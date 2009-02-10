|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2009.01.26 01:00 - 2009.06.26 22:00 (2009.01.26 - 2009.06.27)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|RiskSignal=8; Risk=16; TimeFrame=60; Signal=1; ColorBar=1; SoundAlertMode=0; TakeProfit=105; StopLoss=95; MaxOrders=10; PipsDifference=5; DoubleMoney=true; UseMoneyManagement=true; AccountIsMicro=true; _Parameters_Trailing="----- Ïàðàìåòðû òðàëà"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop=15; TrailingStep=0;
|Barras em teste
|3602
|Ticks modelados
|930041
|Qualidade do modelamento
|n/a
|Mismatched charts errors
|122806
|Deposito Inicial
|1000.00
|Lucro líquido total
|39904.45
|Lucro Bruto
|69686.08
|Perda Bruta
|-29781.63
|Fator de lucro
|2.34
|Compensação esperada
|243.32
|diminuição absoluta
|226.41
|Perda máxima
|10390.10 (47.75%)
|Relative drawdown
|53.44% (887.72)
|Total de negociações
|164
|Posições de Venda (ganhos %)
|83 (86.75%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|81 (88.89%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|144 (87.80%)
|Negociações com perdas (% do total)
|20 (12.20%)
|Maior
|Negociações com lucro
|4320.00
|Negociações com perda
|-4750.00
|Média
|Negociações com lucro
|483.93
|Negociações com perda
|-1489.08
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|39 (4188.92)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|3 (-484.50)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|20530.00 (9)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-6650.00 (2)
|Média
|ganhos consecutivos
|8
|perdas consecutivas
|1
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2009.01.27 17:00
|sell
|1
|0.16
|1.3181
|1.3276
|1.3076
|2
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3181
|1.3076
|3
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3180
|1.3076
|4
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3179
|1.3076
|5
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3178
|1.3076
|6
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3177
|1.3076
|7
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3176
|1.3076
|8
|2009.01.27 18:02
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3170
|1.3076
|9
|2009.01.27 19:00
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3169
|1.3076
|10
|2009.01.27 19:00
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3168
|1.3076
|11
|2009.01.27 19:01
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3167
|1.3076
|12
|2009.01.27 19:01
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3166
|1.3076
|13
|2009.01.27 19:01
|modify
|1
|0.16
|1.3181
|1.3165
|1.3076
|14
|2009.01.27 19:01
|s/l
|1
|0.16
|1.3165
|1.3165
|1.3076
|25.60
|1025.60
|15
|2009.01.28 06:00
|buy
|2
|0.17
|1.3234
|1.3139
|1.3339
|16
|2009.01.28 06:05
|modify
|2
|0.17
|1.3234
|1.3246
|1.3339
|17
|2009.01.28 07:02
|s/l
|2
|0.17
|1.3246
|1.3246
|1.3339
|20.40
|1046.00
|18
|2009.01.28 21:09
|sell
|3
|0.17
|1.3133
|1.3228
|1.3028
|19
|2009.01.29 02:06
|modify
|3
|0.17
|1.3133
|1.3132
|1.3028
|20
|2009.01.29 03:01
|s/l
|3
|0.17
|1.3132
|1.3132
|1.3028
|-0.70
|1045.30
|21
|2009.01.29 16:00
|buy
|4
|0.17
|1.3164
|1.3069
|1.3269
|22
|2009.01.29 18:04
|s/l
|4
|0.17
|1.3069
|1.3069
|1.3269
|-161.50
|883.80
|23
|2009.02.02 17:00
|buy
|5
|0.15
|1.2798
|1.2703
|1.2903
|24
|2009.02.02 19:02
|buy
|6
|0.12
|1.2815
|1.2720
|1.2920
|25
|2009.02.02 19:03
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2798
|1.2903
|26
|2009.02.02 19:03
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2799
|1.2903
|27
|2009.02.02 19:03
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2800
|1.2903
|28
|2009.02.02 19:03
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2851
|1.2903
|29
|2009.02.02 19:03
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2851
|1.2920
|30
|2009.02.02 20:00
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2852
|1.2903
|31
|2009.02.02 20:00
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2852
|1.2920
|32
|2009.02.02 20:00
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2853
|1.2903
|33
|2009.02.02 20:00
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2853
|1.2920
|34
|2009.02.02 20:01
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2854
|1.2903
|35
|2009.02.02 20:01
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2854
|1.2920
|36
|2009.02.02 20:02
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2855
|1.2903
|37
|2009.02.02 20:02
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2855
|1.2920
|38
|2009.02.02 20:02
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2856
|1.2903
|39
|2009.02.02 20:02
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2856
|1.2920
|40
|2009.02.02 20:02
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2857
|1.2903
|41
|2009.02.02 20:02
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2857
|1.2920
|42
|2009.02.02 20:02
|modify
|5
|0.15
|1.2798
|1.2858
|1.2903
|43
|2009.02.02 20:02
|modify
|6
|0.12
|1.2815
|1.2858
|1.2920
|44
|2009.02.02 20:02
|s/l
|5
|0.15
|1.2858
|1.2858
|1.2903
|90.00
|973.80
|45
|2009.02.02 20:02
|s/l
|6
|0.12
|1.2858
|1.2858
|1.2920
|51.60
|1025.40
|46
|2009.02.03 12:00
|sell
|7
|0.17
|1.2820
|1.2915
|1.2715
|47
|2009.02.03 16:00
|buy
|8
|0.12
|1.2884
|1.2789
|1.2989
|48
|2009.02.03 16:02
|s/l
|7
|0.17
|1.2915
|1.2915
|1.2715
|-161.50
|863.90
|49
|2009.02.03 16:02
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2899
|1.2989
|50
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2900
|1.2989
|51
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2901
|1.2989
|52
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2902
|1.2989
|53
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2903
|1.2989
|54
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2904
|1.2989
|55
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2905
|1.2989
|56
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2906
|1.2989
|57
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2907
|1.2989
|58
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2908
|1.2989
|59
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2909
|1.2989
|60
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2910
|1.2989
|61
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2911
|1.2989
|62
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2912
|1.2989
|63
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2913
|1.2989
|64
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2914
|1.2989
|65
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2915
|1.2989
|66
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2916
|1.2989
|67
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2917
|1.2989
|68
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2918
|1.2989
|69
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2919
|1.2989
|70
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2920
|1.2989
|71
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2921
|1.2989
|72
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2922
|1.2989
|73
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2923
|1.2989
|74
|2009.02.03 17:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2924
|1.2989
|75
|2009.02.03 17:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2925
|1.2989
|76
|2009.02.03 17:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2926
|1.2989
|77
