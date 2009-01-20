Strategy Tester Report
Piplite v3.1
AlpariUK-Demo (Build 224)

SimboloEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Periodo30 Minuti (M30) 2009.01.12 00:00 - 2009.07.10 22:30 (2009.01.10 - 2009.07.13)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
Parametri_Account_Settings_="Set your Account info"; InitialAccount=1000; GMTOffset=2; IBFXmicro=true; TradeComment="Piplite"; MoneyManagementset="Set your trading tolerance"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=99; UsePowerOutSL=true; MoneyMangement=true; MaximumRisk=1; LotSize=0.02; LotIncrement=0.02; Slippage=3; _Piplite_EA_Set_="Set trade parameters"; ProfitTarget=1; ProfitSkew=14; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=2; ReverseDirection=true; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtect=false; Window=40; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; _Day_Time_Set_="Set days and time to trade"; UseTradeTime=true; TradeHourStart=20; TradeHourEnd=9; Sunday=true; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; NFP_Friday=false;
Barre sotto esame7181Ticks adoperati per il modello5507225Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale1000.00
Profitto totale netto736.13Profitto lordo2547.55Perdita lorda-1811.42
Fattore di profitto (profit factor)1.41Ricompensa attesa1.26
Drawdown assoluto476.64Drawdown massimo883.07 (53.64%)Drawdown relativo59.20% (878.72)
Operazioni totali585Posizioni al ribasso (vincite %)309 (53.40%)Posizioni al rialzo (vincite %)276 (52.90%)
Operazioni con profitto (% del totale)311 (53.16%)Operazioni in perdita (% del totale)274 (46.84%)
Il piu' grandeoperazione con profito157.45operazione in perdita-63.67
Mediaoperazione con profito8.19operazione in perdita-6.61
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)7 (263.02)perdite consecutive (perdita in denaro)10 (-115.73)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)263.02 (7)perdita consecutiva (numero delle perdite)-208.22 (9)
Mediavincite consecutive2perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.01.12 00:00sell10.010.892100.000000.00000
22009.01.12 00:00modify10.010.892100.952650.00000
32009.01.12 00:12close10.010.891120.952650.000001.611001.61
42009.01.12 08:05sell20.010.891090.000000.00000
52009.01.12 08:05modify20.010.891090.951180.00000
62009.01.12 08:23close20.010.890140.951180.000001.561003.17
72009.01.12 09:39sell30.010.891600.000000.00000
82009.01.12 09:40modify30.010.891600.951500.00000
92009.01.12 09:53sell40.020.893270.000000.00000
102009.01.12 09:53modify30.010.891600.953320.00000
112009.01.12 09:53modify40.020.893270.953320.00000
122009.01.13 06:55buy50.010.899750.000000.00000
132009.01.13 06:55modify30.010.891600.959290.00000
142009.01.13 06:55modify40.020.893270.959290.00000
152009.01.13 06:55modify50.010.899750.839790.00000
162009.01.13 08:35sell60.030.903640.000000.00000
172009.01.13 08:35modify30.010.891600.963690.00000
182009.01.13 08:35modify40.020.893270.963690.00000
192009.01.13 08:35modify50.010.899750.844190.00000
202009.01.13 08:35modify60.030.903640.963690.00000
212009.01.13 08:40sell70.040.904800.000000.00000
222009.01.13 08:40modify30.010.891600.964750.00000
232009.01.13 08:40modify40.020.893270.964750.00000
242009.01.13 08:40modify50.010.899750.845250.00000
252009.01.13 08:40modify60.030.903640.964750.00000
262009.01.13 08:40modify70.040.904800.964750.00000
272009.01.13 10:35sell80.050.906130.000000.00000
282009.01.13 10:35modify30.010.891600.966110.00000
292009.01.13 10:35modify40.020.893270.966110.00000
302009.01.13 10:35modify50.010.899750.846610.00000
312009.01.13 10:35modify60.030.903640.966110.00000
322009.01.13 10:35modify70.040.904800.966110.00000
332009.01.13 10:35modify80.050.906130.966110.00000
342009.01.13 10:39sell90.060.907500.000000.00000
352009.01.13 10:39modify30.010.891600.967540.00000
362009.01.13 10:39modify40.020.893270.967540.00000
372009.01.13 10:39modify50.010.899750.848040.00000
382009.01.13 10:39modify60.030.903640.967540.00000
392009.01.13 10:39modify70.040.904800.967540.00000
402009.01.13 10:39modify80.050.906130.967540.00000
412009.01.13 10:39modify90.060.907500.967540.00000
422009.01.14 09:40close90.060.903430.967540.0000040.151043.32
432009.01.14 09:40close80.050.903430.967540.0000022.191065.51
442009.01.14 09:40close70.040.903430.967540.000009.021074.53
452009.01.14 09:40close60.030.903430.967540.000001.041075.58
462009.01.14 09:40close50.010.902930.848040.000005.211080.79
472009.01.14 09:40close40.020.903430.967540.00000-33.361047.43
482009.01.14 09:40close30.010.903430.967540.00000-19.431028.00
492009.01.14 09:40buy100.010.903570.000000.00000
502009.01.14 09:40modify100.010.903570.843700.00000
512009.01.14 09:46buy110.020.902720.000000.00000
522009.01.14 09:46modify100.010.903570.842790.00000
532009.01.14 09:46modify110.020.902720.842790.00000
542009.01.14 09:46buy120.030.901700.000000.00000
552009.01.14 09:46modify100.010.903570.841850.00000
562009.01.14 09:46modify110.020.902720.841850.00000
572009.01.14 09:46modify120.030.901700.841850.00000
582009.01.14 09:47close120.030.902540.841850.000004.141032.14
592009.01.14 09:47close110.020.902540.841850.00000-0.601031.54
602009.01.14 09:47close100.010.902540.841850.00000-1.691029.85
612009.01.14 09:47buy130.010.902970.000000.00000
622009.01.14 09:47modify130.010.902970.843010.00000
632009.01.14 09:56close130.010.903910.843010.000001.541031.39
642009.01.14 09:56buy140.010.904380.000000.00000
652009.01.14 09:56modify140.010.904380.844440.00000
662009.01.14 10:08close140.010.905280.844440.000001.481032.87
672009.01.14 10:55sell150.010.911330.000000.00000
682009.01.14 10:55modify150.010.911330.971400.00000
692009.01.14 11:19close150.010.910220.971400.000001.821034.69
702009.01.15 08:11buy160.010.900290.000000.00000
712009.01.15 08:11modify160.010.900290.840330.00000
722009.01.15 08:23buy170.020.899600.000000.00000
732009.01.15 08:24modify160.010.900290.839500.00000
742009.01.15 08:24modify170.020.899600.839500.00000
752009.01.15 08:26close170.020.900210.839500.000002.001036.69
762009.01.15 08:26close160.010.900210.839500.00000-0.141036.55
772009.01.15 08:26buy180.010.900410.000000.00000
782009.01.15 08:26modify180.010.900410.840350.00000
792009.01.15 08:35buy190.020.899720.000000.00000
802009.01.15 08:35modify180.010.900410.839600.00000
812009.01.15 08:35modify190.020.899720.839600.00000
822009.01.15 08:37buy200.030.898700.000000.00000
832009.01.15 08:37modify180.010.900410.838420.00000
842009.01.15 08:37modify190.020.899720.838420.00000
852009.01.15 08:37modify200.030.898700.838420.00000
862009.01.15 08:41close200.030.899530.838420.000004.091040.64
872009.01.15 08:41close190.020.899530.838420.00000-0.621040.02
882009.01.15 08:41close180.010.899530.838420.00000-1.441038.58
892009.01.15 08:41buy210.010.899950.000000.00000
902009.01.15 08:41modify210.010.899950.839990.00000
912009.01.15 08:51buy220.020.899200.000000.00000
922009.01.15 08:51modify210.010.899950.839170.00000
932009.01.15 08:51modify220.020.899200.839170.00000
942009.01.15 08:52buy230.030.898430.000000.00000
952009.01.15 08:52modify210.010.899950.838460.00000
962009.01.15 08:52modify220.020.899200.838460.00000
972009.01.15 08:52modify230.030.898430.838460.00000
982009.01.15 09:03close230.030.899090.838460.000003.261041.84
992009.01.15 09:03close220.020.899090.838460.00000-0.361041.48
1002009.01.15 09:03close210.010.899090.838460.00000-1.411040.07
1012009.01.15 10:29sell240.010.903960.000000.00000
1022009.01.15 10:29modify240.010.903960.964000.00000
1032009.01.15 10:36sell250.020.905390.000000.00000
1042009.01.15 10:36modify240.010.903960.965470.00000
1052009.01.15 10:36modify250.020.905390.965470.00000
1062009.01.15 10:37close250.020.904520.965470.000002.861042.93
1072009.01.15 10:37close240.010.904520.965470.00000-0.921042.01
1082009.01.16 02:53buy260.010.894250.000000.00000
1092009.01.16 02:53modify260.010.894250.834000.00000
1102009.01.16 03:08buy270.020.893100.000000.00000
1112009.01.16 03:08modify260.010.894250.833280.00000
1122009.01.16 03:08modify270.020.893100.833280.00000
1132009.01.16 03:17close270.020.893830.833280.000002.401044.41
1142009.01.16 03:17close260.010.893830.833280.00000-0.691043.72
1152009.01.16 03:22buy280.010.893800.000000.00000
1162009.01.16 03:23modify280.010.893800.834000.00000
1172009.01.16 04:32close280.010.894950.834000.000001.881045.60
1182009.01.16 06:53buy290.010.892770.000000.00000
1192009.01.16 06:53modify290.010.892770.832400.00000
1202009.01.16 08:27buy300.020.890900.000000.00000
1212009.01.16 08:27modify290.010.892770.830820.00000
1222009.01.16 08:27modify300.020.890900.830820.00000
1232009.01.16 08:47close300.020.892150.830820.000004.111049.71
1242009.01.16 08:47close290.010.892150.830820.00000-1.011048.70
1252009.01.16 09:54buy310.010.889950.000000.00000
1262009.01.16 09:54modify310.010.889950.830020.00000
1272009.01.16 10:08buy320.020.887600.000000.00000
1282009.01.16 10:09modify310.010.889950.827700.00000
1292009.01.16 10:09modify320.020.887600.827700.00000
1302009.01.16 10:15buy330.030.885250.000000.00000
1312009.01.16 10:15modify310.010.889950.825310.00000
1322009.01.16 10:15modify320.020.887600.825310.00000
1332009.01.16 10:15modify330.030.885250.825310.00000
1342009.01.16 11:11close330.030.886970.825310.000008.481057.18
1352009.01.16 11:11close320.020.886970.825310.00000-2.071055.11
1362009.01.16 11:11close310.010.886970.825310.00000-4.891050.22
1372009.01.19 08:41sell340.010.901800.000000.00000
1382009.01.19 08:42modify340.010.901800.962000.00000
1392009.01.19 08:44sell350.020.903000.000000.00000
1402009.01.19 08:44modify340.010.901800.962990.00000
1412009.01.19 08:44modify350.020.903000.962990.00000
1422009.01.19 08:45sell360.030.904140.000000.00000
1432009.01.19 08:45modify340.010.901800.964010.00000
1442009.01.19 08:45modify350.020.903000.964010.00000
1452009.01.19 08:45modify360.030.904140.964010.00000
1462009.01.19 09:02close360.030.903010.964010.000005.561055.78
1472009.01.19 09:02close350.020.903010.964010.00000-0.031055.75
1482009.01.19 09:02close340.010.903010.964010.00000-1.991053.76
1492009.01.19 09:36sell370.010.903700.000000.00000
1502009.01.19 09:37modify370.010.903700.963800.00000
1512009.01.19 09:54sell380.020.905500.000000.00000
1522009.01.19 09:54modify370.010.903700.965560.00000
1532009.01.19 09:54modify380.020.905500.965560.00000
1542009.01.19 09:59sell390.030.907440.000000.00000
1552009.01.19 09:59modify370.010.903700.967380.00000
1562009.01.19 09:59modify380.020.905500.967380.00000
1572009.01.19 09:59modify390.030.907440.967380.00000
1582009.01.19 10:14close390.030.905970.967380.000007.251061.01
1592009.01.19 10:14close380.020.905970.967380.00000-1.551059.46
1602009.01.19 10:14close370.010.905970.967380.00000-3.731055.73
1612009.01.19 10:32sell400.010.907220.000000.00000
1622009.01.19 10:32modify400.010.907220.967190.00000
1632009.01.19 10:37close400.010.906080.967190.000001.871057.60
1642009.01.19 23:11sell410.010.909100.000000.00000
1652009.01.19 23:12modify410.010.909100.969000.00000
1662009.01.19 23:38close410.010.908130.969000.000001.591059.19
1672009.01.20 01:28sell420.010.909970.000000.00000
1682009.01.20 01:28modify420.010.909970.970160.00000
1692009.01.20 01:28sell430.020.910900.000000.00000
1702009.01.20 01:28modify420.010.909970.971100.00000
1712009.01.20 01:28modify430.020.910900.971100.00000
1722009.01.20 01:31sell440.030.911800.000000.00000
1732009.01.20 01:31modify420.010.909970.971720.00000
1742009.01.20 01:31modify430.020.910900.971720.00000
1752009.01.20 01:31modify440.030.911800.971720.00000
1762009.01.20 01:37close440.030.910900.971720.000004.441063.63
1772009.01.20 01:37close430.020.910900.971720.000000.001063.63
1782009.01.20 01:37close420.010.910900.971720.00000-1.531062.10
1792009.01.20 01:54sell450.010.911350.000000.00000
1802009.01.20 01:54modify450.010.911350.971330.00000
1812009.01.20 05:28sell460.020.914000.000000.00000
1822009.01.20 05:28modify450.010.911350.973890.00000
1832009.01.20 05:28modify460.020.914000.973890.00000
1842009.01.20 06:03sell470.030.917090.000000.00000
1852009.01.20 06:03modify450.010.911350.977280.00000
1862009.01.20 06:03modify460.020.914000.977280.00000
1872009.01.20 06:03modify470.030.917090.977280.00000
1882009.01.20 06:51close470.030.914940.977280.0000010.601072.70
1892009.01.20 06:51close460.020.914940.977280.00000-3.091069.61
1902009.01.20 06:51close450.010.914940.977280.00000-5.901063.71
1912009.01.20 06:55buy480.010.909190.000000.00000
1922009.01.20 06:55modify480.010.909190.849360.00000
1932009.01.20 06:58close480.010.910390.849360.000001.971065.68
1942009.01.20 08:56sell490.010.916870.000000.00000
1952009.01.20 08:56modify490.010.916870.976950.00000
1962009.01.20 09:28sell500.020.919760.000000.00000
1972009.01.20 09:28modify490.010.916870.979740.00000
1982009.01.20 09:28modify500.020.919760.979740.00000
1992009.01.20 09:41sell510.030.922570.000000.00000
2002009.01.20 09:41modify490.010.916870.982600.00000
2012009.01.20 09:41modify500.020.919760.982600.00000
2022009.01.20 09:41modify510.030.922570.982600.00000
2032009.01.20 10:13sell520.040.927000.000000.00000
2042009.01.20 10:13modify490.010.916870.987100.00000
2052009.01.20 10:13modify500.020.919760.987100.00000
2062009.01.20 10:13modify510.030.922570.987100.00000
2072009.01.20 10:13modify520.040.927000.987100.00000
2082009.01.20 17:51close520.040.923080.987100.0000025.761091.44
2092009.01.20 17:51close510.030.923080.987100.00000-2.511088.93
2102009.01.20 17:51close500.020.923080.987100.00000-10.911078.02
2112009.01.20 17:51close490.010.923080.987100.00000-10.201067.82
2122009.01.20 23:04sell530.010.929400.000000.00000
2132009.01.20 23:04modify530.010.929400.989760.00000
2142009.01.20 23:17close530.010.928300.989760.000001.801069.62
2152009.01.21 04:15sell540.010.930300.000000.00000
2162009.01.21 04:15modify540.010.930300.990180.00000
2172009.01.21 04:17close540.010.929260.990180.000001.701071.32
2182009.01.21 08:10sell550.010.931780.000000.00000
2192009.01.21 08:10modify550.010.931780.991900.00000
2202009.01.21 08:11sell560.020.932900.000000.00000
2212009.01.21 08:11modify550.010.931780.992810.00000
2222009.01.21 08:11modify560.020.932900.992810.00000
2232009.01.21 08:15close560.020.932060.992810.000002.761074.08
2242009.01.21 08:15close550.010.932060.992810.00000-0.461073.62
2252009.01.21 08:19sell570.010.931780.000000.00000
2262009.01.21 08:19modify570.010.931780.991840.00000
2272009.01.21 08:36sell580.020.932810.000000.00000
2282009.01.21 08:36modify570.010.931780.992800.00000
2292009.01.21 08:36modify580.020.932810.992800.00000
2302009.01.21 08:39close580.020.932010.992800.000002.631076.25
2312009.01.21 08:39close570.010.932010.992800.00000-0.381075.87
2322009.01.21 08:45sell590.010.932160.000000.00000
2332009.01.21 08:45modify590.010.932160.992140.00000
2342009.01.21 08:53sell600.020.933170.000000.00000
2352009.01.21 08:53modify590.010.932160.993240.00000
2362009.01.21 08:53modify600.020.933170.993240.00000
2372009.01.21 08:57sell610.030.934200.000000.00000
2382009.01.21 08:57modify590.010.932160.994180.00000
2392009.01.21 08:57modify600.020.933170.994180.00000
2402009.01.21 08:57modify610.030.934200.994180.00000
2412009.01.21 09:16sell620.040.936150.000000.00000
2422009.01.21 09:16modify590.010.932160.996330.00000
2432009.01.21 09:16modify600.020.933170.996330.00000
2442009.01.21 09:16modify610.030.934200.996330.00000
2452009.01.21 09:16modify620.040.936150.996330.00000
2462009.01.21 09:39sell630.050.938250.000000.00000
2472009.01.21 09:39modify590.010.932160.998200.00000
2482009.01.21 09:39modify600.020.933170.998200.00000
2492009.01.21 09:39modify610.030.934200.998200.00000
2502009.01.21 09:39modify620.040.936150.998200.00000
2512009.01.21 09:39modify630.050.938250.998200.00000
2522009.01.21 10:59close630.050.935060.998200.0000026.201102.07
2532009.01.21 10:59close620.040.935060.998200.000007.161109.23
2542009.01.21 10:59close610.030.935060.998200.00000-4.231105.00
2552009.01.21 10:59close600.020.935060.998200.00000-6.211098.79
2562009.01.21 10:59close590.010.935060.998200.00000-4.771094.02
2572009.01.22 08:02sell640.010.937440.000000.00000
2582009.01.22 08:02modify640.010.937440.997580.00000
2592009.01.22 08:03sell650.020.938860.000000.00000
2602009.01.22 08:03modify640.010.937440.998850.00000
2612009.01.22 08:03modify650.020.938860.998850.00000
2622009.01.22 08:06close650.020.938070.998850.000002.591096.61
2632009.01.22 08:06close640.010.938070.998850.00000-1.041095.57
2642009.01.22 08:06sell660.010.937580.000000.00000
2652009.01.22 08:06modify660.010.937580.997490.00000
2662009.01.22 08:19sell670.020.938950.000000.00000
2672009.01.22 08:19modify660.010.937580.999000.00000
2682009.01.22 08:19modify670.020.938950.999000.00000
2692009.01.22 08:20close670.020.938050.999000.000002.961098.53
2702009.01.22 08:20close660.010.938050.999000.00000-0.781097.75
2712009.01.22 08:20sell680.010.937590.000000.00000
2722009.01.22 08:20modify680.010.937590.997640.00000
2732009.01.22 08:57close680.010.936560.997640.000001.691099.44
2742009.01.22 09:12sell690.010.938420.000000.00000
2752009.01.22 09:12modify690.010.938420.998560.00000
2762009.01.22 09:18sell700.020.939800.000000.00000
2772009.01.22 09:18modify690.010.938420.999710.00000
2782009.01.22 09:18modify700.020.939800.999710.00000
2792009.01.22 09:24close700.020.938960.999710.000002.761102.20
2802009.01.22 09:24close690.010.938960.999710.00000-0.891101.31
2812009.01.22 09:24sell710.010.938520.000000.00000
2822009.01.22 09:24modify710.010.938520.998580.00000
2832009.01.22 10:13sell720.020.940080.000000.00000
2842009.01.22 10:13modify710.010.938521.000190.00000
2852009.01.22 10:13modify720.020.940081.000190.00000
2862009.01.22 10:35close720.020.939181.000190.000002.951104.26
2872009.01.22 10:35close710.010.939181.000190.00000-1.081103.18
2882009.01.23 03:07sell730.010.940500.000000.00000
2892009.01.23 03:07modify730.010.940501.000470.00000
2902009.01.23 04:06close730.010.939191.000470.000002.151105.33
2912009.01.23 05:53sell740.010.941410.000000.00000
2922009.01.23 05:53modify740.010.941411.001390.00000
2932009.01.23 05:55close740.010.940501.001390.000001.501106.83
2942009.01.23 09:08buy750.010.937100.000000.00000
2952009.01.23 09:08modify750.010.937100.877000.00000
2962009.01.23 09:13buy760.020.935780.000000.00000
2972009.01.23 09:13modify750.010.937100.875830.00000
2982009.01.23 09:13modify760.020.935780.875830.00000
2992009.01.23 09:17close760.020.936780.875830.000003.291110.12
3002009.01.23 09:17close750.010.936780.875830.00000-0.521109.60
3012009.01.23 10:29sell770.010.942400.000000.00000
3022009.01.23 10:29modify770.010.942401.002350.00000
3032009.01.23 10:30sell780.020.943650.000000.00000
3042009.01.23 10:30modify770.010.942401.003630.00000
3052009.01.23 10:30modify780.020.943651.003630.00000
3062009.01.23 10:30close780.020.942641.003630.000003.321112.92
3072009.01.23 10:30close770.010.942641.003630.00000-0.401112.52
3082009.01.23 10:39sell790.010.943030.000000.00000
3092009.01.23 10:39modify790.010.943031.003190.00000
3102009.01.23 10:39sell800.020.944250.000000.00000
3112009.01.23 10:39modify790.010.943031.004370.00000
3122009.01.23 10:39modify800.020.944251.004370.00000
3132009.01.23 10:41close800.020.942991.004370.000004.141116.66
3142009.01.23 10:41close790.010.942991.004370.000000.071116.73
3152009.01.23 10:41sell810.010.943060.000000.00000
3162009.01.23 10:41modify810.010.943061.003130.00000
3172009.01.23 10:45close810.010.941961.003130.000001.811118.54
3182009.01.23 10:49sell820.010.943080.000000.00000
3192009.01.23 10:49modify820.010.943081.003300.00000
3202009.01.23 10:55sell830.020.944300.000000.00000
3212009.01.23 10:56modify820.010.943081.004400.00000
3222009.01.23 10:56modify830.020.944301.004400.00000
3232009.01.23 10:57close830.020.943181.004400.000003.681122.22
3242009.01.23 10:57close820.010.943181.004400.00000-0.161122.06
3252009.01.23 10:58sell840.010.943100.000000.00000
3262009.01.23 10:58modify840.010.943101.003040.00000
