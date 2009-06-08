Strategy Tester Report
Steady Growth _Beta_Issued_EURGBP_15MIN
AlpariUK-Micro-1 (Build 224)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.22 23:45 (2009.06.08 - 2009.07.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|broker_GMT=2; symbol="EURGBP";
|Bars in test
|4145
|Ticks modelled
|1918364
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|292
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1955.73
|Gross profit
|8672.83
|Gross loss
|-10628.56
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-10.03
|Absolute drawdown
|2336.07
|Maximal drawdown
|2867.73 (27.23%)
|Relative drawdown
|27.23% (2867.73)
|Total trades
|195
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|195 (73.33%)
|Profit trades (% of total)
|143 (73.33%)
|Loss trades (% of total)
|52 (26.67%)
|Largest
|profit trade
|157.41
|loss trade
|-226.43
|Average
|profit trade
|60.65
|loss trade
|-204.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|30 (1901.34)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1248.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1901.34 (30)
|consecutive loss (count of losses)
|-1248.74 (6)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.06.08 00:24
|buy
|1
|1.00
|0.87358
|0.87223
|0.00000
|2
|2009.06.08 01:03
|close
|1
|1.00
|0.87398
|0.87223
|0.00000
|66.04
|10066.04
|3
|2009.06.08 07:04
|buy
|2
|1.00
|0.87746
|0.87611
|0.00000
|4
|2009.06.08 07:24
|buy
|3
|1.00
|0.87726
|0.87591
|0.00000
|5
|2009.06.08 08:01
|close
|3
|1.00
|0.87766
|0.87591
|0.00000
|66.04
|10132.08
|6
|2009.06.08 08:01
|close
|2
|1.00
|0.87787
|0.87611
|0.00000
|67.70
|10199.78
|7
|2009.06.08 21:18
|buy
|4
|1.00
|0.86535
|0.86400
|0.00000
|8
|2009.06.08 21:35
|buy
|5
|1.00
|0.86514
|0.86379
|0.00000
|9
|2009.06.08 21:40
|close
|5
|1.00
|0.86554
|0.86379
|0.00000
|66.04
|10265.82
|10
|2009.06.08 21:50
|close
|4
|1.00
|0.86575
|0.86400
|0.00000
|66.04
|10331.86
|11
|2009.06.09 01:57
|buy
|6
|1.00
|0.86599
|0.86464
|0.00000
|12
|2009.06.09 01:58
|buy
|7
|1.00
|0.86579
|0.86444
|0.00000
|13
|2009.06.09 02:51
|close
|7
|1.00
|0.86619
|0.86444
|0.00000
|66.05
|10397.91
|14
|2009.06.09 02:56
|close
|6
|1.00
|0.86639
|0.86464
|0.00000
|66.05
|10463.96
|15
|2009.06.09 04:19
|buy
|8
|1.00
|0.86612
|0.86477
|0.00000
|16
|2009.06.09 04:50
|close
|8
|1.00
|0.86653
|0.86477
|0.00000
|67.70
|10531.66
|17
|2009.06.09 07:17
|buy
|9
|1.00
|0.86598
|0.86463
|0.00000
|18
|2009.06.09 07:26
|buy
|10
|1.00
|0.86578
|0.86443
|0.00000
|19
|2009.06.09 07:33
|buy
|11
|0.80
|0.86548
|0.86413
|0.00000
|20
|2009.06.09 08:25
|s/l
|9
|1.00
|0.86463
|0.86463
|0.00000
|-222.92
|10308.74
|21
|2009.06.09 08:30
|s/l
|10
|1.00
|0.86443
|0.86443
|0.00000
|-222.93
|10085.81
|22
|2009.06.09 08:35
|s/l
|11
|0.80
|0.86413
|0.86413
|0.00000
|-178.34
|9907.47
|23
|2009.06.09 22:30
|buy
|12
|1.00
|0.86191
|0.86056
|0.00000
|24
|2009.06.09 22:56
|close
|12
|1.00
|0.86232
|0.86056
|0.00000
|67.70
|9975.17
|25
|2009.06.10 01:55
|buy
|13
|1.00
|0.86219
|0.86084
|0.00000
|26
|2009.06.10 02:20
|buy
|14
|1.00
|0.86198
|0.86063
|0.00000
|27
|2009.06.10 02:58
|close
|14
|1.00
|0.86239
|0.86063
|0.00000
|67.71
|10042.88
|28
|2009.06.10 03:30
|close
|13
|1.00
|0.86260
|0.86084
|0.00000
|67.70
|10110.58
|29
|2009.06.10 04:33
|buy
|15
|1.00
|0.86221
|0.86086
|0.00000
|30
|2009.06.10 05:21
|close
|15
|1.00
|0.86263
|0.86086
|0.00000
|69.36
|10179.94
|31
|2009.06.10 05:24
|buy
|16
|1.00
|0.86217
|0.86082
|0.00000
|32
|2009.06.10 06:16
|close
|16
|1.00
|0.86257
|0.86082
|0.00000
|66.05
|10245.99
|33
|2009.06.10 07:35
|buy
|17
|1.00
|0.86231
|0.86096
|0.00000
|34
|2009.06.10 07:35
|buy
|18
|1.00
|0.86211
|0.86076
|0.00000
|35
|2009.06.10 07:36
|buy
|19
|0.80
|0.86181
