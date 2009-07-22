Fienex Group Ltd.

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Working Orders:
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Summary:
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Balance: 2 645.05 Equity: 2 645.05 Free Margin: 2 645.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 215.71 Gross Loss: 570.66 Total Net Profit: -354.95
Profit Factor: 0.38 Expected Payoff: -7.39  
Absolute Drawdown: 354.95 Maximal Drawdown: 444.35 (14.38%) Relative Drawdown: 14.38% (444.35)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 24 (37.50%) Long Positions (won %): 24 (41.67%)
Profit Trades (% of total): 19 (39.58%) Loss trades (% of total): 29 (60.42%)
Largest profit trade: 30.24 loss trade: -209.12
Average profit trade: 11.35 loss trade: -19.68
Maximum consecutive wins ($): 4 (30.50) consecutive losses ($): 14 (-132.83)
Maximal consecutive profit (count): 66.81 (3) consecutive loss (count): -247.21 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3