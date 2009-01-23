Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD4
Forex.com-Demo(R) (Build 224)

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.01.15 00:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=false; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80; Fast_MA_Period=25;
Bars in test3419Ticks modelled1993620Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors325
Initial deposit5000.00
Total net profit-1643.21Gross profit2875.05Gross loss-4518.26
Profit factor0.64Expected payoff-9.39
Absolute drawdown1643.21Maximal drawdown3481.45 (50.91%)Relative drawdown50.91% (3481.45)
Total trades175Short positions (won %)41 (39.02%)Long positions (won %)134 (70.90%)
Profit trades (% of total)111 (63.43%)Loss trades (% of total)64 (36.57%)
Largestprofit trade200.25loss trade-579.00
Averageprofit trade25.90loss trade-70.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (91.21)consecutive losses (loss in money)11 (-3444.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)301.62 (6)consecutive loss (count of losses)-3444.95 (11)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.23 07:10sell10.011.29760.00001.2886
22009.01.23 07:37t/p10.011.28860.00001.28869.005009.00
32009.01.26 13:00buy20.011.30150.00001.3103
42009.01.26 13:40buy limit30.021.29700.00001.3060
52009.01.26 14:09t/p20.011.31030.00001.31038.805017.80
62009.01.26 14:09delete30.021.29700.00001.3060
72009.01.26 14:09buy40.011.31050.00001.3195
82009.01.26 14:49buy limit50.021.30600.00001.3150
92009.01.26 17:22t/p40.011.31950.00001.31959.005026.80
102009.01.26 17:22delete50.021.30600.00001.3150
112009.01.26 17:22buy60.011.31970.00001.3289
122009.01.26 18:02buy limit70.021.31050.00001.3197
132009.01.26 18:09buy70.021.31050.00001.3197
142009.01.26 18:09modify60.011.31970.00001.3197
152009.01.26 18:49buy limit80.031.30590.00001.3151
162009.01.26 20:22t/p60.011.31970.00001.31970.005026.80
172009.01.26 20:22t/p70.021.31970.00001.319718.405045.20
182009.01.26 20:22delete80.031.30590.00001.3151
192009.01.26 20:22buy90.011.31990.00001.3291
202009.01.26 21:02buy limit100.021.31070.00001.3199
212009.01.26 21:22modify100.021.31530.00001.3245
222009.01.27 01:21buy100.021.31530.00001.3245
232009.01.27 01:21modify90.011.31990.00001.3245
242009.01.27 02:01buy limit110.031.31080.00001.3198
252009.01.27 02:54t/p90.011.32450.00001.32454.615049.81
262009.01.27 02:54t/p100.021.32450.00001.324518.405068.21
272009.01.27 02:54delete110.031.31080.00001.3198
282009.01.27 02:54buy120.011.32470.00001.3339
292009.01.27 03:34buy limit130.021.32010.00001.3293
302009.01.27 04:54buy130.021.32010.00001.3293
312009.01.27 04:54modify120.011.32470.00001.3293
322009.01.27 05:35buy limit140.031.31550.00001.3247
332009.01.27 09:03t/p120.011.32930.00001.32934.605072.81
342009.01.27 09:03t/p130.021.32930.00001.329318.405091.21
352009.01.27 09:03delete140.031.31550.00001.3247
362009.01.27 09:03buy150.011.32950.00001.3387
372009.01.27 09:45buy limit160.021.32490.00001.3341
382009.01.27 10:09buy160.021.32490.00001.3341
392009.01.27 10:09modify150.011.32950.00001.3341
402009.01.27 10:49buy limit170.031.31570.00001.3249
412009.01.27 10:51modify170.031.32030.00001.3295
422009.01.27 11:39buy170.031.32030.00001.3295
432009.01.27 11:39modify150.011.32950.00001.3295
442009.01.27 11:39modify160.021.32490.00001.3295
452009.01.27 12:19buy limit180.041.31570.00001.3249
462009.01.27 12:24buy180.041.31570.00001.3249
472009.01.27 12:24modify150.011.32950.00001.3249
482009.01.27 12:24modify160.021.32490.00001.3249
492009.01.27 12:24modify170.031.32030.00001.3249
502009.01.27 13:04buy limit190.061.30650.00001.3250
512009.01.28 00:33t/p150.011.32490.00001.3249-4.595086.62
522009.01.28 00:33t/p160.021.32490.00001.32490.025086.64
532009.01.28 00:33t/p170.031.32490.00001.324913.835100.47
542009.01.28 00:33t/p180.041.32490.00001.324936.845137.31
552009.01.28 00:33delete190.061.30650.00001.3250
562009.01.28 00:33buy200.011.32510.00001.3343
572009.01.28 01:15buy limit210.021.31590.00001.3251
582009.01.28 01:52modify210.021.32050.00001.3297
592009.01.28 19:21buy210.021.32050.00001.3297
602009.01.28 19:21modify200.011.32510.00001.3297
612009.01.28 20:01buy limit220.031.31090.00001.3205
622009.01.28 20:09buy220.031.31090.00001.3205
632009.01.28 20:09modify200.011.32510.00001.3205
642009.01.28 20:09modify210.021.32050.00001.3205
652009.01.28 20:50buy limit230.041.30610.00001.3157
662009.01.29 07:09buy230.041.30610.00001.3157
672009.01.29 07:09modify200.011.32510.00001.3157
682009.01.29 07:09modify210.021.32050.00001.3157
692009.01.29 07:09modify220.031.31090.00001.3157
702009.01.29 07:49buy limit240.061.29710.00001.3151
712009.01.29 12:31t/p200.011.31570.00001.3157-9.375127.94
722009.01.29 12:31t/p210.021.31570.00001.3157-9.545118.40
732009.01.29 12:31t/p220.031.31570.00001.315714.495132.89
742009.01.29 12:31t/p230.041.31570.00001.315738.405171.29
752009.01.29 12:31delete240.061.29710.00001.3151
762009.02.03 14:03buy250.011.29030.00001.2983
772009.02.03 14:45buy limit260.021.28630.00001.2943
782009.02.03 15:07t/p250.011.29830.00001.29838.005179.29
792009.02.03 15:07delete260.021.28630.00001.2943
802009.02.03 15:07buy270.011.29850.00001.3065
812009.02.03 15:47buy limit280.021.29440.00001.3026
822009.02.03 17:54buy280.021.29440.00001.3026
832009.02.03 17:54modify270.011.29850.00001.3026
842009.02.03 18:34buy limit290.031.29030.00001.2985
852009.02.03 19:37t/p270.011.30260.00001.30264.105183.39
862009.02.03 19:37t/p280.021.30260.00001.302616.405199.79
872009.02.03 19:37delete290.031.29030.00001.2985
882009.02.03 19:37buy300.011.30280.00001.3110
892009.02.03 20:17buy limit310.021.29870.00001.3069
902009.02.04 00:18buy310.021.29870.00001.3069
912009.02.04 00:18modify300.011.30280.00001.3069
922009.02.04 00:58buy limit320.031.29460.00001.3028
932009.02.04 06:37t/p300.011.30690.00001.30694.115203.90
942009.02.04 06:37t/p310.021.30690.00001.306916.405220.30
952009.02.04 06:37delete320.031.29460.00001.3028
962009.02.04 06:37buy330.011.30710.00001.3155
