Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD5
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)

SimboloAUDCAD (Auzzie Dollar vs. Canadian Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.05.01 - 2009.07.30)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeComment="AUDCAD Bless"; NumberPortionSet="Portion of Account you want to trade (1-10)"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=true; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Works only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="Enter 1 for standard or 10 for micro account"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.03; LotHedgeSet="Increases Hedge lot size on each level"; Multiplier=1.43; AutoParametersSet="If true, its autocalculates the Grid based on Average True Range"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Used with AutoCal, widens/squishes grid using factors of .1"; GAF=1.1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid time set in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="If true, it will change MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=25; MA_Conf=25; MA_Short=16; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=20; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false; per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Barre sotto esame1398Ticks adoperati per il modello3704577Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale2500.00
Profitto totale netto869.22Profitto lordo1350.49Perdita lorda-481.27
Fattore di profitto (profit factor)2.81Ricompensa attesa6.12
Drawdown assoluto358.66Drawdown massimo679.82 (19.95%)Drawdown relativo23.60% (661.57)
Operazioni totali142Posizioni al ribasso (vincite %)0 (0.00%)Posizioni al rialzo (vincite %)142 (73.24%)
Operazioni con profitto (% del totale)104 (73.24%)Operazioni in perdita (% del totale)38 (26.76%)
Il piu' grandeoperazione con profito142.82operazione in perdita-86.48
Mediaoperazione con profito12.99operazione in perdita-12.67
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)18 (92.24)perdite consecutive (perdita in denaro)5 (-285.99)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)197.23 (5)perdita consecutiva (numero delle perdite)-285.99 (5)
Mediavincite consecutive6perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.05.01 00:00buy stop10.010.87270.81020.8769
22009.05.01 00:00buy limit20.010.86960.81030.8738
32009.05.01 00:04buy20.010.86960.81030.8738
42009.05.01 00:04modify20.010.86960.80960.8738
52009.05.01 00:04delete10.010.87270.81020.8769
62009.05.01 00:44buy limit30.020.86540.80840.8696
72009.05.01 00:44modify30.020.86750.80860.8717
82009.05.01 01:15buy30.020.86750.80860.8717
92009.05.01 01:15modify20.010.86960.80750.8738
102009.05.01 01:15modify30.020.86750.80750.8717
112009.05.01 01:15modify20.010.86960.80750.8717
122009.05.01 01:55buy limit40.030.86330.80590.8675
132009.05.01 02:00modify40.030.86540.80650.8696
142009.05.01 13:00buy40.030.86540.80650.8696
152009.05.01 13:00modify20.010.86960.80540.8717
162009.05.01 13:00modify30.020.86750.80540.8717
172009.05.01 13:00modify40.030.86540.80540.8696
182009.05.01 13:00modify20.010.86960.80540.8696
192009.05.01 13:00modify30.020.86750.80530.8696
202009.05.01 13:40buy limit50.040.86320.80570.8676
212009.05.03 22:01t/p20.010.86960.80540.86960.002500.00
222009.05.03 22:01t/p30.020.86960.80530.86963.882503.88
232009.05.03 22:01t/p40.030.86960.80540.869611.632515.51
242009.05.03 22:01delete50.040.86320.80570.8676
252009.05.03 22:01buy stop60.010.87270.81030.8769
262009.05.03 22:01buy limit70.010.86960.81020.8738
272009.05.03 22:17buy70.010.86960.81020.8738
282009.05.03 22:17modify70.010.86960.80960.8738
292009.05.03 22:17delete60.010.87270.81030.8769
302009.05.03 22:58buy limit80.020.86750.80980.8717
312009.05.04 09:55buy80.020.86750.80980.8717
322009.05.04 09:55modify70.010.86960.80750.8738
332009.05.04 09:55modify80.020.86750.80750.8717
342009.05.04 09:55modify70.010.86960.80750.8717
352009.05.04 10:35buy limit90.030.86540.81170.8696
362009.05.04 10:37t/p70.010.87170.80750.87171.972517.48
372009.05.04 10:37t/p80.020.87170.80750.87177.762525.24
382009.05.04 10:37delete90.030.86540.81170.8696
392009.05.04 10:37buy stop100.010.87480.81240.8790
402009.05.04 10:37buy limit110.010.87170.81250.8759
412009.05.04 10:55buy110.010.87170.81250.8759
422009.05.04 10:55modify110.010.87170.81170.8759
432009.05.04 10:55delete100.010.87480.81240.8790
442009.05.04 11:35buy limit120.020.86960.81190.8738
452009.05.04 12:19buy120.020.86960.81190.8738
462009.05.04 12:19modify110.010.87170.80960.8759
472009.05.04 12:19modify120.020.86960.80960.8738
482009.05.04 12:19modify110.010.87170.80960.8738
492009.05.04 12:59buy limit130.030.86750.81020.8717
502009.05.04 19:11buy130.030.86750.81020.8717
512009.05.04 19:11modify110.010.87170.80750.8738
522009.05.04 19:11modify120.020.86960.80750.8738
532009.05.04 19:11modify130.030.86750.80750.8717
542009.05.04 19:11modify110.010.87170.80750.8717
552009.05.04 19:11modify120.020.86960.80760.8717
562009.05.04 19:51buy limit140.040.86540.80780.8696
572009.05.05 08:54t/p110.010.87170.80750.87170.032525.26
582009.05.05 08:54t/p120.020.87170.80760.87173.932529.20
592009.05.05 08:54t/p130.030.87170.80750.871711.712540.91
602009.05.05 08:54delete140.040.86540.80780.8696
612009.05.05 08:54buy stop150.010.87480.81240.8790
622009.05.05 08:54buy limit160.010.87170.81250.8759
632009.05.05 12:08buy160.010.87170.81250.8759
642009.05.05 12:08modify160.010.87170.81170.8759
652009.05.05 12:08delete150.010.87480.81240.8790
662009.05.05 12:48buy limit170.020.86950.81310.8739
672009.05.05 23:15buy170.020.86950.81310.8739
682009.05.05 23:15modify160.010.87170.80950.8759
692009.05.05 23:15modify170.020.86950.80950.8739
702009.05.05 23:15modify160.010.87170.80950.8739
712009.05.05 23:55buy limit180.030.86730.81010.8717
722009.05.06 01:42buy180.030.86730.81010.8717
732009.05.06 01:42modify160.010.87170.80730.8739
742009.05.06 01:42modify170.020.86950.80730.8739
752009.05.06 01:42modify180.030.86730.80730.8717
762009.05.06 01:42modify160.010.87170.80730.8717
772009.05.06 01:42modify170.020.86950.80710.8717
782009.05.06 02:22buy limit190.040.86510.80810.8695
792009.05.06 07:45t/p160.010.87170.80730.87170.032540.94
802009.05.06 07:45t/p170.020.87170.80710.87174.112545.05
812009.05.06 07:45t/p180.030.87170.80730.871712.192557.24
822009.05.06 07:45delete190.040.86510.80810.8695
832009.05.06 07:45buy stop200.010.87460.81240.8790
842009.05.06 07:45buy limit210.010.87140.81230.8758
852009.05.06 07:51buy210.010.87140.81230.8758
862009.05.06 07:51modify210.010.87140.81140.8758
872009.05.06 07:51delete200.010.87460.81240.8790
882009.05.06 08:31buy limit220.020.86920.81350.8736
892009.05.06 11:57t/p210.010.87580.81140.87584.062561.30
902009.05.06 11:57delete220.020.86920.81350.8736
912009.05.06 11:57buy stop230.010.87900.81650.8834
922009.05.06 11:57buy limit240.010.87580.81640.8802
932009.05.06 12:07buy240.010.87580.81640.8802
942009.05.06 12:07modify240.010.87580.81580.8802
952009.05.06 12:07delete230.010.87900.81650.8834
962009.05.06 12:47buy limit250.020.87360.81620.8780
972009.05.06 13:58buy250.020.87360.81620.8780
982009.05.06 13:58modify240.010.87580.81360.8802
992009.05.06 13:58modify250.020.87360.81360.8780
1002009.05.06 13:58modify240.010.87580.81360.8780
1012009.05.06 14:38buy limit260.030.87140.81440.8758
1022009.05.06 21:42buy260.030.87140.81440.8758
1032009.05.06 21:42modify240.010.87580.81140.8780
1042009.05.06 21:42modify250.020.87360.81140.8780
1052009.05.06 21:42modify260.030.87140.81140.8758
1062009.05.06 21:42modify240.010.87580.81140.8758
1072009.05.06 21:42modify250.020.87360.81150.8758
1082009.05.06 22:22buy limit270.040.86920.81150.8736
1092009.05.07 01:30t/p240.010.87580.81140.87580.082561.38
1102009.05.07 01:30t/p250.020.87580.81150.87584.222565.60
1112009.05.07 01:30t/p260.030.87580.81140.875812.432578.03
