Strategy Tester Report
Steady Growth _Beta_Issued_EURGBP_15MIN
AlpariUK-Micro-1 (Build 224)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.22 23:45 (2009.06.08 - 2009.07.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersbroker_GMT=2; symbol="EURGBP";
Bars in test4145Ticks modelled1918364Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors292
Initial deposit10000.00
Total net profit-1955.73Gross profit8672.83Gross loss-10628.56
Profit factor0.82Expected payoff-10.03
Absolute drawdown2336.07Maximal drawdown2867.73 (27.23%)Relative drawdown27.23% (2867.73)
Total trades195Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)195 (73.33%)
Profit trades (% of total)143 (73.33%)Loss trades (% of total)52 (26.67%)
Largestprofit trade157.41loss trade-226.43
Averageprofit trade60.65loss trade-204.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)30 (1901.34)consecutive losses (loss in money)6 (-1248.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1901.34 (30)consecutive loss (count of losses)-1248.74 (6)
Averageconsecutive wins8consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.06.08 00:24buy11.000.873580.872230.00000
22009.06.08 01:03close11.000.873980.872230.0000066.0410066.04
32009.06.08 07:04buy21.000.877460.876110.00000
42009.06.08 07:24buy31.000.877260.875910.00000
52009.06.08 08:01close31.000.877660.875910.0000066.0410132.08
62009.06.08 08:01close21.000.877870.876110.0000067.7010199.78
72009.06.08 21:18buy41.000.865350.864000.00000
82009.06.08 21:35buy51.000.865140.863790.00000
92009.06.08 21:40close51.000.865540.863790.0000066.0410265.82
102009.06.08 21:50close41.000.865750.864000.0000066.0410331.86
112009.06.09 01:57buy61.000.865990.864640.00000
122009.06.09 01:58buy71.000.865790.864440.00000
132009.06.09 02:51close71.000.866190.864440.0000066.0510397.91
142009.06.09 02:56close61.000.866390.864640.0000066.0510463.96
152009.06.09 04:19buy81.000.866120.864770.00000
162009.06.09 04:50close81.000.866530.864770.0000067.7010531.66
172009.06.09 07:17buy91.000.865980.864630.00000
182009.06.09 07:26buy101.000.865780.864430.00000
192009.06.09 07:33buy110.800.865480.864130.00000
202009.06.09 08:25s/l91.000.864630.864630.00000-222.9210308.74
212009.06.09 08:30s/l101.000.864430.864430.00000-222.9310085.81
222009.06.09 08:35s/l110.800.864130.864130.00000-178.349907.47
232009.06.09 22:30buy121.000.861910.860560.00000
242009.06.09 22:56close121.000.862320.860560.0000067.709975.17
252009.06.10 01:55buy131.000.862190.860840.00000
262009.06.10 02:20buy141.000.861980.860630.00000
272009.06.10 02:58close141.000.862390.860630.0000067.7110042.88
282009.06.10 03:30close131.000.862600.860840.0000067.7010110.58
292009.06.10 04:33buy151.000.862210.860860.00000
302009.06.10 05:21close151.000.862630.860860.0000069.3610179.94
312009.06.10 05:24buy161.000.862170.860820.00000
322009.06.10 06:16close161.000.862570.860820.0000066.0510245.99
332009.06.10 07:35buy171.000.862310.860960.00000
342009.06.10 07:35buy181.000.862110.860760.00000
352009.06.10 07:36buy190.800.861810.860460.00000
362009.06.10 08:01s/l171.000.860960.860960.00000-222.9410023.05
372009.06.10 08:04s/l181.000.860760.860760.00000-222.949800.11
382009.06.10 08:21s/l190.800.860460.860460.00000-178.369621.75
392009.06.10 21:15buy201.000.856320.854970.00000
402009.06.10 21:27buy211.000.856120.854770.00000
