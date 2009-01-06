Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD3
GoMarkets-Demo (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Bars in test1742Ticks modelled5907641Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit25129.30Gross profit34475.21Gross loss-9345.91
Profit factor3.69Expected payoff100.12
Absolute drawdown2081.77Maximal drawdown6808.47 (19.88%)Relative drawdown21.70% (5727.81)
Total trades251Short positions (won %)120 (69.17%)Long positions (won %)131 (72.52%)
Profit trades (% of total)178 (70.92%)Loss trades (% of total)73 (29.08%)
Largestprofit trade1826.39loss trade-543.49
Averageprofit trade193.68loss trade-128.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (1383.77)consecutive losses (loss in money)6 (-2209.57)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2722.08 (5)consecutive loss (count of losses)-2209.57 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.02 08:00sell10.091.386500.000001.37660
22009.01.02 08:40sell limit20.121.391450.000001.38155
32009.01.02 10:15sell20.121.391450.000001.38155
42009.01.02 10:15modify10.091.386500.000001.38155
52009.01.02 10:55sell limit30.171.401350.000001.39145
62009.01.02 11:18modify30.171.396400.000001.38650
72009.01.02 17:19sell30.171.396400.000001.38650
82009.01.02 17:19modify10.091.386500.000001.38650
92009.01.02 17:19modify20.121.391450.000001.38650
102009.01.02 17:59sell limit40.231.401350.000001.39145
112009.01.02 20:18t/p10.091.386500.000001.386500.0020000.00
122009.01.02 20:18t/p20.121.386500.000001.3865059.4020059.40
132009.01.02 20:18t/p30.171.386500.000001.38650168.3020227.70
142009.01.02 20:18delete40.231.401350.000001.39145
152009.01.02 20:18sell50.091.386350.000001.37645
162009.01.02 20:58sell limit60.121.391300.000001.38140
172009.01.02 23:58sell60.121.391300.000001.38140
182009.01.02 23:58modify50.091.386350.000001.38140
192009.01.05 01:00sell limit70.171.396160.000001.38644
202009.01.05 02:56sell70.171.396160.000001.38644
212009.01.05 02:56modify50.091.386350.000001.38644
222009.01.05 02:56modify60.121.391300.000001.38644
232009.01.05 03:36sell limit80.231.401110.000001.39121
242009.01.05 04:16t/p50.091.386440.000001.38644-0.8520226.85
252009.01.05 04:16t/p60.121.386440.000001.3864458.2720285.12
262009.01.05 04:16t/p70.171.386440.000001.38644165.2420450.36
272009.01.05 04:16delete80.231.401110.000001.39121
282009.01.05 04:16sell90.091.386240.000001.37634
292009.01.05 04:56sell limit100.121.391190.000001.38129
302009.01.05 08:16sell100.121.391190.000001.38129
312009.01.05 08:16modify90.091.386240.000001.38129
322009.01.05 08:56sell limit110.171.396140.000001.38624
332009.01.05 10:20t/p90.091.381290.000001.3812944.5520494.91
342009.01.05 10:20t/p100.121.381290.000001.38129118.8020613.71
352009.01.05 10:20delete110.171.396140.000001.38624
362009.01.05 10:20sell120.091.381060.000001.37116
372009.01.05 10:28t/p120.091.371160.000001.3711689.1020702.81
382009.01.05 10:28sell130.091.370700.000001.36062
392009.01.05 11:08sell limit140.121.375830.000001.36557
402009.01.05 14:16t/p130.091.360620.000001.3606290.7220793.53
412009.01.05 14:16delete140.121.375830.000001.36557
422009.01.05 14:16sell150.091.360400.000001.35014
432009.01.05 14:57sell limit160.121.365620.000001.35518
442009.01.06 01:58sell160.121.365620.000001.35518
452009.01.06 01:58modify150.091.360400.000001.35518
462009.01.06 02:38sell limit170.171.370660.000001.36058
472009.01.06 06:45t/p150.091.355180.000001.3551846.9420840.47
482009.01.06 06:45t/p160.121.355180.000001.35518125.2820965.75
492009.01.06 06:45delete170.171.370660.000001.36058
502009.01.06 06:45sell180.091.354460.000001.34438
512009.01.06 07:25sell limit190.121.359590.000001.34933
522009.01.06 10:04t/p180.091.344380.000001.3443890.7221056.47
532009.01.06 10:04delete190.121.359590.000001.34933
542009.01.06 10:04sell200.091.344220.000001.33396
552009.01.06 10:44sell limit210.121.349440.000001.33900
562009.01.06 13:57t/p200.091.333960.000001.3339692.3421148.81
572009.01.06 13:57delete210.121.349440.000001.33900
582009.01.06 13:57sell220.091.333820.000001.32338
592009.01.06 14:37sell limit230.121.339040.000001.32860
602009.01.06 15:46sell230.121.339040.000001.32860
612009.01.06 15:46modify220.091.333820.000001.32860
622009.01.06 16:26sell limit240.171.349480.000001.33904
632009.01.06 16:27modify240.171.344260.000001.33382
642009.01.06 17:03sell240.171.344260.000001.33382
652009.01.06 17:03modify220.091.333820.000001.33382
662009.01.06 17:03modify230.121.339040.000001.33382
672009.01.06 17:43sell limit250.231.349480.000001.33904
682009.01.06 20:00sell250.231.349480.000001.33904
692009.01.06 20:00modify220.091.333820.000001.33904
702009.01.06 20:00modify230.121.339040.000001.33904
712009.01.06 20:01modify240.171.344260.000001.33904
722009.01.06 20:40sell limit260.321.359920.000001.33895
732009.01.07 09:57sell260.321.359920.000001.33895
742009.01.07 09:57modify220.091.333820.000001.33895
752009.01.07 09:57modify230.121.339040.000001.33895
762009.01.07 09:57modify240.171.344260.000001.33895
772009.01.07 09:57modify250.231.349480.000001.33895
782009.01.07 10:37sell limit270.441.370360.000001.34939
792009.01.07 15:37sell270.441.370360.000001.34939
802009.01.07 15:37modify220.091.333820.000001.34939
812009.01.07 15:37modify230.121.339040.000001.34939
822009.01.07 15:37modify240.171.344260.000001.34939
832009.01.07 15:37modify250.231.349480.000001.34939
842009.01.07 15:37modify260.321.359920.000001.34939
852009.01.07 16:17sell limit280.611.381160.000001.35956
862009.01.09 16:41t/p220.091.349390.000001.34939-140.3221008.50
872009.01.09 16:41t/p230.121.349390.000001.34939-124.4520884.04
882009.01.09 16:41t/p240.171.349390.000001.34939-87.5720796.48
892009.01.09 16:41t/p250.231.349390.000001.349391.5920798.06
902009.01.09 16:41t/p260.321.349390.000001.34939336.4221134.49
912009.01.09 16:41t/p270.441.349390.000001.34939921.9422056.43
922009.01.09 16:41delete280.611.381160.000001.35956
932009.01.09 16:41sell290.101.349200.000001.33840
942009.01.09 17:21sell limit300.141.360000.000001.34920
952009.01.09 17:22modify300.141.354600.000001.34380
962009.01.12 02:36t/p290.101.338400.000001.33840107.9622164.38
972009.01.12 02:36delete300.141.354600.000001.34380
982009.01.12 02:36sell310.101.338290.000001.32749
992009.01.12 03:16sell limit320.141.343690.000001.33289
1002009.01.12 14:13sell320.141.343690.000001.33289
1012009.01.12 14:13modify310.101.338290.000001.33289
1022009.01.12 14:53sell limit330.191.349180.000001.33820
1032009.01.12 17:10t/p310.101.332890.000001.3328954.0022218.38
1042009.01.12 17:10t/p320.141.332890.000001.33289151.2022369.58
1052009.01.12 17:10delete330.191.349180.000001.33820
1062009.01.12 17:10sell340.101.332690.000001.32171
1072009.01.12 17:50sell limit350.141.338180.000001.32720
1082009.01.12 19:50sell350.141.338180.000001.32720
1092009.01.12 19:50modify340.101.332690.000001.32720
1102009.01.12 20:30sell limit360.191.343670.000001.33269
1112009.01.13 07:43t/p340.101.327200.000001.3272054.8622424.44
1122009.01.13 07:43t/p350.141.327200.000001.32720153.6622578.10
1132009.01.13 07:43delete360.191.343670.000001.33269
1142009.01.13 07:43sell370.101.327080.000001.31664
1152009.01.13 08:23sell limit380.141.332390.000001.32177
1162009.01.13 12:40sell380.141.332390.000001.32177
1172009.01.13 12:40modify370.101.327080.000001.32177
1182009.01.13 13:20sell limit390.191.337700.000001.32708
1192009.01.13 15:52t/p370.101.321770.000001.3217753.1022631.20
1202009.01.13 15:52t/p380.141.321770.000001.32177148.6822779.88
1212009.01.13 15:52delete390.191.337700.000001.32708
1222009.01.13 15:52sell400.101.321640.000001.31102
1232009.01.13 16:32sell limit410.141.326950.000001.31633
1242009.01.14 04:58sell410.141.326950.000001.31633
1252009.01.14 04:58modify400.101.321640.000001.31633
1262009.01.14 05:38sell limit420.191.332260.000001.32164
1272009.01.14 09:50sell420.191.332260.000001.32164
1282009.01.14 09:50modify400.101.321640.000001.32164
1292009.01.14 09:50modify410.141.326950.000001.32164
1302009.01.14 10:30sell limit430.261.337660.000001.32686
1312009.01.14 10:46t/p400.101.321640.000001.32164-0.0422779.84
1322009.01.14 10:46t/p410.141.321640.000001.3216474.3422854.18
1332009.01.14 10:46t/p420.191.321640.000001.32164201.7823055.96
1342009.01.14 10:46delete430.261.337660.000001.32686
1352009.01.14 10:46sell440.101.321490.000001.31069
1362009.01.14 11:26sell limit450.141.332290.000001.32149
1372009.01.14 11:28modify450.141.326890.000001.31609