|2009.02.03 17:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2927
|1.2989
|78
|2009.02.03 17:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2928
|1.2989
|79
|2009.02.03 17:02
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2950
|1.2989
|80
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2951
|1.2989
|81
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2952
|1.2989
|82
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2953
|1.2989
|83
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2954
|1.2989
|84
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2955
|1.2989
|85
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2956
|1.2989
|86
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2957
|1.2989
|87
|2009.02.03 18:00
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2958
|1.2989
|88
|2009.02.03 18:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2959
|1.2989
|89
|2009.02.03 18:01
|modify
|8
|0.12
|1.2884
|1.2960
|1.2989
|90
|2009.02.03 18:01
|t/p
|8
|0.12
|1.2989
|1.2960
|1.2989
|126.00
|989.90
|91
|2009.02.04 11:01
|sell
|9
|0.16
|1.2952
|1.3047
|1.2847
|92
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2951
|1.2847
|93
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2950
|1.2847
|94
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2949
|1.2847
|95
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2948
|1.2847
|96
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2947
|1.2847
|97
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2946
|1.2847
|98
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2945
|1.2847
|99
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2944
|1.2847
|100
|2009.02.04 13:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2943
|1.2847
|101
|2009.02.04 13:01
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2883
|1.2847
|102
|2009.02.04 14:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2882
|1.2847
|103
|2009.02.04 14:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2881
|1.2847
|104
|2009.02.04 14:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2880
|1.2847
|105
|2009.02.04 14:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2879
|1.2847
|106
|2009.02.04 14:00
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2878
|1.2847
|107
|2009.02.04 14:01
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2877
|1.2847
|108
|2009.02.04 14:01
|modify
|9
|0.16
|1.2952
|1.2876
|1.2847
|109
|2009.02.04 14:02
|t/p
|9
|0.16
|1.2847
|1.2876
|1.2847
|168.00
|1157.90
|110
|2009.02.05 12:01
|buy
|10
|0.19
|1.2865
|1.2770
|1.2970
|111
|2009.02.05 14:01
|buy
|11
|0.15
|1.2872
|1.2777
|1.2977
|112
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2865
|1.2970
|113
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2866
|1.2970
|114
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2867
|1.2970
|115
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2868
|1.2970
|116
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2869
|1.2970
|117
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2870
|1.2970
|118
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2871
|1.2970
|119
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2872
|1.2970
|120
|2009.02.05 14:02
|modify
|11
|0.15
|1.2872
|1.2872
|1.2977
|121
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2873
|1.2970
|122
|2009.02.05 14:02
|modify
|11
|0.15
|1.2872
|1.2873
|1.2977
|123
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2874
|1.2970
|124
|2009.02.05 14:02
|modify
|11
|0.15
|1.2872
|1.2874
|1.2977
|125
|2009.02.05 14:02
|modify
|10
|0.19
|1.2865
|1.2875
|1.2970
|126
|2009.02.05 14:02
|modify
|11
|0.15
|1.2872
|1.2875
|1.2977
|127
|2009.02.05 14:02
|s/l
|10
|0.19
|1.2875
|1.2875
|1.2970
|19.00
|1176.90
|128
|2009.02.05 14:02
|s/l
|11
|0.15
|1.2875
|1.2875
|1.2977
|4.50
|1181.40
|129
|2009.02.05 21:03
|sell
|12
|0.19
|1.2792
|1.2887
|1.2687
|130
|2009.02.06 04:06
|modify
|12
|0.19
|1.2792
|1.2778
|1.2687
|131
|2009.02.06 05:01
|s/l
|12
|0.19
|1.2778
|1.2778
|1.2687
|25.71
|1207.11
|132
|2009.02.06 15:06
|buy
|13
|0.20
|1.2826
|1.2731
|1.2931
|133
|2009.02.06 16:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2826
|1.2931
|134
|2009.02.06 16:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2827
|1.2931
|135
|2009.02.06 16:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2828
|1.2931
|136
|2009.02.06 16:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2829
|1.2931
|137
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2830
|1.2931
|138
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2831
|1.2931
|139
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2832
|1.2931
|140
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2833
|1.2931
|141
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2834
|1.2931
|142
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2835
|1.2931
|143
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2836
|1.2931
|144
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2837
|1.2931
|145
|2009.02.06 16:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2838
|1.2931
|146
|2009.02.06 16:03
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2839
|1.2931
|147
|2009.02.06 16:03
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2840
|1.2931
|148
|2009.02.06 16:03
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2845
|1.2931
|149
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2846
|1.2931
|150
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2847
|1.2931
|151
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2848
|1.2931
|152
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2849
|1.2931
|153
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2850
|1.2931
|154
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2851
|1.2931
|155
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2852
|1.2931
|156
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2853
|1.2931
|157
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2854
|1.2931
|158
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2855
|1.2931
|159
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2856
|1.2931
|160
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2857
|1.2931
|161
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2858
|1.2931
|162
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2859
|1.2931
|163
|2009.02.06 17:00
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2860
|1.2931
|164
|2009.02.06 17:01
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2861
|1.2931
|165
|2009.02.06 17:01
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2862
|1.2931
|166
|2009.02.06 17:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2863
|1.2931
|167
|2009.02.06 17:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2864
|1.2931
|168
|2009.02.06 17:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2865
|1.2931
|169
|2009.02.06 17:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2866
|1.2931
|170
|2009.02.06 17:02
|modify
|13
|0.20
|1.2826
|1.2867
|1.2931
|171
|2009.02.06 17:03
|s/l
|13
|0.20
|1.2867
|1.2867
|1.2931
|82.00
|1289.11
|172
|2009.02.10 02:17
|sell
|14
|0.21
|1.2893
|1.2988
|1.2788
|173
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2892
|1.2788
|174
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2891
|1.2788
|175
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2890
|1.2788
|176
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2889
