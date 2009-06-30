|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2009.06.30 00:00 - 2009.07.27 23:30 (2009.06.30 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|_Account_Settings_="Set your Account info"; InitialAccount=5000; GMTOffset=-1; IBFXmicro=false; TradeComment="FapTurbo"; MoneyManagementset="Set your trading tolerance"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true; MoneyMangement=true; MaximumRisk=5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Slippage=5; _Piplite_EA_Set_="Set trade parameters"; ProfitTarget=1; ProfitSkew=14; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=2; ReverseDirection=true; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtect=false; Window=40; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; _Day_Time_Set_="Set days and time to trade"; UseTradeTime=false; TradeHourStart=21; TradeHourEnd=9; Sunday=true; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; NFP_Friday=false;
|Bars in test
|1953
|Ticks modelled
|834276
|Modelling quality
|52.02%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-981.80
|Gross profit
|4910.50
|Gross loss
|-5892.30
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-12.75
|Absolute drawdown
|1752.70
|Maximal drawdown
|4075.40 (50.35%)
|Relative drawdown
|50.35% (4075.40)
|Total trades
|77
|Short positions (won %)
|28 (46.43%)
|Long positions (won %)
|49 (57.14%)
|Profit trades (% of total)
|41 (53.25%)
|Loss trades (% of total)
|36 (46.75%)
|Largest
|profit trade
|501.60
|loss trade
|-750.50
|Average
|profit trade
|119.77
|loss trade
|-163.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (635.90)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-4022.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|863.50 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-4022.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.06.30 00:24
|sell
|1
|0.10
|1.65899
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.06.30 00:24
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.71902
|0.00000
|3
|2009.06.30 01:09
|sell
|2
|0.20
|1.66046
|0.00000
|0.00000
|4
|2009.06.30 01:09
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.72050
|0.00000
|5
|2009.06.30 01:09
|modify
|2
|0.20
|1.66046
|1.72050
|0.00000
|6
|2009.06.30 02:09
|sell
|3
|0.30
|1.66248
|0.00000
|0.00000
|7
|2009.06.30 02:09
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.70500
|0.00000
|8
|2009.06.30 02:09
|modify
|2
|0.20
|1.66046
|1.70500
|0.00000
|9
|2009.06.30 02:09
|modify
|3
|0.30
|1.66248
|1.70500
|0.00000
|10
|2009.06.30 03:49
|sell
|4
|0.40
|1.66461
|0.00000
|0.00000
|11
|2009.06.30 03:49
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.69013
|0.00000
|12
|2009.06.30 03:49
|modify
|2
|0.20
|1.66046
|1.69013
|0.00000
|13
|2009.06.30 03:49
|modify
|3
|0.30
|1.66248
|1.69013
|0.00000
|14
|2009.06.30 03:49
|modify
|4
|0.40
|1.66461
|1.69013
|0.00000
|15
|2009.06.30 07:03
|sell
|5
|0.50
|1.66786
|0.00000
|0.00000
|16
|2009.06.30 07:03
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.68489
|0.00000
|17
|2009.06.30 07:03
|modify
|2
|0.20
|1.66046
|1.68489
|0.00000
|18
|2009.06.30 07:03
|modify
|3
|0.30
|1.66248
|1.68489
|0.00000
|19
|2009.06.30 07:03
|modify
|4
|0.40
|1.66461
|1.68489
|0.00000
|20
|2009.06.30 07:03
|modify
|5
|0.50
|1.66786
|1.68489
|0.00000
|21
|2009.06.30 07:06
|sell
|6
|0.60
|1.67111
|0.00000
|0.00000
|22
|2009.06.30 07:06
|modify
|1
|0.10
|1.65899
|1.68324
|0.00000
|23
|2009.06.30 07:06
|modify
|2
|0.20
|1.66046
|1.68324
|0.00000
|24
|2009.06.30 07:06
|modify
|3
|0.30
|1.66248
|1.68324
|0.00000
|25
|2009.06.30 07:06
|modify
|4
|0.40
|1.66461
|1.68324
|0.00000
|26
|2009.06.30 07:06
|modify
|5
|0.50
|1.66786
|1.68324
|0.00000
|27
|2009.06.30 07:06
|modify
|6
|0.60
|1.67111
|1.68324
|0.00000
|28
|2009.06.30 09:25
|close
|6
|0.60
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|421.20
|5421.20
|29
|2009.06.30 09:25
|close
|5
|0.50
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|188.50
|5609.70
|30
|2009.06.30 09:25
|close
|4
|0.40
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|20.80
|5630.50
|31
|2009.06.30 09:25
|close
|3
|0.30
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|-48.30
|5582.20
|32
|2009.06.30 09:25
|close
|2
|0.20
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|-72.60
