Strategy Tester Report
Piplite v3.1
AlpariUK-Demo (Build 224)
|Simbolo
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Periodo
|30 Minuti (M30) 2009.01.12 00:00 - 2009.07.10 22:30 (2009.01.10 - 2009.07.13)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|_Account_Settings_="Set your Account info"; InitialAccount=1000; GMTOffset=2; IBFXmicro=true;
TradeComment="Piplite"; MoneyManagementset="Set your trading tolerance"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=99; UsePowerOutSL=true;
MoneyMangement=true;
MaximumRisk=1; LotSize=0.02; LotIncrement=0.02; Slippage=3; _Piplite_EA_Set_="Set trade parameters"; ProfitTarget=1; ProfitSkew=14; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true;
MaxRetrace=2; ReverseDirection=true;
UseARSI=true;
RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; Use_MARSI_Cross=false;
RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtect=false;
Window=40; Use_Entry_Delay=false;
Minimum_Entry_Delay=1200; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; _Day_Time_Set_="Set days and time to trade"; UseTradeTime=true;
TradeHourStart=20; TradeHourEnd=9; Sunday=true;
Monday=true;
Tuesday=true;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
NFP_Friday=false;
|Barre sotto esame
|7181
|Ticks adoperati per il modello
|5507225
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|1000.00
|Profitto totale netto
|736.13
|Profitto lordo
|2547.55
|Perdita lorda
|-1811.42
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.41
|Ricompensa attesa
|1.26
|Drawdown assoluto
|476.64
|Drawdown massimo
|883.07 (53.64%)
|Drawdown relativo
|59.20% (878.72)
|Operazioni totali
|585
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|309 (53.40%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|276 (52.90%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|311 (53.16%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|274 (46.84%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|157.45
|operazione in perdita
|-63.67
|Media
|operazione con profito
|8.19
|operazione in perdita
|-6.61
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|7 (263.02)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|10 (-115.73)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|263.02 (7)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-208.22 (9)
|Media
|vincite consecutive
|2
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.01.12 00:00
|sell
|1
|0.01
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.01.12 00:00
|modify
|1
|0.01
|0.89210
|0.95265
|0.00000
|3
|2009.01.12 00:12
|close
|1
|0.01
|0.89112
|0.95265
|0.00000
|1.61
|1001.61
|4
|2009.01.12 08:05
|sell
|2
|0.01
|0.89109
|0.00000
|0.00000
|5
|2009.01.12 08:05
|modify
|2
|0.01
|0.89109
|0.95118
|0.00000
|6
|2009.01.12 08:23
|close
|2
|0.01
|0.89014
|0.95118
|0.00000
|1.56
|1003.17
|7
|2009.01.12 09:39
|sell
|3
|0.01
|0.89160
|0.00000
|0.00000
|8
|2009.01.12 09:40
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.95150
|0.00000
|9
|2009.01.12 09:53
|sell
|4
|0.02
|0.89327
|0.00000
|0.00000
|10
|2009.01.12 09:53
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.95332
|0.00000
|11
|2009.01.12 09:53
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.95332
|0.00000
|12
|2009.01.13 06:55
|buy
|5
|0.01
|0.89975
|0.00000
|0.00000
|13
|2009.01.13 06:55
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.95929
|0.00000
|14
|2009.01.13 06:55
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.95929
|0.00000
|15
|2009.01.13 06:55
|modify
|5
|0.01
|0.89975
|0.83979
|0.00000
|16
|2009.01.13 08:35
|sell
|6
|0.03
|0.90364
|0.00000
|0.00000
|17
|2009.01.13 08:35
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.96369
|0.00000
|18
|2009.01.13 08:35
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.96369
|0.00000
|19
|2009.01.13 08:35
|modify
|5
|0.01
|0.89975
|0.84419
|0.00000
|20
|2009.01.13 08:35
|modify
|6
|0.03
|0.90364
|0.96369
|0.00000
|21
|2009.01.13 08:40
|sell
|7
|0.04
|0.90480
|0.00000
|0.00000
|22
|2009.01.13 08:40
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.96475
|0.00000
|23
|2009.01.13 08:40
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.96475
|0.00000
|24
|2009.01.13 08:40
|modify
|5
|0.01
|0.89975
|0.84525
|0.00000
|25
|2009.01.13 08:40
|modify
|6
|0.03
|0.90364
|0.96475
|0.00000
|26
|2009.01.13 08:40
|modify
|7
|0.04
|0.90480
|0.96475
|0.00000
|27
|2009.01.13 10:35
|sell
|8
|0.05
|0.90613
|0.00000
|0.00000
|28
|2009.01.13 10:35
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.96611
|0.00000
|29
|2009.01.13 10:35
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.96611
|0.00000
|30
|2009.01.13 10:35
|modify
|5
|0.01
|0.89975
|0.84661
|0.00000
|31
|2009.01.13 10:35
|modify
|6
|0.03
|0.90364
|0.96611
|0.00000
|32
|2009.01.13 10:35
|modify
|7
|0.04
|0.90480
|0.96611
|0.00000
|33
|2009.01.13 10:35
|modify
|8
|0.05
|0.90613
|0.96611
|0.00000
|34
|2009.01.13 10:39
|sell
|9
|0.06
|0.90750
|0.00000
|0.00000
|35
|2009.01.13 10:39
|modify
|3
|0.01
|0.89160
|0.96754
|0.00000
|36
|2009.01.13 10:39
|modify
|4
|0.02
|0.89327
|0.96754
|0.00000
|37
|2009.01.13 10:39
|modify
|5
|0.01
|0.89975
|0.84804
|0.00000
|38
|2009.01.13 10:39
|modify
|6
|0.03
|0.90364
|0.96754
|0.00000
|39
|2009.01.13 10:39
|modify
|7
|0.04
|0.90480
|0.96754
|0.00000
|40
|2009.01.13 10:39
|modify
|8
|0.05
|0.90613
|0.96754
|0.00000
|41
|2009.01.13 10:39
|modify
|9
|0.06
|0.90750
|0.96754
|0.00000
|42
|2009.01.14 09:40
|close
|9
|0.06
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|40.15
|1043.32
|43
|2009.01.14 09:40
|close
|8
|0.05
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|22.19
|1065.51
|44
|2009.01.14 09:40
|close
|7
|0.04
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|9.02
|1074.53
|45
|2009.01.14 09:40
|close
|6
|0.03
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|1.04
|1075.58
|46
|2009.01.14 09:40
|close
|5
|0.01
|0.90293
|0.84804
|0.00000
|5.21
|1080.79
|47
|2009.01.14 09:40
|close
|4
|0.02
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|-33.36
|1047.43
|48
|2009.01.14 09:40
|close
|3
|0.01
|0.90343
|0.96754
|0.00000
|-19.43
|1028.00
|49
|2009.01.14 09:40
|buy
|10
|0.01
|0.90357
|0.00000
|0.00000
|50
|2009.01.14 09:40
|modify
|10
|0.01
|0.90357
|0.84370
|0.00000
|51
|2009.01.14 09:46
|buy
|11
|0.02
|0.90272
|0.00000
|0.00000
|52
|2009.01.14 09:46
|modify
|10
|0.01
|0.90357
|0.84279
|0.00000
|53
|2009.01.14 09:46
|modify
|11
|0.02
|0.90272
|0.84279
|0.00000
|54
|2009.01.14 09:46
|buy
|12
|0.03
|0.90170
|0.00000
|0.00000
|55
|2009.01.14 09:46
|modify
|10
|0.01
|0.90357
|0.84185
|0.00000
|56
|2009.01.14 09:46
|modify
|11
|0.02
|0.90272
|0.84185
|0.00000
|57
|2009.01.14 09:46
|modify
|12
|0.03
|0.90170
|0.84185
|0.00000
|58
|2009.01.14 09:47
|close
|12
|0.03
|0.90254
|0.84185
|0.00000
|4.14
|1032.14
|59
|2009.01.14 09:47
|close
|11
|0.02
|0.90254
|0.84185
|0.00000
|-0.60
|1031.54
|60
|2009.01.14 09:47
|close
|10
|0.01
|0.90254
|0.84185
|0.00000
|-1.69
|1029.85
|61
|2009.01.14 09:47
|buy
|13
|0.01
|0.90297
|0.00000
|0.00000
|62
|2009.01.14 09:47
|modify
|13
|0.01
|0.90297
|0.84301
|0.00000
|63
|2009.01.14 09:56
|close
|13
|0.01
|0.90391
|0.84301
|0.00000
|1.54
|1031.39
|64
|2009.01.14 09:56
|buy
|14
|0.01
|0.90438
|0.00000
|0.00000
|65
|2009.01.14 09:56
|modify
|14
|0.01
|0.90438
|0.84444
|0.00000
|66
|2009.01.14 10:08
|close
|14
|0.01
|0.90528
|0.84444
|0.00000
|1.48
|1032.87
|67
|2009.01.14 10:55
|sell
|15
|0.01
|0.91133
|0.00000
|0.00000
|68
|2009.01.14 10:55
|modify
|15
|0.01
|0.91133
|0.97140
|0.00000
|69
|2009.01.14 11:19
|close
|15
|0.01
|0.91022
|0.97140
|0.00000
|1.82
|1034.69
|70
|2009.01.15 08:11
|buy
|16
|0.01
|0.90029
|0.00000
|0.00000
|71
|2009.01.15 08:11
|modify
|16
|0.01
|0.90029
|0.84033
|0.00000
|72
|2009.01.15 08:23
|buy
|17
|0.02
|0.89960
|0.00000
|0.00000
|73
|2009.01.15 08:24
|modify
|16
|0.01
|0.90029
|0.83950
|0.00000
|74
|2009.01.15 08:24
|modify
|17
|0.02
|0.89960
|0.83950
|0.00000
|75
|2009.01.15 08:26
|close
|17
|0.02
|0.90021
|0.83950
|0.00000
|2.00
|1036.69
|76
|2009.01.15 08:26
|close
|16
|0.01
|0.90021
|0.83950
|0.00000
|-0.14
|1036.55
|77
|2009.01.15 08:26
|buy
|18
|0.01
|0.90041
|0.00000
|0.00000
|78
|2009.01.15 08:26
|modify
|18
|0.01
|0.90041
|0.84035
|0.00000
|79
|2009.01.15 08:35
|buy
|19
|0.02
|0.89972
|0.00000
|0.00000
|80
|2009.01.15 08:35
|modify
|18
|0.01
|0.90041
|0.83960
|0.00000
|81
|2009.01.15 08:35
|modify
|19
|0.02
|0.89972
|0.83960
|0.00000
|82
|2009.01.15 08:37
|buy
|20
|0.03
|0.89870
|0.00000
|0.00000
|83
|2009.01.15 08:37
|modify
|18
|0.01
|0.90041
|0.83842
|0.00000
|84
|2009.01.15 08:37
|modify
|19
|0.02
|0.89972
|0.83842
|0.00000
|85
|2009.01.15 08:37
|modify
|20
|0.03
|0.89870
|0.83842
|0.00000
|86
|2009.01.15 08:41
|close
|20
|0.03
|0.89953
|0.83842
|0.00000
|4.09
|1040.64
|87
|2009.01.15 08:41
|close
|19
|0.02
|0.89953
|0.83842
|0.00000
|-0.62
|1040.02
|88
|2009.01.15 08:41
|close
|18
|0.01
|0.89953
|0.83842
|0.00000
|-1.44
|1038.58
|89
|2009.01.15 08:41
|buy
|21
|0.01
|0.89995
|0.00000
|0.00000
|90
|2009.01.15 08:41
|modify
|21
|0.01
|0.89995
|0.83999
|0.00000
|91
|2009.01.15 08:51
|buy
|22
|0.02
|0.89920
|0.00000
|0.00000
|92
|2009.01.15 08:51
|modify
|21
|0.01
|0.89995
|0.83917
|0.00000
|93
|2009.01.15 08:51
|modify
|22
|0.02
|0.89920
|0.83917
|0.00000
|94
|2009.01.15 08:52
|buy
|23
|0.03
|0.89843
|0.00000
|0.00000
|95
|2009.01.15 08:52
|modify
|21
|0.01
|0.89995
|0.83846
|0.00000
|96
|2009.01.15 08:52
|modify
|22
|0.02
|0.89920
|0.83846
|0.00000
|97
|2009.01.15 08:52
|modify
|23
|0.03
|0.89843
|0.83846
|0.00000
|98
|2009.01.15 09:03
|close
|23
|0.03
|0.89909
|0.83846
|0.00000
|3.26
|1041.84
|99
|2009.01.15 09:03
|close
|22
|0.02
|0.89909
|0.83846
|0.00000
|-0.36
|1041.48
|100
|2009.01.15 09:03
|close
|21
|0.01
|0.89909
|0.83846
|0.00000
|-1.41
|1040.07
|101
|2009.01.15 10:29
|sell
|24
|0.01
|0.90396
|0.00000
|0.00000
|102
|2009.01.15 10:29
|modify
|24
|0.01
|0.90396
|0.96400
|0.00000
|103
|2009.01.15 10:36
|sell
|25
|0.02
|0.90539
|0.00000
|0.00000
|104
|2009.01.15 10:36
|modify
|24
|0.01
|0.90396
|0.96547
|0.00000
|105
|2009.01.15 10:36
|modify
|25
|0.02
|0.90539
|0.96547
|0.00000
|106
|2009.01.15 10:37
|close
|25
|0.02
|0.90452
|0.96547
|0.00000
|2.86
|1042.93
|107
|2009.01.15 10:37
|close
|24
|0.01
|0.90452
|0.96547
|0.00000
|-0.92
|1042.01
|108
|2009.01.16 02:53
|buy
|26
|0.01
|0.89425
|0.00000
|0.00000
|109
|2009.01.16 02:53
|modify
|26
|0.01
|0.89425
|0.83400
|0.00000
|110
|2009.01.16 03:08
|buy
|27
|0.02
|0.89310
|0.00000
|0.00000
|111
|2009.01.16 03:08
|modify
|26
|0.01
|0.89425
|0.83328
|0.00000
|112
|2009.01.16 03:08
|modify
|27
|0.02
|0.89310
|0.83328
|0.00000
|113
|2009.01.16 03:17
|close
|27
|0.02
|0.89383
|0.83328
|0.00000
|2.40
|1044.41
|114
|2009.01.16 03:17
|close
|26
|0.01
|0.89383
|0.83328
|0.00000
|-0.69
|1043.72
|115
|2009.01.16 03:22
|buy
|28
|0.01
|0.89380
|0.00000
|0.00000
|116
|2009.01.16 03:23
|modify
|28
|0.01
|0.89380
|0.83400
|0.00000
|117
|2009.01.16 04:32
|close
|28
|0.01
|0.89495
|0.83400
|0.00000
|1.88
|1045.60
|118
|2009.01.16 06:53
|buy
|29
|0.01
|0.89277
|0.00000
|0.00000
|119
|2009.01.16 06:53
|modify
|29
|0.01
|0.89277
|0.83240
|0.00000
|120
|2009.01.16 08:27
|buy
|30
|0.02
|0.89090
|0.00000
|0.00000
|121
|2009.01.16 08:27
|modify
|29
|0.01
|0.89277
|0.83082
|0.00000
|122
|2009.01.16 08:27
|modify
|30
|0.02
|0.89090
|0.83082
|0.00000
|123
|2009.01.16 08:47
|close
|30
|0.02
|0.89215
|0.83082
|0.00000
|4.11
|1049.71
|124
|2009.01.16 08:47
|close
|29
|0.01
|0.89215
|0.83082
|0.00000
|-1.01
|1048.70
|125
|2009.01.16 09:54
|buy
|31
|0.01
|0.88995
|0.00000
|0.00000
|126
|2009.01.16 09:54
|modify
|31
|0.01
|0.88995
|0.83002
|0.00000
|127
|2009.01.16 10:08
|buy
|32
|0.02
|0.88760
|0.00000
|0.00000
|128
|2009.01.16 10:09
|modify
|31
|0.01
|0.88995
|0.82770
|0.00000
|129
|2009.01.16 10:09
|modify
|32
|0.02
|0.88760
|0.82770
|0.00000
|130
|2009.01.16 10:15
|buy
|33
|0.03
|0.88525
|0.00000
|0.00000
|131
|2009.01.16 10:15
|modify
|31
|0.01
|0.88995
|0.82531
|0.00000
|132
|2009.01.16 10:15
|modify
|32
|0.02
|0.88760
|0.82531
|0.00000
|133
|2009.01.16 10:15
|modify
|33
|0.03
|0.88525
|0.82531
|0.00000
|134
|2009.01.16 11:11
|close
|33
|0.03
|0.88697
|0.82531
|0.00000
|8.48
|1057.18
|135
|2009.01.16 11:11
|close
|32
|0.02
|0.88697
|0.82531
|0.00000
|-2.07
|1055.11
|136
|2009.01.16 11:11
|close
|31
|0.01
|0.88697
|0.82531
|0.00000
|-4.89
|1050.22
|137
|2009.01.19 08:41
|sell
|34
|0.01
|0.90180
|0.00000
|0.00000
|138
|2009.01.19 08:42
|modify
|34
|0.01
|0.90180
|0.96200
|0.00000
|139
|2009.01.19 08:44
|sell
|35
|0.02
|0.90300
|0.00000
|0.00000
|140
|2009.01.19 08:44
|modify
|34
|0.01
|0.90180
|0.96299
|0.00000
|141
|2009.01.19 08:44
|modify
|35
|0.02
|0.90300
|0.96299
|0.00000
|142
|2009.01.19 08:45
|sell
|36
|0.03
|0.90414
|0.00000
|0.00000
|143
|2009.01.19 08:45
|modify
|34
|0.01
|0.90180
|0.96401
|0.00000
|144
|2009.01.19 08:45
|modify
|35
|0.02
|0.90300
|0.96401
|0.00000
|145
|2009.01.19 08:45
|modify
|36
|0.03
|0.90414
|0.96401
|0.00000
|146
|2009.01.19 09:02
|close
|36
|0.03
|0.90301
|0.96401
|0.00000
|5.56
|1055.78
|147
|2009.01.19 09:02
|close
|35
|0.02
|0.90301
|0.96401
|0.00000
|-0.03
|1055.75
|148
|2009.01.19 09:02
|close
|34
|0.01
|0.90301
|0.96401
|0.00000
|-1.99
|1053.76
|149
|2009.01.19 09:36
|sell
|37
|0.01
|0.90370
|0.00000
|0.00000
|150
|2009.01.19 09:37
|modify
|37
|0.01
|0.90370
|0.96380
|0.00000
|151
|2009.01.19 09:54
|sell
|38
|0.02
|0.90550
|0.00000
|0.00000
|152
|2009.01.19 09:54
|modify
|37
|0.01
|0.90370
|0.96556
|0.00000
|153
|2009.01.19 09:54
|modify
|38
|0.02
|0.90550
|0.96556
|0.00000
|154
|2009.01.19 09:59
|sell
|39
|0.03
|0.90744
|0.00000
|0.00000
|155
|2009.01.19 09:59
|modify
|37
|0.01
|0.90370
|0.96738
|0.00000
|156
|2009.01.19 09:59
|modify
|38
|0.02
|0.90550
|0.96738
|0.00000
|157
|2009.01.19 09:59
|modify
|39
|0.03
|0.90744
|0.96738
|0.00000
|158
|2009.01.19 10:14
|close
|39
|0.03
|0.90597
|0.96738
|0.00000
|7.25
|1061.01
|159
|2009.01.19 10:14
|close
|38
|0.02
|0.90597
|0.96738
|0.00000
|-1.55
|1059.46
|160
|2009.01.19 10:14
|close
|37
|0.01
|0.90597
|0.96738
|0.00000
|-3.73
|1055.73
|161
|2009.01.19 10:32
|sell
|40
|0.01
|0.90722
|0.00000
|0.00000
|162
|2009.01.19 10:32
|modify
|40
|0.01
|0.90722
|0.96719
|0.00000
|163
|2009.01.19 10:37
|close
|40
|0.01
|0.90608
|0.96719
|0.00000
|1.87
|1057.60
|164
|2009.01.19 23:11
|sell
|41
|0.01
|0.90910
|0.00000
|0.00000
|165
|2009.01.19 23:12
|modify
|41
|0.01
|0.90910
|0.96900
|0.00000
|166
|2009.01.19 23:38
|close
|41
|0.01
|0.90813
|0.96900
|0.00000
|1.59
|1059.19
|167
|2009.01.20 01:28
|sell
|42
|0.01
|0.90997
|0.00000
|0.00000
|168
|2009.01.20 01:28
|modify
|42
|0.01
|0.90997
|0.97016
|0.00000
|169
|2009.01.20 01:28
|sell
|43
|0.02
|0.91090
|0.00000
|0.00000
|170
|2009.01.20 01:28
|modify
|42
|0.01
|0.90997
|0.97110
|0.00000
|171
|2009.01.20 01:28
|modify
|43
|0.02
|0.91090
|0.97110
|0.00000
|172
|2009.01.20 01:31
|sell
|44
|0.03
|0.91180
|0.00000
|0.00000
|173
|2009.01.20 01:31
|modify
|42
|0.01
|0.90997
|0.97172
|0.00000
|174
|2009.01.20 01:31
|modify
|43
|0.02
|0.91090
|0.97172
|0.00000
|175
|2009.01.20 01:31
|modify
|44
|0.03
|0.91180
|0.97172
|0.00000
|176
|2009.01.20 01:37
|close
|44
|0.03
|0.91090
|0.97172
|0.00000
|4.44
|1063.63
|177
|2009.01.20 01:37
|close
|43
|0.02
|0.91090
|0.97172
|0.00000
|0.00
|1063.63
|178
|2009.01.20 01:37
|close
|42
|0.01
|0.91090
|0.97172
|0.00000
|-1.53
|1062.10
|179
|2009.01.20 01:54
|sell
|45
|0.01
|0.91135
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.01.20 01:54
|modify
|45
|0.01
|0.91135
|0.97133
|0.00000
|181
|2009.01.20 05:28
|sell
|46
|0.02
|0.91400
|0.00000
|0.00000
|182
|2009.01.20 05:28
|modify
|45
|0.01
|0.91135
|0.97389
|0.00000
|183
|2009.01.20 05:28
|modify
|46
|0.02
|0.91400
|0.97389
|0.00000
|184
|2009.01.20 06:03
|sell
|47
|0.03
|0.91709
|0.00000
|0.00000
|185
|2009.01.20 06:03
|modify
|45
|0.01
|0.91135
|0.97728
|0.00000
|186
|2009.01.20 06:03
|modify
|46
|0.02
|0.91400
|0.97728
|0.00000
|187
|2009.01.20 06:03
|modify
|47
|0.03
|0.91709
|0.97728
|0.00000
|188
|2009.01.20 06:51
|close
|47
|0.03
|0.91494
|0.97728
|0.00000
|10.60
|1072.70
|189
|2009.01.20 06:51
|close
|46
|0.02
|0.91494
|0.97728
|0.00000
|-3.09
|1069.61
|190
|2009.01.20 06:51
|close
|45
|0.01
|0.91494
|0.97728
|0.00000
|-5.90
|1063.71
|191
|2009.01.20 06:55
|buy
|48
|0.01
|0.90919
|0.00000
|0.00000
|192
|2009.01.20 06:55
|modify
|48
|0.01
|0.90919
|0.84936
|0.00000
|193
|2009.01.20 06:58
|close
|48
|0.01
|0.91039
|0.84936
|0.00000
|1.97
|1065.68
|194
|2009.01.20 08:56
|sell
|49
|0.01
|0.91687
|0.00000
|0.00000
|195
|2009.01.20 08:56
|modify
|49
|0.01
|0.91687
|0.97695
|0.00000
|196
|2009.01.20 09:28
|sell
|50
|0.02
|0.91976
|0.00000
|0.00000
|197
|2009.01.20 09:28
|modify
|49
|0.01
|0.91687
|0.97974
|0.00000
|198
|2009.01.20 09:28
|modify
|50
|0.02
|0.91976
|0.97974
|0.00000
|199
|2009.01.20 09:41
|sell
|51
|0.03
|0.92257
|0.00000
|0.00000
|200
|2009.01.20 09:41
|modify
|49
|0.01
|0.91687
|0.98260
|0.00000
|201
|2009.01.20 09:41
|modify
|50
|0.02
|0.91976
|0.98260
|0.00000
|202
|2009.01.20 09:41
|modify
|51
|0.03
|0.92257
|0.98260
|0.00000
|203
|2009.01.20 10:13
|sell
|52
|0.04
|0.92700
|0.00000
|0.00000
|204
|2009.01.20 10:13
|modify
|49
|0.01
|0.91687
|0.98710
|0.00000
|205
|2009.01.20 10:13
|modify
|50
|0.02
|0.91976
|0.98710
|0.00000
|206
|2009.01.20 10:13
|modify
|51
|0.03
|0.92257
|0.98710
|0.00000
|207
|2009.01.20 10:13
|modify
|52
|0.04
|0.92700
|0.98710
|0.00000
|208
|2009.01.20 17:51
|close
|52
|0.04
|0.92308
|0.98710
|0.00000
|25.76
|1091.44
|209
|2009.01.20 17:51
|close
|51
|0.03
|0.92308
|0.98710
|0.00000
|-2.51
|1088.93
|210
|2009.01.20 17:51
|close
|50
|0.02
|0.92308
|0.98710
|0.00000
|-10.91
|1078.02
|211
|2009.01.20 17:51
|close
|49
|0.01
|0.92308
|0.98710
|0.00000
|-10.20
|1067.82
|212
|2009.01.20 23:04
|sell
|53
|0.01
|0.92940
|0.00000
|0.00000
|213
|2009.01.20 23:04
|modify
|53
|0.01
|0.92940
|0.98976
|0.00000
|214
|2009.01.20 23:17
|close
|53
|0.01
|0.92830
|0.98976
|0.00000
|1.80
|1069.62
|215
|2009.01.21 04:15
|sell
|54
|0.01
|0.93030
|0.00000
|0.00000
|216
|2009.01.21 04:15
|modify
|54
|0.01
|0.93030
|0.99018
|0.00000
|217
|2009.01.21 04:17
|close
|54
|0.01
|0.92926
|0.99018
|0.00000
|1.70
|1071.32
|218
|2009.01.21 08:10
|sell
|55
|0.01
|0.93178
|0.00000
|0.00000
|219
|2009.01.21 08:10
|modify
|55
|0.01
|0.93178
|0.99190
|0.00000
|220
|2009.01.21 08:11
|sell
|56
|0.02
|0.93290
|0.00000
|0.00000
|221
|2009.01.21 08:11
|modify
|55
|0.01
|0.93178
|0.99281
|0.00000
|222
|2009.01.21 08:11
|modify
|56
|0.02
|0.93290
|0.99281
|0.00000
|223
|2009.01.21 08:15
|close
|56
|0.02
|0.93206
|0.99281
|0.00000
|2.76
|1074.08
|224
|2009.01.21 08:15
|close
|55
|0.01
|0.93206
|0.99281
|0.00000
|-0.46
|1073.62
|225
|2009.01.21 08:19
|sell
|57
|0.01
|0.93178
|0.00000
|0.00000
|226
|2009.01.21 08:19
|modify
|57
|0.01
|0.93178
|0.99184
|0.00000
|227
|2009.01.21 08:36
|sell
|58
|0.02
|0.93281
|0.00000
|0.00000
|228
|2009.01.21 08:36
|modify
|57
|0.01
|0.93178
|0.99280
|0.00000
|229
|2009.01.21 08:36
|modify
|58
|0.02
|0.93281
|0.99280
|0.00000
|230
|2009.01.21 08:39
|close
|58
|0.02
|0.93201
|0.99280
|0.00000
|2.63
|1076.25
|231
|2009.01.21 08:39
|close
|57
|0.01
|0.93201
|0.99280
|0.00000
|-0.38
|1075.87
|232
|2009.01.21 08:45
|sell
|59
|0.01
|0.93216
|0.00000
|0.00000
|233
|2009.01.21 08:45
|modify
|59
|0.01
|0.93216
|0.99214
|0.00000
|234
|2009.01.21 08:53
|sell
|60
|0.02
|0.93317
|0.00000
|0.00000
|235
|2009.01.21 08:53
|modify
|59
|0.01
|0.93216
|0.99324
|0.00000
|236
|2009.01.21 08:53
|modify
|60
|0.02
|0.93317
|0.99324
|0.00000
|237
|2009.01.21 08:57
|sell
|61
|0.03
|0.93420
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.01.21 08:57
|modify
|59
|0.01
|0.93216
|0.99418
|0.00000
|239
|2009.01.21 08:57
|modify
|60
|0.02
|0.93317
|0.99418
|0.00000
|240
|2009.01.21 08:57
|modify
|61
|0.03
|0.93420
|0.99418
|0.00000
|241
|2009.01.21 09:16
|sell
|62
|0.04
|0.93615
|0.00000
|0.00000
|242
|2009.01.21 09:16
|modify
|59
|0.01
|0.93216
|0.99633
|0.00000
|243
|2009.01.21 09:16
|modify
|60
|0.02
|0.93317
|0.99633
|0.00000
|244
|2009.01.21 09:16
|modify
|61
|0.03
|0.93420
|0.99633
|0.00000
|245
|2009.01.21 09:16
|modify
|62
|0.04
|0.93615
|0.99633
|0.00000
|246
|2009.01.21 09:39
|sell
|63
|0.05
|0.93825
|0.00000
|0.00000
|247
|2009.01.21 09:39
|modify
|59
|0.01
|0.93216
|0.99820
|0.00000
|248
|2009.01.21 09:39
|modify
|60
|0.02
|0.93317
|0.99820
|0.00000
|249
|2009.01.21 09:39
|modify
|61
|0.03
|0.93420
|0.99820
|0.00000
|250
|2009.01.21 09:39
|modify
|62
|0.04
|0.93615
|0.99820
|0.00000
|251
|2009.01.21 09:39
|modify
|63
|0.05
|0.93825
|0.99820
|0.00000
|252
|2009.01.21 10:59
|close
|63
|0.05
|0.93506
|0.99820
|0.00000
|26.20
|1102.07
|253
|2009.01.21 10:59
|close
|62
|0.04
|0.93506
|0.99820
|0.00000
|7.16
|1109.23
|254
|2009.01.21 10:59
|close
|61
|0.03
|0.93506
|0.99820
|0.00000
|-4.23
|1105.00
|255
|2009.01.21 10:59
|close
|60
|0.02
|0.93506
|0.99820
|0.00000
|-6.21
|1098.79
|256
|2009.01.21 10:59
|close
|59
|0.01
|0.93506
|0.99820
|0.00000
|-4.77
|1094.02
|257
|2009.01.22 08:02
|sell
|64
|0.01
|0.93744
|0.00000
|0.00000
|258
|2009.01.22 08:02
|modify
|64
|0.01
|0.93744
|0.99758
|0.00000
|259
|2009.01.22 08:03
|sell
|65
|0.02
|0.93886
|0.00000
|0.00000
|260
|2009.01.22 08:03
|modify
|64
|0.01
|0.93744
|0.99885
|0.00000
|261
|2009.01.22 08:03
|modify
|65
|0.02
|0.93886
|0.99885
|0.00000
|262
|2009.01.22 08:06
|close
|65
|0.02
|0.93807
|0.99885
|0.00000
|2.59
|1096.61
|263
|2009.01.22 08:06
|close
|64
|0.01
|0.93807
|0.99885
|0.00000
|-1.04
|1095.57
|264
|2009.01.22 08:06
|sell
|66
|0.01
|0.93758
|0.00000
|0.00000
|265
|2009.01.22 08:06
|modify
|66
|0.01
|0.93758
|0.99749
|0.00000
|266
|2009.01.22 08:19
|sell
|67
|0.02
|0.93895
|0.00000
|0.00000
|267
|2009.01.22 08:19
|modify
|66
|0.01
|0.93758
|0.99900
|0.00000
|268
|2009.01.22 08:19
|modify
|67
|0.02
|0.93895
|0.99900
|0.00000
|269
|2009.01.22 08:20
|close
|67
|0.02
|0.93805
|0.99900
|0.00000
|2.96
|1098.53
|270
|2009.01.22 08:20
|close
|66
|0.01
|0.93805
|0.99900
|0.00000
|-0.78
|1097.75
|271
|2009.01.22 08:20
|sell
|68
|0.01
|0.93759
|0.00000
|0.00000
|272
|2009.01.22 08:20
|modify
|68
|0.01
|0.93759
|0.99764
|0.00000
|273
|2009.01.22 08:57
|close
|68
|0.01
|0.93656
|0.99764
|0.00000
|1.69
|1099.44
|274
|2009.01.22 09:12
|sell
|69
|0.01
|0.93842
|0.00000
|0.00000
|275
|2009.01.22 09:12
|modify
|69
|0.01
|0.93842
|0.99856
|0.00000
|276
|2009.01.22 09:18
|sell
|70
|0.02
|0.93980
|0.00000
|0.00000
|277
|2009.01.22 09:18
|modify
|69
|0.01
|0.93842
|0.99971
|0.00000
|278
|2009.01.22 09:18
|modify
|70
|0.02
|0.93980
|0.99971
|0.00000
|279
|2009.01.22 09:24
|close
|70
|0.02
|0.93896
|0.99971
|0.00000
|2.76
|1102.20
|280
|2009.01.22 09:24
|close
|69
|0.01
|0.93896
|0.99971
|0.00000
|-0.89
|1101.31
|281
|2009.01.22 09:24
|sell
|71
|0.01
|0.93852
|0.00000
|0.00000
|282
|2009.01.22 09:24
|modify
|71
|0.01
|0.93852
|0.99858
|0.00000
|283
|2009.01.22 10:13
|sell
|72
|0.02
|0.94008
|0.00000
|0.00000
|284
|2009.01.22 10:13
|modify
|71
|0.01
|0.93852
|1.00019
|0.00000
|285
|2009.01.22 10:13
|modify
|72
|0.02
|0.94008
|1.00019
|0.00000
|286
|2009.01.22 10:35
|close
|72
|0.02
|0.93918
|1.00019
|0.00000
|2.95
|1104.26
|287
|2009.01.22 10:35
|close
|71
|0.01
|0.93918
|1.00019
|0.00000
|-1.08
|1103.18
|288
|2009.01.23 03:07
|sell
|73
|0.01
|0.94050
|0.00000
|0.00000
|289
|2009.01.23 03:07
|modify
|73
|0.01
|0.94050
|1.00047
|0.00000
|290
|2009.01.23 04:06
|close
|73
|0.01
|0.93919
|1.00047
|0.00000
|2.15
|1105.33
|291
|2009.01.23 05:53
|sell
|74
|0.01
|0.94141
|0.00000
|0.00000
|292
|2009.01.23 05:53
|modify
|74
|0.01
|0.94141
|1.00139
|0.00000
|293
|2009.01.23 05:55
|close
|74
|0.01
|0.94050
|1.00139
|0.00000
|1.50
|1106.83
|294
|2009.01.23 09:08
|buy
|75
|0.01
|0.93710
|0.00000
|0.00000
|295
|2009.01.23 09:08
|modify
|75
|0.01
|0.93710
|0.87700
|0.00000
|296
|2009.01.23 09:13
|buy
|76
|0.02
|0.93578
|0.00000
|0.00000
|297
|2009.01.23 09:13
|modify
|75
|0.01
|0.93710
|0.87583
|0.00000
|298
|2009.01.23 09:13
|modify
|76
|0.02
|0.93578
|0.87583
|0.00000
|299
|2009.01.23 09:17
|close
|76
|0.02
|0.93678
|0.87583
|0.00000
|3.29
|1110.12
|300
|2009.01.23 09:17
|close
|75
|0.01
|0.93678
|0.87583
|0.00000
|-0.52
|1109.60
|301
|2009.01.23 10:29
|sell
|77
|0.01
|0.94240
|0.00000
|0.00000
|302
|2009.01.23 10:29
|modify
|77
|0.01
|0.94240
|1.00235
|0.00000
|303
|2009.01.23 10:30
|sell
|78
|0.02
|0.94365
|0.00000
|0.00000
|304
|2009.01.23 10:30
|modify
|77
|0.01
|0.94240
|1.00363
|0.00000
|305
|2009.01.23 10:30
|modify
|78
|0.02
|0.94365
|1.00363
|0.00000
|306
|2009.01.23 10:30
|close
|78
|0.02
|0.94264
|1.00363
|0.00000
|3.32
|1112.92
|307
|2009.01.23 10:30
|close
|77
|0.01
|0.94264
|1.00363
|0.00000
|-0.40
|1112.52
|308
|2009.01.23 10:39
|sell
|79
|0.01
|0.94303
|0.00000
|0.00000
|309
|2009.01.23 10:39
|modify
|79
|0.01
|0.94303
|1.00319
|0.00000
|310
|2009.01.23 10:39
|sell
|80
|0.02
|0.94425
|0.00000
|0.00000
|311
|2009.01.23 10:39
|modify
|79
|0.01
|0.94303
|1.00437
|0.00000
|312
|2009.01.23 10:39
|modify
|80
|0.02
|0.94425
|1.00437
|0.00000
|313
|2009.01.23 10:41
|close
|80
|0.02
|0.94299
|1.00437
|0.00000
|4.14
|1116.66
|314
|2009.01.23 10:41
|close
|79
|0.01
|0.94299
|1.00437
|0.00000
|0.07
|1116.73
|315
|2009.01.23 10:41
|sell
|81
|0.01
|0.94306
|0.00000
|0.00000
|316
|2009.01.23 10:41
|modify
|81
|0.01
|0.94306
|1.00313
|0.00000
|317
|2009.01.23 10:45
|close
|81
|0.01
|0.94196
|1.00313
|0.00000
|1.81
|1118.54
|318
|2009.01.23 10:49
|sell
|82
|0.01
|0.94308
|0.00000
|0.00000
|319
|2009.01.23 10:49
|modify
|82
|0.01
|0.94308
|1.00330
|0.00000
|320
|2009.01.23 10:55
|sell
|83
|0.02
|0.94430
|0.00000
|0.00000
|321
|2009.01.23 10:56
|modify
|82
|0.01
|0.94308
|1.00440
|0.00000
|322
|2009.01.23 10:56
|modify
|83
|0.02
|0.94430
|1.00440
|0.00000
|323
|2009.01.23 10:57
|close
|83
|0.02
|0.94318
|1.00440
|0.00000
|3.68
|1122.22
|324
|2009.01.23 10:57
|close
|82
|0.01
|0.94318
|1.00440
|0.00000
|-0.16
|1122.06
|325
|2009.01.23 10:58
|sell
|84
|0.01
|0.94310
|0.00000
|0.00000
|326
|2009.01.23 10:58
|modify
|84
|0.01
|0.94310
|1.00304
|0.00000
|327
|2009.01.23 12:37
|close
|84
|0.01
|0.94224
|1.00304
|0.00000
|1.41
|1123.47
|328
|2009.01.26 00:04
|sell
|85
|0.01
|0.94500
|0.00000
|0.00000
|329
|2009.01.26 00:05
|modify
|85
|0.01
|0.94500
|1.00490
|0.00000
|330
|2009.01.26 00:12
|sell
|86
|0.02
|0.94770
|0.00000
|0.00000
|331
|2009.01.26 00:12
|modify
|85
|0.01
|0.94500
|1.00764
|0.00000
|332
|2009.01.26 00:12
|modify
|86
|0.02
|0.94770
|1.00764
|0.00000
|333
|2009.01.26 00:34
|sell
|87
|0.03
|0.95025
|0.00000
|0.00000
|334
|2009.01.26 00:34
|modify
|85
|0.01
|0.94500
|1.01021
|0.00000
|335
|2009.01.26 00:34
|modify
|86
|0.02
|0.94770
|1.01021
|0.00000
|336
|2009.01.26 00:34
|modify
|87
|0.03
|0.95025
|1.01021
|0.00000
|337
|2009.01.26 00:54
|close
|87
|0.03
|0.94811
|1.01021
|0.00000
|10.55
|1134.02
|338
|2009.01.26 00:54
|close
|86
|0.02
|0.94811
|1.01021
|0.00000
|-1.35
|1132.67
|339
|2009.01.26 00:54
|close
|85
|0.01
|0.94811
|1.01021
|0.00000
|-5.11
|1127.56
|340
|2009.01.26 00:54
|sell
|88
|0.01
|0.94765
|0.00000
|0.00000
|341
|2009.01.26 00:54
|modify
|88
|0.01
|0.94765
|1.00750
|0.00000
|342
|2009.01.26 01:02
|close
|88
|0.01
|0.94664
|1.00750
|0.00000
|1.66
|1129.22
|343
|2009.01.26 01:20
|sell
|89
|0.01
|0.94777
|0.00000
|0.00000
|344
|2009.01.26 01:20
|modify
|89
|0.01
|0.94777
|1.00776
|0.00000
|345
|2009.01.26 01:28
|close
|89
|0.01
|0.94675
|1.00776
|0.00000
|1.67
|1130.89
|346
|2009.01.26 02:19
|sell
|90
|0.01
|0.94812
|0.00000
|0.00000
|347
|2009.01.26 02:19
|modify
|90
|0.01
