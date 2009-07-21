EuroOrient Securities&Financial Services Ltd

Account: 1133682 Name: Richard Currency: USD 2009 July 22, 20:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
51269292009.07.21 16:43balanceDeposit4 500.00
51282732009.07.21 17:00buy0.20nzdusd0.657040.657180.673972009.07.22 00:000.657180.000.000.602.80
51282832009.07.21 17:00buy0.10audchf0.87080.87120.88162009.07.22 00:210.87120.000.000.553.75
51282932009.07.21 17:00buy0.10audcad0.89790.89970.91022009.07.21 19:480.89970.000.000.0016.24
51283052009.07.21 17:00sell0.10cadchf0.96980.96340.96192009.07.21 19:250.96190.000.000.0073.99
51327852009.07.21 18:00sell0.10usdcad1.101371.101001.081772009.07.22 16:561.101000.000.00-0.133.36
51328312009.07.21 18:00buy0.10audusd0.815380.818020.834512009.07.21 23:550.818020.000.000.0026.40
51328552009.07.21 18:00sell0.10audcad0.89790.89670.88562009.07.22 17:050.89670.000.00-0.7110.91
51328702009.07.21 18:00buy0.10nzdjpy61.5461.5463.142009.07.22 00:2061.540.000.000.350.00
51329192009.07.21 18:00buy0.10cadchf0.96790.97060.97582009.07.22 17:010.97060.000.00-0.0725.27
51329332009.07.21 18:00buy0.10audchf0.86900.87030.87982009.07.21 23:300.87030.000.000.0012.19
51329442009.07.21 18:00sell0.10nzdcad0.72300.72280.71242009.07.22 17:060.72280.000.00-0.461.82
51366722009.07.21 19:00buy0.10nzdchf0.69910.69980.70852009.07.22 00:200.69980.000.000.356.56
51367422009.07.21 19:00buy0.10nzdjpy61.1161.2462.712009.07.21 23:0361.240.000.000.0013.88
51397372009.07.21 20:00sell0.10audjpy75.7775.7473.952009.07.21 20:1675.740.000.000.003.21
51397872009.07.21 20:00buy0.10nzdusd0.652140.657180.669072009.07.22 00:000.657180.000.000.3050.40
51398432009.07.21 20:00sell0.10sgdjpy64.7364.6763.612009.07.22 15:2564.670.000.00-0.126.43
51424072009.07.21 21:00sell0.10audjpy75.9175.7074.092009.07.22 15:1975.700.000.00-0.7422.54
51424152009.07.21 21:00buy0.10nzdcad0.72360.72380.73422009.07.22 00:240.72380.000.000.321.81
51424212009.07.21 21:00sell0.10sgdjpy64.8064.7563.682009.07.22 11:4864.750.000.00-0.125.35
51424432009.07.21 21:00sell0.10nzdjpy61.0161.0059.402009.07.22 15:1961.000.000.00-0.491.07
51443912009.07.21 22:00sell0.10audjpy76.1876.1874.382009.07.22 03:4576.180.000.00-0.740.00
51444622009.07.21 22:00sell0.10sgdjpy64.8764.8663.752009.07.22 04:5364.860.000.00-0.121.07
51444642009.07.21 22:00sell0.10nzdjpy61.1861.1459.602009.07.22 11:3061.140.000.00-0.494.29
51459732009.07.21 23:00sell0.10sgdjpy64.9564.8763.842009.07.22 04:5364.870.000.00-0.128.55
51460052009.07.21 23:00buy0.10nzdusd0.654030.657180.670762009.07.22 00:000.657180.000.000.3031.50
51484732009.07.22 00:00buy0.10nzdjpy61.7161.7167.462009.07.22 19:3161.710.000.000.000.00
51485662009.07.22 00:01sell0.10eurcad1.56931.56871.50162009.07.22 15:311.56870.000.000.005.43
51486412009.07.22 00:03buy0.10gbpusd1.646031.646251.703122009.07.22 19:311.646250.000.000.002.20
51486602009.07.22 00:03sell0.10gbpsgd2.37042.37042.32162009.07.22 03:132.37040.000.000.000.00
51487432009.07.22 00:05buy0.10nzdchf0.70170.70350.73122009.07.22 19:500.70350.000.000.0016.92
