|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.07.16 06:00 (2009.01.01 - 2009.07.17)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|ExpertName="ZepBeta"; Magic=1976; Slippage=0; Lots=1; StopTrade=false; TimeZone=0; TimeTrade="09:00"; TimeFinish="24:00"; TakeProfit=60; TrailingStop=0; InitialStop=30; BreakEven=0; PendOrdGap=30; MM=false; MMRisk=0; LossMax=0;
|Bars in test
|4311
|Ticks modelled
|5621866
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|110
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10500.00
|Gross profit
|34800.00
|Gross loss
|-24300.00
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|75.54
|Absolute drawdown
|520.00
|Maximal drawdown
|2700.00 (15.75%)
|Relative drawdown
|15.75% (2700.00)
|Total trades
|139
|Short positions (won %)
|70 (37.14%)
|Long positions (won %)
|69 (46.38%)
|Profit trades (% of total)
|58 (41.73%)
|Loss trades (% of total)
|81 (58.27%)
|Largest
|profit trade
|600.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|600.00
|loss trade
|-300.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (3600.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2100.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3600.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-2100.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.02 09:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.4611
|1.4581
|1.4671
|2
|2009.01.02 09:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.4548
|1.4578
|1.4488
|3
|2009.01.02 09:06
|sell
|2
|1.00
|1.4548
|1.4578
|1.4488
|4
|2009.01.02 09:06
|delete
|1
|1.00
|1.4611
|1.4581
|1.4671
|5
|2009.01.02 09:53
|s/l
|2
|1.00
|1.4578
|1.4578
|1.4488
|-300.00
|9700.00
|6
|2009.01.05 09:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.4573
|1.4543
|1.4633
|7
|2009.01.05 09:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.4510
|1.4540
|1.4450
|8
|2009.01.05 09:22
|sell
|4
|1.00
|1.4510
|1.4540
|1.4450
|9
|2009.01.05 09:22
|delete
|3
|1.00
|1.4573
|1.4543
|1.4633
|10
|2009.01.05 09:38
|t/p
|4
|1.00
|1.4450
|1.4540
|1.4450
|600.00
|10300.00
|11
|2009.01.06 09:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.4640
|1.4610
|1.4700
|12
|2009.01.06 09:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.4577
|1.4607
|1.4517
|13
|2009.01.06 09:25
|buy
|5
|1.00
|1.4640
|1.4610
|1.4700
|14
|2009.01.06 09:25
|delete
|6
|1.00
|1.4577
|1.4607
|1.4517
|15
|2009.01.06 10:06
|t/p
|5
|1.00
|1.4700
|1.4610
|1.4700
|600.00
|10900.00
|16
|2009.01.07 09:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.4965
|1.4935
|1.5025
|17
|2009.01.07 09:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.4902
|1.4932
|1.4842
|18
|2009.01.07 09:03
|sell
|8
|1.00
|1.4902
|1.4932
|1.4842
|19
|2009.01.07 09:03
|delete
|7
|1.00
|1.4965
|1.4935
|1.5025
|20
|2009.01.07 10:18
|t/p
|8
|1.00
|1.4842
|1.4932
|1.4842
|600.00
|11500.00
|21
|2009.01.08 09:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.5030
|1.5000
|1.5090
|22
|2009.01.08 09:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.4967
|1.4997
|1.4907
|23
|2009.01.08 09:28
|buy
|9
|1.00
|1.5030
|1.5000
|1.5090
|24
|2009.01.08 09:28
|delete
|10
|1.00
|1.4967
|1.4997
|1.4907
|25
|2009.01.08 10:08
|t/p
|9
|1.00
|1.5090
|1.5000
|1.5090
|600.00
|12100.00
|26
|2009.01.09 09:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.5267
|1.5237
|1.5327
|27
|2009.01.09 09:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.5204
|1.5234
|1.5144
|28
|2009.01.09 09:17
|buy
|11
|1.00
|1.5267
|1.5237
|1.5327
|29
|2009.01.09 09:17
|delete
|12
|1.00
|1.5204
|1.5234
|1.5144
|30
|2009.01.09 09:32
|s/l
|11
|1.00
|1.5237
|1.5237
|1.5327
|-300.00
|11800.00
|31
|2009.01.12 09:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.5134
|1.5104
|1.5194
|32
|2009.01.12 09:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.5071
|1.5101
|1.5011
|33
|2009.01.12 09:06
|sell
|14
|1.00
|1.5071
|1.5101
|1.5011
|34
|2009.01.12 09:06
|delete
|13
|1.00
|1.5134
|1.5104
|1.5194
|35
|2009.01.12 09:28
|t/p
|14
|1.00
|1.5011
|1.5101
|1.5011
|600.00
|12400.00
|36
|2009.01.13 09:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.4712
|1.4682
|1.4772
|37
|2009.01.13 09:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.4649
|1.4679
|1.4589
|38
|2009.01.13 09:03
|buy
|15
|1.00
|1.4712
|1.4682
|1.4772
|39
|2009.01.13 09:03
|delete
|16
|1.00
|1.4649
|1.4679
|1.4589
|40
|2009.01.13 09:20
|s/l
|15
|1.00
|1.4682
|1.4682
|1.4772
|-300.00
|12100.00
|41
|2009.01.14 09:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.4661
|1.4631
|1.4721
|42
|2009.01.14 09:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.4598
|1.4628
|1.4538
|43
|2009.01.14 09:16
|buy
|17
|1.00
|1.4661
|1.4631
|1.4721
|44
|2009.01.14 09:16
|delete
|18
|1.00
|1.4598
|1.4628
|1.4538
|45
|2009.01.14 09:57
|s/l
|17
|1.00
|1.4631
|1.4631
|1.4721
|-300.00
|11800.00
|46
|2009.01.15 09:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.4664
|1.4634
|1.4724
|47
|2009.01.15 09:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.4601
|1.4631
|1.4541
|48
|2009.01.15 09:32
|sell
|20
|1.00
|1.4601
|1.4631
|1.4541
|49
|2009.01.15 09:32
|delete
|19
|1.00
|1.4664
|1.4634
|1.4724
|50
|2009.01.15 10:37
|s/l
|20
|1.00
|1.4631
|1.4631
|1.4541
|-300.00
|11500.00
|51
|2009.01.16 09:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.4872
|1.4842
|1.4932
|52
|2009.01.16 09:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.4809
|1.4839
|1.4749
|53
|2009.01.16 09:52
|buy
|21
|1.00
|1.4872
|1.4842
|1.4932
|54
|2009.01.16 09:52
|delete
|22
|1.00
|1.4809
|1.4839
|1.4749
|55
|2009.01.16 10:41
|t/p
|21
|1.00
|1.4932
|1.4842
|1.4932
|600.00
|12100.00
|56
|2009.01.19 09:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.4745
|1.4715
|1.4805
|57
|2009.01.19 09:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.4682
|1.4712
|1.4622
|58
|2009.01.19 09:11
|buy
|23
|1.00
|1.4745
|1.4715
|1.4805
|59
|2009.01.19 09:11
|delete
|24
|1.00
|1.4682
|1.4712
|1.4622
|60
|2009.01.19 09:34
|s/l
|23
|1.00
|1.4715
|1.4715
|1.4805
|-300.00
|11800.00
|61
|2009.01.20 09:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.4151
|1.4121
|1.4211
|62
|2009.01.20 09:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.4088
|1.4118
|1.4028
|63
|2009.01.20 09:25
|sell
|26
|1.00
|1.4088
|1.4118
|1.4028
|64
|2009.01.20 09:25
|delete
|25
|1.00
|1.4151
|1.4121
|1.4211
|65
|2009.01.20 09:35
|t/p
|26
|1.00
|1.4028
|1.4118
|1.4028
|600.00
|12400.00
|66
|2009.01.21 09:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.3847
|1.3817
|1.3907
|67
|2009.01.21 09:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.3784
|1.3814
|1.3724
|68
|2009.01.21 09:07
|sell
|28
|1.00
|1.3784
|1.3814
|1.3724
|69
|2009.01.21 09:07
|delete
|27
|1.00
|1.3847
|1.3817
|1.3907
|70
|2009.01.21 09:12
|s/l
|28
|1.00
|1.3814
|1.3814
|1.3724
|-300.00
|12100.00
|71
|2009.01.22 09:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.3943
|1.3913
|1.4003
|72
|2009.01.22 09:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.3880
