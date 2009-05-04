Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.19 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.20)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=12; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Barre sotto esame1349Ticks adoperati per il modello3795196Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale5000.00
Profitto totale netto3437.81Profitto lordo4081.27Perdita lorda-643.46
Fattore di profitto (profit factor)6.34Ricompensa attesa17.72
Drawdown assoluto65.00Drawdown massimo838.42 (12.09%)Drawdown relativo12.09% (838.42)
Operazioni totali194Posizioni al ribasso (vincite %)0 (0.00%)Posizioni al rialzo (vincite %)194 (71.65%)
Operazioni con profitto (% del totale)139 (71.65%)Operazioni in perdita (% del totale)55 (28.35%)
Il piu' grandeoperazione con profito220.50operazione in perdita-64.80
Mediaoperazione con profito29.36operazione in perdita-11.70
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)13 (342.77)perdite consecutive (perdita in denaro)5 (-204.44)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)342.77 (13)perdita consecutiva (numero delle perdite)-204.44 (5)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.05.01 00:00buy stop10.021.32600.00001.3318
22009.05.01 00:00buy limit20.021.32210.00001.3279
32009.05.01 00:09buy10.021.32600.00001.3318
42009.05.01 00:09delete20.021.32210.00001.3279
52009.05.01 00:49buy limit30.031.32310.00001.3289
62009.05.01 08:38buy30.031.32310.00001.3289
72009.05.01 08:38modify10.021.32600.00001.3289
82009.05.01 09:18buy limit40.041.32020.00001.3260
92009.05.01 10:22t/p10.021.32890.00001.32895.805005.80
102009.05.01 10:22t/p30.031.32890.00001.328917.405023.20
112009.05.01 10:22delete40.041.32020.00001.3260
122009.05.01 10:22buy stop50.021.33180.00001.3376
132009.05.01 10:22buy limit60.021.32790.00001.3337
142009.05.01 10:45buy50.021.33180.00001.3376
152009.05.01 10:45delete60.021.32790.00001.3337
162009.05.01 11:25buy limit70.031.32580.00001.3318
172009.05.01 11:49modify70.031.32880.00001.3348
182009.05.01 11:51buy70.031.32880.00001.3348
192009.05.01 11:51modify50.021.33180.00001.3348
202009.05.01 12:31buy limit80.041.32580.00001.3318
212009.05.01 12:46buy80.041.32580.00001.3318
222009.05.01 12:46modify50.021.33180.00001.3318
232009.05.01 12:46modify70.031.32880.00001.3318
242009.05.01 13:26buy limit90.061.32280.00001.3288
252009.05.04 00:48t/p50.021.33180.00001.3318-0.005023.20
262009.05.04 00:48t/p70.031.33180.00001.33189.005032.20
272009.05.04 00:48t/p80.041.33180.00001.331824.005056.20
282009.05.04 00:48delete90.061.32280.00001.3288
292009.05.04 00:48buy stop100.021.33450.00001.3397
302009.05.04 00:48buy limit110.021.33090.00001.3361
312009.05.04 03:00buy100.021.33450.00001.3397
322009.05.04 03:00delete110.021.33090.00001.3361
332009.05.04 03:40buy limit120.031.32910.00001.3345
342009.05.04 03:40modify120.031.33180.00001.3372
352009.05.04 04:10buy120.031.33180.00001.3372
362009.05.04 04:10modify100.021.33450.00001.3372
372009.05.04 04:50buy limit130.041.32910.00001.3345
382009.05.04 08:23buy130.041.32910.00001.3345
392009.05.04 08:23modify100.021.33450.00001.3345
402009.05.04 08:24modify120.031.33180.00001.3345
412009.05.04 09:03buy limit140.061.32640.00001.3318
422009.05.04 09:39buy140.061.32640.00001.3318
432009.05.04 09:39modify100.021.33450.00001.3318
442009.05.04 09:39modify120.031.33180.00001.3318
452009.05.04 09:39modify130.041.32910.00001.3318
462009.05.04 10:19buy limit150.081.32100.00001.3318
472009.05.04 14:04t/p100.021.33180.00001.3318-5.405050.80
482009.05.04 14:04t/p120.031.33180.00001.33180.005050.80
492009.05.04 14:04t/p130.041.33180.00001.331810.805061.60
502009.05.04 14:04t/p140.061.33180.00001.331832.405094.00
512009.05.04 14:04delete150.081.32100.00001.3318
522009.05.04 14:04buy stop160.021.33450.00001.3399
532009.05.04 14:04buy limit170.021.33080.00001.3362
542009.05.04 14:24buy160.021.33450.00001.3399
552009.05.04 14:24delete170.021.33080.00001.3362
562009.05.04 15:04buy limit180.031.33180.00001.3372
572009.05.04 16:06t/p160.021.33990.00001.339910.805104.80
582009.05.04 16:06delete180.031.33180.00001.3372
592009.05.04 16:06buy stop190.021.34190.00001.3475
602009.05.04 16:06buy limit200.021.33810.00001.3437
612009.05.04 16:08buy190.021.34190.00001.3475
622009.05.04 16:08delete200.021.33810.00001.3437
632009.05.04 16:48buy limit210.031.33630.00001.3419
642009.05.04 20:00modify210.031.33910.00001.3447
652009.05.05 00:43buy210.031.33910.00001.3447
662009.05.05 00:43modify190.021.34190.00001.3447
672009.05.05 01:23buy limit220.041.33630.00001.3419
682009.05.05 04:58buy220.041.33630.00001.3419
692009.05.05 04:58modify190.021.34190.00001.3419
702009.05.05 04:58modify210.031.33910.00001.3419
712009.05.05 05:38buy limit230.061.33350.00001.3391
722009.05.05 06:54buy230.061.33350.00001.3391
732009.05.05 06:54modify190.021.34190.00001.3391
742009.05.05 06:54modify210.031.33910.00001.3391
752009.05.05 06:54modify220.041.33630.00001.3391
762009.05.05 07:34buy limit240.081.32790.00001.3392
772009.05.05 09:30t/p190.021.33910.00001.3391-5.605099.20
782009.05.05 09:30t/p210.031.33910.00001.33910.005099.20
792009.05.05 09:30t/p220.041.33910.00001.339111.205110.40
802009.05.05 09:30t/p230.061.33910.00001.339133.605144.00
812009.05.05 09:30delete240.081.32790.00001.3392
822009.05.05 09:30buy stop250.021.34190.00001.3475
832009.05.05 09:30buy limit260.021.33810.00001.3437
842009.05.05 09:45buy260.021.33810.00001.3437
852009.05.05 09:45delete250.021.34190.00001.3475
862009.05.05 10:25buy limit270.031.33530.00001.3409
872009.05.05 14:25buy270.031.33530.00001.3409
882009.05.05 14:25modify260.021.33810.00001.3409
892009.05.05 15:05buy limit280.041.33250.00001.3381
902009.05.05 17:32buy280.041.33250.00001.3381
912009.05.05 17:32modify260.021.33810.00001.3381
922009.05.05 17:32modify270.031.33530.00001.3381
932009.05.05 18:12buy limit290.061.32970.00001.3353
942009.05.05 18:30buy290.061.32970.00001.3353
952009.05.05 18:30modify260.021.33810.00001.3353
962009.05.05 18:30modify270.031.33530.00001.3353
972009.05.05 18:30modify280.041.33250.00001.3353
982009.05.05 19:10buy limit300.081.32390.00001.3355
992009.05.06 12:15t/p260.021.33530.00001.3353-5.605138.40
1002009.05.06 12:15t/p270.031.33530.00001.3353-0.005138.40
1012009.05.06 12:15t/p280.041.33530.00001.335311.205149.59
1022009.05.06 12:15t/p290.061.33530.00001.335333.605183.19
1032009.05.06 12:15delete300.081.32390.00001.3355
1042009.05.06 12:15buy stop310.021.33760.00001.3434
1052009.05.06 12:15buy limit320.021.33370.00001.3395
1062009.05.06 13:14buy310.021.33760.00001.3434
1072009.05.06 13:14delete320.021.33370.00001.3395
1082009.05.06 13:54buy limit330.031.32860.00001.3346
1092009.05.06 14:06buy330.031.32860.00001.3346
1102009.05.06 14:06modify310.021.33760.00001.3346
1112009.05.06 14:46buy limit340.041.32560.00001.3316
1122009.05.06 18:53t/p310.021.33460.00001.3346-6.005177.19
1132009.05.06 18:53t/p330.031.33460.00001.334618.005195.19
1142009.05.06 18:53delete340.041.32560.00001.3316
1152009.05.06 18:53buy stop350.021.33570.00001.3417
1162009.05.06 18:53buy limit360.021.33170.00001.3377
1172009.05.06 18:57buy350.021.33570.00001.3417
1182009.05.06 18:57delete360.021.33170.00001.3377
1192009.05.06 19:37buy limit370.031.32970.00001.3357
1202009.05.06 22:32buy370.031.32970.00001.3357
1212009.05.06 22:32modify350.021.33570.00001.3357
1222009.05.06 23:12buy limit380.041.32670.00001.3327
1232009.05.07 06:20buy380.041.32670.00001.3327
1242009.05.07 06:20modify350.021.33570.00001.3327
1252009.05.07 06:20modify370.031.32970.00001.3327
1262009.05.07 07:00buy limit390.061.32390.00001.3295
