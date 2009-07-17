|Account: 1000025169
|Name: Richard
|Currency: USD
|2009 July 22, 18:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1575443
|2009.07.17 17:44
|balance
|Deposit
|200.00
|1575472
|2009.07.17 17:58
|buy
|0.01
|eurchf
|1.52042
|1.52076
|0.00000
|2009.07.20 05:19
|1.52076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|1575473
|2009.07.17 17:58
|buy
|0.01
|nzdjpy
|60.470
|29.218
|0.000
|2009.07.17 18:18
|60.515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|1575474
|2009.07.17 17:58
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.82285
|1.82060
|0.00000
|2009.07.20 03:20
|1.82060
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|1575476
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.11678
|1.28630
|0.00000
|2009.07.17 17:59
|1.11630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575477
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|audchf
|0.86355
|0.68008
|0.00000
|2009.07.17 18:22
|0.86405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|1575478
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|nzdchf
|0.69215
|0.52022
|0.00000
|2009.07.17 18:24
|0.69260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1575479
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.64303
|0.50746
|0.00000
|2009.07.17 18:20
|0.64348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|1575480
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|euraud
|1.76200
|2.02710
|0.00000
|2009.07.17 18:13
|1.76145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575481
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|gbpnzd
|2.53845
|3.01934
|0.00000
|2009.07.17 18:43
|2.53775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|1575482
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41188
|1.23041
|0.00000
|2009.07.17 18:06
|1.41231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575483
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.19515
|2.59113
|0.00000
|2009.07.17 18:21
|2.19415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|1575484
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|audusd
|0.80111
|0.65383
|0.00000
|2009.07.17 18:06
|0.80158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|1575485
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|153.624
|120.394
|0.000
|2009.07.17 18:20
|153.663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1575486
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|gbpaud
|2.03755
|2.35543
|0.00000
|2009.07.17 18:07
|2.03700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575488
|2009.07.17 17:59
|buy
|0.01
|audjpy
|75.403
|56.487
|0.000
|2009.07.17 18:16
|75.443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575490
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07631
|1.22967
|0.00000
|2009.07.17 18:42
|1.07584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575515
|2009.07.17 18:06
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.252
|67.743
|0.000
|2009.07.17 18:21
|84.297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|1575520
|2009.07.17 18:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|132.903
|108.406
|0.000
|2009.07.17 19:20
|132.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1575521
|2009.07.17 18:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86519
|0.86522
|0.00000
|2009.07.21 10:44
|0.86522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|1575528
|2009.07.17 18:13
|buy
|0.01
|chfjpy
|87.385
|72.413
|0.000
|2009.07.17 18:22
|87.425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575544
|2009.07.17 18:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.069
|79.543
|0.000
|2009.07.17 18:21
|94.117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|1575550
|2009.07.17 18:20
|sell
|0.01
|eurcad
|1.57620
|1.77719
|0.00000
|2009.07.17 22:06
|1.57435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|1575553
|2009.07.17 18:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.75843
|1.29349
|0.00000
|2009.07.17 18:28
|1.75888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|1575554
|2009.07.17 18:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63391
|1.38738
|0.00000
|2009.07.17 18:22
|1.63433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|1575741
|2009.07.17 19:48
|buy
|0.01
|eurjpy
|133.170
|108.673
|0.000
|2009.07.17 20:37
|133.211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575742
|2009.07.17 19:48
|sell
|0.01
|euraud
|1.76040
|2.02550
|0.00000
|2009.07.17 20:59
|1.75985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575743
|2009.07.17 19:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|153.968
|120.738
|0.000
|2009.07.17 20:32
|154.018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|1575744
|2009.07.17 19:48
|sell
|0.01
|gbpaud
|2.03530
|2.03480
|0.00000
|2009.07.20 00:21
|2.03480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|1575746
|2009.07.17 19:48
|buy
|0.01
|chfjpy
|87.670
|72.698
|0.000
|2009.07.17 20:40
|87.710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1575747
|2009.07.17 19:48
|sell
|0.01
|gbpnzd
|2.53365
|2.53225
|0.00000
|2009.07.20 02:06
|2.53225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|1575748
|2009.07.17 19:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63400
|1.38747
|0.00000
|2009.07.17 20:07
|1.63444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575749
|2009.07.17 19:48
|buy
|0.01
|audusd
|0.80271
|0.65543
|0.00000
|2009.07.17 20:43
|0.80315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1575801
|2009.07.17 20:07
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.64507
|0.64655
|0.00000
