Strategy Tester Report
Piplite v3.1
FXCM-Demo (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2009.06.30 00:00 - 2009.07.27 23:30 (2009.06.30 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters_Account_Settings_="Set your Account info"; InitialAccount=5000; GMTOffset=-1; IBFXmicro=false; TradeComment="FapTurbo"; MoneyManagementset="Set your trading tolerance"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true; MoneyMangement=true; MaximumRisk=5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Slippage=5; _Piplite_EA_Set_="Set trade parameters"; ProfitTarget=1; ProfitSkew=14; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=2; ReverseDirection=true; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtect=false; Window=40; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; _Day_Time_Set_="Set days and time to trade"; UseTradeTime=false; TradeHourStart=21; TradeHourEnd=9; Sunday=true; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; NFP_Friday=false;
Bars in test1953Ticks modelled834276Modelling quality52.02%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit-981.80Gross profit4910.50Gross loss-5892.30
Profit factor0.83Expected payoff-12.75
Absolute drawdown1752.70Maximal drawdown4075.40 (50.35%)Relative drawdown50.35% (4075.40)
Total trades77Short positions (won %)28 (46.43%)Long positions (won %)49 (57.14%)
Profit trades (% of total)41 (53.25%)Loss trades (% of total)36 (46.75%)
Largestprofit trade501.60loss trade-750.50
Averageprofit trade119.77loss trade-163.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (635.90)consecutive losses (loss in money)8 (-4022.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)863.50 (3)consecutive loss (count of losses)-4022.00 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.06.30 00:24sell10.101.658990.000000.00000
22009.06.30 00:24modify10.101.658991.719020.00000
32009.06.30 01:09sell20.201.660460.000000.00000
42009.06.30 01:09modify10.101.658991.720500.00000
52009.06.30 01:09modify20.201.660461.720500.00000
62009.06.30 02:09sell30.301.662480.000000.00000
72009.06.30 02:09modify10.101.658991.705000.00000
82009.06.30 02:09modify20.201.660461.705000.00000
92009.06.30 02:09modify30.301.662481.705000.00000
102009.06.30 03:49sell40.401.664610.000000.00000
112009.06.30 03:49modify10.101.658991.690130.00000
122009.06.30 03:49modify20.201.660461.690130.00000
132009.06.30 03:49modify30.301.662481.690130.00000
142009.06.30 03:49modify40.401.664611.690130.00000
152009.06.30 07:03sell50.501.667860.000000.00000
162009.06.30 07:03modify10.101.658991.684890.00000
172009.06.30 07:03modify20.201.660461.684890.00000
182009.06.30 07:03modify30.301.662481.684890.00000
192009.06.30 07:03modify40.401.664611.684890.00000
202009.06.30 07:03modify50.501.667861.684890.00000
212009.06.30 07:06sell60.601.671110.000000.00000
222009.06.30 07:06modify10.101.658991.683240.00000
232009.06.30 07:06modify20.201.660461.683240.00000
242009.06.30 07:06modify30.301.662481.683240.00000
252009.06.30 07:06modify40.401.664611.683240.00000
262009.06.30 07:06modify50.501.667861.683240.00000
272009.06.30 07:06modify60.601.671111.683240.00000
282009.06.30 09:25close60.601.664091.683240.00000421.205421.20
292009.06.30 09:25close50.501.664091.683240.00000188.505609.70
302009.06.30 09:25close40.401.664091.683240.0000020.805630.50
312009.06.30 09:25close30.301.664091.683240.00000-48.305582.20
322009.06.30 09:25close20.201.664091.683240.00000-72.605509.60
332009.06.30 09:25close10.101.664091.683240.00000-51.005458.60
342009.06.30 09:33buy70.101.662240.000000.00000
