|Account: 2348732
|Name: ibfx 1000
|Currency: USD
|2009 August 11, 14:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|155880912
|2009.07.31 15:54
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.42486
|1.36501
|1.42900
|2009.08.02 23:29
|1.42900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|155884949
|2009.07.31 16:34
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.42270
|1.36651
|1.42702
|2009.08.02 23:29
|1.42920
|cancelled
|155891986
|2009.08.02 23:29
|buy stop
|0.03
|eurusdm
|1.43107
|1.36920
|1.43521
|2009.08.03 00:12
|1.42772
|cancelled
|155892010
|2009.08.03 00:12
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.42800
|1.36198
|1.42602
|2009.08.03 08:40
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|155894873
|2009.08.03 01:03
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.42404
|1.36185
|1.42602
|2009.08.03 08:40
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|155896363
|2009.08.03 06:58
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.42206
|1.36198
|1.42602
|2009.08.03 08:40
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|155906654
|2009.08.03 07:38
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.42008
|1.36261
|1.42404
|2009.08.03 08:40
|1.42645
|cancelled
|155913784
|2009.08.03 09:17
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.42828
|1.36836
|1.43224
|2009.08.03 11:47
|1.43224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|155913831
|2009.08.03 08:40
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.42530
|1.36659
|1.42926
|2009.08.03 09:17
|1.42845
|cancelled
|155922606
|2009.08.03 09:57
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.42630
|1.36796
|1.43026
|2009.08.03 11:47
|1.43250
|cancelled
|155934574
|2009.08.03 11:47
|buy stop
|0.03
|eurusdm
|1.43422
|1.37241
|1.43818
|2009.08.03 12:03
|1.43125
|cancelled
|155934607
|2009.08.03 12:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.43124
|1.37124
|1.43520
|2009.08.03 13:37
|1.43520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|155942904
|2009.08.03 12:43
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.42926
|1.37076
|1.43322
|2009.08.03 13:37
|1.43556
|cancelled
|155949585
|2009.08.03 13:37
|buy stop
|0.03
|eurusdm
|1.43728
|1.37547
|1.44142
|2009.08.03 13:40
|1.43416
|cancelled
|155949616
|2009.08.03 13:40
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.43421
|1.37426
|1.43835
|2009.08.03 14:15
|1.43835
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|155956632
|2009.08.03 14:16
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.43935
|1.37934
|1.44349
|2009.08.03 16:05
|1.44349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|155956639
|2009.08.03 14:15
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.43628
|1.37861
|1.44042
|2009.08.03 14:16
|1.43938
|cancelled
|155963206
|2009.08.03 14:56
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.43728
|1.38148
|1.44142
|2009.08.03 16:05
|1.44365
|cancelled
|155971531
|2009.08.03 16:05
|buy stop
|0.03
|eurusdm
|1.44556
|1.38369
|1.44970
|2009.08.03 16:19
|1.44253
|cancelled
|155971537
|2009.08.03 16:19
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.44249
|1.37835
|1.44231
|2009.08.04 14:01
|1.44231
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|155977506
|2009.08.04 00:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.44033
|1.37825
|1.44231
|2009.08.04 14:01
|1.44231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|156014927
|2009.08.04 04:32
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.43835
|1.37835
|1.44231
|2009.08.04 14:01
|1.44231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|156032746
|2009.08.04 05:13
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.43628
|1.37886
|1.44042
|2009.08.04 14:01
|1.44253
|cancelled
|156057191
|2009.08.04 14:01
|buy stop
|0.03
|eurusdm
|1.44349
|1.38247
|1.44763
|2009.08.04 14:25
|1.44055
|cancelled
|156057215
|2009.08.04 14:25
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.44042
|1.37826
|1.44249
|2009.08.05 11:09
|1.44249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|156060524
|2009.08.04 18:08
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.43835
|1.37826
|1.44249
|2009.08.05 11:09
|1.44249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|156087555
|2009.08.04 18:48
|buy limit
|0.06
|eurusdm
|1.43628
|1.37896
|1.44042
|2009.08.05 11:09
|1.44275
|cancelled
|156208085
|2009.08.05 11:36
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.44349
|1.37708
|1.44142
|2009.08.05 16:21
|1.44142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|156208090
|2009.08.05 11:09
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.44042
|1.38275
|1.44456
|2009.08.05 11:36
|1.44353
|cancelled
|156213860
|2009.08.05 12:29
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.43935
|1.37702
|1.44142
|2009.08.05 16:21
|1.44142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|156218060
|2009.08.05 14:00
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.43728
