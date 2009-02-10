Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2
GoMarkets-Demo (Build 224)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2009.01.02 04:00 - 2009.06.26 12:00 (2009.01.01 - 2009.07.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="EURUSD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.38; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=0.9; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; slippage=999;
|Bars in test
|1742
|Ticks modelled
|5907641
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|46301.26
|Gross profit
|76943.08
|Gross loss
|-30641.83
|Profit factor
|2.51
|Expected payoff
|105.47
|Absolute drawdown
|2336.55
|Maximal drawdown
|17366.62 (29.25%)
|Relative drawdown
|32.87% (8649.76)
|Total trades
|439
|Short positions (won %)
|162 (67.28%)
|Long positions (won %)
|277 (70.40%)
|Profit trades (% of total)
|304 (69.25%)
|Loss trades (% of total)
|135 (30.75%)
|Largest
|profit trade
|3058.95
|loss trade
|-1230.74
|Average
|profit trade
|253.10
|loss trade
|-226.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (2080.52)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-4951.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4207.95 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-4951.57 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.02 07:01
|sell limit
|1
|0.09
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|2
|2009.01.02 07:01
|sell stop
|2
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.37560
|3
|2009.01.02 07:32
|sell
|2
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.37560
|4
|2009.01.02 07:32
|delete
|1
|0.09
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|5
|2009.01.02 08:12
|sell limit
|3
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|6
|2009.01.02 10:10
|sell
|3
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|7
|2009.01.02 10:10
|modify
|2
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.38055
|8
|2009.01.02 10:50
|sell limit
|4
|0.17
|1.39540
|0.00000
|1.38550
|9
|2009.01.02 10:57
|sell
|4
|0.17
|1.39540
|0.00000
|1.38550
|10
|2009.01.02 10:57
|modify
|2
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.38550
|11
|2009.01.02 10:57
|modify
|3
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38550
|12
|2009.01.02 11:37
|sell limit
|5
|0.23
|1.40035
|0.00000
|1.39045
|13
|2009.01.02 20:53
|t/p
|2
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.38550
|0.00
|20000.00
|14
|2009.01.02 20:53
|t/p
|3
|0.12
|1.38550
|0.00000
|1.38550
|59.40
|20059.40
|15
|2009.01.02 20:53
|t/p
|4
|0.17
|1.38550
|0.00000
|1.38550
|168.30
|20227.70
|16
|2009.01.02 20:53
|delete
|5
|0.23
|1.40035
|0.00000
|1.39045
|17
|2009.01.02 20:53
|sell stop
|6
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|18
|2009.01.02 20:55
|sell limit
|7
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.37560
|19
|2009.01.02 20:59
|sell
|7
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.37560
|20
|2009.01.02 20:59
|delete
|6
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|21
|2009.01.02 21:39
|sell limit
|8
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|22
|2009.01.02 23:50
|sell
|8
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|23
|2009.01.02 23:50
|modify
|7
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.38055
|24
|2009.01.05 01:00
|sell limit
|9
|0.17
|1.39531
|0.00000
|1.38559
|25
|2009.01.05 02:00
|sell
|9
|0.17
|1.39531
|0.00000
|1.38559
|26
|2009.01.05 02:00
|modify
|7
|0.09
|1.38550
|0.00000
|1.38559
|27
|2009.01.05 02:00
|modify
|8
|0.12
|1.39045
|0.00000
|1.38559
|28
|2009.01.05 02:40
|sell limit
|10
|0.23
|1.40026
|0.00000
|1.39036
|29
|2009.01.05 04:17
|t/p
|7
|0.09
|1.38559
|0.00000
|1.38559
|-0.85
|20226.85
|30
|2009.01.05 04:17
|t/p
|8
|0.12
|1.38559
|0.00000
|1.38559
|58.27
|20285.12
|31
|2009.01.05 04:17
|t/p
|9
|0.17
|1.38559
|0.00000
|1.38559
|165.24
|20450.36
|32
|2009.01.05 04:17
|delete
|10
|0.23
|1.40026
|0.00000
|1.39036
|33
|2009.01.05 04:17
|sell stop
|11
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|34
|2009.01.05 04:17
|sell limit
|12
|0.09
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|35
|2009.01.05 08:16
|sell
|12
|0.09
|1.39045
|0.00000
|1.38055
|36
|2009.01.05 08:16
|delete
|11
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|37
|2009.01.05 08:56
|sell limit
|13
|0.12
|1.39540
|0.00000
|1.38550
|38
|2009.01.05 10:20
|t/p
|12
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.38055
|89.10
|20539.46
|39
|2009.01.05 10:20
|delete
|13
|0.12
|1.39540
|0.00000
|1.38550
|40
|2009.01.05 10:20
|sell stop
|14
|0.09
|1.37560
|0.00000
|1.36570
|41
|2009.01.05 10:20
|sell limit
|15
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|42
|2009.01.05 10:26
|sell
|14
|0.09
|1.37560
|0.00000
|1.36570
|43
|2009.01.05 10:26
|delete
|15
|0.09
|1.38055
|0.00000
|1.37065
|44
|2009.01.05 11:06
|sell limit
|16
|0.12
|1.38073
|0.00000
|1.37047
|45
|2009.01.05 11:35
|t/p
|14
|0.09
|1.36570
|0.00000
|1.36570
|89.10
|20628.56
|46
|2009.01.05 11:35
|delete
|16
|0.12
|1.38073
|0.00000
|1.37047
|47
|2009.01.05 11:35
|sell stop
|17
|0.09
|1.36408
|0.00000
|1.35382
|48
|2009.01.05 11:35
|sell limit
|18
|0.09
|1.36921
|0.00000
|1.35895
|49
|2009.01.05 12:03
|sell
|18
|0.09
|1.36921
|0.00000
|1.35895
|50
|2009.01.05 12:03
|delete
|17
|0.09
|1.36408
|0.00000
|1.35382
|51
|2009.01.05 12:44
|sell limit
|19
|0.12
|1.37434
|0.00000
|1.36408
|52
|2009.01.05 14:29
|t/p
|18
|0.09
|1.35895
|0.00000
|1.35895
|92.34
|20720.90
|53
|2009.01.05 14:29
|delete
|19
|0.12
|1.37434
|0.00000
|1.36408
|54
|2009.01.05 14:29
|sell stop
|20
|0.09
|1.35670
|0.00000
|1.34626
|55
|2009.01.05 14:29
|sell limit
|21
|0.09
|1.36192
|0.00000
|1.35148
|56
|2009.01.05 14:50
|sell
|20
|0.09
|1.35670
|0.00000
|1.34626
|57
|2009.01.05 14:50
|delete
|21
|0.09
|1.36192
|0.00000
|1.35148
|58
|2009.01.05 15:30
|sell limit
|22
|0.12
|1.36714
|0.00000
|1.35670
|59
|2009.01.05 15:30
|modify
|22
|0.12
|1.36192
|0.00000
|1.35148
|60
|2009.01.05 16:37
|sell
|22
|0.12
|1.36192
|0.00000
|1.35148
|61
|2009.01.05 16:37
|modify
|20
|0.09
|1.35670
|0.00000
|1.35148
|62
|2009.01.05 17:17
|sell limit
|23
|0.17
|1.36714
|0.00000
|1.35670
|63
|2009.01.06 07:20
|t/p
|20
|0.09
|1.35148
|0.00000
|1.35148
|46.94
|20767.84
|64
|2009.01.06 07:20
|t/p
|22
|0.12
|1.35148
|0.00000
|1.35148
|125.23
|20893.07
|65
|2009.01.06 07:20
|delete
|23
|0.17
|1.36714
|0.00000
|1.35670
|66
|2009.01.06 07:20
|sell stop
|24
|0.09
|1.35022
|0.00000
|1.34014
|67
|2009.01.06 07:20
|sell limit
|25
|0.09
|1.35526
|0.00000
|1.34518
|68
|2009.01.06 09:10
|sell
|25
|0.09
|1.35526
|0.00000
|1.34518
|69
|2009.01.06 09:10
|delete
|24
|0.09
|1.35022
|0.00000
|1.34014
|70
|2009.01.06 09:50
|sell limit
|26
|0.12
|1.36039
|0.00000
|1.35013
|71
|2009.01.06 09:55
|t/p
|25
|0.09
|1.34518
|0.00000
|1.34518
|90.72
|20983.79
|72
|2009.01.06 09:55
|delete
|26
|0.12
|1.36039
|0.00000
|1.35013
|73
|2009.01.06 09:55
|sell stop
|27
|0.09
|1.34356
|0.00000
|1.33330
|74
|2009.01.06 09:55
|sell limit
|28
|0.09
|1.34869
|0.00000
|1.33843
|75
|2009.01.06 10:15
|sell
|27
|0.09
|1.34356
|0.00000
|1.33330
|76
|2009.01.06 10:15
|delete
|28
|0.09
|1.34869
|0.00000
|1.33843
|77
|2009.01.06 10:55
|sell limit
|29
|0.12
|1.34878
|0.00000
|1.33834
|78
|2009.01.06 13:59
|t/p
|27
|0.09
|1.33330
|0.00000
|1.33330
|92.34
|21076.13
|79
|2009.01.06 13:59
|delete
|29
|0.12
|1.34878
|0.00000
|1.33834
|80
|2009.01.06 13:59
|sell stop
|30
|0.09
|1.33060
|0.00000
|1.32016
|81
|2009.01.06 14:00
|sell limit
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.32538
|82
|2009.01.06 14:12
|sell
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.32538
|83
|2009.01.06 14:12
|delete
|30
|0.09
|1.33060
|0.00000
|1.32016
|84
|2009.01.06 14:52
|sell limit
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.33060
|85
|2009.01.06 16:13
|sell
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.33060
|86
|2009.01.06 16:13
|modify
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.33060
|87
|2009.01.06 16:53
|sell limit
|33
|0.17
|1.34626
|0.00000
|1.33582
|88
|2009.01.06 19:12
|sell
|33
|0.17
|1.34626
|0.00000
|1.33582
|89
|2009.01.06 19:12
|modify
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.33582
|90
|2009.01.06 19:12
|modify
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.33582
|91
|2009.01.06 19:52
|sell limit
|34
|0.23
|1.35148
|0.00000
|1.34104
|92
|2009.01.06 21:07
|sell
|34
|0.23
|1.35148
|0.00000
|1.34104
|93
|2009.01.06 21:07
|modify
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.34104
|94
|2009.01.06 21:07
|modify
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.34104
|95
|2009.01.06 21:07
|modify
|33
|0.17
|1.34626
|0.00000
|1.34104
|96
|2009.01.06 21:47
|sell limit
|35
|0.32
|1.36192
|0.00000
|1.34095
|97
|2009.01.07 12:51
|sell
|35
|0.32
|1.36192
|0.00000
|1.34095
|98
|2009.01.07 12:51
|modify
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.34095
|99
|2009.01.07 12:51
|modify
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.34095
|100
|2009.01.07 12:51
|modify
|33
|0.17
|1.34626
|0.00000
|1.34095
|101
|2009.01.07 12:51
|modify
|34
|0.23
|1.35148
|0.00000
|1.34095
|102
|2009.01.07 13:31
|sell limit
|36
|0.44
|1.37254
|0.00000
|1.35130
|103
|2009.01.07 15:38
|sell
|36
|0.44
|1.37254
|0.00000
|1.35130
|104
|2009.01.07 15:38
|modify
|31
|0.09
|1.33582
|0.00000
|1.35130
|105
|2009.01.07 15:38
|modify
|32
|0.12
|1.34104
|0.00000
|1.35130
|106
|2009.01.07 15:38
|modify
|33
|0.17
|1.34626
|0.00000
|1.35130
|107
|2009.01.07 15:38
|modify
|34
|0.23
|1.35148
|0.00000
|1.35130
|108
|2009.01.07 15:38
|modify
|35
|0.32
|1.36192
|0.00000
|1.35130
|109
|2009.01.07 16:19
|sell limit
|37
|0.61
|1.38334
|0.00000
|1.36174
|110
|2009.01.09 16:33
|t/p
|31
|0.09
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|-139.51
|20936.62
|111
|2009.01.09 16:33
|t/p
|32
|0.12
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|-123.37
|20813.25
|112
|2009.01.09 16:33
|t/p
|33
|0.17
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|-86.04
|20727.22
|113
|2009.01.09 16:33
|t/p
|34
|0.23
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|3.66
|20730.87
|114
|2009.01.09 16:33
|t/p
|35
|0.32
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|339.30
|21070.18
|115
|2009.01.09 16:33
|t/p
|36
|0.44
|1.35130
|0.00000
|1.35130
|933.82
|22004.00
|116
|2009.01.09 16:33
|delete
|37
|0.61
|1.38334
|0.00000
|1.36174
|117
|2009.01.09 16:33
|sell stop
|38
|0.10
|1.34950
|0.00000
|1.33870
|118
|2009.01.09 16:33
|sell limit
|39
|0.10
|1.35490
|0.00000
|1.34410
|119
|2009.01.09 16:40
|sell
|38
|0.10
|1.34950
|0.00000
|1.33870
|120
|2009.01.09 16:40
|delete
|39
|0.10
|1.35490
|0.00000
|1.34410
|121
|2009.01.09 17:20
|sell limit
|40
|0.14
|1.35490
|0.00000
|1.34410
|122
|2009.01.12 02:28
|t/p
|38
|0.10
|1.33870
|0.00000
|1.33870
|107.96
|22111.95
|123
|2009.01.12 02:28
|delete
|40
|0.14
|1.35490
|0.00000
|1.34410
|124
|2009.01.12 02:28
|sell stop
|41
|0.10
|1.33330
|0.00000
|1.32250
|125
|2009.01.12 02:29
|sell limit
|42
|0.10
|1.34410
|0.00000
|1.33330
|126
|2009.01.12 10:31
|sell
|41
|0.10
|1.33330
|0.00000
|1.32250
|127
|2009.01.12 10:31
|delete
|42
|0.10
|1.34410
|0.00000
|1.33330
|128
|2009.01.12 11:11
|sell limit
|43
|0.14
|1.33879
|0.00000
|1.32781
|129
|2009.01.12 12:38
|sell
|43
|0.14
|1.33879
|0.00000
|1.32781
|130
|2009.01.12 12:38
|modify
|41
|0.10
|1.33330
|0.00000
|1.32781
|131
|2009.01.12 13:18
|sell limit
|44
|0.19
|1.34428
|0.00000
|1.33330
|132
|2009.01.12 14:28
|sell
|44
|0.19
|1.34428
|0.00000
|1.33330
|133
|2009.01.12 14:28
|modify
|41
|0.10
|1.33330
|0.00000
|1.33330
|134
|2009.01.12 14:28
|modify
|43
|0.14
|1.33879
|0.00000
|1.33330
|135
|2009.01.12 15:08
|sell limit
|45
|0.26
|1.34977
|0.00000
|1.33879
|136
|2009.01.12 17:07
|t/p
|41
|0.10
|1.33330
|0.00000
|1.33330
|0.00
|22111.95
|137
|2009.01.12 17:07
|t/p
|43
|0.14
|1.33330
|0.00000
|1.33330
|76.86
|22188.81
|138
|2009.01.12 17:07
|t/p
|44
|0.19
|1.33330
|0.00000
|1.33330
|208.62
|22397.43
|139
|2009.01.12 17:07
|delete
|45
|0.26
|1.34977
|0.00000
|1.33879
|140
|2009.01.12 17:07
|sell stop
|46
|0.10
|1.32808
|0.00000
|1.31710
|141
|2009.01.12 17:07
|sell limit
|47
|0.10
|1.33357
|0.00000
|1.32259
|142
|2009.01.12 17:07
|sell
|47
|0.10
|1.33357
|0.00000
|1.32259
|143
|2009.01.12 17:07
|delete
|46
|0.10
|1.32808
|0.00000
|1.31710
|144
|2009.01.12 17:47
|sell limit
|48
|0.14
|1.33906
|0.00000
|1.32808
|145
|2009.01.12 19:50
|sell
|48
|0.14
|1.33906
|0.00000
|1.32808
|146
|2009.01.12 19:50
|modify
|47
|0.10
|1.33357
|0.00000
|1.32808
|147
|2009.01.12 20:30
|sell limit
|49
|0.19
|1.34455
|0.00000
|1.33357
|148
|2009.01.13 07:42
|t/p
|47
|0.10
|1.32808
|0.00000
|1.32808
|54.86
|22452.29
|149
|2009.01.13 07:42
|t/p
|48
|0.14
|1.32808
|0.00000
|1.32808
|153.66
|22605.95
|150
|2009.01.13 07:42
|delete
|49
|0.19
|1.34455
|0.00000
|1.33357
|151
|2009.01.13 07:42
|sell stop
|50
|0.10
|1.32538
|0.00000
|1.31494
|152
|2009.01.13 07:42
|sell limit
|51
|0.10
|1.33060
|0.00000
|1.32016
|153
|2009.01.13 07:55
|sell
|50
|0.10
|1.32538
|0.00000
|1.31494
|154
|2009.01.13 07:55
|delete
|51
|0.10
|1.33060
|0.00000
|1.32016
|155
|2009.01.13 08:35
|sell limit
|52
|0.14
|1.33069
|0.00000
|1.32007
|156
|2009.01.13 11:43
|sell
|52
|0.14
|1.33069
|0.00000
|1.32007
|157
|2009.01.13 11:43
|modify
|50
|0.10
|1.32538
|0.00000
|1.32007
|158
|2009.01.13 12:23
|sell limit
|53
|0.19
|1.33600
|0.00000
|1.32538
|159
|2009.01.13 15:54
|t/p
|50
|0.10
|1.32007
|0.00000
|1.32007
|53.10
|22659.05
|160
|2009.01.13 15:54
|t/p
|52
|0.14
|1.32007
|0.00000
|1.32007
|148.68
|22807.73
|161
|2009.01.13 15:54
|delete
|53
|0.19
|1.33600
|0.00000
|1.32538
|162
|2009.01.13 15:54
|sell stop
|54
|0.10
|1.31638
|0.00000
|1.30576
|163
|2009.01.13 15:54
|sell limit
|55
|0.10
|1.32169
|0.00000
|1.31107
|164
|2009.01.13 15:56
|sell
|55
|0.10
|1.32169
|0.00000
|1.31107
|165
|2009.01.13 15:56
|delete
|54
|0.10
|1.31638
|0.00000
|1.30576
|166
|2009.01.13 16:36
|sell limit
|56
|0.14
|1.32700
|0.00000
|1.31638
|167
|2009.01.14 04:58
|sell
|56
|0.14
|1.32700
|0.00000
|1.31638
|168
|2009.01.14 04:58
|modify
|55
|0.10
|1.32169
|0.00000
|1.31638
|169
|2009.01.14 05:38
|sell limit
|57
|0.19
|1.33231
|0.00000
|1.32169
|170
|2009.01.14 09:50
|sell
|57
|0.19
|1.33231
|0.00000
|1.32169
|171
|2009.01.14 09:50
|modify
|55
|0.10
|1.32169
|0.00000
|1.32169
|172
|2009.01.14 09:50
|modify
|56
|0.14
|1.32700
|0.00000
|1.32169
|173
|2009.01.14 10:30
|sell limit
|58
|0.26
|1.33771
|0.00000
|1.32691
|174
|2009.01.14 10:46
|t/p
|55
|0.10
|1.32169
|0.00000
|1.32169
|-0.04
|22807.69
|175
|2009.01.14 10:46
|t/p
|56
|0.14
|1.32169
|0.00000
|1.32169
|74.34
|22882.03
|176
|2009.01.14 10:46
|t/p
|57
|0.19
|1.32169
|0.00000
|1.32169
|201.78
|23083.81
|177
|2009.01.14 10:46
|delete
|58
|0.26
|1.33771
|0.00000
|1.32691
|178
|2009.01.14 10:46
|sell stop
|59
|0.10
|1.31710
|0.00000
|1.30630
|179
|2009.01.14 10:46
|sell limit
|60
|0.10
|1.32250
|0.00000
|1.31170
|180
|2009.01.14 10:47
|sell
|60
|0.10
|1.32250
|0.00000
|1.31170
|181
|2009.01.14 10:47
|delete
|59
|0.10
|1.31710
|0.00000
|1.30630
|182
|2009.01.14 11:27
|sell limit
|61
|0.14
|1.32790
|0.00000
|1.31710
|183
|2009.01.14 15:37
|t/p
|60
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.31170
|108.00
|23191.81
|184
|2009.01.14 15:37
|delete
|61
|0.14
|1.32790
|0.00000
|1.31710
|185
|2009.01.14 15:37
|sell stop
|62
|0.10
|1.30630
|0.00000
|1.29550
|186
|2009.01.14 15:37
|sell limit
|63
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.30090
|187
|2009.01.14 15:37
|sell
|63
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.30090
|188
|2009.01.14 15:37
|delete
|62
|0.10
|1.30630
|0.00000
|1.29550
|189
|2009.01.14 16:17
|sell limit
|64
|0.14
|1.31710
|0.00000
|1.30630
|190
|2009.01.14 17:45
|sell
|64
|0.14
|1.31710
|0.00000
|1.30630
|191
|2009.01.14 17:45
|modify
|63
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.30630
|192
|2009.01.14 18:25
|sell limit
|65
|0.19
|1.32250
|0.00000
|1.31170
|193
|2009.01.15 11:35
|sell
|65
|0.19
|1.32250
|0.00000
|1.31170
|194
|2009.01.15 11:35
|modify
|63
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.31170
|195
|2009.01.15 11:35
|modify
|64
|0.14
|1.31710
|0.00000
|1.31170
|196
|2009.01.15 12:15
|sell limit
|66
|0.26
|1.32772
|0.00000
|1.31728
|197
|2009.01.15 14:51
|t/p
|63
|0.10
|1.31170
|0.00000
|1.31170
|-0.13
|23191.69
|198
|2009.01.15 14:51
|t/p
|64
|0.14
|1.31170
|0.00000
|1.31170
|75.42
|23267.11
|199
|2009.01.15 14:51
|t/p
|65
|0.19
|1.31170
|0.00000
|1.31170
|205.20
|23472.31
|200
|2009.01.15 14:51
|delete
|66
|0.26
|1.32772
|0.00000
|1.31728
|201
|2009.01.15 14:51
|sell stop
|67
|0.10
|1.30972
|0.00000
|1.29928
|202
|2009.01.15 14:51
|sell limit
|68
|0.10
|1.31494
|0.00000
|1.30450
|203
|2009.01.15 14:54
|sell
|67
|0.10
|1.30972
|0.00000
|1.29928
|204
|2009.01.15 14:54
|delete
|68
|0.10
|1.31494
|0.00000
|1.30450
|205
|2009.01.15 15:34
|sell limit
|69
|0.14
|1.31503
|0.00000
|1.30441
|206
|2009.01.15 15:43
|sell
|69
|0.14
|1.31503
|0.00000
|1.30441
|207
|2009.01.15 15:43
|modify
|67
|0.10
|1.30972
|0.00000
|1.30441
|208
|2009.01.15 16:23
|sell limit
|70
|0.19
|1.32034
|0.00000
|1.30972
|209
|2009.01.15 17:32
|t/p
|67
|0.10
|1.30441
|0.00000
|1.30441
|53.10
|23525.41
|210
|2009.01.15 17:32
|t/p
|69
|0.14
|1.30441
|0.00000
|1.30441
|148.68
|23674.09
|211
|2009.01.15 17:32
|delete
|70
|0.19
|1.32034
|0.00000
|1.30972
|212
|2009.01.15 17:32
|sell stop
|71
|0.11
|1.30045
|0.00000
|1.28983
|213
|2009.01.15 17:32
|sell limit
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.29514
|214
|2009.01.15 17:35
|sell
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.29514
|215
|2009.01.15 17:35
|delete
|71
|0.11
|1.30045
|0.00000
|1.28983
|216
|2009.01.15 18:15
|sell limit
|73
|0.15
|1.31638
|0.00000
|1.30576
|217
|2009.01.15 18:16
|modify
|73
|0.15
|1.31107
|0.00000
|1.30045
|218
|2009.01.15 20:40
|sell
|73
|0.15
|1.31107
|0.00000
|1.30045
|219
|2009.01.15 20:40
|modify
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.30045
|220
|2009.01.15 21:20
|sell limit
|74
|0.21
|1.32169
|0.00000
|1.31107
|221
|2009.01.15 21:24
|modify
|74
|0.21
|1.31638
|0.00000
|1.30576
|222
|2009.01.15 21:33
|sell
|74
|0.21
|1.31638
|0.00000
|1.30576
|223
|2009.01.15 21:33
|modify
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.30576
|224
|2009.01.15 21:33
|modify
|73
|0.15
|1.31107
|0.00000
|1.30576
|225
|2009.01.15 22:13
|sell limit
|75
|0.29
|1.32169
|0.00000
|1.31107
|226
|2009.01.16 05:00
|sell
|75
|0.29
|1.32169
|0.00000
|1.31107
|227
|2009.01.16 05:00
|modify
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.31107
|228
|2009.01.16 05:00
|modify
|73
|0.15
|1.31107
|0.00000
|1.31107
|229
|2009.01.16 05:00
|modify
|74
|0.21
|1.31638
|0.00000
|1.31107
|230
|2009.01.16 05:40
|sell limit
|76
|0.40
|1.33177
|0.00000
|1.31161
|231
|2009.01.16 15:44
|sell
|76
|0.40
|1.33177
|0.00000
|1.31161
|232
|2009.01.16 15:44
|modify
|72
|0.11
|1.30576
|0.00000
|1.31161
|233
|2009.01.16 15:44
|modify
|73
|0.15
|1.31107
|0.00000
|1.31161
|234
|2009.01.16 15:44
|modify
|74
|0.21
|1.31638
|0.00000
|1.31161
|235
|2009.01.16 15:44
|modify
|75
|0.29
|1.32169
|0.00000
|1.31161
|236
|2009.01.16 16:24
|sell limit
|77
|0.55
|1.34185
|0.00000
|1.32160
|237
|2009.01.19 22:09
|t/p
|72
|0.11
|1.31161
|0.00000
|1.31161
|-64.44
|23609.65
|238
|2009.01.19 22:09
|t/p
|73
|0.15
|1.31161
|0.00000
|1.31161
|-8.23
|23601.42
|239
|2009.01.19 22:09
|t/p
|74
|0.21
|1.31161
|0.00000
|1.31161
|99.99
|23701.41
|240
|2009.01.19 22:09
|t/p
|75
|0.29
|1.31161
|0.00000
|1.31161
|292.20
|23993.61
|241
|2009.01.19 22:09
|t/p
|76
|0.40
|1.31161
|0.00000
|1.31161
|806.23
|24799.84
|242
|2009.01.19 22:09
|delete
|77
|0.55
|1.34185
|0.00000
|1.32160
|243
|2009.01.19 22:09
|sell stop
|78
|0.11
|1.30630
|0.00000
|1.29640
|244
|2009.01.19 22:12
|sell limit
|79
|0.11
|1.31125
|0.00000
|1.30135
|245
|2009.01.19 23:15
|sell
|79
|0.11
|1.31125
|0.00000
|1.30135
|246
|2009.01.19 23:15
|delete
|78
|0.11
|1.30630
|0.00000
|1.29640
|247
|2009.01.19 23:55
|sell limit
|80
|0.15
|1.31620
|0.00000
|1.30630
|248
|2009.01.20 02:34
|t/p
|79
|0.11
|1.30135
|0.00000
|1.30135
|108.85
|24908.70
|249
|2009.01.20 02:34
|delete
|80
|0.15
|1.31620
|0.00000
|1.30630
|250
|2009.01.20 02:34
|sell stop
|81
|0.11
|1.29847
|0.00000
|1.28929
|251
|2009.01.20 02:35
|sell limit
|82
|0.11
|1.30306
|0.00000
|1.29388
|252
|2009.01.20 03:11
|sell
|82
|0.11
|1.30306
|0.00000
|1.29388
|253
|2009.01.20 03:11
|delete
|81
|0.11
|1.29847
|0.00000
|1.28929
|254
|2009.01.20 03:52
|sell limit
|83
|0.15
|1.30765
|0.00000
|1.29847
|255
|2009.01.20 09:52
|t/p
|82
|0.11
|1.29388
|0.00000
|1.29388
|100.98
|25009.68
|256
|2009.01.20 09:52
|delete
|83
|0.15
|1.30765
|0.00000
|1.29847
|257
|2009.01.20 09:52
|sell stop
|84
|0.11
|1.29118
|0.00000
|1.28182
|258
|2009.01.20 09:52
|sell limit
|85
|0.11
|1.29586
|0.00000
|1.28650
|259
|2009.01.20 09:56
|sell
|85
|0.11
|1.29586
|0.00000
|1.28650
|260
|2009.01.20 09:56
|delete
|84
|0.11
|1.29118
|0.00000
|1.28182
|261
|2009.01.20 10:36
|sell limit
|86
|0.15
|1.30054
|0.00000
|1.29118
|262
|2009.01.20 21:17
|t/p
|85
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.28650
|102.96
|25112.64
|263
|2009.01.20 21:17
|delete
|86
|0.15
|1.30054
|0.00000
|1.29118
|264
|2009.01.20 21:17
|sell stop
|87
|0.11
|1.28182
|0.00000
|1.27246
|265
|2009.01.20 21:22
|sell limit
|88
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27714
|266
|2009.01.20 21:23
|sell
|88
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27714
|267
|2009.01.20 21:23
|delete
|87
|0.11
|1.28182
|0.00000
|1.27246
|268
|2009.01.20 22:03
|sell limit
|89
|0.15
|1.29127
|0.00000
|1.28173
|269
|2009.01.21 03:57
|sell
|89
|0.15
|1.29127
|0.00000
|1.28173
|270
|2009.01.21 03:57
|modify
|88
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.28173
|271
|2009.01.21 04:37
|sell limit
|90
|0.21
|1.30009
|0.00000
|1.29127
|272
|2009.01.21 05:14
|sell
|90
|0.21
|1.30009
|0.00000
|1.29127
|273
|2009.01.21 05:14
|modify
|88
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.29127
|274
|2009.01.21 05:14
|modify
|89
|0.15
|1.29127
|0.00000
|1.29127
|275
|2009.01.21 05:55
|sell limit
|91
|0.29
|1.30459
|0.00000
|1.29559
|276
|2009.01.21 09:23
|t/p
|88
|0.11
|1.29127
|0.00000
|1.29127
|-52.52
|25060.12
|277
|2009.01.21 09:23
|t/p
|89
|0.15
|1.29127
|0.00000
|1.29127
|0.00
|25060.12
|278
|2009.01.21 09:23
|t/p
|90
|0.21
|1.29127
|0.00000
|1.29127
|185.22
|25245.34
|279
|2009.01.21 09:23
|delete
|91
|0.29
|1.30459
|0.00000
|1.29559
|280
|2009.01.21 09:23
|sell stop
|92
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|281
|2009.01.21 09:23
|sell limit
|93
|0.11
|1.29550
|0.00000
|1.28650
|282
|2009.01.21 10:27
|sell
|92
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|283
|2009.01.21 10:27
|delete
|93
|0.11
|1.29550
|0.00000
|1.28650
|284
|2009.01.21 11:07
|sell limit
|94
|0.15
|1.29550
|0.00000
|1.28650
|285
|2009.01.21 11:42
|sell
|94
|0.15
|1.29550
|0.00000
|1.28650
|286
|2009.01.21 11:42
|modify
|92
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.28650
|287
|2009.01.21 12:22
|sell limit
|95
|0.21
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|288
|2009.01.21 18:01
|t/p
|92
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.28650
|0.00
|25245.34
|289
|2009.01.21 18:01
|t/p
|94
|0.15
|1.28650
|0.00000
|1.28650
|135.00
|25380.34
|290
|2009.01.21 18:01
|delete
|95
|0.21
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|291
|2009.01.21 18:01
|sell stop
|96
|0.11
|1.28200
|0.00000
|1.27300
|292
|2009.01.21 18:01
|sell limit
|97
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|293
|2009.01.21 18:01
|sell
|97
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|294
|2009.01.21 18:01
|delete
|96
|0.11
|1.28200
|0.00000
|1.27300
|295
|2009.01.21 18:41
|sell limit
|98
|0.15
|1.29550
|0.00000
|1.28650
|296
|2009.01.21 18:48
|modify
|98
|0.15
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|297
|2009.01.21 21:35
|sell
|98
|0.15
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|298
|2009.01.21 21:35
|modify
|97
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.28200
|299
|2009.01.21 22:15
|sell limit
|99
|0.21
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|300
|2009.01.21 22:46
|sell
|99
|0.21
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|301
|2009.01.21 22:46
|modify
|97
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.29100
|302
|2009.01.21 22:46
|modify
|98
|0.15
|1.29100
|0.00000
|1.29100
|303
|2009.01.21 23:26
|sell limit
|100
|0.29
|1.30900
|0.00000
|1.30000
|304
|2009.01.21 23:59
|modify
|100
|0.29
|1.30450
|0.00000
|1.29550
|305
|2009.01.22 00:43
|sell
|100
|0.29
|1.30450
|0.00000
|1.29550
|306
|2009.01.22 00:43
|modify
|97
|0.11
|1.28650
|0.00000
|1.29550
|307
|2009.01.22 00:43
|modify
|98
|0.15
|1.29100
|0.00000
|1.29550
|308
|2009.01.22 00:43
|modify
|99
|0.21
|1.30000
|0.00000
|1.29550
|309
|2009.01.22 01:23
|sell limit
|101
|0.40
|1.31332
|0.00000
|1.29568
|310
|2009.01.22 03:20
|t/p
|97
|0.11
|1.29550
|0.00000
|1.29550
|-99.14
|25281.20
|311
|2009.01.22 03:20
|t/p
|98
|0.15
|1.29550
|0.00000
|1.29550
|-67.69
|25213.51
|312
|2009.01.22 03:20
|t/p
|99
|0.21
|1.29550
|0.00000
|1.29550
|94.24
|25307.75
|313
|2009.01.22 03:20
|t/p
|100
|0.29
|1.29550
|0.00000
|1.29550
|261.00
|25568.75
|314
|2009.01.22 03:20
|delete
|101
|0.40
|1.31332
|0.00000
|1.29568
|315
|2009.01.22 03:20
|sell stop
|102
|0.11
|1.29163
|0.00000
|1.28281
|316
|2009.01.22 03:20
|sell limit
|103
|0.11
|1.29604
|0.00000
|1.28722
|317
|2009.01.22 03:21
|sell
|103
|0.11
|1.29604
|0.00000
|1.28722
|318
|2009.01.22 03:21
|delete
|102
|0.11
|1.29163
|0.00000
|1.28281
|319
|2009.01.22 04:01
|sell limit
|104
|0.15
|1.30486
|0.00000
|1.29604
|320
|2009.01.22 04:14
|modify
|104
|0.15
|1.30045
|0.00000
|1.29163
|321
|2009.01.22 04:16
|sell
|104
|0.15
|1.30045
|0.00000
|1.29163
|322
|2009.01.22 04:16
|modify
|103
|0.11
|1.29604
|0.00000
|1.29163
|323
|2009.01.22 04:56
|sell limit
|105
|0.21
|1.30486
|0.00000
|1.29604
|324
|2009.01.22 06:19
|sell
|105
|0.21
|1.30486
|0.00000
|1.29604
|325
|2009.01.22 06:19
|modify
|103
|0.11
|1.29604
|0.00000
|1.29604
|326
|2009.01.22 06:19
|modify
|104
|0.15
|1.30045
|0.00000
|1.29604
