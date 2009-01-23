Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD3
Forex.com-Demo(R) (Build 224)
|Symbol
|EURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.15 00:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=false;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Bars in test
|3419
|Ticks modelled
|1993620
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|325
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-1662.45
|Gross profit
|3020.23
|Gross loss
|-4682.68
|Profit factor
|0.64
|Expected payoff
|-8.53
|Absolute drawdown
|1662.45
|Maximal drawdown
|3781.40 (53.12%)
|Relative drawdown
|53.12% (3781.40)
|Total trades
|195
|Short positions (won %)
|106 (60.38%)
|Long positions (won %)
|89 (70.79%)
|Profit trades (% of total)
|127 (65.13%)
|Loss trades (% of total)
|68 (34.87%)
|Largest
|profit trade
|274.50
|loss trade
|-585.75
|Average
|profit trade
|23.78
|loss trade
|-68.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (147.29)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-3446.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|423.90 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-3446.80 (11)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.23 04:00
|sell
|1
|0.01
|1.2955
|0.0000
|1.2865
|2
|2009.01.23 04:40
|sell limit
|2
|0.02
|1.3000
|0.0000
|1.2910
|3
|2009.01.23 07:48
|t/p
|1
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|9.00
|5009.00
|4
|2009.01.23 07:48
|delete
|2
|0.02
|1.3000
|0.0000
|1.2910
|5
|2009.01.23 07:48
|sell
|3
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2771
|6
|2009.01.23 08:30
|sell limit
|4
|0.02
|1.2909
|0.0000
|1.2817
|7
|2009.01.23 09:45
|t/p
|3
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|9.20
|5018.20
|8
|2009.01.23 09:45
|delete
|4
|0.02
|1.2909
|0.0000
|1.2817
|9
|2009.01.23 09:45
|sell
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2675
|10
|2009.01.23 10:25
|sell limit
|6
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2769
|11
|2009.01.23 11:24
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2722
|12
|2009.01.23 11:39
|sell
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2722
|13
|2009.01.23 11:39
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2722
|14
|2009.01.23 12:19
|sell limit
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2769
|15
|2009.01.23 14:22
|sell
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2769
|16
|2009.01.23 14:22
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|17
|2009.01.23 14:22
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2769
|18
|2009.01.23 15:02
|sell limit
|8
|0.04
|1.2910
|0.0000
|1.2816
|19
|2009.01.23 17:24
|sell
|8
|0.04
|1.2910
|0.0000
|1.2816
|20
|2009.01.23 17:24
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2816
|21
|2009.01.23 17:24
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|22
|2009.01.23 17:24
|modify
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2816
|23
|2009.01.23 18:04
|sell limit
|9
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.2816
|24
|2009.01.23 18:51
|sell
|9
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.2816
|25
|2009.01.23 19:31
|sell limit
|10
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.2910
|26
|2009.01.26 14:09
|sell
|10
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.2910
|27
|2009.01.26 14:09
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2910
|28
|2009.01.26 14:09
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2910
|29
|2009.01.26 14:09
|modify
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2910
|30
|2009.01.26 14:09
|modify
|8
|0.04
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|31
|2009.01.26 14:09
|modify
|9
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.2910
|32
|2009.01.26 14:49
|sell limit
|11
|0.11
|1.3188
|0.0000
|1.3007
|33
|2009.01.26 17:21
|sell
|11
|0.11
|1.3188
|0.0000
|1.3007
|34
|2009.01.26 17:21
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.3007
|35
|2009.01.26 17:21
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.3007
|36
|2009.01.26 17:21
|modify
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.3007
|37
|2009.01.26 17:21
|modify
|8
|0.04
|1.2910
|0.0000
|1.3007
|38
|2009.01.26 17:22
|modify
|9
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.3007
|39
|2009.01.26 17:22
|modify
|10
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.3007
|40
|2009.01.26 18:01
|sell limit
|12
|0.15
|1.3280
|0.0000
|1.3095
|41
|2009.01.27 09:00
|sell
|12
|0.15
|1.3280
|0.0000
|1.3095
|42
|2009.01.27 09:00
|modify
|5
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.3095
|43
|2009.01.27 09:00
|modify
|6
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.3095
|44
|2009.01.27 09:00
|modify
|7
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.3095
|45
|2009.01.27 09:00
|modify
|8
|0.04
|1.2910
|0.0000
|1.3095
|46
|2009.01.27 09:00
|modify
|9
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.3095
|47
|2009.01.27 09:00
|modify
|10
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.3095
|48
|2009.01.27 09:00
|modify
|11
|0.11
|1.3188
|0.0000
|1.3095
|49
|2009.01.27 09:40
|sell limit
|13
|0.21
|1.3465
|0.0000
|1.3094
|50
|2009.01.29 03:54
|t/p
|5
|0.01
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|-32.90
|4985.30
|51
|2009.01.29 03:54
|t/p
|6
|0.02
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|-56.40
|4928.90
|52
|2009.01.29 03:54
|t/p
|7
|0.03
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|-70.50
|4858.40
|53
|2009.01.29 03:54
|t/p
|8
|0.04
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|-75.20
|4783.20
|54
|2009.01.29 03:54
|t/p
|9
|0.06
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|-56.40
|4726.80
|55
|2009.01.29 03:54
|t/p
|10
|0.08
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|0.40
|4727.20
|56
|2009.01.29 03:54
|t/p
|11
|0.11
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|99.55
|4826.75
|57
|2009.01.29 03:54
|t/p
|12
|0.15
|1.3095
|0.0000
|1.3095
|274.50
|5101.25
|58
|2009.01.29 03:54
|delete
|13
|0.21
|1.3465
|0.0000
|1.3094
|59
|2009.01.29 03:54
|sell
|14
|0.01
|1.3093
|0.0000
|1.3003
|60
|2009.01.29 04:34
|sell limit
|15
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3048
|61
|2009.01.29 12:24
|sell
|15
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3048
|62
|2009.01.29 12:24
|modify
|14
|0.01
|1.3093
|0.0000
|1.3048
|63
|2009.01.29 13:04
|sell limit
|16
|0.03
|1.3183
|0.0000
|1.3093
|64
|2009.01.29 16:36
|t/p
|14
|0.01
|1.3048
|0.0000
|1.3048
|4.50
|5105.75
|65
|2009.01.29 16:36
|t/p
|15
|0.02
|1.3048
|0.0000
|1.3048
|18.00
|5123.75
|66
|2009.01.29 16:36
|delete
|16
|0.03
|1.3183
|0.0000
|1.3093
|67
|2009.01.29 16:36
|sell
|17
|0.01
|1.3046
|0.0000
|1.2956
|68
|2009.01.29 17:07
|t/p
|17
|0.01
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|9.00
|5132.75
|69
|2009.01.29 17:07
|sell
|18
|0.01
|1.2954
|0.0000
|1.2862
|70
|2009.01.29 17:47
|sell limit
|19
|0.02
|1.3046
|0.0000
|1.2954
|71
|2009.01.29 17:51
|modify
|19
|0.02
|1.3000
|0.0000
|1.2908
|72
|2009.01.30 09:00
|t/p
|18
|0.01
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|9.15
|5141.90
|73
|2009.01.30 09:00
|delete
|19
|0.02
|1.3000
|0.0000
|1.2908
|74
|2009.01.30 09:00
|sell
|20
|0.01
|1.2860
|0.0000
|1.2772
|75
|2009.01.30 09:40
|sell limit
|21
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2816
|76
|2009.01.30 21:16
|t/p
|20
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|8.80
|5150.70
|77
|2009.01.30 21:16
|delete
|21
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2816
|78
|2009.01.30 21:16
|sell
|22
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2680
|79
|2009.01.30 21:56
|sell limit
|23
|0.02
|1.2860
|0.0000
|1.2770
|80
|2009.02.01 22:00
|modify
|23
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2728
|81
|2009.02.02 15:06
|sell
|23
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2728
|82
|2009.02.02 15:06
|modify
|22
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2728
|83
|2009.02.02 15:46
|sell limit
|24
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2770
|84
|2009.02.02 17:34
|sell
|24
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2770
|85
|2009.02.02 17:34
|modify
|22
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|86
|2009.02.02 17:34
|modify
|23
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2770
|87
|2009.02.02 18:15
|sell limit
|25
|0.04
|1.2896
|0.0000
|1.2812
|88
|2009.02.03 03:51
|sell
|25
|0.04
|1.2896
|0.0000
|1.2812
|89
|2009.02.03 03:51
|modify
|22
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2812
|90
|2009.02.03 03:51
|modify
|23
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|91
|2009.02.03 03:51
|modify
|24
|0.03
|1.2854
|0.0000
|1.2812
|92
|2009.02.03 04:31
|sell limit
|26
|0.06
|1.2976
|0.0000
|1.2816
|93
|2009.02.03 09:24
|t/p
|22
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|-4.30
|5146.40
|94
|2009.02.03 09:24
|t/p
|23
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|-0.10
|5146.30
|95
|2009.02.03 09:24
|t/p
|24
|0.03
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|12.45
|5158.75
|96
|2009.02.03 09:24
|t/p
|25
|0.04
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|33.60
|5192.35
|97
|2009.02.03 09:24
|delete
|26
|0.06
|1.2976
|0.0000
|1.2816
|98
|2009.02.03 14:03
|buy
|27
|0.01
|1.2903
|0.0000
|1.2983
|99
|2009.02.03 14:45
|buy limit
|28
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2943
|100
|2009.02.03 15:07
|t/p
|27
|0.01
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|8.00
|5200.35
|101
|2009.02.03 15:07
|delete
|28
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2943
|102
|2009.02.03 15:07
|buy
|29
|0.01
|1.2985
|0.0000
|1.3065
|103
|2009.02.03 15:47
|buy limit
|30
|0.02
|1.2944
|0.0000
|1.3026
|104
|2009.02.03 17:54
|buy
|30
|0.02
|1.2944
|0.0000
|1.3026
|105
|2009.02.03 17:54
|modify
|29
|0.01
|1.2985
|0.0000
|1.3026
|106
|2009.02.03 18:34
|buy limit
|31
|0.03
|1.2903
|0.0000
|1.2985
|107
|2009.02.03 19:37
|t/p
|29
|0.01
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|4.10
|5204.45
|108
|2009.02.03 19:37
|t/p
|30
|0.02
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|16.40
|5220.85
|109
|2009.02.03 19:37
|delete
|31
|0.03
|1.2903
|0.0000
|1.2985
|110
|2009.02.03 19:37
|buy
|32
|0.01
|1.3028
|0.0000
|1.3110
|111
|2009.02.03 20:17
|buy limit
|33
