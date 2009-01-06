Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD3
GoMarkets-Demo (Build 224)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Bars in test
|1742
|Ticks modelled
|5907641
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|25129.30
|Gross profit
|34475.21
|Gross loss
|-9345.91
|Profit factor
|3.69
|Expected payoff
|100.12
|Absolute drawdown
|2081.77
|Maximal drawdown
|6808.47 (19.88%)
|Relative drawdown
|21.70% (5727.81)
|Total trades
|251
|Short positions (won %)
|120 (69.17%)
|Long positions (won %)
|131 (72.52%)
|Profit trades (% of total)
|178 (70.92%)
|Loss trades (% of total)
|73 (29.08%)
|Largest
|profit trade
|1826.39
|loss trade
|-543.49
|Average
|profit trade
|193.68
|loss trade
|-128.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (1383.77)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-2209.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2722.08 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-2209.57 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.02 08:00
|sell
|1
|0.09
|1.38650
|0.00000
|1.37660
|2
|2009.01.02 08:40
|sell limit
|2
|0.12
|1.39145
|0.00000
|1.38155
|3
|2009.01.02 10:15
|sell
|2
|0.12
|1.39145
|0.00000
|1.38155
|4
|2009.01.02 10:15
|modify
|1
|0.09
|1.38650
|0.00000
|1.38155
|5
|2009.01.02 10:55
|sell limit
|3
|0.17
|1.40135
|0.00000
|1.39145
|6
|2009.01.02 11:18
|modify
|3
|0.17
|1.39640
|0.00000
|1.38650
|7
|2009.01.02 17:19
|sell
|3
|0.17
|1.39640
|0.00000
|1.38650
|8
|2009.01.02 17:19
|modify
|1
|0.09
|1.38650
|0.00000
|1.38650
|9
|2009.01.02 17:19
|modify
|2
|0.12
|1.39145
|0.00000
|1.38650
|10
|2009.01.02 17:59
|sell limit
|4
|0.23
|1.40135
|0.00000
|1.39145
|11
|2009.01.02 20:18
|t/p
|1
|0.09
|1.38650
|0.00000
|1.38650
|0.00
|20000.00
|12
|2009.01.02 20:18
|t/p
|2
|0.12
|1.38650
|0.00000
|1.38650
|59.40
|20059.40
|13
|2009.01.02 20:18
|t/p
|3
|0.17
|1.38650
|0.00000
|1.38650
|168.30
|20227.70
|14
|2009.01.02 20:18
|delete
|4
|0.23
|1.40135
|0.00000
|1.39145
|15
|2009.01.02 20:18
|sell
|5
|0.09
|1.38635
|0.00000
|1.37645
|16
|2009.01.02 20:58
|sell limit
|6
|0.12
|1.39130
|0.00000
|1.38140
|17
|2009.01.02 23:58
|sell
|6
|0.12
|1.39130
|0.00000
|1.38140
|18
|2009.01.02 23:58
|modify
|5
|0.09
|1.38635
|0.00000
|1.38140
|19
|2009.01.05 01:00
|sell limit
|7
|0.17
|1.39616
|0.00000
|1.38644
|20
|2009.01.05 02:56
|sell
|7
|0.17
|1.39616
|0.00000
|1.38644
|21
|2009.01.05 02:56
|modify
|5
|0.09
|1.38635
|0.00000
|1.38644
|22
|2009.01.05 02:56
|modify
|6
|0.12
|1.39130
|0.00000
|1.38644
|23
|2009.01.05 03:36
|sell limit
|8
|0.23
|1.40111
|0.00000
|1.39121
|24
|2009.01.05 04:16
|t/p
|5
|0.09
|1.38644
|0.00000
|1.38644
|-0.85
|20226.85
|25
|2009.01.05 04:16
|t/p
|6
|0.12
|1.38644
|0.00000
|1.38644
|58.27
|20285.12
|26
|2009.01.05 04:16
|t/p
|7
|0.17
|1.38644
|0.00000
|1.38644
|165.24
|20450.36
|27
|2009.01.05 04:16
|delete
|8
|0.23
|1.40111
|0.00000
|1.39121
|28
|2009.01.05 04:16
|sell
|9
|0.09
|1.38624
|0.00000
|1.37634
|29
|2009.01.05 04:56
|sell limit
|10
|0.12
|1.39119
|0.00000
|1.38129
|30
|2009.01.05 08:16
|sell
|10
|0.12
|1.39119
|0.00000
|1.38129
|31
|2009.01.05 08:16
|modify
|9
|0.09
|1.38624
|0.00000
|1.38129
|32
|2009.01.05 08:56
|sell limit
|11
|0.17
|1.39614
|0.00000
|1.38624
|33
|2009.01.05 10:20
|t/p
|9
|0.09
|1.38129
|0.00000
|1.38129
|44.55
|20494.91
|34
|2009.01.05 10:20
|t/p
|10
|0.12
|1.38129
|0.00000
|1.38129
|118.80
|20613.71
|35
|2009.01.05 10:20
|delete
|11
|0.17
|1.39614
|0.00000
|1.38624
|36
|2009.01.05 10:20
|sell
|12
|0.09
|1.38106
|0.00000
|1.37116
|37
|2009.01.05 10:28
|t/p
|12
|0.09
|1.37116
|0.00000
|1.37116
|89.10
|20702.81
|38
|2009.01.05 10:28
|sell
|13
|0.09
|1.37070
|0.00000
|1.36062
|39
|2009.01.05 11:08
|sell limit
|14
|0.12
|1.37583
|0.00000
|1.36557
|40
|2009.01.05 14:16
|t/p
|13
|0.09
|1.36062
|0.00000
|1.36062
|90.72
|20793.53
|41
|2009.01.05 14:16
|delete
|14
|0.12
|1.37583
|0.00000
|1.36557
|42
|2009.01.05 14:16
|sell
|15
|0.09
|1.36040
|0.00000
|1.35014
|43
|2009.01.05 14:57
|sell limit
|16
|0.12
|1.36562
|0.00000
|1.35518
|44
|2009.01.06 01:58
|sell
|16
|0.12
|1.36562
|0.00000
|1.35518
|45
|2009.01.06 01:58
|modify
|15
|0.09
|1.36040
|0.00000
|1.35518
|46
|2009.01.06 02:38
|sell limit
|17
|0.17
|1.37066
|0.00000
|1.36058
|47
|2009.01.06 06:45
|t/p
|15
|0.09
|1.35518
|0.00000
|1.35518
|46.94
|20840.47
|48
|2009.01.06 06:45
|t/p
|16
|0.12
|1.35518
|0.00000
|1.35518
|125.28
|20965.75
|49
|2009.01.06 06:45
|delete
|17
|0.17
|1.37066
|0.00000
|1.36058
|50
|2009.01.06 06:45
|sell
|18
|0.09
|1.35446
|0.00000
|1.34438
|51
|2009.01.06 07:25
|sell limit
|19
|0.12
|1.35959
|0.00000
|1.34933
|52
|2009.01.06 10:04
|t/p
|18
|0.09
|1.34438
|0.00000
|1.34438
|90.72
|21056.47
|53
|2009.01.06 10:04
|delete
|19
|0.12
|1.35959
|0.00000
|1.34933
|54
|2009.01.06 10:04
|sell
|20
|0.09
|1.34422
|0.00000
|1.33396
|55
|2009.01.06 10:44
|sell limit
|21
|0.12
|1.34944
|0.00000
|1.33900
|56
|2009.01.06 13:57
|t/p
|20
|0.09
|1.33396
|0.00000
|1.33396
|92.34
|21148.81
|57
|2009.01.06 13:57
|delete
|21
|0.12
|1.34944
|0.00000
|1.33900
|58
|2009.01.06 13:57
|sell
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.32338
|59
|2009.01.06 14:37
|sell limit
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.32860
|60
|2009.01.06 15:46
|sell
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.32860
|61
|2009.01.06 15:46
|modify
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.32860
|62
|2009.01.06 16:26
|sell limit
|24
|0.17
|1.34948
|0.00000
|1.33904
|63
|2009.01.06 16:27
|modify
|24
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.33382
|64
|2009.01.06 17:03
|sell
|24
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.33382
|65
|2009.01.06 17:03
|modify
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.33382
|66
|2009.01.06 17:03
|modify
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.33382
|67
|2009.01.06 17:43
|sell limit
|25
|0.23
|1.34948
|0.00000
|1.33904
|68
|2009.01.06 20:00
|sell
|25
|0.23
|1.34948
|0.00000
|1.33904
|69
|2009.01.06 20:00
|modify
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.33904
|70
|2009.01.06 20:00
|modify
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.33904
|71
|2009.01.06 20:01
|modify
|24
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.33904
|72
|2009.01.06 20:40
|sell limit
|26
|0.32
|1.35992
|0.00000
|1.33895
|73
|2009.01.07 09:57
|sell
|26
|0.32
|1.35992
|0.00000
|1.33895
|74
|2009.01.07 09:57
|modify
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.33895
|75
|2009.01.07 09:57
|modify
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.33895
|76
|2009.01.07 09:57
|modify
|24
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.33895
|77
|2009.01.07 09:57
|modify
|25
|0.23
|1.34948
|0.00000
|1.33895
|78
|2009.01.07 10:37
|sell limit
|27
|0.44
|1.37036
|0.00000
|1.34939
|79
|2009.01.07 15:37
|sell
|27
|0.44
|1.37036
|0.00000
|1.34939
|80
|2009.01.07 15:37
|modify
|22
|0.09
|1.33382
|0.00000
|1.34939
|81
|2009.01.07 15:37
|modify
|23
|0.12
|1.33904
|0.00000
|1.34939
|82
|2009.01.07 15:37
|modify
|24
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.34939
|83
|2009.01.07 15:37
|modify
|25
|0.23
|1.34948
|0.00000
|1.34939
|84
|2009.01.07 15:37
|modify
|26
|0.32
|1.35992
|0.00000
|1.34939
|85
|2009.01.07 16:17
|sell limit
|28
|0.61
|1.38116
|0.00000
|1.35956
|86
|2009.01.09 16:41
|t/p
|22
|0.09
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|-140.32
|21008.50
|87
|2009.01.09 16:41
|t/p
|23
|0.12
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|-124.45
|20884.04
|88
|2009.01.09 16:41
|t/p
|24
|0.17
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|-87.57
|20796.48
|89
|2009.01.09 16:41
|t/p
|25
|0.23
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|1.59
|20798.06
|90
|2009.01.09 16:41
|t/p
|26
|0.32
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|336.42
|21134.49
|91
|2009.01.09 16:41
|t/p
|27
|0.44
|1.34939
|0.00000
|1.34939
|921.94
|22056.43
|92
|2009.01.09 16:41
|delete
|28
|0.61
|1.38116
|0.00000
|1.35956
|93
|2009.01.09 16:41
|sell
|29
|0.10
|1.34920
|0.00000
|1.33840
|94
|2009.01.09 17:21
|sell limit
|30
|0.14
|1.36000
|0.00000
|1.34920
|95
|2009.01.09 17:22
|modify
|30
|0.14
|1.35460
|0.00000
|1.34380
|96
|2009.01.12 02:36
|t/p
|29
|0.10
|1.33840
|0.00000
|1.33840
|107.96
|22164.38
|97
|2009.01.12 02:36
|delete
|30
|0.14
|1.35460
|0.00000
|1.34380
|98
|2009.01.12 02:36
|sell
|31
|0.10
|1.33829
|0.00000
|1.32749
|99
|2009.01.12 03:16
|sell limit
|32
|0.14
|1.34369
|0.00000
|1.33289
|100
|2009.01.12 14:13
|sell
|32
|0.14
|1.34369
|0.00000
|1.33289
|101
|2009.01.12 14:13
|modify
|31
|0.10
|1.33829
|0.00000
|1.33289
|102
|2009.01.12 14:53
|sell limit
|33
|0.19
|1.34918
|0.00000
|1.33820
|103
|2009.01.12 17:10
|t/p
|31
|0.10
|1.33289
|0.00000
|1.33289
|54.00
|22218.38
|104
|2009.01.12 17:10
|t/p
|32
|0.14
|1.33289
|0.00000
|1.33289
|151.20
|22369.58
|105
|2009.01.12 17:10
|delete
|33
|0.19
|1.34918
|0.00000
|1.33820
|106
|2009.01.12 17:10
|sell
|34
|0.10
|1.33269
|0.00000
|1.32171
|107
|2009.01.12 17:50
|sell limit
|35
|0.14
|1.33818
|0.00000
|1.32720
|108
|2009.01.12 19:50
|sell
|35
|0.14
|1.33818
|0.00000
|1.32720
|109
|2009.01.12 19:50
|modify
|34
|0.10
|1.33269
|0.00000
|1.32720
|110
|2009.01.12 20:30
|sell limit
|36
|0.19
|1.34367
|0.00000
|1.33269
|111
|2009.01.13 07:43
|t/p
|34
|0.10
|1.32720
|0.00000
|1.32720
|54.86
|22424.44
|112
|2009.01.13 07:43
|t/p
|35
|0.14
|1.32720
|0.00000
|1.32720
|153.66
|22578.10
|113
|2009.01.13 07:43
|delete
|36
|0.19
|1.34367
|0.00000
|1.33269
|114
|2009.01.13 07:43
|sell
|37
|0.10
|1.32708
|0.00000
|1.31664
|115
|2009.01.13 08:23
|sell limit
|38
|0.14
|1.33239
|0.00000
|1.32177
|116
|2009.01.13 12:40
|sell
|38
|0.14
|1.33239
|0.00000
|1.32177
|117
|2009.01.13 12:40
|modify
|37
|0.10
|1.32708
|0.00000
|1.32177
|118
|2009.01.13 13:20
|sell limit
|39
|0.19
|1.33770
|0.00000
|1.32708
|119
|2009.01.13 15:52
|t/p
|37
|0.10
|1.32177
|0.00000
|1.32177
|53.10
|22631.20
|120
|2009.01.13 15:52
|t/p
|38
|0.14
|1.32177
|0.00000
|1.32177
|148.68
|22779.88
|121
|2009.01.13 15:52
|delete
|39
|0.19
|1.33770
|0.00000
|1.32708
|122
|2009.01.13 15:52
|sell
|40
|0.10
|1.32164
|0.00000
|1.31102
|123
|2009.01.13 16:32
|sell limit
|41
|0.14
|1.32695
|0.00000
|1.31633
|124
|2009.01.14 04:58
|sell
|41
|0.14
|1.32695
|0.00000
|1.31633
|125
|2009.01.14 04:58
|modify
|40
|0.10
|1.32164
|0.00000
|1.31633
|126
|2009.01.14 05:38
|sell limit
|42
|0.19
|1.33226
|0.00000
|1.32164
|127
|2009.01.14 09:50
|sell
|42
|0.19
|1.33226
|0.00000
|1.32164
|128
|2009.01.14 09:50
|modify
|40
|0.10
|1.32164
|0.00000
|1.32164
|129
|2009.01.14 09:50
|modify
|41
|0.14
|1.32695
|0.00000
|1.32164
|130
|2009.01.14 10:30
|sell limit
|43
|0.26
|1.33766
|0.00000
|1.32686
|131
|2009.01.14 10:46
|t/p
|40
|0.10
|1.32164
|0.00000
|1.32164
|-0.04
|22779.84
|132
|2009.01.14 10:46
|t/p
|41
|0.14
|1.32164
|0.00000
|1.32164
|74.34
|22854.18
|133
|2009.01.14 10:46
|t/p
|42
|0.19
|1.32164
|0.00000
|1.32164
|201.78
|23055.96
|134
|2009.01.14 10:46
|delete
|43
|0.26
|1.33766
|0.00000
|1.32686
|135
|2009.01.14 10:46
|sell
|44
|0.10
|1.32149
|0.00000
|1.31069
|136
|2009.01.14 11:26
|sell limit
|45
|0.14
|1.33229
|0.00000
|1.32149
|137
|2009.01.14 11:28
|modify
|45
|0.14
|1.32689
|0.00000
|1.31609
|138
|2009.01.14 15:38
|t/p
|44
|0.10
|1.31069
|0.00000
|1.31069
|108.00
|23163.96
|139
|2009.01.14 15:38
|delete
|45
|0.14
|1.32689
|0.00000
|1.31609
|140
|2009.01.14 15:38
|sell
|46
|0.10
|1.31047
|0.00000
|1.29967
|141
|2009.01.14 16:18
|sell limit
|47
|0.14
|1.31587
|0.00000
|1.30507
|142
