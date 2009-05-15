Peregrine Financial Group, Inc

Account: 23074 Name: CC Currency: USD 2009 July 24, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10332432009.05.15 21:12balanceDeposit500.00
10332552009.05.15 21:14sell0.10eurusd1.34870.00000.00002009.05.15 21:191.3476-1.050.000.0011.00
10332562009.05.15 21:14sell0.10eurusd1.34870.00000.00002009.05.15 21:191.3476-1.050.000.0011.00
10657282009.05.25 07:31sell0.10eurusd1.39890.00000.00002009.05.26 07:201.3976-1.050.000.0013.00
10716662009.05.26 15:55sell0.30eurusd1.39180.00000.00002009.05.26 16:201.3897-3.150.000.0063.00
10726682009.05.26 18:46sell0.30eurusd1.39830.00001.39592009.05.26 20:241.3966-3.150.000.0051.00
10730902009.05.26 21:10sell0.10eurusd1.40000.00000.00002009.05.26 22:031.3988-1.050.000.0012.00
10734832009.05.26 23:09sell0.10eurusd1.39820.00001.39592009.05.27 04:491.3959-1.050.000.0023.00
  [tp]
10772242009.05.27 17:31buy0.20eurusd1.39050.00001.39162009.05.27 17:561.3916-2.100.000.0022.00
  [tp]
10809942009.05.28 16:50sell0.10eurusd1.39380.00000.00002009.05.28 17:031.3924-1.050.000.0014.00
10816392009.05.28 19:02buy0.30eurusd1.39520.00001.40062009.05.29 05:051.3991-3.150.000.00117.00
10934322009.06.01 21:38sell0.20eurusd1.41710.00001.41502009.06.01 22:101.4150-2.100.000.0042.00
  [tp]
10934392009.06.01 21:41sell0.10eurusd1.41790.00001.41502009.06.01 22:101.4150-1.050.000.0029.00
  [tp]
10934442009.06.01 21:44sell0.10eurusd1.41830.00000.00002009.06.01 22:271.4172-1.050.000.0011.00
10988672009.06.02 17:04buy0.10eurusd1.42680.00000.00002009.06.02 20:371.4314-1.050.000.0046.00
10989062009.06.02 17:06buy0.20eurusd1.42710.00000.00002009.06.02 20:001.4290-2.100.000.0038.00
10989162009.06.02 17:08buy0.10eurusd1.42630.00000.00002009.06.02 20:291.4306-1.050.000.0043.00
10990372009.06.02 17:36buy0.20eurusd1.42930.00000.00002009.06.02 18:051.4311-2.100.000.0036.00
11047932009.06.03 13:52buy0.10eurusd1.42610.00001.43442009.06.04 16:011.4165-1.050.000.00-96.00
11048082009.06.03 13:57buy0.20eurusd1.42510.00001.43002009.06.04 16:001.4160-2.100.000.00-182.00
11048372009.06.03 14:02buy0.10eurusd1.42420.00001.44022009.06.04 16:011.4163-1.050.000.00-79.00
11127812009.06.04 16:02sell0.30eurusd1.41680.00000.00002009.06.04 16:401.4139-3.150.000.0087.00
11128162009.06.04 16:07sell0.10eurusd1.41720.00000.00002009.06.04 16:401.4139-1.050.000.0033.00
11131482009.06.04 16:57sell0.10eurusd1.41250.00001.41152009.06.05 15:571.4115-1.050.000.0010.00
  [tp]
11132942009.06.04 17:22sell0.40eurusd1.41650.00001.41262009.06.05 15:531.4126-4.200.000.00156.00
  [tp]
11412162009.06.11 14:54sell0.10eurusd1.39990.00000.00002009.06.11 15:091.3974-1.050.000.0025.00
11436442009.06.11 19:21buy0.50eurusd1.40800.00001.40932009.06.11 19:391.4072-5.250.000.00-40.00
11436812009.06.11 19:39sell0.50eurusd1.40730.00001.40432009.06.12 12:081.4043-5.250.000.00150.00
  [tp]
11436862009.06.11 19:41sell0.10eurusd1.40780.00001.40332009.06.12 12:151.4033-1.050.000.0045.00
  [tp]