|5509.60
|33
|2009.06.30 09:25
|close
|1
|0.10
|1.66409
|1.68324
|0.00000
|-51.00
|5458.60
|34
|2009.06.30 09:33
|buy
|7
|0.10
|1.66224
|0.00000
|0.00000
|35
|2009.06.30 09:33
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.60223
|0.00000
|36
|2009.06.30 11:15
|buy
|8
|0.20
|1.65878
|0.00000
|0.00000
|37
|2009.06.30 11:15
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.59874
|0.00000
|38
|2009.06.30 11:15
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.59874
|0.00000
|39
|2009.06.30 14:07
|buy
|9
|0.30
|1.65355
|0.00000
|0.00000
|40
|2009.06.30 14:07
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.60712
|0.00000
|41
|2009.06.30 14:07
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.60712
|0.00000
|42
|2009.06.30 14:07
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.60712
|0.00000
|43
|2009.06.30 15:06
|buy
|10
|0.40
|1.64763
|0.00000
|0.00000
|44
|2009.06.30 15:06
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.61980
|0.00000
|45
|2009.06.30 15:06
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.61980
|0.00000
|46
|2009.06.30 15:06
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.61980
|0.00000
|47
|2009.06.30 15:06
|modify
|10
|0.40
|1.64763
|1.61980
|0.00000
|48
|2009.07.01 01:53
|buy
|11
|0.50
|1.64376
|0.00000
|0.00000
|49
|2009.07.01 01:54
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.62507
|0.00000
|50
|2009.07.01 01:54
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.62507
|0.00000
|51
|2009.07.01 01:54
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.62507
|0.00000
|52
|2009.07.01 01:54
|modify
|10
|0.40
|1.64763
|1.62507
|0.00000
|53
|2009.07.01 01:54
|modify
|11
|0.50
|1.64376
|1.62507
|0.00000
|54
|2009.07.01 02:09
|buy
|12
|0.60
|1.64182
|0.00000
|0.00000
|55
|2009.07.01 02:09
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.62850
|0.00000
|56
|2009.07.01 02:09
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.62850
|0.00000
|57
|2009.07.01 02:09
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.62850
|0.00000
|58
|2009.07.01 02:09
|modify
|10
|0.40
|1.64763
|1.62850
|0.00000
|59
|2009.07.01 02:09
|modify
|11
|0.50
|1.64376
|1.62850
|0.00000
|60
|2009.07.01 02:09
|modify
|12
|0.60
|1.64182
|1.62850
|0.00000
|61
|2009.07.01 06:23
|buy
|13
|0.70
|1.64021
|0.00000
|0.00000
|62
|2009.07.01 06:23
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.63027
|0.00000
|63
|2009.07.01 06:23
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.63027
|0.00000
|64
|2009.07.01 06:23
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.63027
|0.00000
|65
|2009.07.01 06:23
|modify
|10
|0.40
|1.64763
|1.63027
|0.00000
|66
|2009.07.01 06:23
|modify
|11
|0.50
|1.64376
|1.63027
|0.00000
|67
|2009.07.01 06:23
|modify
|12
|0.60
|1.64182
|1.63027
|0.00000
|68
|2009.07.01 06:23
|modify
|13
|0.70
|1.64021
|1.63027
|0.00000
|69
|2009.07.01 08:36
|sell
|14
|0.10
|1.64602
|0.00000
|0.00000
|70
|2009.07.01 08:36
|modify
|7
|0.10
|1.66224
|1.63674
|0.00000
|71
|2009.07.01 08:36
|modify
|8
|0.20
|1.65878
|1.63674
|0.00000
|72
|2009.07.01 08:36
|modify
|9
|0.30
|1.65355
|1.63674
|0.00000
|73
|2009.07.01 08:36
|modify
|10
|0.40
|1.64763
|1.63674
|0.00000
|74
|2009.07.01 08:36
|modify
|11
|0.50
|1.64376
|1.63674
|0.00000
|75
|2009.07.01 08:36
|modify
|12
|0.60
|1.64182
|1.63674
|0.00000
|76
|2009.07.01 08:36
|modify
|13
|0.70
|1.64021
|1.63674
|0.00000
|77
|2009.07.01 08:36
|modify
|14
|0.10
|1.64602
|1.65563
|0.00000
|78
|2009.07.01 08:37
|close
|14
|0.10
|1.64684
|1.65563
|0.00000
|-8.20
|5450.40
|79
|2009.07.01 08:37
|close
|13
|0.70
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|442.40
|5892.80
|80
|2009.07.01 08:37
|close
|12
|0.60
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|282.60
|6175.40
|81
|2009.07.01 08:37
|close
|11
|0.50
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|138.50
|6313.90
|82
|2009.07.01 08:37
|close
|10
|0.40
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|-44.00
|6269.90
|83
|2009.07.01 08:37
|close
|9
|0.30
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|-210.60
|6059.30
|84
|2009.07.01 08:37
|close
|8
|0.20
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|-245.00
|5814.30
|85
|2009.07.01 08:37
|close
|7
|0.10
|1.64653
|1.63674
|0.00000
|-157.10
|5657.20
|86
|2009.07.01 08:37
|sell
|15
|0.10
|1.64654
|0.00000
|0.00000
|87
|2009.07.01 08:37
