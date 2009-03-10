Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD8-theparanoid
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2009.03.01 20:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.03.01 - 2009.07.30)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=true; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.3; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_TIME="Ma short have to be less than ma period"; MA_Period=60; MA_Short=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false; StochText1="Set to False if you dont Want Stochastic for first level"; Stoch1=false; per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Barre sotto esame1661Ticks adoperati per il modello5417466Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici1
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto12089.68Profitto lordo24014.62Perdita lorda-11924.94
Fattore di profitto (profit factor)2.01Ricompensa attesa31.57
Drawdown assoluto849.94Drawdown massimo2935.28 (15.06%)Drawdown relativo22.67% (2768.13)
Operazioni totali383Posizioni al ribasso (vincite %)123 (61.79%)Posizioni al rialzo (vincite %)260 (69.62%)
Operazioni con profitto (% del totale)257 (67.10%)Operazioni in perdita (% del totale)126 (32.90%)
Il piu' grandeoperazione con profito773.98operazione in perdita-438.01
Mediaoperazione con profito93.44operazione in perdita-94.64
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)14 (1130.80)perdite consecutive (perdita in denaro)7 (-2216.34)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1137.97 (5)perdita consecutiva (numero delle perdite)-2216.34 (7)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.03.01 23:00sell limit10.061.26430.00001.2575
22009.03.01 23:00sell stop20.061.25750.00001.2507
32009.03.02 00:22sell20.061.25750.00001.2507
42009.03.02 00:22delete10.061.26430.00001.2575
52009.03.02 01:02sell limit30.081.26080.00001.2542
62009.03.02 06:53sell30.081.26080.00001.2542
72009.03.02 06:53modify20.061.25750.00001.2542
82009.03.02 07:33sell limit40.101.26420.00001.2574
92009.03.02 23:03t/p20.061.25420.00001.254219.8010019.80
102009.03.02 23:03t/p30.081.25420.00001.254252.8010072.60
112009.03.02 23:03delete40.101.26420.00001.2574
122009.03.02 23:03sell stop50.061.25070.00001.2439
132009.03.02 23:05sell limit60.061.25750.00001.2507
142009.03.03 00:06sell60.061.25750.00001.2507
152009.03.03 00:06delete50.061.25070.00001.2439
162009.03.03 00:46sell limit70.081.26070.00001.2543
172009.03.03 03:30sell70.081.26070.00001.2543
182009.03.03 03:30modify60.061.25750.00001.2543
192009.03.03 04:10sell limit80.101.26710.00001.2607
202009.03.03 04:13modify80.101.26390.00001.2575
212009.03.03 06:06sell80.101.26390.00001.2575
222009.03.03 06:06modify60.061.25750.00001.2575
232009.03.03 06:06modify70.081.26070.00001.2575
242009.03.03 06:46sell limit90.131.26720.00001.2606
252009.03.03 08:17sell90.131.26720.00001.2606
262009.03.03 08:17modify60.061.25750.00001.2606
272009.03.03 08:17modify70.081.26070.00001.2606
282009.03.03 08:17modify80.101.26390.00001.2606
292009.03.03 08:57sell limit100.171.27380.00001.2606
302009.03.03 11:31t/p60.061.26060.00001.2606-18.6010054.00
312009.03.03 11:31t/p70.081.26060.00001.26060.8010054.80
322009.03.03 11:31t/p80.101.26060.00001.260633.0010087.80
332009.03.03 11:31t/p90.131.26060.00001.260685.8010173.60
342009.03.03 11:31delete100.171.27380.00001.2606
352009.03.03 11:31sell stop110.061.25680.00001.2502
362009.03.03 11:31sell limit120.061.26340.00001.2568
372009.03.03 13:35sell120.061.26340.00001.2568
382009.03.03 13:35delete110.061.25680.00001.2502
392009.03.03 14:15sell limit130.081.26670.00001.2601
402009.03.03 15:51t/p120.061.25680.00001.256839.6010213.20
412009.03.03 15:51delete130.081.26670.00001.2601
422009.03.03 15:51sell stop140.061.25350.00001.2469
432009.03.03 15:51sell limit150.061.25680.00001.2502
442009.03.03 16:01sell150.061.25680.00001.2502
452009.03.03 16:01delete140.061.25350.00001.2469
462009.03.03 16:41sell limit160.081.26010.00001.2535
472009.03.04 00:40t/p150.061.25020.00001.250239.4110252.61
482009.03.04 00:40delete160.081.26010.00001.2535
492009.03.04 00:40sell stop170.061.24690.00001.2403
502009.03.04 00:40sell limit180.061.25020.00001.2436
512009.03.04 00:46sell170.061.24690.00001.2403
522009.03.04 00:46delete180.061.25020.00001.2436
532009.03.04 01:27sell limit190.081.25370.00001.2469
542009.03.04 01:27modify190.081.25030.00001.2435
552009.03.04 02:57sell190.081.25030.00001.2435
562009.03.04 02:57modify170.061.24690.00001.2435
572009.03.04 03:37sell limit200.101.25370.00001.2469
582009.03.04 07:39sell200.101.25370.00001.2469
592009.03.04 07:39modify170.061.24690.00001.2469
602009.03.04 07:39modify190.081.25030.00001.2469
612009.03.04 08:19sell limit210.131.25710.00001.2503
622009.03.04 13:59sell210.131.25710.00001.2503
632009.03.04 13:59modify170.061.24690.00001.2503
642009.03.04 13:59modify190.081.25030.00001.2503
652009.03.04 13:59modify200.101.25370.00001.2503
662009.03.04 14:39sell limit220.171.26390.00001.2503
672009.03.04 19:16sell220.171.26390.00001.2503
682009.03.04 19:16close170.061.26410.00001.2503-103.2010149.41
692009.03.04 19:56sell limit230.221.27090.00001.2569
702009.03.05 13:57t/p190.081.25030.00001.2503-0.7510148.66
712009.03.05 13:57t/p200.101.25030.00001.250333.0610181.72
722009.03.05 13:57t/p210.131.25030.00001.250387.1810268.90
732009.03.05 13:57t/p220.171.25030.00001.2503229.6010498.50
742009.03.05 13:57delete230.221.27090.00001.2569
752009.03.05 13:57sell stop240.061.24730.00001.2405
762009.03.05 13:58sell limit250.061.25070.00001.2439
772009.03.05 14:19sell250.061.25070.00001.2439
782009.03.05 14:19delete240.061.24730.00001.2405
792009.03.05 14:59sell limit260.081.25750.00001.2507
802009.03.05 14:59modify260.081.25410.00001.2473
812009.03.05 15:06sell260.081.25410.00001.2473
822009.03.05 15:06modify250.061.25070.00001.2473
832009.03.05 15:46sell limit270.101.26090.00001.2541
842009.03.05 15:46modify270.101.25750.00001.2507
852009.03.05 18:40sell270.101.25750.00001.2507
862009.03.05 18:40modify250.061.25070.00001.2507
872009.03.05 18:40modify260.081.25410.00001.2507
882009.03.05 19:20sell limit280.131.26090.00001.2541
892009.03.06 06:16sell280.131.26090.00001.2541
902009.03.06 06:16modify250.061.25070.00001.2541
912009.03.06 06:16modify260.081.25410.00001.2541
922009.03.06 06:16modify270.101.25750.00001.2541
932009.03.06 06:56sell limit290.171.27410.00001.2609
942009.03.06 12:52modify290.171.26750.00001.2542
952009.03.06 13:27sell290.171.26750.00001.2542
962009.03.06 13:27close250.061.26780.00001.2541-102.7910395.72
972009.03.06 14:07sell limit300.221.28110.00001.2675
982009.03.06 14:13modify300.221.27430.00001.2607
992009.03.06 14:24sell300.221.27430.00001.2607
1002009.03.06 14:24close260.081.27450.00001.2541-163.4510232.27
1012009.03.06 14:24modify270.101.25750.00001.2607
1022009.03.06 14:24modify280.131.26090.00001.2607
1032009.03.06 14:24modify290.171.26750.00001.2607
1042009.03.06 15:04sell limit310.291.28110.00001.2675
1052009.03.06 20:29t/p270.101.26070.00001.2607-32.3110199.95
1062009.03.06 20:29t/p280.131.26070.00001.26072.6010202.55
1072009.03.06 20:29t/p290.171.26070.00001.2607115.6010318.15
1082009.03.06 20:29t/p300.221.26070.00001.2607299.2010617.35
1092009.03.06 20:29delete310.291.28110.00001.2675
1102009.03.06 20:29sell stop320.061.25750.00001.2507
1112009.03.06 20:29sell limit330.061.26090.00001.2541
1122009.03.06 20:30sell330.061.26090.00001.2541
1132009.03.06 20:30delete320.061.25750.00001.2507
1142009.03.06 21:10sell limit340.081.26770.00001.2609
1152009.03.08 23:01sell340.081.26770.00001.2609
1162009.03.08 23:01modify330.061.26090.00001.2609
1172009.03.08 23:42sell limit350.101.27430.00001.2677
1182009.03.09 01:16modify350.101.27080.00001.2646
1192009.03.09 09:36t/p330.061.26090.00001.2609-0.1910617.17
1202009.03.09 09:36t/p340.081.26090.00001.260954.1510671.32
1212009.03.09 09:36delete350.101.27080.00001.2646
1222009.03.09 09:36sell stop360.061.25710.00001.2507
1232009.03.09 09:36sell limit370.061.26350.00001.2571
1242009.03.09 10:14sell370.061.26350.00001.2571
1252009.03.09 10:14delete360.061.25710.00001.2507
1262009.03.09 10:54sell limit380.081.26670.00001.2603
1272009.03.09 12:43t/p370.061.25710.00001.257138.4010709.72
1282009.03.09 12:43delete380.081.26670.00001.2603
1292009.03.09 12:43sell stop390.061.25390.00001.2475
1302009.03.09 12:44sell limit400.061.25710.00001.2507
1312009.03.09 12:44sell400.061.25710.00001.2507
1322009.03.09 12:44delete390.061.25390.00001.2475
1332009.03.09 13:25sell limit410.081.26030.00001.2539
1342009.03.09 13:42sell410.081.26030.00001.2539
1352009.03.09 13:42modify400.061.25710.00001.2539
1362009.03.09 14:22sell limit420.101.26670.00001.2603
1372009.03.09 17:06modify420.101.26350.00001.2571
1382009.03.09 17:42sell420.101.26350.00001.2571
1392009.03.09 17:42modify400.061.25710.00001.2571
1402009.03.09 17:42modify410.081.26030.00001.2571
1412009.03.09 18:22sell limit430.131.26670.00001.2603
1422009.03.10 03:01sell430.131.26670.00001.2603
1432009.03.10 03:01modify400.061.25710.00001.2603
1442009.03.10 03:01modify410.081.26030.00001.2603
1452009.03.10 03:01modify420.101.26350.00001.2603
1462009.03.10 03:41sell limit440.171.27310.00001.2603
1472009.03.10 08:01sell440.171.27310.00001.2603
1482009.03.10 08:01close400.061.27330.00001.2603-97.3910612.33
1492009.03.10 08:41sell limit450.221.27950.00001.2666
1502009.03.10 12:27sell450.221.27950.00001.2666
1512009.03.10 12:27close410.081.27970.00001.2603-155.4510456.88
1522009.03.10 12:27modify420.101.26350.00001.2666
1532009.03.10 12:27modify430.131.26670.00001.2666
1542009.03.10 12:27modify440.171.27310.00001.2666
1552009.03.10 13:07sell limit460.291.28610.00001.2729
1562009.03.10 18:10t/p420.101.26660.00001.2666-31.3110425.56
1572009.03.10 18:10t/p430.131.26660.00001.26661.3010426.86
1582009.03.10 18:10t/p440.171.26660.00001.2666110.5010537.36
1592009.03.10 18:10t/p450.221.26660.00001.2666283.8010821.16
1602009.03.10 18:10delete460.291.28610.00001.2729
1612009.03.10 18:10buy stop470.061.26790.00001.2745
1622009.03.10 18:10buy limit480.061.26360.00001.2702
1632009.03.10 18:12sell limit490.061.26670.00001.2601
1642009.03.10 18:12sell stop500.061.26340.00001.2568
1652009.03.10 18:13buy480.061.26360.00001.2702
1662009.03.10 18:13sell500.061.26340.00001.2568
1672009.03.10 18:13delete470.061.26790.00001.2745
1682009.03.10 18:13delete490.061.26670.00001.2601
1692009.03.10 18:53buy limit510.081.26030.00001.2669
1702009.03.10 18:53sell limit520.081.26670.00001.2601
1712009.03.10 19:49sell520.081.26670.00001.2601
1722009.03.10 19:49modify500.061.26340.00001.2601
1732009.03.10 20:30sell limit530.101.27000.00001.2634
1742009.03.10 22:28sell530.101.27000.00001.2634
1752009.03.10 22:28modify500.061.26340.00001.2634
1762009.03.10 22:28t/p480.061.27020.00001.270239.6010860.76
1772009.03.10 22:28modify520.081.26670.00001.2634
1782009.03.10 23:08sell limit540.131.27330.00001.2667
1792009.03.11 00:24sell540.131.27330.00001.2667
1802009.03.11 00:24modify500.061.26340.00001.2667
1812009.03.11 00:24modify520.081.26670.00001.2667
1822009.03.11 00:24modify530.101.27000.00001.2667
1832009.03.11 01:04sell limit550.171.27970.00001.2668
1842009.03.11 03:39t/p500.061.26670.00001.2667-19.9910840.78
1852009.03.11 03:39t/p520.081.26670.00001.2667-0.2510840.53
1862009.03.11 03:39t/p530.101.26670.00001.266732.6910873.21
1872009.03.11 03:39t/p540.131.26670.00001.266785.8010959.01
1882009.03.11 03:39delete510.081.26030.00001.2669
1892009.03.11 03:39buy stop560.061.26790.00001.2745
1902009.03.11 03:39delete550.171.27970.00001.2668
1912009.03.11 03:39buy limit570.061.26360.00001.2702
1922009.03.11 03:39sell limit580.061.26670.00001.2601
1932009.03.11 03:39sell stop590.061.26340.00001.2568
1942009.03.11 03:40sell580.061.26670.00001.2601
1952009.03.11 03:40delete560.061.26790.00001.2745
1962009.03.11 03:40delete590.061.26340.00001.2568
1972009.03.11 03:41delete570.061.26360.00001.2702
1982009.03.11 04:21sell limit600.081.27000.00001.2634
1992009.03.11 10:12sell600.081.27000.00001.2634
2002009.03.11 10:12modify580.061.26670.00001.2634
2012009.03.11 10:52sell limit610.101.27330.00001.2667
2022009.03.11 11:32sell610.101.27330.00001.2667
2032009.03.11 11:32modify580.061.26670.00001.2667
2042009.03.11 11:32modify600.081.27000.00001.2667
2052009.03.11 12:12sell limit620.131.27990.00001.2732
2062009.03.11 12:39sell620.131.27990.00001.2732
2072009.03.11 12:39modify580.061.26670.00001.2732
2082009.03.11 12:40modify600.081.27000.00001.2732
2092009.03.11 12:40modify610.101.27330.00001.2732
2102009.03.11 13:20sell limit630.171.28670.00001.2731
2112009.03.12 03:39sell630.171.28670.00001.2731
2122009.03.12 03:39close580.061.28690.00001.2732-121.7610837.25
2132009.03.12 03:39modify600.081.27000.00001.2731
2142009.03.12 03:39modify610.101.27330.00001.2731
2152009.03.12 03:39modify620.131.27990.00001.2731
2162009.03.12 04:19sell limit640.221.29350.00001.2798
2172009.03.12 19:51sell640.221.29350.00001.2798
2182009.03.12 19:51close600.081.29370.00001.2731-190.3510646.90
2192009.03.12 19:51modify610.101.27330.00001.2798
2202009.03.12 19:51modify620.131.27990.00001.2798
2212009.03.12 19:51modify630.171.28670.00001.2798
2222009.03.12 20:31sell limit650.291.30050.00001.2864
2232009.03.16 10:02sell650.291.30050.00001.2864
2242009.03.16 10:02close610.101.30090.00001.2798-277.5710369.33
2252009.03.16 10:03modify620.131.27990.00001.2864
2262009.03.16 10:03modify630.171.28670.00001.2864
2272009.03.16 10:03modify640.221.29350.00001.2864
2282009.03.16 10:42sell limit660.381.31370.00001.3004
2292009.03.16 10:43modify660.381.30710.00001.2938
2302009.03.16 12:22sell660.381.30710.00001.2938
2312009.03.16 12:22close620.131.30730.00001.2864-358.2310011.10
2322009.03.16 12:22modify630.171.28670.00001.2938
2332009.03.16 12:22modify640.221.29350.00001.2938
2342009.03.16 12:22modify650.291.30050.00001.2938
2352009.03.16 13:02sell limit670.491.31390.00001.3003
2362009.03.17 12:19t/p630.171.29380.00001.2938-122.309888.80
2372009.03.17 12:19t/p640.221.29380.00001.2938-8.679880.14
2382009.03.17 12:19t/p650.291.29380.00001.2938193.3910073.53
2392009.03.17 12:19t/p660.381.29380.00001.2938504.2110577.74
2402009.03.17 12:19delete670.491.31390.00001.3003
2412009.03.17 12:19buy stop680.061.29650.00001.3027
2422009.03.17 12:19buy limit690.061.29240.00001.2986
2432009.03.17 12:30buy680.061.29650.00001.3027
2442009.03.17 12:30delete690.061.29240.00001.2986
2452009.03.17 13:10buy limit700.081.29340.00001.2996
2462009.03.17 13:46buy700.081.29340.00001.2996
2472009.03.17 13:46modify680.061.29650.00001.2996
2482009.03.17 14:26buy limit710.101.29020.00001.2966
2492009.03.17 16:42t/p680.061.29960.00001.299618.6010596.34
2502009.03.17 16:42t/p700.081.29960.00001.299649.6010645.94
2512009.03.17 16:42delete710.101.29020.00001.2966
2522009.03.17 16:42buy stop720.061.30310.00001.3095
2532009.03.17 16:42buy limit730.061.29890.00001.3053
2542009.03.17 16:44buy730.061.29890.00001.3053
2552009.03.17 16:44delete720.061.30310.00001.3095
2562009.03.17 17:24buy limit740.081.29570.00001.3021
2572009.03.18 03:41t/p730.061.30530.00001.305338.4010684.34
2582009.03.18 03:41delete740.081.29570.00001.3021
2592009.03.18 03:41buy stop750.061.30630.00001.3127
2602009.03.18 03:41buy limit760.061.30530.00001.3117
2612009.03.18 03:43buy760.061.30530.00001.3117