|2009.07.20 02:06
|0.64655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|1575802
|2009.07.17 20:07
|buy
|0.01
|audchf
|0.86425
|0.86585
|0.00000
|2009.07.20 02:39
|0.86585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|1575864
|2009.07.17 20:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.11603
|1.28555
|0.00000
|2009.07.17 20:43
|1.11553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|1575876
|2009.07.17 20:35
|buy
|0.01
|nzdchf
|0.69325
|0.52132
|0.00000
|2009.07.17 22:43
|0.69375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|1575880
|2009.07.17 20:37
|buy
|0.01
|nzdjpy
|60.765
|29.513
|0.000
|2009.07.20 00:38
|60.845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|1575892
|2009.07.17 20:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07484
|1.22820
|0.00000
|2009.07.17 20:49
|1.07436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|1575945
|2009.07.17 20:43
|buy
|0.01
|audjpy
|75.825
|76.080
|0.000
|2009.07.20 02:39
|76.080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|1575953
|2009.07.17 20:43
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.637
|84.857
|0.000
|2009.07.20 02:40
|84.857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|1575983
|2009.07.17 20:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.268
|79.742
|0.000
|2009.07.17 22:06
|94.354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|1576190
|2009.07.17 22:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41028
|1.41118
|1.44701
|2009.07.20 00:05
|1.41118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|1576199
|2009.07.17 22:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41028
|1.41118
|1.44696
|2009.07.20 00:05
|1.41118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|1576205
|2009.07.17 22:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41019
|1.41118
|1.44689
|2009.07.20 00:05
|1.41118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|1576417
|2009.07.20 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.257
|94.251
|89.060
|2009.07.20 00:18
|94.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|1576420
|2009.07.20 00:00
|buy
|0.01
|audjpy
|75.745
|76.080
|83.291
|2009.07.20 02:39
|76.080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|1576463
|2009.07.20 00:05
|buy
|0.01
|nzdchf
|0.69475
|0.69502
|0.72455
|2009.07.20 01:28
|0.69502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|1576465
|2009.07.20 00:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.80268
|0.80343
|0.84298
|2009.07.20 01:09
|0.80343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|1576466
|2009.07.20 00:05
|sell
|0.01
|audnzd
|1.24355
|1.24350
|1.20888
|2009.07.20 10:06
|1.24350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|1576468
|2009.07.20 00:05
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.64528
|0.64655
|0.67841
|2009.07.20 02:06
|0.64655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1576469
|2009.07.20 00:06
|sell
|0.01
|eurcad
|1.57305
|1.57145
|1.51000
|2009.07.20 04:01
|1.57145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|1576471
|2009.07.20 00:06
|sell
|0.01
|audcad
|0.89435
|0.89435
|0.84780
|2009.07.20 06:02
|0.89435
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|1576633
|2009.07.20 00:18
|buy
|0.01
|nzdjpy
|60.875
|60.970
|66.625
|2009.07.20 02:06
|60.970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1576652
|2009.07.20 00:23
|buy
|0.01
|audchf
|0.86535
|0.86585
|0.90625
|2009.07.20 02:39
|0.86585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|1576832
|2009.07.20 00:50
|sell
|0.01
|eurcad
|1.57440
|1.57400
|1.51120
|2009.07.20 02:40
|1.57400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|1576880
|2009.07.20 00:58
|sell
|0.01
|audcad
|0.89475
|0.89435
|0.84905
|2009.07.20 06:02
|0.89435
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.36
|1577022
|2009.07.20 01:28
|sell
|0.01
|audnzd
|1.24273
|1.24261
|1.20803
|2009.07.20 11:17
|1.24261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|1577069
|2009.07.20 01:37
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.682
|84.857
|91.002
|2009.07.20 02:40
|84.857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|1577231
|2009.07.20 02:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.11283
|1.11117
|1.05263
|2009.07.20 03:20
|1.11117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|1578323
|2009.07.20 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.80638
|0.80773
|0.84672
|2009.07.20 05:02
|0.80773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|1578326
|2009.07.20 04:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|85.262
|85.392
|91.952
|2009.07.20 05:32
|85.392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1578327
|2009.07.20 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07330
|1.07232
|1.04827
|2009.07.20 09:20
|1.07232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|1578329
|2009.07.20 04:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.475
|94.567
|99.715
|2009.07.20 04:30
|94.567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|1578331
|2009.07.20 04:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.24275
|1.24261
|1.20813
|2009.07.20 11:17
|1.24261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|1578333
|2009.07.20 04:00
|buy
|0.01
|audchf
|0.86645
|0.86675
|0.90735
|2009.07.20 05:11
|0.86675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|1578334
|2009.07.20 04:00
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.290
|61.345
|67.080
|2009.07.20 05:11
|61.345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|1578338
|2009.07.20 04:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.64868
|0.64882
|0.68176
|2009.07.20 05:03