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3069
|112
|2009.02.04 00:18
|buy
|33
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3069
|113
|2009.02.04 00:18
|modify
|32
|0.01
|1.3028
|0.0000
|1.3069
|114
|2009.02.04 00:58
|buy limit
|34
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.3028
|115
|2009.02.04 06:37
|t/p
|32
|0.01
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|4.11
|5224.96
|116
|2009.02.04 06:37
|t/p
|33
|0.02
|1.3069
|0.0000
|1.3069
|16.40
|5241.36
|117
|2009.02.04 06:37
|delete
|34
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.3028
|118
|2009.02.04 06:37
|buy
|35
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3155
|119
|2009.02.04 07:17
|buy limit
|36
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3071
|120
|2009.02.04 07:34
|buy
|36
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3071
|121
|2009.02.04 07:34
|modify
|35
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|122
|2009.02.04 08:15
|buy limit
|37
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.3029
|123
|2009.02.04 09:21
|buy
|37
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.3029
|124
|2009.02.04 09:21
|modify
|35
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.3029
|125
|2009.02.04 09:21
|modify
|36
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3029
|126
|2009.02.04 10:01
|buy limit
|38
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2987
|127
|2009.02.04 11:06
|buy
|38
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2987
|128
|2009.02.04 11:06
|modify
|35
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.2987
|129
|2009.02.04 11:07
|modify
|36
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|130
|2009.02.04 11:07
|modify
|37
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.2987
|131
|2009.02.04 11:47
|buy limit
|39
|0.06
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|132
|2009.02.04 11:51
|modify
|39
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2989
|133
|2009.02.04 13:10
|buy
|39
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2989
|134
|2009.02.04 13:10
|modify
|35
|0.01
|1.3071
|0.0000
|1.2989
|135
|2009.02.04 13:10
|modify
|36
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.2989
|136
|2009.02.04 13:10
|modify
|37
|0.03
|1.2945
|0.0000
|1.2989
|137
|2009.02.04 13:10
|modify
|38
|0.04
|1.2903
|0.0000
|1.2989
|138
|2009.02.04 13:50
|buy limit
|40
|0.08
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|139
|2009.02.06 18:52
|t/p
|35
|0.01
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|-8.16
|5233.20
|140
|2009.02.06 18:52
|t/p
|36
|0.02
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|0.48
|5233.68
|141
|2009.02.06 18:52
|t/p
|37
|0.03
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|13.32
|5247.00
|142
|2009.02.06 18:52
|t/p
|38
|0.04
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|34.56
|5281.56
|143
|2009.02.06 18:52
|t/p
|39
|0.06
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|103.44
|5385.00
|144
|2009.02.06 18:52
|delete
|40
|0.08
|1.2731
|0.0000
|1.2903
|145
|2009.02.09 02:00
|buy
|41
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.3024
|146
|2009.02.09 02:40
|buy limit
|42
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2984
|147
|2009.02.09 06:06
|buy
|42
|0.02
|1.2904
|0.0000
|1.2984
|148
|2009.02.09 06:06
|modify
|41
|0.01
|1.2944
|0.0000
|1.2984
|149
|2009.02.09 06:46
|buy limit
|43
|0.03
|1.2864
|0.0000
|1.2944
|150
|2009.02.09 12:24
|t/p
|41
|0.01
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|4.00
|5389.00
|151
|2009.02.09 12:24
|t/p
|42
|0.02
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|16.00
|5405.00
|152
|2009.02.09 12:24
|delete
|43
|0.03
|1.2864
|0.0000
|1.2944
|153
|2009.02.09 12:24
|buy
|44
|0.01
|1.2986
|0.0000
|1.3066
|154
|2009.02.09 13:04
|buy limit
|45
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.3026
|155
|2009.02.09 14:16
|t/p
|44
|0.01
|1.3066
|0.0000
|1.3066
|8.00
|5413.00
|156
|2009.02.09 14:16
|delete
|45
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.3026
|157
|2009.02.09 14:16
|buy
|46
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3150
|158
|2009.02.09 14:56
|buy limit
|47
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3109
|159
|2009.02.09 18:28
|buy
|47
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3109
|160
|2009.02.09 18:28
|modify
|46
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3109
|161
|2009.02.09 19:08
|buy limit
|48
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3068
|162
|2009.02.09 22:46
|buy
|48
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3068
|163
|2009.02.09 22:46
|modify
|46
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3068
|164
|2009.02.09 22:46
|modify
|47
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3068
|165
|2009.02.09 23:26
|buy limit
|49
|0.04
|1.2945
|0.0000
|1.3027
|166
|2009.02.10 00:21
|buy
|49
|0.04
|1.2945
|0.0000
|1.3027
|167
|2009.02.10 00:21
|modify
|46
|0.01
|1.3068
|0.0000
|1.3027
|168
|2009.02.10 00:21
|modify
|47
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|169
|2009.02.10 00:21
|modify
|48
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3027
|170
|2009.02.10 01:01
|buy limit
|50
|0.06
|1.2785
|0.0000
|1.2946
|171
|2009.02.10 08:06
|modify
|50
|0.06
|1.2863
|0.0000
|1.3027
|172
|2009.02.10 15:09
|t/p
|46
|0.01
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|-4.09
|5408.91
|173
|2009.02.10 15:09
|t/p
|47
|0.02
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|0.02
|5408.93
|174
|2009.02.10 15:09
|t/p
|48
|0.03
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|12.33
|5421.26
|175
|2009.02.10 15:09
|t/p
|49
|0.04
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|32.80
|5454.06
|176
|2009.02.10 15:09
|delete
|50
|0.06
|1.2863
|0.0000
|1.3027
|177
|2009.02.10 18:09
|sell
|51
|0.01
|1.2916
|0.0000
|1.2832
|178
|2009.02.10 18:49
|sell limit
|52
|0.02
|1.2958
|0.0000
|1.2874
|179
|2009.02.11 08:24
|sell
|52
|0.02
|1.2958
|0.0000
|1.2874
|180
|2009.02.11 08:24
|modify
|51
|0.01
|1.2916
|0.0000
|1.2874
|181
|2009.02.11 09:04
|sell limit
|53
|0.03
|1.3000
|0.0000
|1.2916
|182
|2009.02.11 15:39
|t/p
|51
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|4.15
|5458.21
|183
|2009.02.11 15:39
|t/p
|52
|0.02
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|16.80
|5475.01
|184
|2009.02.11 15:39
|delete
|53
|0.03
|1.3000
|0.0000
|1.2916
|185
|2009.02.11 16:09
|buy
|54
|0.01
|1.2918
|0.0000
|1.3002
|186
|2009.02.11 16:49
|buy limit
|55
|0.02
|1.2876
|0.0000
|1.2960
|187
|2009.02.11 17:04
|buy
|55
|0.02
|1.2876
|0.0000
|1.2960
|188
|2009.02.11 17:04
|modify
|54
|0.01
|1.2918
|0.0000
|1.2960
|189
|2009.02.11 17:45
|buy limit
|56
|0.03
|1.2834
|0.0000
|1.2918
|190
|2009.02.12 08:48
|buy
|56
|0.03
|1.2834
|0.0000
|1.2918
|191
|2009.02.12 08:48
|modify
|54
|0.01
|1.2918
|0.0000
|1.2918
|192
|2009.02.12 08:48
|modify
|55
|0.02
|1.2876
|0.0000
|1.2918
|193
|2009.02.12 09:30
|buy limit
|57
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2874
|194
|2009.02.12 14:19
|buy
|57
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2874
|195
|2009.02.12 14:19
|modify
|54
|0.01
|1.2918
|0.0000
|1.2874
|196
|2009.02.12 14:19
|modify
|55
|0.02
|1.2876
|0.0000
|1.2874
|197
|2009.02.12 14:19
|modify
|56
|0.03
|1.2834
|0.0000
|1.2874
|198
|2009.02.12 15:00
|buy limit
|58
|0.06
|1.2630
|0.0000
|1.2795
|199
|2009.02.12 15:09
|modify
|58
|0.06
|1.2712
|0.0000
|1.2877
|200
|2009.02.12 22:07
|t/p
|54
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|-4.37
|5470.64
|201
|2009.02.12 22:07
|t/p
|55
|0.02
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|-0.34
|5470.30
|202
|2009.02.12 22:07
|t/p
|56
|0.03
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|12.00
|5482.30
|203
|2009.02.12 22:07
|t/p
|57
|0.04
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|32.00
|5514.30
|204
|2009.02.12 22:07
|delete
|58
|0.06
|1.2712
|0.0000
|1.2877
|205
|2009.02.12 22:07
|sell
|59
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2792
|206
|2009.02.12 22:47
|sell limit
|60
|0.02
|1.2915
|0.0000
|1.2833
|207
|2009.02.13 03:13
|sell
|60
|0.02
|1.2915
|0.0000
|1.2833
|208
|2009.02.13 03:13
|modify
|59
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2833
|209
|2009.02.13 03:53
|sell limit
|61
|0.03
|1.2995
|0.0000
|1.2915
|210
|2009.02.13 04:04
|modify
|61
|0.03
|1.2955
|0.0000
|1.2875
|211
|2009.02.13 13:03
|t/p
|59
|0.01
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|4.05
|5518.35
|212
|2009.02.13 13:03
|t/p
|60
|0.02
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|16.40
|5534.75
|213
|2009.02.13 13:03
|delete
|61
|0.03
|1.2955
|0.0000
|1.2875
|214
|2009.02.13 15:31
|buy
|62
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2971
|215
|2009.02.13 16:11
|buy limit
|63
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2931
|216
|2009.02.15 22:00
|buy
|63
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2931
|217
|2009.02.15 22:00
|modify
|62
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2931
|218
|2009.02.15 22:40
|buy limit
|64
|0.03
|1.2737
|0.0000
|1.2813
|219
|2009.02.15 22:50
|modify
|64
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2851
|220
|2009.02.15 23:07
|buy
|64
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2851
|221
|2009.02.15 23:07
|modify
|62
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2851
|222
|2009.02.15 23:07
|modify
|63
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|223
|2009.02.15 23:47
|buy limit
|65
|0.04
|1.2736
|0.0000
|1.2814
|224
|2009.02.16 06:39
|buy
|65
|0.04
|1.2736
|0.0000
|1.2814
|225
|2009.02.16 06:39
|modify
|62
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.2814
|226
|2009.02.16 06:39
|modify
|63
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2814
|227
|2009.02.16 06:39
|modify
|64
|0.03
|1.2775
|0.0000
|1.2814
|228
|2009.02.16 07:19
|buy limit
|66
|0.06
|1.2660
|0.0000
|1.2812
|229
|2009.02.16 14:39
|t/p
|62
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|-7.69
|5527.06
|230
|2009.02.16 14:39
|t/p
|63
|0.02
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|-7.38
|5519.68
|231
|2009.02.16 14:39
|t/p
|64
|0.03
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|11.73
|5531.41
|232
|2009.02.16 14:39
|t/p
|65
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|31.20
|5562.61
|233
|2009.02.16 14:39
|delete
|66
|0.06
|1.2660
|0.0000
|1.2812
|234
|2009.02.16 14:39