2622009.03.18 03:43delete750.061.30630.00001.3127
2632009.03.18 04:24buy limit770.081.30210.00001.3085
2642009.03.18 07:14buy770.081.30210.00001.3085
2652009.03.18 07:14modify760.061.30530.00001.3085
2662009.03.18 07:54buy limit780.101.29890.00001.3053
2672009.03.18 09:02buy780.101.29890.00001.3053
2682009.03.18 09:02modify760.061.30530.00001.3053
2692009.03.18 09:02modify770.081.30210.00001.3053
2702009.03.18 09:42buy limit790.131.29570.00001.3021
2712009.03.18 10:32t/p760.061.30530.00001.30530.0010684.34
2722009.03.18 10:32t/p770.081.30530.00001.305325.6010709.94
2732009.03.18 10:32t/p780.101.30530.00001.305364.0010773.94
2742009.03.18 10:32delete790.131.29570.00001.3021
2752009.03.18 10:32buy stop800.061.30630.00001.3127
2762009.03.18 10:32buy limit810.061.30210.00001.3085
2772009.03.18 12:20buy800.061.30630.00001.3127
2782009.03.18 12:20delete810.061.30210.00001.3085
2792009.03.18 12:47t/p800.061.31270.00001.312738.4010812.34
2802009.03.18 12:47buy stop820.061.31410.00001.3207
2812009.03.18 12:48buy limit830.061.30980.00001.3164
2822009.03.18 12:49buy820.061.31410.00001.3207
2832009.03.18 12:49delete830.061.30980.00001.3164
2842009.03.18 13:29buy limit840.081.31080.00001.3174
2852009.03.18 15:26buy840.081.31080.00001.3174
2862009.03.18 15:26modify820.061.31410.00001.3174
2872009.03.18 16:06buy limit850.101.30750.00001.3141
2882009.03.18 18:18t/p820.061.31740.00001.317419.8010832.14
2892009.03.18 18:18t/p840.081.31740.00001.317452.8010884.94
2902009.03.18 18:18delete850.101.30750.00001.3141
2912009.03.18 18:18buy stop860.061.33350.00001.3403
2922009.03.18 18:18buy limit870.061.32910.00001.3359
2932009.03.18 18:18buy860.061.33350.00001.3403
2942009.03.18 18:18delete870.061.32910.00001.3359
2952009.03.18 18:32t/p860.061.34030.00001.340340.8010925.74
2962009.03.18 18:32buy stop880.061.34470.00001.3517
2972009.03.18 18:32buy limit890.061.34020.00001.3472
2982009.03.18 18:32buy890.061.34020.00001.3472
2992009.03.18 18:32delete880.061.34470.00001.3517
3002009.03.18 19:08t/p890.061.34720.00001.347242.0010967.74
3012009.03.18 19:08buy stop900.061.35070.00001.3579
3022009.03.18 19:08buy limit910.061.34610.00001.3533
3032009.03.18 19:19buy910.061.34610.00001.3533
3042009.03.18 19:19delete900.061.35070.00001.3579
3052009.03.18 19:59buy limit920.081.34250.00001.3497
3062009.03.18 21:24t/p910.061.35330.00001.353343.2011010.94
3072009.03.18 21:24delete920.081.34250.00001.3497
3082009.03.18 21:24buy stop930.061.35430.00001.3615
3092009.03.18 21:24buy limit940.061.34970.00001.3569
3102009.03.18 22:08buy940.061.34970.00001.3569
3112009.03.18 22:08delete930.061.35430.00001.3615
3122009.03.18 22:48buy limit950.081.34610.00001.3533
3132009.03.19 00:13buy950.081.34610.00001.3533
3142009.03.19 00:13modify940.061.34970.00001.3533
3152009.03.19 00:53buy limit960.101.34270.00001.3495
3162009.03.19 02:27buy960.101.34270.00001.3495
3172009.03.19 02:27modify940.061.34970.00001.3495
3182009.03.19 02:28modify950.081.34610.00001.3495
3192009.03.19 03:07buy limit970.131.33930.00001.3461
3202009.03.19 08:01t/p940.061.34950.00001.3495-1.2111009.73
3212009.03.19 08:01t/p950.081.34950.00001.349527.2011036.93
3222009.03.19 08:01t/p960.101.34950.00001.349568.0011104.93
3232009.03.19 08:01delete970.131.33930.00001.3461
3242009.03.19 08:01buy stop980.061.35050.00001.3573
3252009.03.19 08:01buy limit990.061.34610.00001.3529
3262009.03.19 08:03buy980.061.35050.00001.3573
3272009.03.19 08:03delete990.061.34610.00001.3529
3282009.03.19 08:43buy limit1000.081.34370.00001.3505
3292009.03.19 09:28modify1000.081.34710.00001.3539
3302009.03.19 09:43buy1000.081.34710.00001.3539
3312009.03.19 09:43modify980.061.35050.00001.3539
3322009.03.19 10:23buy limit1010.101.34370.00001.3505
3332009.03.19 11:41t/p980.061.35390.00001.353920.4011125.33
3342009.03.19 11:41t/p1000.081.35390.00001.353954.4011179.73
3352009.03.19 11:41delete1010.101.34370.00001.3505
3362009.03.19 11:41buy stop1020.061.35520.00001.3622
3372009.03.19 11:42buy limit1030.061.35070.00001.3577
3382009.03.19 11:43buy1020.061.35520.00001.3622
3392009.03.19 11:43delete1030.061.35070.00001.3577
3402009.03.19 11:53t/p1020.061.36220.00001.362242.0011221.73
3412009.03.19 11:53buy stop1040.061.36570.00001.3727
3422009.03.19 11:53buy limit1050.061.36120.00001.3682
3432009.03.19 11:55buy1050.061.36120.00001.3682
3442009.03.19 11:55delete1040.061.36570.00001.3727
3452009.03.19 12:19t/p1050.061.36820.00001.368242.0011263.73
3462009.03.19 12:19buy stop1060.061.37230.00001.3795
3472009.03.19 12:19buy limit1070.061.36770.00001.3749
3482009.03.19 12:19buy1070.061.36770.00001.3749
3492009.03.19 12:19delete1060.061.37230.00001.3795
3502009.03.19 12:59buy limit1080.081.36050.00001.3677
3512009.03.19 13:05modify1080.081.36410.00001.3713
3522009.03.19 13:48buy1080.081.36410.00001.3713
3532009.03.19 13:48modify1070.061.36770.00001.3713
3542009.03.19 14:28buy limit1090.101.36050.00001.3677
3552009.03.19 14:59t/p1070.061.37130.00001.371321.6011285.33
3562009.03.19 14:59t/p1080.081.37130.00001.371357.6011342.93
3572009.03.19 14:59delete1090.101.36050.00001.3677
3582009.03.19 14:59buy stop1100.061.37230.00001.3795
3592009.03.19 14:59buy limit1110.061.36770.00001.3749
3602009.03.19 15:15buy1100.061.37230.00001.3795
3612009.03.19 15:15delete1110.061.36770.00001.3749
3622009.03.19 15:55buy limit1120.081.36870.00001.3759
3632009.03.19 16:13buy1120.081.36870.00001.3759
3642009.03.19 16:13modify1100.061.37230.00001.3759
3652009.03.19 16:53buy limit1130.101.36510.00001.3723
3662009.03.19 17:57buy1130.101.36510.00001.3723
3672009.03.19 17:57modify1100.061.37230.00001.3723
3682009.03.19 17:57modify1120.081.36870.00001.3723
3692009.03.19 18:37buy limit1140.131.36150.00001.3687
3702009.03.20 07:53t/p1100.061.37230.00001.3723-0.0011342.93
3712009.03.20 07:53t/p1120.081.37230.00001.372328.8011371.73
3722009.03.20 07:53t/p1130.101.37230.00001.372372.0011443.73
3732009.03.20 07:53delete1140.131.36150.00001.3687
3742009.03.20 07:53buy stop1150.071.37620.00001.3832
3752009.03.20 07:53buy limit1160.071.37170.00001.3787
3762009.03.20 07:53buy1160.071.37170.00001.3787
3772009.03.20 07:53delete1150.071.37620.00001.3832
3782009.03.20 08:34buy limit1170.091.36470.00001.3717
3792009.03.20 09:43modify1170.091.36820.00001.3752
3802009.03.20 09:59buy1170.091.36820.00001.3752
3812009.03.20 09:59modify1160.071.37170.00001.3752
3822009.03.20 10:39buy limit1180.121.35380.00001.3610
3832009.03.20 10:39modify1180.121.35740.00001.3646
3842009.03.20 10:43buy1180.121.35740.00001.3646
3852009.03.20 10:43modify1160.071.37170.00001.3646
3862009.03.20 10:43modify1170.091.36820.00001.3646
3872009.03.20 11:23buy limit1190.161.35380.00001.3610
3882009.03.20 13:12buy1190.161.35380.00001.3610
3892009.03.20 13:12modify1160.071.37170.00001.3610
3902009.03.20 13:12modify1170.091.36820.00001.3610
3912009.03.20 13:12modify1180.121.35740.00001.3610
3922009.03.20 13:47t/p1160.071.36100.00001.3610-74.9011368.83
3932009.03.20 13:47t/p1170.091.36100.00001.3610-64.8011304.03
3942009.03.20 13:47t/p1180.121.36100.00001.361043.2011347.23
3952009.03.20 13:47t/p1190.161.36100.00001.3610115.2011462.43
3962009.03.20 13:47buy stop1200.071.36510.00001.3723
3972009.03.20 13:47buy limit1210.071.36050.00001.3677
3982009.03.20 14:15buy1200.071.36510.00001.3723
3992009.03.20 14:15delete1210.071.36050.00001.3677
4002009.03.20 14:55buy limit1220.091.35430.00001.3615
4012009.03.20 15:23buy1220.091.35430.00001.3615
4022009.03.20 15:23modify1200.071.36510.00001.3615
4032009.03.20 16:03buy limit1230.121.35070.00001.3579
4042009.03.22 23:00t/p1200.071.36150.00001.3615-25.2011437.23
4052009.03.22 23:00t/p1220.091.36150.00001.361564.8011502.03
4062009.03.22 23:00delete1230.121.35070.00001.3579
4072009.03.22 23:00buy stop1240.071.36920.00001.3762
4082009.03.22 23:00buy limit1250.071.36470.00001.3717
4092009.03.22 23:03buy1250.071.36470.00001.3717
4102009.03.22 23:03delete1240.071.36920.00001.3762
4112009.03.22 23:43buy limit1260.091.36120.00001.3682
4122009.03.23 07:28t/p1250.071.37170.00001.371749.0011551.02
4132009.03.23 07:28delete1260.091.36120.00001.3682
4142009.03.23 07:28buy stop1270.071.37270.00001.3797
4152009.03.23 07:28buy limit1280.071.36820.00001.3752
4162009.03.23 07:29buy1270.071.37270.00001.3797
4172009.03.23 07:29delete1280.071.36820.00001.3752
4182009.03.23 08:09buy limit1290.091.36570.00001.3727
4192009.03.23 08:54buy1290.091.36570.00001.3727
4202009.03.23 08:54modify1270.071.37270.00001.3727
4212009.03.23 09:34buy limit1300.121.36220.00001.3692
4222009.03.23 12:02buy1300.121.36220.00001.3692
4232009.03.23 12:02modify1270.071.37270.00001.3692
4242009.03.23 12:02modify1290.091.36570.00001.3692
4252009.03.23 12:42buy limit1310.161.35520.00001.3622
4262009.03.23 13:11buy1310.161.35520.00001.3622
4272009.03.23 13:11modify1270.071.37270.00001.3622
4282009.03.23 13:11modify1290.091.36570.00001.3622
4292009.03.23 13:11modify1300.121.36220.00001.3622
4302009.03.23 13:51buy limit1320.211.34800.00001.3625
4312009.03.23 17:23t/p1270.071.36220.00001.3622-73.5011477.52
4322009.03.23 17:23t/p1290.091.36220.00001.3622-31.5011446.02
4332009.03.23 17:23t/p1300.121.36220.00001.36220.0011446.02
4342009.03.23 17:23t/p1310.161.36220.00001.3622112.0011558.02
4352009.03.23 17:23delete1320.211.34800.00001.3625
4362009.03.23 17:23buy stop1330.071.36510.00001.3723
4372009.03.23 17:23buy limit1340.071.36050.00001.3677
4382009.03.23 18:12buy1340.071.36050.00001.3677
4392009.03.23 18:12delete1330.071.36510.00001.3723
4402009.03.23 18:52buy limit1350.091.35690.00001.3641
4412009.03.24 02:18t/p1340.071.36770.00001.367750.4011608.42
4422009.03.24 02:18delete1350.091.35690.00001.3641
4432009.03.24 02:18buy stop1360.071.36920.00001.3762
4442009.03.24 02:18buy limit1370.071.36470.00001.3717
4452009.03.24 04:00buy1370.071.36470.00001.3717
4462009.03.24 04:00delete1360.071.36920.00001.3762
4472009.03.24 04:40buy limit1380.091.36120.00001.3682
4482009.03.24 07:29buy1380.091.36120.00001.3682
4492009.03.24 07:29modify1370.071.36470.00001.3682
4502009.03.24 08:09buy limit1390.121.35760.00001.3648
4512009.03.24 08:11buy1390.121.35760.00001.3648
4522009.03.24 08:11modify1370.071.36470.00001.3648
4532009.03.24 08:11modify1380.091.36120.00001.3648
4542009.03.24 08:51buy limit1400.161.35400.00001.3612
4552009.03.24 10:36buy1400.161.35400.00001.3612
4562009.03.24 10:36modify1370.071.36470.00001.3612
4572009.03.24 10:36modify1380.091.36120.00001.3612
4582009.03.24 10:36modify1390.121.35760.00001.3612
4592009.03.24 11:16buy limit1410.211.34680.00001.3613
4602009.03.24 19:32buy1410.211.34680.00001.3613
4612009.03.24 20:12buy limit1420.271.33940.00001.3543
4622009.03.25 14:00t/p1370.071.36120.00001.3612-24.5011583.92
4632009.03.25 14:00t/p1380.091.36120.00001.3612-0.0011583.92
4642009.03.25 14:00t/p1390.121.36120.00001.361243.2011627.11
4652009.03.25 14:00t/p1400.161.36120.00001.3612115.2011742.31
4662009.03.25 14:00modify1420.271.34300.00001.3506
4672009.03.25 14:00t/p1410.211.36130.00001.3613304.4912046.80
4682009.03.25 14:00delete1420.271.34300.00001.3506
4692009.03.25 14:00buy stop1430.071.36490.00001.3725
4702009.03.25 14:00buy limit1440.071.36010.00001.3677
4712009.03.25 14:03buy1440.071.36010.00001.3677
4722009.03.25 14:03delete1430.071.36490.00001.3725
4732009.03.25 14:43buy limit1450.091.35250.00001.3601
4742009.03.25 17:03buy1450.091.35250.00001.3601
4752009.03.25 17:03modify1440.071.36010.00001.3601
4762009.03.25 17:19t/p1440.071.36010.00001.36010.0012046.80
4772009.03.25 17:19t/p1450.091.36010.00001.360168.4012115.20
4782009.03.25 17:19buy stop1460.071.36490.00001.3725
4792009.03.25 17:19buy limit1470.071.35630.00001.3639
4802009.03.25 18:46buy1470.071.35630.00001.3639
4812009.03.25 18:46delete1460.071.36490.00001.3725
4822009.03.25 19:26buy limit1480.091.35250.00001.3601
4832009.03.26 12:57t/p1470.071.36390.00001.363953.1912168.40
4842009.03.26 12:57delete1480.091.35250.00001.3601
4852009.03.26 12:57buy stop1490.071.36570.00001.3735
4862009.03.26 12:57buy limit1500.071.36080.00001.3686
4872009.03.26 13:09buy1500.071.36080.00001.3686
4882009.03.26 13:09delete1490.071.36570.00001.3735
4892009.03.26 13:49buy limit1510.091.35300.00001.3608
4902009.03.26 14:15buy1510.091.35300.00001.3608
4912009.03.26 14:15modify1500.071.36080.00001.3608
4922009.03.26 14:55buy limit1520.121.34910.00001.3569
4932009.03.27 09:30buy1520.121.34910.00001.3569
4942009.03.27 09:30modify1500.071.36080.00001.3569
4952009.03.27 09:30modify1510.091.35300.00001.3569
4962009.03.27 10:10buy limit1530.161.33740.00001.3452
4972009.03.27 10:10modify1530.161.34130.00001.3491
4982009.03.27 10:13buy1530.161.34130.00001.3491
4992009.03.27 10:13modify1500.071.36080.00001.3491
5002009.03.27 10:13modify1510.091.35300.00001.3491
5012009.03.27 10:13modify1520.121.34910.00001.3491
5022009.03.27 10:53buy limit1540.211.33330.00001.3493
5032009.03.27 11:57buy1540.211.33330.00001.3493
5042009.03.27 11:57modify1500.071.36080.00001.3493
5052009.03.27 11:57modify1510.091.35300.00001.3493
5062009.03.27 11:57modify1520.121.34910.00001.3493
5072009.03.27 11:57modify1530.161.34130.00001.3493
5082009.03.27 12:37buy limit1550.271.32530.00001.3414
5092009.03.29 23:00buy1550.271.32530.00001.3414
5102009.03.29 23:00modify1500.071.36080.00001.3414
5112009.03.29 23:00modify1510.091.35300.00001.3414
5122009.03.29 23:00modify1520.121.34910.00001.3414
5132009.03.29 23:00modify1530.161.34130.00001.3414
5142009.03.29 23:00modify1540.211.33330.00001.3414
5152009.03.29 23:40buy limit1560.351.31750.00001.3332
5162009.03.30 08:24buy1560.351.31750.00001.3332
5172009.03.30 08:24modify1500.071.36080.00001.3332
5182009.03.30 08:24modify1510.091.35300.00001.3332
5192009.03.30 08:24modify1520.121.34910.00001.3332
5202009.03.30 08:24modify1530.161.34130.00001.3332
5212009.03.30 08:24modify1540.211.33330.00001.3332
5222009.03.30 08:24modify1550.271.32530.00001.3332
5232009.03.30 09:04buy limit1570.461.30970.00001.3253
5242009.03.31 10:45t/p1500.071.33320.00001.3332-193.2111975.19
5252009.03.31 10:45t/p1510.091.33320.00001.3332-178.2111796.98
5262009.03.31 10:45t/p1520.121.33320.00001.3332-190.8111606.17
5272009.03.31 10:45t/p1530.161.33320.00001.3332-129.6111476.56
5282009.03.31 10:45t/p1540.211.33320.00001.3332-2.1111474.45
5292009.03.31 10:45t/p1550.271.33320.00001.3332213.2811687.74
5302009.03.31 10:45t/p1560.351.33320.00001.3332549.4912237.22
5312009.03.31 10:45delete1570.461.30970.00001.3253
5322009.03.31 10:45sell stop1580.071.32940.00001.3216
5332009.03.31 10:45buy stop1590.071.33450.00001.3423
5342009.03.31 10:45buy limit1600.071.32960.00001.3374
5352009.03.31 10:46sell limit1610.071.33330.00001.3255
5362009.03.31 10:46sell1610.071.33330.00001.3255
5372009.03.31 10:46delete1580.071.32940.00001.3216
5382009.03.31 10:46delete1600.071.32960.00001.3374
5392009.03.31 10:46delete1590.071.33450.00001.3423
5402009.03.31 11:26sell limit1620.091.33720.00001.3294
5412009.03.31 15:07t/p1610.071.32550.00001.325554.6012291.82
5422009.03.31 15:07delete1620.091.33720.00001.3294
5432009.03.31 15:07sell stop1630.071.32160.00001.3138
5442009.03.31 15:07sell limit1640.071.32550.00001.3177
5452009.03.31 15:08sell1640.071.32550.00001.3177
5462009.03.31 15:08delete1630.071.32160.00001.3138
5472009.03.31 15:48sell limit1650.091.33330.00001.3255
5482009.03.31 15:52modify1650.091.32940.00001.3216
5492009.03.31 18:37sell1650.091.32940.00001.3216
5502009.03.31 18:37modify1640.071.32550.00001.3216
5512009.03.31 19:17sell limit1660.121.33330.00001.3255