|0.94812
|1.00816
|0.00000
|348
|2009.01.26 02:28
|close
|90
|0.01
|0.94704
|1.00816
|0.00000
|1.77
|1132.66
|349
|2009.01.26 06:35
|sell
|91
|0.01
|0.94911
|0.00000
|0.00000
|350
|2009.01.26 06:35
|modify
|91
|0.01
|0.94911
|1.00920
|0.00000
|351
|2009.01.26 06:53
|sell
|92
|0.02
|0.95120
|0.00000
|0.00000
|352
|2009.01.26 06:53
|modify
|91
|0.01
|0.94911
|1.01115
|0.00000
|353
|2009.01.26 06:53
|modify
|92
|0.02
|0.95120
|1.01115
|0.00000
|354
|2009.01.26 06:57
|close
|92
|0.02
|0.94961
|1.01115
|0.00000
|5.22
|1137.88
|355
|2009.01.26 06:57
|close
|91
|0.01
|0.94961
|1.01115
|0.00000
|-0.82
|1137.06
|356
|2009.01.26 06:57
|sell
|93
|0.01
|0.94912
|0.00000
|0.00000
|357
|2009.01.26 06:57
|modify
|93
|0.01
|0.94912
|1.00913
|0.00000
|358
|2009.01.26 07:13
|sell
|94
|0.02
|0.95162
|0.00000
|0.00000
|359
|2009.01.26 07:13
|modify
|93
|0.01
|0.94912
|1.01161
|0.00000
|360
|2009.01.26 07:13
|modify
|94
|0.02
|0.95162
|1.01161
|0.00000
|361
|2009.01.26 07:18
|close
|94
|0.02
|0.95027
|1.01161
|0.00000
|4.44
|1141.50
|362
|2009.01.26 07:18
|close
|93
|0.01
|0.95027
|1.01161
|0.00000
|-1.89
|1139.61
|363
|2009.01.26 07:18
|sell
|95
|0.01
|0.94990
|0.00000
|0.00000
|364
|2009.01.26 07:18
|modify
|95
|0.01
|0.94990
|1.00992
|0.00000
|365
|2009.01.26 08:11
|close
|95
|0.01
|0.94902
|1.00992
|0.00000
|1.44
|1141.05
|366
|2009.01.26 09:02
|buy
|96
|0.01
|0.94508
|0.00000
|0.00000
|367
|2009.01.26 09:02
|modify
|96
|0.01
|0.94508
|0.88506
|0.00000
|368
|2009.01.26 09:21
|buy
|97
|0.02
|0.94340
|0.00000
|0.00000
|369
|2009.01.26 09:21
|modify
|96
|0.01
|0.94508
|0.88338
|0.00000
|370
|2009.01.26 09:21
|modify
|97
|0.02
|0.94340
|0.88338
|0.00000
|371
|2009.01.26 09:39
|close
|97
|0.02
|0.94435
|0.88338
|0.00000
|3.12
|1144.17
|372
|2009.01.26 09:39
|close
|96
|0.01
|0.94435
|0.88338
|0.00000
|-1.20
|1142.97
|373
|2009.01.26 10:27
|buy
|98
|0.01
|0.94299
|0.00000
|0.00000
|374
|2009.01.26 10:27
|modify
|98
|0.01
|0.94299
|0.88294
|0.00000
|375
|2009.01.26 10:29
|buy
|99
|0.02
|0.94156
|0.00000
|0.00000
|376
|2009.01.26 10:29
|modify
|98
|0.01
|0.94299
|0.88149
|0.00000
|377
|2009.01.26 10:29
|modify
|99
|0.02
|0.94156
|0.88149
|0.00000
|378
|2009.01.26 10:32
|buy
|100
|0.03
|0.94013
|0.00000
|0.00000
|379
|2009.01.26 10:32
|modify
|98
|0.01
|0.94299
|0.88010
|0.00000
|380
|2009.01.26 10:32
|modify
|99
|0.02
|0.94156
|0.88010
|0.00000
|381
|2009.01.26 10:32
|modify
|100
|0.03
|0.94013
|0.88010
|0.00000
|382
|2009.01.26 10:38
|close
|100
|0.03
|0.94125
|0.88010
|0.00000
|5.51
|1148.48
|383
|2009.01.26 10:38
|close
|99
|0.02
|0.94125
|0.88010
|0.00000
|-1.02
|1147.46
|384
|2009.01.26 10:38
|close
|98
|0.01
|0.94125
|0.88010
|0.00000
|-2.86
|1144.60
|385
|2009.01.26 10:38
|buy
|101
|0.01
|0.94163
|0.00000
|0.00000
|386
|2009.01.26 10:38
|modify
|101
|0.01
|0.94163
|0.88161
|0.00000
|387
|2009.01.26 10:56
|close
|101
|0.01
|0.94257
|0.88161
|0.00000
|1.54
|1146.14
|388
|2009.01.27 07:35
|buy
|102
|0.01
|0.93893
|0.00000
|0.00000
|389
|2009.01.27 07:35
|modify
|102
|0.01
|0.93893
|0.87890
|0.00000
|390
|2009.01.27 08:45
|buy
|103
|0.02
|0.93737
|0.00000
|0.00000
|391
|2009.01.27 08:45
|modify
|102
|0.01
|0.93893
|0.87736
|0.00000
|392
|2009.01.27 08:45
|modify
|103
|0.02
|0.93737
|0.87736
|0.00000
|393
|2009.01.27 08:58
|buy
|104
|0.03
|0.93580
|0.00000
|0.00000
|394
|2009.01.27 08:58
|modify
|102
|0.01
|0.93893
|0.87578
|0.00000
|395
|2009.01.27 08:58
|modify
|103
|0.02
|0.93737
|0.87578
|0.00000
|396
|2009.01.27 08:58
|modify
|104
|0.03
|0.93580
|0.87578
|0.00000
|397
|2009.01.27 09:33
|buy
|105
|0.04
|0.93329
|0.00000
|0.00000
|398
|2009.01.27 09:33
|modify
|102
|0.01
|0.93893
|0.87327
|0.00000
|399
|2009.01.27 09:33
|modify
|103
|0.02
|0.93737
|0.87327
|0.00000
|400
|2009.01.27 09:33
|modify
|104
|0.03
|0.93580
|0.87327
|0.00000
|401
|2009.01.27 09:33
|modify
|105
|0.04
|0.93329
|0.87327
|0.00000
|402
|2009.01.27 09:53
|close
|105
|0.04
|0.93555
|0.87327
|0.00000
|14.85
|1160.99
|403
|2009.01.27 09:53
|close
|104
|0.03
|0.93555
|0.87327
|0.00000
|-1.23
|1159.76
|404
|2009.01.27 09:53
|close
|103
|0.02
|0.93555
|0.87327
|0.00000
|-5.98
|1153.78
|405
|2009.01.27 09:53
|close
|102
|0.01
|0.93555
|0.87327
|0.00000
|-5.55
|1148.23
|406
|2009.01.28 06:04
|buy
|106
|0.01
|0.92935
|0.00000
|0.00000
|407
|2009.01.28 06:04
|modify
|106
|0.01
|0.92935
|0.86936
|0.00000
|408
|2009.01.28 06:06
|buy
|107
|0.02
|0.92883
|0.00000
|0.00000
|409
|2009.01.28 06:06
|modify
|106
|0.01
|0.92935
|0.86878
|0.00000
|410
|2009.01.28 06:06
|modify
|107
|0.02
|0.92883
|0.86878
|0.00000
|411
|2009.01.28 06:13
|buy
|108
|0.03
|0.92832
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.01.28 06:13
|modify
|106
|0.01
|0.92935
|0.86830
|0.00000
|413
|2009.01.28 06:13
|modify
|107
|0.02
|0.92883
|0.86830
|0.00000
|414
|2009.01.28 06:13
|modify
|108
|0.03
|0.92832
|0.86830
|0.00000
|415
|2009.01.28 06:14
|buy
|109
|0.04
|0.92777
|0.00000
|0.00000
|416
|2009.01.28 06:14
|modify
|106
|0.01
|0.92935
|0.86771
|0.00000
|417
|2009.01.28 06:14
|modify
|107
|0.02
|0.92883
|0.86771
|0.00000
|418
|2009.01.28 06:14
|modify
|108
|0.03
|0.92832
|0.86771
|0.00000
|419
|2009.01.28 06:14
|modify
|109
|0.04
|0.92777
|0.86771
|0.00000
|420
|2009.01.28 06:42
|close
|109
|0.04
|0.92848
|0.86771
|0.00000
|4.66
|1152.89
|421
|2009.01.28 06:42
|close
|108
|0.03
|0.92848
|0.86771
|0.00000
|0.79
|1153.68
|422
|2009.01.28 06:42
|close
|107
|0.02
|0.92848
|0.86771
|0.00000
|-1.15
|1152.53
|423
|2009.01.28 06:42
|close
|106
|0.01
|0.92848
|0.86771
|0.00000
|-1.43
|1151.10
|424
|2009.01.28 08:59
|sell
|110
|0.01
|0.93228
|0.00000
|0.00000
|425
|2009.01.28 08:59
|modify
|110
|0.01
|0.93228
|0.99230
|0.00000
|426
|2009.01.28 09:14
|sell
|111
|0.02
|0.93370
|0.00000
|0.00000
|427
|2009.01.28 09:14
|modify
|110
|0.01
|0.93228
|0.99373
|0.00000
|428
|2009.01.28 09:14
|modify
|111
|0.02
|0.93370
|0.99373
|0.00000
|429
|2009.01.28 09:20
|close
|111
|0.02
|0.93289
|0.99373
|0.00000
|2.66
|1153.76
|430
|2009.01.28 09:20
|close
|110
|0.01
|0.93289
|0.99373
|0.00000
|-1.00
|1152.76
|431
|2009.01.28 09:21
|sell
|112
|0.01
|0.93245
|0.00000
|0.00000
|432
|2009.01.28 09:21
|modify
|112
|0.01
|0.93245
|0.99246
|0.00000
|433
|2009.01.28 09:30
|close
|112
|0.01
|0.93100
|0.99246
|0.00000
|2.38
|1155.14
|434
|2009.01.29 05:22
|sell
|113
|0.01
|0.92654
|0.00000
|0.00000
|435
|2009.01.29 05:22
|modify
|113
|0.01
|0.92654
|0.98661
|0.00000
|436
|2009.01.29 06:59
|sell
|114
|0.02
|0.92792
|0.00000
|0.00000
|437
|2009.01.29 06:59
|modify
|113
|0.01
|0.92654
|0.98796
|0.00000
|438
|2009.01.29 06:59
|modify
|114
|0.02
|0.92792
|0.98796
|0.00000
|439
|2009.01.29 08:10
|close
|114
|0.02
|0.92711
|0.98796
|0.00000
|2.66
|1157.80
|440
|2009.01.29 08:10
|close
|113
|0.01
|0.92711
|0.98796
|0.00000
|-0.94
|1156.86
|441
|2009.01.29 09:33
|buy
|115
|0.01
|0.92413
|0.00000
|0.00000
|442
|2009.01.29 09:33
|modify
|115
|0.01
|0.92413
|0.86408
|0.00000
|443
|2009.01.29 10:02
|close
|115
|0.01
|0.92508
|0.86408
|0.00000
|1.56
|1158.42
|444
|2009.01.30 08:41
|buy
|116
|0.01
|0.90414
|0.00000
|0.00000
|445
|2009.01.30 08:41
|modify
|116
|0.01
|0.90414
|0.84413
|0.00000
|446
|2009.01.30 08:59
|close
|116
|0.01
|0.90533
|0.84413
|0.00000
|1.96
|1160.38
|447
|2009.01.30 10:00
|buy
|117
|0.01
|0.90370
|0.00000
|0.00000
|448
|2009.01.30 10:00
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.84371
|0.00000
|449
|2009.01.30 10:04
|buy
|118
|0.02
|0.90275
|0.00000
|0.00000
|450
|2009.01.30 10:04
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.84274
|0.00000
|451
|2009.01.30 10:04
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.84274
|0.00000
|452
|2009.01.30 10:04
|buy
|119
|0.03
|0.90180
|0.00000
|0.00000
|453
|2009.01.30 10:04
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.84176
|0.00000
|454
|2009.01.30 10:04
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.84176
|0.00000
|455
|2009.01.30 10:04
|modify
|119
|0.03
|0.90180
|0.84176
|0.00000
|456
|2009.01.30 10:15
|buy
|120
|0.04
|0.90085
|0.00000
|0.00000
|457
|2009.01.30 10:15
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.84086
|0.00000
|458
|2009.01.30 10:15
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.84086
|0.00000
|459
|2009.01.30 10:15
|modify
|119
|0.03
|0.90180
|0.84086
|0.00000
|460
|2009.01.30 10:15
|modify
|120
|0.04
|0.90085
|0.84086
|0.00000
|461
|2009.01.30 10:30
|buy
|121
|0.05
|0.89989
|0.00000
|0.00000
|462
|2009.01.30 10:30
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.83988
|0.00000
|463
|2009.01.30 10:30
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.83988
|0.00000
|464
|2009.01.30 10:30
|modify
|119
|0.03
|0.90180
|0.83988
|0.00000
|465
|2009.01.30 10:30
|modify
|120
|0.04
|0.90085
|0.83988
|0.00000
|466
|2009.01.30 10:30
|modify
|121
|0.05
|0.89989
|0.83988
|0.00000
|467
|2009.01.30 10:31
|buy
|122
|0.06
|0.89894
|0.00000
|0.00000
|468
|2009.01.30 10:31
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.83892
|0.00000
|469
|2009.01.30 10:31
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.83892
|0.00000
|470
|2009.01.30 10:31
|modify
|119
|0.03
|0.90180
|0.83892
|0.00000
|471
|2009.01.30 10:31
|modify
|120
|0.04
|0.90085
|0.83892
|0.00000
|472
|2009.01.30 10:31
|modify
|121
|0.05
|0.89989
|0.83892
|0.00000
|473
|2009.01.30 10:31
|modify
|122
|0.06
|0.89894
|0.83892
|0.00000
|474
|2009.01.30 10:34
|buy
|123
|0.07
|0.89799
|0.00000
|0.00000
|475
|2009.01.30 10:34
|modify
|117
|0.01
|0.90370
|0.83798
|0.00000
|476
|2009.01.30 10:34
|modify
|118
|0.02
|0.90275
|0.83798
|0.00000
|477
|2009.01.30 10:34
|modify
|119
|0.03
|0.90180
|0.83798
|0.00000
|478
|2009.01.30 10:34
|modify
|120
|0.04
|0.90085
|0.83798
|0.00000
|479
|2009.01.30 10:34
|modify
|121
|0.05
|0.89989
|0.83798
|0.00000
|480
|2009.01.30 10:34
|modify
|122
|0.06
|0.89894
|0.83798
|0.00000
|481
|2009.01.30 10:34
|modify
|123
|0.07
|0.89799
|0.83798
|0.00000
|482
|2009.01.30 11:00
|close
|123
|0.07
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|23.00
|1183.38
|483
|2009.01.30 11:00
|close
|122
|0.06
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|10.35
|1193.73
|484
|2009.01.30 11:00
|close
|121
|0.05
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|0.82
|1194.55
|485
|2009.01.30 11:00
|close
|120
|0.04
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|-5.66
|1188.89
|486
|2009.01.30 11:00
|close
|119
|0.03
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|-8.92
|1179.97
|487
|2009.01.30 11:00
|close
|118
|0.02
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|-9.07
|1170.90
|488
|2009.01.30 11:00
|close
|117
|0.01
|0.89999
|0.83798
|0.00000
|-6.09
|1164.81
|489
|2009.01.30 22:00
|buy
|124
|0.01
|0.88323
|0.00000
|0.00000
|490
|2009.01.30 22:00
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.82324
|0.00000
|491
|2009.02.02 00:03
|sell
|125
|0.01
|0.88340
|0.00000
|0.00000
|492
|2009.02.02 00:05
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.82400
|0.00000
|493
|2009.02.02 00:05
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.94350
|0.00000
|494
|2009.02.02 08:12
|sell
|126
|0.02
|0.88783
|0.00000
|0.00000
|495
|2009.02.02 08:12
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.82835
|0.00000
|496
|2009.02.02 08:12
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.94785
|0.00000
|497
|2009.02.02 08:12
|modify
|126
|0.02
|0.88783
|0.94785
|0.00000
|498
|2009.02.02 08:58
|sell
|127
|0.03
|0.88966
|0.00000
|0.00000
|499
|2009.02.02 08:58
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.83020
|0.00000
|500
|2009.02.02 08:58
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.94970
|0.00000
|501
|2009.02.02 08:58
|modify
|126
|0.02
|0.88783
|0.94970
|0.00000
|502
|2009.02.02 08:58
|modify
|127
|0.03
|0.88966
|0.94970
|0.00000
|503
|2009.02.02 09:08
|sell
|128
|0.04
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|504
|2009.02.02 09:08
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.83262
|0.00000
|505
|2009.02.02 09:08
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.95212
|0.00000
|506
|2009.02.02 09:08
|modify
|126
|0.02
|0.88783
|0.95212
|0.00000
|507
|2009.02.02 09:08
|modify
|127
|0.03
|0.88966
|0.95212
|0.00000
|508
|2009.02.02 09:08
|modify
|128
|0.04
|0.89210
|0.95212
|0.00000
|509
|2009.02.02 09:38
|sell
|129
|0.05
|0.89454
|0.00000
|0.00000
|510
|2009.02.02 09:38
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.83507
|0.00000
|511
|2009.02.02 09:38
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.95457
|0.00000
|512
|2009.02.02 09:38
|modify
|126
|0.02
|0.88783
|0.95457
|0.00000
|513
|2009.02.02 09:38
|modify
|127
|0.03
|0.88966
|0.95457
|0.00000
|514
|2009.02.02 09:38
|modify
|128
|0.04
|0.89210
|0.95457
|0.00000
|515
|2009.02.02 09:38
|modify
|129
|0.05
|0.89454
|0.95457
|0.00000
|516
|2009.02.02 10:51
|sell
|130
|0.06
|0.89785
|0.00000
|0.00000
|517
|2009.02.02 10:51
|modify
|124
|0.01
|0.88323
|0.83837
|0.00000
|518
|2009.02.02 10:51
|modify
|125
|0.01
|0.88340
|0.95787
|0.00000
|519
|2009.02.02 10:51
|modify
|126
|0.02
|0.88783
|0.95787
|0.00000
|520
|2009.02.02 10:51
|modify
|127
|0.03
|0.88966
|0.95787
|0.00000
|521
|2009.02.02 10:51
|modify
|128
|0.04
|0.89210
|0.95787
|0.00000
|522
|2009.02.02 10:51
|modify
|129
|0.05
|0.89454
|0.95787
|0.00000
|523
|2009.02.02 10:51
|modify
|130
|0.06
|0.89785
|0.95787
|0.00000
|524
|2009.02.02 11:30
|close
|130
|0.06
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|43.58
|1208.39
|525
|2009.02.02 11:30
|close
|129
|0.05
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|9.12
|1217.51
|526
|2009.02.02 11:30
|close
|128
|0.04
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|-8.74
|1208.77
|527
|2009.02.02 11:30
|close
|127
|0.03
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|-18.59
|1190.18
|528
|2009.02.02 11:30
|close
|126
|0.02
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|-18.40
|1171.78
|529
|2009.02.02 11:30
|close
|125
|0.01
|0.89343
|0.95787
|0.00000
|-16.49
|1155.29
|530
|2009.02.02 11:30
|close
|124
|0.01
|0.89293
|0.83837
|0.00000
|15.93
|1171.22
|531
|2009.02.03 03:08
|sell
|131
|0.01
|0.90421
|0.00000
|0.00000
|532
|2009.02.03 03:08
|modify
|131
|0.01
|0.90421
|0.96423
|0.00000
|533
|2009.02.03 03:20
|close
|131
|0.01
|0.90316
|0.96423
|0.00000
|1.72
|1172.94
|534
|2009.02.03 03:23
|sell
|132
|0.01
|0.90422
|0.00000
|0.00000
|535
|2009.02.03 03:23
|modify
|132
|0.01
|0.90422
|0.96425
|0.00000
|536
|2009.02.03 08:46
|close
|132
|0.01
|0.90322
|0.96425
|0.00000
|1.64
|1174.58
|537
|2009.02.03 09:06
|buy
|133
|0.01
|0.90170
|0.00000
|0.00000
|538
|2009.02.03 09:06
|modify
|133
|0.01
|0.90170
|0.84167
|0.00000
|539
|2009.02.03 10:11
|close
|133
|0.01
|0.90258
|0.84167
|0.00000
|1.44
|1176.02
|540
|2009.02.04 07:56
|sell
|134
|0.01
|0.90544
|0.00000
|0.00000
|541
|2009.02.04 07:56
|modify
|134
|0.01
|0.90544
|0.96548
|0.00000
|542
|2009.02.04 07:59
|sell
|135
|0.02
|0.90667
|0.00000
|0.00000
|543
|2009.02.04 07:59
|modify
|134
|0.01
|0.90544
|0.96669
|0.00000
|544
|2009.02.04 07:59
|modify
|135
|0.02
|0.90667
|0.96669
|0.00000
|545
|2009.02.04 08:06
|close
|135
|0.02
|0.90596
|0.96669
|0.00000
|2.33
|1178.35
|546
|2009.02.04 08:06
|close
|134
|0.01
|0.90596
|0.96669
|0.00000
|-0.85
|1177.50
|547
|2009.02.04 08:27
|sell
|136
|0.01
|0.90706
|0.00000
|0.00000
|548
|2009.02.04 08:27
|modify
|136
|0.01
|0.90706
|0.96708
|0.00000
|549
|2009.02.04 08:30
|close
|136
|0.01
|0.90593
|0.96708
|0.00000
|1.86
|1179.36
|550
|2009.02.04 09:06
|buy
|137
|0.01
|0.90190
|0.00000
|0.00000
|551
|2009.02.04 09:06
|modify
|137
|0.01
|0.90190
|0.84186
|0.00000
|552
|2009.02.04 09:11
|close
|137
|0.01
|0.90287
|0.84186
|0.00000
|1.59
|1180.95
|553
|2009.02.04 09:27
|buy
|138
|0.01
|0.90191
|0.00000
|0.00000
|554
|2009.02.04 09:28
|modify
|138
|0.01
|0.90191
|0.84190
|0.00000
|555
|2009.02.04 10:11
|buy
|139
|0.02
|0.90010
|0.00000
|0.00000
|556
|2009.02.04 10:11
|modify
|138
|0.01
|0.90191
|0.84008
|0.00000
|557
|2009.02.04 10:11
|modify
|139
|0.02
|0.90010
|0.84008
|0.00000
|558
|2009.02.04 10:17
|buy
|140
|0.03
|0.89828
|0.00000
|0.00000
|559
|2009.02.04 10:17
|modify
|138
|0.01
|0.90191
|0.83826
|0.00000
|560
|2009.02.04 10:17
|modify
|139
|0.02
|0.90010
|0.83826
|0.00000
|561
|2009.02.04 10:17
|modify
|140
|0.03
|0.89828
|0.83826
|0.00000
|562
|2009.02.04 11:10
|close
|140
|0.03
|0.89977
|0.83826
|0.00000
|7.35
|1188.30
|563
|2009.02.04 11:10
|close
|139
|0.02
|0.89977
|0.83826
|0.00000
|-1.08
|1187.22
|564
|2009.02.04 11:10
|close
|138
|0.01
|0.89977
|0.83826
|0.00000
|-3.52
|1183.70
|565
|2009.02.05 08:07
|sell
|141
|0.01
|0.89098
|0.00000
|0.00000
|566
|2009.02.05 08:07
|modify
|141
|0.01
|0.89098
|0.95102
|0.00000
|567
|2009.02.05 08:10
|sell
|142
|0.02
|0.89160
|0.00000
|0.00000
|568
|2009.02.05 08:10
|modify
|141
|0.01
|0.89098
|0.95159
|0.00000
|569
|2009.02.05 08:10
|modify
|142
|0.02
|0.89160
|0.95159
|0.00000
|570
|2009.02.05 08:27
|close
|142
|0.02
|0.89101
|0.95159
|0.00000
|1.94
|1185.64
|571
|2009.02.05 08:27
|close
|141
|0.01
|0.89101
|0.95159
|0.00000
|-0.05
|1185.59
|572
|2009.02.05 08:27
|sell
|143
|0.01
|0.89100
|0.00000
|0.00000
|573
|2009.02.05 08:28
|modify
|143
|0.01
|0.89100
|0.95090
|0.00000
|574
|2009.02.05 08:35
|sell
|144
|0.02
|0.89162
|0.00000
|0.00000
|575
|2009.02.05 08:35
|modify
|143
|0.01
|0.89100
|0.95161
|0.00000
|576
|2009.02.05 08:35
|modify
|144
|0.02
|0.89162
|0.95161
|0.00000
|577
|2009.02.05 08:39
|sell
|145
|0.03
|0.89224
|0.00000
|0.00000
|578
|2009.02.05 08:39
|modify
|143
|0.01
|0.89100
|0.95226
|0.00000
|579
|2009.02.05 08:39
|modify
|144
|0.02
|0.89162
|0.95226
|0.00000
|580
|2009.02.05 08:39
|modify
|145
|0.03
|0.89224
|0.95226
|0.00000
|581
|2009.02.05 09:06
|close
|145
|0.03
|0.89134
|0.95226
|0.00000
|4.44
|1190.03
|582
|2009.02.05 09:06
|close
|144
|0.02
|0.89134
|0.95226
|0.00000
|0.92
|1190.95
|583
|2009.02.05 09:06
|close
|143
|0.01
|0.89134
|0.95226
|0.00000
|-0.55
|1190.40
|584
|2009.02.05 10:27
|buy
|146
|0.01
|0.88739
|0.00000
|0.00000
|585
|2009.02.05 10:27
|modify
|146
|0.01
|0.88739
|0.82738
|0.00000
|586
|2009.02.05 10:33
|close
|146
|0.01
|0.88828
|0.82738
|0.00000
|1.46
|1191.86
|587
|2009.02.09 09:41
|buy
|147
|0.01
|0.87340
|0.00000
|0.00000
|588
|2009.02.09 09:41
|modify
|147
|0.01
|0.87340
|0.81338
|0.00000
|589
|2009.02.09 10:12
|buy
|148
|0.02
|0.87211
|0.00000
|0.00000
|590
|2009.02.09 10:12
|modify
|147
|0.01
|0.87340
|0.81210
|0.00000
|591
|2009.02.09 10:12
|modify
|148
|0.02
|0.87211
|0.81210
|0.00000
|592
|2009.02.09 10:29
|buy
|149
|0.03
|0.87080
|0.00000
|0.00000
|593
|2009.02.09 10:29
|modify
|147
|0.01
|0.87340
|0.81082
|0.00000
|594
|2009.02.09 10:29
|modify
|148
|0.02
|0.87211
|0.81082
|0.00000
|595
|2009.02.09 10:29
|modify
|149
|0.03
|0.87080
|0.81082
|0.00000
|596
|2009.02.09 10:43
|close
|149
|0.03
|0.87184
|0.81082
|0.00000
|5.13
|1196.99
|597
|2009.02.09 10:43
|close
|148
|0.02
|0.87184
|0.81082
|0.00000
|-0.89
|1196.10
|598
|2009.02.09 10:43
|close
|147
|0.01
|0.87184
|0.81082
|0.00000
|-2.57
|1193.53
|599
|2009.02.09 10:46
|buy
|150
|0.01
|0.87170
|0.00000
|0.00000
|600
|2009.02.09 10:46
|modify
|150
|0.01
|0.87170
|0.81167
|0.00000
|601
|2009.02.09 13:37
|close
|150
|0.01
|0.87287
|0.81167
|0.00000
|1.93
|1195.46
|602
|2009.02.10 01:33
|buy
|151
|0.01
|0.87056
|0.00000
|0.00000
|603
|2009.02.10 01:33
|modify
|151
|0.01
|0.87056
|0.81054
|0.00000
|604
|2009.02.10 02:05
|buy
|152
|0.02
|0.86901
|0.00000
|0.00000
|605
|2009.02.10 02:05
|modify
|151
|0.01
|0.87056
|0.80895
|0.00000
|606
|2009.02.10 02:05
|modify
|152
|0.02
|0.86901
|0.80895
|0.00000
|607
|2009.02.10 02:19
|buy
|153
|0.03
|0.86747
|0.00000
|0.00000
|608
|2009.02.10 02:19
|modify
|151
|0.01
|0.87056
|0.80740
|0.00000
|609
|2009.02.10 02:19
|modify
|152
|0.02
|0.86901
|0.80740
|0.00000
|610
|2009.02.10 02:19
|modify
|153
|0.03
|0.86747
|0.80740
|0.00000
|611
|2009.02.10 02:58
|close
|153
|0.03
|0.86867
|0.80740
|0.00000
|5.92
|1201.38
|612
|2009.02.10 02:58
|close
|152
|0.02
|0.86867
|0.80740
|0.00000
|-1.11
|1200.27
|613
|2009.02.10 02:58
|close
|151
|0.01
|0.86867
|0.80740
|0.00000
|-3.11
|1197.16
|614
|2009.02.10 03:23
|buy
|154
|0.01
|0.86740
|0.00000
|0.00000
|615
|2009.02.10 03:24
|modify
|154
|0.01
|0.86740
|0.80750
|0.00000
|616
|2009.02.10 04:20
|buy
|155
|0.02
|0.86521
|0.00000
|0.00000
|617
|2009.02.10 04:20
|modify
|154
|0.01
|0.86740
|0.80528
|0.00000
|618
|2009.02.10 04:20
|modify
|155
|0.02
|0.86521
|0.80528
|0.00000
|619
|2009.02.10 06:37
|close
|155
|0.02
|0.86629
|0.80528
|0.00000
|3.55
|1200.71
|620
|2009.02.10 06:37
|close
|154
|0.01
|0.86629
|0.80528
|0.00000
|-1.82
|1198.89
|621
|2009.02.10 09:45
|sell
|156
|0.01
|0.86990
|0.00000
|0.00000
|622
|2009.02.10 09:45
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.92987
|0.00000
|623
|2009.02.10 10:11
|sell
|157
|0.02
|0.87260
|0.00000
|0.00000
|624
|2009.02.10 10:11
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.93275
|0.00000
|625
|2009.02.10 10:11
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.93275
|0.00000
|626
|2009.02.11 01:53
|sell
|158
|0.03
|0.88966
|0.00000
|0.00000
|627
|2009.02.11 01:53
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.94963
|0.00000
|628
|2009.02.11 01:53
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.94963
|0.00000
|629
|2009.02.11 01:53
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.94963
|0.00000
|630
|2009.02.11 06:28
|sell
|159
|0.04
|0.89061
|0.00000
|0.00000
|631
|2009.02.11 06:28
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95058
|0.00000
|632
|2009.02.11 06:28
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95058
|0.00000
|633
|2009.02.11 06:28
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95058
|0.00000
|634
|2009.02.11 06:28
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95058
|0.00000
|635
|2009.02.11 06:42
|sell
|160
|0.05
|0.89170
|0.00000
|0.00000
|636
|2009.02.11 06:43
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95160
|0.00000
|637
|2009.02.11 06:43
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95160
|0.00000
|638
|2009.02.11 06:43
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95160
|0.00000
|639
|2009.02.11 06:43
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95160
|0.00000
|640
|2009.02.11 06:43
|modify
|160
|0.05
|0.89170
|0.95160
|0.00000
|641
|2009.02.11 06:43
|sell
|161
|0.06
|0.89298
|0.00000
|0.00000
|642
|2009.02.11 06:43
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95333
|0.00000
|643
|2009.02.11 06:43
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95333
|0.00000
|644
|2009.02.11 06:43
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95333
|0.00000
|645
|2009.02.11 06:43
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95333
|0.00000
|646
|2009.02.11 06:43
|modify
|160
|0.05
|0.89170
|0.95333
|0.00000
|647
|2009.02.11 06:43
|modify
|161
|0.06
|0.89298
|0.95333
|0.00000
|648
|2009.02.11 06:43
|sell
|162
|0.07
|0.89413
|0.00000
|0.00000
|649
|2009.02.11 06:43
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95436
|0.00000
|650
|2009.02.11 06:43
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95436
|0.00000
|651
|2009.02.11 06:43
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95436
|0.00000
|652
|2009.02.11 06:43
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95436
|0.00000
|653
|2009.02.11 06:43
|modify
|160
|0.05
|0.89170
|0.95436
|0.00000
|654
|2009.02.11 06:43
|modify
|161
|0.06
|0.89298
|0.95436
|0.00000
|655
|2009.02.11 06:43
|modify
|162
|0.07
|0.89413
|0.95436
|0.00000
|656
|2009.02.11 06:43
|sell
|163
|0.08
|0.89517
|0.00000
|0.00000
|657
|2009.02.11 06:43
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95540
|0.00000
|658
|2009.02.11 06:43
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95540
|0.00000
|659
|2009.02.11 06:43
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95540
|0.00000
|660
|2009.02.11 06:43
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95540
|0.00000
|661
|2009.02.11 06:43
|modify
|160
|0.05
|0.89170
|0.95540
|0.00000
|662
|2009.02.11 06:43
|modify
|161
|0.06
|0.89298
|0.95540
|0.00000
|663
|2009.02.11 06:43
|modify
|162
|0.07
|0.89413
|0.95540
|0.00000
|664
|2009.02.11 06:43
|modify
|163
|0.08
|0.89517
|0.95540
|0.00000
|665
|2009.02.11 07:58
|sell
|164
|0.09
|0.89754
|0.00000
|0.00000
|666
|2009.02.11 07:58
|modify
|156
|0.01
|0.86990
|0.95748
|0.00000
|667
|2009.02.11 07:58
|modify
|157
|0.02
|0.87260
|0.95748
|0.00000
|668
|2009.02.11 07:58
|modify
|158
|0.03
|0.88966
|0.95748
|0.00000
|669
|2009.02.11 07:58
|modify
|159
|0.04
|0.89061
|0.95748
|0.00000
|670
|2009.02.11 07:58
|modify
|160
|0.05
|0.89170
|0.95748
|0.00000
|671
|2009.02.11 07:58
|modify
|161
|0.06
|0.89298
|0.95748
|0.00000
|672
|2009.02.11 07:58
|modify
|162
|0.07
|0.89413
|0.95748
|0.00000
|673
|2009.02.11 07:58
|modify
|163
|0.08
|0.89517
|0.95748
|0.00000
|674
|2009.02.11 07:58
|modify
|164
|0.09
|0.89754
|0.95748
|0.00000
|675
|2009.02.11 11:13
|close
|164
|0.09
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|82.41
|1281.30
|676
|2009.02.11 11:13
|close
|163
|0.08
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|42.08
|1323.38
|677
|2009.02.11 11:13
|close
|162
|0.07
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|24.86
|1348.24
|678
|2009.02.11 11:13
|close
|161
|0.06
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|9.96
|1358.20
|679
|2009.02.11 11:13
|close
|160
|0.05
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|-2.22
|1355.98
|680
|2009.02.11 11:13
|close
|159
|0.04
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|-8.94
|1347.04
|681
|2009.02.11 11:13
|close
|158
|0.03
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|-11.39
|1335.65
|682
|2009.02.11 11:13
|close
|157
|0.02
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|-63.67
|1271.98
|683
|2009.02.11 11:13
|close
|156
|0.01
|0.89197
|0.95748
|0.00000
|-36.28
|1235.70
|684
|2009.02.12 08:54
|sell
|165
|0.01
|0.90004
|0.00000
|0.00000
|685
|2009.02.12 08:54
|modify
|165
|0.01
|0.90004
|0.96001
|0.00000
|686
|2009.02.12 08:58
|sell
|166
|0.02
|0.90095
|0.00000
|0.00000
|687
|2009.02.12 08:58
|modify
|165
|0.01
|0.90004
|0.96093
|0.00000
|688
|2009.02.12 08:58
|modify
|166
|0.02
|0.90095
|0.96093
|0.00000
|689
|2009.02.12 09:17
|sell
|167
|0.03
|0.90240
|0.00000
|0.00000
|690
|2009.02.12 09:17
|modify
|165
|0.01
|0.90004
|0.96241
|0.00000
|691
|2009.02.12 09:17
|modify
|166
|0.02
|0.90095
|0.96241
|0.00000
|692
|2009.02.12 09:17
|modify
|167
|0.03
|0.90240
|0.96241
|0.00000
|693
|2009.02.12 09:26
|sell
|168
|0.04
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|694
|2009.02.12 09:27
|modify
|165
|0.01
|0.90004
|0.96390
|0.00000
|695
|2009.02.12 09:27
|modify
|166
|0.02
|0.90095
|0.96390
|0.00000
|696
|2009.02.12 09:27
|modify
|167
|0.03
|0.90240
|0.96390
|0.00000
|697
|2009.02.12 09:27
|modify
|168
|0.04
|0.90380
|0.96390
|0.00000
|698
|2009.02.12 10:42
|sell
|169
|0.05
|0.90632
|0.00000
|0.00000
|699
|2009.02.12 10:42
|modify
|165
|0.01
|0.90004
|0.96637
|0.00000
|700
|2009.02.12 10:42
|modify
|166
|0.02
|0.90095
|0.96637
|0.00000
|701
|2009.02.12 10:42
|modify
|167
|0.03
|0.90240
|0.96637
|0.00000
|702
|2009.02.12 10:42
|modify
|168
|0.04
|0.90380
|0.96637
|0.00000
|703
|2009.02.12 10:42
|modify
|169
|0.05
|0.90632
|0.96637
|0.00000
|704
|2009.02.12 11:45
|close
|169
|0.05
|0.90361
|0.96637
|0.00000
|22.27
|1257.97
|705
|2009.02.12 11:45
|close
|168
|0.04
|0.90361
|0.96637
|0.00000
|1.25
|1259.22
|706
|2009.02.12 11:45
|close
|167
|0.03
|0.90361
|0.96637
|0.00000
|-5.96
|1253.26
|707
