Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2
GoMarkets-Demo (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999;
Bars in test1742Ticks modelled5907641Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit20000.00
Total net profit46301.26Gross profit76943.08Gross loss-30641.83
Profit factor2.51Expected payoff105.47
Absolute drawdown2336.55Maximal drawdown17366.62 (29.25%)Relative drawdown32.87% (8649.76)
Total trades439Short positions (won %)162 (67.28%)Long positions (won %)277 (70.40%)
Profit trades (% of total)304 (69.25%)Loss trades (% of total)135 (30.75%)
Largestprofit trade3058.95loss trade-1230.74
Averageprofit trade253.10loss trade-226.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (2080.52)consecutive losses (loss in money)6 (-4951.57)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4207.95 (7)consecutive loss (count of losses)-4951.57 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.02 07:01sell limit10.091.390450.000001.38055
22009.01.02 07:01sell stop20.091.385500.000001.37560
32009.01.02 07:32sell20.091.385500.000001.37560
42009.01.02 07:32delete10.091.390450.000001.38055
52009.01.02 08:12sell limit30.121.390450.000001.38055
62009.01.02 10:10sell30.121.390450.000001.38055
72009.01.02 10:10modify20.091.385500.000001.38055
82009.01.02 10:50sell limit40.171.395400.000001.38550
92009.01.02 10:57sell40.171.395400.000001.38550
102009.01.02 10:57modify20.091.385500.000001.38550
112009.01.02 10:57modify30.121.390450.000001.38550
122009.01.02 11:37sell limit50.231.400350.000001.39045
132009.01.02 20:53t/p20.091.385500.000001.385500.0020000.00
142009.01.02 20:53t/p30.121.385500.000001.3855059.4020059.40
152009.01.02 20:53t/p40.171.385500.000001.38550168.3020227.70
162009.01.02 20:53delete50.231.400350.000001.39045
172009.01.02 20:53sell stop60.091.380550.000001.37065
182009.01.02 20:55sell limit70.091.385500.000001.37560
192009.01.02 20:59sell70.091.385500.000001.37560
202009.01.02 20:59delete60.091.380550.000001.37065
212009.01.02 21:39sell limit80.121.390450.000001.38055
222009.01.02 23:50sell80.121.390450.000001.38055
232009.01.02 23:50modify70.091.385500.000001.38055
242009.01.05 01:00sell limit90.171.395310.000001.38559
252009.01.05 02:00sell90.171.395310.000001.38559
262009.01.05 02:00modify70.091.385500.000001.38559
272009.01.05 02:00modify80.121.390450.000001.38559
282009.01.05 02:40sell limit100.231.400260.000001.39036
292009.01.05 04:17t/p70.091.385590.000001.38559-0.8520226.85
302009.01.05 04:17t/p80.121.385590.000001.3855958.2720285.12
312009.01.05 04:17t/p90.171.385590.000001.38559165.2420450.36
322009.01.05 04:17delete100.231.400260.000001.39036
332009.01.05 04:17sell stop110.091.380550.000001.37065
342009.01.05 04:17sell limit120.091.390450.000001.38055
352009.01.05 08:16sell120.091.390450.000001.38055
362009.01.05 08:16delete110.091.380550.000001.37065
372009.01.05 08:56sell limit130.121.395400.000001.38550
382009.01.05 10:20t/p120.091.380550.000001.3805589.1020539.46
392009.01.05 10:20delete130.121.395400.000001.38550
402009.01.05 10:20sell stop140.091.375600.000001.36570
412009.01.05 10:20sell limit150.091.380550.000001.37065
422009.01.05 10:26sell140.091.375600.000001.36570
432009.01.05 10:26delete150.091.380550.000001.37065
442009.01.05 11:06sell limit160.121.380730.000001.37047
452009.01.05 11:35t/p140.091.365700.000001.3657089.1020628.56
462009.01.05 11:35delete160.121.380730.000001.37047
472009.01.05 11:35sell stop170.091.364080.000001.35382
482009.01.05 11:35sell limit180.091.369210.000001.35895
492009.01.05 12:03sell180.091.369210.000001.35895
502009.01.05 12:03delete170.091.364080.000001.35382
512009.01.05 12:44sell limit190.121.374340.000001.36408
522009.01.05 14:29t/p180.091.358950.000001.3589592.3420720.90
532009.01.05 14:29delete190.121.374340.000001.36408
542009.01.05 14:29sell stop200.091.356700.000001.34626
552009.01.05 14:29sell limit210.091.361920.000001.35148
562009.01.05 14:50sell200.091.356700.000001.34626
572009.01.05 14:50delete210.091.361920.000001.35148
582009.01.05 15:30sell limit220.121.367140.000001.35670
592009.01.05 15:30modify220.121.361920.000001.35148
602009.01.05 16:37sell220.121.361920.000001.35148
612009.01.05 16:37modify200.091.356700.000001.35148
622009.01.05 17:17sell limit230.171.367140.000001.35670
632009.01.06 07:20t/p200.091.351480.000001.3514846.9420767.84
642009.01.06 07:20t/p220.121.351480.000001.35148125.2320893.07
652009.01.06 07:20delete230.171.367140.000001.35670
662009.01.06 07:20sell stop240.091.350220.000001.34014
672009.01.06 07:20sell limit250.091.355260.000001.34518
682009.01.06 09:10sell250.091.355260.000001.34518
692009.01.06 09:10delete240.091.350220.000001.34014
702009.01.06 09:50sell limit260.121.360390.000001.35013
712009.01.06 09:55t/p250.091.345180.000001.3451890.7220983.79
722009.01.06 09:55delete260.121.360390.000001.35013
732009.01.06 09:55sell stop270.091.343560.000001.33330
742009.01.06 09:55sell limit280.091.348690.000001.33843
752009.01.06 10:15sell270.091.343560.000001.33330
762009.01.06 10:15delete280.091.348690.000001.33843
772009.01.06 10:55sell limit290.121.348780.000001.33834
782009.01.06 13:59t/p270.091.333300.000001.3333092.3421076.13
792009.01.06 13:59delete290.121.348780.000001.33834
802009.01.06 13:59sell stop300.091.330600.000001.32016
812009.01.06 14:00sell limit310.091.335820.000001.32538
822009.01.06 14:12sell310.091.335820.000001.32538
832009.01.06 14:12delete300.091.330600.000001.32016
842009.01.06 14:52sell limit320.121.341040.000001.33060
852009.01.06 16:13sell320.121.341040.000001.33060
862009.01.06 16:13modify310.091.335820.000001.33060
872009.01.06 16:53sell limit330.171.346260.000001.33582
882009.01.06 19:12sell330.171.346260.000001.33582
892009.01.06 19:12modify310.091.335820.000001.33582
902009.01.06 19:12modify320.121.341040.000001.33582
912009.01.06 19:52sell limit340.231.351480.000001.34104
922009.01.06 21:07sell340.231.351480.000001.34104
932009.01.06 21:07modify310.091.335820.000001.34104
942009.01.06 21:07modify320.121.341040.000001.34104
952009.01.06 21:07modify330.171.346260.000001.34104
962009.01.06 21:47sell limit350.321.361920.000001.34095
972009.01.07 12:51sell350.321.361920.000001.34095
982009.01.07 12:51modify310.091.335820.000001.34095
992009.01.07 12:51modify320.121.341040.000001.34095
1002009.01.07 12:51modify330.171.346260.000001.34095
1012009.01.07 12:51modify340.231.351480.000001.34095
1022009.01.07 13:31sell limit360.441.372540.000001.35130
1032009.01.07 15:38sell360.441.372540.000001.35130
1042009.01.07 15:38modify310.091.335820.000001.35130
1052009.01.07 15:38modify320.121.341040.000001.35130
1062009.01.07 15:38modify330.171.346260.000001.35130
1072009.01.07 15:38modify340.231.351480.000001.35130
1082009.01.07 15:38modify350.321.361920.000001.35130
1092009.01.07 16:19sell limit370.611.383340.000001.36174
1102009.01.09 16:33t/p310.091.351300.000001.35130-139.5120936.62
1112009.01.09 16:33t/p320.121.351300.000001.35130-123.3720813.25
1122009.01.09 16:33t/p330.171.351300.000001.35130-86.0420727.22
1132009.01.09 16:33t/p340.231.351300.000001.351303.6620730.87
1142009.01.09 16:33t/p350.321.351300.000001.35130339.3021070.18
1152009.01.09 16:33t/p360.441.351300.000001.35130933.8222004.00
1162009.01.09 16:33delete370.611.383340.000001.36174
1172009.01.09 16:33sell stop380.101.349500.000001.33870
1182009.01.09 16:33sell limit390.101.354900.000001.34410
1192009.01.09 16:40sell380.101.349500.000001.33870
1202009.01.09 16:40delete390.101.354900.000001.34410
1212009.01.09 17:20sell limit400.141.354900.000001.34410
1222009.01.12 02:28t/p380.101.338700.000001.33870107.9622111.95
1232009.01.12 02:28delete400.141.354900.000001.34410
1242009.01.12 02:28sell stop410.101.333300.000001.32250
1252009.01.12 02:29sell limit420.101.344100.000001.33330
1262009.01.12 10:31sell410.101.333300.000001.32250
1272009.01.12 10:31delete420.101.344100.000001.33330
1282009.01.12 11:11sell limit430.141.338790.000001.32781
1292009.01.12 12:38sell430.141.338790.000001.32781
1302009.01.12 12:38modify410.101.333300.000001.32781
1312009.01.12 13:18sell limit440.191.344280.000001.33330
1322009.01.12 14:28sell440.191.344280.000001.33330
1332009.01.12 14:28modify410.101.333300.000001.33330
1342009.01.12 14:28modify430.141.338790.000001.33330
1352009.01.12 15:08sell limit450.261.349770.000001.33879
1362009.01.12 17:07t/p410.101.333300.000001.333300.0022111.95
1372009.01.12 17:07t/p430.141.333300.000001.3333076.8622188.81
1382009.01.12 17:07t/p440.191.333300.000001.33330208.6222397.43
1392009.01.12 17:07delete450.261.349770.000001.33879
1402009.01.12 17:07sell stop460.101.328080.000001.31710
1412009.01.12 17:07sell limit470.101.333570.000001.32259
1422009.01.12 17:07sell470.101.333570.000001.32259
1432009.01.12 17:07delete460.101.328080.000001.31710
1442009.01.12 17:47sell limit480.141.339060.000001.32808
1452009.01.12 19:50sell480.141.339060.000001.32808
1462009.01.12 19:50modify470.101.333570.000001.32808
1472009.01.12 20:30sell limit490.191.344550.000001.33357
1482009.01.13 07:42t/p470.101.328080.000001.3280854.8622452.29
1492009.01.13 07:42t/p480.141.328080.000001.32808153.6622605.95
1502009.01.13 07:42delete490.191.344550.000001.33357
1512009.01.13 07:42sell stop500.101.325380.000001.31494
1522009.01.13 07:42sell limit510.101.330600.000001.32016
1532009.01.13 07:55sell500.101.325380.000001.31494
1542009.01.13 07:55delete510.101.330600.000001.32016
1552009.01.13 08:35sell limit520.141.330690.000001.32007
1562009.01.13 11:43sell520.141.330690.000001.32007
1572009.01.13 11:43modify500.101.325380.000001.32007
1582009.01.13 12:23sell limit530.191.336000.000001.32538
1592009.01.13 15:54t/p500.101.320070.000001.3200753.1022659.05
1602009.01.13 15:54t/p520.141.320070.000001.32007148.6822807.73
1612009.01.13 15:54delete530.191.336000.000001.32538
1622009.01.13 15:54sell stop540.101.316380.000001.30576
1632009.01.13 15:54sell limit550.101.321690.000001.31107
1642009.01.13 15:56sell550.101.321690.000001.31107
1652009.01.13 15:56delete540.101.316380.000001.30576
1662009.01.13 16:36sell limit560.141.327000.000001.31638
1672009.01.14 04:58sell560.141.327000.000001.31638
1682009.01.14 04:58modify550.101.321690.000001.31638
1692009.01.14 05:38sell limit570.191.332310.000001.32169
1702009.01.14 09:50sell570.191.332310.000001.32169
1712009.01.14 09:50modify550.101.321690.000001.32169
1722009.01.14 09:50modify560.141.327000.000001.32169
1732009.01.14 10:30sell limit580.261.337710.000001.32691
1742009.01.14 10:46t/p550.101.321690.000001.32169-0.0422807.69
1752009.01.14 10:46t/p560.141.321690.000001.3216974.3422882.03
1762009.01.14 10:46t/p570.191.321690.000001.32169201.7823083.81
1772009.01.14 10:46delete580.261.337710.000001.32691
1782009.01.14 10:46sell stop590.101.317100.000001.30630
1792009.01.14 10:46sell limit600.101.322500.000001.31170
1802009.01.14 10:47sell600.101.322500.000001.31170
1812009.01.14 10:47delete590.101.317100.000001.30630
1822009.01.14 11:27sell limit610.141.327900.000001.31710
1832009.01.14 15:37t/p600.101.311700.000001.31170108.0023191.81
1842009.01.14 15:37delete610.141.327900.000001.31710
1852009.01.14 15:37sell stop620.101.306300.000001.29550
1862009.01.14 15:37sell limit630.101.311700.000001.30090
1872009.01.14 15:37sell630.101.311700.000001.30090
1882009.01.14 15:37delete620.101.306300.000001.29550
1892009.01.14 16:17sell limit640.141.317100.000001.30630
1902009.01.14 17:45sell640.141.317100.000001.30630
1912009.01.14 17:45modify630.101.311700.000001.30630
1922009.01.14 18:25sell limit650.191.322500.000001.31170
1932009.01.15 11:35sell650.191.322500.000001.31170
1942009.01.15 11:35modify630.101.311700.000001.31170
1952009.01.15 11:35modify640.141.317100.000001.31170
1962009.01.15 12:15sell limit660.261.327720.000001.31728
1972009.01.15 14:51t/p630.101.311700.000001.31170-0.1323191.69
1982009.01.15 14:51t/p640.141.311700.000001.3117075.4223267.11
1992009.01.15 14:51t/p650.191.311700.000001.31170205.2023472.31
2002009.01.15 14:51delete660.261.327720.000001.31728
2012009.01.15 14:51sell stop670.101.309720.000001.29928
2022009.01.15 14:51sell limit680.101.314940.000001.30450
2032009.01.15 14:54sell670.101.309720.000001.29928
2042009.01.15 14:54delete680.101.314940.000001.30450
2052009.01.15 15:34sell limit690.141.315030.000001.30441
2062009.01.15 15:43sell690.141.315030.000001.30441
2072009.01.15 15:43modify670.101.309720.000001.30441
2082009.01.15 16:23sell limit700.191.320340.000001.30972
2092009.01.15 17:32t/p670.101.304410.000001.3044153.1023525.41
2102009.01.15 17:32t/p690.141.304410.000001.30441148.6823674.09
2112009.01.15 17:32delete700.191.320340.000001.30972
2122009.01.15 17:32sell stop710.111.300450.000001.28983
2132009.01.15 17:32sell limit720.111.305760.000001.29514
2142009.01.15 17:35sell720.111.305760.000001.29514
2152009.01.15 17:35delete710.111.300450.000001.28983
2162009.01.15 18:15sell limit730.151.316380.000001.30576
2172009.01.15 18:16modify730.151.311070.000001.30045
2182009.01.15 20:40sell730.151.311070.000001.30045
2192009.01.15 20:40modify720.111.305760.000001.30045
2202009.01.15 21:20sell limit740.211.321690.000001.31107
2212009.01.15 21:24modify740.211.316380.000001.30576
2222009.01.15 21:33sell740.211.316380.000001.30576
2232009.01.15 21:33modify720.111.305760.000001.30576
2242009.01.15 21:33modify730.151.311070.000001.30576
2252009.01.15 22:13sell limit750.291.321690.000001.31107
2262009.01.16 05:00sell750.291.321690.000001.31107
2272009.01.16 05:00modify720.111.305760.000001.31107
2282009.01.16 05:00modify730.151.311070.000001.31107
2292009.01.16 05:00modify740.211.316380.000001.31107
2302009.01.16 05:40sell limit760.401.331770.000001.31161
2312009.01.16 15:44sell760.401.331770.000001.31161
2322009.01.16 15:44modify720.111.305760.000001.31161
2332009.01.16 15:44modify730.151.311070.000001.31161
2342009.01.16 15:44modify740.211.316380.000001.31161
2352009.01.16 15:44modify750.291.321690.000001.31161
2362009.01.16 16:24sell limit770.551.341850.000001.32160
2372009.01.19 22:09t/p720.111.311610.000001.31161-64.4423609.65
2382009.01.19 22:09t/p730.151.311610.000001.31161-8.2323601.42
2392009.01.19 22:09t/p740.211.311610.000001.3116199.9923701.41
2402009.01.19 22:09t/p750.291.311610.000001.31161292.2023993.61
2412009.01.19 22:09t/p760.401.311610.000001.31161806.2324799.84
2422009.01.19 22:09delete770.551.341850.000001.32160
2432009.01.19 22:09sell stop780.111.306300.000001.29640
2442009.01.19 22:12sell limit790.111.311250.000001.30135
2452009.01.19 23:15sell790.111.311250.000001.30135
2462009.01.19 23:15delete780.111.306300.000001.29640
2472009.01.19 23:55sell limit800.151.316200.000001.30630
2482009.01.20 02:34t/p790.111.301350.000001.30135108.8524908.70
2492009.01.20 02:34delete800.151.316200.000001.30630
2502009.01.20 02:34sell stop810.111.298470.000001.28929
2512009.01.20 02:35sell limit820.111.303060.000001.29388
2522009.01.20 03:11sell820.111.303060.000001.29388
2532009.01.20 03:11delete810.111.298470.000001.28929
2542009.01.20 03:52sell limit830.151.307650.000001.29847
2552009.01.20 09:52t/p820.111.293880.000001.29388100.9825009.68
2562009.01.20 09:52delete830.151.307650.000001.29847
2572009.01.20 09:52sell stop840.111.291180.000001.28182
2582009.01.20 09:52sell limit850.111.295860.000001.28650
2592009.01.20 09:56sell850.111.295860.000001.28650
2602009.01.20 09:56delete840.111.291180.000001.28182
2612009.01.20 10:36sell limit860.151.300540.000001.29118
2622009.01.20 21:17t/p850.111.286500.000001.28650102.9625112.64
2632009.01.20 21:17delete860.151.300540.000001.29118
2642009.01.20 21:17sell stop870.111.281820.000001.27246
2652009.01.20 21:22sell limit880.111.286500.000001.27714
2662009.01.20 21:23sell880.111.286500.000001.27714
2672009.01.20 21:23delete870.111.281820.000001.27246
2682009.01.20 22:03sell limit890.151.291270.000001.28173
2692009.01.21 03:57sell890.151.291270.000001.28173
2702009.01.21 03:57modify880.111.286500.000001.28173
2712009.01.21 04:37sell limit900.211.300090.000001.29127
2722009.01.21 05:14sell900.211.300090.000001.29127
2732009.01.21 05:14modify880.111.286500.000001.29127
2742009.01.21 05:14modify890.151.291270.000001.29127
2752009.01.21 05:55sell limit910.291.304590.000001.29559
2762009.01.21 09:23t/p880.111.291270.000001.29127-52.5225060.12
2772009.01.21 09:23t/p890.151.291270.000001.291270.0025060.12
2782009.01.21 09:23t/p900.211.291270.000001.29127185.2225245.34
2792009.01.21 09:23delete910.291.304590.000001.29559
2802009.01.21 09:23sell stop920.111.286500.000001.27750
2812009.01.21 09:23sell limit930.111.295500.000001.28650
2822009.01.21 10:27sell920.111.286500.000001.27750
2832009.01.21 10:27delete930.111.295500.000001.28650
2842009.01.21 11:07sell limit940.151.295500.000001.28650
2852009.01.21 11:42sell940.151.295500.000001.28650
2862009.01.21 11:42modify920.111.286500.000001.28650
2872009.01.21 12:22sell limit950.211.300000.000001.29100
2882009.01.21 18:01t/p920.111.286500.000001.286500.0025245.34
2892009.01.21 18:01t/p940.151.286500.000001.28650135.0025380.34
2902009.01.21 18:01delete950.211.300000.000001.29100
2912009.01.21 18:01sell stop960.111.282000.000001.27300
2922009.01.21 18:01sell limit970.111.286500.000001.27750
2932009.01.21 18:01sell970.111.286500.000001.27750
2942009.01.21 18:01delete960.111.282000.000001.27300
2952009.01.21 18:41sell limit980.151.295500.000001.28650
2962009.01.21 18:48modify980.151.291000.000001.28200
2972009.01.21 21:35sell980.151.291000.000001.28200
2982009.01.21 21:35modify970.111.286500.000001.28200
2992009.01.21 22:15sell limit990.211.300000.000001.29100
3002009.01.21 22:46sell990.211.300000.000001.29100
3012009.01.21 22:46modify970.111.286500.000001.29100
3022009.01.21 22:46modify980.151.291000.000001.29100
3032009.01.21 23:26sell limit1000.291.309000.000001.30000
3042009.01.21 23:59modify1000.291.304500.000001.29550
3052009.01.22 00:43sell1000.291.304500.000001.29550
3062009.01.22 00:43modify970.111.286500.000001.29550
3072009.01.22 00:43modify980.151.291000.000001.29550
3082009.01.22 00:43modify990.211.300000.000001.29550
3092009.01.22 01:23sell limit1010.401.313320.000001.29568
3102009.01.22 03:20t/p970.111.295500.000001.29550-99.1425281.20
3112009.01.22 03:20t/p980.151.295500.000001.29550-67.6925213.51
3122009.01.22 03:20t/p990.211.295500.000001.2955094.2425307.75
3132009.01.22 03:20t/p1000.291.295500.000001.29550261.0025568.75
3142009.01.22 03:20delete1010.401.313320.000001.29568
3152009.01.22 03:20sell stop1020.111.291630.000001.28281
3162009.01.22 03:20sell limit1030.111.296040.000001.28722
3172009.01.22 03:21sell1030.111.296040.000001.28722
3182009.01.22 03:21delete1020.111.291630.000001.28281
3192009.01.22 04:01sell limit1040.151.304860.000001.29604
3202009.01.22 04:14modify1040.151.300450.000001.29163
3212009.01.22 04:16sell1040.151.300450.000001.29163
3222009.01.22 04:16modify1030.111.296040.000001.29163
3232009.01.22 04:56sell limit1050.211.304860.000001.29604
3242009.01.22 06:19sell1050.211.304860.000001.29604
3252009.01.22 06:19modify1030.111.296040.000001.29604