|0.86046
|0.00000
|36
|2009.06.10 08:01
|s/l
|17
|1.00
|0.86096
|0.86096
|0.00000
|-222.94
|10023.05
|37
|2009.06.10 08:04
|s/l
|18
|1.00
|0.86076
|0.86076
|0.00000
|-222.94
|9800.11
|38
|2009.06.10 08:21
|s/l
|19
|0.80
|0.86046
|0.86046
|0.00000
|-178.36
|9621.75
|39
|2009.06.10 21:15
|buy
|20
|1.00
|0.85632
|0.85497
|0.00000
|40
|2009.06.10 21:27
|buy
|21
|1.00
|0.85612
|0.85477
|0.00000
|41
|2009.06.10 21:33
|buy
|22
|0.70
|0.85581
|0.85446
|0.00000
|42
|2009.06.10 22:04
|s/l
|20
|1.00
|0.85497
|0.85497
|0.00000
|-222.94
|9398.81
|43
|2009.06.10 22:45
|s/l
|21
|1.00
|0.85477
|0.85477
|0.00000
|-222.94
|9175.87
|44
|2009.06.10 22:45
|s/l
|22
|0.70
|0.85446
|0.85446
|0.00000
|-156.06
|9019.81
|45
|2009.06.11 04:14
|buy
|23
|1.00
|0.85511
|0.85376
|0.00000
|46
|2009.06.11 04:21
|buy
|24
|0.90
|0.85491
|0.85356
|0.00000
|47
|2009.06.11 06:27
|close
|24
|0.90
|0.85531
|0.85356
|0.00000
|59.44
|9079.25
|48
|2009.06.11 06:27
|close
|23
|1.00
|0.85552
|0.85376
|0.00000
|67.71
|9146.96
|49
|2009.06.11 21:55
|buy
|25
|1.00
|0.85136
|0.85001
|0.00000
|50
|2009.06.11 21:58
|buy
|26
|0.90
|0.85115
|0.84980
|0.00000
|51
|2009.06.11 21:58
|buy
|27
|0.70
|0.85084
|0.84949
|0.00000
|52
|2009.06.11 23:02
|close
|27
|0.70
|0.85116
|0.84949
|0.00000
|36.99
|9183.95
|53
|2009.06.12 02:37
|close
|26
|0.90
|0.85155
|0.84980
|0.00000
|58.40
|9242.35
|54
|2009.06.12 04:11
|close
|25
|1.00
|0.85176
|0.85001
|0.00000
|64.89
|9307.25
|55
|2009.06.12 07:10
|buy
|28
|1.00
|0.85148
|0.85013
|0.00000
|56
|2009.06.12 07:15
|buy
|29
|1.00
|0.85126
|0.84991
|0.00000
|57
|2009.06.12 07:16
|buy
|30
|0.70
|0.85095
|0.84960
|0.00000
|58
|2009.06.12 08:16
|s/l
|28
|1.00
|0.85013
|0.85013
|0.00000
|-222.91
|9084.34
|59
|2009.06.12 08:25
|s/l
|29
|1.00
|0.84991
|0.84991
|0.00000
|-222.92
|8861.42
|60
|2009.06.12 08:51
|close
|30
|0.70
|0.85125
|0.84960
|0.00000
|34.67
|8896.09
|61
|2009.06.15 00:00
|buy
|31
|1.00
|0.85149
|0.85014
|0.00000
|62
|2009.06.15 03:30
|close
|31
|1.00
|0.85190
|0.85014
|0.00000
|67.70
|8963.79
|63
|2009.06.15 05:19
|buy
|32
|1.00
|0.85248
|0.85113
|0.00000
|64
|2009.06.15 05:32
|buy
|33
|0.90
|0.85228
|0.85093
|0.00000
|65
|2009.06.15 05:35
|buy
|34
|0.70
|0.85197
|0.85062
|0.00000
|66
|2009.06.15 07:16
|s/l
|32
|1.00
|0.85113
|0.85113
|0.00000
|-222.92
|8740.87
|67
|2009.06.15 07:35
|s/l
|33
|0.90
|0.85093
|0.85093
|0.00000
|-200.63
|8540.24
|68
|2009.06.15 07:52
|s/l
|34
|0.70
|0.85062
|0.85062
|0.00000
|-156.05
|8384.19
|69
|2009.06.15 21:25
|buy
|35
|1.00
|0.84604
|0.84469
|0.00000
|70
|2009.06.15 21:38
|buy
|36
|0.80
|0.84583
|0.84448
|0.00000
|71
|2009.06.15 22:16
|buy
|37
|0.60
|0.84553
|0.84418
|0.00000
|72
|2009.06.16 00:48
|close
|37
|0.60
|0.84583
|0.84418
|0.00000
|29.03
|8413.21
|73
|2009.06.16 01:07
|close
|36
|0.80
|0.84623
|0.84448
|0.00000
|51.92
|8465.13
|74
|2009.06.16 01:55
|close
|35
|1.00
|0.84645
|0.84469
|0.00000
|66.55
|8531.67
|75
|2009.06.16 06:46
|buy
|38
|1.00
|0.84911
|0.84776
|0.00000
|76
|2009.06.16 06:46
|buy
|39
|0.90
|0.84891
|0.84756
|0.00000
|77
|2009.06.16 07:21
|close
|39
|0.90
|0.84931
|0.84756
|0.00000
|59.45
|8591.12
|78
|2009.06.16 07:26
|buy
|40
|0.70
|0.84861
|0.84726
|0.00000
|79
|2009.06.16 07:32
|close
|40
|0.70
|0.84891
|0.84726
|0.00000
|34.68
|8625.80
|80
|2009.06.16 07:34
|close
|38
|1.00
|0.84952
|0.84776
|0.00000
|67.70
|8693.50
|81
|2009.06.16 07:52
|buy
|41
|1.00
|0.84848
|0.84713
|0.00000
|82
|2009.06.16 07:58
|buy
|42
|0.90
|0.84827
|0.84692
|0.00000
|83
|2009.06.16 08:20
|close
|42
|0.90
|0.84868
|0.84692
|0.00000
|60.93
|8754.43
|84
|2009.06.16 08:22
|close
|41
|1.00
|0.84888
|0.84713
|0.00000
|66.06
|8820.49
|85
|2009.06.16 21:00
|buy
|43
|1.00
|0.84244
|0.84109
|0.00000
|86
|2009.06.16 21:30
|close
|43
|1.00
|0.84284
|0.84109
|0.00000
|66.06
|8886.55
|87
