Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD4
Forex.com-Demo(R) (Build 224)
|Symbol
|EURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.15 00:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=false;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80; Fast_MA_Period=25;
|Bars in test
|3419
|Ticks modelled
|1993620
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|325
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-1643.21
|Gross profit
|2875.05
|Gross loss
|-4518.26
|Profit factor
|0.64
|Expected payoff
|-9.39
|Absolute drawdown
|1643.21
|Maximal drawdown
|3481.45 (50.91%)
|Relative drawdown
|50.91% (3481.45)
|Total trades
|175
|Short positions (won %)
|41 (39.02%)
|Long positions (won %)
|134 (70.90%)
|Profit trades (% of total)
|111 (63.43%)
|Loss trades (% of total)
|64 (36.57%)
|Largest
|profit trade
|200.25
|loss trade
|-579.00
|Average
|profit trade
|25.90
|loss trade
|-70.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (91.21)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-3444.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|301.62 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-3444.95 (11)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.23 07:10
|sell
|1
|0.01
|1.2976
|0.0000
|1.2886
|2
|2009.01.23 07:37
|t/p
|1
|0.01
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|9.00
|5009.00
|3
|2009.01.26 13:00
|buy
|2
|0.01
|1.3015
|0.0000
|1.3103
|4
|2009.01.26 13:40
|buy limit
|3
|0.02
|1.2970
|0.0000
|1.3060
|5
|2009.01.26 14:09
|t/p
|2
|0.01
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|8.80
|5017.80
|6
|2009.01.26 14:09
|delete
|3
|0.02
|1.2970
|0.0000
|1.3060
|7
|2009.01.26 14:09
|buy
|4
|0.01
|1.3105
|0.0000
|1.3195
|8
|2009.01.26 14:49
|buy limit
|5
|0.02
|1.3060
|0.0000
|1.3150
|9
|2009.01.26 17:22
|t/p
|4
|0.01
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|9.00
|5026.80
|10
|2009.01.26 17:22
|delete
|5
|0.02
|1.3060
|0.0000
|1.3150
|11
|2009.01.26 17:22
|buy
|6
|0.01
|1.3197
|0.0000
|1.3289
|12
|2009.01.26 18:02
|buy limit
|7
|0.02
|1.3105
|0.0000
|1.3197
|13
|2009.01.26 18:09
|buy
|7
|0.02
|1.3105
|0.0000
|1.3197
|14
|2009.01.26 18:09
|modify
|6
|0.01
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|15
|2009.01.26 18:49
|buy limit
|8
|0.03
|1.3059
|0.0000
|1.3151
|16
|2009.01.26 20:22
|t/p
|6
|0.01
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|0.00
|5026.80
|17
|2009.01.26 20:22
|t/p
|7
|0.02
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|18.40
|5045.20
|18
|2009.01.26 20:22
|delete
|8
|0.03
|1.3059
|0.0000
|1.3151
|19
|2009.01.26 20:22
|buy
|9
|0.01
|1.3199
|0.0000
|1.3291
|20
|2009.01.26 21:02
|buy limit
|10
|0.02
|1.3107
|0.0000
|1.3199
|21
|2009.01.26 21:22
|modify
|10
|0.02
|1.3153
|0.0000
|1.3245
|22
|2009.01.27 01:21
|buy
|10
|0.02
|1.3153
|0.0000
|1.3245
|23
|2009.01.27 01:21
|modify
|9
|0.01
|1.3199
|0.0000
|1.3245
|24
|2009.01.27 02:01
|buy limit
|11
|0.03
|1.3108
|0.0000
|1.3198
|25
|2009.01.27 02:54
|t/p
|9
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|4.61
|5049.81
|26
|2009.01.27 02:54
|t/p
|10
|0.02
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|18.40
|5068.21
|27
|2009.01.27 02:54
|delete
|11
|0.03
|1.3108
|0.0000
|1.3198
|28
|2009.01.27 02:54
|buy
|12
|0.01
|1.3247
|0.0000
|1.3339
|29
|2009.01.27 03:34
|buy limit
|13
|0.02
|1.3201
|0.0000
|1.3293
|30
|2009.01.27 04:54
|buy
|13
|0.02
|1.3201
|0.0000
|1.3293
|31
|2009.01.27 04:54
|modify
|12
|0.01
|1.3247
|0.0000
|1.3293
|32
|2009.01.27 05:35
|buy limit
|14
|0.03
|1.3155
|0.0000
|1.3247
|33
|2009.01.27 09:03
|t/p
|12
|0.01
|1.3293
|0.0000
|1.3293
|4.60
|5072.81
|34
|2009.01.27 09:03
|t/p
|13
|0.02
|1.3293
|0.0000
|1.3293
|18.40
|5091.21
|35
|2009.01.27 09:03
|delete
|14
|0.03
|1.3155
|0.0000
|1.3247
|36
|2009.01.27 09:03
|buy
|15
|0.01
|1.3295
|0.0000
|1.3387
|37
|2009.01.27 09:45
|buy limit
|16
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3341
|38
|2009.01.27 10:09
|buy
|16
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3341
|39
|2009.01.27 10:09
|modify
|15
|0.01
|1.3295
|0.0000
|1.3341
|40
|2009.01.27 10:49
|buy limit
|17
|0.03
|1.3157
|0.0000
|1.3249
|41
|2009.01.27 10:51
|modify
|17
|0.03
|1.3203
|0.0000
|1.3295
|42
|2009.01.27 11:39
|buy
|17
|0.03
|1.3203
|0.0000
|1.3295
|43
|2009.01.27 11:39
|modify
|15
|0.01
|1.3295
|0.0000
|1.3295
|44
|2009.01.27 11:39
|modify
|16
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3295
|45
|2009.01.27 12:19
|buy limit
|18
|0.04
|1.3157
|0.0000
|1.3249
|46
|2009.01.27 12:24
|buy
|18
|0.04
|1.3157
|0.0000
|1.3249
|47
|2009.01.27 12:24
|modify
|15
|0.01
|1.3295
|0.0000
|1.3249
|48
|2009.01.27 12:24
|modify
|16
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|49
|2009.01.27 12:24
|modify
|17
|0.03
|1.3203
|0.0000
|1.3249
|50
|2009.01.27 13:04
|buy limit
|19
|0.06
|1.3065
|0.0000
|1.3250
|51
|2009.01.28 00:33
|t/p
|15
|0.01
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|-4.59
|5086.62
|52
|2009.01.28 00:33
|t/p
|16
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|0.02
|5086.64
|53
|2009.01.28 00:33
|t/p
|17
|0.03
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|13.83
|5100.47
|54
|2009.01.28 00:33
|t/p
|18
|0.04
|1.3249
|0.0000
|1.3249
|36.84
|5137.31
|55
|2009.01.28 00:33
|delete
|19
|0.06
|1.3065
|0.0000
|1.3250
|56
|2009.01.28 00:33
|buy
|20
|0.01
|1.3251
|0.0000
|1.3343
|57
|2009.01.28 01:15
|buy limit
|21
|0.02
|1.3159
|0.0000
|1.3251
|58
|2009.01.28 01:52
|modify
|21
|0.02
|1.3205
|0.0000
|1.3297
|59
|2009.01.28 19:21
|buy
|21
|0.02
|1.3205
|0.0000
|1.3297
|60
|2009.01.28 19:21
|modify
|20
|0.01
|1.3251
|0.0000
|1.3297
|61
|2009.01.28 20:01
|buy limit
|22
|0.03
|1.3109
|0.0000
|1.3205
|62
|2009.01.28 20:09
|buy
|22
|0.03
|1.3109
|0.0000
|1.3205
|63
|2009.01.28 20:09
|modify
|20
|0.01
|1.3251
|0.0000
|1.3205
|64
|2009.01.28 20:09
|modify
|21
|0.02
|1.3205
|0.0000
|1.3205
|65
|2009.01.28 20:50
|buy limit
|23
|0.04
|1.3061
|0.0000
|1.3157
|66
|2009.01.29 07:09
|buy
|23
|0.04
|1.3061
|0.0000
|1.3157
|67
|2009.01.29 07:09
|modify
|20
|0.01
|1.3251
|0.0000
|1.3157
|68
|2009.01.29 07:09
|modify
|21
|0.02
|1.3205
|0.0000
|1.3157
|69
|2009.01.29 07:09
|modify
|22
|0.03
|1.3109
|0.0000
|1.3157
|70
|2009.01.29 07:49
|buy limit
|24
|0.06
|1.2971
|0.0000
|1.3151
|71
|2009.01.29 12:31
|t/p
|20
|0.01
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|-9.37
|5127.94
|72
|2009.01.29 12:31
|t/p
|21
|0.02
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|-9.54
|5118.40
|73
|2009.01.29 12:31
|t/p
|22
|0.03
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|14.49
|5132.89
|74
|2009.01.29 12:31
|t/p
|23
|0.04
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|38.40
|5171.29
|75
|2009.01.29 12:31
|delete
|24
|0.06
|1.2971
|0.0000
|1.3151
|76
|2009.02.03 14:03
|buy
|25
|0.01
|1.2903
|0.0000
|1.2983
|77
|2009.02.03 14:45
|buy limit
|26
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2943
|78
|2009.02.03 15:07
|t/p
|25
|0.01
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|8.00
|5179.29
|79
|2009.02.03 15:07
|delete
|26
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2943
|80
|2009.02.03 15:07
|buy
|27
|0.01
|1.2985
|0.0000
|1.3065
|81
|2009.02.03 15:47
|buy limit
|28
|0.02
|1.2944
|0.0000
|1.3026
|82
|2009.02.03 17:54
|buy
|28
|0.02
|1.2944
|0.0000
|1.3026
|83
|2009.02.03 17:54
|modify
|27
|0.01
|1.2985
|0.0000
|1.3026
|84
|2009.02.03 18:34
|buy limit
|29
|0.03
|1.2903
|0.0000
|1.2985
|85
|2009.02.03 19:37
|t/p
|27
|0.01
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|4.10
|5183.39
|86
|2009.02.03 19:37
|t/p
|28
|0.02
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|16.40
|5199.79
|87
|2009.02.03 19:37
|delete
|29
|0.03
|1.2903
|0.0000
|1.2985
|88
|2009.02.03 19:37
|buy
|30
|0.01
|1.3028
|0.0000
|1.3110
|89
|2009.02.03 20:17
|buy limit
|31
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3069
|90
|2009.02.04 00:18
|buy
|31
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3069
|91
|2009.02.04 00:18
|modify
|30
|0.01
|1.3028
|0.0000
|1.3069
|92
|2009.02.04 00:58
|buy limit
|32
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.3028
|93
|2009.02.04 06:37
|t/p
|30
|0.01
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|4.11
|5203.90
|94
|2009.02.04 06:37
|t/p
|31
|0.02
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|16.40
|5220.30
|95
|2009.02.04 06:37
|delete
|32
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.3028
|96
|2009.02.04 06:37
|buy
|33
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3155
|97
|2009.02.04 07:17
|buy limit
|34
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3071
|98
|2009.02.04 07:34
|buy
|34
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3071
|99
|2009.02.04 07:34
|modify
|33
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|100
|2009.02.04 08:15
|buy limit
|35
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.3029
|101
|2009.02.04 09:21
|buy
|35
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.3029
|102
|2009.02.04 09:21
|modify
|33
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3029
|103
|2009.02.04 09:21
|modify
|34
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3029
|104
|2009.02.04 10:01
|buy limit
|36
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2987
|105
|2009.02.04 11:06
|buy
|36
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2987
|106
|2009.02.04 11:06
|modify
|33
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.2987
|107
|2009.02.04 11:07
|modify
|34
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|108
|2009.02.04 11:07
|modify
|35
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.2987
|109
|2009.02.04 11:47
|buy limit
|37
|0.06
