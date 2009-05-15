Peregrine Financial Group, Inc
|Account: 23074
|Name: CC
|Currency: USD
|2009 July 24, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1033243
|2009.05.15 21:12
|balance
|Deposit
|500.00
|1033255
|2009.05.15 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2009.05.15 21:19
|1.3476
|-1.05
|0.00
|0.00
|11.00
|1033256
|2009.05.15 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2009.05.15 21:19
|1.3476
|-1.05
|0.00
|0.00
|11.00
|1065728
|2009.05.25 07:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|2009.05.26 07:20
|1.3976
|-1.05
|0.00
|0.00
|13.00
|1071666
|2009.05.26 15:55
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|2009.05.26 16:20
|1.3897
|-3.15
|0.00
|0.00
|63.00
|1072668
|2009.05.26 18:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3983
|0.0000
|1.3959
|2009.05.26 20:24
|1.3966
|-3.15
|0.00
|0.00
|51.00
|1073090
|2009.05.26 21:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4000
|0.0000
|0.0000
|2009.05.26 22:03
|1.3988
|-1.05
|0.00
|0.00
|12.00
|1073483
|2009.05.26 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3982
|0.0000
|1.3959
|2009.05.27 04:49
|1.3959
|-1.05
|0.00
|0.00
|23.00
|
|
|[tp]
|1077224
|2009.05.27 17:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3905
|0.0000
|1.3916
|2009.05.27 17:56
|1.3916
|-2.10
|0.00
|0.00
|22.00
|
|
|[tp]
|1080994
|2009.05.28 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3938
|0.0000
|0.0000
|2009.05.28 17:03
|1.3924
|-1.05
|0.00
|0.00
|14.00
|1081639
|2009.05.28 19:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3952
|0.0000
|1.4006
|2009.05.29 05:05
|1.3991
|-3.15
|0.00
|0.00
|117.00
|1093432
|2009.06.01 21:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4171
|0.0000
|1.4150
|2009.06.01 22:10
|1.4150
|-2.10
|0.00
|0.00
|42.00
|
|
|[tp]
|1093439
|2009.06.01 21:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4179
|0.0000
|1.4150
|2009.06.01 22:10
|1.4150
|-1.05
|0.00
|0.00
|29.00
|
|
|[tp]
|1093444
|2009.06.01 21:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|2009.06.01 22:27
|1.4172
|-1.05
|0.00
|0.00
|11.00
|1098867
|2009.06.02 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|2009.06.02 20:37
|1.4314
|-1.05
|0.00
|0.00
|46.00
|1098906
|2009.06.02 17:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|2009.06.02 20:00
|1.4290
|-2.10
|0.00
|0.00
|38.00
|1098916
|2009.06.02 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2009.06.02 20:29
|1.4306
|-1.05
|0.00
|0.00
|43.00
|1099037
|2009.06.02 17:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|2009.06.02 18:05
|1.4311
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.00
|1104793
|2009.06.03 13:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4261
|0.0000
|1.4344
|2009.06.04 16:01
|1.4165
|-1.05
|0.00
|0.00
|-96.00
|1104808
|2009.06.03 13:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4251
|0.0000
|1.4300
|2009.06.04 16:00
|1.4160
|-2.10
|0.00
|0.00
|-182.00
|1104837
|2009.06.03 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4242
|0.0000
|1.4402
|2009.06.04 16:01
|1.4163
|-1.05
|0.00
|0.00
|-79.00
|1112781
|2009.06.04 16:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|2009.06.04 16:40
|1.4139
|-3.15
|0.00
|0.00
|87.00
|1112816
|2009.06.04 16:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|2009.06.04 16:40
|1.4139
|-1.05
|0.00
|0.00
|33.00
|1113148
|2009.06.04 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4125
|0.0000
|1.4115
|2009.06.05 15:57
|1.4115
|-1.05
|0.00
|0.00
|10.00
|
|
|[tp]
|1113294
|2009.06.04 17:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4165
|0.0000
|1.4126
|2009.06.05 15:53
|1.4126
|-4.20
|0.00
|0.00
|156.00
|
|
|[tp]
|1141216
|2009.06.11 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|0.0000
|2009.06.11 15:09
|1.3974
|-1.05
|0.00
|0.00
|25.00
|1143644
|2009.06.11 19:21
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4080
|0.0000
|1.4093
|2009.06.11 19:39
|1.4072
|-5.25
|0.00
|0.00
|-40.00
|1143681
|2009.06.11 19:39
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|1.4043
|2009.06.12 12:08
|1.4043
|-5.25
|0.00
|0.00
|150.00
|
|
|[tp]
|1143686