|2009.06.17 00:46
|buy
|44
|1.00
|0.84360
|0.84225
|0.00000
|88
|2009.06.17 01:09
|buy
|45
|0.90
|0.84339
|0.84204
|0.00000
|89
|2009.06.17 01:32
|close
|45
|0.90
|0.84380
|0.84204
|0.00000
|60.94
|8947.49
|90
|2009.06.17 01:42
|close
|44
|1.00
|0.84400
|0.84225
|0.00000
|66.07
|9013.56
|91
|2009.06.17 04:28
|buy
|46
|1.00
|0.84492
|0.84357
|0.00000
|92
|2009.06.17 05:46
|buy
|47
|0.90
|0.84471
|0.84336
|0.00000
|93
|2009.06.17 08:47
|close
|47
|0.90
|0.84512
|0.84336
|0.00000
|60.94
|9074.50
|94
|2009.06.17 08:53
|close
|46
|1.00
|0.84532
|0.84357
|0.00000
|66.06
|9140.56
|95
|2009.06.17 22:35
|buy
|48
|1.00
|0.85022
|0.84887
|0.00000
|96
|2009.06.17 23:13
|close
|48
|1.00
|0.85064
|0.84887
|0.00000
|69.37
|9209.93
|97
|2009.06.18 01:59
|buy
|49
|1.00
|0.85041
|0.84906
|0.00000
|98
|2009.06.18 02:09
|close
|49
|1.00
|0.85081
|0.84906
|0.00000
|66.07
|9276.00
|99
|2009.06.18 05:04
|buy
|50
|1.00
|0.85117
|0.84982
|0.00000
|100
|2009.06.18 05:28
|close
|50
|1.00
|0.85158
|0.84982
|0.00000
|67.72
|9343.72
|101
|2009.06.18 21:00
|buy
|51
|1.00
|0.85036
|0.84901
|0.00000
|102
|2009.06.18 21:16
|buy
|52
|1.00
|0.85011
|0.84876
|0.00000
|103
|2009.06.18 21:17
|buy
|53
|0.70
|0.84985
|0.84850
|0.00000
|104
|2009.06.18 22:01
|close
|53
|0.70
|0.85015
|0.84850
|0.00000
|34.69
|9378.41
|105
|2009.06.18 22:26
|close
|52
|1.00
|0.85053
|0.84876
|0.00000
|69.36
|9447.77
|106
|2009.06.18 22:28
|close
|51
|1.00
|0.85076
|0.84901
|0.00000
|66.06
|9513.83
|107
|2009.06.19 00:38
|buy
|54
|1.00
|0.85079
|0.84944
|0.00000
|108
|2009.06.19 00:46
|buy
|55
|1.00
|0.85059
|0.84924
|0.00000
|109
|2009.06.19 01:10
|buy
|56
|0.70
|0.85028
|0.84893
|0.00000
|110
|2009.06.19 01:19
|s/l
|54
|1.00
|0.84944
|0.84944
|0.00000
|-222.95
|9290.88
|111
|2009.06.19 01:20
|s/l
|55
|1.00
|0.84924
|0.84924
|0.00000
|-222.95
|9067.93
|112
|2009.06.19 02:10
|close
|56
|0.70
|0.85059
|0.84893
|0.00000
|35.84
|9103.77
|113
|2009.06.19 06:03
|buy
|57
|1.00
|0.85176
|0.85041
|0.00000
|114
|2009.06.19 06:04
|buy
|58
|0.90
|0.85152
|0.85017
|0.00000
|115
|2009.06.19 06:04
|buy
|59
|0.70
|0.85121
|0.84986
|0.00000
|116
|2009.06.19 07:01
|close
|59
|0.70
|0.85154
|0.84986
|0.00000
|38.15
|9141.92
|117
|2009.06.19 07:34
|close
|58
|0.90
|0.85196
|0.85017
|0.00000
|65.40
|9207.32
|118
|2009.06.19 07:58
|close
|57
|1.00
|0.85219
|0.85041
|0.00000
|71.02
|9278.34
|119
|2009.06.19 21:00
|buy
|60
|1.00
|0.84506
|0.84371
|0.00000
|120
|2009.06.19 21:30
|close
|60
|1.00
|0.84546
|0.84371
|0.00000
|66.07
|9344.41
|121
|2009.06.19 22:43
|buy
|61
|1.00
|0.84499
|0.84364
|0.00000
|122
|2009.06.19 22:44
|buy
|62
|1.00
|0.84478
|0.84343
|0.00000
|123
|2009.06.22 00:02
|close
|62
|1.00
|0.84523
|0.84343
|0.00000
|73.16
|9417.58
|124
|2009.06.22 00:20
|close
|61
|1.00
|0.84544
|0.84364
|0.00000
|73.16
|9490.74
|125
|2009.06.22 02:02
|buy
|63
|1.00
|0.84536
|0.84401
|0.00000
|126
|2009.06.22 02:13
|buy
|64
|1.00
|0.84515
|0.84380
|0.00000
|127
|2009.06.22 02:16
|buy
|65
|0.70
|0.84486
|0.84351
|0.00000
|128
|2009.06.22 03:54
|s/l
|63
|1.00
|0.84401
|0.84401
|0.00000
|-222.95
|9267.79
|129
|2009.06.22 06:09
|buy
|66
|1.00
|0.84451
|0.84316
|0.00000
|130
|2009.06.22 06:29
|s/l
|64
|1.00
|0.84380
|0.84380
|0.00000
|-222.92
|9044.87
|131
|2009.06.22 06:29
|s/l
|65
|0.70
|0.84351
|0.84351
|0.00000
|-156.05
|8888.82
|132
|2009.06.22 06:33
|s/l
|66
|1.00
|0.84316
|0.84316
|0.00000
|-222.93
|8665.89
|133
|2009.06.22 21:23
|buy
|67
|1.00
|0.84795
|0.84660
|0.00000
|134
|2009.06.22 23:42
|close
|67
|1.00
|0.84850
|0.84660
|0.00000
|90.81
|8756.70
|135
|2009.06.22 23:52
|buy
|68
|1.00
|0.84781
|0.84646
|0.00000
|136
|2009.06.23 00:46
|close
|68
|1.00
|0.84821
|0.84646
|0.00000
|64.89
|8821.60
|137
|2009.06.23 05:32
|buy
|69
|1.00
|0.84946
|0.84811
|0.00000
|138
|2009.06.23 05:34
|buy
|70
|0.90
