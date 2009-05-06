Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)
|Simbolo
|AUDCAD (Auzzie Dollar vs. Canadian Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.30)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="AUDCAD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.43; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1.1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=16; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false;
per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Barre sotto esame
|1398
|Ticks adoperati per il modello
|3704577
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|2500.00
|Profitto totale netto
|869.22
|Profitto lordo
|1350.49
|Perdita lorda
|-481.27
|Fattore di profitto (profit factor)
|2.81
|Ricompensa attesa
|6.12
|Drawdown assoluto
|358.66
|Drawdown massimo
|679.82 (19.95%)
|Drawdown relativo
|23.60% (661.57)
|Operazioni totali
|142
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|0 (0.00%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|142 (73.24%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|104 (73.24%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|38 (26.76%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|142.82
|operazione in perdita
|-86.48
|Media
|operazione con profito
|12.99
|operazione in perdita
|-12.67
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|18 (92.24)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|5 (-285.99)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|197.23 (5)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-285.99 (5)
|Media
|vincite consecutive
|6
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.05.01 00:00
|buy stop
|1
|0.01
|0.8727
|0.8102
|0.8769
|2
|2009.05.01 00:00
|buy limit
|2
|0.01
|0.8696
|0.8103
|0.8738
|3
|2009.05.01 00:04
|buy
|2
|0.01
|0.8696
|0.8103
|0.8738
|4
|2009.05.01 00:04
|modify
|2
|0.01
|0.8696
|0.8096
|0.8738
|5
|2009.05.01 00:04
|delete
|1
|0.01
|0.8727
|0.8102
|0.8769
|6
|2009.05.01 00:44
|buy limit
|3
|0.02
|0.8654
|0.8084
|0.8696
|7
|2009.05.01 00:44
|modify
|3
|0.02
|0.8675
|0.8086
|0.8717
|8
|2009.05.01 01:15
|buy
|3
|0.02
|0.8675
|0.8086
|0.8717
|9
|2009.05.01 01:15
|modify
|2
|0.01
|0.8696
|0.8075
|0.8738
|10
|2009.05.01 01:15
|modify
|3
|0.02
|0.8675
|0.8075
|0.8717
|11
|2009.05.01 01:15
|modify
|2
|0.01
|0.8696
|0.8075
|0.8717
|12
|2009.05.01 01:55
|buy limit
|4
|0.03
|0.8633
|0.8059
|0.8675
|13
|2009.05.01 02:00
|modify
|4
|0.03
|0.8654
|0.8065
|0.8696
|14
|2009.05.01 13:00
|buy
|4
|0.03
|0.8654
|0.8065
|0.8696
|15
|2009.05.01 13:00
|modify
|2
|0.01
|0.8696
|0.8054
|0.8717
|16
|2009.05.01 13:00
|modify
|3
|0.02
|0.8675
|0.8054
|0.8717
|17
|2009.05.01 13:00
|modify
|4
|0.03
|0.8654
|0.8054
|0.8696
|18
|2009.05.01 13:00
|modify
|2
|0.01
|0.8696
|0.8054
|0.8696
|19
|2009.05.01 13:00
|modify
|3
|0.02
|0.8675
|0.8053
|0.8696
|20
|2009.05.01 13:40
|buy limit
|5
|0.04
|0.8632
|0.8057
|0.8676
|21
|2009.05.03 22:01
|t/p
|2
|0.01
|0.8696
|0.8054
|0.8696
|0.00
|2500.00
|22
|2009.05.03 22:01
|t/p
|3
|0.02
|0.8696
|0.8053
|0.8696
|3.88
|2503.88
|23
|2009.05.03 22:01
|t/p
|4
|0.03
|0.8696
|0.8054
|0.8696
|11.63
|2515.51
|24
|2009.05.03 22:01
|delete
|5
|0.04
|0.8632
|0.8057
|0.8676
|25
|2009.05.03 22:01
|buy stop
|6
|0.01
|0.8727
|0.8103
|0.8769
|26
|2009.05.03 22:01
|buy limit
|7
|0.01
|0.8696
|0.8102
|0.8738
|27
|2009.05.03 22:17
|buy
|7
|0.01
|0.8696
|0.8102
|0.8738
|28
|2009.05.03 22:17
|modify
|7
|0.01
|0.8696
|0.8096
|0.8738
|29
|2009.05.03 22:17
|delete
|6
|0.01
|0.8727
|0.8103
|0.8769
|30
|2009.05.03 22:58
|buy limit
|8
|0.02
|0.8675
|0.8098
|0.8717
|31
|2009.05.04 09:55
|buy
|8
|0.02
|0.8675
|0.8098
|0.8717
|32
|2009.05.04 09:55
|modify
|7
|0.01
|0.8696
|0.8075
|0.8738
|33
|2009.05.04 09:55
|modify
|8
|0.02
|0.8675
|0.8075
|0.8717
|34
|2009.05.04 09:55
|modify
|7
|0.01
|0.8696
|0.8075
|0.8717
|35
|2009.05.04 10:35
|buy limit
|9
|0.03
|0.8654
|0.8117
|0.8696
|36
|2009.05.04 10:37
|t/p
|7
|0.01
|0.8717
|0.8075
|0.8717
|1.97
|2517.48
|37
|2009.05.04 10:37
|t/p
|8
|0.02
|0.8717
|0.8075
|0.8717
|7.76
|2525.24
|38
|2009.05.04 10:37
|delete
|9
|0.03
|0.8654
|0.8117
|0.8696
|39
|2009.05.04 10:37
|buy stop
|10
|0.01
|0.8748
|0.8124
|0.8790
|40
|2009.05.04 10:37
|buy limit
|11
|0.01
|0.8717
|0.8125
|0.8759
|41
|2009.05.04 10:55
|buy
|11
|0.01
|0.8717
|0.8125
|0.8759
|42
|2009.05.04 10:55
|modify
|11
|0.01
|0.8717
|0.8117
|0.8759
|43
|2009.05.04 10:55
|delete
|10
|0.01
|0.8748
|0.8124
|0.8790
|44
|2009.05.04 11:35
|buy limit
|12
|0.02
|0.8696
|0.8119
|0.8738
|45
|2009.05.04 12:19
|buy
|12
|0.02
|0.8696
|0.8119
|0.8738
|46
|2009.05.04 12:19
|modify
|11
|0.01
|0.8717
|0.8096
|0.8759
|47
|2009.05.04 12:19
|modify
|12
|0.02
|0.8696
|0.8096
|0.8738
|48
|2009.05.04 12:19
|modify
|11
|0.01
|0.8717
|0.8096
|0.8738
|49
|2009.05.04 12:59
|buy limit
|13
|0.03
|0.8675
|0.8102
|0.8717
|50
|2009.05.04 19:11
|buy
|13
|0.03
|0.8675
|0.8102
|0.8717
|51
|2009.05.04 19:11
|modify
|11
|0.01
|0.8717
|0.8075
|0.8738
|52
|2009.05.04 19:11
|modify
|12
|0.02
|0.8696
|0.8075
|0.8738
|53
|2009.05.04 19:11
|modify
|13
|0.03
|0.8675
|0.8075
|0.8717
|54
|2009.05.04 19:11
|modify
|11
|0.01
|0.8717
|0.8075
|0.8717
|55
|2009.05.04 19:11
|modify
|12
|0.02
|0.8696
|0.8076
|0.8717
|56
|2009.05.04 19:51
|buy limit
|14
|0.04
|0.8654
|0.8078
|0.8696
|57
|2009.05.05 08:54
|t/p
|11
|0.01
|0.8717
|0.8075
|0.8717
|0.03
|2525.26
|58
|2009.05.05 08:54
|t/p
|12
|0.02
|0.8717
|0.8076
|0.8717
|3.93
|2529.20
|59
|2009.05.05 08:54
|t/p
|13
|0.03
|0.8717
|0.8075
|0.8717
|11.71
|2540.91
|60
|2009.05.05 08:54
|delete
|14
|0.04
|0.8654
|0.8078
|0.8696
|61
|2009.05.05 08:54
|buy stop
|15
|0.01
|0.8748
|0.8124
|0.8790
|62
|2009.05.05 08:54
|buy limit
|16
|0.01
|0.8717
|0.8125
|0.8759
|63
|2009.05.05 12:08
|buy
|16
|0.01
|0.8717
|0.8125
|0.8759
|64
|2009.05.05 12:08
|modify
|16
|0.01
|0.8717
|0.8117
|0.8759
|65
|2009.05.05 12:08
|delete
|15
|0.01
|0.8748
|0.8124
|0.8790
|66
|2009.05.05 12:48
|buy limit
|17
|0.02
|0.8695
|0.8131
|0.8739
|67
|2009.05.05 23:15
|buy
|17
|0.02
|0.8695
|0.8131
|0.8739
|68
|2009.05.05 23:15
|modify
|16
|0.01
|0.8717
|0.8095
|0.8759
|69
|2009.05.05 23:15
|modify
|17
|0.02
|0.8695
|0.8095
|0.8739
|70
|2009.05.05 23:15
|modify
|16
|0.01
|0.8717
|0.8095
|0.8739
|71
|2009.05.05 23:55
|buy limit
|18
|0.03
|0.8673
|0.8101
|0.8717
|72
|2009.05.06 01:42
|buy
|18
|0.03
|0.8673
|0.8101
|0.8717
|73
|2009.05.06 01:42
|modify
|16
|0.01
|0.8717
|0.8073
|0.8739
|74
|2009.05.06 01:42
|modify
|17
|0.02
|0.8695
|0.8073
|0.8739
|75
|2009.05.06 01:42
|modify
|18
|0.03
|0.8673
|0.8073
|0.8717
|76
|2009.05.06 01:42
|modify
|16
|0.01
|0.8717
|0.8073
|0.8717
|77
|2009.05.06 01:42
|modify
|17
|0.02
|0.8695
|0.8071
|0.8717
|78
|2009.05.06 02:22
|buy limit
|19
|0.04
|0.8651
|0.8081
|0.8695
|79
|2009.05.06 07:45
|t/p
|16
|0.01
|0.8717
|0.8073
|0.8717
|0.03
|2540.94
|80
|2009.05.06 07:45
|t/p
|17
|0.02
|0.8717
|0.8071
|0.8717
|4.11
|2545.05
|81
|2009.05.06 07:45
|t/p
|18
|0.03
|0.8717
|0.8073
|0.8717
|12.19
|2557.24
|82
|2009.05.06 07:45
|delete
|19
|0.04
|0.8651
|0.8081
|0.8695
|83
|2009.05.06 07:45
|buy stop
|20
|0.01
|0.8746
|0.8124
|0.8790
|84
|2009.05.06 07:45
|buy limit
|21
|0.01
|0.8714
|0.8123
|0.8758
|85
|2009.05.06 07:51
|buy
|21
|0.01
|0.8714
|0.8123
|0.8758
|86
|2009.05.06 07:51
|modify
|21
|0.01
|0.8714
|0.8114
|0.8758
|87
|2009.05.06 07:51
|delete
|20
|0.01
|0.8746
|0.8124
|0.8790
|88
|2009.05.06 08:31
|buy limit
|22
|0.02
|0.8692
|0.8135
|0.8736
|89
|2009.05.06 11:57
|t/p
|21
|0.01
|0.8758
|0.8114
|0.8758
|4.06
|2561.30
|90
|2009.05.06 11:57
|delete
|22
|0.02
|0.8692
|0.8135
|0.8736
|91
|2009.05.06 11:57
|buy stop
|23
|0.01
|0.8790
|0.8165
|0.8834
|92
|2009.05.06 11:57
|buy limit
|24
|0.01
|0.8758
|0.8164
|0.8802
|93
|2009.05.06 12:07
|buy
|24
|0.01
|0.8758
|0.8164
|0.8802
|94
|2009.05.06 12:07
|modify
|24
|0.01
|0.8758
|0.8158
|0.8802
|95
|2009.05.06 12:07
|delete
|23
|0.01
|0.8790
|0.8165
|0.8834
|96
|2009.05.06 12:47
|buy limit
|25
|0.02
|0.8736
|0.8162
|0.8780
|97
|2009.05.06 13:58
|buy
|25
|0.02
|0.8736
|0.8162
|0.8780
|98
|2009.05.06 13:58
|modify
|24
|0.01
|0.8758
|0.8136
|0.8802
|99
|2009.05.06 13:58
|modify
|25
|0.02
|0.8736
|0.8136
|0.8780
|100
|2009.05.06 13:58
|modify
|24
|0.01
|0.8758
|0.8136
|0.8780
|101
|2009.05.06 14:38
|buy limit
|26
|0.03
|0.8714
|0.8144
|0.8758
|102
|2009.05.06 21:42
|buy
|26
|0.03
|0.8714
|0.8144
|0.8758
|103
|2009.05.06 21:42
|modify
|24
|0.01
|0.8758
|0.8114
|0.8780
|104
|2009.05.06 21:42
|modify
|25
|0.02
|0.8736
|0.8114
|0.8780
|105
|2009.05.06 21:42
|modify
|26
|0.03
|0.8714
|0.8114
|0.8758
|106
|2009.05.06 21:42
|modify
|24
|0.01
|0.8758
|0.8114
|0.8758
|107
|2009.05.06 21:42
|modify
|25
|0.02
|0.8736
|0.8115
|0.8758
|108
|2009.05.06 22:22
|buy limit
|27
|0.04
|0.8692
|0.8115
|0.8736
|109
|2009.05.07 01:30
|t/p
|24
|0.01
|0.8758
|0.8114
|0.8758
|0.08
|2561.38
|110
|2009.05.07 01:30
|t/p
|25
|0.02
|0.8758
|0.8115
|0.8758
|4.22
|2565.60
|111
|2009.05.07 01:30
|t/p
|26
|0.03
|0.8758
|0.8114
|0.8758
|12.43
|2578.03
|112
|2009.05.07 01:30
|delete
|27
|0.04
|0.8692
|0.8115
|0.8736
|113
|2009.05.07 01:30
|buy stop
|28
|0.01
|0.8790
|0.8165
|0.8834
|114
|2009.05.07 01:30
|buy limit
|29
|0.01
|0.8758
|0.8166
|0.8802
|115
|2009.05.07 01:34
|buy
|28
|0.01
|0.8790
|0.8165
|0.8834
|116
|2009.05.07 01:34
|modify
|28
|0.01
|0.8790
|0.8190
|0.8834
|117
|2009.05.07 01:34
|delete
|29
|0.01
|0.8758
|0.8166
|0.8802
|118
|2009.05.07 02:14
|buy limit
|30
|0.02
|0.8768
|0.8191
|0.8812
|119
|2009.05.07 04:00
|buy
|30
|0.02
|0.8768
|0.8191
|0.8812
|120
|2009.05.07 04:00
|modify
|28
|0.01
|0.8790
|0.8168
|0.8834
|121
|2009.05.07 04:00
|modify
|30
|0.02
|0.8768
|0.8168
|0.8812
|122
|2009.05.07 04:00
|modify
|28
|0.01
|0.8790
|0.8168
|0.8812
|123
|2009.05.07 04:40
|buy limit
|31
|0.03
|0.8746
|0.8169
|0.8790
|124
|2009.05.07 08:10
|t/p
|28
|0.01
|0.8812
|0.8168
|0.8812
|2.03
|2580.06
|125
|2009.05.07 08:10
|t/p
|30
|0.02
|0.8812
|0.8168
|0.8812
|8.12
|2588.18
|126
|2009.05.07 08:10
|delete
|31
|0.03
|0.8746
|0.8169
|0.8790
|127
|2009.05.07 08:10
|buy stop
|32
|0.01
|0.8834
|0.8219
|0.8878
|128
|2009.05.07 08:10
|buy limit
|33
|0.01
|0.8802
|0.8218
|0.8846
|129
|2009.05.07 08:57
|buy
|32
|0.01
|0.8834
|0.8219
|0.8878
|130
|2009.05.07 08:57
|modify
|32
|0.01
|0.8834
|0.8234
|0.8878
|131
|2009.05.07 08:57
|delete
|33
|0.01
|0.8802
|0.8218
|0.8846
|132
|2009.05.07 09:37
|buy limit
|34
|0.02
|0.8811
|0.8251
|0.8857
|133
|2009.05.07 15:58
|t/p
|32
|0.01
|0.8878
|0.8234
|0.8878
|4.06
|2592.24
|134
|2009.05.07 15:58
|delete
|34
|0.02
|0.8811
|0.8251
|0.8857
|135
|2009.05.07 15:58
|buy stop
|35
|0.01
|0.8913
|0.8285
|0.8959
|136
|2009.05.07 15:58
|buy limit
|36
|0.01
|0.8880
|0.8284
|0.8926
|137
|2009.05.07 15:58
|buy
|36
|0.01
|0.8880
|0.8284
|0.8926
|138
|2009.05.07 15:58
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8280
|0.8926
|139
|2009.05.07 15:58