|2009.01.14 17:41
|sell
|47
|0.14
|1.31587
|0.00000
|1.30507
|143
|2009.01.14 17:41
|modify
|46
|0.10
|1.31047
|0.00000
|1.30507
|144
|2009.01.14 18:22
|sell limit
|48
|0.19
|1.32127
|0.00000
|1.31047
|145
|2009.01.15 01:55
|sell
|48
|0.19
|1.32127
|0.00000
|1.31047
|146
|2009.01.15 01:55
|modify
|46
|0.10
|1.31047
|0.00000
|1.31047
|147
|2009.01.15 01:55
|modify
|47
|0.14
|1.31587
|0.00000
|1.31047
|148
|2009.01.15 02:35
|sell limit
|49
|0.26
|1.32649
|0.00000
|1.31605
|149
|2009.01.15 14:53
|t/p
|46
|0.10
|1.31047
|0.00000
|1.31047
|-0.13
|23163.84
|150
|2009.01.15 14:53
|t/p
|47
|0.14
|1.31047
|0.00000
|1.31047
|75.42
|23239.26
|151
|2009.01.15 14:53
|t/p
|48
|0.19
|1.31047
|0.00000
|1.31047
|205.20
|23444.46
|152
|2009.01.15 14:53
|delete
|49
|0.26
|1.32649
|0.00000
|1.31605
|153
|2009.01.15 14:53
|sell
|50
|0.10
|1.31000
|0.00000
|1.29956
|154
|2009.01.15 15:33
|sell limit
|51
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.30469
|155
|2009.01.15 15:43
|sell
|51
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.30469
|156
|2009.01.15 15:43
|modify
|50
|0.10
|1.31000
|0.00000
|1.30469
|157
|2009.01.15 16:23
|sell limit
|52
|0.19
|1.32062
|0.00000
|1.31000
|158
|2009.01.15 17:27
|t/p
|50
|0.10
|1.30469
|0.00000
|1.30469
|53.10
|23497.56
|159
|2009.01.15 17:27
|t/p
|51
|0.14
|1.30469
|0.00000
|1.30469
|148.68
|23646.24
|160
|2009.01.15 17:27
|delete
|52
|0.19
|1.32062
|0.00000
|1.31000
|161
|2009.01.15 17:27
|sell
|53
|0.11
|1.30456
|0.00000
|1.29394
|162
|2009.01.15 18:07
|sell limit
|54
|0.15
|1.31518
|0.00000
|1.30456
|163
|2009.01.15 18:08
|modify
|54
|0.15
|1.30987
|0.00000
|1.29925
|164
|2009.01.15 18:37
|sell
|54
|0.15
|1.30987
|0.00000
|1.29925
|165
|2009.01.15 18:37
|modify
|53
|0.11
|1.30456
|0.00000
|1.29925
|166
|2009.01.15 19:17
|sell limit
|55
|0.21
|1.31518
|0.00000
|1.30456
|167
|2009.01.15 21:22
|sell
|55
|0.21
|1.31518
|0.00000
|1.30456
|168
|2009.01.15 21:22
|modify
|53
|0.11
|1.30456
|0.00000
|1.30456
|169
|2009.01.15 21:22
|modify
|54
|0.15
|1.30987
|0.00000
|1.30456
|170
|2009.01.15 22:02
|sell limit
|56
|0.29
|1.32049
|0.00000
|1.30987
|171
|2009.01.16 03:57
|sell
|56
|0.29
|1.32049
|0.00000
|1.30987
|172
|2009.01.16 03:57
|modify
|53
|0.11
|1.30456
|0.00000
|1.30987
|173
|2009.01.16 03:57
|modify
|54
|0.15
|1.30987
|0.00000
|1.30987
|174
|2009.01.16 03:57
|modify
|55
|0.21
|1.31518
|0.00000
|1.30987
|175
|2009.01.16 04:37
|sell limit
|57
|0.40
|1.33039
|0.00000
|1.31050
|176
|2009.01.16 13:47
|sell
|57
|0.40
|1.33039
|0.00000
|1.31050
|177
|2009.01.16 13:47
|modify
|53
|0.11
|1.30456
|0.00000
|1.31050
|178
|2009.01.16 13:47
|modify
|54
|0.15
|1.30987
|0.00000
|1.31050
|179
|2009.01.16 13:47
|modify
|55
|0.21
|1.31518
|0.00000
|1.31050
|180
|2009.01.16 13:47
|modify
|56
|0.29
|1.32049
|0.00000
|1.31050
|181
|2009.01.16 14:27
|sell limit
|58
|0.55
|1.34047
|0.00000
|1.32022
|182
|2009.01.19 22:15
|t/p
|53
|0.11
|1.31050
|0.00000
|1.31050
|-65.43
|23580.81
|183
|2009.01.19 22:15
|t/p
|54
|0.15
|1.31050
|0.00000
|1.31050
|-9.58
|23571.23
|184
|2009.01.19 22:15
|t/p
|55
|0.21
|1.31050
|0.00000
|1.31050
|98.10
|23669.33
|185
|2009.01.19 22:15
|t/p
|56
|0.29
|1.31050
|0.00000
|1.31050
|289.59
|23958.92
|186
|2009.01.19 22:15
|t/p
|57
|0.40
|1.31050
|0.00000
|1.31050
|795.43
|24754.35
|187
|2009.01.19 22:15
|delete
|58
|0.55
|1.34047
|0.00000
|1.32022
|188
|2009.01.19 22:15
|sell
|59
|0.11
|1.31040
|0.00000
|1.30050
|189
|2009.01.19 22:55
|sell limit
|60
|0.15
|1.31535
|0.00000
|1.30545
|190
|2009.01.20 02:53
|t/p
|59
|0.11
|1.30050
|0.00000
|1.30050
|108.85
|24863.21
|191
|2009.01.20 02:53
|delete
|60
|0.15
|1.31535
|0.00000
|1.30545
|192
|2009.01.20 02:53
|sell
|61
|0.11
|1.30040
|0.00000
|1.29122
|193
|2009.01.20 03:33
|sell limit
|62
|0.15
|1.30499
|0.00000
|1.29581
|194
|2009.01.20 15:17
|t/p
|61
|0.11
|1.29122
|0.00000
|1.29122
|100.98
|24964.19
|195
|2009.01.20 15:17
|delete
|62
|0.15
|1.30499
|0.00000
|1.29581
|196
|2009.01.20 15:17
|sell
|63
|0.11
|1.29110
|0.00000
|1.28174
|197
|2009.01.20 15:57
|sell limit
|64
|0.15
|1.29578
|0.00000
|1.28642
|198
|2009.01.20 19:27
|sell
|64
|0.15
|1.29578
|0.00000
|1.28642
|199
|2009.01.20 19:27
|modify
|63
|0.11
|1.29110
|0.00000
|1.28642
|200
|2009.01.20 20:07
|sell limit
|65
|0.21
|1.30046
|0.00000
|1.29110
|201
|2009.01.20 21:17
|t/p
|63
|0.11
|1.28642
|0.00000
|1.28642
|51.48
|25015.67
|202
|2009.01.20 21:17
|t/p
|64
|0.15
|1.28642
|0.00000
|1.28642
|140.40
|25156.07
|203
|2009.01.20 21:17
|delete
|65
|0.21
|1.30046
|0.00000
|1.29110
|204
|2009.01.20 21:17
|sell
|66
|0.11
|1.28630
|0.00000
|1.27694
|205
|2009.01.20 21:58
|sell limit
|67
|0.15
|1.29584
|0.00000
|1.28630
|206
|2009.01.20 22:00
|modify
|67
|0.15
|1.29107
|0.00000
|1.28153
|207
|2009.01.21 03:56
|sell
|67
|0.15
|1.29107
|0.00000
|1.28153
|208
|2009.01.21 03:56
|modify
|66
|0.11
|1.28630
|0.00000
|1.28153
|209
|2009.01.21 04:36
|sell limit
|68
|0.21
|1.29989
|0.00000
|1.29107
|210
|2009.01.21 05:14
|sell
|68
|0.21
|1.29989
|0.00000
|1.29107
|211
|2009.01.21 05:14
|modify
|66
|0.11
|1.28630
|0.00000
|1.29107
|212
|2009.01.21 05:14
|modify
|67
|0.15
|1.29107
|0.00000
|1.29107
|213
|2009.01.21 05:54
|sell limit
|69
|0.29
|1.30439
|0.00000
|1.29539
|214
|2009.01.21 09:40
|t/p
|66
|0.11
|1.29107
|0.00000
|1.29107
|-52.52
|25103.55
|215
|2009.01.21 09:40
|t/p
|67
|0.15
|1.29107
|0.00000
|1.29107
|0.00
|25103.55
|216
|2009.01.21 09:40
|t/p
|68
|0.21
|1.29107
|0.00000
|1.29107
|185.22
|25288.77
|217
|2009.01.21 09:40
|delete
|69
|0.29
|1.30439
|0.00000
|1.29539
|218
|2009.01.21 09:40
|sell
|70
|0.11
|1.29094
|0.00000
|1.28194
|219
|2009.01.21 10:20
|sell limit
|71
|0.15
|1.29544
|0.00000
|1.28644
|220
|2009.01.21 11:42
|sell
|71
|0.15
|1.29544
|0.00000
|1.28644
|221
|2009.01.21 11:42
|modify
|70
|0.11
|1.29094
|0.00000
|1.28644
|222
|2009.01.21 12:22
|sell limit
|72
|0.21
|1.29994
|0.00000
|1.29094
|223
|2009.01.21 18:01
|t/p
|70
|0.11
|1.28644
|0.00000
|1.28644
|49.50
|25338.27
|224
|2009.01.21 18:01
|t/p
|71
|0.15
|1.28644
|0.00000
|1.28644
|135.00
|25473.27
|225
|2009.01.21 18:01
|delete
|72
|0.21
|1.29994
|0.00000
|1.29094
|226
|2009.01.21 18:01
|sell
|73
|0.11
|1.28629
|0.00000
|1.27729
|227
|2009.01.21 18:41
|sell limit
|74
|0.15
|1.29529
|0.00000
|1.28629
|228
|2009.01.21 18:49
|modify
|74
|0.15
|1.29079
|0.00000
|1.28179
|229
|2009.01.21 21:34
|sell
|74
|0.15
|1.29079
|0.00000
|1.28179
|230
|2009.01.21 21:34
|modify
|73
|0.11
|1.28629
|0.00000
|1.28179
|231
|2009.01.21 22:14
|sell limit
|75
|0.21
|1.29979
|0.00000
|1.29079
|232
|2009.01.21 22:46
|sell
|75
|0.21
|1.29979
|0.00000
|1.29079
|233
|2009.01.21 22:46
|modify
|73
|0.11
|1.28629
|0.00000
|1.29079
|234
|2009.01.21 22:46
|modify
|74
|0.15
|1.29079
|0.00000
|1.29079
|235
|2009.01.21 23:26
|sell limit
|76
|0.29
|1.30879
|0.00000
|1.29979
|236
|2009.01.21 23:59
|modify
|76
|0.29
|1.30429
|0.00000
|1.29529
|237
|2009.01.22 00:42
|sell
|76
|0.29
|1.30429
|0.00000
|1.29529
|238
|2009.01.22 00:42
|modify
|73
|0.11
|1.28629
|0.00000
|1.29529
|239
|2009.01.22 00:42
|modify
|74
|0.15
|1.29079
|0.00000
|1.29529
|240
|2009.01.22 00:42
|modify
|75
|0.21
|1.29979
|0.00000
|1.29529
|241
|2009.01.22 01:22
|sell limit
|77
|0.40
|1.31311
|0.00000
|1.29547
|242
|2009.01.22 03:23
|t/p
|73
|0.11
|1.29529
|0.00000
|1.29529
|-99.14
|25374.13
|243
|2009.01.22 03:23
|t/p
|74
|0.15
|1.29529
|0.00000
|1.29529
|-67.69
|25306.44
|244
|2009.01.22 03:23
|t/p
|75
|0.21
|1.29529
|0.00000
|1.29529
|94.24
|25400.68
|245
|2009.01.22 03:23
|t/p
|76
|0.29
|1.29529
|0.00000
|1.29529
|261.00
|25661.68
|246
|2009.01.22 03:23
|delete
|77
|0.40
|1.31311
|0.00000
|1.29547
|247
|2009.01.22 03:23
|sell
|78
|0.11
|1.29513
|0.00000
|1.28631
|248
|2009.01.22 04:03
|sell limit
|79
|0.15
|1.30836
|0.00000
|1.29954
|249
|2009.01.22 04:04
|modify
|79
|0.15
|1.30395
|0.00000
|1.29513
|250
|2009.01.22 06:15
|sell
|79
|0.15
|1.30395
|0.00000
|1.29513
|251
|2009.01.22 06:15
|modify
|78
|0.11
|1.29513
|0.00000
|1.29513
|252
|2009.01.22 06:55
|sell limit
|80
|0.21
|1.30836
|0.00000
|1.29954
|253
|2009.01.22 15:40
|t/p
|78
|0.11
|1.29513
|0.00000
|1.29513
|0.00
|25661.68
|254
|2009.01.22 15:40
|t/p
|79
|0.15
|1.29513
|0.00000
|1.29513
|132.30
|25793.98
|255
|2009.01.22 15:40
|delete
|80
|0.21
|1.30836
|0.00000
|1.29954
|256
|2009.01.22 15:40
|sell
|81
|0.11
|1.29488
|0.00000
|1.28588
|257
|2009.01.22 16:20
|sell limit
|82
|0.15
|1.29938
|0.00000
|1.29038
|258
|2009.01.22 16:56
|sell
|82
|0.15
|1.29938
|0.00000
|1.29038
|259
|2009.01.22 16:56
|modify
|81
|0.11
|1.29488
|0.00000
|1.29038
|260
|2009.01.22 17:36
|sell limit
|83
|0.21
|1.30388
|0.00000
|1.29488
|261
|2009.01.23 09:34
|t/p
|81
|0.11
|1.29038
|0.00000
|1.29038
|49.45
|25843.43
|262
|2009.01.23 09:34
|t/p
|82
|0.15
|1.29038
|0.00000
|1.29038
|134.94
|25978.37
|263
|2009.01.23 09:34
|delete
|83
|0.21
|1.30388
|0.00000
|1.29488
|264
|2009.01.23 09:34
|sell
|84
|0.12
|1.29026
|0.00000
|1.28126
|265
|2009.01.23 10:13
|t/p
|84
|0.12
|1.28126
|0.00000
|1.28126
|108.00
|26086.37
|266
|2009.01.23 10:13
|sell
|85
|0.12
|1.28114
|0.00000
|1.27196
|267
|2009.01.23 10:53
|sell limit
|86
|0.17
|1.29032
|0.00000
|1.28114
|268
|2009.01.23 10:57
|modify
|86
|0.17
|1.28573
|0.00000
|1.27655
|269
|2009.01.23 16:24
|sell
|86
|0.17
|1.28573
|0.00000
|1.27655
|270
|2009.01.23 16:24
|modify
|85
|0.12
|1.28114
|0.00000
|1.27655
|271
|2009.01.23 17:04
|sell limit
|87
|0.23
|1.29041
|0.00000
|1.28105
|272
|2009.01.23 19:22
|sell
|87
|0.23
|1.29041
|0.00000
|1.28105
|273
|2009.01.23 19:22
|modify
|85
|0.12
|1.28114
|0.00000
|1.28105
|274
|2009.01.23 19:22
|modify
|86
|0.17
|1.28573
|0.00000
|1.28105
|275
|2009.01.23 20:02
|sell limit
|88
|0.32
|1.29509
|0.00000
|1.28573
|276
|2009.01.23 20:26
|sell
|88
|0.32
|1.29509
|0.00000
|1.28573
|277
|2009.01.23 20:26
|modify
|85
|0.12
|1.28114
|0.00000
|1.28573
|278
|2009.01.23 20:27
|modify
|86
|0.17
|1.28573
|0.00000
|1.28573
|279
|2009.01.23 20:27
|modify
|87
|0.23
|1.29041
|0.00000
|1.28573
|280
|2009.01.23 21:07
|sell limit
|89
|0.44
|1.31381
|0.00000
|1.29509
|281
|2009.01.23 21:10
|modify
|89
|0.44
|1.30445
|0.00000
|1.28573
|282
|2009.01.26 15:43
|sell
|89
|0.44
|1.30445
|0.00000
|1.28573
|283
|2009.01.26 16:23
|sell limit
|90
|0.61
|1.32353
|0.00000
|1.30445
|284
|2009.01.27 04:58
|sell
|90
|0.61
|1.32353
|0.00000
|1.30445
|285
|2009.01.27 04:58
|modify
|85
|0.12
|1.28114
|0.00000
|1.30445
|286
|2009.01.27 04:58
|modify
|86
|0.17
|1.28573
|0.00000
|1.30445
|287
|2009.01.27 04:58
|modify
|87
|0.23
|1.29041
|0.00000
|1.30445
|288
|2009.01.27 04:58
|modify
|88
|0.32
|1.29509
|0.00000
|1.30445
|289
|2009.01.27 04:58
|modify
|89
|0.44
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|290
|2009.01.27 05:38
|sell limit
|91
|0.84
|1.33325
|0.00000
|1.31381
|291
|2009.01.29 10:35
|t/p
|85
|0.12
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|-280.02
|25806.35
|292
|2009.01.29 10:35
|t/p
|86
|0.17
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|-318.67
|25487.68
|293
|2009.01.29 10:35
|t/p
|87
|0.23
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|-323.50
|25164.18
|294
|2009.01.29 10:35
|t/p
|88
|0.32
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|-300.33
|24863.85
|295
|2009.01.29 10:35
|t/p
|89
|0.44
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|-0.92
|24862.93
|296
|2009.01.29 10:35
|t/p
|90
|0.61
|1.30445
|0.00000
|1.30445
|1162.86
|26025.78
|297
|2009.01.29 10:35
|delete
|91
|0.84
|1.33325
|0.00000
|1.31381
|298
|2009.02.26 16:00
|buy
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.28626
|299
|2009.02.26 16:40
|buy limit
|93
|0.17
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|300