|1.2788
|177
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2888
|1.2788
|178
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2887
|1.2788
|179
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2886
|1.2788
|180
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2885
|1.2788
|181
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2884
|1.2788
|182
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2883
|1.2788
|183
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2882
|1.2788
|184
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2881
|1.2788
|185
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2880
|1.2788
|186
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2879
|1.2788
|187
|2009.02.10 03:01
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2878
|1.2788
|188
|2009.02.10 03:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2877
|1.2788
|189
|2009.02.10 03:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2876
|1.2788
|190
|2009.02.10 04:00
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2875
|1.2788
|191
|2009.02.10 04:00
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2874
|1.2788
|192
|2009.02.10 04:00
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2873
|1.2788
|193
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2872
|1.2788
|194
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2871
|1.2788
|195
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2870
|1.2788
|196
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2869
|1.2788
|197
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2868
|1.2788
|198
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2867
|1.2788
|199
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2866
|1.2788
|200
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2865
|1.2788
|201
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2864
|1.2788
|202
|2009.02.10 04:02
|modify
|14
|0.21
|1.2893
|1.2863
|1.2788
|203
|2009.02.10 04:06
|s/l
|14
|0.21
|1.2863
|1.2863
|1.2788
|63.00
|1352.11
|204
|2009.02.10 15:00
|buy
|15
|0.22
|1.2994
|1.2899
|1.3099
|205
|2009.02.10 16:08
|buy
|16
|0.17
|1.2975
|1.2880
|1.3080
|206
|2009.02.10 17:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2975
|1.3080
|207
|2009.02.10 17:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2976
|1.3080
|208
|2009.02.10 17:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2977
|1.3080
|209
|2009.02.10 17:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2978
|1.3080
|210
|2009.02.10 17:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2979
|1.3080
|211
|2009.02.10 17:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2980
|1.3080
|212
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2981
|1.3080
|213
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2982
|1.3080
|214
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2983
|1.3080
|215
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2985
|1.3080
|216
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2987
|1.3080
|217
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2988
|1.3080
|218
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2989
|1.3080
|219
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2990
|1.3080
|220
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2992
|1.3080
|221
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2993
|1.3080
|222
|2009.02.10 17:02
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.2994
|1.3099
|223
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2994
|1.3080
|224
|2009.02.10 17:02
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.2995
|1.3099
|225
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2995
|1.3080
|226
|2009.02.10 17:02
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.2997
|1.3099
|227
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2997
|1.3080
|228
|2009.02.10 17:02
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.2998
|1.3099
|229
|2009.02.10 17:02
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2998
|1.3080
|230
|2009.02.10 17:03
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.2999
|1.3099
|231
|2009.02.10 17:03
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.2999
|1.3080
|232
|2009.02.10 17:03
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3001
|1.3099
|233
|2009.02.10 17:03
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3001
|1.3080
|234
|2009.02.10 17:03
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3002
|1.3099
|235
|2009.02.10 17:03
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3002
|1.3080
|236
|2009.02.10 17:04
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3003
|1.3099
|237
|2009.02.10 17:04
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3003
|1.3080
|238
|2009.02.10 17:04
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3004
|1.3099
|239
|2009.02.10 17:04
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3004
|1.3080
|240
|2009.02.10 17:04
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3005
|1.3099
|241
|2009.02.10 17:04
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3005
|1.3080
|242
|2009.02.10 17:04
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3006
|1.3099
|243
|2009.02.10 17:04
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3006
|1.3080
|244
|2009.02.10 17:05
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3007
|1.3099
|245
|2009.02.10 17:05
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3007
|1.3080
|246
|2009.02.10 17:05
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3008
|1.3099
|247
|2009.02.10 17:05
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3008
|1.3080
|248
|2009.02.10 17:05
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3009
|1.3099
|249
|2009.02.10 17:05
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3009
|1.3080
|250
|2009.02.10 17:05
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3010
|1.3099
|251
|2009.02.10 17:05
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3010
|1.3080
|252
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3011
|1.3099
|253
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3011
|1.3080
|254
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3012
|1.3099
|255
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3012
|1.3080
|256
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3013
|1.3099
|257
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3013
|1.3080
|258
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3014
|1.3099
|259
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3014
|1.3080
|260
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3015
|1.3099
|261
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3015
|1.3080
|262
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3016
|1.3099
|263
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3016
|1.3080
|264
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3017
|1.3099
|265
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3017
|1.3080
|266
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3018
|1.3099
|267
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3018
|1.3080
|268
|2009.02.10 17:06
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3022
|1.3099
|269
|2009.02.10 17:06
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3022
|1.3080
|270
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3023
|1.3099
|271