|327
|2009.01.22 06:59
|sell limit
|106
|0.29
|1.30927
|0.00000
|1.30045
|328
|2009.01.22 15:38
|t/p
|103
|0.11
|1.29604
|0.00000
|1.29604
|0.00
|25568.75
|329
|2009.01.22 15:38
|t/p
|104
|0.15
|1.29604
|0.00000
|1.29604
|66.15
|25634.90
|330
|2009.01.22 15:38
|t/p
|105
|0.21
|1.29604
|0.00000
|1.29604
|185.22
|25820.12
|331
|2009.01.22 15:38
|delete
|106
|0.29
|1.30927
|0.00000
|1.30045
|332
|2009.01.22 15:38
|sell stop
|107
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|333
|2009.01.22 15:39
|sell limit
|108
|0.12
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|334
|2009.01.22 16:12
|sell
|107
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|335
|2009.01.22 16:12
|delete
|108
|0.12
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|336
|2009.01.22 16:52
|sell limit
|109
|0.17
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|337
|2009.01.22 16:56
|sell
|109
|0.17
|1.30000
|0.00000
|1.29100
|338
|2009.01.22 16:56
|modify
|107
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.29100
|339
|2009.01.22 17:36
|sell limit
|110
|0.23
|1.30450
|0.00000
|1.29550
|340
|2009.01.23 09:34
|t/p
|107
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.29100
|-0.05
|25820.07
|341
|2009.01.23 09:34
|t/p
|109
|0.17
|1.29100
|0.00000
|1.29100
|152.93
|25973.00
|342
|2009.01.23 09:34
|delete
|110
|0.23
|1.30450
|0.00000
|1.29550
|343
|2009.01.23 09:34
|sell stop
|111
|0.12
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|344
|2009.01.23 09:34
|sell limit
|112
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|345
|2009.01.23 09:47
|sell
|111
|0.12
|1.28650
|0.00000
|1.27750
|346
|2009.01.23 09:47
|delete
|112
|0.12
|1.29100
|0.00000
|1.28200
|347
|2009.01.23 10:27
|sell limit
|113
|0.17
|1.29109
|0.00000
|1.28191
|348
|2009.01.23 11:45
|t/p
|111
|0.12
|1.27750
|0.00000
|1.27750
|108.00
|26081.00
|349
|2009.01.23 11:45
|delete
|113
|0.17
|1.29109
|0.00000
|1.28191
|350
|2009.01.23 11:45
|sell stop
|114
|0.12
|1.27552
|0.00000
|1.26634
|351
|2009.01.23 11:45
|sell limit
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.27093
|352
|2009.01.23 12:08
|sell
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.27093
|353
|2009.01.23 12:08
|delete
|114
|0.12
|1.27552
|0.00000
|1.26634
|354
|2009.01.23 12:48
|sell limit
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.27543
|355
|2009.01.23 16:15
|sell
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.27543
|356
|2009.01.23 16:15
|modify
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.27543
|357
|2009.01.23 16:55
|sell limit
|117
|0.23
|1.28947
|0.00000
|1.28011
|358
|2009.01.23 19:22
|sell
|117
|0.23
|1.28947
|0.00000
|1.28011
|359
|2009.01.23 19:22
|modify
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.28011
|360
|2009.01.23 19:22
|modify
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.28011
|361
|2009.01.23 20:02
|sell limit
|118
|0.32
|1.29415
|0.00000
|1.28479
|362
|2009.01.23 20:19
|sell
|118
|0.32
|1.29415
|0.00000
|1.28479
|363
|2009.01.23 20:19
|modify
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.28479
|364
|2009.01.23 20:19
|modify
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.28479
|365
|2009.01.23 20:19
|modify
|117
|0.23
|1.28947
|0.00000
|1.28479
|366
|2009.01.23 20:59
|sell limit
|119
|0.44
|1.31287
|0.00000
|1.29415
|367
|2009.01.23 21:11
|modify
|119
|0.44
|1.30351
|0.00000
|1.28479
|368
|2009.01.26 15:42
|sell
|119
|0.44
|1.30351
|0.00000
|1.28479
|369
|2009.01.26 16:22
|sell limit
|120
|0.61
|1.32259
|0.00000
|1.30351
|370
|2009.01.27 00:12
|sell
|120
|0.61
|1.32259
|0.00000
|1.30351
|371
|2009.01.27 00:12
|modify
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.30351
|372
|2009.01.27 00:12
|modify
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.30351
|373
|2009.01.27 00:12
|modify
|117
|0.23
|1.28947
|0.00000
|1.30351
|374
|2009.01.27 00:12
|modify
|118
|0.32
|1.29415
|0.00000
|1.30351
|375
|2009.01.27 00:12
|modify
|119
|0.44
|1.30351
|0.00000
|1.30351
|376
|2009.01.27 00:54
|sell limit
|121
|0.84
|1.33213
|0.00000
|1.31296
|377
|2009.01.27 11:05
|sell
|121
|0.84
|1.33213
|0.00000
|1.31296
|378
|2009.01.27 11:05
|modify
|115
|0.12
|1.28011
|0.00000
|1.31296
|379
|2009.01.27 11:05
|modify
|116
|0.17
|1.28479
|0.00000
|1.31296
|380
|2009.01.27 11:05
|modify
|117
|0.23
|1.28947
|0.00000
|1.31296
|381
|2009.01.27 11:05
|modify
|118
|0.32
|1.29415
|0.00000
|1.31296
|382
|2009.01.27 11:05
|modify
|119
|0.44
|1.30351
|0.00000
|1.31296
|383
|2009.01.27 11:05
|modify
|120
|0.61
|1.32259
|0.00000
|1.31296
|384
|2009.01.27 11:45
|sell limit
|122
|1.16
|1.34185
|0.00000
|1.32232
|385
|2009.01.27 17:06
|t/p
|115
|0.12
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|-394.30
|25686.70
|386
|2009.01.27 17:06
|t/p
|116
|0.17
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|-479.03
|25207.66
|387
|2009.01.27 17:06
|t/p
|117
|0.23
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|-540.46
|24667.20
|388
|2009.01.27 17:06
|t/p
|118
|0.32
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|-602.19
|24065.01
|389
|2009.01.27 17:06
|t/p
|119
|0.44
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|-415.98
|23649.03
|390
|2009.01.27 17:06
|t/p
|120
|0.61
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|587.43
|24236.46
|391
|2009.01.27 17:06
|t/p
|121
|0.84
|1.31296
|0.00000
|1.31296
|1610.28
|25846.74
|392
|2009.01.27 17:06
|delete
|122
|1.16
|1.34185
|0.00000
|1.32232
|393
|2009.01.27 17:06
|buy stop
|123
|0.12
|1.31730
|0.00000
|1.32720
|394
|2009.01.27 17:06
|buy limit
|124
|0.12
|1.31135
|0.00000
|1.32125
|395
|2009.01.27 17:59
|buy
|123
|0.12
|1.31730
|0.00000
|1.32720
|396
|2009.01.27 17:59
|delete
|124
|0.12
|1.31135
|0.00000
|1.32125
|397
|2009.01.27 18:39
|buy limit
|125
|0.17
|1.31235
|0.00000
|1.32225
|398
|2009.01.28 09:59
|t/p
|123
|0.12
|1.32720
|0.00000
|1.32720
|118.79
|25965.53
|399
|2009.01.28 09:59
|delete
|125
|0.17
|1.31235
|0.00000
|1.32225
|400
|2009.01.28 09:59
|buy stop
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.33908
|401
|2009.01.28 09:59
|buy limit
|127
|0.12
|1.32404
|0.00000
|1.33340
|402
|2009.01.28 10:04
|buy
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.33908
|403
|2009.01.28 10:04
|delete
|127
|0.12
|1.32404
|0.00000
|1.33340
|404
|2009.01.28 10:44
|buy limit
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.33440
|405
|2009.01.28 11:17
|buy
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.33440
|406
|2009.01.28 11:17
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.33440
|407
|2009.01.28 11:57
|buy limit
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.32972
|408
|2009.01.28 21:20
|buy
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.32972
|409
|2009.01.28 21:20
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.32972
|410
|2009.01.28 21:20
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.32972
|411
|2009.01.28 22:00
|buy limit
|130
|0.32
|1.30605
|0.00000
|1.31559
|412
|2009.01.28 22:39
|modify
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.32036
|413
|2009.01.29 04:29
|buy
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.32036
|414
|2009.01.29 04:29
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.32036
|415
|2009.01.29 04:29
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.32036
|416
|2009.01.29 04:29
|modify
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.32036
|417
|2009.01.29 05:09
|buy limit
|131
|0.44
|1.30182
|0.00000
|1.31991
|418
|2009.01.29 18:51
|buy
|131
|0.44
|1.30182
|0.00000
|1.31991
|419
|2009.01.29 18:51
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.31991
|420
|2009.01.29 18:51
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.31991
|421
|2009.01.29 18:51
|modify
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.31991
|422
|2009.01.29 18:51
|modify
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.31991
|423
|2009.01.29 19:31
|buy limit
|132
|0.61
|1.28310
|0.00000
|1.30191
|424
|2009.01.29 19:43
|modify
|132
|0.61
|1.29246
|0.00000
|1.31127
|425
|2009.01.30 01:14
|buy
|132
|0.61
|1.29246
|0.00000
|1.31127
|426
|2009.01.30 01:14
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.31127
|427
|2009.01.30 01:14
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.31127
|428
|2009.01.30 01:14
|modify
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.31127
|429
|2009.01.30 01:14
|modify
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.31127
|430
|2009.01.30 01:14
|modify
|131
|0.44
|1.30182
|0.00000
|1.31127
|431
|2009.01.30 01:56
|buy limit
|133
|0.84
|1.28346
|0.00000
|1.30146
|432
|2009.01.30 11:44
|buy
|133
|0.84
|1.28346
|0.00000
|1.30146
|433
|2009.01.30 11:44
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.30146
|434
|2009.01.30 11:44
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.30146
|435
|2009.01.30 11:44
|modify
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.30146
|436
|2009.01.30 11:44
|modify
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.30146
|437
|2009.01.30 11:44
|modify
|131
|0.44
|1.30182
|0.00000
|1.30146
|438
|2009.01.30 11:44
|modify
|132
|0.61
|1.29246
|0.00000
|1.30146
|439
|2009.01.30 12:24
|buy limit
|134
|1.16
|1.27446
|0.00000
|1.29255
|440
|2009.02.02 02:55
|buy
|134
|1.16
|1.27446
|0.00000
|1.29255
|441
|2009.02.02 02:55
|modify
|126
|0.12
|1.32972
|0.00000
|1.29255
|442
|2009.02.02 02:55
|modify
|128
|0.17
|1.32504
|0.00000
|1.29255
|443
|2009.02.02 02:55
|modify
|129
|0.23
|1.32036
|0.00000
|1.29255
|444
|2009.02.02 02:55
|modify
|130
|0.32
|1.31082
|0.00000
|1.29255
|445
|2009.02.02 02:55
|modify
|131
|0.44
|1.30182
|0.00000
|1.29255
|446
|2009.02.02 02:55
|modify
|132
|0.61
|1.29246
|0.00000
|1.29255
|447
|2009.02.02 02:55
|modify
|133
|0.84
|1.28346
|0.00000
|1.29255
|448
|2009.02.02 03:35
|buy limit
|135
|1.60
|1.25610
|0.00000
|1.29282
|449
|2009.02.03 16:15
|t/p
|126
|0.12
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|-446.10
|25519.42
|450
|2009.02.03 16:15
|t/p
|128
|0.17
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|-552.42
|24967.00
|451
|2009.02.03 16:15
|t/p
|129
|0.23
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|-639.75
|24327.25
|452
|2009.02.03 16:15
|t/p
|130
|0.32
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|-584.73
|23742.52
|453
|2009.02.03 16:15
|t/p
|131
|0.44
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|-408.00
|23334.52
|454
|2009.02.03 16:15
|t/p
|132
|0.61
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|5.38
|23339.90
|455
|2009.02.03 16:15
|t/p
|133
|0.84
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|763.41
|24103.31
|456
|2009.02.03 16:15
|t/p
|134
|1.16
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|2098.34
|26201.65
|457
|2009.02.03 16:15
|delete
|135
|1.60
|1.25610
|0.00000
|1.29282
|458
|2009.02.03 16:15
|buy stop
|136
|0.12
|1.29714
|0.00000
|1.30596
|459
|2009.02.03 16:15
|buy limit
|137
|0.12
|1.29173
|0.00000
|1.30055
|460
|2009.02.03 16:24
|buy
|137
|0.12
|1.29173
|0.00000
|1.30055
|461
|2009.02.03 16:24
|delete
|136
|0.12
|1.29714
|0.00000
|1.30596
|462
|2009.02.03 17:04
|buy limit
|138
|0.17
|1.28732
|0.00000
|1.29614
|463
|2009.02.03 18:15
|t/p
|137
|0.12
|1.30055
|0.00000
|1.30055
|105.84
|26307.49
|464
|2009.02.03 18:15
|delete
|138
|0.17
|1.28732
|0.00000
|1.29614
|465
|2009.02.03 18:15
|buy stop
|139
|0.12
|1.30155
|0.00000
|1.31037
|466
|2009.02.03 18:15
|buy limit
|140
|0.12
|1.29614
|0.00000
|1.30496
|467
|2009.02.03 18:15
|buy
|139
|0.12
|1.30155
|0.00000
|1.31037
|468
|2009.02.03 18:15
|delete
|140
|0.12
|1.29614
|0.00000
|1.30496
|469
|2009.02.03 18:55
|buy limit
|141
|0.17
|1.29705
|0.00000
|1.30605
|470
|2009.02.03 19:38
|buy
|141
|0.17
|1.29705
|0.00000
|1.30605
|471
|2009.02.03 19:38
|modify
|139
|0.12
|1.30155
|0.00000
|1.30605
|472
|2009.02.03 20:18
|buy limit
|142
|0.23
|1.29255
|0.00000
|1.30155
|473
|2009.02.04 08:35
|t/p
|139
|0.12
|1.30605
|0.00000
|1.30605
|53.99
|26361.47
|474
|2009.02.04 08:35
|t/p
|141
|0.17
|1.30605
|0.00000
|1.30605
|152.98
|26514.46
|475
|2009.02.04 08:35
|delete
|142
|0.23
|1.29255
|0.00000
|1.30155
|476
|2009.02.04 08:35
|buy stop
|143
|0.12
|1.30956
|0.00000
|1.31820
|477
|2009.02.04 08:35
|buy limit
|144
|0.12
|1.30424
|0.00000
|1.31288
|478
|2009.02.04 08:51
|buy
|144
|0.12
|1.30424
|0.00000
|1.31288
|479
|2009.02.04 08:51
|delete
|143
|0.12
|1.30956
|0.00000
|1.31820
|480
|2009.02.04 09:31
|buy limit
|145
|0.17
|1.29560
|0.00000
|1.30424
|481
|2009.02.04 11:00
|buy
|145
|0.17
|1.29560
|0.00000
|1.30424
|482
|2009.02.04 11:00
|modify
|144
|0.12
|1.30424
|0.00000
|1.30424
|483
|2009.02.04 11:40
|buy limit
|146
|0.23
|1.29128
|0.00000
|1.29992
|484
|2009.02.04 13:02
|buy
|146
|0.23
|1.29128
|0.00000
|1.29992
|485
|2009.02.04 13:02
|modify
|144
|0.12
|1.30424
|0.00000
|1.29992
|486
|2009.02.04 13:02
|modify
|145
|0.17
|1.29560
|0.00000
|1.29992
|487
|2009.02.04 13:42
|buy limit
|147
|0.32
|1.28246
|0.00000
|1.29128
|488
|2009.02.04 14:30
|buy
|147
|0.32
|1.28246
|0.00000
|1.29128
|489
|2009.02.04 14:30
|modify
|144
|0.12
|1.30424
|0.00000
|1.29128
|490
|2009.02.04 14:30
|modify
|145
|0.17
|1.29560
|0.00000
|1.29128
|491
|2009.02.04 14:30
|modify
|146
|0.23
|1.29128
|0.00000
|1.29128
|492
|2009.02.04 15:10
|buy limit
|148
|0.44
|1.27364
|0.00000
|1.29137
|493
|2009.02.04 17:11
|t/p
|144
|0.12
|1.29128
|0.00000
|1.29128
|-155.52
|26358.94
|494
|2009.02.04 17:11
|t/p
|145
|0.17
|1.29128
|0.00000
|1.29128
|-73.44
|26285.50
|495
|2009.02.04 17:11
|t/p
|146
|0.23
|1.29128
|0.00000
|1.29128
|0.00
|26285.50
|496
|2009.02.04 17:11
|t/p
|147
|0.32
|1.29128
|0.00000
|1.29128
|282.24
|26567.74
|497
|2009.02.04 17:11
|delete
|148
|0.44
|1.27364
|0.00000
|1.29137
|498
|2009.02.04 17:11
|sell stop
|149
|0.12
|1.28722
|0.00000
|1.27840
|499
|2009.02.04 17:12
|sell limit
|150
|0.12
|1.29163
|0.00000
|1.28281
|500
|2009.02.04 17:14
|sell
|150
|0.12
|1.29163
|0.00000
|1.28281
|501
|2009.02.04 17:14
|delete
|149
|0.12
|1.28722
|0.00000
|1.27840
|502
|2009.02.04 17:54
|sell limit
|151
|0.17
|1.29604
|0.00000
|1.28722
|503
|2009.02.04 21:10
|t/p
|150
|0.12
|1.28281
|0.00000
|1.28281
|105.84
|26673.58
|504
|2009.02.04 21:10
|delete
|151
|0.17
|1.29604
|0.00000
|1.28722
|505
|2009.02.04 21:10
|sell stop
|152
|0.12
|1.27840
|0.00000
|1.26958
|506
|2009.02.04 21:11
|sell limit
|153
|0.12
|1.28722
|0.00000
|1.27840
|507
|2009.02.05 11:37
|sell
|153
|0.12
|1.28722
|0.00000
|1.27840
|508
|2009.02.05 11:37
|delete
|152
|0.12
|1.27840
|0.00000
|1.26958
|509
|2009.02.05 12:17
|sell limit
|154
|0.17
|1.29145
|0.00000
|1.28299
|510
|2009.02.05 15:31
|t/p
|153
|0.12
|1.27840
|0.00000
|1.27840
|105.84
|26779.42
|511
|2009.02.05 15:31
|delete
|154
|0.17
|1.29145
|0.00000
|1.28299
|512
|2009.02.05 15:31
|sell stop
|155
|0.12
|1.27696
|0.00000
|1.26850
|513
|2009.02.05 15:31
|sell limit
|156
|0.12
|1.28119
|0.00000
|1.27273
|514
|2009.02.05 15:37
|sell
|155
|0.12
|1.27696
|0.00000
|1.26850
|515
|2009.02.05 15:37
|delete
|156
|0.12
|1.28119
|0.00000
|1.27273
|516
|2009.02.05 16:17
|sell limit
|157
|0.17
|1.28119
|0.00000
|1.27273
|517
|2009.02.05 16:30
|sell
|157
|0.17
|1.28119
|0.00000
|1.27273
|518
|2009.02.05 16:30
|modify
|155
|0.12
|1.27696
|0.00000
|1.27273
|519
|2009.02.05 17:10
|sell limit
|158
|0.23
|1.28542
|0.00000
|1.27696
|520
|2009.02.05 18:04
|sell
|158
|0.23
|1.28542
|0.00000
|1.27696
|521
|2009.02.05 18:04
|modify
|155
|0.12
|1.27696
|0.00000
|1.27696
|522
|2009.02.05 18:04
|modify
|157
|0.17
|1.28119
|0.00000
|1.27696
|523
|2009.02.05 18:44
|sell limit
|159
|0.32
|1.28965
|0.00000
|1.28119
|524
|2009.02.06 04:55
|t/p
|155
|0.12
|1.27696
|0.00000
|1.27696
|-0.05
|26779.37
|525
|2009.02.06 04:55
|t/p
|157
|0.17
|1.27696
|0.00000
|1.27696
|71.84
|26851.21
|526
|2009.02.06 04:55
|t/p
|158
|0.23
|1.27696
|0.00000
|1.27696
|194.48
|27045.69
|527
|2009.02.06 04:55
|delete
|159
|0.32
|1.28965
|0.00000
|1.28119
|528
|2009.02.06 04:55
|sell stop
|160
|0.12
|1.27525
|0.00000
|1.26715
|529
|2009.02.06 04:55
|sell limit
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.27120
|530
|2009.02.06 07:06
|sell
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.27120
|531
|2009.02.06 07:06
|delete
|160
|0.12
|1.27525
|0.00000
|1.26715
|532
|2009.02.06 07:48
|sell limit
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.27525
|533
|2009.02.06 11:48
|sell
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.27525
|534
|2009.02.06 11:48
|modify
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.27525
|535
|2009.02.06 12:28
|sell limit
|163
|0.23
|1.28749
|0.00000
|1.27921
|536
|2009.02.06 16:28
|sell
|163
|0.23
|1.28749
|0.00000
|1.27921
|537
|2009.02.06 16:28
|modify
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.27921
|538
|2009.02.06 16:28
|modify
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.27921
|539
|2009.02.06 17:08
|sell limit
|164
|0.32
|1.29163
|0.00000
|1.28335
|540
|2009.02.06 20:10
|sell
|164
|0.32
|1.29163
|0.00000
|1.28335
|541
|2009.02.06 20:10
|modify
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.28335
|542
|2009.02.06 20:10
|modify
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.28335
|543
|2009.02.06 20:10
|modify
|163
|0.23
|1.28749
|0.00000
|1.28335
|544
|2009.02.06 20:50
|sell limit
|165
|0.44
|1.30855
|0.00000
|1.29154
|545
|2009.02.06 21:08
|modify
|165
|0.44
|1.30009
|0.00000
|1.28308
|546
|2009.02.09 14:58
|sell
|165
|0.44
|1.30009
|0.00000
|1.28308
|547
|2009.02.09 14:58
|modify
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.28308
|548
|2009.02.09 14:58
|modify
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.28308
|549
|2009.02.09 14:58
|modify
|163
|0.23
|1.28749
|0.00000
|1.28308
|550
|2009.02.09 14:58
|modify
|164
|0.32
|1.29163
|0.00000
|1.28308
|551
|2009.02.09 15:38
|sell limit
|166
|0.61
|1.30837
|0.00000
|1.29181
|552
|2009.02.09 16:24
|sell
|166
|0.61
|1.30837
|0.00000
|1.29181
|553
|2009.02.09 16:24
|modify
|161
|0.12
|1.27930
|0.00000
|1.29181
|554
|2009.02.09 16:24
|modify
|162
|0.17
|1.28335
|0.00000
|1.29181
|555
|2009.02.09 16:24
|modify
|163
|0.23
|1.28749
|0.00000
|1.29181
|556
|2009.02.09 16:24
|modify
|164
|0.32
|1.29163
|0.00000
|1.29181
|557
|2009.02.09 16:24
|modify
|165
|0.44
|1.30009
|0.00000
|1.29181
|558
|2009.02.09 17:04
|sell limit
|167
|0.84
|1.31665
|0.00000
|1.30000
|559
|2009.02.10 02:18
|t/p
|161
|0.12
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|-150.22
|26895.47
|560
|2009.02.10 02:18
|t/p
|162
|0.17
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|-143.96
|26751.51
|561
|2009.02.10 02:18
|t/p
|163
|0.23
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|-99.55
|26651.95
|562
|2009.02.10 02:18
|t/p
|164
|0.32
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|-6.03
|26645.92
|563
|2009.02.10 02:18
|t/p
|165
|0.44
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|364.14
|27010.06
|564
|2009.02.10 02:18
|t/p
|166
|0.61
|1.29181
|0.00000
|1.29181
|1009.90
|28019.96
|565
|2009.02.10 02:18
|delete
|167
|0.84
|1.31665
|0.00000
|1.30000
|566
|2009.02.10 02:18
|buy stop
|168
|0.12
|1.29255
|0.00000
|1.30065
|567
|2009.02.10 02:18
|buy limit
|169
|0.12
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|568
|2009.02.10 02:18
|sell stop
|170
|0.12
|1.28740
|0.00000
|1.27930
|569
|2009.02.10 02:23
|buy
|168
|0.12
|1.29255
|0.00000
|1.30065
|570
|2009.02.10 02:23
|delete
|169
|0.12
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|571
|2009.02.10 02:23
|delete
|170
|0.12
|1.28740
|0.00000
|1.27930
|572
|2009.02.10 03:03
|buy limit
|171
|0.17
|1.28013
|0.00000
|1.28841
|573
|2009.02.10 03:59
|modify
|171
|0.17
|1.28427
|0.00000
|1.29255
|574
|2009.02.10 05:22
|buy
|171
|0.17
|1.28427
|0.00000
|1.29255
|575
|2009.02.10 05:22
|modify
|168
|0.12
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|576
|2009.02.10 06:02
|buy limit
|172
|0.23
|1.28013
|0.00000
|1.28841
|577
|2009.02.10 10:19
|t/p
|168
|0.12
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|0.00
|28019.96
|578
|2009.02.10 10:19
|t/p
|171
|0.17
|1.29255
|0.00000
|1.29255
|140.76
|28160.72
|579
|2009.02.10 10:19
|delete
|172
|0.23
|1.28013
|0.00000
|1.28841
|580
|2009.02.10 10:19
|buy stop
|173
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.30470
|581
|2009.02.10 10:19
|buy limit
|174
|0.13
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|582
|2009.02.10 10:39
|buy
|174
|0.13
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|583
|2009.02.10 10:39
|delete
|173
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.30470
|584
|2009.02.10 11:19
|buy limit
|175
|0.18
|1.28714
|0.00000
|1.29542
|585
|2009.02.10 14:23
|t/p
|174
|0.13
|1.29956
|0.00000
|1.29956
|107.64
|28268.36
|586
|2009.02.10 14:23
|delete
|175
|0.18
|1.28714
|0.00000
|1.29542
|587
|2009.02.10 14:23
|buy stop
|176
|0.13
|1.30056
|0.00000
|1.30884
|588
|2009.02.10 14:23
|buy limit
|177
|0.13
|1.29542
|0.00000
|1.30370
|589
|2009.02.10 15:59
|buy
|177
|0.13
|1.29542
|0.00000
|1.30370
|590
|2009.02.10 15:59
|delete
|176
|0.13
|1.30056
|0.00000
|1.30884
|591
|2009.02.10 16:39
|buy limit
|178
|0.18
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|592
|2009.02.10 17:32
|t/p
|177
|0.13
|1.30370
|0.00000
|1.30370
|107.64
|28376.00
|593
|2009.02.10 17:32
|delete
|178
|0.18
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|594
|2009.02.10 17:32
|buy stop
|179
|0.13
|1.30767
|0.00000
|1.31613
|595
|2009.02.10 17:32
|buy limit
|180
|0.13
|1.30244
|0.00000
|1.31090
|596
|2009.02.10 18:04
|buy
|180
|0.13
|1.30244
|0.00000
|1.31090
|597
|2009.02.10 18:04
|delete
|179
|0.13
|1.30767
|0.00000
|1.31613
|598
|2009.02.10 18:44
|buy limit
|181
|0.18
|1.28975
|0.00000
|1.29821
|599
|2009.02.10 18:44
|modify
|181
|0.18
|1.29398
|0.00000
|1.30244
|600
|2009.02.10 19:36
|buy
|181
|0.18
|1.29398
|0.00000
|1.30244
|601
|2009.02.10 19:36
|modify
|180
|0.13
|1.30244
|0.00000
|1.30244
|602
|2009.02.10 20:16
|buy limit
|182
|0.25
|1.28975
|0.00000
|1.29821
|603
|2009.02.10 20:22
|buy
|182
|0.25
|1.28975
|0.00000
|1.29821
|604
|2009.02.10 20:22
|modify
|180
|0.13
|1.30244
|0.00000
|1.29821
|605
|2009.02.10 20:22
|modify
|181
|0.18
|1.29398
|0.00000
|1.29821
|606
|2009.02.10 21:02
|buy limit
|183
|0.35
|1.28552
|0.00000
|1.29398
|607
|2009.02.10 21:21
|buy
|183
|0.35
|1.28552
|0.00000
|1.29398
|608
|2009.02.10 21:21
|modify
|180
|0.13
|1.30244
|0.00000
|1.29398
|609
|2009.02.10 21:21
|modify
|181
|0.18
|1.29398
|0.00000
|1.29398
|610
|2009.02.10 21:21
|modify
|182
|0.25
|1.28975
|0.00000
|1.29398
|611
|2009.02.10 22:01
|buy limit
|184
|0.48
|1.27706
|0.00000
|1.29398
|612
|2009.02.11 09:27
|t/p
|180
|0.13
|1.29398
|0.00000
|1.29398
|-109.99
|28266.01
|613
|2009.02.11 09:27
|t/p
|181
|0.18
|1.29398
|0.00000
|1.29398
|-0.02
|28266.00
|614
|2009.02.11 09:27
|t/p
|182
|0.25
|1.29398
|0.00000
|1.29398
|105.73
|28371.72
|615
|2009.02.11 09:27
|t/p
|183
|0.35
|1.29398
|0.00000
|1.29398
|296.07
|28667.79
|616
|2009.02.11 09:27
|delete
|184
|0.48
|1.27706
|0.00000
|1.29398
|617
|2009.02.11 09:27
|buy stop
|185
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.30470
|618
|2009.02.11 09:28
|buy limit
|186
|0.13
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|619
|2009.02.11 10:37
|buy
|185
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.30470
|620
|2009.02.11 10:37
|delete
|186
|0.13
|1.29128
|0.00000
|1.29956
|621
|2009.02.11 11:17
|buy limit
|187
|0.18
|1.29228
|0.00000
|1.30056
|622
|2009.02.11 15:00
|buy
|187
|0.18
|1.29228
|0.00000
|1.30056
|623
|2009.02.11 15:00
|modify
|185
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.30056
|624
|2009.02.11 15:40
|buy limit
|188
|0.25
|1.28814
|0.00000
|1.29642
|625
|2009.02.11 17:28
|buy
|188
|0.25
|1.28814
|0.00000
|1.29642
|626
|2009.02.11 17:28
|modify
|185
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.29642
|627
|2009.02.11 17:28
|modify
|187
|0.18
|1.29228
|0.00000
|1.29642
|628
|2009.02.11 18:08
|buy limit
|189
|0.35
|1.28400
|0.00000
|1.29228
|629
|2009.02.11 20:08
|buy
|189
|0.35
|1.28400
|0.00000
|1.29228
|630
|2009.02.11 20:08
|modify
|185
|0.13
|1.29642
|0.00000
|1.29228
|631
|2009.02.11 20:08
|modify
|187
|0.18
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|632
|2009.02.11 20:08
|modify
|188
|0.25
|1.28814
|0.00000
|1.29228
|633
|2009.02.11 20:48
|buy limit
|190
|0.48
|1.27572
|0.00000
|1.29237
|634
|2009.02.12 03:56
|t/p
|185
|0.13
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|-53.86
|28613.94
|635
|2009.02.12 03:56
|t/p
|187
|0.18
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|-0.05
|28613.89
|636
|2009.02.12 03:56
|t/p
|188
|0.25
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|103.43
|28717.32
|637
|2009.02.12 03:56
|t/p
|189
|0.35
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|289.71
|29007.03
|638
|2009.02.12 03:56
|delete
|190
|0.48
|1.27572
|0.00000
|1.29237
|639
|2009.02.12 03:56
|buy stop
|191
|0.13
|1.29660
|0.00000
|1.30470
|640
|2009.02.12 03:56
|buy limit
|192
|0.13
|1.29155
|0.00000
|1.29965
|641
|2009.02.12 03:58
|buy
|192
|0.13
|1.29155
|0.00000
|1.29965
|642
|2009.02.12 03:58
|delete
|191
|0.13
|1.29660
|0.00000
|1.30470
|643
|2009.02.12 04:38
|buy limit
|193
|0.18
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|644
|2009.02.12 10:36
|buy
|193
|0.18
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|645
|2009.02.12 10:36
|modify
|192
|0.13
|1.29155
|0.00000
|1.29560
|646
|2009.02.12 11:16
|buy limit
|194
|0.25
|1.28345
|0.00000
|1.29155
|647
|2009.02.12 12:12
|buy
|194
|0.25
|1.28345
|0.00000
|1.29155
|648
|2009.02.12 12:12
|modify
|192
|0.13
|1.29155
|0.00000
|1.29155
|649
|2009.02.12 12:12
|modify
|193
|0.18
|1.28750
|0.00000
|1.29155
|650
|2009.02.12 12:52
|buy limit
|195
|0.35
|1.27940
|0.00000
|1.28750
|651
|2009.02.12 16:15
|buy
|195
|0.35
|1.27940
|0.00000
|1.28750
|652
|2009.02.12 16:15
|modify
|192
|0.13
|1.29155
|0.00000
|1.28750
|653
|2009.02.12 16:15
|modify
|193
|0.18
|1.28750
|0.00000
|1.28750
|654
|2009.02.12 16:15
|modify
|194
|0.25
|1.28345
|0.00000
|1.28750
|655
|2009.02.12 16:55
|buy limit
|196
|0.48
|1.26284
|0.00000
|1.27949
|656
|2009.02.12 17:10
|modify
|196
|0.48
|1.27112
|0.00000
|1.28777
|657
|2009.02.13 00:14
|t/p
|192
|0.13
|1.28750
|0.00000
|1.28750
|-52.66
|28954.36
|658
|2009.02.13 00:14
|t/p
|193
|0.18
|1.28750
|0.00000
|1.28750
|-0.02
|28954.35
|659
|2009.02.13 00:14