5522009.04.01 00:15t/p1640.071.32160.00001.321627.0812318.91
5532009.04.01 00:15t/p1650.091.32160.00001.321669.9212388.82
5542009.04.01 00:15delete1660.121.33330.00001.3255
5552009.04.01 00:15sell stop1670.071.31770.00001.3099
5562009.04.01 00:15sell limit1680.071.32160.00001.3138
5572009.04.01 00:16sell1680.071.32160.00001.3138
5582009.04.01 00:16delete1670.071.31770.00001.3099
5592009.04.01 00:56sell limit1690.091.32550.00001.3177
5602009.04.01 10:57sell1690.091.32550.00001.3177
5612009.04.01 10:57modify1680.071.32160.00001.3177
5622009.04.01 11:37sell limit1700.121.32950.00001.3215
5632009.04.02 06:14sell1700.121.32950.00001.3215
5642009.04.02 06:14modify1680.071.32160.00001.3215
5652009.04.02 06:14modify1690.091.32550.00001.3215
5662009.04.02 06:54sell limit1710.161.33340.00001.3256
5672009.04.02 10:15sell1710.161.33340.00001.3256
5682009.04.02 10:15modify1680.071.32160.00001.3256
5692009.04.02 10:15modify1690.091.32550.00001.3256
5702009.04.02 10:15modify1700.121.32950.00001.3256
5712009.04.02 10:55sell limit1720.211.34120.00001.3255
5722009.04.02 11:46sell1720.211.34120.00001.3255
5732009.04.02 11:46close1680.071.34140.00001.3256-139.2612249.57
5742009.04.02 12:26sell limit1730.271.34920.00001.3332
5752009.04.02 12:46sell1730.271.34920.00001.3332
5762009.04.02 12:46close1690.091.34940.00001.3256-215.9512033.62
5772009.04.02 12:46modify1700.121.32950.00001.3332
5782009.04.02 12:46modify1710.161.33340.00001.3332
5792009.04.02 12:46modify1720.211.34120.00001.3332
5802009.04.02 13:26sell limit1740.351.35720.00001.3411
5812009.04.06 01:24sell1740.351.35720.00001.3411
5822009.04.06 01:24close1700.121.35740.00001.3332-335.5511698.07
5832009.04.06 01:24modify1710.161.33340.00001.3411
5842009.04.06 01:25modify1720.211.34120.00001.3411
5852009.04.06 01:25modify1730.271.34920.00001.3411
5862009.04.06 02:04sell limit1750.461.36460.00001.3498
5872009.04.06 14:37t/p1710.161.34110.00001.3411-124.2011573.87
5882009.04.06 14:37t/p1720.211.34110.00001.34110.7911574.65
5892009.04.06 14:37t/p1730.271.34110.00001.3411217.0111791.66
5902009.04.06 14:37t/p1740.351.34110.00001.3411563.5012355.16
5912009.04.06 14:37delete1750.461.36460.00001.3498
5922009.04.06 14:37buy stop1760.071.34210.00001.3497
5932009.04.06 14:37buy limit1770.071.33730.00001.3449
5942009.04.06 15:12buy1770.071.33730.00001.3449
5952009.04.06 15:12delete1760.071.34210.00001.3497
5962009.04.06 15:52buy limit1780.091.33350.00001.3411
5972009.04.06 23:35buy1780.091.33350.00001.3411
5982009.04.06 23:35modify1770.071.33730.00001.3411
5992009.04.07 00:15buy limit1790.121.32970.00001.3373
6002009.04.07 09:03buy1790.121.32970.00001.3373
6012009.04.07 09:03modify1770.071.33730.00001.3373
6022009.04.07 09:03modify1780.091.33350.00001.3373
6032009.04.07 09:43buy limit1800.161.32190.00001.3297
6042009.04.07 09:58modify1800.161.32580.00001.3336
6052009.04.07 10:06buy1800.161.32580.00001.3336
6062009.04.07 10:06modify1770.071.33730.00001.3336
6072009.04.07 10:06modify1780.091.33350.00001.3336
6082009.04.07 10:06modify1790.121.32970.00001.3336
6092009.04.07 10:46buy limit1810.211.31800.00001.3336
6102009.04.08 02:54buy1810.211.31800.00001.3336
6112009.04.08 03:34buy limit1820.271.31020.00001.3259
6122009.04.09 23:25buy1820.271.31020.00001.3259
6132009.04.09 23:25modify1770.071.33730.00001.3259
6142009.04.09 23:25modify1780.091.33350.00001.3259
6152009.04.09 23:25modify1790.121.32970.00001.3259
6162009.04.09 23:26modify1800.161.32580.00001.3259
6172009.04.09 23:26modify1810.211.31800.00001.3259
6182009.04.10 00:05buy limit1830.351.30240.00001.3181
6192009.04.13 12:29t/p1770.071.32590.00001.3259-79.8112275.35
6202009.04.13 12:29t/p1780.091.32590.00001.3259-68.4212206.93
6212009.04.13 12:29t/p1790.121.32590.00001.3259-45.6212161.31
6222009.04.13 12:29t/p1800.161.32590.00001.32591.5712162.88
6232009.04.13 12:29t/p1810.211.32590.00001.3259165.8712328.75
6242009.04.13 12:29t/p1820.271.32590.00001.3259423.8812752.63
6252009.04.13 12:29delete1830.351.30240.00001.3181
6262009.04.13 12:29sell stop1840.071.32210.00001.3153
6272009.04.13 12:29sell limit1850.071.32890.00001.3221
6282009.04.13 12:30buy stop1860.071.33010.00001.3369
6292009.04.13 12:30buy limit1870.071.32570.00001.3325
6302009.04.13 12:40sell1850.071.32890.00001.3221
6312009.04.13 12:40delete1840.071.32210.00001.3153
6322009.04.13 12:40delete1860.071.33010.00001.3369
6332009.04.13 12:40delete1870.071.32570.00001.3325
6342009.04.13 13:20sell limit1880.091.33230.00001.3255
6352009.04.13 15:00sell1880.091.33230.00001.3255
6362009.04.13 15:00modify1850.071.32890.00001.3255
6372009.04.13 15:40sell limit1890.121.33930.00001.3323
6382009.04.13 16:19modify1890.121.33580.00001.3288
6392009.04.13 16:48sell1890.121.33580.00001.3288
6402009.04.13 16:48modify1850.071.32890.00001.3288
6412009.04.13 16:48modify1880.091.33230.00001.3288
6422009.04.13 17:28sell limit1900.161.33930.00001.3323
6432009.04.14 07:03t/p1850.071.32880.00001.32880.4812753.11
6442009.04.14 07:03t/p1880.091.32880.00001.328831.2212784.33
6452009.04.14 07:03t/p1890.121.32880.00001.328883.6212867.96
6462009.04.14 07:03delete1900.161.33930.00001.3323
6472009.04.14 07:03buy stop1910.071.33010.00001.3369
6482009.04.14 07:03buy limit1920.071.32570.00001.3325
6492009.04.14 07:09sell limit1930.071.32890.00001.3221
6502009.04.14 07:09sell stop1940.071.32550.00001.3187
6512009.04.14 07:14sell1930.071.32890.00001.3221
6522009.04.14 07:14delete1910.071.33010.00001.3369
6532009.04.14 07:14delete1940.071.32550.00001.3187
6542009.04.14 07:14delete1920.071.32570.00001.3325
6552009.04.14 07:54sell limit1950.091.33230.00001.3255
6562009.04.15 06:33t/p1930.071.32210.00001.322147.3812915.34
6572009.04.15 06:33delete1950.091.33230.00001.3255
6582009.04.15 06:33sell stop1960.071.31870.00001.3119
6592009.04.15 06:33sell limit1970.071.32210.00001.3153
6602009.04.15 06:34sell1970.071.32210.00001.3153
6612009.04.15 06:34delete1960.071.31870.00001.3119
6622009.04.15 07:14sell limit1980.091.32550.00001.3187
6632009.04.15 08:45sell1980.091.32550.00001.3187
6642009.04.15 08:45modify1970.071.32210.00001.3187
6652009.04.15 09:25sell limit1990.121.32890.00001.3221
6662009.04.15 10:40sell1990.121.32890.00001.3221
6672009.04.15 10:40modify1970.071.32210.00001.3221
6682009.04.15 10:40modify1980.091.32550.00001.3221
6692009.04.15 11:20sell limit2000.161.33230.00001.3255
6702009.04.15 11:35t/p1970.071.32210.00001.32210.0012915.34
6712009.04.15 11:35t/p1980.091.32210.00001.322130.6012945.94
6722009.04.15 11:35t/p1990.121.32210.00001.322181.6013027.54
6732009.04.15 11:35delete2000.161.33230.00001.3255
6742009.04.15 11:35sell stop2010.071.31870.00001.3119
6752009.04.15 11:35sell limit2020.071.32210.00001.3153
6762009.04.15 11:49sell2010.071.31870.00001.3119
6772009.04.15 11:49delete2020.071.32210.00001.3153
6782009.04.15 12:29sell limit2030.091.32220.00001.3152
6792009.04.15 16:50sell2030.091.32220.00001.3152
6802009.04.15 16:50modify2010.071.31870.00001.3152
6812009.04.15 17:30sell limit2040.121.32570.00001.3187
6822009.04.16 00:49sell2040.121.32570.00001.3187
6832009.04.16 00:49modify2010.071.31870.00001.3187
6842009.04.16 00:49modify2030.091.32220.00001.3187
6852009.04.16 01:29sell limit2050.161.32900.00001.3224
6862009.04.16 05:33t/p2010.071.31870.00001.3187-0.6613026.88
6872009.04.16 05:33t/p2030.091.31870.00001.318730.6513057.53
6882009.04.16 05:33t/p2040.121.31870.00001.318784.0013141.53
6892009.04.16 05:33delete2050.161.32900.00001.3224
6902009.04.16 05:33sell stop2060.071.31620.00001.3096
6912009.04.16 05:33sell limit2070.071.31950.00001.3129
6922009.04.16 06:10sell2070.071.31950.00001.3129
6932009.04.16 06:10delete2060.071.31620.00001.3096
6942009.04.16 06:50sell limit2080.091.32280.00001.3162
6952009.04.16 13:06sell2080.091.32280.00001.3162
6962009.04.16 13:06modify2070.071.31950.00001.3162
6972009.04.16 13:46sell limit2090.121.32620.00001.3194
6982009.04.16 17:31t/p2070.071.31620.00001.316223.1013164.63
6992009.04.16 17:31t/p2080.091.31620.00001.316259.4013224.03
7002009.04.16 17:31delete2090.121.32620.00001.3194
7012009.04.16 17:31sell stop2100.081.31530.00001.3085
7022009.04.16 17:31sell limit2110.081.31870.00001.3119
7032009.04.16 17:42sell2100.081.31530.00001.3085
7042009.04.16 17:42delete2110.081.31870.00001.3119
7052009.04.16 18:22sell limit2120.101.31870.00001.3119
7062009.04.16 19:20sell2120.101.31870.00001.3119
7072009.04.16 19:20modify2100.081.31530.00001.3119
7082009.04.16 20:00sell limit2130.131.32210.00001.3153
7092009.04.17 02:59t/p2100.081.31190.00001.311926.9513250.98
7102009.04.17 02:59t/p2120.101.31190.00001.311967.6913318.67
7112009.04.17 02:59delete2130.131.32210.00001.3153
7122009.04.17 02:59sell stop2140.081.30830.00001.3019
7132009.04.17 02:59sell limit2150.081.31150.00001.3051
7142009.04.17 03:00sell2150.081.31150.00001.3051
7152009.04.17 03:00delete2140.081.30830.00001.3019
7162009.04.17 03:40sell limit2160.101.31470.00001.3083
7172009.04.17 11:17t/p2150.081.30510.00001.305151.2013369.87
7182009.04.17 11:17delete2160.101.31470.00001.3083
7192009.04.17 11:17sell stop2170.081.30300.00001.2964
7202009.04.17 11:17sell limit2180.081.30630.00001.2997
7212009.04.17 11:40sell2180.081.30630.00001.2997
7222009.04.17 11:40delete2170.081.30300.00001.2964
7232009.04.17 12:20sell limit2190.101.30960.00001.3030
7242009.04.20 00:35t/p2180.081.29970.00001.299752.5513422.42
7252009.04.20 00:35delete2190.101.30960.00001.3030
7262009.04.20 00:35sell stop2200.081.29850.00001.2925
7272009.04.20 00:35sell limit2210.081.30150.00001.2955
7282009.04.20 00:38sell2200.081.29850.00001.2925
7292009.04.20 00:38delete2210.081.30150.00001.2955
7302009.04.20 01:18sell limit2220.101.30160.00001.2954
7312009.04.20 04:51sell2220.101.30160.00001.2954
7322009.04.20 04:51modify2200.081.29850.00001.2954
7332009.04.20 05:31sell limit2230.131.30470.00001.2985
7342009.04.20 09:33t/p2200.081.29540.00001.295424.8013447.22
7352009.04.20 09:33t/p2220.101.29540.00001.295462.0013509.22
7362009.04.20 09:33delete2230.131.30470.00001.2985
7372009.04.20 09:33sell stop2240.081.29220.00001.2860
7382009.04.20 09:36sell limit2250.081.29840.00001.2922
7392009.04.20 12:56sell2250.081.29840.00001.2922
7402009.04.20 12:56delete2240.081.29220.00001.2860
7412009.04.20 13:36sell limit2260.101.30150.00001.2953
7422009.04.20 13:55t/p2250.081.29220.00001.292249.6013558.82
7432009.04.20 13:55delete2260.101.30150.00001.2953
7442009.04.20 13:55sell stop2270.081.28910.00001.2829
7452009.04.20 13:55sell limit2280.081.29220.00001.2860
7462009.04.20 13:55sell2280.081.29220.00001.2860
7472009.04.20 13:55delete2270.081.28910.00001.2829
7482009.04.20 14:35sell limit2290.101.29530.00001.2891
7492009.04.21 08:28sell2290.101.29530.00001.2891
7502009.04.21 08:28modify2280.081.29220.00001.2891
7512009.04.21 09:08sell limit2300.131.30110.00001.2953
7522009.04.21 09:11modify2300.131.29820.00001.2924
7532009.04.21 15:17sell2300.131.29820.00001.2924
7542009.04.21 15:17modify2280.081.29220.00001.2924
7552009.04.21 15:17modify2290.101.29530.00001.2924
7562009.04.21 15:57sell limit2310.171.30110.00001.2953
7572009.04.22 00:16t/p2280.081.29240.00001.2924-2.1013556.72
7582009.04.22 00:16t/p2290.101.29240.00001.292428.6913585.41
7592009.04.22 00:16t/p2300.131.29240.00001.292474.9913660.40
7602009.04.22 00:16delete2310.171.30110.00001.2953
7612009.04.22 00:16sell stop2320.081.29000.00001.2842
7622009.04.22 00:16sell limit2330.081.29290.00001.2871
7632009.04.22 00:18sell2330.081.29290.00001.2871
7642009.04.22 00:18delete2320.081.29000.00001.2842
7652009.04.22 00:58sell limit2340.101.29580.00001.2900
7662009.04.22 11:55sell2340.101.29580.00001.2900
7672009.04.22 11:55modify2330.081.29290.00001.2900
7682009.04.22 12:35sell limit2350.131.29870.00001.2929
7692009.04.22 13:27sell2350.131.29870.00001.2929
7702009.04.22 13:27modify2330.081.29290.00001.2929
7712009.04.22 13:27modify2340.101.29580.00001.2929
7722009.04.22 14:07sell limit2360.171.30470.00001.2987
7732009.04.22 15:00modify2360.171.30170.00001.2957
7742009.04.22 15:25sell2360.171.30170.00001.2957
7752009.04.22 15:25modify2330.081.29290.00001.2957
7762009.04.22 15:25modify2340.101.29580.00001.2957
7772009.04.22 15:25modify2350.131.29870.00001.2957
7782009.04.22 16:05sell limit2370.221.30770.00001.2956
7792009.04.23 11:23sell2370.221.30770.00001.2956
7802009.04.23 11:23close2330.081.30790.00001.2957-120.7513539.65
7812009.04.23 12:03sell limit2380.291.31350.00001.3018
7822009.04.23 19:52sell2380.291.31350.00001.3018
7832009.04.23 19:52close2340.101.31370.00001.2957-179.9413359.71
7842009.04.23 19:52modify2350.131.29870.00001.3018
7852009.04.23 19:52modify2360.171.30170.00001.3018
7862009.04.23 19:52modify2370.221.30770.00001.3018
7872009.04.23 20:32sell limit2390.381.31950.00001.3074
7882009.04.24 07:10sell2390.381.31950.00001.3074
7892009.04.24 07:10close2350.131.31970.00001.3018-274.6313085.08
7902009.04.24 07:10modify2360.171.30170.00001.3074
7912009.04.24 07:10modify2370.221.30770.00001.3074
7922009.04.24 07:10modify2380.291.31350.00001.3074
7932009.04.24 07:50sell limit2400.491.32530.00001.3136
7942009.04.24 08:22sell2400.491.32530.00001.3136
7952009.04.24 08:22close2360.171.32550.00001.3074-406.7312678.35
7962009.04.24 08:22modify2370.221.30770.00001.3136
7972009.04.24 08:22modify2380.291.31350.00001.3136
7982009.04.24 08:22modify2390.381.31950.00001.3136
7992009.04.24 09:02sell limit2410.641.33130.00001.3193
8002009.04.27 06:42t/p2370.221.31360.00001.3136-131.1812547.18
8012009.04.27 06:42t/p2380.291.31360.00001.3136-4.7212542.46
8022009.04.27 06:42t/p2390.381.31360.00001.3136223.0112765.47
8032009.04.27 06:42t/p2400.491.31360.00001.3136571.7713337.24
8042009.04.27 06:42delete2410.641.33130.00001.3193
8052009.04.27 06:42buy stop2420.081.31670.00001.3223
8062009.04.27 06:42buy limit2430.081.31290.00001.3185
8072009.04.27 06:58buy2430.081.31290.00001.3185
8082009.04.27 06:58delete2420.081.31670.00001.3223
8092009.04.27 07:38buy limit2440.101.31010.00001.3157
8102009.04.27 12:49buy2440.101.31010.00001.3157
8112009.04.27 12:49modify2430.081.31290.00001.3157
8122009.04.27 13:29buy limit2450.131.30730.00001.3129
8132009.04.27 16:14t/p2430.081.31570.00001.315722.4013359.64
8142009.04.27 16:14t/p2440.101.31570.00001.315756.0013415.64
8152009.04.27 16:14delete2450.131.30730.00001.3129
8162009.04.27 16:14buy stop2460.081.31670.00001.3223
8172009.04.27 16:14buy limit2470.081.31290.00001.3185
8182009.04.27 16:41buy2470.081.31290.00001.3185
8192009.04.27 16:41delete2460.081.31670.00001.3223
8202009.04.27 17:22buy limit2480.101.30130.00001.3071
8212009.04.27 17:36buy2480.101.30130.00001.3071
8222009.04.27 17:36modify2470.081.31290.00001.3071
8232009.04.27 18:16buy limit2490.131.29840.00001.3042
8242009.04.28 11:35buy2490.131.29840.00001.3042
8252009.04.28 11:35modify2470.081.31290.00001.3042
8262009.04.28 11:35modify2480.101.30130.00001.3042
8272009.04.28 12:15buy limit2500.171.29560.00001.3012
8282009.04.28 12:51t/p2470.081.30420.00001.3042-69.6013346.04
8292009.04.28 12:51t/p2480.101.30420.00001.304229.0013375.03
8302009.04.28 12:51t/p2490.131.30420.00001.304275.4013450.43
8312009.04.28 12:51delete2500.171.29560.00001.3012
8322009.04.28 12:51sell stop2510.081.30150.00001.2959
8332009.04.28 12:51sell limit2520.081.30430.00001.2987
8342009.04.28 13:00sell2520.081.30430.00001.2987
8352009.04.28 13:00delete2510.081.30150.00001.2959
8362009.04.28 13:40sell limit2530.101.31010.00001.3043