|0.64882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|1578968
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41670
|1.41734
|1.45339
|2009.07.20 08:04
|1.41734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|1578974
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|88.125
|88.170
|94.110
|2009.07.20 08:08
|88.170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|1578976
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.385
|76.490
|83.966
|2009.07.20 08:09
|76.490
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|1578977
|2009.07.20 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07399
|1.07387
|1.04893
|2009.07.20 08:05
|1.07387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|1578982
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.80698
|0.80773
|0.84732
|2009.07.20 08:06
|0.80773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|1578984
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.650
|94.708
|99.889
|2009.07.20 08:09
|94.708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|1578985
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|85.487
|85.722
|92.422
|2009.07.20 12:53
|85.722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|1578988
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.64843
|0.64869
|0.68168
|2009.07.20 08:07
|0.64869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|1578991
|2009.07.20 08:00
|buy
|0.01
|audchf
|0.86775
|0.86815
|0.90865
|2009.07.20 09:07
|0.86815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|1580680
|2009.07.20 12:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.471
|94.609
|99.708
|2009.07.20 12:27
|94.609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|1580687
|2009.07.20 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65058
|1.65065
|1.70667
|2009.07.20 12:09
|1.65065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|1580691
|2009.07.20 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.81192
|0.81226
|0.85538
|2009.07.20 12:30
|0.81226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|1580694
|2009.07.20 12:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65453
|0.65453
|0.69266
|2009.07.20 14:43
|0.65453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1580695
|2009.07.20 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|85.617
|85.722
|92.627
|2009.07.20 12:53
|85.722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|1580697
|2009.07.20 12:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.10358
|1.10271
|1.03516
|2009.07.20 12:53
|1.10271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|1581905
|2009.07.20 16:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.569
|94.572
|99.801
|2009.07.20 16:03
|94.572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|1581908
|2009.07.20 16:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06851
|1.06727
|1.03880
|2009.07.20 18:20
|1.06727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|1581927
|2009.07.20 16:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89835
|0.89730
|0.85265
|2009.07.21 16:09
|0.89730
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.95
|1582650
|2009.07.20 20:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06883
|1.06875
|1.03909
|2009.07.20 20:53
|1.06875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|1582652
|2009.07.20 20:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.10652
|1.10609
|1.03638
|2009.07.20 20:19
|1.10609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|1582654
|2009.07.20 20:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|88.175
|88.180
|94.165
|2009.07.20 22:50
|88.180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|1582655
|2009.07.20 20:00
|sell
|0.01
|nzdcad
|0.72450
|0.72400
|0.68965
|2009.07.21 15:48
|0.72400
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.45
|1582656
|2009.07.20 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65233
|1.65288
|1.70885
|2009.07.20 20:17
|1.65288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|1582657
|2009.07.20 20:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65561
|0.65628
|0.69379
|2009.07.20 20:56
|0.65628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1582658
|2009.07.20 20:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89955
|0.89910
|0.85385
|2009.07.21 15:13
|0.89910
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.41
|1587578
|2009.07.21 16:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.51764
|1.51636
|1.50333
|2009.07.21 17:28
|1.51636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|1587581
|2009.07.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.75353
|1.75353
|1.70518
|2009.07.21 17:25
|1.75353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1587588
|2009.07.21 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.81675
|0.81680
|0.86556
|2009.07.21 22:19
|0.81680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|1587593
|2009.07.21 16:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06562
|1.06554
|1.03257
|2009.07.21 16:44
|1.06554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|1587597
|2009.07.21 16:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.89845
|0.89975
|0.94415
|2009.07.21 18:33
|0.89975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1588000
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|154.128
|153.978
|140.935
|2009.07.21 17:34
|153.978
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|1588004
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.89915
|0.89975
|0.94485
|2009.07.21 18:33
|0.89975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|1588008
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.01
|gbpnzd
|2.50425