|sell
|67
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2738
|235
|2009.02.16 15:19
|sell limit
|68
|0.02
|1.2852
|0.0000
|1.2776
|236
|2009.02.17 01:04
|t/p
|67
|0.01
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|7.55
|5570.16
|237
|2009.02.17 01:04
|delete
|68
|0.02
|1.2852
|0.0000
|1.2776
|238
|2009.02.20 09:00
|sell
|69
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2506
|239
|2009.02.20 09:40
|sell limit
|70
|0.02
|1.2646
|0.0000
|1.2576
|240
|2009.02.20 12:02
|sell
|70
|0.02
|1.2646
|0.0000
|1.2576
|241
|2009.02.20 12:02
|modify
|69
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|242
|2009.02.20 12:42
|sell limit
|71
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2611
|243
|2009.02.20 14:08
|t/p
|69
|0.01
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|0.00
|5570.16
|244
|2009.02.20 14:08
|t/p
|70
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|14.00
|5584.16
|245
|2009.02.20 14:08
|delete
|71
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2611
|246
|2009.02.20 14:08
|sell
|72
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2504
|247
|2009.02.20 14:48
|sell limit
|73
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2574
|248
|2009.02.20 15:07
|sell
|73
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2574
|249
|2009.02.20 15:07
|modify
|72
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|250
|2009.02.20 15:47
|sell limit
|74
|0.03
|1.2679
|0.0000
|1.2609
|251
|2009.02.20 16:52
|sell
|74
|0.03
|1.2679
|0.0000
|1.2609
|252
|2009.02.20 16:52
|modify
|72
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2609
|253
|2009.02.20 16:52
|modify
|73
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2609
|254
|2009.02.20 17:32
|sell limit
|75
|0.04
|1.2790
|0.0000
|1.2716
|255
|2009.02.20 18:05
|sell
|75
|0.04
|1.2790
|0.0000
|1.2716
|256
|2009.02.20 18:05
|modify
|72
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2716
|257
|2009.02.20 18:05
|modify
|73
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2716
|258
|2009.02.20 18:05
|modify
|74
|0.03
|1.2679
|0.0000
|1.2716
|259
|2009.02.20 18:45
|sell limit
|76
|0.06
|1.2938
|0.0000
|1.2789
|260
|2009.02.20 18:58
|modify
|76
|0.06
|1.2864
|0.0000
|1.2715
|261
|2009.02.23 01:42
|sell
|76
|0.06
|1.2864
|0.0000
|1.2715
|262
|2009.02.23 02:22
|sell limit
|77
|0.08
|1.3004
|0.0000
|1.2864
|263
|2009.02.23 04:45
|modify
|77
|0.08
|1.2934
|0.0000
|1.2794
|264
|2009.02.23 06:34
|sell
|77
|0.08
|1.2934
|0.0000
|1.2794
|265
|2009.02.23 06:34
|modify
|72
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2794
|266
|2009.02.23 06:34
|modify
|73
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2794
|267
|2009.02.23 06:34
|modify
|74
|0.03
|1.2679
|0.0000
|1.2794
|268
|2009.02.23 06:35
|modify
|75
|0.04
|1.2790
|0.0000
|1.2794
|269
|2009.02.23 06:35
|modify
|76
|0.06
|1.2864
|0.0000
|1.2794
|270
|2009.02.23 07:14
|sell limit
|78
|0.11
|1.3004
|0.0000
|1.2864
|271
|2009.02.23 12:53
|t/p
|72
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|-22.05
|5562.11
|272
|2009.02.23 12:53
|t/p
|73
|0.02
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|-30.10
|5532.01
|273
|2009.02.23 12:53
|t/p
|74
|0.03
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|-34.65
|5497.36
|274
|2009.02.23 12:53
|t/p
|75
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|-1.80
|5495.56
|275
|2009.02.23 12:53
|t/p
|76
|0.06
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|42.00
|5537.56
|276
|2009.02.23 12:53
|t/p
|77
|0.08
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|112.00
|5649.56
|277
|2009.02.23 12:53
|delete
|78
|0.11
|1.3004
|0.0000
|1.2864
|278
|2009.02.23 12:53
|buy
|79
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2864
|279
|2009.02.23 13:33
|buy limit
|80
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2829
|280
|2009.02.23 15:07
|buy
|80
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2829
|281
|2009.02.23 15:07
|modify
|79
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2829
|282
|2009.02.23 15:47
|buy limit
|81
|0.03
|1.2723
|0.0000
|1.2795
|283
|2009.02.23 16:33
|buy
|81
|0.03
|1.2723
|0.0000
|1.2795
|284
|2009.02.23 16:33
|modify
|79
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2795
|285
|2009.02.23 16:33
|modify
|80
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2795
|286
|2009.02.23 17:13
|buy limit
|82
|0.04
|1.2687
|0.0000
|1.2759
|287
|2009.02.23 23:53
|buy
|82
|0.04
|1.2687
|0.0000
|1.2759
|288
|2009.02.23 23:53
|modify
|79
|0.01
|1.2794
|0.0000
|1.2759
|289
|2009.02.23 23:53
|modify
|80
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|290
|2009.02.23 23:53
|modify
|81
|0.03
|1.2723
|0.0000
|1.2759
|291
|2009.02.24 00:33
|buy limit
|83
|0.06
|1.2617
|0.0000
|1.2757
|292
|2009.02.24 07:38
|t/p
|79
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-3.49
|5646.07
|293
|2009.02.24 07:38
|t/p
|80
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.02
|5646.09
|294
|2009.02.24 07:38
|t/p
|81
|0.03
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|10.83
|5656.92
|295
|2009.02.24 07:38
|t/p
|82
|0.04
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|28.84
|5685.76
|296
|2009.02.24 07:38
|delete
|83
|0.06
|1.2617
|0.0000
|1.2757
|297
|2009.02.24 08:25
|sell
|84
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2655
|298
|2009.02.24 09:05
|sell limit
|85
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2690
|299
|2009.02.24 09:17
|sell
|85
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2690
|300
|2009.02.24 09:17
|modify
|84
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2690
|301
|2009.02.24 09:57
|sell limit
|86
|0.03
|1.2832
|0.0000
|1.2760
|302
|2009.02.24 12:32
|modify
|86
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2724
|303
|2009.02.24 17:43
|sell
|86
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2724
|304
|2009.02.24 17:43
|modify
|84
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2724
|305
|2009.02.24 17:43
|modify
|85
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2724
|306
|2009.02.24 18:23
|sell limit
|87
|0.04
|1.2832
|0.0000
|1.2760
|307
|2009.02.24 18:37
|sell
|87
|0.04
|1.2832
|0.0000
|1.2760
|308
|2009.02.24 18:37
|modify
|84
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2760
|309
|2009.02.24 18:37
|modify
|85
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|310
|2009.02.24 18:37
|modify
|86
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2760
|311
|2009.02.24 19:17
|sell limit
|88
|0.06
|1.2904
|0.0000
|1.2759
|312
|2009.02.25 12:33
|t/p
|84
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|-3.55
|5682.21
|313
|2009.02.25 12:33
|t/p
|85
|0.02
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|-0.10
|5682.11
|314
|2009.02.25 12:33
|t/p
|86
|0.03
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|10.65
|5692.76
|315
|2009.02.25 12:33
|t/p
|87
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|28.60
|5721.36
|316
|2009.02.25 12:33
|delete
|88
|0.06
|1.2904
|0.0000
|1.2759
|317
|2009.02.25 12:34
|buy
|89
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2842
|318
|2009.02.25 13:15
|buy limit
|90
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2805
|319
|2009.02.25 15:16
|buy
|90
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2805
|320
|2009.02.25 15:16
|modify
|89
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2805
|321
|2009.02.25 15:56
|buy limit
|91
|0.03
|1.2655
|0.0000
|1.2731
|322
|2009.02.25 16:02
|modify
|91
|0.03
|1.2693
|0.0000
|1.2769
|323
|2009.02.26 06:37
|buy
|91
|0.03
|1.2693
|0.0000
|1.2769
|324
|2009.02.26 06:37
|modify
|89
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2769
|325
|2009.02.26 06:37
|modify
|90
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2769
|326
|2009.02.26 07:17
|buy limit
|92
|0.04
|1.2656
|0.0000
|1.2730
|327
|2009.02.26 09:37
|t/p
|89
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|0.13
|5721.49
|328
|2009.02.26 09:37
|t/p
|90
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|7.66
|5729.15
|329
|2009.02.26 09:37
|t/p
|91
|0.03
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|22.80
|5751.95
|330
|2009.02.26 09:37
|delete
|92
|0.04
|1.2656
|0.0000
|1.2730
|331
|2009.02.26 10:37
|sell
|93
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2681
|332
|2009.02.26 11:17
|sell limit
|94
|0.02
|1.2792
|0.0000
|1.2718
|333
|2009.02.26 12:48
|sell
|94
|0.02
|1.2792
|0.0000
|1.2718
|334
|2009.02.26 12:48
|modify
|93
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2718
|335
|2009.02.26 13:28
|sell limit
|95
|0.03
|1.2829
|0.0000
|1.2755
|336
|2009.02.26 23:36
|t/p
|93
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|3.70
|5755.65
|337
|2009.02.26 23:36
|t/p
|94
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|14.80
|5770.45
|338
|2009.02.26 23:36
|delete
|95
|0.03
|1.2829
|0.0000
|1.2755
|339
|2009.02.27 06:00
|sell
|96
|0.01
|1.2739
|0.0000
|1.2669
|340
|2009.02.27 06:40
|sell limit
|97
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2704
|341
|2009.02.27 08:07
|t/p
|96
|0.01
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|7.00
|5777.45
|342
|2009.02.27 08:07
|delete
|97
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2704
|343
|2009.02.27 08:07
|sell
|98
|0.01
|1.2667
|0.0000
|1.2595
|344
|2009.02.27 08:47
|sell limit
|99
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2631
|345
|2009.02.27 15:41
|sell
|99
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2631
|346
|2009.02.27 15:41
|modify
|98
|0.01
|1.2667
|0.0000
|1.2631
|347
|2009.02.27 16:21
|sell limit
|100
|0.03
|1.2739
|0.0000
|1.2667
|348
|2009.03.01 22:07
|t/p
|98
|0.01
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|3.60
|5781.05
|349
|2009.03.01 22:07
|t/p
|99
|0.02
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|14.40
|5795.45
|350
|2009.03.01 22:07
|delete
|100
|0.03
|1.2739
|0.0000
|1.2667
|351
|2009.03.01 22:07
|sell
|101
|0.01
|1.2629
|0.0000
|1.2561
|352
|2009.03.01 22:47
|sell limit
|102
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2595
|353
|2009.03.02 04:03
|t/p
|101
|0.01
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|6.75
|5802.20
|354
|2009.03.02 04:03
|delete
|102
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2595
|355
|2009.03.02 04:03
|sell
|103
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2491
|356
|2009.03.02 04:43
|sell limit
|104
|0.02
|1.2593
|0.0000
|1.2525
|357
|2009.03.02 06:07
