EuroOrient Securities&Financial Services Ltd
|Account: 1133682
|Name: Richard
|Currency: USD
|2009 July 22, 20:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5126929
|2009.07.21 16:43
|balance
|Deposit
|4 500.00
|5128273
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.65704
|0.65718
|0.67397
|2009.07.22 00:00
|0.65718
|0.00
|0.00
|0.60
|2.80
|5128283
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.8708
|0.8712
|0.8816
|2009.07.22 00:21
|0.8712
|0.00
|0.00
|0.55
|3.75
|5128293
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.8979
|0.8997
|0.9102
|2009.07.21 19:48
|0.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|5128305
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.10
|cadchf
|0.9698
|0.9634
|0.9619
|2009.07.21 19:25
|0.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|73.99
|5132785
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.10137
|1.10100
|1.08177
|2009.07.22 16:56
|1.10100
|0.00
|0.00
|-0.13
|3.36
|5132831
|2009.07.21 18:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.81538
|0.81802
|0.83451
|2009.07.21 23:55
|0.81802
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|5132855
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.8979
|0.8967
|0.8856
|2009.07.22 17:05
|0.8967
|0.00
|0.00
|-0.71
|10.91
|5132870
|2009.07.21 18:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|61.54
|61.54
|63.14
|2009.07.22 00:20
|61.54
|0.00
|0.00
|0.35
|0.00
|5132919
|2009.07.21 18:00
|buy
|0.10
|cadchf
|0.9679
|0.9706
|0.9758
|2009.07.22 17:01
|0.9706
|0.00
|0.00
|-0.07
|25.27
|5132933
|2009.07.21 18:00
|buy
|0.10
|audchf
|0.8690
|0.8703
|0.8798
|2009.07.21 23:30
|0.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|5132944
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.7230
|0.7228
|0.7124
|2009.07.22 17:06
|0.7228
|0.00
|0.00
|-0.46
|1.82
|5136672
|2009.07.21 19:00
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.6991
|0.6998
|0.7085
|2009.07.22 00:20
|0.6998
|0.00
|0.00
|0.35
|6.56
|5136742
|2009.07.21 19:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|61.11
|61.24
|62.71
|2009.07.21 23:03
|61.24
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|5139737
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.10
|audjpy
|75.77
|75.74
|73.95
|2009.07.21 20:16
|75.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|5139787
|2009.07.21 20:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65214
|0.65718
|0.66907
|2009.07.22 00:00
|0.65718
|0.00
|0.00
|0.30
|50.40
|5139843
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.73
|64.67
|63.61
|2009.07.22 15:25
|64.67
|0.00
|0.00
|-0.12
|6.43
|5142407
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.10
|audjpy
|75.91
|75.70
|74.09
|2009.07.22 15:19
|75.70
|0.00
|0.00
|-0.74
|22.54
|5142415
|2009.07.21 21:00
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7236
|0.7238
|0.7342
|2009.07.22 00:24
|0.7238
|0.00
|0.00
|0.32
|1.81
|5142421
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.80
|64.75
|63.68
|2009.07.22 11:48
|64.75
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.35
|5142443
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.01
|61.00
|59.40
|2009.07.22 15:19
|61.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|1.07
|5144391
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.10
|audjpy
|76.18
|76.18
|74.38
|2009.07.22 03:45
|76.18
|0.00
|0.00
|-0.74
|0.00
|5144462
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.87
|64.86
|63.75
|2009.07.22 04:53
|64.86
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.07
|5144464
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.18
|61.14
|59.60
|2009.07.22 11:30
|61.14
|0.00
|0.00
|-0.49
|4.29
|5145973
|2009.07.21 23:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.95
|64.87
|63.84
|2009.07.22 04:53
|64.87
|0.00
|0.00
|-0.12
|8.55
|5146005
|2009.07.21 23:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65403
|0.65718
|0.67076
|2009.07.22 00:00
|0.65718
|0.00
|0.00
|0.30
|31.50
|5148473
|2009.07.22 00:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|61.71
|61.71
|67.46
|2009.07.22 19:31
|61.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5148566
|2009.07.22 00:01
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5693
|1.5687
|1.5016
|2009.07.22 15:31
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5148641
|2009.07.22 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64603
|1.64625
|1.70312
|2009.07.22 19:31
|1.64625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|5148660
|2009.07.22 00:03
|sell
|0.10
|gbpsgd
|2.3704
|2.3704
|2.3216
|2009.07.22 03:13
|2.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5148743
|2009.07.22 00:05
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7017
|0.7035
|0.7312
|2009.07.22 19:50
|0.7035
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|5148767
|2009.07.22 00:05
|buy
|0.10
|audsgd
|1.1801
|1.1805
|1.2282
|2009.07.22 19:53
|1.1805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|5148857
|2009.07.22 00:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64563
