Strategy Tester Report
GET LUCKY
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)

SymboleGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode1 Heure (H1) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.31)
ModeleChaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
ParametresTakeProfit=170; Perc=0; Lots=0.1; MaxTrades=4; Level=70; Slippage=10; LotC=500;
Bars en test7143Ticks modelés3330791Qualité du modelage90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés2
Dépot initial5000.00
Profit total net27535.15Profit brut29827.89Perte brute-2292.74
Facteur de profit13.01Rémunération espérée259.77
Chute absolue429.90Chute maximal (%)9430.27 (42.38%)Enfoncement relatif42.38% (9430.27)
Total des Trades106Positions SHORT (vente) gagnées %64 (84.38%)Positions LONG (achat) gagnées %42 (80.95%)
Profits des Trades (% du total) 88 (83.02%)Pertes des Trades (% du total) 18 (16.98%)
Le plus largegains par Trade1360.00pertes par Trade-604.44
Average (moyenne)gains par Trade338.95pertes par Trade-127.37
Maximumgains consecutifs (profit en $)25 (6915.65)pertes consecutives (perte en $)2 (-977.65)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)6915.65 (25)Pertes consecutives (coups perdants)-977.65 (2)
Average (moyenne)gains consecutifs7Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12008.01.08 21:56buy10.101.97340.00001.9904
22008.01.11 13:01buy20.201.96090.00001.9779
32008.01.11 13:01modify10.101.97340.00001.9779
42008.01.14 22:57buy30.401.95380.00001.9708
52008.01.14 22:57modify20.201.96090.00001.9708
62008.01.14 22:57modify10.101.97340.00001.9708
72008.01.15 13:30t/p10.101.97080.00001.9708-26.794973.21
82008.01.15 13:30t/p20.201.97080.00001.9708197.555170.76
92008.01.15 13:30t/p30.401.97080.00001.9708679.555850.30
102008.01.16 01:59buy40.101.96040.00001.9774
112008.01.17 15:00t/p40.101.97740.00001.9774169.666019.97
122008.01.18 03:00buy50.101.97060.00001.9876
132008.01.18 09:30buy60.201.96340.00001.9804
142008.01.18 09:30modify50.101.97060.00001.9804
152008.01.22 11:03buy70.401.95270.00001.9697
162008.01.22 11:03modify60.201.96340.00001.9697
172008.01.22 11:03modify50.101.97060.00001.9697
182008.01.24 15:10t/p50.101.96970.00001.9697-9.686010.29
192008.01.24 15:10t/p60.201.96970.00001.9697124.646134.93
202008.01.24 15:10t/p70.401.96970.00001.9697678.196813.12
212008.01.31 12:19sell80.101.99020.00001.9732
222008.02.01 14:36t/p80.101.97320.00001.9732169.806982.92
232008.02.04 09:07sell90.101.97330.00001.9563
242008.02.06 08:15t/p90.101.95630.00001.9563169.597152.51
252008.02.06 23:42sell100.101.96040.00001.9434
262008.02.07 12:55t/p100.101.94340.00001.9434169.397321.91
272008.02.13 09:37buy110.101.95860.00001.9756
282008.02.20 04:14buy120.201.95050.00001.9675
292008.02.20 04:14modify110.101.95860.00001.9675
302008.02.22 02:00t/p110.101.96750.00001.967587.767409.66
312008.02.22 02:00t/p120.201.96750.00001.9675339.107748.76
322008.02.25 19:00sell130.101.96730.00001.9503
332008.02.28 06:45sell140.201.98240.00001.9654
342008.02.28 06:45modify130.101.96730.00001.9654
352008.02.28 15:50sell150.401.98950.00001.9725
362008.02.28 15:50modify140.201.98240.00001.9725
372008.02.28 15:50modify130.101.96730.00001.9725
382008.03.05 09:18t/p130.101.97250.00001.9725-53.837694.93
392008.03.05 09:18t/p140.201.97250.00001.9725196.387891.31
402008.03.05 09:18t/p150.401.97250.00001.9725676.758568.06