972009.02.04 07:17buy limit340.021.29870.00001.3071
982009.02.04 07:34buy340.021.29870.00001.3071
992009.02.04 07:34modify330.011.30710.00001.3071
1002009.02.04 08:15buy limit350.031.29450.00001.3029
1012009.02.04 09:21buy350.031.29450.00001.3029
1022009.02.04 09:21modify330.011.30710.00001.3029
1032009.02.04 09:21modify340.021.29870.00001.3029
1042009.02.04 10:01buy limit360.041.29030.00001.2987
1052009.02.04 11:06buy360.041.29030.00001.2987
1062009.02.04 11:06modify330.011.30710.00001.2987
1072009.02.04 11:07modify340.021.29870.00001.2987
1082009.02.04 11:07modify350.031.29450.00001.2987
1092009.02.04 11:47buy limit370.061.27310.00001.2903
1102009.02.04 11:51modify370.061.28170.00001.2989
1112009.02.04 13:10buy370.061.28170.00001.2989
1122009.02.04 13:10modify330.011.30710.00001.2989
1132009.02.04 13:10modify340.021.29870.00001.2989
1142009.02.04 13:10modify350.031.29450.00001.2989
1152009.02.04 13:10modify360.041.29030.00001.2989
1162009.02.04 13:50buy limit380.081.27310.00001.2903
1172009.02.06 18:52t/p330.011.29890.00001.2989-8.165212.14
1182009.02.06 18:52t/p340.021.29890.00001.29890.485212.62
1192009.02.06 18:52t/p350.031.29890.00001.298913.325225.94
1202009.02.06 18:52t/p360.041.29890.00001.298934.565260.50
1212009.02.06 18:52t/p370.061.29890.00001.2989103.445363.94
1222009.02.06 18:52delete380.081.27310.00001.2903
1232009.02.09 02:00buy390.011.29440.00001.3024
1242009.02.09 02:40buy limit400.021.29040.00001.2984
1252009.02.09 06:06buy400.021.29040.00001.2984
1262009.02.09 06:06modify390.011.29440.00001.2984
1272009.02.09 06:46buy limit410.031.28640.00001.2944
1282009.02.09 12:24t/p390.011.29840.00001.29844.005367.94
1292009.02.09 12:24t/p400.021.29840.00001.298416.005383.94
1302009.02.09 12:24delete410.031.28640.00001.2944
1312009.02.09 12:24buy420.011.29860.00001.3066
1322009.02.09 13:04buy limit430.021.29460.00001.3026
1332009.02.09 14:16t/p420.011.30660.00001.30668.005391.94
1342009.02.09 14:16delete430.021.29460.00001.3026
1352009.02.09 14:16buy440.011.30680.00001.3150
1362009.02.09 14:56buy limit450.021.30270.00001.3109
1372009.02.09 18:28buy450.021.30270.00001.3109
1382009.02.09 18:28modify440.011.30680.00001.3109
1392009.02.09 19:08buy limit460.031.29860.00001.3068
1402009.02.09 22:46buy460.031.29860.00001.3068
1412009.02.09 22:46modify440.011.30680.00001.3068
1422009.02.09 22:46modify450.021.30270.00001.3068
1432009.02.09 23:26buy limit470.041.29450.00001.3027
1442009.02.10 00:21buy470.041.29450.00001.3027
1452009.02.10 00:21modify440.011.30680.00001.3027
1462009.02.10 00:21modify450.021.30270.00001.3027
1472009.02.10 00:21modify460.031.29860.00001.3027
1482009.02.10 01:01buy limit480.061.27850.00001.2946
1492009.02.10 08:06modify480.061.28630.00001.3027
1502009.02.10 15:09t/p440.011.30270.00001.3027-4.095387.85
1512009.02.10 15:09t/p450.021.30270.00001.30270.025387.87
1522009.02.10 15:09t/p460.031.30270.00001.302712.335400.20
1532009.02.10 15:09t/p470.041.30270.00001.302732.805433.00
1542009.02.10 15:09delete480.061.28630.00001.3027
1552009.02.11 00:08buy490.011.29310.00001.3013
1562009.02.11 00:48buy limit500.021.28490.00001.2931
1572009.02.11 05:22modify500.021.28900.00001.2972
1582009.02.11 06:01buy500.021.28900.00001.2972
1592009.02.11 06:01modify490.011.29310.00001.2972
1602009.02.11 06:41buy limit510.031.28490.00001.2931
1612009.02.11 08:51t/p490.011.29720.00001.29724.105437.10
1622009.02.11 08:51t/p500.021.29720.00001.297216.405453.50
1632009.02.11 08:51delete510.031.28490.00001.2931
1642009.02.11 08:51buy520.011.29740.00001.3058
1652009.02.11 09:31buy limit530.021.29320.00001.3016
1662009.02.11 10:25buy530.021.29320.00001.3016
1672009.02.11 10:25modify520.011.29740.00001.3016
1682009.02.11 11:05buy limit540.031.28900.00001.2974
1692009.02.11 15:22buy540.031.28900.00001.2974
1702009.02.11 15:22modify520.011.29740.00001.2974
1712009.02.11 15:22modify530.021.29320.00001.2974
1722009.02.11 16:02buy limit550.041.28480.00001.2932
1732009.02.11 18:07buy550.041.28480.00001.2932
1742009.02.11 18:07modify520.011.29740.00001.2932
1752009.02.11 18:07modify530.021.29320.00001.2932
1762009.02.11 18:07modify540.031.28900.00001.2932
1772009.02.11 18:47buy limit560.061.27640.00001.2933
1782009.02.12 02:25t/p520.011.29320.00001.2932-4.175449.33
1792009.02.12 02:25t/p530.021.29320.00001.29320.065449.39
1802009.02.12 02:25t/p540.031.29320.00001.293212.695462.08
1812009.02.12 02:25t/p550.041.29320.00001.293233.725495.80
1822009.02.12 02:25delete560.061.27640.00001.2933
1832009.02.12 02:25buy570.011.29340.00001.3014
1842009.02.12 03:05buy limit580.021.28540.00001.2934
1852009.02.12 03:07modify580.021.28940.00001.2974
1862009.02.12 03:39buy580.021.28940.00001.2974
1872009.02.12 03:39modify570.011.29340.00001.2974
1882009.02.12 04:19buy limit590.031.28540.00001.2934
1892009.02.12 08:39buy590.031.28540.00001.2934
1902009.02.12 08:39modify570.011.29340.00001.2934
1912009.02.12 08:40modify580.021.28940.00001.2934
1922009.02.12 09:20buy limit600.041.28140.00001.2894
1932009.02.12 10:34buy600.041.28140.00001.2894
1942009.02.12 10:34modify570.011.29340.00001.2894
1952009.02.12 10:34modify580.021.28940.00001.2894
1962009.02.12 10:35modify590.031.28540.00001.2894
1972009.02.12 11:15buy limit610.061.27320.00001.2896
1982009.02.12 14:39buy610.061.27320.00001.2896
1992009.02.12 14:39modify570.011.29340.00001.2896
2002009.02.12 14:39modify580.021.28940.00001.2896
2012009.02.12 14:39modify590.031.28540.00001.2896
2022009.02.12 14:40modify600.041.28140.00001.2896
2032009.02.12 15:20buy limit620.081.26500.00001.2815
2042009.02.12 22:24t/p570.011.28960.00001.2896-3.805492.00
2052009.02.12 22:24t/p580.021.28960.00001.28960.405492.40
2062009.02.12 22:24t/p590.031.28960.00001.289612.605505.00
2072009.02.12 22:24t/p600.041.28960.00001.289632.805537.80
2082009.02.12 22:24t/p610.061.28960.00001.289698.405636.20
2092009.02.12 22:24delete620.081.26500.00001.2815
2102009.02.12 22:45sell630.011.28880.00001.2806
2112009.02.12 23:25sell limit640.021.29290.00001.2847
2122009.02.13 03:37sell640.021.29290.00001.2847
2132009.02.13 03:37modify630.011.28880.00001.2847