3272009.01.23 12:37close840.010.942241.003040.000001.411123.47
3282009.01.26 00:04sell850.010.945000.000000.00000
3292009.01.26 00:05modify850.010.945001.004900.00000
3302009.01.26 00:12sell860.020.947700.000000.00000
3312009.01.26 00:12modify850.010.945001.007640.00000
3322009.01.26 00:12modify860.020.947701.007640.00000
3332009.01.26 00:34sell870.030.950250.000000.00000
3342009.01.26 00:34modify850.010.945001.010210.00000
3352009.01.26 00:34modify860.020.947701.010210.00000
3362009.01.26 00:34modify870.030.950251.010210.00000
3372009.01.26 00:54close870.030.948111.010210.0000010.551134.02
3382009.01.26 00:54close860.020.948111.010210.00000-1.351132.67
3392009.01.26 00:54close850.010.948111.010210.00000-5.111127.56
3402009.01.26 00:54sell880.010.947650.000000.00000
3412009.01.26 00:54modify880.010.947651.007500.00000
3422009.01.26 01:02close880.010.946641.007500.000001.661129.22
3432009.01.26 01:20sell890.010.947770.000000.00000
3442009.01.26 01:20modify890.010.947771.007760.00000
3452009.01.26 01:28close890.010.946751.007760.000001.671130.89
3462009.01.26 02:19sell900.010.948120.000000.00000
3472009.01.26 02:19modify900.010.948121.008160.00000
3482009.01.26 02:28close900.010.947041.008160.000001.771132.66
3492009.01.26 06:35sell910.010.949110.000000.00000
3502009.01.26 06:35modify910.010.949111.009200.00000
3512009.01.26 06:53sell920.020.951200.000000.00000
3522009.01.26 06:53modify910.010.949111.011150.00000
3532009.01.26 06:53modify920.020.951201.011150.00000
3542009.01.26 06:57close920.020.949611.011150.000005.221137.88
3552009.01.26 06:57close910.010.949611.011150.00000-0.821137.06
3562009.01.26 06:57sell930.010.949120.000000.00000
3572009.01.26 06:57modify930.010.949121.009130.00000
3582009.01.26 07:13sell940.020.951620.000000.00000
3592009.01.26 07:13modify930.010.949121.011610.00000
3602009.01.26 07:13modify940.020.951621.011610.00000
3612009.01.26 07:18close940.020.950271.011610.000004.441141.50
3622009.01.26 07:18close930.010.950271.011610.00000-1.891139.61
3632009.01.26 07:18sell950.010.949900.000000.00000
3642009.01.26 07:18modify950.010.949901.009920.00000
3652009.01.26 08:11close950.010.949021.009920.000001.441141.05
3662009.01.26 09:02buy960.010.945080.000000.00000
3672009.01.26 09:02modify960.010.945080.885060.00000
3682009.01.26 09:21buy970.020.943400.000000.00000
3692009.01.26 09:21modify960.010.945080.883380.00000
3702009.01.26 09:21modify970.020.943400.883380.00000
3712009.01.26 09:39close970.020.944350.883380.000003.121144.17
3722009.01.26 09:39close960.010.944350.883380.00000-1.201142.97
3732009.01.26 10:27buy980.010.942990.000000.00000
3742009.01.26 10:27modify980.010.942990.882940.00000
3752009.01.26 10:29buy990.020.941560.000000.00000
3762009.01.26 10:29modify980.010.942990.881490.00000
3772009.01.26 10:29modify990.020.941560.881490.00000
3782009.01.26 10:32buy1000.030.940130.000000.00000
3792009.01.26 10:32modify980.010.942990.880100.00000
3802009.01.26 10:32modify990.020.941560.880100.00000
3812009.01.26 10:32modify1000.030.940130.880100.00000
3822009.01.26 10:38close1000.030.941250.880100.000005.511148.48
3832009.01.26 10:38close990.020.941250.880100.00000-1.021147.46
3842009.01.26 10:38close980.010.941250.880100.00000-2.861144.60
3852009.01.26 10:38buy1010.010.941630.000000.00000
3862009.01.26 10:38modify1010.010.941630.881610.00000
3872009.01.26 10:56close1010.010.942570.881610.000001.541146.14
3882009.01.27 07:35buy1020.010.938930.000000.00000
3892009.01.27 07:35modify1020.010.938930.878900.00000
3902009.01.27 08:45buy1030.020.937370.000000.00000
3912009.01.27 08:45modify1020.010.938930.877360.00000
3922009.01.27 08:45modify1030.020.937370.877360.00000
3932009.01.27 08:58buy1040.030.935800.000000.00000
3942009.01.27 08:58modify1020.010.938930.875780.00000
3952009.01.27 08:58modify1030.020.937370.875780.00000
3962009.01.27 08:58modify1040.030.935800.875780.00000
3972009.01.27 09:33buy1050.040.933290.000000.00000
3982009.01.27 09:33modify1020.010.938930.873270.00000
3992009.01.27 09:33modify1030.020.937370.873270.00000
4002009.01.27 09:33modify1040.030.935800.873270.00000
4012009.01.27 09:33modify1050.040.933290.873270.00000
4022009.01.27 09:53close1050.040.935550.873270.0000014.851160.99
4032009.01.27 09:53close1040.030.935550.873270.00000-1.231159.76
4042009.01.27 09:53close1030.020.935550.873270.00000-5.981153.78
4052009.01.27 09:53close1020.010.935550.873270.00000-5.551148.23
4062009.01.28 06:04buy1060.010.929350.000000.00000
4072009.01.28 06:04modify1060.010.929350.869360.00000
4082009.01.28 06:06buy1070.020.928830.000000.00000
4092009.01.28 06:06modify1060.010.929350.868780.00000
4102009.01.28 06:06modify1070.020.928830.868780.00000
4112009.01.28 06:13buy1080.030.928320.000000.00000
4122009.01.28 06:13modify1060.010.929350.868300.00000
4132009.01.28 06:13modify1070.020.928830.868300.00000
4142009.01.28 06:13modify1080.030.928320.868300.00000
4152009.01.28 06:14buy1090.040.927770.000000.00000
4162009.01.28 06:14modify1060.010.929350.867710.00000
4172009.01.28 06:14modify1070.020.928830.867710.00000
4182009.01.28 06:14modify1080.030.928320.867710.00000
4192009.01.28 06:14modify1090.040.927770.867710.00000
4202009.01.28 06:42close1090.040.928480.867710.000004.661152.89
4212009.01.28 06:42close1080.030.928480.867710.000000.791153.68
4222009.01.28 06:42close1070.020.928480.867710.00000-1.151152.53
4232009.01.28 06:42close1060.010.928480.867710.00000-1.431151.10
4242009.01.28 08:59sell1100.010.932280.000000.00000
4252009.01.28 08:59modify1100.010.932280.992300.00000
4262009.01.28 09:14sell1110.020.933700.000000.00000
4272009.01.28 09:14modify1100.010.932280.993730.00000
4282009.01.28 09:14modify1110.020.933700.993730.00000
4292009.01.28 09:20close1110.020.932890.993730.000002.661153.76
4302009.01.28 09:20close1100.010.932890.993730.00000-1.001152.76
4312009.01.28 09:21sell1120.010.932450.000000.00000
4322009.01.28 09:21modify1120.010.932450.992460.00000
4332009.01.28 09:30close1120.010.931000.992460.000002.381155.14
4342009.01.29 05:22sell1130.010.926540.000000.00000
4352009.01.29 05:22modify1130.010.926540.986610.00000
4362009.01.29 06:59sell1140.020.927920.000000.00000
4372009.01.29 06:59modify1130.010.926540.987960.00000
4382009.01.29 06:59modify1140.020.927920.987960.00000
4392009.01.29 08:10close1140.020.927110.987960.000002.661157.80
4402009.01.29 08:10close1130.010.927110.987960.00000-0.941156.86
4412009.01.29 09:33buy1150.010.924130.000000.00000
4422009.01.29 09:33modify1150.010.924130.864080.00000
4432009.01.29 10:02close1150.010.925080.864080.000001.561158.42
4442009.01.30 08:41buy1160.010.904140.000000.00000
4452009.01.30 08:41modify1160.010.904140.844130.00000
4462009.01.30 08:59close1160.010.905330.844130.000001.961160.38
4472009.01.30 10:00buy1170.010.903700.000000.00000
4482009.01.30 10:00modify1170.010.903700.843710.00000
4492009.01.30 10:04buy1180.020.902750.000000.00000
4502009.01.30 10:04modify1170.010.903700.842740.00000
4512009.01.30 10:04modify1180.020.902750.842740.00000
4522009.01.30 10:04buy1190.030.901800.000000.00000
4532009.01.30 10:04modify1170.010.903700.841760.00000
4542009.01.30 10:04modify1180.020.902750.841760.00000
4552009.01.30 10:04modify1190.030.901800.841760.00000
4562009.01.30 10:15buy1200.040.900850.000000.00000
4572009.01.30 10:15modify1170.010.903700.840860.00000
4582009.01.30 10:15modify1180.020.902750.840860.00000
4592009.01.30 10:15modify1190.030.901800.840860.00000
4602009.01.30 10:15modify1200.040.900850.840860.00000
4612009.01.30 10:30buy1210.050.899890.000000.00000
4622009.01.30 10:30modify1170.010.903700.839880.00000
4632009.01.30 10:30modify1180.020.902750.839880.00000
4642009.01.30 10:30modify1190.030.901800.839880.00000
4652009.01.30 10:30modify1200.040.900850.839880.00000
4662009.01.30 10:30modify1210.050.899890.839880.00000
4672009.01.30 10:31buy1220.060.898940.000000.00000
4682009.01.30 10:31modify1170.010.903700.838920.00000
4692009.01.30 10:31modify1180.020.902750.838920.00000
4702009.01.30 10:31modify1190.030.901800.838920.00000
4712009.01.30 10:31modify1200.040.900850.838920.00000
4722009.01.30 10:31modify1210.050.899890.838920.00000
4732009.01.30 10:31modify1220.060.898940.838920.00000
4742009.01.30 10:34buy1230.070.897990.000000.00000
4752009.01.30 10:34modify1170.010.903700.837980.00000
4762009.01.30 10:34modify1180.020.902750.837980.00000
4772009.01.30 10:34modify1190.030.901800.837980.00000
4782009.01.30 10:34modify1200.040.900850.837980.00000
4792009.01.30 10:34modify1210.050.899890.837980.00000
4802009.01.30 10:34modify1220.060.898940.837980.00000
4812009.01.30 10:34modify1230.070.897990.837980.00000
4822009.01.30 11:00close1230.070.899990.837980.0000023.001183.38
4832009.01.30 11:00close1220.060.899990.837980.0000010.351193.73
4842009.01.30 11:00close1210.050.899990.837980.000000.821194.55
4852009.01.30 11:00close1200.040.899990.837980.00000-5.661188.89
4862009.01.30 11:00close1190.030.899990.837980.00000-8.921179.97
4872009.01.30 11:00close1180.020.899990.837980.00000-9.071170.90
4882009.01.30 11:00close1170.010.899990.837980.00000-6.091164.81
4892009.01.30 22:00buy1240.010.883230.000000.00000
4902009.01.30 22:00modify1240.010.883230.823240.00000
4912009.02.02 00:03sell1250.010.883400.000000.00000
4922009.02.02 00:05modify1240.010.883230.824000.00000
4932009.02.02 00:05modify1250.010.883400.943500.00000
4942009.02.02 08:12sell1260.020.887830.000000.00000
4952009.02.02 08:12modify1240.010.883230.828350.00000
4962009.02.02 08:12modify1250.010.883400.947850.00000
4972009.02.02 08:12modify1260.020.887830.947850.00000
4982009.02.02 08:58sell1270.030.889660.000000.00000
4992009.02.02 08:58modify1240.010.883230.830200.00000
5002009.02.02 08:58modify1250.010.883400.949700.00000
5012009.02.02 08:58modify1260.020.887830.949700.00000
5022009.02.02 08:58modify1270.030.889660.949700.00000
5032009.02.02 09:08sell1280.040.892100.000000.00000
5042009.02.02 09:08modify1240.010.883230.832620.00000
5052009.02.02 09:08modify1250.010.883400.952120.00000
5062009.02.02 09:08modify1260.020.887830.952120.00000
5072009.02.02 09:08modify1270.030.889660.952120.00000
5082009.02.02 09:08modify1280.040.892100.952120.00000
5092009.02.02 09:38sell1290.050.894540.000000.00000
5102009.02.02 09:38modify1240.010.883230.835070.00000
5112009.02.02 09:38modify1250.010.883400.954570.00000
5122009.02.02 09:38modify1260.020.887830.954570.00000
5132009.02.02 09:38modify1270.030.889660.954570.00000
5142009.02.02 09:38modify1280.040.892100.954570.00000
5152009.02.02 09:38modify1290.050.894540.954570.00000
5162009.02.02 10:51sell1300.060.897850.000000.00000
5172009.02.02 10:51modify1240.010.883230.838370.00000
5182009.02.02 10:51modify1250.010.883400.957870.00000
5192009.02.02 10:51modify1260.020.887830.957870.00000
5202009.02.02 10:51modify1270.030.889660.957870.00000
5212009.02.02 10:51modify1280.040.892100.957870.00000
5222009.02.02 10:51modify1290.050.894540.957870.00000
5232009.02.02 10:51modify1300.060.897850.957870.00000
5242009.02.02 11:30close1300.060.893430.957870.0000043.581208.39
5252009.02.02 11:30close1290.050.893430.957870.000009.121217.51
5262009.02.02 11:30close1280.040.893430.957870.00000-8.741208.77
5272009.02.02 11:30close1270.030.893430.957870.00000-18.591190.18
5282009.02.02 11:30close1260.020.893430.957870.00000-18.401171.78
5292009.02.02 11:30close1250.010.893430.957870.00000-16.491155.29
5302009.02.02 11:30close1240.010.892930.838370.0000015.931171.22
5312009.02.03 03:08sell1310.010.904210.000000.00000
5322009.02.03 03:08modify1310.010.904210.964230.00000
5332009.02.03 03:20close1310.010.903160.964230.000001.721172.94
5342009.02.03 03:23sell1320.010.904220.000000.00000
5352009.02.03 03:23modify1320.010.904220.964250.00000
5362009.02.03 08:46close1320.010.903220.964250.000001.641174.58
5372009.02.03 09:06buy1330.010.901700.000000.00000
5382009.02.03 09:06modify1330.010.901700.841670.00000
5392009.02.03 10:11close1330.010.902580.841670.000001.441176.02
5402009.02.04 07:56sell1340.010.905440.000000.00000
5412009.02.04 07:56modify1340.010.905440.965480.00000
5422009.02.04 07:59sell1350.020.906670.000000.00000
5432009.02.04 07:59modify1340.010.905440.966690.00000
5442009.02.04 07:59modify1350.020.906670.966690.00000
5452009.02.04 08:06close1350.020.905960.966690.000002.331178.35
5462009.02.04 08:06close1340.010.905960.966690.00000-0.851177.50
5472009.02.04 08:27sell1360.010.907060.000000.00000
5482009.02.04 08:27modify1360.010.907060.967080.00000
5492009.02.04 08:30close1360.010.905930.967080.000001.861179.36
5502009.02.04 09:06buy1370.010.901900.000000.00000
5512009.02.04 09:06modify1370.010.901900.841860.00000
5522009.02.04 09:11close1370.010.902870.841860.000001.591180.95
5532009.02.04 09:27buy1380.010.901910.000000.00000
5542009.02.04 09:28modify1380.010.901910.841900.00000
5552009.02.04 10:11buy1390.020.900100.000000.00000
5562009.02.04 10:11modify1380.010.901910.840080.00000
5572009.02.04 10:11modify1390.020.900100.840080.00000
5582009.02.04 10:17buy1400.030.898280.000000.00000
5592009.02.04 10:17modify1380.010.901910.838260.00000
5602009.02.04 10:17modify1390.020.900100.838260.00000
5612009.02.04 10:17modify1400.030.898280.838260.00000
5622009.02.04 11:10close1400.030.899770.838260.000007.351188.30
5632009.02.04 11:10close1390.020.899770.838260.00000-1.081187.22
5642009.02.04 11:10close1380.010.899770.838260.00000-3.521183.70
5652009.02.05 08:07sell1410.010.890980.000000.00000
5662009.02.05 08:07modify1410.010.890980.951020.00000
5672009.02.05 08:10sell1420.020.891600.000000.00000
5682009.02.05 08:10modify1410.010.890980.951590.00000
5692009.02.05 08:10modify1420.020.891600.951590.00000
5702009.02.05 08:27close1420.020.891010.951590.000001.941185.64
5712009.02.05 08:27close1410.010.891010.951590.00000-0.051185.59
5722009.02.05 08:27sell1430.010.891000.000000.00000
5732009.02.05 08:28modify1430.010.891000.950900.00000
5742009.02.05 08:35sell1440.020.891620.000000.00000
5752009.02.05 08:35modify1430.010.891000.951610.00000
5762009.02.05 08:35modify1440.020.891620.951610.00000
5772009.02.05 08:39sell1450.030.892240.000000.00000
5782009.02.05 08:39modify1430.010.891000.952260.00000
5792009.02.05 08:39modify1440.020.891620.952260.00000
5802009.02.05 08:39modify1450.030.892240.952260.00000
5812009.02.05 09:06close1450.030.891340.952260.000004.441190.03
5822009.02.05 09:06close1440.020.891340.952260.000000.921190.95
5832009.02.05 09:06close1430.010.891340.952260.00000-0.551190.40
5842009.02.05 10:27buy1460.010.887390.000000.00000
5852009.02.05 10:27modify1460.010.887390.827380.00000
5862009.02.05 10:33close1460.010.888280.827380.000001.461191.86
5872009.02.09 09:41buy1470.010.873400.000000.00000
5882009.02.09 09:41modify1470.010.873400.813380.00000
5892009.02.09 10:12buy1480.020.872110.000000.00000
5902009.02.09 10:12modify1470.010.873400.812100.00000
5912009.02.09 10:12modify1480.020.872110.812100.00000
5922009.02.09 10:29buy1490.030.870800.000000.00000
5932009.02.09 10:29modify1470.010.873400.810820.00000
5942009.02.09 10:29modify1480.020.872110.810820.00000
5952009.02.09 10:29modify1490.030.870800.810820.00000
5962009.02.09 10:43close1490.030.871840.810820.000005.131196.99
5972009.02.09 10:43close1480.020.871840.810820.00000-0.891196.10
5982009.02.09 10:43close1470.010.871840.810820.00000-2.571193.53
5992009.02.09 10:46buy1500.010.871700.000000.00000
6002009.02.09 10:46modify1500.010.871700.811670.00000
6012009.02.09 13:37close1500.010.872870.811670.000001.931195.46
6022009.02.10 01:33buy1510.010.870560.000000.00000
6032009.02.10 01:33modify1510.010.870560.810540.00000
6042009.02.10 02:05buy1520.020.869010.000000.00000
6052009.02.10 02:05modify1510.010.870560.808950.00000
6062009.02.10 02:05modify1520.020.869010.808950.00000
6072009.02.10 02:19buy1530.030.867470.000000.00000
6082009.02.10 02:19modify1510.010.870560.807400.00000
6092009.02.10 02:19modify1520.020.869010.807400.00000
6102009.02.10 02:19modify1530.030.867470.807400.00000
6112009.02.10 02:58close1530.030.868670.807400.000005.921201.38
6122009.02.10 02:58close1520.020.868670.807400.00000-1.111200.27
6132009.02.10 02:58close1510.010.868670.807400.00000-3.111197.16
6142009.02.10 03:23buy1540.010.867400.000000.00000
6152009.02.10 03:24modify1540.010.867400.807500.00000
6162009.02.10 04:20buy1550.020.865210.000000.00000
6172009.02.10 04:20modify1540.010.867400.805280.00000
6182009.02.10 04:20modify1550.020.865210.805280.00000
6192009.02.10 06:37close1550.020.866290.805280.000003.551200.71
6202009.02.10 06:37close1540.010.866290.805280.00000-1.821198.89
6212009.02.10 09:45sell1560.010.869900.000000.00000
6222009.02.10 09:45modify1560.010.869900.929870.00000
6232009.02.10 10:11sell1570.020.872600.000000.00000
6242009.02.10 10:11modify1560.010.869900.932750.00000
6252009.02.10 10:11modify1570.020.872600.932750.00000
6262009.02.11 01:53sell1580.030.889660.000000.00000
6272009.02.11 01:53modify1560.010.869900.949630.00000
6282009.02.11 01:53modify1570.020.872600.949630.00000
6292009.02.11 01:53modify1580.030.889660.949630.00000
6302009.02.11 06:28sell1590.040.890610.000000.00000
6312009.02.11 06:28modify1560.010.869900.950580.00000
6322009.02.11 06:28modify1570.020.872600.950580.00000
6332009.02.11 06:28modify1580.030.889660.950580.00000
6342009.02.11 06:28modify1590.040.890610.950580.00000
6352009.02.11 06:42sell1600.050.891700.000000.00000
6362009.02.11 06:43modify1560.010.869900.951600.00000
6372009.02.11 06:43modify1570.020.872600.951600.00000
6382009.02.11 06:43modify1580.030.889660.951600.00000
6392009.02.11 06:43modify1590.040.890610.951600.00000
6402009.02.11 06:43modify1600.050.891700.951600.00000
6412009.02.11 06:43sell1610.060.892980.000000.00000
6422009.02.11 06:43modify1560.010.869900.953330.00000
6432009.02.11 06:43modify1570.020.872600.953330.00000
6442009.02.11 06:43modify1580.030.889660.953330.00000
6452009.02.11 06:43modify1590.040.890610.953330.00000
6462009.02.11 06:43modify1600.050.891700.953330.00000
6472009.02.11 06:43modify1610.060.892980.953330.00000
6482009.02.11 06:43sell1620.070.894130.000000.00000
6492009.02.11 06:43modify1560.010.869900.954360.00000
6502009.02.11 06:43modify1570.020.872600.954360.00000
6512009.02.11 06:43modify1580.030.889660.954360.00000
6522009.02.11 06:43modify1590.040.890610.954360.00000
6532009.02.11 06:43modify1600.050.891700.954360.00000
6542009.02.11 06:43modify1610.060.892980.954360.00000
6552009.02.11 06:43modify1620.070.894130.954360.00000
6562009.02.11 06:43sell1630.080.895170.000000.00000
6572009.02.11 06:43modify1560.010.869900.955400.00000
6582009.02.11 06:43modify1570.020.872600.955400.00000
6592009.02.11 06:43modify1580.030.889660.955400.00000
6602009.02.11 06:43modify1590.040.890610.955400.00000
6612009.02.11 06:43modify1600.050.891700.955400.00000
6622009.02.11 06:43modify1610.060.892980.955400.00000
6632009.02.11 06:43modify1620.070.894130.955400.00000
6642009.02.11 06:43modify1630.080.895170.955400.00000
6652009.02.11 07:58sell1640.090.897540.000000.00000
6662009.02.11 07:58modify1560.010.869900.957480.00000
6672009.02.11 07:58modify1570.020.872600.957480.00000
6682009.02.11 07:58modify1580.030.889660.957480.00000
6692009.02.11 07:58modify1590.040.890610.957480.00000
6702009.02.11 07:58modify1600.050.891700.957480.00000
6712009.02.11 07:58modify1610.060.892980.957480.00000
6722009.02.11 07:58modify1620.070.894130.957480.00000
6732009.02.11 07:58modify1630.080.895170.957480.00000
6742009.02.11 07:58modify1640.090.897540.957480.00000
6752009.02.11 11:13close1640.090.891970.957480.0000082.411281.30
6762009.02.11 11:13close1630.080.891970.957480.0000042.081323.38
6772009.02.11 11:13close1620.070.891970.957480.0000024.861348.24
6782009.02.11 11:13close1610.060.891970.957480.000009.961358.20
6792009.02.11 11:13close1600.050.891970.957480.00000-2.221355.98
6802009.02.11 11:13close1590.040.891970.957480.00000-8.941347.04
6812009.02.11 11:13close1580.030.891970.957480.00000-11.391335.65
6822009.02.11 11:13close1570.020.891970.957480.00000-63.671271.98
6832009.02.11 11:13close1560.010.891970.957480.00000-36.281235.70
6842009.02.12 08:54sell1650.010.900040.000000.00000