1122009.05.07 01:30delete270.040.86920.81150.8736
1132009.05.07 01:30buy stop280.010.87900.81650.8834
1142009.05.07 01:30buy limit290.010.87580.81660.8802
1152009.05.07 01:34buy280.010.87900.81650.8834
1162009.05.07 01:34modify280.010.87900.81900.8834
1172009.05.07 01:34delete290.010.87580.81660.8802
1182009.05.07 02:14buy limit300.020.87680.81910.8812
1192009.05.07 04:00buy300.020.87680.81910.8812
1202009.05.07 04:00modify280.010.87900.81680.8834
1212009.05.07 04:00modify300.020.87680.81680.8812
1222009.05.07 04:00modify280.010.87900.81680.8812
1232009.05.07 04:40buy limit310.030.87460.81690.8790
1242009.05.07 08:10t/p280.010.88120.81680.88122.032580.06
1252009.05.07 08:10t/p300.020.88120.81680.88128.122588.18
1262009.05.07 08:10delete310.030.87460.81690.8790
1272009.05.07 08:10buy stop320.010.88340.82190.8878
1282009.05.07 08:10buy limit330.010.88020.82180.8846
1292009.05.07 08:57buy320.010.88340.82190.8878
1302009.05.07 08:57modify320.010.88340.82340.8878
1312009.05.07 08:57delete330.010.88020.82180.8846
1322009.05.07 09:37buy limit340.020.88110.82510.8857
1332009.05.07 15:58t/p320.010.88780.82340.88784.062592.24
1342009.05.07 15:58delete340.020.88110.82510.8857
1352009.05.07 15:58buy stop350.010.89130.82850.8959
1362009.05.07 15:58buy limit360.010.88800.82840.8926
1372009.05.07 15:58buy360.010.88800.82840.8926
1382009.05.07 15:58modify360.010.88800.82800.8926
1392009.05.07 15:58delete350.010.89130.82850.8959
1402009.05.07 16:38buy limit370.020.88570.82780.8903
1412009.05.07 17:28buy370.020.88570.82780.8903
1422009.05.07 17:28modify360.010.88800.82570.8926
1432009.05.07 17:28modify370.020.88570.82570.8903
1442009.05.07 17:28modify360.010.88800.82570.8903
1452009.05.07 18:08buy limit380.030.88340.82530.8880
1462009.05.07 18:35buy380.030.88340.82530.8880
1472009.05.07 18:35modify360.010.88800.82340.8903
1482009.05.07 18:35modify370.020.88570.82340.8903
1492009.05.07 18:35modify380.030.88340.82340.8880
1502009.05.07 18:35modify360.010.88800.82340.8880
1512009.05.07 18:35modify370.020.88570.82350.8880
1522009.05.07 19:15buy limit390.040.88110.82340.8857
1532009.05.08 02:40buy390.040.88110.82340.8857
1542009.05.08 02:40modify360.010.88800.82110.8880
1552009.05.08 02:40modify370.020.88570.82110.8880
1562009.05.08 02:40modify380.030.88340.82110.8880
1572009.05.08 02:40modify390.040.88110.82110.8857
1582009.05.08 02:40modify360.010.88800.82110.8857
1592009.05.08 02:40modify370.020.88570.82120.8857
1602009.05.08 02:40modify380.030.88340.82110.8857
1612009.05.08 03:20buy limit400.060.87670.82060.8855
1622009.05.08 14:17buy400.060.87670.82060.8855
1632009.05.08 14:17modify360.010.88800.81670.8857
1642009.05.08 14:17modify370.020.88570.81670.8857
1652009.05.08 14:17modify380.030.88340.81670.8857
1662009.05.08 14:17modify390.040.88110.81670.8857
1672009.05.08 14:17modify400.060.87670.81670.8855
1682009.05.08 14:48modify360.010.88800.81900.8855
1692009.05.08 14:48modify370.020.88570.81900.8855
1702009.05.08 14:48modify380.030.88340.81900.8855
1712009.05.08 14:48modify390.040.88110.81900.8855
1722009.05.08 14:57buy limit410.090.87230.82040.8812
1732009.05.08 17:17t/p360.010.88550.81900.8855-2.272589.97
1742009.05.08 17:17t/p370.020.88550.81900.8855-0.322589.65
1752009.05.08 17:17t/p380.030.88550.81900.88555.902595.55
1762009.05.08 17:17t/p390.040.88550.81900.885516.252611.80
1772009.05.08 17:17t/p400.060.88550.81670.885548.742660.54
1782009.05.08 17:17delete410.090.87230.82040.8812
1792009.05.08 17:17buy stop420.010.88780.82620.8922
1802009.05.08 17:17buy limit430.010.88460.82610.8890
1812009.05.08 19:10buy430.010.88460.82610.8890
1822009.05.08 19:10modify430.010.88460.82460.8890
1832009.05.08 19:10delete420.010.88780.82620.8922
1842009.05.08 19:50buy limit440.020.88240.82350.8868
1852009.05.11 01:02buy440.020.88240.82350.8868
1862009.05.11 01:02modify430.010.88460.82230.8890
1872009.05.11 01:02modify440.020.88240.82230.8868
1882009.05.11 01:02modify430.010.88460.82230.8868
1892009.05.11 01:42buy limit450.030.87820.82130.8824
1902009.05.11 01:43modify450.030.88030.82140.8845
1912009.05.11 01:55buy450.030.88030.82140.8845
1922009.05.11 01:55modify430.010.88460.82030.8868
1932009.05.11 01:55modify440.020.88240.82030.8868
1942009.05.11 01:55modify450.030.88030.82030.8845
1952009.05.11 01:55modify430.010.88460.82030.8845
1962009.05.11 01:55modify440.020.88240.82040.8845
1972009.05.11 02:35buy limit460.040.87820.82260.8824
1982009.05.11 14:44t/p430.010.88450.82030.8845-0.062660.48
1992009.05.11 14:44t/p440.020.88450.82040.88453.872664.35
2002009.05.11 14:44t/p450.030.88450.82030.884511.642675.99
2012009.05.11 14:44delete460.040.87820.82260.8824
2022009.05.11 14:44buy stop470.010.88740.82520.8916
2032009.05.11 14:44buy limit480.010.88430.82510.8885
2042009.05.11 15:48buy480.010.88430.82510.8885
2052009.05.11 15:48modify480.010.88430.82430.8885
2062009.05.11 15:48delete470.010.88740.82520.8916
2072009.05.11 16:28buy limit490.020.88220.82450.8864
2082009.05.12 08:04t/p480.010.88850.82430.88853.902679.89
2092009.05.12 08:04delete490.020.88220.82450.8864
2102009.05.12 08:04buy stop500.010.89160.82920.8958
2112009.05.12 08:04buy limit510.010.88850.82910.8927
2122009.05.12 08:27buy510.010.88850.82910.8927
2132009.05.12 08:27modify510.010.88850.82850.8927
2142009.05.12 08:27delete500.010.89160.82920.8958
2152009.05.12 09:07buy limit520.020.88640.82850.8906
2162009.05.12 10:42buy520.020.88640.82850.8906
2172009.05.12 10:42modify510.010.88850.82640.8927
2182009.05.12 10:42modify520.020.88640.82640.8906
2192009.05.12 10:42modify510.010.88850.82640.8906
2202009.05.12 11:22buy limit530.030.88430.82820.8885
2212009.05.12 14:02t/p510.010.89060.82640.89061.942681.83
2222009.05.12 14:02t/p520.020.89060.82640.89067.762689.59
2232009.05.12 14:02delete530.030.88430.82820.8885
2242009.05.12 14:02buy stop540.010.89370.83130.8979
2252009.05.12 14:02buy limit550.010.89060.83120.8948
2262009.05.12 14:12buy550.010.89060.83120.8948
2272009.05.12 14:12modify550.010.89060.83060.8948
2282009.05.12 14:12delete540.010.89370.83130.8979
2292009.05.12 14:52buy limit560.020.88850.83020.8927
2302009.05.12 16:47buy560.020.88850.83020.8927
2312009.05.12 16:47modify550.010.89060.82850.8948
2322009.05.12 16:47modify560.020.88850.82850.8927
2332009.05.12 16:47modify550.010.89060.82850.8927
2342009.05.12 17:27buy limit570.030.88640.82880.8906
2352009.05.13 10:15buy570.030.88640.82880.8906
2362009.05.13 10:15modify550.010.89060.82640.8927
2372009.05.13 10:15modify560.020.88850.82640.8927
2382009.05.13 10:15modify570.030.88640.82640.8906
2392009.05.13 10:15modify550.010.89060.82640.8906
2402009.05.13 10:15modify560.020.88850.82650.8906
2412009.05.13 10:55buy limit580.040.88200.82440.8864
2422009.05.13 10:57modify580.040.88420.82530.8886
2432009.05.13 12:32buy580.040.88420.82530.8886
2442009.05.13 12:32modify550.010.89060.82420.8906
2452009.05.13 12:32modify560.020.88850.82420.8906
2462009.05.13 12:32modify570.030.88640.82420.8906
2472009.05.13 12:32modify580.040.88420.82420.8886
2482009.05.13 12:32modify550.010.89060.82420.8886
2492009.05.13 12:32modify560.020.88850.82430.8886
2502009.05.13 12:32modify570.030.88640.82420.8886
2512009.05.13 13:12buy limit590.060.87980.82300.8886
2522009.05.14 10:26buy590.060.87980.82300.8886
2532009.05.14 10:26modify550.010.89060.81980.8886
2542009.05.14 10:26modify560.020.88850.81980.8886
2552009.05.14 10:26modify570.030.88640.81980.8886
2562009.05.14 10:26modify580.040.88420.81980.8886
2572009.05.14 10:26modify590.060.87980.81980.8886
2582009.05.14 13:15buy limit600.090.87560.82460.8841
2592009.05.14 15:10t/p550.010.88860.81980.8886-1.732687.86
2602009.05.14 15:10t/p560.020.88860.81980.88860.402688.25
2612009.05.14 15:10t/p570.030.88860.81980.88866.332694.58
2622009.05.14 15:10t/p580.040.88860.81980.888616.572711.16
2632009.05.14 15:10t/p590.060.88860.81980.888648.742759.90
2642009.05.14 15:10delete600.090.87560.82460.8841
2652009.05.14 15:10buy stop610.010.89160.82930.8958