|2009.02.12 11:45
|close
|166
|0.02
|0.90361
|0.96637
|0.00000
|-8.75
|1244.51
|708
|2009.02.12 11:45
|close
|165
|0.01
|0.90361
|0.96637
|0.00000
|-5.86
|1238.65
|709
|2009.02.13 03:13
|buy
|170
|0.01
|0.89852
|0.00000
|0.00000
|710
|2009.02.13 03:13
|modify
|170
|0.01
|0.89852
|0.83840
|0.00000
|711
|2009.02.13 05:22
|close
|170
|0.01
|0.89939
|0.83840
|0.00000
|1.43
|1240.08
|712
|2009.02.13 08:42
|buy
|171
|0.01
|0.89680
|0.00000
|0.00000
|713
|2009.02.13 08:42
|modify
|171
|0.01
|0.89680
|0.83670
|0.00000
|714
|2009.02.13 08:52
|buy
|172
|0.02
|0.89541
|0.00000
|0.00000
|715
|2009.02.13 08:52
|modify
|171
|0.01
|0.89680
|0.83537
|0.00000
|716
|2009.02.13 08:52
|modify
|172
|0.02
|0.89541
|0.83537
|0.00000
|717
|2009.02.13 09:38
|buy
|173
|0.03
|0.89320
|0.00000
|0.00000
|718
|2009.02.13 09:38
|modify
|171
|0.01
|0.89680
|0.83332
|0.00000
|719
|2009.02.13 09:38
|modify
|172
|0.02
|0.89541
|0.83332
|0.00000
|720
|2009.02.13 09:38
|modify
|173
|0.03
|0.89320
|0.83332
|0.00000
|721
|2009.02.13 10:09
|buy
|174
|0.04
|0.89030
|0.00000
|0.00000
|722
|2009.02.13 10:09
|modify
|171
|0.01
|0.89680
|0.83033
|0.00000
|723
|2009.02.13 10:09
|modify
|172
|0.02
|0.89541
|0.83033
|0.00000
|724
|2009.02.13 10:09
|modify
|173
|0.03
|0.89320
|0.83033
|0.00000
|725
|2009.02.13 10:09
|modify
|174
|0.04
|0.89030
|0.83033
|0.00000
|726
|2009.02.13 10:52
|buy
|175
|0.05
|0.88734
|0.00000
|0.00000
|727
|2009.02.13 10:52
|modify
|171
|0.01
|0.89680
|0.82735
|0.00000
|728
|2009.02.13 10:52
|modify
|172
|0.02
|0.89541
|0.82735
|0.00000
|729
|2009.02.13 10:52
|modify
|173
|0.03
|0.89320
|0.82735
|0.00000
|730
|2009.02.13 10:52
|modify
|174
|0.04
|0.89030
|0.82735
|0.00000
|731
|2009.02.13 10:52
|modify
|175
|0.05
|0.88734
|0.82735
|0.00000
|732
|2009.02.13 14:55
|close
|175
|0.05
|0.89108
|0.82735
|0.00000
|30.74
|1270.82
|733
|2009.02.13 14:55
|close
|174
|0.04
|0.89108
|0.82735
|0.00000
|5.13
|1275.95
|734
|2009.02.13 14:55
|close
|173
|0.03
|0.89108
|0.82735
|0.00000
|-10.46
|1265.49
|735
|2009.02.13 14:55
|close
|172
|0.02
|0.89108
|0.82735
|0.00000
|-14.24
|1251.25
|736
|2009.02.13 14:55
|close
|171
|0.01
|0.89108
|0.82735
|0.00000
|-9.40
|1241.85
|737
|2009.02.16 00:00
|sell
|176
|0.01
|0.89980
|0.00000
|0.00000
|738
|2009.02.16 00:00
|modify
|176
|0.01
|0.89980
|0.95950
|0.00000
|739
|2009.02.16 00:08
|close
|176
|0.01
|0.89885
|0.95950
|0.00000
|1.56
|1243.41
|740
|2009.02.16 00:08
|sell
|177
|0.01
|0.89850
|0.00000
|0.00000
|741
|2009.02.16 00:09
|modify
|177
|0.01
|0.89850
|0.95840
|0.00000
|742
|2009.02.16 01:53
|close
|177
|0.01
|0.89763
|0.95840
|0.00000
|1.43
|1244.84
|743
|2009.02.16 08:08
|sell
|178
|0.01
|0.90003
|0.00000
|0.00000
|744
|2009.02.16 08:08
|modify
|178
|0.01
|0.90003
|0.96025
|0.00000
|745
|2009.02.16 08:30
|close
|178
|0.01
|0.89904
|0.96025
|0.00000
|1.62
|1246.46
|746
|2009.02.16 10:13
|buy
|179
|0.01
|0.89498
|0.00000
|0.00000
|747
|2009.02.16 10:13
|modify
|179
|0.01
|0.89498
|0.83503
|0.00000
|748
|2009.02.16 10:16
|buy
|180
|0.02
|0.89400
|0.00000
|0.00000
|749
|2009.02.16 10:16
|modify
|179
|0.01
|0.89498
|0.83408
|0.00000
|750
|2009.02.16 10:16
|modify
|180
|0.02
|0.89400
|0.83408
|0.00000
|751
|2009.02.16 10:20
|close
|180
|0.02
|0.89470
|0.83408
|0.00000
|2.30
|1248.76
|752
|2009.02.16 10:20
|close
|179
|0.01
|0.89470
|0.83408
|0.00000
|-0.46
|1248.30
|753
|2009.02.16 10:21
|buy
|181
|0.01
|0.89500
|0.00000
|0.00000
|754
|2009.02.16 10:22
|modify
|181
|0.01
|0.89500
|0.83510
|0.00000
|755
|2009.02.16 10:38
|close
|181
|0.01
|0.89595
|0.83510
|0.00000
|1.56
|1249.86
|756
|2009.02.17 02:08
|buy
|182
|0.01
|0.89381
|0.00000
|0.00000
|757
|2009.02.17 02:08
|modify
|182
|0.01
|0.89381
|0.83370
|0.00000
|758
|2009.02.17 02:09
|close
|182
|0.01
|0.89468
|0.83370
|0.00000
|1.43
|1251.29
|759
|2009.02.17 02:12
|buy
|183
|0.01
|0.89379
|0.00000
|0.00000
|760
|2009.02.17 02:12
|modify
|183
|0.01
|0.89379
|0.83340
|0.00000
|761
|2009.02.17 02:30
|buy
|184
|0.02
|0.89280
|0.00000
|0.00000
|762
|2009.02.17 02:30
|modify
|183
|0.01
|0.89379
|0.83273
|0.00000
|763
|2009.02.17 02:30
|modify
|184
|0.02
|0.89280
|0.83273
|0.00000
|764
|2009.02.17 04:09
|buy
|185
|0.03
|0.89090
|0.00000
|0.00000
|765
|2009.02.17 04:09
|modify
|183
|0.01
|0.89379
|0.83096
|0.00000
|766
|2009.02.17 04:09
|modify
|184
|0.02
|0.89280
|0.83096
|0.00000
|767
|2009.02.17 04:09
|modify
|185
|0.03
|0.89090
|0.83096
|0.00000
|768
|2009.02.17 08:26
|close
|185
|0.03
|0.89227
|0.83096
|0.00000
|6.75
|1258.04
|769
|2009.02.17 08:26
|close
|184
|0.02
|0.89227
|0.83096
|0.00000
|-1.74
|1256.30
|770
|2009.02.17 08:26
|close
|183
|0.01
|0.89227
|0.83096
|0.00000
|-2.50
|1253.80
|771
|2009.02.17 08:58
|sell
|186
|0.01
|0.89331
|0.00000
|0.00000
|772
|2009.02.17 08:58
|modify
|186
|0.01
|0.89331
|0.95343
|0.00000
|773
|2009.02.17 09:22
|close
|186
|0.01
|0.89243
|0.95343
|0.00000
|1.45
|1255.25
|774
|2009.02.17 10:31
|buy
|187
|0.01
|0.88856
|0.00000
|0.00000
|775
|2009.02.17 10:31
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82818
|0.00000
|776
|2009.02.18 09:09
|sell
|188
|0.01
|0.88600
|0.00000
|0.00000
|777
|2009.02.18 09:09
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82649
|0.00000
|778
|2009.02.18 09:09
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94599
|0.00000
|779
|2009.02.18 09:09
|sell
|189
|0.02
|0.88638
|0.00000
|0.00000
|780
|2009.02.18 09:09
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82698
|0.00000
|781
|2009.02.18 09:09
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94648
|0.00000
|782
|2009.02.18 09:09
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94648
|0.00000
|783
|2009.02.18 09:12
|sell
|190
|0.03
|0.88682
|0.00000
|0.00000
|784
|2009.02.18 09:12
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82740
|0.00000
|785
|2009.02.18 09:12
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94690
|0.00000
|786
|2009.02.18 09:12
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94690
|0.00000
|787
|2009.02.18 09:12
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94690
|0.00000
|788
|2009.02.18 09:12
|sell
|191
|0.04
|0.88720
|0.00000
|0.00000
|789
|2009.02.18 09:12
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82766
|0.00000
|790
|2009.02.18 09:12
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94716
|0.00000
|791
|2009.02.18 09:12
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94716
|0.00000
|792
|2009.02.18 09:12
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94716
|0.00000
|793
|2009.02.18 09:12
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94716
|0.00000
|794
|2009.02.18 09:17
|sell
|192
|0.05
|0.88763
|0.00000
|0.00000
|795
|2009.02.18 09:17
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82820
|0.00000
|796
|2009.02.18 09:17
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94770
|0.00000
|797
|2009.02.18 09:17
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94770
|0.00000
|798
|2009.02.18 09:17
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94770
|0.00000
|799
|2009.02.18 09:17
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94770
|0.00000
|800
|2009.02.18 09:17
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94770
|0.00000
|801
|2009.02.18 09:23
|sell
|193
|0.06
|0.88810
|0.00000
|0.00000
|802
|2009.02.18 09:23
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82850
|0.00000
|803
|2009.02.18 09:23
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94800
|0.00000
|804
|2009.02.18 09:23
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94800
|0.00000
|805
|2009.02.18 09:23
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94800
|0.00000
|806
|2009.02.18 09:23
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94800
|0.00000
|807
|2009.02.18 09:23
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94800
|0.00000
|808
|2009.02.18 09:23
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.94800
|0.00000
|809
|2009.02.18 09:23
|sell
|194
|0.07
|0.88850
|0.00000
|0.00000
|810
|2009.02.18 09:23
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82920
|0.00000
|811
|2009.02.18 09:23
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94870
|0.00000
|812
|2009.02.18 09:23
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94870
|0.00000
|813
|2009.02.18 09:23
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94870
|0.00000
|814
|2009.02.18 09:23
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94870
|0.00000
|815
|2009.02.18 09:23
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94870
|0.00000
|816
|2009.02.18 09:23
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.94870
|0.00000
|817
|2009.02.18 09:23
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.94870
|0.00000
|818
|2009.02.18 09:24
|sell
|195
|0.08
|0.88895
|0.00000
|0.00000
|819
|2009.02.18 09:24
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.82942
|0.00000
|820
|2009.02.18 09:24
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94892
|0.00000
|821
|2009.02.18 09:24
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94892
|0.00000
|822
|2009.02.18 09:24
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94892
|0.00000
|823
|2009.02.18 09:24
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94892
|0.00000
|824
|2009.02.18 09:24
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94892
|0.00000
|825
|2009.02.18 09:24
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.94892
|0.00000
|826
|2009.02.18 09:24
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.94892
|0.00000
|827
|2009.02.18 09:24
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.94892
|0.00000
|828
|2009.02.18 09:24
|sell
|196
|0.09
|0.88932
|0.00000
|0.00000
|829
|2009.02.18 09:24
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83000
|0.00000
|830
|2009.02.18 09:24
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94950
|0.00000
|831
|2009.02.18 09:24
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94950
|0.00000
|832
|2009.02.18 09:24
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94950
|0.00000
|833
|2009.02.18 09:24
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94950
|0.00000
|834
|2009.02.18 09:24
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94950
|0.00000
|835
|2009.02.18 09:24
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.94950
|0.00000
|836
|2009.02.18 09:24
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.94950
|0.00000
|837
|2009.02.18 09:24
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.94950
|0.00000
|838
|2009.02.18 09:24
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.94950
|0.00000
|839
|2009.02.18 09:27
|sell
|197
|0.10
|0.88972
|0.00000
|0.00000
|840
|2009.02.18 09:27
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83025
|0.00000
|841
|2009.02.18 09:27
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.94975
|0.00000
|842
|2009.02.18 09:27
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.94975
|0.00000
|843
|2009.02.18 09:27
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.94975
|0.00000
|844
|2009.02.18 09:27
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.94975
|0.00000
|845
|2009.02.18 09:27
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.94975
|0.00000
|846
|2009.02.18 09:27
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.94975
|0.00000
|847
|2009.02.18 09:27
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.94975
|0.00000
|848
|2009.02.18 09:27
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.94975
|0.00000
|849
|2009.02.18 09:27
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.94975
|0.00000
|850
|2009.02.18 09:27
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.94975
|0.00000
|851
|2009.02.18 09:27
|sell
|198
|0.11
|0.89011
|0.00000
|0.00000
|852
|2009.02.18 09:27
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83064
|0.00000
|853
|2009.02.18 09:27
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.95014
|0.00000
|854
|2009.02.18 09:27
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.95014
|0.00000
|855
|2009.02.18 09:27
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.95014
|0.00000
|856
|2009.02.18 09:27
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.95014
|0.00000
|857
|2009.02.18 09:27
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.95014
|0.00000
|858
|2009.02.18 09:27
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.95014
|0.00000
|859
|2009.02.18 09:27
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.95014
|0.00000
|860
|2009.02.18 09:27
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.95014
|0.00000
|861
|2009.02.18 09:27
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.95014
|0.00000
|862
|2009.02.18 09:27
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.95014
|0.00000
|863
|2009.02.18 09:27
|modify
|198
|0.11
|0.89011
|0.95014
|0.00000
|864
|2009.02.18 09:28
|sell
|199
|0.12
|0.89051
|0.00000
|0.00000
|865
|2009.02.18 09:28
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83098
|0.00000
|866
|2009.02.18 09:28
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.95048
|0.00000
|867
|2009.02.18 09:28
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.95048
|0.00000
|868
|2009.02.18 09:28
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.95048
|0.00000
|869
|2009.02.18 09:28
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.95048
|0.00000
|870
|2009.02.18 09:28
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.95048
|0.00000
|871
|2009.02.18 09:28
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.95048
|0.00000
|872
|2009.02.18 09:28
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.95048
|0.00000
|873
|2009.02.18 09:28
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.95048
|0.00000
|874
|2009.02.18 09:28
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.95048
|0.00000
|875
|2009.02.18 09:28
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.95048
|0.00000
|876
|2009.02.18 09:28
|modify
|198
|0.11
|0.89011
|0.95048
|0.00000
|877
|2009.02.18 09:28
|modify
|199
|0.12
|0.89051
|0.95048
|0.00000
|878
|2009.02.18 09:38
|sell
|200
|0.13
|0.89091
|0.00000
|0.00000
|879
|2009.02.18 09:38
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83139
|0.00000
|880
|2009.02.18 09:38
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.95089
|0.00000
|881
|2009.02.18 09:38
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.95089
|0.00000
|882
|2009.02.18 09:38
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.95089
|0.00000
|883
|2009.02.18 09:38
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.95089
|0.00000
|884
|2009.02.18 09:38
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.95089
|0.00000
|885
|2009.02.18 09:38
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.95089
|0.00000
|886
|2009.02.18 09:38
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.95089
|0.00000
|887
|2009.02.18 09:38
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.95089
|0.00000
|888
|2009.02.18 09:38
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.95089
|0.00000
|889
|2009.02.18 09:38
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.95089
|0.00000
|890
|2009.02.18 09:38
|modify
|198
|0.11
|0.89011
|0.95089
|0.00000
|891
|2009.02.18 09:38
|modify
|199
|0.12
|0.89051
|0.95089
|0.00000
|892
|2009.02.18 09:38
|modify
|200
|0.13
|0.89091
|0.95089
|0.00000
|893
|2009.02.18 09:38
|sell
|201
|0.14
|0.89133
|0.00000
|0.00000
|894
|2009.02.18 09:38
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83190
|0.00000
|895
|2009.02.18 09:38
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.95140
|0.00000
|896
|2009.02.18 09:38
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.95140
|0.00000
|897
|2009.02.18 09:38
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.95140
|0.00000
|898
|2009.02.18 09:38
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.95140
|0.00000
|899
|2009.02.18 09:38
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.95140
|0.00000
|900
|2009.02.18 09:38
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.95140
|0.00000
|901
|2009.02.18 09:38
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.95140
|0.00000
|902
|2009.02.18 09:38
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.95140
|0.00000
|903
|2009.02.18 09:38
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.95140
|0.00000
|904
|2009.02.18 09:38
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.95140
|0.00000
|905
|2009.02.18 09:38
|modify
|198
|0.11
|0.89011
|0.95140
|0.00000
|906
|2009.02.18 09:38
|modify
|199
|0.12
|0.89051
|0.95140
|0.00000
|907
|2009.02.18 09:38
|modify
|200
|0.13
|0.89091
|0.95140
|0.00000
|908
|2009.02.18 09:38
|modify
|201
|0.14
|0.89133
|0.95140
|0.00000
|909
|2009.02.18 09:39
|sell
|202
|0.15
|0.89177
|0.00000
|0.00000
|910
|2009.02.18 09:39
|modify
|187
|0.01
|0.88856
|0.83236
|0.00000
|911
|2009.02.18 09:39
|modify
|188
|0.01
|0.88600
|0.95186
|0.00000
|912
|2009.02.18 09:39
|modify
|189
|0.02
|0.88638
|0.95186
|0.00000
|913
|2009.02.18 09:39
|modify
|190
|0.03
|0.88682
|0.95186
|0.00000
|914
|2009.02.18 09:39
|modify
|191
|0.04
|0.88720
|0.95186
|0.00000
|915
|2009.02.18 09:39
|modify
|192
|0.05
|0.88763
|0.95186
|0.00000
|916
|2009.02.18 09:39
|modify
|193
|0.06
|0.88810
|0.95186
|0.00000
|917
|2009.02.18 09:39
|modify
|194
|0.07
|0.88850
|0.95186
|0.00000
|918
|2009.02.18 09:39
|modify
|195
|0.08
|0.88895
|0.95186
|0.00000
|919
|2009.02.18 09:39
|modify
|196
|0.09
|0.88932
|0.95186
|0.00000
|920
|2009.02.18 09:39
|modify
|197
|0.10
|0.88972
|0.95186
|0.00000
|921
|2009.02.18 09:39
|modify
|198
|0.11
|0.89011
|0.95186
|0.00000
|922
|2009.02.18 09:39
|modify
|199
|0.12
|0.89051
|0.95186
|0.00000
|923
|2009.02.18 09:39
|modify
|200
|0.13
|0.89091
|0.95186
|0.00000
|924
|2009.02.18 09:39
|modify
|201
|0.14
|0.89133
|0.95186
|0.00000
|925
|2009.02.18 09:39
|modify
|202
|0.15
|0.89177
|0.95186
|0.00000
|926
|2009.02.18 09:56
|close
|202
|0.15
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|49.32
|1304.57
|927
|2009.02.18 09:56
|close
|201
|0.14
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|35.90
|1340.47
|928
|2009.02.18 09:56
|close
|200
|0.13
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|24.36
|1364.83
|929
|2009.02.18 09:56
|close
|199
|0.12
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|14.60
|1379.43
|930
|2009.02.18 09:56
|close
|198
|0.11
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|6.15
|1385.58
|931
|2009.02.18 09:56
|close
|197
|0.10
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-0.82
|1384.76
|932
|2009.02.18 09:56
|close
|196
|0.09
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-6.66
|1378.10
|933
|2009.02.18 09:56
|close
|195
|0.08
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-10.79
|1367.31
|934
|2009.02.18 09:56
|close
|194
|0.07
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-14.61
|1352.70
|935
|2009.02.18 09:56
|close
|193
|0.06
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-16.47
|1336.23
|936
|2009.02.18 09:56
|close
|192
|0.05
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-17.59
|1318.64
|937
|2009.02.18 09:56
|close
|191
|0.04
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-16.90
|1301.74
|938
|2009.02.18 09:56
|close
|190
|0.03
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-14.55
|1287.19
|939
|2009.02.18 09:56
|close
|189
|0.02
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-11.14
|1276.05
|940
|2009.02.18 09:56
|close
|188
|0.01
|0.88977
|0.95186
|0.00000
|-6.20
|1269.85
|941
|2009.02.18 09:56
|close
|187
|0.01
|0.88927
|0.83236
|0.00000
|1.16
|1271.01
|942
|2009.02.18 10:06
|sell
|203
|0.01
|0.89004
|0.00000
|0.00000
|943
|2009.02.18 10:06
|modify
|203
|0.01
|0.89004
|0.95020
|0.00000
|944
|2009.02.18 10:17
|close
|203
|0.01
|0.88884
|0.95020
|0.00000
|1.97
|1272.98
|945
|2009.02.18 10:24
|sell
|204
|0.01
|0.89010
|0.00000
|0.00000
|946
|2009.02.18 10:24
|modify
|204
|0.01
|0.89010
|0.95020
|0.00000
|947
|2009.02.18 10:56
|close
|204
|0.01
|0.88923
|0.95020
|0.00000
|1.43
|1274.41
|948
|2009.02.19 08:31
|buy
|205
|0.01
|0.87995
|0.00000
|0.00000
|949
|2009.02.19 08:31
|modify
|205
|0.01
|0.87995
|0.81981
|0.00000
|950
|2009.02.19 08:31
|buy
|206
|0.02
|0.87948
|0.00000
|0.00000
|951
|2009.02.19 08:31
|modify
|205
|0.01
|0.87995
|0.81934
|0.00000
|952
|2009.02.19 08:31
|modify
|206
|0.02
|0.87948
|0.81934
|0.00000
|953
|2009.02.19 08:31
|buy
|207
|0.03
|0.87908
|0.00000
|0.00000
|954
|2009.02.19 08:31
|modify
|205
|0.01
|0.87995
|0.81890
|0.00000
|955
|2009.02.19 08:31
|modify
|206
|0.02
|0.87948
|0.81890
|0.00000
|956
|2009.02.19 08:31
|modify
|207
|0.03
|0.87908
|0.81890
|0.00000
|957
|2009.02.19 08:39
|close
|207
|0.03
|0.87952
|0.81890
|0.00000
|2.17
|1276.58
|958
|2009.02.19 08:39
|close
|206
|0.02
|0.87952
|0.81890
|0.00000
|0.13
|1276.71
|959
|2009.02.19 08:39
|close
|205
|0.01
|0.87952
|0.81890
|0.00000
|-0.70
|1276.01
|960
|2009.02.19 08:43
|buy
|208
|0.01
|0.87990
|0.00000
|0.00000
|961
|2009.02.19 08:43
|modify
|208
|0.01
|0.87990
|0.81984
|0.00000
|962
|2009.02.19 08:47
|buy
|209
|0.02
|0.87949
|0.00000
|0.00000
|963
|2009.02.19 08:47
|modify
|208
|0.01
|0.87990
|0.81933
|0.00000
|964
|2009.02.19 08:47
|modify
|209
|0.02
|0.87949
|0.81933
|0.00000
|965
|2009.02.19 08:47
|buy
|210
|0.03
|0.87914
|0.00000
|0.00000
|966
|2009.02.19 08:47
|modify
|208
|0.01
|0.87990
|0.81900
|0.00000
|967
|2009.02.19 08:47
|modify
|209
|0.02
|0.87949
|0.81900
|0.00000
|968
|2009.02.19 08:47
|modify
|210
|0.03
|0.87914
|0.81900
|0.00000
|969
|2009.02.19 08:59
|buy
|211
|0.04
|0.87869
|0.00000
|0.00000
|970
|2009.02.19 08:59
|modify
|208
|0.01
|0.87990
|0.81872
|0.00000
|971
|2009.02.19 08:59
|modify
|209
|0.02
|0.87949
|0.81872
|0.00000
|972
|2009.02.19 08:59
|modify
|210
|0.03
|0.87914
|0.81872
|0.00000
|973
|2009.02.19 08:59
|modify
|211
|0.04
|0.87869
|0.81872
|0.00000
|974
|2009.02.19 09:44
|close
|211
|0.04
|0.87932
|0.81872
|0.00000
|4.15
|1280.16
|975
|2009.02.19 09:44
|close
|210
|0.03
|0.87932
|0.81872
|0.00000
|0.89
|1281.05
|976
|2009.02.19 09:44
|close
|209
|0.02
|0.87932
|0.81872
|0.00000
|-0.56
|1280.49
|977
|2009.02.19 09:44
|close
|208
|0.01
|0.87932
|0.81872
|0.00000
|-0.95
|1279.54
|978
|2009.02.20 09:11
|sell
|212
|0.01
|0.88810
|0.00000
|0.00000
|979
|2009.02.20 09:11
|modify
|212
|0.01
|0.88810
|0.94804
|0.00000
|980
|2009.02.20 09:24
|sell
|213
|0.02
|0.88921
|0.00000
|0.00000
|981
|2009.02.20 09:24
|modify
|212
|0.01
|0.88810
|0.94918
|0.00000
|982
|2009.02.20 09:24
|modify
|213
|0.02
|0.88921
|0.94918
|0.00000
|983
|2009.02.20 09:33
|close
|213
|0.02
|0.88838
|0.94918
|0.00000
|2.73
|1282.27
|984
|2009.02.20 09:33
|close
|212
|0.01
|0.88838
|0.94918
|0.00000
|-0.46
|1281.81
|985
|2009.02.20 10:31
|buy
|214
|0.01
|0.88378
|0.00000
|0.00000
|986
|2009.02.20 10:31
|modify
|214
|0.01
|0.88378
|0.82381
|0.00000
|987
|2009.02.20 10:40
|close
|214
|0.01
|0.88469
|0.82381
|0.00000
|1.49
|1283.30
|988
|2009.02.20 10:52
|buy
|215
|0.01
|0.88405
|0.00000
|0.00000
|989
|2009.02.20 10:52
|modify
|215
|0.01
|0.88405
|0.82400
|0.00000
|990
|2009.02.20 17:51
|close
|215
|0.01
|0.88498
|0.82400
|0.00000
|1.53
|1284.83
|991
|2009.02.23 10:16
|buy
|216
|0.01
|0.88671
|0.00000
|0.00000
|992
|2009.02.23 10:16
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.82659
|0.00000
|993
|2009.02.23 10:20
|buy
|217
|0.02
|0.88580
|0.00000
|0.00000
|994
|2009.02.23 10:20
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.82587
|0.00000
|995
|2009.02.23 10:20
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.82587
|0.00000
|996
|2009.02.23 10:28
|buy
|218
|0.03
|0.88485
|0.00000
|0.00000
|997
|2009.02.23 10:28
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.82489
|0.00000
|998
|2009.02.23 10:28
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.82489
|0.00000
|999
|2009.02.23 10:28
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.82489
|0.00000
|1000
|2009.02.23 10:48
|buy
|219
|0.04
|0.88390
|0.00000
|0.00000
|1001
|2009.02.23 10:48
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.82400
|0.00000
|1002
|2009.02.23 10:48
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.82400
|0.00000
|1003
|2009.02.23 10:48
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.82400
|0.00000
|1004
|2009.02.23 10:48
|modify
|219
|0.04
|0.88390
|0.82400
|0.00000
|1005
|2009.02.24 02:14
|buy
|220
|0.05
|0.87481
|0.00000
|0.00000
|1006
|2009.02.24 02:14
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.81460
|0.00000
|1007
|2009.02.24 02:14
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.81460
|0.00000
|1008
|2009.02.24 02:14
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.81460
|0.00000
|1009
|2009.02.24 02:14
|modify
|219
|0.04
|0.88390
|0.81460
|0.00000
|1010
|2009.02.24 02:14
|modify
|220
|0.05
|0.87481
|0.81460
|0.00000
|1011
|2009.02.24 02:48
|buy
|221
|0.06
|0.87370
|0.00000
|0.00000
|1012
|2009.02.24 02:49
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.81360
|0.00000
|1013
|2009.02.24 02:49
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.81360
|0.00000
|1014
|2009.02.24 02:49
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.81360
|0.00000
|1015
|2009.02.24 02:49
|modify
|219
|0.04
|0.88390
|0.81360
|0.00000
|1016
|2009.02.24 02:49
|modify
|220
|0.05
|0.87481
|0.81360
|0.00000
|1017
|2009.02.24 02:49
|modify
|221
|0.06
|0.87370
|0.81360
|0.00000
|1018
|2009.02.24 07:58
|sell
|222
|0.01
|0.87680
|0.00000
|0.00000
|1019
|2009.02.24 07:58
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.81728
|0.00000
|1020
|2009.02.24 07:58
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.81728
|0.00000
|1021
|2009.02.24 07:58
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.81728
|0.00000
|1022
|2009.02.24 07:58
|modify
|219
|0.04
|0.88390
|0.81728
|0.00000
|1023
|2009.02.24 07:58
|modify
|220
|0.05
|0.87481
|0.81728
|0.00000
|1024
|2009.02.24 07:58
|modify
|221
|0.06
|0.87370
|0.81728
|0.00000
|1025
|2009.02.24 07:58
|modify
|222
|0.01
|0.87680
|0.93678
|0.00000
|1026
|2009.02.24 08:00
|sell
|223
|0.02
|0.87822
|0.00000
|0.00000
|1027
|2009.02.24 08:00
|modify
|216
|0.01
|0.88671
|0.81882
|0.00000
|1028
|2009.02.24 08:00
|modify
|217
|0.02
|0.88580
|0.81882
|0.00000
|1029
|2009.02.24 08:00
|modify
|218
|0.03
|0.88485
|0.81882
|0.00000
|1030
|2009.02.24 08:00
|modify
|219
|0.04
|0.88390
|0.81882
|0.00000
|1031
|2009.02.24 08:00
|modify
|220
|0.05
|0.87481
|0.81882
|0.00000
|1032
|2009.02.24 08:00
|modify
|221
|0.06
|0.87370
|0.81882
|0.00000
|1033
|2009.02.24 08:00
|modify
|222
|0.01
|0.87680
|0.93832
|0.00000
|1034
|2009.02.24 08:00
|modify
|223
|0.02
|0.87822
|0.93832
|0.00000
|1035
|2009.02.24 10:26
|close
|223
|0.02
|0.88038
|0.93832
|0.00000
|-7.10
|1277.73
|1036
|2009.02.24 10:26
|close
|222
|0.01
|0.88038
|0.93832
|0.00000
|-5.89
|1271.84
|1037
|2009.02.24 10:26
|close
|221
|0.06
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|60.94
|1332.78
|1038
|2009.02.24 10:26
|close
|220
|0.05
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|41.66
|1374.44
|1039
|2009.02.24 10:26
|close
|219
|0.04
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|-26.47
|1347.97
|1040
|2009.02.24 10:26
|close
|218
|0.03
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|-24.53
|1323.44
|1041
|2009.02.24 10:26
|close
|217
|0.02
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|-19.47
|1303.97
|1042
|2009.02.24 10:26
|close
|216
|0.01
|0.87988
|0.81882
|0.00000
|-11.24
|1292.73
|1043
|2009.02.24 10:26
|sell
|224
|0.01
|0.87987
|0.00000
|0.00000
|1044
|2009.02.24 10:26