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|110
|2009.02.04 11:51
|modify
|37
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2989
|111
|2009.02.04 13:10
|buy
|37
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2989
|112
|2009.02.04 13:10
|modify
|33
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.2989
|113
|2009.02.04 13:10
|modify
|34
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.2989
|114
|2009.02.04 13:10
|modify
|35
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.2989
|115
|2009.02.04 13:10
|modify
|36
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2989
|116
|2009.02.04 13:50
|buy limit
|38
|0.08
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|117
|2009.02.06 18:52
|t/p
|33
|0.01
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|-8.16
|5212.14
|118
|2009.02.06 18:52
|t/p
|34
|0.02
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|0.48
|5212.62
|119
|2009.02.06 18:52
|t/p
|35
|0.03
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|13.32
|5225.94
|120
|2009.02.06 18:52
|t/p
|36
|0.04
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|34.56
|5260.50
|121
|2009.02.06 18:52
|t/p
|37
|0.06
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|103.44
|5363.94
|122
|2009.02.06 18:52
|delete
|38
|0.08
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|123
|2009.02.09 02:00
|buy
|39
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.3024
|124
|2009.02.09 02:40
|buy limit
|40
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2984
|125
|2009.02.09 06:06
|buy
|40
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2984
|126
|2009.02.09 06:06
|modify
|39
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2984
|127
|2009.02.09 06:46
|buy limit
|41
|0.03
|1.2864
|0.0000
|1.2944
|128
|2009.02.09 12:24
|t/p
|39
|0.01
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|4.00
|5367.94
|129
|2009.02.09 12:24
|t/p
|40
|0.02
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|16.00
|5383.94
|130
|2009.02.09 12:24
|delete
|41
|0.03
|1.2864
|0.0000
|1.2944
|131
|2009.02.09 12:24
|buy
|42
|0.01
|1.2986
|0.0000
|1.3066
|132
|2009.02.09 13:04
|buy limit
|43
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.3026
|133
|2009.02.09 14:16
|t/p
|42
|0.01
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|8.00
|5391.94
|134
|2009.02.09 14:16
|delete
|43
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.3026
|135
|2009.02.09 14:16
|buy
|44
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3150
|136
|2009.02.09 14:56
|buy limit
|45
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3109
|137
|2009.02.09 18:28
|buy
|45
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3109
|138
|2009.02.09 18:28
|modify
|44
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3109
|139
|2009.02.09 19:08
|buy limit
|46
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3068
|140
|2009.02.09 22:46
|buy
|46
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3068
|141
|2009.02.09 22:46
|modify
|44
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3068
|142
|2009.02.09 22:46
|modify
|45
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3068
|143
|2009.02.09 23:26
|buy limit
|47
|0.04
|1.2945
|0.0000
|1.3027
|144
|2009.02.10 00:21
|buy
|47
|0.04
|1.2945
|0.0000
|1.3027
|145
|2009.02.10 00:21
|modify
|44
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3027
|146
|2009.02.10 00:21
|modify
|45
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|147
|2009.02.10 00:21
|modify
|46
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3027
|148
|2009.02.10 01:01
|buy limit
|48
|0.06
|1.2785
|0.0000
|1.2946
|149
|2009.02.10 08:06
|modify
|48
|0.06
|1.2863
|0.0000
|1.3027
|150
|2009.02.10 15:09
|t/p
|44
|0.01
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|-4.09
|5387.85
|151
|2009.02.10 15:09
|t/p
|45
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|0.02
|5387.87
|152
|2009.02.10 15:09
|t/p
|46
|0.03
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|12.33
|5400.20
|153
|2009.02.10 15:09
|t/p
|47
|0.04
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|32.80
|5433.00
|154
|2009.02.10 15:09
|delete
|48
|0.06
|1.2863
|0.0000
|1.3027
|155
|2009.02.11 00:08
|buy
|49
|0.01
|1.2931
|0.0000
|1.3013
|156
|2009.02.11 00:48
|buy limit
|50
|0.02
|1.2849
|0.0000
|1.2931
|157
|2009.02.11 05:22
|modify
|50
|0.02
|1.2890
|0.0000
|1.2972
|158
|2009.02.11 06:01
|buy
|50
|0.02
|1.2890
|0.0000
|1.2972
|159
|2009.02.11 06:01
|modify
|49
|0.01
|1.2931
|0.0000
|1.2972
|160
|2009.02.11 06:41
|buy limit
|51
|0.03
|1.2849
|0.0000
|1.2931
|161
|2009.02.11 08:51
|t/p
|49
|0.01
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|4.10
|5437.10
|162
|2009.02.11 08:51
|t/p
|50
|0.02
|1.2972
|0.0000
|1.2972
|16.40
|5453.50
|163
|2009.02.11 08:51
|delete
|51
|0.03
|1.2849
|0.0000
|1.2931
|164
|2009.02.11 08:51
|buy
|52
|0.01
|1.2974
|0.0000
|1.3058
|165
|2009.02.11 09:31
|buy limit
|53
|0.02
|1.2932
|0.0000
|1.3016
|166
|2009.02.11 10:25
|buy
|53
|0.02
|1.2932
|0.0000
|1.3016
|167
|2009.02.11 10:25
|modify
|52
|0.01
|1.2974
|0.0000
|1.3016
|168
|2009.02.11 11:05
|buy limit
|54
|0.03
|1.2890
|0.0000
|1.2974
|169
|2009.02.11 15:22
|buy
|54
|0.03
|1.2890
|0.0000
|1.2974
|170
|2009.02.11 15:22
|modify
|52
|0.01
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|171
|2009.02.11 15:22
|modify
|53
|0.02
|1.2932
|0.0000
|1.2974
|172
|2009.02.11 16:02
|buy limit
|55
|0.04
|1.2848
|0.0000
|1.2932
|173
|2009.02.11 18:07
|buy
|55
|0.04
|1.2848
|0.0000
|1.2932
|174
|2009.02.11 18:07
|modify
|52
|0.01
|1.2974
|0.0000
|1.2932
|175
|2009.02.11 18:07
|modify
|53
|0.02
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|176
|2009.02.11 18:07
|modify
|54
|0.03
|1.2890
|0.0000
|1.2932
|177
|2009.02.11 18:47
|buy limit
|56
|0.06
|1.2764
|0.0000
|1.2933
|178
|2009.02.12 02:25
|t/p
|52
|0.01
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|-4.17
|5449.33
|179
|2009.02.12 02:25
|t/p
|53
|0.02
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|0.06
|5449.39
|180
|2009.02.12 02:25
|t/p
|54
|0.03
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|12.69
|5462.08
|181
|2009.02.12 02:25
|t/p
|55
|0.04
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|33.72
|5495.80
|182
|2009.02.12 02:25
|delete
|56
|0.06
|1.2764
|0.0000
|1.2933
|183
|2009.02.12 02:25
|buy
|57
|0.01
|1.2934
|0.0000
|1.3014
|184
|2009.02.12 03:05
|buy limit
|58
|0.02
|1.2854
|0.0000
|1.2934
|185
|2009.02.12 03:07
|modify
|58
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2974
|186
|2009.02.12 03:39
|buy
|58
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2974
|187
|2009.02.12 03:39
|modify
|57
|0.01
|1.2934
|0.0000
|1.2974
|188
|2009.02.12 04:19
|buy limit
|59
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2934
|189
|2009.02.12 08:39
|buy
|59
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2934
|190
|2009.02.12 08:39
|modify
|57
|0.01
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|191
|2009.02.12 08:40
|modify
|58
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2934
|192
|2009.02.12 09:20
|buy limit
|60
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2894
|193
|2009.02.12 10:34
|buy
|60
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2894
|194
|2009.02.12 10:34
|modify
|57
|0.01
|1.2934
|0.0000
|1.2894
|195
|2009.02.12 10:34
|modify
|58
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|196
|2009.02.12 10:35
|modify
|59
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2894
|197
|2009.02.12 11:15
|buy limit
|61
|0.06
|1.2732
|0.0000
|1.2896
|198
|2009.02.12 14:39
|buy
|61
|0.06
|1.2732
|0.0000
|1.2896
|199
|2009.02.12 14:39
|modify
|57
|0.01
|1.2934
|0.0000
|1.2896
|200
|2009.02.12 14:39
|modify
|58
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2896
|201
|2009.02.12 14:39
|modify
|59
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2896
|202
|2009.02.12 14:40
|modify
|60
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2896
|203
|2009.02.12 15:20
|buy limit
|62
|0.08
|1.2650
|0.0000
|1.2815
|204
|2009.02.12 22:24
|t/p
|57
|0.01
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|-3.80
|5492.00
|205
|2009.02.12 22:24
|t/p
|58
|0.02
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|0.40
|5492.40
|206
|2009.02.12 22:24
|t/p
|59
|0.03
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|12.60
|5505.00
|207
|2009.02.12 22:24
|t/p
|60
|0.04
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|32.80
|5537.80
|208
|2009.02.12 22:24
|t/p
|61
|0.06
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|98.40
|5636.20
|209
|2009.02.12 22:24
|delete
|62
|0.08
|1.2650
|0.0000
|1.2815
|210
|2009.02.12 22:45
|sell
|63
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2806
|211
|2009.02.12 23:25
|sell limit
|64
|0.02
|1.2929
|0.0000
|1.2847
|212
|2009.02.13 03:37
|sell
|64
|0.02
|1.2929
|0.0000
|1.2847
|213
|2009.02.13 03:37
|modify
|63
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2847
|214
|2009.02.13 04:17
|sell limit
|65
|0.03
|1.2969
|0.0000
|1.2889
|215
|2009.02.13 12:52
|t/p
|63
|0.01
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|4.05
|5640.25
|216
|2009.02.13 12:52
|t/p
|64
|0.02
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|16.40
|5656.65
|217
|2009.02.13 12:52
|delete
|65
|0.03
|1.2969
|0.0000
|1.2889
|218
|2009.02.13 15:31
|buy
|66
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2971
|219
|2009.02.13 16:11
|buy limit
|67
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2931
|220
|2009.02.15 22:00
|buy
|67
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2931
|221
|2009.02.15 22:00
|modify
|66
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2931
|222