6852009.02.12 08:54modify1650.010.900040.960010.00000
6862009.02.12 08:58sell1660.020.900950.000000.00000
6872009.02.12 08:58modify1650.010.900040.960930.00000
6882009.02.12 08:58modify1660.020.900950.960930.00000
6892009.02.12 09:17sell1670.030.902400.000000.00000
6902009.02.12 09:17modify1650.010.900040.962410.00000
6912009.02.12 09:17modify1660.020.900950.962410.00000
6922009.02.12 09:17modify1670.030.902400.962410.00000
6932009.02.12 09:26sell1680.040.903800.000000.00000
6942009.02.12 09:27modify1650.010.900040.963900.00000
6952009.02.12 09:27modify1660.020.900950.963900.00000
6962009.02.12 09:27modify1670.030.902400.963900.00000
6972009.02.12 09:27modify1680.040.903800.963900.00000
6982009.02.12 10:42sell1690.050.906320.000000.00000
6992009.02.12 10:42modify1650.010.900040.966370.00000
7002009.02.12 10:42modify1660.020.900950.966370.00000
7012009.02.12 10:42modify1670.030.902400.966370.00000
7022009.02.12 10:42modify1680.040.903800.966370.00000
7032009.02.12 10:42modify1690.050.906320.966370.00000
7042009.02.12 11:45close1690.050.903610.966370.0000022.271257.97
7052009.02.12 11:45close1680.040.903610.966370.000001.251259.22
7062009.02.12 11:45close1670.030.903610.966370.00000-5.961253.26
7072009.02.12 11:45close1660.020.903610.966370.00000-8.751244.51
7082009.02.12 11:45close1650.010.903610.966370.00000-5.861238.65
7092009.02.13 03:13buy1700.010.898520.000000.00000
7102009.02.13 03:13modify1700.010.898520.838400.00000
7112009.02.13 05:22close1700.010.899390.838400.000001.431240.08
7122009.02.13 08:42buy1710.010.896800.000000.00000
7132009.02.13 08:42modify1710.010.896800.836700.00000
7142009.02.13 08:52buy1720.020.895410.000000.00000
7152009.02.13 08:52modify1710.010.896800.835370.00000
7162009.02.13 08:52modify1720.020.895410.835370.00000
7172009.02.13 09:38buy1730.030.893200.000000.00000
7182009.02.13 09:38modify1710.010.896800.833320.00000
7192009.02.13 09:38modify1720.020.895410.833320.00000
7202009.02.13 09:38modify1730.030.893200.833320.00000
7212009.02.13 10:09buy1740.040.890300.000000.00000
7222009.02.13 10:09modify1710.010.896800.830330.00000
7232009.02.13 10:09modify1720.020.895410.830330.00000
7242009.02.13 10:09modify1730.030.893200.830330.00000
7252009.02.13 10:09modify1740.040.890300.830330.00000
7262009.02.13 10:52buy1750.050.887340.000000.00000
7272009.02.13 10:52modify1710.010.896800.827350.00000
7282009.02.13 10:52modify1720.020.895410.827350.00000
7292009.02.13 10:52modify1730.030.893200.827350.00000
7302009.02.13 10:52modify1740.040.890300.827350.00000
7312009.02.13 10:52modify1750.050.887340.827350.00000
7322009.02.13 14:55close1750.050.891080.827350.0000030.741270.82
7332009.02.13 14:55close1740.040.891080.827350.000005.131275.95
7342009.02.13 14:55close1730.030.891080.827350.00000-10.461265.49
7352009.02.13 14:55close1720.020.891080.827350.00000-14.241251.25
7362009.02.13 14:55close1710.010.891080.827350.00000-9.401241.85
7372009.02.16 00:00sell1760.010.899800.000000.00000
7382009.02.16 00:00modify1760.010.899800.959500.00000
7392009.02.16 00:08close1760.010.898850.959500.000001.561243.41
7402009.02.16 00:08sell1770.010.898500.000000.00000
7412009.02.16 00:09modify1770.010.898500.958400.00000
7422009.02.16 01:53close1770.010.897630.958400.000001.431244.84
7432009.02.16 08:08sell1780.010.900030.000000.00000
7442009.02.16 08:08modify1780.010.900030.960250.00000
7452009.02.16 08:30close1780.010.899040.960250.000001.621246.46
7462009.02.16 10:13buy1790.010.894980.000000.00000
7472009.02.16 10:13modify1790.010.894980.835030.00000
7482009.02.16 10:16buy1800.020.894000.000000.00000
7492009.02.16 10:16modify1790.010.894980.834080.00000
7502009.02.16 10:16modify1800.020.894000.834080.00000
7512009.02.16 10:20close1800.020.894700.834080.000002.301248.76
7522009.02.16 10:20close1790.010.894700.834080.00000-0.461248.30
7532009.02.16 10:21buy1810.010.895000.000000.00000
7542009.02.16 10:22modify1810.010.895000.835100.00000
7552009.02.16 10:38close1810.010.895950.835100.000001.561249.86
7562009.02.17 02:08buy1820.010.893810.000000.00000
7572009.02.17 02:08modify1820.010.893810.833700.00000
7582009.02.17 02:09close1820.010.894680.833700.000001.431251.29
7592009.02.17 02:12buy1830.010.893790.000000.00000
7602009.02.17 02:12modify1830.010.893790.833400.00000
7612009.02.17 02:30buy1840.020.892800.000000.00000
7622009.02.17 02:30modify1830.010.893790.832730.00000
7632009.02.17 02:30modify1840.020.892800.832730.00000
7642009.02.17 04:09buy1850.030.890900.000000.00000
7652009.02.17 04:09modify1830.010.893790.830960.00000
7662009.02.17 04:09modify1840.020.892800.830960.00000
7672009.02.17 04:09modify1850.030.890900.830960.00000
7682009.02.17 08:26close1850.030.892270.830960.000006.751258.04
7692009.02.17 08:26close1840.020.892270.830960.00000-1.741256.30
7702009.02.17 08:26close1830.010.892270.830960.00000-2.501253.80
7712009.02.17 08:58sell1860.010.893310.000000.00000
7722009.02.17 08:58modify1860.010.893310.953430.00000
7732009.02.17 09:22close1860.010.892430.953430.000001.451255.25
7742009.02.17 10:31buy1870.010.888560.000000.00000
7752009.02.17 10:31modify1870.010.888560.828180.00000
7762009.02.18 09:09sell1880.010.886000.000000.00000
7772009.02.18 09:09modify1870.010.888560.826490.00000
7782009.02.18 09:09modify1880.010.886000.945990.00000
7792009.02.18 09:09sell1890.020.886380.000000.00000
7802009.02.18 09:09modify1870.010.888560.826980.00000
7812009.02.18 09:09modify1880.010.886000.946480.00000
7822009.02.18 09:09modify1890.020.886380.946480.00000
7832009.02.18 09:12sell1900.030.886820.000000.00000
7842009.02.18 09:12modify1870.010.888560.827400.00000
7852009.02.18 09:12modify1880.010.886000.946900.00000
7862009.02.18 09:12modify1890.020.886380.946900.00000
7872009.02.18 09:12modify1900.030.886820.946900.00000
7882009.02.18 09:12sell1910.040.887200.000000.00000
7892009.02.18 09:12modify1870.010.888560.827660.00000
7902009.02.18 09:12modify1880.010.886000.947160.00000
7912009.02.18 09:12modify1890.020.886380.947160.00000
7922009.02.18 09:12modify1900.030.886820.947160.00000
7932009.02.18 09:12modify1910.040.887200.947160.00000
7942009.02.18 09:17sell1920.050.887630.000000.00000
7952009.02.18 09:17modify1870.010.888560.828200.00000
7962009.02.18 09:17modify1880.010.886000.947700.00000
7972009.02.18 09:17modify1890.020.886380.947700.00000
7982009.02.18 09:17modify1900.030.886820.947700.00000
7992009.02.18 09:17modify1910.040.887200.947700.00000
8002009.02.18 09:17modify1920.050.887630.947700.00000
8012009.02.18 09:23sell1930.060.888100.000000.00000
8022009.02.18 09:23modify1870.010.888560.828500.00000
8032009.02.18 09:23modify1880.010.886000.948000.00000
8042009.02.18 09:23modify1890.020.886380.948000.00000
8052009.02.18 09:23modify1900.030.886820.948000.00000
8062009.02.18 09:23modify1910.040.887200.948000.00000
8072009.02.18 09:23modify1920.050.887630.948000.00000
8082009.02.18 09:23modify1930.060.888100.948000.00000
8092009.02.18 09:23sell1940.070.888500.000000.00000
8102009.02.18 09:23modify1870.010.888560.829200.00000
8112009.02.18 09:23modify1880.010.886000.948700.00000
8122009.02.18 09:23modify1890.020.886380.948700.00000
8132009.02.18 09:23modify1900.030.886820.948700.00000
8142009.02.18 09:23modify1910.040.887200.948700.00000
8152009.02.18 09:23modify1920.050.887630.948700.00000
8162009.02.18 09:23modify1930.060.888100.948700.00000
8172009.02.18 09:23modify1940.070.888500.948700.00000
8182009.02.18 09:24sell1950.080.888950.000000.00000
8192009.02.18 09:24modify1870.010.888560.829420.00000
8202009.02.18 09:24modify1880.010.886000.948920.00000
8212009.02.18 09:24modify1890.020.886380.948920.00000
8222009.02.18 09:24modify1900.030.886820.948920.00000
8232009.02.18 09:24modify1910.040.887200.948920.00000
8242009.02.18 09:24modify1920.050.887630.948920.00000
8252009.02.18 09:24modify1930.060.888100.948920.00000
8262009.02.18 09:24modify1940.070.888500.948920.00000
8272009.02.18 09:24modify1950.080.888950.948920.00000
8282009.02.18 09:24sell1960.090.889320.000000.00000
8292009.02.18 09:24modify1870.010.888560.830000.00000
8302009.02.18 09:24modify1880.010.886000.949500.00000
8312009.02.18 09:24modify1890.020.886380.949500.00000
8322009.02.18 09:24modify1900.030.886820.949500.00000
8332009.02.18 09:24modify1910.040.887200.949500.00000
8342009.02.18 09:24modify1920.050.887630.949500.00000
8352009.02.18 09:24modify1930.060.888100.949500.00000
8362009.02.18 09:24modify1940.070.888500.949500.00000
8372009.02.18 09:24modify1950.080.888950.949500.00000
8382009.02.18 09:24modify1960.090.889320.949500.00000
8392009.02.18 09:27sell1970.100.889720.000000.00000
8402009.02.18 09:27modify1870.010.888560.830250.00000
8412009.02.18 09:27modify1880.010.886000.949750.00000
8422009.02.18 09:27modify1890.020.886380.949750.00000
8432009.02.18 09:27modify1900.030.886820.949750.00000
8442009.02.18 09:27modify1910.040.887200.949750.00000
8452009.02.18 09:27modify1920.050.887630.949750.00000
8462009.02.18 09:27modify1930.060.888100.949750.00000
8472009.02.18 09:27modify1940.070.888500.949750.00000
8482009.02.18 09:27modify1950.080.888950.949750.00000
8492009.02.18 09:27modify1960.090.889320.949750.00000
8502009.02.18 09:27modify1970.100.889720.949750.00000
8512009.02.18 09:27sell1980.110.890110.000000.00000
8522009.02.18 09:27modify1870.010.888560.830640.00000
8532009.02.18 09:27modify1880.010.886000.950140.00000
8542009.02.18 09:27modify1890.020.886380.950140.00000
8552009.02.18 09:27modify1900.030.886820.950140.00000
8562009.02.18 09:27modify1910.040.887200.950140.00000
8572009.02.18 09:27modify1920.050.887630.950140.00000
8582009.02.18 09:27modify1930.060.888100.950140.00000
8592009.02.18 09:27modify1940.070.888500.950140.00000
8602009.02.18 09:27modify1950.080.888950.950140.00000
8612009.02.18 09:27modify1960.090.889320.950140.00000
8622009.02.18 09:27modify1970.100.889720.950140.00000
8632009.02.18 09:27modify1980.110.890110.950140.00000
8642009.02.18 09:28sell1990.120.890510.000000.00000
8652009.02.18 09:28modify1870.010.888560.830980.00000
8662009.02.18 09:28modify1880.010.886000.950480.00000
8672009.02.18 09:28modify1890.020.886380.950480.00000
8682009.02.18 09:28modify1900.030.886820.950480.00000
8692009.02.18 09:28modify1910.040.887200.950480.00000
8702009.02.18 09:28modify1920.050.887630.950480.00000
8712009.02.18 09:28modify1930.060.888100.950480.00000
8722009.02.18 09:28modify1940.070.888500.950480.00000
8732009.02.18 09:28modify1950.080.888950.950480.00000
8742009.02.18 09:28modify1960.090.889320.950480.00000
8752009.02.18 09:28modify1970.100.889720.950480.00000
8762009.02.18 09:28modify1980.110.890110.950480.00000
8772009.02.18 09:28modify1990.120.890510.950480.00000
8782009.02.18 09:38sell2000.130.890910.000000.00000
8792009.02.18 09:38modify1870.010.888560.831390.00000
8802009.02.18 09:38modify1880.010.886000.950890.00000
8812009.02.18 09:38modify1890.020.886380.950890.00000
8822009.02.18 09:38modify1900.030.886820.950890.00000
8832009.02.18 09:38modify1910.040.887200.950890.00000
8842009.02.18 09:38modify1920.050.887630.950890.00000
8852009.02.18 09:38modify1930.060.888100.950890.00000
8862009.02.18 09:38modify1940.070.888500.950890.00000
8872009.02.18 09:38modify1950.080.888950.950890.00000
8882009.02.18 09:38modify1960.090.889320.950890.00000
8892009.02.18 09:38modify1970.100.889720.950890.00000
8902009.02.18 09:38modify1980.110.890110.950890.00000
8912009.02.18 09:38modify1990.120.890510.950890.00000
8922009.02.18 09:38modify2000.130.890910.950890.00000
8932009.02.18 09:38sell2010.140.891330.000000.00000
8942009.02.18 09:38modify1870.010.888560.831900.00000
8952009.02.18 09:38modify1880.010.886000.951400.00000
8962009.02.18 09:38modify1890.020.886380.951400.00000
8972009.02.18 09:38modify1900.030.886820.951400.00000
8982009.02.18 09:38modify1910.040.887200.951400.00000
8992009.02.18 09:38modify1920.050.887630.951400.00000
9002009.02.18 09:38modify1930.060.888100.951400.00000
9012009.02.18 09:38modify1940.070.888500.951400.00000
9022009.02.18 09:38modify1950.080.888950.951400.00000
9032009.02.18 09:38modify1960.090.889320.951400.00000
9042009.02.18 09:38modify1970.100.889720.951400.00000
9052009.02.18 09:38modify1980.110.890110.951400.00000
9062009.02.18 09:38modify1990.120.890510.951400.00000
9072009.02.18 09:38modify2000.130.890910.951400.00000
9082009.02.18 09:38modify2010.140.891330.951400.00000
9092009.02.18 09:39sell2020.150.891770.000000.00000
9102009.02.18 09:39modify1870.010.888560.832360.00000
9112009.02.18 09:39modify1880.010.886000.951860.00000
9122009.02.18 09:39modify1890.020.886380.951860.00000
9132009.02.18 09:39modify1900.030.886820.951860.00000
9142009.02.18 09:39modify1910.040.887200.951860.00000
9152009.02.18 09:39modify1920.050.887630.951860.00000
9162009.02.18 09:39modify1930.060.888100.951860.00000
9172009.02.18 09:39modify1940.070.888500.951860.00000
9182009.02.18 09:39modify1950.080.888950.951860.00000
9192009.02.18 09:39modify1960.090.889320.951860.00000
9202009.02.18 09:39modify1970.100.889720.951860.00000
9212009.02.18 09:39modify1980.110.890110.951860.00000
9222009.02.18 09:39modify1990.120.890510.951860.00000
9232009.02.18 09:39modify2000.130.890910.951860.00000
9242009.02.18 09:39modify2010.140.891330.951860.00000
9252009.02.18 09:39modify2020.150.891770.951860.00000
9262009.02.18 09:56close2020.150.889770.951860.0000049.321304.57
9272009.02.18 09:56close2010.140.889770.951860.0000035.901340.47
9282009.02.18 09:56close2000.130.889770.951860.0000024.361364.83
9292009.02.18 09:56close1990.120.889770.951860.0000014.601379.43
9302009.02.18 09:56close1980.110.889770.951860.000006.151385.58
9312009.02.18 09:56close1970.100.889770.951860.00000-0.821384.76
9322009.02.18 09:56close1960.090.889770.951860.00000-6.661378.10
9332009.02.18 09:56close1950.080.889770.951860.00000-10.791367.31
9342009.02.18 09:56close1940.070.889770.951860.00000-14.611352.70
9352009.02.18 09:56close1930.060.889770.951860.00000-16.471336.23
9362009.02.18 09:56close1920.050.889770.951860.00000-17.591318.64
9372009.02.18 09:56close1910.040.889770.951860.00000-16.901301.74
9382009.02.18 09:56close1900.030.889770.951860.00000-14.551287.19
9392009.02.18 09:56close1890.020.889770.951860.00000-11.141276.05
9402009.02.18 09:56close1880.010.889770.951860.00000-6.201269.85
9412009.02.18 09:56close1870.010.889270.832360.000001.161271.01
9422009.02.18 10:06sell2030.010.890040.000000.00000
9432009.02.18 10:06modify2030.010.890040.950200.00000
9442009.02.18 10:17close2030.010.888840.950200.000001.971272.98
9452009.02.18 10:24sell2040.010.890100.000000.00000
9462009.02.18 10:24modify2040.010.890100.950200.00000
9472009.02.18 10:56close2040.010.889230.950200.000001.431274.41
9482009.02.19 08:31buy2050.010.879950.000000.00000
9492009.02.19 08:31modify2050.010.879950.819810.00000
9502009.02.19 08:31buy2060.020.879480.000000.00000
9512009.02.19 08:31modify2050.010.879950.819340.00000
9522009.02.19 08:31modify2060.020.879480.819340.00000
9532009.02.19 08:31buy2070.030.879080.000000.00000
9542009.02.19 08:31modify2050.010.879950.818900.00000
9552009.02.19 08:31modify2060.020.879480.818900.00000
9562009.02.19 08:31modify2070.030.879080.818900.00000
9572009.02.19 08:39close2070.030.879520.818900.000002.171276.58
9582009.02.19 08:39close2060.020.879520.818900.000000.131276.71
9592009.02.19 08:39close2050.010.879520.818900.00000-0.701276.01
9602009.02.19 08:43buy2080.010.879900.000000.00000
9612009.02.19 08:43modify2080.010.879900.819840.00000
9622009.02.19 08:47buy2090.020.879490.000000.00000
9632009.02.19 08:47modify2080.010.879900.819330.00000
9642009.02.19 08:47modify2090.020.879490.819330.00000
9652009.02.19 08:47buy2100.030.879140.000000.00000
9662009.02.19 08:47modify2080.010.879900.819000.00000
9672009.02.19 08:47modify2090.020.879490.819000.00000
9682009.02.19 08:47modify2100.030.879140.819000.00000
9692009.02.19 08:59buy2110.040.878690.000000.00000
9702009.02.19 08:59modify2080.010.879900.818720.00000
9712009.02.19 08:59modify2090.020.879490.818720.00000
9722009.02.19 08:59modify2100.030.879140.818720.00000
9732009.02.19 08:59modify2110.040.878690.818720.00000
9742009.02.19 09:44close2110.040.879320.818720.000004.151280.16
9752009.02.19 09:44close2100.030.879320.818720.000000.891281.05
9762009.02.19 09:44close2090.020.879320.818720.00000-0.561280.49
9772009.02.19 09:44close2080.010.879320.818720.00000-0.951279.54
9782009.02.20 09:11sell2120.010.888100.000000.00000
9792009.02.20 09:11modify2120.010.888100.948040.00000
9802009.02.20 09:24sell2130.020.889210.000000.00000
9812009.02.20 09:24modify2120.010.888100.949180.00000
9822009.02.20 09:24modify2130.020.889210.949180.00000
9832009.02.20 09:33close2130.020.888380.949180.000002.731282.27
9842009.02.20 09:33close2120.010.888380.949180.00000-0.461281.81
9852009.02.20 10:31buy2140.010.883780.000000.00000
9862009.02.20 10:31modify2140.010.883780.823810.00000
9872009.02.20 10:40close2140.010.884690.823810.000001.491283.30
9882009.02.20 10:52buy2150.010.884050.000000.00000
9892009.02.20 10:52modify2150.010.884050.824000.00000
9902009.02.20 17:51close2150.010.884980.824000.000001.531284.83
9912009.02.23 10:16buy2160.010.886710.000000.00000
9922009.02.23 10:16modify2160.010.886710.826590.00000
9932009.02.23 10:20buy2170.020.885800.000000.00000
9942009.02.23 10:20modify2160.010.886710.825870.00000
9952009.02.23 10:20modify2170.020.885800.825870.00000
9962009.02.23 10:28buy2180.030.884850.000000.00000
9972009.02.23 10:28modify2160.010.886710.824890.00000
9982009.02.23 10:28modify2170.020.885800.824890.00000
9992009.02.23 10:28modify2180.030.884850.824890.00000
10002009.02.23 10:48buy2190.040.883900.000000.00000
10012009.02.23 10:48modify2160.010.886710.824000.00000
10022009.02.23 10:48modify2170.020.885800.824000.00000
10032009.02.23 10:48modify2180.030.884850.824000.00000
10042009.02.23 10:48modify2190.040.883900.824000.00000
10052009.02.24 02:14buy2200.050.874810.000000.00000
10062009.02.24 02:14modify2160.010.886710.814600.00000
10072009.02.24 02:14modify2170.020.885800.814600.00000
10082009.02.24 02:14modify2180.030.884850.814600.00000
10092009.02.24 02:14modify2190.040.883900.814600.00000
10102009.02.24 02:14modify2200.050.874810.814600.00000
10112009.02.24 02:48buy2210.060.873700.000000.00000
10122009.02.24 02:49modify2160.010.886710.813600.00000
10132009.02.24 02:49modify2170.020.885800.813600.00000
10142009.02.24 02:49modify2180.030.884850.813600.00000
10152009.02.24 02:49modify2190.040.883900.813600.00000
10162009.02.24 02:49modify2200.050.874810.813600.00000
10172009.02.24 02:49modify2210.060.873700.813600.00000
10182009.02.24 07:58sell2220.010.876800.000000.00000
10192009.02.24 07:58modify2160.010.886710.817280.00000
10202009.02.24 07:58modify2170.020.885800.817280.00000
10212009.02.24 07:58modify2180.030.884850.817280.00000
10222009.02.24 07:58modify2190.040.883900.817280.00000
10232009.02.24 07:58modify2200.050.874810.817280.00000
10242009.02.24 07:58modify2210.060.873700.817280.00000
10252009.02.24 07:58modify2220.010.876800.936780.00000
10262009.02.24 08:00sell2230.020.878220.000000.00000
10272009.02.24 08:00modify2160.010.886710.818820.00000
10282009.02.24 08:00modify2170.020.885800.818820.00000
10292009.02.24 08:00modify2180.030.884850.818820.00000
10302009.02.24 08:00modify2190.040.883900.818820.00000
10312009.02.24 08:00modify2200.050.874810.818820.00000
10322009.02.24 08:00modify2210.060.873700.818820.00000
10332009.02.24 08:00modify2220.010.876800.938320.00000
10342009.02.24 08:00modify2230.020.878220.938320.00000
10352009.02.24 10:26close2230.020.880380.938320.00000-7.101277.73
10362009.02.24 10:26close2220.010.880380.938320.00000-5.891271.84
10372009.02.24 10:26close2210.060.879880.818820.0000060.941332.78
10382009.02.24 10:26close2200.050.879880.818820.0000041.661374.44
10392009.02.24 10:26close2190.040.879880.818820.00000-26.471347.97
10402009.02.24 10:26close2180.030.879880.818820.00000-24.531323.44
10412009.02.24 10:26close2170.020.879880.818820.00000-19.471303.97
10422009.02.24 10:26close2160.010.879880.818820.00000-11.241292.73
10432009.02.24 10:26sell2240.010.879870.000000.00000
10442009.02.24 10:26modify2240.010.879870.939850.00000