1272009.05.07 10:00t/p350.021.33270.00001.3327-6.005189.19
1282009.05.07 10:00t/p370.031.33270.00001.33279.005198.19
1292009.05.07 10:00t/p380.041.33270.00001.332724.005222.19
1302009.05.07 10:00delete390.061.32390.00001.3295
1312009.05.07 10:00buy stop400.021.33630.00001.3419
1322009.05.07 10:00buy limit410.021.33250.00001.3381
1332009.05.07 10:03buy410.021.33250.00001.3381
1342009.05.07 10:03delete400.021.33630.00001.3419
1352009.05.07 10:43buy limit420.031.32970.00001.3353
1362009.05.07 12:06t/p410.021.33810.00001.338111.205233.39
1372009.05.07 12:06delete420.031.32970.00001.3353
1382009.05.07 12:06buy stop430.021.33910.00001.3447
1392009.05.07 12:06buy limit440.021.33530.00001.3409
1402009.05.07 12:21buy440.021.33530.00001.3409
1412009.05.07 12:21delete430.021.33910.00001.3447
1422009.05.07 13:01buy limit450.031.33250.00001.3381
1432009.05.07 13:03t/p440.021.34090.00001.340911.205244.59
1442009.05.07 13:03delete450.031.33250.00001.3381
1452009.05.07 13:03buy stop460.021.34340.00001.3492
1462009.05.07 13:03buy limit470.021.33950.00001.3453
1472009.05.07 13:07buy460.021.34340.00001.3492
1482009.05.07 13:07delete470.021.33950.00001.3453
1492009.05.07 13:47buy limit480.031.34050.00001.3463
1502009.05.07 14:15buy480.031.34050.00001.3463
1512009.05.07 14:15modify460.021.34340.00001.3463
1522009.05.07 14:55buy limit490.041.33760.00001.3434
1532009.05.07 17:44buy490.041.33760.00001.3434
1542009.05.07 17:44modify460.021.34340.00001.3434
1552009.05.07 17:44modify480.031.34050.00001.3434
1562009.05.07 18:24buy limit500.061.33470.00001.3405
1572009.05.08 02:05buy500.061.33470.00001.3405
1582009.05.08 02:05modify460.021.34340.00001.3405
1592009.05.08 02:05modify480.031.34050.00001.3405
1602009.05.08 02:05modify490.041.33760.00001.3405
1612009.05.08 02:45buy limit510.081.32910.00001.3404
1622009.05.08 05:46t/p460.021.34050.00001.3405-5.805238.79
1632009.05.08 05:46t/p480.031.34050.00001.3405-0.005238.79
1642009.05.08 05:46t/p490.041.34050.00001.340511.605250.38
1652009.05.08 05:46t/p500.061.34050.00001.340534.805285.18
1662009.05.08 05:46delete510.081.32910.00001.3404
1672009.05.08 05:46buy stop520.021.34190.00001.3475
1682009.05.08 05:46buy limit530.021.33810.00001.3437
1692009.05.08 06:22buy520.021.34190.00001.3475
1702009.05.08 06:22delete530.021.33810.00001.3437
1712009.05.08 07:02buy limit540.031.33900.00001.3448
1722009.05.08 10:15buy540.031.33900.00001.3448
1732009.05.08 10:15modify520.021.34190.00001.3448
1742009.05.08 10:55buy limit550.041.33610.00001.3419
1752009.05.08 12:33t/p520.021.34480.00001.34485.805290.98
1762009.05.08 12:33t/p540.031.34480.00001.344817.405308.38
1772009.05.08 12:33delete550.041.33610.00001.3419
1782009.05.08 12:33buy stop560.021.34630.00001.3521
1792009.05.08 12:33buy limit570.021.34240.00001.3482
1802009.05.08 12:33buy560.021.34630.00001.3521
1812009.05.08 12:33delete570.021.34240.00001.3482
1822009.05.08 13:13buy limit580.031.34340.00001.3492
1832009.05.08 16:12t/p560.021.35210.00001.352111.605319.98
1842009.05.08 16:12delete580.031.34340.00001.3492
1852009.05.08 16:12buy stop590.021.35500.00001.3608
1862009.05.08 16:12buy limit600.021.35110.00001.3569
1872009.05.08 16:30buy590.021.35500.00001.3608
1882009.05.08 16:30delete600.021.35110.00001.3569
1892009.05.08 17:10buy limit610.031.35200.00001.3580
1902009.05.08 18:38t/p590.021.36080.00001.360811.605331.59
1912009.05.08 18:38delete610.031.35200.00001.3580
1922009.05.08 18:38buy stop620.021.36270.00001.3687
1932009.05.08 18:38buy limit630.021.35870.00001.3647
1942009.05.08 18:51buy620.021.36270.00001.3687
1952009.05.08 18:51delete630.021.35870.00001.3647
1962009.05.08 19:31buy limit640.031.35670.00001.3627
1972009.05.08 19:31modify640.031.35970.00001.3657
1982009.05.11 07:32buy640.031.35970.00001.3657
1992009.05.11 07:32modify620.021.36270.00001.3657
2002009.05.11 08:12buy limit650.041.35680.00001.3626
2012009.05.11 11:24buy650.041.35680.00001.3626
2022009.05.11 11:24modify620.021.36270.00001.3626
2032009.05.11 11:24modify640.031.35970.00001.3626
2042009.05.11 12:04buy limit660.061.35390.00001.3597
2052009.05.11 14:18t/p620.021.36260.00001.3626-0.205331.38
2062009.05.11 14:18t/p640.031.36260.00001.36268.705340.08
2072009.05.11 14:18t/p650.041.36260.00001.362623.205363.28
2082009.05.11 14:18delete660.061.35390.00001.3597
2092009.05.11 14:18buy stop670.021.36370.00001.3695
2102009.05.11 14:18buy limit680.021.35980.00001.3656
2112009.05.11 14:42buy670.021.36370.00001.3695
2122009.05.11 14:42delete680.021.35980.00001.3656
2132009.05.11 15:22buy limit690.031.36080.00001.3666
2142009.05.11 16:22buy690.031.36080.00001.3666
2152009.05.11 16:22modify670.021.36370.00001.3666
2162009.05.11 17:02buy limit700.041.35500.00001.3608
2172009.05.11 17:12modify700.041.35790.00001.3637
2182009.05.11 21:03buy700.041.35790.00001.3637
2192009.05.11 21:03modify670.021.36370.00001.3637
2202009.05.11 21:03modify690.031.36080.00001.3637
2212009.05.11 21:43buy limit710.061.35500.00001.3608
2222009.05.12 07:41t/p670.021.36370.00001.3637-0.005363.28
2232009.05.12 07:41t/p690.031.36370.00001.36378.705371.98
2242009.05.12 07:41t/p700.041.36370.00001.363723.205395.18
2252009.05.12 07:41delete710.061.35500.00001.3608
2262009.05.12 07:41buy stop720.021.36710.00001.3727
2272009.05.12 07:41buy limit730.021.36330.00001.3689
2282009.05.12 08:21buy720.021.36710.00001.3727
2292009.05.12 08:21delete730.021.36330.00001.3689
2302009.05.12 09:01buy limit740.031.36130.00001.3671
2312009.05.12 09:01modify740.031.36420.00001.3700
2322009.05.12 10:24buy740.031.36420.00001.3700
2332009.05.12 10:24modify720.021.36710.00001.3700
2342009.05.12 11:04buy limit750.041.35840.00001.3642
2352009.05.12 11:04modify750.041.36130.00001.3671
2362009.05.12 12:33t/p720.021.37000.00001.37005.805400.98
2372009.05.12 12:33t/p740.031.37000.00001.370017.405418.38
2382009.05.12 12:33delete750.041.36130.00001.3671
2392009.05.12 12:33buy stop760.021.37240.00001.3782
2402009.05.12 12:33buy limit770.021.36850.00001.3743
2412009.05.12 12:41buy770.021.36850.00001.3743
2422009.05.12 12:41delete760.021.37240.00001.3782
2432009.05.12 13:21buy limit780.031.36270.00001.3685
2442009.05.12 13:27modify780.031.36560.00001.3714
2452009.05.12 13:40buy780.031.36560.00001.3714
2462009.05.12 13:40modify770.021.36850.00001.3714
2472009.05.12 14:20buy limit790.041.35980.00001.3656
2482009.05.12 14:22modify790.041.36270.00001.3685
2492009.05.12 15:21buy790.041.36270.00001.3685
2502009.05.12 15:21modify770.021.36850.00001.3685
2512009.05.12 15:21modify780.031.36560.00001.3685
2522009.05.12 16:01buy limit800.061.35980.00001.3656
2532009.05.12 16:30buy800.061.35980.00001.3656
2542009.05.12 16:30modify770.021.36850.00001.3656
2552009.05.12 16:30modify780.031.36560.00001.3656
2562009.05.12 16:30modify790.041.36270.00001.3656
2572009.05.12 17:10buy limit810.081.35400.00001.3657
2582009.05.12 23:13t/p770.021.36560.00001.3656-5.805412.58
2592009.05.12 23:13t/p780.031.36560.00001.36560.005412.58
2602009.05.12 23:13t/p790.041.36560.00001.365611.605424.18
2612009.05.12 23:13t/p800.061.36560.00001.365634.805458.98
2622009.05.12 23:13delete810.081.35400.00001.3657
2632009.05.12 23:13buy stop820.021.36660.00001.3724
2642009.05.12 23:13buy limit830.021.36270.00001.3685
2652009.05.12 23:17buy820.021.36660.00001.3724
2662009.05.12 23:17delete830.021.36270.00001.3685
2672009.05.12 23:57buy limit840.031.36370.00001.3695
2682009.05.13 10:31buy840.031.36370.00001.3695
2692009.05.13 10:31modify820.021.36660.00001.3695
2702009.05.13 11:11buy limit850.041.36080.00001.3666
2712009.05.13 12:04buy850.041.36080.00001.3666
2722009.05.13 12:04modify820.021.36660.00001.3666
2732009.05.13 12:04modify840.031.36370.00001.3666
2742009.05.13 12:44buy limit860.061.35780.00001.3638