|0.84925
|0.84790
|0.00000
|139
|2009.06.23 07:03
|buy
|71
|0.70
|0.84896
|0.84761
|0.00000
|140
|2009.06.23 07:12
|close
|71
|0.70
|0.84926
|0.84761
|0.00000
|34.67
|8856.27
|141
|2009.06.23 07:35
|close
|70
|0.90
|0.84966
|0.84790
|0.00000
|60.94
|8917.21
|142
|2009.06.23 07:36
|close
|69
|1.00
|0.84986
|0.84811
|0.00000
|66.05
|8983.26
|143
|2009.06.23 21:01
|buy
|72
|1.00
|0.85597
|0.85462
|0.00000
|144
|2009.06.23 21:29
|buy
|73
|0.90
|0.85575
|0.85440
|0.00000
|145
|2009.06.23 22:06
|buy
|74
|0.70
|0.85547
|0.85412
|0.00000
|146
|2009.06.24 00:35
|close
|74
|0.70
|0.85577
|0.85412
|0.00000
|33.88
|9017.14
|147
|2009.06.24 00:52
|close
|73
|0.90
|0.85615
|0.85440
|0.00000
|58.42
|9075.56
|148
|2009.06.24 01:12
|close
|72
|1.00
|0.85637
|0.85462
|0.00000
|64.91
|9140.48
|149
|2009.06.24 04:34
|buy
|75
|1.00
|0.85615
|0.85480
|0.00000
|150
|2009.06.24 04:56
|buy
|76
|0.90
|0.85595
|0.85460
|0.00000
|151
|2009.06.24 05:10
|buy
|77
|0.70
|0.85565
|0.85430
|0.00000
|152
|2009.06.24 07:44
|close
|77
|0.70
|0.85598
|0.85430
|0.00000
|38.15
|9178.63
|153
|2009.06.24 07:51
|s/l
|75
|1.00
|0.85480
|0.85480
|0.00000
|-222.95
|8955.68
|154
|2009.06.24 08:34
|close
|76
|0.90
|0.85635
|0.85460
|0.00000
|59.45
|9015.13
|155
|2009.06.25 00:19
|buy
|78
|1.00
|0.84864
|0.84729
|0.00000
|156
|2009.06.25 01:16
|buy
|79
|0.90
|0.84841
|0.84706
|0.00000
|157
|2009.06.25 02:06
|buy
|80
|0.70
|0.84814
|0.84679
|0.00000
|158
|2009.06.25 02:49
|close
|80
|0.70
|0.84845
|0.84679
|0.00000
|35.84
|9050.97
|159
|2009.06.25 05:39
|close
|79
|0.90
|0.84882
|0.84706
|0.00000
|60.94
|9111.91
|160
|2009.06.25 05:40
|close
|78
|1.00
|0.84905
|0.84729
|0.00000
|67.71
|9179.62
|161
|2009.06.25 21:13
|buy
|81
|1.00
|0.85436
|0.85301
|0.00000
|162
|2009.06.25 21:25
|buy
|82
|0.90
|0.85411
|0.85276
|0.00000
|163
|2009.06.25 21:41
|close
|82
|0.90
|0.85451
|0.85276
|0.00000
|59.46
|9239.08
|164
|2009.06.25 22:22
|close
|81
|1.00
|0.85476
|0.85301
|0.00000
|66.06
|9305.14
|165
|2009.06.25 23:01
|buy
|83
|1.00
|0.85400
|0.85265
|0.00000
|166
|2009.06.25 23:08
|close
|83
|1.00
|0.85440
|0.85265
|0.00000
|66.07
|9371.21
|167
|2009.06.26 01:40
|buy
|84
|1.00
|0.85398
|0.85263
|0.00000
|168
|2009.06.26 01:40
|buy
|85
|1.00
|0.85378
|0.85243
|0.00000
|169
|2009.06.26 01:40
|buy
|86
|0.70
|0.85345
|0.85210
|0.00000
|170
|2009.06.26 02:19
|close
|86
|0.70
|0.85375
|0.85210
|0.00000
|34.68
|9405.89
|171
|2009.06.26 03:44
|close
|85
|1.00
|0.85418
|0.85243
|0.00000
|66.06
|9471.95
|172
|2009.06.26 04:14
|close
|84
|1.00
|0.85438
|0.85263
|0.00000
|66.06
|9538.01
|173
|2009.06.26 22:27
|buy
|87
|1.00
|0.85073
|0.84938
|0.00000
|174
|2009.06.26 22:36
|close
|87
|1.00
|0.85113
|0.84938
|0.00000
|66.06
|9604.07
|175
|2009.06.29 02:41
|buy
|88
|1.00
|0.85152
|0.85017
|0.00000
|176
|2009.06.29 02:43
|buy
|89
|1.00
|0.85131
|0.84996
|0.00000
|177
|2009.06.29 03:06
|buy
|90
|0.70
|0.85102
|0.84967
|0.00000
|178
|2009.06.29 03:34
|close
|90
|0.70
|0.85133
|0.84967
|0.00000
|35.84
|9639.91
|179
|2009.06.29 03:53
|close
|89
|1.00
|0.85172
|0.84996
|0.00000
|67.71
|9707.62
|180
|2009.06.29 04:06
|close
|88
|1.00
|0.85193
|0.85017
|0.00000
|67.71
|9775.33
|181
|2009.06.29 05:15
|buy
|91
|1.00
|0.85109
|0.84974
|0.00000
|182
|2009.06.29 07:39
|buy
|92
|1.00
|0.85088
|0.84953
|0.00000
|183
|2009.06.29 07:54
|buy
|93
|0.80
|0.85058
|0.84923
|0.00000
|184
|2009.06.29 08:07
|close
|93
|0.80
|0.85089
|0.84923
|0.00000
|40.96
|9816.29
|185
|2009.06.29 08:48
|close
|92
|1.00
|0.85128
|0.84953
|0.00000
|66.06
|9882.35
|186
|2009.06.29 09:19
|s/l
|91
|1.00
|0.84974
|0.84974
|0.00000
|-222.96
|9659.39
|187
|2009.06.29 21:00
|buy
|94
|1.00
|0.85002
|0.84867
|0.00000
|188
|2009.06.29 23:06
|close
|94
|1.00
|0.85043
|0.84867
|0.00000
|67.72
|9727.11
|189
|2009.06.29 23:51
|buy
|95
|1.00