|2009.06.11 19:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4078
|0.0000
|1.4033
|2009.06.12 12:15
|1.4033
|-1.05
|0.00
|0.00
|45.00
|
|
|[tp]
|1147023
|2009.06.12 13:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|2009.06.12 14:18
|1.4006
|-1.05
|0.00
|0.00
|24.00
|1147076
|2009.06.12 13:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|2009.06.12 14:18
|1.4006
|-2.10
|0.00
|0.00
|54.00
|1147135
|2009.06.12 14:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4035
|0.0000
|0.0000
|2009.06.12 14:18
|1.4005
|-1.05
|0.00
|0.00
|30.00
|1148468
|2009.06.12 19:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|2009.06.12 20:15
|1.4035
|-4.20
|0.00
|0.00
|56.00
|1215280
|2009.07.01 17:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|1.4139
|2009.07.01 22:58
|1.4146
|-3.15
|0.00
|0.00
|9.00
|1215605
|2009.07.01 19:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 19:15
|1.4174
|-4.20
|0.00
|0.00
|28.00
|1215831
|2009.07.01 19:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4177
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 20:48
|1.4163
|-4.20
|0.00
|0.00
|56.00
|1215961
|2009.07.01 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4177
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 20:49
|1.4165
|-1.05
|0.00
|0.00
|12.00
|1215970
|2009.07.01 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 21:06
|1.4164
|-1.05
|0.00
|0.00
|1.00
|1215995
|2009.07.01 21:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 21:05
|1.4167
|-2.10
|0.00
|0.00
|4.00
|1216015
|2009.07.01 21:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 21:28
|1.4165
|-3.15
|0.00
|0.00
|15.00
|1216035
|2009.07.01 21:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 21:45
|1.4161
|-3.15
|0.00
|0.00
|15.00
|1216122
|2009.07.01 22:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4156
|0.0000
|1.4146
|2009.07.01 22:47
|1.4151
|-4.20
|0.00
|0.00
|20.00
|1216178
|2009.07.01 22:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4159
|0.0000
|1.4149
|2009.07.01 22:47
|1.4151
|-1.05
|0.00
|0.00
|8.00
|1216287
|2009.07.01 22:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2009.07.01 23:06
|1.4148
|-4.20
|0.00
|0.00
|20.00
|1219871
|2009.07.02 16:29
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4039
|0.0000
|1.4049
|2009.07.02 17:41
|1.4019
|-5.25
|0.00
|0.00
|-100.00
|1219889
|2009.07.02 16:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4027
|0.0000
|1.4038
|2009.07.02 16:49
|1.4038
|-3.15
|0.00
|0.00
|33.00
|
|
|[tp]
|1219987
|2009.07.02 16:54
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4016
|0.0000
|1.4039
|2009.07.02 16:59
|1.4027
|-3.15
|0.00
|0.00
|33.00
|1220037
|2009.07.02 17:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4010
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 17:35
|1.4013
|-3.15
|0.00
|0.00
|9.00
|1220111
|2009.07.02 17:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4020
|0.0000
|1.4013
|2009.07.02 18:00
|1.4018
|-5.25
|0.00
|0.00
|10.00
|1220127
|2009.07.02 17:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4016
|0.0000
|1.4013
|2009.07.02 18:02
|1.4018
|-3.15
|0.00
|0.00
|-6.00
|1220132
|2009.07.02 17:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4028
|0.0000
|1.4013
|2009.07.02 18:00
|1.4018
|-1.05
|0.00
|0.00
|10.00
|1220151
|2009.07.02 18:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4019
|0.0000
|0.0000
|2009.07.02 18:03
|1.4024
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.00
|1220157
|2009.07.02 18:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4026
|0.0000
|1.4017
|2009.07.02 18:16
|1.4017
|-10.50
|0.00
|0.00
|90.00
|
|
|[tp]
|1220169
|2009.07.02 18:18
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4016
|0.0000
|1.4022
|2009.07.02 19:27
|1.4012
|-5.25
|0.00
|0.00
|-20.00
|1220193
|2009.07.02 18:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4013
|0.0000
|1.4021
|2009.07.02 18:57
|1.4018
|-3.15
|0.00
|0.00
|15.00
|1220594
|2009.07.02 19:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4011
|0.0000
|1.3989
|2009.07.02 20:01
|1.4016
|-10.50
|0.00
|0.00
|-50.00
|1221066
|2009.07.02 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4001
|1.3701
|1.4012
