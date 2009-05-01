Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)

SimboloAUDCAD (Auzzie Dollar vs. Canadian Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.30)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="AUDCAD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.43; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1.1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=16; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Barre sotto esame1398Ticks adoperati per il modello3704577Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale2500.00
Profitto totale netto232.01Profitto lordo789.73Perdita lorda-557.72
Fattore di profitto (profit factor)1.42Ricompensa attesa2.42
Drawdown assoluto656.27Drawdown massimo720.25 (28.09%)Drawdown relativo28.09% (720.25)
Operazioni totali96Posizioni al ribasso (vincite %)69 (53.62%)Posizioni al rialzo (vincite %)27 (74.07%)
Operazioni con profitto (% del totale)57 (59.38%)Operazioni in perdita (% del totale)39 (40.63%)
Il piu' grandeoperazione con profito141.41operazione in perdita-48.76
Mediaoperazione con profito13.85operazione in perdita-14.30
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)11 (53.07)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-147.86)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)185.76 (2)perdita consecutiva (numero delle perdite)-186.19 (5)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive3
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.05.01 00:04sell10.010.86860.92860.8644
22009.05.01 00:04modify10.010.86860.92870.8644
32009.05.01 00:44sell limit20.020.87070.92800.8665
42009.05.01 14:43t/p10.010.86440.92870.86443.882503.88
52009.05.01 14:43delete20.020.87070.92800.8665
62009.05.01 14:43sell30.010.86370.92370.8593
72009.05.01 14:43modify30.010.86370.92380.8593
82009.05.01 15:23sell limit40.020.86810.92620.8637
92009.05.01 15:33modify40.020.86590.92480.8615
102009.05.01 16:03sell40.020.86590.92480.8615
112009.05.01 16:03modify30.010.86370.92590.8593
122009.05.01 16:03modify40.020.86590.92590.8615
132009.05.01 16:03modify30.010.86370.92590.8615
142009.05.01 16:43sell limit50.030.86810.92570.8637
152009.05.03 22:01sell50.030.86810.92570.8637
162009.05.03 22:01modify30.010.86370.92940.8615
172009.05.03 22:01modify40.020.86590.92940.8615
182009.05.03 22:01modify50.030.86810.92940.8637
192009.05.03 22:01modify30.010.86370.92940.8637
202009.05.03 22:01modify40.020.86590.92930.8637
212009.05.03 22:41sell limit60.040.87230.92960.8681
222009.05.03 22:55modify60.040.87020.92910.8660
232009.05.04 03:00sell60.040.87020.92910.8660
242009.05.04 03:00modify30.010.86370.93020.8637
252009.05.04 03:00modify40.020.86590.93020.8637
262009.05.04 03:00modify50.030.86810.93020.8637
272009.05.04 03:00modify60.040.87020.93020.8660
282009.05.04 03:00modify30.010.86370.93020.8660
292009.05.04 03:00modify40.020.86590.93030.8660
302009.05.04 03:00modify50.030.86810.93040.8660
312009.05.04 03:40sell limit70.060.87440.92870.8659
322009.05.05 13:38sell70.060.87440.92870.8659
332009.05.05 13:38modify30.010.86370.93440.8660
342009.05.05 13:38modify40.020.86590.93440.8660
352009.05.05 13:38modify50.030.86810.93440.8660
362009.05.05 13:38modify60.040.87020.93440.8660
372009.05.05 13:38modify70.060.87440.93440.8659
382009.05.05 22:58sell limit80.090.87880.92970.8700
392009.05.07 01:53sell80.090.87880.92970.8700
402009.05.07 01:53modify30.010.86370.93410.8660
412009.05.07 01:53modify40.020.86590.93410.8660
422009.05.07 01:53modify50.030.86810.93410.8660
432009.05.07 01:53modify60.040.87020.93410.8660
442009.05.07 01:53modify70.060.87440.93410.8659
452009.05.07 01:53modify80.090.87880.93410.8700
462009.05.08 10:37sell limit90.130.88320.93340.8744
472009.05.08 10:37modify30.010.86370.93340.8700
482009.05.08 10:37modify40.020.86590.93340.8700
492009.05.08 11:00modify50.030.86810.93340.8700
502009.05.08 11:00modify60.040.87020.93330.8700
512009.05.08 11:00modify70.060.87440.93320.8700
522009.05.08 16:23sell90.130.88320.93340.8744
532009.05.08 16:23modify30.010.86370.91960.8700
542009.05.08 16:23modify40.020.86590.91960.8700
552009.05.08 16:23modify50.030.86810.91960.8700
562009.05.08 16:23modify60.040.87020.91960.8700
572009.05.08 16:23modify70.060.87440.91960.8700
582009.05.08 16:23modify80.090.87880.91960.8700
592009.05.08 16:23modify90.130.88320.91960.8744
602009.05.11 01:54sell limit100.190.88740.91640.8790
612009.05.11 01:54modify30.010.86370.91630.8744
622009.05.11 01:54modify40.020.86590.91640.8744
632009.05.11 01:54modify50.030.86810.91630.8744
642009.05.11 01:54modify60.040.87020.91640.8744
652009.05.11 01:55modify70.060.87440.91640.8744