8372009.04.28 13:41modify2530.101.30720.00001.3014
8382009.04.28 14:01sell2530.101.30720.00001.3014
8392009.04.28 14:01modify2520.081.30430.00001.3014
8402009.04.28 14:41sell limit2540.131.31010.00001.3043
8412009.04.28 16:57sell2540.131.31010.00001.3043
8422009.04.28 16:57modify2520.081.30430.00001.3043
8432009.04.28 16:57modify2530.101.30720.00001.3043
8442009.04.28 17:37sell limit2550.171.31590.00001.3101
8452009.04.28 18:33sell2550.171.31590.00001.3101
8462009.04.28 18:33modify2520.081.30430.00001.3101
8472009.04.28 18:33modify2530.101.30720.00001.3101
8482009.04.28 18:33modify2540.131.31010.00001.3101
8492009.04.28 19:13sell limit2560.221.32170.00001.3100
8502009.04.29 08:57sell2560.221.32170.00001.3100
8512009.04.29 08:57close2520.081.32190.00001.3101-141.0513309.38
8522009.04.29 09:37sell limit2570.291.32770.00001.3157
8532009.04.29 15:19sell2570.291.32770.00001.3157
8542009.04.29 15:19close2530.101.32790.00001.3101-207.3113102.07
8552009.04.29 15:19modify2540.131.31010.00001.3157
8562009.04.29 15:19modify2550.171.31590.00001.3157
8572009.04.29 15:19modify2560.221.32170.00001.3157
8582009.04.29 15:59sell limit2580.381.34010.00001.3277
8592009.04.29 18:18modify2580.381.33390.00001.3215
8602009.04.30 06:18sell2580.381.33390.00001.3215
8612009.04.30 06:18close2540.131.33410.00001.3157-313.6312788.44
8622009.04.30 06:18modify2550.171.31590.00001.3215
8632009.04.30 06:18modify2560.221.32170.00001.3215
8642009.04.30 06:18modify2570.291.32770.00001.3215
8652009.04.30 06:58sell limit2590.491.33990.00001.3279
8662009.04.30 13:08t/p2550.171.32150.00001.3215-97.3312691.11
8672009.04.30 13:08t/p2560.221.32150.00001.32152.3312693.45
8682009.04.30 13:08t/p2570.291.32150.00001.3215177.0812870.52
8692009.04.30 13:08t/p2580.381.32150.00001.3215471.2013341.72
8702009.04.30 13:08delete2590.491.33990.00001.3279
8712009.04.30 13:08buy stop2600.081.32370.00001.3297
8722009.04.30 13:08buy limit2610.081.31970.00001.3257
8732009.04.30 13:34buy2610.081.31970.00001.3257
8742009.04.30 13:34delete2600.081.32370.00001.3297
8752009.04.30 14:14buy limit2620.101.31670.00001.3227
8762009.04.30 15:04t/p2610.081.32570.00001.325748.0013389.72
8772009.04.30 15:04delete2620.101.31670.00001.3227
8782009.04.30 15:04buy stop2630.081.32670.00001.3327
8792009.04.30 15:04buy limit2640.081.32270.00001.3287
8802009.04.30 15:16buy2630.081.32670.00001.3327
8812009.04.30 15:16delete2640.081.32270.00001.3287
8822009.04.30 15:56buy limit2650.101.32070.00001.3267
8832009.04.30 16:10modify2650.101.32370.00001.3297
8842009.04.30 16:37buy2650.101.32370.00001.3297
8852009.04.30 16:37modify2630.081.32670.00001.3297
8862009.04.30 17:17buy limit2660.131.32070.00001.3267
8872009.05.01 06:41t/p2630.081.32970.00001.329724.0013413.72
8882009.05.01 06:41t/p2650.101.32970.00001.329760.0013473.72
8892009.05.01 06:41delete2660.131.32070.00001.3267
8902009.05.01 06:41buy stop2670.081.33180.00001.3376
8912009.05.01 06:41buy limit2680.081.32790.00001.3337
8922009.05.01 07:45buy2680.081.32790.00001.3337
8932009.05.01 07:45delete2670.081.33180.00001.3376
8942009.05.01 08:25buy limit2690.101.32210.00001.3279
8952009.05.01 08:59modify2690.101.32500.00001.3308
8962009.05.01 09:53buy2690.101.32500.00001.3308
8972009.05.01 09:53modify2680.081.32790.00001.3308
8982009.05.01 10:33buy limit2700.131.32210.00001.3279
8992009.05.01 10:35t/p2680.081.33080.00001.330823.2013496.92
9002009.05.01 10:35t/p2690.101.33080.00001.330858.0013554.92
9012009.05.01 10:35delete2700.131.32210.00001.3279
9022009.05.01 10:35buy stop2710.081.33180.00001.3376
9032009.05.01 10:35buy limit2720.081.32790.00001.3337
9042009.05.01 10:45buy2710.081.33180.00001.3376
9052009.05.01 10:45delete2720.081.32790.00001.3337
9062009.05.01 11:25buy limit2730.101.32580.00001.3318
9072009.05.01 11:49modify2730.101.32880.00001.3348
9082009.05.01 11:51buy2730.101.32880.00001.3348
9092009.05.01 11:51modify2710.081.33180.00001.3348
9102009.05.01 12:31buy limit2740.131.32580.00001.3318
9112009.05.01 12:46buy2740.131.32580.00001.3318
9122009.05.01 12:46modify2710.081.33180.00001.3318
9132009.05.01 12:46modify2730.101.32880.00001.3318
9142009.05.01 13:26buy limit2750.171.32280.00001.3288
9152009.05.04 00:48t/p2710.081.33180.00001.3318-0.0013554.92
9162009.05.04 00:48t/p2730.101.33180.00001.331830.0013584.91
9172009.05.04 00:48t/p2740.131.33180.00001.331878.0013662.91
9182009.05.04 00:48delete2750.171.32280.00001.3288
9192009.05.04 00:48buy stop2760.081.33450.00001.3397
9202009.05.04 00:48buy limit2770.081.33090.00001.3361
9212009.05.04 03:00buy2760.081.33450.00001.3397
9222009.05.04 03:00delete2770.081.33090.00001.3361
9232009.05.04 03:40buy limit2780.101.32910.00001.3345
9242009.05.04 03:40modify2780.101.33180.00001.3372
9252009.05.04 04:10buy2780.101.33180.00001.3372
9262009.05.04 04:10modify2760.081.33450.00001.3372
9272009.05.04 04:50buy limit2790.131.32910.00001.3345
9282009.05.04 08:23buy2790.131.32910.00001.3345
9292009.05.04 08:23modify2760.081.33450.00001.3345
9302009.05.04 08:24modify2780.101.33180.00001.3345
9312009.05.04 09:03buy limit2800.171.32640.00001.3318
9322009.05.04 09:39buy2800.171.32640.00001.3318
9332009.05.04 09:39modify2760.081.33450.00001.3318
9342009.05.04 09:39modify2780.101.33180.00001.3318
9352009.05.04 09:39modify2790.131.32910.00001.3318
9362009.05.04 10:19buy limit2810.221.32100.00001.3318
9372009.05.04 14:04t/p2760.081.33180.00001.3318-21.6013641.31
9382009.05.04 14:04t/p2780.101.33180.00001.33180.0013641.31
9392009.05.04 14:04t/p2790.131.33180.00001.331835.1013676.41
9402009.05.04 14:04t/p2800.171.33180.00001.331891.8013768.21
9412009.05.04 14:04delete2810.221.32100.00001.3318
9422009.05.04 14:04buy stop2820.081.33450.00001.3399
9432009.05.04 14:04buy limit2830.081.33080.00001.3362
9442009.05.04 14:24buy2820.081.33450.00001.3399
9452009.05.04 14:24delete2830.081.33080.00001.3362
9462009.05.04 15:04buy limit2840.101.33180.00001.3372
9472009.05.04 16:06t/p2820.081.33990.00001.339943.2013811.41
9482009.05.04 16:06delete2840.101.33180.00001.3372
9492009.05.04 16:06buy stop2850.081.34190.00001.3475
9502009.05.04 16:06buy limit2860.081.33810.00001.3437
9512009.05.04 16:08buy2850.081.34190.00001.3475
9522009.05.04 16:08delete2860.081.33810.00001.3437
9532009.05.04 16:48buy limit2870.101.33630.00001.3419
9542009.05.04 20:00modify2870.101.33910.00001.3447
9552009.05.05 00:43buy2870.101.33910.00001.3447
9562009.05.05 00:43modify2850.081.34190.00001.3447
9572009.05.05 01:23buy limit2880.131.33630.00001.3419
9582009.05.05 04:58buy2880.131.33630.00001.3419
9592009.05.05 04:58modify2850.081.34190.00001.3419
9602009.05.05 04:58modify2870.101.33910.00001.3419
9612009.05.05 05:38buy limit2890.171.33350.00001.3391
9622009.05.05 06:54buy2890.171.33350.00001.3391
9632009.05.05 06:54modify2850.081.34190.00001.3391
9642009.05.05 06:54modify2870.101.33910.00001.3391
9652009.05.05 06:54modify2880.131.33630.00001.3391
9662009.05.05 07:34buy limit2900.221.32790.00001.3392
9672009.05.05 09:30t/p2850.081.33910.00001.3391-22.4013789.01
9682009.05.05 09:30t/p2870.101.33910.00001.33910.0013789.01
9692009.05.05 09:30t/p2880.131.33910.00001.339136.4013825.41
9702009.05.05 09:30t/p2890.171.33910.00001.339195.2013920.61
9712009.05.05 09:30delete2900.221.32790.00001.3392
9722009.05.05 09:30buy stop2910.081.34190.00001.3475
9732009.05.05 09:30buy limit2920.081.33810.00001.3437
9742009.05.05 09:45buy2920.081.33810.00001.3437
9752009.05.05 09:45delete2910.081.34190.00001.3475
9762009.05.05 10:25buy limit2930.101.33530.00001.3409
9772009.05.05 14:25buy2930.101.33530.00001.3409
9782009.05.05 14:25modify2920.081.33810.00001.3409
9792009.05.05 15:05buy limit2940.131.33250.00001.3381
9802009.05.05 17:32buy2940.131.33250.00001.3381
9812009.05.05 17:32modify2920.081.33810.00001.3381
9822009.05.05 17:32modify2930.101.33530.00001.3381
9832009.05.05 18:12buy limit2950.171.32970.00001.3353
9842009.05.05 18:30buy2950.171.32970.00001.3353
9852009.05.05 18:30modify2920.081.33810.00001.3353
9862009.05.05 18:30modify2930.101.33530.00001.3353
9872009.05.05 18:30modify2940.131.33250.00001.3353
9882009.05.05 19:10buy limit2960.221.32390.00001.3355
9892009.05.06 12:15t/p2920.081.33530.00001.3353-22.4013898.20
9902009.05.06 12:15t/p2930.101.33530.00001.3353-0.0013898.20
9912009.05.06 12:15t/p2940.131.33530.00001.335336.4013934.60
9922009.05.06 12:15t/p2950.171.33530.00001.335395.1914029.79
9932009.05.06 12:15delete2960.221.32390.00001.3355
9942009.05.06 12:15buy stop2970.081.33760.00001.3434
9952009.05.06 12:15buy limit2980.081.33370.00001.3395
9962009.05.06 13:14buy2970.081.33760.00001.3434
9972009.05.06 13:14delete2980.081.33370.00001.3395
9982009.05.06 13:54buy limit2990.101.32860.00001.3346
9992009.05.06 14:06buy2990.101.32860.00001.3346
10002009.05.06 14:06modify2970.081.33760.00001.3346
10012009.05.06 14:46buy limit3000.131.32560.00001.3316
10022009.05.06 18:53t/p2970.081.33460.00001.3346-24.0014005.79
10032009.05.06 18:53t/p2990.101.33460.00001.334660.0014065.79
10042009.05.06 18:53delete3000.131.32560.00001.3316
10052009.05.06 18:53buy stop3010.081.33570.00001.3417
10062009.05.06 18:53buy limit3020.081.33170.00001.3377
10072009.05.06 18:57buy3010.081.33570.00001.3417
10082009.05.06 18:57delete3020.081.33170.00001.3377
10092009.05.06 19:37buy limit3030.101.32970.00001.3357
10102009.05.06 22:32buy3030.101.32970.00001.3357
10112009.05.06 22:32modify3010.081.33570.00001.3357
10122009.05.06 23:12buy limit3040.131.32670.00001.3327
10132009.05.07 06:20buy3040.131.32670.00001.3327
10142009.05.07 06:20modify3010.081.33570.00001.3327
10152009.05.07 06:20modify3030.101.32970.00001.3327
10162009.05.07 07:00buy limit3050.171.32390.00001.3295
10172009.05.07 10:00t/p3010.081.33270.00001.3327-24.0114041.79
10182009.05.07 10:00t/p3030.101.33270.00001.332729.9914071.78
10192009.05.07 10:00t/p3040.131.33270.00001.332778.0014149.78
10202009.05.07 10:00delete3050.171.32390.00001.3295
10212009.05.07 10:00buy stop3060.081.33630.00001.3419
10222009.05.07 10:00buy limit3070.081.33250.00001.3381
10232009.05.07 10:03buy3070.081.33250.00001.3381
10242009.05.07 10:03delete3060.081.33630.00001.3419
10252009.05.07 10:43buy limit3080.101.32970.00001.3353
10262009.05.07 12:06t/p3070.081.33810.00001.338144.8014194.58
10272009.05.07 12:06delete3080.101.32970.00001.3353
10282009.05.07 12:06buy stop3090.081.33910.00001.3447
10292009.05.07 12:06buy limit3100.081.33530.00001.3409
10302009.05.07 12:21buy3100.081.33530.00001.3409
10312009.05.07 12:21delete3090.081.33910.00001.3447
10322009.05.07 13:01buy limit3110.101.33250.00001.3381
10332009.05.07 13:03t/p3100.081.34090.00001.340944.8014239.38
10342009.05.07 13:03delete3110.101.33250.00001.3381
10352009.05.07 13:03buy stop3120.081.34340.00001.3492
10362009.05.07 13:03buy limit3130.081.33950.00001.3453
10372009.05.07 13:07buy3120.081.34340.00001.3492
10382009.05.07 13:07delete3130.081.33950.00001.3453
10392009.05.07 13:47buy limit3140.101.34050.00001.3463
10402009.05.07 14:15buy3140.101.34050.00001.3463
10412009.05.07 14:15modify3120.081.34340.00001.3463
10422009.05.07 14:55buy limit3150.131.33760.00001.3434
10432009.05.07 17:44buy3150.131.33760.00001.3434
10442009.05.07 17:44modify3120.081.34340.00001.3434
10452009.05.07 17:44modify3140.101.34050.00001.3434
10462009.05.07 18:24buy limit3160.171.33470.00001.3405
10472009.05.08 02:05buy3160.171.33470.00001.3405
10482009.05.08 02:05modify3120.081.34340.00001.3405
10492009.05.08 02:05modify3140.101.34050.00001.3405
10502009.05.08 02:05modify3150.131.33760.00001.3405
10512009.05.08 02:45buy limit3170.221.32910.00001.3404
10522009.05.08 05:46t/p3120.081.34050.00001.3405-23.2014216.17
10532009.05.08 05:46t/p3140.101.34050.00001.3405-0.0014216.17
10542009.05.08 05:46t/p3150.131.34050.00001.340537.7014253.87
10552009.05.08 05:46t/p3160.171.34050.00001.340598.6014352.47
10562009.05.08 05:46delete3170.221.32910.00001.3404
10572009.05.08 05:46buy stop3180.081.34190.00001.3475
10582009.05.08 05:46buy limit3190.081.33810.00001.3437
10592009.05.08 06:22buy3180.081.34190.00001.3475
10602009.05.08 06:22delete3190.081.33810.00001.3437
10612009.05.08 07:02buy limit3200.101.33900.00001.3448
10622009.05.08 10:15buy3200.101.33900.00001.3448
10632009.05.08 10:15modify3180.081.34190.00001.3448
10642009.05.08 10:55buy limit3210.131.33610.00001.3419
10652009.05.08 12:33t/p3180.081.34480.00001.344823.2014375.67
10662009.05.08 12:33t/p3200.101.34480.00001.344858.0014433.67
10672009.05.08 12:33delete3210.131.33610.00001.3419
10682009.05.08 12:33buy stop3220.081.34630.00001.3521
10692009.05.08 12:33buy limit3230.081.34240.00001.3482
10702009.05.08 12:33buy3220.081.34630.00001.3521
10712009.05.08 12:33delete3230.081.34240.00001.3482
10722009.05.08 13:13buy limit3240.101.34340.00001.3492
10732009.05.08 16:12t/p3220.081.35210.00001.352146.4014480.07
10742009.05.08 16:12delete3240.101.34340.00001.3492
10752009.05.08 16:12buy stop3250.081.35500.00001.3608
10762009.05.08 16:12buy limit3260.081.35110.00001.3569
10772009.05.08 16:30buy3250.081.35500.00001.3608
10782009.05.08 16:30delete3260.081.35110.00001.3569
10792009.05.08 17:10buy limit3270.101.35200.00001.3580
10802009.05.08 18:38t/p3250.081.36080.00001.360846.4014526.47
10812009.05.08 18:38delete3270.101.35200.00001.3580
10822009.05.08 18:38buy stop3280.081.36270.00001.3687
10832009.05.08 18:38buy limit3290.081.35870.00001.3647
10842009.05.08 18:51buy3280.081.36270.00001.3687
10852009.05.08 18:51delete3290.081.35870.00001.3647
10862009.05.08 19:31buy limit3300.101.35670.00001.3627
10872009.05.08 19:31modify3300.101.35970.00001.3657
10882009.05.11 07:32buy3300.101.35970.00001.3657
10892009.05.11 07:32modify3280.081.36270.00001.3657
10902009.05.11 08:12buy limit3310.131.35680.00001.3626
10912009.05.11 11:24buy3310.131.35680.00001.3626
10922009.05.11 11:24modify3280.081.36270.00001.3626
10932009.05.11 11:24modify3300.101.35970.00001.3626
10942009.05.11 12:04buy limit3320.171.35390.00001.3597
10952009.05.11 14:18t/p3280.081.36260.00001.3626-0.8014525.67
10962009.05.11 14:18t/p3300.101.36260.00001.362629.0014554.67
10972009.05.11 14:18t/p3310.131.36260.00001.362675.4014630.07
10982009.05.11 14:18delete3320.171.35390.00001.3597
10992009.05.11 14:18buy stop3330.081.36370.00001.3695
11002009.05.11 14:18buy limit3340.081.35980.00001.3656
11012009.05.11 14:42buy3330.081.36370.00001.3695
11022009.05.11 14:42delete3340.081.35980.00001.3656
11032009.05.11 15:22buy limit3350.101.36080.00001.3666
11042009.05.11 16:22buy3350.101.36080.00001.3666
11052009.05.11 16:22modify3330.081.36370.00001.3666
11062009.05.11 17:02buy limit3360.131.35500.00001.3608
11072009.05.11 17:12modify3360.131.35790.00001.3637
11082009.05.11 21:03buy3360.131.35790.00001.3637
11092009.05.11 21:03modify3330.081.36370.00001.3637
11102009.05.11 21:03modify3350.101.36080.00001.3637
11112009.05.11 21:43buy limit3370.171.35500.00001.3608
11122009.05.12 07:41t/p3330.081.36370.00001.3637-0.0014630.06
11132009.05.12 07:41t/p3350.101.36370.00001.363729.0014659.06
11142009.05.12 07:41t/p3360.131.36370.00001.363775.4014734.46
11152009.05.12 07:41delete3370.171.35500.00001.3608
11162009.05.12 07:41buy stop3380.081.36710.00001.3727
11172009.05.12 07:41buy limit3390.081.36330.00001.3689
11182009.05.12 08:21buy3380.081.36710.00001.3727
11192009.05.12 08:21delete3390.081.36330.00001.3689
11202009.05.12 09:01buy limit3400.101.36130.00001.3671
11212009.05.12 09:01modify3400.101.36420.00001.3700
11222009.05.12 10:24buy3400.101.36420.00001.3700