|2009.07.03 08:43
|1.4004
|-1.05
|0.00
|0.00
|3.00
|
|20090701
|cc WPR Exploit EA v01
|1221892
|2009.07.03 00:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3934
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 00:57
|1.3947
|-5.25
|0.00
|0.00
|65.00
|1223897
|2009.07.03 16:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4002
|1.3997
|1.4011
|2009.07.03 17:03
|1.4011
|-1.05
|0.00
|0.00
|9.00
|
|20090701
|cc WPR Exploit EA v01[tp]
|1224146
|2009.07.03 19:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|2009.07.03 20:01
|1.3986
|-10.50
|0.00
|0.00
|90.00
|1224295
|2009.07.03 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3977
|0.0000
|1.3970
|2009.07.06 02:12
|1.3964
|-1.05
|0.00
|0.00
|-13.00
|1224624
|2009.07.06 01:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3961
|0.0000
|1.3970
|2009.07.06 02:12
|1.3966
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1224677
|2009.07.06 02:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3964
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 02:19
|1.3958
|-10.50
|0.00
|0.00
|60.00
|1224737
|2009.07.06 02:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3961
|0.0000
|1.3885
|2009.07.06 13:59
|1.3885
|-10.50
|0.00
|0.00
|760.00
|
|
|[tp]
|1227078
|2009.07.06 15:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3901
|0.0000
|1.3881
|2009.07.06 17:16
|1.3915
|-10.50
|0.00
|0.00
|-140.00
|1227134
|2009.07.06 15:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3907
|0.0000
|1.3891
|2009.07.06 15:38
|1.3905
|-5.25
|0.00
|0.00
|10.00
|1227217
|2009.07.06 15:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3914
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 16:08
|1.3912
|-5.25
|0.00
|0.00
|10.00
|1227416
|2009.07.06 16:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 16:54
|1.3928
|-4.20
|0.00
|0.00
|12.00
|1227532
|2009.07.06 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3915
|0.0000
|1.3920
|2009.07.06 17:56
|1.3920
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|1227543
|2009.07.06 17:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3908
|0.0000
|1.3912
|2009.07.06 17:41
|1.3912
|-4.20
|0.00
|0.00
|16.00
|
|
|[tp]
|1227696
|2009.07.06 18:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3928
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 18:10
|1.3921
|-10.50
|0.00
|0.00
|70.00
|1227738
|2009.07.06 18:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3934
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 18:27
|1.3926
|-10.50
|0.00
|0.00
|80.00
|1227786
|2009.07.06 18:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3937
|0.0000
|0.0000
|2009.07.06 20:21
|1.3956
|-10.50
|0.00
|0.00
|190.00
|
|20090706
|cc StarGate EA v01
|1231738
|2009.07.07 17:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3975
|2009.07.07 18:25
|1.3975
|-10.50
|0.00
|0.00
|240.00
|
|
|[tp]
|1231746
|2009.07.07 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4005
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 18:38
|1.3964
|-1.05
|0.00
|0.00
|41.00
|1232514
|2009.07.07 20:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3956
|0.0000
|1.3925
|2009.07.07 20:43
|1.3953
|-10.50
|0.00
|0.00
|30.00
|1232543
|2009.07.07 20:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3948
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 20:49
|1.3941
|-4.20
|0.00
|0.00
|28.00
|1232551
|2009.07.07 20:54
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3936
|0.0000
|0.0000
|2009.07.07 20:59
|1.3942
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|1232554
|2009.07.07 20:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3943
|0.0000
|1.3935
|2009.07.07 21:05
|1.3935
|-10.50
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|1232573
|2009.07.07 21:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3936
|0.0000
|1.3942
|2009.07.07 21:14
|1.3942
|-10.50
|0.00
|0.00
|60.00
|
|
|[tp]
|1232713
|2009.07.07 22:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3925
|0.0000
|1.3948
|2009.07.08 07:54
|1.3925
|-10.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1232719
|2009.07.07 22:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3922
|0.0000
|1.3948
|2009.07.08 07:52
|1.3925
