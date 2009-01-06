Strategy Tester Report
GET LUCKY
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.01.02 05:00 - 2009.07.27 23:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=125; Perc=3; Lots=1; MaxTrades=4; Level=70; Slippage=10; LotC=500;
Bars in test4492Ticks modelled7043777Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit200.00
Total net profit144307.96Gross profit149357.15Gross loss-5049.19
Profit factor29.58Expected payoff1874.13
Absolute drawdown127.14Maximal drawdown66237.76 (72.67%)Relative drawdown76.20% (233.32)
Total trades77Short positions (won %)35 (80.00%)Long positions (won %)42 (90.48%)
Profit trades (% of total)66 (85.71%)Loss trades (% of total)11 (14.29%)
Largestprofit trade29951.28loss trade-1560.90
Averageprofit trade2262.99loss trade-459.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (5167.52)consecutive losses (loss in money)1 (-1560.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)37513.22 (6)consecutive loss (count of losses)-1560.90 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.06 08:24buy10.011.46310.00001.4756
22009.01.06 13:02buy20.021.45580.00001.4683
32009.01.06 13:02modify10.011.46310.00001.4683
42009.01.06 15:53t/p10.011.46830.00001.46835.20205.20
52009.01.06 15:53t/p20.021.46830.00001.468325.00230.20
62009.01.08 04:11buy30.011.50610.00001.5186
72009.01.08 07:56buy40.021.49910.00001.5116
82009.01.08 07:56modify30.011.50610.00001.5116
92009.01.08 12:03t/p30.011.51160.00001.51165.50235.70
102009.01.08 12:03t/p40.021.51160.00001.511625.00260.70
112009.01.09 02:34buy50.021.52030.00001.5328
122009.01.09 12:34t/p50.021.53280.00001.532825.00285.70
132009.01.14 07:11sell60.021.45820.00001.4457
142009.01.15 19:21sell70.041.46520.00001.4527
152009.01.15 19:21modify60.021.45820.00001.4527
162009.01.19 07:54sell80.081.47230.00001.4598
172009.01.19 07:54modify70.041.46520.00001.4598
182009.01.19 07:54modify60.021.45820.00001.4598
192009.01.19 12:58t/p60.021.45980.00001.4598-3.40282.30
202009.01.19 12:58t/p70.041.45980.00001.459821.44303.73
212009.01.19 12:58t/p80.081.45980.00001.4598100.00403.73
222009.01.22 13:17buy90.021.37750.00001.3900
232009.01.22 15:08buy100.041.37040.00001.3829
242009.01.22 15:08modify90.021.37750.00001.3829
252009.01.22 16:25t/p90.021.38290.00001.382910.80414.53
262009.01.22 16:25t/p100.041.38290.00001.382950.00464.53
272009.01.23 06:57buy110.031.37920.00001.3917
282009.01.26 14:11t/p110.031.39170.00001.391737.47502.00
292009.01.30 06:05buy120.031.42320.00001.4357
302009.01.30 15:47t/p120.031.43570.00001.435737.50539.50
312009.02.02 09:00buy130.031.42890.00001.4414
322009.02.03 16:23t/p130.031.44140.00001.441437.47576.97
332009.02.05 03:35buy140.031.44470.00001.4572
342009.02.05 07:10buy150.061.43760.00001.4501
352009.02.05 07:11modify140.031.44470.00001.4501
362009.02.05 10:14t/p140.031.45010.00001.450116.20593.17
372009.02.05 10:14t/p150.061.45010.00001.450175.00668.17
382009.02.18 21:10sell160.041.42160.00001.4091
392009.02.19 07:26sell170.081.42860.00001.4161
402009.02.19 07:26modify160.041.42160.00001.4161
412009.02.20 08:24t/p160.041.41610.00001.416121.68689.84
422009.02.20 08:24t/p170.081.41610.00001.416199.84789.68
432009.02.23 22:02buy180.051.44980.00001.4623
442009.02.24 14:32buy190.101.44280.00001.4553
452009.02.24 14:32modify180.051.44980.00001.4553
462009.02.25 03:00t/p180.051.45530.00001.455327.39817.07
472009.02.25 03:00t/p190.101.45530.00001.4553124.89941.95
482009.02.25 03:57sell200.061.45180.00001.4393
492009.02.25 08:06sell210.121.45880.00001.4463
502009.02.25 08:06modify200.061.45180.00001.4463
512009.02.25 11:14t/p200.061.44630.00001.446333.00974.95
522009.02.25 11:14t/p210.121.44630.00001.4463150.001124.95
532009.02.26 05:01sell220.071.42400.00001.4115
542009.02.26 12:43sell230.141.43110.00001.4186