2752009.05.13 13:40buy860.061.35780.00001.3638
2762009.05.13 13:40modify820.021.36660.00001.3638
2772009.05.13 13:40modify840.031.36370.00001.3638
2782009.05.13 13:40modify850.041.36080.00001.3638
2792009.05.13 14:20buy limit870.081.35180.00001.3639
2802009.05.13 16:12t/p820.021.36380.00001.3638-5.605453.38
2812009.05.13 16:12t/p840.031.36380.00001.36380.305453.68
2822009.05.13 16:12t/p850.041.36380.00001.363812.005465.68
2832009.05.13 16:12t/p860.061.36380.00001.363836.005501.68
2842009.05.13 16:12delete870.081.35180.00001.3639
2852009.05.13 16:12buy stop880.021.36570.00001.3717
2862009.05.13 16:12buy limit890.021.36170.00001.3677
2872009.05.13 16:14buy880.021.36570.00001.3717
2882009.05.13 16:14delete890.021.36170.00001.3677
2892009.05.13 16:54buy limit900.031.35970.00001.3657
2902009.05.13 17:05buy900.031.35970.00001.3657
2912009.05.13 17:05modify880.021.36570.00001.3657
2922009.05.13 17:45buy limit910.041.35670.00001.3627
2932009.05.13 23:37buy910.041.35670.00001.3627
2942009.05.13 23:37modify880.021.36570.00001.3627
2952009.05.13 23:37modify900.031.35970.00001.3627
2962009.05.14 00:17buy limit920.061.35090.00001.3567
2972009.05.14 00:22modify920.061.35380.00001.3596
2982009.05.14 12:30buy920.061.35380.00001.3596
2992009.05.14 12:30modify880.021.36570.00001.3596
3002009.05.14 12:30modify900.031.35970.00001.3596
3012009.05.14 12:30modify910.041.35670.00001.3596
3022009.05.14 13:10buy limit930.081.34780.00001.3599
3032009.05.14 13:30t/p880.021.35960.00001.3596-12.205489.48
3042009.05.14 13:30t/p900.031.35960.00001.3596-0.305489.18
3052009.05.14 13:30t/p910.041.35960.00001.359611.605500.77
3062009.05.14 13:30t/p920.061.35960.00001.359634.805535.57
3072009.05.14 13:30delete930.081.34780.00001.3599
3082009.05.14 13:30buy stop940.021.36270.00001.3687
3092009.05.14 13:30buy limit950.021.35870.00001.3647
3102009.05.14 13:51buy950.021.35870.00001.3647
3112009.05.14 13:51delete940.021.36270.00001.3687
3122009.05.14 14:31buy limit960.031.35570.00001.3617
3132009.05.14 18:38t/p950.021.36470.00001.364712.005547.57
3142009.05.14 18:38delete960.031.35570.00001.3617
3152009.05.14 18:38buy stop970.021.36570.00001.3717
3162009.05.14 18:38buy limit980.021.36170.00001.3677
3172009.05.14 18:44buy970.021.36570.00001.3717
3182009.05.14 18:44delete980.021.36170.00001.3677
3192009.05.14 19:24buy limit990.031.36270.00001.3687
3202009.05.14 23:22buy990.031.36270.00001.3687
3212009.05.14 23:22modify970.021.36570.00001.3687
3222009.05.15 00:02buy limit1000.041.35970.00001.3657
3232009.05.15 06:05buy1000.041.35970.00001.3657
3242009.05.15 06:05modify970.021.36570.00001.3657
3252009.05.15 06:05modify990.031.36270.00001.3657
3262009.05.15 06:45buy limit1010.061.35670.00001.3627
3272009.05.15 08:48buy1010.061.35670.00001.3627
3282009.05.15 08:48modify970.021.36570.00001.3627
3292009.05.15 08:48modify990.031.36270.00001.3627
3302009.05.15 08:48modify1000.041.35970.00001.3627
3312009.05.15 09:28buy limit1020.081.35070.00001.3628
3322009.05.15 17:35buy1020.081.35070.00001.3628
3332009.05.18 13:24buy limit1030.111.34470.00001.3567
3342009.05.19 08:14t/p970.021.36270.00001.3627-6.005541.57
3352009.05.19 08:14t/p990.031.36270.00001.3627-0.005541.57
3362009.05.19 08:14t/p1000.041.36270.00001.362712.005553.57
3372009.05.19 08:14t/p1010.061.36270.00001.362736.005589.56
3382009.05.19 08:14modify1030.111.34780.00001.3536
3392009.05.19 08:15t/p1020.081.36280.00001.362896.805686.36
3402009.05.19 08:15delete1030.111.34780.00001.3536
3412009.05.19 08:15buy stop1040.021.36660.00001.3724
3422009.05.19 08:15buy limit1050.021.35980.00001.3656
3432009.05.19 12:30buy1050.021.35980.00001.3656
3442009.05.19 12:30delete1040.021.36660.00001.3724
3452009.05.19 13:10buy limit1060.031.35400.00001.3598
3462009.05.19 13:13modify1060.031.35690.00001.3627
3472009.05.19 14:04buy1060.031.35690.00001.3627
3482009.05.19 14:04modify1050.021.35980.00001.3627
3492009.05.19 14:44buy limit1070.041.35400.00001.3598
3502009.05.19 17:20t/p1050.021.36270.00001.36275.805692.16
3512009.05.19 17:20t/p1060.031.36270.00001.362717.405709.56
3522009.05.19 17:20delete1070.041.35400.00001.3598
3532009.05.19 17:20buy stop1080.021.36370.00001.3695
3542009.05.19 17:20buy limit1090.021.35980.00001.3656
3552009.05.19 17:26buy1080.021.36370.00001.3695
3562009.05.19 17:26delete1090.021.35980.00001.3656
3572009.05.19 18:06buy limit1100.031.35790.00001.3637
3582009.05.19 18:06modify1100.031.36080.00001.3666
3592009.05.20 01:44buy1100.031.36080.00001.3666
3602009.05.20 01:44modify1080.021.36370.00001.3666
3612009.05.20 02:24buy limit1110.041.35780.00001.3638
3622009.05.20 10:46t/p1080.021.36660.00001.36665.805715.36
3632009.05.20 10:46t/p1100.031.36660.00001.366617.405732.76
3642009.05.20 10:46delete1110.041.35780.00001.3638
3652009.05.20 10:46buy stop1120.021.36870.00001.3747
3662009.05.20 10:46buy limit1130.021.36470.00001.3707
3672009.05.20 11:39buy1120.021.36870.00001.3747
3682009.05.20 11:39delete1130.021.36470.00001.3707
3692009.05.20 12:19buy limit1140.031.36570.00001.3717
3702009.05.20 13:44t/p1120.021.37470.00001.374712.005744.76
3712009.05.20 13:44delete1140.031.36570.00001.3717
3722009.05.20 13:44buy stop1150.021.37710.00001.3833
3732009.05.20 13:44buy limit1160.021.37300.00001.3792
3742009.05.20 13:46buy1150.021.37710.00001.3833
3752009.05.20 13:46delete1160.021.37300.00001.3792
3762009.05.20 14:26buy limit1170.031.37400.00001.3802
3772009.05.21 08:21t/p1150.021.38330.00001.383312.405757.16
3782009.05.21 08:21delete1170.031.37400.00001.3802
3792009.05.21 08:21buy stop1180.021.38670.00001.3927
3802009.05.21 08:21buy limit1190.021.38270.00001.3887
3812009.05.21 08:23buy1190.021.38270.00001.3887
3822009.05.21 08:23delete1180.021.38670.00001.3927
3832009.05.21 09:03buy limit1200.031.37340.00001.3796
3842009.05.21 09:07modify1200.031.37650.00001.3827
3852009.05.21 11:30buy1200.031.37650.00001.3827
3862009.05.21 11:30modify1190.021.38270.00001.3827
3872009.05.21 12:10buy limit1210.041.37340.00001.3796
3882009.05.21 13:01buy1210.041.37340.00001.3796
3892009.05.21 13:01modify1190.021.38270.00001.3796
3902009.05.21 13:01modify1200.031.37650.00001.3796
3912009.05.21 13:41buy limit1220.061.37030.00001.3765
3922009.05.21 15:50t/p1190.021.37960.00001.3796-6.205750.96
3932009.05.21 15:50t/p1200.031.37960.00001.37969.305760.26
3942009.05.21 15:50t/p1210.041.37960.00001.379624.805785.06
3952009.05.21 15:50delete1220.061.37030.00001.3765
3962009.05.21 15:50buy stop1230.021.38330.00001.3895
3972009.05.21 15:50buy limit1240.021.37920.00001.3854
3982009.05.21 15:54buy1240.021.37920.00001.3854
3992009.05.21 15:54delete1230.021.38330.00001.3895
4002009.05.21 16:34buy limit1250.031.37610.00001.3823
4012009.05.21 16:40t/p1240.021.38540.00001.385412.405797.46
4022009.05.21 16:40delete1250.031.37610.00001.3823
4032009.05.21 16:40buy stop1260.021.38640.00001.3926
4042009.05.21 16:40buy limit1270.021.38230.00001.3885
4052009.05.21 16:41buy1260.021.38640.00001.3926
4062009.05.21 16:41delete1270.021.38230.00001.3885
4072009.05.21 17:21buy limit1280.031.38330.00001.3895
4082009.05.21 23:49t/p1260.021.39260.00001.392612.405809.86
4092009.05.21 23:49delete1280.031.38330.00001.3895
4102009.05.21 23:49buy stop1290.021.39570.00001.4019
4112009.05.21 23:49buy limit1300.021.39160.00001.3978
4122009.05.22 04:25buy1300.021.39160.00001.3978
4132009.05.22 04:25delete1290.021.39570.00001.4019
4142009.05.22 05:05buy limit1310.031.38860.00001.3946
4152009.05.22 07:19t/p1300.021.39780.00001.397812.405822.26
4162009.05.22 07:19delete1310.031.38860.00001.3946
4172009.05.22 07:19buy stop1320.021.39870.00001.4047
4182009.05.22 07:19buy limit1330.021.39470.00001.4007
4192009.05.22 07:28buy1330.021.39470.00001.4007
4202009.05.22 07:28delete1320.021.39870.00001.4047