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|1234553
|2009.07.08 06:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3906
|0.0000
|1.3914
|2009.07.08 06:36
|1.3906
|-4.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1234789
|2009.07.08 07:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3904
|0.0000
|0.0000
|2009.07.08 07:45
|1.3908
|-2.10
|0.00
|0.00
|8.00
|1234904
|2009.07.08 07:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3922
|0.0000
|1.3915
|2009.07.08 08:02
|1.3920
|-10.50
|0.00
|0.00
|20.00
|1243667
|2009.07.09 15:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3990
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 15:32
|1.3989
|-10.50
|0.00
|0.00
|10.00
|1243668
|2009.07.09 15:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3988
|0.0000
|1.3983
|2009.07.09 16:02
|1.3986
|-10.50
|0.00
|0.00
|20.00
|1243906
|2009.07.09 15:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3997
|0.0000
|1.3988
|2009.07.09 16:01
|1.3988
|-10.50
|0.00
|0.00
|90.00
|
|
|[tp]
|1244018
|2009.07.09 16:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3990
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 16:12
|1.3996
|-4.20
|0.00
|0.00
|24.00
|1244225
|2009.07.09 16:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3960
|0.0000
|0.0000
|2009.07.09 16:51
|1.3957
|-21.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1244310
|2009.07.09 16:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3958
|0.0000
|1.3938
|2009.07.09 17:34
|1.3950
|-21.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1246278
|2009.07.09 23:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4022
|0.0000
|1.4028
|2009.07.10 00:13
|1.4024
|-10.50
|0.00
|0.00
|20.00
|1246288
|2009.07.09 23:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4020
|0.0000
|1.4028
|2009.07.10 00:15
|1.4027
|-1.05
|0.00
|0.00
|7.00
|1246290
|2009.07.09 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4022
|0.0000
|1.4028
|2009.07.10 00:16
|1.4028
|-1.05
|0.00
|0.00
|6.00
|
|
|[tp]
|1247180
|2009.07.10 05:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3991
|0.0000
|1.3980
|2009.07.10 05:15
|1.3987
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|1247216
|2009.07.10 05:19
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.3994
|0.0000
|1.3984
|2009.07.10 06:00
|1.3972
|cancelled
|1247223
|2009.07.10 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3986
|0.0000
|1.3991
|2009.07.13 13:43
|1.3991
|-1.05
|0.00
|0.00
|5.00
|
|
|[tp]
|1247224
|2009.07.10 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3985
|0.0000
|1.3989
|2009.07.13 13:43
|1.3989
|-1.05
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[tp]
|1247225
|2009.07.10 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3984
|0.0000
|1.3989
|2009.07.13 13:43
|1.3989
|-1.05
|0.00
|0.00
|5.00
|
|
|[tp]
|1247234
|2009.07.10 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3983
|0.0000
|1.3989
|2009.07.13 13:43
|1.3989
|-1.05
|0.00
|0.00
|6.00
|
|
|[tp]
|1247237
|2009.07.10 05:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3982
|0.0000
|1.4000
|2009.07.13 21:24
|1.3980
|-1.05
|0.00
|0.00
|-2.00
|1247250
|2009.07.10 05:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3979
|0.0000
|1.3998
|2009.07.13 21:23
|1.3982
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|1247263
|2009.07.10 05:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3976
|0.0000
|1.4000
|2009.07.13 21:21
|1.3979
|-1.05
|0.00
|0.00
|3.00
|1247293
|2009.07.10 05:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3971
|0.0000
|1.3980
|2009.07.10 05:55
|1.3975
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|1249197
|2009.07.10 13:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 13:16
|1.3888
|-3.15
|0.00
|0.00
|15.00
|1249313
|2009.07.10 13:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3897
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 15:45
|1.3922
|-3.15
|0.00
|0.00
|75.00
|1249350
|2009.07.10 13:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3893
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 15:45
|1.3925
|-1.05
|0.00
|0.00
|32.00
|1249438
|2009.07.10 14:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 15:45