|sell
|104
|0.02
|1.2593
|0.0000
|1.2525
|358
|2009.03.02 06:07
|modify
|103
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2525
|359
|2009.03.02 06:47
|sell limit
|105
|0.03
|1.2627
|0.0000
|1.2559
|360
|2009.03.02 13:46
|sell
|105
|0.03
|1.2627
|0.0000
|1.2559
|361
|2009.03.02 13:46
|modify
|103
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|362
|2009.03.02 13:46
|modify
|104
|0.02
|1.2593
|0.0000
|1.2559
|363
|2009.03.02 14:26
|sell limit
|106
|0.04
|1.2661
|0.0000
|1.2593
|364
|2009.03.02 22:57
|t/p
|103
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|0.00
|5802.20
|365
|2009.03.02 22:57
|t/p
|104
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|6.80
|5809.00
|366
|2009.03.02 22:57
|t/p
|105
|0.03
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|20.40
|5829.40
|367
|2009.03.02 22:57
|delete
|106
|0.04
|1.2661
|0.0000
|1.2593
|368
|2009.03.05 07:07
|buy
|107
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2679
|369
|2009.03.05 07:47
|buy limit
|108
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2646
|370
|2009.03.05 09:25
|buy
|108
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2646
|371
|2009.03.05 09:25
|modify
|107
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2646
|372
|2009.03.05 10:05
|buy limit
|109
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2613
|373
|2009.03.05 11:23
|buy
|109
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2613
|374
|2009.03.05 11:23
|modify
|107
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|375
|2009.03.05 11:23
|modify
|108
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2613
|376
|2009.03.05 12:03
|buy limit
|110
|0.04
|1.2513
|0.0000
|1.2581
|377
|2009.03.05 13:42
|buy
|110
|0.04
|1.2513
|0.0000
|1.2581
|378
|2009.03.05 13:42
|modify
|107
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2581
|379
|2009.03.05 13:42
|modify
|108
|0.02
|1.2580
|0.0000
|1.2581
|380
|2009.03.05 13:42
|modify
|109
|0.03
|1.2547
|0.0000
|1.2581
|381
|2009.03.05 14:22
|buy limit
|111
|0.06
|1.2445
|0.0000
|1.2582
|382
|2009.03.05 15:40
|t/p
|107
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|-3.20
|5826.20
|383
|2009.03.05 15:40
|t/p
|108
|0.02
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|0.20
|5826.40
|384
|2009.03.05 15:40
|t/p
|109
|0.03
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|10.20
|5836.60
|385
|2009.03.05 15:40
|t/p
|110
|0.04
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|27.20
|5863.80
|386
|2009.03.05 15:40
|delete
|111
|0.06
|1.2445
|0.0000
|1.2582
|387
|2009.03.05 15:40
|sell
|112
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2513
|388
|2009.03.05 16:20
|sell limit
|113
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2547
|389
|2009.03.06 06:17
|sell
|113
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2547
|390
|2009.03.06 06:17
|modify
|112
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2547
|391
|2009.03.06 06:57
|sell limit
|114
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2615
|392
|2009.03.06 07:00
|sell
|114
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2615
|393
|2009.03.06 07:00
|modify
|112
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2615
|394
|2009.03.06 07:00
|modify
|113
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|395
|2009.03.06 07:40
|sell limit
|115
|0.04
|1.2747
|0.0000
|1.2681
|396
|2009.03.06 07:43
|modify
|115
|0.04
|1.2714
|0.0000
|1.2648
|397
|2009.03.06 08:34
|sell
|115
|0.04
|1.2714
|0.0000
|1.2648
|398
|2009.03.06 08:34
|modify
|112
|0.01
|1.2581
|0.0000
|1.2648
|399
|2009.03.06 08:35
|modify
|113
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2648
|400
|2009.03.06 08:35
|modify
|114
|0.03
|1.2681
|0.0000
|1.2648
|401
|2009.03.06 09:15
|sell limit
|116
|0.06
|1.2780
|0.0000
|1.2647
|402
|2009.03.06 12:52
|t/p
|112
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|-6.75
|5857.05
|403
|2009.03.06 12:52
|t/p
|113
|0.02
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|-6.60
|5850.45
|404
|2009.03.06 12:52
|t/p
|114
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|9.90
|5860.35
|405
|2009.03.06 12:52
|t/p
|115
|0.04
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|26.40
|5886.75
|406
|2009.03.06 12:52
|delete
|116
|0.06
|1.2780
|0.0000
|1.2647
|407
|2009.03.06 12:52
|buy
|117
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2714
|408
|2009.03.06 13:32
|t/p
|117
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|6.60
|5893.35
|409
|2009.03.06 13:32
|buy
|118
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2782
|410
|2009.03.06 14:12
|buy limit
|119
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2750
|411
|2009.03.06 15:06
|buy
|119
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2750
|412
|2009.03.06 15:06
|modify
|118
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2750
|413
|2009.03.06 15:46
|buy limit
|120
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2716
|414
|2009.03.06 16:02
|buy
|120
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2716
|415
|2009.03.06 16:02
|modify
|118
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|416
|2009.03.06 16:02
|modify
|119
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2716
|417
|2009.03.06 16:42
|buy limit
|121
|0.04
|1.2614
|0.0000
|1.2682
|418
|2009.03.06 20:23
|buy
|121
|0.04
|1.2614
|0.0000
|1.2682
|419
|2009.03.06 20:23
|modify
|118
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2682
|420
|2009.03.06 20:23
|modify
|119
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|421
|2009.03.06 20:23
|modify
|120
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2682
|422
|2009.03.06 21:03
|buy limit
|122
|0.06
|1.2546
|0.0000
|1.2682
|423
|2009.03.08 23:06
|t/p
|118
|0.01
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|-3.40
|5889.95
|424
|2009.03.08 23:06
|t/p
|119
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|0.00
|5889.95
|425
|2009.03.08 23:06
|t/p
|120
|0.03
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|10.20
|5900.15
|426
|2009.03.08 23:06
|t/p
|121
|0.04
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|27.20
|5927.35
|427
|2009.03.08 23:06
|delete
|122
|0.06
|1.2546
|0.0000
|1.2682
|428
|2009.03.08 23:06
|buy
|123
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2748
|429
|2009.03.08 23:46
|buy limit
|124
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2717
|430
|2009.03.09 04:32
|buy
|124
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2717
|431
|2009.03.09 04:32
|modify
|123
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2717
|432
|2009.03.09 05:12
|buy limit
|125
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2682
|433
|2009.03.09 07:13
|buy
|125
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2682
|434
|2009.03.09 07:13
|modify
|123
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2682
|435
|2009.03.09 07:13
|modify
|124
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2682
|436
|2009.03.09 07:53
|buy limit
|126
|0.04
|1.2588
|0.0000
|1.2652
|437
|2009.03.09 11:02
|buy
|126
|0.04
|1.2588
|0.0000
|1.2652
|438
|2009.03.09 11:02
|modify
|123
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2652
|439
|2009.03.09 11:02
|modify
|124
|0.02
|1.2651
|0.0000
|1.2652
|440
|2009.03.09 11:02
|modify
|125
|0.03
|1.2620
|0.0000
|1.2652
|441
|2009.03.09 11:42
|buy limit
|127
|0.06
|1.2524
|0.0000
|1.2653
|442
|2009.03.09 14:18
|t/p
|123
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|-3.19
|5924.16
|443
|2009.03.09 14:18
|t/p
|124
|0.02
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|0.20
|5924.36
|444
|2009.03.09 14:18
|t/p
|125
|0.03
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|9.60
|5933.96
|445
|2009.03.09 14:18
|t/p
|126
|0.04
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|25.60
|5959.56
|446
|2009.03.09 14:18
|delete
|127
|0.06
|1.2524
|0.0000
|1.2653
|447
|2009.03.09 17:06
|sell
|128
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2559
|448
|2009.03.09 17:46
|sell limit
|129
|0.02
|1.2655
|0.0000
|1.2591
|449
|2009.03.10 02:06
|sell
|129
|0.02
|1.2655
|0.0000
|1.2591
|450
|2009.03.10 02:06
|modify
|128
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2591
|451
|2009.03.10 02:46
|sell limit
|130
|0.03
|1.2687
|0.0000
|1.2623
|452
|2009.03.10 05:40
|sell
|130
|0.03
|1.2687
|0.0000
|1.2623
|453
|2009.03.10 05:40
|modify
|128
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|454
|2009.03.10 05:40
|modify
|129
|0.02
|1.2655
|0.0000
|1.2623
|455
|2009.03.10 06:20
|sell limit
|131
|0.04
|1.2719
|0.0000
|1.2655
|456
|2009.03.10 06:45
|sell
|131
|0.04
|1.2719
|0.0000
|1.2655
|457
|2009.03.10 06:45
|modify
|128
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2655
|458
|2009.03.10 06:45
|modify
|129
|0.02
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|459
|2009.03.10 06:45
|modify
|130
|0.03
|1.2687
|0.0000
|1.2655
|460
|2009.03.10 07:25
|sell limit
|132
|0.06
|1.2783
|0.0000
|1.2654
|461
|2009.03.10 12:23
|sell
|132
|0.06
|1.2783
|0.0000
|1.2654
|462
|2009.03.10 13:04
|sell limit
|133
|0.08
|1.2849
|0.0000
|1.2716
|463
|2009.03.10 18:08
|t/p
|128
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|-3.25
|5956.31
|464
|2009.03.10 18:08
|t/p
|129
|0.02
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|0.00
|5956.31
|465
|2009.03.10 18:08
|t/p
|130
|0.03
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|9.60
|5965.91
|466
|2009.03.10 18:08
|t/p
|131
|0.04
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|25.60
|5991.51
|467
|2009.03.10 18:08
|t/p
|132
|0.06
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|77.40
|6068.91
|468
|2009.03.10 18:08
|delete
|133
|0.08
|1.2849
|0.0000
|1.2716
|469
|2009.03.10 18:08
|buy
|134
|0.01
|1.2654
|0.0000
|1.2720
|470
|2009.03.10 18:48
|buy limit
|135
|0.02
|1.2588
|0.0000
|1.2654
|471
|2009.03.10 18:58
|modify
|135
|0.02
|1.2621
|0.0000
|1.2687
|472
|2009.03.11 00:20
|t/p
|134
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|6.61
|6075.52
|473
|2009.03.11 00:20
|delete
|135
|0.02
|1.2621
|0.0000
|1.2687
|474
|2009.03.11 00:20
|buy
|136
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2786
|475
|2009.03.11 01:00
|buy limit
|137
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2754
|476
|2009.03.11 01:25
|buy
|137
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2754
|477
|2009.03.11 01:25
|modify
|136
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2754
