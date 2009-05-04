Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)
|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.19 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.20)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=12; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Barre sotto esame
|1349
|Ticks adoperati per il modello
|3795196
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|5000.00
|Profitto totale netto
|3437.81
|Profitto lordo
|4081.27
|Perdita lorda
|-643.46
|Fattore di profitto (profit factor)
|6.34
|Ricompensa attesa
|17.72
|Drawdown assoluto
|65.00
|Drawdown massimo
|838.42 (12.09%)
|Drawdown relativo
|12.09% (838.42)
|Operazioni totali
|194
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|0 (0.00%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|194 (71.65%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|139 (71.65%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|55 (28.35%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|220.50
|operazione in perdita
|-64.80
|Media
|operazione con profito
|29.36
|operazione in perdita
|-11.70
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|13 (342.77)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|5 (-204.44)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|342.77 (13)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-204.44 (5)
|Media
|vincite consecutive
|4
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.05.01 00:00
|buy stop
|1
|0.02
|1.3260
|0.0000
|1.3318
|2
|2009.05.01 00:00
|buy limit
|2
|0.02
|1.3221
|0.0000
|1.3279
|3
|2009.05.01 00:09
|buy
|1
|0.02
|1.3260
|0.0000
|1.3318
|4
|2009.05.01 00:09
|delete
|2
|0.02
|1.3221
|0.0000
|1.3279
|5
|2009.05.01 00:49
|buy limit
|3
|0.03
|1.3231
|0.0000
|1.3289
|6
|2009.05.01 08:38
|buy
|3
|0.03
|1.3231
|0.0000
|1.3289
|7
|2009.05.01 08:38
|modify
|1
|0.02
|1.3260
|0.0000
|1.3289
|8
|2009.05.01 09:18
|buy limit
|4
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3260
|9
|2009.05.01 10:22
|t/p
|1
|0.02
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|5.80
|5005.80
|10
|2009.05.01 10:22
|t/p
|3
|0.03
|1.3289
|0.0000
|1.3289
|17.40
|5023.20
|11
|2009.05.01 10:22
|delete
|4
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3260
|12
|2009.05.01 10:22
|buy stop
|5
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|13
|2009.05.01 10:22
|buy limit
|6
|0.02
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|14
|2009.05.01 10:45
|buy
|5
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|15
|2009.05.01 10:45
|delete
|6
|0.02
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|16
|2009.05.01 11:25
|buy limit
|7
|0.03
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|17
|2009.05.01 11:49
|modify
|7
|0.03
|1.3288
|0.0000
|1.3348
|18
|2009.05.01 11:51
|buy
|7
|0.03
|1.3288
|0.0000
|1.3348
|19
|2009.05.01 11:51
|modify
|5
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3348
|20
|2009.05.01 12:31
|buy limit
|8
|0.04
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|21
|2009.05.01 12:46
|buy
|8
|0.04
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|22
|2009.05.01 12:46
|modify
|5
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|23
|2009.05.01 12:46
|modify
|7
|0.03
|1.3288
|0.0000
|1.3318
|24
|2009.05.01 13:26
|buy limit
|9
|0.06
|1.3228
|0.0000
|1.3288
|25
|2009.05.04 00:48
|t/p
|5
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-0.00
|5023.20
|26
|2009.05.04 00:48
|t/p
|7
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|9.00
|5032.20
|27
|2009.05.04 00:48
|t/p
|8
|0.04
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|24.00
|5056.20
|28
|2009.05.04 00:48
|delete
|9
|0.06
|1.3228
|0.0000
|1.3288
|29
|2009.05.04 00:48
|buy stop
|10
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3397
|30
|2009.05.04 00:48
|buy limit
|11
|0.02
|1.3309
|0.0000
|1.3361
|31
|2009.05.04 03:00
|buy
|10
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3397
|32
|2009.05.04 03:00
|delete
|11
|0.02
|1.3309
|0.0000
|1.3361
|33
|2009.05.04 03:40
|buy limit
|12
|0.03
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|34
|2009.05.04 03:40
|modify
|12
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|35
|2009.05.04 04:10
|buy
|12
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|36
|2009.05.04 04:10
|modify
|10
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3372
|37
|2009.05.04 04:50
|buy limit
|13
|0.04
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|38
|2009.05.04 08:23
|buy
|13
|0.04
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|39
|2009.05.04 08:23
|modify
|10
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|40
|2009.05.04 08:24
|modify
|12
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3345
|41
|2009.05.04 09:03
|buy limit
|14
|0.06
|1.3264
|0.0000
|1.3318
|42
|2009.05.04 09:39
|buy
|14
|0.06
|1.3264
|0.0000
|1.3318
|43
|2009.05.04 09:39
|modify
|10
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3318
|44
|2009.05.04 09:39
|modify
|12
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|45
|2009.05.04 09:39
|modify
|13
|0.04
|1.3291
|0.0000
|1.3318
|46
|2009.05.04 10:19
|buy limit
|15
|0.08
|1.3210
|0.0000
|1.3318
|47
|2009.05.04 14:04
|t/p
|10
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-5.40
|5050.80
|48
|2009.05.04 14:04
|t/p
|12
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|0.00
|5050.80
|49
|2009.05.04 14:04
|t/p
|13
|0.04
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|10.80
|5061.60
|50
|2009.05.04 14:04
|t/p
|14
|0.06
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|32.40
|5094.00
|51
|2009.05.04 14:04
|delete
|15
|0.08
|1.3210
|0.0000
|1.3318
|52
|2009.05.04 14:04
|buy stop
|16
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3399
|53
|2009.05.04 14:04
|buy limit
|17
|0.02
|1.3308
|0.0000
|1.3362
|54
|2009.05.04 14:24
|buy
|16
|0.02
|1.3345
|0.0000
|1.3399
|55
|2009.05.04 14:24
|delete
|17
|0.02
|1.3308
|0.0000
|1.3362
|56
|2009.05.04 15:04
|buy limit
|18
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|57
|2009.05.04 16:06
|t/p
|16
|0.02
|1.3399
|0.0000
|1.3399
|10.80
|5104.80
|58
|2009.05.04 16:06
|delete
|18
|0.03
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|59
|2009.05.04 16:06
|buy stop
|19
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|60
|2009.05.04 16:06
|buy limit
|20
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|61
|2009.05.04 16:08
|buy
|19
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|62
|2009.05.04 16:08
|delete
|20
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|63
|2009.05.04 16:48
|buy limit
|21
|0.03
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|64
|2009.05.04 20:00
|modify
|21
|0.03
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|65
|2009.05.05 00:43
|buy
|21
|0.03
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|66
|2009.05.05 00:43
|modify
|19
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3447
|67
|2009.05.05 01:23
|buy limit
|22
|0.04
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|68
|2009.05.05 04:58
|buy
|22
|0.04
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|69
|2009.05.05 04:58
|modify
|19
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3419
|70
|2009.05.05 04:58
|modify
|21
|0.03
|1.3391
|0.0000
|1.3419
|71
|2009.05.05 05:38
|buy limit
|23
|0.06
|1.3335
|0.0000
|1.3391
|72
|2009.05.05 06:54
|buy
|23
|0.06
|1.3335
|0.0000
|1.3391
|73
|2009.05.05 06:54
|modify
|19
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3391
|74
|2009.05.05 06:54
|modify
|21
|0.03
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|75
|2009.05.05 06:54
|modify
|22
|0.04
|1.3363
|0.0000
|1.3391
|76
|2009.05.05 07:34
|buy limit
|24
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3392
|77
|2009.05.05 09:30
|t/p
|19
|0.02
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|-5.60
|5099.20
|78
|2009.05.05 09:30
|t/p
|21
|0.03
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|0.00
|5099.20
|79
|2009.05.05 09:30
|t/p
|22
|0.04
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|11.20
|5110.40
|80
|2009.05.05 09:30
|t/p
|23
|0.06
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|33.60
|5144.00
|81
|2009.05.05 09:30
|delete
|24
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3392
|82
|2009.05.05 09:30
|buy stop
|25
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|83
|2009.05.05 09:30
|buy limit
|26
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|84
|2009.05.05 09:45
|buy
|26
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|85
|2009.05.05 09:45
|delete
|25
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|86
|2009.05.05 10:25
|buy limit
|27
|0.03
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|87
|2009.05.05 14:25
|buy
|27
|0.03
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|88
|2009.05.05 14:25
|modify
|26
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3409
|89
|2009.05.05 15:05
|buy limit
|28
|0.04
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|90
|2009.05.05 17:32
|buy
|28
|0.04
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|91
|2009.05.05 17:32
|modify
|26
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3381
|92
|2009.05.05 17:32
|modify
|27
|0.03
|1.3353
|0.0000
|1.3381
|93
|2009.05.05 18:12
|buy limit
|29
|0.06
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|94
|2009.05.05 18:30
|buy
|29
|0.06
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|95
|2009.05.05 18:30
|modify
|26
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3353
|96
|2009.05.05 18:30
|modify
|27
|0.03
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|97
|2009.05.05 18:30
|modify
|28
|0.04
|1.3325
|0.0000
|1.3353
|98
|2009.05.05 19:10
|buy limit
|30
|0.08
|1.3239
|0.0000
|1.3355
|99
|2009.05.06 12:15
|t/p
|26
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|-5.60
|5138.40
|100
|2009.05.06 12:15
|t/p
|27
|0.03
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|-0.00
|5138.40
|101
|2009.05.06 12:15
|t/p
|28
|0.04
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|11.20
|5149.59
|102
|2009.05.06 12:15
|t/p
|29
|0.06
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|33.60
|5183.19
|103
|2009.05.06 12:15
|delete
|30
|0.08
|1.3239
|0.0000
|1.3355
|104
|2009.05.06 12:15
|buy stop
|31
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|105
|2009.05.06 12:15
|buy limit
|32
|0.02
|1.3337
|0.0000
|1.3395
|106
|2009.05.06 13:14
|buy
|31
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|107
|2009.05.06 13:14
|delete
|32
|0.02
|1.3337
|0.0000
|1.3395
|108
|2009.05.06 13:54
|buy limit
|33
|0.03
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|109
|2009.05.06 14:06
|buy
|33
|0.03
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|110
|2009.05.06 14:06
|modify
|31
|0.02
|1.3376
|0.0000
|1.3346
|111
|2009.05.06 14:46
|buy limit
|34
|0.04
|1.3256
|0.0000
|1.3316
|112
|2009.05.06 18:53
|t/p
|31
|0.02
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|-6.00
|5177.19
|113
|2009.05.06 18:53
|t/p
|33
|0.03
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|18.00
|5195.19
|114
|2009.05.06 18:53
|delete
|34
|0.04
|1.3256
|0.0000
|1.3316
|115
|2009.05.06 18:53
|buy stop
|35
|0.02
|1.3357
|0.0000
|1.3417
|116
|2009.05.06 18:53
|buy limit
|36
|0.02
|1.3317
|0.0000
|1.3377
|117
|2009.05.06 18:57
|buy
|35
|0.02
|1.3357
|0.0000
|1.3417
|118
|2009.05.06 18:57
|delete
|36
|0.02
|1.3317
|0.0000
|1.3377
|119
|2009.05.06 19:37
|buy limit
|37
|0.03
|1.3297
|0.0000
|1.3357
|120
|2009.05.06 22:32
|buy
|37
|0.03
|1.3297
|0.0000
|1.3357
|121
|2009.05.06 22:32
|modify
|35
|0.02
|1.3357
|0.0000
|1.3357
|122
|2009.05.06 23:12
|buy limit
|38
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|123
|2009.05.07 06:20
|buy
|38
|0.04