|1.3910
|1.3820
|73
|2009.01.22 09:11
|sell
|30
|1.00
|1.3880
|1.3910
|1.3820
|74
|2009.01.22 09:11
|delete
|29
|1.00
|1.3943
|1.3913
|1.4003
|75
|2009.01.22 10:07
|s/l
|30
|1.00
|1.3910
|1.3910
|1.3820
|-300.00
|11800.00
|76
|2009.01.23 09:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.3732
|1.3702
|1.3792
|77
|2009.01.23 09:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.3669
|1.3699
|1.3609
|78
|2009.01.23 09:17
|sell
|32
|1.00
|1.3669
|1.3699
|1.3609
|79
|2009.01.23 09:17
|delete
|31
|1.00
|1.3732
|1.3702
|1.3792
|80
|2009.01.23 09:31
|s/l
|32
|1.00
|1.3699
|1.3699
|1.3609
|-300.00
|11500.00
|81
|2009.01.26 09:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.3657
|1.3627
|1.3717
|82
|2009.01.26 09:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.3594
|1.3624
|1.3534
|83
|2009.01.26 09:03
|buy
|33
|1.00
|1.3657
|1.3627
|1.3717
|84
|2009.01.26 09:03
|delete
|34
|1.00
|1.3594
|1.3624
|1.3534
|85
|2009.01.26 09:21
|t/p
|33
|1.00
|1.3717
|1.3627
|1.3717
|600.00
|12100.00
|86
|2009.01.27 09:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.4203
|1.4173
|1.4263
|87
|2009.01.27 09:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.4140
|1.4170
|1.4080
|88
|2009.01.27 09:15
|sell
|36
|1.00
|1.4140
|1.4170
|1.4080
|89
|2009.01.27 09:15
|delete
|35
|1.00
|1.4203
|1.4173
|1.4263
|90
|2009.01.27 09:27
|s/l
|36
|1.00
|1.4170
|1.4170
|1.4080
|-300.00
|11800.00
|91
|2009.01.28 09:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.4273
|1.4243
|1.4333
|92
|2009.01.28 09:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.4210
|1.4240
|1.4150
|93
|2009.01.28 09:05
|buy
|37
|1.00
|1.4273
|1.4243
|1.4333
|94
|2009.01.28 09:05
|delete
|38
|1.00
|1.4210
|1.4240
|1.4150
|95
|2009.01.28 09:14
|s/l
|37
|1.00
|1.4243
|1.4243
|1.4333
|-300.00
|11500.00
|96
|2009.01.29 09:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.4141
|1.4111
|1.4201
|97
|2009.01.29 09:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.4078
|1.4108
|1.4018
|98
|2009.01.29 09:24
|buy
|39
|1.00
|1.4141
|1.4111
|1.4201
|99
|2009.01.29 09:24
|delete
|40
|1.00
|1.4078
|1.4108
|1.4018
|100
|2009.01.29 10:34
|s/l
|39
|1.00
|1.4111
|1.4111
|1.4201
|-300.00
|11200.00
|101
|2009.01.30 09:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.4268
|1.4238
|1.4328
|102
|2009.01.30 09:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.4205
|1.4235
|1.4145
|103
|2009.01.30 10:04
|buy
|41
|1.00
|1.4268
|1.4238
|1.4328
|104
|2009.01.30 10:04
|delete
|42
|1.00
|1.4205
|1.4235
|1.4145
|105
|2009.01.30 10:33
|t/p
|41
|1.00
|1.4328
|1.4238
|1.4328
|600.00
|11800.00
|106
|2009.02.02 09:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.4315
|1.4285
|1.4375
|107
|2009.02.02 09:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.4252
|1.4282
|1.4192
|108
|2009.02.02 09:11
|sell
|44
|1.00
|1.4252
|1.4282
|1.4192
|109
|2009.02.02 09:11
|delete
|43
|1.00
|1.4315
|1.4285
|1.4375
|110
|2009.02.02 09:27
|s/l
|44
|1.00
|1.4282
|1.4282
|1.4192
|-300.00
|11500.00
|111
|2009.02.03 09:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.4281
|1.4251
|1.4341
|112
|2009.02.03 09:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.4218
|1.4248
|1.4158
|113
|2009.02.03 10:11
|sell
|46
|1.00
|1.4218
|1.4248
|1.4158
|114
|2009.02.03 10:11
|delete
|45
|1.00
|1.4281
|1.4251
|1.4341
|115
|2009.02.03 11:11
|t/p
|46
|1.00
|1.4158
|1.4248
|1.4158
|600.00
|12100.00
|116
|2009.02.04 09:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.4393
|1.4363
|1.4453
|117
|2009.02.04 09:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.4330
|1.4360
|1.4270
|118
|2009.02.04 09:05
|buy
|47
|1.00
|1.4393
|1.4363
|1.4453
|119
|2009.02.04 09:05
|delete
|48
|1.00
|1.4330
|1.4360
|1.4270
|120
|2009.02.04 09:56
|s/l
|47
|1.00
|1.4363
|1.4363
|1.4453
|-300.00
|11800.00
|121
|2009.02.05 09:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.4439
|1.4409
|1.4499
|122
|2009.02.05 09:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.4376
|1.4406
|1.4316
|123
|2009.02.05 09:09
|sell
|50
|1.00
|1.4376
|1.4406
|1.4316
|124
|2009.02.05 09:09
|delete
|49
|1.00
|1.4439
|1.4409
|1.4499
|125
|2009.02.05 09:21
|s/l
|50
|1.00
|1.4406
|1.4406
|1.4316
|-300.00
|11500.00
|126
|2009.02.06 09:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.4763
|1.4733
|1.4823
|127
|2009.02.06 09:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.4700
|1.4730
|1.4640
|128
|2009.02.06 09:25
|buy
|51
|1.00
|1.4763
|1.4733
|1.4823
|129
|2009.02.06 09:25
|delete
|52
|1.00
|1.4700
|1.4730
|1.4640
|130
|2009.02.06 09:32
|s/l
|51
|1.00
|1.4733
|1.4733
|1.4823
|-300.00
|11200.00
|131
|2009.02.09 09:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.4757
|1.4727
|1.4817
|132
|2009.02.09 09:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.4694
|1.4724
|1.4634
|133
|2009.02.09 09:36
|buy
|53
|1.00
|1.4757
|1.4727
|1.4817
|134
|2009.02.09 09:36
|delete
|54
|1.00
|1.4694
|1.4724
|1.4634
|135
|2009.02.09 10:27
|t/p
|53
|1.00
|1.4817
|1.4727
|1.4817
|600.00
|11800.00
|136
|2009.02.10 09:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.4894
|1.4864
|1.4954
|137
|2009.02.10 09:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.4831
|1.4861
|1.4771
|138
|2009.02.10 09:20
|buy
|55
|1.00
|1.4894
|1.4864
|1.4954
|139
|2009.02.10 09:20
|delete
|56
|1.00
|1.4831
|1.4861
|1.4771
|140
|2009.02.10 09:32
|s/l
|55
|1.00
|1.4864
|1.4864
|1.4954
|-300.00
|11500.00
|141
|2009.02.11 09:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.4451
|1.4421
|1.4511
|142
|2009.02.11 09:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.4388
|1.4418
|1.4328
|143
|2009.02.11 09:24
|buy
|57
|1.00
|1.4451
|1.4421
|1.4511
|144
|2009.02.11 09:24
|delete
|58
|1.00
|1.4388
|1.4418
|1.4328
|145
|2009.02.11 09:59
|s/l
|57
|1.00
|1.4421
|1.4421
|1.4511
|-300.00
|11200.00
|146
|2009.02.12 09:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.4386
|1.4356
|1.4446
|147
|2009.02.12 09:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.4323
|1.4353
|1.4263
|148
|2009.02.12 09:10
|sell
|60
|1.00
|1.4323
|1.4353
|1.4263
|149
|2009.02.12 09:10
|delete
|59
|1.00
|1.4386
|1.4356
|1.4446
|150
|2009.02.12 09:25
|t/p
|60
|1.00
|1.4263
|1.4353
|1.4263
|600.00
|11800.00
|151
|2009.02.13 09:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.4494
|1.4464
|1.4554
|152
|2009.02.13 09:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.4431
|1.4461
|1.4371
|153
|2009.02.13 09:11
|sell
|62
|1.00
|1.4431
|1.4461
|1.4371
|154
|2009.02.13 09:11
|delete
|61
|1.00
|1.4494
|1.4464
|1.4554
|155
|2009.02.13 09:42
|s/l
|62
|1.00
|1.4461
|1.4461
|1.4371
|-300.00
|11500.00
|156
|2009.02.16 09:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.4252
|1.4222
|1.4312
|157
|2009.02.16 09:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.4189
|1.4219
|1.4129
|158
|2009.02.16 09:16
|sell
|64
|1.00
|1.4189
|1.4219
|1.4129
|159
|2009.02.16 09:17
|delete
|63
|1.00
|1.4252
|1.4222
|1.4312
|160
|2009.02.16 09:27
|s/l
|64
