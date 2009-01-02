Strategy Tester Report
ZepBeta-TS160
MIG-Demo (Build 224)

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.07.16 06:00 (2009.01.01 - 2009.07.17)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpertName="ZepBeta"; Magic=1976; Slippage=0; Lots=1; StopTrade=false; TimeZone=0; TimeTrade="09:00"; TimeFinish="24:00"; TakeProfit=60; TrailingStop=0; InitialStop=30; BreakEven=0; PendOrdGap=30; MM=false; MMRisk=0; LossMax=0;
Bars in test4311Ticks modelled5621866Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors110
Initial deposit10000.00
Total net profit10500.00Gross profit34800.00Gross loss-24300.00
Profit factor1.43Expected payoff75.54
Absolute drawdown520.00Maximal drawdown2700.00 (15.75%)Relative drawdown15.75% (2700.00)
Total trades139Short positions (won %)70 (37.14%)Long positions (won %)69 (46.38%)
Profit trades (% of total)58 (41.73%)Loss trades (% of total)81 (58.27%)
Largestprofit trade600.00loss trade-300.00
Averageprofit trade600.00loss trade-300.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (3600.00)consecutive losses (loss in money)7 (-2100.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3600.00 (6)consecutive loss (count of losses)-2100.00 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.02 09:00buy stop11.001.46111.45811.4671
22009.01.02 09:00sell stop21.001.45481.45781.4488
32009.01.02 09:06sell21.001.45481.45781.4488
42009.01.02 09:06delete11.001.46111.45811.4671
52009.01.02 09:53s/l21.001.45781.45781.4488-300.009700.00
62009.01.05 09:00buy stop31.001.45731.45431.4633
72009.01.05 09:00sell stop41.001.45101.45401.4450
82009.01.05 09:22sell41.001.45101.45401.4450
92009.01.05 09:22delete31.001.45731.45431.4633
102009.01.05 09:38t/p41.001.44501.45401.4450600.0010300.00
112009.01.06 09:00buy stop51.001.46401.46101.4700
122009.01.06 09:00sell stop61.001.45771.46071.4517
132009.01.06 09:25buy51.001.46401.46101.4700
142009.01.06 09:25delete61.001.45771.46071.4517
152009.01.06 10:06t/p51.001.47001.46101.4700600.0010900.00
162009.01.07 09:00buy stop71.001.49651.49351.5025
172009.01.07 09:00sell stop81.001.49021.49321.4842
182009.01.07 09:03sell81.001.49021.49321.4842
192009.01.07 09:03delete71.001.49651.49351.5025
202009.01.07 10:18t/p81.001.48421.49321.4842600.0011500.00
212009.01.08 09:00buy stop91.001.50301.50001.5090
222009.01.08 09:00sell stop101.001.49671.49971.4907
232009.01.08 09:28buy91.001.50301.50001.5090
242009.01.08 09:28delete101.001.49671.49971.4907
252009.01.08 10:08t/p91.001.50901.50001.5090600.0012100.00
262009.01.09 09:00buy stop111.001.52671.52371.5327
272009.01.09 09:00sell stop121.001.52041.52341.5144
282009.01.09 09:17buy111.001.52671.52371.5327
292009.01.09 09:17delete121.001.52041.52341.5144
302009.01.09 09:32s/l111.001.52371.52371.5327-300.0011800.00
312009.01.12 09:00buy stop131.001.51341.51041.5194
322009.01.12 09:00sell stop141.001.50711.51011.5011
332009.01.12 09:06sell141.001.50711.51011.5011
342009.01.12 09:06delete131.001.51341.51041.5194
352009.01.12 09:28t/p141.001.50111.51011.5011600.0012400.00
362009.01.13 09:00buy stop151.001.47121.46821.4772
372009.01.13 09:00sell stop161.001.46491.46791.4589
382009.01.13 09:03buy151.001.47121.46821.4772
392009.01.13 09:03delete161.001.46491.46791.4589
402009.01.13 09:20s/l151.001.46821.46821.4772-300.0012100.00
412009.01.14 09:00buy stop171.001.46611.46311.4721
422009.01.14 09:00sell stop181.001.45981.46281.4538
432009.01.14 09:16buy171.001.46611.46311.4721
442009.01.14 09:16delete181.001.45981.46281.4538
452009.01.14 09:57s/l171.001.46311.46311.4721-300.0011800.00
462009.01.15 09:00buy stop191.001.46641.46341.4724
472009.01.15 09:00sell stop201.001.46011.46311.4541
482009.01.15 09:32sell201.001.46011.46311.4541
492009.01.15 09:32delete191.001.46641.46341.4724
502009.01.15 10:37s/l201.001.46311.46311.4541-300.0011500.00
512009.01.16 09:00buy stop211.001.48721.48421.4932
522009.01.16 09:00sell stop221.001.48091.48391.4749
532009.01.16 09:52buy211.001.48721.48421.4932
542009.01.16 09:52delete221.001.48091.48391.4749
552009.01.16 10:41t/p211.001.49321.48421.4932600.0012100.00
562009.01.19 09:00buy stop231.001.47451.47151.4805
572009.01.19 09:00sell stop241.001.46821.47121.4622
582009.01.19 09:11buy231.001.47451.47151.4805
592009.01.19 09:11delete241.001.46821.47121.4622
602009.01.19 09:34s/l231.001.47151.47151.4805-300.0011800.00
612009.01.20 09:00buy stop251.001.41511.41211.4211
622009.01.20 09:00sell stop261.001.40881.41181.4028
632009.01.20 09:25sell261.001.40881.41181.4028
642009.01.20 09:25delete251.001.41511.41211.4211
652009.01.20 09:35t/p261.001.40281.41181.4028600.0012400.00
662009.01.21 09:00buy stop271.001.38471.38171.3907
672009.01.21 09:00sell stop281.001.37841.38141.3724