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3023
|1.3080
|272
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3024
|1.3099
|273
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3024
|1.3080
|274
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3026
|1.3099
|275
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3026
|1.3080
|276
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3027
|1.3099
|277
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3027
|1.3080
|278
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3029
|1.3099
|279
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3029
|1.3080
|280
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3030
|1.3099
|281
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3030
|1.3080
|282
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3031
|1.3099
|283
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3031
|1.3080
|284
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3032
|1.3099
|285
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3032
|1.3080
|286
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3033
|1.3099
|287
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3033
|1.3080
|288
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3034
|1.3099
|289
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3034
|1.3080
|290
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3035
|1.3099
|291
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3035
|1.3080
|292
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3036
|1.3099
|293
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3036
|1.3080
|294
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3037
|1.3099
|295
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3037
|1.3080
|296
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3038
|1.3099
|297
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3038
|1.3080
|298
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3039
|1.3099
|299
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3039
|1.3080
|300
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3041
|1.3099
|301
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3041
|1.3080
|302
|2009.02.10 18:00
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3042
|1.3099
|303
|2009.02.10 18:00
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3042
|1.3080
|304
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3043
|1.3099
|305
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3043
|1.3080
|306
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3044
|1.3099
|307
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3044
|1.3080
|308
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3045
|1.3099
|309
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3045
|1.3080
|310
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3046
|1.3099
|311
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3046
|1.3080
|312
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3047
|1.3099
|313
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3047
|1.3080
|314
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3048
|1.3099
|315
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3048
|1.3080
|316
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3049
|1.3099
|317
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3049
|1.3080
|318
|2009.02.10 18:01
|modify
|15
|0.22
|1.2994
|1.3050
|1.3099
|319
|2009.02.10 18:01
|modify
|16
|0.17
|1.2975
|1.3050
|1.3080
|320
|2009.02.10 18:02
|s/l
|15
|0.22
|1.3050
|1.3050
|1.3099
|123.20
|1475.31
|321
|2009.02.10 18:02
|s/l
|16
|0.17
|1.3050
|1.3050
|1.3080
|127.50
|1602.81
|322
|2009.02.10 21:18
|sell
|17
|0.26
|1.2865
|1.2960
|1.2760
|323
|2009.02.11 10:08
|s/l
|17
|0.26
|1.2960
|1.2960
|1.2760
|-248.22
|1354.59
|324
|2009.02.11 13:01
|buy
|18
|0.22
|1.2949
|1.2854
|1.3054
|325
|2009.02.11 15:07
|buy
|19
|0.18
|1.2961
|1.2866
|1.3066
|326
|2009.02.11 16:02
|modify
|18
|0.22
|1.2949
|1.2949
|1.3054
|327
|2009.02.11 16:02
|modify
|18
|0.22
|1.2949
|1.2951
|1.3054
|328
|2009.02.11 16:02
|modify
|18
|0.22
|1.2949
|1.2952
|1.3054
|329
|2009.02.11 16:03
|modify
|18
|0.22
|1.2949
|1.2953
|1.3054
|330
|2009.02.11 16:03
|modify
|18
|0.22
|1.2949
|1.2954
|1.3054
|331
|2009.02.11 16:06
|s/l
|18
|0.22
|1.2954
|1.2954
|1.3054
|11.00
|1365.59
|332
|2009.02.11 19:00
|sell
|20
|0.16
|1.2884
|1.2979
|1.2779
|333
|2009.02.11 19:06
|s/l
|19
|0.18
|1.2866
|1.2866
|1.3066
|-171.00
|1194.59
|334
|2009.02.11 19:06
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2869
|1.2779
|335
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2868
|1.2779
|336
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2866
|1.2779
|337
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2865
|1.2779
|338
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2864
|1.2779
|339
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2862
|1.2779
|340
|2009.02.11 20:07
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2860
|1.2779
|341
|2009.02.11 20:08
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2859
|1.2779
|342
|2009.02.11 20:08
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2858
|1.2779
|343
|2009.02.11 20:08
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2857
|1.2779
|344
|2009.02.11 20:08
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2856
|1.2779
|345
|2009.02.11 20:08
|modify
|20
|0.16
|1.2884
|1.2855
|1.2779
|346
|2009.02.11 21:00
|s/l
|20
|0.16
|1.2855
|1.2855
|1.2779
|46.40
|1240.99
|347
|2009.02.13 00:14
|buy
|21
|0.20
|1.2896
|1.2801
|1.3001
|348
|2009.02.13 05:12
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2896
|1.3001
|349
|2009.02.13 05:12
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2897
|1.3001
|350
|2009.02.13 05:12
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2898
|1.3001
|351
|2009.02.13 05:13
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2899
|1.3001
|352
|2009.02.13 05:14
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2900
|1.3001
|353
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2901
|1.3001
|354
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2902
|1.3001
|355
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2903
|1.3001
|356
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2904
|1.3001
|357
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2905
|1.3001
|358
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2906
|1.3001
|359
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2907
|1.3001
|360
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2908
|1.3001
|361
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2909
|1.3001
|362
|2009.02.13 05:15
|modify
|21
|0.20
|1.2896
|1.2921
|1.3001
|363
|2009.02.13 06:04
|s/l
|21
|0.20
|1.2921
|1.2921
|1.3001
|50.00
|1290.99
|364
|2009.02.13 17:00
|sell
|22
|0.21
|1.2843
|1.2938
|1.2738
|365
|2009.02.16 01:00
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2808
|1.2738
|366
|2009.02.16 01:00
|sell
|23
|0.19
|1.2790
|1.2885
|1.2685
|367
|2009.02.16 01:00
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2807
|1.2738
|368
|2009.02.16 01:04
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2804
|1.2738
|369
|2009.02.16 01:04
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2803
|1.2738
|370
|2009.02.16 01:04
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2800
|1.2738
|371
|2009.02.16 01:06
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2799
|1.2738