|0.85011
|0.84876
|0.00000
|190
|2009.06.30 01:02
|buy
|96
|1.00
|0.84991
|0.84856
|0.00000
|191
|2009.06.30 01:18
|close
|96
|1.00
|0.85031
|0.84856
|0.00000
|66.06
|9793.17
|192
|2009.06.30 01:40
|close
|95
|1.00
|0.85051
|0.84876
|0.00000
|64.91
|9858.07
|193
|2009.06.30 03:02
|buy
|97
|1.00
|0.84990
|0.84855
|0.00000
|194
|2009.06.30 03:02
|buy
|98
|1.00
|0.84968
|0.84833
|0.00000
|195
|2009.06.30 04:39
|buy
|99
|0.80
|0.84939
|0.84804
|0.00000
|196
|2009.06.30 04:41
|s/l
|97
|1.00
|0.84855
|0.84855
|0.00000
|-222.98
|9635.09
|197
|2009.06.30 04:51
|s/l
|98
|1.00
|0.84833
|0.84833
|0.00000
|-222.99
|9412.10
|198
|2009.06.30 04:52
|s/l
|99
|0.80
|0.84804
|0.84804
|0.00000
|-178.39
|9233.71
|199
|2009.06.30 07:56
|buy
|100
|1.00
|0.84792
|0.84657
|0.00000
|200
|2009.06.30 08:00
|s/l
|100
|1.00
|0.84657
|0.84657
|0.00000
|-222.97
|9010.74
|201
|2009.06.30 21:03
|buy
|101
|1.00
|0.85277
|0.85142
|0.00000
|202
|2009.06.30 22:08
|buy
|102
|0.90
|0.85257
|0.85122
|0.00000
|203
|2009.06.30 22:22
|close
|102
|0.90
|0.85297
|0.85122
|0.00000
|59.46
|9070.20
|204
|2009.06.30 22:23
|close
|101
|1.00
|0.85317
|0.85142
|0.00000
|66.06
|9136.26
|205
|2009.06.30 23:06
|buy
|103
|1.00
|0.85230
|0.85095
|0.00000
|206
|2009.07.01 02:54
|close
|103
|1.00
|0.85274
|0.85095
|0.00000
|71.52
|9207.78
|207
|2009.07.01 06:13
|buy
|104
|1.00
|0.85315
|0.85180
|0.00000
|208
|2009.07.01 06:13
|buy
|105
|0.90
|0.85293
|0.85158
|0.00000
|209
|2009.07.01 06:31
|close
|105
|0.90
|0.85333
|0.85158
|0.00000
|59.46
|9267.24
|210
|2009.07.01 06:34
|close
|104
|1.00
|0.85355
|0.85180
|0.00000
|66.07
|9333.31
|211
|2009.07.01 22:33
|buy
|106
|1.00
|0.85862
|0.85727
|0.00000
|212
|2009.07.01 22:41
|buy
|107
|1.00
|0.85841
|0.85706
|0.00000
|213
|2009.07.01 23:32
|close
|107
|1.00
|0.85883
|0.85706
|0.00000
|69.37
|9402.68
|214
|2009.07.02 01:00
|buy
|108
|0.80
|0.85811
|0.85676
|0.00000
|215
|2009.07.02 01:57
|s/l
|106
|1.00
|0.85727
|0.85727
|0.00000
|-226.43
|9176.25
|216
|2009.07.02 04:15
|buy
|109
|1.00
|0.85715
|0.85580
|0.00000
|217
|2009.07.02 04:15
|buy
|110
|0.90
|0.85716
|0.85581
|0.00000
|218
|2009.07.02 04:15
|s/l
|108
|0.80
|0.85676
|0.85676
|0.00000
|-178.38
|8997.87
|219
|2009.07.02 06:31
|close
|109
|1.00
|0.85756
|0.85580
|0.00000
|67.71
|9065.58
|220
|2009.07.02 06:49
|close
|110
|0.90
|0.85756
|0.85581
|0.00000
|59.46
|9125.04
|221
|2009.07.02 07:41
|buy
|111
|1.00
|0.85714
|0.85579
|0.00000
|222
|2009.07.02 07:50
|close
|111
|1.00
|0.85754
|0.85579
|0.00000
|66.06
|9191.10
|223
|2009.07.02 21:48
|buy
|112
|1.00
|0.85408
|0.85273
|0.00000
|224
|2009.07.02 21:53
|buy
|113
|0.90
|0.85388
|0.85253
|0.00000
|225
|2009.07.02 23:24
|buy
|114
|0.70
|0.85358
|0.85223
|0.00000
|226
|2009.07.02 23:24
|s/l
|112
|1.00
|0.85273
|0.85273
|0.00000
|-222.96
|8968.14
|227
|2009.07.02 23:24
|s/l
|113
|0.90
|0.85253
|0.85253
|0.00000
|-200.66
|8767.48
|228
|2009.07.02 23:24
|s/l
|114
|0.70
|0.85223
|0.85223
|0.00000
|-156.07
|8611.41
|229
|2009.07.03 02:18
|buy
|115
|1.00
|0.85371
|0.85236
|0.00000
|230
|2009.07.03 02:32
|buy
|116
|0.90
|0.85351
|0.85216
|0.00000
|231
|2009.07.03 02:40
|buy
|117
|0.70
|0.85321
|0.85186
|0.00000
|232
|2009.07.03 03:21
|close
|117
|0.70
|0.85351
|0.85186
|0.00000
|34.69
|8646.10
|233
|2009.07.03 04:04
|close
|116
|0.90
|0.85391
|0.85216
|0.00000
|59.46
|8705.56
|234
|2009.07.03 04:49
|close
|115
|1.00
|0.85411
|0.85236
|0.00000
|66.07
|8771.63
|235
|2009.07.03 07:17
|buy
|118
|1.00
|0.85405
|0.85270
|0.00000
|236
|2009.07.03 08:07
|close
|118
|1.00
|0.85447
|0.85270
|0.00000
|69.37
|8841.00
|237
|2009.07.03 21:00
|buy
|119
|1.00
|0.85600
|0.85465
|0.00000
|238
|2009.07.03 21:38
|buy
|120
|0.90
|0.85576
|0.85441
|0.00000
|239
|2009.07.03 21:40
|buy
|121
|0.70
|0.85549
|0.85414
|0.00000
|240
|2009.07.03 21:58
|close