|1.3923
|-3.15
|0.00
|0.00
|45.00
|1249999
|2009.07.10 16:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3906
|0.0000
|1.3930
|2009.07.10 16:39
|1.3916
|-4.20
|0.00
|0.00
|40.00
|1250169
|2009.07.10 16:47
|buy
|0.70
|eurusd
|1.3922
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 16:50
|1.3932
|-7.35
|0.00
|0.00
|70.00
|1250230
|2009.07.10 16:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3919
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 17:04
|1.3941
|-4.20
|0.00
|0.00
|88.00
|1250343
|2009.07.10 17:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3938
|0.0000
|0.0000
|2009.07.10 17:14
|1.3943
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1250399
|2009.07.10 17:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3939
|0.0000
|1.3958
|2009.07.10 19:59
|1.3958
|-3.15
|0.00
|0.00
|57.00
|
|
|[tp]
|1250401
|2009.07.10 17:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3936
|0.0000
|1.3958
|2009.07.10 19:59
|1.3951
|-3.15
|0.00
|0.00
|45.00
|1250469
|2009.07.10 17:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3933
|0.0000
|1.3940
|2009.07.10 18:19
|1.3922
|-2.10
|0.00
|0.00
|-22.00
|1250549
|2009.07.10 18:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3935
|0.0000
|1.3958
|2009.07.10 19:59
|1.3951
|-2.10
|0.00
|0.00
|32.00
|1250685
|2009.07.10 18:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3919
|0.0000
|1.4000
|2009.07.10 20:00
|1.3954
|-1.05
|0.00
|0.00
|35.00
|1257753
|2009.07.13 19:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3975
|0.0000
|1.3980
|2009.07.13 21:21
|1.3979
|-21.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1258542
|2009.07.13 21:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3970
|2009.07.13 21:40
|1.3975
|-4.20
|0.00
|0.00
|20.00
|1258574
|2009.07.13 21:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3975
|0.0000
|1.3985
|2009.07.13 21:51
|1.3980
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1258597
|2009.07.13 21:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3973
|0.0000
|1.3998
|2009.07.13 21:52
|1.3981
|-1.05
|0.00
|0.00
|8.00
|1258601
|2009.07.13 21:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3968
|0.0000
|1.3998
|2009.07.13 21:50
|1.3974
|-1.05
|0.00
|0.00
|6.00
|1258631
|2009.07.13 21:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3981
|0.0000
|1.3970
|2009.07.13 21:58
|1.3977
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|1258716
|2009.07.13 22:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3989
|0.0000
|1.3985
|2009.07.13 22:34
|1.3985
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|1258821
|2009.07.13 22:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3994
|0.0000
|1.3988
|2009.07.13 23:18
|1.3988
|-21.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|
|[tp]
|1258833
|2009.07.13 22:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3996
|0.0000
|1.3988
|2009.07.13 23:18
|1.3989
|-2.10
|0.00
|0.00
|14.00
|1259028
|2009.07.13 23:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3989
|0.0000
|1.3999
|2009.07.14 01:43
|1.3993
|-21.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1259168
|2009.07.14 00:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3995
|2009.07.14 01:41
|1.3995
|-1.05
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|[tp]
|1259851
|2009.07.14 01:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3992
|0.0000
|1.3984
|2009.07.14 02:00
|1.3988
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|1264113
|2009.07.14 16:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|2009.07.14 16:52
|1.3984
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1264165
|2009.07.14 16:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3973
|0.0000
|1.3982
|2009.07.14 17:02
|1.3979
|-10.50
|0.00
|0.00
|60.00
|1264217
|2009.07.14 17:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3979
|0.0000
|1.3976
|2009.07.14 17:11
|1.3976
|-10.50
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|1264241
|2009.07.14 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3982
|0.0000
|1.3976
|2009.07.14 17:11
|1.3976
|-10.50
|0.00
|0.00
|60.00
|
|
|[tp]
|1264272
|2009.07.14 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3978