|delete
|35
|0.01
|0.8913
|0.8285
|0.8959
|140
|2009.05.07 16:38
|buy limit
|37
|0.02
|0.8857
|0.8278
|0.8903
|141
|2009.05.07 17:28
|buy
|37
|0.02
|0.8857
|0.8278
|0.8903
|142
|2009.05.07 17:28
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8257
|0.8926
|143
|2009.05.07 17:28
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8257
|0.8903
|144
|2009.05.07 17:28
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8257
|0.8903
|145
|2009.05.07 18:08
|buy limit
|38
|0.03
|0.8834
|0.8253
|0.8880
|146
|2009.05.07 18:35
|buy
|38
|0.03
|0.8834
|0.8253
|0.8880
|147
|2009.05.07 18:35
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8234
|0.8903
|148
|2009.05.07 18:35
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8234
|0.8903
|149
|2009.05.07 18:35
|modify
|38
|0.03
|0.8834
|0.8234
|0.8880
|150
|2009.05.07 18:35
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8234
|0.8880
|151
|2009.05.07 18:35
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8235
|0.8880
|152
|2009.05.07 19:15
|buy limit
|39
|0.04
|0.8811
|0.8234
|0.8857
|153
|2009.05.08 02:40
|buy
|39
|0.04
|0.8811
|0.8234
|0.8857
|154
|2009.05.08 02:40
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8211
|0.8880
|155
|2009.05.08 02:40
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8211
|0.8880
|156
|2009.05.08 02:40
|modify
|38
|0.03
|0.8834
|0.8211
|0.8880
|157
|2009.05.08 02:40
|modify
|39
|0.04
|0.8811
|0.8211
|0.8857
|158
|2009.05.08 02:40
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8211
|0.8857
|159
|2009.05.08 02:40
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8212
|0.8857
|160
|2009.05.08 02:40
|modify
|38
|0.03
|0.8834
|0.8211
|0.8857
|161
|2009.05.08 03:20
|buy limit
|40
|0.06
|0.8767
|0.8206
|0.8855
|162
|2009.05.08 14:17
|buy
|40
|0.06
|0.8767
|0.8206
|0.8855
|163
|2009.05.08 14:17
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8167
|0.8857
|164
|2009.05.08 14:17
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8167
|0.8857
|165
|2009.05.08 14:17
|modify
|38
|0.03
|0.8834
|0.8167
|0.8857
|166
|2009.05.08 14:17
|modify
|39
|0.04
|0.8811
|0.8167
|0.8857
|167
|2009.05.08 14:17
|modify
|40
|0.06
|0.8767
|0.8167
|0.8855
|168
|2009.05.08 14:48
|modify
|36
|0.01
|0.8880
|0.8190
|0.8855
|169
|2009.05.08 14:48
|modify
|37
|0.02
|0.8857
|0.8190
|0.8855
|170
|2009.05.08 14:48
|modify
|38
|0.03
|0.8834
|0.8190
|0.8855
|171
|2009.05.08 14:48
|modify
|39
|0.04
|0.8811
|0.8190
|0.8855
|172
|2009.05.08 14:57
|buy limit
|41
|0.09
|0.8723
|0.8204
|0.8812
|173
|2009.05.08 17:17
|t/p
|36
|0.01
|0.8855
|0.8190
|0.8855
|-2.27
|2589.97
|174
|2009.05.08 17:17
|t/p
|37
|0.02
|0.8855
|0.8190
|0.8855
|-0.32
|2589.65
|175
|2009.05.08 17:17
|t/p
|38
|0.03
|0.8855
|0.8190
|0.8855
|5.90
|2595.55
|176
|2009.05.08 17:17
|t/p
|39
|0.04
|0.8855
|0.8190
|0.8855
|16.25
|2611.80
|177
|2009.05.08 17:17
|t/p
|40
|0.06
|0.8855
|0.8167
|0.8855
|48.74
|2660.54
|178
|2009.05.08 17:17
|delete
|41
|0.09
|0.8723
|0.8204
|0.8812
|179
|2009.05.08 17:17
|buy stop
|42
|0.01
|0.8878
|0.8262
|0.8922
|180
|2009.05.08 17:17
|buy limit
|43
|0.01
|0.8846
|0.8261
|0.8890
|181
|2009.05.08 19:10
|buy
|43
|0.01
|0.8846
|0.8261
|0.8890
|182
|2009.05.08 19:10
|modify
|43
|0.01
|0.8846
|0.8246
|0.8890
|183
|2009.05.08 19:10
|delete
|42
|0.01
|0.8878
|0.8262
|0.8922
|184
|2009.05.08 19:50
|buy limit
|44
|0.02
|0.8824
|0.8235
|0.8868
|185
|2009.05.11 01:02
|buy
|44
|0.02
|0.8824
|0.8235
|0.8868
|186
|2009.05.11 01:02
|modify
|43
|0.01
|0.8846
|0.8223
|0.8890
|187
|2009.05.11 01:02
|modify
|44
|0.02
|0.8824
|0.8223
|0.8868
|188
|2009.05.11 01:02
|modify
|43
|0.01
|0.8846
|0.8223
|0.8868
|189
|2009.05.11 01:42
|buy limit
|45
|0.03
|0.8782
|0.8213
|0.8824
|190
|2009.05.11 01:43
|modify
|45
|0.03
|0.8803
|0.8214
|0.8845
|191
|2009.05.11 01:55
|buy
|45
|0.03
|0.8803
|0.8214
|0.8845
|192
|2009.05.11 01:55
|modify
|43
|0.01
|0.8846
|0.8203
|0.8868
|193
|2009.05.11 01:55
|modify
|44
|0.02
|0.8824
|0.8203
|0.8868
|194
|2009.05.11 01:55
|modify
|45
|0.03
|0.8803
|0.8203
|0.8845
|195
|2009.05.11 01:55
|modify
|43
|0.01
|0.8846
|0.8203
|0.8845
|196
|2009.05.11 01:55
|modify
|44
|0.02
|0.8824
|0.8204
|0.8845
|197
|2009.05.11 02:35
|buy limit
|46
|0.04
|0.8782
|0.8226
|0.8824
|198
|2009.05.11 14:44
|t/p
|43
|0.01
|0.8845
|0.8203
|0.8845
|-0.06
|2660.48
|199
|2009.05.11 14:44
|t/p
|44
|0.02
|0.8845
|0.8204
|0.8845
|3.87
|2664.35
|200
|2009.05.11 14:44
|t/p
|45
|0.03
|0.8845
|0.8203
|0.8845
|11.64
|2675.99
|201
|2009.05.11 14:44
|delete
|46
|0.04
|0.8782
|0.8226
|0.8824
|202
|2009.05.11 14:44
|buy stop
|47
|0.01
|0.8874
|0.8252
|0.8916
|203
|2009.05.11 14:44
|buy limit
|48
|0.01
|0.8843
|0.8251
|0.8885
|204
|2009.05.11 15:48
|buy
|48
|0.01
|0.8843
|0.8251
|0.8885
|205
|2009.05.11 15:48
|modify
|48
|0.01
|0.8843
|0.8243
|0.8885
|206
|2009.05.11 15:48
|delete
|47
|0.01
|0.8874
|0.8252
|0.8916
|207
|2009.05.11 16:28
|buy limit
|49
|0.02
|0.8822
|0.8245
|0.8864
|208
|2009.05.12 08:04
|t/p
|48
|0.01
|0.8885
|0.8243
|0.8885
|3.90
|2679.89
|209
|2009.05.12 08:04
|delete
|49
|0.02
|0.8822
|0.8245
|0.8864
|210
|2009.05.12 08:04
|buy stop
|50
|0.01
|0.8916
|0.8292
|0.8958
|211
|2009.05.12 08:04
|buy limit
|51
|0.01
|0.8885
|0.8291
|0.8927
|212
|2009.05.12 08:27
|buy
|51
|0.01
|0.8885
|0.8291
|0.8927
|213
|2009.05.12 08:27
|modify
|51
|0.01
|0.8885
|0.8285
|0.8927
|214
|2009.05.12 08:27
|delete
|50
|0.01
|0.8916
|0.8292
|0.8958
|215
|2009.05.12 09:07
|buy limit
|52
|0.02
|0.8864
|0.8285
|0.8906
|216
|2009.05.12 10:42
|buy
|52
|0.02
|0.8864
|0.8285
|0.8906
|217
|2009.05.12 10:42
|modify
|51
|0.01
|0.8885
|0.8264
|0.8927
|218
|2009.05.12 10:42
|modify
|52
|0.02
|0.8864
|0.8264
|0.8906
|219
|2009.05.12 10:42
|modify
|51
|0.01
|0.8885
|0.8264
|0.8906
|220
|2009.05.12 11:22
|buy limit
|53
|0.03
|0.8843
|0.8282
|0.8885
|221
|2009.05.12 14:02
|t/p
|51
|0.01
|0.8906
|0.8264
|0.8906
|1.94
|2681.83
|222
|2009.05.12 14:02
|t/p
|52
|0.02
|0.8906
|0.8264
|0.8906
|7.76
|2689.59
|223
|2009.05.12 14:02
|delete
|53
|0.03
|0.8843
|0.8282
|0.8885
|224
|2009.05.12 14:02
|buy stop
|54
|0.01
|0.8937
|0.8313
|0.8979
|225
|2009.05.12 14:02
|buy limit
|55
|0.01
|0.8906
|0.8312
|0.8948
|226
|2009.05.12 14:12
|buy
|55
|0.01
|0.8906
|0.8312
|0.8948
|227
|2009.05.12 14:12
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8306
|0.8948
|228
|2009.05.12 14:12
|delete
|54
|0.01
|0.8937
|0.8313
|0.8979
|229
|2009.05.12 14:52
|buy limit
|56
|0.02
|0.8885
|0.8302
|0.8927
|230
|2009.05.12 16:47
|buy
|56
|0.02
|0.8885
|0.8302
|0.8927
|231
|2009.05.12 16:47
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8285
|0.8948
|232
|2009.05.12 16:47
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8285
|0.8927
|233
|2009.05.12 16:47
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8285
|0.8927
|234
|2009.05.12 17:27
|buy limit
|57
|0.03
|0.8864
|0.8288
|0.8906
|235
|2009.05.13 10:15
|buy
|57
|0.03
|0.8864
|0.8288
|0.8906
|236
|2009.05.13 10:15
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8264
|0.8927
|237
|2009.05.13 10:15
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8264
|0.8927
|238
|2009.05.13 10:15
|modify
|57
|0.03
|0.8864
|0.8264
|0.8906
|239
|2009.05.13 10:15
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8264
|0.8906
|240
|2009.05.13 10:15
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8265
|0.8906
|241
|2009.05.13 10:55
|buy limit
|58
|0.04
|0.8820
|0.8244
|0.8864
|242
|2009.05.13 10:57
|modify
|58
|0.04
|0.8842
|0.8253
|0.8886
|243
|2009.05.13 12:32
|buy
|58
|0.04
|0.8842
|0.8253
|0.8886
|244
|2009.05.13 12:32
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8242
|0.8906
|245
|2009.05.13 12:32
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8242
|0.8906
|246
|2009.05.13 12:32
|modify
|57
|0.03
|0.8864
|0.8242
|0.8906
|247
|2009.05.13 12:32
|modify
|58
|0.04
|0.8842
|0.8242
|0.8886
|248
|2009.05.13 12:32
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8242
|0.8886
|249
|2009.05.13 12:32
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8243
|0.8886
|250
|2009.05.13 12:32
|modify
|57
|0.03
|0.8864
|0.8242
|0.8886
|251
|2009.05.13 13:12
|buy limit
|59
|0.06
|0.8798
|0.8230
|0.8886
|252
|2009.05.14 10:26
|buy
|59
|0.06
|0.8798
|0.8230
|0.8886
|253
|2009.05.14 10:26
|modify
|55
|0.01
|0.8906
|0.8198
|0.8886
|254
|2009.05.14 10:26
|modify
|56
|0.02
|0.8885
|0.8198
|0.8886
|255
|2009.05.14 10:26
|modify
|57
|0.03
|0.8864
|0.8198
|0.8886
|256
|2009.05.14 10:26
|modify
|58
|0.04
|0.8842
|0.8198
|0.8886
|257
|2009.05.14 10:26
|modify
|59
|0.06
|0.8798
|0.8198
|0.8886
|258
|2009.05.14 13:15
|buy limit
|60
|0.09
|0.8756
|0.8246
|0.8841
|259
|2009.05.14 15:10
|t/p
|55
|0.01
|0.8886
|0.8198
|0.8886
|-1.73
|2687.86
|260
|2009.05.14 15:10
|t/p
|56
|0.02
|0.8886
|0.8198
|0.8886
|0.40
|2688.25
|261
|2009.05.14 15:10
|t/p
|57
|0.03
|0.8886
|0.8198
|0.8886
|6.33
|2694.58
|262
|2009.05.14 15:10
|t/p
|58
|0.04
|0.8886
|0.8198
|0.8886
|16.57
|2711.16
|263
|2009.05.14 15:10
|t/p
|59
|0.06
|0.8886
|0.8198
|0.8886
|48.74
|2759.90
|264
|2009.05.14 15:10
|delete
|60
|0.09
|0.8756
|0.8246
|0.8841
|265
|2009.05.14 15:10
|buy stop
|61
|0.01
|0.8916
|0.8293
|0.8958
|266
|2009.05.14 15:10
|buy limit
|62
|0.01
|0.8885
|0.8292
|0.8927
|267
|2009.05.14 15:41
|buy
|62
|0.01
|0.8885
|0.8292
|0.8927
|268
|2009.05.14 15:41
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8285
|0.8927
|269
|2009.05.14 15:41
|delete
|61
|0.01
|0.8916
|0.8293
|0.8958
|270
|2009.05.14 16:21
|buy limit
|63
|0.02
|0.8863
|0.8295
|0.8907
|271
|2009.05.15 08:03
|buy
|63
|0.02
|0.8863
|0.8295
|0.8907
|272
|2009.05.15 08:03
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8263
|0.8927
|273
|2009.05.15 08:03
|modify
|63
|0.02
|0.8863
|0.8263
|0.8907
|274
|2009.05.15 08:03
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8263
|0.8907
|275
|2009.05.15 08:43
|buy limit
|64
|0.03
|0.8842
|0.8276
|0.8884
|276
|2009.05.15 14:02
|buy
|64
|0.03
|0.8842
|0.8276
|0.8884
|277
|2009.05.15 14:02
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8242
|0.8907
|278
|2009.05.15 14:02
|modify
|63
|0.02
|0.8863
|0.8242
|0.8907
|279
|2009.05.15 14:02
|modify
|64
|0.03
|0.8842
|0.8242
|0.8884
|280
|2009.05.15 14:02
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8242
|0.8884
|281
|2009.05.15 14:02
|modify
|63
|0.02
|0.8863
|0.8243
|0.8884
|282
|2009.05.15 14:42
|buy limit
|65
|0.04
|0.8800
|0.8227
|0.8842
|283
|2009.05.15 14:45
|modify
|65
|0.04
|0.8821
|0.8232
|0.8863
|284
|2009.05.15 19:04
|buy
|65
|0.04
|0.8821
|0.8232
|0.8863
|285
|2009.05.15 19:04
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8221
|0.8884
|286
|2009.05.15 19:04
|modify
|63
|0.02
|0.8863
|0.8221
|0.8884
|287
|2009.05.15 19:04
|modify
|64
|0.03
|0.8842
|0.8221
|0.8884
|288
|2009.05.15 19:04
|modify
|65
|0.04
|0.8821
|0.8221
|0.8863
|289
|2009.05.15 19:04
|modify
|62
|0.01
|0.8885
|0.8221
|0.8863
|290
|2009.05.15 19:04
|modify
|63
|0.02
|0.8863
|0.8222
|0.8863
|291
|2009.05.15 19:04
|modify
|64
|0.03
|0.8842
|0.8221
|0.8863