4212009.05.22 08:08buy limit1340.031.38870.00001.3947
4222009.05.22 08:08modify1340.031.39170.00001.3977
4232009.05.22 13:13t/p1330.021.40070.00001.400712.005834.26
4242009.05.22 13:13delete1340.031.39170.00001.3977
4252009.05.22 13:13buy stop1350.021.40190.00001.4081
4262009.05.22 13:13buy limit1360.021.39780.00001.4040
4272009.05.22 13:18buy1350.021.40190.00001.4081
4282009.05.22 13:18delete1360.021.39780.00001.4040
4292009.05.22 13:58buy limit1370.031.39570.00001.4019
4302009.05.22 14:03modify1370.031.39880.00001.4050
4312009.05.22 14:38buy1370.031.39880.00001.4050
4322009.05.22 14:38modify1350.021.40190.00001.4050
4332009.05.22 15:18buy limit1380.041.39570.00001.4019
4342009.05.22 17:24t/p1350.021.40500.00001.40506.205840.46
4352009.05.22 17:24t/p1370.031.40500.00001.405018.605859.06
4362009.05.22 17:24delete1380.041.39570.00001.4019
4372009.05.22 17:24buy stop1390.021.40810.00001.4143
4382009.05.22 17:24buy limit1400.021.40400.00001.4102
4392009.05.22 17:26buy1400.021.40400.00001.4102
4402009.05.22 17:26delete1390.021.40810.00001.4143
4412009.05.22 18:06buy limit1410.031.39780.00001.4040
4422009.05.22 18:08modify1410.031.40090.00001.4071
4432009.05.22 18:14buy1410.031.40090.00001.4071
4442009.05.22 18:14modify1400.021.40400.00001.4071
4452009.05.22 18:54buy limit1420.041.39780.00001.4040
4462009.05.25 02:47buy1420.041.39780.00001.4040
4472009.05.25 02:47modify1400.021.40400.00001.4040
4482009.05.25 02:47modify1410.031.40090.00001.4040
4492009.05.25 03:27buy limit1430.061.39500.00001.4006
4502009.05.26 01:47buy1430.061.39500.00001.4006
4512009.05.26 01:47modify1400.021.40400.00001.4006
4522009.05.26 01:47modify1410.031.40090.00001.4006
4532009.05.26 01:47modify1420.041.39780.00001.4006
4542009.05.26 02:28buy limit1440.081.38940.00001.4006
4552009.05.26 08:41buy1440.081.38940.00001.4006
4562009.05.26 14:03buy limit1450.111.38360.00001.3952
4572009.05.27 20:57buy1450.111.38360.00001.3952
4582009.05.28 13:17buy limit1460.151.37780.00001.3895
4592009.05.28 13:17modify1400.021.40400.00001.3952
4602009.05.28 13:17modify1410.031.40090.00001.3952
4612009.05.28 13:17modify1420.041.39780.00001.3952
4622009.05.28 13:17modify1430.061.39500.00001.3952
4632009.05.28 13:17modify1440.081.38940.00001.3952
4642009.05.28 13:30t/p1400.021.39520.00001.3952-17.605841.45
4652009.05.28 13:30t/p1410.031.39520.00001.3952-17.115824.35
4662009.05.28 13:30t/p1420.041.39520.00001.3952-10.415813.94
4672009.05.28 13:30t/p1430.061.39520.00001.39521.195815.13
4682009.05.28 13:30t/p1440.081.39520.00001.395246.395861.52
4692009.05.28 13:30t/p1450.111.39520.00001.3952127.595989.11
4702009.05.28 13:30delete1460.151.37780.00001.3895
4712009.05.28 13:30buy stop1470.031.39870.00001.4047
4722009.05.28 13:30buy limit1480.031.39470.00001.4007
4732009.05.28 13:32buy1480.031.39470.00001.4007
4742009.05.28 13:32delete1470.031.39870.00001.4047
4752009.05.28 14:12buy limit1490.041.38870.00001.3947
4762009.05.28 14:34modify1490.041.39170.00001.3977
4772009.05.28 16:49buy1490.041.39170.00001.3977
4782009.05.28 16:49modify1480.031.39470.00001.3977
4792009.05.28 17:29buy limit1500.061.38870.00001.3947
4802009.05.29 01:34t/p1480.031.39770.00001.39779.005998.11
4812009.05.29 01:34t/p1490.041.39770.00001.397724.006022.11
4822009.05.29 01:34delete1500.061.38870.00001.3947
4832009.05.29 01:34buy stop1510.031.40140.00001.4072
4842009.05.29 01:34buy limit1520.031.39750.00001.4033
4852009.05.29 01:39buy1520.031.39750.00001.4033
4862009.05.29 01:39delete1510.031.40140.00001.4072
4872009.05.29 02:19buy limit1530.041.39460.00001.4004
4882009.05.29 09:07t/p1520.031.40330.00001.403317.406039.51
4892009.05.29 09:07delete1530.041.39460.00001.4004
4902009.05.29 09:07buy stop1540.031.40430.00001.4101
4912009.05.29 09:07buy limit1550.031.40040.00001.4062
4922009.05.29 09:18buy1540.031.40430.00001.4101
4932009.05.29 09:18delete1550.031.40040.00001.4062
4942009.05.29 09:58buy limit1560.041.40130.00001.4073
4952009.05.29 10:33t/p1540.031.41010.00001.410117.406056.91
4962009.05.29 10:33delete1560.041.40130.00001.4073
4972009.05.29 10:33buy stop1570.031.41370.00001.4197
4982009.05.29 10:33buy limit1580.031.40970.00001.4157
4992009.05.29 10:34buy1580.031.40970.00001.4157
5002009.05.29 10:34delete1570.031.41370.00001.4197
5012009.05.29 11:14buy limit1590.041.40670.00001.4127
5022009.05.29 14:55t/p1580.031.41570.00001.415718.006074.91
5032009.05.29 14:55delete1590.041.40670.00001.4127
5042009.05.29 14:55buy stop1600.031.41670.00001.4227
5052009.05.29 14:55buy limit1610.031.41270.00001.4187
5062009.05.29 14:55buy1600.031.41670.00001.4227
5072009.05.29 14:55delete1610.031.41270.00001.4187
5082009.05.29 15:35buy limit1620.041.41070.00001.4167
5092009.05.29 16:12modify1620.041.41370.00001.4197
5102009.05.29 16:21buy1620.041.41370.00001.4197
5112009.05.29 16:21modify1600.031.41670.00001.4197
5122009.05.29 17:01buy limit1630.061.41060.00001.4168
5132009.05.31 23:44buy1630.061.41060.00001.4168
5142009.05.31 23:44modify1600.031.41670.00001.4168
5152009.05.31 23:44modify1620.041.41370.00001.4168
5162009.06.01 00:24buy limit1640.081.40780.00001.4134
5172009.06.01 06:51t/p1600.031.41680.00001.41680.306075.21
5182009.06.01 06:51t/p1620.041.41680.00001.416812.406087.61
5192009.06.01 06:51t/p1630.061.41680.00001.416837.206124.81
5202009.06.01 06:51delete1640.081.40780.00001.4134
5212009.06.01 06:51buy stop1650.031.42030.00001.4259
5222009.06.01 06:51buy limit1660.031.41650.00001.4221
5232009.06.01 07:12buy1650.031.42030.00001.4259
5242009.06.01 07:12delete1660.031.41650.00001.4221
5252009.06.01 07:52buy limit1670.041.41740.00001.4232
5262009.06.01 13:17buy1670.041.41740.00001.4232
5272009.06.01 13:17modify1650.031.42030.00001.4232
5282009.06.01 13:57buy limit1680.061.41450.00001.4203
5292009.06.01 18:03t/p1650.031.42320.00001.42328.706133.51
5302009.06.01 18:03t/p1670.041.42320.00001.423223.206156.71
5312009.06.01 18:03delete1680.061.41450.00001.4203
5322009.06.01 18:03buy stop1690.031.42460.00001.4304
5332009.06.01 18:03buy limit1700.031.42070.00001.4265
5342009.06.01 18:21buy1700.031.42070.00001.4265
5352009.06.01 18:21delete1690.031.42460.00001.4304
5362009.06.01 19:01buy limit1710.041.41490.00001.4207
5372009.06.01 19:10buy1710.041.41490.00001.4207
5382009.06.01 19:10modify1700.031.42070.00001.4207
5392009.06.01 19:50buy limit1720.061.41200.00001.4178
5402009.06.02 06:25buy1720.061.41200.00001.4178
5412009.06.02 06:25modify1700.031.42070.00001.4178
5422009.06.02 06:25modify1710.041.41490.00001.4178
5432009.06.02 07:05buy limit1730.081.40930.00001.4147
5442009.06.02 10:10t/p1700.031.41780.00001.4178-8.706148.01
5452009.06.02 10:10t/p1710.041.41780.00001.417811.606159.61
5462009.06.02 10:10t/p1720.061.41780.00001.417834.806194.41
5472009.06.02 10:10delete1730.081.40930.00001.4147
5482009.06.02 10:10buy stop1740.031.42090.00001.4263
5492009.06.02 10:10buy limit1750.031.41720.00001.4226
5502009.06.02 10:28buy1740.031.42090.00001.4263
5512009.06.02 10:28delete1750.031.41720.00001.4226
5522009.06.02 11:08buy limit1760.041.41810.00001.4237
5532009.06.02 11:37t/p1740.031.42630.00001.426316.206210.61
5542009.06.02 11:37delete1760.041.41810.00001.4237
5552009.06.02 11:37buy stop1770.031.42870.00001.4343
5562009.06.02 11:37buy limit1780.031.42490.00001.4305
5572009.06.02 12:03buy1780.031.42490.00001.4305
5582009.06.02 12:03delete1770.031.42870.00001.4343
5592009.06.02 12:43buy limit1790.041.41930.00001.4249
5602009.06.02 12:53modify1790.041.42210.00001.4277
5612009.06.02 13:23buy1790.041.42210.00001.4277
5622009.06.02 13:23modify1780.031.42490.00001.4277
5632009.06.02 14:03buy limit1800.061.41930.00001.4249
5642009.06.02 14:34t/p1780.031.42770.00001.42778.406219.01
5652009.06.02 14:34t/p1790.041.42770.00001.427722.406241.41