|372
|2009.02.16 01:06
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2798
|1.2738
|373
|2009.02.16 01:06
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2797
|1.2738
|374
|2009.02.16 01:07
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2795
|1.2738
|375
|2009.02.16 01:07
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2793
|1.2738
|376
|2009.02.16 01:07
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2789
|1.2738
|377
|2009.02.16 01:07
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2789
|1.2685
|378
|2009.02.16 01:08
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2786
|1.2738
|379
|2009.02.16 01:08
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2786
|1.2685
|380
|2009.02.16 01:10
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2784
|1.2738
|381
|2009.02.16 01:10
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2784
|1.2685
|382
|2009.02.16 01:10
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2783
|1.2738
|383
|2009.02.16 01:10
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2783
|1.2685
|384
|2009.02.16 01:11
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2782
|1.2738
|385
|2009.02.16 01:11
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2782
|1.2685
|386
|2009.02.16 01:12
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2780
|1.2738
|387
|2009.02.16 01:12
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2780
|1.2685
|388
|2009.02.16 01:12
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2779
|1.2738
|389
|2009.02.16 01:12
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2779
|1.2685
|390
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2778
|1.2738
|391
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2778
|1.2685
|392
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2777
|1.2738
|393
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2777
|1.2685
|394
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2776
|1.2738
|395
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2776
|1.2685
|396
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2775
|1.2738
|397
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2775
|1.2685
|398
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2774
|1.2738
|399
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2774
|1.2685
|400
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2772
|1.2738
|401
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2772
|1.2685
|402
|2009.02.16 01:13
|modify
|22
|0.21
|1.2843
|1.2771
|1.2738
|403
|2009.02.16 01:13
|modify
|23
|0.19
|1.2790
|1.2771
|1.2685
|404
|2009.02.16 01:15
|s/l
|22
|0.21
|1.2771
|1.2771
|1.2738
|150.21
|1441.20
|405
|2009.02.16 01:15
|s/l
|23
|0.19
|1.2771
|1.2771
|1.2685
|36.10
|1477.30
|406
|2009.02.16 23:08
|buy
|24
|0.24
|1.2808
|1.2713
|1.2913
|407
|2009.02.17 03:07
|sell
|25
|0.17
|1.2750
|1.2845
|1.2645
|408
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2749
|1.2645
|409
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2747
|1.2645
|410
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2746
|1.2645
|411
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2744
|1.2645
|412
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2742
|1.2645
|413
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2740
|1.2645
|414
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2738
|1.2645
|415
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2736
|1.2645
|416
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2734
|1.2645
|417
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2732
|1.2645
|418
|2009.02.17 03:08
|s/l
|24
|0.24
|1.2713
|1.2713
|1.2913
|-227.11
|1250.19
|419
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2729
|1.2645
|420
|2009.02.17 03:08
|modify
|25
|0.17
|1.2750
|1.2727
|1.2645
|421
|2009.02.17 03:09
|s/l
|25
|0.17
|1.2727
|1.2727
|1.2645
|39.10
|1289.29
|422
|2009.02.18 08:22
|buy
|26
|0.21
|1.2620
|1.2525
|1.2725
|423
|2009.02.18 09:09
|buy
|27
|0.17
|1.2626
|1.2531
|1.2731
|424
|2009.02.18 10:03
|buy
|28
|0.13
|1.2620
|1.2525
|1.2725
|425
|2009.02.18 17:06
|s/l
|27
|0.17
|1.2531
|1.2531
|1.2731
|-161.50
|1127.79
|426
|2009.02.18 18:00
|s/l
|26
|0.21
|1.2525
|1.2525
|1.2725
|-199.50
|928.29
|427
|2009.02.18 18:00
|s/l
|28
|0.13
|1.2525
|1.2525
|1.2725
|-123.50
|804.79
|428
|2009.02.19 06:16
|buy
|29
|0.13
|1.2594
|1.2499
|1.2699
|429
|2009.02.19 10:00
|buy
|30
|0.11
|1.2600
|1.2505
|1.2705
|430
|2009.02.19 10:15
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2626
|1.2699
|431
|2009.02.19 10:15
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2626
|1.2705
|432
|2009.02.19 11:00
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2627
|1.2699
|433
|2009.02.19 11:00
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2627
|1.2705
|434
|2009.02.19 11:00
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2628
|1.2699
|435
|2009.02.19 11:00
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2628
|1.2705
|436
|2009.02.19 11:03
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2629
|1.2699
|437
|2009.02.19 11:03
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2629
|1.2705
|438
|2009.02.19 11:03
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2630
|1.2699
|439
|2009.02.19 11:03
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2630
|1.2705
|440
|2009.02.19 11:03
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2631
|1.2699
|441
|2009.02.19 11:03
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2631
|1.2705
|442
|2009.02.19 11:03
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2632
|1.2699
|443
|2009.02.19 11:03
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2632
|1.2705
|444
|2009.02.19 11:03
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2633
|1.2699
|445
|2009.02.19 11:03
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2633
|1.2705
|446
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2634
|1.2699
|447
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2634
|1.2705
|448
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2637
|1.2699
|449
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2637
|1.2705
|450
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2639
|1.2699
|451
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2639
|1.2705
|452
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2640
|1.2699
|453
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2640
|1.2705
|454
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2641
|1.2699
|455
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2641
|1.2705
|456
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2642
|1.2699
|457
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2642
|1.2705
|458
|2009.02.19 11:04
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2644
|1.2699
|459
|2009.02.19 11:04
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2644
|1.2705
|460
|2009.02.19 11:05
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2646
|1.2699
|461
|2009.02.19 11:05
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2646
|1.2705
|462
|2009.02.19 11:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2648
|1.2699
|463
|2009.02.19 11:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2648
|1.2705
|464
|2009.02.19 11:09
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2649
|1.2699
|465
|2009.02.19 11:09
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2649
|1.2705
|466
|2009.02.19 11:10