|2009.02.26 17:01
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.28248
|301
|2009.02.26 17:07
|buy
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.28248
|302
|2009.02.26 17:07
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.28248
|303
|2009.02.26 17:47
|buy limit
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|304
|2009.02.27 01:48
|buy
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.27870
|305
|2009.02.27 01:48
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.27870
|306
|2009.02.27 01:48
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.27870
|307
|2009.02.27 02:28
|buy limit
|95
|0.32
|1.26754
|0.00000
|1.27474
|308
|2009.02.27 10:04
|buy
|95
|0.32
|1.26754
|0.00000
|1.27474
|309
|2009.02.27 10:04
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.27474
|310
|2009.02.27 10:04
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.27474
|311
|2009.02.27 10:04
|modify
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.27474
|312
|2009.02.27 10:44
|buy limit
|96
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.27492
|313
|2009.03.02 01:30
|buy
|96
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.27492
|314
|2009.03.02 01:30
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.27492
|315
|2009.03.02 01:30
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.27492
|316
|2009.03.02 01:30
|modify
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.27492
|317
|2009.03.02 01:30
|modify
|95
|0.32
|1.26754
|0.00000
|1.27492
|318
|2009.03.02 02:10
|buy limit
|97
|0.61
|1.25296
|0.00000
|1.26736
|319
|2009.03.03 18:13
|buy
|97
|0.61
|1.25296
|0.00000
|1.26736
|320
|2009.03.03 18:13
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.26736
|321
|2009.03.03 18:13
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.26736
|322
|2009.03.03 18:13
|modify
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.26736
|323
|2009.03.03 18:13
|modify
|95
|0.32
|1.26754
|0.00000
|1.26736
|324
|2009.03.03 18:13
|modify
|96
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.26736
|325
|2009.03.03 18:53
|buy limit
|98
|0.84
|1.24576
|0.00000
|1.26016
|326
|2009.03.04 02:47
|buy
|98
|0.84
|1.24576
|0.00000
|1.26016
|327
|2009.03.04 02:47
|modify
|92
|0.12
|1.27870
|0.00000
|1.26016
|328
|2009.03.04 02:47
|modify
|93
|0.17
|1.27492
|0.00000
|1.26016
|329
|2009.03.04 02:47
|modify
|94
|0.23
|1.27114
|0.00000
|1.26016
|330
|2009.03.04 02:47
|modify
|95
|0.32
|1.26754
|0.00000
|1.26016
|331
|2009.03.04 02:47
|modify
|96
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|332
|2009.03.04 02:47
|modify
|97
|0.61
|1.25296
|0.00000
|1.26016
|333
|2009.03.04 03:27
|buy limit
|99
|1.16
|1.23892
|0.00000
|1.25269
|334
|2009.03.04 18:30
|t/p
|92
|0.12
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-222.52
|25803.26
|335
|2009.03.04 18:30
|t/p
|93
|0.17
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-250.98
|25552.28
|336
|2009.03.04 18:30
|t/p
|94
|0.23
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-252.60
|25299.68
|337
|2009.03.04 18:30
|t/p
|95
|0.32
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-236.25
|25063.43
|338
|2009.03.04 18:30
|t/p
|96
|0.44
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|-0.08
|25063.35
|339
|2009.03.04 18:30
|t/p
|97
|0.61
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|439.15
|25502.50
|340
|2009.03.04 18:30
|t/p
|98
|0.84
|1.26016
|0.00000
|1.26016
|1209.60
|26712.10
|341
|2009.03.04 18:30
|delete
|99
|1.16
|1.23892
|0.00000
|1.25269
|342
|2009.03.12 00:00
|buy
|100
|0.12
|1.28460
|0.00000
|1.29126
|343
|2009.03.12 00:40
|buy limit
|101
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28793
|344
|2009.03.12 01:25
|buy
|101
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28793
|345
|2009.03.12 01:25
|modify
|100
|0.12
|1.28460
|0.00000
|1.28793
|346
|2009.03.12 02:11
|buy limit
|102
|0.23
|1.27785
|0.00000
|1.28469
|347
|2009.03.12 08:43
|buy
|102
|0.23
|1.27785
|0.00000
|1.28469
|348
|2009.03.12 08:43
|modify
|100
|0.12
|1.28460
|0.00000
|1.28469
|349
|2009.03.12 08:43
|modify
|101
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28469
|350
|2009.03.12 09:24
|buy limit
|103
|0.32
|1.27443
|0.00000
|1.28127
|351
|2009.03.12 10:02
|buy
|103
|0.32
|1.27443
|0.00000
|1.28127
|352
|2009.03.12 10:02
|modify
|100
|0.12
|1.28460
|0.00000
|1.28127
|353
|2009.03.12 10:02
|modify
|101
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|354
|2009.03.12 10:02
|modify
|102
|0.23
|1.27785
|0.00000
|1.28127
|355
|2009.03.12 10:42
|buy limit
|104
|0.44
|1.26741
|0.00000
|1.28145
|356
|2009.03.12 13:58
|t/p
|100
|0.12
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|-39.96
|26672.14
|357
|2009.03.12 13:58
|t/p
|101
|0.17
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|0.00
|26672.14
|358
|2009.03.12 13:58
|t/p
|102
|0.23
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|78.66
|26750.80
|359
|2009.03.12 13:58
|t/p
|103
|0.32
|1.28127
|0.00000
|1.28127
|218.88
|26969.68
|360
|2009.03.12 13:58
|delete
|104
|0.44
|1.26741
|0.00000
|1.28145
|361
|2009.03.12 13:58
|buy
|105
|0.12
|1.28144
|0.00000
|1.28846
|362
|2009.03.12 14:38
|buy limit
|106
|0.17
|1.27793
|0.00000
|1.28495
|363
|2009.03.12 15:17
|buy
|106
|0.17
|1.27793
|0.00000
|1.28495
|364
|2009.03.12 15:17
|modify
|105
|0.12
|1.28144
|0.00000
|1.28495
|365
|2009.03.12 15:57
|buy limit
|107
|0.23
|1.27442
|0.00000
|1.28144
|366
|2009.03.12 16:19
|buy
|107
|0.23
|1.27442
|0.00000
|1.28144
|367
|2009.03.12 16:19
|modify
|105
|0.12
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|368
|2009.03.12 16:19
|modify
|106
|0.17
|1.27793
|0.00000
|1.28144
|369
|2009.03.12 16:59
|buy limit
|108
|0.32
|1.27091
|0.00000
|1.27793
|370
|2009.03.12 18:56
|t/p
|105
|0.12
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|0.00
|26969.68
|371
|2009.03.12 18:56
|t/p
|106
|0.17
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|59.67
|27029.35
|372
|2009.03.12 18:56
|t/p
|107
|0.23
|1.28144
|0.00000
|1.28144
|161.46
|27190.81
|373
|2009.03.12 18:56
|delete
|108
|0.32
|1.27091
|0.00000
|1.27793
|374
|2009.03.12 18:56
|buy
|109
|0.12
|1.28156
|0.00000
|1.28858
|375
|2009.03.12 19:36
|buy limit
|110
|0.17
|1.27805
|0.00000
|1.28507
|376
|2009.03.12 21:12
|t/p
|109
|0.12
|1.28858
|0.00000
|1.28858
|84.24
|27275.05
|377
|2009.03.12 21:12
|delete
|110
|0.17
|1.27805
|0.00000
|1.28507
|378
|2009.03.12 21:12
|buy
|111
|0.12
|1.28873
|0.00000
|1.29575
|379
|2009.03.12 21:52
|buy limit
|112
|0.17
|1.28522
|0.00000
|1.29224
|380
|2009.03.16 01:00
|buy
|112
|0.17
|1.28522
|0.00000
|1.29224
|381
|2009.03.16 01:00
|modify
|111
|0.12
|1.28873
|0.00000
|1.29224
|382
|2009.03.16 01:40
|buy limit
|113
|0.23
|1.28180
|0.00000
|1.28864
|383
|2009.03.16 08:40
|t/p
|111
|0.12
|1.29224
|0.00000
|1.29224
|42.10
|27317.15
|384
|2009.03.16 08:40
|t/p
|112
|0.17
|1.29224
|0.00000
|1.29224
|119.34
|27436.49
|385
|2009.03.16 08:40
|delete
|113
|0.23
|1.28180
|0.00000
|1.28864
|386
|2009.03.16 08:40
|buy
|114
|0.12
|1.29237
|0.00000
|1.29921
|387
|2009.03.16 09:20
|buy limit
|115
|0.17
|1.28895
|0.00000
|1.29579
|388
|2009.03.16 12:02
|t/p
|114
|0.12
|1.29921
|0.00000
|1.29921
|82.08
|27518.57
|389
|2009.03.16 12:02
|delete
|115
|0.17
|1.28895
|0.00000
|1.29579
|390
|2009.03.16 12:02
|buy
|116
|0.12
|1.29955
|0.00000
|1.30639
|391
|2009.03.16 12:42
|buy limit
|117
|0.17
|1.29604
|0.00000
|1.30306
|392
|2009.03.16 14:20
|t/p
|116
|0.12
|1.30639
|0.00000
|1.30639
|82.08
|27600.65
|393
|2009.03.16 14:20
|delete
|117
|0.17
|1.29604
|0.00000
|1.30306
|394
|2009.03.16 14:20
|buy
|118
|0.12
|1.30650
|0.00000
|1.31352
|395
|2009.03.16 15:00
|buy limit
|119
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.31001
|396
|2009.03.16 15:24
|buy
|119
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.31001
|397
|2009.03.16 15:24
|modify
|118
|0.12
|1.30650
|0.00000
|1.31001
|398
|2009.03.16 16:04
|buy limit
|120
|0.23
|1.29948
|0.00000
|1.30650
|399
|2009.03.16 16:30
|buy
|120
|0.23
|1.29948
|0.00000
|1.30650
|400
|2009.03.16 16:30
|modify
|118
|0.12
|1.30650
|0.00000
|1.30650
|401
|2009.03.16 16:30
|modify
|119
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.30650
|402
|2009.03.16 17:10
|buy limit
|121
|0.32
|1.29597
|0.00000
|1.30299
|403
|2009.03.16 21:41
|buy
|121
|0.32
|1.29597
|0.00000
|1.30299
|404
|2009.03.16 21:41
|modify
|118
|0.12
|1.30650
|0.00000
|1.30299
|405
|2009.03.16 21:41
|modify
|119
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|406
|2009.03.16 21:41
|modify
|120
|0.23
|1.29948
|0.00000
|1.30299
|407
|2009.03.16 22:21
|buy limit
|122
|0.44
|1.28895
|0.00000
|1.30308
|408
|2009.03.17 07:22
|t/p
|118
|0.12
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|-42.13
|27558.52
|409
|2009.03.17 07:22
|t/p
|119
|0.17
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|-0.02
|27558.50
|410
|2009.03.17 07:22
|t/p
|120
|0.23
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|80.71
|27639.21
|411
|2009.03.17 07:22
|t/p
|121
|0.32
|1.30299
|0.00000
|1.30299
|224.61
|27863.82
|412
|2009.03.17 07:22
|delete
|122
|0.44
|1.28895
|0.00000
|1.30308
|413
|2009.03.17 07:22
|buy
|123
|0.12
|1.30316
|0.00000
|1.31018
|414
|2009.03.17 08:02
|buy limit
|124
|0.17
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|415
|2009.03.17 08:22
|modify
|124
|0.17
|1.29965
|0.00000
|1.30667
|416
|2009.03.17 08:34
|buy
|124
|0.17
|1.29965
|0.00000
|1.30667
|417
|2009.03.17 08:34
|modify
|123
|0.12
|1.30316
|0.00000
|1.30667
|418
|2009.03.17 09:14
|buy limit
|125
|0.23
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|419
|2009.03.17 14:06
|buy
|125
|0.23
|1.29614
|0.00000
|1.30316
|420
|2009.03.17 14:06
|modify
|123
|0.12
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|421
|2009.03.17 14:06
|modify
|124
|0.17
|1.29965
|0.00000
|1.30316
|422
|2009.03.17 14:46
|buy limit
|126
|0.32
|1.29263
|0.00000
|1.29965
|423
|2009.03.18 00:38
|t/p
|123
|0.12
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|-0.01
|27863.81
|424
|2009.03.18 00:38
|t/p
|124
|0.17
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|59.65
|27923.46
|425
|2009.03.18 00:38
|t/p
|125
|0.23
|1.30316
|0.00000
|1.30316
|161.44
|28084.90
|426
|2009.03.18 00:38
|delete
|126
|0.32
|1.29263
|0.00000
|1.29965
|427
|2009.03.18 00:38
|buy
|127
|0.13
|1.30329
|0.00000
|1.30995
|428
|2009.03.18 01:19
|buy limit
|128
|0.18
|1.29996
|0.00000
|1.30662
|429
|2009.03.18 09:49
|buy
|128
|0.18
|1.29996
|0.00000
|1.30662
|430
|2009.03.18 09:49
|modify
|127
|0.13
|1.30329
|0.00000
|1.30662
|431
|2009.03.18 10:29
|buy limit
|129
|0.25
|1.29663
|0.00000
|1.30329
|432
|2009.03.18 14:25
|t/p
|127
|0.13
|1.30662
|0.00000
|1.30662
|43.29
|28128.19
|433
|2009.03.18 14:25
|t/p
|128
|0.18
|1.30662
|0.00000
|1.30662
|119.88
|28248.07
|434
|2009.03.18 14:25
|delete
|129
|0.25
|1.29663
|0.00000
|1.30329
|435
|2009.03.18 14:25
|buy
|130
|0.13
|1.30682
|0.00000
|1.31348
|436
|2009.03.18 14:49
|t/p
|130
|0.13
|1.31348
|0.00000
|1.31348
|86.58
|28334.65
|437
|2009.03.18 14:49
|buy
|131
|0.13
|1.31360
|0.00000
|1.32044
|438
|2009.03.18 15:29
|buy limit
|132
|0.18
|1.31018
|0.00000
|1.31702
|439
|2009.03.18 17:38
|buy
|132
|0.18
|1.31018
|0.00000
|1.31702
|440
|2009.03.18 17:38
|modify
|131
|0.13
|1.31360
|0.00000
|1.31702
|441
|2009.03.18 18:18
|buy limit
|133
|0.25
|1.30676
|0.00000
|1.31360
|442
|2009.03.18 20:18
|t/p
|131
|0.13
|1.31702
|0.00000
|1.31702
|44.46
|28379.11
|443
|2009.03.18 20:18
|t/p
|132
|0.18
|1.31702
|0.00000
|1.31702
|123.12
|28502.23
|444
|2009.03.18 20:18
|delete
|133
|0.25
|1.30676
|0.00000
|1.31360
|445
|2009.03.18 20:18
|buy
|134
|0.13
|1.33200
|0.00000
|1.33920