|modify
|15
|0.10
|1.64654
|1.70652
|0.00000
|88
|2009.07.01 13:23
|sell
|16
|0.20
|1.64823
|0.00000
|0.00000
|89
|2009.07.01 13:23
|modify
|15
|0.10
|1.64654
|1.70825
|0.00000
|90
|2009.07.01 13:23
|modify
|16
|0.20
|1.64823
|1.70825
|0.00000
|91
|2009.07.01 14:18
|sell
|17
|0.30
|1.65072
|0.00000
|0.00000
|92
|2009.07.01 14:18
|modify
|15
|0.10
|1.64654
|1.69885
|0.00000
|93
|2009.07.01 14:18
|modify
|16
|0.20
|1.64823
|1.69885
|0.00000
|94
|2009.07.01 14:18
|modify
|17
|0.30
|1.65072
|1.69885
|0.00000
|95
|2009.07.01 14:23
|sell
|18
|0.40
|1.65319
|0.00000
|0.00000
|96
|2009.07.01 14:23
|modify
|15
|0.10
|1.64654
|1.68211
|0.00000
|97
|2009.07.01 14:23
|modify
|16
|0.20
|1.64823
|1.68211
|0.00000
|98
|2009.07.01 14:23
|modify
|17
|0.30
|1.65072
|1.68211
|0.00000
|99
|2009.07.01 14:23
|modify
|18
|0.40
|1.65319
|1.68211
|0.00000
|100
|2009.07.01 15:55
|close
|18
|0.40
|1.64773
|1.68211
|0.00000
|218.40
|5875.60
|101
|2009.07.01 15:55
|close
|17
|0.30
|1.64773
|1.68211
|0.00000
|89.70
|5965.30
|102
|2009.07.01 15:55
|close
|16
|0.20
|1.64773
|1.68211
|0.00000
|10.00
|5975.30
|103
|2009.07.01 15:55
|close
|15
|0.10
|1.64773
|1.68211
|0.00000
|-11.90
|5963.40
|104
|2009.07.02 03:23
|buy
|19
|0.10
|1.64576
|0.00000
|0.00000
|105
|2009.07.02 03:23
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.58578
|0.00000
|106
|2009.07.02 06:57
|buy
|20
|0.20
|1.64433
|0.00000
|0.00000
|107
|2009.07.02 06:57
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.58428
|0.00000
|108
|2009.07.02 06:57
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.58428
|0.00000
|109
|2009.07.02 07:06
|buy
|21
|0.30
|1.64251
|0.00000
|0.00000
|110
|2009.07.02 07:06
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.59179
|0.00000
|111
|2009.07.02 07:06
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.59179
|0.00000
|112
|2009.07.02 07:06
|modify
|21
|0.30
|1.64251
|1.59179
|0.00000
|113
|2009.07.02 08:09
|buy
|22
|0.40
|1.64023
|0.00000
|0.00000
|114
|2009.07.02 08:09
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.60980
|0.00000
|115
|2009.07.02 08:09
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.60980
|0.00000
|116
|2009.07.02 08:09
|modify
|21
|0.30
|1.64251
|1.60980
|0.00000
|117
|2009.07.02 08:09
|modify
|22
|0.40
|1.64023
|1.60980
|0.00000
|118
|2009.07.02 08:18
|buy
|23
|0.50
|1.63795
|0.00000
|0.00000
|119
|2009.07.02 08:18
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.61764
|0.00000
|120
|2009.07.02 08:18
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.61764
|0.00000
|121
|2009.07.02 08:18
|modify
|21
|0.30
|1.64251
|1.61764
|0.00000
|122
|2009.07.02 08:18
|modify
|22
|0.40
|1.64023
|1.61764
|0.00000
|123
|2009.07.02 08:18
|modify
|23
|0.50
|1.63795
|1.61764
|0.00000
|124
|2009.07.02 08:38
|buy
|24
|0.60
|1.63566
|0.00000
|0.00000
|125
|2009.07.02 08:38
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.62112
|0.00000
|126
|2009.07.02 08:38
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.62112
|0.00000
|127
|2009.07.02 08:38
|modify
|21
|0.30
|1.64251
|1.62112
|0.00000
|128
|2009.07.02 08:38
|modify
|22
|0.40
|1.64023
|1.62112
|0.00000
|129
|2009.07.02 08:38
|modify
|23
|0.50
|1.63795
|1.62112
|0.00000
|130
|2009.07.02 08:38
|modify
|24
|0.60
|1.63566
|1.62112
|0.00000
|131
|2009.07.02 08:53
|buy
|25
|0.70
|1.63337
|0.00000
|0.00000
|132
|2009.07.02 08:53
|modify
|19
|0.10
|1.64576
|1.62246
|0.00000
|133
|2009.07.02 08:53
|modify
|20
|0.20
|1.64433
|1.62246
|0.00000
|134
|2009.07.02 08:53
|modify
|21
|0.30
|1.64251
|1.62246
|0.00000
|135
|2009.07.02 08:53
|modify
|22
|0.40
|1.64023
|1.62246
|0.00000
|136
|2009.07.02 08:53
|modify
|23
|0.50
|1.63795
|1.62246
|0.00000
|137
|2009.07.02 08:53
|modify
|24
|0.60
|1.63566
|1.62246
|0.00000
|138
|2009.07.02 08:53
|modify
|25
|0.70
|1.63337
|1.62246
|0.00000
|139
|2009.07.02 10:55
|close
|25
|0.70
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|368.90
|6332.30
|140
|2009.07.02 10:55
|close
|24
|0.60
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|178.80
|6511.10
|141
|2009.07.02 10:55
|close
|23
|0.50
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|34.50
|6545.60
|142
|2009.07.02 10:55
|close
|22
|0.40
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|-63.60
|6482.00
|143
|2009.07.02 10:55
|close
|21
|0.30
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|-116.10
|6365.90
|144
