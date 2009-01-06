Strategy Tester Report
GET LUCKY
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.02 05:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=125; Perc=3; Lots=1; MaxTrades=4; Level=70; Slippage=10; LotC=500;
|Bars in test
|4492
|Ticks modelled
|7043777
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|200.00
|Total net profit
|144307.96
|Gross profit
|149357.15
|Gross loss
|-5049.19
|Profit factor
|29.58
|Expected payoff
|1874.13
|Absolute drawdown
|127.14
|Maximal drawdown
|66237.76 (72.67%)
|Relative drawdown
|76.20% (233.32)
|Total trades
|77
|Short positions (won %)
|35 (80.00%)
|Long positions (won %)
|42 (90.48%)
|Profit trades (% of total)
|66 (85.71%)
|Loss trades (% of total)
|11 (14.29%)
|Largest
|profit trade
|29951.28
|loss trade
|-1560.90
|Average
|profit trade
|2262.99
|loss trade
|-459.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (5167.52)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1560.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|37513.22 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1560.90 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.06 08:24
|buy
|1
|0.01
|1.4631
|0.0000
|1.4756
|2
|2009.01.06 13:02
|buy
|2
|0.02
|1.4558
|0.0000
|1.4683
|3
|2009.01.06 13:02
|modify
|1
|0.01
|1.4631
|0.0000
|1.4683
|4
|2009.01.06 15:53
|t/p
|1
|0.01
|1.4683
|0.0000
|1.4683
|5.20
|205.20
|5
|2009.01.06 15:53
|t/p
|2
|0.02
|1.4683
|0.0000
|1.4683
|25.00
|230.20
|6
|2009.01.08 04:11
|buy
|3
|0.01
|1.5061
|0.0000
|1.5186
|7
|2009.01.08 07:56
|buy
|4
|0.02
|1.4991
|0.0000
|1.5116
|8
|2009.01.08 07:56
|modify
|3
|0.01
|1.5061
|0.0000
|1.5116
|9
|2009.01.08 12:03
|t/p
|3
|0.01
|1.5116
|0.0000
|1.5116
|5.50
|235.70
|10
|2009.01.08 12:03
|t/p
|4
|0.02
|1.5116
|0.0000
|1.5116
|25.00
|260.70
|11
|2009.01.09 02:34
|buy
|5
|0.02
|1.5203
|0.0000
|1.5328
|12
|2009.01.09 12:34
|t/p
|5
|0.02
|1.5328
|0.0000
|1.5328
|25.00
|285.70
|13
|2009.01.14 07:11
|sell
|6
|0.02
|1.4582
|0.0000
|1.4457
|14
|2009.01.15 19:21
|sell
|7
|0.04
|1.4652
|0.0000
|1.4527
|15
|2009.01.15 19:21
|modify
|6
|0.02
|1.4582
|0.0000
|1.4527
|16
|2009.01.19 07:54
|sell
|8
|0.08
|1.4723
|0.0000
|1.4598
|17
|2009.01.19 07:54
|modify
|7
|0.04
|1.4652
|0.0000
|1.4598
|18
|2009.01.19 07:54
|modify
|6
|0.02
|1.4582
|0.0000
|1.4598
|19
|2009.01.19 12:58
|t/p
|6
|0.02
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|-3.40
|282.30
|20
|2009.01.19 12:58
|t/p
|7
|0.04
