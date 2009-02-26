Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD4
GoMarkets-Demo (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80; Fast_MA_Period=25;
Bars in test1742Ticks modelled5907641Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit9552.22Gross profit14065.03Gross loss-4512.81
Profit factor3.12Expected payoff66.33
Absolute drawdown2506.91Maximal drawdown5775.85 (24.82%)Relative drawdown24.82% (5775.85)
Total trades144Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)144 (69.44%)
Profit trades (% of total)100 (69.44%)Loss trades (% of total)44 (30.56%)
Largestprofit trade1470.51loss trade-412.00
Averageprofit trade140.65loss trade-102.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (1081.20)consecutive losses (loss in money)6 (-1685.07)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2004.26 (2)consecutive loss (count of losses)-1685.07 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.02.26 16:00buy10.091.278700.000001.28626
22009.02.26 16:40buy limit20.121.271140.000001.27870
32009.02.26 17:01modify20.121.274920.000001.28248
42009.02.26 17:07buy20.121.274920.000001.28248
52009.02.26 17:07modify10.091.278700.000001.28248
62009.02.26 17:47buy limit30.171.271140.000001.27870
72009.02.27 01:48buy30.171.271140.000001.27870
82009.02.27 01:48modify10.091.278700.000001.27870
92009.02.27 01:48modify20.121.274920.000001.27870
102009.02.27 02:28buy limit40.231.267540.000001.27474
112009.02.27 10:04buy40.231.267540.000001.27474
122009.02.27 10:04modify10.091.278700.000001.27474
132009.02.27 10:04modify20.121.274920.000001.27474
142009.02.27 10:04modify30.171.271140.000001.27474
152009.02.27 10:44buy limit50.321.260160.000001.27492
162009.03.02 01:30buy50.321.260160.000001.27492
172009.03.02 01:30modify10.091.278700.000001.27492
182009.03.02 01:30modify20.121.274920.000001.27492
192009.03.02 01:30modify30.171.271140.000001.27492
202009.03.02 01:30modify40.231.267540.000001.27492
212009.03.02 02:10buy limit60.441.252960.000001.26736
222009.03.03 18:13buy60.441.252960.000001.26736
232009.03.03 18:13modify10.091.278700.000001.26736
242009.03.03 18:13modify20.121.274920.000001.26736
252009.03.03 18:13modify30.171.271140.000001.26736
262009.03.03 18:13modify40.231.267540.000001.26736
272009.03.03 18:13modify50.321.260160.000001.26736
282009.03.03 18:53buy limit70.611.245760.000001.26016
292009.03.04 02:47buy70.611.245760.000001.26016
302009.03.04 02:47modify10.091.278700.000001.26016
312009.03.04 02:47modify20.121.274920.000001.26016
322009.03.04 02:47modify30.171.271140.000001.26016
332009.03.04 02:47modify40.231.267540.000001.26016
342009.03.04 02:47modify50.321.260160.000001.26016
352009.03.04 02:47modify60.441.252960.000001.26016
362009.03.04 03:27buy limit80.841.238920.000001.25269
372009.03.04 18:30t/p10.091.260160.000001.26016-166.8919833.11
382009.03.04 18:30t/p20.121.260160.000001.26016-177.1619655.94
392009.03.04 18:30t/p30.171.260160.000001.26016-186.7119469.24
402009.03.04 18:30t/p40.231.260160.000001.26016-169.8019299.44
412009.03.04 18:30t/p50.321.260160.000001.26016-0.0619299.38
422009.03.04 18:30t/p60.441.260160.000001.26016316.7619616.14
432009.03.04 18:30t/p70.611.260160.000001.26016878.4020494.54
442009.03.04 18:30delete80.841.238920.000001.25269
452009.03.12 00:00buy90.091.284600.000001.29126
462009.03.12 00:40buy limit100.121.281270.000001.28793
472009.03.12 01:25buy100.121.281270.000001.28793
482009.03.12 01:25modify90.091.284600.000001.28793
492009.03.12 02:11buy limit110.171.277850.000001.28469
502009.03.12 08:43buy110.171.277850.000001.28469
512009.03.12 08:43modify90.091.284600.000001.28469
522009.03.12 08:43modify100.121.281270.000001.28469
532009.03.12 09:24buy limit120.231.274430.000001.28127
542009.03.12 10:02buy120.231.274430.000001.28127
552009.03.12 10:02modify90.091.284600.000001.28127
562009.03.12 10:02modify100.121.281270.000001.28127
572009.03.12 10:02modify110.171.277850.000001.28127
582009.03.12 10:42buy limit130.321.267410.000001.28145
592009.03.12 13:58t/p90.091.281270.000001.28127-29.9720464.57
602009.03.12 13:58t/p100.121.281270.000001.281270.0020464.57
612009.03.12 13:58t/p110.171.281270.000001.2812758.1420522.71
622009.03.12 13:58t/p120.231.281270.000001.28127157.3220680.03
632009.03.12 13:58delete130.321.267410.000001.28145
642009.03.12 13:58buy140.091.281440.000001.28846
652009.03.12 14:38buy limit150.121.277930.000001.28495
662009.03.12 15:17buy150.121.277930.000001.28495
672009.03.12 15:17modify140.091.281440.000001.28495
682009.03.12 15:57buy limit160.171.274420.000001.28144
692009.03.12 16:19buy160.171.274420.000001.28144
702009.03.12 16:19modify140.091.281440.000001.28144
712009.03.12 16:19modify150.121.277930.000001.28144
722009.03.12 16:59buy limit170.231.270910.000001.27793
732009.03.12 18:56t/p140.091.281440.000001.281440.0020680.03