1382009.01.14 15:38t/p440.101.310690.000001.31069108.0023163.96
1392009.01.14 15:38delete450.141.326890.000001.31609
1402009.01.14 15:38sell460.101.310470.000001.29967
1412009.01.14 16:18sell limit470.141.315870.000001.30507
1422009.01.14 17:41sell470.141.315870.000001.30507
1432009.01.14 17:41modify460.101.310470.000001.30507
1442009.01.14 18:22sell limit480.191.321270.000001.31047
1452009.01.15 01:55sell480.191.321270.000001.31047
1462009.01.15 01:55modify460.101.310470.000001.31047
1472009.01.15 01:55modify470.141.315870.000001.31047
1482009.01.15 02:35sell limit490.261.326490.000001.31605
1492009.01.15 14:53t/p460.101.310470.000001.31047-0.1323163.84
1502009.01.15 14:53t/p470.141.310470.000001.3104775.4223239.26
1512009.01.15 14:53t/p480.191.310470.000001.31047205.2023444.46
1522009.01.15 14:53delete490.261.326490.000001.31605
1532009.01.15 14:53sell500.101.310000.000001.29956
1542009.01.15 15:33sell limit510.141.315310.000001.30469
1552009.01.15 15:43sell510.141.315310.000001.30469
1562009.01.15 15:43modify500.101.310000.000001.30469
1572009.01.15 16:23sell limit520.191.320620.000001.31000
1582009.01.15 17:27t/p500.101.304690.000001.3046953.1023497.56
1592009.01.15 17:27t/p510.141.304690.000001.30469148.6823646.24
1602009.01.15 17:27delete520.191.320620.000001.31000
1612009.01.15 17:27sell530.111.304560.000001.29394
1622009.01.15 18:07sell limit540.151.315180.000001.30456
1632009.01.15 18:08modify540.151.309870.000001.29925
1642009.01.15 18:37sell540.151.309870.000001.29925
1652009.01.15 18:37modify530.111.304560.000001.29925
1662009.01.15 19:17sell limit550.211.315180.000001.30456
1672009.01.15 21:22sell550.211.315180.000001.30456
1682009.01.15 21:22modify530.111.304560.000001.30456
1692009.01.15 21:22modify540.151.309870.000001.30456
1702009.01.15 22:02sell limit560.291.320490.000001.30987
1712009.01.16 03:57sell560.291.320490.000001.30987
1722009.01.16 03:57modify530.111.304560.000001.30987
1732009.01.16 03:57modify540.151.309870.000001.30987
1742009.01.16 03:57modify550.211.315180.000001.30987
1752009.01.16 04:37sell limit570.401.330390.000001.31050
1762009.01.16 13:47sell570.401.330390.000001.31050
1772009.01.16 13:47modify530.111.304560.000001.31050
1782009.01.16 13:47modify540.151.309870.000001.31050
1792009.01.16 13:47modify550.211.315180.000001.31050
1802009.01.16 13:47modify560.291.320490.000001.31050
1812009.01.16 14:27sell limit580.551.340470.000001.32022
1822009.01.19 22:15t/p530.111.310500.000001.31050-65.4323580.81
1832009.01.19 22:15t/p540.151.310500.000001.31050-9.5823571.23
1842009.01.19 22:15t/p550.211.310500.000001.3105098.1023669.33
1852009.01.19 22:15t/p560.291.310500.000001.31050289.5923958.92
1862009.01.19 22:15t/p570.401.310500.000001.31050795.4324754.35
1872009.01.19 22:15delete580.551.340470.000001.32022
1882009.01.19 22:15sell590.111.310400.000001.30050
1892009.01.19 22:55sell limit600.151.315350.000001.30545
1902009.01.20 02:53t/p590.111.300500.000001.30050108.8524863.21
1912009.01.20 02:53delete600.151.315350.000001.30545
1922009.01.20 02:53sell610.111.300400.000001.29122
1932009.01.20 03:33sell limit620.151.304990.000001.29581
1942009.01.20 15:17t/p610.111.291220.000001.29122100.9824964.19
1952009.01.20 15:17delete620.151.304990.000001.29581
1962009.01.20 15:17sell630.111.291100.000001.28174
1972009.01.20 15:57sell limit640.151.295780.000001.28642
1982009.01.20 19:27sell640.151.295780.000001.28642
1992009.01.20 19:27modify630.111.291100.000001.28642
2002009.01.20 20:07sell limit650.211.300460.000001.29110
2012009.01.20 21:17t/p630.111.286420.000001.2864251.4825015.67
2022009.01.20 21:17t/p640.151.286420.000001.28642140.4025156.07
2032009.01.20 21:17delete650.211.300460.000001.29110
2042009.01.20 21:17sell660.111.286300.000001.27694
2052009.01.20 21:58sell limit670.151.295840.000001.28630
2062009.01.20 22:00modify670.151.291070.000001.28153
2072009.01.21 03:56sell670.151.291070.000001.28153
2082009.01.21 03:56modify660.111.286300.000001.28153
2092009.01.21 04:36sell limit680.211.299890.000001.29107
2102009.01.21 05:14sell680.211.299890.000001.29107
2112009.01.21 05:14modify660.111.286300.000001.29107
2122009.01.21 05:14modify670.151.291070.000001.29107
2132009.01.21 05:54sell limit690.291.304390.000001.29539
2142009.01.21 09:40t/p660.111.291070.000001.29107-52.5225103.55
2152009.01.21 09:40t/p670.151.291070.000001.291070.0025103.55
2162009.01.21 09:40t/p680.211.291070.000001.29107185.2225288.77
2172009.01.21 09:40delete690.291.304390.000001.29539
2182009.01.21 09:40sell700.111.290940.000001.28194
2192009.01.21 10:20sell limit710.151.295440.000001.28644
2202009.01.21 11:42sell710.151.295440.000001.28644
2212009.01.21 11:42modify700.111.290940.000001.28644
2222009.01.21 12:22sell limit720.211.299940.000001.29094
2232009.01.21 18:01t/p700.111.286440.000001.2864449.5025338.27
2242009.01.21 18:01t/p710.151.286440.000001.28644135.0025473.27
2252009.01.21 18:01delete720.211.299940.000001.29094
2262009.01.21 18:01sell730.111.286290.000001.27729
2272009.01.21 18:41sell limit740.151.295290.000001.28629
2282009.01.21 18:49modify740.151.290790.000001.28179
2292009.01.21 21:34sell740.151.290790.000001.28179
2302009.01.21 21:34modify730.111.286290.000001.28179
2312009.01.21 22:14sell limit750.211.299790.000001.29079
2322009.01.21 22:46sell750.211.299790.000001.29079
2332009.01.21 22:46modify730.111.286290.000001.29079
2342009.01.21 22:46modify740.151.290790.000001.29079
2352009.01.21 23:26sell limit760.291.308790.000001.29979
2362009.01.21 23:59modify760.291.304290.000001.29529
2372009.01.22 00:42sell760.291.304290.000001.29529
2382009.01.22 00:42modify730.111.286290.000001.29529
2392009.01.22 00:42modify740.151.290790.000001.29529
2402009.01.22 00:42modify750.211.299790.000001.29529
2412009.01.22 01:22sell limit770.401.313110.000001.29547
2422009.01.22 03:23t/p730.111.295290.000001.29529-99.1425374.13
2432009.01.22 03:23t/p740.151.295290.000001.29529-67.6925306.44
2442009.01.22 03:23t/p750.211.295290.000001.2952994.2425400.68
2452009.01.22 03:23t/p760.291.295290.000001.29529261.0025661.68
2462009.01.22 03:23delete770.401.313110.000001.29547
2472009.01.22 03:23sell780.111.295130.000001.28631
2482009.01.22 04:03sell limit790.151.308360.000001.29954
2492009.01.22 04:04modify790.151.303950.000001.29513
2502009.01.22 06:15sell790.151.303950.000001.29513
2512009.01.22 06:15modify780.111.295130.000001.29513
2522009.01.22 06:55sell limit800.211.308360.000001.29954
2532009.01.22 15:40t/p780.111.295130.000001.295130.0025661.68
2542009.01.22 15:40t/p790.151.295130.000001.29513132.3025793.98
2552009.01.22 15:40delete800.211.308360.000001.29954
2562009.01.22 15:40sell810.111.294880.000001.28588
2572009.01.22 16:20sell limit820.151.299380.000001.29038
2582009.01.22 16:56sell820.151.299380.000001.29038
2592009.01.22 16:56modify810.111.294880.000001.29038
2602009.01.22 17:36sell limit830.211.303880.000001.29488
2612009.01.23 09:34t/p810.111.290380.000001.2903849.4525843.43
2622009.01.23 09:34t/p820.151.290380.000001.29038134.9425978.37
2632009.01.23 09:34delete830.211.303880.000001.29488
2642009.01.23 09:34sell840.121.290260.000001.28126
2652009.01.23 10:13t/p840.121.281260.000001.28126108.0026086.37
2662009.01.23 10:13sell850.121.281140.000001.27196
2672009.01.23 10:53sell limit860.171.290320.000001.28114
2682009.01.23 10:57modify860.171.285730.000001.27655
2692009.01.23 16:24sell860.171.285730.000001.27655
2702009.01.23 16:24modify850.121.281140.000001.27655
2712009.01.23 17:04sell limit870.231.290410.000001.28105
2722009.01.23 19:22sell870.231.290410.000001.28105
2732009.01.23 19:22modify850.121.281140.000001.28105
2742009.01.23 19:22modify860.171.285730.000001.28105
2752009.01.23 20:02sell limit880.321.295090.000001.28573
2762009.01.23 20:26sell880.321.295090.000001.28573
2772009.01.23 20:26modify850.121.281140.000001.28573
2782009.01.23 20:27modify860.171.285730.000001.28573
2792009.01.23 20:27modify870.231.290410.000001.28573
2802009.01.23 21:07sell limit890.441.313810.000001.29509
2812009.01.23 21:10modify890.441.304450.000001.28573
2822009.01.26 15:43sell890.441.304450.000001.28573
2832009.01.26 16:23sell limit900.611.323530.000001.30445
2842009.01.27 04:58sell900.611.323530.000001.30445
2852009.01.27 04:58modify850.121.281140.000001.30445
2862009.01.27 04:58modify860.171.285730.000001.30445
2872009.01.27 04:58modify870.231.290410.000001.30445
2882009.01.27 04:58modify880.321.295090.000001.30445
2892009.01.27 04:58modify890.441.304450.000001.30445
2902009.01.27 05:38sell limit910.841.333250.000001.31381