51487672009.07.22 00:05buy0.10audsgd1.18011.18051.22822009.07.22 19:531.18050.000.000.002.78
51488572009.07.22 00:07sell0.10gbpusd1.645631.644791.588542009.07.22 00:311.644790.000.000.008.40
51490632009.07.22 00:14sell0.10gbpusd1.645741.644791.588652009.07.22 00:311.644790.000.000.009.50
51502832009.07.22 01:00buy0.10eurgbp0.864270.864570.882552009.07.22 04:080.864570.000.000.004.92
51503052009.07.22 01:00sell0.10audjpy76.5176.3668.912009.07.22 02:3576.360.000.000.0016.02
51503102009.07.22 01:00buy0.10nzdusd0.657000.657790.697702009.07.22 19:140.657790.000.000.007.90
51503162009.07.22 01:00sell0.10nzdjpy61.5061.4355.682009.07.22 03:1661.430.000.000.007.48
51503772009.07.22 01:01sell0.10sgdjpy64.9164.8760.542009.07.22 04:5364.870.000.000.004.28
51512702009.07.22 02:00buy0.10nzdusd0.656460.656700.697072009.07.22 18:120.656700.000.000.002.40
51513072009.07.22 02:03sell0.10nzdjpy61.4661.4355.672009.07.22 03:1661.430.000.000.003.21
51525632009.07.22 03:00buy0.10nzdusd0.656460.656700.697172009.07.22 18:120.656700.000.000.002.40
51525732009.07.22 03:00sell0.10nzdjpy61.3861.3155.562009.07.22 03:5861.310.000.000.007.48
51537882009.07.22 04:00sell0.10sgdjpy64.7464.6860.342009.07.22 15:2564.680.000.000.006.43
51538032009.07.22 04:00sell0.10audjpy76.1775.9668.572009.07.22 11:3075.960.000.000.0022.50
51538082009.07.22 04:00sell0.10nzdjpy61.2561.1455.442009.07.22 11:3061.140.000.000.0011.79
51538442009.07.22 04:00sell0.10nzdusd0.654800.654630.614092009.07.22 10:290.654630.000.000.001.70
51538642009.07.22 04:02buy0.10nzdchf0.70040.70130.73072009.07.22 19:250.70130.000.000.008.44
51550272009.07.22 05:00buy0.10audjpy76.4876.5084.082009.07.22 18:0976.500.000.000.002.13
51550342009.07.22 05:00sell0.10sgdjpy64.8364.7560.432009.07.22 11:4864.750.000.000.008.56
51550352009.07.22 05:00buy0.10audusd0.816830.817800.865832009.07.22 19:290.817800.000.000.009.70
51550652009.07.22 05:00buy0.10nzdusd0.656600.656700.697262009.07.22 18:120.656700.000.000.001.00
51550912009.07.22 05:01buy0.10nzdchf0.70180.70350.73202009.07.22 19:500.70350.000.000.0015.98
51551132009.07.22 05:02buy0.10nzdjpy61.4561.5567.272009.07.22 18:1061.550.000.000.0010.66
51562872009.07.22 06:00sell0.10nzdjpy61.3061.1455.502009.07.22 11:3061.140.000.000.0017.14
51573032009.07.22 07:00sell0.10nzdjpy61.3861.3355.562009.07.22 09:0861.330.000.000.005.34
51636032009.07.22 10:00buy0.10nzdjpy61.5561.5567.372009.07.22 18:1061.550.000.000.000.00
51711582009.07.22 12:00sell0.10audjpy76.1475.9368.522009.07.22 12:1675.930.000.000.0022.47
51711992009.07.22 12:00buy0.10nzdchf0.70050.70100.73102009.07.22 19:310.70100.000.000.004.69
51712162009.07.22 12:00sell0.10sgdjpy64.7264.6860.322009.07.22 15:2564.680.000.000.004.29
51737072009.07.22 13:00sell0.10eurusd1.419151.418711.374802009.07.22 15:401.418710.000.000.004.40
51737422009.07.22 13:00sell0.10audcad0.89870.89820.85172009.07.22 16:010.89820.000.000.004.52
51737462009.07.22 13:00buy0.10gbpnzd2.50212.50502.62112009.07.22 15:582.50500.000.000.0018.97
51737492009.07.22 13:00sell0.10audjpy75.9775.7068.352009.07.22 15:1975.700.000.000.0028.98
51737592009.07.22 13:00buy0.10usddkk5.24785.25315.41282009.07.22 16:395.25310.000.000.0010.09
