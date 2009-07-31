Interbank FX, LLC

Account: 2348732 Name: ibfx 1000 Currency: USD 2009 August 11, 14:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1558809122009.07.31 15:54buy0.03eurusdm1.424861.365011.429002009.08.02 23:291.429000.000.000.001.24
1558849492009.07.31 16:34buy limit0.04eurusdm1.422701.366511.427022009.08.02 23:291.42920cancelled
1558919862009.08.02 23:29buy stop0.03eurusdm1.431071.369201.435212009.08.03 00:121.42772cancelled
1558920102009.08.03 00:12buy0.03eurusdm1.428001.361981.426022009.08.03 08:401.426020.000.000.00-0.59
1558948732009.08.03 01:03buy0.04eurusdm1.424041.361851.426022009.08.03 08:401.426020.000.000.000.79
1558963632009.08.03 06:58buy0.06eurusdm1.422061.361981.426022009.08.03 08:401.426020.000.000.002.37
1559066542009.08.03 07:38buy limit0.08eurusdm1.420081.362611.424042009.08.03 08:401.42645cancelled
1559137842009.08.03 09:17buy0.03eurusdm1.428281.368361.432242009.08.03 11:471.432240.000.000.001.19
1559138312009.08.03 08:40buy limit0.03eurusdm1.425301.366591.429262009.08.03 09:171.42845cancelled
1559226062009.08.03 09:57buy limit0.04eurusdm1.426301.367961.430262009.08.03 11:471.43250cancelled
1559345742009.08.03 11:47buy stop0.03eurusdm1.434221.372411.438182009.08.03 12:031.43125cancelled
1559346072009.08.03 12:03buy0.03eurusdm1.431241.371241.435202009.08.03 13:371.435200.000.000.001.19
1559429042009.08.03 12:43buy limit0.04eurusdm1.429261.370761.433222009.08.03 13:371.43556cancelled
1559495852009.08.03 13:37buy stop0.03eurusdm1.437281.375471.441422009.08.03 13:401.43416cancelled
1559496162009.08.03 13:40buy0.03eurusdm1.434211.374261.438352009.08.03 14:151.438350.000.000.001.25
1559566322009.08.03 14:16buy0.03eurusdm1.439351.379341.443492009.08.03 16:051.443490.000.000.001.24
1559566392009.08.03 14:15buy limit0.03eurusdm1.436281.378611.440422009.08.03 14:161.43938cancelled
1559632062009.08.03 14:56buy limit0.04eurusdm1.437281.381481.441422009.08.03 16:051.44365cancelled
1559715312009.08.03 16:05buy stop0.03eurusdm1.445561.383691.449702009.08.03 16:191.44253cancelled
1559715372009.08.03 16:19buy0.03eurusdm1.442491.378351.442312009.08.04 14:011.442310.000.000.00-0.06
1559775062009.08.04 00:24buy0.04eurusdm1.440331.378251.442312009.08.04 14:011.442310.000.000.000.79
1560149272009.08.04 04:32buy0.06eurusdm1.438351.378351.442312009.08.04 14:011.442310.000.000.002.38
1560327462009.08.04 05:13buy limit0.08eurusdm1.436281.378861.440422009.08.04 14:011.44253cancelled
1560571912009.08.04 14:01buy stop0.03eurusdm1.443491.382471.447632009.08.04 14:251.44055cancelled
1560572152009.08.04 14:25buy0.03eurusdm1.440421.378261.442492009.08.05 11:091.442490.000.000.000.62
1560605242009.08.04 18:08buy0.04eurusdm1.438351.378261.442492009.08.05 11:091.442490.000.000.001.66
1560875552009.08.04 18:48buy limit0.06eurusdm1.436281.378961.440422009.08.05 11:091.44275cancelled
1562080852009.08.05 11:36buy0.03eurusdm1.443491.377081.441422009.08.05 16:211.441420.000.000.00-0.62
1562080902009.08.05 11:09buy limit0.03eurusdm1.440421.382751.444562009.08.05 11:361.44353cancelled
1562138602009.08.05 12:29buy0.04eurusdm1.439351.377021.441422009.08.05 16:211.441420.000.000.000.83
1562180602009.08.05 14:00buy0.06eurusdm1.437281.377081.441422009.08.05 16:211.441420.000.000.002.48
1562254672009.08.05 14:40buy limit0.08eurusdm1.435211.377571.439352009.08.05 16:211.44166cancelled
1562315612009.08.05 16:21buy limit0.03eurusdm1.440421.381711.444562009.08.05 18:381.44345cancelled
1549981032009.07.13 09:34sell0.02usdjpym91.966103.32096.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.25-8.69