682009.01.21 09:07sell281.001.37841.38141.3724
692009.01.21 09:07delete271.001.38471.38171.3907
702009.01.21 09:12s/l281.001.38141.38141.3724-300.0012100.00
712009.01.22 09:00buy stop291.001.39431.39131.4003
722009.01.22 09:00sell stop301.001.38801.39101.3820
732009.01.22 09:11sell301.001.38801.39101.3820
742009.01.22 09:11delete291.001.39431.39131.4003
752009.01.22 10:07s/l301.001.39101.39101.3820-300.0011800.00
762009.01.23 09:00buy stop311.001.37321.37021.3792
772009.01.23 09:00sell stop321.001.36691.36991.3609
782009.01.23 09:17sell321.001.36691.36991.3609
792009.01.23 09:17delete311.001.37321.37021.3792
802009.01.23 09:31s/l321.001.36991.36991.3609-300.0011500.00
812009.01.26 09:00buy stop331.001.36571.36271.3717
822009.01.26 09:00sell stop341.001.35941.36241.3534
832009.01.26 09:03buy331.001.36571.36271.3717
842009.01.26 09:03delete341.001.35941.36241.3534
852009.01.26 09:21t/p331.001.37171.36271.3717600.0012100.00
862009.01.27 09:00buy stop351.001.42031.41731.4263
872009.01.27 09:00sell stop361.001.41401.41701.4080
882009.01.27 09:15sell361.001.41401.41701.4080
892009.01.27 09:15delete351.001.42031.41731.4263
902009.01.27 09:27s/l361.001.41701.41701.4080-300.0011800.00
912009.01.28 09:00buy stop371.001.42731.42431.4333
922009.01.28 09:00sell stop381.001.42101.42401.4150
932009.01.28 09:05buy371.001.42731.42431.4333
942009.01.28 09:05delete381.001.42101.42401.4150
952009.01.28 09:14s/l371.001.42431.42431.4333-300.0011500.00
962009.01.29 09:00buy stop391.001.41411.41111.4201
972009.01.29 09:00sell stop401.001.40781.41081.4018
982009.01.29 09:24buy391.001.41411.41111.4201
992009.01.29 09:24delete401.001.40781.41081.4018
1002009.01.29 10:34s/l391.001.41111.41111.4201-300.0011200.00
1012009.01.30 09:00buy stop411.001.42681.42381.4328
1022009.01.30 09:00sell stop421.001.42051.42351.4145
1032009.01.30 10:04buy411.001.42681.42381.4328
1042009.01.30 10:04delete421.001.42051.42351.4145
1052009.01.30 10:33t/p411.001.43281.42381.4328600.0011800.00
1062009.02.02 09:00buy stop431.001.43151.42851.4375
1072009.02.02 09:00sell stop441.001.42521.42821.4192
1082009.02.02 09:11sell441.001.42521.42821.4192
1092009.02.02 09:11delete431.001.43151.42851.4375
1102009.02.02 09:27s/l441.001.42821.42821.4192-300.0011500.00
1112009.02.03 09:00buy stop451.001.42811.42511.4341
1122009.02.03 09:00sell stop461.001.42181.42481.4158
1132009.02.03 10:11sell461.001.42181.42481.4158
1142009.02.03 10:11delete451.001.42811.42511.4341
1152009.02.03 11:11t/p461.001.41581.42481.4158600.0012100.00
1162009.02.04 09:00buy stop471.001.43931.43631.4453
1172009.02.04 09:00sell stop481.001.43301.43601.4270
1182009.02.04 09:05buy471.001.43931.43631.4453
1192009.02.04 09:05delete481.001.43301.43601.4270
1202009.02.04 09:56s/l471.001.43631.43631.4453-300.0011800.00
1212009.02.05 09:00buy stop491.001.44391.44091.4499
1222009.02.05 09:00sell stop501.001.43761.44061.4316
1232009.02.05 09:09sell501.001.43761.44061.4316
1242009.02.05 09:09delete491.001.44391.44091.4499
1252009.02.05 09:21s/l501.001.44061.44061.4316-300.0011500.00
1262009.02.06 09:00buy stop511.001.47631.47331.4823
1272009.02.06 09:00sell stop521.001.47001.47301.4640
1282009.02.06 09:25buy511.001.47631.47331.4823
1292009.02.06 09:25delete521.001.47001.47301.4640
1302009.02.06 09:32s/l511.001.47331.47331.4823-300.0011200.00
1312009.02.09 09:00buy stop531.001.47571.47271.4817
1322009.02.09 09:00sell stop541.001.46941.47241.4634
1332009.02.09 09:36buy531.001.47571.47271.4817
1342009.02.09 09:36delete541.001.46941.47241.4634
1352009.02.09 10:27t/p531.001.48171.47271.4817600.0011800.00
1362009.02.10 09:00buy stop551.001.48941.48641.4954
1372009.02.10 09:00sell stop561.001.48311.48611.4771
1382009.02.10 09:20buy551.001.48941.48641.4954
1392009.02.10 09:20delete561.001.48311.48611.4771
1402009.02.10 09:32s/l551.001.48641.48641.4954-300.0011500.00
1412009.02.11 09:00buy stop571.001.44511.44211.4511
1422009.02.11 09:00sell stop581.001.43881.44181.4328
1432009.02.11 09:24buy571.001.44511.44211.4511
1442009.02.11 09:24delete581.001.43881.44181.4328
1452009.02.11 09:59s/l571.001.44211.44211.4511-300.0011200.00
1462009.02.12 09:00buy stop591.001.43861.43561.4446
1472009.02.12 09:00sell stop601.001.43231.43531.4263
1482009.02.12 09:10sell601.001.43231.43531.4263
1492009.02.12 09:10delete591.001.43861.43561.4446
1502009.02.12 09:25t/p601.001.42631.43531.4263600.0011800.00
1512009.02.13 09:00buy stop611.001.44941.44641.4554
1522009.02.13 09:00sell stop621.001.44311.44611.4371
1532009.02.13 09:11sell621.001.44311.44611.4371
1542009.02.13 09:11delete611.001.44941.44641.4554
1552009.02.13 09:42s/l621.001.44611.44611.4371-300.0011500.00
1562009.02.16 09:00buy stop631.001.42521.42221.4312
1572009.02.16 09:00sell stop641.001.41891.42191.4129
1582009.02.16 09:16sell641.001.41891.42191.4129
1592009.02.16 09:17delete631.001.42521.42221.4312