2142009.02.13 04:17sell limit650.031.29690.00001.2889
2152009.02.13 12:52t/p630.011.28470.00001.28474.055640.25
2162009.02.13 12:52t/p640.021.28470.00001.284716.405656.65
2172009.02.13 12:52delete650.031.29690.00001.2889
2182009.02.13 15:31buy660.011.28910.00001.2971
2192009.02.13 16:11buy limit670.021.28510.00001.2931
2202009.02.15 22:00buy670.021.28510.00001.2931
2212009.02.15 22:00modify660.011.28910.00001.2931
2222009.02.15 22:40buy limit680.031.27370.00001.2813
2232009.02.15 22:50modify680.031.27750.00001.2851
2242009.02.15 23:07buy680.031.27750.00001.2851
2252009.02.15 23:07modify660.011.28910.00001.2851
2262009.02.15 23:07modify670.021.28510.00001.2851
2272009.02.15 23:47buy limit690.041.27360.00001.2814
2282009.02.16 06:39buy690.041.27360.00001.2814
2292009.02.16 06:39modify660.011.28910.00001.2814
2302009.02.16 06:39modify670.021.28510.00001.2814
2312009.02.16 06:39modify680.031.27750.00001.2814
2322009.02.16 07:19buy limit700.061.26600.00001.2812
2332009.02.16 14:39t/p660.011.28140.00001.2814-7.695648.96
2342009.02.16 14:39t/p670.021.28140.00001.2814-7.385641.58
2352009.02.16 14:39t/p680.031.28140.00001.281411.735653.31
2362009.02.16 14:39t/p690.041.28140.00001.281431.205684.51
2372009.02.16 14:39delete700.061.26600.00001.2812
2382009.02.16 14:39sell710.011.28140.00001.2738
2392009.02.16 15:19sell limit720.021.28520.00001.2776
2402009.02.17 01:04t/p710.011.27380.00001.27387.555692.06
2412009.02.17 01:04delete720.021.28520.00001.2776
2422009.02.20 10:05sell730.011.26260.00001.2556
2432009.02.20 10:46sell limit740.021.26610.00001.2591
2442009.02.20 16:51sell740.021.26610.00001.2591
2452009.02.20 16:51modify730.011.26260.00001.2591
2462009.02.20 17:31sell limit750.031.28090.00001.2735
2472009.02.20 17:32modify750.031.27720.00001.2698
2482009.02.20 17:38sell750.031.27720.00001.2698
2492009.02.20 17:38modify730.011.26260.00001.2698
2502009.02.20 17:38modify740.021.26610.00001.2698
2512009.02.20 18:18sell limit760.041.28830.00001.2809
2522009.02.20 18:58modify760.041.28460.00001.2772
2532009.02.20 19:17sell760.041.28460.00001.2772
2542009.02.20 19:17modify730.011.26260.00001.2772
2552009.02.20 19:17modify740.021.26610.00001.2772
2562009.02.20 19:17modify750.031.27720.00001.2772
2572009.02.20 19:57sell limit770.061.29200.00001.2771
2582009.02.23 01:53sell770.061.29200.00001.2771
2592009.02.23 02:33sell limit780.081.29900.00001.2850
2602009.02.23 07:22sell780.081.29900.00001.2850
2612009.02.23 07:22modify730.011.26260.00001.2850
2622009.02.23 07:22modify740.021.26610.00001.2850
2632009.02.23 07:22modify750.031.27720.00001.2850
2642009.02.23 07:22modify760.041.28460.00001.2850
2652009.02.23 07:22modify770.061.29200.00001.2850
2662009.02.23 08:02sell limit790.111.30600.00001.2919
2672009.02.23 09:28t/p730.011.28500.00001.2850-22.455669.61
2682009.02.23 09:28t/p740.021.28500.00001.2850-37.905631.71
2692009.02.23 09:28t/p750.031.28500.00001.2850-23.555608.16
2702009.02.23 09:28t/p760.041.28500.00001.2850-1.805606.36
2712009.02.23 09:28t/p770.061.28500.00001.285042.005648.36
2722009.02.23 09:28t/p780.081.28500.00001.2850112.005760.36
2732009.02.23 09:28delete790.111.30600.00001.2919
2742009.02.23 09:28buy800.011.28500.00001.2920
2752009.02.23 10:08buy limit810.021.28150.00001.2885
2762009.02.23 10:47buy810.021.28150.00001.2885
2772009.02.23 10:47modify800.011.28500.00001.2885
2782009.02.23 11:27buy limit820.031.27800.00001.2850
2792009.02.23 14:23buy820.031.27800.00001.2850
2802009.02.23 14:23modify800.011.28500.00001.2850
2812009.02.23 14:23modify810.021.28150.00001.2850
2822009.02.23 15:03buy limit830.041.27450.00001.2815
2832009.02.23 15:37buy830.041.27450.00001.2815
2842009.02.23 15:37modify800.011.28500.00001.2815
2852009.02.23 15:37modify810.021.28150.00001.2815
2862009.02.23 15:37modify820.031.27800.00001.2815
2872009.02.23 16:17buy limit840.061.26730.00001.2817
2882009.02.23 23:57buy840.061.26730.00001.2817
2892009.02.23 23:57modify800.011.28500.00001.2817
2902009.02.23 23:57modify810.021.28150.00001.2817
2912009.02.23 23:57modify820.031.27800.00001.2817
2922009.02.23 23:57modify830.041.27450.00001.2817
2932009.02.24 00:37buy limit850.081.26030.00001.2743
2942009.02.24 10:51t/p800.011.28170.00001.2817-3.295757.07
2952009.02.24 10:51t/p810.021.28170.00001.28170.425757.49
2962009.02.24 10:51t/p820.031.28170.00001.281711.135768.62
2972009.02.24 10:51t/p830.041.28170.00001.281728.845797.46
2982009.02.24 10:51t/p840.061.28170.00001.281786.465883.92
2992009.02.24 10:51delete850.081.26030.00001.2743
3002009.02.24 18:00buy860.011.27810.00001.2853
3012009.02.24 18:40buy limit870.021.27450.00001.2817
3022009.02.24 18:58t/p860.011.28530.00001.28537.205891.12
3032009.02.24 18:58delete870.021.27450.00001.2817
3042009.02.24 18:58buy880.011.28550.00001.2927
3052009.02.24 19:38buy limit890.021.28190.00001.2891
3062009.02.25 03:57buy890.021.28190.00001.2891
3072009.02.25 03:57modify880.011.28550.00001.2891
3082009.02.25 04:37buy limit900.031.27830.00001.2855
3092009.02.25 08:07t/p880.011.28910.00001.28913.615894.73
3102009.02.25 08:07t/p890.021.28910.00001.289114.405909.13
3112009.02.25 08:07delete900.031.27830.00001.2855
3122009.02.25 08:07buy910.011.28930.00001.2967
3132009.02.25 08:47buy limit920.021.28190.00001.2893
3142009.02.25 09:56buy920.021.28190.00001.2893
3152009.02.25 09:56modify910.011.28930.00001.2893
3162009.02.25 10:36buy limit930.031.27820.00001.2856
3172009.02.25 11:52buy930.031.27820.00001.2856
3182009.02.25 11:52modify910.011.28930.00001.2856
3192009.02.25 11:52modify920.021.28190.00001.2856
3202009.02.25 12:32buy limit940.041.27450.00001.2819
3212009.02.25 15:13buy940.041.27450.00001.2819
3222009.02.25 15:13modify910.011.28930.00001.2819
3232009.02.25 15:13modify920.021.28190.00001.2819
3242009.02.25 15:13modify930.031.27820.00001.2819
3252009.02.25 15:53buy limit950.061.25930.00001.2745
3262009.02.25 15:54modify950.061.26690.00001.2821
3272009.02.27 08:07buy950.061.26690.00001.2821
3282009.02.27 08:07modify910.011.28930.00001.2821
3292009.02.27 08:07modify920.021.28190.00001.2821
3302009.02.27 08:07modify930.031.27820.00001.2821