5662009.06.02 14:34delete1800.061.41930.00001.4249
5672009.06.02 14:34buy stop1810.031.42870.00001.4343
5682009.06.02 14:34buy limit1820.031.42490.00001.4305
5692009.06.02 14:34buy1810.031.42870.00001.4343
5702009.06.02 14:34delete1820.031.42490.00001.4305
5712009.06.02 15:14buy limit1830.041.42590.00001.4315
5722009.06.03 08:02buy1830.041.42590.00001.4315
5732009.06.03 08:02modify1810.031.42870.00001.4315
5742009.06.03 08:42buy limit1840.061.42010.00001.4259
5752009.06.03 09:19buy1840.061.42010.00001.4259
5762009.06.03 09:19modify1810.031.42870.00001.4259
5772009.06.03 09:19modify1830.041.42590.00001.4259
5782009.06.03 09:59buy limit1850.081.41710.00001.4231
5792009.06.03 10:42t/p1810.031.42590.00001.4259-8.406233.00
5802009.06.03 10:42t/p1830.041.42590.00001.42590.006233.00
5812009.06.03 10:42t/p1840.061.42590.00001.425934.806267.80
5822009.06.03 10:42delete1850.081.41710.00001.4231
5832009.06.03 10:42buy stop1860.031.42870.00001.4347
5842009.06.03 10:42buy limit1870.031.42470.00001.4307
5852009.06.03 10:58buy1870.031.42470.00001.4307
5862009.06.03 10:58delete1860.031.42870.00001.4347
5872009.06.03 11:38buy limit1880.041.41870.00001.4247
5882009.06.03 12:10modify1880.041.42170.00001.4277
5892009.06.03 12:14buy1880.041.42170.00001.4277
5902009.06.03 12:14modify1870.031.42470.00001.4277
5912009.06.03 12:54buy limit1890.061.41270.00001.4187
5922009.06.03 12:57modify1890.061.41570.00001.4217
5932009.06.03 13:38modify1890.061.41870.00001.4247
5942009.06.03 13:44buy1890.061.41870.00001.4247
5952009.06.03 13:44modify1870.031.42470.00001.4247
5962009.06.03 13:44modify1880.041.42170.00001.4247
5972009.06.03 14:24buy limit1900.081.41570.00001.4217
5982009.06.03 16:31buy1900.081.41570.00001.4217
5992009.06.03 16:31modify1870.031.42470.00001.4217
6002009.06.03 16:31modify1880.041.42170.00001.4217
6012009.06.03 16:31modify1890.061.41870.00001.4217
6022009.06.03 17:11buy limit1910.111.40970.00001.4218
6032009.06.04 06:45t/p1870.031.42170.00001.4217-9.006258.80
6042009.06.04 06:45t/p1880.041.42170.00001.4217-0.006258.80
6052009.06.04 06:45t/p1890.061.42170.00001.421717.996276.79
6062009.06.04 06:45t/p1900.081.42170.00001.421747.996324.79
6072009.06.04 06:45delete1910.111.40970.00001.4218
6082009.06.04 06:45buy stop1920.031.42270.00001.4287
6092009.06.04 06:45buy limit1930.031.41870.00001.4247
6102009.06.04 07:19buy1920.031.42270.00001.4287
6112009.06.04 07:19delete1930.031.41870.00001.4247
6122009.06.04 07:59buy limit1940.041.41970.00001.4257
6132009.06.04 09:53buy1940.041.41970.00001.4257
6142009.06.04 09:53modify1920.031.42270.00001.4257
6152009.06.04 10:33buy limit1950.061.41370.00001.4197
6162009.06.04 11:13buy1950.061.41370.00001.4197
6172009.06.04 11:13modify1920.031.42270.00001.4197
6182009.06.04 11:13modify1940.041.41970.00001.4197
6192009.06.04 11:53buy limit1960.081.41070.00001.4167
6202009.06.04 11:55buy1960.081.41070.00001.4167
6212009.06.04 11:55modify1920.031.42270.00001.4167
6222009.06.04 11:55modify1940.041.41970.00001.4167
6232009.06.04 11:55modify1950.061.41370.00001.4167
6242009.06.04 12:35buy limit1970.111.40450.00001.4169
6252009.06.04 12:58t/p1920.031.41670.00001.4167-18.006306.79
6262009.06.04 12:58t/p1940.041.41670.00001.4167-12.006294.79
6272009.06.04 12:58t/p1950.061.41670.00001.416718.006312.79
6282009.06.04 12:58t/p1960.081.41670.00001.416748.006360.79
6292009.06.04 12:58delete1970.111.40450.00001.4169
6302009.06.04 12:58buy stop1980.031.42050.00001.4267
6312009.06.04 12:58buy limit1990.031.41640.00001.4226
6322009.06.04 12:58buy1990.031.41640.00001.4226
6332009.06.04 12:58delete1980.031.42050.00001.4267
6342009.06.04 13:39buy limit2000.041.41020.00001.4164
6352009.06.04 13:45modify2000.041.41330.00001.4195
6362009.06.04 13:50buy2000.041.41330.00001.4195
6372009.06.04 13:50modify1990.031.41640.00001.4195
6382009.06.04 14:30buy limit2010.061.41020.00001.4164
6392009.06.04 15:08t/p1990.031.41950.00001.41959.306370.09
6402009.06.04 15:08t/p2000.041.41950.00001.419524.806394.89
6412009.06.04 15:08delete2010.061.41020.00001.4164
6422009.06.04 15:08buy stop2020.031.42050.00001.4267
6432009.06.04 15:08buy limit2030.031.41640.00001.4226
6442009.06.04 15:17buy2020.031.42050.00001.4267
6452009.06.04 15:17delete2030.031.41640.00001.4226
6462009.06.04 15:57buy limit2040.041.41740.00001.4236
6472009.06.04 16:02buy2040.041.41740.00001.4236
6482009.06.04 16:02modify2020.031.42050.00001.4236
6492009.06.04 16:42buy limit2050.061.41430.00001.4205
6502009.06.05 12:32t/p2020.031.42360.00001.42369.306404.18
6512009.06.05 12:32t/p2040.041.42360.00001.423624.806428.98
6522009.06.05 12:32delete2050.061.41430.00001.4205
6532009.06.05 12:32buy stop2060.031.42570.00001.4317
6542009.06.05 12:32buy limit2070.031.42170.00001.4277
6552009.06.05 12:33buy2060.031.42570.00001.4317
6562009.06.05 12:33delete2070.031.42170.00001.4277
6572009.06.05 13:13buy limit2080.041.40710.00001.4133
6582009.06.05 13:19buy2080.041.40710.00001.4133
6592009.06.05 13:19modify2060.031.42570.00001.4133
6602009.06.05 13:59buy limit2090.061.40070.00001.4071
6612009.06.05 14:07buy2090.061.40070.00001.4071
6622009.06.05 14:07modify2060.031.42570.00001.4071
6632009.06.05 14:07modify2080.041.40710.00001.4071
6642009.06.05 14:47buy limit2100.081.39750.00001.4039
6652009.06.05 18:05buy2100.081.39750.00001.4039
6662009.06.05 18:05modify2060.031.42570.00001.4039
6672009.06.05 18:05modify2080.041.40710.00001.4039
6682009.06.05 18:05modify2090.061.40070.00001.4039
6692009.06.05 18:45buy limit2110.111.39090.00001.4041
6702009.06.08 07:29buy2110.111.39090.00001.4041
6712009.06.09 07:21buy limit2120.151.38470.00001.3972
6722009.06.09 07:21modify2060.031.42570.00001.4041
6732009.06.09 07:21modify2080.041.40710.00001.4041
6742009.06.09 07:21modify2090.061.40070.00001.4041
6752009.06.09 07:21modify2100.081.39750.00001.4041
6762009.06.09 16:06t/p2060.031.40410.00001.4041-64.806364.18
6772009.06.09 16:06t/p2080.041.40410.00001.4041-12.006352.18
6782009.06.09 16:06t/p2090.061.40410.00001.404120.406372.58
6792009.06.09 16:06t/p2100.081.40410.00001.404152.806425.37
6802009.06.09 16:06t/p2110.111.40410.00001.4041145.206570.57
6812009.06.09 16:06delete2120.151.38470.00001.3972
6822009.06.09 16:06buy stop2130.031.40550.00001.4119
6832009.06.09 16:06buy limit2140.031.40130.00001.4077
6842009.06.09 17:12sell stop2150.031.39790.00001.3915
6852009.06.09 17:12buy2140.031.40130.00001.4077
6862009.06.09 17:12delete2130.031.40550.00001.4119
6872009.06.09 17:12delete2150.031.39790.00001.3915
6882009.06.09 17:52buy limit2160.041.39810.00001.4045
6892009.06.09 18:26t/p2140.031.40770.00001.407719.206589.77
6902009.06.09 18:26delete2160.041.39810.00001.4045
6912009.06.09 18:26buy stop2170.031.40870.00001.4151
6922009.06.09 18:26buy limit2180.031.40450.00001.4109
6932009.06.09 18:28buy2170.031.40870.00001.4151
6942009.06.09 18:28delete2180.031.40450.00001.4109
6952009.06.09 19:08buy limit2190.041.40550.00001.4119
6962009.06.09 23:41buy2190.041.40550.00001.4119
6972009.06.09 23:41modify2170.031.40870.00001.4119
6982009.06.10 00:21buy limit2200.061.40230.00001.4087
6992009.06.10 05:53t/p2170.031.41190.00001.41199.606599.37
7002009.06.10 05:53t/p2190.041.41190.00001.411925.606624.97
7012009.06.10 05:53delete2200.061.40230.00001.4087
7022009.06.10 05:53buy stop2210.031.41310.00001.4197
7032009.06.10 05:53buy limit2220.031.40880.00001.4154
7042009.06.10 06:44buy2220.031.40880.00001.4154
7052009.06.10 06:44delete2210.031.41310.00001.4197
7062009.06.10 07:24buy limit2230.041.40550.00001.4121
7072009.06.10 13:01buy2230.041.40550.00001.4121
7082009.06.10 13:01modify2220.031.40880.00001.4121
7092009.06.10 13:41buy limit2240.061.40220.00001.4088
7102009.06.10 13:54buy2240.061.40220.00001.4088
7112009.06.10 13:54modify2220.031.40880.00001.4088