1602009.02.16 09:27s/l641.001.42191.42191.4129-300.0011200.00
1612009.02.17 09:00buy stop651.001.41781.41481.4238
1622009.02.17 09:00sell stop661.001.41151.41451.4055
1632009.02.17 10:30buy651.001.41781.41481.4238
1642009.02.17 10:30delete661.001.41151.41451.4055
1652009.02.17 10:48t/p651.001.42381.41481.4238600.0011800.00
1662009.02.18 09:00buy stop671.001.43061.42761.4366
1672009.02.18 09:00sell stop681.001.42431.42731.4183
1682009.02.18 09:00sell681.001.42431.42731.4183
1692009.02.18 09:00delete671.001.43061.42761.4366
1702009.02.18 09:01s/l681.001.42731.42731.4183-300.0011500.00
1712009.02.19 09:00buy stop691.001.43651.43351.4425
1722009.02.19 09:00sell stop701.001.43021.43321.4242
1732009.02.19 09:07buy691.001.43651.43351.4425
1742009.02.19 09:07delete701.001.43021.43321.4242
1752009.02.19 14:56t/p691.001.44251.43351.4425600.0012100.00
1762009.02.20 09:00buy stop711.001.42371.42071.4297
1772009.02.20 09:00sell stop721.001.41741.42041.4114
1782009.02.20 09:13sell721.001.41741.42041.4114
1792009.02.20 09:13delete711.001.42371.42071.4297
1802009.02.20 09:44s/l721.001.42041.42041.4114-300.0011800.00
1812009.02.23 09:00buy stop731.001.46011.45711.4661
1822009.02.23 09:00sell stop741.001.45381.45681.4478
1832009.02.23 09:05sell741.001.45381.45681.4478
1842009.02.23 09:05delete731.001.46011.45711.4661
1852009.02.23 11:00s/l741.001.45681.45681.4478-300.0011500.00
1862009.02.24 09:00buy stop751.001.45581.45281.4618
1872009.02.24 09:00sell stop761.001.44951.45251.4435
1882009.02.24 09:05buy751.001.45581.45281.4618
1892009.02.24 09:05delete761.001.44951.45251.4435
1902009.02.24 09:14s/l751.001.45281.45281.4618-300.0011200.00
1912009.02.25 09:00buy stop771.001.45891.45591.4649
1922009.02.25 09:00sell stop781.001.45261.45561.4466
1932009.02.25 09:05buy771.001.45891.45591.4649
1942009.02.25 09:05delete781.001.45261.45561.4466
1952009.02.25 09:43s/l771.001.45591.45591.4649-300.0010900.00
1962009.02.26 09:00buy stop791.001.41981.41681.4258
1972009.02.26 09:00sell stop801.001.41351.41651.4075
1982009.02.26 09:07buy791.001.41981.41681.4258
1992009.02.26 09:07delete801.001.41351.41651.4075
2002009.02.26 09:51t/p791.001.42581.41681.4258600.0011500.00
2012009.02.27 09:00buy stop811.001.42711.42411.4331
2022009.02.27 09:00sell stop821.001.42081.42381.4148
2032009.02.27 09:04sell821.001.42081.42381.4148
2042009.02.27 09:05delete811.001.42711.42411.4331
2052009.02.27 10:07t/p821.001.41481.42381.4148600.0012100.00
2062009.03.02 09:00buy stop831.001.42921.42621.4352
2072009.03.02 09:00sell stop841.001.42291.42591.4169
2082009.03.02 09:11sell841.001.42291.42591.4169
2092009.03.02 09:12delete831.001.42921.42621.4352
2102009.03.02 11:57t/p841.001.41691.42591.4169600.0012700.00
2112009.03.03 09:00buy stop851.001.41401.41101.4200
2122009.03.03 09:00sell stop861.001.40771.41071.4017
2132009.03.03 09:28buy851.001.41401.41101.4200
2142009.03.03 09:28delete861.001.40771.41071.4017
2152009.03.03 09:59s/l851.001.41101.41101.4200-300.0012400.00
2162009.03.04 09:00buy stop871.001.40831.40531.4143
2172009.03.04 09:00sell stop881.001.40201.40501.3960
2182009.03.04 09:18buy871.001.40831.40531.4143
2192009.03.04 09:18delete881.001.40201.40501.3960
2202009.03.04 10:07s/l871.001.40531.40531.4143-300.0012100.00
2212009.03.05 09:00buy stop891.001.42131.41831.4273
2222009.03.05 09:00sell stop901.001.41501.41801.4090
2232009.03.05 09:27buy891.001.42131.41831.4273
2242009.03.05 09:27delete901.001.41501.41801.4090
2252009.03.05 10:25s/l891.001.41831.41831.4273-300.0011800.00
2262009.03.06 09:00buy stop911.001.42861.42561.4346
2272009.03.06 09:00sell stop921.001.42231.42531.4163
2282009.03.06 09:05buy911.001.42861.42561.4346
2292009.03.06 09:05delete921.001.42231.42531.4163
2302009.03.06 09:43s/l911.001.42561.42561.4346-300.0011500.00
2312009.03.09 09:00buy stop931.001.41091.40791.4169
2322009.03.09 09:00sell stop941.001.40461.40761.3986
2332009.03.09 09:08sell941.001.40461.40761.3986
2342009.03.09 09:08delete931.001.41091.40791.4169
2352009.03.09 09:40t/p941.001.39861.40761.3986600.0012100.00
2362009.03.10 09:00buy stop951.001.38691.38391.3929
2372009.03.10 09:00sell stop961.001.38061.38361.3746
2382009.03.10 09:39buy951.001.38691.38391.3929
2392009.03.10 09:39delete961.001.38061.38361.3746
2402009.03.10 10:21s/l951.001.38391.38391.3929-300.0011800.00
2412009.03.11 09:00buy stop971.001.37921.37621.3852
2422009.03.11 09:00sell stop981.001.37291.37591.3669
2432009.03.11 09:30sell981.001.37291.37591.3669
2442009.03.11 09:30delete971.001.37921.37621.3852
2452009.03.11 10:31s/l981.001.37591.37591.3669-300.0011500.00
2462009.03.12 09:00buy stop991.001.38621.38321.3922
2472009.03.12 09:00sell stop1001.001.37991.38291.3739
2482009.03.12 09:02sell1001.001.37991.38291.3739
2492009.03.12 09:02delete991.001.38621.38321.3922
2502009.03.12 09:47t/p1001.001.37391.38291.3739600.0012100.00