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|124
|2009.05.07 06:20
|modify
|35
|0.02
|1.3357
|0.0000
|1.3327
|125
|2009.05.07 06:20
|modify
|37
|0.03
|1.3297
|0.0000
|1.3327
|126
|2009.05.07 07:00
|buy limit
|39
|0.06
|1.3239
|0.0000
|1.3295
|127
|2009.05.07 10:00
|t/p
|35
|0.02
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|-6.00
|5189.19
|128
|2009.05.07 10:00
|t/p
|37
|0.03
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|9.00
|5198.19
|129
|2009.05.07 10:00
|t/p
|38
|0.04
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|24.00
|5222.19
|130
|2009.05.07 10:00
|delete
|39
|0.06
|1.3239
|0.0000
|1.3295
|131
|2009.05.07 10:00
|buy stop
|40
|0.02
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|132
|2009.05.07 10:00
|buy limit
|41
|0.02
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|133
|2009.05.07 10:03
|buy
|41
|0.02
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|134
|2009.05.07 10:03
|delete
|40
|0.02
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|135
|2009.05.07 10:43
|buy limit
|42
|0.03
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|136
|2009.05.07 12:06
|t/p
|41
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3381
|11.20
|5233.39
|137
|2009.05.07 12:06
|delete
|42
|0.03
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|138
|2009.05.07 12:06
|buy stop
|43
|0.02
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|139
|2009.05.07 12:06
|buy limit
|44
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|140
|2009.05.07 12:21
|buy
|44
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|141
|2009.05.07 12:21
|delete
|43
|0.02
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|142
|2009.05.07 13:01
|buy limit
|45
|0.03
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|143
|2009.05.07 13:03
|t/p
|44
|0.02
|1.3409
|0.0000
|1.3409
|11.20
|5244.59
|144
|2009.05.07 13:03
|delete
|45
|0.03
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|145
|2009.05.07 13:03
|buy stop
|46
|0.02
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|146
|2009.05.07 13:03
|buy limit
|47
|0.02
|1.3395
|0.0000
|1.3453
|147
|2009.05.07 13:07
|buy
|46
|0.02
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|148
|2009.05.07 13:07
|delete
|47
|0.02
|1.3395
|0.0000
|1.3453
|149
|2009.05.07 13:47
|buy limit
|48
|0.03
|1.3405
|0.0000
|1.3463
|150
|2009.05.07 14:15
|buy
|48
|0.03
|1.3405
|0.0000
|1.3463
|151
|2009.05.07 14:15
|modify
|46
|0.02
|1.3434
|0.0000
|1.3463
|152
|2009.05.07 14:55
|buy limit
|49
|0.04
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|153
|2009.05.07 17:44
|buy
|49
|0.04
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|154
|2009.05.07 17:44
|modify
|46
|0.02
|1.3434
|0.0000
|1.3434
|155
|2009.05.07 17:44
|modify
|48
|0.03
|1.3405
|0.0000
|1.3434
|156
|2009.05.07 18:24
|buy limit
|50
|0.06
|1.3347
|0.0000
|1.3405
|157
|2009.05.08 02:05
|buy
|50
|0.06
|1.3347
|0.0000
|1.3405
|158
|2009.05.08 02:05
|modify
|46
|0.02
|1.3434
|0.0000
|1.3405
|159
|2009.05.08 02:05
|modify
|48
|0.03
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|160
|2009.05.08 02:05
|modify
|49
|0.04
|1.3376
|0.0000
|1.3405
|161
|2009.05.08 02:45
|buy limit
|51
|0.08
|1.3291
|0.0000
|1.3404
|162
|2009.05.08 05:46
|t/p
|46
|0.02
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|-5.80
|5238.79
|163
|2009.05.08 05:46
|t/p
|48
|0.03
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|-0.00
|5238.79
|164
|2009.05.08 05:46
|t/p
|49
|0.04
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|11.60
|5250.38
|165
|2009.05.08 05:46
|t/p
|50
|0.06
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|34.80
|5285.18
|166
|2009.05.08 05:46
|delete
|51
|0.08
|1.3291
|0.0000
|1.3404
|167
|2009.05.08 05:46
|buy stop
|52
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|168
|2009.05.08 05:46
|buy limit
|53
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|169
|2009.05.08 06:22
|buy
|52
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|170
|2009.05.08 06:22
|delete
|53
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|171
|2009.05.08 07:02
|buy limit
|54
|0.03
|1.3390
|0.0000
|1.3448
|172
|2009.05.08 10:15
|buy
|54
|0.03
|1.3390
|0.0000
|1.3448
|173
|2009.05.08 10:15
|modify
|52
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3448
|174
|2009.05.08 10:55
|buy limit
|55
|0.04
|1.3361
|0.0000
|1.3419
|175
|2009.05.08 12:33
|t/p
|52
|0.02
|1.3448
|0.0000
|1.3448
|5.80
|5290.98
|176
|2009.05.08 12:33
|t/p
|54
|0.03
|1.3448
|0.0000
|1.3448
|17.40
|5308.38
|177
|2009.05.08 12:33
|delete
|55
|0.04
|1.3361
|0.0000
|1.3419
|178
|2009.05.08 12:33
|buy stop
|56
|0.02
|1.3463
|0.0000
|1.3521
|179
|2009.05.08 12:33
|buy limit
|57
|0.02
|1.3424
|0.0000
|1.3482
|180
|2009.05.08 12:33
|buy
|56
|0.02
|1.3463
|0.0000
|1.3521
|181
|2009.05.08 12:33
|delete
|57
|0.02
|1.3424
|0.0000
|1.3482
|182
|2009.05.08 13:13
|buy limit
|58
|0.03
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|183
|2009.05.08 16:12
|t/p
|56
|0.02
|1.3521
|0.0000
|1.3521
|11.60
|5319.98
|184
|2009.05.08 16:12
|delete
|58
|0.03
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|185
|2009.05.08 16:12
|buy stop
|59
|0.02
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|186
|2009.05.08 16:12
|buy limit
|60
|0.02
|1.3511
|0.0000
|1.3569
|187
|2009.05.08 16:30
|buy
|59
|0.02
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|188
|2009.05.08 16:30
|delete
|60
|0.02
|1.3511
|0.0000
|1.3569
|189
|2009.05.08 17:10
|buy limit
|61
|0.03
|1.3520
|0.0000
|1.3580
|190
|2009.05.08 18:38
|t/p
|59
|0.02
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|11.60
|5331.59
|191
|2009.05.08 18:38
|delete
|61
|0.03
|1.3520
|0.0000
|1.3580
|192
|2009.05.08 18:38
|buy stop
|62
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|193
|2009.05.08 18:38
|buy limit
|63
|0.02
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|194
|2009.05.08 18:51
|buy
|62
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|195
|2009.05.08 18:51
|delete
|63
|0.02
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|196
|2009.05.08 19:31
|buy limit
|64
|0.03
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|197
|2009.05.08 19:31
|modify
|64
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|198
|2009.05.11 07:32
|buy
|64
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|199
|2009.05.11 07:32
|modify
|62
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3657
|200
|2009.05.11 08:12
|buy limit
|65
|0.04
|1.3568
|0.0000
|1.3626
|201
|2009.05.11 11:24
|buy
|65
|0.04
|1.3568
|0.0000
|1.3626
|202
|2009.05.11 11:24
|modify
|62
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3626
|203
|2009.05.11 11:24
|modify
|64
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3626
|204
|2009.05.11 12:04
|buy limit
|66
|0.06
|1.3539
|0.0000
|1.3597
|205
|2009.05.11 14:18
|t/p
|62
|0.02
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|-0.20
|5331.38
|206
|2009.05.11 14:18
|t/p
|64
|0.03
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|8.70
|5340.08
|207
|2009.05.11 14:18
|t/p
|65
|0.04
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|23.20
|5363.28
|208
|2009.05.11 14:18
|delete
|66
|0.06
|1.3539
|0.0000
|1.3597
|209
|2009.05.11 14:18
|buy stop
|67
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|210
|2009.05.11 14:18
|buy limit
|68
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|211
|2009.05.11 14:42
|buy
|67
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|212
|2009.05.11 14:42
|delete
|68
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|213
|2009.05.11 15:22
|buy limit
|69
|0.03
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|214
|2009.05.11 16:22
|buy
|69
|0.03
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|215
|2009.05.11 16:22
|modify
|67
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|216
|2009.05.11 17:02
|buy limit
|70
|0.04
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|217
|2009.05.11 17:12
|modify
|70
|0.04
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|218
|2009.05.11 21:03
|buy
|70
|0.04
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|219
|2009.05.11 21:03
|modify
|67
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|220
|2009.05.11 21:03
|modify
|69
|0.03
|1.3608
|0.0000
|1.3637
|221
|2009.05.11 21:43
|buy limit
|71
|0.06
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|222
|2009.05.12 07:41
|t/p
|67
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|-0.00
|5363.28
|223
|2009.05.12 07:41
|t/p
|69
|0.03
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|8.70
|5371.98
|224
|2009.05.12 07:41
|t/p
|70
|0.04
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|23.20
|5395.18
|225
|2009.05.12 07:41
|delete
|71
|0.06
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|226
|2009.05.12 07:41
|buy stop
|72
|0.02
|1.3671
|0.0000
|1.3727
|227
|2009.05.12 07:41
|buy limit
|73
|0.02
|1.3633
|0.0000
|1.3689
|228
|2009.05.12 08:21
|buy
|72
|0.02
|1.3671
|0.0000
|1.3727
|229
|2009.05.12 08:21
|delete
|73
|0.02
|1.3633
|0.0000
|1.3689
|230
|2009.05.12 09:01
|buy limit
|74
|0.03
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|231
|2009.05.12 09:01
|modify
|74
|0.03
|1.3642
|0.0000
|1.3700
|232
|2009.05.12 10:24
|buy
|74
|0.03
|1.3642
|0.0000
|1.3700
|233
|2009.05.12 10:24
|modify
|72
|0.02
|1.3671
|0.0000
|1.3700
|234
|2009.05.12 11:04
|buy limit
|75
|0.04
|1.3584
|0.0000
|1.3642
|235
|2009.05.12 11:04
|modify
|75
|0.04
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|236
|2009.05.12 12:33
|t/p
|72
|0.02
|1.3700
|0.0000
|1.3700
|5.80
|5400.98
|237
|2009.05.12 12:33
|t/p
|74
|0.03
|1.3700
|0.0000
|1.3700
|17.40
|5418.38
|238
|2009.05.12 12:33
|delete
|75
|0.04
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|239
|2009.05.12 12:33
|buy stop
|76
|0.02
|1.3724
|0.0000
|1.3782
|240
|2009.05.12 12:33
|buy limit
|77
|0.02
|1.3685
|0.0000
|1.3743
|241
|2009.05.12 12:41
|buy
|77
|0.02
|1.3685
|0.0000
|1.3743
|242
|2009.05.12 12:41
|delete
|76
|0.02
|1.3724
|0.0000
|1.3782
|243
|2009.05.12 13:21
|buy limit
|78
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|244
|2009.05.12 13:27
|modify
|78
|0.03
|1.3656
|0.0000
|1.3714
|245
|2009.05.12 13:40
|buy
|78
|0.03
|1.3656
|0.0000
|1.3714
|246
|2009.05.12 13:40
|modify
|77
|0.02
|1.3685
|0.0000
|1.3714
|247
|2009.05.12 14:20
|buy limit
|79
|0.04
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|248
|2009.05.12 14:22
|modify
|79
|0.04
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|249
|2009.05.12 15:21
|buy
|79
|0.04
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|250
|2009.05.12 15:21
|modify
|77
|0.02
|1.3685
|0.0000
|1.3685
|251
|2009.05.12 15:21
|modify
|78
|0.03
|1.3656
|0.0000
|1.3685
|252
|2009.05.12 16:01
|buy limit
|80
|0.06
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|253
|2009.05.12 16:30
|buy
|80
|0.06
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|254
|2009.05.12 16:30
|modify
|77
|0.02
|1.3685
|0.0000
|1.3656
|255
|2009.05.12 16:30
|modify
|78
|0.03
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|256
|2009.05.12 16:30
|modify
|79
|0.04
|1.3627
|0.0000
|1.3656
|257
|2009.05.12 17:10
|buy limit
|81
|0.08
|1.3540
|0.0000
|1.3657
|258
|2009.05.12 23:13
|t/p
|77
|0.02
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|-5.80
|5412.58
|259
|2009.05.12 23:13
|t/p
|78
|0.03
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|0.00
|5412.58
|260
|2009.05.12 23:13
|t/p
|79
|0.04
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|11.60
|5424.18
|261
|2009.05.12 23:13
|t/p
|80
|0.06
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|34.80
|5458.98
|262
|2009.05.12 23:13
|delete
|81
|0.08
|1.3540
|0.0000
|1.3657
|263
|2009.05.12 23:13
|buy stop
|82
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|264
|2009.05.12 23:13
|buy limit
|83
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|265
|2009.05.12 23:17