662009.05.11 01:55modify80.090.87880.91630.8744
672009.05.12 07:48sell100.190.88740.91640.8790
682009.05.12 07:48modify30.010.86370.91170.8744
692009.05.12 07:48modify40.020.86590.91170.8744
702009.05.12 07:48modify50.030.86810.91170.8744
712009.05.12 07:48modify60.040.87020.91170.8744
722009.05.12 07:48modify70.060.87440.91170.8744
732009.05.12 07:48modify80.090.87880.91170.8744
742009.05.12 07:48modify90.130.88320.91170.8744
752009.05.12 07:48modify100.190.88740.91170.8790
762009.05.13 10:14sell limit110.270.89590.91010.8788
772009.05.13 10:14modify30.010.86370.91010.8790
782009.05.13 10:14modify40.020.86590.91010.8790
792009.05.13 10:14modify50.030.86810.91010.8790
802009.05.13 10:14modify60.040.87020.91010.8790
812009.05.13 10:15modify70.060.87440.91010.8790
822009.05.13 10:15modify80.090.87880.91010.8790
832009.05.13 10:15modify90.130.88320.91010.8790
842009.05.14 10:33t/p30.010.87900.91010.8790-15.132488.75
852009.05.14 10:33t/p40.020.87900.91010.8790-26.202462.56
862009.05.14 10:33t/p50.030.87900.91010.8790-33.202429.36
872009.05.14 10:33t/p60.040.87900.91010.8790-36.212393.15
882009.05.14 10:33t/p70.060.87900.91010.8790-30.592362.56
892009.05.14 10:33t/p80.090.87900.91010.8790-6.542356.02
902009.05.14 10:33t/p90.130.87900.91010.879044.342400.36
912009.05.14 10:33t/p100.190.87900.91170.8790141.412541.77
922009.05.14 10:33delete110.270.89590.91010.8788
932009.05.14 10:33sell120.010.87830.93830.8741
942009.05.14 10:33modify120.010.87830.93840.8741
952009.05.14 11:13sell limit130.020.88250.94100.8783
962009.05.14 11:35modify130.020.88040.93930.8762
972009.05.14 11:53sell130.020.88040.93930.8762
982009.05.14 11:53modify120.010.87830.94040.8741
992009.05.14 11:53modify130.020.88040.94040.8762
1002009.05.14 11:53modify120.010.87830.94040.8762
1012009.05.14 12:33sell limit140.030.88250.94060.8783
1022009.05.14 13:05sell140.030.88250.94060.8783
1032009.05.14 13:05modify120.010.87830.94250.8762
1042009.05.14 13:05modify130.020.88040.94250.8762
1052009.05.14 13:05modify140.030.88250.94250.8783
1062009.05.14 13:05modify120.010.87830.94250.8783
1072009.05.14 13:05modify130.020.88040.94240.8783
1082009.05.14 13:45sell limit150.040.88880.94680.8846
1092009.05.14 13:52modify150.040.88670.94560.8825
1102009.05.14 14:01sell150.040.88670.94560.8825
1112009.05.14 14:01modify120.010.87830.94670.8783
1122009.05.14 14:01modify130.020.88040.94670.8783
1132009.05.14 14:01modify140.030.88250.94670.8783
1142009.05.14 14:01modify150.040.88670.94670.8825
1152009.05.14 14:01modify120.010.87830.94670.8825
1162009.05.14 14:01modify130.020.88040.94660.8825
1172009.05.14 14:01modify140.030.88250.94670.8825
1182009.05.14 14:41sell limit160.060.89090.94680.8824
1192009.05.15 14:43t/p120.010.88250.94670.8825-3.962537.82
1202009.05.15 14:43t/p130.020.88250.94660.8825-4.042533.78
1212009.05.15 14:43t/p140.030.88250.94670.8825-0.232533.55
1222009.05.15 14:43t/p150.040.88250.94670.882515.202548.75
1232009.05.15 14:43delete160.060.89090.94680.8824
1242009.05.17 22:00sell170.010.88370.94370.8797
1252009.05.17 22:40sell limit180.020.88570.94130.8817
1262009.05.18 00:54t/p170.010.87970.94370.87973.612552.36
1272009.05.18 00:54delete180.020.88570.94130.8817
1282009.05.18 00:54sell190.010.87900.93900.8750
1292009.05.18 00:54modify190.010.87900.93910.8750
1302009.05.18 01:34sell limit200.020.88300.94070.8790
1312009.05.18 01:44modify200.020.88100.93990.8770
1322009.05.18 02:25sell200.020.88100.93990.8770
1332009.05.18 02:25modify190.010.87900.94100.8750
1342009.05.18 02:25modify200.020.88100.94100.8770
1352009.05.18 02:25modify190.010.87900.94100.8770
1362009.05.18 03:05sell limit210.030.88300.94100.8790
1372009.05.18 05:24sell210.030.88300.94100.8790
1382009.05.18 05:24modify190.010.87900.94300.8770
1392009.05.18 05:24modify200.020.88100.94300.8770
1402009.05.18 05:24modify210.030.88300.94300.8790
1412009.05.18 05:24modify190.010.87900.94300.8790
1422009.05.18 05:24modify200.020.88100.94310.8790
1432009.05.18 06:04sell limit220.040.88500.94300.8810
1442009.05.18 07:15sell220.040.88500.94300.8810
1452009.05.18 07:15modify190.010.87900.94500.8790
1462009.05.18 07:15modify200.020.88100.94500.8790
1472009.05.18 07:15modify210.030.88300.94500.8790
1482009.05.18 07:15modify220.040.88500.94500.8810
1492009.05.18 07:15modify190.010.87900.94500.8810
1502009.05.18 07:15modify200.020.88100.94490.8810
1512009.05.18 07:15modify210.030.88300.94510.8810
1522009.05.18 07:55sell limit230.060.88900.94420.8810
1532009.05.18 17:32sell230.060.88900.94420.8810
1542009.05.18 17:32modify190.010.87900.94900.8810
1552009.05.18 17:32modify200.020.88100.94900.8810
1562009.05.18 17:32modify210.030.88300.94900.8810
1572009.05.18 17:32modify220.040.88500.94900.8810
1582009.05.18 17:32modify230.060.88900.94900.8810