2912009.01.29 10:35t/p850.121.304450.000001.30445-280.0225806.35
2922009.01.29 10:35t/p860.171.304450.000001.30445-318.6725487.68
2932009.01.29 10:35t/p870.231.304450.000001.30445-323.5025164.18
2942009.01.29 10:35t/p880.321.304450.000001.30445-300.3324863.85
2952009.01.29 10:35t/p890.441.304450.000001.30445-0.9224862.93
2962009.01.29 10:35t/p900.611.304450.000001.304451162.8626025.78
2972009.01.29 10:35delete910.841.333250.000001.31381
2982009.02.26 16:00buy920.121.278700.000001.28626
2992009.02.26 16:40buy limit930.171.271140.000001.27870
3002009.02.26 17:01modify930.171.274920.000001.28248
3012009.02.26 17:07buy930.171.274920.000001.28248
3022009.02.26 17:07modify920.121.278700.000001.28248
3032009.02.26 17:47buy limit940.231.271140.000001.27870
3042009.02.27 01:48buy940.231.271140.000001.27870
3052009.02.27 01:48modify920.121.278700.000001.27870
3062009.02.27 01:48modify930.171.274920.000001.27870
3072009.02.27 02:28buy limit950.321.267540.000001.27474
3082009.02.27 10:04buy950.321.267540.000001.27474
3092009.02.27 10:04modify920.121.278700.000001.27474
3102009.02.27 10:04modify930.171.274920.000001.27474
3112009.02.27 10:04modify940.231.271140.000001.27474
3122009.02.27 10:44buy limit960.441.260160.000001.27492
3132009.03.02 01:30buy960.441.260160.000001.27492
3142009.03.02 01:30modify920.121.278700.000001.27492
3152009.03.02 01:30modify930.171.274920.000001.27492
3162009.03.02 01:30modify940.231.271140.000001.27492
3172009.03.02 01:30modify950.321.267540.000001.27492
3182009.03.02 02:10buy limit970.611.252960.000001.26736
3192009.03.03 18:13buy970.611.252960.000001.26736
3202009.03.03 18:13modify920.121.278700.000001.26736
3212009.03.03 18:13modify930.171.274920.000001.26736
3222009.03.03 18:13modify940.231.271140.000001.26736
3232009.03.03 18:13modify950.321.267540.000001.26736
3242009.03.03 18:13modify960.441.260160.000001.26736
3252009.03.03 18:53buy limit980.841.245760.000001.26016
3262009.03.04 02:47buy980.841.245760.000001.26016
3272009.03.04 02:47modify920.121.278700.000001.26016
3282009.03.04 02:47modify930.171.274920.000001.26016
3292009.03.04 02:47modify940.231.271140.000001.26016
3302009.03.04 02:47modify950.321.267540.000001.26016
3312009.03.04 02:47modify960.441.260160.000001.26016
3322009.03.04 02:47modify970.611.252960.000001.26016
3332009.03.04 03:27buy limit991.161.238920.000001.25269
3342009.03.04 18:30t/p920.121.260160.000001.26016-222.5225803.26
3352009.03.04 18:30t/p930.171.260160.000001.26016-250.9825552.28
3362009.03.04 18:30t/p940.231.260160.000001.26016-252.6025299.68
3372009.03.04 18:30t/p950.321.260160.000001.26016-236.2525063.43
3382009.03.04 18:30t/p960.441.260160.000001.26016-0.0825063.35
3392009.03.04 18:30t/p970.611.260160.000001.26016439.1525502.50
3402009.03.04 18:30t/p980.841.260160.000001.260161209.6026712.10
3412009.03.04 18:30delete991.161.238920.000001.25269
3422009.03.12 00:00buy1000.121.284600.000001.29126
3432009.03.12 00:40buy limit1010.171.281270.000001.28793
3442009.03.12 01:25buy1010.171.281270.000001.28793
3452009.03.12 01:25modify1000.121.284600.000001.28793
3462009.03.12 02:11buy limit1020.231.277850.000001.28469
3472009.03.12 08:43buy1020.231.277850.000001.28469
3482009.03.12 08:43modify1000.121.284600.000001.28469
3492009.03.12 08:43modify1010.171.281270.000001.28469
3502009.03.12 09:24buy limit1030.321.274430.000001.28127
3512009.03.12 10:02buy1030.321.274430.000001.28127
3522009.03.12 10:02modify1000.121.284600.000001.28127
3532009.03.12 10:02modify1010.171.281270.000001.28127
3542009.03.12 10:02modify1020.231.277850.000001.28127
3552009.03.12 10:42buy limit1040.441.267410.000001.28145
3562009.03.12 13:58t/p1000.121.281270.000001.28127-39.9626672.14
3572009.03.12 13:58t/p1010.171.281270.000001.281270.0026672.14
3582009.03.12 13:58t/p1020.231.281270.000001.2812778.6626750.80
3592009.03.12 13:58t/p1030.321.281270.000001.28127218.8826969.68
3602009.03.12 13:58delete1040.441.267410.000001.28145
3612009.03.12 13:58buy1050.121.281440.000001.28846
3622009.03.12 14:38buy limit1060.171.277930.000001.28495
3632009.03.12 15:17buy1060.171.277930.000001.28495
3642009.03.12 15:17modify1050.121.281440.000001.28495
3652009.03.12 15:57buy limit1070.231.274420.000001.28144
3662009.03.12 16:19buy1070.231.274420.000001.28144
3672009.03.12 16:19modify1050.121.281440.000001.28144
3682009.03.12 16:19modify1060.171.277930.000001.28144
3692009.03.12 16:59buy limit1080.321.270910.000001.27793
3702009.03.12 18:56t/p1050.121.281440.000001.281440.0026969.68
3712009.03.12 18:56t/p1060.171.281440.000001.2814459.6727029.35
3722009.03.12 18:56t/p1070.231.281440.000001.28144161.4627190.81
3732009.03.12 18:56delete1080.321.270910.000001.27793
3742009.03.12 18:56buy1090.121.281560.000001.28858
3752009.03.12 19:36buy limit1100.171.278050.000001.28507
3762009.03.12 21:12t/p1090.121.288580.000001.2885884.2427275.05
3772009.03.12 21:12delete1100.171.278050.000001.28507
3782009.03.12 21:12buy1110.121.288730.000001.29575
3792009.03.12 21:52buy limit1120.171.285220.000001.29224
3802009.03.16 01:00buy1120.171.285220.000001.29224
3812009.03.16 01:00modify1110.121.288730.000001.29224
3822009.03.16 01:40buy limit1130.231.281800.000001.28864
3832009.03.16 08:40t/p1110.121.292240.000001.2922442.1027317.15
3842009.03.16 08:40t/p1120.171.292240.000001.29224119.3427436.49
3852009.03.16 08:40delete1130.231.281800.000001.28864
3862009.03.16 08:40buy1140.121.292370.000001.29921
3872009.03.16 09:20buy limit1150.171.288950.000001.29579
3882009.03.16 12:02t/p1140.121.299210.000001.2992182.0827518.57
3892009.03.16 12:02delete1150.171.288950.000001.29579
3902009.03.16 12:02buy1160.121.299550.000001.30639
3912009.03.16 12:42buy limit1170.171.296040.000001.30306
3922009.03.16 14:20t/p1160.121.306390.000001.3063982.0827600.65
3932009.03.16 14:20delete1170.171.296040.000001.30306
3942009.03.16 14:20buy1180.121.306500.000001.31352
3952009.03.16 15:00buy limit1190.171.302990.000001.31001
3962009.03.16 15:24buy1190.171.302990.000001.31001
3972009.03.16 15:24modify1180.121.306500.000001.31001
3982009.03.16 16:04buy limit1200.231.299480.000001.30650
3992009.03.16 16:30buy1200.231.299480.000001.30650
4002009.03.16 16:30modify1180.121.306500.000001.30650
4012009.03.16 16:30modify1190.171.302990.000001.30650
4022009.03.16 17:10buy limit1210.321.295970.000001.30299
4032009.03.16 21:41buy1210.321.295970.000001.30299
4042009.03.16 21:41modify1180.121.306500.000001.30299
4052009.03.16 21:41modify1190.171.302990.000001.30299
4062009.03.16 21:41modify1200.231.299480.000001.30299
4072009.03.16 22:21buy limit1220.441.288950.000001.30308
4082009.03.17 07:22t/p1180.121.302990.000001.30299-42.1327558.52
4092009.03.17 07:22t/p1190.171.302990.000001.30299-0.0227558.50
4102009.03.17 07:22t/p1200.231.302990.000001.3029980.7127639.21
4112009.03.17 07:22t/p1210.321.302990.000001.30299224.6127863.82
4122009.03.17 07:22delete1220.441.288950.000001.30308
4132009.03.17 07:22buy1230.121.303160.000001.31018
4142009.03.17 08:02buy limit1240.171.296140.000001.30316
4152009.03.17 08:22modify1240.171.299650.000001.30667
4162009.03.17 08:34buy1240.171.299650.000001.30667
4172009.03.17 08:34modify1230.121.303160.000001.30667
4182009.03.17 09:14buy limit1250.231.296140.000001.30316
4192009.03.17 14:06buy1250.231.296140.000001.30316
4202009.03.17 14:06modify1230.121.303160.000001.30316
4212009.03.17 14:06modify1240.171.299650.000001.30316
4222009.03.17 14:46buy limit1260.321.292630.000001.29965
4232009.03.18 00:38t/p1230.121.303160.000001.30316-0.0127863.81
4242009.03.18 00:38t/p1240.171.303160.000001.3031659.6527923.46
4252009.03.18 00:38t/p1250.231.303160.000001.30316161.4428084.90
4262009.03.18 00:38delete1260.321.292630.000001.29965
4272009.03.18 00:38buy1270.131.303290.000001.30995
4282009.03.18 01:19buy limit1280.181.299960.000001.30662
4292009.03.18 09:49buy1280.181.299960.000001.30662
4302009.03.18 09:49modify1270.131.303290.000001.30662
4312009.03.18 10:29buy limit1290.251.296630.000001.30329
4322009.03.18 14:25t/p1270.131.306620.000001.3066243.2928128.19
4332009.03.18 14:25t/p1280.181.306620.000001.30662119.8828248.07
4342009.03.18 14:25delete1290.251.296630.000001.30329
4352009.03.18 14:25buy1300.131.306820.000001.31348
4362009.03.18 14:49t/p1300.131.313480.000001.3134886.5828334.65
4372009.03.18 14:49buy1310.131.313600.000001.32044
4382009.03.18 15:29buy limit1320.181.310180.000001.31702
4392009.03.18 17:38buy1320.181.310180.000001.31702
4402009.03.18 17:38modify1310.131.313600.000001.31702
4412009.03.18 18:18buy limit1330.251.306760.000001.31360
