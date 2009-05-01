Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)
|Simbolo
|AUDCAD (Auzzie Dollar vs. Canadian Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.30)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="AUDCAD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.43; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1.1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=16; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Barre sotto esame
|1398
|Ticks adoperati per il modello
|3704577
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|2500.00
|Profitto totale netto
|232.01
|Profitto lordo
|789.73
|Perdita lorda
|-557.72
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.42
|Ricompensa attesa
|2.42
|Drawdown assoluto
|656.27
|Drawdown massimo
|720.25 (28.09%)
|Drawdown relativo
|28.09% (720.25)
|Operazioni totali
|96
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|69 (53.62%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|27 (74.07%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|57 (59.38%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|39 (40.63%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|141.41
|operazione in perdita
|-48.76
|Media
|operazione con profito
|13.85
|operazione in perdita
|-14.30
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|11 (53.07)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|6 (-147.86)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|185.76 (2)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-186.19 (5)
|Media
|vincite consecutive
|4
|perdite consecutive
|3
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.05.01 00:04
|sell
|1
|0.01
|0.8686
|0.9286
|0.8644
|2
|2009.05.01 00:04
|modify
|1
|0.01
|0.8686
|0.9287
|0.8644
|3
|2009.05.01 00:44
|sell limit
|2
|0.02
|0.8707
|0.9280
|0.8665
|4
|2009.05.01 14:43
|t/p
|1
|0.01
|0.8644
|0.9287
|0.8644
|3.88
|2503.88
|5
|2009.05.01 14:43
|delete
|2
|0.02
|0.8707
|0.9280
|0.8665
|6
|2009.05.01 14:43
|sell
|3
|0.01
|0.8637
|0.9237
|0.8593
|7
|2009.05.01 14:43
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9238
|0.8593
|8
|2009.05.01 15:23
|sell limit
|4
|0.02
|0.8681
|0.9262
|0.8637
|9
|2009.05.01 15:33
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9248
|0.8615
|10
|2009.05.01 16:03
|sell
|4
|0.02
|0.8659
|0.9248
|0.8615
|11
|2009.05.01 16:03
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9259
|0.8593
|12
|2009.05.01 16:03
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9259
|0.8615
|13
|2009.05.01 16:03
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9259
|0.8615
|14
|2009.05.01 16:43
|sell limit
|5
|0.03
|0.8681
|0.9257
|0.8637
|15
|2009.05.03 22:01
|sell
|5
|0.03
|0.8681
|0.9257
|0.8637
|16
|2009.05.03 22:01
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9294
|0.8615
|17
|2009.05.03 22:01
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9294
|0.8615
|18
|2009.05.03 22:01
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9294
|0.8637
|19
|2009.05.03 22:01
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9294
|0.8637
|20
|2009.05.03 22:01
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9293
|0.8637
|21
|2009.05.03 22:41
|sell limit
|6
|0.04
|0.8723
|0.9296
|0.8681
|22
|2009.05.03 22:55
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9291
|0.8660
|23
|2009.05.04 03:00
|sell
|6
|0.04
|0.8702
|0.9291
|0.8660
|24
|2009.05.04 03:00
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9302
|0.8637
|25
|2009.05.04 03:00
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9302
|0.8637
|26
|2009.05.04 03:00
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9302
|0.8637
|27
|2009.05.04 03:00
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9302
|0.8660
|28
|2009.05.04 03:00
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9302
|0.8660
|29
|2009.05.04 03:00
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9303
|0.8660
|30
|2009.05.04 03:00
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9304
|0.8660
|31
|2009.05.04 03:40
|sell limit
|7
|0.06
|0.8744
|0.9287
|0.8659
|32
|2009.05.05 13:38
|sell
|7
|0.06
|0.8744
|0.9287
|0.8659
|33
|2009.05.05 13:38
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9344
|0.8660
|34
|2009.05.05 13:38
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9344
|0.8660
|35
|2009.05.05 13:38
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9344
|0.8660
|36
|2009.05.05 13:38
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9344
|0.8660
|37
|2009.05.05 13:38
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9344
|0.8659
|38
|2009.05.05 22:58
|sell limit
|8
|0.09
|0.8788
|0.9297
|0.8700
|39
|2009.05.07 01:53
|sell
|8
|0.09
|0.8788
|0.9297
|0.8700
|40
|2009.05.07 01:53
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9341
|0.8660
|41
|2009.05.07 01:53
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9341
|0.8660
|42
|2009.05.07 01:53
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9341
|0.8660
|43
|2009.05.07 01:53
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9341
|0.8660
|44
|2009.05.07 01:53
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9341
|0.8659
|45
|2009.05.07 01:53
|modify
|8
|0.09
|0.8788
|0.9341
|0.8700
|46
|2009.05.08 10:37
|sell limit
|9
|0.13
|0.8832
|0.9334
|0.8744
|47
|2009.05.08 10:37
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9334
|0.8700
|48
|2009.05.08 10:37
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9334
|0.8700
|49
|2009.05.08 11:00
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9334
|0.8700
|50
|2009.05.08 11:00
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9333
|0.8700
|51
|2009.05.08 11:00
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9332
|0.8700
|52
|2009.05.08 16:23
|sell
|9
|0.13
|0.8832
|0.9334
|0.8744
|53
|2009.05.08 16:23
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9196
|0.8700
|54
|2009.05.08 16:23
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9196
|0.8700
|55
|2009.05.08 16:23
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9196
|0.8700
|56
|2009.05.08 16:23
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9196
|0.8700
|57
|2009.05.08 16:23
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9196
|0.8700
|58
|2009.05.08 16:23
|modify
|8
|0.09
|0.8788
|0.9196
|0.8700
|59
|2009.05.08 16:23
|modify
|9
|0.13
|0.8832
|0.9196
|0.8744
|60
|2009.05.11 01:54
|sell limit
|10
|0.19
|0.8874
|0.9164
|0.8790
|61
|2009.05.11 01:54
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9163
|0.8744
|62
|2009.05.11 01:54
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9164
|0.8744
|63
|2009.05.11 01:54