1549998672009.07.13 10:25sell0.03usdjpym92.118103.31896.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.29-12.56
1550016972009.07.13 12:13sell0.04usdjpym92.270103.31896.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.29-16.11
1550057612009.07.13 13:36sell0.06usdjpym92.422103.31796.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.54-23.22
1550085522009.07.13 15:59sell0.08usdjpym92.726103.32296.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.62-28.42
1550131762009.07.13 22:00sell0.11usdjpym93.030103.32196.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.84-35.61
1550209952009.07.14 11:52sell0.15usdjpym93.334103.32296.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-1.16-43.81
1550423562009.07.14 20:38sell0.21usdjpym93.622103.32196.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-1.68-55.04
1550592162009.07.15 16:48sell0.29usdjpym94.230103.32596.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-2.16-57.67
1550916062009.07.23 13:59sell0.41usdjpym94.870103.32196.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-1.89-54.24
1555756662009.07.30 12:53sell0.57usdjpym95.510103.32796.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-1.60-37.47
1557964912009.08.07 12:36sell0.80usdjpym96.150103.32796.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.440.67
1563976982009.08.07 14:41sell1.12usdjpym97.318103.32096.1422009.08.11 14:0496.1420.000.00-0.62137.00
1564125952009.08.07 15:21sell limit1.57usdjpym97.934103.40096.7022009.08.11 14:0496.109cancelled
  0.00 0.00 -12.38 -218.41
Closed P/L: -230.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1562315552009.08.05 18:38buy0.03eurusdm1.443491.357501.42945 1.412730.000.000.00-9.23
1562421862009.08.05 19:33buy0.04eurusdm1.441421.357451.42945 1.412730.000.000.00-11.48
1562448432009.08.06 02:36buy0.06eurusdm1.439351.357431.42945 1.412730.000.000.00-15.97
1562573542009.08.06 10:14buy0.08eurusdm1.437281.357361.42945 1.412730.000.000.00-19.64
1562825372009.08.06 18:01buy0.11eurusdm1.433141.357361.42945 1.412730.000.000.00-22.45
1563235872009.08.07 12:46buy0.15eurusdm1.429001.357401.42945 1.412730.000.000.00-24.40
1563986822009.08.07 14:21buy0.21eurusdm1.424681.357441.42945 1.412730.000.000.00-25.10
1564118952009.08.07 15:47buy0.29eurusdm1.420361.357381.42945 1.412730.000.000.00-22.12
1564212972009.08.10 17:25buy0.40eurusdm1.411361.357551.42945 1.412730.000.000.005.48
  0.00 0.00 0.00 -144.91
 Floating P/L: -144.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
1566007872009.08.11 07:09buy limit0.55eurusdm1.402991.357551.41982 1.41293Blessing
1566133492009.08.11 14:04buy stop0.04usdjpym96.27290.14096.560 96.086Blessing
1566133582009.08.11 14:04buy limit0.04usdjpym96.02890.13096.316 96.086Blessing
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -230.79 Floating P/L: -144.91 Margin: 68.50
Balance: 945.58 Equity: 800.67 Free Margin: 732.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 154.64 Gross Loss: 385.43 Total Net Profit: -230.79
Profit Factor: 0.40 Expected Payoff: -7.96  
Absolute Drawdown: 367.40 Maximal Drawdown: 384.78 (32.23%) Relative Drawdown: 32.23% (384.78)
 
Total Trades: 29 Short Positions (won %): 13 (15.38%) Long Positions (won %): 16 (81.25%)
Profit Trades (% of total): 15 (51.72%) Loss trades (% of total): 14 (48.28%)
Largest profit trade: 136.38 loss trade: -59.83
Average profit trade: 10.31 loss trade: -27.53
Maximum consecutive wins ($): 8 (11.20) consecutive losses ($): 12 (-384.78)
Maximal consecutive profit (count): 136.61 (2) consecutive loss (count): -384.78 (12)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 5