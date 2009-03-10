Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD8-theparanoid
IBFX-MT4 Demo-2_4 decimal (Build 224)
|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2009.03.01 20:00 - 2009.07.29 20:00 (2009.03.01 - 2009.07.30)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=5000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=true;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=1; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.3; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_TIME="Ma short have to be less than ma period"; MA_Period=60; MA_Short=25; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; BESafe=4; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=false;
StochText1="Set to False if you dont Want Stochastic for first level"; Stoch1=false;
per_K=50; per_D=5; slow=5; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Barre sotto esame
|1661
|Ticks adoperati per il modello
|5417466
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|1
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|12089.68
|Profitto lordo
|24014.62
|Perdita lorda
|-11924.94
|Fattore di profitto (profit factor)
|2.01
|Ricompensa attesa
|31.57
|Drawdown assoluto
|849.94
|Drawdown massimo
|2935.28 (15.06%)
|Drawdown relativo
|22.67% (2768.13)
|Operazioni totali
|383
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|123 (61.79%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|260 (69.62%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|257 (67.10%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|126 (32.90%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|773.98
|operazione in perdita
|-438.01
|Media
|operazione con profito
|93.44
|operazione in perdita
|-94.64
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|14 (1130.80)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|7 (-2216.34)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1137.97 (5)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-2216.34 (7)
|Media
|vincite consecutive
|4
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.03.01 23:00
|sell limit
|1
|0.06
|1.2643
|0.0000
|1.2575
|2
|2009.03.01 23:00
|sell stop
|2
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|3
|2009.03.02 00:22
|sell
|2
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|4
|2009.03.02 00:22
|delete
|1
|0.06
|1.2643
|0.0000
|1.2575
|5
|2009.03.02 01:02
|sell limit
|3
|0.08
|1.2608
|0.0000
|1.2542
|6
|2009.03.02 06:53
|sell
|3
|0.08
|1.2608
|0.0000
|1.2542
|7
|2009.03.02 06:53
|modify
|2
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2542
|8
|2009.03.02 07:33
|sell limit
|4
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2574
|9
|2009.03.02 23:03
|t/p
|2
|0.06
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|19.80
|10019.80
|10
|2009.03.02 23:03
|t/p
|3
|0.08
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|52.80
|10072.60
|11
|2009.03.02 23:03
|delete
|4
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.2574
|12
|2009.03.02 23:03
|sell stop
|5
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2439
|13
|2009.03.02 23:05
|sell limit
|6
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|14
|2009.03.03 00:06
|sell
|6
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|15
|2009.03.03 00:06
|delete
|5
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2439
|16
|2009.03.03 00:46
|sell limit
|7
|0.08
|1.2607
|0.0000
|1.2543
|17
|2009.03.03 03:30
|sell
|7
|0.08
|1.2607
|0.0000
|1.2543
|18
|2009.03.03 03:30
|modify
|6
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2543
|19
|2009.03.03 04:10
|sell limit
|8
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2607
|20
|2009.03.03 04:13
|modify
|8
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2575
|21
|2009.03.03 06:06
|sell
|8
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2575
|22
|2009.03.03 06:06
|modify
|6
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|23
|2009.03.03 06:06
|modify
|7
|0.08
|1.2607
|0.0000
|1.2575
|24
|2009.03.03 06:46
|sell limit
|9
|0.13
|1.2672
|0.0000
|1.2606
|25
|2009.03.03 08:17
|sell
|9
|0.13
|1.2672
|0.0000
|1.2606
|26
|2009.03.03 08:17
|modify
|6
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2606
|27
|2009.03.03 08:17
|modify
|7
|0.08
|1.2607
|0.0000
|1.2606
|28
|2009.03.03 08:17
|modify
|8
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2606
|29
|2009.03.03 08:57
|sell limit
|10
|0.17
|1.2738
|0.0000
|1.2606
|30
|2009.03.03 11:31
|t/p
|6
|0.06
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|-18.60
|10054.00
|31
|2009.03.03 11:31
|t/p
|7
|0.08
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|0.80
|10054.80
|32
|2009.03.03 11:31
|t/p
|8
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|33.00
|10087.80
|33
|2009.03.03 11:31
|t/p
|9
|0.13
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|85.80
|10173.60
|34
|2009.03.03 11:31
|delete
|10
|0.17
|1.2738
|0.0000
|1.2606
|35
|2009.03.03 11:31
|sell stop
|11
|0.06
|1.2568
|0.0000
|1.2502
|36
|2009.03.03 11:31
|sell limit
|12
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|37
|2009.03.03 13:35
|sell
|12
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|38
|2009.03.03 13:35
|delete
|11
|0.06
|1.2568
|0.0000
|1.2502
|39
|2009.03.03 14:15
|sell limit
|13
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|40
|2009.03.03 15:51
|t/p
|12
|0.06
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|39.60
|10213.20
|41
|2009.03.03 15:51
|delete
|13
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|42
|2009.03.03 15:51
|sell stop
|14
|0.06
|1.2535
|0.0000
|1.2469
|43
|2009.03.03 15:51
|sell limit
|15
|0.06
|1.2568
|0.0000
|1.2502
|44
|2009.03.03 16:01
|sell
|15
|0.06
|1.2568
|0.0000
|1.2502
|45
|2009.03.03 16:01
|delete
|14
|0.06
|1.2535
|0.0000
|1.2469
|46
|2009.03.03 16:41
|sell limit
|16
|0.08
|1.2601
|0.0000
|1.2535
|47
|2009.03.04 00:40
|t/p
|15
|0.06
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|39.41
|10252.61
|48
|2009.03.04 00:40
|delete
|16
|0.08
|1.2601
|0.0000
|1.2535
|49
|2009.03.04 00:40
|sell stop
|17
|0.06
|1.2469
|0.0000
|1.2403
|50
|2009.03.04 00:40
|sell limit
|18
|0.06
|1.2502
|0.0000
|1.2436
|51
|2009.03.04 00:46
|sell
|17
|0.06
|1.2469
|0.0000
|1.2403
|52
|2009.03.04 00:46
|delete
|18
|0.06
|1.2502
|0.0000
|1.2436
|53
|2009.03.04 01:27
|sell limit
|19
|0.08
|1.2537
|0.0000
|1.2469
|54
|2009.03.04 01:27
|modify
|19
|0.08
|1.2503
|0.0000
|1.2435
|55
|2009.03.04 02:57
|sell
|19
|0.08
|1.2503
|0.0000
|1.2435
|56
|2009.03.04 02:57
|modify
|17
|0.06
|1.2469
|0.0000
|1.2435
|57
|2009.03.04 03:37
|sell limit
|20
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2469
|58
|2009.03.04 07:39
|sell
|20
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2469
|59
|2009.03.04 07:39
|modify
|17
|0.06
|1.2469
|0.0000
|1.2469
|60
|2009.03.04 07:39
|modify
|19
|0.08
|1.2503
|0.0000
|1.2469
|61
|2009.03.04 08:19
|sell limit
|21
|0.13
|1.2571
|0.0000
|1.2503
|62
|2009.03.04 13:59
|sell
|21
|0.13
|1.2571
|0.0000
|1.2503
|63
|2009.03.04 13:59
|modify
|17
|0.06
|1.2469
|0.0000
|1.2503
|64
|2009.03.04 13:59
|modify
|19
|0.08
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|65
|2009.03.04 13:59
|modify
|20
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2503
|66
|2009.03.04 14:39
|sell limit
|22
|0.17
|1.2639
|0.0000
|1.2503
|67
|2009.03.04 19:16
|sell
|22
|0.17
|1.2639
|0.0000
|1.2503
|68
|2009.03.04 19:16
|close
|17
|0.06
|1.2641
|0.0000
|1.2503
|-103.20
|10149.41
|69
|2009.03.04 19:56
|sell limit
|23
|0.22
|1.2709
|0.0000
|1.2569
|70
|2009.03.05 13:57
|t/p
|19
|0.08
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|-0.75
|10148.66
|71
|2009.03.05 13:57
|t/p
|20
|0.10
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|33.06
|10181.72
|72
|2009.03.05 13:57
|t/p
|21
|0.13
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|87.18
|10268.90
|73
|2009.03.05 13:57
|t/p
|22
|0.17
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|229.60
|10498.50
|74
|2009.03.05 13:57
|delete
|23
|0.22
|1.2709
|0.0000
|1.2569
|75
|2009.03.05 13:57
|sell stop
|24
|0.06
|1.2473
|0.0000
|1.2405
|76
|2009.03.05 13:58
|sell limit
|25
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2439
|77
|2009.03.05 14:19
|sell
|25
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2439
|78
|2009.03.05 14:19
|delete
|24
|0.06
|1.2473
|0.0000
|1.2405
|79
|2009.03.05 14:59
|sell limit
|26
|0.08
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|80
|2009.03.05 14:59
|modify
|26
|0.08
|1.2541
|0.0000
|1.2473
|81
|2009.03.05 15:06
|sell
|26
|0.08
|1.2541
|0.0000
|1.2473
|82
|2009.03.05 15:06
|modify
|25
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2473
|83
|2009.03.05 15:46
|sell limit
|27
|0.10
|1.2609
|0.0000
|1.2541
|84
|2009.03.05 15:46
|modify
|27
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|85
|2009.03.05 18:40
|sell
|27
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|86
|2009.03.05 18:40
|modify
|25
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|87
|2009.03.05 18:40
|modify
|26
|0.08
|1.2541
|0.0000
|1.2507
|88
|2009.03.05 19:20
|sell limit
|28
|0.13
|1.2609
|0.0000
|1.2541
|89
|2009.03.06 06:16
|sell
|28
|0.13
|1.2609
|0.0000
|1.2541
|90
|2009.03.06 06:16
|modify
|25
|0.06
|1.2507
|0.0000
|1.2541
|91
|2009.03.06 06:16
|modify
|26
|0.08
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|92
|2009.03.06 06:16
|modify
|27
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2541
|93
|2009.03.06 06:56
|sell limit
|29
|0.17
|1.2741
|0.0000
|1.2609
|94
|2009.03.06 12:52
|modify
|29
|0.17
|1.2675
|0.0000
|1.2542
|95
|2009.03.06 13:27
|sell
|29
|0.17
|1.2675
|0.0000
|1.2542
|96
|2009.03.06 13:27
|close
|25
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2541
|-102.79
|10395.72
|97
|2009.03.06 14:07
|sell limit
|30
|0.22
|1.2811
|0.0000
|1.2675
|98
|2009.03.06 14:13
|modify
|30
|0.22
|1.2743
|0.0000
|1.2607
|99
|2009.03.06 14:24
|sell
|30
|0.22
|1.2743
|0.0000
|1.2607
|100
|2009.03.06 14:24
|close
|26
|0.08
|1.2745
|0.0000
|1.2541
|-163.45
|10232.27
|101
|2009.03.06 14:24
|modify
|27
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2607
|102
|2009.03.06 14:24
|modify
|28
|0.13
|1.2609
|0.0000
|1.2607
|103
|2009.03.06 14:24
|modify
|29
|0.17
|1.2675
|0.0000
|1.2607
|104
|2009.03.06 15:04
|sell limit
|31
|0.29
|1.2811
|0.0000
|1.2675
|105
|2009.03.06 20:29
|t/p
|27
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-32.31
|10199.95
|106
|2009.03.06 20:29
|t/p
|28
|0.13
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|2.60
|10202.55
|107
|2009.03.06 20:29
|t/p
|29
|0.17
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|115.60
|10318.15
|108
|2009.03.06 20:29
|t/p
|30
|0.22
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|299.20
|10617.35
|109
|2009.03.06 20:29
|delete
|31
|0.29
|1.2811
|0.0000
|1.2675
|110
|2009.03.06 20:29
|sell stop
|32
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|111
|2009.03.06 20:29
|sell limit
|33
|0.06
|1.2609
|0.0000
|1.2541
|112
|2009.03.06 20:30
|sell
|33
|0.06
|1.2609
|0.0000
|1.2541
|113
|2009.03.06 20:30
|delete
|32
|0.06
|1.2575
|0.0000
|1.2507
|114
|2009.03.06 21:10
|sell limit
|34
|0.08
|1.2677
|0.0000
|1.2609
|115
|2009.03.08 23:01
|sell
|34
|0.08
|1.2677
|0.0000
|1.2609
|116
|2009.03.08 23:01
|modify
|33
|0.06
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|117
|2009.03.08 23:42
|sell limit
|35
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2677
|118
|2009.03.09 01:16
|modify
|35
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2646
|119
|2009.03.09 09:36
|t/p
|33
|0.06
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|-0.19
|10617.17
|120
|2009.03.09 09:36
|t/p
|34
|0.08
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|54.15
|10671.32
|121
|2009.03.09 09:36
|delete
|35
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2646
|122
|2009.03.09 09:36
|sell stop
|36
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2507
|123
|2009.03.09 09:36
|sell limit
|37
|0.06
|1.2635
|0.0000
|1.2571
|124
|2009.03.09 10:14
|sell
|37
|0.06
|1.2635
|0.0000
|1.2571
|125
|2009.03.09 10:14
|delete
|36
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2507
|126
|2009.03.09 10:54
|sell limit
|38
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|127
|2009.03.09 12:43
|t/p
|37
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|38.40
|10709.72
|128
|2009.03.09 12:43
|delete
|38
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|129
|2009.03.09 12:43
|sell stop
|39
|0.06
|1.2539
|0.0000
|1.2475
|130
|2009.03.09 12:44
|sell limit
|40
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2507
|131
|2009.03.09 12:44
|sell
|40
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2507
|132
|2009.03.09 12:44
|delete
|39
|0.06
|1.2539
|0.0000
|1.2475
|133
|2009.03.09 13:25
|sell limit
|41
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2539
|134
|2009.03.09 13:42
|sell
|41
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2539
|135
|2009.03.09 13:42
|modify
|40
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2539
|136
|2009.03.09 14:22
|sell limit
|42
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|137
|2009.03.09 17:06
|modify
|42
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2571
|138
|2009.03.09 17:42
|sell
|42
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2571
|139
|2009.03.09 17:42
|modify
|40
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|140
|2009.03.09 17:42
|modify
|41
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2571
|141
|2009.03.09 18:22
|sell limit
|43
|0.13
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|142
|2009.03.10 03:01
|sell
|43
|0.13
|1.2667
|0.0000
|1.2603
|143
|2009.03.10 03:01
|modify
|40
|0.06
|1.2571
|0.0000
|1.2603
|144
|2009.03.10 03:01
|modify
|41
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|145
|2009.03.10 03:01
|modify
|42
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2603
|146
|2009.03.10 03:41
|sell limit
|44
|0.17
|1.2731
|0.0000
|1.2603
|147
|2009.03.10 08:01
|sell
|44
|0.17
|1.2731
|0.0000
|1.2603
|148
|2009.03.10 08:01
|close
|40
|0.06
|1.2733
|0.0000
|1.2603
|-97.39
|10612.33
|149
|2009.03.10 08:41
|sell limit
|45
|0.22
|1.2795
|0.0000
|1.2666
|150
|2009.03.10 12:27
|sell
|45
|0.22
|1.2795
|0.0000
|1.2666
|151
|2009.03.10 12:27
|close
|41
|0.08
|1.2797
|0.0000
|1.2603
|-155.45
|10456.88
|152
|2009.03.10 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2666
|153
|2009.03.10 12:27
|modify
|43
|0.13
|1.2667
|0.0000
|1.2666
|154
|2009.03.10 12:27
|modify
|44
|0.17
|1.2731
|0.0000
|1.2666
|155
|2009.03.10 13:07
|sell limit
|46
|0.29
|1.2861
|0.0000
|1.2729
|156
|2009.03.10 18:10
|t/p
|42
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|-31.31
|10425.56
|157
|2009.03.10 18:10
|t/p
|43
|0.13
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|1.30
|10426.86
|158
|2009.03.10 18:10
|t/p
|44
|0.17
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|110.50
|10537.36
|159
|2009.03.10 18:10
|t/p
|45
|0.22
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|283.80
|10821.16
|160
|2009.03.10 18:10
|delete
|46
|0.29
|1.2861
|0.0000
|1.2729
|161
|2009.03.10 18:10
|buy stop
|47
|0.06
|1.2679
|0.0000
|1.2745
|162
|2009.03.10 18:10
|buy limit
|48
|0.06
|1.2636
|0.0000
|1.2702
|163
|2009.03.10 18:12
|sell limit
|49
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|164
|2009.03.10 18:12
|sell stop
|50
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|165
|2009.03.10 18:13
|buy
|48
|0.06
|1.2636
|0.0000
|1.2702
|166
|2009.03.10 18:13
|sell
|50
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|167
|2009.03.10 18:13
|delete
|47
|0.06
|1.2679
|0.0000
|1.2745
|168
|2009.03.10 18:13
|delete
|49
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|169
|2009.03.10 18:53
|buy limit
|51
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2669
|170
|2009.03.10 18:53
|sell limit
|52
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|171
|2009.03.10 19:49
|sell
|52
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|172
|2009.03.10 19:49
|modify
|50
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2601
|173
|2009.03.10 20:30
|sell limit
|53
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2634
|174
|2009.03.10 22:28
|sell
|53
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2634
|175
|2009.03.10 22:28
|modify
|50
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|176
|2009.03.10 22:28
|t/p
|48
|0.06
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|39.60
|10860.76
|177
|2009.03.10 22:28
|modify
|52
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2634
|178
|2009.03.10 23:08
|sell limit
|54
|0.13
|1.2733
|0.0000
|1.2667
|179
|2009.03.11 00:24
|sell
|54
|0.13
|1.2733
|0.0000
|1.2667
|180
|2009.03.11 00:24
|modify
|50
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2667
|181
|2009.03.11 00:24
|modify
|52
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|182
|2009.03.11 00:24
|modify
|53
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2667
|183
|2009.03.11 01:04
|sell limit
|55
|0.17
|1.2797
|0.0000
|1.2668
|184
|2009.03.11 03:39
|t/p
|50
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|-19.99
|10840.78
|185
|2009.03.11 03:39
|t/p
|52
|0.08
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|-0.25
|10840.53
|186
|2009.03.11 03:39
|t/p
|53
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|32.69
|10873.21
|187
|2009.03.11 03:39
|t/p
|54
|0.13
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|85.80
|10959.01
|188
|2009.03.11 03:39
|delete
|51
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2669
|189
|2009.03.11 03:39
|buy stop
|56
|0.06
|1.2679
|0.0000
|1.2745
|190
|2009.03.11 03:39
|delete
|55
|0.17
|1.2797
|0.0000
|1.2668
|191
|2009.03.11 03:39
|buy limit
|57
|0.06
|1.2636
|0.0000
|1.2702
|192
|2009.03.11 03:39
|sell limit
|58
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|193
|2009.03.11 03:39
|sell stop
|59
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|194
|2009.03.11 03:40
|sell
|58
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2601
|195
|2009.03.11 03:40
|delete
|56
|0.06
|1.2679
|0.0000
|1.2745
|196
|2009.03.11 03:40
|delete
|59
|0.06
|1.2634
|0.0000
|1.2568
|197
|2009.03.11 03:41
|delete
|57
|0.06
|1.2636
|0.0000
|1.2702
|198
|2009.03.11 04:21
|sell limit
|60
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2634
|199
|2009.03.11 10:12
|sell
|60
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2634
|200
|2009.03.11 10:12
|modify
|58
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2634
|201
|2009.03.11 10:52
|sell limit
|61
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2667
|202
|2009.03.11 11:32
|sell
|61
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2667
|203
|2009.03.11 11:32
|modify
|58
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|204
|2009.03.11 11:32
|modify
|60
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2667
|205
|2009.03.11 12:12
|sell limit
|62
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2732
|206
|2009.03.11 12:39
|sell
|62
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2732
|207
|2009.03.11 12:39
|modify
|58
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2732
|208
|2009.03.11 12:40
|modify
|60
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2732
|209
|2009.03.11 12:40
|modify
|61
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2732
|210
|2009.03.11 13:20
|sell limit
|63
|0.17
|1.2867
|0.0000
|1.2731
|211
|2009.03.12 03:39
|sell
|63
|0.17
|1.2867
|0.0000
|1.2731
|212
|2009.03.12 03:39
|close
|58
|0.06
|1.2869
|0.0000
|1.2732
|-121.76
|10837.25
|213
|2009.03.12 03:39
|modify
|60
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2731
|214
|2009.03.12 03:39
|modify
|61
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2731
|215
|2009.03.12 03:39
|modify
|62
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2731
|216
|2009.03.12 04:19
|sell limit
|64
|0.22
|1.2935
|0.0000
|1.2798
|217
|2009.03.12 19:51
|sell
|64
|0.22
|1.2935
|0.0000
|1.2798
|218
|2009.03.12 19:51
|close
|60
|0.08
|1.2937
|0.0000
|1.2731
|-190.35
|10646.90
|219
|2009.03.12 19:51
|modify
|61
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2798
|220
|2009.03.12 19:51
|modify
|62
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2798
|221
|2009.03.12 19:51
|modify
|63
|0.17
|1.2867
|0.0000
|1.2798
|222
|2009.03.12 20:31
|sell limit
|65
|0.29
|1.3005
|0.0000
|1.2864
|223
|2009.03.16 10:02
|sell
|65
|0.29
|1.3005
|0.0000
|1.2864
|224
|2009.03.16 10:02
|close
|61
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.2798
|-277.57
|10369.33
|225
|2009.03.16 10:03
|modify
|62
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2864
|226
|2009.03.16 10:03
|modify
|63
|0.17
|1.2867
|0.0000
|1.2864
|227
|2009.03.16 10:03
|modify
|64
|0.22
|1.2935
|0.0000
|1.2864
|228
|2009.03.16 10:42
|sell limit
|66
|0.38
|1.3137
|0.0000
|1.3004
|229
|2009.03.16 10:43
|modify
|66
|0.38
|1.3071
|0.0000
|1.2938
|230
|2009.03.16 12:22
|sell
|66
|0.38
|1.3071
|0.0000
|1.2938
|231
|2009.03.16 12:22
|close
|62
|0.13
|1.3073
|0.0000
|1.2864
|-358.23
|10011.10
|232
|2009.03.16 12:22
|modify
|63
|0.17
|1.2867
|0.0000
|1.2938
|233
|2009.03.16 12:22
|modify
|64
|0.22
|1.2935
|0.0000
|1.2938
|234
|2009.03.16 12:22
|modify
|65
|0.29
|1.3005
|0.0000
|1.2938
|235
|2009.03.16 13:02
|sell limit
|67
|0.49
|1.3139
|0.0000
|1.3003
|236
|2009.03.17 12:19
|t/p
|63
|0.17
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|-122.30
|9888.80
|237
|2009.03.17 12:19
|t/p
|64
|0.22
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|-8.67
|9880.14
|238
|2009.03.17 12:19
|t/p
|65
|0.29
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|193.39
|10073.53
|239
|2009.03.17 12:19
|t/p
|66
|0.38
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|504.21
|10577.74
|240
|2009.03.17 12:19
|delete
|67
|0.49
|1.3139
|0.0000
|1.3003
|241
|2009.03.17 12:19
|buy stop
|68
|0.06
|1.2965
|0.0000
|1.3027
|242
|2009.03.17 12:19
|buy limit
|69
|0.06
|1.2924
|0.0000
|1.2986
|243
|2009.03.17 12:30
|buy
|68
|0.06
|1.2965
|0.0000
|1.3027
|244
|2009.03.17 12:30
|delete
|69
|0.06
|1.2924
|0.0000
|1.2986
|245
|2009.03.17 13:10
|buy limit
|70
|0.08
|1.2934
|0.0000
|1.2996
|246
|2009.03.17 13:46
|buy
|70
|0.08
|1.2934
|0.0000
|1.2996
|247
|2009.03.17 13:46
|modify
|68
|0.06
|1.2965
|0.0000
|1.2996
|248
|2009.03.17 14:26
|buy limit
|71
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2966
|249
|2009.03.17 16:42
|t/p
|68
|0.06
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|18.60
|10596.34
|250
|2009.03.17 16:42
|t/p
|70
|0.08
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|49.60
|10645.94
|251
|2009.03.17 16:42
|delete
|71
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2966
|252
|2009.03.17 16:42
|buy stop
|72
|0.06
|1.3031
|0.0000
|1.3095
|253
|2009.03.17 16:42
|buy limit
|73
|0.06
|1.2989
|0.0000
|1.3053
|254
|2009.03.17 16:44
