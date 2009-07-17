Go Markets Pty Ltd

Account: 1000025169 Name: Richard Currency: USD 2009 July 22, 18:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15754432009.07.17 17:44balanceDeposit200.00
15754722009.07.17 17:58buy0.01eurchf1.520421.520760.000002009.07.20 05:191.520760.000.000.000.32
15754732009.07.17 17:58buy0.01nzdjpy60.47029.2180.0002009.07.17 18:1860.5150.000.000.000.48
15754742009.07.17 17:58sell0.01gbpcad1.822851.820600.000002009.07.20 03:201.820600.000.000.002.03
15754762009.07.17 17:59sell0.01usdcad1.116781.286300.000002009.07.17 17:591.116300.000.000.000.43
15754772009.07.17 17:59buy0.01audchf0.863550.680080.000002009.07.17 18:220.864050.000.000.000.46
15754782009.07.17 17:59buy0.01nzdchf0.692150.520220.000002009.07.17 18:240.692600.000.000.000.42
15754792009.07.17 17:59buy0.01nzdusd0.643030.507460.000002009.07.17 18:200.643480.000.000.000.45
15754802009.07.17 17:59sell0.01euraud1.762002.027100.000002009.07.17 18:131.761450.000.000.000.44
15754812009.07.17 17:59sell0.01gbpnzd2.538453.019340.000002009.07.17 18:432.537750.000.000.000.45
15754822009.07.17 17:59buy0.01eurusd1.411881.230410.000002009.07.17 18:061.412310.000.000.000.43
15754832009.07.17 17:59sell0.01eurnzd2.195152.591130.000002009.07.17 18:212.194150.000.000.000.64
15754842009.07.17 17:59buy0.01audusd0.801110.653830.000002009.07.17 18:060.801580.000.000.000.47
15754852009.07.17 17:59buy0.01gbpjpy153.624120.3940.0002009.07.17 18:20153.6630.000.000.000.42
15754862009.07.17 17:59sell0.01gbpaud2.037552.355430.000002009.07.17 18:072.037000.000.000.000.44
15754882009.07.17 17:59buy0.01audjpy75.40356.4870.0002009.07.17 18:1675.4430.000.000.000.43
15754902009.07.17 17:59sell0.01usdchf1.076311.229670.000002009.07.17 18:421.075840.000.000.000.44
15755152009.07.17 18:06buy0.01cadjpy84.25267.7430.0002009.07.17 18:2184.2970.000.000.000.47
15755202009.07.17 18:06buy0.01eurjpy132.903108.4060.0002009.07.17 19:20132.9500.000.000.000.50
15755212009.07.17 18:07buy0.01eurgbp0.865190.865220.000002009.07.21 10:440.865220.000.000.000.05
15755282009.07.17 18:13buy0.01chfjpy87.38572.4130.0002009.07.17 18:2287.4250.000.000.000.43
15755442009.07.17 18:18buy0.01usdjpy94.06979.5430.0002009.07.17 18:2194.1170.000.000.000.51
15755502009.07.17 18:20sell0.01eurcad1.576201.777190.000002009.07.17 22:061.574350.000.000.001.66
15755532009.07.17 18:21buy0.01gbpchf1.758431.293490.000002009.07.17 18:281.758880.000.000.000.41
15755542009.07.17 18:21buy0.01gbpusd1.633911.387380.000002009.07.17 18:221.634330.000.000.000.42
15757412009.07.17 19:48buy0.01eurjpy133.170108.6730.0002009.07.17 20:37133.2110.000.000.000.43
15757422009.07.17 19:48sell0.01euraud1.760402.025500.000002009.07.17 20:591.759850.000.000.000.44
15757432009.07.17 19:48buy0.01gbpjpy153.968120.7380.0002009.07.17 20:32154.0180.000.000.000.53
15757442009.07.17 19:48sell0.01gbpaud2.035302.034800.000002009.07.20 00:212.034800.000.000.000.40
15757462009.07.17 19:48buy0.01chfjpy87.67072.6980.0002009.07.17 20:4087.7100.000.000.000.43
15757472009.07.17 19:48sell0.01gbpnzd2.533652.532250.000002009.07.20 02:062.532250.000.000.000.91
15757482009.07.17 19:48buy0.01gbpusd1.634001.387470.000002009.07.17 20:071.634440.000.000.000.44
15757492009.07.17 19:48buy0.01audusd0.802710.655430.000002009.07.17 20:430.803150.000.000.000.44