|2009.07.02 10:55
|close
|20
|0.20
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|-113.80
|6252.10
|145
|2009.07.02 10:55
|close
|19
|0.10
|1.63864
|1.62246
|0.00000
|-71.20
|6180.90
|146
|2009.07.02 13:24
|sell
|26
|0.10
|1.64253
|0.00000
|0.00000
|147
|2009.07.02 13:24
|modify
|26
|0.10
|1.64253
|1.70256
|0.00000
|148
|2009.07.02 14:38
|buy
|27
|0.10
|1.63496
|0.00000
|0.00000
|149
|2009.07.02 14:38
|modify
|26
|0.10
|1.64253
|1.69464
|0.00000
|150
|2009.07.02 14:38
|modify
|27
|0.10
|1.63496
|1.57495
|0.00000
|151
|2009.07.02 22:39
|buy
|28
|0.20
|1.63302
|0.00000
|0.00000
|152
|2009.07.02 22:39
|modify
|26
|0.10
|1.64253
|1.69268
|0.00000
|153
|2009.07.02 22:39
|modify
|27
|0.10
|1.63496
|1.57299
|0.00000
|154
|2009.07.02 22:39
|modify
|28
|0.20
|1.63302
|1.57299
|0.00000
|155
|2009.07.03 01:33
|close
|28
|0.20
|1.63639
|1.57299
|0.00000
|67.40
|6248.30
|156
|2009.07.03 01:33
|close
|27
|0.10
|1.63639
|1.57299
|0.00000
|14.30
|6262.60
|157
|2009.07.03 01:33
|close
|26
|0.10
|1.63670
|1.69268
|0.00000
|58.30
|6320.90
|158
|2009.07.03 06:39
|sell
|29
|0.10
|1.63966
|0.00000
|0.00000
|159
|2009.07.03 06:39
|modify
|29
|0.10
|1.63966
|1.69970
|0.00000
|160
|2009.07.03 07:09
|sell
|30
|0.20
|1.64182
|0.00000
|0.00000
|161
|2009.07.03 07:09
|modify
|29
|0.10
|1.63966
|1.70185
|0.00000
|162
|2009.07.03 07:09
|modify
|30
|0.20
|1.64182
|1.70185
|0.00000
|163
|2009.07.03 08:52
|close
|30
|0.20
|1.63629
|1.70185
|0.00000
|110.60
|6431.50
|164
|2009.07.03 08:52
|close
|29
|0.10
|1.63629
|1.70185
|0.00000
|33.70
|6465.20
|165
|2009.07.03 08:54
|buy
|31
|0.10
|1.63601
|0.00000
|0.00000
|166
|2009.07.03 08:54
|modify
|31
|0.10
|1.63601
|1.57598
|0.00000
|167
|2009.07.03 10:54
|buy
|32
|0.20
|1.63410
|0.00000
|0.00000
|168
|2009.07.03 10:54
|modify
|31
|0.10
|1.63601
|1.57408
|0.00000
|169
|2009.07.03 10:54
|modify
|32
|0.20
|1.63410
|1.57408
|0.00000
|170
|2009.07.03 11:36
|buy
|33
|0.30
|1.63208
|0.00000
|0.00000
|171
|2009.07.03 11:36
|modify
|31
|0.10
|1.63601
|1.57706
|0.00000
|172
|2009.07.03 11:36
|modify
|32
|0.20
|1.63410
|1.57706
|0.00000
|173
|2009.07.03 11:36
|modify
|33
|0.30
|1.63208
|1.57706
|0.00000
|174
|2009.07.03 13:10
|close
|33
|0.30
|1.63606
|1.57706
|0.00000
|119.40
|6584.60
|175
|2009.07.03 13:10
|close
|32
|0.20
|1.63606
|1.57706
|0.00000
|39.20
|6623.80
|176
|2009.07.03 13:10
|close
|31
|0.10
|1.63606
|1.57706
|0.00000
|0.50
|6624.30
|177
|2009.07.05 22:07
|buy
|34
|0.10
|1.63090
|0.00000
|0.00000
|178
|2009.07.05 22:08
|modify
|34
|0.10
|1.63090
|1.57076
|0.00000
|179
|2009.07.05 22:24
|buy
|35
|0.20
|1.62985
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.07.05 22:24
|modify
|34
|0.10
|1.63090
|1.56976
|0.00000
|181
|2009.07.05 22:24
|modify
|35
|0.20
|1.62985
|1.56976
|0.00000
|182
|2009.07.05 22:39
|buy
|36
|0.30
|1.62879
|0.00000
|0.00000
|183
|2009.07.05 22:39
|modify
|34
|0.10
|1.63090
|1.57243
|0.00000
|184
|2009.07.05 22:39
|modify
|35
|0.20
|1.62985
|1.57243
|0.00000
|185
|2009.07.05 22:39
|modify
|36
|0.30
|1.62879
|1.57243
|0.00000
|186
|2009.07.06 03:22
|buy
|37
|0.40
|1.62680
|0.00000
|0.00000
|187
|2009.07.06 03:22
|modify
|34
|0.10
|1.63090
|1.59296
|0.00000
|188
|2009.07.06 03:22
|modify
|35
|0.20
|1.62985
|1.59296
|0.00000
|189
|2009.07.06 03:22
|modify
|36
|0.30
|1.62879
|1.59296
|0.00000
|190
|2009.07.06 03:22
|modify
|37
|0.40
|1.62680
|1.59296
|0.00000
|191
|2009.07.06 05:16
|close
|37
|0.40
|1.63028
|1.59296
|0.00000
|139.20
|6763.50
|192
|2009.07.06 05:16
|close
|36
|0.30
|1.63028
|1.59296
|0.00000
|44.70
|6808.20
|193
|2009.07.06 05:16
|close
|35
|0.20
|1.63028
|1.59296
|0.00000
|8.60
|6816.80
|194
|2009.07.06 05:16
|close
|34
|0.10
|1.63028
|1.59296
|0.00000
|-6.20
|6810.60
|195
|2009.07.06 06:30
|sell
|38
|0.10
|1.63221
|0.00000
|0.00000
|196
|2009.07.06 06:30
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.69227
|0.00000
|197
|2009.07.06 07:09
|buy
|39
|0.10
|1.62570
|0.00000
|0.00000
|198
|2009.07.06 07:09
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.68534
|0.00000
|199
|2009.07.06 07:09
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.56565
|0.00000
|200
|2009.07.06 07:36
|buy
|40
|0.20
|1.62430
|0.00000
|0.00000
|201
|2009.07.06 07:36
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.68397
|0.00000
|202
|2009.07.06 07:36
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.56428
|0.00000
|203
|2009.07.06 07:36