|1.64479
|1.58854
|2009.07.22 00:31
|1.64479
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|5149063
|2009.07.22 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64574
|1.64479
|1.58865
|2009.07.22 00:31
|1.64479
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|5150283
|2009.07.22 01:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.86427
|0.86457
|0.88255
|2009.07.22 04:08
|0.86457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|5150305
|2009.07.22 01:00
|sell
|0.10
|audjpy
|76.51
|76.36
|68.91
|2009.07.22 02:35
|76.36
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|5150310
|2009.07.22 01:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65700
|0.65779
|0.69770
|2009.07.22 19:14
|0.65779
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|5150316
|2009.07.22 01:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.50
|61.43
|55.68
|2009.07.22 03:16
|61.43
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|5150377
|2009.07.22 01:01
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.91
|64.87
|60.54
|2009.07.22 04:53
|64.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|5151270
|2009.07.22 02:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65646
|0.65670
|0.69707
|2009.07.22 18:12
|0.65670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|5151307
|2009.07.22 02:03
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.46
|61.43
|55.67
|2009.07.22 03:16
|61.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|5152563
|2009.07.22 03:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65646
|0.65670
|0.69717
|2009.07.22 18:12
|0.65670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|5152573
|2009.07.22 03:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.38
|61.31
|55.56
|2009.07.22 03:58
|61.31
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|5153788
|2009.07.22 04:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.74
|64.68
|60.34
|2009.07.22 15:25
|64.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|5153803
|2009.07.22 04:00
|sell
|0.10
|audjpy
|76.17
|75.96
|68.57
|2009.07.22 11:30
|75.96
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|5153808
|2009.07.22 04:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.25
|61.14
|55.44
|2009.07.22 11:30
|61.14
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|5153844
|2009.07.22 04:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.65480
|0.65463
|0.61409
|2009.07.22 10:29
|0.65463
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5153864
|2009.07.22 04:02
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7004
|0.7013
|0.7307
|2009.07.22 19:25
|0.7013
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|5155027
|2009.07.22 05:00
|buy
|0.10
|audjpy
|76.48
|76.50
|84.08
|2009.07.22 18:09
|76.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|5155034
|2009.07.22 05:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.83
|64.75
|60.43
|2009.07.22 11:48
|64.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|5155035
|2009.07.22 05:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.81683
|0.81780
|0.86583
|2009.07.22 19:29
|0.81780
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|5155065
|2009.07.22 05:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.65660
|0.65670
|0.69726
|2009.07.22 18:12
|0.65670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5155091
|2009.07.22 05:01
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7018
|0.7035
|0.7320
|2009.07.22 19:50
|0.7035
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|5155113
|2009.07.22 05:02
|buy
|0.10
|nzdjpy
|61.45
|61.55
|67.27
|2009.07.22 18:10
|61.55
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|5156287
|2009.07.22 06:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.30
|61.14
|55.50
|2009.07.22 11:30
|61.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|5157303
|2009.07.22 07:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.38
|61.33
|55.56
|2009.07.22 09:08
|61.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|5163603
|2009.07.22 10:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|61.55
|61.55
|67.37
|2009.07.22 18:10
|61.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5171158
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.10
|audjpy
|76.14
|75.93
|68.52
|2009.07.22 12:16
|75.93
|0.00
|0.00
|0.00
|22.47
|5171199
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.7005
|0.7010
|0.7310
|2009.07.22 19:31
|0.7010
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5171216
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.72
|64.68
|60.32
|2009.07.22 15:25
|64.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5173707
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.41915
|1.41871
|1.37480
|2009.07.22 15:40
|1.41871
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|5173742
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.8987
|0.8982
|0.8517
|2009.07.22 16:01
|0.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|5173746
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|gbpnzd