|buy
|73
|0.06
|1.2989
|0.0000
|1.3053
|255
|2009.03.17 16:44
|delete
|72
|0.06
|1.3031
|0.0000
|1.3095
|256
|2009.03.17 17:24
|buy limit
|74
|0.08
|1.2957
|0.0000
|1.3021
|257
|2009.03.18 03:41
|t/p
|73
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3053
|38.40
|10684.34
|258
|2009.03.18 03:41
|delete
|74
|0.08
|1.2957
|0.0000
|1.3021
|259
|2009.03.18 03:41
|buy stop
|75
|0.06
|1.3063
|0.0000
|1.3127
|260
|2009.03.18 03:41
|buy limit
|76
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3117
|261
|2009.03.18 03:43
|buy
|76
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3117
|262
|2009.03.18 03:43
|delete
|75
|0.06
|1.3063
|0.0000
|1.3127
|263
|2009.03.18 04:24
|buy limit
|77
|0.08
|1.3021
|0.0000
|1.3085
|264
|2009.03.18 07:14
|buy
|77
|0.08
|1.3021
|0.0000
|1.3085
|265
|2009.03.18 07:14
|modify
|76
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3085
|266
|2009.03.18 07:54
|buy limit
|78
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.3053
|267
|2009.03.18 09:02
|buy
|78
|0.10
|1.2989
|0.0000
|1.3053
|268
|2009.03.18 09:02
|modify
|76
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3053
|269
|2009.03.18 09:02
|modify
|77
|0.08
|1.3021
|0.0000
|1.3053
|270
|2009.03.18 09:42
|buy limit
|79
|0.13
|1.2957
|0.0000
|1.3021
|271
|2009.03.18 10:32
|t/p
|76
|0.06
|1.3053
|0.0000
|1.3053
|0.00
|10684.34
|272
|2009.03.18 10:32
|t/p
|77
|0.08
|1.3053
|0.0000
|1.3053
|25.60
|10709.94
|273
|2009.03.18 10:32
|t/p
|78
|0.10
|1.3053
|0.0000
|1.3053
|64.00
|10773.94
|274
|2009.03.18 10:32
|delete
|79
|0.13
|1.2957
|0.0000
|1.3021
|275
|2009.03.18 10:32
|buy stop
|80
|0.06
|1.3063
|0.0000
|1.3127
|276
|2009.03.18 10:32
|buy limit
|81
|0.06
|1.3021
|0.0000
|1.3085
|277
|2009.03.18 12:20
|buy
|80
|0.06
|1.3063
|0.0000
|1.3127
|278
|2009.03.18 12:20
|delete
|81
|0.06
|1.3021
|0.0000
|1.3085
|279
|2009.03.18 12:47
|t/p
|80
|0.06
|1.3127
|0.0000
|1.3127
|38.40
|10812.34
|280
|2009.03.18 12:47
|buy stop
|82
|0.06
|1.3141
|0.0000
|1.3207
|281
|2009.03.18 12:48
|buy limit
|83
|0.06
|1.3098
|0.0000
|1.3164
|282
|2009.03.18 12:49
|buy
|82
|0.06
|1.3141
|0.0000
|1.3207
|283
|2009.03.18 12:49
|delete
|83
|0.06
|1.3098
|0.0000
|1.3164
|284
|2009.03.18 13:29
|buy limit
|84
|0.08
|1.3108
|0.0000
|1.3174
|285
|2009.03.18 15:26
|buy
|84
|0.08
|1.3108
|0.0000
|1.3174
|286
|2009.03.18 15:26
|modify
|82
|0.06
|1.3141
|0.0000
|1.3174
|287
|2009.03.18 16:06
|buy limit
|85
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3141
|288
|2009.03.18 18:18
|t/p
|82
|0.06
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|19.80
|10832.14
|289
|2009.03.18 18:18
|t/p
|84
|0.08
|1.3174
|0.0000
|1.3174
|52.80
|10884.94
|290
|2009.03.18 18:18
|delete
|85
|0.10
|1.3075
|0.0000
|1.3141
|291
|2009.03.18 18:18
|buy stop
|86
|0.06
|1.3335
|0.0000
|1.3403
|292
|2009.03.18 18:18
|buy limit
|87
|0.06
|1.3291
|0.0000
|1.3359
|293
|2009.03.18 18:18
|buy
|86
|0.06
|1.3335
|0.0000
|1.3403
|294
|2009.03.18 18:18
|delete
|87
|0.06
|1.3291
|0.0000
|1.3359
|295
|2009.03.18 18:32
|t/p
|86
|0.06
|1.3403
|0.0000
|1.3403
|40.80
|10925.74
|296
|2009.03.18 18:32
|buy stop
|88
|0.06
|1.3447
|0.0000
|1.3517
|297
|2009.03.18 18:32
|buy limit
|89
|0.06
|1.3402
|0.0000
|1.3472
|298
|2009.03.18 18:32
|buy
|89
|0.06
|1.3402
|0.0000
|1.3472
|299
|2009.03.18 18:32
|delete
|88
|0.06
|1.3447
|0.0000
|1.3517
|300
|2009.03.18 19:08
|t/p
|89
|0.06
|1.3472
|0.0000
|1.3472
|42.00
|10967.74
|301
|2009.03.18 19:08
|buy stop
|90
|0.06
|1.3507
|0.0000
|1.3579
|302
|2009.03.18 19:08
|buy limit
|91
|0.06
|1.3461
|0.0000
|1.3533
|303
|2009.03.18 19:19
|buy
|91
|0.06
|1.3461
|0.0000
|1.3533
|304
|2009.03.18 19:19
|delete
|90
|0.06
|1.3507
|0.0000
|1.3579
|305
|2009.03.18 19:59
|buy limit
|92
|0.08
|1.3425
|0.0000
|1.3497
|306
|2009.03.18 21:24
|t/p
|91
|0.06
|1.3533
|0.0000
|1.3533
|43.20
|11010.94
|307
|2009.03.18 21:24
|delete
|92
|0.08
|1.3425
|0.0000
|1.3497
|308
|2009.03.18 21:24
|buy stop
|93
|0.06
|1.3543
|0.0000
|1.3615
|309
|2009.03.18 21:24
|buy limit
|94
|0.06
|1.3497
|0.0000
|1.3569
|310
|2009.03.18 22:08
|buy
|94
|0.06
|1.3497
|0.0000
|1.3569
|311
|2009.03.18 22:08
|delete
|93
|0.06
|1.3543
|0.0000
|1.3615
|312
|2009.03.18 22:48
|buy limit
|95
|0.08
|1.3461
|0.0000
|1.3533
|313
|2009.03.19 00:13
|buy
|95
|0.08
|1.3461
|0.0000
|1.3533
|314
|2009.03.19 00:13
|modify
|94
|0.06
|1.3497
|0.0000
|1.3533
|315
|2009.03.19 00:53
|buy limit
|96
|0.10
|1.3427
|0.0000
|1.3495
|316
|2009.03.19 02:27
|buy
|96
|0.10
|1.3427
|0.0000
|1.3495
|317
|2009.03.19 02:27
|modify
|94
|0.06
|1.3497
|0.0000
|1.3495
|318
|2009.03.19 02:28
|modify
|95
|0.08
|1.3461
|0.0000
|1.3495
|319
|2009.03.19 03:07
|buy limit
|97
|0.13
|1.3393
|0.0000
|1.3461
|320
|2009.03.19 08:01
|t/p
|94
|0.06
|1.3495
|0.0000
|1.3495
|-1.21
|11009.73
|321
|2009.03.19 08:01
|t/p
|95
|0.08
|1.3495
|0.0000
|1.3495
|27.20
|11036.93
|322
|2009.03.19 08:01
|t/p
|96
|0.10
|1.3495
|0.0000
|1.3495
|68.00
|11104.93
|323
|2009.03.19 08:01
|delete
|97
|0.13
|1.3393
|0.0000
|1.3461
|324
|2009.03.19 08:01
|buy stop
|98
|0.06
|1.3505
|0.0000
|1.3573
|325
|2009.03.19 08:01
|buy limit
|99
|0.06
|1.3461
|0.0000
|1.3529
|326
|2009.03.19 08:03
|buy
|98
|0.06
|1.3505
|0.0000
|1.3573
|327
|2009.03.19 08:03
|delete
|99
|0.06
|1.3461
|0.0000
|1.3529
|328
|2009.03.19 08:43
|buy limit
|100
|0.08
|1.3437
|0.0000
|1.3505
|329
|2009.03.19 09:28
|modify
|100
|0.08
|1.3471
|0.0000
|1.3539
|330
|2009.03.19 09:43
|buy
|100
|0.08
|1.3471
|0.0000
|1.3539
|331
|2009.03.19 09:43
|modify
|98
|0.06
|1.3505
|0.0000
|1.3539
|332
|2009.03.19 10:23
|buy limit
|101
|0.10
|1.3437
|0.0000
|1.3505
|333
|2009.03.19 11:41
|t/p
|98
|0.06
|1.3539
|0.0000
|1.3539
|20.40
|11125.33
|334
|2009.03.19 11:41
|t/p
|100
|0.08
|1.3539
|0.0000
|1.3539
|54.40
|11179.73
|335
|2009.03.19 11:41
|delete
|101
|0.10
|1.3437
|0.0000
|1.3505
|336
|2009.03.19 11:41
|buy stop
|102
|0.06
|1.3552
|0.0000
|1.3622
|337
|2009.03.19 11:42
|buy limit
|103
|0.06
|1.3507
|0.0000
|1.3577
|338
|2009.03.19 11:43
|buy
|102
|0.06
|1.3552
|0.0000
|1.3622
|339
|2009.03.19 11:43
|delete
|103
|0.06
|1.3507
|0.0000
|1.3577
|340
|2009.03.19 11:53
|t/p
|102
|0.06
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|42.00
|11221.73
|341
|2009.03.19 11:53
|buy stop
|104
|0.06
|1.3657
|0.0000
|1.3727
|342
|2009.03.19 11:53
|buy limit
|105
|0.06
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|343
|2009.03.19 11:55
|buy
|105
|0.06
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|344
|2009.03.19 11:55
|delete
|104
|0.06
|1.3657
|0.0000
|1.3727
|345
|2009.03.19 12:19
|t/p
|105
|0.06
|1.3682
|0.0000
|1.3682
|42.00
|11263.73
|346
|2009.03.19 12:19
|buy stop
|106
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3795
|347
|2009.03.19 12:19
|buy limit
|107
|0.06
|1.3677
|0.0000
|1.3749
|348
|2009.03.19 12:19
|buy
|107
|0.06
|1.3677
|0.0000
|1.3749
|349
|2009.03.19 12:19
|delete
|106
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3795
|350
|2009.03.19 12:59
|buy limit
|108
|0.08
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|351
|2009.03.19 13:05
|modify
|108
|0.08
|1.3641
|0.0000
|1.3713
|352
|2009.03.19 13:48
|buy
|108
|0.08
|1.3641
|0.0000
|1.3713
|353
|2009.03.19 13:48
|modify
|107
|0.06
|1.3677
|0.0000
|1.3713
|354
|2009.03.19 14:28
|buy limit
|109
|0.10
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|355
|2009.03.19 14:59
|t/p
|107
|0.06
|1.3713
|0.0000
|1.3713
|21.60
|11285.33
|356
|2009.03.19 14:59
|t/p
|108
|0.08
|1.3713
|0.0000
|1.3713
|57.60
|11342.93
|357
|2009.03.19 14:59
|delete
|109
|0.10
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|358
|2009.03.19 14:59
|buy stop
|110
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3795
|359
|2009.03.19 14:59
|buy limit
|111
|0.06
|1.3677
|0.0000
|1.3749
|360
|2009.03.19 15:15
|buy
|110
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3795
|361
|2009.03.19 15:15
|delete
|111
|0.06
|1.3677
|0.0000
|1.3749
|362
|2009.03.19 15:55
|buy limit
|112
|0.08
|1.3687
|0.0000
|1.3759
|363
|2009.03.19 16:13
|buy
|112
|0.08
|1.3687
|0.0000
|1.3759
|364
|2009.03.19 16:13
|modify
|110
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3759
|365
|2009.03.19 16:53
|buy limit
|113
|0.10
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|366
|2009.03.19 17:57
|buy
|113
|0.10
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|367
|2009.03.19 17:57
|modify
|110
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3723
|368
|2009.03.19 17:57
|modify
|112
|0.08
|1.3687
|0.0000
|1.3723
|369
|2009.03.19 18:37
|buy limit
|114
|0.13
|1.3615
|0.0000
|1.3687
|370
|2009.03.20 07:53
|t/p
|110
|0.06
|1.3723
|0.0000
|1.3723
|-0.00
|11342.93
|371
|2009.03.20 07:53
|t/p
|112
|0.08
|1.3723
|0.0000
|1.3723
|28.80
|11371.73
|372
|2009.03.20 07:53
|t/p
|113
|0.10
|1.3723
|0.0000
|1.3723
|72.00
|11443.73
|373
|2009.03.20 07:53
|delete
|114
|0.13
|1.3615
|0.0000
|1.3687
|374
|2009.03.20 07:53
|buy stop
|115
|0.07
|1.3762
|0.0000
|1.3832
|375
|2009.03.20 07:53
|buy limit
|116
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3787
|376
|2009.03.20 07:53
|buy
|116
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3787
|377
|2009.03.20 07:53
|delete
|115
|0.07
|1.3762
|0.0000
|1.3832
|378
|2009.03.20 08:34
|buy limit
|117
|0.09
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|379
|2009.03.20 09:43
|modify
|117
|0.09
|1.3682
|0.0000
|1.3752
|380
|2009.03.20 09:59
|buy
|117
|0.09
|1.3682
|0.0000
|1.3752
|381
|2009.03.20 09:59
|modify
|116
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3752
|382
|2009.03.20 10:39
|buy limit
|118
|0.12
|1.3538
|0.0000
|1.3610
|383
|2009.03.20 10:39
|modify
|118
|0.12
|1.3574
|0.0000
|1.3646
|384
|2009.03.20 10:43
|buy
|118
|0.12
|1.3574
|0.0000
|1.3646
|385
|2009.03.20 10:43
|modify
|116
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3646
|386
|2009.03.20 10:43
|modify
|117
|0.09
|1.3682
|0.0000
|1.3646
|387
|2009.03.20 11:23
|buy limit
|119
|0.16
|1.3538
|0.0000
|1.3610
|388
|2009.03.20 13:12
|buy
|119
|0.16
|1.3538
|0.0000
|1.3610
|389
|2009.03.20 13:12
|modify
|116
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3610
|390
|2009.03.20 13:12
|modify
|117
|0.09
|1.3682
|0.0000
|1.3610
|391
|2009.03.20 13:12
|modify
|118
|0.12
|1.3574
|0.0000
|1.3610
|392
|2009.03.20 13:47
|t/p
|116
|0.07
|1.3610
|0.0000
|1.3610
|-74.90
|11368.83
|393
|2009.03.20 13:47
|t/p
|117
|0.09
|1.3610
|0.0000
|1.3610
|-64.80
|11304.03
|394
|2009.03.20 13:47
|t/p
|118
|0.12
|1.3610
|0.0000
|1.3610
|43.20
|11347.23
|395
|2009.03.20 13:47
|t/p
|119
|0.16
|1.3610
|0.0000
|1.3610
|115.20
|11462.43
|396
|2009.03.20 13:47
|buy stop
|120
|0.07
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|397
|2009.03.20 13:47
|buy limit
|121
|0.07
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|398
|2009.03.20 14:15
|buy
|120
|0.07
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|399
|2009.03.20 14:15
|delete
|121
|0.07
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|400
|2009.03.20 14:55
|buy limit
|122
|0.09
|1.3543
|0.0000
|1.3615
|401
|2009.03.20 15:23
|buy
|122
|0.09
|1.3543
|0.0000
|1.3615
|402
|2009.03.20 15:23
|modify
|120
|0.07
|1.3651
|0.0000
|1.3615
|403
|2009.03.20 16:03
|buy limit
|123
|0.12
|1.3507
|0.0000
|1.3579
|404
|2009.03.22 23:00
|t/p
|120
|0.07
|1.3615
|0.0000
|1.3615
|-25.20
|11437.23
|405
|2009.03.22 23:00
|t/p
|122
|0.09
|1.3615
|0.0000
|1.3615
|64.80
|11502.03
|406
|2009.03.22 23:00
|delete
|123
|0.12
|1.3507
|0.0000
|1.3579
|407
|2009.03.22 23:00
|buy stop
|124
|0.07
|1.3692
|0.0000
|1.3762
|408
|2009.03.22 23:00
|buy limit
|125
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|409
|2009.03.22 23:03
|buy
|125
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|410
|2009.03.22 23:03
|delete
|124
|0.07
|1.3692
|0.0000
|1.3762
|411
|2009.03.22 23:43
|buy limit
|126
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|412
|2009.03.23 07:28
|t/p
|125
|0.07
|1.3717
|0.0000
|1.3717
|49.00
|11551.02
|413
|2009.03.23 07:28
|delete
|126
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|414
|2009.03.23 07:28
|buy stop
|127
|0.07
|1.3727
|0.0000
|1.3797
|415
|2009.03.23 07:28
|buy limit
|128
|0.07
|1.3682
|0.0000
|1.3752
|416
|2009.03.23 07:29
|buy
|127
|0.07
|1.3727
|0.0000
|1.3797
|417
|2009.03.23 07:29
|delete
|128
|0.07
|1.3682
|0.0000
|1.3752
|418
|2009.03.23 08:09
|buy limit
|129
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3727
|419
|2009.03.23 08:54
|buy
|129
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3727
|420
|2009.03.23 08:54
|modify
|127
|0.07
|1.3727
|0.0000
|1.3727
|421
|2009.03.23 09:34
|buy limit
|130
|0.12
|1.3622
|0.0000
|1.3692
|422
|2009.03.23 12:02
|buy
|130
|0.12
|1.3622
|0.0000
|1.3692
|423
|2009.03.23 12:02
|modify
|127
|0.07
|1.3727
|0.0000
|1.3692
|424
|2009.03.23 12:02
|modify
|129
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3692
|425
|2009.03.23 12:42
|buy limit
|131
|0.16
|1.3552
|0.0000
|1.3622
|426
|2009.03.23 13:11
|buy
|131
|0.16
|1.3552
|0.0000
|1.3622
|427
|2009.03.23 13:11
|modify
|127
|0.07
|1.3727
|0.0000
|1.3622
|428
|2009.03.23 13:11
|modify
|129
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3622
|429
|2009.03.23 13:11
|modify
|130
|0.12
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|430
|2009.03.23 13:51
|buy limit
|132
|0.21
|1.3480
|0.0000
|1.3625
|431
|2009.03.23 17:23
|t/p
|127
|0.07
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|-73.50
|11477.52
|432
|2009.03.23 17:23
|t/p
|129
|0.09
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|-31.50
|11446.02
|433
|2009.03.23 17:23
|t/p
|130
|0.12
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|0.00
|11446.02
|434
|2009.03.23 17:23
|t/p
|131
|0.16
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|112.00
|11558.02
|435
|2009.03.23 17:23
|delete
|132
|0.21
|1.3480
|0.0000
|1.3625
|436
|2009.03.23 17:23
|buy stop
|133
|0.07
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|437
|2009.03.23 17:23
|buy limit
|134
|0.07
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|438
|2009.03.23 18:12
|buy
|134
|0.07
|1.3605
|0.0000
|1.3677
|439
|2009.03.23 18:12
|delete
|133
|0.07
|1.3651
|0.0000
|1.3723
|440
|2009.03.23 18:52
|buy limit
|135
|0.09
|1.3569
|0.0000
|1.3641
|441
|2009.03.24 02:18
|t/p
|134
|0.07
|1.3677
|0.0000
|1.3677
|50.40
|11608.42
|442
|2009.03.24 02:18
|delete
|135
|0.09
|1.3569
|0.0000
|1.3641
|443
|2009.03.24 02:18
|buy stop
|136
|0.07
|1.3692
|0.0000
|1.3762
|444
|2009.03.24 02:18
|buy limit
|137
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|445
|2009.03.24 04:00
|buy
|137
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|446
|2009.03.24 04:00
|delete
|136
|0.07
|1.3692
|0.0000
|1.3762
|447
|2009.03.24 04:40
|buy limit
|138
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|448
|2009.03.24 07:29
|buy
|138
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3682
|449
|2009.03.24 07:29
|modify
|137
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3682
|450
|2009.03.24 08:09
|buy limit
|139
|0.12
|1.3576
|0.0000
|1.3648
|451
|2009.03.24 08:11
|buy
|139
|0.12
|1.3576
|0.0000
|1.3648
|452
|2009.03.24 08:11
|modify
|137
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3648
|453
|2009.03.24 08:11
|modify
|138
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3648
|454
|2009.03.24 08:51
|buy limit
|140
|0.16
|1.3540
|0.0000
|1.3612
|455
|2009.03.24 10:36
|buy
|140
|0.16
|1.3540
|0.0000
|1.3612
|456
|2009.03.24 10:36
|modify
|137
|0.07
|1.3647
|0.0000
|1.3612
|457
|2009.03.24 10:36
|modify
|138
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|458
|2009.03.24 10:36
|modify
|139
|0.12
|1.3576
|0.0000
|1.3612
|459
|2009.03.24 11:16
|buy limit
|141
|0.21
|1.3468
|0.0000
|1.3613
|460
|2009.03.24 19:32
|buy
|141
|0.21
|1.3468
|0.0000
|1.3613
|461
|2009.03.24 20:12
|buy limit
|142
|0.27
|1.3394
|0.0000
|1.3543
|462
|2009.03.25 14:00
|t/p
|137
|0.07
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|-24.50
|11583.92
|463
|2009.03.25 14:00
|t/p
|138
|0.09
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|-0.00
|11583.92
|464
|2009.03.25 14:00
|t/p
|139
|0.12
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|43.20
|11627.11
|465
|2009.03.25 14:00
|t/p
|140
|0.16
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|115.20
|11742.31
|466
|2009.03.25 14:00
|modify
|142
|0.27
|1.3430
|0.0000
|1.3506
|467
|2009.03.25 14:00
|t/p
|141
|0.21
|1.3613
|0.0000
|1.3613
|304.49
|12046.80
|468
|2009.03.25 14:00
|delete
|142
|0.27
|1.3430
|0.0000
|1.3506
|469
|2009.03.25 14:00
|buy stop
|143
|0.07
|1.3649
|0.0000
|1.3725
|470
|2009.03.25 14:00
|buy limit
|144
|0.07
|1.3601
|0.0000
|1.3677
|471
|2009.03.25 14:03
|buy
|144
|0.07
|1.3601
|0.0000
|1.3677
|472
|2009.03.25 14:03
|delete
|143
|0.07
|1.3649
|0.0000
|1.3725
|473
|2009.03.25 14:43
|buy limit
|145
|0.09
|1.3525
|0.0000
|1.3601
|474
|2009.03.25 17:03
|buy
|145
|0.09
|1.3525
|0.0000
|1.3601
|475
|2009.03.25 17:03
|modify
|144
|0.07
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|476
|2009.03.25 17:19
|t/p
|144
|0.07
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|0.00
|12046.80
|477
|2009.03.25 17:19
|t/p
|145
|0.09
|1.3601
|0.0000
|1.3601
|68.40
|12115.20
|478
|2009.03.25 17:19
|buy stop
|146
|0.07
|1.3649
|0.0000
|1.3725
|479
|2009.03.25 17:19
|buy limit
|147
|0.07
|1.3563
|0.0000
|1.3639
|480
|2009.03.25 18:46
|buy
|147
|0.07
|1.3563
|0.0000
|1.3639
|481
|2009.03.25 18:46
|delete
|146
|0.07
|1.3649
|0.0000
|1.3725
|482
|2009.03.25 19:26
|buy limit
|148
|0.09
|1.3525
|0.0000
|1.3601
|483
|2009.03.26 12:57
|t/p
|147
|0.07
|1.3639
|0.0000
|1.3639
|53.19
|12168.40
|484
|2009.03.26 12:57
|delete
|148
|0.09
|1.3525
|0.0000
|1.3601
|485
|2009.03.26 12:57
|buy stop
|149
|0.07
|1.3657
|0.0000
|1.3735
|486
|2009.03.26 12:57
|buy limit
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3686
|487
|2009.03.26 13:09
|buy
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3686
|488
|2009.03.26 13:09
|delete
|149
|0.07
|1.3657
|0.0000
|1.3735
|489
|2009.03.26 13:49
|buy limit
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3608
|490
|2009.03.26 14:15
|buy
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3608
|491
|2009.03.26 14:15
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|492
|2009.03.26 14:55
|buy limit
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3569
|493
|2009.03.27 09:30
|buy
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3569
|494
|2009.03.27 09:30
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3569
|495
|2009.03.27 09:30
|modify
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3569
|496
|2009.03.27 10:10
|buy limit
|153
|0.16
|1.3374
|0.0000
|1.3452
|497
|2009.03.27 10:10
|modify
|153
|0.16
|1.3413
|0.0000
|1.3491
|498
|2009.03.27 10:13
|buy
|153
|0.16
|1.3413
|0.0000
|1.3491
|499
|2009.03.27 10:13
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3491
|500
|2009.03.27 10:13
|modify
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3491
|501
|2009.03.27 10:13
|modify
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3491
|502
|2009.03.27 10:53
|buy limit
|154
|0.21
|1.3333
|0.0000
|1.3493
|503
|2009.03.27 11:57
|buy
|154
|0.21
|1.3333
|0.0000
|1.3493
|504
|2009.03.27 11:57
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3493
|505
|2009.03.27 11:57
|modify
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3493
|506
|2009.03.27 11:57
|modify
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3493
|507
|2009.03.27 11:57
|modify
|153
|0.16
|1.3413
|0.0000
|1.3493
|508
|2009.03.27 12:37
|buy limit
|155
|0.27
|1.3253
|0.0000
|1.3414
|509
|2009.03.29 23:00
|buy
|155
|0.27
|1.3253
|0.0000
|1.3414
|510
|2009.03.29 23:00
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3414
|511
|2009.03.29 23:00
|modify
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3414
|512
|2009.03.29 23:00
|modify
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3414
|513
|2009.03.29 23:00
|modify
|153
|0.16
|1.3413
|0.0000
|1.3414
|514
|2009.03.29 23:00
|modify
|154
|0.21
|1.3333
|0.0000
|1.3414
|515
|2009.03.29 23:40
|buy limit
|156
|0.35
|1.3175
|0.0000
|1.3332
|516
|2009.03.30 08:24
|buy
|156
|0.35
|1.3175
|0.0000
|1.3332
|517
|2009.03.30 08:24
|modify
|150
|0.07
|1.3608
|0.0000
|1.3332
|518
|2009.03.30 08:24
|modify
|151
|0.09
|1.3530
|0.0000
|1.3332
|519
|2009.03.30 08:24
|modify
|152
|0.12
|1.3491
|0.0000
|1.3332
|520
|2009.03.30 08:24
|modify
|153
|0.16
|1.3413
|0.0000
|1.3332
|521
|2009.03.30 08:24
|modify
|154
|0.21
|1.3333
|0.0000
|1.3332
|522
|2009.03.30 08:24
|modify
|155
|0.27
|1.3253
|0.0000
|1.3332
|523
|2009.03.30 09:04
|buy limit
|157
|0.46
|1.3097
|0.0000
|1.3253
|524
|2009.03.31 10:45
|t/p
|150
|0.07
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-193.21
|11975.19
|525
|2009.03.31 10:45
|t/p
|151
|0.09
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-178.21
|11796.98
|526
|2009.03.31 10:45
|t/p
|152
|0.12
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-190.81
|11606.17
|527
|2009.03.31 10:45
|t/p
|153
|0.16
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-129.61
|11476.56
|528
|2009.03.31 10:45
|t/p
|154
|0.21
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|-2.11
|11474.45
|529
|2009.03.31 10:45
|t/p
|155
|0.27
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|213.28
|11687.74
|530
|2009.03.31 10:45
|t/p
|156
|0.35
|1.3332
|0.0000
|1.3332
|549.49
|12237.22
|531
|2009.03.31 10:45
|delete
|157
|0.46
|1.3097
|0.0000
|1.3253
|532
|2009.03.31 10:45
|sell stop
|158
|0.07
|1.3294
|0.0000
|1.3216
|533
|2009.03.31 10:45
|buy stop
|159
|0.07
|1.3345
|0.0000
|1.3423
|534
|2009.03.31 10:45
|buy limit
|160
|0.07
|1.3296
|0.0000
|1.3374
|535
|2009.03.31 10:46
|sell limit
|161
|0.07
|1.3333
|0.0000
|1.3255
|536
|2009.03.31 10:46
|sell
|161
|0.07
|1.3333
|0.0000
|1.3255
|537
|2009.03.31 10:46
|delete
|158
|0.07
|1.3294
|0.0000
|1.3216
|538
|2009.03.31 10:46
|delete
|160
|0.07
|1.3296
|0.0000
|1.3374
|539
|2009.03.31 10:46
|delete
|159
|0.07
|1.3345
|0.0000
|1.3423
|540
|2009.03.31 11:26
|sell limit
|162
|0.09
|1.3372
|0.0000
|1.3294
|541
|2009.03.31 15:07
|t/p
|161
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3255
|54.60
|12291.82
|542
|2009.03.31 15:07
|delete
|162
|0.09
|1.3372
|0.0000
|1.3294
|543
|2009.03.31 15:07
|sell stop
|163
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3138
|544
|2009.03.31 15:07
|sell limit
|164
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3177
|545
|2009.03.31 15:08
|sell
|164
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3177
|546
|2009.03.31 15:08
|delete
|163
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3138
|547
|2009.03.31 15:48
|sell limit
|165
|0.09
|1.3333
|0.0000
|1.3255
|548
|2009.03.31 15:52
|modify
|165
|0.09
|1.3294
|0.0000
|1.3216
|549
|2009.03.31 18:37
|sell
|165
|0.09
|1.3294
|0.0000
|1.3216
|550
|2009.03.31 18:37
|modify
|164
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3216
|551
|2009.03.31 19:17
|sell limit
|166
|0.12
|1.3333
|0.0000
|1.3255
|552
|2009.04.01 00:15
|t/p
|164