11470232009.06.12 13:37sell0.10eurusd1.40300.00000.00002009.06.12 14:181.4006-1.050.000.0024.00
11470762009.06.12 13:55sell0.20eurusd1.40330.00000.00002009.06.12 14:181.4006-2.100.000.0054.00
11471352009.06.12 14:05sell0.10eurusd1.40350.00000.00002009.06.12 14:181.4005-1.050.000.0030.00
11484682009.06.12 19:58buy0.40eurusd1.40210.00000.00002009.06.12 20:151.4035-4.200.000.0056.00
12152802009.07.01 17:31sell0.30eurusd1.41490.00001.41392009.07.01 22:581.4146-3.150.000.009.00
12156052009.07.01 19:12sell0.40eurusd1.41810.00000.00002009.07.01 19:151.4174-4.200.000.0028.00
12158312009.07.01 19:32sell0.40eurusd1.41770.00000.00002009.07.01 20:481.4163-4.200.000.0056.00
12159612009.07.01 20:39sell0.10eurusd1.41770.00000.00002009.07.01 20:491.4165-1.050.000.0012.00
12159702009.07.01 20:45sell0.10eurusd1.41650.00000.00002009.07.01 21:061.4164-1.050.000.001.00
12159952009.07.01 21:01sell0.20eurusd1.41690.00000.00002009.07.01 21:051.4167-2.100.000.004.00
12160152009.07.01 21:23sell0.30eurusd1.41700.00000.00002009.07.01 21:281.4165-3.150.000.0015.00
12160352009.07.01 21:30sell0.30eurusd1.41660.00000.00002009.07.01 21:451.4161-3.150.000.0015.00
12161222009.07.01 22:09sell0.40eurusd1.41560.00001.41462009.07.01 22:471.4151-4.200.000.0020.00
12161782009.07.01 22:18sell0.10eurusd1.41590.00001.41492009.07.01 22:471.4151-1.050.000.008.00
12162872009.07.01 22:59buy0.40eurusd1.41430.00000.00002009.07.01 23:061.4148-4.200.000.0020.00
12198712009.07.02 16:29buy0.50eurusd1.40390.00001.40492009.07.02 17:411.4019-5.250.000.00-100.00
12198892009.07.02 16:33buy0.30eurusd1.40270.00001.40382009.07.02 16:491.4038-3.150.000.0033.00
  [tp]
12199872009.07.02 16:54buy0.30eurusd1.40160.00001.40392009.07.02 16:591.4027-3.150.000.0033.00
12200372009.07.02 17:12buy0.30eurusd1.40100.00000.00002009.07.02 17:351.4013-3.150.000.009.00
12201112009.07.02 17:41sell0.50eurusd1.40200.00001.40132009.07.02 18:001.4018-5.250.000.0010.00
12201272009.07.02 17:49sell0.30eurusd1.40160.00001.40132009.07.02 18:021.4018-3.150.000.00-6.00
12201322009.07.02 17:56sell0.10eurusd1.40280.00001.40132009.07.02 18:001.4018-1.050.000.0010.00
12201512009.07.02 18:02buy0.50eurusd1.40190.00000.00002009.07.02 18:031.4024-5.250.000.0025.00
12201572009.07.02 18:07sell1.00eurusd1.40260.00001.40172009.07.02 18:161.4017-10.500.000.0090.00
  [tp]
12201692009.07.02 18:18buy0.50eurusd1.40160.00001.40222009.07.02 19:271.4012-5.250.000.00-20.00
12201932009.07.02 18:22buy0.30eurusd1.40130.00001.40212009.07.02 18:571.4018-3.150.000.0015.00
12205942009.07.02 19:28sell1.00eurusd1.40110.00001.39892009.07.02 20:011.4016-10.500.000.00-50.00
12210662009.07.02 23:00buy0.10eurusd1.40011.37011.40122009.07.03 08:431.4004-1.050.000.003.00
 20090701cc WPR Exploit EA v01
12218922009.07.03 00:47buy0.50eurusd1.39340.00000.00002009.07.03 00:571.3947-5.250.000.0065.00
12238972009.07.03 16:27buy0.10eurusd1.40021.39971.40112009.07.03 17:031.4011-1.050.000.009.00
 20090701cc WPR Exploit EA v01[tp]
12241462009.07.03 19:39buy1.00eurusd1.39770.00000.00002009.07.03 20:011.3986-10.500.000.0090.00