|2009.02.15 22:40
|buy limit
|68
|0.03
|1.2737
|0.0000
|1.2813
|223
|2009.02.15 22:50
|modify
|68
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2851
|224
|2009.02.15 23:07
|buy
|68
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2851
|225
|2009.02.15 23:07
|modify
|66
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2851
|226
|2009.02.15 23:07
|modify
|67
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|227
|2009.02.15 23:47
|buy limit
|69
|0.04
|1.2736
|0.0000
|1.2814
|228
|2009.02.16 06:39
|buy
|69
|0.04
|1.2736
|0.0000
|1.2814
|229
|2009.02.16 06:39
|modify
|66
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2814
|230
|2009.02.16 06:39
|modify
|67
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2814
|231
|2009.02.16 06:39
|modify
|68
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2814
|232
|2009.02.16 07:19
|buy limit
|70
|0.06
|1.2660
|0.0000
|1.2812
|233
|2009.02.16 14:39
|t/p
|66
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|-7.69
|5648.96
|234
|2009.02.16 14:39
|t/p
|67
|0.02
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|-7.38
|5641.58
|235
|2009.02.16 14:39
|t/p
|68
|0.03
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|11.73
|5653.31
|236
|2009.02.16 14:39
|t/p
|69
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|31.20
|5684.51
|237
|2009.02.16 14:39
|delete
|70
|0.06
|1.2660
|0.0000
|1.2812
|238
|2009.02.16 14:39
|sell
|71
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2738
|239
|2009.02.16 15:19
|sell limit
|72
|0.02
|1.2852
|0.0000
|1.2776
|240
|2009.02.17 01:04
|t/p
|71
|0.01
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|7.55
|5692.06
|241
|2009.02.17 01:04
|delete
|72
|0.02
|1.2852
|0.0000
|1.2776
|242
|2009.02.20 10:05
|sell
|73
|0.01
|1.2626
|0.0000
|1.2556
|243
|2009.02.20 10:46
|sell limit
|74
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2591
|244
|2009.02.20 16:51
|sell
|74
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2591
|245
|2009.02.20 16:51
|modify
|73
|0.01
|1.2626
|0.0000
|1.2591
|246
|2009.02.20 17:31
|sell limit
|75
|0.03
|1.2809
|0.0000
|1.2735
|247
|2009.02.20 17:32
|modify
|75
|0.03
|1.2772
|0.0000
|1.2698
|248
|2009.02.20 17:38
|sell
|75
|0.03
|1.2772
|0.0000
|1.2698
|249
|2009.02.20 17:38
|modify
|73
|0.01
|1.2626
|0.0000
|1.2698
|250
|2009.02.20 17:38
|modify
|74
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2698
|251
|2009.02.20 18:18
|sell limit
|76
|0.04
|1.2883
|0.0000
|1.2809
|252
|2009.02.20 18:58
|modify
|76
|0.04
|1.2846
|0.0000
|1.2772
|253
|2009.02.20 19:17
|sell
|76
|0.04
|1.2846
|0.0000
|1.2772
|254
|2009.02.20 19:17
|modify
|73
|0.01
|1.2626
|0.0000
|1.2772
|255
|2009.02.20 19:17
|modify
|74
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2772
|256
|2009.02.20 19:17
|modify
|75
|0.03
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|257
|2009.02.20 19:57
|sell limit
|77
|0.06
|1.2920
|0.0000
|1.2771
|258
|2009.02.23 01:53
|sell
|77
|0.06
|1.2920
|0.0000
|1.2771
|259
|2009.02.23 02:33
|sell limit
|78
|0.08
|1.2990
|0.0000
|1.2850
|260
|2009.02.23 07:22
|sell
|78
|0.08
|1.2990
|0.0000
|1.2850
|261
|2009.02.23 07:22
|modify
|73
|0.01
|1.2626
|0.0000
|1.2850
|262
|2009.02.23 07:22
|modify
|74
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2850
|263
|2009.02.23 07:22
|modify
|75
|0.03
|1.2772
|0.0000
|1.2850
|264
|2009.02.23 07:22
|modify
|76
|0.04
|1.2846
|0.0000
|1.2850
|265
|2009.02.23 07:22
|modify
|77
|0.06
|1.2920
|0.0000
|1.2850
|266
|2009.02.23 08:02
|sell limit
|79
|0.11
|1.3060
|0.0000
|1.2919
|267
|2009.02.23 09:28
|t/p
|73
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|-22.45
|5669.61
|268
|2009.02.23 09:28
|t/p
|74
|0.02
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|-37.90
|5631.71
|269
|2009.02.23 09:28
|t/p
|75
|0.03
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|-23.55
|5608.16
|270
|2009.02.23 09:28
|t/p
|76
|0.04
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|-1.80
|5606.36
|271
|2009.02.23 09:28
|t/p
|77
|0.06
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|42.00
|5648.36
|272
|2009.02.23 09:28
|t/p
|78
|0.08
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|112.00
|5760.36
|273
|2009.02.23 09:28
|delete
|79
|0.11
|1.3060
|0.0000
|1.2919
|274
|2009.02.23 09:28
|buy
|80
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2920
|275
|2009.02.23 10:08
|buy limit
|81
|0.02
|1.2815
|0.0000
|1.2885
|276
|2009.02.23 10:47
|buy
|81
|0.02
|1.2815
|0.0000
|1.2885
|277
|2009.02.23 10:47
|modify
|80
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2885
|278
|2009.02.23 11:27
|buy limit
|82
|0.03
|1.2780
|0.0000
|1.2850
|279
|2009.02.23 14:23
|buy
|82
|0.03
|1.2780
|0.0000
|1.2850
|280
|2009.02.23 14:23
|modify
|80
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|281
|2009.02.23 14:23
|modify
|81
|0.02
|1.2815
|0.0000
|1.2850
|282
|2009.02.23 15:03
|buy limit
|83
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2815
|283
|2009.02.23 15:37
|buy
|83
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2815
|284
|2009.02.23 15:37
|modify
|80
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2815
|285
|2009.02.23 15:37
|modify
|81
|0.02
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|286
|2009.02.23 15:37
|modify
|82
|0.03
|1.2780
|0.0000
|1.2815
|287
|2009.02.23 16:17
|buy limit
|84
|0.06
|1.2673
|0.0000
|1.2817
|288
|2009.02.23 23:57
|buy
|84
|0.06
|1.2673
|0.0000
|1.2817
|289
|2009.02.23 23:57
|modify
|80
|0.01
|1.2850
|0.0000
|1.2817
|290
|2009.02.23 23:57
|modify
|81
|0.02
|1.2815
|0.0000
|1.2817
|291
|2009.02.23 23:57
|modify
|82
|0.03
|1.2780
|0.0000
|1.2817
|292
|2009.02.23 23:57
|modify
|83
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2817
|293
|2009.02.24 00:37
|buy limit
|85
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2743
|294
|2009.02.24 10:51
|t/p
|80
|0.01
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|-3.29
|5757.07
|295
|2009.02.24 10:51
|t/p
|81
|0.02
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|0.42
|5757.49
|296
|2009.02.24 10:51
|t/p
|82
|0.03
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|11.13
|5768.62
|297
|2009.02.24 10:51
|t/p
|83
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|28.84
|5797.46
|298
|2009.02.24 10:51
|t/p
|84
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|86.46
|5883.92
|299
|2009.02.24 10:51
|delete
|85
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2743
|300
|2009.02.24 18:00
|buy
|86
|0.01
|1.2781
|0.0000
|1.2853
|301
|2009.02.24 18:40
|buy limit
|87
|0.02
|1.2745
|0.0000
|1.2817
|302
|2009.02.24 18:58
|t/p
|86
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|7.20
|5891.12
|303
|2009.02.24 18:58
|delete
|87
|0.02
|1.2745
|0.0000
|1.2817
|304
|2009.02.24 18:58
|buy
|88
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2927
|305
|2009.02.24 19:38
|buy limit
|89
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2891
|306
|2009.02.25 03:57
|buy
|89
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2891
|307
|2009.02.25 03:57
|modify
|88
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2891
|308
|2009.02.25 04:37
|buy limit
|90
|0.03
|1.2783
|0.0000
|1.2855
|309
|2009.02.25 08:07
|t/p
|88
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|3.61
|5894.73
|310
|2009.02.25 08:07
|t/p
|89
|0.02
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|14.40
|5909.13
|311
|2009.02.25 08:07
|delete
|90
|0.03
|1.2783
|0.0000
|1.2855
|312
|2009.02.25 08:07
|buy
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2967
|313
|2009.02.25 08:47
|buy limit
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2893
|314
|2009.02.25 09:56
|buy
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2893
|315
|2009.02.25 09:56
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|316
|2009.02.25 10:36
|buy limit
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2856
|317
|2009.02.25 11:52
|buy
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2856
|318
|2009.02.25 11:52
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2856
|319
|2009.02.25 11:52
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2856
|320
|2009.02.25 12:32
|buy limit
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2819
|321
|2009.02.25 15:13
|buy
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2819
|322
|2009.02.25 15:13
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2819
|323
|2009.02.25 15:13
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|324
|2009.02.25 15:13
|modify
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2819
|325
|2009.02.25 15:53
|buy limit
|95
|0.06
|1.2593
|0.0000
|1.2745
|326
|2009.02.25 15:54
|modify
|95
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2821
|327
|2009.02.27 08:07
|buy
|95
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2821
|328
|2009.02.27 08:07
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2821
|329
|2009.02.27 08:07
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2821
|330
|2009.02.27 08:07
|modify
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2821
|331
|2009.02.27 08:07
|modify
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2821
|332
|2009.02.27 08:47
|buy limit
|96
|0.08
|1.2597
|0.0000
|1.2741
|333
|2009.03.01 23:32
|buy
|96
|0.08
|1.2597
|0.0000
|1.2741
|334
|2009.03.01 23:32
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2741
|335
|2009.03.01 23:32
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2741
|336
|2009.03.01 23:32
|modify
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2741
|337
|2009.03.01 23:32
|modify
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2741
|338
|2009.03.01 23:32
|modify
|95
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2741