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|27.08
|12318.91
|553
|2009.04.01 00:15
|t/p
|165
|0.09
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|69.92
|12388.82
|554
|2009.04.01 00:15
|delete
|166
|0.12
|1.3333
|0.0000
|1.3255
|555
|2009.04.01 00:15
|sell stop
|167
|0.07
|1.3177
|0.0000
|1.3099
|556
|2009.04.01 00:15
|sell limit
|168
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3138
|557
|2009.04.01 00:16
|sell
|168
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3138
|558
|2009.04.01 00:16
|delete
|167
|0.07
|1.3177
|0.0000
|1.3099
|559
|2009.04.01 00:56
|sell limit
|169
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3177
|560
|2009.04.01 10:57
|sell
|169
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3177
|561
|2009.04.01 10:57
|modify
|168
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3177
|562
|2009.04.01 11:37
|sell limit
|170
|0.12
|1.3295
|0.0000
|1.3215
|563
|2009.04.02 06:14
|sell
|170
|0.12
|1.3295
|0.0000
|1.3215
|564
|2009.04.02 06:14
|modify
|168
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3215
|565
|2009.04.02 06:14
|modify
|169
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3215
|566
|2009.04.02 06:54
|sell limit
|171
|0.16
|1.3334
|0.0000
|1.3256
|567
|2009.04.02 10:15
|sell
|171
|0.16
|1.3334
|0.0000
|1.3256
|568
|2009.04.02 10:15
|modify
|168
|0.07
|1.3216
|0.0000
|1.3256
|569
|2009.04.02 10:15
|modify
|169
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3256
|570
|2009.04.02 10:15
|modify
|170
|0.12
|1.3295
|0.0000
|1.3256
|571
|2009.04.02 10:55
|sell limit
|172
|0.21
|1.3412
|0.0000
|1.3255
|572
|2009.04.02 11:46
|sell
|172
|0.21
|1.3412
|0.0000
|1.3255
|573
|2009.04.02 11:46
|close
|168
|0.07
|1.3414
|0.0000
|1.3256
|-139.26
|12249.57
|574
|2009.04.02 12:26
|sell limit
|173
|0.27
|1.3492
|0.0000
|1.3332
|575
|2009.04.02 12:46
|sell
|173
|0.27
|1.3492
|0.0000
|1.3332
|576
|2009.04.02 12:46
|close
|169
|0.09
|1.3494
|0.0000
|1.3256
|-215.95
|12033.62
|577
|2009.04.02 12:46
|modify
|170
|0.12
|1.3295
|0.0000
|1.3332
|578
|2009.04.02 12:46
|modify
|171
|0.16
|1.3334
|0.0000
|1.3332
|579
|2009.04.02 12:46
|modify
|172
|0.21
|1.3412
|0.0000
|1.3332
|580
|2009.04.02 13:26
|sell limit
|174
|0.35
|1.3572
|0.0000
|1.3411
|581
|2009.04.06 01:24
|sell
|174
|0.35
|1.3572
|0.0000
|1.3411
|582
|2009.04.06 01:24
|close
|170
|0.12
|1.3574
|0.0000
|1.3332
|-335.55
|11698.07
|583
|2009.04.06 01:24
|modify
|171
|0.16
|1.3334
|0.0000
|1.3411
|584
|2009.04.06 01:25
|modify
|172
|0.21
|1.3412
|0.0000
|1.3411
|585
|2009.04.06 01:25
|modify
|173
|0.27
|1.3492
|0.0000
|1.3411
|586
|2009.04.06 02:04
|sell limit
|175
|0.46
|1.3646
|0.0000
|1.3498
|587
|2009.04.06 14:37
|t/p
|171
|0.16
|1.3411
|0.0000
|1.3411
|-124.20
|11573.87
|588
|2009.04.06 14:37
|t/p
|172
|0.21
|1.3411
|0.0000
|1.3411
|0.79
|11574.65
|589
|2009.04.06 14:37
|t/p
|173
|0.27
|1.3411
|0.0000
|1.3411
|217.01
|11791.66
|590
|2009.04.06 14:37
|t/p
|174
|0.35
|1.3411
|0.0000
|1.3411
|563.50
|12355.16
|591
|2009.04.06 14:37
|delete
|175
|0.46
|1.3646
|0.0000
|1.3498
|592
|2009.04.06 14:37
|buy stop
|176
|0.07
|1.3421
|0.0000
|1.3497
|593
|2009.04.06 14:37
|buy limit
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3449
|594
|2009.04.06 15:12
|buy
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3449
|595
|2009.04.06 15:12
|delete
|176
|0.07
|1.3421
|0.0000
|1.3497
|596
|2009.04.06 15:52
|buy limit
|178
|0.09
|1.3335
|0.0000
|1.3411
|597
|2009.04.06 23:35
|buy
|178
|0.09
|1.3335
|0.0000
|1.3411
|598
|2009.04.06 23:35
|modify
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3411
|599
|2009.04.07 00:15
|buy limit
|179
|0.12
|1.3297
|0.0000
|1.3373
|600
|2009.04.07 09:03
|buy
|179
|0.12
|1.3297
|0.0000
|1.3373
|601
|2009.04.07 09:03
|modify
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3373
|602
|2009.04.07 09:03
|modify
|178
|0.09
|1.3335
|0.0000
|1.3373
|603
|2009.04.07 09:43
|buy limit
|180
|0.16
|1.3219
|0.0000
|1.3297
|604
|2009.04.07 09:58
|modify
|180
|0.16
|1.3258
|0.0000
|1.3336
|605
|2009.04.07 10:06
|buy
|180
|0.16
|1.3258
|0.0000
|1.3336
|606
|2009.04.07 10:06
|modify
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3336
|607
|2009.04.07 10:06
|modify
|178
|0.09
|1.3335
|0.0000
|1.3336
|608
|2009.04.07 10:06
|modify
|179
|0.12
|1.3297
|0.0000
|1.3336
|609
|2009.04.07 10:46
|buy limit
|181
|0.21
|1.3180
|0.0000
|1.3336
|610
|2009.04.08 02:54
|buy
|181
|0.21
|1.3180
|0.0000
|1.3336
|611
|2009.04.08 03:34
|buy limit
|182
|0.27
|1.3102
|0.0000
|1.3259
|612
|2009.04.09 23:25
|buy
|182
|0.27
|1.3102
|0.0000
|1.3259
|613
|2009.04.09 23:25
|modify
|177
|0.07
|1.3373
|0.0000
|1.3259
|614
|2009.04.09 23:25
|modify
|178
|0.09
|1.3335
|0.0000
|1.3259
|615
|2009.04.09 23:25
|modify
|179
|0.12
|1.3297
|0.0000
|1.3259
|616
|2009.04.09 23:26
|modify
|180
|0.16
|1.3258
|0.0000
|1.3259
|617
|2009.04.09 23:26
|modify
|181
|0.21
|1.3180
|0.0000
|1.3259
|618
|2009.04.10 00:05
|buy limit
|183
|0.35
|1.3024
|0.0000
|1.3181
|619
|2009.04.13 12:29
|t/p
|177
|0.07
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|-79.81
|12275.35
|620
|2009.04.13 12:29
|t/p
|178
|0.09
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|-68.42
|12206.93
|621
|2009.04.13 12:29
|t/p
|179
|0.12
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|-45.62
|12161.31
|622
|2009.04.13 12:29
|t/p
|180
|0.16
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|1.57
|12162.88
|623
|2009.04.13 12:29
|t/p
|181
|0.21
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|165.87
|12328.75
|624
|2009.04.13 12:29
|t/p
|182
|0.27
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|423.88
|12752.63
|625
|2009.04.13 12:29
|delete
|183
|0.35
|1.3024
|0.0000
|1.3181
|626
|2009.04.13 12:29
|sell stop
|184
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|627
|2009.04.13 12:29
|sell limit
|185
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|628
|2009.04.13 12:30
|buy stop
|186
|0.07
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|629
|2009.04.13 12:30
|buy limit
|187
|0.07
|1.3257
|0.0000
|1.3325
|630
|2009.04.13 12:40
|sell
|185
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|631
|2009.04.13 12:40
|delete
|184
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|632
|2009.04.13 12:40
|delete
|186
|0.07
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|633
|2009.04.13 12:40
|delete
|187
|0.07
|1.3257
|0.0000
|1.3325
|634
|2009.04.13 13:20
|sell limit
|188
|0.09
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|635
|2009.04.13 15:00
|sell
|188
|0.09
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|636
|2009.04.13 15:00
|modify
|185
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3255
|637
|2009.04.13 15:40
|sell limit
|189
|0.12
|1.3393
|0.0000
|1.3323
|638
|2009.04.13 16:19
|modify
|189
|0.12
|1.3358
|0.0000
|1.3288
|639
|2009.04.13 16:48
|sell
|189
|0.12
|1.3358
|0.0000
|1.3288
|640
|2009.04.13 16:48
|modify
|185
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3288
|641
|2009.04.13 16:48
|modify
|188
|0.09
|1.3323
|0.0000
|1.3288
|642
|2009.04.13 17:28
|sell limit
|190
|0.16
|1.3393
|0.0000
|1.3323
|643
|2009.04.14 07:03
|t/p
|185
|0.07
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|0.48
|12753.11
|644
|2009.04.14 07:03
|t/p
|188
|0.09
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|31.22
|12784.33
|645
|2009.04.14 07:03
|t/p
|189
|0.12
|1.3288
|0.0000
|1.3288
|83.62
|12867.96
|646
|2009.04.14 07:03
|delete
|190
|0.16
|1.3393
|0.0000
|1.3323
|647
|2009.04.14 07:03
|buy stop
|191
|0.07
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|648
|2009.04.14 07:03
|buy limit
|192
|0.07
|1.3257
|0.0000
|1.3325
|649
|2009.04.14 07:09
|sell limit
|193
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|650
|2009.04.14 07:09
|sell stop
|194
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3187
|651
|2009.04.14 07:14
|sell
|193
|0.07
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|652
|2009.04.14 07:14
|delete
|191
|0.07
|1.3301
|0.0000
|1.3369
|653
|2009.04.14 07:14
|delete
|194
|0.07
|1.3255
|0.0000
|1.3187
|654
|2009.04.14 07:14
|delete
|192
|0.07
|1.3257
|0.0000
|1.3325
|655
|2009.04.14 07:54
|sell limit
|195
|0.09
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|656
|2009.04.15 06:33
|t/p
|193
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|47.38
|12915.34
|657
|2009.04.15 06:33
|delete
|195
|0.09
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|658
|2009.04.15 06:33
|sell stop
|196
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|659
|2009.04.15 06:33
|sell limit
|197
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|660
|2009.04.15 06:34
|sell
|197
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|661
|2009.04.15 06:34
|delete
|196
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|662
|2009.04.15 07:14
|sell limit
|198
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3187
|663
|2009.04.15 08:45
|sell
|198
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3187
|664
|2009.04.15 08:45
|modify
|197
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3187
|665
|2009.04.15 09:25
|sell limit
|199
|0.12
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|666
|2009.04.15 10:40
|sell
|199
|0.12
|1.3289
|0.0000
|1.3221
|667
|2009.04.15 10:40
|modify
|197
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|668
|2009.04.15 10:40
|modify
|198
|0.09
|1.3255
|0.0000
|1.3221
|669
|2009.04.15 11:20
|sell limit
|200
|0.16
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|670
|2009.04.15 11:35
|t/p
|197
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|0.00
|12915.34
|671
|2009.04.15 11:35
|t/p
|198
|0.09
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|30.60
|12945.94
|672
|2009.04.15 11:35
|t/p
|199
|0.12
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|81.60
|13027.54
|673
|2009.04.15 11:35
|delete
|200
|0.16
|1.3323
|0.0000
|1.3255
|674
|2009.04.15 11:35
|sell stop
|201
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|675
|2009.04.15 11:35
|sell limit
|202
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|676
|2009.04.15 11:49
|sell
|201
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|677
|2009.04.15 11:49
|delete
|202
|0.07
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|678
|2009.04.15 12:29
|sell limit
|203
|0.09
|1.3222
|0.0000
|1.3152
|679
|2009.04.15 16:50
|sell
|203
|0.09
|1.3222
|0.0000
|1.3152
|680
|2009.04.15 16:50
|modify
|201
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3152
|681
|2009.04.15 17:30
|sell limit
|204
|0.12
|1.3257
|0.0000
|1.3187
|682
|2009.04.16 00:49
|sell
|204
|0.12
|1.3257
|0.0000
|1.3187
|683
|2009.04.16 00:49
|modify
|201
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|684
|2009.04.16 00:49
|modify
|203
|0.09
|1.3222
|0.0000
|1.3187
|685
|2009.04.16 01:29
|sell limit
|205
|0.16
|1.3290
|0.0000
|1.3224
|686
|2009.04.16 05:33
|t/p
|201
|0.07
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|-0.66
|13026.88
|687
|2009.04.16 05:33
|t/p
|203
|0.09
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|30.65
|13057.53
|688
|2009.04.16 05:33
|t/p
|204
|0.12
|1.3187
|0.0000
|1.3187
|84.00
|13141.53
|689
|2009.04.16 05:33
|delete
|205
|0.16
|1.3290
|0.0000
|1.3224
|690
|2009.04.16 05:33
|sell stop
|206
|0.07
|1.3162
|0.0000
|1.3096
|691
|2009.04.16 05:33
|sell limit
|207
|0.07
|1.3195
|0.0000
|1.3129
|692
|2009.04.16 06:10
|sell
|207
|0.07
|1.3195
|0.0000
|1.3129
|693
|2009.04.16 06:10
|delete
|206
|0.07
|1.3162
|0.0000
|1.3096
|694
|2009.04.16 06:50
|sell limit
|208
|0.09
|1.3228
|0.0000
|1.3162
|695
|2009.04.16 13:06
|sell
|208
|0.09
|1.3228
|0.0000
|1.3162
|696
|2009.04.16 13:06
|modify
|207
|0.07
|1.3195
|0.0000
|1.3162
|697
|2009.04.16 13:46
|sell limit
|209
|0.12
|1.3262
|0.0000
|1.3194
|698
|2009.04.16 17:31
|t/p
|207
|0.07
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|23.10
|13164.63
|699
|2009.04.16 17:31
|t/p
|208
|0.09
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|59.40
|13224.03
|700
|2009.04.16 17:31
|delete
|209
|0.12
|1.3262
|0.0000
|1.3194
|701
|2009.04.16 17:31
|sell stop
|210
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3085
|702
|2009.04.16 17:31
|sell limit
|211
|0.08
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|703
|2009.04.16 17:42
|sell
|210
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3085
|704
|2009.04.16 17:42
|delete
|211
|0.08
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|705
|2009.04.16 18:22
|sell limit
|212
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|706
|2009.04.16 19:20
|sell
|212
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3119
|707
|2009.04.16 19:20
|modify
|210
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3119
|708
|2009.04.16 20:00
|sell limit
|213
|0.13
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|709
|2009.04.17 02:59
|t/p
|210
|0.08
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|26.95
|13250.98
|710
|2009.04.17 02:59
|t/p
|212
|0.10
|1.3119
|0.0000
|1.3119
|67.69
|13318.67
|711
|2009.04.17 02:59
|delete
|213
|0.13
|1.3221
|0.0000
|1.3153
|712
|2009.04.17 02:59
|sell stop
|214
|0.08
|1.3083
|0.0000
|1.3019
|713
|2009.04.17 02:59
|sell limit
|215
|0.08
|1.3115
|0.0000
|1.3051
|714
|2009.04.17 03:00
|sell
|215
|0.08
|1.3115
|0.0000
|1.3051
|715
|2009.04.17 03:00
|delete
|214
|0.08
|1.3083
|0.0000
|1.3019
|716
|2009.04.17 03:40
|sell limit
|216
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3083
|717
|2009.04.17 11:17
|t/p
|215
|0.08
|1.3051
|0.0000
|1.3051
|51.20
|13369.87
|718
|2009.04.17 11:17
|delete
|216
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3083
|719
|2009.04.17 11:17
|sell stop
|217
|0.08
|1.3030
|0.0000
|1.2964
|720
|2009.04.17 11:17
|sell limit
|218
|0.08
|1.3063
|0.0000
|1.2997
|721
|2009.04.17 11:40
|sell
|218
|0.08
|1.3063
|0.0000
|1.2997
|722
|2009.04.17 11:40
|delete
|217
|0.08
|1.3030
|0.0000
|1.2964
|723
|2009.04.17 12:20
|sell limit
|219
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3030
|724
|2009.04.20 00:35
|t/p
|218
|0.08
|1.2997
|0.0000
|1.2997
|52.55
|13422.42
|725
|2009.04.20 00:35
|delete
|219
|0.10
|1.3096
|0.0000
|1.3030
|726
|2009.04.20 00:35
|sell stop
|220
|0.08
|1.2985
|0.0000
|1.2925
|727
|2009.04.20 00:35
|sell limit
|221
|0.08
|1.3015
|0.0000
|1.2955
|728
|2009.04.20 00:38
|sell
|220
|0.08
|1.2985
|0.0000
|1.2925
|729
|2009.04.20 00:38
|delete
|221
|0.08
|1.3015
|0.0000
|1.2955
|730
|2009.04.20 01:18
|sell limit
|222
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.2954
|731
|2009.04.20 04:51
|sell
|222
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.2954
|732
|2009.04.20 04:51
|modify
|220
|0.08
|1.2985
|0.0000
|1.2954
|733
|2009.04.20 05:31
|sell limit
|223
|0.13
|1.3047
|0.0000
|1.2985
|734
|2009.04.20 09:33
|t/p
|220
|0.08
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|24.80
|13447.22
|735
|2009.04.20 09:33
|t/p
|222
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|62.00
|13509.22
|736
|2009.04.20 09:33
|delete
|223
|0.13
|1.3047
|0.0000
|1.2985
|737
|2009.04.20 09:33
|sell stop
|224
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2860
|738
|2009.04.20 09:36
|sell limit
|225
|0.08
|1.2984
|0.0000
|1.2922
|739
|2009.04.20 12:56
|sell
|225
|0.08
|1.2984
|0.0000
|1.2922
|740
|2009.04.20 12:56
|delete
|224
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2860
|741
|2009.04.20 13:36
|sell limit
|226
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.2953
|742
|2009.04.20 13:55
|t/p
|225
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|49.60
|13558.82
|743
|2009.04.20 13:55
|delete
|226
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.2953
|744
|2009.04.20 13:55
|sell stop
|227
|0.08
|1.2891
|0.0000
|1.2829
|745
|2009.04.20 13:55
|sell limit
|228
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2860
|746
|2009.04.20 13:55
|sell
|228
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2860
|747
|2009.04.20 13:55
|delete
|227
|0.08
|1.2891
|0.0000
|1.2829
|748
|2009.04.20 14:35
|sell limit
|229
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2891
|749
|2009.04.21 08:28
|sell
|229
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2891
|750
|2009.04.21 08:28
|modify
|228
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2891
|751
|2009.04.21 09:08
|sell limit
|230
|0.13
|1.3011
|0.0000
|1.2953
|752
|2009.04.21 09:11
|modify
|230
|0.13
|1.2982
|0.0000
|1.2924
|753
|2009.04.21 15:17
|sell
|230
|0.13
|1.2982
|0.0000
|1.2924
|754
|2009.04.21 15:17
|modify
|228
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2924
|755
|2009.04.21 15:17
|modify
|229
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2924
|756
|2009.04.21 15:57
|sell limit
|231
|0.17
|1.3011
|0.0000
|1.2953
|757
|2009.04.22 00:16
|t/p
|228
|0.08
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|-2.10
|13556.72
|758
|2009.04.22 00:16
|t/p
|229
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|28.69
|13585.41
|759
|2009.04.22 00:16
|t/p
|230
|0.13
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|74.99
|13660.40
|760
|2009.04.22 00:16
|delete
|231
|0.17
|1.3011
|0.0000
|1.2953
|761
|2009.04.22 00:16
|sell stop
|232
|0.08
|1.2900
|0.0000
|1.2842
|762
|2009.04.22 00:16
|sell limit
|233
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2871
|763
|2009.04.22 00:18
|sell
|233
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2871
|764
|2009.04.22 00:18
|delete
|232
|0.08
|1.2900
|0.0000
|1.2842
|765
|2009.04.22 00:58
|sell limit
|234
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2900
|766
|2009.04.22 11:55
|sell
|234
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2900
|767
|2009.04.22 11:55
|modify
|233
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2900
|768
|2009.04.22 12:35
|sell limit
|235
|0.13
|1.2987
|0.0000
|1.2929
|769
|2009.04.22 13:27
|sell
|235
|0.13
|1.2987
|0.0000
|1.2929
|770
|2009.04.22 13:27
|modify
|233
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|771
|2009.04.22 13:27
|modify
|234
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2929
|772
|2009.04.22 14:07
|sell limit
|236
|0.17
|1.3047
|0.0000
|1.2987
|773
|2009.04.22 15:00
|modify
|236
|0.17
|1.3017
|0.0000
|1.2957
|774
|2009.04.22 15:25
|sell
|236
|0.17
|1.3017
|0.0000
|1.2957
|775
|2009.04.22 15:25
|modify
|233
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2957
|776
|2009.04.22 15:25
|modify
|234
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2957
|777
|2009.04.22 15:25
|modify
|235
|0.13
|1.2987
|0.0000
|1.2957
|778
|2009.04.22 16:05
|sell limit
|237
|0.22
|1.3077
|0.0000
|1.2956
|779
|2009.04.23 11:23
|sell
|237
|0.22
|1.3077
|0.0000
|1.2956
|780
|2009.04.23 11:23
|close
|233
|0.08
|1.3079
|0.0000
|1.2957
|-120.75
|13539.65
|781
|2009.04.23 12:03
|sell limit
|238
|0.29
|1.3135
|0.0000
|1.3018
|782
|2009.04.23 19:52
|sell
|238
|0.29
|1.3135
|0.0000
|1.3018
|783
|2009.04.23 19:52
|close
|234
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.2957
|-179.94
|13359.71
|784
|2009.04.23 19:52
|modify
|235
|0.13
|1.2987
|0.0000
|1.3018
|785
|2009.04.23 19:52
|modify
|236
|0.17
|1.3017
|0.0000
|1.3018
|786
|2009.04.23 19:52
|modify
|237
|0.22
|1.3077
|0.0000
|1.3018
|787
|2009.04.23 20:32
|sell limit
|239
|0.38
|1.3195
|0.0000
|1.3074
|788
|2009.04.24 07:10
|sell
|239
|0.38
|1.3195
|0.0000
|1.3074
|789
|2009.04.24 07:10
|close
|235
|0.13
|1.3197
|0.0000
|1.3018
|-274.63
|13085.08
|790
|2009.04.24 07:10
|modify
|236
|0.17
|1.3017
|0.0000
|1.3074
|791
|2009.04.24 07:10
|modify
|237
|0.22
|1.3077
|0.0000
|1.3074
|792
|2009.04.24 07:10
|modify
|238
|0.29
|1.3135
|0.0000
|1.3074
|793
|2009.04.24 07:50
|sell limit
|240
|0.49
|1.3253
|0.0000
|1.3136
|794
|2009.04.24 08:22
|sell
|240
|0.49
|1.3253
|0.0000
|1.3136
|795
|2009.04.24 08:22
|close
|236
|0.17
|1.3255
|0.0000
|1.3074
|-406.73
|12678.35
|796
|2009.04.24 08:22
|modify
|237
|0.22
|1.3077
|0.0000
|1.3136
|797
|2009.04.24 08:22
|modify
|238
|0.29
|1.3135
|0.0000
|1.3136
|798
|2009.04.24 08:22
|modify
|239
|0.38
|1.3195
|0.0000
|1.3136
|799
|2009.04.24 09:02
|sell limit
|241
|0.64
|1.3313
|0.0000
|1.3193
|800
|2009.04.27 06:42
|t/p
|237
|0.22
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|-131.18
|12547.18
|801
|2009.04.27 06:42
|t/p
|238
|0.29
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|-4.72
|12542.46
|802
|2009.04.27 06:42
|t/p
|239
|0.38
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|223.01
|12765.47
|803
|2009.04.27 06:42
|t/p
|240
|0.49
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|571.77
|13337.24
|804
|2009.04.27 06:42
|delete
|241
|0.64
|1.3313
|0.0000
|1.3193
|805
|2009.04.27 06:42
|buy stop
|242
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3223
|806
|2009.04.27 06:42
|buy limit
|243
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3185
|807
|2009.04.27 06:58
|buy
|243
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3185
|808
|2009.04.27 06:58
|delete
|242
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3223
|809
|2009.04.27 07:38
|buy limit
|244
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3157
|810
|2009.04.27 12:49
|buy
|244
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3157
|811
|2009.04.27 12:49
|modify
|243
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3157
|812
|2009.04.27 13:29
|buy limit
|245
|0.13
|1.3073
|0.0000
|1.3129
|813
|2009.04.27 16:14
|t/p
|243
|0.08
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|22.40
|13359.64
|814
|2009.04.27 16:14
|t/p
|244
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|56.00
|13415.64
|815
|2009.04.27 16:14
|delete
|245
|0.13
|1.3073
|0.0000
|1.3129
|816
|2009.04.27 16:14
|buy stop
|246
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3223
|817
|2009.04.27 16:14
|buy limit
|247
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3185
|818
|2009.04.27 16:41
|buy
|247
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3185
|819
|2009.04.27 16:41
|delete
|246
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3223
|820
|2009.04.27 17:22
|buy limit
|248
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.3071
|821
|2009.04.27 17:36
|buy
|248
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.3071
|822
|2009.04.27 17:36
|modify
|247
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3071
|823
|2009.04.27 18:16
|buy limit
|249
|0.13
|1.2984
|0.0000
|1.3042
|824
|2009.04.28 11:35
|buy
|249
|0.13
|1.2984
|0.0000
|1.3042
|825
|2009.04.28 11:35
|modify
|247
|0.08
|1.3129
|0.0000
|1.3042
|826
|2009.04.28 11:35
|modify
|248
|0.10
|1.3013
|0.0000
|1.3042
|827
|2009.04.28 12:15
|buy limit
|250
|0.17
|1.2956
|0.0000
|1.3012
|828
|2009.04.28 12:51
|t/p
|247
|0.08
|1.3042
|0.0000
|1.3042
|-69.60
|13346.04
|829
|2009.04.28 12:51
|t/p
|248
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3042
|29.00
|13375.03
|830
|2009.04.28 12:51
|t/p
|249
|0.13
|1.3042
|0.0000
|1.3042
|75.40
|13450.43
|831
|2009.04.28 12:51
|delete
|250
|0.17
|1.2956
|0.0000
|1.3012
|832
|2009.04.28 12:51
|sell stop
|251
|0.08
|1.3015
|0.0000
|1.2959
|833