12242952009.07.03 23:00buy0.10eurusd1.39770.00001.39702009.07.06 02:121.3964-1.050.000.00-13.00
12246242009.07.06 01:44buy1.00eurusd1.39610.00001.39702009.07.06 02:121.3966-10.500.000.0050.00
12246772009.07.06 02:13sell1.00eurusd1.39640.00000.00002009.07.06 02:191.3958-10.500.000.0060.00
12247372009.07.06 02:56sell1.00eurusd1.39610.00001.38852009.07.06 13:591.3885-10.500.000.00760.00
  [tp]
12270782009.07.06 15:09sell1.00eurusd1.39010.00001.38812009.07.06 17:161.3915-10.500.000.00-140.00
12271342009.07.06 15:30sell0.50eurusd1.39070.00001.38912009.07.06 15:381.3905-5.250.000.0010.00
12272172009.07.06 15:55sell0.50eurusd1.39140.00000.00002009.07.06 16:081.3912-5.250.000.0010.00
12274162009.07.06 16:51sell0.40eurusd1.39310.00000.00002009.07.06 16:541.3928-4.200.000.0012.00
12275322009.07.06 17:16buy1.00eurusd1.39150.00001.39202009.07.06 17:561.3920-10.500.000.0050.00
  [tp]
12275432009.07.06 17:20buy0.40eurusd1.39080.00001.39122009.07.06 17:411.3912-4.200.000.0016.00
  [tp]
12276962009.07.06 18:05sell1.00eurusd1.39280.00000.00002009.07.06 18:101.3921-10.500.000.0070.00
12277382009.07.06 18:20sell1.00eurusd1.39340.00000.00002009.07.06 18:271.3926-10.500.000.0080.00
12277862009.07.06 18:46buy1.00eurusd1.39370.00000.00002009.07.06 20:211.3956-10.500.000.00190.00
 20090706cc StarGate EA v01
12317382009.07.07 17:50sell1.00eurusd1.39990.00001.39752009.07.07 18:251.3975-10.500.000.00240.00
  [tp]
12317462009.07.07 17:53sell0.10eurusd1.40050.00000.00002009.07.07 18:381.3964-1.050.000.0041.00
12325142009.07.07 20:18sell1.00eurusd1.39560.00001.39252009.07.07 20:431.3953-10.500.000.0030.00
12325432009.07.07 20:47sell0.40eurusd1.39480.00000.00002009.07.07 20:491.3941-4.200.000.0028.00
12325512009.07.07 20:54buy0.50eurusd1.39360.00000.00002009.07.07 20:591.3942-5.250.000.0030.00
12325542009.07.07 20:59sell1.00eurusd1.39430.00001.39352009.07.07 21:051.3935-10.500.000.0080.00
  [tp]
12325732009.07.07 21:06buy1.00eurusd1.39360.00001.39422009.07.07 21:141.3942-10.500.000.0060.00
  [tp]
12327132009.07.07 22:03buy1.00eurusd1.39250.00001.39482009.07.08 07:541.3925-10.500.000.000.00
12327192009.07.07 22:05buy0.50eurusd1.39220.00001.39482009.07.08 07:521.3925-5.250.000.0015.00
12345532009.07.08 06:28buy0.40eurusd1.39060.00001.39142009.07.08 06:361.3906-4.200.000.000.00
12347892009.07.08 07:35buy0.20eurusd1.39040.00000.00002009.07.08 07:451.3908-2.100.000.008.00
12349042009.07.08 07:54sell1.00eurusd1.39220.00001.39152009.07.08 08:021.3920-10.500.000.0020.00
12436672009.07.09 15:16sell1.00eurusd1.39900.00000.00002009.07.09 15:321.3989-10.500.000.0010.00
12436682009.07.09 15:17sell1.00eurusd1.39880.00001.39832009.07.09 16:021.3986-10.500.000.0020.00
12439062009.07.09 15:47sell1.00eurusd1.39970.00001.39882009.07.09 16:011.3988-10.500.000.0090.00
  [tp]
12440182009.07.09 16:03buy0.40eurusd1.39900.00000.00002009.07.09 16:121.3996-4.200.000.0024.00
12442252009.07.09 16:48sell2.00eurusd1.39600.00000.00002009.07.09 16:511.3957-21.000.000.0060.00
12443102009.07.09 16:53sell2.00eurusd1.39580.00001.39382009.07.09 17:341.3950-21.000.000.00160.00