3312009.02.27 08:07modify940.041.27450.00001.2821
3322009.02.27 08:47buy limit960.081.25970.00001.2741
3332009.03.01 23:32buy960.081.25970.00001.2741
3342009.03.01 23:32modify910.011.28930.00001.2741
3352009.03.01 23:32modify920.021.28190.00001.2741
3362009.03.01 23:32modify930.031.27820.00001.2741
3372009.03.01 23:32modify940.041.27450.00001.2741
3382009.03.01 23:32modify950.061.26690.00001.2741
3392009.03.02 00:12buy limit970.111.25310.00001.2664
3402009.03.03 16:12buy970.111.25310.00001.2664
3412009.03.03 16:12modify910.011.28930.00001.2664
3422009.03.03 16:12modify920.021.28190.00001.2664
3432009.03.03 16:12modify930.031.27820.00001.2664
3442009.03.03 16:12modify940.041.27450.00001.2664
3452009.03.03 16:12modify950.061.26690.00001.2664
3462009.03.03 16:12modify960.081.25970.00001.2664
3472009.03.03 16:52buy limit980.151.24650.00001.2598
3482009.03.04 00:48buy980.151.24650.00001.2598
3492009.03.04 00:48modify910.011.28930.00001.2598
3502009.03.04 00:48modify920.021.28190.00001.2598
3512009.03.04 00:48modify930.031.27820.00001.2598
3522009.03.04 00:48modify940.041.27450.00001.2598
3532009.03.04 00:48modify950.061.26690.00001.2598
3542009.03.04 00:48modify960.081.25970.00001.2598
3552009.03.04 00:48modify970.111.25310.00001.2598
3562009.03.04 01:28buy limit990.211.23290.00001.2601
3572009.03.04 16:31t/p910.011.25980.00001.2598-29.435879.70
3582009.03.04 16:31t/p920.021.25980.00001.2598-44.065835.64
3592009.03.04 16:31t/p930.031.25980.00001.2598-54.995780.65
3602009.03.04 16:31t/p940.041.25980.00001.2598-58.525722.13
3612009.03.04 16:31t/p950.061.25980.00001.2598-42.425679.71
3622009.03.04 16:31t/p960.081.25980.00001.25981.045680.75
3632009.03.04 16:31t/p970.111.25980.00001.259873.815754.56
3642009.03.04 16:31t/p980.151.25980.00001.2598199.505954.06
3652009.03.04 16:31delete990.211.23290.00001.2601
3662009.03.05 07:07buy1000.011.26130.00001.2679
3672009.03.05 07:47buy limit1010.021.25800.00001.2646
3682009.03.05 09:25buy1010.021.25800.00001.2646
3692009.03.05 09:25modify1000.011.26130.00001.2646
3702009.03.05 10:05buy limit1020.031.25470.00001.2613
3712009.03.05 11:23buy1020.031.25470.00001.2613
3722009.03.05 11:23modify1000.011.26130.00001.2613
3732009.03.05 11:23modify1010.021.25800.00001.2613
3742009.03.05 12:03buy limit1030.041.25130.00001.2581
3752009.03.05 13:42buy1030.041.25130.00001.2581
3762009.03.05 13:42modify1000.011.26130.00001.2581
3772009.03.05 13:42modify1010.021.25800.00001.2581
3782009.03.05 13:42modify1020.031.25470.00001.2581
3792009.03.05 14:22buy limit1040.061.24450.00001.2582
3802009.03.05 15:40t/p1000.011.25810.00001.2581-3.205950.86
3812009.03.05 15:40t/p1010.021.25810.00001.25810.205951.06
3822009.03.05 15:40t/p1020.031.25810.00001.258110.205961.26
3832009.03.05 15:40t/p1030.041.25810.00001.258127.205988.46
3842009.03.05 15:40delete1040.061.24450.00001.2582
3852009.03.05 15:40sell1050.011.25810.00001.2513
3862009.03.05 16:20sell limit1060.021.26150.00001.2547
3872009.03.06 06:17sell1060.021.26150.00001.2547
3882009.03.06 06:17modify1050.011.25810.00001.2547
3892009.03.06 06:57sell limit1070.031.26810.00001.2615
3902009.03.06 07:00sell1070.031.26810.00001.2615
3912009.03.06 07:00modify1050.011.25810.00001.2615
3922009.03.06 07:00modify1060.021.26150.00001.2615
3932009.03.06 07:40sell limit1080.041.27470.00001.2681
3942009.03.06 07:43modify1080.041.27140.00001.2648
3952009.03.06 08:34sell1080.041.27140.00001.2648
3962009.03.06 08:34modify1050.011.25810.00001.2648
3972009.03.06 08:35modify1060.021.26150.00001.2648
3982009.03.06 08:35modify1070.031.26810.00001.2648
3992009.03.06 09:15sell limit1090.061.27800.00001.2647
4002009.03.06 12:52t/p1050.011.26480.00001.2648-6.755981.71
4012009.03.06 12:52t/p1060.021.26480.00001.2648-6.605975.11
4022009.03.06 12:52t/p1070.031.26480.00001.26489.905985.01
4032009.03.06 12:52t/p1080.041.26480.00001.264826.406011.41
4042009.03.06 12:52delete1090.061.27800.00001.2647
4052009.03.06 12:52buy1100.011.26480.00001.2714
4062009.03.06 13:32t/p1100.011.27140.00001.27146.606018.01
4072009.03.06 13:32buy1110.011.27160.00001.2782
4082009.03.06 14:12buy limit1120.021.26820.00001.2750
4092009.03.06 15:06buy1120.021.26820.00001.2750
4102009.03.06 15:06modify1110.011.27160.00001.2750
4112009.03.06 15:46buy limit1130.031.26480.00001.2716
4122009.03.06 16:02buy1130.031.26480.00001.2716
4132009.03.06 16:02modify1110.011.27160.00001.2716
4142009.03.06 16:02modify1120.021.26820.00001.2716
4152009.03.06 16:42buy limit1140.041.26140.00001.2682
4162009.03.06 20:23buy1140.041.26140.00001.2682
4172009.03.06 20:23modify1110.011.27160.00001.2682
4182009.03.06 20:23modify1120.021.26820.00001.2682
4192009.03.06 20:23modify1130.031.26480.00001.2682
4202009.03.06 21:03buy limit1150.061.25460.00001.2682
4212009.03.08 23:06t/p1110.011.26820.00001.2682-3.406014.61
4222009.03.08 23:06t/p1120.021.26820.00001.26820.006014.61
4232009.03.08 23:06t/p1130.031.26820.00001.268210.206024.81
4242009.03.08 23:06t/p1140.041.26820.00001.268227.206052.01
4252009.03.08 23:06delete1150.061.25460.00001.2682
4262009.03.08 23:06buy1160.011.26840.00001.2748
4272009.03.08 23:46buy limit1170.021.26510.00001.2717
4282009.03.09 04:32buy1170.021.26510.00001.2717
4292009.03.09 04:32modify1160.011.26840.00001.2717
4302009.03.09 05:12buy limit1180.031.26200.00001.2682
4312009.03.09 07:13buy1180.031.26200.00001.2682
4322009.03.09 07:13modify1160.011.26840.00001.2682
4332009.03.09 07:13modify1170.021.26510.00001.2682
4342009.03.09 07:53buy limit1190.041.25880.00001.2652
4352009.03.09 11:02buy1190.041.25880.00001.2652
4362009.03.09 11:02modify1160.011.26840.00001.2652
4372009.03.09 11:02modify1170.021.26510.00001.2652
4382009.03.09 11:02modify1180.031.26200.00001.2652
4392009.03.09 11:42buy limit1200.061.25240.00001.2653
4402009.03.09 14:18t/p1160.011.26520.00001.2652-3.196048.82
4412009.03.09 14:18t/p1170.021.26520.00001.26520.206049.02
4422009.03.09 14:18t/p1180.031.26520.00001.26529.606058.62
4432009.03.09 14:18t/p1190.041.26520.00001.265225.606084.22
4442009.03.09 14:18delete1200.061.25240.00001.2653
4452009.03.10 05:00buy1210.011.26570.00001.2721