11232009.05.12 10:24modify3380.081.36710.00001.3700
11242009.05.12 11:04buy limit3410.131.35840.00001.3642
11252009.05.12 11:04modify3410.131.36130.00001.3671
11262009.05.12 12:33t/p3380.081.37000.00001.370023.2014757.66
11272009.05.12 12:33t/p3400.101.37000.00001.370058.0014815.66
11282009.05.12 12:33delete3410.131.36130.00001.3671
11292009.05.12 12:33buy stop3420.081.37240.00001.3782
11302009.05.12 12:33buy limit3430.081.36850.00001.3743
11312009.05.12 12:41buy3430.081.36850.00001.3743
11322009.05.12 12:41delete3420.081.37240.00001.3782
11332009.05.12 13:21buy limit3440.101.36270.00001.3685
11342009.05.12 13:27modify3440.101.36560.00001.3714
11352009.05.12 13:40buy3440.101.36560.00001.3714
11362009.05.12 13:40modify3430.081.36850.00001.3714
11372009.05.12 14:20buy limit3450.131.35980.00001.3656
11382009.05.12 14:22modify3450.131.36270.00001.3685
11392009.05.12 15:21buy3450.131.36270.00001.3685
11402009.05.12 15:21modify3430.081.36850.00001.3685
11412009.05.12 15:21modify3440.101.36560.00001.3685
11422009.05.12 16:01buy limit3460.171.35980.00001.3656
11432009.05.12 16:30buy3460.171.35980.00001.3656
11442009.05.12 16:30modify3430.081.36850.00001.3656
11452009.05.12 16:30modify3440.101.36560.00001.3656
11462009.05.12 16:30modify3450.131.36270.00001.3656
11472009.05.12 17:10buy limit3470.221.35400.00001.3657
11482009.05.12 23:13t/p3430.081.36560.00001.3656-23.2014792.46
11492009.05.12 23:13t/p3440.101.36560.00001.36560.0014792.46
11502009.05.12 23:13t/p3450.131.36560.00001.365637.7014830.16
11512009.05.12 23:13t/p3460.171.36560.00001.365698.6014928.76
11522009.05.12 23:13delete3470.221.35400.00001.3657
11532009.05.12 23:13buy stop3480.081.36660.00001.3724
11542009.05.12 23:13buy limit3490.081.36270.00001.3685
11552009.05.12 23:17buy3480.081.36660.00001.3724
11562009.05.12 23:17delete3490.081.36270.00001.3685
11572009.05.12 23:57buy limit3500.101.36370.00001.3695
11582009.05.13 10:31buy3500.101.36370.00001.3695
11592009.05.13 10:31modify3480.081.36660.00001.3695
11602009.05.13 11:11buy limit3510.131.36080.00001.3666
11612009.05.13 12:04buy3510.131.36080.00001.3666
11622009.05.13 12:04modify3480.081.36660.00001.3666
11632009.05.13 12:04modify3500.101.36370.00001.3666
11642009.05.13 12:44buy limit3520.171.35780.00001.3638
11652009.05.13 13:40buy3520.171.35780.00001.3638
11662009.05.13 13:40modify3480.081.36660.00001.3638
11672009.05.13 13:40modify3500.101.36370.00001.3638
11682009.05.13 13:40modify3510.131.36080.00001.3638
11692009.05.13 14:20buy limit3530.221.35180.00001.3639
11702009.05.13 16:12t/p3480.081.36380.00001.3638-22.4014906.35
11712009.05.13 16:12t/p3500.101.36380.00001.36381.0014907.35
11722009.05.13 16:12t/p3510.131.36380.00001.363839.0014946.35
11732009.05.13 16:12t/p3520.171.36380.00001.3638102.0015048.35
11742009.05.13 16:12delete3530.221.35180.00001.3639
11752009.05.13 16:12buy stop3540.091.36570.00001.3717
11762009.05.13 16:12buy limit3550.091.36170.00001.3677
11772009.05.13 16:14buy3540.091.36570.00001.3717
11782009.05.13 16:14delete3550.091.36170.00001.3677
11792009.05.13 16:54buy limit3560.121.35970.00001.3657
11802009.05.13 17:05buy3560.121.35970.00001.3657
11812009.05.13 17:05modify3540.091.36570.00001.3657
11822009.05.13 17:45buy limit3570.161.35670.00001.3627
11832009.05.13 23:37buy3570.161.35670.00001.3627
11842009.05.13 23:37modify3540.091.36570.00001.3627
11852009.05.13 23:37modify3560.121.35970.00001.3627
11862009.05.14 00:17buy limit3580.211.35090.00001.3567
11872009.05.14 00:22modify3580.211.35380.00001.3596
11882009.05.14 12:30buy3580.211.35380.00001.3596
11892009.05.14 12:30modify3540.091.36570.00001.3596
11902009.05.14 12:30modify3560.121.35970.00001.3596
11912009.05.14 12:30modify3570.161.35670.00001.3596
11922009.05.14 13:10buy limit3590.271.34780.00001.3599
11932009.05.14 13:30t/p3540.091.35960.00001.3596-54.9114993.45
11942009.05.14 13:30t/p3560.121.35960.00001.3596-1.2114992.23
11952009.05.14 13:30t/p3570.161.35960.00001.359646.3915038.62
11962009.05.14 13:30t/p3580.211.35960.00001.3596121.8015160.42
11972009.05.14 13:30delete3590.271.34780.00001.3599
11982009.05.14 13:30buy stop3600.091.36270.00001.3687
11992009.05.14 13:30buy limit3610.091.35870.00001.3647
12002009.05.14 13:51buy3610.091.35870.00001.3647
12012009.05.14 13:51delete3600.091.36270.00001.3687
12022009.05.14 14:31buy limit3620.121.35570.00001.3617
12032009.05.14 18:38t/p3610.091.36470.00001.364754.0015214.42
12042009.05.14 18:38delete3620.121.35570.00001.3617
12052009.05.14 18:38buy stop3630.091.36570.00001.3717
12062009.05.14 18:38buy limit3640.091.36170.00001.3677
12072009.05.14 18:44buy3630.091.36570.00001.3717
12082009.05.14 18:44delete3640.091.36170.00001.3677
12092009.05.14 19:24buy limit3650.121.36270.00001.3687
12102009.05.14 23:22buy3650.121.36270.00001.3687
12112009.05.14 23:22modify3630.091.36570.00001.3687
12122009.05.15 00:02buy limit3660.161.35970.00001.3657
12132009.05.15 06:05buy3660.161.35970.00001.3657
12142009.05.15 06:05modify3630.091.36570.00001.3657
12152009.05.15 06:05modify3650.121.36270.00001.3657
12162009.05.15 06:45buy limit3670.211.35670.00001.3627
12172009.05.15 08:48buy3670.211.35670.00001.3627
12182009.05.15 08:48modify3630.091.36570.00001.3627
12192009.05.15 08:48modify3650.121.36270.00001.3627
12202009.05.15 08:48modify3660.161.35970.00001.3627
12212009.05.15 09:28buy limit3680.271.35070.00001.3628
12222009.05.15 17:35buy3680.271.35070.00001.3628
12232009.05.15 18:15buy limit3690.351.34450.00001.3570
12242009.05.17 23:37buy3690.351.34450.00001.3570
12252009.05.17 23:37modify3630.091.36570.00001.3570
12262009.05.17 23:37modify3650.121.36270.00001.3570
12272009.05.17 23:37modify3660.161.35970.00001.3570
12282009.05.17 23:37modify3670.211.35670.00001.3570
12292009.05.17 23:37modify3680.271.35070.00001.3570
12302009.05.18 00:17buy limit3700.461.33870.00001.3503
12312009.05.19 03:59t/p3630.091.35700.00001.3570-78.3115136.11
12322009.05.19 03:59t/p3650.121.35700.00001.3570-68.4115067.70
12332009.05.19 03:59t/p3660.161.35700.00001.3570-43.2115024.49
12342009.05.19 03:59t/p3670.211.35700.00001.35706.2915030.78
12352009.05.19 03:59t/p3680.271.35700.00001.3570170.0815200.86
12362009.05.19 03:59t/p3690.351.35700.00001.3570437.4815638.34
12372009.05.19 03:59delete3700.461.33870.00001.3503
12382009.05.19 03:59buy stop3710.091.35790.00001.3637
12392009.05.19 03:59buy limit3720.091.35400.00001.3598
12402009.05.19 04:11buy3710.091.35790.00001.3637
12412009.05.19 04:11delete3720.091.35400.00001.3598
12422009.05.19 04:52buy limit3730.121.35210.00001.3579
12432009.05.19 04:55modify3730.121.35500.00001.3608
12442009.05.19 06:03buy3730.121.35500.00001.3608
12452009.05.19 06:03modify3710.091.35790.00001.3608
12462009.05.19 06:43buy limit3740.161.35210.00001.3579
12472009.05.19 07:55t/p3710.091.36080.00001.360826.1015664.44
12482009.05.19 07:55t/p3730.121.36080.00001.360869.6015734.04
12492009.05.19 07:55delete3740.161.35210.00001.3579
12502009.05.19 07:55buy stop3750.091.36370.00001.3695
12512009.05.19 07:55buy limit3760.091.35980.00001.3656
12522009.05.19 08:51buy3750.091.36370.00001.3695
12532009.05.19 08:51delete3760.091.35980.00001.3656
12542009.05.19 09:31buy limit3770.121.36080.00001.3666
12552009.05.19 12:30buy3770.121.36080.00001.3666
12562009.05.19 12:30modify3750.091.36370.00001.3666
12572009.05.19 13:10buy limit3780.161.35500.00001.3608
12582009.05.19 13:37modify3780.161.35790.00001.3637
12592009.05.19 13:54buy3780.161.35790.00001.3637
12602009.05.19 13:54modify3750.091.36370.00001.3637
12612009.05.19 13:54modify3770.121.36080.00001.3637
12622009.05.19 14:34buy limit3790.211.35500.00001.3608
12632009.05.19 17:30t/p3750.091.36370.00001.36370.0015734.04
12642009.05.19 17:30t/p3770.121.36370.00001.363734.8015768.84
12652009.05.19 17:30t/p3780.161.36370.00001.363792.8015861.64
12662009.05.19 17:30delete3790.211.35500.00001.3608
12672009.05.19 17:30buy stop3800.091.36660.00001.3724
12682009.05.19 17:30buy limit3810.091.36270.00001.3685
12692009.05.19 17:35buy3810.091.36270.00001.3685
12702009.05.19 17:35delete3800.091.36660.00001.3724
12712009.05.19 18:15buy limit3820.121.35980.00001.3656
12722009.05.20 01:57buy3820.121.35980.00001.3656
12732009.05.20 01:57modify3810.091.36270.00001.3656
12742009.05.20 02:37buy limit3830.161.35680.00001.3628
12752009.05.20 08:23t/p3810.091.36560.00001.365626.1015887.74
12762009.05.20 08:23t/p3820.121.36560.00001.365669.6015957.34
12772009.05.20 08:23delete3830.161.35680.00001.3628
12782009.05.20 08:23buy stop3840.091.36870.00001.3747
12792009.05.20 08:23buy limit3850.091.36470.00001.3707
12802009.05.20 08:31buy3850.091.36470.00001.3707
12812009.05.20 08:31delete3840.091.36870.00001.3747
12822009.05.20 09:11buy limit3860.121.36170.00001.3677
12832009.05.20 12:31t/p3850.091.37070.00001.370754.0016011.34
12842009.05.20 12:31delete3860.121.36170.00001.3677
12852009.05.20 12:31buy stop3870.091.37170.00001.3777
12862009.05.20 12:31buy limit3880.091.36990.00001.3761
12872009.05.20 12:38buy3880.091.36990.00001.3761
12882009.05.20 12:38delete3870.091.37170.00001.3777
12892009.05.20 13:18buy limit3890.121.36680.00001.3730
12902009.05.20 13:46t/p3880.091.37610.00001.376155.8016067.14
12912009.05.20 13:46delete3890.121.36680.00001.3730
12922009.05.20 13:46buy stop3900.091.37710.00001.3833
12932009.05.20 13:46buy limit3910.091.37610.00001.3823
12942009.05.20 13:46buy3900.091.37710.00001.3833
12952009.05.20 13:46delete3910.091.37610.00001.3823
12962009.05.20 14:26buy limit3920.121.37400.00001.3802
12972009.05.21 08:21t/p3900.091.38330.00001.383355.7916122.93
12982009.05.21 08:21delete3920.121.37400.00001.3802
12992009.05.21 08:21buy stop3930.091.38670.00001.3927
13002009.05.21 08:21buy limit3940.091.38270.00001.3887
13012009.05.21 08:23buy3940.091.38270.00001.3887
13022009.05.21 08:23delete3930.091.38670.00001.3927
13032009.05.21 09:03buy limit3950.121.37340.00001.3796
13042009.05.21 09:07modify3950.121.37650.00001.3827
13052009.05.21 11:30buy3950.121.37650.00001.3827
13062009.05.21 11:30modify3940.091.38270.00001.3827
13072009.05.21 12:10buy limit3960.161.37340.00001.3796
13082009.05.21 13:01buy3960.161.37340.00001.3796
13092009.05.21 13:01modify3940.091.38270.00001.3796
13102009.05.21 13:01modify3950.121.37650.00001.3796
13112009.05.21 13:41buy limit3970.211.37030.00001.3765
13122009.05.21 15:50t/p3940.091.37960.00001.3796-27.9016095.03
13132009.05.21 15:50t/p3950.121.37960.00001.379637.2016132.23
13142009.05.21 15:50t/p3960.161.37960.00001.379699.2016231.43
13152009.05.21 15:50delete3970.211.37030.00001.3765
13162009.05.21 15:50buy stop3980.091.38330.00001.3895
13172009.05.21 15:50buy limit3990.091.37920.00001.3854
13182009.05.21 15:54buy3990.091.37920.00001.3854
13192009.05.21 15:54delete3980.091.38330.00001.3895
13202009.05.21 16:34buy limit4000.121.37610.00001.3823
13212009.05.21 16:40t/p3990.091.38540.00001.385455.8016287.23
13222009.05.21 16:40delete4000.121.37610.00001.3823
13232009.05.21 16:40buy stop4010.091.38640.00001.3926
13242009.05.21 16:40buy limit4020.091.38230.00001.3885
13252009.05.21 16:41buy4010.091.38640.00001.3926
13262009.05.21 16:41delete4020.091.38230.00001.3885
13272009.05.21 17:21buy limit4030.121.38330.00001.3895
13282009.05.21 23:49t/p4010.091.39260.00001.392655.8016343.03
13292009.05.21 23:49delete4030.121.38330.00001.3895
13302009.05.21 23:49buy stop4040.091.39570.00001.4019
13312009.05.21 23:49buy limit4050.091.39160.00001.3978
13322009.05.22 04:25buy4050.091.39160.00001.3978
13332009.05.22 04:25delete4040.091.39570.00001.4019
13342009.05.22 05:05buy limit4060.121.38860.00001.3946
13352009.05.22 07:19t/p4050.091.39780.00001.397855.8016398.83
13362009.05.22 07:19delete4060.121.38860.00001.3946
13372009.05.22 07:19buy stop4070.091.39870.00001.4047
13382009.05.22 07:19buy limit4080.091.39470.00001.4007
13392009.05.22 07:28buy4080.091.39470.00001.4007
13402009.05.22 07:28delete4070.091.39870.00001.4047
13412009.05.22 08:08buy limit4090.121.38870.00001.3947
13422009.05.22 08:08modify4090.121.39170.00001.3977
13432009.05.22 13:13t/p4080.091.40070.00001.400754.0016452.83
13442009.05.22 13:13delete4090.121.39170.00001.3977
13452009.05.22 13:13buy stop4100.091.40190.00001.4081
13462009.05.22 13:13buy limit4110.091.39780.00001.4040
13472009.05.22 13:18buy4100.091.40190.00001.4081
13482009.05.22 13:18delete4110.091.39780.00001.4040
13492009.05.22 13:58buy limit4120.121.39570.00001.4019
13502009.05.22 14:03modify4120.121.39880.00001.4050
13512009.05.22 14:38buy4120.121.39880.00001.4050
13522009.05.22 14:38modify4100.091.40190.00001.4050
13532009.05.22 15:18buy limit4130.161.39570.00001.4019
13542009.05.22 17:24t/p4100.091.40500.00001.405027.9016480.73
13552009.05.22 17:24t/p4120.121.40500.00001.405074.4016555.13
13562009.05.22 17:24delete4130.161.39570.00001.4019
13572009.05.22 17:24buy stop4140.091.40810.00001.4143
13582009.05.22 17:24buy limit4150.091.40400.00001.4102
13592009.05.22 17:26buy4150.091.40400.00001.4102
13602009.05.22 17:26delete4140.091.40810.00001.4143
13612009.05.22 18:06buy limit4160.121.39780.00001.4040
13622009.05.22 18:08modify4160.121.40090.00001.4071
13632009.05.22 18:14buy4160.121.40090.00001.4071
13642009.05.22 18:14modify4150.091.40400.00001.4071
13652009.05.22 18:54buy limit4170.161.39780.00001.4040
13662009.05.25 02:47buy4170.161.39780.00001.4040
13672009.05.25 02:47modify4150.091.40400.00001.4040
13682009.05.25 02:47modify4160.121.40090.00001.4040
13692009.05.25 03:27buy limit4180.211.39500.00001.4006
13702009.05.26 01:47buy4180.211.39500.00001.4006
13712009.05.26 01:47modify4150.091.40400.00001.4006
13722009.05.26 01:47modify4160.121.40090.00001.4006
13732009.05.26 01:47modify4170.161.39780.00001.4006
13742009.05.26 02:28buy limit4190.271.38940.00001.4006
13752009.05.26 08:41buy4190.271.38940.00001.4006
13762009.05.26 09:21buy limit4200.351.38360.00001.3952
13772009.05.27 20:57buy4200.351.38360.00001.3952
13782009.05.27 20:57modify4150.091.40400.00001.3952
13792009.05.27 20:57modify4160.121.40090.00001.3952
13802009.05.27 20:57modify4170.161.39780.00001.3952
13812009.05.27 20:57modify4180.211.39500.00001.3952
13822009.05.27 20:57modify4190.271.38940.00001.3952
13832009.05.27 21:37buy limit4210.461.37760.00001.3897
13842009.05.28 13:30t/p4150.091.39520.00001.3952-79.2216475.91
13852009.05.28 13:30t/p4160.121.39520.00001.3952-68.4216407.49
13862009.05.28 13:30t/p4170.161.39520.00001.3952-41.6216365.87
13872009.05.28 13:30t/p4180.211.39520.00001.39524.1716370.04
13882009.05.28 13:30t/p4190.271.39520.00001.3952156.5716526.61
13892009.05.28 13:30t/p4200.351.39520.00001.3952405.9716932.58
13902009.05.28 13:30delete4210.461.37760.00001.3897
13912009.05.28 13:30buy stop4220.101.39870.00001.4047
13922009.05.28 13:30buy limit4230.101.39470.00001.4007
13932009.05.28 13:32buy4230.101.39470.00001.4007
13942009.05.28 13:32delete4220.101.39870.00001.4047
13952009.05.28 14:12buy limit4240.131.38870.00001.3947
13962009.05.28 14:34modify4240.131.39170.00001.3977
13972009.05.28 16:49buy4240.131.39170.00001.3977
13982009.05.28 16:49modify4230.101.39470.00001.3977
13992009.05.28 17:29buy limit4250.171.38870.00001.3947
14002009.05.29 01:34t/p4230.101.39770.00001.397730.0016962.58
14012009.05.29 01:34t/p4240.131.39770.00001.397778.0017040.57
14022009.05.29 01:34delete4250.171.38870.00001.3947
14032009.05.29 01:34buy stop4260.101.40140.00001.4072
14042009.05.29 01:34buy limit4270.101.39750.00001.4033
14052009.05.29 01:39buy4270.101.39750.00001.4033
14062009.05.29 01:39delete4260.101.40140.00001.4072