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2650
|1.2699
|467
|2009.02.19 11:10
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2650
|1.2705
|468
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2652
|1.2699
|469
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2652
|1.2705
|470
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2653
|1.2699
|471
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2653
|1.2705
|472
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2654
|1.2699
|473
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2654
|1.2705
|474
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2655
|1.2699
|475
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2655
|1.2705
|476
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2656
|1.2699
|477
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2656
|1.2705
|478
|2009.02.19 13:06
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2657
|1.2699
|479
|2009.02.19 13:06
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2657
|1.2705
|480
|2009.02.19 13:07
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2658
|1.2699
|481
|2009.02.19 13:07
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2658
|1.2705
|482
|2009.02.19 13:07
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2659
|1.2699
|483
|2009.02.19 13:07
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2659
|1.2705
|484
|2009.02.19 13:07
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2660
|1.2699
|485
|2009.02.19 13:07
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2660
|1.2705
|486
|2009.02.19 13:07
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2661
|1.2699
|487
|2009.02.19 13:07
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2661
|1.2705
|488
|2009.02.19 13:07
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2662
|1.2699
|489
|2009.02.19 13:07
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2662
|1.2705
|490
|2009.02.19 13:10
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2663
|1.2699
|491
|2009.02.19 13:10
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2663
|1.2705
|492
|2009.02.19 14:42
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2679
|1.2699
|493
|2009.02.19 14:42
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2679
|1.2705
|494
|2009.02.19 14:47
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2680
|1.2699
|495
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2680
|1.2705
|496
|2009.02.19 14:47
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2681
|1.2699
|497
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2681
|1.2705
|498
|2009.02.19 14:47
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2682
|1.2699
|499
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2682
|1.2705
|500
|2009.02.19 14:47
|modify
|29
|0.13
|1.2594
|1.2683
|1.2699
|501
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2683
|1.2705
|502
|2009.02.19 14:47
|t/p
|29
|0.13
|1.2699
|1.2683
|1.2699
|136.50
|941.29
|503
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2684
|1.2705
|504
|2009.02.19 14:47
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2685
|1.2705
|505
|2009.02.19 14:49
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2686
|1.2705
|506
|2009.02.19 14:49
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2687
|1.2705
|507
|2009.02.19 14:49
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2688
|1.2705
|508
|2009.02.19 15:00
|modify
|30
|0.11
|1.2600
|1.2689
|1.2705
|509
|2009.02.19 15:00
|t/p
|30
|0.11
|1.2705
|1.2689
|1.2705
|115.50
|1056.79
|510
|2009.02.20 04:00
|sell
|31
|0.17
|1.2620
|1.2715
|1.2515
|511
|2009.02.20 06:08
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2619
|1.2515
|512
|2009.02.20 06:09
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2618
|1.2515
|513
|2009.02.20 06:09
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2616
|1.2515
|514
|2009.02.20 06:09
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2615
|1.2515
|515
|2009.02.20 06:09
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2614
|1.2515
|516
|2009.02.20 06:09
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2613
|1.2515
|517
|2009.02.20 06:17
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2609
|1.2515
|518
|2009.02.20 07:00
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2608
|1.2515
|519
|2009.02.20 07:00
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2606
|1.2515
|520
|2009.02.20 07:00
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2605
|1.2515
|521
|2009.02.20 07:00
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2603
|1.2515
|522
|2009.02.20 07:00
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2599
|1.2515
|523
|2009.02.20 07:01
|modify
|31
|0.17
|1.2620
|1.2596
|1.2515
|524
|2009.02.20 07:12
|s/l
|31
|0.17
|1.2596
|1.2596
|1.2515
|40.80
|1097.59
|525
|2009.02.20 18:10
|buy
|32
|0.18
|1.2682
|1.2587
|1.2787
|526
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2682
|1.2787
|527
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2687
|1.2787
|528
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2688
|1.2787
|529
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2691
|1.2787
|530
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2693
|1.2787
|531
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2695
|1.2787
|532
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2698
|1.2787
|533
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2700
|1.2787
|534
|2009.02.20 19:00
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2703
|1.2787
|535
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2704
|1.2787
|536
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2706
|1.2787
|537
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2707
|1.2787
|538
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2708
|1.2787
|539
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2709
|1.2787
|540
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2710
|1.2787
|541
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2711
|1.2787
|542
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2712
|1.2787
|543
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2713
|1.2787
|544
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2714
|1.2787
|545
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2715
|1.2787
|546
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2716
|1.2787
|547
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2717
|1.2787
|548
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2718
|1.2787
|549
|2009.02.20 19:01
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2719
|1.2787
|550
|2009.02.20 19:02
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2720
|1.2787
|551
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2723
|1.2787
|552
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2725
|1.2787
|553
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2726
|1.2787
|554
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2727
|1.2787
|555
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2728
|1.2787
|556
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2729
|1.2787
|557
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2730
|1.2787
|558
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2731
|1.2787
|559
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2732
|1.2787
|560
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2733
|1.2787
|561