|1.37708
|1.44142
|2009.08.05 16:21
|1.44142
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|156225467
|2009.08.05 14:40
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.43521
|1.37757
|1.43935
|2009.08.05 16:21
|1.44166
|cancelled
|156231561
|2009.08.05 16:21
|buy limit
|0.03
|eurusdm
|1.44042
|1.38171
|1.44456
|2009.08.05 18:38
|1.44345
|cancelled
|154998103
|2009.07.13 09:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|91.966
|103.320
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.25
|-8.69
|154999867
|2009.07.13 10:25
|sell
|0.03
|usdjpym
|92.118
|103.318
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.29
|-12.56
|155001697
|2009.07.13 12:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|92.270
|103.318
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.29
|-16.11
|155005761
|2009.07.13 13:36
|sell
|0.06
|usdjpym
|92.422
|103.317
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.54
|-23.22
|155008552
|2009.07.13 15:59
|sell
|0.08
|usdjpym
|92.726
|103.322
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.62
|-28.42
|155013176
|2009.07.13 22:00
|sell
|0.11
|usdjpym
|93.030
|103.321
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.84
|-35.61
|155020995
|2009.07.14 11:52
|sell
|0.15
|usdjpym
|93.334
|103.322
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-1.16
|-43.81
|155042356
|2009.07.14 20:38
|sell
|0.21
|usdjpym
|93.622
|103.321
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-1.68
|-55.04
|155059216
|2009.07.15 16:48
|sell
|0.29
|usdjpym
|94.230
|103.325
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-2.16
|-57.67
|155091606
|2009.07.23 13:59
|sell
|0.41
|usdjpym
|94.870
|103.321
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-1.89
|-54.24
|155575666
|2009.07.30 12:53
|sell
|0.57
|usdjpym
|95.510
|103.327
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-1.60
|-37.47
|155796491
|2009.08.07 12:36
|sell
|0.80
|usdjpym
|96.150
|103.327
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.67
|156397698
|2009.08.07 14:41
|sell
|1.12
|usdjpym
|97.318
|103.320
|96.142
|2009.08.11 14:04
|96.142
|0.00
|0.00
|-0.62
|137.00
|156412595
|2009.08.07 15:21
|sell limit
|1.57
|usdjpym
|97.934
|103.400
|96.702
|2009.08.11 14:04
|96.109
|cancelled
|0.00
|0.00
|-12.38
|-218.41
|Closed P/L:
|-230.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|156231555
|2009.08.05 18:38
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.44349
|1.35750
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|156242186
|2009.08.05 19:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.44142
|1.35745
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.48
|156244843
|2009.08.06 02:36
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.43935
|1.35743
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.97
|156257354
|2009.08.06 10:14
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.43728
|1.35736
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.64
|156282537
|2009.08.06 18:01
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.43314
|1.35736
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.45
|156323587
|2009.08.07 12:46
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.42900
|1.35740
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|156398682
|2009.08.07 14:21
|buy
|0.21
|eurusdm
|1.42468
|1.35744
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.10
|156411895
|2009.08.07 15:47
|buy
|0.29
|eurusdm
|1.42036
|1.35738
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.12
|156421297
|2009.08.10 17:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.41136
|1.35755
|1.42945
|1.41273
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.91
|Floating P/L:
|-144.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|156600787
|2009.08.11 07:09
|buy limit
|0.55
|eurusdm
|1.40299
|1.35755
|1.41982
|1.41293
|Blessing
|156613349
|2009.08.11 14:04
|buy stop
|0.04
|usdjpym
|96.272
|90.140
|96.560
|96.086
|Blessing
|156613358
|2009.08.11 14:04
|buy limit
|0.04
|usdjpym
|96.028
|90.130
|96.316
|96.086
|Blessing
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-230.79
|Floating P/L:
|-144.91
|Margin:
|68.50
|Balance:
|945.58
|Equity:
|800.67
|Free Margin:
|732.17
|Details:
|Gross Profit:
|154.64
|Gross Loss:
|385.43
|Total Net Profit:
|-230.79
|Profit Factor:
|0.40
|Expected Payoff:
|-7.96
|Absolute Drawdown:
|367.40
|Maximal Drawdown:
|384.78 (32.23%)
|Relative Drawdown:
|32.23% (384.78)
|Total Trades:
|29
|Short Positions (won %):
|13 (15.38%)
|Long Positions (won %):
|16 (81.25%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (51.72%)
|Loss trades (% of total):
|14 (48.28%)
|Largest
|profit trade:
|136.38
|loss trade:
|-59.83
|Average
|profit trade:
|10.31
|loss trade:
|-27.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (11.20)
|consecutive losses ($):
|12 (-384.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|136.61 (2)
|consecutive loss (count):
|-384.78 (12)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|5