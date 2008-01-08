Strategy Tester Report
GET LUCKY
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)
|Symbole
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|1 Heure (H1) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.31)
|Modele
|Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
|Parametres
|TakeProfit=170; Perc=0; Lots=0.1; MaxTrades=4; Level=70; Slippage=10; LotC=500;
|Bars en test
|7143
|Ticks modelés
|3330791
|Qualité du modelage
|90.00%
|Erreurs des graphiques désaccordés
|2
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|27535.15
|Profit brut
|29827.89
|Perte brute
|-2292.74
|Facteur de profit
|13.01
|Rémunération espérée
|259.77
|Chute absolue
|429.90
|Chute maximal (%)
|9430.27 (42.38%)
|Enfoncement relatif
|42.38% (9430.27)
|Total des Trades
|106
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|64 (84.38%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|42 (80.95%)
|Profits des Trades (% du total)
|88 (83.02%)
|Pertes des Trades (% du total)
|18 (16.98%)
|Le plus large
|gains par Trade
|1360.00
|pertes par Trade
|-604.44
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|338.95
|pertes par Trade
|-127.37
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|25 (6915.65)
|pertes consecutives (perte en $)
|2 (-977.65)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|6915.65 (25)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-977.65 (2)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|7
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.08 21:56
|buy
|1
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9904
|2
|2008.01.11 13:01
|buy
|2
|0.20
|1.9609
|0.0000
|1.9779
|3
|2008.01.11 13:01
|modify
|1
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9779
|4
|2008.01.14 22:57
|buy
|3
|0.40
|1.9538
|0.0000
|1.9708
|5
|2008.01.14 22:57
|modify
|2
|0.20
|1.9609
|0.0000
|1.9708
|6
|2008.01.14 22:57
|modify
|1
|0.10
|1.9734
|0.0000
|1.9708
|7
|2008.01.15 13:30
|t/p
|1
|0.10
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|-26.79
|4973.21
|8
|2008.01.15 13:30
|t/p
|2
|0.20
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|197.55
|5170.76
|9
|2008.01.15 13:30
|t/p
|3
|0.40
|1.9708
|0.0000
|1.9708
|679.55
|5850.30
|10
|2008.01.16 01:59
|buy
|4
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9774
|11
|2008.01.17 15:00
|t/p
|4
|0.10
|1.9774
|0.0000
|1.9774
|169.66
|6019.97
|12
|2008.01.18 03:00
|buy
|5
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9876
|13
|2008.01.18 09:30
|buy
|6
|0.20
|1.9634
|0.0000
|1.9804
|14
|2008.01.18 09:30
|modify
|5
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9804
|15
|2008.01.22 11:03
|buy
|7
|0.40
|1.9527
|0.0000
|1.9697
|16
|2008.01.22 11:03
|modify
|6
|0.20
|1.9634
|0.0000
|1.9697
|17
|2008.01.22 11:03
|modify
|5
|0.10
|1.9706
|0.0000
|1.9697
|18
|2008.01.24 15:10
|t/p