412009.06.10 21:33buy220.700.855810.854460.00000
422009.06.10 22:04s/l201.000.854970.854970.00000-222.949398.81
432009.06.10 22:45s/l211.000.854770.854770.00000-222.949175.87
442009.06.10 22:45s/l220.700.854460.854460.00000-156.069019.81
452009.06.11 04:14buy231.000.855110.853760.00000
462009.06.11 04:21buy240.900.854910.853560.00000
472009.06.11 06:27close240.900.855310.853560.0000059.449079.25
482009.06.11 06:27close231.000.855520.853760.0000067.719146.96
492009.06.11 21:55buy251.000.851360.850010.00000
502009.06.11 21:58buy260.900.851150.849800.00000
512009.06.11 21:58buy270.700.850840.849490.00000
522009.06.11 23:02close270.700.851160.849490.0000036.999183.95
532009.06.12 02:37close260.900.851550.849800.0000058.409242.35
542009.06.12 04:11close251.000.851760.850010.0000064.899307.25
552009.06.12 07:10buy281.000.851480.850130.00000
562009.06.12 07:15buy291.000.851260.849910.00000
572009.06.12 07:16buy300.700.850950.849600.00000
582009.06.12 08:16s/l281.000.850130.850130.00000-222.919084.34
592009.06.12 08:25s/l291.000.849910.849910.00000-222.928861.42
602009.06.12 08:51close300.700.851250.849600.0000034.678896.09
612009.06.15 00:00buy311.000.851490.850140.00000
622009.06.15 03:30close311.000.851900.850140.0000067.708963.79
632009.06.15 05:19buy321.000.852480.851130.00000
642009.06.15 05:32buy330.900.852280.850930.00000
652009.06.15 05:35buy340.700.851970.850620.00000
662009.06.15 07:16s/l321.000.851130.851130.00000-222.928740.87
672009.06.15 07:35s/l330.900.850930.850930.00000-200.638540.24
682009.06.15 07:52s/l340.700.850620.850620.00000-156.058384.19
692009.06.15 21:25buy351.000.846040.844690.00000
702009.06.15 21:38buy360.800.845830.844480.00000
712009.06.15 22:16buy370.600.845530.844180.00000
722009.06.16 00:48close370.600.845830.844180.0000029.038413.21
732009.06.16 01:07close360.800.846230.844480.0000051.928465.13
742009.06.16 01:55close351.000.846450.844690.0000066.558531.67
752009.06.16 06:46buy381.000.849110.847760.00000
762009.06.16 06:46buy390.900.848910.847560.00000
772009.06.16 07:21close390.900.849310.847560.0000059.458591.12
782009.06.16 07:26buy400.700.848610.847260.00000
792009.06.16 07:32close400.700.848910.847260.0000034.688625.80
802009.06.16 07:34close381.000.849520.847760.0000067.708693.50
812009.06.16 07:52buy411.000.848480.847130.00000
822009.06.16 07:58buy420.900.848270.846920.00000
832009.06.16 08:20close420.900.848680.846920.0000060.938754.43
842009.06.16 08:22close411.000.848880.847130.0000066.068820.49
852009.06.16 21:00buy431.000.842440.841090.00000
862009.06.16 21:30close431.000.842840.841090.0000066.068886.55
872009.06.17 00:46buy441.000.843600.842250.00000
882009.06.17 01:09buy450.900.843390.842040.00000
892009.06.17 01:32close450.900.843800.842040.0000060.948947.49
902009.06.17 01:42close441.000.844000.842250.0000066.079013.56
912009.06.17 04:28buy461.000.844920.843570.00000
922009.06.17 05:46buy470.900.844710.843360.00000
932009.06.17 08:47close470.900.845120.843360.0000060.949074.50
942009.06.17 08:53close461.000.845320.843570.0000066.069140.56
952009.06.17 22:35buy481.000.850220.848870.00000
962009.06.17 23:13close481.000.850640.848870.0000069.379209.93
972009.06.18 01:59buy491.000.850410.849060.00000
982009.06.18 02:09close491.000.850810.849060.0000066.079276.00
992009.06.18 05:04buy501.000.851170.849820.00000
1002009.06.18 05:28close501.000.851580.849820.0000067.729343.72