|t/p
|194
|0.25
|1.28750
|0.00000
|1.28750
|101.23
|29055.58
|660
|2009.02.13 00:14
|t/p
|195
|0.35
|1.28750
|0.00000
|1.28750
|283.47
|29339.04
|661
|2009.02.13 00:14
|delete
|196
|0.48
|1.27112
|0.00000
|1.28777
|662
|2009.02.13 00:14
|sell limit
|197
|0.13
|1.29046
|0.00000
|1.28254
|663
|2009.02.13 00:14
|sell stop
|198
|0.13
|1.28650
|0.00000
|1.27858
|664
|2009.02.13 00:22
|buy stop
|199
|0.13
|1.29156
|0.00000
|1.29948
|665
|2009.02.13 00:22
|buy limit
|200
|0.13
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|666
|2009.02.13 00:30
|sell
|197
|0.13
|1.29046
|0.00000
|1.28254
|667
|2009.02.13 00:30
|delete
|198
|0.13
|1.28650
|0.00000
|1.27858
|668
|2009.02.13 00:30
|delete
|200
|0.13
|1.28750
|0.00000
|1.29560
|669
|2009.02.13 00:30
|delete
|199
|0.13
|1.29156
|0.00000
|1.29948
|670
|2009.02.13 01:10
|sell limit
|201
|0.18
|1.29451
|0.00000
|1.28641
|671
|2009.02.13 15:12
|t/p
|197
|0.13
|1.28254
|0.00000
|1.28254
|102.96
|29442.00
|672
|2009.02.13 15:12
|delete
|201
|0.18
|1.29451
|0.00000
|1.28641
|673
|2009.02.13 15:12
|sell stop
|202
|0.13
|1.27930
|0.00000
|1.27120
|674
|2009.02.13 15:12
|sell limit
|203
|0.13
|1.28335
|0.00000
|1.27525
|675
|2009.02.13 15:22
|sell
|203
|0.13
|1.28335
|0.00000
|1.27525
|676
|2009.02.13 15:22
|delete
|202
|0.13
|1.27930
|0.00000
|1.27120
|677
|2009.02.13 16:02
|sell limit
|204
|0.18
|1.28740
|0.00000
|1.27930
|678
|2009.02.13 17:22
|sell
|204
|0.18
|1.28740
|0.00000
|1.27930
|679
|2009.02.13 17:22
|modify
|203
|0.13
|1.28335
|0.00000
|1.27930
|680
|2009.02.13 18:02
|sell limit
|205
|0.25
|1.29550
|0.00000
|1.28740
|681
|2009.02.13 18:13
|modify
|205
|0.25
|1.29145
|0.00000
|1.28335
|682
|2009.02.13 20:25
|sell
|205
|0.25
|1.29145
|0.00000
|1.28335
|683
|2009.02.13 20:25
|modify
|203
|0.13
|1.28335
|0.00000
|1.28335
|684
|2009.02.13 20:25
|modify
|204
|0.18
|1.28740
|0.00000
|1.28335
|685
|2009.02.13 21:05
|sell limit
|206
|0.35
|1.29550
|0.00000
|1.28740
|686
|2009.02.16 01:00
|t/p
|203
|0.13
|1.28335
|0.00000
|1.28335
|-0.05
|29441.95
|687
|2009.02.16 01:00
|t/p
|204
|0.18
|1.28335
|0.00000
|1.28335
|72.82
|29514.77
|688
|2009.02.16 01:00
|t/p
|205
|0.25
|1.28335
|0.00000
|1.28335
|202.40
|29717.17
|689
|2009.02.16 01:00
|delete
|206
|0.35
|1.29550
|0.00000
|1.28740
|690
|2009.02.16 01:00
|sell stop
|207
|0.13
|1.27462
|0.00000
|1.26670
|691
|2009.02.16 01:00
|sell limit
|208
|0.13
|1.28254
|0.00000
|1.27462
|692
|2009.02.16 07:18
|sell
|207
|0.13
|1.27462
|0.00000
|1.26670
|693
|2009.02.16 07:18
|delete
|208
|0.13
|1.28254
|0.00000
|1.27462
|694
|2009.02.16 07:58
|sell limit
|209
|0.18
|1.27858
|0.00000
|1.27066
|695
|2009.02.16 12:01
|sell
|209
|0.18
|1.27858
|0.00000
|1.27066
|696
|2009.02.16 12:01
|modify
|207
|0.13
|1.27462
|0.00000
|1.27066
|697
|2009.02.16 12:41
|sell limit
|210
|0.25
|1.28254
|0.00000
|1.27462
|698
|2009.02.17 03:12
|t/p
|207
|0.13
|1.27066
|0.00000
|1.27066
|51.43
|29768.59
|699
|2009.02.17 03:12
|t/p
|209
|0.18
|1.27066
|0.00000
|1.27066
|142.48
|29911.08
|700
|2009.02.17 03:12
|delete
|210
|0.25
|1.28254
|0.00000
|1.27462
|701
|2009.02.17 03:12
|sell stop
|211
|0.13
|1.26958
|0.00000
|1.26202
|702
|2009.02.17 03:12
|sell limit
|212
|0.13
|1.27336
|0.00000
|1.26580
|703
|2009.02.17 03:12
|sell
|211
|0.13
|1.26958
|0.00000
|1.26202
|704
|2009.02.17 03:12
|delete
|212
|0.13
|1.27336
|0.00000
|1.26580
|705
|2009.02.17 03:52
|sell limit
|213
|0.18
|1.27345
|0.00000
|1.26571
|706
|2009.02.17 09:19
|t/p
|211
|0.13
|1.26202
|0.00000
|1.26202
|98.28
|30009.36
|707
|2009.02.17 09:19
|delete
|213
|0.18
|1.27345
|0.00000
|1.26571
|708
|2009.02.17 09:19
|sell stop
|214
|0.13
|1.26112
|0.00000
|1.25338
|709
|2009.02.17 09:19
|sell limit
|215
|0.13
|1.26499
|0.00000
|1.25725
|710
|2009.02.17 09:25
|sell
|214
|0.13
|1.26112
|0.00000
|1.25338
|711
|2009.02.17 09:25
|delete
|215
|0.13
|1.26499
|0.00000
|1.25725
|712
|2009.02.17 10:05
|sell limit
|216
|0.18
|1.26886
|0.00000
|1.26112
|713
|2009.02.17 10:08
|modify
|216
|0.18
|1.26499
|0.00000
|1.25725
|714
|2009.02.17 12:00
|sell
|216
|0.18
|1.26499
|0.00000
|1.25725
|715
|2009.02.17 12:00
|modify
|214
|0.13
|1.26112
|0.00000
|1.25725
|716
|2009.02.17 12:40
|sell limit
|217
|0.25
|1.26886
|0.00000
|1.26112
|717
|2009.02.17 18:09
|t/p
|214
|0.13
|1.25725
|0.00000
|1.25725
|50.31
|30059.67
|718
|2009.02.17 18:09
|t/p
|216
|0.18
|1.25725
|0.00000
|1.25725
|139.32
|30198.99
|719
|2009.02.17 18:09
|delete
|217
|0.25
|1.26886
|0.00000
|1.26112
|720
|2009.02.17 18:09
|sell stop
|218
|0.13
|1.25482
|0.00000
|1.24690
|721
|2009.02.17 18:09
|sell limit
|219
|0.13
|1.25878
|0.00000
|1.25086
|722
|2009.02.17 20:00
|sell
|219
|0.13
|1.25878
|0.00000
|1.25086
|723
|2009.02.17 20:00
|delete
|218
|0.13
|1.25482
|0.00000
|1.24690
|724
|2009.02.17 20:40
|sell limit
|220
|0.18
|1.26274
|0.00000
|1.25482
|725
|2009.02.17 22:33
|sell
|220
|0.18
|1.26274
|0.00000
|1.25482
|726
|2009.02.17 22:33
|modify
|219
|0.13
|1.25878
|0.00000
|1.25482
|727
|2009.02.17 23:13
|sell limit
|221
|0.25
|1.26670
|0.00000
|1.25878
|728
|2009.02.18 16:49
|t/p
|219
|0.13
|1.25482
|0.00000
|1.25482
|51.43
|30250.41
|729
|2009.02.18 16:49
|t/p
|220
|0.18
|1.25482
|0.00000
|1.25482
|142.48
|30392.90
|730
|2009.02.18 16:49
|delete
|221
|0.25
|1.26670
|0.00000
|1.25878
|731
|2009.02.18 16:49
|sell stop
|222
|0.14
|1.25068
|0.00000
|1.24312
|732
|2009.02.18 16:49
|sell limit
|223
|0.14
|1.25824
|0.00000
|1.25068
|733
|2009.02.19 04:36
|sell
|223
|0.14
|1.25824
|0.00000
|1.25068
|734
|2009.02.19 04:36
|delete
|222
|0.14
|1.25068
|0.00000
|1.24312
|735
|2009.02.19 05:17
|sell limit
|224
|0.19
|1.26193
|0.00000
|1.25455
|736
|2009.02.19 10:28
|sell
|224
|0.19
|1.26193
|0.00000
|1.25455
|737
|2009.02.19 10:28
|modify
|223
|0.14
|1.25824
|0.00000
|1.25455
|738
|2009.02.19 11:08
|sell limit
|225
|0.26
|1.26931
|0.00000
|1.26193
|739
|2009.02.19 14:42
|sell
|225
|0.26
|1.26931
|0.00000
|1.26193
|740
|2009.02.19 14:42
|modify
|223
|0.14
|1.25824
|0.00000
|1.26193
|741
|2009.02.19 14:42
|modify
|224
|0.19
|1.26193
|0.00000
|1.26193
|742
|2009.02.19 15:22
|sell limit
|226
|0.36
|1.27309
|0.00000
|1.26553
|743
|2009.02.19 15:46
|sell
|226
|0.36
|1.27309
|0.00000
|1.26553
|744
|2009.02.19 15:46
|modify
|223
|0.14
|1.25824
|0.00000
|1.26553
|745
|2009.02.19 15:46
|modify
|224
|0.19
|1.26193
|0.00000
|1.26553
|746
|2009.02.19 15:46
|modify
|225
|0.26
|1.26931
|0.00000
|1.26553
|747
|2009.02.19 16:26
|sell limit
|227
|0.50
|1.28065
|0.00000
|1.26544
|748
|2009.02.19 22:17
|t/p
|223
|0.14
|1.26553
|0.00000
|1.26553
|-102.06
|30290.84
|749
|2009.02.19 22:17
|t/p
|224
|0.19
|1.26553
|0.00000
|1.26553
|-68.40
|30222.44
|750
|2009.02.19 22:17
|t/p
|225
|0.26
|1.26553
|0.00000
|1.26553
|98.28
|30320.72
|751
|2009.02.19 22:17
|t/p
|226
|0.36
|1.26553
|0.00000
|1.26553
|272.16
|30592.88
|752
|2009.02.19 22:17
|delete
|227
|0.50
|1.28065
|0.00000
|1.26544
|753
|2009.02.19 22:17
|sell stop
|228
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.25446
|754
|2009.02.19 22:18
|sell limit
|229
|0.14
|1.26958
|0.00000
|1.26202
|755
|2009.02.19 23:59
|buy stop
|230
|0.14
|1.27068
|0.00000
|1.27824
|756
|2009.02.20 00:09
|buy limit
|231
|0.14
|1.26527
|0.00000
|1.27265
|757
|2009.02.20 02:00
|buy
|231
|0.14
|1.26527
|0.00000
|1.27265
|758
|2009.02.20 02:00
|delete
|228
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.25446
|759
|2009.02.20 02:00
|delete
|230
|0.14
|1.27068
|0.00000
|1.27824
|760
|2009.02.20 02:01
|delete
|229
|0.14
|1.26958
|0.00000
|1.26202
|761
|2009.02.20 02:41
|buy limit
|232
|0.19
|1.26158
|0.00000
|1.26896
|762
|2009.02.20 05:35
|buy
|232
|0.19
|1.26158
|0.00000
|1.26896
|763
|2009.02.20 05:35
|modify
|231
|0.14
|1.26527
|0.00000
|1.26896
|764
|2009.02.20 06:15
|buy limit
|233
|0.26
|1.25789
|0.00000
|1.26527
|765
|2009.02.20 09:07
|buy
|233
|0.26
|1.25789
|0.00000
|1.26527
|766
|2009.02.20 09:07
|modify
|231
|0.14
|1.26527
|0.00000
|1.26527
|767
|2009.02.20 09:07
|modify
|232
|0.19
|1.26158
|0.00000
|1.26527
|768
|2009.02.20 09:47
|buy limit
|234
|0.36
|1.25411
|0.00000
|1.26167
|769
|2009.02.20 17:11
|t/p
|231
|0.14
|1.26527
|0.00000
|1.26527
|0.00
|30592.88
|770
|2009.02.20 17:11
|t/p
|232
|0.19
|1.26527
|0.00000
|1.26527
|70.11
|30662.99
|771
|2009.02.20 17:11
|t/p
|233
|0.26
|1.26527
|0.00000
|1.26527
|191.88
|30854.87
|772
|2009.02.20 17:11
|delete
|234
|0.36
|1.25411
|0.00000
|1.26167
|773
|2009.02.20 17:11
|sell stop
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.25446
|774
|2009.02.20 17:11
|sell limit
|236
|0.14
|1.26580
|0.00000
|1.25824
|775
|2009.02.20 17:20
|sell
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.25446
|776
|2009.02.20 17:20
|delete
|236
|0.14
|1.26580
|0.00000
|1.25824
|777
|2009.02.20 18:00
|sell limit
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.25824
|778
|2009.02.20 18:51
|sell
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.25824
|779
|2009.02.20 18:51
|modify
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.25824
|780
|2009.02.20 19:31
|sell limit
|238
|0.26
|1.28128
|0.00000
|1.27354
|781
|2009.02.20 19:33
|modify
|238
|0.26
|1.27741
|0.00000
|1.26967
|782
|2009.02.20 20:04
|sell
|238
|0.26
|1.27741
|0.00000
|1.26967
|783
|2009.02.20 20:04
|modify
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.26967
|784
|2009.02.20 20:04
|modify
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.26967
|785
|2009.02.20 20:44
|sell limit
|239
|0.36
|1.28929
|0.00000
|1.28137
|786
|2009.02.20 20:58
|modify
|239
|0.36
|1.28533
|0.00000
|1.27741
|787
|2009.02.23 01:47
|modify
|239
|0.36
|1.28110
|0.00000
|1.27372
|788
|2009.02.23 02:15
|sell
|239
|0.36
|1.28110
|0.00000
|1.27372
|789
|2009.02.23 02:15
|modify
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.27372
|790
|2009.02.23 02:16
|modify
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.27372
|791
|2009.02.23 02:16
|modify
|238
|0.26
|1.27741
|0.00000
|1.27372
|792
|2009.02.23 02:55
|sell limit
|240
|0.50
|1.28866
|0.00000
|1.27354
|793
|2009.02.23 03:48
|sell
|240
|0.50
|1.28866
|0.00000
|1.27354
|794
|2009.02.23 03:48
|modify
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.27354
|795
|2009.02.23 03:48
|modify
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.27354
|796
|2009.02.23 03:48
|modify
|238
|0.26
|1.27741
|0.00000
|1.27354
|797
|2009.02.23 03:48
|modify
|239
|0.36
|1.28110
|0.00000
|1.27354
|798
|2009.02.23 04:29
|sell limit
|241
|0.69
|1.30414
|0.00000
|1.28866
|799
|2009.02.23 04:34
|modify
|241
|0.69
|1.29640
|0.00000
|1.28092
|800
|2009.02.23 09:17
|sell
|241
|0.69
|1.29640
|0.00000
|1.28092
|801
|2009.02.23 09:17
|modify
|235
|0.14
|1.26202
|0.00000
|1.28092
|802
|2009.02.23 09:17
|modify
|237
|0.19
|1.26580
|0.00000
|1.28092
|803
|2009.02.23 09:17
|modify
|238
|0.26
|1.27741
|0.00000
|1.28092
|804
|2009.02.23 09:17
|modify
|239
|0.36
|1.28110
|0.00000
|1.28092
|805
|2009.02.23 09:17
|modify
|240
|0.50
|1.28866
|0.00000
|1.28092
|806
|2009.02.23 09:57
|sell limit
|242
|0.95
|1.30414
|0.00000
|1.28857
|807
|2009.02.23 12:54
|t/p
|235
|0.14
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|-264.66
|30590.21
|808
|2009.02.23 12:54
|t/p
|237
|0.19
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|-287.36
|30302.85
|809
|2009.02.23 12:54
|t/p
|238
|0.26
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|-91.37
|30211.48
|810
|2009.02.23 12:54
|t/p
|239
|0.36
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|6.48
|30217.96
|811
|2009.02.23 12:54
|t/p
|240
|0.50
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|387.00
|30604.96
|812
|2009.02.23 12:54
|t/p
|241
|0.69
|1.28092
|0.00000
|1.28092
|1068.12
|31673.08
|813
|2009.02.23 12:54
|delete
|242
|0.95
|1.30414
|0.00000
|1.28857
|814
|2009.02.23 12:54
|buy stop
|243
|0.14
|1.28157
|0.00000
|1.28931
|815
|2009.02.23 12:54
|buy limit
|244
|0.14
|1.27670
|0.00000
|1.28444
|816
|2009.02.23 12:57
|buy
|243
|0.14
|1.28157
|0.00000
|1.28931
|817
|2009.02.23 12:57
|delete
|244
|0.14
|1.27670
|0.00000
|1.28444
|818
|2009.02.23 13:37
|buy limit
|245
|0.19
|1.27770
|0.00000
|1.28544
|819
|2009.02.23 16:22
|buy
|245
|0.19
|1.27770
|0.00000
|1.28544
|820
|2009.02.23 16:22
|modify
|243
|0.14
|1.28157
|0.00000
|1.28544
|821
|2009.02.23 17:02
|buy limit
|246
|0.26
|1.27383
|0.00000
|1.28157
|822
|2009.02.23 17:36
|buy
|246
|0.26
|1.27383
|0.00000
|1.28157
|823
|2009.02.23 17:36
|modify
|243
|0.14
|1.28157
|0.00000
|1.28157
|824
|2009.02.23 17:36
|modify
|245
|0.19
|1.27770
|0.00000
|1.28157
|825
|2009.02.23 18:16
|buy limit
|247
|0.36
|1.26987
|0.00000
|1.27779
|826
|2009.02.23 22:47
|buy
|247
|0.36
|1.26987
|0.00000
|1.27779
|827
|2009.02.23 22:47
|modify
|243
|0.14
|1.28157
|0.00000
|1.27779
|828
|2009.02.23 22:47
|modify
|245
|0.19
|1.27770
|0.00000
|1.27779
|829
|2009.02.23 22:47
|modify
|246
|0.26
|1.27383
|0.00000
|1.27779
|830
|2009.02.23 23:27
|buy limit
|248
|0.50
|1.26195
|0.00000
|1.27779
|831
|2009.02.24 11:37
|t/p
|243
|0.14
|1.27779
|0.00000
|1.27779
|-52.93
|31620.15
|832
|2009.02.24 11:37
|t/p
|245
|0.19
|1.27779
|0.00000
|1.27779
|1.69
|31621.84
|833
|2009.02.24 11:37
|t/p
|246
|0.26
|1.27779
|0.00000
|1.27779
|102.94
|31724.78
|834
|2009.02.24 11:37
|t/p
|247
|0.36
|1.27779
|0.00000
|1.27779
|285.09
|32009.87
|835
|2009.02.24 11:37
|delete
|248
|0.50
|1.26195
|0.00000
|1.27779
|836
|2009.02.24 11:37
|buy stop
|249
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28958
|837
|2009.02.24 11:37
|buy limit
|250
|0.14
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|838
|2009.02.24 12:52
|buy
|249
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28958
|839
|2009.02.24 12:52
|delete
|250
|0.14
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|840
|2009.02.24 13:32
|buy limit
|251
|0.19
|1.27824
|0.00000
|1.28580
|841
|2009.02.24 14:30
|buy
|251
|0.19
|1.27824
|0.00000
|1.28580
|842
|2009.02.24 14:30
|modify
|249
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28580
|843
|2009.02.24 15:10
|buy limit
|252
|0.26
|1.27446
|0.00000
|1.28202
|844
|2009.02.24 15:33
|buy
|252
|0.26
|1.27446
|0.00000
|1.28202
|845
|2009.02.24 15:33
|modify
|249
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28202
|846
|2009.02.24 15:33
|modify
|251
|0.19
|1.27824
|0.00000
|1.28202
|847
|2009.02.24 16:13
|buy limit
|253
|0.36
|1.27068
|0.00000
|1.27824
|848
|2009.02.24 17:06
|buy
|253
|0.36
|1.27068
|0.00000
|1.27824
|849
|2009.02.24 17:06
|modify
|249
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.27824
|850
|2009.02.24 17:06
|modify
|251
|0.19
|1.27824
|0.00000
|1.27824
|851
|2009.02.24 17:06
|modify
|252
|0.26
|1.27446
|0.00000
|1.27824
|852
|2009.02.24 17:46
|buy limit
|254
|0.50
|1.26312
|0.00000
|1.27833
|853
|2009.02.24 19:36
|t/p
|249
|0.14
|1.27824
|0.00000
|1.27824
|-52.92
|31956.95
|854
|2009.02.24 19:36
|t/p
|251
|0.19
|1.27824
|0.00000
|1.27824
|0.00
|31956.95
|855
|2009.02.24 19:36
|t/p
|252
|0.26
|1.27824
|0.00000
|1.27824
|98.28
|32055.23
|856
|2009.02.24 19:36
|t/p
|253
|0.36
|1.27824
|0.00000
|1.27824
|272.16
|32327.39
|857
|2009.02.24 19:36
|delete
|254
|0.50
|1.26312
|0.00000
|1.27833
|858
|2009.02.24 19:36
|buy stop
|255
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28958
|859
|2009.02.24 19:36
|buy limit
|256
|0.14
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|860
|2009.02.24 20:02
|buy
|256
|0.14
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|861
|2009.02.24 20:02
|delete
|255
|0.14
|1.28202
|0.00000
|1.28958
|862
|2009.02.24 20:42
|buy limit
|257
|0.19
|1.27346
|0.00000
|1.28102
|863
|2009.02.24 20:57
|t/p
|256
|0.14
|1.28480
|0.00000
|1.28480
|105.84
|32433.23
|864
|2009.02.24 20:57
|delete
|257
|0.19
|1.27346
|0.00000
|1.28102
|865
|2009.02.24 20:57
|buy stop
|258
|0.14
|1.28580
|0.00000
|1.29336
|866
|2009.02.24 20:57
|buy limit
|259
|0.14
|1.28102
|0.00000
|1.28858
|867
|2009.02.24 21:02
|buy
|258
|0.14
|1.28580
|0.00000
|1.29336
|868
|2009.02.24 21:02
|delete
|259
|0.14
|1.28102
|0.00000
|1.28858
|869
|2009.02.24 21:42
|buy limit
|260
|0.19
|1.28193
|0.00000
|1.28967
|870
|2009.02.25 05:58
|buy
|260
|0.19
|1.28193
|0.00000
|1.28967
|871
|2009.02.25 05:58
|modify
|258
|0.14
|1.28580
|0.00000
|1.28967
|872
|2009.02.25 06:38
|buy limit
|261
|0.26
|1.27824
|0.00000
|1.28562
|873
|2009.02.25 10:09
|t/p
|258
|0.14
|1.28967
|0.00000
|1.28967
|54.17
|32487.39
|874
|2009.02.25 10:09
|t/p
|260
|0.19
|1.28967
|0.00000
|1.28967
|147.06
|32634.45
|875
|2009.02.25 10:09
|delete
|261
|0.26
|1.27824
|0.00000
|1.28562
|876
|2009.02.25 10:09
|buy stop
|262
|0.15
|1.29336
|0.00000
|1.30092
|877
|2009.02.25 10:09
|buy limit
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.29614
|878
|2009.02.25 10:14
|buy
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.29614
|879
|2009.02.25 10:14
|delete
|262
|0.15
|1.29336
|0.00000
|1.30092
|880
|2009.02.25 10:54
|buy limit
|264
|0.21
|1.28102
|0.00000
|1.28858
|881
|2009.02.25 10:54
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.29236
|882
|2009.02.25 11:04
|buy
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.29236
|883
|2009.02.25 11:04
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.29236
|884
|2009.02.25 11:44
|buy limit
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.28858
|885
|2009.02.25 13:46
|buy
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.28858
|886
|2009.02.25 13:46
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.28858
|887
|2009.02.25 13:46
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.28858
|888
|2009.02.25 14:26
|buy limit
|266
|0.40
|1.27346
|0.00000
|1.28102
|889
|2009.02.25 14:56
|modify
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|890
|2009.02.25 17:03
|buy
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.28480
|891
|2009.02.25 17:03
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.28480
|892
|2009.02.25 17:03
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.28480
|893
|2009.02.25 17:03
|modify
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.28480
|894
|2009.02.25 17:43
|buy limit
|267
|0.55
|1.26212
|0.00000
|1.27733
|895
|2009.02.25 18:16
|modify
|267
|0.55
|1.26950
|0.00000
|1.28498
|896
|2009.02.25 23:11
|buy
|267
|0.55
|1.26950
|0.00000
|1.28498
|897
|2009.02.25 23:11
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.28498
|898
|2009.02.25 23:11
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.28498
|899
|2009.02.25 23:11
|modify
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.28498
|900
|2009.02.25 23:12
|modify
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.28498
|901
|2009.02.25 23:52
|buy limit
|268
|0.76
|1.26176
|0.00000
|1.27724
|902
|2009.02.27 15:21
|buy
|268
|0.76
|1.26176
|0.00000
|1.27724
|903
|2009.02.27 15:21
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.27724
|904
|2009.02.27 15:21
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.27724
|905
|2009.02.27 15:21
|modify
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.27724
|906
|2009.02.27 15:21
|modify
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.27724
|907
|2009.02.27 15:21
|modify
|267
|0.55
|1.26950
|0.00000
|1.27724
|908
|2009.02.27 16:01
|buy limit
|269
|1.05
|1.25438
|0.00000
|1.26914
|909
|2009.03.03 01:03
|buy
|269
|1.05
|1.25438
|0.00000
|1.26914
|910
|2009.03.03 01:03
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.26914
|911
|2009.03.03 01:03
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.26914
|912
|2009.03.03 01:03
|modify
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.26914
|913
|2009.03.03 01:03
|modify
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.26914
|914
|2009.03.03 01:03
|modify
|267
|0.55
|1.26950
|0.00000
|1.26914
|915
|2009.03.03 01:03
|modify
|268
|0.76
|1.26176
|0.00000
|1.26914
|916
|2009.03.03 01:43
|buy limit
|270
|1.45
|1.24736
|0.00000
|1.26140
|917
|2009.03.04 02:43
|buy
|270
|1.45
|1.24736
|0.00000
|1.26140
|918
|2009.03.04 02:43
|modify
|263
|0.15
|1.28858
|0.00000
|1.26140
|919
|2009.03.04 02:43
|modify
|264
|0.21
|1.28480
|0.00000
|1.26140
|920
|2009.03.04 02:43
|modify
|265
|0.29
|1.28102
|0.00000
|1.26140
|921
|2009.03.04 02:43
|modify
|266
|0.40
|1.27724
|0.00000
|1.26140
|922
|2009.03.04 02:43
|modify
|267
|0.55
|1.26950
|0.00000
|1.26140
|923
|2009.03.04 02:43
|modify
|268
|0.76
|1.26176
|0.00000
|1.26140
|924
|2009.03.04 02:43
|modify
|269
|1.05
|1.25438
|0.00000
|1.26140
|925
|2009.03.04 03:23
|buy limit
|271
|2.00
|1.23359
|0.00000
|1.26122
|926
|2009.03.04 18:34
|t/p
|263
|0.15
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-407.79
|32226.66
|927
|2009.03.04 18:34
|t/p
|264
|0.21
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-491.53
|31735.13
|928
|2009.03.04 18:34
|t/p
|265
|0.29
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-569.16
|31165.96
|929
|2009.03.04 18:34
|t/p
|266
|0.40
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-633.85
|30532.11
|930
|2009.03.04 18:34
|t/p
|267
|0.55
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-445.85
|30086.26
|931
|2009.03.04 18:34
|t/p
|268
|0.76
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|-27.57
|30058.70
|932
|2009.03.04 18:34
|t/p
|269
|1.05
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|737.01
|30795.71
|933
|2009.03.04 18:34
|t/p
|270
|1.45
|1.26140
|0.00000
|1.26140
|2035.80
|32831.51
|934
|2009.03.04 18:34
|delete
|271
|2.00
|1.23359
|0.00000
|1.26122
|935
|2009.03.04 18:34
|buy stop
|272
|0.15
|1.26420
|0.00000
|1.27122
|936
|2009.03.04 18:34
|buy limit
|273
|0.15
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|937
|2009.03.04 18:42
|sell limit
|274
|0.15
|1.26310
|0.00000
|1.25608
|938
|2009.03.04 18:42
|sell stop
|275
|0.15
|1.25959
|0.00000
|1.25257
|939
|2009.03.04 19:16
|buy
|273
|0.15
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|940
|2009.03.04 19:16
|sell
|275
|0.15
|1.25959
|0.00000
|1.25257
|941
|2009.03.04 19:16
|delete
|272
|0.15
|1.26420
|0.00000
|1.27122
|942
|2009.03.04 19:16
|delete
|274
|0.15
|1.26310
|0.00000
|1.25608
|943
|2009.03.04 19:56
|buy limit
|276
|0.21
|1.25618
|0.00000
|1.26320
|944
|2009.03.04 19:56
|sell limit
|277
|0.21
|1.26310
|0.00000
|1.25608
|945
|2009.03.04 21:12
|sell
|277
|0.21
|1.26310
|0.00000
|1.25608
|946
|2009.03.04 21:12
|modify
|275
|0.15
|1.25959
|0.00000
|1.25608
|947
|2009.03.04 21:52
|sell limit
|278
|0.29
|1.26661
|0.00000
|1.25959
|948
|2009.03.05 11:33
|buy
|276
|0.21
|1.25618
|0.00000
|1.26320
|949
|2009.03.05 11:33
|modify
|273
|0.15
|1.25969
|0.00000
|1.26320
|950
|2009.03.05 11:33
|t/p
|275
|0.15
|1.25608
|0.00000
|1.25608
|52.46
|32883.97
|951
|2009.03.05 11:33
|t/p
|277
|0.21
|1.25608
|0.00000
|1.25608
|147.16
|33031.12
|952
|2009.03.05 12:13
|buy limit
|279
|0.29
|1.25276
|0.00000
|1.25960
|953
|2009.03.05 15:38
|buy
|279
|0.29
|1.25276
|0.00000
|1.25960
|954
|2009.03.05 15:38
|modify
|273
|0.15
|1.25969
|0.00000
|1.25960
|955
|2009.03.05 15:38
|modify
|276
|0.21
|1.25618
|0.00000
|1.25960
|956
|2009.03.05 16:18
|buy limit
|280
|0.40
|1.24574
|0.00000
|1.25276
|957
|2009.03.05 16:34
|modify
|280
|0.40
|1.24925
|0.00000
|1.25627
|958
|2009.03.06 08:00
|t/p
|273
|0.15
|1.25960
|0.00000
|1.25960
|-1.40
|33029.72
|959
|2009.03.06 08:00
|t/p
|276
|0.21
|1.25960
|0.00000
|1.25960
|71.80
|33101.52
|960
|2009.03.06 08:00
|t/p
|279
|0.29
|1.25960
|0.00000
|1.25960
|198.33
|33299.85
|961
|2009.03.06 08:00
|delete
|278
|0.29
|1.26661
|0.00000
|1.25959
|962
|2009.03.06 08:00
|buy stop
|281
|0.15
|1.26258
|0.00000
|1.26942
|963
|2009.03.06 08:01
|delete
|280
|0.40
|1.24925
|0.00000
|1.25627
|964
|2009.03.06 08:01
|buy limit
|282
|0.15
|1.25816
|0.00000
|1.26500
|965
|2009.03.06 08:30
|buy
|281
|0.15
|1.26258
|0.00000
|1.26942
|966
|2009.03.06 08:30
|delete
|282
|0.15
|1.25816
|0.00000
|1.26500
|967
|2009.03.06 09:02
|t/p
|281
|0.15
|1.26942
|0.00000
|1.26942
|102.60
|33402.45
|968
|2009.03.06 09:02
|buy stop
|283
|0.15
|1.27122
|0.00000
|1.27824
|969
|2009.03.06 09:02
|buy limit
|284
|0.15
|1.26671
|0.00000
|1.27373
|970
|2009.03.06 09:06
|buy
|283
|0.15
|1.27122
|0.00000
|1.27824
|971
|2009.03.06 09:06
|delete
|284
|0.15
|1.26671
|0.00000
|1.27373
|972
|2009.03.06 09:46
|buy limit
|285
|0.21
|1.26771
|0.00000
|1.27473
|973
|2009.03.06 11:09
|buy
|285
|0.21
|1.26771
|0.00000
|1.27473
|974
|2009.03.06 11:09
|modify
|283
|0.15
|1.27122
|0.00000
|1.27473
|975
|2009.03.06 11:50
|buy limit
|286
|0.29
|1.26420
|0.00000
|1.27122
|976
|2009.03.06 14:52
|buy
|286
|0.29
|1.26420
|0.00000
|1.27122
|977
|2009.03.06 14:52
|modify
|283
|0.15
|1.27122
|0.00000
|1.27122
|978
|2009.03.06 14:52
|modify
|285
|0.21
|1.26771
|0.00000
|1.27122
|979
|2009.03.06 15:33
|buy limit
|287
|0.40
|1.26069
|0.00000
|1.26771
|980
|2009.03.06 15:33
|t/p
|283
|0.15
|1.27122
|0.00000
|1.27122
|0.00
|33402.45
|981
|2009.03.06 15:33
|t/p
|285
|0.21
|1.27122
|0.00000
|1.27122
|73.71
|33476.16
|982
|2009.03.06 15:33
|t/p
|286
|0.29
|1.27122
|0.00000
|1.27122
|203.58
|33679.74
|983
|2009.03.06 15:33
|delete
|287
|0.40
|1.26069
|0.00000
|1.26771
|984
|2009.03.06 15:33
|buy stop
|288
|0.15
|1.27473
|0.00000
|1.28175
|985
|2009.03.06 15:33
|buy limit
|289
|0.15
|1.27022
|0.00000
|1.27724
|986
|2009.03.06 15:37
|buy
|289
|0.15
|1.27022
|0.00000
|1.27724
|987
|2009.03.06 15:37
|delete
|288
|0.15
|1.27473
|0.00000
|1.28175
|988
|2009.03.06 16:17
|buy limit
|290
|0.21
|1.26671
|0.00000
|1.27373
|989
|2009.03.06 17:49
|buy
|290
|0.21
|1.26671
|0.00000
|1.27373
|990
|2009.03.06 17:49
|modify
|289
|0.15
|1.27022
|0.00000
|1.27373
|991
|2009.03.06 18:29
|buy limit
|291
|0.29
|1.26320
|0.00000
|1.27022
|992
|2009.03.06 22:22
|buy
|291
|0.29
|1.26320
|0.00000
|1.27022
|993
|2009.03.06 22:22
|modify
|289
|0.15
|1.27022
|0.00000
|1.27022
|994
|2009.03.06 22:22
|modify
|290
|0.21
|1.26671
|0.00000
|1.27022
|995
|2009.03.06 23:02
|buy limit
|292
|0.40
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|996
|2009.03.09 01:15
|t/p
|289
|0.15
|1.27022
|0.00000
|1.27022
|-0.01
|33679.73
|997
|2009.03.09 01:15
|t/p
|290
|0.21
|1.27022
|0.00000
|1.27022
|73.69
|33753.42
|998
|2009.03.09 01:15
|t/p
|291
|0.29
|1.27022
|0.00000
|1.27022
|203.55
|33956.97
|999
|2009.03.09 01:15
|delete
|292
|0.40
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|1000
|2009.03.09 01:15
|buy stop
|293
|0.15
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1001
|2009.03.09 01:15
|buy limit
|294
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1002