12462782009.07.09 23:56buy1.00eurusd1.40220.00001.40282009.07.10 00:131.4024-10.500.000.0020.00
12462882009.07.09 23:58buy0.10eurusd1.40200.00001.40282009.07.10 00:151.4027-1.050.000.007.00
12462902009.07.09 23:59buy0.10eurusd1.40220.00001.40282009.07.10 00:161.4028-1.050.000.006.00
  [tp]
12471802009.07.10 05:04sell1.00eurusd1.39910.00001.39802009.07.10 05:151.3987-10.500.000.0040.00
12472162009.07.10 05:19sell limit1.00eurusd1.39940.00001.39842009.07.10 06:001.3972cancelled
12472232009.07.10 05:23buy0.10eurusd1.39860.00001.39912009.07.13 13:431.3991-1.050.000.005.00
  [tp]
12472242009.07.10 05:23buy0.10eurusd1.39850.00001.39892009.07.13 13:431.3989-1.050.000.004.00
  [tp]
12472252009.07.10 05:23buy0.10eurusd1.39840.00001.39892009.07.13 13:431.3989-1.050.000.005.00
  [tp]
12472342009.07.10 05:26buy0.10eurusd1.39830.00001.39892009.07.13 13:431.3989-1.050.000.006.00
  [tp]
12472372009.07.10 05:27buy0.10eurusd1.39820.00001.40002009.07.13 21:241.3980-1.050.000.00-2.00
12472502009.07.10 05:30buy0.50eurusd1.39790.00001.39982009.07.13 21:231.3982-5.250.000.0015.00
12472632009.07.10 05:37buy0.10eurusd1.39760.00001.40002009.07.13 21:211.3979-1.050.000.003.00
12472932009.07.10 05:49buy1.00eurusd1.39710.00001.39802009.07.10 05:551.3975-10.500.000.0040.00
12491972009.07.10 13:12buy0.30eurusd1.38830.00000.00002009.07.10 13:161.3888-3.150.000.0015.00
12493132009.07.10 13:42buy0.30eurusd1.38970.00000.00002009.07.10 15:451.3922-3.150.000.0075.00
12493502009.07.10 13:49buy0.10eurusd1.38930.00000.00002009.07.10 15:451.3925-1.050.000.0032.00
12494382009.07.10 14:17buy0.30eurusd1.39080.00000.00002009.07.10 15:451.3923-3.150.000.0045.00
12499992009.07.10 16:14buy0.40eurusd1.39060.00001.39302009.07.10 16:391.3916-4.200.000.0040.00
12501692009.07.10 16:47buy0.70eurusd1.39220.00000.00002009.07.10 16:501.3932-7.350.000.0070.00
12502302009.07.10 16:56buy0.40eurusd1.39190.00000.00002009.07.10 17:041.3941-4.200.000.0088.00
12503432009.07.10 17:11buy1.00eurusd1.39380.00000.00002009.07.10 17:141.3943-10.500.000.0050.00
12503992009.07.10 17:26buy0.30eurusd1.39390.00001.39582009.07.10 19:591.3958-3.150.000.0057.00
  [tp]
12504012009.07.10 17:27buy0.30eurusd1.39360.00001.39582009.07.10 19:591.3951-3.150.000.0045.00
12504692009.07.10 17:44buy0.20eurusd1.39330.00001.39402009.07.10 18:191.3922-2.100.000.00-22.00
12505492009.07.10 18:03buy0.20eurusd1.39350.00001.39582009.07.10 19:591.3951-2.100.000.0032.00
12506852009.07.10 18:24buy0.10eurusd1.39190.00001.40002009.07.10 20:001.3954-1.050.000.0035.00
12577532009.07.13 19:13buy2.00eurusd1.39750.00001.39802009.07.13 21:211.3979-21.000.000.0080.00
12585422009.07.13 21:25sell0.40eurusd1.39800.00001.39702009.07.13 21:401.3975-4.200.000.0020.00
12585742009.07.13 21:41buy1.00eurusd1.39750.00001.39852009.07.13 21:511.3980-10.500.000.0050.00
12585972009.07.13 21:45buy0.10eurusd1.39730.00001.39982009.07.13 21:521.3981-1.050.000.008.00
12586012009.07.13 21:46buy0.10eurusd1.39680.00001.39982009.07.13 21:501.3974-1.050.000.006.00
12586312009.07.13 21:52sell1.00eurusd1.39810.00001.39702009.07.13 21:581.3977-10.500.000.0040.00