|121
|0.70
|0.85583
|0.85414
|0.00000
|39.31
|8880.31
|241
|2009.07.03 22:46
|close
|120
|0.90
|0.85616
|0.85441
|0.00000
|59.46
|8939.77
|242
|2009.07.06 00:00
|close
|119
|1.00
|0.85696
|0.85465
|0.00000
|157.41
|9097.18
|243
|2009.07.06 05:47
|buy
|122
|1.00
|0.85820
|0.85685
|0.00000
|244
|2009.07.06 06:04
|buy
|123
|0.90
|0.85798
|0.85663
|0.00000
|245
|2009.07.06 06:19
|buy
|124
|0.70
|0.85770
|0.85635
|0.00000
|246
|2009.07.06 06:59
|close
|124
|0.70
|0.85800
|0.85635
|0.00000
|34.68
|9131.86
|247
|2009.07.06 08:09
|close
|123
|0.90
|0.85839
|0.85663
|0.00000
|60.95
|9192.81
|248
|2009.07.06 08:10
|close
|122
|1.00
|0.85861
|0.85685
|0.00000
|67.72
|9260.53
|249
|2009.07.06 21:35
|buy
|125
|1.00
|0.85885
|0.85750
|0.00000
|250
|2009.07.06 21:49
|buy
|126
|1.00
|0.85865
|0.85730
|0.00000
|251
|2009.07.06 22:00
|buy
|127
|0.70
|0.85835
|0.85700
|0.00000
|252
|2009.07.06 23:06
|close
|127
|0.70
|0.85866
|0.85700
|0.00000
|35.85
|9296.38
|253
|2009.07.07 01:26
|close
|126
|1.00
|0.85905
|0.85730
|0.00000
|64.91
|9361.29
|254
|2009.07.07 02:42
|close
|125
|1.00
|0.85926
|0.85750
|0.00000
|66.56
|9427.86
|255
|2009.07.07 04:09
|buy
|128
|1.00
|0.85882
|0.85747
|0.00000
|256
|2009.07.07 04:11
|buy
|129
|1.00
|0.85861
|0.85726
|0.00000
|257
|2009.07.07 07:02
|close
|129
|1.00
|0.85902
|0.85726
|0.00000
|67.72
|9495.58
|258
|2009.07.07 07:09
|close
|128
|1.00
|0.85923
|0.85747
|0.00000
|67.73
|9563.31
|259
|2009.07.07 22:53
|buy
|130
|1.00
|0.86243
|0.86108
|0.00000
|260
|2009.07.07 23:14
|close
|130
|1.00
|0.86284
|0.86108
|0.00000
|67.72
|9631.03
|261
|2009.07.08 01:09
|buy
|131
|1.00
|0.86269
|0.86134
|0.00000
|262
|2009.07.08 01:35
|close
|131
|1.00
|0.86309
|0.86134
|0.00000
|66.07
|9697.10
|263
|2009.07.08 03:51
|buy
|132
|1.00
|0.86368
|0.86233
|0.00000
|264
|2009.07.08 04:20
|close
|132
|1.00
|0.86410
|0.86233
|0.00000
|69.37
|9766.47
|265
|2009.07.08 07:03
|buy
|133
|1.00
|0.86437
|0.86302
|0.00000
|266
|2009.07.08 07:47
|close
|133
|1.00
|0.86477
|0.86302
|0.00000
|66.07
|9832.54
|267
|2009.07.08 22:26
|buy
|134
|1.00
|0.86410
|0.86275
|0.00000
|268
|2009.07.08 22:41
|close
|134
|1.00
|0.86451
|0.86275
|0.00000
|67.72
|9900.26
|269
|2009.07.08 22:59
|buy
|135
|1.00
|0.86409
|0.86274
|0.00000
|270
|2009.07.08 23:01
|buy
|136
|1.00
|0.86383
|0.86248
|0.00000
|271
|2009.07.08 23:41
|buy
|137
|0.80
|0.86351
|0.86216
|0.00000
|272
|2009.07.08 23:45
|close
|137
|0.80
|0.86383
|0.86216
|0.00000
|42.29
|9942.55
|273
|2009.07.08 23:57
|close
|136
|1.00
|0.86424
|0.86248
|0.00000
|67.72
|10010.27
|274
|2009.07.09 00:56
|close
|135
|1.00
|0.86449
|0.86274
|0.00000
|62.60
|10072.87
|275
|2009.07.09 02:31
|buy
|138
|1.00
|0.86401
|0.86266
|0.00000
|276
|2009.07.09 02:35
|buy
|139
|1.00
|0.86379
|0.86244
|0.00000
|277
|2009.07.09 03:13
|buy
|140
|0.80
|0.86350
|0.86215
|0.00000
|278
|2009.07.09 03:57
|close
|140
|0.80
|0.86380
|0.86215
|0.00000
|39.65
|10112.52
|279
|2009.07.09 04:35
|close
|139
|1.00
|0.86419
|0.86244
|0.00000
|66.08
|10178.60
|280
|2009.07.09 04:49
|close
|138
|1.00
|0.86441
|0.86266
|0.00000
|66.07
|10244.67
|281
|2009.07.09 06:53
|buy
|141
|1.00
|0.86411
|0.86276
|0.00000
|282
|2009.07.09 07:15
|buy
|142
|1.00
|0.86391
|0.86256
|0.00000
|283
|2009.07.09 07:45
|close
|142
|1.00
|0.86432
|0.86256
|0.00000
|67.72
|10312.39
|284
|2009.07.09 07:48
|close
|141
|1.00
|0.86451
|0.86276
|0.00000
|66.07
|10378.46
|285
|2009.07.09 21:00
|buy
|143
|1.00
|0.85809
|0.85674
|0.00000
|286
|2009.07.09 21:06
|buy
|144
|1.00
|0.85789
|0.85654
|0.00000
|287
|2009.07.09 21:14
|close
|144
|1.00
|0.85830
|0.85654
|0.00000
|67.73
|10446.19
|288
|2009.07.10 02:08
|close
|143
|1.00
|0.85850
|0.85674
|0.00000
|66.56
|10512.76
|289
|2009.07.10 04:35
|buy
|145
|1.00
|0.85853
|0.85718
|0.00000
|290
|2009.07.10 04:57
|buy
|146