4422009.03.18 20:18t/p1310.131.317020.000001.3170244.4628379.11
4432009.03.18 20:18t/p1320.181.317020.000001.31702123.1228502.23
4442009.03.18 20:18delete1330.251.306760.000001.31360
4452009.03.18 20:18buy1340.131.332000.000001.33920
4462009.03.18 20:32t/p1340.131.339200.000001.3392093.6028595.83
4472009.03.18 20:32buy1350.131.339320.000001.34652
4482009.03.18 21:08t/p1350.131.346520.000001.3465293.6028689.43
4492009.03.18 21:08buy1360.131.346700.000001.35408
4502009.03.18 21:48buy limit1370.181.343010.000001.35039
4512009.03.19 03:37buy1370.181.343010.000001.35039
4522009.03.19 03:37modify1360.131.346700.000001.35039
4532009.03.19 04:17buy limit1380.251.339320.000001.34670
4542009.03.19 10:03t/p1360.131.350390.000001.3503947.9328737.37
4552009.03.19 10:03t/p1370.181.350390.000001.35039132.8428870.21
4562009.03.19 10:03delete1380.251.339320.000001.34670
4572009.03.19 10:03buy1390.131.350500.000001.35788
4582009.03.19 10:44buy limit1400.181.343120.000001.35050
4592009.03.19 10:47modify1400.181.346810.000001.35419
4602009.03.19 11:14buy1400.181.346810.000001.35419
4612009.03.19 11:14modify1390.131.350500.000001.35419
4622009.03.19 11:54buy limit1410.251.343120.000001.35050
4632009.03.19 13:42t/p1390.131.354190.000001.3541947.9728918.18
4642009.03.19 13:42t/p1400.181.354190.000001.35419132.8429051.02
4652009.03.19 13:42delete1410.251.343120.000001.35050
4662009.03.19 13:42buy1420.131.354300.000001.36186
4672009.03.19 13:53t/p1420.131.361860.000001.3618698.2829149.30
4682009.03.19 13:53buy1430.131.362030.000001.36959
4692009.03.19 14:33buy limit1440.181.358160.000001.36590
4702009.03.19 16:34t/p1430.131.369590.000001.3695998.2829247.58
4712009.03.19 16:34delete1440.181.358160.000001.36590
4722009.03.19 16:34buy1450.131.369910.000001.37765
4732009.03.19 17:14buy limit1460.181.366040.000001.37378
4742009.03.19 19:57buy1460.181.366040.000001.37378
4752009.03.19 19:57modify1450.131.369910.000001.37378
4762009.03.19 20:37buy limit1470.251.362170.000001.36991
4772009.03.20 03:59buy1470.251.362170.000001.36991
4782009.03.20 03:59modify1450.131.369910.000001.36991
4792009.03.20 03:59modify1460.181.366040.000001.36991
4802009.03.20 04:39buy limit1480.351.358390.000001.36595
4812009.03.20 09:39t/p1450.131.369910.000001.36991-0.0129247.57
4822009.03.20 09:39t/p1460.181.369910.000001.3699169.6429317.21
4832009.03.20 09:39t/p1470.251.369910.000001.36991193.5029510.71
4842009.03.20 09:39delete1480.351.358390.000001.36595
4852009.03.20 09:39buy1490.131.370040.000001.37760
4862009.03.20 10:19buy limit1500.181.366260.000001.37382
4872009.03.20 12:12buy1500.181.366260.000001.37382
4882009.03.20 12:12modify1490.131.370040.000001.37382
4892009.03.20 12:52buy limit1510.251.350780.000001.35852
4902009.03.20 12:57modify1510.251.354650.000001.36239
4912009.03.20 13:15modify1510.251.358520.000001.36626
4922009.03.20 13:18buy1510.251.358520.000001.36626
4932009.03.20 13:18modify1490.131.370040.000001.36626
4942009.03.20 13:18modify1500.181.366260.000001.36626
4952009.03.20 13:58buy limit1520.351.350780.000001.35852
4962009.03.20 13:58modify1520.351.354650.000001.36239
4972009.03.20 15:11buy1520.351.354650.000001.36239
4982009.03.20 15:11modify1490.131.370040.000001.36239
4992009.03.20 15:11modify1500.181.366260.000001.36239
5002009.03.20 15:11modify1510.251.358520.000001.36239
5012009.03.20 15:51t/p1490.131.362390.000001.36239-99.4529411.26
5022009.03.20 15:51t/p1500.181.362390.000001.36239-69.6629341.60
5032009.03.20 15:51t/p1510.251.362390.000001.3623996.7529438.35
5042009.03.20 15:51t/p1520.351.362390.000001.36239270.9029709.25
5052009.03.31 20:00sell1530.131.326760.000001.31884
5062009.03.31 20:40sell limit1540.181.334680.000001.32676
5072009.03.31 20:40modify1540.181.330720.000001.32280
5082009.04.01 02:54t/p1530.131.318840.000001.31884102.9129812.16
5092009.04.01 02:54delete1540.181.330720.000001.32280
5102009.04.01 02:54sell1550.131.318660.000001.31092
5112009.04.01 03:34sell limit1560.181.326400.000001.31866
5122009.04.01 04:13modify1560.181.322530.000001.31479
5132009.04.01 11:59sell1560.181.322530.000001.31479
5142009.04.01 11:59modify1550.131.318660.000001.31479
5152009.04.01 12:39sell limit1570.251.326490.000001.31857
5162009.04.01 13:14sell1570.251.326490.000001.31857
5172009.04.01 13:14modify1550.131.318660.000001.31857
5182009.04.01 13:14modify1560.181.322530.000001.31857
5192009.04.01 13:54sell limit1580.351.330450.000001.32253
5202009.04.02 08:21sell1580.351.330450.000001.32253
5212009.04.02 08:21modify1550.131.318660.000001.32253
5222009.04.02 08:21modify1560.181.322530.000001.32253
5232009.04.02 08:21modify1570.251.326490.000001.32253
5242009.04.02 09:01sell limit1590.481.338010.000001.32280
5252009.04.02 13:45sell1590.481.338010.000001.32280
5262009.04.02 13:45modify1550.131.318660.000001.32280
5272009.04.02 13:45modify1560.181.322530.000001.32280
5282009.04.02 13:45modify1570.251.326490.000001.32280
5292009.04.02 13:45modify1580.351.330450.000001.32280
5302009.04.02 14:25sell limit1600.661.345930.000001.33009
5312009.04.02 14:41sell1600.661.345930.000001.33009
5322009.04.02 14:41modify1550.131.318660.000001.33009
5332009.04.02 14:41modify1560.181.322530.000001.33009
5342009.04.02 14:41modify1570.251.326490.000001.33009
5352009.04.02 14:41modify1580.351.330450.000001.33009
5362009.04.02 14:41modify1590.481.338010.000001.33009
5372009.04.02 15:21sell limit1610.911.353850.000001.33792
5382009.04.06 00:06sell1610.911.353850.000001.33792
5392009.04.06 00:06modify1550.131.318660.000001.33792
5402009.04.06 00:06modify1560.181.322530.000001.33792
5412009.04.06 00:06modify1570.251.326490.000001.33792
5422009.04.06 00:06modify1580.351.330450.000001.33792
5432009.04.06 00:06modify1590.481.338010.000001.33792
5442009.04.06 00:06modify1600.661.345930.000001.33792
5452009.04.06 00:46sell limit1621.261.361410.000001.34620
5462009.04.06 17:11t/p1550.131.337920.000001.33792-250.6529561.50
5472009.04.06 17:11t/p1560.181.337920.000001.33792-277.4029284.11
5482009.04.06 17:11t/p1570.251.337920.000001.33792-286.2728997.83
5492009.04.06 17:11t/p1580.351.337920.000001.33792-261.7428736.09
5502009.04.06 17:11t/p1590.481.337920.000001.337923.9228740.00
5512009.04.06 17:11t/p1600.661.337920.000001.33792528.1129268.11
5522009.04.06 17:11t/p1610.911.337920.000001.337921449.6330717.74
5532009.04.06 17:11delete1621.261.361410.000001.34620
5542009.04.06 19:57buy1630.141.341110.000001.34903
5552009.04.06 20:37buy limit1640.191.337150.000001.34507
5562009.04.07 01:27buy1640.191.337150.000001.34507
5572009.04.07 01:27modify1630.141.341110.000001.34507
5582009.04.07 02:07buy limit1650.261.329410.000001.33715
5592009.04.07 02:23modify1650.261.333280.000001.34102
5602009.04.07 10:40buy1650.261.333280.000001.34102
5612009.04.07 10:40modify1630.141.341110.000001.34102
5622009.04.07 10:40modify1640.191.337150.000001.34102
5632009.04.07 11:20buy limit1660.361.325360.000001.33328
5642009.04.07 12:14buy1660.361.325360.000001.33328
5652009.04.07 12:14modify1630.141.341110.000001.33328
5662009.04.07 12:14modify1640.191.337150.000001.33328
5672009.04.07 12:14modify1650.261.333280.000001.33328
5682009.04.07 12:54buy limit1670.501.317440.000001.33328
5692009.04.08 06:50buy1670.501.317440.000001.33328
5702009.04.08 07:30buy limit1680.691.309700.000001.32518
5712009.04.09 11:25t/p1630.141.333280.000001.33328-109.6830608.06
5722009.04.09 11:25t/p1640.191.333280.000001.33328-73.6030534.46
5732009.04.09 11:25t/p1650.261.333280.000001.33328-0.0930534.36
5742009.04.09 11:25t/p1660.361.333280.000001.33328284.9930819.35
5752009.04.09 11:25t/p1670.501.333280.000001.33328791.8731611.22
5762009.04.09 11:25delete1680.691.309700.000001.32518
5772009.04.09 11:28sell1690.141.330660.000001.32310
5782009.04.09 12:08sell limit1700.191.334440.000001.32688
5792009.04.09 16:45t/p1690.141.323100.000001.32310105.8431717.06
5802009.04.09 16:45delete1700.191.334440.000001.32688
5812009.04.09 16:45sell1710.141.323000.000001.31544
5822009.04.09 17:25sell limit1720.191.326870.000001.31913
5832009.04.09 17:27t/p1710.141.315440.000001.31544105.8431822.90
5842009.04.09 17:27delete1720.191.326870.000001.31913
5852009.04.09 17:27sell1730.141.315310.000001.30757
5862009.04.09 18:07sell limit1740.191.319180.000001.31144
5872009.04.13 08:15sell1740.191.319180.000001.31144
5882009.04.13 08:15modify1730.141.315310.000001.31144
5892009.04.13 08:55sell limit1750.261.322960.000001.31540
5902009.04.13 14:03sell1750.261.322960.000001.31540
5912009.04.13 14:03modify1730.141.315310.000001.31540