10452009.02.24 10:30sell2250.020.881840.000000.00000
10462009.02.24 10:30modify2240.010.879870.941820.00000
10472009.02.24 10:30modify2250.020.881840.941820.00000
10482009.02.24 11:43close2250.020.880760.941820.000003.551296.28
10492009.02.24 11:43close2240.010.880760.941820.00000-1.461294.82
10502009.02.25 05:29buy2260.010.883100.000000.00000
10512009.02.25 05:30modify2260.010.883100.823000.00000
10522009.02.25 08:28close2260.010.884010.823000.000001.501296.32
10532009.02.26 08:33sell2270.010.896200.000000.00000
10542009.02.26 08:34modify2270.010.896200.956100.00000
10552009.02.26 08:58sell2280.020.897110.000000.00000
10562009.02.26 08:58modify2270.010.896200.957200.00000
10572009.02.26 08:58modify2280.020.897110.957200.00000
10582009.02.26 09:09close2280.020.896490.957200.000002.041298.36
10592009.02.26 09:09close2270.010.896490.957200.00000-0.471297.89
10602009.02.27 09:57sell2290.010.893500.000000.00000
10612009.02.27 09:58modify2290.010.893500.953600.00000
10622009.02.27 09:58sell2300.020.894400.000000.00000
10632009.02.27 09:58modify2290.010.893500.954240.00000
10642009.02.27 09:58modify2300.020.894400.954240.00000
10652009.02.27 10:01close2300.020.893170.954240.000004.041301.93
10662009.02.27 10:01close2290.010.893170.954240.000000.551302.48
10672009.02.27 10:07sell2310.010.894300.000000.00000
10682009.02.27 10:07modify2310.010.894300.954230.00000
10692009.02.27 10:13close2310.010.893360.954230.000001.541304.02
10702009.03.02 08:08buy2320.010.882500.000000.00000
10712009.03.02 08:09modify2320.010.882500.822600.00000
10722009.03.02 08:22buy2330.020.881700.000000.00000
10732009.03.02 08:22modify2320.010.882500.821770.00000
10742009.03.02 08:22modify2330.020.881700.821770.00000
10752009.03.02 08:29close2330.020.882310.821770.000002.001306.02
10762009.03.02 08:29close2320.010.882310.821770.00000-0.311305.71
10772009.03.02 08:32buy2340.010.882310.000000.00000
10782009.03.02 08:32modify2340.010.882310.822330.00000
10792009.03.02 09:01close2340.010.883520.822330.000001.991307.70
10802009.03.02 10:18sell2350.010.886770.000000.00000
10812009.03.02 10:18modify2350.010.886770.946750.00000
10822009.03.02 10:36sell2360.020.887540.000000.00000
10832009.03.02 10:36modify2350.010.886770.947700.00000
10842009.03.02 10:36modify2360.020.887540.947700.00000
10852009.03.02 10:44close2360.020.886920.947700.000002.031309.73
10862009.03.02 10:44close2350.010.886920.947700.00000-0.241309.49
10872009.03.02 10:48sell2370.010.887200.000000.00000
10882009.03.02 10:48modify2370.010.887200.947160.00000
10892009.03.03 08:27sell2380.020.898310.000000.00000
10902009.03.03 08:27modify2370.010.887200.958250.00000
10912009.03.03 08:27modify2380.020.898310.958250.00000
10922009.03.03 14:28close2380.020.894100.958250.0000013.831323.32
10932009.03.03 14:28close2370.010.894100.958250.00000-11.341311.99
10942009.03.04 01:40buy2390.010.892270.000000.00000
10952009.03.04 01:40modify2390.010.892270.832390.00000
10962009.03.04 01:43buy2400.020.891520.000000.00000
10972009.03.04 01:43modify2390.010.892270.831570.00000
10982009.03.04 01:43modify2400.020.891520.831570.00000
10992009.03.04 07:39close2400.020.892060.831570.000001.771313.76
11002009.03.04 07:39close2390.010.892060.831570.00000-0.351313.41
11012009.03.04 09:12buy2410.010.889400.000000.00000
11022009.03.04 09:12modify2410.010.889400.829190.00000
11032009.03.04 09:34close2410.010.890460.829190.000001.751315.16
11042009.03.05 08:15buy2420.010.889400.000000.00000
11052009.03.05 08:15modify2420.010.889400.829490.00000
11062009.03.05 09:27buy2430.020.888500.000000.00000
11072009.03.05 09:27modify2420.010.889400.828650.00000
11082009.03.05 09:27modify2430.020.888500.828650.00000
11092009.03.05 09:28buy2440.030.887700.000000.00000
11102009.03.05 09:29modify2420.010.889400.827800.00000
11112009.03.05 09:29modify2430.020.888500.827800.00000
11122009.03.05 09:29modify2440.030.887700.827800.00000
11132009.03.05 09:33buy2450.040.886940.000000.00000
11142009.03.05 09:33modify2420.010.889400.826840.00000
11152009.03.05 09:33modify2430.020.888500.826840.00000
11162009.03.05 09:33modify2440.030.887700.826840.00000
11172009.03.05 09:33modify2450.040.886940.826840.00000
11182009.03.05 11:00close2450.040.887940.826840.000006.571321.73
11192009.03.05 11:00close2440.030.887940.826840.000001.181322.91
11202009.03.05 11:00close2430.020.887940.826840.00000-1.841321.07
11212009.03.05 11:00close2420.010.887940.826840.00000-2.401318.67
11222009.03.09 07:27buy2460.010.895600.000000.00000
11232009.03.09 07:27modify2460.010.895600.835830.00000
11242009.03.09 07:59close2460.010.896520.835830.000001.511320.18
11252009.03.09 08:08sell2470.010.899580.000000.00000
11262009.03.09 08:08modify2470.010.899580.959750.00000
11272009.03.09 08:23close2470.010.898720.959750.000001.411321.59
11282009.03.09 09:08sell2480.010.899990.000000.00000
11292009.03.09 09:08modify2480.010.899990.959950.00000
11302009.03.09 09:19sell2490.020.900600.000000.00000
11312009.03.09 09:19modify2480.010.899990.960800.00000
11322009.03.09 09:19modify2490.020.900600.960800.00000
11332009.03.09 09:21sell2500.030.901280.000000.00000
11342009.03.09 09:21modify2480.010.899990.961370.00000
11352009.03.09 09:21modify2490.020.900600.961370.00000
11362009.03.09 09:21modify2500.030.901280.961370.00000
11372009.03.09 09:35sell2510.040.902030.000000.00000
11382009.03.09 09:35modify2480.010.899990.961980.00000
11392009.03.09 09:35modify2490.020.900600.961980.00000
11402009.03.09 09:35modify2500.030.901280.961980.00000
11412009.03.09 09:35modify2510.040.902030.961980.00000
11422009.03.09 09:40sell2520.050.902850.000000.00000
11432009.03.09 09:40modify2480.010.899990.962820.00000
11442009.03.09 09:40modify2490.020.900600.962820.00000
11452009.03.09 09:40modify2500.030.901280.962820.00000
11462009.03.09 09:40modify2510.040.902030.962820.00000
11472009.03.09 09:40modify2520.050.902850.962820.00000
11482009.03.09 10:11sell2530.060.904360.000000.00000
11492009.03.09 10:11modify2480.010.899990.964500.00000
11502009.03.09 10:11modify2490.020.900600.964500.00000
11512009.03.09 10:11modify2500.030.901280.964500.00000
11522009.03.09 10:11modify2510.040.902030.964500.00000
11532009.03.09 10:11modify2520.050.902850.964500.00000
11542009.03.09 10:11modify2530.060.904360.964500.00000
11552009.03.09 10:37close2530.060.902400.964500.0000019.321340.91
11562009.03.09 10:37close2520.050.902400.964500.000003.701344.61
11572009.03.09 10:37close2510.040.902400.964500.00000-2.431342.18
11582009.03.09 10:37close2500.030.902400.964500.00000-5.521336.66
11592009.03.09 10:37close2490.020.902400.964500.00000-5.921330.74
11602009.03.09 10:37close2480.010.902400.964500.00000-3.961326.78
11612009.03.09 10:49sell2540.010.903300.000000.00000
11622009.03.09 10:49modify2540.010.903300.963230.00000
11632009.03.10 05:45sell2550.020.917400.000000.00000
11642009.03.10 05:45modify2540.010.903300.977350.00000
11652009.03.10 05:45modify2550.020.917400.977350.00000
11662009.03.10 05:48sell2560.030.918180.000000.00000
11672009.03.10 05:48modify2540.010.903300.978420.00000
11682009.03.10 05:48modify2550.020.917400.978420.00000
11692009.03.10 05:48modify2560.030.918180.978420.00000
11702009.03.10 07:12sell2570.040.919500.000000.00000
11712009.03.10 07:13modify2540.010.903300.979600.00000
11722009.03.10 07:13modify2550.020.917400.979600.00000
11732009.03.10 07:13modify2560.030.918180.979600.00000
11742009.03.10 07:13modify2570.040.919500.979600.00000
11752009.03.10 07:29sell2580.050.920740.000000.00000
11762009.03.10 07:29modify2540.010.903300.980900.00000
11772009.03.10 07:29modify2550.020.917400.980900.00000
11782009.03.10 07:29modify2560.030.918180.980900.00000
11792009.03.10 07:29modify2570.040.919500.980900.00000
11802009.03.10 07:29modify2580.050.920740.980900.00000
11812009.03.10 09:26close2580.050.918080.980900.0000021.861348.64
11822009.03.10 09:26close2570.040.918080.980900.000009.341357.98
11832009.03.10 09:26close2560.030.918080.980900.000000.501358.48
11842009.03.10 09:26close2550.020.918080.980900.00000-2.231356.25
11852009.03.10 09:26close2540.010.918080.980900.00000-24.291331.96
11862009.03.11 08:58buy2590.010.920800.000000.00000
11872009.03.11 08:59modify2590.010.920800.860700.00000
11882009.03.11 09:26close2590.010.921740.860700.000001.541333.50
11892009.03.12 07:56buy2600.010.923230.000000.00000
11902009.03.12 07:56modify2600.010.923230.863240.00000
11912009.03.12 08:25buy2610.020.922290.000000.00000
11922009.03.12 08:25modify2600.010.923230.862320.00000
11932009.03.12 08:25modify2610.020.922290.862320.00000
11942009.03.12 09:01close2610.020.922940.862320.000002.141335.64
11952009.03.12 09:01close2600.010.922940.862320.00000-0.481335.16
11962009.03.12 09:44sell2620.010.926340.000000.00000
11972009.03.12 09:44modify2620.010.926340.986260.00000
11982009.03.12 09:47sell2630.020.927690.000000.00000
11992009.03.12 09:47modify2620.010.926340.987850.00000
12002009.03.12 09:47modify2630.020.927690.987850.00000
12012009.03.12 10:01sell2640.030.929300.000000.00000
12022009.03.12 10:01modify2620.010.926340.989200.00000
12032009.03.12 10:01modify2630.020.927690.989200.00000
12042009.03.12 10:01modify2640.030.929300.989200.00000
12052009.03.12 10:12close2640.030.927970.989200.000006.551341.71
12062009.03.12 10:12close2630.020.927970.989200.00000-0.921340.79
12072009.03.12 10:12close2620.010.927970.989200.00000-2.681338.11
12082009.03.12 10:18sell2650.010.927600.000000.00000
12092009.03.12 10:18modify2650.010.927600.987570.00000
12102009.03.12 10:37close2650.010.926740.987570.000001.411339.52
12112009.03.13 09:39buy2660.010.926000.000000.00000
12122009.03.13 09:40modify2660.010.926000.865800.00000
12132009.03.13 09:51buy2670.020.925080.000000.00000
12142009.03.13 09:51modify2660.010.926000.864900.00000
12152009.03.13 09:51modify2670.020.925080.864900.00000
12162009.03.13 09:53buy2680.030.924150.000000.00000
12172009.03.13 09:53modify2660.010.926000.864030.00000
12182009.03.13 09:53modify2670.020.925080.864030.00000
12192009.03.13 09:53modify2680.030.924150.864030.00000
12202009.03.13 09:53buy2690.040.923200.000000.00000
12212009.03.13 09:54modify2660.010.926000.863300.00000
12222009.03.13 09:54modify2670.020.925080.863300.00000
12232009.03.13 09:54modify2680.030.924150.863300.00000
12242009.03.13 09:54modify2690.040.923200.863300.00000
12252009.03.13 09:57buy2700.050.922200.000000.00000
12262009.03.13 09:57modify2660.010.926000.862040.00000
12272009.03.13 09:57modify2670.020.925080.862040.00000
12282009.03.13 09:57modify2680.030.924150.862040.00000
12292009.03.13 09:57modify2690.040.923200.862040.00000
12302009.03.13 09:57modify2700.050.922200.862040.00000
12312009.03.13 10:13buy2710.060.920300.000000.00000
12322009.03.13 10:13modify2660.010.926000.860350.00000
12332009.03.13 10:13modify2670.020.925080.860350.00000
12342009.03.13 10:13modify2680.030.924150.860350.00000
12352009.03.13 10:13modify2690.040.923200.860350.00000
12362009.03.13 10:13modify2700.050.922200.860350.00000
12372009.03.13 10:13modify2710.060.920300.860350.00000
12382009.03.13 13:53close2710.060.922650.860350.0000023.161362.68
12392009.03.13 13:53close2700.050.922650.860350.000003.701366.38
12402009.03.13 13:53close2690.040.922650.860350.00000-3.611362.77
12412009.03.13 13:53close2680.030.922650.860350.00000-7.391355.38
12422009.03.13 13:53close2670.020.922650.860350.00000-7.991347.39
12432009.03.13 13:53close2660.010.922650.860350.00000-5.511341.88
12442009.03.16 03:41buy2720.010.919900.000000.00000
12452009.03.16 03:41modify2720.010.919900.859990.00000
12462009.03.16 07:40close2720.010.920780.859990.000001.451343.33
12472009.03.16 08:55buy2730.010.918340.000000.00000
12482009.03.16 08:55modify2730.010.918340.858280.00000
12492009.03.16 09:15buy2740.020.916690.000000.00000
12502009.03.16 09:15modify2730.010.918340.856730.00000
12512009.03.16 09:15modify2740.020.916690.856730.00000
12522009.03.16 10:39buy2750.030.914900.000000.00000
12532009.03.16 10:39modify2730.010.918340.854950.00000
12542009.03.16 10:39modify2740.020.916690.854950.00000
12552009.03.16 10:39modify2750.030.914900.854950.00000
12562009.03.16 10:58close2750.030.916430.854950.000007.551350.88
12572009.03.16 10:58close2740.020.916430.854950.00000-0.861350.02
12582009.03.16 10:58close2730.010.916430.854950.00000-3.141346.88
12592009.03.17 07:51sell2760.010.923570.000000.00000
12602009.03.17 07:51modify2760.010.923570.983700.00000
12612009.03.17 08:10sell2770.020.924500.000000.00000
12622009.03.17 08:11modify2760.010.923570.984400.00000
12632009.03.17 08:11modify2770.020.924500.984400.00000
12642009.03.17 09:02sell2780.030.925970.000000.00000
12652009.03.17 09:02modify2760.010.923570.985950.00000
12662009.03.17 09:02modify2770.020.924500.985950.00000
12672009.03.17 09:02modify2780.030.925970.985950.00000
12682009.03.17 09:21close2780.030.924910.985950.000005.231352.11
12692009.03.17 09:21close2770.020.924910.985950.00000-1.351350.76
12702009.03.17 09:21close2760.010.924910.985950.00000-2.201348.56
12712009.03.18 04:30sell2790.010.929320.000000.00000
12722009.03.18 04:30modify2790.010.929320.989500.00000
12732009.03.18 06:44close2790.010.928450.989500.000001.431349.99
12742009.03.18 08:25sell2800.010.930100.000000.00000
12752009.03.18 08:25modify2800.010.930100.990040.00000
12762009.03.18 08:48sell2810.020.930820.000000.00000
12772009.03.18 08:48modify2800.010.930100.990790.00000
12782009.03.18 08:48modify2810.020.930820.990790.00000
12792009.03.18 08:52sell2820.030.931500.000000.00000
12802009.03.18 08:52modify2800.010.930100.991380.00000
12812009.03.18 08:52modify2810.020.930820.991380.00000
12822009.03.18 08:52modify2820.030.931500.991380.00000
12832009.03.18 08:52sell2830.040.932200.000000.00000
12842009.03.18 08:52modify2800.010.930100.992040.00000
12852009.03.18 08:52modify2810.020.930820.992040.00000
12862009.03.18 08:52modify2820.030.931500.992040.00000
12872009.03.18 08:52modify2830.040.932200.992040.00000
12882009.03.18 09:46sell2840.050.933500.000000.00000
12892009.03.18 09:47modify2800.010.930100.993400.00000
12902009.03.18 09:47modify2810.020.930820.993400.00000
12912009.03.18 09:47modify2820.030.931500.993400.00000
12922009.03.18 09:47modify2830.040.932200.993400.00000
12932009.03.18 09:47modify2840.050.933500.993400.00000
12942009.03.18 10:30sell2850.060.935530.000000.00000
12952009.03.18 10:30modify2800.010.930100.995880.00000
12962009.03.18 10:30modify2810.020.930820.995880.00000
12972009.03.18 10:30modify2820.030.931500.995880.00000
12982009.03.18 10:30modify2830.040.932200.995880.00000
12992009.03.18 10:30modify2840.050.933500.995880.00000
13002009.03.18 10:30modify2850.060.935530.995880.00000
13012009.03.18 10:30sell2860.070.937660.000000.00000
13022009.03.18 10:30modify2800.010.930100.997950.00000
13032009.03.18 10:30modify2810.020.930820.997950.00000
13042009.03.18 10:30modify2820.030.931500.997950.00000
13052009.03.18 10:30modify2830.040.932200.997950.00000
13062009.03.18 10:30modify2840.050.933500.997950.00000
13072009.03.18 10:30modify2850.060.935530.997950.00000
13082009.03.18 10:30modify2860.070.937660.997950.00000
13092009.03.18 22:15sell2870.080.945800.000000.00000
13102009.03.18 22:15modify2800.010.930101.005330.00000
13112009.03.18 22:15modify2810.020.930821.005330.00000
13122009.03.18 22:15modify2820.030.931501.005330.00000
13132009.03.18 22:15modify2830.040.932201.005330.00000
13142009.03.18 22:15modify2840.050.933501.005330.00000
13152009.03.18 22:15modify2850.060.935531.005330.00000
13162009.03.18 22:15modify2860.070.937661.005330.00000
13172009.03.18 22:15modify2870.080.945801.005330.00000
13182009.03.19 09:18buy2880.010.943600.000000.00000
13192009.03.19 09:18modify2800.010.930101.003150.00000
13202009.03.19 09:18modify2810.020.930821.003150.00000
13212009.03.19 09:18modify2820.030.931501.003150.00000
13222009.03.19 09:18modify2830.040.932201.003150.00000
13232009.03.19 09:18modify2840.050.933501.003150.00000
13242009.03.19 09:18modify2850.060.935531.003150.00000
13252009.03.19 09:18modify2860.070.937661.003150.00000
13262009.03.19 09:18modify2870.080.945801.003150.00000
13272009.03.19 09:18modify2880.010.943600.883650.00000
13282009.03.20 08:43buy2890.020.941420.000000.00000
13292009.03.20 08:43modify2800.010.930101.000950.00000
13302009.03.20 08:43modify2810.020.930821.000950.00000
13312009.03.20 08:43modify2820.030.931501.000950.00000
13322009.03.20 08:43modify2830.040.932201.000950.00000
13332009.03.20 08:43modify2840.050.933501.000950.00000
13342009.03.20 08:43modify2850.060.935531.000950.00000
13352009.03.20 08:43modify2860.070.937661.000950.00000
13362009.03.20 08:43modify2870.080.945801.000950.00000
13372009.03.20 08:43modify2880.010.943600.881450.00000
13382009.03.20 08:43modify2890.020.941420.881450.00000
13392009.03.20 09:18buy2900.030.940100.000000.00000
13402009.03.20 09:18modify2800.010.930100.999920.00000
13412009.03.20 09:18modify2810.020.930820.999920.00000
13422009.03.20 09:18modify2820.030.931500.999920.00000
13432009.03.20 09:18modify2830.040.932200.999920.00000
13442009.03.20 09:18modify2840.050.933500.999920.00000
13452009.03.20 09:18modify2850.060.935530.999920.00000
13462009.03.20 09:18modify2860.070.937660.999920.00000
13472009.03.20 09:18modify2870.080.945800.999920.00000
13482009.03.20 09:18modify2880.010.943600.880420.00000
13492009.03.20 09:18modify2890.020.941420.880420.00000
13502009.03.20 09:18modify2900.030.940100.880420.00000
13512009.03.23 07:17buy2910.040.938750.000000.00000
13522009.03.23 07:17modify2800.010.930100.998180.00000
13532009.03.23 07:17modify2810.020.930820.998180.00000
13542009.03.23 07:17modify2820.030.931500.998180.00000
13552009.03.23 07:17modify2830.040.932200.998180.00000
13562009.03.23 07:17modify2840.050.933500.998180.00000
13572009.03.23 07:17modify2850.060.935530.998180.00000
13582009.03.23 07:17modify2860.070.937660.998180.00000
13592009.03.23 07:17modify2870.080.945800.998180.00000
13602009.03.23 07:17modify2880.010.943600.878680.00000
13612009.03.23 07:17modify2890.020.941420.878680.00000
13622009.03.23 07:17modify2900.030.940100.878680.00000
13632009.03.23 07:17modify2910.040.938750.878680.00000
13642009.03.23 09:51buy2920.050.937510.000000.00000
13652009.03.23 09:52modify2800.010.930100.997090.00000
13662009.03.23 09:52modify2810.020.930820.997090.00000
13672009.03.23 09:52modify2820.030.931500.997090.00000
13682009.03.23 09:52modify2830.040.932200.997090.00000
13692009.03.23 09:52modify2840.050.933500.997090.00000
13702009.03.23 09:52modify2850.060.935530.997090.00000
13712009.03.23 09:52modify2860.070.937660.997090.00000
13722009.03.23 09:52modify2870.080.945800.997090.00000
13732009.03.23 09:52modify2880.010.943600.877590.00000
13742009.03.23 09:52modify2890.020.941420.877590.00000
13752009.03.23 09:52modify2900.030.940100.877590.00000
13762009.03.23 09:52modify2910.040.938750.877590.00000
13772009.03.23 09:52modify2920.050.937510.877590.00000
13782009.03.23 09:55buy2930.060.936250.000000.00000
13792009.03.23 09:55modify2800.010.930100.995770.00000
13802009.03.23 09:55modify2810.020.930820.995770.00000
13812009.03.23 09:55modify2820.030.931500.995770.00000
13822009.03.23 09:55modify2830.040.932200.995770.00000
13832009.03.23 09:55modify2840.050.933500.995770.00000
13842009.03.23 09:55modify2850.060.935530.995770.00000
13852009.03.23 09:55modify2860.070.937660.995770.00000
13862009.03.23 09:55modify2870.080.945800.995770.00000
13872009.03.23 09:55modify2880.010.943600.876270.00000
13882009.03.23 09:55modify2890.020.941420.876270.00000
13892009.03.23 09:55modify2900.030.940100.876270.00000
13902009.03.23 09:55modify2910.040.938750.876270.00000
13912009.03.23 09:55modify2920.050.937510.876270.00000
13922009.03.23 09:55modify2930.060.936250.876270.00000
13932009.03.23 12:19close2930.060.933340.876270.00000-28.691321.30
13942009.03.23 12:19close2920.050.933340.876270.00000-34.271287.03
13952009.03.23 12:19close2910.040.933340.876270.00000-35.561251.47
13962009.03.23 12:19close2900.030.933340.876270.00000-33.361218.12
13972009.03.23 12:19close2890.020.933340.876270.00000-26.571191.55