15758012009.07.17 20:07buy0.01nzdusd0.645070.646550.000002009.07.20 02:060.646550.000.000.001.48
15758022009.07.17 20:07buy0.01audchf0.864250.865850.000002009.07.20 02:390.865850.000.000.001.49
15758642009.07.17 20:32sell0.01usdcad1.116031.285550.000002009.07.17 20:431.115530.000.000.000.45
15758762009.07.17 20:35buy0.01nzdchf0.693250.521320.000002009.07.17 22:430.693750.000.000.000.46
15758802009.07.17 20:37buy0.01nzdjpy60.76529.5130.0002009.07.20 00:3860.8450.000.000.000.84
15758922009.07.17 20:40sell0.01usdchf1.074841.228200.000002009.07.17 20:491.074360.000.000.000.45
15759452009.07.17 20:43buy0.01audjpy75.82576.0800.0002009.07.20 02:3976.0800.000.000.002.70
15759532009.07.17 20:43buy0.01cadjpy84.63784.8570.0002009.07.20 02:4084.8570.000.000.002.33
15759832009.07.17 20:59buy0.01usdjpy94.26879.7420.0002009.07.17 22:0694.3540.000.000.000.91
15761902009.07.17 22:10buy0.01eurusd1.410281.411181.447012009.07.20 00:051.411180.000.000.000.90
15761992009.07.17 22:18buy0.01eurusd1.410281.411181.446962009.07.20 00:051.411180.000.000.000.90
15762052009.07.17 22:20buy0.01eurusd1.410191.411181.446892009.07.20 00:051.411180.000.000.000.99
15764172009.07.20 00:00sell0.01usdjpy94.25794.25189.0602009.07.20 00:1894.2510.000.000.000.06
15764202009.07.20 00:00buy0.01audjpy75.74576.08083.2912009.07.20 02:3976.0800.000.000.003.54
15764632009.07.20 00:05buy0.01nzdchf0.694750.695020.724552009.07.20 01:280.695020.000.000.000.25
15764652009.07.20 00:05buy0.01audusd0.802680.803430.842982009.07.20 01:090.803430.000.000.000.75
15764662009.07.20 00:05sell0.01audnzd1.243551.243501.208882009.07.20 10:061.243500.000.000.000.03
15764682009.07.20 00:05buy0.01nzdusd0.645280.646550.678412009.07.20 02:060.646550.000.000.001.27
15764692009.07.20 00:06sell0.01eurcad1.573051.571451.510002009.07.20 04:011.571450.000.000.001.44
15764712009.07.20 00:06sell0.01audcad0.894350.894350.847802009.07.20 06:020.894350.000.00-0.010.00
15766332009.07.20 00:18buy0.01nzdjpy60.87560.97066.6252009.07.20 02:0660.9700.000.000.001.00
15766522009.07.20 00:23buy0.01audchf0.865350.865850.906252009.07.20 02:390.865850.000.000.000.47
15768322009.07.20 00:50sell0.01eurcad1.574401.574001.511202009.07.20 02:401.574000.000.000.000.36
15768802009.07.20 00:58sell0.01audcad0.894750.894350.849052009.07.20 06:020.894350.000.00-0.010.36
15770222009.07.20 01:28sell0.01audnzd1.242731.242611.208032009.07.20 11:171.242610.000.000.000.08
15770692009.07.20 01:37buy0.01cadjpy84.68284.85791.0022009.07.20 02:4084.8570.000.000.001.86
15772312009.07.20 02:02sell0.01usdcad1.112831.111171.052632009.07.20 03:201.111170.000.000.001.49
15783232009.07.20 04:00buy0.01audusd0.806380.807730.846722009.07.20 05:020.807730.000.000.001.35
15783262009.07.20 04:00buy0.01cadjpy85.26285.39291.9522009.07.20 05:3285.3920.000.000.001.38
15783272009.07.20 04:00sell0.01usdchf1.073301.072321.048272009.07.20 09:201.072320.000.000.000.91
15783292009.07.20 04:00buy0.01usdjpy94.47594.56799.7152009.07.20 04:3094.5670.000.000.000.97
15783312009.07.20 04:00sell0.01audnzd1.242751.242611.208132009.07.20 11:171.242610.000.000.000.09
15783332009.07.20 04:00buy0.01audchf0.866450.866750.907352009.07.20 05:110.866750.000.000.000.28
15783342009.07.20 04:00buy0.01nzdjpy61.29061.34567.0802009.07.20 05:1161.3450.000.000.000.58
15783382009.07.20 04:01buy0.01nzdusd0.648680.648820.681762009.07.20 05:030.648820.000.000.000.14