4462009.03.10 05:40buy limit1220.021.26250.00001.2689
4472009.03.10 07:56t/p1210.011.27210.00001.27216.406090.62
4482009.03.10 07:56delete1220.021.26250.00001.2689
4492009.03.10 07:56buy1230.011.27230.00001.2787
4502009.03.10 08:36buy limit1240.021.26910.00001.2755
4512009.03.10 10:48buy1240.021.26910.00001.2755
4522009.03.10 10:48modify1230.011.27230.00001.2755
4532009.03.10 11:28buy limit1250.031.26590.00001.2723
4542009.03.10 12:16t/p1230.011.27550.00001.27553.206093.82
4552009.03.10 12:16t/p1240.021.27550.00001.275512.806106.62
4562009.03.10 12:16delete1250.031.26590.00001.2723
4572009.03.10 12:16buy1260.011.27570.00001.2821
4582009.03.10 12:40t/p1260.011.28210.00001.28216.406113.02
4592009.03.10 12:40buy1270.011.28230.00001.2889
4602009.03.10 13:20buy limit1280.021.27570.00001.2823
4612009.03.10 13:45modify1280.021.27900.00001.2856
4622009.03.10 14:00buy1280.021.27900.00001.2856
4632009.03.10 14:00modify1270.011.28230.00001.2856
4642009.03.10 14:40buy limit1290.031.27570.00001.2823
4652009.03.10 15:34buy1290.031.27570.00001.2823
4662009.03.10 15:34modify1270.011.28230.00001.2823
4672009.03.10 15:35modify1280.021.27900.00001.2823
4682009.03.10 16:14buy limit1300.041.27240.00001.2790
4692009.03.10 17:21buy1300.041.27240.00001.2790
4702009.03.10 17:21modify1270.011.28230.00001.2790
4712009.03.10 17:21modify1280.021.27900.00001.2790
4722009.03.10 17:21modify1290.031.27570.00001.2790
4732009.03.10 18:01buy limit1310.061.25920.00001.2725
4742009.03.10 20:10modify1310.061.26580.00001.2791
4752009.03.11 03:43buy1310.061.26580.00001.2791
4762009.03.11 04:23buy limit1320.081.25920.00001.2725
4772009.03.11 12:35t/p1270.011.27900.00001.2790-3.296109.73
4782009.03.11 12:35t/p1280.021.27900.00001.27900.026109.75
4792009.03.11 12:35t/p1290.031.27900.00001.27909.936119.68
4802009.03.11 12:35t/p1300.041.27900.00001.279026.446146.12
4812009.03.11 12:35modify1320.081.26240.00001.2692
4822009.03.11 12:36t/p1310.061.27910.00001.279179.806225.92
4832009.03.11 12:36delete1320.081.26240.00001.2692
4842009.03.11 15:00buy1330.011.27840.00001.2852
4852009.03.11 15:40buy limit1340.021.27500.00001.2818
4862009.03.11 17:03buy1340.021.27500.00001.2818
4872009.03.11 17:03modify1330.011.27840.00001.2818
4882009.03.11 17:43buy limit1350.031.27160.00001.2784
4892009.03.11 19:07t/p1330.011.28180.00001.28183.406229.32
4902009.03.11 19:07t/p1340.021.28180.00001.281813.606242.92
4912009.03.11 19:07delete1350.031.27160.00001.2784
4922009.03.11 19:07buy1360.011.28200.00001.2888
4932009.03.11 19:47buy limit1370.021.27860.00001.2854
4942009.03.12 06:43buy1370.021.27860.00001.2854
4952009.03.12 06:43modify1360.011.28200.00001.2854
4962009.03.12 07:23buy limit1380.031.27510.00001.2821
4972009.03.12 07:58buy1380.031.27510.00001.2821
4982009.03.12 07:58modify1360.011.28200.00001.2821
4992009.03.12 07:58modify1370.021.27860.00001.2821
5002009.03.12 08:38buy limit1390.041.27160.00001.2786
5012009.03.12 12:02t/p1360.011.28210.00001.28210.136243.05
5022009.03.12 12:02t/p1370.021.28210.00001.28217.006250.05
5032009.03.12 12:02t/p1380.031.28210.00001.282121.006271.05
5042009.03.12 12:02delete1390.041.27160.00001.2786
5052009.03.25 18:00buy1400.011.35680.00001.3646
5062009.03.25 18:40buy limit1410.021.35290.00001.3607
5072009.03.26 14:15buy1410.021.35290.00001.3607
5082009.03.26 14:15modify1400.011.35680.00001.3607
5092009.03.26 14:55buy limit1420.031.34900.00001.3568
5102009.03.27 09:31buy1420.031.34900.00001.3568
5112009.03.27 09:31modify1400.011.35680.00001.3568
5122009.03.27 09:31modify1410.021.35290.00001.3568
5132009.03.27 10:11buy limit1430.041.34100.00001.3490
5142009.03.27 10:12buy1430.041.34100.00001.3490
5152009.03.27 10:12modify1400.011.35680.00001.3490
5162009.03.27 10:12modify1410.021.35290.00001.3490
5172009.03.27 10:12modify1420.031.34900.00001.3490
5182009.03.27 10:52buy limit1440.061.33300.00001.3491
5192009.03.27 11:56buy1440.061.33300.00001.3491
5202009.03.27 12:36buy limit1450.081.32480.00001.3412
5212009.03.29 21:00buy1450.081.32480.00001.3412
5222009.03.29 21:00modify1400.011.35680.00001.3412
5232009.03.29 21:00modify1410.021.35290.00001.3412
5242009.03.29 21:00modify1420.031.34900.00001.3412
5252009.03.29 21:00modify1430.041.34100.00001.3412
5262009.03.29 21:00modify1440.061.33300.00001.3412
5272009.03.29 21:40buy limit1460.111.31680.00001.3328
5282009.03.30 07:43buy1460.111.31680.00001.3328
5292009.03.30 07:43modify1400.011.35680.00001.3328
5302009.03.30 07:43modify1410.021.35290.00001.3328
5312009.03.30 07:43modify1420.031.34900.00001.3328
5322009.03.30 07:43modify1430.041.34100.00001.3328
5332009.03.30 07:43modify1440.061.33300.00001.3328
5342009.03.30 07:43modify1450.081.32480.00001.3328
5352009.03.30 08:23buy limit1470.151.30880.00001.3248
5362009.03.31 10:43t/p1400.011.33280.00001.3328-23.946247.11
5372009.03.31 10:43t/p1410.021.33280.00001.3328-40.146206.97
5382009.03.31 10:43t/p1420.031.33280.00001.3328-48.546158.43
5392009.03.31 10:43t/p1430.041.33280.00001.3328-32.726125.71
5402009.03.31 10:43t/p1440.061.33280.00001.3328-1.086124.63
5412009.03.31 10:43t/p1450.081.33280.00001.332864.166188.79
5422009.03.31 10:43t/p1460.111.33280.00001.3328176.116364.90
5432009.03.31 10:43delete1470.151.30880.00001.3248
5442009.04.01 09:58sell1480.011.32290.00001.3149
5452009.04.01 10:38sell limit1490.021.32690.00001.3189
5462009.04.01 11:13sell1490.021.32690.00001.3189
5472009.04.01 11:13modify1480.011.32290.00001.3189
5482009.04.01 11:53sell limit1500.031.33090.00001.3229
5492009.04.02 06:23sell1500.031.33090.00001.3229
5502009.04.02 06:23modify1480.011.32290.00001.3229
5512009.04.02 06:23modify1490.021.32690.00001.3229
5522009.04.02 07:03sell limit1510.041.33480.00001.3270
5532009.04.02 10:21sell1510.041.33480.00001.3270
5542009.04.02 10:21modify1480.011.32290.00001.3270
5552009.04.02 10:21modify1490.021.32690.00001.3270
5562009.04.02 10:21modify1500.031.33090.00001.3270
5572009.04.02 11:01sell limit1520.061.34280.00001.3268
5582009.04.02 12:40sell1520.061.34280.00001.3268
5592009.04.02 12:40modify1480.011.32290.00001.3268
5602009.04.02 12:40modify1490.021.32690.00001.3268