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.56428
|0.00000
|204
|2009.07.06 07:46
|buy
|41
|0.30
|1.62292
|0.00000
|0.00000
|205
|2009.07.06 07:46
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.67220
|0.00000
|206
|2009.07.06 07:46
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.57331
|0.00000
|207
|2009.07.06 07:46
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.57331
|0.00000
|208
|2009.07.06 07:46
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.57331
|0.00000
|209
|2009.07.06 07:49
|buy
|42
|0.40
|1.62152
|0.00000
|0.00000
|210
|2009.07.06 07:49
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.65278
|0.00000
|211
|2009.07.06 07:49
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.58989
|0.00000
|212
|2009.07.06 07:49
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.58989
|0.00000
|213
|2009.07.06 07:49
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.58989
|0.00000
|214
|2009.07.06 07:49
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.58989
|0.00000
|215
|2009.07.06 07:52
|buy
|43
|0.50
|1.62014
|0.00000
|0.00000
|216
|2009.07.06 07:52
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.64150
|0.00000
|217
|2009.07.06 07:52
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.59841
|0.00000
|218
|2009.07.06 07:52
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.59841
|0.00000
|219
|2009.07.06 07:52
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.59841
|0.00000
|220
|2009.07.06 07:52
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.59841
|0.00000
|221
|2009.07.06 07:52
|modify
|43
|0.50
|1.62014
|1.59841
|0.00000
|222
|2009.07.06 07:54
|buy
|44
|0.60
|1.61876
|0.00000
|0.00000
|223
|2009.07.06 07:54
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.63421
|0.00000
|224
|2009.07.06 07:54
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.60292
|0.00000
|225
|2009.07.06 07:54
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.60292
|0.00000
|226
|2009.07.06 07:54
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.60292
|0.00000
|227
|2009.07.06 07:54
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.60292
|0.00000
|228
|2009.07.06 07:54
|modify
|43
|0.50
|1.62014
|1.60292
|0.00000
|229
|2009.07.06 07:54
|modify
|44
|0.60
|1.61876
|1.60292
|0.00000
|230
|2009.07.06 07:54
|buy
|45
|0.70
|1.61736
|0.00000
|0.00000
|231
|2009.07.06 07:54
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.62901
|0.00000
|232
|2009.07.06 07:54
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.60532
|0.00000
|233
|2009.07.06 07:54
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.60532
|0.00000
|234
|2009.07.06 07:54
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.60532
|0.00000
|235
|2009.07.06 07:54
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.60532
|0.00000
|236
|2009.07.06 07:54
|modify
|43
|0.50
|1.62014
|1.60532
|0.00000
|237
|2009.07.06 07:54
|modify
|44
|0.60
|1.61876
|1.60532
|0.00000
|238
|2009.07.06 07:54
|modify
|45
|0.70
|1.61736
|1.60532
|0.00000
|239
|2009.07.06 08:08
|buy
|46
|0.80
|1.61356
|0.00000
|0.00000
|240
|2009.07.06 08:10
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.62262
|0.00000
|241
|2009.07.06 08:10
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.60413
|0.00000
|242
|2009.07.06 08:10
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.60413
|0.00000
|243
|2009.07.06 08:10
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.60413
|0.00000
|244
|2009.07.06 08:10
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.60413
|0.00000
|245
|2009.07.06 08:10
|modify
|43
|0.50
|1.62014
|1.60413
|0.00000
|246
|2009.07.06 08:10
|modify
|44
|0.60
|1.61876
|1.60413
|0.00000
|247
|2009.07.06 08:10
|modify
|45
|0.70
|1.61736
|1.60413
|0.00000
|248
|2009.07.06 08:10
|modify
|46
|0.80
|1.61356
|1.60413
|0.00000
|249
|2009.07.06 12:22
|sell
|47
|0.20
|1.61451
|0.00000
|0.00000
|250
|2009.07.06 12:23
|modify
|38
|0.10
|1.63221
|1.62342
|0.00000
|251
|2009.07.06 12:23
|modify
|39
|0.10
|1.62570
|1.60593
|0.00000
|252
|2009.07.06 12:23
|modify
|40
|0.20
|1.62430
|1.60593
|0.00000
|253
|2009.07.06 12:23
|modify
|41
|0.30
|1.62292
|1.60593
|0.00000
|254
|2009.07.06 12:23
|modify
|42
|0.40
|1.62152
|1.60593
|0.00000
|255
|2009.07.06 12:23
|modify
|43
|0.50
|1.62014
|1.60593
|0.00000
|256
|2009.07.06 12:23
|modify
|44
|0.60
|1.61876
|1.60593
|0.00000
|257
|2009.07.06 12:23