|446
|2009.03.18 20:32
|t/p
|134
|0.13
|1.33920
|0.00000
|1.33920
|93.60
|28595.83
|447
|2009.03.18 20:32
|buy
|135
|0.13
|1.33932
|0.00000
|1.34652
|448
|2009.03.18 21:08
|t/p
|135
|0.13
|1.34652
|0.00000
|1.34652
|93.60
|28689.43
|449
|2009.03.18 21:08
|buy
|136
|0.13
|1.34670
|0.00000
|1.35408
|450
|2009.03.18 21:48
|buy limit
|137
|0.18
|1.34301
|0.00000
|1.35039
|451
|2009.03.19 03:37
|buy
|137
|0.18
|1.34301
|0.00000
|1.35039
|452
|2009.03.19 03:37
|modify
|136
|0.13
|1.34670
|0.00000
|1.35039
|453
|2009.03.19 04:17
|buy limit
|138
|0.25
|1.33932
|0.00000
|1.34670
|454
|2009.03.19 10:03
|t/p
|136
|0.13
|1.35039
|0.00000
|1.35039
|47.93
|28737.37
|455
|2009.03.19 10:03
|t/p
|137
|0.18
|1.35039
|0.00000
|1.35039
|132.84
|28870.21
|456
|2009.03.19 10:03
|delete
|138
|0.25
|1.33932
|0.00000
|1.34670
|457
|2009.03.19 10:03
|buy
|139
|0.13
|1.35050
|0.00000
|1.35788
|458
|2009.03.19 10:44
|buy limit
|140
|0.18
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|459
|2009.03.19 10:47
|modify
|140
|0.18
|1.34681
|0.00000
|1.35419
|460
|2009.03.19 11:14
|buy
|140
|0.18
|1.34681
|0.00000
|1.35419
|461
|2009.03.19 11:14
|modify
|139
|0.13
|1.35050
|0.00000
|1.35419
|462
|2009.03.19 11:54
|buy limit
|141
|0.25
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|463
|2009.03.19 13:42
|t/p
|139
|0.13
|1.35419
|0.00000
|1.35419
|47.97
|28918.18
|464
|2009.03.19 13:42
|t/p
|140
|0.18
|1.35419
|0.00000
|1.35419
|132.84
|29051.02
|465
|2009.03.19 13:42
|delete
|141
|0.25
|1.34312
|0.00000
|1.35050
|466
|2009.03.19 13:42
|buy
|142
|0.13
|1.35430
|0.00000
|1.36186
|467
|2009.03.19 13:53
|t/p
|142
|0.13
|1.36186
|0.00000
|1.36186
|98.28
|29149.30
|468
|2009.03.19 13:53
|buy
|143
|0.13
|1.36203
|0.00000
|1.36959
|469
|2009.03.19 14:33
|buy limit
|144
|0.18
|1.35816
|0.00000
|1.36590
|470
|2009.03.19 16:34
|t/p
|143
|0.13
|1.36959
|0.00000
|1.36959
|98.28
|29247.58
|471
|2009.03.19 16:34
|delete
|144
|0.18
|1.35816
|0.00000
|1.36590
|472
|2009.03.19 16:34
|buy
|145
|0.13
|1.36991
|0.00000
|1.37765
|473
|2009.03.19 17:14
|buy limit
|146
|0.18
|1.36604
|0.00000
|1.37378
|474
|2009.03.19 19:57
|buy
|146
|0.18
|1.36604
|0.00000
|1.37378
|475
|2009.03.19 19:57
|modify
|145
|0.13
|1.36991
|0.00000
|1.37378
|476
|2009.03.19 20:37
|buy limit
|147
|0.25
|1.36217
|0.00000
|1.36991
|477
|2009.03.20 03:59
|buy
|147
|0.25
|1.36217
|0.00000
|1.36991
|478
|2009.03.20 03:59
|modify
|145
|0.13
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|479
|2009.03.20 03:59
|modify
|146
|0.18
|1.36604
|0.00000
|1.36991
|480
|2009.03.20 04:39
|buy limit
|148
|0.35
|1.35839
|0.00000
|1.36595
|481
|2009.03.20 09:39
|t/p
|145
|0.13
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|-0.01
|29247.57
|482
|2009.03.20 09:39
|t/p
|146
|0.18
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|69.64
|29317.21
|483
|2009.03.20 09:39
|t/p
|147
|0.25
|1.36991
|0.00000
|1.36991
|193.50
|29510.71
|484
|2009.03.20 09:39
|delete
|148
|0.35
|1.35839
|0.00000
|1.36595
|485
|2009.03.20 09:39
|buy
|149
|0.13
|1.37004
|0.00000
|1.37760
|486
|2009.03.20 10:19
|buy limit
|150
|0.18
|1.36626
|0.00000
|1.37382
|487
|2009.03.20 12:12
|buy
|150
|0.18
|1.36626
|0.00000
|1.37382
|488
|2009.03.20 12:12
|modify
|149
|0.13
|1.37004
|0.00000
|1.37382
|489
|2009.03.20 12:52
|buy limit
|151
|0.25
|1.35078
|0.00000
|1.35852
|490
|2009.03.20 12:57
|modify
|151
|0.25
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|491
|2009.03.20 13:15
|modify
|151
|0.25
|1.35852
|0.00000
|1.36626
|492
|2009.03.20 13:18
|buy
|151
|0.25
|1.35852
|0.00000
|1.36626
|493
|2009.03.20 13:18
|modify
|149
|0.13
|1.37004
|0.00000
|1.36626
|494
|2009.03.20 13:18
|modify
|150
|0.18
|1.36626
|0.00000
|1.36626
|495
|2009.03.20 13:58
|buy limit
|152
|0.35
|1.35078
|0.00000
|1.35852
|496
|2009.03.20 13:58
|modify
|152
|0.35
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|497
|2009.03.20 15:11
|buy
|152
|0.35
|1.35465
|0.00000
|1.36239
|498
|2009.03.20 15:11
|modify
|149
|0.13
|1.37004
|0.00000
|1.36239
|499
|2009.03.20 15:11
|modify
|150
|0.18
|1.36626
|0.00000
|1.36239
|500
|2009.03.20 15:11
|modify
|151
|0.25
|1.35852
|0.00000
|1.36239
|501
|2009.03.20 15:51
|t/p
|149
|0.13
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|-99.45
|29411.26
|502
|2009.03.20 15:51
|t/p
|150
|0.18
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|-69.66
|29341.60
|503
|2009.03.20 15:51
|t/p
|151
|0.25
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|96.75
|29438.35
|504
|2009.03.20 15:51
|t/p
|152
|0.35
|1.36239
|0.00000
|1.36239
|270.90
|29709.25
|505
|2009.03.31 20:00
|sell
|153
|0.13
|1.32676
|0.00000
|1.31884
|506
|2009.03.31 20:40
|sell limit
|154
|0.18
|1.33468
|0.00000
|1.32676
|507
|2009.03.31 20:40
|modify
|154
|0.18
|1.33072
|0.00000
|1.32280
|508
|2009.04.01 02:54
|t/p
|153
|0.13
|1.31884
|0.00000
|1.31884
|102.91
|29812.16
|509
|2009.04.01 02:54
|delete
|154
|0.18
|1.33072
|0.00000
|1.32280
|510
|2009.04.01 02:54
|sell
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.31092
|511
|2009.04.01 03:34
|sell limit
|156
|0.18
|1.32640
|0.00000
|1.31866
|512
|2009.04.01 04:13
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.31479
|513
|2009.04.01 11:59
|sell
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.31479
|514
|2009.04.01 11:59
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.31479
|515
|2009.04.01 12:39
|sell limit
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.31857
|516
|2009.04.01 13:14
|sell
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.31857
|517
|2009.04.01 13:14
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.31857
|518
|2009.04.01 13:14
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.31857
|519
|2009.04.01 13:54
|sell limit
|158
|0.35
|1.33045
|0.00000
|1.32253
|520
|2009.04.02 08:21
|sell
|158
|0.35
|1.33045
|0.00000
|1.32253
|521
|2009.04.02 08:21
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.32253
|522
|2009.04.02 08:21
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.32253
|523
|2009.04.02 08:21
|modify
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.32253
|524
|2009.04.02 09:01
|sell limit
|159
|0.48
|1.33801
|0.00000
|1.32280
|525
|2009.04.02 13:45
|sell
|159
|0.48
|1.33801
|0.00000
|1.32280
|526
|2009.04.02 13:45
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.32280
|527
|2009.04.02 13:45
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.32280
|528
|2009.04.02 13:45
|modify
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.32280
|529
|2009.04.02 13:45
|modify
|158
|0.35
|1.33045
|0.00000
|1.32280
|530
|2009.04.02 14:25
|sell limit
|160
|0.66
|1.34593
|0.00000
|1.33009
|531
|2009.04.02 14:41
|sell
|160
|0.66
|1.34593
|0.00000
|1.33009
|532
|2009.04.02 14:41
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.33009
|533
|2009.04.02 14:41
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.33009
|534
|2009.04.02 14:41
|modify
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.33009
|535
|2009.04.02 14:41
|modify
|158
|0.35
|1.33045
|0.00000
|1.33009
|536
|2009.04.02 14:41
|modify
|159
|0.48
|1.33801
|0.00000
|1.33009
|537
|2009.04.02 15:21
|sell limit
|161
|0.91
|1.35385
|0.00000
|1.33792
|538
|2009.04.06 00:06
|sell
|161
|0.91
|1.35385
|0.00000
|1.33792
|539
|2009.04.06 00:06
|modify
|155
|0.13
|1.31866
|0.00000
|1.33792
|540
|2009.04.06 00:06
|modify
|156
|0.18
|1.32253
|0.00000
|1.33792
|541
|2009.04.06 00:06
|modify
|157
|0.25
|1.32649
|0.00000
|1.33792
|542
|2009.04.06 00:06
|modify
|158
|0.35
|1.33045
|0.00000
|1.33792
|543
|2009.04.06 00:06
|modify
|159
|0.48
|1.33801
|0.00000
|1.33792
|544
|2009.04.06 00:06
|modify
|160
|0.66
|1.34593
|0.00000
|1.33792
|545
|2009.04.06 00:46
|sell limit
|162
|1.26
|1.36141
|0.00000
|1.34620
|546
|2009.04.06 17:11
|t/p
|155
|0.13
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|-250.65
|29561.50
|547
|2009.04.06 17:11
|t/p
|156
|0.18
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|-277.40
|29284.11
|548
|2009.04.06 17:11
|t/p
|157
|0.25
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|-286.27
|28997.83
|549
|2009.04.06 17:11
|t/p
|158
|0.35
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|-261.74
|28736.09
|550
|2009.04.06 17:11
|t/p
|159
|0.48
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|3.92
|28740.00
|551
|2009.04.06 17:11
|t/p
|160
|0.66
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|528.11
|29268.11
|552
|2009.04.06 17:11
|t/p
|161
|0.91
|1.33792
|0.00000
|1.33792
|1449.63
|30717.74
|553
|2009.04.06 17:11
|delete
|162
|1.26
|1.36141
|0.00000
|1.34620
|554
|2009.04.06 19:57
|buy
|163
|0.14
|1.34111
|0.00000
|1.34903
|555
|2009.04.06 20:37
|buy limit
|164
|0.19
|1.33715
|0.00000
|1.34507
|556
|2009.04.07 01:27
|buy
|164
|0.19
|1.33715
|0.00000
|1.34507
|557
|2009.04.07 01:27
|modify
|163
|0.14
|1.34111
|0.00000
|1.34507
|558
|2009.04.07 02:07
|buy limit
|165
|0.26
|1.32941
|0.00000
|1.33715
|559
|2009.04.07 02:23
|modify
|165
|0.26
|1.33328
|0.00000
|1.34102
|560
|2009.04.07 10:40
|buy
|165
|0.26
|1.33328
|0.00000
|1.34102
|561
|2009.04.07 10:40
|modify
|163
|0.14
|1.34111
|0.00000
|1.34102
|562
|2009.04.07 10:40
|modify
|164
|0.19
|1.33715
|0.00000
|1.34102
|563
|2009.04.07 11:20
|buy limit
|166
|0.36
|1.32536
|0.00000
|1.33328
|564
|2009.04.07 12:14
|buy
|166
|0.36
|1.32536
|0.00000
|1.33328
|565
|2009.04.07 12:14
|modify
|163
|0.14
|1.34111
|0.00000
|1.33328
|566
|2009.04.07 12:14
|modify
|164
|0.19
|1.33715
|0.00000
|1.33328
|567
|2009.04.07 12:14
|modify
|165
|0.26
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|568
|2009.04.07 12:54
|buy limit
|167
|0.50
|1.31744
|0.00000
|1.33328
|569
|2009.04.08 06:50
|buy
|167
|0.50
|1.31744
|0.00000
|1.33328
|570
|2009.04.08 07:30
|buy limit
|168
|0.69
|1.30970
|0.00000
|1.32518
|571
|2009.04.09 11:25
|t/p
|163
|0.14
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|-109.68
|30608.06
|572
|2009.04.09 11:25
|t/p
|164
|0.19
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|-73.60
|30534.46
|573
|2009.04.09 11:25
|t/p
|165
|0.26
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|-0.09
|30534.36
|574
|2009.04.09 11:25
|t/p
|166
|0.36
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|284.99
|30819.35
|575
|2009.04.09 11:25
|t/p
|167
|0.50
|1.33328
|0.00000
|1.33328
|791.87
|31611.22
|576
|2009.04.09 11:25
|delete
|168
|0.69
|1.30970
|0.00000
|1.32518
|577
|2009.04.09 11:28
|sell
|169
|0.14
|1.33066
|0.00000
|1.32310
|578
|2009.04.09 12:08
|sell limit
|170
|0.19
|1.33444
|0.00000
|1.32688
|579
|2009.04.09 16:45
|t/p
|169
|0.14
|1.32310
|0.00000
|1.32310
|105.84
|31717.06
|580
|2009.04.09 16:45
|delete
|170
|0.19
|1.33444
|0.00000
|1.32688
|581
|2009.04.09 16:45
|sell
|171
|0.14
|1.32300
|0.00000
|1.31544
|582
|2009.04.09 17:25
|sell limit
|172
|0.19
|1.32687
|0.00000
|1.31913
|583
|2009.04.09 17:27
|t/p
|171
|0.14
|1.31544
|0.00000
|1.31544
|105.84
|31822.90
|584
|2009.04.09 17:27
|delete
|172
|0.19
|1.32687
|0.00000
|1.31913
|585
|2009.04.09 17:27
|sell
|173
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.30757
|586
|2009.04.09 18:07
|sell limit
|174
|0.19
|1.31918
|0.00000
|1.31144
|587
|2009.04.13 08:15
|sell
|174
|0.19
|1.31918
|0.00000
|1.31144
|588
|2009.04.13 08:15
|modify
|173
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.31144
|589
|2009.04.13 08:55
|sell limit
|175
|0.26
|1.32296
|0.00000
|1.31540
|590
|2009.04.13 14:03
|sell
|175
|0.26
|1.32296
|0.00000
|1.31540
|591
|2009.04.13 14:03
|modify
|173
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.31540
|592
|2009.04.13 14:03
|modify
|174
|0.19
|1.31918
|0.00000
|1.31540
|593
|2009.04.13 14:43
|sell limit
|176
|0.36