742009.03.12 18:56t/p150.121.281440.000001.2814442.1220722.15
752009.03.12 18:56t/p160.171.281440.000001.28144119.3420841.49
762009.03.12 18:56delete170.231.270910.000001.27793
772009.03.12 18:56buy180.091.281560.000001.28858
782009.03.12 19:36buy limit190.121.278050.000001.28507
792009.03.12 21:12t/p180.091.288580.000001.2885863.1820904.67
802009.03.12 21:12delete190.121.278050.000001.28507
812009.03.12 21:12buy200.091.288730.000001.29575
822009.03.12 21:52buy limit210.121.285220.000001.29224
832009.03.16 01:00buy210.121.285220.000001.29224
842009.03.16 01:00modify200.091.288730.000001.29224
852009.03.16 01:40buy limit220.171.281800.000001.28864
862009.03.16 08:40t/p200.091.292240.000001.2922431.5720936.24
872009.03.16 08:40t/p210.121.292240.000001.2922484.2421020.48
882009.03.16 08:40delete220.171.281800.000001.28864
892009.03.16 08:40buy230.091.292370.000001.29921
902009.03.16 09:20buy limit240.121.288950.000001.29579
912009.03.16 12:02t/p230.091.299210.000001.2992161.5621082.04
922009.03.16 12:02delete240.121.288950.000001.29579
932009.03.16 12:02buy250.091.299550.000001.30639
942009.03.16 12:42buy limit260.121.296040.000001.30306
952009.03.16 14:20t/p250.091.306390.000001.3063961.5621143.60
962009.03.16 14:20delete260.121.296040.000001.30306
972009.03.16 14:20buy270.091.306500.000001.31352
982009.03.16 15:00buy limit280.121.302990.000001.31001
992009.03.16 15:24buy280.121.302990.000001.31001
1002009.03.16 15:24modify270.091.306500.000001.31001
1012009.03.16 16:04buy limit290.171.299480.000001.30650
1022009.03.16 16:30buy290.171.299480.000001.30650
1032009.03.16 16:30modify270.091.306500.000001.30650
1042009.03.16 16:30modify280.121.302990.000001.30650
1052009.03.16 17:10buy limit300.231.295970.000001.30299
1062009.03.16 21:41buy300.231.295970.000001.30299
1072009.03.16 21:41modify270.091.306500.000001.30299
1082009.03.16 21:41modify280.121.302990.000001.30299
1092009.03.16 21:41modify290.171.299480.000001.30299
1102009.03.16 22:21buy limit310.321.288950.000001.30308
1112009.03.17 07:22t/p270.091.302990.000001.30299-31.6021112.00
1122009.03.17 07:22t/p280.121.302990.000001.30299-0.0121111.99
1132009.03.17 07:22t/p290.171.302990.000001.3029959.6521171.65
1142009.03.17 07:22t/p300.231.302990.000001.30299161.4421333.09
1152009.03.17 07:22delete310.321.288950.000001.30308
1162009.03.17 07:22buy320.101.303160.000001.31018
1172009.03.17 08:02buy limit330.141.296140.000001.30316
1182009.03.17 08:22modify330.141.299650.000001.30667
1192009.03.17 08:34buy330.141.299650.000001.30667
1202009.03.17 08:34modify320.101.303160.000001.30667
1212009.03.17 09:14buy limit340.191.296140.000001.30316
1222009.03.17 14:06buy340.191.296140.000001.30316
1232009.03.17 14:06modify320.101.303160.000001.30316
1242009.03.17 14:06modify330.141.299650.000001.30316
1252009.03.17 14:46buy limit350.261.292630.000001.29965
1262009.03.18 00:38t/p320.101.303160.000001.30316-0.0121333.08
1272009.03.18 00:38t/p330.141.303160.000001.3031649.1321382.21
1282009.03.18 00:38t/p340.191.303160.000001.30316133.3621515.57
1292009.03.18 00:38delete350.261.292630.000001.29965
1302009.03.18 00:38buy360.101.303290.000001.30995
1312009.03.18 01:19buy limit370.141.299960.000001.30662
1322009.03.18 09:49buy370.141.299960.000001.30662
1332009.03.18 09:49modify360.101.303290.000001.30662
1342009.03.18 10:29buy limit380.191.296630.000001.30329
1352009.03.18 14:25t/p360.101.306620.000001.3066233.3021548.87
1362009.03.18 14:25t/p370.141.306620.000001.3066293.2421642.11
1372009.03.18 14:25delete380.191.296630.000001.30329
1382009.03.18 14:25buy390.101.306820.000001.31348
1392009.03.18 14:49t/p390.101.313480.000001.3134866.6021708.71
1402009.03.18 14:49buy400.101.313600.000001.32044
1412009.03.18 15:29buy limit410.141.310180.000001.31702
1422009.03.18 17:38buy410.141.310180.000001.31702
1432009.03.18 17:38modify400.101.313600.000001.31702
1442009.03.18 18:18buy limit420.191.306760.000001.31360
1452009.03.18 20:18t/p400.101.317020.000001.3170234.2021742.91
1462009.03.18 20:18t/p410.141.317020.000001.3170295.7621838.67
1472009.03.18 20:18delete420.191.306760.000001.31360
1482009.03.18 20:18buy430.101.332000.000001.33920
1492009.03.18 20:32t/p430.101.339200.000001.3392072.0021910.67
1502009.03.18 20:32buy440.101.339320.000001.34652
1512009.03.18 21:08t/p440.101.346520.000001.3465272.0021982.67
1522009.03.18 21:08buy450.101.346700.000001.35408
1532009.03.18 21:48buy limit460.141.343010.000001.35039
1542009.03.19 03:37buy460.141.343010.000001.35039
1552009.03.19 03:37modify450.101.346700.000001.35039
1562009.03.19 04:17buy limit470.191.339320.000001.34670
1572009.03.19 10:03t/p450.101.350390.000001.3503936.8722019.54
1582009.03.19 10:03t/p460.141.350390.000001.35039103.3222122.86
1592009.03.19 10:03delete470.191.339320.000001.34670
1602009.03.19 10:03buy480.101.350500.000001.35788
1612009.03.19 10:44buy limit490.141.343120.000001.35050
1622009.03.19 10:47modify490.141.346810.000001.35419
