Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD3
Forex.com-Demo(R) (Build 224)

SymbolEURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.01.15 00:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=false; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Bars in test3419Ticks modelled1993620Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors325
Initial deposit5000.00
Total net profit-1662.45Gross profit3020.23Gross loss-4682.68
Profit factor0.64Expected payoff-8.53
Absolute drawdown1662.45Maximal drawdown3781.40 (53.12%)Relative drawdown53.12% (3781.40)
Total trades195Short positions (won %)106 (60.38%)Long positions (won %)89 (70.79%)
Profit trades (% of total)127 (65.13%)Loss trades (% of total)68 (34.87%)
Largestprofit trade274.50loss trade-585.75
Averageprofit trade23.78loss trade-68.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (147.29)consecutive losses (loss in money)11 (-3446.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)423.90 (8)consecutive loss (count of losses)-3446.80 (11)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.23 04:00sell10.011.29550.00001.2865
22009.01.23 04:40sell limit20.021.30000.00001.2910
32009.01.23 07:48t/p10.011.28650.00001.28659.005009.00
42009.01.23 07:48delete20.021.30000.00001.2910
52009.01.23 07:48sell30.011.28630.00001.2771
62009.01.23 08:30sell limit40.021.29090.00001.2817
72009.01.23 09:45t/p30.011.27710.00001.27719.205018.20
82009.01.23 09:45delete40.021.29090.00001.2817
92009.01.23 09:45sell50.011.27690.00001.2675
102009.01.23 10:25sell limit60.021.28630.00001.2769
112009.01.23 11:24modify60.021.28160.00001.2722
122009.01.23 11:39sell60.021.28160.00001.2722
132009.01.23 11:39modify50.011.27690.00001.2722
142009.01.23 12:19sell limit70.031.28630.00001.2769
152009.01.23 14:22sell70.031.28630.00001.2769
162009.01.23 14:22modify50.011.27690.00001.2769
172009.01.23 14:22modify60.021.28160.00001.2769
182009.01.23 15:02sell limit80.041.29100.00001.2816
192009.01.23 17:24sell80.041.29100.00001.2816
202009.01.23 17:24modify50.011.27690.00001.2816
212009.01.23 17:24modify60.021.28160.00001.2816
222009.01.23 17:24modify70.031.28630.00001.2816
232009.01.23 18:04sell limit90.061.30040.00001.2816
242009.01.23 18:51sell90.061.30040.00001.2816
252009.01.23 19:31sell limit100.081.30980.00001.2910
262009.01.26 14:09sell100.081.30980.00001.2910
272009.01.26 14:09modify50.011.27690.00001.2910
282009.01.26 14:09modify60.021.28160.00001.2910
292009.01.26 14:09modify70.031.28630.00001.2910
302009.01.26 14:09modify80.041.29100.00001.2910
312009.01.26 14:09modify90.061.30040.00001.2910
322009.01.26 14:49sell limit110.111.31880.00001.3007
332009.01.26 17:21sell110.111.31880.00001.3007
342009.01.26 17:21modify50.011.27690.00001.3007
352009.01.26 17:21modify60.021.28160.00001.3007
362009.01.26 17:21modify70.031.28630.00001.3007
372009.01.26 17:21modify80.041.29100.00001.3007
382009.01.26 17:22modify90.061.30040.00001.3007
392009.01.26 17:22modify100.081.30980.00001.3007
402009.01.26 18:01sell limit120.151.32800.00001.3095
412009.01.27 09:00sell120.151.32800.00001.3095
422009.01.27 09:00modify50.011.27690.00001.3095
432009.01.27 09:00modify60.021.28160.00001.3095
442009.01.27 09:00modify70.031.28630.00001.3095
452009.01.27 09:00modify80.041.29100.00001.3095
462009.01.27 09:00modify90.061.30040.00001.3095
472009.01.27 09:00modify100.081.30980.00001.3095
482009.01.27 09:00modify110.111.31880.00001.3095
492009.01.27 09:40sell limit130.211.34650.00001.3094
502009.01.29 03:54t/p50.011.30950.00001.3095-32.904985.30
512009.01.29 03:54t/p60.021.30950.00001.3095-56.404928.90
522009.01.29 03:54t/p70.031.30950.00001.3095-70.504858.40
532009.01.29 03:54t/p80.041.30950.00001.3095-75.204783.20
542009.01.29 03:54t/p90.061.30950.00001.3095-56.404726.80
552009.01.29 03:54t/p100.081.30950.00001.30950.404727.20
562009.01.29 03:54t/p110.111.30950.00001.309599.554826.75
572009.01.29 03:54t/p120.151.30950.00001.3095274.505101.25
582009.01.29 03:54delete130.211.34650.00001.3094
592009.01.29 03:54sell140.011.30930.00001.3003
602009.01.29 04:34sell limit150.021.31380.00001.3048
612009.01.29 12:24sell150.021.31380.00001.3048
622009.01.29 12:24modify140.011.30930.00001.3048
632009.01.29 13:04sell limit160.031.31830.00001.3093
642009.01.29 16:36t/p140.011.30480.00001.30484.505105.75
652009.01.29 16:36t/p150.021.30480.00001.304818.005123.75
662009.01.29 16:36delete160.031.31830.00001.3093
672009.01.29 16:36sell170.011.30460.00001.2956
682009.01.29 17:07t/p170.011.29560.00001.29569.005132.75
692009.01.29 17:07sell180.011.29540.00001.2862
702009.01.29 17:47sell limit190.021.30460.00001.2954
712009.01.29 17:51modify190.021.30000.00001.2908
722009.01.30 09:00t/p180.011.28620.00001.28629.155141.90
732009.01.30 09:00delete190.021.30000.00001.2908
742009.01.30 09:00sell200.011.28600.00001.2772
752009.01.30 09:40sell limit210.021.29040.00001.2816
762009.01.30 21:16t/p200.011.27720.00001.27728.805150.70
772009.01.30 21:16delete210.021.29040.00001.2816
782009.01.30 21:16sell220.011.27700.00001.2680
792009.01.30 21:56sell limit230.021.28600.00001.2770
802009.02.01 22:00modify230.021.28120.00001.2728
812009.02.02 15:06sell230.021.28120.00001.2728
822009.02.02 15:06modify220.011.27700.00001.2728
832009.02.02 15:46sell limit240.031.28540.00001.2770
842009.02.02 17:34sell240.031.28540.00001.2770
852009.02.02 17:34modify220.011.27700.00001.2770
862009.02.02 17:34modify230.021.28120.00001.2770
872009.02.02 18:15sell limit250.041.28960.00001.2812
882009.02.03 03:51sell250.041.28960.00001.2812
892009.02.03 03:51modify220.011.27700.00001.2812
902009.02.03 03:51modify230.021.28120.00001.2812
912009.02.03 03:51modify240.031.28540.00001.2812
922009.02.03 04:31sell limit260.061.29760.00001.2816
932009.02.03 09:24t/p220.011.28120.00001.2812-4.305146.40
942009.02.03 09:24t/p230.021.28120.00001.2812-0.105146.30
952009.02.03 09:24t/p240.031.28120.00001.281212.455158.75
962009.02.03 09:24t/p250.041.28120.00001.281233.605192.35
972009.02.03 09:24delete260.061.29760.00001.2816
982009.02.03 14:03buy270.011.29030.00001.2983
992009.02.03 14:45buy limit280.021.28630.00001.2943
1002009.02.03 15:07t/p270.011.29830.00001.29838.005200.35
1012009.02.03 15:07delete280.021.28630.00001.2943
1022009.02.03 15:07buy290.011.29850.00001.3065
1032009.02.03 15:47buy limit300.021.29440.00001.3026
1042009.02.03 17:54buy300.021.29440.00001.3026
1052009.02.03 17:54modify290.011.29850.00001.3026
1062009.02.03 18:34buy limit310.031.29030.00001.2985
1072009.02.03 19:37t/p290.011.30260.00001.30264.105204.45
1082009.02.03 19:37t/p300.021.30260.00001.302616.405220.85