3262009.01.22 06:19modify1040.151.300450.000001.29604
3272009.01.22 06:59sell limit1060.291.309270.000001.30045
3282009.01.22 15:38t/p1030.111.296040.000001.296040.0025568.75
3292009.01.22 15:38t/p1040.151.296040.000001.2960466.1525634.90
3302009.01.22 15:38t/p1050.211.296040.000001.29604185.2225820.12
3312009.01.22 15:38delete1060.291.309270.000001.30045
3322009.01.22 15:38sell stop1070.121.291000.000001.28200
3332009.01.22 15:39sell limit1080.121.300000.000001.29100
3342009.01.22 16:12sell1070.121.291000.000001.28200
3352009.01.22 16:12delete1080.121.300000.000001.29100
3362009.01.22 16:52sell limit1090.171.300000.000001.29100
3372009.01.22 16:56sell1090.171.300000.000001.29100
3382009.01.22 16:56modify1070.121.291000.000001.29100
3392009.01.22 17:36sell limit1100.231.304500.000001.29550
3402009.01.23 09:34t/p1070.121.291000.000001.29100-0.0525820.07
3412009.01.23 09:34t/p1090.171.291000.000001.29100152.9325973.00
3422009.01.23 09:34delete1100.231.304500.000001.29550
3432009.01.23 09:34sell stop1110.121.286500.000001.27750
3442009.01.23 09:34sell limit1120.121.291000.000001.28200
3452009.01.23 09:47sell1110.121.286500.000001.27750
3462009.01.23 09:47delete1120.121.291000.000001.28200
3472009.01.23 10:27sell limit1130.171.291090.000001.28191
3482009.01.23 11:45t/p1110.121.277500.000001.27750108.0026081.00
3492009.01.23 11:45delete1130.171.291090.000001.28191
3502009.01.23 11:45sell stop1140.121.275520.000001.26634
3512009.01.23 11:45sell limit1150.121.280110.000001.27093
3522009.01.23 12:08sell1150.121.280110.000001.27093
3532009.01.23 12:08delete1140.121.275520.000001.26634
3542009.01.23 12:48sell limit1160.171.284790.000001.27543
3552009.01.23 16:15sell1160.171.284790.000001.27543
3562009.01.23 16:15modify1150.121.280110.000001.27543
3572009.01.23 16:55sell limit1170.231.289470.000001.28011
3582009.01.23 19:22sell1170.231.289470.000001.28011
3592009.01.23 19:22modify1150.121.280110.000001.28011
3602009.01.23 19:22modify1160.171.284790.000001.28011
3612009.01.23 20:02sell limit1180.321.294150.000001.28479
3622009.01.23 20:19sell1180.321.294150.000001.28479
3632009.01.23 20:19modify1150.121.280110.000001.28479
3642009.01.23 20:19modify1160.171.284790.000001.28479
3652009.01.23 20:19modify1170.231.289470.000001.28479
3662009.01.23 20:59sell limit1190.441.312870.000001.29415
3672009.01.23 21:11modify1190.441.303510.000001.28479
3682009.01.26 15:42sell1190.441.303510.000001.28479
3692009.01.26 16:22sell limit1200.611.322590.000001.30351
3702009.01.27 00:12sell1200.611.322590.000001.30351
3712009.01.27 00:12modify1150.121.280110.000001.30351
3722009.01.27 00:12modify1160.171.284790.000001.30351
3732009.01.27 00:12modify1170.231.289470.000001.30351
3742009.01.27 00:12modify1180.321.294150.000001.30351
3752009.01.27 00:12modify1190.441.303510.000001.30351
3762009.01.27 00:54sell limit1210.841.332130.000001.31296
3772009.01.27 11:05sell1210.841.332130.000001.31296
3782009.01.27 11:05modify1150.121.280110.000001.31296
3792009.01.27 11:05modify1160.171.284790.000001.31296
3802009.01.27 11:05modify1170.231.289470.000001.31296
3812009.01.27 11:05modify1180.321.294150.000001.31296
3822009.01.27 11:05modify1190.441.303510.000001.31296
3832009.01.27 11:05modify1200.611.322590.000001.31296
3842009.01.27 11:45sell limit1221.161.341850.000001.32232
3852009.01.27 17:06t/p1150.121.312960.000001.31296-394.3025686.70
3862009.01.27 17:06t/p1160.171.312960.000001.31296-479.0325207.66
3872009.01.27 17:06t/p1170.231.312960.000001.31296-540.4624667.20
3882009.01.27 17:06t/p1180.321.312960.000001.31296-602.1924065.01
3892009.01.27 17:06t/p1190.441.312960.000001.31296-415.9823649.03
3902009.01.27 17:06t/p1200.611.312960.000001.31296587.4324236.46
3912009.01.27 17:06t/p1210.841.312960.000001.312961610.2825846.74
3922009.01.27 17:06delete1221.161.341850.000001.32232
3932009.01.27 17:06buy stop1230.121.317300.000001.32720
3942009.01.27 17:06buy limit1240.121.311350.000001.32125
3952009.01.27 17:59buy1230.121.317300.000001.32720
3962009.01.27 17:59delete1240.121.311350.000001.32125
3972009.01.27 18:39buy limit1250.171.312350.000001.32225
3982009.01.28 09:59t/p1230.121.327200.000001.32720118.7925965.53
3992009.01.28 09:59delete1250.171.312350.000001.32225
4002009.01.28 09:59buy stop1260.121.329720.000001.33908
4012009.01.28 09:59buy limit1270.121.324040.000001.33340
4022009.01.28 10:04buy1260.121.329720.000001.33908
4032009.01.28 10:04delete1270.121.324040.000001.33340
4042009.01.28 10:44buy limit1280.171.325040.000001.33440
4052009.01.28 11:17buy1280.171.325040.000001.33440
4062009.01.28 11:17modify1260.121.329720.000001.33440
4072009.01.28 11:57buy limit1290.231.320360.000001.32972
4082009.01.28 21:20buy1290.231.320360.000001.32972
4092009.01.28 21:20modify1260.121.329720.000001.32972
4102009.01.28 21:20modify1280.171.325040.000001.32972
4112009.01.28 22:00buy limit1300.321.306050.000001.31559
4122009.01.28 22:39modify1300.321.310820.000001.32036
4132009.01.29 04:29buy1300.321.310820.000001.32036
4142009.01.29 04:29modify1260.121.329720.000001.32036
4152009.01.29 04:29modify1280.171.325040.000001.32036
4162009.01.29 04:29modify1290.231.320360.000001.32036
4172009.01.29 05:09buy limit1310.441.301820.000001.31991
4182009.01.29 18:51buy1310.441.301820.000001.31991
4192009.01.29 18:51modify1260.121.329720.000001.31991
4202009.01.29 18:51modify1280.171.325040.000001.31991
4212009.01.29 18:51modify1290.231.320360.000001.31991
4222009.01.29 18:51modify1300.321.310820.000001.31991
4232009.01.29 19:31buy limit1320.611.283100.000001.30191
4242009.01.29 19:43modify1320.611.292460.000001.31127
4252009.01.30 01:14buy1320.611.292460.000001.31127
4262009.01.30 01:14modify1260.121.329720.000001.31127
4272009.01.30 01:14modify1280.171.325040.000001.31127
4282009.01.30 01:14modify1290.231.320360.000001.31127
4292009.01.30 01:14modify1300.321.310820.000001.31127
4302009.01.30 01:14modify1310.441.301820.000001.31127
4312009.01.30 01:56buy limit1330.841.283460.000001.30146
4322009.01.30 11:44buy1330.841.283460.000001.30146
4332009.01.30 11:44modify1260.121.329720.000001.30146
4342009.01.30 11:44modify1280.171.325040.000001.30146
4352009.01.30 11:44modify1290.231.320360.000001.30146
4362009.01.30 11:44modify1300.321.310820.000001.30146
4372009.01.30 11:44modify1310.441.301820.000001.30146
4382009.01.30 11:44modify1320.611.292460.000001.30146
4392009.01.30 12:24buy limit1341.161.274460.000001.29255
4402009.02.02 02:55buy1341.161.274460.000001.29255
4412009.02.02 02:55modify1260.121.329720.000001.29255
4422009.02.02 02:55modify1280.171.325040.000001.29255
4432009.02.02 02:55modify1290.231.320360.000001.29255
4442009.02.02 02:55modify1300.321.310820.000001.29255
4452009.02.02 02:55modify1310.441.301820.000001.29255
4462009.02.02 02:55modify1320.611.292460.000001.29255
4472009.02.02 02:55modify1330.841.283460.000001.29255
4482009.02.02 03:35buy limit1351.601.256100.000001.29282
4492009.02.03 16:15t/p1260.121.292550.000001.29255-446.1025519.42
4502009.02.03 16:15t/p1280.171.292550.000001.29255-552.4224967.00
4512009.02.03 16:15t/p1290.231.292550.000001.29255-639.7524327.25
4522009.02.03 16:15t/p1300.321.292550.000001.29255-584.7323742.52
4532009.02.03 16:15t/p1310.441.292550.000001.29255-408.0023334.52
4542009.02.03 16:15t/p1320.611.292550.000001.292555.3823339.90
4552009.02.03 16:15t/p1330.841.292550.000001.29255763.4124103.31
4562009.02.03 16:15t/p1341.161.292550.000001.292552098.3426201.65
4572009.02.03 16:15delete1351.601.256100.000001.29282
4582009.02.03 16:15buy stop1360.121.297140.000001.30596
4592009.02.03 16:15buy limit1370.121.291730.000001.30055
4602009.02.03 16:24buy1370.121.291730.000001.30055
4612009.02.03 16:24delete1360.121.297140.000001.30596
4622009.02.03 17:04buy limit1380.171.287320.000001.29614
4632009.02.03 18:15t/p1370.121.300550.000001.30055105.8426307.49
4642009.02.03 18:15delete1380.171.287320.000001.29614
4652009.02.03 18:15buy stop1390.121.301550.000001.31037
4662009.02.03 18:15buy limit1400.121.296140.000001.30496
4672009.02.03 18:15buy1390.121.301550.000001.31037
4682009.02.03 18:15delete1400.121.296140.000001.30496
4692009.02.03 18:55buy limit1410.171.297050.000001.30605
4702009.02.03 19:38buy1410.171.297050.000001.30605
4712009.02.03 19:38modify1390.121.301550.000001.30605
4722009.02.03 20:18buy limit1420.231.292550.000001.30155
4732009.02.04 08:35t/p1390.121.306050.000001.3060553.9926361.47
4742009.02.04 08:35t/p1410.171.306050.000001.30605152.9826514.46
4752009.02.04 08:35delete1420.231.292550.000001.30155
4762009.02.04 08:35buy stop1430.121.309560.000001.31820
4772009.02.04 08:35buy limit1440.121.304240.000001.31288
4782009.02.04 08:51buy1440.121.304240.000001.31288
4792009.02.04 08:51delete1430.121.309560.000001.31820
4802009.02.04 09:31buy limit1450.171.295600.000001.30424
4812009.02.04 11:00buy1450.171.295600.000001.30424
4822009.02.04 11:00modify1440.121.304240.000001.30424
4832009.02.04 11:40buy limit1460.231.291280.000001.29992
4842009.02.04 13:02buy1460.231.291280.000001.29992
4852009.02.04 13:02modify1440.121.304240.000001.29992
4862009.02.04 13:02modify1450.171.295600.000001.29992
4872009.02.04 13:42buy limit1470.321.282460.000001.29128
4882009.02.04 14:30buy1470.321.282460.000001.29128
4892009.02.04 14:30modify1440.121.304240.000001.29128
4902009.02.04 14:30modify1450.171.295600.000001.29128
4912009.02.04 14:30modify1460.231.291280.000001.29128
4922009.02.04 15:10buy limit1480.441.273640.000001.29137
4932009.02.04 17:11t/p1440.121.291280.000001.29128-155.5226358.94
4942009.02.04 17:11t/p1450.171.291280.000001.29128-73.4426285.50
4952009.02.04 17:11t/p1460.231.291280.000001.291280.0026285.50
4962009.02.04 17:11t/p1470.321.291280.000001.29128282.2426567.74
4972009.02.04 17:11delete1480.441.273640.000001.29137
4982009.02.04 17:11sell stop1490.121.287220.000001.27840
4992009.02.04 17:12sell limit1500.121.291630.000001.28281
5002009.02.04 17:14sell1500.121.291630.000001.28281
5012009.02.04 17:14delete1490.121.287220.000001.27840
5022009.02.04 17:54sell limit1510.171.296040.000001.28722
5032009.02.04 21:10t/p1500.121.282810.000001.28281105.8426673.58
5042009.02.04 21:10delete1510.171.296040.000001.28722
5052009.02.04 21:10sell stop1520.121.278400.000001.26958
5062009.02.04 21:11sell limit1530.121.287220.000001.27840
5072009.02.05 11:37sell1530.121.287220.000001.27840
5082009.02.05 11:37delete1520.121.278400.000001.26958
5092009.02.05 12:17sell limit1540.171.291450.000001.28299
5102009.02.05 15:31t/p1530.121.278400.000001.27840105.8426779.42
5112009.02.05 15:31delete1540.171.291450.000001.28299
5122009.02.05 15:31sell stop1550.121.276960.000001.26850
5132009.02.05 15:31sell limit1560.121.281190.000001.27273
5142009.02.05 15:37sell1550.121.276960.000001.26850
5152009.02.05 15:37delete1560.121.281190.000001.27273
5162009.02.05 16:17sell limit1570.171.281190.000001.27273
5172009.02.05 16:30sell1570.171.281190.000001.27273
5182009.02.05 16:30modify1550.121.276960.000001.27273
5192009.02.05 17:10sell limit1580.231.285420.000001.27696
5202009.02.05 18:04sell1580.231.285420.000001.27696
5212009.02.05 18:04modify1550.121.276960.000001.27696
5222009.02.05 18:04modify1570.171.281190.000001.27696
5232009.02.05 18:44sell limit1590.321.289650.000001.28119
5242009.02.06 04:55t/p1550.121.276960.000001.27696-0.0526779.37
5252009.02.06 04:55t/p1570.171.276960.000001.2769671.8426851.21
5262009.02.06 04:55t/p1580.231.276960.000001.27696194.4827045.69
5272009.02.06 04:55delete1590.321.289650.000001.28119
5282009.02.06 04:55sell stop1600.121.275250.000001.26715
5292009.02.06 04:55sell limit1610.121.279300.000001.27120
5302009.02.06 07:06sell1610.121.279300.000001.27120
5312009.02.06 07:06delete1600.121.275250.000001.26715
5322009.02.06 07:48sell limit1620.171.283350.000001.27525
5332009.02.06 11:48sell1620.171.283350.000001.27525
5342009.02.06 11:48modify1610.121.279300.000001.27525
5352009.02.06 12:28sell limit1630.231.287490.000001.27921
5362009.02.06 16:28sell1630.231.287490.000001.27921
5372009.02.06 16:28modify1610.121.279300.000001.27921
5382009.02.06 16:28modify1620.171.283350.000001.27921
5392009.02.06 17:08sell limit1640.321.291630.000001.28335
5402009.02.06 20:10sell1640.321.291630.000001.28335
5412009.02.06 20:10modify1610.121.279300.000001.28335
5422009.02.06 20:10modify1620.171.283350.000001.28335
5432009.02.06 20:10modify1630.231.287490.000001.28335
5442009.02.06 20:50sell limit1650.441.308550.000001.29154
5452009.02.06 21:08modify1650.441.300090.000001.28308
5462009.02.09 14:58sell1650.441.300090.000001.28308
5472009.02.09 14:58modify1610.121.279300.000001.28308
5482009.02.09 14:58modify1620.171.283350.000001.28308
5492009.02.09 14:58modify1630.231.287490.000001.28308
5502009.02.09 14:58modify1640.321.291630.000001.28308
5512009.02.09 15:38sell limit1660.611.308370.000001.29181
5522009.02.09 16:24sell1660.611.308370.000001.29181
5532009.02.09 16:24modify1610.121.279300.000001.29181
5542009.02.09 16:24modify1620.171.283350.000001.29181
5552009.02.09 16:24modify1630.231.287490.000001.29181
5562009.02.09 16:24modify1640.321.291630.000001.29181
5572009.02.09 16:24modify1650.441.300090.000001.29181
5582009.02.09 17:04sell limit1670.841.316650.000001.30000
5592009.02.10 02:18t/p1610.121.291810.000001.29181-150.2226895.47
5602009.02.10 02:18t/p1620.171.291810.000001.29181-143.9626751.51
5612009.02.10 02:18t/p1630.231.291810.000001.29181-99.5526651.95
5622009.02.10 02:18t/p1640.321.291810.000001.29181-6.0326645.92
5632009.02.10 02:18t/p1650.441.291810.000001.29181364.1427010.06
5642009.02.10 02:18t/p1660.611.291810.000001.291811009.9028019.96
5652009.02.10 02:18delete1670.841.316650.000001.30000
5662009.02.10 02:18buy stop1680.121.292550.000001.30065
5672009.02.10 02:18buy limit1690.121.287500.000001.29560
5682009.02.10 02:18sell stop1700.121.287400.000001.27930
5692009.02.10 02:23buy1680.121.292550.000001.30065
5702009.02.10 02:23delete1690.121.287500.000001.29560
5712009.02.10 02:23delete1700.121.287400.000001.27930
5722009.02.10 03:03buy limit1710.171.280130.000001.28841
5732009.02.10 03:59modify1710.171.284270.000001.29255
5742009.02.10 05:22buy1710.171.284270.000001.29255
5752009.02.10 05:22modify1680.121.292550.000001.29255
5762009.02.10 06:02buy limit1720.231.280130.000001.28841
5772009.02.10 10:19t/p1680.121.292550.000001.292550.0028019.96
5782009.02.10 10:19t/p1710.171.292550.000001.29255140.7628160.72
5792009.02.10 10:19delete1720.231.280130.000001.28841
5802009.02.10 10:19buy stop1730.131.296420.000001.30470
5812009.02.10 10:19buy limit1740.131.291280.000001.29956
5822009.02.10 10:39buy1740.131.291280.000001.29956
5832009.02.10 10:39delete1730.131.296420.000001.30470
5842009.02.10 11:19buy limit1750.181.287140.000001.29542
5852009.02.10 14:23t/p1740.131.299560.000001.29956107.6428268.36
5862009.02.10 14:23delete1750.181.287140.000001.29542
5872009.02.10 14:23buy stop1760.131.300560.000001.30884
5882009.02.10 14:23buy limit1770.131.295420.000001.30370
5892009.02.10 15:59buy1770.131.295420.000001.30370
5902009.02.10 15:59delete1760.131.300560.000001.30884
5912009.02.10 16:39buy limit1780.181.291280.000001.29956
5922009.02.10 17:32t/p1770.131.303700.000001.30370107.6428376.00
5932009.02.10 17:32delete1780.181.291280.000001.29956
5942009.02.10 17:32buy stop1790.131.307670.000001.31613
5952009.02.10 17:32buy limit1800.131.302440.000001.31090
5962009.02.10 18:04buy1800.131.302440.000001.31090
5972009.02.10 18:04delete1790.131.307670.000001.31613
5982009.02.10 18:44buy limit1810.181.289750.000001.29821
5992009.02.10 18:44modify1810.181.293980.000001.30244
6002009.02.10 19:36buy1810.181.293980.000001.30244
6012009.02.10 19:36modify1800.131.302440.000001.30244
6022009.02.10 20:16buy limit1820.251.289750.000001.29821
6032009.02.10 20:22buy1820.251.289750.000001.29821
6042009.02.10 20:22modify1800.131.302440.000001.29821
6052009.02.10 20:22modify1810.181.293980.000001.29821
6062009.02.10 21:02buy limit1830.351.285520.000001.29398
6072009.02.10 21:21buy1830.351.285520.000001.29398
6082009.02.10 21:21modify1800.131.302440.000001.29398
6092009.02.10 21:21modify1810.181.293980.000001.29398
6102009.02.10 21:21modify1820.251.289750.000001.29398
6112009.02.10 22:01buy limit1840.481.277060.000001.29398
6122009.02.11 09:27t/p1800.131.293980.000001.29398-109.9928266.01
6132009.02.11 09:27t/p1810.181.293980.000001.29398-0.0228266.00
6142009.02.11 09:27t/p1820.251.293980.000001.29398105.7328371.72
6152009.02.11 09:27t/p1830.351.293980.000001.29398296.0728667.79
6162009.02.11 09:27delete1840.481.277060.000001.29398
6172009.02.11 09:27buy stop1850.131.296420.000001.30470
6182009.02.11 09:28buy limit1860.131.291280.000001.29956
6192009.02.11 10:37buy1850.131.296420.000001.30470
6202009.02.11 10:37delete1860.131.291280.000001.29956
6212009.02.11 11:17buy limit1870.181.292280.000001.30056
6222009.02.11 15:00buy1870.181.292280.000001.30056
6232009.02.11 15:00modify1850.131.296420.000001.30056
6242009.02.11 15:40buy limit1880.251.288140.000001.29642
6252009.02.11 17:28buy1880.251.288140.000001.29642
6262009.02.11 17:28modify1850.131.296420.000001.29642
6272009.02.11 17:28modify1870.181.292280.000001.29642
6282009.02.11 18:08buy limit1890.351.284000.000001.29228
6292009.02.11 20:08buy1890.351.284000.000001.29228
6302009.02.11 20:08modify1850.131.296420.000001.29228
6312009.02.11 20:08modify1870.181.292280.000001.29228
6322009.02.11 20:08modify1880.251.288140.000001.29228
6332009.02.11 20:48buy limit1900.481.275720.000001.29237
6342009.02.12 03:56t/p1850.131.292280.000001.29228-53.8628613.94
6352009.02.12 03:56t/p1870.181.292280.000001.29228-0.0528613.89
6362009.02.12 03:56t/p1880.251.292280.000001.29228103.4328717.32
6372009.02.12 03:56t/p1890.351.292280.000001.29228289.7129007.03
6382009.02.12 03:56delete1900.481.275720.000001.29237
6392009.02.12 03:56buy stop1910.131.296600.000001.30470
6402009.02.12 03:56buy limit1920.131.291550.000001.29965
6412009.02.12 03:58buy1920.131.291550.000001.29965
6422009.02.12 03:58delete1910.131.296600.000001.30470
6432009.02.12 04:38buy limit1930.181.287500.000001.29560
6442009.02.12 10:36buy1930.181.287500.000001.29560
6452009.02.12 10:36modify1920.131.291550.000001.29560
6462009.02.12 11:16buy limit1940.251.283450.000001.29155
6472009.02.12 12:12buy1940.251.283450.000001.29155
6482009.02.12 12:12modify1920.131.291550.000001.29155
6492009.02.12 12:12modify1930.181.287500.000001.29155
6502009.02.12 12:52buy limit1950.351.279400.000001.28750
6512009.02.12 16:15buy1950.351.279400.000001.28750
6522009.02.12 16:15modify1920.131.291550.000001.28750
6532009.02.12 16:15modify1930.181.287500.000001.28750
6542009.02.12 16:15modify1940.251.283450.000001.28750
6552009.02.12 16:55buy limit1960.481.262840.000001.27949
6562009.02.12 17:10modify1960.481.271120.000001.28777
6572009.02.13 00:14t/p1920.131.287500.000001.28750-52.6628954.36
6582009.02.13 00:14t/p1930.181.287500.000001.28750-0.0228954.35
6592009.02.13 00:14t/p1940.251.287500.000001.28750101.2329055.58
6602009.02.13 00:14t/p1950.351.287500.000001.28750283.4729339.04
6612009.02.13 00:14delete1960.481.271120.000001.28777