13982009.03.23 12:19close2880.010.933340.876270.00000-16.881174.67
13992009.03.23 12:19close2870.080.933840.995770.00000157.451332.11
14002009.03.23 12:19close2860.070.933840.995770.0000044.111376.23
14012009.03.23 12:19close2850.060.933840.995770.0000016.821393.05
14022009.03.23 12:19close2840.050.933840.995770.00000-2.671390.38
14032009.03.23 12:19close2830.040.933840.995770.00000-10.681379.70
14042009.03.23 12:19close2820.030.933840.995770.00000-11.471368.23
14052009.03.23 12:19close2810.020.933840.995770.00000-9.871358.36
14062009.03.23 12:19close2800.010.933840.995770.00000-6.131352.24
14072009.03.24 01:24buy2940.010.933360.000000.00000
14082009.03.24 01:24modify2940.010.933360.873250.00000
14092009.03.24 01:47buy2950.020.932380.000000.00000
14102009.03.24 01:47modify2940.010.933360.872290.00000
14112009.03.24 01:47modify2950.020.932380.872290.00000
14122009.03.24 01:50buy2960.030.931350.000000.00000
14132009.03.24 01:50modify2940.010.933360.871370.00000
14142009.03.24 01:50modify2950.020.932380.871370.00000
14152009.03.24 01:50modify2960.030.931350.871370.00000
14162009.03.24 06:57buy2970.040.928640.000000.00000
14172009.03.24 06:57modify2940.010.933360.868590.00000
14182009.03.24 06:57modify2950.020.932380.868590.00000
14192009.03.24 06:57modify2960.030.931350.868590.00000
14202009.03.24 06:57modify2970.040.928640.868590.00000
14212009.03.24 09:43buy2980.050.926410.000000.00000
14222009.03.24 09:43modify2940.010.933360.866330.00000
14232009.03.24 09:43modify2950.020.932380.866330.00000
14242009.03.24 09:43modify2960.030.931350.866330.00000
14252009.03.24 09:43modify2970.040.928640.866330.00000
14262009.03.24 09:43modify2980.050.926410.866330.00000
14272009.03.24 10:28buy2990.060.924440.000000.00000
14282009.03.24 10:28modify2940.010.933360.864410.00000
14292009.03.24 10:28modify2950.020.932380.864410.00000
14302009.03.24 10:28modify2960.030.931350.864410.00000
14312009.03.24 10:28modify2970.040.928640.864410.00000
14322009.03.24 10:28modify2980.050.926410.864410.00000
14332009.03.24 10:28modify2990.060.924440.864410.00000
14342009.03.24 10:31buy3000.070.922480.000000.00000
14352009.03.24 10:31modify2940.010.933360.862440.00000
14362009.03.24 10:31modify2950.020.932380.862440.00000
14372009.03.24 10:31modify2960.030.931350.862440.00000
14382009.03.24 10:31modify2970.040.928640.862440.00000
14392009.03.24 10:31modify2980.050.926410.862440.00000
14402009.03.24 10:31modify2990.060.924440.862440.00000
14412009.03.24 10:31modify3000.070.922480.862440.00000
14422009.03.25 08:22sell3010.010.919640.000000.00000
14432009.03.25 08:22modify2940.010.933360.860170.00000
14442009.03.25 08:22modify2950.020.932380.860170.00000
14452009.03.25 08:22modify2960.030.931350.860170.00000
14462009.03.25 08:22modify2970.040.928640.860170.00000
14472009.03.25 08:22modify2980.050.926410.860170.00000
14482009.03.25 08:22modify2990.060.924440.860170.00000
14492009.03.25 08:22modify3000.070.922480.860170.00000
14502009.03.25 08:22modify3010.010.919640.979670.00000
14512009.03.25 10:02sell3020.020.921090.000000.00000
14522009.03.25 10:02modify2940.010.933360.861580.00000
14532009.03.25 10:02modify2950.020.932380.861580.00000
14542009.03.25 10:02modify2960.030.931350.861580.00000
14552009.03.25 10:02modify2970.040.928640.861580.00000
14562009.03.25 10:02modify2980.050.926410.861580.00000
14572009.03.25 10:02modify2990.060.924440.861580.00000
14582009.03.25 10:02modify3000.070.922480.861580.00000
14592009.03.25 10:02modify3010.010.919640.981080.00000
14602009.03.25 10:02modify3020.020.921090.981080.00000
14612009.03.25 10:07sell3030.030.921900.000000.00000
14622009.03.25 10:07modify2940.010.933360.862450.00000
14632009.03.25 10:07modify2950.020.932380.862450.00000
14642009.03.25 10:07modify2960.030.931350.862450.00000
14652009.03.25 10:07modify2970.040.928640.862450.00000
14662009.03.25 10:07modify2980.050.926410.862450.00000
14672009.03.25 10:07modify2990.060.924440.862450.00000
14682009.03.25 10:07modify3000.070.922480.862450.00000
14692009.03.25 10:07modify3010.010.919640.981950.00000
14702009.03.25 10:07modify3020.020.921090.981950.00000
14712009.03.25 10:07modify3030.030.921900.981950.00000
14722009.03.25 15:07close3030.030.928960.981950.00000-34.801317.44
14732009.03.25 15:07close3020.020.928960.981950.00000-25.861291.58
14742009.03.25 15:07close3010.010.928960.981950.00000-15.321276.26
14752009.03.25 15:07close3000.070.928460.862450.0000068.701344.96
14762009.03.25 15:07close2990.060.928460.862450.0000039.571384.53
14772009.03.25 15:07close2980.050.928460.862450.0000016.791401.32
14782009.03.25 15:07close2970.040.928460.862450.00000-1.221400.10
14792009.03.25 15:07close2960.030.928460.862450.00000-14.271385.83
14802009.03.25 15:07close2950.020.928460.862450.00000-12.901372.93
14812009.03.25 15:07close2940.010.928460.862450.00000-8.061364.87
14822009.03.26 03:50buy3040.010.929890.000000.00000
14832009.03.26 03:50modify3040.010.929890.869910.00000
14842009.03.26 04:34close3040.010.930760.869910.000001.431366.30
14852009.03.26 09:50buy3050.010.928320.000000.00000
14862009.03.26 09:50modify3050.010.928320.868290.00000
14872009.03.26 10:02close3050.010.929260.868290.000001.551367.85
14882009.03.26 10:31sell3060.010.932240.000000.00000
14892009.03.26 10:31modify3060.010.932240.992320.00000
14902009.03.26 10:39close3060.010.931230.992320.000001.651369.50
14912009.03.27 07:19sell3070.010.938300.000000.00000
14922009.03.27 07:19modify3070.010.938300.998280.00000
14932009.03.27 07:22sell3080.020.938970.000000.00000
14942009.03.27 07:22modify3070.010.938300.998950.00000
14952009.03.27 07:22modify3080.020.938970.998950.00000
14962009.03.27 07:27sell3090.030.939630.000000.00000
14972009.03.27 07:27modify3070.010.938300.999660.00000
14982009.03.27 07:27modify3080.020.938970.999660.00000
14992009.03.27 07:27modify3090.030.939630.999660.00000
15002009.03.27 07:31sell3100.040.940380.000000.00000
15012009.03.27 07:31modify3070.010.938301.000340.00000
15022009.03.27 07:31modify3080.020.938971.000340.00000
15032009.03.27 07:31modify3090.030.939631.000340.00000
15042009.03.27 07:31modify3100.040.940381.000340.00000
15052009.03.27 07:42close3100.040.939561.000340.000005.391374.89
15062009.03.27 07:42close3090.030.939561.000340.000000.341375.23
15072009.03.27 07:42close3080.020.939561.000340.00000-1.941373.29
15082009.03.27 07:42close3070.010.939561.000340.00000-2.071371.22
15092009.03.27 07:48sell3110.010.939700.000000.00000
15102009.03.27 07:48modify3110.010.939700.999660.00000
15112009.03.27 08:07close3110.010.938820.999660.000001.451372.67
15122009.03.27 08:46sell3120.010.940240.000000.00000
15132009.03.27 08:46modify3120.010.940241.000210.00000
15142009.03.27 08:55close3120.010.939341.000210.000001.481374.15
15152009.03.27 09:05sell3130.010.940530.000000.00000
15162009.03.27 09:05modify3130.010.940531.000590.00000
15172009.03.27 09:19close3130.010.939651.000590.000001.451375.60
15182009.03.27 10:22sell3140.010.941120.000000.00000
15192009.03.27 10:22modify3140.010.941121.001100.00000
15202009.03.27 10:27close3140.010.940141.001100.000001.611377.21
15212009.03.30 05:39sell3150.010.931560.000000.00000
15222009.03.30 05:39modify3150.010.931560.991610.00000
15232009.03.30 06:24close3150.010.930600.991610.000001.581378.79
15242009.03.30 08:15sell3160.010.932450.000000.00000
15252009.03.30 08:16modify3160.010.932450.992430.00000
15262009.03.30 08:44sell3170.020.933450.000000.00000
15272009.03.30 08:45modify3160.010.932450.993250.00000
15282009.03.30 08:45modify3170.020.933450.993250.00000
15292009.03.30 08:55close3170.020.932800.993250.000002.141380.93
15302009.03.30 08:55close3160.010.932800.993250.00000-0.581380.35
15312009.03.30 09:11sell3180.010.933450.000000.00000
15322009.03.30 09:11modify3180.010.933450.993370.00000
15332009.03.30 09:28close3180.010.932550.993370.000001.481381.83
15342009.03.31 09:29sell3190.010.928210.000000.00000
15352009.03.31 09:29modify3190.010.928210.988240.00000
15362009.03.31 09:45sell3200.020.928900.000000.00000
15372009.03.31 09:45modify3190.010.928210.988920.00000
15382009.03.31 09:45modify3200.020.928900.988920.00000
15392009.03.31 09:49sell3210.030.929610.000000.00000
15402009.03.31 09:49modify3190.010.928210.989650.00000
15412009.03.31 09:49modify3200.020.928900.989650.00000
15422009.03.31 09:49modify3210.030.929610.989650.00000
15432009.03.31 11:14close3210.030.928990.989650.000003.051384.88
15442009.03.31 11:14close3200.020.928990.989650.00000-0.291384.59
15452009.03.31 11:14close3190.010.928990.989650.00000-1.281383.31
15462009.04.01 00:21buy3220.010.923570.000000.00000
15472009.04.01 00:21modify3220.010.923570.863430.00000
15482009.04.01 04:32close3220.010.924460.863430.000001.461384.77
15492009.04.01 09:10buy3230.010.921160.000000.00000
15502009.04.01 09:10modify3230.010.921160.861080.00000
15512009.04.01 09:23buy3240.020.920280.000000.00000
15522009.04.01 09:23modify3230.010.921160.860260.00000
15532009.04.01 09:23modify3240.020.920280.860260.00000
15542009.04.01 09:31buy3250.030.919400.000000.00000
15552009.04.01 09:31modify3230.010.921160.859440.00000
15562009.04.01 09:31modify3240.020.920280.859440.00000
15572009.04.01 09:31modify3250.030.919400.859440.00000
15582009.04.01 10:28buy3260.040.917840.000000.00000
15592009.04.01 10:28modify3230.010.921160.857760.00000
15602009.04.01 10:28modify3240.020.920280.857760.00000
15612009.04.01 10:28modify3250.030.919400.857760.00000
15622009.04.01 10:28modify3260.040.917840.857760.00000
15632009.04.01 10:30buy3270.050.916310.000000.00000
15642009.04.01 10:30modify3230.010.921160.856320.00000
15652009.04.01 10:30modify3240.020.920280.856320.00000
15662009.04.01 10:30modify3250.030.919400.856320.00000
15672009.04.01 10:30modify3260.040.917840.856320.00000
15682009.04.01 10:30modify3270.050.916310.856320.00000
15692009.04.01 11:09close3270.050.918360.856320.0000016.841401.61
15702009.04.01 11:09close3260.040.918360.856320.000003.421405.03
15712009.04.01 11:09close3250.030.918360.856320.00000-5.121399.91
15722009.04.01 11:09close3240.020.918360.856320.00000-6.301393.61
15732009.04.01 11:09close3230.010.918360.856320.00000-4.601389.01
15742009.04.01 23:02buy3280.010.914900.000000.00000
15752009.04.01 23:02modify3280.010.914900.854750.00000
15762009.04.02 02:06close3280.010.915810.854750.000001.471390.48
15772009.04.02 07:50buy3290.010.914160.000000.00000
15782009.04.02 07:50modify3290.010.914160.854050.00000
15792009.04.02 07:54buy3300.020.913600.000000.00000
15802009.04.02 07:54modify3290.010.914160.853630.00000
15812009.04.02 07:54modify3300.020.913600.853630.00000
15822009.04.02 08:00buy3310.030.912650.000000.00000
15832009.04.02 08:00modify3290.010.914160.852550.00000
15842009.04.02 08:00modify3300.020.913600.852550.00000
15852009.04.02 08:00modify3310.030.912650.852550.00000
15862009.04.02 08:09buy3320.040.911710.000000.00000
15872009.04.02 08:09modify3290.010.914160.851640.00000
15882009.04.02 08:09modify3300.020.913600.851640.00000
15892009.04.02 08:09modify3310.030.912650.851640.00000
15902009.04.02 08:09modify3320.040.911710.851640.00000
15912009.04.02 08:43close3320.040.912710.851640.000006.571397.05
15922009.04.02 08:43close3310.030.912710.851640.000000.291397.34
15932009.04.02 08:43close3300.020.912710.851640.00000-2.921394.42
15942009.04.02 08:43close3290.010.912710.851640.00000-2.391392.03
15952009.04.02 08:54buy3330.010.912260.000000.00000
15962009.04.02 08:54modify3330.010.912260.852270.00000
15972009.04.02 09:11buy3340.020.911120.000000.00000
15982009.04.02 09:11modify3330.010.912260.851130.00000
15992009.04.02 09:11modify3340.020.911120.851130.00000
16002009.04.02 09:36close3340.020.911800.851130.000002.231394.26
16012009.04.02 09:36close3330.010.911800.851130.00000-0.761393.50
16022009.04.06 08:45buy3350.010.906540.000000.00000
16032009.04.06 08:45modify3350.010.906540.846480.00000
16042009.04.06 09:34close3350.010.907550.846480.000001.661395.16
16052009.04.07 09:26buy3360.010.907960.000000.00000
16062009.04.07 09:26modify3360.010.907960.847860.00000
16072009.04.07 09:35buy3370.020.907250.000000.00000
16082009.04.07 09:35modify3360.010.907960.847180.00000
16092009.04.07 09:35modify3370.020.907250.847180.00000
16102009.04.07 10:58close3370.020.907980.847180.000002.401397.56
16112009.04.07 10:58close3360.010.907980.847180.000000.031397.59
16122009.04.08 02:58buy3380.010.898650.000000.00000
16132009.04.08 02:58modify3380.010.898650.838600.00000
16142009.04.08 07:08buy3390.020.896870.000000.00000
16152009.04.08 07:08modify3380.010.898650.836890.00000
16162009.04.08 07:08modify3390.020.896870.836890.00000
16172009.04.08 07:55close3390.020.897820.836890.000003.121400.71
16182009.04.08 07:55close3380.010.897820.836890.00000-1.361399.35
16192009.04.09 09:04sell3400.010.903480.000000.00000
16202009.04.09 09:04modify3400.010.903480.963520.00000
16212009.04.09 09:10sell3410.020.904060.000000.00000
16222009.04.09 09:10modify3400.010.903480.964030.00000
16232009.04.09 09:10modify3410.020.904060.964030.00000
16242009.04.09 09:26close3410.020.903580.964030.000001.581400.93
16252009.04.09 09:26close3400.010.903580.964030.00000-0.161400.77
16262009.04.09 09:43sell3420.010.903680.000000.00000
16272009.04.09 09:43modify3420.010.903680.963770.00000
16282009.04.09 09:48sell3430.020.904270.000000.00000
16292009.04.09 09:48modify3420.010.903680.964290.00000
16302009.04.09 09:48modify3430.020.904270.964290.00000
16312009.04.09 09:53sell3440.030.904950.000000.00000
16322009.04.09 09:53modify3420.010.903680.964930.00000
16332009.04.09 09:53modify3430.020.904270.964930.00000
16342009.04.09 09:53modify3440.030.904950.964930.00000
16352009.04.09 09:53sell3450.040.905560.000000.00000
16362009.04.09 09:53modify3420.010.903680.965650.00000
16372009.04.09 09:53modify3430.020.904270.965650.00000
16382009.04.09 09:53modify3440.030.904950.965650.00000
16392009.04.09 09:53modify3450.040.905560.965650.00000
16402009.04.09 10:31close3450.040.904760.965650.000005.251406.02
16412009.04.09 10:31close3440.030.904760.965650.000000.931406.95
16422009.04.09 10:31close3430.020.904760.965650.00000-1.611405.34
16432009.04.09 10:31close3420.010.904760.965650.00000-1.781403.56
16442009.04.09 10:37sell3460.010.906080.000000.00000
16452009.04.09 10:37modify3460.010.906080.966120.00000
16462009.04.09 10:47sell3470.020.907540.000000.00000
16472009.04.09 10:47modify3460.010.906080.967520.00000
16482009.04.09 10:47modify3470.020.907540.967520.00000
16492009.04.09 11:28close3470.020.906350.967520.000003.911407.47
16502009.04.09 11:28close3460.010.906350.967520.00000-0.441407.03
16512009.04.13 00:00sell3480.010.900390.000000.00000
16522009.04.13 00:00modify3480.010.900390.960700.00000
16532009.04.13 01:13close3480.010.899530.960700.000001.411408.44
16542009.04.14 02:18buy3490.010.898680.000000.00000
16552009.04.14 02:18modify3490.010.898680.838640.00000
16562009.04.14 02:53buy3500.020.898140.000000.00000
16572009.04.14 02:53modify3490.010.898680.838040.00000
16582009.04.14 02:53modify3500.020.898140.838040.00000
16592009.04.14 02:54buy3510.030.897640.000000.00000
16602009.04.14 02:54modify3490.010.898680.837650.00000
16612009.04.14 02:54modify3500.020.898140.837650.00000
16622009.04.14 02:54modify3510.030.897640.837650.00000
16632009.04.14 02:54buy3520.040.897160.000000.00000
16642009.04.14 02:54modify3490.010.898680.837100.00000
16652009.04.14 02:54modify3500.020.898140.837100.00000
16662009.04.14 02:54modify3510.030.897640.837100.00000
16672009.04.14 02:54modify3520.040.897160.837100.00000
16682009.04.14 06:11close3520.040.897740.837100.000003.811412.25
16692009.04.14 06:11close3510.030.897740.837100.000000.501412.75
16702009.04.14 06:11close3500.020.897740.837100.00000-1.311411.44
16712009.04.14 06:11close3490.010.897740.837100.00000-1.541409.90
16722009.04.14 09:19buy3530.010.895070.000000.00000
16732009.04.14 09:19modify3530.010.895070.835090.00000
16742009.04.14 09:41buy3540.020.893430.000000.00000
16752009.04.14 09:41modify3530.010.895070.833470.00000
16762009.04.14 09:41modify3540.020.893430.833470.00000
16772009.04.14 10:05close3540.020.894270.833470.000002.761412.66
16782009.04.14 10:05close3530.010.894270.833470.00000-1.311411.35
16792009.04.15 03:14buy3550.010.888290.000000.00000
16802009.04.15 03:14modify3550.010.888290.828310.00000
16812009.04.15 03:45close3550.010.889160.828310.000001.431412.78
16822009.04.15 10:08buy3560.010.888070.000000.00000
16832009.04.15 10:08modify3560.010.888070.827990.00000
16842009.04.15 10:15buy3570.020.887520.000000.00000
16852009.04.15 10:15modify3560.010.888070.827470.00000
16862009.04.15 10:15modify3570.020.887520.827470.00000
16872009.04.15 10:33close3570.020.888000.827470.000001.581414.36
16882009.04.15 10:33close3560.010.888000.827470.00000-0.111414.25
16892009.04.15 10:52buy3580.010.887490.000000.00000
16902009.04.15 10:52modify3580.010.887490.827500.00000
16912009.04.15 11:41close3580.010.888400.827500.000001.501415.75
16922009.04.17 06:23buy3590.010.880410.000000.00000
16932009.04.17 06:23modify3590.010.880410.820350.00000
16942009.04.17 07:33close3590.010.881280.820350.000001.431417.18
16952009.04.17 08:07sell3600.010.883680.000000.00000
16962009.04.17 08:07modify3600.010.883680.943640.00000
16972009.04.17 08:08sell3610.020.884610.000000.00000
16982009.04.17 08:08modify3600.010.883680.944580.00000
16992009.04.17 08:08modify3610.020.884610.944580.00000
17002009.04.17 08:12close3610.020.883970.944580.000002.101419.28
17012009.04.17 08:12close3600.010.883970.944580.00000-0.481418.80
17022009.04.17 08:16sell3620.010.883740.000000.00000
17032009.04.17 08:16modify3620.010.883740.943800.00000
17042009.04.17 08:46sell3630.020.884690.000000.00000
17052009.04.17 08:46modify3620.010.883740.944660.00000
17062009.04.17 08:46modify3630.020.884690.944660.00000
17072009.04.17 09:03close3630.020.884070.944660.000002.041420.84
17082009.04.17 09:03close3620.010.884070.944660.00000-0.541420.30
17092009.04.20 08:11sell3640.010.884150.000000.00000
17102009.04.20 08:11modify3640.010.884150.944190.00000
17112009.04.20 09:04sell3650.020.885320.000000.00000
17122009.04.20 09:04modify3640.010.884150.945310.00000
17132009.04.20 09:04modify3650.020.885320.945310.00000
17142009.04.20 09:28sell3660.030.886460.000000.00000
17152009.04.20 09:28modify3640.010.884150.946490.00000
17162009.04.20 09:28modify3650.020.885320.946490.00000
17172009.04.20 09:28modify3660.030.886460.946490.00000
17182009.04.20 09:36sell3670.040.887590.000000.00000
17192009.04.20 09:36modify3640.010.884150.947620.00000
17202009.04.20 09:36modify3650.020.885320.947620.00000
17212009.04.20 09:36modify3660.030.886460.947620.00000
17222009.04.20 09:36modify3670.040.887590.947620.00000
17232009.04.20 10:54sell3680.050.889840.000000.00000
17242009.04.20 10:54modify3640.010.884150.949880.00000
17252009.04.20 10:54modify3650.020.885320.949880.00000
17262009.04.20 10:54modify3660.030.886460.949880.00000
17272009.04.20 10:54modify3670.040.887590.949880.00000
17282009.04.20 10:54modify3680.050.889840.949880.00000
17292009.04.21 01:58sell3690.060.891090.000000.00000
17302009.04.21 01:58modify3640.010.884150.951080.00000
17312009.04.21 01:58modify3650.020.885320.951080.00000
17322009.04.21 01:58modify3660.030.886460.951080.00000
17332009.04.21 01:58modify3670.040.887590.951080.00000
17342009.04.21 01:58modify3680.050.889840.951080.00000
17352009.04.21 01:58modify3690.060.891090.951080.00000
17362009.04.21 10:37close3690.060.888430.951080.0000026.231446.53
17372009.04.21 10:37close3680.050.888430.951080.0000011.601458.13
17382009.04.21 10:37close3670.040.888430.951080.00000-5.501452.63
17392009.04.21 10:37close3660.030.888430.951080.00000-9.701442.94
17402009.04.21 10:37close3650.020.888430.951080.00000-10.211432.73
17412009.04.21 10:37close3640.010.888430.951080.00000-7.041425.69
17422009.04.22 09:41sell3700.010.885350.000000.00000
17432009.04.22 09:41modify3700.010.885350.945320.00000
17442009.04.22 09:45sell3710.020.886320.000000.00000
17452009.04.22 09:45modify3700.010.885350.946330.00000
17462009.04.22 09:45modify3710.020.886320.946330.00000
17472009.04.22 10:24close3710.020.885590.946330.000002.401428.09
