Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD4
GoMarkets-Demo (Build 224)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80; Fast_MA_Period=25;
|Bars in test
|1742
|Ticks modelled
|5907641
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|9552.22
|Gross profit
|14065.03
|Gross loss
|-4512.81
|Profit factor
|3.12
|Expected payoff
|66.33
|Absolute drawdown
|2506.91
|Maximal drawdown
|5775.85 (24.82%)
|Relative drawdown
|24.82% (5775.85)
|Total trades
|144
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|144 (69.44%)
|Profit trades (% of total)
|100 (69.44%)
|Loss trades (% of total)
|44 (30.56%)
|Largest
|profit trade
|1470.51
|loss trade
|-412.00
|Average
|profit trade
|140.65
|loss trade
|-102.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (1081.20)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1685.07)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2004.26 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1685.07 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.02.26 16:00
|buy
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.28626
|2
|2009.02.26 16:40
|buy limit
|2
|0.12
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|3
|2009.02.26 17:01
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.28248
|4
|2009.02.26 17:07
|buy
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.28248
|5
|2009.02.26 17:07
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.28248
|6
|2009.02.26 17:47
|buy limit
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|7
|2009.02.27 01:48
|buy
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|8
|2009.02.27 01:48
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.27870
|9
|2009.02.27 01:48
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.27870
|10
|2009.02.27 02:28
|buy limit
|4
|0.23
|1.26754
|0.00000
|1.27474
|11
|2009.02.27 10:04
|buy
|4
|0.23
|1.26754
|0.00000
|1.27474
|12
|2009.02.27 10:04
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.27474
|13
|2009.02.27 10:04
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.27474
|14
|2009.02.27 10:04
|modify
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.27474
|15
|2009.02.27 10:44
|buy limit
|5
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.27492
|16
|2009.03.02 01:30
|buy
|5
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.27492
|17
|2009.03.02 01:30
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.27492
|18
|2009.03.02 01:30
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.27492
|19
|2009.03.02 01:30
|modify
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.27492
|20
|2009.03.02 01:30
|modify
|4
|0.23
|1.26754
|0.00000
|1.27492
|21
|2009.03.02 02:10
|buy limit
|6
|0.44
|1.25296
|0.00000
|1.26736
|22
|2009.03.03 18:13
|buy
|6
|0.44
|1.25296
|0.00000
|1.26736
|23
|2009.03.03 18:13
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.26736
|24
|2009.03.03 18:13
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.26736
|25
|2009.03.03 18:13
|modify
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.26736
|26
|2009.03.03 18:13
|modify
|4
|0.23
|1.26754
|0.00000
|1.26736
|27
|2009.03.03 18:13
|modify
|5
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.26736
|28
|2009.03.03 18:53
|buy limit
|7
|0.61
|1.24576
|0.00000
|1.26016
|29
|2009.03.04 02:47
|buy
|7
|0.61
|1.24576
|0.00000
|1.26016
|30
|2009.03.04 02:47
|modify
|1
|0.09
|1.27870
|0.00000
|1.26016
|31
|2009.03.04 02:47
|modify
|2
|0.12
|1.27492
|0.00000
|1.26016
|32
|2009.03.04 02:47
|modify
|3
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.26016
|33
|2009.03.04 02:47
|modify
|4
|0.23
|1.26754
|0.00000
|1.26016
|34
|2009.03.04 02:47
|modify
|5
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|35
|2009.03.04 02:47
|modify
|6
|0.44
|1.25296
|0.00000
|1.26016
|36
|2009.03.04 03:27
|buy limit
|8
|0.84
|1.23892
|0.00000
|1.25269
|37
|2009.03.04 18:30
|t/p
|1
|0.09
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-166.89
|19833.11
|38
|2009.03.04 18:30
|t/p
|2
|0.12
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-177.16
|19655.94
|39
|2009.03.04 18:30
|t/p
|3
|0.17
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-186.71
|19469.24
|40
|2009.03.04 18:30
|t/p
|4
|0.23
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-169.80
|19299.44
|41
|2009.03.04 18:30
|t/p
|5
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-0.06
|19299.38
|42
|2009.03.04 18:30
|t/p
|6
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|316.76
|19616.14
|43
|2009.03.04 18:30
|t/p
|7
|0.61
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|878.40
|20494.54
|44
|2009.03.04 18:30
|delete
|8
|0.84
|1.23892
|0.00000
|1.25269
|45
|2009.03.12 00:00
|buy
|9
|0.09
|1.28460
|0.00000
|1.29126
|46
|2009.03.12 00:40
|buy limit
|10
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28793
|47
|2009.03.12 01:25
|buy
|10
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28793
|48
|2009.03.12 01:25
|modify
|9
|0.09
|1.28460
|0.00000
|1.28793
|49
|2009.03.12 02:11
|buy limit
|11
|0.17
|1.27785
|0.00000
|1.28469
|50
|2009.03.12 08:43
|buy
|11
|0.17
|1.27785
|0.00000
|1.28469
|51
|2009.03.12 08:43
|modify
|9
|0.09
|1.28460
|0.00000
|1.28469
|52
|2009.03.12 08:43
|modify
|10
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28469
|53
|2009.03.12 09:24
|buy limit
|12
|0.23
|1.27443
|0.00000
|1.28127
|54
|2009.03.12 10:02
|buy
|12
|0.23
|1.27443
|0.00000
|1.28127
|55
|2009.03.12 10:02
|modify
|9
|0.09
|1.28460
|0.00000
|1.28127
|56
|2009.03.12 10:02
|modify
|10
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|57
|2009.03.12 10:02
|modify
|11
|0.17
|1.27785
|0.00000
|1.28127
|58
|2009.03.12 10:42
|buy limit
|13
|0.32
|1.26741
|0.00000
|1.28145
|59
|2009.03.12 13:58
|t/p
|9
|0.09
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|-29.97
|20464.57
|60
|2009.03.12 13:58
|t/p
|10
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|0.00
|20464.57
|61
|2009.03.12 13:58
|t/p
|11
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|58.14
|20522.71
|62
|2009.03.12 13:58
|t/p
|12
|0.23
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|157.32
|20680.03
|63
|2009.03.12 13:58
|delete
|13
|0.32
|1.26741
|0.00000
|1.28145
|64
|2009.03.12 13:58
|buy
|14
|0.09
|1.28144
|0.00000
|1.28846
|65
|2009.03.12 14:38
|buy limit
|15
|0.12
|1.27793
|0.00000
|1.28495
|66
|2009.03.12 15:17
|buy
|15
|0.12
|1.27793
|0.00000
|1.28495
|67
|2009.03.12 15:17
|modify
|14
|0.09
|1.28144
|0.00000
|1.28495
|68
|2009.03.12 15:57
|buy limit
|16
|0.17
|1.27442
|0.00000
|1.28144
|69
|2009.03.12 16:19
|buy
|16
|0.17
|1.27442
|0.00000
|1.28144
|70
|2009.03.12 16:19
|modify
|14
|0.09
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|71
|2009.03.12 16:19
|modify
|15
|0.12
|1.27793
|0.00000
|1.28144
|72
|2009.03.12 16:59
|buy limit
|17
|0.23
|1.27091
|0.00000
|1.27793
|73
|2009.03.12 18:56
|t/p
|14
|0.09
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|0.00