|1.00
|0.85832
|0.85697
|0.00000
|291
|2009.07.10 05:01
|buy
|147
|0.80
|0.85799
|0.85664
|0.00000
|292
|2009.07.10 05:10
|s/l
|145
|1.00
|0.85718
|0.85718
|0.00000
|-222.99
|10289.77
|293
|2009.07.10 05:31
|s/l
|146
|1.00
|0.85697
|0.85697
|0.00000
|-222.99
|10066.78
|294
|2009.07.10 05:38
|s/l
|147
|0.80
|0.85664
|0.85664
|0.00000
|-178.39
|9888.39
|295
|2009.07.10 21:24
|buy
|148
|1.00
|0.86135
|0.86000
|0.00000
|296
|2009.07.10 21:25
|buy
|149
|1.00
|0.86114
|0.85979
|0.00000
|297
|2009.07.10 21:33
|buy
|150
|0.80
|0.86084
|0.85949
|0.00000
|298
|2009.07.10 21:50
|s/l
|148
|1.00
|0.86000
|0.86000
|0.00000
|-222.99
|9665.40
|299
|2009.07.10 22:23
|s/l
|149
|1.00
|0.85979
|0.85979
|0.00000
|-222.99
|9442.41
|300
|2009.07.10 22:23
|s/l
|150
|0.80
|0.85949
|0.85949
|0.00000
|-178.39
|9264.02
|301
|2009.07.13 02:54
|buy
|151
|1.00
|0.86180
|0.86045
|0.00000
|302
|2009.07.13 03:51
|close
|151
|1.00
|0.86220
|0.86045
|0.00000
|66.07
|9330.09
|303
|2009.07.13 22:24
|buy
|152
|1.00
|0.86192
|0.86057
|0.00000
|304
|2009.07.13 22:24
|buy
|153
|1.00
|0.86171
|0.86036
|0.00000
|305
|2009.07.13 22:52
|buy
|154
|0.70
|0.86141
|0.86006
|0.00000
|306
|2009.07.14 00:09
|s/l
|152
|1.00
|0.86057
|0.86057
|0.00000
|-224.16
|9105.93
|307
|2009.07.14 00:39
|s/l
|153
|1.00
|0.86036
|0.86036
|0.00000
|-224.16
|8881.78
|308
|2009.07.14 01:09
|s/l
|154
|0.70
|0.86006
|0.86006
|0.00000
|-156.90
|8724.88
|309
|2009.07.14 02:46
|buy
|155
|1.00
|0.85902
|0.85767
|0.00000
|310
|2009.07.14 02:52
|close
|155
|1.00
|0.85942
|0.85767
|0.00000
|66.08
|8790.96
|311
|2009.07.14 05:09
|buy
|156
|1.00
|0.85991
|0.85856
|0.00000
|312
|2009.07.14 07:09
|close
|156
|1.00
|0.86031
|0.85856
|0.00000
|66.08
|8857.04
|313
|2009.07.14 21:09
|buy
|157
|1.00
|0.85558
|0.85423
|0.00000
|314
|2009.07.14 21:22
|close
|157
|1.00
|0.85598
|0.85423
|0.00000
|66.07
|8923.11
|315
|2009.07.14 23:09
|buy
|158
|1.00
|0.85567
|0.85432
|0.00000
|316
|2009.07.14 23:15
|buy
|159
|0.90
|0.85545
|0.85410
|0.00000
|317
|2009.07.14 23:15
|buy
|160
|0.70
|0.85516
|0.85381
|0.00000
|318
|2009.07.14 23:18
|s/l
|158
|1.00
|0.85432
|0.85432
|0.00000
|-222.99
|8700.12
|319
|2009.07.14 23:21
|close
|160
|0.70
|0.85547
|0.85381
|0.00000
|35.85
|8735.97
|320
|2009.07.14 23:24
|close
|159
|0.90
|0.85585
|0.85410
|0.00000
|59.46
|8795.43
|321
|2009.07.15 07:51
|buy
|161
|1.00
|0.85645
|0.85510
|0.00000
|322
|2009.07.15 07:52
|buy
|162
|0.90
|0.85624
|0.85489
|0.00000
|323
|2009.07.15 07:54
|buy
|163
|0.70
|0.85594
|0.85459
|0.00000
|324
|2009.07.15 08:00
|s/l
|161
|1.00
|0.85510
|0.85510
|0.00000
|-222.99
|8572.44
|325
|2009.07.15 08:02
|s/l
|162
|0.90
|0.85489
|0.85489
|0.00000
|-200.69
|8371.75
|326
|2009.07.15 08:21
|close
|163
|0.70
|0.85624
|0.85459
|0.00000
|34.69
|8406.44
|327
|2009.07.15 21:51
|buy
|164
|1.00
|0.85954
|0.85819
|0.00000
|328
|2009.07.15 21:54
|buy
|165
|0.90
|0.85934
|0.85799
|0.00000
|329
|2009.07.15 22:06
|buy
|166
|0.60
|0.85904
|0.85769
|0.00000
|330
|2009.07.15 23:09
|s/l
|164
|1.00
|0.85819
|0.85819
|0.00000
|-222.97
|8183.47
|331
|2009.07.15 23:10
|s/l
|165
|0.90
|0.85799
|0.85799
|0.00000
|-200.68
|7982.79
|332
|2009.07.16 01:25
|buy
|167
|1.00
|0.85811
|0.85676
|0.00000
|333
|2009.07.16 01:25
|buy
|168
|0.80
|0.85810
|0.85675
|0.00000
|334
|2009.07.16 01:54
|s/l
|166
|0.60
|0.85769
|0.85769
|0.00000
|-135.86
|7846.93
|335
|2009.07.16 07:00
|close
|168
|0.80
|0.85850
|0.85675
|0.00000
|52.85
|7899.78
|336
|2009.07.16 07:00
|close
|167
|1.00
|0.85851
|0.85676
|0.00000
|66.06
|7965.84
|337
|2009.07.16 23:09
|buy
|169
|1.00
|0.85991
|0.85856
|0.00000
|338
|2009.07.16 23:13
|close
|169
|1.00
|0.86032
|0.85856
|0.00000
|67.71
|8033.55
|339
|2009.07.17 00:00
|buy
|170
|1.00
|0.85981
|0.85846
|0.00000
|340
|2009.07.17 00:03
|buy
|171
|0.80
|0.85961
|0.85826