5922009.04.13 14:03modify1740.191.319180.000001.31540
5932009.04.13 14:43sell limit1760.361.334570.000001.32683
5942009.04.13 14:56modify1760.361.330700.000001.32296
5952009.04.13 16:50sell1760.361.330700.000001.32296
5962009.04.13 16:50modify1730.141.315310.000001.32296
5972009.04.13 16:50modify1740.191.319180.000001.32296
5982009.04.13 16:50modify1750.261.322960.000001.32296
5992009.04.13 17:30sell limit1770.501.338440.000001.32296
6002009.04.13 21:37sell1770.501.338440.000001.32296
6012009.04.13 22:17sell limit1780.691.346180.000001.33061
6022009.04.14 14:40t/p1730.141.322960.000001.32296-107.2831715.62
6032009.04.14 14:40t/p1740.191.322960.000001.32296-71.9031643.72
6042009.04.14 14:40t/p1750.261.322960.000001.32296-0.1131643.61
6052009.04.14 14:40t/p1760.361.322960.000001.32296278.4931922.10
6062009.04.14 14:40t/p1770.501.322960.000001.32296773.7932695.89
6072009.04.14 14:40delete1780.691.346180.000001.33061
6082009.04.14 15:21buy1790.151.326120.000001.33386
6092009.04.14 16:01buy limit1800.211.322250.000001.32999
6102009.04.15 03:32buy1800.211.322250.000001.32999
6112009.04.15 03:32modify1790.151.326120.000001.32999
6122009.04.15 04:12buy limit1810.291.318470.000001.32603
6132009.04.15 13:51buy1810.291.318470.000001.32603
6142009.04.15 13:51modify1790.151.326120.000001.32603
6152009.04.15 13:51modify1800.211.322250.000001.32603
6162009.04.15 14:31buy limit1820.401.314600.000001.32234
6172009.04.16 02:51t/p1790.151.326030.000001.32603-1.4032694.49
6182009.04.16 02:51t/p1800.211.326030.000001.3260379.3232773.81
6192009.04.16 02:51t/p1810.291.326030.000001.32603219.1632992.97
6202009.04.16 02:51delete1820.401.314600.000001.32234
6212009.04.16 02:51buy1830.151.326160.000001.33318
6222009.04.16 03:31buy limit1840.211.322650.000001.32967
6232009.04.16 04:00buy1840.211.322650.000001.32967
6242009.04.16 04:00modify1830.151.326160.000001.32967
6252009.04.16 04:40buy limit1850.291.315630.000001.32265
6262009.04.16 04:51modify1850.291.319140.000001.32616
6272009.04.16 07:30buy1850.291.319140.000001.32616
6282009.04.16 07:30modify1830.151.326160.000001.32616
6292009.04.16 07:30modify1840.211.322650.000001.32616
6302009.04.16 08:10buy limit1860.401.315630.000001.32265
6312009.04.16 09:52buy1860.401.315630.000001.32265
6322009.04.16 09:52modify1830.151.326160.000001.32265
6332009.04.16 09:52modify1840.211.322650.000001.32265
6342009.04.16 09:52modify1850.291.319140.000001.32265
6352009.04.16 10:32buy limit1870.551.308610.000001.32274
6362009.04.16 15:06t/p1830.151.322650.000001.32265-52.6532940.32
6372009.04.16 15:06t/p1840.211.322650.000001.322650.0032940.32
6382009.04.16 15:06t/p1850.291.322650.000001.32265101.7933042.11
6392009.04.16 15:06t/p1860.401.322650.000001.32265280.8033322.91
6402009.04.16 15:06delete1870.551.308610.000001.32274
6412009.04.17 04:00sell1880.151.315050.000001.30839
6422009.04.17 04:40sell limit1890.211.318380.000001.31172
6432009.04.17 06:21t/p1880.151.308390.000001.3083999.9033422.81
6442009.04.17 06:21delete1890.211.318380.000001.31172
6452009.04.17 06:21sell1900.151.308290.000001.30163
6462009.04.17 07:01sell limit1910.211.311620.000001.30496
6472009.04.17 09:11sell1910.211.311620.000001.30496
6482009.04.17 09:11modify1900.151.308290.000001.30496
6492009.04.17 09:51sell limit1920.291.314950.000001.30829
6502009.04.17 13:17t/p1900.151.304960.000001.3049649.9533472.76
6512009.04.17 13:17t/p1910.211.304960.000001.30496139.8633612.62
6522009.04.17 13:17delete1920.291.314950.000001.30829
6532009.04.17 13:17sell1930.151.304830.000001.29799
6542009.04.17 13:57sell limit1940.211.308250.000001.30141
6552009.04.20 02:41t/p1930.151.297990.000001.29799102.5433715.16
6562009.04.20 02:41delete1940.211.308250.000001.30141
6572009.04.20 02:41sell1950.151.297880.000001.29122
6582009.04.20 03:21sell limit1960.211.301210.000001.29455
6592009.04.20 06:30sell1960.211.301210.000001.29455
6602009.04.20 06:30modify1950.151.297880.000001.29455
6612009.04.20 07:10sell limit1970.291.304540.000001.29788
6622009.04.20 15:47t/p1950.151.294550.000001.2945549.9533765.11
6632009.04.20 15:47t/p1960.211.294550.000001.29455139.8633904.97
6642009.04.20 15:47delete1970.291.304540.000001.29788
6652009.04.20 15:47sell1980.151.294450.000001.28779
6662009.04.20 16:27sell limit1990.211.297780.000001.29112
6672009.04.21 11:04sell1990.211.297780.000001.29112
6682009.04.21 11:04modify1980.151.294450.000001.29112
6692009.04.21 11:44sell limit2000.291.301020.000001.29454
6702009.04.22 03:40t/p1980.151.291120.000001.2911249.8233954.79
6712009.04.22 03:40t/p1990.211.291120.000001.29112139.7734094.57
6722009.04.22 03:40delete2000.291.301020.000001.29454
6732009.04.22 03:40sell2010.151.291010.000001.28489
6742009.04.22 04:20sell limit2020.211.297130.000001.29101
6752009.04.22 05:08modify2020.211.294070.000001.28795
6762009.04.22 07:30sell2020.211.294070.000001.28795
6772009.04.22 07:30modify2010.151.291010.000001.28795
6782009.04.22 08:10sell limit2030.291.297130.000001.29101
6792009.04.22 15:25sell2030.291.297130.000001.29101
6802009.04.22 15:25modify2010.151.291010.000001.29101
6812009.04.22 15:25modify2020.211.294070.000001.29101
6822009.04.22 16:05sell limit2040.401.303430.000001.29713
6832009.04.22 17:42sell2040.401.303430.000001.29713
6842009.04.22 17:42modify2010.151.291010.000001.29713
6852009.04.22 17:42modify2020.211.294070.000001.29713
6862009.04.22 17:42modify2030.291.297130.000001.29713
6872009.04.22 18:22sell limit2050.551.309730.000001.29704
6882009.04.23 19:37sell2050.551.309730.000001.29704
6892009.04.23 19:37modify2010.151.291010.000001.29704
6902009.04.23 19:37modify2020.211.294070.000001.29704
6912009.04.23 19:37modify2030.291.297130.000001.29704
6922009.04.23 19:37modify2040.401.303430.000001.29704
6932009.04.23 20:17sell limit2060.761.315850.000001.30352
6942009.04.23 22:06sell2060.761.315850.000001.30352
6952009.04.23 22:06modify2010.151.291010.000001.30352
6962009.04.23 22:06modify2020.211.294070.000001.30352
6972009.04.23 22:06modify2030.291.297130.000001.30352
6982009.04.23 22:06modify2040.401.303430.000001.30352
6992009.04.23 22:06modify2050.551.309730.000001.30352
7002009.04.23 22:46sell limit2071.051.322150.000001.30955
7012009.04.24 10:01sell2071.051.322150.000001.30955
7022009.04.24 10:01modify2010.151.291010.000001.30955
7032009.04.24 10:01modify2020.211.294070.000001.30955
7042009.04.24 10:01modify2030.291.297130.000001.30955
7052009.04.24 10:01modify2040.401.303430.000001.30955
7062009.04.24 10:01modify2050.551.309730.000001.30955
7072009.04.24 10:01modify2060.761.315850.000001.30955
7082009.04.24 10:41sell limit2081.451.328450.000001.31585
7092009.04.24 15:20sell2081.451.328450.000001.31585
7102009.04.24 15:20modify2010.151.291010.000001.31585
7112009.04.24 15:20modify2020.211.294070.000001.31585
7122009.04.24 15:20modify2030.291.297130.000001.31585
7132009.04.24 15:20modify2040.401.303430.000001.31585
7142009.04.24 15:20modify2050.551.309730.000001.31585
7152009.04.24 15:20modify2060.761.315850.000001.31585
7162009.04.24 15:20modify2071.051.322150.000001.31585
7172009.04.24 16:00sell limit2092.001.341140.000001.31576
7182009.04.27 05:47t/p2010.151.315850.000001.31585-372.9233721.65
7192009.04.27 05:47t/p2020.211.315850.000001.31585-457.8233263.83
7202009.04.27 05:47t/p2030.291.315850.000001.31585-543.4932720.34
7212009.04.27 05:47t/p2040.401.315850.000001.31585-497.6432222.70
7222009.04.27 05:47t/p2050.551.315850.000001.31585-337.0631885.64
7232009.04.27 05:47t/p2060.761.315850.000001.31585-0.6431885.00
7242009.04.27 05:47t/p2071.051.315850.000001.31585661.0632546.06
7252009.04.27 05:47t/p2081.451.315850.000001.315851826.3934372.45
7262009.04.27 05:47delete2092.001.341140.000001.31576
7272009.04.27 05:47buy2100.151.315830.000001.32177
7282009.04.27 06:27buy limit2110.211.312860.000001.31880
7292009.04.27 08:57buy2110.211.312860.000001.31880
7302009.04.27 08:57modify2100.151.315830.000001.31880
7312009.04.27 09:37buy limit2120.291.309890.000001.31583
7322009.04.27 14:50buy2120.291.309890.000001.31583
7332009.04.27 14:50modify2100.151.315830.000001.31583
7342009.04.27 14:50modify2110.211.312860.000001.31583
7352009.04.27 15:30buy limit2130.401.306920.000001.31286
7362009.04.27 18:15t/p2100.151.315830.000001.315830.0034372.45
7372009.04.27 18:15t/p2110.211.315830.000001.3158362.3734434.82
7382009.04.27 18:15t/p2120.291.315830.000001.31583172.2634607.08
7392009.04.27 18:15delete2130.401.306920.000001.31286
7402009.04.27 18:15buy2140.151.315970.000001.32191
7412009.04.27 18:55buy limit2150.211.310030.000001.31597