|20680.03
|74
|2009.03.12 18:56
|t/p
|15
|0.12
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|42.12
|20722.15
|75
|2009.03.12 18:56
|t/p
|16
|0.17
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|119.34
|20841.49
|76
|2009.03.12 18:56
|delete
|17
|0.23
|1.27091
|0.00000
|1.27793
|77
|2009.03.12 18:56
|buy
|18
|0.09
|1.28156
|0.00000
|1.28858
|78
|2009.03.12 19:36
|buy limit
|19
|0.12
|1.27805
|0.00000
|1.28507
|79
|2009.03.12 21:12
|t/p
|18
|0.09
|1.28858
|0.00000
|1.28858
|63.18
|20904.67
|80
|2009.03.12 21:12
|delete
|19
|0.12
|1.27805
|0.00000
|1.28507
|81
|2009.03.12 21:12
|buy
|20
|0.09
|1.28873
|0.00000
|1.29575
|82
|2009.03.12 21:52
|buy limit
|21
|0.12
|1.28522
|0.00000
|1.29224
|83
|2009.03.16 01:00
|buy
|21
|0.12
|1.28522
|0.00000
|1.29224
|84
|2009.03.16 01:00
|modify
|20
|0.09
|1.28873
|0.00000
|1.29224
|85
|2009.03.16 01:40
|buy limit
|22
|0.17
|1.28180
|0.00000
|1.28864
|86
|2009.03.16 08:40
|t/p
|20
|0.09
|1.29224
|0.00000
|1.29224
|31.57
|20936.24
|87
|2009.03.16 08:40
|t/p
|21
|0.12
|1.29224
|0.00000
|1.29224
|84.24
|21020.48
|88
|2009.03.16 08:40
|delete
|22
|0.17
|1.28180
|0.00000
|1.28864
|89
|2009.03.16 08:40
|buy
|23
|0.09
|1.29237
|0.00000
|1.29921
|90
|2009.03.16 09:20
|buy limit
|24
|0.12
|1.28895
|0.00000
|1.29579
|91
|2009.03.16 12:02
|t/p
|23
|0.09
|1.29921
|0.00000
|1.29921
|61.56
|21082.04
|92
|2009.03.16 12:02
|delete
|24
|0.12
|1.28895
|0.00000
|1.29579
|93
|2009.03.16 12:02
|buy
|25
|0.09
|1.29955
|0.00000
|1.30639
|94
|2009.03.16 12:42
|buy limit
|26
|0.12
|1.29604
|0.00000
|1.30306
|95
|2009.03.16 14:20
|t/p
|25
|0.09
|1.30639
|0.00000
|1.30639
|61.56
|21143.60
|96
|2009.03.16 14:20
|delete
|26
|0.12
|1.29604
|0.00000
|1.30306
|97
|2009.03.16 14:20
|buy
|27
|0.09
|1.30650
|0.00000
|1.31352
|98
|2009.03.16 15:00
|buy limit
|28
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.31001
|99
|2009.03.16 15:24
|buy
|28
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.31001
|100
|2009.03.16 15:24
|modify
|27
|0.09
|1.30650
|0.00000
|1.31001
|101
|2009.03.16 16:04
|buy limit
|29
|0.17
|1.29948
|0.00000
|1.30650
|102
|2009.03.16 16:30
|buy
|29
|0.17
|1.29948
|0.00000
|1.30650
|103
|2009.03.16 16:30
|modify
|27
|0.09
|1.30650
|0.00000
|1.30650
|104
|2009.03.16 16:30
|modify
|28
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.30650
|105
|2009.03.16 17:10
|buy limit
|30
|0.23
|1.29597
|0.00000
|1.30299
|106
|2009.03.16 21:41
|buy
|30
|0.23
|1.29597
|0.00000
|1.30299
|107
|2009.03.16 21:41
|modify
|27
|0.09
|1.30650
|0.00000
|1.30299
|108
|2009.03.16 21:41
|modify
|28
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|109
|2009.03.16 21:41
|modify
|29
|0.17
|1.29948
|0.00000
|1.30299
|110
|2009.03.16 22:21
|buy limit
|31
|0.32
|1.28895
|0.00000
|1.30308
|111
|2009.03.17 07:22
|t/p
|27
|0.09
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|-31.60
|21112.00
|112
|2009.03.17 07:22
|t/p
|28
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|-0.01
|21111.99
|113
|2009.03.17 07:22
|t/p
|29
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|59.65
|21171.65
|114
|2009.03.17 07:22
|t/p
|30
|0.23
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|161.44
|21333.09
|115
|2009.03.17 07:22
|delete
|31
|0.32
|1.28895
|0.00000
|1.30308
|116
|2009.03.17 07:22
|buy
|32
|0.10
|1.30316
|0.00000
|1.31018
|117
|2009.03.17 08:02
|buy limit
|33
|0.14
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|118
|2009.03.17 08:22
|modify
|33
|0.14
|1.29965
|0.00000
|1.30667
|119
|2009.03.17 08:34
|buy
|33
|0.14
|1.29965
|0.00000
|1.30667
|120
|2009.03.17 08:34
|modify
|32
|0.10
|1.30316
|0.00000
|1.30667
|121
|2009.03.17 09:14
|buy limit
|34
|0.19
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|122
|2009.03.17 14:06
|buy
|34
|0.19
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|123
|2009.03.17 14:06
|modify
|32
|0.10
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|124
|2009.03.17 14:06
|modify
|33
|0.14
|1.29965
|0.00000
|1.30316
|125
|2009.03.17 14:46
|buy limit
|35
|0.26
|1.29263
|0.00000
|1.29965
|126
|2009.03.18 00:38
|t/p
|32
|0.10
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|-0.01
|21333.08
|127
|2009.03.18 00:38
|t/p
|33
|0.14
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|49.13
|21382.21
|128
|2009.03.18 00:38
|t/p
|34
|0.19
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|133.36
|21515.57
|129
|2009.03.18 00:38
|delete
|35
|0.26
|1.29263
|0.00000
|1.29965
|130
|2009.03.18 00:38
|buy
|36
|0.10
|1.30329
|0.00000
|1.30995
|131
|2009.03.18 01:19
|buy limit
|37
|0.14
|1.29996
|0.00000
|1.30662
|132
|2009.03.18 09:49
|buy
|37
|0.14
|1.29996
|0.00000
|1.30662
|133
|2009.03.18 09:49
|modify
|36
|0.10
|1.30329
|0.00000
|1.30662
|134
|2009.03.18 10:29
|buy limit
|38
|0.19
|1.29663
|0.00000
|1.30329
|135
|2009.03.18 14:25
|t/p
|36
|0.10
|1.30662
|0.00000
|1.30662
|33.30
|21548.87
|136
|2009.03.18 14:25
|t/p
|37
|0.14
|1.30662
|0.00000
|1.30662
|93.24
|21642.11
|137
|2009.03.18 14:25
|delete
|38
|0.19
|1.29663
|0.00000
|1.30329
|138
|2009.03.18 14:25
|buy
|39
|0.10
|1.30682
|0.00000
|1.31348
|139
|2009.03.18 14:49
|t/p
|39
|0.10
|1.31348
|0.00000
|1.31348
|66.60
|21708.71
|140
|2009.03.18 14:49
|buy
|40
|0.10
|1.31360
|0.00000
|1.32044
|141
|2009.03.18 15:29
|buy limit
|41
|0.14
|1.31018
|0.00000
|1.31702
|142
|2009.03.18 17:38
|buy
|41
|0.14
|1.31018
|0.00000
|1.31702
|143
|2009.03.18 17:38
|modify
|40
|0.10
|1.31360
|0.00000
|1.31702
|144
|2009.03.18 18:18
|buy limit
|42
|0.19
|1.30676
|0.00000
|1.31360
|145
|2009.03.18 20:18
|t/p
|40
|0.10
|1.31702
|0.00000
|1.31702
|34.20
|21742.91
|146
|2009.03.18 20:18
|t/p
|41
|0.14
|1.31702
|0.00000
|1.31702
|95.76
|21838.67
|147
|2009.03.18 20:18
|delete
|42
|0.19
|1.30676
|0.00000
|1.31360
|148
|2009.03.18 20:18
|buy
|43
|0.10
|1.33200
|0.00000
|1.33920
|149
|2009.03.18 20:32
|t/p
|43
|0.10
|1.33920
|0.00000
|1.33920
|72.00
|21910.67
|150
|2009.03.18 20:32
|buy
|44
|0.10
|1.33932
|0.00000
|1.34652
|151
|2009.03.18 21:08
|t/p
|44
|0.10
|1.34652
|0.00000
|1.34652
|72.00
|21982.67
|152
|2009.03.18 21:08
|buy
|45
|0.10
|1.34670
|0.00000
|1.35408
|153
|2009.03.18 21:48
|buy limit
|46
|0.14
|1.34301
|0.00000
|1.35039
|154
|2009.03.19 03:37
|buy
|46
|0.14
|1.34301
|0.00000
|1.35039
|155
|2009.03.19 03:37
|modify
|45
|0.10
|1.34670
|0.00000
|1.35039
|156
|2009.03.19 04:17
|buy limit
|47
|0.19
|1.33932
|0.00000
|1.34670
|157
|2009.03.19 10:03
|t/p
|45
|0.10
|1.35039
|0.00000
|1.35039
|36.87
|22019.54
|158
|2009.03.19 10:03
|t/p
|46
|0.14
|1.35039
|0.00000
|1.35039
|103.32
|22122.86
|159
|2009.03.19 10:03
|delete
|47
|0.19
|1.33932
|0.00000
|1.34670
|160
|2009.03.19 10:03
|buy
|48
|0.10
|1.35050
|0.00000
|1.35788
|161
|2009.03.19 10:44
|buy limit
|49
|0.14
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|162
|2009.03.19 10:47
|modify
|49
|0.14
|1.34681
|0.00000
|1.35419
|163
|2009.03.19 11:14
|buy
|49
|0.14
|1.34681
|0.00000
|1.35419
|164