5612009.04.02 12:40modify1500.031.33090.00001.3268
5622009.04.02 12:40modify1510.041.33480.00001.3268
5632009.04.02 13:20sell limit1530.081.35100.00001.3346
5642009.04.02 16:30sell1530.081.35100.00001.3346
5652009.04.02 16:30modify1480.011.32290.00001.3346
5662009.04.02 16:30modify1490.021.32690.00001.3346
5672009.04.02 16:30modify1500.031.33090.00001.3346
5682009.04.02 16:30modify1510.041.33480.00001.3346
5692009.04.02 16:30modify1520.061.34280.00001.3346
5702009.04.02 17:10sell limit1540.111.35920.00001.3427
5712009.04.06 23:34t/p1480.011.33460.00001.3346-11.956352.95
5722009.04.06 23:34t/p1490.021.33460.00001.3346-15.906337.05
5732009.04.06 23:34t/p1500.031.33460.00001.3346-11.406325.65
5742009.04.06 23:34t/p1510.041.33460.00001.33460.406326.05
5752009.04.06 23:34t/p1520.061.33460.00001.334648.606374.65
5762009.04.06 23:34t/p1530.081.33460.00001.3346130.406505.05
5772009.04.06 23:34delete1540.111.35920.00001.3427
5782009.04.08 10:42sell1550.011.32450.00001.3165
5792009.04.08 11:22sell limit1560.021.32850.00001.3205
5802009.04.08 15:40sell1560.021.32850.00001.3205
5812009.04.08 15:40modify1550.011.32450.00001.3205
5822009.04.08 16:20sell limit1570.031.33250.00001.3245
5832009.04.09 09:20sell1570.031.33250.00001.3245
5842009.04.09 09:20modify1550.011.32450.00001.3245
5852009.04.09 09:20modify1560.021.32850.00001.3245
5862009.04.09 10:00sell limit1580.041.33650.00001.3285
5872009.04.09 11:28t/p1550.011.32450.00001.3245-0.156504.90
5882009.04.09 11:28t/p1560.021.32450.00001.32457.706512.60
5892009.04.09 11:28t/p1570.031.32450.00001.324524.006536.60
5902009.04.09 11:28delete1580.041.33650.00001.3285
5912009.04.13 22:00buy1590.011.33700.00001.3440
5922009.04.13 22:40buy limit1600.021.33350.00001.3405
5932009.04.14 00:20buy1600.021.33350.00001.3405
5942009.04.14 00:20modify1590.011.33700.00001.3405
5952009.04.14 01:01buy limit1610.031.33010.00001.3369
5962009.04.14 06:53buy1610.031.33010.00001.3369
5972009.04.14 06:53modify1590.011.33700.00001.3369
5982009.04.14 06:53modify1600.021.33350.00001.3369
5992009.04.14 07:33buy limit1620.041.32330.00001.3301
6002009.04.14 07:33modify1620.041.32670.00001.3335
6012009.04.14 10:28buy1620.041.32670.00001.3335
6022009.04.14 10:28modify1590.011.33700.00001.3335
6032009.04.14 10:28modify1600.021.33350.00001.3335
6042009.04.14 10:28modify1610.031.33010.00001.3335
6052009.04.14 11:08buy limit1630.061.31990.00001.3336
6062009.04.15 11:43buy1630.061.31990.00001.3336
6072009.04.15 12:23buy limit1640.081.31290.00001.3270
6082009.04.16 17:50buy1640.081.31290.00001.3270
6092009.04.16 17:50modify1590.011.33700.00001.3270
6102009.04.16 17:50modify1600.021.33350.00001.3270
6112009.04.16 17:50modify1610.031.33010.00001.3270
6122009.04.16 17:50modify1620.041.32670.00001.3270
6132009.04.16 17:50modify1630.061.31990.00001.3270
6142009.04.16 18:30buy limit1650.111.30610.00001.3198
6152009.04.17 08:23buy1650.111.30610.00001.3198
6162009.04.17 08:23modify1590.011.33700.00001.3198
6172009.04.17 08:23modify1600.021.33350.00001.3198
6182009.04.17 08:23modify1610.031.33010.00001.3198
6192009.04.17 08:23modify1620.041.32670.00001.3198
6202009.04.17 08:23modify1630.061.31990.00001.3198
6212009.04.17 08:23modify1640.081.31290.00001.3198
6222009.04.17 09:03buy limit1660.151.29950.00001.3128
6232009.04.20 00:37buy1660.151.29950.00001.3128
6242009.04.20 00:37modify1590.011.33700.00001.3128
6252009.04.20 00:37modify1600.021.33350.00001.3128
6262009.04.20 00:37modify1610.031.33010.00001.3128
6272009.04.20 00:37modify1620.041.32670.00001.3128
6282009.04.20 00:37modify1630.061.31990.00001.3128
6292009.04.20 00:37modify1640.081.31290.00001.3128
6302009.04.20 00:37modify1650.111.30610.00001.3128
6312009.04.20 01:17buy limit1670.211.28700.00001.3120
6322009.04.23 19:42t/p1590.011.31280.00001.3128-24.086512.52
6332009.04.23 19:42t/p1600.021.31280.00001.3128-41.186471.34
6342009.04.23 19:42t/p1610.031.31280.00001.3128-51.576419.77
6352009.04.23 19:42t/p1620.041.31280.00001.3128-55.166364.61
6362009.04.23 19:42t/p1630.061.31280.00001.3128-42.006322.61
6372009.04.23 19:42t/p1640.081.31280.00001.3128-0.246322.37
6382009.04.23 19:42t/p1650.111.31280.00001.312874.366396.73
6392009.04.23 19:42t/p1660.151.31280.00001.3128200.256596.98
6402009.04.23 19:42delete1670.211.28700.00001.3120
6412009.04.23 19:42buy1680.011.31300.00001.3190
6422009.04.23 20:22buy limit1690.021.31000.00001.3160
6432009.04.24 05:38t/p1680.011.31900.00001.31906.016602.99
6442009.04.24 05:38delete1690.021.31000.00001.3160
6452009.04.24 05:38buy1700.011.31920.00001.3252
6462009.04.24 06:18buy limit1710.021.31320.00001.3192
6472009.04.24 06:32modify1710.021.31620.00001.3222
6482009.04.24 08:21t/p1700.011.32520.00001.32526.006608.99
6492009.04.24 08:21delete1710.021.31620.00001.3222
6502009.04.24 08:21buy1720.011.32540.00001.3314
6512009.04.24 09:01buy limit1730.021.32240.00001.3284
6522009.04.24 09:42buy1730.021.32240.00001.3284
6532009.04.24 09:42modify1720.011.32540.00001.3284
6542009.04.24 10:22buy limit1740.031.31940.00001.3254
6552009.04.24 13:22t/p1720.011.32840.00001.32843.006611.99
6562009.04.24 13:22t/p1730.021.32840.00001.328412.006623.99
6572009.04.24 13:22delete1740.031.31940.00001.3254
6582009.04.24 13:22buy1750.011.32860.00001.3346
6592009.04.24 14:02buy limit1760.021.32240.00001.3286
6602009.04.24 14:32modify1760.021.32550.00001.3317
6612009.04.24 14:43buy1760.021.32550.00001.3317
6622009.04.24 14:43modify1750.011.32860.00001.3317
6632009.04.24 15:23buy limit1770.031.32240.00001.3286
6642009.04.26 23:10buy1770.031.32240.00001.3286
6652009.04.26 23:10modify1750.011.32860.00001.3286
6662009.04.26 23:10modify1760.021.32550.00001.3286
6672009.04.26 23:50buy limit1780.041.31940.00001.3254
6682009.04.27 00:12buy1780.041.31940.00001.3254
6692009.04.27 00:12modify1750.011.32860.00001.3254
6702009.04.27 00:12modify1760.021.32550.00001.3254
6712009.04.27 00:12modify1770.031.32240.00001.3254
6722009.04.27 00:52buy limit1790.061.31400.00001.3249
6732009.04.27 06:11buy1790.061.31400.00001.3249
6742009.04.27 06:11modify1750.011.32860.00001.3249