|339
|2009.03.02 00:12
|buy limit
|97
|0.11
|1.2531
|0.0000
|1.2664
|340
|2009.03.03 16:12
|buy
|97
|0.11
|1.2531
|0.0000
|1.2664
|341
|2009.03.03 16:12
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2664
|342
|2009.03.03 16:12
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2664
|343
|2009.03.03 16:12
|modify
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2664
|344
|2009.03.03 16:12
|modify
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2664
|345
|2009.03.03 16:12
|modify
|95
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2664
|346
|2009.03.03 16:12
|modify
|96
|0.08
|1.2597
|0.0000
|1.2664
|347
|2009.03.03 16:52
|buy limit
|98
|0.15
|1.2465
|0.0000
|1.2598
|348
|2009.03.04 00:48
|buy
|98
|0.15
|1.2465
|0.0000
|1.2598
|349
|2009.03.04 00:48
|modify
|91
|0.01
|1.2893
|0.0000
|1.2598
|350
|2009.03.04 00:48
|modify
|92
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2598
|351
|2009.03.04 00:48
|modify
|93
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2598
|352
|2009.03.04 00:48
|modify
|94
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2598
|353
|2009.03.04 00:48
|modify
|95
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2598
|354
|2009.03.04 00:48
|modify
|96
|0.08
|1.2597
|0.0000
|1.2598
|355
|2009.03.04 00:48
|modify
|97
|0.11
|1.2531
|0.0000
|1.2598
|356
|2009.03.04 01:28
|buy limit
|99
|0.21
|1.2329
|0.0000
|1.2601
|357
|2009.03.04 16:31
|t/p
|91
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|-29.43
|5879.70
|358
|2009.03.04 16:31
|t/p
|92
|0.02
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|-44.06
|5835.64
|359
|2009.03.04 16:31
|t/p
|93
|0.03
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|-54.99
|5780.65
|360
|2009.03.04 16:31
|t/p
|94
|0.04
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|-58.52
|5722.13
|361
|2009.03.04 16:31
|t/p
|95
|0.06
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|-42.42
|5679.71
|362
|2009.03.04 16:31
|t/p
|96
|0.08
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|1.04
|5680.75
|363
|2009.03.04 16:31
|t/p
|97
|0.11
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|73.81
|5754.56
|364
|2009.03.04 16:31
|t/p
|98
|0.15
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|199.50
|5954.06
|365
|2009.03.04 16:31
|delete
|99
|0.21
|1.2329
|0.0000
|1.2601
|366
|2009.03.05 07:07
|buy
|100
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2679
|367
|2009.03.05 07:47
|buy limit
|101
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2646
|368
|2009.03.05 09:25
|buy
|101
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2646
|369
|2009.03.05 09:25
|modify
|100
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2646
|370
|2009.03.05 10:05
|buy limit
|102
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2613
|371
|2009.03.05 11:23
|buy
|102
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2613
|372
|2009.03.05 11:23
|modify
|100
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|373
|2009.03.05 11:23
|modify
|101
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2613
|374
|2009.03.05 12:03
|buy limit
|103
|0.04
|1.2513
|0.0000
|1.2581
|375
|2009.03.05 13:42
|buy
|103
|0.04
|1.2513
|0.0000
|1.2581
|376
|2009.03.05 13:42
|modify
|100
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2581
|377
|2009.03.05 13:42
|modify
|101
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2581
|378
|2009.03.05 13:42
|modify
|102
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2581
|379
|2009.03.05 14:22
|buy limit
|104
|0.06
|1.2445
|0.0000
|1.2582
|380
|2009.03.05 15:40
|t/p
|100
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|-3.20
|5950.86
|381
|2009.03.05 15:40
|t/p
|101
|0.02
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|0.20
|5951.06
|382
|2009.03.05 15:40
|t/p
|102
|0.03
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|10.20
|5961.26
|383
|2009.03.05 15:40
|t/p
|103
|0.04
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|27.20
|5988.46
|384
|2009.03.05 15:40
|delete
|104
|0.06
|1.2445
|0.0000
|1.2582
|385
|2009.03.05 15:40
|sell
|105
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2513
|386
|2009.03.05 16:20
|sell limit
|106
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2547
|387
|2009.03.06 06:17
|sell
|106
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2547
|388
|2009.03.06 06:17
|modify
|105
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2547
|389
|2009.03.06 06:57
|sell limit
|107
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2615
|390
|2009.03.06 07:00
|sell
|107
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2615
|391
|2009.03.06 07:00
|modify
|105
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2615
|392
|2009.03.06 07:00
|modify
|106
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|393
|2009.03.06 07:40
|sell limit
|108
|0.04
|1.2747
|0.0000
|1.2681
|394
|2009.03.06 07:43
|modify
|108
|0.04
|1.2714
|0.0000
|1.2648
|395
|2009.03.06 08:34
|sell
|108
|0.04
|1.2714
|0.0000
|1.2648
|396
|2009.03.06 08:34
|modify
|105
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2648
|397
|2009.03.06 08:35
|modify
|106
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2648
|398
|2009.03.06 08:35
|modify
|107
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2648
|399
|2009.03.06 09:15
|sell limit
|109
|0.06
|1.2780
|0.0000
|1.2647
|400
|2009.03.06 12:52
|t/p
|105
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|-6.75
|5981.71
|401
|2009.03.06 12:52
|t/p
|106
|0.02
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|-6.60
|5975.11
|402
|2009.03.06 12:52
|t/p
|107
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|9.90
|5985.01
|403
|2009.03.06 12:52
|t/p
|108
|0.04
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|26.40
|6011.41
|404
|2009.03.06 12:52
|delete
|109
|0.06
|1.2780
|0.0000
|1.2647
|405
|2009.03.06 12:52
|buy
|110
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2714
|406
|2009.03.06 13:32
|t/p
|110
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|6.60
|6018.01
|407
|2009.03.06 13:32
|buy
|111
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2782
|408
|2009.03.06 14:12
|buy limit
|112
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2750
|409
|2009.03.06 15:06
|buy
|112
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2750
|410
|2009.03.06 15:06
|modify
|111
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2750
|411
|2009.03.06 15:46
|buy limit
|113
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2716
|412
|2009.03.06 16:02
|buy
|113
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2716
|413
|2009.03.06 16:02
|modify
|111
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|414
|2009.03.06 16:02
|modify
|112
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2716
|415
|2009.03.06 16:42
|buy limit
|114
|0.04
|1.2614
|0.0000
|1.2682
|416
|2009.03.06 20:23
|buy
|114
|0.04
|1.2614
|0.0000
|1.2682
|417
|2009.03.06 20:23
|modify
|111
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2682
|418
|2009.03.06 20:23
|modify
|112
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|419
|2009.03.06 20:23
|modify
|113
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2682
|420
|2009.03.06 21:03
|buy limit
|115
|0.06
|1.2546
|0.0000
|1.2682
|421
|2009.03.08 23:06
|t/p
|111
|0.01
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|-3.40
|6014.61
|422
|2009.03.08 23:06
|t/p
|112
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|0.00
|6014.61
|423
|2009.03.08 23:06
|t/p
|113
|0.03
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|10.20
|6024.81
|424
|2009.03.08 23:06
|t/p
|114
|0.04
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|27.20
|6052.01
|425
|2009.03.08 23:06
|delete
|115
|0.06
|1.2546
|0.0000
|1.2682
|426
|2009.03.08 23:06
|buy
|116
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2748
|427
|2009.03.08 23:46
|buy limit
|117
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2717
|428
|2009.03.09 04:32
|buy
|117
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2717
|429
|2009.03.09 04:32
|modify
|116
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2717
|430
|2009.03.09 05:12
|buy limit
|118
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2682
|431
|2009.03.09 07:13
|buy
|118
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2682
|432
|2009.03.09 07:13
|modify
|116
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2682
|433
|2009.03.09 07:13
|modify
|117
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2682
|434
|2009.03.09 07:53
|buy limit
|119
|0.04
|1.2588
|0.0000
|1.2652
|435
|2009.03.09 11:02
|buy
|119
|0.04
|1.2588
|0.0000
|1.2652
|436
|2009.03.09 11:02
|modify
|116
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2652
|437
|2009.03.09 11:02
|modify
|117
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2652
|438
|2009.03.09 11:02
|modify
|118
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2652
|439
|2009.03.09 11:42
|buy limit
|120
|0.06
|1.2524
|0.0000
|1.2653
|440
|2009.03.09 14:18
|t/p
|116
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|-3.19
|6048.82
|441
|2009.03.09 14:18
|t/p
|117
|0.02
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|0.20
|6049.02
|442
|2009.03.09 14:18
|t/p
|118
|0.03
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|9.60
|6058.62
|443
|2009.03.09 14:18
|t/p
|119
|0.04
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|25.60
|6084.22
|444
|2009.03.09 14:18
|delete
|120
|0.06
|1.2524
|0.0000
|1.2653
|445
|2009.03.10 05:00
|buy
|121
|0.01
|1.2657
|0.0000
|1.2721
|446
|2009.03.10 05:40
|buy limit
|122
|0.02
|1.2625
|0.0000
|1.2689
|447
|2009.03.10 07:56
|t/p