|1.33457
|0.00000
|1.32683
|594
|2009.04.13 14:56
|modify
|176
|0.36
|1.33070
|0.00000
|1.32296
|595
|2009.04.13 16:50
|sell
|176
|0.36
|1.33070
|0.00000
|1.32296
|596
|2009.04.13 16:50
|modify
|173
|0.14
|1.31531
|0.00000
|1.32296
|597
|2009.04.13 16:50
|modify
|174
|0.19
|1.31918
|0.00000
|1.32296
|598
|2009.04.13 16:50
|modify
|175
|0.26
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|599
|2009.04.13 17:30
|sell limit
|177
|0.50
|1.33844
|0.00000
|1.32296
|600
|2009.04.13 21:37
|sell
|177
|0.50
|1.33844
|0.00000
|1.32296
|601
|2009.04.13 22:17
|sell limit
|178
|0.69
|1.34618
|0.00000
|1.33061
|602
|2009.04.14 14:40
|t/p
|173
|0.14
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|-107.28
|31715.62
|603
|2009.04.14 14:40
|t/p
|174
|0.19
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|-71.90
|31643.72
|604
|2009.04.14 14:40
|t/p
|175
|0.26
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|-0.11
|31643.61
|605
|2009.04.14 14:40
|t/p
|176
|0.36
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|278.49
|31922.10
|606
|2009.04.14 14:40
|t/p
|177
|0.50
|1.32296
|0.00000
|1.32296
|773.79
|32695.89
|607
|2009.04.14 14:40
|delete
|178
|0.69
|1.34618
|0.00000
|1.33061
|608
|2009.04.14 15:21
|buy
|179
|0.15
|1.32612
|0.00000
|1.33386
|609
|2009.04.14 16:01
|buy limit
|180
|0.21
|1.32225
|0.00000
|1.32999
|610
|2009.04.15 03:32
|buy
|180
|0.21
|1.32225
|0.00000
|1.32999
|611
|2009.04.15 03:32
|modify
|179
|0.15
|1.32612
|0.00000
|1.32999
|612
|2009.04.15 04:12
|buy limit
|181
|0.29
|1.31847
|0.00000
|1.32603
|613
|2009.04.15 13:51
|buy
|181
|0.29
|1.31847
|0.00000
|1.32603
|614
|2009.04.15 13:51
|modify
|179
|0.15
|1.32612
|0.00000
|1.32603
|615
|2009.04.15 13:51
|modify
|180
|0.21
|1.32225
|0.00000
|1.32603
|616
|2009.04.15 14:31
|buy limit
|182
|0.40
|1.31460
|0.00000
|1.32234
|617
|2009.04.16 02:51
|t/p
|179
|0.15
|1.32603
|0.00000
|1.32603
|-1.40
|32694.49
|618
|2009.04.16 02:51
|t/p
|180
|0.21
|1.32603
|0.00000
|1.32603
|79.32
|32773.81
|619
|2009.04.16 02:51
|t/p
|181
|0.29
|1.32603
|0.00000
|1.32603
|219.16
|32992.97
|620
|2009.04.16 02:51
|delete
|182
|0.40
|1.31460
|0.00000
|1.32234
|621
|2009.04.16 02:51
|buy
|183
|0.15
|1.32616
|0.00000
|1.33318
|622
|2009.04.16 03:31
|buy limit
|184
|0.21
|1.32265
|0.00000
|1.32967
|623
|2009.04.16 04:00
|buy
|184
|0.21
|1.32265
|0.00000
|1.32967
|624
|2009.04.16 04:00
|modify
|183
|0.15
|1.32616
|0.00000
|1.32967
|625
|2009.04.16 04:40
|buy limit
|185
|0.29
|1.31563
|0.00000
|1.32265
|626
|2009.04.16 04:51
|modify
|185
|0.29
|1.31914
|0.00000
|1.32616
|627
|2009.04.16 07:30
|buy
|185
|0.29
|1.31914
|0.00000
|1.32616
|628
|2009.04.16 07:30
|modify
|183
|0.15
|1.32616
|0.00000
|1.32616
|629
|2009.04.16 07:30
|modify
|184
|0.21
|1.32265
|0.00000
|1.32616
|630
|2009.04.16 08:10
|buy limit
|186
|0.40
|1.31563
|0.00000
|1.32265
|631
|2009.04.16 09:52
|buy
|186
|0.40
|1.31563
|0.00000
|1.32265
|632
|2009.04.16 09:52
|modify
|183
|0.15
|1.32616
|0.00000
|1.32265
|633
|2009.04.16 09:52
|modify
|184
|0.21
|1.32265
|0.00000
|1.32265
|634
|2009.04.16 09:52
|modify
|185
|0.29
|1.31914
|0.00000
|1.32265
|635
|2009.04.16 10:32
|buy limit
|187
|0.55
|1.30861
|0.00000
|1.32274
|636
|2009.04.16 15:06
|t/p
|183
|0.15
|1.32265
|0.00000
|1.32265
|-52.65
|32940.32
|637
|2009.04.16 15:06
|t/p
|184
|0.21
|1.32265
|0.00000
|1.32265
|0.00
|32940.32
|638
|2009.04.16 15:06
|t/p
|185
|0.29
|1.32265
|0.00000
|1.32265
|101.79
|33042.11
|639
|2009.04.16 15:06
|t/p
|186
|0.40
|1.32265
|0.00000
|1.32265
|280.80
|33322.91
|640
|2009.04.16 15:06
|delete
|187
|0.55
|1.30861
|0.00000
|1.32274
|641
|2009.04.17 04:00
|sell
|188
|0.15
|1.31505
|0.00000
|1.30839
|642
|2009.04.17 04:40
|sell limit
|189
|0.21
|1.31838
|0.00000
|1.31172
|643
|2009.04.17 06:21
|t/p
|188
|0.15
|1.30839
|0.00000
|1.30839
|99.90
|33422.81
|644
|2009.04.17 06:21
|delete
|189
|0.21
|1.31838
|0.00000
|1.31172
|645
|2009.04.17 06:21
|sell
|190
|0.15
|1.30829
|0.00000
|1.30163
|646
|2009.04.17 07:01
|sell limit
|191
|0.21
|1.31162
|0.00000
|1.30496
|647
|2009.04.17 09:11
|sell
|191
|0.21
|1.31162
|0.00000
|1.30496
|648
|2009.04.17 09:11
|modify
|190
|0.15
|1.30829
|0.00000
|1.30496
|649
|2009.04.17 09:51
|sell limit
|192
|0.29
|1.31495
|0.00000
|1.30829
|650
|2009.04.17 13:17
|t/p
|190
|0.15
|1.30496
|0.00000
|1.30496
|49.95
|33472.76
|651
|2009.04.17 13:17
|t/p
|191
|0.21
|1.30496
|0.00000
|1.30496
|139.86
|33612.62
|652
|2009.04.17 13:17
|delete
|192
|0.29
|1.31495
|0.00000
|1.30829
|653
|2009.04.17 13:17
|sell
|193
|0.15
|1.30483
|0.00000
|1.29799
|654
|2009.04.17 13:57
|sell limit
|194
|0.21
|1.30825
|0.00000
|1.30141
|655
|2009.04.20 02:41
|t/p
|193
|0.15
|1.29799
|0.00000
|1.29799
|102.54
|33715.16
|656
|2009.04.20 02:41
|delete
|194
|0.21
|1.30825
|0.00000
|1.30141
|657
|2009.04.20 02:41
|sell
|195
|0.15
|1.29788
|0.00000
|1.29122
|658
|2009.04.20 03:21
|sell limit
|196
|0.21
|1.30121
|0.00000
|1.29455
|659
|2009.04.20 06:30
|sell
|196
|0.21
|1.30121
|0.00000
|1.29455
|660
|2009.04.20 06:30
|modify
|195
|0.15
|1.29788
|0.00000
|1.29455
|661
|2009.04.20 07:10
|sell limit
|197
|0.29
|1.30454
|0.00000
|1.29788
|662
|2009.04.20 15:47
|t/p
|195
|0.15
|1.29455
|0.00000
|1.29455
|49.95
|33765.11
|663
|2009.04.20 15:47
|t/p
|196
|0.21
|1.29455
|0.00000
|1.29455
|139.86
|33904.97
|664
|2009.04.20 15:47
|delete
|197
|0.29
|1.30454
|0.00000
|1.29788
|665
|2009.04.20 15:47
|sell
|198
|0.15
|1.29445
|0.00000
|1.28779
|666
|2009.04.20 16:27
|sell limit
|199
|0.21
|1.29778
|0.00000
|1.29112
|667
|2009.04.21 11:04
|sell
|199
|0.21
|1.29778
|0.00000
|1.29112
|668
|2009.04.21 11:04
|modify
|198
|0.15
|1.29445
|0.00000
|1.29112
|669
|2009.04.21 11:44
|sell limit
|200
|0.29
|1.30102
|0.00000
|1.29454
|670
|2009.04.22 03:40
|t/p
|198
|0.15
|1.29112
|0.00000
|1.29112
|49.82
|33954.79
|671
|2009.04.22 03:40
|t/p
|199
|0.21
|1.29112
|0.00000
|1.29112
|139.77
|34094.57
|672
|2009.04.22 03:40
|delete
|200
|0.29
|1.30102
|0.00000
|1.29454
|673
|2009.04.22 03:40
|sell
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.28489
|674
|2009.04.22 04:20
|sell limit
|202
|0.21
|1.29713
|0.00000
|1.29101
|675
|2009.04.22 05:08
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.28795
|676
|2009.04.22 07:30
|sell
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.28795
|677
|2009.04.22 07:30
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.28795
|678
|2009.04.22 08:10
|sell limit
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.29101
|679
|2009.04.22 15:25
|sell
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.29101
|680
|2009.04.22 15:25
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.29101
|681
|2009.04.22 15:25
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.29101
|682
|2009.04.22 16:05
|sell limit
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.29713
|683
|2009.04.22 17:42
|sell
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.29713
|684
|2009.04.22 17:42
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.29713
|685
|2009.04.22 17:42
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.29713
|686
|2009.04.22 17:42
|modify
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.29713
|687
|2009.04.22 18:22
|sell limit
|205
|0.55
|1.30973
|0.00000
|1.29704
|688
|2009.04.23 19:37
|sell
|205
|0.55
|1.30973
|0.00000
|1.29704
|689
|2009.04.23 19:37
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.29704
|690
|2009.04.23 19:37
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.29704
|691
|2009.04.23 19:37
|modify
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.29704
|692
|2009.04.23 19:37
|modify
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.29704
|693
|2009.04.23 20:17
|sell limit
|206
|0.76
|1.31585
|0.00000
|1.30352
|694
|2009.04.23 22:06
|sell
|206
|0.76
|1.31585
|0.00000
|1.30352
|695
|2009.04.23 22:06
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.30352
|696
|2009.04.23 22:06
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.30352
|697
|2009.04.23 22:06
|modify
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.30352
|698
|2009.04.23 22:06
|modify
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.30352
|699
|2009.04.23 22:06
|modify
|205
|0.55
|1.30973
|0.00000
|1.30352
|700
|2009.04.23 22:46
|sell limit
|207
|1.05
|1.32215
|0.00000
|1.30955
|701
|2009.04.24 10:01
|sell
|207
|1.05
|1.32215
|0.00000
|1.30955
|702
|2009.04.24 10:01
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.30955
|703
|2009.04.24 10:01
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.30955
|704
|2009.04.24 10:01
|modify
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.30955
|705
|2009.04.24 10:01
|modify
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.30955
|706
|2009.04.24 10:01
|modify
|205
|0.55
|1.30973
|0.00000
|1.30955
|707
|2009.04.24 10:01
|modify
|206
|0.76
|1.31585
|0.00000
|1.30955
|708
|2009.04.24 10:41
|sell limit
|208
|1.45
|1.32845
|0.00000
|1.31585
|709
|2009.04.24 15:20
|sell
|208
|1.45
|1.32845
|0.00000
|1.31585
|710
|2009.04.24 15:20
|modify
|201
|0.15
|1.29101
|0.00000
|1.31585
|711
|2009.04.24 15:20
|modify
|202
|0.21
|1.29407
|0.00000
|1.31585
|712
|2009.04.24 15:20
|modify
|203
|0.29
|1.29713
|0.00000
|1.31585
|713
|2009.04.24 15:20
|modify
|204
|0.40
|1.30343
|0.00000
|1.31585
|714
|2009.04.24 15:20
|modify
|205
|0.55
|1.30973
|0.00000
|1.31585
|715
|2009.04.24 15:20
|modify
|206
|0.76
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|716
|2009.04.24 15:20
|modify
|207
|1.05
|1.32215
|0.00000
|1.31585
|717
|2009.04.24 16:00
|sell limit
|209
|2.00
|1.34114
|0.00000
|1.31576
|718
|2009.04.27 05:47
|t/p
|201
|0.15
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-372.92
|33721.65
|719
|2009.04.27 05:47
|t/p
|202
|0.21
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-457.82
|33263.83
|720
|2009.04.27 05:47
|t/p
|203
|0.29
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-543.49
|32720.34
|721
|2009.04.27 05:47
|t/p
|204
|0.40
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-497.64
|32222.70
|722
|2009.04.27 05:47
|t/p
|205
|0.55
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-337.06
|31885.64
|723
|2009.04.27 05:47
|t/p
|206
|0.76
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|-0.64
|31885.00
|724
|2009.04.27 05:47
|t/p
|207
|1.05
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|661.06
|32546.06
|725
|2009.04.27 05:47
|t/p
|208
|1.45
|1.31585
|0.00000
|1.31585
|1826.39
|34372.45
|726
|2009.04.27 05:47
|delete
|209
|2.00
|1.34114
|0.00000
|1.31576
|727
|2009.04.27 05:47
|buy
|210
|0.15
|1.31583
|0.00000
|1.32177
|728
|2009.04.27 06:27
|buy limit
|211
|0.21
|1.31286
|0.00000
|1.31880
|729
|2009.04.27 08:57
|buy
|211
|0.21
|1.31286
|0.00000
|1.31880
|730
|2009.04.27 08:57
|modify
|210
|0.15
|1.31583
|0.00000
|1.31880
|731
|2009.04.27 09:37
|buy limit
|212
|0.29
|1.30989
|0.00000
|1.31583
|732
|2009.04.27 14:50
|buy
|212
|0.29
|1.30989
|0.00000
|1.31583
|733
|2009.04.27 14:50
|modify
|210
|0.15
|1.31583
|0.00000
|1.31583
|734
|2009.04.27 14:50
|modify
|211
|0.21
|1.31286
|0.00000
|1.31583
|735
|2009.04.27 15:30
|buy limit
|213
|0.40
|1.30692
|0.00000
|1.31286
|736
|2009.04.27 18:15
|t/p
|210
|0.15
|1.31583
|0.00000
|1.31583
|0.00
|34372.45
|737
|2009.04.27 18:15
|t/p
|211
|0.21
|1.31583
|0.00000
|1.31583
|62.37
|34434.82
|738
|2009.04.27 18:15
|t/p
|212
|0.29
|1.31583
|0.00000
|1.31583
|172.26
|34607.08
|739
|2009.04.27 18:15
|delete
|213
|0.40
|1.30692
|0.00000
|1.31286
|740
|2009.04.27 18:15
|buy
|214
|0.15
|1.31597
|0.00000
|1.32191
|741
|2009.04.27 18:55
|buy limit
|215
|0.21
|1.31003
|0.00000
|1.31597
|742
|2009.04.27 19:00
|buy
|215
|0.21
|1.31003