|modify
|224
|0.01
|0.87987
|0.93985
|0.00000
|1045
|2009.02.24 10:30
|sell
|225
|0.02
|0.88184
|0.00000
|0.00000
|1046
|2009.02.24 10:30
|modify
|224
|0.01
|0.87987
|0.94182
|0.00000
|1047
|2009.02.24 10:30
|modify
|225
|0.02
|0.88184
|0.94182
|0.00000
|1048
|2009.02.24 11:43
|close
|225
|0.02
|0.88076
|0.94182
|0.00000
|3.55
|1296.28
|1049
|2009.02.24 11:43
|close
|224
|0.01
|0.88076
|0.94182
|0.00000
|-1.46
|1294.82
|1050
|2009.02.25 05:29
|buy
|226
|0.01
|0.88310
|0.00000
|0.00000
|1051
|2009.02.25 05:30
|modify
|226
|0.01
|0.88310
|0.82300
|0.00000
|1052
|2009.02.25 08:28
|close
|226
|0.01
|0.88401
|0.82300
|0.00000
|1.50
|1296.32
|1053
|2009.02.26 08:33
|sell
|227
|0.01
|0.89620
|0.00000
|0.00000
|1054
|2009.02.26 08:34
|modify
|227
|0.01
|0.89620
|0.95610
|0.00000
|1055
|2009.02.26 08:58
|sell
|228
|0.02
|0.89711
|0.00000
|0.00000
|1056
|2009.02.26 08:58
|modify
|227
|0.01
|0.89620
|0.95720
|0.00000
|1057
|2009.02.26 08:58
|modify
|228
|0.02
|0.89711
|0.95720
|0.00000
|1058
|2009.02.26 09:09
|close
|228
|0.02
|0.89649
|0.95720
|0.00000
|2.04
|1298.36
|1059
|2009.02.26 09:09
|close
|227
|0.01
|0.89649
|0.95720
|0.00000
|-0.47
|1297.89
|1060
|2009.02.27 09:57
|sell
|229
|0.01
|0.89350
|0.00000
|0.00000
|1061
|2009.02.27 09:58
|modify
|229
|0.01
|0.89350
|0.95360
|0.00000
|1062
|2009.02.27 09:58
|sell
|230
|0.02
|0.89440
|0.00000
|0.00000
|1063
|2009.02.27 09:58
|modify
|229
|0.01
|0.89350
|0.95424
|0.00000
|1064
|2009.02.27 09:58
|modify
|230
|0.02
|0.89440
|0.95424
|0.00000
|1065
|2009.02.27 10:01
|close
|230
|0.02
|0.89317
|0.95424
|0.00000
|4.04
|1301.93
|1066
|2009.02.27 10:01
|close
|229
|0.01
|0.89317
|0.95424
|0.00000
|0.55
|1302.48
|1067
|2009.02.27 10:07
|sell
|231
|0.01
|0.89430
|0.00000
|0.00000
|1068
|2009.02.27 10:07
|modify
|231
|0.01
|0.89430
|0.95423
|0.00000
|1069
|2009.02.27 10:13
|close
|231
|0.01
|0.89336
|0.95423
|0.00000
|1.54
|1304.02
|1070
|2009.03.02 08:08
|buy
|232
|0.01
|0.88250
|0.00000
|0.00000
|1071
|2009.03.02 08:09
|modify
|232
|0.01
|0.88250
|0.82260
|0.00000
|1072
|2009.03.02 08:22
|buy
|233
|0.02
|0.88170
|0.00000
|0.00000
|1073
|2009.03.02 08:22
|modify
|232
|0.01
|0.88250
|0.82177
|0.00000
|1074
|2009.03.02 08:22
|modify
|233
|0.02
|0.88170
|0.82177
|0.00000
|1075
|2009.03.02 08:29
|close
|233
|0.02
|0.88231
|0.82177
|0.00000
|2.00
|1306.02
|1076
|2009.03.02 08:29
|close
|232
|0.01
|0.88231
|0.82177
|0.00000
|-0.31
|1305.71
|1077
|2009.03.02 08:32
|buy
|234
|0.01
|0.88231
|0.00000
|0.00000
|1078
|2009.03.02 08:32
|modify
|234
|0.01
|0.88231
|0.82233
|0.00000
|1079
|2009.03.02 09:01
|close
|234
|0.01
|0.88352
|0.82233
|0.00000
|1.99
|1307.70
|1080
|2009.03.02 10:18
|sell
|235
|0.01
|0.88677
|0.00000
|0.00000
|1081
|2009.03.02 10:18
|modify
|235
|0.01
|0.88677
|0.94675
|0.00000
|1082
|2009.03.02 10:36
|sell
|236
|0.02
|0.88754
|0.00000
|0.00000
|1083
|2009.03.02 10:36
|modify
|235
|0.01
|0.88677
|0.94770
|0.00000
|1084
|2009.03.02 10:36
|modify
|236
|0.02
|0.88754
|0.94770
|0.00000
|1085
|2009.03.02 10:44
|close
|236
|0.02
|0.88692
|0.94770
|0.00000
|2.03
|1309.73
|1086
|2009.03.02 10:44
|close
|235
|0.01
|0.88692
|0.94770
|0.00000
|-0.24
|1309.49
|1087
|2009.03.02 10:48
|sell
|237
|0.01
|0.88720
|0.00000
|0.00000
|1088
|2009.03.02 10:48
|modify
|237
|0.01
|0.88720
|0.94716
|0.00000
|1089
|2009.03.03 08:27
|sell
|238
|0.02
|0.89831
|0.00000
|0.00000
|1090
|2009.03.03 08:27
|modify
|237
|0.01
|0.88720
|0.95825
|0.00000
|1091
|2009.03.03 08:27
|modify
|238
|0.02
|0.89831
|0.95825
|0.00000
|1092
|2009.03.03 14:28
|close
|238
|0.02
|0.89410
|0.95825
|0.00000
|13.83
|1323.32
|1093
|2009.03.03 14:28
|close
|237
|0.01
|0.89410
|0.95825
|0.00000
|-11.34
|1311.99
|1094
|2009.03.04 01:40
|buy
|239
|0.01
|0.89227
|0.00000
|0.00000
|1095
|2009.03.04 01:40
|modify
|239
|0.01
|0.89227
|0.83239
|0.00000
|1096
|2009.03.04 01:43
|buy
|240
|0.02
|0.89152
|0.00000
|0.00000
|1097
|2009.03.04 01:43
|modify
|239
|0.01
|0.89227
|0.83157
|0.00000
|1098
|2009.03.04 01:43
|modify
|240
|0.02
|0.89152
|0.83157
|0.00000
|1099
|2009.03.04 07:39
|close
|240
|0.02
|0.89206
|0.83157
|0.00000
|1.77
|1313.76
|1100
|2009.03.04 07:39
|close
|239
|0.01
|0.89206
|0.83157
|0.00000
|-0.35
|1313.41
|1101
|2009.03.04 09:12
|buy
|241
|0.01
|0.88940
|0.00000
|0.00000
|1102
|2009.03.04 09:12
|modify
|241
|0.01
|0.88940
|0.82919
|0.00000
|1103
|2009.03.04 09:34
|close
|241
|0.01
|0.89046
|0.82919
|0.00000
|1.75
|1315.16
|1104
|2009.03.05 08:15
|buy
|242
|0.01
|0.88940
|0.00000
|0.00000
|1105
|2009.03.05 08:15
|modify
|242
|0.01
|0.88940
|0.82949
|0.00000
|1106
|2009.03.05 09:27
|buy
|243
|0.02
|0.88850
|0.00000
|0.00000
|1107
|2009.03.05 09:27
|modify
|242
|0.01
|0.88940
|0.82865
|0.00000
|1108
|2009.03.05 09:27
|modify
|243
|0.02
|0.88850
|0.82865
|0.00000
|1109
|2009.03.05 09:28
|buy
|244
|0.03
|0.88770
|0.00000
|0.00000
|1110
|2009.03.05 09:29
|modify
|242
|0.01
|0.88940
|0.82780
|0.00000
|1111
|2009.03.05 09:29
|modify
|243
|0.02
|0.88850
|0.82780
|0.00000
|1112
|2009.03.05 09:29
|modify
|244
|0.03
|0.88770
|0.82780
|0.00000
|1113
|2009.03.05 09:33
|buy
|245
|0.04
|0.88694
|0.00000
|0.00000
|1114
|2009.03.05 09:33
|modify
|242
|0.01
|0.88940
|0.82684
|0.00000
|1115
|2009.03.05 09:33
|modify
|243
|0.02
|0.88850
|0.82684
|0.00000
|1116
|2009.03.05 09:33
|modify
|244
|0.03
|0.88770
|0.82684
|0.00000
|1117
|2009.03.05 09:33
|modify
|245
|0.04
|0.88694
|0.82684
|0.00000
|1118
|2009.03.05 11:00
|close
|245
|0.04
|0.88794
|0.82684
|0.00000
|6.57
|1321.73
|1119
|2009.03.05 11:00
|close
|244
|0.03
|0.88794
|0.82684
|0.00000
|1.18
|1322.91
|1120
|2009.03.05 11:00
|close
|243
|0.02
|0.88794
|0.82684
|0.00000
|-1.84
|1321.07
|1121
|2009.03.05 11:00
|close
|242
|0.01
|0.88794
|0.82684
|0.00000
|-2.40
|1318.67
|1122
|2009.03.09 07:27
|buy
|246
|0.01
|0.89560
|0.00000
|0.00000
|1123
|2009.03.09 07:27
|modify
|246
|0.01
|0.89560
|0.83583
|0.00000
|1124
|2009.03.09 07:59
|close
|246
|0.01
|0.89652
|0.83583
|0.00000
|1.51
|1320.18
|1125
|2009.03.09 08:08
|sell
|247
|0.01
|0.89958
|0.00000
|0.00000
|1126
|2009.03.09 08:08
|modify
|247
|0.01
|0.89958
|0.95975
|0.00000
|1127
|2009.03.09 08:23
|close
|247
|0.01
|0.89872
|0.95975
|0.00000
|1.41
|1321.59
|1128
|2009.03.09 09:08
|sell
|248
|0.01
|0.89999
|0.00000
|0.00000
|1129
|2009.03.09 09:08
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.95995
|0.00000
|1130
|2009.03.09 09:19
|sell
|249
|0.02
|0.90060
|0.00000
|0.00000
|1131
|2009.03.09 09:19
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.96080
|0.00000
|1132
|2009.03.09 09:19
|modify
|249
|0.02
|0.90060
|0.96080
|0.00000
|1133
|2009.03.09 09:21
|sell
|250
|0.03
|0.90128
|0.00000
|0.00000
|1134
|2009.03.09 09:21
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.96137
|0.00000
|1135
|2009.03.09 09:21
|modify
|249
|0.02
|0.90060
|0.96137
|0.00000
|1136
|2009.03.09 09:21
|modify
|250
|0.03
|0.90128
|0.96137
|0.00000
|1137
|2009.03.09 09:35
|sell
|251
|0.04
|0.90203
|0.00000
|0.00000
|1138
|2009.03.09 09:35
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.96198
|0.00000
|1139
|2009.03.09 09:35
|modify
|249
|0.02
|0.90060
|0.96198
|0.00000
|1140
|2009.03.09 09:35
|modify
|250
|0.03
|0.90128
|0.96198
|0.00000
|1141
|2009.03.09 09:35
|modify
|251
|0.04
|0.90203
|0.96198
|0.00000
|1142
|2009.03.09 09:40
|sell
|252
|0.05
|0.90285
|0.00000
|0.00000
|1143
|2009.03.09 09:40
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.96282
|0.00000
|1144
|2009.03.09 09:40
|modify
|249
|0.02
|0.90060
|0.96282
|0.00000
|1145
|2009.03.09 09:40
|modify
|250
|0.03
|0.90128
|0.96282
|0.00000
|1146
|2009.03.09 09:40
|modify
|251
|0.04
|0.90203
|0.96282
|0.00000
|1147
|2009.03.09 09:40
|modify
|252
|0.05
|0.90285
|0.96282
|0.00000
|1148
|2009.03.09 10:11
|sell
|253
|0.06
|0.90436
|0.00000
|0.00000
|1149
|2009.03.09 10:11
|modify
|248
|0.01
|0.89999
|0.96450
|0.00000
|1150
|2009.03.09 10:11
|modify
|249
|0.02
|0.90060
|0.96450
|0.00000
|1151
|2009.03.09 10:11
|modify
|250
|0.03
|0.90128
|0.96450
|0.00000
|1152
|2009.03.09 10:11
|modify
|251
|0.04
|0.90203
|0.96450
|0.00000
|1153
|2009.03.09 10:11
|modify
|252
|0.05
|0.90285
|0.96450
|0.00000
|1154
|2009.03.09 10:11
|modify
|253
|0.06
|0.90436
|0.96450
|0.00000
|1155
|2009.03.09 10:37
|close
|253
|0.06
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|19.32
|1340.91
|1156
|2009.03.09 10:37
|close
|252
|0.05
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|3.70
|1344.61
|1157
|2009.03.09 10:37
|close
|251
|0.04
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|-2.43
|1342.18
|1158
|2009.03.09 10:37
|close
|250
|0.03
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|-5.52
|1336.66
|1159
|2009.03.09 10:37
|close
|249
|0.02
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|-5.92
|1330.74
|1160
|2009.03.09 10:37
|close
|248
|0.01
|0.90240
|0.96450
|0.00000
|-3.96
|1326.78
|1161
|2009.03.09 10:49
|sell
|254
|0.01
|0.90330
|0.00000
|0.00000
|1162
|2009.03.09 10:49
|modify
|254
|0.01
|0.90330
|0.96323
|0.00000
|1163
|2009.03.10 05:45
|sell
|255
|0.02
|0.91740
|0.00000
|0.00000
|1164
|2009.03.10 05:45
|modify
|254
|0.01
|0.90330
|0.97735
|0.00000
|1165
|2009.03.10 05:45
|modify
|255
|0.02
|0.91740
|0.97735
|0.00000
|1166
|2009.03.10 05:48
|sell
|256
|0.03
|0.91818
|0.00000
|0.00000
|1167
|2009.03.10 05:48
|modify
|254
|0.01
|0.90330
|0.97842
|0.00000
|1168
|2009.03.10 05:48
|modify
|255
|0.02
|0.91740
|0.97842
|0.00000
|1169
|2009.03.10 05:48
|modify
|256
|0.03
|0.91818
|0.97842
|0.00000
|1170
|2009.03.10 07:12
|sell
|257
|0.04
|0.91950
|0.00000
|0.00000
|1171
|2009.03.10 07:13
|modify
|254
|0.01
|0.90330
|0.97960
|0.00000
|1172
|2009.03.10 07:13
|modify
|255
|0.02
|0.91740
|0.97960
|0.00000
|1173
|2009.03.10 07:13
|modify
|256
|0.03
|0.91818
|0.97960
|0.00000
|1174
|2009.03.10 07:13
|modify
|257
|0.04
|0.91950
|0.97960
|0.00000
|1175
|2009.03.10 07:29
|sell
|258
|0.05
|0.92074
|0.00000
|0.00000
|1176
|2009.03.10 07:29
|modify
|254
|0.01
|0.90330
|0.98090
|0.00000
|1177
|2009.03.10 07:29
|modify
|255
|0.02
|0.91740
|0.98090
|0.00000
|1178
|2009.03.10 07:29
|modify
|256
|0.03
|0.91818
|0.98090
|0.00000
|1179
|2009.03.10 07:29
|modify
|257
|0.04
|0.91950
|0.98090
|0.00000
|1180
|2009.03.10 07:29
|modify
|258
|0.05
|0.92074
|0.98090
|0.00000
|1181
|2009.03.10 09:26
|close
|258
|0.05
|0.91808
|0.98090
|0.00000
|21.86
|1348.64
|1182
|2009.03.10 09:26
|close
|257
|0.04
|0.91808
|0.98090
|0.00000
|9.34
|1357.98
|1183
|2009.03.10 09:26
|close
|256
|0.03
|0.91808
|0.98090
|0.00000
|0.50
|1358.48
|1184
|2009.03.10 09:26
|close
|255
|0.02
|0.91808
|0.98090
|0.00000
|-2.23
|1356.25
|1185
|2009.03.10 09:26
|close
|254
|0.01
|0.91808
|0.98090
|0.00000
|-24.29
|1331.96
|1186
|2009.03.11 08:58
|buy
|259
|0.01
|0.92080
|0.00000
|0.00000
|1187
|2009.03.11 08:59
|modify
|259
|0.01
|0.92080
|0.86070
|0.00000
|1188
|2009.03.11 09:26
|close
|259
|0.01
|0.92174
|0.86070
|0.00000
|1.54
|1333.50
|1189
|2009.03.12 07:56
|buy
|260
|0.01
|0.92323
|0.00000
|0.00000
|1190
|2009.03.12 07:56
|modify
|260
|0.01
|0.92323
|0.86324
|0.00000
|1191
|2009.03.12 08:25
|buy
|261
|0.02
|0.92229
|0.00000
|0.00000
|1192
|2009.03.12 08:25
|modify
|260
|0.01
|0.92323
|0.86232
|0.00000
|1193
|2009.03.12 08:25
|modify
|261
|0.02
|0.92229
|0.86232
|0.00000
|1194
|2009.03.12 09:01
|close
|261
|0.02
|0.92294
|0.86232
|0.00000
|2.14
|1335.64
|1195
|2009.03.12 09:01
|close
|260
|0.01
|0.92294
|0.86232
|0.00000
|-0.48
|1335.16
|1196
|2009.03.12 09:44
|sell
|262
|0.01
|0.92634
|0.00000
|0.00000
|1197
|2009.03.12 09:44
|modify
|262
|0.01
|0.92634
|0.98626
|0.00000
|1198
|2009.03.12 09:47
|sell
|263
|0.02
|0.92769
|0.00000
|0.00000
|1199
|2009.03.12 09:47
|modify
|262
|0.01
|0.92634
|0.98785
|0.00000
|1200
|2009.03.12 09:47
|modify
|263
|0.02
|0.92769
|0.98785
|0.00000
|1201
|2009.03.12 10:01
|sell
|264
|0.03
|0.92930
|0.00000
|0.00000
|1202
|2009.03.12 10:01
|modify
|262
|0.01
|0.92634
|0.98920
|0.00000
|1203
|2009.03.12 10:01
|modify
|263
|0.02
|0.92769
|0.98920
|0.00000
|1204
|2009.03.12 10:01
|modify
|264
|0.03
|0.92930
|0.98920
|0.00000
|1205
|2009.03.12 10:12
|close
|264
|0.03
|0.92797
|0.98920
|0.00000
|6.55
|1341.71
|1206
|2009.03.12 10:12
|close
|263
|0.02
|0.92797
|0.98920
|0.00000
|-0.92
|1340.79
|1207
|2009.03.12 10:12
|close
|262
|0.01
|0.92797
|0.98920
|0.00000
|-2.68
|1338.11
|1208
|2009.03.12 10:18
|sell
|265
|0.01
|0.92760
|0.00000
|0.00000
|1209
|2009.03.12 10:18
|modify
|265
|0.01
|0.92760
|0.98757
|0.00000
|1210
|2009.03.12 10:37
|close
|265
|0.01
|0.92674
|0.98757
|0.00000
|1.41
|1339.52
|1211
|2009.03.13 09:39
|buy
|266
|0.01
|0.92600
|0.00000
|0.00000
|1212
|2009.03.13 09:40
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86580
|0.00000
|1213
|2009.03.13 09:51
|buy
|267
|0.02
|0.92508
|0.00000
|0.00000
|1214
|2009.03.13 09:51
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86490
|0.00000
|1215
|2009.03.13 09:51
|modify
|267
|0.02
|0.92508
|0.86490
|0.00000
|1216
|2009.03.13 09:53
|buy
|268
|0.03
|0.92415
|0.00000
|0.00000
|1217
|2009.03.13 09:53
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86403
|0.00000
|1218
|2009.03.13 09:53
|modify
|267
|0.02
|0.92508
|0.86403
|0.00000
|1219
|2009.03.13 09:53
|modify
|268
|0.03
|0.92415
|0.86403
|0.00000
|1220
|2009.03.13 09:53
|buy
|269
|0.04
|0.92320
|0.00000
|0.00000
|1221
|2009.03.13 09:54
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86330
|0.00000
|1222
|2009.03.13 09:54
|modify
|267
|0.02
|0.92508
|0.86330
|0.00000
|1223
|2009.03.13 09:54
|modify
|268
|0.03
|0.92415
|0.86330
|0.00000
|1224
|2009.03.13 09:54
|modify
|269
|0.04
|0.92320
|0.86330
|0.00000
|1225
|2009.03.13 09:57
|buy
|270
|0.05
|0.92220
|0.00000
|0.00000
|1226
|2009.03.13 09:57
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86204
|0.00000
|1227
|2009.03.13 09:57
|modify
|267
|0.02
|0.92508
|0.86204
|0.00000
|1228
|2009.03.13 09:57
|modify
|268
|0.03
|0.92415
|0.86204
|0.00000
|1229
|2009.03.13 09:57
|modify
|269
|0.04
|0.92320
|0.86204
|0.00000
|1230
|2009.03.13 09:57
|modify
|270
|0.05
|0.92220
|0.86204
|0.00000
|1231
|2009.03.13 10:13
|buy
|271
|0.06
|0.92030
|0.00000
|0.00000
|1232
|2009.03.13 10:13
|modify
|266
|0.01
|0.92600
|0.86035
|0.00000
|1233
|2009.03.13 10:13
|modify
|267
|0.02
|0.92508
|0.86035
|0.00000
|1234
|2009.03.13 10:13
|modify
|268
|0.03
|0.92415
|0.86035
|0.00000
|1235
|2009.03.13 10:13
|modify
|269
|0.04
|0.92320
|0.86035
|0.00000
|1236
|2009.03.13 10:13
|modify
|270
|0.05
|0.92220
|0.86035
|0.00000
|1237
|2009.03.13 10:13
|modify
|271
|0.06
|0.92030
|0.86035
|0.00000
|1238
|2009.03.13 13:53
|close
|271
|0.06
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|23.16
|1362.68
|1239
|2009.03.13 13:53
|close
|270
|0.05
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|3.70
|1366.38
|1240
|2009.03.13 13:53
|close
|269
|0.04
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|-3.61
|1362.77
|1241
|2009.03.13 13:53
|close
|268
|0.03
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|-7.39
|1355.38
|1242
|2009.03.13 13:53
|close
|267
|0.02
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|-7.99
|1347.39
|1243
|2009.03.13 13:53
|close
|266
|0.01
|0.92265
|0.86035
|0.00000
|-5.51
|1341.88
|1244
|2009.03.16 03:41
|buy
|272
|0.01
|0.91990
|0.00000
|0.00000
|1245
|2009.03.16 03:41
|modify
|272
|0.01
|0.91990
|0.85999
|0.00000
|1246
|2009.03.16 07:40
|close
|272
|0.01
|0.92078
|0.85999
|0.00000
|1.45
|1343.33
|1247
|2009.03.16 08:55
|buy
|273
|0.01
|0.91834
|0.00000
|0.00000
|1248
|2009.03.16 08:55
|modify
|273
|0.01
|0.91834
|0.85828
|0.00000
|1249
|2009.03.16 09:15
|buy
|274
|0.02
|0.91669
|0.00000
|0.00000
|1250
|2009.03.16 09:15
|modify
|273
|0.01
|0.91834
|0.85673
|0.00000
|1251
|2009.03.16 09:15
|modify
|274
|0.02
|0.91669
|0.85673
|0.00000
|1252
|2009.03.16 10:39
|buy
|275
|0.03
|0.91490
|0.00000
|0.00000
|1253
|2009.03.16 10:39
|modify
|273
|0.01
|0.91834
|0.85495
|0.00000
|1254
|2009.03.16 10:39
|modify
|274
|0.02
|0.91669
|0.85495
|0.00000
|1255
|2009.03.16 10:39
|modify
|275
|0.03
|0.91490
|0.85495
|0.00000
|1256
|2009.03.16 10:58
|close
|275
|0.03
|0.91643
|0.85495
|0.00000
|7.55
|1350.88
|1257
|2009.03.16 10:58
|close
|274
|0.02
|0.91643
|0.85495
|0.00000
|-0.86
|1350.02
|1258
|2009.03.16 10:58
|close
|273
|0.01
|0.91643
|0.85495
|0.00000
|-3.14
|1346.88
|1259
|2009.03.17 07:51
|sell
|276
|0.01
|0.92357
|0.00000
|0.00000
|1260
|2009.03.17 07:51
|modify
|276
|0.01
|0.92357
|0.98370
|0.00000
|1261
|2009.03.17 08:10
|sell
|277
|0.02
|0.92450
|0.00000
|0.00000
|1262
|2009.03.17 08:11
|modify
|276
|0.01
|0.92357
|0.98440
|0.00000
|1263
|2009.03.17 08:11
|modify
|277
|0.02
|0.92450
|0.98440
|0.00000
|1264
|2009.03.17 09:02
|sell
|278
|0.03
|0.92597
|0.00000
|0.00000
|1265
|2009.03.17 09:02
|modify
|276
|0.01
|0.92357
|0.98595
|0.00000
|1266
|2009.03.17 09:02
|modify
|277
|0.02
|0.92450
|0.98595
|0.00000
|1267
|2009.03.17 09:02
|modify
|278
|0.03
|0.92597
|0.98595
|0.00000
|1268
|2009.03.17 09:21
|close
|278
|0.03
|0.92491
|0.98595
|0.00000
|5.23
|1352.11
|1269
|2009.03.17 09:21
|close
|277
|0.02
|0.92491
|0.98595
|0.00000
|-1.35
|1350.76
|1270
|2009.03.17 09:21
|close
|276
|0.01
|0.92491
|0.98595
|0.00000
|-2.20
|1348.56
|1271
|2009.03.18 04:30
|sell
|279
|0.01
|0.92932
|0.00000
|0.00000
|1272
|2009.03.18 04:30
|modify
|279
|0.01
|0.92932
|0.98950
|0.00000
|1273
|2009.03.18 06:44
|close
|279
|0.01
|0.92845
|0.98950
|0.00000
|1.43
|1349.99
|1274
|2009.03.18 08:25
|sell
|280
|0.01
|0.93010
|0.00000
|0.00000
|1275
|2009.03.18 08:25
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99004
|0.00000
|1276
|2009.03.18 08:48
|sell
|281
|0.02
|0.93082
|0.00000
|0.00000
|1277
|2009.03.18 08:48
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99079
|0.00000
|1278
|2009.03.18 08:48
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99079
|0.00000
|1279
|2009.03.18 08:52
|sell
|282
|0.03
|0.93150
|0.00000
|0.00000
|1280
|2009.03.18 08:52
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99138
|0.00000
|1281
|2009.03.18 08:52
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99138
|0.00000
|1282
|2009.03.18 08:52
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99138
|0.00000
|1283
|2009.03.18 08:52
|sell
|283
|0.04
|0.93220
|0.00000
|0.00000
|1284
|2009.03.18 08:52
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99204
|0.00000
|1285
|2009.03.18 08:52
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99204
|0.00000
|1286
|2009.03.18 08:52
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99204
|0.00000
|1287
|2009.03.18 08:52
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99204
|0.00000
|1288
|2009.03.18 09:46
|sell
|284
|0.05
|0.93350
|0.00000
|0.00000
|1289
|2009.03.18 09:47
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99340
|0.00000
|1290
|2009.03.18 09:47
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99340
|0.00000
|1291
|2009.03.18 09:47
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99340
|0.00000
|1292
|2009.03.18 09:47
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99340
|0.00000
|1293
|2009.03.18 09:47
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99340
|0.00000
|1294
|2009.03.18 10:30
|sell
|285
|0.06
|0.93553
|0.00000
|0.00000
|1295
|2009.03.18 10:30
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99588
|0.00000
|1296
|2009.03.18 10:30
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99588
|0.00000
|1297
|2009.03.18 10:30
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99588
|0.00000
|1298
|2009.03.18 10:30
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99588
|0.00000
|1299
|2009.03.18 10:30
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99588
|0.00000
|1300
|2009.03.18 10:30
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99588
|0.00000
|1301
|2009.03.18 10:30
|sell
|286
|0.07
|0.93766
|0.00000
|0.00000
|1302
|2009.03.18 10:30
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99795
|0.00000
|1303
|2009.03.18 10:30
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99795
|0.00000
|1304
|2009.03.18 10:30
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99795
|0.00000
|1305
|2009.03.18 10:30
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99795
|0.00000
|1306
|2009.03.18 10:30
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99795
|0.00000
|1307
|2009.03.18 10:30
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99795
|0.00000
|1308
|2009.03.18 10:30
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|0.99795
|0.00000
|1309
|2009.03.18 22:15
|sell
|287
|0.08
|0.94580
|0.00000
|0.00000
|1310
|2009.03.18 22:15
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|1.00533
|0.00000
|1311
|2009.03.18 22:15
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|1.00533
|0.00000
|1312
|2009.03.18 22:15
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|1.00533
|0.00000
|1313
|2009.03.18 22:15
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|1.00533
|0.00000
|1314
|2009.03.18 22:15
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|1.00533
|0.00000
|1315
|2009.03.18 22:15
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|1.00533
|0.00000
|1316
|2009.03.18 22:15
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|1.00533
|0.00000
|1317
|2009.03.18 22:15
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|1.00533
|0.00000
|1318
|2009.03.19 09:18
|buy
|288
|0.01
|0.94360
|0.00000
|0.00000
|1319
|2009.03.19 09:18
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|1.00315
|0.00000
|1320
|2009.03.19 09:18
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|1.00315
|0.00000
|1321
|2009.03.19 09:18
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|1.00315
|0.00000
|1322
|2009.03.19 09:18
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|1.00315
|0.00000
|1323
|2009.03.19 09:18
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|1.00315
|0.00000
|1324
|2009.03.19 09:18
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|1.00315
|0.00000
|1325
|2009.03.19 09:18
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|1.00315
|0.00000
|1326
|2009.03.19 09:18
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|1.00315
|0.00000
|1327
|2009.03.19 09:18
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.88365
|0.00000
|1328
|2009.03.20 08:43
|buy
|289
|0.02
|0.94142
|0.00000
|0.00000
|1329
|2009.03.20 08:43
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|1.00095
|0.00000
|1330
|2009.03.20 08:43
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|1.00095
|0.00000
|1331
|2009.03.20 08:43
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|1.00095
|0.00000
|1332
|2009.03.20 08:43
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|1.00095
|0.00000
|1333
|2009.03.20 08:43
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|1.00095
|0.00000
|1334
|2009.03.20 08:43
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|1.00095
|0.00000
|1335
|2009.03.20 08:43
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|1.00095
|0.00000
|1336
|2009.03.20 08:43
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|1.00095
|0.00000
|1337
|2009.03.20 08:43
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.88145
|0.00000
|1338
|2009.03.20 08:43
|modify
|289
|0.02
|0.94142
|0.88145
|0.00000
|1339
|2009.03.20 09:18
|buy
|290
|0.03
|0.94010
|0.00000
|0.00000
|1340
|2009.03.20 09:18
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99992
|0.00000
|1341
|2009.03.20 09:18
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99992
|0.00000
|1342
|2009.03.20 09:18
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99992
|0.00000
|1343
|2009.03.20 09:18
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99992
|0.00000
|1344
|2009.03.20 09:18
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99992
|0.00000
|1345
|2009.03.20 09:18
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99992
|0.00000
|1346
|2009.03.20 09:18
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|0.99992
|0.00000
|1347
|2009.03.20 09:18
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|0.99992
|0.00000
|1348
|2009.03.20 09:18
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.88042
|0.00000
|1349
|2009.03.20 09:18
|modify
|289
|0.02
|0.94142
|0.88042
|0.00000
|1350
|2009.03.20 09:18
|modify
|290
|0.03
|0.94010
|0.88042
|0.00000
|1351
|2009.03.23 07:17
|buy
|291
|0.04
|0.93875
|0.00000
|0.00000
|1352
|2009.03.23 07:17
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99818
|0.00000
|1353
|2009.03.23 07:17
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99818
|0.00000
|1354
|2009.03.23 07:17
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99818
|0.00000
|1355
|2009.03.23 07:17
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99818
|0.00000
|1356
|2009.03.23 07:17
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99818
|0.00000
|1357
|2009.03.23 07:17
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99818
|0.00000
|1358
|2009.03.23 07:17
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|0.99818
|0.00000
|1359
|2009.03.23 07:17
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|0.99818
|0.00000
|1360
|2009.03.23 07:17
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.87868
|0.00000
|1361
|2009.03.23 07:17
|modify
|289
|0.02
|0.94142
|0.87868
|0.00000
|1362
|2009.03.23 07:17
|modify
|290
|0.03
|0.94010
|0.87868
|0.00000
|1363
|2009.03.23 07:17
|modify
|291
|0.04
|0.93875
|0.87868
|0.00000
|1364
|2009.03.23 09:51
|buy
|292
|0.05
|0.93751
|0.00000
|0.00000
|1365
|2009.03.23 09:52
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99709
|0.00000
|1366
|2009.03.23 09:52
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99709
|0.00000
|1367
|2009.03.23 09:52
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99709
|0.00000
|1368
|2009.03.23 09:52
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99709
|0.00000
|1369
|2009.03.23 09:52
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99709
|0.00000
|1370
|2009.03.23 09:52
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99709
|0.00000
|1371
|2009.03.23 09:52
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|0.99709
|0.00000
|1372
|2009.03.23 09:52
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|0.99709
|0.00000
|1373
|2009.03.23 09:52
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.87759
|0.00000
|1374
|2009.03.23 09:52
|modify
|289
|0.02
|0.94142
|0.87759
|0.00000
|1375
|2009.03.23 09:52
|modify
|290
|0.03
|0.94010
|0.87759
|0.00000
|1376
|2009.03.23 09:52
|modify
|291
|0.04
|0.93875
|0.87759
|0.00000
|1377
|2009.03.23 09:52
|modify
|292
|0.05
|0.93751
|0.87759
|0.00000
|1378
|2009.03.23 09:55
|buy
|293
|0.06
|0.93625
|0.00000
|0.00000
|1379
|2009.03.23 09:55
|modify
|280
|0.01
|0.93010
|0.99577
|0.00000
|1380
|2009.03.23 09:55
|modify
|281
|0.02
|0.93082
|0.99577
|0.00000
|1381
|2009.03.23 09:55
|modify
|282
|0.03
|0.93150
|0.99577
|0.00000
|1382
|2009.03.23 09:55
|modify
|283
|0.04
|0.93220
|0.99577
|0.00000
|1383
|2009.03.23 09:55
|modify
|284
|0.05
|0.93350
|0.99577
|0.00000
|1384
|2009.03.23 09:55
|modify
|285
|0.06
|0.93553
|0.99577
|0.00000
|1385
|2009.03.23 09:55
|modify
|286
|0.07
|0.93766
|0.99577
|0.00000
|1386
|2009.03.23 09:55
|modify
|287
|0.08
|0.94580
|0.99577
|0.00000
|1387
|2009.03.23 09:55
|modify
|288
|0.01
|0.94360
|0.87627
|0.00000
|1388
|2009.03.23 09:55
|modify
|289
|0.02
|0.94142
|0.87627
|0.00000
|1389
|2009.03.23 09:55
|modify
|290
|0.03
|0.94010
|0.87627
|0.00000
|1390
|2009.03.23 09:55
|modify
|291
|0.04
|0.93875
|0.87627
|0.00000
|1391
|2009.03.23 09:55
|modify
|292
|0.05
|0.93751
|0.87627
|0.00000
|1392
|2009.03.23 09:55