|121
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|6.40
|6090.62
|448
|2009.03.10 07:56
|delete
|122
|0.02
|1.2625
|0.0000
|1.2689
|449
|2009.03.10 07:56
|buy
|123
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2787
|450
|2009.03.10 08:36
|buy limit
|124
|0.02
|1.2691
|0.0000
|1.2755
|451
|2009.03.10 10:48
|buy
|124
|0.02
|1.2691
|0.0000
|1.2755
|452
|2009.03.10 10:48
|modify
|123
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2755
|453
|2009.03.10 11:28
|buy limit
|125
|0.03
|1.2659
|0.0000
|1.2723
|454
|2009.03.10 12:16
|t/p
|123
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|3.20
|6093.82
|455
|2009.03.10 12:16
|t/p
|124
|0.02
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|12.80
|6106.62
|456
|2009.03.10 12:16
|delete
|125
|0.03
|1.2659
|0.0000
|1.2723
|457
|2009.03.10 12:16
|buy
|126
|0.01
|1.2757
|0.0000
|1.2821
|458
|2009.03.10 12:40
|t/p
|126
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|6.40
|6113.02
|459
|2009.03.10 12:40
|buy
|127
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2889
|460
|2009.03.10 13:20
|buy limit
|128
|0.02
|1.2757
|0.0000
|1.2823
|461
|2009.03.10 13:45
|modify
|128
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2856
|462
|2009.03.10 14:00
|buy
|128
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2856
|463
|2009.03.10 14:00
|modify
|127
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2856
|464
|2009.03.10 14:40
|buy limit
|129
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2823
|465
|2009.03.10 15:34
|buy
|129
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2823
|466
|2009.03.10 15:34
|modify
|127
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|467
|2009.03.10 15:35
|modify
|128
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2823
|468
|2009.03.10 16:14
|buy limit
|130
|0.04
|1.2724
|0.0000
|1.2790
|469
|2009.03.10 17:21
|buy
|130
|0.04
|1.2724
|0.0000
|1.2790
|470
|2009.03.10 17:21
|modify
|127
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2790
|471
|2009.03.10 17:21
|modify
|128
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|472
|2009.03.10 17:21
|modify
|129
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2790
|473
|2009.03.10 18:01
|buy limit
|131
|0.06
|1.2592
|0.0000
|1.2725
|474
|2009.03.10 20:10
|modify
|131
|0.06
|1.2658
|0.0000
|1.2791
|475
|2009.03.11 03:43
|buy
|131
|0.06
|1.2658
|0.0000
|1.2791
|476
|2009.03.11 04:23
|buy limit
|132
|0.08
|1.2592
|0.0000
|1.2725
|477
|2009.03.11 12:35
|t/p
|127
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|-3.29
|6109.73
|478
|2009.03.11 12:35
|t/p
|128
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|0.02
|6109.75
|479
|2009.03.11 12:35
|t/p
|129
|0.03
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|9.93
|6119.68
|480
|2009.03.11 12:35
|t/p
|130
|0.04
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|26.44
|6146.12
|481
|2009.03.11 12:35
|modify
|132
|0.08
|1.2624
|0.0000
|1.2692
|482
|2009.03.11 12:36
|t/p
|131
|0.06
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|79.80
|6225.92
|483
|2009.03.11 12:36
|delete
|132
|0.08
|1.2624
|0.0000
|1.2692
|484
|2009.03.11 15:00
|buy
|133
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2852
|485
|2009.03.11 15:40
|buy limit
|134
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|486
|2009.03.11 17:03
|buy
|134
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|487
|2009.03.11 17:03
|modify
|133
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2818
|488
|2009.03.11 17:43
|buy limit
|135
|0.03
|1.2716
|0.0000
|1.2784
|489
|2009.03.11 19:07
|t/p
|133
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|3.40
|6229.32
|490
|2009.03.11 19:07
|t/p
|134
|0.02
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|13.60
|6242.92
|491
|2009.03.11 19:07
|delete
|135
|0.03
|1.2716
|0.0000
|1.2784
|492
|2009.03.11 19:07
|buy
|136
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2888
|493
|2009.03.11 19:47
|buy limit
|137
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2854
|494
|2009.03.12 06:43
|buy
|137
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2854
|495
|2009.03.12 06:43
|modify
|136
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2854
|496
|2009.03.12 07:23
|buy limit
|138
|0.03
|1.2751
|0.0000
|1.2821
|497
|2009.03.12 07:58
|buy
|138
|0.03
|1.2751
|0.0000
|1.2821
|498
|2009.03.12 07:58
|modify
|136
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2821
|499
|2009.03.12 07:58
|modify
|137
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2821
|500
|2009.03.12 08:38
|buy limit
|139
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2786
|501
|2009.03.12 12:02
|t/p
|136
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|0.13
|6243.05
|502
|2009.03.12 12:02
|t/p
|137
|0.02
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|7.00
|6250.05
|503
|2009.03.12 12:02
|t/p
|138
|0.03
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|21.00
|6271.05
|504
|2009.03.12 12:02
|delete
|139
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2786
|505
|2009.03.25 18:00
|buy
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3646
|506
|2009.03.25 18:40
|buy limit
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3607
|507
|2009.03.26 14:15
|buy
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3607
|508
|2009.03.26 14:15
|modify
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3607
|509
|2009.03.26 14:55
|buy limit
|142
|0.03
|1.3490
|0.0000
|1.3568
|510
|2009.03.27 09:31
|buy
|142
|0.03
|1.3490
|0.0000
|1.3568
|511
|2009.03.27 09:31
|modify
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3568
|512
|2009.03.27 09:31
|modify
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3568
|513
|2009.03.27 10:11
|buy limit
|143
|0.04
|1.3410
|0.0000
|1.3490
|514
|2009.03.27 10:12
|buy
|143
|0.04
|1.3410
|0.0000
|1.3490
|515
|2009.03.27 10:12
|modify
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3490
|516
|2009.03.27 10:12
|modify
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3490
|517
|2009.03.27 10:12
|modify
|142
|0.03
|1.3490
|0.0000
|1.3490
|518
|2009.03.27 10:52
|buy limit
|144
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3491
|519
|2009.03.27 11:56
|buy
|144
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3491
|520
|2009.03.27 12:36
|buy limit
|145
|0.08
|1.3248
|0.0000
|1.3412
|521
|2009.03.29 21:00
|buy
|145
|0.08
|1.3248
|0.0000
|1.3412
|522
|2009.03.29 21:00
|modify
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3412
|523
|2009.03.29 21:00
|modify
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3412
|524
|2009.03.29 21:00
|modify
|142
|0.03
|1.3490
|0.0000
|1.3412
|525
|2009.03.29 21:00
|modify
|143
|0.04
|1.3410
|0.0000
|1.3412
|526
|2009.03.29 21:00
|modify
|144
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3412
|527
|2009.03.29 21:40
|buy limit
|146
|0.11
|1.3168
|0.0000
|1.3328
|528
|2009.03.30 07:43
|buy
|146
|0.11
|1.3168
|0.0000
|1.3328
|529
|2009.03.30 07:43
|modify
|140
|0.01
|1.3568
|0.0000
|1.3328
|530
|2009.03.30 07:43
|modify
|141
|0.02
|1.3529
|0.0000
|1.3328
|531
|2009.03.30 07:43
|modify
|142
|0.03
|1.3490
|0.0000
|1.3328
|532
|2009.03.30 07:43
|modify
|143
|0.04
|1.3410
|0.0000
|1.3328
|533
|2009.03.30 07:43
|modify
|144
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3328
|534
|2009.03.30 07:43
|modify
|145
|0.08
|1.3248
|0.0000
|1.3328
|535
|2009.03.30 08:23
|buy limit
|147
|0.15
|1.3088
|0.0000
|1.3248
|536
|2009.03.31 10:43
|t/p
|140
|0.01
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-23.94
|6247.11
|537
|2009.03.31 10:43
|t/p
|141
|0.02
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-40.14
|6206.97
|538
|2009.03.31 10:43
|t/p
|142
|0.03
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-48.54
|6158.43
|539
|2009.03.31 10:43
|t/p
|143
|0.04
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-32.72
|6125.71
|540
|2009.03.31 10:43
|t/p
|144
|0.06
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|-1.08
|6124.63
|541
|2009.03.31 10:43
|t/p
|145
|0.08
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|64.16
|6188.79
|542
|2009.03.31 10:43
|t/p
|146
|0.11
|1.3328
|0.0000
|1.3328
|176.11
|6364.90
|543
|2009.03.31 10:43
|delete
|147
|0.15
|1.3088
|0.0000
|1.3248
|544
|2009.04.01 09:58
|sell
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3149
|545
|2009.04.01 10:38
|sell limit
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3189
|546
|2009.04.01 11:13
|sell
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3189
|547
|2009.04.01 11:13
|modify
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3189
|548
|2009.04.01 11:53
|sell limit
|150
|0.03
|1.3309
|0.0000
|1.3229
|549
|2009.04.02 06:23
|sell
|150
|0.03
|1.3309
|0.0000
|1.3229
|550
|2009.04.02 06:23
|modify
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3229
|551
|2009.04.02 06:23
|modify
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3229
|552
|2009.04.02 07:03
|sell limit
|151
|0.04
|1.3348
|0.0000
|1.3270
|553
|2009.04.02 10:21
|sell
|151
|0.04
|1.3348
|0.0000
|1.3270
|554
|2009.04.02 10:21
|modify
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3270
|555
|2009.04.02 10:21
|modify
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3270
|556
|2009.04.02 10:21
|modify
|150
|0.03
|1.3309
|0.0000
|1.3270
|557
|2009.04.02 11:01
|sell limit
|152
|0.06
|1.3428
|0.0000
|1.3268
|558
|2009.04.02 12:40
|sell
|152
|0.06
|1.3428
|0.0000
|1.3268
|559
|2009.04.02 12:40
|modify
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3268
|560
|2009.04.02 12:40
|modify
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3268
|561
|2009.04.02 12:40
|modify
|150
|0.03
|1.3309
|0.0000
|1.3268
|562
