United World Capital, Ltd.

Account: 150243 Name: Christian Deforth Currency: USD 2009 August 19, 20:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34674752009.08.12 20:58balanceDeposit10 000.00
34694402009.08.13 00:21sell0.10usdchf1.077341.078341.076342009.08.13 02:161.076340.000.000.009.29
34711692009.08.13 04:55sell0.10usdjpy95.81895.60294.8182009.08.13 17:4295.6020.000.000.0022.59
34711972009.08.13 05:00sell0.10gbpjpy158.039159.039157.0392009.08.13 09:00159.0390.000.000.00-104.00
34723902009.08.13 08:15buy0.10gbpjpy158.892159.261159.8922009.08.13 09:50159.2610.000.000.0038.38
34723922009.08.13 08:15sell0.10eurusd1.421561.431561.411562009.08.13 15:251.431560.000.000.00-100.00
34724672009.08.13 08:30buy0.10usdjpy96.10596.16997.1052009.08.13 12:5796.1690.000.000.006.65
34726272009.08.13 08:55buy0.10gbpchf1.780331.783641.790332009.08.13 15:041.783640.000.000.0030.86
34761472009.08.13 14:59sell0.10eurusd1.424441.419171.414442009.08.14 22:591.419170.000.00-0.7352.70
34763102009.08.13 15:05buy0.10eurusd1.427931.429031.437932009.08.13 15:301.429030.000.000.0011.00
34770702009.08.13 15:37sell0.10gbpchf1.780141.776181.770142009.08.13 19:501.774720.000.000.0050.60
34772562009.08.13 15:45sell0.10usdjpy95.65295.60594.6522009.08.13 17:4295.6050.000.000.004.92
34785082009.08.13 16:55sell0.10gbpjpy157.899158.899156.8992009.08.13 17:43158.8990.000.000.00-104.59
34786572009.08.13 17:00sell0.10gbpchf1.777351.774711.767352009.08.13 21:111.774710.000.000.0024.63
34800442009.08.13 18:28sell0.10eurusd1.427431.420701.417432009.08.14 21:301.417430.000.00-0.73100.00
34806852009.08.13 19:35sell0.10eurusd1.427701.421401.417702009.08.14 21:211.417700.000.00-0.73100.00
34858202009.08.14 06:40sell0.10eurusd1.426191.419691.416192009.08.14 21:311.416190.000.000.00100.00
34866422009.08.14 08:15buy0.10usdchf1.072281.078981.082282009.08.17 13:311.082280.000.00-0.1492.40
34871042009.08.14 08:55buy0.10gbpchf1.777781.767781.787782009.08.14 10:301.767780.000.000.00-93.28
34879912009.08.14 10:05buy0.10gbpchf1.777451.767451.787452009.08.17 08:491.767450.000.00-0.86-92.85
34883152009.08.14 10:25sell0.10gbpchf1.771881.771141.761882009.08.14 10:521.771140.000.000.006.90
34883272009.08.14 10:26sell0.10gbpchf1.772151.771081.762152009.08.14 10:521.771080.000.000.009.98
34887112009.08.14 10:40sell0.10audusd0.840110.833580.830112009.08.14 20:300.830110.000.000.00100.00
34919852009.08.14 15:21buy0.10gbpchf1.773811.763811.783812009.08.17 10:041.763810.000.00-0.86-92.87
34930832009.08.14 16:35buy0.10gbpchf1.776051.766051.786052009.08.17 08:561.766050.000.00-0.86-92.95
34933732009.08.14 16:50sell0.10eurusd1.425651.419201.415652009.08.14 22:591.419200.000.000.0064.50
34937352009.08.14 17:05sell0.10audusd0.838910.832310.828912009.08.14 20:370.828910.000.000.00100.00
34945232009.08.14 17:50buy0.10usdchf1.072421.078731.082422009.08.17 13:311.082420.000.00-0.1492.39
34972442009.08.14 21:38buy0.10gbpchf1.772511.762511.782512009.08.17 10:371.762510.000.00-0.86-92.77
34976402009.08.14 22:30buy0.10gbpchf1.774261.764261.784262009.08.17 10:031.764260.000.00-0.86-92.90
34987642009.08.17 01:53buy0.10gbpchf1.773641.763641.783642009.08.17 10:041.763640.000.000.00-92.87
35071372009.08.17 15:38buy0.10gbpchf1.764351.769661.774352009.08.18 11:371.769660.000.00-0.8649.30
35093902009.08.17 18:35buy0.10eurusd1.408271.410231.418272009.08.18 06:201.410230.000.00-0.2619.60
35100162009.08.17 19:37sell0.10eurusd1.406301.416301.396302009.08.19 02:531.416300.000.00-1.46-100.00
35103202009.08.17 20:06buy0.10eurusd1.407591.410211.417592009.08.18 06:201.410210.000.00-0.2626.20
35109182009.08.17 21:20sell0.10usdchf1.076861.076051.066862009.08.19 04:471.076050.000.00-1.207.53
35125972009.08.18 01:12sell0.10gbpchf1.761141.771141.751142009.08.18 11:301.771140.000.000.00-92.81
35129962009.08.18 02:10sell0.10usdchf1.076841.076121.066842009.08.19 04:541.076120.000.00-0.606.69
35134062009.08.18 03:15buy0.10audusd0.824340.827250.834342009.08.19 04:090.827250.000.00-0.5229.10