14072009.05.29 02:19buy limit4280.131.39460.00001.4004
14082009.05.29 09:07t/p4270.101.40330.00001.403358.0017098.57
14092009.05.29 09:07delete4280.131.39460.00001.4004
14102009.05.29 09:07buy stop4290.101.40430.00001.4101
14112009.05.29 09:07buy limit4300.101.40040.00001.4062
14122009.05.29 09:18buy4290.101.40430.00001.4101
14132009.05.29 09:18delete4300.101.40040.00001.4062
14142009.05.29 09:58buy limit4310.131.40130.00001.4073
14152009.05.29 10:33t/p4290.101.41010.00001.410158.0017156.57
14162009.05.29 10:33delete4310.131.40130.00001.4073
14172009.05.29 10:33buy stop4320.101.41370.00001.4197
14182009.05.29 10:33buy limit4330.101.40970.00001.4157
14192009.05.29 10:34buy4330.101.40970.00001.4157
14202009.05.29 10:34delete4320.101.41370.00001.4197
14212009.05.29 11:14buy limit4340.131.40670.00001.4127
14222009.05.29 14:55t/p4330.101.41570.00001.415760.0017216.57
14232009.05.29 14:55delete4340.131.40670.00001.4127
14242009.05.29 14:55buy stop4350.101.41670.00001.4227
14252009.05.29 14:55buy limit4360.101.41270.00001.4187
14262009.05.29 14:55buy4350.101.41670.00001.4227
14272009.05.29 14:55delete4360.101.41270.00001.4187
14282009.05.29 15:35buy limit4370.131.41070.00001.4167
14292009.05.29 16:12modify4370.131.41370.00001.4197
14302009.05.29 16:21buy4370.131.41370.00001.4197
14312009.05.29 16:21modify4350.101.41670.00001.4197
14322009.05.29 17:01buy limit4380.171.41060.00001.4168
14332009.05.31 23:44buy4380.171.41060.00001.4168
14342009.05.31 23:44modify4350.101.41670.00001.4168
14352009.05.31 23:44modify4370.131.41370.00001.4168
14362009.06.01 00:24buy limit4390.221.40780.00001.4134
14372009.06.01 06:51t/p4350.101.41680.00001.41681.0017217.57
14382009.06.01 06:51t/p4370.131.41680.00001.416840.3017257.87
14392009.06.01 06:51t/p4380.171.41680.00001.4168105.3917363.26
14402009.06.01 06:51delete4390.221.40780.00001.4134
14412009.06.01 06:51buy stop4400.101.42030.00001.4259
14422009.06.01 06:51buy limit4410.101.41650.00001.4221
14432009.06.01 07:12buy4400.101.42030.00001.4259
14442009.06.01 07:12delete4410.101.41650.00001.4221
14452009.06.01 07:52buy limit4420.131.41740.00001.4232
14462009.06.01 13:17buy4420.131.41740.00001.4232
14472009.06.01 13:17modify4400.101.42030.00001.4232
14482009.06.01 13:57buy limit4430.171.41450.00001.4203
14492009.06.01 18:03t/p4400.101.42320.00001.423229.0017392.26
14502009.06.01 18:03t/p4420.131.42320.00001.423275.4017467.66
14512009.06.01 18:03delete4430.171.41450.00001.4203
14522009.06.01 18:03buy stop4440.101.42460.00001.4304
14532009.06.01 18:03buy limit4450.101.42070.00001.4265
14542009.06.01 18:21buy4450.101.42070.00001.4265
14552009.06.01 18:21delete4440.101.42460.00001.4304
14562009.06.01 19:01buy limit4460.131.41490.00001.4207
14572009.06.01 19:10buy4460.131.41490.00001.4207
14582009.06.01 19:10modify4450.101.42070.00001.4207
14592009.06.01 19:50buy limit4470.171.41200.00001.4178
14602009.06.02 06:25buy4470.171.41200.00001.4178
14612009.06.02 06:25modify4450.101.42070.00001.4178
14622009.06.02 06:25modify4460.131.41490.00001.4178
14632009.06.02 07:05buy limit4480.221.40930.00001.4147
14642009.06.02 10:10t/p4450.101.41780.00001.4178-29.0017438.66
14652009.06.02 10:10t/p4460.131.41780.00001.417837.7017476.35
14662009.06.02 10:10t/p4470.171.41780.00001.417898.6017574.95
14672009.06.02 10:10delete4480.221.40930.00001.4147
14682009.06.02 10:10buy stop4490.101.42090.00001.4263
14692009.06.02 10:10buy limit4500.101.41720.00001.4226
14702009.06.02 10:28buy4490.101.42090.00001.4263
14712009.06.02 10:28delete4500.101.41720.00001.4226
14722009.06.02 11:08buy limit4510.131.41810.00001.4237
14732009.06.02 11:37t/p4490.101.42630.00001.426354.0017628.95
14742009.06.02 11:37delete4510.131.41810.00001.4237
14752009.06.02 11:37buy stop4520.101.42870.00001.4343
14762009.06.02 11:37buy limit4530.101.42490.00001.4305
14772009.06.02 12:03buy4530.101.42490.00001.4305
14782009.06.02 12:03delete4520.101.42870.00001.4343
14792009.06.02 12:43buy limit4540.131.41930.00001.4249
14802009.06.02 12:53modify4540.131.42210.00001.4277
14812009.06.02 13:23buy4540.131.42210.00001.4277
14822009.06.02 13:23modify4530.101.42490.00001.4277
14832009.06.02 14:03buy limit4550.171.41930.00001.4249
14842009.06.02 14:34t/p4530.101.42770.00001.427728.0017656.95
14852009.06.02 14:34t/p4540.131.42770.00001.427772.8017729.75
14862009.06.02 14:34delete4550.171.41930.00001.4249
14872009.06.02 14:34buy stop4560.101.42870.00001.4343
14882009.06.02 14:34buy limit4570.101.42490.00001.4305
14892009.06.02 14:34buy4560.101.42870.00001.4343
14902009.06.02 14:34delete4570.101.42490.00001.4305
14912009.06.02 15:14buy limit4580.131.42590.00001.4315
14922009.06.03 08:02buy4580.131.42590.00001.4315
14932009.06.03 08:02modify4560.101.42870.00001.4315
14942009.06.03 08:42buy limit4590.171.42010.00001.4259
14952009.06.03 09:19buy4590.171.42010.00001.4259
14962009.06.03 09:19modify4560.101.42870.00001.4259
14972009.06.03 09:19modify4580.131.42590.00001.4259
14982009.06.03 09:59buy limit4600.221.41710.00001.4231
14992009.06.03 10:42t/p4560.101.42590.00001.4259-28.0017701.75
15002009.06.03 10:42t/p4580.131.42590.00001.42590.0017701.75
15012009.06.03 10:42t/p4590.171.42590.00001.425998.6017800.35
15022009.06.03 10:42delete4600.221.41710.00001.4231
15032009.06.03 10:42buy stop4610.101.42870.00001.4347
15042009.06.03 10:42buy limit4620.101.42470.00001.4307
15052009.06.03 10:58buy4620.101.42470.00001.4307
15062009.06.03 10:58delete4610.101.42870.00001.4347
15072009.06.03 11:38buy limit4630.131.41870.00001.4247
15082009.06.03 12:10modify4630.131.42170.00001.4277
15092009.06.03 12:14buy4630.131.42170.00001.4277
15102009.06.03 12:14modify4620.101.42470.00001.4277
15112009.06.03 12:54buy limit4640.171.41270.00001.4187
15122009.06.03 12:57modify4640.171.41570.00001.4217
15132009.06.03 13:38modify4640.171.41870.00001.4247
15142009.06.03 13:44buy4640.171.41870.00001.4247
15152009.06.03 13:44modify4620.101.42470.00001.4247
15162009.06.03 13:44modify4630.131.42170.00001.4247
15172009.06.03 14:24buy limit4650.221.41570.00001.4217
15182009.06.03 16:31buy4650.221.41570.00001.4217
15192009.06.03 16:31modify4620.101.42470.00001.4217
15202009.06.03 16:31modify4630.131.42170.00001.4217
15212009.06.03 16:31modify4640.171.41870.00001.4217
15222009.06.03 17:11buy limit4660.291.40970.00001.4218
15232009.06.04 06:45t/p4620.101.42170.00001.4217-30.0117770.34
15242009.06.04 06:45t/p4630.131.42170.00001.4217-0.0117770.33
15252009.06.04 06:45t/p4640.171.42170.00001.421750.9817821.32
15262009.06.04 06:45t/p4650.221.42170.00001.4217131.9817953.30
15272009.06.04 06:45delete4660.291.40970.00001.4218
15282009.06.04 06:45buy stop4670.101.42270.00001.4287
15292009.06.04 06:45buy limit4680.101.41870.00001.4247
15302009.06.04 07:19buy4670.101.42270.00001.4287
15312009.06.04 07:19delete4680.101.41870.00001.4247
15322009.06.04 07:59buy limit4690.131.41970.00001.4257
15332009.06.04 09:53buy4690.131.41970.00001.4257
15342009.06.04 09:53modify4670.101.42270.00001.4257
15352009.06.04 10:33buy limit4700.171.41370.00001.4197
15362009.06.04 11:13buy4700.171.41370.00001.4197
15372009.06.04 11:13modify4670.101.42270.00001.4197
15382009.06.04 11:13modify4690.131.41970.00001.4197
15392009.06.04 11:53buy limit4710.221.41070.00001.4167
15402009.06.04 11:55buy4710.221.41070.00001.4167
15412009.06.04 11:55modify4670.101.42270.00001.4167
15422009.06.04 11:55modify4690.131.41970.00001.4167
15432009.06.04 11:55modify4700.171.41370.00001.4167
15442009.06.04 12:35buy limit4720.291.40450.00001.4169
15452009.06.04 12:58t/p4670.101.41670.00001.4167-60.0017893.30
15462009.06.04 12:58t/p4690.131.41670.00001.4167-39.0017854.30
15472009.06.04 12:58t/p4700.171.41670.00001.416751.0017905.30
15482009.06.04 12:58t/p4710.221.41670.00001.4167132.0018037.30
15492009.06.04 12:58delete4720.291.40450.00001.4169
15502009.06.04 12:58buy stop4730.101.42050.00001.4267
15512009.06.04 12:58buy limit4740.101.41640.00001.4226
15522009.06.04 12:58buy4740.101.41640.00001.4226
15532009.06.04 12:58delete4730.101.42050.00001.4267
15542009.06.04 13:39buy limit4750.131.41020.00001.4164
15552009.06.04 13:45modify4750.131.41330.00001.4195
15562009.06.04 13:50buy4750.131.41330.00001.4195
15572009.06.04 13:50modify4740.101.41640.00001.4195
15582009.06.04 14:30buy limit4760.171.41020.00001.4164
15592009.06.04 15:08t/p4740.101.41950.00001.419531.0018068.30
15602009.06.04 15:08t/p4750.131.41950.00001.419580.6018148.90
15612009.06.04 15:08delete4760.171.41020.00001.4164
15622009.06.04 15:08buy stop4770.101.42050.00001.4267
15632009.06.04 15:08buy limit4780.101.41640.00001.4226
15642009.06.04 15:17buy4770.101.42050.00001.4267
15652009.06.04 15:17delete4780.101.41640.00001.4226
15662009.06.04 15:57buy limit4790.131.41740.00001.4236
15672009.06.04 16:02buy4790.131.41740.00001.4236
15682009.06.04 16:02modify4770.101.42050.00001.4236
15692009.06.04 16:42buy limit4800.171.41430.00001.4205
15702009.06.05 12:32t/p4770.101.42360.00001.423631.0018179.89
15712009.06.05 12:32t/p4790.131.42360.00001.423680.6018260.49
15722009.06.05 12:32delete4800.171.41430.00001.4205
15732009.06.05 12:32buy stop4810.101.42570.00001.4317
15742009.06.05 12:32buy limit4820.101.42170.00001.4277
15752009.06.05 12:33buy4810.101.42570.00001.4317
15762009.06.05 12:33delete4820.101.42170.00001.4277
15772009.06.05 13:13buy limit4830.131.40710.00001.4133
15782009.06.05 13:19buy4830.131.40710.00001.4133
15792009.06.05 13:19modify4810.101.42570.00001.4133
15802009.06.05 13:59buy limit4840.171.40070.00001.4071
15812009.06.05 14:07buy4840.171.40070.00001.4071
15822009.06.05 14:07modify4810.101.42570.00001.4071
15832009.06.05 14:07modify4830.131.40710.00001.4071
15842009.06.05 14:47buy limit4850.221.39750.00001.4039
15852009.06.05 18:05buy4850.221.39750.00001.4039
15862009.06.05 18:05modify4810.101.42570.00001.4039
15872009.06.05 18:05modify4830.131.40710.00001.4039
15882009.06.05 18:05modify4840.171.40070.00001.4039
15892009.06.05 18:45buy limit4860.291.39090.00001.4041
15902009.06.08 07:29buy4860.291.39090.00001.4041
15912009.06.08 07:29modify4810.101.42570.00001.4041
15922009.06.08 07:29modify4830.131.40710.00001.4041
15932009.06.08 07:29modify4840.171.40070.00001.4041
15942009.06.08 07:29modify4850.221.39750.00001.4041
15952009.06.08 08:09buy limit4870.381.37850.00001.3910
15962009.06.08 08:41modify4870.381.38470.00001.3972
15972009.06.08 09:36buy4870.381.38470.00001.3972
15982009.06.08 09:36modify4810.101.42570.00001.3972
15992009.06.08 09:36modify4830.131.40710.00001.3972
16002009.06.08 09:36modify4840.171.40070.00001.3972
16012009.06.08 09:36modify4850.221.39750.00001.3972
16022009.06.08 09:36modify4860.291.39090.00001.3972
16032009.06.08 10:16buy limit4880.491.37830.00001.3911
16042009.06.09 11:52t/p4810.101.39720.00001.3972-285.0117975.48
16052009.06.09 11:52t/p4830.131.39720.00001.3972-128.7117846.77
16062009.06.09 11:52t/p4840.171.39720.00001.3972-59.5117787.26
16072009.06.09 11:52t/p4850.221.39720.00001.3972-6.6117780.65
16082009.06.09 11:52t/p4860.291.39720.00001.3972182.6917963.34
16092009.06.09 11:52t/p4870.381.39720.00001.3972474.9918438.33
16102009.06.09 11:52delete4880.491.37830.00001.3911
16112009.06.09 11:52sell limit4890.101.39760.00001.3914
16122009.06.09 11:52sell stop4900.101.39450.00001.3883
16132009.06.09 11:53sell4890.101.39760.00001.3914
16142009.06.09 11:53delete4900.101.39450.00001.3883
16152009.06.09 12:33sell limit4910.131.40070.00001.3945
16162009.06.09 13:13sell4910.131.40070.00001.3945
16172009.06.09 13:13modify4890.101.39760.00001.3945
16182009.06.09 13:53sell limit4920.171.40390.00001.3975
16192009.06.09 16:05sell4920.171.40390.00001.3975
16202009.06.09 16:05modify4890.101.39760.00001.3975
16212009.06.09 16:05modify4910.131.40070.00001.3975
16222009.06.09 16:45sell limit4930.221.40710.00001.4007
16232009.06.09 18:26sell4930.221.40710.00001.4007
16242009.06.09 18:26modify4890.101.39760.00001.4007
16252009.06.09 18:26modify4910.131.40070.00001.4007
16262009.06.09 18:26modify4920.171.40390.00001.4007
16272009.06.09 19:06sell limit4940.291.41350.00001.4006
16282009.06.10 08:10sell4940.291.41350.00001.4006
16292009.06.10 08:10close4890.101.41370.00001.4007-161.3118277.02
16302009.06.10 08:50sell limit4950.381.42010.00001.4069
16312009.06.10 14:04t/p4910.131.40070.00001.4007-0.4118276.61
16322009.06.10 14:04t/p4920.171.40070.00001.400753.8718330.48
16332009.06.10 14:04t/p4930.221.40070.00001.4007140.1118470.59
16342009.06.10 14:04modify4950.381.41680.00001.4102
16352009.06.10 14:04t/p4940.291.40060.00001.4006374.1018844.69
16362009.06.10 14:04delete4950.381.41680.00001.4102
16372009.06.10 14:04sell stop4960.111.39870.00001.3921
16382009.06.10 14:04sell limit4970.111.40200.00001.3954
16392009.06.10 14:24sell4970.111.40200.00001.3954
16402009.06.10 14:24delete4960.111.39870.00001.3921
16412009.06.10 15:04sell limit4980.141.40540.00001.3986
16422009.06.10 15:19t/p4970.111.39540.00001.395472.6018917.29
16432009.06.10 15:19delete4980.141.40540.00001.3986
16442009.06.10 15:19sell stop4990.111.39350.00001.3867
16452009.06.10 15:19sell limit5000.111.39690.00001.3901
16462009.06.10 15:20sell5000.111.39690.00001.3901
16472009.06.10 15:20delete4990.111.39350.00001.3867
16482009.06.10 16:00sell limit5010.141.40030.00001.3935
16492009.06.10 16:15sell5010.141.40030.00001.3935
16502009.06.10 16:15modify5000.111.39690.00001.3935
16512009.06.10 16:55sell limit5020.181.40370.00001.3969
16522009.06.10 17:47t/p5000.111.39350.00001.393537.4018954.69
16532009.06.10 17:47t/p5010.141.39350.00001.393595.2019049.89
16542009.06.10 17:47delete5020.181.40370.00001.3969
16552009.06.10 17:47sell stop5030.111.39010.00001.3833
16562009.06.10 17:50sell limit5040.111.39690.00001.3901
16572009.06.10 18:45sell5040.111.39690.00001.3901
16582009.06.10 18:45delete5030.111.39010.00001.3833
16592009.06.10 19:25sell limit5050.141.40030.00001.3935
16602009.06.11 00:48sell5050.141.40030.00001.3935
16612009.06.11 00:48modify5040.111.39690.00001.3935
16622009.06.11 01:28sell limit5060.181.40360.00001.3970
16632009.06.11 02:55sell5060.181.40360.00001.3970
16642009.06.11 02:55modify5040.111.39690.00001.3970
16652009.06.11 02:55modify5050.141.40030.00001.3970
16662009.06.11 03:35sell limit5070.231.40690.00001.4003
16672009.06.11 12:08t/p5040.111.39700.00001.3970-2.1319047.76
16682009.06.11 12:08t/p5050.141.39700.00001.397046.2019093.96
16692009.06.11 12:08t/p5060.181.39700.00001.3970118.8019212.76
16702009.06.11 12:08delete5070.231.40690.00001.4003
16712009.06.11 12:08sell stop5080.111.39350.00001.3867
16722009.06.11 12:08sell limit5090.111.40030.00001.3935
16732009.06.11 13:05sell5090.111.40030.00001.3935
16742009.06.11 13:05delete5080.111.39350.00001.3867
16752009.06.11 13:45sell limit5100.141.40710.00001.4003
16762009.06.11 14:15sell5100.141.40710.00001.4003
16772009.06.11 14:15modify5090.111.40030.00001.4003
16782009.06.11 14:55sell limit5110.181.41050.00001.4037
16792009.06.11 15:29sell5110.181.41050.00001.4037
16802009.06.11 15:29modify5090.111.40030.00001.4037
16812009.06.11 15:29modify5100.141.40710.00001.4037
16822009.06.11 16:09sell limit5120.231.41390.00001.4071
16832009.06.11 17:26sell5120.231.41390.00001.4071
16842009.06.11 17:26modify5090.111.40030.00001.4071
16852009.06.11 17:26modify5100.141.40710.00001.4071
16862009.06.11 17:26modify5110.181.41050.00001.4071
16872009.06.11 18:06sell limit5130.301.42090.00001.4069
16882009.06.12 04:15t/p5090.111.40710.00001.4071-75.1419137.61