|5
|0.10
|1.9697
|0.0000
|1.9697
|-9.68
|6010.29
|19
|2008.01.24 15:10
|t/p
|6
|0.20
|1.9697
|0.0000
|1.9697
|124.64
|6134.93
|20
|2008.01.24 15:10
|t/p
|7
|0.40
|1.9697
|0.0000
|1.9697
|678.19
|6813.12
|21
|2008.01.31 12:19
|sell
|8
|0.10
|1.9902
|0.0000
|1.9732
|22
|2008.02.01 14:36
|t/p
|8
|0.10
|1.9732
|0.0000
|1.9732
|169.80
|6982.92
|23
|2008.02.04 09:07
|sell
|9
|0.10
|1.9733
|0.0000
|1.9563
|24
|2008.02.06 08:15
|t/p
|9
|0.10
|1.9563
|0.0000
|1.9563
|169.59
|7152.51
|25
|2008.02.06 23:42
|sell
|10
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9434
|26
|2008.02.07 12:55
|t/p
|10
|0.10
|1.9434
|0.0000
|1.9434
|169.39
|7321.91
|27
|2008.02.13 09:37
|buy
|11
|0.10
|1.9586
|0.0000
|1.9756
|28
|2008.02.20 04:14
|buy
|12
|0.20
|1.9505
|0.0000
|1.9675
|29
|2008.02.20 04:14
|modify
|11
|0.10
|1.9586
|0.0000
|1.9675
|30
|2008.02.22 02:00
|t/p
|11
|0.10
|1.9675
|0.0000
|1.9675
|87.76
|7409.66
|31
|2008.02.22 02:00
|t/p
|12
|0.20
|1.9675
|0.0000
|1.9675
|339.10
|7748.76
|32
|2008.02.25 19:00
|sell
|13
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9503
|33
|2008.02.28 06:45
|sell
|14
|0.20
|1.9824
|0.0000
|1.9654
|34
|2008.02.28 06:45
|modify
|13
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9654
|35
|2008.02.28 15:50
|sell
|15
|0.40
|1.9895
|0.0000
|1.9725
|36
|2008.02.28 15:50
|modify
|14
|0.20
|1.9824
|0.0000
|1.9725
|37
|2008.02.28 15:50
|modify
|13
|0.10
|1.9673
|0.0000
|1.9725
|38
|2008.03.05 09:18
|t/p
|13
|0.10
|1.9725
|0.0000
|1.9725
|-53.83
|7694.93
|39
|2008.03.05 09:18
|t/p
|14
|0.20
|1.9725
|0.0000
|1.9725
|196.38
|7891.31
|40
|2008.03.05 09:18
|t/p
|15
|0.40
|1.9725
|0.0000
|1.9725
|676.75
|8568.06
|41
|2008.03.06 05:27
|buy
|16
|0.10
|1.9917
|0.0000
|2.0087
|42
|2008.03.06 15:55
|t/p
|16
|0.10
|2.0087
|0.0000
|2.0087
|170.00
|8738.06
|43
|2008.03.12 03:16
|sell
|17
|0.10
|2.0089
|0.0000
|1.9919
|44
|2008.03.12 10:01
|sell
|18
|0.20
|2.0160
|0.0000
|1.9990
|45
|2008.03.12 10:01
|modify
|17
|0.10
|2.0089
|0.0000
|1.9990
|46
|2008.03.14 11:14
|sell
|19
|0.40
|2.0265
|0.0000
|2.0095
|47
|2008.03.14 11:14
|modify
|18
|0.20
|2.0160
|0.0000
|2.0095
|48
|2008.03.14 11:14
|modify
|17
|0.10
|2.0089
|0.0000
|2.0095
|49
|2008.03.14 13:50
|sell
|20
|0.80
|2.0335
|0.0000
|2.0165
|50
|2008.03.14 13:51
|modify
|19
|0.40
|2.0265
|0.0000
|2.0165
|51
|2008.03.14 13:51
|modify
|18
|0.20
|2.0160
|0.0000
|2.0165
|52
|2008.03.14 13:51
|modify
|17
|0.10
|2.0089
|0.0000
|2.0165
|53
|2008.03.16 23:16
|t/p
|17
|0.10
|2.0165
|0.0000
|2.0165
|-76.81
|8661.25
|54
|2008.03.16 23:16
|t/p
|18
|0.20
|2.0165
|0.0000
|2.0165
|-11.62
|8649.62
|55
|2008.03.16 23:16
|t/p
|19
|0.40
|2.0165
|0.0000
|2.0165
|400.00
|9049.62
|56
|2008.03.16 23:16
|t/p
|20
|0.80
|2.0165
|0.0000
|2.0165
|1360.00
|10409.62
|57
|2008.03.24 04:40
|buy
|21
|0.10
|1.9777
|0.0000
|1.9947
|58
|2008.03.25 12:33
|t/p
|21
|0.10
|1.9947
|0.0000
|1.9947
|169.89
|10579.51
|59
|2008.03.28 02:11
|buy
|22
|0.10