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|21.44
|303.73
|21
|2009.01.19 12:58
|t/p
|8
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|100.00
|403.73
|22
|2009.01.22 13:17
|buy
|9
|0.02
|1.3775
|0.0000
|1.3900
|23
|2009.01.22 15:08
|buy
|10
|0.04
|1.3704
|0.0000
|1.3829
|24
|2009.01.22 15:08
|modify
|9
|0.02
|1.3775
|0.0000
|1.3829
|25
|2009.01.22 16:25
|t/p
|9
|0.02
|1.3829
|0.0000
|1.3829
|10.80
|414.53
|26
|2009.01.22 16:25
|t/p
|10
|0.04
|1.3829
|0.0000
|1.3829
|50.00
|464.53
|27
|2009.01.23 06:57
|buy
|11
|0.03
|1.3792
|0.0000
|1.3917
|28
|2009.01.26 14:11
|t/p
|11
|0.03
|1.3917
|0.0000
|1.3917
|37.47
|502.00
|29
|2009.01.30 06:05
|buy
|12
|0.03
|1.4232
|0.0000
|1.4357
|30
|2009.01.30 15:47
|t/p
|12
|0.03
|1.4357
|0.0000
|1.4357
|37.50
|539.50
|31
|2009.02.02 09:00
|buy
|13
|0.03
|1.4289
|0.0000
|1.4414
|32
|2009.02.03 16:23
|t/p
|13
|0.03
|1.4414
|0.0000
|1.4414
|37.47
|576.97
|33
|2009.02.05 03:35
|buy
|14
|0.03
|1.4447
|0.0000
|1.4572
|34
|2009.02.05 07:10
|buy
|15
|0.06
|1.4376
|0.0000
|1.4501
|35
|2009.02.05 07:11
|modify
|14
|0.03
|1.4447
|0.0000
|1.4501
|36
|2009.02.05 10:14
|t/p
|14
|0.03
|1.4501
|0.0000
|1.4501
|16.20
|593.17
|37
|2009.02.05 10:14
|t/p
|15
|0.06
|1.4501
|0.0000
|1.4501
|75.00
|668.17
|38
|2009.02.18 21:10
|sell
|16
|0.04
|1.4216
|0.0000
|1.4091
|39
|2009.02.19 07:26
|sell
|17
|0.08
|1.4286
|0.0000
|1.4161
|40
|2009.02.19 07:26
|modify
|16
|0.04
|1.4216
|0.0000
|1.4161
|41
|2009.02.20 08:24
|t/p
|16
|0.04
|1.4161
|0.0000
|1.4161
|21.68
|689.84
|42
|2009.02.20 08:24
|t/p
|17
|0.08
|1.4161
|0.0000
|1.4161
|99.84
|789.68
|43
|2009.02.23 22:02
|buy
|18
|0.05
|1.4498
|0.0000
|1.4623
|44
|2009.02.24 14:32
|buy
|19
|0.10
|1.4428
|0.0000
|1.4553
|45
|2009.02.24 14:32
|modify
|18
|0.05
|1.4498
|0.0000
|1.4553
|46
|2009.02.25 03:00
|t/p
|18
|0.05
|1.4553
|0.0000
|1.4553
|27.39
|817.07
|47
|2009.02.25 03:00
|t/p
|19
|0.10
|1.4553
|0.0000
|1.4553
|124.89
|941.95
|48
|2009.02.25 03:57
|sell
|20
|0.06
|1.4518
|0.0000
|1.4393
|49
|2009.02.25 08:06
|sell
|21
|0.12
|1.4588
|0.0000
|1.4463
|50
|2009.02.25 08:06
|modify
|20
|0.06
|1.4518
|0.0000
|1.4463
|51
|2009.02.25 11:14
|t/p
|20
|0.06
|1.4463
|0.0000
|1.4463
|33.00
|974.95
|52
|2009.02.25 11:14
|t/p
|21
|0.12
|1.4463
|0.0000
|1.4463
|150.00
|1124.95
|53
|2009.02.26 05:01
|sell
|22
|0.07
|1.4240
|0.0000
|1.4115
|54
|2009.02.26 12:43
|sell
|23
|0.14
|1.4311
|0.0000
|1.4186
|55
|2009.02.26 12:43
|modify
|22
|0.07
|1.4240
|0.0000
|1.4186
|56
|2009.02.26 14:13
|sell
|24
|0.28
|1.4383
|0.0000
|1.4258