|buy
|82
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|266
|2009.05.12 23:17
|delete
|83
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|267
|2009.05.12 23:57
|buy limit
|84
|0.03
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|268
|2009.05.13 10:31
|buy
|84
|0.03
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|269
|2009.05.13 10:31
|modify
|82
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3695
|270
|2009.05.13 11:11
|buy limit
|85
|0.04
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|271
|2009.05.13 12:04
|buy
|85
|0.04
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|272
|2009.05.13 12:04
|modify
|82
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3666
|273
|2009.05.13 12:04
|modify
|84
|0.03
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|274
|2009.05.13 12:44
|buy limit
|86
|0.06
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|275
|2009.05.13 13:40
|buy
|86
|0.06
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|276
|2009.05.13 13:40
|modify
|82
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3638
|277
|2009.05.13 13:40
|modify
|84
|0.03
|1.3637
|0.0000
|1.3638
|278
|2009.05.13 13:40
|modify
|85
|0.04
|1.3608
|0.0000
|1.3638
|279
|2009.05.13 14:20
|buy limit
|87
|0.08
|1.3518
|0.0000
|1.3639
|280
|2009.05.13 16:12
|t/p
|82
|0.02
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|-5.60
|5453.38
|281
|2009.05.13 16:12
|t/p
|84
|0.03
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|0.30
|5453.68
|282
|2009.05.13 16:12
|t/p
|85
|0.04
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|12.00
|5465.68
|283
|2009.05.13 16:12
|t/p
|86
|0.06
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|36.00
|5501.68
|284
|2009.05.13 16:12
|delete
|87
|0.08
|1.3518
|0.0000
|1.3639
|285
|2009.05.13 16:12
|buy stop
|88
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|286
|2009.05.13 16:12
|buy limit
|89
|0.02
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|287
|2009.05.13 16:14
|buy
|88
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|288
|2009.05.13 16:14
|delete
|89
|0.02
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|289
|2009.05.13 16:54
|buy limit
|90
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|290
|2009.05.13 17:05
|buy
|90
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|291
|2009.05.13 17:05
|modify
|88
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3657
|292
|2009.05.13 17:45
|buy limit
|91
|0.04
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|293
|2009.05.13 23:37
|buy
|91
|0.04
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|294
|2009.05.13 23:37
|modify
|88
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3627
|295
|2009.05.13 23:37
|modify
|90
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3627
|296
|2009.05.14 00:17
|buy limit
|92
|0.06
|1.3509
|0.0000
|1.3567
|297
|2009.05.14 00:22
|modify
|92
|0.06
|1.3538
|0.0000
|1.3596
|298
|2009.05.14 12:30
|buy
|92
|0.06
|1.3538
|0.0000
|1.3596
|299
|2009.05.14 12:30
|modify
|88
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3596
|300
|2009.05.14 12:30
|modify
|90
|0.03
|1.3597
|0.0000
|1.3596
|301
|2009.05.14 12:30
|modify
|91
|0.04
|1.3567
|0.0000
|1.3596
|302
|2009.05.14 13:10
|buy limit
|93
|0.08
|1.3478
|0.0000
|1.3599
|303
|2009.05.14 13:30
|t/p
|88
|0.02
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|-12.20
|5489.48
|304
|2009.05.14 13:30
|t/p
|90
|0.03
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|-0.30
|5489.18
|305
|2009.05.14 13:30
|t/p
|91
|0.04
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|11.60
|5500.77
|306
|2009.05.14 13:30
|t/p
|92
|0.06
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|34.80
|5535.57
|307
|2009.05.14 13:30
|delete
|93
|0.08
|1.3478
|0.0000
|1.3599
|308
|2009.05.14 13:30
|buy stop
|94
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|309
|2009.05.14 13:30
|buy limit
|95
|0.02
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|310
|2009.05.14 13:51
|buy
|95
|0.02
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|311
|2009.05.14 13:51
|delete
|94
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|312
|2009.05.14 14:31
|buy limit
|96
|0.03
|1.3557
|0.0000
|1.3617
|313
|2009.05.14 18:38
|t/p
|95
|0.02
|1.3647
|0.0000
|1.3647
|12.00
|5547.57
|314
|2009.05.14 18:38
|delete
|96
|0.03
|1.3557
|0.0000
|1.3617
|315
|2009.05.14 18:38
|buy stop
|97
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|316
|2009.05.14 18:38
|buy limit
|98
|0.02
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|317
|2009.05.14 18:44
|buy
|97
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|318
|2009.05.14 18:44
|delete
|98
|0.02
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|319
|2009.05.14 19:24
|buy limit
|99
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|320
|2009.05.14 23:22
|buy
|99
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|321
|2009.05.14 23:22
|modify
|97
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3687
|322
|2009.05.15 00:02
|buy limit
|100
|0.04
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|323
|2009.05.15 06:05
|buy
|100
|0.04
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|324
|2009.05.15 06:05
|modify
|97
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3657
|325
|2009.05.15 06:05
|modify
|99
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3657
|326
|2009.05.15 06:45
|buy limit
|101
|0.06
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|327
|2009.05.15 08:48
|buy
|101
|0.06
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|328
|2009.05.15 08:48
|modify
|97
|0.02
|1.3657
|0.0000
|1.3627
|329
|2009.05.15 08:48
|modify
|99
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|330
|2009.05.15 08:48
|modify
|100
|0.04
|1.3597
|0.0000
|1.3627
|331
|2009.05.15 09:28
|buy limit
|102
|0.08
|1.3507
|0.0000
|1.3628
|332
|2009.05.15 17:35
|buy
|102
|0.08
|1.3507
|0.0000
|1.3628
|333
|2009.05.18 13:24
|buy limit
|103
|0.11
|1.3447
|0.0000
|1.3567
|334
|2009.05.19 08:14
|t/p
|97
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|-6.00
|5541.57
|335
|2009.05.19 08:14
|t/p
|99
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|-0.00
|5541.57
|336
|2009.05.19 08:14
|t/p
|100
|0.04
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|12.00
|5553.57
|337
|2009.05.19 08:14
|t/p
|101
|0.06
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|36.00
|5589.56
|338
|2009.05.19 08:14
|modify
|103
|0.11
|1.3478
|0.0000
|1.3536
|339
|2009.05.19 08:15
|t/p
|102
|0.08
|1.3628
|0.0000
|1.3628
|96.80
|5686.36
|340
|2009.05.19 08:15
|delete
|103
|0.11
|1.3478
|0.0000
|1.3536
|341
|2009.05.19 08:15
|buy stop
|104
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|342
|2009.05.19 08:15
|buy limit
|105
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|343
|2009.05.19 12:30
|buy
|105
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|344
|2009.05.19 12:30
|delete
|104
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|345
|2009.05.19 13:10
|buy limit
|106
|0.03
|1.3540
|0.0000
|1.3598
|346
|2009.05.19 13:13
|modify
|106
|0.03
|1.3569
|0.0000
|1.3627
|347
|2009.05.19 14:04
|buy
|106
|0.03
|1.3569
|0.0000
|1.3627
|348
|2009.05.19 14:04
|modify
|105
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3627
|349
|2009.05.19 14:44
|buy limit
|107
|0.04
|1.3540
|0.0000
|1.3598
|350
|2009.05.19 17:20
|t/p
|105
|0.02
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|5.80
|5692.16
|351
|2009.05.19 17:20
|t/p
|106
|0.03
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|17.40
|5709.56
|352
|2009.05.19 17:20
|delete
|107
|0.04
|1.3540
|0.0000
|1.3598
|353
|2009.05.19 17:20
|buy stop
|108
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|354
|2009.05.19 17:20
|buy limit
|109
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|355
|2009.05.19 17:26
|buy
|108
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|356
|2009.05.19 17:26
|delete
|109
|0.02
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|357
|2009.05.19 18:06
|buy limit
|110
|0.03
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|358
|2009.05.19 18:06
|modify
|110
|0.03
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|359
|2009.05.20 01:44
|buy
|110
|0.03
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|360
|2009.05.20 01:44
|modify
|108
|0.02
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|361
|2009.05.20 02:24
|buy limit
|111
|0.04
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|362
|2009.05.20 10:46
|t/p
|108
|0.02
|1.3666
|0.0000
|1.3666
|5.80
|5715.36
|363
|2009.05.20 10:46
|t/p
|110
|0.03
|1.3666
|0.0000
|1.3666
|17.40
|5732.76
|364
|2009.05.20 10:46
|delete
|111
|0.04
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|365
|2009.05.20 10:46
|buy stop
|112
|0.02
|1.3687
|0.0000
|1.3747
|366
|2009.05.20 10:46
|buy limit
|113
|0.02
|1.3647
|0.0000
|1.3707
|367
|2009.05.20 11:39
|buy
|112
|0.02
|1.3687
|0.0000
|1.3747
|368
|2009.05.20 11:39
|delete
|113
|0.02
|1.3647
|0.0000
|1.3707
|369
|2009.05.20 12:19
|buy limit
|114
|0.03
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|370
|2009.05.20 13:44
|t/p
|112
|0.02
|1.3747
|0.0000
|1.3747
|12.00
|5744.76
|371
|2009.05.20 13:44
|delete
|114
|0.03
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|372
|2009.05.20 13:44
|buy stop
|115
|0.02
|1.3771
|0.0000
|1.3833
|373
|2009.05.20 13:44
|buy limit
|116
|0.02
|1.3730
|0.0000
|1.3792
|374
|2009.05.20 13:46
|buy
|115
|0.02
|1.3771
|0.0000
|1.3833
|375
|2009.05.20 13:46
|delete
|116
|0.02
|1.3730
|0.0000
|1.3792
|376
|2009.05.20 14:26
|buy limit
|117
|0.03
|1.3740
|0.0000
|1.3802
|377
|2009.05.21 08:21
|t/p
|115
|0.02
|1.3833
|0.0000
|1.3833
|12.40
|5757.16
|378
|2009.05.21 08:21
|delete
|117
|0.03
|1.3740
|0.0000
|1.3802
|379
|2009.05.21 08:21
|buy stop
|118
|0.02
|1.3867
|0.0000
|1.3927
|380
|2009.05.21 08:21
|buy limit
|119
|0.02
|1.3827
|0.0000
|1.3887
|381
|2009.05.21 08:23
|buy
|119
|0.02
|1.3827
|0.0000
|1.3887
|382
|2009.05.21 08:23
|delete
|118
|0.02
|1.3867
|0.0000
|1.3927
|383
|2009.05.21 09:03
|buy limit
|120
|0.03
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|384
|2009.05.21 09:07
|modify
|120
|0.03
|1.3765
|0.0000
|1.3827
|385
|2009.05.21 11:30
|buy
|120
|0.03
|1.3765
|0.0000
|1.3827
|386
|2009.05.21 11:30
|modify
|119
|0.02
|1.3827
|0.0000
|1.3827
|387
|2009.05.21 12:10
|buy limit
|121
|0.04
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|388
|2009.05.21 13:01
|buy
|121
|0.04
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|389
|2009.05.21 13:01
|modify
|119
|0.02
|1.3827
|0.0000
|1.3796
|390
|2009.05.21 13:01
|modify
|120
|0.03
|1.3765
|0.0000
|1.3796
|391
|2009.05.21 13:41
|buy limit
|122
|0.06
|1.3703
|0.0000
|1.3765
|392
|2009.05.21 15:50
|t/p
|119
|0.02
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|-6.20
|5750.96
|393
|2009.05.21 15:50
|t/p
|120
|0.03
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|9.30
|5760.26
|394
|2009.05.21 15:50
|t/p
|121
|0.04
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|24.80
|5785.06
|395
|2009.05.21 15:50
|delete
|122
|0.06
|1.3703
|0.0000
|1.3765
|396
|2009.05.21 15:50
|buy stop
|123
|0.02
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|397
|2009.05.21 15:50
|buy limit
|124
|0.02
|1.3792
|0.0000
|1.3854
|398
|2009.05.21 15:54
|buy
|124
|0.02
|1.3792
|0.0000
|1.3854
|399
|2009.05.21 15:54
|delete
|123
|0.02
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|400
|2009.05.21 16:34
|buy limit
|125
|0.03
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|401
|2009.05.21 16:40
|t/p
|124
|0.02
|1.3854
|0.0000
|1.3854
|12.40
|5797.46
|402
|2009.05.21 16:40
|delete
|125
|0.03
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|403
|2009.05.21 16:40
|buy stop
|126
|0.02
|1.3864
|0.0000
|1.3926
|404
|2009.05.21 16:40
|buy limit
|127
|0.02
|1.3823
|0.0000
|1.3885
|405
