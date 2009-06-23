NordMarkets.com

Account: XXXXXXXXXX Name: Jairo XXXXXXXXXXX Currency: USD 2009 July 10, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7973982009.06.23 19:54balanceDeposit3 997.68
8006792009.06.24 02:42buy0.10eurusdm1.40730.00000.00002009.06.24 02:571.40860.000.000.001.30
8007802009.06.24 03:09buy0.10eurusdm1.40830.00000.00002009.06.24 04:041.40950.000.000.001.20
8068052009.06.24 12:35buy0.10eurusdm1.40390.00000.00002009.06.24 13:301.40520.000.000.001.30
8094362009.06.24 15:16buy0.10eurusdm1.40290.00000.00002009.06.24 15:511.40410.000.000.001.20
8100092009.06.24 16:22buy0.10eurusdm1.40320.00000.00002009.06.25 00:231.39450.000.000.00-8.70
8124052009.06.24 18:33sell0.10eurusdm1.39870.00001.39622009.06.24 19:181.39620.000.000.002.50
8130772009.06.24 19:19sell0.10eurusdm1.39310.00000.00002009.06.24 19:351.39130.000.000.001.80
8164892009.06.25 00:18sell0.10eurusdm1.39410.00000.00002009.06.25 00:361.39450.000.000.00-0.40
8164912009.06.25 00:19buy0.20eurusdm1.39430.00000.00002009.06.25 00:211.39450.000.000.000.40
8165002009.06.25 00:21buy0.10eurusdm1.39450.00000.00002009.06.25 00:331.39480.000.000.000.30
8165712009.06.25 00:30buy0.10eurusdm1.39500.00001.39772009.06.25 07:171.39770.000.000.002.70
8166002009.06.25 00:36sell0.10eurusdm1.39450.00000.00002009.06.25 00:381.39430.000.000.000.20
8253502009.06.25 21:49sell0.10eurusdm1.39880.00000.00002009.06.25 21:551.39880.000.000.000.00
8253602009.06.25 21:52buy0.10eurusdm1.39890.00000.00002009.06.25 23:321.39880.000.000.00-0.10
8253662009.06.25 21:55sell0.10eurusdm1.39870.00000.00002009.06.25 21:581.39880.000.000.00-0.10
8253772009.06.25 21:57sell0.10eurusdm1.39880.00001.39842009.06.25 23:531.39840.000.000.000.40
8272862009.06.26 01:12buy0.10eurusdm1.40230.00000.00002009.06.26 09:101.40230.000.000.000.00
8277672009.06.26 02:33sell0.10eurusdm1.40440.00000.00002009.06.26 08:091.40450.000.000.00-0.10
8277772009.06.26 02:35buy0.10eurusdm1.40470.00000.00002009.06.26 13:391.41040.000.000.005.70
8292142009.06.26 08:00sell0.10eurusdm1.40320.00000.00002009.06.29 04:161.40220.000.000.001.00
8308902009.06.26 12:34buy0.10eurusdm1.40850.00000.00002009.06.26 13:391.41050.000.000.002.00
8310592009.06.26 13:04sell0.20eurusdm1.40910.00000.00002009.06.26 13:541.40800.000.000.002.20
8310772009.06.26 13:06buy0.10eurusdm1.41000.00000.00002009.06.26 13:391.41050.000.000.000.50
8313202009.06.26 13:40buy0.10eurusdm1.41050.00000.00002009.06.30 04:141.41140.000.000.000.90
8354792009.06.29 01:30buy0.20eurusdm1.40420.00000.00002009.06.29 11:501.40520.000.000.002.00
8358782009.06.29 03:03sell0.10eurusdm1.40220.00000.00002009.06.29 04:161.40220.000.000.000.00
8360552009.06.29 03:55sell0.10eurusdm1.40060.00000.00002009.06.29 07:501.40060.000.000.000.00
8368722009.06.29 07:15sell0.10eurusdm1.39880.00000.00002009.07.03 02:521.39880.000.00-0.010.00
