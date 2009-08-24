|Account: 1060936
|Name: 111111184453534534
|Currency: USD
|2009 August 28, 02:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|63549545
|2009.08.24 10:13
|balance
|Deposit
|200 000.00
|63550852
|2009.08.24 10:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.725
|0.000
|135.855
|2009.08.24 15:11
|135.855
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|63564696
|2009.08.24 12:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.712
|0.000
|135.573
|2009.08.24 13:55
|135.573
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|63580544
|2009.08.24 14:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.554
|0.000
|135.685
|2009.08.24 17:11
|135.685
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.82
|63592206
|2009.08.24 15:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.756
|0.000
|135.874
|2009.08.24 15:36
|135.874
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|63600788
|2009.08.24 16:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.732
|0.000
|135.685
|2009.08.24 17:11
|135.685
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|63608491
|2009.08.24 16:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.769
|0.000
|135.685
|2009.08.24 17:11
|135.685
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|63616154
|2009.08.24 17:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.379
|0.000
|135.196
|2009.08.24 19:10
|135.241
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|63625058
|2009.08.24 19:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|135.260
|0.000
|135.363
|2009.08.24 19:10
|135.203
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|63629890
|2009.08.24 19:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.190
|0.000
|135.024
|2009.08.24 20:30
|135.184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|63633299
|2009.08.24 20:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.217
|0.000
|135.121
|2009.08.24 20:30
|135.181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|63637938
|2009.08.24 21:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.192
|0.000
|135.041
|2009.08.25 00:40
|135.041
|0.00
|0.00
|-0.10
|15.99
|63653911
|2009.08.25 01:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.981
|0.000
|134.803
|2009.08.25 01:41
|134.803
|0.00
|0.00
|0.00
|18.86
|63657681
|2009.08.25 02:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.920
|0.000
|134.822
|2009.08.25 02:30
|134.822
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|63668483
|2009.08.25 04:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.254
|0.000
|134.366
|2009.08.25 04:44
|134.366
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|63673351
|2009.08.25 05:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.504
|0.000
|134.360
|2009.08.25 07:10
|134.395
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|63677941
|2009.08.25 07:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.394
|0.000
|134.525
|2009.08.25 07:10
|134.363
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|63679086
|2009.08.25 07:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.371
|0.000
|134.259
|2009.08.25 07:56
|134.259
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|63686639
|2009.08.25 08:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.089
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.18
|63695499
|2009.08.25 09:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.271
|0.000
|134.388
|2009.08.25 09:25
|134.388
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|63701394
|2009.08.25 09:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.371
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.22
|63707428
|2009.08.25 10:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.744
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.58
|63723336
|2009.08.25 12:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|134.633
|0.000
|134.732
|2009.08.25 13:21
|134.732
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|63727487
|2009.08.25 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.542
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.05
|63730468
|2009.08.25 13:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.624
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.33
|63734229
|2009.08.25 13:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.833
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|63749310
|2009.08.25 15:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.318
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|49.41
|63754395
|2009.08.25 15:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.196
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|36.45
|63755637
|2009.08.25 15:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.406
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|58.76
|63768189
|2009.08.25 16:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.214
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|38.36
|63771407
|2009.08.25 17:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|135.389
|0.000
|134.853
|2009.08.25 19:17
|134.853
|0.00
|0.00
|0.00
|56.96
|63782260
|2009.08.25 19:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|134.992
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.25
|-197.56
|63788548
|2009.08.25 19:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.633
|0.000
|134.526
|2009.08.25 19:59
|134.526
|0.00
|0.00
|0.00
|11.38
|63792532
|2009.08.25 20:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.527
|0.000
|134.395
|2009.08.26 01:36
|134.395
|0.00
|0.00
|-0.07
|14.04
|63793682
|2009.08.25 20:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.733
|0.000
|134.395
|2009.08.26 01:36
|134.395
|0.00
|0.00
|-0.07
|35.93
|63795368
|2009.08.25 20:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.790
|0.000
|134.395
|2009.08.26 01:36