17482009.04.22 10:24close3700.010.885590.946330.00000-0.401427.69
17492009.04.22 10:36sell3720.010.887160.000000.00000
17502009.04.22 10:36modify3720.010.887160.947170.00000
17512009.04.22 10:53sell3730.020.888730.000000.00000
17522009.04.22 10:53modify3720.010.887160.948750.00000
17532009.04.22 10:53modify3730.020.888730.948750.00000
17542009.04.22 11:48close3730.020.887880.948750.000002.791430.48
17552009.04.22 11:48close3720.010.887880.948750.00000-1.181429.30
17562009.04.23 07:14buy3740.010.896100.000000.00000
17572009.04.23 07:15modify3740.010.896100.836130.00000
17582009.04.23 07:34buy3750.020.895460.000000.00000
17592009.04.23 07:34modify3740.010.896100.835470.00000
17602009.04.23 07:34modify3750.020.895460.835470.00000
17612009.04.23 07:34buy3760.030.894850.000000.00000
17622009.04.23 07:34modify3740.010.896100.834800.00000
17632009.04.23 07:34modify3750.020.895460.834800.00000
17642009.04.23 07:34modify3760.030.894850.834800.00000
17652009.04.23 07:35buy3770.040.894250.000000.00000
17662009.04.23 07:35modify3740.010.896100.834200.00000
17672009.04.23 07:35modify3750.020.895460.834200.00000
17682009.04.23 07:35modify3760.030.894850.834200.00000
17692009.04.23 07:35modify3770.040.894250.834200.00000
17702009.04.23 07:35buy3780.050.893620.000000.00000
17712009.04.23 07:35modify3740.010.896100.833650.00000
17722009.04.23 07:35modify3750.020.895460.833650.00000
17732009.04.23 07:35modify3760.030.894850.833650.00000
17742009.04.23 07:35modify3770.040.894250.833650.00000
17752009.04.23 07:35modify3780.050.893620.833650.00000
17762009.04.23 07:40close3780.050.894510.833650.000007.311436.61
17772009.04.23 07:40close3770.040.894510.833650.000001.711438.32
17782009.04.23 07:40close3760.030.894510.833650.00000-1.681436.64
17792009.04.23 07:40close3750.020.894510.833650.00000-3.131433.51
17802009.04.23 07:40close3740.010.894510.833650.00000-2.611430.90
17812009.04.23 07:40buy3790.010.895020.000000.00000
17822009.04.23 07:40modify3790.010.895020.835000.00000
17832009.04.23 07:46buy3800.020.894440.000000.00000
17842009.04.23 07:46modify3790.010.895020.834450.00000
17852009.04.23 07:46modify3800.020.894440.834450.00000
17862009.04.23 07:48buy3810.030.893850.000000.00000
17872009.04.23 07:48modify3790.010.895020.833820.00000
17882009.04.23 07:48modify3800.020.894440.833820.00000
17892009.04.23 07:48modify3810.030.893850.833820.00000
17902009.04.23 08:00close3810.030.894540.833820.000003.401434.30
17912009.04.23 08:00close3800.020.894540.833820.000000.331434.63
17922009.04.23 08:00close3790.010.894540.833820.00000-0.781433.85
17932009.04.23 09:14buy3820.010.893540.000000.00000
17942009.04.23 09:14modify3820.010.893540.833500.00000
17952009.04.23 10:31close3820.010.894410.833500.000001.431435.28
17962009.04.24 02:49sell3830.010.895400.000000.00000
17972009.04.24 02:49modify3830.010.895400.955390.00000
17982009.04.24 07:57sell3840.020.898550.000000.00000
17992009.04.24 07:57modify3830.010.895400.958540.00000
18002009.04.24 07:57modify3840.020.898550.958540.00000
18012009.04.24 09:05sell3850.030.900690.000000.00000
18022009.04.24 09:05modify3830.010.895400.960660.00000
18032009.04.24 09:05modify3840.020.898550.960660.00000
18042009.04.24 09:05modify3850.030.900690.960660.00000
18052009.04.24 10:00sell3860.040.903330.000000.00000
18062009.04.24 10:00modify3830.010.895400.963310.00000
18072009.04.24 10:00modify3840.020.898550.963310.00000
18082009.04.24 10:00modify3850.030.900690.963310.00000
18092009.04.24 10:00modify3860.040.903330.963310.00000
18102009.04.24 10:30sell3870.050.905990.000000.00000
18112009.04.24 10:30modify3830.010.895400.966080.00000
18122009.04.24 10:30modify3840.020.898550.966080.00000
18132009.04.24 10:30modify3850.030.900690.966080.00000
18142009.04.24 10:30modify3860.040.903330.966080.00000
18152009.04.24 10:30modify3870.050.905990.966080.00000
18162009.04.24 14:47close3870.050.902430.966080.0000029.241464.52
18172009.04.24 14:47close3860.040.902430.966080.000005.921470.44
18182009.04.24 14:47close3850.030.902430.966080.00000-8.571461.87
18192009.04.24 14:47close3840.020.902430.966080.00000-12.751449.12
18202009.04.24 14:47close3830.010.902430.966080.00000-11.551437.57
18212009.04.27 10:04sell3880.010.905230.000000.00000
18222009.04.27 10:04modify3880.010.905230.965210.00000
18232009.04.27 10:33close3880.010.904230.965210.000001.641439.21
18242009.04.28 07:45sell3890.010.893550.000000.00000
18252009.04.28 07:45modify3890.010.893550.953540.00000
18262009.04.28 08:40sell3900.020.895000.000000.00000
18272009.04.28 08:40modify3890.010.893550.955020.00000
18282009.04.28 08:40modify3900.020.895000.955020.00000
18292009.04.28 09:44sell3910.030.896590.000000.00000
18302009.04.28 09:44modify3890.010.893550.956600.00000
18312009.04.28 09:44modify3900.020.895000.956600.00000
18322009.04.28 09:44modify3910.030.896590.956600.00000
18332009.04.28 10:01close3910.030.895410.956600.000005.821445.03
18342009.04.28 10:01close3900.020.895410.956600.00000-1.351443.68
18352009.04.28 10:01close3890.010.895410.956600.00000-3.051440.63
18362009.04.30 09:58buy3920.010.895990.000000.00000
18372009.04.30 09:58modify3920.010.895990.836020.00000
18382009.04.30 10:07buy3930.020.894950.000000.00000
18392009.04.30 10:07modify3920.010.895990.835010.00000
18402009.04.30 10:07modify3930.020.894950.835010.00000
18412009.04.30 10:13close3930.020.895610.835010.000002.171442.80
18422009.04.30 10:13close3920.010.895610.835010.00000-0.631442.17
18432009.04.30 10:15buy3940.010.895590.000000.00000
18442009.04.30 10:15modify3940.010.895590.835540.00000
18452009.04.30 11:26close3940.010.896560.835540.000001.601443.77
18462009.05.04 10:17sell3950.010.892700.000000.00000
18472009.05.04 10:17modify3950.010.892700.952680.00000
18482009.05.04 10:24close3950.010.891790.952680.000001.491445.26
18492009.05.04 10:53sell3960.010.892450.000000.00000
18502009.05.04 10:53modify3960.010.892450.952490.00000
18512009.05.04 10:59sell3970.020.893060.000000.00000
18522009.05.04 10:59modify3960.010.892450.953070.00000
18532009.05.04 10:59modify3970.020.893060.953070.00000
18542009.05.04 11:21close3970.020.892460.953070.000001.971447.23
18552009.05.04 11:21close3960.010.892460.953070.00000-0.021447.21
18562009.05.05 08:36buy3980.010.889950.000000.00000
18572009.05.05 08:36modify3980.010.889950.829890.00000
18582009.05.05 08:39buy3990.020.889470.000000.00000
18592009.05.05 08:39modify3980.010.889950.829450.00000
18602009.05.05 08:39modify3990.020.889470.829450.00000
18612009.05.05 08:42buy4000.030.889000.000000.00000
18622009.05.05 08:42modify3980.010.889950.828970.00000
18632009.05.05 08:42modify3990.020.889470.828970.00000
18642009.05.05 08:42modify4000.030.889000.828970.00000
18652009.05.05 08:43buy4010.040.888520.000000.00000
18662009.05.05 08:43modify3980.010.889950.828490.00000
18672009.05.05 08:43modify3990.020.889470.828490.00000
18682009.05.05 08:43modify4000.030.889000.828490.00000
18692009.05.05 08:43modify4010.040.888520.828490.00000
18702009.05.05 08:45buy4020.050.888010.000000.00000
18712009.05.05 08:45modify3980.010.889950.827940.00000
18722009.05.05 08:45modify3990.020.889470.827940.00000
18732009.05.05 08:45modify4000.030.889000.827940.00000
18742009.05.05 08:45modify4010.040.888520.827940.00000
18752009.05.05 08:45modify4020.050.888010.827940.00000
18762009.05.05 08:48buy4030.060.887510.000000.00000
18772009.05.05 08:48modify3980.010.889950.827430.00000
18782009.05.05 08:48modify3990.020.889470.827430.00000
18792009.05.05 08:48modify4000.030.889000.827430.00000
18802009.05.05 08:48modify4010.040.888520.827430.00000
18812009.05.05 08:48modify4020.050.888010.827430.00000
18822009.05.05 08:48modify4030.060.887510.827430.00000
18832009.05.05 08:48buy4040.070.887030.000000.00000
18842009.05.05 08:48modify3980.010.889950.826960.00000
18852009.05.05 08:48modify3990.020.889470.826960.00000
18862009.05.05 08:48modify4000.030.889000.826960.00000
18872009.05.05 08:48modify4010.040.888520.826960.00000
18882009.05.05 08:48modify4020.050.888010.826960.00000
18892009.05.05 08:48modify4030.060.887510.826960.00000
18902009.05.05 08:48modify4040.070.887030.826960.00000
18912009.05.05 08:48buy4050.080.886510.000000.00000
18922009.05.05 08:48modify3980.010.889950.826420.00000
18932009.05.05 08:48modify3990.020.889470.826420.00000
18942009.05.05 08:48modify4000.030.889000.826420.00000
18952009.05.05 08:48modify4010.040.888520.826420.00000
18962009.05.05 08:48modify4020.050.888010.826420.00000
18972009.05.05 08:48modify4030.060.887510.826420.00000
18982009.05.05 08:48modify4040.070.887030.826420.00000
18992009.05.05 08:48modify4050.080.886510.826420.00000
19002009.05.05 08:53close4050.080.887800.826420.0000016.951464.16
19012009.05.05 08:53close4040.070.887800.826420.000008.851473.01
19022009.05.05 08:53close4030.060.887800.826420.000002.861475.87
19032009.05.05 08:53close4020.050.887800.826420.00000-1.731474.14
19042009.05.05 08:53close4010.040.887800.826420.00000-4.731469.41
19052009.05.05 08:53close4000.030.887800.826420.00000-5.911463.50
19062009.05.05 08:53close3990.020.887800.826420.00000-5.491458.01
19072009.05.05 08:53close3980.010.887800.826420.00000-3.531454.48
19082009.05.05 08:53buy4060.010.888290.000000.00000
19092009.05.05 08:53modify4060.010.888290.828280.00000
19102009.05.05 08:55buy4070.020.887820.000000.00000
19112009.05.05 08:55modify4060.010.888290.827800.00000
19122009.05.05 08:55modify4070.020.887820.827800.00000
19132009.05.05 10:44buy4080.030.885840.000000.00000
19142009.05.05 10:44modify4060.010.888290.825780.00000
19152009.05.05 10:44modify4070.020.887820.825780.00000
19162009.05.05 10:44modify4080.030.885840.825780.00000
19172009.05.05 11:29close4080.030.887070.825780.000006.071460.55
19182009.05.05 11:29close4070.020.887070.825780.00000-2.471458.08
19192009.05.05 11:29close4060.010.887070.825780.00000-2.011456.07
19202009.05.06 10:36buy4090.010.881780.000000.00000
19212009.05.06 10:36modify4090.010.881780.821760.00000
19222009.05.06 10:36buy4100.020.881240.000000.00000
19232009.05.06 10:36modify4090.010.881780.821210.00000
19242009.05.06 10:36modify4100.020.881240.821210.00000
19252009.05.06 10:42close4100.020.881750.821210.000001.681457.75
19262009.05.06 10:42close4090.010.881750.821210.00000-0.051457.70
19272009.05.07 00:32buy4110.010.878910.000000.00000
19282009.05.07 00:32modify4110.010.878910.818900.00000
19292009.05.07 08:21buy4120.020.877500.000000.00000
19302009.05.07 08:21modify4110.010.878910.817490.00000
19312009.05.07 08:21modify4120.020.877500.817490.00000
19322009.05.07 09:12close4120.020.878350.817490.000002.791460.49
19332009.05.07 09:12close4110.010.878350.817490.00000-0.921459.57
19342009.05.11 10:43sell4130.010.898470.000000.00000
19352009.05.11 10:43modify4130.010.898470.958480.00000
19362009.05.11 10:50sell4140.020.899020.000000.00000
19372009.05.11 10:50modify4130.010.898470.959040.00000
19382009.05.11 10:50modify4140.020.899020.959040.00000
19392009.05.11 13:18close4140.020.898420.959040.000001.971461.54
19402009.05.11 13:18close4130.010.898420.959040.000000.081461.62
19412009.05.12 08:18sell4150.010.901360.000000.00000
19422009.05.12 08:18modify4150.010.901360.961390.00000
19432009.05.12 08:56close4150.010.900480.961390.000001.451463.07
19442009.05.12 10:25buy4160.010.897520.000000.00000
19452009.05.12 10:25modify4160.010.897520.837500.00000
19462009.05.12 10:31buy4170.020.896600.000000.00000
19472009.05.12 10:31modify4160.010.897520.836580.00000
19482009.05.12 10:31modify4170.020.896600.836580.00000
19492009.05.12 10:32buy4180.030.895690.000000.00000
19502009.05.12 10:32modify4160.010.897520.835670.00000
19512009.05.12 10:32modify4170.020.896600.835670.00000
19522009.05.12 10:32modify4180.030.895690.835670.00000
19532009.05.12 10:42close4180.030.896490.835670.000003.941467.01
19542009.05.12 10:42close4170.020.896490.835670.00000-0.361466.65
19552009.05.12 10:42close4160.010.896490.835670.00000-1.691464.96
19562009.05.12 10:42buy4190.010.896980.000000.00000
19572009.05.12 10:42modify4190.010.896980.836970.00000
19582009.05.12 10:48buy4200.020.896070.000000.00000
19592009.05.12 10:48modify4190.010.896980.836040.00000
19602009.05.12 10:48modify4200.020.896070.836040.00000
19612009.05.12 10:48buy4210.030.895140.000000.00000
19622009.05.12 10:48modify4190.010.896980.835090.00000
19632009.05.12 10:48modify4200.020.896070.835090.00000
19642009.05.12 10:48modify4210.030.895140.835090.00000
19652009.05.13 08:42close4210.030.896010.835090.000004.261469.22
19662009.05.13 08:42close4200.020.896010.835090.00000-0.221469.00
19672009.05.13 08:42close4190.010.896010.835090.00000-1.601467.40
19682009.05.13 08:43sell4220.010.896180.000000.00000
19692009.05.13 08:43modify4220.010.896180.956200.00000
19702009.05.13 09:10sell4230.020.896890.000000.00000
19712009.05.13 09:10modify4220.010.896180.956880.00000
19722009.05.13 09:10modify4230.020.896890.956880.00000
19732009.05.13 09:12sell4240.030.897590.000000.00000
19742009.05.13 09:12modify4220.010.896180.957610.00000
19752009.05.13 09:12modify4230.020.896890.957610.00000
19762009.05.13 09:12modify4240.030.897590.957610.00000
19772009.05.13 09:38close4240.030.896890.957610.000003.451470.85
19782009.05.13 09:38close4230.020.896890.957610.000000.001470.85
19792009.05.13 09:38close4220.010.896890.957610.00000-1.171469.68
19802009.05.13 09:59sell4250.010.897370.000000.00000
19812009.05.13 09:59modify4250.010.897370.957410.00000
19822009.05.13 10:17close4250.010.896390.957410.000001.611471.29
19832009.05.14 02:05buy4260.010.895790.000000.00000
19842009.05.14 02:05modify4260.010.895790.835770.00000
19852009.05.14 02:13close4260.010.896650.835770.000001.411472.70
19862009.05.14 10:19sell4270.010.898270.000000.00000
19872009.05.14 10:19modify4270.010.898270.958280.00000
19882009.05.14 10:25sell4280.020.898670.000000.00000
19892009.05.14 10:25modify4270.010.898270.958710.00000
19902009.05.14 10:25modify4280.020.898670.958710.00000
19912009.05.14 10:56sell4290.030.899040.000000.00000
19922009.05.14 10:56modify4270.010.898270.959030.00000
19932009.05.14 10:56modify4280.020.898670.959030.00000
19942009.05.14 10:56modify4290.030.899040.959030.00000
19952009.05.14 11:06close4290.030.898630.959030.000002.021474.72
19962009.05.14 11:06close4280.020.898630.959030.000000.131474.85
19972009.05.14 11:06close4270.010.898630.959030.00000-0.591474.26
19982009.05.15 08:06buy4300.010.893980.000000.00000
19992009.05.15 08:06modify4300.010.893980.833990.00000
20002009.05.15 08:06buy4310.020.893660.000000.00000
20012009.05.15 08:06modify4300.010.893980.833690.00000
20022009.05.15 08:06modify4310.020.893660.833690.00000
20032009.05.15 08:07buy4320.030.893360.000000.00000
20042009.05.15 08:07modify4300.010.893980.833320.00000
20052009.05.15 08:07modify4310.020.893660.833320.00000
20062009.05.15 08:07modify4320.030.893360.833320.00000
20072009.05.15 08:09close4320.030.893720.833320.000001.771476.03
20082009.05.15 08:09close4310.020.893720.833320.000000.201476.23
20092009.05.15 08:09close4300.010.893720.833320.00000-0.431475.80
20102009.05.15 08:10buy4330.010.893990.000000.00000
20112009.05.15 08:10modify4330.010.893990.834000.00000
20122009.05.15 08:16buy4340.020.893700.000000.00000
20132009.05.15 08:17modify4330.010.893990.833740.00000
20142009.05.15 08:17modify4340.020.893700.833740.00000
20152009.05.15 08:36close4340.020.894200.833740.000001.641477.44
20162009.05.15 08:36close4330.010.894200.833740.000000.341477.78
20172009.05.15 10:02buy4350.010.892610.000000.00000
20182009.05.15 10:02modify4350.010.892610.832560.00000
20192009.05.15 10:32close4350.010.893570.832560.000001.571479.35
20202009.05.18 09:52buy4360.010.886110.000000.00000
20212009.05.18 09:52modify4360.010.886110.826070.00000
20222009.05.18 10:18buy4370.020.885380.000000.00000
20232009.05.18 10:18modify4360.010.886110.825340.00000
20242009.05.18 10:18modify4370.020.885380.825340.00000
20252009.05.18 10:20buy4380.030.884660.000000.00000
20262009.05.18 10:20modify4360.010.886110.824620.00000
20272009.05.18 10:20modify4370.020.885380.824620.00000
20282009.05.18 10:20modify4380.030.884660.824620.00000
20292009.05.18 10:38buy4390.040.883960.000000.00000
20302009.05.18 10:38modify4360.010.886110.823970.00000
20312009.05.18 10:38modify4370.020.885380.823970.00000
20322009.05.18 10:38modify4380.030.884660.823970.00000
20332009.05.18 10:38modify4390.040.883960.823970.00000
20342009.05.18 10:59buy4400.050.883260.000000.00000
20352009.05.18 10:59modify4360.010.886110.823190.00000
20362009.05.18 10:59modify4370.020.885380.823190.00000
20372009.05.18 10:59modify4380.030.884660.823190.00000
20382009.05.18 10:59modify4390.040.883960.823190.00000
20392009.05.18 10:59modify4400.050.883260.823190.00000
20402009.05.18 11:43close4400.050.884270.823190.000008.291487.64
20412009.05.18 11:43close4390.040.884270.823190.000002.031489.67
20422009.05.18 11:43close4380.030.884270.823190.00000-1.921487.75
20432009.05.18 11:43close4370.020.884270.823190.00000-3.651484.10
20442009.05.18 11:43close4360.010.884270.823190.00000-3.021481.08
20452009.05.19 08:32buy4410.010.882740.000000.00000
20462009.05.19 08:32modify4410.010.882740.822680.00000
20472009.05.19 08:32buy4420.020.882270.000000.00000
20482009.05.19 08:32modify4410.010.882740.822290.00000
20492009.05.19 08:32modify4420.020.882270.822290.00000
20502009.05.19 08:36buy4430.030.881790.000000.00000
20512009.05.19 08:36modify4410.010.882740.821750.00000
20522009.05.19 08:36modify4420.020.882270.821750.00000
20532009.05.19 08:36modify4430.030.881790.821750.00000
20542009.05.19 08:37buy4440.040.881330.000000.00000
20552009.05.19 08:37modify4410.010.882740.821290.00000
20562009.05.19 08:37modify4420.020.882270.821290.00000
20572009.05.19 08:37modify4430.030.881790.821290.00000
20582009.05.19 08:37modify4440.040.881330.821290.00000
20592009.05.19 08:47buy4450.050.880880.000000.00000
20602009.05.19 08:47modify4410.010.882740.820890.00000
20612009.05.19 08:47modify4420.020.882270.820890.00000
20622009.05.19 08:47modify4430.030.881790.820890.00000
20632009.05.19 08:47modify4440.040.881330.820890.00000
20642009.05.19 08:47modify4450.050.880880.820890.00000
20652009.05.19 09:08buy4460.060.879810.000000.00000
20662009.05.19 09:08modify4410.010.882740.819830.00000
20672009.05.19 09:08modify4420.020.882270.819830.00000
20682009.05.19 09:08modify4430.030.881790.819830.00000
20692009.05.19 09:08modify4440.040.881330.819830.00000
20702009.05.19 09:08modify4450.050.880880.819830.00000
20712009.05.19 09:08modify4460.060.879810.819830.00000
20722009.05.19 09:42close4460.060.881060.819830.0000012.311493.39
20732009.05.19 09:42close4450.050.881060.819830.000001.471494.86
20742009.05.19 09:42close4440.040.881060.819830.00000-1.771493.09
20752009.05.19 09:42close4430.030.881060.819830.00000-3.601489.49
20762009.05.19 09:42close4420.020.881060.819830.00000-3.981485.51
20772009.05.19 09:42close4410.010.881060.819830.00000-2.751482.76
20782009.05.21 04:38buy4470.010.873350.000000.00000
20792009.05.21 04:38modify4470.010.873350.813370.00000
20802009.05.21 10:13close4470.010.874290.813370.000001.551484.31
20812009.05.21 10:21sell4480.010.875470.000000.00000
20822009.05.21 10:21modify4480.010.875470.935500.00000
20832009.05.21 10:23sell4490.020.876270.000000.00000
20842009.05.21 10:23modify4480.010.875470.936160.00000
20852009.05.21 10:23modify4490.020.876270.936160.00000
20862009.05.21 10:23sell4500.030.877130.000000.00000
20872009.05.21 10:23modify4480.010.875470.937070.00000
20882009.05.21 10:23modify4490.020.876270.937070.00000
20892009.05.21 10:23modify4500.030.877130.937070.00000
20902009.05.21 10:23sell4510.040.877980.000000.00000
20912009.05.21 10:23modify4480.010.875470.937920.00000
20922009.05.21 10:23modify4490.020.876270.937920.00000
20932009.05.21 10:23modify4500.030.877130.937920.00000
20942009.05.21 10:23modify4510.040.877980.937920.00000
20952009.05.21 10:23sell4520.050.878840.000000.00000
20962009.05.21 10:23modify4480.010.875470.938730.00000
20972009.05.21 10:23modify4490.020.876270.938730.00000
20982009.05.21 10:23modify4500.030.877130.938730.00000
20992009.05.21 10:23modify4510.040.877980.938730.00000