1092009.02.03 19:37delete310.031.29030.00001.2985
1102009.02.03 19:37buy320.011.30280.00001.3110
1112009.02.03 20:17buy limit330.021.29870.00001.3069
1122009.02.04 00:18buy330.021.29870.00001.3069
1132009.02.04 00:18modify320.011.30280.00001.3069
1142009.02.04 00:58buy limit340.031.29460.00001.3028
1152009.02.04 06:37t/p320.011.30690.00001.30694.115224.96
1162009.02.04 06:37t/p330.021.30690.00001.306916.405241.36
1172009.02.04 06:37delete340.031.29460.00001.3028
1182009.02.04 06:37buy350.011.30710.00001.3155
1192009.02.04 07:17buy limit360.021.29870.00001.3071
1202009.02.04 07:34buy360.021.29870.00001.3071
1212009.02.04 07:34modify350.011.30710.00001.3071
1222009.02.04 08:15buy limit370.031.29450.00001.3029
1232009.02.04 09:21buy370.031.29450.00001.3029
1242009.02.04 09:21modify350.011.30710.00001.3029
1252009.02.04 09:21modify360.021.29870.00001.3029
1262009.02.04 10:01buy limit380.041.29030.00001.2987
1272009.02.04 11:06buy380.041.29030.00001.2987
1282009.02.04 11:06modify350.011.30710.00001.2987
1292009.02.04 11:07modify360.021.29870.00001.2987
1302009.02.04 11:07modify370.031.29450.00001.2987
1312009.02.04 11:47buy limit390.061.27310.00001.2903
1322009.02.04 11:51modify390.061.28170.00001.2989
1332009.02.04 13:10buy390.061.28170.00001.2989
1342009.02.04 13:10modify350.011.30710.00001.2989
1352009.02.04 13:10modify360.021.29870.00001.2989
1362009.02.04 13:10modify370.031.29450.00001.2989
1372009.02.04 13:10modify380.041.29030.00001.2989
1382009.02.04 13:50buy limit400.081.27310.00001.2903
1392009.02.06 18:52t/p350.011.29890.00001.2989-8.165233.20
1402009.02.06 18:52t/p360.021.29890.00001.29890.485233.68
1412009.02.06 18:52t/p370.031.29890.00001.298913.325247.00
1422009.02.06 18:52t/p380.041.29890.00001.298934.565281.56
1432009.02.06 18:52t/p390.061.29890.00001.2989103.445385.00
1442009.02.06 18:52delete400.081.27310.00001.2903
1452009.02.09 02:00buy410.011.29440.00001.3024
1462009.02.09 02:40buy limit420.021.29040.00001.2984
1472009.02.09 06:06buy420.021.29040.00001.2984
1482009.02.09 06:06modify410.011.29440.00001.2984
1492009.02.09 06:46buy limit430.031.28640.00001.2944
1502009.02.09 12:24t/p410.011.29840.00001.29844.005389.00
1512009.02.09 12:24t/p420.021.29840.00001.298416.005405.00
1522009.02.09 12:24delete430.031.28640.00001.2944
1532009.02.09 12:24buy440.011.29860.00001.3066
1542009.02.09 13:04buy limit450.021.29460.00001.3026
1552009.02.09 14:16t/p440.011.30660.00001.30668.005413.00
1562009.02.09 14:16delete450.021.29460.00001.3026
1572009.02.09 14:16buy460.011.30680.00001.3150
1582009.02.09 14:56buy limit470.021.30270.00001.3109
1592009.02.09 18:28buy470.021.30270.00001.3109
1602009.02.09 18:28modify460.011.30680.00001.3109
1612009.02.09 19:08buy limit480.031.29860.00001.3068
1622009.02.09 22:46buy480.031.29860.00001.3068
1632009.02.09 22:46modify460.011.30680.00001.3068
1642009.02.09 22:46modify470.021.30270.00001.3068
1652009.02.09 23:26buy limit490.041.29450.00001.3027
1662009.02.10 00:21buy490.041.29450.00001.3027
1672009.02.10 00:21modify460.011.30680.00001.3027
1682009.02.10 00:21modify470.021.30270.00001.3027
1692009.02.10 00:21modify480.031.29860.00001.3027
1702009.02.10 01:01buy limit500.061.27850.00001.2946
1712009.02.10 08:06modify500.061.28630.00001.3027
1722009.02.10 15:09t/p460.011.30270.00001.3027-4.095408.91
1732009.02.10 15:09t/p470.021.30270.00001.30270.025408.93
1742009.02.10 15:09t/p480.031.30270.00001.302712.335421.26
1752009.02.10 15:09t/p490.041.30270.00001.302732.805454.06
1762009.02.10 15:09delete500.061.28630.00001.3027
1772009.02.10 18:09sell510.011.29160.00001.2832
1782009.02.10 18:49sell limit520.021.29580.00001.2874
1792009.02.11 08:24sell520.021.29580.00001.2874
1802009.02.11 08:24modify510.011.29160.00001.2874
1812009.02.11 09:04sell limit530.031.30000.00001.2916
1822009.02.11 15:39t/p510.011.28740.00001.28744.155458.21
1832009.02.11 15:39t/p520.021.28740.00001.287416.805475.01
1842009.02.11 15:39delete530.031.30000.00001.2916
1852009.02.11 16:09buy540.011.29180.00001.3002
1862009.02.11 16:49buy limit550.021.28760.00001.2960
1872009.02.11 17:04buy550.021.28760.00001.2960
1882009.02.11 17:04modify540.011.29180.00001.2960
1892009.02.11 17:45buy limit560.031.28340.00001.2918
1902009.02.12 08:48buy560.031.28340.00001.2918
1912009.02.12 08:48modify540.011.29180.00001.2918
1922009.02.12 08:48modify550.021.28760.00001.2918
1932009.02.12 09:30buy limit570.041.27940.00001.2874
1942009.02.12 14:19buy570.041.27940.00001.2874
1952009.02.12 14:19modify540.011.29180.00001.2874
1962009.02.12 14:19modify550.021.28760.00001.2874
1972009.02.12 14:19modify560.031.28340.00001.2874
1982009.02.12 15:00buy limit580.061.26300.00001.2795
1992009.02.12 15:09modify580.061.27120.00001.2877
2002009.02.12 22:07t/p540.011.28740.00001.2874-4.375470.64
2012009.02.12 22:07t/p550.021.28740.00001.2874-0.345470.30
2022009.02.12 22:07t/p560.031.28740.00001.287412.005482.30
2032009.02.12 22:07t/p570.041.28740.00001.287432.005514.30
2042009.02.12 22:07delete580.061.27120.00001.2877
2052009.02.12 22:07sell590.011.28740.00001.2792
2062009.02.12 22:47sell limit600.021.29150.00001.2833
2072009.02.13 03:13sell600.021.29150.00001.2833
2082009.02.13 03:13modify590.011.28740.00001.2833
2092009.02.13 03:53sell limit610.031.29950.00001.2915
2102009.02.13 04:04modify610.031.29550.00001.2875
2112009.02.13 13:03t/p590.011.28330.00001.28334.055518.35
2122009.02.13 13:03t/p600.021.28330.00001.283316.405534.75
2132009.02.13 13:03delete610.031.29550.00001.2875
2142009.02.13 15:31buy620.011.28910.00001.2971
2152009.02.13 16:11buy limit630.021.28510.00001.2931
2162009.02.15 22:00buy630.021.28510.00001.2931
2172009.02.15 22:00modify620.011.28910.00001.2931
2182009.02.15 22:40buy limit640.031.27370.00001.2813
2192009.02.15 22:50modify640.031.27750.00001.2851
2202009.02.15 23:07buy640.031.27750.00001.2851
2212009.02.15 23:07modify620.011.28910.00001.2851
2222009.02.15 23:07modify630.021.28510.00001.2851
2232009.02.15 23:47buy limit650.041.27360.00001.2814
2242009.02.16 06:39buy650.041.27360.00001.2814
2252009.02.16 06:39modify620.011.28910.00001.2814
2262009.02.16 06:39modify630.021.28510.00001.2814
2272009.02.16 06:39modify640.031.27750.00001.2814
2282009.02.16 07:19buy limit660.061.26600.00001.2812
2292009.02.16 14:39t/p620.011.28140.00001.2814-7.695527.06
2302009.02.16 14:39t/p630.021.28140.00001.2814-7.385519.68
2312009.02.16 14:39t/p640.031.28140.00001.281411.735531.41
2322009.02.16 14:39t/p650.041.28140.00001.281431.205562.61
2332009.02.16 14:39delete660.061.26600.00001.2812
2342009.02.16 14:39sell670.011.28140.00001.2738
2352009.02.16 15:19sell limit680.021.28520.00001.2776