2662009.05.14 15:10buy limit620.010.88850.82920.8927
2672009.05.14 15:41buy620.010.88850.82920.8927
2682009.05.14 15:41modify620.010.88850.82850.8927
2692009.05.14 15:41delete610.010.89160.82930.8958
2702009.05.14 16:21buy limit630.020.88630.82950.8907
2712009.05.15 08:03buy630.020.88630.82950.8907
2722009.05.15 08:03modify620.010.88850.82630.8927
2732009.05.15 08:03modify630.020.88630.82630.8907
2742009.05.15 08:03modify620.010.88850.82630.8907
2752009.05.15 08:43buy limit640.030.88420.82760.8884
2762009.05.15 14:02buy640.030.88420.82760.8884
2772009.05.15 14:02modify620.010.88850.82420.8907
2782009.05.15 14:02modify630.020.88630.82420.8907
2792009.05.15 14:02modify640.030.88420.82420.8884
2802009.05.15 14:02modify620.010.88850.82420.8884
2812009.05.15 14:02modify630.020.88630.82430.8884
2822009.05.15 14:42buy limit650.040.88000.82270.8842
2832009.05.15 14:45modify650.040.88210.82320.8863
2842009.05.15 19:04buy650.040.88210.82320.8863
2852009.05.15 19:04modify620.010.88850.82210.8884
2862009.05.15 19:04modify630.020.88630.82210.8884
2872009.05.15 19:04modify640.030.88420.82210.8884
2882009.05.15 19:04modify650.040.88210.82210.8863
2892009.05.15 19:04modify620.010.88850.82210.8863
2902009.05.15 19:04modify630.020.88630.82220.8863
2912009.05.15 19:04modify640.030.88420.82210.8863
2922009.05.15 19:44buy limit660.060.87790.82470.8863
2932009.05.18 10:33t/p620.010.88630.82210.8863-1.982757.92
2942009.05.18 10:33t/p630.020.88630.82220.88630.052757.97
2952009.05.18 10:33t/p640.030.88630.82210.88635.892763.86
2962009.05.18 10:33t/p650.040.88630.82210.886315.622779.48
2972009.05.18 10:33delete660.060.87790.82470.8863
2982009.05.18 10:33buy stop670.010.88920.82700.8932
2992009.05.18 10:33buy limit680.010.88620.82690.8902
3002009.05.18 12:44buy680.010.88620.82690.8902
3012009.05.18 12:44modify680.010.88620.82620.8902
3022009.05.18 12:44delete670.010.88920.82700.8932
3032009.05.18 13:24buy limit690.020.88420.82640.8882
3042009.05.18 14:53buy690.020.88420.82640.8882
3052009.05.18 14:53modify680.010.88620.82420.8902
3062009.05.18 14:53modify690.020.88420.82420.8882
3072009.05.18 14:53modify680.010.88620.82420.8882
3082009.05.18 15:33buy limit700.030.88220.82460.8862
3092009.05.18 17:23t/p680.010.88820.82420.88821.852781.33
3102009.05.18 17:23t/p690.020.88820.82420.88827.392788.72
3112009.05.18 17:23delete700.030.88220.82460.8862
3122009.05.18 17:23buy stop710.010.89120.82890.8952
3132009.05.18 17:23buy limit720.010.88820.82900.8922
3142009.05.18 19:58buy710.010.89120.82890.8952
3152009.05.18 19:58modify710.010.89120.83120.8952
3162009.05.18 19:58delete720.010.88820.82900.8922
3172009.05.18 20:38buy limit730.020.88910.83100.8933
3182009.05.18 21:26buy730.020.88910.83100.8933
3192009.05.18 21:26modify710.010.89120.82910.8952
3202009.05.18 21:26modify730.020.88910.82910.8933
3212009.05.18 21:26modify710.010.89120.82910.8933
3222009.05.18 22:07buy limit740.030.88700.82930.8912
3232009.05.19 07:55t/p710.010.89330.82910.89331.972790.69
3242009.05.19 07:55t/p730.020.89330.82910.89337.802798.49
3252009.05.19 07:55delete740.030.88700.82930.8912
3262009.05.19 07:55buy stop750.010.89720.83400.9012
3272009.05.19 07:55buy limit760.010.89220.83390.8962
3282009.05.19 10:07buy750.010.89720.83400.9012
3292009.05.19 10:07modify750.010.89720.83720.9012
3302009.05.19 10:07delete760.010.89220.83390.8962
3312009.05.19 10:47buy limit770.020.89510.83770.8993
3322009.05.19 13:11buy770.020.89510.83770.8993
3332009.05.19 13:11modify750.010.89720.83510.9012
3342009.05.19 13:11modify770.020.89510.83510.8993
3352009.05.19 13:11modify750.010.89720.83510.8993
3362009.05.19 13:51buy limit780.030.89300.83510.8972
3372009.05.20 00:29buy780.030.89300.83510.8972
3382009.05.20 00:29modify750.010.89720.83300.8993
3392009.05.20 00:29modify770.020.89510.83300.8993
3402009.05.20 00:29modify780.030.89300.83300.8972
3412009.05.20 00:29modify750.010.89720.83300.8972
3422009.05.20 00:30modify770.020.89510.83350.8972
3432009.05.20 01:09buy limit790.040.89090.83200.8951
3442009.05.20 01:47buy790.040.89090.83200.8951
3452009.05.20 01:47modify750.010.89720.83080.8972
3462009.05.20 01:47modify770.020.89510.83080.8972
3472009.05.20 01:47modify780.030.89300.83080.8972
3482009.05.20 01:47modify790.040.89090.83080.8951
3492009.05.20 01:47modify750.010.89720.83080.8951
3502009.05.20 01:47modify770.020.89510.83070.8951
3512009.05.20 01:47modify780.030.89300.83060.8951
3522009.05.20 02:27buy limit800.060.88670.83110.8951
3532009.05.20 16:43buy800.060.88670.83110.8951
3542009.05.20 16:43modify750.010.89720.82670.8951
3552009.05.20 16:43modify770.020.89510.82670.8951
3562009.05.20 16:43modify780.030.89300.82670.8951
3572009.05.20 16:43modify790.040.89090.82670.8951
3582009.05.20 16:43modify800.060.88670.82670.8951
3592009.05.21 21:22buy limit810.090.88250.82670.8910
3602009.05.22 05:24buy810.090.88250.82670.8910
3612009.05.22 05:24modify750.010.89720.82250.8951
3622009.05.22 05:24modify770.020.89510.82250.8951
3632009.05.22 05:24modify780.030.89300.82250.8951
3642009.05.22 05:24modify790.040.89090.82250.8951
3652009.05.22 05:24modify800.060.88670.82250.8951
3662009.05.22 05:24modify810.090.88250.82250.8910
3672009.05.25 12:57buy limit820.130.87880.82120.8864
3682009.05.25 12:57modify750.010.89720.82120.8910
3692009.05.25 12:57modify770.020.89510.82120.8910
3702009.05.25 12:58modify780.030.89300.82120.8910
3712009.05.25 12:59modify790.040.89090.82120.8910
3722009.05.25 12:59modify800.060.88670.82120.8910
3732009.05.25 15:09buy820.130.87880.82120.8864
3742009.05.25 15:09modify750.010.89720.83810.8910
3752009.05.25 15:09modify770.020.89510.83810.8910
3762009.05.25 15:09modify780.030.89300.83810.8910
3772009.05.25 15:09modify790.040.89090.83810.8910
3782009.05.25 15:09modify800.060.88670.83810.8910
3792009.05.25 15:09modify810.090.88250.83810.8910
3802009.05.25 15:09modify820.130.87880.83810.8864
3812009.05.26 15:50buy limit830.190.87510.83850.8827
3822009.05.26 15:50modify750.010.89720.83850.8864
3832009.05.26 15:50modify770.020.89510.83850.8864
3842009.05.26 15:50modify780.030.89300.83850.8864
3852009.05.26 15:50modify790.040.89090.83850.8864
3862009.05.26 15:50modify800.060.88670.83850.8864
3872009.05.26 15:50modify810.090.88250.83850.8864
3882009.05.27 07:56buy830.190.87510.83850.8827
3892009.05.27 07:56modify750.010.89720.84800.8864
3902009.05.27 07:56modify770.020.89510.84800.8864
3912009.05.27 07:56modify780.030.89300.84800.8864
3922009.05.27 07:56modify790.040.89090.84800.8864
3932009.05.27 07:56modify800.060.88670.84800.8864
3942009.05.27 07:56modify810.090.88250.84800.8864
3952009.05.27 07:56modify820.130.87880.84800.8864
3962009.05.27 07:56modify830.190.87510.84800.8827
3972009.05.28 09:50buy limit840.270.86720.84870.8832
3982009.05.28 09:50modify750.010.89720.84870.8827
3992009.05.28 09:50modify770.020.89510.84870.8827
4002009.05.28 09:50modify780.030.89300.84870.8827
4012009.05.28 09:50modify790.040.89090.84870.8827
4022009.05.28 09:50modify800.060.88670.84870.8827
4032009.05.28 09:50modify810.090.88250.84870.8827
4042009.05.28 09:50modify820.130.87880.84870.8827
4052009.06.01 17:57t/p750.010.88270.84870.8827-13.042785.45
4062009.06.01 17:57t/p770.020.88270.84870.8827-22.192763.26
4072009.06.01 17:57t/p780.030.88270.84870.8827-27.552735.71
4082009.06.01 17:57t/p790.040.88270.84870.8827-28.982706.73
4092009.06.01 17:57t/p800.060.88270.84870.8827-20.212686.52
4102009.06.01 17:57t/p810.090.88270.84870.88273.602690.11
4112009.06.01 17:57t/p820.130.88270.84870.882749.242739.35
4122009.06.01 17:57t/p830.190.88270.84800.8827135.832875.18
4132009.06.01 17:57delete840.270.86720.84870.8832
4142009.06.01 17:57buy stop850.010.88500.82340.8885
4152009.06.01 17:57buy limit860.010.88220.82330.8857
4162009.06.01 19:38buy850.010.88500.82340.8885
4172009.06.01 19:38modify850.010.88500.82500.8885
4182009.06.01 19:38delete860.010.88220.82330.8857
4192009.06.01 20:18buy limit870.020.88310.82610.8868