|2009.04.28 12:51
|sell limit
|252
|0.08
|1.3043
|0.0000
|1.2987
|834
|2009.04.28 13:00
|sell
|252
|0.08
|1.3043
|0.0000
|1.2987
|835
|2009.04.28 13:00
|delete
|251
|0.08
|1.3015
|0.0000
|1.2959
|836
|2009.04.28 13:40
|sell limit
|253
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.3043
|837
|2009.04.28 13:41
|modify
|253
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3014
|838
|2009.04.28 14:01
|sell
|253
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3014
|839
|2009.04.28 14:01
|modify
|252
|0.08
|1.3043
|0.0000
|1.3014
|840
|2009.04.28 14:41
|sell limit
|254
|0.13
|1.3101
|0.0000
|1.3043
|841
|2009.04.28 16:57
|sell
|254
|0.13
|1.3101
|0.0000
|1.3043
|842
|2009.04.28 16:57
|modify
|252
|0.08
|1.3043
|0.0000
|1.3043
|843
|2009.04.28 16:57
|modify
|253
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3043
|844
|2009.04.28 17:37
|sell limit
|255
|0.17
|1.3159
|0.0000
|1.3101
|845
|2009.04.28 18:33
|sell
|255
|0.17
|1.3159
|0.0000
|1.3101
|846
|2009.04.28 18:33
|modify
|252
|0.08
|1.3043
|0.0000
|1.3101
|847
|2009.04.28 18:33
|modify
|253
|0.10
|1.3072
|0.0000
|1.3101
|848
|2009.04.28 18:33
|modify
|254
|0.13
|1.3101
|0.0000
|1.3101
|849
|2009.04.28 19:13
|sell limit
|256
|0.22
|1.3217
|0.0000
|1.3100
|850
|2009.04.29 08:57
|sell
|256
|0.22
|1.3217
|0.0000
|1.3100
|851
|2009.04.29 08:57
|close
|252
|0.08
|1.3219
|0.0000
|1.3101
|-141.05
|13309.38
|852
|2009.04.29 09:37
|sell limit
|257
|0.29
|1.3277
|0.0000
|1.3157
|853
|2009.04.29 15:19
|sell
|257
|0.29
|1.3277
|0.0000
|1.3157
|854
|2009.04.29 15:19
|close
|253
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3101
|-207.31
|13102.07
|855
|2009.04.29 15:19
|modify
|254
|0.13
|1.3101
|0.0000
|1.3157
|856
|2009.04.29 15:19
|modify
|255
|0.17
|1.3159
|0.0000
|1.3157
|857
|2009.04.29 15:19
|modify
|256
|0.22
|1.3217
|0.0000
|1.3157
|858
|2009.04.29 15:59
|sell limit
|258
|0.38
|1.3401
|0.0000
|1.3277
|859
|2009.04.29 18:18
|modify
|258
|0.38
|1.3339
|0.0000
|1.3215
|860
|2009.04.30 06:18
|sell
|258
|0.38
|1.3339
|0.0000
|1.3215
|861
|2009.04.30 06:18
|close
|254
|0.13
|1.3341
|0.0000
|1.3157
|-313.63
|12788.44
|862
|2009.04.30 06:18
|modify
|255
|0.17
|1.3159
|0.0000
|1.3215
|863
|2009.04.30 06:18
|modify
|256
|0.22
|1.3217
|0.0000
|1.3215
|864
|2009.04.30 06:18
|modify
|257
|0.29
|1.3277
|0.0000
|1.3215
|865
|2009.04.30 06:58
|sell limit
|259
|0.49
|1.3399
|0.0000
|1.3279
|866
|2009.04.30 13:08
|t/p
|255
|0.17
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|-97.33
|12691.11
|867
|2009.04.30 13:08
|t/p
|256
|0.22
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|2.33
|12693.45
|868
|2009.04.30 13:08
|t/p
|257
|0.29
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|177.08
|12870.52
|869
|2009.04.30 13:08
|t/p
|258
|0.38
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|471.20
|13341.72
|870
|2009.04.30 13:08
|delete
|259
|0.49
|1.3399
|0.0000
|1.3279
|871
|2009.04.30 13:08
|buy stop
|260
|0.08
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|872
|2009.04.30 13:08
|buy limit
|261
|0.08
|1.3197
|0.0000
|1.3257
|873
|2009.04.30 13:34
|buy
|261
|0.08
|1.3197
|0.0000
|1.3257
|874
|2009.04.30 13:34
|delete
|260
|0.08
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|875
|2009.04.30 14:14
|buy limit
|262
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3227
|876
|2009.04.30 15:04
|t/p
|261
|0.08
|1.3257
|0.0000
|1.3257
|48.00
|13389.72
|877
|2009.04.30 15:04
|delete
|262
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3227
|878
|2009.04.30 15:04
|buy stop
|263
|0.08
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|879
|2009.04.30 15:04
|buy limit
|264
|0.08
|1.3227
|0.0000
|1.3287
|880
|2009.04.30 15:16
|buy
|263
|0.08
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|881
|2009.04.30 15:16
|delete
|264
|0.08
|1.3227
|0.0000
|1.3287
|882
|2009.04.30 15:56
|buy limit
|265
|0.10
|1.3207
|0.0000
|1.3267
|883
|2009.04.30 16:10
|modify
|265
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|884
|2009.04.30 16:37
|buy
|265
|0.10
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|885
|2009.04.30 16:37
|modify
|263
|0.08
|1.3267
|0.0000
|1.3297
|886
|2009.04.30 17:17
|buy limit
|266
|0.13
|1.3207
|0.0000
|1.3267
|887
|2009.05.01 06:41
|t/p
|263
|0.08
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|24.00
|13413.72
|888
|2009.05.01 06:41
|t/p
|265
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|60.00
|13473.72
|889
|2009.05.01 06:41
|delete
|266
|0.13
|1.3207
|0.0000
|1.3267
|890
|2009.05.01 06:41
|buy stop
|267
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|891
|2009.05.01 06:41
|buy limit
|268
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|892
|2009.05.01 07:45
|buy
|268
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|893
|2009.05.01 07:45
|delete
|267
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|894
|2009.05.01 08:25
|buy limit
|269
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3279
|895
|2009.05.01 08:59
|modify
|269
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3308
|896
|2009.05.01 09:53
|buy
|269
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3308
|897
|2009.05.01 09:53
|modify
|268
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3308
|898
|2009.05.01 10:33
|buy limit
|270
|0.13
|1.3221
|0.0000
|1.3279
|899
|2009.05.01 10:35
|t/p
|268
|0.08
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|23.20
|13496.92
|900
|2009.05.01 10:35
|t/p
|269
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3308
|58.00
|13554.92
|901
|2009.05.01 10:35
|delete
|270
|0.13
|1.3221
|0.0000
|1.3279
|902
|2009.05.01 10:35
|buy stop
|271
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|903
|2009.05.01 10:35
|buy limit
|272
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|904
|2009.05.01 10:45
|buy
|271
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3376
|905
|2009.05.01 10:45
|delete
|272
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3337
|906
|2009.05.01 11:25
|buy limit
|273
|0.10
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|907
|2009.05.01 11:49
|modify
|273
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3348
|908
|2009.05.01 11:51
|buy
|273
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3348
|909
|2009.05.01 11:51
|modify
|271
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3348
|910
|2009.05.01 12:31
|buy limit
|274
|0.13
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|911
|2009.05.01 12:46
|buy
|274
|0.13
|1.3258
|0.0000
|1.3318
|912
|2009.05.01 12:46
|modify
|271
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|913
|2009.05.01 12:46
|modify
|273
|0.10
|1.3288
|0.0000
|1.3318
|914
|2009.05.01 13:26
|buy limit
|275
|0.17
|1.3228
|0.0000
|1.3288
|915
|2009.05.04 00:48
|t/p
|271
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-0.00
|13554.92
|916
|2009.05.04 00:48
|t/p
|273
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|30.00
|13584.91
|917
|2009.05.04 00:48
|t/p
|274
|0.13
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|78.00
|13662.91
|918
|2009.05.04 00:48
|delete
|275
|0.17
|1.3228
|0.0000
|1.3288
|919
|2009.05.04 00:48
|buy stop
|276
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3397
|920
|2009.05.04 00:48
|buy limit
|277
|0.08
|1.3309
|0.0000
|1.3361
|921
|2009.05.04 03:00
|buy
|276
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3397
|922
|2009.05.04 03:00
|delete
|277
|0.08
|1.3309
|0.0000
|1.3361
|923
|2009.05.04 03:40
|buy limit
|278
|0.10
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|924
|2009.05.04 03:40
|modify
|278
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|925
|2009.05.04 04:10
|buy
|278
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|926
|2009.05.04 04:10
|modify
|276
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3372
|927
|2009.05.04 04:50
|buy limit
|279
|0.13
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|928
|2009.05.04 08:23
|buy
|279
|0.13
|1.3291
|0.0000
|1.3345
|929
|2009.05.04 08:23
|modify
|276
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3345
|930
|2009.05.04 08:24
|modify
|278
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3345
|931
|2009.05.04 09:03
|buy limit
|280
|0.17
|1.3264
|0.0000
|1.3318
|932
|2009.05.04 09:39
|buy
|280
|0.17
|1.3264
|0.0000
|1.3318
|933
|2009.05.04 09:39
|modify
|276
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3318
|934
|2009.05.04 09:39
|modify
|278
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|935
|2009.05.04 09:39
|modify
|279
|0.13
|1.3291
|0.0000
|1.3318
|936
|2009.05.04 10:19
|buy limit
|281
|0.22
|1.3210
|0.0000
|1.3318
|937
|2009.05.04 14:04
|t/p
|276
|0.08
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|-21.60
|13641.31
|938
|2009.05.04 14:04
|t/p
|278
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|0.00
|13641.31
|939
|2009.05.04 14:04
|t/p
|279
|0.13
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|35.10
|13676.41
|940
|2009.05.04 14:04
|t/p
|280
|0.17
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|91.80
|13768.21
|941
|2009.05.04 14:04
|delete
|281
|0.22
|1.3210
|0.0000
|1.3318
|942
|2009.05.04 14:04
|buy stop
|282
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3399
|943
|2009.05.04 14:04
|buy limit
|283
|0.08
|1.3308
|0.0000
|1.3362
|944
|2009.05.04 14:24
|buy
|282
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3399
|945
|2009.05.04 14:24
|delete
|283
|0.08
|1.3308
|0.0000
|1.3362
|946
|2009.05.04 15:04
|buy limit
|284
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|947
|2009.05.04 16:06
|t/p
|282
|0.08
|1.3399
|0.0000
|1.3399
|43.20
|13811.41
|948
|2009.05.04 16:06
|delete
|284
|0.10
|1.3318
|0.0000
|1.3372
|949
|2009.05.04 16:06
|buy stop
|285
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|950
|2009.05.04 16:06
|buy limit
|286
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|951
|2009.05.04 16:08
|buy
|285
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|952
|2009.05.04 16:08
|delete
|286
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|953
|2009.05.04 16:48
|buy limit
|287
|0.10
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|954
|2009.05.04 20:00
|modify
|287
|0.10
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|955
|2009.05.05 00:43
|buy
|287
|0.10
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|956
|2009.05.05 00:43
|modify
|285
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3447
|957
|2009.05.05 01:23
|buy limit
|288
|0.13
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|958
|2009.05.05 04:58
|buy
|288
|0.13
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|959
|2009.05.05 04:58
|modify
|285
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3419
|960
|2009.05.05 04:58
|modify
|287
|0.10
|1.3391
|0.0000
|1.3419
|961
|2009.05.05 05:38
|buy limit
|289
|0.17
|1.3335
|0.0000
|1.3391
|962
|2009.05.05 06:54
|buy
|289
|0.17
|1.3335
|0.0000
|1.3391
|963
|2009.05.05 06:54
|modify
|285
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3391
|964
|2009.05.05 06:54
|modify
|287
|0.10
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|965
|2009.05.05 06:54
|modify
|288
|0.13
|1.3363
|0.0000
|1.3391
|966
|2009.05.05 07:34
|buy limit
|290
|0.22
|1.3279
|0.0000
|1.3392
|967
|2009.05.05 09:30
|t/p
|285
|0.08
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|-22.40
|13789.01
|968
|2009.05.05 09:30
|t/p
|287
|0.10
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|0.00
|13789.01
|969
|2009.05.05 09:30
|t/p
|288
|0.13
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|36.40
|13825.41
|970
|2009.05.05 09:30
|t/p
|289
|0.17
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|95.20
|13920.61
|971
|2009.05.05 09:30
|delete
|290
|0.22
|1.3279
|0.0000
|1.3392
|972
|2009.05.05 09:30
|buy stop
|291
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|973
|2009.05.05 09:30
|buy limit
|292
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|974
|2009.05.05 09:45
|buy
|292
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|975
|2009.05.05 09:45
|delete
|291
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|976
|2009.05.05 10:25
|buy limit
|293
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|977
|2009.05.05 14:25
|buy
|293
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|978
|2009.05.05 14:25
|modify
|292
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3409
|979
|2009.05.05 15:05
|buy limit
|294
|0.13
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|980
|2009.05.05 17:32
|buy
|294
|0.13
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|981
|2009.05.05 17:32
|modify
|292
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3381
|982
|2009.05.05 17:32
|modify
|293
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3381
|983
|2009.05.05 18:12
|buy limit
|295
|0.17
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|984
|2009.05.05 18:30
|buy
|295
|0.17
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|985
|2009.05.05 18:30
|modify
|292
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3353
|986
|2009.05.05 18:30
|modify
|293
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|987
|2009.05.05 18:30
|modify
|294
|0.13
|1.3325
|0.0000
|1.3353
|988
|2009.05.05 19:10
|buy limit
|296
|0.22
|1.3239
|0.0000
|1.3355
|989
|2009.05.06 12:15
|t/p
|292
|0.08
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|-22.40
|13898.20
|990
|2009.05.06 12:15
|t/p
|293
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|-0.00
|13898.20
|991
|2009.05.06 12:15
|t/p
|294
|0.13
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|36.40
|13934.60
|992
|2009.05.06 12:15
|t/p
|295
|0.17
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|95.19
|14029.79
|993
|2009.05.06 12:15
|delete
|296
|0.22
|1.3239
|0.0000
|1.3355
|994
|2009.05.06 12:15
|buy stop
|297
|0.08
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|995
|2009.05.06 12:15
|buy limit
|298
|0.08
|1.3337
|0.0000
|1.3395
|996
|2009.05.06 13:14
|buy
|297
|0.08
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|997
|2009.05.06 13:14
|delete
|298
|0.08
|1.3337
|0.0000
|1.3395
|998
|2009.05.06 13:54
|buy limit
|299
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|999
|2009.05.06 14:06
|buy
|299
|0.10
|1.3286
|0.0000
|1.3346
|1000
|2009.05.06 14:06
|modify
|297
|0.08
|1.3376
|0.0000
|1.3346
|1001
|2009.05.06 14:46
|buy limit
|300
|0.13
|1.3256
|0.0000
|1.3316
|1002
|2009.05.06 18:53
|t/p
|297
|0.08
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|-24.00
|14005.79
|1003
|2009.05.06 18:53
|t/p
|299
|0.10
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|60.00
|14065.79
|1004
|2009.05.06 18:53
|delete
|300
|0.13
|1.3256
|0.0000
|1.3316
|1005
|2009.05.06 18:53
|buy stop
|301
|0.08
|1.3357
|0.0000
|1.3417
|1006
|2009.05.06 18:53
|buy limit
|302
|0.08
|1.3317
|0.0000
|1.3377
|1007
|2009.05.06 18:57
|buy
|301
|0.08
|1.3357
|0.0000
|1.3417
|1008
|2009.05.06 18:57
|delete
|302
|0.08
|1.3317
|0.0000
|1.3377
|1009
|2009.05.06 19:37
|buy limit
|303
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3357
|1010
|2009.05.06 22:32
|buy
|303
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3357
|1011
|2009.05.06 22:32
|modify
|301
|0.08
|1.3357
|0.0000
|1.3357
|1012
|2009.05.06 23:12
|buy limit
|304
|0.13
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|1013
|2009.05.07 06:20
|buy
|304
|0.13
|1.3267
|0.0000
|1.3327
|1014
|2009.05.07 06:20
|modify
|301
|0.08
|1.3357
|0.0000
|1.3327
|1015
|2009.05.07 06:20
|modify
|303
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3327
|1016
|2009.05.07 07:00
|buy limit
|305
|0.17
|1.3239
|0.0000
|1.3295
|1017
|2009.05.07 10:00
|t/p
|301
|0.08
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|-24.01
|14041.79
|1018
|2009.05.07 10:00
|t/p
|303
|0.10
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|29.99
|14071.78
|1019
|2009.05.07 10:00
|t/p
|304
|0.13
|1.3327
|0.0000
|1.3327
|78.00
|14149.78
|1020
|2009.05.07 10:00
|delete
|305
|0.17
|1.3239
|0.0000
|1.3295
|1021
|2009.05.07 10:00
|buy stop
|306
|0.08
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|1022
|2009.05.07 10:00
|buy limit
|307
|0.08
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|1023
|2009.05.07 10:03
|buy
|307
|0.08
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|1024
|2009.05.07 10:03
|delete
|306
|0.08
|1.3363
|0.0000
|1.3419
|1025
|2009.05.07 10:43
|buy limit
|308
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|1026
|2009.05.07 12:06
|t/p
|307
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3381
|44.80
|14194.58
|1027
|2009.05.07 12:06
|delete
|308
|0.10
|1.3297
|0.0000
|1.3353
|1028
|2009.05.07 12:06
|buy stop
|309
|0.08
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|1029
|2009.05.07 12:06
|buy limit
|310
|0.08
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|1030
|2009.05.07 12:21
|buy
|310
|0.08
|1.3353
|0.0000
|1.3409
|1031
|2009.05.07 12:21
|delete
|309
|0.08
|1.3391
|0.0000
|1.3447
|1032
|2009.05.07 13:01
|buy limit
|311
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|1033
|2009.05.07 13:03
|t/p
|310
|0.08
|1.3409
|0.0000
|1.3409
|44.80
|14239.38
|1034
|2009.05.07 13:03
|delete
|311
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3381
|1035
|2009.05.07 13:03
|buy stop
|312
|0.08
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|1036
|2009.05.07 13:03
|buy limit
|313
|0.08
|1.3395
|0.0000
|1.3453
|1037
|2009.05.07 13:07
|buy
|312
|0.08
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|1038
|2009.05.07 13:07
|delete
|313
|0.08
|1.3395
|0.0000
|1.3453
|1039
|2009.05.07 13:47
|buy limit
|314
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3463
|1040
|2009.05.07 14:15
|buy
|314
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3463
|1041
|2009.05.07 14:15
|modify
|312
|0.08
|1.3434
|0.0000
|1.3463
|1042
|2009.05.07 14:55
|buy limit
|315
|0.13
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|1043
|2009.05.07 17:44
|buy
|315
|0.13
|1.3376
|0.0000
|1.3434
|1044
|2009.05.07 17:44
|modify
|312
|0.08
|1.3434
|0.0000
|1.3434
|1045
|2009.05.07 17:44
|modify
|314
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3434
|1046
|2009.05.07 18:24
|buy limit
|316
|0.17
|1.3347
|0.0000
|1.3405
|1047
|2009.05.08 02:05
|buy
|316
|0.17
|1.3347
|0.0000
|1.3405
|1048
|2009.05.08 02:05
|modify
|312
|0.08
|1.3434
|0.0000
|1.3405
|1049
|2009.05.08 02:05
|modify
|314
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|1050
|2009.05.08 02:05
|modify
|315
|0.13
|1.3376
|0.0000
|1.3405
|1051
|2009.05.08 02:45
|buy limit
|317
|0.22
|1.3291
|0.0000
|1.3404
|1052
|2009.05.08 05:46
|t/p
|312
|0.08
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|-23.20
|14216.17
|1053
|2009.05.08 05:46
|t/p
|314
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|-0.00
|14216.17
|1054
|2009.05.08 05:46
|t/p
|315
|0.13
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|37.70
|14253.87
|1055
|2009.05.08 05:46
|t/p
|316
|0.17
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|98.60
|14352.47
|1056
|2009.05.08 05:46
|delete
|317
|0.22
|1.3291
|0.0000
|1.3404
|1057
|2009.05.08 05:46
|buy stop
|318
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|1058
|2009.05.08 05:46
|buy limit
|319
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|1059
|2009.05.08 06:22
|buy
|318
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3475
|1060
|2009.05.08 06:22
|delete
|319
|0.08
|1.3381
|0.0000
|1.3437
|1061
|2009.05.08 07:02
|buy limit
|320
|0.10
|1.3390
|0.0000
|1.3448
|1062
|2009.05.08 10:15
|buy
|320
|0.10
|1.3390
|0.0000
|1.3448
|1063
|2009.05.08 10:15
|modify
|318
|0.08
|1.3419
|0.0000
|1.3448
|1064
|2009.05.08 10:55
|buy limit
|321
|0.13
|1.3361
|0.0000
|1.3419
|1065
|2009.05.08 12:33
|t/p
|318
|0.08
|1.3448
|0.0000
|1.3448
|23.20
|14375.67
|1066
|2009.05.08 12:33
|t/p
|320
|0.10
|1.3448
|0.0000
|1.3448
|58.00
|14433.67
|1067
|2009.05.08 12:33
|delete
|321
|0.13
|1.3361
|0.0000
|1.3419
|1068
|2009.05.08 12:33
|buy stop
|322
|0.08
|1.3463
|0.0000
|1.3521
|1069
|2009.05.08 12:33
|buy limit
|323
|0.08
|1.3424
|0.0000
|1.3482
|1070
|2009.05.08 12:33
|buy
|322
|0.08
|1.3463
|0.0000
|1.3521
|1071
|2009.05.08 12:33
|delete
|323
|0.08
|1.3424
|0.0000
|1.3482
|1072
|2009.05.08 13:13
|buy limit
|324
|0.10
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|1073
|2009.05.08 16:12
|t/p
|322
|0.08
|1.3521
|0.0000
|1.3521
|46.40
|14480.07
|1074
|2009.05.08 16:12
|delete
|324
|0.10
|1.3434
|0.0000
|1.3492
|1075
|2009.05.08 16:12
|buy stop
|325
|0.08
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1076
|2009.05.08 16:12
|buy limit
|326
|0.08
|1.3511
|0.0000
|1.3569
|1077
|2009.05.08 16:30
|buy
|325
|0.08
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1078
|2009.05.08 16:30
|delete
|326
|0.08
|1.3511
|0.0000
|1.3569
|1079
|2009.05.08 17:10
|buy limit
|327
|0.10
|1.3520
|0.0000
|1.3580
|1080
|2009.05.08 18:38
|t/p
|325
|0.08
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|46.40
|14526.47
|1081
|2009.05.08 18:38
|delete
|327
|0.10
|1.3520
|0.0000
|1.3580
|1082
|2009.05.08 18:38
|buy stop
|328
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1083
|2009.05.08 18:38
|buy limit
|329
|0.08
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|1084
|2009.05.08 18:51
|buy
|328
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1085
|2009.05.08 18:51
|delete
|329
|0.08
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|1086
|2009.05.08 19:31
|buy limit
|330
|0.10
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|1087
|2009.05.08 19:31
|modify
|330
|0.10
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1088
|2009.05.11 07:32
|buy
|330
|0.10
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1089
|2009.05.11 07:32
|modify
|328
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3657
|1090
|2009.05.11 08:12
|buy limit
|331
|0.13
|1.3568
|0.0000
|1.3626
|1091
|2009.05.11 11:24
|buy
|331
|0.13
|1.3568
|0.0000
|1.3626
|1092
|2009.05.11 11:24
|modify
|328
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3626
|1093
|2009.05.11 11:24
|modify
|330
|0.10
|1.3597
|0.0000
|1.3626
|1094
|2009.05.11 12:04
|buy limit
|332
|0.17
|1.3539
|0.0000
|1.3597
|1095
|2009.05.11 14:18
|t/p
|328
|0.08
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|-0.80
|14525.67
|1096
|2009.05.11 14:18
|t/p
|330
|0.10
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|29.00
|14554.67
|1097
|2009.05.11 14:18
|t/p
|331
|0.13
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|75.40
|14630.07
|1098
|2009.05.11 14:18
|delete
|332
|0.17
|1.3539
|0.0000
|1.3597
|1099
|2009.05.11 14:18
|buy stop
|333
|0.08
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1100
|2009.05.11 14:18
|buy limit
|334
|0.08
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1101
|2009.05.11 14:42
|buy
|333
|0.08
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1102
|2009.05.11 14:42
|delete
|334
|0.08
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1103
|2009.05.11 15:22
|buy limit
|335
|0.10
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1104