2362009.02.17 01:04t/p670.011.27380.00001.27387.555570.16
2372009.02.17 01:04delete680.021.28520.00001.2776
2382009.02.20 09:00sell690.011.25760.00001.2506
2392009.02.20 09:40sell limit700.021.26460.00001.2576
2402009.02.20 12:02sell700.021.26460.00001.2576
2412009.02.20 12:02modify690.011.25760.00001.2576
2422009.02.20 12:42sell limit710.031.26810.00001.2611
2432009.02.20 14:08t/p690.011.25760.00001.25760.005570.16
2442009.02.20 14:08t/p700.021.25760.00001.257614.005584.16
2452009.02.20 14:08delete710.031.26810.00001.2611
2462009.02.20 14:08sell720.011.25740.00001.2504
2472009.02.20 14:48sell limit730.021.26440.00001.2574
2482009.02.20 15:07sell730.021.26440.00001.2574
2492009.02.20 15:07modify720.011.25740.00001.2574
2502009.02.20 15:47sell limit740.031.26790.00001.2609
2512009.02.20 16:52sell740.031.26790.00001.2609
2522009.02.20 16:52modify720.011.25740.00001.2609
2532009.02.20 16:52modify730.021.26440.00001.2609
2542009.02.20 17:32sell limit750.041.27900.00001.2716
2552009.02.20 18:05sell750.041.27900.00001.2716
2562009.02.20 18:05modify720.011.25740.00001.2716
2572009.02.20 18:05modify730.021.26440.00001.2716
2582009.02.20 18:05modify740.031.26790.00001.2716
2592009.02.20 18:45sell limit760.061.29380.00001.2789
2602009.02.20 18:58modify760.061.28640.00001.2715
2612009.02.23 01:42sell760.061.28640.00001.2715
2622009.02.23 02:22sell limit770.081.30040.00001.2864
2632009.02.23 04:45modify770.081.29340.00001.2794
2642009.02.23 06:34sell770.081.29340.00001.2794
2652009.02.23 06:34modify720.011.25740.00001.2794
2662009.02.23 06:34modify730.021.26440.00001.2794
2672009.02.23 06:34modify740.031.26790.00001.2794
2682009.02.23 06:35modify750.041.27900.00001.2794
2692009.02.23 06:35modify760.061.28640.00001.2794
2702009.02.23 07:14sell limit780.111.30040.00001.2864
2712009.02.23 12:53t/p720.011.27940.00001.2794-22.055562.11
2722009.02.23 12:53t/p730.021.27940.00001.2794-30.105532.01
2732009.02.23 12:53t/p740.031.27940.00001.2794-34.655497.36
2742009.02.23 12:53t/p750.041.27940.00001.2794-1.805495.56
2752009.02.23 12:53t/p760.061.27940.00001.279442.005537.56
2762009.02.23 12:53t/p770.081.27940.00001.2794112.005649.56
2772009.02.23 12:53delete780.111.30040.00001.2864
2782009.02.23 12:53buy790.011.27940.00001.2864
2792009.02.23 13:33buy limit800.021.27590.00001.2829
2802009.02.23 15:07buy800.021.27590.00001.2829
2812009.02.23 15:07modify790.011.27940.00001.2829
2822009.02.23 15:47buy limit810.031.27230.00001.2795
2832009.02.23 16:33buy810.031.27230.00001.2795
2842009.02.23 16:33modify790.011.27940.00001.2795
2852009.02.23 16:33modify800.021.27590.00001.2795
2862009.02.23 17:13buy limit820.041.26870.00001.2759
2872009.02.23 23:53buy820.041.26870.00001.2759
2882009.02.23 23:53modify790.011.27940.00001.2759
2892009.02.23 23:53modify800.021.27590.00001.2759
2902009.02.23 23:53modify810.031.27230.00001.2759
2912009.02.24 00:33buy limit830.061.26170.00001.2757
2922009.02.24 07:38t/p790.011.27590.00001.2759-3.495646.07
2932009.02.24 07:38t/p800.021.27590.00001.27590.025646.09
2942009.02.24 07:38t/p810.031.27590.00001.275910.835656.92
2952009.02.24 07:38t/p820.041.27590.00001.275928.845685.76
2962009.02.24 07:38delete830.061.26170.00001.2757
2972009.02.24 08:25sell840.011.27250.00001.2655
2982009.02.24 09:05sell limit850.021.27600.00001.2690
2992009.02.24 09:17sell850.021.27600.00001.2690
3002009.02.24 09:17modify840.011.27250.00001.2690
3012009.02.24 09:57sell limit860.031.28320.00001.2760
3022009.02.24 12:32modify860.031.27960.00001.2724
3032009.02.24 17:43sell860.031.27960.00001.2724
3042009.02.24 17:43modify840.011.27250.00001.2724
3052009.02.24 17:43modify850.021.27600.00001.2724
3062009.02.24 18:23sell limit870.041.28320.00001.2760
3072009.02.24 18:37sell870.041.28320.00001.2760
3082009.02.24 18:37modify840.011.27250.00001.2760
3092009.02.24 18:37modify850.021.27600.00001.2760
3102009.02.24 18:37modify860.031.27960.00001.2760
3112009.02.24 19:17sell limit880.061.29040.00001.2759
3122009.02.25 12:33t/p840.011.27600.00001.2760-3.555682.21
3132009.02.25 12:33t/p850.021.27600.00001.2760-0.105682.11
3142009.02.25 12:33t/p860.031.27600.00001.276010.655692.76
3152009.02.25 12:33t/p870.041.27600.00001.276028.605721.36
3162009.02.25 12:33delete880.061.29040.00001.2759
3172009.02.25 12:34buy890.011.27680.00001.2842
3182009.02.25 13:15buy limit900.021.27310.00001.2805
3192009.02.25 15:16buy900.021.27310.00001.2805
3202009.02.25 15:16modify890.011.27680.00001.2805
3212009.02.25 15:56buy limit910.031.26550.00001.2731
3222009.02.25 16:02modify910.031.26930.00001.2769
3232009.02.26 06:37buy910.031.26930.00001.2769
3242009.02.26 06:37modify890.011.27680.00001.2769
3252009.02.26 06:37modify900.021.27310.00001.2769
3262009.02.26 07:17buy limit920.041.26560.00001.2730
3272009.02.26 09:37t/p890.011.27690.00001.27690.135721.49
3282009.02.26 09:37t/p900.021.27690.00001.27697.665729.15
3292009.02.26 09:37t/p910.031.27690.00001.276922.805751.95
3302009.02.26 09:37delete920.041.26560.00001.2730
3312009.02.26 10:37sell930.011.27550.00001.2681
3322009.02.26 11:17sell limit940.021.27920.00001.2718
3332009.02.26 12:48sell940.021.27920.00001.2718
3342009.02.26 12:48modify930.011.27550.00001.2718
3352009.02.26 13:28sell limit950.031.28290.00001.2755
3362009.02.26 23:36t/p930.011.27180.00001.27183.705755.65
3372009.02.26 23:36t/p940.021.27180.00001.271814.805770.45
3382009.02.26 23:36delete950.031.28290.00001.2755
3392009.02.27 06:00sell960.011.27390.00001.2669
3402009.02.27 06:40sell limit970.021.27740.00001.2704
3412009.02.27 08:07t/p960.011.26690.00001.26697.005777.45
3422009.02.27 08:07delete970.021.27740.00001.2704
3432009.02.27 08:07sell980.011.26670.00001.2595
3442009.02.27 08:47sell limit990.021.27030.00001.2631
3452009.02.27 15:41sell990.021.27030.00001.2631
3462009.02.27 15:41modify980.011.26670.00001.2631
3472009.02.27 16:21sell limit1000.031.27390.00001.2667
3482009.03.01 22:07t/p980.011.26310.00001.26313.605781.05
3492009.03.01 22:07t/p990.021.26310.00001.263114.405795.45
3502009.03.01 22:07delete1000.031.27390.00001.2667
3512009.03.01 22:07sell1010.011.26290.00001.2561
3522009.03.01 22:47sell limit1020.021.26630.00001.2595
3532009.03.02 04:03t/p1010.011.25610.00001.25616.755802.20
3542009.03.02 04:03delete1020.021.26630.00001.2595
3552009.03.02 04:03sell1030.011.25590.00001.2491
3562009.03.02 04:43sell limit1040.021.25930.00001.2525
3572009.03.02 06:07sell1040.021.25930.00001.2525
3582009.03.02 06:07modify1030.011.25590.00001.2525
3592009.03.02 06:47sell limit1050.031.26270.00001.2559
3602009.03.02 13:46sell1050.031.26270.00001.2559
3612009.03.02 13:46modify1030.011.25590.00001.2559