|1.00
|1.4219
|1.4219
|1.4129
|-300.00
|11200.00
|161
|2009.02.17 09:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.4178
|1.4148
|1.4238
|162
|2009.02.17 09:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4055
|163
|2009.02.17 10:30
|buy
|65
|1.00
|1.4178
|1.4148
|1.4238
|164
|2009.02.17 10:30
|delete
|66
|1.00
|1.4115
|1.4145
|1.4055
|165
|2009.02.17 10:48
|t/p
|65
|1.00
|1.4238
|1.4148
|1.4238
|600.00
|11800.00
|166
|2009.02.18 09:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.4306
|1.4276
|1.4366
|167
|2009.02.18 09:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.4243
|1.4273
|1.4183
|168
|2009.02.18 09:00
|sell
|68
|1.00
|1.4243
|1.4273
|1.4183
|169
|2009.02.18 09:00
|delete
|67
|1.00
|1.4306
|1.4276
|1.4366
|170
|2009.02.18 09:01
|s/l
|68
|1.00
|1.4273
|1.4273
|1.4183
|-300.00
|11500.00
|171
|2009.02.19 09:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.4365
|1.4335
|1.4425
|172
|2009.02.19 09:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.4302
|1.4332
|1.4242
|173
|2009.02.19 09:07
|buy
|69
|1.00
|1.4365
|1.4335
|1.4425
|174
|2009.02.19 09:07
|delete
|70
|1.00
|1.4302
|1.4332
|1.4242
|175
|2009.02.19 14:56
|t/p
|69
|1.00
|1.4425
|1.4335
|1.4425
|600.00
|12100.00
|176
|2009.02.20 09:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.4237
|1.4207
|1.4297
|177
|2009.02.20 09:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.4174
|1.4204
|1.4114
|178
|2009.02.20 09:13
|sell
|72
|1.00
|1.4174
|1.4204
|1.4114
|179
|2009.02.20 09:13
|delete
|71
|1.00
|1.4237
|1.4207
|1.4297
|180
|2009.02.20 09:44
|s/l
|72
|1.00
|1.4204
|1.4204
|1.4114
|-300.00
|11800.00
|181
|2009.02.23 09:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.4601
|1.4571
|1.4661
|182
|2009.02.23 09:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.4538
|1.4568
|1.4478
|183
|2009.02.23 09:05
|sell
|74
|1.00
|1.4538
|1.4568
|1.4478
|184
|2009.02.23 09:05
|delete
|73
|1.00
|1.4601
|1.4571
|1.4661
|185
|2009.02.23 11:00
|s/l
|74
|1.00
|1.4568
|1.4568
|1.4478
|-300.00
|11500.00
|186
|2009.02.24 09:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.4558
|1.4528
|1.4618
|187
|2009.02.24 09:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.4495
|1.4525
|1.4435
|188
|2009.02.24 09:05
|buy
|75
|1.00
|1.4558
|1.4528
|1.4618
|189
|2009.02.24 09:05
|delete
|76
|1.00
|1.4495
|1.4525
|1.4435
|190
|2009.02.24 09:14
|s/l
|75
|1.00
|1.4528
|1.4528
|1.4618
|-300.00
|11200.00
|191
|2009.02.25 09:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.4589
|1.4559
|1.4649
|192
|2009.02.25 09:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.4526
|1.4556
|1.4466
|193
|2009.02.25 09:05
|buy
|77
|1.00
|1.4589
|1.4559
|1.4649
|194
|2009.02.25 09:05
|delete
|78
|1.00
|1.4526
|1.4556
|1.4466
|195
|2009.02.25 09:43
|s/l
|77
|1.00
|1.4559
|1.4559
|1.4649
|-300.00
|10900.00
|196
|2009.02.26 09:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.4198
|1.4168
|1.4258
|197
|2009.02.26 09:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.4135
|1.4165
|1.4075
|198
|2009.02.26 09:07
|buy
|79
|1.00
|1.4198
|1.4168
|1.4258
|199
|2009.02.26 09:07
|delete
|80
|1.00
|1.4135
|1.4165
|1.4075
|200
|2009.02.26 09:51
|t/p
|79
|1.00
|1.4258
|1.4168
|1.4258
|600.00
|11500.00
|201
|2009.02.27 09:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.4271
|1.4241
|1.4331
|202
|2009.02.27 09:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.4208
|1.4238
|1.4148
|203
|2009.02.27 09:04
|sell
|82
|1.00
|1.4208
|1.4238
|1.4148
|204
|2009.02.27 09:05
|delete
|81
|1.00
|1.4271
|1.4241
|1.4331
|205
|2009.02.27 10:07
|t/p
|82
|1.00
|1.4148
|1.4238
|1.4148
|600.00
|12100.00
|206
|2009.03.02 09:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.4292
|1.4262
|1.4352
|207
|2009.03.02 09:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.4229
|1.4259
|1.4169
|208
|2009.03.02 09:11
|sell
|84
|1.00
|1.4229
|1.4259
|1.4169
|209
|2009.03.02 09:12
|delete
|83
|1.00
|1.4292
|1.4262
|1.4352
|210
|2009.03.02 11:57
|t/p
|84
|1.00
|1.4169
|1.4259
|1.4169
|600.00
|12700.00
|211
|2009.03.03 09:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.4140
|1.4110
|1.4200
|212
|2009.03.03 09:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.4077
|1.4107
|1.4017
|213
|2009.03.03 09:28
|buy
|85
|1.00
|1.4140
|1.4110
|1.4200
|214
|2009.03.03 09:28
|delete
|86
|1.00
|1.4077
|1.4107
|1.4017
|215
|2009.03.03 09:59
|s/l
|85
|1.00
|1.4110
|1.4110
|1.4200
|-300.00
|12400.00
|216
|2009.03.04 09:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.4083
|1.4053
|1.4143
|217
|2009.03.04 09:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.4020
|1.4050
|1.3960
|218
|2009.03.04 09:18
|buy
|87
|1.00
|1.4083
|1.4053
|1.4143
|219
|2009.03.04 09:18
|delete
|88
|1.00
|1.4020
|1.4050
|1.3960
|220
|2009.03.04 10:07
|s/l
|87
|1.00
|1.4053
|1.4053
|1.4143
|-300.00
|12100.00
|221
|2009.03.05 09:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.4213
|1.4183
|1.4273
|222
|2009.03.05 09:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.4150
|1.4180
|1.4090
|223
|2009.03.05 09:27
|buy
|89
|1.00
|1.4213
|1.4183
|1.4273
|224
|2009.03.05 09:27
|delete
|90
|1.00
|1.4150
|1.4180
|1.4090
|225
|2009.03.05 10:25
|s/l
|89
|1.00
|1.4183
|1.4183
|1.4273
|-300.00
|11800.00
|226
|2009.03.06 09:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.4286
|1.4256
|1.4346
|227
|2009.03.06 09:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.4223
|1.4253
|1.4163
|228
|2009.03.06 09:05
|buy
|91
|1.00
|1.4286
|1.4256
|1.4346
|229
|2009.03.06 09:05
|delete
|92
|1.00
|1.4223
|1.4253
|1.4163
|230
|2009.03.06 09:43
|s/l
|91
|1.00
|1.4256
|1.4256
|1.4346
|-300.00
|11500.00
|231
|2009.03.09 09:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.4109
|1.4079
|1.4169
|232
|2009.03.09 09:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.4046
|1.4076
|1.3986
|233
|2009.03.09 09:08
|sell
|94
|1.00
|1.4046
|1.4076
|1.3986
|234
|2009.03.09 09:08
|delete
|93
|1.00
|1.4109
|1.4079
|1.4169
|235
|2009.03.09 09:40
|t/p
|94
|1.00
|1.3986
|1.4076
|1.3986
|600.00
|12100.00
|236
|2009.03.10 09:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.3869
|1.3839
|1.3929
|237
|2009.03.10 09:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.3806
|1.3836
|1.3746
|238
|2009.03.10 09:39
|buy
|95
|1.00
|1.3869
|1.3839
|1.3929
|239
|2009.03.10 09:39
|delete
|96
|1.00
|1.3806
|1.3836
|1.3746
|240
|2009.03.10 10:21
|s/l
|95
|1.00
|1.3839
|1.3839
|1.3929
|-300.00
|11800.00
|241
|2009.03.11 09:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.3792
|1.3762
|1.3852
|242
|2009.03.11 09:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.3729
|1.3759
|1.3669
|243
|2009.03.11 09:30
|sell
|98
|1.00
|1.3729
|1.3759
|1.3669
|244
|2009.03.11 09:30
|delete
|97
|1.00
|1.3792
|1.3762
|1.3852
|245
|2009.03.11 10:31
|s/l
|98
|1.00
|1.3759
|1.3759
|1.3669
|-300.00
|11500.00
|246
|2009.03.12 09:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.3862
|1.3832
|1.3922
|247