|2009.05.11 16:22
|buy
|335
|0.10
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1105
|2009.05.11 16:22
|modify
|333
|0.08
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|1106
|2009.05.11 17:02
|buy limit
|336
|0.13
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1107
|2009.05.11 17:12
|modify
|336
|0.13
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1108
|2009.05.11 21:03
|buy
|336
|0.13
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1109
|2009.05.11 21:03
|modify
|333
|0.08
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|1110
|2009.05.11 21:03
|modify
|335
|0.10
|1.3608
|0.0000
|1.3637
|1111
|2009.05.11 21:43
|buy limit
|337
|0.17
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1112
|2009.05.12 07:41
|t/p
|333
|0.08
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|-0.00
|14630.06
|1113
|2009.05.12 07:41
|t/p
|335
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|29.00
|14659.06
|1114
|2009.05.12 07:41
|t/p
|336
|0.13
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|75.40
|14734.46
|1115
|2009.05.12 07:41
|delete
|337
|0.17
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1116
|2009.05.12 07:41
|buy stop
|338
|0.08
|1.3671
|0.0000
|1.3727
|1117
|2009.05.12 07:41
|buy limit
|339
|0.08
|1.3633
|0.0000
|1.3689
|1118
|2009.05.12 08:21
|buy
|338
|0.08
|1.3671
|0.0000
|1.3727
|1119
|2009.05.12 08:21
|delete
|339
|0.08
|1.3633
|0.0000
|1.3689
|1120
|2009.05.12 09:01
|buy limit
|340
|0.10
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|1121
|2009.05.12 09:01
|modify
|340
|0.10
|1.3642
|0.0000
|1.3700
|1122
|2009.05.12 10:24
|buy
|340
|0.10
|1.3642
|0.0000
|1.3700
|1123
|2009.05.12 10:24
|modify
|338
|0.08
|1.3671
|0.0000
|1.3700
|1124
|2009.05.12 11:04
|buy limit
|341
|0.13
|1.3584
|0.0000
|1.3642
|1125
|2009.05.12 11:04
|modify
|341
|0.13
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|1126
|2009.05.12 12:33
|t/p
|338
|0.08
|1.3700
|0.0000
|1.3700
|23.20
|14757.66
|1127
|2009.05.12 12:33
|t/p
|340
|0.10
|1.3700
|0.0000
|1.3700
|58.00
|14815.66
|1128
|2009.05.12 12:33
|delete
|341
|0.13
|1.3613
|0.0000
|1.3671
|1129
|2009.05.12 12:33
|buy stop
|342
|0.08
|1.3724
|0.0000
|1.3782
|1130
|2009.05.12 12:33
|buy limit
|343
|0.08
|1.3685
|0.0000
|1.3743
|1131
|2009.05.12 12:41
|buy
|343
|0.08
|1.3685
|0.0000
|1.3743
|1132
|2009.05.12 12:41
|delete
|342
|0.08
|1.3724
|0.0000
|1.3782
|1133
|2009.05.12 13:21
|buy limit
|344
|0.10
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1134
|2009.05.12 13:27
|modify
|344
|0.10
|1.3656
|0.0000
|1.3714
|1135
|2009.05.12 13:40
|buy
|344
|0.10
|1.3656
|0.0000
|1.3714
|1136
|2009.05.12 13:40
|modify
|343
|0.08
|1.3685
|0.0000
|1.3714
|1137
|2009.05.12 14:20
|buy limit
|345
|0.13
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1138
|2009.05.12 14:22
|modify
|345
|0.13
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1139
|2009.05.12 15:21
|buy
|345
|0.13
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1140
|2009.05.12 15:21
|modify
|343
|0.08
|1.3685
|0.0000
|1.3685
|1141
|2009.05.12 15:21
|modify
|344
|0.10
|1.3656
|0.0000
|1.3685
|1142
|2009.05.12 16:01
|buy limit
|346
|0.17
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1143
|2009.05.12 16:30
|buy
|346
|0.17
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1144
|2009.05.12 16:30
|modify
|343
|0.08
|1.3685
|0.0000
|1.3656
|1145
|2009.05.12 16:30
|modify
|344
|0.10
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|1146
|2009.05.12 16:30
|modify
|345
|0.13
|1.3627
|0.0000
|1.3656
|1147
|2009.05.12 17:10
|buy limit
|347
|0.22
|1.3540
|0.0000
|1.3657
|1148
|2009.05.12 23:13
|t/p
|343
|0.08
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|-23.20
|14792.46
|1149
|2009.05.12 23:13
|t/p
|344
|0.10
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|0.00
|14792.46
|1150
|2009.05.12 23:13
|t/p
|345
|0.13
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|37.70
|14830.16
|1151
|2009.05.12 23:13
|t/p
|346
|0.17
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|98.60
|14928.76
|1152
|2009.05.12 23:13
|delete
|347
|0.22
|1.3540
|0.0000
|1.3657
|1153
|2009.05.12 23:13
|buy stop
|348
|0.08
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|1154
|2009.05.12 23:13
|buy limit
|349
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1155
|2009.05.12 23:17
|buy
|348
|0.08
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|1156
|2009.05.12 23:17
|delete
|349
|0.08
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1157
|2009.05.12 23:57
|buy limit
|350
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1158
|2009.05.13 10:31
|buy
|350
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1159
|2009.05.13 10:31
|modify
|348
|0.08
|1.3666
|0.0000
|1.3695
|1160
|2009.05.13 11:11
|buy limit
|351
|0.13
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1161
|2009.05.13 12:04
|buy
|351
|0.13
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1162
|2009.05.13 12:04
|modify
|348
|0.08
|1.3666
|0.0000
|1.3666
|1163
|2009.05.13 12:04
|modify
|350
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|1164
|2009.05.13 12:44
|buy limit
|352
|0.17
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|1165
|2009.05.13 13:40
|buy
|352
|0.17
|1.3578
|0.0000
|1.3638
|1166
|2009.05.13 13:40
|modify
|348
|0.08
|1.3666
|0.0000
|1.3638
|1167
|2009.05.13 13:40
|modify
|350
|0.10
|1.3637
|0.0000
|1.3638
|1168
|2009.05.13 13:40
|modify
|351
|0.13
|1.3608
|0.0000
|1.3638
|1169
|2009.05.13 14:20
|buy limit
|353
|0.22
|1.3518
|0.0000
|1.3639
|1170
|2009.05.13 16:12
|t/p
|348
|0.08
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|-22.40
|14906.35
|1171
|2009.05.13 16:12
|t/p
|350
|0.10
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|1.00
|14907.35
|1172
|2009.05.13 16:12
|t/p
|351
|0.13
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|39.00
|14946.35
|1173
|2009.05.13 16:12
|t/p
|352
|0.17
|1.3638
|0.0000
|1.3638
|102.00
|15048.35
|1174
|2009.05.13 16:12
|delete
|353
|0.22
|1.3518
|0.0000
|1.3639
|1175
|2009.05.13 16:12
|buy stop
|354
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|1176
|2009.05.13 16:12
|buy limit
|355
|0.09
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1177
|2009.05.13 16:14
|buy
|354
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|1178
|2009.05.13 16:14
|delete
|355
|0.09
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1179
|2009.05.13 16:54
|buy limit
|356
|0.12
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1180
|2009.05.13 17:05
|buy
|356
|0.12
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1181
|2009.05.13 17:05
|modify
|354
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3657
|1182
|2009.05.13 17:45
|buy limit
|357
|0.16
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|1183
|2009.05.13 23:37
|buy
|357
|0.16
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|1184
|2009.05.13 23:37
|modify
|354
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3627
|1185
|2009.05.13 23:37
|modify
|356
|0.12
|1.3597
|0.0000
|1.3627
|1186
|2009.05.14 00:17
|buy limit
|358
|0.21
|1.3509
|0.0000
|1.3567
|1187
|2009.05.14 00:22
|modify
|358
|0.21
|1.3538
|0.0000
|1.3596
|1188
|2009.05.14 12:30
|buy
|358
|0.21
|1.3538
|0.0000
|1.3596
|1189
|2009.05.14 12:30
|modify
|354
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3596
|1190
|2009.05.14 12:30
|modify
|356
|0.12
|1.3597
|0.0000
|1.3596
|1191
|2009.05.14 12:30
|modify
|357
|0.16
|1.3567
|0.0000
|1.3596
|1192
|2009.05.14 13:10
|buy limit
|359
|0.27
|1.3478
|0.0000
|1.3599
|1193
|2009.05.14 13:30
|t/p
|354
|0.09
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|-54.91
|14993.45
|1194
|2009.05.14 13:30
|t/p
|356
|0.12
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|-1.21
|14992.23
|1195
|2009.05.14 13:30
|t/p
|357
|0.16
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|46.39
|15038.62
|1196
|2009.05.14 13:30
|t/p
|358
|0.21
|1.3596
|0.0000
|1.3596
|121.80
|15160.42
|1197
|2009.05.14 13:30
|delete
|359
|0.27
|1.3478
|0.0000
|1.3599
|1198
|2009.05.14 13:30
|buy stop
|360
|0.09
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1199
|2009.05.14 13:30
|buy limit
|361
|0.09
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|1200
|2009.05.14 13:51
|buy
|361
|0.09
|1.3587
|0.0000
|1.3647
|1201
|2009.05.14 13:51
|delete
|360
|0.09
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1202
|2009.05.14 14:31
|buy limit
|362
|0.12
|1.3557
|0.0000
|1.3617
|1203
|2009.05.14 18:38
|t/p
|361
|0.09
|1.3647
|0.0000
|1.3647
|54.00
|15214.42
|1204
|2009.05.14 18:38
|delete
|362
|0.12
|1.3557
|0.0000
|1.3617
|1205
|2009.05.14 18:38
|buy stop
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|1206
|2009.05.14 18:38
|buy limit
|364
|0.09
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1207
|2009.05.14 18:44
|buy
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3717
|1208
|2009.05.14 18:44
|delete
|364
|0.09
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1209
|2009.05.14 19:24
|buy limit
|365
|0.12
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1210
|2009.05.14 23:22
|buy
|365
|0.12
|1.3627
|0.0000
|1.3687
|1211
|2009.05.14 23:22
|modify
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3687
|1212
|2009.05.15 00:02
|buy limit
|366
|0.16
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1213
|2009.05.15 06:05
|buy
|366
|0.16
|1.3597
|0.0000
|1.3657
|1214
|2009.05.15 06:05
|modify
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3657
|1215
|2009.05.15 06:05
|modify
|365
|0.12
|1.3627
|0.0000
|1.3657
|1216
|2009.05.15 06:45
|buy limit
|367
|0.21
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|1217
|2009.05.15 08:48
|buy
|367
|0.21
|1.3567
|0.0000
|1.3627
|1218
|2009.05.15 08:48
|modify
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3627
|1219
|2009.05.15 08:48
|modify
|365
|0.12
|1.3627
|0.0000
|1.3627
|1220
|2009.05.15 08:48
|modify
|366
|0.16
|1.3597
|0.0000
|1.3627
|1221
|2009.05.15 09:28
|buy limit
|368
|0.27
|1.3507
|0.0000
|1.3628
|1222
|2009.05.15 17:35
|buy
|368
|0.27
|1.3507
|0.0000
|1.3628
|1223
|2009.05.15 18:15
|buy limit
|369
|0.35
|1.3445
|0.0000
|1.3570
|1224
|2009.05.17 23:37
|buy
|369
|0.35
|1.3445
|0.0000
|1.3570
|1225
|2009.05.17 23:37
|modify
|363
|0.09
|1.3657
|0.0000
|1.3570
|1226
|2009.05.17 23:37
|modify
|365
|0.12
|1.3627
|0.0000
|1.3570
|1227
|2009.05.17 23:37
|modify
|366
|0.16
|1.3597
|0.0000
|1.3570
|1228
|2009.05.17 23:37
|modify
|367
|0.21
|1.3567
|0.0000
|1.3570
|1229
|2009.05.17 23:37
|modify
|368
|0.27
|1.3507
|0.0000
|1.3570
|1230
|2009.05.18 00:17
|buy limit
|370
|0.46
|1.3387
|0.0000
|1.3503
|1231
|2009.05.19 03:59
|t/p
|363
|0.09
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|-78.31
|15136.11
|1232
|2009.05.19 03:59
|t/p
|365
|0.12
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|-68.41
|15067.70
|1233
|2009.05.19 03:59
|t/p
|366
|0.16
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|-43.21
|15024.49
|1234
|2009.05.19 03:59
|t/p
|367
|0.21
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|6.29
|15030.78
|1235
|2009.05.19 03:59
|t/p
|368
|0.27
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|170.08
|15200.86
|1236
|2009.05.19 03:59
|t/p
|369
|0.35
|1.3570
|0.0000
|1.3570
|437.48
|15638.34
|1237
|2009.05.19 03:59
|delete
|370
|0.46
|1.3387
|0.0000
|1.3503
|1238
|2009.05.19 03:59
|buy stop
|371
|0.09
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1239
|2009.05.19 03:59
|buy limit
|372
|0.09
|1.3540
|0.0000
|1.3598
|1240
|2009.05.19 04:11
|buy
|371
|0.09
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1241
|2009.05.19 04:11
|delete
|372
|0.09
|1.3540
|0.0000
|1.3598
|1242
|2009.05.19 04:52
|buy limit
|373
|0.12
|1.3521
|0.0000
|1.3579
|1243
|2009.05.19 04:55
|modify
|373
|0.12
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1244
|2009.05.19 06:03
|buy
|373
|0.12
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1245
|2009.05.19 06:03
|modify
|371
|0.09
|1.3579
|0.0000
|1.3608
|1246
|2009.05.19 06:43
|buy limit
|374
|0.16
|1.3521
|0.0000
|1.3579
|1247
|2009.05.19 07:55
|t/p
|371
|0.09
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|26.10
|15664.44
|1248
|2009.05.19 07:55
|t/p
|373
|0.12
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|69.60
|15734.04
|1249
|2009.05.19 07:55
|delete
|374
|0.16
|1.3521
|0.0000
|1.3579
|1250
|2009.05.19 07:55
|buy stop
|375
|0.09
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1251
|2009.05.19 07:55
|buy limit
|376
|0.09
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1252
|2009.05.19 08:51
|buy
|375
|0.09
|1.3637
|0.0000
|1.3695
|1253
|2009.05.19 08:51
|delete
|376
|0.09
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1254
|2009.05.19 09:31
|buy limit
|377
|0.12
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1255
|2009.05.19 12:30
|buy
|377
|0.12
|1.3608
|0.0000
|1.3666
|1256
|2009.05.19 12:30
|modify
|375
|0.09
|1.3637
|0.0000
|1.3666
|1257
|2009.05.19 13:10
|buy limit
|378
|0.16
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1258
|2009.05.19 13:37
|modify
|378
|0.16
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1259
|2009.05.19 13:54
|buy
|378
|0.16
|1.3579
|0.0000
|1.3637
|1260
|2009.05.19 13:54
|modify
|375
|0.09
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|1261
|2009.05.19 13:54
|modify
|377
|0.12
|1.3608
|0.0000
|1.3637
|1262
|2009.05.19 14:34
|buy limit
|379
|0.21
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1263
|2009.05.19 17:30
|t/p
|375
|0.09
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|0.00
|15734.04
|1264
|2009.05.19 17:30
|t/p
|377
|0.12
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|34.80
|15768.84
|1265
|2009.05.19 17:30
|t/p
|378
|0.16
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|92.80
|15861.64
|1266
|2009.05.19 17:30
|delete
|379
|0.21
|1.3550
|0.0000
|1.3608
|1267
|2009.05.19 17:30
|buy stop
|380
|0.09
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|1268
|2009.05.19 17:30
|buy limit
|381
|0.09
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1269
|2009.05.19 17:35
|buy
|381
|0.09
|1.3627
|0.0000
|1.3685
|1270
|2009.05.19 17:35
|delete
|380
|0.09
|1.3666
|0.0000
|1.3724
|1271
|2009.05.19 18:15
|buy limit
|382
|0.12
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1272
|2009.05.20 01:57
|buy
|382
|0.12
|1.3598
|0.0000
|1.3656
|1273
|2009.05.20 01:57
|modify
|381
|0.09
|1.3627
|0.0000
|1.3656
|1274
|2009.05.20 02:37
|buy limit
|383
|0.16
|1.3568
|0.0000
|1.3628
|1275
|2009.05.20 08:23
|t/p
|381
|0.09
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|26.10
|15887.74
|1276
|2009.05.20 08:23
|t/p
|382
|0.12
|1.3656
|0.0000
|1.3656
|69.60
|15957.34
|1277
|2009.05.20 08:23
|delete
|383
|0.16
|1.3568
|0.0000
|1.3628
|1278
|2009.05.20 08:23
|buy stop
|384
|0.09
|1.3687
|0.0000
|1.3747
|1279
|2009.05.20 08:23
|buy limit
|385
|0.09
|1.3647
|0.0000
|1.3707
|1280
|2009.05.20 08:31
|buy
|385
|0.09
|1.3647
|0.0000
|1.3707
|1281
|2009.05.20 08:31
|delete
|384
|0.09
|1.3687
|0.0000
|1.3747
|1282
|2009.05.20 09:11
|buy limit
|386
|0.12
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1283
|2009.05.20 12:31
|t/p
|385
|0.09
|1.3707
|0.0000
|1.3707
|54.00
|16011.34
|1284
|2009.05.20 12:31
|delete
|386
|0.12
|1.3617
|0.0000
|1.3677
|1285
|2009.05.20 12:31
|buy stop
|387
|0.09
|1.3717
|0.0000
|1.3777
|1286
|2009.05.20 12:31
|buy limit
|388
|0.09
|1.3699
|0.0000
|1.3761
|1287
|2009.05.20 12:38
|buy
|388
|0.09
|1.3699
|0.0000
|1.3761
|1288
|2009.05.20 12:38
|delete
|387
|0.09
|1.3717
|0.0000
|1.3777
|1289
|2009.05.20 13:18
|buy limit
|389
|0.12
|1.3668
|0.0000
|1.3730
|1290
|2009.05.20 13:46
|t/p
|388
|0.09
|1.3761
|0.0000
|1.3761
|55.80
|16067.14
|1291
|2009.05.20 13:46
|delete
|389
|0.12
|1.3668
|0.0000
|1.3730
|1292
|2009.05.20 13:46
|buy stop
|390
|0.09
|1.3771
|0.0000
|1.3833
|1293
|2009.05.20 13:46
|buy limit
|391
|0.09
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|1294
|2009.05.20 13:46
|buy
|390
|0.09
|1.3771
|0.0000
|1.3833
|1295
|2009.05.20 13:46
|delete
|391
|0.09
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|1296
|2009.05.20 14:26
|buy limit
|392
|0.12
|1.3740
|0.0000
|1.3802
|1297
|2009.05.21 08:21
|t/p
|390
|0.09
|1.3833
|0.0000
|1.3833
|55.79
|16122.93
|1298
|2009.05.21 08:21
|delete
|392
|0.12
|1.3740
|0.0000
|1.3802
|1299
|2009.05.21 08:21
|buy stop
|393
|0.09
|1.3867
|0.0000
|1.3927
|1300
|2009.05.21 08:21
|buy limit
|394
|0.09
|1.3827
|0.0000
|1.3887
|1301
|2009.05.21 08:23
|buy
|394
|0.09
|1.3827
|0.0000
|1.3887
|1302
|2009.05.21 08:23
|delete
|393
|0.09
|1.3867
|0.0000
|1.3927
|1303
|2009.05.21 09:03
|buy limit
|395
|0.12
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|1304
|2009.05.21 09:07
|modify
|395
|0.12
|1.3765
|0.0000
|1.3827
|1305
|2009.05.21 11:30
|buy
|395
|0.12
|1.3765
|0.0000
|1.3827
|1306
|2009.05.21 11:30
|modify
|394
|0.09
|1.3827
|0.0000
|1.3827
|1307
|2009.05.21 12:10
|buy limit
|396
|0.16
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|1308
|2009.05.21 13:01
|buy
|396
|0.16
|1.3734
|0.0000
|1.3796
|1309
|2009.05.21 13:01
|modify
|394
|0.09
|1.3827
|0.0000
|1.3796
|1310
|2009.05.21 13:01
|modify
|395
|0.12
|1.3765
|0.0000
|1.3796
|1311
|2009.05.21 13:41
|buy limit
|397
|0.21
|1.3703
|0.0000
|1.3765
|1312
|2009.05.21 15:50
|t/p
|394
|0.09
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|-27.90
|16095.03
|1313
|2009.05.21 15:50
|t/p
|395
|0.12
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|37.20
|16132.23
|1314
|2009.05.21 15:50
|t/p
|396
|0.16
|1.3796
|0.0000
|1.3796
|99.20
|16231.43
|1315
|2009.05.21 15:50
|delete
|397
|0.21
|1.3703
|0.0000
|1.3765
|1316
|2009.05.21 15:50
|buy stop
|398
|0.09
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|1317
|2009.05.21 15:50
|buy limit
|399
|0.09
|1.3792
|0.0000
|1.3854
|1318
|2009.05.21 15:54
|buy
|399
|0.09
|1.3792
|0.0000
|1.3854
|1319
|2009.05.21 15:54
|delete
|398
|0.09
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|1320
|2009.05.21 16:34
|buy limit
|400
|0.12
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|1321
|2009.05.21 16:40
|t/p
|399
|0.09
|1.3854
|0.0000
|1.3854
|55.80
|16287.23
|1322
|2009.05.21 16:40
|delete
|400
|0.12
|1.3761
|0.0000
|1.3823
|1323
|2009.05.21 16:40
|buy stop
|401
|0.09
|1.3864
|0.0000
|1.3926
|1324
|2009.05.21 16:40
|buy limit
|402
|0.09
|1.3823
|0.0000
|1.3885
|1325
|2009.05.21 16:41
|buy
|401
|0.09
|1.3864
|0.0000
|1.3926
|1326
|2009.05.21 16:41
|delete
|402
|0.09
|1.3823
|0.0000
|1.3885
|1327
|2009.05.21 17:21
|buy limit
|403
|0.12
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|1328
|2009.05.21 23:49
|t/p
|401
|0.09
|1.3926
|0.0000
|1.3926
|55.80
|16343.03
|1329
|2009.05.21 23:49
|delete
|403
|0.12
|1.3833
|0.0000
|1.3895
|1330
|2009.05.21 23:49
|buy stop
|404
|0.09
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|1331
|2009.05.21 23:49
|buy limit
|405
|0.09
|1.3916
|0.0000
|1.3978
|1332
|2009.05.22 04:25
|buy
|405
|0.09
|1.3916
|0.0000
|1.3978
|1333
|2009.05.22 04:25
|delete
|404
|0.09
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|1334
|2009.05.22 05:05
|buy limit
|406
|0.12
|1.3886
|0.0000
|1.3946
|1335
|2009.05.22 07:19
|t/p
|405
|0.09
|1.3978
|0.0000
|1.3978
|55.80
|16398.83
|1336
|2009.05.22 07:19
|delete
|406
|0.12
|1.3886
|0.0000
|1.3946
|1337
|2009.05.22 07:19
|buy stop
|407
|0.09
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|1338
|2009.05.22 07:19
|buy limit
|408
|0.09
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|1339
|2009.05.22 07:28
|buy
|408
|0.09
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|1340
|2009.05.22 07:28
|delete
|407
|0.09
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|1341
|2009.05.22 08:08
|buy limit
|409
|0.12
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|1342
|2009.05.22 08:08
|modify
|409
|0.12
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|1343
|2009.05.22 13:13
|t/p
|408
|0.09
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|54.00
|16452.83
|1344
|2009.05.22 13:13
|delete
|409
|0.12
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|1345
|2009.05.22 13:13
|buy stop
|410
|0.09
|1.4019
|0.0000
|1.4081
|1346
|2009.05.22 13:13
|buy limit
|411
|0.09
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|1347
|2009.05.22 13:18
|buy
|410
|0.09
|1.4019
|0.0000
|1.4081
|1348
|2009.05.22 13:18
|delete
|411
|0.09
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|1349
|2009.05.22 13:58
|buy limit
|412
|0.12
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|1350
|2009.05.22 14:03
|modify
|412
|0.12
|1.3988
|0.0000
|1.4050
|1351
|2009.05.22 14:38
|buy
|412
|0.12
|1.3988
|0.0000
|1.4050
|1352
|2009.05.22 14:38
|modify
|410
|0.09
|1.4019
|0.0000
|1.4050
|1353
|2009.05.22 15:18
|buy limit
|413
|0.16
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|1354
|2009.05.22 17:24
|t/p
|410
|0.09
|1.4050
|0.0000
|1.4050
|27.90
|16480.73
|1355
|2009.05.22 17:24
|t/p
|412
|0.12
|1.4050
|0.0000
|1.4050
|74.40
|16555.13
|1356
|2009.05.22 17:24
|delete
|413
|0.16
|1.3957
|0.0000
|1.4019
|1357
|2009.05.22 17:24
|buy stop
|414
|0.09
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|1358
|2009.05.22 17:24
|buy limit
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.4102
|1359
|2009.05.22 17:26
|buy
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.4102
|1360
|2009.05.22 17:26
|delete
|414
|0.09
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|1361
|2009.05.22 18:06
|buy limit
|416
|0.12
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|1362
|2009.05.22 18:08
|modify
|416
|0.12
|1.4009
|0.0000
|1.4071
|1363
|2009.05.22 18:14
|buy
|416
|0.12
|1.4009
|0.0000
|1.4071
|1364
|2009.05.22 18:14
|modify
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.4071
|1365
|2009.05.22 18:54
|buy limit
|417
|0.16
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|1366
|2009.05.25 02:47
|buy
|417
|0.16
|1.3978
|0.0000
|1.4040
|1367
|2009.05.25 02:47
|modify
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.4040
|1368
|2009.05.25 02:47
|modify
|416
|0.12
|1.4009
|0.0000
|1.4040
|1369
|2009.05.25 03:27
|buy limit
|418
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.4006
|1370
|2009.05.26 01:47
|buy
|418
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.4006
|1371
|2009.05.26 01:47
|modify
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.4006
|1372
|2009.05.26 01:47
|modify
|416
|0.12
|1.4009
|0.0000
|1.4006
|1373
|2009.05.26 01:47
|modify
|417
|0.16
|1.3978
|0.0000
|1.4006
|1374
|2009.05.26 02:28
|buy limit
|419
|0.27
|1.3894
|0.0000
|1.4006
|1375
|2009.05.26 08:41
|buy
|419
|0.27
|1.3894
|0.0000
|1.4006
|1376
|2009.05.26 09:21
|buy limit
|420
|0.35
|1.3836
|0.0000
|1.3952
|1377
|2009.05.27 20:57
|buy
|420
|0.35
|1.3836
|0.0000
|1.3952
|1378
|2009.05.27 20:57
|modify
|415
|0.09
|1.4040
|0.0000
|1.3952
|1379
|2009.05.27 20:57
|modify
|416
|0.12
|1.4009
|0.0000
|1.3952
|1380
|2009.05.27 20:57
|modify
|417
|0.16
|1.3978
|0.0000
|1.3952
|1381
|2009.05.27 20:57
|modify
|418
|0.21
|1.3950
|0.0000
|1.3952