|2.0076
|0.0000
|2.0246
|60
|2008.03.28 07:00
|buy
|23
|0.20
|2.0003
|0.0000
|2.0173
|61
|2008.03.28 07:00
|modify
|22
|0.10
|2.0076
|0.0000
|2.0173
|62
|2008.04.02 08:44
|buy
|24
|0.40
|1.9839
|0.0000
|2.0009
|63
|2008.04.02 08:44
|modify
|23
|0.20
|2.0003
|0.0000
|2.0009
|64
|2008.04.02 08:44
|modify
|22
|0.10
|2.0076
|0.0000
|2.0009
|65
|2008.04.03 08:35
|buy
|25
|0.80
|1.9769
|0.0000
|1.9939
|66
|2008.04.03 08:35
|modify
|24
|0.40
|1.9839
|0.0000
|1.9939
|67
|2008.04.03 08:35
|modify
|23
|0.20
|2.0003
|0.0000
|1.9939
|68
|2008.04.03 08:35
|modify
|22
|0.10
|2.0076
|0.0000
|1.9939
|69
|2008.04.03 14:41
|t/p
|22
|0.10
|1.9939
|0.0000
|1.9939
|-137.68
|10441.83
|70
|2008.04.03 14:41
|t/p
|23
|0.20
|1.9939
|0.0000
|1.9939
|-129.36
|10312.48
|71
|2008.04.03 14:41
|t/p
|24
|0.40
|1.9939
|0.0000
|1.9939
|398.64
|10711.12
|72
|2008.04.03 14:41
|t/p
|25
|0.80
|1.9939
|0.0000
|1.9939
|1360.00
|12071.12
|73
|2008.04.04 19:25
|buy
|26
|0.10
|1.9939
|0.0000
|2.0109
|74
|2008.04.07 06:33
|buy
|27
|0.20
|1.9869
|0.0000
|2.0039
|75
|2008.04.07 06:33
|modify
|26
|0.10
|1.9939
|0.0000
|2.0039
|76
|2008.04.10 00:26
|buy
|28
|0.40
|1.9770
|0.0000
|1.9940
|77
|2008.04.10 00:27
|modify
|27
|0.20
|1.9869
|0.0000
|1.9940
|78
|2008.04.10 00:27
|modify
|26
|0.10
|1.9939
|0.0000
|1.9940
|79
|2008.04.16 18:23
|buy
|29
|0.80
|1.9699
|0.0000
|1.9869
|80
|2008.04.16 18:23
|modify
|28
|0.40
|1.9770
|0.0000
|1.9869
|81
|2008.04.16 18:24
|modify
|27
|0.20
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|82
|2008.04.16 18:24
|modify
|26
|0.10
|1.9939
|0.0000
|1.9869
|83
|2008.04.17 15:11
|t/p
|26
|0.10
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-71.47
|11999.65
|84
|2008.04.17 15:11
|t/p
|27
|0.20
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|-2.71
|11996.94
|85
|2008.04.17 15:11
|t/p
|28
|0.40
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|392.84
|12389.78
|86
|2008.04.17 15:11
|t/p
|29
|0.80
|1.9869
|0.0000
|1.9869
|1357.29
|13747.06
|87
|2008.04.22 13:32
|sell
|30
|0.10
|1.9900
|0.0000
|1.9730
|88
|2008.04.24 08:12
|t/p
|30
|0.10
|1.9730
|0.0000
|1.9730
|169.19
|13916.25
|89
|2008.04.25 02:19
|sell
|31
|0.10
|1.9742
|0.0000
|1.9572
|90
|2008.04.25 09:42
|sell
|32
|0.20
|1.9814
|0.0000
|1.9644
|91
|2008.04.25 09:42
|modify
|31
|0.10
|1.9742
|0.0000
|1.9644
|92
|2008.04.30 06:00
|t/p
|31
|0.10
|1.9644
|0.0000
|1.9644
|97.39
|14013.64
|93
|2008.04.30 06:00
|t/p
|32
|0.20
|1.9644
|0.0000
|1.9644
|338.78
|14352.42
|94
|2008.05.01 18:25
|buy
|33
|0.10
|1.9741
|0.0000
|1.9911
|95
|2008.05.08 13:29
|buy
|34
|0.20
|1.9614
|0.0000
|1.9784
|96
|2008.05.08 13:29
|modify
|33
|0.10
|1.9741
|0.0000
|1.9784
|97
|2008.05.08 15:58
|buy
|35
|0.40
|1.9544
|0.0000
|1.9714
|98
|2008.05.08 15:58
|modify
|34
|0.20
|1.9614
|0.0000
|1.9714
|99
|2008.05.08 15:58
|modify
|33
|0.10
|1.9741
|0.0000
|1.9714
|100
|2008.05.15 05:58
|buy
|36
|0.80
|1.9473
|0.0000
|1.9643
|101
|2008.05.15 05:58
|modify