8391592009.06.29 13:00sell0.20eurusdm1.40610.00000.00002009.06.29 14:461.40470.000.000.002.80
8398042009.06.29 14:47sell0.20eurusdm1.40480.00000.00002009.06.30 15:091.40370.000.000.002.20
8456712009.06.30 01:16sell0.40eurusdm1.41150.00000.00002009.06.30 05:431.41110.000.000.001.60
8459022009.06.30 01:42buy0.10eurusdm1.41140.00000.00002009.06.30 04:141.41140.000.000.000.00
8467922009.06.30 03:53buy0.10eurusdm1.41270.00000.00002009.06.30 07:231.41100.000.000.00-1.70
8475752009.06.30 06:21sell0.40eurusdm1.41100.00000.00002009.06.30 08:361.40990.000.000.004.40
8482982009.06.30 07:23buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 07:231.41100.000.000.00-0.10
8483042009.06.30 07:23buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 07:231.41100.000.000.00-0.10
8483262009.06.30 07:23buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 07:351.41100.000.000.00-0.10
8484362009.06.30 07:29buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 07:591.41100.000.000.00-0.10
8488342009.06.30 07:59buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 07:591.41100.000.000.00-0.10
8488372009.06.30 07:59buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 08:001.41100.000.000.00-0.10
8488412009.06.30 08:00buy0.10eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 08:091.41090.000.000.00-0.20
8490052009.06.30 08:04buy0.10eurusdm1.41280.00000.00002009.06.30 13:161.41290.000.000.000.10
8496312009.06.30 09:21sell0.40eurusdm1.41110.00000.00002009.06.30 09:291.40980.000.000.005.20
8509202009.06.30 11:08sell0.40eurusdm1.41310.00000.00002009.06.30 11:471.41200.000.000.004.40
8511392009.06.30 11:47sell0.40eurusdm1.41180.00000.00002009.06.30 13:591.41060.000.000.004.80
8519382009.06.30 13:07buy0.10eurusdm1.41470.00000.00002009.07.01 19:581.41470.000.000.000.00
8546872009.06.30 17:00buy0.20eurusdm1.40210.00000.00002009.06.30 17:101.40320.000.000.002.20
8549782009.06.30 17:31buy0.20eurusdm1.40390.00000.00002009.07.01 00:261.40510.000.000.012.40
8575292009.07.01 00:26buy0.20eurusdm1.40520.00000.00002009.07.01 07:591.40660.000.000.002.80
8603212009.07.01 07:59buy0.20eurusdm1.40680.00000.00002009.07.01 08:321.40790.000.000.002.20
8610752009.07.01 09:11sell0.20eurusdm1.40660.00000.00002009.07.01 12:111.40520.000.000.002.80
8611012009.07.01 09:15buy0.20eurusdm1.40720.00000.00002009.07.01 13:111.40850.000.000.002.60
8621412009.07.01 12:30sell0.20eurusdm1.40550.00000.00002009.07.02 13:201.40440.000.00-0.032.20
8637812009.07.01 15:00sell0.40eurusdm1.41390.00000.00002009.07.01 16:421.41270.000.000.004.80
8645082009.07.01 16:43sell0.40eurusdm1.41250.00000.00002009.07.02 03:241.41140.000.00-0.064.40
8691302009.07.02 03:27buy0.20eurusdm1.41140.00000.00002009.07.02 06:321.41260.000.000.002.40
8692612009.07.02 04:06sell0.40eurusdm1.41150.00000.00002009.07.02 07:571.40960.000.000.007.60
8698842009.07.02 06:44buy0.20eurusdm1.41130.00000.00002009.07.02 07:271.41250.000.000.002.40
