Alpari (UK) Ltd.

 

Account: 1028651

Name: Lobster Bait

Currency: USD

2009 August 11, 17:42

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

61431581

2009.08.10 21:44

balance

Deposit

3 000.00

61431874

2009.08.11 04:45

buy

1.00

usdjpy

96.750

0.000

97.000

2009.08.11 11:57

96.705

0.00

0.00

0.00

-46.53

61438781

2009.08.10 23:00

sell

1.50

gbpusd

1.64759

1.66350

1.64320

2009.08.11 00:58

1.64810

0.00

0.00

-1.35

-76.50

61446298

2009.08.11 00:11

buy

2.20

usdjpy

97.024

96.600

97.610

2009.08.11 04:52

96.600

0.00

0.00

0.00

-965.63

61446302

2009.08.11 00:11

buy

2.40

usdjpy

97.024

96.700

97.520

2009.08.11 02:14

97.020

0.00

0.00

0.00

-9.89

61448536

2009.08.11 00:40

buy

1.60

eurchf

1.53456

1.53100

1.54030

2009.08.11 11:56

1.53410

0.00

0.00

0.00

-67.89

61530049

2009.08.11 11:57

buy

1.00

usdjpy

96.718

0.000

97.000

2009.08.11 17:06

95.778

0.00

0.00

0.00

-981.44

61571144

2009.08.11 15:28

buy

1.00

usdjpy

96.329

0.000

0.000

2009.08.11 17:06

95.769

0.00

0.00

0.00

-584.74

 

0.00

0.00

-1.35

-2 732.62

Closed P/L:

-2 733.97

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

61584551

2009.08.11 16:27

buy

1.00

usdjpy

95.953

0.000

0.000

 

95.858

0.00

0.00

0.00

-99.10

 

0.00

0.00

0.00

-99.10

 

Floating P/L:

-99.10

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

3 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

-2 733.97

Floating P/L:

-99.10

Margin:

200.00

Balance:

266.03

Equity:

166.93

Free Margin:

-33.07

 

Details:

Graph

Gross Profit:

0.00

Gross Loss:

2 733.97

Total Net Profit:

-2 733.97

Profit Factor:

0.00

Expected Payoff:

-390.57

 

Absolute Drawdown:

2 733.97

Maximal Drawdown:

2 733.97 (91.13%)

Relative Drawdown:

91.13% (2 733.97)

 

Total Trades:

7

Short Positions (won %):

1 (0.00%)

Long Positions (won %):

6 (0.00%)

Profit Trades (% of total):

0 (0.00%)

Loss trades (% of total):

7 (100.00%)

Largest

profit trade:

0.00

loss trade:

-981.44

Average

profit trade:

0.00

loss trade:

-390.57

Maximum

consecutive wins ($):

0 (0.00)

consecutive losses ($):

7 (-2 733.97)

Maximal

consecutive profit (count):

0.00 (0)

consecutive loss (count):

-2 733.97 (7)

Average

consecutive wins:

0

consecutive losses:

7

 