|Account: XXXXXXXXXX
|Name: Jairo XXXXXXXXXXX
|Currency: USD
|2009 July 10, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|797398
|2009.06.23 19:54
|balance
|Deposit
|3 997.68
|800679
|2009.06.24 02:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2009.06.24 02:57
|1.4086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|800780
|2009.06.24 03:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2009.06.24 04:04
|1.4095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|806805
|2009.06.24 12:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|2009.06.24 13:30
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|809436
|2009.06.24 15:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4029
|0.0000
|0.0000
|2009.06.24 15:51
|1.4041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|810009
|2009.06.24 16:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4032
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 00:23
|1.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|812405
|2009.06.24 18:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3987
|0.0000
|1.3962
|2009.06.24 19:18
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|813077
|2009.06.24 19:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|2009.06.24 19:35
|1.3913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|816489
|2009.06.25 00:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3941
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 00:36
|1.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|816491
|2009.06.25 00:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3943
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 00:21
|1.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|816500
|2009.06.25 00:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3945
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 00:33
|1.3948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|816571
|2009.06.25 00:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3950
|0.0000
|1.3977
|2009.06.25 07:17
|1.3977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|816600
|2009.06.25 00:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3945
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 00:38
|1.3943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|825350
|2009.06.25 21:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3988
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 21:55
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|825360
|2009.06.25 21:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 23:32
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|825366
|2009.06.25 21:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3987
|0.0000
|0.0000
|2009.06.25 21:58
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|825377
|2009.06.25 21:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3988
|0.0000
|1.3984
|2009.06.25 23:53
|1.3984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|827286
|2009.06.26 01:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4023
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 09:10
|1.4023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|827767
|2009.06.26 02:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4044
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 08:09
|1.4045
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|827777
|2009.06.26 02:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 13:39
|1.4104
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|829214
|2009.06.26 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4032
|0.0000
|0.0000
|2009.06.29 04:16
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|830890
|2009.06.26 12:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 13:39
|1.4105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|831059
|2009.06.26 13:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 13:54
|1.4080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|831077
|2009.06.26 13:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2009.06.26 13:39
|1.4105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|831320
|2009.06.26 13:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 04:14
|1.4114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|835479
|2009.06.29 01:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4042
|0.0000
|0.0000
|2009.06.29 11:50
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|835878
|2009.06.29 03:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4022
|0.0000
|0.0000
|2009.06.29 04:16
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|836055
|2009.06.29 03:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4006
|0.0000
|0.0000
|2009.06.29 07:50
|1.4006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|836872
|2009.06.29 07:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3988
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 02:52
|1.3988
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|839159
|2009.06.29 13:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|2009.06.29 14:46
|1.4047
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|839804
|2009.06.29 14:47
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4048
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 15:09
|1.4037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|845671
|2009.06.30 01:16
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 05:43
|1.4111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|845902
|2009.06.30 01:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 04:14
|1.4114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|846792
|2009.06.30 03:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:23
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|847575
|2009.06.30 06:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 08:36
|1.4099
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|848298
|2009.06.30 07:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:23
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848304
|2009.06.30 07:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:23
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848326
|2009.06.30 07:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:35
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848436
|2009.06.30 07:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:59
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848834
|2009.06.30 07:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 07:59
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848837
|2009.06.30 07:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 08:00
|1.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|848841
|2009.06.30 08:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 08:09
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|849005
|2009.06.30 08:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 13:16
|1.4129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|849631
|2009.06.30 09:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 09:29
|1.4098
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|850920
|2009.06.30 11:08
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 11:47
|1.4120
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|851139
|2009.06.30 11:47
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 13:59
|1.4106
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|851938
|2009.06.30 13:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 19:58
|1.4147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|854687
|2009.06.30 17:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|2009.06.30 17:10
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|854978
|2009.06.30 17:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4039
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 00:26
|1.4051
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|857529
|2009.07.01 00:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 07:59
|1.4066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|860321
|2009.07.01 07:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 08:32
|1.4079
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|861075
|2009.07.01 09:11
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 12:11
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|861101
|2009.07.01 09:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 13:11
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|862141
|2009.07.01 12:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 13:20
|1.4044
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.20
|863781
|2009.07.01 15:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 16:42
|1.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|864508
|2009.07.01 16:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 03:24
|1.4114
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.40
|869130
|2009.07.02 03:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 06:32
|1.4126
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|869261
|2009.07.02 04:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 07:57
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|869884
|2009.07.02 06:44
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 07:27
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|872615
|2009.07.02 13:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 13:39
|1.4035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|872896
|2009.07.02 13:42
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4031
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 13:53