3622009.03.02 13:46modify1040.021.25930.00001.2559
3632009.03.02 14:26sell limit1060.041.26610.00001.2593
3642009.03.02 22:57t/p1030.011.25590.00001.25590.005802.20
3652009.03.02 22:57t/p1040.021.25590.00001.25596.805809.00
3662009.03.02 22:57t/p1050.031.25590.00001.255920.405829.40
3672009.03.02 22:57delete1060.041.26610.00001.2593
3682009.03.05 07:07buy1070.011.26130.00001.2679
3692009.03.05 07:47buy limit1080.021.25800.00001.2646
3702009.03.05 09:25buy1080.021.25800.00001.2646
3712009.03.05 09:25modify1070.011.26130.00001.2646
3722009.03.05 10:05buy limit1090.031.25470.00001.2613
3732009.03.05 11:23buy1090.031.25470.00001.2613
3742009.03.05 11:23modify1070.011.26130.00001.2613
3752009.03.05 11:23modify1080.021.25800.00001.2613
3762009.03.05 12:03buy limit1100.041.25130.00001.2581
3772009.03.05 13:42buy1100.041.25130.00001.2581
3782009.03.05 13:42modify1070.011.26130.00001.2581
3792009.03.05 13:42modify1080.021.25800.00001.2581
3802009.03.05 13:42modify1090.031.25470.00001.2581
3812009.03.05 14:22buy limit1110.061.24450.00001.2582
3822009.03.05 15:40t/p1070.011.25810.00001.2581-3.205826.20
3832009.03.05 15:40t/p1080.021.25810.00001.25810.205826.40
3842009.03.05 15:40t/p1090.031.25810.00001.258110.205836.60
3852009.03.05 15:40t/p1100.041.25810.00001.258127.205863.80
3862009.03.05 15:40delete1110.061.24450.00001.2582
3872009.03.05 15:40sell1120.011.25810.00001.2513
3882009.03.05 16:20sell limit1130.021.26150.00001.2547
3892009.03.06 06:17sell1130.021.26150.00001.2547
3902009.03.06 06:17modify1120.011.25810.00001.2547
3912009.03.06 06:57sell limit1140.031.26810.00001.2615
3922009.03.06 07:00sell1140.031.26810.00001.2615
3932009.03.06 07:00modify1120.011.25810.00001.2615
3942009.03.06 07:00modify1130.021.26150.00001.2615
3952009.03.06 07:40sell limit1150.041.27470.00001.2681
3962009.03.06 07:43modify1150.041.27140.00001.2648
3972009.03.06 08:34sell1150.041.27140.00001.2648
3982009.03.06 08:34modify1120.011.25810.00001.2648
3992009.03.06 08:35modify1130.021.26150.00001.2648
4002009.03.06 08:35modify1140.031.26810.00001.2648
4012009.03.06 09:15sell limit1160.061.27800.00001.2647
4022009.03.06 12:52t/p1120.011.26480.00001.2648-6.755857.05
4032009.03.06 12:52t/p1130.021.26480.00001.2648-6.605850.45
4042009.03.06 12:52t/p1140.031.26480.00001.26489.905860.35
4052009.03.06 12:52t/p1150.041.26480.00001.264826.405886.75
4062009.03.06 12:52delete1160.061.27800.00001.2647
4072009.03.06 12:52buy1170.011.26480.00001.2714
4082009.03.06 13:32t/p1170.011.27140.00001.27146.605893.35
4092009.03.06 13:32buy1180.011.27160.00001.2782
4102009.03.06 14:12buy limit1190.021.26820.00001.2750
4112009.03.06 15:06buy1190.021.26820.00001.2750
4122009.03.06 15:06modify1180.011.27160.00001.2750
4132009.03.06 15:46buy limit1200.031.26480.00001.2716
4142009.03.06 16:02buy1200.031.26480.00001.2716
4152009.03.06 16:02modify1180.011.27160.00001.2716
4162009.03.06 16:02modify1190.021.26820.00001.2716
4172009.03.06 16:42buy limit1210.041.26140.00001.2682
4182009.03.06 20:23buy1210.041.26140.00001.2682
4192009.03.06 20:23modify1180.011.27160.00001.2682
4202009.03.06 20:23modify1190.021.26820.00001.2682
4212009.03.06 20:23modify1200.031.26480.00001.2682
4222009.03.06 21:03buy limit1220.061.25460.00001.2682
4232009.03.08 23:06t/p1180.011.26820.00001.2682-3.405889.95
4242009.03.08 23:06t/p1190.021.26820.00001.26820.005889.95
4252009.03.08 23:06t/p1200.031.26820.00001.268210.205900.15
4262009.03.08 23:06t/p1210.041.26820.00001.268227.205927.35
4272009.03.08 23:06delete1220.061.25460.00001.2682
4282009.03.08 23:06buy1230.011.26840.00001.2748
4292009.03.08 23:46buy limit1240.021.26510.00001.2717
4302009.03.09 04:32buy1240.021.26510.00001.2717
4312009.03.09 04:32modify1230.011.26840.00001.2717
4322009.03.09 05:12buy limit1250.031.26200.00001.2682
4332009.03.09 07:13buy1250.031.26200.00001.2682
4342009.03.09 07:13modify1230.011.26840.00001.2682
4352009.03.09 07:13modify1240.021.26510.00001.2682
4362009.03.09 07:53buy limit1260.041.25880.00001.2652
4372009.03.09 11:02buy1260.041.25880.00001.2652
4382009.03.09 11:02modify1230.011.26840.00001.2652
4392009.03.09 11:02modify1240.021.26510.00001.2652
4402009.03.09 11:02modify1250.031.26200.00001.2652
4412009.03.09 11:42buy limit1270.061.25240.00001.2653
4422009.03.09 14:18t/p1230.011.26520.00001.2652-3.195924.16
4432009.03.09 14:18t/p1240.021.26520.00001.26520.205924.36
4442009.03.09 14:18t/p1250.031.26520.00001.26529.605933.96
4452009.03.09 14:18t/p1260.041.26520.00001.265225.605959.56
4462009.03.09 14:18delete1270.061.25240.00001.2653
4472009.03.09 17:06sell1280.011.26230.00001.2559
4482009.03.09 17:46sell limit1290.021.26550.00001.2591
4492009.03.10 02:06sell1290.021.26550.00001.2591
4502009.03.10 02:06modify1280.011.26230.00001.2591
4512009.03.10 02:46sell limit1300.031.26870.00001.2623
4522009.03.10 05:40sell1300.031.26870.00001.2623
4532009.03.10 05:40modify1280.011.26230.00001.2623
4542009.03.10 05:40modify1290.021.26550.00001.2623
4552009.03.10 06:20sell limit1310.041.27190.00001.2655
4562009.03.10 06:45sell1310.041.27190.00001.2655
4572009.03.10 06:45modify1280.011.26230.00001.2655
4582009.03.10 06:45modify1290.021.26550.00001.2655
4592009.03.10 06:45modify1300.031.26870.00001.2655
4602009.03.10 07:25sell limit1320.061.27830.00001.2654
4612009.03.10 12:23sell1320.061.27830.00001.2654
4622009.03.10 13:04sell limit1330.081.28490.00001.2716
4632009.03.10 18:08t/p1280.011.26550.00001.2655-3.255956.31
4642009.03.10 18:08t/p1290.021.26550.00001.26550.005956.31
4652009.03.10 18:08t/p1300.031.26550.00001.26559.605965.91
4662009.03.10 18:08t/p1310.041.26550.00001.265525.605991.51
4672009.03.10 18:08t/p1320.061.26540.00001.265477.406068.91
4682009.03.10 18:08delete1330.081.28490.00001.2716
4692009.03.10 18:08buy1340.011.26540.00001.2720
4702009.03.10 18:48buy limit1350.021.25880.00001.2654
4712009.03.10 18:58modify1350.021.26210.00001.2687
4722009.03.11 00:20t/p1340.011.27200.00001.27206.616075.52
4732009.03.11 00:20delete1350.021.26210.00001.2687
4742009.03.11 00:20buy1360.011.27220.00001.2786
4752009.03.11 01:00buy limit1370.021.26900.00001.2754
4762009.03.11 01:25buy1370.021.26900.00001.2754
4772009.03.11 01:25modify1360.011.27220.00001.2754
4782009.03.11 02:05buy limit1380.031.26570.00001.2723
4792009.03.11 03:45buy1380.031.26570.00001.2723
4802009.03.11 03:45modify1360.011.27220.00001.2723
4812009.03.11 03:45modify1370.021.26900.00001.2723
4822009.03.11 04:25buy limit1390.041.26240.00001.2690
4832009.03.11 06:38buy1390.041.26240.00001.2690
4842009.03.11 06:38modify1360.011.27220.00001.2690
4852009.03.11 06:38modify1370.021.26900.00001.2690
4862009.03.11 06:38modify1380.031.26570.00001.2690