1632009.03.19 11:14buy490.141.346810.000001.35419
1642009.03.19 11:14modify480.101.350500.000001.35419
1652009.03.19 11:54buy limit500.191.343120.000001.35050
1662009.03.19 13:42t/p480.101.354190.000001.3541936.9022159.76
1672009.03.19 13:42t/p490.141.354190.000001.35419103.3222263.08
1682009.03.19 13:42delete500.191.343120.000001.35050
1692009.03.19 13:42buy510.101.354300.000001.36186
1702009.03.19 13:53t/p510.101.361860.000001.3618675.6022338.68
1712009.03.19 13:53buy520.101.362030.000001.36959
1722009.03.19 14:33buy limit530.141.358160.000001.36590
1732009.03.19 16:34t/p520.101.369590.000001.3695975.6022414.28
1742009.03.19 16:34delete530.141.358160.000001.36590
1752009.03.19 16:34buy540.101.369910.000001.37765
1762009.03.19 17:14buy limit550.141.366040.000001.37378
1772009.03.19 19:57buy550.141.366040.000001.37378
1782009.03.19 19:57modify540.101.369910.000001.37378
1792009.03.19 20:37buy limit560.191.362170.000001.36991
1802009.03.20 03:59buy560.191.362170.000001.36991
1812009.03.20 03:59modify540.101.369910.000001.36991
1822009.03.20 03:59modify550.141.366040.000001.36991
1832009.03.20 04:39buy limit570.261.358390.000001.36595
1842009.03.20 09:39t/p540.101.369910.000001.36991-0.0122414.27
1852009.03.20 09:39t/p550.141.369910.000001.3699154.1722468.44
1862009.03.20 09:39t/p560.191.369910.000001.36991147.0622615.50
1872009.03.20 09:39delete570.261.358390.000001.36595
1882009.03.20 09:39buy580.101.370040.000001.37760
1892009.03.20 10:19buy limit590.141.366260.000001.37382
1902009.03.20 12:12buy590.141.366260.000001.37382
1912009.03.20 12:12modify580.101.370040.000001.37382
1922009.03.20 12:52buy limit600.191.350780.000001.35852
1932009.03.20 12:57modify600.191.354650.000001.36239
1942009.03.20 13:15modify600.191.358520.000001.36626
1952009.03.20 13:18buy600.191.358520.000001.36626
1962009.03.20 13:18modify580.101.370040.000001.36626
1972009.03.20 13:18modify590.141.366260.000001.36626
1982009.03.20 13:58buy limit610.261.350780.000001.35852
1992009.03.20 13:58modify610.261.354650.000001.36239
2002009.03.20 15:11buy610.261.354650.000001.36239
2012009.03.20 15:11modify580.101.370040.000001.36239
2022009.03.20 15:11modify590.141.366260.000001.36239
2032009.03.20 15:11modify600.191.358520.000001.36239
2042009.03.20 15:51t/p580.101.362390.000001.36239-76.5022539.00
2052009.03.20 15:51t/p590.141.362390.000001.36239-54.1822484.82
2062009.03.20 15:51t/p600.191.362390.000001.3623973.5322558.35
2072009.03.20 15:51t/p610.261.362390.000001.36239201.2422759.59
2082009.04.03 00:00buy620.101.346510.000001.35425
2092009.04.03 00:40buy limit630.141.342640.000001.35038
2102009.04.03 04:18buy630.141.342640.000001.35038
2112009.04.03 04:18modify620.101.346510.000001.35038
2122009.04.03 04:58buy limit640.191.338770.000001.34651
2132009.04.03 14:49buy640.191.338770.000001.34651
2142009.04.03 14:49modify620.101.346510.000001.34651
2152009.04.03 14:49modify630.141.342640.000001.34651
2162009.04.03 15:29buy limit650.261.334810.000001.34273
2172009.04.03 20:28t/p620.101.346510.000001.346510.0022759.59
2182009.04.03 20:28t/p630.141.346510.000001.3465154.1822813.77
2192009.04.03 20:28t/p640.191.346510.000001.34651147.0622960.83
2202009.04.03 20:28delete650.261.334810.000001.34273
2212009.04.03 20:28buy660.101.346620.000001.35454
2222009.04.03 21:08buy limit670.141.342660.000001.35058
2232009.04.06 00:06t/p660.101.354540.000001.3545479.1923040.02
2242009.04.06 00:06delete670.141.342660.000001.35058
2252009.04.06 00:06buy680.101.354690.000001.36225
2262009.04.06 00:46buy limit690.141.350910.000001.35847
2272009.04.06 11:59buy690.141.350910.000001.35847
2282009.04.06 11:59modify680.101.354690.000001.35847
2292009.04.06 12:39buy limit700.191.347040.000001.35478
2302009.04.06 14:57buy700.191.347040.000001.35478
2312009.04.06 14:57modify680.101.354690.000001.35478
2322009.04.06 14:58modify690.141.350910.000001.35478
2332009.04.06 15:38buy limit710.261.339300.000001.34704
2342009.04.06 15:38modify710.261.343170.000001.35091
2352009.04.06 16:21buy710.261.343170.000001.35091
2362009.04.06 16:21modify680.101.354690.000001.35091
2372009.04.06 16:21modify690.141.350910.000001.35091
2382009.04.06 16:21modify700.191.347040.000001.35091
2392009.04.06 17:01buy limit720.361.335250.000001.35109
2402009.04.07 01:34buy720.361.335250.000001.35109
2412009.04.07 01:34modify680.101.354690.000001.35109
2422009.04.07 01:34modify690.141.350910.000001.35109
2432009.04.07 01:34modify700.191.347040.000001.35109
2442009.04.07 01:34modify710.261.343170.000001.35109
2452009.04.07 02:14buy limit730.501.327510.000001.34308
2462009.04.07 11:15buy730.501.327510.000001.34308
2472009.04.07 11:15modify680.101.354690.000001.34308
2482009.04.07 11:15modify690.141.350910.000001.34308
2492009.04.07 11:15modify700.191.347040.000001.34308
2502009.04.07 11:15modify710.261.343170.000001.34308
2512009.04.07 11:15modify720.361.335250.000001.34308