|292
|2009.05.15 19:44
|buy limit
|66
|0.06
|0.8779
|0.8247
|0.8863
|293
|2009.05.18 10:33
|t/p
|62
|0.01
|0.8863
|0.8221
|0.8863
|-1.98
|2757.92
|294
|2009.05.18 10:33
|t/p
|63
|0.02
|0.8863
|0.8222
|0.8863
|0.05
|2757.97
|295
|2009.05.18 10:33
|t/p
|64
|0.03
|0.8863
|0.8221
|0.8863
|5.89
|2763.86
|296
|2009.05.18 10:33
|t/p
|65
|0.04
|0.8863
|0.8221
|0.8863
|15.62
|2779.48
|297
|2009.05.18 10:33
|delete
|66
|0.06
|0.8779
|0.8247
|0.8863
|298
|2009.05.18 10:33
|buy stop
|67
|0.01
|0.8892
|0.8270
|0.8932
|299
|2009.05.18 10:33
|buy limit
|68
|0.01
|0.8862
|0.8269
|0.8902
|300
|2009.05.18 12:44
|buy
|68
|0.01
|0.8862
|0.8269
|0.8902
|301
|2009.05.18 12:44
|modify
|68
|0.01
|0.8862
|0.8262
|0.8902
|302
|2009.05.18 12:44
|delete
|67
|0.01
|0.8892
|0.8270
|0.8932
|303
|2009.05.18 13:24
|buy limit
|69
|0.02
|0.8842
|0.8264
|0.8882
|304
|2009.05.18 14:53
|buy
|69
|0.02
|0.8842
|0.8264
|0.8882
|305
|2009.05.18 14:53
|modify
|68
|0.01
|0.8862
|0.8242
|0.8902
|306
|2009.05.18 14:53
|modify
|69
|0.02
|0.8842
|0.8242
|0.8882
|307
|2009.05.18 14:53
|modify
|68
|0.01
|0.8862
|0.8242
|0.8882
|308
|2009.05.18 15:33
|buy limit
|70
|0.03
|0.8822
|0.8246
|0.8862
|309
|2009.05.18 17:23
|t/p
|68
|0.01
|0.8882
|0.8242
|0.8882
|1.85
|2781.33
|310
|2009.05.18 17:23
|t/p
|69
|0.02
|0.8882
|0.8242
|0.8882
|7.39
|2788.72
|311
|2009.05.18 17:23
|delete
|70
|0.03
|0.8822
|0.8246
|0.8862
|312
|2009.05.18 17:23
|buy stop
|71
|0.01
|0.8912
|0.8289
|0.8952
|313
|2009.05.18 17:23
|buy limit
|72
|0.01
|0.8882
|0.8290
|0.8922
|314
|2009.05.18 19:58
|buy
|71
|0.01
|0.8912
|0.8289
|0.8952
|315
|2009.05.18 19:58
|modify
|71
|0.01
|0.8912
|0.8312
|0.8952
|316
|2009.05.18 19:58
|delete
|72
|0.01
|0.8882
|0.8290
|0.8922
|317
|2009.05.18 20:38
|buy limit
|73
|0.02
|0.8891
|0.8310
|0.8933
|318
|2009.05.18 21:26
|buy
|73
|0.02
|0.8891
|0.8310
|0.8933
|319
|2009.05.18 21:26
|modify
|71
|0.01
|0.8912
|0.8291
|0.8952
|320
|2009.05.18 21:26
|modify
|73
|0.02
|0.8891
|0.8291
|0.8933
|321
|2009.05.18 21:26
|modify
|71
|0.01
|0.8912
|0.8291
|0.8933
|322
|2009.05.18 22:07
|buy limit
|74
|0.03
|0.8870
|0.8293
|0.8912
|323
|2009.05.19 07:55
|t/p
|71
|0.01
|0.8933
|0.8291
|0.8933
|1.97
|2790.69
|324
|2009.05.19 07:55
|t/p
|73
|0.02
|0.8933
|0.8291
|0.8933
|7.80
|2798.49
|325
|2009.05.19 07:55
|delete
|74
|0.03
|0.8870
|0.8293
|0.8912
|326
|2009.05.19 07:55
|buy stop
|75
|0.01
|0.8972
|0.8340
|0.9012
|327
|2009.05.19 07:55
|buy limit
|76
|0.01
|0.8922
|0.8339
|0.8962
|328
|2009.05.19 10:07
|buy
|75
|0.01
|0.8972
|0.8340
|0.9012
|329
|2009.05.19 10:07
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8372
|0.9012
|330
|2009.05.19 10:07
|delete
|76
|0.01
|0.8922
|0.8339
|0.8962
|331
|2009.05.19 10:47
|buy limit
|77
|0.02
|0.8951
|0.8377
|0.8993
|332
|2009.05.19 13:11
|buy
|77
|0.02
|0.8951
|0.8377
|0.8993
|333
|2009.05.19 13:11
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8351
|0.9012
|334
|2009.05.19 13:11
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8351
|0.8993
|335
|2009.05.19 13:11
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8351
|0.8993
|336
|2009.05.19 13:51
|buy limit
|78
|0.03
|0.8930
|0.8351
|0.8972
|337
|2009.05.20 00:29
|buy
|78
|0.03
|0.8930
|0.8351
|0.8972
|338
|2009.05.20 00:29
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8330
|0.8993
|339
|2009.05.20 00:29
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8330
|0.8993
|340
|2009.05.20 00:29
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8330
|0.8972
|341
|2009.05.20 00:29
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8330
|0.8972
|342
|2009.05.20 00:30
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8335
|0.8972
|343
|2009.05.20 01:09
|buy limit
|79
|0.04
|0.8909
|0.8320
|0.8951
|344
|2009.05.20 01:47
|buy
|79
|0.04
|0.8909
|0.8320
|0.8951
|345
|2009.05.20 01:47
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8308
|0.8972
|346
|2009.05.20 01:47
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8308
|0.8972
|347
|2009.05.20 01:47
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8308
|0.8972
|348
|2009.05.20 01:47
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8308
|0.8951
|349
|2009.05.20 01:47
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8308
|0.8951
|350
|2009.05.20 01:47
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8307
|0.8951
|351
|2009.05.20 01:47
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8306
|0.8951
|352
|2009.05.20 02:27
|buy limit
|80
|0.06
|0.8867
|0.8311
|0.8951
|353
|2009.05.20 16:43
|buy
|80
|0.06
|0.8867
|0.8311
|0.8951
|354
|2009.05.20 16:43
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8267
|0.8951
|355
|2009.05.20 16:43
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8267
|0.8951
|356
|2009.05.20 16:43
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8267
|0.8951
|357
|2009.05.20 16:43
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8267
|0.8951
|358
|2009.05.20 16:43
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8267
|0.8951
|359
|2009.05.21 21:22
|buy limit
|81
|0.09
|0.8825
|0.8267
|0.8910
|360
|2009.05.22 05:24
|buy
|81
|0.09
|0.8825
|0.8267
|0.8910
|361
|2009.05.22 05:24
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8225
|0.8951
|362
|2009.05.22 05:24
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8225
|0.8951
|363
|2009.05.22 05:24
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8225
|0.8951
|364
|2009.05.22 05:24
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8225
|0.8951
|365
|2009.05.22 05:24
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8225
|0.8951
|366
|2009.05.22 05:24
|modify
|81
|0.09
|0.8825
|0.8225
|0.8910
|367
|2009.05.25 12:57
|buy limit
|82
|0.13
|0.8788
|0.8212
|0.8864
|368
|2009.05.25 12:57
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8212
|0.8910
|369
|2009.05.25 12:57
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8212
|0.8910
|370
|2009.05.25 12:58
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8212
|0.8910
|371
|2009.05.25 12:59
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8212
|0.8910
|372
|2009.05.25 12:59
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8212
|0.8910
|373
|2009.05.25 15:09
|buy
|82
|0.13
|0.8788
|0.8212
|0.8864
|374
|2009.05.25 15:09
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8381
|0.8910
|375
|2009.05.25 15:09
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8381
|0.8910
|376
|2009.05.25 15:09
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8381
|0.8910
|377
|2009.05.25 15:09
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8381
|0.8910
|378
|2009.05.25 15:09
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8381
|0.8910
|379
|2009.05.25 15:09
|modify
|81
|0.09
|0.8825
|0.8381
|0.8910
|380
|2009.05.25 15:09
|modify
|82
|0.13
|0.8788
|0.8381
|0.8864
|381
|2009.05.26 15:50
|buy limit
|83
|0.19
|0.8751
|0.8385
|0.8827
|382
|2009.05.26 15:50
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8385
|0.8864
|383
|2009.05.26 15:50
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8385
|0.8864
|384
|2009.05.26 15:50
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8385
|0.8864
|385
|2009.05.26 15:50
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8385
|0.8864
|386
|2009.05.26 15:50
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8385
|0.8864
|387
|2009.05.26 15:50
|modify
|81
|0.09
|0.8825
|0.8385
|0.8864
|388
|2009.05.27 07:56
|buy
|83
|0.19
|0.8751
|0.8385
|0.8827
|389
|2009.05.27 07:56
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8480
|0.8864
|390
|2009.05.27 07:56
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8480
|0.8864
|391
|2009.05.27 07:56
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8480
|0.8864
|392
|2009.05.27 07:56
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8480
|0.8864
|393
|2009.05.27 07:56
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8480
|0.8864
|394
|2009.05.27 07:56
|modify
|81
|0.09
|0.8825
|0.8480
|0.8864
|395
|2009.05.27 07:56
|modify
|82
|0.13
|0.8788
|0.8480
|0.8864
|396
|2009.05.27 07:56
|modify
|83
|0.19
|0.8751
|0.8480
|0.8827
|397
|2009.05.28 09:50
|buy limit
|84
|0.27
|0.8672
|0.8487
|0.8832
|398
|2009.05.28 09:50
|modify
|75
|0.01
|0.8972
|0.8487
|0.8827
|399
|2009.05.28 09:50
|modify
|77
|0.02
|0.8951
|0.8487
|0.8827
|400
|2009.05.28 09:50
|modify
|78
|0.03
|0.8930
|0.8487
|0.8827
|401
|2009.05.28 09:50
|modify
|79
|0.04
|0.8909
|0.8487
|0.8827
|402
|2009.05.28 09:50
|modify
|80
|0.06
|0.8867
|0.8487
|0.8827
|403
|2009.05.28 09:50
|modify
|81
|0.09
|0.8825
|0.8487
|0.8827
|404
|2009.05.28 09:50
|modify
|82
|0.13
|0.8788
|0.8487
|0.8827
|405
|2009.06.01 17:57
|t/p
|75
|0.01
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|-13.04
|2785.45
|406
|2009.06.01 17:57
|t/p
|77
|0.02
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|-22.19
|2763.26
|407
|2009.06.01 17:57
|t/p
|78
|0.03
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|-27.55
|2735.71
|408
|2009.06.01 17:57
|t/p
|79
|0.04
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|-28.98
|2706.73
|409
|2009.06.01 17:57
|t/p
|80
|0.06
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|-20.21
|2686.52
|410
|2009.06.01 17:57
|t/p
|81
|0.09
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|3.60
|2690.11
|411
|2009.06.01 17:57
|t/p
|82
|0.13
|0.8827
|0.8487
|0.8827
|49.24
|2739.35
|412
|2009.06.01 17:57
|t/p
|83
|0.19
|0.8827
|0.8480
|0.8827
|135.83
|2875.18
|413
|2009.06.01 17:57
|delete
|84
|0.27
|0.8672
|0.8487
|0.8832
|414
|2009.06.01 17:57
|buy stop
|85
|0.01
|0.8850
|0.8234
|0.8885
|415
|2009.06.01 17:57
|buy limit
|86
|0.01
|0.8822
|0.8233
|0.8857
|416
|2009.06.01 19:38
|buy
|85
|0.01
|0.8850
|0.8234
|0.8885
|417
|2009.06.01 19:38
|modify
|85
|0.01
|0.8850
|0.8250
|0.8885
|418
|2009.06.01 19:38
|delete
|86
|0.01
|0.8822
|0.8233
|0.8857
|419
|2009.06.01 20:18
|buy limit
|87
|0.02
|0.8831
|0.8261
|0.8868
|420
|2009.06.01 21:18
|buy
|87
|0.02
|0.8831
|0.8261
|0.8868
|421
|2009.06.01 21:18
|modify
|85
|0.01
|0.8850
|0.8231
|0.8885
|422
|2009.06.01 21:18
|modify
|87
|0.02
|0.8831
|0.8231
|0.8868
|423
|2009.06.01 21:18
|modify
|85
|0.01
|0.8850
|0.8231
|0.8868
|424
|2009.06.01 21:58
|buy limit
|88
|0.03
|0.8812
|0.8242
|0.8849
|425
|2009.06.02 15:47
|t/p
|85
|0.01
|0.8868
|0.8231
|0.8868
|1.69
|2876.87
|426
|2009.06.02 15:47
|t/p
|87
|0.02
|0.8868
|0.8231
|0.8868
|6.88
|2883.75
|427
|2009.06.02 15:47
|delete
|88
|0.03
|0.8812
|0.8242
|0.8849
|428
|2009.06.02 15:47
|buy stop
|89
|0.01
|0.8904
|0.8275
|0.8939
|429
|2009.06.02 15:47
|buy limit
|90
|0.01
|0.8858
|0.8274
|0.8893
|430
|2009.06.02 17:24
|buy
|89
|0.01
|0.8904
|0.8275
|0.8939
|431
|2009.06.02 17:24
|modify
|89
|0.01
|0.8904
|0.8304
|0.8939
|432
|2009.06.02 17:24
|delete
|90
|0.01
|0.8858
|0.8274
|0.8893
|433
|2009.06.02 18:04
|buy limit
|91
|0.02
|0.8866
|0.8289
|0.8903
|434
|2009.06.02 18:25
|modify
|91
|0.02
|0.8885
|0.8295
|0.8922
|435
|2009.06.02 18:52
|buy
|91
|0.02
|0.8885
|0.8295
|0.8922