|57
|2009.02.26 14:13
|modify
|23
|0.14
|1.4311
|0.0000
|1.4258
|58
|2009.02.26 14:13
|modify
|22
|0.07
|1.4240
|0.0000
|1.4258
|59
|2009.02.27 00:49
|t/p
|22
|0.07
|1.4258
|0.0000
|1.4258
|-12.74
|1112.21
|60
|2009.02.27 00:49
|t/p
|23
|0.14
|1.4258
|0.0000
|1.4258
|73.92
|1186.13
|61
|2009.02.27 00:49
|t/p
|24
|0.28
|1.4258
|0.0000
|1.4258
|349.43
|1535.56
|62
|2009.03.02 06:20
|buy
|25
|0.09
|1.4244
|0.0000
|1.4369
|63
|2009.03.02 10:57
|buy
|26
|0.18
|1.4172
|0.0000
|1.4297
|64
|2009.03.02 10:57
|modify
|25
|0.09
|1.4244
|0.0000
|1.4297
|65
|2009.03.05 11:23
|buy
|27
|0.36
|1.4101
|0.0000
|1.4226
|66
|2009.03.05 11:23
|modify
|26
|0.18
|1.4172
|0.0000
|1.4226
|67
|2009.03.05 11:23
|modify
|25
|0.09
|1.4244
|0.0000
|1.4226
|68
|2009.03.06 06:53
|t/p
|25
|0.09
|1.4226
|0.0000
|1.4226
|-16.81
|1518.75
|69
|2009.03.06 06:53
|t/p
|26
|0.18
|1.4226
|0.0000
|1.4226
|95.98
|1614.73
|70
|2009.03.06 06:53
|t/p
|27
|0.36
|1.4226
|0.0000
|1.4226
|449.59
|2064.32
|71
|2009.03.10 16:03
|sell
|28
|0.12
|1.3834
|0.0000
|1.3709
|72
|2009.03.10 18:14
|t/p
|28
|0.12
|1.3709
|0.0000
|1.3709
|150.00
|2214.32
|73
|2009.03.16 22:26
|buy
|29
|0.13
|1.4087
|0.0000
|1.4212
|74
|2009.03.17 12:02
|buy
|30
|0.26
|1.4017
|0.0000
|1.4142
|75
|2009.03.17 12:02
|modify
|29
|0.13
|1.4087
|0.0000
|1.4142
|76
|2009.03.18 18:29
|t/p
|29
|0.13
|1.4142
|0.0000
|1.4142
|71.21
|2285.53
|77
|2009.03.18 18:29
|t/p
|30
|0.26
|1.4142
|0.0000
|1.4142
|324.71
|2610.23
|78
|2009.03.20 03:11
|buy
|31
|0.16
|1.4495
|0.0000
|1.4620
|79
|2009.03.20 11:36
|buy
|32
|0.32
|1.4425
|0.0000
|1.4550
|80
|2009.03.20 11:36
|modify
|31
|0.16
|1.4495
|0.0000
|1.4550
|81
|2009.03.23 06:17
|t/p
|31
|0.16
|1.4550
|0.0000
|1.4550
|87.82
|2698.05
|82
|2009.03.23 06:17
|t/p
|32
|0.32
|1.4550
|0.0000
|1.4550
|399.64
|3097.69
|83
|2009.03.26 06:32
|sell
|33
|0.19
|1.4578
|0.0000
|1.4453
|84
|2009.03.26 17:38
|t/p
|33
|0.19
|1.4453
|0.0000
|1.4453
|237.50
|3335.19
|85
|2009.03.27 06:19
|sell
|34
|0.20
|1.4478
|0.0000
|1.4353
|86
|2009.03.27 09:30
|t/p
|34
|0.20
|1.4353
|0.0000
|1.4353
|250.00
|3585.19
|87
|2009.04.08 00:01
|sell
|35
|0.22
|1.4727
|0.0000
|1.4602
|88
|2009.04.09 15:27
|t/p
|35
|0.22
|1.4602
|0.0000
|1.4602
|273.66
|3858.85
|89
|2009.04.15 08:07
|buy
|36
|0.23
|1.4880
|0.0000
|1.5005
|90
|2009.04.15 10:29
|t/p
|36
|0.23
|1.5005
|0.0000
|1.5005
|287.50
|4146.35
|91
|2009.04.22 05:33
|buy
|37
|0.25
|1.4650
|0.0000
|1.4775
|92
|2009.04.22 07:44
|buy
|38
|0.50
|1.4579
|0.0000
|1.4704
|93
|2009.04.22 07:44
|modify
|37
|0.25
|1.4650