|35
|0.40
|1.9544
|0.0000
|1.9643
|102
|2008.05.15 05:58
|modify
|34
|0.20
|1.9614
|0.0000
|1.9643
|103
|2008.05.15 05:58
|modify
|33
|0.10
|1.9741
|0.0000
|1.9643
|104
|2008.05.20 09:59
|t/p
|33
|0.10
|1.9643
|0.0000
|1.9643
|-99.92
|14252.50
|105
|2008.05.20 09:59
|t/p
|34
|0.20
|1.9643
|0.0000
|1.9643
|55.74
|14308.24
|106
|2008.05.20 09:59
|t/p
|35
|0.40
|1.9643
|0.0000
|1.9643
|391.48
|14699.72
|107
|2008.05.20 09:59
|t/p
|36
|0.80
|1.9643
|0.0000
|1.9643
|1357.29
|16057.01
|108
|2008.05.21 08:00
|buy
|37
|0.10
|1.9668
|0.0000
|1.9838
|109
|2008.05.22 11:48
|t/p
|37
|0.10
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|169.66
|16226.67
|110
|2008.05.26 22:01
|sell
|38
|0.10
|1.9812
|0.0000
|1.9642
|111
|2008.06.02 07:59
|t/p
|38
|0.10
|1.9642
|0.0000
|1.9642
|168.58
|16395.25
|112
|2008.06.02 21:50
|sell
|39
|0.10
|1.9656
|0.0000
|1.9486
|113
|2008.06.03 12:24
|sell
|40
|0.20
|1.9727
|0.0000
|1.9557
|114
|2008.06.03 12:24
|modify
|39
|0.10
|1.9656
|0.0000
|1.9557
|115
|2008.06.04 07:17
|t/p
|39
|0.10
|1.9557
|0.0000
|1.9557
|98.59
|16493.85
|116
|2008.06.04 07:17
|t/p
|40
|0.20
|1.9557
|0.0000
|1.9557
|339.59
|16833.44
|117
|2008.06.09 04:14
|buy
|41
|0.10
|1.9692
|0.0000
|1.9862
|118
|2008.06.13 15:20
|buy
|42
|0.20
|1.9493
|0.0000
|1.9663
|119
|2008.06.13 15:20
|modify
|41
|0.10
|1.9692
|0.0000
|1.9663
|120
|2008.06.16 12:36
|t/p
|41
|0.10
|1.9663
|0.0000
|1.9663
|-29.79
|16803.65
|121
|2008.06.16 12:36
|t/p
|42
|0.20
|1.9663
|0.0000
|1.9663
|339.77
|17143.42
|122
|2008.06.18 00:20
|sell
|43
|0.10
|1.9569
|0.0000
|1.9399
|123
|2008.06.23 07:15
|sell
|44
|0.20
|1.9671
|0.0000
|1.9501
|124
|2008.06.23 07:15
|modify
|43
|0.10
|1.9569
|0.0000
|1.9501
|125
|2008.06.30 15:14
|sell
|45
|0.40
|1.9893
|0.0000
|1.9723
|126
|2008.06.30 15:14
|modify
|44
|0.20
|1.9671
|0.0000
|1.9723
|127
|2008.06.30 15:15
|modify
|43
|0.10
|1.9569
|0.0000
|1.9723
|128
|2008.07.07 07:07
|t/p
|43
|0.10
|1.9723
|0.0000
|1.9723
|-157.86
|16985.57
|129
|2008.07.07 07:07
|t/p
|44
|0.20
|1.9723
|0.0000
|1.9723
|-109.68
|16875.88
|130
|2008.07.07 07:07
|t/p
|45
|0.40
|1.9723
|0.0000
|1.9723
|674.32
|17550.20
|131
|2008.07.07 21:19
|sell
|46
|0.10
|1.9758
|0.0000
|1.9588
|132
|2008.07.16 05:05
|sell
|47
|0.20
|2.0020
|0.0000
|1.9850
|133
|2008.07.16 05:05
|modify
|46
|0.10
|1.9758
|0.0000
|1.9850
|134
|2008.07.16 07:15
|sell
|48
|0.40
|2.0091
|0.0000
|1.9921
|135
|2008.07.16 07:15
|modify
|47
|0.20
|2.0020
|0.0000
|1.9921
|136
|2008.07.16 07:15
|modify
|46
|0.10
|1.9758
|0.0000
|1.9921
|137
|2008.07.18 07:31
|t/p
|46
|0.10
|1.9921
|0.0000
|1.9921
|-165.64
|17384.56
|138
|2008.07.18 07:31
|t/p
|47
|0.20
|1.9921
|0.0000
|1.9921
|196.38
|17580.94
|139
|2008.07.18 07:31
|t/p
|48
|0.40
|1.9921
|0.0000
|1.9921
|676.75
|18257.69
|140
|2008.07.18 19:02
|sell
|49
|0.10
|1.9970
|0.0000
|1.9800
|141
|2008.07.29 16:08
|t/p
|49
|0.10
|1.9800
|0.0000
|1.9800
|168.17
|18425.86
|142
|2008.07.30 05:50