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9163
|0.8744
|64
|2009.05.11 01:54
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9164
|0.8744
|65
|2009.05.11 01:55
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9164
|0.8744
|66
|2009.05.11 01:55
|modify
|8
|0.09
|0.8788
|0.9163
|0.8744
|67
|2009.05.12 07:48
|sell
|10
|0.19
|0.8874
|0.9164
|0.8790
|68
|2009.05.12 07:48
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9117
|0.8744
|69
|2009.05.12 07:48
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9117
|0.8744
|70
|2009.05.12 07:48
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9117
|0.8744
|71
|2009.05.12 07:48
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9117
|0.8744
|72
|2009.05.12 07:48
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9117
|0.8744
|73
|2009.05.12 07:48
|modify
|8
|0.09
|0.8788
|0.9117
|0.8744
|74
|2009.05.12 07:48
|modify
|9
|0.13
|0.8832
|0.9117
|0.8744
|75
|2009.05.12 07:48
|modify
|10
|0.19
|0.8874
|0.9117
|0.8790
|76
|2009.05.13 10:14
|sell limit
|11
|0.27
|0.8959
|0.9101
|0.8788
|77
|2009.05.13 10:14
|modify
|3
|0.01
|0.8637
|0.9101
|0.8790
|78
|2009.05.13 10:14
|modify
|4
|0.02
|0.8659
|0.9101
|0.8790
|79
|2009.05.13 10:14
|modify
|5
|0.03
|0.8681
|0.9101
|0.8790
|80
|2009.05.13 10:14
|modify
|6
|0.04
|0.8702
|0.9101
|0.8790
|81
|2009.05.13 10:15
|modify
|7
|0.06
|0.8744
|0.9101
|0.8790
|82
|2009.05.13 10:15
|modify
|8
|0.09
|0.8788
|0.9101
|0.8790
|83
|2009.05.13 10:15
|modify
|9
|0.13
|0.8832
|0.9101
|0.8790
|84
|2009.05.14 10:33
|t/p
|3
|0.01
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-15.13
|2488.75
|85
|2009.05.14 10:33
|t/p
|4
|0.02
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-26.20
|2462.56
|86
|2009.05.14 10:33
|t/p
|5
|0.03
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-33.20
|2429.36
|87
|2009.05.14 10:33
|t/p
|6
|0.04
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-36.21
|2393.15
|88
|2009.05.14 10:33
|t/p
|7
|0.06
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-30.59
|2362.56
|89
|2009.05.14 10:33
|t/p
|8
|0.09
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|-6.54
|2356.02
|90
|2009.05.14 10:33
|t/p
|9
|0.13
|0.8790
|0.9101
|0.8790
|44.34
|2400.36
|91
|2009.05.14 10:33
|t/p
|10
|0.19
|0.8790
|0.9117
|0.8790
|141.41
|2541.77
|92
|2009.05.14 10:33
|delete
|11
|0.27
|0.8959
|0.9101
|0.8788
|93
|2009.05.14 10:33
|sell
|12
|0.01
|0.8783
|0.9383
|0.8741
|94
|2009.05.14 10:33
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9384
|0.8741
|95
|2009.05.14 11:13
|sell limit
|13
|0.02
|0.8825
|0.9410
|0.8783
|96
|2009.05.14 11:35
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9393
|0.8762
|97
|2009.05.14 11:53
|sell
|13
|0.02
|0.8804
|0.9393
|0.8762
|98
|2009.05.14 11:53
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9404
|0.8741
|99
|2009.05.14 11:53
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9404
|0.8762
|100
|2009.05.14 11:53
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9404
|0.8762
|101
|2009.05.14 12:33
|sell limit
|14
|0.03
|0.8825
|0.9406
|0.8783
|102
|2009.05.14 13:05
|sell
|14
|0.03
|0.8825
|0.9406
|0.8783
|103
|2009.05.14 13:05
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9425
|0.8762
|104
|2009.05.14 13:05
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9425
|0.8762
|105
|2009.05.14 13:05
|modify
|14
|0.03
|0.8825
|0.9425
|0.8783
|106
|2009.05.14 13:05
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9425
|0.8783
|107
|2009.05.14 13:05
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9424
|0.8783
|108
|2009.05.14 13:45
|sell limit
|15
|0.04
|0.8888
|0.9468
|0.8846
|109
|2009.05.14 13:52
|modify
|15
|0.04
|0.8867
|0.9456
|0.8825
|110
|2009.05.14 14:01
|sell
|15
|0.04
|0.8867
|0.9456
|0.8825
|111
|2009.05.14 14:01
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9467
|0.8783
|112
|2009.05.14 14:01
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9467
|0.8783
|113
|2009.05.14 14:01
|modify
|14
|0.03
|0.8825
|0.9467
|0.8783
|114
|2009.05.14 14:01
|modify
|15
|0.04
|0.8867
|0.9467
|0.8825
|115
|2009.05.14 14:01
|modify
|12
|0.01
|0.8783
|0.9467
|0.8825
|116
|2009.05.14 14:01
|modify
|13
|0.02
|0.8804
|0.9466
|0.8825
|117
|2009.05.14 14:01
|modify
|14
|0.03
|0.8825
|0.9467
|0.8825
|118
|2009.05.14 14:41
|sell limit
|16
|0.06
|0.8909
|0.9468
|0.8824
|119
|2009.05.15 14:43
|t/p
|12
|0.01
|0.8825
|0.9467
|0.8825
|-3.96
|2537.82
|120
|2009.05.15 14:43
|t/p
|13
|0.02
|0.8825
|0.9466
|0.8825
|-4.04
|2533.78
|121
|2009.05.15 14:43
|t/p
|14
|0.03
|0.8825
|0.9467
|0.8825
|-0.23
|2533.55
|122
|2009.05.15 14:43
|t/p
|15
|0.04
|0.8825
|0.9467
|0.8825
|15.20
|2548.75
|123
|2009.05.15 14:43
|delete
|16
|0.06
|0.8909
|0.9468
|0.8824
|124
|2009.05.17 22:00
|sell
|17
|0.01
|0.8837
|0.9437
|0.8797
|125
|2009.05.17 22:40
|sell limit
|18
|0.02
|0.8857
|0.9413
|0.8817
|126
|2009.05.18 00:54
|t/p
|17
|0.01
|0.8797
|0.9437
|0.8797
|3.61
|2552.36
|127
|2009.05.18 00:54
|delete
|18
|0.02
|0.8857
|0.9413
|0.8817
|128
|2009.05.18 00:54
|sell
|19
|0.01
|0.8790
|0.9390
|0.8750
|129
|2009.05.18 00:54
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9391
|0.8750
|130
|2009.05.18 01:34
|sell limit
|20
|0.02
|0.8830
|0.9407
|0.8790
|131
|2009.05.18 01:44
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9399
|0.8770
|132
|2009.05.18 02:25
|sell
|20
|0.02
|0.8810
|0.9399
|0.8770
|133
|2009.05.18 02:25
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9410
|0.8750
|134
|2009.05.18 02:25
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9410
|0.8770
|135
|2009.05.18 02:25
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9410
|0.8770
|136
|2009.05.18 03:05
|sell limit
|21
|0.03
|0.8830
|0.9410
|0.8790
|137
|2009.05.18 05:24
|sell
|21
|0.03
|0.8830
|0.9410
|0.8790
|138
|2009.05.18 05:24
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9430
|0.8770
|139
|2009.05.18 05:24
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9430
|0.8770
|140
|2009.05.18 05:24
|modify
|21
|0.03
|0.8830
|0.9430
|0.8790
|141
|2009.05.18 05:24
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9430
|0.8790
|142
|2009.05.18 05:24
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9431
|0.8790
|143
|2009.05.18 06:04
|sell limit
|22
|0.04
|0.8850
|0.9430
|0.8810
|144
|2009.05.18 07:15
|sell
|22
|0.04
|0.8850
|0.9430
|0.8810
|145
|2009.05.18 07:15
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9450
|0.8790
|146
|2009.05.18 07:15
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9450
|0.8790
|147
|2009.05.18 07:15
|modify
|21
|0.03
|0.8830
|0.9450
|0.8790
|148
|2009.05.18 07:15
|modify
|22
|0.04
|0.8850
|0.9450
|0.8810
|149
|2009.05.18 07:15
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9450
|0.8810
|150
|2009.05.18 07:15