4872009.03.11 07:18buy limit1400.061.25580.00001.2691
4882009.03.11 10:11t/p1360.011.26900.00001.2690-3.206072.32
4892009.03.11 10:11t/p1370.021.26900.00001.26900.006072.32
4902009.03.11 10:11t/p1380.031.26900.00001.26909.906082.22
4912009.03.11 10:11t/p1390.041.26900.00001.269026.406108.62
4922009.03.11 10:11delete1400.061.25580.00001.2691
4932009.03.11 15:00buy1410.011.27840.00001.2852
4942009.03.11 15:40buy limit1420.021.27500.00001.2818
4952009.03.11 17:03buy1420.021.27500.00001.2818
4962009.03.11 17:03modify1410.011.27840.00001.2818
4972009.03.11 17:43buy limit1430.031.27160.00001.2784
4982009.03.11 19:07t/p1410.011.28180.00001.28183.406112.02
4992009.03.11 19:07t/p1420.021.28180.00001.281813.606125.62
5002009.03.11 19:07delete1430.031.27160.00001.2784
5012009.03.11 19:07buy1440.011.28200.00001.2888
5022009.03.11 19:47buy limit1450.021.27860.00001.2854
5032009.03.12 06:43buy1450.021.27860.00001.2854
5042009.03.12 06:43modify1440.011.28200.00001.2854
5052009.03.12 07:23buy limit1460.031.27510.00001.2821
5062009.03.12 07:58buy1460.031.27510.00001.2821
5072009.03.12 07:58modify1440.011.28200.00001.2821
5082009.03.12 07:58modify1450.021.27860.00001.2821
5092009.03.12 08:38buy limit1470.041.27160.00001.2786
5102009.03.12 12:02t/p1440.011.28210.00001.28210.136125.75
5112009.03.12 12:02t/p1450.021.28210.00001.28217.006132.75
5122009.03.12 12:02t/p1460.031.28210.00001.282121.006153.75
5132009.03.12 12:02delete1470.041.27160.00001.2786
5142009.03.25 07:00sell1480.011.34640.00001.3390
5152009.03.25 07:40sell limit1490.021.35010.00001.3427
5162009.03.25 10:07sell1490.021.35010.00001.3427
5172009.03.25 10:07modify1480.011.34640.00001.3427
5182009.03.25 10:47sell limit1500.031.35770.00001.3501
5192009.03.25 10:52modify1500.031.35390.00001.3463
5202009.03.25 13:57sell1500.031.35390.00001.3463
5212009.03.25 13:57modify1480.011.34640.00001.3463
5222009.03.25 13:57modify1490.021.35010.00001.3463
5232009.03.25 14:37sell limit1510.041.35780.00001.3500
5242009.03.25 17:08sell1510.041.35780.00001.3500
5252009.03.25 17:08modify1480.011.34640.00001.3500
5262009.03.25 17:08modify1490.021.35010.00001.3500
5272009.03.25 17:08modify1500.031.35390.00001.3500
5282009.03.25 17:48sell limit1520.061.36560.00001.3499
5292009.03.26 20:13t/p1480.011.35000.00001.3500-3.756150.00
5302009.03.26 20:13t/p1490.021.35000.00001.3500-0.106149.90
5312009.03.26 20:13t/p1500.031.35000.00001.350011.256161.15
5322009.03.26 20:13t/p1510.041.35000.00001.350030.606191.75
5332009.03.26 20:13delete1520.061.36560.00001.3499
5342009.03.27 09:13sell1530.011.35350.00001.3457
5352009.03.27 09:45t/p1530.011.34570.00001.34577.806199.55
5362009.03.27 09:45sell1540.011.34550.00001.3377
5372009.03.27 10:15t/p1540.011.33770.00001.33777.806207.35
5382009.03.27 10:15sell1550.011.33750.00001.3295
5392009.03.27 10:55sell limit1560.021.34150.00001.3335
5402009.03.27 13:11t/p1550.011.32950.00001.32958.006215.35
5412009.03.27 13:11delete1560.021.34150.00001.3335
5422009.03.27 13:11sell1570.011.32930.00001.3211
5432009.03.27 13:51sell limit1580.021.33340.00001.3252
5442009.03.29 21:01t/p1570.011.32110.00001.32118.206223.55
5452009.03.29 21:01delete1580.021.33340.00001.3252
5462009.03.29 21:01sell1590.011.32090.00001.3129
5472009.03.29 21:42sell limit1600.021.32490.00001.3169
5482009.03.29 22:12sell1600.021.32490.00001.3169
5492009.03.29 22:12modify1590.011.32090.00001.3169
5502009.03.29 22:52sell limit1610.031.33290.00001.3249
5512009.03.29 22:57modify1610.031.32890.00001.3209
5522009.03.30 07:43t/p1590.011.31690.00001.31693.956227.50
5532009.03.30 07:43t/p1600.021.31690.00001.316915.906243.40
5542009.03.30 07:43delete1610.031.32890.00001.3209
5552009.03.30 07:43sell1620.011.31670.00001.3087
5562009.03.30 08:23sell limit1630.021.32070.00001.3127
5572009.03.30 08:46sell1630.021.32070.00001.3127
5582009.03.30 08:46modify1620.011.31670.00001.3127
5592009.03.30 09:26sell limit1640.031.32470.00001.3167
5602009.03.30 13:53t/p1620.011.31270.00001.31274.006247.40
5612009.03.30 13:53t/p1630.021.31270.00001.312716.006263.40
5622009.03.30 13:53delete1640.031.32470.00001.3167
5632009.03.30 13:53sell1650.011.31250.00001.3045
5642009.03.30 14:33sell limit1660.021.31650.00001.3085
5652009.03.30 14:58sell1660.021.31650.00001.3085
5662009.03.30 14:58modify1650.011.31250.00001.3085
5672009.03.30 15:38sell limit1670.031.32050.00001.3125
5682009.03.30 21:02sell1670.031.32050.00001.3125
5692009.03.30 21:02modify1650.011.31250.00001.3125
5702009.03.30 21:02modify1660.021.31650.00001.3125
5712009.03.30 21:42sell limit1680.041.32450.00001.3165
5722009.03.31 02:03sell1680.041.32450.00001.3165
5732009.03.31 02:03modify1650.011.31250.00001.3165
5742009.03.31 02:03modify1660.021.31650.00001.3165
5752009.03.31 02:03modify1670.031.32050.00001.3165
5762009.03.31 02:43sell limit1690.061.33230.00001.3167
5772009.03.31 10:42sell1690.061.33230.00001.3167
5782009.03.31 10:42modify1650.011.31250.00001.3167
5792009.03.31 10:42modify1660.021.31650.00001.3167
5802009.03.31 10:42modify1670.031.32050.00001.3167
5812009.03.31 10:42modify1680.041.32450.00001.3167
5822009.03.31 11:22sell limit1700.081.34030.00001.3243
5832009.04.02 11:47sell1700.081.34030.00001.3243
5842009.04.02 11:47modify1650.011.31250.00001.3243
5852009.04.02 11:47modify1660.021.31650.00001.3243
5862009.04.02 11:47modify1670.031.32050.00001.3243
5872009.04.02 11:47modify1680.041.32450.00001.3243
5882009.04.02 11:47modify1690.061.33230.00001.3243
5892009.04.02 12:27sell limit1710.111.34830.00001.3322
5902009.04.02 12:45sell1710.111.34830.00001.3322
5912009.04.02 12:45modify1650.011.31250.00001.3322
5922009.04.02 12:45modify1660.021.31650.00001.3322
5932009.04.02 12:45modify1670.031.32050.00001.3322
5942009.04.02 12:45modify1680.041.32450.00001.3322
5952009.04.02 12:45modify1690.061.33230.00001.3322
5962009.04.02 12:45modify1700.081.34030.00001.3322
5972009.04.02 13:25sell limit1720.151.35650.00001.3401
5982009.04.06 01:12sell1720.151.35650.00001.3401
5992009.04.06 01:12modify1650.011.31250.00001.3401
6002009.04.06 01:12modify1660.021.31650.00001.3401
6012009.04.06 01:12modify1670.031.32050.00001.3401
6022009.04.06 01:12modify1680.041.32450.00001.3401
6032009.04.06 01:12modify1690.061.33230.00001.3401
6042009.04.06 01:12modify1700.081.34030.00001.3401
6052009.04.06 01:12modify1710.111.34830.00001.3401
6062009.04.06 01:52sell limit1730.211.37140.00001.3416
6072009.04.06 14:41t/p1650.011.34010.00001.3401-27.956235.45
6082009.04.06 14:41t/p1660.021.34010.00001.3401-47.906187.55
6092009.04.06 14:41t/p1670.031.34010.00001.3401-59.856127.70
6102009.04.06 14:41t/p1680.041.34010.00001.3401-63.606064.10