|modify
|45
|0.70
|1.61736
|1.60593
|0.00000
|258
|2009.07.06 12:23
|modify
|46
|0.80
|1.61356
|1.60593
|0.00000
|259
|2009.07.06 12:23
|modify
|47
|0.20
|1.61451
|1.62342
|0.00000
|260
|2009.07.06 14:52
|close
|47
|0.20
|1.62014
|1.62342
|0.00000
|-112.60
|6698.00
|261
|2009.07.06 14:52
|close
|46
|0.80
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|501.60
|7199.60
|262
|2009.07.06 14:52
|close
|45
|0.70
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|172.90
|7372.50
|263
|2009.07.06 14:52
|close
|44
|0.60
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|64.20
|7436.70
|264
|2009.07.06 14:52
|close
|43
|0.50
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|-15.50
|7421.20
|265
|2009.07.06 14:52
|close
|42
|0.40
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|-67.60
|7353.60
|266
|2009.07.06 14:52
|close
|41
|0.30
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|-92.70
|7260.90
|267
|2009.07.06 14:52
|close
|40
|0.20
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|-89.40
|7171.50
|268
|2009.07.06 14:52
|close
|39
|0.10
|1.61983
|1.60593
|0.00000
|-58.70
|7112.80
|269
|2009.07.06 14:52
|close
|38
|0.10
|1.62014
|1.62342
|0.00000
|120.70
|7233.50
|270
|2009.07.06 14:52
|sell
|48
|0.10
|1.61984
|0.00000
|0.00000
|271
|2009.07.06 14:52
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.67982
|0.00000
|272
|2009.07.06 18:21
|sell
|49
|0.20
|1.62530
|0.00000
|0.00000
|273
|2009.07.06 18:21
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.68535
|0.00000
|274
|2009.07.06 18:21
|modify
|49
|0.20
|1.62530
|1.68535
|0.00000
|275
|2009.07.07 06:51
|buy
|50
|0.10
|1.62395
|0.00000
|0.00000
|276
|2009.07.07 06:51
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.68361
|0.00000
|277
|2009.07.07 06:51
|modify
|49
|0.20
|1.62530
|1.68361
|0.00000
|278
|2009.07.07 06:51
|modify
|50
|0.10
|1.62395
|1.56392
|0.00000
|279
|2009.07.07 06:54
|buy
|51
|0.20
|1.62219
|0.00000
|0.00000
|280
|2009.07.07 06:54
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.68183
|0.00000
|281
|2009.07.07 06:54
|modify
|49
|0.20
|1.62530
|1.68183
|0.00000
|282
|2009.07.07 06:54
|modify
|50
|0.10
|1.62395
|1.56214
|0.00000
|283
|2009.07.07 06:54
|modify
|51
|0.20
|1.62219
|1.56214
|0.00000
|284
|2009.07.07 07:38
|buy
|52
|0.30
|1.61982
|0.00000
|0.00000
|285
|2009.07.07 07:38
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.66048
|0.00000
|286
|2009.07.07 07:38
|modify
|49
|0.20
|1.62530
|1.66048
|0.00000
|287
|2009.07.07 07:38
|modify
|50
|0.10
|1.62395
|1.57879
|0.00000
|288
|2009.07.07 07:38
|modify
|51
|0.20
|1.62219
|1.57879
|0.00000
|289
|2009.07.07 07:38
|modify
|52
|0.30
|1.61982
|1.57879
|0.00000
|290
|2009.07.07 09:30
|buy
|53
|0.40
|1.61633
|0.00000
|0.00000
|291
|2009.07.07 09:30
|modify
|48
|0.10
|1.61984
|1.64439
|0.00000
|292
|2009.07.07 09:30
|modify
|49
|0.20
|1.62530
|1.64439
|0.00000
|293
|2009.07.07 09:30
|modify
|50
|0.10
|1.62395
|1.58790
|0.00000
|294
|2009.07.07 09:30
|modify
|51
|0.20
|1.62219
|1.58790
|0.00000
|295
|2009.07.07 09:30
|modify
|52
|0.30
|1.61982
|1.58790
|0.00000
|296
|2009.07.07 09:30
|modify
|53
|0.40
|1.61633
|1.58790
|0.00000
|297
|2009.07.07 09:52
|close
|53
|0.40
|1.62018
|1.58790
|0.00000
|154.00
|7387.50
|298
|2009.07.07 09:52
|close
|52
|0.30
|1.62018
|1.58790
|0.00000
|10.80
|7398.30
|299
|2009.07.07 09:52
|close
|51
|0.20
|1.62018
|1.58790
|0.00000
|-40.20
|7358.10
|300
|2009.07.07 09:52
|close
|50
|0.10
|1.62018
|1.58790
|0.00000
|-37.70
|7320.40
|301
|2009.07.07 09:52
|close
|49
|0.20
|1.62049
|1.64439
|0.00000
|96.20
|7416.60
|302
|2009.07.07 09:52
|close
|48
|0.10
|1.62049
|1.64439
|0.00000
|-6.50
|7410.10
|303
|2009.07.07 12:45
|sell
|54
|0.10
|1.62493
|0.00000
|0.00000
|304
|2009.07.07 12:45
|modify
|54
|0.10
|1.62493
|1.68495
|0.00000
|305
|2009.07.07 14:39
|buy
|55
|0.10
|1.61711
|0.00000
|0.00000
|306
|2009.07.07 14:39
|modify
|54
|0.10
|1.62493
|1.67678
|0.00000
|307
|2009.07.07 14:39
|modify
|55
|0.10
|1.61711
|1.55709
|0.00000
|308
|2009.07.07 16:27
|buy
|56
|0.20
|1.61525
|0.00000
|0.00000
|309
|2009.07.07 16:27
|modify
|54
|0.10
|1.62493
|1.67493
|0.00000
|310
|2009.07.07 16:27
|modify
|55
|0.10
|1.61711
|1.55524
|0.00000
|311
|2009.07.07 16:27
|modify
|56
|0.20
|1.61525
|1.55524
|0.00000
|312
|2009.07.07 16:39
|buy
|57
|0.30
|1.61339
|0.00000
|0.00000
|313
|2009.07.07 16:39
|modify
|54
|0.10
|1.62493