412008.03.06 05:27buy160.101.99170.00002.0087
422008.03.06 15:55t/p160.102.00870.00002.0087170.008738.06
432008.03.12 03:16sell170.102.00890.00001.9919
442008.03.12 10:01sell180.202.01600.00001.9990
452008.03.12 10:01modify170.102.00890.00001.9990
462008.03.14 11:14sell190.402.02650.00002.0095
472008.03.14 11:14modify180.202.01600.00002.0095
482008.03.14 11:14modify170.102.00890.00002.0095
492008.03.14 13:50sell200.802.03350.00002.0165
502008.03.14 13:51modify190.402.02650.00002.0165
512008.03.14 13:51modify180.202.01600.00002.0165
522008.03.14 13:51modify170.102.00890.00002.0165
532008.03.16 23:16t/p170.102.01650.00002.0165-76.818661.25
542008.03.16 23:16t/p180.202.01650.00002.0165-11.628649.62
552008.03.16 23:16t/p190.402.01650.00002.0165400.009049.62
562008.03.16 23:16t/p200.802.01650.00002.01651360.0010409.62
572008.03.24 04:40buy210.101.97770.00001.9947
582008.03.25 12:33t/p210.101.99470.00001.9947169.8910579.51
592008.03.28 02:11buy220.102.00760.00002.0246
602008.03.28 07:00buy230.202.00030.00002.0173
612008.03.28 07:00modify220.102.00760.00002.0173
622008.04.02 08:44buy240.401.98390.00002.0009
632008.04.02 08:44modify230.202.00030.00002.0009
642008.04.02 08:44modify220.102.00760.00002.0009
652008.04.03 08:35buy250.801.97690.00001.9939
662008.04.03 08:35modify240.401.98390.00001.9939
672008.04.03 08:35modify230.202.00030.00001.9939
682008.04.03 08:35modify220.102.00760.00001.9939
692008.04.03 14:41t/p220.101.99390.00001.9939-137.6810441.83
702008.04.03 14:41t/p230.201.99390.00001.9939-129.3610312.48
712008.04.03 14:41t/p240.401.99390.00001.9939398.6410711.12
722008.04.03 14:41t/p250.801.99390.00001.99391360.0012071.12
732008.04.04 19:25buy260.101.99390.00002.0109
742008.04.07 06:33buy270.201.98690.00002.0039
752008.04.07 06:33modify260.101.99390.00002.0039
762008.04.10 00:26buy280.401.97700.00001.9940
772008.04.10 00:27modify270.201.98690.00001.9940
782008.04.10 00:27modify260.101.99390.00001.9940
792008.04.16 18:23buy290.801.96990.00001.9869
802008.04.16 18:23modify280.401.97700.00001.9869
812008.04.16 18:24modify270.201.98690.00001.9869
822008.04.16 18:24modify260.101.99390.00001.9869
832008.04.17 15:11t/p260.101.98690.00001.9869-71.4711999.65
842008.04.17 15:11t/p270.201.98690.00001.9869-2.7111996.94
852008.04.17 15:11t/p280.401.98690.00001.9869392.8412389.78
862008.04.17 15:11t/p290.801.98690.00001.98691357.2913747.06
872008.04.22 13:32sell300.101.99000.00001.9730
882008.04.24 08:12t/p300.101.97300.00001.9730169.1913916.25
892008.04.25 02:19sell310.101.97420.00001.9572
902008.04.25 09:42sell320.201.98140.00001.9644
912008.04.25 09:42modify310.101.97420.00001.9644
922008.04.30 06:00t/p310.101.96440.00001.964497.3914013.64
932008.04.30 06:00t/p320.201.96440.00001.9644338.7814352.42
942008.05.01 18:25buy330.101.97410.00001.9911
952008.05.08 13:29buy340.201.96140.00001.9784
962008.05.08 13:29modify330.101.97410.00001.9784
972008.05.08 15:58buy350.401.95440.00001.9714
982008.05.08 15:58modify340.201.96140.00001.9714
992008.05.08 15:58modify330.101.97410.00001.9714
1002008.05.15 05:58buy360.801.94730.00001.9643
1012008.05.15 05:58modify350.401.95440.00001.9643
1022008.05.15 05:58modify340.201.96140.00001.9643
1032008.05.15 05:58modify330.101.97410.00001.9643
1042008.05.20 09:59t/p330.101.96430.00001.9643-99.9214252.50
1052008.05.20 09:59t/p340.201.96430.00001.964355.7414308.24
