Alpari (UK) Ltd.

Account: 1060936 Name: 111111184453534534 Currency: USD 2009 August 28, 02:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
635495452009.08.24 10:13balanceDeposit200 000.00
635508522009.08.24 10:25buy0.10eurjpy135.7250.000135.8552009.08.24 15:11135.8550.000.000.0013.72
635646962009.08.24 12:15sell0.10eurjpy135.7120.000135.5732009.08.24 13:55135.5730.000.000.0014.69
635805442009.08.24 14:15sell0.10eurjpy135.5540.000135.6852009.08.24 17:11135.6850.000.000.00-13.82
635922062009.08.24 15:20buy0.10eurjpy135.7560.000135.8742009.08.24 15:36135.8740.000.000.0012.45
636007882009.08.24 16:10sell0.10eurjpy135.7320.000135.6852009.08.24 17:11135.6850.000.000.004.96
636084912009.08.24 16:50sell0.10eurjpy135.7690.000135.6852009.08.24 17:11135.6850.000.000.008.87
636161542009.08.24 17:45sell0.10eurjpy135.3790.000135.1962009.08.24 19:10135.2410.000.000.0014.60
636250582009.08.24 19:10buy0.10eurjpy135.2600.000135.3632009.08.24 19:10135.2030.000.000.00-6.03
636298902009.08.24 19:40sell0.10eurjpy135.1900.000135.0242009.08.24 20:30135.1840.000.000.000.63
636332992009.08.24 20:20sell0.10eurjpy135.2170.000135.1212009.08.24 20:30135.1810.000.000.003.81
636379382009.08.24 21:35sell0.10eurjpy135.1920.000135.0412009.08.25 00:40135.0410.000.00-0.1015.99
636539112009.08.25 01:25sell0.10eurjpy134.9810.000134.8032009.08.25 01:41134.8030.000.000.0018.86
636576812009.08.25 02:20sell0.10eurjpy134.9200.000134.8222009.08.25 02:30134.8220.000.000.0010.38
636684832009.08.25 04:35buy0.10eurjpy134.2540.000134.3662009.08.25 04:44134.3660.000.000.0011.90
636733512009.08.25 05:50sell0.10eurjpy134.5040.000134.3602009.08.25 07:10134.3950.000.000.0011.60
636779412009.08.25 07:10buy0.10eurjpy134.3940.000134.5252009.08.25 07:10134.3630.000.000.00-3.30
636790862009.08.25 07:20sell0.10eurjpy134.3710.000134.2592009.08.25 07:56134.2590.000.000.0011.92
636866392009.08.25 08:15sell0.10eurjpy134.0890.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-81.18
636954992009.08.25 09:00buy0.10eurjpy134.2710.000134.3882009.08.25 09:25134.3880.000.000.0012.42
637013942009.08.25 09:25sell0.10eurjpy134.3710.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-51.22
637074282009.08.25 10:10sell0.10eurjpy134.7440.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-11.58
637233362009.08.25 12:00buy0.20eurjpy134.6330.000134.7322009.08.25 13:21134.7320.000.000.0021.03
637274872009.08.25 12:45sell0.10eurjpy134.5420.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-33.05
637304682009.08.25 13:15sell0.10eurjpy134.6240.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-24.33
637342292009.08.25 13:30sell0.10eurjpy134.8330.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.00-2.13
637493102009.08.25 15:10sell0.10eurjpy135.3180.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.0049.41
637543952009.08.25 15:42sell0.10eurjpy135.1960.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.0036.45
637556372009.08.25 15:55sell0.10eurjpy135.4060.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.0058.76
637681892009.08.25 16:40sell0.10eurjpy135.2140.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.0038.36
637714072009.08.25 17:05sell0.10eurjpy135.3890.000134.8532009.08.25 19:17134.8530.000.000.0056.96
637822602009.08.25 19:00buy0.20eurjpy134.9920.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.25-197.56
637885482009.08.25 19:40sell0.10eurjpy134.6330.000134.5262009.08.25 19:59134.5260.000.000.0011.38
637925322009.08.25 20:10sell0.10eurjpy134.5270.000134.3952009.08.26 01:36134.3950.000.00-0.0714.04
637936822009.08.25 20:25sell0.10eurjpy134.7330.000134.3952009.08.26 01:36134.3950.000.00-0.0735.93
637953682009.08.25 20:55sell0.20eurjpy134.7900.000134.3952009.08.26 01:36134.3950.000.00-0.1583.98
638153082009.08.26 01:50sell0.10eurjpy134.3670.000134.2702009.08.26 01:51134.2700.000.000.0010.33
638187612009.08.26 02:15sell0.10eurjpy134.3850.000134.2222009.08.26 03:29134.2220.000.000.0017.35