1592009.05.20 01:47sell limit240.090.89320.95030.8848
1602009.05.21 07:39t/p190.010.88100.94900.8810-2.242550.12
1612009.05.21 07:39t/p200.020.88100.94900.8810-0.772549.35
1622009.05.21 07:39t/p210.030.88100.94900.88104.382553.73
1632009.05.21 07:39t/p220.040.88100.94900.881013.222566.95
1642009.05.21 07:39t/p230.060.88100.94900.881041.982608.93
1652009.05.21 07:39delete240.090.89320.95030.8848
1662009.05.21 07:39sell250.010.88020.94020.8760
1672009.05.21 07:39modify250.010.88020.94030.8760
1682009.05.21 08:19sell limit260.020.88440.94140.8802
1692009.05.21 08:19modify260.020.88230.94120.8781
1702009.05.21 12:02sell260.020.88230.94120.8781
1712009.05.21 12:02modify250.010.88020.94230.8760
1722009.05.21 12:02modify260.020.88230.94230.8781
1732009.05.21 12:02modify250.010.88020.94230.8781
1742009.05.21 12:42sell limit270.030.88440.94170.8802
1752009.05.21 16:13sell270.030.88440.94170.8802
1762009.05.21 16:13modify250.010.88020.94440.8781
1772009.05.21 16:13modify260.020.88230.94440.8781
1782009.05.21 16:13modify270.030.88440.94440.8802
1792009.05.21 16:13modify250.010.88020.94440.8802
1802009.05.21 16:13modify260.020.88230.94430.8802
1812009.05.21 16:53sell limit280.040.88650.94470.8823
1822009.05.22 17:34t/p250.010.88020.94440.8802-0.082608.85
1832009.05.22 17:34t/p260.020.88020.94430.88023.732612.58
1842009.05.22 17:34t/p270.030.88020.94440.880211.402623.98
1852009.05.22 17:34delete280.040.88650.94470.8823
1862009.06.01 12:00buy290.010.87720.81720.8807
1872009.06.01 12:00modify290.010.87720.81710.8807
1882009.06.01 12:40buy limit300.020.87360.81620.8771
1892009.06.01 12:40modify300.020.87540.81630.8789
1902009.06.01 12:43buy300.020.87540.81630.8789
1912009.06.01 12:43modify290.010.87720.81540.8807
1922009.06.01 12:43modify300.020.87540.81540.8789
1932009.06.01 12:43modify290.010.87720.81540.8789
1942009.06.01 13:23buy limit310.030.87360.81610.8771
1952009.06.01 14:22t/p290.010.87890.81540.87891.572625.55
1962009.06.01 14:22t/p300.020.87890.81540.87896.462632.01
1972009.06.01 14:22delete310.030.87360.81610.8771
1982009.06.01 14:22buy320.010.87960.81960.8831
1992009.06.01 14:22modify320.010.87960.81950.8831
2002009.06.01 15:02buy limit330.020.87600.81870.8795
2012009.06.01 15:02modify330.020.87780.81880.8813
2022009.06.01 15:09buy330.020.87780.81880.8813
2032009.06.01 15:09modify320.010.87960.81780.8831
2042009.06.01 15:09modify330.020.87780.81780.8813
2052009.06.01 15:09modify320.010.87960.81780.8813
2062009.06.01 15:49buy limit340.030.87600.81990.8795
2072009.06.01 17:44t/p320.010.88130.81780.88131.572633.58
2082009.06.01 17:44t/p330.020.88130.81780.88136.472640.05
2092009.06.01 17:44delete340.030.87600.81990.8795
2102009.06.01 17:44buy350.010.88200.82200.8855
2112009.06.01 17:44modify350.010.88200.82190.8855
2122009.06.01 18:24buy limit360.020.88010.82330.8838
2132009.06.01 20:09t/p350.010.88550.82190.88553.242643.29
2142009.06.01 20:09delete360.020.88010.82330.8838
2152009.06.01 20:09buy370.010.88620.82620.8899
2162009.06.01 20:09modify370.010.88620.82610.8899
2172009.06.01 20:49buy limit380.020.88430.82560.8880
2182009.06.01 20:58buy380.020.88430.82560.8880
2192009.06.01 20:58modify370.010.88620.82430.8899
2202009.06.01 20:58modify380.020.88430.82430.8880
2212009.06.01 20:58modify370.010.88620.82430.8880
2222009.06.01 21:38buy limit390.030.88050.82260.8842
2232009.06.01 21:48modify390.030.88240.82340.8861
2242009.06.02 00:06buy390.030.88240.82340.8861
2252009.06.02 00:06modify370.010.88620.82240.8880
2262009.06.02 00:06modify380.020.88430.82240.8880
2272009.06.02 00:06modify390.030.88240.82240.8861
2282009.06.02 00:06modify370.010.88620.82240.8861
2292009.06.02 00:06modify380.020.88430.82230.8861
2302009.06.02 00:46buy limit400.040.88060.82290.8841
2312009.06.02 14:56t/p370.010.88610.82240.8861-0.062643.22
2322009.06.02 14:56t/p380.020.88610.82230.88613.372646.60
2332009.06.02 14:56t/p390.030.88610.82240.886110.252656.85
2342009.06.02 14:56delete400.040.88060.82290.8841
2352009.06.04 16:00sell410.010.87810.93810.8741
2362009.06.04 16:00modify410.010.87810.93820.8741
2372009.06.04 16:40sell limit420.020.88010.93750.8761
2382009.06.04 18:28sell420.020.88010.93750.8761
2392009.06.04 18:28modify410.010.87810.94010.8741
2402009.06.04 18:28modify420.020.88010.94010.8761
2412009.06.04 18:28modify410.010.87810.94010.8761
2422009.06.04 19:08sell limit430.030.88210.93880.8781
2432009.06.05 00:27sell430.030.88210.93880.8781
2442009.06.05 00:27modify410.010.87810.94210.8761
2452009.06.05 00:27modify420.020.88010.94210.8761
2462009.06.05 00:27modify430.030.88210.94210.8781
2472009.06.05 00:27modify410.010.87810.94210.8781
2482009.06.05 00:27modify420.020.88010.94200.8781
2492009.06.05 01:07sell limit440.040.88410.94200.8801