|1382
|2009.05.27 20:57
|modify
|419
|0.27
|1.3894
|0.0000
|1.3952
|1383
|2009.05.27 21:37
|buy limit
|421
|0.46
|1.3776
|0.0000
|1.3897
|1384
|2009.05.28 13:30
|t/p
|415
|0.09
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-79.22
|16475.91
|1385
|2009.05.28 13:30
|t/p
|416
|0.12
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-68.42
|16407.49
|1386
|2009.05.28 13:30
|t/p
|417
|0.16
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-41.62
|16365.87
|1387
|2009.05.28 13:30
|t/p
|418
|0.21
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|4.17
|16370.04
|1388
|2009.05.28 13:30
|t/p
|419
|0.27
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|156.57
|16526.61
|1389
|2009.05.28 13:30
|t/p
|420
|0.35
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|405.97
|16932.58
|1390
|2009.05.28 13:30
|delete
|421
|0.46
|1.3776
|0.0000
|1.3897
|1391
|2009.05.28 13:30
|buy stop
|422
|0.10
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|1392
|2009.05.28 13:30
|buy limit
|423
|0.10
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|1393
|2009.05.28 13:32
|buy
|423
|0.10
|1.3947
|0.0000
|1.4007
|1394
|2009.05.28 13:32
|delete
|422
|0.10
|1.3987
|0.0000
|1.4047
|1395
|2009.05.28 14:12
|buy limit
|424
|0.13
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|1396
|2009.05.28 14:34
|modify
|424
|0.13
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|1397
|2009.05.28 16:49
|buy
|424
|0.13
|1.3917
|0.0000
|1.3977
|1398
|2009.05.28 16:49
|modify
|423
|0.10
|1.3947
|0.0000
|1.3977
|1399
|2009.05.28 17:29
|buy limit
|425
|0.17
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|1400
|2009.05.29 01:34
|t/p
|423
|0.10
|1.3977
|0.0000
|1.3977
|30.00
|16962.58
|1401
|2009.05.29 01:34
|t/p
|424
|0.13
|1.3977
|0.0000
|1.3977
|78.00
|17040.57
|1402
|2009.05.29 01:34
|delete
|425
|0.17
|1.3887
|0.0000
|1.3947
|1403
|2009.05.29 01:34
|buy stop
|426
|0.10
|1.4014
|0.0000
|1.4072
|1404
|2009.05.29 01:34
|buy limit
|427
|0.10
|1.3975
|0.0000
|1.4033
|1405
|2009.05.29 01:39
|buy
|427
|0.10
|1.3975
|0.0000
|1.4033
|1406
|2009.05.29 01:39
|delete
|426
|0.10
|1.4014
|0.0000
|1.4072
|1407
|2009.05.29 02:19
|buy limit
|428
|0.13
|1.3946
|0.0000
|1.4004
|1408
|2009.05.29 09:07
|t/p
|427
|0.10
|1.4033
|0.0000
|1.4033
|58.00
|17098.57
|1409
|2009.05.29 09:07
|delete
|428
|0.13
|1.3946
|0.0000
|1.4004
|1410
|2009.05.29 09:07
|buy stop
|429
|0.10
|1.4043
|0.0000
|1.4101
|1411
|2009.05.29 09:07
|buy limit
|430
|0.10
|1.4004
|0.0000
|1.4062
|1412
|2009.05.29 09:18
|buy
|429
|0.10
|1.4043
|0.0000
|1.4101
|1413
|2009.05.29 09:18
|delete
|430
|0.10
|1.4004
|0.0000
|1.4062
|1414
|2009.05.29 09:58
|buy limit
|431
|0.13
|1.4013
|0.0000
|1.4073
|1415
|2009.05.29 10:33
|t/p
|429
|0.10
|1.4101
|0.0000
|1.4101
|58.00
|17156.57
|1416
|2009.05.29 10:33
|delete
|431
|0.13
|1.4013
|0.0000
|1.4073
|1417
|2009.05.29 10:33
|buy stop
|432
|0.10
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1418
|2009.05.29 10:33
|buy limit
|433
|0.10
|1.4097
|0.0000
|1.4157
|1419
|2009.05.29 10:34
|buy
|433
|0.10
|1.4097
|0.0000
|1.4157
|1420
|2009.05.29 10:34
|delete
|432
|0.10
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1421
|2009.05.29 11:14
|buy limit
|434
|0.13
|1.4067
|0.0000
|1.4127
|1422
|2009.05.29 14:55
|t/p
|433
|0.10
|1.4157
|0.0000
|1.4157
|60.00
|17216.57
|1423
|2009.05.29 14:55
|delete
|434
|0.13
|1.4067
|0.0000
|1.4127
|1424
|2009.05.29 14:55
|buy stop
|435
|0.10
|1.4167
|0.0000
|1.4227
|1425
|2009.05.29 14:55
|buy limit
|436
|0.10
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|1426
|2009.05.29 14:55
|buy
|435
|0.10
|1.4167
|0.0000
|1.4227
|1427
|2009.05.29 14:55
|delete
|436
|0.10
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|1428
|2009.05.29 15:35
|buy limit
|437
|0.13
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|1429
|2009.05.29 16:12
|modify
|437
|0.13
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1430
|2009.05.29 16:21
|buy
|437
|0.13
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1431
|2009.05.29 16:21
|modify
|435
|0.10
|1.4167
|0.0000
|1.4197
|1432
|2009.05.29 17:01
|buy limit
|438
|0.17
|1.4106
|0.0000
|1.4168
|1433
|2009.05.31 23:44
|buy
|438
|0.17
|1.4106
|0.0000
|1.4168
|1434
|2009.05.31 23:44
|modify
|435
|0.10
|1.4167
|0.0000
|1.4168
|1435
|2009.05.31 23:44
|modify
|437
|0.13
|1.4137
|0.0000
|1.4168
|1436
|2009.06.01 00:24
|buy limit
|439
|0.22
|1.4078
|0.0000
|1.4134
|1437
|2009.06.01 06:51
|t/p
|435
|0.10
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|1.00
|17217.57
|1438
|2009.06.01 06:51
|t/p
|437
|0.13
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|40.30
|17257.87
|1439
|2009.06.01 06:51
|t/p
|438
|0.17
|1.4168
|0.0000
|1.4168
|105.39
|17363.26
|1440
|2009.06.01 06:51
|delete
|439
|0.22
|1.4078
|0.0000
|1.4134
|1441
|2009.06.01 06:51
|buy stop
|440
|0.10
|1.4203
|0.0000
|1.4259
|1442
|2009.06.01 06:51
|buy limit
|441
|0.10
|1.4165
|0.0000
|1.4221
|1443
|2009.06.01 07:12
|buy
|440
|0.10
|1.4203
|0.0000
|1.4259
|1444
|2009.06.01 07:12
|delete
|441
|0.10
|1.4165
|0.0000
|1.4221
|1445
|2009.06.01 07:52
|buy limit
|442
|0.13
|1.4174
|0.0000
|1.4232
|1446
|2009.06.01 13:17
|buy
|442
|0.13
|1.4174
|0.0000
|1.4232
|1447
|2009.06.01 13:17
|modify
|440
|0.10
|1.4203
|0.0000
|1.4232
|1448
|2009.06.01 13:57
|buy limit
|443
|0.17
|1.4145
|0.0000
|1.4203
|1449
|2009.06.01 18:03
|t/p
|440
|0.10
|1.4232
|0.0000
|1.4232
|29.00
|17392.26
|1450
|2009.06.01 18:03
|t/p
|442
|0.13
|1.4232
|0.0000
|1.4232
|75.40
|17467.66
|1451
|2009.06.01 18:03
|delete
|443
|0.17
|1.4145
|0.0000
|1.4203
|1452
|2009.06.01 18:03
|buy stop
|444
|0.10
|1.4246
|0.0000
|1.4304
|1453
|2009.06.01 18:03
|buy limit
|445
|0.10
|1.4207
|0.0000
|1.4265
|1454
|2009.06.01 18:21
|buy
|445
|0.10
|1.4207
|0.0000
|1.4265
|1455
|2009.06.01 18:21
|delete
|444
|0.10
|1.4246
|0.0000
|1.4304
|1456
|2009.06.01 19:01
|buy limit
|446
|0.13
|1.4149
|0.0000
|1.4207
|1457
|2009.06.01 19:10
|buy
|446
|0.13
|1.4149
|0.0000
|1.4207
|1458
|2009.06.01 19:10
|modify
|445
|0.10
|1.4207
|0.0000
|1.4207
|1459
|2009.06.01 19:50
|buy limit
|447
|0.17
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|1460
|2009.06.02 06:25
|buy
|447
|0.17
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|1461
|2009.06.02 06:25
|modify
|445
|0.10
|1.4207
|0.0000
|1.4178
|1462
|2009.06.02 06:25
|modify
|446
|0.13
|1.4149
|0.0000
|1.4178
|1463
|2009.06.02 07:05
|buy limit
|448
|0.22
|1.4093
|0.0000
|1.4147
|1464
|2009.06.02 10:10
|t/p
|445
|0.10
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|-29.00
|17438.66
|1465
|2009.06.02 10:10
|t/p
|446
|0.13
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|37.70
|17476.35
|1466
|2009.06.02 10:10
|t/p
|447
|0.17
|1.4178
|0.0000
|1.4178
|98.60
|17574.95
|1467
|2009.06.02 10:10
|delete
|448
|0.22
|1.4093
|0.0000
|1.4147
|1468
|2009.06.02 10:10
|buy stop
|449
|0.10
|1.4209
|0.0000
|1.4263
|1469
|2009.06.02 10:10
|buy limit
|450
|0.10
|1.4172
|0.0000
|1.4226
|1470
|2009.06.02 10:28
|buy
|449
|0.10
|1.4209
|0.0000
|1.4263
|1471
|2009.06.02 10:28
|delete
|450
|0.10
|1.4172
|0.0000
|1.4226
|1472
|2009.06.02 11:08
|buy limit
|451
|0.13
|1.4181
|0.0000
|1.4237
|1473
|2009.06.02 11:37
|t/p
|449
|0.10
|1.4263
|0.0000
|1.4263
|54.00
|17628.95
|1474
|2009.06.02 11:37
|delete
|451
|0.13
|1.4181
|0.0000
|1.4237
|1475
|2009.06.02 11:37
|buy stop
|452
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|1476
|2009.06.02 11:37
|buy limit
|453
|0.10
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|1477
|2009.06.02 12:03
|buy
|453
|0.10
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|1478
|2009.06.02 12:03
|delete
|452
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|1479
|2009.06.02 12:43
|buy limit
|454
|0.13
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|1480
|2009.06.02 12:53
|modify
|454
|0.13
|1.4221
|0.0000
|1.4277
|1481
|2009.06.02 13:23
|buy
|454
|0.13
|1.4221
|0.0000
|1.4277
|1482
|2009.06.02 13:23
|modify
|453
|0.10
|1.4249
|0.0000
|1.4277
|1483
|2009.06.02 14:03
|buy limit
|455
|0.17
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|1484
|2009.06.02 14:34
|t/p
|453
|0.10
|1.4277
|0.0000
|1.4277
|28.00
|17656.95
|1485
|2009.06.02 14:34
|t/p
|454
|0.13
|1.4277
|0.0000
|1.4277
|72.80
|17729.75
|1486
|2009.06.02 14:34
|delete
|455
|0.17
|1.4193
|0.0000
|1.4249
|1487
|2009.06.02 14:34
|buy stop
|456
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|1488
|2009.06.02 14:34
|buy limit
|457
|0.10
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|1489
|2009.06.02 14:34
|buy
|456
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4343
|1490
|2009.06.02 14:34
|delete
|457
|0.10
|1.4249
|0.0000
|1.4305
|1491
|2009.06.02 15:14
|buy limit
|458
|0.13
|1.4259
|0.0000
|1.4315
|1492
|2009.06.03 08:02
|buy
|458
|0.13
|1.4259
|0.0000
|1.4315
|1493
|2009.06.03 08:02
|modify
|456
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4315
|1494
|2009.06.03 08:42
|buy limit
|459
|0.17
|1.4201
|0.0000
|1.4259
|1495
|2009.06.03 09:19
|buy
|459
|0.17
|1.4201
|0.0000
|1.4259
|1496
|2009.06.03 09:19
|modify
|456
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4259
|1497
|2009.06.03 09:19
|modify
|458
|0.13
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|1498
|2009.06.03 09:59
|buy limit
|460
|0.22
|1.4171
|0.0000
|1.4231
|1499
|2009.06.03 10:42
|t/p
|456
|0.10
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|-28.00
|17701.75
|1500
|2009.06.03 10:42
|t/p
|458
|0.13
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|0.00
|17701.75
|1501
|2009.06.03 10:42
|t/p
|459
|0.17
|1.4259
|0.0000
|1.4259
|98.60
|17800.35
|1502
|2009.06.03 10:42
|delete
|460
|0.22
|1.4171
|0.0000
|1.4231
|1503
|2009.06.03 10:42
|buy stop
|461
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4347
|1504
|2009.06.03 10:42
|buy limit
|462
|0.10
|1.4247
|0.0000
|1.4307
|1505
|2009.06.03 10:58
|buy
|462
|0.10
|1.4247
|0.0000
|1.4307
|1506
|2009.06.03 10:58
|delete
|461
|0.10
|1.4287
|0.0000
|1.4347
|1507
|2009.06.03 11:38
|buy limit
|463
|0.13
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|1508
|2009.06.03 12:10
|modify
|463
|0.13
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|1509
|2009.06.03 12:14
|buy
|463
|0.13
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|1510
|2009.06.03 12:14
|modify
|462
|0.10
|1.4247
|0.0000
|1.4277
|1511
|2009.06.03 12:54
|buy limit
|464
|0.17
|1.4127
|0.0000
|1.4187
|1512
|2009.06.03 12:57
|modify
|464
|0.17
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|1513
|2009.06.03 13:38
|modify
|464
|0.17
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|1514
|2009.06.03 13:44
|buy
|464
|0.17
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|1515
|2009.06.03 13:44
|modify
|462
|0.10
|1.4247
|0.0000
|1.4247
|1516
|2009.06.03 13:44
|modify
|463
|0.13
|1.4217
|0.0000
|1.4247
|1517
|2009.06.03 14:24
|buy limit
|465
|0.22
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|1518
|2009.06.03 16:31
|buy
|465
|0.22
|1.4157
|0.0000
|1.4217
|1519
|2009.06.03 16:31
|modify
|462
|0.10
|1.4247
|0.0000
|1.4217
|1520
|2009.06.03 16:31
|modify
|463
|0.13
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|1521
|2009.06.03 16:31
|modify
|464
|0.17
|1.4187
|0.0000
|1.4217
|1522
|2009.06.03 17:11
|buy limit
|466
|0.29
|1.4097
|0.0000
|1.4218
|1523
|2009.06.04 06:45
|t/p
|462
|0.10
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|-30.01
|17770.34
|1524
|2009.06.04 06:45
|t/p
|463
|0.13
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|-0.01
|17770.33
|1525
|2009.06.04 06:45
|t/p
|464
|0.17
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|50.98
|17821.32
|1526
|2009.06.04 06:45
|t/p
|465
|0.22
|1.4217
|0.0000
|1.4217
|131.98
|17953.30
|1527
|2009.06.04 06:45
|delete
|466
|0.29
|1.4097
|0.0000
|1.4218
|1528
|2009.06.04 06:45
|buy stop
|467
|0.10
|1.4227
|0.0000
|1.4287
|1529
|2009.06.04 06:45
|buy limit
|468
|0.10
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|1530
|2009.06.04 07:19
|buy
|467
|0.10
|1.4227
|0.0000
|1.4287
|1531
|2009.06.04 07:19
|delete
|468
|0.10
|1.4187
|0.0000
|1.4247
|1532
|2009.06.04 07:59
|buy limit
|469
|0.13
|1.4197
|0.0000
|1.4257
|1533
|2009.06.04 09:53
|buy
|469
|0.13
|1.4197
|0.0000
|1.4257
|1534
|2009.06.04 09:53
|modify
|467
|0.10
|1.4227
|0.0000
|1.4257
|1535
|2009.06.04 10:33
|buy limit
|470
|0.17
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1536
|2009.06.04 11:13
|buy
|470
|0.17
|1.4137
|0.0000
|1.4197
|1537
|2009.06.04 11:13
|modify
|467
|0.10
|1.4227
|0.0000
|1.4197
|1538
|2009.06.04 11:13
|modify
|469
|0.13
|1.4197
|0.0000
|1.4197
|1539
|2009.06.04 11:53
|buy limit
|471
|0.22
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|1540
|2009.06.04 11:55
|buy
|471
|0.22
|1.4107
|0.0000
|1.4167
|1541
|2009.06.04 11:55
|modify
|467
|0.10
|1.4227
|0.0000
|1.4167
|1542
|2009.06.04 11:55
|modify
|469
|0.13
|1.4197
|0.0000
|1.4167
|1543
|2009.06.04 11:55
|modify
|470
|0.17
|1.4137
|0.0000
|1.4167
|1544
|2009.06.04 12:35
|buy limit
|472
|0.29
|1.4045
|0.0000
|1.4169
|1545
|2009.06.04 12:58
|t/p
|467
|0.10
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|-60.00
|17893.30
|1546
|2009.06.04 12:58
|t/p
|469
|0.13
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|-39.00
|17854.30
|1547
|2009.06.04 12:58
|t/p
|470
|0.17
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|51.00
|17905.30
|1548
|2009.06.04 12:58
|t/p
|471
|0.22
|1.4167
|0.0000
|1.4167
|132.00
|18037.30
|1549
|2009.06.04 12:58
|delete
|472
|0.29
|1.4045
|0.0000
|1.4169
|1550
|2009.06.04 12:58
|buy stop
|473
|0.10
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|1551
|2009.06.04 12:58
|buy limit
|474
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|1552
|2009.06.04 12:58
|buy
|474
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|1553
|2009.06.04 12:58
|delete
|473
|0.10
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|1554
|2009.06.04 13:39
|buy limit
|475
|0.13
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|1555
|2009.06.04 13:45
|modify
|475
|0.13
|1.4133
|0.0000
|1.4195
|1556
|2009.06.04 13:50
|buy
|475
|0.13
|1.4133
|0.0000
|1.4195
|1557
|2009.06.04 13:50
|modify
|474
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4195
|1558
|2009.06.04 14:30
|buy limit
|476
|0.17
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|1559
|2009.06.04 15:08
|t/p
|474
|0.10
|1.4195
|0.0000
|1.4195
|31.00
|18068.30
|1560
|2009.06.04 15:08
|t/p
|475
|0.13
|1.4195
|0.0000
|1.4195
|80.60
|18148.90
|1561
|2009.06.04 15:08
|delete
|476
|0.17
|1.4102
|0.0000
|1.4164
|1562
|2009.06.04 15:08
|buy stop
|477
|0.10
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|1563
|2009.06.04 15:08
|buy limit
|478
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|1564
|2009.06.04 15:17
|buy
|477
|0.10
|1.4205
|0.0000
|1.4267
|1565
|2009.06.04 15:17
|delete
|478
|0.10
|1.4164
|0.0000
|1.4226
|1566
|2009.06.04 15:57
|buy limit
|479
|0.13
|1.4174
|0.0000
|1.4236
|1567
|2009.06.04 16:02
|buy
|479
|0.13
|1.4174
|0.0000
|1.4236
|1568
|2009.06.04 16:02
|modify
|477
|0.10
|1.4205
|0.0000
|1.4236
|1569
|2009.06.04 16:42
|buy limit
|480
|0.17
|1.4143
|0.0000
|1.4205
|1570
|2009.06.05 12:32
|t/p
|477
|0.10
|1.4236
|0.0000
|1.4236
|31.00
|18179.89
|1571
|2009.06.05 12:32
|t/p
|479
|0.13
|1.4236
|0.0000
|1.4236
|80.60
|18260.49
|1572
|2009.06.05 12:32
|delete
|480
|0.17
|1.4143
|0.0000
|1.4205
|1573
|2009.06.05 12:32
|buy stop
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4317
|1574
|2009.06.05 12:32
|buy limit
|482
|0.10
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|1575
|2009.06.05 12:33
|buy
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4317
|1576
|2009.06.05 12:33
|delete
|482
|0.10
|1.4217
|0.0000
|1.4277
|1577
|2009.06.05 13:13
|buy limit
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|1578
|2009.06.05 13:19
|buy
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|1579
|2009.06.05 13:19
|modify
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4133
|1580
|2009.06.05 13:59
|buy limit
|484
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.4071
|1581
|2009.06.05 14:07
|buy
|484
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.4071
|1582
|2009.06.05 14:07
|modify
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4071
|1583
|2009.06.05 14:07
|modify
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|1584
|2009.06.05 14:47
|buy limit
|485
|0.22
|1.3975
|0.0000
|1.4039
|1585
|2009.06.05 18:05
|buy
|485
|0.22
|1.3975
|0.0000
|1.4039
|1586
|2009.06.05 18:05
|modify
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4039
|1587
|2009.06.05 18:05
|modify
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.4039
|1588
|2009.06.05 18:05
|modify
|484
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.4039
|1589
|2009.06.05 18:45
|buy limit
|486
|0.29
|1.3909
|0.0000
|1.4041
|1590
|2009.06.08 07:29
|buy
|486
|0.29
|1.3909
|0.0000
|1.4041
|1591
|2009.06.08 07:29
|modify
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.4041
|1592
|2009.06.08 07:29
|modify
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.4041
|1593
|2009.06.08 07:29
|modify
|484
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.4041
|1594
|2009.06.08 07:29
|modify
|485
|0.22
|1.3975
|0.0000
|1.4041
|1595
|2009.06.08 08:09
|buy limit
|487
|0.38
|1.3785
|0.0000
|1.3910
|1596
|2009.06.08 08:41
|modify
|487
|0.38
|1.3847
|0.0000
|1.3972
|1597
|2009.06.08 09:36
|buy
|487
|0.38
|1.3847
|0.0000
|1.3972
|1598
|2009.06.08 09:36
|modify
|481
|0.10
|1.4257
|0.0000
|1.3972
|1599
|2009.06.08 09:36
|modify
|483
|0.13
|1.4071
|0.0000
|1.3972
|1600
|2009.06.08 09:36
|modify
|484
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.3972
|1601
|2009.06.08 09:36
|modify
|485
|0.22
|1.3975
|0.0000
|1.3972
|1602
|2009.06.08 09:36
|modify
|486
|0.29
|1.3909
|0.0000
|1.3972
|1603
|2009.06.08 10:16
|buy limit
|488
|0.49
|1.3783
|0.0000
|1.3911
|1604
|2009.06.09 11:52
|t/p
|481
|0.10
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|-285.01
|17975.48
|1605
|2009.06.09 11:52
|t/p
|483
|0.13
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|-128.71
|17846.77
|1606
|2009.06.09 11:52
|t/p
|484
|0.17
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|-59.51
|17787.26
|1607
|2009.06.09 11:52
|t/p
|485
|0.22
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|-6.61
|17780.65
|1608
|2009.06.09 11:52
|t/p
|486
|0.29
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|182.69
|17963.34
|1609
|2009.06.09 11:52
|t/p
|487
|0.38
|1.3972
|0.0000
|1.3972
|474.99
|18438.33
|1610
|2009.06.09 11:52
|delete
|488
|0.49
|1.3783
|0.0000
|1.3911
|1611
|2009.06.09 11:52
|sell limit
|489
|0.10
|1.3976
|0.0000
|1.3914
|1612
|2009.06.09 11:52
|sell stop
|490
|0.10
|1.3945
|0.0000
|1.3883
|1613
|2009.06.09 11:53
|sell
|489
|0.10
|1.3976
|0.0000
|1.3914
|1614
|2009.06.09 11:53
|delete
|490
|0.10
|1.3945
|0.0000
|1.3883
|1615
|2009.06.09 12:33
|sell limit
|491
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.3945
|1616
|2009.06.09 13:13
|sell
|491
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.3945
|1617
|2009.06.09 13:13
|modify
|489
|0.10
|1.3976
|0.0000
|1.3945
|1618
|2009.06.09 13:53
|sell limit
|492
|0.17
|1.4039
|0.0000
|1.3975
|1619
|2009.06.09 16:05
|sell
|492
|0.17
|1.4039
|0.0000
|1.3975
|1620
|2009.06.09 16:05
|modify
|489
|0.10
|1.3976
|0.0000
|1.3975
|1621
|2009.06.09 16:05
|modify
|491
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.3975
|1622
|2009.06.09 16:45
|sell limit
|493
|0.22
|1.4071
|0.0000
|1.4007
|1623
|2009.06.09 18:26
|sell
|493
|0.22
|1.4071
|0.0000
|1.4007
|1624
|2009.06.09 18:26
|modify
|489
|0.10
|1.3976
|0.0000
|1.4007
|1625
|2009.06.09 18:26
|modify
|491
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|1626
|2009.06.09 18:26
|modify
|492
|0.17
|1.4039
|0.0000
|1.4007
|1627
|2009.06.09 19:06
|sell limit
|494
|0.29
|1.4135
|0.0000
|1.4006
|1628
|2009.06.10 08:10
|sell
|494
|0.29
|1.4135
|0.0000
|1.4006
|1629
|2009.06.10 08:10
|close
|489
|0.10
|1.4137
|0.0000
|1.4007
|-161.31
|18277.02
|1630
|2009.06.10 08:50
|sell limit
|495
|0.38
|1.4201
|0.0000
|1.4069
|1631
|2009.06.10 14:04
|t/p
|491
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|-0.41
|18276.61
|1632
|2009.06.10 14:04
|t/p
|492
|0.17
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|53.87
|18330.48
|1633
|2009.06.10 14:04
|t/p
|493
|0.22
|1.4007
|0.0000
|1.4007
|140.11
|18470.59
|1634
|2009.06.10 14:04
|modify
|495
|0.38
|1.4168
|0.0000
|1.4102
|1635
|2009.06.10 14:04
|t/p
|494
|0.29
|1.4006
|0.0000
|1.4006
|374.10
|18844.69
|1636
|2009.06.10 14:04
|delete
|495
|0.38
|1.4168
|0.0000
|1.4102
|1637
|2009.06.10 14:04
|sell stop
|496
|0.11
|1.3987
|0.0000
|1.3921
|1638
|2009.06.10 14:04
|sell limit
|497
|0.11
|1.4020
|0.0000
|1.3954
|1639
|2009.06.10 14:24
|sell
|497
|0.11
|1.4020
|0.0000
|1.3954
|1640
|2009.06.10 14:24
|delete
|496
|0.11
|1.3987
|0.0000
|1.3921
|1641
|2009.06.10 15:04
|sell limit
|498
|0.14
|1.4054
|0.0000
|1.3986
|1642
|2009.06.10 15:19
|t/p
|497
|0.11
|1.3954
|0.0000
|1.3954
|72.60
|18917.29
|1643
|2009.06.10 15:19
|delete
|498
|0.14
|1.4054
|0.0000
|1.3986
|1644
|2009.06.10 15:19
|sell stop
|499
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1645
|2009.06.10 15:19
|sell limit
|500
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3901
|1646
|2009.06.10 15:20
|sell
|500
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3901
|1647
|2009.06.10 15:20
|delete
|499
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1648
|2009.06.10 16:00
|sell limit
|501
|0.14
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1649
|2009.06.10 16:15
|sell
|501
|0.14
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1650
|2009.06.10 16:15
|modify
|500
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3935
|1651
|2009.06.10 16:55
|sell limit
|502
|0.18
|1.4037
|0.0000
|1.3969
|1652
|2009.06.10 17:47
|t/p
|500
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3935
|37.40
|18954.69
|1653
|2009.06.10 17:47
|t/p
|501
|0.14
|1.3935
|0.0000
|1.3935
|95.20
|19049.89
|1654
|2009.06.10 17:47
|delete
|502
|0.18
|1.4037
|0.0000
|1.3969
|1655
|2009.06.10 17:47
|sell stop
|503
|0.11
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1656
|2009.06.10 17:50
|sell limit
|504
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3901
|1657
|2009.06.10 18:45
|sell
|504
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3901
|1658
|2009.06.10 18:45
|delete
|503
|0.11
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1659
|2009.06.10 19:25
|sell limit
|505
|0.14
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1660
|2009.06.11 00:48
|sell
|505
|0.14
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1661
|2009.06.11 00:48
|modify
|504
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3935
|1662
|2009.06.11 01:28
|sell limit
|506
|0.18
|1.4036
|0.0000
|1.3970
|1663
|2009.06.11 02:55
|sell
|506
|0.18
|1.4036
|0.0000
|1.3970
|1664
|2009.06.11 02:55
|modify
|504
|0.11
|1.3969
|0.0000
|1.3970
|1665
|2009.06.11 02:55
|modify
|505
|0.14
|1.4003
|0.0000