15789682009.07.20 08:00buy0.01eurusd1.416701.417341.453392009.07.20 08:041.417340.000.000.000.64
15789742009.07.20 08:00buy0.01chfjpy88.12588.17094.1102009.07.20 08:0888.1700.000.000.000.47
15789762009.07.20 08:00buy0.01audjpy76.38576.49083.9662009.07.20 08:0976.4900.000.000.001.11
15789772009.07.20 08:00sell0.01usdchf1.073991.073871.048932009.07.20 08:051.073870.000.000.000.11
15789822009.07.20 08:00buy0.01audusd0.806980.807730.847322009.07.20 08:060.807730.000.000.000.75
15789842009.07.20 08:00buy0.01usdjpy94.65094.70899.8892009.07.20 08:0994.7080.000.000.000.61
15789852009.07.20 08:00buy0.01cadjpy85.48785.72292.4222009.07.20 12:5385.7220.000.000.002.48
15789882009.07.20 08:00buy0.01nzdusd0.648430.648690.681682009.07.20 08:070.648690.000.000.000.26
15789912009.07.20 08:00buy0.01audchf0.867750.868150.908652009.07.20 09:070.868150.000.000.000.37
15806802009.07.20 12:00buy0.01usdjpy94.47194.60999.7082009.07.20 12:2794.6090.000.000.001.46
15806872009.07.20 12:00buy0.01gbpusd1.650581.650651.706672009.07.20 12:091.650650.000.000.000.07
15806912009.07.20 12:00buy0.01audusd0.811920.812260.855382009.07.20 12:300.812260.000.000.000.34
15806942009.07.20 12:00buy0.01nzdusd0.654530.654530.692662009.07.20 14:430.654530.000.000.000.00
15806952009.07.20 12:00buy0.01cadjpy85.61785.72292.6272009.07.20 12:5385.7220.000.000.001.11
15806972009.07.20 12:00sell0.01usdcad1.103581.102711.035162009.07.20 12:531.102710.000.000.000.79
15819052009.07.20 16:00buy0.01usdjpy94.56994.57299.8012009.07.20 16:0394.5720.000.000.000.03
15819082009.07.20 16:00sell0.01usdchf1.068511.067271.038802009.07.20 18:201.067270.000.000.001.16
15819272009.07.20 16:00sell0.01audcad0.898350.897300.852652009.07.21 16:090.897300.000.00-0.010.95
15826502009.07.20 20:00sell0.01usdchf1.068831.068751.039092009.07.20 20:531.068750.000.000.000.07
15826522009.07.20 20:00sell0.01usdcad1.106521.106091.036382009.07.20 20:191.106090.000.000.000.39
15826542009.07.20 20:00buy0.01chfjpy88.17588.18094.1652009.07.20 22:5088.1800.000.000.000.05
15826552009.07.20 20:00sell0.01nzdcad0.724500.724000.689652009.07.21 15:480.724000.000.00-0.010.45
15826562009.07.20 20:00buy0.01gbpusd1.652331.652881.708852009.07.20 20:171.652880.000.000.000.55
15826572009.07.20 20:00buy0.01nzdusd0.655610.656280.693792009.07.20 20:560.656280.000.000.000.67
15826582009.07.20 20:00sell0.01audcad0.899550.899100.853852009.07.21 15:130.899100.000.00-0.010.41
15875782009.07.21 16:00sell0.01eurchf1.517641.516361.503332009.07.21 17:281.516360.000.000.001.20
15875812009.07.21 16:00sell0.01gbpchf1.753531.753531.705182009.07.21 17:251.753530.000.000.000.00
15875882009.07.21 16:00buy0.01audusd0.816750.816800.865562009.07.21 22:190.816800.000.000.000.05
15875932009.07.21 16:00sell0.01usdchf1.065621.065541.032572009.07.21 16:441.065540.000.000.000.08
15875972009.07.21 16:00buy0.01audcad0.898450.899750.944152009.07.21 18:330.899750.000.000.001.18
15880002009.07.21 17:00sell0.01gbpjpy154.128153.978140.9352009.07.21 17:34153.9780.000.000.001.60
15880042009.07.21 17:00buy0.01audcad0.899150.899750.944852009.07.21 18:330.899750.000.000.000.55
15880082009.07.21 17:00sell0.01gbpnzd2.504252.503352.391552009.07.22 02:072.503350.000.000.000.59
15880112009.07.21 17:00sell0.01gbpchf1.753781.753531.704432009.07.21 17:251.753530.000.000.000.23