|0.0000
|1.4704
|94
|2009.04.23 19:42
|t/p
|37
|0.25
|1.4704
|0.0000
|1.4704
|134.15
|4280.50
|95
|2009.04.23 19:42
|t/p
|38
|0.50
|1.4704
|0.0000
|1.4704
|623.30
|4903.81
|96
|2009.04.24 08:18
|buy
|39
|0.29
|1.4660
|0.0000
|1.4785
|97
|2009.04.24 11:43
|buy
|40
|0.58
|1.4590
|0.0000
|1.4715
|98
|2009.04.24 11:43
|modify
|39
|0.29
|1.4660
|0.0000
|1.4715
|99
|2009.04.24 13:10
|t/p
|39
|0.29
|1.4715
|0.0000
|1.4715
|159.50
|5063.31
|100
|2009.04.24 13:10
|t/p
|40
|0.58
|1.4715
|0.0000
|1.4715
|725.00
|5788.31
|101
|2009.04.27 05:00
|buy
|41
|0.35
|1.4609
|0.0000
|1.4734
|102
|2009.04.29 08:03
|t/p
|41
|0.35
|1.4734
|0.0000
|1.4734
|436.71
|6225.02
|103
|2009.04.29 23:28
|buy
|42
|0.37
|1.4775
|0.0000
|1.4900
|104
|2009.04.30 07:12
|t/p
|42
|0.37
|1.4900
|0.0000
|1.4900
|461.25
|6686.26
|105
|2009.05.01 11:02
|sell
|43
|0.40
|1.4899
|0.0000
|1.4774
|106
|2009.05.05 23:42
|sell
|44
|0.80
|1.5032
|0.0000
|1.4907
|107
|2009.05.05 23:42
|modify
|43
|0.40
|1.4899
|0.0000
|1.4907
|108
|2009.05.06 08:29
|sell
|45
|1.60
|1.5103
|0.0000
|1.4978
|109
|2009.05.06 08:29
|modify
|44
|0.80
|1.5032
|0.0000
|1.4978
|110
|2009.05.06 08:29
|modify
|43
|0.40
|1.4899
|0.0000
|1.4978
|111
|2009.05.07 17:53
|t/p
|43
|0.40
|1.4978
|0.0000
|1.4978
|-320.87
|6365.39
|112
|2009.05.07 17:53
|t/p
|44
|0.80
|1.4978
|0.0000
|1.4978
|425.50
|6790.90
|113
|2009.05.07 17:53
|t/p
|45
|1.60
|1.4978
|0.0000
|1.4978
|1990.26
|8781.15
|114
|2009.05.08 13:20
|sell
|46
|0.53
|1.5059
|0.0000
|1.4934
|115
|2009.05.08 17:08
|sell
|47
|1.06
|1.5130
|0.0000
|1.5005
|116
|2009.05.08 17:08
|modify
|46
|0.53
|1.5059
|0.0000
|1.5005
|117
|2009.05.13 16:14
|sell
|48
|2.12
|1.5200
|0.0000
|1.5075
|118
|2009.05.13 16:14
|modify
|47
|1.06
|1.5130
|0.0000
|1.5075
|119
|2009.05.13 16:14
|modify
|46
|0.53
|1.5059
|0.0000
|1.5075
|120
|2009.05.14 10:42
|t/p
|46
|0.53
|1.5075
|0.0000
|1.5075
|-91.26
|8689.90
|121
|2009.05.14 10:42
|t/p
|47
|1.06
|1.5075
|0.0000
|1.5075
|570.09
|9259.99
|122
|2009.05.14 10:42
|t/p
|48
|2.12
|1.5075
|0.0000
|1.5075
|2637.09
|11897.07
|123
|2009.05.15 07:49
|buy
|49
|0.71
|1.5237
|0.0000
|1.5362
|124
|2009.05.15 09:14
|buy
|50
|1.42
|1.5167
|0.0000
|1.5292
|125
|2009.05.15 09:14
|modify
|49
|0.71
|1.5237
|0.0000
|1.5292
|126
|2009.05.18 11:40
|t/p
|49
|0.71
|1.5292
|0.0000
|1.5292
|389.70
|12286.77
|127
|2009.05.18 11:40
|t/p
|50
|1.42
|1.5292
|0.0000
|1.5292
|1773.40
|14060.17
|128
|2009.05.27 22:39
|buy
|51
|0.84
|1.5975
|0.0000
|1.6100
|129
|2009.05.29 09:25
|t/p
|51
|0.84
|1.6100
|0.0000
|1.6100