|1.3970
|1666
|2009.06.11 03:35
|sell limit
|507
|0.23
|1.4069
|0.0000
|1.4003
|1667
|2009.06.11 12:08
|t/p
|504
|0.11
|1.3970
|0.0000
|1.3970
|-2.13
|19047.76
|1668
|2009.06.11 12:08
|t/p
|505
|0.14
|1.3970
|0.0000
|1.3970
|46.20
|19093.96
|1669
|2009.06.11 12:08
|t/p
|506
|0.18
|1.3970
|0.0000
|1.3970
|118.80
|19212.76
|1670
|2009.06.11 12:08
|delete
|507
|0.23
|1.4069
|0.0000
|1.4003
|1671
|2009.06.11 12:08
|sell stop
|508
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1672
|2009.06.11 12:08
|sell limit
|509
|0.11
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1673
|2009.06.11 13:05
|sell
|509
|0.11
|1.4003
|0.0000
|1.3935
|1674
|2009.06.11 13:05
|delete
|508
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1675
|2009.06.11 13:45
|sell limit
|510
|0.14
|1.4071
|0.0000
|1.4003
|1676
|2009.06.11 14:15
|sell
|510
|0.14
|1.4071
|0.0000
|1.4003
|1677
|2009.06.11 14:15
|modify
|509
|0.11
|1.4003
|0.0000
|1.4003
|1678
|2009.06.11 14:55
|sell limit
|511
|0.18
|1.4105
|0.0000
|1.4037
|1679
|2009.06.11 15:29
|sell
|511
|0.18
|1.4105
|0.0000
|1.4037
|1680
|2009.06.11 15:29
|modify
|509
|0.11
|1.4003
|0.0000
|1.4037
|1681
|2009.06.11 15:29
|modify
|510
|0.14
|1.4071
|0.0000
|1.4037
|1682
|2009.06.11 16:09
|sell limit
|512
|0.23
|1.4139
|0.0000
|1.4071
|1683
|2009.06.11 17:26
|sell
|512
|0.23
|1.4139
|0.0000
|1.4071
|1684
|2009.06.11 17:26
|modify
|509
|0.11
|1.4003
|0.0000
|1.4071
|1685
|2009.06.11 17:26
|modify
|510
|0.14
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|1686
|2009.06.11 17:26
|modify
|511
|0.18
|1.4105
|0.0000
|1.4071
|1687
|2009.06.11 18:06
|sell limit
|513
|0.30
|1.4209
|0.0000
|1.4069
|1688
|2009.06.12 04:15
|t/p
|509
|0.11
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|-75.14
|19137.61
|1689
|2009.06.12 04:15
|t/p
|510
|0.14
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|-0.44
|19137.18
|1690
|2009.06.12 04:15
|t/p
|511
|0.18
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|60.64
|19197.81
|1691
|2009.06.12 04:15
|t/p
|512
|0.23
|1.4071
|0.0000
|1.4071
|155.68
|19353.49
|1692
|2009.06.12 04:15
|delete
|513
|0.30
|1.4209
|0.0000
|1.4069
|1693
|2009.06.12 04:15
|buy stop
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|1694
|2009.06.12 04:15
|buy limit
|515
|0.11
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|1695
|2009.06.12 04:32
|buy
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.4151
|1696
|2009.06.12 04:32
|delete
|515
|0.11
|1.4039
|0.0000
|1.4107
|1697
|2009.06.12 05:12
|buy limit
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|1698
|2009.06.12 09:00
|buy
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.4117
|1699
|2009.06.12 09:00
|modify
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.4117
|1700
|2009.06.12 09:40
|buy limit
|517
|0.18
|1.3979
|0.0000
|1.4049
|1701
|2009.06.12 09:44
|modify
|517
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.4084
|1702
|2009.06.12 11:15
|buy
|517
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.4084
|1703
|2009.06.12 11:15
|modify
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.4084
|1704
|2009.06.12 11:15
|modify
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.4084
|1705
|2009.06.12 11:55
|buy limit
|518
|0.23
|1.3979
|0.0000
|1.4049
|1706
|2009.06.12 12:24
|buy
|518
|0.23
|1.3979
|0.0000
|1.4049
|1707
|2009.06.12 12:24
|modify
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.4049
|1708
|2009.06.12 12:24
|modify
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.4049
|1709
|2009.06.12 12:24
|modify
|517
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.4049
|1710
|2009.06.12 13:04
|buy limit
|519
|0.30
|1.3909
|0.0000
|1.4050
|1711
|2009.06.15 06:05
|buy
|519
|0.30
|1.3909
|0.0000
|1.4050
|1712
|2009.06.15 06:45
|buy limit
|520
|0.39
|1.3843
|0.0000
|1.3975
|1713
|2009.06.15 11:05
|buy
|520
|0.39
|1.3843
|0.0000
|1.3975
|1714
|2009.06.15 11:05
|modify
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.3975
|1715
|2009.06.15 11:05
|modify
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.3975
|1716
|2009.06.15 11:05
|modify
|517
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.3975
|1717
|2009.06.15 11:05
|modify
|518
|0.23
|1.3979
|0.0000
|1.3975
|1718
|2009.06.15 11:05
|modify
|519
|0.30
|1.3909
|0.0000
|1.3975
|1719
|2009.06.15 11:45
|buy limit
|521
|0.51
|1.3777
|0.0000
|1.3909
|1720
|2009.06.15 15:27
|buy
|521
|0.51
|1.3777
|0.0000
|1.3909
|1721
|2009.06.15 15:27
|modify
|514
|0.11
|1.4083
|0.0000
|1.3909
|1722
|2009.06.15 15:27
|modify
|516
|0.14
|1.4049
|0.0000
|1.3909
|1723
|2009.06.15 15:27
|modify
|517
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.3909
|1724
|2009.06.15 15:27
|modify
|518
|0.23
|1.3979
|0.0000
|1.3909
|1725
|2009.06.15 15:27
|modify
|519
|0.30
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|1726
|2009.06.15 15:27
|modify
|520
|0.39
|1.3843
|0.0000
|1.3909
|1727
|2009.06.15 16:07
|buy limit
|522
|0.66
|1.3709
|0.0000
|1.3845
|1728
|2009.06.16 09:00
|t/p
|514
|0.11
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|-191.41
|19162.09
|1729
|2009.06.16 09:00
|t/p
|516
|0.14
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|-196.01
|18966.08
|1730
|2009.06.16 09:00
|t/p
|517
|0.18
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|-189.01
|18777.07
|1731
|2009.06.16 09:00
|t/p
|518
|0.23
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|-161.01
|18616.05
|1732
|2009.06.16 09:00
|t/p
|519
|0.30
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|-0.01
|18616.04
|1733
|2009.06.16 09:00
|t/p
|520
|0.39
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|257.39
|18873.43
|1734
|2009.06.16 09:00
|t/p
|521
|0.51
|1.3909
|0.0000
|1.3909
|673.18
|19546.62
|1735
|2009.06.16 09:00
|delete
|522
|0.66
|1.3709
|0.0000
|1.3845
|1736
|2009.06.16 09:00
|sell limit
|523
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1737
|2009.06.16 09:00
|sell stop
|524
|0.11
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1738
|2009.06.16 09:15
|sell
|524
|0.11
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1739
|2009.06.16 09:15
|delete
|523
|0.11
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1740
|2009.06.16 09:55
|sell limit
|525
|0.14
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1741
|2009.06.16 17:24
|t/p
|524
|0.11
|1.3833
|0.0000
|1.3833
|74.80
|19621.42
|1742
|2009.06.16 17:24
|delete
|525
|0.14
|1.3935
|0.0000
|1.3867
|1743
|2009.06.16 17:24
|sell stop
|526
|0.11
|1.3799
|0.0000
|1.3731
|1744
|2009.06.16 17:29
|sell limit
|527
|0.11
|1.3867
|0.0000
|1.3799
|1745
|2009.06.17 03:46
|sell
|527
|0.11
|1.3867
|0.0000
|1.3799
|1746
|2009.06.17 03:46
|delete
|526
|0.11
|1.3799
|0.0000
|1.3731
|1747
|2009.06.17 04:26
|sell limit
|528
|0.14
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1748
|2009.06.17 06:21
|sell
|528
|0.14
|1.3901
|0.0000
|1.3833
|1749
|2009.06.17 06:21
|modify
|527
|0.11
|1.3867
|0.0000
|1.3833
|1750
|2009.06.17 07:01
|sell limit
|529
|0.18
|1.3936
|0.0000
|1.3866
|1751
|2009.06.17 11:56
|t/p
|527
|0.11
|1.3833
|0.0000
|1.3833
|37.40
|19658.82
|1752
|2009.06.17 11:56
|t/p
|528
|0.14
|1.3833
|0.0000
|1.3833
|95.20
|19754.02
|1753
|2009.06.17 11:56
|delete
|529
|0.18
|1.3936
|0.0000
|1.3866
|1754
|2009.06.17 11:56
|sell stop
|530
|0.11
|1.3820
|0.0000
|1.3750
|1755
|2009.06.17 11:56
|sell limit
|531
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3785
|1756
|2009.06.17 12:31
|sell
|531
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3785
|1757
|2009.06.17 12:31
|delete
|530
|0.11
|1.3820
|0.0000
|1.3750
|1758
|2009.06.17 13:11
|sell limit
|532
|0.14
|1.3925
|0.0000
|1.3855
|1759
|2009.06.17 13:15
|modify
|532
|0.14
|1.3890
|0.0000
|1.3820
|1760
|2009.06.17 13:31
|sell
|532
|0.14
|1.3890
|0.0000
|1.3820
|1761
|2009.06.17 13:31
|modify
|531
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3820
|1762
|2009.06.17 14:11
|sell limit
|533
|0.18
|1.3925
|0.0000
|1.3855
|1763
|2009.06.17 18:10
|sell
|533
|0.18
|1.3925
|0.0000
|1.3855
|1764
|2009.06.17 18:10
|modify
|531
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3855
|1765
|2009.06.17 18:10
|modify
|532
|0.14
|1.3890
|0.0000
|1.3855
|1766
|2009.06.17 18:50
|sell limit
|534
|0.23
|1.3995
|0.0000
|1.3925
|1767
|2009.06.17 20:09
|modify
|534
|0.23
|1.3960
|0.0000
|1.3890
|1768
|2009.06.17 23:44
|sell
|534
|0.23
|1.3960
|0.0000
|1.3890
|1769
|2009.06.17 23:44
|modify
|531
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3890
|1770
|2009.06.17 23:44
|modify
|532
|0.14
|1.3890
|0.0000
|1.3890
|1771
|2009.06.17 23:44
|modify
|533
|0.18
|1.3925
|0.0000
|1.3890
|1772
|2009.06.18 00:24
|sell limit
|535
|0.30
|1.4030
|0.0000
|1.3890
|1773
|2009.06.18 18:05
|t/p
|531
|0.11
|1.3890
|0.0000
|1.3890
|-39.53
|19714.48
|1774
|2009.06.18 18:05
|t/p
|532
|0.14
|1.3890
|0.0000
|1.3890
|-1.31
|19713.17
|1775
|2009.06.18 18:05
|t/p
|533
|0.18
|1.3890
|0.0000
|1.3890
|61.31
|19774.48
|1776
|2009.06.18 18:05
|t/p
|534
|0.23
|1.3890
|0.0000
|1.3890
|158.84
|19933.32
|1777
|2009.06.18 18:05
|delete
|535
|0.30
|1.4030
|0.0000
|1.3890
|1778
|2009.06.18 18:05
|sell stop
|536
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3783
|1779
|2009.06.18 18:05
|sell limit
|537
|0.11
|1.3891
|0.0000
|1.3819
|1780
|2009.06.18 18:14
|sell
|537
|0.11
|1.3891
|0.0000
|1.3819
|1781
|2009.06.18 18:14
|delete
|536
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3783
|1782
|2009.06.18 18:54
|sell limit
|538
|0.14
|1.3927
|0.0000
|1.3855
|1783
|2009.06.19 04:04
|sell
|538
|0.14
|1.3927
|0.0000
|1.3855
|1784
|2009.06.19 04:04
|modify
|537
|0.11
|1.3891
|0.0000
|1.3855
|1785
|2009.06.19 04:44
|sell limit
|539
|0.18
|1.3962
|0.0000
|1.3892
|1786
|2009.06.19 15:37
|sell
|539
|0.18
|1.3962
|0.0000
|1.3892
|1787
|2009.06.19 15:37
|modify
|537
|0.11
|1.3891
|0.0000
|1.3892
|1788
|2009.06.19 15:37
|modify
|538
|0.14
|1.3927
|0.0000
|1.3892
|1789
|2009.06.19 16:17
|sell limit
|540
|0.23
|1.4034
|0.0000
|1.3962
|1790
|2009.06.19 16:17
|modify
|540
|0.23
|1.3998
|0.0000
|1.3926
|1791
|2009.06.22 01:26
|t/p
|537
|0.11
|1.3892
|0.0000
|1.3892
|-1.79
|19931.53
|1792
|2009.06.22 01:26
|t/p
|538
|0.14
|1.3892
|0.0000
|1.3892
|48.56
|19980.09
|1793
|2009.06.22 01:26
|t/p
|539
|0.18
|1.3892
|0.0000
|1.3892
|125.44
|20105.53
|1794
|2009.06.22 01:26
|delete
|540
|0.23
|1.3998
|0.0000
|1.3926
|1795
|2009.06.22 01:26
|sell stop
|541
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3789
|1796
|2009.06.22 01:27
|sell limit
|542
|0.11
|1.3921
|0.0000
|1.3855
|1797
|2009.06.22 02:33
|sell
|542
|0.11
|1.3921
|0.0000
|1.3855
|1798
|2009.06.22 02:33
|delete
|541
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3789
|1799
|2009.06.22 03:13
|sell limit
|543
|0.14
|1.3954
|0.0000
|1.3888
|1800
|2009.06.22 06:38
|t/p
|542
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3855
|72.60
|20178.13
|1801
|2009.06.22 06:38
|delete
|543
|0.14
|1.3954
|0.0000
|1.3888
|1802
|2009.06.22 06:38
|sell stop
|544
|0.11
|1.3822
|0.0000
|1.3756
|1803
|2009.06.22 06:43
|sell limit
|545
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3789
|1804
|2009.06.22 06:45
|sell
|545
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3789
|1805
|2009.06.22 06:45
|delete
|544
|0.11
|1.3822
|0.0000
|1.3756
|1806
|2009.06.22 07:25
|sell limit
|546
|0.14
|1.3888
|0.0000
|1.3822
|1807
|2009.06.22 08:00
|sell
|546
|0.14
|1.3888
|0.0000
|1.3822
|1808
|2009.06.22 08:00
|modify
|545
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3822
|1809
|2009.06.22 08:40
|sell limit
|547
|0.18
|1.3921
|0.0000
|1.3855
|1810
|2009.06.23 09:04
|sell
|547
|0.18
|1.3921
|0.0000
|1.3855
|1811
|2009.06.23 09:04
|modify
|545
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3855
|1812
|2009.06.23 09:04
|modify
|546
|0.14
|1.3888
|0.0000
|1.3855
|1813
|2009.06.23 09:44
|sell limit
|548
|0.23
|1.3953
|0.0000
|1.3889
|1814
|2009.06.23 10:35
|sell
|548
|0.23
|1.3953
|0.0000
|1.3889
|1815
|2009.06.23 10:35
|modify
|545
|0.11
|1.3855
|0.0000
|1.3889
|1816
|2009.06.23 10:35
|modify
|546
|0.14
|1.3888
|0.0000
|1.3889
|1817
|2009.06.23 10:35
|modify
|547
|0.18
|1.3921
|0.0000
|1.3889
|1818
|2009.06.23 11:15
|sell limit
|549
|0.30
|1.4019
|0.0000
|1.3887
|1819
|2009.06.23 13:01
|sell
|549
|0.30
|1.4019
|0.0000
|1.3887
|1820
|2009.06.23 13:01
|close
|545
|0.11
|1.4021
|0.0000
|1.3889
|-182.94
|19995.18
|1821
|2009.06.23 13:01
|modify
|546
|0.14
|1.3888
|0.0000
|1.3887
|1822
|2009.06.23 13:01
|modify
|547
|0.18
|1.3921
|0.0000
|1.3887
|1823
|2009.06.23 13:01
|modify
|548
|0.23
|1.3953
|0.0000
|1.3887
|1824
|2009.06.23 13:41
|sell limit
|550
|0.39
|1.4085
|0.0000
|1.3952
|1825
|2009.06.23 16:21
|sell
|550
|0.39
|1.4085
|0.0000
|1.3952
|1826
|2009.06.23 16:21
|close
|546
|0.14
|1.4087
|0.0000
|1.3887
|-279.04
|19716.15
|1827
|2009.06.23 16:21
|modify
|547
|0.18
|1.3921
|0.0000
|1.3952
|1828
|2009.06.23 16:21
|modify
|548
|0.23
|1.3953
|0.0000
|1.3952
|1829
|2009.06.23 16:21
|modify
|549
|0.30
|1.4019
|0.0000
|1.3952
|1830
|2009.06.23 17:01
|sell limit
|551
|0.51
|1.4153
|0.0000
|1.4017
|1831
|2009.06.24 16:32
|t/p
|547
|0.18
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|-56.36
|19659.78
|1832
|2009.06.24 16:32
|t/p
|548
|0.23
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|1.58
|19661.36
|1833
|2009.06.24 16:32
|t/p
|549
|0.30
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|200.06
|19861.42
|1834
|2009.06.24 16:32
|t/p
|550
|0.39
|1.3952
|0.0000
|1.3952
|517.48
|20378.90
|1835
|2009.06.24 16:32
|delete
|551
|0.51
|1.4153
|0.0000
|1.4017
|1836
|2009.06.24 16:32
|sell stop
|552
|0.12
|1.3925
|0.0000
|1.3855
|1837
|2009.06.24 16:32
|sell limit
|553
|0.12
|1.3960
|0.0000
|1.3890
|1838
|2009.06.24 16:33
|buy stop
|554
|0.12
|1.3972
|0.0000
|1.4042
|1839
|2009.06.24 16:33
|buy limit
|555
|0.12
|1.3927
|0.0000
|1.3997
|1840
|2009.06.24 16:33
|sell
|553
|0.12
|1.3960
|0.0000
|1.3890
|1841
|2009.06.24 16:33
|delete
|552
|0.12
|1.3925
|0.0000
|1.3855
|1842
|2009.06.24 16:33
|delete
|554
|0.12
|1.3972
|0.0000
|1.4042
|1843
|2009.06.24 16:33
|delete
|555
|0.12
|1.3927
|0.0000
|1.3997
|1844
|2009.06.24 17:13
|sell limit
|556
|0.16
|1.4030
|0.0000
|1.3960
|1845
|2009.06.24 18:19
|modify
|556
|0.16
|1.3995
|0.0000
|1.3925
|1846
|2009.06.25 17:21
|sell
|556
|0.16
|1.3995
|0.0000
|1.3925
|1847
|2009.06.25 17:21
|modify
|553
|0.12
|1.3960
|0.0000
|1.3925
|1848
|2009.06.25 18:01
|sell limit
|557
|0.21
|1.4031
|0.0000
|1.3959
|1849
|2009.06.26 00:13
|sell
|557
|0.21
|1.4031
|0.0000
|1.3959
|1850
|2009.06.26 00:13
|modify
|553
|0.12
|1.3960
|0.0000
|1.3959
|1851
|2009.06.26 00:13
|modify
|556
|0.16
|1.3995
|0.0000
|1.3959
|1852
|2009.06.26 00:53
|sell limit
|558
|0.27
|1.4065
|0.0000
|1.3997
|1853
|2009.06.26 09:39
|sell
|558
|0.27
|1.4065
|0.0000
|1.3997
|1854
|2009.06.26 09:39
|modify
|553
|0.12
|1.3960
|0.0000
|1.3997
|1855
|2009.06.26 09:39
|modify
|556
|0.16
|1.3995
|0.0000
|1.3997
|1856
|2009.06.26 09:39
|modify
|557
|0.21
|1.4031
|0.0000
|1.3997
|1857
|2009.06.26 10:19
|sell limit
|559
|0.35
|1.4133
|0.0000
|1.3996
|1858
|2009.06.29 06:10
|t/p
|553
|0.12
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|-46.28
|20332.63
|1859
|2009.06.29 06:10
|t/p
|556
|0.16
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|-4.20
|20328.42
|1860
|2009.06.29 06:10
|t/p
|557
|0.21
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|70.74
|20399.17
|1861
|2009.06.29 06:10
|t/p
|558
|0.27
|1.3997
|0.0000
|1.3997
|182.75
|20581.92
|1862
|2009.06.29 06:10
|delete
|559
|0.35
|1.4133
|0.0000
|1.3996
|1863
|2009.06.29 06:10
|buy stop
|560
|0.12
|1.4023
|0.0000
|1.4087
|1864
|2009.06.29 06:10
|buy limit
|561
|0.12
|1.3981
|0.0000
|1.4045
|1865
|2009.06.29 07:15
|buy
|560
|0.12
|1.4023
|0.0000
|1.4087
|1866
|2009.06.29 07:15
|delete
|561
|0.12
|1.3981
|0.0000
|1.4045
|1867
|2009.06.29 07:55
|buy limit
|562
|0.16
|1.3991
|0.0000
|1.4055
|1868
|2009.06.29 17:08
|t/p
|560
|0.12
|1.4087
|0.0000
|1.4087
|76.80
|20658.72
|1869
|2009.06.29 17:08
|delete
|562
|0.16
|1.3991
|0.0000
|1.4055
|1870
|2009.06.29 17:08
|buy stop
|563
|0.12
|1.4119
|0.0000
|1.4183
|1871
|2009.06.29 17:08
|buy limit
|564
|0.12
|1.4077
|0.0000
|1.4141
|1872
|2009.06.29 18:39
|buy
|564
|0.12
|1.4077
|0.0000
|1.4141
|1873
|2009.06.29 18:39
|delete
|563
|0.12
|1.4119
|0.0000
|1.4183
|1874
|2009.06.29 19:19
|buy limit
|565
|0.16
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|1875
|2009.06.30 06:18
|t/p
|564
|0.12
|1.4141
|0.0000
|1.4141
|76.80
|20735.52
|1876
|2009.06.30 06:18
|delete
|565
|0.16
|1.4045
|0.0000
|1.4109
|1877
|2009.06.30 06:18
|buy stop
|566
|0.12
|1.4159
|0.0000
|1.4217
|1878
|2009.06.30 06:18
|buy limit
|567
|0.12
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|1879
|2009.06.30 07:06
|buy
|567
|0.12
|1.4120
|0.0000
|1.4178
|1880
|2009.06.30 07:06
|delete
|566
|0.12
|1.4159
|0.0000
|1.4217
|1881
|2009.06.30 07:46
|buy limit
|568
|0.16
|1.4090
|0.0000
|1.4150
|1882
|2009.06.30 08:30
|buy
|568
|0.16
|1.4090
|0.0000
|1.4150
|1883
|2009.06.30 08:30
|modify
|567
|0.12
|1.4120
|0.0000
|1.4150
|1884
|2009.06.30 09:10
|buy limit
|569
|0.21
|1.4060
|0.0000
|1.4120
|1885
|2009.06.30 14:01
|buy
|569
|0.21
|1.4060
|0.0000
|1.4120
|1886
|2009.06.30 14:01
|modify
|567
|0.12
|1.4120
|0.0000
|1.4120
|1887
|2009.06.30 14:01
|modify
|568
|0.16
|1.4090
|0.0000
|1.4120
|1888
|2009.06.30 14:41
|buy limit
|570
|0.27
|1.3970
|0.0000
|1.4030
|1889
|2009.06.30 14:47
|modify
|570
|0.27
|1.4000
|0.0000
|1.4060
|1890
|2009.06.30 16:17
|modify
|570
|0.27
|1.4030
|0.0000
|1.4090
|1891
|2009.06.30 17:33
|buy
|570
|0.27
|1.4030
|0.0000
|1.4090
|1892
|2009.06.30 17:33
|modify
|567
|0.12
|1.4120
|0.0000
|1.4090
|1893
|2009.06.30 17:33
|modify
|568
|0.16
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|1894
|2009.06.30 17:33
|modify
|569
|0.21
|1.4060
|0.0000
|1.4090
|1895
|2009.06.30 18:13
|buy limit
|571
|0.35
|1.3970
|0.0000
|1.4091
|1896
|2009.07.01 12:12
|t/p
|567
|0.12
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|-36.00
|20699.51
|1897
|2009.07.01 12:12
|t/p
|568
|0.16
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|-0.00
|20699.51
|1898
|2009.07.01 12:12
|t/p
|569
|0.21
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|62.99
|20762.50
|1899
|2009.07.01 12:12
|t/p
|570
|0.27
|1.4090
|0.0000
|1.4090
|161.99
|20924.49
|1900
|2009.07.01 12:12
|delete
|571
|0.35
|1.3970
|0.0000
|1.4091
|1901
|2009.07.01 12:12
|buy stop
|572
|0.12
|1.4112
|0.0000
|1.4174
|1902
|2009.07.01 12:12
|buy limit
|573
|0.12
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|1903
|2009.07.01 12:29
|buy
|572
|0.12
|1.4112
|0.0000
|1.4174
|1904
|2009.07.01 12:29
|delete
|573
|0.12
|1.4071
|0.0000
|1.4133
|1905
|2009.07.01 13:09
|buy limit
|574
|0.16
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|1906
|2009.07.01 16:02
|t/p
|572
|0.12
|1.4174
|0.0000
|1.4174
|74.40
|20998.89
|1907
|2009.07.01 16:02
|delete
|574
|0.16
|1.4081
|0.0000
|1.4143
|1908
|2009.07.01 16:02
|buy stop
|575
|0.12
|1.4215
|0.0000
|1.4279
|1909
|2009.07.01 16:02
|buy limit
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4237
|1910
|2009.07.01 16:04
|buy
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4237
|1911
|2009.07.01 16:04
|delete
|575
|0.12
|1.4215
|0.0000
|1.4279
|1912
|2009.07.01 16:44
|buy limit
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4205
|1913
|2009.07.01 20:56
|buy
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4205
|1914
|2009.07.01 20:56
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4205
|1915
|2009.07.01 21:36
|buy limit
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4173
|1916
|2009.07.02 02:25
|buy
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4173
|1917
|2009.07.02 02:25
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4173
|1918
|2009.07.02 02:25
|modify
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4173
|1919
|2009.07.02 03:05
|buy limit
|579
|0.27
|1.4079
|0.0000
|1.4139
|1920
|2009.07.02 10:24
|buy
|579
|0.27
|1.4079
|0.0000
|1.4139
|1921
|2009.07.02 10:24
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4139
|1922
|2009.07.02 10:24
|modify
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4139
|1923
|2009.07.02 10:24
|modify
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4139
|1924
|2009.07.02 11:04
|buy limit
|580
|0.35
|1.4017
|0.0000
|1.4141
|1925
|2009.07.02 12:40
|buy
|580
|0.35
|1.4017
|0.0000
|1.4141
|1926
|2009.07.02 12:40
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4141
|1927
|2009.07.02 12:40
|modify
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4141
|1928
|2009.07.02 12:40
|modify
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4141
|1929
|2009.07.02 12:40
|modify
|579
|0.27
|1.4079
|0.0000
|1.4141
|1930
|2009.07.02 13:20
|buy limit
|581
|0.46
|1.3955
|0.0000
|1.4080
|1931
|2009.07.02 21:25
|buy
|581
|0.46
|1.3955
|0.0000
|1.4080
|1932
|2009.07.02 21:25
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4080
|1933
|2009.07.02 21:25
|modify
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4080
|1934
|2009.07.02 21:25
|modify
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4080
|1935
|2009.07.02 21:25
|modify
|579
|0.27
|1.4079
|0.0000
|1.4080
|1936
|2009.07.02 21:25
|modify
|580
|0.35
|1.4017
|0.0000
|1.4080
|1937
|2009.07.02 22:05
|buy limit
|582
|0.60
|1.3891
|0.0000
|1.4020
|1938
|2009.07.06 10:53
|buy
|582
|0.60
|1.3891
|0.0000
|1.4020
|1939
|2009.07.06 10:53
|modify
|576
|0.12
|1.4173
|0.0000
|1.4020
|1940
|2009.07.06 10:53
|modify
|577
|0.16
|1.4141
|0.0000
|1.4020
|1941
|2009.07.06 10:53
|modify
|578
|0.21
|1.4109
|0.0000
|1.4020
|1942
|2009.07.06 10:53
|modify
|579
|0.27
|1.4079
|0.0000
|1.4020
|1943
|2009.07.06 10:53
|modify
|580
|0.35
|1.4017
|0.0000
|1.4020
|1944
|2009.07.06 10:53
|modify
|581
|0.46
|1.3955
|0.0000
|1.4020
|1945
|2009.07.06 11:33
|buy limit
|583
|0.78
|1.3837
|0.0000
|1.3946
|1946
|2009.07.07 11:02
|t/p
|576
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|-183.62
|20815.27
|1947
|2009.07.07 11:02
|t/p
|577
|0.16
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|-193.63
|20621.64
|1948
|2009.07.07 11:02
|t/p
|578
|0.21
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|-186.92
|20434.73
|1949
|2009.07.07 11:02
|t/p
|579
|0.27
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|-159.32
|20275.40
|1950
|2009.07.07 11:02
|t/p
|580
|0.35
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|10.47
|20285.87
|1951
|2009.07.07 11:02
|t/p
|581
|0.46
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|298.96
|20584.83
|1952
|2009.07.07 11:02
|t/p
|582
|0.60
|1.4020
|0.0000
|1.4020
|773.98
|21358.81
|1953
|2009.07.07 11:02
|delete
|583
|0.78
|1.3837
|0.0000
|1.3946
|1954
|2009.07.07 11:02
|buy stop
|584
|0.12
|1.4047
|0.0000
|1.4101
|1955
|2009.07.07 11:02
|buy limit
|585
|0.12
|1.4010
|0.0000
|1.4064
|1956
|2009.07.07 11:37
|buy
|584
|0.12
|1.4047
|0.0000
|1.4101
|1957
|2009.07.07 11:37
|delete
|585
|0.12
|1.4010
|0.0000
|1.4064
|1958
|2009.07.07 12:17
|buy limit
|586
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1959