4202009.06.01 21:18buy870.020.88310.82610.8868
4212009.06.01 21:18modify850.010.88500.82310.8885
4222009.06.01 21:18modify870.020.88310.82310.8868
4232009.06.01 21:18modify850.010.88500.82310.8868
4242009.06.01 21:58buy limit880.030.88120.82420.8849
4252009.06.02 15:47t/p850.010.88680.82310.88681.692876.87
4262009.06.02 15:47t/p870.020.88680.82310.88686.882883.75
4272009.06.02 15:47delete880.030.88120.82420.8849
4282009.06.02 15:47buy stop890.010.89040.82750.8939
4292009.06.02 15:47buy limit900.010.88580.82740.8893
4302009.06.02 17:24buy890.010.89040.82750.8939
4312009.06.02 17:24modify890.010.89040.83040.8939
4322009.06.02 17:24delete900.010.88580.82740.8893
4332009.06.02 18:04buy limit910.020.88660.82890.8903
4342009.06.02 18:25modify910.020.88850.82950.8922
4352009.06.02 18:52buy910.020.88850.82950.8922
4362009.06.02 18:52modify890.010.89040.82850.8939
4372009.06.02 18:52modify910.020.88850.82850.8922
4382009.06.02 18:52modify890.010.89040.82850.8922
4392009.06.02 19:32buy limit920.030.88660.82830.8903
4402009.06.02 21:12buy920.030.88660.82830.8903
4412009.06.02 21:12modify890.010.89040.82660.8922
4422009.06.02 21:12modify910.020.88850.82660.8922
4432009.06.02 21:12modify920.030.88660.82660.8903
4442009.06.02 21:12modify890.010.89040.82660.8903
4452009.06.02 21:12modify910.020.88850.82670.8903
4462009.06.02 21:52buy limit930.040.88470.82790.8884
4472009.06.03 01:31t/p890.010.89030.82660.8903-0.062883.69
4482009.06.03 01:31t/p910.020.89030.82670.89033.372887.06
4492009.06.03 01:31t/p920.030.89030.82660.890310.332897.39
4502009.06.03 01:31delete930.040.88470.82790.8884
4512009.06.03 01:31buy stop940.010.89230.83100.8960
4522009.06.03 01:31buy limit950.010.88940.83090.8931
4532009.06.03 01:42buy940.010.89230.83100.8960
4542009.06.03 01:42modify940.010.89230.83230.8960
4552009.06.03 01:42delete950.010.88940.83090.8931
4562009.06.03 02:22buy limit960.020.89040.83150.8941
4572009.06.03 07:49buy960.020.89040.83150.8941
4582009.06.03 07:49modify940.010.89230.83040.8960
4592009.06.03 07:49modify960.020.89040.83040.8941
4602009.06.03 07:49modify940.010.89230.83040.8941
4612009.06.03 08:29buy limit970.030.88850.83220.8922
4622009.06.03 10:17buy970.030.88850.83220.8922
4632009.06.03 10:17modify940.010.89230.82850.8941
4642009.06.03 10:17modify960.020.89040.82850.8941
4652009.06.03 10:17modify970.030.88850.82850.8922
4662009.06.03 10:17modify940.010.89230.82850.8922
4672009.06.03 10:17modify960.020.89040.82860.8922
4682009.06.03 10:57buy limit980.040.88660.82940.8903
4692009.06.03 11:52buy980.040.88660.82940.8903
4702009.06.03 11:52modify940.010.89230.82660.8922
4712009.06.03 11:52modify960.020.89040.82660.8922
4722009.06.03 11:52modify970.030.88850.82660.8922
4732009.06.03 11:52modify980.040.88660.82660.8903
4742009.06.03 11:52modify940.010.89230.82660.8903
4752009.06.03 11:52modify960.020.89040.82670.8903
4762009.06.03 11:52modify970.030.88850.82660.8903
4772009.06.03 12:32buy limit990.060.88290.82800.8904
4782009.06.03 13:33t/p940.010.89030.82660.8903-1.842895.55
4792009.06.03 13:33t/p960.020.89030.82670.8903-0.182895.37
4802009.06.03 13:33t/p970.030.89030.82660.89034.992900.36
4812009.06.03 13:33t/p980.040.89030.82660.890313.662914.02
4822009.06.03 13:33delete990.060.88290.82800.8904
4832009.06.03 13:33buy stop1000.010.89230.83100.8960
4842009.06.03 13:33buy limit1010.010.88940.83090.8931
4852009.06.03 13:53buy1010.010.88940.83090.8931
4862009.06.03 13:53modify1010.010.88940.82940.8931
4872009.06.03 13:53delete1000.010.89230.83100.8960
4882009.06.03 14:33buy limit1020.020.88750.83000.8912
4892009.06.03 15:07buy1020.020.88750.83000.8912
4902009.06.03 15:07modify1010.010.88940.82750.8931
4912009.06.03 15:07modify1020.020.88750.82750.8912
4922009.06.03 15:07modify1010.010.88940.82750.8912
4932009.06.03 15:47buy limit1030.030.88560.82890.8893
4942009.06.03 16:49buy1030.030.88560.82890.8893
4952009.06.03 16:49modify1010.010.88940.82560.8912
4962009.06.03 16:49modify1020.020.88750.82560.8912
4972009.06.03 16:49modify1030.030.88560.82560.8893
4982009.06.03 16:49modify1010.010.88940.82560.8893
4992009.06.03 16:49modify1020.020.88750.82570.8893
5002009.06.03 17:29buy limit1040.040.88370.82510.8874
5012009.06.03 17:38buy1040.040.88370.82510.8874
5022009.06.03 17:38modify1010.010.88940.82370.8893
5032009.06.03 17:38modify1020.020.88750.82370.8893
5042009.06.03 17:38modify1030.030.88560.82370.8893
5052009.06.03 17:38modify1040.040.88370.82370.8874
5062009.06.03 17:38modify1010.010.88940.82370.8874
5072009.06.03 17:38modify1020.020.88750.82380.8874
5082009.06.03 17:38modify1030.030.88560.82360.8874
5092009.06.03 18:18buy limit1050.060.88000.82340.8876
5102009.06.03 20:15t/p1010.010.88740.82370.8874-1.852912.17
5112009.06.03 20:15t/p1020.020.88740.82380.8874-0.192911.98
5122009.06.03 20:15t/p1030.030.88740.82360.88744.992916.97
5132009.06.03 20:15t/p1040.040.88740.82370.887413.662930.63
5142009.06.03 20:15delete1050.060.88000.82340.8876
5152009.06.03 20:15buy stop1060.010.89040.82810.8941
5162009.06.03 20:15buy limit1070.010.88750.82800.8912
5172009.06.03 20:32buy1070.010.88750.82800.8912
5182009.06.03 20:32modify1070.010.88750.82750.8912
5192009.06.03 20:32delete1060.010.89040.82810.8941
5202009.06.03 21:12buy limit1080.020.88560.82980.8893
5212009.06.03 22:46t/p1070.010.89120.82750.89123.422934.05
5222009.06.03 22:46delete1080.020.88560.82980.8893
5232009.06.03 22:46buy stop1090.010.89420.83190.8979
5242009.06.03 22:46buy limit1100.010.89130.83180.8950
5252009.06.03 22:47buy1100.010.89130.83180.8950
5262009.06.03 22:47modify1100.010.89130.83130.8950
5272009.06.03 22:47delete1090.010.89420.83190.8979
5282009.06.03 23:27buy limit1110.020.88940.83250.8931
5292009.06.04 01:31buy1110.020.88940.83250.8931
5302009.06.04 01:31modify1100.010.89130.82940.8950
5312009.06.04 01:31modify1110.020.88940.82940.8931
5322009.06.04 01:31modify1100.010.89130.82940.8931
5332009.06.04 02:11buy limit1120.030.88750.82910.8912
5342009.06.04 11:57buy1120.030.88750.82910.8912
5352009.06.04 11:57modify1100.010.89130.82750.8931
5362009.06.04 11:57modify1110.020.88940.82750.8931
5372009.06.04 11:57modify1120.030.88750.82750.8912
5382009.06.04 11:57modify1100.010.89130.82750.8912
5392009.06.04 11:57modify1110.020.88940.82740.8912
5402009.06.04 12:37buy limit1130.040.88350.82520.8875
5412009.06.04 12:42buy1130.040.88350.82520.8875
5422009.06.04 12:42modify1100.010.89130.82350.8912
5432009.06.04 12:42modify1110.020.88940.82350.8912
5442009.06.04 12:42modify1120.030.88750.82350.8912
5452009.06.04 12:42modify1130.040.88350.82350.8875
5462009.06.04 12:42modify1100.010.89130.82350.8875
5472009.06.04 12:42modify1110.020.88940.82360.8875
5482009.06.04 12:42modify1120.030.88750.82350.8875
5492009.06.04 13:22buy limit1140.060.87950.82460.8874
5502009.06.04 15:05buy1140.060.87950.82460.8874
5512009.06.04 15:05modify1100.010.89130.81950.8875
5522009.06.04 15:05modify1110.020.88940.81950.8875
5532009.06.04 15:05modify1120.030.88750.81950.8875
5542009.06.04 15:05modify1130.040.88350.81950.8875
5552009.06.04 15:05modify1140.060.87950.81950.8874
5562009.06.05 05:12buy limit1150.090.87550.82430.8834
5572009.06.05 07:33t/p1140.060.88740.81950.887443.902977.95
5582009.06.05 07:33modify1150.090.87950.82810.8875
5592009.06.05 07:33t/p1100.010.88750.81950.8875-3.402974.55
5602009.06.05 07:33t/p1110.020.88750.81950.8875-3.462971.09
5612009.06.05 07:33t/p1120.030.88750.81950.88750.082971.17
5622009.06.05 07:33t/p1130.040.88750.81950.887514.882986.05
5632009.06.05 07:33delete1150.090.87950.82810.8875
5642009.06.05 07:33buy stop1160.010.89120.82820.8952
5652009.06.05 07:33buy limit1170.010.88820.82850.8922
5662009.06.05 07:34buy1170.010.88820.82850.8922
5672009.06.05 07:34modify1170.010.88820.82820.8922
5682009.06.05 07:34delete1160.010.89120.82820.8952
5692009.06.05 08:14buy limit1180.020.88620.82830.8902
5702009.06.05 14:27buy1180.020.88620.82830.8902
5712009.06.05 14:27modify1170.010.88820.82620.8922
5722009.06.05 14:27modify1180.020.88620.82620.8902