2502009.06.05 06:39sell440.040.88410.94200.8801
2512009.06.05 06:39modify410.010.87810.94410.8781
2522009.06.05 06:39modify420.020.88010.94410.8781
2532009.06.05 06:39modify430.030.88210.94410.8781
2542009.06.05 06:39modify440.040.88410.94410.8801
2552009.06.05 06:39modify410.010.87810.94410.8801
2562009.06.05 06:39modify420.020.88010.94400.8801
2572009.06.05 06:39modify430.030.88210.94420.8801
2582009.06.05 07:19sell limit450.060.88810.94600.8802
2592009.06.05 07:39sell450.060.88810.94600.8802
2602009.06.05 07:39modify410.010.87810.94810.8801
2612009.06.05 07:39modify420.020.88010.94810.8801
2622009.06.05 07:39modify430.030.88210.94810.8801
2632009.06.05 07:39modify440.040.88410.94810.8801
2642009.06.05 07:39modify450.060.88810.94810.8802
2652009.06.08 07:38sell limit460.090.89180.94670.8842
2662009.06.08 18:59t/p450.060.88020.94810.880243.292700.14
2672009.06.08 18:59modify460.090.88810.93950.8802
2682009.06.08 19:48t/p410.010.88010.94810.8801-2.002698.15
2692009.06.08 19:48t/p420.020.88010.94810.8801-0.312697.84
2702009.06.08 19:48t/p430.030.88010.94810.88015.312703.14
2712009.06.08 19:48t/p440.040.88010.94810.880114.462717.60
2722009.06.08 19:48delete460.090.88810.93950.8802
2732009.06.08 19:48sell470.010.87940.93940.8754
2742009.06.08 19:48modify470.010.87940.93950.8754
2752009.06.08 20:28sell limit480.020.88140.93990.8774
2762009.06.08 22:06sell480.020.88140.93990.8774
2772009.06.08 22:06modify470.010.87940.94140.8754
2782009.06.08 22:06modify480.020.88140.94140.8774
2792009.06.08 22:06modify470.010.87940.94140.8774
2802009.06.08 22:46sell limit490.030.88340.94170.8794
2812009.06.08 23:13sell490.030.88340.94170.8794
2822009.06.08 23:13modify470.010.87940.94340.8774
2832009.06.08 23:13modify480.020.88140.94340.8774
2842009.06.08 23:13modify490.030.88340.94340.8794
2852009.06.08 23:13modify470.010.87940.94340.8794
2862009.06.08 23:13modify480.020.88140.94330.8794
2872009.06.08 23:53sell limit500.040.88540.94200.8814
2882009.06.09 09:14t/p470.010.87940.94340.8794-0.082717.53
2892009.06.09 09:14t/p480.020.87940.94330.87943.542721.06
2902009.06.09 09:14t/p490.030.87940.94340.879410.842731.90
2912009.06.09 09:14delete500.040.88540.94200.8814
2922009.06.09 09:14sell510.010.87870.93870.8747
2932009.06.09 09:14modify510.010.87870.93880.8747
2942009.06.09 09:54sell limit520.020.88070.93840.8767
2952009.06.09 14:31sell520.020.88070.93840.8767
2962009.06.09 14:31modify510.010.87870.94070.8747
2972009.06.09 14:31modify520.020.88070.94070.8767
2982009.06.09 14:31modify510.010.87870.94070.8767
2992009.06.09 15:11sell limit530.030.88270.94050.8787
3002009.06.09 16:25sell530.030.88270.94050.8787
3012009.06.09 16:25modify510.010.87870.94270.8767
3022009.06.09 16:25modify520.020.88070.94270.8767
3032009.06.09 16:25modify530.030.88270.94270.8787
3042009.06.09 16:25modify510.010.87870.94270.8787
3052009.06.09 16:25modify520.020.88070.94280.8787
3062009.06.09 17:05sell limit540.040.88470.94340.8807
3072009.06.09 19:48sell540.040.88470.94340.8807
3082009.06.09 19:48modify510.010.87870.94470.8787
3092009.06.09 19:48modify520.020.88070.94470.8787
3102009.06.09 19:48modify530.030.88270.94470.8787
3112009.06.09 19:48modify540.040.88470.94470.8807
3122009.06.09 19:48modify510.010.87870.94470.8807
3132009.06.09 19:48modify520.020.88070.94460.8807
3142009.06.09 19:48modify530.030.88270.94470.8807
3152009.06.09 20:28sell limit550.060.88870.94480.8807
3162009.06.10 04:44sell550.060.88870.94480.8807
3172009.06.10 04:44modify510.010.87870.94870.8807
3182009.06.10 04:44modify520.020.88070.94870.8807
3192009.06.10 04:44modify530.030.88270.94870.8807
3202009.06.10 04:44modify540.040.88470.94870.8807
3212009.06.10 04:44modify550.060.88870.94870.8807
3222009.06.15 13:45sell limit560.090.90550.96260.8971
3232009.06.15 15:00modify560.090.90130.95920.8929
3242009.06.15 15:22sell560.090.90130.95920.8929
3252009.06.15 15:22modify510.010.87870.96130.8807
3262009.06.15 15:22modify520.020.88070.96130.8807
3272009.06.15 15:22modify530.030.88270.96130.8807
3282009.06.15 15:22modify540.040.88470.96130.8807
3292009.06.15 15:22modify550.060.88870.96130.8807
3302009.06.15 15:22modify560.090.90130.96130.8929
3312009.06.15 15:22modify510.010.87870.96130.8929
3322009.06.15 15:22modify520.020.88070.96120.8929
3332009.06.15 15:22modify530.030.88270.96130.8929
3342009.06.15 15:22modify540.040.88470.96120.8929
3352009.06.15 15:22modify550.060.88870.96130.8929
3362009.06.15 16:02sell limit570.130.90550.95810.8970
3372009.06.16 12:30sell570.130.90550.95810.8970
3382009.06.16 12:30modify510.010.87870.94520.8929
3392009.06.16 12:30modify520.020.88070.94520.8929
3402009.06.16 12:30modify530.030.88270.94520.8929
3412009.06.16 12:30modify540.040.88470.94520.8929