352009.06.30 09:33modify70.101.662241.602230.00000
362009.06.30 11:15buy80.201.658780.000000.00000
372009.06.30 11:15modify70.101.662241.598740.00000
382009.06.30 11:15modify80.201.658781.598740.00000
392009.06.30 14:07buy90.301.653550.000000.00000
402009.06.30 14:07modify70.101.662241.607120.00000
412009.06.30 14:07modify80.201.658781.607120.00000
422009.06.30 14:07modify90.301.653551.607120.00000
432009.06.30 15:06buy100.401.647630.000000.00000
442009.06.30 15:06modify70.101.662241.619800.00000
452009.06.30 15:06modify80.201.658781.619800.00000
462009.06.30 15:06modify90.301.653551.619800.00000
472009.06.30 15:06modify100.401.647631.619800.00000
482009.07.01 01:53buy110.501.643760.000000.00000
492009.07.01 01:54modify70.101.662241.625070.00000
502009.07.01 01:54modify80.201.658781.625070.00000
512009.07.01 01:54modify90.301.653551.625070.00000
522009.07.01 01:54modify100.401.647631.625070.00000
532009.07.01 01:54modify110.501.643761.625070.00000
542009.07.01 02:09buy120.601.641820.000000.00000
552009.07.01 02:09modify70.101.662241.628500.00000
562009.07.01 02:09modify80.201.658781.628500.00000
572009.07.01 02:09modify90.301.653551.628500.00000
582009.07.01 02:09modify100.401.647631.628500.00000
592009.07.01 02:09modify110.501.643761.628500.00000
602009.07.01 02:09modify120.601.641821.628500.00000
612009.07.01 06:23buy130.701.640210.000000.00000
622009.07.01 06:23modify70.101.662241.630270.00000
632009.07.01 06:23modify80.201.658781.630270.00000
642009.07.01 06:23modify90.301.653551.630270.00000
652009.07.01 06:23modify100.401.647631.630270.00000
662009.07.01 06:23modify110.501.643761.630270.00000
672009.07.01 06:23modify120.601.641821.630270.00000
682009.07.01 06:23modify130.701.640211.630270.00000
692009.07.01 08:36sell140.101.646020.000000.00000
702009.07.01 08:36modify70.101.662241.636740.00000
712009.07.01 08:36modify80.201.658781.636740.00000
722009.07.01 08:36modify90.301.653551.636740.00000
732009.07.01 08:36modify100.401.647631.636740.00000
742009.07.01 08:36modify110.501.643761.636740.00000
752009.07.01 08:36modify120.601.641821.636740.00000
762009.07.01 08:36modify130.701.640211.636740.00000
772009.07.01 08:36modify140.101.646021.655630.00000
782009.07.01 08:37close140.101.646841.655630.00000-8.205450.40
792009.07.01 08:37close130.701.646531.636740.00000442.405892.80
802009.07.01 08:37close120.601.646531.636740.00000282.606175.40
812009.07.01 08:37close110.501.646531.636740.00000138.506313.90
822009.07.01 08:37close100.401.646531.636740.00000-44.006269.90
832009.07.01 08:37close90.301.646531.636740.00000-210.606059.30
842009.07.01 08:37close80.201.646531.636740.00000-245.005814.30
852009.07.01 08:37close70.101.646531.636740.00000-157.105657.20
862009.07.01 08:37sell150.101.646540.000000.00000
872009.07.01 08:37modify150.101.646541.706520.00000
882009.07.01 13:23sell160.201.648230.000000.00000
892009.07.01 13:23modify150.101.646541.708250.00000
902009.07.01 13:23modify160.201.648231.708250.00000
912009.07.01 14:18sell170.301.650720.000000.00000
922009.07.01 14:18modify150.101.646541.698850.00000
932009.07.01 14:18modify160.201.648231.698850.00000
942009.07.01 14:18modify170.301.650721.698850.00000
952009.07.01 14:23sell180.401.653190.000000.00000
962009.07.01 14:23modify150.101.646541.682110.00000
972009.07.01 14:23modify160.201.648231.682110.00000
982009.07.01 14:23modify170.301.650721.682110.00000
992009.07.01 14:23modify180.401.653191.682110.00000
1002009.07.01 15:55close180.401.647731.682110.00000218.405875.60
1012009.07.01 15:55close170.301.647731.682110.0000089.705965.30