|2009.05.21 16:41
|buy
|126
|0.02
|1.3864
|0.0000
|1.3926
|406
|2009.05.21 16:41
|delete
|127
|0.02
|1.3823
|0.0000
|1.3885
|407
|2009.05.21 17:21
|buy limit
|128
|0.03
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|408
|2009.05.21 23:49
|t/p
|126
|0.02
|1.3926
|0.0000
|1.3926
|12.40
|5809.86
|409
|2009.05.21 23:49
|delete
|128
|0.03
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|410
|2009.05.21 23:49
|buy stop
|129
|0.02
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|411
|2009.05.21 23:49
|buy limit
|130
|0.02
|1.3916
|0.0000
|1.3978
|412
|2009.05.22 04:25
|buy
|130
|0.02
|1.3916
|0.0000
|1.3978
|413
|2009.05.22 04:25
|delete
|129
|0.02
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|414
|2009.05.22 05:05
|buy limit
|131
|0.03
|1.3886
|0.0000
|1.3946
|415
|2009.05.22 07:19
|t/p
|130
|0.02
|1.3978
|0.0000
|1.3978
|12.40
|5822.26
|416
|2009.05.22 07:19
|delete
|131
|0.03
|1.3886
|0.0000
|1.3946
|417
|2009.05.22 07:19
|buy stop
|132
|0.02
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|418
|2009.05.22 07:19
|buy limit
|133
|0.02
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|419
|2009.05.22 07:28
|buy
|133
|0.02
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|420
|2009.05.22 07:28
|delete
|132
|0.02
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|421
|2009.05.22 08:08
|buy limit
|134
|0.03
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|422
|2009.05.22 08:08
|modify
|134
|0.03
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|423
|2009.05.22 13:13
|t/p
|133
|0.02
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|12.00
|5834.26
|424
|2009.05.22 13:13
|delete
|134
|0.03
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|425
|2009.05.22 13:13
|buy stop
|135
|0.02
|1.4019
|0.0000
|1.4081
|426
|2009.05.22 13:13
|buy limit
|136
|0.02
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|427
|2009.05.22 13:18
|buy
|135
|0.02
|1.4019
|0.0000
|1.4081
|428
|2009.05.22 13:18
|delete
|136
|0.02
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|429
|2009.05.22 13:58
|buy limit
|137
|0.03
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|430
|2009.05.22 14:03
|modify
|137
|0.03
|1.3988
|0.0000
|1.4050
|431
|2009.05.22 14:38
|buy
|137
|0.03
|1.3988
|0.0000
|1.4050
|432
|2009.05.22 14:38
|modify
|135
|0.02
|1.4019
|0.0000
|1.4050
|433
|2009.05.22 15:18
|buy limit
|138
|0.04
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|434
|2009.05.22 17:24
|t/p
|135
|0.02
|1.4050
|0.0000
|1.4050
|6.20
|5840.46
|435
|2009.05.22 17:24
|t/p
|137
|0.03
|1.4050
|0.0000
|1.4050
|18.60
|5859.06
|436
|2009.05.22 17:24
|delete
|138
|0.04
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|437
|2009.05.22 17:24
|buy stop
|139
|0.02
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|438
|2009.05.22 17:24
|buy limit
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.4102
|439
|2009.05.22 17:26
|buy
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.4102
|440
|2009.05.22 17:26
|delete
|139
|0.02
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|441
|2009.05.22 18:06
|buy limit
|141
|0.03
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|442
|2009.05.22 18:08
|modify
|141
|0.03
|1.4009
|0.0000
|1.4071
|443
|2009.05.22 18:14
|buy
|141
|0.03
|1.4009
|0.0000
|1.4071
|444
|2009.05.22 18:14
|modify
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.4071
|445
|2009.05.22 18:54
|buy limit
|142
|0.04
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|446
|2009.05.25 02:47
|buy
|142
|0.04
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|447
|2009.05.25 02:47
|modify
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.4040
|448
|2009.05.25 02:47
|modify
|141
|0.03
|1.4009
|0.0000
|1.4040
|449
|2009.05.25 03:27
|buy limit
|143
|0.06
|1.3950
|0.0000
|1.4006
|450
|2009.05.26 01:47
|buy
|143
|0.06
|1.3950
|0.0000
|1.4006
|451
|2009.05.26 01:47
|modify
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.4006
|452
|2009.05.26 01:47
|modify
|141
|0.03
|1.4009
|0.0000
|1.4006
|453
|2009.05.26 01:47
|modify
|142
|0.04
|1.3978
|0.0000
|1.4006
|454
|2009.05.26 02:28
|buy limit
|144
|0.08
|1.3894
|0.0000
|1.4006
|455
|2009.05.26 08:41
|buy
|144
|0.08
|1.3894
|0.0000
|1.4006
|456
|2009.05.26 14:03
|buy limit
|145
|0.11
|1.3836
|0.0000
|1.3952
|457
|2009.05.27 20:57
|buy
|145
|0.11
|1.3836
|0.0000
|1.3952
|458
|2009.05.28 13:17
|buy limit
|146
|0.15
|1.3778
|0.0000
|1.3895
|459
|2009.05.28 13:17
|modify
|140
|0.02
|1.4040
|0.0000
|1.3952
|460
|2009.05.28 13:17
|modify
|141
|0.03
|1.4009
|0.0000
|1.3952
|461
|2009.05.28 13:17
|modify
|142
|0.04
|1.3978
|0.0000
|1.3952
|462
|2009.05.28 13:17
|modify
|143
|0.06
|1.3950
|0.0000
|1.3952
|463
|2009.05.28 13:17
|modify
|144
|0.08
|1.3894
|0.0000
|1.3952
|464
|2009.05.28 13:30
|t/p
|140
|0.02
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-17.60
|5841.45
|465
|2009.05.28 13:30
|t/p
|141
|0.03
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-17.11
|5824.35
|466
|2009.05.28 13:30
|t/p
|142
|0.04
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-10.41
|5813.94
|467
|2009.05.28 13:30
|t/p
|143
|0.06
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|1.19
|5815.13
|468
|2009.05.28 13:30
|t/p
|144
|0.08
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|46.39
|5861.52
|469
|2009.05.28 13:30
|t/p
|145
|0.11
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|127.59
|5989.11
|470
|2009.05.28 13:30
|delete
|146
|0.15
|1.3778
|0.0000
|1.3895
|471
|2009.05.28 13:30
|buy stop
|147
|0.03
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|472
|2009.05.28 13:30
|buy limit
|148
|0.03
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|473
|2009.05.28 13:32
|buy
|148
|0.03
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|474
|2009.05.28 13:32
|delete
|147
|0.03
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|475
|2009.05.28 14:12
|buy limit
|149
|0.04
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|476
|2009.05.28 14:34
|modify
|149
|0.04
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|477
|2009.05.28 16:49
|buy
|149
|0.04
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|478
|2009.05.28 16:49
|modify
|148
|0.03
|1.3947
|0.0000
|1.3977
|479
|2009.05.28 17:29
|buy limit
|150
|0.06
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|480
|2009.05.29 01:34
|t/p
|148
|0.03
|1.3977
|0.0000
|1.3977
|9.00
|5998.11
|481
|2009.05.29 01:34
|t/p
|149
|0.04
|1.3977
|0.0000
|1.3977
|24.00
|6022.11
|482
|2009.05.29 01:34
|delete
|150
|0.06
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|483
|2009.05.29 01:34
|buy stop
|151
|0.03
|1.4014
|0.0000
|1.4072
|484
|2009.05.29 01:34
|buy limit
|152
|0.03
|1.3975
|0.0000
|1.4033
|485
|2009.05.29 01:39
|buy
|152
|0.03
|1.3975
|0.0000
|1.4033
|486
|2009.05.29 01:39
|delete
|151
|0.03
|1.4014
|0.0000
|1.4072
|487
|2009.05.29 02:19
|buy limit
|153
|0.04
|1.3946
|0.0000
|1.4004
|488
|2009.05.29 09:07
|t/p
|152
|0.03
|1.4033
|0.0000
|1.4033
|17.40
|6039.51
|489
|2009.05.29 09:07
|delete
|153
|0.04
|1.3946
|0.0000
|1.4004
|490
|2009.05.29 09:07
|buy stop
|154
|0.03
|1.4043
|0.0000
|1.4101
|491
|2009.05.29 09:07
|buy limit
|155
|0.03
|1.4004
|0.0000
|1.4062
|492
|2009.05.29 09:18
|buy
|154
|0.03
|1.4043
|0.0000
|1.4101
|493
|2009.05.29 09:18
|delete
|155
|0.03
|1.4004
|0.0000
|1.4062
|494
|2009.05.29 09:58
|buy limit
|156
|0.04
|1.4013
|0.0000
|1.4073
|495
|2009.05.29 10:33
|t/p
|154
|0.03
|1.4101
|0.0000
|1.4101
|17.40
|6056.91
|496
|2009.05.29 10:33
|delete
|156
|0.04
|1.4013
|0.0000
|1.4073
|497
|2009.05.29 10:33
|buy stop
|157
|0.03
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|498
|2009.05.29 10:33
|buy limit
|158
|0.03
|1.4097
|0.0000
|1.4157
|499
|2009.05.29 10:34
|buy
|158
|0.03
|1.4097
|0.0000
|1.4157
|500
|2009.05.29 10:34
|delete
|157
|0.03
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|501
|2009.05.29 11:14
|buy limit
|159
|0.04
|1.4067
|0.0000
|1.4127
|502
|2009.05.29 14:55
|t/p
|158
|0.03
|1.4157
|0.0000
|1.4157
|18.00
|6074.91
|503
|2009.05.29 14:55
|delete
|159
|0.04
|1.4067
|0.0000
|1.4127
|504
|2009.05.29 14:55
|buy stop
|160
|0.03
|1.4167
|0.0000
|1.4227
|505
|2009.05.29 14:55
|buy limit
|161
|0.03
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|506
|2009.05.29 14:55
|buy
|160
|0.03
|1.4167
|0.0000
|1.4227
|507
|2009.05.29 14:55
|delete
|161
|0.03
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|508
|2009.05.29 15:35
|buy limit
|162
|0.04
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|509
|2009.05.29 16:12
|modify
|162
|0.04
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|510
|2009.05.29 16:21
|buy
|162
|0.04
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|511
|2009.05.29 16:21
|modify
|160
|0.03
|1.4167
|0.0000
|1.4197
|512
|2009.05.29 17:01
|buy limit
|163
|0.06
|1.4106
|0.0000
|1.4168
|513
|2009.05.31 23:44
|buy
|163
|0.06
|1.4106
|0.0000
|1.4168
|514
|2009.05.31 23:44
|modify
|160
|0.03
|1.4167
|0.0000
|1.4168
|515
|2009.05.31 23:44
|modify
|162
|0.04
|1.4137
|0.0000
|1.4168
|516
|2009.06.01 00:24
|buy limit
|164
|0.08
|1.4078
|0.0000
|1.4134
|517
|2009.06.01 06:51
|t/p
|160
|0.03
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|0.30
|6075.21
|518
|2009.06.01 06:51
|t/p
|162
|0.04
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|12.40
|6087.61
|519
|2009.06.01 06:51
|t/p
|163
|0.06
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|37.20
|6124.81
|520
|2009.06.01 06:51
|delete
|164
|0.08
|1.4078
|0.0000
|1.4134
|521
|2009.06.01 06:51
|buy stop
|165
|0.03
|1.4203
|0.0000
|1.4259
|522
|2009.06.01 06:51
|buy limit
|166
|0.03
|1.4165
|0.0000
|1.4221
|523
|2009.06.01 07:12
|buy
|165
|0.03
|1.4203
|0.0000
|1.4259
|524
|2009.06.01 07:12
|delete
|166
|0.03
|1.4165
|0.0000
|1.4221
|525
|2009.06.01 07:52
|buy limit
|167
|0.04
|1.4174
|0.0000
|1.4232
|526
|2009.06.01 13:17
|buy
|167
|0.04
|1.4174
|0.0000
|1.4232
|527
|2009.06.01 13:17
|modify
|165
|0.03
|1.4203
|0.0000
|1.4232
|528
|2009.06.01 13:57
|buy limit
|168
|0.06
|1.4145
|0.0000
|1.4203
|529
|2009.06.01 18:03
|t/p
|165
|0.03
|1.4232
|0.0000
|1.4232
|8.70
|6133.51
|530
|2009.06.01 18:03
|t/p
|167
|0.04
|1.4232
|0.0000
|1.4232
|23.20
|6156.71
|531
|2009.06.01 18:03
|delete
|168
|0.06
|1.4145
|0.0000
|1.4203
|532
|2009.06.01 18:03
|buy stop
|169
|0.03
|1.4246
|0.0000
|1.4304
|533
|2009.06.01 18:03
|buy limit
|170
|0.03
|1.4207
|0.0000
|1.4265
|534
|2009.06.01 18:21
|buy
|170
|0.03
|1.4207
|0.0000
|1.4265
|535
|2009.06.01 18:21
|delete
|169
|0.03
|1.4246
|0.0000
|1.4304
|536
|2009.06.01 19:01
|buy limit
|171
|0.04
|1.4149
|0.0000
|1.4207
|537
|2009.06.01 19:10
|buy
|171
|0.04
|1.4149
|0.0000
|1.4207
|538
|2009.06.01 19:10
|modify
|170
|0.03
|1.4207
|0.0000
|1.4207
|539
|2009.06.01 19:50
|buy limit
|172
|0.06
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|540
|2009.06.02 06:25
|buy
|172
|0.06
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|541
|2009.06.02 06:25
|modify
|170
|0.03
|1.4207
|0.0000
|1.4178
|542
|2009.06.02 06:25
|modify
|171
|0.04
|1.4149
|0.0000
|1.4178
|543
|2009.06.02 07:05
|buy limit
|173
|0.08
|1.4093
|0.0000
|1.4147
|544
|2009.06.02 10:10
|t/p
|170
|0.03
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|-8.70
|6148.01
|545
|2009.06.02 10:10
|t/p
|171
|0.04
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|11.60
|6159.61
|546
|2009.06.02 10:10
|t/p
|172
|0.06
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|34.80
|6194.41
|547
|2009.06.02 10:10
|delete
|173
|0.08
|1.4093
|0.0000
|1.4147
|548
|2009.06.02 10:10
|buy stop
|174
|0.03
|1.4209
|0.0000
|1.4263
|549
|2009.06.02 10:10
|buy limit
|175
|0.03
|1.4172
|0.0000
|1.4226
|550
|2009.06.02 10:28
|buy
|174
|0.03
|1.4209
|0.0000
|1.4263
|551
|2009.06.02 10:28
|delete
|175
|0.03
|1.4172
|0.0000
|1.4226
|552
|2009.06.02 11:08
|buy limit
|176
|0.04
|1.4181
|0.0000
|1.4237
|553
|2009.06.02 11:37
|t/p
|174