2512009.03.13 09:00buy stop1011.001.39381.39081.3998
2522009.03.13 09:00sell stop1021.001.38751.39051.3815
2532009.03.13 09:12buy1011.001.39381.39081.3998
2542009.03.13 09:12delete1021.001.38751.39051.3815
2552009.03.13 09:52t/p1011.001.39981.39081.3998600.0012700.00
2562009.03.16 09:00buy stop1031.001.41271.40971.4187
2572009.03.16 09:00sell stop1041.001.40641.40941.4004
2582009.03.16 09:14buy1031.001.41271.40971.4187
2592009.03.16 09:14delete1041.001.40641.40941.4004
2602009.03.16 10:54t/p1031.001.41871.40971.4187600.0013300.00
2612009.03.17 09:00buy stop1051.001.40761.40461.4136
2622009.03.17 09:00sell stop1061.001.40131.40431.3953
2632009.03.17 11:11buy1051.001.40761.40461.4136
2642009.03.17 11:11delete1061.001.40131.40431.3953
2652009.03.17 12:32s/l1051.001.40461.40461.4136-300.0013000.00
2662009.03.18 09:00buy stop1071.001.40011.39711.4061
2672009.03.18 09:00sell stop1081.001.39381.39681.3878
2682009.03.18 09:41sell1081.001.39381.39681.3878
2692009.03.18 09:41delete1071.001.40011.39711.4061
2702009.03.18 10:30t/p1081.001.38781.39681.3878600.0013600.00
2712009.03.19 09:00buy stop1091.001.43111.42811.4371
2722009.03.19 09:00sell stop1101.001.42481.42781.4188
2732009.03.19 09:18buy1091.001.43111.42811.4371
2742009.03.19 09:18delete1101.001.42481.42781.4188
2752009.03.19 10:11s/l1091.001.42811.42811.4371-300.0013300.00
2762009.03.20 09:00buy stop1111.001.46111.45811.4671
2772009.03.20 09:00sell stop1121.001.45481.45781.4488
2782009.03.20 09:04sell1121.001.45481.45781.4488
2792009.03.20 09:04delete1111.001.46111.45811.4671
2802009.03.20 09:21s/l1121.001.45781.45781.4488-300.0013000.00
2812009.03.23 09:00buy stop1131.001.46371.46071.4697
2822009.03.23 09:00sell stop1141.001.45741.46041.4514
2832009.03.23 09:18sell1141.001.45741.46041.4514
2842009.03.23 09:18delete1131.001.46371.46071.4697
2852009.03.23 12:17s/l1141.001.46041.46041.4514-300.0012700.00
2862009.03.24 09:00buy stop1151.001.46751.46451.4735
2872009.03.24 09:00sell stop1161.001.46121.46421.4552
2882009.03.24 09:30buy1151.001.46751.46451.4735
2892009.03.24 09:30delete1161.001.46121.46421.4552
2902009.03.24 10:30t/p1151.001.47351.46451.4735600.0013300.00
2912009.03.25 09:00buy stop1171.001.46671.46371.4727
2922009.03.25 09:00sell stop1181.001.46041.46341.4544
2932009.03.25 09:04sell1181.001.46041.46341.4544
2942009.03.25 09:04delete1171.001.46671.46371.4727
2952009.03.25 09:22s/l1181.001.46341.46341.4544-300.0013000.00
2962009.03.26 09:00buy stop1191.001.46361.46061.4696
2972009.03.26 09:00sell stop1201.001.45731.46031.4513
2982009.03.26 09:50buy1191.001.46361.46061.4696
2992009.03.26 09:50delete1201.001.45731.46031.4513
3002009.03.26 10:02s/l1191.001.46061.46061.4696-300.0012700.00
3012009.03.27 09:00buy stop1211.001.44701.44401.4530
3022009.03.27 09:00sell stop1221.001.44071.44371.4347
3032009.03.27 09:05sell1221.001.44071.44371.4347
3042009.03.27 09:05delete1211.001.44701.44401.4530
3052009.03.27 09:23s/l1221.001.44371.44371.4347-300.0012400.00
3062009.03.30 09:00buy stop1231.001.42191.41891.4279
3072009.03.30 09:00sell stop1241.001.41561.41861.4096
3082009.03.30 09:11sell1241.001.41561.41861.4096
3092009.03.30 09:11delete1231.001.42191.41891.4279
3102009.03.30 10:47s/l1241.001.41861.41861.4096-300.0012100.00
3112009.03.31 09:00buy stop1251.001.43431.43131.4403
3122009.03.31 09:00sell stop1261.001.42801.43101.4220
3132009.03.31 09:02sell1261.001.42801.43101.4220
3142009.03.31 09:02delete1251.001.43431.43131.4403
3152009.03.31 09:12s/l1261.001.43101.43101.4220-300.0011800.00
3162009.04.01 09:00buy stop1271.001.43471.43171.4407
3172009.04.01 09:00sell stop1281.001.42841.43141.4224
3182009.04.01 09:11buy1271.001.43471.43171.4407
3192009.04.01 09:11delete1281.001.42841.43141.4224
3202009.04.01 10:31t/p1271.001.44071.43171.4407600.0012400.00
3212009.04.02 09:00buy stop1291.001.45821.45521.4642
3222009.04.02 09:00sell stop1301.001.45191.45491.4459
3232009.04.02 10:49buy1291.001.45821.45521.4642
3242009.04.02 10:49delete1301.001.45191.45491.4459
3252009.04.02 11:54t/p1291.001.46421.45521.4642600.0013000.00
3262009.04.03 09:00buy stop1311.001.47121.46821.4772
3272009.04.03 09:00sell stop1321.001.46491.46791.4589
3282009.04.03 10:06buy1311.001.47121.46821.4772
3292009.04.03 10:06delete1321.001.46491.46791.4589
3302009.04.03 10:28t/p1311.001.47721.46821.4772600.0013600.00
3312009.04.06 09:00buy stop1331.001.49561.49261.5016
3322009.04.06 09:00sell stop1341.001.48931.49231.4833
3332009.04.06 10:00sell1341.001.48931.49231.4833
3342009.04.06 10:00delete1331.001.49561.49261.5016
3352009.04.06 10:18s/l1341.001.49231.49231.4833-300.0013300.00
3362009.04.07 09:00buy stop1351.001.47521.47221.4812
3372009.04.07 09:00sell stop1361.001.46891.47191.4629
3382009.04.07 10:58sell1361.001.46891.47191.4629
3392009.04.07 10:58delete1351.001.47521.47221.4812