6752009.04.27 06:11modify1760.021.32550.00001.3249
6762009.04.27 06:11modify1770.031.32240.00001.3249
6772009.04.27 06:11modify1780.041.31940.00001.3249
6782009.04.27 06:51buy limit1800.081.30840.00001.3196
6792009.04.27 17:06buy1800.081.30840.00001.3196
6802009.04.27 17:06modify1750.011.32860.00001.3196
6812009.04.27 17:06modify1760.021.32550.00001.3196
6822009.04.27 17:06modify1770.031.32240.00001.3196
6832009.04.27 17:06modify1780.041.31940.00001.3196
6842009.04.27 17:06modify1790.061.31400.00001.3196
6852009.04.27 17:46buy limit1810.111.29680.00001.3085
6862009.04.28 11:45buy1810.111.29680.00001.3085
6872009.04.28 11:45modify1750.011.32860.00001.3085
6882009.04.28 11:45modify1760.021.32550.00001.3085
6892009.04.28 11:45modify1770.031.32240.00001.3085
6902009.04.28 11:45modify1780.041.31940.00001.3085
6912009.04.28 11:45modify1790.061.31400.00001.3085
6922009.04.28 11:45modify1800.081.30840.00001.3085
6932009.04.28 12:25buy limit1820.151.29100.00001.3026
6942009.04.28 15:12t/p1750.011.30850.00001.3085-20.086603.91
6952009.04.28 15:12t/p1760.021.30850.00001.3085-33.966569.95
6962009.04.28 15:12t/p1770.031.30850.00001.3085-41.646528.31
6972009.04.28 15:12t/p1780.041.30850.00001.3085-43.566484.75
6982009.04.28 15:12t/p1790.061.30850.00001.3085-32.946451.81
6992009.04.28 15:12t/p1800.081.30850.00001.30850.886452.69
7002009.04.28 15:12t/p1810.111.30850.00001.3085128.706581.39
7012009.04.28 15:12delete1820.151.29100.00001.3026
7022009.04.28 15:17sell1830.011.30800.00001.3022
7032009.04.28 15:57sell limit1840.021.31090.00001.3051
7042009.04.28 16:57sell1840.021.31090.00001.3051
7052009.04.28 16:57modify1830.011.30800.00001.3051
7062009.04.28 17:37sell limit1850.031.31670.00001.3109
7072009.04.28 17:43modify1850.031.31390.00001.3079
7082009.04.28 18:25sell1850.031.31390.00001.3079
7092009.04.28 18:25modify1830.011.30800.00001.3079
7102009.04.28 18:25modify1840.021.31090.00001.3079
7112009.04.28 19:05sell limit1860.041.31690.00001.3109
7122009.04.29 03:06sell1860.041.31690.00001.3109
7132009.04.29 03:06modify1830.011.30800.00001.3109
7142009.04.29 03:06modify1840.021.31090.00001.3109
7152009.04.29 03:06modify1850.031.31390.00001.3109
7162009.04.29 03:46sell limit1870.061.32290.00001.3109
7172009.04.29 09:02sell1870.061.32290.00001.3109
7182009.04.29 09:42sell limit1880.081.32890.00001.3168
7192009.04.29 15:21sell1880.081.32890.00001.3168
7202009.04.29 15:21modify1830.011.30800.00001.3168
7212009.04.29 15:21modify1840.021.31090.00001.3168
7222009.04.29 15:21modify1850.031.31390.00001.3168
7232009.04.29 15:21modify1860.041.31690.00001.3168
7242009.04.29 15:22modify1870.061.32290.00001.3168
7252009.04.29 16:01sell limit1890.111.34130.00001.3288
7262009.04.29 16:09modify1890.111.33510.00001.3226
7272009.04.30 06:42sell1890.111.33510.00001.3226
7282009.04.30 06:42modify1830.011.30800.00001.3226
7292009.04.30 06:42modify1840.021.31090.00001.3226
7302009.04.30 06:42modify1850.031.31390.00001.3226
7312009.04.30 06:42modify1860.041.31690.00001.3226
7322009.04.30 06:42modify1870.061.32290.00001.3226
7332009.04.30 06:42modify1880.081.32890.00001.3226
7342009.04.30 07:22sell limit1900.151.34110.00001.3291
7352009.04.30 12:54t/p1830.011.32260.00001.3226-14.806566.59
7362009.04.30 12:54t/p1840.021.32260.00001.3226-23.806542.79
7372009.04.30 12:54t/p1850.031.32260.00001.3226-26.706516.09
7382009.04.30 12:54t/p1860.041.32260.00001.3226-23.406492.69
7392009.04.30 12:54t/p1870.061.32260.00001.32260.906493.59
7402009.04.30 12:54t/p1880.081.32260.00001.322649.206542.79
7412009.04.30 12:54t/p1890.111.32260.00001.3226137.506680.29
7422009.04.30 12:54delete1900.151.34110.00001.3291
7432009.05.01 13:22buy1910.011.32670.00001.3327
7442009.05.01 14:02buy limit1920.021.32370.00001.3297
7452009.05.04 01:26t/p1910.011.33270.00001.33276.016686.30
7462009.05.04 01:26delete1920.021.32370.00001.3297
7472009.05.04 01:26buy1930.011.33290.00001.3383
7482009.05.04 02:06buy limit1940.021.33020.00001.3356
7492009.05.04 06:08buy1940.021.33020.00001.3356
7502009.05.04 06:08modify1930.011.33290.00001.3356
7512009.05.04 06:48buy limit1950.031.32750.00001.3329
7522009.05.04 08:28buy1950.031.32750.00001.3329
7532009.05.04 08:28modify1930.011.33290.00001.3329
7542009.05.04 08:28modify1940.021.33020.00001.3329
7552009.05.04 09:08buy limit1960.041.32480.00001.3302
7562009.05.04 10:58buy1960.041.32480.00001.3302
7572009.05.04 10:58modify1930.011.33290.00001.3302
7582009.05.04 10:58modify1940.021.33020.00001.3302
7592009.05.04 10:58modify1950.031.32750.00001.3302
7602009.05.04 11:38buy limit1970.061.31920.00001.3304
7612009.05.04 14:01t/p1930.011.33020.00001.3302-2.706683.60
7622009.05.04 14:01t/p1940.021.33020.00001.33020.006683.60
7632009.05.04 14:01t/p1950.031.33020.00001.33028.106691.70
7642009.05.04 14:01t/p1960.041.33020.00001.330221.606713.30
7652009.05.04 14:01delete1970.061.31920.00001.3304
7662009.05.06 22:07buy1980.011.33210.00001.3381
7672009.05.06 22:47buy limit1990.021.32910.00001.3351
7682009.05.07 00:32buy1990.021.32910.00001.3351
7692009.05.07 00:32modify1980.011.33210.00001.3351
7702009.05.07 01:12buy limit2000.031.32630.00001.3319
7712009.05.07 06:26buy2000.031.32630.00001.3319
7722009.05.07 06:26modify1980.011.33210.00001.3319
7732009.05.07 06:26modify1990.021.32910.00001.3319
7742009.05.07 07:06buy limit2010.041.32350.00001.3291
7752009.05.07 09:25t/p1980.011.33190.00001.3319-0.176713.13
7762009.05.07 09:25t/p1990.021.33190.00001.33195.606718.73
7772009.05.07 09:25t/p2000.031.33190.00001.331916.806735.53
7782009.05.07 09:25delete2010.041.32350.00001.3291
7792009.05.07 13:00buy2020.011.33810.00001.3439
7802009.05.07 13:08t/p2020.011.34390.00001.34395.806741.33
7812009.05.07 13:08buy2030.011.34410.00001.3499
7822009.05.07 13:48buy limit2040.021.34120.00001.3470
7832009.05.07 14:08buy2040.021.34120.00001.3470
7842009.05.07 14:08modify2030.011.34410.00001.3470
7852009.05.07 14:48buy limit2050.031.33830.00001.3441
7862009.05.07 17:16buy2050.031.33830.00001.3441
7872009.05.07 17:16modify2030.011.34410.00001.3441
7882009.05.07 17:16modify2040.021.34120.00001.3441
7892009.05.07 17:56buy limit2060.041.33250.00001.3383