|2009.03.09 03:52
|buy
|294
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1003
|2009.03.09 03:52
|delete
|293
|0.15
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1004
|2009.03.09 04:32
|buy limit
|295
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1005
|2009.03.09 06:34
|buy
|295
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1006
|2009.03.09 06:34
|modify
|294
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.27184
|1007
|2009.03.09 07:14
|buy limit
|296
|0.29
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1008
|2009.03.09 09:13
|buy
|296
|0.29
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1009
|2009.03.09 09:13
|modify
|294
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.26842
|1010
|2009.03.09 09:13
|modify
|295
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.26842
|1011
|2009.03.09 09:53
|buy limit
|297
|0.40
|1.25816
|0.00000
|1.26500
|1012
|2009.03.09 13:02
|buy
|297
|0.40
|1.25816
|0.00000
|1.26500
|1013
|2009.03.09 13:02
|modify
|294
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.26500
|1014
|2009.03.09 13:02
|modify
|295
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.26500
|1015
|2009.03.09 13:02
|modify
|296
|0.29
|1.26158
|0.00000
|1.26500
|1016
|2009.03.09 13:42
|buy limit
|298
|0.55
|1.25114
|0.00000
|1.26518
|1017
|2009.03.09 16:18
|t/p
|294
|0.15
|1.26500
|0.00000
|1.26500
|-51.30
|33905.67
|1018
|2009.03.09 16:18
|t/p
|295
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.26500
|0.00
|33905.67
|1019
|2009.03.09 16:18
|t/p
|296
|0.29
|1.26500
|0.00000
|1.26500
|99.18
|34004.85
|1020
|2009.03.09 16:18
|t/p
|297
|0.40
|1.26500
|0.00000
|1.26500
|273.60
|34278.45
|1021
|2009.03.09 16:18
|delete
|298
|0.55
|1.25114
|0.00000
|1.26518
|1022
|2009.03.09 16:18
|buy stop
|299
|0.15
|1.26771
|0.00000
|1.27473
|1023
|2009.03.09 16:18
|buy limit
|300
|0.15
|1.26320
|0.00000
|1.27022
|1024
|2009.03.09 16:34
|buy
|300
|0.15
|1.26320
|0.00000
|1.27022
|1025
|2009.03.09 16:34
|delete
|299
|0.15
|1.26771
|0.00000
|1.27473
|1026
|2009.03.09 17:14
|buy limit
|301
|0.21
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|1027
|2009.03.09 21:40
|buy
|301
|0.21
|1.25969
|0.00000
|1.26671
|1028
|2009.03.09 21:40
|modify
|300
|0.15
|1.26320
|0.00000
|1.26671
|1029
|2009.03.09 22:21
|buy limit
|302
|0.29
|1.25618
|0.00000
|1.26320
|1030
|2009.03.10 05:01
|t/p
|300
|0.15
|1.26671
|0.00000
|1.26671
|52.64
|34331.09
|1031
|2009.03.10 05:01
|t/p
|301
|0.21
|1.26671
|0.00000
|1.26671
|147.40
|34478.49
|1032
|2009.03.10 05:01
|delete
|302
|0.29
|1.25618
|0.00000
|1.26320
|1033
|2009.03.10 05:01
|buy stop
|303
|0.15
|1.26942
|0.00000
|1.27626
|1034
|2009.03.10 05:01
|buy limit
|304
|0.15
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1035
|2009.03.10 06:48
|buy
|304
|0.15
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1036
|2009.03.10 06:48
|delete
|303
|0.15
|1.26942
|0.00000
|1.27626
|1037
|2009.03.10 07:28
|buy limit
|305
|0.21
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1038
|2009.03.10 08:46
|t/p
|304
|0.15
|1.27184
|0.00000
|1.27184
|102.60
|34581.09
|1039
|2009.03.10 08:46
|delete
|305
|0.21
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1040
|2009.03.10 08:46
|buy stop
|306
|0.15
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1041
|2009.03.10 08:46
|buy limit
|307
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1042
|2009.03.10 09:34
|buy
|307
|0.15
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1043
|2009.03.10 09:34
|delete
|306
|0.15
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1044
|2009.03.10 10:14
|buy limit
|308
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1045
|2009.03.10 14:16
|t/p
|307
|0.15
|1.27526
|0.00000
|1.27526
|102.60
|34683.69
|1046
|2009.03.10 14:16
|delete
|308
|0.21
|1.26500
|0.00000
|1.27184
|1047
|2009.03.10 14:16
|buy stop
|309
|0.15
|1.27626
|0.00000
|1.28310
|1048
|2009.03.10 14:16
|buy limit
|310
|0.15
|1.27184
|0.00000
|1.27868
|1049
|2009.03.10 14:16
|buy
|309
|0.15
|1.27626
|0.00000
|1.28310
|1050
|2009.03.10 14:16
|delete
|310
|0.15
|1.27184
|0.00000
|1.27868
|1051
|2009.03.10 14:56
|buy limit
|311
|0.21
|1.27275
|0.00000
|1.27977
|1052
|2009.03.10 19:17
|buy
|311
|0.21
|1.27275
|0.00000
|1.27977
|1053
|2009.03.10 19:17
|modify
|309
|0.15
|1.27626
|0.00000
|1.27977
|1054
|2009.03.10 19:57
|buy limit
|312
|0.29
|1.26573
|0.00000
|1.27275
|1055
|2009.03.10 20:12
|buy
|312
|0.29
|1.26573
|0.00000
|1.27275
|1056
|2009.03.10 20:12
|modify
|309
|0.15
|1.27626
|0.00000
|1.27275
|1057
|2009.03.10 20:12
|modify
|311
|0.21
|1.27275
|0.00000
|1.27275
|1058
|2009.03.10 20:52
|buy limit
|313
|0.40
|1.25871
|0.00000
|1.26573
|1059
|2009.03.10 21:10
|modify
|313
|0.40
|1.26222
|0.00000
|1.26924
|1060
|2009.03.11 02:23
|t/p
|309
|0.15
|1.27275
|0.00000
|1.27275
|-52.66
|34631.03
|1061
|2009.03.11 02:23
|t/p
|311
|0.21
|1.27275
|0.00000
|1.27275
|-0.02
|34631.01
|1062
|2009.03.11 02:23
|t/p
|312
|0.29
|1.27275
|0.00000
|1.27275
|203.55
|34834.56
|1063
|2009.03.11 02:23
|delete
|313
|0.40
|1.26222
|0.00000
|1.26924
|1064
|2009.03.11 02:23
|buy stop
|314
|0.16
|1.27599
|0.00000
|1.28265
|1065
|2009.03.11 02:23
|buy limit
|315
|0.16
|1.27166
|0.00000
|1.27832
|1066
|2009.03.11 03:04
|buy
|315
|0.16
|1.27166
|0.00000
|1.27832
|1067
|2009.03.11 03:04
|delete
|314
|0.16
|1.27599
|0.00000
|1.28265
|1068
|2009.03.11 03:44
|buy limit
|316
|0.22
|1.26500
|0.00000
|1.27166
|1069
|2009.03.11 03:45
|modify
|316
|0.22
|1.26833
|0.00000
|1.27499
|1070
|2009.03.11 05:36
|buy
|316
|0.22
|1.26833
|0.00000
|1.27499
|1071
|2009.03.11 05:36
|modify
|315
|0.16
|1.27166
|0.00000
|1.27499
|1072
|2009.03.11 06:16
|buy limit
|317
|0.30
|1.26167
|0.00000
|1.26833
|1073
|2009.03.11 07:16
|modify
|317
|0.30
|1.26500
|0.00000
|1.27166
|1074
|2009.03.11 08:13
|buy
|317
|0.30
|1.26500
|0.00000
|1.27166
|1075
|2009.03.11 08:13
|modify
|315
|0.16
|1.27166
|0.00000
|1.27166
|1076
|2009.03.11 08:13
|modify
|316
|0.22
|1.26833
|0.00000
|1.27166
|1077
|2009.03.11 08:53
|buy limit
|318
|0.41
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1078
|2009.03.11 12:17
|t/p
|315
|0.16
|1.27166
|0.00000
|1.27166
|0.00
|34834.56
|1079
|2009.03.11 12:17
|t/p
|316
|0.22
|1.27166
|0.00000
|1.27166
|73.26
|34907.82
|1080
|2009.03.11 12:17
|t/p
|317
|0.30
|1.27166
|0.00000
|1.27166
|199.80
|35107.62
|1081
|2009.03.11 12:17
|delete
|318
|0.41
|1.26158
|0.00000
|1.26842
|1082
|2009.03.11 12:17
|buy stop
|319
|0.16
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1083
|2009.03.11 12:17
|buy limit
|320
|0.16
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1084
|2009.03.11 12:34
|buy
|319
|0.16
|1.27284
|0.00000
|1.27968
|1085
|2009.03.11 12:34
|delete
|320
|0.16
|1.26842
|0.00000
|1.27526
|1086
|2009.03.11 13:14
|buy limit
|321
|0.22
|1.26942
|0.00000
|1.27626
|1087
|2009.03.11 14:39
|t/p
|319
|0.16
|1.27968
|0.00000
|1.27968
|109.44
|35217.06
|1088
|2009.03.11 14:39
|delete
|321
|0.22
|1.26942
|0.00000
|1.27626
|1089
|2009.03.11 14:39
|buy stop
|322
|0.16
|1.28310
|0.00000
|1.28994
|1090
|2009.03.11 14:39
|buy limit
|323
|0.16
|1.27868
|0.00000
|1.28552
|1091
|2009.03.11 14:47
|buy
|323
|0.16
|1.27868
|0.00000
|1.28552
|1092
|2009.03.11 14:47
|delete
|322
|0.16
|1.28310
|0.00000
|1.28994
|1093
|2009.03.11 15:27
|buy limit
|324
|0.22
|1.27526
|0.00000
|1.28210
|1094
|2009.03.11 16:03
|buy
|324
|0.22
|1.27526
|0.00000
|1.28210
|1095
|2009.03.11 16:03
|modify
|323
|0.16
|1.27868
|0.00000
|1.28210
|1096
|2009.03.11 16:43
|buy limit
|325
|0.30
|1.27184
|0.00000
|1.27868
|1097
|2009.03.11 21:05
|t/p
|323
|0.16
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|54.72
|35271.78
|1098
|2009.03.11 21:05
|t/p
|324
|0.22
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|150.48
|35422.26
|1099
|2009.03.11 21:05
|delete
|325
|0.30
|1.27184
|0.00000
|1.27868
|1100
|2009.03.11 21:05
|buy stop
|326
|0.16
|1.28310
|0.00000
|1.28994
|1101
|2009.03.11 21:05
|buy limit
|327
|0.16
|1.27868
|0.00000
|1.28552
|1102
|2009.03.11 21:18
|buy
|326
|0.16
|1.28310
|0.00000
|1.28994
|1103
|2009.03.11 21:18
|delete
|327
|0.16
|1.27868
|0.00000
|1.28552
|1104
|2009.03.11 21:58
|buy limit
|328
|0.22
|1.27959
|0.00000
|1.28661
|1105
|2009.03.12 01:51
|buy
|328
|0.22
|1.27959
|0.00000
|1.28661
|1106
|2009.03.12 01:51
|modify
|326
|0.16
|1.28310
|0.00000
|1.28661
|1107
|2009.03.12 02:31
|buy limit
|329
|0.30
|1.27617
|0.00000
|1.28301
|1108
|2009.03.12 05:39
|t/p
|326
|0.16
|1.28661
|0.00000
|1.28661
|56.12
|35478.38
|1109
|2009.03.12 05:39
|t/p
|328
|0.22
|1.28661
|0.00000
|1.28661
|154.44
|35632.82
|1110
|2009.03.12 05:39
|delete
|329
|0.30
|1.27617
|0.00000
|1.28301
|1111
|2009.03.12 05:39
|buy stop
|330
|0.16
|1.28994
|0.00000
|1.29678
|1112
|2009.03.12 05:39
|buy limit
|331
|0.16
|1.28552
|0.00000
|1.29236
|1113
|2009.03.12 05:43
|buy
|331
|0.16
|1.28552
|0.00000
|1.29236
|1114
|2009.03.12 05:43
|delete
|330
|0.16
|1.28994
|0.00000
|1.29678
|1115
|2009.03.12 06:23
|buy limit
|332
|0.22
|1.27868
|0.00000
|1.28552
|1116
|2009.03.12 06:42
|modify
|332
|0.22
|1.28210
|0.00000
|1.28894
|1117
|2009.03.12 08:02
|buy
|332
|0.22
|1.28210
|0.00000
|1.28894
|1118
|2009.03.12 08:02
|modify
|331
|0.16
|1.28552
|0.00000
|1.28894
|1119
|2009.03.12 08:42
|buy limit
|333
|0.30
|1.27526
|0.00000
|1.28210
|1120
|2009.03.12 09:59
|buy
|333
|0.30
|1.27526
|0.00000
|1.28210
|1121
|2009.03.12 09:59
|modify
|331
|0.16
|1.28552
|0.00000
|1.28210
|1122
|2009.03.12 09:59
|modify
|332
|0.22
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|1123
|2009.03.12 10:39
|buy limit
|334
|0.41
|1.27175
|0.00000
|1.27877
|1124
|2009.03.12 14:01
|t/p
|331
|0.16
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|-54.72
|35578.10
|1125
|2009.03.12 14:01
|t/p
|332
|0.22
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|0.00
|35578.10
|1126
|2009.03.12 14:01
|t/p
|333
|0.30
|1.28210
|0.00000
|1.28210
|205.20
|35783.30
|1127
|2009.03.12 14:01
|delete
|334
|0.41
|1.27175
|0.00000
|1.27877
|1128
|2009.03.12 14:01
|buy stop
|335
|0.16
|1.28526
|0.00000
|1.29228
|1129
|2009.03.12 14:01
|buy limit
|336
|0.16
|1.28075
|0.00000
|1.28777
|1130
|2009.03.12 15:04
|buy
|336
|0.16
|1.28075
|0.00000
|1.28777
|1131
|2009.03.12 15:04
|delete
|335
|0.16
|1.28526
|0.00000
|1.29228
|1132
|2009.03.12 15:44
|buy limit
|337
|0.22
|1.27373
|0.00000
|1.28075
|1133
|2009.03.12 15:44
|modify
|337
|0.22
|1.27724
|0.00000
|1.28426
|1134
|2009.03.12 15:53
|buy
|337
|0.22
|1.27724
|0.00000
|1.28426
|1135
|2009.03.12 15:53
|modify
|336
|0.16
|1.28075
|0.00000
|1.28426
|1136
|2009.03.12 16:33
|buy limit
|338
|0.30
|1.27022
|0.00000
|1.27724
|1137
|2009.03.12 16:37
|modify
|338
|0.30
|1.27373
|0.00000
|1.28075
|1138
|2009.03.12 20:47
|t/p
|336
|0.16
|1.28426
|0.00000
|1.28426
|56.16
|35839.46
|1139
|2009.03.12 20:47
|t/p
|337
|0.22
|1.28426
|0.00000
|1.28426
|154.44
|35993.90
|1140
|2009.03.12 20:47
|delete
|338
|0.30
|1.27373
|0.00000
|1.28075
|1141
|2009.03.12 20:47
|buy stop
|339
|0.16
|1.28526
|0.00000
|1.29228
|1142
|2009.03.12 20:47
|buy limit
|340
|0.16
|1.28075
|0.00000
|1.28777
|1143
|2009.03.12 20:51
|buy
|339
|0.16
|1.28526
|0.00000
|1.29228
|1144
|2009.03.12 20:51
|delete
|340
|0.16
|1.28075
|0.00000
|1.28777
|1145
|2009.03.12 21:31
|buy limit
|341
|0.22
|1.28175
|0.00000
|1.28877
|1146
|2009.03.12 21:49
|t/p
|339
|0.16
|1.29228
|0.00000
|1.29228
|112.32
|36106.22
|1147
|2009.03.12 21:49
|delete
|341
|0.22
|1.28175
|0.00000
|1.28877
|1148
|2009.03.12 21:49
|buy stop
|342
|0.16
|1.29579
|0.00000
|1.30281
|1149
|2009.03.12 21:49
|buy limit
|343
|0.16
|1.29128
|0.00000
|1.29830
|1150
|2009.03.12 22:54
|buy
|343
|0.16
|1.29128
|0.00000
|1.29830
|1151
|2009.03.12 22:54
|delete
|342
|0.16
|1.29579
|0.00000
|1.30281
|1152
|2009.03.12 23:35
|buy limit
|344
|0.22
|1.28777
|0.00000
|1.29479
|1153
|2009.03.13 08:54
|buy
|344
|0.22
|1.28777
|0.00000
|1.29479
|1154
|2009.03.13 08:54
|modify
|343
|0.16
|1.29128
|0.00000
|1.29479
|1155
|2009.03.13 09:34
|buy limit
|345
|0.30
|1.28435
|0.00000
|1.29119
|1156
|2009.03.13 10:19
|t/p
|343
|0.16
|1.29479
|0.00000
|1.29479
|56.15
|36162.37
|1157
|2009.03.13 10:19
|t/p
|344
|0.22
|1.29479
|0.00000
|1.29479
|154.44
|36316.81
|1158
|2009.03.13 10:19
|delete
|345
|0.30
|1.28435
|0.00000
|1.29119
|1159
|2009.03.13 10:19
|buy stop
|346
|0.16
|1.29678
|0.00000
|1.30362
|1160
|2009.03.13 10:19
|buy limit
|347
|0.16
|1.29236
|0.00000
|1.29920
|1161
|2009.03.13 10:40
|buy
|347
|0.16
|1.29236
|0.00000
|1.29920
|1162
|2009.03.13 10:40
|delete
|346
|0.16
|1.29678
|0.00000
|1.30362
|1163
|2009.03.13 11:20
|buy limit
|348
|0.22
|1.28894
|0.00000
|1.29578
|1164
|2009.03.13 11:59
|buy
|348
|0.22
|1.28894
|0.00000
|1.29578
|1165
|2009.03.13 11:59
|modify
|347
|0.16
|1.29236
|0.00000
|1.29578
|1166
|2009.03.13 12:39
|buy limit
|349
|0.30
|1.28552
|0.00000
|1.29236
|1167
|2009.03.16 01:00
|buy
|349
|0.30
|1.28552
|0.00000
|1.29236
|1168
|2009.03.16 01:00
|modify
|347
|0.16
|1.29236
|0.00000
|1.29236
|1169
|2009.03.16 01:00
|modify
|348
|0.22
|1.28894
|0.00000
|1.29236
|1170
|2009.03.16 01:40
|buy limit
|350
|0.41
|1.28210
|0.00000
|1.28894
|1171
|2009.03.16 08:40
|t/p
|347
|0.16
|1.29236
|0.00000
|1.29236
|-0.01
|36316.79
|1172
|2009.03.16 08:40
|t/p
|348
|0.22
|1.29236
|0.00000
|1.29236
|75.22
|36392.01
|1173
|2009.03.16 08:40
|t/p
|349
|0.30
|1.29236
|0.00000
|1.29236
|205.20
|36597.21
|1174
|2009.03.16 08:40
|delete
|350
|0.41
|1.28210
|0.00000
|1.28894
|1175
|2009.03.16 08:40
|buy stop
|351
|0.16
|1.29336
|0.00000
|1.30020
|1176
|2009.03.16 08:40
|buy limit
|352
|0.16
|1.28894
|0.00000
|1.29578
|1177
|2009.03.16 08:41
|buy
|351
|0.16
|1.29336
|0.00000
|1.30020
|1178
|2009.03.16 08:41
|delete
|352
|0.16
|1.28894
|0.00000
|1.29578
|1179
|2009.03.16 09:21
|buy limit
|353
|0.22
|1.28994
|0.00000
|1.29678
|1180
|2009.03.16 12:02
|t/p
|351
|0.16
|1.30020
|0.00000
|1.30020
|109.44
|36706.65
|1181
|2009.03.16 12:02
|delete
|353
|0.22
|1.28994
|0.00000
|1.29678
|1182
|2009.03.16 12:02
|buy stop
|354
|0.16
|1.30362
|0.00000
|1.31046
|1183
|2009.03.16 12:02
|buy limit
|355
|0.16
|1.29920
|0.00000
|1.30604
|1184
|2009.03.16 12:11
|buy
|354
|0.16
|1.30362
|0.00000
|1.31046
|1185
|2009.03.16 12:11
|delete
|355
|0.16
|1.29920
|0.00000
|1.30604
|1186
|2009.03.16 12:51
|buy limit
|356
|0.22
|1.30011
|0.00000
|1.30713
|1187
|2009.03.16 16:13
|buy
|356
|0.22
|1.30011
|0.00000
|1.30713
|1188
|2009.03.16 16:13
|modify
|354
|0.16
|1.30362
|0.00000
|1.30713
|1189
|2009.03.16 16:53
|buy limit
|357
|0.30
|1.29660
|0.00000
|1.30362
|1190
|2009.03.16 21:39
|buy
|357
|0.30
|1.29660
|0.00000
|1.30362
|1191
|2009.03.16 21:39
|modify
|354
|0.16
|1.30362
|0.00000
|1.30362
|1192
|2009.03.16 21:39
|modify
|356
|0.22
|1.30011
|0.00000
|1.30362
|1193
|2009.03.16 22:19
|buy limit
|358
|0.41
|1.29309
|0.00000
|1.30011
|1194
|2009.03.18 00:38
|t/p
|354
|0.16
|1.30362
|0.00000
|1.30362
|-0.03
|36706.62
|1195
|2009.03.18 00:38
|t/p
|356
|0.22
|1.30362
|0.00000
|1.30362
|77.18
|36783.80
|1196
|2009.03.18 00:38
|t/p
|357
|0.30
|1.30362
|0.00000
|1.30362
|210.55
|36994.35
|1197
|2009.03.18 00:38
|delete
|358
|0.41
|1.29309
|0.00000
|1.30011
|1198
|2009.03.18 00:38
|buy stop
|359
|0.16
|1.30596
|0.00000
|1.31262
|1199
|2009.03.18 00:38
|buy limit
|360
|0.16
|1.30163
|0.00000
|1.30829
|1200
|2009.03.18 02:48
|buy
|360
|0.16
|1.30163
|0.00000
|1.30829
|1201
|2009.03.18 02:48
|delete
|359
|0.16
|1.30596
|0.00000
|1.31262
|1202
|2009.03.18 03:28
|buy limit
|361
|0.22
|1.29830
|0.00000
|1.30496
|1203
|2009.03.18 14:27
|t/p
|360
|0.16
|1.30829
|0.00000
|1.30829
|106.56
|37100.91
|1204
|2009.03.18 14:27
|delete
|361
|0.22
|1.29830
|0.00000
|1.30496
|1205
|2009.03.18 14:27
|buy stop
|362
|0.17
|1.30929
|0.00000
|1.31595
|1206
|2009.03.18 14:27
|buy limit
|363
|0.17
|1.30496
|0.00000
|1.31162
|1207
|2009.03.18 14:31
|buy
|362
|0.17
|1.30929
|0.00000
|1.31595
|1208
|2009.03.18 14:31
|delete
|363
|0.17
|1.30496
|0.00000
|1.31162
|1209
|2009.03.18 15:11
|buy limit
|364
|0.23
|1.30587
|0.00000
|1.31271
|1210
|2009.03.18 20:18
|t/p
|362
|0.17
|1.31595
|0.00000
|1.31595
|113.22
|37214.13
|1211
|2009.03.18 20:18
|delete
|364
|0.23
|1.30587
|0.00000
|1.31271
|1212
|2009.03.18 20:18
|buy stop
|365
|0.17
|1.33620
|0.00000
|1.34340
|1213
|2009.03.18 20:18
|buy limit
|366
|0.17
|1.32800
|0.00000
|1.33520
|1214
|2009.03.18 20:19
|buy
|366
|0.17
|1.32800
|0.00000
|1.33520
|1215
|2009.03.18 20:19
|delete
|365
|0.17
|1.33620
|0.00000
|1.34340
|1216
|2009.03.18 20:30
|t/p
|366
|0.17
|1.33520
|0.00000
|1.33520
|122.40
|37336.53
|1217
|2009.03.18 20:30
|buy stop
|367
|0.17
|1.33620
|0.00000
|1.34340
|1218
|2009.03.18 20:30
|buy limit
|368
|0.17
|1.33160
|0.00000
|1.33880
|1219
|2009.03.18 20:31
|buy
|367
|0.17
|1.33620
|0.00000
|1.34340
|1220
|2009.03.18 20:31
|delete
|368
|0.17
|1.33160
|0.00000
|1.33880
|1221
|2009.03.18 20:33
|t/p
|367
|0.17
|1.34340
|0.00000
|1.34340
|122.40
|37458.93
|1222
|2009.03.18 20:33
|buy stop
|369
|0.17
|1.34745
|0.00000
|1.35483
|1223
|2009.03.18 20:33
|buy limit
|370
|0.17
|1.34276
|0.00000
|1.35014
|1224
|2009.03.18 20:33
|buy
|370
|0.17
|1.34276
|0.00000
|1.35014
|1225
|2009.03.18 20:33
|delete
|369
|0.17
|1.34745
|0.00000
|1.35483
|1226
|2009.03.18 21:13
|buy limit
|371
|0.23
|1.33907
|0.00000
|1.34645
|1227
|2009.03.18 23:14
|t/p
|370
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35014
|125.46
|37584.39
|1228
|2009.03.18 23:14
|delete
|371
|0.23
|1.33907
|0.00000
|1.34645
|1229
|2009.03.18 23:14
|buy stop
|372
|0.17
|1.35114
|0.00000
|1.35852
|1230
|2009.03.18 23:14
|buy limit
|373
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35752
|1231
|2009.03.18 23:14
|buy
|372
|0.17
|1.35114
|0.00000
|1.35852
|1232
|2009.03.18 23:14
|delete
|373
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35752
|1233
|2009.03.18 23:55
|buy limit
|374
|0.23
|1.34736
|0.00000
|1.35492
|1234
|2009.03.19 02:11
|buy
|374
|0.23
|1.34736
|0.00000
|1.35492
|1235
|2009.03.19 02:11
|modify
|372
|0.17
|1.35114
|0.00000
|1.35492
|1236
|2009.03.19 02:51
|buy limit
|375
|0.32
|1.33998
|0.00000
|1.34736
|1237
|2009.03.19 02:53
|modify
|375
|0.32
|1.34367
|0.00000
|1.35105
|1238
|2009.03.19 03:34
|buy
|375
|0.32
|1.34367
|0.00000
|1.35105
|1239
|2009.03.19 03:34
|modify
|372
|0.17
|1.35114
|0.00000
|1.35105
|1240
|2009.03.19 03:34
|modify
|374
|0.23
|1.34736
|0.00000
|1.35105
|1241
|2009.03.19 04:14
|buy limit
|376
|0.44
|1.33998
|0.00000
|1.34736
|1242
|2009.03.19 10:06
|t/p
|372
|0.17
|1.35105
|0.00000
|1.35105
|-1.58
|37582.81
|1243
|2009.03.19 10:06
|t/p
|374
|0.23
|1.35105
|0.00000
|1.35105
|84.87
|37667.68
|1244
|2009.03.19 10:06
|t/p
|375
|0.32
|1.35105
|0.00000
|1.35105
|236.16
|37903.84
|1245
|2009.03.19 10:06
|delete
|376
|0.44
|1.33998
|0.00000
|1.34736
|1246
|2009.03.19 10:06
|buy stop
|377
|0.17
|1.35483
|0.00000
|1.36221
|1247
|2009.03.19 10:06
|buy limit
|378
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35752
|1248
|2009.03.19 10:07
|buy
|378
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35752
|1249
|2009.03.19 10:07
|delete
|377
|0.17
|1.35483
|0.00000
|1.36221
|1250
|2009.03.19 10:48
|buy limit
|379
|0.23
|1.34645
|0.00000
|1.35383
|1251
|2009.03.19 11:14
|buy
|379
|0.23
|1.34645
|0.00000
|1.35383
|1252
|2009.03.19 11:14
|modify
|378
|0.17
|1.35014
|0.00000
|1.35383
|1253
|2009.03.19 11:54
|buy limit
|380
|0.32
|1.34276
|0.00000
|1.35014
|1254
|2009.03.19 13:41
|t/p
|378
|0.17
|1.35383
|0.00000
|1.35383
|62.73
|37966.57
|1255
|2009.03.19 13:41
|t/p
|379
|0.23
|1.35383
|0.00000
|1.35383
|169.74
|38136.31
|1256
|2009.03.19 13:41
|delete
|380
|0.32
|1.34276
|0.00000
|1.35014
|1257
|2009.03.19 13:41
|buy stop
|381
|0.17
|1.35762
|0.00000
|1.36518
|1258
|2009.03.19 13:42
|buy limit
|382
|0.17
|1.35284
|0.00000
|1.36040
|1259
|2009.03.19 13:45
|buy
|381
|0.17
|1.35762
|0.00000
|1.36518
|1260
|2009.03.19 13:45
|delete
|382
|0.17
|1.35284
|0.00000
|1.36040
|1261
|2009.03.19 14:15
|t/p
|381
|0.17
|1.36518
|0.00000
|1.36518
|128.52
|38264.83
|1262
|2009.03.19 14:15
|buy stop
|383
|0.17
|1.36671
|0.00000
|1.37445
|1263
|2009.03.19 14:15
|buy limit
|384
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1264
|2009.03.19 14:17
|buy
|383
|0.17
|1.36671
|0.00000
|1.37445
|1265
|2009.03.19 14:17
|delete
|384
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1266
|2009.03.19 14:57
|buy limit
|385
|0.23
|1.35897
|0.00000
|1.36671
|1267
|2009.03.19 15:04
|modify
|385
|0.23
|1.36284
|0.00000
|1.37058
|1268
|2009.03.19 16:08
|buy
|385
|0.23
|1.36284
|0.00000
|1.37058
|1269
|2009.03.19 16:08
|modify
|383
|0.17
|1.36671
|0.00000
|1.37058
|1270
|2009.03.19 16:34
|t/p
|383
|0.17
|1.37058
|0.00000
|1.37058
|65.79
|38330.62
|1271
|2009.03.19 16:34
|t/p
|385
|0.23
|1.37058
|0.00000
|1.37058
|178.02
|38508.64
|1272
|2009.03.19 16:34
|buy stop
|386
|0.17
|1.37445
|0.00000
|1.38219
|1273
|2009.03.19 16:34
|buy limit
|387
|0.17
|1.36958
|0.00000
|1.37732
|1274
|2009.03.19 16:35
|buy
|387
|0.17
|1.36958
|0.00000
|1.37732
|1275
|2009.03.19 16:35
|delete
|386
|0.17
|1.37445
|0.00000
|1.38219
|1276
|2009.03.19 17:15
|buy limit
|388
|0.23
|1.36571
|0.00000
|1.37345
|1277
|2009.03.19 19:57
|buy
|388
|0.23
|1.36571
|0.00000
|1.37345
|1278
|2009.03.19 19:57
|modify
|387
|0.17
|1.36958
|0.00000
|1.37345
|1279
|2009.03.19 20:37
|buy limit
|389
|0.32
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1280
|2009.03.20 03:59
|buy
|389
|0.32
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1281
|2009.03.20 03:59
|modify
|387
|0.17
|1.36958
|0.00000
|1.36958
|1282
|2009.03.20 04:00
|modify
|388
|0.23
|1.36571
|0.00000
|1.36958
|1283
|2009.03.20 04:40
|buy limit
|390
|0.44
|1.35806
|0.00000
|1.36562
|1284
|2009.03.20 09:39
|t/p
|387
|0.17
|1.36958
|0.00000
|1.36958
|-0.02
|38508.63
|1285
|2009.03.20 09:39
|t/p
|388
|0.23
|1.36958
|0.00000
|1.36958
|88.99
|38597.62
|1286
|2009.03.20 09:39
|t/p
|389
|0.32
|1.36958
|0.00000
|1.36958
|247.68
|38845.30
|1287
|2009.03.20 09:39
|delete
|390
|0.44
|1.35806
|0.00000
|1.36562
|1288
|2009.03.20 09:39
|buy stop
|391
|0.17
|1.37274
|0.00000
|1.38030
|1289
|2009.03.20 09:39
|buy limit
|392
|0.17
|1.36796
|0.00000
|1.37552
|1290
|2009.03.20 10:11
|buy
|392
|0.17
|1.36796
|0.00000
|1.37552
|1291
|2009.03.20 10:11
|delete
|391
|0.17
|1.37274
|0.00000
|1.38030
|1292
|2009.03.20 10:51
|buy limit
|393
|0.23
|1.36418
|0.00000
|1.37174
|1293
|2009.03.20 12:16
|buy
|393
|0.23
|1.36418
|0.00000
|1.37174
|1294
|2009.03.20 12:16
|modify
|392
|0.17
|1.36796
|0.00000
|1.37174
|1295
|2009.03.20 12:56
|buy limit
|394
|0.32
|1.35257
|0.00000
|1.36031
|1296
|2009.03.20 13:11
|modify
|394
|0.32
|1.35644
|0.00000
|1.36418
|1297
|2009.03.20 13:22
|buy
|394
|0.32
|1.35644
|0.00000
|1.36418
|1298
|2009.03.20 13:22
|modify
|392
|0.17
|1.36796
|0.00000
|1.36418
|1299
|2009.03.20 13:22
|modify
|393
|0.23
|1.36418
|0.00000
|1.36418
|1300
|2009.03.20 14:02
|buy limit
|395
|0.44
|1.35257
|0.00000
|1.36031
|1301
|2009.03.20 16:14
|t/p
|392
|0.17
|1.36418
|0.00000
|1.36418
|-64.26
|38781.04
|1302
|2009.03.20 16:14
|t/p
|393
|0.23
|1.36418
|0.00000
|1.36418
|0.00
|38781.04
|1303
|2009.03.20 16:14
|t/p
|394
|0.32
|1.36418
|0.00000
|1.36418
|247.68
|39028.72
|1304
|2009.03.20 16:14
|delete
|395
|0.44
|1.35257
|0.00000
|1.36031
|1305
|2009.03.20 16:14
|buy stop
|396
|0.17
|1.36671
|0.00000
|1.37445
|1306
|2009.03.20 16:14
|buy limit
|397
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1307
|2009.03.20 16:35
|buy
|397
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36958
|1308
|2009.03.20 16:35
|delete
|396
|0.17
|1.36671
|0.00000
|1.37445
|1309
|2009.03.20 17:15
|buy limit
|398
|0.23
|1.35023
|0.00000
|1.35797
|1310
|2009.03.20 17:16
|modify
|398
|0.23
|1.35410
|0.00000
|1.36184
|1311
|2009.03.20 17:23
|buy
|398
|0.23
|1.35410
|0.00000
|1.36184
|1312
|2009.03.20 17:23
|modify
|397
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36184
|1313
|2009.03.20 18:03
|buy limit
|399
|0.32
|1.35023
|0.00000
|1.35797
|1314
|2009.03.23 01:00
|t/p
|397
|0.17
|1.36184
|0.00000
|1.36184
|-0.02
|39028.70
|1315
|2009.03.23 01:00
|t/p
|398
|0.23
|1.36184
|0.00000
|1.36184
|178.00
|39206.70
|1316
|2009.03.23 01:00
|delete
|399
|0.32
|1.35023
|0.00000
|1.35797
|1317
|2009.03.23 01:00
|buy stop
|400
|0.17
|1.36959
|0.00000
|1.37697
|1318
|2009.03.23 01:00
|buy limit
|401
|0.17
|1.36490
|0.00000
|1.37228
|1319
|2009.03.23 01:03
|buy
|401
|0.17
|1.36490
|0.00000
|1.37228
|1320
|2009.03.23 01:03
|delete
|400
|0.17
|1.36959
|0.00000
|1.37697
|1321
|2009.03.23 01:43
|buy limit
|402
|0.23
|1.36121
|0.00000
|1.36859
|1322
|2009.03.23 09:28
|t/p
|401
|0.17
|1.37228
|0.00000
|1.37228
|125.46
|39332.16
|1323
|2009.03.23 09:28
|delete
|402
|0.23
|1.36121
|0.00000
|1.36859
|1324
|2009.03.23 09:28
|buy stop
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.38066
|1325
|2009.03.23 09:28
|buy limit
|404
|0.18
|1.36859
|0.00000
|1.37597
|1326
|2009.03.23 09:31
|buy
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.38066
|1327
|2009.03.23 09:31
|delete
|404
|0.18
|1.36859
|0.00000
|1.37597
|1328
|2009.03.23 10:11
|buy limit
|405
|0.25
|1.36572
|0.00000
|1.37328
|1329
|2009.03.23 10:53
|buy
|405
|0.25
|1.36572
|0.00000
|1.37328
|1330
|2009.03.23 10:53
|modify
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.37328
|1331
|2009.03.23 11:33
|buy limit
|406
|0.35
|1.36194
|0.00000
|1.36950
|1332
|2009.03.23 14:02
|buy
|406
|0.35
|1.36194
|0.00000
|1.36950
|1333
|2009.03.23 14:02
|modify
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.36950
|1334
|2009.03.23 14:02
|modify
|405
|0.25
|1.36572
|0.00000
|1.36950
|1335
|2009.03.23 14:42
|buy limit
|407
|0.48
|1.35438
|0.00000
|1.36194
|1336
|2009.03.23 14:53
|modify
|407
|0.48
|1.35816
|0.00000
|1.36572
|1337
|2009.03.23 14:58
|buy
|407
|0.48
|1.35816
|0.00000
|1.36572
|1338
|2009.03.23 14:58
|modify
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.36572
|1339
|2009.03.23 14:58
|modify
|405
|0.25
|1.36572
|0.00000
|1.36572
|1340
|2009.03.23 14:58
|modify
|406
|0.35
|1.36194
|0.00000
|1.36572
|1341
|2009.03.23 15:38
|buy limit
|408
|0.66
|1.35060
|0.00000
|1.36581
|1342
|2009.03.23 15:53
|buy
|408
|0.66
|1.35060
|0.00000
|1.36581
|1343
|2009.03.23 15:53
|modify
|403
|0.18
|1.37328
|0.00000
|1.36581
|1344
|2009.03.23 15:53
|modify
|405
|0.25
|1.36572
|0.00000
|1.36581
|1345
|2009.03.23 15:53
|modify