3422009.06.16 12:30modify550.060.88870.94520.8929
3432009.06.16 12:30modify560.090.90130.94520.8929
3442009.06.16 12:30modify570.130.90550.94520.8970
3452009.06.16 18:03sell limit580.190.90990.94100.9011
3462009.06.16 18:03modify510.010.87870.94090.8970
3472009.06.16 18:03modify520.020.88070.94080.8970
3482009.06.16 18:03modify530.030.88270.94070.8970
3492009.06.16 18:03modify540.040.88470.94080.8970
3502009.06.16 18:03modify550.060.88870.94070.8970
3512009.06.16 18:03modify560.090.90130.94080.8970
3522009.06.16 23:27t/p510.010.89700.94090.8970-17.432714.47
3532009.06.16 23:27t/p520.020.89700.94080.8970-31.182683.29
3542009.06.16 23:27t/p530.030.89700.94070.8970-41.242642.05
3552009.06.16 23:27t/p540.040.89700.94080.8970-47.592594.46
3562009.06.16 23:27t/p550.060.89700.94070.8970-48.762545.70
3572009.06.16 23:27t/p560.090.89700.94080.897035.022580.73
3582009.06.16 23:27t/p570.130.89700.94520.8970102.022682.75
3592009.06.16 23:27delete580.190.90990.94100.9011
3602009.06.17 00:37buy590.010.90030.84030.9047
3612009.06.17 00:37modify590.010.90030.84040.9047
3622009.06.17 01:17buy limit600.020.89370.83670.8981
3632009.06.17 01:18modify600.020.89590.83700.9003
3642009.06.17 01:46buy600.020.89590.83700.9003
3652009.06.17 01:46modify590.010.90030.83590.9047
3662009.06.17 01:46modify600.020.89590.83590.9003
3672009.06.17 01:46modify590.010.90030.83590.9003
3682009.06.17 02:26buy limit610.030.89370.83800.8981
3692009.06.17 06:22t/p590.010.90030.83590.90030.002682.75
3702009.06.17 06:22t/p600.020.90030.83590.90038.122690.87
3712009.06.17 06:22delete610.030.89370.83800.8981
3722009.06.17 08:12sell620.010.89940.95940.8950
3732009.06.17 08:12modify620.010.89940.95950.8950
3742009.06.17 08:52sell limit630.020.90160.95920.8972
3752009.06.17 12:26sell630.020.90160.95920.8972
3762009.06.17 12:26modify620.010.89940.96160.8950
3772009.06.17 12:26modify630.020.90160.96160.8972
3782009.06.17 12:26modify620.010.89940.96160.8972
3792009.06.17 13:06sell limit640.030.90380.96000.8994
3802009.06.17 15:52t/p620.010.89720.96160.89722.032692.90
3812009.06.17 15:52t/p630.020.89720.96160.89728.122701.02
3822009.06.17 15:52delete640.030.90380.96000.8994
3832009.06.17 15:52sell650.010.89650.95650.8921
3842009.06.17 15:52modify650.010.89650.95660.8921
3852009.06.17 16:32sell limit660.020.90090.95790.8965
3862009.06.17 16:35modify660.020.89870.95760.8943
3872009.06.17 17:23sell660.020.89870.95760.8943
3882009.06.17 17:23modify650.010.89650.95870.8921
3892009.06.17 17:23modify660.020.89870.95870.8943
3902009.06.17 17:23modify650.010.89650.95870.8943
3912009.06.17 18:03sell limit670.030.90090.95960.8965
3922009.06.17 18:25sell670.030.90090.95960.8965
3932009.06.17 18:25modify650.010.89650.96090.8943
3942009.06.17 18:25modify660.020.89870.96090.8943
3952009.06.17 18:25modify670.030.90090.96090.8965
3962009.06.17 18:25modify650.010.89650.96090.8965
3972009.06.17 18:25modify660.020.89870.96080.8965
3982009.06.17 19:05sell limit680.040.90310.95910.8987
3992009.06.18 07:25sell680.040.90310.95910.8987
4002009.06.18 07:25modify650.010.89650.96310.8965
4012009.06.18 07:25modify660.020.89870.96310.8965
4022009.06.18 07:25modify670.030.90090.96310.8965
4032009.06.18 07:25modify680.040.90310.96310.8987
4042009.06.18 07:25modify650.010.89650.96310.8987
4052009.06.18 07:25modify660.020.89870.96300.8987
4062009.06.18 07:25modify670.030.90090.96310.8987
4072009.06.18 08:05sell limit690.060.90750.96140.8987
4082009.06.18 10:25t/p650.010.89870.96310.8987-2.262698.75
4092009.06.18 10:25t/p660.020.89870.96300.8987-0.462698.29
4102009.06.18 10:25t/p670.030.89870.96310.89875.402703.69
4112009.06.18 10:25t/p680.040.89870.96310.898716.242719.93
4122009.06.18 10:25delete690.060.90750.96140.8987
4132009.06.18 11:16buy700.010.90010.84010.9045
4142009.06.18 11:16modify700.010.90010.84000.9045
4152009.06.18 11:56buy limit710.020.89790.83980.9023
4162009.06.18 15:17t/p700.010.90450.84000.90454.062723.99
4172009.06.18 15:17delete710.020.89790.83980.9023
4182009.06.18 15:17buy720.010.90520.84520.9096
4192009.06.18 15:17modify720.010.90520.84510.9096
4202009.06.18 15:57buy limit730.020.90300.84580.9074
4212009.06.19 06:59t/p720.010.90960.84510.90964.092728.08
4222009.06.19 06:59delete730.020.90300.84580.9074
4232009.06.19 06:59buy740.010.91030.85030.9147
4242009.06.19 06:59modify740.010.91030.85020.9147
4252009.06.19 07:39buy limit750.020.90810.85080.9125
4262009.06.19 10:17buy750.020.90810.85080.9125
4272009.06.19 10:17modify740.010.91030.84800.9147
4282009.06.19 10:17modify750.020.90810.84800.9125
4292009.06.19 10:17modify740.010.91030.84800.9125
4302009.06.19 10:57buy limit760.030.90590.84930.9103
4312009.06.19 13:35t/p740.010.91250.84800.91252.032730.11