1012009.06.18 21:00buy511.000.850360.849010.00000
1022009.06.18 21:16buy521.000.850110.848760.00000
1032009.06.18 21:17buy530.700.849850.848500.00000
1042009.06.18 22:01close530.700.850150.848500.0000034.699378.41
1052009.06.18 22:26close521.000.850530.848760.0000069.369447.77
1062009.06.18 22:28close511.000.850760.849010.0000066.069513.83
1072009.06.19 00:38buy541.000.850790.849440.00000
1082009.06.19 00:46buy551.000.850590.849240.00000
1092009.06.19 01:10buy560.700.850280.848930.00000
1102009.06.19 01:19s/l541.000.849440.849440.00000-222.959290.88
1112009.06.19 01:20s/l551.000.849240.849240.00000-222.959067.93
1122009.06.19 02:10close560.700.850590.848930.0000035.849103.77
1132009.06.19 06:03buy571.000.851760.850410.00000
1142009.06.19 06:04buy580.900.851520.850170.00000
1152009.06.19 06:04buy590.700.851210.849860.00000
1162009.06.19 07:01close590.700.851540.849860.0000038.159141.92
1172009.06.19 07:34close580.900.851960.850170.0000065.409207.32
1182009.06.19 07:58close571.000.852190.850410.0000071.029278.34
1192009.06.19 21:00buy601.000.845060.843710.00000
1202009.06.19 21:30close601.000.845460.843710.0000066.079344.41
1212009.06.19 22:43buy611.000.844990.843640.00000
1222009.06.19 22:44buy621.000.844780.843430.00000
1232009.06.22 00:02close621.000.845230.843430.0000073.169417.58
1242009.06.22 00:20close611.000.845440.843640.0000073.169490.74
1252009.06.22 02:02buy631.000.845360.844010.00000
1262009.06.22 02:13buy641.000.845150.843800.00000
1272009.06.22 02:16buy650.700.844860.843510.00000
1282009.06.22 03:54s/l631.000.844010.844010.00000-222.959267.79
1292009.06.22 06:09buy661.000.844510.843160.00000
1302009.06.22 06:29s/l641.000.843800.843800.00000-222.929044.87
1312009.06.22 06:29s/l650.700.843510.843510.00000-156.058888.82
1322009.06.22 06:33s/l661.000.843160.843160.00000-222.938665.89
1332009.06.22 21:23buy671.000.847950.846600.00000
1342009.06.22 23:42close671.000.848500.846600.0000090.818756.70
1352009.06.22 23:52buy681.000.847810.846460.00000
1362009.06.23 00:46close681.000.848210.846460.0000064.898821.60
1372009.06.23 05:32buy691.000.849460.848110.00000
1382009.06.23 05:34buy700.900.849250.847900.00000
1392009.06.23 07:03buy710.700.848960.847610.00000
1402009.06.23 07:12close710.700.849260.847610.0000034.678856.27
1412009.06.23 07:35close700.900.849660.847900.0000060.948917.21
1422009.06.23 07:36close691.000.849860.848110.0000066.058983.26
1432009.06.23 21:01buy721.000.855970.854620.00000
1442009.06.23 21:29buy730.900.855750.854400.00000
1452009.06.23 22:06buy740.700.855470.854120.00000
1462009.06.24 00:35close740.700.855770.854120.0000033.889017.14
1472009.06.24 00:52close730.900.856150.854400.0000058.429075.56
1482009.06.24 01:12close721.000.856370.854620.0000064.919140.48
1492009.06.24 04:34buy751.000.856150.854800.00000
1502009.06.24 04:56buy760.900.855950.854600.00000
1512009.06.24 05:10buy770.700.855650.854300.00000
1522009.06.24 07:44close770.700.855980.854300.0000038.159178.63
1532009.06.24 07:51s/l751.000.854800.854800.00000-222.958955.68
1542009.06.24 08:34close760.900.856350.854600.0000059.459015.13
1552009.06.25 00:19buy781.000.848640.847290.00000
1562009.06.25 01:16buy790.900.848410.847060.00000
1572009.06.25 02:06buy800.700.848140.846790.00000
1582009.06.25 02:49close800.700.848450.846790.0000035.849050.97
1592009.06.25 05:39close790.900.848820.847060.0000060.949111.91