|2009.03.12 09:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.3799
|1.3829
|1.3739
|248
|2009.03.12 09:02
|sell
|100
|1.00
|1.3799
|1.3829
|1.3739
|249
|2009.03.12 09:02
|delete
|99
|1.00
|1.3862
|1.3832
|1.3922
|250
|2009.03.12 09:47
|t/p
|100
|1.00
|1.3739
|1.3829
|1.3739
|600.00
|12100.00
|251
|2009.03.13 09:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.3938
|1.3908
|1.3998
|252
|2009.03.13 09:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.3875
|1.3905
|1.3815
|253
|2009.03.13 09:12
|buy
|101
|1.00
|1.3938
|1.3908
|1.3998
|254
|2009.03.13 09:12
|delete
|102
|1.00
|1.3875
|1.3905
|1.3815
|255
|2009.03.13 09:52
|t/p
|101
|1.00
|1.3998
|1.3908
|1.3998
|600.00
|12700.00
|256
|2009.03.16 09:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.4127
|1.4097
|1.4187
|257
|2009.03.16 09:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.4064
|1.4094
|1.4004
|258
|2009.03.16 09:14
|buy
|103
|1.00
|1.4127
|1.4097
|1.4187
|259
|2009.03.16 09:14
|delete
|104
|1.00
|1.4064
|1.4094
|1.4004
|260
|2009.03.16 10:54
|t/p
|103
|1.00
|1.4187
|1.4097
|1.4187
|600.00
|13300.00
|261
|2009.03.17 09:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.4076
|1.4046
|1.4136
|262
|2009.03.17 09:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.4013
|1.4043
|1.3953
|263
|2009.03.17 11:11
|buy
|105
|1.00
|1.4076
|1.4046
|1.4136
|264
|2009.03.17 11:11
|delete
|106
|1.00
|1.4013
|1.4043
|1.3953
|265
|2009.03.17 12:32
|s/l
|105
|1.00
|1.4046
|1.4046
|1.4136
|-300.00
|13000.00
|266
|2009.03.18 09:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.4001
|1.3971
|1.4061
|267
|2009.03.18 09:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.3938
|1.3968
|1.3878
|268
|2009.03.18 09:41
|sell
|108
|1.00
|1.3938
|1.3968
|1.3878
|269
|2009.03.18 09:41
|delete
|107
|1.00
|1.4001
|1.3971
|1.4061
|270
|2009.03.18 10:30
|t/p
|108
|1.00
|1.3878
|1.3968
|1.3878
|600.00
|13600.00
|271
|2009.03.19 09:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.4311
|1.4281
|1.4371
|272
|2009.03.19 09:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.4248
|1.4278
|1.4188
|273
|2009.03.19 09:18
|buy
|109
|1.00
|1.4311
|1.4281
|1.4371
|274
|2009.03.19 09:18
|delete
|110
|1.00
|1.4248
|1.4278
|1.4188
|275
|2009.03.19 10:11
|s/l
|109
|1.00
|1.4281
|1.4281
|1.4371
|-300.00
|13300.00
|276
|2009.03.20 09:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.4611
|1.4581
|1.4671
|277
|2009.03.20 09:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.4548
|1.4578
|1.4488
|278
|2009.03.20 09:04
|sell
|112
|1.00
|1.4548
|1.4578
|1.4488
|279
|2009.03.20 09:04
|delete
|111
|1.00
|1.4611
|1.4581
|1.4671
|280
|2009.03.20 09:21
|s/l
|112
|1.00
|1.4578
|1.4578
|1.4488
|-300.00
|13000.00
|281
|2009.03.23 09:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.4637
|1.4607
|1.4697
|282
|2009.03.23 09:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.4574
|1.4604
|1.4514
|283
|2009.03.23 09:18
|sell
|114
|1.00
|1.4574
|1.4604
|1.4514
|284
|2009.03.23 09:18
|delete
|113
|1.00
|1.4637
|1.4607
|1.4697
|285
|2009.03.23 12:17
|s/l
|114
|1.00
|1.4604
|1.4604
|1.4514
|-300.00
|12700.00
|286
|2009.03.24 09:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.4675
|1.4645
|1.4735
|287
|2009.03.24 09:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.4612
|1.4642
|1.4552
|288
|2009.03.24 09:30
|buy
|115
|1.00
|1.4675
|1.4645
|1.4735
|289
|2009.03.24 09:30
|delete
|116
|1.00
|1.4612
|1.4642
|1.4552
|290
|2009.03.24 10:30
|t/p
|115
|1.00
|1.4735
|1.4645
|1.4735
|600.00
|13300.00
|291
|2009.03.25 09:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.4667
|1.4637
|1.4727
|292
|2009.03.25 09:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.4604
|1.4634
|1.4544
|293
|2009.03.25 09:04
|sell
|118
|1.00
|1.4604
|1.4634
|1.4544
|294
|2009.03.25 09:04
|delete
|117
|1.00
|1.4667
|1.4637
|1.4727
|295
|2009.03.25 09:22
|s/l
|118
|1.00
|1.4634
|1.4634
|1.4544
|-300.00
|13000.00
|296
|2009.03.26 09:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.4636
|1.4606
|1.4696
|297
|2009.03.26 09:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.4573
|1.4603
|1.4513
|298
|2009.03.26 09:50
|buy
|119
|1.00
|1.4636
|1.4606
|1.4696
|299
|2009.03.26 09:50
|delete
|120
|1.00
|1.4573
|1.4603
|1.4513
|300
|2009.03.26 10:02
|s/l
|119
|1.00
|1.4606
|1.4606
|1.4696
|-300.00
|12700.00
|301
|2009.03.27 09:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.4470
|1.4440
|1.4530
|302
|2009.03.27 09:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.4407
|1.4437
|1.4347
|303
|2009.03.27 09:05
|sell
|122
|1.00
|1.4407
|1.4437
|1.4347
|304
|2009.03.27 09:05
|delete
|121
|1.00
|1.4470
|1.4440
|1.4530
|305
|2009.03.27 09:23
|s/l
|122
|1.00
|1.4437
|1.4437
|1.4347
|-300.00
|12400.00
|306
|2009.03.30 09:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.4219
|1.4189
|1.4279
|307
|2009.03.30 09:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.4156
|1.4186
|1.4096
|308
|2009.03.30 09:11
|sell
|124
|1.00
|1.4156
|1.4186
|1.4096
|309
|2009.03.30 09:11
|delete
|123
|1.00
|1.4219
|1.4189
|1.4279
|310
|2009.03.30 10:47
|s/l
|124
|1.00
|1.4186
|1.4186
|1.4096
|-300.00
|12100.00
|311
|2009.03.31 09:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.4343
|1.4313
|1.4403
|312
|2009.03.31 09:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.4280
|1.4310
|1.4220
|313
|2009.03.31 09:02
|sell
|126
|1.00
|1.4280
|1.4310
|1.4220
|314
|2009.03.31 09:02
|delete
|125
|1.00
|1.4343
|1.4313
|1.4403
|315
|2009.03.31 09:12
|s/l
|126
|1.00
|1.4310
|1.4310
|1.4220
|-300.00
|11800.00
|316
|2009.04.01 09:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.4347
|1.4317
|1.4407
|317
|2009.04.01 09:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.4284
|1.4314
|1.4224
|318
|2009.04.01 09:11
|buy
|127
|1.00
|1.4347
|1.4317
|1.4407
|319
|2009.04.01 09:11
|delete
|128
|1.00
|1.4284
|1.4314
|1.4224
|320
|2009.04.01 10:31
|t/p
|127
|1.00
|1.4407
|1.4317
|1.4407
|600.00
|12400.00
|321
|2009.04.02 09:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.4582
|1.4552
|1.4642
|322
|2009.04.02 09:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.4519
|1.4549
|1.4459
|323
|2009.04.02 10:49
|buy
|129
|1.00
|1.4582
|1.4552
|1.4642
|324
|2009.04.02 10:49
|delete
|130
|1.00
|1.4519
|1.4549
|1.4459
|325
|2009.04.02 11:54
|t/p
|129
|1.00
|1.4642
|1.4552
|1.4642
|600.00
|13000.00
|326
|2009.04.03 09:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.4712
|1.4682
|1.4772
|327
|2009.04.03 09:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.4649
|1.4679
|1.4589
|328
|2009.04.03 10:06
|buy
|131
|1.00
|1.4712
|1.4682
|1.4772
|329
|2009.04.03 10:06
|delete
|132
|1.00
|1.4649
|1.4679
|1.4589
|330
|2009.04.03 10:28
|t/p
|131
|1.00
|1.4772
|1.4682
|1.4772
|600.00
|13600.00
|331
|2009.04.06 09:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.4956
|1.4926
|1.5016
|332
|2009.04.06 09:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.4893
|1.4923
|1.4833
|333
|2009.04.06 10:00
|sell
|134
|1.00
|1.4893
|1.4923
|1.4833