2522009.04.07 11:55buy limit740.691.319590.000001.33543
2532009.04.08 02:37buy740.691.319590.000001.33543
2542009.04.08 02:37modify680.101.354690.000001.33543
2552009.04.08 02:37modify690.141.350910.000001.33543
2562009.04.08 02:37modify700.191.347040.000001.33543
2572009.04.08 02:37modify710.261.343170.000001.33543
2582009.04.08 02:37modify720.361.335250.000001.33543
2592009.04.08 02:37modify730.501.327510.000001.33543
2602009.04.08 03:17buy limit750.951.311850.000001.32733
2612009.04.10 01:25buy750.951.311850.000001.32733
2622009.04.10 01:25modify680.101.354690.000001.32733
2632009.04.10 01:25modify690.141.350910.000001.32733
2642009.04.10 01:25modify700.191.347040.000001.32733
2652009.04.10 01:25modify710.261.343170.000001.32733
2662009.04.10 01:25modify720.361.335250.000001.32733
2672009.04.10 01:25modify730.501.327510.000001.32733
2682009.04.10 01:25modify740.691.319590.000001.32733
2692009.04.10 02:05buy limit761.311.296730.000001.32697
2702009.04.13 14:30t/p680.101.327330.000001.32733-273.6622766.36
2712009.04.13 14:30t/p690.141.327330.000001.32733-330.2122436.15
2722009.04.13 14:30t/p700.191.327330.000001.32733-374.6122061.54
2732009.04.13 14:30t/p710.261.327330.000001.32733-412.0021649.54
2742009.04.13 14:30t/p720.361.327330.000001.32733-285.3121364.22
2752009.04.13 14:30t/p730.501.327330.000001.32733-9.2721354.95
2762009.04.13 14:30t/p740.691.327330.000001.32733533.7521888.70
2772009.04.13 14:30t/p750.951.327330.000001.327331470.5123359.22
2782009.04.13 14:30delete761.311.296730.000001.32697
2792009.04.14 12:00buy770.101.330210.000001.33777
2802009.04.14 12:40buy limit780.141.322650.000001.33021
2812009.04.14 12:57modify780.141.326430.000001.33399
2822009.04.14 14:17buy780.141.326430.000001.33399
2832009.04.14 14:17modify770.101.330210.000001.33399
2842009.04.14 14:57buy limit790.191.318690.000001.32643
2852009.04.14 15:04modify790.191.322560.000001.33030
2862009.04.15 03:31buy790.191.322560.000001.33030
2872009.04.15 03:31modify770.101.330210.000001.33030
2882009.04.15 03:31modify780.141.326430.000001.33030
2892009.04.15 04:11buy limit800.261.318780.000001.32634
2902009.04.15 13:49buy800.261.318780.000001.32634
2912009.04.15 13:49modify770.101.330210.000001.32634
2922009.04.15 13:49modify780.141.326430.000001.32634
2932009.04.15 13:49modify790.191.322560.000001.32634
2942009.04.15 14:29buy limit810.361.311040.000001.32652
2952009.04.16 02:53t/p770.101.326340.000001.32634-38.7423320.48
2962009.04.16 02:53t/p780.141.326340.000001.32634-1.3123319.17
2972009.04.16 02:53t/p790.191.326340.000001.3263471.7723390.94
2982009.04.16 02:53t/p800.261.326340.000001.32634196.4923587.43
2992009.04.16 02:53delete810.361.311040.000001.32652
3002009.04.16 02:53buy820.111.326490.000001.33351
3012009.04.16 03:33buy limit830.151.322980.000001.33000
3022009.04.16 04:00buy830.151.322980.000001.33000
3032009.04.16 04:00modify820.111.326490.000001.33000
3042009.04.16 04:40buy limit840.211.315960.000001.32298
3052009.04.16 04:51modify840.211.319470.000001.32649
3062009.04.16 06:52buy840.211.319470.000001.32649
3072009.04.16 06:52modify820.111.326490.000001.32649
3082009.04.16 06:52modify830.151.322980.000001.32649
3092009.04.16 07:32buy limit850.291.315960.000001.32298
3102009.04.16 09:42buy850.291.315960.000001.32298
3112009.04.16 09:42modify820.111.326490.000001.32298
3122009.04.16 09:42modify830.151.322980.000001.32298
3132009.04.16 09:42modify840.211.319470.000001.32298
3142009.04.16 10:22buy limit860.401.308940.000001.32307
3152009.04.16 15:08t/p820.111.322980.000001.32298-38.6123548.82
3162009.04.16 15:08t/p830.151.322980.000001.322980.0023548.82
3172009.04.16 15:08t/p840.211.322980.000001.3229873.7123622.53
3182009.04.16 15:08t/p850.291.322980.000001.32298203.5823826.11
3192009.04.16 15:08delete860.401.308940.000001.32307
3202009.04.24 08:00buy870.111.317850.000001.32397
3212009.04.24 08:40buy limit880.151.314790.000001.32091
3222009.04.24 10:20t/p870.111.323970.000001.3239767.3223893.43
3232009.04.24 10:20delete880.151.314790.000001.32091
3242009.04.24 10:20buy890.111.324090.000001.33039
3252009.04.24 11:00buy limit900.151.320940.000001.32724
3262009.04.24 14:38buy900.151.320940.000001.32724
3272009.04.24 14:38modify890.111.324090.000001.32724
3282009.04.24 15:17t/p890.111.327240.000001.3272434.6523928.08
3292009.04.24 15:17t/p900.151.327240.000001.3272494.5024022.58
3302009.04.24 15:17buy910.111.327360.000001.33366
3312009.04.24 15:57buy limit920.151.324210.000001.33051
3322009.04.24 20:07buy920.151.324210.000001.33051
3332009.04.24 20:07modify910.111.327360.000001.33051
3342009.04.24 20:47buy limit930.211.321060.000001.32736
3352009.04.27 02:10buy930.211.321060.000001.32736
3362009.04.27 02:10modify910.111.327360.000001.32736
3372009.04.27 02:10modify920.151.324210.000001.32736
3382009.04.27 02:50buy limit940.291.315120.000001.32106
3392009.04.27 02:57modify940.291.318090.000001.32403
3402009.04.27 04:01buy940.291.318090.000001.32403