|0.00000
|1.31597
|743
|2009.04.27 19:00
|modify
|214
|0.15
|1.31597
|0.00000
|1.31597
|744
|2009.04.27 19:40
|buy limit
|216
|0.29
|1.29779
|0.00000
|1.30391
|745
|2009.04.27 19:43
|modify
|216
|0.29
|1.30085
|0.00000
|1.30697
|746
|2009.04.27 19:47
|buy
|216
|0.29
|1.30085
|0.00000
|1.30697
|747
|2009.04.27 19:47
|modify
|214
|0.15
|1.31597
|0.00000
|1.30697
|748
|2009.04.27 19:47
|modify
|215
|0.21
|1.31003
|0.00000
|1.30697
|749
|2009.04.27 20:27
|buy limit
|217
|0.40
|1.29779
|0.00000
|1.30391
|750
|2009.04.28 13:44
|buy
|217
|0.40
|1.29779
|0.00000
|1.30391
|751
|2009.04.28 13:44
|modify
|214
|0.15
|1.31597
|0.00000
|1.30391
|752
|2009.04.28 13:44
|modify
|215
|0.21
|1.31003
|0.00000
|1.30391
|753
|2009.04.28 13:44
|modify
|216
|0.29
|1.30085
|0.00000
|1.30391
|754
|2009.04.28 14:24
|buy limit
|218
|0.55
|1.29185
|0.00000
|1.30382
|755
|2009.04.28 14:51
|t/p
|214
|0.15
|1.30391
|0.00000
|1.30391
|-180.91
|34426.17
|756
|2009.04.28 14:51
|t/p
|215
|0.21
|1.30391
|0.00000
|1.30391
|-128.54
|34297.63
|757
|2009.04.28 14:51
|t/p
|216
|0.29
|1.30391
|0.00000
|1.30391
|88.71
|34386.34
|758
|2009.04.28 14:51
|t/p
|217
|0.40
|1.30391
|0.00000
|1.30391
|244.80
|34631.14
|759
|2009.04.28 14:51
|delete
|218
|0.55
|1.29185
|0.00000
|1.30382
|760
|2009.04.28 16:00
|sell
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.29847
|761
|2009.04.28 16:40
|sell limit
|220
|0.21
|1.31071
|0.00000
|1.30459
|762
|2009.04.28 17:45
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.30153
|763
|2009.04.28 18:30
|sell
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.30153
|764
|2009.04.28 18:30
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.30153
|765
|2009.04.28 19:10
|sell limit
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.30765
|766
|2009.04.28 20:25
|sell
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.30765
|767
|2009.04.28 20:25
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.30765
|768
|2009.04.28 20:25
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.30765
|769
|2009.04.28 21:05
|sell limit
|222
|0.40
|1.32007
|0.00000
|1.31377
|770
|2009.04.28 21:05
|modify
|222
|0.40
|1.31692
|0.00000
|1.31062
|771
|2009.04.29 05:07
|sell
|222
|0.40
|1.31692
|0.00000
|1.31062
|772
|2009.04.29 05:07
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.31062
|773
|2009.04.29 05:07
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.31062
|774
|2009.04.29 05:07
|modify
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.31062
|775
|2009.04.29 05:47
|sell limit
|223
|0.55
|1.32304
|0.00000
|1.31080
|776
|2009.04.29 11:01
|sell
|223
|0.55
|1.32304
|0.00000
|1.31080
|777
|2009.04.29 11:01
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.31080
|778
|2009.04.29 11:01
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.31080
|779
|2009.04.29 11:01
|modify
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.31080
|780
|2009.04.29 11:01
|modify
|222
|0.40
|1.31692
|0.00000
|1.31080
|781
|2009.04.29 11:41
|sell limit
|224
|0.76
|1.32916
|0.00000
|1.31683
|782
|2009.04.29 17:21
|sell
|224
|0.76
|1.32916
|0.00000
|1.31683
|783
|2009.04.29 17:21
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.31683
|784
|2009.04.29 17:21
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.31683
|785
|2009.04.29 17:21
|modify
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.31683
|786
|2009.04.29 17:21
|modify
|222
|0.40
|1.31692
|0.00000
|1.31683
|787
|2009.04.29 17:21
|modify
|223
|0.55
|1.32304
|0.00000
|1.31683
|788
|2009.04.29 18:01
|sell limit
|225
|1.05
|1.34176
|0.00000
|1.32907
|789
|2009.04.29 18:02
|modify
|225
|1.05
|1.33546
|0.00000
|1.32277
|790
|2009.04.30 08:44
|sell
|225
|1.05
|1.33546
|0.00000
|1.32277
|791
|2009.04.30 08:44
|modify
|219
|0.15
|1.30459
|0.00000
|1.32277
|792
|2009.04.30 08:44
|modify
|220
|0.21
|1.30765
|0.00000
|1.32277
|793
|2009.04.30 08:44
|modify
|221
|0.29
|1.31377
|0.00000
|1.32277
|794
|2009.04.30 08:44
|modify
|222
|0.40
|1.31692
|0.00000
|1.32277
|795
|2009.04.30 08:44
|modify
|223
|0.55
|1.32304
|0.00000
|1.32277
|796
|2009.04.30 08:44
|modify
|224
|0.76
|1.32916
|0.00000
|1.32277
|797
|2009.04.30 09:24
|sell limit
|226
|1.45
|1.34176
|0.00000
|1.32907
|798
|2009.04.30 14:54
|t/p
|219
|0.15
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|-272.95
|34358.19
|799
|2009.04.30 14:54
|t/p
|220
|0.21
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|-317.87
|34040.32
|800
|2009.04.30 14:54
|t/p
|221
|0.29
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|-261.49
|33778.83
|801
|2009.04.30 14:54
|t/p
|222
|0.40
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|-234.50
|33544.33
|802
|2009.04.30 14:54
|t/p
|223
|0.55
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|14.16
|33558.48
|803
|2009.04.30 14:54
|t/p
|224
|0.76
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|484.68
|34043.17
|804
|2009.04.30 14:54
|t/p
|225
|1.05
|1.32277
|0.00000
|1.32277
|1332.45
|35375.62
|805
|2009.04.30 14:54
|delete
|226
|1.45
|1.34176
|0.00000
|1.32907
|806
|2009.05.01 12:00
|buy
|227
|0.16
|1.32490
|0.00000
|1.33102
|807
|2009.05.01 12:40
|buy limit
|228
|0.22
|1.32184
|0.00000
|1.32796
|808
|2009.05.01 12:44
|t/p
|227
|0.16
|1.33102
|0.00000
|1.33102
|97.92
|35473.54
|809
|2009.05.01 12:44
|delete
|228
|0.22
|1.32184
|0.00000
|1.32796
|810
|2009.05.01 12:44
|buy
|229
|0.16
|1.33114
|0.00000
|1.33726
|811
|2009.05.01 13:24
|buy limit
|230
|0.22
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|812
|2009.05.01 13:42
|modify
|230
|0.22
|1.32808
|0.00000
|1.33420
|813
|2009.05.01 14:03
|buy
|230
|0.22
|1.32808
|0.00000
|1.33420
|814
|2009.05.01 14:03
|modify
|229
|0.16
|1.33114
|0.00000
|1.33420
|815
|2009.05.01 14:43
|buy limit
|231
|0.30
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|816
|2009.05.01 14:52
|modify
|231
|0.30
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|817
|2009.05.01 15:03
|buy
|231
|0.30
|1.32502
|0.00000
|1.33114
|818
|2009.05.01 15:03
|modify
|229
|0.16
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|819
|2009.05.01 15:03
|modify
|230
|0.22
|1.32808
|0.00000
|1.33114
|820
|2009.05.01 15:43
|buy limit
|232
|0.41
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|821
|2009.05.04 02:38
|t/p
|229
|0.16
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|-0.01
|35473.52
|822
|2009.05.04 02:38
|t/p
|230
|0.22
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|67.30
|35540.82
|823
|2009.05.04 02:38
|t/p
|231
|0.30
|1.33114
|0.00000
|1.33114
|183.57
|35724.39
|824
|2009.05.04 02:38
|delete
|232
|0.41
|1.32196
|0.00000
|1.32808
|825
|2009.05.04 02:38
|buy
|233
|0.16
|1.33125
|0.00000
|1.33719
|826
|2009.05.04 03:18
|buy limit
|234
|0.22
|1.32828
|0.00000
|1.33422
|827
|2009.05.04 10:28
|buy
|234
|0.22
|1.32828
|0.00000
|1.33422
|828
|2009.05.04 10:28
|modify
|233
|0.16
|1.33125
|0.00000
|1.33422
|829
|2009.05.04 11:08
|buy limit
|235
|0.30
|1.32522
|0.00000
|1.33134
|830
|2009.05.04 12:59
|buy
|235
|0.30
|1.32522
|0.00000
|1.33134
|831
|2009.05.04 12:59
|modify
|233
|0.16
|1.33125
|0.00000
|1.33134
|832
|2009.05.04 12:59
|modify
|234
|0.22
|1.32828
|0.00000
|1.33134
|833
|2009.05.04 13:39
|buy limit
|236
|0.41
|1.32216
|0.00000
|1.32828
|834
|2009.05.04 14:08
|buy
|236
|0.41
|1.32216
|0.00000
|1.32828
|835
|2009.05.04 14:08
|modify
|233
|0.16
|1.33125
|0.00000
|1.32828
|836
|2009.05.04 14:08
|modify
|234
|0.22
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|837
|2009.05.04 14:08
|modify
|235
|0.30
|1.32522
|0.00000
|1.32828
|838
|2009.05.04 14:48
|buy limit
|237
|0.57
|1.31604
|0.00000
|1.32837
|839
|2009.05.04 15:44
|t/p
|233
|0.16
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|-47.52
|35676.87
|840
|2009.05.04 15:44
|t/p
|234
|0.22
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|0.00
|35676.87
|841
|2009.05.04 15:44
|t/p
|235
|0.30
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|91.80
|35768.67
|842
|2009.05.04 15:44
|t/p
|236
|0.41
|1.32828
|0.00000
|1.32828
|250.92
|36019.59
|843
|2009.05.04 15:44
|delete
|237
|0.57
|1.31604
|0.00000
|1.32837
|844
|2009.05.04 15:44
|buy
|238
|0.16
|1.32838
|0.00000
|1.33450
|845
|2009.05.04 16:24
|buy limit
|239
|0.22
|1.32532
|0.00000
|1.33144
|846
|2009.05.04 16:30
|t/p
|238
|0.16
|1.33450
|0.00000
|1.33450
|97.92
|36117.51
|847
|2009.05.04 16:30
|delete
|239
|0.22
|1.32532
|0.00000
|1.33144
|848
|2009.05.04 16:30
|buy
|240
|0.16
|1.33461
|0.00000
|1.34073
|849
|2009.05.04 17:10
|buy limit
|241
|0.22
|1.33155
|0.00000
|1.33767
|850
|2009.05.04 18:07
|t/p
|240
|0.16
|1.34073
|0.00000
|1.34073
|97.92
|36215.43
|851
|2009.05.04 18:07
|delete
|241
|0.22
|1.33155
|0.00000
|1.33767
|852
|2009.05.04 18:07
|buy
|242
|0.16
|1.34086
|0.00000
|1.34716
|853
|2009.05.04 18:47
|buy limit
|243
|0.22
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|854
|2009.05.04 19:42
|modify
|243
|0.22
|1.33771
|0.00000
|1.34401
|855
|2009.05.04 20:46
|buy
|243
|0.22
|1.33771
|0.00000
|1.34401
|856
|2009.05.04 20:46
|modify
|242
|0.16
|1.34086
|0.00000
|1.34401
|857
|2009.05.04 21:26
|buy limit
|244
|0.30
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|858
|2009.05.05 08:48
|buy
|244
|0.30
|1.33456
|0.00000
|1.34086
|859
|2009.05.05 08:48
|modify
|242
|0.16
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|860
|2009.05.05 08:48
|modify
|243
|0.22
|1.33771
|0.00000
|1.34086
|861
|2009.05.05 09:28
|buy limit
|245
|0.41
|1.33150
|0.00000
|1.33762
|862
|2009.05.05 14:09
|t/p
|242
|0.16
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|-0.01
|36215.42
|863
|2009.05.05 14:09
|t/p
|243
|0.22
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|69.28
|36284.70
|864
|2009.05.05 14:09
|t/p
|244
|0.30
|1.34086
|0.00000
|1.34086
|189.00
|36473.70
|865
|2009.05.05 14:09
|delete
|245
|0.41
|1.33150
|0.00000
|1.33762
|866
|2009.05.05 14:09
|buy
|246
|0.16
|1.34097
|0.00000
|1.34709
|867
|2009.05.05 14:49
|buy limit
|247
|0.22
|1.33791
|0.00000
|1.34403
|868
|2009.05.05 15:53
|buy
|247
|0.22
|1.33791
|0.00000
|1.34403
|869
|2009.05.05 15:53
|modify
|246
|0.16
|1.34097
|0.00000
|1.34403
|870
|2009.05.05 16:33
|buy limit
|248
|0.30
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|871
|2009.05.05 16:35
|modify
|248
|0.30
|1.33485
|0.00000
|1.34097
|872
|2009.05.05 16:40
|buy
|248
|0.30
|1.33485
|0.00000
|1.34097
|873
|2009.05.05 16:40
|modify
|246
|0.16
|1.34097
|0.00000
|1.34097
|874
|2009.05.05 16:40
|modify
|247
|0.22
|1.33791
|0.00000
|1.34097
|875
|2009.05.05 17:20
|buy limit
|249
|0.41
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|876
|2009.05.05 20:25
|buy
|249
|0.41
|1.33179
|0.00000
|1.33791
|877
|2009.05.05 20:25
|modify
|246
|0.16
|1.34097
|0.00000
|1.33791
|878
|2009.05.05 20:25
|modify
|247
|0.22
|1.33791
|0.00000
|1.33791
|879
|2009.05.05 20:25
|modify
|248
|0.30
|1.33485
|0.00000
|1.33791
|880
|2009.05.05 21:05
|buy limit
|250
|0.57
|1.32567
|0.00000
|1.33800
|881
|2009.05.06 03:57
|buy
|250
|0.57
|1.32567
|0.00000
|1.33800
|882
|2009.05.06 03:57
|modify
|246
|0.16
|1.34097
|0.00000
|1.33800
|883
|2009.05.06 03:57
|modify
|247
|0.22
|1.33791
|0.00000
|1.33800
|884
|2009.05.06 03:57
|modify
|248
|0.30
|1.33485
|0.00000
|1.33800
|885
|2009.05.06 03:57
|modify
|249
|0.41
|1.33179
|0.00000
|1.33800
|886
|2009.05.06 04:37
|buy limit
|251
|0.79
|1.31973
|0.00000
|1.33170
|887
|2009.05.07 14:06
|t/p
|246
|0.16
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|-47.58
|36426.12
|888
|2009.05.07 14:06
|t/p
|247
|0.22
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|1.90
|36428.02
|889
|2009.05.07 14:06
|t/p
|248
|0.30
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|94.39