|1046.20
|15106.37
|130
|2009.06.04 10:08
|sell
|52
|0.91
|1.6379
|0.0000
|1.6254
|131
|2009.06.04 11:57
|t/p
|52
|0.91
|1.6254
|0.0000
|1.6254
|1137.50
|16243.87
|132
|2009.06.11 05:48
|sell
|53
|0.97
|1.6398
|0.0000
|1.6273
|133
|2009.06.12 14:56
|sell
|54
|1.94
|1.6468
|0.0000
|1.6343
|134
|2009.06.12 14:56
|modify
|53
|0.97
|1.6398
|0.0000
|1.6343
|135
|2009.06.15 06:05
|t/p
|53
|0.97
|1.6343
|0.0000
|1.6343
|529.56
|16773.43
|136
|2009.06.15 06:05
|t/p
|54
|1.94
|1.6343
|0.0000
|1.6343
|2421.06
|19194.49
|137
|2009.06.17 00:38
|buy
|55
|1.15
|1.6400
|0.0000
|1.6525
|138
|2009.06.17 09:00
|buy
|56
|2.30
|1.6329
|0.0000
|1.6454
|139
|2009.06.17 09:00
|modify
|55
|1.15
|1.6400
|0.0000
|1.6454
|140
|2009.06.17 10:35
|buy
|57
|4.60
|1.6259
|0.0000
|1.6384
|141
|2009.06.17 10:35
|modify
|56
|2.30
|1.6329
|0.0000
|1.6384
|142
|2009.06.17 10:35
|modify
|55
|1.15
|1.6400
|0.0000
|1.6384
|143
|2009.06.17 18:16
|t/p
|55
|1.15
|1.6384
|0.0000
|1.6384
|-184.00
|19010.49
|144
|2009.06.17 18:16
|t/p
|56
|2.30
|1.6384
|0.0000
|1.6384
|1265.00
|20275.49
|145
|2009.06.17 18:16
|t/p
|57
|4.60
|1.6384
|0.0000
|1.6384
|5750.00
|26025.49
|146
|2009.06.17 21:04
|sell
|58
|1.56
|1.6394
|0.0000
|1.6269
|147
|2009.06.18 07:23
|sell
|59
|3.12
|1.6464
|0.0000
|1.6339
|148
|2009.06.18 07:23
|modify
|58
|1.56
|1.6394
|0.0000
|1.6339
|149
|2009.06.18 08:30
|t/p
|58
|1.56
|1.6339
|0.0000
|1.6339
|848.50
|26873.99
|150
|2009.06.18 08:30
|t/p
|59
|3.12
|1.6339
|0.0000
|1.6339
|3900.00
|30773.99
|151
|2009.06.22 04:07
|buy
|60
|1.85
|1.6481
|0.0000
|1.6606
|152
|2009.06.22 07:20
|buy
|61
|3.70
|1.6410
|0.0000
|1.6535
|153
|2009.06.22 07:20
|modify
|60
|1.85
|1.6481
|0.0000
|1.6535
|154
|2009.06.22 15:43
|buy
|62
|7.40
|1.6340
|0.0000
|1.6465
|155
|2009.06.22 15:43
|modify
|61
|3.70
|1.6410
|0.0000
|1.6465
|156
|2009.06.22 15:43
|modify
|60
|1.85
|1.6481
|0.0000
|1.6465
|157
|2009.06.23 17:05
|t/p
|60
|1.85
|1.6465
|0.0000
|1.6465
|-298.09
|30475.90
|158
|2009.06.23 17:05
|t/p
|61
|3.70
|1.6465
|0.0000
|1.6465
|2030.82
|32506.72
|159
|2009.06.23 17:05
|t/p
|62
|7.40
|1.6465
|0.0000
|1.6465
|9241.64
|41748.36
|160
|2009.06.23 22:00
|sell
|63
|2.50
|1.6448
|0.0000
|1.6323
|161
|2009.06.25 08:52
|t/p
|63
|2.50
|1.6323
|0.0000
|1.6323
|3104.70
|44853.06
|162
|2009.06.25 23:03
|sell
|64
|2.69
|1.6366
|0.0000
|1.6241
|163
|2009.06.26 00:13
|sell
|65
|5.38
|1.6437
|0.0000
|1.6312
|164
|2009.06.26 00:13
|modify
|64
|2.69
|1.6366
|0.0000
|1.6312
|165
|2009.06.30 13:12
|sell
|66
|10.76
|1.6519
|0.0000
|1.6394
|166