15880122009.07.21 17:00sell0.01audjpy76.32076.30068.7372009.07.21 17:3476.3000.000.000.000.22
15880162009.07.21 17:00buy0.01audusd0.815430.815820.864282009.07.21 22:140.815820.000.000.000.39
15880172009.07.21 17:00sell0.01usdjpy93.65093.38388.4102009.07.21 17:4893.3830.000.000.002.86
15882552009.07.21 18:00sell0.01cadjpy84.25784.18776.8522009.07.21 18:3784.1870.000.000.000.75
15882642009.07.21 18:00sell0.01nzdusd0.654150.653830.611582009.07.21 18:230.653830.000.000.000.32
15882682009.07.21 18:00buy0.01audcad0.900950.901200.946652009.07.21 22:300.901200.000.000.000.23
15882762009.07.21 18:00sell0.01audusd0.812020.811930.763202009.07.21 18:380.811930.000.000.000.09
15887282009.07.21 20:00sell0.01chfjpy87.47587.34081.4902009.07.22 10:3087.3400.000.00-0.011.45
15887322009.07.21 20:00sell0.01eurjpy132.650132.609122.7912009.07.22 02:41132.6090.000.000.000.44
15887352009.07.21 20:00sell0.01cadjpy84.32784.22776.9222009.07.22 10:3084.2270.000.00-0.011.08
15887362009.07.21 20:00sell0.01audusd0.811530.810830.762712009.07.22 15:320.810830.000.00-0.020.70
15889092009.07.21 21:00sell0.01gbpjpy153.853153.813140.6752009.07.21 21:42153.8130.000.000.000.43
15889162009.07.21 21:00sell0.01gbpchf1.755381.754181.706082009.07.22 02:261.754180.000.000.001.13
15889182009.07.21 21:00buy0.01eurcad1.572251.572351.641152009.07.22 10:491.572350.000.000.000.09
15889192009.07.21 21:00sell0.01audusd0.813790.813760.764932009.07.21 21:140.813760.000.000.000.03
15889232009.07.21 21:00sell0.01eurjpy132.897132.882123.0442009.07.21 21:41132.8820.000.000.000.16
15889282009.07.21 21:00buy0.01audcad0.902450.902550.948152009.07.21 22:570.902550.000.000.000.09
15890492009.07.21 22:00buy0.01usdchf1.068111.068511.101092009.07.22 02:501.068510.000.000.000.37
15890562009.07.21 22:00sell0.01usdjpy93.67693.67088.4432009.07.21 23:5793.6700.000.000.000.06
15890622009.07.21 22:00sell0.01gbpusd1.642991.641421.585972009.07.22 02:071.641420.000.000.001.57
15923712009.07.22 11:00sell0.01nzdjpy61.18561.12555.3852009.07.22 11:1861.1250.000.000.000.65
15925992009.07.22 12:00buy0.01gbpnzd2.502852.504252.623052009.07.22 14:112.504250.000.000.000.92
15926082009.07.22 12:00sell0.01audusd0.812060.811930.763242009.07.22 14:550.811930.000.000.000.13
15926122009.07.22 12:00sell0.01nzdjpy61.13560.96055.3352009.07.22 14:1860.9600.000.000.001.88
15926162009.07.22 12:00buy0.01usdjpy93.55393.58098.7902009.07.22 12:1793.5800.000.000.000.29
15926222009.07.22 12:00buy0.01nzdchf0.698950.699120.730302009.07.22 12:130.699120.000.000.000.16
15926252009.07.22 12:00buy0.01nzdusd0.653940.654630.696612009.07.22 12:310.654630.000.000.000.69
15926272009.07.22 12:00sell0.01audcad0.897950.897500.852252009.07.22 15:330.897500.000.000.000.41
15929812009.07.22 13:00buy0.01nzdusd0.655830.655840.697962009.07.22 13:540.655840.000.000.000.01
15929912009.07.22 13:00sell0.01usdjpy93.42993.40788.1922009.07.22 14:1093.4070.000.000.000.24
15929952009.07.22 13:00sell0.01audcad0.899550.898100.853852009.07.22 14:560.898100.000.000.001.31
15933932009.07.22 14:02buy0.01gbpchf1.752981.753581.802082009.07.22 16:441.753580.000.000.000.56
15934172009.07.22 14:02sell0.01audcad0.899150.898150.853452009.07.22 14:560.898150.000.000.000.91
15937932009.07.22 15:00buy0.01gbpchf1.753231.753581.802582009.07.22 16:441.753580.000.000.000.33
15937972009.07.22 15:00buy0.01nzdusd0.654430.655350.697062009.07.22 15:570.655350.000.000.000.92