|0.03
|1.4263
|0.0000
|1.4263
|16.20
|6210.61
|554
|2009.06.02 11:37
|delete
|176
|0.04
|1.4181
|0.0000
|1.4237
|555
|2009.06.02 11:37
|buy stop
|177
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|556
|2009.06.02 11:37
|buy limit
|178
|0.03
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|557
|2009.06.02 12:03
|buy
|178
|0.03
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|558
|2009.06.02 12:03
|delete
|177
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|559
|2009.06.02 12:43
|buy limit
|179
|0.04
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|560
|2009.06.02 12:53
|modify
|179
|0.04
|1.4221
|0.0000
|1.4277
|561
|2009.06.02 13:23
|buy
|179
|0.04
|1.4221
|0.0000
|1.4277
|562
|2009.06.02 13:23
|modify
|178
|0.03
|1.4249
|0.0000
|1.4277
|563
|2009.06.02 14:03
|buy limit
|180
|0.06
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|564
|2009.06.02 14:34
|t/p
|178
|0.03
|1.4277
|0.0000
|1.4277
|8.40
|6219.01
|565
|2009.06.02 14:34
|t/p
|179
|0.04
|1.4277
|0.0000
|1.4277
|22.40
|6241.41
|566
|2009.06.02 14:34
|delete
|180
|0.06
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|567
|2009.06.02 14:34
|buy stop
|181
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|568
|2009.06.02 14:34
|buy limit
|182
|0.03
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|569
|2009.06.02 14:34
|buy
|181
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|570
|2009.06.02 14:34
|delete
|182
|0.03
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|571
|2009.06.02 15:14
|buy limit
|183
|0.04
|1.4259
|0.0000
|1.4315
|572
|2009.06.03 08:02
|buy
|183
|0.04
|1.4259
|0.0000
|1.4315
|573
|2009.06.03 08:02
|modify
|181
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4315
|574
|2009.06.03 08:42
|buy limit
|184
|0.06
|1.4201
|0.0000
|1.4259
|575
|2009.06.03 09:19
|buy
|184
|0.06
|1.4201
|0.0000
|1.4259
|576
|2009.06.03 09:19
|modify
|181
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4259
|577
|2009.06.03 09:19
|modify
|183
|0.04
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|578
|2009.06.03 09:59
|buy limit
|185
|0.08
|1.4171
|0.0000
|1.4231
|579
|2009.06.03 10:42
|t/p
|181
|0.03
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|-8.40
|6233.00
|580
|2009.06.03 10:42
|t/p
|183
|0.04
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|0.00
|6233.00
|581
|2009.06.03 10:42
|t/p
|184
|0.06
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|34.80
|6267.80
|582
|2009.06.03 10:42
|delete
|185
|0.08
|1.4171
|0.0000
|1.4231
|583
|2009.06.03 10:42
|buy stop
|186
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4347
|584
|2009.06.03 10:42
|buy limit
|187
|0.03
|1.4247
|0.0000
|1.4307
|585
|2009.06.03 10:58
|buy
|187
|0.03
|1.4247
|0.0000
|1.4307
|586
|2009.06.03 10:58
|delete
|186
|0.03
|1.4287
|0.0000
|1.4347
|587
|2009.06.03 11:38
|buy limit
|188
|0.04
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|588
|2009.06.03 12:10
|modify
|188
|0.04
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|589
|2009.06.03 12:14
|buy
|188
|0.04
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|590
|2009.06.03 12:14
|modify
|187
|0.03
|1.4247
|0.0000
|1.4277
|591
|2009.06.03 12:54
|buy limit
|189
|0.06
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|592
|2009.06.03 12:57
|modify
|189
|0.06
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|593
|2009.06.03 13:38
|modify
|189
|0.06
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|594
|2009.06.03 13:44
|buy
|189
|0.06
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|595
|2009.06.03 13:44
|modify
|187
|0.03
|1.4247
|0.0000
|1.4247
|596
|2009.06.03 13:44
|modify
|188
|0.04
|1.4217
|0.0000
|1.4247
|597
|2009.06.03 14:24
|buy limit
|190
|0.08
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|598
|2009.06.03 16:31
|buy
|190
|0.08
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|599
|2009.06.03 16:31
|modify
|187
|0.03
|1.4247
|0.0000
|1.4217
|600
|2009.06.03 16:31
|modify
|188
|0.04
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|601
|2009.06.03 16:31
|modify
|189
|0.06
|1.4187
|0.0000
|1.4217
|602
|2009.06.03 17:11
|buy limit
|191
|0.11
|1.4097
|0.0000
|1.4218
|603
|2009.06.04 06:45
|t/p
|187
|0.03
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|-9.00
|6258.80
|604
|2009.06.04 06:45
|t/p
|188
|0.04
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|-0.00
|6258.80
|605
|2009.06.04 06:45
|t/p
|189
|0.06
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|17.99
|6276.79
|606
|2009.06.04 06:45
|t/p
|190
|0.08
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|47.99
|6324.79
|607
|2009.06.04 06:45
|delete
|191
|0.11
|1.4097
|0.0000
|1.4218
|608
|2009.06.04 06:45
|buy stop
|192
|0.03
|1.4227
|0.0000
|1.4287
|609
|2009.06.04 06:45
|buy limit
|193
|0.03
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|610
|2009.06.04 07:19
|buy
|192
|0.03
|1.4227
|0.0000
|1.4287
|611
|2009.06.04 07:19
|delete
|193
|0.03
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|612
|2009.06.04 07:59
|buy limit
|194
|0.04
|1.4197
|0.0000
|1.4257
|613
|2009.06.04 09:53
|buy
|194
|0.04
|1.4197
|0.0000
|1.4257
|614
|2009.06.04 09:53
|modify
|192
|0.03
|1.4227
|0.0000
|1.4257
|615
|2009.06.04 10:33
|buy limit
|195
|0.06
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|616
|2009.06.04 11:13
|buy
|195
|0.06
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|617
|2009.06.04 11:13
|modify
|192
|0.03
|1.4227
|0.0000
|1.4197
|618
|2009.06.04 11:13
|modify
|194
|0.04
|1.4197
|0.0000
|1.4197
|619
|2009.06.04 11:53
|buy limit
|196
|0.08
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|620
|2009.06.04 11:55
|buy
|196
|0.08
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|621
|2009.06.04 11:55
|modify
|192
|0.03
|1.4227
|0.0000
|1.4167
|622
|2009.06.04 11:55
|modify
|194
|0.04
|1.4197
|0.0000
|1.4167
|623
|2009.06.04 11:55
|modify
|195
|0.06
|1.4137
|0.0000
|1.4167
|624
|2009.06.04 12:35
|buy limit
|197
|0.11
|1.4045
|0.0000
|1.4169
|625
|2009.06.04 12:58
|t/p
|192
|0.03
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|-18.00
|6306.79
|626
|2009.06.04 12:58
|t/p
|194
|0.04
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|-12.00
|6294.79
|627
|2009.06.04 12:58
|t/p
|195
|0.06
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|18.00
|6312.79
|628
|2009.06.04 12:58
|t/p
|196
|0.08
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|48.00
|6360.79
|629
|2009.06.04 12:58
|delete
|197
|0.11
|1.4045
|0.0000
|1.4169
|630
|2009.06.04 12:58
|buy stop
|198
|0.03
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|631
|2009.06.04 12:58
|buy limit
|199
|0.03
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|632
|2009.06.04 12:58
|buy
|199
|0.03
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|633
|2009.06.04 12:58
|delete
|198
|0.03
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|634
|2009.06.04 13:39
|buy limit
|200
|0.04
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|635
|2009.06.04 13:45
|modify
|200
|0.04
|1.4133
|0.0000
|1.4195
|636
|2009.06.04 13:50
|buy
|200
|0.04
|1.4133
|0.0000
|1.4195
|637
|2009.06.04 13:50
|modify
|199
|0.03
|1.4164
|0.0000
|1.4195
|638
|2009.06.04 14:30
|buy limit
|201
|0.06
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|639
|2009.06.04 15:08
|t/p
|199
|0.03
|1.4195
|0.0000
|1.4195
|9.30
|6370.09
|640
|2009.06.04 15:08
|t/p
|200
|0.04
|1.4195
|0.0000
|1.4195
|24.80
|6394.89
|641
|2009.06.04 15:08
|delete
|201
|0.06
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|642
|2009.06.04 15:08
|buy stop
|202
|0.03
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|643
|2009.06.04 15:08
|buy limit
|203
|0.03
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|644
|2009.06.04 15:17
|buy
|202
|0.03
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|645
|2009.06.04 15:17
|delete
|203
|0.03
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|646
|2009.06.04 15:57
|buy limit
|204
|0.04
|1.4174
|0.0000
|1.4236
|647
|2009.06.04 16:02
|buy
|204
|0.04
|1.4174
|0.0000
|1.4236
|648
|2009.06.04 16:02
|modify
|202
|0.03
|1.4205
|0.0000
|1.4236
|649
|2009.06.04 16:42
|buy limit
|205
|0.06
|1.4143
|0.0000
|1.4205
|650
|2009.06.05 12:32
|t/p
|202
|0.03
|1.4236
|0.0000
|1.4236
|9.30
|6404.18
|651
|2009.06.05 12:32
|t/p
|204
|0.04
|1.4236
|0.0000
|1.4236
|24.80
|6428.98
|652
|2009.06.05 12:32
|delete
|205
|0.06
|1.4143
|0.0000
|1.4205
|653
|2009.06.05 12:32
|buy stop
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4317
|654
|2009.06.05 12:32
|buy limit
|207
|0.03
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|655
|2009.06.05 12:33
|buy
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4317
|656
|2009.06.05 12:33
|delete
|207
|0.03
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|657
|2009.06.05 13:13
|buy limit
|208
|0.04
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|658
|2009.06.05 13:19
|buy
|208
|0.04
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|659
|2009.06.05 13:19
|modify
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4133
|660
|2009.06.05 13:59
|buy limit
|209
|0.06
|1.4007
|0.0000
|1.4071
|661
|2009.06.05 14:07
|buy
|209
|0.06
|1.4007
|0.0000
|1.4071
|662
|2009.06.05 14:07
|modify
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4071
|663
|2009.06.05 14:07
|modify
|208
|0.04
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|664
|2009.06.05 14:47
|buy limit
|210
|0.08
|1.3975
|0.0000
|1.4039
|665
|2009.06.05 18:05
|buy
|210
|0.08
|1.3975
|0.0000
|1.4039
|666
|2009.06.05 18:05
|modify
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4039
|667
|2009.06.05 18:05
|modify
|208
|0.04
|1.4071
|0.0000
|1.4039
|668
|2009.06.05 18:05
|modify
|209
|0.06
|1.4007
|0.0000
|1.4039
|669
|2009.06.05 18:45
|buy limit
|211
|0.11
|1.3909
|0.0000
|1.4041
|670
|2009.06.08 07:29
|buy
|211
|0.11
|1.3909
|0.0000
|1.4041
|671
|2009.06.09 07:21
|buy limit
|212
|0.15
|1.3847
|0.0000
|1.3972
|672
|2009.06.09 07:21
|modify
|206
|0.03
|1.4257
|0.0000
|1.4041
|673
|2009.06.09 07:21
|modify
|208
|0.04
|1.4071
|0.0000
|1.4041
|674
|2009.06.09 07:21
|modify
|209
|0.06
|1.4007
|0.0000
|1.4041
|675
|2009.06.09 07:21
|modify
|210
|0.08
|1.3975
|0.0000
|1.4041
|676
|2009.06.09 16:06
|t/p
|206
|0.03
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|-64.80
|6364.18
|677
|2009.06.09 16:06
|t/p
|208
|0.04
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|-12.00
|6352.18
|678
|2009.06.09 16:06
|t/p
|209
|0.06
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|20.40
|6372.58
|679
|2009.06.09 16:06
|t/p
|210
|0.08
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|52.80
|6425.37
|680
|2009.06.09 16:06
|t/p
|211
|0.11
|1.4041
|0.0000
|1.4041
|145.20
|6570.57
|681
|2009.06.09 16:06
|delete
|212
|0.15
|1.3847
|0.0000
|1.3972
|682
|2009.06.09 16:06
|buy stop
|213
|0.03
|1.4055
|0.0000
|1.4119
|683
|2009.06.09 16:06
|buy limit
|214
|0.03
|1.4013
|0.0000
|1.4077
|684
|2009.06.09 17:12
|sell stop
|215
|0.03
|1.3979
|0.0000
|1.3915
|685
|2009.06.09 17:12
|buy
|214
|0.03
|1.4013
|0.0000
|1.4077
|686
|2009.06.09 17:12
|delete
|213
|0.03
|1.4055
|0.0000
|1.4119
|687
|2009.06.09 17:12
|delete
|215
|0.03
|1.3979
|0.0000
|1.3915
|688
|2009.06.09 17:52
|buy limit
|216
|0.04
|1.3981
|0.0000
|1.4045
|689
|2009.06.09 18:26
|t/p
|214
|0.03
|1.4077
|0.0000
|1.4077
|19.20
|6589.77
|690
|2009.06.09 18:26
|delete
|216
|0.04
|1.3981
|0.0000
|1.4045
|691
|2009.06.09 18:26
|buy stop
|217
|0.03
|1.4087
|0.0000
|1.4151
|692
|2009.06.09 18:26
|buy limit
|218
|0.03
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|693
|2009.06.09 18:28
|buy
|217
|0.03
|1.4087
|0.0000
|1.4151
|694
|2009.06.09 18:28
|delete
|218
|0.03
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|695
|2009.06.09 19:08
|buy limit
|219
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4119
|696
|2009.06.09 23:41
|buy
|219