1602009.06.25 05:40close781.000.849050.847290.0000067.719179.62
1612009.06.25 21:13buy811.000.854360.853010.00000
1622009.06.25 21:25buy820.900.854110.852760.00000
1632009.06.25 21:41close820.900.854510.852760.0000059.469239.08
1642009.06.25 22:22close811.000.854760.853010.0000066.069305.14
1652009.06.25 23:01buy831.000.854000.852650.00000
1662009.06.25 23:08close831.000.854400.852650.0000066.079371.21
1672009.06.26 01:40buy841.000.853980.852630.00000
1682009.06.26 01:40buy851.000.853780.852430.00000
1692009.06.26 01:40buy860.700.853450.852100.00000
1702009.06.26 02:19close860.700.853750.852100.0000034.689405.89
1712009.06.26 03:44close851.000.854180.852430.0000066.069471.95
1722009.06.26 04:14close841.000.854380.852630.0000066.069538.01
1732009.06.26 22:27buy871.000.850730.849380.00000
1742009.06.26 22:36close871.000.851130.849380.0000066.069604.07
1752009.06.29 02:41buy881.000.851520.850170.00000
1762009.06.29 02:43buy891.000.851310.849960.00000
1772009.06.29 03:06buy900.700.851020.849670.00000
1782009.06.29 03:34close900.700.851330.849670.0000035.849639.91
1792009.06.29 03:53close891.000.851720.849960.0000067.719707.62
1802009.06.29 04:06close881.000.851930.850170.0000067.719775.33
1812009.06.29 05:15buy911.000.851090.849740.00000
1822009.06.29 07:39buy921.000.850880.849530.00000
1832009.06.29 07:54buy930.800.850580.849230.00000
1842009.06.29 08:07close930.800.850890.849230.0000040.969816.29
1852009.06.29 08:48close921.000.851280.849530.0000066.069882.35
1862009.06.29 09:19s/l911.000.849740.849740.00000-222.969659.39
1872009.06.29 21:00buy941.000.850020.848670.00000
1882009.06.29 23:06close941.000.850430.848670.0000067.729727.11
1892009.06.29 23:51buy951.000.850110.848760.00000
1902009.06.30 01:02buy961.000.849910.848560.00000
1912009.06.30 01:18close961.000.850310.848560.0000066.069793.17
1922009.06.30 01:40close951.000.850510.848760.0000064.919858.07
1932009.06.30 03:02buy971.000.849900.848550.00000
1942009.06.30 03:02buy981.000.849680.848330.00000
1952009.06.30 04:39buy990.800.849390.848040.00000
1962009.06.30 04:41s/l971.000.848550.848550.00000-222.989635.09
1972009.06.30 04:51s/l981.000.848330.848330.00000-222.999412.10
1982009.06.30 04:52s/l990.800.848040.848040.00000-178.399233.71
1992009.06.30 07:56buy1001.000.847920.846570.00000
2002009.06.30 08:00s/l1001.000.846570.846570.00000-222.979010.74
2012009.06.30 21:03buy1011.000.852770.851420.00000
2022009.06.30 22:08buy1020.900.852570.851220.00000
2032009.06.30 22:22close1020.900.852970.851220.0000059.469070.20
2042009.06.30 22:23close1011.000.853170.851420.0000066.069136.26
2052009.06.30 23:06buy1031.000.852300.850950.00000
2062009.07.01 02:54close1031.000.852740.850950.0000071.529207.78
2072009.07.01 06:13buy1041.000.853150.851800.00000
2082009.07.01 06:13buy1050.900.852930.851580.00000
2092009.07.01 06:31close1050.900.853330.851580.0000059.469267.24
2102009.07.01 06:34close1041.000.853550.851800.0000066.079333.31
2112009.07.01 22:33buy1061.000.858620.857270.00000
2122009.07.01 22:41buy1071.000.858410.857060.00000
2132009.07.01 23:32close1071.000.858830.857060.0000069.379402.68
2142009.07.02 01:00buy1080.800.858110.856760.00000
2152009.07.02 01:57s/l1061.000.857270.857270.00000-226.439176.25
2162009.07.02 04:15buy1091.000.857150.855800.00000
2172009.07.02 04:15buy1100.900.857160.855810.00000