552009.02.26 12:43modify220.071.42400.00001.4186
562009.02.26 14:13sell240.281.43830.00001.4258
572009.02.26 14:13modify230.141.43110.00001.4258
582009.02.26 14:13modify220.071.42400.00001.4258
592009.02.27 00:49t/p220.071.42580.00001.4258-12.741112.21
602009.02.27 00:49t/p230.141.42580.00001.425873.921186.13
612009.02.27 00:49t/p240.281.42580.00001.4258349.431535.56
622009.03.02 06:20buy250.091.42440.00001.4369
632009.03.02 10:57buy260.181.41720.00001.4297
642009.03.02 10:57modify250.091.42440.00001.4297
652009.03.05 11:23buy270.361.41010.00001.4226
662009.03.05 11:23modify260.181.41720.00001.4226
672009.03.05 11:23modify250.091.42440.00001.4226
682009.03.06 06:53t/p250.091.42260.00001.4226-16.811518.75
692009.03.06 06:53t/p260.181.42260.00001.422695.981614.73
702009.03.06 06:53t/p270.361.42260.00001.4226449.592064.32
712009.03.10 16:03sell280.121.38340.00001.3709
722009.03.10 18:14t/p280.121.37090.00001.3709150.002214.32
732009.03.16 22:26buy290.131.40870.00001.4212
742009.03.17 12:02buy300.261.40170.00001.4142
752009.03.17 12:02modify290.131.40870.00001.4142
762009.03.18 18:29t/p290.131.41420.00001.414271.212285.53
772009.03.18 18:29t/p300.261.41420.00001.4142324.712610.23
782009.03.20 03:11buy310.161.44950.00001.4620
792009.03.20 11:36buy320.321.44250.00001.4550
802009.03.20 11:36modify310.161.44950.00001.4550
812009.03.23 06:17t/p310.161.45500.00001.455087.822698.05
822009.03.23 06:17t/p320.321.45500.00001.4550399.643097.69
832009.03.26 06:32sell330.191.45780.00001.4453
842009.03.26 17:38t/p330.191.44530.00001.4453237.503335.19
852009.03.27 06:19sell340.201.44780.00001.4353
862009.03.27 09:30t/p340.201.43530.00001.4353250.003585.19
872009.04.08 00:01sell350.221.47270.00001.4602
882009.04.09 15:27t/p350.221.46020.00001.4602273.663858.85
892009.04.15 08:07buy360.231.48800.00001.5005
902009.04.15 10:29t/p360.231.50050.00001.5005287.504146.35
912009.04.22 05:33buy370.251.46500.00001.4775
922009.04.22 07:44buy380.501.45790.00001.4704
932009.04.22 07:44modify370.251.46500.00001.4704
942009.04.23 19:42t/p370.251.47040.00001.4704134.154280.50
952009.04.23 19:42t/p380.501.47040.00001.4704623.304903.81
962009.04.24 08:18buy390.291.46600.00001.4785
972009.04.24 11:43buy400.581.45900.00001.4715
982009.04.24 11:43modify390.291.46600.00001.4715
992009.04.24 13:10t/p390.291.47150.00001.4715159.505063.31
1002009.04.24 13:10t/p400.581.47150.00001.4715725.005788.31
1012009.04.27 05:00buy410.351.46090.00001.4734
1022009.04.29 08:03t/p410.351.47340.00001.4734436.716225.02
1032009.04.29 23:28buy420.371.47750.00001.4900
1042009.04.30 07:12t/p420.371.49000.00001.4900461.256686.26
1052009.05.01 11:02sell430.401.48990.00001.4774
1062009.05.05 23:42sell440.801.50320.00001.4907
1072009.05.05 23:42modify430.401.48990.00001.4907
1082009.05.06 08:29sell451.601.51030.00001.4978
1092009.05.06 08:29modify440.801.50320.00001.4978
1102009.05.06 08:29modify430.401.48990.00001.4978
1112009.05.07 17:53t/p430.401.49780.00001.4978-320.876365.39
1122009.05.07 17:53t/p440.801.49780.00001.4978425.506790.90
1132009.05.07 17:53t/p451.601.49780.00001.49781990.268781.15
1142009.05.08 13:20sell460.531.50590.00001.4934
1152009.05.08 17:08sell471.061.51300.00001.5005
1162009.05.08 17:08modify460.531.50590.00001.5005
1172009.05.13 16:14sell482.121.52000.00001.5075
1182009.05.13 16:14modify471.061.51300.00001.5075
1192009.05.13 16:14modify460.531.50590.00001.5075
1202009.05.14 10:42t/p460.531.50750.00001.5075-91.268689.90
1212009.05.14 10:42t/p471.061.50750.00001.5075570.099259.99
1222009.05.14 10:42t/p482.121.50750.00001.50752637.0911897.07
1232009.05.15 07:49buy490.711.52370.00001.5362
1242009.05.15 09:14buy501.421.51670.00001.5292
1252009.05.15 09:14modify490.711.52370.00001.5292
1262009.05.18 11:40t/p490.711.52920.00001.5292389.7012286.77
1272009.05.18 11:40t/p501.421.52920.00001.52921773.4014060.17
1282009.05.27 22:39buy510.841.59750.00001.6100