3402009.04.07 11:15t/p1361.001.46291.47191.4629600.0013900.00
3412009.04.08 09:00buy stop1371.001.47031.46731.4763
3422009.04.08 09:00sell stop1381.001.46401.46701.4580
3432009.04.08 10:00sell1381.001.46401.46701.4580
3442009.04.08 10:00delete1371.001.47031.46731.4763
3452009.04.08 10:59s/l1381.001.46701.46701.4580-300.0013600.00
3462009.04.09 09:00buy stop1391.001.47811.47511.4841
3472009.04.09 09:00sell stop1401.001.47181.47481.4658
3482009.04.09 09:12sell1401.001.47181.47481.4658
3492009.04.09 09:12delete1391.001.47811.47511.4841
3502009.04.09 10:23t/p1401.001.46581.47481.4658600.0014200.00
3512009.04.10 09:00buy stop1411.001.46941.46641.4754
3522009.04.10 09:00sell stop1421.001.46311.46611.4571
3532009.04.10 09:51sell1421.001.46311.46611.4571
3542009.04.10 09:51delete1411.001.46941.46641.4754
3552009.04.10 22:00s/l1421.001.46611.46611.4571-300.0013900.00
3562009.04.13 09:00buy stop1431.001.47341.47041.4794
3572009.04.13 09:00sell stop1441.001.46711.47011.4611
3582009.04.13 10:11buy1431.001.47341.47041.4794
3592009.04.13 10:11delete1441.001.46711.47011.4611
3602009.04.13 11:16s/l1431.001.47041.47041.4794-300.0013600.00
3612009.04.14 09:00buy stop1451.001.48601.48301.4920
3622009.04.14 09:00sell stop1461.001.47971.48271.4737
3632009.04.14 09:19buy1451.001.48601.48301.4920
3642009.04.14 09:19delete1461.001.47971.48271.4737
3652009.04.14 13:10t/p1451.001.49201.48301.4920600.0014200.00
3662009.04.15 09:00buy stop1471.001.48831.48531.4943
3672009.04.15 09:00sell stop1481.001.48201.48501.4760
3682009.04.15 10:07buy1471.001.48831.48531.4943
3692009.04.15 10:07delete1481.001.48201.48501.4760
3702009.04.15 10:58t/p1471.001.49431.48531.4943600.0014800.00
3712009.04.16 09:00buy stop1491.001.49911.49611.5051
3722009.04.16 09:00sell stop1501.001.49281.49581.4868
3732009.04.16 11:03sell1501.001.49281.49581.4868
3742009.04.16 11:03delete1491.001.49911.49611.5051
3752009.04.16 12:52t/p1501.001.48681.49581.4868600.0015400.00
3762009.04.17 09:00buy stop1511.001.48431.48131.4903
3772009.04.17 09:00sell stop1521.001.47801.48101.4720
3782009.04.17 09:19buy1511.001.48431.48131.4903
3792009.04.17 09:19delete1521.001.47801.48101.4720
3802009.04.17 10:08s/l1511.001.48131.48131.4903-300.0015100.00
3812009.04.20 09:00buy stop1531.001.47181.46881.4778
3822009.04.20 09:00sell stop1541.001.46551.46851.4595
3832009.04.20 09:07sell1541.001.46551.46851.4595
3842009.04.20 09:07delete1531.001.47181.46881.4778
3852009.04.20 10:47t/p1541.001.45951.46851.4595600.0015700.00
3862009.04.21 09:00buy stop1551.001.45101.44801.4570
3872009.04.21 09:00sell stop1561.001.44471.44771.4387
3882009.04.21 09:01buy1551.001.45101.44801.4570
3892009.04.21 09:01delete1561.001.44471.44771.4387
3902009.04.21 10:36t/p1551.001.45701.44801.4570600.0016300.00
3912009.04.22 09:00buy stop1571.001.46521.46221.4712
3922009.04.22 09:00sell stop1581.001.45891.46191.4529
3932009.04.22 09:12sell1581.001.45891.46191.4529
3942009.04.22 09:12delete1571.001.46521.46221.4712
3952009.04.22 10:53t/p1581.001.45291.46191.4529600.0016900.00
3962009.04.23 09:00buy stop1591.001.45701.45401.4630
3972009.04.23 09:00sell stop1601.001.45071.45371.4447
3982009.04.23 09:04buy1591.001.45701.45401.4630
3992009.04.23 09:04delete1601.001.45071.45371.4447
4002009.04.23 12:04s/l1591.001.45401.45401.4630-300.0016600.00
4012009.04.24 09:00buy stop1611.001.46881.46581.4748
4022009.04.24 09:00sell stop1621.001.46251.46551.4565
4032009.04.24 09:19sell1621.001.46251.46551.4565
4042009.04.24 09:19delete1611.001.46881.46581.4748
4052009.04.24 10:18s/l1621.001.46551.46551.4565-300.0016300.00
4062009.04.27 09:00buy stop1631.001.45551.45251.4615
4072009.04.27 09:00sell stop1641.001.44921.45221.4432
4082009.04.27 09:31buy1631.001.45551.45251.4615
4092009.04.27 09:31delete1641.001.44921.45221.4432
4102009.04.27 11:24s/l1631.001.45251.45251.4615-300.0016000.00
4112009.04.28 09:00buy stop1651.001.45691.45391.4629
4122009.04.28 09:00sell stop1661.001.45061.45361.4446
4132009.04.28 10:02buy1651.001.45691.45391.4629
4142009.04.28 10:02delete1661.001.45061.45361.4446
4152009.04.28 11:17s/l1651.001.45391.45391.4629-300.0015700.00
4162009.04.29 09:00buy stop1671.001.47401.47101.4800
4172009.04.29 09:00sell stop1681.001.46771.47071.4617
4182009.04.29 10:57buy1671.001.47401.47101.4800
4192009.04.29 10:57delete1681.001.46771.47071.4617
4202009.04.29 14:48s/l1671.001.47101.47101.4800-300.0015400.00
4212009.04.30 09:00buy stop1691.001.48921.48621.4952
4222009.04.30 09:00sell stop1701.001.48291.48591.4769
4232009.04.30 09:10buy1691.001.48921.48621.4952
4242009.04.30 09:10delete1701.001.48291.48591.4769
4252009.04.30 11:12s/l1691.001.48621.48621.4952-300.0015100.00
4262009.05.01 09:00buy stop1711.001.48451.48151.4905
4272009.05.01 09:00sell stop1721.001.47821.48121.4722
4282009.05.01 09:48sell1721.001.47821.48121.4722