3412009.04.27 04:01modify910.111.327360.000001.32403
3422009.04.27 04:01modify920.151.324210.000001.32403
3432009.04.27 04:01modify930.211.321060.000001.32403
3442009.04.27 04:41buy limit950.401.312150.000001.32403
3452009.04.27 09:01buy950.401.312150.000001.32403
3462009.04.27 09:41buy limit960.551.306210.000001.31818
3472009.04.27 19:10buy960.551.306210.000001.31818
3482009.04.27 19:10modify910.111.327360.000001.31818
3492009.04.27 19:10modify920.151.324210.000001.31818
3502009.04.27 19:10modify930.211.321060.000001.31818
3512009.04.27 19:10modify940.291.318090.000001.31818
3522009.04.27 19:10modify950.401.312150.000001.31818
3532009.04.27 19:50buy limit970.761.293970.000001.30630
3542009.04.27 21:32modify970.761.300090.000001.31242
3552009.04.28 02:18buy970.761.300090.000001.31242
3562009.04.28 02:18modify910.111.327360.000001.31242
3572009.04.28 02:18modify920.151.324210.000001.31242
3582009.04.28 02:18modify930.211.321060.000001.31242
3592009.04.28 02:18modify940.291.318090.000001.31242
3602009.04.28 02:18modify950.401.312150.000001.31242
3612009.04.28 02:18modify960.551.306210.000001.31242
3622009.04.28 02:58buy limit981.051.294150.000001.30612
3632009.04.28 19:35t/p910.111.312420.000001.31242-164.3623858.22
3642009.04.28 19:35t/p920.151.312420.000001.31242-176.8823681.34
3652009.04.28 19:35t/p930.211.312420.000001.31242-181.4623499.88
3662009.04.28 19:35t/p940.291.312420.000001.31242-164.4623335.43
3672009.04.28 19:35t/p950.401.312420.000001.3124210.7623346.19
3682009.04.28 19:35t/p960.551.312420.000001.31242341.5023687.69
3692009.04.28 19:35t/p970.761.312420.000001.31242937.0824624.77
3702009.04.28 19:35delete981.051.294150.000001.30612
3712009.05.01 12:00buy990.111.324900.000001.33102
3722009.05.01 12:40buy limit1000.151.321840.000001.32796
3732009.05.01 12:44t/p990.111.331020.000001.3310267.3224692.09
3742009.05.01 12:44delete1000.151.321840.000001.32796
3752009.05.01 12:44buy1010.111.331140.000001.33726
3762009.05.01 13:24buy limit1020.151.325020.000001.33114
3772009.05.01 13:42modify1020.151.328080.000001.33420
3782009.05.01 14:03buy1020.151.328080.000001.33420
3792009.05.01 14:03modify1010.111.331140.000001.33420
3802009.05.01 14:43buy limit1030.211.321960.000001.32808
3812009.05.01 14:52modify1030.211.325020.000001.33114
3822009.05.01 15:03buy1030.211.325020.000001.33114
3832009.05.01 15:03modify1010.111.331140.000001.33114
3842009.05.01 15:03modify1020.151.328080.000001.33114
3852009.05.01 15:43buy limit1040.291.321960.000001.32808
3862009.05.04 02:38t/p1010.111.331140.000001.33114-0.0124692.08
3872009.05.04 02:38t/p1020.151.331140.000001.3311445.8924737.97
3882009.05.04 02:38t/p1030.211.331140.000001.33114128.5024866.47
3892009.05.04 02:38delete1040.291.321960.000001.32808
3902009.05.04 02:38buy1050.111.331250.000001.33719
3912009.05.04 03:18buy limit1060.151.328280.000001.33422
3922009.05.04 10:28buy1060.151.328280.000001.33422
3932009.05.04 10:28modify1050.111.331250.000001.33422
3942009.05.04 11:08buy limit1070.211.325220.000001.33134
3952009.05.04 12:59buy1070.211.325220.000001.33134
3962009.05.04 12:59modify1050.111.331250.000001.33134
3972009.05.04 12:59modify1060.151.328280.000001.33134
3982009.05.04 13:39buy limit1080.291.322160.000001.32828
3992009.05.04 14:08buy1080.291.322160.000001.32828
4002009.05.04 14:08modify1050.111.331250.000001.32828
4012009.05.04 14:08modify1060.151.328280.000001.32828
4022009.05.04 14:08modify1070.211.325220.000001.32828
4032009.05.04 14:48buy limit1090.401.316040.000001.32837
4042009.05.04 15:44t/p1050.111.328280.000001.32828-32.6724833.80
4052009.05.04 15:44t/p1060.151.328280.000001.328280.0024833.80
4062009.05.04 15:44t/p1070.211.328280.000001.3282864.2624898.06
4072009.05.04 15:44t/p1080.291.328280.000001.32828177.4825075.54
4082009.05.04 15:44delete1090.401.316040.000001.32837
4092009.05.04 15:44buy1100.111.328380.000001.33450
4102009.05.04 16:24buy limit1110.151.325320.000001.33144
4112009.05.04 16:30t/p1100.111.334500.000001.3345067.3225142.86
4122009.05.04 16:30delete1110.151.325320.000001.33144
4132009.05.04 16:30buy1120.111.334610.000001.34073
4142009.05.04 17:10buy limit1130.151.331550.000001.33767
4152009.05.04 18:07t/p1120.111.340730.000001.3407367.3225210.18
4162009.05.04 18:07delete1130.151.331550.000001.33767
4172009.05.04 18:07buy1140.111.340860.000001.34716
4182009.05.04 18:47buy limit1150.151.334560.000001.34086
4192009.05.04 19:42modify1150.151.337710.000001.34401
4202009.05.04 20:46buy1150.151.337710.000001.34401
4212009.05.04 20:46modify1140.111.340860.000001.34401
4222009.05.04 21:26buy limit1160.211.334560.000001.34086
4232009.05.05 08:48buy1160.211.334560.000001.34086
4242009.05.05 08:48modify1140.111.340860.000001.34086
4252009.05.05 08:48modify1150.151.337710.000001.34086
4262009.05.05 09:28buy limit1170.291.331500.000001.33762
4272009.05.05 14:09t/p1140.111.340860.000001.34086-0.0125210.17