|1.4043
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|873248
|2009.07.02 14:06
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 14:19
|1.4037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|873440
|2009.07.02 14:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4042
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 17:22
|1.4055
|0.00
|0.00
|0.06
|5.20
|878711
|2009.07.02 23:32
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3953
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 01:33
|1.3966
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|878715
|2009.07.02 23:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3950
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 09:41
|1.3931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|879254
|2009.07.03 01:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3966
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 02:50
|1.3976
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|880271
|2009.07.03 07:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4009
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 09:19
|1.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|882091
|2009.07.03 12:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4012
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 13:35
|1.4002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|883057
|2009.07.03 17:40
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 18:00
|1.3989
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|883265
|2009.07.03 20:08
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 06:18
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.03
|7.20
|885636
|2009.07.06 06:50
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3981
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 00:52
|1.3989
|0.00
|0.00
|0.03
|6.40
|886873
|2009.07.06 09:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 09:41
|1.3930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|887100
|2009.07.06 09:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3919
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 12:14
|1.3902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|887140
|2009.07.06 09:33
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 09:42
|1.3929
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|887416
|2009.07.06 10:32
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3917
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 14:49
|1.3929
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|887574
|2009.07.06 11:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3900
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 12:14
|1.3902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|887904
|2009.07.06 12:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3890
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 17:19
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|889360
|2009.07.06 15:17
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 16:05
|1.3928
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|890574
|2009.07.06 18:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 18:48
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|890696
|2009.07.06 18:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3960
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 07:20
|1.3947
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.60
|894465
|2009.07.07 01:44
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 11:00
|1.3993
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|898052
|2009.07.07 09:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3960
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 17:24
|1.3949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|898673
|2009.07.07 11:30
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 11:48
|1.3991
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|899909
|2009.07.07 13:33
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4029
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 14:01
|1.4016
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|901383
|2009.07.07 16:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 10:43
|1.3975
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.40
|902258
|2009.07.07 18:18
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3954
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 18:48
|1.3942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|906251
|2009.07.08 00:53
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3924
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 11:02
|1.3934
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|911877
|2009.07.08 13:27
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 14:01
|1.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|913185
|2009.07.08 16:03
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3898
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 02:35
|1.3908
|0.00
|0.00
|-0.08
|16.00
|913876
|2009.07.08 16:26
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 17:19
|1.3839
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|915569
|2009.07.08 18:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3850
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 19:53
|1.3850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|920560
|2009.07.09 02:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3898
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 10:40
|1.3885
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|921169
|2009.07.09 04:38
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3897
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 05:38
|1.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|922996
|2009.07.09 09:26
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 09:39
|1.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|923231
|2009.07.09 10:24
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 15:34
|1.3948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|923394
|2009.07.09 10:43
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 12:55
|1.3989
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|925066
|2009.07.09 14:31
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 16:20
|1.3986
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|925862
|2009.07.09 15:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 07:51
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|927760
|2009.07.09 19:03
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4042
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 20:29
|1.4030
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|928180
|2009.07.09 20:29
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4029
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 00:07
|1.4017
|0.00
|0.00
|-0.01
|9.60
|930599
|2009.07.10 04:05
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 05:45
|1.3986
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|932858
|2009.07.10 09:33
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 12:41
|1.3922
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|934316
|2009.07.10 12:55
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3915
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 13:45
|1.3927
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|935375
|2009.07.10 14:06
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3915
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 14:49
|1.3926
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|936659
|2009.07.10 16:30
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3915
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 16:46
|1.3927
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|0.00
|0.00
|-0.08
|450.40
|Closed P/L:
|450.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|865416
|2009.07.01 18:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|1.3949
|0.00
|0.00
|0.01
|-22.90
|870374
|2009.07.02 08:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|1.3949
|0.00
|0.00
|0.03
|-30.80
|916490
|2009.07.08 19:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|928105
|2009.07.09 20:02
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4037
|0.0000
|0.0000
|1.3949
|0.00
|0.00
|-0.02
|-35.20
|931250
|2009.07.10 07:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|1.3949
|0.00
|0.00
|-0.01
|-24.80
|933700
|2009.07.10 11:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3899
|0.0000
|0.0000
|1.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|0.00
|0.00
|0.01
|-135.40
|Floating P/L:
|-135.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 997.68
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|450.32
|Floating P/L:
|-135.39
|Margin:
|168.00
|Balance:
|4 448.00
|Equity:
|4 312.61
|Free Margin:
|4 144.61
|Details:
|Gross Profit:
|462.43
|Gross Loss:
|12.11
|Total Net Profit:
|450.32
|Profit Factor:
|38.19
|Expected Payoff:
|4.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.80 (0.22%)
|Relative Drawdown:
|0.22% (8.80)
|Total Trades:
|104
|Short Positions (won %):
|47 (89.36%)
|Long Positions (won %):
|57 (82.46%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (85.58%)
|Loss trades (% of total):
|15 (14.42%)
|Largest
|profit trade:
|19.20
|loss trade:
|-8.70
|Average
|profit trade:
|5.20
|loss trade:
|-0.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|33 (302.38)
|consecutive losses ($):
|8 (-2.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|302.38 (33)
|consecutive loss (count):
|-8.70 (1)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|2