|sell
|50
|0.10
|1.9805
|0.0000
|1.9635
|143
|2008.08.04 15:32
|t/p
|50
|0.10
|1.9635
|0.0000
|1.9635
|168.99
|18594.85
|144
|2008.08.11 11:31
|sell
|51
|0.10
|1.9204
|0.0000
|1.9034
|145
|2008.08.12 05:42
|t/p
|51
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|169.80
|18764.64
|146
|2008.08.14 13:02
|sell
|52
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8559
|147
|2008.08.15 07:31
|t/p
|52
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8559
|169.80
|18934.44
|148
|2008.08.19 04:04
|buy
|53
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8816
|149
|2008.08.19 06:02
|buy
|54
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8745
|150
|2008.08.19 06:02
|modify
|53
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8745
|151
|2008.08.21 14:00
|t/p
|53
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|98.55
|19032.99
|152
|2008.08.21 14:00
|t/p
|54
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|339.10
|19372.08
|153
|2008.08.25 14:35
|sell
|55
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8351
|154
|2008.08.26 09:09
|t/p
|55
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8351
|169.80
|19541.88
|155
|2008.08.26 21:50
|sell
|56
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8213
|156
|2008.08.29 15:39
|t/p
|56
|0.10
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|168.99
|19710.86
|157
|2008.09.04 02:48
|buy
|57
|0.10
|1.7762
|0.0000
|1.7932
|158
|2008.09.04 15:14
|buy
|58
|0.20
|1.7692
|0.0000
|1.7862
|159
|2008.09.04 15:14
|modify
|57
|0.10
|1.7762
|0.0000
|1.7862
|160
|2008.09.07 22:00
|t/p
|57
|0.10
|1.7862
|0.0000
|1.7862
|99.89
|19810.75
|161
|2008.09.07 22:00
|t/p
|58
|0.20
|1.7862
|0.0000
|1.7862
|339.77
|20150.53
|162
|2008.09.09 13:15
|sell
|59
|0.10
|1.7581
|0.0000
|1.7411
|163
|2008.09.09 14:53
|sell
|60
|0.20
|1.7652
|0.0000
|1.7482
|164
|2008.09.09 14:53
|modify
|59
|0.10
|1.7581
|0.0000
|1.7482
|165
|2008.09.10 22:25
|t/p
|59
|0.10
|1.7482
|0.0000
|1.7482
|98.80
|20249.32
|166
|2008.09.10 22:25
|t/p
|60
|0.20
|1.7482
|0.0000
|1.7482
|339.59
|20588.92
|167
|2008.09.11 22:07
|sell
|61
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7391
|168
|2008.09.15 11:38
|sell
|62
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7606
|169
|2008.09.15 11:38
|modify
|61
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7606
|170
|2008.09.15 12:23
|sell
|63
|0.40
|1.7847
|0.0000
|1.7677
|171
|2008.09.15 12:23
|modify
|62
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7677
|172
|2008.09.15 12:23
|modify
|61
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7677
|173
|2008.09.15 13:35
|sell
|64
|0.80
|1.7917
|0.0000
|1.7747
|174
|2008.09.15 13:35
|modify
|63
|0.40
|1.7847
|0.0000
|1.7747
|175
|2008.09.15 13:35
|modify
|62
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7747
|176
|2008.09.15 13:35
|modify
|61
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7747
|177
|2008.09.16 14:59