|478
|2009.03.11 02:05
|buy limit
|138
|0.03
|1.2657
|0.0000
|1.2723
|479
|2009.03.11 03:45
|buy
|138
|0.03
|1.2657
|0.0000
|1.2723
|480
|2009.03.11 03:45
|modify
|136
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2723
|481
|2009.03.11 03:45
|modify
|137
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2723
|482
|2009.03.11 04:25
|buy limit
|139
|0.04
|1.2624
|0.0000
|1.2690
|483
|2009.03.11 06:38
|buy
|139
|0.04
|1.2624
|0.0000
|1.2690
|484
|2009.03.11 06:38
|modify
|136
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2690
|485
|2009.03.11 06:38
|modify
|137
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|486
|2009.03.11 06:38
|modify
|138
|0.03
|1.2657
|0.0000
|1.2690
|487
|2009.03.11 07:18
|buy limit
|140
|0.06
|1.2558
|0.0000
|1.2691
|488
|2009.03.11 10:11
|t/p
|136
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|-3.20
|6072.32
|489
|2009.03.11 10:11
|t/p
|137
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|0.00
|6072.32
|490
|2009.03.11 10:11
|t/p
|138
|0.03
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|9.90
|6082.22
|491
|2009.03.11 10:11
|t/p
|139
|0.04
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|26.40
|6108.62
|492
|2009.03.11 10:11
|delete
|140
|0.06
|1.2558
|0.0000
|1.2691
|493
|2009.03.11 15:00
|buy
|141
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2852
|494
|2009.03.11 15:40
|buy limit
|142
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|495
|2009.03.11 17:03
|buy
|142
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2818
|496
|2009.03.11 17:03
|modify
|141
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2818
|497
|2009.03.11 17:43
|buy limit
|143
|0.03
|1.2716
|0.0000
|1.2784
|498
|2009.03.11 19:07
|t/p
|141
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|3.40
|6112.02
|499
|2009.03.11 19:07
|t/p
|142
|0.02
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|13.60
|6125.62
|500
|2009.03.11 19:07
|delete
|143
|0.03
|1.2716
|0.0000
|1.2784
|501
|2009.03.11 19:07
|buy
|144
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2888
|502
|2009.03.11 19:47
|buy limit
|145
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2854
|503
|2009.03.12 06:43
|buy
|145
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2854
|504
|2009.03.12 06:43
|modify
|144
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2854
|505
|2009.03.12 07:23
|buy limit
|146
|0.03
|1.2751
|0.0000
|1.2821
|506
|2009.03.12 07:58
|buy
|146
|0.03
|1.2751
|0.0000
|1.2821
|507
|2009.03.12 07:58
|modify
|144
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2821
|508
|2009.03.12 07:58
|modify
|145
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2821
|509
|2009.03.12 08:38
|buy limit
|147
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2786
|510
|2009.03.12 12:02
|t/p
|144
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|0.13
|6125.75
|511
|2009.03.12 12:02
|t/p
|145
|0.02
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|7.00
|6132.75
|512
|2009.03.12 12:02
|t/p
|146
|0.03
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|21.00
|6153.75
|513
|2009.03.12 12:02
|delete
|147
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2786
|514
|2009.03.25 07:00
|sell
|148
|0.01
|1.3464
|0.0000
|1.3390
|515
|2009.03.25 07:40
|sell limit
|149
|0.02
|1.3501
|0.0000
|1.3427
|516
|2009.03.25 10:07
|sell
|149
|0.02
|1.3501
|0.0000
|1.3427
|517
|2009.03.25 10:07
|modify
|148
|0.01
|1.3464
|0.0000
|1.3427
|518
|2009.03.25 10:47
|sell limit
|150
|0.03
|1.3577
|0.0000
|1.3501
|519
|2009.03.25 10:52
|modify
|150
|0.03
|1.3539
|0.0000
|1.3463
|520
|2009.03.25 13:57
|sell
|150
|0.03
|1.3539
|0.0000
|1.3463
|521
|2009.03.25 13:57
|modify
|148
|0.01
|1.3464
|0.0000
|1.3463
|522
|2009.03.25 13:57
|modify
|149
|0.02
|1.3501
|0.0000
|1.3463
|523
|2009.03.25 14:37
|sell limit
|151
|0.04
|1.3578
|0.0000
|1.3500
|524
|2009.03.25 17:08
|sell
|151
|0.04
|1.3578
|0.0000
|1.3500
|525
|2009.03.25 17:08
|modify
|148
|0.01
|1.3464
|0.0000
|1.3500
|526
|2009.03.25 17:08
|modify
|149
|0.02
|1.3501
|0.0000
|1.3500
|527
|2009.03.25 17:08
|modify
|150
|0.03
|1.3539
|0.0000
|1.3500
|528
|2009.03.25 17:48
|sell limit
|152
|0.06
|1.3656
|0.0000
|1.3499
|529
|2009.03.26 20:13
|t/p
|148
|0.01
|1.3500
|0.0000
|1.3500
|-3.75
|6150.00
|530
|2009.03.26 20:13
|t/p
|149
|0.02
|1.3500
|0.0000
|1.3500
|-0.10
|6149.90
|531
|2009.03.26 20:13
|t/p
|150
|0.03
|1.3500
|0.0000
|1.3500
|11.25
|6161.15
|532
|2009.03.26 20:13
|t/p
|151
|0.04
|1.3500
|0.0000
|1.3500
|30.60
|6191.75
|533
|2009.03.26 20:13
|delete
|152
|0.06
|1.3656
|0.0000
|1.3499
|534
|2009.03.27 09:13
|sell
|153
|0.01
|1.3535
|0.0000
|1.3457
|535
|2009.03.27 09:45
|t/p
|153
|0.01
|1.3457
|0.0000
|1.3457
|7.80
|6199.55
|536
|2009.03.27 09:45
|sell
|154
|0.01
|1.3455
|0.0000
|1.3377
|537
|2009.03.27 10:15
|t/p
|154
|0.01
|1.3377
|0.0000
|1.3377
|7.80
|6207.35
|538
|2009.03.27 10:15
|sell
|155
|0.01
|1.3375
|0.0000
|1.3295
|539
|2009.03.27 10:55
|sell limit
|156
|0.02
|1.3415
|0.0000
|1.3335
|540
|2009.03.27 13:11
|t/p
|155
|0.01
|1.3295
|0.0000
|1.3295
|8.00
|6215.35
|541
|2009.03.27 13:11
|delete
|156
|0.02
|1.3415
|0.0000
|1.3335
|542
|2009.03.27 13:11
|sell
|157
|0.01
|1.3293
|0.0000
|1.3211
|543
|2009.03.27 13:51
|sell limit
|158
|0.02
|1.3334
|0.0000
|1.3252
|544
|2009.03.29 21:01
|t/p
|157
|0.01
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|8.20
|6223.55
|545
|2009.03.29 21:01
|delete
|158
|0.02
|1.3334
|0.0000
|1.3252
|546
|2009.03.29 21:01
|sell
|159
|0.01
|1.3209
|0.0000
|1.3129
|547
|2009.03.29 21:42
|sell limit
|160
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3169
|548
|2009.03.29 22:12
|sell
|160
|0.02
|1.3249
|0.0000
|1.3169
|549
|2009.03.29 22:12
|modify
|159
|0.01
|1.3209
|0.0000
|1.3169
|550
|2009.03.29 22:52
|sell limit
|161
|0.03
|1.3329
|0.0000
|1.3249
|551
|2009.03.29 22:57
|modify
|161
|0.03
|1.3289
|0.0000
|1.3209
|552
|2009.03.30 07:43
|t/p
|159
|0.01
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|3.95
|6227.50
|553
|2009.03.30 07:43
|t/p
|160
|0.02
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|15.90
|6243.40
|554
|2009.03.30 07:43
|delete
|161
|0.03
|1.3289
|0.0000
|1.3209
|555
|2009.03.30 07:43
|sell
|162
|0.01
|1.3167
|0.0000
|1.3087
|556
|2009.03.30 08:23
|sell limit
|163
|0.02
|1.3207
|0.0000
|1.3127
|557
|2009.03.30 08:46
|sell
|163
|0.02
|1.3207
|0.0000
|1.3127
|558
|2009.03.30 08:46
|modify
|162
|0.01
|1.3167
|0.0000
|1.3127
|559
|2009.03.30 09:26
|sell limit
|164
|0.03
|1.3247
|0.0000
|1.3167
|560
|2009.03.30 13:53
|t/p
|162
|0.01
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|4.00
|6247.40
|561
|2009.03.30 13:53
|t/p
|163
|0.02
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|16.00
|6263.40
|562
|2009.03.30 13:53
|delete
|164
|0.03
|1.3247
|0.0000
|1.3167
|563
|2009.03.30 13:53
|sell
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3045
|564
|2009.03.30 14:33
|sell limit
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3085
|565
|2009.03.30 14:58
|sell
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3085
|566
|2009.03.30 14:58
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3085
|567
|2009.03.30 15:38
|sell limit
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3125
|568
|2009.03.30 21:02
|sell
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3125
|569
|2009.03.30 21:02
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3125
|570
|2009.03.30 21:02
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3125
|571
|2009.03.30 21:42
|sell limit
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3165
|572
|2009.03.31 02:03
|sell
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3165
|573
|2009.03.31 02:03
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3165
|574
|2009.03.31 02:03
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|575
|2009.03.31 02:03
|modify
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3165
|576
|2009.03.31 02:43
|sell limit
|169
|0.06
|1.3323
|0.0000
|1.3167
|577
|2009.03.31 10:42
|sell
|169
|0.06
|1.3323
|0.0000
|1.3167
|578
|2009.03.31 10:42
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3167
|579
|2009.03.31 10:42
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3167
|580
|2009.03.31 10:42
|modify
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3167
|581
|2009.03.31 10:42
|modify
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3167
|582
|2009.03.31 11:22
|sell limit
|170
|0.08
|1.3403
|0.0000
|1.3243
|583
|2009.04.02 11:47
|sell
|170
|0.08
|1.3403
|0.0000
|1.3243
|584
|2009.04.02 11:47
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3243
|585
|2009.04.02 11:47
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3243
|586
|2009.04.02 11:47
|modify
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3243
|587
|2009.04.02 11:47
|modify
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3243
|588
|2009.04.02 11:47
|modify
|169
|0.06
|1.3323
|0.0000
|1.3243
|589
|2009.04.02 12:27
|sell limit
|171
|0.11
|1.3483
|0.0000
|1.3322
|590
|2009.04.02 12:45
|sell
|171
|0.11
|1.3483
|0.0000
|1.3322
|591
|2009.04.02 12:45
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3322
|592
|2009.04.02 12:45
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3322
|593
|2009.04.02 12:45
|modify
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3322
|594
|2009.04.02 12:45
|modify
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3322
|595
|2009.04.02 12:45
|modify
|169
|0.06
|1.3323
|0.0000
|1.3322
|596
|2009.04.02 12:45
|modify
|170
|0.08
|1.3403
|0.0000
|1.3322
|597
|2009.04.02 13:25
|sell limit
|172
|0.15
|1.3565
|0.0000
|1.3401
|598
|2009.04.06 01:12
|sell
|172
|0.15
|1.3565
|0.0000
|1.3401
|599
|2009.04.06 01:12
|modify
|165
|0.01
|1.3125
|0.0000
|1.3401
|600
|2009.04.06 01:12
|modify
|166
|0.02
|1.3165
|0.0000
|1.3401
|601
|2009.04.06 01:12
|modify
|167
|0.03
|1.3205
|0.0000
|1.3401
|602
|2009.04.06 01:12
|modify
|168
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3401
|603
|2009.04.06 01:12
|modify
|169
|0.06
|1.3323
|0.0000
|1.3401
|604
|2009.04.06 01:12
|modify
|170
|0.08
|1.3403
|0.0000
|1.3401
|605
|2009.04.06 01:12
|modify
|171
|0.11
|1.3483
|0.0000
|1.3401
|606
|2009.04.06 01:52
|sell limit
|173
|0.21
|1.3714
|0.0000
|1.3416
|607
|2009.04.06 14:41
|t/p
|165
|0.01
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|-27.95
|6235.45
|608
|2009.04.06 14:41
|t/p
|166
|0.02
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|-47.90