16892009.06.12 04:15t/p5100.141.40710.00001.4071-0.4419137.18
16902009.06.12 04:15t/p5110.181.40710.00001.407160.6419197.81
16912009.06.12 04:15t/p5120.231.40710.00001.4071155.6819353.49
16922009.06.12 04:15delete5130.301.42090.00001.4069
16932009.06.12 04:15buy stop5140.111.40830.00001.4151
16942009.06.12 04:15buy limit5150.111.40390.00001.4107
16952009.06.12 04:32buy5140.111.40830.00001.4151
16962009.06.12 04:32delete5150.111.40390.00001.4107
16972009.06.12 05:12buy limit5160.141.40490.00001.4117
16982009.06.12 09:00buy5160.141.40490.00001.4117
16992009.06.12 09:00modify5140.111.40830.00001.4117
17002009.06.12 09:40buy limit5170.181.39790.00001.4049
17012009.06.12 09:44modify5170.181.40140.00001.4084
17022009.06.12 11:15buy5170.181.40140.00001.4084
17032009.06.12 11:15modify5140.111.40830.00001.4084
17042009.06.12 11:15modify5160.141.40490.00001.4084
17052009.06.12 11:55buy limit5180.231.39790.00001.4049
17062009.06.12 12:24buy5180.231.39790.00001.4049
17072009.06.12 12:24modify5140.111.40830.00001.4049
17082009.06.12 12:24modify5160.141.40490.00001.4049
17092009.06.12 12:24modify5170.181.40140.00001.4049
17102009.06.12 13:04buy limit5190.301.39090.00001.4050
17112009.06.15 06:05buy5190.301.39090.00001.4050
17122009.06.15 06:45buy limit5200.391.38430.00001.3975
17132009.06.15 11:05buy5200.391.38430.00001.3975
17142009.06.15 11:05modify5140.111.40830.00001.3975
17152009.06.15 11:05modify5160.141.40490.00001.3975
17162009.06.15 11:05modify5170.181.40140.00001.3975
17172009.06.15 11:05modify5180.231.39790.00001.3975
17182009.06.15 11:05modify5190.301.39090.00001.3975
17192009.06.15 11:45buy limit5210.511.37770.00001.3909
17202009.06.15 15:27buy5210.511.37770.00001.3909
17212009.06.15 15:27modify5140.111.40830.00001.3909
17222009.06.15 15:27modify5160.141.40490.00001.3909
17232009.06.15 15:27modify5170.181.40140.00001.3909
17242009.06.15 15:27modify5180.231.39790.00001.3909
17252009.06.15 15:27modify5190.301.39090.00001.3909
17262009.06.15 15:27modify5200.391.38430.00001.3909
17272009.06.15 16:07buy limit5220.661.37090.00001.3845
17282009.06.16 09:00t/p5140.111.39090.00001.3909-191.4119162.09
17292009.06.16 09:00t/p5160.141.39090.00001.3909-196.0118966.08
17302009.06.16 09:00t/p5170.181.39090.00001.3909-189.0118777.07
17312009.06.16 09:00t/p5180.231.39090.00001.3909-161.0118616.05
17322009.06.16 09:00t/p5190.301.39090.00001.3909-0.0118616.04
17332009.06.16 09:00t/p5200.391.39090.00001.3909257.3918873.43
17342009.06.16 09:00t/p5210.511.39090.00001.3909673.1819546.62
17352009.06.16 09:00delete5220.661.37090.00001.3845
17362009.06.16 09:00sell limit5230.111.39350.00001.3867
17372009.06.16 09:00sell stop5240.111.39010.00001.3833
17382009.06.16 09:15sell5240.111.39010.00001.3833
17392009.06.16 09:15delete5230.111.39350.00001.3867
17402009.06.16 09:55sell limit5250.141.39350.00001.3867
17412009.06.16 17:24t/p5240.111.38330.00001.383374.8019621.42
17422009.06.16 17:24delete5250.141.39350.00001.3867
17432009.06.16 17:24sell stop5260.111.37990.00001.3731
17442009.06.16 17:29sell limit5270.111.38670.00001.3799
17452009.06.17 03:46sell5270.111.38670.00001.3799
17462009.06.17 03:46delete5260.111.37990.00001.3731
17472009.06.17 04:26sell limit5280.141.39010.00001.3833
17482009.06.17 06:21sell5280.141.39010.00001.3833
17492009.06.17 06:21modify5270.111.38670.00001.3833
17502009.06.17 07:01sell limit5290.181.39360.00001.3866
17512009.06.17 11:56t/p5270.111.38330.00001.383337.4019658.82
17522009.06.17 11:56t/p5280.141.38330.00001.383395.2019754.02
17532009.06.17 11:56delete5290.181.39360.00001.3866
17542009.06.17 11:56sell stop5300.111.38200.00001.3750
17552009.06.17 11:56sell limit5310.111.38550.00001.3785
17562009.06.17 12:31sell5310.111.38550.00001.3785
17572009.06.17 12:31delete5300.111.38200.00001.3750
17582009.06.17 13:11sell limit5320.141.39250.00001.3855
17592009.06.17 13:15modify5320.141.38900.00001.3820
17602009.06.17 13:31sell5320.141.38900.00001.3820
17612009.06.17 13:31modify5310.111.38550.00001.3820
17622009.06.17 14:11sell limit5330.181.39250.00001.3855
17632009.06.17 18:10sell5330.181.39250.00001.3855
17642009.06.17 18:10modify5310.111.38550.00001.3855
17652009.06.17 18:10modify5320.141.38900.00001.3855
17662009.06.17 18:50sell limit5340.231.39950.00001.3925
17672009.06.17 20:09modify5340.231.39600.00001.3890
17682009.06.17 23:44sell5340.231.39600.00001.3890
17692009.06.17 23:44modify5310.111.38550.00001.3890
17702009.06.17 23:44modify5320.141.38900.00001.3890
17712009.06.17 23:44modify5330.181.39250.00001.3890
17722009.06.18 00:24sell limit5350.301.40300.00001.3890
17732009.06.18 18:05t/p5310.111.38900.00001.3890-39.5319714.48
17742009.06.18 18:05t/p5320.141.38900.00001.3890-1.3119713.17
17752009.06.18 18:05t/p5330.181.38900.00001.389061.3119774.48
17762009.06.18 18:05t/p5340.231.38900.00001.3890158.8419933.32
17772009.06.18 18:05delete5350.301.40300.00001.3890
17782009.06.18 18:05sell stop5360.111.38550.00001.3783
17792009.06.18 18:05sell limit5370.111.38910.00001.3819
17802009.06.18 18:14sell5370.111.38910.00001.3819
17812009.06.18 18:14delete5360.111.38550.00001.3783
17822009.06.18 18:54sell limit5380.141.39270.00001.3855
17832009.06.19 04:04sell5380.141.39270.00001.3855
17842009.06.19 04:04modify5370.111.38910.00001.3855
17852009.06.19 04:44sell limit5390.181.39620.00001.3892
17862009.06.19 15:37sell5390.181.39620.00001.3892
17872009.06.19 15:37modify5370.111.38910.00001.3892
17882009.06.19 15:37modify5380.141.39270.00001.3892
17892009.06.19 16:17sell limit5400.231.40340.00001.3962
17902009.06.19 16:17modify5400.231.39980.00001.3926
17912009.06.22 01:26t/p5370.111.38920.00001.3892-1.7919931.53
17922009.06.22 01:26t/p5380.141.38920.00001.389248.5619980.09
17932009.06.22 01:26t/p5390.181.38920.00001.3892125.4420105.53
17942009.06.22 01:26delete5400.231.39980.00001.3926
17952009.06.22 01:26sell stop5410.111.38550.00001.3789
17962009.06.22 01:27sell limit5420.111.39210.00001.3855
17972009.06.22 02:33sell5420.111.39210.00001.3855
17982009.06.22 02:33delete5410.111.38550.00001.3789
17992009.06.22 03:13sell limit5430.141.39540.00001.3888
18002009.06.22 06:38t/p5420.111.38550.00001.385572.6020178.13
18012009.06.22 06:38delete5430.141.39540.00001.3888
18022009.06.22 06:38sell stop5440.111.38220.00001.3756
18032009.06.22 06:43sell limit5450.111.38550.00001.3789
18042009.06.22 06:45sell5450.111.38550.00001.3789
18052009.06.22 06:45delete5440.111.38220.00001.3756
18062009.06.22 07:25sell limit5460.141.38880.00001.3822
18072009.06.22 08:00sell5460.141.38880.00001.3822
18082009.06.22 08:00modify5450.111.38550.00001.3822
18092009.06.22 08:40sell limit5470.181.39210.00001.3855
18102009.06.23 09:04sell5470.181.39210.00001.3855
18112009.06.23 09:04modify5450.111.38550.00001.3855
18122009.06.23 09:04modify5460.141.38880.00001.3855
18132009.06.23 09:44sell limit5480.231.39530.00001.3889
18142009.06.23 10:35sell5480.231.39530.00001.3889
18152009.06.23 10:35modify5450.111.38550.00001.3889
18162009.06.23 10:35modify5460.141.38880.00001.3889
18172009.06.23 10:35modify5470.181.39210.00001.3889
18182009.06.23 11:15sell limit5490.301.40190.00001.3887
18192009.06.23 13:01sell5490.301.40190.00001.3887
18202009.06.23 13:01close5450.111.40210.00001.3889-182.9419995.18
18212009.06.23 13:01modify5460.141.38880.00001.3887
18222009.06.23 13:01modify5470.181.39210.00001.3887
18232009.06.23 13:01modify5480.231.39530.00001.3887
18242009.06.23 13:41sell limit5500.391.40850.00001.3952
18252009.06.23 16:21sell5500.391.40850.00001.3952
18262009.06.23 16:21close5460.141.40870.00001.3887-279.0419716.15
18272009.06.23 16:21modify5470.181.39210.00001.3952
18282009.06.23 16:21modify5480.231.39530.00001.3952
18292009.06.23 16:21modify5490.301.40190.00001.3952
18302009.06.23 17:01sell limit5510.511.41530.00001.4017
18312009.06.24 16:32t/p5470.181.39520.00001.3952-56.3619659.78
18322009.06.24 16:32t/p5480.231.39520.00001.39521.5819661.36
18332009.06.24 16:32t/p5490.301.39520.00001.3952200.0619861.42
18342009.06.24 16:32t/p5500.391.39520.00001.3952517.4820378.90
18352009.06.24 16:32delete5510.511.41530.00001.4017
18362009.06.24 16:32sell stop5520.121.39250.00001.3855
18372009.06.24 16:32sell limit5530.121.39600.00001.3890
18382009.06.24 16:33buy stop5540.121.39720.00001.4042
18392009.06.24 16:33buy limit5550.121.39270.00001.3997
18402009.06.24 16:33sell5530.121.39600.00001.3890
18412009.06.24 16:33delete5520.121.39250.00001.3855
18422009.06.24 16:33delete5540.121.39720.00001.4042
18432009.06.24 16:33delete5550.121.39270.00001.3997
18442009.06.24 17:13sell limit5560.161.40300.00001.3960
18452009.06.24 18:19modify5560.161.39950.00001.3925
18462009.06.25 17:21sell5560.161.39950.00001.3925
18472009.06.25 17:21modify5530.121.39600.00001.3925
18482009.06.25 18:01sell limit5570.211.40310.00001.3959
18492009.06.26 00:13sell5570.211.40310.00001.3959
18502009.06.26 00:13modify5530.121.39600.00001.3959
18512009.06.26 00:13modify5560.161.39950.00001.3959
18522009.06.26 00:53sell limit5580.271.40650.00001.3997
18532009.06.26 09:39sell5580.271.40650.00001.3997
18542009.06.26 09:39modify5530.121.39600.00001.3997
18552009.06.26 09:39modify5560.161.39950.00001.3997
18562009.06.26 09:39modify5570.211.40310.00001.3997
18572009.06.26 10:19sell limit5590.351.41330.00001.3996
18582009.06.29 06:10t/p5530.121.39970.00001.3997-46.2820332.63
18592009.06.29 06:10t/p5560.161.39970.00001.3997-4.2020328.42
18602009.06.29 06:10t/p5570.211.39970.00001.399770.7420399.17
18612009.06.29 06:10t/p5580.271.39970.00001.3997182.7520581.92
18622009.06.29 06:10delete5590.351.41330.00001.3996
18632009.06.29 06:10buy stop5600.121.40230.00001.4087
18642009.06.29 06:10buy limit5610.121.39810.00001.4045
18652009.06.29 07:15buy5600.121.40230.00001.4087
18662009.06.29 07:15delete5610.121.39810.00001.4045
18672009.06.29 07:55buy limit5620.161.39910.00001.4055
18682009.06.29 17:08t/p5600.121.40870.00001.408776.8020658.72
18692009.06.29 17:08delete5620.161.39910.00001.4055
18702009.06.29 17:08buy stop5630.121.41190.00001.4183
18712009.06.29 17:08buy limit5640.121.40770.00001.4141
18722009.06.29 18:39buy5640.121.40770.00001.4141
18732009.06.29 18:39delete5630.121.41190.00001.4183
18742009.06.29 19:19buy limit5650.161.40450.00001.4109
18752009.06.30 06:18t/p5640.121.41410.00001.414176.8020735.52
18762009.06.30 06:18delete5650.161.40450.00001.4109
18772009.06.30 06:18buy stop5660.121.41590.00001.4217
18782009.06.30 06:18buy limit5670.121.41200.00001.4178
18792009.06.30 07:06buy5670.121.41200.00001.4178
18802009.06.30 07:06delete5660.121.41590.00001.4217
18812009.06.30 07:46buy limit5680.161.40900.00001.4150
18822009.06.30 08:30buy5680.161.40900.00001.4150
18832009.06.30 08:30modify5670.121.41200.00001.4150
18842009.06.30 09:10buy limit5690.211.40600.00001.4120
18852009.06.30 14:01buy5690.211.40600.00001.4120
18862009.06.30 14:01modify5670.121.41200.00001.4120
18872009.06.30 14:01modify5680.161.40900.00001.4120
18882009.06.30 14:41buy limit5700.271.39700.00001.4030
18892009.06.30 14:47modify5700.271.40000.00001.4060
18902009.06.30 16:17modify5700.271.40300.00001.4090
18912009.06.30 17:33buy5700.271.40300.00001.4090
18922009.06.30 17:33modify5670.121.41200.00001.4090
18932009.06.30 17:33modify5680.161.40900.00001.4090
18942009.06.30 17:33modify5690.211.40600.00001.4090
18952009.06.30 18:13buy limit5710.351.39700.00001.4091
18962009.07.01 12:12t/p5670.121.40900.00001.4090-36.0020699.51
18972009.07.01 12:12t/p5680.161.40900.00001.4090-0.0020699.51
18982009.07.01 12:12t/p5690.211.40900.00001.409062.9920762.50
18992009.07.01 12:12t/p5700.271.40900.00001.4090161.9920924.49
19002009.07.01 12:12delete5710.351.39700.00001.4091
19012009.07.01 12:12buy stop5720.121.41120.00001.4174
19022009.07.01 12:12buy limit5730.121.40710.00001.4133
19032009.07.01 12:29buy5720.121.41120.00001.4174
19042009.07.01 12:29delete5730.121.40710.00001.4133
19052009.07.01 13:09buy limit5740.161.40810.00001.4143
19062009.07.01 16:02t/p5720.121.41740.00001.417474.4020998.89
19072009.07.01 16:02delete5740.161.40810.00001.4143
19082009.07.01 16:02buy stop5750.121.42150.00001.4279
19092009.07.01 16:02buy limit5760.121.41730.00001.4237
19102009.07.01 16:04buy5760.121.41730.00001.4237
19112009.07.01 16:04delete5750.121.42150.00001.4279
19122009.07.01 16:44buy limit5770.161.41410.00001.4205
19132009.07.01 20:56buy5770.161.41410.00001.4205
19142009.07.01 20:56modify5760.121.41730.00001.4205
19152009.07.01 21:36buy limit5780.211.41090.00001.4173
19162009.07.02 02:25buy5780.211.41090.00001.4173
19172009.07.02 02:25modify5760.121.41730.00001.4173
19182009.07.02 02:25modify5770.161.41410.00001.4173
19192009.07.02 03:05buy limit5790.271.40790.00001.4139
19202009.07.02 10:24buy5790.271.40790.00001.4139
19212009.07.02 10:24modify5760.121.41730.00001.4139
19222009.07.02 10:24modify5770.161.41410.00001.4139
19232009.07.02 10:24modify5780.211.41090.00001.4139
19242009.07.02 11:04buy limit5800.351.40170.00001.4141
19252009.07.02 12:40buy5800.351.40170.00001.4141
19262009.07.02 12:40modify5760.121.41730.00001.4141
19272009.07.02 12:40modify5770.161.41410.00001.4141
19282009.07.02 12:40modify5780.211.41090.00001.4141
19292009.07.02 12:40modify5790.271.40790.00001.4141
19302009.07.02 13:20buy limit5810.461.39550.00001.4080
19312009.07.02 21:25buy5810.461.39550.00001.4080
19322009.07.02 21:25modify5760.121.41730.00001.4080
19332009.07.02 21:25modify5770.161.41410.00001.4080
19342009.07.02 21:25modify5780.211.41090.00001.4080
19352009.07.02 21:25modify5790.271.40790.00001.4080
19362009.07.02 21:25modify5800.351.40170.00001.4080
19372009.07.02 22:05buy limit5820.601.38910.00001.4020
19382009.07.06 10:53buy5820.601.38910.00001.4020
19392009.07.06 10:53modify5760.121.41730.00001.4020
19402009.07.06 10:53modify5770.161.41410.00001.4020
19412009.07.06 10:53modify5780.211.41090.00001.4020
19422009.07.06 10:53modify5790.271.40790.00001.4020
19432009.07.06 10:53modify5800.351.40170.00001.4020
19442009.07.06 10:53modify5810.461.39550.00001.4020
19452009.07.06 11:33buy limit5830.781.38370.00001.3946
19462009.07.07 11:02t/p5760.121.40200.00001.4020-183.6220815.27
19472009.07.07 11:02t/p5770.161.40200.00001.4020-193.6320621.64
19482009.07.07 11:02t/p5780.211.40200.00001.4020-186.9220434.73
19492009.07.07 11:02t/p5790.271.40200.00001.4020-159.3220275.40
19502009.07.07 11:02t/p5800.351.40200.00001.402010.4720285.87
19512009.07.07 11:02t/p5810.461.40200.00001.4020298.9620584.83
19522009.07.07 11:02t/p5820.601.40200.00001.4020773.9821358.81
19532009.07.07 11:02delete5830.781.38370.00001.3946
19542009.07.07 11:02buy stop5840.121.40470.00001.4101
19552009.07.07 11:02buy limit5850.121.40100.00001.4064
19562009.07.07 11:37buy5840.121.40470.00001.4101
19572009.07.07 11:37delete5850.121.40100.00001.4064
19582009.07.07 12:17buy limit5860.161.39930.00001.4047
19592009.07.07 12:30modify5860.161.40200.00001.4074
19602009.07.07 12:59buy5860.161.40200.00001.4074
19612009.07.07 12:59modify5840.121.40470.00001.4074
19622009.07.07 13:39buy limit5870.211.39660.00001.4020
19632009.07.07 14:52modify5870.211.39930.00001.4047
19642009.07.07 15:12buy5870.211.39930.00001.4047
19652009.07.07 15:12modify5840.121.40470.00001.4047
19662009.07.07 15:12modify5860.161.40200.00001.4047
19672009.07.07 15:52buy limit5880.271.39390.00001.3993
19682009.07.07 16:38buy5880.271.39390.00001.3993
19692009.07.07 16:38modify5840.121.40470.00001.3993
19702009.07.07 16:38modify5860.161.40200.00001.3993
19712009.07.07 16:38modify5870.211.39930.00001.3993