1022009.07.01 15:55close160.201.647731.682110.0000010.005975.30
1032009.07.01 15:55close150.101.647731.682110.00000-11.905963.40
1042009.07.02 03:23buy190.101.645760.000000.00000
1052009.07.02 03:23modify190.101.645761.585780.00000
1062009.07.02 06:57buy200.201.644330.000000.00000
1072009.07.02 06:57modify190.101.645761.584280.00000
1082009.07.02 06:57modify200.201.644331.584280.00000
1092009.07.02 07:06buy210.301.642510.000000.00000
1102009.07.02 07:06modify190.101.645761.591790.00000
1112009.07.02 07:06modify200.201.644331.591790.00000
1122009.07.02 07:06modify210.301.642511.591790.00000
1132009.07.02 08:09buy220.401.640230.000000.00000
1142009.07.02 08:09modify190.101.645761.609800.00000
1152009.07.02 08:09modify200.201.644331.609800.00000
1162009.07.02 08:09modify210.301.642511.609800.00000
1172009.07.02 08:09modify220.401.640231.609800.00000
1182009.07.02 08:18buy230.501.637950.000000.00000
1192009.07.02 08:18modify190.101.645761.617640.00000
1202009.07.02 08:18modify200.201.644331.617640.00000
1212009.07.02 08:18modify210.301.642511.617640.00000
1222009.07.02 08:18modify220.401.640231.617640.00000
1232009.07.02 08:18modify230.501.637951.617640.00000
1242009.07.02 08:38buy240.601.635660.000000.00000
1252009.07.02 08:38modify190.101.645761.621120.00000
1262009.07.02 08:38modify200.201.644331.621120.00000
1272009.07.02 08:38modify210.301.642511.621120.00000
1282009.07.02 08:38modify220.401.640231.621120.00000
1292009.07.02 08:38modify230.501.637951.621120.00000
1302009.07.02 08:38modify240.601.635661.621120.00000
1312009.07.02 08:53buy250.701.633370.000000.00000
1322009.07.02 08:53modify190.101.645761.622460.00000
1332009.07.02 08:53modify200.201.644331.622460.00000
1342009.07.02 08:53modify210.301.642511.622460.00000
1352009.07.02 08:53modify220.401.640231.622460.00000
1362009.07.02 08:53modify230.501.637951.622460.00000
1372009.07.02 08:53modify240.601.635661.622460.00000
1382009.07.02 08:53modify250.701.633371.622460.00000
1392009.07.02 10:55close250.701.638641.622460.00000368.906332.30
1402009.07.02 10:55close240.601.638641.622460.00000178.806511.10
1412009.07.02 10:55close230.501.638641.622460.0000034.506545.60
1422009.07.02 10:55close220.401.638641.622460.00000-63.606482.00
1432009.07.02 10:55close210.301.638641.622460.00000-116.106365.90
1442009.07.02 10:55close200.201.638641.622460.00000-113.806252.10
1452009.07.02 10:55close190.101.638641.622460.00000-71.206180.90
1462009.07.02 13:24sell260.101.642530.000000.00000
1472009.07.02 13:24modify260.101.642531.702560.00000
1482009.07.02 14:38buy270.101.634960.000000.00000
1492009.07.02 14:38modify260.101.642531.694640.00000
1502009.07.02 14:38modify270.101.634961.574950.00000
1512009.07.02 22:39buy280.201.633020.000000.00000
1522009.07.02 22:39modify260.101.642531.692680.00000
1532009.07.02 22:39modify270.101.634961.572990.00000
1542009.07.02 22:39modify280.201.633021.572990.00000
1552009.07.03 01:33close280.201.636391.572990.0000067.406248.30
1562009.07.03 01:33close270.101.636391.572990.0000014.306262.60
1572009.07.03 01:33close260.101.636701.692680.0000058.306320.90
1582009.07.03 06:39sell290.101.639660.000000.00000
1592009.07.03 06:39modify290.101.639661.699700.00000
1602009.07.03 07:09sell300.201.641820.000000.00000
1612009.07.03 07:09modify290.101.639661.701850.00000
1622009.07.03 07:09modify300.201.641821.701850.00000
1632009.07.03 08:52close300.201.636291.701850.00000110.606431.50
1642009.07.03 08:52close290.101.636291.701850.0000033.706465.20
1652009.07.03 08:54buy310.101.636010.000000.00000
1662009.07.03 08:54modify310.101.636011.575980.00000