6622009.02.13 00:14sell limit1970.131.290460.000001.28254
6632009.02.13 00:14sell stop1980.131.286500.000001.27858
6642009.02.13 00:22buy stop1990.131.291560.000001.29948
6652009.02.13 00:22buy limit2000.131.287500.000001.29560
6662009.02.13 00:30sell1970.131.290460.000001.28254
6672009.02.13 00:30delete1980.131.286500.000001.27858
6682009.02.13 00:30delete2000.131.287500.000001.29560
6692009.02.13 00:30delete1990.131.291560.000001.29948
6702009.02.13 01:10sell limit2010.181.294510.000001.28641
6712009.02.13 15:12t/p1970.131.282540.000001.28254102.9629442.00
6722009.02.13 15:12delete2010.181.294510.000001.28641
6732009.02.13 15:12sell stop2020.131.279300.000001.27120
6742009.02.13 15:12sell limit2030.131.283350.000001.27525
6752009.02.13 15:22sell2030.131.283350.000001.27525
6762009.02.13 15:22delete2020.131.279300.000001.27120
6772009.02.13 16:02sell limit2040.181.287400.000001.27930
6782009.02.13 17:22sell2040.181.287400.000001.27930
6792009.02.13 17:22modify2030.131.283350.000001.27930
6802009.02.13 18:02sell limit2050.251.295500.000001.28740
6812009.02.13 18:13modify2050.251.291450.000001.28335
6822009.02.13 20:25sell2050.251.291450.000001.28335
6832009.02.13 20:25modify2030.131.283350.000001.28335
6842009.02.13 20:25modify2040.181.287400.000001.28335
6852009.02.13 21:05sell limit2060.351.295500.000001.28740
6862009.02.16 01:00t/p2030.131.283350.000001.28335-0.0529441.95
6872009.02.16 01:00t/p2040.181.283350.000001.2833572.8229514.77
6882009.02.16 01:00t/p2050.251.283350.000001.28335202.4029717.17
6892009.02.16 01:00delete2060.351.295500.000001.28740
6902009.02.16 01:00sell stop2070.131.274620.000001.26670
6912009.02.16 01:00sell limit2080.131.282540.000001.27462
6922009.02.16 07:18sell2070.131.274620.000001.26670
6932009.02.16 07:18delete2080.131.282540.000001.27462
6942009.02.16 07:58sell limit2090.181.278580.000001.27066
6952009.02.16 12:01sell2090.181.278580.000001.27066
6962009.02.16 12:01modify2070.131.274620.000001.27066
6972009.02.16 12:41sell limit2100.251.282540.000001.27462
6982009.02.17 03:12t/p2070.131.270660.000001.2706651.4329768.59
6992009.02.17 03:12t/p2090.181.270660.000001.27066142.4829911.08
7002009.02.17 03:12delete2100.251.282540.000001.27462
7012009.02.17 03:12sell stop2110.131.269580.000001.26202
7022009.02.17 03:12sell limit2120.131.273360.000001.26580
7032009.02.17 03:12sell2110.131.269580.000001.26202
7042009.02.17 03:12delete2120.131.273360.000001.26580
7052009.02.17 03:52sell limit2130.181.273450.000001.26571
7062009.02.17 09:19t/p2110.131.262020.000001.2620298.2830009.36
7072009.02.17 09:19delete2130.181.273450.000001.26571
7082009.02.17 09:19sell stop2140.131.261120.000001.25338
7092009.02.17 09:19sell limit2150.131.264990.000001.25725
7102009.02.17 09:25sell2140.131.261120.000001.25338
7112009.02.17 09:25delete2150.131.264990.000001.25725
7122009.02.17 10:05sell limit2160.181.268860.000001.26112
7132009.02.17 10:08modify2160.181.264990.000001.25725
7142009.02.17 12:00sell2160.181.264990.000001.25725
7152009.02.17 12:00modify2140.131.261120.000001.25725
7162009.02.17 12:40sell limit2170.251.268860.000001.26112
7172009.02.17 18:09t/p2140.131.257250.000001.2572550.3130059.67
7182009.02.17 18:09t/p2160.181.257250.000001.25725139.3230198.99
7192009.02.17 18:09delete2170.251.268860.000001.26112
7202009.02.17 18:09sell stop2180.131.254820.000001.24690
7212009.02.17 18:09sell limit2190.131.258780.000001.25086
7222009.02.17 20:00sell2190.131.258780.000001.25086
7232009.02.17 20:00delete2180.131.254820.000001.24690
7242009.02.17 20:40sell limit2200.181.262740.000001.25482
7252009.02.17 22:33sell2200.181.262740.000001.25482
7262009.02.17 22:33modify2190.131.258780.000001.25482
7272009.02.17 23:13sell limit2210.251.266700.000001.25878
7282009.02.18 16:49t/p2190.131.254820.000001.2548251.4330250.41
7292009.02.18 16:49t/p2200.181.254820.000001.25482142.4830392.90
7302009.02.18 16:49delete2210.251.266700.000001.25878
7312009.02.18 16:49sell stop2220.141.250680.000001.24312
7322009.02.18 16:49sell limit2230.141.258240.000001.25068
7332009.02.19 04:36sell2230.141.258240.000001.25068
7342009.02.19 04:36delete2220.141.250680.000001.24312
7352009.02.19 05:17sell limit2240.191.261930.000001.25455
7362009.02.19 10:28sell2240.191.261930.000001.25455
7372009.02.19 10:28modify2230.141.258240.000001.25455
7382009.02.19 11:08sell limit2250.261.269310.000001.26193
7392009.02.19 14:42sell2250.261.269310.000001.26193
7402009.02.19 14:42modify2230.141.258240.000001.26193
7412009.02.19 14:42modify2240.191.261930.000001.26193
7422009.02.19 15:22sell limit2260.361.273090.000001.26553
7432009.02.19 15:46sell2260.361.273090.000001.26553
7442009.02.19 15:46modify2230.141.258240.000001.26553
7452009.02.19 15:46modify2240.191.261930.000001.26553
7462009.02.19 15:46modify2250.261.269310.000001.26553
7472009.02.19 16:26sell limit2270.501.280650.000001.26544
7482009.02.19 22:17t/p2230.141.265530.000001.26553-102.0630290.84
7492009.02.19 22:17t/p2240.191.265530.000001.26553-68.4030222.44
7502009.02.19 22:17t/p2250.261.265530.000001.2655398.2830320.72
7512009.02.19 22:17t/p2260.361.265530.000001.26553272.1630592.88
7522009.02.19 22:17delete2270.501.280650.000001.26544
7532009.02.19 22:17sell stop2280.141.262020.000001.25446
7542009.02.19 22:18sell limit2290.141.269580.000001.26202
7552009.02.19 23:59buy stop2300.141.270680.000001.27824
7562009.02.20 00:09buy limit2310.141.265270.000001.27265
7572009.02.20 02:00buy2310.141.265270.000001.27265
7582009.02.20 02:00delete2280.141.262020.000001.25446
7592009.02.20 02:00delete2300.141.270680.000001.27824
7602009.02.20 02:01delete2290.141.269580.000001.26202
7612009.02.20 02:41buy limit2320.191.261580.000001.26896
7622009.02.20 05:35buy2320.191.261580.000001.26896
7632009.02.20 05:35modify2310.141.265270.000001.26896
7642009.02.20 06:15buy limit2330.261.257890.000001.26527
7652009.02.20 09:07buy2330.261.257890.000001.26527
7662009.02.20 09:07modify2310.141.265270.000001.26527
7672009.02.20 09:07modify2320.191.261580.000001.26527
7682009.02.20 09:47buy limit2340.361.254110.000001.26167
7692009.02.20 17:11t/p2310.141.265270.000001.265270.0030592.88
7702009.02.20 17:11t/p2320.191.265270.000001.2652770.1130662.99
7712009.02.20 17:11t/p2330.261.265270.000001.26527191.8830854.87
7722009.02.20 17:11delete2340.361.254110.000001.26167
7732009.02.20 17:11sell stop2350.141.262020.000001.25446
7742009.02.20 17:11sell limit2360.141.265800.000001.25824
7752009.02.20 17:20sell2350.141.262020.000001.25446
7762009.02.20 17:20delete2360.141.265800.000001.25824
7772009.02.20 18:00sell limit2370.191.265800.000001.25824
7782009.02.20 18:51sell2370.191.265800.000001.25824
7792009.02.20 18:51modify2350.141.262020.000001.25824
7802009.02.20 19:31sell limit2380.261.281280.000001.27354
7812009.02.20 19:33modify2380.261.277410.000001.26967
7822009.02.20 20:04sell2380.261.277410.000001.26967
7832009.02.20 20:04modify2350.141.262020.000001.26967
7842009.02.20 20:04modify2370.191.265800.000001.26967
7852009.02.20 20:44sell limit2390.361.289290.000001.28137
7862009.02.20 20:58modify2390.361.285330.000001.27741
7872009.02.23 01:47modify2390.361.281100.000001.27372
7882009.02.23 02:15sell2390.361.281100.000001.27372
7892009.02.23 02:15modify2350.141.262020.000001.27372
7902009.02.23 02:16modify2370.191.265800.000001.27372
7912009.02.23 02:16modify2380.261.277410.000001.27372
7922009.02.23 02:55sell limit2400.501.288660.000001.27354
7932009.02.23 03:48sell2400.501.288660.000001.27354
7942009.02.23 03:48modify2350.141.262020.000001.27354
7952009.02.23 03:48modify2370.191.265800.000001.27354
7962009.02.23 03:48modify2380.261.277410.000001.27354
7972009.02.23 03:48modify2390.361.281100.000001.27354
7982009.02.23 04:29sell limit2410.691.304140.000001.28866
7992009.02.23 04:34modify2410.691.296400.000001.28092
8002009.02.23 09:17sell2410.691.296400.000001.28092
8012009.02.23 09:17modify2350.141.262020.000001.28092
8022009.02.23 09:17modify2370.191.265800.000001.28092
8032009.02.23 09:17modify2380.261.277410.000001.28092
8042009.02.23 09:17modify2390.361.281100.000001.28092
8052009.02.23 09:17modify2400.501.288660.000001.28092
8062009.02.23 09:57sell limit2420.951.304140.000001.28857
8072009.02.23 12:54t/p2350.141.280920.000001.28092-264.6630590.21
8082009.02.23 12:54t/p2370.191.280920.000001.28092-287.3630302.85
8092009.02.23 12:54t/p2380.261.280920.000001.28092-91.3730211.48
8102009.02.23 12:54t/p2390.361.280920.000001.280926.4830217.96
8112009.02.23 12:54t/p2400.501.280920.000001.28092387.0030604.96
8122009.02.23 12:54t/p2410.691.280920.000001.280921068.1231673.08
8132009.02.23 12:54delete2420.951.304140.000001.28857
8142009.02.23 12:54buy stop2430.141.281570.000001.28931
8152009.02.23 12:54buy limit2440.141.276700.000001.28444
8162009.02.23 12:57buy2430.141.281570.000001.28931
8172009.02.23 12:57delete2440.141.276700.000001.28444
8182009.02.23 13:37buy limit2450.191.277700.000001.28544
8192009.02.23 16:22buy2450.191.277700.000001.28544
8202009.02.23 16:22modify2430.141.281570.000001.28544
8212009.02.23 17:02buy limit2460.261.273830.000001.28157
8222009.02.23 17:36buy2460.261.273830.000001.28157
8232009.02.23 17:36modify2430.141.281570.000001.28157
8242009.02.23 17:36modify2450.191.277700.000001.28157
8252009.02.23 18:16buy limit2470.361.269870.000001.27779
8262009.02.23 22:47buy2470.361.269870.000001.27779
8272009.02.23 22:47modify2430.141.281570.000001.27779
8282009.02.23 22:47modify2450.191.277700.000001.27779
8292009.02.23 22:47modify2460.261.273830.000001.27779
8302009.02.23 23:27buy limit2480.501.261950.000001.27779
8312009.02.24 11:37t/p2430.141.277790.000001.27779-52.9331620.15
8322009.02.24 11:37t/p2450.191.277790.000001.277791.6931621.84
8332009.02.24 11:37t/p2460.261.277790.000001.27779102.9431724.78
8342009.02.24 11:37t/p2470.361.277790.000001.27779285.0932009.87
8352009.02.24 11:37delete2480.501.261950.000001.27779
8362009.02.24 11:37buy stop2490.141.282020.000001.28958
8372009.02.24 11:37buy limit2500.141.277240.000001.28480
8382009.02.24 12:52buy2490.141.282020.000001.28958
8392009.02.24 12:52delete2500.141.277240.000001.28480
8402009.02.24 13:32buy limit2510.191.278240.000001.28580
8412009.02.24 14:30buy2510.191.278240.000001.28580
8422009.02.24 14:30modify2490.141.282020.000001.28580
8432009.02.24 15:10buy limit2520.261.274460.000001.28202
8442009.02.24 15:33buy2520.261.274460.000001.28202
8452009.02.24 15:33modify2490.141.282020.000001.28202
8462009.02.24 15:33modify2510.191.278240.000001.28202
8472009.02.24 16:13buy limit2530.361.270680.000001.27824
8482009.02.24 17:06buy2530.361.270680.000001.27824
8492009.02.24 17:06modify2490.141.282020.000001.27824
8502009.02.24 17:06modify2510.191.278240.000001.27824
8512009.02.24 17:06modify2520.261.274460.000001.27824
8522009.02.24 17:46buy limit2540.501.263120.000001.27833
8532009.02.24 19:36t/p2490.141.278240.000001.27824-52.9231956.95
8542009.02.24 19:36t/p2510.191.278240.000001.278240.0031956.95
8552009.02.24 19:36t/p2520.261.278240.000001.2782498.2832055.23
8562009.02.24 19:36t/p2530.361.278240.000001.27824272.1632327.39
8572009.02.24 19:36delete2540.501.263120.000001.27833
8582009.02.24 19:36buy stop2550.141.282020.000001.28958
8592009.02.24 19:36buy limit2560.141.277240.000001.28480
8602009.02.24 20:02buy2560.141.277240.000001.28480
8612009.02.24 20:02delete2550.141.282020.000001.28958
8622009.02.24 20:42buy limit2570.191.273460.000001.28102
8632009.02.24 20:57t/p2560.141.284800.000001.28480105.8432433.23
8642009.02.24 20:57delete2570.191.273460.000001.28102
8652009.02.24 20:57buy stop2580.141.285800.000001.29336
8662009.02.24 20:57buy limit2590.141.281020.000001.28858
8672009.02.24 21:02buy2580.141.285800.000001.29336
8682009.02.24 21:02delete2590.141.281020.000001.28858
8692009.02.24 21:42buy limit2600.191.281930.000001.28967
8702009.02.25 05:58buy2600.191.281930.000001.28967
8712009.02.25 05:58modify2580.141.285800.000001.28967
8722009.02.25 06:38buy limit2610.261.278240.000001.28562
8732009.02.25 10:09t/p2580.141.289670.000001.2896754.1732487.39
8742009.02.25 10:09t/p2600.191.289670.000001.28967147.0632634.45
8752009.02.25 10:09delete2610.261.278240.000001.28562
8762009.02.25 10:09buy stop2620.151.293360.000001.30092
8772009.02.25 10:09buy limit2630.151.288580.000001.29614
8782009.02.25 10:14buy2630.151.288580.000001.29614
8792009.02.25 10:14delete2620.151.293360.000001.30092
8802009.02.25 10:54buy limit2640.211.281020.000001.28858
8812009.02.25 10:54modify2640.211.284800.000001.29236
8822009.02.25 11:04buy2640.211.284800.000001.29236
8832009.02.25 11:04modify2630.151.288580.000001.29236
8842009.02.25 11:44buy limit2650.291.281020.000001.28858
8852009.02.25 13:46buy2650.291.281020.000001.28858
8862009.02.25 13:46modify2630.151.288580.000001.28858
8872009.02.25 13:46modify2640.211.284800.000001.28858
8882009.02.25 14:26buy limit2660.401.273460.000001.28102
8892009.02.25 14:56modify2660.401.277240.000001.28480
8902009.02.25 17:03buy2660.401.277240.000001.28480
8912009.02.25 17:03modify2630.151.288580.000001.28480
8922009.02.25 17:03modify2640.211.284800.000001.28480
8932009.02.25 17:03modify2650.291.281020.000001.28480
8942009.02.25 17:43buy limit2670.551.262120.000001.27733
8952009.02.25 18:16modify2670.551.269500.000001.28498
8962009.02.25 23:11buy2670.551.269500.000001.28498
8972009.02.25 23:11modify2630.151.288580.000001.28498
8982009.02.25 23:11modify2640.211.284800.000001.28498
8992009.02.25 23:11modify2650.291.281020.000001.28498
9002009.02.25 23:12modify2660.401.277240.000001.28498
9012009.02.25 23:52buy limit2680.761.261760.000001.27724
9022009.02.27 15:21buy2680.761.261760.000001.27724
9032009.02.27 15:21modify2630.151.288580.000001.27724
9042009.02.27 15:21modify2640.211.284800.000001.27724
9052009.02.27 15:21modify2650.291.281020.000001.27724
9062009.02.27 15:21modify2660.401.277240.000001.27724
9072009.02.27 15:21modify2670.551.269500.000001.27724
9082009.02.27 16:01buy limit2691.051.254380.000001.26914
9092009.03.03 01:03buy2691.051.254380.000001.26914
9102009.03.03 01:03modify2630.151.288580.000001.26914
9112009.03.03 01:03modify2640.211.284800.000001.26914
9122009.03.03 01:03modify2650.291.281020.000001.26914
9132009.03.03 01:03modify2660.401.277240.000001.26914
9142009.03.03 01:03modify2670.551.269500.000001.26914
9152009.03.03 01:03modify2680.761.261760.000001.26914
9162009.03.03 01:43buy limit2701.451.247360.000001.26140
9172009.03.04 02:43buy2701.451.247360.000001.26140
9182009.03.04 02:43modify2630.151.288580.000001.26140
9192009.03.04 02:43modify2640.211.284800.000001.26140
9202009.03.04 02:43modify2650.291.281020.000001.26140
9212009.03.04 02:43modify2660.401.277240.000001.26140
9222009.03.04 02:43modify2670.551.269500.000001.26140
9232009.03.04 02:43modify2680.761.261760.000001.26140
9242009.03.04 02:43modify2691.051.254380.000001.26140
9252009.03.04 03:23buy limit2712.001.233590.000001.26122
9262009.03.04 18:34t/p2630.151.261400.000001.26140-407.7932226.66
9272009.03.04 18:34t/p2640.211.261400.000001.26140-491.5331735.13
9282009.03.04 18:34t/p2650.291.261400.000001.26140-569.1631165.96
9292009.03.04 18:34t/p2660.401.261400.000001.26140-633.8530532.11
9302009.03.04 18:34t/p2670.551.261400.000001.26140-445.8530086.26
9312009.03.04 18:34t/p2680.761.261400.000001.26140-27.5730058.70
9322009.03.04 18:34t/p2691.051.261400.000001.26140737.0130795.71
9332009.03.04 18:34t/p2701.451.261400.000001.261402035.8032831.51
9342009.03.04 18:34delete2712.001.233590.000001.26122
9352009.03.04 18:34buy stop2720.151.264200.000001.27122
9362009.03.04 18:34buy limit2730.151.259690.000001.26671
9372009.03.04 18:42sell limit2740.151.263100.000001.25608
9382009.03.04 18:42sell stop2750.151.259590.000001.25257
9392009.03.04 19:16buy2730.151.259690.000001.26671
9402009.03.04 19:16sell2750.151.259590.000001.25257
9412009.03.04 19:16delete2720.151.264200.000001.27122
9422009.03.04 19:16delete2740.151.263100.000001.25608
9432009.03.04 19:56buy limit2760.211.256180.000001.26320
9442009.03.04 19:56sell limit2770.211.263100.000001.25608
9452009.03.04 21:12sell2770.211.263100.000001.25608
9462009.03.04 21:12modify2750.151.259590.000001.25608
9472009.03.04 21:52sell limit2780.291.266610.000001.25959
9482009.03.05 11:33buy2760.211.256180.000001.26320
9492009.03.05 11:33modify2730.151.259690.000001.26320
9502009.03.05 11:33t/p2750.151.256080.000001.2560852.4632883.97
9512009.03.05 11:33t/p2770.211.256080.000001.25608147.1633031.12
9522009.03.05 12:13buy limit2790.291.252760.000001.25960
9532009.03.05 15:38buy2790.291.252760.000001.25960
9542009.03.05 15:38modify2730.151.259690.000001.25960
9552009.03.05 15:38modify2760.211.256180.000001.25960
9562009.03.05 16:18buy limit2800.401.245740.000001.25276
9572009.03.05 16:34modify2800.401.249250.000001.25627
9582009.03.06 08:00t/p2730.151.259600.000001.25960-1.4033029.72
9592009.03.06 08:00t/p2760.211.259600.000001.2596071.8033101.52
9602009.03.06 08:00t/p2790.291.259600.000001.25960198.3333299.85
9612009.03.06 08:00delete2780.291.266610.000001.25959
9622009.03.06 08:00buy stop2810.151.262580.000001.26942
9632009.03.06 08:01delete2800.401.249250.000001.25627
9642009.03.06 08:01buy limit2820.151.258160.000001.26500
9652009.03.06 08:30buy2810.151.262580.000001.26942
9662009.03.06 08:30delete2820.151.258160.000001.26500
9672009.03.06 09:02t/p2810.151.269420.000001.26942102.6033402.45
9682009.03.06 09:02buy stop2830.151.271220.000001.27824
9692009.03.06 09:02buy limit2840.151.266710.000001.27373
9702009.03.06 09:06buy2830.151.271220.000001.27824
9712009.03.06 09:06delete2840.151.266710.000001.27373
9722009.03.06 09:46buy limit2850.211.267710.000001.27473
9732009.03.06 11:09buy2850.211.267710.000001.27473
9742009.03.06 11:09modify2830.151.271220.000001.27473
9752009.03.06 11:50buy limit2860.291.264200.000001.27122
9762009.03.06 14:52buy2860.291.264200.000001.27122
9772009.03.06 14:52modify2830.151.271220.000001.27122
9782009.03.06 14:52modify2850.211.267710.000001.27122
9792009.03.06 15:33buy limit2870.401.260690.000001.26771
9802009.03.06 15:33t/p2830.151.271220.000001.271220.0033402.45
9812009.03.06 15:33t/p2850.211.271220.000001.2712273.7133476.16
9822009.03.06 15:33t/p2860.291.271220.000001.27122203.5833679.74
9832009.03.06 15:33delete2870.401.260690.000001.26771
9842009.03.06 15:33buy stop2880.151.274730.000001.28175
9852009.03.06 15:33buy limit2890.151.270220.000001.27724
9862009.03.06 15:37buy2890.151.270220.000001.27724
9872009.03.06 15:37delete2880.151.274730.000001.28175
9882009.03.06 16:17buy limit2900.211.266710.000001.27373
9892009.03.06 17:49buy2900.211.266710.000001.27373
9902009.03.06 17:49modify2890.151.270220.000001.27373
9912009.03.06 18:29buy limit2910.291.263200.000001.27022
9922009.03.06 22:22buy2910.291.263200.000001.27022
9932009.03.06 22:22modify2890.151.270220.000001.27022
9942009.03.06 22:22modify2900.211.266710.000001.27022
9952009.03.06 23:02buy limit2920.401.259690.000001.26671
9962009.03.09 01:15t/p2890.151.270220.000001.27022-0.0133679.73
9972009.03.09 01:15t/p2900.211.270220.000001.2702273.6933753.42