5732009.06.05 14:27modify1170.010.88820.82620.8902
5742009.06.05 15:02t/p1170.010.89020.82620.89021.852987.90
5752009.06.05 15:02t/p1180.020.89020.82620.89027.382995.28
5762009.06.05 15:02buy stop1190.010.89370.83090.8979
5772009.06.05 15:02buy limit1200.010.89060.83090.8948
5782009.06.05 15:04buy1200.010.89060.83090.8948
5792009.06.05 15:04modify1200.010.89060.83060.8948
5802009.06.05 15:04delete1190.010.89370.83090.8979
5812009.06.05 15:44buy limit1210.020.88850.83260.8927
5822009.06.05 18:07buy1210.020.88850.83260.8927
5832009.06.05 18:07modify1200.010.89060.82850.8948
5842009.06.05 18:07modify1210.020.88850.82850.8927
5852009.06.05 18:07modify1200.010.89060.82850.8927
5862009.06.05 18:47buy limit1220.030.88640.82880.8906
5872009.06.08 07:39buy1220.030.88640.82880.8906
5882009.06.08 07:39modify1200.010.89060.82640.8927
5892009.06.08 07:39modify1210.020.88850.82640.8927
5902009.06.08 07:39modify1220.030.88640.82640.8906
5912009.06.08 07:39modify1200.010.89060.82640.8906
5922009.06.08 07:39modify1210.020.88850.82630.8906
5932009.06.08 08:19buy limit1230.040.88240.82340.8864
5942009.06.08 10:03modify1230.040.88440.82540.8884
5952009.06.08 10:18buy1230.040.88440.82540.8884
5962009.06.08 10:18modify1200.010.89060.82440.8906
5972009.06.08 10:18modify1210.020.88850.82440.8906
5982009.06.08 10:18modify1220.030.88640.82440.8906
5992009.06.08 10:18modify1230.040.88440.82440.8884
6002009.06.08 10:18modify1200.010.89060.82440.8884
6012009.06.08 10:18modify1210.020.88850.82450.8884
6022009.06.08 10:18modify1220.030.88640.82440.8884
6032009.06.08 10:58buy limit1240.060.88040.82450.8883
6042009.06.08 18:48buy1240.060.88040.82450.8883
6052009.06.08 18:48modify1200.010.89060.82040.8884
6062009.06.08 18:48modify1210.020.88850.82040.8884
6072009.06.08 18:48modify1220.030.88640.82040.8884
6082009.06.08 18:48modify1230.040.88440.82040.8884
6092009.06.08 18:48modify1240.060.88040.82040.8883
6102009.06.09 16:25buy limit1250.090.87640.82350.8843
6112009.06.10 04:25t/p1240.060.88830.82040.888344.073039.35
6122009.06.10 04:25modify1250.090.88040.82900.8884
6132009.06.10 04:38t/p1200.010.88840.82040.8884-1.953037.41
6142009.06.10 04:38t/p1210.020.88840.82040.8884-0.033037.38
6152009.06.10 04:38t/p1220.030.88840.82040.88845.703043.08
6162009.06.10 04:38t/p1230.040.88840.82040.888414.993058.06
6172009.06.10 04:38delete1250.090.88040.82900.8884
6182009.06.10 04:38buy stop1260.010.89120.82910.8952
6192009.06.10 04:38buy limit1270.010.88820.82900.8922
6202009.06.10 05:31buy1270.010.88820.82900.8922
6212009.06.10 05:31modify1270.010.88820.82820.8922
6222009.06.10 05:31delete1260.010.89120.82910.8952
6232009.06.10 06:11buy limit1280.020.88620.83080.8902
6242009.06.10 10:01t/p1270.010.89220.82820.89223.693061.75
6252009.06.10 10:01delete1280.020.88620.83080.8902
6262009.06.10 10:01buy stop1290.010.89580.83290.9000
6272009.06.10 10:01buy limit1300.010.89270.83300.8969
6282009.06.10 10:11buy1300.010.89270.83300.8969
6292009.06.10 10:11modify1300.010.89270.83270.8969
6302009.06.10 10:11delete1290.010.89580.83290.9000
6312009.06.10 10:51buy limit1310.020.89060.83350.8948
6322009.06.10 17:25buy1310.020.89060.83350.8948
6332009.06.10 17:25modify1300.010.89270.83060.8969
6342009.06.10 17:25modify1310.020.89060.83060.8948
6352009.06.10 17:25modify1300.010.89270.83060.8948
6362009.06.10 18:05buy limit1320.030.88850.82980.8927
6372009.06.10 18:46buy1320.030.88850.82980.8927
6382009.06.10 18:46modify1300.010.89270.82850.8948
6392009.06.10 18:46modify1310.020.89060.82850.8948
6402009.06.10 18:46modify1320.030.88850.82850.8927
6412009.06.10 18:46modify1300.010.89270.82850.8927
6422009.06.10 18:46modify1310.020.89060.82840.8927
6432009.06.10 19:26buy limit1330.040.88640.82980.8906
6442009.06.11 01:30t/p1300.010.89270.82850.89270.083061.83
6452009.06.11 01:30t/p1310.020.89270.82840.89274.043065.88
6462009.06.11 01:30t/p1320.030.89270.82850.892711.873077.75
6472009.06.11 01:30delete1330.040.88640.82980.8906
6482009.06.11 01:30buy stop1340.010.89520.83350.8992
6492009.06.11 01:30buy limit1350.010.89220.83390.8962
6502009.06.11 01:30buy1340.010.89520.83350.8992
6512009.06.11 01:30modify1340.010.89520.83520.8992
6522009.06.11 01:30delete1350.010.89220.83390.8962
6532009.06.11 02:10buy limit1360.020.89320.83570.8972
6542009.06.11 07:26buy1360.020.89320.83570.8972
6552009.06.11 07:26modify1340.010.89520.83320.8992
6562009.06.11 07:26modify1360.020.89320.83320.8972
6572009.06.11 07:26modify1340.010.89520.83320.8972
6582009.06.11 08:06buy limit1370.030.89120.83470.8952
6592009.06.11 09:31t/p1340.010.89720.83320.89721.853079.60
6602009.06.11 09:31t/p1360.020.89720.83320.89727.383086.98
6612009.06.11 09:31delete1370.030.89120.83470.8952
6622009.06.11 09:31buy stop1380.010.90000.83790.9042
6632009.06.11 09:31buy limit1390.010.89690.83780.9011
6642009.06.11 11:00buy1390.010.89690.83780.9011
6652009.06.11 11:00modify1390.010.89690.83690.9011
6662009.06.11 11:00delete1380.010.90000.83790.9042
6672009.06.11 11:40buy limit1400.020.89480.83840.8990
6682009.06.11 16:45t/p1390.010.90110.83690.90113.883090.86
6692009.06.11 16:45delete1400.020.89480.83840.8990
6702009.06.11 16:45buy stop1410.010.90420.84180.9084
6712009.06.11 16:45buy limit1420.010.90110.84170.9053
6722009.06.11 17:06buy1420.010.90110.84170.9053
6732009.06.11 17:06modify1420.010.90110.84110.9053
6742009.06.11 17:06delete1410.010.90420.84180.9084
6752009.06.11 17:46buy limit1430.020.89900.84290.9032
6762009.06.12 10:12t/p1420.010.90530.84110.90533.903094.75
6772009.06.12 10:12delete1430.020.89900.84290.9032
6782009.06.12 10:12buy stop1440.010.90840.84600.9126
6792009.06.12 10:12buy limit1450.010.90530.84590.9095
6802009.06.12 10:23buy1440.010.90840.84600.9126
6812009.06.12 10:23modify1440.010.90840.84840.9126
6822009.06.12 10:23delete1450.010.90530.84590.9095
6832009.06.12 11:03buy limit1460.020.90630.85000.9105
6842009.06.12 12:51buy1460.020.90630.85000.9105
6852009.06.12 12:51modify1440.010.90840.84630.9126
6862009.06.12 12:51modify1460.020.90630.84630.9105
6872009.06.12 12:51modify1440.010.90840.84630.9105
6882009.06.12 13:31buy limit1470.030.90420.84860.9084
6892009.06.14 22:03buy1470.030.90420.84860.9084
6902009.06.14 22:03modify1440.010.90840.84420.9105
6912009.06.14 22:03modify1460.020.90630.84420.9105
6922009.06.14 22:03modify1470.030.90420.84420.9084
6932009.06.14 22:03modify1440.010.90840.84420.9084
6942009.06.14 22:03modify1460.020.90630.84430.9084
6952009.06.14 22:43buy limit1480.040.90210.84680.9063
6962009.06.15 13:47buy1480.040.90210.84680.9063
6972009.06.15 13:47modify1440.010.90840.84210.9084
6982009.06.15 13:47modify1460.020.90630.84210.9084
6992009.06.15 13:47modify1470.030.90420.84210.9084
7002009.06.15 13:47modify1480.040.90210.84210.9063
7012009.06.15 13:47modify1440.010.90840.84210.9063
7022009.06.15 13:47modify1460.020.90630.84220.9063
7032009.06.15 13:47modify1470.030.90420.84210.9063
7042009.06.15 14:27buy limit1490.060.89790.84260.9063
7052009.06.15 22:23buy1490.060.89790.84260.9063
7062009.06.15 22:23modify1440.010.90840.83790.9063
7072009.06.15 22:23modify1460.020.90630.83790.9063
7082009.06.15 22:23modify1470.030.90420.83790.9063
7092009.06.15 22:23modify1480.040.90210.83790.9063
7102009.06.15 22:23modify1490.060.89790.83790.9063
7112009.06.16 11:08buy limit1500.090.89370.84150.9021
7122009.06.16 15:07t/p1440.010.90630.83790.9063-1.883092.88
7132009.06.16 15:07t/p1460.020.90630.83790.90630.113092.99
7142009.06.16 15:07t/p1470.030.90630.83790.90635.983098.97
7152009.06.16 15:07t/p1480.040.90630.83790.906315.613114.57
7162009.06.16 15:07t/p1490.060.90630.83790.906346.683161.26
7172009.06.16 15:07delete1500.090.89370.84150.9021
7182009.06.16 15:07buy stop1510.010.90840.84700.9126
7192009.06.16 15:07buy limit1520.010.90530.84690.9095
7202009.06.16 15:12buy1510.010.90840.84700.9126
7212009.06.16 15:12modify1510.010.90840.84840.9126
7222009.06.16 15:12delete1520.010.90530.84690.9095