6112009.04.06 14:41t/p1690.061.34010.00001.3401-48.606015.50
6122009.04.06 14:41t/p1700.081.34010.00001.34010.806016.30
6132009.04.06 14:41t/p1710.111.34010.00001.340189.106105.40
6142009.04.06 14:41t/p1720.151.34010.00001.3401246.006351.40
6152009.04.06 14:41delete1730.211.37140.00001.3416
6162009.04.06 14:43buy1740.011.34150.00001.3491
6172009.04.06 15:23buy limit1750.021.33370.00001.3415
6182009.04.06 17:13modify1750.021.33760.00001.3454
6192009.04.06 23:26buy1750.021.33760.00001.3454
6202009.04.06 23:26modify1740.011.34150.00001.3454
6212009.04.07 00:06buy limit1760.031.33000.00001.3376
6222009.04.07 00:22modify1760.031.33370.00001.3415
6232009.04.07 00:38buy1760.031.33370.00001.3415
6242009.04.07 00:38modify1740.011.34150.00001.3415
6252009.04.07 00:38modify1750.021.33760.00001.3415
6262009.04.07 01:18buy limit1770.041.32980.00001.3376
6272009.04.07 09:03buy1770.041.32980.00001.3376
6282009.04.07 09:03modify1740.011.34150.00001.3376
6292009.04.07 09:03modify1750.021.33760.00001.3376
6302009.04.07 09:03modify1760.031.33370.00001.3376
6312009.04.07 09:43buy limit1780.061.32180.00001.3378
6322009.04.08 00:28buy1780.061.32180.00001.3378
6332009.04.08 00:28modify1740.011.34150.00001.3378
6342009.04.08 00:28modify1750.021.33760.00001.3378
6352009.04.08 00:28modify1760.031.33370.00001.3378
6362009.04.08 00:28modify1770.041.32980.00001.3378
6372009.04.08 01:08buy limit1790.081.31380.00001.3298
6382009.04.09 15:45buy1790.081.31380.00001.3298
6392009.04.09 15:45modify1740.011.34150.00001.3298
6402009.04.09 15:45modify1750.021.33760.00001.3298
6412009.04.09 15:45modify1760.031.33370.00001.3298
6422009.04.09 15:45modify1770.041.32980.00001.3298
6432009.04.09 15:45modify1780.061.32180.00001.3298
6442009.04.09 16:25buy limit1800.111.30560.00001.3220
6452009.04.13 12:42t/p1740.011.32980.00001.3298-11.636339.77
6462009.04.13 12:42t/p1750.021.32980.00001.3298-15.466324.31
6472009.04.13 12:42t/p1760.031.32980.00001.3298-11.526312.79
6482009.04.13 12:42t/p1770.041.32980.00001.32980.246313.03
6492009.04.13 12:42t/p1780.061.32980.00001.329848.306361.33
6502009.04.13 12:42t/p1790.081.32980.00001.3298128.166489.49
6512009.04.13 12:42delete1800.111.30560.00001.3220
6522009.04.13 22:00buy1810.011.33700.00001.3440
6532009.04.13 22:40buy limit1820.021.33350.00001.3405
6542009.04.14 00:20buy1820.021.33350.00001.3405
6552009.04.14 00:20modify1810.011.33700.00001.3405
6562009.04.14 01:01buy limit1830.031.33010.00001.3369
6572009.04.14 06:53buy1830.031.33010.00001.3369
6582009.04.14 06:53modify1810.011.33700.00001.3369
6592009.04.14 06:53modify1820.021.33350.00001.3369
6602009.04.14 07:33buy limit1840.041.32330.00001.3301
6612009.04.14 07:33modify1840.041.32670.00001.3335
6622009.04.14 10:28buy1840.041.32670.00001.3335
6632009.04.14 10:28modify1810.011.33700.00001.3335
6642009.04.14 10:28modify1820.021.33350.00001.3335
6652009.04.14 10:28modify1830.031.33010.00001.3335
6662009.04.14 11:08buy limit1850.061.31990.00001.3336
6672009.04.15 11:43buy1850.061.31990.00001.3336
6682009.04.15 12:23buy limit1860.081.31290.00001.3270
6692009.04.16 17:50buy1860.081.31290.00001.3270
6702009.04.16 17:50modify1810.011.33700.00001.3270
6712009.04.16 17:50modify1820.021.33350.00001.3270
6722009.04.16 17:50modify1830.031.33010.00001.3270
6732009.04.16 17:50modify1840.041.32670.00001.3270
6742009.04.16 17:50modify1850.061.31990.00001.3270
6752009.04.16 18:30buy limit1870.111.30610.00001.3198
6762009.04.17 08:23buy1870.111.30610.00001.3198
6772009.04.17 08:23modify1810.011.33700.00001.3198
6782009.04.17 08:23modify1820.021.33350.00001.3198
6792009.04.17 08:23modify1830.031.33010.00001.3198
6802009.04.17 08:23modify1840.041.32670.00001.3198
6812009.04.17 08:23modify1850.061.31990.00001.3198
6822009.04.17 08:23modify1860.081.31290.00001.3198
6832009.04.17 09:03buy limit1880.151.29950.00001.3128
6842009.04.20 00:37buy1880.151.29950.00001.3128
6852009.04.20 00:37modify1810.011.33700.00001.3128
6862009.04.20 00:37modify1820.021.33350.00001.3128
6872009.04.20 00:37modify1830.031.33010.00001.3128
6882009.04.20 00:37modify1840.041.32670.00001.3128
6892009.04.20 00:37modify1850.061.31990.00001.3128
6902009.04.20 00:37modify1860.081.31290.00001.3128
6912009.04.20 00:37modify1870.111.30610.00001.3128
6922009.04.20 01:17buy limit1890.211.28700.00001.3120
6932009.04.23 19:42t/p1810.011.31280.00001.3128-24.086465.41
6942009.04.23 19:42t/p1820.021.31280.00001.3128-41.186424.23
6952009.04.23 19:42t/p1830.031.31280.00001.3128-51.576372.66
6962009.04.23 19:42t/p1840.041.31280.00001.3128-55.166317.50
6972009.04.23 19:42t/p1850.061.31280.00001.3128-42.006275.50
6982009.04.23 19:42t/p1860.081.31280.00001.3128-0.246275.26
6992009.04.23 19:42t/p1870.111.31280.00001.312874.366349.62
7002009.04.23 19:42t/p1880.151.31280.00001.3128200.256549.87
7012009.04.23 19:42delete1890.211.28700.00001.3120
7022009.04.23 19:42buy1900.011.31300.00001.3190
7032009.04.23 20:22buy limit1910.021.31000.00001.3160
7042009.04.24 05:38t/p1900.011.31900.00001.31906.016555.88
7052009.04.24 05:38delete1910.021.31000.00001.3160
7062009.04.24 05:38buy1920.011.31920.00001.3252
7072009.04.24 06:18buy limit1930.021.31320.00001.3192
7082009.04.24 06:32modify1930.021.31620.00001.3222
7092009.04.24 08:21t/p1920.011.32520.00001.32526.006561.88
7102009.04.24 08:21delete1930.021.31620.00001.3222
7112009.04.24 08:21buy1940.011.32540.00001.3314
7122009.04.24 09:01buy limit1950.021.32240.00001.3284
7132009.04.24 09:42buy1950.021.32240.00001.3284
7142009.04.24 09:42modify1940.011.32540.00001.3284
7152009.04.24 10:22buy limit1960.031.31940.00001.3254
7162009.04.24 13:22t/p1940.011.32840.00001.32843.006564.88
7172009.04.24 13:22t/p1950.021.32840.00001.328412.006576.88
7182009.04.24 13:22delete1960.031.31940.00001.3254
7192009.04.24 13:22buy1970.011.32860.00001.3346
7202009.04.24 14:02buy limit1980.021.32240.00001.3286
7212009.04.24 14:32modify1980.021.32550.00001.3317
7222009.04.24 14:43buy1980.021.32550.00001.3317
7232009.04.24 14:43modify1970.011.32860.00001.3317
7242009.04.24 15:23buy limit1990.031.32240.00001.3286
7252009.04.26 23:10buy1990.031.32240.00001.3286
7262009.04.26 23:10modify1970.011.32860.00001.3286
7272009.04.26 23:10modify1980.021.32550.00001.3286
7282009.04.26 23:50buy limit2000.041.31940.00001.3254
7292009.04.27 00:12buy2000.041.31940.00001.3254
7302009.04.27 00:12modify1970.011.32860.00001.3254
7312009.04.27 00:12modify1980.021.32550.00001.3254
7322009.04.27 00:12modify1990.031.32240.00001.3254
7332009.04.27 00:52buy limit2010.061.31400.00001.3249
7342009.04.27 06:11buy2010.061.31400.00001.3249
7352009.04.27 06:11modify1970.011.32860.00001.3249