19722009.07.07 17:18buy limit5890.351.38850.00001.3994
19732009.07.08 00:44buy5890.351.38850.00001.3994
19742009.07.08 01:24buy limit5900.461.38310.00001.3939
19752009.07.09 11:56t/p5840.121.39930.00001.3993-64.8121294.00
19762009.07.09 11:56t/p5860.161.39930.00001.3993-43.2221250.78
19772009.07.09 11:56t/p5870.211.39930.00001.3993-0.0321250.75
19782009.07.09 11:56t/p5880.271.39930.00001.3993145.7721396.52
19792009.07.09 11:56modify5900.461.38580.00001.3912
19802009.07.09 12:02t/p5890.351.39940.00001.3994381.4721777.99
19812009.07.09 12:02delete5900.461.38580.00001.3912
19822009.07.09 12:02buy stop5910.121.40200.00001.4074
19832009.07.09 12:02buy limit5920.121.39830.00001.4037
19842009.07.09 12:35buy5920.121.39830.00001.4037
19852009.07.09 12:35delete5910.121.40200.00001.4074
19862009.07.09 13:15buy limit5930.161.39560.00001.4010
19872009.07.09 13:46buy5930.161.39560.00001.4010
19882009.07.09 13:46modify5920.121.39830.00001.4010
19892009.07.09 14:26buy limit5940.211.39290.00001.3983
19902009.07.09 15:42t/p5920.121.40100.00001.401032.4021810.39
19912009.07.09 15:42t/p5930.161.40100.00001.401086.4021896.79
19922009.07.09 15:42delete5940.211.39290.00001.3983
19932009.07.09 15:42buy stop5950.121.40200.00001.4074
19942009.07.09 15:42buy limit5960.121.39830.00001.4037
19952009.07.09 15:43buy5950.121.40200.00001.4074
19962009.07.09 15:43delete5960.121.39830.00001.4037
19972009.07.09 16:23buy limit5970.161.39930.00001.4047
19982009.07.10 00:49buy5970.161.39930.00001.4047
19992009.07.10 00:49modify5950.121.40200.00001.4047
20002009.07.10 01:29buy limit5980.211.39670.00001.4019
20012009.07.10 03:38buy5980.211.39670.00001.4019
20022009.07.10 03:38modify5950.121.40200.00001.4019
20032009.07.10 03:38modify5970.161.39930.00001.4019
20042009.07.10 04:18buy limit5990.271.39410.00001.3993
20052009.07.10 07:07buy5990.271.39410.00001.3993
20062009.07.10 07:07modify5950.121.40200.00001.3993
20072009.07.10 07:07modify5970.161.39930.00001.3993
20082009.07.10 07:07modify5980.211.39670.00001.3993
20092009.07.10 07:47buy limit6000.351.38870.00001.3995
20102009.07.10 09:40buy6000.351.38870.00001.3995
20112009.07.10 09:40modify5950.121.40200.00001.3995
20122009.07.10 09:40modify5970.161.39930.00001.3995
20132009.07.10 09:40modify5980.211.39670.00001.3995
20142009.07.10 09:40modify5990.271.39410.00001.3995
20152009.07.10 10:20buy limit6010.461.38330.00001.3942
20162009.07.13 19:41t/p5950.121.39950.00001.3995-30.0121866.78
20172009.07.13 19:41t/p5970.161.39950.00001.39953.2021869.98
20182009.07.13 19:41t/p5980.211.39950.00001.399558.7921928.77
20192009.07.13 19:41t/p5990.271.39950.00001.3995145.7922074.56
20202009.07.13 19:41t/p6000.351.39950.00001.3995377.9922452.55
20212009.07.13 19:41delete6010.461.38330.00001.3942
20222009.07.13 19:41buy stop6020.131.40070.00001.4057
20232009.07.13 19:41buy limit6030.131.39720.00001.4022
20242009.07.13 23:59buy6020.131.40070.00001.4057
20252009.07.13 23:59delete6030.131.39720.00001.4022
20262009.07.14 00:39buy limit6040.171.39830.00001.4031
20272009.07.14 00:55buy6040.171.39830.00001.4031
20282009.07.14 00:55modify6020.131.40070.00001.4031
20292009.07.14 01:35buy limit6050.221.39580.00001.4008
20302009.07.14 12:40buy6050.221.39580.00001.4008
20312009.07.14 12:40modify6020.131.40070.00001.4008
20322009.07.14 12:40modify6040.171.39830.00001.4008
20332009.07.14 13:20buy limit6060.291.39330.00001.3983
20342009.07.14 17:24buy6060.291.39330.00001.3983
20352009.07.14 17:24modify6020.131.40070.00001.3983
20362009.07.14 17:24modify6040.171.39830.00001.3983
20372009.07.14 17:24modify6050.221.39580.00001.3983
20382009.07.14 18:04buy limit6070.381.38830.00001.3984
20392009.07.15 00:02t/p6020.131.39830.00001.3983-31.2122421.34
20402009.07.15 00:02t/p6040.171.39830.00001.3983-0.0122421.34
20412009.07.15 00:02t/p6050.221.39830.00001.398354.9922476.33
20422009.07.15 00:02t/p6060.291.39830.00001.3983144.9922621.32
20432009.07.15 00:02delete6070.381.38830.00001.3984
20442009.07.15 00:02buy stop6080.131.40070.00001.4057
20452009.07.15 00:02buy limit6090.131.39720.00001.4022
20462009.07.15 00:30sell stop6100.131.39450.00001.3895
20472009.07.15 00:31buy6090.131.39720.00001.4022
20482009.07.15 00:31delete6080.131.40070.00001.4057
20492009.07.15 00:31delete6100.131.39450.00001.3895
20502009.07.15 01:11buy limit6110.171.39470.00001.3997
20512009.07.15 06:11t/p6090.131.40220.00001.402265.0022686.32
20522009.07.15 06:11delete6110.171.39470.00001.3997
20532009.07.15 06:11buy stop6120.131.40470.00001.4099
20542009.07.15 06:11buy limit6130.131.40110.00001.4063
20552009.07.15 06:46buy6120.131.40470.00001.4099
20562009.07.15 06:46delete6130.131.40110.00001.4063
20572009.07.15 07:26buy limit6140.171.40210.00001.4073
20582009.07.15 12:51t/p6120.131.40990.00001.409967.6022753.92
20592009.07.15 12:51delete6140.171.40210.00001.4073
20602009.07.15 12:51buy stop6150.131.41250.00001.4177
20612009.07.15 12:51buy limit6160.131.40890.00001.4141
20622009.07.15 13:12buy6160.131.40890.00001.4141
20632009.07.15 13:12delete6150.131.41250.00001.4177
20642009.07.15 13:52buy limit6170.171.40630.00001.4115
20652009.07.16 02:34buy6170.171.40630.00001.4115
20662009.07.16 02:34modify6160.131.40890.00001.4115
20672009.07.16 03:14buy limit6180.221.40370.00001.4089
20682009.07.16 10:33t/p6160.131.41150.00001.411533.7922787.71
20692009.07.16 10:33t/p6170.171.41150.00001.411588.4022876.11
20702009.07.16 10:33delete6180.221.40370.00001.4089
20712009.07.16 10:33buy stop6190.131.41250.00001.4177
20722009.07.16 10:33buy limit6200.131.40890.00001.4141
20732009.07.16 10:40buy6190.131.41250.00001.4177
20742009.07.16 10:40delete6200.131.40890.00001.4141
20752009.07.16 11:20buy limit6210.171.40730.00001.4125
20762009.07.16 11:21modify6210.171.40990.00001.4151
20772009.07.16 14:13buy6210.171.40990.00001.4151
20782009.07.16 14:13modify6190.131.41250.00001.4151
20792009.07.16 14:53buy limit6220.221.40720.00001.4126
20802009.07.16 20:27t/p6190.131.41510.00001.415133.8022909.91
20812009.07.16 20:27t/p6210.171.41510.00001.415188.4022998.31
20822009.07.16 20:27delete6220.221.40720.00001.4126
20832009.07.16 20:27buy stop6230.131.41820.00001.4236
20842009.07.16 20:27buy limit6240.131.41450.00001.4199
20852009.07.16 21:23buy6240.131.41450.00001.4199
20862009.07.16 21:23delete6230.131.41820.00001.4236
20872009.07.16 22:03buy limit6250.171.41180.00001.4172
20882009.07.17 00:54buy6250.171.41180.00001.4172
20892009.07.17 00:54modify6240.131.41450.00001.4172
20902009.07.17 01:34buy limit6260.221.40940.00001.4142
20912009.07.17 06:33buy6260.221.40940.00001.4142
20922009.07.17 06:33modify6240.131.41450.00001.4142
20932009.07.17 06:33modify6250.171.41180.00001.4142
20942009.07.17 07:13buy limit6270.291.40690.00001.4119
20952009.07.17 12:18buy6270.291.40690.00001.4119
20962009.07.17 12:18modify6240.131.41450.00001.4119
20972009.07.17 12:18modify6250.171.41180.00001.4119
20982009.07.17 12:18modify6260.221.40940.00001.4119
20992009.07.17 12:58buy limit6280.381.40190.00001.4119
21002009.07.17 13:12t/p6240.131.41190.00001.4119-33.8022964.51
21012009.07.17 13:12t/p6250.171.41190.00001.41191.7022966.21
21022009.07.17 13:12t/p6260.221.41190.00001.411955.0023021.21
21032009.07.17 13:12t/p6270.291.41190.00001.4119145.0023166.21
21042009.07.17 13:12delete6280.381.40190.00001.4119
21052009.07.17 13:12buy stop6290.131.41320.00001.4182
21062009.07.17 13:12buy limit6300.131.40970.00001.4147
21072009.07.17 14:24buy6290.131.41320.00001.4182
21082009.07.17 14:24delete6300.131.40970.00001.4147
21092009.07.17 15:04buy limit6310.171.40820.00001.4132
21102009.07.17 15:44modify6310.171.41070.00001.4157
21112009.07.17 19:32buy6310.171.41070.00001.4157
21122009.07.17 19:32modify6290.131.41320.00001.4157
21132009.07.17 20:12buy limit6320.221.40820.00001.4132
21142009.07.20 01:10t/p6290.131.41570.00001.415732.5023198.70
21152009.07.20 01:10t/p6310.171.41570.00001.415784.9923283.70
21162009.07.20 01:10delete6320.221.40820.00001.4132
21172009.07.20 01:10buy stop6330.131.41750.00001.4219
21182009.07.20 01:10buy limit6340.131.41430.00001.4187
21192009.07.20 01:31buy6330.131.41750.00001.4219
21202009.07.20 01:31delete6340.131.41430.00001.4187
21212009.07.20 02:11buy limit6350.171.41530.00001.4197
21222009.07.20 04:51buy6350.171.41530.00001.4197
21232009.07.20 04:51modify6330.131.41750.00001.4197
21242009.07.20 05:31buy limit6360.221.41310.00001.4175
21252009.07.20 07:47t/p6330.131.41970.00001.419728.6023312.30
21262009.07.20 07:47t/p6350.171.41970.00001.419774.8023387.10
21272009.07.20 07:47delete6360.221.41310.00001.4175
21282009.07.20 07:47buy stop6370.131.42190.00001.4263
21292009.07.20 07:47buy limit6380.131.41870.00001.4231
21302009.07.20 07:58buy6370.131.42190.00001.4263
21312009.07.20 07:58delete6380.131.41870.00001.4231
21322009.07.20 08:38buy limit6390.171.41960.00001.4242
21332009.07.21 01:22buy6390.171.41960.00001.4242
21342009.07.21 01:22modify6370.131.42190.00001.4242
21352009.07.21 02:02buy limit6400.221.41740.00001.4218
21362009.07.21 12:26t/p6370.131.42420.00001.424229.9023416.99
21372009.07.21 12:26t/p6390.171.42420.00001.424278.2023495.19
21382009.07.21 12:26delete6400.221.41740.00001.4218
21392009.07.21 12:26buy stop6410.131.42630.00001.4307
21402009.07.21 12:26buy limit6420.131.42310.00001.4275
21412009.07.21 12:40buy6420.131.42310.00001.4275
21422009.07.21 12:40delete6410.131.42630.00001.4307
21432009.07.21 13:20buy limit6430.171.42080.00001.4254
21442009.07.21 13:29t/p6420.131.42750.00001.427557.2023552.39
21452009.07.21 13:29delete6430.171.42080.00001.4254
21462009.07.21 13:29buy stop6440.131.42900.00001.4336
21472009.07.21 13:29buy limit6450.131.42570.00001.4303
21482009.07.21 13:44buy6450.131.42570.00001.4303
21492009.07.21 13:44delete6440.131.42900.00001.4336
21502009.07.21 14:24buy limit6460.171.42110.00001.4257
21512009.07.21 15:43buy6460.171.42110.00001.4257
21522009.07.21 15:43modify6450.131.42570.00001.4257
21532009.07.21 16:23buy limit6470.221.41650.00001.4211
21542009.07.21 16:26modify6470.221.41880.00001.4234
21552009.07.21 16:53buy6470.221.41880.00001.4234
21562009.07.21 16:53modify6450.131.42570.00001.4234
21572009.07.21 16:53modify6460.171.42110.00001.4234
21582009.07.21 17:33buy limit6480.291.41420.00001.4188
21592009.07.21 17:33modify6480.291.41650.00001.4211
21602009.07.22 13:30buy6480.291.41650.00001.4211
21612009.07.22 13:30modify6450.131.42570.00001.4211
21622009.07.22 13:30modify6460.171.42110.00001.4211
21632009.07.22 13:30modify6470.221.41880.00001.4211
21642009.07.22 14:10buy limit6490.381.41190.00001.4212
21652009.07.22 14:56t/p6450.131.42110.00001.4211-59.8023492.59
21662009.07.22 14:56t/p6460.171.42110.00001.4211-0.0123492.59
21672009.07.22 14:56t/p6470.221.42110.00001.421150.5923543.18
21682009.07.22 14:56t/p6480.291.42110.00001.4211133.4023676.58
21692009.07.22 14:56delete6490.381.41190.00001.4212
21702009.07.22 14:56buy stop6500.131.42210.00001.4267
21712009.07.22 14:56buy limit6510.131.41880.00001.4234
21722009.07.22 15:03buy6500.131.42210.00001.4267
21732009.07.22 15:03delete6510.131.41880.00001.4234
21742009.07.22 15:43buy limit6520.171.41980.00001.4244
21752009.07.23 13:13buy6520.171.41980.00001.4244
21762009.07.23 13:13modify6500.131.42210.00001.4244
21772009.07.23 13:53buy limit6530.221.41750.00001.4221
21782009.07.23 14:19t/p6500.131.42440.00001.424429.8923706.47
21792009.07.23 14:19t/p6520.171.42440.00001.424478.2023784.67
21802009.07.23 14:19delete6530.221.41750.00001.4221
21812009.07.23 14:19buy stop6540.141.42670.00001.4313
21822009.07.23 14:19buy limit6550.141.42340.00001.4280
21832009.07.23 15:13buy6540.141.42670.00001.4313
21842009.07.23 15:13delete6550.141.42340.00001.4280
21852009.07.23 15:53buy limit6560.181.42440.00001.4290
21862009.07.23 17:01buy6560.181.42440.00001.4290
21872009.07.23 17:01modify6540.141.42670.00001.4290
21882009.07.23 17:41buy limit6570.231.42210.00001.4267
21892009.07.23 17:46buy6570.231.42210.00001.4267
21902009.07.23 17:46modify6540.141.42670.00001.4267
21912009.07.23 17:46modify6560.181.42440.00001.4267
21922009.07.23 18:26buy limit6580.301.41980.00001.4244
21932009.07.23 18:37buy6580.301.41980.00001.4244
21942009.07.23 18:37modify6540.141.42670.00001.4244
21952009.07.23 18:37modify6560.181.42440.00001.4244
21962009.07.23 18:37modify6570.231.42210.00001.4244
21972009.07.23 19:17buy limit6590.391.41520.00001.4245
21982009.07.23 20:20buy6590.391.41520.00001.4245
21992009.07.23 21:00buy limit6600.511.41040.00001.4200
22002009.07.24 10:20t/p6540.141.42440.00001.4244-32.2023752.46
22012009.07.24 10:20t/p6560.181.42440.00001.4244-0.0123752.46
22022009.07.24 10:20t/p6570.231.42440.00001.424452.8923805.35
22032009.07.24 10:20t/p6580.301.42440.00001.4244137.9923943.34
22042009.07.24 10:20modify6600.511.41290.00001.4175
22052009.07.24 10:21t/p6590.391.42450.00001.4245362.6924306.03
22062009.07.24 10:21delete6600.511.41290.00001.4175
22072009.07.24 10:21buy stop6610.141.42630.00001.4311
22082009.07.24 10:21buy limit6620.141.42290.00001.4277
22092009.07.24 12:14buy6620.141.42290.00001.4277
22102009.07.24 12:14delete6610.141.42630.00001.4311
22112009.07.24 12:54buy limit6630.181.41810.00001.4229
22122009.07.24 12:57modify6630.181.42050.00001.4253
22132009.07.24 14:45buy6630.181.42050.00001.4253
22142009.07.24 14:45modify6620.141.42290.00001.4253
22152009.07.24 15:25buy limit6640.231.41810.00001.4229
22162009.07.28 19:23buy6640.231.41810.00001.4229
22172009.07.28 19:23modify6620.141.42290.00001.4229
22182009.07.28 19:23modify6630.181.42050.00001.4229
22192009.07.28 20:03buy limit6650.301.41600.00001.4202
22202009.07.28 23:33buy6650.301.41600.00001.4202
22212009.07.28 23:33modify6620.141.42290.00001.4202
22222009.07.28 23:33modify6630.181.42050.00001.4202
22232009.07.28 23:33modify6640.231.41810.00001.4202
22242009.07.29 00:13buy limit6660.391.41160.00001.4204
22252009.07.29 06:26buy6660.391.41160.00001.4204
22262009.07.29 06:26modify6620.141.42290.00001.4204
22272009.07.29 06:26modify6630.181.42050.00001.4204
22282009.07.29 06:26modify6640.231.41810.00001.4204
22292009.07.29 06:26modify6650.301.41600.00001.4204
22302009.07.29 07:06buy limit6670.511.40700.00001.4162
22312009.07.29 14:32buy6670.511.40700.00001.4162
22322009.07.29 14:32modify6620.141.42290.00001.4162
22332009.07.29 14:32modify6630.181.42050.00001.4162
22342009.07.29 14:32modify6640.231.41810.00001.4162
22352009.07.29 14:32modify6650.301.41600.00001.4162
22362009.07.29 14:32modify6660.391.41160.00001.4162
22372009.07.29 15:12buy limit6680.661.40240.00001.4117
22382009.07.29 15:32buy6680.661.40240.00001.4117
22392009.07.29 15:32modify6620.141.42290.00001.4117
22402009.07.29 15:32modify6630.181.42050.00001.4117
22412009.07.29 15:32modify6640.231.41810.00001.4117
22422009.07.29 15:32modify6650.301.41600.00001.4117
22432009.07.29 15:32modify6660.391.41160.00001.4117
22442009.07.29 15:32modify6670.511.40700.00001.4117
22452009.07.29 16:12buy limit6690.861.39760.00001.4072
22462009.07.29 23:59close at stop6680.661.40140.00001.4117-66.0024240.03
22472009.07.29 23:59close at stop6670.511.40140.00001.4117-285.6023954.43
22482009.07.29 23:59close at stop6660.391.40140.00001.4117-397.8023556.63
22492009.07.29 23:59close at stop6650.301.40140.00001.4117-438.0123118.62
22502009.07.29 23:59close at stop6640.231.40140.00001.4117-384.1122734.51
22512009.07.29 23:59close at stop6630.181.40140.00001.4117-343.8222390.70
22522009.07.29 23:59close at stop6620.141.40140.00001.4117-301.0122089.68