|436
|2009.06.02 18:52
|modify
|89
|0.01
|0.8904
|0.8285
|0.8939
|437
|2009.06.02 18:52
|modify
|91
|0.02
|0.8885
|0.8285
|0.8922
|438
|2009.06.02 18:52
|modify
|89
|0.01
|0.8904
|0.8285
|0.8922
|439
|2009.06.02 19:32
|buy limit
|92
|0.03
|0.8866
|0.8283
|0.8903
|440
|2009.06.02 21:12
|buy
|92
|0.03
|0.8866
|0.8283
|0.8903
|441
|2009.06.02 21:12
|modify
|89
|0.01
|0.8904
|0.8266
|0.8922
|442
|2009.06.02 21:12
|modify
|91
|0.02
|0.8885
|0.8266
|0.8922
|443
|2009.06.02 21:12
|modify
|92
|0.03
|0.8866
|0.8266
|0.8903
|444
|2009.06.02 21:12
|modify
|89
|0.01
|0.8904
|0.8266
|0.8903
|445
|2009.06.02 21:12
|modify
|91
|0.02
|0.8885
|0.8267
|0.8903
|446
|2009.06.02 21:52
|buy limit
|93
|0.04
|0.8847
|0.8279
|0.8884
|447
|2009.06.03 01:31
|t/p
|89
|0.01
|0.8903
|0.8266
|0.8903
|-0.06
|2883.69
|448
|2009.06.03 01:31
|t/p
|91
|0.02
|0.8903
|0.8267
|0.8903
|3.37
|2887.06
|449
|2009.06.03 01:31
|t/p
|92
|0.03
|0.8903
|0.8266
|0.8903
|10.33
|2897.39
|450
|2009.06.03 01:31
|delete
|93
|0.04
|0.8847
|0.8279
|0.8884
|451
|2009.06.03 01:31
|buy stop
|94
|0.01
|0.8923
|0.8310
|0.8960
|452
|2009.06.03 01:31
|buy limit
|95
|0.01
|0.8894
|0.8309
|0.8931
|453
|2009.06.03 01:42
|buy
|94
|0.01
|0.8923
|0.8310
|0.8960
|454
|2009.06.03 01:42
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8323
|0.8960
|455
|2009.06.03 01:42
|delete
|95
|0.01
|0.8894
|0.8309
|0.8931
|456
|2009.06.03 02:22
|buy limit
|96
|0.02
|0.8904
|0.8315
|0.8941
|457
|2009.06.03 07:49
|buy
|96
|0.02
|0.8904
|0.8315
|0.8941
|458
|2009.06.03 07:49
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8304
|0.8960
|459
|2009.06.03 07:49
|modify
|96
|0.02
|0.8904
|0.8304
|0.8941
|460
|2009.06.03 07:49
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8304
|0.8941
|461
|2009.06.03 08:29
|buy limit
|97
|0.03
|0.8885
|0.8322
|0.8922
|462
|2009.06.03 10:17
|buy
|97
|0.03
|0.8885
|0.8322
|0.8922
|463
|2009.06.03 10:17
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8285
|0.8941
|464
|2009.06.03 10:17
|modify
|96
|0.02
|0.8904
|0.8285
|0.8941
|465
|2009.06.03 10:17
|modify
|97
|0.03
|0.8885
|0.8285
|0.8922
|466
|2009.06.03 10:17
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8285
|0.8922
|467
|2009.06.03 10:17
|modify
|96
|0.02
|0.8904
|0.8286
|0.8922
|468
|2009.06.03 10:57
|buy limit
|98
|0.04
|0.8866
|0.8294
|0.8903
|469
|2009.06.03 11:52
|buy
|98
|0.04
|0.8866
|0.8294
|0.8903
|470
|2009.06.03 11:52
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8266
|0.8922
|471
|2009.06.03 11:52
|modify
|96
|0.02
|0.8904
|0.8266
|0.8922
|472
|2009.06.03 11:52
|modify
|97
|0.03
|0.8885
|0.8266
|0.8922
|473
|2009.06.03 11:52
|modify
|98
|0.04
|0.8866
|0.8266
|0.8903
|474
|2009.06.03 11:52
|modify
|94
|0.01
|0.8923
|0.8266
|0.8903
|475
|2009.06.03 11:52
|modify
|96
|0.02
|0.8904
|0.8267
|0.8903
|476
|2009.06.03 11:52
|modify
|97
|0.03
|0.8885
|0.8266
|0.8903
|477
|2009.06.03 12:32
|buy limit
|99
|0.06
|0.8829
|0.8280
|0.8904
|478
|2009.06.03 13:33
|t/p
|94
|0.01
|0.8903
|0.8266
|0.8903
|-1.84
|2895.55
|479
|2009.06.03 13:33
|t/p
|96
|0.02
|0.8903
|0.8267
|0.8903
|-0.18
|2895.37
|480
|2009.06.03 13:33
|t/p
|97
|0.03
|0.8903
|0.8266
|0.8903
|4.99
|2900.36
|481
|2009.06.03 13:33
|t/p
|98
|0.04
|0.8903
|0.8266
|0.8903
|13.66
|2914.02
|482
|2009.06.03 13:33
|delete
|99
|0.06
|0.8829
|0.8280
|0.8904
|483
|2009.06.03 13:33
|buy stop
|100
|0.01
|0.8923
|0.8310
|0.8960
|484
|2009.06.03 13:33
|buy limit
|101
|0.01
|0.8894
|0.8309
|0.8931
|485
|2009.06.03 13:53
|buy
|101
|0.01
|0.8894
|0.8309
|0.8931
|486
|2009.06.03 13:53
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8294
|0.8931
|487
|2009.06.03 13:53
|delete
|100
|0.01
|0.8923
|0.8310
|0.8960
|488
|2009.06.03 14:33
|buy limit
|102
|0.02
|0.8875
|0.8300
|0.8912
|489
|2009.06.03 15:07
|buy
|102
|0.02
|0.8875
|0.8300
|0.8912
|490
|2009.06.03 15:07
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8275
|0.8931
|491
|2009.06.03 15:07
|modify
|102
|0.02
|0.8875
|0.8275
|0.8912
|492
|2009.06.03 15:07
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8275
|0.8912
|493
|2009.06.03 15:47
|buy limit
|103
|0.03
|0.8856
|0.8289
|0.8893
|494
|2009.06.03 16:49
|buy
|103
|0.03
|0.8856
|0.8289
|0.8893
|495
|2009.06.03 16:49
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8256
|0.8912
|496
|2009.06.03 16:49
|modify
|102
|0.02
|0.8875
|0.8256
|0.8912
|497
|2009.06.03 16:49
|modify
|103
|0.03
|0.8856
|0.8256
|0.8893
|498
|2009.06.03 16:49
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8256
|0.8893
|499
|2009.06.03 16:49
|modify
|102
|0.02
|0.8875
|0.8257
|0.8893
|500
|2009.06.03 17:29
|buy limit
|104
|0.04
|0.8837
|0.8251
|0.8874
|501
|2009.06.03 17:38
|buy
|104
|0.04
|0.8837
|0.8251
|0.8874
|502
|2009.06.03 17:38
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8237
|0.8893
|503
|2009.06.03 17:38
|modify
|102
|0.02
|0.8875
|0.8237
|0.8893
|504
|2009.06.03 17:38
|modify
|103
|0.03
|0.8856
|0.8237
|0.8893
|505
|2009.06.03 17:38
|modify
|104
|0.04
|0.8837
|0.8237
|0.8874
|506
|2009.06.03 17:38
|modify
|101
|0.01
|0.8894
|0.8237
|0.8874
|507
|2009.06.03 17:38
|modify
|102
|0.02
|0.8875
|0.8238
|0.8874
|508
|2009.06.03 17:38
|modify
|103
|0.03
|0.8856
|0.8236
|0.8874
|509
|2009.06.03 18:18
|buy limit
|105
|0.06
|0.8800
|0.8234
|0.8876
|510
|2009.06.03 20:15
|t/p
|101
|0.01
|0.8874
|0.8237
|0.8874
|-1.85
|2912.17
|511
|2009.06.03 20:15
|t/p
|102
|0.02
|0.8874
|0.8238
|0.8874
|-0.19
|2911.98
|512
|2009.06.03 20:15
|t/p
|103
|0.03
|0.8874
|0.8236
|0.8874
|4.99
|2916.97
|513
|2009.06.03 20:15
|t/p
|104
|0.04
|0.8874
|0.8237
|0.8874
|13.66
|2930.63
|514
|2009.06.03 20:15
|delete
|105
|0.06
|0.8800
|0.8234
|0.8876
|515
|2009.06.03 20:15
|buy stop
|106
|0.01
|0.8904
|0.8281
|0.8941
|516
|2009.06.03 20:15
|buy limit
|107
|0.01
|0.8875
|0.8280
|0.8912
|517
|2009.06.03 20:32
|buy
|107
|0.01
|0.8875
|0.8280
|0.8912
|518
|2009.06.03 20:32
|modify
|107
|0.01
|0.8875
|0.8275
|0.8912
|519
|2009.06.03 20:32
|delete
|106
|0.01
|0.8904
|0.8281
|0.8941
|520
|2009.06.03 21:12
|buy limit
|108
|0.02
|0.8856
|0.8298
|0.8893
|521
|2009.06.03 22:46
|t/p
|107
|0.01
|0.8912
|0.8275
|0.8912
|3.42
|2934.05
|522
|2009.06.03 22:46
|delete
|108
|0.02
|0.8856
|0.8298
|0.8893
|523
|2009.06.03 22:46
|buy stop
|109
|0.01
|0.8942
|0.8319
|0.8979
|524
|2009.06.03 22:46
|buy limit
|110
|0.01
|0.8913
|0.8318
|0.8950
|525
|2009.06.03 22:47
|buy
|110
|0.01
|0.8913
|0.8318
|0.8950
|526
|2009.06.03 22:47
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8313
|0.8950
|527
|2009.06.03 22:47
|delete
|109
|0.01
|0.8942
|0.8319
|0.8979
|528
|2009.06.03 23:27
|buy limit
|111
|0.02
|0.8894
|0.8325
|0.8931
|529
|2009.06.04 01:31
|buy
|111
|0.02
|0.8894
|0.8325
|0.8931
|530
|2009.06.04 01:31
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8294
|0.8950
|531
|2009.06.04 01:31
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8294
|0.8931
|532
|2009.06.04 01:31
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8294
|0.8931
|533
|2009.06.04 02:11
|buy limit
|112
|0.03
|0.8875
|0.8291
|0.8912
|534
|2009.06.04 11:57
|buy
|112
|0.03
|0.8875
|0.8291
|0.8912
|535
|2009.06.04 11:57
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8275
|0.8931
|536
|2009.06.04 11:57
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8275
|0.8931
|537
|2009.06.04 11:57
|modify
|112
|0.03
|0.8875
|0.8275
|0.8912
|538
|2009.06.04 11:57
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8275
|0.8912
|539
|2009.06.04 11:57
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8274
|0.8912
|540
|2009.06.04 12:37
|buy limit
|113
|0.04
|0.8835
|0.8252
|0.8875
|541
|2009.06.04 12:42
|buy
|113
|0.04
|0.8835
|0.8252
|0.8875
|542
|2009.06.04 12:42
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8235
|0.8912
|543
|2009.06.04 12:42
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8235
|0.8912
|544
|2009.06.04 12:42
|modify
|112
|0.03
|0.8875
|0.8235
|0.8912
|545
|2009.06.04 12:42
|modify
|113
|0.04
|0.8835
|0.8235
|0.8875
|546
|2009.06.04 12:42
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8235
|0.8875
|547
|2009.06.04 12:42
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8236
|0.8875
|548
|2009.06.04 12:42
|modify
|112
|0.03
|0.8875
|0.8235
|0.8875
|549
|2009.06.04 13:22
|buy limit
|114
|0.06
|0.8795
|0.8246
|0.8874
|550
|2009.06.04 15:05
|buy
|114
|0.06
|0.8795
|0.8246
|0.8874
|551
|2009.06.04 15:05
|modify
|110
|0.01
|0.8913
|0.8195
|0.8875
|552
|2009.06.04 15:05
|modify
|111
|0.02
|0.8894
|0.8195
|0.8875
|553
|2009.06.04 15:05
|modify
|112
|0.03
|0.8875
|0.8195
|0.8875
|554
|2009.06.04 15:05
|modify
|113
|0.04
|0.8835
|0.8195
|0.8875
|555
|2009.06.04 15:05
|modify
|114
|0.06
|0.8795
|0.8195
|0.8874
|556
|2009.06.05 05:12
|buy limit
|115
|0.09
|0.8755
|0.8243
|0.8834
|557
|2009.06.05 07:33
|t/p
|114
|0.06
|0.8874
|0.8195
|0.8874
|43.90
|2977.95
|558
|2009.06.05 07:33
|modify
|115
|0.09
|0.8795
|0.8281
|0.8875
|559
|2009.06.05 07:33
|t/p
|110
|0.01
|0.8875
|0.8195
|0.8875
|-3.40
|2974.55
|560
|2009.06.05 07:33
|t/p
|111
|0.02
|0.8875
|0.8195
|0.8875
|-3.46
|2971.09
|561
|2009.06.05 07:33
|t/p
|112
|0.03
|0.8875
|0.8195
|0.8875
|0.08
|2971.17
|562
|2009.06.05 07:33
|t/p
|113
|0.04
|0.8875
|0.8195
|0.8875
|14.88
|2986.05
|563
|2009.06.05 07:33
|delete
|115
|0.09
|0.8795
|0.8281
|0.8875
|564
|2009.06.05 07:33
|buy stop
|116
|0.01
|0.8912
|0.8282
|0.8952
|565
|2009.06.05 07:33
|buy limit
|117
|0.01
|0.8882
|0.8285
|0.8922
|566
|2009.06.05 07:34
|buy
|117
|0.01
|0.8882
|0.8285
|0.8922
|567
|2009.06.05 07:34
|modify
|117
|0.01
|0.8882
|0.8282
|0.8922
|568
|2009.06.05 07:34
|delete
|116
|0.01
|0.8912
|0.8282
|0.8952
|569
|2009.06.05 08:14
|buy limit
|118
|0.02
|0.8862
|0.8283
|0.8902
|570
|2009.06.05 14:27
|buy
|118
|0.02
|0.8862
|0.8283
|0.8902
|571
|2009.06.05 14:27
|modify
|117
|0.01
|0.8882
|0.8262
|0.8922
|572
|2009.06.05 14:27
|modify
|118
|0.02
|0.8862
|0.8262
|0.8902
|573
|2009.06.05 14:27
|modify
|117
|0.01
|0.8882
|0.8262
|0.8902
|574
|2009.06.05 15:02
|t/p
|117
|0.01
|0.8902
|0.8262
|0.8902
|1.85
|2987.90
|575
|2009.06.05 15:02
|t/p
|118
|0.02
|0.8902
|0.8262
|0.8902
|7.38
|2995.28
|576
|2009.06.05 15:02
|buy stop
|119
|0.01
|0.8937
|0.8309
|0.8979
|577
|2009.06.05 15:02
|buy limit
|120
|0.01
|0.8906
|0.8309
|0.8948
|578
|2009.06.05 15:04
|buy
|120
|0.01
|0.8906
|0.8309
|0.8948
|579
|2009.06.05 15:04
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8306
|0.8948
|580
|2009.06.05 15:04
|delete
|119
|0.01
|0.8937
|0.8309
|0.8979
|581
|2009.06.05 15:44
|buy limit
|121
|0.02
|0.8885
|0.8326
|0.8927
|582
|2009.06.05 18:07
|buy
|121
|0.02
|0.8885
|0.8326
|0.8927
|583
|2009.06.05 18:07
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8285
|0.8948
|584
|2009.06.05 18:07
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8285
|0.8927
|585
|2009.06.05 18:07
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8285
|0.8927
|586
|2009.06.05 18:47
|buy limit
|122
|0.03
|0.8864
|0.8288
|0.8906
|587
|2009.06.08 07:39
|buy
|122
|0.03
|0.8864