7422009.04.27 19:00buy2150.211.310030.000001.31597
7432009.04.27 19:00modify2140.151.315970.000001.31597
7442009.04.27 19:40buy limit2160.291.297790.000001.30391
7452009.04.27 19:43modify2160.291.300850.000001.30697
7462009.04.27 19:47buy2160.291.300850.000001.30697
7472009.04.27 19:47modify2140.151.315970.000001.30697
7482009.04.27 19:47modify2150.211.310030.000001.30697
7492009.04.27 20:27buy limit2170.401.297790.000001.30391
7502009.04.28 13:44buy2170.401.297790.000001.30391
7512009.04.28 13:44modify2140.151.315970.000001.30391
7522009.04.28 13:44modify2150.211.310030.000001.30391
7532009.04.28 13:44modify2160.291.300850.000001.30391
7542009.04.28 14:24buy limit2180.551.291850.000001.30382
7552009.04.28 14:51t/p2140.151.303910.000001.30391-180.9134426.17
7562009.04.28 14:51t/p2150.211.303910.000001.30391-128.5434297.63
7572009.04.28 14:51t/p2160.291.303910.000001.3039188.7134386.34
7582009.04.28 14:51t/p2170.401.303910.000001.30391244.8034631.14
7592009.04.28 14:51delete2180.551.291850.000001.30382
7602009.04.28 16:00sell2190.151.304590.000001.29847
7612009.04.28 16:40sell limit2200.211.310710.000001.30459
7622009.04.28 17:45modify2200.211.307650.000001.30153
7632009.04.28 18:30sell2200.211.307650.000001.30153
7642009.04.28 18:30modify2190.151.304590.000001.30153
7652009.04.28 19:10sell limit2210.291.313770.000001.30765
7662009.04.28 20:25sell2210.291.313770.000001.30765
7672009.04.28 20:25modify2190.151.304590.000001.30765
7682009.04.28 20:25modify2200.211.307650.000001.30765
7692009.04.28 21:05sell limit2220.401.320070.000001.31377
7702009.04.28 21:05modify2220.401.316920.000001.31062
7712009.04.29 05:07sell2220.401.316920.000001.31062
7722009.04.29 05:07modify2190.151.304590.000001.31062
7732009.04.29 05:07modify2200.211.307650.000001.31062
7742009.04.29 05:07modify2210.291.313770.000001.31062
7752009.04.29 05:47sell limit2230.551.323040.000001.31080
7762009.04.29 11:01sell2230.551.323040.000001.31080
7772009.04.29 11:01modify2190.151.304590.000001.31080
7782009.04.29 11:01modify2200.211.307650.000001.31080
7792009.04.29 11:01modify2210.291.313770.000001.31080
7802009.04.29 11:01modify2220.401.316920.000001.31080
7812009.04.29 11:41sell limit2240.761.329160.000001.31683
7822009.04.29 17:21sell2240.761.329160.000001.31683
7832009.04.29 17:21modify2190.151.304590.000001.31683
7842009.04.29 17:21modify2200.211.307650.000001.31683
7852009.04.29 17:21modify2210.291.313770.000001.31683
7862009.04.29 17:21modify2220.401.316920.000001.31683
7872009.04.29 17:21modify2230.551.323040.000001.31683
7882009.04.29 18:01sell limit2251.051.341760.000001.32907
7892009.04.29 18:02modify2251.051.335460.000001.32277
7902009.04.30 08:44sell2251.051.335460.000001.32277
7912009.04.30 08:44modify2190.151.304590.000001.32277
7922009.04.30 08:44modify2200.211.307650.000001.32277
7932009.04.30 08:44modify2210.291.313770.000001.32277
7942009.04.30 08:44modify2220.401.316920.000001.32277
7952009.04.30 08:44modify2230.551.323040.000001.32277
7962009.04.30 08:44modify2240.761.329160.000001.32277
7972009.04.30 09:24sell limit2261.451.341760.000001.32907
7982009.04.30 14:54t/p2190.151.322770.000001.32277-272.9534358.19
7992009.04.30 14:54t/p2200.211.322770.000001.32277-317.8734040.32
8002009.04.30 14:54t/p2210.291.322770.000001.32277-261.4933778.83
8012009.04.30 14:54t/p2220.401.322770.000001.32277-234.5033544.33
8022009.04.30 14:54t/p2230.551.322770.000001.3227714.1633558.48
8032009.04.30 14:54t/p2240.761.322770.000001.32277484.6834043.17
8042009.04.30 14:54t/p2251.051.322770.000001.322771332.4535375.62
8052009.04.30 14:54delete2261.451.341760.000001.32907
8062009.05.01 12:00buy2270.161.324900.000001.33102
8072009.05.01 12:40buy limit2280.221.321840.000001.32796
8082009.05.01 12:44t/p2270.161.331020.000001.3310297.9235473.54
8092009.05.01 12:44delete2280.221.321840.000001.32796
8102009.05.01 12:44buy2290.161.331140.000001.33726
8112009.05.01 13:24buy limit2300.221.325020.000001.33114
8122009.05.01 13:42modify2300.221.328080.000001.33420
8132009.05.01 14:03buy2300.221.328080.000001.33420
8142009.05.01 14:03modify2290.161.331140.000001.33420
8152009.05.01 14:43buy limit2310.301.321960.000001.32808
8162009.05.01 14:52modify2310.301.325020.000001.33114
8172009.05.01 15:03buy2310.301.325020.000001.33114
8182009.05.01 15:03modify2290.161.331140.000001.33114
8192009.05.01 15:03modify2300.221.328080.000001.33114
8202009.05.01 15:43buy limit2320.411.321960.000001.32808
8212009.05.04 02:38t/p2290.161.331140.000001.33114-0.0135473.52
8222009.05.04 02:38t/p2300.221.331140.000001.3311467.3035540.82
8232009.05.04 02:38t/p2310.301.331140.000001.33114183.5735724.39
8242009.05.04 02:38delete2320.411.321960.000001.32808
8252009.05.04 02:38buy2330.161.331250.000001.33719
8262009.05.04 03:18buy limit2340.221.328280.000001.33422
8272009.05.04 10:28buy2340.221.328280.000001.33422
8282009.05.04 10:28modify2330.161.331250.000001.33422
8292009.05.04 11:08buy limit2350.301.325220.000001.33134
8302009.05.04 12:59buy2350.301.325220.000001.33134
8312009.05.04 12:59modify2330.161.331250.000001.33134
8322009.05.04 12:59modify2340.221.328280.000001.33134
8332009.05.04 13:39buy limit2360.411.322160.000001.32828
8342009.05.04 14:08buy2360.411.322160.000001.32828
8352009.05.04 14:08modify2330.161.331250.000001.32828
8362009.05.04 14:08modify2340.221.328280.000001.32828
8372009.05.04 14:08modify2350.301.325220.000001.32828
8382009.05.04 14:48buy limit2370.571.316040.000001.32837
8392009.05.04 15:44t/p2330.161.328280.000001.32828-47.5235676.87
8402009.05.04 15:44t/p2340.221.328280.000001.328280.0035676.87
8412009.05.04 15:44t/p2350.301.328280.000001.3282891.8035768.67
8422009.05.04 15:44t/p2360.411.328280.000001.32828250.9236019.59
8432009.05.04 15:44delete2370.571.316040.000001.32837
8442009.05.04 15:44buy2380.161.328380.000001.33450
8452009.05.04 16:24buy limit2390.221.325320.000001.33144
8462009.05.04 16:30t/p2380.161.334500.000001.3345097.9236117.51
8472009.05.04 16:30delete2390.221.325320.000001.33144
8482009.05.04 16:30buy2400.161.334610.000001.34073
8492009.05.04 17:10buy limit2410.221.331550.000001.33767
8502009.05.04 18:07t/p2400.161.340730.000001.3407397.9236215.43
8512009.05.04 18:07delete2410.221.331550.000001.33767
8522009.05.04 18:07buy2420.161.340860.000001.34716
8532009.05.04 18:47buy limit2430.221.334560.000001.34086
8542009.05.04 19:42modify2430.221.337710.000001.34401
8552009.05.04 20:46buy2430.221.337710.000001.34401
8562009.05.04 20:46modify2420.161.340860.000001.34401
8572009.05.04 21:26buy limit2440.301.334560.000001.34086
8582009.05.05 08:48buy2440.301.334560.000001.34086
8592009.05.05 08:48modify2420.161.340860.000001.34086
8602009.05.05 08:48modify2430.221.337710.000001.34086
8612009.05.05 09:28buy limit2450.411.331500.000001.33762
8622009.05.05 14:09t/p2420.161.340860.000001.34086-0.0136215.42
8632009.05.05 14:09t/p2430.221.340860.000001.3408669.2836284.70
8642009.05.05 14:09t/p2440.301.340860.000001.34086189.0036473.70
8652009.05.05 14:09delete2450.411.331500.000001.33762
8662009.05.05 14:09buy2460.161.340970.000001.34709
8672009.05.05 14:49buy limit2470.221.337910.000001.34403
8682009.05.05 15:53buy2470.221.337910.000001.34403
8692009.05.05 15:53modify2460.161.340970.000001.34403
8702009.05.05 16:33buy limit2480.301.331790.000001.33791
8712009.05.05 16:35modify2480.301.334850.000001.34097
8722009.05.05 16:40buy2480.301.334850.000001.34097
8732009.05.05 16:40modify2460.161.340970.000001.34097
8742009.05.05 16:40modify2470.221.337910.000001.34097
8752009.05.05 17:20buy limit2490.411.331790.000001.33791
8762009.05.05 20:25buy2490.411.331790.000001.33791
8772009.05.05 20:25modify2460.161.340970.000001.33791
8782009.05.05 20:25modify2470.221.337910.000001.33791
8792009.05.05 20:25modify2480.301.334850.000001.33791
8802009.05.05 21:05buy limit2500.571.325670.000001.33800
8812009.05.06 03:57buy2500.571.325670.000001.33800
8822009.05.06 03:57modify2460.161.340970.000001.33800
8832009.05.06 03:57modify2470.221.337910.000001.33800
8842009.05.06 03:57modify2480.301.334850.000001.33800
8852009.05.06 03:57modify2490.411.331790.000001.33800
8862009.05.06 04:37buy limit2510.791.319730.000001.33170
8872009.05.07 14:06t/p2460.161.338000.000001.33800-47.5836426.12
8882009.05.07 14:06t/p2470.221.338000.000001.338001.9036428.02
8892009.05.07 14:06t/p2480.301.338000.000001.3380094.3936522.42
8902009.05.07 14:06t/p2490.411.338000.000001.33800254.4636776.88
8912009.05.07 14:06t/p2500.571.338000.000001.33800702.6637479.53
8922009.05.07 14:06delete2510.791.319730.000001.33170