1672009.07.03 10:54buy320.201.634100.000000.00000
1682009.07.03 10:54modify310.101.636011.574080.00000
1692009.07.03 10:54modify320.201.634101.574080.00000
1702009.07.03 11:36buy330.301.632080.000000.00000
1712009.07.03 11:36modify310.101.636011.577060.00000
1722009.07.03 11:36modify320.201.634101.577060.00000
1732009.07.03 11:36modify330.301.632081.577060.00000
1742009.07.03 13:10close330.301.636061.577060.00000119.406584.60
1752009.07.03 13:10close320.201.636061.577060.0000039.206623.80
1762009.07.03 13:10close310.101.636061.577060.000000.506624.30
1772009.07.05 22:07buy340.101.630900.000000.00000
1782009.07.05 22:08modify340.101.630901.570760.00000
1792009.07.05 22:24buy350.201.629850.000000.00000
1802009.07.05 22:24modify340.101.630901.569760.00000
1812009.07.05 22:24modify350.201.629851.569760.00000
1822009.07.05 22:39buy360.301.628790.000000.00000
1832009.07.05 22:39modify340.101.630901.572430.00000
1842009.07.05 22:39modify350.201.629851.572430.00000
1852009.07.05 22:39modify360.301.628791.572430.00000
1862009.07.06 03:22buy370.401.626800.000000.00000
1872009.07.06 03:22modify340.101.630901.592960.00000
1882009.07.06 03:22modify350.201.629851.592960.00000
1892009.07.06 03:22modify360.301.628791.592960.00000
1902009.07.06 03:22modify370.401.626801.592960.00000
1912009.07.06 05:16close370.401.630281.592960.00000139.206763.50
1922009.07.06 05:16close360.301.630281.592960.0000044.706808.20
1932009.07.06 05:16close350.201.630281.592960.000008.606816.80
1942009.07.06 05:16close340.101.630281.592960.00000-6.206810.60
1952009.07.06 06:30sell380.101.632210.000000.00000
1962009.07.06 06:30modify380.101.632211.692270.00000
1972009.07.06 07:09buy390.101.625700.000000.00000
1982009.07.06 07:09modify380.101.632211.685340.00000
1992009.07.06 07:09modify390.101.625701.565650.00000
2002009.07.06 07:36buy400.201.624300.000000.00000
2012009.07.06 07:36modify380.101.632211.683970.00000
2022009.07.06 07:36modify390.101.625701.564280.00000
2032009.07.06 07:36modify400.201.624301.564280.00000
2042009.07.06 07:46buy410.301.622920.000000.00000
2052009.07.06 07:46modify380.101.632211.672200.00000
2062009.07.06 07:46modify390.101.625701.573310.00000
2072009.07.06 07:46modify400.201.624301.573310.00000
2082009.07.06 07:46modify410.301.622921.573310.00000
2092009.07.06 07:49buy420.401.621520.000000.00000
2102009.07.06 07:49modify380.101.632211.652780.00000
2112009.07.06 07:49modify390.101.625701.589890.00000
2122009.07.06 07:49modify400.201.624301.589890.00000
2132009.07.06 07:49modify410.301.622921.589890.00000
2142009.07.06 07:49modify420.401.621521.589890.00000
2152009.07.06 07:52buy430.501.620140.000000.00000
2162009.07.06 07:52modify380.101.632211.641500.00000
2172009.07.06 07:52modify390.101.625701.598410.00000
2182009.07.06 07:52modify400.201.624301.598410.00000
2192009.07.06 07:52modify410.301.622921.598410.00000
2202009.07.06 07:52modify420.401.621521.598410.00000
2212009.07.06 07:52modify430.501.620141.598410.00000
2222009.07.06 07:54buy440.601.618760.000000.00000
2232009.07.06 07:54modify380.101.632211.634210.00000
2242009.07.06 07:54modify390.101.625701.602920.00000
2252009.07.06 07:54modify400.201.624301.602920.00000
2262009.07.06 07:54modify410.301.622921.602920.00000
2272009.07.06 07:54modify420.401.621521.602920.00000
2282009.07.06 07:54modify430.501.620141.602920.00000
2292009.07.06 07:54modify440.601.618761.602920.00000
2302009.07.06 07:54buy450.701.617360.000000.00000
2312009.07.06 07:54modify380.101.632211.629010.00000
2322009.07.06 07:54modify390.101.625701.605320.00000
2332009.07.06 07:54modify400.201.624301.605320.00000