|2009.03.19 11:14
|modify
|48
|0.10
|1.35050
|0.00000
|1.35419
|165
|2009.03.19 11:54
|buy limit
|50
|0.19
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|166
|2009.03.19 13:42
|t/p
|48
|0.10
|1.35419
|0.00000
|1.35419
|36.90
|22159.76
|167
|2009.03.19 13:42
|t/p
|49
|0.14
|1.35419
|0.00000
|1.35419
|103.32
|22263.08
|168
|2009.03.19 13:42
|delete
|50
|0.19
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|169
|2009.03.19 13:42
|buy
|51
|0.10
|1.35430
|0.00000
|1.36186
|170
|2009.03.19 13:53
|t/p
|51
|0.10
|1.36186
|0.00000
|1.36186
|75.60
|22338.68
|171
|2009.03.19 13:53
|buy
|52
|0.10
|1.36203
|0.00000
|1.36959
|172
|2009.03.19 14:33
|buy limit
|53
|0.14
|1.35816
|0.00000
|1.36590
|173
|2009.03.19 16:34
|t/p
|52
|0.10
|1.36959
|0.00000
|1.36959
|75.60
|22414.28
|174
|2009.03.19 16:34
|delete
|53
|0.14
|1.35816
|0.00000
|1.36590
|175
|2009.03.19 16:34
|buy
|54
|0.10
|1.36991
|0.00000
|1.37765
|176
|2009.03.19 17:14
|buy limit
|55
|0.14
|1.36604
|0.00000
|1.37378
|177
|2009.03.19 19:57
|buy
|55
|0.14
|1.36604
|0.00000
|1.37378
|178
|2009.03.19 19:57
|modify
|54
|0.10
|1.36991
|0.00000
|1.37378
|179
|2009.03.19 20:37
|buy limit
|56
|0.19
|1.36217
|0.00000
|1.36991
|180
|2009.03.20 03:59
|buy
|56
|0.19
|1.36217
|0.00000
|1.36991
|181
|2009.03.20 03:59
|modify
|54
|0.10
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|182
|2009.03.20 03:59
|modify
|55
|0.14
|1.36604
|0.00000
|1.36991
|183
|2009.03.20 04:39
|buy limit
|57
|0.26
|1.35839
|0.00000
|1.36595
|184
|2009.03.20 09:39
|t/p
|54
|0.10
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|-0.01
|22414.27
|185
|2009.03.20 09:39
|t/p
|55
|0.14
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|54.17
|22468.44
|186
|2009.03.20 09:39
|t/p
|56
|0.19
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|147.06
|22615.50
|187
|2009.03.20 09:39
|delete
|57
|0.26
|1.35839
|0.00000
|1.36595
|188
|2009.03.20 09:39
|buy
|58
|0.10
|1.37004
|0.00000
|1.37760
|189
|2009.03.20 10:19
|buy limit
|59
|0.14
|1.36626
|0.00000
|1.37382
|190
|2009.03.20 12:12
|buy
|59
|0.14
|1.36626
|0.00000
|1.37382
|191
|2009.03.20 12:12
|modify
|58
|0.10
|1.37004
|0.00000
|1.37382
|192
|2009.03.20 12:52
|buy limit
|60
|0.19
|1.35078
|0.00000
|1.35852
|193
|2009.03.20 12:57
|modify
|60
|0.19
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|194
|2009.03.20 13:15
|modify
|60
|0.19
|1.35852
|0.00000
|1.36626
|195
|2009.03.20 13:18
|buy
|60
|0.19
|1.35852
|0.00000
|1.36626
|196
|2009.03.20 13:18
|modify
|58
|0.10
|1.37004
|0.00000
|1.36626
|197
|2009.03.20 13:18
|modify
|59
|0.14
|1.36626
|0.00000
|1.36626
|198
|2009.03.20 13:58
|buy limit
|61
|0.26
|1.35078
|0.00000
|1.35852
|199
|2009.03.20 13:58
|modify
|61
|0.26
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|200
|2009.03.20 15:11
|buy
|61
|0.26
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|201
|2009.03.20 15:11
|modify
|58
|0.10
|1.37004
|0.00000
|1.36239
|202
|2009.03.20 15:11
|modify
|59
|0.14
|1.36626
|0.00000
|1.36239
|203
|2009.03.20 15:11
|modify
|60
|0.19
|1.35852
|0.00000
|1.36239
|204
|2009.03.20 15:51
|t/p
|58
|0.10
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|-76.50
|22539.00
|205
|2009.03.20 15:51
|t/p
|59
|0.14
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|-54.18
|22484.82
|206
|2009.03.20 15:51
|t/p
|60
|0.19
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|73.53
|22558.35
|207
|2009.03.20 15:51
|t/p
|61
|0.26
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|201.24
|22759.59
|208
|2009.04.03 00:00
|buy
|62
|0.10
|1.34651
|0.00000
|1.35425
|209
|2009.04.03 00:40
|buy limit
|63
|0.14
|1.34264
|0.00000
|1.35038
|210
|2009.04.03 04:18
|buy
|63
|0.14
|1.34264
|0.00000
|1.35038
|211
|2009.04.03 04:18
|modify
|62
|0.10
|1.34651
|0.00000
|1.35038
|212
|2009.04.03 04:58
|buy limit
|64
|0.19
|1.33877
|0.00000
|1.34651
|213
|2009.04.03 14:49
|buy
|64
|0.19
|1.33877
|0.00000
|1.34651
|214
|2009.04.03 14:49
|modify
|62
|0.10
|1.34651
|0.00000
|1.34651
|215
|2009.04.03 14:49
|modify
|63
|0.14
|1.34264
|0.00000
|1.34651
|216
|2009.04.03 15:29
|buy limit
|65
|0.26
|1.33481
|0.00000
|1.34273
|217
|2009.04.03 20:28
|t/p
|62
|0.10
|1.34651
|0.00000
|1.34651
|0.00
|22759.59
|218
|2009.04.03 20:28
|t/p
|63
|0.14
|1.34651
|0.00000
|1.34651
|54.18
|22813.77
|219
|2009.04.03 20:28
|t/p
|64
|0.19
|1.34651
|0.00000
|1.34651
|147.06
|22960.83
|220
|2009.04.03 20:28
|delete
|65
|0.26
|1.33481
|0.00000
|1.34273
|221
|2009.04.03 20:28
|buy
|66
|0.10
|1.34662
|0.00000
|1.35454
|222
|2009.04.03 21:08
|buy limit
|67
|0.14
|1.34266
|0.00000
|1.35058
|223
|2009.04.06 00:06
|t/p
|66
|0.10
|1.35454
|0.00000
|1.35454
|79.19
|23040.02
|224
|2009.04.06 00:06
|delete
|67
|0.14
|1.34266
|0.00000
|1.35058
|225
|2009.04.06 00:06
|buy
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.36225
|226
|2009.04.06 00:46
|buy limit
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.35847
|227
|2009.04.06 11:59
|buy
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.35847
|228
|2009.04.06 11:59
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.35847
|229
|2009.04.06 12:39
|buy limit
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.35478
|230
|2009.04.06 14:57
|buy
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.35478
|231
|2009.04.06 14:57
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.35478
|232
|2009.04.06 14:58
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.35478
|233
|2009.04.06 15:38
|buy limit
|71
|0.26
|1.33930
|0.00000
|1.34704
|234
|2009.04.06 15:38
|modify
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.35091
|235
|2009.04.06 16:21
|buy
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.35091
|236
|2009.04.06 16:21
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.35091
|237
|2009.04.06 16:21
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.35091
|238
|2009.04.06 16:21
|modify
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.35091
|239
|2009.04.06 17:01
|buy limit
|72
|0.36
|1.33525
|0.00000
|1.35109
|240
|2009.04.07 01:34
|buy
|72
|0.36
|1.33525
|0.00000
|1.35109
|241
|2009.04.07 01:34
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.35109
|242
|2009.04.07 01:34
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.35109
|243
|2009.04.07 01:34
|modify
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.35109
|244
|2009.04.07 01:34
|modify
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.35109
|245
|2009.04.07 02:14
|buy limit
|73
|0.50
|1.32751
|0.00000
|1.34308
|246
|2009.04.07 11:15
|buy
|73
|0.50
|1.32751
|0.00000
|1.34308
|247
|2009.04.07 11:15
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.34308
|248
|2009.04.07 11:15
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.34308
|249
|2009.04.07 11:15
|modify
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.34308
|250
|2009.04.07 11:15
|modify
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.34308
|251
|2009.04.07 11:15