7232009.06.16 15:52buy limit1530.020.90400.84660.9084
7242009.06.16 15:57modify1530.020.90620.84730.9106
7252009.06.16 15:59buy1530.020.90620.84730.9106
7262009.06.16 15:59modify1510.010.90840.84620.9126
7272009.06.16 15:59modify1530.020.90620.84620.9106
7282009.06.16 15:59modify1510.010.90840.84620.9106
7292009.06.16 16:39buy limit1540.030.90180.84440.9062
7302009.06.16 17:06modify1540.030.90400.84510.9084
7312009.06.16 17:21buy1540.030.90400.84510.9084
7322009.06.16 17:21modify1510.010.90840.84400.9106
7332009.06.16 17:21modify1530.020.90620.84400.9106
7342009.06.16 17:21modify1540.030.90400.84400.9084
7352009.06.16 17:21modify1510.010.90840.84400.9084
7362009.06.16 17:21modify1530.020.90620.84410.9084
7372009.06.16 18:01buy limit1550.040.89960.84220.9040
7382009.06.16 18:39modify1550.040.90180.84290.9062
7392009.06.16 19:57buy1550.040.90180.84290.9062
7402009.06.16 19:57modify1510.010.90840.84180.9084
7412009.06.16 19:57modify1530.020.90620.84180.9084
7422009.06.16 19:57modify1540.030.90400.84180.9084
7432009.06.16 19:57modify1550.040.90180.84180.9062
7442009.06.16 19:57modify1510.010.90840.84180.9062
7452009.06.16 19:57modify1530.020.90620.84190.9062
7462009.06.16 19:57modify1540.030.90400.84180.9062
7472009.06.16 20:37buy limit1560.060.89740.84100.9062
7482009.06.16 23:26buy1560.060.89740.84100.9062
7492009.06.16 23:26modify1510.010.90840.83740.9062
7502009.06.16 23:26modify1530.020.90620.83740.9062
7512009.06.16 23:26modify1540.030.90400.83740.9062
7522009.06.16 23:26modify1550.040.90180.83740.9062
7532009.06.16 23:26modify1560.060.89740.83740.9062
7542009.06.17 06:21buy limit1570.090.89300.84080.9018
7552009.06.18 16:02t/p1510.010.90620.83740.9062-1.923159.33
7562009.06.18 16:02t/p1530.020.90620.83740.90620.223159.55
7572009.06.18 16:02t/p1540.030.90620.83740.90626.413165.96
7582009.06.18 16:02t/p1550.040.90620.83740.906216.673182.63
7592009.06.18 16:02t/p1560.060.90620.83740.906249.383232.01
7602009.06.18 16:02delete1570.090.89300.84080.9018
7612009.06.18 16:02buy stop1580.010.90980.84690.9142
7622009.06.18 16:02buy limit1590.010.90660.84700.9110
7632009.06.18 16:08buy1590.010.90660.84700.9110
7642009.06.18 16:08modify1590.010.90660.84660.9110
7652009.06.18 16:08delete1580.010.90980.84690.9142
7662009.06.18 16:48buy limit1600.020.90440.84690.9088
7672009.06.18 20:59buy1600.020.90440.84690.9088
7682009.06.18 20:59modify1590.010.90660.84440.9110
7692009.06.18 20:59modify1600.020.90440.84440.9088
7702009.06.18 20:59modify1590.010.90660.84440.9088
7712009.06.18 21:40buy limit1610.030.90210.84540.9067
7722009.06.19 05:19t/p1590.010.90880.84440.90882.063234.06
7732009.06.19 05:19t/p1600.020.90880.84440.90888.183242.25
7742009.06.19 05:19delete1610.030.90210.84540.9067
7752009.06.19 05:19buy stop1620.010.91200.84950.9164
7762009.06.19 05:19buy limit1630.010.90880.84940.9132
7772009.06.19 05:59buy1630.010.90880.84940.9132
7782009.06.19 05:59modify1630.010.90880.84880.9132
7792009.06.19 05:59delete1620.010.91200.84950.9164
7802009.06.19 06:39buy limit1640.020.90660.84950.9110
7812009.06.19 13:42t/p1630.010.91320.84880.91324.063246.31
7822009.06.19 13:42delete1640.020.90660.84950.9110
7832009.06.19 13:42buy stop1650.010.91660.85390.9212
7842009.06.19 13:42buy limit1660.010.91330.85380.9179
7852009.06.19 14:00buy1660.010.91330.85380.9179
7862009.06.19 14:00modify1660.010.91330.85330.9179
7872009.06.19 14:00delete1650.010.91660.85390.9212
7882009.06.19 14:40buy limit1670.020.91100.85520.9156
7892009.06.21 22:16buy1670.020.91100.85520.9156
7902009.06.21 22:16modify1660.010.91330.85100.9179
7912009.06.21 22:16modify1670.020.91100.85100.9156
7922009.06.21 22:16modify1660.010.91330.85100.9156
7932009.06.21 22:56buy limit1680.030.90870.85090.9133
7942009.06.22 18:46buy1680.030.90870.85090.9133
7952009.06.22 18:46modify1660.010.91330.84870.9156
7962009.06.22 18:46modify1670.020.91100.84870.9156
7972009.06.22 18:46modify1680.030.90870.84870.9133
7982009.06.22 18:46modify1660.010.91330.84870.9133
7992009.06.22 18:46modify1670.020.91100.84880.9133
8002009.06.22 19:26buy limit1690.040.90640.85020.9110
8012009.06.22 21:03buy1690.040.90640.85020.9110
8022009.06.22 21:03modify1660.010.91330.84640.9133
8032009.06.22 21:03modify1670.020.91100.84640.9133
8042009.06.22 21:03modify1680.030.90870.84640.9133
8052009.06.22 21:03modify1690.040.90640.84640.9110
8062009.06.22 21:03modify1660.010.91330.84640.9110
8072009.06.22 21:03modify1670.020.91100.84650.9110
8082009.06.22 21:03modify1680.030.90870.84660.9110
8092009.06.22 21:43buy limit1700.060.90180.84780.9110
8102009.06.23 15:27t/p1660.010.91100.84640.9110-2.083244.23
8112009.06.23 15:27t/p1670.020.91100.84650.91100.113244.34
8122009.06.23 15:27t/p1680.030.91100.84660.91106.453250.79
8132009.06.23 15:27t/p1690.040.91100.84640.911017.093267.88
8142009.06.23 15:27delete1700.060.90180.84780.9110
8152009.06.23 15:27buy stop1710.010.91430.85170.9189
8162009.06.23 15:27buy limit1720.010.91100.85160.9156
8172009.06.23 16:10buy1710.010.91430.85170.9189
8182009.06.23 16:10modify1710.010.91430.85430.9189
8192009.06.23 16:10delete1720.010.91100.85160.9156
8202009.06.23 16:50buy limit1730.020.91190.85610.9167
8212009.06.23 23:17buy1730.020.91190.85610.9167
8222009.06.23 23:17modify1710.010.91430.85190.9189
8232009.06.23 23:17modify1730.020.91190.85190.9167
8242009.06.23 23:17modify1710.010.91430.85190.9167
8252009.06.23 23:57buy limit1740.030.90950.85350.9143
8262009.06.24 08:40t/p1710.010.91670.85190.91672.243270.11
8272009.06.24 08:40t/p1730.020.91670.85190.91678.913279.03
8282009.06.24 08:40delete1740.030.90950.85350.9143
8292009.06.24 08:40buy stop1750.010.92040.85740.9252
8302009.06.24 08:40buy limit1760.010.91700.85730.9218
8312009.06.24 08:48buy1760.010.91700.85730.9218
8322009.06.24 08:48modify1760.010.91700.85700.9218
8332009.06.24 08:48delete1750.010.92040.85740.9252
8342009.06.24 09:28buy limit1770.020.91460.85820.9194
8352009.06.24 20:56t/p1760.010.92180.85700.92184.433283.46
8362009.06.24 20:56delete1770.020.91460.85820.9194
8372009.06.24 20:56buy stop1780.010.92620.86250.9313
8382009.06.24 20:56buy limit1790.010.92020.86240.9253
8392009.06.24 21:27buy1790.010.92020.86240.9253
8402009.06.24 21:27modify1790.010.92020.86020.9253
8412009.06.24 21:27delete1780.010.92620.86250.9313
8422009.06.24 22:07buy limit1800.020.91770.86140.9228
8432009.06.25 11:36t/p1790.010.92530.86020.92534.793288.25
8442009.06.25 11:36delete1800.020.91770.86140.9228
8452009.06.25 11:36buy stop1810.010.92760.86600.9324
8462009.06.25 11:36buy limit1820.010.92420.86590.9290
8472009.06.25 12:30buy1820.010.92420.86590.9290
8482009.06.25 12:30modify1820.010.92420.86420.9290
8492009.06.25 12:30delete1810.010.92760.86600.9324
8502009.06.25 13:10buy limit1830.020.91940.86290.9242
8512009.06.25 13:10modify1830.020.92180.86300.9266
8522009.06.26 00:10t/p1820.010.92900.86420.92904.463292.71
8532009.06.26 00:10delete1830.020.92180.86300.9266
8542009.06.26 00:10buy stop1840.010.93270.86970.9373
8552009.06.26 00:10buy limit1850.010.92940.86970.9340
8562009.06.26 00:14buy1850.010.92940.86970.9340
8572009.06.26 00:14modify1850.010.92940.86940.9340
8582009.06.26 00:14delete1840.010.93270.86970.9373
8592009.06.26 00:54buy limit1860.020.92700.86930.9318
8602009.06.26 06:12buy1860.020.92700.86930.9318
8612009.06.26 06:12modify1850.010.92940.86700.9340
8622009.06.26 06:12modify1860.020.92700.86700.9318
8632009.06.26 06:12modify1850.010.92940.86700.9318
8642009.06.26 06:52buy limit1870.030.92220.86530.9270
8652009.06.26 06:52modify1870.030.92460.86580.9294
8662009.06.26 08:56buy1870.030.92460.86580.9294
8672009.06.26 08:56modify1850.010.92940.86460.9318
8682009.06.26 08:56modify1860.020.92700.86460.9318
8692009.06.26 08:56modify1870.030.92460.86460.9294
8702009.06.26 08:56modify1850.010.92940.86460.9294
8712009.06.26 08:56modify1860.020.92700.86470.9294
8722009.06.26 09:36buy limit1880.040.92220.86410.9270
8732009.06.26 14:27t/p1850.010.92940.86460.92940.003292.71
