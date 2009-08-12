United World Capital, Ltd.
|Account: 150243
|Name: Christian Deforth
|Currency: USD
|2009 August 19, 20:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3467475
|2009.08.12 20:58
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3469440
|2009.08.13 00:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07734
|1.07834
|1.07634
|2009.08.13 02:16
|1.07634
|0.00
|0.00
|0.00
|9.29
|3471169
|2009.08.13 04:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.818
|95.602
|94.818
|2009.08.13 17:42
|95.602
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|3471197
|2009.08.13 05:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|158.039
|159.039
|157.039
|2009.08.13 09:00
|159.039
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3472390
|2009.08.13 08:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|158.892
|159.261
|159.892
|2009.08.13 09:50
|159.261
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|3472392
|2009.08.13 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42156
|1.43156
|1.41156
|2009.08.13 15:25
|1.43156
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3472467
|2009.08.13 08:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.105
|96.169
|97.105
|2009.08.13 12:57
|96.169
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|3472627
|2009.08.13 08:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.78033
|1.78364
|1.79033
|2009.08.13 15:04
|1.78364
|0.00
|0.00
|0.00
|30.86
|3476147
|2009.08.13 14:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42444
|1.41917
|1.41444
|2009.08.14 22:59
|1.41917
|0.00
|0.00
|-0.73
|52.70
|3476310
|2009.08.13 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42793
|1.42903
|1.43793
|2009.08.13 15:30
|1.42903
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|3477070
|2009.08.13 15:37
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.78014
|1.77618
|1.77014
|2009.08.13 19:50
|1.77472
|0.00
|0.00
|0.00
|50.60
|3477256
|2009.08.13 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.652
|95.605
|94.652
|2009.08.13 17:42
|95.605
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|3478508
|2009.08.13 16:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|157.899
|158.899
|156.899
|2009.08.13 17:43
|158.899
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.59
|3478657
|2009.08.13 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77735
|1.77471
|1.76735
|2009.08.13 21:11
|1.77471
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|3480044
|2009.08.13 18:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42743
|1.42070
|1.41743
|2009.08.14 21:30
|1.41743
|0.00
|0.00
|-0.73
|100.00
|3480685
|2009.08.13 19:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42770
|1.42140
|1.41770
|2009.08.14 21:21
|1.41770
|0.00
|0.00
|-0.73
|100.00
|3485820
|2009.08.14 06:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42619
|1.41969
|1.41619
|2009.08.14 21:31
|1.41619
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3486642
|2009.08.14 08:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.07228
|1.07898
|1.08228
|2009.08.17 13:31
|1.08228
|0.00
|0.00
|-0.14
|92.40
|3487104
|2009.08.14 08:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77778
|1.76778
|1.78778
|2009.08.14 10:30
|1.76778
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.28
|3487991
|2009.08.14 10:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77745
|1.76745
|1.78745
|2009.08.17 08:49
|1.76745
|0.00
|0.00
|-0.86
|-92.85
|3488315
|2009.08.14 10:25
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77188
|1.77114
|1.76188
|2009.08.14 10:52
|1.77114
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|3488327
|2009.08.14 10:26
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77215
|1.77108
|1.76215
|2009.08.14 10:52
|1.77108
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|3488711
|2009.08.14 10:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.84011
|0.83358
|0.83011
|2009.08.14 20:30
|0.83011
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3491985
|2009.08.14 15:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77381
|1.76381
|1.78381
|2009.08.17 10:04
|1.76381
|0.00
|0.00
|-0.86
|-92.87
|3493083
|2009.08.14 16:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77605
|1.76605
|1.78605
|2009.08.17 08:56
|1.76605
|0.00
|0.00
|-0.86
|-92.95
|3493373
|2009.08.14 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42565
|1.41920
|1.41565
|2009.08.14 22:59
|1.41920
|0.00
|0.00
|0.00
|64.50
|3493735
|2009.08.14 17:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.83891
|0.83231
|0.82891
|2009.08.14 20:37
|0.82891
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3494523
|2009.08.14 17:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.07242
|1.07873
|1.08242
|2009.08.17 13:31
|1.08242
|0.00
|0.00
|-0.14
|92.39
|3497244
|2009.08.14 21:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77251
|1.76251
|1.78251
|2009.08.17 10:37
|1.76251
|0.00
|0.00
|-0.86
|-92.77
|3497640
|2009.08.14 22:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77426
|1.76426
|1.78426
|2009.08.17 10:03
|1.76426
|0.00
|0.00
|-0.86
|-92.90
|3498764
|2009.08.17 01:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.77364
|1.76364
|1.78364
|2009.08.17 10:04
|1.76364
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.87
|3507137
|2009.08.17 15:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.76435
|1.76966
|1.77435
|2009.08.18 11:37
|1.76966
|0.00
|0.00
|-0.86
|49.30
|3509390
|2009.08.17 18:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40827
|1.41023
|1.41827
|2009.08.18 06:20
|1.41023
|0.00
|0.00
|-0.26
|19.60
|3510016
|2009.08.17 19:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40630
|1.41630
|1.39630
|2009.08.19 02:53
|1.41630
|0.00
|0.00
|-1.46
|-100.00
|3510320
|2009.08.17 20:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40759
|1.41021
|1.41759
|2009.08.18 06:20
|1.41021
|0.00
|0.00
|-0.26
|26.20
|3510918
|2009.08.17 21:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07686
|1.07605
|1.06686
|2009.08.19 04:47
|1.07605
|0.00
|0.00
|-1.20
|7.53
|3512597
|2009.08.18 01:12
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.76114
|1.77114
|1.75114
|2009.08.18 11:30
|1.77114
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.81
|3512996