9982009.03.09 01:15t/p2910.291.270220.000001.27022203.5533956.97
9992009.03.09 01:15delete2920.401.259690.000001.26671
10002009.03.09 01:15buy stop2930.151.272840.000001.27968
10012009.03.09 01:15buy limit2940.151.268420.000001.27526
10022009.03.09 03:52buy2940.151.268420.000001.27526
10032009.03.09 03:52delete2930.151.272840.000001.27968
10042009.03.09 04:32buy limit2950.211.265000.000001.27184
10052009.03.09 06:34buy2950.211.265000.000001.27184
10062009.03.09 06:34modify2940.151.268420.000001.27184
10072009.03.09 07:14buy limit2960.291.261580.000001.26842
10082009.03.09 09:13buy2960.291.261580.000001.26842
10092009.03.09 09:13modify2940.151.268420.000001.26842
10102009.03.09 09:13modify2950.211.265000.000001.26842
10112009.03.09 09:53buy limit2970.401.258160.000001.26500
10122009.03.09 13:02buy2970.401.258160.000001.26500
10132009.03.09 13:02modify2940.151.268420.000001.26500
10142009.03.09 13:02modify2950.211.265000.000001.26500
10152009.03.09 13:02modify2960.291.261580.000001.26500
10162009.03.09 13:42buy limit2980.551.251140.000001.26518
10172009.03.09 16:18t/p2940.151.265000.000001.26500-51.3033905.67
10182009.03.09 16:18t/p2950.211.265000.000001.265000.0033905.67
10192009.03.09 16:18t/p2960.291.265000.000001.2650099.1834004.85
10202009.03.09 16:18t/p2970.401.265000.000001.26500273.6034278.45
10212009.03.09 16:18delete2980.551.251140.000001.26518
10222009.03.09 16:18buy stop2990.151.267710.000001.27473
10232009.03.09 16:18buy limit3000.151.263200.000001.27022
10242009.03.09 16:34buy3000.151.263200.000001.27022
10252009.03.09 16:34delete2990.151.267710.000001.27473
10262009.03.09 17:14buy limit3010.211.259690.000001.26671
10272009.03.09 21:40buy3010.211.259690.000001.26671
10282009.03.09 21:40modify3000.151.263200.000001.26671
10292009.03.09 22:21buy limit3020.291.256180.000001.26320
10302009.03.10 05:01t/p3000.151.266710.000001.2667152.6434331.09
10312009.03.10 05:01t/p3010.211.266710.000001.26671147.4034478.49
10322009.03.10 05:01delete3020.291.256180.000001.26320
10332009.03.10 05:01buy stop3030.151.269420.000001.27626
10342009.03.10 05:01buy limit3040.151.265000.000001.27184
10352009.03.10 06:48buy3040.151.265000.000001.27184
10362009.03.10 06:48delete3030.151.269420.000001.27626
10372009.03.10 07:28buy limit3050.211.261580.000001.26842
10382009.03.10 08:46t/p3040.151.271840.000001.27184102.6034581.09
10392009.03.10 08:46delete3050.211.261580.000001.26842
10402009.03.10 08:46buy stop3060.151.272840.000001.27968
10412009.03.10 08:46buy limit3070.151.268420.000001.27526
10422009.03.10 09:34buy3070.151.268420.000001.27526
10432009.03.10 09:34delete3060.151.272840.000001.27968
10442009.03.10 10:14buy limit3080.211.265000.000001.27184
10452009.03.10 14:16t/p3070.151.275260.000001.27526102.6034683.69
10462009.03.10 14:16delete3080.211.265000.000001.27184
10472009.03.10 14:16buy stop3090.151.276260.000001.28310
10482009.03.10 14:16buy limit3100.151.271840.000001.27868
10492009.03.10 14:16buy3090.151.276260.000001.28310
10502009.03.10 14:16delete3100.151.271840.000001.27868
10512009.03.10 14:56buy limit3110.211.272750.000001.27977
10522009.03.10 19:17buy3110.211.272750.000001.27977
10532009.03.10 19:17modify3090.151.276260.000001.27977
10542009.03.10 19:57buy limit3120.291.265730.000001.27275
10552009.03.10 20:12buy3120.291.265730.000001.27275
10562009.03.10 20:12modify3090.151.276260.000001.27275
10572009.03.10 20:12modify3110.211.272750.000001.27275
10582009.03.10 20:52buy limit3130.401.258710.000001.26573
10592009.03.10 21:10modify3130.401.262220.000001.26924
10602009.03.11 02:23t/p3090.151.272750.000001.27275-52.6634631.03
10612009.03.11 02:23t/p3110.211.272750.000001.27275-0.0234631.01
10622009.03.11 02:23t/p3120.291.272750.000001.27275203.5534834.56
10632009.03.11 02:23delete3130.401.262220.000001.26924
10642009.03.11 02:23buy stop3140.161.275990.000001.28265
10652009.03.11 02:23buy limit3150.161.271660.000001.27832
10662009.03.11 03:04buy3150.161.271660.000001.27832
10672009.03.11 03:04delete3140.161.275990.000001.28265
10682009.03.11 03:44buy limit3160.221.265000.000001.27166
10692009.03.11 03:45modify3160.221.268330.000001.27499
10702009.03.11 05:36buy3160.221.268330.000001.27499
10712009.03.11 05:36modify3150.161.271660.000001.27499
10722009.03.11 06:16buy limit3170.301.261670.000001.26833
10732009.03.11 07:16modify3170.301.265000.000001.27166
10742009.03.11 08:13buy3170.301.265000.000001.27166
10752009.03.11 08:13modify3150.161.271660.000001.27166
10762009.03.11 08:13modify3160.221.268330.000001.27166
10772009.03.11 08:53buy limit3180.411.261580.000001.26842
10782009.03.11 12:17t/p3150.161.271660.000001.271660.0034834.56
10792009.03.11 12:17t/p3160.221.271660.000001.2716673.2634907.82
10802009.03.11 12:17t/p3170.301.271660.000001.27166199.8035107.62
10812009.03.11 12:17delete3180.411.261580.000001.26842
10822009.03.11 12:17buy stop3190.161.272840.000001.27968
10832009.03.11 12:17buy limit3200.161.268420.000001.27526
10842009.03.11 12:34buy3190.161.272840.000001.27968
10852009.03.11 12:34delete3200.161.268420.000001.27526
10862009.03.11 13:14buy limit3210.221.269420.000001.27626
10872009.03.11 14:39t/p3190.161.279680.000001.27968109.4435217.06
10882009.03.11 14:39delete3210.221.269420.000001.27626
10892009.03.11 14:39buy stop3220.161.283100.000001.28994
10902009.03.11 14:39buy limit3230.161.278680.000001.28552
10912009.03.11 14:47buy3230.161.278680.000001.28552
10922009.03.11 14:47delete3220.161.283100.000001.28994
10932009.03.11 15:27buy limit3240.221.275260.000001.28210
10942009.03.11 16:03buy3240.221.275260.000001.28210
10952009.03.11 16:03modify3230.161.278680.000001.28210
10962009.03.11 16:43buy limit3250.301.271840.000001.27868
10972009.03.11 21:05t/p3230.161.282100.000001.2821054.7235271.78
10982009.03.11 21:05t/p3240.221.282100.000001.28210150.4835422.26
10992009.03.11 21:05delete3250.301.271840.000001.27868
11002009.03.11 21:05buy stop3260.161.283100.000001.28994
11012009.03.11 21:05buy limit3270.161.278680.000001.28552
11022009.03.11 21:18buy3260.161.283100.000001.28994
11032009.03.11 21:18delete3270.161.278680.000001.28552
11042009.03.11 21:58buy limit3280.221.279590.000001.28661
11052009.03.12 01:51buy3280.221.279590.000001.28661
11062009.03.12 01:51modify3260.161.283100.000001.28661
11072009.03.12 02:31buy limit3290.301.276170.000001.28301
11082009.03.12 05:39t/p3260.161.286610.000001.2866156.1235478.38
11092009.03.12 05:39t/p3280.221.286610.000001.28661154.4435632.82
11102009.03.12 05:39delete3290.301.276170.000001.28301
11112009.03.12 05:39buy stop3300.161.289940.000001.29678
11122009.03.12 05:39buy limit3310.161.285520.000001.29236
11132009.03.12 05:43buy3310.161.285520.000001.29236
11142009.03.12 05:43delete3300.161.289940.000001.29678
11152009.03.12 06:23buy limit3320.221.278680.000001.28552
11162009.03.12 06:42modify3320.221.282100.000001.28894
11172009.03.12 08:02buy3320.221.282100.000001.28894
11182009.03.12 08:02modify3310.161.285520.000001.28894
11192009.03.12 08:42buy limit3330.301.275260.000001.28210
11202009.03.12 09:59buy3330.301.275260.000001.28210
11212009.03.12 09:59modify3310.161.285520.000001.28210
11222009.03.12 09:59modify3320.221.282100.000001.28210
11232009.03.12 10:39buy limit3340.411.271750.000001.27877
11242009.03.12 14:01t/p3310.161.282100.000001.28210-54.7235578.10
11252009.03.12 14:01t/p3320.221.282100.000001.282100.0035578.10
11262009.03.12 14:01t/p3330.301.282100.000001.28210205.2035783.30
11272009.03.12 14:01delete3340.411.271750.000001.27877
11282009.03.12 14:01buy stop3350.161.285260.000001.29228
11292009.03.12 14:01buy limit3360.161.280750.000001.28777
11302009.03.12 15:04buy3360.161.280750.000001.28777
11312009.03.12 15:04delete3350.161.285260.000001.29228
11322009.03.12 15:44buy limit3370.221.273730.000001.28075
11332009.03.12 15:44modify3370.221.277240.000001.28426
11342009.03.12 15:53buy3370.221.277240.000001.28426
11352009.03.12 15:53modify3360.161.280750.000001.28426
11362009.03.12 16:33buy limit3380.301.270220.000001.27724
11372009.03.12 16:37modify3380.301.273730.000001.28075
11382009.03.12 20:47t/p3360.161.284260.000001.2842656.1635839.46
11392009.03.12 20:47t/p3370.221.284260.000001.28426154.4435993.90
11402009.03.12 20:47delete3380.301.273730.000001.28075
11412009.03.12 20:47buy stop3390.161.285260.000001.29228
11422009.03.12 20:47buy limit3400.161.280750.000001.28777
11432009.03.12 20:51buy3390.161.285260.000001.29228
11442009.03.12 20:51delete3400.161.280750.000001.28777
11452009.03.12 21:31buy limit3410.221.281750.000001.28877
11462009.03.12 21:49t/p3390.161.292280.000001.29228112.3236106.22
11472009.03.12 21:49delete3410.221.281750.000001.28877
11482009.03.12 21:49buy stop3420.161.295790.000001.30281
11492009.03.12 21:49buy limit3430.161.291280.000001.29830
11502009.03.12 22:54buy3430.161.291280.000001.29830
11512009.03.12 22:54delete3420.161.295790.000001.30281
11522009.03.12 23:35buy limit3440.221.287770.000001.29479
11532009.03.13 08:54buy3440.221.287770.000001.29479
11542009.03.13 08:54modify3430.161.291280.000001.29479
11552009.03.13 09:34buy limit3450.301.284350.000001.29119
11562009.03.13 10:19t/p3430.161.294790.000001.2947956.1536162.37
11572009.03.13 10:19t/p3440.221.294790.000001.29479154.4436316.81
11582009.03.13 10:19delete3450.301.284350.000001.29119
11592009.03.13 10:19buy stop3460.161.296780.000001.30362
11602009.03.13 10:19buy limit3470.161.292360.000001.29920
11612009.03.13 10:40buy3470.161.292360.000001.29920
11622009.03.13 10:40delete3460.161.296780.000001.30362
11632009.03.13 11:20buy limit3480.221.288940.000001.29578
11642009.03.13 11:59buy3480.221.288940.000001.29578
11652009.03.13 11:59modify3470.161.292360.000001.29578
11662009.03.13 12:39buy limit3490.301.285520.000001.29236
11672009.03.16 01:00buy3490.301.285520.000001.29236
11682009.03.16 01:00modify3470.161.292360.000001.29236
11692009.03.16 01:00modify3480.221.288940.000001.29236
11702009.03.16 01:40buy limit3500.411.282100.000001.28894
11712009.03.16 08:40t/p3470.161.292360.000001.29236-0.0136316.79
11722009.03.16 08:40t/p3480.221.292360.000001.2923675.2236392.01
11732009.03.16 08:40t/p3490.301.292360.000001.29236205.2036597.21
11742009.03.16 08:40delete3500.411.282100.000001.28894
11752009.03.16 08:40buy stop3510.161.293360.000001.30020
11762009.03.16 08:40buy limit3520.161.288940.000001.29578
11772009.03.16 08:41buy3510.161.293360.000001.30020
11782009.03.16 08:41delete3520.161.288940.000001.29578
11792009.03.16 09:21buy limit3530.221.289940.000001.29678
11802009.03.16 12:02t/p3510.161.300200.000001.30020109.4436706.65
11812009.03.16 12:02delete3530.221.289940.000001.29678
11822009.03.16 12:02buy stop3540.161.303620.000001.31046
11832009.03.16 12:02buy limit3550.161.299200.000001.30604
11842009.03.16 12:11buy3540.161.303620.000001.31046
11852009.03.16 12:11delete3550.161.299200.000001.30604
11862009.03.16 12:51buy limit3560.221.300110.000001.30713
11872009.03.16 16:13buy3560.221.300110.000001.30713
11882009.03.16 16:13modify3540.161.303620.000001.30713
11892009.03.16 16:53buy limit3570.301.296600.000001.30362
11902009.03.16 21:39buy3570.301.296600.000001.30362
11912009.03.16 21:39modify3540.161.303620.000001.30362
11922009.03.16 21:39modify3560.221.300110.000001.30362
11932009.03.16 22:19buy limit3580.411.293090.000001.30011
11942009.03.18 00:38t/p3540.161.303620.000001.30362-0.0336706.62
11952009.03.18 00:38t/p3560.221.303620.000001.3036277.1836783.80
11962009.03.18 00:38t/p3570.301.303620.000001.30362210.5536994.35
11972009.03.18 00:38delete3580.411.293090.000001.30011
11982009.03.18 00:38buy stop3590.161.305960.000001.31262
11992009.03.18 00:38buy limit3600.161.301630.000001.30829
12002009.03.18 02:48buy3600.161.301630.000001.30829
12012009.03.18 02:48delete3590.161.305960.000001.31262
12022009.03.18 03:28buy limit3610.221.298300.000001.30496
12032009.03.18 14:27t/p3600.161.308290.000001.30829106.5637100.91
12042009.03.18 14:27delete3610.221.298300.000001.30496
12052009.03.18 14:27buy stop3620.171.309290.000001.31595
12062009.03.18 14:27buy limit3630.171.304960.000001.31162
12072009.03.18 14:31buy3620.171.309290.000001.31595
12082009.03.18 14:31delete3630.171.304960.000001.31162
12092009.03.18 15:11buy limit3640.231.305870.000001.31271
12102009.03.18 20:18t/p3620.171.315950.000001.31595113.2237214.13
12112009.03.18 20:18delete3640.231.305870.000001.31271
12122009.03.18 20:18buy stop3650.171.336200.000001.34340
12132009.03.18 20:18buy limit3660.171.328000.000001.33520
12142009.03.18 20:19buy3660.171.328000.000001.33520
12152009.03.18 20:19delete3650.171.336200.000001.34340
12162009.03.18 20:30t/p3660.171.335200.000001.33520122.4037336.53
12172009.03.18 20:30buy stop3670.171.336200.000001.34340
12182009.03.18 20:30buy limit3680.171.331600.000001.33880
12192009.03.18 20:31buy3670.171.336200.000001.34340
12202009.03.18 20:31delete3680.171.331600.000001.33880
12212009.03.18 20:33t/p3670.171.343400.000001.34340122.4037458.93
12222009.03.18 20:33buy stop3690.171.347450.000001.35483
12232009.03.18 20:33buy limit3700.171.342760.000001.35014
12242009.03.18 20:33buy3700.171.342760.000001.35014
12252009.03.18 20:33delete3690.171.347450.000001.35483
12262009.03.18 21:13buy limit3710.231.339070.000001.34645
12272009.03.18 23:14t/p3700.171.350140.000001.35014125.4637584.39
12282009.03.18 23:14delete3710.231.339070.000001.34645
12292009.03.18 23:14buy stop3720.171.351140.000001.35852
12302009.03.18 23:14buy limit3730.171.350140.000001.35752
12312009.03.18 23:14buy3720.171.351140.000001.35852
12322009.03.18 23:14delete3730.171.350140.000001.35752
12332009.03.18 23:55buy limit3740.231.347360.000001.35492
12342009.03.19 02:11buy3740.231.347360.000001.35492
12352009.03.19 02:11modify3720.171.351140.000001.35492
12362009.03.19 02:51buy limit3750.321.339980.000001.34736
12372009.03.19 02:53modify3750.321.343670.000001.35105
12382009.03.19 03:34buy3750.321.343670.000001.35105
12392009.03.19 03:34modify3720.171.351140.000001.35105
12402009.03.19 03:34modify3740.231.347360.000001.35105
12412009.03.19 04:14buy limit3760.441.339980.000001.34736
12422009.03.19 10:06t/p3720.171.351050.000001.35105-1.5837582.81
12432009.03.19 10:06t/p3740.231.351050.000001.3510584.8737667.68
12442009.03.19 10:06t/p3750.321.351050.000001.35105236.1637903.84
12452009.03.19 10:06delete3760.441.339980.000001.34736
12462009.03.19 10:06buy stop3770.171.354830.000001.36221
12472009.03.19 10:06buy limit3780.171.350140.000001.35752
12482009.03.19 10:07buy3780.171.350140.000001.35752
12492009.03.19 10:07delete3770.171.354830.000001.36221
12502009.03.19 10:48buy limit3790.231.346450.000001.35383
12512009.03.19 11:14buy3790.231.346450.000001.35383
12522009.03.19 11:14modify3780.171.350140.000001.35383
12532009.03.19 11:54buy limit3800.321.342760.000001.35014
12542009.03.19 13:41t/p3780.171.353830.000001.3538362.7337966.57
12552009.03.19 13:41t/p3790.231.353830.000001.35383169.7438136.31
12562009.03.19 13:41delete3800.321.342760.000001.35014
12572009.03.19 13:41buy stop3810.171.357620.000001.36518
12582009.03.19 13:42buy limit3820.171.352840.000001.36040
12592009.03.19 13:45buy3810.171.357620.000001.36518
12602009.03.19 13:45delete3820.171.352840.000001.36040
12612009.03.19 14:15t/p3810.171.365180.000001.36518128.5238264.83
12622009.03.19 14:15buy stop3830.171.366710.000001.37445
12632009.03.19 14:15buy limit3840.171.361840.000001.36958
12642009.03.19 14:17buy3830.171.366710.000001.37445
12652009.03.19 14:17delete3840.171.361840.000001.36958
12662009.03.19 14:57buy limit3850.231.358970.000001.36671
12672009.03.19 15:04modify3850.231.362840.000001.37058
12682009.03.19 16:08buy3850.231.362840.000001.37058
12692009.03.19 16:08modify3830.171.366710.000001.37058
12702009.03.19 16:34t/p3830.171.370580.000001.3705865.7938330.62
12712009.03.19 16:34t/p3850.231.370580.000001.37058178.0238508.64
12722009.03.19 16:34buy stop3860.171.374450.000001.38219
12732009.03.19 16:34buy limit3870.171.369580.000001.37732
12742009.03.19 16:35buy3870.171.369580.000001.37732
12752009.03.19 16:35delete3860.171.374450.000001.38219
12762009.03.19 17:15buy limit3880.231.365710.000001.37345
12772009.03.19 19:57buy3880.231.365710.000001.37345
12782009.03.19 19:57modify3870.171.369580.000001.37345
12792009.03.19 20:37buy limit3890.321.361840.000001.36958
12802009.03.20 03:59buy3890.321.361840.000001.36958
12812009.03.20 03:59modify3870.171.369580.000001.36958
12822009.03.20 04:00modify3880.231.365710.000001.36958
12832009.03.20 04:40buy limit3900.441.358060.000001.36562
12842009.03.20 09:39t/p3870.171.369580.000001.36958-0.0238508.63
12852009.03.20 09:39t/p3880.231.369580.000001.3695888.9938597.62
12862009.03.20 09:39t/p3890.321.369580.000001.36958247.6838845.30
12872009.03.20 09:39delete3900.441.358060.000001.36562
12882009.03.20 09:39buy stop3910.171.372740.000001.38030
12892009.03.20 09:39buy limit3920.171.367960.000001.37552
12902009.03.20 10:11buy3920.171.367960.000001.37552
12912009.03.20 10:11delete3910.171.372740.000001.38030
12922009.03.20 10:51buy limit3930.231.364180.000001.37174
12932009.03.20 12:16buy3930.231.364180.000001.37174
12942009.03.20 12:16modify3920.171.367960.000001.37174
12952009.03.20 12:56buy limit3940.321.352570.000001.36031
12962009.03.20 13:11modify3940.321.356440.000001.36418
12972009.03.20 13:22buy3940.321.356440.000001.36418
12982009.03.20 13:22modify3920.171.367960.000001.36418
12992009.03.20 13:22modify3930.231.364180.000001.36418
13002009.03.20 14:02buy limit3950.441.352570.000001.36031
13012009.03.20 16:14t/p3920.171.364180.000001.36418-64.2638781.04
13022009.03.20 16:14t/p3930.231.364180.000001.364180.0038781.04
13032009.03.20 16:14t/p3940.321.364180.000001.36418247.6839028.72
13042009.03.20 16:14delete3950.441.352570.000001.36031
13052009.03.20 16:14buy stop3960.171.366710.000001.37445
13062009.03.20 16:14buy limit3970.171.361840.000001.36958
13072009.03.20 16:35buy3970.171.361840.000001.36958
13082009.03.20 16:35delete3960.171.366710.000001.37445
13092009.03.20 17:15buy limit3980.231.350230.000001.35797
13102009.03.20 17:16modify3980.231.354100.000001.36184
13112009.03.20 17:23buy3980.231.354100.000001.36184
13122009.03.20 17:23modify3970.171.361840.000001.36184
13132009.03.20 18:03buy limit3990.321.350230.000001.35797
13142009.03.23 01:00t/p3970.171.361840.000001.36184-0.0239028.70
13152009.03.23 01:00t/p3980.231.361840.000001.36184178.0039206.70
13162009.03.23 01:00delete3990.321.350230.000001.35797
13172009.03.23 01:00buy stop4000.171.369590.000001.37697
13182009.03.23 01:00buy limit4010.171.364900.000001.37228
13192009.03.23 01:03buy4010.171.364900.000001.37228
13202009.03.23 01:03delete4000.171.369590.000001.37697
13212009.03.23 01:43buy limit4020.231.361210.000001.36859
13222009.03.23 09:28t/p4010.171.372280.000001.37228125.4639332.16
13232009.03.23 09:28delete4020.231.361210.000001.36859
13242009.03.23 09:28buy stop4030.181.373280.000001.38066
13252009.03.23 09:28buy limit4040.181.368590.000001.37597
13262009.03.23 09:31buy4030.181.373280.000001.38066
13272009.03.23 09:31delete4040.181.368590.000001.37597
13282009.03.23 10:11buy limit4050.251.365720.000001.37328