|2.50335
|2.39155
|2009.07.22 02:07
|2.50335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|1588011
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.75378
|1.75353
|1.70443
|2009.07.21 17:25
|1.75353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|1588012
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|76.320
|76.300
|68.737
|2009.07.21 17:34
|76.300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|1588016
|2009.07.21 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.81543
|0.81582
|0.86428
|2009.07.21 22:14
|0.81582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|1588017
|2009.07.21 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.650
|93.383
|88.410
|2009.07.21 17:48
|93.383
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|1588255
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|84.257
|84.187
|76.852
|2009.07.21 18:37
|84.187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|1588264
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.65415
|0.65383
|0.61158
|2009.07.21 18:23
|0.65383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|1588268
|2009.07.21 18:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.90095
|0.90120
|0.94665
|2009.07.21 22:30
|0.90120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|1588276
|2009.07.21 18:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.81202
|0.81193
|0.76320
|2009.07.21 18:38
|0.81193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|1588728
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|87.475
|87.340
|81.490
|2009.07.22 10:30
|87.340
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.45
|1588732
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|132.650
|132.609
|122.791
|2009.07.22 02:41
|132.609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|1588735
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|84.327
|84.227
|76.922
|2009.07.22 10:30
|84.227
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.08
|1588736
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.81153
|0.81083
|0.76271
|2009.07.22 15:32
|0.81083
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.70
|1588909
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|153.853
|153.813
|140.675
|2009.07.21 21:42
|153.813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|1588916
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.75538
|1.75418
|1.70608
|2009.07.22 02:26
|1.75418
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1588918
|2009.07.21 21:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.57225
|1.57235
|1.64115
|2009.07.22 10:49
|1.57235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|1588919
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.81379
|0.81376
|0.76493
|2009.07.21 21:14
|0.81376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|1588923
|2009.07.21 21:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|132.897
|132.882
|123.044
|2009.07.21 21:41
|132.882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|1588928
|2009.07.21 21:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.90245
|0.90255
|0.94815
|2009.07.21 22:57
|0.90255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|1589049
|2009.07.21 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06811
|1.06851
|1.10109
|2009.07.22 02:50
|1.06851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|1589056
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.676
|93.670
|88.443
|2009.07.21 23:57
|93.670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|1589062
|2009.07.21 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.64299
|1.64142
|1.58597
|2009.07.22 02:07
|1.64142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|1592371
|2009.07.22 11:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|61.185
|61.125
|55.385
|2009.07.22 11:18
|61.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|1592599
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|gbpnzd
|2.50285
|2.50425
|2.62305
|2009.07.22 14:11
|2.50425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|1592608
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.81206
|0.81193
|0.76324
|2009.07.22 14:55
|0.81193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|1592612
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|61.135
|60.960
|55.335
|2009.07.22 14:18
|60.960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|1592616
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.553
|93.580
|98.790
|2009.07.22 12:17
|93.580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|1592622
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|nzdchf
|0.69895
|0.69912
|0.73030
|2009.07.22 12:13
|0.69912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|1592625
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65394
|0.65463
|0.69661
|2009.07.22 12:31
|0.65463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|1592627
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89795
|0.89750
|0.85225
|2009.07.22 15:33
|0.89750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|1592981
|2009.07.22 13:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65583
|0.65584
|0.69796
|2009.07.22 13:54
|0.65584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|1592991
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.429
|93.407
|88.192
|2009.07.22 14:10
|93.407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|1592995
|2009.07.22 13:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89955
|0.89810
|0.85385
|2009.07.22 14:56
|0.89810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|1593393
|2009.07.22 14:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.75298
|1.75358
|1.80208