|2009.04.02 12:40
|modify
|151
|0.04
|1.3348
|0.0000
|1.3268
|563
|2009.04.02 13:20
|sell limit
|153
|0.08
|1.3510
|0.0000
|1.3346
|564
|2009.04.02 16:30
|sell
|153
|0.08
|1.3510
|0.0000
|1.3346
|565
|2009.04.02 16:30
|modify
|148
|0.01
|1.3229
|0.0000
|1.3346
|566
|2009.04.02 16:30
|modify
|149
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3346
|567
|2009.04.02 16:30
|modify
|150
|0.03
|1.3309
|0.0000
|1.3346
|568
|2009.04.02 16:30
|modify
|151
|0.04
|1.3348
|0.0000
|1.3346
|569
|2009.04.02 16:30
|modify
|152
|0.06
|1.3428
|0.0000
|1.3346
|570
|2009.04.02 17:10
|sell limit
|154
|0.11
|1.3592
|0.0000
|1.3427
|571
|2009.04.06 23:34
|t/p
|148
|0.01
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|-11.95
|6352.95
|572
|2009.04.06 23:34
|t/p
|149
|0.02
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|-15.90
|6337.05
|573
|2009.04.06 23:34
|t/p
|150
|0.03
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|-11.40
|6325.65
|574
|2009.04.06 23:34
|t/p
|151
|0.04
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|0.40
|6326.05
|575
|2009.04.06 23:34
|t/p
|152
|0.06
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|48.60
|6374.65
|576
|2009.04.06 23:34
|t/p
|153
|0.08
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|130.40
|6505.05
|577
|2009.04.06 23:34
|delete
|154
|0.11
|1.3592
|0.0000
|1.3427
|578
|2009.04.08 10:42
|sell
|155
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3165
|579
|2009.04.08 11:22
|sell limit
|156
|0.02
|1.3285
|0.0000
|1.3205
|580
|2009.04.08 15:40
|sell
|156
|0.02
|1.3285
|0.0000
|1.3205
|581
|2009.04.08 15:40
|modify
|155
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3205
|582
|2009.04.08 16:20
|sell limit
|157
|0.03
|1.3325
|0.0000
|1.3245
|583
|2009.04.09 09:20
|sell
|157
|0.03
|1.3325
|0.0000
|1.3245
|584
|2009.04.09 09:20
|modify
|155
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|585
|2009.04.09 09:20
|modify
|156
|0.02
|1.3285
|0.0000
|1.3245
|586
|2009.04.09 10:00
|sell limit
|158
|0.04
|1.3365
|0.0000
|1.3285
|587
|2009.04.09 11:28
|t/p
|155
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|-0.15
|6504.90
|588
|2009.04.09 11:28
|t/p
|156
|0.02
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|7.70
|6512.60
|589
|2009.04.09 11:28
|t/p
|157
|0.03
|1.3245
|0.0000
|1.3245
|24.00
|6536.60
|590
|2009.04.09 11:28
|delete
|158
|0.04
|1.3365
|0.0000
|1.3285
|591
|2009.04.13 22:00
|buy
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3440
|592
|2009.04.13 22:40
|buy limit
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3405
|593
|2009.04.14 00:20
|buy
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3405
|594
|2009.04.14 00:20
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3405
|595
|2009.04.14 01:01
|buy limit
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|596
|2009.04.14 06:53
|buy
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|597
|2009.04.14 06:53
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3369
|598
|2009.04.14 06:53
|modify
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3369
|599
|2009.04.14 07:33
|buy limit
|162
|0.04
|1.3233
|0.0000
|1.3301
|600
|2009.04.14 07:33
|modify
|162
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3335
|601
|2009.04.14 10:28
|buy
|162
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3335
|602
|2009.04.14 10:28
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3335
|603
|2009.04.14 10:28
|modify
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|604
|2009.04.14 10:28
|modify
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3335
|605
|2009.04.14 11:08
|buy limit
|163
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3336
|606
|2009.04.15 11:43
|buy
|163
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3336
|607
|2009.04.15 12:23
|buy limit
|164
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3270
|608
|2009.04.16 17:50
|buy
|164
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3270
|609
|2009.04.16 17:50
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3270
|610
|2009.04.16 17:50
|modify
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3270
|611
|2009.04.16 17:50
|modify
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3270
|612
|2009.04.16 17:50
|modify
|162
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3270
|613
|2009.04.16 17:50
|modify
|163
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3270
|614
|2009.04.16 18:30
|buy limit
|165
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3198
|615
|2009.04.17 08:23
|buy
|165
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3198
|616
|2009.04.17 08:23
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3198
|617
|2009.04.17 08:23
|modify
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3198
|618
|2009.04.17 08:23
|modify
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3198
|619
|2009.04.17 08:23
|modify
|162
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3198
|620
|2009.04.17 08:23
|modify
|163
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3198
|621
|2009.04.17 08:23
|modify
|164
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3198
|622
|2009.04.17 09:03
|buy limit
|166
|0.15
|1.2995
|0.0000
|1.3128
|623
|2009.04.20 00:37
|buy
|166
|0.15
|1.2995
|0.0000
|1.3128
|624
|2009.04.20 00:37
|modify
|159
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3128
|625
|2009.04.20 00:37
|modify
|160
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3128
|626
|2009.04.20 00:37
|modify
|161
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3128
|627
|2009.04.20 00:37
|modify
|162
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3128
|628
|2009.04.20 00:37
|modify
|163
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3128
|629
|2009.04.20 00:37
|modify
|164
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3128
|630
|2009.04.20 00:37
|modify
|165
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3128
|631
|2009.04.20 01:17
|buy limit
|167
|0.21
|1.2870
|0.0000
|1.3120
|632
|2009.04.23 19:42
|t/p
|159
|0.01
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-24.08
|6512.52
|633
|2009.04.23 19:42
|t/p
|160
|0.02
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-41.18
|6471.34
|634
|2009.04.23 19:42
|t/p
|161
|0.03
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-51.57
|6419.77
|635
|2009.04.23 19:42
|t/p
|162
|0.04
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-55.16
|6364.61
|636
|2009.04.23 19:42
|t/p
|163
|0.06
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-42.00
|6322.61
|637
|2009.04.23 19:42
|t/p
|164
|0.08
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-0.24
|6322.37
|638
|2009.04.23 19:42
|t/p
|165
|0.11
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|74.36
|6396.73
|639
|2009.04.23 19:42
|t/p
|166
|0.15
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|200.25
|6596.98
|640
|2009.04.23 19:42
|delete
|167
|0.21
|1.2870
|0.0000
|1.3120
|641
|2009.04.23 19:42
|buy
|168
|0.01
|1.3130
|0.0000
|1.3190
|642
|2009.04.23 20:22
|buy limit
|169
|0.02
|1.3100
|0.0000
|1.3160
|643
|2009.04.24 05:38
|t/p
|168
|0.01
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|6.01
|6602.99
|644
|2009.04.24 05:38
|delete
|169
|0.02
|1.3100
|0.0000
|1.3160
|645
|2009.04.24 05:38
|buy
|170
|0.01
|1.3192
|0.0000
|1.3252
|646
|2009.04.24 06:18
|buy limit
|171
|0.02
|1.3132
|0.0000
|1.3192
|647
|2009.04.24 06:32
|modify
|171
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3222
|648
|2009.04.24 08:21
|t/p
|170
|0.01
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|6.00
|6608.99
|649
|2009.04.24 08:21
|delete
|171
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3222
|650
|2009.04.24 08:21
|buy
|172
|0.01
|1.3254
|0.0000
|1.3314
|651
|2009.04.24 09:01
|buy limit
|173
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3284
|652
|2009.04.24 09:42
|buy
|173
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3284
|653
|2009.04.24 09:42
|modify
|172
|0.01
|1.3254
|0.0000
|1.3284
|654
|2009.04.24 10:22
|buy limit
|174
|0.03
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|655
|2009.04.24 13:22
|t/p
|172
|0.01
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|3.00
|6611.99
|656
|2009.04.24 13:22
|t/p
|173
|0.02
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|12.00
|6623.99
|657
|2009.04.24 13:22
|delete
|174
|0.03
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|658
|2009.04.24 13:22
|buy
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|659
|2009.04.24 14:02
|buy limit
|176
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|660
|2009.04.24 14:32
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3317
|661
|2009.04.24 14:43
|buy
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3317
|662
|2009.04.24 14:43
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3317
|663
|2009.04.24 15:23
|buy limit
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|664
|2009.04.26 23:10
|buy
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|665
|2009.04.26 23:10
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|666
|2009.04.26 23:10
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3286
|667
|2009.04.26 23:50
|buy limit
|178
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|668
|2009.04.27 00:12
|buy
|178
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|669
|2009.04.27 00:12
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3254
|670
|2009.04.27 00:12
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3254
|671
|2009.04.27 00:12
|modify
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3254
|672
|2009.04.27 00:52
|buy limit
|179
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3249