12587162009.07.13 22:12sell1.00eurusd1.39890.00001.39852009.07.13 22:341.3985-10.500.000.0040.00
  [tp]
12588212009.07.13 22:41sell2.00eurusd1.39940.00001.39882009.07.13 23:181.3988-21.000.000.00120.00
  [tp]
12588332009.07.13 22:43sell0.20eurusd1.39960.00001.39882009.07.13 23:181.3989-2.100.000.0014.00
12590282009.07.13 23:19buy2.00eurusd1.39890.00001.39992009.07.14 01:431.3993-21.000.000.0080.00
12591682009.07.14 00:04buy0.10eurusd1.39800.00001.39952009.07.14 01:411.3995-1.050.000.0015.00
  [tp]
12598512009.07.14 01:43sell1.00eurusd1.39920.00001.39842009.07.14 02:001.3988-10.500.000.0040.00
12641132009.07.14 16:45buy1.00eurusd1.39790.00000.00002009.07.14 16:521.3984-10.500.000.0050.00
12641652009.07.14 16:57buy1.00eurusd1.39730.00001.39822009.07.14 17:021.3979-10.500.000.0060.00
12642172009.07.14 17:03sell1.00eurusd1.39790.00001.39762009.07.14 17:111.3976-10.500.000.0030.00
  [tp]
12642412009.07.14 17:07sell1.00eurusd1.39820.00001.39762009.07.14 17:111.3976-10.500.000.0060.00
  [tp]
12642722009.07.14 17:16buy1.00eurusd1.39780.00001.39882009.07.14 18:511.3978-10.500.000.000.00
12643032009.07.14 17:23buy1.00eurusd1.39710.00001.39882009.07.14 18:501.3977-10.500.000.0060.00
12643562009.07.14 17:37buy0.10eurusd1.39660.00001.39882009.07.14 18:501.3977-1.050.000.0011.00
12644212009.07.14 17:47buy0.10eurusd1.39500.00001.39802009.07.14 18:461.3970-1.050.000.0020.00
12645232009.07.14 18:00buy0.10eurusd1.39460.00001.39802009.07.14 18:461.3970-1.050.000.0024.00
12647072009.07.14 18:51sell1.00eurusd1.39770.00000.00002009.07.14 18:571.3972-10.500.000.0050.00
12647772009.07.14 19:07sell1.00eurusd1.39800.00001.39512009.07.14 19:231.3964-10.500.000.00160.00
12647822009.07.14 19:07sell1.00eurusd1.39830.00001.39612009.07.14 19:231.3964-10.500.000.00190.00
12649182009.07.14 19:48buy2.00eurusd1.39540.00001.39642009.07.14 20:051.3963-21.000.000.00180.00
12694072009.07.15 16:40sell1.00eurusd1.40810.00001.40772009.07.15 16:541.4090-10.500.000.00-90.00
12694392009.07.15 16:44sell2.00eurusd1.40990.00000.00002009.07.15 16:521.4089-21.000.000.00200.00
12694712009.07.15 16:54buy1.00eurusd1.40900.00001.41082009.07.15 17:001.4091-10.500.000.0010.00
12695002009.07.15 17:00sell1.00eurusd1.40880.00000.00002009.07.15 17:021.4084-10.500.000.0040.00
12695192009.07.15 17:03buy1.00eurusd1.40840.00001.40892009.07.15 17:191.4087-10.500.000.0030.00
12695352009.07.15 17:05buy2.00eurusd1.40760.00001.40892009.07.15 17:151.4080-21.000.000.0080.00
12696142009.07.15 17:20sell2.00eurusd1.40890.00001.40812009.07.15 17:521.4085-21.000.000.0080.00
12696262009.07.15 17:22sell1.00eurusd1.40950.00001.40812009.07.15 17:511.4085-10.500.000.00100.00
12696442009.07.15 17:26sell0.10eurusd1.41060.00001.40812009.07.15 17:411.4092-1.050.000.0014.00
12699272009.07.15 18:34sell2.00eurusd1.41130.00001.40932009.07.15 18:511.4110-21.000.000.0060.00
12699382009.07.15 18:36sell1.00eurusd1.41180.00001.40932009.07.15 18:511.4110-10.500.000.0080.00
12699992009.07.15 18:56sell2.00eurusd1.41160.00001.40002009.07.15 19:191.4106-21.000.000.00200.00