2182009.07.02 04:15s/l1080.800.856760.856760.00000-178.388997.87
2192009.07.02 06:31close1091.000.857560.855800.0000067.719065.58
2202009.07.02 06:49close1100.900.857560.855810.0000059.469125.04
2212009.07.02 07:41buy1111.000.857140.855790.00000
2222009.07.02 07:50close1111.000.857540.855790.0000066.069191.10
2232009.07.02 21:48buy1121.000.854080.852730.00000
2242009.07.02 21:53buy1130.900.853880.852530.00000
2252009.07.02 23:24buy1140.700.853580.852230.00000
2262009.07.02 23:24s/l1121.000.852730.852730.00000-222.968968.14
2272009.07.02 23:24s/l1130.900.852530.852530.00000-200.668767.48
2282009.07.02 23:24s/l1140.700.852230.852230.00000-156.078611.41
2292009.07.03 02:18buy1151.000.853710.852360.00000
2302009.07.03 02:32buy1160.900.853510.852160.00000
2312009.07.03 02:40buy1170.700.853210.851860.00000
2322009.07.03 03:21close1170.700.853510.851860.0000034.698646.10
2332009.07.03 04:04close1160.900.853910.852160.0000059.468705.56
2342009.07.03 04:49close1151.000.854110.852360.0000066.078771.63
2352009.07.03 07:17buy1181.000.854050.852700.00000
2362009.07.03 08:07close1181.000.854470.852700.0000069.378841.00
2372009.07.03 21:00buy1191.000.856000.854650.00000
2382009.07.03 21:38buy1200.900.855760.854410.00000
2392009.07.03 21:40buy1210.700.855490.854140.00000
2402009.07.03 21:58close1210.700.855830.854140.0000039.318880.31
2412009.07.03 22:46close1200.900.856160.854410.0000059.468939.77
2422009.07.06 00:00close1191.000.856960.854650.00000157.419097.18
2432009.07.06 05:47buy1221.000.858200.856850.00000
2442009.07.06 06:04buy1230.900.857980.856630.00000
2452009.07.06 06:19buy1240.700.857700.856350.00000
2462009.07.06 06:59close1240.700.858000.856350.0000034.689131.86
2472009.07.06 08:09close1230.900.858390.856630.0000060.959192.81
2482009.07.06 08:10close1221.000.858610.856850.0000067.729260.53
2492009.07.06 21:35buy1251.000.858850.857500.00000
2502009.07.06 21:49buy1261.000.858650.857300.00000
2512009.07.06 22:00buy1270.700.858350.857000.00000
2522009.07.06 23:06close1270.700.858660.857000.0000035.859296.38
2532009.07.07 01:26close1261.000.859050.857300.0000064.919361.29
2542009.07.07 02:42close1251.000.859260.857500.0000066.569427.86
2552009.07.07 04:09buy1281.000.858820.857470.00000
2562009.07.07 04:11buy1291.000.858610.857260.00000
2572009.07.07 07:02close1291.000.859020.857260.0000067.729495.58
2582009.07.07 07:09close1281.000.859230.857470.0000067.739563.31
2592009.07.07 22:53buy1301.000.862430.861080.00000
2602009.07.07 23:14close1301.000.862840.861080.0000067.729631.03
2612009.07.08 01:09buy1311.000.862690.861340.00000
2622009.07.08 01:35close1311.000.863090.861340.0000066.079697.10
2632009.07.08 03:51buy1321.000.863680.862330.00000
2642009.07.08 04:20close1321.000.864100.862330.0000069.379766.47
2652009.07.08 07:03buy1331.000.864370.863020.00000
2662009.07.08 07:47close1331.000.864770.863020.0000066.079832.54
2672009.07.08 22:26buy1341.000.864100.862750.00000
2682009.07.08 22:41close1341.000.864510.862750.0000067.729900.26
2692009.07.08 22:59buy1351.000.864090.862740.00000
2702009.07.08 23:01buy1361.000.863830.862480.00000
2712009.07.08 23:41buy1370.800.863510.862160.00000
2722009.07.08 23:45close1370.800.863830.862160.0000042.299942.55
2732009.07.08 23:57close1361.000.864240.862480.0000067.7210010.27
2742009.07.09 00:56close1351.000.864490.862740.0000062.6010072.87
2752009.07.09 02:31buy1381.000.864010.862660.00000