|t/p
|61
|0.10
|1.7747
|0.0000
|1.7747
|-186.61
|20402.31
|178
|2008.09.16 14:59
|t/p
|62
|0.20
|1.7747
|0.0000
|1.7747
|57.59
|20459.90
|179
|2008.09.16 14:59
|t/p
|63
|0.40
|1.7747
|0.0000
|1.7747
|399.19
|20859.09
|180
|2008.09.16 14:59
|t/p
|64
|0.80
|1.7747
|0.0000
|1.7747
|1358.38
|22217.47
|181
|2008.09.17 16:01
|sell
|65
|0.10
|1.7886
|0.0000
|1.7716
|182
|2008.09.17 16:48
|sell
|66
|0.20
|1.7956
|0.0000
|1.7786
|183
|2008.09.17 16:48
|modify
|65
|0.10
|1.7886
|0.0000
|1.7786
|184
|2008.09.19 11:04
|sell
|67
|0.40
|1.8029
|0.0000
|1.7859
|185
|2008.09.19 11:04
|modify
|66
|0.20
|1.7956
|0.0000
|1.7859
|186
|2008.09.19 11:04
|modify
|65
|0.10
|1.7886
|0.0000
|1.7859
|187
|2008.09.19 12:51
|sell
|68
|0.80
|1.8099
|0.0000
|1.7929
|188
|2008.09.19 12:51
|modify
|67
|0.40
|1.8029
|0.0000
|1.7929
|189
|2008.09.19 12:51
|modify
|66
|0.20
|1.7956
|0.0000
|1.7929
|190
|2008.09.19 12:51
|modify
|65
|0.10
|1.7886
|0.0000
|1.7929
|191
|2008.09.30 14:45
|t/p
|65
|0.10
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|-45.64
|22171.83
|192
|2008.09.30 14:45
|t/p
|66
|0.20
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|48.72
|22220.55
|193
|2008.09.30 14:45
|t/p
|67
|0.40
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|392.69
|22613.24
|194
|2008.09.30 14:45
|t/p
|68
|0.80
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|1345.38
|23958.62
|195
|2008.10.07 05:55
|sell
|69
|0.10
|1.7518
|0.0000
|1.7348
|196
|2008.10.07 08:15
|t/p
|69
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7348
|170.00
|24128.62
|197
|2008.10.14 22:04
|buy
|70
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7593
|198
|2008.10.15 10:41
|t/p
|70
|0.10
|1.7593
|0.0000
|1.7593
|169.89
|24298.51
|199
|2008.10.15 12:24
|sell
|71
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7357
|200
|2008.10.15 14:42
|sell
|72
|0.20
|1.7597
|0.0000
|1.7427
|201
|2008.10.15 14:42
|modify
|71
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7427
|202
|2008.10.15 16:07
|t/p
|71
|0.10
|1.7427
|0.0000
|1.7427
|100.00
|24398.51
|203
|2008.10.15 16:07
|t/p
|72
|0.20
|1.7427
|0.0000
|1.7427
|340.00
|24738.51
|204
|2008.10.16 09:51
|sell
|73
|0.10
|1.7215
|0.0000
|1.7045
|205
|2008.10.16 12:42
|sell
|74
|0.20
|1.7286
|0.0000
|1.7116
|206
|2008.10.16 12:42
|modify
|73
|0.10
|1.7215
|0.0000
|1.7116
|207
|2008.10.20 14:53
|t/p
|73
|0.10
|1.7116
|0.0000
|1.7116
|98.59
|24837.11
|208
|2008.10.20 14:53
|t/p
|74
|0.20
|1.7116
|0.0000
|1.7116
|339.19
|25176.29
|209
|2008.10.21 03:15
|sell
|75
|0.10
|1.7174
|0.0000
|1.7004
|210
|2008.10.21 08:40
|t/p
|75
|0.10
|1.7004
|0.0000
|1.7004
|170.00
|25346.29
|211
|2008.10.27 20:07
|sell
|76
|0.10
|1.5621
|0.0000
|1.5451
|212
|2008.10.28 01:04
|t/p
|76
|0.10
|1.5451
|0.0000
|1.5451
|169.80
|25516.09
|213
|2008.11.03 04:30
|sell
|77
|0.10
|1.6256
|0.0000
|1.6086
|214
|2008.11.03 06:01
|sell
|78
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6156
|215