|673
|2009.04.27 06:11
|buy
|179
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3249
|674
|2009.04.27 06:11
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3249
|675
|2009.04.27 06:11
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3249
|676
|2009.04.27 06:11
|modify
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3249
|677
|2009.04.27 06:11
|modify
|178
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3249
|678
|2009.04.27 06:51
|buy limit
|180
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3196
|679
|2009.04.27 17:06
|buy
|180
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3196
|680
|2009.04.27 17:06
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3196
|681
|2009.04.27 17:06
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3196
|682
|2009.04.27 17:06
|modify
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3196
|683
|2009.04.27 17:06
|modify
|178
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3196
|684
|2009.04.27 17:06
|modify
|179
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3196
|685
|2009.04.27 17:46
|buy limit
|181
|0.11
|1.2968
|0.0000
|1.3085
|686
|2009.04.28 11:45
|buy
|181
|0.11
|1.2968
|0.0000
|1.3085
|687
|2009.04.28 11:45
|modify
|175
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3085
|688
|2009.04.28 11:45
|modify
|176
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3085
|689
|2009.04.28 11:45
|modify
|177
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3085
|690
|2009.04.28 11:45
|modify
|178
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3085
|691
|2009.04.28 11:45
|modify
|179
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3085
|692
|2009.04.28 11:45
|modify
|180
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3085
|693
|2009.04.28 12:25
|buy limit
|182
|0.15
|1.2910
|0.0000
|1.3026
|694
|2009.04.28 15:12
|t/p
|175
|0.01
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-20.08
|6603.91
|695
|2009.04.28 15:12
|t/p
|176
|0.02
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-33.96
|6569.95
|696
|2009.04.28 15:12
|t/p
|177
|0.03
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-41.64
|6528.31
|697
|2009.04.28 15:12
|t/p
|178
|0.04
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-43.56
|6484.75
|698
|2009.04.28 15:12
|t/p
|179
|0.06
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-32.94
|6451.81
|699
|2009.04.28 15:12
|t/p
|180
|0.08
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|0.88
|6452.69
|700
|2009.04.28 15:12
|t/p
|181
|0.11
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|128.70
|6581.39
|701
|2009.04.28 15:12
|delete
|182
|0.15
|1.2910
|0.0000
|1.3026
|702
|2009.04.28 15:17
|sell
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3022
|703
|2009.04.28 15:57
|sell limit
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3051
|704
|2009.04.28 16:57
|sell
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3051
|705
|2009.04.28 16:57
|modify
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3051
|706
|2009.04.28 17:37
|sell limit
|185
|0.03
|1.3167
|0.0000
|1.3109
|707
|2009.04.28 17:43
|modify
|185
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3079
|708
|2009.04.28 18:25
|sell
|185
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3079
|709
|2009.04.28 18:25
|modify
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3079
|710
|2009.04.28 18:25
|modify
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3079
|711
|2009.04.28 19:05
|sell limit
|186
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3109
|712
|2009.04.29 03:06
|sell
|186
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3109
|713
|2009.04.29 03:06
|modify
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3109
|714
|2009.04.29 03:06
|modify
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|715
|2009.04.29 03:06
|modify
|185
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3109
|716
|2009.04.29 03:46
|sell limit
|187
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3109
|717
|2009.04.29 09:02
|sell
|187
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3109
|718
|2009.04.29 09:42
|sell limit
|188
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3168
|719
|2009.04.29 15:21
|sell
|188
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3168
|720
|2009.04.29 15:21
|modify
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3168
|721
|2009.04.29 15:21
|modify
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3168
|722
|2009.04.29 15:21
|modify
|185
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3168
|723
|2009.04.29 15:21
|modify
|186
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3168
|724
|2009.04.29 15:22
|modify
|187
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3168
|725
|2009.04.29 16:01
|sell limit
|189
|0.11
|1.3413
|0.0000
|1.3288
|726
|2009.04.29 16:09
|modify
|189
|0.11
|1.3351
|0.0000
|1.3226
|727
|2009.04.30 06:42
|sell
|189
|0.11
|1.3351
|0.0000
|1.3226
|728
|2009.04.30 06:42
|modify
|183
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3226
|729
|2009.04.30 06:42
|modify
|184
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3226
|730
|2009.04.30 06:42
|modify
|185
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3226
|731
|2009.04.30 06:42
|modify
|186
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3226
|732
|2009.04.30 06:42
|modify
|187
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3226
|733
|2009.04.30 06:42
|modify
|188
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3226
|734
|2009.04.30 07:22
|sell limit
|190
|0.15
|1.3411
|0.0000
|1.3291
|735
|2009.04.30 12:54
|t/p
|183
|0.01
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-14.80
|6566.59
|736
|2009.04.30 12:54
|t/p
|184
|0.02
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-23.80
|6542.79
|737
|2009.04.30 12:54
|t/p
|185
|0.03
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-26.70
|6516.09
|738
|2009.04.30 12:54
|t/p
|186
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-23.40
|6492.69
|739
|2009.04.30 12:54
|t/p
|187
|0.06
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|0.90
|6493.59
|740
|2009.04.30 12:54
|t/p
|188
|0.08
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|49.20
|6542.79
|741
|2009.04.30 12:54
|t/p
|189
|0.11
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|137.50
|6680.29
|742
|2009.04.30 12:54
|delete
|190
|0.15
|1.3411
|0.0000
|1.3291
|743
|2009.05.01 13:22
|buy
|191
|0.01
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|744
|2009.05.01 14:02
|buy limit
|192
|0.02
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|745
|2009.05.04 01:26
|t/p
|191
|0.01
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|6.01
|6686.30
|746
|2009.05.04 01:26
|delete
|192
|0.02
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|747
|2009.05.04 01:26
|buy
|193
|0.01
|1.3329
|0.0000
|1.3383
|748
|2009.05.04 02:06
|buy limit
|194
|0.02
|1.3302
|0.0000
|1.3356
|749
|2009.05.04 06:08
|buy
|194
|0.02
|1.3302
|0.0000
|1.3356
|750
|2009.05.04 06:08
|modify
|193
|0.01
|1.3329
|0.0000
|1.3356
|751
|2009.05.04 06:48
|buy limit
|195
|0.03
|1.3275
|0.0000
|1.3329
|752
|2009.05.04 08:28
|buy
|195
|0.03
|1.3275
|0.0000
|1.3329
|753
|2009.05.04 08:28
|modify
|193
|0.01
|1.3329
|0.0000
|1.3329
|754
|2009.05.04 08:28
|modify
|194
|0.02
|1.3302
|0.0000
|1.3329
|755
|2009.05.04 09:08
|buy limit
|196
|0.04
|1.3248
|0.0000
|1.3302
|756
|2009.05.04 10:58
|buy
|196
|0.04
|1.3248
|0.0000
|1.3302
|757
|2009.05.04 10:58
|modify
|193
|0.01
|1.3329
|0.0000
|1.3302
|758
|2009.05.04 10:58
|modify
|194
|0.02
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|759
|2009.05.04 10:58
|modify
|195
|0.03
|1.3275
|0.0000
|1.3302
|760
|2009.05.04 11:38
|buy limit
|197
|0.06
|1.3192
|0.0000
|1.3304
|761
|2009.05.04 14:01
|t/p
|193
|0.01
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|-2.70
|6683.60
|762
|2009.05.04 14:01
|t/p
|194
|0.02
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|0.00
|6683.60
|763
|2009.05.04 14:01
|t/p
|195
|0.03
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|8.10
|6691.70
|764
|2009.05.04 14:01
|t/p
|196
|0.04
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|21.60
|6713.30
|765
|2009.05.04 14:01
|delete
|197
|0.06
|1.3192
|0.0000
|1.3304
|766
|2009.05.06 22:07
|buy
|198
|0.01
|1.3321
|0.0000
|1.3381
|767
|2009.05.06 22:47
|buy limit
|199
|0.02
|1.3291
|0.0000
|1.3351
|768
|2009.05.07 00:32
|buy
|199
|0.02
|1.3291
|0.0000
|1.3351
|769
|2009.05.07 00:32
|modify
|198
|0.01
|1.3321
|0.0000
|1.3351
|770
|2009.05.07 01:12
|buy limit
|200
|0.03
|1.3263
|0.0000
|1.3319
|771
|2009.05.07 06:26
|buy
|200
|0.03
|1.3263
|0.0000
|1.3319
|772
|2009.05.07 06:26
|modify
|198
|0.01
|1.3321
|0.0000
|1.3319
|773
|2009.05.07 06:26
|modify
|199
|0.02
|1.3291
|0.0000
|1.3319
|774
|2009.05.07 07:06
|buy limit
|201
|0.04
|1.3235
|0.0000
|1.3291
|775
|2009.05.07 09:25
|t/p
|198
|0.01
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|-0.17
|6713.13
|776
|2009.05.07 09:25
|t/p
|199
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|5.60
|6718.73
|777
|2009.05.07 09:25
|t/p
|200
|0.03
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|16.80
|6735.53
|778
|2009.05.07 09:25
|delete
|201
|0.04
|1.3235
|0.0000
|1.3291
|779
|2009.05.07 13:00
|buy
|202
|0.01
|1.3381
|0.0000
|1.3439
|780
|2009.05.07 13:08
|t/p
|202
|0.01
|1.3439
|0.0000
|1.3439
|5.80
|6741.33
|781
|2009.05.07 13:08
|buy
|203
|0.01
|1.3441
|0.0000
|1.3499
|782
|2009.05.07 13:48
|buy limit
|204
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3470
|783
|2009.05.07 14:08
|buy
|204
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3470
|784
|2009.05.07 14:08
|modify