13292009.03.23 10:53buy4050.251.365720.000001.37328
13302009.03.23 10:53modify4030.181.373280.000001.37328
13312009.03.23 11:33buy limit4060.351.361940.000001.36950
13322009.03.23 14:02buy4060.351.361940.000001.36950
13332009.03.23 14:02modify4030.181.373280.000001.36950
13342009.03.23 14:02modify4050.251.365720.000001.36950
13352009.03.23 14:42buy limit4070.481.354380.000001.36194
13362009.03.23 14:53modify4070.481.358160.000001.36572
13372009.03.23 14:58buy4070.481.358160.000001.36572
13382009.03.23 14:58modify4030.181.373280.000001.36572
13392009.03.23 14:58modify4050.251.365720.000001.36572
13402009.03.23 14:58modify4060.351.361940.000001.36572
13412009.03.23 15:38buy limit4080.661.350600.000001.36581
13422009.03.23 15:53buy4080.661.350600.000001.36581
13432009.03.23 15:53modify4030.181.373280.000001.36581
13442009.03.23 15:53modify4050.251.365720.000001.36581
13452009.03.23 15:53modify4060.351.361940.000001.36581
13462009.03.23 15:53modify4070.481.358160.000001.36581
13472009.03.23 16:33buy limit4090.911.342860.000001.35834
13482009.03.24 02:37t/p4030.181.365810.000001.36581-134.4839197.68
13492009.03.24 02:37t/p4050.251.365810.000001.365812.2339199.91
13502009.03.24 02:37t/p4060.351.365810.000001.36581135.4239335.33
13512009.03.24 02:37t/p4070.481.365810.000001.36581367.1639702.49
13522009.03.24 02:37t/p4080.661.365810.000001.365811003.8040706.29
13532009.03.24 02:37delete4090.911.342860.000001.35834
13542009.03.24 02:37buy stop4100.181.368600.000001.37580
13552009.03.24 02:37buy limit4110.181.364000.000001.37120
13562009.03.24 06:53buy4110.181.364000.000001.37120
13572009.03.24 06:53delete4100.181.368600.000001.37580
13582009.03.24 07:33buy limit4120.251.360400.000001.36760
13592009.03.24 09:29buy4120.251.360400.000001.36760
13602009.03.24 09:29modify4110.181.364000.000001.36760
13612009.03.24 10:09buy limit4130.351.356710.000001.36409
13622009.03.24 12:02buy4130.351.356710.000001.36409
13632009.03.24 12:02modify4110.181.364000.000001.36409
13642009.03.24 12:02modify4120.251.360400.000001.36409
13652009.03.24 12:42buy limit4140.481.349330.000001.35671
13662009.03.24 13:02modify4140.481.353020.000001.36040
13672009.03.24 13:25buy4140.481.353020.000001.36040
13682009.03.24 13:25modify4110.181.364000.000001.36040
13692009.03.24 13:25modify4120.251.360400.000001.36040
13702009.03.24 13:25modify4130.351.356710.000001.36040
13712009.03.24 14:05buy limit4150.661.345640.000001.36049
13722009.03.24 21:32buy4150.661.345640.000001.36049
13732009.03.24 21:32modify4110.181.364000.000001.36049
13742009.03.24 21:32modify4120.251.360400.000001.36049
13752009.03.24 21:32modify4130.351.356710.000001.36049
13762009.03.24 21:32modify4140.481.353020.000001.36049
13772009.03.24 22:12buy limit4160.911.338080.000001.35320
13782009.03.25 16:00t/p4110.181.360490.000001.36049-63.2040643.09
13792009.03.25 16:00t/p4120.251.360490.000001.360492.2340645.32
13802009.03.25 16:00t/p4130.351.360490.000001.36049132.2740777.59
13812009.03.25 16:00t/p4140.481.360490.000001.36049358.5241136.10
13822009.03.25 16:00t/p4150.661.360490.000001.36049980.0442116.15
13832009.03.25 16:00delete4160.911.338080.000001.35320
13842009.03.25 16:00buy stop4170.191.361400.000001.36896
13852009.03.25 16:00buy limit4180.191.356620.000001.36418
13862009.03.25 16:00buy4170.191.361400.000001.36896
13872009.03.25 16:00delete4180.191.356620.000001.36418
13882009.03.25 16:40buy limit4190.261.353840.000001.36140
13892009.03.25 17:39buy4190.261.353840.000001.36140
13902009.03.25 17:39modify4170.191.361400.000001.36140
13912009.03.25 18:19buy limit4200.361.350060.000001.35762
13922009.03.25 20:13t/p4170.191.361400.000001.361400.0042116.15
13932009.03.25 20:13t/p4190.261.361400.000001.36140196.5642312.71
13942009.03.25 20:13delete4200.361.350060.000001.35762
13952009.03.25 20:13buy stop4210.191.365180.000001.37274
13962009.03.25 20:13buy limit4220.191.360400.000001.36796
13972009.03.25 20:14buy4220.191.360400.000001.36796
13982009.03.25 20:14delete4210.191.365180.000001.37274
13992009.03.25 20:54buy limit4230.261.352840.000001.36040
14002009.03.25 21:26modify4230.261.356620.000001.36418
14012009.03.26 02:05buy4230.261.356620.000001.36418
14022009.03.26 02:05modify4220.191.360400.000001.36418
14032009.03.26 02:45buy limit4240.361.353020.000001.36022
14042009.03.26 16:15buy4240.361.353020.000001.36022
14052009.03.26 16:15modify4220.191.360400.000001.36022
14062009.03.26 16:15modify4230.261.356620.000001.36022
14072009.03.26 16:55buy limit4250.501.349330.000001.35671
14082009.03.27 11:30buy4250.501.349330.000001.35671
14092009.03.27 11:30modify4220.191.360400.000001.35671
14102009.03.27 11:30modify4230.261.356620.000001.35671
14112009.03.27 11:30modify4240.361.353020.000001.35671
14122009.03.27 12:10buy limit4260.691.334210.000001.34933
14132009.03.27 13:52buy4260.691.334210.000001.34933
14142009.03.27 13:52modify4220.191.360400.000001.34933
14152009.03.27 13:52modify4230.261.356620.000001.34933
14162009.03.27 13:52modify4240.361.353020.000001.34933
14172009.03.27 13:52modify4250.501.349330.000001.34933
14182009.03.27 14:32buy limit4270.951.326470.000001.34195
14192009.03.27 16:10buy4270.951.326470.000001.34195
14202009.03.27 16:10modify4220.191.360400.000001.34195
14212009.03.27 16:10modify4230.261.356620.000001.34195
14222009.03.27 16:10modify4240.361.353020.000001.34195
14232009.03.27 16:10modify4250.501.349330.000001.34195
14242009.03.27 16:10modify4260.691.334210.000001.34195
14252009.03.27 16:50buy limit4281.311.318730.000001.33430
14262009.03.30 08:52buy4281.311.318730.000001.33430
14272009.03.30 08:52modify4220.191.360400.000001.33430
14282009.03.30 08:52modify4230.261.356620.000001.33430
14292009.03.30 08:52modify4240.361.353020.000001.33430
14302009.03.30 08:52modify4250.501.349330.000001.33430
14312009.03.30 08:52modify4260.691.334210.000001.33430
14322009.03.30 08:52modify4270.951.326470.000001.33430
14332009.03.30 09:32buy limit4291.811.310990.000001.32647
14342009.04.02 12:21t/p4220.191.334300.000001.33430-496.0741816.63
14352009.04.02 12:21t/p4230.261.334300.000001.33430-580.4841236.15
14362009.04.02 12:21t/p4240.361.334300.000001.33430-674.1540562.00
14372009.04.02 12:21t/p4250.501.334300.000001.33430-751.7739810.23
14382009.04.02 12:21t/p4260.691.334300.000001.334305.8439816.07
14392009.04.02 12:21t/p4270.951.334300.000001.33430743.3440559.41
14402009.04.02 12:21t/p4281.311.334300.000001.334302039.0842598.49
14412009.04.02 12:21delete4291.811.310990.000001.32647
14422009.04.02 12:21buy stop4300.191.335750.000001.34349
14432009.04.02 12:21buy limit4310.191.330880.000001.33862
14442009.04.02 12:30buy4300.191.335750.000001.34349
14452009.04.02 12:30delete4310.191.330880.000001.33862
14462009.04.02 13:10buy limit4320.261.331880.000001.33962
14472009.04.02 14:40t/p4300.191.343490.000001.34349147.0642745.55
14482009.04.02 14:40delete4320.261.331880.000001.33962
14492009.04.02 14:40buy stop4330.191.347000.000001.35492
14502009.04.02 14:40buy limit4340.191.342040.000001.34996
14512009.04.02 14:44buy4330.191.347000.000001.35492
14522009.04.02 14:44delete4340.191.342040.000001.34996
14532009.04.02 15:24buy limit4350.261.339080.000001.34700
14542009.04.02 15:54modify4350.261.343040.000001.35096
14552009.04.02 16:12buy4350.261.343040.000001.35096
14562009.04.02 16:12modify4330.191.347000.000001.35096
14572009.04.02 16:52buy limit4360.361.339080.000001.34700
14582009.04.02 18:30t/p4330.191.350960.000001.3509675.2442820.79
14592009.04.02 18:30t/p4350.261.350960.000001.35096205.9243026.71
14602009.04.02 18:30delete4360.361.339080.000001.34700
14612009.04.02 18:30buy stop4370.191.354920.000001.36284
14622009.04.02 18:30buy limit4380.191.349960.000001.35788
14632009.04.02 18:31buy4380.191.349960.000001.35788
14642009.04.02 18:31delete4370.191.354920.000001.36284
14652009.04.02 19:11buy limit4390.261.346000.000001.35392
14662009.04.02 20:03buy4390.261.346000.000001.35392
14672009.04.02 20:03modify4380.191.349960.000001.35392
14682009.04.02 20:43buy limit4400.361.342040.000001.34996
14692009.04.03 04:20buy4400.361.342040.000001.34996
14702009.04.03 04:20modify4380.191.349960.000001.34996
14712009.04.03 04:20modify4390.261.346000.000001.34996
14722009.04.03 05:00buy limit4410.501.338170.000001.34591
14732009.04.03 14:54buy4410.501.338170.000001.34591
14742009.04.03 14:54modify4380.191.349960.000001.34591
14752009.04.03 14:54modify4390.261.346000.000001.34591
14762009.04.03 14:54modify4400.361.342040.000001.34591
14772009.04.03 15:34buy limit4420.691.330250.000001.34609
14782009.04.03 20:28t/p4380.191.345910.000001.34591-76.9742949.74
14792009.04.03 20:28t/p4390.261.345910.000001.34591-2.3642947.38
14802009.04.03 20:28t/p4400.361.345910.000001.34591139.3243086.70
14812009.04.03 20:28t/p4410.501.345910.000001.34591387.0043473.70
14822009.04.03 20:28delete4420.691.330250.000001.34609
14832009.04.03 20:28buy stop4430.191.347000.000001.35492
14842009.04.03 20:28buy limit4440.191.342040.000001.34996
14852009.04.03 20:28buy4430.191.347000.000001.35492
14862009.04.03 20:28delete4440.191.342040.000001.34996
14872009.04.03 21:08buy limit4450.261.343040.000001.35096
14882009.04.06 00:31t/p4430.191.354920.000001.35492150.4643624.16
14892009.04.06 00:31delete4450.261.343040.000001.35096
14902009.04.06 00:31buy stop4460.191.357620.000001.36518
14912009.04.06 00:31buy limit4470.191.352840.000001.36040
14922009.04.06 01:00buy4470.191.352840.000001.36040
14932009.04.06 01:00delete4460.191.357620.000001.36518
14942009.04.06 01:41buy limit4480.261.349060.000001.35662
14952009.04.06 14:06buy4480.261.349060.000001.35662
14962009.04.06 14:06modify4470.191.352840.000001.35662
14972009.04.06 14:46buy limit4490.361.345190.000001.35293
14982009.04.06 15:25buy4490.361.345190.000001.35293
14992009.04.06 15:25modify4470.191.352840.000001.35293
15002009.04.06 15:25modify4480.261.349060.000001.35293
15012009.04.06 16:05buy limit4500.501.341320.000001.34906
15022009.04.06 16:36buy4500.501.341320.000001.34906
15032009.04.06 16:36modify4470.191.352840.000001.34906
15042009.04.06 16:36modify4480.261.349060.000001.34906
15052009.04.06 16:36modify4490.361.345190.000001.34906
15062009.04.06 17:16buy limit4510.691.325480.000001.34132
15072009.04.06 17:20modify4510.691.333400.000001.34924
15082009.04.07 01:35buy4510.691.333400.000001.34924
15092009.04.07 01:35modify4470.191.352840.000001.34924
15102009.04.07 01:35modify4480.261.349060.000001.34924
15112009.04.07 01:35modify4490.361.345190.000001.34924
15122009.04.07 01:35modify4500.501.341320.000001.34924
15132009.04.07 02:15buy limit4520.951.325660.000001.34123
15142009.04.07 12:06buy4520.951.325660.000001.34123
15152009.04.07 12:06modify4470.191.352840.000001.34123
15162009.04.07 12:06modify4480.261.349060.000001.34123
15172009.04.07 12:06modify4490.361.345190.000001.34123
15182009.04.07 12:06modify4500.501.341320.000001.34123
15192009.04.07 12:06modify4510.691.333400.000001.34123
15202009.04.07 12:46buy limit4531.311.317740.000001.33358
15212009.04.08 06:50buy4531.311.317740.000001.33358
15222009.04.08 06:50modify4470.191.352840.000001.33358
15232009.04.08 06:50modify4480.261.349060.000001.33358
15242009.04.08 06:50modify4490.361.345190.000001.33358
15252009.04.08 06:50modify4500.501.341320.000001.33358
15262009.04.08 06:50modify4510.691.333400.000001.33358
15272009.04.08 06:50modify4520.951.325660.000001.33358
15282009.04.08 07:30buy limit4541.811.310000.000001.32548
15292009.04.10 01:25buy4541.811.310000.000001.32548
15302009.04.10 01:25modify4470.191.352840.000001.32548
15312009.04.10 01:25modify4480.261.349060.000001.32548
15322009.04.10 01:25modify4490.361.345190.000001.32548
15332009.04.10 01:26modify4500.501.341320.000001.32548
15342009.04.10 01:26modify4510.691.333400.000001.32548
15352009.04.10 01:26modify4520.951.325660.000001.32548
15362009.04.10 01:26modify4531.311.317740.000001.32548
15372009.04.10 02:05buy limit4552.501.294880.000001.32512
15382009.04.13 14:29t/p4470.191.325480.000001.32548-519.9643104.20
15392009.04.13 14:29t/p4480.261.325480.000001.32548-613.2442490.96
15402009.04.13 14:29t/p4490.361.325480.000001.32548-709.7941781.17
15412009.04.13 14:29t/p4500.501.325480.000001.32548-792.3240988.86
15422009.04.13 14:29t/p4510.691.325480.000001.32548-546.8540442.00
15432009.04.13 14:29t/p4520.951.325480.000001.32548-17.6140424.39
15442009.04.13 14:29t/p4531.311.325480.000001.325481013.3541437.74
15452009.04.13 14:29t/p4541.811.325480.000001.325482801.7244239.46
15462009.04.13 14:29delete4552.501.294880.000001.32512
15472009.04.13 14:29buy stop4560.201.327380.000001.33494
15482009.04.13 14:29buy limit4570.201.322600.000001.33016
15492009.04.13 14:30buy4560.201.327380.000001.33494
15502009.04.13 14:30delete4570.201.322600.000001.33016
15512009.04.13 15:10buy limit4580.281.323510.000001.33125
15522009.04.13 17:36t/p4560.201.334940.000001.33494151.2044390.66
15532009.04.13 17:36delete4580.281.323510.000001.33125
15542009.04.13 17:36buy stop4590.201.335750.000001.34349
15552009.04.13 17:36buy limit4600.201.330880.000001.33862
15562009.04.13 17:36buy4590.201.335750.000001.34349
15572009.04.13 17:36delete4600.201.330880.000001.33862
15582009.04.13 18:16buy limit4610.281.331880.000001.33962
15592009.04.14 02:56buy4610.281.331880.000001.33962
15602009.04.14 02:56modify4590.201.335750.000001.33962
15612009.04.14 03:36buy limit4620.391.328100.000001.33566
15622009.04.14 09:09buy4620.391.328100.000001.33566
15632009.04.14 09:09modify4590.201.335750.000001.33566
15642009.04.14 09:09modify4610.281.331880.000001.33566
15652009.04.14 09:49buy limit4630.541.324320.000001.33188
15662009.04.14 14:32buy4630.541.324320.000001.33188
15672009.04.14 14:32modify4590.201.335750.000001.33188
15682009.04.14 14:32modify4610.281.331880.000001.33188
15692009.04.14 14:32modify4620.391.328100.000001.33188
15702009.04.14 15:12buy limit4640.751.316580.000001.33206
15712009.04.15 14:33buy4640.751.316580.000001.33206
15722009.04.15 14:33modify4590.201.335750.000001.33206
15732009.04.15 14:33modify4610.281.331880.000001.33206
15742009.04.15 14:33modify4620.391.328100.000001.33206
15752009.04.15 14:33modify4630.541.324320.000001.33206
15762009.04.15 15:13buy limit4651.041.308840.000001.32441
15772009.04.17 06:19buy4651.041.308840.000001.32441
15782009.04.17 06:19modify4590.201.335750.000001.32441
15792009.04.17 06:19modify4610.281.331880.000001.32441
15802009.04.17 06:19modify4620.391.328100.000001.32441
15812009.04.17 06:19modify4630.541.324320.000001.32441
15822009.04.17 06:19modify4640.751.316580.000001.32441
15832009.04.17 06:59buy limit4661.441.302180.000001.31559
15842009.04.17 21:46buy4661.441.302180.000001.31559
15852009.04.17 21:46modify4590.201.335750.000001.31559
15862009.04.17 21:46modify4610.281.331880.000001.31559
15872009.04.17 21:46modify4620.391.328100.000001.31559
15882009.04.17 21:46modify4630.541.324320.000001.31559
15892009.04.17 21:46modify4640.751.316580.000001.31559
15902009.04.17 21:46modify4651.041.308840.000001.31559
15912009.04.17 22:26buy limit4671.991.295340.000001.30902
15922009.04.20 11:33buy4671.991.295340.000001.30902
15932009.04.20 11:33modify4590.201.335750.000001.30902
15942009.04.20 11:33modify4610.281.331880.000001.30902
15952009.04.20 11:33modify4620.391.328100.000001.30902
15962009.04.20 11:33modify4630.541.324320.000001.30902
15972009.04.20 11:33modify4640.751.316580.000001.30902
15982009.04.20 11:33modify4651.041.308840.000001.30902
15992009.04.20 11:33modify4661.441.302180.000001.30902
16002009.04.20 12:13buy limit4682.751.282020.000001.30875
16012009.04.23 19:27t/p4590.201.309020.000001.30902-534.8243855.84
16022009.04.23 19:27t/p4610.281.309020.000001.30902-640.3643215.48
16032009.04.23 19:27t/p4620.391.309020.000001.30902-744.5142470.98
16042009.04.23 19:27t/p4630.541.309020.000001.30902-826.7341644.24
16052009.04.23 19:27t/p4640.751.309020.000001.30902-567.6741076.57
16062009.04.23 19:27t/p4651.041.309020.000001.3090218.1641094.73
16072009.04.23 19:27t/p4661.441.309020.000001.30902984.1842078.91
16082009.04.23 19:27t/p4671.991.309020.000001.309022721.4244800.33
16092009.04.23 19:27delete4682.751.282020.000001.30875
16102009.04.23 19:27buy stop4690.201.310280.000001.31640
16112009.04.23 19:27buy limit4700.201.306220.000001.31234
16122009.04.23 19:37buy4690.201.310280.000001.31640
16132009.04.23 19:37delete4700.201.306220.000001.31234
16142009.04.23 20:17buy limit4710.281.307220.000001.31334
16152009.04.24 07:16t/p4690.201.316400.000001.31640122.3844922.72
16162009.04.24 07:16delete4710.281.307220.000001.31334
16172009.04.24 07:16buy stop4720.201.319460.000001.32558
16182009.04.24 07:16buy limit4730.201.315400.000001.32152
16192009.04.24 09:10buy4720.201.319460.000001.32558
16202009.04.24 09:10delete4730.201.315400.000001.32152
16212009.04.24 09:50buy limit4740.281.316400.000001.32252
16222009.04.24 10:22t/p4720.201.325580.000001.32558122.4045045.12
16232009.04.24 10:22delete4740.281.316400.000001.32252
16242009.04.24 10:22buy stop4750.201.326750.000001.33305
16252009.04.24 10:22buy limit4760.201.322600.000001.32890
16262009.04.24 10:29buy4750.201.326750.000001.33305
16272009.04.24 10:29delete4760.201.322600.000001.32890
16282009.04.24 11:09buy limit4770.281.320450.000001.32675
16292009.04.24 12:38modify4770.281.323600.000001.32990
16302009.04.24 13:32buy4770.281.323600.000001.32990
16312009.04.24 13:32modify4750.201.326750.000001.32990
16322009.04.24 14:12buy limit4780.391.320450.000001.32675
16332009.04.24 18:42t/p4750.201.329900.000001.3299063.0045108.12
16342009.04.24 18:42t/p4770.281.329900.000001.32990176.4045284.52
16352009.04.24 18:42delete4780.391.320450.000001.32675
16362009.04.24 18:42buy stop4790.201.333050.000001.33935
16372009.04.24 18:42buy limit4800.201.328900.000001.33520
16382009.04.24 18:46buy4800.201.328900.000001.33520
16392009.04.24 18:46delete4790.201.333050.000001.33935
16402009.04.24 19:26buy limit4810.281.322600.000001.32890
16412009.04.24 20:29modify4810.281.325750.000001.33205
16422009.04.24 20:48buy4810.281.325750.000001.33205
16432009.04.24 20:48modify4800.201.328900.000001.33205
16442009.04.24 21:28buy limit4820.391.322600.000001.32890
16452009.04.27 00:50buy4820.391.322600.000001.32890
16462009.04.27 00:50modify4800.201.328900.000001.32890
16472009.04.27 00:50modify4810.281.325750.000001.32890
16482009.04.27 01:30buy limit4830.541.319720.000001.32548
16492009.04.27 02:14buy4830.541.319720.000001.32548
16502009.04.27 02:14modify4800.201.328900.000001.32548
16512009.04.27 02:14modify4810.281.325750.000001.32548
16522009.04.27 02:14modify4820.391.322600.000001.32548
16532009.04.27 02:54buy limit4840.751.313780.000001.32566
16542009.04.27 08:17buy4840.751.313780.000001.32566
16552009.04.27 08:17modify4800.201.328900.000001.32566
16562009.04.27 08:17modify4810.281.325750.000001.32566
16572009.04.27 08:17modify4820.391.322600.000001.32566
16582009.04.27 08:17modify4830.541.319720.000001.32566
16592009.04.27 08:57buy limit4851.041.307840.000001.31981
16602009.04.27 19:07buy4851.041.307840.000001.31981