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4119
|697
|2009.06.09 23:41
|modify
|217
|0.03
|1.4087
|0.0000
|1.4119
|698
|2009.06.10 00:21
|buy limit
|220
|0.06
|1.4023
|0.0000
|1.4087
|699
|2009.06.10 05:53
|t/p
|217
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|9.60
|6599.37
|700
|2009.06.10 05:53
|t/p
|219
|0.04
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|25.60
|6624.97
|701
|2009.06.10 05:53
|delete
|220
|0.06
|1.4023
|0.0000
|1.4087
|702
|2009.06.10 05:53
|buy stop
|221
|0.03
|1.4131
|0.0000
|1.4197
|703
|2009.06.10 05:53
|buy limit
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4154
|704
|2009.06.10 06:44
|buy
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4154
|705
|2009.06.10 06:44
|delete
|221
|0.03
|1.4131
|0.0000
|1.4197
|706
|2009.06.10 07:24
|buy limit
|223
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4121
|707
|2009.06.10 13:01
|buy
|223
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4121
|708
|2009.06.10 13:01
|modify
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4121
|709
|2009.06.10 13:41
|buy limit
|224
|0.06
|1.4022
|0.0000
|1.4088
|710
|2009.06.10 13:54
|buy
|224
|0.06
|1.4022
|0.0000
|1.4088
|711
|2009.06.10 13:54
|modify
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4088
|712
|2009.06.10 13:54
|modify
|223
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4088
|713
|2009.06.10 14:34
|buy limit
|225
|0.08
|1.3989
|0.0000
|1.4055
|714
|2009.06.10 15:01
|buy
|225
|0.08
|1.3989
|0.0000
|1.4055
|715
|2009.06.10 15:01
|modify
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4055
|716
|2009.06.10 15:01
|modify
|223
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4055
|717
|2009.06.10 15:01
|modify
|224
|0.06
|1.4022
|0.0000
|1.4055
|718
|2009.06.10 15:41
|buy limit
|226
|0.11
|1.3921
|0.0000
|1.4057
|719
|2009.06.10 18:01
|buy
|226
|0.11
|1.3921
|0.0000
|1.4057
|720
|2009.06.11 01:17
|buy limit
|227
|0.15
|1.3855
|0.0000
|1.3988
|721
|2009.06.11 01:17
|modify
|222
|0.03
|1.4088
|0.0000
|1.4057
|722
|2009.06.11 01:17
|modify
|223
|0.04
|1.4055
|0.0000
|1.4057
|723
|2009.06.11 01:17
|modify
|224
|0.06
|1.4022
|0.0000
|1.4057
|724
|2009.06.11 01:17
|modify
|225
|0.08
|1.3989
|0.0000
|1.4057
|725
|2009.06.11 04:34
|t/p
|222
|0.03
|1.4057
|0.0000
|1.4057
|-9.30
|6615.66
|726
|2009.06.11 04:34
|t/p
|223
|0.04
|1.4057
|0.0000
|1.4057
|0.80
|6616.46
|727
|2009.06.11 04:34
|t/p
|224
|0.06
|1.4057
|0.0000
|1.4057
|20.99
|6637.45
|728
|2009.06.11 04:34
|t/p
|225
|0.08
|1.4057
|0.0000
|1.4057
|54.39
|6691.85
|729
|2009.06.11 04:34
|t/p
|226
|0.11
|1.4057
|0.0000
|1.4057
|149.59
|6841.44
|730
|2009.06.11 04:34
|delete
|227
|0.15
|1.3855
|0.0000
|1.3988
|731
|2009.06.11 04:34
|buy stop
|228
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|732
|2009.06.11 04:34
|buy limit
|229
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|733
|2009.06.11 05:44
|buy
|229
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|734
|2009.06.11 05:44
|delete
|228
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|735
|2009.06.11 06:24
|buy limit
|230
|0.04
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|736
|2009.06.11 07:10
|buy
|230
|0.04
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|737
|2009.06.11 07:10
|modify
|229
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4073
|738
|2009.06.11 07:50
|buy limit
|231
|0.06
|1.3937
|0.0000
|1.4005
|739
|2009.06.11 07:56
|modify
|231
|0.06
|1.3971
|0.0000
|1.4039
|740
|2009.06.11 12:07
|buy
|231
|0.06
|1.3971
|0.0000
|1.4039
|741
|2009.06.11 12:07
|modify
|229
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4039
|742
|2009.06.11 12:07
|modify
|230
|0.04
|1.4005
|0.0000
|1.4039
|743
|2009.06.11 12:47
|buy limit
|232
|0.08
|1.3937
|0.0000
|1.4005
|744
|2009.06.11 13:46
|t/p
|229
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4039
|0.00
|6841.44
|745
|2009.06.11 13:46
|t/p
|230
|0.04
|1.4039
|0.0000
|1.4039
|13.60
|6855.04
|746
|2009.06.11 13:46
|t/p
|231
|0.06
|1.4039
|0.0000
|1.4039
|40.80
|6895.84
|747
|2009.06.11 13:46
|delete
|232
|0.08
|1.3937
|0.0000
|1.4005
|748
|2009.06.11 13:46
|buy stop
|233
|0.03
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|749
|2009.06.11 13:46
|buy limit
|234
|0.03
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|750
|2009.06.11 13:50
|buy
|233
|0.03
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|751
|2009.06.11 13:50
|delete
|234
|0.03
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|752
|2009.06.11 14:30
|buy limit
|235
|0.04
|1.4015
|0.0000
|1.4083
|753
|2009.06.11 17:02
|t/p
|233
|0.03
|1.4117
|0.0000
|1.4117
|20.40
|6916.24
|754
|2009.06.11 17:02
|delete
|235
|0.04
|1.4015
|0.0000
|1.4083
|755
|2009.06.11 17:02
|buy stop
|236
|0.03
|1.4151
|0.0000
|1.4219
|756
|2009.06.11 17:02
|buy limit
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4175
|757
|2009.06.11 17:07
|buy
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4175
|758
|2009.06.11 17:07
|delete
|236
|0.03
|1.4151
|0.0000
|1.4219
|759
|2009.06.11 17:47
|buy limit
|238
|0.04
|1.4072
|0.0000
|1.4142
|760
|2009.06.12 04:15
|buy
|238
|0.04
|1.4072
|0.0000
|1.4142
|761
|2009.06.12 04:15
|modify
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4142
|762
|2009.06.12 04:55
|buy limit
|239
|0.06
|1.4038
|0.0000
|1.4106
|763
|2009.06.12 09:14
|buy
|239
|0.06
|1.4038
|0.0000
|1.4106
|764
|2009.06.12 09:14
|modify
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4106
|765
|2009.06.12 09:14
|modify
|238
|0.04
|1.4072
|0.0000
|1.4106
|766
|2009.06.12 09:54
|buy limit
|240
|0.08
|1.4003
|0.0000
|1.4073
|767
|2009.06.12 11:19
|buy
|240
|0.08
|1.4003
|0.0000
|1.4073
|768
|2009.06.12 11:19
|modify
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4073
|769
|2009.06.12 11:19
|modify
|238
|0.04
|1.4072
|0.0000
|1.4073
|770
|2009.06.12 11:19
|modify
|239
|0.06
|1.4038
|0.0000
|1.4073
|771
|2009.06.12 11:59
|buy limit
|241
|0.11
|1.3933
|0.0000
|1.4074
|772
|2009.06.15 05:28
|buy
|241
|0.11
|1.3933
|0.0000
|1.4074
|773
|2009.06.16 08:53
|buy limit
|242
|0.15
|1.3797
|0.0000
|1.3933
|774
|2009.06.16 09:00
|modify
|242
|0.15
|1.3865
|0.0000
|1.4001
|775
|2009.06.16 13:33
|buy
|242
|0.15
|1.3865
|0.0000
|1.4001
|776
|2009.06.16 14:33
|buy limit
|243
|0.21
|1.3797
|0.0000
|1.3934
|777
|2009.06.16 14:33
|modify
|237
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4001
|778
|2009.06.16 14:33
|modify
|238
|0.04
|1.4072
|0.0000
|1.4001
|779
|2009.06.16 14:33
|modify
|239
|0.06
|1.4038
|0.0000
|1.4001
|780
|2009.06.16 14:33
|modify
|240
|0.08
|1.4003
|0.0000
|1.4001
|781
|2009.06.16 14:33
|modify
|241
|0.11
|1.3933
|0.0000
|1.4001
|782
|2009.06.18 14:11
|t/p
|237
|0.03
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|-31.81
|6884.43
|783
|2009.06.18 14:11
|t/p
|238
|0.04
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|-28.41
|6856.02
|784
|2009.06.18 14:11
|t/p
|239
|0.06
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|-22.21
|6833.81
|785
|2009.06.18 14:11
|t/p
|240
|0.08
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|-1.61
|6832.20
|786
|2009.06.18 14:11
|t/p
|241
|0.11
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|74.78
|6906.98
|787
|2009.06.18 14:11
|t/p
|242
|0.15
|1.4001
|0.0000
|1.4001
|203.98
|7110.96
|788
|2009.06.18 14:11
|delete
|243
|0.21
|1.3797
|0.0000
|1.3934
|789
|2009.06.18 14:11
|buy stop
|244
|0.03
|1.4011
|0.0000
|1.4083
|790
|2009.06.18 14:11
|buy limit
|245
|0.03
|1.3965
|0.0000
|1.4037
|791
|2009.06.18 14:36
|buy
|245
|0.03
|1.3965
|0.0000
|1.4037
|792
|2009.06.18 14:36
|delete
|244
|0.03
|1.4011
|0.0000
|1.4083
|793
|2009.06.18 15:16
|buy limit
|246
|0.04
|1.3929
|0.0000
|1.4001
|794
|2009.06.18 17:58
|buy
|246
|0.04
|1.3929
|0.0000
|1.4001
|795
|2009.06.18 17:58
|modify
|245
|0.03
|1.3965
|0.0000
|1.4001
|796
|2009.06.18 18:38
|buy limit
|247
|0.06
|1.3857
|0.0000
|1.3929
|797
|2009.06.18 22:02
|modify
|247
|0.06
|1.3893
|0.0000
|1.3965
|798
|2009.06.19 00:10
|buy
|247
|0.06
|1.3893
|0.0000
|1.3965
|799
|2009.06.19 00:10
|modify
|245
|0.03
|1.3965
|0.0000
|1.3965
|800
|2009.06.19 00:10
|modify
|246
|0.04
|1.3929
|0.0000
|1.3965
|801
|2009.06.19 00:50
|buy limit
|248
|0.08
|1.3858
|0.0000
|1.3928
|802
|2009.06.19 15:40
|t/p
|245
|0.03
|1.3965
|0.0000
|1.3965
|-0.00
|7110.96
|803
|2009.06.19 15:40
|t/p
|246
|0.04
|1.3965
|0.0000
|1.3965
|14.40
|7125.36
|804
|2009.06.19 15:40
|t/p
|247
|0.06
|1.3965
|0.0000
|1.3965
|43.20
|7168.56
|805
|2009.06.19 15:40
|delete
|248
|0.08
|1.3858
|0.0000
|1.3928
|806
|2009.06.19 15:40
|buy stop
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4077
|807
|2009.06.19 15:40
|buy limit
|250
|0.03
|1.3962
|0.0000
|1.4032
|808
|2009.06.19 15:56
|buy
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4077
|809
|2009.06.19 15:56
|delete
|250
|0.03
|1.3962
|0.0000
|1.4032
|810
|2009.06.19 16:36
|buy limit
|251
|0.04
|1.3935
|0.0000
|1.4007
|811
|2009.06.19 17:32
|modify
|251
|0.04
|1.3971
|0.0000
|1.4043
|812
|2009.06.19 18:12
|buy
|251
|0.04
|1.3971
|0.0000
|1.4043
|813
|2009.06.19 18:12
|modify
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4043
|814
|2009.06.19 18:52
|buy limit
|252
|0.06
|1.3935
|0.0000
|1.4007
|815
|2009.06.19 20:45
|buy
|252
|0.06
|1.3935
|0.0000
|1.4007
|816
|2009.06.19 20:45
|modify
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|817
|2009.06.19 20:45
|modify
|251
|0.04
|1.3971
|0.0000
|1.4007
|818
|2009.06.21 22:00
|buy limit
|253
|0.08
|1.3901
|0.0000
|1.3969
|819
|2009.06.22 01:09
|buy
|253
|0.08
|1.3901
|0.0000
|1.3969
|820
|2009.06.22 01:09
|modify
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.3969
|821
|2009.06.22 01:09
|modify
|251
|0.04
|1.3971
|0.0000
|1.3969
|822
|2009.06.22 01:09
|modify
|252
|0.06
|1.3935
|0.0000
|1.3969
|823
|2009.06.22 01:49
|buy limit
|254
|0.11
|1.3835
|0.0000
|1.3967
|824
|2009.06.22 11:15
|buy
|254
|0.11
|1.3835
|0.0000
|1.3967
|825
|2009.06.23 07:03
|buy limit
|255
|0.15
|1.3771
|0.0000
|1.3899
|826
|2009.06.23 07:03
|modify
|249
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.3967
|827
|2009.06.23 07:03
|modify
|251
|0.04
|1.3971
|0.0000
|1.3967
|828
|2009.06.23 07:03
|modify
|252
|0.06
|1.3935
|0.0000
|1.3967
|829
|2009.06.23 07:03
|modify
|253
|0.08
|1.3901
|0.0000
|1.3967
|830
|2009.06.23 10:38
|t/p
|249
|0.03
|1.3967
|0.0000
|1.3967
|-12.00
|7156.56
|831
|2009.06.23 10:38
|t/p
|251
|0.04
|1.3967
|0.0000
|1.3967
|-1.60
|7154.96
|832
|2009.06.23 10:38
|t/p
|252
|0.06
|1.3967
|0.0000
|1.3967
|19.20
|7174.15
|833
|2009.06.23 10:38
|t/p
|253
|0.08
|1.3967
|0.0000
|1.3967
|52.80
|7226.95
|834
|2009.06.23 10:38
|t/p
|254
|0.11
|1.3967
|0.0000
|1.3967
|145.20
|7372.15
|835
|2009.06.23 10:38
|delete
|255
|0.15
|1.3771
|0.0000
|1.3899
|836
|2009.06.23 10:38
|buy stop
|256
|0.03
|1.3999
|0.0000
|1.4065
|837
|2009.06.23 10:38
|buy limit
|257
|0.03
|1.3956
|0.0000
|1.4022
|838
|2009.06.23 12:20
|buy
|256
|0.03
|1.3999
|0.0000
|1.4065
|839
|2009.06.23 12:20
|delete
|257
|0.03
|1.3956
|0.0000
|1.4022
|840
|2009.06.23 13:00
|buy limit
|258
|0.04
|1.3966
|0.0000
|1.4032
|841
|2009.06.23 16:06
|t/p
|256
|0.03
|1.4065
|0.0000
|1.4065
|19.80
|7391.95
|842
|2009.06.23 16:06
|delete
|258
|0.04
|1.3966
|0.0000
|1.4032
|843
|2009.06.23 16:06
|buy stop
|259
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|844
|2009.06.23 16:06
|buy limit
|260
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|845
|2009.06.23 16:11
|buy
|259
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|846
|2009.06.23 16:11
|delete
|260
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|847
|2009.06.23 16:51
|buy limit
|261
|0.04
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|848
|2009.06.24 11:28
|buy
|261
|0.04
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|849
|2009.06.24 11:28
|modify
|259
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4117
|850
|2009.06.24 12:08
|buy limit