|0.8288
|0.8906
|588
|2009.06.08 07:39
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8264
|0.8927
|589
|2009.06.08 07:39
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8264
|0.8927
|590
|2009.06.08 07:39
|modify
|122
|0.03
|0.8864
|0.8264
|0.8906
|591
|2009.06.08 07:39
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8264
|0.8906
|592
|2009.06.08 07:39
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8263
|0.8906
|593
|2009.06.08 08:19
|buy limit
|123
|0.04
|0.8824
|0.8234
|0.8864
|594
|2009.06.08 10:03
|modify
|123
|0.04
|0.8844
|0.8254
|0.8884
|595
|2009.06.08 10:18
|buy
|123
|0.04
|0.8844
|0.8254
|0.8884
|596
|2009.06.08 10:18
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8244
|0.8906
|597
|2009.06.08 10:18
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8244
|0.8906
|598
|2009.06.08 10:18
|modify
|122
|0.03
|0.8864
|0.8244
|0.8906
|599
|2009.06.08 10:18
|modify
|123
|0.04
|0.8844
|0.8244
|0.8884
|600
|2009.06.08 10:18
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8244
|0.8884
|601
|2009.06.08 10:18
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8245
|0.8884
|602
|2009.06.08 10:18
|modify
|122
|0.03
|0.8864
|0.8244
|0.8884
|603
|2009.06.08 10:58
|buy limit
|124
|0.06
|0.8804
|0.8245
|0.8883
|604
|2009.06.08 18:48
|buy
|124
|0.06
|0.8804
|0.8245
|0.8883
|605
|2009.06.08 18:48
|modify
|120
|0.01
|0.8906
|0.8204
|0.8884
|606
|2009.06.08 18:48
|modify
|121
|0.02
|0.8885
|0.8204
|0.8884
|607
|2009.06.08 18:48
|modify
|122
|0.03
|0.8864
|0.8204
|0.8884
|608
|2009.06.08 18:48
|modify
|123
|0.04
|0.8844
|0.8204
|0.8884
|609
|2009.06.08 18:48
|modify
|124
|0.06
|0.8804
|0.8204
|0.8883
|610
|2009.06.09 16:25
|buy limit
|125
|0.09
|0.8764
|0.8235
|0.8843
|611
|2009.06.10 04:25
|t/p
|124
|0.06
|0.8883
|0.8204
|0.8883
|44.07
|3039.35
|612
|2009.06.10 04:25
|modify
|125
|0.09
|0.8804
|0.8290
|0.8884
|613
|2009.06.10 04:38
|t/p
|120
|0.01
|0.8884
|0.8204
|0.8884
|-1.95
|3037.41
|614
|2009.06.10 04:38
|t/p
|121
|0.02
|0.8884
|0.8204
|0.8884
|-0.03
|3037.38
|615
|2009.06.10 04:38
|t/p
|122
|0.03
|0.8884
|0.8204
|0.8884
|5.70
|3043.08
|616
|2009.06.10 04:38
|t/p
|123
|0.04
|0.8884
|0.8204
|0.8884
|14.99
|3058.06
|617
|2009.06.10 04:38
|delete
|125
|0.09
|0.8804
|0.8290
|0.8884
|618
|2009.06.10 04:38
|buy stop
|126
|0.01
|0.8912
|0.8291
|0.8952
|619
|2009.06.10 04:38
|buy limit
|127
|0.01
|0.8882
|0.8290
|0.8922
|620
|2009.06.10 05:31
|buy
|127
|0.01
|0.8882
|0.8290
|0.8922
|621
|2009.06.10 05:31
|modify
|127
|0.01
|0.8882
|0.8282
|0.8922
|622
|2009.06.10 05:31
|delete
|126
|0.01
|0.8912
|0.8291
|0.8952
|623
|2009.06.10 06:11
|buy limit
|128
|0.02
|0.8862
|0.8308
|0.8902
|624
|2009.06.10 10:01
|t/p
|127
|0.01
|0.8922
|0.8282
|0.8922
|3.69
|3061.75
|625
|2009.06.10 10:01
|delete
|128
|0.02
|0.8862
|0.8308
|0.8902
|626
|2009.06.10 10:01
|buy stop
|129
|0.01
|0.8958
|0.8329
|0.9000
|627
|2009.06.10 10:01
|buy limit
|130
|0.01
|0.8927
|0.8330
|0.8969
|628
|2009.06.10 10:11
|buy
|130
|0.01
|0.8927
|0.8330
|0.8969
|629
|2009.06.10 10:11
|modify
|130
|0.01
|0.8927
|0.8327
|0.8969
|630
|2009.06.10 10:11
|delete
|129
|0.01
|0.8958
|0.8329
|0.9000
|631
|2009.06.10 10:51
|buy limit
|131
|0.02
|0.8906
|0.8335
|0.8948
|632
|2009.06.10 17:25
|buy
|131
|0.02
|0.8906
|0.8335
|0.8948
|633
|2009.06.10 17:25
|modify
|130
|0.01
|0.8927
|0.8306
|0.8969
|634
|2009.06.10 17:25
|modify
|131
|0.02
|0.8906
|0.8306
|0.8948
|635
|2009.06.10 17:25
|modify
|130
|0.01
|0.8927
|0.8306
|0.8948
|636
|2009.06.10 18:05
|buy limit
|132
|0.03
|0.8885
|0.8298
|0.8927
|637
|2009.06.10 18:46
|buy
|132
|0.03
|0.8885
|0.8298
|0.8927
|638
|2009.06.10 18:46
|modify
|130
|0.01
|0.8927
|0.8285
|0.8948
|639
|2009.06.10 18:46
|modify
|131
|0.02
|0.8906
|0.8285
|0.8948
|640
|2009.06.10 18:46
|modify
|132
|0.03
|0.8885
|0.8285
|0.8927
|641
|2009.06.10 18:46
|modify
|130
|0.01
|0.8927
|0.8285
|0.8927
|642
|2009.06.10 18:46
|modify
|131
|0.02
|0.8906
|0.8284
|0.8927
|643
|2009.06.10 19:26
|buy limit
|133
|0.04
|0.8864
|0.8298
|0.8906
|644
|2009.06.11 01:30
|t/p
|130
|0.01
|0.8927
|0.8285
|0.8927
|0.08
|3061.83
|645
|2009.06.11 01:30
|t/p
|131
|0.02
|0.8927
|0.8284
|0.8927
|4.04
|3065.88
|646
|2009.06.11 01:30
|t/p
|132
|0.03
|0.8927
|0.8285
|0.8927
|11.87
|3077.75
|647
|2009.06.11 01:30
|delete
|133
|0.04
|0.8864
|0.8298
|0.8906
|648
|2009.06.11 01:30
|buy stop
|134
|0.01
|0.8952
|0.8335
|0.8992
|649
|2009.06.11 01:30
|buy limit
|135
|0.01
|0.8922
|0.8339
|0.8962
|650
|2009.06.11 01:30
|buy
|134
|0.01
|0.8952
|0.8335
|0.8992
|651
|2009.06.11 01:30
|modify
|134
|0.01
|0.8952
|0.8352
|0.8992
|652
|2009.06.11 01:30
|delete
|135
|0.01
|0.8922
|0.8339
|0.8962
|653
|2009.06.11 02:10
|buy limit
|136
|0.02
|0.8932
|0.8357
|0.8972
|654
|2009.06.11 07:26
|buy
|136
|0.02
|0.8932
|0.8357
|0.8972
|655
|2009.06.11 07:26
|modify
|134
|0.01
|0.8952
|0.8332
|0.8992
|656
|2009.06.11 07:26
|modify
|136
|0.02
|0.8932
|0.8332
|0.8972
|657
|2009.06.11 07:26
|modify
|134
|0.01
|0.8952
|0.8332
|0.8972
|658
|2009.06.11 08:06
|buy limit
|137
|0.03
|0.8912
|0.8347
|0.8952
|659
|2009.06.11 09:31
|t/p
|134
|0.01
|0.8972
|0.8332
|0.8972
|1.85
|3079.60
|660
|2009.06.11 09:31
|t/p
|136
|0.02
|0.8972
|0.8332
|0.8972
|7.38
|3086.98
|661
|2009.06.11 09:31
|delete
|137
|0.03
|0.8912
|0.8347
|0.8952
|662
|2009.06.11 09:31
|buy stop
|138
|0.01
|0.9000
|0.8379
|0.9042
|663
|2009.06.11 09:31
|buy limit
|139
|0.01
|0.8969
|0.8378
|0.9011
|664
|2009.06.11 11:00
|buy
|139
|0.01
|0.8969
|0.8378
|0.9011
|665
|2009.06.11 11:00
|modify
|139
|0.01
|0.8969
|0.8369
|0.9011
|666
|2009.06.11 11:00
|delete
|138
|0.01
|0.9000
|0.8379
|0.9042
|667
|2009.06.11 11:40
|buy limit
|140
|0.02
|0.8948
|0.8384
|0.8990
|668
|2009.06.11 16:45
|t/p
|139
|0.01
|0.9011
|0.8369
|0.9011
|3.88
|3090.86
|669
|2009.06.11 16:45
|delete
|140
|0.02
|0.8948
|0.8384
|0.8990
|670
|2009.06.11 16:45
|buy stop
|141
|0.01
|0.9042
|0.8418
|0.9084
|671
|2009.06.11 16:45
|buy limit
|142
|0.01
|0.9011
|0.8417
|0.9053
|672
|2009.06.11 17:06
|buy
|142
|0.01
|0.9011
|0.8417
|0.9053
|673
|2009.06.11 17:06
|modify
|142
|0.01
|0.9011
|0.8411
|0.9053
|674
|2009.06.11 17:06
|delete
|141
|0.01
|0.9042
|0.8418
|0.9084
|675
|2009.06.11 17:46
|buy limit
|143
|0.02
|0.8990
|0.8429
|0.9032
|676
|2009.06.12 10:12
|t/p
|142
|0.01
|0.9053
|0.8411
|0.9053
|3.90
|3094.75
|677
|2009.06.12 10:12
|delete
|143
|0.02
|0.8990
|0.8429
|0.9032
|678
|2009.06.12 10:12
|buy stop
|144
|0.01
|0.9084
|0.8460
|0.9126
|679
|2009.06.12 10:12
|buy limit
|145
|0.01
|0.9053
|0.8459
|0.9095
|680
|2009.06.12 10:23
|buy
|144
|0.01
|0.9084
|0.8460
|0.9126
|681
|2009.06.12 10:23
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8484
|0.9126
|682
|2009.06.12 10:23
|delete
|145
|0.01
|0.9053
|0.8459
|0.9095
|683
|2009.06.12 11:03
|buy limit
|146
|0.02
|0.9063
|0.8500
|0.9105
|684
|2009.06.12 12:51
|buy
|146
|0.02
|0.9063
|0.8500
|0.9105
|685
|2009.06.12 12:51
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8463
|0.9126
|686
|2009.06.12 12:51
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8463
|0.9105
|687
|2009.06.12 12:51
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8463
|0.9105
|688
|2009.06.12 13:31
|buy limit
|147
|0.03
|0.9042
|0.8486
|0.9084
|689
|2009.06.14 22:03
|buy
|147
|0.03
|0.9042
|0.8486
|0.9084
|690
|2009.06.14 22:03
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8442
|0.9105
|691
|2009.06.14 22:03
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8442
|0.9105
|692
|2009.06.14 22:03
|modify
|147
|0.03
|0.9042
|0.8442
|0.9084
|693
|2009.06.14 22:03
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8442
|0.9084
|694
|2009.06.14 22:03
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8443
|0.9084
|695
|2009.06.14 22:43
|buy limit
|148
|0.04
|0.9021
|0.8468
|0.9063
|696
|2009.06.15 13:47
|buy
|148
|0.04
|0.9021
|0.8468
|0.9063
|697
|2009.06.15 13:47
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8421
|0.9084
|698
|2009.06.15 13:47
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8421
|0.9084
|699
|2009.06.15 13:47
|modify
|147
|0.03
|0.9042
|0.8421
|0.9084
|700
|2009.06.15 13:47
|modify
|148
|0.04
|0.9021
|0.8421
|0.9063
|701
|2009.06.15 13:47
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8421
|0.9063
|702
|2009.06.15 13:47
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8422
|0.9063
|703
|2009.06.15 13:47
|modify
|147
|0.03
|0.9042
|0.8421
|0.9063
|704
|2009.06.15 14:27
|buy limit
|149
|0.06
|0.8979
|0.8426
|0.9063
|705
|2009.06.15 22:23
|buy
|149
|0.06
|0.8979
|0.8426
|0.9063
|706
|2009.06.15 22:23
|modify
|144
|0.01
|0.9084
|0.8379
|0.9063
|707
|2009.06.15 22:23
|modify
|146
|0.02
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|708
|2009.06.15 22:23
|modify
|147
|0.03
|0.9042
|0.8379
|0.9063
|709
|2009.06.15 22:23
|modify
|148
|0.04
|0.9021
|0.8379
|0.9063
|710
|2009.06.15 22:23
|modify
|149
|0.06
|0.8979
|0.8379
|0.9063
|711
|2009.06.16 11:08
|buy limit
|150
|0.09
|0.8937
|0.8415
|0.9021
|712
|2009.06.16 15:07
|t/p
|144
|0.01
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|-1.88
|3092.88
|713
|2009.06.16 15:07
|t/p
|146
|0.02
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|0.11
|3092.99
|714
|2009.06.16 15:07
|t/p
|147
|0.03
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|5.98
|3098.97
|715
|2009.06.16 15:07
|t/p
|148
|0.04
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|15.61
|3114.57
|716
|2009.06.16 15:07
|t/p
|149
|0.06
|0.9063
|0.8379
|0.9063
|46.68
|3161.26
|717
|2009.06.16 15:07
|delete
|150
|0.09
|0.8937
|0.8415
|0.9021
|718
|2009.06.16 15:07
|buy stop
|151
|0.01
|0.9084
|0.8470
|0.9126
|719
|2009.06.16 15:07
|buy limit
|152
|0.01
|0.9053
|0.8469
|0.9095
|720
|2009.06.16 15:12
|buy
|151
|0.01
|0.9084
|0.8470
|0.9126
|721
|2009.06.16 15:12
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8484
|0.9126
|722
|2009.06.16 15:12
|delete
|152
|0.01
|0.9053
|0.8469
|0.9095
|723
|2009.06.16 15:52
|buy limit
|153
|0.02
|0.9040
|0.8466
|0.9084
|724
|2009.06.16 15:57
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8473
|0.9106
|725
|2009.06.16 15:59
|buy
|153
|0.02
|0.9062
|0.8473
|0.9106
|726
|2009.06.16 15:59
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8462
|0.9126
|727
|2009.06.16 15:59
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8462
|0.9106
|728
|2009.06.16 15:59
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8462
|0.9106
|729
|2009.06.16 16:39
|buy limit
|154
|0.03
|0.9018
|0.8444
|0.9062
|730
|2009.06.16 17:06
|modify
|154
|0.03
|0.9040
|0.8451
|0.9084
|731
|2009.06.16 17:21
|buy
|154
|0.03
|0.9040
|0.8451
|0.9084
|732
|2009.06.16 17:21
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8440
|0.9106
|733
|2009.06.16 17:21
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8440
|0.9106
|734
|2009.06.16 17:21
|modify
|154
|0.03
|0.9040
|0.8440
|0.9084
|735
|2009.06.16 17:21
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8440
|0.9084
|736
|2009.06.16 17:21
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8441