|modify
|293
|0.06
|0.93625
|0.87627
|0.00000
|1393
|2009.03.23 12:19
|close
|293
|0.06
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-28.69
|1321.30
|1394
|2009.03.23 12:19
|close
|292
|0.05
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-34.27
|1287.03
|1395
|2009.03.23 12:19
|close
|291
|0.04
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-35.56
|1251.47
|1396
|2009.03.23 12:19
|close
|290
|0.03
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-33.36
|1218.12
|1397
|2009.03.23 12:19
|close
|289
|0.02
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-26.57
|1191.55
|1398
|2009.03.23 12:19
|close
|288
|0.01
|0.93334
|0.87627
|0.00000
|-16.88
|1174.67
|1399
|2009.03.23 12:19
|close
|287
|0.08
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|157.45
|1332.11
|1400
|2009.03.23 12:19
|close
|286
|0.07
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|44.11
|1376.23
|1401
|2009.03.23 12:19
|close
|285
|0.06
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|16.82
|1393.05
|1402
|2009.03.23 12:19
|close
|284
|0.05
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|-2.67
|1390.38
|1403
|2009.03.23 12:19
|close
|283
|0.04
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|-10.68
|1379.70
|1404
|2009.03.23 12:19
|close
|282
|0.03
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|-11.47
|1368.23
|1405
|2009.03.23 12:19
|close
|281
|0.02
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|-9.87
|1358.36
|1406
|2009.03.23 12:19
|close
|280
|0.01
|0.93384
|0.99577
|0.00000
|-6.13
|1352.24
|1407
|2009.03.24 01:24
|buy
|294
|0.01
|0.93336
|0.00000
|0.00000
|1408
|2009.03.24 01:24
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.87325
|0.00000
|1409
|2009.03.24 01:47
|buy
|295
|0.02
|0.93238
|0.00000
|0.00000
|1410
|2009.03.24 01:47
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.87229
|0.00000
|1411
|2009.03.24 01:47
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.87229
|0.00000
|1412
|2009.03.24 01:50
|buy
|296
|0.03
|0.93135
|0.00000
|0.00000
|1413
|2009.03.24 01:50
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.87137
|0.00000
|1414
|2009.03.24 01:50
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.87137
|0.00000
|1415
|2009.03.24 01:50
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.87137
|0.00000
|1416
|2009.03.24 06:57
|buy
|297
|0.04
|0.92864
|0.00000
|0.00000
|1417
|2009.03.24 06:57
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86859
|0.00000
|1418
|2009.03.24 06:57
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86859
|0.00000
|1419
|2009.03.24 06:57
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86859
|0.00000
|1420
|2009.03.24 06:57
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86859
|0.00000
|1421
|2009.03.24 09:43
|buy
|298
|0.05
|0.92641
|0.00000
|0.00000
|1422
|2009.03.24 09:43
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86633
|0.00000
|1423
|2009.03.24 09:43
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86633
|0.00000
|1424
|2009.03.24 09:43
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86633
|0.00000
|1425
|2009.03.24 09:43
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86633
|0.00000
|1426
|2009.03.24 09:43
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86633
|0.00000
|1427
|2009.03.24 10:28
|buy
|299
|0.06
|0.92444
|0.00000
|0.00000
|1428
|2009.03.24 10:28
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86441
|0.00000
|1429
|2009.03.24 10:28
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86441
|0.00000
|1430
|2009.03.24 10:28
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86441
|0.00000
|1431
|2009.03.24 10:28
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86441
|0.00000
|1432
|2009.03.24 10:28
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86441
|0.00000
|1433
|2009.03.24 10:28
|modify
|299
|0.06
|0.92444
|0.86441
|0.00000
|1434
|2009.03.24 10:31
|buy
|300
|0.07
|0.92248
|0.00000
|0.00000
|1435
|2009.03.24 10:31
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86244
|0.00000
|1436
|2009.03.24 10:31
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86244
|0.00000
|1437
|2009.03.24 10:31
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86244
|0.00000
|1438
|2009.03.24 10:31
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86244
|0.00000
|1439
|2009.03.24 10:31
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86244
|0.00000
|1440
|2009.03.24 10:31
|modify
|299
|0.06
|0.92444
|0.86244
|0.00000
|1441
|2009.03.24 10:31
|modify
|300
|0.07
|0.92248
|0.86244
|0.00000
|1442
|2009.03.25 08:22
|sell
|301
|0.01
|0.91964
|0.00000
|0.00000
|1443
|2009.03.25 08:22
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86017
|0.00000
|1444
|2009.03.25 08:22
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86017
|0.00000
|1445
|2009.03.25 08:22
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86017
|0.00000
|1446
|2009.03.25 08:22
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86017
|0.00000
|1447
|2009.03.25 08:22
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86017
|0.00000
|1448
|2009.03.25 08:22
|modify
|299
|0.06
|0.92444
|0.86017
|0.00000
|1449
|2009.03.25 08:22
|modify
|300
|0.07
|0.92248
|0.86017
|0.00000
|1450
|2009.03.25 08:22
|modify
|301
|0.01
|0.91964
|0.97967
|0.00000
|1451
|2009.03.25 10:02
|sell
|302
|0.02
|0.92109
|0.00000
|0.00000
|1452
|2009.03.25 10:02
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86158
|0.00000
|1453
|2009.03.25 10:02
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86158
|0.00000
|1454
|2009.03.25 10:02
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86158
|0.00000
|1455
|2009.03.25 10:02
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86158
|0.00000
|1456
|2009.03.25 10:02
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86158
|0.00000
|1457
|2009.03.25 10:02
|modify
|299
|0.06
|0.92444
|0.86158
|0.00000
|1458
|2009.03.25 10:02
|modify
|300
|0.07
|0.92248
|0.86158
|0.00000
|1459
|2009.03.25 10:02
|modify
|301
|0.01
|0.91964
|0.98108
|0.00000
|1460
|2009.03.25 10:02
|modify
|302
|0.02
|0.92109
|0.98108
|0.00000
|1461
|2009.03.25 10:07
|sell
|303
|0.03
|0.92190
|0.00000
|0.00000
|1462
|2009.03.25 10:07
|modify
|294
|0.01
|0.93336
|0.86245
|0.00000
|1463
|2009.03.25 10:07
|modify
|295
|0.02
|0.93238
|0.86245
|0.00000
|1464
|2009.03.25 10:07
|modify
|296
|0.03
|0.93135
|0.86245
|0.00000
|1465
|2009.03.25 10:07
|modify
|297
|0.04
|0.92864
|0.86245
|0.00000
|1466
|2009.03.25 10:07
|modify
|298
|0.05
|0.92641
|0.86245
|0.00000
|1467
|2009.03.25 10:07
|modify
|299
|0.06
|0.92444
|0.86245
|0.00000
|1468
|2009.03.25 10:07
|modify
|300
|0.07
|0.92248
|0.86245
|0.00000
|1469
|2009.03.25 10:07
|modify
|301
|0.01
|0.91964
|0.98195
|0.00000
|1470
|2009.03.25 10:07
|modify
|302
|0.02
|0.92109
|0.98195
|0.00000
|1471
|2009.03.25 10:07
|modify
|303
|0.03
|0.92190
|0.98195
|0.00000
|1472
|2009.03.25 15:07
|close
|303
|0.03
|0.92896
|0.98195
|0.00000
|-34.80
|1317.44
|1473
|2009.03.25 15:07
|close
|302
|0.02
|0.92896
|0.98195
|0.00000
|-25.86
|1291.58
|1474
|2009.03.25 15:07
|close
|301
|0.01
|0.92896
|0.98195
|0.00000
|-15.32
|1276.26
|1475
|2009.03.25 15:07
|close
|300
|0.07
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|68.70
|1344.96
|1476
|2009.03.25 15:07
|close
|299
|0.06
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|39.57
|1384.53
|1477
|2009.03.25 15:07
|close
|298
|0.05
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|16.79
|1401.32
|1478
|2009.03.25 15:07
|close
|297
|0.04
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|-1.22
|1400.10
|1479
|2009.03.25 15:07
|close
|296
|0.03
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|-14.27
|1385.83
|1480
|2009.03.25 15:07
|close
|295
|0.02
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|-12.90
|1372.93
|1481
|2009.03.25 15:07
|close
|294
|0.01
|0.92846
|0.86245
|0.00000
|-8.06
|1364.87
|1482
|2009.03.26 03:50
|buy
|304
|0.01
|0.92989
|0.00000
|0.00000
|1483
|2009.03.26 03:50
|modify
|304
|0.01
|0.92989
|0.86991
|0.00000
|1484
|2009.03.26 04:34
|close
|304
|0.01
|0.93076
|0.86991
|0.00000
|1.43
|1366.30
|1485
|2009.03.26 09:50
|buy
|305
|0.01
|0.92832
|0.00000
|0.00000
|1486
|2009.03.26 09:50
|modify
|305
|0.01
|0.92832
|0.86829
|0.00000
|1487
|2009.03.26 10:02
|close
|305
|0.01
|0.92926
|0.86829
|0.00000
|1.55
|1367.85
|1488
|2009.03.26 10:31
|sell
|306
|0.01
|0.93224
|0.00000
|0.00000
|1489
|2009.03.26 10:31
|modify
|306
|0.01
|0.93224
|0.99232
|0.00000
|1490
|2009.03.26 10:39
|close
|306
|0.01
|0.93123
|0.99232
|0.00000
|1.65
|1369.50
|1491
|2009.03.27 07:19
|sell
|307
|0.01
|0.93830
|0.00000
|0.00000
|1492
|2009.03.27 07:19
|modify
|307
|0.01
|0.93830
|0.99828
|0.00000
|1493
|2009.03.27 07:22
|sell
|308
|0.02
|0.93897
|0.00000
|0.00000
|1494
|2009.03.27 07:22
|modify
|307
|0.01
|0.93830
|0.99895
|0.00000
|1495
|2009.03.27 07:22
|modify
|308
|0.02
|0.93897
|0.99895
|0.00000
|1496
|2009.03.27 07:27
|sell
|309
|0.03
|0.93963
|0.00000
|0.00000
|1497
|2009.03.27 07:27
|modify
|307
|0.01
|0.93830
|0.99966
|0.00000
|1498
|2009.03.27 07:27
|modify
|308
|0.02
|0.93897
|0.99966
|0.00000
|1499
|2009.03.27 07:27
|modify
|309
|0.03
|0.93963
|0.99966
|0.00000
|1500
|2009.03.27 07:31
|sell
|310
|0.04
|0.94038
|0.00000
|0.00000
|1501
|2009.03.27 07:31
|modify
|307
|0.01
|0.93830
|1.00034
|0.00000
|1502
|2009.03.27 07:31
|modify
|308
|0.02
|0.93897
|1.00034
|0.00000
|1503
|2009.03.27 07:31
|modify
|309
|0.03
|0.93963
|1.00034
|0.00000
|1504
|2009.03.27 07:31
|modify
|310
|0.04
|0.94038
|1.00034
|0.00000
|1505
|2009.03.27 07:42
|close
|310
|0.04
|0.93956
|1.00034
|0.00000
|5.39
|1374.89
|1506
|2009.03.27 07:42
|close
|309
|0.03
|0.93956
|1.00034
|0.00000
|0.34
|1375.23
|1507
|2009.03.27 07:42
|close
|308
|0.02
|0.93956
|1.00034
|0.00000
|-1.94
|1373.29
|1508
|2009.03.27 07:42
|close
|307
|0.01
|0.93956
|1.00034
|0.00000
|-2.07
|1371.22
|1509
|2009.03.27 07:48
|sell
|311
|0.01
|0.93970
|0.00000
|0.00000
|1510
|2009.03.27 07:48
|modify
|311
|0.01
|0.93970
|0.99966
|0.00000
|1511
|2009.03.27 08:07
|close
|311
|0.01
|0.93882
|0.99966
|0.00000
|1.45
|1372.67
|1512
|2009.03.27 08:46
|sell
|312
|0.01
|0.94024
|0.00000
|0.00000
|1513
|2009.03.27 08:46
|modify
|312
|0.01
|0.94024
|1.00021
|0.00000
|1514
|2009.03.27 08:55
|close
|312
|0.01
|0.93934
|1.00021
|0.00000
|1.48
|1374.15
|1515
|2009.03.27 09:05
|sell
|313
|0.01
|0.94053
|0.00000
|0.00000
|1516
|2009.03.27 09:05
|modify
|313
|0.01
|0.94053
|1.00059
|0.00000
|1517
|2009.03.27 09:19
|close
|313
|0.01
|0.93965
|1.00059
|0.00000
|1.45
|1375.60
|1518
|2009.03.27 10:22
|sell
|314
|0.01
|0.94112
|0.00000
|0.00000
|1519
|2009.03.27 10:22
|modify
|314
|0.01
|0.94112
|1.00110
|0.00000
|1520
|2009.03.27 10:27
|close
|314
|0.01
|0.94014
|1.00110
|0.00000
|1.61
|1377.21
|1521
|2009.03.30 05:39
|sell
|315
|0.01
|0.93156
|0.00000
|0.00000
|1522
|2009.03.30 05:39
|modify
|315
|0.01
|0.93156
|0.99161
|0.00000
|1523
|2009.03.30 06:24
|close
|315
|0.01
|0.93060
|0.99161
|0.00000
|1.58
|1378.79
|1524
|2009.03.30 08:15
|sell
|316
|0.01
|0.93245
|0.00000
|0.00000
|1525
|2009.03.30 08:16
|modify
|316
|0.01
|0.93245
|0.99243
|0.00000
|1526
|2009.03.30 08:44
|sell
|317
|0.02
|0.93345
|0.00000
|0.00000
|1527
|2009.03.30 08:45
|modify
|316
|0.01
|0.93245
|0.99325
|0.00000
|1528
|2009.03.30 08:45
|modify
|317
|0.02
|0.93345
|0.99325
|0.00000
|1529
|2009.03.30 08:55
|close
|317
|0.02
|0.93280
|0.99325
|0.00000
|2.14
|1380.93
|1530
|2009.03.30 08:55
|close
|316
|0.01
|0.93280
|0.99325
|0.00000
|-0.58
|1380.35
|1531
|2009.03.30 09:11
|sell
|318
|0.01
|0.93345
|0.00000
|0.00000
|1532
|2009.03.30 09:11
|modify
|318
|0.01
|0.93345
|0.99337
|0.00000
|1533
|2009.03.30 09:28
|close
|318
|0.01
|0.93255
|0.99337
|0.00000
|1.48
|1381.83
|1534
|2009.03.31 09:29
|sell
|319
|0.01
|0.92821
|0.00000
|0.00000
|1535
|2009.03.31 09:29
|modify
|319
|0.01
|0.92821
|0.98824
|0.00000
|1536
|2009.03.31 09:45
|sell
|320
|0.02
|0.92890
|0.00000
|0.00000
|1537
|2009.03.31 09:45
|modify
|319
|0.01
|0.92821
|0.98892
|0.00000
|1538
|2009.03.31 09:45
|modify
|320
|0.02
|0.92890
|0.98892
|0.00000
|1539
|2009.03.31 09:49
|sell
|321
|0.03
|0.92961
|0.00000
|0.00000
|1540
|2009.03.31 09:49
|modify
|319
|0.01
|0.92821
|0.98965
|0.00000
|1541
|2009.03.31 09:49
|modify
|320
|0.02
|0.92890
|0.98965
|0.00000
|1542
|2009.03.31 09:49
|modify
|321
|0.03
|0.92961
|0.98965
|0.00000
|1543
|2009.03.31 11:14
|close
|321
|0.03
|0.92899
|0.98965
|0.00000
|3.05
|1384.88
|1544
|2009.03.31 11:14
|close
|320
|0.02
|0.92899
|0.98965
|0.00000
|-0.29
|1384.59
|1545
|2009.03.31 11:14
|close
|319
|0.01
|0.92899
|0.98965
|0.00000
|-1.28
|1383.31
|1546
|2009.04.01 00:21
|buy
|322
|0.01
|0.92357
|0.00000
|0.00000
|1547
|2009.04.01 00:21
|modify
|322
|0.01
|0.92357
|0.86343
|0.00000
|1548
|2009.04.01 04:32
|close
|322
|0.01
|0.92446
|0.86343
|0.00000
|1.46
|1384.77
|1549
|2009.04.01 09:10
|buy
|323
|0.01
|0.92116
|0.00000
|0.00000
|1550
|2009.04.01 09:10
|modify
|323
|0.01
|0.92116
|0.86108
|0.00000
|1551
|2009.04.01 09:23
|buy
|324
|0.02
|0.92028
|0.00000
|0.00000
|1552
|2009.04.01 09:23
|modify
|323
|0.01
|0.92116
|0.86026
|0.00000
|1553
|2009.04.01 09:23
|modify
|324
|0.02
|0.92028
|0.86026
|0.00000
|1554
|2009.04.01 09:31
|buy
|325
|0.03
|0.91940
|0.00000
|0.00000
|1555
|2009.04.01 09:31
|modify
|323
|0.01
|0.92116
|0.85944
|0.00000
|1556
|2009.04.01 09:31
|modify
|324
|0.02
|0.92028
|0.85944
|0.00000
|1557
|2009.04.01 09:31
|modify
|325
|0.03
|0.91940
|0.85944
|0.00000
|1558
|2009.04.01 10:28
|buy
|326
|0.04
|0.91784
|0.00000
|0.00000
|1559
|2009.04.01 10:28
|modify
|323
|0.01
|0.92116
|0.85776
|0.00000
|1560
|2009.04.01 10:28
|modify
|324
|0.02
|0.92028
|0.85776
|0.00000
|1561
|2009.04.01 10:28
|modify
|325
|0.03
|0.91940
|0.85776
|0.00000
|1562
|2009.04.01 10:28
|modify
|326
|0.04
|0.91784
|0.85776
|0.00000
|1563
|2009.04.01 10:30
|buy
|327
|0.05
|0.91631
|0.00000
|0.00000
|1564
|2009.04.01 10:30
|modify
|323
|0.01
|0.92116
|0.85632
|0.00000
|1565
|2009.04.01 10:30
|modify
|324
|0.02
|0.92028
|0.85632
|0.00000
|1566
|2009.04.01 10:30
|modify
|325
|0.03
|0.91940
|0.85632
|0.00000
|1567
|2009.04.01 10:30
|modify
|326
|0.04
|0.91784
|0.85632
|0.00000
|1568
|2009.04.01 10:30
|modify
|327
|0.05
|0.91631
|0.85632
|0.00000
|1569
|2009.04.01 11:09
|close
|327
|0.05
|0.91836
|0.85632
|0.00000
|16.84
|1401.61
|1570
|2009.04.01 11:09
|close
|326
|0.04
|0.91836
|0.85632
|0.00000
|3.42
|1405.03
|1571
|2009.04.01 11:09
|close
|325
|0.03
|0.91836
|0.85632
|0.00000
|-5.12
|1399.91
|1572
|2009.04.01 11:09
|close
|324
|0.02
|0.91836
|0.85632
|0.00000
|-6.30
|1393.61
|1573
|2009.04.01 11:09
|close
|323
|0.01
|0.91836
|0.85632
|0.00000
|-4.60
|1389.01
|1574
|2009.04.01 23:02
|buy
|328
|0.01
|0.91490
|0.00000
|0.00000
|1575
|2009.04.01 23:02
|modify
|328
|0.01
|0.91490
|0.85475
|0.00000
|1576
|2009.04.02 02:06
|close
|328
|0.01
|0.91581
|0.85475
|0.00000
|1.47
|1390.48
|1577
|2009.04.02 07:50
|buy
|329
|0.01
|0.91416
|0.00000
|0.00000
|1578
|2009.04.02 07:50
|modify
|329
|0.01
|0.91416
|0.85405
|0.00000
|1579
|2009.04.02 07:54
|buy
|330
|0.02
|0.91360
|0.00000
|0.00000
|1580
|2009.04.02 07:54
|modify
|329
|0.01
|0.91416
|0.85363
|0.00000
|1581
|2009.04.02 07:54
|modify
|330
|0.02
|0.91360
|0.85363
|0.00000
|1582
|2009.04.02 08:00
|buy
|331
|0.03
|0.91265
|0.00000
|0.00000
|1583
|2009.04.02 08:00
|modify
|329
|0.01
|0.91416
|0.85255
|0.00000
|1584
|2009.04.02 08:00
|modify
|330
|0.02
|0.91360
|0.85255
|0.00000
|1585
|2009.04.02 08:00
|modify
|331
|0.03
|0.91265
|0.85255
|0.00000
|1586
|2009.04.02 08:09
|buy
|332
|0.04
|0.91171
|0.00000
|0.00000
|1587
|2009.04.02 08:09
|modify
|329
|0.01
|0.91416
|0.85164
|0.00000
|1588
|2009.04.02 08:09
|modify
|330
|0.02
|0.91360
|0.85164
|0.00000
|1589
|2009.04.02 08:09
|modify
|331
|0.03
|0.91265
|0.85164
|0.00000
|1590
|2009.04.02 08:09
|modify
|332
|0.04
|0.91171
|0.85164
|0.00000
|1591
|2009.04.02 08:43
|close
|332
|0.04
|0.91271
|0.85164
|0.00000
|6.57
|1397.05
|1592
|2009.04.02 08:43
|close
|331
|0.03
|0.91271
|0.85164
|0.00000
|0.29
|1397.34
|1593
|2009.04.02 08:43
|close
|330
|0.02
|0.91271
|0.85164
|0.00000
|-2.92
|1394.42
|1594
|2009.04.02 08:43
|close
|329
|0.01
|0.91271
|0.85164
|0.00000
|-2.39
|1392.03
|1595
|2009.04.02 08:54
|buy
|333
|0.01
|0.91226
|0.00000
|0.00000
|1596
|2009.04.02 08:54
|modify
|333
|0.01
|0.91226
|0.85227
|0.00000
|1597
|2009.04.02 09:11
|buy
|334
|0.02
|0.91112
|0.00000
|0.00000
|1598
|2009.04.02 09:11
|modify
|333
|0.01
|0.91226
|0.85113
|0.00000
|1599
|2009.04.02 09:11
|modify
|334
|0.02
|0.91112
|0.85113
|0.00000
|1600
|2009.04.02 09:36
|close
|334
|0.02
|0.91180
|0.85113
|0.00000
|2.23
|1394.26
|1601
|2009.04.02 09:36
|close
|333
|0.01
|0.91180
|0.85113
|0.00000
|-0.76
|1393.50
|1602
|2009.04.06 08:45
|buy
|335
|0.01
|0.90654
|0.00000
|0.00000
|1603
|2009.04.06 08:45
|modify
|335
|0.01
|0.90654
|0.84648
|0.00000
|1604
|2009.04.06 09:34
|close
|335
|0.01
|0.90755
|0.84648
|0.00000
|1.66
|1395.16
|1605
|2009.04.07 09:26
|buy
|336
|0.01
|0.90796
|0.00000
|0.00000
|1606
|2009.04.07 09:26
|modify
|336
|0.01
|0.90796
|0.84786
|0.00000
|1607
|2009.04.07 09:35
|buy
|337
|0.02
|0.90725
|0.00000
|0.00000
|1608
|2009.04.07 09:35
|modify
|336
|0.01
|0.90796
|0.84718
|0.00000
|1609
|2009.04.07 09:35
|modify
|337
|0.02
|0.90725
|0.84718
|0.00000
|1610
|2009.04.07 10:58
|close
|337
|0.02
|0.90798
|0.84718
|0.00000
|2.40
|1397.56
|1611
|2009.04.07 10:58
|close
|336
|0.01
|0.90798
|0.84718
|0.00000
|0.03
|1397.59
|1612
|2009.04.08 02:58
|buy
|338
|0.01
|0.89865
|0.00000
|0.00000
|1613
|2009.04.08 02:58
|modify
|338
|0.01
|0.89865
|0.83860
|0.00000
|1614
|2009.04.08 07:08
|buy
|339
|0.02
|0.89687
|0.00000
|0.00000
|1615
|2009.04.08 07:08
|modify
|338
|0.01
|0.89865
|0.83689
|0.00000
|1616
|2009.04.08 07:08
|modify
|339
|0.02
|0.89687
|0.83689
|0.00000
|1617
|2009.04.08 07:55
|close
|339
|0.02
|0.89782
|0.83689
|0.00000
|3.12
|1400.71
|1618
|2009.04.08 07:55
|close
|338
|0.01
|0.89782
|0.83689
|0.00000
|-1.36
|1399.35
|1619
|2009.04.09 09:04
|sell
|340
|0.01
|0.90348
|0.00000
|0.00000
|1620
|2009.04.09 09:04
|modify
|340
|0.01
|0.90348
|0.96352
|0.00000
|1621
|2009.04.09 09:10
|sell
|341
|0.02
|0.90406
|0.00000
|0.00000
|1622
|2009.04.09 09:10
|modify
|340
|0.01
|0.90348
|0.96403
|0.00000
|1623
|2009.04.09 09:10
|modify
|341
|0.02
|0.90406
|0.96403
|0.00000
|1624
|2009.04.09 09:26
|close
|341
|0.02
|0.90358
|0.96403
|0.00000
|1.58
|1400.93
|1625
|2009.04.09 09:26
|close
|340
|0.01
|0.90358
|0.96403
|0.00000
|-0.16
|1400.77
|1626
|2009.04.09 09:43
|sell
|342
|0.01
|0.90368
|0.00000
|0.00000
|1627
|2009.04.09 09:43
|modify
|342
|0.01
|0.90368
|0.96377
|0.00000
|1628
|2009.04.09 09:48
|sell
|343
|0.02
|0.90427
|0.00000
|0.00000
|1629
|2009.04.09 09:48
|modify
|342
|0.01
|0.90368
|0.96429
|0.00000
|1630
|2009.04.09 09:48
|modify
|343
|0.02
|0.90427
|0.96429
|0.00000
|1631
|2009.04.09 09:53
|sell
|344
|0.03
|0.90495
|0.00000
|0.00000
|1632
|2009.04.09 09:53
|modify
|342
|0.01
|0.90368
|0.96493
|0.00000
|1633
|2009.04.09 09:53
|modify
|343
|0.02
|0.90427
|0.96493
|0.00000
|1634
|2009.04.09 09:53
|modify
|344
|0.03
|0.90495
|0.96493
|0.00000
|1635
|2009.04.09 09:53
|sell
|345
|0.04
|0.90556
|0.00000
|0.00000
|1636
|2009.04.09 09:53
|modify
|342
|0.01
|0.90368
|0.96565
|0.00000
|1637
|2009.04.09 09:53
|modify
|343
|0.02
|0.90427
|0.96565
|0.00000
|1638
|2009.04.09 09:53
|modify
|344
|0.03
|0.90495
|0.96565
|0.00000
|1639
|2009.04.09 09:53
|modify
|345
|0.04
|0.90556
|0.96565
|0.00000
|1640
|2009.04.09 10:31
|close
|345
|0.04
|0.90476
|0.96565
|0.00000
|5.25
|1406.02
|1641
|2009.04.09 10:31
|close
|344
|0.03
|0.90476
|0.96565
|0.00000
|0.93
|1406.95
|1642
|2009.04.09 10:31
|close
|343
|0.02
|0.90476
|0.96565
|0.00000
|-1.61
|1405.34
|1643
|2009.04.09 10:31
|close
|342
|0.01
|0.90476
|0.96565
|0.00000
|-1.78
|1403.56
|1644
|2009.04.09 10:37
|sell
|346
|0.01
|0.90608
|0.00000
|0.00000
|1645
|2009.04.09 10:37
|modify
|346
|0.01
|0.90608
|0.96612
|0.00000
|1646
|2009.04.09 10:47
|sell
|347
|0.02
|0.90754
|0.00000
|0.00000
|1647
|2009.04.09 10:47
|modify
|346
|0.01
|0.90608
|0.96752
|0.00000
|1648
|2009.04.09 10:47
|modify
|347
|0.02
|0.90754
|0.96752
|0.00000
|1649
|2009.04.09 11:28
|close
|347
|0.02
|0.90635
|0.96752
|0.00000
|3.91
|1407.47
|1650
|2009.04.09 11:28
|close
|346
|0.01
|0.90635
|0.96752
|0.00000
|-0.44
|1407.03
|1651
|2009.04.13 00:00
|sell
|348
|0.01
|0.90039
|0.00000
|0.00000
|1652
|2009.04.13 00:00
|modify
|348
|0.01
|0.90039
|0.96070
|0.00000
|1653
|2009.04.13 01:13
|close
|348
|0.01
|0.89953
|0.96070
|0.00000
|1.41
|1408.44
|1654
|2009.04.14 02:18
|buy
|349
|0.01
|0.89868
|0.00000
|0.00000
|1655
|2009.04.14 02:18
|modify
|349
|0.01
|0.89868
|0.83864
|0.00000
|1656
|2009.04.14 02:53
|buy
|350
|0.02
|0.89814
|0.00000
|0.00000
|1657
|2009.04.14 02:53
|modify
|349
|0.01
|0.89868
|0.83804
|0.00000
|1658
|2009.04.14 02:53
|modify
|350
|0.02
|0.89814
|0.83804
|0.00000
|1659
|2009.04.14 02:54
|buy
|351
|0.03
|0.89764
|0.00000
|0.00000
|1660
|2009.04.14 02:54
|modify
|349
|0.01
|0.89868
|0.83765
|0.00000
|1661
|2009.04.14 02:54
|modify
|350
|0.02
|0.89814
|0.83765
|0.00000
|1662
|2009.04.14 02:54
|modify
|351
|0.03
|0.89764
|0.83765
|0.00000
|1663
|2009.04.14 02:54
|buy
|352
|0.04
|0.89716
|0.00000
|0.00000
|1664
|2009.04.14 02:54
|modify
|349
|0.01
|0.89868
|0.83710
|0.00000
|1665
|2009.04.14 02:54
|modify
|350
|0.02
|0.89814
|0.83710
|0.00000
|1666
|2009.04.14 02:54
|modify
|351
|0.03
|0.89764
|0.83710
|0.00000
|1667
|2009.04.14 02:54
|modify
|352
|0.04
|0.89716
|0.83710
|0.00000
|1668
|2009.04.14 06:11
|close
|352
|0.04
|0.89774
|0.83710
|0.00000
|3.81
|1412.25
|1669
|2009.04.14 06:11
|close
|351
|0.03
|0.89774
|0.83710
|0.00000
|0.50
|1412.75
|1670
|2009.04.14 06:11
|close
|350
|0.02
|0.89774
|0.83710
|0.00000
|-1.31
|1411.44
|1671
|2009.04.14 06:11
|close
|349
|0.01
|0.89774
|0.83710
|0.00000
|-1.54
|1409.90
|1672
|2009.04.14 09:19
|buy
|353
|0.01
|0.89507
|0.00000
|0.00000
|1673
|2009.04.14 09:19
|modify
|353
|0.01
|0.89507
|0.83509
|0.00000
|1674
|2009.04.14 09:41
|buy
|354
|0.02
|0.89343
|0.00000
|0.00000
|1675
|2009.04.14 09:41
|modify
|353
|0.01
|0.89507
|0.83347
|0.00000
|1676
|2009.04.14 09:41
|modify
|354
|0.02
|0.89343
|0.83347
|0.00000
|1677
|2009.04.14 10:05
|close
|354
|0.02
|0.89427
|0.83347
|0.00000
|2.76
|1412.66
|1678
|2009.04.14 10:05
|close
|353
|0.01
|0.89427
|0.83347
|0.00000
|-1.31
|1411.35
|1679
|2009.04.15 03:14
|buy
|355
|0.01
|0.88829
|0.00000
|0.00000
|1680
|2009.04.15 03:14
|modify
|355
|0.01
|0.88829
|0.82831
|0.00000
|1681
|2009.04.15 03:45
|close
|355
|0.01
|0.88916
|0.82831
|0.00000
|1.43
|1412.78
|1682
|2009.04.15 10:08
|buy
|356
|0.01
|0.88807
|0.00000
|0.00000
|1683
|2009.04.15 10:08
|modify
|356
|0.01
|0.88807
|0.82799
|0.00000
|1684
|2009.04.15 10:15
|buy
|357
|0.02
|0.88752
|0.00000
|0.00000
|1685
|2009.04.15 10:15
|modify
|356
|0.01
|0.88807
|0.82747
|0.00000
|1686
|2009.04.15 10:15
|modify
|357
|0.02
|0.88752
|0.82747
|0.00000
|1687
|2009.04.15 10:33
|close
|357
|0.02
|0.88800
|0.82747
|0.00000
|1.58
|1414.36
|1688
|2009.04.15 10:33
|close
|356
|0.01
|0.88800
|0.82747
|0.00000
|-0.11
|1414.25
|1689
|2009.04.15 10:52
|buy
|358
|0.01
|0.88749
|0.00000
|0.00000
|1690
|2009.04.15 10:52
|modify
|358
|0.01
|0.88749
|0.82750
|0.00000
|1691
|2009.04.15 11:41
|close
|358
|0.01
|0.88840
|0.82750
|0.00000
|1.50
|1415.75
|1692
|2009.04.17 06:23
|buy
|359
|0.01
|0.88041
|0.00000
|0.00000
|1693
|2009.04.17 06:23
|modify
|359
|0.01
|0.88041
|0.82035
|0.00000
|1694
|2009.04.17 07:33
|close
|359
|0.01
|0.88128
|0.82035
|0.00000
|1.43
|1417.18
|1695
|2009.04.17 08:07
|sell
|360
|0.01
|0.88368
|0.00000
|0.00000
|1696
|2009.04.17 08:07
|modify
|360
|0.01
|0.88368
|0.94364
|0.00000
|1697
|2009.04.17 08:08
|sell
|361
|0.02
|0.88461
|0.00000
|0.00000
|1698
|2009.04.17 08:08
|modify
|360
|0.01
|0.88368
|0.94458
|0.00000
|1699
|2009.04.17 08:08
|modify
|361
|0.02
|0.88461
|0.94458
|0.00000
|1700
|2009.04.17 08:12
|close
|361
|0.02
|0.88397
|0.94458
|0.00000
|2.10
|1419.28
|1701
|2009.04.17 08:12
|close
|360
|0.01
|0.88397
|0.94458
|0.00000
|-0.48
|1418.80
|1702
|2009.04.17 08:16
|sell
|362
|0.01
|0.88374
|0.00000
|0.00000
|1703
|2009.04.17 08:16
|modify
|362
|0.01
|0.88374
|0.94380
|0.00000
|1704
|2009.04.17 08:46
|sell
|363
|0.02
|0.88469
|0.00000
|0.00000
|1705
|2009.04.17 08:46
|modify
|362
|0.01
|0.88374
|0.94466
|0.00000
|1706
|2009.04.17 08:46
|modify
|363
|0.02
|0.88469
|0.94466
|0.00000
|1707
|2009.04.17 09:03
|close
|363
|0.02
|0.88407
|0.94466
|0.00000
|2.04
|1420.84
|1708
|2009.04.17 09:03
|close
|362
|0.01
|0.88407
|0.94466
|0.00000
|-0.54
|1420.30
|1709
|2009.04.20 08:11
|sell
|364
|0.01
|0.88415
|0.00000
|0.00000
|1710
|2009.04.20 08:11
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.94419
|0.00000
|1711
|2009.04.20 09:04
|sell
|365
|0.02
|0.88532
|0.00000
|0.00000
|1712
|2009.04.20 09:04
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.94531
|0.00000
|1713
|2009.04.20 09:04
|modify
|365
|0.02
|0.88532
|0.94531
|0.00000
|1714
|2009.04.20 09:28
|sell
|366
|0.03
|0.88646
|0.00000
|0.00000
|1715
|2009.04.20 09:28
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.94649
|0.00000
|1716
|2009.04.20 09:28
|modify
|365
|0.02
|0.88532
|0.94649
|0.00000
|1717
|2009.04.20 09:28
|modify
|366
|0.03
|0.88646
|0.94649
|0.00000
|1718
|2009.04.20 09:36
|sell
|367
|0.04
|0.88759
|0.00000
|0.00000
|1719
|2009.04.20 09:36
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.94762
|0.00000
|1720
|2009.04.20 09:36
|modify
|365
|0.02
|0.88532
|0.94762
|0.00000
|1721
|2009.04.20 09:36
|modify
|366
|0.03
|0.88646
|0.94762
|0.00000
|1722
|2009.04.20 09:36
|modify
|367
|0.04
|0.88759
|0.94762
|0.00000
|1723
|2009.04.20 10:54
|sell
|368
|0.05
|0.88984
|0.00000
|0.00000
|1724
|2009.04.20 10:54
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.94988
|0.00000
|1725
|2009.04.20 10:54
|modify
|365
|0.02
|0.88532
|0.94988
|0.00000
|1726
|2009.04.20 10:54
|modify
|366
|0.03
|0.88646
|0.94988
|0.00000
|1727
|2009.04.20 10:54
|modify
|367
|0.04
|0.88759
|0.94988
|0.00000
|1728
|2009.04.20 10:54
|modify
|368
|0.05
|0.88984
|0.94988
|0.00000
|1729
|2009.04.21 01:58
|sell
|369
|0.06
|0.89109
|0.00000
|0.00000
|1730
|2009.04.21 01:58
|modify
|364
|0.01
|0.88415
|0.95108
|0.00000
|1731
|2009.04.21 01:58
|modify
|365
|0.02
|0.88532
|0.95108
|0.00000
|1732
|2009.04.21 01:58
|modify
|366
|0.03
|0.88646
|0.95108
|0.00000
|1733
|2009.04.21 01:58
|modify
|367
|0.04
|0.88759
|0.95108
|0.00000
|1734
|2009.04.21 01:58
|modify
|368
|0.05
|0.88984
|0.95108
|0.00000
|1735
|2009.04.21 01:58
|modify
|369
|0.06
|0.89109
|0.95108
|0.00000
|1736
|2009.04.21 10:37
|close
|369
|0.06
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|26.23
|1446.53
|1737
|2009.04.21 10:37
|close
|368
|0.05
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|11.60
|1458.13
|1738
|2009.04.21 10:37
|close
|367
|0.04
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|-5.50
|1452.63
|1739
|2009.04.21 10:37
|close
|366
|0.03
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|-9.70
|1442.94
|1740
|2009.04.21 10:37
|close
|365
|0.02
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|-10.21
|1432.73
|1741
|2009.04.21 10:37
|close
|364
|0.01
|0.88843
|0.95108
|0.00000
|-7.04
|1425.69
|1742
|2009.04.22 09:41
|sell
|370
|0.01
|0.88535
|0.00000
|0.00000
|1743
|2009.04.22 09:41
|modify
|370
|0.01
|0.88535
|0.94532
|0.00000
|1744
|2009.04.22 09:45
|sell
|371
|0.02
|0.88632
|0.00000
|0.00000
|1745
|2009.04.22 09:45
|modify
|370
|0.01
|0.88535
|0.94633
|0.00000
|1746