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2734
|1.2787
|562
|2009.02.20 19:03
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2735
|1.2787
|563
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2736
|1.2787
|564
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2737
|1.2787
|565
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2738
|1.2787
|566
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2739
|1.2787
|567
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2740
|1.2787
|568
|2009.02.20 19:04
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2741
|1.2787
|569
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2742
|1.2787
|570
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2744
|1.2787
|571
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2747
|1.2787
|572
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2748
|1.2787
|573
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2751
|1.2787
|574
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2753
|1.2787
|575
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2755
|1.2787
|576
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2757
|1.2787
|577
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2758
|1.2787
|578
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2761
|1.2787
|579
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2763
|1.2787
|580
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2765
|1.2787
|581
|2009.02.20 19:07
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2767
|1.2787
|582
|2009.02.20 19:08
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2768
|1.2787
|583
|2009.02.20 19:08
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2769
|1.2787
|584
|2009.02.20 19:08
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2770
|1.2787
|585
|2009.02.20 19:08
|modify
|32
|0.18
|1.2682
|1.2771
|1.2787
|586
|2009.02.20 19:08
|t/p
|32
|0.18
|1.2787
|1.2771
|1.2787
|189.00
|1286.59
|587
|2009.02.23 16:04
|sell
|33
|0.21
|1.2810
|1.2905
|1.2705
|588
|2009.02.23 16:17
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2810
|1.2705
|589
|2009.02.23 17:00
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2809
|1.2705
|590
|2009.02.23 17:00
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2808
|1.2705
|591
|2009.02.23 17:00
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2807
|1.2705
|592
|2009.02.23 17:00
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2806
|1.2705
|593
|2009.02.23 17:03
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2804
|1.2705
|594
|2009.02.23 17:04
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2803
|1.2705
|595
|2009.02.23 17:04
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2802
|1.2705
|596
|2009.02.23 17:04
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2801
|1.2705
|597
|2009.02.23 17:04
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2799
|1.2705
|598
|2009.02.23 17:04
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2797
|1.2705
|599
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2796
|1.2705
|600
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2795
|1.2705
|601
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2794
|1.2705
|602
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2792
|1.2705
|603
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2791
|1.2705
|604
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2790
|1.2705
|605
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2788
|1.2705
|606
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2787
|1.2705
|607
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2786
|1.2705
|608
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2784
|1.2705
|609
|2009.02.23 17:05
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2782
|1.2705
|610
|2009.02.23 17:06
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2780
|1.2705
|611
|2009.02.23 17:06
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2779
|1.2705
|612
|2009.02.23 17:06
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2778
|1.2705
|613
|2009.02.23 17:06
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2777
|1.2705
|614
|2009.02.23 17:06
|modify
|33
|0.21
|1.2810
|1.2775
|1.2705
|615
|2009.02.23 17:08
|s/l
|33
|0.21
|1.2775
|1.2775
|1.2705
|73.50
|1360.09
|616
|2009.02.24 11:03
|buy
|34
|0.22
|1.2765
|1.2670
|1.2870
|617
|2009.02.24 11:07
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2771
|1.2870
|618
|2009.02.24 12:00
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2772
|1.2870
|619
|2009.02.24 12:00
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2773
|1.2870
|620
|2009.02.24 12:00
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2774
|1.2870
|621
|2009.02.24 12:02
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2775
|1.2870
|622
|2009.02.24 12:02
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2776
|1.2870
|623
|2009.02.24 12:03
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2777
|1.2870
|624
|2009.02.24 12:03
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2778
|1.2870
|625
|2009.02.24 12:04
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2779
|1.2870
|626
|2009.02.24 12:05
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2780
|1.2870
|627
|2009.02.24 12:05
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2781
|1.2870
|628
|2009.02.24 12:05
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2782
|1.2870
|629
|2009.02.24 12:09
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2801
|1.2870
|630
|2009.02.24 13:00
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2802
|1.2870
|631
|2009.02.24 13:01
|modify
|34
|0.22
|1.2765
|1.2804
|1.2870
|632
|2009.02.24 13:07
|s/l
|34
|0.22
|1.2804
|1.2804
|1.2870
|85.80
|1445.89
|633
|2009.02.25 13:38
|sell
|35
|0.24
|1.2772
|1.2867
|1.2667
|634
|2009.02.25 17:08
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2770
|1.2667
|635
|2009.02.25 17:08
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2766
|1.2667
|636
|2009.02.25 17:10
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2765
|1.2667
|637
|2009.02.25 17:10
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2762
|1.2667
|638
|2009.02.25 17:10
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2758
|1.2667
|639
|2009.02.25 17:15
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2757
|1.2667
|640
|2009.02.25 17:15
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2755
|1.2667
|641
|2009.02.25 17:15
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2754
|1.2667
|642
|2009.02.25 17:15
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2753
|1.2667
|643
|2009.02.25 17:15
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2751
|1.2667
|644
|2009.02.25 17:17
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2750
|1.2667
|645
|2009.02.25 17:17
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2749
|1.2667
|646
|2009.02.25 17:17
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2748
|1.2667
|647
|2009.02.25 17:17
|modify
|35
|0.24
|1.2772
|1.2747
|1.2667
|648
|2009.02.25 17:22
|s/l
|35
|0.24
|1.2747
|1.2747
|1.2667
|60.00
|1505.89
|649
|2009.02.27 01:45
|sell
|36
|0.25
|1.2711
|1.2806
|1.2606
|650
|2009.02.27 02:28
|sell
|37
|0.20
|1.2706
|1.2801
|1.2601
|651
|2009.02.27 09:26
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2710
|1.2606
|652
|2009.02.27 10:02
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2709
|1.2606
|653
|2009.02.27 10:03