51737652009.07.22 13:00sell0.10sgdjpy64.7764.6860.372009.07.22 15:2564.680.000.000.009.64
51737702009.07.22 13:00buy0.10eurnok8.95158.95239.15692009.07.22 17:258.95230.000.000.001.27
51737742009.07.22 13:00buy0.10usdcad1.107001.107201.182642009.07.22 15:201.107200.000.000.001.81
51737952009.07.22 13:00sell0.10nzdjpy61.1561.0055.342009.07.22 15:1961.000.000.000.0016.09
51738022009.07.22 13:00sell0.10eursek10.805010.803610.38012009.07.22 20:0210.80360.000.000.001.85
51738812009.07.22 13:02buy0.10cadchf0.96600.97061.01082009.07.22 17:010.97060.000.000.0043.05
  0.00 0.00 -1.54 728.20
Closed P/L: 726.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
51487152009.07.22 00:04buy0.10audchf0.87310.83100.9142 0.87060.000.000.00-23.48
51737572009.07.22 13:00sell0.10audsgd1.17231.22231.1232 1.17910.000.000.00-47.16
51282872009.07.21 17:00buy0.10cadjpy85.6383.9887.24 85.320.000.00-0.06-33.09
51737522009.07.22 13:00buy0.10euraud1.74791.67381.8211 1.74020.000.000.00-62.95
51737922009.07.22 13:00buy0.10eurcad1.57141.50161.6406 1.56240.000.000.00-81.97
51737302009.07.22 13:00sell0.10gbpusd1.635561.692951.57837 1.646600.000.000.00-110.40
51487552009.07.22 00:05buy0.10nzdcad0.72620.68990.7608 0.72510.000.000.00-10.02
51503532009.07.22 01:01buy0.10nzdcad0.72590.68960.7613 0.72510.000.000.00-7.29
51551232009.07.22 05:02buy0.10nzdcad0.72640.69010.7615 0.72510.000.000.00-11.84
51424732009.07.21 21:01sell0.10nzdchf0.69720.70740.6878 0.70420.000.00-0.49-65.71
51444702009.07.21 22:00sell0.10nzdchf0.69800.70820.6886 0.70420.000.00-0.49-58.20
51738592009.07.22 13:01sell0.10nzdchf0.69830.72940.6679 0.70420.000.000.00-55.38
51737552009.07.22 13:00sell0.10nzdsgd0.94350.98790.9001 0.95330.000.000.00-67.97
51444012009.07.21 22:00sell0.10nzdusd0.653300.670530.63665 0.660720.000.00-0.44-74.20
51367102009.07.21 19:00sell0.10sgdjpy64.6565.8263.56 65.040.000.00-0.12-41.62
51512642009.07.22 02:00buy0.10sgdjpy65.0360.5869.42 64.990.000.000.00-4.27
51282472009.07.21 17:00buy0.10usdjpy94.08093.05295.100 93.7030.000.00-0.07-40.23
51491222009.07.22 00:16sell0.10usdsgd1.44051.47101.4109 1.44180.000.000.00-9.02
  0.00 0.00 -1.67 -804.80
 Floating P/L: -806.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 4 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 726.66 Floating P/L: -806.47 Margin: 1 494.57
Balance: 5 226.66 Equity: 4 420.19 Free Margin: 2 925.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 727.40 Gross Loss: 0.74 Total Net Profit: 726.66
Profit Factor: 982.97 Expected Payoff: 10.38  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.74 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (0.74)
 
Total Trades: 70 Short Positions (won %): 37 (97.30%) Long Positions (won %): 33 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 69 (98.57%) Loss trades (% of total): 1 (1.43%)
Largest profit trade: 73.99 loss trade: -0.74
Average profit trade: 10.54 loss trade: -0.74
Maximum consecutive wins ($): 50 (437.29) consecutive losses ($): 1 (-0.74)
Maximal consecutive profit (count): 437.29 (50) consecutive loss (count): -0.74 (1)
Average consecutive wins: 35 consecutive losses: 1