|406
|0.35
|1.36194
|0.00000
|1.36581
|1346
|2009.03.23 15:53
|modify
|407
|0.48
|1.35816
|0.00000
|1.36581
|1347
|2009.03.23 16:33
|buy limit
|409
|0.91
|1.34286
|0.00000
|1.35834
|1348
|2009.03.24 02:37
|t/p
|403
|0.18
|1.36581
|0.00000
|1.36581
|-134.48
|39197.68
|1349
|2009.03.24 02:37
|t/p
|405
|0.25
|1.36581
|0.00000
|1.36581
|2.23
|39199.91
|1350
|2009.03.24 02:37
|t/p
|406
|0.35
|1.36581
|0.00000
|1.36581
|135.42
|39335.33
|1351
|2009.03.24 02:37
|t/p
|407
|0.48
|1.36581
|0.00000
|1.36581
|367.16
|39702.49
|1352
|2009.03.24 02:37
|t/p
|408
|0.66
|1.36581
|0.00000
|1.36581
|1003.80
|40706.29
|1353
|2009.03.24 02:37
|delete
|409
|0.91
|1.34286
|0.00000
|1.35834
|1354
|2009.03.24 02:37
|buy stop
|410
|0.18
|1.36860
|0.00000
|1.37580
|1355
|2009.03.24 02:37
|buy limit
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.37120
|1356
|2009.03.24 06:53
|buy
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.37120
|1357
|2009.03.24 06:53
|delete
|410
|0.18
|1.36860
|0.00000
|1.37580
|1358
|2009.03.24 07:33
|buy limit
|412
|0.25
|1.36040
|0.00000
|1.36760
|1359
|2009.03.24 09:29
|buy
|412
|0.25
|1.36040
|0.00000
|1.36760
|1360
|2009.03.24 09:29
|modify
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.36760
|1361
|2009.03.24 10:09
|buy limit
|413
|0.35
|1.35671
|0.00000
|1.36409
|1362
|2009.03.24 12:02
|buy
|413
|0.35
|1.35671
|0.00000
|1.36409
|1363
|2009.03.24 12:02
|modify
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.36409
|1364
|2009.03.24 12:02
|modify
|412
|0.25
|1.36040
|0.00000
|1.36409
|1365
|2009.03.24 12:42
|buy limit
|414
|0.48
|1.34933
|0.00000
|1.35671
|1366
|2009.03.24 13:02
|modify
|414
|0.48
|1.35302
|0.00000
|1.36040
|1367
|2009.03.24 13:25
|buy
|414
|0.48
|1.35302
|0.00000
|1.36040
|1368
|2009.03.24 13:25
|modify
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.36040
|1369
|2009.03.24 13:25
|modify
|412
|0.25
|1.36040
|0.00000
|1.36040
|1370
|2009.03.24 13:25
|modify
|413
|0.35
|1.35671
|0.00000
|1.36040
|1371
|2009.03.24 14:05
|buy limit
|415
|0.66
|1.34564
|0.00000
|1.36049
|1372
|2009.03.24 21:32
|buy
|415
|0.66
|1.34564
|0.00000
|1.36049
|1373
|2009.03.24 21:32
|modify
|411
|0.18
|1.36400
|0.00000
|1.36049
|1374
|2009.03.24 21:32
|modify
|412
|0.25
|1.36040
|0.00000
|1.36049
|1375
|2009.03.24 21:32
|modify
|413
|0.35
|1.35671
|0.00000
|1.36049
|1376
|2009.03.24 21:32
|modify
|414
|0.48
|1.35302
|0.00000
|1.36049
|1377
|2009.03.24 22:12
|buy limit
|416
|0.91
|1.33808
|0.00000
|1.35320
|1378
|2009.03.25 16:00
|t/p
|411
|0.18
|1.36049
|0.00000
|1.36049
|-63.20
|40643.09
|1379
|2009.03.25 16:00
|t/p
|412
|0.25
|1.36049
|0.00000
|1.36049
|2.23
|40645.32
|1380
|2009.03.25 16:00
|t/p
|413
|0.35
|1.36049
|0.00000
|1.36049
|132.27
|40777.59
|1381
|2009.03.25 16:00
|t/p
|414
|0.48
|1.36049
|0.00000
|1.36049
|358.52
|41136.10
|1382
|2009.03.25 16:00
|t/p
|415
|0.66
|1.36049
|0.00000
|1.36049
|980.04
|42116.15
|1383
|2009.03.25 16:00
|delete
|416
|0.91
|1.33808
|0.00000
|1.35320
|1384
|2009.03.25 16:00
|buy stop
|417
|0.19
|1.36140
|0.00000
|1.36896
|1385
|2009.03.25 16:00
|buy limit
|418
|0.19
|1.35662
|0.00000
|1.36418
|1386
|2009.03.25 16:00
|buy
|417
|0.19
|1.36140
|0.00000
|1.36896
|1387
|2009.03.25 16:00
|delete
|418
|0.19
|1.35662
|0.00000
|1.36418
|1388
|2009.03.25 16:40
|buy limit
|419
|0.26
|1.35384
|0.00000
|1.36140
|1389
|2009.03.25 17:39
|buy
|419
|0.26
|1.35384
|0.00000
|1.36140
|1390
|2009.03.25 17:39
|modify
|417
|0.19
|1.36140
|0.00000
|1.36140
|1391
|2009.03.25 18:19
|buy limit
|420
|0.36
|1.35006
|0.00000
|1.35762
|1392
|2009.03.25 20:13
|t/p
|417
|0.19
|1.36140
|0.00000
|1.36140
|0.00
|42116.15
|1393
|2009.03.25 20:13
|t/p
|419
|0.26
|1.36140
|0.00000
|1.36140
|196.56
|42312.71
|1394
|2009.03.25 20:13
|delete
|420
|0.36
|1.35006
|0.00000
|1.35762
|1395
|2009.03.25 20:13
|buy stop
|421
|0.19
|1.36518
|0.00000
|1.37274
|1396
|2009.03.25 20:13
|buy limit
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.36796
|1397
|2009.03.25 20:14
|buy
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.36796
|1398
|2009.03.25 20:14
|delete
|421
|0.19
|1.36518
|0.00000
|1.37274
|1399
|2009.03.25 20:54
|buy limit
|423
|0.26
|1.35284
|0.00000
|1.36040
|1400
|2009.03.25 21:26
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.36418
|1401
|2009.03.26 02:05
|buy
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.36418
|1402
|2009.03.26 02:05
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.36418
|1403
|2009.03.26 02:45
|buy limit
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.36022
|1404
|2009.03.26 16:15
|buy
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.36022
|1405
|2009.03.26 16:15
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.36022
|1406
|2009.03.26 16:15
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.36022
|1407
|2009.03.26 16:55
|buy limit
|425
|0.50
|1.34933
|0.00000
|1.35671
|1408
|2009.03.27 11:30
|buy
|425
|0.50
|1.34933
|0.00000
|1.35671
|1409
|2009.03.27 11:30
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.35671
|1410
|2009.03.27 11:30
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.35671
|1411
|2009.03.27 11:30
|modify
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.35671
|1412
|2009.03.27 12:10
|buy limit
|426
|0.69
|1.33421
|0.00000
|1.34933
|1413
|2009.03.27 13:52
|buy
|426
|0.69
|1.33421
|0.00000
|1.34933
|1414
|2009.03.27 13:52
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.34933
|1415
|2009.03.27 13:52
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.34933
|1416
|2009.03.27 13:52
|modify
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.34933
|1417
|2009.03.27 13:52
|modify
|425
|0.50
|1.34933
|0.00000
|1.34933
|1418
|2009.03.27 14:32
|buy limit
|427
|0.95
|1.32647
|0.00000
|1.34195
|1419
|2009.03.27 16:10
|buy
|427
|0.95
|1.32647
|0.00000
|1.34195
|1420
|2009.03.27 16:10
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.34195
|1421
|2009.03.27 16:10
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.34195
|1422
|2009.03.27 16:10
|modify
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.34195
|1423
|2009.03.27 16:10
|modify
|425
|0.50
|1.34933
|0.00000
|1.34195
|1424
|2009.03.27 16:10
|modify
|426
|0.69
|1.33421
|0.00000
|1.34195
|1425
|2009.03.27 16:50
|buy limit
|428
|1.31
|1.31873
|0.00000
|1.33430
|1426
|2009.03.30 08:52
|buy
|428
|1.31
|1.31873
|0.00000
|1.33430
|1427
|2009.03.30 08:52
|modify
|422
|0.19
|1.36040
|0.00000
|1.33430
|1428
|2009.03.30 08:52
|modify
|423
|0.26
|1.35662
|0.00000
|1.33430
|1429
|2009.03.30 08:52
|modify
|424
|0.36
|1.35302
|0.00000
|1.33430
|1430
|2009.03.30 08:52
|modify
|425
|0.50
|1.34933
|0.00000
|1.33430
|1431
|2009.03.30 08:52
|modify
|426
|0.69
|1.33421
|0.00000
|1.33430
|1432
|2009.03.30 08:52
|modify
|427
|0.95
|1.32647
|0.00000
|1.33430
|1433
|2009.03.30 09:32
|buy limit
|429
|1.81
|1.31099
|0.00000
|1.32647
|1434
|2009.04.02 12:21
|t/p
|422
|0.19
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|-496.07
|41816.63
|1435
|2009.04.02 12:21
|t/p
|423
|0.26
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|-580.48
|41236.15
|1436
|2009.04.02 12:21
|t/p
|424
|0.36
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|-674.15
|40562.00
|1437
|2009.04.02 12:21
|t/p
|425
|0.50
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|-751.77
|39810.23
|1438
|2009.04.02 12:21
|t/p
|426
|0.69
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|5.84
|39816.07
|1439
|2009.04.02 12:21
|t/p
|427
|0.95
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|743.34
|40559.41
|1440
|2009.04.02 12:21
|t/p
|428
|1.31
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|2039.08
|42598.49
|1441
|2009.04.02 12:21
|delete
|429
|1.81
|1.31099
|0.00000
|1.32647
|1442
|2009.04.02 12:21
|buy stop
|430
|0.19
|1.33575
|0.00000
|1.34349
|1443
|2009.04.02 12:21
|buy limit
|431
|0.19
|1.33088
|0.00000
|1.33862
|1444
|2009.04.02 12:30
|buy
|430
|0.19
|1.33575
|0.00000
|1.34349
|1445
|2009.04.02 12:30
|delete
|431
|0.19
|1.33088
|0.00000
|1.33862
|1446
|2009.04.02 13:10
|buy limit
|432
|0.26
|1.33188
|0.00000
|1.33962
|1447
|2009.04.02 14:40
|t/p
|430
|0.19
|1.34349
|0.00000
|1.34349
|147.06
|42745.55
|1448
|2009.04.02 14:40
|delete
|432
|0.26
|1.33188
|0.00000
|1.33962
|1449
|2009.04.02 14:40
|buy stop
|433
|0.19
|1.34700
|0.00000
|1.35492
|1450
|2009.04.02 14:40
|buy limit
|434
|0.19
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1451
|2009.04.02 14:44
|buy
|433
|0.19
|1.34700
|0.00000
|1.35492
|1452
|2009.04.02 14:44
|delete
|434
|0.19
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1453
|2009.04.02 15:24
|buy limit
|435
|0.26
|1.33908
|0.00000
|1.34700
|1454
|2009.04.02 15:54
|modify
|435
|0.26
|1.34304
|0.00000
|1.35096
|1455
|2009.04.02 16:12
|buy
|435
|0.26
|1.34304
|0.00000
|1.35096
|1456
|2009.04.02 16:12
|modify
|433
|0.19
|1.34700
|0.00000
|1.35096
|1457
|2009.04.02 16:52
|buy limit
|436
|0.36
|1.33908
|0.00000
|1.34700
|1458
|2009.04.02 18:30
|t/p
|433
|0.19
|1.35096
|0.00000
|1.35096
|75.24
|42820.79
|1459
|2009.04.02 18:30
|t/p
|435
|0.26
|1.35096
|0.00000
|1.35096
|205.92
|43026.71
|1460
|2009.04.02 18:30
|delete
|436
|0.36
|1.33908
|0.00000
|1.34700
|1461
|2009.04.02 18:30
|buy stop
|437
|0.19
|1.35492
|0.00000
|1.36284
|1462
|2009.04.02 18:30
|buy limit
|438
|0.19
|1.34996
|0.00000
|1.35788
|1463
|2009.04.02 18:31
|buy
|438
|0.19
|1.34996
|0.00000
|1.35788
|1464
|2009.04.02 18:31
|delete
|437
|0.19
|1.35492
|0.00000
|1.36284
|1465
|2009.04.02 19:11
|buy limit
|439
|0.26
|1.34600
|0.00000
|1.35392
|1466
|2009.04.02 20:03
|buy
|439
|0.26
|1.34600
|0.00000
|1.35392
|1467
|2009.04.02 20:03
|modify
|438
|0.19
|1.34996
|0.00000
|1.35392
|1468
|2009.04.02 20:43
|buy limit
|440
|0.36
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1469
|2009.04.03 04:20
|buy
|440
|0.36
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1470
|2009.04.03 04:20
|modify
|438
|0.19
|1.34996
|0.00000
|1.34996
|1471
|2009.04.03 04:20
|modify
|439
|0.26
|1.34600
|0.00000
|1.34996
|1472
|2009.04.03 05:00
|buy limit
|441
|0.50
|1.33817
|0.00000
|1.34591
|1473
|2009.04.03 14:54
|buy
|441
|0.50
|1.33817
|0.00000
|1.34591
|1474
|2009.04.03 14:54
|modify
|438
|0.19
|1.34996
|0.00000
|1.34591
|1475
|2009.04.03 14:54
|modify
|439
|0.26
|1.34600
|0.00000
|1.34591
|1476
|2009.04.03 14:54
|modify
|440
|0.36
|1.34204
|0.00000
|1.34591
|1477
|2009.04.03 15:34
|buy limit
|442
|0.69
|1.33025
|0.00000
|1.34609
|1478
|2009.04.03 20:28
|t/p
|438
|0.19
|1.34591
|0.00000
|1.34591
|-76.97
|42949.74
|1479
|2009.04.03 20:28
|t/p
|439
|0.26
|1.34591
|0.00000
|1.34591
|-2.36
|42947.38
|1480
|2009.04.03 20:28
|t/p
|440
|0.36
|1.34591
|0.00000
|1.34591
|139.32
|43086.70
|1481
|2009.04.03 20:28
|t/p
|441
|0.50
|1.34591
|0.00000
|1.34591
|387.00
|43473.70
|1482
|2009.04.03 20:28
|delete
|442
|0.69
|1.33025
|0.00000
|1.34609
|1483
|2009.04.03 20:28
|buy stop
|443
|0.19
|1.34700
|0.00000
|1.35492
|1484
|2009.04.03 20:28
|buy limit
|444
|0.19
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1485
|2009.04.03 20:28
|buy
|443
|0.19
|1.34700
|0.00000
|1.35492
|1486
|2009.04.03 20:28
|delete
|444
|0.19
|1.34204
|0.00000
|1.34996
|1487
|2009.04.03 21:08
|buy limit
|445
|0.26
|1.34304
|0.00000
|1.35096
|1488
|2009.04.06 00:31
|t/p
|443
|0.19
|1.35492
|0.00000
|1.35492
|150.46
|43624.16
|1489
|2009.04.06 00:31
|delete
|445
|0.26
|1.34304
|0.00000
|1.35096
|1490
|2009.04.06 00:31
|buy stop
|446
|0.19
|1.35762
|0.00000
|1.36518
|1491
|2009.04.06 00:31
|buy limit
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.36040
|1492
|2009.04.06 01:00
|buy
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.36040
|1493
|2009.04.06 01:00
|delete
|446
|0.19
|1.35762
|0.00000
|1.36518
|1494
|2009.04.06 01:41
|buy limit
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.35662
|1495
|2009.04.06 14:06
|buy
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.35662
|1496
|2009.04.06 14:06
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.35662
|1497
|2009.04.06 14:46
|buy limit
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.35293
|1498
|2009.04.06 15:25
|buy
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.35293
|1499
|2009.04.06 15:25
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.35293
|1500
|2009.04.06 15:25
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.35293
|1501
|2009.04.06 16:05
|buy limit
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.34906
|1502
|2009.04.06 16:36
|buy
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.34906
|1503
|2009.04.06 16:36
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.34906
|1504
|2009.04.06 16:36
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.34906
|1505
|2009.04.06 16:36
|modify
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.34906
|1506
|2009.04.06 17:16
|buy limit
|451
|0.69
|1.32548
|0.00000
|1.34132
|1507
|2009.04.06 17:20
|modify
|451
|0.69
|1.33340
|0.00000
|1.34924
|1508
|2009.04.07 01:35
|buy
|451
|0.69
|1.33340
|0.00000
|1.34924
|1509
|2009.04.07 01:35
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.34924
|1510
|2009.04.07 01:35
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.34924
|1511
|2009.04.07 01:35
|modify
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.34924
|1512
|2009.04.07 01:35
|modify
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.34924
|1513
|2009.04.07 02:15
|buy limit
|452
|0.95
|1.32566
|0.00000
|1.34123
|1514
|2009.04.07 12:06
|buy
|452
|0.95
|1.32566
|0.00000
|1.34123
|1515
|2009.04.07 12:06
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.34123
|1516
|2009.04.07 12:06
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.34123
|1517
|2009.04.07 12:06
|modify
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.34123
|1518
|2009.04.07 12:06
|modify
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.34123
|1519
|2009.04.07 12:06
|modify
|451
|0.69
|1.33340
|0.00000
|1.34123
|1520
|2009.04.07 12:46
|buy limit
|453
|1.31
|1.31774
|0.00000
|1.33358
|1521
|2009.04.08 06:50
|buy
|453
|1.31
|1.31774
|0.00000
|1.33358
|1522
|2009.04.08 06:50
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.33358
|1523
|2009.04.08 06:50
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.33358
|1524
|2009.04.08 06:50
|modify
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.33358
|1525
|2009.04.08 06:50
|modify
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.33358
|1526
|2009.04.08 06:50
|modify
|451
|0.69
|1.33340
|0.00000
|1.33358
|1527
|2009.04.08 06:50
|modify
|452
|0.95
|1.32566
|0.00000
|1.33358
|1528
|2009.04.08 07:30
|buy limit
|454
|1.81
|1.31000
|0.00000
|1.32548
|1529
|2009.04.10 01:25
|buy
|454
|1.81
|1.31000
|0.00000
|1.32548
|1530
|2009.04.10 01:25
|modify
|447
|0.19
|1.35284
|0.00000
|1.32548
|1531
|2009.04.10 01:25
|modify
|448
|0.26
|1.34906
|0.00000
|1.32548
|1532
|2009.04.10 01:25
|modify
|449
|0.36
|1.34519
|0.00000
|1.32548
|1533
|2009.04.10 01:26
|modify
|450
|0.50
|1.34132
|0.00000
|1.32548
|1534
|2009.04.10 01:26
|modify
|451
|0.69
|1.33340
|0.00000
|1.32548
|1535
|2009.04.10 01:26
|modify
|452
|0.95
|1.32566
|0.00000
|1.32548
|1536
|2009.04.10 01:26
|modify
|453
|1.31
|1.31774
|0.00000
|1.32548
|1537
|2009.04.10 02:05
|buy limit
|455
|2.50
|1.29488
|0.00000
|1.32512
|1538
|2009.04.13 14:29
|t/p
|447
|0.19
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-519.96
|43104.20
|1539
|2009.04.13 14:29
|t/p
|448
|0.26
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-613.24
|42490.96
|1540
|2009.04.13 14:29
|t/p
|449
|0.36
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-709.79
|41781.17
|1541
|2009.04.13 14:29
|t/p
|450
|0.50
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-792.32
|40988.86
|1542
|2009.04.13 14:29
|t/p
|451
|0.69
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-546.85
|40442.00
|1543
|2009.04.13 14:29
|t/p
|452
|0.95
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|-17.61
|40424.39
|1544
|2009.04.13 14:29
|t/p
|453
|1.31
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|1013.35
|41437.74
|1545
|2009.04.13 14:29
|t/p
|454
|1.81
|1.32548
|0.00000
|1.32548
|2801.72
|44239.46
|1546
|2009.04.13 14:29
|delete
|455
|2.50
|1.29488
|0.00000
|1.32512
|1547
|2009.04.13 14:29
|buy stop
|456
|0.20
|1.32738
|0.00000
|1.33494
|1548
|2009.04.13 14:29
|buy limit
|457
|0.20
|1.32260
|0.00000
|1.33016
|1549
|2009.04.13 14:30
|buy
|456
|0.20
|1.32738
|0.00000
|1.33494
|1550
|2009.04.13 14:30
|delete
|457
|0.20
|1.32260
|0.00000
|1.33016
|1551
|2009.04.13 15:10
|buy limit
|458
|0.28
|1.32351
|0.00000
|1.33125
|1552
|2009.04.13 17:36
|t/p
|456
|0.20
|1.33494
|0.00000
|1.33494
|151.20
|44390.66
|1553
|2009.04.13 17:36
|delete
|458
|0.28
|1.32351
|0.00000
|1.33125
|1554
|2009.04.13 17:36
|buy stop
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.34349
|1555
|2009.04.13 17:36
|buy limit
|460
|0.20
|1.33088
|0.00000
|1.33862
|1556
|2009.04.13 17:36
|buy
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.34349
|1557
|2009.04.13 17:36
|delete
|460
|0.20
|1.33088
|0.00000
|1.33862
|1558
|2009.04.13 18:16
|buy limit
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.33962
|1559
|2009.04.14 02:56
|buy
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.33962
|1560
|2009.04.14 02:56
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.33962
|1561
|2009.04.14 03:36
|buy limit
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.33566
|1562
|2009.04.14 09:09
|buy
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.33566
|1563
|2009.04.14 09:09
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.33566
|1564
|2009.04.14 09:09
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.33566
|1565
|2009.04.14 09:49
|buy limit
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.33188
|1566
|2009.04.14 14:32
|buy
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.33188
|1567
|2009.04.14 14:32
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.33188
|1568
|2009.04.14 14:32
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.33188
|1569
|2009.04.14 14:32
|modify
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.33188
|1570
|2009.04.14 15:12
|buy limit
|464
|0.75
|1.31658
|0.00000
|1.33206
|1571
|2009.04.15 14:33
|buy
|464
|0.75
|1.31658
|0.00000
|1.33206
|1572
|2009.04.15 14:33
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.33206
|1573
|2009.04.15 14:33
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.33206
|1574
|2009.04.15 14:33
|modify
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.33206
|1575
|2009.04.15 14:33
|modify
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.33206
|1576
|2009.04.15 15:13
|buy limit
|465
|1.04
|1.30884
|0.00000
|1.32441
|1577
|2009.04.17 06:19
|buy
|465
|1.04
|1.30884
|0.00000
|1.32441
|1578
|2009.04.17 06:19
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.32441
|1579
|2009.04.17 06:19
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.32441
|1580
|2009.04.17 06:19
|modify
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.32441
|1581
|2009.04.17 06:19
|modify
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.32441
|1582
|2009.04.17 06:19
|modify
|464
|0.75
|1.31658
|0.00000
|1.32441
|1583
|2009.04.17 06:59
|buy limit
|466
|1.44
|1.30218
|0.00000
|1.31559
|1584
|2009.04.17 21:46
|buy
|466
|1.44
|1.30218
|0.00000
|1.31559
|1585
|2009.04.17 21:46
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.31559
|1586
|2009.04.17 21:46
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.31559
|1587
|2009.04.17 21:46
|modify
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.31559
|1588
|2009.04.17 21:46
|modify
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.31559
|1589
|2009.04.17 21:46
|modify
|464
|0.75
|1.31658
|0.00000
|1.31559
|1590
|2009.04.17 21:46
|modify
|465
|1.04
|1.30884
|0.00000
|1.31559
|1591
|2009.04.17 22:26
|buy limit
|467
|1.99
|1.29534
|0.00000
|1.30902
|1592
|2009.04.20 11:33
|buy
|467
|1.99
|1.29534
|0.00000
|1.30902
|1593
|2009.04.20 11:33
|modify
|459
|0.20
|1.33575
|0.00000
|1.30902
|1594
|2009.04.20 11:33
|modify
|461
|0.28
|1.33188
|0.00000
|1.30902
|1595
|2009.04.20 11:33
|modify
|462
|0.39
|1.32810
|0.00000
|1.30902
|1596
|2009.04.20 11:33
|modify
|463
|0.54
|1.32432
|0.00000
|1.30902
|1597
|2009.04.20 11:33
|modify
|464
|0.75
|1.31658
|0.00000
|1.30902
|1598
|2009.04.20 11:33
|modify
|465
|1.04
|1.30884
|0.00000
|1.30902
|1599
|2009.04.20 11:33
|modify
|466
|1.44
|1.30218
|0.00000
|1.30902
|1600
|2009.04.20 12:13
|buy limit
|468
|2.75
|1.28202
|0.00000
|1.30875
|1601
|2009.04.23 19:27
|t/p
|459
|0.20
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|-534.82
|43855.84
|1602
|2009.04.23 19:27
|t/p
|461
|0.28
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|-640.36
|43215.48
|1603
|2009.04.23 19:27
|t/p
|462
|0.39
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|-744.51
|42470.98
|1604
|2009.04.23 19:27
|t/p
|463
|0.54
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|-826.73
|41644.24
|1605
|2009.04.23 19:27
|t/p
|464
|0.75
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|-567.67
|41076.57
|1606
|2009.04.23 19:27
|t/p
|465
|1.04
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|18.16
|41094.73
|1607
|2009.04.23 19:27
|t/p
|466
|1.44
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|984.18
|42078.91
|1608
|2009.04.23 19:27
|t/p
|467
|1.99
|1.30902
|0.00000
|1.30902
|2721.42
|44800.33
|1609
|2009.04.23 19:27
|delete
|468
|2.75
|1.28202
|0.00000
|1.30875
|1610
|2009.04.23 19:27
|buy stop
|469
|0.20
|1.31028
|0.00000
|1.31640
|1611
|2009.04.23 19:27
|buy limit
|470
|0.20
|1.30622
|0.00000
|1.31234
|1612
|2009.04.23 19:37
|buy
|469
|0.20
|1.31028
|0.00000
|1.31640
|1613
|2009.04.23 19:37
|delete
|470
|0.20
|1.30622
|0.00000
|1.31234
|1614
|2009.04.23 20:17
|buy limit
|471
|0.28
|1.30722
|0.00000
|1.31334
|1615
|2009.04.24 07:16
|t/p
|469
|0.20
|1.31640
|0.00000
|1.31640
|122.38
|44922.72
|1616
|2009.04.24 07:16
|delete
|471
|0.28
|1.30722
|0.00000
|1.31334
|1617
|2009.04.24 07:16
|buy stop
|472
|0.20
|1.31946
|0.00000
|1.32558
|1618
|2009.04.24 07:16
|buy limit
|473
|0.20
|1.31540
|0.00000
|1.32152
|1619
|2009.04.24 09:10
|buy
|472
|0.20
|1.31946
|0.00000
|1.32558
|1620
|2009.04.24 09:10
|delete
|473
|0.20
|1.31540
|0.00000
|1.32152
|1621
|2009.04.24 09:50
|buy limit
|474
|0.28
|1.31640
|0.00000
|1.32252
|1622
|2009.04.24 10:22
|t/p
|472
|0.20
|1.32558
|0.00000
|1.32558
|122.40
|45045.12
|1623
|2009.04.24 10:22
|delete
|474
|0.28
|1.31640
|0.00000
|1.32252
|1624
|2009.04.24 10:22
|buy stop
|475
|0.20
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1625
|2009.04.24 10:22
|buy limit
|476
|0.20
|1.32260
|0.00000
|1.32890
|1626
|2009.04.24 10:29
|buy
|475
|0.20
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1627
|2009.04.24 10:29
|delete
|476
|0.20
|1.32260
|0.00000
|1.32890
|1628
|2009.04.24 11:09
|buy limit
|477
|0.28
|1.32045
|0.00000
|1.32675
|1629
|2009.04.24 12:38
|modify
|477
|0.28
|1.32360
|0.00000
|1.32990
|1630
|2009.04.24 13:32
|buy
|477
|0.28
|1.32360
|0.00000
|1.32990
|1631
|2009.04.24 13:32
|modify
|475
|0.20
|1.32675
|0.00000
|1.32990
|1632
|2009.04.24 14:12
|buy limit
|478
|0.39
|1.32045
|0.00000
|1.32675
|1633
|2009.04.24 18:42
|t/p
|475
|0.20
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|63.00
|45108.12
|1634
|2009.04.24 18:42
|t/p
|477
|0.28
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|176.40
|45284.52
|1635
|2009.04.24 18:42
|delete
|478
|0.39
|1.32045
|0.00000
|1.32675
|1636
|2009.04.24 18:42
|buy stop
|479
|0.20
|1.33305
|0.00000
|1.33935
|1637
|2009.04.24 18:42
|buy limit
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.33520
|1638
|2009.04.24 18:46
|buy
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.33520
|1639
|2009.04.24 18:46
|delete
|479
|0.20
|1.33305
|0.00000
|1.33935
|1640
|2009.04.24 19:26
|buy limit
|481
|0.28
|1.32260
|0.00000
|1.32890
|1641
|2009.04.24 20:29
|modify
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.33205
|1642
|2009.04.24 20:48
|buy
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.33205
|1643
|2009.04.24 20:48
|modify
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.33205
|1644
|2009.04.24 21:28
|buy limit
|482
|0.39
|1.32260
|0.00000
|1.32890
|1645
|2009.04.27 00:50
|buy
|482
|0.39
|1.32260
|0.00000
|1.32890
|1646
|2009.04.27 00:50
|modify
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.32890
|1647
|2009.04.27 00:50
|modify
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.32890
|1648
|2009.04.27 01:30
|buy limit
|483
|0.54
|1.31972
|0.00000
|1.32548
|1649
|2009.04.27 02:14
|buy
|483
|0.54
|1.31972
|0.00000
|1.32548
|1650
|2009.04.27 02:14
|modify
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.32548
|1651
|2009.04.27 02:14
|modify
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.32548
|1652
|2009.04.27 02:14
|modify
|482
|0.39
|1.32260
|0.00000
|1.32548
|1653
|2009.04.27 02:54
|buy limit
|484
|0.75
|1.31378
|0.00000
|1.32566
|1654
|2009.04.27 08:17
|buy
|484
|0.75
|1.31378
|0.00000
|1.32566
|1655
|2009.04.27 08:17
|modify
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.32566
|1656
|2009.04.27 08:17
|modify
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.32566
|1657
|2009.04.27 08:17
|modify
|482
|0.39
|1.32260
|0.00000
|1.32566
|1658
|2009.04.27 08:17
|modify
|483
|0.54
|1.31972
|0.00000
|1.32566
|1659
|2009.04.27 08:57
|buy limit
|485
|1.04
|1.30784
|0.00000
|1.31981
|1660
|2009.04.27 19:07
|buy
|485
|1.04
|1.30784
|0.00000
|1.31981
|1661
|2009.04.27 19:07
|modify
|480
|0.20
|1.32890
|0.00000
|1.31981
|1662
|2009.04.27 19:07
|modify
|481
|0.28
|1.32575
|0.00000
|1.31981
|1663
|2009.04.27 19:07
|modify
|482
|0.39
|1.32260
|0.00000
|1.31981
|1664
|2009.04.27 19:07
|modify
|483
|0.54
|1.31972
|0.00000
|1.31981
|1665
|2009.04.27 19:07
|modify
|484
|0.75
|1.31378
|0.00000
|1.31981
|1666
|2009.04.27 19:47
|buy limit
|486
|1.44
|1.29560
|0.00000
|1.30793
|1667
|2009.04.28 15:01
|modify
|486
|1.44
|1.30190
|0.00000
|1.31387
|1668
|2009.04.29 07:25
|t/p
|480
|0.20
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|-181.85
|45102.66
|1669
|2009.04.29 07:25
|t/p
|481
|0.28
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|-166.40
|44936.27
|1670
|2009.04.29 07:25
|t/p
|482
|0.39
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|-108.88
|44827.39
|1671
|2009.04.29 07:25
|t/p