4282009.05.05 14:09t/p1150.151.340860.000001.3408647.2425257.41
4292009.05.05 14:09t/p1160.211.340860.000001.34086132.3025389.71
4302009.05.05 14:09delete1170.291.331500.000001.33762
4312009.05.05 14:09buy1180.111.340970.000001.34709
4322009.05.05 14:49buy limit1190.151.337910.000001.34403
4332009.05.05 15:53buy1190.151.337910.000001.34403
4342009.05.05 15:53modify1180.111.340970.000001.34403
4352009.05.05 16:33buy limit1200.211.331790.000001.33791
4362009.05.05 16:35modify1200.211.334850.000001.34097
4372009.05.05 16:40buy1200.211.334850.000001.34097
4382009.05.05 16:40modify1180.111.340970.000001.34097
4392009.05.05 16:40modify1190.151.337910.000001.34097
4402009.05.05 17:20buy limit1210.291.331790.000001.33791
4412009.05.05 20:25buy1210.291.331790.000001.33791
4422009.05.05 20:25modify1180.111.340970.000001.33791
4432009.05.05 20:25modify1190.151.337910.000001.33791
4442009.05.05 20:25modify1200.211.334850.000001.33791
4452009.05.05 21:05buy limit1220.401.325670.000001.33800
4462009.05.06 03:57buy1220.401.325670.000001.33800
4472009.05.06 03:57modify1180.111.340970.000001.33800
4482009.05.06 03:57modify1190.151.337910.000001.33800
4492009.05.06 03:57modify1200.211.334850.000001.33800
4502009.05.06 03:57modify1210.291.331790.000001.33800
4512009.05.06 04:37buy limit1230.551.319730.000001.33170
4522009.05.07 14:06t/p1180.111.338000.000001.33800-32.7125357.00
4532009.05.07 14:06t/p1190.151.338000.000001.338001.3025358.29
4542009.05.07 14:06t/p1200.211.338000.000001.3380066.0725424.37
4552009.05.07 14:06t/p1210.291.338000.000001.33800179.9925604.35
4562009.05.07 14:06t/p1220.401.338000.000001.33800493.0926097.44
4572009.05.07 14:06delete1230.551.319730.000001.33170
4582009.05.07 14:06buy1240.121.338110.000001.34405
4592009.05.07 14:46buy limit1250.171.332170.000001.33811
4602009.05.07 14:50modify1250.171.335140.000001.34108
4612009.05.07 14:55buy1250.171.335140.000001.34108
4622009.05.07 14:55modify1240.121.338110.000001.34108
4632009.05.07 15:04t/p1240.121.341080.000001.3410835.6426133.08
4642009.05.07 15:04t/p1250.171.341080.000001.34108100.9826234.06
4652009.05.07 15:04buy1260.121.341180.000001.34730
4662009.05.07 15:44buy limit1270.171.338120.000001.34424
4672009.05.07 19:35buy1270.171.338120.000001.34424
4682009.05.07 19:35modify1260.121.341180.000001.34424
4692009.05.07 20:15buy limit1280.231.332000.000001.33812
4702009.05.07 20:28modify1280.231.335060.000001.34118
4712009.05.08 04:01buy1280.231.335060.000001.34118
4722009.05.08 04:01modify1260.121.341180.000001.34118
4732009.05.08 04:01modify1270.171.338120.000001.34118
4742009.05.08 04:42buy limit1290.321.332090.000001.33803
4752009.05.08 08:11t/p1260.121.341180.000001.34118-0.0126234.05
4762009.05.08 08:11t/p1270.171.341180.000001.3411852.0026286.06
4772009.05.08 08:11t/p1280.231.341180.000001.34118140.7626426.82
4782009.05.08 08:11delete1290.321.332090.000001.33803
4792009.05.08 08:11buy1300.121.341290.000001.34723
4802009.05.08 08:51buy limit1310.171.338320.000001.34426
4812009.05.08 12:16buy1310.171.338320.000001.34426
4822009.05.08 12:16modify1300.121.341290.000001.34426
4832009.05.08 12:57buy limit1320.231.335350.000001.34129
4842009.05.08 14:25t/p1300.121.344260.000001.3442635.6426462.46
4852009.05.08 14:25t/p1310.171.344260.000001.34426100.9826563.44
4862009.05.08 14:25delete1320.231.335350.000001.34129
4872009.05.08 14:25buy1330.121.344370.000001.35031
4882009.05.08 14:35t/p1330.121.350310.000001.3503171.2826634.72
4892009.05.08 14:35buy1340.121.350440.000001.35656
4902009.05.08 15:15buy limit1350.171.347380.000001.35350
4912009.05.08 16:10buy1350.171.347380.000001.35350
4922009.05.08 16:10modify1340.121.350440.000001.35350
4932009.05.08 16:50buy limit1360.231.344320.000001.35044
4942009.05.08 18:22t/p1340.121.353500.000001.3535036.7226671.44
4952009.05.08 18:22t/p1350.171.353500.000001.35350104.0426775.48
4962009.05.08 18:22delete1360.231.344320.000001.35044
4972009.05.08 18:22buy1370.121.353610.000001.35973
4982009.05.08 19:02buy limit1380.171.350550.000001.35667
4992009.05.08 19:54t/p1370.121.359730.000001.3597373.4426848.92
5002009.05.08 19:54delete1380.171.350550.000001.35667
5012009.05.08 19:54buy1390.121.359850.000001.36615
5022009.05.08 20:34buy limit1400.171.356700.000001.36300
5032009.05.11 04:58t/p1390.121.366150.000001.3661575.5926924.51
5042009.05.11 04:58delete1400.171.356700.000001.36300
5052009.05.11 04:58buy1410.121.366300.000001.37260
5062009.05.11 05:38buy limit1420.171.363150.000001.36945
5072009.05.11 07:08buy1420.171.363150.000001.36945
5082009.05.11 07:08modify1410.121.366300.000001.36945
5092009.05.11 07:48buy limit1430.231.360000.000001.36630
5102009.05.11 09:28buy1430.231.360000.000001.36630
5112009.05.11 09:28modify1410.121.366300.000001.36630
5122009.05.11 09:29modify1420.171.363150.000001.36630
5132009.05.11 10:08buy limit1440.321.356850.000001.36315
5142009.05.11 13:24buy1440.321.356850.000001.36315