|modify
|72
|0.36
|1.33525
|0.00000
|1.34308
|252
|2009.04.07 11:55
|buy limit
|74
|0.69
|1.31959
|0.00000
|1.33543
|253
|2009.04.08 02:37
|buy
|74
|0.69
|1.31959
|0.00000
|1.33543
|254
|2009.04.08 02:37
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.33543
|255
|2009.04.08 02:37
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.33543
|256
|2009.04.08 02:37
|modify
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.33543
|257
|2009.04.08 02:37
|modify
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.33543
|258
|2009.04.08 02:37
|modify
|72
|0.36
|1.33525
|0.00000
|1.33543
|259
|2009.04.08 02:37
|modify
|73
|0.50
|1.32751
|0.00000
|1.33543
|260
|2009.04.08 03:17
|buy limit
|75
|0.95
|1.31185
|0.00000
|1.32733
|261
|2009.04.10 01:25
|buy
|75
|0.95
|1.31185
|0.00000
|1.32733
|262
|2009.04.10 01:25
|modify
|68
|0.10
|1.35469
|0.00000
|1.32733
|263
|2009.04.10 01:25
|modify
|69
|0.14
|1.35091
|0.00000
|1.32733
|264
|2009.04.10 01:25
|modify
|70
|0.19
|1.34704
|0.00000
|1.32733
|265
|2009.04.10 01:25
|modify
|71
|0.26
|1.34317
|0.00000
|1.32733
|266
|2009.04.10 01:25
|modify
|72
|0.36
|1.33525
|0.00000
|1.32733
|267
|2009.04.10 01:25
|modify
|73
|0.50
|1.32751
|0.00000
|1.32733
|268
|2009.04.10 01:25
|modify
|74
|0.69
|1.31959
|0.00000
|1.32733
|269
|2009.04.10 02:05
|buy limit
|76
|1.31
|1.29673
|0.00000
|1.32697
|270
|2009.04.13 14:30
|t/p
|68
|0.10
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-273.66
|22766.36
|271
|2009.04.13 14:30
|t/p
|69
|0.14
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-330.21
|22436.15
|272
|2009.04.13 14:30
|t/p
|70
|0.19
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-374.61
|22061.54
|273
|2009.04.13 14:30
|t/p
|71
|0.26
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-412.00
|21649.54
|274
|2009.04.13 14:30
|t/p
|72
|0.36
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-285.31
|21364.22
|275
|2009.04.13 14:30
|t/p
|73
|0.50
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|-9.27
|21354.95
|276
|2009.04.13 14:30
|t/p
|74
|0.69
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|533.75
|21888.70
|277
|2009.04.13 14:30
|t/p
|75
|0.95
|1.32733
|0.00000
|1.32733
|1470.51
|23359.22
|278
|2009.04.13 14:30
|delete
|76
|1.31
|1.29673
|0.00000
|1.32697
|279
|2009.04.14 12:00
|buy
|77
|0.10
|1.33021
|0.00000
|1.33777
|280
|2009.04.14 12:40
|buy limit
|78
|0.14
|1.32265
|0.00000
|1.33021
|281
|2009.04.14 12:57
|modify
|78
|0.14
|1.32643
|0.00000
|1.33399
|282
|2009.04.14 14:17
|buy
|78
|0.14
|1.32643
|0.00000
|1.33399
|283
|2009.04.14 14:17
|modify
|77
|0.10
|1.33021
|0.00000
|1.33399
|284
|2009.04.14 14:57
|buy limit
|79
|0.19
|1.31869
|0.00000
|1.32643
|285
|2009.04.14 15:04
|modify
|79
|0.19
|1.32256
|0.00000
|1.33030
|286
|2009.04.15 03:31
|buy
|79
|0.19
|1.32256
|0.00000
|1.33030
|287
|2009.04.15 03:31
|modify
|77
|0.10
|1.33021
|0.00000
|1.33030
|288
|2009.04.15 03:31
|modify
|78
|0.14
|1.32643
|0.00000
|1.33030
|289
|2009.04.15 04:11
|buy limit
|80
|0.26
|1.31878
|0.00000
|1.32634
|290
|2009.04.15 13:49
|buy
|80
|0.26
|1.31878
|0.00000
|1.32634
|291
|2009.04.15 13:49
|modify
|77
|0.10
|1.33021
|0.00000
|1.32634
|292
|2009.04.15 13:49
|modify
|78
|0.14
|1.32643
|0.00000
|1.32634
|293
|2009.04.15 13:49
|modify
|79
|0.19
|1.32256
|0.00000
|1.32634
|294
|2009.04.15 14:29
|buy limit
|81
|0.36
|1.31104
|0.00000
|1.32652
|295
|2009.04.16 02:53
|t/p
|77
|0.10
|1.32634
|0.00000
|1.32634
|-38.74
|23320.48
|296
|2009.04.16 02:53
|t/p
|78
|0.14
|1.32634
|0.00000
|1.32634
|-1.31
|23319.17
|297
|2009.04.16 02:53
|t/p
|79
|0.19
|1.32634
|0.00000
|1.32634
|71.77
|23390.94
|298
|2009.04.16 02:53
|t/p
|80
|0.26
|1.32634
|0.00000
|1.32634
|196.49
|23587.43
|299
|2009.04.16 02:53
|delete
|81
|0.36
|1.31104
|0.00000
|1.32652
|300
|2009.04.16 02:53
|buy
|82
|0.11
|1.32649
|0.00000
|1.33351
|301
|2009.04.16 03:33
|buy limit
|83
|0.15
|1.32298
|0.00000
|1.33000
|302
|2009.04.16 04:00
|buy
|83
|0.15
|1.32298
|0.00000
|1.33000
|303
|2009.04.16 04:00
|modify
|82
|0.11
|1.32649
|0.00000
|1.33000
|304
|2009.04.16 04:40
|buy limit
|84
|0.21
|1.31596
|0.00000
|1.32298
|305
|2009.04.16 04:51
|modify
|84
|0.21
|1.31947
|0.00000
|1.32649
|306
|2009.04.16 06:52
|buy
|84
|0.21
|1.31947
|0.00000
|1.32649
|307
|2009.04.16 06:52
|modify
|82
|0.11
|1.32649
|0.00000
|1.32649
|308
|2009.04.16 06:52
|modify
|83
|0.15
|1.32298
|0.00000
|1.32649
|309
|2009.04.16 07:32
|buy limit
|85
|0.29
|1.31596
|0.00000
|1.32298
|310
|2009.04.16 09:42
|buy
|85
|0.29
|1.31596
|0.00000
|1.32298
|311
|2009.04.16 09:42
|modify
|82
|0.11
|1.32649
|0.00000
|1.32298
|312
|2009.04.16 09:42
|modify
|83
|0.15
|1.32298
|0.00000
|1.32298
|313
|2009.04.16 09:42
|modify
|84
|0.21
|1.31947
|0.00000
|1.32298
|314
|2009.04.16 10:22
|buy limit
|86
|0.40
|1.30894
|0.00000
|1.32307
|315
|2009.04.16 15:08
|t/p
|82
|0.11
|1.32298
|0.00000
|1.32298
|-38.61
|23548.82
|316
|2009.04.16 15:08
|t/p
|83
|0.15
|1.32298
|0.00000
|1.32298
|0.00
|23548.82
|317
|2009.04.16 15:08
|t/p
|84
|0.21
|1.32298
|0.00000
|1.32298
|73.71
|23622.53
|318
|2009.04.16 15:08
|t/p
|85
|0.29
|1.32298
|0.00000
|1.32298
|203.58
|23826.11
|319
|2009.04.16 15:08
|delete
|86
|0.40
|1.30894
|0.00000
|1.32307
|320
|2009.04.24 08:00
|buy
|87
|0.11
|1.31785
|0.00000
|1.32397
|321
|2009.04.24 08:40
|buy limit
|88
|0.15
|1.31479
|0.00000
|1.32091
|322
|2009.04.24 10:20
|t/p
|87
|0.11
|1.32397
|0.00000
|1.32397
|67.32
|23893.43
|323
|2009.04.24 10:20
|delete
|88
|0.15
|1.31479
|0.00000
|1.32091
|324
|2009.04.24 10:20
|buy
|89
|0.11
|1.32409
|0.00000
|1.33039
|325
|2009.04.24 11:00
|buy limit
|90
|0.15
|1.32094
|0.00000
|1.32724
|326
|2009.04.24 14:38
|buy
|90
|0.15
|1.32094
|0.00000
|1.32724
|327
|2009.04.24 14:38
|modify
|89
|0.11
|1.32409
|0.00000
|1.32724
|328
|2009.04.24 15:17
|t/p
|89
|0.11
|1.32724
|0.00000
|1.32724
|34.65
|23928.08
|329
|2009.04.24 15:17
|t/p
|90
|0.15
|1.32724
|0.00000
|1.32724
|94.50
|24022.58
|330
|2009.04.24 15:17
|buy
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.33366
|331
|2009.04.24 15:57
|buy limit
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.33051
|332
|2009.04.24 20:07
|buy
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.33051
|333
|2009.04.24 20:07
|modify
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.33051
|334
|2009.04.24 20:47
|buy limit
|93
|0.21
|1.32106
|0.00000
|1.32736
|335
|2009.04.27 02:10
|buy
|93
|0.21
|1.32106
|0.00000
|1.32736
|336
|2009.04.27 02:10
|modify
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.32736
|337
|2009.04.27 02:10
|modify
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.32736
|338
|2009.04.27 02:50
|buy limit
|94
|0.29
|1.31512
|0.00000
|1.32106
|339
|2009.04.27 02:57
|modify
|94
|0.29
|1.31809
|0.00000
|1.32403
|340
|2009.04.27 04:01
|buy
|94
|0.29
|1.31809
|0.00000
|1.32403
|341
|2009.04.27 04:01
|modify
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.32403
|342
|2009.04.27 04:01