8742009.06.26 14:27t/p1860.020.92940.86470.92944.433297.14
8752009.06.26 14:27t/p1870.030.92940.86460.929413.293310.43
8762009.06.26 14:27delete1880.040.92220.86410.9270
8772009.06.26 14:27buy stop1890.010.93240.87010.9372
8782009.06.26 14:27buy limit1900.010.92900.87000.9338
8792009.06.26 14:59buy1900.010.92900.87000.9338
8802009.06.26 14:59modify1900.010.92900.86900.9338
8812009.06.26 14:59delete1890.010.93240.87010.9372
8822009.06.26 15:39buy limit1910.020.92660.86940.9314
8832009.06.29 01:35buy1910.020.92660.86940.9314
8842009.06.29 01:35modify1900.010.92900.86660.9338
8852009.06.29 01:35modify1910.020.92660.86660.9314
8862009.06.29 01:35modify1900.010.92900.86660.9314
8872009.06.29 02:15buy limit1920.030.92440.86800.9288
8882009.06.29 14:05t/p1900.010.93140.86660.93142.243312.66
8892009.06.29 14:05t/p1910.020.93140.86660.93148.853321.51
8902009.06.29 14:05delete1920.030.92440.86800.9288
8912009.06.29 14:05buy stop1930.010.93400.87210.9384
8922009.06.29 14:05buy limit1940.010.93080.87200.9352
8932009.06.29 14:39buy1940.010.93080.87200.9352
8942009.06.29 14:39modify1940.010.93080.87080.9352
8952009.06.29 14:39delete1930.010.93400.87210.9384
8962009.06.29 15:19buy limit1950.020.92860.87140.9330
8972009.06.29 17:14t/p1940.010.93520.87080.93524.063325.57
8982009.06.29 17:14delete1950.020.92860.87140.9330
8992009.06.29 17:14buy stop1960.010.93840.87590.9428
9002009.06.29 17:14buy limit1970.010.93520.87580.9396
9012009.06.29 17:15buy1970.010.93520.87580.9396
9022009.06.29 17:15modify1970.010.93520.87520.9396
9032009.06.29 17:15delete1960.010.93840.87590.9428
9042009.06.29 17:55buy limit1980.020.93300.87540.9374
9052009.07.01 09:45buy1980.020.93300.87540.9374
9062009.07.01 09:45modify1970.010.93520.87290.9396
9072009.07.01 09:45modify1980.020.93300.87290.9374
9082009.07.01 09:45modify1970.010.93520.87290.9374
9092009.07.01 10:25buy limit1990.030.93080.87310.9352
9102009.07.01 11:12buy1990.030.93080.87310.9352
9112009.07.01 11:12modify1970.010.93520.87080.9374
9122009.07.01 11:12modify1980.020.93300.87080.9374
9132009.07.01 11:12modify1990.030.93080.87080.9352
9142009.07.01 11:12modify1970.010.93520.87080.9352
9152009.07.01 11:12modify1980.020.93300.87090.9352
9162009.07.01 11:52buy limit2000.040.92860.87030.9330
9172009.07.01 11:55buy2000.040.92860.87030.9330
9182009.07.01 11:55modify1970.010.93520.86860.9352
9192009.07.01 11:55modify1980.020.93300.86860.9352
9202009.07.01 11:55modify1990.030.93080.86860.9352
9212009.07.01 11:55modify2000.040.92860.86860.9330
9222009.07.01 11:55modify1970.010.93520.86860.9330
9232009.07.01 11:55modify1980.020.93300.86850.9330
9242009.07.01 11:55modify1990.030.93080.86860.9330
9252009.07.01 12:35buy limit2010.060.92400.87030.9332
9262009.07.02 04:56buy2010.060.92400.87030.9332
9272009.07.02 04:56modify1970.010.93520.86400.9330
9282009.07.02 04:56modify1980.020.93300.86400.9330
9292009.07.02 04:56modify1990.030.93080.86400.9330
9302009.07.02 04:56modify2000.040.92860.86400.9330
9312009.07.02 04:56modify2010.060.92400.86400.9332
9322009.07.03 14:03buy limit2020.090.91960.86650.9285
9332009.07.03 14:04modify1970.010.93520.86650.9332
9342009.07.03 14:04modify1980.020.93300.86660.9332
9352009.07.03 14:04modify1990.030.93080.86650.9332
9362009.07.03 14:04modify2000.040.92860.86660.9332
9372009.07.06 07:12buy2020.090.91960.86650.9285
9382009.07.06 07:12modify1970.010.93520.85960.9332
9392009.07.06 07:12modify1980.020.93300.85960.9332
9402009.07.06 07:12modify1990.030.93080.85960.9332
9412009.07.06 07:12modify2000.040.92860.85960.9332
9422009.07.06 07:12modify2010.060.92400.85960.9332
9432009.07.06 07:12modify2020.090.91960.85960.9285
9442009.07.06 19:46buy limit2030.130.91540.86410.9238
9452009.07.06 19:46modify1970.010.93520.86420.9285
9462009.07.06 19:46modify1980.020.93300.86410.9285
9472009.07.06 19:46modify1990.030.93080.86420.9285
9482009.07.06 19:46modify2000.040.92860.86410.9285
9492009.07.06 19:46modify2010.060.92400.86420.9285
9502009.07.07 11:37t/p1970.010.92850.86420.9285-5.963319.61
9512009.07.07 11:37t/p1980.020.92850.86410.9285-7.993311.62
9522009.07.07 11:37t/p1990.030.92850.86420.9285-5.893305.74
9532009.07.07 11:37t/p2000.040.92850.86410.92850.283306.01
9542009.07.07 11:37t/p2010.060.92850.86420.928525.403331.42
9552009.07.07 11:37t/p2020.090.92850.85960.928574.163405.58
9562009.07.07 11:37delete2030.130.91540.86410.9238
9572009.07.07 11:37buy stop2040.010.93120.86920.9352
9582009.07.07 11:37buy limit2050.010.92820.86910.9322
9592009.07.07 11:46buy2050.010.92820.86910.9322
9602009.07.07 11:46modify2050.010.92820.86820.9322
9612009.07.07 11:46delete2040.010.93120.86920.9352
9622009.07.07 12:26buy limit2060.020.92620.86810.9302
9632009.07.07 13:19buy2060.020.92620.86810.9302
9642009.07.07 13:19modify2050.010.92820.86620.9322
9652009.07.07 13:19modify2060.020.92620.86620.9302
9662009.07.07 13:19modify2050.010.92820.86620.9302
9672009.07.07 13:59buy limit2070.030.92420.86800.9282
9682009.07.07 18:08buy2070.030.92420.86800.9282
9692009.07.07 18:08modify2050.010.92820.86420.9302
9702009.07.07 18:08modify2060.020.92620.86420.9302
9712009.07.07 18:08modify2070.030.92420.86420.9282
9722009.07.07 18:08modify2050.010.92820.86420.9282
9732009.07.07 18:08modify2060.020.92620.86430.9282
9742009.07.07 18:48buy limit2080.040.92220.86450.9262
9752009.07.07 18:59buy2080.040.92220.86450.9262
9762009.07.07 18:59modify2050.010.92820.86220.9282
9772009.07.07 18:59modify2060.020.92620.86220.9282
9782009.07.07 18:59modify2070.030.92420.86220.9282
9792009.07.07 18:59modify2080.040.92220.86220.9262
9802009.07.07 18:59modify2050.010.92820.86220.9262
9812009.07.07 18:59modify2060.020.92620.86210.9262
9822009.07.07 18:59modify2070.030.92420.86220.9262
9832009.07.07 19:39buy limit2090.060.91820.86280.9262
9842009.07.07 23:35buy2090.060.91820.86280.9262
9852009.07.07 23:35modify2050.010.92820.85820.9262
9862009.07.07 23:35modify2060.020.92620.85820.9262
9872009.07.07 23:35modify2070.030.92420.85820.9262
9882009.07.07 23:35modify2080.040.92220.85820.9262
9892009.07.07 23:35modify2090.060.91820.85820.9262
9902009.07.14 06:07buy limit2100.090.90220.84510.9101
9912009.07.14 10:43buy2100.090.90220.84510.9101
9922009.07.14 10:43modify2050.010.92820.84220.9262
9932009.07.14 10:43modify2060.020.92620.84220.9262
9942009.07.14 10:43modify2070.030.92420.84220.9262
9952009.07.14 10:43modify2080.040.92220.84220.9262
9962009.07.14 10:43modify2090.060.91820.84220.9262
9972009.07.14 10:43modify2100.090.90220.84220.9101
9982009.07.14 11:37buy limit2110.130.89820.84510.9061
9992009.07.14 11:37modify2050.010.92820.84520.9101
10002009.07.14 11:37modify2060.020.92620.84530.9101
10012009.07.14 11:37modify2070.030.92420.84540.9101
10022009.07.14 11:37modify2080.040.92220.84530.9101
10032009.07.14 11:37modify2090.060.91820.84540.9101
10042009.07.14 14:46buy2110.130.89820.84510.9061
10052009.07.14 14:46modify2050.010.92820.84870.9101
10062009.07.14 14:46modify2060.020.92620.84870.9101
10072009.07.14 14:46modify2070.030.92420.84870.9101
10082009.07.14 14:46modify2080.040.92220.84870.9101
10092009.07.14 14:46modify2090.060.91820.84870.9101
10102009.07.14 14:46modify2100.090.90220.84870.9101
10112009.07.14 14:46modify2110.130.89820.84870.9061
10122009.07.15 07:42buy limit2120.190.89420.85350.9022
10132009.07.15 07:42modify2050.010.92820.85350.9061
10142009.07.15 07:42modify2060.020.92620.85350.9061
10152009.07.15 07:42modify2070.030.92420.85360.9061
10162009.07.15 07:42modify2080.040.92220.85350.9061
10172009.07.15 07:42modify2090.060.91820.85360.9061
10182009.07.15 07:42modify2100.090.90220.85350.9061
10192009.07.15 18:50buy2120.190.89420.85350.9022
10202009.07.15 18:50modify2050.010.92820.86120.9061
10212009.07.15 18:50modify2060.020.92620.86120.9061
10222009.07.15 18:50modify2070.030.92420.86120.9061
10232009.07.15 18:50modify2080.040.92220.86120.9061
10242009.07.15 18:50modify2090.060.91820.86120.9061
10252009.07.15 18:50modify2100.090.90220.86120.9061