8726152009.07.02 13:31sell0.20eurusdm1.40450.00000.00002009.07.02 13:391.40350.000.000.002.00
8728962009.07.02 13:42buy0.40eurusdm1.40310.00000.00002009.07.02 13:531.40430.000.000.004.80
8732482009.07.02 14:06sell0.20eurusdm1.40490.00000.00002009.07.02 14:191.40370.000.000.002.40
8734402009.07.02 14:21buy0.40eurusdm1.40420.00000.00002009.07.09 17:221.40550.000.000.065.20
8787112009.07.02 23:32buy0.80eurusdm1.39530.00000.00002009.07.03 01:331.39660.000.000.0010.40
8787152009.07.02 23:34sell0.10eurusdm1.39500.00000.00002009.07.06 09:411.39310.000.000.001.90
8792542009.07.03 01:33buy0.80eurusdm1.39660.00000.00002009.07.03 02:501.39760.000.000.008.00
8802712009.07.03 07:09sell0.20eurusdm1.40090.00000.00002009.07.03 09:191.39980.000.000.002.20
8820912009.07.03 12:40sell0.20eurusdm1.40120.00000.00002009.07.03 13:351.40020.000.000.002.00
8830572009.07.03 17:40buy0.80eurusdm1.39770.00000.00002009.07.03 18:001.39890.000.000.009.60
8832652009.07.03 20:08buy0.80eurusdm1.39790.00000.00002009.07.06 06:181.39880.000.000.037.20
8856362009.07.06 06:50buy0.80eurusdm1.39810.00000.00002009.07.07 00:521.39890.000.000.036.40
8868732009.07.06 09:01sell0.10eurusdm1.39310.00000.00002009.07.06 09:411.39300.000.000.000.10
8871002009.07.06 09:28sell0.10eurusdm1.39190.00000.00002009.07.06 12:141.39020.000.000.001.70
8871402009.07.06 09:33buy1.60eurusdm1.39180.00000.00002009.07.06 09:421.39290.000.000.0017.60
8874162009.07.06 10:32buy1.60eurusdm1.39170.00000.00002009.07.06 14:491.39290.000.000.0019.20
8875742009.07.06 11:06sell0.10eurusdm1.39000.00000.00002009.07.06 12:141.39020.000.000.00-0.20
8879042009.07.06 12:10sell0.10eurusdm1.38900.00000.00002009.07.08 17:191.38390.000.000.005.10
8893602009.07.06 15:17buy1.60eurusdm1.39180.00000.00002009.07.06 16:051.39280.000.000.0016.00
8905742009.07.06 18:30sell0.20eurusdm1.39620.00000.00002009.07.06 18:481.39500.000.000.002.40
8906962009.07.06 18:55sell0.20eurusdm1.39600.00000.00002009.07.07 07:201.39470.000.00-0.012.60
8944652009.07.07 01:44buy0.80eurusdm1.39820.00000.00002009.07.07 11:001.39930.000.000.008.80
8980522009.07.07 09:56sell0.20eurusdm1.39600.00000.00002009.07.07 17:241.39490.000.000.002.20
8986732009.07.07 11:30buy0.80eurusdm1.39790.00000.00002009.07.07 11:481.39910.000.000.009.60
8999092009.07.07 13:33sell0.40eurusdm1.40290.00000.00002009.07.07 14:011.40160.000.000.005.20
9013832009.07.07 16:33buy0.80eurusdm1.39620.00000.00002009.07.09 10:431.39750.000.00-0.0110.40
9022582009.07.07 18:18sell0.20eurusdm1.39540.00000.00002009.07.07 18:481.39420.000.000.002.40
9062512009.07.08 00:53buy1.60eurusdm1.39240.00000.00002009.07.08 11:021.39340.000.000.0016.00
9118772009.07.08 13:27buy1.60eurusdm1.38940.00000.00002009.07.08 14:011.39060.000.000.0019.20
9131852009.07.08 16:03buy1.60eurusdm1.38980.00000.00002009.07.09 02:351.39080.000.00-0.0816.00
9138762009.07.08 16:26sell0.10eurusdm1.38690.00000.00002009.07.08 17:191.38390.000.000.003.00