21002009.05.21 10:23modify4520.050.878840.938730.00000
21012009.05.21 10:26sell4530.060.879610.000000.00000
21022009.05.21 10:26modify4480.010.875470.939580.00000
21032009.05.21 10:26modify4490.020.876270.939580.00000
21042009.05.21 10:26modify4500.030.877130.939580.00000
21052009.05.21 10:26modify4510.040.877980.939580.00000
21062009.05.21 10:26modify4520.050.878840.939580.00000
21072009.05.21 10:26modify4530.060.879610.939580.00000
21082009.05.21 10:26sell4540.070.880360.000000.00000
21092009.05.21 10:26modify4480.010.875470.940460.00000
21102009.05.21 10:26modify4490.020.876270.940460.00000
21112009.05.21 10:26modify4500.030.877130.940460.00000
21122009.05.21 10:26modify4510.040.877980.940460.00000
21132009.05.21 10:26modify4520.050.878840.940460.00000
21142009.05.21 10:26modify4530.060.879610.940460.00000
21152009.05.21 10:26modify4540.070.880360.940460.00000
21162009.05.21 10:27sell4550.080.881170.000000.00000
21172009.05.21 10:27modify4480.010.875470.941130.00000
21182009.05.21 10:27modify4490.020.876270.941130.00000
21192009.05.21 10:27modify4500.030.877130.941130.00000
21202009.05.21 10:27modify4510.040.877980.941130.00000
21212009.05.21 10:27modify4520.050.878840.941130.00000
21222009.05.21 10:27modify4530.060.879610.941130.00000
21232009.05.21 10:27modify4540.070.880360.941130.00000
21242009.05.21 10:27modify4550.080.881170.941130.00000
21252009.05.21 10:27sell4560.090.881930.000000.00000
21262009.05.21 10:27modify4480.010.875470.941890.00000
21272009.05.21 10:27modify4490.020.876270.941890.00000
21282009.05.21 10:27modify4500.030.877130.941890.00000
21292009.05.21 10:27modify4510.040.877980.941890.00000
21302009.05.21 10:27modify4520.050.878840.941890.00000
21312009.05.21 10:27modify4530.060.879610.941890.00000
21322009.05.21 10:27modify4540.070.880360.941890.00000
21332009.05.21 10:27modify4550.080.881170.941890.00000
21342009.05.21 10:27modify4560.090.881930.941890.00000
21352009.05.21 10:27sell4570.100.882680.000000.00000
21362009.05.21 10:27modify4480.010.875470.942600.00000
21372009.05.21 10:27modify4490.020.876270.942600.00000
21382009.05.21 10:27modify4500.030.877130.942600.00000
21392009.05.21 10:27modify4510.040.877980.942600.00000
21402009.05.21 10:27modify4520.050.878840.942600.00000
21412009.05.21 10:27modify4530.060.879610.942600.00000
21422009.05.21 10:27modify4540.070.880360.942600.00000
21432009.05.21 10:27modify4550.080.881170.942600.00000
21442009.05.21 10:27modify4560.090.881930.942600.00000
21452009.05.21 10:27modify4570.100.882680.942600.00000
21462009.05.21 10:33sell4580.110.883460.000000.00000
21472009.05.21 10:33modify4480.010.875470.943550.00000
21482009.05.21 10:33modify4490.020.876270.943550.00000
21492009.05.21 10:33modify4500.030.877130.943550.00000
21502009.05.21 10:33modify4510.040.877980.943550.00000
21512009.05.21 10:33modify4520.050.878840.943550.00000
21522009.05.21 10:33modify4530.060.879610.943550.00000
21532009.05.21 10:33modify4540.070.880360.943550.00000
21542009.05.21 10:33modify4550.080.881170.943550.00000
21552009.05.21 10:33modify4560.090.881930.943550.00000
21562009.05.21 10:33modify4570.100.882680.943550.00000
21572009.05.21 10:33modify4580.110.883460.943550.00000
21582009.05.21 10:41sell4590.120.884210.000000.00000
21592009.05.21 10:41modify4480.010.875470.944220.00000
21602009.05.21 10:41modify4490.020.876270.944220.00000
21612009.05.21 10:41modify4500.030.877130.944220.00000
21622009.05.21 10:41modify4510.040.877980.944220.00000
21632009.05.21 10:41modify4520.050.878840.944220.00000
21642009.05.21 10:41modify4530.060.879610.944220.00000
21652009.05.21 10:41modify4540.070.880360.944220.00000
21662009.05.21 10:41modify4550.080.881170.944220.00000
21672009.05.21 10:41modify4560.090.881930.944220.00000
21682009.05.21 10:41modify4570.100.882680.944220.00000
21692009.05.21 10:41modify4580.110.883460.944220.00000
21702009.05.21 10:41modify4590.120.884210.944220.00000
21712009.05.21 10:42sell4600.130.884970.000000.00000
21722009.05.21 10:42modify4480.010.875470.945010.00000
21732009.05.21 10:42modify4490.020.876270.945010.00000
21742009.05.21 10:42modify4500.030.877130.945010.00000
21752009.05.21 10:42modify4510.040.877980.945010.00000
21762009.05.21 10:42modify4520.050.878840.945010.00000
21772009.05.21 10:42modify4530.060.879610.945010.00000
21782009.05.21 10:42modify4540.070.880360.945010.00000
21792009.05.21 10:42modify4550.080.881170.945010.00000
21802009.05.21 10:42modify4560.090.881930.945010.00000
21812009.05.21 10:42modify4570.100.882680.945010.00000
21822009.05.21 10:42modify4580.110.883460.945010.00000
21832009.05.21 10:42modify4590.120.884210.945010.00000
21842009.05.21 10:42modify4600.130.884970.945010.00000
21852009.05.21 10:50sell4610.140.885740.000000.00000
21862009.05.21 10:50modify4480.010.875470.945780.00000
21872009.05.21 10:50modify4490.020.876270.945780.00000
21882009.05.21 10:50modify4500.030.877130.945780.00000
21892009.05.21 10:50modify4510.040.877980.945780.00000
21902009.05.21 10:50modify4520.050.878840.945780.00000
21912009.05.21 10:50modify4530.060.879610.945780.00000
21922009.05.21 10:50modify4540.070.880360.945780.00000
21932009.05.21 10:50modify4550.080.881170.945780.00000
21942009.05.21 10:50modify4560.090.881930.945780.00000
21952009.05.21 10:50modify4570.100.882680.945780.00000
21962009.05.21 10:50modify4580.110.883460.945780.00000
21972009.05.21 10:50modify4590.120.884210.945780.00000
21982009.05.21 10:50modify4600.130.884970.945780.00000
21992009.05.21 10:50modify4610.140.885740.945780.00000
22002009.05.21 10:50sell4620.150.886510.000000.00000
22012009.05.21 10:50modify4480.010.875470.946540.00000
22022009.05.21 10:50modify4490.020.876270.946540.00000
22032009.05.21 10:50modify4500.030.877130.946540.00000
22042009.05.21 10:50modify4510.040.877980.946540.00000
22052009.05.21 10:50modify4520.050.878840.946540.00000
22062009.05.21 10:50modify4530.060.879610.946540.00000
22072009.05.21 10:50modify4540.070.880360.946540.00000
22082009.05.21 10:50modify4550.080.881170.946540.00000
22092009.05.21 10:50modify4560.090.881930.946540.00000
22102009.05.21 10:50modify4570.100.882680.946540.00000
22112009.05.21 10:50modify4580.110.883460.946540.00000
22122009.05.21 10:50modify4590.120.884210.946540.00000
22132009.05.21 10:50modify4600.130.884970.946540.00000
22142009.05.21 10:50modify4610.140.885740.946540.00000
22152009.05.21 10:50modify4620.150.886510.946540.00000
22162009.05.21 11:42close4620.150.882650.946540.0000095.071579.38
22172009.05.21 11:42close4610.140.882650.946540.0000071.031650.41
22182009.05.21 11:42close4600.130.882650.946540.0000049.521699.93
22192009.05.21 11:42close4590.120.882650.946540.0000030.731730.66
22202009.05.21 11:42close4580.110.882650.946540.0000014.631745.29
22212009.05.21 11:42close4570.100.882650.946540.000000.491745.78
22222009.05.21 11:42close4560.090.882650.946540.00000-10.641735.14
22232009.05.21 11:42close4550.080.882650.946540.00000-19.441715.70
22242009.05.21 11:42close4540.070.882650.946540.00000-26.321689.38
22252009.05.21 11:42close4530.060.882650.946540.00000-29.941659.44
22262009.05.21 11:42close4520.050.882650.946540.00000-31.281628.16
22272009.05.21 11:42close4510.040.882650.946540.00000-30.671597.49
22282009.05.21 11:42close4500.030.882650.946540.00000-27.191570.30
22292009.05.21 11:42close4490.020.882650.946540.00000-20.951549.35
22302009.05.21 11:42close4480.010.882650.946540.00000-11.791537.56
22312009.05.22 09:04sell4630.020.880040.000000.00000
22322009.05.22 09:04modify4630.020.880040.940050.00000
22332009.05.22 09:10sell4640.040.880740.000000.00000
22342009.05.22 09:10modify4630.020.880040.940750.00000
22352009.05.22 09:10modify4640.040.880740.940750.00000
22362009.05.22 09:13sell4650.060.881430.000000.00000
22372009.05.22 09:13modify4630.020.880040.941450.00000
22382009.05.22 09:13modify4640.040.880740.941450.00000
22392009.05.22 09:13modify4650.060.881430.941450.00000
22402009.05.22 09:18sell4660.080.882130.000000.00000
22412009.05.22 09:18modify4630.020.880040.942150.00000
22422009.05.22 09:18modify4640.040.880740.942150.00000
22432009.05.22 09:18modify4650.060.881430.942150.00000
22442009.05.22 09:18modify4660.080.882130.942150.00000
22452009.05.22 09:33sell4670.100.882820.000000.00000
22462009.05.22 09:33modify4630.020.880040.942830.00000
22472009.05.22 09:33modify4640.040.880740.942830.00000
22482009.05.22 09:33modify4650.060.881430.942830.00000
22492009.05.22 09:33modify4660.080.882130.942830.00000
22502009.05.22 09:33modify4670.100.882820.942830.00000
22512009.05.22 09:39sell4680.120.883510.000000.00000
22522009.05.22 09:39modify4630.020.880040.943520.00000
22532009.05.22 09:39modify4640.040.880740.943520.00000
22542009.05.22 09:39modify4650.060.881430.943520.00000
22552009.05.22 09:39modify4660.080.882130.943520.00000
22562009.05.22 09:39modify4670.100.882820.943520.00000
22572009.05.22 09:39modify4680.120.883510.943520.00000
22582009.05.22 09:57close4680.120.882250.943520.0000024.831562.39
22592009.05.22 09:57close4670.100.882250.943520.000009.361571.75
22602009.05.22 09:57close4660.080.882250.943520.00000-1.571570.18
22612009.05.22 09:57close4650.060.882250.943520.00000-8.081562.10
22622009.05.22 09:57close4640.040.882250.943520.00000-9.921552.18
22632009.05.22 09:57close4630.020.882250.943520.00000-7.251544.93
22642009.05.22 09:58sell4690.020.882480.000000.00000
22652009.05.22 09:58modify4690.020.882480.942500.00000
22662009.05.22 10:20close4690.020.881500.942500.000003.221548.15
22672009.05.26 07:59buy4700.020.878590.000000.00000
22682009.05.26 07:59modify4700.020.878590.818610.00000
22692009.05.26 08:05buy4710.040.877850.000000.00000
22702009.05.26 08:05modify4700.020.878590.817800.00000
22712009.05.26 08:05modify4710.040.877850.817800.00000
22722009.05.26 08:16close4710.040.878410.817800.000003.671551.82
22732009.05.26 08:16close4700.020.878410.817800.00000-0.591551.23
22742009.05.27 03:12buy4720.020.875010.000000.00000
22752009.05.27 03:12modify4720.020.875010.815020.00000
22762009.05.27 08:44buy4730.040.873330.000000.00000
22772009.05.27 08:44modify4720.020.875010.813320.00000
22782009.05.27 08:44modify4730.040.873330.813320.00000
22792009.05.27 09:53close4730.040.874240.813320.000005.971557.20
22802009.05.27 09:53close4720.020.874240.813320.00000-2.531554.67
22812009.05.28 08:57sell4740.020.869880.000000.00000
22822009.05.28 08:57modify4740.020.869880.929900.00000
22832009.05.28 09:04sell4750.040.870930.000000.00000
22842009.05.28 09:04modify4740.020.869880.930950.00000
22852009.05.28 09:04modify4750.040.870930.930950.00000
22862009.05.28 10:35close4750.040.870280.930950.000004.271558.94
22872009.05.28 10:35close4740.020.870280.930950.00000-1.311557.63
22882009.05.29 03:25sell4760.020.876390.000000.00000
22892009.05.29 03:25modify4760.020.876390.936410.00000
22902009.05.29 07:01close4760.020.875530.936410.000002.821560.45
22912009.05.29 08:03buy4770.020.873650.000000.00000
22922009.05.29 08:03modify4770.020.873650.813680.00000
22932009.05.29 08:28buy4780.040.872920.000000.00000
22942009.05.29 08:28modify4770.020.873650.812910.00000
22952009.05.29 08:28modify4780.040.872920.812910.00000
22962009.05.29 09:05buy4790.060.871810.000000.00000
22972009.05.29 09:05modify4770.020.873650.811790.00000
22982009.05.29 09:05modify4780.040.872920.811790.00000
22992009.05.29 09:05modify4790.060.871810.811790.00000
23002009.05.29 09:57close4790.060.872640.811790.000008.171568.62
23012009.05.29 09:57close4780.040.872640.811790.00000-1.841566.78
23022009.05.29 09:57close4770.020.872640.811790.00000-3.311563.47
23032009.06.01 01:39buy4800.020.871910.000000.00000
23042009.06.01 01:39modify4800.020.871910.811920.00000
23052009.06.01 08:30close4800.020.872870.811920.000003.151566.62
23062009.06.01 09:30buy4810.020.869450.000000.00000
23072009.06.01 09:30modify4810.020.869450.809420.00000
23082009.06.01 09:34buy4820.040.868930.000000.00000
23092009.06.01 09:34modify4810.020.869450.808900.00000
23102009.06.01 09:34modify4820.040.868930.808900.00000
23112009.06.01 09:42buy4830.060.868430.000000.00000
23122009.06.01 09:42modify4810.020.869450.808420.00000
23132009.06.01 09:42modify4820.040.868930.808420.00000
23142009.06.01 09:42modify4830.060.868430.808420.00000
23152009.06.01 09:43buy4840.080.867930.000000.00000
23162009.06.01 09:43modify4810.020.869450.807910.00000
23172009.06.01 09:43modify4820.040.868930.807910.00000
23182009.06.01 09:43modify4830.060.868430.807910.00000
23192009.06.01 09:43modify4840.080.867930.807910.00000
23202009.06.01 10:55close4840.080.868520.807910.000007.741574.36
23212009.06.01 10:55close4830.060.868520.807910.000000.881575.24
23222009.06.01 10:55close4820.040.868520.807910.00000-2.691572.55
23232009.06.01 10:55close4810.020.868520.807910.00000-3.051569.50
23242009.06.03 07:42buy4850.020.860770.000000.00000
23252009.06.03 07:42modify4850.020.860770.800750.00000
23262009.06.03 07:49buy4860.040.860330.000000.00000
23272009.06.03 07:49modify4850.020.860770.800320.00000
23282009.06.03 07:49modify4860.040.860330.800320.00000
23292009.06.03 07:53buy4870.060.859880.000000.00000
23302009.06.03 07:53modify4850.020.860770.799870.00000
23312009.06.03 07:53modify4860.040.860330.799870.00000
23322009.06.03 07:53modify4870.060.859880.799870.00000
23332009.06.03 07:53buy4880.080.859440.000000.00000
23342009.06.03 07:53modify4850.020.860770.799420.00000
23352009.06.03 07:53modify4860.040.860330.799420.00000
23362009.06.03 07:53modify4870.060.859880.799420.00000
23372009.06.03 07:53modify4880.080.859440.799420.00000
23382009.06.03 08:04close4880.080.860000.799420.000007.351576.85
23392009.06.03 08:04close4870.060.860000.799420.000001.191578.04
23402009.06.03 08:04close4860.040.860000.799420.00000-2.171575.87
23412009.06.03 08:04close4850.020.860000.799420.00000-2.531573.34
23422009.06.03 09:16buy4890.020.859140.000000.00000
23432009.06.03 09:16modify4890.020.859140.799100.00000
23442009.06.03 11:09close4890.020.860150.799100.000003.311576.65
23452009.06.04 05:57sell4900.020.870600.000000.00000
23462009.06.04 05:57modify4900.020.870600.930640.00000
23472009.06.04 06:25sell4910.040.871590.000000.00000
23482009.06.04 06:25modify4900.020.870600.931600.00000
23492009.06.04 06:25modify4910.040.871590.931600.00000
23502009.06.04 06:36sell4920.060.872580.000000.00000
23512009.06.04 06:36modify4900.020.870600.932600.00000
23522009.06.04 06:36modify4910.040.871590.932600.00000
23532009.06.04 06:36modify4920.060.872580.932600.00000
23542009.06.04 08:39close4920.060.871740.932600.000008.271584.92
23552009.06.04 08:39close4910.040.871740.932600.00000-0.981583.94
23562009.06.04 08:39close4900.020.871740.932600.00000-3.741580.20
23572009.06.04 10:01buy4930.020.868900.000000.00000
23582009.06.04 10:01modify4930.020.868900.808870.00000
23592009.06.04 10:24buy4940.040.866990.000000.00000
23602009.06.04 10:24modify4930.020.868900.806980.00000
23612009.06.04 10:24modify4940.040.866990.806980.00000
23622009.06.04 13:57close4940.040.868630.806980.0000010.761590.96
23632009.06.04 13:57close4930.020.868630.806980.00000-0.891590.07
23642009.06.08 04:17sell4950.020.877130.000000.00000
23652009.06.08 04:17modify4950.020.877130.937120.00000
23662009.06.08 08:52sell4960.040.879400.000000.00000
23672009.06.08 08:52modify4950.020.877130.939430.00000
23682009.06.08 08:52modify4960.040.879400.939430.00000
23692009.06.08 09:16close4960.040.878320.939430.000007.091597.16
23702009.06.08 09:16close4950.020.878320.939430.00000-3.901593.26
23712009.06.08 10:16buy4970.020.875460.000000.00000
23722009.06.08 10:16modify4970.020.875460.815440.00000
23732009.06.08 11:01close4970.020.876390.815440.000003.051596.31
23742009.06.09 08:35buy4980.020.864150.000000.00000
23752009.06.09 08:35modify4980.020.864150.804120.00000
23762009.06.09 08:37buy4990.040.863630.000000.00000
23772009.06.09 08:37modify4980.020.864150.803640.00000
23782009.06.09 08:37modify4990.040.863630.803640.00000
23792009.06.09 08:37buy5000.060.863100.000000.00000
23802009.06.09 08:37modify4980.020.864150.803070.00000
23812009.06.09 08:37modify4990.040.863630.803070.00000
23822009.06.09 08:37modify5000.060.863100.803070.00000
23832009.06.09 09:09buy5010.080.862000.000000.00000
23842009.06.09 09:09modify4980.020.864150.801970.00000
23852009.06.09 09:09modify4990.040.863630.801970.00000
23862009.06.09 09:09modify5000.060.863100.801970.00000
23872009.06.09 09:09modify5010.080.862000.801970.00000
23882009.06.09 09:28close5010.080.863000.801970.0000013.131609.44
23892009.06.09 09:28close5000.060.863000.801970.00000-0.981608.46
23902009.06.09 09:28close4990.040.863000.801970.00000-4.131604.33
23912009.06.09 09:28close4980.020.863000.801970.00000-3.771600.56
23922009.06.10 08:23buy5020.020.860680.000000.00000
23932009.06.10 08:23modify5020.020.860680.800670.00000
23942009.06.10 08:32buy5030.040.860270.000000.00000
23952009.06.10 08:32modify5020.020.860680.800290.00000
23962009.06.10 08:32modify5030.040.860270.800290.00000
23972009.06.10 08:38buy5040.060.859890.000000.00000
23982009.06.10 08:38modify5020.020.860680.799880.00000
23992009.06.10 08:38modify5030.040.860270.799880.00000
24002009.06.10 08:38modify5040.060.859890.799880.00000
24012009.06.10 08:41buy5050.080.859500.000000.00000
24022009.06.10 08:41modify5020.020.860680.799480.00000
24032009.06.10 08:41modify5030.040.860270.799480.00000
24042009.06.10 08:41modify5040.060.859890.799480.00000
24052009.06.10 08:41modify5050.080.859500.799480.00000
24062009.06.10 08:51buy5060.100.859100.000000.00000
24072009.06.10 08:51modify5020.020.860680.799080.00000
24082009.06.10 08:51modify5030.040.860270.799080.00000
24092009.06.10 08:51modify5040.060.859890.799080.00000
24102009.06.10 08:51modify5050.080.859500.799080.00000
24112009.06.10 08:51modify5060.100.859100.799080.00000
24122009.06.10 08:58close5060.100.859780.799080.0000011.161611.72
24132009.06.10 08:58close5050.080.859780.799080.000003.671615.39
24142009.06.10 08:58close5040.060.859780.799080.00000-1.081614.31
24152009.06.10 08:58close5030.040.859780.799080.00000-3.221611.09
24162009.06.10 08:58close5020.020.859780.799080.00000-2.951608.14
24172009.06.10 08:58buy5070.020.860270.000000.00000
24182009.06.10 08:58modify5070.020.860270.800260.00000
24192009.06.10 08:59buy5080.040.859890.000000.00000
24202009.06.10 08:59modify5070.020.860270.799900.00000
24212009.06.10 08:59modify5080.040.859890.799900.00000
24222009.06.10 09:07close5080.040.860370.799900.000003.151611.29
24232009.06.10 09:07close5070.020.860370.799900.000000.331611.62
24242009.06.11 09:39buy5090.020.853730.000000.00000
24252009.06.11 09:39modify5090.020.853730.793740.00000
24262009.06.11 10:34buy5100.040.853030.000000.00000
24272009.06.11 10:34modify5090.020.853730.793000.00000
24282009.06.11 10:34modify5100.040.853030.793000.00000
24292009.06.11 10:34buy5110.060.852510.000000.00000
24302009.06.11 10:34modify5090.020.853730.792480.00000
24312009.06.11 10:34modify5100.040.853030.792480.00000
24322009.06.11 10:34modify5110.060.852510.792480.00000
24332009.06.11 10:59buy5120.080.852010.000000.00000
24342009.06.11 10:59modify5090.020.853730.792000.00000
24352009.06.11 10:59modify5100.040.853030.792000.00000
24362009.06.11 10:59modify5110.060.852510.792000.00000
24372009.06.11 10:59modify5120.080.852010.792000.00000
24382009.06.11 19:36close5120.080.852790.792000.0000010.231621.85
24392009.06.11 19:36close5110.060.852790.792000.000002.751624.60
24402009.06.11 19:36close5100.040.852790.792000.00000-1.571623.03
24412009.06.11 19:36close5090.020.852790.792000.00000-3.081619.95
24422009.06.15 08:36buy5130.020.850110.000000.00000
24432009.06.15 08:36modify5130.020.850110.790100.00000
24442009.06.15 09:27close5130.020.851010.790100.000002.951622.90
24452009.06.15 10:18buy5140.020.849200.000000.00000
24462009.06.15 10:18modify5140.020.849200.789180.00000
24472009.06.15 10:43buy5150.040.848300.000000.00000
24482009.06.15 10:43modify5140.020.849200.788290.00000
24492009.06.15 10:43modify5150.040.848300.788290.00000
24502009.06.15 10:57buy5160.060.847400.000000.00000
24512009.06.15 10:57modify5140.020.849200.787370.00000