|0.00000
|341
|2009.07.17 00:04
|close
|171
|0.80
|0.86002
|0.85826
|0.00000
|54.17
|8087.72
|342
|2009.07.17 00:05
|close
|170
|1.00
|0.86023
|0.85846
|0.00000
|69.37
|8157.09
|343
|2009.07.17 03:51
|buy
|172
|1.00
|0.86131
|0.85996
|0.00000
|344
|2009.07.17 03:54
|buy
|173
|0.80
|0.86111
|0.85976
|0.00000
|345
|2009.07.17 04:54
|close
|173
|0.80
|0.86151
|0.85976
|0.00000
|52.85
|8209.94
|346
|2009.07.17 05:39
|buy
|174
|0.70
|0.86080
|0.85945
|0.00000
|347
|2009.07.17 05:43
|close
|174
|0.70
|0.86128
|0.85945
|0.00000
|55.49
|8265.43
|348
|2009.07.17 06:39
|close
|172
|1.00
|0.86171
|0.85996
|0.00000
|66.06
|8331.49
|349
|2009.07.17 07:45
|buy
|175
|1.00
|0.86143
|0.86008
|0.00000
|350
|2009.07.17 07:45
|buy
|176
|0.90
|0.86121
|0.85986
|0.00000
|351
|2009.07.17 07:54
|close
|176
|0.90
|0.86161
|0.85986
|0.00000
|59.46
|8390.95
|352
|2009.07.17 07:54
|close
|175
|1.00
|0.86183
|0.86008
|0.00000
|66.07
|8457.02
|353
|2009.07.17 21:33
|buy
|177
|1.00
|0.86317
|0.86182
|0.00000
|354
|2009.07.17 21:34
|buy
|178
|0.90
|0.86297
|0.86162
|0.00000
|355
|2009.07.17 21:37
|buy
|179
|0.60
|0.86267
|0.86132
|0.00000
|356
|2009.07.17 21:45
|s/l
|177
|1.00
|0.86182
|0.86182
|0.00000
|-222.96
|8234.06
|357
|2009.07.17 21:45
|s/l
|178
|0.90
|0.86162
|0.86162
|0.00000
|-200.67
|8033.39
|358
|2009.07.17 22:12
|close
|179
|0.60
|0.86297
|0.86132
|0.00000
|29.72
|8063.11
|359
|2009.07.20 01:30
|buy
|180
|1.00
|0.86357
|0.86222
|0.00000
|360
|2009.07.20 02:06
|buy
|181
|0.80
|0.86337
|0.86202
|0.00000
|361
|2009.07.20 03:07
|close
|181
|0.80
|0.86377
|0.86202
|0.00000
|52.85
|8115.96
|362
|2009.07.20 03:22
|close
|180
|1.00
|0.86397
|0.86222
|0.00000
|66.06
|8182.02
|363
|2009.07.20 04:54
|buy
|182
|1.00
|0.86375
|0.86240
|0.00000
|364
|2009.07.20 05:03
|close
|182
|1.00
|0.86415
|0.86240
|0.00000
|66.06
|8248.08
|365
|2009.07.20 05:19
|buy
|183
|1.00
|0.86374
|0.86239
|0.00000
|366
|2009.07.20 05:22
|buy
|184
|0.90
|0.86354
|0.86219
|0.00000
|367
|2009.07.20 07:09
|close
|184
|0.90
|0.86394
|0.86219
|0.00000
|59.46
|8307.54
|368
|2009.07.20 08:37
|s/l
|183
|1.00
|0.86239
|0.86239
|0.00000
|-222.92
|8084.62
|369
|2009.07.20 21:09
|buy
|185
|1.00
|0.86011
|0.85876
|0.00000
|370
|2009.07.20 21:09
|buy
|186
|0.80
|0.85990
|0.85855
|0.00000
|371
|2009.07.20 22:22
|close
|186
|0.80
|0.86030
|0.85855
|0.00000
|52.84
|8137.46
|372
|2009.07.20 23:39
|buy
|187
|0.60
|0.85960
|0.85825
|0.00000
|373
|2009.07.21 00:00
|close
|187
|0.60
|0.85990
|0.85825
|0.00000
|29.03
|8166.48
|374
|2009.07.21 04:03
|close
|185
|1.00
|0.86051
|0.85876
|0.00000
|64.91
|8231.39
|375
|2009.07.21 05:54
|buy
|188
|1.00
|0.86028
|0.85893
|0.00000
|376
|2009.07.21 06:39
|buy
|189
|0.80
|0.86008
|0.85873
|0.00000
|377
|2009.07.21 07:09
|close
|189
|0.80
|0.86048
|0.85873
|0.00000
|52.85
|8284.24
|378
|2009.07.21 07:17
|close
|188
|1.00
|0.86068
|0.85893
|0.00000
|66.06
|8350.30
|379
|2009.07.21 22:15
|buy
|190
|1.00
|0.86369
|0.86234
|0.00000
|380
|2009.07.21 22:18
|buy
|191
|0.90
|0.86348
|0.86213
|0.00000
|381
|2009.07.21 22:24
|close
|191
|0.90
|0.86388
|0.86213
|0.00000
|59.45
|8409.75
|382
|2009.07.21 22:54
|close
|190
|1.00
|0.86409
|0.86234
|0.00000
|66.06
|8475.81
|383
|2009.07.22 03:08
|buy
|192
|1.00
|0.86462
|0.86327
|0.00000
|384
|2009.07.22 04:10
|close
|192
|1.00
|0.86502
|0.86327
|0.00000
|66.06
|8541.87
|385
|2009.07.22 21:48
|buy
|193
|1.00
|0.86388
|0.86253
|0.00000
|386
|2009.07.22 21:59
|buy
|194
|0.90
|0.86367
|0.86232
|0.00000
|387
|2009.07.22 22:26
|buy
|195
|0.70
|0.86337
|0.86202
|0.00000
|388
|2009.07.22 22:57
|s/l
|193
|1.00
|0.86253
|0.86253
|0.00000
|-222.95
|8318.92
|389
|2009.07.22 22:59
|s/l
|194
|0.90
|0.86232
|0.86232
|0.00000
|-200.66
|8118.26
|390
|2009.07.22 23:59
|close at stop
|195
|0.70
|0.86273
|0.86202
|0.00000
|-73.99
|8044.27