|262
|0.06
|1.4014
|0.0000
|1.4084
|851
|2009.06.24 14:25
|buy
|262
|0.06
|1.4014
|0.0000
|1.4084
|852
|2009.06.24 14:25
|modify
|259
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4084
|853
|2009.06.24 14:25
|modify
|261
|0.04
|1.4049
|0.0000
|1.4084
|854
|2009.06.24 15:05
|buy limit
|263
|0.08
|1.3979
|0.0000
|1.4049
|855
|2009.06.24 16:17
|buy
|263
|0.08
|1.3979
|0.0000
|1.4049
|856
|2009.06.24 16:17
|modify
|259
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4049
|857
|2009.06.24 16:17
|modify
|261
|0.04
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|858
|2009.06.24 16:17
|modify
|262
|0.06
|1.4014
|0.0000
|1.4049
|859
|2009.06.24 16:57
|buy limit
|264
|0.11
|1.3909
|0.0000
|1.4050
|860
|2009.06.24 18:36
|buy
|264
|0.11
|1.3909
|0.0000
|1.4050
|861
|2009.06.25 09:04
|buy limit
|265
|0.15
|1.3839
|0.0000
|1.3979
|862
|2009.06.26 04:51
|t/p
|259
|0.03
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|-10.20
|7381.74
|863
|2009.06.26 04:51
|t/p
|261
|0.04
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|-0.00
|7381.74
|864
|2009.06.26 04:51
|t/p
|262
|0.06
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|20.99
|7402.73
|865
|2009.06.26 04:51
|t/p
|263
|0.08
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|55.99
|7458.72
|866
|2009.06.26 04:51
|modify
|265
|0.15
|1.3875
|0.0000
|1.3943
|867
|2009.06.26 04:51
|t/p
|264
|0.11
|1.4050
|0.0000
|1.4050
|155.09
|7613.81
|868
|2009.06.26 04:51
|delete
|265
|0.15
|1.3875
|0.0000
|1.3943
|869
|2009.06.26 04:51
|buy stop
|266
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|870
|2009.06.26 04:51
|buy limit
|267
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|871
|2009.06.26 05:22
|buy
|267
|0.03
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|872
|2009.06.26 05:22
|delete
|266
|0.03
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|873
|2009.06.26 06:02
|buy limit
|268
|0.04
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|874
|2009.06.26 12:32
|t/p
|267
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4107
|20.40
|7634.21
|875
|2009.06.26 12:32
|delete
|268
|0.04
|1.4005
|0.0000
|1.4073
|876
|2009.06.26 12:32
|buy stop
|269
|0.03
|1.4117
|0.0000
|1.4185
|877
|2009.06.26 12:32
|buy limit
|270
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4175
|878
|2009.06.26 12:32
|buy
|270
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4175
|879
|2009.06.26 12:32
|delete
|269
|0.03
|1.4117
|0.0000
|1.4185
|880
|2009.06.26 13:12
|buy limit
|271
|0.04
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|881
|2009.06.26 13:36
|modify
|271
|0.04
|1.4073
|0.0000
|1.4141
|882
|2009.06.26 13:55
|buy
|271
|0.04
|1.4073
|0.0000
|1.4141
|883
|2009.06.26 13:55
|modify
|270
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4141
|884
|2009.06.26 14:35
|buy limit
|272
|0.06
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|885
|2009.06.29 00:24
|buy
|272
|0.06
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|886
|2009.06.29 00:24
|modify
|270
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4107
|887
|2009.06.29 00:24
|modify
|271
|0.04
|1.4073
|0.0000
|1.4107
|888
|2009.06.29 01:04
|buy limit
|273
|0.08
|1.4008
|0.0000
|1.4070
|889
|2009.06.29 02:44
|buy
|273
|0.08
|1.4008
|0.0000
|1.4070
|890
|2009.06.29 02:44
|modify
|270
|0.03
|1.4107
|0.0000
|1.4070
|891
|2009.06.29 02:44
|modify
|271
|0.04
|1.4073
|0.0000
|1.4070
|892
|2009.06.29 02:44
|modify
|272
|0.06
|1.4039
|0.0000
|1.4070
|893
|2009.06.29 03:24
|buy limit
|274
|0.11
|1.3944
|0.0000
|1.4072
|894
|2009.06.29 12:37
|t/p
|270
|0.03
|1.4070
|0.0000
|1.4070
|-11.10
|7623.11
|895
|2009.06.29 12:37
|t/p
|271
|0.04
|1.4070
|0.0000
|1.4070
|-1.20
|7621.91
|896
|2009.06.29 12:37
|t/p
|272
|0.06
|1.4070
|0.0000
|1.4070
|18.60
|7640.51
|897
|2009.06.29 12:37
|t/p
|273
|0.08
|1.4070
|0.0000
|1.4070
|49.60
|7690.11
|898
|2009.06.29 12:37
|delete
|274
|0.11
|1.3944
|0.0000
|1.4072
|899
|2009.06.29 12:37
|buy stop
|275
|0.03
|1.4087
|0.0000
|1.4151
|900
|2009.06.29 12:37
|buy limit
|276
|0.03
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|901
|2009.06.29 13:52
|buy
|276
|0.03
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|902
|2009.06.29 13:52
|delete
|275
|0.03
|1.4087
|0.0000
|1.4151
|903
|2009.06.29 14:32
|buy limit
|277
|0.04
|1.4013
|0.0000
|1.4077
|904
|2009.06.29 23:26
|t/p
|276
|0.03
|1.4109
|0.0000
|1.4109
|19.20
|7709.31
|905
|2009.06.29 23:26
|delete
|277
|0.04
|1.4013
|0.0000
|1.4077
|906
|2009.06.29 23:26
|buy stop
|278
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4183
|907
|2009.06.29 23:26
|buy limit
|279
|0.03
|1.4077
|0.0000
|1.4141
|908
|2009.06.30 00:14
|buy
|278
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4183
|909
|2009.06.30 00:14
|delete
|279
|0.03
|1.4077
|0.0000
|1.4141
|910
|2009.06.30 00:54
|buy limit
|280
|0.04
|1.4090
|0.0000
|1.4148
|911
|2009.06.30 08:30
|buy
|280
|0.04
|1.4090
|0.0000
|1.4148
|912
|2009.06.30 08:30
|modify
|278
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4148
|913
|2009.06.30 09:10
|buy limit
|281
|0.06
|1.4060
|0.0000
|1.4120
|914
|2009.06.30 14:01
|buy
|281
|0.06
|1.4060
|0.0000
|1.4120
|915
|2009.06.30 14:01
|modify
|278
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4120
|916
|2009.06.30 14:01
|modify
|280
|0.04
|1.4090
|0.0000
|1.4120
|917
|2009.06.30 14:41
|buy limit
|282
|0.08
|1.3970
|0.0000
|1.4030
|918
|2009.06.30 14:47
|modify
|282
|0.08
|1.4000
|0.0000
|1.4060
|919
|2009.06.30 16:17
|modify
|282
|0.08
|1.4030
|0.0000
|1.4090
|920
|2009.06.30 17:33
|buy
|282
|0.08
|1.4030
|0.0000
|1.4090
|921
|2009.06.30 17:33
|modify
|278
|0.03
|1.4119
|0.0000
|1.4090
|922
|2009.06.30 17:33
|modify
|280
|0.04
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|923
|2009.06.30 17:33
|modify
|281
|0.06
|1.4060
|0.0000
|1.4090
|924
|2009.06.30 18:13
|buy limit
|283
|0.11
|1.3970
|0.0000
|1.4091
|925
|2009.07.01 12:12
|t/p
|278
|0.03
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|-8.70
|7700.61
|926
|2009.07.01 12:12
|t/p
|280
|0.04
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|-0.00
|7700.60
|927
|2009.07.01 12:12
|t/p
|281
|0.06
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|18.00
|7718.60
|928
|2009.07.01 12:12
|t/p
|282
|0.08
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|48.00
|7766.60
|929
|2009.07.01 12:12
|delete
|283
|0.11
|1.3970
|0.0000
|1.4091
|930
|2009.07.01 12:12
|buy stop
|284
|0.03
|1.4112
|0.0000
|1.4174
|931
|2009.07.01 12:12
|buy limit
|285
|0.03
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|932
|2009.07.01 12:29
|buy
|284
|0.03
|1.4112
|0.0000
|1.4174
|933
|2009.07.01 12:29
|delete
|285
|0.03
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|934
|2009.07.01 13:09
|buy limit
|286
|0.04
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|935
|2009.07.01 16:02
|t/p
|284
|0.03
|1.4174
|0.0000
|1.4174
|18.60
|7785.20
|936
|2009.07.01 16:02
|delete
|286
|0.04
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|937
|2009.07.01 16:02
|buy stop
|287
|0.03
|1.4215
|0.0000
|1.4279
|938
|2009.07.01 16:02
|buy limit
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4237
|939
|2009.07.01 16:04
|buy
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4237
|940
|2009.07.01 16:04
|delete
|287
|0.03
|1.4215
|0.0000
|1.4279
|941
|2009.07.01 16:44
|buy limit
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4205
|942
|2009.07.01 20:56
|buy
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4205
|943
|2009.07.01 20:56
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4205
|944
|2009.07.01 21:36
|buy limit
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4173
|945
|2009.07.02 02:25
|buy
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4173
|946
|2009.07.02 02:25
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4173
|947
|2009.07.02 02:25
|modify
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4173
|948
|2009.07.02 03:05
|buy limit
|291
|0.08
|1.4079
|0.0000
|1.4139
|949
|2009.07.02 10:24
|buy
|291
|0.08
|1.4079
|0.0000
|1.4139
|950
|2009.07.02 10:24
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4139
|951
|2009.07.02 10:24
|modify
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4139
|952
|2009.07.02 10:24
|modify
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4139
|953
|2009.07.02 11:04
|buy limit
|292
|0.11
|1.4017
|0.0000
|1.4141
|954
|2009.07.02 12:40
|buy
|292
|0.11
|1.4017
|0.0000
|1.4141
|955
|2009.07.06 18:35
|buy limit
|293
|0.15
|1.3909
|0.0000
|1.4018
|956
|2009.07.06 18:35
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4141
|957
|2009.07.06 18:35
|modify
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4141
|958
|2009.07.06 18:35
|modify
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4141
|959
|2009.07.06 18:35
|modify
|291
|0.08
|1.4079
|0.0000
|1.4141
|960
|2009.07.06 20:12
|modify
|293
|0.15
|1.3963
|0.0000
|1.4072
|961
|2009.07.07 01:28
|buy
|293
|0.15
|1.3963
|0.0000
|1.4072
|962
|2009.07.07 03:44
|buy limit
|294
|0.21
|1.3911
|0.0000
|1.4016
|963
|2009.07.07 03:44
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4072
|964
|2009.07.07 03:44
|modify
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4072
|965
|2009.07.07 03:44
|modify
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4072
|966
|2009.07.07 03:44
|modify
|291
|0.08
|1.4079
|0.0000
|1.4072
|967
|2009.07.07 03:44
|modify
|292
|0.11
|1.4017
|0.0000
|1.4072
|968
|2009.07.07 07:16
|buy
|294
|0.21
|1.3911
|0.0000
|1.4016
|969
|2009.07.07 08:55
|buy limit
|295
|0.29
|1.3859
|0.0000
|1.3964
|970
|2009.07.07 08:55
|modify
|288
|0.03
|1.4173
|0.0000
|1.4016
|971
|2009.07.07 08:55
|modify
|289
|0.04
|1.4141
|0.0000
|1.4016
|972
|2009.07.07 08:55
|modify
|290
|0.06
|1.4109
|0.0000
|1.4016
|973
|2009.07.07 08:55
|modify
|291
|0.08
|1.4079
|0.0000
|1.4016
|974
|2009.07.07 08:55
|modify
|292
|0.11
|1.4017
|0.0000
|1.4016
|975
|2009.07.07 08:55
|modify
|293
|0.15
|1.3963
|0.0000
|1.4016
|976
|2009.07.07 11:00
|t/p
|288
|0.03
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|-47.11
|7738.09
|977
|2009.07.07 11:00
|t/p
|289
|0.04
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|-50.01
|7688.09
|978
|2009.07.07 11:00
|t/p
|290
|0.06
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|-55.81
|7632.28
|979
|2009.07.07 11:00
|t/p
|291
|0.08
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|-50.41
|7581.88
|980
|2009.07.07 11:00
|t/p
|292
|0.11
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|-1.11
|7580.77
|981
|2009.07.07 11:00
|t/p
|293
|0.15
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|79.50
|7660.27
|982
|2009.07.07 11:00
|t/p
|294
|0.21
|1.4016
|0.0000
|1.4016
|220.50
|7880.77
|983
|2009.07.07 11:00
|delete
|295
|0.29
|1.3859
|0.0000
|1.3964
|984
|2009.07.07 11:00
|buy stop
|296
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4101
|985
|2009.07.07 11:00
|buy limit
|297
|0.03
|1.4010
|0.0000
|1.4064
|986
|2009.07.07 11:37
|buy
|296
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4101
|987
|2009.07.07 11:37
|delete
|297
|0.03
|1.4010
|0.0000
|1.4064
|988
|2009.07.07 12:17
|buy limit
|298
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|989
|2009.07.07 12:30
|modify
|298
|0.04
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|990
|2009.07.07 12:59
|buy
|298
|0.04
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|991
|2009.07.07 12:59
|modify
|296
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4074
|992
|2009.07.07 13:39
|buy limit
|299
|0.06
|1.3966
|0.0000
|1.4020
|993
|2009.07.07 14:52
|modify
|299
|0.06
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|994
|2009.07.07 15:12
|buy
|299
|0.06
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|995
|2009.07.07 15:12
|modify
|296
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4047
|996
|2009.07.07 15:12
|modify
|298
|0.04
|1.4020