1062008.05.20 09:59t/p350.401.96430.00001.9643391.4814699.72
1072008.05.20 09:59t/p360.801.96430.00001.96431357.2916057.01
1082008.05.21 08:00buy370.101.96680.00001.9838
1092008.05.22 11:48t/p370.101.98380.00001.9838169.6616226.67
1102008.05.26 22:01sell380.101.98120.00001.9642
1112008.06.02 07:59t/p380.101.96420.00001.9642168.5816395.25
1122008.06.02 21:50sell390.101.96560.00001.9486
1132008.06.03 12:24sell400.201.97270.00001.9557
1142008.06.03 12:24modify390.101.96560.00001.9557
1152008.06.04 07:17t/p390.101.95570.00001.955798.5916493.85
1162008.06.04 07:17t/p400.201.95570.00001.9557339.5916833.44
1172008.06.09 04:14buy410.101.96920.00001.9862
1182008.06.13 15:20buy420.201.94930.00001.9663
1192008.06.13 15:20modify410.101.96920.00001.9663
1202008.06.16 12:36t/p410.101.96630.00001.9663-29.7916803.65
1212008.06.16 12:36t/p420.201.96630.00001.9663339.7717143.42
1222008.06.18 00:20sell430.101.95690.00001.9399
1232008.06.23 07:15sell440.201.96710.00001.9501
1242008.06.23 07:15modify430.101.95690.00001.9501
1252008.06.30 15:14sell450.401.98930.00001.9723
1262008.06.30 15:14modify440.201.96710.00001.9723
1272008.06.30 15:15modify430.101.95690.00001.9723
1282008.07.07 07:07t/p430.101.97230.00001.9723-157.8616985.57
1292008.07.07 07:07t/p440.201.97230.00001.9723-109.6816875.88
1302008.07.07 07:07t/p450.401.97230.00001.9723674.3217550.20
1312008.07.07 21:19sell460.101.97580.00001.9588
1322008.07.16 05:05sell470.202.00200.00001.9850
1332008.07.16 05:05modify460.101.97580.00001.9850
1342008.07.16 07:15sell480.402.00910.00001.9921
1352008.07.16 07:15modify470.202.00200.00001.9921
1362008.07.16 07:15modify460.101.97580.00001.9921
1372008.07.18 07:31t/p460.101.99210.00001.9921-165.6417384.56
1382008.07.18 07:31t/p470.201.99210.00001.9921196.3817580.94
1392008.07.18 07:31t/p480.401.99210.00001.9921676.7518257.69
1402008.07.18 19:02sell490.101.99700.00001.9800
1412008.07.29 16:08t/p490.101.98000.00001.9800168.1718425.86
1422008.07.30 05:50sell500.101.98050.00001.9635
1432008.08.04 15:32t/p500.101.96350.00001.9635168.9918594.85
1442008.08.11 11:31sell510.101.92040.00001.9034
1452008.08.12 05:42t/p510.101.90340.00001.9034169.8018764.64
1462008.08.14 13:02sell520.101.87290.00001.8559
1472008.08.15 07:31t/p520.101.85590.00001.8559169.8018934.44
1482008.08.19 04:04buy530.101.86460.00001.8816
1492008.08.19 06:02buy540.201.85750.00001.8745
1502008.08.19 06:02modify530.101.86460.00001.8745
1512008.08.21 14:00t/p530.101.87450.00001.874598.5519032.99
1522008.08.21 14:00t/p540.201.87450.00001.8745339.1019372.08
1532008.08.25 14:35sell550.101.85210.00001.8351
1542008.08.26 09:09t/p550.101.83510.00001.8351169.8019541.88
1552008.08.26 21:50sell560.101.83830.00001.8213
1562008.08.29 15:39t/p560.101.82130.00001.8213168.9919710.86
1572008.09.04 02:48buy570.101.77620.00001.7932
1582008.09.04 15:14buy580.201.76920.00001.7862
1592008.09.04 15:14modify570.101.77620.00001.7862
1602008.09.07 22:00t/p570.101.78620.00001.786299.8919810.75
1612008.09.07 22:00t/p580.201.78620.00001.7862339.7720150.53
1622008.09.09 13:15sell590.101.75810.00001.7411
1632008.09.09 14:53sell600.201.76520.00001.7482
1642008.09.09 14:53modify590.101.75810.00001.7482
1652008.09.10 22:25t/p590.101.74820.00001.748298.8020249.32
1662008.09.10 22:25t/p600.201.74820.00001.7482339.5920588.92
1672008.09.11 22:07sell610.101.75610.00001.7391
1682008.09.15 11:38sell620.201.77760.00001.7606