2342009.07.06 07:54modify410.301.622921.605320.00000
2352009.07.06 07:54modify420.401.621521.605320.00000
2362009.07.06 07:54modify430.501.620141.605320.00000
2372009.07.06 07:54modify440.601.618761.605320.00000
2382009.07.06 07:54modify450.701.617361.605320.00000
2392009.07.06 08:08buy460.801.613560.000000.00000
2402009.07.06 08:10modify380.101.632211.622620.00000
2412009.07.06 08:10modify390.101.625701.604130.00000
2422009.07.06 08:10modify400.201.624301.604130.00000
2432009.07.06 08:10modify410.301.622921.604130.00000
2442009.07.06 08:10modify420.401.621521.604130.00000
2452009.07.06 08:10modify430.501.620141.604130.00000
2462009.07.06 08:10modify440.601.618761.604130.00000
2472009.07.06 08:10modify450.701.617361.604130.00000
2482009.07.06 08:10modify460.801.613561.604130.00000
2492009.07.06 12:22sell470.201.614510.000000.00000
2502009.07.06 12:23modify380.101.632211.623420.00000
2512009.07.06 12:23modify390.101.625701.605930.00000
2522009.07.06 12:23modify400.201.624301.605930.00000
2532009.07.06 12:23modify410.301.622921.605930.00000
2542009.07.06 12:23modify420.401.621521.605930.00000
2552009.07.06 12:23modify430.501.620141.605930.00000
2562009.07.06 12:23modify440.601.618761.605930.00000
2572009.07.06 12:23modify450.701.617361.605930.00000
2582009.07.06 12:23modify460.801.613561.605930.00000
2592009.07.06 12:23modify470.201.614511.623420.00000
2602009.07.06 14:52close470.201.620141.623420.00000-112.606698.00
2612009.07.06 14:52close460.801.619831.605930.00000501.607199.60
2622009.07.06 14:52close450.701.619831.605930.00000172.907372.50
2632009.07.06 14:52close440.601.619831.605930.0000064.207436.70
2642009.07.06 14:52close430.501.619831.605930.00000-15.507421.20
2652009.07.06 14:52close420.401.619831.605930.00000-67.607353.60
2662009.07.06 14:52close410.301.619831.605930.00000-92.707260.90
2672009.07.06 14:52close400.201.619831.605930.00000-89.407171.50
2682009.07.06 14:52close390.101.619831.605930.00000-58.707112.80
2692009.07.06 14:52close380.101.620141.623420.00000120.707233.50
2702009.07.06 14:52sell480.101.619840.000000.00000
2712009.07.06 14:52modify480.101.619841.679820.00000
2722009.07.06 18:21sell490.201.625300.000000.00000
2732009.07.06 18:21modify480.101.619841.685350.00000
2742009.07.06 18:21modify490.201.625301.685350.00000
2752009.07.07 06:51buy500.101.623950.000000.00000
2762009.07.07 06:51modify480.101.619841.683610.00000
2772009.07.07 06:51modify490.201.625301.683610.00000
2782009.07.07 06:51modify500.101.623951.563920.00000
2792009.07.07 06:54buy510.201.622190.000000.00000
2802009.07.07 06:54modify480.101.619841.681830.00000
2812009.07.07 06:54modify490.201.625301.681830.00000
2822009.07.07 06:54modify500.101.623951.562140.00000
2832009.07.07 06:54modify510.201.622191.562140.00000
2842009.07.07 07:38buy520.301.619820.000000.00000
2852009.07.07 07:38modify480.101.619841.660480.00000
2862009.07.07 07:38modify490.201.625301.660480.00000
2872009.07.07 07:38modify500.101.623951.578790.00000
2882009.07.07 07:38modify510.201.622191.578790.00000
2892009.07.07 07:38modify520.301.619821.578790.00000
2902009.07.07 09:30buy530.401.616330.000000.00000
2912009.07.07 09:30modify480.101.619841.644390.00000
2922009.07.07 09:30modify490.201.625301.644390.00000
2932009.07.07 09:30modify500.101.623951.587900.00000
2942009.07.07 09:30modify510.201.622191.587900.00000
2952009.07.07 09:30modify520.301.619821.587900.00000
2962009.07.07 09:30modify530.401.616331.587900.00000
2972009.07.07 09:52close530.401.620181.587900.00000154.007387.50
2982009.07.07 09:52close520.301.620181.587900.0000010.807398.30