|2008.11.03 06:01
|modify
|77
|0.10
|1.6256
|0.0000
|1.6156
|216
|2008.11.03 07:34
|sell
|79
|0.40
|1.6397
|0.0000
|1.6227
|217
|2008.11.03 07:34
|modify
|78
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6227
|218
|2008.11.03 07:34
|modify
|77
|0.10
|1.6256
|0.0000
|1.6227
|219
|2008.11.03 08:48
|t/p
|77
|0.10
|1.6227
|0.0000
|1.6227
|29.00
|25545.09
|220
|2008.11.03 08:48
|t/p
|78
|0.20
|1.6227
|0.0000
|1.6227
|198.00
|25743.09
|221
|2008.11.03 08:48
|t/p
|79
|0.40
|1.6227
|0.0000
|1.6227
|680.00
|26423.09
|222
|2008.11.04 15:05
|sell
|80
|0.10
|1.5914
|0.0000
|1.5744
|223
|2008.11.04 15:33
|sell
|81
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5814
|224
|2008.11.04 15:33
|modify
|80
|0.10
|1.5914
|0.0000
|1.5814
|225
|2008.11.05 04:37
|t/p
|80
|0.10
|1.5814
|0.0000
|1.5814
|99.80
|26522.89
|226
|2008.11.05 04:37
|t/p
|81
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5814
|339.59
|26862.48
|227
|2008.11.05 06:02
|buy
|82
|0.10
|1.5884
|0.0000
|1.6054
|228
|2008.11.05 07:03
|buy
|83
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5984
|229
|2008.11.05 07:03
|modify
|82
|0.10
|1.5884
|0.0000
|1.5984
|230
|2008.11.05 11:52
|t/p
|82
|0.10
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|100.00
|26962.48
|231
|2008.11.05 11:52
|t/p
|83
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|340.00
|27302.48
|232
|2008.11.06 04:00
|buy
|84
|0.10
|1.5839
|0.0000
|1.6009
|233
|2008.11.06 12:03
|buy
|85
|0.20
|1.5765
|0.0000
|1.5935
|234
|2008.11.06 12:03
|modify
|84
|0.10
|1.5839
|0.0000
|1.5935
|235
|2008.11.06 12:24
|t/p
|84
|0.10
|1.5935
|0.0000
|1.5935
|96.00
|27398.48
|236
|2008.11.06 12:24
|t/p
|85
|0.20
|1.5935
|0.0000
|1.5935
|340.00
|27738.48
|237
|2008.11.07 11:50
|sell
|86
|0.10
|1.5756
|0.0000
|1.5586
|238
|2008.11.07 13:20
|sell
|87
|0.20
|1.5826
|0.0000
|1.5656
|239
|2008.11.07 13:20
|modify
|86
|0.10
|1.5756
|0.0000
|1.5656
|240
|2008.11.07 21:30
|t/p
|86
|0.10
|1.5656
|0.0000
|1.5656
|100.00
|27838.48
|241
|2008.11.07 21:30
|t/p
|87
|0.20
|1.5656
|0.0000
|1.5656
|340.00
|28178.48
|242
|2008.11.21 08:00
|sell
|88
|0.10
|1.4834
|0.0000
|1.4664
|243
|2008.11.21 09:16
|sell
|89
|0.20
|1.4905
|0.0000
|1.4735
|244
|2008.11.21 09:16
|modify
|88
|0.10
|1.4834
|0.0000
|1.4735
|245
|2008.11.21 09:54
|sell
|90
|0.40
|1.4975
|0.0000
|1.4805
|246
|2008.11.21 09:54
|modify
|89
|0.20
|1.4905
|0.0000
|1.4805
|247
|2008.11.21 09:54
|modify
|88
|0.10
|1.4834
|0.0000
|1.4805
|248
|2008.11.21 15:59
|t/p
|88
|0.10
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|29.00
|28207.48
|249
|2008.11.21 15:59
|t/p
|89
|0.20
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|200.00
|28407.48
|250
|2008.11.21 15:59
|t/p
|90
|0.40
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|680.00
|29087.48
|251
|2008.11.24 05:14
|sell
|91
|0.10
|1.4905
|0.0000
|1.4735
|252
|2008.11.24 10:08
|sell
|92
|0.20
|1.4976
|0.0000
|1.4806
|253
|2008.11.24 10:08
|modify