7122009.06.10 13:54modify2230.041.40550.00001.4088
7132009.06.10 14:34buy limit2250.081.39890.00001.4055
7142009.06.10 15:01buy2250.081.39890.00001.4055
7152009.06.10 15:01modify2220.031.40880.00001.4055
7162009.06.10 15:01modify2230.041.40550.00001.4055
7172009.06.10 15:01modify2240.061.40220.00001.4055
7182009.06.10 15:41buy limit2260.111.39210.00001.4057
7192009.06.10 18:01buy2260.111.39210.00001.4057
7202009.06.11 01:17buy limit2270.151.38550.00001.3988
7212009.06.11 01:17modify2220.031.40880.00001.4057
7222009.06.11 01:17modify2230.041.40550.00001.4057
7232009.06.11 01:17modify2240.061.40220.00001.4057
7242009.06.11 01:17modify2250.081.39890.00001.4057
7252009.06.11 04:34t/p2220.031.40570.00001.4057-9.306615.66
7262009.06.11 04:34t/p2230.041.40570.00001.40570.806616.46
7272009.06.11 04:34t/p2240.061.40570.00001.405720.996637.45
7282009.06.11 04:34t/p2250.081.40570.00001.405754.396691.85
7292009.06.11 04:34t/p2260.111.40570.00001.4057149.596841.44
7302009.06.11 04:34delete2270.151.38550.00001.3988
7312009.06.11 04:34buy stop2280.031.40830.00001.4151
7322009.06.11 04:34buy limit2290.031.40390.00001.4107
7332009.06.11 05:44buy2290.031.40390.00001.4107
7342009.06.11 05:44delete2280.031.40830.00001.4151
7352009.06.11 06:24buy limit2300.041.40050.00001.4073
7362009.06.11 07:10buy2300.041.40050.00001.4073
7372009.06.11 07:10modify2290.031.40390.00001.4073
7382009.06.11 07:50buy limit2310.061.39370.00001.4005
7392009.06.11 07:56modify2310.061.39710.00001.4039
7402009.06.11 12:07buy2310.061.39710.00001.4039
7412009.06.11 12:07modify2290.031.40390.00001.4039
7422009.06.11 12:07modify2300.041.40050.00001.4039
7432009.06.11 12:47buy limit2320.081.39370.00001.4005
7442009.06.11 13:46t/p2290.031.40390.00001.40390.006841.44
7452009.06.11 13:46t/p2300.041.40390.00001.403913.606855.04
7462009.06.11 13:46t/p2310.061.40390.00001.403940.806895.84
7472009.06.11 13:46delete2320.081.39370.00001.4005
7482009.06.11 13:46buy stop2330.031.40490.00001.4117
7492009.06.11 13:46buy limit2340.031.40050.00001.4073
7502009.06.11 13:50buy2330.031.40490.00001.4117
7512009.06.11 13:50delete2340.031.40050.00001.4073
7522009.06.11 14:30buy limit2350.041.40150.00001.4083
7532009.06.11 17:02t/p2330.031.41170.00001.411720.406916.24
7542009.06.11 17:02delete2350.041.40150.00001.4083
7552009.06.11 17:02buy stop2360.031.41510.00001.4219
7562009.06.11 17:02buy limit2370.031.41070.00001.4175
7572009.06.11 17:07buy2370.031.41070.00001.4175
7582009.06.11 17:07delete2360.031.41510.00001.4219
7592009.06.11 17:47buy limit2380.041.40720.00001.4142
7602009.06.12 04:15buy2380.041.40720.00001.4142
7612009.06.12 04:15modify2370.031.41070.00001.4142
7622009.06.12 04:55buy limit2390.061.40380.00001.4106
7632009.06.12 09:14buy2390.061.40380.00001.4106
7642009.06.12 09:14modify2370.031.41070.00001.4106
7652009.06.12 09:14modify2380.041.40720.00001.4106
7662009.06.12 09:54buy limit2400.081.40030.00001.4073
7672009.06.12 11:19buy2400.081.40030.00001.4073
7682009.06.12 11:19modify2370.031.41070.00001.4073
7692009.06.12 11:19modify2380.041.40720.00001.4073
7702009.06.12 11:19modify2390.061.40380.00001.4073
7712009.06.12 11:59buy limit2410.111.39330.00001.4074
7722009.06.15 05:28buy2410.111.39330.00001.4074
7732009.06.16 08:53buy limit2420.151.37970.00001.3933
7742009.06.16 09:00modify2420.151.38650.00001.4001
7752009.06.16 13:33buy2420.151.38650.00001.4001
7762009.06.16 14:33buy limit2430.211.37970.00001.3934
7772009.06.16 14:33modify2370.031.41070.00001.4001
7782009.06.16 14:33modify2380.041.40720.00001.4001
7792009.06.16 14:33modify2390.061.40380.00001.4001
7802009.06.16 14:33modify2400.081.40030.00001.4001
7812009.06.16 14:33modify2410.111.39330.00001.4001
7822009.06.18 14:11t/p2370.031.40010.00001.4001-31.816884.43
7832009.06.18 14:11t/p2380.041.40010.00001.4001-28.416856.02
7842009.06.18 14:11t/p2390.061.40010.00001.4001-22.216833.81
7852009.06.18 14:11t/p2400.081.40010.00001.4001-1.616832.20
7862009.06.18 14:11t/p2410.111.40010.00001.400174.786906.98
7872009.06.18 14:11t/p2420.151.40010.00001.4001203.987110.96
7882009.06.18 14:11delete2430.211.37970.00001.3934
7892009.06.18 14:11buy stop2440.031.40110.00001.4083
7902009.06.18 14:11buy limit2450.031.39650.00001.4037
7912009.06.18 14:36buy2450.031.39650.00001.4037
7922009.06.18 14:36delete2440.031.40110.00001.4083
7932009.06.18 15:16buy limit2460.041.39290.00001.4001
7942009.06.18 17:58buy2460.041.39290.00001.4001
7952009.06.18 17:58modify2450.031.39650.00001.4001
7962009.06.18 18:38buy limit2470.061.38570.00001.3929
7972009.06.18 22:02modify2470.061.38930.00001.3965
7982009.06.19 00:10buy2470.061.38930.00001.3965
7992009.06.19 00:10modify2450.031.39650.00001.3965
8002009.06.19 00:10modify2460.041.39290.00001.3965
8012009.06.19 00:50buy limit2480.081.38580.00001.3928
8022009.06.19 15:40t/p2450.031.39650.00001.3965-0.007110.96
8032009.06.19 15:40t/p2460.041.39650.00001.396514.407125.36
8042009.06.19 15:40t/p2470.061.39650.00001.396543.207168.56
8052009.06.19 15:40delete2480.081.38580.00001.3928
8062009.06.19 15:40buy stop2490.031.40070.00001.4077
8072009.06.19 15:40buy limit2500.031.39620.00001.4032
8082009.06.19 15:56buy2490.031.40070.00001.4077
8092009.06.19 15:56delete2500.031.39620.00001.4032
8102009.06.19 16:36buy limit2510.041.39350.00001.4007
8112009.06.19 17:32modify2510.041.39710.00001.4043
8122009.06.19 18:12buy2510.041.39710.00001.4043
8132009.06.19 18:12modify2490.031.40070.00001.4043
8142009.06.19 18:52buy limit2520.061.39350.00001.4007
8152009.06.19 20:45buy2520.061.39350.00001.4007
8162009.06.19 20:45modify2490.031.40070.00001.4007
8172009.06.19 20:45modify2510.041.39710.00001.4007
8182009.06.21 22:00buy limit2530.081.39010.00001.3969
8192009.06.22 01:09buy2530.081.39010.00001.3969
8202009.06.22 01:09modify2490.031.40070.00001.3969
8212009.06.22 01:09modify2510.041.39710.00001.3969
8222009.06.22 01:09modify2520.061.39350.00001.3969
8232009.06.22 01:49buy limit2540.111.38350.00001.3967
8242009.06.22 11:15buy2540.111.38350.00001.3967
8252009.06.23 07:03buy limit2550.151.37710.00001.3899
8262009.06.23 07:03modify2490.031.40070.00001.3967
8272009.06.23 07:03modify2510.041.39710.00001.3967
8282009.06.23 07:03modify2520.061.39350.00001.3967
8292009.06.23 07:03modify2530.081.39010.00001.3967
8302009.06.23 10:38t/p2490.031.39670.00001.3967-12.007156.56
8312009.06.23 10:38t/p2510.041.39670.00001.3967-1.607154.96
8322009.06.23 10:38t/p2520.061.39670.00001.396719.207174.15
8332009.06.23 10:38t/p2530.081.39670.00001.396752.807226.95
8342009.06.23 10:38t/p2540.111.39670.00001.3967145.207372.15
8352009.06.23 10:38delete2550.151.37710.00001.3899
8362009.06.23 10:38buy stop2560.031.39990.00001.4065
8372009.06.23 10:38buy limit2570.031.39560.00001.4022
8382009.06.23 12:20buy2560.031.39990.00001.4065
8392009.06.23 12:20delete2570.031.39560.00001.4022
8402009.06.23 13:00buy limit2580.041.39660.00001.4032
8412009.06.23 16:06t/p2560.031.40650.00001.406519.807391.95
8422009.06.23 16:06delete2580.041.39660.00001.4032
8432009.06.23 16:06buy stop2590.031.40830.00001.4151
8442009.06.23 16:06buy limit2600.031.40390.00001.4107
8452009.06.23 16:11buy2590.031.40830.00001.4151
8462009.06.23 16:11delete2600.031.40390.00001.4107
8472009.06.23 16:51buy limit2610.041.40490.00001.4117
8482009.06.24 11:28buy2610.041.40490.00001.4117
8492009.06.24 11:28modify2590.031.40830.00001.4117
8502009.06.24 12:08buy limit2620.061.40140.00001.4084
8512009.06.24 14:25buy2620.061.40140.00001.4084
8522009.06.24 14:25modify2590.031.40830.00001.4084
8532009.06.24 14:25modify2610.041.40490.00001.4084
8542009.06.24 15:05buy limit2630.081.39790.00001.4049
8552009.06.24 16:17buy2630.081.39790.00001.4049
8562009.06.24 16:17modify2590.031.40830.00001.4049