2992009.07.07 09:52close510.201.620181.587900.00000-40.207358.10
3002009.07.07 09:52close500.101.620181.587900.00000-37.707320.40
3012009.07.07 09:52close490.201.620491.644390.0000096.207416.60
3022009.07.07 09:52close480.101.620491.644390.00000-6.507410.10
3032009.07.07 12:45sell540.101.624930.000000.00000
3042009.07.07 12:45modify540.101.624931.684950.00000
3052009.07.07 14:39buy550.101.617110.000000.00000
3062009.07.07 14:39modify540.101.624931.676780.00000
3072009.07.07 14:39modify550.101.617111.557090.00000
3082009.07.07 16:27buy560.201.615250.000000.00000
3092009.07.07 16:27modify540.101.624931.674930.00000
3102009.07.07 16:27modify550.101.617111.555240.00000
3112009.07.07 16:27modify560.201.615251.555240.00000
3122009.07.07 16:39buy570.301.613390.000000.00000
3132009.07.07 16:39modify540.101.624931.667060.00000
3142009.07.07 16:39modify550.101.617111.559370.00000
3152009.07.07 16:39modify560.201.615251.559370.00000
3162009.07.07 16:39modify570.301.613391.559370.00000
3172009.07.07 16:55close570.301.615541.559370.0000064.507474.60
3182009.07.07 16:55close560.201.615541.559370.000005.807480.40
3192009.07.07 16:55close550.101.615541.559370.00000-15.707464.70
3202009.07.07 16:55close540.101.615851.667060.0000090.807555.50
3212009.07.07 16:58buy580.101.615220.000000.00000
3222009.07.07 16:58modify580.101.615221.555210.00000
3232009.07.07 17:39buy590.201.612900.000000.00000
3242009.07.07 17:39modify580.101.615221.552870.00000
3252009.07.07 17:39modify590.201.612901.552870.00000
3262009.07.08 00:36buy600.301.610450.000000.00000
3272009.07.08 00:36modify580.101.615221.550420.00000
3282009.07.08 00:36modify590.201.612901.550420.00000
3292009.07.08 00:36modify600.301.610451.550420.00000
3302009.07.08 00:39buy610.401.608330.000000.00000
3312009.07.08 00:39modify580.101.615221.569790.00000
3322009.07.08 00:39modify590.201.612901.569790.00000
3332009.07.08 00:39modify600.301.610451.569790.00000
3342009.07.08 00:39modify610.401.608331.569790.00000
3352009.07.08 07:09buy620.501.606210.000000.00000
3362009.07.08 07:09modify580.101.615221.580480.00000
3372009.07.08 07:09modify590.201.612901.580480.00000
3382009.07.08 07:09modify600.301.610451.580480.00000
3392009.07.08 07:09modify610.401.608331.580480.00000
3402009.07.08 07:09modify620.501.606211.580480.00000
3412009.07.08 08:02close620.501.610181.580480.00000198.507754.00
3422009.07.08 08:02close610.401.610181.580480.0000074.007828.00
3432009.07.08 08:02close600.301.610181.580480.00000-8.107819.90
3442009.07.08 08:02close590.201.610181.580480.00000-54.407765.50
3452009.07.08 08:02close580.101.610181.580480.00000-50.407715.10
3462009.07.08 08:08sell630.101.612200.000000.00000
3472009.07.08 08:08modify630.101.612201.672210.00000
3482009.07.08 16:21buy640.101.605240.000000.00000
3492009.07.08 16:21modify630.101.612201.664910.00000
3502009.07.08 16:21modify640.101.605241.545220.00000
3512009.07.08 16:23buy650.201.604050.000000.00000
3522009.07.08 16:23modify630.101.612201.663710.00000
3532009.07.08 16:23modify640.101.605241.544020.00000
3542009.07.08 16:23modify650.201.604051.544020.00000
3552009.07.08 16:23buy660.301.602870.000000.00000
3562009.07.08 16:25modify630.101.612201.658740.00000
3572009.07.08 16:25modify640.101.605241.546650.00000
3582009.07.08 16:25modify650.201.604051.546650.00000
3592009.07.08 16:25modify660.301.602871.546650.00000
3602009.07.08 16:40close660.301.605121.546650.0000067.507782.60
3612009.07.08 16:40close650.201.605121.546650.0000021.407804.00
3622009.07.08 16:40close640.101.605121.546650.00000-1.207802.80