|2009.04.22 09:45
|modify
|371
|0.02
|0.88632
|0.94633
|0.00000
|1747
|2009.04.22 10:24
|close
|371
|0.02
|0.88559
|0.94633
|0.00000
|2.40
|1428.09
|1748
|2009.04.22 10:24
|close
|370
|0.01
|0.88559
|0.94633
|0.00000
|-0.40
|1427.69
|1749
|2009.04.22 10:36
|sell
|372
|0.01
|0.88716
|0.00000
|0.00000
|1750
|2009.04.22 10:36
|modify
|372
|0.01
|0.88716
|0.94717
|0.00000
|1751
|2009.04.22 10:53
|sell
|373
|0.02
|0.88873
|0.00000
|0.00000
|1752
|2009.04.22 10:53
|modify
|372
|0.01
|0.88716
|0.94875
|0.00000
|1753
|2009.04.22 10:53
|modify
|373
|0.02
|0.88873
|0.94875
|0.00000
|1754
|2009.04.22 11:48
|close
|373
|0.02
|0.88788
|0.94875
|0.00000
|2.79
|1430.48
|1755
|2009.04.22 11:48
|close
|372
|0.01
|0.88788
|0.94875
|0.00000
|-1.18
|1429.30
|1756
|2009.04.23 07:14
|buy
|374
|0.01
|0.89610
|0.00000
|0.00000
|1757
|2009.04.23 07:15
|modify
|374
|0.01
|0.89610
|0.83613
|0.00000
|1758
|2009.04.23 07:34
|buy
|375
|0.02
|0.89546
|0.00000
|0.00000
|1759
|2009.04.23 07:34
|modify
|374
|0.01
|0.89610
|0.83547
|0.00000
|1760
|2009.04.23 07:34
|modify
|375
|0.02
|0.89546
|0.83547
|0.00000
|1761
|2009.04.23 07:34
|buy
|376
|0.03
|0.89485
|0.00000
|0.00000
|1762
|2009.04.23 07:34
|modify
|374
|0.01
|0.89610
|0.83480
|0.00000
|1763
|2009.04.23 07:34
|modify
|375
|0.02
|0.89546
|0.83480
|0.00000
|1764
|2009.04.23 07:34
|modify
|376
|0.03
|0.89485
|0.83480
|0.00000
|1765
|2009.04.23 07:35
|buy
|377
|0.04
|0.89425
|0.00000
|0.00000
|1766
|2009.04.23 07:35
|modify
|374
|0.01
|0.89610
|0.83420
|0.00000
|1767
|2009.04.23 07:35
|modify
|375
|0.02
|0.89546
|0.83420
|0.00000
|1768
|2009.04.23 07:35
|modify
|376
|0.03
|0.89485
|0.83420
|0.00000
|1769
|2009.04.23 07:35
|modify
|377
|0.04
|0.89425
|0.83420
|0.00000
|1770
|2009.04.23 07:35
|buy
|378
|0.05
|0.89362
|0.00000
|0.00000
|1771
|2009.04.23 07:35
|modify
|374
|0.01
|0.89610
|0.83365
|0.00000
|1772
|2009.04.23 07:35
|modify
|375
|0.02
|0.89546
|0.83365
|0.00000
|1773
|2009.04.23 07:35
|modify
|376
|0.03
|0.89485
|0.83365
|0.00000
|1774
|2009.04.23 07:35
|modify
|377
|0.04
|0.89425
|0.83365
|0.00000
|1775
|2009.04.23 07:35
|modify
|378
|0.05
|0.89362
|0.83365
|0.00000
|1776
|2009.04.23 07:40
|close
|378
|0.05
|0.89451
|0.83365
|0.00000
|7.31
|1436.61
|1777
|2009.04.23 07:40
|close
|377
|0.04
|0.89451
|0.83365
|0.00000
|1.71
|1438.32
|1778
|2009.04.23 07:40
|close
|376
|0.03
|0.89451
|0.83365
|0.00000
|-1.68
|1436.64
|1779
|2009.04.23 07:40
|close
|375
|0.02
|0.89451
|0.83365
|0.00000
|-3.13
|1433.51
|1780
|2009.04.23 07:40
|close
|374
|0.01
|0.89451
|0.83365
|0.00000
|-2.61
|1430.90
|1781
|2009.04.23 07:40
|buy
|379
|0.01
|0.89502
|0.00000
|0.00000
|1782
|2009.04.23 07:40
|modify
|379
|0.01
|0.89502
|0.83500
|0.00000
|1783
|2009.04.23 07:46
|buy
|380
|0.02
|0.89444
|0.00000
|0.00000
|1784
|2009.04.23 07:46
|modify
|379
|0.01
|0.89502
|0.83445
|0.00000
|1785
|2009.04.23 07:46
|modify
|380
|0.02
|0.89444
|0.83445
|0.00000
|1786
|2009.04.23 07:48
|buy
|381
|0.03
|0.89385
|0.00000
|0.00000
|1787
|2009.04.23 07:48
|modify
|379
|0.01
|0.89502
|0.83382
|0.00000
|1788
|2009.04.23 07:48
|modify
|380
|0.02
|0.89444
|0.83382
|0.00000
|1789
|2009.04.23 07:48
|modify
|381
|0.03
|0.89385
|0.83382
|0.00000
|1790
|2009.04.23 08:00
|close
|381
|0.03
|0.89454
|0.83382
|0.00000
|3.40
|1434.30
|1791
|2009.04.23 08:00
|close
|380
|0.02
|0.89454
|0.83382
|0.00000
|0.33
|1434.63
|1792
|2009.04.23 08:00
|close
|379
|0.01
|0.89454
|0.83382
|0.00000
|-0.78
|1433.85
|1793
|2009.04.23 09:14
|buy
|382
|0.01
|0.89354
|0.00000
|0.00000
|1794
|2009.04.23 09:14
|modify
|382
|0.01
|0.89354
|0.83350
|0.00000
|1795
|2009.04.23 10:31
|close
|382
|0.01
|0.89441
|0.83350
|0.00000
|1.43
|1435.28
|1796
|2009.04.24 02:49
|sell
|383
|0.01
|0.89540
|0.00000
|0.00000
|1797
|2009.04.24 02:49
|modify
|383
|0.01
|0.89540
|0.95539
|0.00000
|1798
|2009.04.24 07:57
|sell
|384
|0.02
|0.89855
|0.00000
|0.00000
|1799
|2009.04.24 07:57
|modify
|383
|0.01
|0.89540
|0.95854
|0.00000
|1800
|2009.04.24 07:57
|modify
|384
|0.02
|0.89855
|0.95854
|0.00000
|1801
|2009.04.24 09:05
|sell
|385
|0.03
|0.90069
|0.00000
|0.00000
|1802
|2009.04.24 09:05
|modify
|383
|0.01
|0.89540
|0.96066
|0.00000
|1803
|2009.04.24 09:05
|modify
|384
|0.02
|0.89855
|0.96066
|0.00000
|1804
|2009.04.24 09:05
|modify
|385
|0.03
|0.90069
|0.96066
|0.00000
|1805
|2009.04.24 10:00
|sell
|386
|0.04
|0.90333
|0.00000
|0.00000
|1806
|2009.04.24 10:00
|modify
|383
|0.01
|0.89540
|0.96331
|0.00000
|1807
|2009.04.24 10:00
|modify
|384
|0.02
|0.89855
|0.96331
|0.00000
|1808
|2009.04.24 10:00
|modify
|385
|0.03
|0.90069
|0.96331
|0.00000
|1809
|2009.04.24 10:00
|modify
|386
|0.04
|0.90333
|0.96331
|0.00000
|1810
|2009.04.24 10:30
|sell
|387
|0.05
|0.90599
|0.00000
|0.00000
|1811
|2009.04.24 10:30
|modify
|383
|0.01
|0.89540
|0.96608
|0.00000
|1812
|2009.04.24 10:30
|modify
|384
|0.02
|0.89855
|0.96608
|0.00000
|1813
|2009.04.24 10:30
|modify
|385
|0.03
|0.90069
|0.96608
|0.00000
|1814
|2009.04.24 10:30
|modify
|386
|0.04
|0.90333
|0.96608
|0.00000
|1815
|2009.04.24 10:30
|modify
|387
|0.05
|0.90599
|0.96608
|0.00000
|1816
|2009.04.24 14:47
|close
|387
|0.05
|0.90243
|0.96608
|0.00000
|29.24
|1464.52
|1817
|2009.04.24 14:47
|close
|386
|0.04
|0.90243
|0.96608
|0.00000
|5.92
|1470.44
|1818
|2009.04.24 14:47
|close
|385
|0.03
|0.90243
|0.96608
|0.00000
|-8.57
|1461.87
|1819
|2009.04.24 14:47
|close
|384
|0.02
|0.90243
|0.96608
|0.00000
|-12.75
|1449.12
|1820
|2009.04.24 14:47
|close
|383
|0.01
|0.90243
|0.96608
|0.00000
|-11.55
|1437.57
|1821
|2009.04.27 10:04
|sell
|388
|0.01
|0.90523
|0.00000
|0.00000
|1822
|2009.04.27 10:04
|modify
|388
|0.01
|0.90523
|0.96521
|0.00000
|1823
|2009.04.27 10:33
|close
|388
|0.01
|0.90423
|0.96521
|0.00000
|1.64
|1439.21
|1824
|2009.04.28 07:45
|sell
|389
|0.01
|0.89355
|0.00000
|0.00000
|1825
|2009.04.28 07:45
|modify
|389
|0.01
|0.89355
|0.95354
|0.00000
|1826
|2009.04.28 08:40
|sell
|390
|0.02
|0.89500
|0.00000
|0.00000
|1827
|2009.04.28 08:40
|modify
|389
|0.01
|0.89355
|0.95502
|0.00000
|1828
|2009.04.28 08:40
|modify
|390
|0.02
|0.89500
|0.95502
|0.00000
|1829
|2009.04.28 09:44
|sell
|391
|0.03
|0.89659
|0.00000
|0.00000
|1830
|2009.04.28 09:44
|modify
|389
|0.01
|0.89355
|0.95660
|0.00000
|1831
|2009.04.28 09:44
|modify
|390
|0.02
|0.89500
|0.95660
|0.00000
|1832
|2009.04.28 09:44
|modify
|391
|0.03
|0.89659
|0.95660
|0.00000
|1833
|2009.04.28 10:01
|close
|391
|0.03
|0.89541
|0.95660
|0.00000
|5.82
|1445.03
|1834
|2009.04.28 10:01
|close
|390
|0.02
|0.89541
|0.95660
|0.00000
|-1.35
|1443.68
|1835
|2009.04.28 10:01
|close
|389
|0.01
|0.89541
|0.95660
|0.00000
|-3.05
|1440.63
|1836
|2009.04.30 09:58
|buy
|392
|0.01
|0.89599
|0.00000
|0.00000
|1837
|2009.04.30 09:58
|modify
|392
|0.01
|0.89599
|0.83602
|0.00000
|1838
|2009.04.30 10:07
|buy
|393
|0.02
|0.89495
|0.00000
|0.00000
|1839
|2009.04.30 10:07
|modify
|392
|0.01
|0.89599
|0.83501
|0.00000
|1840
|2009.04.30 10:07
|modify
|393
|0.02
|0.89495
|0.83501
|0.00000
|1841
|2009.04.30 10:13
|close
|393
|0.02
|0.89561
|0.83501
|0.00000
|2.17
|1442.80
|1842
|2009.04.30 10:13
|close
|392
|0.01
|0.89561
|0.83501
|0.00000
|-0.63
|1442.17
|1843
|2009.04.30 10:15
|buy
|394
|0.01
|0.89559
|0.00000
|0.00000
|1844
|2009.04.30 10:15
|modify
|394
|0.01
|0.89559
|0.83554
|0.00000
|1845
|2009.04.30 11:26
|close
|394
|0.01
|0.89656
|0.83554
|0.00000
|1.60
|1443.77
|1846
|2009.05.04 10:17
|sell
|395
|0.01
|0.89270
|0.00000
|0.00000
|1847
|2009.05.04 10:17
|modify
|395
|0.01
|0.89270
|0.95268
|0.00000
|1848
|2009.05.04 10:24
|close
|395
|0.01
|0.89179
|0.95268
|0.00000
|1.49
|1445.26
|1849
|2009.05.04 10:53
|sell
|396
|0.01
|0.89245
|0.00000
|0.00000
|1850
|2009.05.04 10:53
|modify
|396
|0.01
|0.89245
|0.95249
|0.00000
|1851
|2009.05.04 10:59
|sell
|397
|0.02
|0.89306
|0.00000
|0.00000
|1852
|2009.05.04 10:59
|modify
|396
|0.01
|0.89245
|0.95307
|0.00000
|1853
|2009.05.04 10:59
|modify
|397
|0.02
|0.89306
|0.95307
|0.00000
|1854
|2009.05.04 11:21
|close
|397
|0.02
|0.89246
|0.95307
|0.00000
|1.97
|1447.23
|1855
|2009.05.04 11:21
|close
|396
|0.01
|0.89246
|0.95307
|0.00000
|-0.02
|1447.21
|1856
|2009.05.05 08:36
|buy
|398
|0.01
|0.88995
|0.00000
|0.00000
|1857
|2009.05.05 08:36
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82989
|0.00000
|1858
|2009.05.05 08:39
|buy
|399
|0.02
|0.88947
|0.00000
|0.00000
|1859
|2009.05.05 08:39
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82945
|0.00000
|1860
|2009.05.05 08:39
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82945
|0.00000
|1861
|2009.05.05 08:42
|buy
|400
|0.03
|0.88900
|0.00000
|0.00000
|1862
|2009.05.05 08:42
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82897
|0.00000
|1863
|2009.05.05 08:42
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82897
|0.00000
|1864
|2009.05.05 08:42
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82897
|0.00000
|1865
|2009.05.05 08:43
|buy
|401
|0.04
|0.88852
|0.00000
|0.00000
|1866
|2009.05.05 08:43
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82849
|0.00000
|1867
|2009.05.05 08:43
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82849
|0.00000
|1868
|2009.05.05 08:43
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82849
|0.00000
|1869
|2009.05.05 08:43
|modify
|401
|0.04
|0.88852
|0.82849
|0.00000
|1870
|2009.05.05 08:45
|buy
|402
|0.05
|0.88801
|0.00000
|0.00000
|1871
|2009.05.05 08:45
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82794
|0.00000
|1872
|2009.05.05 08:45
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82794
|0.00000
|1873
|2009.05.05 08:45
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82794
|0.00000
|1874
|2009.05.05 08:45
|modify
|401
|0.04
|0.88852
|0.82794
|0.00000
|1875
|2009.05.05 08:45
|modify
|402
|0.05
|0.88801
|0.82794
|0.00000
|1876
|2009.05.05 08:48
|buy
|403
|0.06
|0.88751
|0.00000
|0.00000
|1877
|2009.05.05 08:48
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82743
|0.00000
|1878
|2009.05.05 08:48
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82743
|0.00000
|1879
|2009.05.05 08:48
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82743
|0.00000
|1880
|2009.05.05 08:48
|modify
|401
|0.04
|0.88852
|0.82743
|0.00000
|1881
|2009.05.05 08:48
|modify
|402
|0.05
|0.88801
|0.82743
|0.00000
|1882
|2009.05.05 08:48
|modify
|403
|0.06
|0.88751
|0.82743
|0.00000
|1883
|2009.05.05 08:48
|buy
|404
|0.07
|0.88703
|0.00000
|0.00000
|1884
|2009.05.05 08:48
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82696
|0.00000
|1885
|2009.05.05 08:48
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82696
|0.00000
|1886
|2009.05.05 08:48
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82696
|0.00000
|1887
|2009.05.05 08:48
|modify
|401
|0.04
|0.88852
|0.82696
|0.00000
|1888
|2009.05.05 08:48
|modify
|402
|0.05
|0.88801
|0.82696
|0.00000
|1889
|2009.05.05 08:48
|modify
|403
|0.06
|0.88751
|0.82696
|0.00000
|1890
|2009.05.05 08:48
|modify
|404
|0.07
|0.88703
|0.82696
|0.00000
|1891
|2009.05.05 08:48
|buy
|405
|0.08
|0.88651
|0.00000
|0.00000
|1892
|2009.05.05 08:48
|modify
|398
|0.01
|0.88995
|0.82642
|0.00000
|1893
|2009.05.05 08:48
|modify
|399
|0.02
|0.88947
|0.82642
|0.00000
|1894
|2009.05.05 08:48
|modify
|400
|0.03
|0.88900
|0.82642
|0.00000
|1895
|2009.05.05 08:48
|modify
|401
|0.04
|0.88852
|0.82642
|0.00000
|1896
|2009.05.05 08:48
|modify
|402
|0.05
|0.88801
|0.82642
|0.00000
|1897
|2009.05.05 08:48
|modify
|403
|0.06
|0.88751
|0.82642
|0.00000
|1898
|2009.05.05 08:48
|modify
|404
|0.07
|0.88703
|0.82642
|0.00000
|1899
|2009.05.05 08:48
|modify
|405
|0.08
|0.88651
|0.82642
|0.00000
|1900
|2009.05.05 08:53
|close
|405
|0.08
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|16.95
|1464.16
|1901
|2009.05.05 08:53
|close
|404
|0.07
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|8.85
|1473.01
|1902
|2009.05.05 08:53
|close
|403
|0.06
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|2.86
|1475.87
|1903
|2009.05.05 08:53
|close
|402
|0.05
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|-1.73
|1474.14
|1904
|2009.05.05 08:53
|close
|401
|0.04
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|-4.73
|1469.41
|1905
|2009.05.05 08:53
|close
|400
|0.03
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|-5.91
|1463.50
|1906
|2009.05.05 08:53
|close
|399
|0.02
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|-5.49
|1458.01
|1907
|2009.05.05 08:53
|close
|398
|0.01
|0.88780
|0.82642
|0.00000
|-3.53
|1454.48
|1908
|2009.05.05 08:53
|buy
|406
|0.01
|0.88829
|0.00000
|0.00000
|1909
|2009.05.05 08:53
|modify
|406
|0.01
|0.88829
|0.82828
|0.00000
|1910
|2009.05.05 08:55
|buy
|407
|0.02
|0.88782
|0.00000
|0.00000
|1911
|2009.05.05 08:55
|modify
|406
|0.01
|0.88829
|0.82780
|0.00000
|1912
|2009.05.05 08:55
|modify
|407
|0.02
|0.88782
|0.82780
|0.00000
|1913
|2009.05.05 10:44
|buy
|408
|0.03
|0.88584
|0.00000
|0.00000
|1914
|2009.05.05 10:44
|modify
|406
|0.01
|0.88829
|0.82578
|0.00000
|1915
|2009.05.05 10:44
|modify
|407
|0.02
|0.88782
|0.82578
|0.00000
|1916
|2009.05.05 10:44
|modify
|408
|0.03
|0.88584
|0.82578
|0.00000
|1917
|2009.05.05 11:29
|close
|408
|0.03
|0.88707
|0.82578
|0.00000
|6.07
|1460.55
|1918
|2009.05.05 11:29
|close
|407
|0.02
|0.88707
|0.82578
|0.00000
|-2.47
|1458.08
|1919
|2009.05.05 11:29
|close
|406
|0.01
|0.88707
|0.82578
|0.00000
|-2.01
|1456.07
|1920
|2009.05.06 10:36
|buy
|409
|0.01
|0.88178
|0.00000
|0.00000
|1921
|2009.05.06 10:36
|modify
|409
|0.01
|0.88178
|0.82176
|0.00000
|1922
|2009.05.06 10:36
|buy
|410
|0.02
|0.88124
|0.00000
|0.00000
|1923
|2009.05.06 10:36
|modify
|409
|0.01
|0.88178
|0.82121
|0.00000
|1924
|2009.05.06 10:36
|modify
|410
|0.02
|0.88124
|0.82121
|0.00000
|1925
|2009.05.06 10:42
|close
|410
|0.02
|0.88175
|0.82121
|0.00000
|1.68
|1457.75
|1926
|2009.05.06 10:42
|close
|409
|0.01
|0.88175
|0.82121
|0.00000
|-0.05
|1457.70
|1927
|2009.05.07 00:32
|buy
|411
|0.01
|0.87891
|0.00000
|0.00000
|1928
|2009.05.07 00:32
|modify
|411
|0.01
|0.87891
|0.81890
|0.00000
|1929
|2009.05.07 08:21
|buy
|412
|0.02
|0.87750
|0.00000
|0.00000
|1930
|2009.05.07 08:21
|modify
|411
|0.01
|0.87891
|0.81749
|0.00000
|1931
|2009.05.07 08:21
|modify
|412
|0.02
|0.87750
|0.81749
|0.00000
|1932
|2009.05.07 09:12
|close
|412
|0.02
|0.87835
|0.81749
|0.00000
|2.79
|1460.49
|1933
|2009.05.07 09:12
|close
|411
|0.01
|0.87835
|0.81749
|0.00000
|-0.92
|1459.57
|1934
|2009.05.11 10:43
|sell
|413
|0.01
|0.89847
|0.00000
|0.00000
|1935
|2009.05.11 10:43
|modify
|413
|0.01
|0.89847
|0.95848
|0.00000
|1936
|2009.05.11 10:50
|sell
|414
|0.02
|0.89902
|0.00000
|0.00000
|1937
|2009.05.11 10:50
|modify
|413
|0.01
|0.89847
|0.95904
|0.00000
|1938
|2009.05.11 10:50
|modify
|414
|0.02
|0.89902
|0.95904
|0.00000
|1939
|2009.05.11 13:18
|close
|414
|0.02
|0.89842
|0.95904
|0.00000
|1.97
|1461.54
|1940
|2009.05.11 13:18
|close
|413
|0.01
|0.89842
|0.95904
|0.00000
|0.08
|1461.62
|1941
|2009.05.12 08:18
|sell
|415
|0.01
|0.90136
|0.00000
|0.00000
|1942
|2009.05.12 08:18
|modify
|415
|0.01
|0.90136
|0.96139
|0.00000
|1943
|2009.05.12 08:56
|close
|415
|0.01
|0.90048
|0.96139
|0.00000
|1.45
|1463.07
|1944
|2009.05.12 10:25
|buy
|416
|0.01
|0.89752
|0.00000
|0.00000
|1945
|2009.05.12 10:25
|modify
|416
|0.01
|0.89752
|0.83750
|0.00000
|1946
|2009.05.12 10:31
|buy
|417
|0.02
|0.89660
|0.00000
|0.00000
|1947
|2009.05.12 10:31
|modify
|416
|0.01
|0.89752
|0.83658
|0.00000
|1948
|2009.05.12 10:31
|modify
|417
|0.02
|0.89660
|0.83658
|0.00000
|1949
|2009.05.12 10:32
|buy
|418
|0.03
|0.89569
|0.00000
|0.00000
|1950
|2009.05.12 10:32
|modify
|416
|0.01
|0.89752
|0.83567
|0.00000
|1951
|2009.05.12 10:32
|modify
|417
|0.02
|0.89660
|0.83567
|0.00000
|1952
|2009.05.12 10:32
|modify
|418
|0.03
|0.89569
|0.83567
|0.00000
|1953
|2009.05.12 10:42
|close
|418
|0.03
|0.89649
|0.83567
|0.00000
|3.94
|1467.01
|1954
|2009.05.12 10:42
|close
|417
|0.02
|0.89649
|0.83567
|0.00000
|-0.36
|1466.65
|1955
|2009.05.12 10:42
|close
|416
|0.01
|0.89649
|0.83567
|0.00000
|-1.69
|1464.96
|1956
|2009.05.12 10:42
|buy
|419
|0.01
|0.89698
|0.00000
|0.00000
|1957
|2009.05.12 10:42
|modify
|419
|0.01
|0.89698
|0.83697
|0.00000
|1958
|2009.05.12 10:48
|buy
|420
|0.02
|0.89607
|0.00000
|0.00000
|1959
|2009.05.12 10:48
|modify
|419
|0.01
|0.89698
|0.83604
|0.00000
|1960
|2009.05.12 10:48
|modify
|420
|0.02
|0.89607
|0.83604
|0.00000
|1961
|2009.05.12 10:48
|buy
|421
|0.03
|0.89514
|0.00000
|0.00000
|1962
|2009.05.12 10:48
|modify
|419
|0.01
|0.89698
|0.83509
|0.00000
|1963
|2009.05.12 10:48
|modify
|420
|0.02
|0.89607
|0.83509
|0.00000
|1964
|2009.05.12 10:48
|modify
|421
|0.03
|0.89514
|0.83509
|0.00000
|1965
|2009.05.13 08:42
|close
|421
|0.03
|0.89601
|0.83509
|0.00000
|4.26
|1469.22
|1966
|2009.05.13 08:42
|close
|420
|0.02
|0.89601
|0.83509
|0.00000
|-0.22
|1469.00
|1967
|2009.05.13 08:42
|close
|419
|0.01
|0.89601
|0.83509
|0.00000
|-1.60
|1467.40
|1968
|2009.05.13 08:43
|sell
|422
|0.01
|0.89618
|0.00000
|0.00000
|1969
|2009.05.13 08:43
|modify
|422
|0.01
|0.89618
|0.95620
|0.00000
|1970
|2009.05.13 09:10
|sell
|423
|0.02
|0.89689
|0.00000
|0.00000
|1971
|2009.05.13 09:10
|modify
|422
|0.01
|0.89618
|0.95688
|0.00000
|1972
|2009.05.13 09:10
|modify
|423
|0.02
|0.89689
|0.95688
|0.00000
|1973
|2009.05.13 09:12
|sell
|424
|0.03
|0.89759
|0.00000
|0.00000
|1974
|2009.05.13 09:12
|modify
|422
|0.01
|0.89618
|0.95761
|0.00000
|1975
|2009.05.13 09:12
|modify
|423
|0.02
|0.89689
|0.95761
|0.00000
|1976
|2009.05.13 09:12
|modify
|424
|0.03
|0.89759
|0.95761
|0.00000
|1977
|2009.05.13 09:38
|close
|424
|0.03
|0.89689
|0.95761
|0.00000
|3.45
|1470.85
|1978
|2009.05.13 09:38
|close
|423
|0.02
|0.89689
|0.95761
|0.00000
|0.00
|1470.85
|1979
|2009.05.13 09:38
|close
|422
|0.01
|0.89689
|0.95761
|0.00000
|-1.17
|1469.68
|1980
|2009.05.13 09:59
|sell
|425
|0.01
|0.89737
|0.00000
|0.00000
|1981
|2009.05.13 09:59
|modify
|425
|0.01
|0.89737
|0.95741
|0.00000
|1982
|2009.05.13 10:17
|close
|425
|0.01
|0.89639
|0.95741
|0.00000
|1.61
|1471.29
|1983
|2009.05.14 02:05
|buy
|426
|0.01
|0.89579
|0.00000
|0.00000
|1984
|2009.05.14 02:05
|modify
|426
|0.01
|0.89579
|0.83577
|0.00000
|1985
|2009.05.14 02:13
|close
|426
|0.01
|0.89665
|0.83577
|0.00000
|1.41
|1472.70
|1986
|2009.05.14 10:19
|sell
|427
|0.01
|0.89827
|0.00000
|0.00000
|1987
|2009.05.14 10:19
|modify
|427
|0.01
|0.89827
|0.95828
|0.00000
|1988
|2009.05.14 10:25
|sell
|428
|0.02
|0.89867
|0.00000
|0.00000
|1989
|2009.05.14 10:25
|modify
|427
|0.01
|0.89827
|0.95871
|0.00000
|1990
|2009.05.14 10:25
|modify
|428
|0.02
|0.89867
|0.95871
|0.00000
|1991
|2009.05.14 10:56
|sell
|429
|0.03
|0.89904
|0.00000
|0.00000
|1992
|2009.05.14 10:56
|modify
|427
|0.01
|0.89827
|0.95903
|0.00000
|1993
|2009.05.14 10:56
|modify
|428
|0.02
|0.89867
|0.95903
|0.00000
|1994
|2009.05.14 10:56
|modify
|429
|0.03
|0.89904
|0.95903
|0.00000
|1995
|2009.05.14 11:06
|close
|429
|0.03
|0.89863
|0.95903
|0.00000
|2.02
|1474.72
|1996
|2009.05.14 11:06
|close
|428
|0.02
|0.89863
|0.95903
|0.00000
|0.13
|1474.85
|1997
|2009.05.14 11:06
|close
|427
|0.01
|0.89863
|0.95903
|0.00000
|-0.59
|1474.26
|1998
|2009.05.15 08:06
|buy
|430
|0.01
|0.89398
|0.00000
|0.00000
|1999
|2009.05.15 08:06
|modify
|430
|0.01
|0.89398
|0.83399
|0.00000
|2000
|2009.05.15 08:06
|buy
|431
|0.02
|0.89366
|0.00000
|0.00000
|2001
|2009.05.15 08:06
|modify
|430
|0.01
|0.89398
|0.83369
|0.00000
|2002
|2009.05.15 08:06
|modify
|431
|0.02
|0.89366
|0.83369
|0.00000
|2003
|2009.05.15 08:07
|buy
|432
|0.03
|0.89336
|0.00000
|0.00000
|2004
|2009.05.15 08:07
|modify
|430
|0.01
|0.89398
|0.83332
|0.00000
|2005
|2009.05.15 08:07
|modify
|431
|0.02
|0.89366
|0.83332
|0.00000
|2006
|2009.05.15 08:07
|modify
|432
|0.03
|0.89336
|0.83332
|0.00000
|2007
|2009.05.15 08:09
|close
|432
|0.03
|0.89372
|0.83332
|0.00000
|1.77
|1476.03
|2008
|2009.05.15 08:09
|close
|431
|0.02
|0.89372
|0.83332
|0.00000
|0.20
|1476.23
|2009
|2009.05.15 08:09
|close
|430
|0.01
|0.89372
|0.83332
|0.00000
|-0.43
|1475.80
|2010
|2009.05.15 08:10
|buy
|433
|0.01
|0.89399
|0.00000
|0.00000
|2011
|2009.05.15 08:10
|modify
|433
|0.01
|0.89399
|0.83400
|0.00000
|2012
|2009.05.15 08:16
|buy
|434
|0.02
|0.89370
|0.00000
|0.00000
|2013
|2009.05.15 08:17
|modify
|433
|0.01
|0.89399
|0.83374
|0.00000
|2014
|2009.05.15 08:17
|modify
|434
|0.02
|0.89370
|0.83374
|0.00000
|2015
|2009.05.15 08:36
|close
|434
|0.02
|0.89420
|0.83374
|0.00000
|1.64
|1477.44
|2016
|2009.05.15 08:36
|close
|433
|0.01
|0.89420
|0.83374
|0.00000
|0.34
|1477.78
|2017
|2009.05.15 10:02
|buy
|435
|0.01
|0.89261
|0.00000
|0.00000
|2018
|2009.05.15 10:02
|modify
|435
|0.01
|0.89261
|0.83256
|0.00000
|2019
|2009.05.15 10:32
|close
|435
|0.01
|0.89357
|0.83256
|0.00000
|1.57
|1479.35
|2020
|2009.05.18 09:52
|buy
|436
|0.01
|0.88611
|0.00000
|0.00000
|2021
|2009.05.18 09:52
|modify
|436
|0.01
|0.88611
|0.82607
|0.00000
|2022
|2009.05.18 10:18
|buy
|437
|0.02
|0.88538
|0.00000
|0.00000
|2023
|2009.05.18 10:18
|modify
|436
|0.01
|0.88611
|0.82534
|0.00000
|2024
|2009.05.18 10:18
|modify
|437
|0.02
|0.88538
|0.82534
|0.00000
|2025
|2009.05.18 10:20
|buy
|438
|0.03
|0.88466
|0.00000
|0.00000
|2026
|2009.05.18 10:20
|modify
|436
|0.01
|0.88611
|0.82462
|0.00000
|2027
|2009.05.18 10:20
|modify
|437
|0.02
|0.88538
|0.82462
|0.00000
|2028
|2009.05.18 10:20
|modify
|438
|0.03
|0.88466
|0.82462
|0.00000
|2029
|2009.05.18 10:38
|buy
|439
|0.04
|0.88396
|0.00000
|0.00000
|2030
|2009.05.18 10:38
|modify
|436
|0.01
|0.88611
|0.82397
|0.00000
|2031
|2009.05.18 10:38
|modify
|437
|0.02
|0.88538
|0.82397
|0.00000
|2032
|2009.05.18 10:38
|modify
|438
|0.03
|0.88466
|0.82397
|0.00000
|2033
|2009.05.18 10:38
|modify
|439
|0.04
|0.88396
|0.82397
|0.00000
|2034
|2009.05.18 10:59
|buy
|440
|0.05
|0.88326
|0.00000
|0.00000
|2035
|2009.05.18 10:59
|modify
|436
|0.01
|0.88611
|0.82319
|0.00000
|2036
|2009.05.18 10:59
|modify
|437
|0.02
|0.88538
|0.82319
|0.00000
|2037
|2009.05.18 10:59
|modify
|438
|0.03
|0.88466
|0.82319
|0.00000
|2038
|2009.05.18 10:59
|modify
|439
|0.04
|0.88396
|0.82319
|0.00000
|2039
|2009.05.18 10:59
|modify
|440
|0.05
|0.88326
|0.82319
|0.00000
|2040
|2009.05.18 11:43
|close
|440
|0.05
|0.88427
|0.82319
|0.00000
|8.29
|1487.64
|2041
|2009.05.18 11:43
|close
|439
|0.04
|0.88427
|0.82319
|0.00000
|2.03
|1489.67
|2042
|2009.05.18 11:43
|close
|438
|0.03
|0.88427
|0.82319
|0.00000
|-1.92
|1487.75
|2043
|2009.05.18 11:43
|close
|437
|0.02
|0.88427
|0.82319
|0.00000
|-3.65
|1484.10
|2044
|2009.05.18 11:43
|close
|436
|0.01
|0.88427
|0.82319
|0.00000
|-3.02
|1481.08
|2045
|2009.05.19 08:32
|buy
|441
|0.01
|0.88274
|0.00000
|0.00000
|2046
|2009.05.19 08:32
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.82268
|0.00000
|2047
|2009.05.19 08:32
|buy
|442
|0.02
|0.88227
|0.00000
|0.00000
|2048
|2009.05.19 08:32
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.82229
|0.00000
|2049
|2009.05.19 08:32
|modify
|442
|0.02
|0.88227
|0.82229
|0.00000
|2050
|2009.05.19 08:36
|buy
|443
|0.03
|0.88179
|0.00000
|0.00000
|2051
|2009.05.19 08:36
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.82175
|0.00000
|2052
|2009.05.19 08:36
|modify
|442
|0.02
|0.88227
|0.82175
|0.00000
|2053
|2009.05.19 08:36
|modify
|443
|0.03
|0.88179
|0.82175
|0.00000
|2054
|2009.05.19 08:37
|buy
|444
|0.04
|0.88133
|0.00000
|0.00000
|2055
|2009.05.19 08:37
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.82129
|0.00000
|2056
|2009.05.19 08:37
|modify
|442
|0.02
|0.88227
|0.82129
|0.00000
|2057
|2009.05.19 08:37
|modify
|443
|0.03
|0.88179
|0.82129
|0.00000
|2058
|2009.05.19 08:37
|modify
|444
|0.04
|0.88133
|0.82129
|0.00000
|2059
|2009.05.19 08:47
|buy
|445
|0.05
|0.88088
|0.00000
|0.00000
|2060
|2009.05.19 08:47
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.82089
|0.00000
|2061
|2009.05.19 08:47
|modify
|442
|0.02
|0.88227
|0.82089
|0.00000
|2062
|2009.05.19 08:47
|modify
|443
|0.03
|0.88179
|0.82089
|0.00000
|2063
|2009.05.19 08:47
|modify
|444
|0.04
|0.88133
|0.82089
|0.00000
|2064
|2009.05.19 08:47
|modify
|445
|0.05
|0.88088
|0.82089
|0.00000
|2065
|2009.05.19 09:08
|buy
|446
|0.06
|0.87981
|0.00000
|0.00000
|2066
|2009.05.19 09:08
|modify
|441
|0.01
|0.88274
|0.81983
|0.00000
|2067
|2009.05.19 09:08
|modify
|442
|0.02
|0.88227
|0.81983
|0.00000
|2068
|2009.05.19 09:08
|modify
|443
|0.03
|0.88179
|0.81983
|0.00000
|2069
|2009.05.19 09:08
|modify
|444
|0.04
|0.88133
|0.81983
|0.00000
|2070
|2009.05.19 09:08
|modify
|445
|0.05
|0.88088
|0.81983
|0.00000
|2071
|2009.05.19 09:08
|modify
|446
|0.06
|0.87981
|0.81983
|0.00000
|2072
|2009.05.19 09:42
|close
|446
|0.06
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|12.31
|1493.39
|2073
|2009.05.19 09:42
|close
|445
|0.05
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|1.47
|1494.86
|2074
|2009.05.19 09:42
|close
|444
|0.04
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|-1.77
|1493.09
|2075
|2009.05.19 09:42
|close
|443
|0.03
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|-3.60
|1489.49
|2076
|2009.05.19 09:42
|close
|442
|0.02
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|-3.98
|1485.51
|2077
|2009.05.19 09:42
|close
|441
|0.01
|0.88106
|0.81983
|0.00000
|-2.75
|1482.76
|2078
|2009.05.21 04:38
|buy
|447
|0.01
|0.87335
|0.00000
|0.00000
|2079
|2009.05.21 04:38
|modify
|447
|0.01
|0.87335
|0.81337
|0.00000
|2080
|2009.05.21 10:13
|close
|447
|0.01
|0.87429
|0.81337
|0.00000
|1.55
|1484.31
|2081
|2009.05.21 10:21
|sell
|448
|0.01
|0.87547
|0.00000
|0.00000
|2082
|2009.05.21 10:21
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93550
|0.00000
|2083
|2009.05.21 10:23
|sell
|449
|0.02
|0.87627
|0.00000
|0.00000
|2084
|2009.05.21 10:23
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93616
|0.00000
|2085
|2009.05.21 10:23
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.93616
|0.00000
|2086
|2009.05.21 10:23
|sell
|450
|0.03
|0.87713
|0.00000
|0.00000
|2087
|2009.05.21 10:23
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93707
|0.00000
|2088
|2009.05.21 10:23
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.93707
|0.00000
|2089
|2009.05.21 10:23
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.93707
|0.00000
|2090
|2009.05.21 10:23
|sell
|451
|0.04
|0.87798
|0.00000
|0.00000
|2091
|2009.05.21 10:23
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93792
|0.00000
|2092
|2009.05.21 10:23
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.93792
|0.00000
|2093
|2009.05.21 10:23
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.93792
|0.00000
|2094
|2009.05.21 10:23
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.93792
|0.00000
|2095
|2009.05.21 10:23
|sell
|452
|0.05
|0.87884
|0.00000
|0.00000
|2096
|2009.05.21 10:23
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93873
|0.00000
|2097
|2009.05.21 10:23
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.93873
|0.00000
|2098
|2009.05.21 10:23
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.93873
|0.00000
|2099
|2009.05.21 10:23
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.93873
|0.00000
|2100
|2009.05.21 10:23
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.93873
|0.00000
|2101
|2009.05.21 10:26
|sell
|453
|0.06
|0.87961
|0.00000
|0.00000
|2102
|2009.05.21 10:26
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.93958
|0.00000
|2103
|2009.05.21 10:26
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.93958
|0.00000
|2104
|2009.05.21 10:26
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.93958
|0.00000
|2105
|2009.05.21 10:26
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.93958
|0.00000
|2106