4322009.06.19 13:35t/p750.020.91250.84800.91258.132738.24
4332009.06.19 13:35delete760.030.90590.84930.9103
4342009.06.23 04:00sell770.010.90440.96440.8998
4352009.06.23 04:00modify770.010.90440.96450.8998
4362009.06.23 04:40sell limit780.020.90670.96430.9021
4372009.06.23 10:13sell780.020.90670.96430.9021
4382009.06.23 10:13modify770.010.90440.96670.8998
4392009.06.23 10:13modify780.020.90670.96670.9021
4402009.06.23 10:13modify770.010.90440.96670.9021
4412009.06.23 10:53sell limit790.030.90900.96780.9044
4422009.06.23 12:37sell790.030.90900.96780.9044
4432009.06.23 12:37modify770.010.90440.96900.9021
4442009.06.23 12:37modify780.020.90670.96900.9021
4452009.06.23 12:37modify790.030.90900.96900.9044
4462009.06.23 12:37modify770.010.90440.96900.9044
4472009.06.23 12:37modify780.020.90670.96890.9044
4482009.06.23 13:17sell limit800.040.91130.96840.9067
4492009.06.23 15:33sell800.040.91130.96840.9067
4502009.06.23 15:33modify770.010.90440.97130.9044
4512009.06.23 15:33modify780.020.90670.97130.9044
4522009.06.23 15:33modify790.030.90900.97130.9044
4532009.06.23 15:33modify800.040.91130.97130.9067
4542009.06.23 15:33modify770.010.90440.97130.9067
4552009.06.23 15:33modify780.020.90670.97120.9067
4562009.06.23 15:33modify790.030.90900.97140.9067
4572009.06.23 16:13sell limit810.060.92090.97470.9112
4582009.06.23 16:18modify810.060.91610.97370.9064
4592009.06.23 16:58sell810.060.91610.97370.9064
4602009.06.23 16:58modify770.010.90440.97610.9067
4612009.06.23 16:58modify780.020.90670.97610.9067
4622009.06.23 16:58modify790.030.90900.97610.9067
4632009.06.23 16:58modify800.040.91130.97610.9067
4642009.06.23 16:58modify810.060.91610.97610.9064
4652009.06.29 05:23sell limit820.090.92930.98520.9205
4662009.06.29 05:23modify770.010.90440.98520.9064
4672009.06.29 05:23modify780.020.90670.98520.9064
4682009.06.29 05:23modify790.030.90900.98520.9064
4692009.06.29 05:24modify800.040.91130.98520.9064
4702009.06.29 12:01sell820.090.92930.98520.9205
4712009.06.29 12:01modify770.010.90440.98930.9064
4722009.06.29 12:01modify780.020.90670.98930.9064
4732009.06.29 12:01modify790.030.90900.98930.9064
4742009.06.29 12:01modify800.040.91130.98930.9064
4752009.06.29 12:01modify810.060.91610.98930.9064
4762009.06.29 12:01modify820.090.92930.98930.9205
4772009.07.01 05:27sell limit830.130.93810.99330.9292
4782009.07.01 05:27modify770.010.90440.99330.9205
4792009.07.01 05:27modify780.020.90670.99330.9205
4802009.07.01 05:27modify790.030.90900.99330.9205
4812009.07.01 05:27modify800.040.91130.99330.9205
4822009.07.01 05:27modify810.060.91610.99320.9205
4832009.07.01 11:02modify830.130.93370.99150.9248
4842009.07.02 12:30t/p770.010.92050.99330.9205-15.722722.52
4852009.07.02 12:30t/p780.020.92050.99330.9205-27.192695.33
4862009.07.02 12:30t/p790.030.92050.99330.9205-34.412660.92
4872009.07.02 12:30t/p800.040.92050.99330.9205-37.392623.53
4882009.07.02 12:30t/p810.060.92050.99320.9205-29.482594.05
4892009.07.02 12:30t/p820.090.92050.98930.920569.632663.68
4902009.07.02 12:30delete830.130.93370.99150.9248
4912009.07.02 12:30sell840.010.91980.97980.9154
4922009.07.02 12:30modify840.010.91980.97990.9154
4932009.07.02 13:10sell limit850.020.92420.98130.9198
4942009.07.02 13:15modify850.020.92200.98080.9176
4952009.07.02 14:30sell850.020.92200.98080.9176
4962009.07.02 14:30modify840.010.91980.98200.9154
4972009.07.02 14:30modify850.020.92200.98200.9176
4982009.07.02 14:30modify840.010.91980.98200.9176
4992009.07.02 15:10sell limit860.030.92660.98340.9220
5002009.07.02 15:11modify860.030.92430.98310.9197
5012009.07.03 05:35sell860.030.92430.98310.9197
5022009.07.03 05:35modify840.010.91980.98430.9176
5032009.07.03 05:35modify850.020.92200.98430.9176
5042009.07.03 05:35modify860.030.92430.98430.9197
5052009.07.03 05:35modify840.010.91980.98430.9197
5062009.07.03 05:35modify850.020.92200.98420.9197
5072009.07.03 06:15sell limit870.040.92650.98500.9221
5082009.07.03 14:59sell870.040.92650.98500.9221
5092009.07.03 14:59modify840.010.91980.98650.9197
5102009.07.03 14:59modify850.020.92200.98650.9197
5112009.07.03 14:59modify860.030.92430.98650.9197
5122009.07.03 14:59modify870.040.92650.98650.9221
5132009.07.03 14:59modify840.010.91980.98650.9221
5142009.07.03 14:59modify850.020.92200.98640.9221
5152009.07.03 14:59modify860.030.92430.98650.9221
5162009.07.03 15:39sell limit880.060.93090.98600.9220
5172009.07.05 22:44t/p840.010.92210.98650.9221-2.202661.48
5182009.07.05 22:44t/p850.020.92210.98640.9221-0.342661.14
5192009.07.05 22:44t/p860.030.92210.98650.92216.102667.24
5202009.07.05 22:44t/p870.040.92210.98650.922116.242683.48
5212009.07.05 22:44delete880.060.93090.98600.9220
5222009.07.05 22:44sell890.010.92140.98140.9170
5232009.07.05 22:44modify890.010.92140.98150.9170