|134.395
|0.00
|0.00
|-0.15
|83.98
|63815308
|2009.08.26 01:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.367
|0.000
|134.270
|2009.08.26 01:51
|134.270
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|63818761
|2009.08.26 02:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.385
|0.000
|134.222
|2009.08.26 03:29
|134.222
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|63846318
|2009.08.26 08:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.545
|0.000
|134.673
|2009.08.26 09:13
|134.673
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|63860703
|2009.08.26 10:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.742
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.10
|-72.02
|63874521
|2009.08.26 12:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.752
|0.000
|134.633
|2009.08.26 12:14
|134.633
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|63879661
|2009.08.26 12:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.529
|0.000
|134.409
|2009.08.26 13:23
|134.409
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|63888644
|2009.08.26 13:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.319
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.10
|-26.75
|63899519
|2009.08.26 14:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.313
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.10
|-26.11
|63923244
|2009.08.26 16:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.256
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.10
|-20.01
|63925715
|2009.08.26 16:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.280
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.10
|-22.58
|63928100
|2009.08.26 16:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.291
|0.000
|134.156
|2009.08.26 17:08
|134.156
|0.00
|0.00
|0.00
|28.63
|63939384
|2009.08.26 18:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.241
|0.000
|134.134
|2009.08.26 19:06
|134.134
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|63945495
|2009.08.26 19:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.204
|0.000
|134.101
|2009.08.26 20:58
|134.101
|0.00
|0.00
|0.00
|21.88
|63947003
|2009.08.26 20:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.272
|0.000
|134.172
|2009.08.26 20:14
|134.172
|0.00
|0.00
|0.00
|21.22
|63952458
|2009.08.26 21:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.167
|0.000
|134.047
|2009.08.27 01:31
|134.047
|0.00
|0.00
|-0.45
|25.51
|63965913
|2009.08.27 01:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|134.215
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.62
|63969584
|2009.08.27 02:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|134.063
|0.000
|133.963
|2009.08.27 02:12
|133.963
|0.00
|0.00
|0.00
|21.25
|63985615
|2009.08.27 05:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.551
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|63994994
|2009.08.27 07:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.414
|0.000
|133.306
|2009.08.27 08:13
|133.306
|0.00
|0.00
|0.00
|23.06
|63995740
|2009.08.27 07:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.482
|0.000
|133.385
|2009.08.27 08:06
|133.385
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|63997272
|2009.08.27 08:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.449
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|66.35
|63998169
|2009.08.27 08:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.359
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|75.99
|63999571
|2009.08.27 08:20
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.489
|0.000
|133.283
|2009.08.27 08:44
|133.283
|0.00
|0.00
|0.00
|44.06
|64000546
|2009.08.27 08:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.528
|0.000
|133.413
|2009.08.27 08:36
|133.413
|0.00
|0.00
|0.00
|24.55
|64013528
|2009.08.27 10:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.419
|0.000
|133.235
|2009.08.27 16:00
|133.235
|0.00
|0.00
|0.00
|39.30
|64015041
|2009.08.27 10:10
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.495
|0.000
|133.372
|2009.08.27 11:04
|133.372
|0.00
|0.00
|0.00
|26.27
|64016334
|2009.08.27 10:20
|sell
|0.20
|eurjpy
|133.585
|0.000
|133.485
|2009.08.27 10:32
|133.485
|0.00
|0.00
|0.00
|21.35
|64048620
|2009.08.27 14:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.845
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|23.97
|64054912
|2009.08.27 15:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.547
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|55.87
|64061841
|2009.08.27 16:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|133.108
|0.000
|134.069
|2009.08.27 20:16
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|102.85
|0.00
|0.00
|-0.09
|753.45
|Closed P/L:
|753.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|64135059
|2009.08.28 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|134.572
|0.000
|132.998
|134.601
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|Floating P/L:
|-3.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|753.36
|Floating P/L:
|-3.09
|Margin:
|28.74
|Balance:
|200 753.36
|Equity:
|200 750.27
|Free Margin:
|200 721.53
|Details:
|Gross Profit:
|1 359.90
|Gross Loss:
|606.54
|Total Net Profit:
|753.36
|Profit Factor:
|2.24
|Expected Payoff:
|11.59
|Absolute Drawdown:
|38.91
|Maximal Drawdown:
|295.88 (0.15%)
|Relative Drawdown:
|0.15% (295.88)
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|44 (84.09%)
|Long Positions (won %):
|21 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (75.38%)
|Loss trades (% of total):
|16 (24.62%)
|Largest
|profit trade:
|102.85
|loss trade:
|-197.31
|Average
|profit trade:
|27.75
|loss trade:
|-37.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (791.70)
|consecutive losses ($):
|6 (-203.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|791.70 (27)
|consecutive loss (count):
|-295.88 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2