|0.9084
|737
|2009.06.16 18:01
|buy limit
|155
|0.04
|0.8996
|0.8422
|0.9040
|738
|2009.06.16 18:39
|modify
|155
|0.04
|0.9018
|0.8429
|0.9062
|739
|2009.06.16 19:57
|buy
|155
|0.04
|0.9018
|0.8429
|0.9062
|740
|2009.06.16 19:57
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8418
|0.9084
|741
|2009.06.16 19:57
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8418
|0.9084
|742
|2009.06.16 19:57
|modify
|154
|0.03
|0.9040
|0.8418
|0.9084
|743
|2009.06.16 19:57
|modify
|155
|0.04
|0.9018
|0.8418
|0.9062
|744
|2009.06.16 19:57
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8418
|0.9062
|745
|2009.06.16 19:57
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8419
|0.9062
|746
|2009.06.16 19:57
|modify
|154
|0.03
|0.9040
|0.8418
|0.9062
|747
|2009.06.16 20:37
|buy limit
|156
|0.06
|0.8974
|0.8410
|0.9062
|748
|2009.06.16 23:26
|buy
|156
|0.06
|0.8974
|0.8410
|0.9062
|749
|2009.06.16 23:26
|modify
|151
|0.01
|0.9084
|0.8374
|0.9062
|750
|2009.06.16 23:26
|modify
|153
|0.02
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|751
|2009.06.16 23:26
|modify
|154
|0.03
|0.9040
|0.8374
|0.9062
|752
|2009.06.16 23:26
|modify
|155
|0.04
|0.9018
|0.8374
|0.9062
|753
|2009.06.16 23:26
|modify
|156
|0.06
|0.8974
|0.8374
|0.9062
|754
|2009.06.17 06:21
|buy limit
|157
|0.09
|0.8930
|0.8408
|0.9018
|755
|2009.06.18 16:02
|t/p
|151
|0.01
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|-1.92
|3159.33
|756
|2009.06.18 16:02
|t/p
|153
|0.02
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|0.22
|3159.55
|757
|2009.06.18 16:02
|t/p
|154
|0.03
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|6.41
|3165.96
|758
|2009.06.18 16:02
|t/p
|155
|0.04
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|16.67
|3182.63
|759
|2009.06.18 16:02
|t/p
|156
|0.06
|0.9062
|0.8374
|0.9062
|49.38
|3232.01
|760
|2009.06.18 16:02
|delete
|157
|0.09
|0.8930
|0.8408
|0.9018
|761
|2009.06.18 16:02
|buy stop
|158
|0.01
|0.9098
|0.8469
|0.9142
|762
|2009.06.18 16:02
|buy limit
|159
|0.01
|0.9066
|0.8470
|0.9110
|763
|2009.06.18 16:08
|buy
|159
|0.01
|0.9066
|0.8470
|0.9110
|764
|2009.06.18 16:08
|modify
|159
|0.01
|0.9066
|0.8466
|0.9110
|765
|2009.06.18 16:08
|delete
|158
|0.01
|0.9098
|0.8469
|0.9142
|766
|2009.06.18 16:48
|buy limit
|160
|0.02
|0.9044
|0.8469
|0.9088
|767
|2009.06.18 20:59
|buy
|160
|0.02
|0.9044
|0.8469
|0.9088
|768
|2009.06.18 20:59
|modify
|159
|0.01
|0.9066
|0.8444
|0.9110
|769
|2009.06.18 20:59
|modify
|160
|0.02
|0.9044
|0.8444
|0.9088
|770
|2009.06.18 20:59
|modify
|159
|0.01
|0.9066
|0.8444
|0.9088
|771
|2009.06.18 21:40
|buy limit
|161
|0.03
|0.9021
|0.8454
|0.9067
|772
|2009.06.19 05:19
|t/p
|159
|0.01
|0.9088
|0.8444
|0.9088
|2.06
|3234.06
|773
|2009.06.19 05:19
|t/p
|160
|0.02
|0.9088
|0.8444
|0.9088
|8.18
|3242.25
|774
|2009.06.19 05:19
|delete
|161
|0.03
|0.9021
|0.8454
|0.9067
|775
|2009.06.19 05:19
|buy stop
|162
|0.01
|0.9120
|0.8495
|0.9164
|776
|2009.06.19 05:19
|buy limit
|163
|0.01
|0.9088
|0.8494
|0.9132
|777
|2009.06.19 05:59
|buy
|163
|0.01
|0.9088
|0.8494
|0.9132
|778
|2009.06.19 05:59
|modify
|163
|0.01
|0.9088
|0.8488
|0.9132
|779
|2009.06.19 05:59
|delete
|162
|0.01
|0.9120
|0.8495
|0.9164
|780
|2009.06.19 06:39
|buy limit
|164
|0.02
|0.9066
|0.8495
|0.9110
|781
|2009.06.19 13:42
|t/p
|163
|0.01
|0.9132
|0.8488
|0.9132
|4.06
|3246.31
|782
|2009.06.19 13:42
|delete
|164
|0.02
|0.9066
|0.8495
|0.9110
|783
|2009.06.19 13:42
|buy stop
|165
|0.01
|0.9166
|0.8539
|0.9212
|784
|2009.06.19 13:42
|buy limit
|166
|0.01
|0.9133
|0.8538
|0.9179
|785
|2009.06.19 14:00
|buy
|166
|0.01
|0.9133
|0.8538
|0.9179
|786
|2009.06.19 14:00
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8533
|0.9179
|787
|2009.06.19 14:00
|delete
|165
|0.01
|0.9166
|0.8539
|0.9212
|788
|2009.06.19 14:40
|buy limit
|167
|0.02
|0.9110
|0.8552
|0.9156
|789
|2009.06.21 22:16
|buy
|167
|0.02
|0.9110
|0.8552
|0.9156
|790
|2009.06.21 22:16
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8510
|0.9179
|791
|2009.06.21 22:16
|modify
|167
|0.02
|0.9110
|0.8510
|0.9156
|792
|2009.06.21 22:16
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8510
|0.9156
|793
|2009.06.21 22:56
|buy limit
|168
|0.03
|0.9087
|0.8509
|0.9133
|794
|2009.06.22 18:46
|buy
|168
|0.03
|0.9087
|0.8509
|0.9133
|795
|2009.06.22 18:46
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8487
|0.9156
|796
|2009.06.22 18:46
|modify
|167
|0.02
|0.9110
|0.8487
|0.9156
|797
|2009.06.22 18:46
|modify
|168
|0.03
|0.9087
|0.8487
|0.9133
|798
|2009.06.22 18:46
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8487
|0.9133
|799
|2009.06.22 18:46
|modify
|167
|0.02
|0.9110
|0.8488
|0.9133
|800
|2009.06.22 19:26
|buy limit
|169
|0.04
|0.9064
|0.8502
|0.9110
|801
|2009.06.22 21:03
|buy
|169
|0.04
|0.9064
|0.8502
|0.9110
|802
|2009.06.22 21:03
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8464
|0.9133
|803
|2009.06.22 21:03
|modify
|167
|0.02
|0.9110
|0.8464
|0.9133
|804
|2009.06.22 21:03
|modify
|168
|0.03
|0.9087
|0.8464
|0.9133
|805
|2009.06.22 21:03
|modify
|169
|0.04
|0.9064
|0.8464
|0.9110
|806
|2009.06.22 21:03
|modify
|166
|0.01
|0.9133
|0.8464
|0.9110
|807
|2009.06.22 21:03
|modify
|167
|0.02
|0.9110
|0.8465
|0.9110
|808
|2009.06.22 21:03
|modify
|168
|0.03
|0.9087
|0.8466
|0.9110
|809
|2009.06.22 21:43
|buy limit
|170
|0.06
|0.9018
|0.8478
|0.9110
|810
|2009.06.23 15:27
|t/p
|166
|0.01
|0.9110
|0.8464
|0.9110
|-2.08
|3244.23
|811
|2009.06.23 15:27
|t/p
|167
|0.02
|0.9110
|0.8465
|0.9110
|0.11
|3244.34
|812
|2009.06.23 15:27
|t/p
|168
|0.03
|0.9110
|0.8466
|0.9110
|6.45
|3250.79
|813
|2009.06.23 15:27
|t/p
|169
|0.04
|0.9110
|0.8464
|0.9110
|17.09
|3267.88
|814
|2009.06.23 15:27
|delete
|170
|0.06
|0.9018
|0.8478
|0.9110
|815
|2009.06.23 15:27
|buy stop
|171
|0.01
|0.9143
|0.8517
|0.9189
|816
|2009.06.23 15:27
|buy limit
|172
|0.01
|0.9110
|0.8516
|0.9156
|817
|2009.06.23 16:10
|buy
|171
|0.01
|0.9143
|0.8517
|0.9189
|818
|2009.06.23 16:10
|modify
|171
|0.01
|0.9143
|0.8543
|0.9189
|819
|2009.06.23 16:10
|delete
|172
|0.01
|0.9110
|0.8516
|0.9156
|820
|2009.06.23 16:50
|buy limit
|173
|0.02
|0.9119
|0.8561
|0.9167
|821
|2009.06.23 23:17
|buy
|173
|0.02
|0.9119
|0.8561
|0.9167
|822
|2009.06.23 23:17
|modify
|171
|0.01
|0.9143
|0.8519
|0.9189
|823
|2009.06.23 23:17
|modify
|173
|0.02
|0.9119
|0.8519
|0.9167
|824
|2009.06.23 23:17
|modify
|171
|0.01
|0.9143
|0.8519
|0.9167
|825
|2009.06.23 23:57
|buy limit
|174
|0.03
|0.9095
|0.8535
|0.9143
|826
|2009.06.24 08:40
|t/p
|171
|0.01
|0.9167
|0.8519
|0.9167
|2.24
|3270.11
|827
|2009.06.24 08:40
|t/p
|173
|0.02
|0.9167
|0.8519
|0.9167
|8.91
|3279.03
|828
|2009.06.24 08:40
|delete
|174
|0.03
|0.9095
|0.8535
|0.9143
|829
|2009.06.24 08:40
|buy stop
|175
|0.01
|0.9204
|0.8574
|0.9252
|830
|2009.06.24 08:40
|buy limit
|176
|0.01
|0.9170
|0.8573
|0.9218
|831
|2009.06.24 08:48
|buy
|176
|0.01
|0.9170
|0.8573
|0.9218
|832
|2009.06.24 08:48
|modify
|176
|0.01
|0.9170
|0.8570
|0.9218
|833
|2009.06.24 08:48
|delete
|175
|0.01
|0.9204
|0.8574
|0.9252
|834
|2009.06.24 09:28
|buy limit
|177
|0.02
|0.9146
|0.8582
|0.9194
|835
|2009.06.24 20:56
|t/p
|176
|0.01
|0.9218
|0.8570
|0.9218
|4.43
|3283.46
|836
|2009.06.24 20:56
|delete
|177
|0.02
|0.9146
|0.8582
|0.9194
|837
|2009.06.24 20:56
|buy stop
|178
|0.01
|0.9262
|0.8625
|0.9313
|838
|2009.06.24 20:56
|buy limit
|179
|0.01
|0.9202
|0.8624
|0.9253
|839
|2009.06.24 21:27
|buy
|179
|0.01
|0.9202
|0.8624
|0.9253
|840
|2009.06.24 21:27
|modify
|179
|0.01
|0.9202
|0.8602
|0.9253
|841
|2009.06.24 21:27
|delete
|178
|0.01
|0.9262
|0.8625
|0.9313
|842
|2009.06.24 22:07
|buy limit
|180
|0.02
|0.9177
|0.8614
|0.9228
|843
|2009.06.25 11:36
|t/p
|179
|0.01
|0.9253
|0.8602
|0.9253
|4.79
|3288.25
|844
|2009.06.25 11:36
|delete
|180
|0.02
|0.9177
|0.8614
|0.9228
|845
|2009.06.25 11:36
|buy stop
|181
|0.01
|0.9276
|0.8660
|0.9324
|846
|2009.06.25 11:36
|buy limit
|182
|0.01
|0.9242
|0.8659
|0.9290
|847
|2009.06.25 12:30
|buy
|182
|0.01
|0.9242
|0.8659
|0.9290
|848
|2009.06.25 12:30
|modify
|182
|0.01
|0.9242
|0.8642
|0.9290
|849
|2009.06.25 12:30
|delete
|181
|0.01
|0.9276
|0.8660
|0.9324
|850
|2009.06.25 13:10
|buy limit
|183
|0.02
|0.9194
|0.8629
|0.9242
|851
|2009.06.25 13:10
|modify
|183
|0.02
|0.9218
|0.8630
|0.9266
|852
|2009.06.26 00:10
|t/p
|182
|0.01
|0.9290
|0.8642
|0.9290
|4.46
|3292.71
|853
|2009.06.26 00:10
|delete
|183
|0.02
|0.9218
|0.8630
|0.9266
|854
|2009.06.26 00:10
|buy stop
|184
|0.01
|0.9327
|0.8697
|0.9373
|855
|2009.06.26 00:10
|buy limit
|185
|0.01
|0.9294
|0.8697
|0.9340
|856
|2009.06.26 00:14
|buy
|185
|0.01
|0.9294
|0.8697
|0.9340
|857
|2009.06.26 00:14
|modify
|185
|0.01
|0.9294
|0.8694
|0.9340
|858
|2009.06.26 00:14
|delete
|184
|0.01
|0.9327
|0.8697
|0.9373
|859
|2009.06.26 00:54
|buy limit
|186
|0.02
|0.9270
|0.8693
|0.9318
|860
|2009.06.26 06:12
|buy
|186
|0.02
|0.9270
|0.8693
|0.9318
|861
|2009.06.26 06:12
|modify
|185
|0.01
|0.9294
|0.8670
|0.9340
|862
|2009.06.26 06:12
|modify
|186
|0.02
|0.9270
|0.8670
|0.9318
|863
|2009.06.26 06:12
|modify
|185
|0.01
|0.9294
|0.8670
|0.9318
|864
|2009.06.26 06:52
|buy limit
|187
|0.03
|0.9222
|0.8653
|0.9270
|865
|2009.06.26 06:52
|modify
|187
|0.03
|0.9246
|0.8658
|0.9294
|866
|2009.06.26 08:56
|buy
|187
|0.03
|0.9246
|0.8658
|0.9294
|867
|2009.06.26 08:56
|modify
|185
|0.01
|0.9294
|0.8646
|0.9318
|868
|2009.06.26 08:56
|modify
|186
|0.02
|0.9270
|0.8646
|0.9318
|869
|2009.06.26 08:56
|modify
|187
|0.03
|0.9246
|0.8646
|0.9294
|870
|2009.06.26 08:56
|modify
|185
|0.01
|0.9294
|0.8646
|0.9294
|871
|2009.06.26 08:56
|modify
|186
|0.02
|0.9270
|0.8647
|0.9294
|872
|2009.06.26 09:36
|buy limit
|188
|0.04
|0.9222
|0.8641
|0.9270
|873
|2009.06.26 14:27
|t/p
|185
|0.01
|0.9294
|0.8646
|0.9294
|0.00
|3292.71
|874
|2009.06.26 14:27
|t/p
|186
|0.02
|0.9294
|0.8647
|0.9294
|4.43
|3297.14
|875
|2009.06.26 14:27
|t/p
|187
|0.03
|0.9294
|0.8646
|0.9294
|13.29
|3310.43
|876
|2009.06.26 14:27
|delete
|188
|0.04
|0.9222
|0.8641
|0.9270
|877
|2009.06.26 14:27
|buy stop
|189
|0.01
|0.9324
|0.8701
|0.9372
|878
|2009.06.26 14:27
|buy limit
|190
|0.01
|0.9290
|0.8700
|0.9338
|879
|2009.06.26 14:59
|buy
|190
|0.01
|0.9290
|0.8700
|0.9338
|880
|2009.06.26 14:59
|modify
|190
|0.01
|0.9290
|0.8690
|0.9338
|881
|2009.06.26 14:59
|delete
|189
|0.01
|0.9324
|0.8701
|0.9372
|882
|2009.06.26 15:39
|buy limit
|191
|0.02
|0.9266
|0.8694
|0.9314
|883
|2009.06.29 01:35
|buy
|191
|0.02
|0.9266
|0.8694
|0.9314
|884
|2009.06.29 01:35
|modify
|190
|0.01
|0.9290
|0.8666
|0.9338
|885
|2009.06.29 01:35
|modify
|191
|0.02
|0.9266
|0.8666
|0.9314
|886
|2009.06.29 01:35
|modify
|190
|0.01
|0.9290
|0.8666
|0.9314
|887
|2009.06.29 02:15
|buy limit
|192
|0.03
|0.9244
|0.8680
|0.9288
|888
|2009.06.29 14:05
|t/p
|190
|0.01
|0.9314
|0.8666
|0.9314
|2.24
|3312.66
|889
|2009.06.29 14:05
|t/p
|191
|0.02
|0.9314
|0.8666
|0.9314
|8.85
|3321.51
|890
|2009.06.29 14:05
|delete
|192
|0.03
|0.9244
|0.8680
|0.9288
|891