8572009.06.24 16:17modify2610.041.40490.00001.4049
8582009.06.24 16:17modify2620.061.40140.00001.4049
8592009.06.24 16:57buy limit2640.111.39090.00001.4050
8602009.06.24 18:36buy2640.111.39090.00001.4050
8612009.06.25 09:04buy limit2650.151.38390.00001.3979
8622009.06.26 04:51t/p2590.031.40490.00001.4049-10.207381.74
8632009.06.26 04:51t/p2610.041.40490.00001.4049-0.007381.74
8642009.06.26 04:51t/p2620.061.40490.00001.404920.997402.73
8652009.06.26 04:51t/p2630.081.40490.00001.404955.997458.72
8662009.06.26 04:51modify2650.151.38750.00001.3943
8672009.06.26 04:51t/p2640.111.40500.00001.4050155.097613.81
8682009.06.26 04:51delete2650.151.38750.00001.3943
8692009.06.26 04:51buy stop2660.031.40830.00001.4151
8702009.06.26 04:51buy limit2670.031.40390.00001.4107
8712009.06.26 05:22buy2670.031.40390.00001.4107
8722009.06.26 05:22delete2660.031.40830.00001.4151
8732009.06.26 06:02buy limit2680.041.40050.00001.4073
8742009.06.26 12:32t/p2670.031.41070.00001.410720.407634.21
8752009.06.26 12:32delete2680.041.40050.00001.4073
8762009.06.26 12:32buy stop2690.031.41170.00001.4185
8772009.06.26 12:32buy limit2700.031.41070.00001.4175
8782009.06.26 12:32buy2700.031.41070.00001.4175
8792009.06.26 12:32delete2690.031.41170.00001.4185
8802009.06.26 13:12buy limit2710.041.40390.00001.4107
8812009.06.26 13:36modify2710.041.40730.00001.4141
8822009.06.26 13:55buy2710.041.40730.00001.4141
8832009.06.26 13:55modify2700.031.41070.00001.4141
8842009.06.26 14:35buy limit2720.061.40390.00001.4107
8852009.06.29 00:24buy2720.061.40390.00001.4107
8862009.06.29 00:24modify2700.031.41070.00001.4107
8872009.06.29 00:24modify2710.041.40730.00001.4107
8882009.06.29 01:04buy limit2730.081.40080.00001.4070
8892009.06.29 02:44buy2730.081.40080.00001.4070
8902009.06.29 02:44modify2700.031.41070.00001.4070
8912009.06.29 02:44modify2710.041.40730.00001.4070
8922009.06.29 02:44modify2720.061.40390.00001.4070
8932009.06.29 03:24buy limit2740.111.39440.00001.4072
8942009.06.29 12:37t/p2700.031.40700.00001.4070-11.107623.11
8952009.06.29 12:37t/p2710.041.40700.00001.4070-1.207621.91
8962009.06.29 12:37t/p2720.061.40700.00001.407018.607640.51
8972009.06.29 12:37t/p2730.081.40700.00001.407049.607690.11
8982009.06.29 12:37delete2740.111.39440.00001.4072
8992009.06.29 12:37buy stop2750.031.40870.00001.4151
9002009.06.29 12:37buy limit2760.031.40450.00001.4109
9012009.06.29 13:52buy2760.031.40450.00001.4109
9022009.06.29 13:52delete2750.031.40870.00001.4151
9032009.06.29 14:32buy limit2770.041.40130.00001.4077
9042009.06.29 23:26t/p2760.031.41090.00001.410919.207709.31
9052009.06.29 23:26delete2770.041.40130.00001.4077
9062009.06.29 23:26buy stop2780.031.41190.00001.4183
9072009.06.29 23:26buy limit2790.031.40770.00001.4141
9082009.06.30 00:14buy2780.031.41190.00001.4183
9092009.06.30 00:14delete2790.031.40770.00001.4141
9102009.06.30 00:54buy limit2800.041.40900.00001.4148
9112009.06.30 08:30buy2800.041.40900.00001.4148
9122009.06.30 08:30modify2780.031.41190.00001.4148
9132009.06.30 09:10buy limit2810.061.40600.00001.4120
9142009.06.30 14:01buy2810.061.40600.00001.4120
9152009.06.30 14:01modify2780.031.41190.00001.4120
9162009.06.30 14:01modify2800.041.40900.00001.4120
9172009.06.30 14:41buy limit2820.081.39700.00001.4030
9182009.06.30 14:47modify2820.081.40000.00001.4060
9192009.06.30 16:17modify2820.081.40300.00001.4090
9202009.06.30 17:33buy2820.081.40300.00001.4090
9212009.06.30 17:33modify2780.031.41190.00001.4090
9222009.06.30 17:33modify2800.041.40900.00001.4090
9232009.06.30 17:33modify2810.061.40600.00001.4090
9242009.06.30 18:13buy limit2830.111.39700.00001.4091
9252009.07.01 12:12t/p2780.031.40900.00001.4090-8.707700.61
9262009.07.01 12:12t/p2800.041.40900.00001.4090-0.007700.60
9272009.07.01 12:12t/p2810.061.40900.00001.409018.007718.60
9282009.07.01 12:12t/p2820.081.40900.00001.409048.007766.60
9292009.07.01 12:12delete2830.111.39700.00001.4091
9302009.07.01 12:12buy stop2840.031.41120.00001.4174
9312009.07.01 12:12buy limit2850.031.40710.00001.4133
9322009.07.01 12:29buy2840.031.41120.00001.4174
9332009.07.01 12:29delete2850.031.40710.00001.4133
9342009.07.01 13:09buy limit2860.041.40810.00001.4143
9352009.07.01 16:02t/p2840.031.41740.00001.417418.607785.20
9362009.07.01 16:02delete2860.041.40810.00001.4143
9372009.07.01 16:02buy stop2870.031.42150.00001.4279
9382009.07.01 16:02buy limit2880.031.41730.00001.4237
9392009.07.01 16:04buy2880.031.41730.00001.4237
9402009.07.01 16:04delete2870.031.42150.00001.4279
9412009.07.01 16:44buy limit2890.041.41410.00001.4205
9422009.07.01 20:56buy2890.041.41410.00001.4205
9432009.07.01 20:56modify2880.031.41730.00001.4205
9442009.07.01 21:36buy limit2900.061.41090.00001.4173
9452009.07.02 02:25buy2900.061.41090.00001.4173
9462009.07.02 02:25modify2880.031.41730.00001.4173
9472009.07.02 02:25modify2890.041.41410.00001.4173
9482009.07.02 03:05buy limit2910.081.40790.00001.4139
9492009.07.02 10:24buy2910.081.40790.00001.4139
9502009.07.02 10:24modify2880.031.41730.00001.4139
9512009.07.02 10:24modify2890.041.41410.00001.4139
9522009.07.02 10:24modify2900.061.41090.00001.4139
9532009.07.02 11:04buy limit2920.111.40170.00001.4141
9542009.07.02 12:40buy2920.111.40170.00001.4141
9552009.07.06 18:35buy limit2930.151.39090.00001.4018
9562009.07.06 18:35modify2880.031.41730.00001.4141
9572009.07.06 18:35modify2890.041.41410.00001.4141
9582009.07.06 18:35modify2900.061.41090.00001.4141
9592009.07.06 18:35modify2910.081.40790.00001.4141
9602009.07.06 20:12modify2930.151.39630.00001.4072
9612009.07.07 01:28buy2930.151.39630.00001.4072
9622009.07.07 03:44buy limit2940.211.39110.00001.4016
9632009.07.07 03:44modify2880.031.41730.00001.4072
9642009.07.07 03:44modify2890.041.41410.00001.4072
9652009.07.07 03:44modify2900.061.41090.00001.4072
9662009.07.07 03:44modify2910.081.40790.00001.4072
9672009.07.07 03:44modify2920.111.40170.00001.4072
9682009.07.07 07:16buy2940.211.39110.00001.4016
9692009.07.07 08:55buy limit2950.291.38590.00001.3964
9702009.07.07 08:55modify2880.031.41730.00001.4016
9712009.07.07 08:55modify2890.041.41410.00001.4016
9722009.07.07 08:55modify2900.061.41090.00001.4016
9732009.07.07 08:55modify2910.081.40790.00001.4016
9742009.07.07 08:55modify2920.111.40170.00001.4016
9752009.07.07 08:55modify2930.151.39630.00001.4016
9762009.07.07 11:00t/p2880.031.40160.00001.4016-47.117738.09
9772009.07.07 11:00t/p2890.041.40160.00001.4016-50.017688.09
9782009.07.07 11:00t/p2900.061.40160.00001.4016-55.817632.28
9792009.07.07 11:00t/p2910.081.40160.00001.4016-50.417581.88
9802009.07.07 11:00t/p2920.111.40160.00001.4016-1.117580.77
9812009.07.07 11:00t/p2930.151.40160.00001.401679.507660.27
9822009.07.07 11:00t/p2940.211.40160.00001.4016220.507880.77
9832009.07.07 11:00delete2950.291.38590.00001.3964
9842009.07.07 11:00buy stop2960.031.40470.00001.4101
9852009.07.07 11:00buy limit2970.031.40100.00001.4064
9862009.07.07 11:37buy2960.031.40470.00001.4101
9872009.07.07 11:37delete2970.031.40100.00001.4064
9882009.07.07 12:17buy limit2980.041.39930.00001.4047
9892009.07.07 12:30modify2980.041.40200.00001.4074
9902009.07.07 12:59buy2980.041.40200.00001.4074
9912009.07.07 12:59modify2960.031.40470.00001.4074
9922009.07.07 13:39buy limit2990.061.39660.00001.4020
9932009.07.07 14:52modify2990.061.39930.00001.4047
9942009.07.07 15:12buy2990.061.39930.00001.4047
9952009.07.07 15:12modify2960.031.40470.00001.4047
9962009.07.07 15:12modify2980.041.40200.00001.4047
9972009.07.07 15:52buy limit3000.081.39390.00001.3993
9982009.07.07 16:38buy3000.081.39390.00001.3993
9992009.07.07 16:38modify2960.031.40470.00001.3993
10002009.07.07 16:38modify2980.041.40200.00001.3993
10012009.07.07 16:38modify2990.061.39930.00001.3993
10022009.07.07 17:18buy limit3010.111.38850.00001.3994