10262009.07.15 18:50modify2110.130.89820.86120.9061
10272009.07.15 18:50modify2120.190.89420.86120.9022
10282009.07.16 18:28buy limit2130.270.88620.86610.9024
10292009.07.16 18:28modify2050.010.92820.86610.9022
10302009.07.16 18:28modify2060.020.92620.86610.9022
10312009.07.16 18:28modify2070.030.92420.86610.9022
10322009.07.16 18:28modify2080.040.92220.86610.9022
10332009.07.16 18:28modify2090.060.91820.86610.9022
10342009.07.16 18:28modify2100.090.90220.86610.9022
10352009.07.16 18:28modify2110.130.89820.86610.9022
10362009.07.20 18:32t/p2050.010.90220.86610.9022-23.643381.94
10372009.07.20 18:32t/p2060.020.90220.86610.9022-43.593338.35
10382009.07.20 18:32t/p2070.030.90220.86610.9022-59.863278.49
10392009.07.20 18:32t/p2080.040.90220.86610.9022-72.423206.06
10402009.07.20 18:32t/p2090.060.90220.86610.9022-86.483119.58
10412009.07.20 18:32t/p2100.090.90220.86610.90221.453121.04
10422009.07.20 18:32t/p2110.130.90220.86610.902250.093171.12
10432009.07.20 18:32t/p2120.190.90220.86120.9022142.823313.94
10442009.07.20 18:32delete2130.270.88620.86610.9024
10452009.07.20 18:32buy stop2140.010.90560.84290.9093
10462009.07.20 18:32buy limit2150.010.90270.84300.9064
10472009.07.20 18:33buy2150.010.90270.84300.9064
10482009.07.20 18:33modify2150.010.90270.84270.9064
10492009.07.20 18:33delete2140.010.90560.84290.9093
10502009.07.20 19:13buy limit2160.020.90080.84290.9045
10512009.07.21 00:18buy2160.020.90080.84290.9045
10522009.07.21 00:18modify2150.010.90270.84080.9064
10532009.07.21 00:18modify2160.020.90080.84080.9045
10542009.07.21 00:18modify2150.010.90270.84080.9045
10552009.07.21 00:58buy limit2170.030.89890.84060.9026
10562009.07.21 13:03buy2170.030.89890.84060.9026
10572009.07.21 13:03modify2150.010.90270.83890.9045
10582009.07.21 13:03modify2160.020.90080.83890.9045
10592009.07.21 13:03modify2170.030.89890.83890.9026
10602009.07.21 13:03modify2150.010.90270.83890.9026
10612009.07.21 13:03modify2160.020.90080.83880.9026
10622009.07.21 13:43buy limit2180.040.89700.83910.9007
10632009.07.21 14:03buy2180.040.89700.83910.9007
10642009.07.21 14:03modify2150.010.90270.83700.9026
10652009.07.21 14:03modify2160.020.90080.83700.9026
10662009.07.21 14:03modify2170.030.89890.83700.9026
10672009.07.21 14:03modify2180.040.89700.83700.9007
10682009.07.21 14:03modify2150.010.90270.83700.9007
10692009.07.21 14:03modify2160.020.90080.83710.9007
10702009.07.21 14:03modify2170.030.89890.83690.9007
10712009.07.21 14:43buy limit2190.060.89300.83800.9009
10722009.07.21 16:26t/p2150.010.90070.83700.9007-1.823312.12
10732009.07.21 16:26t/p2160.020.90070.83710.9007-0.183311.94
10742009.07.21 16:26t/p2170.030.90070.83690.90074.983316.92
10752009.07.21 16:26t/p2180.040.90070.83700.900713.663330.58
10762009.07.21 16:26delete2190.060.89300.83800.9009
10772009.07.21 16:26buy stop2200.010.90320.84140.9072
10782009.07.21 16:26buy limit2210.010.90020.84130.9042
10792009.07.21 16:53buy2210.010.90020.84130.9042
10802009.07.21 16:53modify2210.010.90020.84020.9042
10812009.07.21 16:53delete2200.010.90320.84140.9072
10822009.07.21 17:33buy limit2220.020.89820.83960.9022
10832009.07.22 12:30buy2220.020.89820.83960.9022
10842009.07.22 12:30modify2210.010.90020.83820.9042
10852009.07.22 12:30modify2220.020.89820.83820.9022
10862009.07.22 12:30modify2210.010.90020.83820.9022
10872009.07.22 13:10buy limit2230.030.89620.83800.9002
10882009.07.22 13:31buy2230.030.89620.83800.9002
10892009.07.22 13:31modify2210.010.90020.83620.9022
10902009.07.22 13:31modify2220.020.89820.83620.9022
10912009.07.22 13:31modify2230.030.89620.83620.9002
10922009.07.22 13:31modify2210.010.90020.83620.9002
10932009.07.22 13:31modify2220.020.89820.83630.9002
10942009.07.22 14:11buy limit2240.040.89420.83730.8982
10952009.07.22 17:19t/p2210.010.90020.83620.90020.033330.60
10962009.07.22 17:19t/p2220.020.90020.83630.90023.693334.29
10972009.07.22 17:19t/p2230.030.90020.83620.900211.083345.37
10982009.07.22 17:19delete2240.040.89420.83730.8982
10992009.07.22 17:19buy stop2250.010.90320.84090.9072
11002009.07.22 17:19buy limit2260.010.90020.84080.9042
11012009.07.22 17:20buy2260.010.90020.84080.9042
11022009.07.22 17:20modify2260.010.90020.84020.9042
11032009.07.22 17:20delete2250.010.90320.84090.9072
11042009.07.22 18:00buy limit2270.020.89820.83960.9022
11052009.07.22 19:26buy2270.020.89820.83960.9022
11062009.07.22 19:26modify2260.010.90020.83820.9042
11072009.07.22 19:26modify2270.020.89820.83820.9022
11082009.07.22 19:26modify2260.010.90020.83820.9022
11092009.07.22 20:06buy limit2280.030.89420.83710.8982
11102009.07.22 20:07modify2280.030.89620.83730.9002
11112009.07.23 14:38buy2280.030.89620.83730.9002
11122009.07.23 14:38modify2260.010.90020.83620.9022
11132009.07.23 14:38modify2270.020.89820.83620.9022
11142009.07.23 14:38modify2280.030.89620.83620.9002
11152009.07.23 14:38modify2260.010.90020.83620.9002
11162009.07.23 14:38modify2270.020.89820.83630.9002
11172009.07.23 15:18buy limit2290.040.89020.83160.8942
11182009.07.23 15:38modify2290.040.89220.83330.8962
11192009.07.23 15:58buy2290.040.89220.83330.8962
11202009.07.23 15:58modify2260.010.90020.83220.9002
11212009.07.23 15:58modify2270.020.89820.83220.9002
11222009.07.23 15:58modify2280.030.89620.83220.9002
11232009.07.23 15:58modify2290.040.89220.83220.8962
11242009.07.23 15:58modify2260.010.90020.83220.8962
11252009.07.23 15:58modify2270.020.89820.83230.8962
11262009.07.23 15:58modify2280.030.89620.83220.8962
11272009.07.23 16:38buy limit2300.060.88820.83070.8962
11282009.07.23 16:51buy2300.060.88820.83070.8962
11292009.07.23 16:51modify2260.010.90020.82820.8962
11302009.07.23 16:51modify2270.020.89820.82820.8962
11312009.07.23 16:51modify2280.030.89620.82820.8962
11322009.07.23 16:51modify2290.040.89220.82820.8962
11332009.07.23 16:51modify2300.060.88820.82820.8962
11342009.07.27 05:07buy limit2310.090.88420.83070.8921
11352009.07.28 07:35t/p2260.010.89620.82820.8962-3.533341.84
11362009.07.28 07:35t/p2270.020.89620.82820.8962-3.373338.48
11372009.07.28 07:35t/p2280.030.89620.82820.89620.243338.72
11382009.07.28 07:35t/p2290.040.89620.82820.896215.083353.80
11392009.07.28 07:35t/p2300.060.89620.82820.896244.783398.59
11402009.07.28 07:35delete2310.090.88420.83070.8921
11412009.07.28 07:35buy stop2320.010.89920.83690.9032
11422009.07.28 07:35buy limit2330.010.89620.83680.9002
11432009.07.28 07:37buy2330.010.89620.83680.9002
11442009.07.28 07:37modify2330.010.89620.83620.9002
11452009.07.28 07:37delete2320.010.89920.83690.9032
11462009.07.28 08:17buy limit2340.020.89420.83740.8982
11472009.07.28 20:59buy2340.020.89420.83740.8982
11482009.07.28 20:59modify2330.010.89620.83420.9002
11492009.07.28 20:59modify2340.020.89420.83420.8982
11502009.07.28 20:59modify2330.010.89620.83420.8982
11512009.07.28 21:40buy limit2350.030.89220.83380.8962
11522009.07.28 22:23buy2350.030.89220.83380.8962
11532009.07.28 22:23modify2330.010.89620.83210.8982
11542009.07.28 22:23modify2340.020.89420.83210.8982
11552009.07.28 22:23modify2350.030.89220.83210.8962
11562009.07.28 22:23modify2330.010.89620.83210.8962
11572009.07.28 22:23modify2340.020.89420.83220.8962
11582009.07.28 23:03buy limit2360.040.89020.83210.8942
11592009.07.29 06:23buy2360.040.89020.83210.8942
11602009.07.29 06:23modify2330.010.89620.83020.8962
11612009.07.29 06:23modify2340.020.89420.83020.8962
11622009.07.29 06:23modify2350.030.89220.83020.8962
11632009.07.29 06:23modify2360.040.89020.83020.8942
11642009.07.29 06:23modify2330.010.89620.83020.8942
11652009.07.29 06:23modify2340.020.89420.83010.8942
11662009.07.29 06:23modify2350.030.89220.83000.8942
11672009.07.29 07:03buy limit2370.060.88600.83140.8944
11682009.07.29 23:59close at stop2360.040.88900.83020.8942-4.433394.16
11692009.07.29 23:59close at stop2350.030.88900.83000.8942-8.783385.38
11702009.07.29 23:59close at stop2340.020.88900.83010.8942-9.543375.84
11712009.07.29 23:59close at stop2330.010.88900.83020.8942-6.623369.22