|334
|2009.04.06 10:00
|delete
|133
|1.00
|1.4956
|1.4926
|1.5016
|335
|2009.04.06 10:18
|s/l
|134
|1.00
|1.4923
|1.4923
|1.4833
|-300.00
|13300.00
|336
|2009.04.07 09:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.4752
|1.4722
|1.4812
|337
|2009.04.07 09:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.4689
|1.4719
|1.4629
|338
|2009.04.07 10:58
|sell
|136
|1.00
|1.4689
|1.4719
|1.4629
|339
|2009.04.07 10:58
|delete
|135
|1.00
|1.4752
|1.4722
|1.4812
|340
|2009.04.07 11:15
|t/p
|136
|1.00
|1.4629
|1.4719
|1.4629
|600.00
|13900.00
|341
|2009.04.08 09:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.4703
|1.4673
|1.4763
|342
|2009.04.08 09:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.4640
|1.4670
|1.4580
|343
|2009.04.08 10:00
|sell
|138
|1.00
|1.4640
|1.4670
|1.4580
|344
|2009.04.08 10:00
|delete
|137
|1.00
|1.4703
|1.4673
|1.4763
|345
|2009.04.08 10:59
|s/l
|138
|1.00
|1.4670
|1.4670
|1.4580
|-300.00
|13600.00
|346
|2009.04.09 09:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.4781
|1.4751
|1.4841
|347
|2009.04.09 09:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.4718
|1.4748
|1.4658
|348
|2009.04.09 09:12
|sell
|140
|1.00
|1.4718
|1.4748
|1.4658
|349
|2009.04.09 09:12
|delete
|139
|1.00
|1.4781
|1.4751
|1.4841
|350
|2009.04.09 10:23
|t/p
|140
|1.00
|1.4658
|1.4748
|1.4658
|600.00
|14200.00
|351
|2009.04.10 09:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.4694
|1.4664
|1.4754
|352
|2009.04.10 09:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.4631
|1.4661
|1.4571
|353
|2009.04.10 09:51
|sell
|142
|1.00
|1.4631
|1.4661
|1.4571
|354
|2009.04.10 09:51
|delete
|141
|1.00
|1.4694
|1.4664
|1.4754
|355
|2009.04.10 22:00
|s/l
|142
|1.00
|1.4661
|1.4661
|1.4571
|-300.00
|13900.00
|356
|2009.04.13 09:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.4734
|1.4704
|1.4794
|357
|2009.04.13 09:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.4671
|1.4701
|1.4611
|358
|2009.04.13 10:11
|buy
|143
|1.00
|1.4734
|1.4704
|1.4794
|359
|2009.04.13 10:11
|delete
|144
|1.00
|1.4671
|1.4701
|1.4611
|360
|2009.04.13 11:16
|s/l
|143
|1.00
|1.4704
|1.4704
|1.4794
|-300.00
|13600.00
|361
|2009.04.14 09:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.4860
|1.4830
|1.4920
|362
|2009.04.14 09:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.4797
|1.4827
|1.4737
|363
|2009.04.14 09:19
|buy
|145
|1.00
|1.4860
|1.4830
|1.4920
|364
|2009.04.14 09:19
|delete
|146
|1.00
|1.4797
|1.4827
|1.4737
|365
|2009.04.14 13:10
|t/p
|145
|1.00
|1.4920
|1.4830
|1.4920
|600.00
|14200.00
|366
|2009.04.15 09:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.4883
|1.4853
|1.4943
|367
|2009.04.15 09:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.4820
|1.4850
|1.4760
|368
|2009.04.15 10:07
|buy
|147
|1.00
|1.4883
|1.4853
|1.4943
|369
|2009.04.15 10:07
|delete
|148
|1.00
|1.4820
|1.4850
|1.4760
|370
|2009.04.15 10:58
|t/p
|147
|1.00
|1.4943
|1.4853
|1.4943
|600.00
|14800.00
|371
|2009.04.16 09:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.4991
|1.4961
|1.5051
|372
|2009.04.16 09:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.4928
|1.4958
|1.4868
|373
|2009.04.16 11:03
|sell
|150
|1.00
|1.4928
|1.4958
|1.4868
|374
|2009.04.16 11:03
|delete
|149
|1.00
|1.4991
|1.4961
|1.5051
|375
|2009.04.16 12:52
|t/p
|150
|1.00
|1.4868
|1.4958
|1.4868
|600.00
|15400.00
|376
|2009.04.17 09:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.4843
|1.4813
|1.4903
|377
|2009.04.17 09:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.4780
|1.4810
|1.4720
|378
|2009.04.17 09:19
|buy
|151
|1.00
|1.4843
|1.4813
|1.4903
|379
|2009.04.17 09:19
|delete
|152
|1.00
|1.4780
|1.4810
|1.4720
|380
|2009.04.17 10:08
|s/l
|151
|1.00
|1.4813
|1.4813
|1.4903
|-300.00
|15100.00
|381
|2009.04.20 09:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.4718
|1.4688
|1.4778
|382
|2009.04.20 09:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.4655
|1.4685
|1.4595
|383
|2009.04.20 09:07
|sell
|154
|1.00
|1.4655
|1.4685
|1.4595
|384
|2009.04.20 09:07
|delete
|153
|1.00
|1.4718
|1.4688
|1.4778
|385
|2009.04.20 10:47
|t/p
|154
|1.00
|1.4595
|1.4685
|1.4595
|600.00
|15700.00
|386
|2009.04.21 09:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.4510
|1.4480
|1.4570
|387
|2009.04.21 09:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.4447
|1.4477
|1.4387
|388
|2009.04.21 09:01
|buy
|155
|1.00
|1.4510
|1.4480
|1.4570
|389
|2009.04.21 09:01
|delete
|156
|1.00
|1.4447
|1.4477
|1.4387
|390
|2009.04.21 10:36
|t/p
|155
|1.00
|1.4570
|1.4480
|1.4570
|600.00
|16300.00
|391
|2009.04.22 09:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.4652
|1.4622
|1.4712
|392
|2009.04.22 09:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.4589
|1.4619
|1.4529
|393
|2009.04.22 09:12
|sell
|158
|1.00
|1.4589
|1.4619
|1.4529
|394
|2009.04.22 09:12
|delete
|157
|1.00
|1.4652
|1.4622
|1.4712
|395
|2009.04.22 10:53
|t/p
|158
|1.00
|1.4529
|1.4619
|1.4529
|600.00
|16900.00
|396
|2009.04.23 09:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.4570
|1.4540
|1.4630
|397
|2009.04.23 09:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.4507
|1.4537
|1.4447
|398
|2009.04.23 09:04
|buy
|159
|1.00
|1.4570
|1.4540
|1.4630
|399
|2009.04.23 09:04
|delete
|160
|1.00
|1.4507
|1.4537
|1.4447
|400
|2009.04.23 12:04
|s/l
|159
|1.00
|1.4540
|1.4540
|1.4630
|-300.00
|16600.00
|401
|2009.04.24 09:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.4688
|1.4658
|1.4748
|402
|2009.04.24 09:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.4625
|1.4655
|1.4565
|403
|2009.04.24 09:19
|sell
|162
|1.00
|1.4625
|1.4655
|1.4565
|404
|2009.04.24 09:19
|delete
|161
|1.00
|1.4688
|1.4658
|1.4748
|405
|2009.04.24 10:18
|s/l
|162
|1.00
|1.4655
|1.4655
|1.4565
|-300.00
|16300.00
|406
|2009.04.27 09:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.4555
|1.4525
|1.4615
|407
|2009.04.27 09:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.4492
|1.4522
|1.4432
|408
|2009.04.27 09:31
|buy
|163
|1.00
|1.4555
|1.4525
|1.4615
|409
|2009.04.27 09:31
|delete
|164
|1.00
|1.4492
|1.4522
|1.4432
|410
|2009.04.27 11:24
|s/l
|163
|1.00
|1.4525
|1.4525
|1.4615
|-300.00
|16000.00
|411
|2009.04.28 09:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.4569
|1.4539
|1.4629
|412
|2009.04.28 09:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.4506
|1.4536
|1.4446
|413
|2009.04.28 10:02
|buy
|165
|1.00
|1.4569
|1.4539
|1.4629
|414
|2009.04.28 10:02
|delete
|166
|1.00
|1.4506
|1.4536
|1.4446
|415
|2009.04.28 11:17
|s/l
|165
|1.00
|1.4539
|1.4539
|1.4629
|-300.00
|15700.00
|416
|2009.04.29 09:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.4740
|1.4710
|1.4800
|417
|2009.04.29 09:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.4677
|1.4707
|1.4617
|418
|2009.04.29 10:57
|buy
|167
|1.00
|1.4740
|1.4710
|1.4800
|419
|2009.04.29 10:57
|delete
|168
|1.00
|1.4677
|1.4707
|1.4617
|420
|2009.04.29 14:48
|s/l
|167
|1.00
|1.4710
|1.4710
