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|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-354.95
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 645.05
|Equity:
|2 645.05
|Free Margin:
|2 645.05
|
|Details:
|Gross Profit:
|215.71
|Gross Loss:
|570.66
|Total Net Profit:
|-354.95
|Profit Factor:
|0.38
|Expected Payoff:
|-7.39
|
|Absolute Drawdown:
|354.95
|Maximal Drawdown:
|444.35 (14.38%)
|Relative Drawdown:
|14.38% (444.35)
|
|Total Trades:
|48
|Short Positions (won %):
|24 (37.50%)
|Long Positions (won %):
|24 (41.67%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (39.58%)
|Loss trades (% of total):
|29 (60.42%)
|Largest
|profit trade:
|30.24
|loss trade:
|-209.12
|Average
|profit trade:
|11.35
|loss trade:
|-19.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (30.50)
|consecutive losses ($):
|14 (-132.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|66.81 (3)
|consecutive loss (count):
|-247.21 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3