9155692009.07.08 18:00sell0.10eurusdm1.38500.00000.00002009.07.08 19:531.38500.000.000.000.00
9205602009.07.09 02:31sell0.20eurusdm1.38980.00000.00002009.07.10 10:401.38850.000.000.002.60
9211692009.07.09 04:38buy1.60eurusdm1.38970.00000.00002009.07.09 05:381.39040.000.000.0011.20
9229962009.07.09 09:26sell0.40eurusdm1.39650.00000.00002009.07.09 09:391.39560.000.000.003.60
9232312009.07.09 10:24sell0.40eurusdm1.39610.00000.00002009.07.09 15:341.39480.000.000.005.20
9233942009.07.09 10:43buy0.80eurusdm1.39770.00000.00002009.07.09 12:551.39890.000.000.009.60
9250662009.07.09 14:31buy0.80eurusdm1.39750.00000.00002009.07.09 16:201.39860.000.000.008.80
9258622009.07.09 15:46sell0.40eurusdm1.39650.00000.00002009.07.10 07:511.39500.000.000.006.00
9277602009.07.09 19:03sell0.80eurusdm1.40420.00000.00002009.07.09 20:291.40300.000.000.009.60
9281802009.07.09 20:29sell0.80eurusdm1.40290.00000.00002009.07.10 00:071.40170.000.00-0.019.60
9305992009.07.10 04:05buy0.80eurusdm1.39740.00000.00002009.07.10 05:451.39860.000.000.009.60
9328582009.07.10 09:33buy1.60eurusdm1.39100.00000.00002009.07.10 12:411.39220.000.000.0019.20
9343162009.07.10 12:55buy1.60eurusdm1.39150.00000.00002009.07.10 13:451.39270.000.000.0019.20
9353752009.07.10 14:06buy1.60eurusdm1.39150.00000.00002009.07.10 14:491.39260.000.000.0017.60
9366592009.07.10 16:30buy1.60eurusdm1.39150.00000.00002009.07.10 16:461.39270.000.000.0019.20
  0.00 0.00 -0.08 450.40
Closed P/L: 450.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8654162009.07.01 18:10buy0.10eurusdm1.41780.00000.0000 1.39490.000.000.01-22.90
8703742009.07.02 08:00buy0.20eurusdm1.41030.00000.0000 1.39490.000.000.03-30.80
9164902009.07.08 19:35sell0.10eurusdm1.38350.00000.0000 1.39500.000.000.00-11.50
9281052009.07.09 20:02buy0.40eurusdm1.40370.00000.0000 1.39490.000.00-0.02-35.20
9312502009.07.10 07:01buy0.80eurusdm1.39800.00000.0000 1.39490.000.00-0.01-24.80
9337002009.07.10 11:40sell0.20eurusdm1.38990.00000.0000 1.39500.000.000.00-10.20
  0.00 0.00 0.01 -135.40
 Floating P/L: -135.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 997.68 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 450.32 Floating P/L: -135.39 Margin: 168.00
Balance: 4 448.00 Equity: 4 312.61 Free Margin: 4 144.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 462.43 Gross Loss: 12.11 Total Net Profit: 450.32
Profit Factor: 38.19 Expected Payoff: 4.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.80 (0.22%) Relative Drawdown: 0.22% (8.80)
 
Total Trades: 104 Short Positions (won %): 47 (89.36%) Long Positions (won %): 57 (82.46%)
Profit Trades (% of total): 89 (85.58%) Loss trades (% of total): 15 (14.42%)
Largest profit trade: 19.20 loss trade: -8.70
Average profit trade: 5.20 loss trade: -0.81
Maximum consecutive wins ($): 33 (302.38) consecutive losses ($): 8 (-2.50)
Maximal consecutive profit (count): 302.38 (33) consecutive loss (count): -8.70 (1)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 2