|2009.06.30 13:12
|modify
|65
|5.38
|1.6437
|0.0000
|1.6394
|167
|2009.06.30 13:12
|modify
|64
|2.69
|1.6366
|0.0000
|1.6394
|168
|2009.07.01 05:29
|t/p
|64
|2.69
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|-775.04
|44078.02
|169
|2009.07.01 05:29
|t/p
|65
|5.38
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|2280.64
|46358.65
|170
|2009.07.01 05:29
|t/p
|66
|10.76
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|13428.16
|59786.81
|171
|2009.07.01 14:59
|sell
|67
|3.59
|1.6476
|0.0000
|1.6351
|172
|2009.07.02 07:42
|t/p
|67
|3.59
|1.6351
|0.0000
|1.6351
|4465.64
|64252.45
|173
|2009.07.02 19:32
|sell
|68
|3.86
|1.6397
|0.0000
|1.6272
|174
|2009.07.06 02:28
|t/p
|68
|3.86
|1.6272
|0.0000
|1.6272
|4809.33
|69061.78
|175
|2009.07.07 09:00
|buy
|69
|4.14
|1.6215
|0.0000
|1.6340
|176
|2009.07.07 15:43
|buy
|70
|8.28
|1.6144
|0.0000
|1.6269
|177
|2009.07.07 15:43
|modify
|69
|4.14
|1.6215
|0.0000
|1.6269
|178
|2009.07.09 15:42
|t/p
|69
|4.14
|1.6269
|0.0000
|1.6269
|2216.89
|71278.66
|179
|2009.07.09 15:42
|t/p
|70
|8.28
|1.6269
|0.0000
|1.6269
|10312.57
|81591.24
|180
|2009.07.10 08:17
|buy
|71
|4.90
|1.6299
|0.0000
|1.6424
|181
|2009.07.10 10:01
|buy
|72
|9.80
|1.6228
|0.0000
|1.6353
|182
|2009.07.10 10:01
|modify
|71
|4.90
|1.6299
|0.0000
|1.6353
|183
|2009.07.10 15:22
|buy
|73
|19.60
|1.6158
|0.0000
|1.6283
|184
|2009.07.10 15:22
|modify
|72
|9.80
|1.6228
|0.0000
|1.6283
|185
|2009.07.10 15:22
|modify
|71
|4.90
|1.6299
|0.0000
|1.6283
|186
|2009.07.13 23:36
|t/p
|71
|4.90
|1.6283
|0.0000
|1.6283
|-789.54
|80801.70
|187
|2009.07.13 23:36
|t/p
|72
|9.80
|1.6283
|0.0000
|1.6283
|5378.93
|86180.63
|188
|2009.07.13 23:36
|t/p
|73
|19.60
|1.6283
|0.0000
|1.6283
|24477.85
|110658.48
|189
|2009.07.17 20:00
|sell
|74
|6.00
|1.6340
|0.0000
|1.6215
|190
|2009.07.21 11:24
|sell
|75
|12.00
|1.6410
|0.0000
|1.6285
|191
|2009.07.21 11:24
|modify
|74
|6.00
|1.6340
|0.0000
|1.6285
|192
|2009.07.21 13:07
|sell
|76
|24.00
|1.6481
|0.0000
|1.6356
|193
|2009.07.21 13:07
|modify
|75
|12.00
|1.6410
|0.0000
|1.6356
|194
|2009.07.21 13:07
|modify
|74
|6.00
|1.6340
|0.0000
|1.6356
|195
|2009.07.22 06:20
|t/p
|74
|6.00
|1.6356
|0.0000
|1.6356
|-996.54
|109661.94
|196
|2009.07.22 06:20
|t/p
|75
|12.00
|1.6356
|0.0000
|1.6356
|6455.64
|116117.58
|197
|2009.07.22 06:20
|t/p
|76
|24.00
|1.6356
|0.0000
|1.6356
|29951.28
|146068.86
|198
|2009.07.22 18:21
|sell
|77
|6.00
|1.6460
|0.0000
|1.6335
|199
|2009.07.27 23:59
|close at stop
|77
|6.00
|1.6485
|0.0000
|1.6335
|-1560.90
|144507.96