|modify
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.32403
|343
|2009.04.27 04:01
|modify
|93
|0.21
|1.32106
|0.00000
|1.32403
|344
|2009.04.27 04:41
|buy limit
|95
|0.40
|1.31215
|0.00000
|1.32403
|345
|2009.04.27 09:01
|buy
|95
|0.40
|1.31215
|0.00000
|1.32403
|346
|2009.04.27 09:41
|buy limit
|96
|0.55
|1.30621
|0.00000
|1.31818
|347
|2009.04.27 19:10
|buy
|96
|0.55
|1.30621
|0.00000
|1.31818
|348
|2009.04.27 19:10
|modify
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.31818
|349
|2009.04.27 19:10
|modify
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.31818
|350
|2009.04.27 19:10
|modify
|93
|0.21
|1.32106
|0.00000
|1.31818
|351
|2009.04.27 19:10
|modify
|94
|0.29
|1.31809
|0.00000
|1.31818
|352
|2009.04.27 19:10
|modify
|95
|0.40
|1.31215
|0.00000
|1.31818
|353
|2009.04.27 19:50
|buy limit
|97
|0.76
|1.29397
|0.00000
|1.30630
|354
|2009.04.27 21:32
|modify
|97
|0.76
|1.30009
|0.00000
|1.31242
|355
|2009.04.28 02:18
|buy
|97
|0.76
|1.30009
|0.00000
|1.31242
|356
|2009.04.28 02:18
|modify
|91
|0.11
|1.32736
|0.00000
|1.31242
|357
|2009.04.28 02:18
|modify
|92
|0.15
|1.32421
|0.00000
|1.31242
|358
|2009.04.28 02:18
|modify
|93
|0.21
|1.32106
|0.00000
|1.31242
|359
|2009.04.28 02:18
|modify
|94
|0.29
|1.31809
|0.00000
|1.31242
|360
|2009.04.28 02:18
|modify
|95
|0.40
|1.31215
|0.00000
|1.31242
|361
|2009.04.28 02:18
|modify
|96
|0.55
|1.30621
|0.00000
|1.31242
|362
|2009.04.28 02:58
|buy limit
|98
|1.05
|1.29415
|0.00000
|1.30612
|363
|2009.04.28 19:35
|t/p
|91
|0.11
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|-164.36
|23858.22
|364
|2009.04.28 19:35
|t/p
|92
|0.15
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|-176.88
|23681.34
|365
|2009.04.28 19:35
|t/p
|93
|0.21
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|-181.46
|23499.88
|366
|2009.04.28 19:35
|t/p
|94
|0.29
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|-164.46
|23335.43
|367
|2009.04.28 19:35
|t/p
|95
|0.40
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|10.76
|23346.19
|368
|2009.04.28 19:35
|t/p
|96
|0.55
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|341.50
|23687.69
|369
|2009.04.28 19:35
|t/p
|97
|0.76
|1.31242
|0.00000
|1.31242
|937.08
|24624.77
|370
|2009.04.28 19:35
|delete
|98
|1.05
|1.29415
|0.00000
|1.30612
|371
|2009.05.01 12:00
|buy
|99
|0.11
|1.32490
|0.00000
|1.33102
|372
|2009.05.01 12:40
|buy limit
|100
|0.15
|1.32184
|0.00000
|1.32796
|373
|2009.05.01 12:44
|t/p
|99
|0.11
|1.33102
|0.00000
|1.33102
|67.32
|24692.09
|374
|2009.05.01 12:44
|delete
|100
|0.15
|1.32184
|0.00000
|1.32796
|375
|2009.05.01 12:44
|buy
|101
|0.11
|1.33114
|0.00000
|1.33726
|376
|2009.05.01 13:24
|buy limit
|102
|0.15
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|377
|2009.05.01 13:42
|modify
|102
|0.15
|1.32808
|0.00000
|1.33420
|378
|2009.05.01 14:03
|buy
|102
|0.15
|1.32808
|0.00000
|1.33420
|379
|2009.05.01 14:03
|modify
|101
|0.11
|1.33114
|0.00000
|1.33420
|380
|2009.05.01 14:43
|buy limit
|103
|0.21
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|381
|2009.05.01 14:52
|modify
|103
|0.21
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|382
|2009.05.01 15:03
|buy
|103
|0.21
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|383
|2009.05.01 15:03
|modify
|101
|0.11
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|384
|2009.05.01 15:03
|modify
|102
|0.15
|1.32808
|0.00000
|1.33114
|385
|2009.05.01 15:43
|buy limit
|104
|0.29
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|386
|2009.05.04 02:38
|t/p
|101
|0.11
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|-0.01
|24692.08
|387
|2009.05.04 02:38
|t/p
|102
|0.15
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|45.89
|24737.97
|388
|2009.05.04 02:38
|t/p
|103
|0.21
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|128.50
|24866.47
|389
|2009.05.04 02:38
|delete
|104
|0.29
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|390
|2009.05.04 02:38
|buy
|105
|0.11
|1.33125
|0.00000
|1.33719
|391
|2009.05.04 03:18
|buy limit
|106
|0.15
|1.32828
|0.00000
|1.33422
|392
|2009.05.04 10:28
|buy
|106
|0.15
|1.32828
|0.00000
|1.33422
|393
|2009.05.04 10:28
|modify
|105
|0.11
|1.33125
|0.00000
|1.33422
|394
|2009.05.04 11:08
|buy limit
|107
|0.21
|1.32522
|0.00000
|1.33134
|395
|2009.05.04 12:59
|buy
|107
|0.21
|1.32522
|0.00000
|1.33134
|396
|2009.05.04 12:59
|modify
|105
|0.11
|1.33125
|0.00000
|1.33134
|397
|2009.05.04 12:59
|modify
|106
|0.15
|1.32828
|0.00000
|1.33134
|398
|2009.05.04 13:39
|buy limit
|108
|0.29
|1.32216
|0.00000
|1.32828
|399
|2009.05.04 14:08
|buy
|108
|0.29
|1.32216
|0.00000
|1.32828
|400
|2009.05.04 14:08
|modify
|105
|0.11
|1.33125
|0.00000
|1.32828
|401
|2009.05.04 14:08
|modify
|106
|0.15
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|402
|2009.05.04 14:08
|modify
|107
|0.21
|1.32522
|0.00000
|1.32828
|403
|2009.05.04 14:48
|buy limit
|109
|0.40
|1.31604
|0.00000
|1.32837
|404
|2009.05.04 15:44
|t/p
|105
|0.11
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|-32.67
|24833.80
|405
|2009.05.04 15:44
|t/p
|106
|0.15
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|0.00
|24833.80
|406
|2009.05.04 15:44
|t/p
|107
|0.21
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|64.26
|24898.06
|407
|2009.05.04 15:44
|t/p
|108
|0.29
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|177.48
|25075.54
|408
|2009.05.04 15:44
|delete
|109
|0.40
|1.31604
|0.00000
|1.32837
|409
|2009.05.04 15:44
|buy
|110
|0.11
|1.32838
|0.00000
|1.33450
|410
|2009.05.04 16:24
|buy limit
|111
|0.15
|1.32532
|0.00000
|1.33144
|411
|2009.05.04 16:30
|t/p
|110
|0.11
|1.33450
|0.00000
|1.33450
|67.32
|25142.86
|412
|2009.05.04 16:30
|delete
|111
|0.15
|1.32532
|0.00000
|1.33144
|413
|2009.05.04 16:30
|buy
|112
|0.11
|1.33461
|0.00000
|1.34073
|414
|2009.05.04 17:10
|buy limit
|113
|0.15
|1.33155
|0.00000
|1.33767
|415
|2009.05.04 18:07
|t/p
|112
|0.11
|1.34073
|0.00000
|1.34073
|67.32
|25210.18
|416
|2009.05.04 18:07
|delete
|113
|0.15
|1.33155
|0.00000
|1.33767
|417
|2009.05.04 18:07
|buy
|114
|0.11
|1.34086
|0.00000
|1.34716
|418
|2009.05.04 18:47
|buy limit
|115
|0.15
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|419
|2009.05.04 19:42
|modify
|115
|0.15
|1.33771
|0.00000
|1.34401
|420
|2009.05.04 20:46
|buy
|115
|0.15
|1.33771
|0.00000
|1.34401
|421
|2009.05.04 20:46
|modify
|114
|0.11
|1.34086
|0.00000
|1.34401
|422
|2009.05.04 21:26
|buy limit
|116
|0.21
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|423
|2009.05.05 08:48
|buy
|116
|0.21
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|424
|2009.05.05 08:48
|modify
|114
|0.11
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|425
|2009.05.05 08:48
|modify
|115
|0.15
|1.33771
|0.00000
|1.34086
|426
|2009.05.05 09:28
|buy limit
|117
|0.29
|1.33150
|0.00000
|1.33762
|427
|2009.05.05 14:09
|t/p
|114
|0.11
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|-0.01
|25210.17