|483
|0.54
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|4.76
|44832.15
|1672
|2009.04.29 07:25
|t/p
|484
|0.75
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|452.12
|45284.26
|1673
|2009.04.29 07:25
|t/p
|485
|1.04
|1.31981
|0.00000
|1.31981
|1244.69
|46528.96
|1674
|2009.04.29 07:25
|delete
|486
|1.44
|1.30190
|0.00000
|1.31387
|1675
|2009.04.29 07:25
|buy stop
|487
|0.21
|1.32252
|0.00000
|1.32864
|1676
|2009.04.29 07:25
|buy limit
|488
|0.21
|1.31846
|0.00000
|1.32458
|1677
|2009.04.29 08:52
|buy
|488
|0.21
|1.31846
|0.00000
|1.32458
|1678
|2009.04.29 08:52
|delete
|487
|0.21
|1.32252
|0.00000
|1.32864
|1679
|2009.04.29 09:32
|buy limit
|489
|0.29
|1.31540
|0.00000
|1.32152
|1680
|2009.04.29 12:35
|t/p
|488
|0.21
|1.32458
|0.00000
|1.32458
|128.52
|46657.48
|1681
|2009.04.29 12:35
|delete
|489
|0.29
|1.31540
|0.00000
|1.32152
|1682
|2009.04.29 12:35
|buy stop
|490
|0.21
|1.32558
|0.00000
|1.33170
|1683
|2009.04.29 12:35
|buy limit
|491
|0.21
|1.32152
|0.00000
|1.32764
|1684
|2009.04.29 12:51
|buy
|490
|0.21
|1.32558
|0.00000
|1.33170
|1685
|2009.04.29 12:51
|delete
|491
|0.21
|1.32152
|0.00000
|1.32764
|1686
|2009.04.29 13:31
|buy limit
|492
|0.29
|1.32252
|0.00000
|1.32864
|1687
|2009.04.29 15:15
|buy
|492
|0.29
|1.32252
|0.00000
|1.32864
|1688
|2009.04.29 15:15
|modify
|490
|0.21
|1.32558
|0.00000
|1.32864
|1689
|2009.04.29 15:55
|buy limit
|493
|0.40
|1.31946
|0.00000
|1.32558
|1690
|2009.04.29 17:21
|t/p
|490
|0.21
|1.32864
|0.00000
|1.32864
|64.26
|46721.74
|1691
|2009.04.29 17:21
|t/p
|492
|0.29
|1.32864
|0.00000
|1.32864
|177.48
|46899.22
|1692
|2009.04.29 17:21
|delete
|493
|0.40
|1.31946
|0.00000
|1.32558
|1693
|2009.04.29 17:21
|buy stop
|494
|0.21
|1.32990
|0.00000
|1.33620
|1694
|2009.04.29 17:21
|buy limit
|495
|0.21
|1.32575
|0.00000
|1.33205
|1695
|2009.04.29 17:22
|buy
|494
|0.21
|1.32990
|0.00000
|1.33620
|1696
|2009.04.29 17:22
|delete
|495
|0.21
|1.32575
|0.00000
|1.33205
|1697
|2009.04.29 18:02
|buy limit
|496
|0.29
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1698
|2009.04.29 20:21
|buy
|496
|0.29
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1699
|2009.04.29 20:21
|modify
|494
|0.21
|1.32990
|0.00000
|1.33305
|1700
|2009.04.29 21:01
|buy limit
|497
|0.40
|1.32360
|0.00000
|1.32990
|1701
|2009.04.29 21:47
|buy
|497
|0.40
|1.32360
|0.00000
|1.32990
|1702
|2009.04.29 21:47
|modify
|494
|0.21
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|1703
|2009.04.29 21:47
|modify
|496
|0.29
|1.32675
|0.00000
|1.32990
|1704
|2009.04.29 22:27
|buy limit
|498
|0.55
|1.32045
|0.00000
|1.32675
|1705
|2009.04.30 02:13
|t/p
|494
|0.21
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-0.06
|46899.16
|1706
|2009.04.30 02:13
|t/p
|496
|0.29
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|91.27
|46990.43
|1707
|2009.04.30 02:13
|t/p
|497
|0.40
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|251.89
|47242.32
|1708
|2009.04.30 02:13
|delete
|498
|0.55
|1.32045
|0.00000
|1.32675
|1709
|2009.04.30 02:13
|buy stop
|499
|0.21
|1.33170
|0.00000
|1.33782
|1710
|2009.04.30 02:13
|buy limit
|500
|0.21
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1711
|2009.04.30 02:41
|buy
|499
|0.21
|1.33170
|0.00000
|1.33782
|1712
|2009.04.30 02:41
|delete
|500
|0.21
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1713
|2009.04.30 03:21
|buy limit
|501
|0.29
|1.32540
|0.00000
|1.33170
|1714
|2009.04.30 03:33
|modify
|501
|0.29
|1.32855
|0.00000
|1.33485
|1715
|2009.04.30 06:04
|buy
|501
|0.29
|1.32855
|0.00000
|1.33485
|1716
|2009.04.30 06:04
|modify
|499
|0.21
|1.33170
|0.00000
|1.33485
|1717
|2009.04.30 06:44
|buy limit
|502
|0.40
|1.32540
|0.00000
|1.33170
|1718
|2009.04.30 08:43
|t/p
|499
|0.21
|1.33485
|0.00000
|1.33485
|66.15
|47308.47
|1719
|2009.04.30 08:43
|t/p
|501
|0.29
|1.33485
|0.00000
|1.33485
|182.70
|47491.17
|1720
|2009.04.30 08:43
|delete
|502
|0.40
|1.32540
|0.00000
|1.33170
|1721
|2009.04.30 08:43
|buy stop
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.34250
|1722
|2009.04.30 08:43
|buy limit
|504
|0.21
|1.33205
|0.00000
|1.33835
|1723
|2009.04.30 08:44
|buy
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.34250
|1724
|2009.04.30 08:44
|delete
|504
|0.21
|1.33205
|0.00000
|1.33835
|1725
|2009.04.30 09:24
|buy limit
|505
|0.29
|1.33305
|0.00000
|1.33935
|1726
|2009.04.30 11:00
|buy
|505
|0.29
|1.33305
|0.00000
|1.33935
|1727
|2009.04.30 11:00
|modify
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.33935
|1728
|2009.04.30 11:40
|buy limit
|506
|0.40
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1729
|2009.04.30 12:10
|modify
|506
|0.40
|1.32990
|0.00000
|1.33620
|1730
|2009.04.30 12:49
|buy
|506
|0.40
|1.32990
|0.00000
|1.33620
|1731
|2009.04.30 12:49
|modify
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.33620
|1732
|2009.04.30 12:49
|modify
|505
|0.29
|1.33305
|0.00000
|1.33620
|1733
|2009.04.30 13:29
|buy limit
|507
|0.55
|1.32360
|0.00000
|1.32990
|1734
|2009.04.30 13:30
|modify
|507
|0.55
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1735
|2009.04.30 13:47
|buy
|507
|0.55
|1.32675
|0.00000
|1.33305
|1736
|2009.04.30 13:47
|modify
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.33305
|1737
|2009.04.30 13:47
|modify
|505
|0.29
|1.33305
|0.00000
|1.33305
|1738
|2009.04.30 13:47
|modify
|506
|0.40
|1.32990
|0.00000
|1.33305
|1739
|2009.04.30 14:27
|buy limit
|508
|0.76
|1.32045
|0.00000
|1.33314
|1740
|2009.04.30 15:15
|buy
|508
|0.76
|1.32045
|0.00000
|1.33314
|1741
|2009.04.30 15:15
|modify
|503
|0.21
|1.33620
|0.00000
|1.33314
|1742
|2009.04.30 15:15
|modify
|505
|0.29
|1.33305
|0.00000
|1.33314
|1743
|2009.04.30 15:15
|modify
|506
|0.40
|1.32990
|0.00000
|1.33314
|1744
|2009.04.30 15:15
|modify
|507
|0.55
|1.32675
|0.00000
|1.33314
|1745
|2009.04.30 15:55
|buy limit
|509
|1.05
|1.31397
|0.00000
|1.32693
|1746
|2009.05.04 03:40
|t/p
|503
|0.21
|1.33314
|0.00000
|1.33314
|-64.30
|47426.88
|1747
|2009.05.04 03:40
|t/p
|505
|0.29
|1.33314
|0.00000
|1.33314
|2.56
|47429.43
|1748
|2009.05.04 03:40
|t/p
|506
|0.40
|1.33314
|0.00000
|1.33314
|129.53
|47558.96
|1749
|2009.05.04 03:40
|t/p
|507
|0.55
|1.33314
|0.00000
|1.33314
|351.35
|47910.31
|1750
|2009.05.04 03:40
|t/p
|508
|0.76
|1.33314
|0.00000
|1.33314
|964.30
|48874.62
|1751
|2009.05.04 03:40
|delete
|509
|1.05
|1.31397
|0.00000
|1.32693
|1752
|2009.05.04 03:40
|buy stop
|510
|0.22
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1753
|2009.05.04 03:40
|buy limit
|511
|0.22
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1754
|2009.05.04 08:00
|buy
|511
|0.22
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1755
|2009.05.04 08:00
|delete
|510
|0.22
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1756
|2009.05.04 08:40
|buy limit
|512
|0.30
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1757
|2009.05.04 10:29
|buy
|512
|0.30
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1758
|2009.05.04 10:29
|modify
|511
|0.22
|1.33070
|0.00000
|1.33376
|1759
|2009.05.04 11:09
|buy limit
|513
|0.41
|1.32458
|0.00000
|1.33070
|1760
|2009.05.04 12:59
|buy
|513
|0.41
|1.32458
|0.00000
|1.33070
|1761
|2009.05.04 12:59
|modify
|511
|0.22
|1.33070
|0.00000
|1.33070
|1762
|2009.05.04 12:59
|modify
|512
|0.30
|1.32764
|0.00000
|1.33070
|1763
|2009.05.04 13:39
|buy limit
|514
|0.57
|1.32152
|0.00000
|1.32764
|1764
|2009.05.04 14:08
|buy
|514
|0.57
|1.32152
|0.00000
|1.32764
|1765
|2009.05.04 14:08
|modify
|511
|0.22
|1.33070
|0.00000
|1.32764
|1766
|2009.05.04 14:08
|modify
|512
|0.30
|1.32764
|0.00000
|1.32764
|1767
|2009.05.04 14:08
|modify
|513
|0.41
|1.32458
|0.00000
|1.32764
|1768
|2009.05.04 14:48
|buy limit
|515
|0.79
|1.31540
|0.00000
|1.32773
|1769
|2009.05.04 15:39
|t/p
|511
|0.22
|1.32764
|0.00000
|1.32764
|-67.32
|48807.30
|1770
|2009.05.04 15:39
|t/p
|512
|0.30
|1.32764
|0.00000
|1.32764
|0.00
|48807.30
|1771
|2009.05.04 15:39
|t/p
|513
|0.41
|1.32764
|0.00000
|1.32764
|125.46
|48932.76
|1772
|2009.05.04 15:39
|t/p
|514
|0.57
|1.32764
|0.00000
|1.32764
|348.84
|49281.60
|1773
|2009.05.04 15:39
|delete
|515
|0.79
|1.31540
|0.00000
|1.32773
|1774
|2009.05.04 15:39
|buy stop
|516
|0.22
|1.32864
|0.00000
|1.33476
|1775
|2009.05.04 15:39
|buy limit
|517
|0.22
|1.32458
|0.00000
|1.33070
|1776
|2009.05.04 15:45
|buy
|516
|0.22
|1.32864
|0.00000
|1.33476
|1777
|2009.05.04 15:45
|delete
|517
|0.22
|1.32458
|0.00000
|1.33070
|1778
|2009.05.04 16:25
|buy limit
|518
|0.30
|1.32558
|0.00000
|1.33170
|1779
|2009.05.04 17:01
|t/p
|516
|0.22
|1.33476
|0.00000
|1.33476
|134.64
|49416.24
|1780
|2009.05.04 17:01
|delete
|518
|0.30
|1.32558
|0.00000
|1.33170
|1781
|2009.05.04 17:01
|buy stop
|519
|0.22
|1.33782
|0.00000
|1.34394
|1782
|2009.05.04 17:01
|buy limit
|520
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1783
|2009.05.04 17:46
|buy
|519
|0.22
|1.33782
|0.00000
|1.34394
|1784
|2009.05.04 17:46
|delete
|520
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1785
|2009.05.04 18:26
|buy limit
|521
|0.30
|1.33467
|0.00000
|1.34097
|1786
|2009.05.05 08:48
|buy
|521
|0.30
|1.33467
|0.00000
|1.34097
|1787
|2009.05.05 08:48
|modify
|519
|0.22
|1.33782
|0.00000
|1.34097
|1788
|2009.05.05 09:28
|buy limit
|522
|0.41
|1.33161
|0.00000
|1.33773
|1789
|2009.05.05 14:41
|t/p
|519
|0.22
|1.34097
|0.00000
|1.34097
|69.28
|49485.52
|1790
|2009.05.05 14:41
|t/p
|521
|0.30
|1.34097
|0.00000
|1.34097
|189.00
|49674.52
|1791
|2009.05.05 14:41
|delete
|522
|0.41
|1.33161
|0.00000
|1.33773
|1792
|2009.05.05 14:41
|buy stop
|523
|0.22
|1.34394
|0.00000
|1.35006
|1793
|2009.05.05 14:41
|buy limit
|524
|0.22
|1.33988
|0.00000
|1.34600
|1794
|2009.05.05 15:47
|buy
|524
|0.22
|1.33988
|0.00000
|1.34600
|1795
|2009.05.05 15:47
|delete
|523
|0.22
|1.34394
|0.00000
|1.35006
|1796
|2009.05.05 16:27
|buy limit
|525
|0.30
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1797
|2009.05.05 16:50
|buy
|525
|0.30
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1798
|2009.05.05 16:50
|modify
|524
|0.22
|1.33988
|0.00000
|1.33988
|1799
|2009.05.05 17:30
|buy limit
|526
|0.41
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1800
|2009.05.05 20:27
|buy
|526
|0.41
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1801
|2009.05.05 20:27
|modify
|524
|0.22
|1.33988
|0.00000
|1.33682
|1802
|2009.05.05 20:27
|modify
|525
|0.30
|1.33376
|0.00000
|1.33682
|1803
|2009.05.05 21:07
|buy limit
|527
|0.57
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1804
|2009.05.06 03:34
|buy
|527
|0.57
|1.32764
|0.00000
|1.33376
|1805
|2009.05.06 03:34
|modify
|524
|0.22
|1.33988
|0.00000
|1.33376
|1806
|2009.05.06 03:34
|modify
|525
|0.30
|1.33376
|0.00000
|1.33376
|1807
|2009.05.06 03:34
|modify
|526
|0.41
|1.33070
|0.00000
|1.33376
|1808
|2009.05.06 04:14
|buy limit
|528
|0.79
|1.32170
|0.00000
|1.33367
|1809
|2009.05.06 14:15
|t/p
|524
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33376
|-134.66
|49539.86
|1810
|2009.05.06 14:15
|t/p
|525
|0.30
|1.33376
|0.00000
|1.33376
|-0.03
|49539.83
|1811
|2009.05.06 14:15
|t/p
|526
|0.41
|1.33376
|0.00000
|1.33376
|125.42
|49665.25
|1812
|2009.05.06 14:15
|t/p
|527
|0.57
|1.33376
|0.00000
|1.33376
|348.84
|50014.09
|1813
|2009.05.06 14:15
|delete
|528
|0.79
|1.32170
|0.00000
|1.33367
|1814
|2009.05.06 14:15
|buy stop
|529
|0.22
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1815
|2009.05.06 14:15
|buy limit
|530
|0.22
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1816
|2009.05.06 14:45
|buy
|529
|0.22
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1817
|2009.05.06 14:45
|delete
|530
|0.22
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1818
|2009.05.06 15:25
|buy limit
|531
|0.30
|1.33098
|0.00000
|1.33710
|1819
|2009.05.06 15:26
|modify
|531
|0.30
|1.33404
|0.00000
|1.34016
|1820
|2009.05.06 15:36
|buy
|531
|0.30
|1.33404
|0.00000
|1.34016
|1821
|2009.05.06 15:36
|modify
|529
|0.22
|1.33710
|0.00000
|1.34016
|1822
|2009.05.06 16:16
|buy limit
|532
|0.41
|1.32486
|0.00000
|1.33098
|1823
|2009.05.06 16:16
|modify
|532
|0.41
|1.32792
|0.00000
|1.33404
|1824
|2009.05.06 16:23
|buy
|532
|0.41
|1.32792
|0.00000
|1.33404
|1825
|2009.05.06 16:23
|modify
|529
|0.22
|1.33710
|0.00000
|1.33404
|1826
|2009.05.06 16:23
|modify
|531
|0.30
|1.33404
|0.00000
|1.33404
|1827
|2009.05.06 17:03
|buy limit
|533
|0.57
|1.32486
|0.00000
|1.33098
|1828
|2009.05.06 20:39
|t/p
|529
|0.22
|1.33404
|0.00000
|1.33404
|-67.32
|49946.77
|1829
|2009.05.06 20:39
|t/p
|531
|0.30
|1.33404
|0.00000
|1.33404
|0.00
|49946.77
|1830
|2009.05.06 20:39
|t/p
|532
|0.41
|1.33404
|0.00000
|1.33404
|250.92
|50197.69
|1831
|2009.05.06 20:39
|delete
|533
|0.57
|1.32486
|0.00000
|1.33098
|1832
|2009.05.06 20:39
|buy stop
|534
|0.22
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1833
|2009.05.06 20:39
|buy limit
|535
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1834
|2009.05.06 20:40
|buy
|535
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33988
|1835
|2009.05.06 20:40
|delete
|534
|0.22
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1836
|2009.05.06 21:20
|buy limit
|536
|0.30
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1837
|2009.05.06 23:36
|buy
|536
|0.30
|1.33070
|0.00000
|1.33682
|1838
|2009.05.06 23:36
|modify
|535
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33682
|1839
|2009.05.07 00:16
|buy limit
|537
|0.41
|1.32782
|0.00000
|1.33358
|1840
|2009.05.07 03:19
|buy
|537
|0.41
|1.32782
|0.00000
|1.33358
|1841
|2009.05.07 03:19
|modify
|535
|0.22
|1.33376
|0.00000
|1.33358
|1842
|2009.05.07 03:19
|modify
|536
|0.30
|1.33070
|0.00000
|1.33358
|1843
|2009.05.07 03:59
|buy limit
|538
|0.57
|1.32485
|0.00000
|1.33079
|1844
|2009.05.07 12:06
|t/p
|535
|0.22
|1.33358
|0.00000
|1.33358
|-4.02
|50193.67
|1845
|2009.05.07 12:06
|t/p
|536
|0.30
|1.33358
|0.00000
|1.33358
|86.32
|50279.99
|1846
|2009.05.07 12:06
|t/p
|537
|0.41
|1.33358
|0.00000
|1.33358
|236.16
|50516.15
|1847
|2009.05.07 12:06
|delete
|538
|0.57
|1.32485
|0.00000
|1.33079
|1848
|2009.05.07 12:06
|buy stop
|539
|0.23
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1849
|2009.05.07 12:06
|buy limit
|540
|0.23
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1850
|2009.05.07 12:12
|buy
|540
|0.23
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1851
|2009.05.07 12:12
|delete
|539
|0.23
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1852
|2009.05.07 12:52
|buy limit
|541
|0.32
|1.33016
|0.00000
|1.33610
|1853
|2009.05.07 13:39
|buy
|541
|0.32
|1.33016
|0.00000
|1.33610
|1854
|2009.05.07 13:39
|modify
|540
|0.23
|1.33313
|0.00000
|1.33610
|1855
|2009.05.07 13:53
|t/p
|540
|0.23
|1.33610
|0.00000
|1.33610
|68.31
|50584.46
|1856
|2009.05.07 13:53
|t/p
|541
|0.32
|1.33610
|0.00000
|1.33610
|190.08
|50774.54
|1857
|2009.05.07 13:53
|buy stop
|542
|0.23
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1858
|2009.05.07 13:53
|buy limit
|543
|0.23
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1859
|2009.05.07 14:01
|buy
|542
|0.23
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1860
|2009.05.07 14:01
|delete
|543
|0.23
|1.33313
|0.00000
|1.33907
|1861
|2009.05.07 14:41
|buy limit
|544
|0.32
|1.33116
|0.00000
|1.33710
|1862
|2009.05.07 14:50
|modify
|544
|0.32
|1.33413
|0.00000
|1.34007
|1863
|2009.05.07 15:07
|t/p
|542
|0.23
|1.34304
|0.00000
|1.34304
|136.62
|50911.16
|1864
|2009.05.07 15:07
|delete
|544
|0.32
|1.33413
|0.00000
|1.34007
|1865
|2009.05.07 15:07
|buy stop
|545
|0.23
|1.34394
|0.00000
|1.35006
|1866
|2009.05.07 15:07
|buy limit
|546
|0.23
|1.33988
|0.00000
|1.34600
|1867
|2009.05.07 15:32
|buy
|545
|0.23
|1.34394
|0.00000
|1.35006
|1868
|2009.05.07 15:32
|delete
|546
|0.23
|1.33988
|0.00000
|1.34600
|1869
|2009.05.07 16:12
|buy limit
|547
|0.32
|1.33782
|0.00000
|1.34394
|1870
|2009.05.07 16:51
|modify
|547
|0.32
|1.34088
|0.00000
|1.34700
|1871
|2009.05.07 17:02
|buy
|547
|0.32
|1.34088
|0.00000
|1.34700
|1872
|2009.05.07 17:02
|modify
|545
|0.23
|1.34394
|0.00000
|1.34700
|1873
|2009.05.07 17:42
|buy limit
|548
|0.44
|1.33782
|0.00000
|1.34394
|1874
|2009.05.07 19:44
|buy
|548
|0.44
|1.33782
|0.00000
|1.34394
|1875
|2009.05.07 19:44
|modify
|545
|0.23
|1.34394
|0.00000
|1.34394
|1876
|2009.05.07 19:44
|modify
|547
|0.32
|1.34088
|0.00000
|1.34394
|1877
|2009.05.07 20:24
|buy limit
|549
|0.61
|1.33170
|0.00000
|1.33782
|1878
|2009.05.07 20:27
|modify
|549
|0.61
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1879
|2009.05.08 04:05
|buy
|549
|0.61
|1.33476
|0.00000
|1.34088
|1880
|2009.05.08 04:05
|modify
|545
|0.23
|1.34394
|0.00000
|1.34088
|1881
|2009.05.08 04:05
|modify
|547
|0.32
|1.34088
|0.00000
|1.34088
|1882
|2009.05.08 04:05
|modify
|548
|0.44
|1.33782
|0.00000
|1.34088
|1883
|2009.05.08 04:45
|buy limit
|550
|0.84
|1.32882
|0.00000
|1.34070
|1884
|2009.05.08 07:47
|t/p
|545
|0.23
|1.34088
|0.00000
|1.34088
|-70.40
|50840.76
|1885
|2009.05.08 07:47
|t/p
|547
|0.32
|1.34088
|0.00000
|1.34088
|-0.03
|50840.73
|1886
|2009.05.08 07:47
|t/p
|548
|0.44
|1.34088
|0.00000
|1.34088
|134.60
|50975.33
|1887
|2009.05.08 07:47
|t/p
|549
|0.61
|1.34088
|0.00000
|1.34088
|373.32
|51348.65
|1888
|2009.05.08 07:47
|delete
|550
|0.84
|1.32882
|0.00000
|1.34070
|1889
|2009.05.08 07:47
|buy stop
|551
|0.23
|1.34304
|0.00000
|1.34898
|1890
|2009.05.08 07:47
|buy limit
|552
|0.23
|1.33907
|0.00000
|1.34501
|1891
|2009.05.08 08:46
|buy
|551
|0.23
|1.34304
|0.00000
|1.34898
|1892
|2009.05.08 08:46
|delete
|552
|0.23
|1.33907
|0.00000
|1.34501
|1893
|2009.05.08 09:26
|buy limit
|553
|0.32
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1894
|2009.05.08 09:40
|modify
|553
|0.32
|1.34007
|0.00000
|1.34601
|1895
|2009.05.08 09:58
|buy
|553
|0.32
|1.34007
|0.00000
|1.34601
|1896
|2009.05.08 09:58
|modify
|551
|0.23
|1.34304
|0.00000
|1.34601
|1897
|2009.05.08 10:38
|buy limit
|554
|0.44
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1898
|2009.05.08 14:33
|t/p
|551
|0.23
|1.34601
|0.00000
|1.34601
|68.31
|51416.96
|1899
|2009.05.08 14:33
|t/p
|553
|0.32
|1.34601
|0.00000
|1.34601
|190.08
|51607.04
|1900
|2009.05.08 14:33
|delete
|554
|0.44
|1.33710
|0.00000
|1.34304
|1901
|2009.05.08 14:33
|buy stop
|555
|0.23
|1.34898
|0.00000
|1.35492
|1902
|2009.05.08 14:33
|buy limit
|556
|0.23
|1.34501
|0.00000
|1.35095
|1903
|2009.05.08 14:35
|buy
|555
|0.23
|1.34898
|0.00000
|1.35492
|1904
|2009.05.08 14:35
|delete
|556
|0.23
|1.34501
|0.00000
|1.35095
|1905
|2009.05.08 15:15
|buy limit
|557
|0.32
|1.34592
|0.00000
|1.35204
|1906
|2009.05.08 16:26
|buy
|557
|0.32
|1.34592
|0.00000
|1.35204
|1907
|2009.05.08 16:26
|modify
|555
|0.23
|1.34898
|0.00000
|1.35204
|1908
|2009.05.08 17:06
|buy limit
|558
|0.44
|1.34286
|0.00000
|1.34898
|1909
|2009.05.08 18:12
|t/p
|555
|0.23
|1.35204
|0.00000
|1.35204
|70.38
|51677.42
|1910
|2009.05.08 18:12
|t/p
|557
|0.32
|1.35204
|0.00000
|1.35204
|195.84
|51873.26
|1911
|2009.05.08 18:12
|delete
|558
|0.44
|1.34286
|0.00000
|1.34898
|1912
|2009.05.08 18:12
|buy stop
|559
|0.23
|1.35312
|0.00000
|1.35924
|1913
|2009.05.08 18:12
|buy limit
|560
|0.23
|1.34906
|0.00000
|1.35518
|1914
|2009.05.08 18:21
|buy
|559
|0.23
|1.35312
|0.00000
|1.35924
|1915
|2009.05.08 18:21
|delete
|560
|0.23
|1.34906
|0.00000
|1.35518
|1916
|2009.05.08 19:01
|buy limit
|561
|0.32
|1.35006
|0.00000
|1.35618
|1917
|2009.05.08 19:53
|t/p
|559
|0.23
|1.35924
|0.00000
|1.35924
|140.76
|52014.02
|1918
|2009.05.08 19:53
|delete
|561
|0.32
|1.35006
|0.00000
|1.35618
|1919
|2009.05.08 19:53
|buy stop
|562
|0.23
|1.36140
|0.00000
|1.36770
|1920
|2009.05.08 19:53
|buy limit
|563
|0.23
|1.35725
|0.00000
|1.36355
|1921
|2009.05.08 20:39
|buy
|562
|0.23
|1.36140
|0.00000
|1.36770
|1922
|2009.05.08 20:39
|delete
|563
|0.23
|1.35725
|0.00000
|1.36355
|1923
|2009.05.08 21:19
|buy limit
|564
|0.32
|1.35825
|0.00000
|1.36455
|1924
|2009.05.11 11:39
|buy
|564
|0.32
|1.35825
|0.00000
|1.36455
|1925
|2009.05.11 11:39
|modify
|562
|0.23
|1.36140
|0.00000
|1.36455
|1926
|2009.05.11 12:19
|buy limit
|565
|0.44
|1.35510
|0.00000
|1.36140
|1927
|2009.05.12 09:43
|t/p
|562
|0.23
|1.36455
|0.00000
|1.36455
|72.41
|52086.43
|1928
|2009.05.12 09:43
|t/p
|564
|0.32
|1.36455
|0.00000
|1.36455
|201.57
|52288.00
|1929
|2009.05.12 09:43
|delete
|565
|0.44
|1.35510
|0.00000
|1.36140
|1930
|2009.05.12 09:43
|buy stop
|566
|0.23
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1931
|2009.05.12 09:43
|buy limit
|567
|0.23
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1932
|2009.05.12 10:00
|buy
|566
|0.23
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1933
|2009.05.12 10:00
|delete
|567
|0.23
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1934
|2009.05.12 10:40
|buy limit
|568
|0.32
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|1935
|2009.05.12 17:22
|buy
|568
|0.32
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|1936
|2009.05.12 17:22
|modify
|566
|0.23
|1.36536
|0.00000
|1.36842
|1937
|2009.05.12 18:02
|buy limit
|569
|0.44
|1.35924
|0.00000
|1.36536
|1938
|2009.05.12 18:31
|buy
|569
|0.44
|1.35924
|0.00000
|1.36536
|1939
|2009.05.12 18:31
|modify
|566
|0.23
|1.36536
|0.00000
|1.36536
|1940
|2009.05.12 18:31
|modify
|568
|0.32
|1.36230
|0.00000
|1.36536
|1941
|2009.05.12 19:11
|buy limit
|570
|0.61
|1.35618
|0.00000
|1.36230
|1942
|2009.05.13 01:13
|t/p
|566
|0.23
|1.36536
|0.00000
|1.36536
|-0.02
|52287.98
|1943
|2009.05.13 01:13
|t/p
|568
|0.32
|1.36536
|0.00000
|1.36536
|97.89
|52385.87
|1944
|2009.05.13 01:13
|t/p
|569
|0.44
|1.36536
|0.00000
|1.36536
|269.24
|52655.11
|1945
|2009.05.13 01:13
|delete
|570
|0.61
|1.35618
|0.00000
|1.36230
|1946
|2009.05.13 01:13
|buy stop
|571
|0.23
|1.36680
|0.00000
|1.37274
|1947
|2009.05.13 01:13
|buy limit
|572
|0.23
|1.36283
|0.00000
|1.36877
|1948
|2009.05.13 01:17
|buy
|571
|0.23
|1.36680
|0.00000
|1.37274
|1949
|2009.05.13 01:17
|delete
|572
|0.23
|1.36283
|0.00000
|1.36877
|1950
|2009.05.13 01:57
|buy limit
|573
|0.32
|1.36383
|0.00000
|1.36977
|1951
|2009.05.13 12:30
|buy
|573
|0.32
|1.36383
|0.00000
|1.36977
|1952
|2009.05.13 12:30
|modify
|571
|0.23
|1.36680
|0.00000
|1.36977
|1953
|2009.05.13 13:10
|buy limit
|574
|0.44
|1.36077
|0.00000
|1.36689
|1954
|2009.05.13 14:03
|buy
|574
|0.44
|1.36077
|0.00000
|1.36689
|1955
|2009.05.13 14:03
|modify
|571
|0.23
|1.36680
|0.00000
|1.36689
|1956
|2009.05.13 14:03
|modify
|573
|0.32
|1.36383
|0.00000
|1.36689
|1957
|2009.05.13 14:43
|buy limit
|575
|0.61
|1.35771
|0.00000
|1.36383
|1958
|2009.05.13 15:40
|buy
|575
|0.61
|1.35771
|0.00000
|1.36383
|1959
|2009.05.13 15:40
|modify
|571
|0.23
|1.36680
|0.00000
|1.36383
|1960
|2009.05.13 15:40
|modify
|573
|0.32
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|1961
|2009.05.13 15:40
|modify
|574
|0.44
|1.36077
|0.00000
|1.36383
|1962
|2009.05.13 16:20
|buy limit
|576
|0.84
|1.35159
|0.00000
|1.36392
|1963
|2009.05.13 18:12
|t/p
|571
|0.23
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|-68.31
|52586.80
|1964
|2009.05.13 18:12
|t/p
|573
|0.32
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|0.00
|52586.80
|1965
|2009.05.13 18:12
|t/p
|574
|0.44
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|134.64
|52721.44
|1966
|2009.05.13 18:12
|t/p
|575
|0.61
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|373.32
|53094.76
|1967
|2009.05.13 18:12
|delete
|576
|0.84
|1.35159
|0.00000
|1.36392
|1968
|2009.05.13 18:12
|buy stop
|577
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1969
|2009.05.13 18:12
|buy limit
|578
|0.24
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1970
|2009.05.13 18:14
|buy
|577
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1971
|2009.05.13 18:14
|delete
|578
|0.24
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1972
|2009.05.13 18:54
|buy limit
|579
|0.33
|1.35924
|0.00000
|1.36536
|1973
|2009.05.13 19:06
|buy
|579
|0.33
|1.35924
|0.00000
|1.36536
|1974
|2009.05.13 19:06
|modify
|577
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36536
|1975
|2009.05.13 19:46
|buy limit
|580
|0.46
|1.35618
|0.00000
|1.36230
|1976
|2009.05.14 01:50
|buy
|580
|0.46
|1.35618
|0.00000
|1.36230
|1977
|2009.05.14 01:50
|modify
|577
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36230
|1978
|2009.05.14 01:50
|modify
|579
|0.33
|1.35924
|0.00000
|1.36230
|1979
|2009.05.14 02:30
|buy limit
|581
|0.63
|1.35321
|0.00000
|1.35915
|1980
|2009.05.14 18:54
|t/p
|577
|0.24
|1.36230
|0.00000
|1.36230
|-73.50
|53021.26
|1981
|2009.05.14 18:54
|t/p
|579
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36230
|100.89
|53122.15
|1982
|2009.05.14 18:54
|t/p
|580
|0.46
|1.36230
|0.00000
|1.36230
|281.52
|53403.67
|1983
|2009.05.14 18:54
|delete
|581
|0.63
|1.35321
|0.00000
|1.35915
|1984
|2009.05.14 18:54
|buy stop
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1985
|2009.05.14 18:54
|buy limit
|583
|0.24
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1986
|2009.05.14 20:39
|buy
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|1987
|2009.05.14 20:39
|delete
|583
|0.24
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|1988
|2009.05.14 21:19
|buy limit
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|1989
|2009.05.15 03:12
|buy
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|1990
|2009.05.15 03:12
|modify
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36842
|1991
|2009.05.15 03:52
|buy limit
|585
|0.46
|1.35933
|0.00000
|1.36527
|1992
|2009.05.15 08:05
|buy
|585
|0.46
|1.35933
|0.00000
|1.36527
|1993
|2009.05.15 08:05
|modify
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36527
|1994
|2009.05.15 08:05
|modify
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36527
|1995
|2009.05.15 08:45
|buy limit
|586
|0.63
|1.35636
|0.00000
|1.36230
|1996
|2009.05.15 10:56
|buy
|586
|0.63
|1.35636
|0.00000
|1.36230
|1997
|2009.05.15 10:56
|modify
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36230
|1998
|2009.05.15 10:56
|modify
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36230
|1999
|2009.05.15 10:56
|modify
|585
|0.46
|1.35933
|0.00000
|1.36230
|2000
|2009.05.15 11:36
|buy limit
|587
|0.87
|1.35024
|0.00000
|1.36248
|2001
|2009.05.15 19:37
|buy
|587
|0.87
|1.35024
|0.00000
|1.36248
|2002
|2009.05.15 19:37
|modify
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.36248
|2003
|2009.05.15 19:37
|modify
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.36248