1692008.09.15 11:38modify610.101.75610.00001.7606
1702008.09.15 12:23sell630.401.78470.00001.7677
1712008.09.15 12:23modify620.201.77760.00001.7677
1722008.09.15 12:23modify610.101.75610.00001.7677
1732008.09.15 13:35sell640.801.79170.00001.7747
1742008.09.15 13:35modify630.401.78470.00001.7747
1752008.09.15 13:35modify620.201.77760.00001.7747
1762008.09.15 13:35modify610.101.75610.00001.7747
1772008.09.16 14:59t/p610.101.77470.00001.7747-186.6120402.31
1782008.09.16 14:59t/p620.201.77470.00001.774757.5920459.90
1792008.09.16 14:59t/p630.401.77470.00001.7747399.1920859.09
1802008.09.16 14:59t/p640.801.77470.00001.77471358.3822217.47
1812008.09.17 16:01sell650.101.78860.00001.7716
1822008.09.17 16:48sell660.201.79560.00001.7786
1832008.09.17 16:48modify650.101.78860.00001.7786
1842008.09.19 11:04sell670.401.80290.00001.7859
1852008.09.19 11:04modify660.201.79560.00001.7859
1862008.09.19 11:04modify650.101.78860.00001.7859
1872008.09.19 12:51sell680.801.80990.00001.7929
1882008.09.19 12:51modify670.401.80290.00001.7929
1892008.09.19 12:51modify660.201.79560.00001.7929
1902008.09.19 12:51modify650.101.78860.00001.7929
1912008.09.30 14:45t/p650.101.79290.00001.7929-45.6422171.83
1922008.09.30 14:45t/p660.201.79290.00001.792948.7222220.55
1932008.09.30 14:45t/p670.401.79290.00001.7929392.6922613.24
1942008.09.30 14:45t/p680.801.79290.00001.79291345.3823958.62
1952008.10.07 05:55sell690.101.75180.00001.7348
1962008.10.07 08:15t/p690.101.73480.00001.7348170.0024128.62
1972008.10.14 22:04buy700.101.74230.00001.7593
1982008.10.15 10:41t/p700.101.75930.00001.7593169.8924298.51
1992008.10.15 12:24sell710.101.75270.00001.7357
2002008.10.15 14:42sell720.201.75970.00001.7427
2012008.10.15 14:42modify710.101.75270.00001.7427
2022008.10.15 16:07t/p710.101.74270.00001.7427100.0024398.51
2032008.10.15 16:07t/p720.201.74270.00001.7427340.0024738.51
2042008.10.16 09:51sell730.101.72150.00001.7045
2052008.10.16 12:42sell740.201.72860.00001.7116
2062008.10.16 12:42modify730.101.72150.00001.7116
2072008.10.20 14:53t/p730.101.71160.00001.711698.5924837.11
2082008.10.20 14:53t/p740.201.71160.00001.7116339.1925176.29
2092008.10.21 03:15sell750.101.71740.00001.7004
2102008.10.21 08:40t/p750.101.70040.00001.7004170.0025346.29
2112008.10.27 20:07sell760.101.56210.00001.5451
2122008.10.28 01:04t/p760.101.54510.00001.5451169.8025516.09
2132008.11.03 04:30sell770.101.62560.00001.6086
2142008.11.03 06:01sell780.201.63260.00001.6156
2152008.11.03 06:01modify770.101.62560.00001.6156
2162008.11.03 07:34sell790.401.63970.00001.6227
2172008.11.03 07:34modify780.201.63260.00001.6227
2182008.11.03 07:34modify770.101.62560.00001.6227
2192008.11.03 08:48t/p770.101.62270.00001.622729.0025545.09
2202008.11.03 08:48t/p780.201.62270.00001.6227198.0025743.09
2212008.11.03 08:48t/p790.401.62270.00001.6227680.0026423.09
2222008.11.04 15:05sell800.101.59140.00001.5744
2232008.11.04 15:33sell810.201.59840.00001.5814
2242008.11.04 15:33modify800.101.59140.00001.5814
2252008.11.05 04:37t/p800.101.58140.00001.581499.8026522.89
2262008.11.05 04:37t/p810.201.58140.00001.5814339.5926862.48
2272008.11.05 06:02buy820.101.58840.00001.6054
2282008.11.05 07:03buy830.201.58140.00001.5984
2292008.11.05 07:03modify820.101.58840.00001.5984
2302008.11.05 11:52t/p820.101.59840.00001.5984100.0026962.48
2312008.11.05 11:52t/p830.201.59840.00001.5984340.0027302.48