|428
|2009.05.05 14:09
|t/p
|115
|0.15
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|47.24
|25257.41
|429
|2009.05.05 14:09
|t/p
|116
|0.21
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|132.30
|25389.71
|430
|2009.05.05 14:09
|delete
|117
|0.29
|1.33150
|0.00000
|1.33762
|431
|2009.05.05 14:09
|buy
|118
|0.11
|1.34097
|0.00000
|1.34709
|432
|2009.05.05 14:49
|buy limit
|119
|0.15
|1.33791
|0.00000
|1.34403
|433
|2009.05.05 15:53
|buy
|119
|0.15
|1.33791
|0.00000
|1.34403
|434
|2009.05.05 15:53
|modify
|118
|0.11
|1.34097
|0.00000
|1.34403
|435
|2009.05.05 16:33
|buy limit
|120
|0.21
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|436
|2009.05.05 16:35
|modify
|120
|0.21
|1.33485
|0.00000
|1.34097
|437
|2009.05.05 16:40
|buy
|120
|0.21
|1.33485
|0.00000
|1.34097
|438
|2009.05.05 16:40
|modify
|118
|0.11
|1.34097
|0.00000
|1.34097
|439
|2009.05.05 16:40
|modify
|119
|0.15
|1.33791
|0.00000
|1.34097
|440
|2009.05.05 17:20
|buy limit
|121
|0.29
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|441
|2009.05.05 20:25
|buy
|121
|0.29
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|442
|2009.05.05 20:25
|modify
|118
|0.11
|1.34097
|0.00000
|1.33791
|443
|2009.05.05 20:25
|modify
|119
|0.15
|1.33791
|0.00000
|1.33791
|444
|2009.05.05 20:25
|modify
|120
|0.21
|1.33485
|0.00000
|1.33791
|445
|2009.05.05 21:05
|buy limit
|122
|0.40
|1.32567
|0.00000
|1.33800
|446
|2009.05.06 03:57
|buy
|122
|0.40
|1.32567
|0.00000
|1.33800
|447
|2009.05.06 03:57
|modify
|118
|0.11
|1.34097
|0.00000
|1.33800
|448
|2009.05.06 03:57
|modify
|119
|0.15
|1.33791
|0.00000
|1.33800
|449
|2009.05.06 03:57
|modify
|120
|0.21
|1.33485
|0.00000
|1.33800
|450
|2009.05.06 03:57
|modify
|121
|0.29
|1.33179
|0.00000
|1.33800
|451
|2009.05.06 04:37
|buy limit
|123
|0.55
|1.31973
|0.00000
|1.33170
|452
|2009.05.07 14:06
|t/p
|118
|0.11
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|-32.71
|25357.00
|453
|2009.05.07 14:06
|t/p
|119
|0.15
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|1.30
|25358.29
|454
|2009.05.07 14:06
|t/p
|120
|0.21
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|66.07
|25424.37
|455
|2009.05.07 14:06
|t/p
|121
|0.29
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|179.99
|25604.35
|456
|2009.05.07 14:06
|t/p
|122
|0.40
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|493.09
|26097.44
|457
|2009.05.07 14:06
|delete
|123
|0.55
|1.31973
|0.00000
|1.33170
|458
|2009.05.07 14:06
|buy
|124
|0.12
|1.33811
|0.00000
|1.34405
|459
|2009.05.07 14:46
|buy limit
|125
|0.17
|1.33217
|0.00000
|1.33811
|460
|2009.05.07 14:50
|modify
|125
|0.17
|1.33514
|0.00000
|1.34108
|461
|2009.05.07 14:55
|buy
|125
|0.17
|1.33514
|0.00000
|1.34108
|462
|2009.05.07 14:55
|modify
|124
|0.12
|1.33811
|0.00000
|1.34108
|463
|2009.05.07 15:04
|t/p
|124
|0.12
|1.34108
|0.00000
|1.34108
|35.64
|26133.08
|464
|2009.05.07 15:04
|t/p
|125
|0.17
|1.34108
|0.00000
|1.34108
|100.98
|26234.06
|465
|2009.05.07 15:04
|buy
|126
|0.12
|1.34118
|0.00000
|1.34730
|466
|2009.05.07 15:44
|buy limit
|127
|0.17
|1.33812
|0.00000
|1.34424
|467
|2009.05.07 19:35
|buy
|127
|0.17
|1.33812
|0.00000
|1.34424
|468
|2009.05.07 19:35
|modify
|126
|0.12
|1.34118
|0.00000
|1.34424
|469
|2009.05.07 20:15
|buy limit
|128
|0.23
|1.33200
|0.00000
|1.33812
|470
|2009.05.07 20:28
|modify
|128
|0.23
|1.33506
|0.00000
|1.34118
|471
|2009.05.08 04:01
|buy
|128
|0.23
|1.33506
|0.00000
|1.34118
|472
|2009.05.08 04:01
|modify
|126
|0.12
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|473
|2009.05.08 04:01
|modify
|127
|0.17
|1.33812
|0.00000
|1.34118
|474
|2009.05.08 04:42
|buy limit
|129
|0.32
|1.33209
|0.00000
|1.33803
|475
|2009.05.08 08:11
|t/p
|126
|0.12
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|-0.01
|26234.05
|476
|2009.05.08 08:11
|t/p
|127
|0.17
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|52.00
|26286.06
|477
|2009.05.08 08:11
|t/p
|128
|0.23
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|140.76
|26426.82
|478
|2009.05.08 08:11
|delete
|129
|0.32
|1.33209
|0.00000
|1.33803
|479
|2009.05.08 08:11
|buy
|130
|0.12
|1.34129
|0.00000
|1.34723
|480
|2009.05.08 08:51
|buy limit
|131
|0.17
|1.33832
|0.00000
|1.34426
|481
|2009.05.08 12:16
|buy
|131
|0.17
|1.33832
|0.00000
|1.34426
|482
|2009.05.08 12:16
|modify
|130
|0.12
|1.34129
|0.00000
|1.34426
|483
|2009.05.08 12:57
|buy limit
|132
|0.23
|1.33535
|0.00000
|1.34129
|484
|2009.05.08 14:25
|t/p
|130
|0.12
|1.34426
|0.00000
|1.34426
|35.64
|26462.46
|485
|2009.05.08 14:25
|t/p
|131
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.34426
|100.98
|26563.44
|486
|2009.05.08 14:25
|delete
|132
|0.23
|1.33535
|0.00000
|1.34129
|487
|2009.05.08 14:25
|buy
|133
|0.12
|1.34437
|0.00000
|1.35031
|488
|2009.05.08 14:35
|t/p
|133
|0.12
|1.35031
|0.00000
|1.35031
|71.28
|26634.72
|489
|2009.05.08 14:35
|buy
|134
|0.12
|1.35044
|0.00000
|1.35656
|490
|2009.05.08 15:15
|buy limit
|135
|0.17
|1.34738
|0.00000
|1.35350
|491
|2009.05.08 16:10
|buy
|135
|0.17
|1.34738
|0.00000
|1.35350
|492
|2009.05.08 16:10
|modify
|134
|0.12
|1.35044
|0.00000
|1.35350
|493
|2009.05.08 16:50
|buy limit
|136
|0.23
|1.34432
|0.00000
|1.35044
|494
|2009.05.08 18:22
|t/p
|134
|0.12
|1.35350
|0.00000
|1.35350
|36.72
|26671.44
|495
|2009.05.08 18:22
|t/p
|135
|0.17
|1.35350
|0.00000
|1.35350
|104.04
|26775.48
|496
|2009.05.08 18:22
|delete
|136
|0.23
|1.34432
|0.00000
|1.35044
|497
|2009.05.08 18:22
|buy
|137
|0.12
|1.35361
|0.00000
|1.35973
|498
|2009.05.08 19:02
|buy limit
|138
|0.17
|1.35055
|0.00000
|1.35667
|499
|2009.05.08 19:54
|t/p
|137
|0.12
|1.35973
|0.00000
|1.35973
|73.44
|26848.92
|500
|2009.05.08 19:54
|delete
|138
|0.17
|1.35055
|0.00000
|1.35667
|501
|2009.05.08 19:54
|buy
|139
|0.12
|1.35985
|0.00000
|1.36615
|502
|2009.05.08 20:34
|buy limit
|140
|0.17
|1.35670
|0.00000
|1.36300
|503
|2009.05.11 04:58
|t/p
|139
|0.12
|1.36615
|0.00000
|1.36615
|75.59
|26924.51
|504
|2009.05.11 04:58
|delete
|140
|0.17
|1.35670
|0.00000
|1.36300
|505
|2009.05.11 04:58
|buy
|141
|0.12
|1.36630
|0.00000
|1.37260
|506
|2009.05.11 05:38
|buy limit
|142
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36945
|507
|2009.05.11 07:08
|buy
|142
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36945
|508
|2009.05.11 07:08
|modify
|141
|0.12
|1.36630
|0.00000
|1.36945
|509
|2009.05.11 07:48
|buy limit
|143
|0.23
|1.36000
|0.00000
|1.36630
|510
|2009.05.11 09:28
|buy
|143
|0.23
|1.36000
|0.00000
|1.36630
|511
|2009.05.11 09:28
|modify
|141
|0.12
|1.36630
|0.00000
|1.36630
|512
|2009.05.11 09:29
|modify
|142
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36630
|513
|2009.05.11 10:08
|buy limit
|144
|0.32
|1.35685
|0.00000
|1.36315
|514
|2009.05.11 13:24
|buy
|144
|0.32
|1.35685
|0.00000
|1.36315
|515
|2009.05.11 13:24
|modify
|141
|0.12
|1.36630
|0.00000
|1.36315
|516
|2009.05.11 13:24
|modify
|142
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|517