|6187.55
|609
|2009.04.06 14:41
|t/p
|167
|0.03
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|-59.85
|6127.70
|610
|2009.04.06 14:41
|t/p
|168
|0.04
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|-63.60
|6064.10
|611
|2009.04.06 14:41
|t/p
|169
|0.06
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|-48.60
|6015.50
|612
|2009.04.06 14:41
|t/p
|170
|0.08
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|0.80
|6016.30
|613
|2009.04.06 14:41
|t/p
|171
|0.11
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|89.10
|6105.40
|614
|2009.04.06 14:41
|t/p
|172
|0.15
|1.3401
|0.0000
|1.3401
|246.00
|6351.40
|615
|2009.04.06 14:41
|delete
|173
|0.21
|1.3714
|0.0000
|1.3416
|616
|2009.04.06 14:43
|buy
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3491
|617
|2009.04.06 15:23
|buy limit
|175
|0.02
|1.3337
|0.0000
|1.3415
|618
|2009.04.06 17:13
|modify
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3454
|619
|2009.04.06 23:26
|buy
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3454
|620
|2009.04.06 23:26
|modify
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3454
|621
|2009.04.07 00:06
|buy limit
|176
|0.03
|1.3300
|0.0000
|1.3376
|622
|2009.04.07 00:22
|modify
|176
|0.03
|1.3337
|0.0000
|1.3415
|623
|2009.04.07 00:38
|buy
|176
|0.03
|1.3337
|0.0000
|1.3415
|624
|2009.04.07 00:38
|modify
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3415
|625
|2009.04.07 00:38
|modify
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3415
|626
|2009.04.07 01:18
|buy limit
|177
|0.04
|1.3298
|0.0000
|1.3376
|627
|2009.04.07 09:03
|buy
|177
|0.04
|1.3298
|0.0000
|1.3376
|628
|2009.04.07 09:03
|modify
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3376
|629
|2009.04.07 09:03
|modify
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3376
|630
|2009.04.07 09:03
|modify
|176
|0.03
|1.3337
|0.0000
|1.3376
|631
|2009.04.07 09:43
|buy limit
|178
|0.06
|1.3218
|0.0000
|1.3378
|632
|2009.04.08 00:28
|buy
|178
|0.06
|1.3218
|0.0000
|1.3378
|633
|2009.04.08 00:28
|modify
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3378
|634
|2009.04.08 00:28
|modify
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3378
|635
|2009.04.08 00:28
|modify
|176
|0.03
|1.3337
|0.0000
|1.3378
|636
|2009.04.08 00:28
|modify
|177
|0.04
|1.3298
|0.0000
|1.3378
|637
|2009.04.08 01:08
|buy limit
|179
|0.08
|1.3138
|0.0000
|1.3298
|638
|2009.04.09 15:45
|buy
|179
|0.08
|1.3138
|0.0000
|1.3298
|639
|2009.04.09 15:45
|modify
|174
|0.01
|1.3415
|0.0000
|1.3298
|640
|2009.04.09 15:45
|modify
|175
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3298
|641
|2009.04.09 15:45
|modify
|176
|0.03
|1.3337
|0.0000
|1.3298
|642
|2009.04.09 15:45
|modify
|177
|0.04
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|643
|2009.04.09 15:45
|modify
|178
|0.06
|1.3218
|0.0000
|1.3298
|644
|2009.04.09 16:25
|buy limit
|180
|0.11
|1.3056
|0.0000
|1.3220
|645
|2009.04.13 12:42
|t/p
|174
|0.01
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|-11.63
|6339.77
|646
|2009.04.13 12:42
|t/p
|175
|0.02
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|-15.46
|6324.31
|647
|2009.04.13 12:42
|t/p
|176
|0.03
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|-11.52
|6312.79
|648
|2009.04.13 12:42
|t/p
|177
|0.04
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|0.24
|6313.03
|649
|2009.04.13 12:42
|t/p
|178
|0.06
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|48.30
|6361.33
|650
|2009.04.13 12:42
|t/p
|179
|0.08
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|128.16
|6489.49
|651
|2009.04.13 12:42
|delete
|180
|0.11
|1.3056
|0.0000
|1.3220
|652
|2009.04.13 22:00
|buy
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3440
|653
|2009.04.13 22:40
|buy limit
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3405
|654
|2009.04.14 00:20
|buy
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3405
|655
|2009.04.14 00:20
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3405
|656
|2009.04.14 01:01
|buy limit
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|657
|2009.04.14 06:53
|buy
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|658
|2009.04.14 06:53
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3369
|659
|2009.04.14 06:53
|modify
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3369
|660
|2009.04.14 07:33
|buy limit
|184
|0.04
|1.3233
|0.0000
|1.3301
|661
|2009.04.14 07:33
|modify
|184
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3335
|662
|2009.04.14 10:28
|buy
|184
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3335
|663
|2009.04.14 10:28
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3335
|664
|2009.04.14 10:28
|modify
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|665
|2009.04.14 10:28
|modify
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3335
|666
|2009.04.14 11:08
|buy limit
|185
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3336
|667
|2009.04.15 11:43
|buy
|185
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3336
|668
|2009.04.15 12:23
|buy limit
|186
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3270
|669
|2009.04.16 17:50
|buy
|186
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3270
|670
|2009.04.16 17:50
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3270
|671
|2009.04.16 17:50
|modify
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3270
|672
|2009.04.16 17:50
|modify
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3270
|673
|2009.04.16 17:50
|modify
|184
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3270
|674
|2009.04.16 17:50
|modify
|185
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3270
|675
|2009.04.16 18:30
|buy limit
|187
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3198
|676
|2009.04.17 08:23
|buy
|187
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3198
|677
|2009.04.17 08:23
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3198
|678
|2009.04.17 08:23
|modify
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3198
|679
|2009.04.17 08:23
|modify
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3198
|680
|2009.04.17 08:23
|modify
|184
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3198
|681
|2009.04.17 08:23
|modify
|185
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3198
|682
|2009.04.17 08:23
|modify
|186
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3198
|683
|2009.04.17 09:03
|buy limit
|188
|0.15
|1.2995
|0.0000
|1.3128
|684
|2009.04.20 00:37
|buy
|188
|0.15
|1.2995
|0.0000
|1.3128
|685
|2009.04.20 00:37
|modify
|181
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3128
|686
|2009.04.20 00:37
|modify
|182
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3128
|687
|2009.04.20 00:37
|modify
|183
|0.03
|1.3301
|0.0000
|1.3128
|688
|2009.04.20 00:37
|modify
|184
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3128
|689
|2009.04.20 00:37
|modify
|185
|0.06
|1.3199
|0.0000
|1.3128
|690
|2009.04.20 00:37
|modify
|186
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3128
|691
|2009.04.20 00:37
|modify
|187
|0.11
|1.3061
|0.0000
|1.3128
|692
|2009.04.20 01:17
|buy limit
|189
|0.21
|1.2870
|0.0000
|1.3120
|693
|2009.04.23 19:42
|t/p
|181
|0.01
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-24.08
|6465.41
|694
|2009.04.23 19:42
|t/p
|182
|0.02
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-41.18
|6424.23
|695
|2009.04.23 19:42
|t/p
|183
|0.03
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-51.57
|6372.66
|696
|2009.04.23 19:42
|t/p
|184
|0.04
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-55.16
|6317.50
|697
|2009.04.23 19:42
|t/p
|185
|0.06
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-42.00
|6275.50
|698
|2009.04.23 19:42
|t/p
|186
|0.08
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|-0.24
|6275.26
|699
|2009.04.23 19:42
|t/p
|187
|0.11
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|74.36
|6349.62
|700
|2009.04.23 19:42
|t/p
|188
|0.15
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|200.25
|6549.87
|701
|2009.04.23 19:42
|delete
|189
|0.21
|1.2870
|0.0000
|1.3120
|702
|2009.04.23 19:42
|buy
|190
|0.01
|1.3130
|0.0000
|1.3190
|703
|2009.04.23 20:22
|buy limit
|191
|0.02
|1.3100
|0.0000
|1.3160
|704
|2009.04.24 05:38
|t/p
|190
|0.01
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|6.01
|6555.88
|705
|2009.04.24 05:38
|delete
|191
|0.02
|1.3100
|0.0000
|1.3160
|706
|2009.04.24 05:38
|buy
|192
|0.01
|1.3192
|0.0000
|1.3252
|707
|2009.04.24 06:18
|buy limit
|193
|0.02
|1.3132
|0.0000
|1.3192
|708
|2009.04.24 06:32
|modify
|193
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3222
|709
|2009.04.24 08:21
|t/p
|192
|0.01
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|6.00
|6561.88
|710
|2009.04.24 08:21
|delete
|193
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3222
|711
|2009.04.24 08:21
|buy
|194
|0.01
|1.3254
|0.0000
|1.3314
|712
|2009.04.24 09:01
|buy limit
|195
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3284
|713
|2009.04.24 09:42
|buy
|195
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3284
|714
|2009.04.24 09:42
|modify
|194
|0.01
|1.3254
|0.0000
|1.3284
|715
|2009.04.24 10:22
|buy limit
|196
|0.03
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|716
|2009.04.24 13:22
|t/p
|194
|0.01
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|3.00
|6564.88
|717
|2009.04.24 13:22
|t/p
|195
|0.02
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|12.00
|6576.88
|718
|2009.04.24 13:22
|delete
|196
|0.03
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|719
|2009.04.24 13:22
|buy
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|720
|2009.04.24 14:02
|buy limit
|198
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|721
|2009.04.24 14:32
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3317
|722
|2009.04.24 14:43
|buy
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3317
|723
|2009.04.24 14:43
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3317
|724
|2009.04.24 15:23
|buy limit
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|725
|2009.04.26 23:10
|buy
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3286
|726
|2009.04.26 23:10
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3286
|727
|2009.04.26 23:10
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3286
|728
|2009.04.26 23:50
|buy limit
|200
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|729
|2009.04.27 00:12