7902009.05.07 17:58modify2060.041.33540.00001.3412
7912009.05.07 18:21buy2060.041.33540.00001.3412
7922009.05.07 18:21modify2030.011.34410.00001.3412
7932009.05.07 18:21modify2040.021.34120.00001.3412
7942009.05.07 18:21modify2050.031.33830.00001.3412
7952009.05.07 19:01buy limit2070.061.32960.00001.3413
7962009.05.08 05:48t/p2030.011.34120.00001.3412-2.896738.44
7972009.05.08 05:48t/p2040.021.34120.00001.34120.026738.46
7982009.05.08 05:48t/p2050.031.34120.00001.34128.736747.19
7992009.05.08 05:48t/p2060.041.34120.00001.341223.246770.43
8002009.05.08 05:48delete2070.061.32960.00001.3413
8012009.05.14 20:00buy2080.011.36370.00001.3699
8022009.05.14 20:40buy limit2090.021.36060.00001.3668
8032009.05.15 06:03buy2090.021.36060.00001.3668
8042009.05.15 06:03modify2080.011.36370.00001.3668
8052009.05.15 06:43buy limit2100.031.35760.00001.3636
8062009.05.15 08:45buy2100.031.35760.00001.3636
8072009.05.15 08:45modify2080.011.36370.00001.3636
8082009.05.15 08:45modify2090.021.36060.00001.3636
8092009.05.15 09:25buy limit2110.041.35450.00001.3607
8102009.05.15 10:18buy2110.041.35450.00001.3607
8112009.05.15 10:18modify2080.011.36370.00001.3607
8122009.05.15 10:18modify2090.021.36060.00001.3607
8132009.05.15 10:18modify2100.031.35760.00001.3607
8142009.05.15 10:58buy limit2120.061.34830.00001.3607
8152009.05.15 14:41t/p2080.011.36070.00001.3607-2.996767.44
8162009.05.15 14:41t/p2090.021.36070.00001.36070.206767.64
8172009.05.15 14:41t/p2100.031.36070.00001.36079.306776.94
8182009.05.15 14:41t/p2110.041.36070.00001.360724.806801.74
8192009.05.15 14:41delete2120.061.34830.00001.3607
8202009.05.18 11:45sell2130.011.34900.00001.3432
8212009.05.18 12:25sell limit2140.021.35200.00001.3460
8222009.05.18 16:27sell2140.021.35200.00001.3460
8232009.05.18 16:27modify2130.011.34900.00001.3460
8242009.05.18 17:07sell limit2150.031.35500.00001.3490
8252009.05.18 19:55sell2150.031.35500.00001.3490
8262009.05.18 19:55modify2130.011.34900.00001.3490
8272009.05.18 19:55modify2140.021.35200.00001.3490
8282009.05.18 20:35sell limit2160.041.35800.00001.3520
8292009.05.19 06:37sell2160.041.35800.00001.3520
8302009.05.19 06:37modify2130.011.34900.00001.3520
8312009.05.19 06:37modify2140.021.35200.00001.3520
8322009.05.19 06:37modify2150.031.35500.00001.3520
8332009.05.19 07:17sell limit2170.061.36380.00001.3521
8342009.05.19 08:58sell2170.061.36380.00001.3521
8352009.05.19 09:38sell limit2180.081.36980.00001.3578
8362009.05.20 11:52sell2180.081.36980.00001.3578
8372009.05.20 11:52modify2130.011.34900.00001.3578
8382009.05.20 11:52modify2140.021.35200.00001.3578
8392009.05.20 11:52modify2150.031.35500.00001.3578
8402009.05.20 11:52modify2160.041.35800.00001.3578
8412009.05.20 11:52modify2170.061.36380.00001.3578
8422009.05.20 12:32sell limit2190.111.37600.00001.3636
8432009.05.20 13:46sell2190.111.37600.00001.3636
8442009.05.20 13:46modify2130.011.34900.00001.3636
8452009.05.20 13:46modify2140.021.35200.00001.3636
8462009.05.20 13:46modify2150.031.35500.00001.3636
8472009.05.20 13:46modify2160.041.35800.00001.3636
8482009.05.20 13:46modify2170.061.36380.00001.3636
8492009.05.20 13:46modify2180.081.36980.00001.3636
8502009.05.20 14:26sell limit2200.151.38840.00001.3759
8512009.05.20 14:26modify2200.151.38220.00001.3697
8522009.05.20 18:02sell2200.151.38220.00001.3697
8532009.05.20 18:02modify2130.011.34900.00001.3697
8542009.05.20 18:02modify2140.021.35200.00001.3697
8552009.05.20 18:02modify2150.031.35500.00001.3697
8562009.05.20 18:02modify2160.041.35800.00001.3697
8572009.05.20 18:02modify2170.061.36380.00001.3697
8582009.05.20 18:02modify2180.081.36980.00001.3697
8592009.05.20 18:02modify2190.111.37600.00001.3697
8602009.05.20 18:42sell limit2210.211.39500.00001.3693
8612009.05.22 00:43sell2210.211.39500.00001.3693
8622009.05.22 00:43modify2130.011.34900.00001.3693
8632009.05.22 00:43modify2140.021.35200.00001.3693
8642009.05.22 00:43modify2150.031.35500.00001.3693
8652009.05.22 00:43modify2160.041.35800.00001.3693
8662009.05.22 00:43modify2170.061.36380.00001.3693
8672009.05.22 00:43modify2180.081.36980.00001.3693
8682009.05.22 00:43modify2190.111.37600.00001.3693
8692009.05.22 00:43modify2200.151.38220.00001.3693
8702009.05.22 01:23sell limit2220.291.40710.00001.3829
8712009.05.29 09:37sell2220.291.40710.00001.3829
8722009.05.29 09:37modify2130.011.34900.00001.3829
8732009.05.29 09:37modify2140.021.35200.00001.3829
8742009.05.29 09:37modify2150.031.35500.00001.3829
8752009.05.29 09:37modify2160.041.35800.00001.3829
8762009.05.29 09:37modify2170.061.36380.00001.3829
8772009.05.29 09:37modify2180.081.36980.00001.3829
8782009.05.29 09:37modify2190.111.37600.00001.3829
8792009.05.29 09:37modify2200.151.38220.00001.3829
8802009.05.29 09:37modify2210.211.39500.00001.3829
8812009.05.29 10:17sell limit2230.411.41910.00001.3950
8822009.06.01 06:53sell2230.411.41910.00001.3950
8832009.06.01 06:53modify2130.011.34900.00001.3950
8842009.06.01 06:53modify2140.021.35200.00001.3950
8852009.06.01 06:53modify2150.031.35500.00001.3950
8862009.06.01 06:53modify2160.041.35800.00001.3950
8872009.06.01 06:53modify2170.061.36380.00001.3950
8882009.06.01 06:53modify2180.081.36980.00001.3950
8892009.06.01 06:53modify2190.111.37600.00001.3950
8902009.06.01 06:53modify2200.151.38220.00001.3950
8912009.06.01 06:53modify2210.211.39500.00001.3950
8922009.06.01 06:53modify2220.291.40710.00001.3950
8932009.06.01 07:11close2230.411.42020.00001.3950-45.106756.64
8942009.06.01 07:11close2220.291.42020.00001.3950-381.356375.29
8952009.06.01 07:11close2210.211.42020.00001.3950-537.605837.69
8962009.06.01 07:11close2200.151.42020.00001.3950-579.005258.69
8972009.06.01 07:11close2190.111.42020.00001.3950-492.804765.89
8982009.06.01 07:11close2180.081.42020.00001.3950-408.004357.89
8992009.06.01 07:11close2170.061.42020.00001.3950-342.304015.59
9002009.06.01 07:11close2160.041.42020.00001.3950-251.403764.19
9012009.06.01 07:11close2150.031.42020.00001.3950-197.703566.49
9022009.06.01 07:11close2140.021.42020.00001.3950-137.803428.69
9032009.06.01 07:11close2130.011.42020.00001.3950-71.903356.79