2762009.07.09 02:35buy1391.000.863790.862440.00000
2772009.07.09 03:13buy1400.800.863500.862150.00000
2782009.07.09 03:57close1400.800.863800.862150.0000039.6510112.52
2792009.07.09 04:35close1391.000.864190.862440.0000066.0810178.60
2802009.07.09 04:49close1381.000.864410.862660.0000066.0710244.67
2812009.07.09 06:53buy1411.000.864110.862760.00000
2822009.07.09 07:15buy1421.000.863910.862560.00000
2832009.07.09 07:45close1421.000.864320.862560.0000067.7210312.39
2842009.07.09 07:48close1411.000.864510.862760.0000066.0710378.46
2852009.07.09 21:00buy1431.000.858090.856740.00000
2862009.07.09 21:06buy1441.000.857890.856540.00000
2872009.07.09 21:14close1441.000.858300.856540.0000067.7310446.19
2882009.07.10 02:08close1431.000.858500.856740.0000066.5610512.76
2892009.07.10 04:35buy1451.000.858530.857180.00000
2902009.07.10 04:57buy1461.000.858320.856970.00000
2912009.07.10 05:01buy1470.800.857990.856640.00000
2922009.07.10 05:10s/l1451.000.857180.857180.00000-222.9910289.77
2932009.07.10 05:31s/l1461.000.856970.856970.00000-222.9910066.78
2942009.07.10 05:38s/l1470.800.856640.856640.00000-178.399888.39
2952009.07.10 21:24buy1481.000.861350.860000.00000
2962009.07.10 21:25buy1491.000.861140.859790.00000
2972009.07.10 21:33buy1500.800.860840.859490.00000
2982009.07.10 21:50s/l1481.000.860000.860000.00000-222.999665.40
2992009.07.10 22:23s/l1491.000.859790.859790.00000-222.999442.41
3002009.07.10 22:23s/l1500.800.859490.859490.00000-178.399264.02
3012009.07.13 02:54buy1511.000.861800.860450.00000
3022009.07.13 03:51close1511.000.862200.860450.0000066.079330.09
3032009.07.13 22:24buy1521.000.861920.860570.00000
3042009.07.13 22:24buy1531.000.861710.860360.00000
3052009.07.13 22:52buy1540.700.861410.860060.00000
3062009.07.14 00:09s/l1521.000.860570.860570.00000-224.169105.93
3072009.07.14 00:39s/l1531.000.860360.860360.00000-224.168881.78
3082009.07.14 01:09s/l1540.700.860060.860060.00000-156.908724.88
3092009.07.14 02:46buy1551.000.859020.857670.00000
3102009.07.14 02:52close1551.000.859420.857670.0000066.088790.96
3112009.07.14 05:09buy1561.000.859910.858560.00000
3122009.07.14 07:09close1561.000.860310.858560.0000066.088857.04
3132009.07.14 21:09buy1571.000.855580.854230.00000
3142009.07.14 21:22close1571.000.855980.854230.0000066.078923.11
3152009.07.14 23:09buy1581.000.855670.854320.00000
3162009.07.14 23:15buy1590.900.855450.854100.00000
3172009.07.14 23:15buy1600.700.855160.853810.00000
3182009.07.14 23:18s/l1581.000.854320.854320.00000-222.998700.12
3192009.07.14 23:21close1600.700.855470.853810.0000035.858735.97
3202009.07.14 23:24close1590.900.855850.854100.0000059.468795.43
3212009.07.15 07:51buy1611.000.856450.855100.00000
3222009.07.15 07:52buy1620.900.856240.854890.00000
3232009.07.15 07:54buy1630.700.855940.854590.00000
3242009.07.15 08:00s/l1611.000.855100.855100.00000-222.998572.44
3252009.07.15 08:02s/l1620.900.854890.854890.00000-200.698371.75
3262009.07.15 08:21close1630.700.856240.854590.0000034.698406.44
3272009.07.15 21:51buy1641.000.859540.858190.00000
3282009.07.15 21:54buy1650.900.859340.857990.00000
3292009.07.15 22:06buy1660.600.859040.857690.00000
3302009.07.15 23:09s/l1641.000.858190.858190.00000-222.978183.47
3312009.07.15 23:10s/l1650.900.857990.857990.00000-200.687982.79
3322009.07.16 01:25buy1671.000.858110.856760.00000
3332009.07.16 01:25buy1680.800.858100.856750.00000