2322008.11.06 04:00buy840.101.58390.00001.6009
2332008.11.06 12:03buy850.201.57650.00001.5935
2342008.11.06 12:03modify840.101.58390.00001.5935
2352008.11.06 12:24t/p840.101.59350.00001.593596.0027398.48
2362008.11.06 12:24t/p850.201.59350.00001.5935340.0027738.48
2372008.11.07 11:50sell860.101.57560.00001.5586
2382008.11.07 13:20sell870.201.58260.00001.5656
2392008.11.07 13:20modify860.101.57560.00001.5656
2402008.11.07 21:30t/p860.101.56560.00001.5656100.0027838.48
2412008.11.07 21:30t/p870.201.56560.00001.5656340.0028178.48
2422008.11.21 08:00sell880.101.48340.00001.4664
2432008.11.21 09:16sell890.201.49050.00001.4735
2442008.11.21 09:16modify880.101.48340.00001.4735
2452008.11.21 09:54sell900.401.49750.00001.4805
2462008.11.21 09:54modify890.201.49050.00001.4805
2472008.11.21 09:54modify880.101.48340.00001.4805
2482008.11.21 15:59t/p880.101.48050.00001.480529.0028207.48
2492008.11.21 15:59t/p890.201.48050.00001.4805200.0028407.48
2502008.11.21 15:59t/p900.401.48050.00001.4805680.0029087.48
2512008.11.24 05:14sell910.101.49050.00001.4735
2522008.11.24 10:08sell920.201.49760.00001.4806
2532008.11.24 10:08modify910.101.49050.00001.4806
2542008.11.28 00:07sell930.401.53730.00001.5203
2552008.11.28 00:07modify920.201.49760.00001.5203
2562008.11.28 00:07modify910.101.49050.00001.5203
2572008.11.28 08:36sell940.801.54470.00001.5277
2582008.11.28 08:36modify930.401.53730.00001.5277
2592008.11.28 08:36modify920.201.49760.00001.5277
2602008.11.28 08:36modify910.101.49050.00001.5277
2612008.11.28 12:31t/p910.101.52770.00001.5277-373.2228714.26
2622008.11.28 12:31t/p920.201.52770.00001.5277-604.4428109.83
2632008.11.28 12:31t/p930.401.52770.00001.5277384.0028493.83
2642008.11.28 12:31t/p940.801.52770.00001.52771360.0029853.83
2652008.12.03 01:51buy950.101.49100.00001.5080
2662008.12.03 08:30buy960.201.48390.00001.5009
2672008.12.03 08:30modify950.101.49100.00001.5009
2682008.12.08 06:03buy970.401.47530.00001.4923
2692008.12.08 06:04modify960.201.48390.00001.4923
2702008.12.08 06:04modify950.101.49100.00001.4923
2712008.12.08 07:49t/p950.101.49230.00001.492312.4429866.26
2722008.12.08 07:49t/p960.201.49230.00001.4923166.8730033.13
2732008.12.08 07:49t/p970.401.49230.00001.4923680.0030713.13
2742008.12.09 10:04buy980.101.48010.00001.4971
2752008.12.09 13:20buy990.201.47310.00001.4901
2762008.12.09 13:20modify980.101.48010.00001.4901
2772008.12.11 05:29t/p980.101.49010.00001.490199.5530812.68
2782008.12.11 05:29t/p990.201.49010.00001.4901339.1031151.78
2792008.12.11 07:03sell1000.101.49380.00001.4768
2802008.12.11 17:47sell1010.201.50120.00001.4842
2812008.12.11 17:47modify1000.101.49380.00001.4842
2822008.12.12 16:18t/p1000.101.48420.00001.484295.8031247.57
2832008.12.12 16:18t/p1010.201.48420.00001.4842339.5931587.17
2842008.12.15 12:48buy1020.101.50040.00001.5174
2852008.12.15 14:23t/p1020.101.51740.00001.5174170.0031757.17
2862008.12.16 11:27buy1030.101.52520.00001.5422
2872008.12.16 19:33t/p1030.101.54220.00001.5422170.0031927.17
2882008.12.18 02:04sell1040.101.54990.00001.5329
2892008.12.18 05:15sell1050.201.55700.00001.5400
2902008.12.18 05:15modify1040.101.54990.00001.5400
2912008.12.18 07:47t/p1040.101.54000.00001.540099.0032026.17
2922008.12.18 07:47t/p1050.201.54000.00001.5400340.0032366.17
2932008.12.23 04:42sell1060.101.48310.00001.4661
2942008.12.26 20:51t/p1060.101.46610.00001.4661168.9932535.15