|buy
|200
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3254
|730
|2009.04.27 00:12
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3254
|731
|2009.04.27 00:12
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3254
|732
|2009.04.27 00:12
|modify
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3254
|733
|2009.04.27 00:52
|buy limit
|201
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3249
|734
|2009.04.27 06:11
|buy
|201
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3249
|735
|2009.04.27 06:11
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3249
|736
|2009.04.27 06:11
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3249
|737
|2009.04.27 06:11
|modify
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3249
|738
|2009.04.27 06:11
|modify
|200
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3249
|739
|2009.04.27 06:51
|buy limit
|202
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3196
|740
|2009.04.27 17:06
|buy
|202
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3196
|741
|2009.04.27 17:06
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3196
|742
|2009.04.27 17:06
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3196
|743
|2009.04.27 17:06
|modify
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3196
|744
|2009.04.27 17:06
|modify
|200
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3196
|745
|2009.04.27 17:06
|modify
|201
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3196
|746
|2009.04.27 17:46
|buy limit
|203
|0.11
|1.2968
|0.0000
|1.3085
|747
|2009.04.28 11:45
|buy
|203
|0.11
|1.2968
|0.0000
|1.3085
|748
|2009.04.28 11:45
|modify
|197
|0.01
|1.3286
|0.0000
|1.3085
|749
|2009.04.28 11:45
|modify
|198
|0.02
|1.3255
|0.0000
|1.3085
|750
|2009.04.28 11:45
|modify
|199
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3085
|751
|2009.04.28 11:45
|modify
|200
|0.04
|1.3194
|0.0000
|1.3085
|752
|2009.04.28 11:45
|modify
|201
|0.06
|1.3140
|0.0000
|1.3085
|753
|2009.04.28 11:45
|modify
|202
|0.08
|1.3084
|0.0000
|1.3085
|754
|2009.04.28 12:25
|buy limit
|204
|0.15
|1.2910
|0.0000
|1.3026
|755
|2009.04.28 15:12
|t/p
|197
|0.01
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-20.08
|6556.80
|756
|2009.04.28 15:12
|t/p
|198
|0.02
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-33.96
|6522.84
|757
|2009.04.28 15:12
|t/p
|199
|0.03
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-41.64
|6481.20
|758
|2009.04.28 15:12
|t/p
|200
|0.04
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-43.56
|6437.64
|759
|2009.04.28 15:12
|t/p
|201
|0.06
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|-32.94
|6404.70
|760
|2009.04.28 15:12
|t/p
|202
|0.08
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|0.88
|6405.58
|761
|2009.04.28 15:12
|t/p
|203
|0.11
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|128.70
|6534.28
|762
|2009.04.28 15:12
|delete
|204
|0.15
|1.2910
|0.0000
|1.3026
|763
|2009.04.28 15:17
|sell
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3022
|764
|2009.04.28 15:57
|sell limit
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3051
|765
|2009.04.28 16:57
|sell
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3051
|766
|2009.04.28 16:57
|modify
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3051
|767
|2009.04.28 17:37
|sell limit
|207
|0.03
|1.3167
|0.0000
|1.3109
|768
|2009.04.28 17:43
|modify
|207
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3079
|769
|2009.04.28 18:25
|sell
|207
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3079
|770
|2009.04.28 18:25
|modify
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3079
|771
|2009.04.28 18:25
|modify
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3079
|772
|2009.04.28 19:05
|sell limit
|208
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3109
|773
|2009.04.29 03:06
|sell
|208
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3109
|774
|2009.04.29 03:06
|modify
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3109
|775
|2009.04.29 03:06
|modify
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|776
|2009.04.29 03:06
|modify
|207
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3109
|777
|2009.04.29 03:46
|sell limit
|209
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3109
|778
|2009.04.29 09:02
|sell
|209
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3109
|779
|2009.04.29 09:42
|sell limit
|210
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3168
|780
|2009.04.29 15:21
|sell
|210
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3168
|781
|2009.04.29 15:21
|modify
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3168
|782
|2009.04.29 15:21
|modify
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3168
|783
|2009.04.29 15:21
|modify
|207
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3168
|784
|2009.04.29 15:21
|modify
|208
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3168
|785
|2009.04.29 15:22
|modify
|209
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3168
|786
|2009.04.29 16:01
|sell limit
|211
|0.11
|1.3413
|0.0000
|1.3288
|787
|2009.04.29 16:09
|modify
|211
|0.11
|1.3351
|0.0000
|1.3226
|788
|2009.04.30 06:42
|sell
|211
|0.11
|1.3351
|0.0000
|1.3226
|789
|2009.04.30 06:42
|modify
|205
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3226
|790
|2009.04.30 06:42
|modify
|206
|0.02
|1.3109
|0.0000
|1.3226
|791
|2009.04.30 06:42
|modify
|207
|0.03
|1.3139
|0.0000
|1.3226
|792
|2009.04.30 06:42
|modify
|208
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3226
|793
|2009.04.30 06:42
|modify
|209
|0.06
|1.3229
|0.0000
|1.3226
|794
|2009.04.30 06:42
|modify
|210
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3226
|795
|2009.04.30 07:22
|sell limit
|212
|0.15
|1.3411
|0.0000
|1.3291
|796
|2009.04.30 12:54
|t/p
|205
|0.01
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-14.80
|6519.48
|797
|2009.04.30 12:54
|t/p
|206
|0.02
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-23.80
|6495.68
|798
|2009.04.30 12:54
|t/p
|207
|0.03
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-26.70
|6468.98
|799
|2009.04.30 12:54
|t/p
|208
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|-23.40
|6445.58
|800
|2009.04.30 12:54
|t/p
|209
|0.06
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|0.90
|6446.48
|801
|2009.04.30 12:54
|t/p
|210
|0.08
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|49.20
|6495.68
|802
|2009.04.30 12:54
|t/p
|211
|0.11
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|137.50
|6633.18
|803
|2009.04.30 12:54
|delete
|212
|0.15
|1.3411
|0.0000
|1.3291
|804
|2009.05.01 13:00
|buy
|213
|0.01
|1.3264
|0.0000
|1.3324
|805
|2009.05.01 13:40
|buy limit
|214
|0.02
|1.3234
|0.0000
|1.3294
|806
|2009.05.04 00:55
|t/p
|213
|0.01
|1.3324
|0.0000
|1.3324
|6.01
|6639.19
|807
|2009.05.04 00:55
|delete
|214
|0.02
|1.3234
|0.0000
|1.3294
|808
|2009.05.04 00:55
|buy
|215
|0.01
|1.3326
|0.0000
|1.3380
|809
|2009.05.04 01:35
|buy limit
|216
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3353
|810
|2009.05.04 06:18
|buy
|216
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3353
|811
|2009.05.04 06:18
|modify
|215
|0.01
|1.3326
|0.0000
|1.3353
|812
|2009.05.04 06:58
|buy limit
|217
|0.03
|1.3272
|0.0000
|1.3326
|813
|2009.05.04 09:37
|buy
|217
|0.03
|1.3272
|0.0000
|1.3326
|814
|2009.05.04 09:37
|modify
|215
|0.01
|1.3326
|0.0000
|1.3326
|815
|2009.05.04 09:37
|modify
|216
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3326
|816
|2009.05.04 10:17
|buy limit
|218
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3299
|817
|2009.05.04 11:00
|buy
|218
|0.04
|1.3245
|0.0000
|1.3299
|818
|2009.05.04 11:00
|modify
|215
|0.01
|1.3326
|0.0000
|1.3299
|819
|2009.05.04 11:00
|modify
|216
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|820
|2009.05.04 11:00
|modify
|217
|0.03
|1.3272
|0.0000
|1.3299
|821
|2009.05.04 11:40
|buy limit
|219
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3301
|822
|2009.05.04 14:00
|t/p
|215
|0.01
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|-2.70
|6636.49
|823
|2009.05.04 14:00
|t/p
|216
|0.02
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|0.00
|6636.49
|824
|2009.05.04 14:00
|t/p
|217
|0.03
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|8.10
|6644.59
|825
|2009.05.04 14:00
|t/p
|218
|0.04
|1.3299
|0.0000
|1.3299
|21.60
|6666.19
|826
|2009.05.04 14:00
|delete
|219
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3301
|827
|2009.05.06 11:10
|sell
|220
|0.01
|1.3299
|0.0000
|1.3239
|828
|2009.05.06 11:50
|sell limit
|221
|0.02
|1.3329
|0.0000
|1.3269
|829
|2009.05.06 12:16
|sell
|221
|0.02
|1.3329
|0.0000
|1.3269
|830
|2009.05.06 12:16
|modify
|220
|0.01
|1.3299
|0.0000
|1.3269
|831
|2009.05.06 12:56
|sell limit
|222
|0.03
|1.3389
|0.0000
|1.3329
|832
|2009.05.06 13:33
|modify
|222
|0.03
|1.3359
|0.0000
|1.3299
|833
|2009.05.07 06:23
|t/p
|220
|0.01
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|2.85
|6669.04
|834
|2009.05.07 06:23
|t/p
|221
|0.02
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|11.70
|6680.74
|835
|2009.05.07 06:23
|delete
|222
|0.03
|1.3359
|0.0000
|1.3299
|836
|2009.05.07 08:00
|sell
|223
|0.01
|1.3255
|0.0000
|1.3199
|837
|2009.05.07 08:40
|sell limit
|224
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3255
|838
|2009.05.07 09:21
|sell
|224
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3255
|839
|2009.05.07 09:21
|modify
|223
|0.01
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|840
|2009.05.07 10:01
|sell limit
|225
|0.03
|1.3339
|0.0000
|1.3283
|841
|2009.05.07 10:07
|sell
|225
|0.03
|1.3339
|0.0000
|1.3283
|842
|2009.05.07 10:07
|modify
|223
|0.01
|1.3255
|0.0000
|1.3283
|843
|2009.05.07 10:07
|modify
|224
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3283
|844
|2009.05.07 10:47
|sell limit
|226
|0.04
|1.3367
|0.0000
|1.3311
|845
|2009.05.07 12:01
|sell
|226
|0.04
|1.3367
|0.0000
|1.3311
|846
|2009.05.07 12:01
|modify
|223
|0.01
|1.3255
|0.0000
|1.3311
|847
|2009.05.07 12:01
|modify
|224
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|848
|2009.05.07 12:01
|modify
|225
|0.03
|1.3339
|0.0000
|1.3311
|849
|2009.05.07 12:37
|t/p
|223
|0.01
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|-5.60
|6675.14
|850
|2009.05.07 12:37
|t/p
|224
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|0.00
|6675.14
|851
|2009.05.07 12:37
|t/p
|225
|0.03