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9449
|0.8810
|151
|2009.05.18 07:15
|modify
|21
|0.03
|0.8830
|0.9451
|0.8810
|152
|2009.05.18 07:55
|sell limit
|23
|0.06
|0.8890
|0.9442
|0.8810
|153
|2009.05.18 17:32
|sell
|23
|0.06
|0.8890
|0.9442
|0.8810
|154
|2009.05.18 17:32
|modify
|19
|0.01
|0.8790
|0.9490
|0.8810
|155
|2009.05.18 17:32
|modify
|20
|0.02
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|156
|2009.05.18 17:32
|modify
|21
|0.03
|0.8830
|0.9490
|0.8810
|157
|2009.05.18 17:32
|modify
|22
|0.04
|0.8850
|0.9490
|0.8810
|158
|2009.05.18 17:32
|modify
|23
|0.06
|0.8890
|0.9490
|0.8810
|159
|2009.05.20 01:47
|sell limit
|24
|0.09
|0.8932
|0.9503
|0.8848
|160
|2009.05.21 07:39
|t/p
|19
|0.01
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|-2.24
|2550.12
|161
|2009.05.21 07:39
|t/p
|20
|0.02
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|-0.77
|2549.35
|162
|2009.05.21 07:39
|t/p
|21
|0.03
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|4.38
|2553.73
|163
|2009.05.21 07:39
|t/p
|22
|0.04
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|13.22
|2566.95
|164
|2009.05.21 07:39
|t/p
|23
|0.06
|0.8810
|0.9490
|0.8810
|41.98
|2608.93
|165
|2009.05.21 07:39
|delete
|24
|0.09
|0.8932
|0.9503
|0.8848
|166
|2009.05.21 07:39
|sell
|25
|0.01
|0.8802
|0.9402
|0.8760
|167
|2009.05.21 07:39
|modify
|25
|0.01
|0.8802
|0.9403
|0.8760
|168
|2009.05.21 08:19
|sell limit
|26
|0.02
|0.8844
|0.9414
|0.8802
|169
|2009.05.21 08:19
|modify
|26
|0.02
|0.8823
|0.9412
|0.8781
|170
|2009.05.21 12:02
|sell
|26
|0.02
|0.8823
|0.9412
|0.8781
|171
|2009.05.21 12:02
|modify
|25
|0.01
|0.8802
|0.9423
|0.8760
|172
|2009.05.21 12:02
|modify
|26
|0.02
|0.8823
|0.9423
|0.8781
|173
|2009.05.21 12:02
|modify
|25
|0.01
|0.8802
|0.9423
|0.8781
|174
|2009.05.21 12:42
|sell limit
|27
|0.03
|0.8844
|0.9417
|0.8802
|175
|2009.05.21 16:13
|sell
|27
|0.03
|0.8844
|0.9417
|0.8802
|176
|2009.05.21 16:13
|modify
|25
|0.01
|0.8802
|0.9444
|0.8781
|177
|2009.05.21 16:13
|modify
|26
|0.02
|0.8823
|0.9444
|0.8781
|178
|2009.05.21 16:13
|modify
|27
|0.03
|0.8844
|0.9444
|0.8802
|179
|2009.05.21 16:13
|modify
|25
|0.01
|0.8802
|0.9444
|0.8802
|180
|2009.05.21 16:13
|modify
|26
|0.02
|0.8823
|0.9443
|0.8802
|181
|2009.05.21 16:53
|sell limit
|28
|0.04
|0.8865
|0.9447
|0.8823
|182
|2009.05.22 17:34
|t/p
|25
|0.01
|0.8802
|0.9444
|0.8802
|-0.08
|2608.85
|183
|2009.05.22 17:34
|t/p
|26
|0.02
|0.8802
|0.9443
|0.8802
|3.73
|2612.58
|184
|2009.05.22 17:34
|t/p
|27
|0.03
|0.8802
|0.9444
|0.8802
|11.40
|2623.98
|185
|2009.05.22 17:34
|delete
|28
|0.04
|0.8865
|0.9447
|0.8823
|186
|2009.06.01 12:00
|buy
|29
|0.01
|0.8772
|0.8172
|0.8807
|187
|2009.06.01 12:00
|modify
|29
|0.01
|0.8772
|0.8171
|0.8807
|188
|2009.06.01 12:40
|buy limit
|30
|0.02
|0.8736
|0.8162
|0.8771
|189
|2009.06.01 12:40
|modify
|30
|0.02
|0.8754
|0.8163
|0.8789
|190
|2009.06.01 12:43
|buy
|30
|0.02
|0.8754
|0.8163
|0.8789
|191
|2009.06.01 12:43
|modify
|29
|0.01
|0.8772
|0.8154
|0.8807
|192
|2009.06.01 12:43
|modify
|30
|0.02
|0.8754
|0.8154
|0.8789
|193
|2009.06.01 12:43
|modify
|29
|0.01
|0.8772
|0.8154
|0.8789
|194
|2009.06.01 13:23
|buy limit
|31
|0.03
|0.8736
|0.8161
|0.8771
|195
|2009.06.01 14:22
|t/p
|29
|0.01
|0.8789
|0.8154
|0.8789
|1.57
|2625.55
|196
|2009.06.01 14:22
|t/p
|30
|0.02
|0.8789
|0.8154
|0.8789
|6.46
|2632.01
|197
|2009.06.01 14:22
|delete
|31
|0.03
|0.8736
|0.8161
|0.8771
|198
|2009.06.01 14:22
|buy
|32
|0.01
|0.8796
|0.8196
|0.8831
|199
|2009.06.01 14:22
|modify
|32
|0.01
|0.8796
|0.8195
|0.8831
|200
|2009.06.01 15:02
|buy limit
|33
|0.02
|0.8760
|0.8187
|0.8795
|201
|2009.06.01 15:02
|modify
|33
|0.02
|0.8778
|0.8188
|0.8813
|202
|2009.06.01 15:09
|buy
|33
|0.02
|0.8778
|0.8188
|0.8813
|203
|2009.06.01 15:09
|modify
|32
|0.01
|0.8796
|0.8178
|0.8831
|204
|2009.06.01 15:09
|modify
|33
|0.02
|0.8778
|0.8178
|0.8813
|205
|2009.06.01 15:09
|modify
|32
|0.01
|0.8796
|0.8178
|0.8813
|206
|2009.06.01 15:49
|buy limit
|34
|0.03
|0.8760
|0.8199
|0.8795
|207
|2009.06.01 17:44
|t/p
|32
|0.01
|0.8813
|0.8178
|0.8813
|1.57
|2633.58
|208
|2009.06.01 17:44
|t/p
|33
|0.02
|0.8813
|0.8178
|0.8813
|6.47
|2640.05
|209
|2009.06.01 17:44
|delete
|34
|0.03
|0.8760
|0.8199
|0.8795
|210
|2009.06.01 17:44
|buy
|35
|0.01
|0.8820
|0.8220
|0.8855
|211
|2009.06.01 17:44
|modify
|35
|0.01
|0.8820
|0.8219
|0.8855
|212
|2009.06.01 18:24
|buy limit
|36
|0.02
|0.8801
|0.8233
|0.8838
|213
|2009.06.01 20:09
|t/p
|35
|0.01
|0.8855
|0.8219
|0.8855
|3.24
|2643.29
|214
|2009.06.01 20:09
|delete
|36
|0.02
|0.8801
|0.8233
|0.8838
|215
|2009.06.01 20:09
|buy
|37
|0.01
|0.8862
|0.8262
|0.8899
|216
|2009.06.01 20:09
|modify
|37
|0.01
|0.8862
|0.8261
|0.8899
|217
|2009.06.01 20:49
|buy limit
|38
|0.02
|0.8843
|0.8256
|0.8880
|218
|2009.06.01 20:58
|buy
|38
|0.02
|0.8843
|0.8256
|0.8880
|219
|2009.06.01 20:58
|modify
|37
|0.01
|0.8862
|0.8243
|0.8899
|220
|2009.06.01 20:58
|modify
|38
|0.02
|0.8843
|0.8243
|0.8880
|221
|2009.06.01 20:58
|modify
|37
|0.01
|0.8862
|0.8243
|0.8880
|222
|2009.06.01 21:38
|buy limit
|39
|0.03
|0.8805
|0.8226
|0.8842
|223
|2009.06.01 21:48
|modify
|39
|0.03
|0.8824
|0.8234
|0.8861
|224
|2009.06.02 00:06
|buy
|39
|0.03
|0.8824
|0.8234
|0.8861
|225
|2009.06.02 00:06
|modify
|37
|0.01
|0.8862
|0.8224
|0.8880
|226
|2009.06.02 00:06
|modify
|38
|0.02
|0.8843
|0.8224
|0.8880
|227
|2009.06.02 00:06
|modify
|39
|0.03
|0.8824
|0.8224
|0.8861
|228
|2009.06.02 00:06
|modify
|37
|0.01
|0.8862
|0.8224
|0.8861
|229
|2009.06.02 00:06
|modify
|38
|0.02
|0.8843
|0.8223
|0.8861
|230
|2009.06.02 00:46
|buy limit
|40
|0.04
|0.8806
|0.8229
|0.8841
|231
|2009.06.02 14:56
|t/p
|37
|0.01
|0.8861
|0.8224
|0.8861
|-0.06
|2643.22
|232
|2009.06.02 14:56
|t/p
|38
|0.02
|0.8861
|0.8223
|0.8861
|3.37
|2646.60
|233
|2009.06.02 14:56
|t/p
|39
|0.03
|0.8861
|0.8224
|0.8861
|10.25
|2656.85
|234
|2009.06.02 14:56
|delete
|40
|0.04
|0.8806
|0.8229
|0.8841
|235
|2009.06.04 16:00
|sell
|41
|0.01
|0.8781
|0.9381
|0.8741
|236
|2009.06.04 16:00
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9382
|0.8741
|237
|2009.06.04 16:40
|sell limit
|42
|0.02
|0.8801
|0.9375
|0.8761
|238
|2009.06.04 18:28
|sell
|42
|0.02
|0.8801
|0.9375
|0.8761
|239
|2009.06.04 18:28
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9401
|0.8741
|240
|2009.06.04 18:28
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9401
|0.8761
|241
|2009.06.04 18:28
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9401
|0.8761
|242
|2009.06.04 19:08
|sell limit
|43
|0.03
|0.8821
|0.9388
|0.8781
|243
|2009.06.05 00:27
|sell
|43
|0.03
|0.8821
|0.9388
|0.8781
|244
|2009.06.05 00:27
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9421
|0.8761
|245
|2009.06.05 00:27
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9421