|0.0000
|1.3988
|2009.07.14 18:51
|1.3978
|-10.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1264303
|2009.07.14 17:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3971
|0.0000
|1.3988
|2009.07.14 18:50
|1.3977
|-10.50
|0.00
|0.00
|60.00
|1264356
|2009.07.14 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3966
|0.0000
|1.3988
|2009.07.14 18:50
|1.3977
|-1.05
|0.00
|0.00
|11.00
|1264421
|2009.07.14 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3950
|0.0000
|1.3980
|2009.07.14 18:46
|1.3970
|-1.05
|0.00
|0.00
|20.00
|1264523
|2009.07.14 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3946
|0.0000
|1.3980
|2009.07.14 18:46
|1.3970
|-1.05
|0.00
|0.00
|24.00
|1264707
|2009.07.14 18:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|2009.07.14 18:57
|1.3972
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1264777
|2009.07.14 19:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3980
|0.0000
|1.3951
|2009.07.14 19:23
|1.3964
|-10.50
|0.00
|0.00
|160.00
|1264782
|2009.07.14 19:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3983
|0.0000
|1.3961
|2009.07.14 19:23
|1.3964
|-10.50
|0.00
|0.00
|190.00
|1264918
|2009.07.14 19:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3954
|0.0000
|1.3964
|2009.07.14 20:05
|1.3963
|-21.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1269407
|2009.07.15 16:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|1.4077
|2009.07.15 16:54
|1.4090
|-10.50
|0.00
|0.00
|-90.00
|1269439
|2009.07.15 16:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|2009.07.15 16:52
|1.4089
|-21.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1269471
|2009.07.15 16:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|1.4108
|2009.07.15 17:00
|1.4091
|-10.50
|0.00
|0.00
|10.00
|1269500
|2009.07.15 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|2009.07.15 17:02
|1.4084
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|1269519
|2009.07.15 17:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4084
|0.0000
|1.4089
|2009.07.15 17:19
|1.4087
|-10.50
|0.00
|0.00
|30.00
|1269535
|2009.07.15 17:05
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|1.4089
|2009.07.15 17:15
|1.4080
|-21.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1269614
|2009.07.15 17:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|1.4081
|2009.07.15 17:52
|1.4085
|-21.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1269626
|2009.07.15 17:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|1.4081
|2009.07.15 17:51
|1.4085
|-10.50
|0.00
|0.00
|100.00
|1269644
|2009.07.15 17:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|1.4081
|2009.07.15 17:41
|1.4092
|-1.05
|0.00
|0.00
|14.00
|1269927
|2009.07.15 18:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4113
|0.0000
|1.4093
|2009.07.15 18:51
|1.4110
|-21.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1269938
|2009.07.15 18:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4118
|0.0000
|1.4093
|2009.07.15 18:51
|1.4110
|-10.50
|0.00
|0.00
|80.00
|1269999
|2009.07.15 18:56
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4116
|0.0000
|1.4000
|2009.07.15 19:19
|1.4106
|-21.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1270070
|2009.07.15 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4098
|0.0000
|1.4077
|2009.07.16 03:40
|1.4077
|-10.50
|0.00
|0.00
|210.00
|
|
|[tp]
|1270084
|2009.07.15 19:25
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4102
|0.0000
|1.4092
|2009.07.16 02:12
|1.4092
|-21.00
|0.00
|0.00
|200.00
|
|
|[tp]
|1270095
|2009.07.15 19:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|1.4077
|2009.07.16 03:40
|1.4077
|-1.05
|0.00
|0.00
|31.00
|
|
|[tp]
|1270335
|2009.07.15 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|1.4023
|2009.07.16 13:08
|1.4079
|-1.05
|0.00
|0.00
|36.00
|1270382
|2009.07.15 20:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|1.4066
|2009.07.16 05:33
|1.4066
|-1.05
|0.00
|0.00
|54.00
|
|
|[tp]
|1273938
|2009.07.16 13:12
|buy
|1.30
|eurusd
|1.4079
|0.0000
|1.4086
|2009.07.16 13:17
|1.4086
|-13.65
|0.00
|0.00
|91.00
|
|20070913
|cc Centipede[tp]
|1273991
|2009.07.16 13:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4105