|2009.06.29 14:05
|buy stop
|193
|0.01
|0.9340
|0.8721
|0.9384
|892
|2009.06.29 14:05
|buy limit
|194
|0.01
|0.9308
|0.8720
|0.9352
|893
|2009.06.29 14:39
|buy
|194
|0.01
|0.9308
|0.8720
|0.9352
|894
|2009.06.29 14:39
|modify
|194
|0.01
|0.9308
|0.8708
|0.9352
|895
|2009.06.29 14:39
|delete
|193
|0.01
|0.9340
|0.8721
|0.9384
|896
|2009.06.29 15:19
|buy limit
|195
|0.02
|0.9286
|0.8714
|0.9330
|897
|2009.06.29 17:14
|t/p
|194
|0.01
|0.9352
|0.8708
|0.9352
|4.06
|3325.57
|898
|2009.06.29 17:14
|delete
|195
|0.02
|0.9286
|0.8714
|0.9330
|899
|2009.06.29 17:14
|buy stop
|196
|0.01
|0.9384
|0.8759
|0.9428
|900
|2009.06.29 17:14
|buy limit
|197
|0.01
|0.9352
|0.8758
|0.9396
|901
|2009.06.29 17:15
|buy
|197
|0.01
|0.9352
|0.8758
|0.9396
|902
|2009.06.29 17:15
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8752
|0.9396
|903
|2009.06.29 17:15
|delete
|196
|0.01
|0.9384
|0.8759
|0.9428
|904
|2009.06.29 17:55
|buy limit
|198
|0.02
|0.9330
|0.8754
|0.9374
|905
|2009.07.01 09:45
|buy
|198
|0.02
|0.9330
|0.8754
|0.9374
|906
|2009.07.01 09:45
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8729
|0.9396
|907
|2009.07.01 09:45
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8729
|0.9374
|908
|2009.07.01 09:45
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8729
|0.9374
|909
|2009.07.01 10:25
|buy limit
|199
|0.03
|0.9308
|0.8731
|0.9352
|910
|2009.07.01 11:12
|buy
|199
|0.03
|0.9308
|0.8731
|0.9352
|911
|2009.07.01 11:12
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8708
|0.9374
|912
|2009.07.01 11:12
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8708
|0.9374
|913
|2009.07.01 11:12
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8708
|0.9352
|914
|2009.07.01 11:12
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8708
|0.9352
|915
|2009.07.01 11:12
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8709
|0.9352
|916
|2009.07.01 11:52
|buy limit
|200
|0.04
|0.9286
|0.8703
|0.9330
|917
|2009.07.01 11:55
|buy
|200
|0.04
|0.9286
|0.8703
|0.9330
|918
|2009.07.01 11:55
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8686
|0.9352
|919
|2009.07.01 11:55
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8686
|0.9352
|920
|2009.07.01 11:55
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8686
|0.9352
|921
|2009.07.01 11:55
|modify
|200
|0.04
|0.9286
|0.8686
|0.9330
|922
|2009.07.01 11:55
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8686
|0.9330
|923
|2009.07.01 11:55
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8685
|0.9330
|924
|2009.07.01 11:55
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8686
|0.9330
|925
|2009.07.01 12:35
|buy limit
|201
|0.06
|0.9240
|0.8703
|0.9332
|926
|2009.07.02 04:56
|buy
|201
|0.06
|0.9240
|0.8703
|0.9332
|927
|2009.07.02 04:56
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8640
|0.9330
|928
|2009.07.02 04:56
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8640
|0.9330
|929
|2009.07.02 04:56
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8640
|0.9330
|930
|2009.07.02 04:56
|modify
|200
|0.04
|0.9286
|0.8640
|0.9330
|931
|2009.07.02 04:56
|modify
|201
|0.06
|0.9240
|0.8640
|0.9332
|932
|2009.07.03 14:03
|buy limit
|202
|0.09
|0.9196
|0.8665
|0.9285
|933
|2009.07.03 14:04
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8665
|0.9332
|934
|2009.07.03 14:04
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8666
|0.9332
|935
|2009.07.03 14:04
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8665
|0.9332
|936
|2009.07.03 14:04
|modify
|200
|0.04
|0.9286
|0.8666
|0.9332
|937
|2009.07.06 07:12
|buy
|202
|0.09
|0.9196
|0.8665
|0.9285
|938
|2009.07.06 07:12
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8596
|0.9332
|939
|2009.07.06 07:12
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8596
|0.9332
|940
|2009.07.06 07:12
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8596
|0.9332
|941
|2009.07.06 07:12
|modify
|200
|0.04
|0.9286
|0.8596
|0.9332
|942
|2009.07.06 07:12
|modify
|201
|0.06
|0.9240
|0.8596
|0.9332
|943
|2009.07.06 07:12
|modify
|202
|0.09
|0.9196
|0.8596
|0.9285
|944
|2009.07.06 19:46
|buy limit
|203
|0.13
|0.9154
|0.8641
|0.9238
|945
|2009.07.06 19:46
|modify
|197
|0.01
|0.9352
|0.8642
|0.9285
|946
|2009.07.06 19:46
|modify
|198
|0.02
|0.9330
|0.8641
|0.9285
|947
|2009.07.06 19:46
|modify
|199
|0.03
|0.9308
|0.8642
|0.9285
|948
|2009.07.06 19:46
|modify
|200
|0.04
|0.9286
|0.8641
|0.9285
|949
|2009.07.06 19:46
|modify
|201
|0.06
|0.9240
|0.8642
|0.9285
|950
|2009.07.07 11:37
|t/p
|197
|0.01
|0.9285
|0.8642
|0.9285
|-5.96
|3319.61
|951
|2009.07.07 11:37
|t/p
|198
|0.02
|0.9285
|0.8641
|0.9285
|-7.99
|3311.62
|952
|2009.07.07 11:37
|t/p
|199
|0.03
|0.9285
|0.8642
|0.9285
|-5.89
|3305.74
|953
|2009.07.07 11:37
|t/p
|200
|0.04
|0.9285
|0.8641
|0.9285
|0.28
|3306.01
|954
|2009.07.07 11:37
|t/p
|201
|0.06
|0.9285
|0.8642
|0.9285
|25.40
|3331.42
|955
|2009.07.07 11:37
|t/p
|202
|0.09
|0.9285
|0.8596
|0.9285
|74.16
|3405.58
|956
|2009.07.07 11:37
|delete
|203
|0.13
|0.9154
|0.8641
|0.9238
|957
|2009.07.07 11:37
|buy stop
|204
|0.01
|0.9312
|0.8692
|0.9352
|958
|2009.07.07 11:37
|buy limit
|205
|0.01
|0.9282
|0.8691
|0.9322
|959
|2009.07.07 11:46
|buy
|205
|0.01
|0.9282
|0.8691
|0.9322
|960
|2009.07.07 11:46
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8682
|0.9322
|961
|2009.07.07 11:46
|delete
|204
|0.01
|0.9312
|0.8692
|0.9352
|962
|2009.07.07 12:26
|buy limit
|206
|0.02
|0.9262
|0.8681
|0.9302
|963
|2009.07.07 13:19
|buy
|206
|0.02
|0.9262
|0.8681
|0.9302
|964
|2009.07.07 13:19
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8662
|0.9322
|965
|2009.07.07 13:19
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8662
|0.9302
|966
|2009.07.07 13:19
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8662
|0.9302
|967
|2009.07.07 13:59
|buy limit
|207
|0.03
|0.9242
|0.8680
|0.9282
|968
|2009.07.07 18:08
|buy
|207
|0.03
|0.9242
|0.8680
|0.9282
|969
|2009.07.07 18:08
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8642
|0.9302
|970
|2009.07.07 18:08
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8642
|0.9302
|971
|2009.07.07 18:08
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8642
|0.9282
|972
|2009.07.07 18:08
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8642
|0.9282
|973
|2009.07.07 18:08
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8643
|0.9282
|974
|2009.07.07 18:48
|buy limit
|208
|0.04
|0.9222
|0.8645
|0.9262
|975
|2009.07.07 18:59
|buy
|208
|0.04
|0.9222
|0.8645
|0.9262
|976
|2009.07.07 18:59
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8622
|0.9282
|977
|2009.07.07 18:59
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8622
|0.9282
|978
|2009.07.07 18:59
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8622
|0.9282
|979
|2009.07.07 18:59
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8622
|0.9262
|980
|2009.07.07 18:59
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8622
|0.9262
|981
|2009.07.07 18:59
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8621
|0.9262
|982
|2009.07.07 18:59
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8622
|0.9262
|983
|2009.07.07 19:39
|buy limit
|209
|0.06
|0.9182
|0.8628
|0.9262
|984
|2009.07.07 23:35
|buy
|209
|0.06
|0.9182
|0.8628
|0.9262
|985
|2009.07.07 23:35
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8582
|0.9262
|986
|2009.07.07 23:35
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8582
|0.9262
|987
|2009.07.07 23:35
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8582
|0.9262
|988
|2009.07.07 23:35
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8582
|0.9262
|989
|2009.07.07 23:35
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8582
|0.9262
|990
|2009.07.14 06:07
|buy limit
|210
|0.09
|0.9022
|0.8451
|0.9101
|991
|2009.07.14 10:43
|buy
|210
|0.09
|0.9022
|0.8451
|0.9101
|992
|2009.07.14 10:43
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8422
|0.9262
|993
|2009.07.14 10:43
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8422
|0.9262
|994
|2009.07.14 10:43
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8422
|0.9262
|995
|2009.07.14 10:43
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8422
|0.9262
|996
|2009.07.14 10:43
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8422
|0.9262
|997
|2009.07.14 10:43
|modify
|210
|0.09
|0.9022
|0.8422
|0.9101
|998
|2009.07.14 11:37
|buy limit
|211
|0.13
|0.8982
|0.8451
|0.9061
|999
|2009.07.14 11:37
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8452
|0.9101
|1000
|2009.07.14 11:37
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8453
|0.9101
|1001
|2009.07.14 11:37
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8454
|0.9101
|1002
|2009.07.14 11:37
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8453
|0.9101
|1003
|2009.07.14 11:37
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8454
|0.9101
|1004
|2009.07.14 14:46
|buy
|211
|0.13
|0.8982
|0.8451
|0.9061
|1005
|2009.07.14 14:46
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8487
|0.9101
|1006
|2009.07.14 14:46
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8487
|0.9101
|1007
|2009.07.14 14:46
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8487
|0.9101
|1008
|2009.07.14 14:46
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8487
|0.9101
|1009
|2009.07.14 14:46
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8487
|0.9101
|1010
|2009.07.14 14:46
|modify
|210
|0.09
|0.9022
|0.8487
|0.9101
|1011
|2009.07.14 14:46
|modify
|211
|0.13
|0.8982
|0.8487
|0.9061
|1012
|2009.07.15 07:42
|buy limit
|212
|0.19
|0.8942
|0.8535
|0.9022
|1013
|2009.07.15 07:42
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8535
|0.9061
|1014
|2009.07.15 07:42
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8535
|0.9061
|1015
|2009.07.15 07:42
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8536
|0.9061
|1016
|2009.07.15 07:42
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8535
|0.9061
|1017
|2009.07.15 07:42
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8536
|0.9061
|1018
|2009.07.15 07:42
|modify
|210
|0.09
|0.9022
|0.8535
|0.9061
|1019
|2009.07.15 18:50
|buy
|212
|0.19
|0.8942
|0.8535
|0.9022
|1020
|2009.07.15 18:50
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8612
|0.9061
|1021
|2009.07.15 18:50
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8612
|0.9061
|1022
|2009.07.15 18:50
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8612
|0.9061
|1023
|2009.07.15 18:50
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8612
|0.9061
|1024
|2009.07.15 18:50
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8612
|0.9061
|1025
|2009.07.15 18:50
|modify
|210
|0.09
|0.9022
|0.8612
|0.9061
|1026
|2009.07.15 18:50
|modify
|211
|0.13
|0.8982
|0.8612
|0.9061
|1027
|2009.07.15 18:50
|modify
|212
|0.19
|0.8942
|0.8612
|0.9022
|1028
|2009.07.16 18:28
|buy limit
|213
|0.27
|0.8862
|0.8661
|0.9024
|1029
|2009.07.16 18:28
|modify
|205
|0.01