5242009.07.05 23:24sell limit900.020.92580.98290.9214
5252009.07.05 23:44modify900.020.92360.98250.9192
5262009.07.06 00:12sell900.020.92360.98250.9192
5272009.07.06 00:12modify890.010.92140.98360.9170
5282009.07.06 00:12modify900.020.92360.98360.9192
5292009.07.06 00:12modify890.010.92140.98360.9192
5302009.07.06 00:53sell limit910.030.92560.98320.9216
5312009.07.06 07:13t/p890.010.91920.98360.91921.952685.43
5322009.07.06 07:13t/p900.020.91920.98360.91928.132693.56
5332009.07.06 07:13delete910.030.92560.98320.9216
5342009.07.06 07:13sell920.010.91850.97850.9143
5352009.07.06 07:13modify920.010.91850.97860.9143
5362009.07.06 07:53sell limit930.020.92270.98000.9185
5372009.07.06 08:02modify930.020.92060.97950.9164
5382009.07.06 08:14sell930.020.92060.97950.9164
5392009.07.06 08:14modify920.010.91850.98060.9143
5402009.07.06 08:14modify930.020.92060.98060.9164
5412009.07.06 08:14modify920.010.91850.98060.9164
5422009.07.06 08:54sell limit940.030.92270.98010.9185
5432009.07.06 18:17sell940.030.92270.98010.9185
5442009.07.06 18:17modify920.010.91850.98270.9164
5452009.07.06 18:17modify930.020.92060.98270.9164
5462009.07.06 18:17modify940.030.92270.98270.9185
5472009.07.06 18:17modify920.010.91850.98270.9185
5482009.07.06 18:17modify930.020.92060.98260.9185
5492009.07.06 18:57sell limit950.040.92480.98170.9206
5502009.07.06 20:13sell950.040.92480.98170.9206
5512009.07.06 20:13modify920.010.91850.98480.9185
5522009.07.06 20:13modify930.020.92060.98480.9185
5532009.07.06 20:13modify940.030.92270.98480.9185
5542009.07.06 20:13modify950.040.92480.98480.9206
5552009.07.06 20:13modify920.010.91850.98480.9206
5562009.07.06 20:13modify930.020.92060.98470.9206
5572009.07.06 20:13modify940.030.92270.98480.9206
5582009.07.06 20:53sell limit960.060.92900.98450.9206
5592009.07.07 19:55t/p920.010.92060.98480.9206-2.022691.54
5602009.07.07 19:55t/p930.020.92060.98470.9206-0.162691.39
5612009.07.07 19:55t/p940.030.92060.98480.92065.592696.98
5622009.07.07 19:55t/p950.040.92060.98480.920615.202712.18
5632009.07.07 19:55delete960.060.92900.98450.9206
5642009.07.08 00:00sell970.010.91780.97780.9138
5652009.07.08 00:00modify970.010.91780.97790.9138
5662009.07.08 00:40sell limit980.020.91990.97810.9157
5672009.07.08 06:07t/p970.010.91380.97790.91383.702715.88
5682009.07.08 06:07delete980.020.91990.97810.9157
5692009.07.08 06:07sell990.010.91310.97310.9089
5702009.07.08 06:07modify990.010.91310.97320.9089
5712009.07.08 06:47sell limit1000.020.91730.97460.9131
5722009.07.08 07:24sell1000.020.91730.97460.9131
5732009.07.08 07:24modify990.010.91310.97730.9089
5742009.07.08 07:24modify1000.020.91730.97730.9131
5752009.07.08 07:24modify990.010.91310.97730.9131
5762009.07.08 08:04sell limit1010.030.91940.97390.9152
5772009.07.08 14:48t/p990.010.91310.97730.91310.002715.88
5782009.07.08 14:48t/p1000.020.91310.97730.91317.762723.64
5792009.07.08 14:48delete1010.030.91940.97390.9152
5802009.07.21 00:00buy1020.010.90110.84110.9048
5812009.07.21 00:00modify1020.010.90110.84100.9048
5822009.07.21 00:40buy limit1030.020.89920.84040.9029
5832009.07.21 11:16buy1030.020.89920.84040.9029
5842009.07.21 11:16modify1020.010.90110.83920.9048
5852009.07.21 11:16modify1030.020.89920.83920.9029
5862009.07.21 11:16modify1020.010.90110.83920.9029
5872009.07.21 11:56buy limit1040.030.89730.83930.9010
5882009.07.21 13:59buy1040.030.89730.83930.9010
5892009.07.21 13:59modify1020.010.90110.83730.9029
5902009.07.21 13:59modify1030.020.89920.83730.9029
5912009.07.21 13:59modify1040.030.89730.83730.9010
5922009.07.21 13:59modify1020.010.90110.83730.9010
5932009.07.21 13:59modify1030.020.89920.83740.9010
5942009.07.21 14:39buy limit1050.040.89530.83800.8993
5952009.07.21 16:30t/p1020.010.90100.83730.9010-0.092723.55
5962009.07.21 16:30t/p1030.020.90100.83740.90103.322726.87
5972009.07.21 16:30t/p1040.030.90100.83730.901010.262737.13
5982009.07.21 16:30delete1050.040.89530.83800.8993
5992009.07.21 17:10sell1060.010.89840.95840.8944
6002009.07.21 17:10modify1060.010.89840.95850.8944
6012009.07.21 17:50sell limit1070.020.90040.95870.8964
6022009.07.21 18:16sell1070.020.90040.95870.8964
6032009.07.21 18:16modify1060.010.89840.96040.8944
6042009.07.21 18:16modify1070.020.90040.96040.8964
6052009.07.21 18:16modify1060.010.89840.96040.8964
6062009.07.21 18:56sell limit1080.030.90240.96030.8984
6072009.07.21 20:52sell1080.030.90240.96030.8984
6082009.07.21 20:52modify1060.010.89840.96240.8964
6092009.07.21 20:52modify1070.020.90040.96240.8964
6102009.07.21 20:52modify1080.030.90240.96240.8984
6112009.07.21 20:52modify1060.010.89840.96240.8984
6122009.07.21 20:52modify1070.020.90040.96230.8984
6132009.07.21 21:32sell limit1090.040.90440.96150.9004
6142009.07.22 12:30t/p1060.010.89840.96240.8984-0.082737.05