|0.0000
|1.4102
|2009.07.16 13:48
|1.4119
|-10.50
|0.00
|0.00
|-140.00
|1274029
|2009.07.16 13:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|1.4107
|2009.07.16 13:35
|1.4107
|-10.50
|0.00
|0.00
|70.00
|
|
|[tp]
|1274082
|2009.07.16 13:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|1.4116
|2009.07.16 13:43
|1.4116
|-10.50
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|1274142
|2009.07.16 13:49
|buy
|3.00
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2009.07.16 14:31
|1.4144
|-31.50
|0.00
|0.00
|750.00
|1274183
|2009.07.16 13:55
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2009.07.16 14:31
|1.4142
|-5.25
|0.00
|0.00
|145.00
|1274264
|2009.07.16 14:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2009.07.16 14:31
|1.4141
|-2.10
|0.00
|0.00
|62.00
|1283145
|2009.07.20 07:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4160
|0.0000
|1.4175
|2009.07.20 09:03
|1.4175
|-10.50
|0.00
|0.00
|150.00
|
|
|[tp]
|1285804
|2009.07.20 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|2009.07.20 17:34
|1.4201
|-10.50
|0.00
|0.00
|200.00
|1285876
|2009.07.20 17:21
|sell
|3.00
|eurusd
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|2009.07.20 17:34
|1.4204
|-31.50
|0.00
|0.00
|330.00
|1285966
|2009.07.20 17:36
|buy
|3.00
|eurusd
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|2009.07.20 17:52
|1.4207
|-31.50
|0.00
|0.00
|90.00
|1286012
|2009.07.20 17:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2009.07.20 17:51
|1.4205
|-21.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1286057
|2009.07.20 18:01
|sell
|3.00
|eurusd
|1.4211
|0.0000
|1.4190
|2009.07.20 20:28
|1.4207
|-31.50
|0.00
|0.00
|120.00
|1286103
|2009.07.20 18:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4213
|0.0000
|1.4190
|2009.07.20 18:57
|1.4208
|-21.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1286152
|2009.07.20 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|2009.07.20 18:35
|1.4220
|-1.05
|0.00
|0.00
|2.00
|1286308
|2009.07.20 19:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4222
|0.0000
|1.4210
|2009.07.20 20:20
|1.4210
|-21.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|
|[tp]
|1286573
|2009.07.20 20:28
|buy
|3.00
|eurusd
|1.4207
|0.0000
|1.4220
|2009.07.20 20:40
|1.4211
|-31.50
|0.00
|0.00
|120.00
|1286670
|2009.07.20 21:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4221
|0.0000
|1.4240
|2009.07.20 21:38
|1.4226
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1286673
|2009.07.20 21:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4219
|0.0000
|1.4240
|2009.07.20 21:37
|1.4228
|-10.50
|0.00
|0.00
|90.00
|1286681
|2009.07.20 21:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4216
|0.0000
|1.4230
|2009.07.20 21:25
|1.4226
|-10.50
|0.00
|0.00
|100.00
|1286804
|2009.07.20 21:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4227
|0.0000
|1.4217
|2009.07.20 21:56
|1.4222
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|1286812
|2009.07.20 21:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4232
|0.0000
|1.4217
|2009.07.20 21:56
|1.4222
|-21.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1286870
|2009.07.20 22:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4232
|0.0000
|1.4240
|2009.07.20 23:29
|1.4237
|-42.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1286919
|2009.07.20 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4228
|0.0000
|1.4240
|2009.07.20 23:29
|1.4237
|-10.50
|0.00
|0.00
|90.00
|1286939
|2009.07.20 22:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4221
|0.0000
|1.4240
|2009.07.20 23:29
|1.4237
|-5.25
|0.00
|0.00
|80.00
|1289259
|2009.07.21 14:23
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4207
|0.0000
|1.4187
|2009.07.21 18:57
|1.4192
|-21.00
|0.00
|0.00
|300.00
|1289270
|2009.07.21 14:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4212
|0.0000
|1.4187
|2009.07.21 18:46
|1.4208
|-21.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1289290
|2009.07.21 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4222
|0.0000
|1.4200
|2009.07.21 18:52
|1.4207
|-1.05
|0.00
|0.00
|15.00
|1289369
|2009.07.21 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 18:43