|1.66706
|0.00000
|314
|2009.07.07 16:39
|modify
|55
|0.10
|1.61711
|1.55937
|0.00000
|315
|2009.07.07 16:39
|modify
|56
|0.20
|1.61525
|1.55937
|0.00000
|316
|2009.07.07 16:39
|modify
|57
|0.30
|1.61339
|1.55937
|0.00000
|317
|2009.07.07 16:55
|close
|57
|0.30
|1.61554
|1.55937
|0.00000
|64.50
|7474.60
|318
|2009.07.07 16:55
|close
|56
|0.20
|1.61554
|1.55937
|0.00000
|5.80
|7480.40
|319
|2009.07.07 16:55
|close
|55
|0.10
|1.61554
|1.55937
|0.00000
|-15.70
|7464.70
|320
|2009.07.07 16:55
|close
|54
|0.10
|1.61585
|1.66706
|0.00000
|90.80
|7555.50
|321
|2009.07.07 16:58
|buy
|58
|0.10
|1.61522
|0.00000
|0.00000
|322
|2009.07.07 16:58
|modify
|58
|0.10
|1.61522
|1.55521
|0.00000
|323
|2009.07.07 17:39
|buy
|59
|0.20
|1.61290
|0.00000
|0.00000
|324
|2009.07.07 17:39
|modify
|58
|0.10
|1.61522
|1.55287
|0.00000
|325
|2009.07.07 17:39
|modify
|59
|0.20
|1.61290
|1.55287
|0.00000
|326
|2009.07.08 00:36
|buy
|60
|0.30
|1.61045
|0.00000
|0.00000
|327
|2009.07.08 00:36
|modify
|58
|0.10
|1.61522
|1.55042
|0.00000
|328
|2009.07.08 00:36
|modify
|59
|0.20
|1.61290
|1.55042
|0.00000
|329
|2009.07.08 00:36
|modify
|60
|0.30
|1.61045
|1.55042
|0.00000
|330
|2009.07.08 00:39
|buy
|61
|0.40
|1.60833
|0.00000
|0.00000
|331
|2009.07.08 00:39
|modify
|58
|0.10
|1.61522
|1.56979
|0.00000
|332
|2009.07.08 00:39
|modify
|59
|0.20
|1.61290
|1.56979
|0.00000
|333
|2009.07.08 00:39
|modify
|60
|0.30
|1.61045
|1.56979
|0.00000
|334
|2009.07.08 00:39
|modify
|61
|0.40
|1.60833
|1.56979
|0.00000
|335
|2009.07.08 07:09
|buy
|62
|0.50
|1.60621
|0.00000
|0.00000
|336
|2009.07.08 07:09
|modify
|58
|0.10
|1.61522
|1.58048
|0.00000
|337
|2009.07.08 07:09
|modify
|59
|0.20
|1.61290
|1.58048
|0.00000
|338
|2009.07.08 07:09
|modify
|60
|0.30
|1.61045
|1.58048
|0.00000
|339
|2009.07.08 07:09
|modify
|61
|0.40
|1.60833
|1.58048
|0.00000
|340
|2009.07.08 07:09
|modify
|62
|0.50
|1.60621
|1.58048
|0.00000
|341
|2009.07.08 08:02
|close
|62
|0.50
|1.61018
|1.58048
|0.00000
|198.50
|7754.00
|342
|2009.07.08 08:02
|close
|61
|0.40
|1.61018
|1.58048
|0.00000
|74.00
|7828.00
|343
|2009.07.08 08:02
|close
|60
|0.30
|1.61018
|1.58048
|0.00000
|-8.10
|7819.90
|344
|2009.07.08 08:02
|close
|59
|0.20
|1.61018
|1.58048
|0.00000
|-54.40
|7765.50
|345
|2009.07.08 08:02
|close
|58
|0.10
|1.61018
|1.58048
|0.00000
|-50.40
|7715.10
|346
|2009.07.08 08:08
|sell
|63
|0.10
|1.61220
|0.00000
|0.00000
|347
|2009.07.08 08:08
|modify
|63
|0.10
|1.61220
|1.67221
|0.00000
|348
|2009.07.08 16:21
|buy
|64
|0.10
|1.60524
|0.00000
|0.00000
|349
|2009.07.08 16:21
|modify
|63
|0.10
|1.61220
|1.66491
|0.00000
|350
|2009.07.08 16:21
|modify
|64
|0.10
|1.60524
|1.54522
|0.00000
|351
|2009.07.08 16:23
|buy
|65
|0.20
|1.60405
|0.00000
|0.00000
|352
|2009.07.08 16:23
|modify
|63
|0.10
|1.61220
|1.66371
|0.00000
|353
|2009.07.08 16:23
|modify
|64
|0.10
|1.60524
|1.54402
|0.00000
|354
|2009.07.08 16:23
|modify
|65
|0.20
|1.60405
|1.54402
|0.00000
|355
|2009.07.08 16:23
|buy
|66
|0.30
|1.60287
|0.00000
|0.00000
|356
|2009.07.08 16:25
|modify
|63
|0.10
|1.61220
|1.65874
|0.00000
|357
|2009.07.08 16:25
|modify
|64
|0.10
|1.60524
|1.54665
|0.00000
|358
|2009.07.08 16:25
|modify
|65
|0.20
|1.60405
|1.54665
|0.00000
|359
|2009.07.08 16:25
|modify
|66
|0.30
|1.60287
|1.54665
|0.00000
|360
|2009.07.08 16:40
|close
|66
|0.30
|1.60512
|1.54665
|0.00000
|67.50
|7782.60
|361
|2009.07.08 16:40
|close
|65
|0.20
|1.60512
|1.54665
|0.00000
|21.40
|7804.00
|362
|2009.07.08 16:40
|close
|64
|0.10
|1.60512
|1.54665
|0.00000
|-1.20
|7802.80
|363
|2009.07.08 16:40
|close
|63
|0.10
|1.60543
|1.65874
|0.00000
|67.70
|7870.50
|364
|2009.07.08 16:51
|buy
|67
|0.10
|1.60399
|0.00000
|0.00000
|365
|2009.07.08 16:51
|modify
|67
|0.10
|1.60399
|1.54397
|0.00000
|366
|2009.07.08 16:54
|buy
|68
|0.20
|1.60281
|0.00000
|0.00000
|367
|2009.07.08 16:54
|modify
|67
|0.10
|1.60399
|1.54279
|0.00000
|368
|2009.07.08 16:54
|modify
|68
|0.20
|1.60281
|1.54279
|0.00000
|369
|2009.07.08 17:06
|buy
|69
|0.30
|1.60062
|0.00000
|0.00000
|370
|2009.07.08 17:06
|modify
|67
|0.10
|1.60399
|1.54061
|0.00000
|371
|2009.07.08 17:06
|modify
|68
|0.20
|1.60281
|1.54061
|0.00000
|372
|2009.07.08 17:06
|modify
|69
|0.30
|1.60062
|1.54061
|0.00000
|373
|2009.07.08 20:38
|close
|69
|0.30
|1.60474
|1.54061
|0.00000
|123.60
|7994.10
|374
|2009.07.08 20:38
|close
|68
|0.20
|1.60474
|1.54061
|0.00000
|38.60
|8032.70