8932009.05.07 14:06buy2520.171.338110.000001.34405
8942009.05.07 14:46buy limit2530.231.332170.000001.33811
8952009.05.07 14:50modify2530.231.335140.000001.34108
8962009.05.07 14:55buy2530.231.335140.000001.34108
8972009.05.07 14:55modify2520.171.338110.000001.34108
8982009.05.07 15:04t/p2520.171.341080.000001.3410850.4937530.02
8992009.05.07 15:04t/p2530.231.341080.000001.34108136.6237666.64
9002009.05.07 15:04buy2540.171.341180.000001.34730
9012009.05.07 15:44buy limit2550.231.338120.000001.34424
9022009.05.07 19:35buy2550.231.338120.000001.34424
9032009.05.07 19:35modify2540.171.341180.000001.34424
9042009.05.07 20:15buy limit2560.321.332000.000001.33812
9052009.05.07 20:28modify2560.321.335060.000001.34118
9062009.05.08 04:01buy2560.321.335060.000001.34118
9072009.05.08 04:01modify2540.171.341180.000001.34118
9082009.05.08 04:01modify2550.231.338120.000001.34118
9092009.05.08 04:42buy limit2570.441.332090.000001.33803
9102009.05.08 08:11t/p2540.171.341180.000001.34118-0.0237666.63
9112009.05.08 08:11t/p2550.231.341180.000001.3411870.3637736.99
9122009.05.08 08:11t/p2560.321.341180.000001.34118195.8437932.83
9132009.05.08 08:11delete2570.441.332090.000001.33803
9142009.05.08 08:11buy2580.171.341290.000001.34723
9152009.05.08 08:51buy limit2590.231.338320.000001.34426
9162009.05.08 12:16buy2590.231.338320.000001.34426
9172009.05.08 12:16modify2580.171.341290.000001.34426
9182009.05.08 12:57buy limit2600.321.335350.000001.34129
9192009.05.08 14:25t/p2580.171.344260.000001.3442650.4937983.32
9202009.05.08 14:25t/p2590.231.344260.000001.34426136.6238119.94
9212009.05.08 14:25delete2600.321.335350.000001.34129
9222009.05.08 14:25buy2610.171.344370.000001.35031
9232009.05.08 14:35t/p2610.171.350310.000001.35031100.9838220.92
9242009.05.08 14:35buy2620.171.350440.000001.35656
9252009.05.08 15:15buy limit2630.231.347380.000001.35350
9262009.05.08 16:10buy2630.231.347380.000001.35350
9272009.05.08 16:10modify2620.171.350440.000001.35350
9282009.05.08 16:50buy limit2640.321.344320.000001.35044
9292009.05.08 18:22t/p2620.171.353500.000001.3535052.0238272.94
9302009.05.08 18:22t/p2630.231.353500.000001.35350140.7638413.70
9312009.05.08 18:22delete2640.321.344320.000001.35044
9322009.05.08 18:22buy2650.171.353610.000001.35973
9332009.05.08 19:02buy limit2660.231.350550.000001.35667
9342009.05.08 19:54t/p2650.171.359730.000001.35973104.0438517.74
9352009.05.08 19:54delete2660.231.350550.000001.35667
9362009.05.08 19:54buy2670.171.359850.000001.36615
9372009.05.08 20:34buy limit2680.231.356700.000001.36300
9382009.05.11 04:58t/p2670.171.366150.000001.36615107.0838624.82
9392009.05.11 04:58delete2680.231.356700.000001.36300
9402009.05.11 04:58buy2690.171.366300.000001.37260
9412009.05.11 05:38buy limit2700.231.363150.000001.36945
9422009.05.11 07:08buy2700.231.363150.000001.36945
9432009.05.11 07:08modify2690.171.366300.000001.36945
9442009.05.11 07:48buy limit2710.321.360000.000001.36630
9452009.05.11 09:28buy2710.321.360000.000001.36630
9462009.05.11 09:28modify2690.171.366300.000001.36630
9472009.05.11 09:29modify2700.231.363150.000001.36630
9482009.05.11 10:08buy limit2720.441.356850.000001.36315
9492009.05.11 13:24buy2720.441.356850.000001.36315
9502009.05.11 13:24modify2690.171.366300.000001.36315
9512009.05.11 13:24modify2700.231.363150.000001.36315
9522009.05.11 13:24modify2710.321.360000.000001.36315
9532009.05.11 14:04buy limit2730.611.350550.000001.36324
9542009.05.11 16:19t/p2690.171.363150.000001.36315-53.5538571.27
9552009.05.11 16:19t/p2700.231.363150.000001.363150.0038571.27
9562009.05.11 16:19t/p2710.321.363150.000001.36315100.8038672.07
9572009.05.11 16:19t/p2720.441.363150.000001.36315277.2038949.27
9582009.05.11 16:19delete2730.611.350550.000001.36324
9592009.05.11 16:19buy2740.171.363250.000001.36955
9602009.05.11 16:59buy limit2750.231.360100.000001.36640
9612009.05.11 18:23buy2750.231.360100.000001.36640
9622009.05.11 18:23modify2740.171.363250.000001.36640
9632009.05.11 19:03buy limit2760.321.356950.000001.36325
9642009.05.12 02:15buy2760.321.356950.000001.36325
9652009.05.12 02:15modify2740.171.363250.000001.36325
9662009.05.12 02:15modify2750.231.360100.000001.36325
9672009.05.12 02:55buy limit2770.441.353980.000001.35992
9682009.05.12 09:23t/p2740.171.363250.000001.36325-0.0238949.26
9692009.05.12 09:23t/p2750.231.363250.000001.3632572.4339021.69
9702009.05.12 09:23t/p2760.321.363250.000001.36325201.6039223.29
9712009.05.12 09:23delete2770.441.353980.000001.35992
9722009.05.12 09:23buy2780.171.363370.000001.36931
9732009.05.12 10:03buy limit2790.231.360310.000001.36643
9742009.05.12 13:58t/p2780.171.369310.000001.36931100.9839324.27
9752009.05.12 13:58delete2790.231.360310.000001.36643
9762009.05.12 13:58buy2800.181.369420.000001.37554
9772009.05.12 14:38buy limit2810.251.366360.000001.37248
9782009.05.12 14:51buy2810.251.366360.000001.37248
9792009.05.12 14:51modify2800.181.369420.000001.37248
9802009.05.12 15:31buy limit2820.351.363300.000001.36942
9812009.05.12 16:14buy2820.351.363300.000001.36942
9822009.05.12 16:14modify2800.181.369420.000001.36942
9832009.05.12 16:14modify2810.251.366360.000001.36942
9842009.05.12 16:54buy limit2830.481.360240.000001.36636
9852009.05.12 18:16buy2830.481.360240.000001.36636
9862009.05.12 18:16modify2800.181.369420.000001.36636
9872009.05.12 18:16modify2810.251.366360.000001.36636
9882009.05.12 18:16modify2820.351.363300.000001.36636
9892009.05.12 18:56buy limit2840.661.354120.000001.36645
9902009.05.13 01:17t/p2800.181.366360.000001.36636-55.1039269.17
9912009.05.13 01:17t/p2810.251.366360.000001.36636-0.0239269.15
9922009.05.13 01:17t/p2820.351.366360.000001.36636107.0739376.22
9932009.05.13 01:17t/p2830.481.366360.000001.36636293.7239669.93
9942009.05.13 01:17delete2840.661.354120.000001.36645
9952009.05.13 01:17buy2850.181.366490.000001.37243
9962009.05.13 01:57buy limit2860.251.363520.000001.36946
9972009.05.13 12:48buy2860.251.363520.000001.36946
9982009.05.13 12:48modify2850.181.366490.000001.36946
9992009.05.13 13:28buy limit2870.351.360460.000001.36658
10002009.05.13 14:31buy2870.351.360460.000001.36658
10012009.05.13 14:31modify2850.181.366490.000001.36658
10022009.05.13 14:31modify2860.251.363520.000001.36658
10032009.05.13 15:11buy limit2880.481.357400.000001.36352
10042009.05.13 15:41buy2880.481.357400.000001.36352
10052009.05.13 15:41modify2850.181.366490.000001.36352
10062009.05.13 15:41modify2860.251.363520.000001.36352
10072009.05.13 15:41modify2870.351.360460.000001.36352
10082009.05.13 16:21buy limit2890.661.351280.000001.36361
10092009.05.13 18:12t/p2850.181.363520.000001.36352-53.4639616.47
10102009.05.13 18:12t/p2860.251.363520.000001.363520.0039616.47
10112009.05.13 18:12t/p2870.351.363520.000001.36352107.1039723.57
10122009.05.13 18:12t/p2880.481.363520.000001.36352293.7640017.33
10132009.05.13 18:12delete2890.661.351280.000001.36361
10142009.06.10 16:00sell2900.181.403070.000001.39659
10152009.06.10 16:40sell limit2910.251.406400.000001.39974
10162009.06.10 17:10t/p2900.181.396590.000001.39659116.6440133.97
10172009.06.10 17:10delete2910.251.406400.000001.39974
10182009.06.10 17:10sell2920.181.396470.000001.38981
10192009.06.10 17:50sell limit2930.251.399800.000001.39314
10202009.06.10 18:10sell2930.251.399800.000001.39314
10212009.06.10 18:10modify2920.181.396470.000001.39314
10222009.06.10 18:50sell limit2940.351.403130.000001.39647
10232009.06.10 20:00t/p2920.181.393140.000001.3931459.9440193.91
10242009.06.10 20:00t/p2930.251.393140.000001.39314166.5040360.41
10252009.06.10 20:00delete2940.351.403130.000001.39647
10262009.06.10 20:00sell2950.181.392980.000001.38632
10272009.06.10 20:40sell limit2960.251.399640.000001.39298
10282009.06.11 02:45sell2960.251.399640.000001.39298
10292009.06.11 02:45modify2950.181.392980.000001.39298
10302009.06.11 03:25sell limit2970.351.402880.000001.39640
10312009.06.11 04:13sell2970.351.402880.000001.39640
10322009.06.11 04:13modify2950.181.392980.000001.39640
10332009.06.11 04:13modify2960.251.399640.000001.39640
10342009.06.11 04:53sell limit2980.481.406210.000001.39955
10352009.06.11 14:15t/p2950.181.396400.000001.39640-61.7940298.63
10362009.06.11 14:15t/p2960.251.396400.000001.3964081.0040379.63
10372009.06.11 14:15t/p2970.351.396400.000001.39640226.8040606.43
10382009.06.11 14:15delete2980.481.406210.000001.39955
10392009.06.11 14:15sell2990.181.396290.000001.38963
10402009.06.11 14:55sell limit3000.251.402950.000001.39629
10412009.06.11 14:55modify3000.251.399620.000001.39296