4292009.05.01 09:48delete1711.001.48451.48151.4905
4302009.05.01 10:21s/l1721.001.48121.48121.4722-300.0014800.00
4312009.05.04 09:00buy stop1731.001.49871.49571.5047
4322009.05.04 09:00sell stop1741.001.49241.49541.4864
4332009.05.04 10:11sell1741.001.49241.49541.4864
4342009.05.04 10:11delete1731.001.49871.49571.5047
4352009.05.04 12:59t/p1741.001.48641.49541.4864600.0015400.00
4362009.05.05 09:00buy stop1751.001.50661.50361.5126
4372009.05.05 09:00sell stop1761.001.50031.50331.4943
4382009.05.05 10:40buy1751.001.50661.50361.5126
4392009.05.05 10:40delete1761.001.50031.50331.4943
4402009.05.05 13:11t/p1751.001.51261.50361.5126600.0016000.00
4412009.05.06 09:00buy stop1771.001.50521.50221.5112
4422009.05.06 09:00sell stop1781.001.49891.50191.4929
4432009.05.06 09:38buy1771.001.50521.50221.5112
4442009.05.06 09:38delete1781.001.49891.50191.4929
4452009.05.06 10:33t/p1771.001.51121.50221.5112600.0016600.00
4462009.05.07 09:00buy stop1791.001.51511.51211.5211
4472009.05.07 09:00sell stop1801.001.50881.51181.5028
4482009.05.07 09:19sell1801.001.50881.51181.5028
4492009.05.07 09:19delete1791.001.51511.51211.5211
4502009.05.07 10:51s/l1801.001.51181.51181.5028-300.0016300.00
4512009.05.08 09:00buy stop1811.001.50821.50521.5142
4522009.05.08 09:00sell stop1821.001.50191.50491.4959
4532009.05.08 09:28sell1821.001.50191.50491.4959
4542009.05.08 09:28delete1811.001.50821.50521.5142
4552009.05.08 10:27s/l1821.001.50491.50491.4959-300.0016000.00
4562009.05.11 09:00buy stop1831.001.52401.52101.5300
4572009.05.11 09:00sell stop1841.001.51771.52071.5117
4582009.05.11 09:07sell1841.001.51771.52071.5117
4592009.05.11 09:07delete1831.001.52401.52101.5300
4602009.05.11 10:19s/l1841.001.52071.52071.5117-300.0015700.00
4612009.05.12 09:00buy stop1851.001.51551.51251.5215
4622009.05.12 09:00sell stop1861.001.50921.51221.5032
4632009.05.12 09:10buy1851.001.51551.51251.5215
4642009.05.12 09:10delete1861.001.50921.51221.5032
4652009.05.12 10:16t/p1851.001.52151.51251.5215600.0016300.00
4662009.05.13 09:00buy stop1871.001.53061.52761.5366
4672009.05.13 09:00sell stop1881.001.52431.52731.5183
4682009.05.13 09:33sell1881.001.52431.52731.5183
4692009.05.13 09:33delete1871.001.53061.52761.5366
4702009.05.13 09:48s/l1881.001.52731.52731.5183-300.0016000.00
4712009.05.14 09:00buy stop1891.001.51721.51421.5232
4722009.05.14 09:00sell stop1901.001.51091.51391.5049
4732009.05.14 09:16sell1901.001.51091.51391.5049
4742009.05.14 09:16delete1891.001.51721.51421.5232
4752009.05.14 09:42s/l1901.001.51391.51391.5049-300.0015700.00
4762009.05.15 09:00buy stop1911.001.52311.52011.5291
4772009.05.15 09:00sell stop1921.001.51681.51981.5108
4782009.05.15 09:46buy1911.001.52311.52011.5291
4792009.05.15 09:46delete1921.001.51681.51981.5108
4802009.05.15 10:23s/l1911.001.52011.52011.5291-300.0015400.00
4812009.05.18 09:00buy stop1931.001.51731.51431.5233
4822009.05.18 09:00sell stop1941.001.51101.51401.5050
4832009.05.18 09:25buy1931.001.51731.51431.5233
4842009.05.18 09:25delete1941.001.51101.51401.5050
4852009.05.18 10:44t/p1931.001.52331.51431.5233600.0016000.00
4862009.05.19 09:00buy stop1951.001.54501.54201.5510
4872009.05.19 09:00sell stop1961.001.53871.54171.5327
4882009.05.19 09:12buy1951.001.54501.54201.5510
4892009.05.19 09:12delete1961.001.53871.54171.5327
4902009.05.19 12:53t/p1951.001.55101.54201.5510600.0016600.00
4912009.05.20 09:00buy stop1971.001.55081.54781.5568
4922009.05.20 09:00sell stop1981.001.54451.54751.5385
4932009.05.20 09:31buy1971.001.55081.54781.5568
4942009.05.20 09:31delete1981.001.54451.54751.5385
4952009.05.20 12:24s/l1971.001.54781.54781.5568-300.0016300.00
4962009.05.21 09:00buy stop1991.001.58281.57981.5888
4972009.05.21 09:00sell stop2001.001.57651.57951.5705
4982009.05.21 09:45sell2001.001.57651.57951.5705
4992009.05.21 09:45delete1991.001.58281.57981.5888
5002009.05.21 10:04s/l2001.001.57951.57951.5705-300.0016000.00
5012009.05.22 09:00buy stop2011.001.58991.58691.5959
5022009.05.22 09:00sell stop2021.001.58361.58661.5776
5032009.05.22 09:08sell2021.001.58361.58661.5776
5042009.05.22 09:08delete2011.001.58991.58691.5959
5052009.05.22 09:39t/p2021.001.57761.58661.5776600.0016600.00
5062009.05.25 09:00buy stop2031.001.59221.58921.5982
5072009.05.25 09:00sell stop2041.001.58591.58891.5799
5082009.05.25 09:49sell2041.001.58591.58891.5799
5092009.05.25 09:49delete2031.001.59221.58921.5982
5102009.05.25 11:13s/l2041.001.58891.58891.5799-300.0016300.00
5112009.05.26 09:00buy stop2051.001.58821.58521.5942
5122009.05.26 09:00sell stop2061.001.58191.58491.5759
5132009.05.26 10:09sell2061.001.58191.58491.5759
5142009.05.26 10:09delete2051.001.58821.58521.5942
5152009.05.26 13:42s/l2061.001.58491.58491.5759-300.0016000.00
5162009.05.27 09:00buy stop2071.001.60151.59851.6075
5172009.05.27 09:00sell stop2081.001.59521.59821.5892