|2004
|2009.05.15 19:37
|modify
|585
|0.46
|1.35933
|0.00000
|1.36248
|2005
|2009.05.15 19:37
|modify
|586
|0.63
|1.35636
|0.00000
|1.36248
|2006
|2009.05.15 20:17
|buy limit
|588
|1.20
|1.34394
|0.00000
|1.35654
|2007
|2009.05.18 02:19
|buy
|588
|1.20
|1.34394
|0.00000
|1.35654
|2008
|2009.05.18 02:19
|modify
|582
|0.24
|1.36536
|0.00000
|1.35654
|2009
|2009.05.18 02:19
|modify
|584
|0.33
|1.36230
|0.00000
|1.35654
|2010
|2009.05.18 02:19
|modify
|585
|0.46
|1.35933
|0.00000
|1.35654
|2011
|2009.05.18 02:19
|modify
|586
|0.63
|1.35636
|0.00000
|1.35654
|2012
|2009.05.18 02:19
|modify
|587
|0.87
|1.35024
|0.00000
|1.35654
|2013
|2009.05.18 03:00
|buy limit
|589
|1.66
|1.33800
|0.00000
|1.34997
|2014
|2009.05.19 05:59
|t/p
|582
|0.24
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|-211.74
|53191.93
|2015
|2009.05.19 05:59
|t/p
|584
|0.33
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|-190.14
|53001.79
|2016
|2009.05.19 05:59
|t/p
|585
|0.46
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|-128.42
|52873.36
|2017
|2009.05.19 05:59
|t/p
|586
|0.63
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|11.23
|52884.59
|2018
|2009.05.19 05:59
|t/p
|587
|0.87
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|547.94
|53432.53
|2019
|2009.05.19 05:59
|t/p
|588
|1.20
|1.35654
|0.00000
|1.35654
|1511.89
|54944.43
|2020
|2009.05.19 05:59
|delete
|589
|1.66
|1.33800
|0.00000
|1.34997
|2021
|2009.05.19 05:59
|buy stop
|590
|0.24
|1.35789
|0.00000
|1.36383
|2022
|2009.05.19 05:59
|buy limit
|591
|0.24
|1.35392
|0.00000
|1.35986
|2023
|2009.05.19 06:12
|buy
|590
|0.24
|1.35789
|0.00000
|1.36383
|2024
|2009.05.19 06:12
|delete
|591
|0.24
|1.35392
|0.00000
|1.35986
|2025
|2009.05.19 06:52
|buy limit
|592
|0.33
|1.35195
|0.00000
|1.35789
|2026
|2009.05.19 06:56
|modify
|592
|0.33
|1.35492
|0.00000
|1.36086
|2027
|2009.05.19 08:03
|buy
|592
|0.33
|1.35492
|0.00000
|1.36086
|2028
|2009.05.19 08:03
|modify
|590
|0.24
|1.35789
|0.00000
|1.36086
|2029
|2009.05.19 08:43
|buy limit
|593
|0.46
|1.35195
|0.00000
|1.35789
|2030
|2009.05.19 09:55
|t/p
|590
|0.24
|1.36086
|0.00000
|1.36086
|71.28
|55015.71
|2031
|2009.05.19 09:55
|t/p
|592
|0.33
|1.36086
|0.00000
|1.36086
|196.02
|55211.73
|2032
|2009.05.19 09:55
|delete
|593
|0.46
|1.35195
|0.00000
|1.35789
|2033
|2009.05.19 09:55
|buy stop
|594
|0.25
|1.36383
|0.00000
|1.36977
|2034
|2009.05.19 09:55
|buy limit
|595
|0.25
|1.35986
|0.00000
|1.36580
|2035
|2009.05.19 11:00
|buy
|594
|0.25
|1.36383
|0.00000
|1.36977
|2036
|2009.05.19 11:00
|delete
|595
|0.25
|1.35986
|0.00000
|1.36580
|2037
|2009.05.19 11:40
|buy limit
|596
|0.35
|1.35771
|0.00000
|1.36383
|2038
|2009.05.19 11:40
|modify
|596
|0.35
|1.36077
|0.00000
|1.36689
|2039
|2009.05.19 14:30
|buy
|596
|0.35
|1.36077
|0.00000
|1.36689
|2040
|2009.05.19 14:30
|modify
|594
|0.25
|1.36383
|0.00000
|1.36689
|2041
|2009.05.19 15:10
|buy limit
|597
|0.48
|1.35465
|0.00000
|1.36077
|2042
|2009.05.19 15:37
|modify
|597
|0.48
|1.35771
|0.00000
|1.36383
|2043
|2009.05.19 15:54
|buy
|597
|0.48
|1.35771
|0.00000
|1.36383
|2044
|2009.05.19 15:54
|modify
|594
|0.25
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|2045
|2009.05.19 15:54
|modify
|596
|0.35
|1.36077
|0.00000
|1.36383
|2046
|2009.05.19 16:34
|buy limit
|598
|0.66
|1.35465
|0.00000
|1.36077
|2047
|2009.05.19 20:21
|t/p
|594
|0.25
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|0.00
|55211.73
|2048
|2009.05.19 20:21
|t/p
|596
|0.35
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|107.10
|55318.83
|2049
|2009.05.19 20:21
|t/p
|597
|0.48
|1.36383
|0.00000
|1.36383
|293.76
|55612.59
|2050
|2009.05.19 20:21
|delete
|598
|0.66
|1.35465
|0.00000
|1.36077
|2051
|2009.05.19 20:21
|buy stop
|599
|0.25
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|2052
|2009.05.19 20:21
|buy limit
|600
|0.25
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|2053
|2009.05.19 20:48
|buy
|599
|0.25
|1.36536
|0.00000
|1.37148
|2054
|2009.05.19 20:48
|delete
|600
|0.25
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|2055
|2009.05.19 21:28
|buy limit
|601
|0.35
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|2056
|2009.05.20 02:27
|buy
|601
|0.35
|1.36230
|0.00000
|1.36842
|2057
|2009.05.20 02:27
|modify
|599
|0.25
|1.36536
|0.00000
|1.36842
|2058
|2009.05.20 03:07
|buy limit
|602
|0.48
|1.35933
|0.00000
|1.36527
|2059
|2009.05.20 03:57
|buy
|602
|0.48
|1.35933
|0.00000
|1.36527
|2060
|2009.05.20 03:57
|modify
|599
|0.25
|1.36536
|0.00000
|1.36527
|2061
|2009.05.20 03:57
|modify
|601
|0.35
|1.36230
|0.00000
|1.36527
|2062
|2009.05.20 04:37
|buy limit
|603
|0.66
|1.35627
|0.00000
|1.36239
|2063
|2009.05.20 10:20
|t/p
|599
|0.25
|1.36527
|0.00000
|1.36527
|-2.27
|55610.31
|2064
|2009.05.20 10:20
|t/p
|601
|0.35
|1.36527
|0.00000
|1.36527
|103.95
|55714.26
|2065
|2009.05.20 10:20
|t/p
|602
|0.48
|1.36527
|0.00000
|1.36527
|285.12
|55999.38
|2066
|2009.05.20 10:20
|delete
|603
|0.66
|1.35627
|0.00000
|1.36239
|2067
|2009.05.20 10:20
|buy stop
|604
|0.25
|1.36842
|0.00000
|1.37454
|2068
|2009.05.20 10:20
|buy limit
|605
|0.25
|1.36436
|0.00000
|1.37048
|2069
|2009.05.20 10:32
|buy
|605
|0.25
|1.36436
|0.00000
|1.37048
|2070
|2009.05.20 10:32
|delete
|604
|0.25
|1.36842
|0.00000
|1.37454
|2071
|2009.05.20 11:12
|buy limit
|606
|0.35
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|2072
|2009.05.20 14:02
|t/p
|605
|0.25
|1.37048
|0.00000
|1.37048
|153.00
|56152.38
|2073
|2009.05.20 14:02
|delete
|606
|0.35
|1.36130
|0.00000
|1.36742
|2074
|2009.05.20 14:02
|buy stop
|607
|0.25
|1.37148
|0.00000
|1.37760
|2075
|2009.05.20 14:02
|buy limit
|608
|0.25
|1.36742
|0.00000
|1.37354
|2076
|2009.05.20 14:58
|buy
|608
|0.25
|1.36742
|0.00000
|1.37354
|2077
|2009.05.20 14:58
|delete
|607
|0.25
|1.37148
|0.00000
|1.37760
|2078
|2009.05.20 15:38
|buy limit
|609
|0.35
|1.36436
|0.00000
|1.37048
|2079
|2009.05.20 15:43
|t/p
|608
|0.25
|1.37354
|0.00000
|1.37354
|153.00
|56305.38
|2080
|2009.05.20 15:43
|delete
|609
|0.35
|1.36436
|0.00000
|1.37048
|2081
|2009.05.20 15:43
|buy stop
|610
|0.25
|1.37454
|0.00000
|1.38066
|2082
|2009.05.20 15:43
|buy limit
|611
|0.25
|1.37048
|0.00000
|1.37660
|2083
|2009.05.20 15:43
|buy
|610
|0.25
|1.37454
|0.00000
|1.38066
|2084
|2009.05.20 15:43
|delete
|611
|0.25
|1.37048
|0.00000
|1.37660
|2085
|2009.05.20 16:23
|buy limit
|612
|0.35
|1.37139
|0.00000
|1.37769
|2086
|2009.05.20 20:00
|t/p
|610
|0.25
|1.38066
|0.00000
|1.38066
|153.00
|56458.38
|2087
|2009.05.20 20:00
|delete
|612
|0.35
|1.37139
|0.00000
|1.37769
|2088
|2009.05.20 20:00
|buy stop
|613
|0.25
|1.38345
|0.00000
|1.38975
|2089
|2009.05.20 20:00
|buy limit
|614
|0.25
|1.37930
|0.00000
|1.38560
|2090
|2009.05.20 21:24
|buy
|614
|0.25
|1.37930
|0.00000
|1.38560
|2091
|2009.05.20 21:24
|delete
|613
|0.25
|1.38345
|0.00000
|1.38975
|2092
|2009.05.20 22:04
|buy limit
|615
|0.35
|1.37300
|0.00000
|1.37930
|2093
|2009.05.20 22:17
|modify
|615
|0.35
|1.37615
|0.00000
|1.38245
|2094
|2009.05.20 23:36
|buy
|615
|0.35
|1.37615
|0.00000
|1.38245
|2095
|2009.05.20 23:36
|modify
|614
|0.25
|1.37930
|0.00000
|1.38245
|2096
|2009.05.21 00:17
|buy limit
|616
|0.48
|1.37309
|0.00000
|1.37921
|2097
|2009.05.21 10:20
|t/p
|614
|0.25
|1.38245
|0.00000
|1.38245
|78.68
|56537.07
|2098
|2009.05.21 10:20
|t/p
|615
|0.35
|1.38245
|0.00000
|1.38245
|220.41
|56757.47
|2099
|2009.05.21 10:20
|delete
|616
|0.48
|1.37309
|0.00000
|1.37921
|2100
|2009.05.21 10:20
|buy stop
|617
|0.25
|1.38372
|0.00000
|1.38984
|2101
|2009.05.21 10:20
|buy limit
|618
|0.25
|1.37966
|0.00000
|1.38578
|2102
|2009.05.21 10:21
|buy
|617
|0.25
|1.38372
|0.00000
|1.38984
|2103
|2009.05.21 10:21
|delete
|618
|0.25
|1.37966
|0.00000
|1.38578
|2104
|2009.05.21 11:01
|buy limit
|619
|0.35
|1.37427
|0.00000
|1.38057
|2105
|2009.05.21 11:23
|modify
|619
|0.35
|1.37742
|0.00000
|1.38372
|2106
|2009.05.21 13:25
|buy
|619
|0.35
|1.37742
|0.00000
|1.38372
|2107
|2009.05.21 13:25
|modify
|617
|0.25
|1.38372
|0.00000
|1.38372
|2108
|2009.05.21 14:05
|buy limit
|620
|0.48
|1.37112
|0.00000
|1.37742
|2109
|2009.05.21 14:05
|modify
|620
|0.48
|1.37427
|0.00000
|1.38057
|2110
|2009.05.21 14:48
|buy
|620
|0.48
|1.37427
|0.00000
|1.38057
|2111
|2009.05.21 14:48
|modify
|617
|0.25
|1.38372
|0.00000
|1.38057
|2112
|2009.05.21 14:48
|modify
|619
|0.35
|1.37742
|0.00000
|1.38057
|2113
|2009.05.21 15:28
|buy limit
|621
|0.66
|1.37112
|0.00000
|1.37742
|2114
|2009.05.21 17:59
|t/p
|617
|0.25
|1.38057
|0.00000
|1.38057
|-78.75
|56678.72
|2115
|2009.05.21 17:59
|t/p
|619
|0.35
|1.38057
|0.00000
|1.38057
|110.25
|56788.97
|2116
|2009.05.21 17:59
|t/p
|620
|0.48
|1.38057
|0.00000
|1.38057
|302.40
|57091.37
|2117
|2009.05.21 17:59
|delete
|621
|0.66
|1.37112
|0.00000
|1.37742
|2118
|2009.05.21 17:59
|buy stop
|622
|0.25
|1.38345
|0.00000
|1.38975
|2119
|2009.05.21 17:59
|buy limit
|623
|0.25
|1.37930
|0.00000
|1.38560
|2120
|2009.05.21 18:36
|buy
|622
|0.25
|1.38345
|0.00000
|1.38975
|2121
|2009.05.21 18:36
|delete
|623
|0.25
|1.37930
|0.00000
|1.38560
|2122
|2009.05.21 18:49
|t/p
|622
|0.25
|1.38975
|0.00000
|1.38975
|157.50
|57248.87
|2123
|2009.05.21 18:49
|buy stop
|624
|0.25
|1.39290
|0.00000
|1.39920
|2124
|2009.05.21 18:49
|buy limit
|625
|0.25
|1.38875
|0.00000
|1.39505
|2125
|2009.05.21 18:52
|buy
|625
|0.25
|1.38875
|0.00000
|1.39505
|2126
|2009.05.21 18:52
|delete
|624
|0.25
|1.39290
|0.00000
|1.39920
|2127
|2009.05.21 19:32
|buy limit
|626
|0.35
|1.38551
|0.00000
|1.39199
|2128
|2009.05.22 02:43
|t/p
|625
|0.25
|1.39505
|0.00000
|1.39505
|157.48
|57406.35
|2129
|2009.05.22 02:43
|delete
|626
|0.35
|1.38551
|0.00000
|1.39199
|2130
|2009.05.22 02:43
|buy stop
|627
|0.26
|1.39605
|0.00000
|1.40235
|2131
|2009.05.22 02:43
|buy limit
|628
|0.26
|1.39190
|0.00000
|1.39820
|2132
|2009.05.22 06:10
|buy
|628
|0.26
|1.39190
|0.00000
|1.39820
|2133
|2009.05.22 06:10
|delete
|627
|0.26
|1.39605
|0.00000
|1.40235
|2134
|2009.05.22 06:50
|buy limit
|629
|0.36
|1.38875
|0.00000
|1.39505
|2135
|2009.05.22 14:00
|t/p
|628
|0.26
|1.39820
|0.00000
|1.39820
|163.80
|57570.15
|2136
|2009.05.22 14:00
|delete
|629
|0.36
|1.38875
|0.00000
|1.39505
|2137
|2009.05.22 14:00
|buy stop
|630
|0.26
|1.39920
|0.00000
|1.40550
|2138
|2009.05.22 14:00
|buy limit
|631
|0.26
|1.39505
|0.00000
|1.40135
|2139
|2009.05.22 14:24
|buy
|630
|0.26
|1.39920
|0.00000
|1.40550
|2140
|2009.05.22 14:24
|delete
|631
|0.26
|1.39505
|0.00000
|1.40135
|2141
|2009.05.22 15:04
|buy limit
|632
|0.36
|1.39605
|0.00000
|1.40235
|2142
|2009.05.25 10:06
|buy
|632
|0.36
|1.39605
|0.00000
|1.40235
|2143
|2009.05.25 10:06
|modify
|630
|0.26
|1.39920
|0.00000
|1.40235
|2144
|2009.05.25 10:46
|buy limit
|633
|0.50
|1.39299
|0.00000
|1.39911
|2145
|2009.05.26 09:29
|buy
|633
|0.50
|1.39299
|0.00000
|1.39911
|2146
|2009.05.26 09:29
|modify
|630
|0.26
|1.39920
|0.00000
|1.39911
|2147
|2009.05.26 09:29
|modify
|632
|0.36
|1.39605
|0.00000
|1.39911
|2148
|2009.05.26 10:09
|buy limit
|634
|0.69
|1.38705
|0.00000
|1.39299
|2149
|2009.05.26 10:12
|modify
|634
|0.69
|1.39002
|0.00000
|1.39596
|2150
|2009.05.26 10:15
|buy
|634
|0.69
|1.39002
|0.00000
|1.39596
|2151
|2009.05.26 10:15
|modify
|630
|0.26
|1.39920
|0.00000
|1.39596
|2152
|2009.05.26 10:15
|modify
|632
|0.36
|1.39605
|0.00000
|1.39596
|2153
|2009.05.26 10:15
|modify
|633
|0.50
|1.39299
|0.00000
|1.39596
|2154
|2009.05.26 10:55
|buy limit
|635
|0.95
|1.38408
|0.00000
|1.39605
|2155
|2009.05.26 16:13
|t/p
|630
|0.26
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|-84.29
|57485.86
|2156
|2009.05.26 16:13
|t/p
|632
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|-3.27
|57482.59
|2157
|2009.05.26 16:13
|t/p
|633
|0.50
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|148.50
|57631.09
|2158
|2009.05.26 16:13
|t/p
|634
|0.69
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|409.86
|58040.95
|2159
|2009.05.26 16:13
|delete
|635
|0.95
|1.38408
|0.00000
|1.39605
|2160
|2009.05.26 16:13
|buy stop
|636
|0.26
|1.39902
|0.00000
|1.40514
|2161
|2009.05.26 16:13
|buy limit
|637
|0.26
|1.39496
|0.00000
|1.40108
|2162
|2009.05.26 16:51
|buy
|636
|0.26
|1.39902
|0.00000
|1.40514
|2163
|2009.05.26 16:51
|delete
|637
|0.26
|1.39496
|0.00000
|1.40108
|2164
|2009.05.26 17:31
|buy limit
|638
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.40208
|2165
|2009.05.27 03:44
|buy
|638
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.40208
|2166
|2009.05.27 03:44
|modify
|636
|0.26
|1.39902
|0.00000
|1.40208
|2167
|2009.05.27 04:24
|buy limit
|639
|0.50
|1.39308
|0.00000
|1.39884
|2168
|2009.05.27 08:28
|buy
|639
|0.50
|1.39308
|0.00000
|1.39884
|2169
|2009.05.27 08:28
|modify
|636
|0.26
|1.39902
|0.00000
|1.39884
|2170
|2009.05.27 08:29
|modify
|638
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.39884
|2171
|2009.05.27 09:08
|buy limit
|640
|0.69
|1.39020
|0.00000
|1.39596
|2172
|2009.05.27 13:38
|buy
|640
|0.69
|1.39020
|0.00000
|1.39596
|2173
|2009.05.27 13:38
|modify
|636
|0.26
|1.39902
|0.00000
|1.39596
|2174
|2009.05.27 13:38
|modify
|638
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|2175
|2009.05.27 13:38
|modify
|639
|0.50
|1.39308
|0.00000
|1.39596
|2176
|2009.05.27 14:18
|buy limit
|641
|0.95
|1.38426
|0.00000
|1.39614
|2177
|2009.05.27 15:20
|t/p
|636
|0.26
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|-79.58
|57961.37
|2178
|2009.05.27 15:20
|t/p
|638
|0.36
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|0.00
|57961.37
|2179
|2009.05.27 15:20
|t/p
|639
|0.50
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|144.00
|58105.37
|2180
|2009.05.27 15:20
|t/p
|640
|0.69
|1.39596
|0.00000
|1.39596
|397.44
|58502.81
|2181
|2009.05.27 15:20
|delete
|641
|0.95
|1.38426
|0.00000
|1.39614
|2182
|2009.05.27 15:20
|buy stop
|642
|0.26
|1.39947
|0.00000
|1.40541
|2183
|2009.05.27 15:20
|buy limit
|643
|0.26
|1.39550
|0.00000
|1.40144
|2184
|2009.05.27 15:27
|buy
|642
|0.26
|1.39947
|0.00000
|1.40541
|2185
|2009.05.27 15:27
|delete
|643
|0.26
|1.39550
|0.00000
|1.40144
|2186
|2009.05.27 16:07
|buy limit
|644
|0.36
|1.39056
|0.00000
|1.39650
|2187
|2009.05.27 16:20
|buy
|644
|0.36
|1.39056
|0.00000
|1.39650
|2188
|2009.05.27 16:20
|modify
|642
|0.26
|1.39947
|0.00000
|1.39650
|2189
|2009.05.27 17:00
|buy limit
|645
|0.50
|1.38759
|0.00000
|1.39353
|2190
|2009.05.27 17:06
|buy
|645
|0.50
|1.38759
|0.00000
|1.39353
|2191
|2009.05.27 17:06
|modify
|642
|0.26
|1.39947
|0.00000
|1.39353
|2192
|2009.05.27 17:06
|modify
|644
|0.36
|1.39056
|0.00000
|1.39353
|2193
|2009.05.27 17:46
|buy limit
|646
|0.69
|1.38462
|0.00000
|1.39056
|2194
|2009.05.27 18:03
|t/p
|642
|0.26
|1.39353
|0.00000
|1.39353
|-154.44
|58348.37
|2195
|2009.05.27 18:03
|t/p
|644
|0.36
|1.39353
|0.00000
|1.39353
|106.92
|58455.29
|2196
|2009.05.27 18:03
|t/p
|645
|0.50
|1.39353
|0.00000
|1.39353
|297.00
|58752.29
|2197
|2009.05.27 18:03
|delete
|646
|0.69
|1.38462
|0.00000
|1.39056
|2198
|2009.05.27 18:03
|buy stop
|647
|0.26
|1.39650
|0.00000
|1.40244
|2199
|2009.05.27 18:03
|buy limit
|648
|0.26
|1.39253
|0.00000
|1.39847
|2200
|2009.05.27 18:55
|buy
|648
|0.26
|1.39253
|0.00000
|1.39847
|2201
|2009.05.27 18:55
|delete
|647
|0.26
|1.39650
|0.00000
|1.40244
|2202
|2009.05.27 19:35
|buy limit
|649
|0.36
|1.38659
|0.00000
|1.39253
|2203
|2009.05.27 20:01
|modify
|649
|0.36
|1.38956
|0.00000
|1.39550
|2204
|2009.05.27 21:28
|buy
|649
|0.36
|1.38956
|0.00000
|1.39550
|2205
|2009.05.27 21:28
|modify
|648
|0.26
|1.39253
|0.00000
|1.39550
|2206
|2009.05.27 22:08
|buy limit
|650
|0.50
|1.38659
|0.00000
|1.39253
|2207
|2009.05.27 22:29
|buy
|650
|0.50
|1.38659
|0.00000
|1.39253
|2208
|2009.05.27 22:29
|modify
|648
|0.26
|1.39253
|0.00000
|1.39253
|2209
|2009.05.27 22:29
|modify
|649
|0.36
|1.38956
|0.00000
|1.39253
|2210
|2009.05.27 23:09
|buy limit
|651
|0.69
|1.38065
|0.00000
|1.38659
|2211
|2009.05.28 03:53
|modify
|651
|0.69
|1.38371
|0.00000
|1.38947
|2212
|2009.05.28 05:05
|buy
|651
|0.69
|1.38371
|0.00000
|1.38947
|2213
|2009.05.28 05:05
|modify
|648
|0.26
|1.39253
|0.00000
|1.38947
|2214
|2009.05.28 05:05
|modify
|649
|0.36
|1.38956
|0.00000
|1.38947
|2215
|2009.05.28 05:05
|modify
|650
|0.50
|1.38659
|0.00000
|1.38947
|2216
|2009.05.28 05:45
|buy limit
|652
|0.95
|1.37795
|0.00000
|1.38947
|2217
|2009.05.28 12:37
|t/p
|648
|0.26
|1.38947
|0.00000
|1.38947
|-79.63
|58672.66
|2218
|2009.05.28 12:37
|t/p
|649
|0.36
|1.38947
|0.00000
|1.38947
|-3.34
|58669.32
|2219
|2009.05.28 12:37
|t/p
|650
|0.50
|1.38947
|0.00000
|1.38947
|143.87
|58813.18
|2220
|2009.05.28 12:37
|t/p
|651
|0.69
|1.38947
|0.00000
|1.38947
|397.44
|59210.62
|2221
|2009.05.28 12:37
|delete
|652
|0.95
|1.37795
|0.00000
|1.38947
|2222
|2009.05.28 12:37
|sell limit
|653
|0.26
|1.39054
|0.00000
|1.38478
|2223
|2009.05.28 12:37
|sell stop
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.38190
|2224
|2009.05.28 13:01
|sell
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.38190
|2225
|2009.05.28 13:01
|delete
|653
|0.26
|1.39054
|0.00000
|1.38478
|2226
|2009.05.28 13:41
|sell limit
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.38478
|2227
|2009.05.28 15:18
|sell
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.38478
|2228
|2009.05.28 15:18
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.38478
|2229
|2009.05.28 15:58
|sell limit
|656
|0.50
|1.39648
|0.00000
|1.39054
|2230
|2009.05.28 16:02
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.38757
|2231
|2009.05.28 16:42
|sell
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.38757
|2232
|2009.05.28 16:42
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.38757
|2233
|2009.05.28 16:42
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.38757
|2234
|2009.05.28 17:22
|sell limit
|657
|0.69
|1.39945
|0.00000
|1.39351
|2235
|2009.05.28 17:53
|modify
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.39054
|2236
|2009.05.28 19:29
|sell
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.39054
|2237
|2009.05.28 19:29
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.39054
|2238
|2009.05.28 19:29
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.39054
|2239
|2009.05.28 19:29
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.39054
|2240
|2009.05.28 20:09
|sell limit
|658
|0.95
|1.40242
|0.00000
|1.39045
|2241
|2009.05.29 10:58
|sell
|658
|0.95
|1.40242
|0.00000
|1.39045
|2242
|2009.05.29 10:58
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.39045
|2243
|2009.05.29 10:58
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.39045
|2244
|2009.05.29 10:58
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.39045
|2245
|2009.05.29 10:58
|modify
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.39045
|2246
|2009.05.29 11:38
|sell limit
|659
|1.31
|1.41430
|0.00000
|1.40242
|2247
|2009.05.29 16:22
|sell
|659
|1.31
|1.41430
|0.00000
|1.40242
|2248
|2009.05.29 16:22
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.40242
|2249
|2009.05.29 16:22
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.40242
|2250
|2009.05.29 16:22
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.40242
|2251
|2009.05.29 16:22
|modify
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.40242
|2252
|2009.05.29 16:22
|modify
|658
|0.95
|1.40242
|0.00000
|1.40242
|2253
|2009.05.29 17:02
|sell limit
|660
|1.81
|1.42042
|0.00000
|1.40818
|2254
|2009.06.01 09:12
|sell
|660
|1.81
|1.42042
|0.00000
|1.40818
|2255
|2009.06.01 09:12
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.40818
|2256
|2009.06.01 09:12
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.40818
|2257
|2009.06.01 09:12
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.40818
|2258
|2009.06.01 09:12
|modify
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.40818
|2259
|2009.06.01 09:12
|modify
|658
|0.95
|1.40242
|0.00000
|1.40818
|2260
|2009.06.01 09:12
|modify
|659
|1.31
|1.41430
|0.00000
|1.40818
|2261
|2009.06.01 09:52
|sell limit
|661
|2.50
|1.42654
|0.00000
|1.41430
|2262
|2009.06.02 13:37
|sell
|661
|2.50
|1.42654
|0.00000
|1.41430
|2263
|2009.06.02 13:37
|modify
|654
|0.26
|1.38766
|0.00000
|1.41430
|2264
|2009.06.02 13:37
|modify
|655
|0.36
|1.39054
|0.00000
|1.41430
|2265
|2009.06.02 13:37
|modify
|656
|0.50
|1.39351
|0.00000
|1.41430
|2266
|2009.06.02 13:37
|modify
|657
|0.69
|1.39648
|0.00000
|1.41430
|2267
|2009.06.02 13:37
|modify
|658
|0.95
|1.40242
|0.00000
|1.41430
|2268
|2009.06.02 13:37
|modify
|659
|1.31
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|2269
|2009.06.02 13:37
|modify
|660
|1.81
|1.42042
|0.00000
|1.41430
|2270
|2009.06.02 14:17
|sell limit
|662
|3.45
|1.43878
|0.00000
|1.41430
|2271
|2009.06.03 18:43
|t/p
|654
|0.26
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-693.08
|58517.55
|2272
|2009.06.03 18:43
|t/p
|655
|0.36
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-855.96
|57661.58
|2273
|2009.06.03 18:43
|t/p
|656
|0.50
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-1040.34
|56621.24
|2274
|2009.06.03 18:43
|t/p
|657
|0.69
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-1230.74
|55390.50
|2275
|2009.06.03 18:43
|t/p
|658
|0.95
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-1129.80
|54260.71
|2276
|2009.06.03 18:43
|t/p
|659
|1.31
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|-1.65
|54259.05
|2277
|2009.06.03 18:43
|t/p
|660
|1.81
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|1106.20
|55365.25
|2278
|2009.06.03 18:43
|t/p
|661
|2.50
|1.41430
|0.00000
|1.41430
|3058.95
|58424.20
|2279
|2009.06.03 18:43
|delete
|662
|3.45
|1.43878
|0.00000
|1.41430
|2280
|2009.06.03 18:43
|sell stop
|663
|0.26
|1.41070
|0.00000
|1.40440
|2281
|2009.06.03 18:45
|sell limit
|664
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.40755
|2282
|2009.06.03 18:57
|sell
|664
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.40755
|2283
|2009.06.03 18:57
|delete
|663
|0.26
|1.41070
|0.00000
|1.40440
|2284
|2009.06.03 19:37
|sell limit
|665
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2285
|2009.06.04 02:10
|sell
|665
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2286
|2009.06.04 02:10
|modify
|664
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41070
|2287
|2009.06.04 02:50
|sell limit
|666
|0.50
|1.42006
|0.00000
|1.41394
|2288
|2009.06.04 08:24
|sell
|666
|0.50
|1.42006
|0.00000
|1.41394
|2289
|2009.06.04 08:24
|modify
|664
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41394
|2290
|2009.06.04 08:24
|modify
|665
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41394
|2291
|2009.06.04 09:04
|sell limit
|667
|0.69
|1.42312
|0.00000
|1.41700
|2292
|2009.06.04 09:32
|sell
|667
|0.69
|1.42312
|0.00000
|1.41700
|2293
|2009.06.04 09:32
|modify
|664
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41700
|2294
|2009.06.04 09:32
|modify
|665
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|2295
|2009.06.04 09:32
|modify
|666
|0.50
|1.42006
|0.00000
|1.41700
|2296
|2009.06.04 10:12
|sell limit
|668
|0.95
|1.42942
|0.00000
|1.41682
|2297
|2009.06.04 12:12
|t/p
|664
|0.26
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|-82.23
|58341.98
|2298
|2009.06.04 12:12
|t/p
|665
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|0.00
|58341.98
|2299
|2009.06.04 12:12
|t/p
|666
|0.50
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|153.00
|58494.98
|2300
|2009.06.04 12:12
|t/p
|667
|0.69
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|422.28
|58917.26
|2301
|2009.06.04 12:12
|delete
|668
|0.95
|1.42942
|0.00000
|1.41682
|2302
|2009.06.04 12:12
|buy stop
|669
|0.26
|1.41810
|0.00000
|1.42440
|2303
|2009.06.04 12:12
|buy limit
|670
|0.26
|1.41395
|0.00000
|1.42025
|2304
|2009.06.04 12:18
|buy
|669
|0.26
|1.41810
|0.00000
|1.42440
|2305
|2009.06.04 12:18
|delete
|670
|0.26
|1.41395
|0.00000
|1.42025
|2306
|2009.06.04 12:58
|buy limit
|671
|0.36
|1.41495
|0.00000
|1.42125
|2307
|2009.06.04 13:11
|buy
|671
|0.36
|1.41495
|0.00000
|1.42125
|2308
|2009.06.04 13:11
|modify
|669
|0.26
|1.41810
|0.00000
|1.42125
|2309
|2009.06.04 13:51
|buy limit
|672
|0.50
|1.40865
|0.00000
|1.41495
|2310
|2009.06.04 13:57
|buy
|672
|0.50
|1.40865
|0.00000
|1.41495
|2311
|2009.06.04 13:57
|modify
|669
|0.26
|1.41810
|0.00000
|1.41495
|2312
|2009.06.04 13:57
|modify
|671
|0.36
|1.41495
|0.00000
|1.41495
|2313
|2009.06.04 14:37
|buy limit
|673
|0.69
|1.40550
|0.00000
|1.41180
|2314
|2009.06.04 14:52
|t/p
|669
|0.26
|1.41495
|0.00000
|1.41495
|-81.90
|58835.36
|2315
|2009.06.04 14:52
|t/p
|671
|0.36
|1.41495
|0.00000
|1.41495
|0.00
|58835.36
|2316
|2009.06.04 14:52
|t/p
|672
|0.50
|1.41495
|0.00000
|1.41495
|315.00
|59150.36
|2317
|2009.06.04 14:52
|delete
|673
|0.69
|1.40550
|0.00000
|1.41180
|2318
|2009.06.04 14:52
|sell limit
|674
|0.26
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2319
|2009.06.04 14:52
|sell stop
|675
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.40755
|2320
|2009.06.04 14:53
|sell
|675
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.40755
|2321
|2009.06.04 14:53
|delete
|674
|0.26
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2322
|2009.06.04 15:33
|sell limit
|676
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2323
|2009.06.04 16:28
|sell
|676
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41070
|2324
|2009.06.04 16:28
|modify
|675
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41070
|2325
|2009.06.04 17:08
|sell limit
|677
|0.50
|1.42330
|0.00000
|1.41700
|2326
|2009.06.04 17:12
|modify
|677
|0.50
|1.42015
|0.00000
|1.41385
|2327
|2009.06.04 17:17
|sell
|677
|0.50
|1.42015
|0.00000
|1.41385
|2328
|2009.06.04 17:17
|modify
|675
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41385
|2329
|2009.06.04 17:17
|modify
|676
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41385
|2330
|2009.06.04 17:57
|sell limit
|678
|0.69
|1.42330
|0.00000
|1.41700
|2331
|2009.06.05 14:32
|sell
|678
|0.69
|1.42330
|0.00000
|1.41700
|2332
|2009.06.05 14:32
|modify
|675
|0.26
|1.41385
|0.00000
|1.41700
|2333
|2009.06.05 14:32
|modify
|676
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|2334
|2009.06.05 14:32
|modify
|677
|0.50
|1.42015
|0.00000
|1.41700
|2335
|2009.06.05 14:51
|t/p
|675
|0.26
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|-82.01
|59068.35
|2336
|2009.06.05 14:51
|t/p
|676
|0.36