|2009.07.22 16:44
|1.75358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|1593417
|2009.07.22 14:02
|sell
|0.01
|audcad
|0.89915
|0.89815
|0.85345
|2009.07.22 14:56
|0.89815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|1593793
|2009.07.22 15:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.75323
|1.75358
|1.80258
|2009.07.22 16:44
|1.75358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|1593797
|2009.07.22 15:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65443
|0.65535
|0.69706
|2009.07.22 15:57
|0.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|1594138
|2009.07.22 16:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.75228
|1.75358
|1.80158
|2009.07.22 16:44
|1.75358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|1594429
|2009.07.22 17:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.74200
|1.74105
|1.66820
|2009.07.22 18:29
|1.74105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|1594434
|2009.07.22 17:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06666
|1.06556
|1.03358
|2009.07.22 17:06
|1.06556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|1594745
|2009.07.22 18:00
|sell
|0.01
|eurnzd
|2.16265
|2.16125
|2.07185
|2009.07.22 18:24
|2.16125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|1594749
|2009.07.22 18:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.24100
|1.23998
|1.20647
|2009.07.22 18:42
|1.23998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|1594752
|2009.07.22 18:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.65744
|0.65828
|0.69977
|2009.07.22 18:25
|0.65828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|0.00
|-0.09
|97.89
|Closed P/L:
|97.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1575487
|2009.07.17 17:59
|sell
|0.01
|audcad
|0.89375
|1.05105
|0.00000
|0.89900
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.78
|1578980
|2009.07.20 08:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89275
|0.94065
|0.84705
|0.89900
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.69
|1580682
|2009.07.20 12:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89485
|0.94275
|0.84915
|0.89900
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.78
|1588502
|2009.07.21 19:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.86635
|0.90825
|0.82545
|0.87285
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.11
|1575529
|2009.07.17 18:13
|buy
|0.01
|audnzd
|1.24692
|1.10310
|0.00000
|1.23781
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|1588740
|2009.07.21 20:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.57330
|1.50365
|1.64200
|1.56155
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|1575475
|2009.07.17 17:58
|sell
|0.01
|nzdcad
|0.71705
|0.83311
|0.00000
|0.72585
|0.00
|0.00
|-0.04
|-8.02
|1576467
|2009.07.20 00:05
|sell
|0.01
|nzdcad
|0.71845
|0.75450
|0.68370
|0.72585
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.74
|1578989
|2009.07.20 08:00
|sell
|0.01
|nzdcad
|0.71750
|0.75355
|0.68230
|0.72585
|0.00
|0.00
|-0.03
|-7.61
|1588749
|2009.07.21 20:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.65202
|0.69500
|0.60953
|0.66130
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.28
|1592602
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.74770
|1.67305
|1.82165
|1.73810
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|1592606
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.74778
|1.79763
|1.69873
|1.75438
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|1592620
|2009.07.22 12:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.86825
|0.91015
|0.82735
|0.87285
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|1592633
|2009.07.22 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.10716
|1.03126
|1.18248
|1.09710
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.17
|1593789
|2009.07.22 15:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.74675
|1.67210
|1.82065
|1.73810
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.08
|1593802
|2009.07.22 15:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89635
|0.94425
|0.85065
|0.89900
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|1594143
|2009.07.22 16:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89375
|0.94165
|0.84805
|0.89900
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|1594432
|2009.07.22 17:00
|sell
|0.01
|eurcad
|1.56150
|1.63410
|1.48970
|1.56240
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|1594450
|2009.07.22 17:00
|sell
|0.01
|audcad
|0.89535
|0.94325
|0.84965
|0.89900
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|1594753
|2009.07.22 18:00
|sell
|0.01
|audchf
|0.87035
|0.91225
|0.82945
|0.87285
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|0.00
|0.00
|-0.28
|-117.04
|Floating P/L:
|-117.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|97.80
|Floating P/L:
|-117.32
|Margin:
|161.62
|Balance:
|297.80
|Equity:
|180.48
|Free Margin:
|18.86
|Details:
|Gross Profit:
|97.81
|Gross Loss:
|0.01
|Total Net Profit:
|97.80
|Profit Factor:
|9781.00
|Expected Payoff:
|0.69
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.01 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.01)
|Total Trades:
|142
|Short Positions (won %):
|63 (98.41%)
|Long Positions (won %):
|79 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|141 (99.30%)
|Loss trades (% of total):
|1 (0.70%)
|Largest
|profit trade:
|3.54
|loss trade:
|-0.01
|Average
|profit trade:
|0.69
|loss trade:
|-0.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|81 (49.55)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|49.55 (81)
|consecutive loss (count):
|-0.01 (1)
|Average
|consecutive wins:
|71
|consecutive losses:
|1