5152009.05.11 13:24modify1410.121.366300.000001.36315
5162009.05.11 13:24modify1420.171.363150.000001.36315
5172009.05.11 13:24modify1430.231.360000.000001.36315
5182009.05.11 14:04buy limit1450.441.350550.000001.36324
5192009.05.11 16:19t/p1410.121.363150.000001.36315-37.8026886.71
5202009.05.11 16:19t/p1420.171.363150.000001.363150.0026886.71
5212009.05.11 16:19t/p1430.231.363150.000001.3631572.4526959.16
5222009.05.11 16:19t/p1440.321.363150.000001.36315201.6027160.76
5232009.05.11 16:19delete1450.441.350550.000001.36324
5242009.05.11 16:19buy1460.121.363250.000001.36955
5252009.05.11 16:59buy limit1470.171.360100.000001.36640
5262009.05.11 18:23buy1470.171.360100.000001.36640
5272009.05.11 18:23modify1460.121.363250.000001.36640
5282009.05.11 19:03buy limit1480.231.356950.000001.36325
5292009.05.12 02:15buy1480.231.356950.000001.36325
5302009.05.12 02:15modify1460.121.363250.000001.36325
5312009.05.12 02:15modify1470.171.360100.000001.36325
5322009.05.12 02:55buy limit1490.321.353980.000001.35992
5332009.05.12 09:23t/p1460.121.363250.000001.36325-0.0127160.75
5342009.05.12 09:23t/p1470.171.363250.000001.3632553.5327214.28
5352009.05.12 09:23t/p1480.231.363250.000001.36325144.9027359.18
5362009.05.12 09:23delete1490.321.353980.000001.35992
5372009.05.12 09:23buy1500.121.363370.000001.36931
5382009.05.12 10:03buy limit1510.171.360310.000001.36643
5392009.05.12 13:58t/p1500.121.369310.000001.3693171.2827430.46
5402009.05.12 13:58delete1510.171.360310.000001.36643
5412009.05.12 13:58buy1520.121.369420.000001.37554
5422009.05.12 14:38buy limit1530.171.366360.000001.37248
5432009.05.12 14:51buy1530.171.366360.000001.37248
5442009.05.12 14:51modify1520.121.369420.000001.37248
5452009.05.12 15:31buy limit1540.231.363300.000001.36942
5462009.05.12 16:14buy1540.231.363300.000001.36942
5472009.05.12 16:14modify1520.121.369420.000001.36942
5482009.05.12 16:14modify1530.171.366360.000001.36942
5492009.05.12 16:54buy limit1550.321.360240.000001.36636
5502009.05.12 18:16buy1550.321.360240.000001.36636
5512009.05.12 18:16modify1520.121.369420.000001.36636
5522009.05.12 18:16modify1530.171.366360.000001.36636
5532009.05.12 18:16modify1540.231.363300.000001.36636
5542009.05.12 18:56buy limit1560.441.354120.000001.36645
5552009.05.13 01:17t/p1520.121.366360.000001.36636-36.7327393.73
5562009.05.13 01:17t/p1530.171.366360.000001.36636-0.0227393.72
5572009.05.13 01:17t/p1540.231.366360.000001.3663670.3627464.07
5582009.05.13 01:17t/p1550.321.366360.000001.36636195.8127659.89
5592009.05.13 01:17delete1560.441.354120.000001.36645
5602009.05.13 01:17buy1570.121.366490.000001.37243
5612009.05.13 01:57buy limit1580.171.363520.000001.36946
5622009.05.13 12:48buy1580.171.363520.000001.36946
5632009.05.13 12:48modify1570.121.366490.000001.36946
5642009.05.13 13:28buy limit1590.231.360460.000001.36658
5652009.05.13 14:31buy1590.231.360460.000001.36658
5662009.05.13 14:31modify1570.121.366490.000001.36658
5672009.05.13 14:31modify1580.171.363520.000001.36658
5682009.05.13 15:11buy limit1600.321.357400.000001.36352
5692009.05.13 15:41buy1600.321.357400.000001.36352
5702009.05.13 15:41modify1570.121.366490.000001.36352
5712009.05.13 15:41modify1580.171.363520.000001.36352
5722009.05.13 15:41modify1590.231.360460.000001.36352
5732009.05.13 16:21buy limit1610.441.351280.000001.36361
5742009.05.13 18:12t/p1570.121.363520.000001.36352-35.6427624.25
5752009.05.13 18:12t/p1580.171.363520.000001.363520.0027624.25
5762009.05.13 18:12t/p1590.231.363520.000001.3635270.3827694.63
5772009.05.13 18:12t/p1600.321.363520.000001.36352195.8427890.47
5782009.05.13 18:12delete1610.441.351280.000001.36361
5792009.06.12 00:00buy1620.121.409640.000001.41630
5802009.06.12 00:40buy limit1630.171.406310.000001.41297
5812009.06.12 09:16buy1630.171.406310.000001.41297
5822009.06.12 09:16modify1620.121.409640.000001.41297
5832009.06.12 09:56buy limit1640.231.402890.000001.40973
5842009.06.12 11:40buy1640.231.402890.000001.40973
5852009.06.12 11:40modify1620.121.409640.000001.40973
5862009.06.12 11:40modify1630.171.406310.000001.40973
5872009.06.12 12:20buy limit1650.321.399470.000001.40631
5882009.06.12 13:30buy1650.321.399470.000001.40631
5892009.06.12 13:30modify1620.121.409640.000001.40631
5902009.06.12 13:30modify1630.171.406310.000001.40631
5912009.06.12 13:30modify1640.231.402890.000001.40631
5922009.06.12 14:10buy limit1660.441.392630.000001.40640
5932009.06.15 07:35buy1660.441.392630.000001.40640
5942009.06.15 07:35modify1620.121.409640.000001.40640
5952009.06.15 07:35modify1630.171.406310.000001.40640
5962009.06.15 07:35modify1640.231.402890.000001.40640
5972009.06.15 07:35modify1650.321.399470.000001.40640
5982009.06.15 08:15buy limit1670.611.385790.000001.39947
5992009.06.15 11:19buy1670.611.385790.000001.39947
6002009.06.15 11:19modify1620.121.409640.000001.39947
6012009.06.15 11:19modify1630.171.406310.000001.39947
6022009.06.15 11:19modify1640.231.402890.000001.39947