|2009.05.21 10:26
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.93958
|0.00000
|2107
|2009.05.21 10:26
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.93958
|0.00000
|2108
|2009.05.21 10:26
|sell
|454
|0.07
|0.88036
|0.00000
|0.00000
|2109
|2009.05.21 10:26
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94046
|0.00000
|2110
|2009.05.21 10:26
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94046
|0.00000
|2111
|2009.05.21 10:26
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94046
|0.00000
|2112
|2009.05.21 10:26
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94046
|0.00000
|2113
|2009.05.21 10:26
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94046
|0.00000
|2114
|2009.05.21 10:26
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94046
|0.00000
|2115
|2009.05.21 10:26
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94046
|0.00000
|2116
|2009.05.21 10:27
|sell
|455
|0.08
|0.88117
|0.00000
|0.00000
|2117
|2009.05.21 10:27
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94113
|0.00000
|2118
|2009.05.21 10:27
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94113
|0.00000
|2119
|2009.05.21 10:27
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94113
|0.00000
|2120
|2009.05.21 10:27
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94113
|0.00000
|2121
|2009.05.21 10:27
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94113
|0.00000
|2122
|2009.05.21 10:27
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94113
|0.00000
|2123
|2009.05.21 10:27
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94113
|0.00000
|2124
|2009.05.21 10:27
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94113
|0.00000
|2125
|2009.05.21 10:27
|sell
|456
|0.09
|0.88193
|0.00000
|0.00000
|2126
|2009.05.21 10:27
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94189
|0.00000
|2127
|2009.05.21 10:27
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94189
|0.00000
|2128
|2009.05.21 10:27
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94189
|0.00000
|2129
|2009.05.21 10:27
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94189
|0.00000
|2130
|2009.05.21 10:27
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94189
|0.00000
|2131
|2009.05.21 10:27
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94189
|0.00000
|2132
|2009.05.21 10:27
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94189
|0.00000
|2133
|2009.05.21 10:27
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94189
|0.00000
|2134
|2009.05.21 10:27
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94189
|0.00000
|2135
|2009.05.21 10:27
|sell
|457
|0.10
|0.88268
|0.00000
|0.00000
|2136
|2009.05.21 10:27
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94260
|0.00000
|2137
|2009.05.21 10:27
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94260
|0.00000
|2138
|2009.05.21 10:27
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94260
|0.00000
|2139
|2009.05.21 10:27
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94260
|0.00000
|2140
|2009.05.21 10:27
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94260
|0.00000
|2141
|2009.05.21 10:27
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94260
|0.00000
|2142
|2009.05.21 10:27
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94260
|0.00000
|2143
|2009.05.21 10:27
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94260
|0.00000
|2144
|2009.05.21 10:27
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94260
|0.00000
|2145
|2009.05.21 10:27
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94260
|0.00000
|2146
|2009.05.21 10:33
|sell
|458
|0.11
|0.88346
|0.00000
|0.00000
|2147
|2009.05.21 10:33
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94355
|0.00000
|2148
|2009.05.21 10:33
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94355
|0.00000
|2149
|2009.05.21 10:33
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94355
|0.00000
|2150
|2009.05.21 10:33
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94355
|0.00000
|2151
|2009.05.21 10:33
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94355
|0.00000
|2152
|2009.05.21 10:33
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94355
|0.00000
|2153
|2009.05.21 10:33
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94355
|0.00000
|2154
|2009.05.21 10:33
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94355
|0.00000
|2155
|2009.05.21 10:33
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94355
|0.00000
|2156
|2009.05.21 10:33
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94355
|0.00000
|2157
|2009.05.21 10:33
|modify
|458
|0.11
|0.88346
|0.94355
|0.00000
|2158
|2009.05.21 10:41
|sell
|459
|0.12
|0.88421
|0.00000
|0.00000
|2159
|2009.05.21 10:41
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94422
|0.00000
|2160
|2009.05.21 10:41
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94422
|0.00000
|2161
|2009.05.21 10:41
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94422
|0.00000
|2162
|2009.05.21 10:41
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94422
|0.00000
|2163
|2009.05.21 10:41
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94422
|0.00000
|2164
|2009.05.21 10:41
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94422
|0.00000
|2165
|2009.05.21 10:41
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94422
|0.00000
|2166
|2009.05.21 10:41
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94422
|0.00000
|2167
|2009.05.21 10:41
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94422
|0.00000
|2168
|2009.05.21 10:41
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94422
|0.00000
|2169
|2009.05.21 10:41
|modify
|458
|0.11
|0.88346
|0.94422
|0.00000
|2170
|2009.05.21 10:41
|modify
|459
|0.12
|0.88421
|0.94422
|0.00000
|2171
|2009.05.21 10:42
|sell
|460
|0.13
|0.88497
|0.00000
|0.00000
|2172
|2009.05.21 10:42
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94501
|0.00000
|2173
|2009.05.21 10:42
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94501
|0.00000
|2174
|2009.05.21 10:42
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94501
|0.00000
|2175
|2009.05.21 10:42
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94501
|0.00000
|2176
|2009.05.21 10:42
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94501
|0.00000
|2177
|2009.05.21 10:42
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94501
|0.00000
|2178
|2009.05.21 10:42
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94501
|0.00000
|2179
|2009.05.21 10:42
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94501
|0.00000
|2180
|2009.05.21 10:42
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94501
|0.00000
|2181
|2009.05.21 10:42
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94501
|0.00000
|2182
|2009.05.21 10:42
|modify
|458
|0.11
|0.88346
|0.94501
|0.00000
|2183
|2009.05.21 10:42
|modify
|459
|0.12
|0.88421
|0.94501
|0.00000
|2184
|2009.05.21 10:42
|modify
|460
|0.13
|0.88497
|0.94501
|0.00000
|2185
|2009.05.21 10:50
|sell
|461
|0.14
|0.88574
|0.00000
|0.00000
|2186
|2009.05.21 10:50
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94578
|0.00000
|2187
|2009.05.21 10:50
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94578
|0.00000
|2188
|2009.05.21 10:50
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94578
|0.00000
|2189
|2009.05.21 10:50
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94578
|0.00000
|2190
|2009.05.21 10:50
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94578
|0.00000
|2191
|2009.05.21 10:50
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94578
|0.00000
|2192
|2009.05.21 10:50
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94578
|0.00000
|2193
|2009.05.21 10:50
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94578
|0.00000
|2194
|2009.05.21 10:50
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94578
|0.00000
|2195
|2009.05.21 10:50
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94578
|0.00000
|2196
|2009.05.21 10:50
|modify
|458
|0.11
|0.88346
|0.94578
|0.00000
|2197
|2009.05.21 10:50
|modify
|459
|0.12
|0.88421
|0.94578
|0.00000
|2198
|2009.05.21 10:50
|modify
|460
|0.13
|0.88497
|0.94578
|0.00000
|2199
|2009.05.21 10:50
|modify
|461
|0.14
|0.88574
|0.94578
|0.00000
|2200
|2009.05.21 10:50
|sell
|462
|0.15
|0.88651
|0.00000
|0.00000
|2201
|2009.05.21 10:50
|modify
|448
|0.01
|0.87547
|0.94654
|0.00000
|2202
|2009.05.21 10:50
|modify
|449
|0.02
|0.87627
|0.94654
|0.00000
|2203
|2009.05.21 10:50
|modify
|450
|0.03
|0.87713
|0.94654
|0.00000
|2204
|2009.05.21 10:50
|modify
|451
|0.04
|0.87798
|0.94654
|0.00000
|2205
|2009.05.21 10:50
|modify
|452
|0.05
|0.87884
|0.94654
|0.00000
|2206
|2009.05.21 10:50
|modify
|453
|0.06
|0.87961
|0.94654
|0.00000
|2207
|2009.05.21 10:50
|modify
|454
|0.07
|0.88036
|0.94654
|0.00000
|2208
|2009.05.21 10:50
|modify
|455
|0.08
|0.88117
|0.94654
|0.00000
|2209
|2009.05.21 10:50
|modify
|456
|0.09
|0.88193
|0.94654
|0.00000
|2210
|2009.05.21 10:50
|modify
|457
|0.10
|0.88268
|0.94654
|0.00000
|2211
|2009.05.21 10:50
|modify
|458
|0.11
|0.88346
|0.94654
|0.00000
|2212
|2009.05.21 10:50
|modify
|459
|0.12
|0.88421
|0.94654
|0.00000
|2213
|2009.05.21 10:50
|modify
|460
|0.13
|0.88497
|0.94654
|0.00000
|2214
|2009.05.21 10:50
|modify
|461
|0.14
|0.88574
|0.94654
|0.00000
|2215
|2009.05.21 10:50
|modify
|462
|0.15
|0.88651
|0.94654
|0.00000
|2216
|2009.05.21 11:42
|close
|462
|0.15
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|95.07
|1579.38
|2217
|2009.05.21 11:42
|close
|461
|0.14
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|71.03
|1650.41
|2218
|2009.05.21 11:42
|close
|460
|0.13
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|49.52
|1699.93
|2219
|2009.05.21 11:42
|close
|459
|0.12
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|30.73
|1730.66
|2220
|2009.05.21 11:42
|close
|458
|0.11
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|14.63
|1745.29
|2221
|2009.05.21 11:42
|close
|457
|0.10
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|0.49
|1745.78
|2222
|2009.05.21 11:42
|close
|456
|0.09
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-10.64
|1735.14
|2223
|2009.05.21 11:42
|close
|455
|0.08
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-19.44
|1715.70
|2224
|2009.05.21 11:42
|close
|454
|0.07
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-26.32
|1689.38
|2225
|2009.05.21 11:42
|close
|453
|0.06
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-29.94
|1659.44
|2226
|2009.05.21 11:42
|close
|452
|0.05
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-31.28
|1628.16
|2227
|2009.05.21 11:42
|close
|451
|0.04
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-30.67
|1597.49
|2228
|2009.05.21 11:42
|close
|450
|0.03
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-27.19
|1570.30
|2229
|2009.05.21 11:42
|close
|449
|0.02
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-20.95
|1549.35
|2230
|2009.05.21 11:42
|close
|448
|0.01
|0.88265
|0.94654
|0.00000
|-11.79
|1537.56
|2231
|2009.05.22 09:04
|sell
|463
|0.02
|0.88004
|0.00000
|0.00000
|2232
|2009.05.22 09:04
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94005
|0.00000
|2233
|2009.05.22 09:10
|sell
|464
|0.04
|0.88074
|0.00000
|0.00000
|2234
|2009.05.22 09:10
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94075
|0.00000
|2235
|2009.05.22 09:10
|modify
|464
|0.04
|0.88074
|0.94075
|0.00000
|2236
|2009.05.22 09:13
|sell
|465
|0.06
|0.88143
|0.00000
|0.00000
|2237
|2009.05.22 09:13
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94145
|0.00000
|2238
|2009.05.22 09:13
|modify
|464
|0.04
|0.88074
|0.94145
|0.00000
|2239
|2009.05.22 09:13
|modify
|465
|0.06
|0.88143
|0.94145
|0.00000
|2240
|2009.05.22 09:18
|sell
|466
|0.08
|0.88213
|0.00000
|0.00000
|2241
|2009.05.22 09:18
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94215
|0.00000
|2242
|2009.05.22 09:18
|modify
|464
|0.04
|0.88074
|0.94215
|0.00000
|2243
|2009.05.22 09:18
|modify
|465
|0.06
|0.88143
|0.94215
|0.00000
|2244
|2009.05.22 09:18
|modify
|466
|0.08
|0.88213
|0.94215
|0.00000
|2245
|2009.05.22 09:33
|sell
|467
|0.10
|0.88282
|0.00000
|0.00000
|2246
|2009.05.22 09:33
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94283
|0.00000
|2247
|2009.05.22 09:33
|modify
|464
|0.04
|0.88074
|0.94283
|0.00000
|2248
|2009.05.22 09:33
|modify
|465
|0.06
|0.88143
|0.94283
|0.00000
|2249
|2009.05.22 09:33
|modify
|466
|0.08
|0.88213
|0.94283
|0.00000
|2250
|2009.05.22 09:33
|modify
|467
|0.10
|0.88282
|0.94283
|0.00000
|2251
|2009.05.22 09:39
|sell
|468
|0.12
|0.88351
|0.00000
|0.00000
|2252
|2009.05.22 09:39
|modify
|463
|0.02
|0.88004
|0.94352
|0.00000
|2253
|2009.05.22 09:39
|modify
|464
|0.04
|0.88074
|0.94352
|0.00000
|2254
|2009.05.22 09:39
|modify
|465
|0.06
|0.88143
|0.94352
|0.00000
|2255
|2009.05.22 09:39
|modify
|466
|0.08
|0.88213
|0.94352
|0.00000
|2256
|2009.05.22 09:39
|modify
|467
|0.10
|0.88282
|0.94352
|0.00000
|2257
|2009.05.22 09:39
|modify
|468
|0.12
|0.88351
|0.94352
|0.00000
|2258
|2009.05.22 09:57
|close
|468
|0.12
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|24.83
|1562.39
|2259
|2009.05.22 09:57
|close
|467
|0.10
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|9.36
|1571.75
|2260
|2009.05.22 09:57
|close
|466
|0.08
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|-1.57
|1570.18
|2261
|2009.05.22 09:57
|close
|465
|0.06
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|-8.08
|1562.10
|2262
|2009.05.22 09:57
|close
|464
|0.04
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|-9.92
|1552.18
|2263
|2009.05.22 09:57
|close
|463
|0.02
|0.88225
|0.94352
|0.00000
|-7.25
|1544.93
|2264
|2009.05.22 09:58
|sell
|469
|0.02
|0.88248
|0.00000
|0.00000
|2265
|2009.05.22 09:58
|modify
|469
|0.02
|0.88248
|0.94250
|0.00000
|2266
|2009.05.22 10:20
|close
|469
|0.02
|0.88150
|0.94250
|0.00000
|3.22
|1548.15
|2267
|2009.05.26 07:59
|buy
|470
|0.02
|0.87859
|0.00000
|0.00000
|2268
|2009.05.26 07:59
|modify
|470
|0.02
|0.87859
|0.81861
|0.00000
|2269
|2009.05.26 08:05
|buy
|471
|0.04
|0.87785
|0.00000
|0.00000
|2270
|2009.05.26 08:05
|modify
|470
|0.02
|0.87859
|0.81780
|0.00000
|2271
|2009.05.26 08:05
|modify
|471
|0.04
|0.87785
|0.81780
|0.00000
|2272
|2009.05.26 08:16
|close
|471
|0.04
|0.87841
|0.81780
|0.00000
|3.67
|1551.82
|2273
|2009.05.26 08:16
|close
|470
|0.02
|0.87841
|0.81780
|0.00000
|-0.59
|1551.23
|2274
|2009.05.27 03:12
|buy
|472
|0.02
|0.87501
|0.00000
|0.00000
|2275
|2009.05.27 03:12
|modify
|472
|0.02
|0.87501
|0.81502
|0.00000
|2276
|2009.05.27 08:44
|buy
|473
|0.04
|0.87333
|0.00000
|0.00000
|2277
|2009.05.27 08:44
|modify
|472
|0.02
|0.87501
|0.81332
|0.00000
|2278
|2009.05.27 08:44
|modify
|473
|0.04
|0.87333
|0.81332
|0.00000
|2279
|2009.05.27 09:53
|close
|473
|0.04
|0.87424
|0.81332
|0.00000
|5.97
|1557.20
|2280
|2009.05.27 09:53
|close
|472
|0.02
|0.87424
|0.81332
|0.00000
|-2.53
|1554.67
|2281
|2009.05.28 08:57
|sell
|474
|0.02
|0.86988
|0.00000
|0.00000
|2282
|2009.05.28 08:57
|modify
|474
|0.02
|0.86988
|0.92990
|0.00000
|2283
|2009.05.28 09:04
|sell
|475
|0.04
|0.87093
|0.00000
|0.00000
|2284
|2009.05.28 09:04
|modify
|474
|0.02
|0.86988
|0.93095
|0.00000
|2285
|2009.05.28 09:04
|modify
|475
|0.04
|0.87093
|0.93095
|0.00000
|2286
|2009.05.28 10:35
|close
|475
|0.04
|0.87028
|0.93095
|0.00000
|4.27
|1558.94
|2287
|2009.05.28 10:35
|close
|474
|0.02
|0.87028
|0.93095
|0.00000
|-1.31
|1557.63
|2288
|2009.05.29 03:25
|sell
|476
|0.02
|0.87639
|0.00000
|0.00000
|2289
|2009.05.29 03:25
|modify
|476
|0.02
|0.87639
|0.93641
|0.00000
|2290
|2009.05.29 07:01
|close
|476
|0.02
|0.87553
|0.93641
|0.00000
|2.82
|1560.45
|2291
|2009.05.29 08:03
|buy
|477
|0.02
|0.87365
|0.00000
|0.00000
|2292
|2009.05.29 08:03
|modify
|477
|0.02
|0.87365
|0.81368
|0.00000
|2293
|2009.05.29 08:28
|buy
|478
|0.04
|0.87292
|0.00000
|0.00000
|2294
|2009.05.29 08:28
|modify
|477
|0.02
|0.87365
|0.81291
|0.00000
|2295
|2009.05.29 08:28
|modify
|478
|0.04
|0.87292
|0.81291
|0.00000
|2296
|2009.05.29 09:05
|buy
|479
|0.06
|0.87181
|0.00000
|0.00000
|2297
|2009.05.29 09:05
|modify
|477
|0.02
|0.87365
|0.81179
|0.00000
|2298
|2009.05.29 09:05
|modify
|478
|0.04
|0.87292
|0.81179
|0.00000
|2299
|2009.05.29 09:05
|modify
|479
|0.06
|0.87181
|0.81179
|0.00000
|2300
|2009.05.29 09:57
|close
|479
|0.06
|0.87264
|0.81179
|0.00000
|8.17
|1568.62
|2301
|2009.05.29 09:57
|close
|478
|0.04
|0.87264
|0.81179
|0.00000
|-1.84
|1566.78
|2302
|2009.05.29 09:57
|close
|477
|0.02
|0.87264
|0.81179
|0.00000
|-3.31
|1563.47
|2303
|2009.06.01 01:39
|buy
|480
|0.02
|0.87191
|0.00000
|0.00000
|2304
|2009.06.01 01:39
|modify
|480
|0.02
|0.87191
|0.81192
|0.00000
|2305
|2009.06.01 08:30
|close
|480
|0.02
|0.87287
|0.81192
|0.00000
|3.15
|1566.62
|2306
|2009.06.01 09:30
|buy
|481
|0.02
|0.86945
|0.00000
|0.00000
|2307
|2009.06.01 09:30
|modify
|481
|0.02
|0.86945
|0.80942
|0.00000
|2308
|2009.06.01 09:34
|buy
|482
|0.04
|0.86893
|0.00000
|0.00000
|2309
|2009.06.01 09:34
|modify
|481
|0.02
|0.86945
|0.80890
|0.00000
|2310
|2009.06.01 09:34
|modify
|482
|0.04
|0.86893
|0.80890
|0.00000
|2311
|2009.06.01 09:42
|buy
|483
|0.06
|0.86843
|0.00000
|0.00000
|2312
|2009.06.01 09:42
|modify
|481
|0.02
|0.86945
|0.80842
|0.00000
|2313
|2009.06.01 09:42
|modify
|482
|0.04
|0.86893
|0.80842
|0.00000
|2314
|2009.06.01 09:42
|modify
|483
|0.06
|0.86843
|0.80842
|0.00000
|2315
|2009.06.01 09:43
|buy
|484
|0.08
|0.86793
|0.00000
|0.00000
|2316
|2009.06.01 09:43
|modify
|481
|0.02
|0.86945
|0.80791
|0.00000
|2317
|2009.06.01 09:43
|modify
|482
|0.04
|0.86893
|0.80791
|0.00000
|2318
|2009.06.01 09:43
|modify
|483
|0.06
|0.86843
|0.80791
|0.00000
|2319
|2009.06.01 09:43
|modify
|484
|0.08
|0.86793
|0.80791
|0.00000
|2320
|2009.06.01 10:55
|close
|484
|0.08
|0.86852
|0.80791
|0.00000
|7.74
|1574.36
|2321
|2009.06.01 10:55
|close
|483
|0.06
|0.86852
|0.80791
|0.00000
|0.88
|1575.24
|2322
|2009.06.01 10:55
|close
|482
|0.04
|0.86852
|0.80791
|0.00000
|-2.69
|1572.55
|2323
|2009.06.01 10:55
|close
|481
|0.02
|0.86852
|0.80791
|0.00000
|-3.05
|1569.50
|2324
|2009.06.03 07:42
|buy
|485
|0.02
|0.86077
|0.00000
|0.00000
|2325
|2009.06.03 07:42
|modify
|485
|0.02
|0.86077
|0.80075
|0.00000
|2326
|2009.06.03 07:49
|buy
|486
|0.04
|0.86033
|0.00000
|0.00000
|2327
|2009.06.03 07:49
|modify
|485
|0.02
|0.86077
|0.80032
|0.00000
|2328
|2009.06.03 07:49
|modify
|486
|0.04
|0.86033
|0.80032
|0.00000
|2329
|2009.06.03 07:53
|buy
|487
|0.06
|0.85988
|0.00000
|0.00000
|2330
|2009.06.03 07:53
|modify
|485
|0.02
|0.86077
|0.79987
|0.00000
|2331
|2009.06.03 07:53
|modify
|486
|0.04
|0.86033
|0.79987
|0.00000
|2332
|2009.06.03 07:53
|modify
|487
|0.06
|0.85988
|0.79987
|0.00000
|2333
|2009.06.03 07:53
|buy
|488
|0.08
|0.85944
|0.00000
|0.00000
|2334
|2009.06.03 07:53
|modify
|485
|0.02
|0.86077
|0.79942
|0.00000
|2335
|2009.06.03 07:53
|modify
|486
|0.04
|0.86033
|0.79942
|0.00000
|2336
|2009.06.03 07:53
|modify
|487
|0.06
|0.85988
|0.79942
|0.00000
|2337
|2009.06.03 07:53
|modify
|488
|0.08
|0.85944
|0.79942
|0.00000
|2338
|2009.06.03 08:04
|close
|488
|0.08
|0.86000
|0.79942
|0.00000
|7.35
|1576.85
|2339
|2009.06.03 08:04
|close
|487
|0.06
|0.86000
|0.79942
|0.00000
|1.19
|1578.04
|2340
|2009.06.03 08:04
|close
|486
|0.04
|0.86000
|0.79942
|0.00000
|-2.17
|1575.87
|2341
|2009.06.03 08:04
|close
|485
|0.02
|0.86000
|0.79942
|0.00000
|-2.53
|1573.34
|2342
|2009.06.03 09:16
|buy
|489
|0.02
|0.85914
|0.00000
|0.00000
|2343
|2009.06.03 09:16
|modify
|489
|0.02
|0.85914
|0.79910
|0.00000
|2344
|2009.06.03 11:09
|close
|489
|0.02
|0.86015
|0.79910
|0.00000
|3.31
|1576.65
|2345
|2009.06.04 05:57
|sell
|490
|0.02
|0.87060
|0.00000
|0.00000
|2346
|2009.06.04 05:57
|modify
|490
|0.02
|0.87060
|0.93064
|0.00000
|2347
|2009.06.04 06:25
|sell
|491
|0.04
|0.87159
|0.00000
|0.00000
|2348
|2009.06.04 06:25
|modify
|490
|0.02
|0.87060
|0.93160
|0.00000
|2349
|2009.06.04 06:25
|modify
|491
|0.04
|0.87159
|0.93160
|0.00000
|2350
|2009.06.04 06:36
|sell
|492
|0.06
|0.87258
|0.00000
|0.00000
|2351
|2009.06.04 06:36
|modify
|490
|0.02
|0.87060
|0.93260
|0.00000
|2352
|2009.06.04 06:36
|modify
|491
|0.04
|0.87159
|0.93260
|0.00000
|2353
|2009.06.04 06:36
|modify
|492
|0.06
|0.87258
|0.93260
|0.00000
|2354
|2009.06.04 08:39
|close
|492
|0.06
|0.87174
|0.93260
|0.00000
|8.27
|1584.92
|2355
|2009.06.04 08:39
|close
|491
|0.04
|0.87174
|0.93260
|0.00000
|-0.98
|1583.94
|2356
|2009.06.04 08:39
|close
|490
|0.02
|0.87174
|0.93260
|0.00000
|-3.74
|1580.20
|2357
|2009.06.04 10:01
|buy
|493
|0.02
|0.86890
|0.00000
|0.00000
|2358
|2009.06.04 10:01
|modify
|493
|0.02
|0.86890
|0.80887
|0.00000
|2359
|2009.06.04 10:24
|buy
|494
|0.04
|0.86699
|0.00000
|0.00000
|2360
|2009.06.04 10:24
|modify
|493
|0.02
|0.86890
|0.80698
|0.00000
|2361
|2009.06.04 10:24
|modify
|494
|0.04
|0.86699
|0.80698
|0.00000
|2362
|2009.06.04 13:57
|close
|494
|0.04
|0.86863
|0.80698
|0.00000
|10.76
|1590.96
|2363
|2009.06.04 13:57
|close
|493
|0.02
|0.86863
|0.80698
|0.00000
|-0.89
|1590.07
|2364
|2009.06.08 04:17
|sell
|495
|0.02
|0.87713
|0.00000
|0.00000
|2365
|2009.06.08 04:17
|modify
|495
|0.02
|0.87713
|0.93712
|0.00000
|2366
|2009.06.08 08:52
|sell
|496
|0.04
|0.87940
|0.00000
|0.00000
|2367
|2009.06.08 08:52
|modify
|495
|0.02
|0.87713
|0.93943
|0.00000
|2368
|2009.06.08 08:52
|modify
|496
|0.04
|0.87940
|0.93943
|0.00000
|2369
|2009.06.08 09:16
|close
|496
|0.04
|0.87832
|0.93943
|0.00000
|7.09
|1597.16
|2370
|2009.06.08 09:16
|close
|495
|0.02
|0.87832
|0.93943
|0.00000
|-3.90
|1593.26
|2371
|2009.06.08 10:16
|buy
|497
|0.02
|0.87546
|0.00000
|0.00000
|2372
|2009.06.08 10:16
|modify
|497
|0.02
|0.87546
|0.81544
|0.00000
|2373
|2009.06.08 11:01
|close
|497
|0.02
|0.87639
|0.81544
|0.00000
|3.05
|1596.31
|2374
|2009.06.09 08:35
|buy
|498
|0.02
|0.86415
|0.00000
|0.00000
|2375
|2009.06.09 08:35
|modify
|498
|0.02
|0.86415
|0.80412
|0.00000
|2376
|2009.06.09 08:37
|buy
|499
|0.04
|0.86363
|0.00000
|0.00000
|2377
|2009.06.09 08:37
|modify
|498
|0.02
|0.86415
|0.80364
|0.00000
|2378
|2009.06.09 08:37
|modify
|499
|0.04
|0.86363
|0.80364
|0.00000
|2379
|2009.06.09 08:37
|buy
|500
|0.06
|0.86310
|0.00000
|0.00000
|2380
|2009.06.09 08:37
|modify
|498
|0.02
|0.86415
|0.80307
|0.00000
|2381
|2009.06.09 08:37
|modify
|499
|0.04
|0.86363
|0.80307
|0.00000
|2382
|2009.06.09 08:37
|modify
|500
|0.06
|0.86310
|0.80307
|0.00000
|2383
|2009.06.09 09:09
|buy
|501
|0.08
|0.86200
|0.00000
|0.00000
|2384
|2009.06.09 09:09
|modify
|498
|0.02
|0.86415
|0.80197
|0.00000
|2385
|2009.06.09 09:09
|modify
|499
|0.04
|0.86363
|0.80197
|0.00000
|2386
|2009.06.09 09:09
|modify
|500
|0.06
|0.86310
|0.80197
|0.00000
|2387
|2009.06.09 09:09
|modify
|501
|0.08
|0.86200
|0.80197
|0.00000
|2388
|2009.06.09 09:28
|close
|501
|0.08
|0.86300
|0.80197
|0.00000
|13.13
|1609.44
|2389
|2009.06.09 09:28
|close
|500
|0.06
|0.86300
|0.80197
|0.00000
|-0.98
|1608.46
|2390
|2009.06.09 09:28
|close
|499
|0.04
|0.86300
|0.80197
|0.00000
|-4.13
|1604.33
|2391
|2009.06.09 09:28
|close
|498
|0.02
|0.86300
|0.80197
|0.00000
|-3.77
|1600.56
|2392
|2009.06.10 08:23
|buy
|502
|0.02
|0.86068
|0.00000
|0.00000
|2393
|2009.06.10 08:23
|modify
|502
|0.02
|0.86068
|0.80067
|0.00000
|2394
|2009.06.10 08:32
|buy
|503
|0.04
|0.86027
|0.00000
|0.00000
|2395
|2009.06.10 08:32
|modify
|502
|0.02
|0.86068
|0.80029
|0.00000
|2396
|2009.06.10 08:32
|modify
|503
|0.04
|0.86027
|0.80029
|0.00000
|2397
|2009.06.10 08:38
|buy
|504
|0.06
|0.85989
|0.00000
|0.00000
|2398
|2009.06.10 08:38
|modify
|502
|0.02
|0.86068
|0.79988
|0.00000
|2399
|2009.06.10 08:38
|modify
|503
|0.04
|0.86027
|0.79988
|0.00000
|2400
|2009.06.10 08:38
|modify
|504
|0.06
|0.85989
|0.79988
|0.00000
|2401
|2009.06.10 08:41
|buy
|505
|0.08
|0.85950
|0.00000
|0.00000
|2402
|2009.06.10 08:41
|modify
|502
|0.02
|0.86068
|0.79948
|0.00000
|2403
|2009.06.10 08:41
|modify
|503
|0.04
|0.86027
|0.79948
|0.00000
|2404
|2009.06.10 08:41
|modify
|504
|0.06
|0.85989
|0.79948
|0.00000
|2405
|2009.06.10 08:41
|modify
|505
|0.08
|0.85950
|0.79948
|0.00000
|2406
|2009.06.10 08:51
|buy
|506
|0.10
|0.85910
|0.00000
|0.00000
|2407
|2009.06.10 08:51
|modify
|502
|0.02
|0.86068
|0.79908
|0.00000
|2408
|2009.06.10 08:51
|modify
|503
|0.04
|0.86027
|0.79908
|0.00000
|2409
|2009.06.10 08:51
|modify
|504
|0.06
|0.85989
|0.79908
|0.00000
|2410
|2009.06.10 08:51
|modify
|505
|0.08
|0.85950
|0.79908
|0.00000
|2411
|2009.06.10 08:51
|modify
|506
|0.10
|0.85910
|0.79908
|0.00000
|2412
|2009.06.10 08:58
|close
|506
|0.10
|0.85978
|0.79908
|0.00000
|11.16
|1611.72
|2413
|2009.06.10 08:58
|close
|505
|0.08
|0.85978
|0.79908
|0.00000
|3.67
|1615.39
|2414
|2009.06.10 08:58
|close
|504
|0.06
|0.85978
|0.79908
|0.00000
|-1.08
|1614.31
|2415
|2009.06.10 08:58
|close
|503
|0.04
|0.85978
|0.79908
|0.00000
|-3.22
|1611.09
|2416
|2009.06.10 08:58
|close
|502
|0.02
|0.85978
|0.79908
|0.00000
|-2.95
|1608.14
|2417
|2009.06.10 08:58
|buy
|507
|0.02
|0.86027
|0.00000
|0.00000
|2418
|2009.06.10 08:58
|modify
|507
|0.02
|0.86027
|0.80026
|0.00000
|2419
|2009.06.10 08:59
|buy
|508
|0.04
|0.85989
|0.00000
|0.00000
|2420
|2009.06.10 08:59
|modify
|507
|0.02
|0.86027
|0.79990
|0.00000
|2421
|2009.06.10 08:59
|modify
|508
|0.04
|0.85989
|0.79990
|0.00000
|2422
|2009.06.10 09:07
|close
|508
|0.04
|0.86037
|0.79990
|0.00000
|3.15
|1611.29
|2423
|2009.06.10 09:07
|close
|507
|0.02
|0.86037
|0.79990
|0.00000
|0.33
|1611.62
|2424
|2009.06.11 09:39
|buy
|509
|0.02
|0.85373
|0.00000
|0.00000
|2425
|2009.06.11 09:39
|modify
|509
|0.02
|0.85373
|0.79374
|0.00000
|2426
|2009.06.11 10:34
|buy
|510
|0.04
|0.85303
|0.00000
|0.00000
|2427
|2009.06.11 10:34
|modify
|509
|0.02
|0.85373
|0.79300
|0.00000
|2428
|2009.06.11 10:34
|modify
|510
|0.04
|0.85303
|0.79300
|0.00000
|2429
|2009.06.11 10:34
|buy
|511
|0.06
|0.85251
|0.00000
|0.00000
|2430
|2009.06.11 10:34
|modify
|509
|0.02
|0.85373
|0.79248
|0.00000
|2431
|2009.06.11 10:34
|modify
|510
|0.04
|0.85303
|0.79248
|0.00000
|2432
|2009.06.11 10:34
|modify
|511
|0.06
|0.85251
|0.79248
|0.00000
|2433
|2009.06.11 10:59
|buy
|512
|0.08
|0.85201
|0.00000
|0.00000
|2434
|2009.06.11 10:59
|modify
|509
|0.02
|0.85373
|0.79200
|0.00000
|2435
|2009.06.11 10:59
|modify
|510
|0.04
|0.85303
|0.79200
|0.00000
|2436
|2009.06.11 10:59
|modify
|511
|0.06
|0.85251
|0.79200
|0.00000
|2437
|2009.06.11 10:59
|modify
|512
|0.08
|0.85201
|0.79200
|0.00000
|2438
|2009.06.11 19:36
|close
|512
|0.08
|0.85279
|0.79200
|0.00000
|10.23
|1621.85
|2439
|2009.06.11 19:36
|close
|511
|0.06
|0.85279
|0.79200
|0.00000
|2.75
|1624.60
|2440
|2009.06.11 19:36
|close
|510
|0.04
|0.85279
|0.79200
|0.00000
|-1.57
|1623.03
|2441
|2009.06.11 19:36
|close
|509
|0.02
|0.85279
|0.79200
|0.00000
|-3.08
|1619.95
|2442
|2009.06.15 08:36
|buy
|513
|0.02
|0.85011
|0.00000
|0.00000
|2443
|2009.06.15 08:36
|modify
|513
|0.02
|0.85011
|0.79010
|0.00000
|2444
|2009.06.15 09:27
|close
|513
|0.02
|0.85101
|0.79010
|0.00000
|2.95
|1622.90
|2445
|2009.06.15 10:18
|buy
|514
|0.02
|0.84920
|0.00000
|0.00000
|2446
|2009.06.15 10:18
|modify
|514
|0.02
|0.84920
|0.78918
|0.00000
|2447
|2009.06.15 10:43
|buy
|515
|0.04
|0.84830
|0.00000
|0.00000
|2448
|2009.06.15 10:43
|modify
|514
|0.02
|0.84920
|0.78829
|0.00000
|2449
|2009.06.15 10:43
|modify
|515
|0.04
|0.84830
|0.78829
|0.00000
|2450
|2009.06.15 10:57
|buy
|516
|0.06
|0.84740
|0.00000
|0.00000
|2451
|2009.06.15 10:57
|modify
|514
|0.02
|0.84920
|0.78737
|0.00000
|2452
|2009.06.15 10:57
|modify
|515
|0.04
|0.84830
|0.78737
|0.00000
|2453
|2009.06.15 10:57