6152009.07.22 12:30t/p1070.020.89840.96230.89843.542740.58
6162009.07.22 12:30t/p1080.030.89840.96240.898410.852751.43
6172009.07.22 12:30delete1090.040.90440.96150.9004
6182009.07.22 17:18buy1100.010.89980.83980.9038
6192009.07.22 17:18modify1100.010.89980.83970.9038
6202009.07.22 17:58buy limit1110.020.89780.83960.9018
6212009.07.22 19:31buy1110.020.89780.83960.9018
6222009.07.22 19:31modify1100.010.89980.83780.9038
6232009.07.22 19:31modify1110.020.89780.83780.9018
6242009.07.22 19:31modify1100.010.89980.83780.9018
6252009.07.22 20:11buy limit1120.030.89580.83700.8998
6262009.07.23 08:00t/p1100.010.90180.83780.90181.932753.36
6272009.07.23 08:00t/p1110.020.90180.83780.90187.552760.91
6282009.07.23 08:00delete1120.030.89580.83700.8998
6292009.07.23 10:15sell1130.010.89890.95890.8952
6302009.07.23 10:15modify1130.010.89890.95900.8952
6312009.07.23 10:55sell limit1140.020.90080.95790.8971
6322009.07.23 14:48t/p1130.010.89520.95900.89523.422764.33
6332009.07.23 14:48delete1140.020.90080.95790.8971
6342009.07.23 16:00sell1150.010.89140.95140.8874
6352009.07.23 16:00modify1150.010.89140.95130.8874
6362009.07.23 16:40sell limit1160.020.89340.94970.8894
6372009.07.23 17:05t/p1150.010.88740.95130.88743.702768.03
6382009.07.23 17:05delete1160.020.89340.94970.8894
6392009.07.23 17:05sell1170.010.88670.94670.8827
6402009.07.23 17:05modify1170.010.88670.94650.8827
6412009.07.23 17:45sell limit1180.020.89070.94790.8867
6422009.07.23 17:47modify1180.020.88870.94760.8847
6432009.07.24 03:11sell1180.020.88870.94760.8847
6442009.07.24 03:11modify1170.010.88670.94870.8827
6452009.07.24 03:11modify1180.020.88870.94870.8847
6462009.07.24 03:11modify1170.010.88670.94870.8847
6472009.07.24 03:51sell limit1190.030.89080.94790.8866
6482009.07.24 12:19t/p1170.010.88470.94870.88471.772769.80
6492009.07.24 12:19t/p1180.020.88470.94870.88477.392777.19
6502009.07.24 12:19delete1190.030.89080.94790.8866
6512009.07.28 03:15buy1200.010.89180.83180.8958
6522009.07.28 03:15modify1200.010.89180.83190.8958
6532009.07.28 03:55buy limit1210.020.88980.83210.8938
6542009.07.28 05:55t/p1200.010.89580.83190.89583.692780.88
6552009.07.28 05:55delete1210.020.88980.83210.8938
6562009.07.28 05:55buy1220.010.89650.83650.9005
6572009.07.28 05:55modify1220.010.89650.83640.9005
6582009.07.28 06:35buy limit1230.020.89450.83590.8985
6592009.07.28 07:00buy1230.020.89450.83590.8985
6602009.07.28 07:00modify1220.010.89650.83450.9005
6612009.07.28 07:00modify1230.020.89450.83450.8985
6622009.07.28 07:00modify1220.010.89650.83450.8985
6632009.07.28 07:40buy limit1240.030.89250.83640.8965
6642009.07.28 14:20t/p1220.010.89850.83450.89851.842782.72
6652009.07.28 14:20t/p1230.020.89850.83450.89857.392790.11
6662009.07.28 14:20delete1240.030.89250.83640.8965
6672009.07.28 14:20buy1250.010.89920.83920.9032
6682009.07.28 14:20modify1250.010.89920.83930.9032
6692009.07.28 15:00buy limit1260.020.89720.83920.9012
6702009.07.28 15:14buy1260.020.89720.83920.9012
6712009.07.28 15:14modify1250.010.89920.83720.9032
6722009.07.28 15:14modify1260.020.89720.83720.9012
6732009.07.28 15:14modify1250.010.89920.83720.9012
6742009.07.28 15:54buy limit1270.030.89520.83860.8992
6752009.07.28 20:14buy1270.030.89520.83860.8992
6762009.07.28 20:14modify1250.010.89920.83520.9012
6772009.07.28 20:14modify1260.020.89720.83520.9012
6782009.07.28 20:14modify1270.030.89520.83520.8992
6792009.07.28 20:14modify1250.010.89920.83520.8992
6802009.07.28 20:14modify1260.020.89720.83500.8992
6812009.07.28 20:54buy limit1280.040.89320.83500.8972
6822009.07.28 21:25buy1280.040.89320.83500.8972
6832009.07.28 21:25modify1250.010.89920.83320.8992
6842009.07.28 21:25modify1260.020.89720.83320.8992
6852009.07.28 21:25modify1270.030.89520.83320.8992
6862009.07.28 21:25modify1280.040.89320.83320.8972
6872009.07.28 21:25modify1250.010.89920.83320.8972
6882009.07.28 21:25modify1260.020.89720.83330.8972
6892009.07.28 21:25modify1270.030.89520.83320.8972
6902009.07.28 22:05buy limit1290.060.88920.83290.8972
6912009.07.29 06:27buy1290.060.88920.83290.8972
6922009.07.29 06:27modify1250.010.89920.82920.8972
6932009.07.29 06:27modify1260.020.89720.82920.8972
6942009.07.29 06:27modify1270.030.89520.82920.8972
6952009.07.29 06:27modify1280.040.89320.82920.8972
6962009.07.29 06:27modify1290.060.88920.82920.8972
6972009.07.29 10:17buy limit1300.090.88500.83280.8934
6982009.07.29 23:59close at stop1290.060.88900.82920.8972-1.112789.00
6992009.07.29 23:59close at stop1280.040.88900.82920.8972-15.402773.60
7002009.07.29 23:59close at stop1270.030.88900.82920.8972-17.102756.50
7012009.07.29 23:59close at stop1260.020.88900.82920.8972-15.102741.41
7022009.07.29 23:59close at stop1250.010.88900.82920.8972-9.392732.01