|0.0000
|1.4047
|997
|2009.07.07 15:52
|buy limit
|300
|0.08
|1.3939
|0.0000
|1.3993
|998
|2009.07.07 16:38
|buy
|300
|0.08
|1.3939
|0.0000
|1.3993
|999
|2009.07.07 16:38
|modify
|296
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.3993
|1000
|2009.07.07 16:38
|modify
|298
|0.04
|1.4020
|0.0000
|1.3993
|1001
|2009.07.07 16:38
|modify
|299
|0.06
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|1002
|2009.07.07 17:18
|buy limit
|301
|0.11
|1.3885
|0.0000
|1.3994
|1003
|2009.07.08 00:44
|buy
|301
|0.11
|1.3885
|0.0000
|1.3994
|1004
|2009.07.08 10:02
|buy limit
|302
|0.15
|1.3831
|0.0000
|1.3940
|1005
|2009.07.09 11:56
|t/p
|296
|0.03
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-16.20
|7864.56
|1006
|2009.07.09 11:56
|t/p
|298
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-10.80
|7853.76
|1007
|2009.07.09 11:56
|t/p
|299
|0.06
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-0.01
|7853.75
|1008
|2009.07.09 11:56
|t/p
|300
|0.08
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|43.19
|7896.94
|1009
|2009.07.09 11:56
|modify
|302
|0.15
|1.3858
|0.0000
|1.3912
|1010
|2009.07.09 12:02
|t/p
|301
|0.11
|1.3994
|0.0000
|1.3994
|119.89
|8016.83
|1011
|2009.07.09 12:02
|delete
|302
|0.15
|1.3858
|0.0000
|1.3912
|1012
|2009.07.09 12:02
|buy stop
|303
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1013
|2009.07.09 12:02
|buy limit
|304
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1014
|2009.07.09 12:35
|buy
|304
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1015
|2009.07.09 12:35
|delete
|303
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1016
|2009.07.09 13:15
|buy limit
|305
|0.04
|1.3956
|0.0000
|1.4010
|1017
|2009.07.09 13:46
|buy
|305
|0.04
|1.3956
|0.0000
|1.4010
|1018
|2009.07.09 13:46
|modify
|304
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.4010
|1019
|2009.07.09 14:26
|buy limit
|306
|0.06
|1.3929
|0.0000
|1.3983
|1020
|2009.07.09 15:42
|t/p
|304
|0.03
|1.4010
|0.0000
|1.4010
|8.10
|8024.93
|1021
|2009.07.09 15:42
|t/p
|305
|0.04
|1.4010
|0.0000
|1.4010
|21.60
|8046.53
|1022
|2009.07.09 15:42
|delete
|306
|0.06
|1.3929
|0.0000
|1.3983
|1023
|2009.07.09 15:42
|buy stop
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1024
|2009.07.09 15:42
|buy limit
|308
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1025
|2009.07.09 15:43
|buy
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1026
|2009.07.09 15:43
|delete
|308
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1027
|2009.07.09 16:23
|buy limit
|309
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1028
|2009.07.10 00:49
|buy
|309
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1029
|2009.07.10 00:49
|modify
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4047
|1030
|2009.07.10 01:29
|buy limit
|310
|0.06
|1.3967
|0.0000
|1.4019
|1031
|2009.07.10 03:38
|buy
|310
|0.06
|1.3967
|0.0000
|1.4019
|1032
|2009.07.10 03:38
|modify
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.4019
|1033
|2009.07.10 03:38
|modify
|309
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.4019
|1034
|2009.07.10 04:18
|buy limit
|311
|0.08
|1.3941
|0.0000
|1.3993
|1035
|2009.07.10 07:07
|buy
|311
|0.08
|1.3941
|0.0000
|1.3993
|1036
|2009.07.10 07:07
|modify
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.3993
|1037
|2009.07.10 07:07
|modify
|309
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|1038
|2009.07.10 07:07
|modify
|310
|0.06
|1.3967
|0.0000
|1.3993
|1039
|2009.07.10 07:47
|buy limit
|312
|0.11
|1.3887
|0.0000
|1.3995
|1040
|2009.07.10 09:40
|buy
|312
|0.11
|1.3887
|0.0000
|1.3995
|1041
|2009.07.10 16:44
|buy limit
|313
|0.15
|1.3833
|0.0000
|1.3942
|1042
|2009.07.10 16:44
|modify
|307
|0.03
|1.4020
|0.0000
|1.3995
|1043
|2009.07.10 16:44
|modify
|309
|0.04
|1.3993
|0.0000
|1.3995
|1044
|2009.07.10 16:44
|modify
|310
|0.06
|1.3967
|0.0000
|1.3995
|1045
|2009.07.10 16:44
|modify
|311
|0.08
|1.3941
|0.0000
|1.3995
|1046
|2009.07.13 19:41
|t/p
|307
|0.03
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|-7.50
|8039.03
|1047
|2009.07.13 19:41
|t/p
|309
|0.04
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|0.80
|8039.83
|1048
|2009.07.13 19:41
|t/p
|310
|0.06
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|16.80
|8056.63
|1049
|2009.07.13 19:41
|t/p
|311
|0.08
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|43.20
|8099.82
|1050
|2009.07.13 19:41
|t/p
|312
|0.11
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|118.80
|8218.62
|1051
|2009.07.13 19:41
|delete
|313
|0.15
|1.3833
|0.0000
|1.3942
|1052
|2009.07.13 19:41
|buy stop
|314
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|1053
|2009.07.13 19:41
|buy limit
|315
|0.03
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|1054
|2009.07.13 23:59
|buy
|314
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|1055
|2009.07.13 23:59
|delete
|315
|0.03
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|1056
|2009.07.14 00:39
|buy limit
|316
|0.04
|1.3983
|0.0000
|1.4031
|1057
|2009.07.14 00:55
|buy
|316
|0.04
|1.3983
|0.0000
|1.4031
|1058
|2009.07.14 00:55
|modify
|314
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4031
|1059
|2009.07.14 01:35
|buy limit
|317
|0.06
|1.3958
|0.0000
|1.4008
|1060
|2009.07.14 12:40
|buy
|317
|0.06
|1.3958
|0.0000
|1.4008
|1061
|2009.07.14 12:40
|modify
|314
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4008
|1062
|2009.07.14 12:40
|modify
|316
|0.04
|1.3983
|0.0000
|1.4008
|1063
|2009.07.14 13:20
|buy limit
|318
|0.08
|1.3933
|0.0000
|1.3983
|1064
|2009.07.14 17:24
|buy
|318
|0.08
|1.3933
|0.0000
|1.3983
|1065
|2009.07.14 17:24
|modify
|314
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.3983
|1066
|2009.07.14 17:24
|modify
|316
|0.04
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|1067
|2009.07.14 17:24
|modify
|317
|0.06
|1.3958
|0.0000
|1.3983
|1068
|2009.07.14 18:04
|buy limit
|319
|0.11
|1.3883
|0.0000
|1.3984
|1069
|2009.07.15 00:02
|t/p
|314
|0.03
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|-7.20
|8211.42
|1070
|2009.07.15 00:02
|t/p
|316
|0.04
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|-0.00
|8211.42
|1071
|2009.07.15 00:02
|t/p
|317
|0.06
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|15.00
|8226.41
|1072
|2009.07.15 00:02
|t/p
|318
|0.08
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|40.00
|8266.41
|1073
|2009.07.15 00:02
|delete
|319
|0.11
|1.3883
|0.0000
|1.3984
|1074
|2009.07.15 00:02
|buy stop
|320
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|1075
|2009.07.15 00:02
|buy limit
|321
|0.03
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|1076
|2009.07.15 00:31
|buy
|321
|0.03
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|1077
|2009.07.15 00:31
|delete
|320
|0.03
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|1078
|2009.07.15 01:11
|buy limit
|322
|0.04
|1.3947
|0.0000
|1.3997
|1079
|2009.07.15 06:11
|t/p
|321
|0.03
|1.4022
|0.0000
|1.4022
|15.00
|8281.41
|1080
|2009.07.15 06:11
|delete
|322
|0.04
|1.3947
|0.0000
|1.3997
|1081
|2009.07.15 06:11
|buy stop
|323
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4099
|1082
|2009.07.15 06:11
|buy limit
|324
|0.03
|1.4011
|0.0000
|1.4063
|1083
|2009.07.15 06:46
|buy
|323
|0.03
|1.4047
|0.0000
|1.4099
|1084
|2009.07.15 06:46
|delete
|324
|0.03
|1.4011
|0.0000
|1.4063
|1085
|2009.07.15 07:26
|buy limit
|325
|0.04
|1.4021
|0.0000
|1.4073
|1086
|2009.07.15 12:51
|t/p
|323
|0.03
|1.4099
|0.0000
|1.4099
|15.60
|8297.01
|1087
|2009.07.15 12:51
|delete
|325
|0.04
|1.4021
|0.0000
|1.4073
|1088
|2009.07.15 12:51
|buy stop
|326
|0.03
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|1089
|2009.07.15 12:51
|buy limit
|327
|0.03
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|1090
|2009.07.15 13:12
|buy
|327
|0.03
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|1091
|2009.07.15 13:12
|delete
|326
|0.03
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|1092
|2009.07.15 13:52
|buy limit
|328
|0.04
|1.4063
|0.0000
|1.4115
|1093
|2009.07.16 02:34
|buy
|328
|0.04
|1.4063
|0.0000
|1.4115
|1094
|2009.07.16 02:34
|modify
|327
|0.03
|1.4089
|0.0000
|1.4115
|1095
|2009.07.16 03:14
|buy limit
|329
|0.06
|1.4037
|0.0000
|1.4089
|1096
|2009.07.16 10:33
|t/p
|327
|0.03
|1.4115
|0.0000
|1.4115
|7.80
|8304.81
|1097
|2009.07.16 10:33
|t/p
|328
|0.04
|1.4115
|0.0000
|1.4115
|20.80
|8325.61
|1098
|2009.07.16 10:33
|delete
|329
|0.06
|1.4037
|0.0000
|1.4089
|1099
|2009.07.16 10:33
|buy stop
|330
|0.03
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|1100
|2009.07.16 10:33
|buy limit
|331
|0.03
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|1101
|2009.07.16 10:40
|buy
|330
|0.03
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|1102
|2009.07.16 10:40
|delete
|331
|0.03
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|1103
|2009.07.16 11:20
|buy limit
|332
|0.04
|1.4073
|0.0000
|1.4125
|1104
|2009.07.16 11:21
|modify
|332
|0.04
|1.4099
|0.0000
|1.4151
|1105
|2009.07.16 14:13
|buy
|332
|0.04
|1.4099
|0.0000
|1.4151
|1106
|2009.07.16 14:13
|modify
|330
|0.03
|1.4125
|0.0000
|1.4151
|1107
|2009.07.16 14:53
|buy limit
|333
|0.06
|1.4072
|0.0000
|1.4126
|1108
|2009.07.16 20:27
|t/p
|330
|0.03
|1.4151
|0.0000
|1.4151
|7.80
|8333.41
|1109
|2009.07.16 20:27
|t/p
|332
|0.04
|1.4151
|0.0000
|1.4151
|20.80
|8354.21
|1110
|2009.07.16 20:27
|delete
|333
|0.06
|1.4072
|0.0000
|1.4126
|1111
|2009.07.16 20:27
|buy stop
|334
|0.04
|1.4182
|0.0000
|1.4236
|1112
|2009.07.16 20:27
|buy limit
|335
|0.04
|1.4145
|0.0000
|1.4199
|1113
|2009.07.16 21:23
|buy
|335
|0.04
|1.4145
|0.0000
|1.4199
|1114
|2009.07.16 21:23
|delete
|334
|0.04
|1.4182
|0.0000
|1.4236
|1115
|2009.07.16 22:03
|buy limit
|336
|0.06
|1.4118
|0.0000
|1.4172
|1116
|2009.07.17 00:54
|buy
|336
|0.06
|1.4118
|0.0000
|1.4172
|1117
|2009.07.17 00:54
|modify
|335
|0.04
|1.4145
|0.0000
|1.4172
|1118
|2009.07.17 01:34
|buy limit
|337
|0.08
|1.4094
|0.0000
|1.4142
|1119
|2009.07.17 06:33
|buy
|337
|0.08
|1.4094
|0.0000
|1.4142
|1120
|2009.07.17 06:33
|modify
|335
|0.04
|1.4145
|0.0000
|1.4142
|1121
|2009.07.17 06:33
|modify
|336
|0.06
|1.4118
|0.0000
|1.4142
|1122
|2009.07.17 07:13
|buy limit
|338
|0.11
|1.4069
|0.0000
|1.4119
|1123
|2009.07.17 12:18
|buy
|338
|0.11
|1.4069
|0.0000
|1.4119
|1124
|2009.07.17 12:18
|modify
|335
|0.04
|1.4145
|0.0000
|1.4119
|1125
|2009.07.17 12:18
|modify
|336
|0.06
|1.4118
|0.0000
|1.4119
|1126
|2009.07.17 12:18
|modify
|337
|0.08
|1.4094
|0.0000
|1.4119
|1127
|2009.07.17 12:58
|buy limit
|339
|0.15
|1.4019
|0.0000
|1.4119
|1128
|2009.07.17 13:12
|t/p
|335
|0.04
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|-10.40
|8343.81
|1129
|2009.07.17 13:12
|t/p
|336
|0.06
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|0.60
|8344.41
|1130
|2009.07.17 13:12
|t/p
|337
|0.08
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|20.00
|8364.41
|1131
|2009.07.17 13:12
|t/p
|338
|0.11
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|55.00
|8419.41
|1132
|2009.07.17 13:12
|delete
|339
|0.15
|1.4019
|0.0000
|1.4119
|1133
|2009.07.17 13:12
|buy stop
|340
|0.04
|1.4132
|0.0000
|1.4182
|1134
|2009.07.17 13:12
|buy limit
|341
|0.04
|1.4097
|0.0000
|1.4147
|1135
|2009.07.17 14:24
|buy
|340
|0.04
|1.4132
|0.0000
|1.4182
|1136
|2009.07.17 14:24
|delete
|341
|0.04
|1.4097
|0.0000
|1.4147
|1137
|2009.07.17 15:04
|buy limit
|342
|0.06
|1.4082
|0.0000
|1.4132
|1138
|2009.07.17 15:44
|modify
|342
|0.06
|1.4107
|0.0000
|1.4157
|1139
|2009.07.17 19:32
|buy
|342
|0.06
|1.4107
|0.0000
|1.4157
|1140
|2009.07.17 19:32
|modify
|340
|0.04
|1.4132
|0.0000
|1.4157
|1141
|2009.07.17 20:12
|buy limit
|343
|0.08
|1.4082
|0.0000
|1.4132
|1142
|2009.07.19 23:59
|close at stop
|342
|0.06
|1.41354
|0.0000
|1.4157
|17.04
|8436.45
|1143
|2009.07.19 23:59
|close at stop
|340
|0.04
|1.41354
|0.0000
|1.4157
|1.36
|8437.81