|203
|0.01
|1.3441
|0.0000
|1.3470
|785
|2009.05.07 14:48
|buy limit
|205
|0.03
|1.3383
|0.0000
|1.3441
|786
|2009.05.07 17:16
|buy
|205
|0.03
|1.3383
|0.0000
|1.3441
|787
|2009.05.07 17:16
|modify
|203
|0.01
|1.3441
|0.0000
|1.3441
|788
|2009.05.07 17:16
|modify
|204
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3441
|789
|2009.05.07 17:56
|buy limit
|206
|0.04
|1.3325
|0.0000
|1.3383
|790
|2009.05.07 17:58
|modify
|206
|0.04
|1.3354
|0.0000
|1.3412
|791
|2009.05.07 18:21
|buy
|206
|0.04
|1.3354
|0.0000
|1.3412
|792
|2009.05.07 18:21
|modify
|203
|0.01
|1.3441
|0.0000
|1.3412
|793
|2009.05.07 18:21
|modify
|204
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3412
|794
|2009.05.07 18:21
|modify
|205
|0.03
|1.3383
|0.0000
|1.3412
|795
|2009.05.07 19:01
|buy limit
|207
|0.06
|1.3296
|0.0000
|1.3413
|796
|2009.05.08 05:48
|t/p
|203
|0.01
|1.3412
|0.0000
|1.3412
|-2.89
|6738.44
|797
|2009.05.08 05:48
|t/p
|204
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3412
|0.02
|6738.46
|798
|2009.05.08 05:48
|t/p
|205
|0.03
|1.3412
|0.0000
|1.3412
|8.73
|6747.19
|799
|2009.05.08 05:48
|t/p
|206
|0.04
|1.3412
|0.0000
|1.3412
|23.24
|6770.43
|800
|2009.05.08 05:48
|delete
|207
|0.06
|1.3296
|0.0000
|1.3413
|801
|2009.05.14 20:00
|buy
|208
|0.01
|1.3637
|0.0000
|1.3699
|802
|2009.05.14 20:40
|buy limit
|209
|0.02
|1.3606
|0.0000
|1.3668
|803
|2009.05.15 06:03
|buy
|209
|0.02
|1.3606
|0.0000
|1.3668
|804
|2009.05.15 06:03
|modify
|208
|0.01
|1.3637
|0.0000
|1.3668
|805
|2009.05.15 06:43
|buy limit
|210
|0.03
|1.3576
|0.0000
|1.3636
|806
|2009.05.15 08:45
|buy
|210
|0.03
|1.3576
|0.0000
|1.3636
|807
|2009.05.15 08:45
|modify
|208
|0.01
|1.3637
|0.0000
|1.3636
|808
|2009.05.15 08:45
|modify
|209
|0.02
|1.3606
|0.0000
|1.3636
|809
|2009.05.15 09:25
|buy limit
|211
|0.04
|1.3545
|0.0000
|1.3607
|810
|2009.05.15 10:18
|buy
|211
|0.04
|1.3545
|0.0000
|1.3607
|811
|2009.05.15 10:18
|modify
|208
|0.01
|1.3637
|0.0000
|1.3607
|812
|2009.05.15 10:18
|modify
|209
|0.02
|1.3606
|0.0000
|1.3607
|813
|2009.05.15 10:18
|modify
|210
|0.03
|1.3576
|0.0000
|1.3607
|814
|2009.05.15 10:58
|buy limit
|212
|0.06
|1.3483
|0.0000
|1.3607
|815
|2009.05.15 14:41
|t/p
|208
|0.01
|1.3607
|0.0000
|1.3607
|-2.99
|6767.44
|816
|2009.05.15 14:41
|t/p
|209
|0.02
|1.3607
|0.0000
|1.3607
|0.20
|6767.64
|817
|2009.05.15 14:41
|t/p
|210
|0.03
|1.3607
|0.0000
|1.3607
|9.30
|6776.94
|818
|2009.05.15 14:41
|t/p
|211
|0.04
|1.3607
|0.0000
|1.3607
|24.80
|6801.74
|819
|2009.05.15 14:41
|delete
|212
|0.06
|1.3483
|0.0000
|1.3607
|820
|2009.05.18 11:45
|sell
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3432
|821
|2009.05.18 12:25
|sell limit
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3460
|822
|2009.05.18 16:27
|sell
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3460
|823
|2009.05.18 16:27
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3460
|824
|2009.05.18 17:07
|sell limit
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3490
|825
|2009.05.18 19:55
|sell
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3490
|826
|2009.05.18 19:55
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3490
|827
|2009.05.18 19:55
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3490
|828
|2009.05.18 20:35
|sell limit
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3520
|829
|2009.05.19 06:37
|sell
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3520
|830
|2009.05.19 06:37
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3520
|831
|2009.05.19 06:37
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3520
|832
|2009.05.19 06:37
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3520
|833
|2009.05.19 07:17
|sell limit
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3521
|834
|2009.05.19 08:58
|sell
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3521
|835
|2009.05.19 09:38
|sell limit
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3578
|836
|2009.05.20 11:52
|sell
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3578
|837
|2009.05.20 11:52
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3578
|838
|2009.05.20 11:52
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3578
|839
|2009.05.20 11:52
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3578
|840
|2009.05.20 11:52
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3578
|841
|2009.05.20 11:52
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3578
|842
|2009.05.20 12:32
|sell limit
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3636
|843
|2009.05.20 13:46
|sell
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3636
|844
|2009.05.20 13:46
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3636
|845
|2009.05.20 13:46
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3636
|846
|2009.05.20 13:46
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3636
|847
|2009.05.20 13:46
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3636
|848
|2009.05.20 13:46
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3636
|849
|2009.05.20 13:46
|modify
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3636
|850
|2009.05.20 14:26
|sell limit
|220
|0.15
|1.3884
|0.0000
|1.3759
|851
|2009.05.20 14:26
|modify
|220
|0.15
|1.3822
|0.0000
|1.3697
|852
|2009.05.20 18:02
|sell
|220
|0.15
|1.3822
|0.0000
|1.3697
|853
|2009.05.20 18:02
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3697
|854
|2009.05.20 18:02
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3697
|855
|2009.05.20 18:02
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3697
|856
|2009.05.20 18:02
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3697
|857
|2009.05.20 18:02
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3697
|858
|2009.05.20 18:02
|modify
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3697
|859
|2009.05.20 18:02
|modify
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3697
|860
|2009.05.20 18:42
|sell limit
|221
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.3693
|861
|2009.05.22 00:43
|sell
|221
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.3693
|862
|2009.05.22 00:43
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3693
|863
|2009.05.22 00:43
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3693
|864
|2009.05.22 00:43
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3693
|865
|2009.05.22 00:43
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3693
|866
|2009.05.22 00:43
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3693
|867
|2009.05.22 00:43
|modify
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3693
|868
|2009.05.22 00:43
|modify
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3693
|869
|2009.05.22 00:43
|modify
|220
|0.15
|1.3822
|0.0000
|1.3693
|870
|2009.05.22 01:23
|sell limit
|222
|0.29
|1.4071
|0.0000
|1.3829
|871
|2009.05.29 09:37
|sell
|222
|0.29
|1.4071
|0.0000
|1.3829
|872
|2009.05.29 09:37
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3829
|873
|2009.05.29 09:37
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3829
|874
|2009.05.29 09:37
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3829
|875
|2009.05.29 09:37
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3829
|876
|2009.05.29 09:37
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3829
|877
|2009.05.29 09:37
|modify
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3829
|878
|2009.05.29 09:37
|modify
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3829
|879
|2009.05.29 09:37
|modify
|220
|0.15
|1.3822
|0.0000
|1.3829
|880
|2009.05.29 09:37
|modify
|221
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.3829
|881
|2009.05.29 10:17
|sell limit
|223
|0.41
|1.4191
|0.0000
|1.3950
|882
|2009.06.01 06:53
|sell
|223
|0.41
|1.4191
|0.0000
|1.3950
|883
|2009.06.01 06:53
|modify
|213
|0.01
|1.3490
|0.0000
|1.3950
|884
|2009.06.01 06:53
|modify
|214
|0.02
|1.3520
|0.0000
|1.3950
|885
|2009.06.01 06:53
|modify
|215
|0.03
|1.3550
|0.0000
|1.3950
|886
|2009.06.01 06:53
|modify
|216
|0.04
|1.3580
|0.0000
|1.3950
|887
|2009.06.01 06:53
|modify
|217
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3950
|888
|2009.06.01 06:53
|modify
|218
|0.08
|1.3698
|0.0000
|1.3950
|889
|2009.06.01 06:53
|modify
|219
|0.11
|1.3760
|0.0000
|1.3950
|890
|2009.06.01 06:53
|modify
|220
|0.15
|1.3822
|0.0000
|1.3950
|891
|2009.06.01 06:53
|modify
|221
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.3950
|892
|2009.06.01 06:53
|modify
|222
|0.29
|1.4071
|0.0000
|1.3950
|893
|2009.06.01 07:11
|close
|223
|0.41
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-45.10
|6756.64
|894
|2009.06.01 07:11
|close
|222
|0.29
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-381.35
|6375.29
|895
|2009.06.01 07:11
|close
|221
|0.21
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-537.60
|5837.69
|896
|2009.06.01 07:11
|close
|220
|0.15
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-579.00
|5258.69
|897
|2009.06.01 07:11
|close
|219
|0.11
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-492.80
|4765.89
|898
|2009.06.01 07:11
|close
|218
|0.08
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-408.00
|4357.89
|899
|2009.06.01 07:11
|close
|217
|0.06
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-342.30
|4015.59
|900
|2009.06.01 07:11
|close
|216
|0.04
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-251.40
|3764.19
|901
|2009.06.01 07:11
|close
|215
|0.03
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-197.70
|3566.49
|902
|2009.06.01 07:11
|close
|214
|0.02
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-137.80
|3428.69
|903
|2009.06.01 07:11
|close
|213
|0.01
|1.4202
|0.0000
|1.3950
|-71.90
|3356.79