12700702009.07.15 19:20sell1.00eurusd1.40980.00001.40772009.07.16 03:401.4077-10.500.000.00210.00
  [tp]
12700842009.07.15 19:25sell2.00eurusd1.41020.00001.40922009.07.16 02:121.4092-21.000.000.00200.00
  [tp]
12700952009.07.15 19:28sell0.10eurusd1.41080.00001.40772009.07.16 03:401.4077-1.050.000.0031.00
  [tp]
12703352009.07.15 20:39sell0.10eurusd1.41150.00001.40232009.07.16 13:081.4079-1.050.000.0036.00
12703822009.07.15 20:46sell0.10eurusd1.41200.00001.40662009.07.16 05:331.4066-1.050.000.0054.00
  [tp]
12739382009.07.16 13:12buy1.30eurusd1.40790.00001.40862009.07.16 13:171.4086-13.650.000.0091.00
 20070913cc Centipede[tp]
12739912009.07.16 13:29sell1.00eurusd1.41050.00001.41022009.07.16 13:481.4119-10.500.000.00-140.00
12740292009.07.16 13:32sell1.00eurusd1.41140.00001.41072009.07.16 13:351.4107-10.500.000.0070.00
  [tp]
12740822009.07.16 13:39sell1.00eurusd1.41200.00001.41162009.07.16 13:431.4116-10.500.000.0040.00
  [tp]
12741422009.07.16 13:49buy3.00eurusd1.41190.00000.00002009.07.16 14:311.4144-31.500.000.00750.00
12741832009.07.16 13:55buy0.50eurusd1.41130.00000.00002009.07.16 14:311.4142-5.250.000.00145.00
12742642009.07.16 14:12buy0.20eurusd1.41100.00000.00002009.07.16 14:311.4141-2.100.000.0062.00
12831452009.07.20 07:20buy1.00eurusd1.41600.00001.41752009.07.20 09:031.4175-10.500.000.00150.00
  [tp]
12858042009.07.20 17:07sell1.00eurusd1.42210.00000.00002009.07.20 17:341.4201-10.500.000.00200.00
12858762009.07.20 17:21sell3.00eurusd1.42150.00000.00002009.07.20 17:341.4204-31.500.000.00330.00
12859662009.07.20 17:36buy3.00eurusd1.42040.00000.00002009.07.20 17:521.4207-31.500.000.0090.00
12860122009.07.20 17:48buy2.00eurusd1.42000.00000.00002009.07.20 17:511.4205-21.000.000.00100.00
12860572009.07.20 18:01sell3.00eurusd1.42110.00001.41902009.07.20 20:281.4207-31.500.000.00120.00
12861032009.07.20 18:15sell2.00eurusd1.42130.00001.41902009.07.20 18:571.4208-21.000.000.00100.00
12861522009.07.20 18:30sell0.10eurusd1.42220.00000.00002009.07.20 18:351.4220-1.050.000.002.00
12863082009.07.20 19:10sell2.00eurusd1.42220.00001.42102009.07.20 20:201.4210-21.000.000.00240.00
  [tp]
12865732009.07.20 20:28buy3.00eurusd1.42070.00001.42202009.07.20 20:401.4211-31.500.000.00120.00
12866702009.07.20 21:00buy1.00eurusd1.42210.00001.42402009.07.20 21:381.4226-10.500.000.0050.00
12866732009.07.20 21:01buy1.00eurusd1.42190.00001.42402009.07.20 21:371.4228-10.500.000.0090.00
12866812009.07.20 21:02buy1.00eurusd1.42160.00001.42302009.07.20 21:251.4226-10.500.000.00100.00
12868042009.07.20 21:39sell1.00eurusd1.42270.00001.42172009.07.20 21:561.4222-10.500.000.0050.00
12868122009.07.20 21:44sell2.00eurusd1.42320.00001.42172009.07.20 21:561.4222-21.000.000.00200.00
12868702009.07.20 22:06buy4.00eurusd1.42320.00001.42402009.07.20 23:291.4237-42.000.000.00200.00
12869192009.07.20 22:19buy1.00eurusd1.42280.00001.42402009.07.20 23:291.4237-10.500.000.0090.00
12869392009.07.20 22:31buy0.50eurusd1.42210.00001.42402009.07.20 23:291.4237-5.250.000.0080.00