16612009.04.27 19:07modify4800.201.328900.000001.31981
16622009.04.27 19:07modify4810.281.325750.000001.31981
16632009.04.27 19:07modify4820.391.322600.000001.31981
16642009.04.27 19:07modify4830.541.319720.000001.31981
16652009.04.27 19:07modify4840.751.313780.000001.31981
16662009.04.27 19:47buy limit4861.441.295600.000001.30793
16672009.04.28 15:01modify4861.441.301900.000001.31387
16682009.04.29 07:25t/p4800.201.319810.000001.31981-181.8545102.66
16692009.04.29 07:25t/p4810.281.319810.000001.31981-166.4044936.27
16702009.04.29 07:25t/p4820.391.319810.000001.31981-108.8844827.39
16712009.04.29 07:25t/p4830.541.319810.000001.319814.7644832.15
16722009.04.29 07:25t/p4840.751.319810.000001.31981452.1245284.26
16732009.04.29 07:25t/p4851.041.319810.000001.319811244.6946528.96
16742009.04.29 07:25delete4861.441.301900.000001.31387
16752009.04.29 07:25buy stop4870.211.322520.000001.32864
16762009.04.29 07:25buy limit4880.211.318460.000001.32458
16772009.04.29 08:52buy4880.211.318460.000001.32458
16782009.04.29 08:52delete4870.211.322520.000001.32864
16792009.04.29 09:32buy limit4890.291.315400.000001.32152
16802009.04.29 12:35t/p4880.211.324580.000001.32458128.5246657.48
16812009.04.29 12:35delete4890.291.315400.000001.32152
16822009.04.29 12:35buy stop4900.211.325580.000001.33170
16832009.04.29 12:35buy limit4910.211.321520.000001.32764
16842009.04.29 12:51buy4900.211.325580.000001.33170
16852009.04.29 12:51delete4910.211.321520.000001.32764
16862009.04.29 13:31buy limit4920.291.322520.000001.32864
16872009.04.29 15:15buy4920.291.322520.000001.32864
16882009.04.29 15:15modify4900.211.325580.000001.32864
16892009.04.29 15:55buy limit4930.401.319460.000001.32558
16902009.04.29 17:21t/p4900.211.328640.000001.3286464.2646721.74
16912009.04.29 17:21t/p4920.291.328640.000001.32864177.4846899.22
16922009.04.29 17:21delete4930.401.319460.000001.32558
16932009.04.29 17:21buy stop4940.211.329900.000001.33620
16942009.04.29 17:21buy limit4950.211.325750.000001.33205
16952009.04.29 17:22buy4940.211.329900.000001.33620
16962009.04.29 17:22delete4950.211.325750.000001.33205
16972009.04.29 18:02buy limit4960.291.326750.000001.33305
16982009.04.29 20:21buy4960.291.326750.000001.33305
16992009.04.29 20:21modify4940.211.329900.000001.33305
17002009.04.29 21:01buy limit4970.401.323600.000001.32990
17012009.04.29 21:47buy4970.401.323600.000001.32990
17022009.04.29 21:47modify4940.211.329900.000001.32990
17032009.04.29 21:47modify4960.291.326750.000001.32990
17042009.04.29 22:27buy limit4980.551.320450.000001.32675
17052009.04.30 02:13t/p4940.211.329900.000001.32990-0.0646899.16
17062009.04.30 02:13t/p4960.291.329900.000001.3299091.2746990.43
17072009.04.30 02:13t/p4970.401.329900.000001.32990251.8947242.32
17082009.04.30 02:13delete4980.551.320450.000001.32675
17092009.04.30 02:13buy stop4990.211.331700.000001.33782
17102009.04.30 02:13buy limit5000.211.327640.000001.33376
17112009.04.30 02:41buy4990.211.331700.000001.33782
17122009.04.30 02:41delete5000.211.327640.000001.33376
17132009.04.30 03:21buy limit5010.291.325400.000001.33170
17142009.04.30 03:33modify5010.291.328550.000001.33485
17152009.04.30 06:04buy5010.291.328550.000001.33485
17162009.04.30 06:04modify4990.211.331700.000001.33485
17172009.04.30 06:44buy limit5020.401.325400.000001.33170
17182009.04.30 08:43t/p4990.211.334850.000001.3348566.1547308.47
17192009.04.30 08:43t/p5010.291.334850.000001.33485182.7047491.17
17202009.04.30 08:43delete5020.401.325400.000001.33170
17212009.04.30 08:43buy stop5030.211.336200.000001.34250
17222009.04.30 08:43buy limit5040.211.332050.000001.33835
17232009.04.30 08:44buy5030.211.336200.000001.34250
17242009.04.30 08:44delete5040.211.332050.000001.33835
17252009.04.30 09:24buy limit5050.291.333050.000001.33935
17262009.04.30 11:00buy5050.291.333050.000001.33935
17272009.04.30 11:00modify5030.211.336200.000001.33935
17282009.04.30 11:40buy limit5060.401.326750.000001.33305
17292009.04.30 12:10modify5060.401.329900.000001.33620
17302009.04.30 12:49buy5060.401.329900.000001.33620
17312009.04.30 12:49modify5030.211.336200.000001.33620
17322009.04.30 12:49modify5050.291.333050.000001.33620
17332009.04.30 13:29buy limit5070.551.323600.000001.32990
17342009.04.30 13:30modify5070.551.326750.000001.33305
17352009.04.30 13:47buy5070.551.326750.000001.33305
17362009.04.30 13:47modify5030.211.336200.000001.33305
17372009.04.30 13:47modify5050.291.333050.000001.33305
17382009.04.30 13:47modify5060.401.329900.000001.33305
17392009.04.30 14:27buy limit5080.761.320450.000001.33314
17402009.04.30 15:15buy5080.761.320450.000001.33314
17412009.04.30 15:15modify5030.211.336200.000001.33314
17422009.04.30 15:15modify5050.291.333050.000001.33314
17432009.04.30 15:15modify5060.401.329900.000001.33314
17442009.04.30 15:15modify5070.551.326750.000001.33314
17452009.04.30 15:55buy limit5091.051.313970.000001.32693
17462009.05.04 03:40t/p5030.211.333140.000001.33314-64.3047426.88
17472009.05.04 03:40t/p5050.291.333140.000001.333142.5647429.43
17482009.05.04 03:40t/p5060.401.333140.000001.33314129.5347558.96
17492009.05.04 03:40t/p5070.551.333140.000001.33314351.3547910.31
17502009.05.04 03:40t/p5080.761.333140.000001.33314964.3048874.62
17512009.05.04 03:40delete5091.051.313970.000001.32693
17522009.05.04 03:40buy stop5100.221.334760.000001.34088
17532009.05.04 03:40buy limit5110.221.330700.000001.33682
17542009.05.04 08:00buy5110.221.330700.000001.33682
17552009.05.04 08:00delete5100.221.334760.000001.34088
17562009.05.04 08:40buy limit5120.301.327640.000001.33376
17572009.05.04 10:29buy5120.301.327640.000001.33376
17582009.05.04 10:29modify5110.221.330700.000001.33376
17592009.05.04 11:09buy limit5130.411.324580.000001.33070
17602009.05.04 12:59buy5130.411.324580.000001.33070
17612009.05.04 12:59modify5110.221.330700.000001.33070
17622009.05.04 12:59modify5120.301.327640.000001.33070
17632009.05.04 13:39buy limit5140.571.321520.000001.32764
17642009.05.04 14:08buy5140.571.321520.000001.32764
17652009.05.04 14:08modify5110.221.330700.000001.32764
17662009.05.04 14:08modify5120.301.327640.000001.32764
17672009.05.04 14:08modify5130.411.324580.000001.32764
17682009.05.04 14:48buy limit5150.791.315400.000001.32773
17692009.05.04 15:39t/p5110.221.327640.000001.32764-67.3248807.30
17702009.05.04 15:39t/p5120.301.327640.000001.327640.0048807.30
17712009.05.04 15:39t/p5130.411.327640.000001.32764125.4648932.76
17722009.05.04 15:39t/p5140.571.327640.000001.32764348.8449281.60
17732009.05.04 15:39delete5150.791.315400.000001.32773
17742009.05.04 15:39buy stop5160.221.328640.000001.33476
17752009.05.04 15:39buy limit5170.221.324580.000001.33070
17762009.05.04 15:45buy5160.221.328640.000001.33476
17772009.05.04 15:45delete5170.221.324580.000001.33070
17782009.05.04 16:25buy limit5180.301.325580.000001.33170
17792009.05.04 17:01t/p5160.221.334760.000001.33476134.6449416.24
17802009.05.04 17:01delete5180.301.325580.000001.33170
17812009.05.04 17:01buy stop5190.221.337820.000001.34394
17822009.05.04 17:01buy limit5200.221.333760.000001.33988
17832009.05.04 17:46buy5190.221.337820.000001.34394
17842009.05.04 17:46delete5200.221.333760.000001.33988
17852009.05.04 18:26buy limit5210.301.334670.000001.34097
17862009.05.05 08:48buy5210.301.334670.000001.34097
17872009.05.05 08:48modify5190.221.337820.000001.34097
17882009.05.05 09:28buy limit5220.411.331610.000001.33773
17892009.05.05 14:41t/p5190.221.340970.000001.3409769.2849485.52
17902009.05.05 14:41t/p5210.301.340970.000001.34097189.0049674.52
17912009.05.05 14:41delete5220.411.331610.000001.33773
17922009.05.05 14:41buy stop5230.221.343940.000001.35006
17932009.05.05 14:41buy limit5240.221.339880.000001.34600
17942009.05.05 15:47buy5240.221.339880.000001.34600
17952009.05.05 15:47delete5230.221.343940.000001.35006
17962009.05.05 16:27buy limit5250.301.333760.000001.33988
17972009.05.05 16:50buy5250.301.333760.000001.33988
17982009.05.05 16:50modify5240.221.339880.000001.33988
17992009.05.05 17:30buy limit5260.411.330700.000001.33682
18002009.05.05 20:27buy5260.411.330700.000001.33682
18012009.05.05 20:27modify5240.221.339880.000001.33682
18022009.05.05 20:27modify5250.301.333760.000001.33682
18032009.05.05 21:07buy limit5270.571.327640.000001.33376
18042009.05.06 03:34buy5270.571.327640.000001.33376
18052009.05.06 03:34modify5240.221.339880.000001.33376
18062009.05.06 03:34modify5250.301.333760.000001.33376
18072009.05.06 03:34modify5260.411.330700.000001.33376
18082009.05.06 04:14buy limit5280.791.321700.000001.33367
18092009.05.06 14:15t/p5240.221.333760.000001.33376-134.6649539.86
18102009.05.06 14:15t/p5250.301.333760.000001.33376-0.0349539.83
18112009.05.06 14:15t/p5260.411.333760.000001.33376125.4249665.25
18122009.05.06 14:15t/p5270.571.333760.000001.33376348.8450014.09
18132009.05.06 14:15delete5280.791.321700.000001.33367
18142009.05.06 14:15buy stop5290.221.337100.000001.34304
18152009.05.06 14:15buy limit5300.221.333130.000001.33907
18162009.05.06 14:45buy5290.221.337100.000001.34304
18172009.05.06 14:45delete5300.221.333130.000001.33907
18182009.05.06 15:25buy limit5310.301.330980.000001.33710
18192009.05.06 15:26modify5310.301.334040.000001.34016
18202009.05.06 15:36buy5310.301.334040.000001.34016
18212009.05.06 15:36modify5290.221.337100.000001.34016
18222009.05.06 16:16buy limit5320.411.324860.000001.33098
18232009.05.06 16:16modify5320.411.327920.000001.33404
18242009.05.06 16:23buy5320.411.327920.000001.33404
18252009.05.06 16:23modify5290.221.337100.000001.33404
18262009.05.06 16:23modify5310.301.334040.000001.33404
18272009.05.06 17:03buy limit5330.571.324860.000001.33098
18282009.05.06 20:39t/p5290.221.334040.000001.33404-67.3249946.77
18292009.05.06 20:39t/p5310.301.334040.000001.334040.0049946.77
18302009.05.06 20:39t/p5320.411.334040.000001.33404250.9250197.69
18312009.05.06 20:39delete5330.571.324860.000001.33098
18322009.05.06 20:39buy stop5340.221.334760.000001.34088
18332009.05.06 20:39buy limit5350.221.333760.000001.33988
18342009.05.06 20:40buy5350.221.333760.000001.33988
18352009.05.06 20:40delete5340.221.334760.000001.34088
18362009.05.06 21:20buy limit5360.301.330700.000001.33682
18372009.05.06 23:36buy5360.301.330700.000001.33682
18382009.05.06 23:36modify5350.221.333760.000001.33682
18392009.05.07 00:16buy limit5370.411.327820.000001.33358
18402009.05.07 03:19buy5370.411.327820.000001.33358
18412009.05.07 03:19modify5350.221.333760.000001.33358
18422009.05.07 03:19modify5360.301.330700.000001.33358
18432009.05.07 03:59buy limit5380.571.324850.000001.33079
18442009.05.07 12:06t/p5350.221.333580.000001.33358-4.0250193.67
18452009.05.07 12:06t/p5360.301.333580.000001.3335886.3250279.99
18462009.05.07 12:06t/p5370.411.333580.000001.33358236.1650516.15
18472009.05.07 12:06delete5380.571.324850.000001.33079
18482009.05.07 12:06buy stop5390.231.337100.000001.34304
18492009.05.07 12:06buy limit5400.231.333130.000001.33907
18502009.05.07 12:12buy5400.231.333130.000001.33907
18512009.05.07 12:12delete5390.231.337100.000001.34304
18522009.05.07 12:52buy limit5410.321.330160.000001.33610
18532009.05.07 13:39buy5410.321.330160.000001.33610
18542009.05.07 13:39modify5400.231.333130.000001.33610
18552009.05.07 13:53t/p5400.231.336100.000001.3361068.3150584.46
18562009.05.07 13:53t/p5410.321.336100.000001.33610190.0850774.54
18572009.05.07 13:53buy stop5420.231.337100.000001.34304
18582009.05.07 13:53buy limit5430.231.333130.000001.33907
18592009.05.07 14:01buy5420.231.337100.000001.34304
18602009.05.07 14:01delete5430.231.333130.000001.33907
18612009.05.07 14:41buy limit5440.321.331160.000001.33710
18622009.05.07 14:50modify5440.321.334130.000001.34007
18632009.05.07 15:07t/p5420.231.343040.000001.34304136.6250911.16
18642009.05.07 15:07delete5440.321.334130.000001.34007
18652009.05.07 15:07buy stop5450.231.343940.000001.35006
18662009.05.07 15:07buy limit5460.231.339880.000001.34600
18672009.05.07 15:32buy5450.231.343940.000001.35006
18682009.05.07 15:32delete5460.231.339880.000001.34600
18692009.05.07 16:12buy limit5470.321.337820.000001.34394
18702009.05.07 16:51modify5470.321.340880.000001.34700
18712009.05.07 17:02buy5470.321.340880.000001.34700
18722009.05.07 17:02modify5450.231.343940.000001.34700
18732009.05.07 17:42buy limit5480.441.337820.000001.34394
18742009.05.07 19:44buy5480.441.337820.000001.34394
18752009.05.07 19:44modify5450.231.343940.000001.34394
18762009.05.07 19:44modify5470.321.340880.000001.34394
18772009.05.07 20:24buy limit5490.611.331700.000001.33782
18782009.05.07 20:27modify5490.611.334760.000001.34088
18792009.05.08 04:05buy5490.611.334760.000001.34088
18802009.05.08 04:05modify5450.231.343940.000001.34088
18812009.05.08 04:05modify5470.321.340880.000001.34088
18822009.05.08 04:05modify5480.441.337820.000001.34088
18832009.05.08 04:45buy limit5500.841.328820.000001.34070
18842009.05.08 07:47t/p5450.231.340880.000001.34088-70.4050840.76
18852009.05.08 07:47t/p5470.321.340880.000001.34088-0.0350840.73
18862009.05.08 07:47t/p5480.441.340880.000001.34088134.6050975.33
18872009.05.08 07:47t/p5490.611.340880.000001.34088373.3251348.65
18882009.05.08 07:47delete5500.841.328820.000001.34070
18892009.05.08 07:47buy stop5510.231.343040.000001.34898
18902009.05.08 07:47buy limit5520.231.339070.000001.34501
18912009.05.08 08:46buy5510.231.343040.000001.34898
18922009.05.08 08:46delete5520.231.339070.000001.34501
18932009.05.08 09:26buy limit5530.321.337100.000001.34304
18942009.05.08 09:40modify5530.321.340070.000001.34601
18952009.05.08 09:58buy5530.321.340070.000001.34601
18962009.05.08 09:58modify5510.231.343040.000001.34601
18972009.05.08 10:38buy limit5540.441.337100.000001.34304
18982009.05.08 14:33t/p5510.231.346010.000001.3460168.3151416.96
18992009.05.08 14:33t/p5530.321.346010.000001.34601190.0851607.04
19002009.05.08 14:33delete5540.441.337100.000001.34304
19012009.05.08 14:33buy stop5550.231.348980.000001.35492
19022009.05.08 14:33buy limit5560.231.345010.000001.35095
19032009.05.08 14:35buy5550.231.348980.000001.35492
19042009.05.08 14:35delete5560.231.345010.000001.35095
19052009.05.08 15:15buy limit5570.321.345920.000001.35204
19062009.05.08 16:26buy5570.321.345920.000001.35204
19072009.05.08 16:26modify5550.231.348980.000001.35204
19082009.05.08 17:06buy limit5580.441.342860.000001.34898
19092009.05.08 18:12t/p5550.231.352040.000001.3520470.3851677.42
19102009.05.08 18:12t/p5570.321.352040.000001.35204195.8451873.26
19112009.05.08 18:12delete5580.441.342860.000001.34898
19122009.05.08 18:12buy stop5590.231.353120.000001.35924
19132009.05.08 18:12buy limit5600.231.349060.000001.35518
19142009.05.08 18:21buy5590.231.353120.000001.35924
19152009.05.08 18:21delete5600.231.349060.000001.35518
19162009.05.08 19:01buy limit5610.321.350060.000001.35618
19172009.05.08 19:53t/p5590.231.359240.000001.35924140.7652014.02
19182009.05.08 19:53delete5610.321.350060.000001.35618
19192009.05.08 19:53buy stop5620.231.361400.000001.36770
19202009.05.08 19:53buy limit5630.231.357250.000001.36355
19212009.05.08 20:39buy5620.231.361400.000001.36770
19222009.05.08 20:39delete5630.231.357250.000001.36355
19232009.05.08 21:19buy limit5640.321.358250.000001.36455
19242009.05.11 11:39buy5640.321.358250.000001.36455
19252009.05.11 11:39modify5620.231.361400.000001.36455
19262009.05.11 12:19buy limit5650.441.355100.000001.36140
19272009.05.12 09:43t/p5620.231.364550.000001.3645572.4152086.43
19282009.05.12 09:43t/p5640.321.364550.000001.36455201.5752288.00
19292009.05.12 09:43delete5650.441.355100.000001.36140
19302009.05.12 09:43buy stop5660.231.365360.000001.37148
19312009.05.12 09:43buy limit5670.231.361300.000001.36742
19322009.05.12 10:00buy5660.231.365360.000001.37148
19332009.05.12 10:00delete5670.231.361300.000001.36742
19342009.05.12 10:40buy limit5680.321.362300.000001.36842
19352009.05.12 17:22buy5680.321.362300.000001.36842
19362009.05.12 17:22modify5660.231.365360.000001.36842
19372009.05.12 18:02buy limit5690.441.359240.000001.36536
19382009.05.12 18:31buy5690.441.359240.000001.36536
19392009.05.12 18:31modify5660.231.365360.000001.36536
19402009.05.12 18:31modify5680.321.362300.000001.36536
19412009.05.12 19:11buy limit5700.611.356180.000001.36230
19422009.05.13 01:13t/p5660.231.365360.000001.36536-0.0252287.98
19432009.05.13 01:13t/p5680.321.365360.000001.3653697.8952385.87
19442009.05.13 01:13t/p5690.441.365360.000001.36536269.2452655.11
19452009.05.13 01:13delete5700.611.356180.000001.36230
19462009.05.13 01:13buy stop5710.231.366800.000001.37274
19472009.05.13 01:13buy limit5720.231.362830.000001.36877
19482009.05.13 01:17buy5710.231.366800.000001.37274
19492009.05.13 01:17delete5720.231.362830.000001.36877
19502009.05.13 01:57buy limit5730.321.363830.000001.36977
19512009.05.13 12:30buy5730.321.363830.000001.36977
19522009.05.13 12:30modify5710.231.366800.000001.36977
19532009.05.13 13:10buy limit5740.441.360770.000001.36689
19542009.05.13 14:03buy5740.441.360770.000001.36689
19552009.05.13 14:03modify5710.231.366800.000001.36689
19562009.05.13 14:03modify5730.321.363830.000001.36689
19572009.05.13 14:43buy limit5750.611.357710.000001.36383
19582009.05.13 15:40buy5750.611.357710.000001.36383
19592009.05.13 15:40modify5710.231.366800.000001.36383
19602009.05.13 15:40modify5730.321.363830.000001.36383
19612009.05.13 15:40modify5740.441.360770.000001.36383
19622009.05.13 16:20buy limit5760.841.351590.000001.36392
19632009.05.13 18:12t/p5710.231.363830.000001.36383-68.3152586.80
19642009.05.13 18:12t/p5730.321.363830.000001.363830.0052586.80
19652009.05.13 18:12t/p5740.441.363830.000001.36383134.6452721.44
19662009.05.13 18:12t/p5750.611.363830.000001.36383373.3253094.76
19672009.05.13 18:12delete5760.841.351590.000001.36392
19682009.05.13 18:12buy stop5770.241.365360.000001.37148
19692009.05.13 18:12buy limit5780.241.361300.000001.36742
19702009.05.13 18:14buy5770.241.365360.000001.37148
19712009.05.13 18:14delete5780.241.361300.000001.36742
19722009.05.13 18:54buy limit5790.331.359240.000001.36536
19732009.05.13 19:06buy5790.331.359240.000001.36536
19742009.05.13 19:06modify5770.241.365360.000001.36536
19752009.05.13 19:46buy limit5800.461.356180.000001.36230
19762009.05.14 01:50buy5800.461.356180.000001.36230
19772009.05.14 01:50modify5770.241.365360.000001.36230
19782009.05.14 01:50modify5790.331.359240.000001.36230
19792009.05.14 02:30buy limit5810.631.353210.000001.35915
19802009.05.14 18:54t/p5770.241.362300.000001.36230-73.5053021.26
19812009.05.14 18:54t/p5790.331.362300.000001.36230100.8953122.15
19822009.05.14 18:54t/p5800.461.362300.000001.36230281.5253403.67
19832009.05.14 18:54delete5810.631.353210.000001.35915
19842009.05.14 18:54buy stop5820.241.365360.000001.37148
19852009.05.14 18:54buy limit5830.241.361300.000001.36742
19862009.05.14 20:39buy5820.241.365360.000001.37148
19872009.05.14 20:39delete5830.241.361300.000001.36742
19882009.05.14 21:19buy limit5840.331.362300.000001.36842
19892009.05.15 03:12buy5840.331.362300.000001.36842
19902009.05.15 03:12modify5820.241.365360.000001.36842
