31
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41863
|1.38344
|1.43363
|2009.08.13 00:00
|1.42146
|0.00
|0.00
|0.00
|398.18
|498395
|2009.08.13 01:41
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42191
|1.42812
|1.43691
|2009.08.13 12:31
|1.42812
|0.00
|0.00
|0.00
|434.84
|498793
|2009.08.13 12:47
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42790
|1.42869
|1.44290
|2009.08.13 13:31
|1.42869
|0.00
|0.00
|0.00
|55.30
|498882
|2009.08.13 13:31
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42884
|1.39071
|1.44084
|2009.08.14 00:00
|1.42687
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.06
|499224
|2009.08.13 18:11
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.42584
|1.39071
|1.44084
|2009.08.14 00:00
|1.42709
|0.00
|0.00
|0.00
|175.18
|499273
|2009.08.13 18:51
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.42732
|1.46259
|1.41232
|2009.08.14 00:00
|1.42732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|499579
|2009.08.14 01:33
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42904
|1.39387
|1.44404
|2009.08.14 02:00
|1.42917
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|500552
|2009.08.17 02:06
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41576
|1.40864
|1.40076
|2009.08.17 15:38
|1.40864
|0.00
|0.00
|0.00
|505.45
|501232
|2009.08.17 15:38
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.40850
|1.44673
|1.39656
|2009.08.18 00:49
|1.41134
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.23
|501363
|2009.08.17 18:47
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.40862
|1.37343
|1.42362
|2009.08.18 00:49
|1.41117
|0.00
|0.00
|0.00
|180.70
|503357
|2009.08.18 00:40
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41156
|1.44673
|1.39656
|2009.08.18 00:49
|1.41134
|0.00
|0.00
|0.00
|31.18
|503603
|2009.08.18 01:30
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41022
|1.41126
|1.42522
|2009.08.18 09:48
|1.41126
|0.00
|0.00
|0.00
|73.69
|504537
|2009.08.18 09:48
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41153
|1.41309
|1.42322
|2009.08.19 00:00
|1.41658
|0.00
|0.00
|0.00
|356.49
|504590
|2009.08.18 12:11
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41116
|1.41104
|1.39616
|2009.08.18 14:16
|1.41104
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|504628
|2009.08.18 12:31
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.40822
|1.41309
|1.42322
|2009.08.19 00:00
|1.41658
|0.00
|0.00
|0.00
|1 180.31
|504793
|2009.08.18 14:16
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41096
|1.45232
|1.40209
|2009.08.19 00:00
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|-412.90
|504919
|2009.08.18 16:07
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41397
|1.45232
|1.40209
|2009.08.19 00:00
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.90
|505282
|2009.08.18 23:58
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.41709
|1.45232
|1.40209
|2009.08.19 00:00
|1.41683
|0.00
|0.00
|0.00
|55.05
|505328
|2009.08.19 01:09
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.41493
|1.41909
|1.42374
|2009.08.19 15:02
|1.42374
|0.00
|0.00
|0.00
|618.79
|505477
|2009.08.19 05:37
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.41183
|1.41909
|1.42374
|2009.08.19 15:02
|1.42374
|0.00
|0.00
|0.00
|1 673.06
|506091
|2009.08.19 06:48
|buy
|3.00
|eurusd.
|1.40874
|1.40926
|1.42374
|2009.08.19 12:24
|1.40926
|0.00
|0.00
|0.00
|110.70
|506274
|2009.08.19 07:45
|sell
|1.00
|eurusd.
|1.41036
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:40
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 014.17
|506527
|2009.08.19 13:45
|sell
|2.00
|eurusd.
|1.41337
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:40
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 605.83
|506559
|2009.08.19 14:01
|sell
|3.00
|eurusd.
|1.41657
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:40
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 734.97
|506626
|2009.08.19 14:30
|sell
|4.00
|eurusd.
|1.41966
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:39
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 445.81
|506741
|2009.08.19 15:02
|sell
|5.00
|eurusd.
|1.42308
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:39
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|-607.10
|508082
|2009.08.19 15:58
|sell
|6.00
|eurusd.
|1.42608
|1.42484
|1.41108
|2009.08.20 06:17
|1.42484
|0.00
|0.00
|0.00
|522.16
|509572
|2009.08.19 17:17
|buy
|1.00
|eurusd.
|1.42462
|1.38637
|1.43654
|2009.08.21 01:39
|1.42460
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|513828
|2009.08.20 00:57
|buy
|2.00
|eurusd.
|1.42154
|1.42343
|1.43654
|2009.08.21 01:39
|1.42460
|0.00
|0.00
|0.00
|429.59
|516281
|2009.08.20 18:16
|sell
|6.00
|eurusd.
|1.42620
|1.46139
|1.41120
|2009.08.21 01:39
|1.42481
|0.00
|0.00
|0.00
|585.34
|
|0.00
|0.00
|0.00
|38 815.58
|Closed P/L:
|38 815.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|38 815.58
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|138 815.58
|Equity:
|138 815.58
|Free Margin:
|138 815.58