|2009.08.18 02:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07684
|1.07612
|1.06684
|2009.08.19 04:54
|1.07612
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.69
|3513406
|2009.08.18 03:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.82434
|0.82725
|0.83434
|2009.08.19 04:09
|0.82725
|0.00
|0.00
|-0.52
|29.10
|3513481
|2009.08.18 03:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41113
|1.41164
|1.42113
|2009.08.18 12:47
|1.41164
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|3513482
|2009.08.18 03:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.672
|94.986
|95.672
|2009.08.18 14:30
|94.986
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|3513522
|2009.08.18 03:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|154.793
|155.058
|155.793
|2009.08.18 04:29
|155.058
|0.00
|0.00
|0.00
|27.96
|3513701
|2009.08.18 03:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.76207
|1.76247
|1.77207
|2009.08.18 09:30
|1.76247
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|3516213
|2009.08.18 08:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41167
|1.41171
|1.42167
|2009.08.18 12:47
|1.41171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|3516573
|2009.08.18 09:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.76530
|1.76960
|1.77530
|2009.08.18 11:38
|1.76960
|0.00
|0.00
|0.00
|39.91
|3517902
|2009.08.18 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41097
|1.41016
|1.40097
|2009.08.18 17:13
|1.41016
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|3518693
|2009.08.18 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41165
|1.41018
|1.40165
|2009.08.18 17:13
|1.41018
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|3519669
|2009.08.18 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41045
|1.41015
|1.40045
|2009.08.18 17:13
|1.41015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3520606
|2009.08.18 16:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.708
|94.064
|93.708
|2009.08.19 16:45
|94.064
|0.00
|0.00
|-0.57
|68.46
|3521736
|2009.08.18 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07538
|1.06890
|1.06538
|2009.08.19 17:31
|1.06538
|0.00
|0.00
|-0.60
|93.86
|3521768
|2009.08.18 18:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41216
|1.41412
|1.42216
|2009.08.19 04:14
|1.41412
|0.00
|0.00
|-0.26
|19.60
|3521896
|2009.08.18 18:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.82605
|0.82725
|0.83605
|2009.08.19 04:09
|0.82725
|0.00
|0.00
|-0.52
|12.00
|3523667
|2009.08.18 23:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.78083
|1.77965
|1.77083
|2009.08.19 07:28
|1.77965
|0.00
|0.00
|-1.60
|10.97
|3524535
|2009.08.19 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41263
|1.41157
|1.40263
|2009.08.19 14:01
|1.41157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|3525276
|2009.08.19 02:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.78229
|1.77229
|1.79229
|2009.08.19 09:36
|1.77229
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.85
|3525563
|2009.08.19 03:04
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77990
|1.77971
|1.76990
|2009.08.19 07:28
|1.77971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|3525981
|2009.08.19 04:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.520
|94.065
|93.520
|2009.08.19 16:45
|94.065
|0.00
|0.00
|0.00
|48.37
|3526380
|2009.08.19 05:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|156.309
|155.897
|155.309
|2009.08.19 09:02
|155.897
|0.00
|0.00
|0.00
|43.63
|3526900
|2009.08.19 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41487
|1.42095
|1.42487
|2009.08.19 18:25
|1.42095
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|3527022
|2009.08.19 07:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|156.742
|155.742
|157.742
|2009.08.19 08:48
|155.742
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.96
|3527433
|2009.08.19 08:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77679
|1.77450
|1.76679
|2009.08.19 11:30
|1.77450
|0.00
|0.00
|0.00
|21.26
|3527528
|2009.08.19 08:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.07689
|1.06689
|1.08689
|2009.08.19 17:30
|1.06689
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.73
|3527576
|2009.08.19 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41164
|1.42164
|1.40164
|2009.08.19 17:31
|1.42164
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3527663
|2009.08.19 09:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.82404
|0.82241
|0.81404
|2009.08.19 10:15
|0.82241
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|3527750
|2009.08.19 09:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.77533
|1.77450
|1.76533
|2009.08.19 11:30
|1.77450
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|3529631
|2009.08.19 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41169
|1.41678
|1.42169
|2009.08.19 17:31
|1.42169
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3533576
|2009.08.19 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41346
|1.41927
|1.42346
|2009.08.19 18:02
|1.42346
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|0.00
|0.00
|-15.48
|363.06
|Closed P/L:
|347.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3534426
|2009.08.19 17:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.82584
|0.82822
|0.83584
|
|0.82919
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|
|Floating P/L:
|33.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|347.58
|Floating P/L:
|33.50
|Margin:
|82.58
|Balance:
|10 347.58
|Equity:
|10 381.08
|Free Margin:
|10 298.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 897.77
|Gross Loss:
|1 550.19
|Total Net Profit:
|347.58
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|5.27
|
|Absolute Drawdown:
|202.95
|Maximal Drawdown:
|561.51 (5.38%)
|Relative Drawdown:
|5.38% (561.51)
|
|Total Trades:
|66
|Short Positions (won %):
|35 (82.86%)
|Long Positions (won %):
|31 (67.74%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (75.76%)
|Loss trades (% of total):
|16 (24.24%)
|Largest
|profit trade:
|100.00
|loss trade:
|-105.96
|Average
|profit trade:
|37.96
|loss trade:
|-96.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (631.89)
|consecutive losses ($):
|6 (-561.51)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|631.89 (9)
|consecutive loss (count):
|-561.51 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2