24522009.06.15 10:57modify5150.040.848300.787370.00000
24532009.06.15 10:57modify5160.060.847400.787370.00000
24542009.06.15 11:51close5160.060.848190.787370.000007.781630.68
24552009.06.15 11:51close5150.040.848190.787370.00000-0.731629.95
24562009.06.15 11:51close5140.020.848190.787370.00000-3.321626.63
24572009.06.16 02:28sell5170.020.847890.000000.00000
24582009.06.16 02:28modify5170.020.847890.907910.00000
24592009.06.16 10:30close5170.020.846710.907910.000003.871630.50
24602009.06.16 10:31buy5180.020.846390.000000.00000
24612009.06.16 10:31modify5180.020.846390.786410.00000
24622009.06.16 10:34buy5190.040.845350.000000.00000
24632009.06.16 10:34modify5180.020.846390.785370.00000
24642009.06.16 10:34modify5190.040.845350.785370.00000
24652009.06.16 11:20close5190.040.846060.785370.000004.661635.16
24662009.06.16 11:20close5180.020.846060.785370.00000-1.081634.08
24672009.06.17 09:20sell5200.020.846660.000000.00000
24682009.06.17 09:20modify5200.020.846660.906670.00000
24692009.06.17 09:38sell5210.040.847340.000000.00000
24702009.06.17 09:38modify5200.020.846660.907370.00000
24712009.06.17 09:38modify5210.040.847340.907370.00000
24722009.06.17 09:42sell5220.060.848020.000000.00000
24732009.06.17 09:42modify5200.020.846660.908040.00000
24742009.06.17 09:42modify5210.040.847340.908040.00000
24752009.06.17 09:42modify5220.060.848020.908040.00000
24762009.06.17 10:30close5220.060.846990.908040.0000010.151644.23
24772009.06.17 10:30close5210.040.846990.908040.000002.291646.52
24782009.06.17 10:30close5200.020.846990.908040.00000-1.091645.43
24792009.06.17 10:39sell5230.020.848560.000000.00000
24802009.06.17 10:39modify5230.020.848560.908640.00000
24812009.06.18 09:21buy5240.020.849990.000000.00000
24822009.06.18 09:21modify5230.020.848560.909500.00000
24832009.06.18 09:21modify5240.020.849990.790000.00000
24842009.06.18 10:30sell5250.040.853200.000000.00000
24852009.06.18 10:30modify5230.020.848560.913330.00000
24862009.06.18 10:30modify5240.020.849990.793830.00000
24872009.06.18 10:30modify5250.040.853200.913330.00000
24882009.06.18 10:30sell5260.060.853750.000000.00000
24892009.06.18 10:30modify5230.020.848560.913860.00000
24902009.06.18 10:30modify5240.020.849990.794360.00000
24912009.06.18 10:30modify5250.040.853200.913860.00000
24922009.06.18 10:30modify5260.060.853750.913860.00000
24932009.06.18 10:32sell5270.080.854290.000000.00000
24942009.06.18 10:32modify5230.020.848560.914340.00000
24952009.06.18 10:32modify5240.020.849990.794840.00000
24962009.06.18 10:32modify5250.040.853200.914340.00000
24972009.06.18 10:32modify5260.060.853750.914340.00000
24982009.06.18 10:32modify5270.080.854290.914340.00000
24992009.06.18 10:33sell5280.100.854830.000000.00000
25002009.06.18 10:33modify5230.020.848560.914820.00000
25012009.06.18 10:33modify5240.020.849990.795320.00000
25022009.06.18 10:33modify5250.040.853200.914820.00000
25032009.06.18 10:33modify5260.060.853750.914820.00000
25042009.06.18 10:33modify5270.080.854290.914820.00000
25052009.06.18 10:33modify5280.100.854830.914820.00000
25062009.06.18 10:36sell5290.120.855360.000000.00000
25072009.06.18 10:36modify5230.020.848560.915370.00000
25082009.06.18 10:36modify5240.020.849990.795870.00000
25092009.06.18 10:36modify5250.040.853200.915370.00000
25102009.06.18 10:36modify5260.060.853750.915370.00000
25112009.06.18 10:36modify5270.080.854290.915370.00000
25122009.06.18 10:36modify5280.100.854830.915370.00000
25132009.06.18 10:36modify5290.120.855360.915370.00000
25142009.06.18 10:46sell5300.140.855890.000000.00000
25152009.06.18 10:46modify5230.020.848560.915920.00000
25162009.06.18 10:46modify5240.020.849990.796420.00000
25172009.06.18 10:46modify5250.040.853200.915920.00000
25182009.06.18 10:46modify5260.060.853750.915920.00000
25192009.06.18 10:46modify5270.080.854290.915920.00000
25202009.06.18 10:46modify5280.100.854830.915920.00000
25212009.06.18 10:46modify5290.120.855360.915920.00000
25222009.06.18 10:46modify5300.140.855890.915920.00000
25232009.06.18 10:46sell5310.160.856430.000000.00000
25242009.06.18 10:46modify5230.020.848560.916450.00000
25252009.06.18 10:46modify5240.020.849990.796950.00000
25262009.06.18 10:46modify5250.040.853200.916450.00000
25272009.06.18 10:46modify5260.060.853750.916450.00000
25282009.06.18 10:46modify5270.080.854290.916450.00000
25292009.06.18 10:46modify5280.100.854830.916450.00000
25302009.06.18 10:46modify5290.120.855360.916450.00000
25312009.06.18 10:46modify5300.140.855890.916450.00000
25322009.06.18 10:46modify5310.160.856430.916450.00000
25332009.06.18 10:55sell5320.180.856960.000000.00000
25342009.06.18 10:55modify5230.020.848560.916980.00000
25352009.06.18 10:55modify5240.020.849990.797480.00000
25362009.06.18 10:55modify5250.040.853200.916980.00000
25372009.06.18 10:55modify5260.060.853750.916980.00000
25382009.06.18 10:55modify5270.080.854290.916980.00000
25392009.06.18 10:55modify5280.100.854830.916980.00000
25402009.06.18 10:55modify5290.120.855360.916980.00000
25412009.06.18 10:55modify5300.140.855890.916980.00000
25422009.06.18 10:55modify5310.160.856430.916980.00000
25432009.06.18 10:55modify5320.180.856960.916980.00000
25442009.06.18 10:56sell5330.200.857480.000000.00000
25452009.06.18 10:56modify5230.020.848560.917500.00000
25462009.06.18 10:56modify5240.020.849990.798000.00000
25472009.06.18 10:56modify5250.040.853200.917500.00000
25482009.06.18 10:56modify5260.060.853750.917500.00000
25492009.06.18 10:56modify5270.080.854290.917500.00000
25502009.06.18 10:56modify5280.100.854830.917500.00000
25512009.06.18 10:56modify5290.120.855360.917500.00000
25522009.06.18 10:56modify5300.140.855890.917500.00000
25532009.06.18 10:56modify5310.160.856430.917500.00000
25542009.06.18 10:56modify5320.180.856960.917500.00000
25552009.06.18 10:56modify5330.200.857480.917500.00000
25562009.06.18 16:17close5330.200.855880.917500.0000052.531697.96
25572009.06.18 16:17close5320.180.855880.917500.0000031.911729.87
25582009.06.18 16:17close5310.160.855880.917500.0000014.451744.32
25592009.06.18 16:17close5300.140.855880.917500.000000.231744.55
25602009.06.18 16:17close5290.120.855880.917500.00000-10.251734.30
25612009.06.18 16:17close5280.100.855880.917500.00000-17.231717.07
25622009.06.18 16:17close5270.080.855880.917500.00000-20.881696.19
25632009.06.18 16:17close5260.060.855880.917500.00000-20.971675.22
25642009.06.18 16:17close5250.040.855880.917500.00000-17.601657.62
25652009.06.18 16:17close5240.020.855380.798000.0000017.691675.31
25662009.06.18 16:17close5230.020.855880.917500.00000-24.001651.31
25672009.06.19 10:59buy5340.020.849450.000000.00000
25682009.06.19 10:59modify5340.020.849450.789420.00000
25692009.06.23 04:40close5340.020.850360.789420.000002.941654.25
25702009.06.23 04:43sell5350.020.850670.000000.00000
25712009.06.23 04:43modify5350.020.850670.910680.00000
25722009.06.23 05:32close5350.020.849600.910680.000003.511657.76
25732009.06.23 08:15sell5360.020.851600.000000.00000
25742009.06.23 08:15modify5360.020.851600.911610.00000
25752009.06.23 08:31close5360.020.850680.911610.000003.021660.78
25762009.06.23 09:20sell5370.020.852150.000000.00000
25772009.06.23 09:20modify5370.020.852150.912140.00000
25782009.06.23 09:57sell5380.040.853160.000000.00000
25792009.06.23 09:57modify5370.020.852150.913180.00000
25802009.06.23 09:57modify5380.040.853160.913180.00000
25812009.06.23 10:06sell5390.060.854800.000000.00000
25822009.06.23 10:06modify5370.020.852150.914790.00000
25832009.06.23 10:06modify5380.040.853160.914790.00000
25842009.06.23 10:06modify5390.060.854800.914790.00000
25852009.06.24 09:36buy5400.020.853780.000000.00000
25862009.06.24 09:36modify5370.020.852150.913270.00000
25872009.06.24 09:36modify5380.040.853160.913270.00000
25882009.06.24 09:36modify5390.060.854800.913270.00000
25892009.06.24 09:36modify5400.020.853780.793770.00000
25902009.06.24 09:40buy5410.040.853410.000000.00000
25912009.06.24 09:40modify5370.020.852150.912890.00000
25922009.06.24 09:40modify5380.040.853160.912890.00000
25932009.06.24 09:40modify5390.060.854800.912890.00000
25942009.06.24 09:40modify5400.020.853780.793390.00000
25952009.06.24 09:40modify5410.040.853410.793390.00000
25962009.06.24 09:40close5410.040.852810.793390.00000-3.941656.84
25972009.06.24 09:40close5400.020.852810.793390.00000-3.181653.66
25982009.06.24 09:40close5390.060.853310.912890.0000014.711668.37
25992009.06.24 09:40close5380.040.853310.912890.00000-0.961667.41
26002009.06.24 09:40close5370.020.853310.912890.00000-3.801663.61
26012009.06.24 09:40buy5420.020.853300.000000.00000
26022009.06.24 09:40modify5420.020.853300.793290.00000
26032009.06.24 09:41buy5430.040.852930.000000.00000
26042009.06.24 09:41modify5420.020.853300.792910.00000
26052009.06.24 09:41modify5430.040.852930.792910.00000
26062009.06.24 10:09buy5440.060.851800.000000.00000
26072009.06.24 10:09modify5420.020.853300.791790.00000
26082009.06.24 10:09modify5430.040.852930.791790.00000
26092009.06.24 10:09modify5440.060.851800.791790.00000
26102009.06.25 08:14sell5450.020.850550.000000.00000
26112009.06.25 08:14modify5420.020.853300.791040.00000
26122009.06.25 08:14modify5430.040.852930.791040.00000
26132009.06.25 08:14modify5440.060.851800.791040.00000
26142009.06.25 08:14modify5450.020.850550.910540.00000
26152009.06.25 08:56sell5460.040.851230.000000.00000
26162009.06.25 08:56modify5420.020.853300.791720.00000
26172009.06.25 08:56modify5430.040.852930.791720.00000
26182009.06.25 08:56modify5440.060.851800.791720.00000
26192009.06.25 08:56modify5450.020.850550.911220.00000
26202009.06.25 08:56modify5460.040.851230.911220.00000
26212009.06.25 09:06sell5470.060.852280.000000.00000
26222009.06.25 09:06modify5420.020.853300.792790.00000
26232009.06.25 09:06modify5430.040.852930.792790.00000
26242009.06.25 09:06modify5440.060.851800.792790.00000
26252009.06.25 09:06modify5450.020.850550.912290.00000
26262009.06.25 09:06modify5460.040.851230.912290.00000
26272009.06.25 09:06modify5470.060.852280.912290.00000
26282009.06.25 09:13sell5480.080.853330.000000.00000
26292009.06.25 09:13modify5420.020.853300.793860.00000
26302009.06.25 09:13modify5430.040.852930.793860.00000
26312009.06.25 09:13modify5440.060.851800.793860.00000
26322009.06.25 09:13modify5450.020.850550.913360.00000
26332009.06.25 09:13modify5460.040.851230.913360.00000
26342009.06.25 09:13modify5470.060.852280.913360.00000
26352009.06.25 09:13modify5480.080.853330.913360.00000
26362009.06.25 10:51sell5490.100.855200.000000.00000
26372009.06.25 10:51modify5420.020.853300.795720.00000
26382009.06.25 10:51modify5430.040.852930.795720.00000
26392009.06.25 10:51modify5440.060.851800.795720.00000
26402009.06.25 10:51modify5450.020.850550.915220.00000
26412009.06.25 10:51modify5460.040.851230.915220.00000
26422009.06.25 10:51modify5470.060.852280.915220.00000
26432009.06.25 10:51modify5480.080.853330.915220.00000
26442009.06.25 10:51modify5490.100.855200.915220.00000
26452009.06.25 10:59sell5500.120.856910.000000.00000
26462009.06.25 10:59modify5420.020.853300.797400.00000
26472009.06.25 10:59modify5430.040.852930.797400.00000
26482009.06.25 10:59modify5440.060.851800.797400.00000
26492009.06.25 10:59modify5450.020.850550.916900.00000
26502009.06.25 10:59modify5460.040.851230.916900.00000
26512009.06.25 10:59modify5470.060.852280.916900.00000
26522009.06.25 10:59modify5480.080.853330.916900.00000
26532009.06.25 10:59modify5490.100.855200.916900.00000
26542009.06.25 10:59modify5500.120.856910.916900.00000
26552009.06.25 16:45close5500.120.854730.916900.0000042.941706.55
26562009.06.25 16:45close5490.100.854730.916900.000007.721714.27
26572009.06.25 16:45close5480.080.854730.916900.00000-18.381695.89
26582009.06.25 16:45close5470.060.854730.916900.00000-24.131671.76
26592009.06.25 16:45close5460.040.854730.916900.00000-22.981648.78
26602009.06.25 16:45close5450.020.854730.916900.00000-13.721635.06
26612009.06.25 16:45close5440.060.854230.797400.0000023.751658.82
26622009.06.25 16:45close5430.040.854230.797400.000008.411667.23
26632009.06.25 16:45close5420.020.854230.797400.000003.001670.23
26642009.06.26 06:50sell5510.020.856200.000000.00000
26652009.06.26 06:50modify5510.020.856200.916250.00000
26662009.06.26 08:01close5510.020.855160.916250.000003.411673.64
26672009.06.26 09:11buy5520.020.853520.000000.00000
26682009.06.26 09:11modify5520.020.853520.793490.00000
26692009.06.26 09:13buy5530.040.852660.000000.00000
26702009.06.26 09:13modify5520.020.853520.792640.00000
26712009.06.26 09:13modify5530.040.852660.792640.00000
26722009.06.26 11:57close5530.040.853260.792640.000003.941677.58
26732009.06.26 11:57close5520.020.853260.792640.00000-0.851676.73
26742009.06.29 09:19buy5540.020.849320.000000.00000
26752009.06.29 09:19modify5540.020.849320.789290.00000
26762009.06.29 09:32buy5550.040.848790.000000.00000
26772009.06.29 09:32modify5540.020.849320.788800.00000
26782009.06.29 09:32modify5550.040.848790.788800.00000
26792009.06.29 09:39buy5560.060.848360.000000.00000
26802009.06.29 09:39modify5540.020.849320.788330.00000
26812009.06.29 09:39modify5550.040.848790.788330.00000
26822009.06.29 09:39modify5560.060.848360.788330.00000
26832009.06.29 10:12close5560.060.848860.788330.000004.931681.66
26842009.06.29 10:12close5550.040.848860.788330.000000.461682.12
26852009.06.29 10:12close5540.020.848860.788330.00000-1.511680.61
26862009.06.30 04:55buy5570.020.848450.000000.00000
26872009.06.30 04:55modify5570.020.848450.788430.00000
26882009.06.30 08:00buy5580.040.847090.000000.00000
26892009.06.30 08:00modify5570.020.848450.787020.00000
26902009.06.30 08:00modify5580.040.847090.787020.00000
26912009.06.30 08:01buy5590.060.846040.000000.00000
26922009.06.30 08:01modify5570.020.848450.785980.00000
26932009.06.30 08:01modify5580.040.847090.785980.00000
26942009.06.30 08:01modify5590.060.846040.785980.00000
26952009.06.30 09:07buy5600.080.844470.000000.00000
26962009.06.30 09:07modify5570.020.848450.784450.00000
26972009.06.30 09:07modify5580.040.847090.784450.00000
26982009.06.30 09:07modify5590.060.846040.784450.00000
26992009.06.30 09:07modify5600.080.844470.784450.00000
27002009.06.30 10:11close5600.080.845960.784450.0000019.561700.17
27012009.06.30 10:11close5590.060.845960.784450.00000-0.791699.38
27022009.06.30 10:11close5580.040.845960.784450.00000-7.411691.97
27032009.06.30 10:11close5570.020.845960.784450.00000-8.171683.80
27042009.07.01 02:54sell5610.020.854360.000000.00000
27052009.07.01 02:54modify5610.020.854360.914400.00000
27062009.07.01 03:12close5610.020.853500.914400.000002.821686.62
27072009.07.01 07:25sell5620.020.855090.000000.00000
27082009.07.01 07:25modify5620.020.855090.915110.00000
27092009.07.01 10:27sell5630.040.857060.000000.00000
27102009.07.01 10:27modify5620.020.855090.917080.00000
27112009.07.01 10:27modify5630.040.857060.917080.00000
27122009.07.01 11:39close5630.040.856100.917080.000006.301692.92
27132009.07.01 11:39close5620.020.856100.917080.00000-3.321689.60
27142009.07.02 08:08sell5640.020.859490.000000.00000
27152009.07.02 08:08modify5640.020.859490.919520.00000
27162009.07.02 08:32close5640.020.858500.919520.000003.251692.85
27172009.07.02 08:51sell5650.020.859710.000000.00000
27182009.07.02 08:51modify5650.020.859710.919730.00000
27192009.07.02 08:51sell5660.040.860270.000000.00000
27202009.07.02 08:51modify5650.020.859710.920290.00000
27212009.07.02 08:51modify5660.040.860270.920290.00000
27222009.07.02 08:52close5660.040.859700.920290.000003.741696.59
27232009.07.02 08:52close5650.020.859700.920290.000000.031696.62
27242009.07.02 09:11sell5670.020.859810.000000.00000
27252009.07.02 09:11modify5670.020.859810.919820.00000
27262009.07.02 09:39sell5680.040.860390.000000.00000
27272009.07.02 09:39modify5670.020.859810.920400.00000
27282009.07.02 09:39modify5680.040.860390.920400.00000
27292009.07.02 09:41sell5690.060.860990.000000.00000
27302009.07.02 09:41modify5670.020.859810.921020.00000
27312009.07.02 09:41modify5680.040.860390.921020.00000
27322009.07.02 09:41modify5690.060.860990.921020.00000
27332009.07.02 09:42sell5700.080.861580.000000.00000
27342009.07.02 09:42modify5670.020.859810.921590.00000
27352009.07.02 09:42modify5680.040.860390.921590.00000
27362009.07.02 09:42modify5690.060.860990.921590.00000
27372009.07.02 09:42modify5700.080.861580.921590.00000
27382009.07.02 09:51sell5710.100.862160.000000.00000
27392009.07.02 09:51modify5670.020.859810.922150.00000
27402009.07.02 09:51modify5680.040.860390.922150.00000
27412009.07.02 09:51modify5690.060.860990.922150.00000
27422009.07.02 09:51modify5700.080.861580.922150.00000
27432009.07.02 09:51modify5710.100.862160.922150.00000
27442009.07.02 11:45close5710.100.861030.922150.0000018.551715.17
27452009.07.02 11:45close5700.080.861030.922150.000007.221722.39
27462009.07.02 11:45close5690.060.861030.922150.00000-0.391722.00
27472009.07.02 11:45close5680.040.861030.922150.00000-4.201717.80
27482009.07.02 11:45close5670.020.861030.922150.00000-4.011713.79
27492009.07.02 23:24buy5720.020.852660.000000.00000
27502009.07.02 23:24modify5720.020.852660.792590.00000
27512009.07.02 23:38close5720.020.853700.792590.000003.411717.20
27522009.07.06 08:12sell5730.020.859600.000000.00000
27532009.07.06 08:12modify5730.020.859600.919620.00000
27542009.07.06 08:54sell5740.040.860430.000000.00000
27552009.07.06 08:54modify5730.020.859600.920420.00000
27562009.07.06 08:54modify5740.040.860430.920420.00000
27572009.07.06 08:57sell5750.060.861270.000000.00000
27582009.07.06 08:57modify5730.020.859600.921300.00000
27592009.07.06 08:57modify5740.040.860430.921300.00000
27602009.07.06 08:57modify5750.060.861270.921300.00000
27612009.07.06 09:05sell5760.080.862820.000000.00000
27622009.07.06 09:05modify5730.020.859600.922830.00000
27632009.07.06 09:05modify5740.040.860430.922830.00000
27642009.07.06 09:05modify5750.060.861270.922830.00000
27652009.07.06 09:05modify5760.080.862820.922830.00000
27662009.07.06 13:29close5760.080.861450.922830.0000017.971735.17
27672009.07.06 13:29close5750.060.861450.922830.00000-1.771733.40
27682009.07.06 13:29close5740.040.861450.922830.00000-6.691726.71
27692009.07.06 13:29close5730.020.861450.922830.00000-6.071720.64
27702009.07.07 07:57sell5770.020.860380.000000.00000
27712009.07.07 07:57modify5770.020.860380.920370.00000
27722009.07.07 10:09sell5780.040.861220.000000.00000
27732009.07.07 10:09modify5770.020.860380.921230.00000
27742009.07.07 10:09modify5780.040.861220.921230.00000
27752009.07.07 10:30sell5790.060.861790.000000.00000
27762009.07.07 10:30modify5770.020.860380.921840.00000
27772009.07.07 10:30modify5780.040.861220.921840.00000
27782009.07.07 10:30modify5790.060.861790.921840.00000
27792009.07.07 10:30sell5800.080.862370.000000.00000
27802009.07.07 10:30modify5770.020.860380.922340.00000
27812009.07.07 10:30modify5780.040.861220.922340.00000
27822009.07.07 10:30modify5790.060.861790.922340.00000
27832009.07.07 10:30modify5800.080.862370.922340.00000
27842009.07.07 10:40close5800.080.861650.922340.000009.451730.09
27852009.07.07 10:40close5790.060.861650.922340.000001.381731.47
27862009.07.07 10:40close5780.040.861650.922340.00000-2.831728.64
27872009.07.07 10:40close5770.020.861650.922340.00000-4.171724.47
27882009.07.07 10:46sell5810.020.861710.000000.00000
27892009.07.07 10:46modify5810.020.861710.921720.00000
27902009.07.07 11:22close5810.020.860820.921720.000002.921727.39
27912009.07.08 09:02buy5820.020.862250.000000.00000
27922009.07.08 09:02modify5820.020.862250.802230.00000
27932009.07.08 09:36close5820.020.863120.802230.000002.861730.25
27942009.07.10 05:39buy5830.020.856720.000000.00000
27952009.07.10 05:39modify5830.020.856720.796690.00000
27962009.07.10 07:34close5830.020.857610.796690.000002.921733.17
27972009.07.10 09:29buy5840.020.855610.000000.00000
27982009.07.10 09:29modify5840.020.855610.795620.00000
27992009.07.10 09:54buy5850.040.854890.000000.00000
28002009.07.10 09:54modify5840.020.855610.794870.00000
28012009.07.10 09:54modify5850.040.854890.794870.00000
28022009.07.10 11:59close5850.040.855430.794870.000003.551736.72
28032009.07.10 11:59close5840.020.855430.794870.00000-0.591736.13