5182009.05.27 11:17buy2071.001.60151.59851.6075
5192009.05.27 11:17delete2081.001.59521.59821.5892
5202009.05.27 13:21s/l2071.001.59851.59851.6075-300.0015700.00
5212009.05.28 09:00buy stop2091.001.59401.59101.6000
5222009.05.28 09:00sell stop2101.001.58771.59071.5817
5232009.05.28 09:04sell2101.001.58771.59071.5817
5242009.05.28 09:04delete2091.001.59401.59101.6000
5252009.05.28 09:34s/l2101.001.59071.59071.5817-300.0015400.00
5262009.05.29 09:00buy stop2111.001.60831.60531.6143
5272009.05.29 09:00sell stop2121.001.60201.60501.5960
5282009.05.29 10:58buy2111.001.60831.60531.6143
5292009.05.29 10:58delete2121.001.60201.60501.5960
5302009.05.29 12:33t/p2111.001.61431.60531.6143600.0016000.00
5312009.06.01 09:00buy stop2131.001.63041.62741.6364
5322009.06.01 09:00sell stop2141.001.62411.62711.6181
5332009.06.01 09:10buy2131.001.63041.62741.6364
5342009.06.01 09:10delete2141.001.62411.62711.6181
5352009.06.01 09:31t/p2131.001.63641.62741.6364600.0016600.00
5362009.06.02 09:00buy stop2151.001.64291.63991.6489
5372009.06.02 09:00sell stop2161.001.63661.63961.6306
5382009.06.02 09:29sell2161.001.63661.63961.6306
5392009.06.02 09:29delete2151.001.64291.63991.6489
5402009.06.02 09:50s/l2161.001.63961.63961.6306-300.0016300.00
5412009.06.03 09:00buy stop2171.001.66721.66421.6732
5422009.06.03 09:00sell stop2181.001.66091.66391.6549
5432009.06.03 09:59sell2181.001.66091.66391.6549
5442009.06.03 09:59delete2171.001.66721.66421.6732
5452009.06.03 10:30s/l2181.001.66391.66391.6549-300.0016000.00
5462009.06.04 09:00buy stop2191.001.63431.63131.6403
5472009.06.04 09:00sell stop2201.001.62801.63101.6220
5482009.06.04 09:06buy2191.001.63431.63131.6403
5492009.06.04 09:06delete2201.001.62801.63101.6220
5502009.06.04 09:17s/l2191.001.63131.63131.6403-300.0015700.00
5512009.06.05 09:00buy stop2211.001.60841.60541.6144
5522009.06.05 09:00sell stop2221.001.60211.60511.5961
5532009.06.05 09:13buy2211.001.60841.60541.6144
5542009.06.05 09:13delete2221.001.60211.60511.5961
5552009.06.05 09:26s/l2211.001.60541.60541.6144-300.0015400.00
5562009.06.08 09:00buy stop2231.001.59151.58851.5975
5572009.06.08 09:00sell stop2241.001.58521.58821.5792
5582009.06.08 09:12sell2241.001.58521.58821.5792
5592009.06.08 09:12delete2231.001.59151.58851.5975
5602009.06.08 13:18s/l2241.001.58821.58821.5792-300.0015100.00
5612009.06.09 09:00buy stop2251.001.61601.61301.6220
5622009.06.09 09:00sell stop2261.001.60971.61271.6037
5632009.06.09 09:09buy2251.001.61601.61301.6220
5642009.06.09 09:09delete2261.001.60971.61271.6037
5652009.06.09 10:00s/l2251.001.61301.61301.6220-300.0014800.00
5662009.06.10 09:00buy stop2271.001.64061.63761.6466
5672009.06.10 09:00sell stop2281.001.63431.63731.6283
5682009.06.10 09:10sell2281.001.63431.63731.6283
5692009.06.10 09:10delete2271.001.64061.63761.6466
5702009.06.10 09:12s/l2281.001.63731.63731.6283-300.0014500.00
5712009.06.11 09:00buy stop2291.001.64181.63881.6478
5722009.06.11 09:00sell stop2301.001.63551.63851.6295
5732009.06.11 10:27buy2291.001.64181.63881.6478
5742009.06.11 10:27delete2301.001.63551.63851.6295
5752009.06.11 10:55t/p2291.001.64781.63881.6478600.0015100.00
5762009.06.12 09:00buy stop2311.001.65931.65631.6653
5772009.06.12 09:00sell stop2321.001.65301.65601.6470
5782009.06.12 09:03sell2321.001.65301.65601.6470
5792009.06.12 09:03delete2311.001.65931.65631.6653
5802009.06.12 11:08t/p2321.001.64701.65601.6470600.0015700.00
5812009.06.15 09:00buy stop2331.001.63791.63491.6439
5822009.06.15 09:00sell stop2341.001.63161.63461.6256
5832009.06.15 09:21sell2341.001.63161.63461.6256
5842009.06.15 09:21delete2331.001.63791.63491.6439
5852009.06.15 10:05s/l2341.001.63461.63461.6256-300.0015400.00
5862009.06.16 09:00buy stop2351.001.63731.63431.6433
5872009.06.16 09:00sell stop2361.001.63101.63401.6250
5882009.06.16 10:30buy2351.001.63731.63431.6433
5892009.06.16 10:30delete2361.001.63101.63401.6250
5902009.06.16 10:57t/p2351.001.64331.63431.6433600.0016000.00
5912009.06.17 09:00buy stop2371.001.64851.64551.6545
5922009.06.17 09:00sell stop2381.001.64221.64521.6362
5932009.06.17 09:12sell2381.001.64221.64521.6362
5942009.06.17 09:12delete2371.001.64851.64551.6545
5952009.06.17 10:03t/p2381.001.63621.64521.6362600.0016600.00
5962009.06.18 09:00buy stop2391.001.64341.64041.6494
5972009.06.18 09:00sell stop2401.001.63711.64011.6311
5982009.06.18 09:06buy2391.001.64341.64041.6494
5992009.06.18 09:06delete2401.001.63711.64011.6311
6002009.06.18 09:58s/l2391.001.64041.64041.6494-300.0016300.00
6012009.06.19 09:00buy stop2411.001.63891.63591.6449
6022009.06.19 09:00sell stop2421.001.63261.63561.6266
6032009.06.19 11:11buy2411.001.63891.63591.6449
6042009.06.19 11:11delete2421.001.63261.63561.6266
6052009.06.19 12:11t/p2411.001.64491.63591.6449600.0016900.00
6062009.06.22 09:00buy stop2431.001.64641.64341.6524