19912009.05.15 03:52buy limit5850.461.359330.000001.36527
19922009.05.15 08:05buy5850.461.359330.000001.36527
19932009.05.15 08:05modify5820.241.365360.000001.36527
19942009.05.15 08:05modify5840.331.362300.000001.36527
19952009.05.15 08:45buy limit5860.631.356360.000001.36230
19962009.05.15 10:56buy5860.631.356360.000001.36230
19972009.05.15 10:56modify5820.241.365360.000001.36230
19982009.05.15 10:56modify5840.331.362300.000001.36230
19992009.05.15 10:56modify5850.461.359330.000001.36230
20002009.05.15 11:36buy limit5870.871.350240.000001.36248
20012009.05.15 19:37buy5870.871.350240.000001.36248
20022009.05.15 19:37modify5820.241.365360.000001.36248
20032009.05.15 19:37modify5840.331.362300.000001.36248
20042009.05.15 19:37modify5850.461.359330.000001.36248
20052009.05.15 19:37modify5860.631.356360.000001.36248
20062009.05.15 20:17buy limit5881.201.343940.000001.35654
20072009.05.18 02:19buy5881.201.343940.000001.35654
20082009.05.18 02:19modify5820.241.365360.000001.35654
20092009.05.18 02:19modify5840.331.362300.000001.35654
20102009.05.18 02:19modify5850.461.359330.000001.35654
20112009.05.18 02:19modify5860.631.356360.000001.35654
20122009.05.18 02:19modify5870.871.350240.000001.35654
20132009.05.18 03:00buy limit5891.661.338000.000001.34997
20142009.05.19 05:59t/p5820.241.356540.000001.35654-211.7453191.93
20152009.05.19 05:59t/p5840.331.356540.000001.35654-190.1453001.79
20162009.05.19 05:59t/p5850.461.356540.000001.35654-128.4252873.36
20172009.05.19 05:59t/p5860.631.356540.000001.3565411.2352884.59
20182009.05.19 05:59t/p5870.871.356540.000001.35654547.9453432.53
20192009.05.19 05:59t/p5881.201.356540.000001.356541511.8954944.43
20202009.05.19 05:59delete5891.661.338000.000001.34997
20212009.05.19 05:59buy stop5900.241.357890.000001.36383
20222009.05.19 05:59buy limit5910.241.353920.000001.35986
20232009.05.19 06:12buy5900.241.357890.000001.36383
20242009.05.19 06:12delete5910.241.353920.000001.35986
20252009.05.19 06:52buy limit5920.331.351950.000001.35789
20262009.05.19 06:56modify5920.331.354920.000001.36086
20272009.05.19 08:03buy5920.331.354920.000001.36086
20282009.05.19 08:03modify5900.241.357890.000001.36086
20292009.05.19 08:43buy limit5930.461.351950.000001.35789
20302009.05.19 09:55t/p5900.241.360860.000001.3608671.2855015.71
20312009.05.19 09:55t/p5920.331.360860.000001.36086196.0255211.73
20322009.05.19 09:55delete5930.461.351950.000001.35789
20332009.05.19 09:55buy stop5940.251.363830.000001.36977
20342009.05.19 09:55buy limit5950.251.359860.000001.36580
20352009.05.19 11:00buy5940.251.363830.000001.36977
20362009.05.19 11:00delete5950.251.359860.000001.36580
20372009.05.19 11:40buy limit5960.351.357710.000001.36383
20382009.05.19 11:40modify5960.351.360770.000001.36689
20392009.05.19 14:30buy5960.351.360770.000001.36689
20402009.05.19 14:30modify5940.251.363830.000001.36689
20412009.05.19 15:10buy limit5970.481.354650.000001.36077
20422009.05.19 15:37modify5970.481.357710.000001.36383
20432009.05.19 15:54buy5970.481.357710.000001.36383
20442009.05.19 15:54modify5940.251.363830.000001.36383
20452009.05.19 15:54modify5960.351.360770.000001.36383
20462009.05.19 16:34buy limit5980.661.354650.000001.36077
20472009.05.19 20:21t/p5940.251.363830.000001.363830.0055211.73
20482009.05.19 20:21t/p5960.351.363830.000001.36383107.1055318.83
20492009.05.19 20:21t/p5970.481.363830.000001.36383293.7655612.59
20502009.05.19 20:21delete5980.661.354650.000001.36077
20512009.05.19 20:21buy stop5990.251.365360.000001.37148
20522009.05.19 20:21buy limit6000.251.361300.000001.36742
20532009.05.19 20:48buy5990.251.365360.000001.37148
20542009.05.19 20:48delete6000.251.361300.000001.36742
20552009.05.19 21:28buy limit6010.351.362300.000001.36842
20562009.05.20 02:27buy6010.351.362300.000001.36842
20572009.05.20 02:27modify5990.251.365360.000001.36842
20582009.05.20 03:07buy limit6020.481.359330.000001.36527
20592009.05.20 03:57buy6020.481.359330.000001.36527
20602009.05.20 03:57modify5990.251.365360.000001.36527
20612009.05.20 03:57modify6010.351.362300.000001.36527
20622009.05.20 04:37buy limit6030.661.356270.000001.36239
20632009.05.20 10:20t/p5990.251.365270.000001.36527-2.2755610.31
20642009.05.20 10:20t/p6010.351.365270.000001.36527103.9555714.26
20652009.05.20 10:20t/p6020.481.365270.000001.36527285.1255999.38
20662009.05.20 10:20delete6030.661.356270.000001.36239
20672009.05.20 10:20buy stop6040.251.368420.000001.37454
20682009.05.20 10:20buy limit6050.251.364360.000001.37048
20692009.05.20 10:32buy6050.251.364360.000001.37048
20702009.05.20 10:32delete6040.251.368420.000001.37454
20712009.05.20 11:12buy limit6060.351.361300.000001.36742
20722009.05.20 14:02t/p6050.251.370480.000001.37048153.0056152.38
20732009.05.20 14:02delete6060.351.361300.000001.36742
20742009.05.20 14:02buy stop6070.251.371480.000001.37760
20752009.05.20 14:02buy limit6080.251.367420.000001.37354
20762009.05.20 14:58buy6080.251.367420.000001.37354
20772009.05.20 14:58delete6070.251.371480.000001.37760
20782009.05.20 15:38buy limit6090.351.364360.000001.37048
20792009.05.20 15:43t/p6080.251.373540.000001.37354153.0056305.38
20802009.05.20 15:43delete6090.351.364360.000001.37048
20812009.05.20 15:43buy stop6100.251.374540.000001.38066
20822009.05.20 15:43buy limit6110.251.370480.000001.37660
20832009.05.20 15:43buy6100.251.374540.000001.38066
20842009.05.20 15:43delete6110.251.370480.000001.37660
20852009.05.20 16:23buy limit6120.351.371390.000001.37769
20862009.05.20 20:00t/p6100.251.380660.000001.38066153.0056458.38
20872009.05.20 20:00delete6120.351.371390.000001.37769
20882009.05.20 20:00buy stop6130.251.383450.000001.38975
20892009.05.20 20:00buy limit6140.251.379300.000001.38560
20902009.05.20 21:24buy6140.251.379300.000001.38560
20912009.05.20 21:24delete6130.251.383450.000001.38975
20922009.05.20 22:04buy limit6150.351.373000.000001.37930
20932009.05.20 22:17modify6150.351.376150.000001.38245
20942009.05.20 23:36buy6150.351.376150.000001.38245
20952009.05.20 23:36modify6140.251.379300.000001.38245
20962009.05.21 00:17buy limit6160.481.373090.000001.37921
20972009.05.21 10:20t/p6140.251.382450.000001.3824578.6856537.07
20982009.05.21 10:20t/p6150.351.382450.000001.38245220.4156757.47
20992009.05.21 10:20delete6160.481.373090.000001.37921
21002009.05.21 10:20buy stop6170.251.383720.000001.38984
21012009.05.21 10:20buy limit6180.251.379660.000001.38578
21022009.05.21 10:21buy6170.251.383720.000001.38984
21032009.05.21 10:21delete6180.251.379660.000001.38578
21042009.05.21 11:01buy limit6190.351.374270.000001.38057
21052009.05.21 11:23modify6190.351.377420.000001.38372
21062009.05.21 13:25buy6190.351.377420.000001.38372
21072009.05.21 13:25modify6170.251.383720.000001.38372
21082009.05.21 14:05buy limit6200.481.371120.000001.37742
21092009.05.21 14:05modify6200.481.374270.000001.38057
21102009.05.21 14:48buy6200.481.374270.000001.38057
21112009.05.21 14:48modify6170.251.383720.000001.38057
21122009.05.21 14:48modify6190.351.377420.000001.38057
21132009.05.21 15:28buy limit6210.661.371120.000001.37742
21142009.05.21 17:59t/p6170.251.380570.000001.38057-78.7556678.72
21152009.05.21 17:59t/p6190.351.380570.000001.38057110.2556788.97
21162009.05.21 17:59t/p6200.481.380570.000001.38057302.4057091.37
21172009.05.21 17:59delete6210.661.371120.000001.37742
21182009.05.21 17:59buy stop6220.251.383450.000001.38975
21192009.05.21 17:59buy limit6230.251.379300.000001.38560
21202009.05.21 18:36buy6220.251.383450.000001.38975
21212009.05.21 18:36delete6230.251.379300.000001.38560
21222009.05.21 18:49t/p6220.251.389750.000001.38975157.5057248.87
21232009.05.21 18:49buy stop6240.251.392900.000001.39920
21242009.05.21 18:49buy limit6250.251.388750.000001.39505
21252009.05.21 18:52buy6250.251.388750.000001.39505
21262009.05.21 18:52delete6240.251.392900.000001.39920
21272009.05.21 19:32buy limit6260.351.385510.000001.39199
21282009.05.22 02:43t/p6250.251.395050.000001.39505157.4857406.35
21292009.05.22 02:43delete6260.351.385510.000001.39199
21302009.05.22 02:43buy stop6270.261.396050.000001.40235
21312009.05.22 02:43buy limit6280.261.391900.000001.39820
21322009.05.22 06:10buy6280.261.391900.000001.39820
21332009.05.22 06:10delete6270.261.396050.000001.40235
21342009.05.22 06:50buy limit6290.361.388750.000001.39505
21352009.05.22 14:00t/p6280.261.398200.000001.39820163.8057570.15
21362009.05.22 14:00delete6290.361.388750.000001.39505
21372009.05.22 14:00buy stop6300.261.399200.000001.40550
21382009.05.22 14:00buy limit6310.261.395050.000001.40135
21392009.05.22 14:24buy6300.261.399200.000001.40550
21402009.05.22 14:24delete6310.261.395050.000001.40135
21412009.05.22 15:04buy limit6320.361.396050.000001.40235
21422009.05.25 10:06buy6320.361.396050.000001.40235
21432009.05.25 10:06modify6300.261.399200.000001.40235
21442009.05.25 10:46buy limit6330.501.392990.000001.39911
21452009.05.26 09:29buy6330.501.392990.000001.39911
21462009.05.26 09:29modify6300.261.399200.000001.39911
21472009.05.26 09:29modify6320.361.396050.000001.39911
21482009.05.26 10:09buy limit6340.691.387050.000001.39299
21492009.05.26 10:12modify6340.691.390020.000001.39596
21502009.05.26 10:15buy6340.691.390020.000001.39596
21512009.05.26 10:15modify6300.261.399200.000001.39596
21522009.05.26 10:15modify6320.361.396050.000001.39596
21532009.05.26 10:15modify6330.501.392990.000001.39596
21542009.05.26 10:55buy limit6350.951.384080.000001.39605
21552009.05.26 16:13t/p6300.261.395960.000001.39596-84.2957485.86
21562009.05.26 16:13t/p6320.361.395960.000001.39596-3.2757482.59
21572009.05.26 16:13t/p6330.501.395960.000001.39596148.5057631.09
21582009.05.26 16:13t/p6340.691.395960.000001.39596409.8658040.95
21592009.05.26 16:13delete6350.951.384080.000001.39605
21602009.05.26 16:13buy stop6360.261.399020.000001.40514
21612009.05.26 16:13buy limit6370.261.394960.000001.40108
21622009.05.26 16:51buy6360.261.399020.000001.40514
21632009.05.26 16:51delete6370.261.394960.000001.40108
21642009.05.26 17:31buy limit6380.361.395960.000001.40208
21652009.05.27 03:44buy6380.361.395960.000001.40208
21662009.05.27 03:44modify6360.261.399020.000001.40208
21672009.05.27 04:24buy limit6390.501.393080.000001.39884
21682009.05.27 08:28buy6390.501.393080.000001.39884
21692009.05.27 08:28modify6360.261.399020.000001.39884
21702009.05.27 08:29modify6380.361.395960.000001.39884
21712009.05.27 09:08buy limit6400.691.390200.000001.39596
21722009.05.27 13:38buy6400.691.390200.000001.39596
21732009.05.27 13:38modify6360.261.399020.000001.39596
21742009.05.27 13:38modify6380.361.395960.000001.39596
21752009.05.27 13:38modify6390.501.393080.000001.39596
21762009.05.27 14:18buy limit6410.951.384260.000001.39614
21772009.05.27 15:20t/p6360.261.395960.000001.39596-79.5857961.37
21782009.05.27 15:20t/p6380.361.395960.000001.395960.0057961.37
21792009.05.27 15:20t/p6390.501.395960.000001.39596144.0058105.37
21802009.05.27 15:20t/p6400.691.395960.000001.39596397.4458502.81
21812009.05.27 15:20delete6410.951.384260.000001.39614
21822009.05.27 15:20buy stop6420.261.399470.000001.40541
21832009.05.27 15:20buy limit6430.261.395500.000001.40144
21842009.05.27 15:27buy6420.261.399470.000001.40541
21852009.05.27 15:27delete6430.261.395500.000001.40144
21862009.05.27 16:07buy limit6440.361.390560.000001.39650
21872009.05.27 16:20buy6440.361.390560.000001.39650
21882009.05.27 16:20modify6420.261.399470.000001.39650
21892009.05.27 17:00buy limit6450.501.387590.000001.39353
21902009.05.27 17:06buy6450.501.387590.000001.39353
21912009.05.27 17:06modify6420.261.399470.000001.39353
21922009.05.27 17:06modify6440.361.390560.000001.39353
21932009.05.27 17:46buy limit6460.691.384620.000001.39056
21942009.05.27 18:03t/p6420.261.393530.000001.39353-154.4458348.37
21952009.05.27 18:03t/p6440.361.393530.000001.39353106.9258455.29
21962009.05.27 18:03t/p6450.501.393530.000001.39353297.0058752.29
21972009.05.27 18:03delete6460.691.384620.000001.39056
21982009.05.27 18:03buy stop6470.261.396500.000001.40244
21992009.05.27 18:03buy limit6480.261.392530.000001.39847
22002009.05.27 18:55buy6480.261.392530.000001.39847
22012009.05.27 18:55delete6470.261.396500.000001.40244
22022009.05.27 19:35buy limit6490.361.386590.000001.39253
22032009.05.27 20:01modify6490.361.389560.000001.39550
22042009.05.27 21:28buy6490.361.389560.000001.39550
22052009.05.27 21:28modify6480.261.392530.000001.39550
22062009.05.27 22:08buy limit6500.501.386590.000001.39253
22072009.05.27 22:29buy6500.501.386590.000001.39253
22082009.05.27 22:29modify6480.261.392530.000001.39253
22092009.05.27 22:29modify6490.361.389560.000001.39253
22102009.05.27 23:09buy limit6510.691.380650.000001.38659
22112009.05.28 03:53modify6510.691.383710.000001.38947
22122009.05.28 05:05buy6510.691.383710.000001.38947
22132009.05.28 05:05modify6480.261.392530.000001.38947
22142009.05.28 05:05modify6490.361.389560.000001.38947
22152009.05.28 05:05modify6500.501.386590.000001.38947
22162009.05.28 05:45buy limit6520.951.377950.000001.38947
22172009.05.28 12:37t/p6480.261.389470.000001.38947-79.6358672.66
22182009.05.28 12:37t/p6490.361.389470.000001.38947-3.3458669.32
22192009.05.28 12:37t/p6500.501.389470.000001.38947143.8758813.18
22202009.05.28 12:37t/p6510.691.389470.000001.38947397.4459210.62
22212009.05.28 12:37delete6520.951.377950.000001.38947
22222009.05.28 12:37sell limit6530.261.390540.000001.38478
22232009.05.28 12:37sell stop6540.261.387660.000001.38190
22242009.05.28 13:01sell6540.261.387660.000001.38190
22252009.05.28 13:01delete6530.261.390540.000001.38478
22262009.05.28 13:41sell limit6550.361.390540.000001.38478
22272009.05.28 15:18sell6550.361.390540.000001.38478
22282009.05.28 15:18modify6540.261.387660.000001.38478
22292009.05.28 15:58sell limit6560.501.396480.000001.39054
22302009.05.28 16:02modify6560.501.393510.000001.38757
22312009.05.28 16:42sell6560.501.393510.000001.38757
22322009.05.28 16:42modify6540.261.387660.000001.38757
22332009.05.28 16:42modify6550.361.390540.000001.38757
22342009.05.28 17:22sell limit6570.691.399450.000001.39351
22352009.05.28 17:53modify6570.691.396480.000001.39054
22362009.05.28 19:29sell6570.691.396480.000001.39054
22372009.05.28 19:29modify6540.261.387660.000001.39054
22382009.05.28 19:29modify6550.361.390540.000001.39054
22392009.05.28 19:29modify6560.501.393510.000001.39054
22402009.05.28 20:09sell limit6580.951.402420.000001.39045
22412009.05.29 10:58sell6580.951.402420.000001.39045
22422009.05.29 10:58modify6540.261.387660.000001.39045
22432009.05.29 10:58modify6550.361.390540.000001.39045
22442009.05.29 10:58modify6560.501.393510.000001.39045
22452009.05.29 10:58modify6570.691.396480.000001.39045
22462009.05.29 11:38sell limit6591.311.414300.000001.40242
22472009.05.29 16:22sell6591.311.414300.000001.40242
22482009.05.29 16:22modify6540.261.387660.000001.40242
22492009.05.29 16:22modify6550.361.390540.000001.40242
22502009.05.29 16:22modify6560.501.393510.000001.40242
22512009.05.29 16:22modify6570.691.396480.000001.40242
22522009.05.29 16:22modify6580.951.402420.000001.40242
22532009.05.29 17:02sell limit6601.811.420420.000001.40818
22542009.06.01 09:12sell6601.811.420420.000001.40818
22552009.06.01 09:12modify6540.261.387660.000001.40818
22562009.06.01 09:12modify6550.361.390540.000001.40818
22572009.06.01 09:12modify6560.501.393510.000001.40818
22582009.06.01 09:12modify6570.691.396480.000001.40818
22592009.06.01 09:12modify6580.951.402420.000001.40818
22602009.06.01 09:12modify6591.311.414300.000001.40818
22612009.06.01 09:52sell limit6612.501.426540.000001.41430
22622009.06.02 13:37sell6612.501.426540.000001.41430
22632009.06.02 13:37modify6540.261.387660.000001.41430
22642009.06.02 13:37modify6550.361.390540.000001.41430
22652009.06.02 13:37modify6560.501.393510.000001.41430
22662009.06.02 13:37modify6570.691.396480.000001.41430
22672009.06.02 13:37modify6580.951.402420.000001.41430
22682009.06.02 13:37modify6591.311.414300.000001.41430
22692009.06.02 13:37modify6601.811.420420.000001.41430
22702009.06.02 14:17sell limit6623.451.438780.000001.41430
22712009.06.03 18:43t/p6540.261.414300.000001.41430-693.0858517.55
22722009.06.03 18:43t/p6550.361.414300.000001.41430-855.9657661.58
22732009.06.03 18:43t/p6560.501.414300.000001.41430-1040.3456621.24
22742009.06.03 18:43t/p6570.691.414300.000001.41430-1230.7455390.50
22752009.06.03 18:43t/p6580.951.414300.000001.41430-1129.8054260.71
22762009.06.03 18:43t/p6591.311.414300.000001.41430-1.6554259.05
22772009.06.03 18:43t/p6601.811.414300.000001.414301106.2055365.25
22782009.06.03 18:43t/p6612.501.414300.000001.414303058.9558424.20
22792009.06.03 18:43delete6623.451.438780.000001.41430
22802009.06.03 18:43sell stop6630.261.410700.000001.40440
22812009.06.03 18:45sell limit6640.261.413850.000001.40755
22822009.06.03 18:57sell6640.261.413850.000001.40755
22832009.06.03 18:57delete6630.261.410700.000001.40440
22842009.06.03 19:37sell limit6650.361.417000.000001.41070
22852009.06.04 02:10sell6650.361.417000.000001.41070
22862009.06.04 02:10modify6640.261.413850.000001.41070
22872009.06.04 02:50sell limit6660.501.420060.000001.41394
22882009.06.04 08:24sell6660.501.420060.000001.41394
22892009.06.04 08:24modify6640.261.413850.000001.41394
22902009.06.04 08:24modify6650.361.417000.000001.41394
22912009.06.04 09:04sell limit6670.691.423120.000001.41700
22922009.06.04 09:32sell6670.691.423120.000001.41700
22932009.06.04 09:32modify6640.261.413850.000001.41700
22942009.06.04 09:32modify6650.361.417000.000001.41700
22952009.06.04 09:32modify6660.501.420060.000001.41700
22962009.06.04 10:12sell limit6680.951.429420.000001.41682
22972009.06.04 12:12t/p6640.261.417000.000001.41700-82.2358341.98
22982009.06.04 12:12t/p6650.361.417000.000001.417000.0058341.98
22992009.06.04 12:12t/p6660.501.417000.000001.41700153.0058494.98
23002009.06.04 12:12t/p6670.691.417000.000001.41700422.2858917.26
23012009.06.04 12:12delete6680.951.429420.000001.41682
23022009.06.04 12:12buy stop6690.261.418100.000001.42440
23032009.06.04 12:12buy limit6700.261.413950.000001.42025
23042009.06.04 12:18buy6690.261.418100.000001.42440
23052009.06.04 12:18delete6700.261.413950.000001.42025
23062009.06.04 12:58buy limit6710.361.414950.000001.42125
23072009.06.04 13:11buy6710.361.414950.000001.42125
23082009.06.04 13:11modify6690.261.418100.000001.42125
23092009.06.04 13:51buy limit6720.501.408650.000001.41495
23102009.06.04 13:57buy6720.501.408650.000001.41495
23112009.06.04 13:57modify6690.261.418100.000001.41495
23122009.06.04 13:57modify6710.361.414950.000001.41495
23132009.06.04 14:37buy limit6730.691.405500.000001.41180
23142009.06.04 14:52t/p6690.261.414950.000001.41495-81.9058835.36
23152009.06.04 14:52t/p6710.361.414950.000001.414950.0058835.36
23162009.06.04 14:52t/p6720.501.414950.000001.41495315.0059150.36
23172009.06.04 14:52delete6730.691.405500.000001.41180
23182009.06.04 14:52sell limit6740.261.417000.000001.41070
23192009.06.04 14:52sell stop6750.261.413850.000001.40755
23202009.06.04 14:53sell6750.261.413850.000001.40755
23212009.06.04 14:53delete6740.261.417000.000001.41070