3632009.07.08 16:40close630.101.605431.658740.0000067.707870.50
3642009.07.08 16:51buy670.101.603990.000000.00000
3652009.07.08 16:51modify670.101.603991.543970.00000
3662009.07.08 16:54buy680.201.602810.000000.00000
3672009.07.08 16:54modify670.101.603991.542790.00000
3682009.07.08 16:54modify680.201.602811.542790.00000
3692009.07.08 17:06buy690.301.600620.000000.00000
3702009.07.08 17:06modify670.101.603991.540610.00000
3712009.07.08 17:06modify680.201.602811.540610.00000
3722009.07.08 17:06modify690.301.600621.540610.00000
3732009.07.08 20:38close690.301.604741.540610.00000123.607994.10
3742009.07.08 20:38close680.201.604741.540610.0000038.608032.70
3752009.07.08 20:38close670.101.604741.540610.000007.508040.20
3762009.07.09 01:39sell700.101.608030.000000.00000
3772009.07.09 01:39modify700.101.608031.668050.00000
3782009.07.09 06:54sell710.201.611150.000000.00000
3792009.07.09 06:54modify700.101.608031.671180.00000
3802009.07.09 06:54modify710.201.611151.671180.00000
3812009.07.09 08:45sell720.301.613850.000000.00000
3822009.07.09 08:45modify700.101.608031.673880.00000
3832009.07.09 08:45modify710.201.611151.673880.00000
3842009.07.09 08:45modify720.301.613851.673880.00000
3852009.07.09 08:51sell730.401.616550.000000.00000
3862009.07.09 08:51modify700.101.608031.657560.00000
3872009.07.09 08:51modify710.201.611151.657560.00000
3882009.07.09 08:51modify720.301.613851.657560.00000
3892009.07.09 08:51modify730.401.616551.657560.00000
3902009.07.09 10:36sell740.501.620100.000000.00000
3912009.07.09 10:36modify700.101.608031.647420.00000
3922009.07.09 10:36modify710.201.611151.647420.00000
3932009.07.09 10:36modify720.301.613851.647420.00000
3942009.07.09 10:36modify730.401.616551.647420.00000
3952009.07.09 10:36modify740.501.620101.647420.00000
3962009.07.09 12:06sell750.601.624070.000000.00000
3972009.07.09 12:06modify700.101.608031.643600.00000
3982009.07.09 12:06modify710.201.611151.643600.00000
3992009.07.09 12:06modify720.301.613851.643600.00000
4002009.07.09 12:06modify730.401.616551.643600.00000
4012009.07.09 12:06modify740.501.620101.643600.00000
4022009.07.09 12:06modify750.601.624071.643600.00000
4032009.07.09 16:39sell760.701.629080.000000.00000
4042009.07.09 16:39modify700.101.608031.643700.00000
4052009.07.09 16:39modify710.201.611151.643700.00000
4062009.07.09 16:39modify720.301.613851.643700.00000
4072009.07.09 16:39modify730.401.616551.643700.00000
4082009.07.09 16:39modify740.501.620101.643700.00000
4092009.07.09 16:39modify750.601.624071.643700.00000
4102009.07.09 16:39modify760.701.629081.643700.00000
4112009.07.09 17:22sell770.801.634400.000000.00000
4122009.07.09 17:22modify700.101.608031.645840.00000
4132009.07.09 17:22modify710.201.611151.645840.00000
4142009.07.09 17:22modify720.301.613851.645840.00000
4152009.07.09 17:22modify730.401.616551.645840.00000
4162009.07.09 17:22modify740.501.620101.645840.00000
4172009.07.09 17:22modify750.601.624071.645840.00000
4182009.07.09 17:22modify760.701.629081.645840.00000
4192009.07.09 17:22modify770.801.634401.645840.00000
4202009.07.09 17:22close770.801.635111.645840.00000-56.807983.40
4212009.07.09 17:22close760.701.635111.645840.00000-422.107561.30
4222009.07.09 17:22close750.601.635111.645840.00000-662.406898.90
4232009.07.09 17:22close740.501.635111.645840.00000-750.506148.40
4242009.07.09 17:22close730.401.635111.645840.00000-742.405406.00
4252009.07.09 17:22close720.301.635111.645840.00000-637.804768.20
4262009.07.09 17:22close710.201.635111.645840.00000-479.204289.00
4272009.07.09 17:22close700.101.635111.645840.00000-270.804018.20