|91
|0.10
|1.4905
|0.0000
|1.4806
|254
|2008.11.28 00:07
|sell
|93
|0.40
|1.5373
|0.0000
|1.5203
|255
|2008.11.28 00:07
|modify
|92
|0.20
|1.4976
|0.0000
|1.5203
|256
|2008.11.28 00:07
|modify
|91
|0.10
|1.4905
|0.0000
|1.5203
|257
|2008.11.28 08:36
|sell
|94
|0.80
|1.5447
|0.0000
|1.5277
|258
|2008.11.28 08:36
|modify
|93
|0.40
|1.5373
|0.0000
|1.5277
|259
|2008.11.28 08:36
|modify
|92
|0.20
|1.4976
|0.0000
|1.5277
|260
|2008.11.28 08:36
|modify
|91
|0.10
|1.4905
|0.0000
|1.5277
|261
|2008.11.28 12:31
|t/p
|91
|0.10
|1.5277
|0.0000
|1.5277
|-373.22
|28714.26
|262
|2008.11.28 12:31
|t/p
|92
|0.20
|1.5277
|0.0000
|1.5277
|-604.44
|28109.83
|263
|2008.11.28 12:31
|t/p
|93
|0.40
|1.5277
|0.0000
|1.5277
|384.00
|28493.83
|264
|2008.11.28 12:31
|t/p
|94
|0.80
|1.5277
|0.0000
|1.5277
|1360.00
|29853.83
|265
|2008.12.03 01:51
|buy
|95
|0.10
|1.4910
|0.0000
|1.5080
|266
|2008.12.03 08:30
|buy
|96
|0.20
|1.4839
|0.0000
|1.5009
|267
|2008.12.03 08:30
|modify
|95
|0.10
|1.4910
|0.0000
|1.5009
|268
|2008.12.08 06:03
|buy
|97
|0.40
|1.4753
|0.0000
|1.4923
|269
|2008.12.08 06:04
|modify
|96
|0.20
|1.4839
|0.0000
|1.4923
|270
|2008.12.08 06:04
|modify
|95
|0.10
|1.4910
|0.0000
|1.4923
|271
|2008.12.08 07:49
|t/p
|95
|0.10
|1.4923
|0.0000
|1.4923
|12.44
|29866.26
|272
|2008.12.08 07:49
|t/p
|96
|0.20
|1.4923
|0.0000
|1.4923
|166.87
|30033.13
|273
|2008.12.08 07:49
|t/p
|97
|0.40
|1.4923
|0.0000
|1.4923
|680.00
|30713.13
|274
|2008.12.09 10:04
|buy
|98
|0.10
|1.4801
|0.0000
|1.4971
|275
|2008.12.09 13:20
|buy
|99
|0.20
|1.4731
|0.0000
|1.4901
|276
|2008.12.09 13:20
|modify
|98
|0.10
|1.4801
|0.0000
|1.4901
|277
|2008.12.11 05:29
|t/p
|98
|0.10
|1.4901
|0.0000
|1.4901
|99.55
|30812.68
|278
|2008.12.11 05:29
|t/p
|99
|0.20
|1.4901
|0.0000
|1.4901
|339.10
|31151.78
|279
|2008.12.11 07:03
|sell
|100
|0.10
|1.4938
|0.0000
|1.4768
|280
|2008.12.11 17:47
|sell
|101
|0.20
|1.5012
|0.0000
|1.4842
|281
|2008.12.11 17:47
|modify
|100
|0.10
|1.4938
|0.0000
|1.4842
|282
|2008.12.12 16:18
|t/p
|100
|0.10
|1.4842
|0.0000
|1.4842
|95.80
|31247.57
|283
|2008.12.12 16:18
|t/p
|101
|0.20
|1.4842
|0.0000
|1.4842
|339.59
|31587.17
|284
|2008.12.15 12:48
|buy
|102
|0.10
|1.5004
|0.0000
|1.5174
|285
|2008.12.15 14:23
|t/p
|102
|0.10
|1.5174
|0.0000
|1.5174
|170.00
|31757.17
|286
|2008.12.16 11:27
|buy
|103
|0.10
|1.5252
|0.0000
|1.5422
|287
|2008.12.16 19:33
|t/p
|103
|0.10
|1.5422
|0.0000
|1.5422
|170.00
|31927.17
|288
|2008.12.18 02:04
|sell
|104
|0.10
|1.5499
|0.0000
|1.5329
|289
|2008.12.18 05:15
|sell
|105
|0.20
|1.5570
|0.0000
|1.5400
|290
|2008.12.18 05:15
|modify
|104
|0.10
|1.5499
|0.0000
|1.5400
|291
|2008.12.18 07:47
|t/p
|104
|0.10
|1.5400
|0.0000
|1.5400
|99.00
|32026.17
|292
|2008.12.18 07:47
|t/p
|105
|0.20
|1.5400
|0.0000
|1.5400
|340.00
|32366.17
|293
|2008.12.23 04:42
|sell
|106
|0.10
|1.4831
|0.0000
|1.4661
|294
|2008.12.26 20:51
|t/p
|106
|0.10
|1.4661
|0.0000
|1.4661
|168.99
|32535.15