12892592009.07.21 14:23sell2.00eurusd1.42070.00001.41872009.07.21 18:571.4192-21.000.000.00300.00
12892702009.07.21 14:28sell2.00eurusd1.42120.00001.41872009.07.21 18:461.4208-21.000.000.0080.00
12892902009.07.21 14:35sell0.10eurusd1.42220.00001.42002009.07.21 18:521.4207-1.050.000.0015.00
12893692009.07.21 15:22sell1.00eurusd1.42290.00000.00002009.07.21 18:431.4215-10.500.000.00140.00
12898992009.07.21 17:24sell0.50eurusd1.42270.00000.00002009.07.21 18:431.4214-5.250.000.0065.00
12903432009.07.21 18:57buy4.00eurusd1.41920.00000.00002009.07.21 19:011.4197-42.000.000.00200.00
12904402009.07.21 19:08sell4.00eurusd1.42000.00001.41802009.07.21 19:441.4192-42.000.000.00320.00
12905352009.07.21 19:26sell2.00eurusd1.41970.00000.00002009.07.21 19:451.4192-21.000.000.00100.00
12905482009.07.21 19:31sell0.50eurusd1.42000.00000.00002009.07.21 19:451.4191-5.250.000.0045.00
12905902009.07.21 19:52sell2.00eurusd1.41930.00000.00002009.07.21 19:551.4187-21.000.000.00120.00
12918192009.07.22 02:58sell1.00eurusd1.41980.00001.41802009.07.22 04:081.4180-10.500.000.00180.00
  [tp]
12948892009.07.22 14:32sell4.00eurusd1.42110.00000.00002009.07.22 15:061.4201-42.000.000.00400.00
12950032009.07.22 15:01sell2.00eurusd1.42110.00000.00002009.07.22 15:071.4199-21.000.000.00240.00
12951652009.07.22 15:39buy4.00gbpusd1.63910.00000.00002009.07.22 15:491.6404-42.000.000.00520.00
12951772009.07.22 15:45buy2.00eurusd1.41840.00000.00002009.07.22 15:491.4190-21.000.000.00120.00
12951952009.07.22 15:53sell2.00eurusd1.41820.00000.00002009.07.22 16:271.4176-21.000.000.00120.00
12952012009.07.22 15:54sell2.00gbpusd1.63870.00000.00002009.07.22 16:261.6381-21.000.000.00120.00
12952582009.07.22 16:01sell2.00eurusd1.41840.00000.00002009.07.22 16:261.4177-21.000.000.00140.00
12952622009.07.22 16:01sell1.00gbpusd1.63920.00000.00002009.07.22 16:261.6382-10.500.000.00100.00
12953232009.07.22 16:22sell0.50gbpusd1.63870.00000.00002009.07.22 16:261.6380-5.250.000.0035.00
12954572009.07.22 16:48sell4.00eurusd1.41790.00001.41722009.07.23 23:121.4172-42.000.000.00280.00
  [tp]
12954612009.07.22 16:49sell1.00eurusd1.41770.00001.41722009.07.23 23:121.4172-10.500.000.0050.00
  [tp]
12955142009.07.22 16:56sell1.00eurusd1.41870.00001.41722009.07.23 18:161.4289-10.500.000.00-1 020.00
12955152009.07.22 16:56sell1.00gbpusd1.63940.00001.63752009.07.23 23:191.6498-10.500.000.00-1 040.00
12957272009.07.22 17:35sell0.50eurusd1.41890.00001.41722009.07.23 18:141.4281-5.250.000.00-460.00
13046142009.07.24 14:53sell2.00eurusd1.42490.00000.00002009.07.24 15:031.4241-21.000.000.00160.00
13046152009.07.24 14:54buy2.00gbpusd1.64510.00001.64852009.07.24 20:531.6452-21.000.000.0020.00
13053942009.07.24 21:04sell3.00eurusd1.42340.00001.42242009.07.24 21:211.4224-31.500.000.00300.00
  [tp]
13053982009.07.24 21:08sell1.00audusd0.81780.81750.81512009.07.24 21:300.8175-10.500.000.0030.00
  [sl]
  -1 951.95 0.00 0.00 11 794.00
Closed P/L: 9 842.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 842.05 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 342.05 Equity: 10 342.05 Free Margin: 10 342.05