|0.8761
|246
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.03
|0.8821
|0.9421
|0.8781
|247
|2009.06.05 00:27
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9421
|0.8781
|248
|2009.06.05 00:27
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9420
|0.8781
|249
|2009.06.05 01:07
|sell limit
|44
|0.04
|0.8841
|0.9420
|0.8801
|250
|2009.06.05 06:39
|sell
|44
|0.04
|0.8841
|0.9420
|0.8801
|251
|2009.06.05 06:39
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9441
|0.8781
|252
|2009.06.05 06:39
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9441
|0.8781
|253
|2009.06.05 06:39
|modify
|43
|0.03
|0.8821
|0.9441
|0.8781
|254
|2009.06.05 06:39
|modify
|44
|0.04
|0.8841
|0.9441
|0.8801
|255
|2009.06.05 06:39
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9441
|0.8801
|256
|2009.06.05 06:39
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9440
|0.8801
|257
|2009.06.05 06:39
|modify
|43
|0.03
|0.8821
|0.9442
|0.8801
|258
|2009.06.05 07:19
|sell limit
|45
|0.06
|0.8881
|0.9460
|0.8802
|259
|2009.06.05 07:39
|sell
|45
|0.06
|0.8881
|0.9460
|0.8802
|260
|2009.06.05 07:39
|modify
|41
|0.01
|0.8781
|0.9481
|0.8801
|261
|2009.06.05 07:39
|modify
|42
|0.02
|0.8801
|0.9481
|0.8801
|262
|2009.06.05 07:39
|modify
|43
|0.03
|0.8821
|0.9481
|0.8801
|263
|2009.06.05 07:39
|modify
|44
|0.04
|0.8841
|0.9481
|0.8801
|264
|2009.06.05 07:39
|modify
|45
|0.06
|0.8881
|0.9481
|0.8802
|265
|2009.06.08 07:38
|sell limit
|46
|0.09
|0.8918
|0.9467
|0.8842
|266
|2009.06.08 18:59
|t/p
|45
|0.06
|0.8802
|0.9481
|0.8802
|43.29
|2700.14
|267
|2009.06.08 18:59
|modify
|46
|0.09
|0.8881
|0.9395
|0.8802
|268
|2009.06.08 19:48
|t/p
|41
|0.01
|0.8801
|0.9481
|0.8801
|-2.00
|2698.15
|269
|2009.06.08 19:48
|t/p
|42
|0.02
|0.8801
|0.9481
|0.8801
|-0.31
|2697.84
|270
|2009.06.08 19:48
|t/p
|43
|0.03
|0.8801
|0.9481
|0.8801
|5.31
|2703.14
|271
|2009.06.08 19:48
|t/p
|44
|0.04
|0.8801
|0.9481
|0.8801
|14.46
|2717.60
|272
|2009.06.08 19:48
|delete
|46
|0.09
|0.8881
|0.9395
|0.8802
|273
|2009.06.08 19:48
|sell
|47
|0.01
|0.8794
|0.9394
|0.8754
|274
|2009.06.08 19:48
|modify
|47
|0.01
|0.8794
|0.9395
|0.8754
|275
|2009.06.08 20:28
|sell limit
|48
|0.02
|0.8814
|0.9399
|0.8774
|276
|2009.06.08 22:06
|sell
|48
|0.02
|0.8814
|0.9399
|0.8774
|277
|2009.06.08 22:06
|modify
|47
|0.01
|0.8794
|0.9414
|0.8754
|278
|2009.06.08 22:06
|modify
|48
|0.02
|0.8814
|0.9414
|0.8774
|279
|2009.06.08 22:06
|modify
|47
|0.01
|0.8794
|0.9414
|0.8774
|280
|2009.06.08 22:46
|sell limit
|49
|0.03
|0.8834
|0.9417
|0.8794
|281
|2009.06.08 23:13
|sell
|49
|0.03
|0.8834
|0.9417
|0.8794
|282
|2009.06.08 23:13
|modify
|47
|0.01
|0.8794
|0.9434
|0.8774
|283
|2009.06.08 23:13
|modify
|48
|0.02
|0.8814
|0.9434
|0.8774
|284
|2009.06.08 23:13
|modify
|49
|0.03
|0.8834
|0.9434
|0.8794
|285
|2009.06.08 23:13
|modify
|47
|0.01
|0.8794
|0.9434
|0.8794
|286
|2009.06.08 23:13
|modify
|48
|0.02
|0.8814
|0.9433
|0.8794
|287
|2009.06.08 23:53
|sell limit
|50
|0.04
|0.8854
|0.9420
|0.8814
|288
|2009.06.09 09:14
|t/p
|47
|0.01
|0.8794
|0.9434
|0.8794
|-0.08
|2717.53
|289
|2009.06.09 09:14
|t/p
|48
|0.02
|0.8794
|0.9433
|0.8794
|3.54
|2721.06
|290
|2009.06.09 09:14
|t/p
|49
|0.03
|0.8794
|0.9434
|0.8794
|10.84
|2731.90
|291
|2009.06.09 09:14
|delete
|50
|0.04
|0.8854
|0.9420
|0.8814
|292
|2009.06.09 09:14
|sell
|51
|0.01
|0.8787
|0.9387
|0.8747
|293
|2009.06.09 09:14
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9388
|0.8747
|294
|2009.06.09 09:54
|sell limit
|52
|0.02
|0.8807
|0.9384
|0.8767
|295
|2009.06.09 14:31
|sell
|52
|0.02
|0.8807
|0.9384
|0.8767
|296
|2009.06.09 14:31
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9407
|0.8747
|297
|2009.06.09 14:31
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9407
|0.8767
|298
|2009.06.09 14:31
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9407
|0.8767
|299
|2009.06.09 15:11
|sell limit
|53
|0.03
|0.8827
|0.9405
|0.8787
|300
|2009.06.09 16:25
|sell
|53
|0.03
|0.8827
|0.9405
|0.8787
|301
|2009.06.09 16:25
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9427
|0.8767
|302
|2009.06.09 16:25
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9427
|0.8767
|303
|2009.06.09 16:25
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9427
|0.8787
|304
|2009.06.09 16:25
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9427
|0.8787
|305
|2009.06.09 16:25
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9428
|0.8787
|306
|2009.06.09 17:05
|sell limit
|54
|0.04
|0.8847
|0.9434
|0.8807
|307
|2009.06.09 19:48
|sell
|54
|0.04
|0.8847
|0.9434
|0.8807
|308
|2009.06.09 19:48
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9447
|0.8787
|309
|2009.06.09 19:48
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9447
|0.8787
|310
|2009.06.09 19:48
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9447
|0.8787
|311
|2009.06.09 19:48
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9447
|0.8807
|312
|2009.06.09 19:48
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9447
|0.8807
|313
|2009.06.09 19:48
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9446
|0.8807
|314
|2009.06.09 19:48
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9447
|0.8807
|315
|2009.06.09 20:28
|sell limit
|55
|0.06
|0.8887
|0.9448
|0.8807
|316
|2009.06.10 04:44
|sell
|55
|0.06
|0.8887
|0.9448
|0.8807
|317
|2009.06.10 04:44
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9487
|0.8807
|318
|2009.06.10 04:44
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9487
|0.8807
|319
|2009.06.10 04:44
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9487
|0.8807
|320
|2009.06.10 04:44
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9487
|0.8807
|321
|2009.06.10 04:44
|modify
|55
|0.06
|0.8887
|0.9487
|0.8807
|322
|2009.06.15 13:45
|sell limit
|56
|0.09
|0.9055
|0.9626
|0.8971
|323
|2009.06.15 15:00
|modify
|56
|0.09
|0.9013
|0.9592
|0.8929
|324
|2009.06.15 15:22
|sell
|56
|0.09
|0.9013
|0.9592
|0.8929
|325
|2009.06.15 15:22
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9613
|0.8807
|326
|2009.06.15 15:22
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9613
|0.8807
|327
|2009.06.15 15:22
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9613
|0.8807
|328
|2009.06.15 15:22
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9613
|0.8807
|329
|2009.06.15 15:22
|modify
|55
|0.06
|0.8887
|0.9613
|0.8807
|330
|2009.06.15 15:22
|modify
|56
|0.09
|0.9013
|0.9613
|0.8929
|331
|2009.06.15 15:22
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9613
|0.8929
|332
|2009.06.15 15:22
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9612
|0.8929
|333
|2009.06.15 15:22
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9613
|0.8929
|334
|2009.06.15 15:22