|1.4215
|-10.50
|0.00
|0.00
|140.00
|1289899
|2009.07.21 17:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 18:43
|1.4214
|-5.25
|0.00
|0.00
|65.00
|1290343
|2009.07.21 18:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 19:01
|1.4197
|-42.00
|0.00
|0.00
|200.00
|1290440
|2009.07.21 19:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4200
|0.0000
|1.4180
|2009.07.21 19:44
|1.4192
|-42.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1290535
|2009.07.21 19:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 19:45
|1.4192
|-21.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1290548
|2009.07.21 19:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 19:45
|1.4191
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|1290590
|2009.07.21 19:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4193
|0.0000
|0.0000
|2009.07.21 19:55
|1.4187
|-21.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1291819
|2009.07.22 02:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4198
|0.0000
|1.4180
|2009.07.22 04:08
|1.4180
|-10.50
|0.00
|0.00
|180.00
|
|
|[tp]
|1294889
|2009.07.22 14:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 15:06
|1.4201
|-42.00
|0.00
|0.00
|400.00
|1295003
|2009.07.22 15:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 15:07
|1.4199
|-21.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1295165
|2009.07.22 15:39
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 15:49
|1.6404
|-42.00
|0.00
|0.00
|520.00
|1295177
|2009.07.22 15:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 15:49
|1.4190
|-21.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1295195
|2009.07.22 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 16:27
|1.4176
|-21.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1295201
|2009.07.22 15:54
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.6387
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 16:26
|1.6381
|-21.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1295258
|2009.07.22 16:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 16:26
|1.4177
|-21.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1295262
|2009.07.22 16:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6392
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 16:26
|1.6382
|-10.50
|0.00
|0.00
|100.00
|1295323
|2009.07.22 16:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.6387
|0.0000
|0.0000
|2009.07.22 16:26
|1.6380
|-5.25
|0.00
|0.00
|35.00
|1295457
|2009.07.22 16:48
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4179
|0.0000
|1.4172
|2009.07.23 23:12
|1.4172
|-42.00
|0.00
|0.00
|280.00
|
|
|[tp]
|1295461
|2009.07.22 16:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4177
|0.0000
|1.4172
|2009.07.23 23:12
|1.4172
|-10.50
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|1295514
|2009.07.22 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4187
|0.0000
|1.4172
|2009.07.23 18:16
|1.4289
|-10.50
|0.00
|0.00
|-1 020.00
|1295515
|2009.07.22 16:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.6394
|0.0000
|1.6375
|2009.07.23 23:19
|1.6498
|-10.50
|0.00
|0.00
|-1 040.00
|1295727
|2009.07.22 17:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4189
|0.0000
|1.4172
|2009.07.23 18:14
|1.4281
|-5.25
|0.00
|0.00
|-460.00
|1304614
|2009.07.24 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4249
|0.0000
|0.0000
|2009.07.24 15:03
|1.4241
|-21.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1304615
|2009.07.24 14:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.6451
|0.0000
|1.6485
|2009.07.24 20:53
|1.6452
|-21.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1305394
|2009.07.24 21:04
|sell
|3.00
|eurusd
|1.4234
|0.0000
|1.4224
|2009.07.24 21:21
|1.4224
|-31.50
|0.00
|0.00
|300.00
|
|
|[tp]
|1305398
|2009.07.24 21:08
|sell
|1.00
|audusd
|0.8178
|0.8175
|0.8151
|2009.07.24 21:30
|0.8175
|-10.50
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[sl]
|
|-1 951.95
|0.00
|0.00
|11 794.00
|Closed P/L:
|9 842.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 842.05
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 342.05
|Equity:
|10 342.05
|Free Margin:
|10 342.05