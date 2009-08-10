Alpari (
|
Account:
1028651
|
Name: Lobster
Bait
|
Currency:
USD
|
2009 August 11, 17:42
|
Closed
Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
61431581
|
2009.08.10 21:44
|
balance
|
Deposit
|
3 000.00
|
61431874
|
2009.08.11 04:45
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
96.750
|
0.000
|
97.000
|
2009.08.11 11:57
|
96.705
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-46.53
|
61438781
|
2009.08.10 23:00
|
sell
|
1.50
|
gbpusd
|
1.64759
|
1.66350
|
1.64320
|
2009.08.11 00:58
|
1.64810
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
-76.50
|
61446298
|
2009.08.11 00:11
|
buy
|
2.20
|
usdjpy
|
97.024
|
96.600
|
97.610
|
2009.08.11 04:52
|
96.600
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-965.63
|
61446302
|
2009.08.11 00:11
|
buy
|
2.40
|
usdjpy
|
97.024
|
96.700
|
97.520
|
2009.08.11 02:14
|
97.020
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.89
|
61448536
|
2009.08.11 00:40
|
buy
|
1.60
|
eurchf
|
1.53456
|
1.53100
|
1.54030
|
2009.08.11 11:56
|
1.53410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-67.89
|
61530049
|
2009.08.11 11:57
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
96.718
|
0.000
|
97.000
|
2009.08.11 17:06
|
95.778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-981.44
|
61571144
|
2009.08.11 15:28
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
96.329
|
0.000
|
0.000
|
2009.08.11 17:06
|
95.769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-584.74
|
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
-2 732.62
|
Closed P/L:
|
-2 733.97
|
Open
Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
61584551
|
2009.08.11 16:27
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
95.953
|
0.000
|
0.000
|
|
95.858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-99.10
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-99.10
|
|
Floating P/L:
|
-99.10
|
Working
Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
3 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
-2 733.97
|
Floating P/L:
|
-99.10
|
Margin:
|
200.00
|
Balance:
|
266.03
|
Equity:
|
166.93
|
Free Margin:
|
-33.07
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
0.00
|
Gross Loss:
|
2 733.97
|
Total Net Profit:
|
-2 733.97
|
Profit Factor:
|
0.00
|
Expected Payoff:
|
-390.57
|
|
Absolute Drawdown:
|
2 733.97
|
Maximal Drawdown:
|
2 733.97 (91.13%)
|
Relative Drawdown:
|
91.13% (2 733.97)
|
|
Total Trades:
|
7
|
Short Positions (won %):
|
1 (0.00%)
|
Long Positions (won %):
|
6 (0.00%)
|
Profit Trades (% of total):
|
0 (0.00%)
|
Loss trades (% of total):
|
7 (100.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
0.00
|
loss trade:
|
-981.44
|
Average
|
profit trade:
|
0.00
|
loss trade:
|
-390.57
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
0 (0.00)
|
consecutive losses ($):
|
7 (-2 733.97)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
0.00 (0)
|
consecutive loss (count):
|
-2 733.97 (7)
|
Average
|
consecutive wins:
|
0
|
consecutive losses:
|
7