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9612
|0.8929
|335
|2009.06.15 15:22
|modify
|55
|0.06
|0.8887
|0.9613
|0.8929
|336
|2009.06.15 16:02
|sell limit
|57
|0.13
|0.9055
|0.9581
|0.8970
|337
|2009.06.16 12:30
|sell
|57
|0.13
|0.9055
|0.9581
|0.8970
|338
|2009.06.16 12:30
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9452
|0.8929
|339
|2009.06.16 12:30
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9452
|0.8929
|340
|2009.06.16 12:30
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9452
|0.8929
|341
|2009.06.16 12:30
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9452
|0.8929
|342
|2009.06.16 12:30
|modify
|55
|0.06
|0.8887
|0.9452
|0.8929
|343
|2009.06.16 12:30
|modify
|56
|0.09
|0.9013
|0.9452
|0.8929
|344
|2009.06.16 12:30
|modify
|57
|0.13
|0.9055
|0.9452
|0.8970
|345
|2009.06.16 18:03
|sell limit
|58
|0.19
|0.9099
|0.9410
|0.9011
|346
|2009.06.16 18:03
|modify
|51
|0.01
|0.8787
|0.9409
|0.8970
|347
|2009.06.16 18:03
|modify
|52
|0.02
|0.8807
|0.9408
|0.8970
|348
|2009.06.16 18:03
|modify
|53
|0.03
|0.8827
|0.9407
|0.8970
|349
|2009.06.16 18:03
|modify
|54
|0.04
|0.8847
|0.9408
|0.8970
|350
|2009.06.16 18:03
|modify
|55
|0.06
|0.8887
|0.9407
|0.8970
|351
|2009.06.16 18:03
|modify
|56
|0.09
|0.9013
|0.9408
|0.8970
|352
|2009.06.16 23:27
|t/p
|51
|0.01
|0.8970
|0.9409
|0.8970
|-17.43
|2714.47
|353
|2009.06.16 23:27
|t/p
|52
|0.02
|0.8970
|0.9408
|0.8970
|-31.18
|2683.29
|354
|2009.06.16 23:27
|t/p
|53
|0.03
|0.8970
|0.9407
|0.8970
|-41.24
|2642.05
|355
|2009.06.16 23:27
|t/p
|54
|0.04
|0.8970
|0.9408
|0.8970
|-47.59
|2594.46
|356
|2009.06.16 23:27
|t/p
|55
|0.06
|0.8970
|0.9407
|0.8970
|-48.76
|2545.70
|357
|2009.06.16 23:27
|t/p
|56
|0.09
|0.8970
|0.9408
|0.8970
|35.02
|2580.73
|358
|2009.06.16 23:27
|t/p
|57
|0.13
|0.8970
|0.9452
|0.8970
|102.02
|2682.75
|359
|2009.06.16 23:27
|delete
|58
|0.19
|0.9099
|0.9410
|0.9011
|360
|2009.06.17 00:37
|buy
|59
|0.01
|0.9003
|0.8403
|0.9047
|361
|2009.06.17 00:37
|modify
|59
|0.01
|0.9003
|0.8404
|0.9047
|362
|2009.06.17 01:17
|buy limit
|60
|0.02
|0.8937
|0.8367
|0.8981
|363
|2009.06.17 01:18
|modify
|60
|0.02
|0.8959
|0.8370
|0.9003
|364
|2009.06.17 01:46
|buy
|60
|0.02
|0.8959
|0.8370
|0.9003
|365
|2009.06.17 01:46
|modify
|59
|0.01
|0.9003
|0.8359
|0.9047
|366
|2009.06.17 01:46
|modify
|60
|0.02
|0.8959
|0.8359
|0.9003
|367
|2009.06.17 01:46
|modify
|59
|0.01
|0.9003
|0.8359
|0.9003
|368
|2009.06.17 02:26
|buy limit
|61
|0.03
|0.8937
|0.8380
|0.8981
|369
|2009.06.17 06:22
|t/p
|59
|0.01
|0.9003
|0.8359
|0.9003
|0.00
|2682.75
|370
|2009.06.17 06:22
|t/p
|60
|0.02
|0.9003
|0.8359
|0.9003
|8.12
|2690.87
|371
|2009.06.17 06:22
|delete
|61
|0.03
|0.8937
|0.8380
|0.8981
|372
|2009.06.17 08:12
|sell
|62
|0.01
|0.8994
|0.9594
|0.8950
|373
|2009.06.17 08:12
|modify
|62
|0.01
|0.8994
|0.9595
|0.8950
|374
|2009.06.17 08:52
|sell limit
|63
|0.02
|0.9016
|0.9592
|0.8972
|375
|2009.06.17 12:26
|sell
|63
|0.02
|0.9016
|0.9592
|0.8972
|376
|2009.06.17 12:26
|modify
|62
|0.01
|0.8994
|0.9616
|0.8950
|377
|2009.06.17 12:26
|modify
|63
|0.02
|0.9016
|0.9616
|0.8972
|378
|2009.06.17 12:26
|modify
|62
|0.01
|0.8994
|0.9616
|0.8972
|379
|2009.06.17 13:06
|sell limit
|64
|0.03
|0.9038
|0.9600
|0.8994
|380
|2009.06.17 15:52
|t/p
|62
|0.01
|0.8972
|0.9616
|0.8972
|2.03
|2692.90
|381
|2009.06.17 15:52
|t/p
|63
|0.02
|0.8972
|0.9616
|0.8972
|8.12
|2701.02
|382
|2009.06.17 15:52
|delete
|64
|0.03
|0.9038
|0.9600
|0.8994
|383
|2009.06.17 15:52
|sell
|65
|0.01
|0.8965
|0.9565
|0.8921
|384
|2009.06.17 15:52
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9566
|0.8921
|385
|2009.06.17 16:32
|sell limit
|66
|0.02
|0.9009
|0.9579
|0.8965
|386
|2009.06.17 16:35
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9576
|0.8943
|387
|2009.06.17 17:23
|sell
|66
|0.02
|0.8987
|0.9576
|0.8943
|388
|2009.06.17 17:23
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9587
|0.8921
|389
|2009.06.17 17:23
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9587
|0.8943
|390
|2009.06.17 17:23
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9587
|0.8943
|391
|2009.06.17 18:03
|sell limit
|67
|0.03
|0.9009
|0.9596
|0.8965
|392
|2009.06.17 18:25
|sell
|67
|0.03
|0.9009
|0.9596
|0.8965
|393
|2009.06.17 18:25
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9609
|0.8943
|394
|2009.06.17 18:25
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9609
|0.8943
|395
|2009.06.17 18:25
|modify
|67
|0.03
|0.9009
|0.9609
|0.8965
|396
|2009.06.17 18:25
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9609
|0.8965
|397
|2009.06.17 18:25
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9608
|0.8965
|398
|2009.06.17 19:05
|sell limit
|68
|0.04
|0.9031
|0.9591
|0.8987
|399
|2009.06.18 07:25
|sell
|68
|0.04
|0.9031
|0.9591
|0.8987
|400
|2009.06.18 07:25
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9631
|0.8965
|401
|2009.06.18 07:25
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9631
|0.8965
|402
|2009.06.18 07:25
|modify
|67
|0.03
|0.9009
|0.9631
|0.8965
|403
|2009.06.18 07:25
|modify
|68
|0.04
|0.9031
|0.9631
|0.8987
|404
|2009.06.18 07:25
|modify
|65
|0.01
|0.8965
|0.9631
|0.8987
|405
|2009.06.18 07:25
|modify
|66
|0.02
|0.8987
|0.9630
|0.8987
|406
|2009.06.18 07:25
|modify
|67
|0.03
|0.9009
|0.9631
|0.8987
|407
|2009.06.18 08:05
|sell limit
|69
|0.06
|0.9075
|0.9614
|0.8987
|408
|2009.06.18 10:25
|t/p
|65
|0.01
|0.8987
|0.9631
|0.8987
|-2.26
|2698.75
|409
|2009.06.18 10:25
|t/p
|66
|0.02
|0.8987
|0.9630
|0.8987
|-0.46
|2698.29
|410
|2009.06.18 10:25
|t/p
|67
|0.03
|0.8987
|0.9631
|0.8987
|5.40
|2703.69
|411
|2009.06.18 10:25
|t/p
|68
|0.04
|0.8987
|0.9631
|0.8987
|16.24
|2719.93
|412
|2009.06.18 10:25
|delete
|69
|0.06
|0.9075
|0.9614
|0.8987
|413
|2009.06.18 11:16
|buy
|70
|0.01
|0.9001
|0.8401
|0.9045
|414
|2009.06.18 11:16
|modify
|70
|0.01
|0.9001
|0.8400
|0.9045
|415
|2009.06.18 11:56
|buy limit
|71
|0.02
|0.8979
|0.8398
|0.9023
|416
|2009.06.18 15:17
|t/p
|70
|0.01
|0.9045
|0.8400
|0.9045
|4.06
|2723.99
|417
|2009.06.18 15:17
|delete
|71
|0.02
|0.8979
|0.8398
|0.9023
|418
|2009.06.18 15:17
|buy
|72
|0.01
|0.9052
|0.8452
|0.9096
|419
|2009.06.18 15:17
|modify
|72
|0.01
|0.9052
|0.8451
|0.9096
|420
|2009.06.18 15:57
|buy limit
|73
|0.02
|0.9030
|0.8458
|0.9074
|421
|2009.06.19 06:59
|t/p
|72
|0.01
|0.9096
|0.8451
|0.9096
|4.09
|2728.08
|422
|2009.06.19 06:59
|delete
|73
|0.02
|0.9030
|0.8458
|0.9074
|423
|2009.06.19 06:59
|buy
|74
|0.01
|0.9103
|0.8503
|0.9147
|424
|2009.06.19 06:59
|modify
|74
|0.01
|0.9103
|0.8502
|0.9147
|425
|2009.06.19 07:39
|buy limit
|75
|0.02
|0.9081
|0.8508
|0.9125
|426
|2009.06.19 10:17
|buy
|75
|0.02
|0.9081
|0.8508
|0.9125
|427
|2009.06.19 10:17
|modify
|74
|0.01
|0.9103
|0.8480
|0.9147