|2009.05.11 13:24
|modify
|143
|0.23
|1.36000
|0.00000
|1.36315
|518
|2009.05.11 14:04
|buy limit
|145
|0.44
|1.35055
|0.00000
|1.36324
|519
|2009.05.11 16:19
|t/p
|141
|0.12
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|-37.80
|26886.71
|520
|2009.05.11 16:19
|t/p
|142
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|0.00
|26886.71
|521
|2009.05.11 16:19
|t/p
|143
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|72.45
|26959.16
|522
|2009.05.11 16:19
|t/p
|144
|0.32
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|201.60
|27160.76
|523
|2009.05.11 16:19
|delete
|145
|0.44
|1.35055
|0.00000
|1.36324
|524
|2009.05.11 16:19
|buy
|146
|0.12
|1.36325
|0.00000
|1.36955
|525
|2009.05.11 16:59
|buy limit
|147
|0.17
|1.36010
|0.00000
|1.36640
|526
|2009.05.11 18:23
|buy
|147
|0.17
|1.36010
|0.00000
|1.36640
|527
|2009.05.11 18:23
|modify
|146
|0.12
|1.36325
|0.00000
|1.36640
|528
|2009.05.11 19:03
|buy limit
|148
|0.23
|1.35695
|0.00000
|1.36325
|529
|2009.05.12 02:15
|buy
|148
|0.23
|1.35695
|0.00000
|1.36325
|530
|2009.05.12 02:15
|modify
|146
|0.12
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|531
|2009.05.12 02:15
|modify
|147
|0.17
|1.36010
|0.00000
|1.36325
|532
|2009.05.12 02:55
|buy limit
|149
|0.32
|1.35398
|0.00000
|1.35992
|533
|2009.05.12 09:23
|t/p
|146
|0.12
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|-0.01
|27160.75
|534
|2009.05.12 09:23
|t/p
|147
|0.17
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|53.53
|27214.28
|535
|2009.05.12 09:23
|t/p
|148
|0.23
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|144.90
|27359.18
|536
|2009.05.12 09:23
|delete
|149
|0.32
|1.35398
|0.00000
|1.35992
|537
|2009.05.12 09:23
|buy
|150
|0.12
|1.36337
|0.00000
|1.36931
|538
|2009.05.12 10:03
|buy limit
|151
|0.17
|1.36031
|0.00000
|1.36643
|539
|2009.05.12 13:58
|t/p
|150
|0.12
|1.36931
|0.00000
|1.36931
|71.28
|27430.46
|540
|2009.05.12 13:58
|delete
|151
|0.17
|1.36031
|0.00000
|1.36643
|541
|2009.05.12 13:58
|buy
|152
|0.12
|1.36942
|0.00000
|1.37554
|542
|2009.05.12 14:38
|buy limit
|153
|0.17
|1.36636
|0.00000
|1.37248
|543
|2009.05.12 14:51
|buy
|153
|0.17
|1.36636
|0.00000
|1.37248
|544
|2009.05.12 14:51
|modify
|152
|0.12
|1.36942
|0.00000
|1.37248
|545
|2009.05.12 15:31
|buy limit
|154
|0.23
|1.36330
|0.00000
|1.36942
|546
|2009.05.12 16:14
|buy
|154
|0.23
|1.36330
|0.00000
|1.36942
|547
|2009.05.12 16:14
|modify
|152
|0.12
|1.36942
|0.00000
|1.36942
|548
|2009.05.12 16:14
|modify
|153
|0.17
|1.36636
|0.00000
|1.36942
|549
|2009.05.12 16:54
|buy limit
|155
|0.32
|1.36024
|0.00000
|1.36636
|550
|2009.05.12 18:16
|buy
|155
|0.32
|1.36024
|0.00000
|1.36636
|551
|2009.05.12 18:16
|modify
|152
|0.12
|1.36942
|0.00000
|1.36636
|552
|2009.05.12 18:16
|modify
|153
|0.17
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|553
|2009.05.12 18:16
|modify
|154
|0.23
|1.36330
|0.00000
|1.36636
|554
|2009.05.12 18:56
|buy limit
|156
|0.44
|1.35412
|0.00000
|1.36645
|555
|2009.05.13 01:17
|t/p
|152
|0.12
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|-36.73
|27393.73
|556
|2009.05.13 01:17
|t/p
|153
|0.17
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|-0.02
|27393.72
|557
|2009.05.13 01:17
|t/p
|154
|0.23
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|70.36
|27464.07
|558
|2009.05.13 01:17
|t/p
|155
|0.32
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|195.81
|27659.89
|559
|2009.05.13 01:17
|delete
|156
|0.44
|1.35412
|0.00000
|1.36645
|560
|2009.05.13 01:17
|buy
|157
|0.12
|1.36649
|0.00000
|1.37243
|561
|2009.05.13 01:57
|buy limit
|158
|0.17
|1.36352
|0.00000
|1.36946
|562
|2009.05.13 12:48
|buy
|158
|0.17
|1.36352
|0.00000
|1.36946
|563
|2009.05.13 12:48
|modify
|157
|0.12
|1.36649
|0.00000
|1.36946
|564
|2009.05.13 13:28
|buy limit
|159
|0.23
|1.36046
|0.00000
|1.36658
|565
|2009.05.13 14:31
|buy
|159
|0.23
|1.36046
|0.00000
|1.36658
|566
|2009.05.13 14:31
|modify
|157
|0.12
|1.36649
|0.00000
|1.36658
|567
|2009.05.13 14:31
|modify
|158
|0.17
|1.36352
|0.00000
|1.36658
|568
|2009.05.13 15:11
|buy limit
|160
|0.32
|1.35740
|0.00000
|1.36352
|569
|2009.05.13 15:41
|buy
|160
|0.32
|1.35740
|0.00000
|1.36352
|570
|2009.05.13 15:41
|modify
|157
|0.12
|1.36649
|0.00000
|1.36352
|571
|2009.05.13 15:41
|modify
|158
|0.17
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|572
|2009.05.13 15:41
|modify
|159
|0.23
|1.36046
|0.00000
|1.36352
|573
|2009.05.13 16:21
|buy limit
|161
|0.44
|1.35128
|0.00000
|1.36361
|574
|2009.05.13 18:12
|t/p
|157
|0.12
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|-35.64
|27624.25
|575
|2009.05.13 18:12
|t/p
|158
|0.17
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|0.00
|27624.25
|576
|2009.05.13 18:12
|t/p
|159
|0.23
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|70.38
|27694.63
|577
|2009.05.13 18:12
|t/p
|160
|0.32
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|195.84
|27890.47
|578
|2009.05.13 18:12
|delete
|161
|0.44
|1.35128
|0.00000
|1.36361
|579
|2009.06.12 00:00
|buy
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.41630
|580
|2009.06.12 00:40
|buy limit
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.41297
|581
|2009.06.12 09:16
|buy
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.41297
|582
|2009.06.12 09:16
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.41297
|583
|2009.06.12 09:56
|buy limit
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.40973
|584
|2009.06.12 11:40
|buy
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.40973
|585
|2009.06.12 11:40
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.40973
|586
|2009.06.12 11:40
|modify
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.40973
|587
|2009.06.12 12:20
|buy limit
|165
|0.32
|1.39947
|0.00000
|1.40631
|588
|2009.06.12 13:30
|buy
|165
|0.32
|1.39947
|0.00000
|1.40631
|589
|2009.06.12 13:30
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.40631
|590
|2009.06.12 13:30
|modify
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.40631
|591
|2009.06.12 13:30
|modify
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.40631
|592
|2009.06.12 14:10
|buy limit
|166
|0.44
|1.39263
|0.00000
|1.40640
|593
|2009.06.15 07:35
|buy
|166
|0.44
|1.39263
|0.00000
|1.40640
|594
|2009.06.15 07:35
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.40640
|595
|2009.06.15 07:35
|modify
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.40640
|596
|2009.06.15 07:35
|modify
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.40640
|597
|2009.06.15 07:35
|modify
|165
|0.32
|1.39947
|0.00000
|1.40640
|598
|2009.06.15 08:15
|buy limit
|167
|0.61
|1.38579
|0.00000
|1.39947
|599
|2009.06.15 11:19
|buy
|167
|0.61
|1.38579
|0.00000
|1.39947
|600
|2009.06.15 11:19
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.39947
|601
|2009.06.15 11:19
|modify
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.39947
|602