|36522.42
|890
|2009.05.07 14:06
|t/p
|249
|0.41
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|254.46
|36776.88
|891
|2009.05.07 14:06
|t/p
|250
|0.57
|1.33800
|0.00000
|1.33800
|702.66
|37479.53
|892
|2009.05.07 14:06
|delete
|251
|0.79
|1.31973
|0.00000
|1.33170
|893
|2009.05.07 14:06
|buy
|252
|0.17
|1.33811
|0.00000
|1.34405
|894
|2009.05.07 14:46
|buy limit
|253
|0.23
|1.33217
|0.00000
|1.33811
|895
|2009.05.07 14:50
|modify
|253
|0.23
|1.33514
|0.00000
|1.34108
|896
|2009.05.07 14:55
|buy
|253
|0.23
|1.33514
|0.00000
|1.34108
|897
|2009.05.07 14:55
|modify
|252
|0.17
|1.33811
|0.00000
|1.34108
|898
|2009.05.07 15:04
|t/p
|252
|0.17
|1.34108
|0.00000
|1.34108
|50.49
|37530.02
|899
|2009.05.07 15:04
|t/p
|253
|0.23
|1.34108
|0.00000
|1.34108
|136.62
|37666.64
|900
|2009.05.07 15:04
|buy
|254
|0.17
|1.34118
|0.00000
|1.34730
|901
|2009.05.07 15:44
|buy limit
|255
|0.23
|1.33812
|0.00000
|1.34424
|902
|2009.05.07 19:35
|buy
|255
|0.23
|1.33812
|0.00000
|1.34424
|903
|2009.05.07 19:35
|modify
|254
|0.17
|1.34118
|0.00000
|1.34424
|904
|2009.05.07 20:15
|buy limit
|256
|0.32
|1.33200
|0.00000
|1.33812
|905
|2009.05.07 20:28
|modify
|256
|0.32
|1.33506
|0.00000
|1.34118
|906
|2009.05.08 04:01
|buy
|256
|0.32
|1.33506
|0.00000
|1.34118
|907
|2009.05.08 04:01
|modify
|254
|0.17
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|908
|2009.05.08 04:01
|modify
|255
|0.23
|1.33812
|0.00000
|1.34118
|909
|2009.05.08 04:42
|buy limit
|257
|0.44
|1.33209
|0.00000
|1.33803
|910
|2009.05.08 08:11
|t/p
|254
|0.17
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|-0.02
|37666.63
|911
|2009.05.08 08:11
|t/p
|255
|0.23
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|70.36
|37736.99
|912
|2009.05.08 08:11
|t/p
|256
|0.32
|1.34118
|0.00000
|1.34118
|195.84
|37932.83
|913
|2009.05.08 08:11
|delete
|257
|0.44
|1.33209
|0.00000
|1.33803
|914
|2009.05.08 08:11
|buy
|258
|0.17
|1.34129
|0.00000
|1.34723
|915
|2009.05.08 08:51
|buy limit
|259
|0.23
|1.33832
|0.00000
|1.34426
|916
|2009.05.08 12:16
|buy
|259
|0.23
|1.33832
|0.00000
|1.34426
|917
|2009.05.08 12:16
|modify
|258
|0.17
|1.34129
|0.00000
|1.34426
|918
|2009.05.08 12:57
|buy limit
|260
|0.32
|1.33535
|0.00000
|1.34129
|919
|2009.05.08 14:25
|t/p
|258
|0.17
|1.34426
|0.00000
|1.34426
|50.49
|37983.32
|920
|2009.05.08 14:25
|t/p
|259
|0.23
|1.34426
|0.00000
|1.34426
|136.62
|38119.94
|921
|2009.05.08 14:25
|delete
|260
|0.32
|1.33535
|0.00000
|1.34129
|922
|2009.05.08 14:25
|buy
|261
|0.17
|1.34437
|0.00000
|1.35031
|923
|2009.05.08 14:35
|t/p
|261
|0.17
|1.35031
|0.00000
|1.35031
|100.98
|38220.92
|924
|2009.05.08 14:35
|buy
|262
|0.17
|1.35044
|0.00000
|1.35656
|925
|2009.05.08 15:15
|buy limit
|263
|0.23
|1.34738
|0.00000
|1.35350
|926
|2009.05.08 16:10
|buy
|263
|0.23
|1.34738
|0.00000
|1.35350
|927
|2009.05.08 16:10
|modify
|262
|0.17
|1.35044
|0.00000
|1.35350
|928
|2009.05.08 16:50
|buy limit
|264
|0.32
|1.34432
|0.00000
|1.35044
|929
|2009.05.08 18:22
|t/p
|262
|0.17
|1.35350
|0.00000
|1.35350
|52.02
|38272.94
|930
|2009.05.08 18:22
|t/p
|263
|0.23
|1.35350
|0.00000
|1.35350
|140.76
|38413.70
|931
|2009.05.08 18:22
|delete
|264
|0.32
|1.34432
|0.00000
|1.35044
|932
|2009.05.08 18:22
|buy
|265
|0.17
|1.35361
|0.00000
|1.35973
|933
|2009.05.08 19:02
|buy limit
|266
|0.23
|1.35055
|0.00000
|1.35667
|934
|2009.05.08 19:54
|t/p
|265
|0.17
|1.35973
|0.00000
|1.35973
|104.04
|38517.74
|935
|2009.05.08 19:54
|delete
|266
|0.23
|1.35055
|0.00000
|1.35667
|936
|2009.05.08 19:54
|buy
|267
|0.17
|1.35985
|0.00000
|1.36615
|937
|2009.05.08 20:34
|buy limit
|268
|0.23
|1.35670
|0.00000
|1.36300
|938
|2009.05.11 04:58
|t/p
|267
|0.17
|1.36615
|0.00000
|1.36615
|107.08
|38624.82
|939
|2009.05.11 04:58
|delete
|268
|0.23
|1.35670
|0.00000
|1.36300
|940
|2009.05.11 04:58
|buy
|269
|0.17
|1.36630
|0.00000
|1.37260
|941
|2009.05.11 05:38
|buy limit
|270
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36945
|942
|2009.05.11 07:08
|buy
|270
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36945
|943
|2009.05.11 07:08
|modify
|269
|0.17
|1.36630
|0.00000
|1.36945
|944
|2009.05.11 07:48
|buy limit
|271
|0.32
|1.36000
|0.00000
|1.36630
|945
|2009.05.11 09:28
|buy
|271
|0.32
|1.36000
|0.00000
|1.36630
|946
|2009.05.11 09:28
|modify
|269
|0.17
|1.36630
|0.00000
|1.36630
|947
|2009.05.11 09:29
|modify
|270
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36630
|948
|2009.05.11 10:08
|buy limit
|272
|0.44
|1.35685
|0.00000
|1.36315
|949
|2009.05.11 13:24
|buy
|272
|0.44
|1.35685
|0.00000
|1.36315
|950
|2009.05.11 13:24
|modify
|269
|0.17
|1.36630
|0.00000
|1.36315
|951
|2009.05.11 13:24
|modify
|270
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|952
|2009.05.11 13:24
|modify
|271
|0.32
|1.36000
|0.00000
|1.36315
|953
|2009.05.11 14:04
|buy limit
|273
|0.61
|1.35055
|0.00000
|1.36324
|954
|2009.05.11 16:19
|t/p
|269
|0.17
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|-53.55
|38571.27
|955
|2009.05.11 16:19
|t/p
|270
|0.23
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|0.00
|38571.27
|956
|2009.05.11 16:19
|t/p
|271
|0.32
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|100.80
|38672.07
|957
|2009.05.11 16:19
|t/p
|272
|0.44
|1.36315
|0.00000
|1.36315
|277.20
|38949.27
|958
|2009.05.11 16:19
|delete
|273
|0.61
|1.35055
|0.00000
|1.36324
|959
|2009.05.11 16:19
|buy
|274
|0.17
|1.36325
|0.00000
|1.36955
|960
|2009.05.11 16:59
|buy limit
|275
|0.23
|1.36010
|0.00000
|1.36640
|961
|2009.05.11 18:23
|buy
|275
|0.23
|1.36010
|0.00000
|1.36640
|962
|2009.05.11 18:23
|modify
|274
|0.17
|1.36325
|0.00000
|1.36640
|963
|2009.05.11 19:03
|buy limit
|276
|0.32
|1.35695
|0.00000
|1.36325
|964
|2009.05.12 02:15
|buy
|276
|0.32
|1.35695
|0.00000
|1.36325
|965
|2009.05.12 02:15
|modify
|274
|0.17
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|966
|2009.05.12 02:15
|modify
|275
|0.23
|1.36010
|0.00000
|1.36325
|967
|2009.05.12 02:55
|buy limit
|277
|0.44
|1.35398
|0.00000
|1.35992
|968
|2009.05.12 09:23
|t/p
|274
|0.17
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|-0.02
|38949.26
|969
|2009.05.12 09:23
|t/p
|275
|0.23
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|72.43
|39021.69
|970
|2009.05.12 09:23
|t/p
|276
|0.32
|1.36325
|0.00000
|1.36325
|201.60
|39223.29
|971
|2009.05.12 09:23
|delete
|277
|0.44
|1.35398
|0.00000
|1.35992
|972
|2009.05.12 09:23
|buy
|278
|0.17
|1.36337
|0.00000
|1.36931
|973
|2009.05.12 10:03
|buy limit
|279
|0.23
|1.36031
|0.00000
|1.36643
|974
|2009.05.12 13:58
|t/p
|278
|0.17
|1.36931
|0.00000
|1.36931
|100.98
|39324.27
|975
|2009.05.12 13:58
|delete
|279
|0.23
|1.36031
|0.00000
|1.36643
|976
|2009.05.12 13:58
|buy
|280
|0.18
|1.36942
|0.00000
|1.37554
|977
|2009.05.12 14:38
|buy limit
|281
|0.25
|1.36636
|0.00000
|1.37248
|978
|2009.05.12 14:51
|buy
|281
|0.25
|1.36636
|0.00000
|1.37248
|979
|2009.05.12 14:51
|modify
|280
|0.18
|1.36942
|0.00000
|1.37248
|980
|2009.05.12 15:31
|buy limit
|282
|0.35
|1.36330
|0.00000
|1.36942
|981
|2009.05.12 16:14
|buy
|282
|0.35
|1.36330
|0.00000
|1.36942
|982
|2009.05.12 16:14
|modify
|280
|0.18
|1.36942
|0.00000
|1.36942
|983
|2009.05.12 16:14
|modify
|281
|0.25
|1.36636
|0.00000
|1.36942
|984
|2009.05.12 16:54
|buy limit
|283
|0.48
|1.36024
|0.00000
|1.36636
|985
|2009.05.12 18:16
|buy
|283
|0.48
|1.36024
|0.00000
|1.36636
|986
|2009.05.12 18:16
|modify
|280
|0.18
|1.36942
|0.00000
|1.36636
|987
|2009.05.12 18:16
|modify
|281
|0.25
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|988
|2009.05.12 18:16
|modify
|282
|0.35
|1.36330
|0.00000
|1.36636
|989
|2009.05.12 18:56
|buy limit
|284
|0.66
|1.35412
|0.00000
|1.36645
|990
|2009.05.13 01:17
|t/p
|280
|0.18
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|-55.10
|39269.17
|991
|2009.05.13 01:17
|t/p
|281
|0.25
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|-0.02
|39269.15
|992
|2009.05.13 01:17
|t/p
|282
|0.35
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|107.07
|39376.22
|993
|2009.05.13 01:17
|t/p
|283
|0.48
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|293.72
|39669.93
|994
|2009.05.13 01:17
|delete
|284
|0.66
|1.35412
|0.00000
|1.36645
|995
|2009.05.13 01:17
|buy
|285
|0.18
|1.36649
|0.00000
|1.37243
|996
|2009.05.13 01:57
|buy limit
|286
|0.25
|1.36352
|0.00000
|1.36946
|997
|2009.05.13 12:48
|buy
|286
|0.25
|1.36352
|0.00000
|1.36946
|998
|2009.05.13 12:48
|modify
|285
|0.18
|1.36649
|0.00000
|1.36946
|999
|2009.05.13 13:28
|buy limit
|287
|0.35
|1.36046
|0.00000
|1.36658
|1000
|2009.05.13 14:31
|buy
|287
|0.35
|1.36046
|0.00000
|1.36658
|1001
|2009.05.13 14:31
|modify
|285
|0.18
|1.36649
|0.00000
|1.36658
|1002
|2009.05.13 14:31
|modify
|286
|0.25
|1.36352
|0.00000
|1.36658
|1003
|2009.05.13 15:11
|buy limit
|288
|0.48
|1.35740
|0.00000
|1.36352
|1004
|2009.05.13 15:41
|buy
|288
|0.48
|1.35740
|0.00000
|1.36352
|1005
|2009.05.13 15:41
|modify
|285
|0.18
|1.36649
|0.00000
|1.36352
|1006
|2009.05.13 15:41
|modify
|286
|0.25
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|1007
|2009.05.13 15:41
|modify
|287
|0.35
|1.36046
|0.00000
|1.36352
|1008
|2009.05.13 16:21
|buy limit
|289
|0.66
|1.35128
|0.00000
|1.36361
|1009
|2009.05.13 18:12
|t/p
|285
|0.18
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|-53.46
|39616.47
|1010
|2009.05.13 18:12
|t/p
|286
|0.25
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|0.00
|39616.47
|1011
|2009.05.13 18:12
|t/p
|287
|0.35
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|107.10
|39723.57
|1012
|2009.05.13 18:12
|t/p
|288
|0.48
|1.36352
|0.00000
|1.36352
|293.76
|40017.33
|1013
|2009.05.13 18:12
|delete
|289
|0.66
|1.35128
|0.00000
|1.36361
|1014
|2009.06.10 16:00
|sell
|290
|0.18
|1.40307
|0.00000
|1.39659
|1015
|2009.06.10 16:40
|sell limit
|291
|0.25
|1.40640
|0.00000
|1.39974
|1016
|2009.06.10 17:10
|t/p
|290
|0.18
|1.39659
|0.00000
|1.39659
|116.64
|40133.97
|1017
|2009.06.10 17:10
|delete
|291
|0.25
|1.40640
|0.00000
|1.39974
|1018
|2009.06.10 17:10
|sell
|292
|0.18
|1.39647
|0.00000
|1.38981
|1019
|2009.06.10 17:50
|sell limit
|293
|0.25
|1.39980
|0.00000
|1.39314
|1020
|2009.06.10 18:10
|sell
|293
|0.25
|1.39980
|0.00000
|1.39314
|1021
|2009.06.10 18:10
|modify
|292
|0.18
|1.39647
|0.00000
|1.39314
|1022
|2009.06.10 18:50
|sell limit
|294
|0.35
|1.40313
|0.00000
|1.39647
|1023
|2009.06.10 20:00
|t/p
|292
|0.18
|1.39314
|0.00000
|1.39314
|59.94
|40193.91
|1024
|2009.06.10 20:00
|t/p
|293
|0.25
|1.39314
|0.00000
|1.39314
|166.50
|40360.41
|1025
|2009.06.10 20:00
|delete
|294
|0.35
|1.40313
|0.00000
|1.39647
|1026
|2009.06.10 20:00
|sell
|295
|0.18
|1.39298
|0.00000
|1.38632
|1027
|2009.06.10 20:40
|sell limit
|296
|0.25
|1.39964
|0.00000
|1.39298
|1028
|2009.06.11 02:45
|sell
|296
|0.25
|1.39964
|0.00000
|1.39298
|1029
|2009.06.11 02:45
|modify
|295
|0.18
|1.39298
|0.00000
|1.39298
|1030
|2009.06.11 03:25
|sell limit
|297
|0.35
|1.40288
|0.00000
|1.39640
|1031
|2009.06.11 04:13
|sell
|297
|0.35
|1.40288
|0.00000
|1.39640
|1032
|2009.06.11 04:13
|modify
|295
|0.18
|1.39298
|0.00000
|1.39640
|1033
|2009.06.11 04:13
|modify
|296
|0.25
|1.39964
|0.00000
|1.39640
|1034
|2009.06.11 04:53
|sell limit
|298
|0.48
|1.40621
|0.00000
|1.39955
|1035
|2009.06.11 14:15
|t/p
|295
|0.18
|1.39640
|0.00000
|1.39640
|-61.79
|40298.63
|1036
|2009.06.11 14:15
|t/p
|296
|0.25
|1.39640
|0.00000
|1.39640
|81.00
|40379.63
|1037
|2009.06.11 14:15
|t/p
|297
|0.35
|1.39640
|0.00000
|1.39640
|226.80
|40606.43
|1038
|2009.06.11 14:15
|delete
|298
|0.48
|1.40621
|0.00000
|1.39955
|1039
|2009.06.11 14:15
|sell
|299
|0.18
|1.39629
|0.00000
|1.38963
|1040
|2009.06.11 14:55
|sell limit
|300
|0.25