|428
|2009.06.19 10:17
|modify
|75
|0.02
|0.9081
|0.8480
|0.9125
|429
|2009.06.19 10:17
|modify
|74
|0.01
|0.9103
|0.8480
|0.9125
|430
|2009.06.19 10:57
|buy limit
|76
|0.03
|0.9059
|0.8493
|0.9103
|431
|2009.06.19 13:35
|t/p
|74
|0.01
|0.9125
|0.8480
|0.9125
|2.03
|2730.11
|432
|2009.06.19 13:35
|t/p
|75
|0.02
|0.9125
|0.8480
|0.9125
|8.13
|2738.24
|433
|2009.06.19 13:35
|delete
|76
|0.03
|0.9059
|0.8493
|0.9103
|434
|2009.06.23 04:00
|sell
|77
|0.01
|0.9044
|0.9644
|0.8998
|435
|2009.06.23 04:00
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9645
|0.8998
|436
|2009.06.23 04:40
|sell limit
|78
|0.02
|0.9067
|0.9643
|0.9021
|437
|2009.06.23 10:13
|sell
|78
|0.02
|0.9067
|0.9643
|0.9021
|438
|2009.06.23 10:13
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9667
|0.8998
|439
|2009.06.23 10:13
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9667
|0.9021
|440
|2009.06.23 10:13
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9667
|0.9021
|441
|2009.06.23 10:53
|sell limit
|79
|0.03
|0.9090
|0.9678
|0.9044
|442
|2009.06.23 12:37
|sell
|79
|0.03
|0.9090
|0.9678
|0.9044
|443
|2009.06.23 12:37
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9690
|0.9021
|444
|2009.06.23 12:37
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9690
|0.9021
|445
|2009.06.23 12:37
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9690
|0.9044
|446
|2009.06.23 12:37
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9690
|0.9044
|447
|2009.06.23 12:37
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9689
|0.9044
|448
|2009.06.23 13:17
|sell limit
|80
|0.04
|0.9113
|0.9684
|0.9067
|449
|2009.06.23 15:33
|sell
|80
|0.04
|0.9113
|0.9684
|0.9067
|450
|2009.06.23 15:33
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9713
|0.9044
|451
|2009.06.23 15:33
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9713
|0.9044
|452
|2009.06.23 15:33
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9713
|0.9044
|453
|2009.06.23 15:33
|modify
|80
|0.04
|0.9113
|0.9713
|0.9067
|454
|2009.06.23 15:33
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9713
|0.9067
|455
|2009.06.23 15:33
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9712
|0.9067
|456
|2009.06.23 15:33
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9714
|0.9067
|457
|2009.06.23 16:13
|sell limit
|81
|0.06
|0.9209
|0.9747
|0.9112
|458
|2009.06.23 16:18
|modify
|81
|0.06
|0.9161
|0.9737
|0.9064
|459
|2009.06.23 16:58
|sell
|81
|0.06
|0.9161
|0.9737
|0.9064
|460
|2009.06.23 16:58
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9761
|0.9067
|461
|2009.06.23 16:58
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9761
|0.9067
|462
|2009.06.23 16:58
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9761
|0.9067
|463
|2009.06.23 16:58
|modify
|80
|0.04
|0.9113
|0.9761
|0.9067
|464
|2009.06.23 16:58
|modify
|81
|0.06
|0.9161
|0.9761
|0.9064
|465
|2009.06.29 05:23
|sell limit
|82
|0.09
|0.9293
|0.9852
|0.9205
|466
|2009.06.29 05:23
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9852
|0.9064
|467
|2009.06.29 05:23
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9852
|0.9064
|468
|2009.06.29 05:23
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9852
|0.9064
|469
|2009.06.29 05:24
|modify
|80
|0.04
|0.9113
|0.9852
|0.9064
|470
|2009.06.29 12:01
|sell
|82
|0.09
|0.9293
|0.9852
|0.9205
|471
|2009.06.29 12:01
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9893
|0.9064
|472
|2009.06.29 12:01
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9893
|0.9064
|473
|2009.06.29 12:01
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9893
|0.9064
|474
|2009.06.29 12:01
|modify
|80
|0.04
|0.9113
|0.9893
|0.9064
|475
|2009.06.29 12:01
|modify
|81
|0.06
|0.9161
|0.9893
|0.9064
|476
|2009.06.29 12:01
|modify
|82
|0.09
|0.9293
|0.9893
|0.9205
|477
|2009.07.01 05:27
|sell limit
|83
|0.13
|0.9381
|0.9933
|0.9292
|478
|2009.07.01 05:27
|modify
|77
|0.01
|0.9044
|0.9933
|0.9205
|479
|2009.07.01 05:27
|modify
|78
|0.02
|0.9067
|0.9933
|0.9205
|480
|2009.07.01 05:27
|modify
|79
|0.03
|0.9090
|0.9933
|0.9205
|481
|2009.07.01 05:27
|modify
|80
|0.04
|0.9113
|0.9933
|0.9205
|482
|2009.07.01 05:27
|modify
|81
|0.06
|0.9161
|0.9932
|0.9205
|483
|2009.07.01 11:02
|modify
|83
|0.13
|0.9337
|0.9915
|0.9248
|484
|2009.07.02 12:30
|t/p
|77
|0.01
|0.9205
|0.9933
|0.9205
|-15.72
|2722.52
|485
|2009.07.02 12:30
|t/p
|78
|0.02
|0.9205
|0.9933
|0.9205
|-27.19
|2695.33
|486
|2009.07.02 12:30
|t/p
|79
|0.03
|0.9205
|0.9933
|0.9205
|-34.41
|2660.92
|487
|2009.07.02 12:30
|t/p
|80
|0.04
|0.9205
|0.9933
|0.9205
|-37.39
|2623.53
|488
|2009.07.02 12:30
|t/p
|81
|0.06
|0.9205
|0.9932
|0.9205
|-29.48
|2594.05
|489
|2009.07.02 12:30
|t/p
|82
|0.09
|0.9205
|0.9893
|0.9205
|69.63
|2663.68
|490
|2009.07.02 12:30
|delete
|83
|0.13
|0.9337
|0.9915
|0.9248
|491
|2009.07.02 12:30
|sell
|84
|0.01
|0.9198
|0.9798
|0.9154
|492
|2009.07.02 12:30
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9799
|0.9154
|493
|2009.07.02 13:10
|sell limit
|85
|0.02
|0.9242
|0.9813
|0.9198
|494
|2009.07.02 13:15
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9808
|0.9176
|495
|2009.07.02 14:30
|sell
|85
|0.02
|0.9220
|0.9808
|0.9176
|496
|2009.07.02 14:30
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9820
|0.9154
|497
|2009.07.02 14:30
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9820
|0.9176
|498
|2009.07.02 14:30
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9820
|0.9176
|499
|2009.07.02 15:10
|sell limit
|86
|0.03
|0.9266
|0.9834
|0.9220
|500
|2009.07.02 15:11
|modify
|86
|0.03
|0.9243
|0.9831
|0.9197
|501
|2009.07.03 05:35
|sell
|86
|0.03
|0.9243
|0.9831
|0.9197
|502
|2009.07.03 05:35
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9843
|0.9176
|503
|2009.07.03 05:35
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9843
|0.9176
|504
|2009.07.03 05:35
|modify
|86
|0.03
|0.9243
|0.9843
|0.9197
|505
|2009.07.03 05:35
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9843
|0.9197
|506
|2009.07.03 05:35
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9842
|0.9197
|507
|2009.07.03 06:15
|sell limit
|87
|0.04
|0.9265
|0.9850
|0.9221
|508
|2009.07.03 14:59
|sell
|87
|0.04
|0.9265
|0.9850
|0.9221
|509
|2009.07.03 14:59
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9865
|0.9197
|510
|2009.07.03 14:59
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9865
|0.9197
|511
|2009.07.03 14:59
|modify
|86
|0.03
|0.9243
|0.9865
|0.9197
|512
|2009.07.03 14:59
|modify
|87
|0.04
|0.9265
|0.9865
|0.9221
|513
|2009.07.03 14:59
|modify
|84
|0.01
|0.9198
|0.9865
|0.9221
|514
|2009.07.03 14:59
|modify
|85
|0.02
|0.9220
|0.9864
|0.9221
|515
|2009.07.03 14:59
|modify
|86
|0.03
|0.9243
|0.9865
|0.9221
|516
|2009.07.03 15:39