7362009.04.27 06:11modify1980.021.32550.00001.3249
7372009.04.27 06:11modify1990.031.32240.00001.3249
7382009.04.27 06:11modify2000.041.31940.00001.3249
7392009.04.27 06:51buy limit2020.081.30840.00001.3196
7402009.04.27 17:06buy2020.081.30840.00001.3196
7412009.04.27 17:06modify1970.011.32860.00001.3196
7422009.04.27 17:06modify1980.021.32550.00001.3196
7432009.04.27 17:06modify1990.031.32240.00001.3196
7442009.04.27 17:06modify2000.041.31940.00001.3196
7452009.04.27 17:06modify2010.061.31400.00001.3196
7462009.04.27 17:46buy limit2030.111.29680.00001.3085
7472009.04.28 11:45buy2030.111.29680.00001.3085
7482009.04.28 11:45modify1970.011.32860.00001.3085
7492009.04.28 11:45modify1980.021.32550.00001.3085
7502009.04.28 11:45modify1990.031.32240.00001.3085
7512009.04.28 11:45modify2000.041.31940.00001.3085
7522009.04.28 11:45modify2010.061.31400.00001.3085
7532009.04.28 11:45modify2020.081.30840.00001.3085
7542009.04.28 12:25buy limit2040.151.29100.00001.3026
7552009.04.28 15:12t/p1970.011.30850.00001.3085-20.086556.80
7562009.04.28 15:12t/p1980.021.30850.00001.3085-33.966522.84
7572009.04.28 15:12t/p1990.031.30850.00001.3085-41.646481.20
7582009.04.28 15:12t/p2000.041.30850.00001.3085-43.566437.64
7592009.04.28 15:12t/p2010.061.30850.00001.3085-32.946404.70
7602009.04.28 15:12t/p2020.081.30850.00001.30850.886405.58
7612009.04.28 15:12t/p2030.111.30850.00001.3085128.706534.28
7622009.04.28 15:12delete2040.151.29100.00001.3026
7632009.04.28 15:17sell2050.011.30800.00001.3022
7642009.04.28 15:57sell limit2060.021.31090.00001.3051
7652009.04.28 16:57sell2060.021.31090.00001.3051
7662009.04.28 16:57modify2050.011.30800.00001.3051
7672009.04.28 17:37sell limit2070.031.31670.00001.3109
7682009.04.28 17:43modify2070.031.31390.00001.3079
7692009.04.28 18:25sell2070.031.31390.00001.3079
7702009.04.28 18:25modify2050.011.30800.00001.3079
7712009.04.28 18:25modify2060.021.31090.00001.3079
7722009.04.28 19:05sell limit2080.041.31690.00001.3109
7732009.04.29 03:06sell2080.041.31690.00001.3109
7742009.04.29 03:06modify2050.011.30800.00001.3109
7752009.04.29 03:06modify2060.021.31090.00001.3109
7762009.04.29 03:06modify2070.031.31390.00001.3109
7772009.04.29 03:46sell limit2090.061.32290.00001.3109
7782009.04.29 09:02sell2090.061.32290.00001.3109
7792009.04.29 09:42sell limit2100.081.32890.00001.3168
7802009.04.29 15:21sell2100.081.32890.00001.3168
7812009.04.29 15:21modify2050.011.30800.00001.3168
7822009.04.29 15:21modify2060.021.31090.00001.3168
7832009.04.29 15:21modify2070.031.31390.00001.3168
7842009.04.29 15:21modify2080.041.31690.00001.3168
7852009.04.29 15:22modify2090.061.32290.00001.3168
7862009.04.29 16:01sell limit2110.111.34130.00001.3288
7872009.04.29 16:09modify2110.111.33510.00001.3226
7882009.04.30 06:42sell2110.111.33510.00001.3226
7892009.04.30 06:42modify2050.011.30800.00001.3226
7902009.04.30 06:42modify2060.021.31090.00001.3226
7912009.04.30 06:42modify2070.031.31390.00001.3226
7922009.04.30 06:42modify2080.041.31690.00001.3226
7932009.04.30 06:42modify2090.061.32290.00001.3226
7942009.04.30 06:42modify2100.081.32890.00001.3226
7952009.04.30 07:22sell limit2120.151.34110.00001.3291
7962009.04.30 12:54t/p2050.011.32260.00001.3226-14.806519.48
7972009.04.30 12:54t/p2060.021.32260.00001.3226-23.806495.68
7982009.04.30 12:54t/p2070.031.32260.00001.3226-26.706468.98
7992009.04.30 12:54t/p2080.041.32260.00001.3226-23.406445.58
8002009.04.30 12:54t/p2090.061.32260.00001.32260.906446.48
8012009.04.30 12:54t/p2100.081.32260.00001.322649.206495.68
8022009.04.30 12:54t/p2110.111.32260.00001.3226137.506633.18
8032009.04.30 12:54delete2120.151.34110.00001.3291
8042009.05.01 13:00buy2130.011.32640.00001.3324
8052009.05.01 13:40buy limit2140.021.32340.00001.3294
8062009.05.04 00:55t/p2130.011.33240.00001.33246.016639.19
8072009.05.04 00:55delete2140.021.32340.00001.3294
8082009.05.04 00:55buy2150.011.33260.00001.3380
8092009.05.04 01:35buy limit2160.021.32990.00001.3353
8102009.05.04 06:18buy2160.021.32990.00001.3353
8112009.05.04 06:18modify2150.011.33260.00001.3353
8122009.05.04 06:58buy limit2170.031.32720.00001.3326
8132009.05.04 09:37buy2170.031.32720.00001.3326
8142009.05.04 09:37modify2150.011.33260.00001.3326
8152009.05.04 09:37modify2160.021.32990.00001.3326
8162009.05.04 10:17buy limit2180.041.32450.00001.3299
8172009.05.04 11:00buy2180.041.32450.00001.3299
8182009.05.04 11:00modify2150.011.33260.00001.3299
8192009.05.04 11:00modify2160.021.32990.00001.3299
8202009.05.04 11:00modify2170.031.32720.00001.3299
8212009.05.04 11:40buy limit2190.061.31890.00001.3301
8222009.05.04 14:00t/p2150.011.32990.00001.3299-2.706636.49
8232009.05.04 14:00t/p2160.021.32990.00001.32990.006636.49
8242009.05.04 14:00t/p2170.031.32990.00001.32998.106644.59
8252009.05.04 14:00t/p2180.041.32990.00001.329921.606666.19
8262009.05.04 14:00delete2190.061.31890.00001.3301
8272009.05.06 11:10sell2200.011.32990.00001.3239
8282009.05.06 11:50sell limit2210.021.33290.00001.3269
8292009.05.06 12:16sell2210.021.33290.00001.3269
8302009.05.06 12:16modify2200.011.32990.00001.3269
8312009.05.06 12:56sell limit2220.031.33890.00001.3329
8322009.05.06 13:33modify2220.031.33590.00001.3299
8332009.05.07 06:23t/p2200.011.32690.00001.32692.856669.04
8342009.05.07 06:23t/p2210.021.32690.00001.326911.706680.74
8352009.05.07 06:23delete2220.031.33590.00001.3299
8362009.05.07 08:00sell2230.011.32550.00001.3199
8372009.05.07 08:40sell limit2240.021.33110.00001.3255
8382009.05.07 09:21sell2240.021.33110.00001.3255
8392009.05.07 09:21modify2230.011.32550.00001.3255
8402009.05.07 10:01sell limit2250.031.33390.00001.3283
8412009.05.07 10:07sell2250.031.33390.00001.3283
8422009.05.07 10:07modify2230.011.32550.00001.3283
8432009.05.07 10:07modify2240.021.33110.00001.3283
8442009.05.07 10:47sell limit2260.041.33670.00001.3311
8452009.05.07 12:01sell2260.041.33670.00001.3311
8462009.05.07 12:01modify2230.011.32550.00001.3311
8472009.05.07 12:01modify2240.021.33110.00001.3311
8482009.05.07 12:01modify2250.031.33390.00001.3311
8492009.05.07 12:37t/p2230.011.33110.00001.3311-5.606675.14
8502009.05.07 12:37t/p2240.021.33110.00001.33110.006675.14
8512009.05.07 12:37t/p2250.031.33110.00001.33118.406683.54
8522009.05.07 12:37t/p2260.041.33110.00001.331122.406705.94
8532009.05.07 12:37sell2270.011.33020.00001.3244
8542009.05.07 13:17sell limit2280.021.34470.00001.3389
8552009.05.07 13:23modify2280.021.34180.00001.3360
8562009.05.07 13:28sell2280.021.34180.00001.3360
8572009.05.07 13:28modify2270.011.33020.00001.3360
8582009.05.07 14:08sell limit2290.031.34470.00001.3389
8592009.05.07 17:52t/p2270.011.33600.00001.3360-5.806700.14