638463182009.08.26 08:45buy0.10eurjpy134.5450.000134.6732009.08.26 09:13134.6730.000.000.0013.60
638607032009.08.26 10:10buy0.10eurjpy134.7420.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.10-72.02
638745212009.08.26 12:00sell0.10eurjpy134.7520.000134.6332009.08.26 12:14134.6330.000.000.0012.65
638796612009.08.26 12:35sell0.10eurjpy134.5290.000134.4092009.08.26 13:23134.4090.000.000.0012.75
638886442009.08.26 13:25buy0.10eurjpy134.3190.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.10-26.75
638995192009.08.26 14:35buy0.10eurjpy134.3130.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.10-26.11
639232442009.08.26 16:30buy0.10eurjpy134.2560.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.10-20.01
639257152009.08.26 16:45buy0.10eurjpy134.2800.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.10-22.58
639281002009.08.26 16:55sell0.20eurjpy134.2910.000134.1562009.08.26 17:08134.1560.000.000.0028.63
639393842009.08.26 18:15sell0.20eurjpy134.2410.000134.1342009.08.26 19:06134.1340.000.000.0022.70
639454952009.08.26 19:35sell0.20eurjpy134.2040.000134.1012009.08.26 20:58134.1010.000.000.0021.88
639470032009.08.26 20:00sell0.20eurjpy134.2720.000134.1722009.08.26 20:14134.1720.000.000.0021.22
639524582009.08.26 21:05sell0.20eurjpy134.1670.000134.0472009.08.27 01:31134.0470.000.00-0.4525.51
639659132009.08.27 01:05buy0.10eurjpy134.2150.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.00-15.62
639695842009.08.27 02:05sell0.20eurjpy134.0630.000133.9632009.08.27 02:12133.9630.000.000.0021.25
639856152009.08.27 05:20buy0.10eurjpy133.5510.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.0055.44
639949942009.08.27 07:45sell0.20eurjpy133.4140.000133.3062009.08.27 08:13133.3060.000.000.0023.06
639957402009.08.27 07:55sell0.20eurjpy133.4820.000133.3852009.08.27 08:06133.3850.000.000.0020.71
639972722009.08.27 08:05buy0.10eurjpy133.4490.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.0066.35
639981692009.08.27 08:10buy0.10eurjpy133.3590.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.0075.99
639995712009.08.27 08:20sell0.20eurjpy133.4890.000133.2832009.08.27 08:44133.2830.000.000.0044.06
640005462009.08.27 08:30sell0.20eurjpy133.5280.000133.4132009.08.27 08:36133.4130.000.000.0024.55
640135282009.08.27 10:00sell0.20eurjpy133.4190.000133.2352009.08.27 16:00133.2350.000.000.0039.30
640150412009.08.27 10:10sell0.20eurjpy133.4950.000133.3722009.08.27 11:04133.3720.000.000.0026.27
640163342009.08.27 10:20sell0.20eurjpy133.5850.000133.4852009.08.27 10:32133.4850.000.000.0021.35
640486202009.08.27 14:50buy0.10eurjpy133.8450.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.0023.97
640549122009.08.27 15:40buy0.10eurjpy133.5470.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.0055.87
640618412009.08.27 16:05buy0.10eurjpy133.1080.000134.0692009.08.27 20:16134.0690.000.000.00102.85
  0.00 0.00 -0.09 753.45
Closed P/L: 753.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
641350592009.08.28 02:00sell0.10eurjpy134.5720.000132.998 134.6010.000.000.00-3.09
  0.00 0.00 0.00 -3.09
 Floating P/L: -3.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 753.36 Floating P/L: -3.09 Margin: 28.74
Balance: 200 753.36 Equity: 200 750.27 Free Margin: 200 721.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 359.90 Gross Loss: 606.54 Total Net Profit: 753.36
Profit Factor: 2.24 Expected Payoff: 11.59  
Absolute Drawdown: 38.91 Maximal Drawdown: 295.88 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (295.88)
 
Total Trades: 65 Short Positions (won %): 44 (84.09%) Long Positions (won %): 21 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 49 (75.38%) Loss trades (% of total): 16 (24.62%)
Largest profit trade: 102.85 loss trade: -197.31
Average profit trade: 27.75 loss trade: -37.91
Maximum consecutive wins ($): 27 (791.70) consecutive losses ($): 6 (-203.49)
Maximal consecutive profit (count): 791.70 (27) consecutive loss (count): -295.88 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2