|1.4800
|-300.00
|15400.00
|421
|2009.04.30 09:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.4892
|1.4862
|1.4952
|422
|2009.04.30 09:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.4829
|1.4859
|1.4769
|423
|2009.04.30 09:10
|buy
|169
|1.00
|1.4892
|1.4862
|1.4952
|424
|2009.04.30 09:10
|delete
|170
|1.00
|1.4829
|1.4859
|1.4769
|425
|2009.04.30 11:12
|s/l
|169
|1.00
|1.4862
|1.4862
|1.4952
|-300.00
|15100.00
|426
|2009.05.01 09:00
|buy stop
|171
|1.00
|1.4845
|1.4815
|1.4905
|427
|2009.05.01 09:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.4782
|1.4812
|1.4722
|428
|2009.05.01 09:48
|sell
|172
|1.00
|1.4782
|1.4812
|1.4722
|429
|2009.05.01 09:48
|delete
|171
|1.00
|1.4845
|1.4815
|1.4905
|430
|2009.05.01 10:21
|s/l
|172
|1.00
|1.4812
|1.4812
|1.4722
|-300.00
|14800.00
|431
|2009.05.04 09:00
|buy stop
|173
|1.00
|1.4987
|1.4957
|1.5047
|432
|2009.05.04 09:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.4924
|1.4954
|1.4864
|433
|2009.05.04 10:11
|sell
|174
|1.00
|1.4924
|1.4954
|1.4864
|434
|2009.05.04 10:11
|delete
|173
|1.00
|1.4987
|1.4957
|1.5047
|435
|2009.05.04 12:59
|t/p
|174
|1.00
|1.4864
|1.4954
|1.4864
|600.00
|15400.00
|436
|2009.05.05 09:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.5066
|1.5036
|1.5126
|437
|2009.05.05 09:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.5003
|1.5033
|1.4943
|438
|2009.05.05 10:40
|buy
|175
|1.00
|1.5066
|1.5036
|1.5126
|439
|2009.05.05 10:40
|delete
|176
|1.00
|1.5003
|1.5033
|1.4943
|440
|2009.05.05 13:11
|t/p
|175
|1.00
|1.5126
|1.5036
|1.5126
|600.00
|16000.00
|441
|2009.05.06 09:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.5052
|1.5022
|1.5112
|442
|2009.05.06 09:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.4989
|1.5019
|1.4929
|443
|2009.05.06 09:38
|buy
|177
|1.00
|1.5052
|1.5022
|1.5112
|444
|2009.05.06 09:38
|delete
|178
|1.00
|1.4989
|1.5019
|1.4929
|445
|2009.05.06 10:33
|t/p
|177
|1.00
|1.5112
|1.5022
|1.5112
|600.00
|16600.00
|446
|2009.05.07 09:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.5151
|1.5121
|1.5211
|447
|2009.05.07 09:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.5088
|1.5118
|1.5028
|448
|2009.05.07 09:19
|sell
|180
|1.00
|1.5088
|1.5118
|1.5028
|449
|2009.05.07 09:19
|delete
|179
|1.00
|1.5151
|1.5121
|1.5211
|450
|2009.05.07 10:51
|s/l
|180
|1.00
|1.5118
|1.5118
|1.5028
|-300.00
|16300.00
|451
|2009.05.08 09:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.5082
|1.5052
|1.5142
|452
|2009.05.08 09:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.5019
|1.5049
|1.4959
|453
|2009.05.08 09:28
|sell
|182
|1.00
|1.5019
|1.5049
|1.4959
|454
|2009.05.08 09:28
|delete
|181
|1.00
|1.5082
|1.5052
|1.5142
|455
|2009.05.08 10:27
|s/l
|182
|1.00
|1.5049
|1.5049
|1.4959
|-300.00
|16000.00
|456
|2009.05.11 09:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.5240
|1.5210
|1.5300
|457
|2009.05.11 09:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.5177
|1.5207
|1.5117
|458
|2009.05.11 09:07
|sell
|184
|1.00
|1.5177
|1.5207
|1.5117
|459
|2009.05.11 09:07
|delete
|183
|1.00
|1.5240
|1.5210
|1.5300
|460
|2009.05.11 10:19
|s/l
|184
|1.00
|1.5207
|1.5207
|1.5117
|-300.00
|15700.00
|461
|2009.05.12 09:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.5155
|1.5125
|1.5215
|462
|2009.05.12 09:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.5092
|1.5122
|1.5032
|463
|2009.05.12 09:10
|buy
|185
|1.00
|1.5155
|1.5125
|1.5215
|464
|2009.05.12 09:10
|delete
|186
|1.00
|1.5092
|1.5122
|1.5032
|465
|2009.05.12 10:16
|t/p
|185
|1.00
|1.5215
|1.5125
|1.5215
|600.00
|16300.00
|466
|2009.05.13 09:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.5306
|1.5276
|1.5366
|467
|2009.05.13 09:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.5243
|1.5273
|1.5183
|468
|2009.05.13 09:33
|sell
|188
|1.00
|1.5243
|1.5273
|1.5183
|469
|2009.05.13 09:33
|delete
|187
|1.00
|1.5306
|1.5276
|1.5366
|470
|2009.05.13 09:48
|s/l
|188
|1.00
|1.5273
|1.5273
|1.5183
|-300.00
|16000.00
|471
|2009.05.14 09:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.5172
|1.5142
|1.5232
|472
|2009.05.14 09:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.5109
|1.5139
|1.5049
|473
|2009.05.14 09:16
|sell
|190
|1.00
|1.5109
|1.5139
|1.5049
|474
|2009.05.14 09:16
|delete
|189
|1.00
|1.5172
|1.5142
|1.5232
|475
|2009.05.14 09:42
|s/l
|190
|1.00
|1.5139
|1.5139
|1.5049
|-300.00
|15700.00
|476
|2009.05.15 09:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.5231
|1.5201
|1.5291
|477
|2009.05.15 09:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.5168
|1.5198
|1.5108
|478
|2009.05.15 09:46
|buy
|191
|1.00
|1.5231
|1.5201
|1.5291
|479
|2009.05.15 09:46
|delete
|192
|1.00
|1.5168
|1.5198
|1.5108
|480
|2009.05.15 10:23
|s/l
|191
|1.00
|1.5201
|1.5201
|1.5291
|-300.00
|15400.00
|481
|2009.05.18 09:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.5173
|1.5143
|1.5233
|482
|2009.05.18 09:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.5110
|1.5140
|1.5050
|483
|2009.05.18 09:25
|buy
|193
|1.00
|1.5173
|1.5143
|1.5233
|484
|2009.05.18 09:25
|delete
|194
|1.00
|1.5110
|1.5140
|1.5050
|485
|2009.05.18 10:44
|t/p
|193
|1.00
|1.5233
|1.5143
|1.5233
|600.00
|16000.00
|486
|2009.05.19 09:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.5450
|1.5420
|1.5510
|487
|2009.05.19 09:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.5387
|1.5417
|1.5327
|488
|2009.05.19 09:12
|buy
|195
|1.00
|1.5450
|1.5420
|1.5510
|489
|2009.05.19 09:12
|delete
|196
|1.00
|1.5387
|1.5417
|1.5327
|490
|2009.05.19 12:53
|t/p
|195
|1.00
|1.5510
|1.5420
|1.5510
|600.00
|16600.00
|491
|2009.05.20 09:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.5508
|1.5478
|1.5568
|492
|2009.05.20 09:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.5445
|1.5475
|1.5385
|493
|2009.05.20 09:31
|buy
|197
|1.00
|1.5508
|1.5478
|1.5568
|494
|2009.05.20 09:31
|delete
|198
|1.00
|1.5445
|1.5475
|1.5385
|495
|2009.05.20 12:24
|s/l
|197
|1.00
|1.5478
|1.5478
|1.5568
|-300.00
|16300.00
|496
|2009.05.21 09:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.5828
|1.5798
|1.5888
|497
|2009.05.21 09:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.5765
|1.5795
|1.5705
|498
|2009.05.21 09:45
|sell
|200
|1.00
|1.5765
|1.5795
|1.5705
|499
|2009.05.21 09:45
|delete
|199
|1.00
|1.5828
|1.5798
|1.5888
|500
|2009.05.21 10:04
|s/l
|200
|1.00
|1.5795
|1.5795
|1.5705
|-300.00
|16000.00
|501
|2009.05.22 09:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.5899
|1.5869
|1.5959
|502
|2009.05.22 09:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.5836
|1.5866
|1.5776
|503
|2009.05.22 09:08
|sell
|202
|1.00
|1.5836
|1.5866
|1.5776
|504
|2009.05.22 09:08
|delete
|201
|1.00
|1.5899
|1.5869
|1.5959
|505
|2009.05.22 09:39
|t/p
|202
|1.00
|1.5776
|1.5866
|1.5776
|600.00
|16600.00
|506
|2009.05.25 09:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.5922
|1.5892
|1.5982
|507
|2009.05.25 09:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.5859