|375
|2009.07.08 20:38
|close
|67
|0.10
|1.60474
|1.54061
|0.00000
|7.50
|8040.20
|376
|2009.07.09 01:39
|sell
|70
|0.10
|1.60803
|0.00000
|0.00000
|377
|2009.07.09 01:39
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.66805
|0.00000
|378
|2009.07.09 06:54
|sell
|71
|0.20
|1.61115
|0.00000
|0.00000
|379
|2009.07.09 06:54
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.67118
|0.00000
|380
|2009.07.09 06:54
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.67118
|0.00000
|381
|2009.07.09 08:45
|sell
|72
|0.30
|1.61385
|0.00000
|0.00000
|382
|2009.07.09 08:45
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.67388
|0.00000
|383
|2009.07.09 08:45
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.67388
|0.00000
|384
|2009.07.09 08:45
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.67388
|0.00000
|385
|2009.07.09 08:51
|sell
|73
|0.40
|1.61655
|0.00000
|0.00000
|386
|2009.07.09 08:51
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.65756
|0.00000
|387
|2009.07.09 08:51
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.65756
|0.00000
|388
|2009.07.09 08:51
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.65756
|0.00000
|389
|2009.07.09 08:51
|modify
|73
|0.40
|1.61655
|1.65756
|0.00000
|390
|2009.07.09 10:36
|sell
|74
|0.50
|1.62010
|0.00000
|0.00000
|391
|2009.07.09 10:36
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.64742
|0.00000
|392
|2009.07.09 10:36
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.64742
|0.00000
|393
|2009.07.09 10:36
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.64742
|0.00000
|394
|2009.07.09 10:36
|modify
|73
|0.40
|1.61655
|1.64742
|0.00000
|395
|2009.07.09 10:36
|modify
|74
|0.50
|1.62010
|1.64742
|0.00000
|396
|2009.07.09 12:06
|sell
|75
|0.60
|1.62407
|0.00000
|0.00000
|397
|2009.07.09 12:06
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.64360
|0.00000
|398
|2009.07.09 12:06
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.64360
|0.00000
|399
|2009.07.09 12:06
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.64360
|0.00000
|400
|2009.07.09 12:06
|modify
|73
|0.40
|1.61655
|1.64360
|0.00000
|401
|2009.07.09 12:06
|modify
|74
|0.50
|1.62010
|1.64360
|0.00000
|402
|2009.07.09 12:06
|modify
|75
|0.60
|1.62407
|1.64360
|0.00000
|403
|2009.07.09 16:39
|sell
|76
|0.70
|1.62908
|0.00000
|0.00000
|404
|2009.07.09 16:39
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.64370
|0.00000
|405
|2009.07.09 16:39
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.64370
|0.00000
|406
|2009.07.09 16:39
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.64370
|0.00000
|407
|2009.07.09 16:39
|modify
|73
|0.40
|1.61655
|1.64370
|0.00000
|408
|2009.07.09 16:39
|modify
|74
|0.50
|1.62010
|1.64370
|0.00000
|409
|2009.07.09 16:39
|modify
|75
|0.60
|1.62407
|1.64370
|0.00000
|410
|2009.07.09 16:39
|modify
|76
|0.70
|1.62908
|1.64370
|0.00000
|411
|2009.07.09 17:22
|sell
|77
|0.80
|1.63440
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.07.09 17:22
|modify
|70
|0.10
|1.60803
|1.64584
|0.00000
|413
|2009.07.09 17:22
|modify
|71
|0.20
|1.61115
|1.64584
|0.00000
|414
|2009.07.09 17:22
|modify
|72
|0.30
|1.61385
|1.64584
|0.00000
|415
|2009.07.09 17:22
|modify
|73
|0.40
|1.61655
|1.64584
|0.00000
|416
|2009.07.09 17:22
|modify
|74
|0.50
|1.62010
|1.64584
|0.00000
|417
|2009.07.09 17:22
|modify
|75
|0.60
|1.62407
|1.64584
|0.00000
|418
|2009.07.09 17:22
|modify
|76
|0.70
|1.62908
|1.64584
|0.00000
|419
|2009.07.09 17:22
|modify
|77
|0.80
|1.63440
|1.64584
|0.00000
|420
|2009.07.09 17:22
|close
|77
|0.80
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-56.80
|7983.40
|421
|2009.07.09 17:22
|close
|76
|0.70
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-422.10
|7561.30
|422
|2009.07.09 17:22
|close
|75
|0.60
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-662.40
|6898.90
|423
|2009.07.09 17:22
|close
|74
|0.50
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-750.50
|6148.40
|424
|2009.07.09 17:22
|close
|73
|0.40
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-742.40
|5406.00
|425
|2009.07.09 17:22
|close
|72
|0.30
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-637.80
|4768.20
|426
|2009.07.09 17:22
|close
|71
|0.20
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-479.20
|4289.00
|427
|2009.07.09 17:22
|close
|70
|0.10
|1.63511
|1.64584
|0.00000
|-270.80
|4018.20