|2.5021
|2.5050
|2.6211
|2009.07.22 15:58
|2.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|5173749
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|audjpy
|75.97
|75.70
|68.35
|2009.07.22 15:19
|75.70
|0.00
|0.00
|0.00
|28.98
|5173759
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|usddkk
|5.2478
|5.2531
|5.4128
|2009.07.22 16:39
|5.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|5173765
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.77
|64.68
|60.37
|2009.07.22 15:25
|64.68
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|5173770
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|eurnok
|8.9515
|8.9523
|9.1569
|2009.07.22 17:25
|8.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|5173774
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.10700
|1.10720
|1.18264
|2009.07.22 15:20
|1.10720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|5173795
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|61.15
|61.00
|55.34
|2009.07.22 15:19
|61.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|5173802
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|eursek
|10.8050
|10.8036
|10.3801
|2009.07.22 20:02
|10.8036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|5173881
|2009.07.22 13:02
|buy
|0.10
|cadchf
|0.9660
|0.9706
|1.0108
|2009.07.22 17:01
|0.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|
|0.00
|0.00
|-1.54
|728.20
|Closed P/L:
|726.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5148715
|2009.07.22 00:04
|buy
|0.10
|audchf
|0.8731
|0.8310
|0.9142
|
|0.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.48
|5173757
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|audsgd
|1.1723
|1.2223
|1.1232
|
|1.1791
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.16
|5128287
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|85.63
|83.98
|87.24
|
|85.32
|0.00
|0.00
|-0.06
|-33.09
|5173752
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.7479
|1.6738
|1.8211
|
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.95
|5173792
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.10
|eurcad
|1.5714
|1.5016
|1.6406
|
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.97
|5173730
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63556
|1.69295
|1.57837
|
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|5148755
|2009.07.22 00:05
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7262
|0.6899
|0.7608
|
|0.7251
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|5150353
|2009.07.22 01:01
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7259
|0.6896
|0.7613
|
|0.7251
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|5155123
|2009.07.22 05:02
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.7264
|0.6901
|0.7615
|
|0.7251
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|5142473
|2009.07.21 21:01
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.6972
|0.7074
|0.6878
|
|0.7042
|0.00
|0.00
|-0.49
|-65.71
|5144470
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.6980
|0.7082
|0.6886
|
|0.7042
|0.00
|0.00
|-0.49
|-58.20
|5173859
|2009.07.22 13:01
|sell
|0.10
|nzdchf
|0.6983
|0.7294
|0.6679
|
|0.7042
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.38
|5173755
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.10
|nzdsgd
|0.9435
|0.9879
|0.9001
|
|0.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.97
|5144401
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.65330
|0.67053
|0.63665
|
|0.66072
|0.00
|0.00
|-0.44
|-74.20
|5136710
|2009.07.21 19:00
|sell
|0.10
|sgdjpy
|64.65
|65.82
|63.56
|
|65.04
|0.00
|0.00
|-0.12
|-41.62
|5151264
|2009.07.22 02:00
|buy
|0.10
|sgdjpy
|65.03
|60.58
|69.42
|
|64.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|5128247
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.080
|93.052
|95.100
|
|93.703
|0.00
|0.00
|-0.07
|-40.23
|5149122
|2009.07.22 00:16
|sell
|0.10
|usdsgd
|1.4405
|1.4710
|1.4109
|
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|
|0.00
|0.00
|-1.67
|-804.80
|
|Floating P/L:
|-806.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|4 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|726.66
|Floating P/L:
|-806.47
|Margin:
|1 494.57
|Balance:
|5 226.66
|Equity:
|4 420.19
|Free Margin:
|2 925.62
|
|Details:
|Gross Profit:
|727.40
|Gross Loss:
|0.74
|Total Net Profit:
|726.66
|Profit Factor:
|982.97
|Expected Payoff:
|10.38
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.74 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (0.74)
|
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|37 (97.30%)
|Long Positions (won %):
|33 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (98.57%)
|Loss trades (% of total):
|1 (1.43%)
|Largest
|profit trade:
|73.99
|loss trade:
|-0.74
|Average
|profit trade:
|10.54
|loss trade:
|-0.74
|Maximum
|consecutive wins ($):
|50 (437.29)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|437.29 (50)
|consecutive loss (count):
|-0.74 (1)
|Average
|consecutive wins:
|35
|consecutive losses:
|1