8602009.05.07 17:52t/p2280.021.33600.00001.336011.606711.74
8612009.05.07 17:52delete2290.031.34470.00001.3389
8622009.05.07 17:52buy2300.011.33600.00001.3418
8632009.05.07 18:32buy limit2310.021.33310.00001.3389
8642009.05.08 06:21t/p2300.011.34180.00001.34185.816717.55
8652009.05.08 06:21delete2310.021.33310.00001.3389
8662009.05.14 10:12sell2320.011.35710.00001.3511
8672009.05.14 10:52sell limit2330.021.36010.00001.3541
8682009.05.14 13:37sell2330.021.36010.00001.3541
8692009.05.14 13:37modify2320.011.35710.00001.3541
8702009.05.14 14:17sell limit2340.031.36310.00001.3571
8712009.05.14 17:10sell2340.031.36310.00001.3571
8722009.05.14 17:10modify2320.011.35710.00001.3571
8732009.05.14 17:10modify2330.021.36010.00001.3571
8742009.05.14 17:50sell limit2350.041.36610.00001.3601
8752009.05.14 18:44sell2350.041.36610.00001.3601
8762009.05.14 18:44modify2320.011.35710.00001.3601
8772009.05.14 18:44modify2330.021.36010.00001.3601
8782009.05.14 18:44modify2340.031.36310.00001.3601
8792009.05.14 19:24sell limit2360.061.37230.00001.3599
8802009.05.15 06:05t/p2320.011.36010.00001.3601-3.056714.50
8812009.05.15 06:05t/p2330.021.36010.00001.3601-0.106714.40
8822009.05.15 06:05t/p2340.031.36010.00001.36018.856723.25
8832009.05.15 06:05t/p2350.041.36010.00001.360123.806747.05
8842009.05.15 06:05delete2360.061.37230.00001.3599
8852009.05.15 06:05buy2370.011.36010.00001.3661
8862009.05.15 06:45buy limit2380.021.35710.00001.3631
8872009.05.15 08:46buy2380.021.35710.00001.3631
8882009.05.15 08:46modify2370.011.36010.00001.3631
8892009.05.15 09:26buy limit2390.031.35400.00001.3602
8902009.05.15 10:23buy2390.031.35400.00001.3602
8912009.05.15 10:23modify2370.011.36010.00001.3602
8922009.05.15 10:23modify2380.021.35710.00001.3602
8932009.05.15 11:03buy limit2400.041.35090.00001.3571
8942009.05.15 13:58t/p2370.011.36020.00001.36020.106747.15
8952009.05.15 13:58t/p2380.021.36020.00001.36026.206753.35
8962009.05.15 13:58t/p2390.031.36020.00001.360218.606771.95
8972009.05.15 13:58delete2400.041.35090.00001.3571
8982009.05.15 14:02sell2410.011.35840.00001.3522
8992009.05.15 14:42sell limit2420.021.36460.00001.3584
9002009.05.15 14:53modify2420.021.36150.00001.3553
9012009.05.15 17:30t/p2410.011.35220.00001.35226.206778.15
9022009.05.15 17:30delete2420.021.36150.00001.3553
9032009.05.15 17:30sell2430.011.35200.00001.3458
9042009.05.15 18:10sell limit2440.021.35520.00001.3488
9052009.05.17 22:10t/p2430.011.34580.00001.34586.206784.35
9062009.05.17 22:10delete2440.021.35520.00001.3488
9072009.05.17 22:10sell2450.011.34560.00001.3396
9082009.05.17 22:50sell limit2460.021.35160.00001.3456
9092009.05.17 23:22modify2460.021.34860.00001.3426
9102009.05.18 11:43sell2460.021.34860.00001.3426
9112009.05.18 11:43modify2450.011.34560.00001.3426
9122009.05.18 12:23sell limit2470.031.35160.00001.3456
9132009.05.18 13:32sell2470.031.35160.00001.3456
9142009.05.18 13:32modify2450.011.34560.00001.3456
9152009.05.18 13:32modify2460.021.34860.00001.3456
9162009.05.18 14:12sell limit2480.041.35460.00001.3486
9172009.05.18 19:52sell2480.041.35460.00001.3486
9182009.05.18 19:52modify2450.011.34560.00001.3486
9192009.05.18 19:52modify2460.021.34860.00001.3486
9202009.05.18 19:52modify2470.031.35160.00001.3486
9212009.05.18 20:32sell limit2490.061.36060.00001.3485
9222009.05.19 07:54sell2490.061.36060.00001.3485
9232009.05.19 08:34sell limit2500.081.36640.00001.3547
9242009.05.19 19:07sell2500.081.36640.00001.3547
9252009.05.19 19:07modify2450.011.34560.00001.3547
9262009.05.19 19:07modify2460.021.34860.00001.3547
9272009.05.19 19:07modify2470.031.35160.00001.3547
9282009.05.19 19:07modify2480.041.35460.00001.3547
9292009.05.19 19:07modify2490.061.36060.00001.3547
9302009.05.19 19:47sell limit2510.111.37240.00001.3604
9312009.05.20 13:33sell2510.111.37240.00001.3604
9322009.05.20 13:33modify2450.011.34560.00001.3604
9332009.05.20 13:33modify2460.021.34860.00001.3604
9342009.05.20 13:33modify2470.031.35160.00001.3604
9352009.05.20 13:33modify2480.041.35460.00001.3604
9362009.05.20 13:33modify2490.061.36060.00001.3604
9372009.05.20 13:33modify2500.081.36640.00001.3604
9382009.05.20 14:13sell limit2520.151.38480.00001.3723
9392009.05.20 16:33modify2520.151.37860.00001.3661
9402009.05.20 17:29sell2520.151.37860.00001.3661
9412009.05.20 17:29modify2450.011.34560.00001.3661
9422009.05.20 17:29modify2460.021.34860.00001.3661
9432009.05.20 17:29modify2470.031.35160.00001.3661
9442009.05.20 17:30modify2480.041.35460.00001.3661
9452009.05.20 17:30modify2490.061.36060.00001.3661
9462009.05.20 17:30modify2500.081.36640.00001.3661
9472009.05.20 17:30modify2510.111.37240.00001.3661
9482009.05.20 18:09sell limit2530.211.39140.00001.3657
9492009.05.21 18:07sell2530.211.39140.00001.3657
9502009.05.21 18:07modify2450.011.34560.00001.3657
9512009.05.21 18:07modify2460.021.34860.00001.3657
9522009.05.21 18:07modify2470.031.35160.00001.3657
9532009.05.21 18:07modify2480.041.35460.00001.3657
9542009.05.21 18:07modify2490.061.36060.00001.3657
9552009.05.21 18:07modify2500.081.36640.00001.3657
9562009.05.21 18:07modify2510.111.37240.00001.3657
9572009.05.21 18:07modify2520.151.37860.00001.3657
9582009.05.21 18:47sell limit2540.291.40420.00001.3786
9592009.05.22 17:13sell2540.291.40420.00001.3786
9602009.05.22 17:13modify2450.011.34560.00001.3786
9612009.05.22 17:13modify2460.021.34860.00001.3786
9622009.05.22 17:13modify2470.031.35160.00001.3786
9632009.05.22 17:13modify2480.041.35460.00001.3786
9642009.05.22 17:13modify2490.061.36060.00001.3786
9652009.05.22 17:13modify2500.081.36640.00001.3786
9662009.05.22 17:13modify2510.111.37240.00001.3786
9672009.05.22 17:13modify2520.151.37860.00001.3786
9682009.05.22 17:13modify2530.211.39140.00001.3786
9692009.05.22 17:53sell limit2550.411.41670.00001.3917
9702009.05.29 16:12sell2550.411.41670.00001.3917
9712009.05.29 16:12modify2450.011.34560.00001.3917
9722009.05.29 16:12modify2460.021.34860.00001.3917
9732009.05.29 16:12close2550.411.41710.00001.3917-16.406767.95
9742009.05.29 16:12close2540.291.41710.00001.3786-384.256383.70
9752009.05.29 16:12close2530.211.41710.00001.3786-548.105835.60
9762009.05.29 16:12close2520.151.41710.00001.3786-585.755249.85
9772009.05.29 16:12close2510.111.41710.00001.3786-497.754752.10
9782009.05.29 16:12close2500.081.41710.00001.3786-410.404341.70
9792009.05.29 16:12close2490.061.41710.00001.3786-342.603999.10
9802009.05.29 16:12close2480.041.41710.00001.3786-252.603746.50
9812009.05.29 16:12close2470.031.41710.00001.3786-198.453548.05
9822009.05.29 16:12close2460.021.41710.00001.3917-138.303409.75
9832009.05.29 16:12close2450.011.41710.00001.3917-72.203337.55