|2009.07.07 12:30
|modify
|586
|0.16
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1960
|2009.07.07 12:59
|buy
|586
|0.16
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1961
|2009.07.07 12:59
|modify
|584
|0.12
|1.4047
|0.0000
|1.4074
|1962
|2009.07.07 13:39
|buy limit
|587
|0.21
|1.3966
|0.0000
|1.4020
|1963
|2009.07.07 14:52
|modify
|587
|0.21
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1964
|2009.07.07 15:12
|buy
|587
|0.21
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1965
|2009.07.07 15:12
|modify
|584
|0.12
|1.4047
|0.0000
|1.4047
|1966
|2009.07.07 15:12
|modify
|586
|0.16
|1.4020
|0.0000
|1.4047
|1967
|2009.07.07 15:52
|buy limit
|588
|0.27
|1.3939
|0.0000
|1.3993
|1968
|2009.07.07 16:38
|buy
|588
|0.27
|1.3939
|0.0000
|1.3993
|1969
|2009.07.07 16:38
|modify
|584
|0.12
|1.4047
|0.0000
|1.3993
|1970
|2009.07.07 16:38
|modify
|586
|0.16
|1.4020
|0.0000
|1.3993
|1971
|2009.07.07 16:38
|modify
|587
|0.21
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|1972
|2009.07.07 17:18
|buy limit
|589
|0.35
|1.3885
|0.0000
|1.3994
|1973
|2009.07.08 00:44
|buy
|589
|0.35
|1.3885
|0.0000
|1.3994
|1974
|2009.07.08 01:24
|buy limit
|590
|0.46
|1.3831
|0.0000
|1.3939
|1975
|2009.07.09 11:56
|t/p
|584
|0.12
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-64.81
|21294.00
|1976
|2009.07.09 11:56
|t/p
|586
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-43.22
|21250.78
|1977
|2009.07.09 11:56
|t/p
|587
|0.21
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|-0.03
|21250.75
|1978
|2009.07.09 11:56
|t/p
|588
|0.27
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|145.77
|21396.52
|1979
|2009.07.09 11:56
|modify
|590
|0.46
|1.3858
|0.0000
|1.3912
|1980
|2009.07.09 12:02
|t/p
|589
|0.35
|1.3994
|0.0000
|1.3994
|381.47
|21777.99
|1981
|2009.07.09 12:02
|delete
|590
|0.46
|1.3858
|0.0000
|1.3912
|1982
|2009.07.09 12:02
|buy stop
|591
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1983
|2009.07.09 12:02
|buy limit
|592
|0.12
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1984
|2009.07.09 12:35
|buy
|592
|0.12
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1985
|2009.07.09 12:35
|delete
|591
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1986
|2009.07.09 13:15
|buy limit
|593
|0.16
|1.3956
|0.0000
|1.4010
|1987
|2009.07.09 13:46
|buy
|593
|0.16
|1.3956
|0.0000
|1.4010
|1988
|2009.07.09 13:46
|modify
|592
|0.12
|1.3983
|0.0000
|1.4010
|1989
|2009.07.09 14:26
|buy limit
|594
|0.21
|1.3929
|0.0000
|1.3983
|1990
|2009.07.09 15:42
|t/p
|592
|0.12
|1.4010
|0.0000
|1.4010
|32.40
|21810.39
|1991
|2009.07.09 15:42
|t/p
|593
|0.16
|1.4010
|0.0000
|1.4010
|86.40
|21896.79
|1992
|2009.07.09 15:42
|delete
|594
|0.21
|1.3929
|0.0000
|1.3983
|1993
|2009.07.09 15:42
|buy stop
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1994
|2009.07.09 15:42
|buy limit
|596
|0.12
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1995
|2009.07.09 15:43
|buy
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4074
|1996
|2009.07.09 15:43
|delete
|596
|0.12
|1.3983
|0.0000
|1.4037
|1997
|2009.07.09 16:23
|buy limit
|597
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1998
|2009.07.10 00:49
|buy
|597
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.4047
|1999
|2009.07.10 00:49
|modify
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4047
|2000
|2009.07.10 01:29
|buy limit
|598
|0.21
|1.3967
|0.0000
|1.4019
|2001
|2009.07.10 03:38
|buy
|598
|0.21
|1.3967
|0.0000
|1.4019
|2002
|2009.07.10 03:38
|modify
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.4019
|2003
|2009.07.10 03:38
|modify
|597
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.4019
|2004
|2009.07.10 04:18
|buy limit
|599
|0.27
|1.3941
|0.0000
|1.3993
|2005
|2009.07.10 07:07
|buy
|599
|0.27
|1.3941
|0.0000
|1.3993
|2006
|2009.07.10 07:07
|modify
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.3993
|2007
|2009.07.10 07:07
|modify
|597
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.3993
|2008
|2009.07.10 07:07
|modify
|598
|0.21
|1.3967
|0.0000
|1.3993
|2009
|2009.07.10 07:47
|buy limit
|600
|0.35
|1.3887
|0.0000
|1.3995
|2010
|2009.07.10 09:40
|buy
|600
|0.35
|1.3887
|0.0000
|1.3995
|2011
|2009.07.10 09:40
|modify
|595
|0.12
|1.4020
|0.0000
|1.3995
|2012
|2009.07.10 09:40
|modify
|597
|0.16
|1.3993
|0.0000
|1.3995
|2013
|2009.07.10 09:40
|modify
|598
|0.21
|1.3967
|0.0000
|1.3995
|2014
|2009.07.10 09:40
|modify
|599
|0.27
|1.3941
|0.0000
|1.3995
|2015
|2009.07.10 10:20
|buy limit
|601
|0.46
|1.3833
|0.0000
|1.3942
|2016
|2009.07.13 19:41
|t/p
|595
|0.12
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|-30.01
|21866.78
|2017
|2009.07.13 19:41
|t/p
|597
|0.16
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|3.20
|21869.98
|2018
|2009.07.13 19:41
|t/p
|598
|0.21
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|58.79
|21928.77
|2019
|2009.07.13 19:41
|t/p
|599
|0.27
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|145.79
|22074.56
|2020
|2009.07.13 19:41
|t/p
|600
|0.35
|1.3995
|0.0000
|1.3995
|377.99
|22452.55
|2021
|2009.07.13 19:41
|delete
|601
|0.46
|1.3833
|0.0000
|1.3942
|2022
|2009.07.13 19:41
|buy stop
|602
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|2023
|2009.07.13 19:41
|buy limit
|603
|0.13
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|2024
|2009.07.13 23:59
|buy
|602
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|2025
|2009.07.13 23:59
|delete
|603
|0.13
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|2026
|2009.07.14 00:39
|buy limit
|604
|0.17
|1.3983
|0.0000
|1.4031
|2027
|2009.07.14 00:55
|buy
|604
|0.17
|1.3983
|0.0000
|1.4031
|2028
|2009.07.14 00:55
|modify
|602
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4031
|2029
|2009.07.14 01:35
|buy limit
|605
|0.22
|1.3958
|0.0000
|1.4008
|2030
|2009.07.14 12:40
|buy
|605
|0.22
|1.3958
|0.0000
|1.4008
|2031
|2009.07.14 12:40
|modify
|602
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4008
|2032
|2009.07.14 12:40
|modify
|604
|0.17
|1.3983
|0.0000
|1.4008
|2033
|2009.07.14 13:20
|buy limit
|606
|0.29
|1.3933
|0.0000
|1.3983
|2034
|2009.07.14 17:24
|buy
|606
|0.29
|1.3933
|0.0000
|1.3983
|2035
|2009.07.14 17:24
|modify
|602
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.3983
|2036
|2009.07.14 17:24
|modify
|604
|0.17
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|2037
|2009.07.14 17:24
|modify
|605
|0.22
|1.3958
|0.0000
|1.3983
|2038
|2009.07.14 18:04
|buy limit
|607
|0.38
|1.3883
|0.0000
|1.3984
|2039
|2009.07.15 00:02
|t/p
|602
|0.13
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|-31.21
|22421.34
|2040
|2009.07.15 00:02
|t/p
|604
|0.17
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|-0.01
|22421.34
|2041
|2009.07.15 00:02
|t/p
|605
|0.22
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|54.99
|22476.33
|2042
|2009.07.15 00:02
|t/p
|606
|0.29
|1.3983
|0.0000
|1.3983
|144.99
|22621.32
|2043
|2009.07.15 00:02
|delete
|607
|0.38
|1.3883
|0.0000
|1.3984
|2044
|2009.07.15 00:02
|buy stop
|608
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|2045
|2009.07.15 00:02
|buy limit
|609
|0.13
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|2046
|2009.07.15 00:30
|sell stop
|610
|0.13
|1.3945
|0.0000
|1.3895
|2047
|2009.07.15 00:31
|buy
|609
|0.13
|1.3972
|0.0000
|1.4022
|2048
|2009.07.15 00:31
|delete
|608
|0.13
|1.4007
|0.0000
|1.4057
|2049
|2009.07.15 00:31
|delete
|610
|0.13
|1.3945
|0.0000
|1.3895
|2050
|2009.07.15 01:11
|buy limit
|611
|0.17
|1.3947
|0.0000
|1.3997
|2051
|2009.07.15 06:11
|t/p
|609
|0.13
|1.4022
|0.0000
|1.4022
|65.00
|22686.32
|2052
|2009.07.15 06:11
|delete
|611
|0.17
|1.3947
|0.0000
|1.3997
|2053
|2009.07.15 06:11
|buy stop
|612
|0.13
|1.4047
|0.0000
|1.4099
|2054
|2009.07.15 06:11
|buy limit
|613
|0.13
|1.4011
|0.0000
|1.4063
|2055
|2009.07.15 06:46
|buy
|612
|0.13
|1.4047
|0.0000
|1.4099
|2056
|2009.07.15 06:46
|delete
|613
|0.13
|1.4011
|0.0000
|1.4063
|2057
|2009.07.15 07:26
|buy limit
|614
|0.17
|1.4021
|0.0000
|1.4073
|2058
|2009.07.15 12:51
|t/p
|612
|0.13
|1.4099
|0.0000
|1.4099
|67.60
|22753.92
|2059
|2009.07.15 12:51
|delete
|614
|0.17
|1.4021
|0.0000
|1.4073
|2060
|2009.07.15 12:51
|buy stop
|615
|0.13
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|2061
|2009.07.15 12:51
|buy limit
|616
|0.13
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|2062
|2009.07.15 13:12
|buy
|616
|0.13
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|2063
|2009.07.15 13:12
|delete
|615
|0.13
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|2064
|2009.07.15 13:52
|buy limit
|617
|0.17
|1.4063
|0.0000
|1.4115
|2065
|2009.07.16 02:34
|buy
|617
|0.17
|1.4063
|0.0000
|1.4115
|2066
|2009.07.16 02:34
|modify
|616
|0.13
|1.4089
|0.0000
|1.4115
|2067
|2009.07.16 03:14
|buy limit
|618
|0.22
|1.4037
|0.0000
|1.4089
|2068
|2009.07.16 10:33
|t/p
|616
|0.13
|1.4115
|0.0000
|1.4115
|33.79
|22787.71
|2069
|2009.07.16 10:33
|t/p
|617
|0.17
|1.4115
|0.0000
|1.4115
|88.40
|22876.11
|2070
|2009.07.16 10:33
|delete
|618
|0.22
|1.4037
|0.0000
|1.4089
|2071
|2009.07.16 10:33
|buy stop
|619
|0.13
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|2072
|2009.07.16 10:33
|buy limit
|620
|0.13
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|2073
|2009.07.16 10:40
|buy
|619
|0.13
|1.4125
|0.0000
|1.4177
|2074
|2009.07.16 10:40
|delete
|620
|0.13
|1.4089
|0.0000
|1.4141
|2075
|2009.07.16 11:20
|buy limit
|621
|0.17
|1.4073
|0.0000
|1.4125
|2076
|2009.07.16 11:21
|modify
|621
|0.17
|1.4099
|0.0000
|1.4151
|2077
|2009.07.16 14:13
|buy
|621
|0.17
|1.4099
|0.0000
|1.4151
|2078
|2009.07.16 14:13
|modify
|619
|0.13
|1.4125
|0.0000
|1.4151
|2079
|2009.07.16 14:53
|buy limit
|622
|0.22
|1.4072
|0.0000
|1.4126
|2080
|2009.07.16 20:27
|t/p
|619
|0.13
|1.4151
|0.0000
|1.4151
|33.80
|22909.91
|2081
|2009.07.16 20:27
|t/p
|621
|0.17
|1.4151
|0.0000
|1.4151
|88.40
|22998.31
|2082
|2009.07.16 20:27
|delete
|622
|0.22
|1.4072
|0.0000
|1.4126
|2083
|2009.07.16 20:27
|buy stop
|623
|0.13
|1.4182
|0.0000
|1.4236
|2084
|2009.07.16 20:27
|buy limit
|624
|0.13
|1.4145
|0.0000
|1.4199
|2085
|2009.07.16 21:23
|buy
|624
|0.13
|1.4145
|0.0000
|1.4199
|2086
|2009.07.16 21:23
|delete
|623
|0.13
|1.4182
|0.0000
|1.4236
|2087
|2009.07.16 22:03
|buy limit
|625
|0.17
|1.4118
|0.0000
|1.4172
|2088
|2009.07.17 00:54
|buy
|625
|0.17
|1.4118
|0.0000
|1.4172
|2089
|2009.07.17 00:54
|modify
|624
|0.13
|1.4145
|0.0000
|1.4172
|2090
|2009.07.17 01:34
|buy limit
|626
|0.22
|1.4094
|0.0000
|1.4142
|2091
|2009.07.17 06:33
|buy
|626
|0.22
|1.4094
|0.0000
|1.4142
|2092
|2009.07.17 06:33
|modify
|624
|0.13
|1.4145
|0.0000
|1.4142
|2093
|2009.07.17 06:33
|modify
|625
|0.17
|1.4118
|0.0000
|1.4142
|2094
|2009.07.17 07:13
|buy limit
|627
|0.29
|1.4069
|0.0000
|1.4119
|2095
|2009.07.17 12:18
|buy
|627
|0.29
|1.4069
|0.0000
|1.4119
|2096
|2009.07.17 12:18
|modify
|624
|0.13
|1.4145
|0.0000
|1.4119
|2097
|2009.07.17 12:18
|modify
|625
|0.17
|1.4118
|0.0000
|1.4119
|2098
|2009.07.17 12:18
|modify
|626
|0.22
|1.4094
|0.0000
|1.4119
|2099
|2009.07.17 12:58
|buy limit
|628
|0.38
|1.4019
|0.0000
|1.4119
|2100
|2009.07.17 13:12
|t/p
|624
|0.13
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|-33.80
|22964.51
|2101
|2009.07.17 13:12
|t/p
|625
|0.17
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|1.70
|22966.21
|2102
|2009.07.17 13:12
|t/p
|626
|0.22
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|55.00
|23021.21
|2103
|2009.07.17 13:12
|t/p
|627
|0.29
|1.4119
|0.0000
|1.4119
|145.00
|23166.21
|2104
|2009.07.17 13:12
|delete
|628
|0.38
|1.4019
|0.0000
|1.4119
|2105
|2009.07.17 13:12
|buy stop
|629
|0.13
|1.4132
|0.0000
|1.4182
|2106
|2009.07.17 13:12
|buy limit
|630
|0.13
|1.4097
|0.0000
|1.4147
|2107
|2009.07.17 14:24
|buy
|629
|0.13
|1.4132
|0.0000
|1.4182
|2108
|2009.07.17 14:24
|delete
|630
|0.13
|1.4097
|0.0000
|1.4147
|2109
|2009.07.17 15:04
|buy limit
|631
|0.17
|1.4082
|0.0000
|1.4132
|2110
|2009.07.17 15:44
|modify
|631
|0.17
|1.4107
|0.0000
|1.4157
|2111
|2009.07.17 19:32
|buy
|631
|0.17
|1.4107
|0.0000
|1.4157
|2112
|2009.07.17 19:32
|modify
|629
|0.13
|1.4132
|0.0000
|1.4157
|2113
|2009.07.17 20:12
|buy limit
|632
|0.22
|1.4082
|0.0000
|1.4132
|2114
|2009.07.20 01:10
|t/p
|629
|0.13
|1.4157
|0.0000
|1.4157
|32.50
|23198.70
|2115
|2009.07.20 01:10
|t/p
|631
|0.17
|1.4157
|0.0000
|1.4157
|84.99
|23283.70
|2116
|2009.07.20 01:10
|delete
|632
|0.22
|1.4082
|0.0000
|1.4132
|2117
|2009.07.20 01:10
|buy stop
|633
|0.13
|1.4175
|0.0000
|1.4219
|2118
|2009.07.20 01:10
|buy limit
|634
|0.13
|1.4143
|0.0000
|1.4187
|2119
|2009.07.20 01:31
|buy
|633
|0.13
|1.4175
|0.0000
|1.4219
|2120
|2009.07.20 01:31
|delete
|634
|0.13
|1.4143
|0.0000
|1.4187
|2121
|2009.07.20 02:11
|buy limit
|635
|0.17
|1.4153
|0.0000
|1.4197
|2122
|2009.07.20 04:51
|buy
|635
|0.17
|1.4153
|0.0000
|1.4197
|2123
|2009.07.20 04:51
|modify
|633
|0.13
|1.4175
|0.0000
|1.4197
|2124
|2009.07.20 05:31
|buy limit
|636
|0.22
|1.4131
|0.0000
|1.4175
|2125
|2009.07.20 07:47
|t/p
|633
|0.13
|1.4197
|0.0000
|1.4197
|28.60
|23312.30
|2126
|2009.07.20 07:47
|t/p
|635
|0.17
|1.4197
|0.0000
|1.4197
|74.80
|23387.10
|2127
|2009.07.20 07:47
|delete
|636
|0.22
|1.4131
|0.0000
|1.4175
|2128
|2009.07.20 07:47
|buy stop
|637
|0.13
|1.4219
|0.0000
|1.4263
|2129
|2009.07.20 07:47
|buy limit
|638
|0.13
|1.4187
|0.0000
|1.4231
|2130
|2009.07.20 07:58
|buy
|637
|0.13
|1.4219
|0.0000
|1.4263
|2131
|2009.07.20 07:58
|delete
|638
|0.13
|1.4187
|0.0000
|1.4231
|2132
|2009.07.20 08:38
|buy limit
|639
|0.17
|1.4196
|0.0000
|1.4242
|2133
|2009.07.21 01:22
|buy
|639
|0.17
|1.4196
|0.0000
|1.4242
|2134
|2009.07.21 01:22
|modify
|637
|0.13
|1.4219
|0.0000
|1.4242
|2135
|2009.07.21 02:02
|buy limit
|640
|0.22
|1.4174
|0.0000
|1.4218
|2136
|2009.07.21 12:26
|t/p
|637
|0.13
|1.4242
|0.0000
|1.4242
|29.90
|23416.99
|2137
|2009.07.21 12:26
|t/p
|639
|0.17
|1.4242
|0.0000
|1.4242
|78.20
|23495.19
|2138
|2009.07.21 12:26
|delete
|640
|0.22
|1.4174
|0.0000
|1.4218
|2139
|2009.07.21 12:26
|buy stop
|641
|0.13
|1.4263
|0.0000
|1.4307
|2140
|2009.07.21 12:26
|buy limit
|642
|0.13
|1.4231
|0.0000
|1.4275
|2141
|2009.07.21 12:40
|buy
|642
|0.13
|1.4231
|0.0000
|1.4275
|2142
|2009.07.21 12:40
|delete
|641
|0.13
|1.4263
|0.0000
|1.4307
|2143
|2009.07.21 13:20
|buy limit
|643
|0.17
|1.4208
|0.0000
|1.4254
|2144
|2009.07.21 13:29
|t/p
|642
|0.13
|1.4275
|0.0000
|1.4275
|57.20
|23552.39
|2145
|2009.07.21 13:29
|delete
|643
|0.17
|1.4208
|0.0000
|1.4254
|2146
|2009.07.21 13:29
|buy stop
|644
|0.13
|1.4290
|0.0000
|1.4336
|2147
|2009.07.21 13:29
|buy limit
|645
|0.13
|1.4257
|0.0000
|1.4303
|2148
|2009.07.21 13:44
|buy
|645
|0.13
|1.4257
|0.0000
|1.4303
|2149
|2009.07.21 13:44
|delete
|644
|0.13
|1.4290
|0.0000
|1.4336
|2150
|2009.07.21 14:24
|buy limit
|646
|0.17
|1.4211
|0.0000
|1.4257
|2151
|2009.07.21 15:43
|buy
|646
|0.17
|1.4211
|0.0000
|1.4257
|2152
|2009.07.21 15:43
|modify
|645
|0.13
|1.4257
|0.0000
|1.4257
|2153
|2009.07.21 16:23
|buy limit
|647
|0.22
|1.4165
|0.0000
|1.4211
|2154
|2009.07.21 16:26
|modify
|647
|0.22
|1.4188
|0.0000
|1.4234
|2155
|2009.07.21 16:53
|buy
|647
|0.22
|1.4188
|0.0000
|1.4234
|2156
|2009.07.21 16:53
|modify
|645
|0.13
|1.4257
|0.0000
|1.4234
|2157
|2009.07.21 16:53
|modify
|646
|0.17
|1.4211
|0.0000
|1.4234
|2158
|2009.07.21 17:33
|buy limit
|648
|0.29
|1.4142
|0.0000
|1.4188
|2159
|2009.07.21 17:33
|modify
|648
|0.29
|1.4165
|0.0000
|1.4211
|2160
|2009.07.22 13:30
|buy
|648
|0.29
|1.4165
|0.0000
|1.4211
|2161
|2009.07.22 13:30
|modify
|645
|0.13
|1.4257
|0.0000
|1.4211
|2162
|2009.07.22 13:30
|modify
|646
|0.17
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|2163
|2009.07.22 13:30
|modify
|647
|0.22
|1.4188
|0.0000
|1.4211
|2164
|2009.07.22 14:10
|buy limit
|649
|0.38
|1.4119
|0.0000
|1.4212
|2165
|2009.07.22 14:56
|t/p
|645
|0.13
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|-59.80
|23492.59
|2166
|2009.07.22 14:56
|t/p
|646
|0.17
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|-0.01
|23492.59
|2167
|2009.07.22 14:56
|t/p
|647
|0.22
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|50.59
|23543.18
|2168
|2009.07.22 14:56
|t/p
|648
|0.29
|1.4211
|0.0000
|1.4211
|133.40
|23676.58
|2169
|2009.07.22 14:56
|delete
|649
|0.38
|1.4119
|0.0000
|1.4212
|2170
|2009.07.22 14:56
|buy stop
|650
|0.13
|1.4221
|0.0000
|1.4267
|2171
|2009.07.22 14:56
|buy limit
|651
|0.13
|1.4188
|0.0000
|1.4234
|2172
|2009.07.22 15:03
|buy
|650
|0.13
|1.4221
|0.0000
|1.4267
|2173
|2009.07.22 15:03
|delete
|651
|0.13
|1.4188
|0.0000
|1.4234
|2174
|2009.07.22 15:43
|buy limit
|652
|0.17
|1.4198
|0.0000
|1.4244
|2175
|2009.07.23 13:13
|buy
|652
|0.17
|1.4198
|0.0000
|1.4244
|2176
|2009.07.23 13:13
|modify
|650
|0.13
|1.4221
|0.0000
|1.4244
|2177
|2009.07.23 13:53
|buy limit
|653
|0.22
|1.4175
|0.0000
|1.4221
|2178
|2009.07.23 14:19
|t/p
|650
|0.13
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|29.89
|23706.47
|2179
|2009.07.23 14:19
|t/p
|652
|0.17
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|78.20
|23784.67
|2180
|2009.07.23 14:19
|delete
|653
|0.22
|1.4175
|0.0000
|1.4221
|2181
|2009.07.23 14:19
|buy stop
|654
|0.14
|1.4267
|0.0000
|1.4313
|2182
|2009.07.23 14:19
|buy limit
|655
|0.14
|1.4234
|0.0000
|1.4280
|2183
|2009.07.23 15:13
|buy
|654
|0.14
|1.4267
|0.0000
|1.4313
|2184
|2009.07.23 15:13
|delete
|655
|0.14
|1.4234
|0.0000
|1.4280
|2185
|2009.07.23 15:53
|buy limit
|656
|0.18
|1.4244
|0.0000
|1.4290
|2186
|2009.07.23 17:01
|buy
|656
|0.18
|1.4244
|0.0000
|1.4290
|2187
|2009.07.23 17:01
|modify
|654
|0.14
|1.4267
|0.0000
|1.4290
|2188
|2009.07.23 17:41
|buy limit
|657
|0.23
|1.4221
|0.0000
|1.4267
|2189
|2009.07.23 17:46
|buy
|657
|0.23
|1.4221
|0.0000
|1.4267
|2190
|2009.07.23 17:46
|modify
|654
|0.14
|1.4267
|0.0000
|1.4267
|2191
|2009.07.23 17:46
|modify
|656
|0.18
|1.4244
|0.0000
|1.4267
|2192
|2009.07.23 18:26
|buy limit
|658
|0.30
|1.4198
|0.0000
|1.4244
|2193
|2009.07.23 18:37
|buy
|658
|0.30
|1.4198
|0.0000
|1.4244
|2194
|2009.07.23 18:37
|modify
|654
|0.14
|1.4267
|0.0000
|1.4244
|2195
|2009.07.23 18:37
|modify
|656
|0.18
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|2196
|2009.07.23 18:37
|modify
|657
|0.23
|1.4221
|0.0000
|1.4244
|2197
|2009.07.23 19:17
|buy limit
|659
|0.39
|1.4152
|0.0000
|1.4245
|2198
|2009.07.23 20:20
|buy
|659
|0.39
|1.4152
|0.0000
|1.4245
|2199
|2009.07.23 21:00
|buy limit
|660
|0.51
|1.4104
|0.0000
|1.4200
|2200
|2009.07.24 10:20
|t/p
|654
|0.14
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|-32.20
|23752.46
|2201
|2009.07.24 10:20
|t/p
|656
|0.18
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|-0.01
|23752.46
|2202
|2009.07.24 10:20
|t/p
|657
|0.23
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|52.89
|23805.35
|2203
|2009.07.24 10:20
|t/p
|658
|0.30
|1.4244
|0.0000
|1.4244
|137.99
|23943.34
|2204
|2009.07.24 10:20
|modify
|660
|0.51
|1.4129
|0.0000
|1.4175
|2205
|2009.07.24 10:21
|t/p
|659
|0.39
|1.4245
|0.0000
|1.4245
|362.69
|24306.03
|2206
|2009.07.24 10:21
|delete
|660
|0.51
|1.4129
|0.0000
|1.4175
|2207
|2009.07.24 10:21
|buy stop
|661
|0.14
|1.4263
|0.0000
|1.4311
|2208
|2009.07.24 10:21
|buy limit
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4277
|2209
|2009.07.24 12:14
|buy
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4277
|2210
|2009.07.24 12:14
|delete
|661
|0.14
|1.4263
|0.0000
|1.4311
|2211
|2009.07.24 12:54
|buy limit
|663
|0.18
|1.4181
|0.0000
|1.4229
|2212
|2009.07.24 12:57
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4253
|2213
|2009.07.24 14:45
|buy
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4253
|2214
|2009.07.24 14:45
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4253
|2215
|2009.07.24 15:25
|buy limit
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4229
|2216
|2009.07.28 19:23
|buy
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4229
|2217
|2009.07.28 19:23
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4229
|2218
|2009.07.28 19:23
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4229
|2219
|2009.07.28 20:03
|buy limit
|665
|0.30
|1.4160
|0.0000
|1.4202
|2220
|2009.07.28 23:33
|buy
|665
|0.30
|1.4160
|0.0000
|1.4202
|2221
|2009.07.28 23:33
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4202
|2222
|2009.07.28 23:33
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4202
|2223
|2009.07.28 23:33
|modify
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4202
|2224
|2009.07.29 00:13
|buy limit
|666
|0.39
|1.4116
|0.0000
|1.4204
|2225
|2009.07.29 06:26
|buy
|666
|0.39
|1.4116
|0.0000
|1.4204
|2226
|2009.07.29 06:26
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4204
|2227
|2009.07.29 06:26
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4204
|2228
|2009.07.29 06:26
|modify
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4204
|2229
|2009.07.29 06:26
|modify
|665
|0.30
|1.4160
|0.0000
|1.4204
|2230
|2009.07.29 07:06
|buy limit
|667
|0.51
|1.4070
|0.0000
|1.4162
|2231
|2009.07.29 14:32
|buy
|667
|0.51
|1.4070
|0.0000
|1.4162
|2232
|2009.07.29 14:32
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4162
|2233
|2009.07.29 14:32
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4162
|2234
|2009.07.29 14:32
|modify
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4162
|2235
|2009.07.29 14:32
|modify
|665
|0.30
|1.4160
|0.0000
|1.4162
|2236
|2009.07.29 14:32
|modify
|666
|0.39
|1.4116
|0.0000
|1.4162
|2237
|2009.07.29 15:12
|buy limit
|668
|0.66
|1.4024
|0.0000
|1.4117
|2238
|2009.07.29 15:32
|buy
|668
|0.66
|1.4024
|0.0000
|1.4117
|2239
|2009.07.29 15:32
|modify
|662
|0.14
|1.4229
|0.0000
|1.4117
|2240
|2009.07.29 15:32
|modify
|663
|0.18
|1.4205
|0.0000
|1.4117
|2241
|2009.07.29 15:32
|modify
|664
|0.23
|1.4181
|0.0000
|1.4117
|2242
|2009.07.29 15:32
|modify
|665
|0.30
|1.4160
|0.0000
|1.4117
|2243
|2009.07.29 15:32
|modify
|666
|0.39
|1.4116
|0.0000
|1.4117
|2244
|2009.07.29 15:32
|modify
|667
|0.51
|1.4070
|0.0000
|1.4117
|2245
|2009.07.29 16:12
|buy limit
|669
|0.86
|1.3976
|0.0000
|1.4072
|2246
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|668
|0.66
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-66.00
|24240.03
|2247
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|667
|0.51
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-285.60
|23954.43
|2248
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|666
|0.39
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-397.80
|23556.63
|2249
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|665
|0.30
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-438.01
|23118.62
|2250
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|664
|0.23
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-384.11
|22734.51
|2251
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|663
|0.18
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-343.82
|22390.70
|2252
|2009.07.29 23:59
|close at stop
|662
|0.14
|1.4014
|0.0000
|1.4117
|-301.01
|22089.68