1292009.05.29 09:25t/p510.841.61000.00001.61001046.2015106.37
1302009.06.04 10:08sell520.911.63790.00001.6254
1312009.06.04 11:57t/p520.911.62540.00001.62541137.5016243.87
1322009.06.11 05:48sell530.971.63980.00001.6273
1332009.06.12 14:56sell541.941.64680.00001.6343
1342009.06.12 14:56modify530.971.63980.00001.6343
1352009.06.15 06:05t/p530.971.63430.00001.6343529.5616773.43
1362009.06.15 06:05t/p541.941.63430.00001.63432421.0619194.49
1372009.06.17 00:38buy551.151.64000.00001.6525
1382009.06.17 09:00buy562.301.63290.00001.6454
1392009.06.17 09:00modify551.151.64000.00001.6454
1402009.06.17 10:35buy574.601.62590.00001.6384
1412009.06.17 10:35modify562.301.63290.00001.6384
1422009.06.17 10:35modify551.151.64000.00001.6384
1432009.06.17 18:16t/p551.151.63840.00001.6384-184.0019010.49
1442009.06.17 18:16t/p562.301.63840.00001.63841265.0020275.49
1452009.06.17 18:16t/p574.601.63840.00001.63845750.0026025.49
1462009.06.17 21:04sell581.561.63940.00001.6269
1472009.06.18 07:23sell593.121.64640.00001.6339
1482009.06.18 07:23modify581.561.63940.00001.6339
1492009.06.18 08:30t/p581.561.63390.00001.6339848.5026873.99
1502009.06.18 08:30t/p593.121.63390.00001.63393900.0030773.99
1512009.06.22 04:07buy601.851.64810.00001.6606
1522009.06.22 07:20buy613.701.64100.00001.6535
1532009.06.22 07:20modify601.851.64810.00001.6535
1542009.06.22 15:43buy627.401.63400.00001.6465
1552009.06.22 15:43modify613.701.64100.00001.6465
1562009.06.22 15:43modify601.851.64810.00001.6465
1572009.06.23 17:05t/p601.851.64650.00001.6465-298.0930475.90
1582009.06.23 17:05t/p613.701.64650.00001.64652030.8232506.72
1592009.06.23 17:05t/p627.401.64650.00001.64659241.6441748.36
1602009.06.23 22:00sell632.501.64480.00001.6323
1612009.06.25 08:52t/p632.501.63230.00001.63233104.7044853.06
1622009.06.25 23:03sell642.691.63660.00001.6241
1632009.06.26 00:13sell655.381.64370.00001.6312
1642009.06.26 00:13modify642.691.63660.00001.6312
1652009.06.30 13:12sell6610.761.65190.00001.6394
1662009.06.30 13:12modify655.381.64370.00001.6394
1672009.06.30 13:12modify642.691.63660.00001.6394
1682009.07.01 05:29t/p642.691.63940.00001.6394-775.0444078.02
1692009.07.01 05:29t/p655.381.63940.00001.63942280.6446358.65
1702009.07.01 05:29t/p6610.761.63940.00001.639413428.1659786.81
1712009.07.01 14:59sell673.591.64760.00001.6351
1722009.07.02 07:42t/p673.591.63510.00001.63514465.6464252.45
1732009.07.02 19:32sell683.861.63970.00001.6272
1742009.07.06 02:28t/p683.861.62720.00001.62724809.3369061.78
1752009.07.07 09:00buy694.141.62150.00001.6340
1762009.07.07 15:43buy708.281.61440.00001.6269
1772009.07.07 15:43modify694.141.62150.00001.6269
1782009.07.09 15:42t/p694.141.62690.00001.62692216.8971278.66
1792009.07.09 15:42t/p708.281.62690.00001.626910312.5781591.24
1802009.07.10 08:17buy714.901.62990.00001.6424
1812009.07.10 10:01buy729.801.62280.00001.6353
1822009.07.10 10:01modify714.901.62990.00001.6353
1832009.07.10 15:22buy7319.601.61580.00001.6283
1842009.07.10 15:22modify729.801.62280.00001.6283
1852009.07.10 15:22modify714.901.62990.00001.6283
1862009.07.13 23:36t/p714.901.62830.00001.6283-789.5480801.70
1872009.07.13 23:36t/p729.801.62830.00001.62835378.9386180.63
1882009.07.13 23:36t/p7319.601.62830.00001.628324477.85110658.48
1892009.07.17 20:00sell746.001.63400.00001.6215
1902009.07.21 11:24sell7512.001.64100.00001.6285
1912009.07.21 11:24modify746.001.63400.00001.6285
1922009.07.21 13:07sell7624.001.64810.00001.6356
1932009.07.21 13:07modify7512.001.64100.00001.6356
1942009.07.21 13:07modify746.001.63400.00001.6356
1952009.07.22 06:20t/p746.001.63560.00001.6356-996.54109661.94
1962009.07.22 06:20t/p7512.001.63560.00001.63566455.64116117.58
1972009.07.22 06:20t/p7624.001.63560.00001.635629951.28146068.86
1982009.07.22 18:21sell776.001.64600.00001.6335
1992009.07.27 23:59close at stop776.001.64850.00001.6335-1560.90144507.96