23222009.06.04 15:33sell limit6760.361.417000.000001.41070
23232009.06.04 16:28sell6760.361.417000.000001.41070
23242009.06.04 16:28modify6750.261.413850.000001.41070
23252009.06.04 17:08sell limit6770.501.423300.000001.41700
23262009.06.04 17:12modify6770.501.420150.000001.41385
23272009.06.04 17:17sell6770.501.420150.000001.41385
23282009.06.04 17:17modify6750.261.413850.000001.41385
23292009.06.04 17:17modify6760.361.417000.000001.41385
23302009.06.04 17:57sell limit6780.691.423300.000001.41700
23312009.06.05 14:32sell6780.691.423300.000001.41700
23322009.06.05 14:32modify6750.261.413850.000001.41700
23332009.06.05 14:32modify6760.361.417000.000001.41700
23342009.06.05 14:32modify6770.501.420150.000001.41700
23352009.06.05 14:51t/p6750.261.417000.000001.41700-82.0159068.35
23362009.06.05 14:51t/p6760.361.417000.000001.41700-0.1559068.20
23372009.06.05 14:51t/p6770.501.417000.000001.41700157.2959225.49
23382009.06.05 14:51t/p6780.691.417000.000001.41700434.7059660.19
23392009.06.05 14:51buy stop6790.271.420440.000001.42656
23402009.06.05 14:51buy limit6800.271.416380.000001.42250
23412009.06.05 14:52sell stop6810.271.413220.000001.40710
23422009.06.05 14:52buy6800.271.416380.000001.42250
23432009.06.05 14:52delete6790.271.420440.000001.42656
23442009.06.05 14:52delete6810.271.413220.000001.40710
23452009.06.05 15:32buy limit6820.371.400630.000001.40693
23462009.06.05 16:07buy6820.371.400630.000001.40693
23472009.06.05 16:07modify6800.271.416380.000001.40693
23482009.06.05 16:47buy limit6830.511.397390.000001.40387
23492009.06.05 20:05buy6830.511.397390.000001.40387
23502009.06.05 20:05modify6800.271.416380.000001.40387
23512009.06.05 20:05modify6820.371.400630.000001.40387
23522009.06.05 20:45buy limit6840.701.394150.000001.40063
23532009.06.08 00:23buy6840.701.394150.000001.40063
23542009.06.08 00:23modify6800.271.416380.000001.40063
23552009.06.08 00:23modify6820.371.400630.000001.40063
23562009.06.08 00:23modify6830.511.397390.000001.40063
23572009.06.08 01:03buy limit6850.971.388030.000001.40027
23582009.06.08 10:01buy6850.971.388030.000001.40027
23592009.06.08 10:01modify6800.271.416380.000001.40027
23602009.06.08 10:01modify6820.371.400630.000001.40027
23612009.06.08 10:01modify6830.511.397390.000001.40027
23622009.06.08 10:01modify6840.701.394150.000001.40027
23632009.06.08 10:41buy limit6861.341.381730.000001.39433
23642009.06.08 11:41buy6861.341.381730.000001.39433
23652009.06.08 11:41modify6800.271.416380.000001.39433
23662009.06.08 11:41modify6820.371.400630.000001.39433
23672009.06.08 11:41modify6830.511.397390.000001.39433
23682009.06.08 11:41modify6840.701.394150.000001.39433
23692009.06.08 11:41modify6850.971.388030.000001.39433
23702009.06.08 12:21buy limit6871.851.375430.000001.38812
23712009.06.09 09:18t/p6800.271.394330.000001.39433-595.4059064.79
23722009.06.09 09:18t/p6820.371.394330.000001.39433-233.1758831.62
23732009.06.09 09:18t/p6830.511.394330.000001.39433-156.1558675.47
23742009.06.09 09:18t/p6840.701.394330.000001.3943312.5458688.01
23752009.06.09 09:18t/p6850.971.394330.000001.39433611.0159299.02
23762009.06.09 09:18t/p6861.341.394330.000001.394331688.2860987.30
23772009.06.09 09:18delete6871.851.375430.000001.38812
23782009.06.09 09:18sell limit6880.271.394950.000001.38865
23792009.06.09 09:18sell stop6890.271.391800.000001.38550
23802009.06.09 09:20sell6880.271.394950.000001.38865
23812009.06.09 09:20delete6890.271.391800.000001.38550
23822009.06.09 10:00sell limit6900.371.398100.000001.39180
23832009.06.09 12:00t/p6880.271.388650.000001.38865170.1061157.40
23842009.06.09 12:00delete6900.371.398100.000001.39180
23852009.06.09 12:00sell stop6910.271.385500.000001.37920
23862009.06.09 12:01sell limit6920.271.391800.000001.38550
23872009.06.09 13:29sell6920.271.391800.000001.38550
23882009.06.09 13:29delete6910.271.385500.000001.37920
23892009.06.09 14:09sell limit6930.371.398100.000001.39180
23902009.06.09 14:25sell6930.371.398100.000001.39180
23912009.06.09 14:25modify6920.271.391800.000001.39180
23922009.06.09 15:05sell limit6940.511.401340.000001.39486
23932009.06.09 15:15sell6940.511.401340.000001.39486
23942009.06.09 15:15modify6920.271.391800.000001.39486
23952009.06.09 15:15modify6930.371.398100.000001.39486
23962009.06.09 15:55sell limit6950.701.404580.000001.39810
23972009.06.09 18:27sell6950.701.404580.000001.39810
23982009.06.09 18:27modify6920.271.391800.000001.39810
23992009.06.09 18:27modify6930.371.398100.000001.39810
24002009.06.09 18:27modify6940.511.401340.000001.39810
24012009.06.09 19:07sell limit6960.971.411060.000001.39801
24022009.06.10 07:49sell6960.971.411060.000001.39801
24032009.06.10 07:49modify6920.271.391800.000001.39801
24042009.06.10 07:49modify6930.371.398100.000001.39801
24052009.06.10 07:49modify6940.511.401340.000001.39801
24062009.06.10 07:49modify6950.701.404580.000001.39801
24072009.06.10 08:29sell limit6971.341.417540.000001.40458
24082009.06.10 17:02t/p6920.271.398010.000001.39801-167.7860989.62
24092009.06.10 17:02t/p6930.371.398010.000001.398013.1760992.79
24102009.06.10 17:02t/p6940.511.398010.000001.39801169.6261162.41
24112009.06.10 17:02t/p6950.701.398010.000001.39801459.6161622.01
24122009.06.10 17:02t/p6960.971.398010.000001.398011265.8562887.86
24132009.06.10 17:02delete6971.341.417540.000001.40458
24142009.06.10 17:02sell stop6980.281.394770.000001.38811
24152009.06.10 17:02sell limit6990.281.398100.000001.39144
24162009.06.10 17:03sell6990.281.398100.000001.39144
24172009.06.10 17:03delete6980.281.394770.000001.38811
24182009.06.10 17:43sell limit7000.391.401430.000001.39477
24192009.06.10 18:16sell7000.391.401430.000001.39477
24202009.06.10 18:16modify6990.281.398100.000001.39477
24212009.06.10 18:56sell limit7010.541.404760.000001.39810
24222009.06.10 19:12t/p6990.281.394770.000001.3947793.2462981.10
24232009.06.10 19:12t/p7000.391.394770.000001.39477259.7463240.84
24242009.06.10 19:12delete7010.541.404760.000001.39810
24252009.06.10 19:12sell stop7020.281.391440.000001.38478
24262009.06.10 19:12sell limit7030.281.398100.000001.39144
24272009.06.10 21:34sell7030.281.398100.000001.39144
24282009.06.10 21:34delete7020.281.391440.000001.38478
24292009.06.10 22:14sell limit7040.391.401430.000001.39477
24302009.06.11 03:15sell7040.391.401430.000001.39477
24312009.06.11 03:15modify7030.281.398100.000001.39477
24322009.06.11 03:55sell limit7050.541.404760.000001.39810
24332009.06.11 06:34sell7050.541.404760.000001.39810
24342009.06.11 06:34modify7030.281.398100.000001.39810
24352009.06.11 06:34modify7040.391.401430.000001.39810
24362009.06.11 07:14sell limit7060.751.408090.000001.40143
24372009.06.11 09:47t/p7030.281.398100.000001.39810-0.3563240.49
24382009.06.11 09:47t/p7040.391.398100.000001.39810129.8763370.36
24392009.06.11 09:47t/p7050.541.398100.000001.39810359.6463730.00
24402009.06.11 09:47delete7060.751.408090.000001.40143
24412009.06.11 09:47sell stop7070.281.394770.000001.38811
24422009.06.11 09:53sell limit7080.281.398100.000001.39144
24432009.06.11 09:54sell7080.281.398100.000001.39144
24442009.06.11 09:54delete7070.281.394770.000001.38811
24452009.06.11 10:34sell limit7090.391.404760.000001.39810
24462009.06.11 11:06sell7090.391.404760.000001.39810
24472009.06.11 11:06modify7080.281.398100.000001.39810
24482009.06.11 11:46sell limit7100.541.408090.000001.40143
24492009.06.11 14:04t/p7080.281.398100.000001.398100.0063730.00
24502009.06.11 14:04t/p7090.391.398100.000001.39810259.7463989.74
24512009.06.11 14:04delete7100.541.408090.000001.40143
24522009.06.11 14:04sell stop7110.291.394770.000001.38811
24532009.06.11 14:07sell limit7120.291.398100.000001.39144
24542009.06.11 14:33sell7110.291.394770.000001.38811
24552009.06.11 14:33delete7120.291.398100.000001.39144
24562009.06.11 15:13sell limit7130.401.404760.000001.39810
24572009.06.11 15:50sell7130.401.404760.000001.39810
24582009.06.11 15:50modify7110.291.394770.000001.39810
24592009.06.11 16:30sell limit7140.551.411420.000001.40476
24602009.06.11 19:02sell7140.551.411420.000001.40476
24612009.06.11 19:02modify7110.291.394770.000001.40476
24622009.06.11 19:02modify7130.401.404760.000001.40476
24632009.06.11 19:42sell limit7150.761.418260.000001.41142
24642009.06.11 19:59modify7150.761.414840.000001.40800
24652009.06.12 11:00t/p7110.291.404760.000001.40476-289.8363699.91
24662009.06.12 11:00t/p7130.401.404760.000001.40476-0.1763699.74
24672009.06.12 11:00t/p7140.551.404760.000001.40476366.0764065.81
24682009.06.12 11:00delete7150.761.414840.000001.40800
24692009.06.12 11:00buy stop7160.291.406220.000001.41306
24702009.06.12 11:00buy limit7170.291.401800.000001.40864
24712009.06.12 11:02sell limit7180.291.405120.000001.39828
24722009.06.12 11:02sell stop7190.291.401700.000001.39486
24732009.06.12 11:03sell7180.291.405120.000001.39828
24742009.06.12 11:03delete7160.291.406220.000001.41306
24752009.06.12 11:03delete7190.291.401700.000001.39486
24762009.06.12 11:03delete7170.291.401800.000001.40864
24772009.06.12 11:43sell limit7200.401.408540.000001.40170
24782009.06.12 13:45t/p7180.291.398280.000001.39828198.3664264.17
24792009.06.12 13:45delete7200.401.408540.000001.40170
24802009.06.12 13:45sell stop7210.291.394860.000001.38802
24812009.06.12 13:45sell limit7220.291.398280.000001.39144
24822009.06.12 13:46sell7220.291.398280.000001.39144
24832009.06.12 13:46delete7210.291.394860.000001.38802
24842009.06.12 14:26sell limit7230.401.401700.000001.39486
24852009.06.12 17:20sell7230.401.401700.000001.39486
24862009.06.12 17:20modify7220.291.398280.000001.39486
24872009.06.12 18:00sell limit7240.551.408720.000001.40170
24882009.06.12 18:06modify7240.551.405210.000001.39819
24892009.06.15 05:35t/p7220.291.394860.000001.3948699.0664363.23
24902009.06.15 05:35t/p7230.401.394860.000001.39486273.4364636.66
24912009.06.15 05:35delete7240.551.405210.000001.39819
24922009.06.15 05:35sell stop7250.291.391440.000001.38460
24932009.06.15 05:57sell limit7260.291.398280.000001.39144
24942009.06.15 07:52sell7250.291.391440.000001.38460
24952009.06.15 07:52delete7260.291.398280.000001.39144
24962009.06.15 08:32sell limit7270.401.394860.000001.38802
24972009.06.15 13:02t/p7250.291.384600.000001.38460198.3664835.02
24982009.06.15 13:02delete7270.401.394860.000001.38802
24992009.06.15 13:02sell stop7280.291.381180.000001.37434
25002009.06.15 13:02sell limit7290.291.385950.000001.37893
25012009.06.15 13:12sell7290.291.385950.000001.37893
25022009.06.15 13:12delete7280.291.381180.000001.37434
25032009.06.15 13:52sell limit7300.401.389460.000001.38244
25042009.06.15 17:05t/p7290.291.378930.000001.37893203.5865038.60
25052009.06.15 17:05delete7300.401.389460.000001.38244
25062009.06.15 17:05sell stop7310.291.375420.000001.36840
25072009.06.15 17:06sell limit7320.291.378930.000001.37191
25082009.06.15 17:07sell7320.291.378930.000001.37191
25092009.06.15 17:07delete7310.291.375420.000001.36840
25102009.06.15 17:47sell limit7330.401.382440.000001.37542
25112009.06.16 07:21sell7330.401.382440.000001.37542
25122009.06.16 07:21modify7320.291.378930.000001.37542
25132009.06.16 08:01sell limit7340.551.385950.000001.37893
25142009.06.16 08:49sell7340.551.385950.000001.37893
25152009.06.16 08:49modify7320.291.378930.000001.37893
25162009.06.16 08:49modify7330.401.382440.000001.37893
25172009.06.16 09:29sell limit7350.761.389460.000001.38244
25182009.06.16 11:00sell7350.761.389460.000001.38244
25192009.06.16 11:00modify7320.291.378930.000001.38244
25202009.06.16 11:00modify7330.401.382440.000001.38244
25212009.06.16 11:00modify7340.551.385950.000001.38244
25222009.06.16 11:40sell limit7361.051.396660.000001.38226
25232009.06.17 01:09t/p7320.291.382440.000001.38244-102.0364936.56
25242009.06.17 01:09t/p7330.401.382440.000001.38244-0.1764936.40
25252009.06.17 01:09t/p7340.551.382440.000001.38244192.8265129.22
25262009.06.17 01:09t/p7350.761.382440.000001.38244533.2065662.42
25272009.06.17 01:09delete7361.051.396660.000001.38226
25282009.06.17 01:09sell stop7370.291.378930.000001.37191
25292009.06.17 01:09sell limit7380.291.382440.000001.37542
25302009.06.17 02:05sell7380.291.382440.000001.37542
25312009.06.17 02:05delete7370.291.378930.000001.37191
25322009.06.17 02:45sell limit7390.401.385950.000001.37893
25332009.06.17 05:45sell7390.401.385950.000001.37893
25342009.06.17 05:45modify7380.291.382440.000001.37893
25352009.06.17 06:25sell limit7400.551.389460.000001.38244
25362009.06.17 08:13sell7400.551.389460.000001.38244
25372009.06.17 08:13modify7380.291.382440.000001.38244
25382009.06.17 08:13modify7390.401.385950.000001.38244
25392009.06.17 08:53sell limit7410.761.396660.000001.38946
25402009.06.17 09:00modify7410.761.393060.000001.38586
25412009.06.17 13:58t/p7380.291.382440.000001.382440.0065662.42
25422009.06.17 13:58t/p7390.401.382440.000001.38244140.4065802.82
25432009.06.17 13:58t/p7400.551.382440.000001.38244386.1066188.92
25442009.06.17 13:58delete7410.761.393060.000001.38586
25452009.06.17 13:58sell stop7420.291.378300.000001.37110
25462009.06.17 13:58sell limit7430.291.385500.000001.37830
25472009.06.17 14:31sell7430.291.385500.000001.37830
25482009.06.17 14:31delete7420.291.378300.000001.37110
25492009.06.17 15:11sell limit7440.401.392700.000001.38550
25502009.06.17 15:15modify7440.401.389100.000001.38190
25512009.06.17 15:31sell7440.401.389100.000001.38190
25522009.06.17 15:31modify7430.291.385500.000001.38190
25532009.06.17 16:11sell limit7450.551.392700.000001.38550
25542009.06.17 20:11sell7450.551.392700.000001.38550
25552009.06.17 20:11modify7430.291.385500.000001.38550
25562009.06.17 20:11modify7440.401.389100.000001.38550
25572009.06.17 20:51sell limit7460.761.399900.000001.39270
25582009.06.17 22:03modify7460.761.396300.000001.38910
25592009.06.18 01:44sell7460.761.396300.000001.38910
25602009.06.18 01:44modify7430.291.385500.000001.38910
25612009.06.18 01:44modify7440.401.389100.000001.38910
25622009.06.18 01:44modify7450.551.392700.000001.38910
25632009.06.18 02:24sell limit7471.051.403140.000001.38937
25642009.06.18 20:05t/p7430.291.389100.000001.38910-104.7766084.15
25652009.06.18 20:05t/p7440.401.389100.000001.38910-0.5066083.65
25662009.06.18 20:05t/p7450.551.389100.000001.38910197.3166280.95
25672009.06.18 20:05t/p7460.761.389100.000001.38910547.2066828.15
25682009.06.18 20:05delete7471.051.403140.000001.38937
25692009.06.18 20:05sell stop7480.301.385950.000001.37893
25702009.06.18 20:05sell limit7490.301.389460.000001.38244
25712009.06.18 20:19sell7490.301.389460.000001.38244
25722009.06.18 20:19delete7480.301.385950.000001.37893
25732009.06.18 20:59sell limit7500.411.392970.000001.38595
25742009.06.19 07:11sell7500.411.392970.000001.38595
25752009.06.19 07:11modify7490.301.389460.000001.38595
25762009.06.19 07:51sell limit7510.571.396390.000001.38955
25772009.06.19 17:40sell7510.571.396390.000001.38955
25782009.06.19 17:40modify7490.301.389460.000001.38955
25792009.06.19 17:40modify7500.411.392970.000001.38955
25802009.06.19 18:20sell limit7520.791.403230.000001.39639
25812009.06.19 18:21modify7520.791.399810.000001.39297
25822009.06.22 03:25t/p7490.301.389550.000001.38955-2.9566825.20
25832009.06.22 03:25t/p7500.411.389550.000001.38955140.0566965.25
25842009.06.22 03:25t/p7510.571.389550.000001.38955389.6467354.89
25852009.06.22 03:25delete7520.791.399810.000001.39297
25862009.06.22 03:25sell stop7530.301.388020.000001.38118
25872009.06.22 03:25sell limit7540.301.391440.000001.38460
25882009.06.22 04:13sell7540.301.391440.000001.38460
25892009.06.22 04:13delete7530.301.388020.000001.38118
25902009.06.22 04:53sell limit7550.411.394860.000001.38802
25912009.06.22 11:23t/p7540.301.384600.000001.38460205.2067560.09
25922009.06.22 11:23delete7550.411.394860.000001.38802
25932009.06.22 11:23sell stop7560.301.381180.000001.37434
25942009.06.22 11:27sell limit7570.301.384600.000001.37776
25952009.06.22 11:38sell7570.301.384600.000001.37776
25962009.06.22 11:38delete7560.301.381180.000001.37434
25972009.06.22 12:19sell limit7580.411.388020.000001.38118
25982009.06.24 17:37sell7580.411.388020.000001.38118
25992009.06.24 17:37modify7570.301.384600.000001.38118
26002009.06.24 18:17sell limit7590.571.402060.000001.39504
26012009.06.24 18:18modify7590.571.398550.000001.39153
26022009.06.24 18:59sell7590.571.398550.000001.39153
26032009.06.24 18:59modify7570.301.384600.000001.39153
26042009.06.24 18:59modify7580.411.388020.000001.39153
26052009.06.24 19:39sell limit7600.791.402060.000001.39504
26062009.06.24 20:35t/p7570.301.391530.000001.39153-208.1567351.94
26072009.06.24 20:35t/p7580.411.391530.000001.39153-143.9167208.03
26082009.06.24 20:35t/p7590.571.391530.000001.39153400.1467608.17
26092009.06.24 20:35delete7600.791.402060.000001.39504
26102009.06.24 20:35sell stop7610.301.389460.000001.38244
26112009.06.24 20:35sell limit7620.301.392970.000001.38595
26122009.06.24 20:37sell7610.301.389460.000001.38244
26132009.06.24 20:37delete7620.301.392970.000001.38595
26142009.06.24 21:17sell limit7630.411.392970.000001.38595
26152009.06.24 21:43sell7630.411.392970.000001.38595
26162009.06.24 21:43modify7610.301.389460.000001.38595
26172009.06.24 22:23sell limit7640.571.396480.000001.38946
26182009.06.25 02:48sell7640.571.396480.000001.38946
26192009.06.25 02:48modify7610.301.389460.000001.38946
26202009.06.25 02:48modify7630.411.392970.000001.38946
26212009.06.25 03:28sell limit7650.791.399900.000001.39306
26222009.06.25 16:49t/p7610.301.389460.000001.38946-0.3867607.79
26232009.06.25 16:49t/p7630.411.389460.000001.38946143.3967751.18
26242009.06.25 16:49t/p7640.571.389460.000001.38946400.1468151.32
26252009.06.25 16:49delete7650.791.399900.000001.39306
26262009.06.25 16:49sell stop7660.301.385950.000001.37893
26272009.06.25 16:49sell limit7670.301.389460.000001.38244
26282009.06.25 16:51sell7670.301.389460.000001.38244
26292009.06.25 16:51delete7660.301.385950.000001.37893
26302009.06.25 17:31sell limit7680.411.396480.000001.38946
26312009.06.25 19:14sell7680.411.396480.000001.38946
26322009.06.25 19:14modify7670.301.389460.000001.38946
26332009.06.25 19:54sell limit7690.571.403500.000001.39648
26342009.06.25 20:03modify7690.571.399990.000001.39297
26352009.06.26 01:42sell7690.571.399990.000001.39297
26362009.06.26 01:42modify7670.301.389460.000001.39297
26372009.06.26 01:42modify7680.411.396480.000001.39297
26382009.06.26 02:22sell limit7700.791.406830.000001.39999
26392009.06.26 10:10modify7700.791.403410.000001.39657
26402009.06.26 10:40sell7700.791.403410.000001.39657
26412009.06.26 10:40modify7670.301.389460.000001.39657
26422009.06.26 10:40modify7680.411.396480.000001.39657
26432009.06.26 10:40modify7690.571.399990.000001.39657
26442009.06.26 11:20sell limit7711.091.410250.000001.39657
26452009.06.26 12:56close at stop7700.791.408010.000001.39657-363.4067787.92
26462009.06.26 12:56close at stop7690.571.408010.000001.39657-457.1467330.78
26472009.06.26 12:56close at stop7680.411.408010.000001.39657-472.9066857.88
26482009.06.26 12:56close at stop7670.301.408010.000001.39657-556.6366301.26