35134812009.08.18 03:25buy0.10eurusd1.411131.411641.421132009.08.18 12:471.411640.000.000.005.10
35134822009.08.18 03:25buy0.10usdjpy94.67294.98695.6722009.08.18 14:3094.9860.000.000.0033.06
35135222009.08.18 03:30buy0.10gbpjpy154.793155.058155.7932009.08.18 04:29155.0580.000.000.0027.96
35137012009.08.18 03:58buy0.10gbpchf1.762071.762471.772072009.08.18 09:301.762470.000.000.003.72
35162132009.08.18 08:28buy0.10eurusd1.411671.411711.421672009.08.18 12:471.411710.000.000.000.40
35165732009.08.18 09:15buy0.10gbpchf1.765301.769601.775302009.08.18 11:381.769600.000.000.0039.91
35179022009.08.18 11:42sell0.10eurusd1.410971.410161.400972009.08.18 17:131.410160.000.000.008.10
35186932009.08.18 12:59sell0.10eurusd1.411651.410181.401652009.08.18 17:131.410180.000.000.0014.70
35196692009.08.18 15:00sell0.10eurusd1.410451.410151.400452009.08.18 17:131.410150.000.000.003.00
35206062009.08.18 16:10sell0.10usdjpy94.70894.06493.7082009.08.19 16:4594.0640.000.00-0.5768.46
35217362009.08.18 18:20sell0.10usdchf1.075381.068901.065382009.08.19 17:311.065380.000.00-0.6093.86
35217682009.08.18 18:25buy0.10eurusd1.412161.414121.422162009.08.19 04:141.414120.000.00-0.2619.60
35218962009.08.18 18:35buy0.10audusd0.826050.827250.836052009.08.19 04:090.827250.000.00-0.5212.00
35236672009.08.18 23:50sell0.10gbpchf1.780831.779651.770832009.08.19 07:281.779650.000.00-1.6010.97
35245352009.08.19 00:41sell0.10eurusd1.412631.411571.402632009.08.19 14:011.411570.000.000.0010.60
35252762009.08.19 02:35buy0.10gbpchf1.782291.772291.792292009.08.19 09:361.772290.000.000.00-92.85
35255632009.08.19 03:04sell0.10gbpchf1.779901.779711.769902009.08.19 07:281.779710.000.000.001.77
35259812009.08.19 04:15sell0.10usdjpy94.52094.06593.5202009.08.19 16:4594.0650.000.000.0048.37
35263802009.08.19 05:10sell0.10gbpjpy156.309155.897155.3092009.08.19 09:02155.8970.000.000.0043.63
35269002009.08.19 07:26buy0.10eurusd1.414871.420951.424872009.08.19 18:251.420950.000.000.0060.80
35270222009.08.19 07:50buy0.10gbpjpy156.742155.742157.7422009.08.19 08:48155.7420.000.000.00-105.96
35274332009.08.19 08:47sell0.10gbpchf1.776791.774501.766792009.08.19 11:301.774500.000.000.0021.26
35275282009.08.19 08:55buy0.10usdchf1.076891.066891.086892009.08.19 17:301.066890.000.000.00-93.73
35275762009.08.19 09:00sell0.10eurusd1.411641.421641.401642009.08.19 17:311.421640.000.000.00-100.00
35276632009.08.19 09:10sell0.10audusd0.824040.822410.814042009.08.19 10:150.822410.000.000.0016.30
35277502009.08.19 09:20sell0.10gbpchf1.775331.774501.765332009.08.19 11:301.774500.000.000.007.71
35296312009.08.19 14:03buy0.10eurusd1.411691.416781.421692009.08.19 17:311.421690.000.000.00100.00
35335762009.08.19 16:50buy0.10eurusd1.413461.419271.423462009.08.19 18:021.423460.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -15.48 363.06
Closed P/L: 347.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35344262009.08.19 17:40buy0.10audusd0.825840.828220.83584 0.829190.000.000.0033.50
  0.00 0.00 0.00 33.50
 Floating P/L: 33.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 347.58 Floating P/L: 33.50 Margin: 82.58
Balance: 10 347.58 Equity: 10 381.08 Free Margin: 10 298.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 897.77 Gross Loss: 1 550.19 Total Net Profit: 347.58
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 5.27  
Absolute Drawdown: 202.95 Maximal Drawdown: 561.51 (5.38%) Relative Drawdown: 5.38% (561.51)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 35 (82.86%) Long Positions (won %): 31 (67.74%)
Profit Trades (% of total): 50 (75.76%) Loss trades (% of total): 16 (24.24%)
Largest profit trade: 100.00 loss trade: -105.96
Average profit trade: 37.96 loss trade: -96.89
Maximum consecutive wins ($): 9 (631.89) consecutive losses ($): 6 (-561.51)
Maximal consecutive profit (count): 631.89 (9) consecutive loss (count): -561.51 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2