10422009.06.11 15:04sell3000.251.399620.000001.39296
10432009.06.11 15:04modify2990.181.396290.000001.39296
10442009.06.11 15:44sell limit3010.351.406280.000001.39962
10452009.06.11 16:15sell3010.351.406280.000001.39962
10462009.06.11 16:15modify2990.181.396290.000001.39962
10472009.06.11 16:15modify3000.251.399620.000001.39962
10482009.06.11 16:55sell limit3020.481.409610.000001.40295
10492009.06.11 17:27sell3020.481.409610.000001.40295
10502009.06.11 17:27modify2990.181.396290.000001.40295
10512009.06.11 17:27modify3000.251.399620.000001.40295
10522009.06.11 17:27modify3010.351.406280.000001.40295
10532009.06.11 18:07sell limit3030.661.416450.000001.40277
10542009.06.11 19:36sell3030.661.416450.000001.40277
10552009.06.11 19:36modify2990.181.396290.000001.40277
10562009.06.11 19:36modify3000.251.399620.000001.40277
10572009.06.11 19:36modify3010.351.406280.000001.40277
10582009.06.11 19:36modify3020.481.409610.000001.40277
10592009.06.11 20:16sell limit3040.911.423290.000001.40952
10602009.06.12 11:40t/p2990.181.402770.000001.40277-116.7240489.71
10612009.06.12 11:40t/p3000.251.402770.000001.40277-78.8640410.86
10622009.06.12 11:40t/p3010.351.402770.000001.40277122.7040533.56
10632009.06.12 11:40t/p3020.481.402770.000001.40277328.1240861.68
10642009.06.12 11:40t/p3030.661.402770.000001.40277902.6041764.28
10652009.06.12 11:40delete3040.911.423290.000001.40952
10662009.06.12 12:15buy3050.191.404410.000001.41125
10672009.06.12 12:55buy limit3060.261.400990.000001.40783
10682009.06.12 13:15buy3060.261.400990.000001.40783
10692009.06.12 13:15modify3050.191.404410.000001.40783
10702009.06.12 13:55buy limit3070.361.397570.000001.40441
10712009.06.12 14:26buy3070.361.397570.000001.40441
10722009.06.12 14:26modify3050.191.404410.000001.40441
10732009.06.12 14:26modify3060.261.400990.000001.40441
10742009.06.12 15:06buy limit3080.501.394060.000001.40108
10752009.06.12 16:00buy3080.501.394060.000001.40108
10762009.06.12 16:00modify3050.191.404410.000001.40108
10772009.06.12 16:00modify3060.261.400990.000001.40108
10782009.06.12 16:00modify3070.361.397570.000001.40108
10792009.06.12 16:40buy limit3090.691.387040.000001.40108
10802009.06.12 17:10t/p3050.191.401080.000001.40108-63.2741701.01
10812009.06.12 17:10t/p3060.261.401080.000001.401082.3441703.35
10822009.06.12 17:10t/p3070.361.401080.000001.40108126.3641829.71
10832009.06.12 17:10t/p3080.501.401080.000001.40108351.0042180.71
10842009.06.12 17:10delete3090.691.387040.000001.40108
10852009.06.12 17:45buy3100.191.403700.000001.41072
10862009.06.12 18:25buy limit3110.261.400190.000001.40721
10872009.06.12 20:17buy3110.261.400190.000001.40721
10882009.06.12 20:17modify3100.191.403700.000001.40721
10892009.06.12 20:57buy limit3120.361.396680.000001.40370
10902009.06.15 02:33buy3120.361.396680.000001.40370
10912009.06.15 02:33modify3100.191.403700.000001.40370
10922009.06.15 02:33modify3110.261.400190.000001.40370
10932009.06.15 03:13buy limit3130.501.393350.000001.40001
10942009.06.15 07:28buy3130.501.393350.000001.40001
10952009.06.15 07:28modify3100.191.403700.000001.40001
10962009.06.15 07:28modify3110.261.400190.000001.40001
10972009.06.15 07:28modify3120.361.396680.000001.40001
10982009.06.15 08:08buy limit3140.691.386510.000001.40019
10992009.06.15 09:48buy3140.691.386510.000001.40019
11002009.06.15 09:48modify3100.191.403700.000001.40019
11012009.06.15 09:48modify3110.261.400190.000001.40019
11022009.06.15 09:48modify3120.361.396680.000001.40019
11032009.06.15 09:48modify3130.501.393350.000001.40019
11042009.06.15 10:28buy limit3150.951.379670.000001.39344
11052009.06.15 17:05buy3150.951.379670.000001.39344
11062009.06.15 17:05modify3100.191.403700.000001.39344
11072009.06.15 17:05modify3110.261.400190.000001.39344
11082009.06.15 17:05modify3120.361.396680.000001.39344
11092009.06.15 17:05modify3130.501.393350.000001.39344
11102009.06.15 17:05modify3140.691.386510.000001.39344
11112009.06.15 17:45buy limit3161.311.372650.000001.38678
11122009.06.17 20:15t/p3100.191.393440.000001.39344-194.9941985.72
11132009.06.17 20:15t/p3110.261.393440.000001.39344-175.5741810.15
11142009.06.17 20:15t/p3120.361.393440.000001.39344-116.7041693.44
11152009.06.17 20:15t/p3130.501.393440.000001.393444.4141697.85
11162009.06.17 20:15t/p3140.691.393440.000001.39344478.0542175.90
11172009.06.17 20:15t/p3150.951.393440.000001.393441307.9843483.88
11182009.06.17 20:15delete3161.311.372650.000001.38678
11192009.06.18 10:55sell3170.191.391210.000001.38419
11202009.06.18 11:35sell limit3180.261.398230.000001.39121
11212009.06.18 12:47modify3180.261.394720.000001.38770
11222009.06.18 14:35sell3180.261.394720.000001.38770
11232009.06.18 14:35modify3170.191.391210.000001.38770
11242009.06.18 15:15sell limit3190.361.401740.000001.39472
11252009.06.18 15:23modify3190.361.398230.000001.39121
11262009.06.18 15:59sell3190.361.398230.000001.39121
11272009.06.18 15:59modify3170.191.391210.000001.39121
11282009.06.18 15:59modify3180.261.394720.000001.39121
11292009.06.18 16:39sell limit3200.501.401740.000001.39472
11302009.06.18 20:01t/p3170.191.391210.000001.391210.0043483.88
11312009.06.18 20:01t/p3180.261.391210.000001.3912191.2643575.14
11322009.06.18 20:01t/p3190.361.391210.000001.39121252.7243827.86
11332009.06.18 20:01delete3200.501.401740.000001.39472
11342009.06.18 20:01sell3210.201.391110.000001.38409
11352009.06.18 20:41sell limit3220.281.394620.000001.38760
11362009.06.19 07:25sell3220.281.394620.000001.38760
11372009.06.19 07:25modify3210.201.391110.000001.38760
11382009.06.19 08:05sell limit3230.391.398040.000001.39120
11392009.06.19 17:49sell3230.391.398040.000001.39120
11402009.06.19 17:49modify3210.201.391110.000001.39120
11412009.06.19 17:49modify3220.281.394620.000001.39120
11422009.06.19 18:29sell limit3240.541.401460.000001.39462
11432009.06.22 02:11t/p3210.201.391200.000001.39120-1.9743825.89
11442009.06.22 02:11t/p3220.281.391200.000001.3912095.6443921.53
11452009.06.22 02:11t/p3230.391.391200.000001.39120266.6044188.13
11462009.06.22 02:11delete3240.541.401460.000001.39462
11472009.06.24 17:37buy3250.201.401800.000001.40882
11482009.06.24 18:17buy limit3260.281.394780.000001.40180
11492009.06.24 20:04modify3260.281.398290.000001.40531
11502009.06.24 20:16buy3260.281.398290.000001.40531
11512009.06.24 20:16modify3250.201.401800.000001.40531
11522009.06.24 20:56buy limit3270.391.391270.000001.39829
11532009.06.24 21:04buy3270.391.391270.000001.39829
11542009.06.24 21:04modify3250.201.401800.000001.39829
11552009.06.24 21:04modify3260.281.398290.000001.39829
11562009.06.24 21:44buy limit3280.541.387760.000001.39478
11572009.06.25 08:43t/p3250.201.398290.000001.39829-70.2544117.88
11582009.06.25 08:43t/p3260.281.398290.000001.39829-0.0844117.80
11592009.06.25 08:43t/p3270.391.398290.000001.39829273.6744391.47
11602009.06.25 08:43delete3280.541.387760.000001.39478
11612009.06.25 08:43buy3290.201.398390.000001.40523
11622009.06.25 09:23buy limit3300.281.391550.000001.39839
11632009.06.25 10:07modify3300.281.394970.000001.40181
11642009.06.25 11:38buy3300.281.394970.000001.40181
11652009.06.25 11:38modify3290.201.398390.000001.40181
11662009.06.25 12:18buy limit3310.391.391550.000001.39839
11672009.06.25 14:36buy3310.391.391550.000001.39839
11682009.06.25 14:36modify3290.201.398390.000001.39839
11692009.06.25 14:36modify3300.281.394970.000001.39839
11702009.06.25 15:16buy limit3320.541.388040.000001.39506
11712009.06.25 19:17t/p3290.201.398390.000001.398390.0044391.47
11722009.06.25 19:17t/p3300.281.398390.000001.3983995.7644487.23
11732009.06.25 19:17t/p3310.391.398390.000001.39839266.7644753.99
11742009.06.25 19:17delete3320.541.388040.000001.39506
11752009.06.25 19:17buy3330.201.398500.000001.40552
11762009.06.25 19:57buy limit3340.281.394990.000001.40201
11772009.06.26 06:55t/p3330.201.405520.000001.40552140.3844894.38
11782009.06.26 06:55delete3340.281.394990.000001.40201
11792009.06.26 06:55buy3350.201.405630.000001.41247
11802009.06.26 07:35buy limit3360.281.398790.000001.40563
11812009.06.26 08:00modify3360.281.402210.000001.40905
11822009.06.26 10:10buy3360.281.402210.000001.40905
11832009.06.26 10:10modify3350.201.405630.000001.40905
11842009.06.26 10:50buy limit3370.391.398790.000001.40563
11852009.06.26 12:45t/p3350.201.409050.000001.4090568.4044962.78
11862009.06.26 12:45t/p3360.281.409050.000001.40905191.5245154.30
11872009.06.26 12:45delete3370.391.398790.000001.40563
11882009.06.26 12:45buy3380.201.409160.000001.41600
11892009.06.26 12:56close at stop3380.201.407910.000001.41600-25.0045129.30