10032009.07.08 00:44buy3010.111.38850.00001.3994
10042009.07.08 10:02buy limit3020.151.38310.00001.3940
10052009.07.09 11:56t/p2960.031.39930.00001.3993-16.207864.56
10062009.07.09 11:56t/p2980.041.39930.00001.3993-10.807853.76
10072009.07.09 11:56t/p2990.061.39930.00001.3993-0.017853.75
10082009.07.09 11:56t/p3000.081.39930.00001.399343.197896.94
10092009.07.09 11:56modify3020.151.38580.00001.3912
10102009.07.09 12:02t/p3010.111.39940.00001.3994119.898016.83
10112009.07.09 12:02delete3020.151.38580.00001.3912
10122009.07.09 12:02buy stop3030.031.40200.00001.4074
10132009.07.09 12:02buy limit3040.031.39830.00001.4037
10142009.07.09 12:35buy3040.031.39830.00001.4037
10152009.07.09 12:35delete3030.031.40200.00001.4074
10162009.07.09 13:15buy limit3050.041.39560.00001.4010
10172009.07.09 13:46buy3050.041.39560.00001.4010
10182009.07.09 13:46modify3040.031.39830.00001.4010
10192009.07.09 14:26buy limit3060.061.39290.00001.3983
10202009.07.09 15:42t/p3040.031.40100.00001.40108.108024.93
10212009.07.09 15:42t/p3050.041.40100.00001.401021.608046.53
10222009.07.09 15:42delete3060.061.39290.00001.3983
10232009.07.09 15:42buy stop3070.031.40200.00001.4074
10242009.07.09 15:42buy limit3080.031.39830.00001.4037
10252009.07.09 15:43buy3070.031.40200.00001.4074
10262009.07.09 15:43delete3080.031.39830.00001.4037
10272009.07.09 16:23buy limit3090.041.39930.00001.4047
10282009.07.10 00:49buy3090.041.39930.00001.4047
10292009.07.10 00:49modify3070.031.40200.00001.4047
10302009.07.10 01:29buy limit3100.061.39670.00001.4019
10312009.07.10 03:38buy3100.061.39670.00001.4019
10322009.07.10 03:38modify3070.031.40200.00001.4019
10332009.07.10 03:38modify3090.041.39930.00001.4019
10342009.07.10 04:18buy limit3110.081.39410.00001.3993
10352009.07.10 07:07buy3110.081.39410.00001.3993
10362009.07.10 07:07modify3070.031.40200.00001.3993
10372009.07.10 07:07modify3090.041.39930.00001.3993
10382009.07.10 07:07modify3100.061.39670.00001.3993
10392009.07.10 07:47buy limit3120.111.38870.00001.3995
10402009.07.10 09:40buy3120.111.38870.00001.3995
10412009.07.10 16:44buy limit3130.151.38330.00001.3942
10422009.07.10 16:44modify3070.031.40200.00001.3995
10432009.07.10 16:44modify3090.041.39930.00001.3995
10442009.07.10 16:44modify3100.061.39670.00001.3995
10452009.07.10 16:44modify3110.081.39410.00001.3995
10462009.07.13 19:41t/p3070.031.39950.00001.3995-7.508039.03
10472009.07.13 19:41t/p3090.041.39950.00001.39950.808039.83
10482009.07.13 19:41t/p3100.061.39950.00001.399516.808056.63
10492009.07.13 19:41t/p3110.081.39950.00001.399543.208099.82
10502009.07.13 19:41t/p3120.111.39950.00001.3995118.808218.62
10512009.07.13 19:41delete3130.151.38330.00001.3942
10522009.07.13 19:41buy stop3140.031.40070.00001.4057
10532009.07.13 19:41buy limit3150.031.39720.00001.4022
10542009.07.13 23:59buy3140.031.40070.00001.4057
10552009.07.13 23:59delete3150.031.39720.00001.4022
10562009.07.14 00:39buy limit3160.041.39830.00001.4031
10572009.07.14 00:55buy3160.041.39830.00001.4031
10582009.07.14 00:55modify3140.031.40070.00001.4031
10592009.07.14 01:35buy limit3170.061.39580.00001.4008
10602009.07.14 12:40buy3170.061.39580.00001.4008
10612009.07.14 12:40modify3140.031.40070.00001.4008
10622009.07.14 12:40modify3160.041.39830.00001.4008
10632009.07.14 13:20buy limit3180.081.39330.00001.3983
10642009.07.14 17:24buy3180.081.39330.00001.3983
10652009.07.14 17:24modify3140.031.40070.00001.3983
10662009.07.14 17:24modify3160.041.39830.00001.3983
10672009.07.14 17:24modify3170.061.39580.00001.3983
10682009.07.14 18:04buy limit3190.111.38830.00001.3984
10692009.07.15 00:02t/p3140.031.39830.00001.3983-7.208211.42
10702009.07.15 00:02t/p3160.041.39830.00001.3983-0.008211.42
10712009.07.15 00:02t/p3170.061.39830.00001.398315.008226.41
10722009.07.15 00:02t/p3180.081.39830.00001.398340.008266.41
10732009.07.15 00:02delete3190.111.38830.00001.3984
10742009.07.15 00:02buy stop3200.031.40070.00001.4057
10752009.07.15 00:02buy limit3210.031.39720.00001.4022
10762009.07.15 00:31buy3210.031.39720.00001.4022
10772009.07.15 00:31delete3200.031.40070.00001.4057
10782009.07.15 01:11buy limit3220.041.39470.00001.3997
10792009.07.15 06:11t/p3210.031.40220.00001.402215.008281.41
10802009.07.15 06:11delete3220.041.39470.00001.3997
10812009.07.15 06:11buy stop3230.031.40470.00001.4099
10822009.07.15 06:11buy limit3240.031.40110.00001.4063
10832009.07.15 06:46buy3230.031.40470.00001.4099
10842009.07.15 06:46delete3240.031.40110.00001.4063
10852009.07.15 07:26buy limit3250.041.40210.00001.4073
10862009.07.15 12:51t/p3230.031.40990.00001.409915.608297.01
10872009.07.15 12:51delete3250.041.40210.00001.4073
10882009.07.15 12:51buy stop3260.031.41250.00001.4177
10892009.07.15 12:51buy limit3270.031.40890.00001.4141
10902009.07.15 13:12buy3270.031.40890.00001.4141
10912009.07.15 13:12delete3260.031.41250.00001.4177
10922009.07.15 13:52buy limit3280.041.40630.00001.4115
10932009.07.16 02:34buy3280.041.40630.00001.4115
10942009.07.16 02:34modify3270.031.40890.00001.4115
10952009.07.16 03:14buy limit3290.061.40370.00001.4089
10962009.07.16 10:33t/p3270.031.41150.00001.41157.808304.81
10972009.07.16 10:33t/p3280.041.41150.00001.411520.808325.61
10982009.07.16 10:33delete3290.061.40370.00001.4089
10992009.07.16 10:33buy stop3300.031.41250.00001.4177
11002009.07.16 10:33buy limit3310.031.40890.00001.4141
11012009.07.16 10:40buy3300.031.41250.00001.4177
11022009.07.16 10:40delete3310.031.40890.00001.4141
11032009.07.16 11:20buy limit3320.041.40730.00001.4125
11042009.07.16 11:21modify3320.041.40990.00001.4151
11052009.07.16 14:13buy3320.041.40990.00001.4151
11062009.07.16 14:13modify3300.031.41250.00001.4151
11072009.07.16 14:53buy limit3330.061.40720.00001.4126
11082009.07.16 20:27t/p3300.031.41510.00001.41517.808333.41
11092009.07.16 20:27t/p3320.041.41510.00001.415120.808354.21
11102009.07.16 20:27delete3330.061.40720.00001.4126
11112009.07.16 20:27buy stop3340.041.41820.00001.4236
11122009.07.16 20:27buy limit3350.041.41450.00001.4199
11132009.07.16 21:23buy3350.041.41450.00001.4199
11142009.07.16 21:23delete3340.041.41820.00001.4236
11152009.07.16 22:03buy limit3360.061.41180.00001.4172
11162009.07.17 00:54buy3360.061.41180.00001.4172
11172009.07.17 00:54modify3350.041.41450.00001.4172
11182009.07.17 01:34buy limit3370.081.40940.00001.4142
11192009.07.17 06:33buy3370.081.40940.00001.4142
11202009.07.17 06:33modify3350.041.41450.00001.4142
11212009.07.17 06:33modify3360.061.41180.00001.4142
11222009.07.17 07:13buy limit3380.111.40690.00001.4119
11232009.07.17 12:18buy3380.111.40690.00001.4119
11242009.07.17 12:18modify3350.041.41450.00001.4119
11252009.07.17 12:18modify3360.061.41180.00001.4119
11262009.07.17 12:18modify3370.081.40940.00001.4119
11272009.07.17 12:58buy limit3390.151.40190.00001.4119
11282009.07.17 13:12t/p3350.041.41190.00001.4119-10.408343.81
11292009.07.17 13:12t/p3360.061.41190.00001.41190.608344.41
11302009.07.17 13:12t/p3370.081.41190.00001.411920.008364.41
11312009.07.17 13:12t/p3380.111.41190.00001.411955.008419.41
11322009.07.17 13:12delete3390.151.40190.00001.4119
11332009.07.17 13:12buy stop3400.041.41320.00001.4182
11342009.07.17 13:12buy limit3410.041.40970.00001.4147
11352009.07.17 14:24buy3400.041.41320.00001.4182
11362009.07.17 14:24delete3410.041.40970.00001.4147
11372009.07.17 15:04buy limit3420.061.40820.00001.4132
11382009.07.17 15:44modify3420.061.41070.00001.4157
11392009.07.17 19:32buy3420.061.41070.00001.4157
11402009.07.17 19:32modify3400.041.41320.00001.4157
11412009.07.17 20:12buy limit3430.081.40820.00001.4132
11422009.07.19 23:59close at stop3420.061.413540.00001.415717.048436.45
11432009.07.19 23:59close at stop3400.041.413540.00001.41571.368437.81