|modify
|516
|0.06
|0.84740
|0.78737
|0.00000
|2454
|2009.06.15 11:51
|close
|516
|0.06
|0.84819
|0.78737
|0.00000
|7.78
|1630.68
|2455
|2009.06.15 11:51
|close
|515
|0.04
|0.84819
|0.78737
|0.00000
|-0.73
|1629.95
|2456
|2009.06.15 11:51
|close
|514
|0.02
|0.84819
|0.78737
|0.00000
|-3.32
|1626.63
|2457
|2009.06.16 02:28
|sell
|517
|0.02
|0.84789
|0.00000
|0.00000
|2458
|2009.06.16 02:28
|modify
|517
|0.02
|0.84789
|0.90791
|0.00000
|2459
|2009.06.16 10:30
|close
|517
|0.02
|0.84671
|0.90791
|0.00000
|3.87
|1630.50
|2460
|2009.06.16 10:31
|buy
|518
|0.02
|0.84639
|0.00000
|0.00000
|2461
|2009.06.16 10:31
|modify
|518
|0.02
|0.84639
|0.78641
|0.00000
|2462
|2009.06.16 10:34
|buy
|519
|0.04
|0.84535
|0.00000
|0.00000
|2463
|2009.06.16 10:34
|modify
|518
|0.02
|0.84639
|0.78537
|0.00000
|2464
|2009.06.16 10:34
|modify
|519
|0.04
|0.84535
|0.78537
|0.00000
|2465
|2009.06.16 11:20
|close
|519
|0.04
|0.84606
|0.78537
|0.00000
|4.66
|1635.16
|2466
|2009.06.16 11:20
|close
|518
|0.02
|0.84606
|0.78537
|0.00000
|-1.08
|1634.08
|2467
|2009.06.17 09:20
|sell
|520
|0.02
|0.84666
|0.00000
|0.00000
|2468
|2009.06.17 09:20
|modify
|520
|0.02
|0.84666
|0.90667
|0.00000
|2469
|2009.06.17 09:38
|sell
|521
|0.04
|0.84734
|0.00000
|0.00000
|2470
|2009.06.17 09:38
|modify
|520
|0.02
|0.84666
|0.90737
|0.00000
|2471
|2009.06.17 09:38
|modify
|521
|0.04
|0.84734
|0.90737
|0.00000
|2472
|2009.06.17 09:42
|sell
|522
|0.06
|0.84802
|0.00000
|0.00000
|2473
|2009.06.17 09:42
|modify
|520
|0.02
|0.84666
|0.90804
|0.00000
|2474
|2009.06.17 09:42
|modify
|521
|0.04
|0.84734
|0.90804
|0.00000
|2475
|2009.06.17 09:42
|modify
|522
|0.06
|0.84802
|0.90804
|0.00000
|2476
|2009.06.17 10:30
|close
|522
|0.06
|0.84699
|0.90804
|0.00000
|10.15
|1644.23
|2477
|2009.06.17 10:30
|close
|521
|0.04
|0.84699
|0.90804
|0.00000
|2.29
|1646.52
|2478
|2009.06.17 10:30
|close
|520
|0.02
|0.84699
|0.90804
|0.00000
|-1.09
|1645.43
|2479
|2009.06.17 10:39
|sell
|523
|0.02
|0.84856
|0.00000
|0.00000
|2480
|2009.06.17 10:39
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.90864
|0.00000
|2481
|2009.06.18 09:21
|buy
|524
|0.02
|0.84999
|0.00000
|0.00000
|2482
|2009.06.18 09:21
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.90950
|0.00000
|2483
|2009.06.18 09:21
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79000
|0.00000
|2484
|2009.06.18 10:30
|sell
|525
|0.04
|0.85320
|0.00000
|0.00000
|2485
|2009.06.18 10:30
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91333
|0.00000
|2486
|2009.06.18 10:30
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79383
|0.00000
|2487
|2009.06.18 10:30
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91333
|0.00000
|2488
|2009.06.18 10:30
|sell
|526
|0.06
|0.85375
|0.00000
|0.00000
|2489
|2009.06.18 10:30
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91386
|0.00000
|2490
|2009.06.18 10:30
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79436
|0.00000
|2491
|2009.06.18 10:30
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91386
|0.00000
|2492
|2009.06.18 10:30
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91386
|0.00000
|2493
|2009.06.18 10:32
|sell
|527
|0.08
|0.85429
|0.00000
|0.00000
|2494
|2009.06.18 10:32
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91434
|0.00000
|2495
|2009.06.18 10:32
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79484
|0.00000
|2496
|2009.06.18 10:32
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91434
|0.00000
|2497
|2009.06.18 10:32
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91434
|0.00000
|2498
|2009.06.18 10:32
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91434
|0.00000
|2499
|2009.06.18 10:33
|sell
|528
|0.10
|0.85483
|0.00000
|0.00000
|2500
|2009.06.18 10:33
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91482
|0.00000
|2501
|2009.06.18 10:33
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79532
|0.00000
|2502
|2009.06.18 10:33
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91482
|0.00000
|2503
|2009.06.18 10:33
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91482
|0.00000
|2504
|2009.06.18 10:33
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91482
|0.00000
|2505
|2009.06.18 10:33
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91482
|0.00000
|2506
|2009.06.18 10:36
|sell
|529
|0.12
|0.85536
|0.00000
|0.00000
|2507
|2009.06.18 10:36
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91537
|0.00000
|2508
|2009.06.18 10:36
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79587
|0.00000
|2509
|2009.06.18 10:36
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91537
|0.00000
|2510
|2009.06.18 10:36
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91537
|0.00000
|2511
|2009.06.18 10:36
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91537
|0.00000
|2512
|2009.06.18 10:36
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91537
|0.00000
|2513
|2009.06.18 10:36
|modify
|529
|0.12
|0.85536
|0.91537
|0.00000
|2514
|2009.06.18 10:46
|sell
|530
|0.14
|0.85589
|0.00000
|0.00000
|2515
|2009.06.18 10:46
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91592
|0.00000
|2516
|2009.06.18 10:46
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79642
|0.00000
|2517
|2009.06.18 10:46
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91592
|0.00000
|2518
|2009.06.18 10:46
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91592
|0.00000
|2519
|2009.06.18 10:46
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91592
|0.00000
|2520
|2009.06.18 10:46
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91592
|0.00000
|2521
|2009.06.18 10:46
|modify
|529
|0.12
|0.85536
|0.91592
|0.00000
|2522
|2009.06.18 10:46
|modify
|530
|0.14
|0.85589
|0.91592
|0.00000
|2523
|2009.06.18 10:46
|sell
|531
|0.16
|0.85643
|0.00000
|0.00000
|2524
|2009.06.18 10:46
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91645
|0.00000
|2525
|2009.06.18 10:46
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79695
|0.00000
|2526
|2009.06.18 10:46
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91645
|0.00000
|2527
|2009.06.18 10:46
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91645
|0.00000
|2528
|2009.06.18 10:46
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91645
|0.00000
|2529
|2009.06.18 10:46
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91645
|0.00000
|2530
|2009.06.18 10:46
|modify
|529
|0.12
|0.85536
|0.91645
|0.00000
|2531
|2009.06.18 10:46
|modify
|530
|0.14
|0.85589
|0.91645
|0.00000
|2532
|2009.06.18 10:46
|modify
|531
|0.16
|0.85643
|0.91645
|0.00000
|2533
|2009.06.18 10:55
|sell
|532
|0.18
|0.85696
|0.00000
|0.00000
|2534
|2009.06.18 10:55
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91698
|0.00000
|2535
|2009.06.18 10:55
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79748
|0.00000
|2536
|2009.06.18 10:55
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91698
|0.00000
|2537
|2009.06.18 10:55
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91698
|0.00000
|2538
|2009.06.18 10:55
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91698
|0.00000
|2539
|2009.06.18 10:55
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91698
|0.00000
|2540
|2009.06.18 10:55
|modify
|529
|0.12
|0.85536
|0.91698
|0.00000
|2541
|2009.06.18 10:55
|modify
|530
|0.14
|0.85589
|0.91698
|0.00000
|2542
|2009.06.18 10:55
|modify
|531
|0.16
|0.85643
|0.91698
|0.00000
|2543
|2009.06.18 10:55
|modify
|532
|0.18
|0.85696
|0.91698
|0.00000
|2544
|2009.06.18 10:56
|sell
|533
|0.20
|0.85748
|0.00000
|0.00000
|2545
|2009.06.18 10:56
|modify
|523
|0.02
|0.84856
|0.91750
|0.00000
|2546
|2009.06.18 10:56
|modify
|524
|0.02
|0.84999
|0.79800
|0.00000
|2547
|2009.06.18 10:56
|modify
|525
|0.04
|0.85320
|0.91750
|0.00000
|2548
|2009.06.18 10:56
|modify
|526
|0.06
|0.85375
|0.91750
|0.00000
|2549
|2009.06.18 10:56
|modify
|527
|0.08
|0.85429
|0.91750
|0.00000
|2550
|2009.06.18 10:56
|modify
|528
|0.10
|0.85483
|0.91750
|0.00000
|2551
|2009.06.18 10:56
|modify
|529
|0.12
|0.85536
|0.91750
|0.00000
|2552
|2009.06.18 10:56
|modify
|530
|0.14
|0.85589
|0.91750
|0.00000
|2553
|2009.06.18 10:56
|modify
|531
|0.16
|0.85643
|0.91750
|0.00000
|2554
|2009.06.18 10:56
|modify
|532
|0.18
|0.85696
|0.91750
|0.00000
|2555
|2009.06.18 10:56
|modify
|533
|0.20
|0.85748
|0.91750
|0.00000
|2556
|2009.06.18 16:17
|close
|533
|0.20
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|52.53
|1697.96
|2557
|2009.06.18 16:17
|close
|532
|0.18
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|31.91
|1729.87
|2558
|2009.06.18 16:17
|close
|531
|0.16
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|14.45
|1744.32
|2559
|2009.06.18 16:17
|close
|530
|0.14
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|0.23
|1744.55
|2560
|2009.06.18 16:17
|close
|529
|0.12
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-10.25
|1734.30
|2561
|2009.06.18 16:17
|close
|528
|0.10
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-17.23
|1717.07
|2562
|2009.06.18 16:17
|close
|527
|0.08
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-20.88
|1696.19
|2563
|2009.06.18 16:17
|close
|526
|0.06
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-20.97
|1675.22
|2564
|2009.06.18 16:17
|close
|525
|0.04
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-17.60
|1657.62
|2565
|2009.06.18 16:17
|close
|524
|0.02
|0.85538
|0.79800
|0.00000
|17.69
|1675.31
|2566
|2009.06.18 16:17
|close
|523
|0.02
|0.85588
|0.91750
|0.00000
|-24.00
|1651.31
|2567
|2009.06.19 10:59
|buy
|534
|0.02
|0.84945
|0.00000
|0.00000
|2568
|2009.06.19 10:59
|modify
|534
|0.02
|0.84945
|0.78942
|0.00000
|2569
|2009.06.23 04:40
|close
|534
|0.02
|0.85036
|0.78942
|0.00000
|2.94
|1654.25
|2570
|2009.06.23 04:43
|sell
|535
|0.02
|0.85067
|0.00000
|0.00000
|2571
|2009.06.23 04:43
|modify
|535
|0.02
|0.85067
|0.91068
|0.00000
|2572
|2009.06.23 05:32
|close
|535
|0.02
|0.84960
|0.91068
|0.00000
|3.51
|1657.76
|2573
|2009.06.23 08:15
|sell
|536
|0.02
|0.85160
|0.00000
|0.00000
|2574
|2009.06.23 08:15
|modify
|536
|0.02
|0.85160
|0.91161
|0.00000
|2575
|2009.06.23 08:31
|close
|536
|0.02
|0.85068
|0.91161
|0.00000
|3.02
|1660.78
|2576
|2009.06.23 09:20
|sell
|537
|0.02
|0.85215
|0.00000
|0.00000
|2577
|2009.06.23 09:20
|modify
|537
|0.02
|0.85215
|0.91214
|0.00000
|2578
|2009.06.23 09:57
|sell
|538
|0.04
|0.85316
|0.00000
|0.00000
|2579
|2009.06.23 09:57
|modify
|537
|0.02
|0.85215
|0.91318
|0.00000
|2580
|2009.06.23 09:57
|modify
|538
|0.04
|0.85316
|0.91318
|0.00000
|2581
|2009.06.23 10:06
|sell
|539
|0.06
|0.85480
|0.00000
|0.00000
|2582
|2009.06.23 10:06
|modify
|537
|0.02
|0.85215
|0.91479
|0.00000
|2583
|2009.06.23 10:06
|modify
|538
|0.04
|0.85316
|0.91479
|0.00000
|2584
|2009.06.23 10:06
|modify
|539
|0.06
|0.85480
|0.91479
|0.00000
|2585
|2009.06.24 09:36
|buy
|540
|0.02
|0.85378
|0.00000
|0.00000
|2586
|2009.06.24 09:36
|modify
|537
|0.02
|0.85215
|0.91327
|0.00000
|2587
|2009.06.24 09:36
|modify
|538
|0.04
|0.85316
|0.91327
|0.00000
|2588
|2009.06.24 09:36
|modify
|539
|0.06
|0.85480
|0.91327
|0.00000
|2589
|2009.06.24 09:36
|modify
|540
|0.02
|0.85378
|0.79377
|0.00000
|2590
|2009.06.24 09:40
|buy
|541
|0.04
|0.85341
|0.00000
|0.00000
|2591
|2009.06.24 09:40
|modify
|537
|0.02
|0.85215
|0.91289
|0.00000
|2592
|2009.06.24 09:40
|modify
|538
|0.04
|0.85316
|0.91289
|0.00000
|2593
|2009.06.24 09:40
|modify
|539
|0.06
|0.85480
|0.91289
|0.00000
|2594
|2009.06.24 09:40
|modify
|540
|0.02
|0.85378
|0.79339
|0.00000
|2595
|2009.06.24 09:40
|modify
|541
|0.04
|0.85341
|0.79339
|0.00000
|2596
|2009.06.24 09:40
|close
|541
|0.04
|0.85281
|0.79339
|0.00000
|-3.94
|1656.84
|2597
|2009.06.24 09:40
|close
|540
|0.02
|0.85281
|0.79339
|0.00000
|-3.18
|1653.66
|2598
|2009.06.24 09:40
|close
|539
|0.06
|0.85331
|0.91289
|0.00000
|14.71
|1668.37
|2599
|2009.06.24 09:40
|close
|538
|0.04
|0.85331
|0.91289
|0.00000
|-0.96
|1667.41
|2600
|2009.06.24 09:40
|close
|537
|0.02
|0.85331
|0.91289
|0.00000
|-3.80
|1663.61
|2601
|2009.06.24 09:40
|buy
|542
|0.02
|0.85330
|0.00000
|0.00000
|2602
|2009.06.24 09:40
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79329
|0.00000
|2603
|2009.06.24 09:41
|buy
|543
|0.04
|0.85293
|0.00000
|0.00000
|2604
|2009.06.24 09:41
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79291
|0.00000
|2605
|2009.06.24 09:41
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79291
|0.00000
|2606
|2009.06.24 10:09
|buy
|544
|0.06
|0.85180
|0.00000
|0.00000
|2607
|2009.06.24 10:09
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79179
|0.00000
|2608
|2009.06.24 10:09
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79179
|0.00000
|2609
|2009.06.24 10:09
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79179
|0.00000
|2610
|2009.06.25 08:14
|sell
|545
|0.02
|0.85055
|0.00000
|0.00000
|2611
|2009.06.25 08:14
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79104
|0.00000
|2612
|2009.06.25 08:14
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79104
|0.00000
|2613
|2009.06.25 08:14
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79104
|0.00000
|2614
|2009.06.25 08:14
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91054
|0.00000
|2615
|2009.06.25 08:56
|sell
|546
|0.04
|0.85123
|0.00000
|0.00000
|2616
|2009.06.25 08:56
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79172
|0.00000
|2617
|2009.06.25 08:56
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79172
|0.00000
|2618
|2009.06.25 08:56
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79172
|0.00000
|2619
|2009.06.25 08:56
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91122
|0.00000
|2620
|2009.06.25 08:56
|modify
|546
|0.04
|0.85123
|0.91122
|0.00000
|2621
|2009.06.25 09:06
|sell
|547
|0.06
|0.85228
|0.00000
|0.00000
|2622
|2009.06.25 09:06
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79279
|0.00000
|2623
|2009.06.25 09:06
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79279
|0.00000
|2624
|2009.06.25 09:06
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79279
|0.00000
|2625
|2009.06.25 09:06
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91229
|0.00000
|2626
|2009.06.25 09:06
|modify
|546
|0.04
|0.85123
|0.91229
|0.00000
|2627
|2009.06.25 09:06
|modify
|547
|0.06
|0.85228
|0.91229
|0.00000
|2628
|2009.06.25 09:13
|sell
|548
|0.08
|0.85333
|0.00000
|0.00000
|2629
|2009.06.25 09:13
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79386
|0.00000
|2630
|2009.06.25 09:13
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79386
|0.00000
|2631
|2009.06.25 09:13
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79386
|0.00000
|2632
|2009.06.25 09:13
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91336
|0.00000
|2633
|2009.06.25 09:13
|modify
|546
|0.04
|0.85123
|0.91336
|0.00000
|2634
|2009.06.25 09:13
|modify
|547
|0.06
|0.85228
|0.91336
|0.00000
|2635
|2009.06.25 09:13
|modify
|548
|0.08
|0.85333
|0.91336
|0.00000
|2636
|2009.06.25 10:51
|sell
|549
|0.10
|0.85520
|0.00000
|0.00000
|2637
|2009.06.25 10:51
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79572
|0.00000
|2638
|2009.06.25 10:51
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79572
|0.00000
|2639
|2009.06.25 10:51
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79572
|0.00000
|2640
|2009.06.25 10:51
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91522
|0.00000
|2641
|2009.06.25 10:51
|modify
|546
|0.04
|0.85123
|0.91522
|0.00000
|2642
|2009.06.25 10:51
|modify
|547
|0.06
|0.85228
|0.91522
|0.00000
|2643
|2009.06.25 10:51
|modify
|548
|0.08
|0.85333
|0.91522
|0.00000
|2644
|2009.06.25 10:51
|modify
|549
|0.10
|0.85520
|0.91522
|0.00000
|2645
|2009.06.25 10:59
|sell
|550
|0.12
|0.85691
|0.00000
|0.00000
|2646
|2009.06.25 10:59
|modify
|542
|0.02
|0.85330
|0.79740
|0.00000
|2647
|2009.06.25 10:59
|modify
|543
|0.04
|0.85293
|0.79740
|0.00000
|2648
|2009.06.25 10:59
|modify
|544
|0.06
|0.85180
|0.79740
|0.00000
|2649
|2009.06.25 10:59
|modify
|545
|0.02
|0.85055
|0.91690
|0.00000
|2650
|2009.06.25 10:59
|modify
|546
|0.04
|0.85123
|0.91690
|0.00000
|2651
|2009.06.25 10:59
|modify
|547
|0.06
|0.85228
|0.91690
|0.00000
|2652
|2009.06.25 10:59
|modify
|548
|0.08
|0.85333
|0.91690
|0.00000
|2653
|2009.06.25 10:59
|modify
|549
|0.10
|0.85520
|0.91690
|0.00000
|2654
|2009.06.25 10:59
|modify
|550
|0.12
|0.85691
|0.91690
|0.00000
|2655
|2009.06.25 16:45
|close
|550
|0.12
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|42.94
|1706.55
|2656
|2009.06.25 16:45
|close
|549
|0.10
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|7.72
|1714.27
|2657
|2009.06.25 16:45
|close
|548
|0.08
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|-18.38
|1695.89
|2658
|2009.06.25 16:45
|close
|547
|0.06
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|-24.13
|1671.76
|2659
|2009.06.25 16:45
|close
|546
|0.04
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|-22.98
|1648.78
|2660
|2009.06.25 16:45
|close
|545
|0.02
|0.85473
|0.91690
|0.00000
|-13.72
|1635.06
|2661
|2009.06.25 16:45
|close
|544
|0.06
|0.85423
|0.79740
|0.00000
|23.75
|1658.82
|2662
|2009.06.25 16:45
|close
|543
|0.04
|0.85423
|0.79740
|0.00000
|8.41
|1667.23
|2663
|2009.06.25 16:45
|close
|542
|0.02
|0.85423
|0.79740
|0.00000
|3.00
|1670.23
|2664
|2009.06.26 06:50
|sell
|551
|0.02
|0.85620
|0.00000
|0.00000
|2665
|2009.06.26 06:50
|modify
|551
|0.02
|0.85620
|0.91625
|0.00000
|2666
|2009.06.26 08:01
|close
|551
|0.02
|0.85516
|0.91625
|0.00000
|3.41
|1673.64
|2667
|2009.06.26 09:11
|buy
|552
|0.02
|0.85352
|0.00000
|0.00000
|2668
|2009.06.26 09:11
|modify
|552
|0.02
|0.85352
|0.79349
|0.00000
|2669
|2009.06.26 09:13
|buy
|553
|0.04
|0.85266
|0.00000
|0.00000
|2670
|2009.06.26 09:13
|modify
|552
|0.02
|0.85352
|0.79264
|0.00000
|2671
|2009.06.26 09:13
|modify
|553
|0.04
|0.85266
|0.79264
|0.00000
|2672
|2009.06.26 11:57
|close
|553
|0.04
|0.85326
|0.79264
|0.00000
|3.94
|1677.58
|2673
|2009.06.26 11:57
|close
|552
|0.02
|0.85326
|0.79264
|0.00000
|-0.85
|1676.73
|2674
|2009.06.29 09:19
|buy
|554
|0.02
|0.84932
|0.00000
|0.00000
|2675
|2009.06.29 09:19
|modify
|554
|0.02
|0.84932
|0.78929
|0.00000
|2676
|2009.06.29 09:32
|buy
|555
|0.04
|0.84879
|0.00000
|0.00000
|2677
|2009.06.29 09:32
|modify
|554
|0.02
|0.84932
|0.78880
|0.00000
|2678
|2009.06.29 09:32
|modify
|555
|0.04
|0.84879
|0.78880
|0.00000
|2679
|2009.06.29 09:39
|buy
|556
|0.06
|0.84836
|0.00000
|0.00000
|2680
|2009.06.29 09:39
|modify
|554
|0.02
|0.84932
|0.78833
|0.00000
|2681
|2009.06.29 09:39
|modify
|555
|0.04
|0.84879
|0.78833
|0.00000
|2682
|2009.06.29 09:39
|modify
|556
|0.06
|0.84836
|0.78833
|0.00000
|2683
|2009.06.29 10:12
|close
|556
|0.06
|0.84886
|0.78833
|0.00000
|4.93
|1681.66
|2684
|2009.06.29 10:12
|close
|555
|0.04
|0.84886
|0.78833
|0.00000
|0.46
|1682.12
|2685
|2009.06.29 10:12
|close
|554
|0.02
|0.84886
|0.78833
|0.00000
|-1.51
|1680.61
|2686
|2009.06.30 04:55
|buy
|557
|0.02
|0.84845
|0.00000
|0.00000
|2687
|2009.06.30 04:55
|modify
|557
|0.02
|0.84845
|0.78843
|0.00000
|2688
|2009.06.30 08:00
|buy
|558
|0.04
|0.84709
|0.00000
|0.00000
|2689
|2009.06.30 08:00
|modify
|557
|0.02
|0.84845
|0.78702
|0.00000
|2690
|2009.06.30 08:00
|modify
|558
|0.04
|0.84709
|0.78702
|0.00000
|2691
|2009.06.30 08:01
|buy
|559
|0.06
|0.84604
|0.00000
|0.00000
|2692
|2009.06.30 08:01
|modify
|557
|0.02
|0.84845
|0.78598
|0.00000
|2693
|2009.06.30 08:01
|modify
|558
|0.04
|0.84709
|0.78598
|0.00000
|2694
|2009.06.30 08:01
|modify
|559
|0.06
|0.84604
|0.78598
|0.00000
|2695
|2009.06.30 09:07
|buy
|560
|0.08
|0.84447
|0.00000
|0.00000
|2696
|2009.06.30 09:07
|modify
|557
|0.02
|0.84845
|0.78445
|0.00000
|2697
|2009.06.30 09:07
|modify
|558
|0.04
|0.84709
|0.78445
|0.00000
|2698
|2009.06.30 09:07
|modify
|559
|0.06
|0.84604
|0.78445
|0.00000
|2699
|2009.06.30 09:07
|modify
|560
|0.08
|0.84447
|0.78445
|0.00000
|2700
|2009.06.30 10:11
|close
|560
|0.08
|0.84596
|0.78445
|0.00000
|19.56
|1700.17
|2701
|2009.06.30 10:11
|close
|559
|0.06
|0.84596
|0.78445
|0.00000
|-0.79
|1699.38
|2702
|2009.06.30 10:11
|close
|558
|0.04
|0.84596
|0.78445
|0.00000
|-7.41
|1691.97
|2703
|2009.06.30 10:11
|close
|557
|0.02
|0.84596
|0.78445
|0.00000
|-8.17
|1683.80
|2704
|2009.07.01 02:54
|sell
|561
|0.02
|0.85436
|0.00000
|0.00000
|2705
|2009.07.01 02:54
|modify
|561
|0.02
|0.85436
|0.91440
|0.00000
|2706
|2009.07.01 03:12
|close
|561
|0.02
|0.85350
|0.91440
|0.00000
|2.82
|1686.62
|2707
|2009.07.01 07:25
|sell
|562
|0.02
|0.85509
|0.00000
|0.00000
|2708
|2009.07.01 07:25
|modify
|562
|0.02
|0.85509
|0.91511
|0.00000
|2709
|2009.07.01 10:27
|sell
|563
|0.04
|0.85706
|0.00000
|0.00000
|2710
|2009.07.01 10:27
|modify
|562
|0.02
|0.85509
|0.91708
|0.00000
|2711
|2009.07.01 10:27
|modify
|563
|0.04
|0.85706
|0.91708
|0.00000
|2712
|2009.07.01 11:39
|close
|563
|0.04
|0.85610
|0.91708
|0.00000
|6.30
|1692.92
|2713
|2009.07.01 11:39
|close
|562
|0.02
|0.85610
|0.91708
|0.00000
|-3.32
|1689.60
|2714
|2009.07.02 08:08
|sell
|564
|0.02
|0.85949
|0.00000
|0.00000
|2715
|2009.07.02 08:08
|modify
|564
|0.02
|0.85949
|0.91952
|0.00000
|2716
|2009.07.02 08:32
|close
|564
|0.02
|0.85850
|0.91952
|0.00000
|3.25
|1692.85
|2717
|2009.07.02 08:51
|sell
|565
|0.02
|0.85971
|0.00000
|0.00000
|2718
|2009.07.02 08:51
|modify
|565
|0.02
|0.85971
|0.91973
|0.00000
|2719
|2009.07.02 08:51
|sell
|566
|0.04
|0.86027
|0.00000
|0.00000
|2720
|2009.07.02 08:51
|modify
|565
|0.02
|0.85971
|0.92029
|0.00000
|2721
|2009.07.02 08:51
|modify
|566
|0.04
|0.86027
|0.92029
|0.00000
|2722
|2009.07.02 08:52
|close
|566
|0.04
|0.85970
|0.92029
|0.00000
|3.74
|1696.59
|2723
|2009.07.02 08:52
|close
|565
|0.02
|0.85970
|0.92029
|0.00000
|0.03
|1696.62
|2724
|2009.07.02 09:11
|sell
|567
|0.02
|0.85981
|0.00000
|0.00000
|2725
|2009.07.02 09:11
|modify
|567
|0.02
|0.85981
|0.91982
|0.00000
|2726
|2009.07.02 09:39
|sell
|568
|0.04
|0.86039
|0.00000
|0.00000
|2727
|2009.07.02 09:39
|modify
|567
|0.02
|0.85981
|0.92040
|0.00000
|2728
|2009.07.02 09:39
|modify
|568
|0.04
|0.86039
|0.92040
|0.00000
|2729
|2009.07.02 09:41
|sell
|569
|0.06
|0.86099
|0.00000
|0.00000
|2730
|2009.07.02 09:41
|modify
|567
|0.02
|0.85981
|0.92102
|0.00000
|2731
|2009.07.02 09:41
|modify
|568
|0.04
|0.86039
|0.92102
|0.00000
|2732
|2009.07.02 09:41
|modify
|569
|0.06
|0.86099
|0.92102
|0.00000
|2733
|2009.07.02 09:42
|sell
|570
|0.08
|0.86158
|0.00000
|0.00000
|2734
|2009.07.02 09:42
|modify
|567
|0.02
|0.85981
|0.92159
|0.00000
|2735
|2009.07.02 09:42
|modify
|568
|0.04
|0.86039
|0.92159
|0.00000
|2736
|2009.07.02 09:42
|modify
|569
|0.06
|0.86099
|0.92159
|0.00000
|2737
|2009.07.02 09:42
|modify
|570
|0.08
|0.86158
|0.92159
|0.00000
|2738
|2009.07.02 09:51
|sell
|571
|0.10
|0.86216
|0.00000
|0.00000
|2739
|2009.07.02 09:51
|modify
|567
|0.02
|0.85981
|0.92215
|0.00000
|2740
|2009.07.02 09:51
|modify
|568
|0.04
|0.86039
|0.92215
|0.00000
|2741
|2009.07.02 09:51
|modify
|569
|0.06
|0.86099
|0.92215
|0.00000
|2742
|2009.07.02 09:51
|modify
|570
|0.08
|0.86158
|0.92215
|0.00000
|2743
|2009.07.02 09:51
|modify
|571
|0.10
|0.86216
|0.92215
|0.00000
|2744
|2009.07.02 11:45
|close
|571
|0.10
|0.86103
|0.92215
|0.00000
|18.55
|1715.17
|2745
|2009.07.02 11:45
|close
|570
|0.08
|0.86103
|0.92215
|0.00000
|7.22
|1722.39
|2746
|2009.07.02 11:45
|close
|569
|0.06
|0.86103
|0.92215
|0.00000
|-0.39
|1722.00
|2747
|2009.07.02 11:45
|close
|568
|0.04
|0.86103
|0.92215
|0.00000
|-4.20
|1717.80
|2748
|2009.07.02 11:45
|close
|567
|0.02
|0.86103
|0.92215
|0.00000
|-4.01
|1713.79
|2749
|2009.07.02 23:24
|buy
|572
|0.02
|0.85266
|0.00000
|0.00000
|2750
|2009.07.02 23:24
|modify
|572
|0.02
|0.85266
|0.79259
|0.00000
|2751
|2009.07.02 23:38
|close
|572
|0.02
|0.85370
|0.79259
|0.00000
|3.41
|1717.20
|2752
|2009.07.06 08:12
|sell
|573
|0.02
|0.85960
|0.00000
|0.00000
|2753
|2009.07.06 08:12
|modify
|573
|0.02
|0.85960
|0.91962
|0.00000
|2754
|2009.07.06 08:54
|sell
|574
|0.04
|0.86043
|0.00000
|0.00000
|2755
|2009.07.06 08:54
|modify
|573
|0.02
|0.85960
|0.92042
|0.00000
|2756
|2009.07.06 08:54
|modify
|574
|0.04
|0.86043
|0.92042
|0.00000
|2757
|2009.07.06 08:57
|sell
|575
|0.06
|0.86127
|0.00000
|0.00000
|2758
|2009.07.06 08:57
|modify
|573
|0.02
|0.85960
|0.92130
|0.00000
|2759
|2009.07.06 08:57
|modify
|574
|0.04
|0.86043
|0.92130
|0.00000
|2760
|2009.07.06 08:57
|modify
|575
|0.06
|0.86127
|0.92130
|0.00000
|2761
|2009.07.06 09:05
|sell
|576
|0.08
|0.86282
|0.00000
|0.00000
|2762
|2009.07.06 09:05
|modify
|573
|0.02
|0.85960
|0.92283
|0.00000
|2763
|2009.07.06 09:05
|modify
|574
|0.04
|0.86043
|0.92283
|0.00000
|2764
|2009.07.06 09:05
|modify
|575
|0.06
|0.86127
|0.92283
|0.00000
|2765
|2009.07.06 09:05
|modify
|576
|0.08
|0.86282
|0.92283
|0.00000
|2766
|2009.07.06 13:29
|close
|576
|0.08
|0.86145
|0.92283
|0.00000
|17.97
|1735.17
|2767
|2009.07.06 13:29
|close
|575
|0.06
|0.86145
|0.92283
|0.00000
|-1.77
|1733.40
|2768
|2009.07.06 13:29
|close
|574
|0.04
|0.86145
|0.92283
|0.00000
|-6.69
|1726.71
|2769
|2009.07.06 13:29
|close
|573
|0.02
|0.86145
|0.92283
|0.00000
|-6.07
|1720.64
|2770
|2009.07.07 07:57
|sell
|577
|0.02
|0.86038
|0.00000
|0.00000
|2771
|2009.07.07 07:57
|modify
|577
|0.02
|0.86038
|0.92037
|0.00000
|2772
|2009.07.07 10:09
|sell
|578
|0.04
|0.86122
|0.00000
|0.00000
|2773
|2009.07.07 10:09
|modify
|577
|0.02
|0.86038
|0.92123
|0.00000
|2774
|2009.07.07 10:09
|modify
|578
|0.04
|0.86122
|0.92123
|0.00000
|2775
|2009.07.07 10:30
|sell
|579
|0.06
|0.86179
|0.00000
|0.00000
|2776
|2009.07.07 10:30
|modify
|577
|0.02
|0.86038
|0.92184
|0.00000
|2777
|2009.07.07 10:30
|modify
|578
|0.04
|0.86122
|0.92184
|0.00000
|2778
|2009.07.07 10:30
|modify
|579
|0.06
|0.86179
|0.92184
|0.00000
|2779
|2009.07.07 10:30
|sell
|580
|0.08
|0.86237
|0.00000
|0.00000
|2780
|2009.07.07 10:30
|modify
|577
|0.02
|0.86038
|0.92234
|0.00000
|2781
|2009.07.07 10:30
|modify
|578
|0.04
|0.86122
|0.92234
|0.00000
|2782
|2009.07.07 10:30
|modify
|579
|0.06
|0.86179
|0.92234
|0.00000
|2783
|2009.07.07 10:30
|modify
|580
|0.08
|0.86237
|0.92234
|0.00000
|2784
|2009.07.07 10:40
|close
|580
|0.08
|0.86165
|0.92234
|0.00000
|9.45
|1730.09
|2785
|2009.07.07 10:40
|close
|579
|0.06
|0.86165
|0.92234
|0.00000
|1.38
|1731.47
|2786
|2009.07.07 10:40
|close
|578
|0.04
|0.86165
|0.92234
|0.00000
|-2.83
|1728.64
|2787
|2009.07.07 10:40
|close
|577
|0.02
|0.86165
|0.92234
|0.00000
|-4.17
|1724.47
|2788
|2009.07.07 10:46
|sell
|581
|0.02
|0.86171
|0.00000
|0.00000
|2789
|2009.07.07 10:46
|modify
|581
|0.02
|0.86171
|0.92172
|0.00000
|2790
|2009.07.07 11:22
|close
|581
|0.02
|0.86082
|0.92172
|0.00000
|2.92
|1727.39
|2791
|2009.07.08 09:02
|buy
|582
|0.02
|0.86225
|0.00000
|0.00000
|2792
|2009.07.08 09:02
|modify
|582
|0.02
|0.86225
|0.80223
|0.00000
|2793
|2009.07.08 09:36
|close
|582
|0.02
|0.86312
|0.80223
|0.00000
|2.86
|1730.25
|2794
|2009.07.10 05:39
|buy
|583
|0.02
|0.85672
|0.00000
|0.00000
|2795
|2009.07.10 05:39
|modify
|583
|0.02
|0.85672
|0.79669
|0.00000
|2796
|2009.07.10 07:34
|close
|583
|0.02
|0.85761
|0.79669
|0.00000
|2.92
|1733.17
|2797
|2009.07.10 09:29
|buy
|584
|0.02
|0.85561
|0.00000
|0.00000
|2798
|2009.07.10 09:29
|modify
|584
|0.02
|0.85561
|0.79562
|0.00000
|2799
|2009.07.10 09:54
|buy
|585
|0.04
|0.85489
|0.00000
|0.00000
|2800
|2009.07.10 09:54
|modify
|584
|0.02
|0.85561
|0.79487
|0.00000
|2801
|2009.07.10 09:54
|modify
|585
|0.04
|0.85489
|0.79487
|0.00000
|2802
|2009.07.10 11:59
|close
|585
|0.04
|0.85543
|0.79487
|0.00000
|3.55
|1736.72
|2803
|2009.07.10 11:59
|close
|584
|0.02
|0.85543
|0.79487
|0.00000
|-0.59
|1736.13