|1.40295
|0.00000
|1.39629
|1041
|2009.06.11 14:55
|modify
|300
|0.25
|1.39962
|0.00000
|1.39296
|1042
|2009.06.11 15:04
|sell
|300
|0.25
|1.39962
|0.00000
|1.39296
|1043
|2009.06.11 15:04
|modify
|299
|0.18
|1.39629
|0.00000
|1.39296
|1044
|2009.06.11 15:44
|sell limit
|301
|0.35
|1.40628
|0.00000
|1.39962
|1045
|2009.06.11 16:15
|sell
|301
|0.35
|1.40628
|0.00000
|1.39962
|1046
|2009.06.11 16:15
|modify
|299
|0.18
|1.39629
|0.00000
|1.39962
|1047
|2009.06.11 16:15
|modify
|300
|0.25
|1.39962
|0.00000
|1.39962
|1048
|2009.06.11 16:55
|sell limit
|302
|0.48
|1.40961
|0.00000
|1.40295
|1049
|2009.06.11 17:27
|sell
|302
|0.48
|1.40961
|0.00000
|1.40295
|1050
|2009.06.11 17:27
|modify
|299
|0.18
|1.39629
|0.00000
|1.40295
|1051
|2009.06.11 17:27
|modify
|300
|0.25
|1.39962
|0.00000
|1.40295
|1052
|2009.06.11 17:27
|modify
|301
|0.35
|1.40628
|0.00000
|1.40295
|1053
|2009.06.11 18:07
|sell limit
|303
|0.66
|1.41645
|0.00000
|1.40277
|1054
|2009.06.11 19:36
|sell
|303
|0.66
|1.41645
|0.00000
|1.40277
|1055
|2009.06.11 19:36
|modify
|299
|0.18
|1.39629
|0.00000
|1.40277
|1056
|2009.06.11 19:36
|modify
|300
|0.25
|1.39962
|0.00000
|1.40277
|1057
|2009.06.11 19:36
|modify
|301
|0.35
|1.40628
|0.00000
|1.40277
|1058
|2009.06.11 19:36
|modify
|302
|0.48
|1.40961
|0.00000
|1.40277
|1059
|2009.06.11 20:16
|sell limit
|304
|0.91
|1.42329
|0.00000
|1.40952
|1060
|2009.06.12 11:40
|t/p
|299
|0.18
|1.40277
|0.00000
|1.40277
|-116.72
|40489.71
|1061
|2009.06.12 11:40
|t/p
|300
|0.25
|1.40277
|0.00000
|1.40277
|-78.86
|40410.86
|1062
|2009.06.12 11:40
|t/p
|301
|0.35
|1.40277
|0.00000
|1.40277
|122.70
|40533.56
|1063
|2009.06.12 11:40
|t/p
|302
|0.48
|1.40277
|0.00000
|1.40277
|328.12
|40861.68
|1064
|2009.06.12 11:40
|t/p
|303
|0.66
|1.40277
|0.00000
|1.40277
|902.60
|41764.28
|1065
|2009.06.12 11:40
|delete
|304
|0.91
|1.42329
|0.00000
|1.40952
|1066
|2009.06.12 12:15
|buy
|305
|0.19
|1.40441
|0.00000
|1.41125
|1067
|2009.06.12 12:55
|buy limit
|306
|0.26
|1.40099
|0.00000
|1.40783
|1068
|2009.06.12 13:15
|buy
|306
|0.26
|1.40099
|0.00000
|1.40783
|1069
|2009.06.12 13:15
|modify
|305
|0.19
|1.40441
|0.00000
|1.40783
|1070
|2009.06.12 13:55
|buy limit
|307
|0.36
|1.39757
|0.00000
|1.40441
|1071
|2009.06.12 14:26
|buy
|307
|0.36
|1.39757
|0.00000
|1.40441
|1072
|2009.06.12 14:26
|modify
|305
|0.19
|1.40441
|0.00000
|1.40441
|1073
|2009.06.12 14:26
|modify
|306
|0.26
|1.40099
|0.00000
|1.40441
|1074
|2009.06.12 15:06
|buy limit
|308
|0.50
|1.39406
|0.00000
|1.40108
|1075
|2009.06.12 16:00
|buy
|308
|0.50
|1.39406
|0.00000
|1.40108
|1076
|2009.06.12 16:00
|modify
|305
|0.19
|1.40441
|0.00000
|1.40108
|1077
|2009.06.12 16:00
|modify
|306
|0.26
|1.40099
|0.00000
|1.40108
|1078
|2009.06.12 16:00
|modify
|307
|0.36
|1.39757
|0.00000
|1.40108
|1079
|2009.06.12 16:40
|buy limit
|309
|0.69
|1.38704
|0.00000
|1.40108
|1080
|2009.06.12 17:10
|t/p
|305
|0.19
|1.40108
|0.00000
|1.40108
|-63.27
|41701.01
|1081
|2009.06.12 17:10
|t/p
|306
|0.26
|1.40108
|0.00000
|1.40108
|2.34
|41703.35
|1082
|2009.06.12 17:10
|t/p
|307
|0.36
|1.40108
|0.00000
|1.40108
|126.36
|41829.71
|1083
|2009.06.12 17:10
|t/p
|308
|0.50
|1.40108
|0.00000
|1.40108
|351.00
|42180.71
|1084
|2009.06.12 17:10
|delete
|309
|0.69
|1.38704
|0.00000
|1.40108
|1085
|2009.06.12 17:45
|buy
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.41072
|1086
|2009.06.12 18:25
|buy limit
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.40721
|1087
|2009.06.12 20:17
|buy
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.40721
|1088
|2009.06.12 20:17
|modify
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.40721
|1089
|2009.06.12 20:57
|buy limit
|312
|0.36
|1.39668
|0.00000
|1.40370
|1090
|2009.06.15 02:33
|buy
|312
|0.36
|1.39668
|0.00000
|1.40370
|1091
|2009.06.15 02:33
|modify
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.40370
|1092
|2009.06.15 02:33
|modify
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.40370
|1093
|2009.06.15 03:13
|buy limit
|313
|0.50
|1.39335
|0.00000
|1.40001
|1094
|2009.06.15 07:28
|buy
|313
|0.50
|1.39335
|0.00000
|1.40001
|1095
|2009.06.15 07:28
|modify
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.40001
|1096
|2009.06.15 07:28
|modify
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.40001
|1097
|2009.06.15 07:28
|modify
|312
|0.36
|1.39668
|0.00000
|1.40001
|1098
|2009.06.15 08:08
|buy limit
|314
|0.69
|1.38651
|0.00000
|1.40019
|1099
|2009.06.15 09:48
|buy
|314
|0.69
|1.38651
|0.00000
|1.40019
|1100
|2009.06.15 09:48
|modify
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.40019
|1101
|2009.06.15 09:48
|modify
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.40019
|1102
|2009.06.15 09:48
|modify
|312
|0.36
|1.39668
|0.00000
|1.40019
|1103
|2009.06.15 09:48
|modify
|313
|0.50
|1.39335
|0.00000
|1.40019
|1104
|2009.06.15 10:28
|buy limit
|315
|0.95
|1.37967
|0.00000
|1.39344
|1105
|2009.06.15 17:05
|buy
|315
|0.95
|1.37967
|0.00000
|1.39344
|1106
|2009.06.15 17:05
|modify
|310
|0.19
|1.40370
|0.00000
|1.39344
|1107
|2009.06.15 17:05
|modify
|311
|0.26
|1.40019
|0.00000
|1.39344
|1108
|2009.06.15 17:05
|modify
|312
|0.36
|1.39668
|0.00000
|1.39344
|1109
|2009.06.15 17:05
|modify
|313
|0.50
|1.39335
|0.00000
|1.39344
|1110
|2009.06.15 17:05
|modify
|314
|0.69
|1.38651
|0.00000
|1.39344
|1111
|2009.06.15 17:45
|buy limit
|316
|1.31
|1.37265
|0.00000
|1.38678
|1112
|2009.06.17 20:15
|t/p
|310
|0.19
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|-194.99
|41985.72
|1113
|2009.06.17 20:15
|t/p
|311
|0.26
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|-175.57
|41810.15
|1114
|2009.06.17 20:15
|t/p
|312
|0.36
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|-116.70
|41693.44
|1115
|2009.06.17 20:15
|t/p
|313
|0.50
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|4.41
|41697.85
|1116
|2009.06.17 20:15
|t/p
|314
|0.69
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|478.05
|42175.90
|1117
|2009.06.17 20:15
|t/p
|315
|0.95
|1.39344
|0.00000
|1.39344
|1307.98
|43483.88
|1118
|2009.06.17 20:15
|delete
|316
|1.31
|1.37265
|0.00000
|1.38678
|1119
|2009.06.18 10:55
|sell
|317
|0.19
|1.39121
|0.00000
|1.38419
|1120
|2009.06.18 11:35
|sell limit
|318
|0.26
|1.39823
|0.00000
|1.39121
|1121
|2009.06.18 12:47
|modify
|318
|0.26
|1.39472
|0.00000
|1.38770
|1122
|2009.06.18 14:35
|sell
|318
|0.26
|1.39472
|0.00000
|1.38770
|1123
|2009.06.18 14:35
|modify
|317
|0.19
|1.39121
|0.00000
|1.38770
|1124
|2009.06.18 15:15
|sell limit
|319
|0.36
|1.40174
|0.00000
|1.39472
|1125
|2009.06.18 15:23
|modify
|319
|0.36
|1.39823
|0.00000
|1.39121
|1126
|2009.06.18 15:59
|sell
|319
|0.36
|1.39823
|0.00000
|1.39121
|1127
|2009.06.18 15:59
|modify
|317
|0.19
|1.39121
|0.00000
|1.39121
|1128
|2009.06.18 15:59
|modify
|318
|0.26
|1.39472
|0.00000
|1.39121
|1129
|2009.06.18 16:39
|sell limit
|320
|0.50
|1.40174
|0.00000
|1.39472
|1130
|2009.06.18 20:01
|t/p
|317
|0.19
|1.39121
|0.00000
|1.39121
|0.00
|43483.88
|1131
|2009.06.18 20:01
|t/p
|318
|0.26
|1.39121
|0.00000
|1.39121
|91.26
|43575.14
|1132
|2009.06.18 20:01
|t/p
|319
|0.36
|1.39121
|0.00000
|1.39121
|252.72
|43827.86
|1133
|2009.06.18 20:01
|delete
|320
|0.50
|1.40174
|0.00000
|1.39472
|1134
|2009.06.18 20:01
|sell
|321
|0.20
|1.39111
|0.00000
|1.38409
|1135
|2009.06.18 20:41
|sell limit
|322
|0.28
|1.39462
|0.00000
|1.38760
|1136
|2009.06.19 07:25
|sell
|322
|0.28
|1.39462
|0.00000
|1.38760
|1137
|2009.06.19 07:25
|modify
|321
|0.20
|1.39111
|0.00000
|1.38760
|1138
|2009.06.19 08:05
|sell limit
|323
|0.39
|1.39804
|0.00000
|1.39120
|1139
|2009.06.19 17:49
|sell
|323
|0.39
|1.39804
|0.00000
|1.39120
|1140
|2009.06.19 17:49
|modify
|321
|0.20
|1.39111
|0.00000
|1.39120
|1141
|2009.06.19 17:49
|modify
|322
|0.28
|1.39462
|0.00000
|1.39120
|1142
|2009.06.19 18:29
|sell limit
|324
|0.54
|1.40146
|0.00000
|1.39462
|1143
|2009.06.22 02:11
|t/p
|321
|0.20
|1.39120
|0.00000
|1.39120
|-1.97
|43825.89
|1144
|2009.06.22 02:11
|t/p
|322
|0.28
|1.39120
|0.00000
|1.39120
|95.64
|43921.53
|1145
|2009.06.22 02:11
|t/p
|323
|0.39
|1.39120
|0.00000
|1.39120
|266.60
|44188.13
|1146
|2009.06.22 02:11
|delete
|324
|0.54
|1.40146
|0.00000
|1.39462
|1147
|2009.06.24 17:37
|buy
|325
|0.20
|1.40180
|0.00000
|1.40882
|1148
|2009.06.24 18:17
|buy limit
|326
|0.28
|1.39478
|0.00000
|1.40180
|1149
|2009.06.24 20:04
|modify
|326
|0.28
|1.39829
|0.00000
|1.40531
|1150
|2009.06.24 20:16
|buy
|326
|0.28
|1.39829
|0.00000
|1.40531
|1151
|2009.06.24 20:16
|modify
|325
|0.20
|1.40180
|0.00000
|1.40531
|1152
|2009.06.24 20:56
|buy limit
|327
|0.39
|1.39127
|0.00000
|1.39829
|1153
|2009.06.24 21:04
|buy
|327
|0.39
|1.39127
|0.00000
|1.39829
|1154
|2009.06.24 21:04
|modify
|325
|0.20
|1.40180
|0.00000
|1.39829
|1155
|2009.06.24 21:04
|modify
|326
|0.28
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|1156
|2009.06.24 21:44
|buy limit
|328
|0.54
|1.38776
|0.00000
|1.39478
|1157
|2009.06.25 08:43
|t/p
|325
|0.20
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|-70.25
|44117.88
|1158
|2009.06.25 08:43
|t/p
|326
|0.28
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|-0.08
|44117.80
|1159
|2009.06.25 08:43
|t/p
|327
|0.39
|1.39829
|0.00000
|1.39829
|273.67
|44391.47
|1160
|2009.06.25 08:43
|delete
|328
|0.54
|1.38776
|0.00000
|1.39478
|1161
|2009.06.25 08:43
|buy
|329
|0.20
|1.39839
|0.00000
|1.40523
|1162
|2009.06.25 09:23
|buy limit
|330
|0.28
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|1163
|2009.06.25 10:07
|modify
|330
|0.28
|1.39497
|0.00000
|1.40181
|1164
|2009.06.25 11:38
|buy
|330
|0.28
|1.39497
|0.00000
|1.40181
|1165
|2009.06.25 11:38
|modify
|329
|0.20
|1.39839
|0.00000
|1.40181
|1166
|2009.06.25 12:18
|buy limit
|331
|0.39
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|1167
|2009.06.25 14:36
|buy
|331
|0.39
|1.39155
|0.00000
|1.39839
|1168
|2009.06.25 14:36
|modify
|329
|0.20
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|1169
|2009.06.25 14:36
|modify
|330
|0.28
|1.39497
|0.00000
|1.39839
|1170
|2009.06.25 15:16
|buy limit
|332
|0.54
|1.38804
|0.00000
|1.39506
|1171
|2009.06.25 19:17
|t/p
|329
|0.20
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|0.00
|44391.47
|1172
|2009.06.25 19:17
|t/p
|330
|0.28
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|95.76
|44487.23
|1173
|2009.06.25 19:17
|t/p
|331
|0.39
|1.39839
|0.00000
|1.39839
|266.76
|44753.99
|1174
|2009.06.25 19:17
|delete
|332
|0.54
|1.38804
|0.00000
|1.39506
|1175
|2009.06.25 19:17
|buy
|333
|0.20
|1.39850
|0.00000
|1.40552
|1176
|2009.06.25 19:57
|buy limit
|334
|0.28
|1.39499
|0.00000
|1.40201
|1177
|2009.06.26 06:55
|t/p
|333
|0.20
|1.40552
|0.00000
|1.40552
|140.38
|44894.38
|1178
|2009.06.26 06:55
|delete
|334
|0.28
|1.39499
|0.00000
|1.40201
|1179
|2009.06.26 06:55
|buy
|335
|0.20
|1.40563
|0.00000
|1.41247
|1180
|2009.06.26 07:35
|buy limit
|336
|0.28
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|1181
|2009.06.26 08:00
|modify
|336
|0.28
|1.40221
|0.00000
|1.40905
|1182
|2009.06.26 10:10
|buy
|336
|0.28
|1.40221
|0.00000
|1.40905
|1183
|2009.06.26 10:10
|modify
|335
|0.20
|1.40563
|0.00000
|1.40905
|1184
|2009.06.26 10:50
|buy limit
|337
|0.39
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|1185
|2009.06.26 12:45
|t/p
|335
|0.20
|1.40905
|0.00000
|1.40905
|68.40
|44962.78
|1186
|2009.06.26 12:45
|t/p
|336
|0.28
|1.40905
|0.00000
|1.40905
|191.52
|45154.30
|1187
|2009.06.26 12:45
|delete
|337
|0.39
|1.39879
|0.00000
|1.40563
|1188
|2009.06.26 12:45
|buy
|338
|0.20
|1.40916
|0.00000
|1.41600
|1189
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|338
|0.20
|1.40791
|0.00000
|1.41600
|-25.00
|45129.30