|1.5889
|1.5799
|508
|2009.05.25 09:49
|sell
|204
|1.00
|1.5859
|1.5889
|1.5799
|509
|2009.05.25 09:49
|delete
|203
|1.00
|1.5922
|1.5892
|1.5982
|510
|2009.05.25 11:13
|s/l
|204
|1.00
|1.5889
|1.5889
|1.5799
|-300.00
|16300.00
|511
|2009.05.26 09:00
|buy stop
|205
|1.00
|1.5882
|1.5852
|1.5942
|512
|2009.05.26 09:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.5819
|1.5849
|1.5759
|513
|2009.05.26 10:09
|sell
|206
|1.00
|1.5819
|1.5849
|1.5759
|514
|2009.05.26 10:09
|delete
|205
|1.00
|1.5882
|1.5852
|1.5942
|515
|2009.05.26 13:42
|s/l
|206
|1.00
|1.5849
|1.5849
|1.5759
|-300.00
|16000.00
|516
|2009.05.27 09:00
|buy stop
|207
|1.00
|1.6015
|1.5985
|1.6075
|517
|2009.05.27 09:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.5952
|1.5982
|1.5892
|518
|2009.05.27 11:17
|buy
|207
|1.00
|1.6015
|1.5985
|1.6075
|519
|2009.05.27 11:17
|delete
|208
|1.00
|1.5952
|1.5982
|1.5892
|520
|2009.05.27 13:21
|s/l
|207
|1.00
|1.5985
|1.5985
|1.6075
|-300.00
|15700.00
|521
|2009.05.28 09:00
|buy stop
|209
|1.00
|1.5940
|1.5910
|1.6000
|522
|2009.05.28 09:00
|sell stop
|210
|1.00
|1.5877
|1.5907
|1.5817
|523
|2009.05.28 09:04
|sell
|210
|1.00
|1.5877
|1.5907
|1.5817
|524
|2009.05.28 09:04
|delete
|209
|1.00
|1.5940
|1.5910
|1.6000
|525
|2009.05.28 09:34
|s/l
|210
|1.00
|1.5907
|1.5907
|1.5817
|-300.00
|15400.00
|526
|2009.05.29 09:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.6083
|1.6053
|1.6143
|527
|2009.05.29 09:00
|sell stop
|212
|1.00
|1.6020
|1.6050
|1.5960
|528
|2009.05.29 10:58
|buy
|211
|1.00
|1.6083
|1.6053
|1.6143
|529
|2009.05.29 10:58
|delete
|212
|1.00
|1.6020
|1.6050
|1.5960
|530
|2009.05.29 12:33
|t/p
|211
|1.00
|1.6143
|1.6053
|1.6143
|600.00
|16000.00
|531
|2009.06.01 09:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.6304
|1.6274
|1.6364
|532
|2009.06.01 09:00
|sell stop
|214
|1.00
|1.6241
|1.6271
|1.6181
|533
|2009.06.01 09:10
|buy
|213
|1.00
|1.6304
|1.6274
|1.6364
|534
|2009.06.01 09:10
|delete
|214
|1.00
|1.6241
|1.6271
|1.6181
|535
|2009.06.01 09:31
|t/p
|213
|1.00
|1.6364
|1.6274
|1.6364
|600.00
|16600.00
|536
|2009.06.02 09:00
|buy stop
|215
|1.00
|1.6429
|1.6399
|1.6489
|537
|2009.06.02 09:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.6366
|1.6396
|1.6306
|538
|2009.06.02 09:29
|sell
|216
|1.00
|1.6366
|1.6396
|1.6306
|539
|2009.06.02 09:29
|delete
|215
|1.00
|1.6429
|1.6399
|1.6489
|540
|2009.06.02 09:50
|s/l
|216
|1.00
|1.6396
|1.6396
|1.6306
|-300.00
|16300.00
|541
|2009.06.03 09:00
|buy stop
|217
|1.00
|1.6672
|1.6642
|1.6732
|542
|2009.06.03 09:00
|sell stop
|218
|1.00
|1.6609
|1.6639
|1.6549
|543
|2009.06.03 09:59
|sell
|218
|1.00
|1.6609
|1.6639
|1.6549
|544
|2009.06.03 09:59
|delete
|217
|1.00
|1.6672
|1.6642
|1.6732
|545
|2009.06.03 10:30
|s/l
|218
|1.00
|1.6639
|1.6639
|1.6549
|-300.00
|16000.00
|546
|2009.06.04 09:00
|buy stop
|219
|1.00
|1.6343
|1.6313
|1.6403
|547
|2009.06.04 09:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.6280
|1.6310
|1.6220
|548
|2009.06.04 09:06
|buy
|219
|1.00
|1.6343
|1.6313
|1.6403
|549
|2009.06.04 09:06
|delete
|220
|1.00
|1.6280
|1.6310
|1.6220
|550
|2009.06.04 09:17
|s/l
|219
|1.00
|1.6313
|1.6313
|1.6403
|-300.00
|15700.00
|551
|2009.06.05 09:00
|buy stop
|221
|1.00
|1.6084
|1.6054
|1.6144
|552
|2009.06.05 09:00
|sell stop
|222
|1.00
|1.6021
|1.6051
|1.5961
|553
|2009.06.05 09:13
|buy
|221
|1.00
|1.6084
|1.6054
|1.6144
|554
|2009.06.05 09:13
|delete
|222
|1.00
|1.6021
|1.6051
|1.5961
|555
|2009.06.05 09:26
|s/l
|221
|1.00
|1.6054
|1.6054
|1.6144
|-300.00
|15400.00
|556
|2009.06.08 09:00
|buy stop
|223
|1.00
|1.5915
|1.5885
|1.5975
|557
|2009.06.08 09:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.5852
|1.5882
|1.5792
|558
|2009.06.08 09:12
|sell
|224
|1.00
|1.5852
|1.5882
|1.5792
|559
|2009.06.08 09:12
|delete
|223
|1.00
|1.5915
|1.5885
|1.5975
|560
|2009.06.08 13:18
|s/l
|224
|1.00
|1.5882
|1.5882
|1.5792
|-300.00
|15100.00
|561
|2009.06.09 09:00
|buy stop
|225
|1.00
|1.6160
|1.6130
|1.6220
|562
|2009.06.09 09:00
|sell stop
|226
|1.00
|1.6097
|1.6127
|1.6037
|563
|2009.06.09 09:09
|buy
|225
|1.00
|1.6160
|1.6130
|1.6220
|564
|2009.06.09 09:09
|delete
|226
|1.00
|1.6097
|1.6127
|1.6037
|565
|2009.06.09 10:00
|s/l
|225
|1.00
|1.6130
|1.6130
|1.6220
|-300.00
|14800.00
|566
|2009.06.10 09:00
|buy stop
|227
|1.00
|1.6406
|1.6376
|1.6466
|567
|2009.06.10 09:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.6343
|1.6373
|1.6283
|568
|2009.06.10 09:10
|sell
|228
|1.00
|1.6343
|1.6373
|1.6283
|569
|2009.06.10 09:10
|delete
|227
|1.00
|1.6406
|1.6376
|1.6466
|570
|2009.06.10 09:12
|s/l
|228
|1.00
|1.6373
|1.6373
|1.6283
|-300.00
|14500.00
|571
|2009.06.11 09:00
|buy stop
|229
|1.00
|1.6418
|1.6388
|1.6478
|572
|2009.06.11 09:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.6355
|1.6385
|1.6295
|573
|2009.06.11 10:27
|buy
|229
|1.00
|1.6418
|1.6388
|1.6478
|574
|2009.06.11 10:27
|delete
|230
|1.00
|1.6355
|1.6385
|1.6295
|575
|2009.06.11 10:55
|t/p
|229
|1.00
|1.6478
|1.6388
|1.6478
|600.00
|15100.00
|576
|2009.06.12 09:00
|buy stop
|231
|1.00
|1.6593
|1.6563
|1.6653
|577
|2009.06.12 09:00
|sell stop
|232
|1.00
|1.6530
|1.6560
|1.6470
|578
|2009.06.12 09:03
|sell
|232
|1.00
|1.6530
|1.6560
|1.6470
|579
|2009.06.12 09:03
|delete
|231
|1.00
|1.6593
|1.6563
|1.6653
|580
|2009.06.12 11:08
|t/p
|232
|1.00
|1.6470
|1.6560
|1.6470
|600.00
|15700.00
|581
|2009.06.15 09:00
|buy stop
|233
|1.00
|1.6379
|1.6349
|1.6439
|582
|2009.06.15 09:00
|sell stop
|234
|1.00
|1.6316
|1.6346
|1.6256
|583
|2009.06.15 09:21
|sell
|234
|1.00
|1.6316
|1.6346
|1.6256
|584
|2009.06.15 09:21
|delete
|233
|1.00
|1.6379
|1.6349
|1.6439
|585
|2009.06.15 10:05
|s/l
|234
|1.00
|1.6346
|1.6346
|1.6256
|-300.00
|15400.00
|586
|2009.06.16 09:00
|buy stop
|235
|1.00
|1.6373
|1.6343
|1.6433
|587
|2009.06.16 09:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.6310
|1.6340
|1.6250
|588
|2009.06.16 10:30
|buy
|235
|1.00
|1.6373
|1.6343
|1.6433
|589
|2009.06.16 10:30
|delete
|236
|1.00
|1.6310
|1.6340
|1.6250
|590
|2009.06.16 10:57
|t/p
|235
|1.00
|1.6433
|1.6343
|1.6433
|600.00
|16000.00
|591
|2009.06.17 09:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.6485
|1.6455
|1.6545
|592
|2009.06.17 09:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.6422
|1.6452
|1.6362
|593
|2009.06.17 09:12
|sell
|238
|1.00
|1.6422
|1.6452
|1.6362
|594
|2009.06.17 09:12
|delete
|237
|1.00
|1.6485
|1.6455
|1.6545
|595
|2009.06.17 10:03
|t/p
|238
|1.00
|1.6362
|1.6452
|1.6362
|600.00
|16600.00
|596
|2009.06.18 09:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.6434
|1.6404
|1.6494
|597
|2009.06.18 09:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.6371
|1.6401
|1.6311
|598
|2009.06.18 09:06
|buy
|239
|1.00
|1.6434
|1.6404
|1.6494
|599
|2009.06.18 09:06
|delete
|240
|1.00
|1.6371
|1.6401
|1.6311
|600
|2009.06.18 09:58
|s/l
|239
|1.00
|1.6404
|1.6404
|1.6494
|-300.00
|16300.00
|601
|2009.06.19 09:00
|buy stop
|241
|1.00