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|-0.15
|59068.20
|2337
|2009.06.05 14:51
|t/p
|677
|0.50
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|157.29
|59225.49
|2338
|2009.06.05 14:51
|t/p
|678
|0.69
|1.41700
|0.00000
|1.41700
|434.70
|59660.19
|2339
|2009.06.05 14:51
|buy stop
|679
|0.27
|1.42044
|0.00000
|1.42656
|2340
|2009.06.05 14:51
|buy limit
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.42250
|2341
|2009.06.05 14:52
|sell stop
|681
|0.27
|1.41322
|0.00000
|1.40710
|2342
|2009.06.05 14:52
|buy
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.42250
|2343
|2009.06.05 14:52
|delete
|679
|0.27
|1.42044
|0.00000
|1.42656
|2344
|2009.06.05 14:52
|delete
|681
|0.27
|1.41322
|0.00000
|1.40710
|2345
|2009.06.05 15:32
|buy limit
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.40693
|2346
|2009.06.05 16:07
|buy
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.40693
|2347
|2009.06.05 16:07
|modify
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.40693
|2348
|2009.06.05 16:47
|buy limit
|683
|0.51
|1.39739
|0.00000
|1.40387
|2349
|2009.06.05 20:05
|buy
|683
|0.51
|1.39739
|0.00000
|1.40387
|2350
|2009.06.05 20:05
|modify
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.40387
|2351
|2009.06.05 20:05
|modify
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.40387
|2352
|2009.06.05 20:45
|buy limit
|684
|0.70
|1.39415
|0.00000
|1.40063
|2353
|2009.06.08 00:23
|buy
|684
|0.70
|1.39415
|0.00000
|1.40063
|2354
|2009.06.08 00:23
|modify
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.40063
|2355
|2009.06.08 00:23
|modify
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.40063
|2356
|2009.06.08 00:23
|modify
|683
|0.51
|1.39739
|0.00000
|1.40063
|2357
|2009.06.08 01:03
|buy limit
|685
|0.97
|1.38803
|0.00000
|1.40027
|2358
|2009.06.08 10:01
|buy
|685
|0.97
|1.38803
|0.00000
|1.40027
|2359
|2009.06.08 10:01
|modify
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.40027
|2360
|2009.06.08 10:01
|modify
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.40027
|2361
|2009.06.08 10:01
|modify
|683
|0.51
|1.39739
|0.00000
|1.40027
|2362
|2009.06.08 10:01
|modify
|684
|0.70
|1.39415
|0.00000
|1.40027
|2363
|2009.06.08 10:41
|buy limit
|686
|1.34
|1.38173
|0.00000
|1.39433
|2364
|2009.06.08 11:41
|buy
|686
|1.34
|1.38173
|0.00000
|1.39433
|2365
|2009.06.08 11:41
|modify
|680
|0.27
|1.41638
|0.00000
|1.39433
|2366
|2009.06.08 11:41
|modify
|682
|0.37
|1.40063
|0.00000
|1.39433
|2367
|2009.06.08 11:41
|modify
|683
|0.51
|1.39739
|0.00000
|1.39433
|2368
|2009.06.08 11:41
|modify
|684
|0.70
|1.39415
|0.00000
|1.39433
|2369
|2009.06.08 11:41
|modify
|685
|0.97
|1.38803
|0.00000
|1.39433
|2370
|2009.06.08 12:21
|buy limit
|687
|1.85
|1.37543
|0.00000
|1.38812
|2371
|2009.06.09 09:18
|t/p
|680
|0.27
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|-595.40
|59064.79
|2372
|2009.06.09 09:18
|t/p
|682
|0.37
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|-233.17
|58831.62
|2373
|2009.06.09 09:18
|t/p
|683
|0.51
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|-156.15
|58675.47
|2374
|2009.06.09 09:18
|t/p
|684
|0.70
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|12.54
|58688.01
|2375
|2009.06.09 09:18
|t/p
|685
|0.97
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|611.01
|59299.02
|2376
|2009.06.09 09:18
|t/p
|686
|1.34
|1.39433
|0.00000
|1.39433
|1688.28
|60987.30
|2377
|2009.06.09 09:18
|delete
|687
|1.85
|1.37543
|0.00000
|1.38812
|2378
|2009.06.09 09:18
|sell limit
|688
|0.27
|1.39495
|0.00000
|1.38865
|2379
|2009.06.09 09:18
|sell stop
|689
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.38550
|2380
|2009.06.09 09:20
|sell
|688
|0.27
|1.39495
|0.00000
|1.38865
|2381
|2009.06.09 09:20
|delete
|689
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.38550
|2382
|2009.06.09 10:00
|sell limit
|690
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39180
|2383
|2009.06.09 12:00
|t/p
|688
|0.27
|1.38865
|0.00000
|1.38865
|170.10
|61157.40
|2384
|2009.06.09 12:00
|delete
|690
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39180
|2385
|2009.06.09 12:00
|sell stop
|691
|0.27
|1.38550
|0.00000
|1.37920
|2386
|2009.06.09 12:01
|sell limit
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.38550
|2387
|2009.06.09 13:29
|sell
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.38550
|2388
|2009.06.09 13:29
|delete
|691
|0.27
|1.38550
|0.00000
|1.37920
|2389
|2009.06.09 14:09
|sell limit
|693
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39180
|2390
|2009.06.09 14:25
|sell
|693
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39180
|2391
|2009.06.09 14:25
|modify
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.39180
|2392
|2009.06.09 15:05
|sell limit
|694
|0.51
|1.40134
|0.00000
|1.39486
|2393
|2009.06.09 15:15
|sell
|694
|0.51
|1.40134
|0.00000
|1.39486
|2394
|2009.06.09 15:15
|modify
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.39486
|2395
|2009.06.09 15:15
|modify
|693
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39486
|2396
|2009.06.09 15:55
|sell limit
|695
|0.70
|1.40458
|0.00000
|1.39810
|2397
|2009.06.09 18:27
|sell
|695
|0.70
|1.40458
|0.00000
|1.39810
|2398
|2009.06.09 18:27
|modify
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.39810
|2399
|2009.06.09 18:27
|modify
|693
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|2400
|2009.06.09 18:27
|modify
|694
|0.51
|1.40134
|0.00000
|1.39810
|2401
|2009.06.09 19:07
|sell limit
|696
|0.97
|1.41106
|0.00000
|1.39801
|2402
|2009.06.10 07:49
|sell
|696
|0.97
|1.41106
|0.00000
|1.39801
|2403
|2009.06.10 07:49
|modify
|692
|0.27
|1.39180
|0.00000
|1.39801
|2404
|2009.06.10 07:49
|modify
|693
|0.37
|1.39810
|0.00000
|1.39801
|2405
|2009.06.10 07:49
|modify
|694
|0.51
|1.40134
|0.00000
|1.39801
|2406
|2009.06.10 07:49
|modify
|695
|0.70
|1.40458
|0.00000
|1.39801
|2407
|2009.06.10 08:29
|sell limit
|697
|1.34
|1.41754
|0.00000
|1.40458
|2408
|2009.06.10 17:02
|t/p
|692
|0.27
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|-167.78
|60989.62
|2409
|2009.06.10 17:02
|t/p
|693
|0.37
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|3.17
|60992.79
|2410
|2009.06.10 17:02
|t/p
|694
|0.51
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|169.62
|61162.41
|2411
|2009.06.10 17:02
|t/p
|695
|0.70
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|459.61
|61622.01
|2412
|2009.06.10 17:02
|t/p
|696
|0.97
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|1265.85
|62887.86
|2413
|2009.06.10 17:02
|delete
|697
|1.34
|1.41754
|0.00000
|1.40458
|2414
|2009.06.10 17:02
|sell stop
|698
|0.28
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2415
|2009.06.10 17:02
|sell limit
|699
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2416
|2009.06.10 17:03
|sell
|699
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2417
|2009.06.10 17:03
|delete
|698
|0.28
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2418
|2009.06.10 17:43
|sell limit
|700
|0.39
|1.40143
|0.00000
|1.39477
|2419
|2009.06.10 18:16
|sell
|700
|0.39
|1.40143
|0.00000
|1.39477
|2420
|2009.06.10 18:16
|modify
|699
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39477
|2421
|2009.06.10 18:56
|sell limit
|701
|0.54
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2422
|2009.06.10 19:12
|t/p
|699
|0.28
|1.39477
|0.00000
|1.39477
|93.24
|62981.10
|2423
|2009.06.10 19:12
|t/p
|700
|0.39
|1.39477
|0.00000
|1.39477
|259.74
|63240.84
|2424
|2009.06.10 19:12
|delete
|701
|0.54
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2425
|2009.06.10 19:12
|sell stop
|702
|0.28
|1.39144
|0.00000
|1.38478
|2426
|2009.06.10 19:12
|sell limit
|703
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2427
|2009.06.10 21:34
|sell
|703
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2428
|2009.06.10 21:34
|delete
|702
|0.28
|1.39144
|0.00000
|1.38478
|2429
|2009.06.10 22:14
|sell limit
|704
|0.39
|1.40143
|0.00000
|1.39477
|2430
|2009.06.11 03:15
|sell
|704
|0.39
|1.40143
|0.00000
|1.39477
|2431
|2009.06.11 03:15
|modify
|703
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39477
|2432
|2009.06.11 03:55
|sell limit
|705
|0.54
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2433
|2009.06.11 06:34
|sell
|705
|0.54
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2434
|2009.06.11 06:34
|modify
|703
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|2435
|2009.06.11 06:34
|modify
|704
|0.39
|1.40143
|0.00000
|1.39810
|2436
|2009.06.11 07:14
|sell limit
|706
|0.75
|1.40809
|0.00000
|1.40143
|2437
|2009.06.11 09:47
|t/p
|703
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|-0.35
|63240.49
|2438
|2009.06.11 09:47
|t/p
|704
|0.39
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|129.87
|63370.36
|2439
|2009.06.11 09:47
|t/p
|705
|0.54
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|359.64
|63730.00
|2440
|2009.06.11 09:47
|delete
|706
|0.75
|1.40809
|0.00000
|1.40143
|2441
|2009.06.11 09:47
|sell stop
|707
|0.28
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2442
|2009.06.11 09:53
|sell limit
|708
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2443
|2009.06.11 09:54
|sell
|708
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2444
|2009.06.11 09:54
|delete
|707
|0.28
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2445
|2009.06.11 10:34
|sell limit
|709
|0.39
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2446
|2009.06.11 11:06
|sell
|709
|0.39
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2447
|2009.06.11 11:06
|modify
|708
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|2448
|2009.06.11 11:46
|sell limit
|710
|0.54
|1.40809
|0.00000
|1.40143
|2449
|2009.06.11 14:04
|t/p
|708
|0.28
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|0.00
|63730.00
|2450
|2009.06.11 14:04
|t/p
|709
|0.39
|1.39810
|0.00000
|1.39810
|259.74
|63989.74
|2451
|2009.06.11 14:04
|delete
|710
|0.54
|1.40809
|0.00000
|1.40143
|2452
|2009.06.11 14:04
|sell stop
|711
|0.29
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2453
|2009.06.11 14:07
|sell limit
|712
|0.29
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2454
|2009.06.11 14:33
|sell
|711
|0.29
|1.39477
|0.00000
|1.38811
|2455
|2009.06.11 14:33
|delete
|712
|0.29
|1.39810
|0.00000
|1.39144
|2456
|2009.06.11 15:13
|sell limit
|713
|0.40
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2457
|2009.06.11 15:50
|sell
|713
|0.40
|1.40476
|0.00000
|1.39810
|2458
|2009.06.11 15:50
|modify
|711
|0.29
|1.39477
|0.00000
|1.39810
|2459
|2009.06.11 16:30
|sell limit
|714
|0.55
|1.41142
|0.00000
|1.40476
|2460
|2009.06.11 19:02
|sell
|714
|0.55
|1.41142
|0.00000
|1.40476
|2461
|2009.06.11 19:02
|modify
|711
|0.29
|1.39477
|0.00000
|1.40476
|2462
|2009.06.11 19:02
|modify
|713
|0.40
|1.40476
|0.00000
|1.40476
|2463
|2009.06.11 19:42
|sell limit
|715
|0.76
|1.41826
|0.00000
|1.41142
|2464
|2009.06.11 19:59
|modify
|715
|0.76
|1.41484
|0.00000
|1.40800
|2465
|2009.06.12 11:00
|t/p
|711
|0.29
|1.40476
|0.00000
|1.40476
|-289.83
|63699.91
|2466
|2009.06.12 11:00
|t/p
|713
|0.40
|1.40476
|0.00000
|1.40476
|-0.17
|63699.74
|2467
|2009.06.12 11:00
|t/p
|714
|0.55
|1.40476
|0.00000
|1.40476
|366.07
|64065.81
|2468
|2009.06.12 11:00
|delete
|715
|0.76
|1.41484
|0.00000
|1.40800
|2469
|2009.06.12 11:00
|buy stop
|716
|0.29
|1.40622
|0.00000
|1.41306
|2470
|2009.06.12 11:00
|buy limit
|717
|0.29
|1.40180
|0.00000
|1.40864
|2471
|2009.06.12 11:02
|sell limit
|718
|0.29
|1.40512
|0.00000
|1.39828
|2472
|2009.06.12 11:02
|sell stop
|719
|0.29
|1.40170
|0.00000
|1.39486
|2473
|2009.06.12 11:03
|sell
|718
|0.29
|1.40512
|0.00000
|1.39828
|2474
|2009.06.12 11:03
|delete
|716
|0.29
|1.40622
|0.00000
|1.41306
|2475
|2009.06.12 11:03
|delete
|719
|0.29
|1.40170
|0.00000
|1.39486
|2476
|2009.06.12 11:03
|delete
|717
|0.29
|1.40180
|0.00000
|1.40864
|2477
|2009.06.12 11:43
|sell limit
|720
|0.40
|1.40854
|0.00000
|1.40170
|2478
|2009.06.12 13:45
|t/p
|718
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39828
|198.36
|64264.17
|2479
|2009.06.12 13:45
|delete
|720
|0.40
|1.40854
|0.00000
|1.40170
|2480
|2009.06.12 13:45
|sell stop
|721
|0.29
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2481
|2009.06.12 13:45
|sell limit
|722
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39144
|2482
|2009.06.12 13:46
|sell
|722
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39144
|2483
|2009.06.12 13:46
|delete
|721
|0.29
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2484
|2009.06.12 14:26
|sell limit
|723
|0.40
|1.40170
|0.00000
|1.39486
|2485
|2009.06.12 17:20
|sell
|723
|0.40
|1.40170
|0.00000
|1.39486
|2486
|2009.06.12 17:20
|modify
|722
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39486
|2487
|2009.06.12 18:00
|sell limit
|724
|0.55
|1.40872
|0.00000
|1.40170
|2488
|2009.06.12 18:06
|modify
|724
|0.55
|1.40521
|0.00000
|1.39819
|2489
|2009.06.15 05:35
|t/p
|722
|0.29
|1.39486
|0.00000
|1.39486
|99.06
|64363.23
|2490
|2009.06.15 05:35
|t/p
|723
|0.40
|1.39486
|0.00000
|1.39486
|273.43
|64636.66
|2491
|2009.06.15 05:35
|delete
|724
|0.55
|1.40521
|0.00000
|1.39819
|2492
|2009.06.15 05:35
|sell stop
|725
|0.29
|1.39144
|0.00000
|1.38460
|2493
|2009.06.15 05:57
|sell limit
|726
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39144
|2494
|2009.06.15 07:52
|sell
|725
|0.29
|1.39144
|0.00000
|1.38460
|2495
|2009.06.15 07:52
|delete
|726
|0.29
|1.39828
|0.00000
|1.39144
|2496
|2009.06.15 08:32
|sell limit
|727
|0.40
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2497
|2009.06.15 13:02
|t/p
|725
|0.29
|1.38460
|0.00000
|1.38460
|198.36
|64835.02
|2498
|2009.06.15 13:02
|delete
|727
|0.40
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2499
|2009.06.15 13:02
|sell stop
|728
|0.29
|1.38118
|0.00000
|1.37434
|2500
|2009.06.15 13:02
|sell limit
|729
|0.29
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2501
|2009.06.15 13:12
|sell
|729
|0.29
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2502
|2009.06.15 13:12
|delete
|728
|0.29
|1.38118
|0.00000
|1.37434
|2503
|2009.06.15 13:52
|sell limit
|730
|0.40
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2504
|2009.06.15 17:05
|t/p
|729
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37893
|203.58
|65038.60
|2505
|2009.06.15 17:05
|delete
|730
|0.40
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2506
|2009.06.15 17:05
|sell stop
|731
|0.29
|1.37542
|0.00000
|1.36840
|2507
|2009.06.15 17:06
|sell limit
|732
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37191
|2508
|2009.06.15 17:07
|sell
|732
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37191
|2509
|2009.06.15 17:07
|delete
|731
|0.29
|1.37542
|0.00000
|1.36840
|2510
|2009.06.15 17:47
|sell limit
|733
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.37542
|2511
|2009.06.16 07:21
|sell
|733
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.37542
|2512
|2009.06.16 07:21
|modify
|732
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37542
|2513
|2009.06.16 08:01
|sell limit
|734
|0.55
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2514
|2009.06.16 08:49
|sell
|734
|0.55
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2515
|2009.06.16 08:49
|modify
|732
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37893
|2516
|2009.06.16 08:49
|modify
|733
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.37893
|2517
|2009.06.16 09:29
|sell limit
|735
|0.76
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2518
|2009.06.16 11:00
|sell
|735
|0.76
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2519
|2009.06.16 11:00
|modify
|732
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.38244
|2520
|2009.06.16 11:00
|modify
|733
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|2521
|2009.06.16 11:00
|modify
|734
|0.55
|1.38595
|0.00000
|1.38244
|2522
|2009.06.16 11:40
|sell limit
|736
|1.05
|1.39666
|0.00000
|1.38226
|2523
|2009.06.17 01:09
|t/p
|732
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|-102.03
|64936.56
|2524
|2009.06.17 01:09
|t/p
|733
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|-0.17
|64936.40
|2525
|2009.06.17 01:09
|t/p
|734
|0.55
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|192.82
|65129.22
|2526
|2009.06.17 01:09
|t/p
|735
|0.76
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|533.20
|65662.42
|2527
|2009.06.17 01:09
|delete
|736
|1.05
|1.39666
|0.00000
|1.38226
|2528
|2009.06.17 01:09
|sell stop
|737
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37191
|2529
|2009.06.17 01:09
|sell limit
|738
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.37542
|2530
|2009.06.17 02:05
|sell
|738
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.37542
|2531
|2009.06.17 02:05
|delete
|737
|0.29
|1.37893
|0.00000
|1.37191
|2532
|2009.06.17 02:45
|sell limit
|739
|0.40
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2533
|2009.06.17 05:45
|sell
|739
|0.40
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2534
|2009.06.17 05:45
|modify
|738
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.37893
|2535
|2009.06.17 06:25
|sell limit
|740
|0.55
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2536
|2009.06.17 08:13
|sell
|740
|0.55
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2537
|2009.06.17 08:13
|modify
|738
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|2538
|2009.06.17 08:13
|modify
|739
|0.40
|1.38595
|0.00000
|1.38244
|2539
|2009.06.17 08:53
|sell limit
|741
|0.76
|1.39666
|0.00000
|1.38946
|2540
|2009.06.17 09:00
|modify
|741
|0.76
|1.39306
|0.00000
|1.38586
|2541
|2009.06.17 13:58
|t/p
|738
|0.29
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|0.00
|65662.42
|2542
|2009.06.17 13:58
|t/p
|739
|0.40
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|140.40
|65802.82
|2543
|2009.06.17 13:58
|t/p
|740
|0.55
|1.38244
|0.00000
|1.38244
|386.10
|66188.92
|2544
|2009.06.17 13:58
|delete
|741
|0.76
|1.39306
|0.00000
|1.38586
|2545
|2009.06.17 13:58
|sell stop
|742
|0.29
|1.37830
|0.00000
|1.37110
|2546
|2009.06.17 13:58
|sell limit
|743
|0.29
|1.38550
|0.00000
|1.37830
|2547
|2009.06.17 14:31
|sell
|743
|0.29
|1.38550
|0.00000
|1.37830
|2548
|2009.06.17 14:31
|delete
|742
|0.29
|1.37830
|0.00000
|1.37110
|2549
|2009.06.17 15:11
|sell limit
|744
|0.40
|1.39270
|0.00000
|1.38550
|2550
|2009.06.17 15:15
|modify
|744
|0.40
|1.38910
|0.00000
|1.38190
|2551
|2009.06.17 15:31
|sell
|744
|0.40
|1.38910
|0.00000
|1.38190
|2552
|2009.06.17 15:31
|modify
|743
|0.29
|1.38550
|0.00000
|1.38190
|2553
|2009.06.17 16:11
|sell limit
|745
|0.55
|1.39270
|0.00000
|1.38550
|2554
|2009.06.17 20:11
|sell
|745
|0.55
|1.39270
|0.00000
|1.38550
|2555
|2009.06.17 20:11
|modify
|743
|0.29
|1.38550
|0.00000
|1.38550
|2556
|2009.06.17 20:11
|modify
|744
|0.40
|1.38910
|0.00000
|1.38550
|2557
|2009.06.17 20:51
|sell limit
|746
|0.76
|1.39990
|0.00000
|1.39270
|2558
|2009.06.17 22:03
|modify
|746
|0.76
|1.39630
|0.00000
|1.38910
|2559
|2009.06.18 01:44
|sell
|746
|0.76
|1.39630
|0.00000
|1.38910
|2560
|2009.06.18 01:44
|modify
|743
|0.29
|1.38550
|0.00000
|1.38910
|2561
|2009.06.18 01:44
|modify
|744
|0.40
|1.38910
|0.00000
|1.38910
|2562
|2009.06.18 01:44
|modify
|745
|0.55
|1.39270
|0.00000
|1.38910
|2563
|2009.06.18 02:24
|sell limit
|747
|1.05
|1.40314
|0.00000
|1.38937
|2564
|2009.06.18 20:05
|t/p
|743
|0.29
|1.38910
|0.00000
|1.38910
|-104.77
|66084.15
|2565
|2009.06.18 20:05
|t/p
|744
|0.40
|1.38910
|0.00000
|1.38910
|-0.50
|66083.65
|2566
|2009.06.18 20:05
|t/p
|745
|0.55
|1.38910
|0.00000
|1.38910
|197.31
|66280.95
|2567
|2009.06.18 20:05
|t/p
|746
|0.76
|1.38910
|0.00000
|1.38910
|547.20
|66828.15
|2568
|2009.06.18 20:05
|delete
|747
|1.05
|1.40314
|0.00000
|1.38937
|2569
|2009.06.18 20:05
|sell stop
|748
|0.30
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2570
|2009.06.18 20:05
|sell limit
|749
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2571
|2009.06.18 20:19
|sell
|749
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2572
|2009.06.18 20:19
|delete
|748
|0.30
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2573
|2009.06.18 20:59
|sell limit
|750
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2574
|2009.06.19 07:11
|sell
|750
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2575
|2009.06.19 07:11
|modify
|749
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38595
|2576
|2009.06.19 07:51
|sell limit
|751
|0.57
|1.39639
|0.00000
|1.38955
|2577
|2009.06.19 17:40
|sell
|751
|0.57
|1.39639
|0.00000
|1.38955
|2578
|2009.06.19 17:40
|modify
|749
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38955
|2579
|2009.06.19 17:40
|modify
|750
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38955
|2580
|2009.06.19 18:20
|sell limit
|752
|0.79
|1.40323
|0.00000
|1.39639
|2581
|2009.06.19 18:21
|modify
|752
|0.79
|1.39981
|0.00000
|1.39297
|2582
|2009.06.22 03:25
|t/p
|749
|0.30
|1.38955
|0.00000
|1.38955
|-2.95
|66825.20
|2583
|2009.06.22 03:25
|t/p
|750
|0.41
|1.38955
|0.00000
|1.38955
|140.05
|66965.25
|2584
|2009.06.22 03:25
|t/p
|751
|0.57
|1.38955
|0.00000
|1.38955
|389.64
|67354.89
|2585
|2009.06.22 03:25
|delete
|752
|0.79
|1.39981
|0.00000
|1.39297
|2586
|2009.06.22 03:25
|sell stop
|753
|0.30
|1.38802
|0.00000
|1.38118
|2587
|2009.06.22 03:25
|sell limit
|754
|0.30
|1.39144
|0.00000
|1.38460
|2588
|2009.06.22 04:13
|sell
|754
|0.30
|1.39144
|0.00000
|1.38460
|2589
|2009.06.22 04:13
|delete
|753
|0.30
|1.38802
|0.00000
|1.38118
|2590
|2009.06.22 04:53
|sell limit
|755
|0.41
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2591
|2009.06.22 11:23
|t/p
|754
|0.30
|1.38460
|0.00000
|1.38460
|205.20
|67560.09
|2592
|2009.06.22 11:23
|delete
|755
|0.41
|1.39486
|0.00000
|1.38802
|2593
|2009.06.22 11:23
|sell stop
|756
|0.30
|1.38118
|0.00000
|1.37434
|2594
|2009.06.22 11:27
|sell limit
|757
|0.30
|1.38460
|0.00000
|1.37776
|2595
|2009.06.22 11:38
|sell
|757
|0.30
|1.38460
|0.00000
|1.37776
|2596
|2009.06.22 11:38
|delete
|756
|0.30
|1.38118
|0.00000
|1.37434
|2597
|2009.06.22 12:19
|sell limit
|758
|0.41
|1.38802
|0.00000
|1.38118
|2598
|2009.06.24 17:37
|sell
|758
|0.41
|1.38802
|0.00000
|1.38118
|2599
|2009.06.24 17:37
|modify
|757
|0.30
|1.38460
|0.00000
|1.38118
|2600
|2009.06.24 18:17
|sell limit
|759
|0.57
|1.40206
|0.00000
|1.39504
|2601
|2009.06.24 18:18
|modify
|759
|0.57
|1.39855
|0.00000
|1.39153
|2602
|2009.06.24 18:59
|sell
|759
|0.57
|1.39855
|0.00000
|1.39153
|2603
|2009.06.24 18:59
|modify
|757
|0.30
|1.38460
|0.00000
|1.39153
|2604
|2009.06.24 18:59
|modify
|758
|0.41
|1.38802
|0.00000
|1.39153
|2605
|2009.06.24 19:39
|sell limit
|760
|0.79
|1.40206
|0.00000
|1.39504
|2606
|2009.06.24 20:35
|t/p
|757
|0.30
|1.39153
|0.00000
|1.39153
|-208.15
|67351.94
|2607
|2009.06.24 20:35
|t/p
|758
|0.41
|1.39153
|0.00000
|1.39153
|-143.91
|67208.03
|2608
|2009.06.24 20:35
|t/p
|759
|0.57
|1.39153
|0.00000
|1.39153
|400.14
|67608.17
|2609
|2009.06.24 20:35
|delete
|760
|0.79
|1.40206
|0.00000
|1.39504
|2610
|2009.06.24 20:35
|sell stop
|761
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2611
|2009.06.24 20:35
|sell limit
|762
|0.30
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2612
|2009.06.24 20:37
|sell
|761
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2613
|2009.06.24 20:37
|delete
|762
|0.30
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2614
|2009.06.24 21:17
|sell limit
|763
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2615
|2009.06.24 21:43
|sell
|763
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38595
|2616
|2009.06.24 21:43
|modify
|761
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38595
|2617
|2009.06.24 22:23
|sell limit
|764
|0.57
|1.39648
|0.00000
|1.38946
|2618
|2009.06.25 02:48
|sell
|764
|0.57
|1.39648
|0.00000
|1.38946
|2619
|2009.06.25 02:48
|modify
|761
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38946
|2620
|2009.06.25 02:48
|modify
|763
|0.41
|1.39297
|0.00000
|1.38946
|2621
|2009.06.25 03:28
|sell limit
|765
|0.79
|1.39990
|0.00000
|1.39306
|2622
|2009.06.25 16:49
|t/p
|761
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38946
|-0.38
|67607.79
|2623
|2009.06.25 16:49
|t/p
|763
|0.41
|1.38946
|0.00000
|1.38946
|143.39
|67751.18
|2624
|2009.06.25 16:49
|t/p
|764
|0.57
|1.38946
|0.00000
|1.38946
|400.14
|68151.32
|2625
|2009.06.25 16:49
|delete
|765
|0.79
|1.39990
|0.00000
|1.39306
|2626
|2009.06.25 16:49
|sell stop
|766
|0.30
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2627
|2009.06.25 16:49
|sell limit
|767
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2628
|2009.06.25 16:51
|sell
|767
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38244
|2629
|2009.06.25 16:51
|delete
|766
|0.30
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2630
|2009.06.25 17:31
|sell limit
|768
|0.41
|1.39648
|0.00000
|1.38946
|2631
|2009.06.25 19:14
|sell
|768
|0.41
|1.39648
|0.00000
|1.38946
|2632
|2009.06.25 19:14
|modify
|767
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.38946
|2633
|2009.06.25 19:54
|sell limit
|769
|0.57
|1.40350
|0.00000
|1.39648
|2634
|2009.06.25 20:03
|modify
|769
|0.57
|1.39999
|0.00000
|1.39297
|2635
|2009.06.26 01:42
|sell
|769
|0.57
|1.39999
|0.00000
|1.39297
|2636
|2009.06.26 01:42
|modify
|767
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.39297
|2637
|2009.06.26 01:42
|modify
|768
|0.41
|1.39648
|0.00000
|1.39297
|2638
|2009.06.26 02:22
|sell limit
|770
|0.79
|1.40683
|0.00000
|1.39999
|2639
|2009.06.26 10:10
|modify
|770
|0.79
|1.40341
|0.00000
|1.39657
|2640
|2009.06.26 10:40
|sell
|770
|0.79
|1.40341
|0.00000
|1.39657
|2641
|2009.06.26 10:40
|modify
|767
|0.30
|1.38946
|0.00000
|1.39657
|2642
|2009.06.26 10:40
|modify
|768
|0.41
|1.39648
|0.00000
|1.39657
|2643
|2009.06.26 10:40
|modify
|769
|0.57
|1.39999
|0.00000
|1.39657
|2644
|2009.06.26 11:20
|sell limit
|771
|1.09
|1.41025
|0.00000
|1.39657
|2645
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|770
|0.79
|1.40801
|0.00000
|1.39657
|-363.40
|67787.92
|2646
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|769
|0.57
|1.40801
|0.00000
|1.39657
|-457.14
|67330.78
|2647
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|768
|0.41
|1.40801
|0.00000
|1.39657
|-472.90
|66857.88
|2648
|2009.06.26 12:56
|close at stop
|767
|0.30
|1.40801
|0.00000
|1.39657
|-556.63
|66301.26