6072009.06.22 09:00sell stop2441.001.64011.64311.6341
6082009.06.22 11:08buy2431.001.64641.64341.6524
6092009.06.22 11:08delete2441.001.64011.64311.6341
6102009.06.22 12:59s/l2431.001.64341.64341.6524-300.0016600.00
6112009.06.23 09:00buy stop2451.001.63371.63071.6397
6122009.06.23 09:00sell stop2461.001.62741.63041.6214
6132009.06.23 09:57sell2461.001.62741.63041.6214
6142009.06.23 09:57delete2451.001.63371.63071.6397
6152009.06.23 10:29t/p2461.001.62141.63041.6214600.0017200.00
6162009.06.24 09:00buy stop2471.001.65381.65081.6598
6172009.06.24 09:00sell stop2481.001.64751.65051.6415
6182009.06.24 09:30buy2471.001.65381.65081.6598
6192009.06.24 09:30delete2481.001.64751.65051.6415
6202009.06.24 11:41t/p2471.001.65981.65081.6598600.0017800.00
6212009.06.25 09:00buy stop2491.001.64381.64081.6498
6222009.06.25 09:00sell stop2501.001.63751.64051.6315
6232009.06.25 09:03sell2501.001.63751.64051.6315
6242009.06.25 09:03delete2491.001.64381.64081.6498
6252009.06.25 10:53t/p2501.001.63151.64051.6315600.0018400.00
6262009.06.26 09:00buy stop2511.001.64481.64181.6508
6272009.06.26 09:00sell stop2521.001.63851.64151.6325
6282009.06.26 09:09buy2511.001.64481.64181.6508
6292009.06.26 09:09delete2521.001.63851.64151.6325
6302009.06.26 11:47t/p2511.001.65081.64181.6508600.0019000.00
6312009.06.29 09:00buy stop2531.001.64851.64551.6545
6322009.06.29 09:00sell stop2541.001.64221.64521.6362
6332009.06.29 09:15buy2531.001.64851.64551.6545
6342009.06.29 09:15delete2541.001.64221.64521.6362
6352009.06.29 09:41t/p2531.001.65451.64551.6545600.0019600.00
6362009.06.30 09:00buy stop2551.001.67511.67211.6811
6372009.06.30 09:00sell stop2561.001.66881.67181.6628
6382009.06.30 09:37sell2561.001.66881.67181.6628
6392009.06.30 09:37delete2551.001.67511.67211.6811
6402009.06.30 10:30t/p2561.001.66281.67181.6628600.0020200.00
6412009.07.01 09:00buy stop2571.001.64681.64381.6528
6422009.07.01 09:00sell stop2581.001.64051.64351.6345
6432009.07.01 09:42buy2571.001.64681.64381.6528
6442009.07.01 09:42delete2581.001.64051.64351.6345
6452009.07.01 10:02s/l2571.001.64381.64381.6528-300.0019900.00
6462009.07.02 09:00buy stop2591.001.64581.64281.6518
6472009.07.02 09:00sell stop2601.001.63951.64251.6335
6482009.07.02 09:05sell2601.001.63951.64251.6335
6492009.07.02 09:05delete2591.001.64581.64281.6518
6502009.07.02 09:52t/p2601.001.63351.64251.6335600.0020500.00
6512009.07.03 09:00buy stop2611.001.64471.64171.6507
6522009.07.03 09:00sell stop2621.001.63841.64141.6324
6532009.07.03 09:41sell2621.001.63841.64141.6324
6542009.07.03 09:41delete2611.001.64471.64171.6507
6552009.07.03 12:33t/p2621.001.63241.64141.6324600.0021100.00
6562009.07.06 09:00buy stop2631.001.62031.61731.6263
6572009.07.06 09:00sell stop2641.001.61401.61701.6080
6582009.07.06 09:11sell2641.001.61401.61701.6080
6592009.07.06 09:11delete2631.001.62031.61731.6263
6602009.07.06 14:55s/l2641.001.61701.61701.6080-300.0020800.00
6612009.07.07 09:00buy stop2651.001.62381.62081.6298
6622009.07.07 09:00sell stop2661.001.61751.62051.6115
6632009.07.07 09:13sell2661.001.61751.62051.6115
6642009.07.07 09:13delete2651.001.62381.62081.6298
6652009.07.07 09:56s/l2661.001.62051.62051.6115-300.0020500.00
6662009.07.08 09:00buy stop2671.001.61301.61001.6190
6672009.07.08 09:00sell stop2681.001.60671.60971.6007
6682009.07.08 09:03buy2671.001.61301.61001.6190
6692009.07.08 09:03delete2681.001.60671.60971.6007
6702009.07.08 09:09s/l2671.001.61001.61001.6190-300.0020200.00
6712009.07.09 09:00buy stop2691.001.61541.61241.6214
6722009.07.09 09:00sell stop2701.001.60911.61211.6031
6732009.07.09 09:13sell2701.001.60911.61211.6031
6742009.07.09 09:13delete2691.001.61541.61241.6214
6752009.07.09 09:39s/l2701.001.61211.61211.6031-300.0019900.00
6762009.07.10 09:00buy stop2711.001.63051.62751.6365
6772009.07.10 09:00sell stop2721.001.62421.62721.6182
6782009.07.10 11:40sell2721.001.62421.62721.6182
6792009.07.10 11:40delete2711.001.63051.62751.6365
6802009.07.10 14:20t/p2721.001.61821.62721.6182600.0020500.00
6812009.07.13 09:00buy stop2731.001.61291.60991.6189
6822009.07.13 09:00sell stop2741.001.60661.60961.6006
6832009.07.13 09:40sell2741.001.60661.60961.6006
6842009.07.13 09:40delete2731.001.61291.60991.6189
6852009.07.13 10:09s/l2741.001.60961.60961.6006-300.0020200.00
6862009.07.14 09:00buy stop2751.001.62751.62451.6335
6872009.07.14 09:00sell stop2761.001.62121.62421.6152
6882009.07.14 09:13buy2751.001.62751.62451.6335
6892009.07.14 09:13delete2761.001.62121.62421.6152
6902009.07.14 12:20t/p2751.001.63351.62451.6335600.0020800.00
6912009.07.15 09:00buy stop2771.001.64261.63961.6486
6922009.07.15 09:00sell stop2781.001.63631.63931.6303
6932009.07.15 09:19sell2781.001.63631.63931.6303
6942009.07.15 09:19delete2771.001.64261.63961.6486
6952009.07.15 10:28s/l2781.001.63931.63931.6303-300.0020500.00