3342009.07.16 01:54s/l1660.600.857690.857690.00000-135.867846.93
3352009.07.16 07:00close1680.800.858500.856750.0000052.857899.78
3362009.07.16 07:00close1671.000.858510.856760.0000066.067965.84
3372009.07.16 23:09buy1691.000.859910.858560.00000
3382009.07.16 23:13close1691.000.860320.858560.0000067.718033.55
3392009.07.17 00:00buy1701.000.859810.858460.00000
3402009.07.17 00:03buy1710.800.859610.858260.00000
3412009.07.17 00:04close1710.800.860020.858260.0000054.178087.72
3422009.07.17 00:05close1701.000.860230.858460.0000069.378157.09
3432009.07.17 03:51buy1721.000.861310.859960.00000
3442009.07.17 03:54buy1730.800.861110.859760.00000
3452009.07.17 04:54close1730.800.861510.859760.0000052.858209.94
3462009.07.17 05:39buy1740.700.860800.859450.00000
3472009.07.17 05:43close1740.700.861280.859450.0000055.498265.43
3482009.07.17 06:39close1721.000.861710.859960.0000066.068331.49
3492009.07.17 07:45buy1751.000.861430.860080.00000
3502009.07.17 07:45buy1760.900.861210.859860.00000
3512009.07.17 07:54close1760.900.861610.859860.0000059.468390.95
3522009.07.17 07:54close1751.000.861830.860080.0000066.078457.02
3532009.07.17 21:33buy1771.000.863170.861820.00000
3542009.07.17 21:34buy1780.900.862970.861620.00000
3552009.07.17 21:37buy1790.600.862670.861320.00000
3562009.07.17 21:45s/l1771.000.861820.861820.00000-222.968234.06
3572009.07.17 21:45s/l1780.900.861620.861620.00000-200.678033.39
3582009.07.17 22:12close1790.600.862970.861320.0000029.728063.11
3592009.07.20 01:30buy1801.000.863570.862220.00000
3602009.07.20 02:06buy1810.800.863370.862020.00000
3612009.07.20 03:07close1810.800.863770.862020.0000052.858115.96
3622009.07.20 03:22close1801.000.863970.862220.0000066.068182.02
3632009.07.20 04:54buy1821.000.863750.862400.00000
3642009.07.20 05:03close1821.000.864150.862400.0000066.068248.08
3652009.07.20 05:19buy1831.000.863740.862390.00000
3662009.07.20 05:22buy1840.900.863540.862190.00000
3672009.07.20 07:09close1840.900.863940.862190.0000059.468307.54
3682009.07.20 08:37s/l1831.000.862390.862390.00000-222.928084.62
3692009.07.20 21:09buy1851.000.860110.858760.00000
3702009.07.20 21:09buy1860.800.859900.858550.00000
3712009.07.20 22:22close1860.800.860300.858550.0000052.848137.46
3722009.07.20 23:39buy1870.600.859600.858250.00000
3732009.07.21 00:00close1870.600.859900.858250.0000029.038166.48
3742009.07.21 04:03close1851.000.860510.858760.0000064.918231.39
3752009.07.21 05:54buy1881.000.860280.858930.00000
3762009.07.21 06:39buy1890.800.860080.858730.00000
3772009.07.21 07:09close1890.800.860480.858730.0000052.858284.24
3782009.07.21 07:17close1881.000.860680.858930.0000066.068350.30
3792009.07.21 22:15buy1901.000.863690.862340.00000
3802009.07.21 22:18buy1910.900.863480.862130.00000
3812009.07.21 22:24close1910.900.863880.862130.0000059.458409.75
3822009.07.21 22:54close1901.000.864090.862340.0000066.068475.81
3832009.07.22 03:08buy1921.000.864620.863270.00000
3842009.07.22 04:10close1921.000.865020.863270.0000066.068541.87
3852009.07.22 21:48buy1931.000.863880.862530.00000
3862009.07.22 21:59buy1940.900.863670.862320.00000
3872009.07.22 22:26buy1950.700.863370.862020.00000
3882009.07.22 22:57s/l1931.000.862530.862530.00000-222.958318.92
3892009.07.22 22:59s/l1940.900.862320.862320.00000-200.668118.26
3902009.07.22 23:59close at stop1950.700.862730.862020.00000-73.998044.27