|2009.06.15 11:19
|modify
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.39947
|603
|2009.06.15 11:19
|modify
|165
|0.32
|1.39947
|0.00000
|1.39947
|604
|2009.06.15 11:19
|modify
|166
|0.44
|1.39263
|0.00000
|1.39947
|605
|2009.06.15 11:59
|buy limit
|168
|0.84
|1.37895
|0.00000
|1.39272
|606
|2009.06.15 17:05
|buy
|168
|0.84
|1.37895
|0.00000
|1.39272
|607
|2009.06.15 17:05
|modify
|162
|0.12
|1.40964
|0.00000
|1.39272
|608
|2009.06.15 17:05
|modify
|163
|0.17
|1.40631
|0.00000
|1.39272
|609
|2009.06.15 17:05
|modify
|164
|0.23
|1.40289
|0.00000
|1.39272
|610
|2009.06.15 17:05
|modify
|165
|0.32
|1.39947
|0.00000
|1.39272
|611
|2009.06.15 17:05
|modify
|166
|0.44
|1.39263
|0.00000
|1.39272
|612
|2009.06.15 17:05
|modify
|167
|0.61
|1.38579
|0.00000
|1.39272
|613
|2009.06.15 17:45
|buy limit
|169
|1.16
|1.37193
|0.00000
|1.38606
|614
|2009.06.16 14:31
|t/p
|162
|0.12
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|-203.06
|27687.40
|615
|2009.06.16 14:31
|t/p
|163
|0.17
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|-231.06
|27456.34
|616
|2009.06.16 14:31
|t/p
|164
|0.23
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|-233.95
|27222.39
|617
|2009.06.16 14:31
|t/p
|165
|0.32
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|-216.06
|27006.33
|618
|2009.06.16 14:31
|t/p
|166
|0.44
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|3.92
|27010.25
|619
|2009.06.16 14:31
|t/p
|167
|0.61
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|422.68
|27432.93
|620
|2009.06.16 14:31
|t/p
|168
|0.84
|1.39272
|0.00000
|1.39272
|1156.60
|28589.53
|621
|2009.06.16 14:31
|delete
|169
|1.16
|1.37193
|0.00000
|1.38606
|622
|2009.06.19 16:00
|buy
|170
|0.13
|1.39229
|0.00000
|1.39913
|623
|2009.06.19 16:40
|buy limit
|171
|0.18
|1.38887
|0.00000
|1.39571
|624
|2009.06.19 17:51
|t/p
|170
|0.13
|1.39913
|0.00000
|1.39913
|88.92
|28678.45
|625
|2009.06.19 17:51
|delete
|171
|0.18
|1.38887
|0.00000
|1.39571
|626
|2009.06.19 17:51
|buy
|172
|0.13
|1.39923
|0.00000
|1.40607
|627
|2009.06.19 18:31
|buy limit
|173
|0.18
|1.39239
|0.00000
|1.39923
|628
|2009.06.19 19:05
|modify
|173
|0.18
|1.39581
|0.00000
|1.40265
|629
|2009.06.19 20:45
|buy
|173
|0.18
|1.39581
|0.00000
|1.40265
|630
|2009.06.19 20:45
|modify
|172
|0.13
|1.39923
|0.00000
|1.40265
|631
|2009.06.19 21:25
|buy limit
|174
|0.25
|1.39239
|0.00000
|1.39923
|632
|2009.06.22 02:04
|buy
|174
|0.25
|1.39239
|0.00000
|1.39923
|633
|2009.06.22 02:04
|modify
|172
|0.13
|1.39923
|0.00000
|1.39923
|634
|2009.06.22 02:04
|modify
|173
|0.18
|1.39581
|0.00000
|1.39923
|635
|2009.06.22 02:44
|buy limit
|175
|0.35
|1.38906
|0.00000
|1.39572
|636
|2009.06.22 03:26
|buy
|175
|0.35
|1.38906
|0.00000
|1.39572
|637
|2009.06.22 03:26
|modify
|172
|0.13
|1.39923
|0.00000
|1.39572
|638
|2009.06.22 03:26
|modify
|173
|0.18
|1.39581
|0.00000
|1.39572
|639
|2009.06.22 03:26
|modify
|174
|0.25
|1.39239
|0.00000
|1.39572
|640
|2009.06.22 04:06
|buy limit
|176
|0.48
|1.38222
|0.00000
|1.39590
|641
|2009.06.24 17:37
|t/p
|172
|0.13
|1.39572
|0.00000
|1.39572
|-45.67
|28632.79
|642
|2009.06.24 17:37
|t/p
|173
|0.18
|1.39572
|0.00000
|1.39572
|-1.67
|28631.12
|643
|2009.06.24 17:37
|t/p
|174
|0.25
|1.39572
|0.00000
|1.39572
|83.20
|28714.33
|644
|2009.06.24 17:37
|t/p
|175
|0.35
|1.39572
|0.00000
|1.39572
|233.04
|28947.36
|645
|2009.06.24 17:37
|delete
|176
|0.48
|1.38222
|0.00000
|1.39590
|646
|2009.06.24 17:37
|buy
|177
|0.13
|1.40180
|0.00000
|1.40882
|647
|2009.06.24 18:17
|buy limit
|178
|0.18
|1.39478
|0.00000
|1.40180
|648
|2009.06.24 20:04
|modify
|178
|0.18
|1.39829
|0.00000
|1.40531
|649
|2009.06.24 20:16
|buy
|178
|0.18
|1.39829
|0.00000
|1.40531
|650
|2009.06.24 20:16
|modify
|177
|0.13
|1.40180
|0.00000
|1.40531
|651
|2009.06.24 20:56
|buy limit
|179
|0.25
|1.39127
|0.00000
|1.39829
|652
|2009.06.24 21:04
|buy
|179
|0.25
|1.39127
|0.00000
|1.39829
|653
|2009.06.24 21:04
|modify
|177
|0.13
|1.40180
|0.00000
|1.39829
|654
|2009.06.24 21:04
|modify
|178
|0.18
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|655
|2009.06.24 21:44
|buy limit
|180
|0.35
|1.38776
|0.00000
|1.39478
|656
|2009.06.25 08:43
|t/p
|177
|0.13
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|-45.67
|28901.70
|657
|2009.06.25 08:43
|t/p
|178
|0.18
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|-0.05
|28901.65
|658
|2009.06.25 08:43
|t/p
|179
|0.25
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|175.43
|29077.08
|659
|2009.06.25 08:43
|delete
|180
|0.35
|1.38776
|0.00000
|1.39478
|660
|2009.06.25 08:43
|buy
|181
|0.13
|1.39839
|0.00000
|1.40523
|661
|2009.06.25 09:23
|buy limit
|182
|0.18
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|662
|2009.06.25 10:07
|modify
|182
|0.18
|1.39497
|0.00000
|1.40181
|663
|2009.06.25 11:38
|buy
|182
|0.18
|1.39497
|0.00000
|1.40181
|664
|2009.06.25 11:38
|modify
|181
|0.13
|1.39839
|0.00000
|1.40181
|665
|2009.06.25 12:18
|buy limit
|183
|0.25
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|666
|2009.06.25 14:36
|buy
|183
|0.25
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|667
|2009.06.25 14:36
|modify
|181
|0.13
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|668
|2009.06.25 14:36
|modify
|182
|0.18
|1.39497
|0.00000
|1.39839
|669
|2009.06.25 15:16
|buy limit
|184
|0.35
|1.38804
|0.00000
|1.39506
|670
|2009.06.25 19:17
|t/p
|181
|0.13
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|0.00
|29077.08
|671
|2009.06.25 19:17
|t/p
|182
|0.18
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|61.56
|29138.64
|672
|2009.06.25 19:17
|t/p
|183
|0.25
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|171.00
|29309.64
|673
|2009.06.25 19:17
|delete
|184
|0.35
|1.38804
|0.00000
|1.39506
|674
|2009.06.25 19:17
|buy
|185
|0.13
|1.39850
|0.00000
|1.40552
|675
|2009.06.25 19:57
|buy limit
|186
|0.18
|1.39499
|0.00000
|1.40201
|676
|2009.06.26 06:55
|t/p
|185
|0.13
|1.40552
|0.00000
|1.40552
|91.25
|29400.89
|677
|2009.06.26 06:55
|delete
|186
|0.18
|1.39499
|0.00000
|1.40201
|678
|2009.06.26 06:55
|buy
|187
|0.13
|1.40563
|0.00000
|1.41247
|679
|2009.06.26 07:35
|buy limit
|188
|0.18
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|680
|2009.06.26 08:00
|modify
|188
|0.18
|1.40221
|0.00000
|1.40905
|681
|2009.06.26 10:10
|buy
|188
|0.18
|1.40221
|0.00000
|1.40905
|682
|2009.06.26 10:10
|modify
|187
|0.13
|1.40563
|0.00000
|1.40905
|683
|2009.06.26 10:50
|buy limit
|189
|0.25
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|684
|2009.06.26 12:45
|t/p
|187
|0.13
|1.40905
|0.00000
|1.40905
|44.46
|29445.35
|685
|2009.06.26 12:45
|t/p
|188
|0.18
|1.40905
|0.00000
|1.40905
|123.12
|29568.47
|686
|2009.06.26 12:45
|delete
|189
|0.25
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|687
|2009.06.26 12:45
|buy
|190
|0.13
|1.40916
|0.00000
|1.41600
|688
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|190
|0.13
|1.40791
|0.00000
|1.41600
|-16.25
|29552.22