6032009.06.15 11:19modify1650.321.399470.000001.39947
6042009.06.15 11:19modify1660.441.392630.000001.39947
6052009.06.15 11:59buy limit1680.841.378950.000001.39272
6062009.06.15 17:05buy1680.841.378950.000001.39272
6072009.06.15 17:05modify1620.121.409640.000001.39272
6082009.06.15 17:05modify1630.171.406310.000001.39272
6092009.06.15 17:05modify1640.231.402890.000001.39272
6102009.06.15 17:05modify1650.321.399470.000001.39272
6112009.06.15 17:05modify1660.441.392630.000001.39272
6122009.06.15 17:05modify1670.611.385790.000001.39272
6132009.06.15 17:45buy limit1691.161.371930.000001.38606
6142009.06.16 14:31t/p1620.121.392720.000001.39272-203.0627687.40
6152009.06.16 14:31t/p1630.171.392720.000001.39272-231.0627456.34
6162009.06.16 14:31t/p1640.231.392720.000001.39272-233.9527222.39
6172009.06.16 14:31t/p1650.321.392720.000001.39272-216.0627006.33
6182009.06.16 14:31t/p1660.441.392720.000001.392723.9227010.25
6192009.06.16 14:31t/p1670.611.392720.000001.39272422.6827432.93
6202009.06.16 14:31t/p1680.841.392720.000001.392721156.6028589.53
6212009.06.16 14:31delete1691.161.371930.000001.38606
6222009.06.19 16:00buy1700.131.392290.000001.39913
6232009.06.19 16:40buy limit1710.181.388870.000001.39571
6242009.06.19 17:51t/p1700.131.399130.000001.3991388.9228678.45
6252009.06.19 17:51delete1710.181.388870.000001.39571
6262009.06.19 17:51buy1720.131.399230.000001.40607
6272009.06.19 18:31buy limit1730.181.392390.000001.39923
6282009.06.19 19:05modify1730.181.395810.000001.40265
6292009.06.19 20:45buy1730.181.395810.000001.40265
6302009.06.19 20:45modify1720.131.399230.000001.40265
6312009.06.19 21:25buy limit1740.251.392390.000001.39923
6322009.06.22 02:04buy1740.251.392390.000001.39923
6332009.06.22 02:04modify1720.131.399230.000001.39923
6342009.06.22 02:04modify1730.181.395810.000001.39923
6352009.06.22 02:44buy limit1750.351.389060.000001.39572
6362009.06.22 03:26buy1750.351.389060.000001.39572
6372009.06.22 03:26modify1720.131.399230.000001.39572
6382009.06.22 03:26modify1730.181.395810.000001.39572
6392009.06.22 03:26modify1740.251.392390.000001.39572
6402009.06.22 04:06buy limit1760.481.382220.000001.39590
6412009.06.24 17:37t/p1720.131.395720.000001.39572-45.6728632.79
6422009.06.24 17:37t/p1730.181.395720.000001.39572-1.6728631.12
6432009.06.24 17:37t/p1740.251.395720.000001.3957283.2028714.33
6442009.06.24 17:37t/p1750.351.395720.000001.39572233.0428947.36
6452009.06.24 17:37delete1760.481.382220.000001.39590
6462009.06.24 17:37buy1770.131.401800.000001.40882
6472009.06.24 18:17buy limit1780.181.394780.000001.40180
6482009.06.24 20:04modify1780.181.398290.000001.40531
6492009.06.24 20:16buy1780.181.398290.000001.40531
6502009.06.24 20:16modify1770.131.401800.000001.40531
6512009.06.24 20:56buy limit1790.251.391270.000001.39829
6522009.06.24 21:04buy1790.251.391270.000001.39829
6532009.06.24 21:04modify1770.131.401800.000001.39829
6542009.06.24 21:04modify1780.181.398290.000001.39829
6552009.06.24 21:44buy limit1800.351.387760.000001.39478
6562009.06.25 08:43t/p1770.131.398290.000001.39829-45.6728901.70
6572009.06.25 08:43t/p1780.181.398290.000001.39829-0.0528901.65
6582009.06.25 08:43t/p1790.251.398290.000001.39829175.4329077.08
6592009.06.25 08:43delete1800.351.387760.000001.39478
6602009.06.25 08:43buy1810.131.398390.000001.40523
6612009.06.25 09:23buy limit1820.181.391550.000001.39839
6622009.06.25 10:07modify1820.181.394970.000001.40181
6632009.06.25 11:38buy1820.181.394970.000001.40181
6642009.06.25 11:38modify1810.131.398390.000001.40181
6652009.06.25 12:18buy limit1830.251.391550.000001.39839
6662009.06.25 14:36buy1830.251.391550.000001.39839
6672009.06.25 14:36modify1810.131.398390.000001.39839
6682009.06.25 14:36modify1820.181.394970.000001.39839
6692009.06.25 15:16buy limit1840.351.388040.000001.39506
6702009.06.25 19:17t/p1810.131.398390.000001.398390.0029077.08
6712009.06.25 19:17t/p1820.181.398390.000001.3983961.5629138.64
6722009.06.25 19:17t/p1830.251.398390.000001.39839171.0029309.64
6732009.06.25 19:17delete1840.351.388040.000001.39506
6742009.06.25 19:17buy1850.131.398500.000001.40552
6752009.06.25 19:57buy limit1860.181.394990.000001.40201
6762009.06.26 06:55t/p1850.131.405520.000001.4055291.2529400.89
6772009.06.26 06:55delete1860.181.394990.000001.40201
6782009.06.26 06:55buy1870.131.405630.000001.41247
6792009.06.26 07:35buy limit1880.181.398790.000001.40563
6802009.06.26 08:00modify1880.181.402210.000001.40905
6812009.06.26 10:10buy1880.181.402210.000001.40905
6822009.06.26 10:10modify1870.131.405630.000001.40905
6832009.06.26 10:50buy limit1890.251.398790.000001.40563
6842009.06.26 12:45t/p1870.131.409050.000001.4090544.4629445.35
6852009.06.26 12:45t/p1880.181.409050.000001.40905123.1229568.47
6862009.06.26 12:45delete1890.251.398790.000001.40563
6872009.06.26 12:45buy1900.131.409160.000001.41600
6882009.06.26 12:56close at stop1900.131.407910.000001.41600-16.2529552.22