|sell limit
|88
|0.06
|0.9309
|0.9860
|0.9220
|517
|2009.07.05 22:44
|t/p
|84
|0.01
|0.9221
|0.9865
|0.9221
|-2.20
|2661.48
|518
|2009.07.05 22:44
|t/p
|85
|0.02
|0.9221
|0.9864
|0.9221
|-0.34
|2661.14
|519
|2009.07.05 22:44
|t/p
|86
|0.03
|0.9221
|0.9865
|0.9221
|6.10
|2667.24
|520
|2009.07.05 22:44
|t/p
|87
|0.04
|0.9221
|0.9865
|0.9221
|16.24
|2683.48
|521
|2009.07.05 22:44
|delete
|88
|0.06
|0.9309
|0.9860
|0.9220
|522
|2009.07.05 22:44
|sell
|89
|0.01
|0.9214
|0.9814
|0.9170
|523
|2009.07.05 22:44
|modify
|89
|0.01
|0.9214
|0.9815
|0.9170
|524
|2009.07.05 23:24
|sell limit
|90
|0.02
|0.9258
|0.9829
|0.9214
|525
|2009.07.05 23:44
|modify
|90
|0.02
|0.9236
|0.9825
|0.9192
|526
|2009.07.06 00:12
|sell
|90
|0.02
|0.9236
|0.9825
|0.9192
|527
|2009.07.06 00:12
|modify
|89
|0.01
|0.9214
|0.9836
|0.9170
|528
|2009.07.06 00:12
|modify
|90
|0.02
|0.9236
|0.9836
|0.9192
|529
|2009.07.06 00:12
|modify
|89
|0.01
|0.9214
|0.9836
|0.9192
|530
|2009.07.06 00:53
|sell limit
|91
|0.03
|0.9256
|0.9832
|0.9216
|531
|2009.07.06 07:13
|t/p
|89
|0.01
|0.9192
|0.9836
|0.9192
|1.95
|2685.43
|532
|2009.07.06 07:13
|t/p
|90
|0.02
|0.9192
|0.9836
|0.9192
|8.13
|2693.56
|533
|2009.07.06 07:13
|delete
|91
|0.03
|0.9256
|0.9832
|0.9216
|534
|2009.07.06 07:13
|sell
|92
|0.01
|0.9185
|0.9785
|0.9143
|535
|2009.07.06 07:13
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9786
|0.9143
|536
|2009.07.06 07:53
|sell limit
|93
|0.02
|0.9227
|0.9800
|0.9185
|537
|2009.07.06 08:02
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9795
|0.9164
|538
|2009.07.06 08:14
|sell
|93
|0.02
|0.9206
|0.9795
|0.9164
|539
|2009.07.06 08:14
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9806
|0.9143
|540
|2009.07.06 08:14
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9806
|0.9164
|541
|2009.07.06 08:14
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9806
|0.9164
|542
|2009.07.06 08:54
|sell limit
|94
|0.03
|0.9227
|0.9801
|0.9185
|543
|2009.07.06 18:17
|sell
|94
|0.03
|0.9227
|0.9801
|0.9185
|544
|2009.07.06 18:17
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9827
|0.9164
|545
|2009.07.06 18:17
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9827
|0.9164
|546
|2009.07.06 18:17
|modify
|94
|0.03
|0.9227
|0.9827
|0.9185
|547
|2009.07.06 18:17
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9827
|0.9185
|548
|2009.07.06 18:17
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9826
|0.9185
|549
|2009.07.06 18:57
|sell limit
|95
|0.04
|0.9248
|0.9817
|0.9206
|550
|2009.07.06 20:13
|sell
|95
|0.04
|0.9248
|0.9817
|0.9206
|551
|2009.07.06 20:13
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9848
|0.9185
|552
|2009.07.06 20:13
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9848
|0.9185
|553
|2009.07.06 20:13
|modify
|94
|0.03
|0.9227
|0.9848
|0.9185
|554
|2009.07.06 20:13
|modify
|95
|0.04
|0.9248
|0.9848
|0.9206
|555
|2009.07.06 20:13
|modify
|92
|0.01
|0.9185
|0.9848
|0.9206
|556
|2009.07.06 20:13
|modify
|93
|0.02
|0.9206
|0.9847
|0.9206
|557
|2009.07.06 20:13
|modify
|94
|0.03
|0.9227
|0.9848
|0.9206
|558
|2009.07.06 20:53
|sell limit
|96
|0.06
|0.9290
|0.9845
|0.9206
|559
|2009.07.07 19:55
|t/p
|92
|0.01
|0.9206
|0.9848
|0.9206
|-2.02
|2691.54
|560
|2009.07.07 19:55
|t/p
|93
|0.02
|0.9206
|0.9847
|0.9206
|-0.16
|2691.39
|561
|2009.07.07 19:55
|t/p
|94
|0.03
|0.9206
|0.9848
|0.9206
|5.59
|2696.98
|562
|2009.07.07 19:55
|t/p
|95
|0.04
|0.9206
|0.9848
|0.9206
|15.20
|2712.18
|563
|2009.07.07 19:55
|delete
|96
|0.06
|0.9290
|0.9845
|0.9206
|564
|2009.07.08 00:00
|sell
|97
|0.01
|0.9178
|0.9778
|0.9138
|565
|2009.07.08 00:00
|modify
|97
|0.01
|0.9178
|0.9779
|0.9138
|566
|2009.07.08 00:40
|sell limit
|98
|0.02
|0.9199
|0.9781
|0.9157
|567
|2009.07.08 06:07
|t/p
|97
|0.01
|0.9138
|0.9779
|0.9138
|3.70
|2715.88
|568
|2009.07.08 06:07
|delete
|98
|0.02
|0.9199
|0.9781
|0.9157
|569
|2009.07.08 06:07
|sell
|99
|0.01
|0.9131
|0.9731
|0.9089
|570
|2009.07.08 06:07
|modify
|99
|0.01
|0.9131
|0.9732
|0.9089
|571
|2009.07.08 06:47
|sell limit
|100
|0.02
|0.9173
|0.9746
|0.9131
|572
|2009.07.08 07:24
|sell
|100
|0.02
|0.9173
|0.9746
|0.9131
|573
|2009.07.08 07:24
|modify
|99
|0.01
|0.9131
|0.9773
|0.9089
|574
|2009.07.08 07:24
|modify
|100
|0.02
|0.9173
|0.9773
|0.9131
|575
|2009.07.08 07:24
|modify
|99
|0.01
|0.9131
|0.9773
|0.9131
|576
|2009.07.08 08:04
|sell limit
|101
|0.03
|0.9194
|0.9739
|0.9152
|577
|2009.07.08 14:48
|t/p
|99
|0.01
|0.9131
|0.9773
|0.9131
|0.00
|2715.88
|578
|2009.07.08 14:48
|t/p
|100
|0.02
|0.9131
|0.9773
|0.9131
|7.76
|2723.64
|579
|2009.07.08 14:48
|delete
|101
|0.03
|0.9194
|0.9739
|0.9152
|580
|2009.07.21 00:00
|buy
|102
|0.01
|0.9011
|0.8411
|0.9048
|581
|2009.07.21 00:00
|modify
|102
|0.01
|0.9011
|0.8410
|0.9048
|582
|2009.07.21 00:40
|buy limit
|103
|0.02
|0.8992
|0.8404
|0.9029
|583
|2009.07.21 11:16
|buy
|103
|0.02
|0.8992
|0.8404
|0.9029
|584
|2009.07.21 11:16
|modify
|102
|0.01
|0.9011
|0.8392
|0.9048
|585
|2009.07.21 11:16
|modify
|103
|0.02
|0.8992
|0.8392
|0.9029
|586
|2009.07.21 11:16
|modify
|102
|0.01
|0.9011
|0.8392
|0.9029
|587
|2009.07.21 11:56
|buy limit
|104
|0.03
|0.8973
|0.8393
|0.9010
|588
|2009.07.21 13:59
|buy
|104
|0.03
|0.8973
|0.8393
|0.9010
|589
|2009.07.21 13:59
|modify
|102
|0.01
|0.9011
|0.8373
|0.9029
|590
|2009.07.21 13:59
|modify
|103
|0.02
|0.8992
|0.8373
|0.9029
|591
|2009.07.21 13:59
|modify
|104
|0.03
|0.8973
|0.8373
|0.9010
|592
|2009.07.21 13:59
|modify
|102
|0.01
|0.9011
|0.8373
|0.9010
|593
|2009.07.21 13:59
|modify
|103
|0.02
|0.8992
|0.8374
|0.9010
|594
|2009.07.21 14:39
|buy limit
|105
|0.04
|0.8953
|0.8380
|0.8993
|595
|2009.07.21 16:30
|t/p
|102
|0.01
|0.9010
|0.8373
|0.9010
|-0.09
|2723.55
|596
|2009.07.21 16:30
|t/p
|103
|0.02
|0.9010
|0.8374
|0.9010
|3.32
|2726.87
|597
|2009.07.21 16:30
|t/p
|104
|0.03
|0.9010
|0.8373
|0.9010
|10.26
|2737.13
|598
|2009.07.21 16:30
|delete
|105
|0.04
|0.8953
|0.8380
|0.8993
|599
|2009.07.21 17:10
|sell
|106
|0.01
|0.8984
|0.9584
|0.8944
|600
|2009.07.21 17:10
|modify
|106
|0.01
|0.8984
|0.9585
|0.8944
|601
|2009.07.21 17:50
|sell limit
|107
|0.02
|0.9004
|0.9587
|0.8964
|602
|2009.07.21 18:16
|sell
|107
|0.02
|0.9004
|0.9587
|0.8964
|603
|2009.07.21 18:16
|modify
|106
|0.01
|0.8984
|0.9604
|0.8944
|604
|2009.07.21 18:16
|modify
|107
|0.02
|0.9004
|0.9604
|0.8964
|605
|2009.07.21 18:16
|modify
|106
|0.01
|0.8984
|0.9604
|0.8964
|606
|2009.07.21 18:56
|sell limit
|108
|0.03
|0.9024
|0.9603
|0.8984
|607
|2009.07.21 20:52
|sell
|108
|0.03
|0.9024
|0.9603
|0.8984
|608
|2009.07.21 20:52
|modify
|106
|0.01
|0.8984
|0.9624
|0.8964
|609
|2009.07.21 20:52
|modify
|107
|0.02
|0.9004
|0.9624
|0.8964
|610
|2009.07.21 20:52
|modify
|108
|0.03
|0.9024
|0.9624
|0.8984
|611
|2009.07.21 20:52