|0.9282
|0.8661
|0.9022
|1030
|2009.07.16 18:28
|modify
|206
|0.02
|0.9262
|0.8661
|0.9022
|1031
|2009.07.16 18:28
|modify
|207
|0.03
|0.9242
|0.8661
|0.9022
|1032
|2009.07.16 18:28
|modify
|208
|0.04
|0.9222
|0.8661
|0.9022
|1033
|2009.07.16 18:28
|modify
|209
|0.06
|0.9182
|0.8661
|0.9022
|1034
|2009.07.16 18:28
|modify
|210
|0.09
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|1035
|2009.07.16 18:28
|modify
|211
|0.13
|0.8982
|0.8661
|0.9022
|1036
|2009.07.20 18:32
|t/p
|205
|0.01
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|-23.64
|3381.94
|1037
|2009.07.20 18:32
|t/p
|206
|0.02
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|-43.59
|3338.35
|1038
|2009.07.20 18:32
|t/p
|207
|0.03
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|-59.86
|3278.49
|1039
|2009.07.20 18:32
|t/p
|208
|0.04
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|-72.42
|3206.06
|1040
|2009.07.20 18:32
|t/p
|209
|0.06
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|-86.48
|3119.58
|1041
|2009.07.20 18:32
|t/p
|210
|0.09
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|1.45
|3121.04
|1042
|2009.07.20 18:32
|t/p
|211
|0.13
|0.9022
|0.8661
|0.9022
|50.09
|3171.12
|1043
|2009.07.20 18:32
|t/p
|212
|0.19
|0.9022
|0.8612
|0.9022
|142.82
|3313.94
|1044
|2009.07.20 18:32
|delete
|213
|0.27
|0.8862
|0.8661
|0.9024
|1045
|2009.07.20 18:32
|buy stop
|214
|0.01
|0.9056
|0.8429
|0.9093
|1046
|2009.07.20 18:32
|buy limit
|215
|0.01
|0.9027
|0.8430
|0.9064
|1047
|2009.07.20 18:33
|buy
|215
|0.01
|0.9027
|0.8430
|0.9064
|1048
|2009.07.20 18:33
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8427
|0.9064
|1049
|2009.07.20 18:33
|delete
|214
|0.01
|0.9056
|0.8429
|0.9093
|1050
|2009.07.20 19:13
|buy limit
|216
|0.02
|0.9008
|0.8429
|0.9045
|1051
|2009.07.21 00:18
|buy
|216
|0.02
|0.9008
|0.8429
|0.9045
|1052
|2009.07.21 00:18
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8408
|0.9064
|1053
|2009.07.21 00:18
|modify
|216
|0.02
|0.9008
|0.8408
|0.9045
|1054
|2009.07.21 00:18
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8408
|0.9045
|1055
|2009.07.21 00:58
|buy limit
|217
|0.03
|0.8989
|0.8406
|0.9026
|1056
|2009.07.21 13:03
|buy
|217
|0.03
|0.8989
|0.8406
|0.9026
|1057
|2009.07.21 13:03
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8389
|0.9045
|1058
|2009.07.21 13:03
|modify
|216
|0.02
|0.9008
|0.8389
|0.9045
|1059
|2009.07.21 13:03
|modify
|217
|0.03
|0.8989
|0.8389
|0.9026
|1060
|2009.07.21 13:03
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8389
|0.9026
|1061
|2009.07.21 13:03
|modify
|216
|0.02
|0.9008
|0.8388
|0.9026
|1062
|2009.07.21 13:43
|buy limit
|218
|0.04
|0.8970
|0.8391
|0.9007
|1063
|2009.07.21 14:03
|buy
|218
|0.04
|0.8970
|0.8391
|0.9007
|1064
|2009.07.21 14:03
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8370
|0.9026
|1065
|2009.07.21 14:03
|modify
|216
|0.02
|0.9008
|0.8370
|0.9026
|1066
|2009.07.21 14:03
|modify
|217
|0.03
|0.8989
|0.8370
|0.9026
|1067
|2009.07.21 14:03
|modify
|218
|0.04
|0.8970
|0.8370
|0.9007
|1068
|2009.07.21 14:03
|modify
|215
|0.01
|0.9027
|0.8370
|0.9007
|1069
|2009.07.21 14:03
|modify
|216
|0.02
|0.9008
|0.8371
|0.9007
|1070
|2009.07.21 14:03
|modify
|217
|0.03
|0.8989
|0.8369
|0.9007
|1071
|2009.07.21 14:43
|buy limit
|219
|0.06
|0.8930
|0.8380
|0.9009
|1072
|2009.07.21 16:26
|t/p
|215
|0.01
|0.9007
|0.8370
|0.9007
|-1.82
|3312.12
|1073
|2009.07.21 16:26
|t/p
|216
|0.02
|0.9007
|0.8371
|0.9007
|-0.18
|3311.94
|1074
|2009.07.21 16:26
|t/p
|217
|0.03
|0.9007
|0.8369
|0.9007
|4.98
|3316.92
|1075
|2009.07.21 16:26
|t/p
|218
|0.04
|0.9007
|0.8370
|0.9007
|13.66
|3330.58
|1076
|2009.07.21 16:26
|delete
|219
|0.06
|0.8930
|0.8380
|0.9009
|1077
|2009.07.21 16:26
|buy stop
|220
|0.01
|0.9032
|0.8414
|0.9072
|1078
|2009.07.21 16:26
|buy limit
|221
|0.01
|0.9002
|0.8413
|0.9042
|1079
|2009.07.21 16:53
|buy
|221
|0.01
|0.9002
|0.8413
|0.9042
|1080
|2009.07.21 16:53
|modify
|221
|0.01
|0.9002
|0.8402
|0.9042
|1081
|2009.07.21 16:53
|delete
|220
|0.01
|0.9032
|0.8414
|0.9072
|1082
|2009.07.21 17:33
|buy limit
|222
|0.02
|0.8982
|0.8396
|0.9022
|1083
|2009.07.22 12:30
|buy
|222
|0.02
|0.8982
|0.8396
|0.9022
|1084
|2009.07.22 12:30
|modify
|221
|0.01
|0.9002
|0.8382
|0.9042
|1085
|2009.07.22 12:30
|modify
|222
|0.02
|0.8982
|0.8382
|0.9022
|1086
|2009.07.22 12:30
|modify
|221
|0.01
|0.9002
|0.8382
|0.9022
|1087
|2009.07.22 13:10
|buy limit
|223
|0.03
|0.8962
|0.8380
|0.9002
|1088
|2009.07.22 13:31
|buy
|223
|0.03
|0.8962
|0.8380
|0.9002
|1089
|2009.07.22 13:31
|modify
|221
|0.01
|0.9002
|0.8362
|0.9022
|1090
|2009.07.22 13:31
|modify
|222
|0.02
|0.8982
|0.8362
|0.9022
|1091
|2009.07.22 13:31
|modify
|223
|0.03
|0.8962
|0.8362
|0.9002
|1092
|2009.07.22 13:31
|modify
|221
|0.01
|0.9002
|0.8362
|0.9002
|1093
|2009.07.22 13:31
|modify
|222
|0.02
|0.8982
|0.8363
|0.9002
|1094
|2009.07.22 14:11
|buy limit
|224
|0.04
|0.8942
|0.8373
|0.8982
|1095
|2009.07.22 17:19
|t/p
|221
|0.01
|0.9002
|0.8362
|0.9002
|0.03
|3330.60
|1096
|2009.07.22 17:19
|t/p
|222
|0.02
|0.9002
|0.8363
|0.9002
|3.69
|3334.29
|1097
|2009.07.22 17:19
|t/p
|223
|0.03
|0.9002
|0.8362
|0.9002
|11.08
|3345.37
|1098
|2009.07.22 17:19
|delete
|224
|0.04
|0.8942
|0.8373
|0.8982
|1099
|2009.07.22 17:19
|buy stop
|225
|0.01
|0.9032
|0.8409
|0.9072
|1100
|2009.07.22 17:19
|buy limit
|226
|0.01
|0.9002
|0.8408
|0.9042
|1101
|2009.07.22 17:20
|buy
|226
|0.01
|0.9002
|0.8408
|0.9042
|1102
|2009.07.22 17:20
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8402
|0.9042
|1103
|2009.07.22 17:20
|delete
|225
|0.01
|0.9032
|0.8409
|0.9072
|1104
|2009.07.22 18:00
|buy limit
|227
|0.02
|0.8982
|0.8396
|0.9022
|1105
|2009.07.22 19:26
|buy
|227
|0.02
|0.8982
|0.8396
|0.9022
|1106
|2009.07.22 19:26
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8382
|0.9042
|1107
|2009.07.22 19:26
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8382
|0.9022
|1108
|2009.07.22 19:26
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8382
|0.9022
|1109
|2009.07.22 20:06
|buy limit
|228
|0.03
|0.8942
|0.8371
|0.8982
|1110
|2009.07.22 20:07
|modify
|228
|0.03
|0.8962
|0.8373
|0.9002
|1111
|2009.07.23 14:38
|buy
|228
|0.03
|0.8962
|0.8373
|0.9002
|1112
|2009.07.23 14:38
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8362
|0.9022
|1113
|2009.07.23 14:38
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8362
|0.9022
|1114
|2009.07.23 14:38
|modify
|228
|0.03
|0.8962
|0.8362
|0.9002
|1115
|2009.07.23 14:38
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8362
|0.9002
|1116
|2009.07.23 14:38
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8363
|0.9002
|1117
|2009.07.23 15:18
|buy limit
|229
|0.04
|0.8902
|0.8316
|0.8942
|1118
|2009.07.23 15:38
|modify
|229
|0.04
|0.8922
|0.8333
|0.8962
|1119
|2009.07.23 15:58
|buy
|229
|0.04
|0.8922
|0.8333
|0.8962
|1120
|2009.07.23 15:58
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8322
|0.9002
|1121
|2009.07.23 15:58
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8322
|0.9002
|1122
|2009.07.23 15:58
|modify
|228
|0.03
|0.8962
|0.8322
|0.9002
|1123
|2009.07.23 15:58
|modify
|229
|0.04
|0.8922
|0.8322
|0.8962
|1124
|2009.07.23 15:58
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8322
|0.8962
|1125
|2009.07.23 15:58
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8323
|0.8962
|1126
|2009.07.23 15:58
|modify
|228
|0.03
|0.8962
|0.8322
|0.8962
|1127
|2009.07.23 16:38
|buy limit
|230
|0.06
|0.8882
|0.8307
|0.8962
|1128
|2009.07.23 16:51
|buy
|230
|0.06
|0.8882
|0.8307
|0.8962
|1129
|2009.07.23 16:51
|modify
|226
|0.01
|0.9002
|0.8282
|0.8962
|1130
|2009.07.23 16:51
|modify
|227
|0.02
|0.8982
|0.8282
|0.8962
|1131
|2009.07.23 16:51
|modify
|228
|0.03
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|1132
|2009.07.23 16:51
|modify
|229
|0.04
|0.8922
|0.8282
|0.8962
|1133
|2009.07.23 16:51
|modify
|230
|0.06
|0.8882
|0.8282
|0.8962
|1134
|2009.07.27 05:07
|buy limit
|231
|0.09
|0.8842
|0.8307
|0.8921
|1135
|2009.07.28 07:35
|t/p
|226
|0.01
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|-3.53
|3341.84
|1136
|2009.07.28 07:35
|t/p
|227
|0.02
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|-3.37
|3338.48
|1137
|2009.07.28 07:35
|t/p
|228
|0.03
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|0.24
|3338.72
|1138
|2009.07.28 07:35
|t/p
|229
|0.04
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|15.08
|3353.80
|1139
|2009.07.28 07:35
|t/p
|230
|0.06
|0.8962
|0.8282
|0.8962
|44.78
|3398.59
|1140
|2009.07.28 07:35
|delete
|231
|0.09
|0.8842
|0.8307
|0.8921
|1141
|2009.07.28 07:35
|buy stop
|232
|0.01
|0.8992
|0.8369
|0.9032
|1142
|2009.07.28 07:35
|buy limit
|233
|0.01
|0.8962
|0.8368
|0.9002
|1143
|2009.07.28 07:37
|buy
|233
|0.01
|0.8962
|0.8368
|0.9002
|1144
|2009.07.28 07:37
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8362
|0.9002
|1145
|2009.07.28 07:37
|delete
|232
|0.01
|0.8992
|0.8369
|0.9032
|1146
|2009.07.28 08:17
|buy limit
|234
|0.02
|0.8942
|0.8374
|0.8982
|1147
|2009.07.28 20:59
|buy
|234
|0.02
|0.8942
|0.8374
|0.8982
|1148
|2009.07.28 20:59
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8342
|0.9002
|1149
|2009.07.28 20:59
|modify
|234
|0.02
|0.8942
|0.8342
|0.8982
|1150
|2009.07.28 20:59
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8342
|0.8982
|1151
|2009.07.28 21:40
|buy limit
|235
|0.03
|0.8922
|0.8338
|0.8962
|1152
|2009.07.28 22:23
|buy
|235
|0.03
|0.8922
|0.8338
|0.8962
|1153
|2009.07.28 22:23
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8321
|0.8982
|1154
|2009.07.28 22:23
|modify
|234
|0.02
|0.8942
|0.8321
|0.8982
|1155
|2009.07.28 22:23
|modify
|235
|0.03
|0.8922
|0.8321
|0.8962
|1156
|2009.07.28 22:23
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8321
|0.8962
|1157
|2009.07.28 22:23
|modify
|234
|0.02
|0.8942
|0.8322
|0.8962
|1158
|2009.07.28 23:03
|buy limit
|236
|0.04
|0.8902
|0.8321
|0.8942
|1159
|2009.07.29 06:23
|buy
|236
|0.04
|0.8902
|0.8321
|0.8942
|1160
|2009.07.29 06:23
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8302
|0.8962
|1161
|2009.07.29 06:23
|modify
|234
|0.02
|0.8942
|0.8302
|0.8962
|1162
|2009.07.29 06:23
|modify
|235
|0.03
|0.8922
|0.8302
|0.8962
|1163
|2009.07.29 06:23
|modify
|236
|0.04
|0.8902
|0.8302
|0.8942
|1164
|2009.07.29 06:23
|modify
|233
|0.01
|0.8962
|0.8302
|0.8942
|1165
|2009.07.29 06:23
|modify
|234
|0.02
|0.8942
|0.8301
|0.8942
|1166
|2009.07.29 06:23
|modify
|235
|0.03
|0.8922
|0.8300
|0.8942
|1167
|2009.07.29 07:03
|buy limit
|237
|0.06
|0.8860
|0.8314
|0.8944
|1168
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|236
|0.04
|0.8890
|0.8302
|0.8942
|-4.43
|3394.16
|1169
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|235
|0.03
|0.8890
|0.8300
|0.8942
|-8.78
|3385.38
|1170
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|234
|0.02
|0.8890
|0.8301
|0.8942
|-9.54
|3375.84
|1171
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|233
|0.01
|0.8890
|0.8302
|0.8942
|-6.62
|3369.22