15941382009.07.22 16:00buy0.01gbpchf1.752281.753581.801582009.07.22 16:441.753580.000.000.001.22
15944292009.07.22 17:00sell0.01euraud1.742001.741051.668202009.07.22 18:291.741050.000.000.000.78
15944342009.07.22 17:00sell0.01usdchf1.066661.065561.033582009.07.22 17:061.065560.000.000.001.03
15947452009.07.22 18:00sell0.01eurnzd2.162652.161252.071852009.07.22 18:242.161250.000.000.000.92
15947492009.07.22 18:00sell0.01audnzd1.241001.239981.206472009.07.22 18:421.239980.000.000.000.67
15947522009.07.22 18:00buy0.01nzdusd0.657440.658280.699772009.07.22 18:250.658280.000.000.000.84
  0.00 0.00 -0.09 97.89
Closed P/L: 97.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
15754872009.07.17 17:59sell0.01audcad0.893751.051050.00000 0.899000.000.00-0.05-4.78
15789802009.07.20 08:00sell0.01audcad0.892750.940650.84705 0.899000.000.00-0.04-5.69
15806822009.07.20 12:00sell0.01audcad0.894850.942750.84915 0.899000.000.00-0.04-3.78
15885022009.07.21 19:00sell0.01audchf0.866350.908250.82545 0.872850.000.00-0.02-6.11
15755292009.07.17 18:13buy0.01audnzd1.246921.103100.00000 1.237810.000.000.00-6.02
15887402009.07.21 20:00buy0.01eurcad1.573301.503651.64200 1.561550.000.000.00-10.71
15754752009.07.17 17:58sell0.01nzdcad0.717050.833110.00000 0.725850.000.00-0.04-8.02
15764672009.07.20 00:05sell0.01nzdcad0.718450.754500.68370 0.725850.000.00-0.04-6.74
15789892009.07.20 08:00sell0.01nzdcad0.717500.753550.68230 0.725850.000.00-0.03-7.61
15887492009.07.21 20:00sell0.01nzdusd0.652020.695000.60953 0.661300.000.00-0.02-9.28
15926022009.07.22 12:00buy0.01euraud1.747701.673051.82165 1.738100.000.000.00-7.85
15926062009.07.22 12:00sell0.01gbpchf1.747781.797631.69873 1.754380.000.000.00-6.20
15926202009.07.22 12:00sell0.01audchf0.868250.910150.82735 0.872850.000.000.00-4.32
15926332009.07.22 12:00buy0.01usdcad1.107161.031261.18248 1.097100.000.000.00-9.17
15937892009.07.22 15:00buy0.01euraud1.746751.672101.82065 1.738100.000.000.00-7.08
15938022009.07.22 15:00sell0.01audcad0.896350.944250.85065 0.899000.000.000.00-2.41
15941432009.07.22 16:00sell0.01audcad0.893750.941650.84805 0.899000.000.000.00-4.78
15944322009.07.22 17:00sell0.01eurcad1.561501.634101.48970 1.562400.000.000.00-0.82
15944502009.07.22 17:00sell0.01audcad0.895350.943250.84965 0.899000.000.000.00-3.32
15947532009.07.22 18:00sell0.01audchf0.870350.912250.82945 0.872850.000.000.00-2.35
  0.00 0.00 -0.28 -117.04
 Floating P/L: -117.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 97.80 Floating P/L: -117.32 Margin: 161.62
Balance: 297.80 Equity: 180.48 Free Margin: 18.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 97.81 Gross Loss: 0.01 Total Net Profit: 97.80
Profit Factor: 9781.00 Expected Payoff: 0.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.01 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.01)
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 63 (98.41%) Long Positions (won %): 79 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 141 (99.30%) Loss trades (% of total): 1 (0.70%)
Largest profit trade: 3.54 loss trade: -0.01
Average profit trade: 0.69 loss trade: -0.01
Maximum consecutive wins ($): 81 (49.55) consecutive losses ($): 1 (-0.01)
Maximal consecutive profit (count): 49.55 (81) consecutive loss (count): -0.01 (1)
Average consecutive wins: 71 consecutive losses: 1