|modify
|106
|0.01
|0.8984
|0.9624
|0.8984
|612
|2009.07.21 20:52
|modify
|107
|0.02
|0.9004
|0.9623
|0.8984
|613
|2009.07.21 21:32
|sell limit
|109
|0.04
|0.9044
|0.9615
|0.9004
|614
|2009.07.22 12:30
|t/p
|106
|0.01
|0.8984
|0.9624
|0.8984
|-0.08
|2737.05
|615
|2009.07.22 12:30
|t/p
|107
|0.02
|0.8984
|0.9623
|0.8984
|3.54
|2740.58
|616
|2009.07.22 12:30
|t/p
|108
|0.03
|0.8984
|0.9624
|0.8984
|10.85
|2751.43
|617
|2009.07.22 12:30
|delete
|109
|0.04
|0.9044
|0.9615
|0.9004
|618
|2009.07.22 17:18
|buy
|110
|0.01
|0.8998
|0.8398
|0.9038
|619
|2009.07.22 17:18
|modify
|110
|0.01
|0.8998
|0.8397
|0.9038
|620
|2009.07.22 17:58
|buy limit
|111
|0.02
|0.8978
|0.8396
|0.9018
|621
|2009.07.22 19:31
|buy
|111
|0.02
|0.8978
|0.8396
|0.9018
|622
|2009.07.22 19:31
|modify
|110
|0.01
|0.8998
|0.8378
|0.9038
|623
|2009.07.22 19:31
|modify
|111
|0.02
|0.8978
|0.8378
|0.9018
|624
|2009.07.22 19:31
|modify
|110
|0.01
|0.8998
|0.8378
|0.9018
|625
|2009.07.22 20:11
|buy limit
|112
|0.03
|0.8958
|0.8370
|0.8998
|626
|2009.07.23 08:00
|t/p
|110
|0.01
|0.9018
|0.8378
|0.9018
|1.93
|2753.36
|627
|2009.07.23 08:00
|t/p
|111
|0.02
|0.9018
|0.8378
|0.9018
|7.55
|2760.91
|628
|2009.07.23 08:00
|delete
|112
|0.03
|0.8958
|0.8370
|0.8998
|629
|2009.07.23 10:15
|sell
|113
|0.01
|0.8989
|0.9589
|0.8952
|630
|2009.07.23 10:15
|modify
|113
|0.01
|0.8989
|0.9590
|0.8952
|631
|2009.07.23 10:55
|sell limit
|114
|0.02
|0.9008
|0.9579
|0.8971
|632
|2009.07.23 14:48
|t/p
|113
|0.01
|0.8952
|0.9590
|0.8952
|3.42
|2764.33
|633
|2009.07.23 14:48
|delete
|114
|0.02
|0.9008
|0.9579
|0.8971
|634
|2009.07.23 16:00
|sell
|115
|0.01
|0.8914
|0.9514
|0.8874
|635
|2009.07.23 16:00
|modify
|115
|0.01
|0.8914
|0.9513
|0.8874
|636
|2009.07.23 16:40
|sell limit
|116
|0.02
|0.8934
|0.9497
|0.8894
|637
|2009.07.23 17:05
|t/p
|115
|0.01
|0.8874
|0.9513
|0.8874
|3.70
|2768.03
|638
|2009.07.23 17:05
|delete
|116
|0.02
|0.8934
|0.9497
|0.8894
|639
|2009.07.23 17:05
|sell
|117
|0.01
|0.8867
|0.9467
|0.8827
|640
|2009.07.23 17:05
|modify
|117
|0.01
|0.8867
|0.9465
|0.8827
|641
|2009.07.23 17:45
|sell limit
|118
|0.02
|0.8907
|0.9479
|0.8867
|642
|2009.07.23 17:47
|modify
|118
|0.02
|0.8887
|0.9476
|0.8847
|643
|2009.07.24 03:11
|sell
|118
|0.02
|0.8887
|0.9476
|0.8847
|644
|2009.07.24 03:11
|modify
|117
|0.01
|0.8867
|0.9487
|0.8827
|645
|2009.07.24 03:11
|modify
|118
|0.02
|0.8887
|0.9487
|0.8847
|646
|2009.07.24 03:11
|modify
|117
|0.01
|0.8867
|0.9487
|0.8847
|647
|2009.07.24 03:51
|sell limit
|119
|0.03
|0.8908
|0.9479
|0.8866
|648
|2009.07.24 12:19
|t/p
|117
|0.01
|0.8847
|0.9487
|0.8847
|1.77
|2769.80
|649
|2009.07.24 12:19
|t/p
|118
|0.02
|0.8847
|0.9487
|0.8847
|7.39
|2777.19
|650
|2009.07.24 12:19
|delete
|119
|0.03
|0.8908
|0.9479
|0.8866
|651
|2009.07.28 03:15
|buy
|120
|0.01
|0.8918
|0.8318
|0.8958
|652
|2009.07.28 03:15
|modify
|120
|0.01
|0.8918
|0.8319
|0.8958
|653
|2009.07.28 03:55
|buy limit
|121
|0.02
|0.8898
|0.8321
|0.8938
|654
|2009.07.28 05:55
|t/p
|120
|0.01
|0.8958
|0.8319
|0.8958
|3.69
|2780.88
|655
|2009.07.28 05:55
|delete
|121
|0.02
|0.8898
|0.8321
|0.8938
|656
|2009.07.28 05:55
|buy
|122
|0.01
|0.8965
|0.8365
|0.9005
|657
|2009.07.28 05:55
|modify
|122
|0.01
|0.8965
|0.8364
|0.9005
|658
|2009.07.28 06:35
|buy limit
|123
|0.02
|0.8945
|0.8359
|0.8985
|659
|2009.07.28 07:00
|buy
|123
|0.02
|0.8945
|0.8359
|0.8985
|660
|2009.07.28 07:00
|modify
|122
|0.01
|0.8965
|0.8345
|0.9005
|661
|2009.07.28 07:00
|modify
|123
|0.02
|0.8945
|0.8345
|0.8985
|662
|2009.07.28 07:00
|modify
|122
|0.01
|0.8965
|0.8345
|0.8985
|663
|2009.07.28 07:40
|buy limit
|124
|0.03
|0.8925
|0.8364
|0.8965
|664
|2009.07.28 14:20
|t/p
|122
|0.01
|0.8985
|0.8345
|0.8985
|1.84
|2782.72
|665
|2009.07.28 14:20
|t/p
|123
|0.02
|0.8985
|0.8345
|0.8985
|7.39
|2790.11
|666
|2009.07.28 14:20
|delete
|124
|0.03
|0.8925
|0.8364
|0.8965
|667
|2009.07.28 14:20
|buy
|125
|0.01
|0.8992
|0.8392
|0.9032
|668
|2009.07.28 14:20
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8393
|0.9032
|669
|2009.07.28 15:00
|buy limit
|126
|0.02
|0.8972
|0.8392
|0.9012
|670
|2009.07.28 15:14
|buy
|126
|0.02
|0.8972
|0.8392
|0.9012
|671
|2009.07.28 15:14
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8372
|0.9032
|672
|2009.07.28 15:14
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8372
|0.9012
|673
|2009.07.28 15:14
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8372
|0.9012
|674
|2009.07.28 15:54
|buy limit
|127
|0.03
|0.8952
|0.8386
|0.8992
|675
|2009.07.28 20:14
|buy
|127
|0.03
|0.8952
|0.8386
|0.8992
|676
|2009.07.28 20:14
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8352
|0.9012
|677
|2009.07.28 20:14
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8352
|0.9012
|678
|2009.07.28 20:14
|modify
|127
|0.03
|0.8952
|0.8352
|0.8992
|679
|2009.07.28 20:14
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8352
|0.8992
|680
|2009.07.28 20:14
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8350
|0.8992
|681
|2009.07.28 20:54
|buy limit
|128
|0.04
|0.8932
|0.8350
|0.8972
|682
|2009.07.28 21:25
|buy
|128
|0.04
|0.8932
|0.8350
|0.8972
|683
|2009.07.28 21:25
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8332
|0.8992
|684
|2009.07.28 21:25
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8332
|0.8992
|685
|2009.07.28 21:25
|modify
|127
|0.03
|0.8952
|0.8332
|0.8992
|686
|2009.07.28 21:25
|modify
|128
|0.04
|0.8932
|0.8332
|0.8972
|687
|2009.07.28 21:25
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8332
|0.8972
|688
|2009.07.28 21:25
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8333
|0.8972
|689
|2009.07.28 21:25
|modify
|127
|0.03
|0.8952
|0.8332
|0.8972
|690
|2009.07.28 22:05
|buy limit
|129
|0.06
|0.8892
|0.8329
|0.8972
|691
|2009.07.29 06:27
|buy
|129
|0.06
|0.8892
|0.8329
|0.8972
|692
|2009.07.29 06:27
|modify
|125
|0.01
|0.8992
|0.8292
|0.8972
|693
|2009.07.29 06:27
|modify
|126
|0.02
|0.8972
|0.8292
|0.8972
|694
|2009.07.29 06:27
|modify
|127
|0.03
|0.8952
|0.8292
|0.8972
|695
|2009.07.29 06:27
|modify
|128
|0.04
|0.8932
|0.8292
|0.8972
|696
|2009.07.29 06:27
|modify
|129
|0.06
|0.8892
|0.8292
|0.8972
|697
|2009.07.29 10:17
|buy limit
|130
|0.09
|0.8850
|0.8328
|0.8934
|698
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|129
|0.06
|0.8890
|0.8292
|0.8972
|-1.11
|2789.00
|699
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|128
|0.04
|0.8890
|0.8292
|0.8972
|-15.40
|2773.60
|700
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|127
|0.03
|0.8890
|0.8292
|0.8972
|-17.10
|2756.50
|701
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|126
|0.02
|0.8890
|0.8292
|0.8972
|-15.10
|2741.41
|702
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|125
|0.01
|0.8890
|0.8292
|0.8972
|-9.39
|2732.01