|1.6389
|1.6359
|1.6449
|602
|2009.06.19 09:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.6326
|1.6356
|1.6266
|603
|2009.06.19 11:11
|buy
|241
|1.00
|1.6389
|1.6359
|1.6449
|604
|2009.06.19 11:11
|delete
|242
|1.00
|1.6326
|1.6356
|1.6266
|605
|2009.06.19 12:11
|t/p
|241
|1.00
|1.6449
|1.6359
|1.6449
|600.00
|16900.00
|606
|2009.06.22 09:00
|buy stop
|243
|1.00
|1.6464
|1.6434
|1.6524
|607
|2009.06.22 09:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.6401
|1.6431
|1.6341
|608
|2009.06.22 11:08
|buy
|243
|1.00
|1.6464
|1.6434
|1.6524
|609
|2009.06.22 11:08
|delete
|244
|1.00
|1.6401
|1.6431
|1.6341
|610
|2009.06.22 12:59
|s/l
|243
|1.00
|1.6434
|1.6434
|1.6524
|-300.00
|16600.00
|611
|2009.06.23 09:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.6337
|1.6307
|1.6397
|612
|2009.06.23 09:00
|sell stop
|246
|1.00
|1.6274
|1.6304
|1.6214
|613
|2009.06.23 09:57
|sell
|246
|1.00
|1.6274
|1.6304
|1.6214
|614
|2009.06.23 09:57
|delete
|245
|1.00
|1.6337
|1.6307
|1.6397
|615
|2009.06.23 10:29
|t/p
|246
|1.00
|1.6214
|1.6304
|1.6214
|600.00
|17200.00
|616
|2009.06.24 09:00
|buy stop
|247
|1.00
|1.6538
|1.6508
|1.6598
|617
|2009.06.24 09:00
|sell stop
|248
|1.00
|1.6475
|1.6505
|1.6415
|618
|2009.06.24 09:30
|buy
|247
|1.00
|1.6538
|1.6508
|1.6598
|619
|2009.06.24 09:30
|delete
|248
|1.00
|1.6475
|1.6505
|1.6415
|620
|2009.06.24 11:41
|t/p
|247
|1.00
|1.6598
|1.6508
|1.6598
|600.00
|17800.00
|621
|2009.06.25 09:00
|buy stop
|249
|1.00
|1.6438
|1.6408
|1.6498
|622
|2009.06.25 09:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.6375
|1.6405
|1.6315
|623
|2009.06.25 09:03
|sell
|250
|1.00
|1.6375
|1.6405
|1.6315
|624
|2009.06.25 09:03
|delete
|249
|1.00
|1.6438
|1.6408
|1.6498
|625
|2009.06.25 10:53
|t/p
|250
|1.00
|1.6315
|1.6405
|1.6315
|600.00
|18400.00
|626
|2009.06.26 09:00
|buy stop
|251
|1.00
|1.6448
|1.6418
|1.6508
|627
|2009.06.26 09:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.6385
|1.6415
|1.6325
|628
|2009.06.26 09:09
|buy
|251
|1.00
|1.6448
|1.6418
|1.6508
|629
|2009.06.26 09:09
|delete
|252
|1.00
|1.6385
|1.6415
|1.6325
|630
|2009.06.26 11:47
|t/p
|251
|1.00
|1.6508
|1.6418
|1.6508
|600.00
|19000.00
|631
|2009.06.29 09:00
|buy stop
|253
|1.00
|1.6485
|1.6455
|1.6545
|632
|2009.06.29 09:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.6422
|1.6452
|1.6362
|633
|2009.06.29 09:15
|buy
|253
|1.00
|1.6485
|1.6455
|1.6545
|634
|2009.06.29 09:15
|delete
|254
|1.00
|1.6422
|1.6452
|1.6362
|635
|2009.06.29 09:41
|t/p
|253
|1.00
|1.6545
|1.6455
|1.6545
|600.00
|19600.00
|636
|2009.06.30 09:00
|buy stop
|255
|1.00
|1.6751
|1.6721
|1.6811
|637
|2009.06.30 09:00
|sell stop
|256
|1.00
|1.6688
|1.6718
|1.6628
|638
|2009.06.30 09:37
|sell
|256
|1.00
|1.6688
|1.6718
|1.6628
|639
|2009.06.30 09:37
|delete
|255
|1.00
|1.6751
|1.6721
|1.6811
|640
|2009.06.30 10:30
|t/p
|256
|1.00
|1.6628
|1.6718
|1.6628
|600.00
|20200.00
|641
|2009.07.01 09:00
|buy stop
|257
|1.00
|1.6468
|1.6438
|1.6528
|642
|2009.07.01 09:00
|sell stop
|258
|1.00
|1.6405
|1.6435
|1.6345
|643
|2009.07.01 09:42
|buy
|257
|1.00
|1.6468
|1.6438
|1.6528
|644
|2009.07.01 09:42
|delete
|258
|1.00
|1.6405
|1.6435
|1.6345
|645
|2009.07.01 10:02
|s/l
|257
|1.00
|1.6438
|1.6438
|1.6528
|-300.00
|19900.00
|646
|2009.07.02 09:00
|buy stop
|259
|1.00
|1.6458
|1.6428
|1.6518
|647
|2009.07.02 09:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.6395
|1.6425
|1.6335
|648
|2009.07.02 09:05
|sell
|260
|1.00
|1.6395
|1.6425
|1.6335
|649
|2009.07.02 09:05
|delete
|259
|1.00
|1.6458
|1.6428
|1.6518
|650
|2009.07.02 09:52
|t/p
|260
|1.00
|1.6335
|1.6425
|1.6335
|600.00
|20500.00
|651
|2009.07.03 09:00
|buy stop
|261
|1.00
|1.6447
|1.6417
|1.6507
|652
|2009.07.03 09:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.6384
|1.6414
|1.6324
|653
|2009.07.03 09:41
|sell
|262
|1.00
|1.6384
|1.6414
|1.6324
|654
|2009.07.03 09:41
|delete
|261
|1.00
|1.6447
|1.6417
|1.6507
|655
|2009.07.03 12:33
|t/p
|262
|1.00
|1.6324
|1.6414
|1.6324
|600.00
|21100.00
|656
|2009.07.06 09:00
|buy stop
|263
|1.00
|1.6203
|1.6173
|1.6263
|657
|2009.07.06 09:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.6140
|1.6170
|1.6080
|658
|2009.07.06 09:11
|sell
|264
|1.00
|1.6140
|1.6170
|1.6080
|659
|2009.07.06 09:11
|delete
|263
|1.00
|1.6203
|1.6173
|1.6263
|660
|2009.07.06 14:55
|s/l
|264
|1.00
|1.6170
|1.6170
|1.6080
|-300.00
|20800.00
|661
|2009.07.07 09:00
|buy stop
|265
|1.00
|1.6238
|1.6208
|1.6298
|662
|2009.07.07 09:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.6175
|1.6205
|1.6115
|663
|2009.07.07 09:13
|sell
|266
|1.00
|1.6175
|1.6205
|1.6115
|664
|2009.07.07 09:13
|delete
|265
|1.00
|1.6238
|1.6208
|1.6298
|665
|2009.07.07 09:56
|s/l
|266
|1.00
|1.6205
|1.6205
|1.6115
|-300.00
|20500.00
|666
|2009.07.08 09:00
|buy stop
|267
|1.00
|1.6130
|1.6100
|1.6190
|667
|2009.07.08 09:00
|sell stop
|268
|1.00
|1.6067
|1.6097
|1.6007
|668
|2009.07.08 09:03
|buy
|267
|1.00
|1.6130
|1.6100
|1.6190
|669
|2009.07.08 09:03
|delete
|268
|1.00
|1.6067
|1.6097
|1.6007
|670
|2009.07.08 09:09
|s/l
|267
|1.00
|1.6100
|1.6100
|1.6190
|-300.00
|20200.00
|671
|2009.07.09 09:00
|buy stop
|269
|1.00
|1.6154
|1.6124
|1.6214
|672
|2009.07.09 09:00
|sell stop
|270
|1.00
|1.6091
|1.6121
|1.6031
|673
|2009.07.09 09:13
|sell
|270
|1.00
|1.6091
|1.6121
|1.6031
|674
|2009.07.09 09:13
|delete
|269
|1.00
|1.6154
|1.6124
|1.6214
|675
|2009.07.09 09:39
|s/l
|270
|1.00
|1.6121
|1.6121
|1.6031
|-300.00
|19900.00
|676
|2009.07.10 09:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.6305
|1.6275
|1.6365
|677
|2009.07.10 09:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.6242
|1.6272
|1.6182
|678
|2009.07.10 11:40
|sell
|272
|1.00
|1.6242
|1.6272
|1.6182
|679
|2009.07.10 11:40
|delete
|271
|1.00
|1.6305
|1.6275
|1.6365
|680
|2009.07.10 14:20
|t/p
|272
|1.00
|1.6182
|1.6272
|1.6182
|600.00
|20500.00
|681
|2009.07.13 09:00
|buy stop
|273
|1.00
|1.6129
|1.6099
|1.6189
|682
|2009.07.13 09:00
|sell stop
|274
|1.00
|1.6066
|1.6096
|1.6006
|683
|2009.07.13 09:40
|sell
|274
|1.00
|1.6066
|1.6096
|1.6006
|684
|2009.07.13 09:40
|delete
|273
|1.00
|1.6129
|1.6099
|1.6189
|685
|2009.07.13 10:09
|s/l
|274
|1.00
|1.6096
|1.6096
|1.6006
|-300.00
|20200.00
|686
|2009.07.14 09:00
|buy stop
|275
|1.00
|1.6275
|1.6245
|1.6335
|687
|2009.07.14 09:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.6212
|1.6242
|1.6152
|688
|2009.07.14 09:13
|buy
|275
|1.00
|1.6275
|1.6245
|1.6335
|689
|2009.07.14 09:13
|delete
|276
|1.00
|1.6212
|1.6242
|1.6152
|690
|2009.07.14 12:20
|t/p
|275
|1.00
|1.6335
|1.6245
|1.6335
|600.00
|20800.00
|691
|2009.07.15 09:00
|buy stop
|277
|1.00
|1.6426
|1.6396
|1.6486
|692
|2009.07.15 09:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.6363
|1.6393
|1.6303
|693
|2009.07.15 09:19
|sell
|278
|1.00
|1.6363
|1.6393
|1.6303
|694
|2009.07.15 09:19
|delete
|277
|1.00
|1.6426
|1.6396
|1.6486
|695
|2009.07.15 10:28
|s/l
|278
|1.00
|1.6393
|1.6393
|1.6303
|-300.00
|20500.00