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|8.40
|6683.54
|852
|2009.05.07 12:37
|t/p
|226
|0.04
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|22.40
|6705.94
|853
|2009.05.07 12:37
|sell
|227
|0.01
|1.3302
|0.0000
|1.3244
|854
|2009.05.07 13:17
|sell limit
|228
|0.02
|1.3447
|0.0000
|1.3389
|855
|2009.05.07 13:23
|modify
|228
|0.02
|1.3418
|0.0000
|1.3360
|856
|2009.05.07 13:28
|sell
|228
|0.02
|1.3418
|0.0000
|1.3360
|857
|2009.05.07 13:28
|modify
|227
|0.01
|1.3302
|0.0000
|1.3360
|858
|2009.05.07 14:08
|sell limit
|229
|0.03
|1.3447
|0.0000
|1.3389
|859
|2009.05.07 17:52
|t/p
|227
|0.01
|1.3360
|0.0000
|1.3360
|-5.80
|6700.14
|860
|2009.05.07 17:52
|t/p
|228
|0.02
|1.3360
|0.0000
|1.3360
|11.60
|6711.74
|861
|2009.05.07 17:52
|delete
|229
|0.03
|1.3447
|0.0000
|1.3389
|862
|2009.05.07 17:52
|buy
|230
|0.01
|1.3360
|0.0000
|1.3418
|863
|2009.05.07 18:32
|buy limit
|231
|0.02
|1.3331
|0.0000
|1.3389
|864
|2009.05.08 06:21
|t/p
|230
|0.01
|1.3418
|0.0000
|1.3418
|5.81
|6717.55
|865
|2009.05.08 06:21
|delete
|231
|0.02
|1.3331
|0.0000
|1.3389
|866
|2009.05.14 10:12
|sell
|232
|0.01
|1.3571
|0.0000
|1.3511
|867
|2009.05.14 10:52
|sell limit
|233
|0.02
|1.3601
|0.0000
|1.3541
|868
|2009.05.14 13:37
|sell
|233
|0.02
|1.3601
|0.0000
|1.3541
|869
|2009.05.14 13:37
|modify
|232
|0.01
|1.3571
|0.0000
|1.3541
|870
|2009.05.14 14:17
|sell limit
|234
|0.03
|1.3631
|0.0000
|1.3571
|871
|2009.05.14 17:10
|sell
|234
|0.03
|1.3631
|0.0000
|1.3571
|872
|2009.05.14 17:10
|modify
|232
|0.01
|1.3571
|0.0000
|1.3571
|873
|2009.05.14 17:10
|modify
|233
|0.02
|1.3601
|0.0000
|1.3571
|874
|2009.05.14 17:50
|sell limit
|235
|0.04
|1.3661
|0.0000
|1.3601
|875
|2009.05.14 18:44
|sell
|235
|0.04
|1.3661
|0.0000
|1.3601
|876
|2009.05.14 18:44
|modify
|232
|0.01
|1.3571
|0.0000
|1.3601
|877
|2009.05.14 18:44
|modify
|233
|0.02
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|878
|2009.05.14 18:44
|modify
|234
|0.03
|1.3631
|0.0000
|1.3601
|879
|2009.05.14 19:24
|sell limit
|236
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3599
|880
|2009.05.15 06:05
|t/p
|232
|0.01
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|-3.05
|6714.50
|881
|2009.05.15 06:05
|t/p
|233
|0.02
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|-0.10
|6714.40
|882
|2009.05.15 06:05
|t/p
|234
|0.03
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|8.85
|6723.25
|883
|2009.05.15 06:05
|t/p
|235
|0.04
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|23.80
|6747.05
|884
|2009.05.15 06:05
|delete
|236
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3599
|885
|2009.05.15 06:05
|buy
|237
|0.01
|1.3601
|0.0000
|1.3661
|886
|2009.05.15 06:45
|buy limit
|238
|0.02
|1.3571
|0.0000
|1.3631
|887
|2009.05.15 08:46
|buy
|238
|0.02
|1.3571
|0.0000
|1.3631
|888
|2009.05.15 08:46
|modify
|237
|0.01
|1.3601
|0.0000
|1.3631
|889
|2009.05.15 09:26
|buy limit
|239
|0.03
|1.3540
|0.0000
|1.3602
|890
|2009.05.15 10:23
|buy
|239
|0.03
|1.3540
|0.0000
|1.3602
|891
|2009.05.15 10:23
|modify
|237
|0.01
|1.3601
|0.0000
|1.3602
|892
|2009.05.15 10:23
|modify
|238
|0.02
|1.3571
|0.0000
|1.3602
|893
|2009.05.15 11:03
|buy limit
|240
|0.04
|1.3509
|0.0000
|1.3571
|894
|2009.05.15 13:58
|t/p
|237
|0.01
|1.3602
|0.0000
|1.3602
|0.10
|6747.15
|895
|2009.05.15 13:58
|t/p
|238
|0.02
|1.3602
|0.0000
|1.3602
|6.20
|6753.35
|896
|2009.05.15 13:58
|t/p
|239
|0.03
|1.3602
|0.0000
|1.3602
|18.60
|6771.95
|897
|2009.05.15 13:58
|delete
|240
|0.04
|1.3509
|0.0000
|1.3571
|898
|2009.05.15 14:02
|sell
|241
|0.01
|1.3584
|0.0000
|1.3522
|899
|2009.05.15 14:42
|sell limit
|242
|0.02
|1.3646
|0.0000
|1.3584
|900
|2009.05.15 14:53
|modify
|242
|0.02
|1.3615
|0.0000
|1.3553
|901
|2009.05.15 17:30
|t/p
|241
|0.01
|1.3522
|0.0000
|1.3522
|6.20
|6778.15
|902
|2009.05.15 17:30
|delete
|242
|0.02
|1.3615
|0.0000
|1.3553
|903
|2009.05.15 17:30
|sell
|243
|0.01
|1.3520
|0.0000
|1.3458
|904
|2009.05.15 18:10
|sell limit
|244
|0.02
|1.3552
|0.0000
|1.3488
|905
|2009.05.17 22:10
|t/p
|243
|0.01
|1.3458
|0.0000
|1.3458
|6.20
|6784.35
|906
|2009.05.17 22:10
|delete
|244
|0.02
|1.3552
|0.0000
|1.3488
|907
|2009.05.17 22:10
|sell
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3396
|908
|2009.05.17 22:50
|sell limit
|246
|0.02
|1.3516
|0.0000
|1.3456
|909
|2009.05.17 23:22
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3426
|910
|2009.05.18 11:43
|sell
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3426
|911
|2009.05.18 11:43
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3426
|912
|2009.05.18 12:23
|sell limit
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3456
|913
|2009.05.18 13:32
|sell
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3456
|914
|2009.05.18 13:32
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3456
|915
|2009.05.18 13:32
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3456
|916
|2009.05.18 14:12
|sell limit
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3486
|917
|2009.05.18 19:52
|sell
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3486
|918
|2009.05.18 19:52
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3486
|919
|2009.05.18 19:52
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3486
|920
|2009.05.18 19:52
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3486
|921
|2009.05.18 20:32
|sell limit
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3485
|922
|2009.05.19 07:54
|sell
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3485
|923
|2009.05.19 08:34
|sell limit
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3547
|924
|2009.05.19 19:07
|sell
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3547
|925
|2009.05.19 19:07
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3547
|926
|2009.05.19 19:07
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3547
|927
|2009.05.19 19:07
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3547
|928
|2009.05.19 19:07
|modify
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3547
|929
|2009.05.19 19:07
|modify
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3547
|930
|2009.05.19 19:47
|sell limit
|251
|0.11
|1.3724
|0.0000
|1.3604
|931
|2009.05.20 13:33
|sell
|251
|0.11
|1.3724
|0.0000
|1.3604
|932
|2009.05.20 13:33
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3604
|933
|2009.05.20 13:33
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3604
|934
|2009.05.20 13:33
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3604
|935
|2009.05.20 13:33
|modify
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3604
|936
|2009.05.20 13:33
|modify
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3604
|937
|2009.05.20 13:33
|modify
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3604
|938
|2009.05.20 14:13
|sell limit
|252
|0.15
|1.3848
|0.0000
|1.3723
|939
|2009.05.20 16:33
|modify
|252
|0.15
|1.3786
|0.0000
|1.3661
|940
|2009.05.20 17:29
|sell
|252
|0.15
|1.3786
|0.0000
|1.3661
|941
|2009.05.20 17:29
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3661
|942
|2009.05.20 17:29
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3661
|943
|2009.05.20 17:29
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3661
|944
|2009.05.20 17:30
|modify
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3661
|945
|2009.05.20 17:30
|modify
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3661
|946
|2009.05.20 17:30
|modify
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3661
|947
|2009.05.20 17:30
|modify
|251
|0.11
|1.3724
|0.0000
|1.3661
|948
|2009.05.20 18:09
|sell limit
|253
|0.21
|1.3914
|0.0000
|1.3657
|949
|2009.05.21 18:07
|sell
|253
|0.21
|1.3914
|0.0000
|1.3657
|950
|2009.05.21 18:07
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3657
|951
|2009.05.21 18:07
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3657
|952
|2009.05.21 18:07
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3657
|953
|2009.05.21 18:07
|modify
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3657
|954
|2009.05.21 18:07
|modify
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3657
|955
|2009.05.21 18:07
|modify
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3657
|956
|2009.05.21 18:07
|modify
|251
|0.11
|1.3724
|0.0000
|1.3657
|957
|2009.05.21 18:07
|modify
|252
|0.15
|1.3786
|0.0000
|1.3657
|958
|2009.05.21 18:47
|sell limit
|254
|0.29
|1.4042
|0.0000
|1.3786
|959
|2009.05.22 17:13
|sell
|254
|0.29
|1.4042
|0.0000
|1.3786
|960
|2009.05.22 17:13
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3786
|961
|2009.05.22 17:13
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3786
|962
|2009.05.22 17:13
|modify
|247
|0.03
|1.3516
|0.0000
|1.3786
|963
|2009.05.22 17:13
|modify
|248
|0.04
|1.3546
|0.0000
|1.3786
|964
|2009.05.22 17:13
|modify
|249
|0.06
|1.3606
|0.0000
|1.3786
|965
|2009.05.22 17:13
|modify
|250
|0.08
|1.3664
|0.0000
|1.3786
|966
|2009.05.22 17:13
|modify
|251
|0.11
|1.3724
|0.0000
|1.3786
|967
|2009.05.22 17:13
|modify
|252
|0.15
|1.3786
|0.0000
|1.3786
|968
|2009.05.22 17:13
|modify
|253
|0.21
|1.3914
|0.0000
|1.3786
|969
|2009.05.22 17:53
|sell limit
|255
|0.41
|1.4167
|0.0000
|1.3917
|970
|2009.05.29 16:12
|sell
|255
|0.41
|1.4167
|0.0000
|1.3917
|971
|2009.05.29 16:12
|modify
|245
|0.01
|1.3456
|0.0000
|1.3917
|972
|2009.05.29 16:12
|modify
|246
|0.02
|1.3486
|0.0000
|1.3917
|973
|2009.05.29 16:12
|close
|255
|0.41
|1.4171
|0.0000
|1.3917
|-16.40
|6767.95
|974
|2009.05.29 16:12
|close
|254
|0.29
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-384.25
|6383.70
|975
|2009.05.29 16:12
|close
|253
|0.21
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-548.10
|5835.60
|976
|2009.05.29 16:12
|close
|252
|0.15
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-585.75
|5249.85
|977
|2009.05.29 16:12
|close
|251
|0.11
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-497.75
|4752.10
|978
|2009.05.29 16:12
|close
|250
|0.08
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-410.40
|4341.70
|979
|2009.05.29 16:12
|close
|249
|0.06
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-342.60
|3999.10
|980
|2009.05.29 16:12
|close
|248
|0.04
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-252.60
|3746.50
|981
|2009.05.29 16:12
|close
|247
|0.03
|1.4171
|0.0000
|1.3786
|-198.45
|3548.05
|982
|2009.05.29 16:12
|close
|246
|0.02
|1.4171
|0.0000
|1.3917
|-138.30
|3409.75
|983
|2009.05.29 16:12
|close
|245
|0.01
|1.4171
|0.0000
|1.3917
|-72.20
|3337.55