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2708
|1.2606
|654
|2009.02.27 10:03
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2707
|1.2606
|655
|2009.02.27 10:03
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2706
|1.2606
|656
|2009.02.27 10:03
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2706
|1.2601
|657
|2009.02.27 10:03
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2705
|1.2606
|658
|2009.02.27 10:03
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2705
|1.2601
|659
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2704
|1.2606
|660
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2704
|1.2601
|661
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2703
|1.2606
|662
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2703
|1.2601
|663
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2701
|1.2606
|664
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2701
|1.2601
|665
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2698
|1.2606
|666
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2698
|1.2601
|667
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2695
|1.2606
|668
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2695
|1.2601
|669
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2693
|1.2606
|670
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2693
|1.2601
|671
|2009.02.27 10:04
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2690
|1.2606
|672
|2009.02.27 10:04
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2690
|1.2601
|673
|2009.02.27 10:05
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2689
|1.2606
|674
|2009.02.27 10:05
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2689
|1.2601
|675
|2009.02.27 10:05
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2688
|1.2606
|676
|2009.02.27 10:05
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2688
|1.2601
|677
|2009.02.27 10:05
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2687
|1.2606
|678
|2009.02.27 10:05
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2687
|1.2601
|679
|2009.02.27 10:05
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2686
|1.2606
|680
|2009.02.27 10:05
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2686
|1.2601
|681
|2009.02.27 10:05
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2685
|1.2606
|682
|2009.02.27 10:05
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2685
|1.2601
|683
|2009.02.27 10:06
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2684
|1.2606
|684
|2009.02.27 10:06
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2684
|1.2601
|685
|2009.02.27 10:07
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2683
|1.2606
|686
|2009.02.27 10:07
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2683
|1.2601
|687
|2009.02.27 10:07
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2680
|1.2606
|688
|2009.02.27 10:07
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2680
|1.2601
|689
|2009.02.27 10:08
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2678
|1.2606
|690
|2009.02.27 10:08
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2678
|1.2601
|691
|2009.02.27 10:08
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2676
|1.2606
|692
|2009.02.27 10:08
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2676
|1.2601
|693
|2009.02.27 10:08
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2675
|1.2606
|694
|2009.02.27 10:08
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2675
|1.2601
|695
|2009.02.27 10:13
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2674
|1.2606
|696
|2009.02.27 10:13
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2674
|1.2601
|697
|2009.02.27 10:13
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2673
|1.2606
|698
|2009.02.27 10:13
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2673
|1.2601
|699
|2009.02.27 10:13
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2672
|1.2606
|700
|2009.02.27 10:13
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2672
|1.2601
|701
|2009.02.27 10:13
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2670
|1.2606
|702
|2009.02.27 10:13
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2670
|1.2601
|703
|2009.02.27 10:13
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2669
|1.2606
|704
|2009.02.27 10:13
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2669
|1.2601
|705
|2009.02.27 10:14
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2668
|1.2606
|706
|2009.02.27 10:14
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2668
|1.2601
|707
|2009.02.27 10:14
|modify
|36
|0.25
|1.2711
|1.2667
|1.2606
|708
|2009.02.27 10:14
|modify
|37
|0.20
|1.2706
|1.2667
|1.2601
|709
|2009.02.27 10:15
|s/l
|36
|0.25
|1.2667
|1.2667
|1.2606
|110.00
|1615.89
|710
|2009.02.27 10:15
|s/l
|37
|0.20
|1.2667
|1.2667
|1.2601
|78.00
|1693.89
|711
|2009.02.27 18:08
|buy
|38
|0.28
|1.2716
|1.2621
|1.2821
|712
|2009.02.27 18:10
|modify
|38
|0.28
|1.2716
|1.2717
|1.2821
|713
|2009.02.27 18:11
|modify
|38
|0.28
|1.2716
|1.2718
|1.2821
|714
|2009.02.27 18:14
|s/l
|38
|0.28
|1.2718
|1.2718
|1.2821
|5.60
|1699.49
|715
|2009.03.02 01:00
|sell
|39
|0.28
|1.2615
|1.2710
|1.2510
|716
|2009.03.02 01:31
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2613
|1.2510
|717
|2009.03.02 01:31
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2610
|1.2510
|718
|2009.03.02 01:31
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2609
|1.2510
|719
|2009.03.02 01:34
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2606
|1.2510
|720
|2009.03.02 01:42
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2605
|1.2510
|721
|2009.03.02 01:42
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2604
|1.2510
|722
|2009.03.02 02:12
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2603
|1.2510
|723
|2009.03.02 02:12
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2601
|1.2510
|724
|2009.03.02 02:13
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2600
|1.2510
|725
|2009.03.02 02:13
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2599
|1.2510
|726
|2009.03.02 02:16
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2598
|1.2510
|727
|2009.03.02 02:16
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2597
|1.2510
|728
|2009.03.02 02:16
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2596
|1.2510
|729
|2009.03.02 02:17
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2595
|1.2510
|730
|2009.03.02 02:22
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2594
|1.2510
|731
|2009.03.02 02:22
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2593
|1.2510
|732
|2009.03.02 02:22
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2591
|1.2510
|733
|2009.03.02 02:23
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2590
|1.2510
|734
|2009.03.02 02:25
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2589
|1.2510
|735
|2009.03.02 02:29
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2588
|1.2510
|736
|2009.03.02 02:30
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2586
|1.2510
|737
|2009.03.02 02:30
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2585
|1.2510
|738
|2009.03.02 02:30
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2583
|1.2510
|739
|2009.03.02 02:32
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2582
|1.2510
|740
|2009.03.02 02:32
|modify
|39
|0.28
|1.2615
|1.2580
|1.2510
|741
|2009.03.02 02:39
|s/l
|39
|0.28
|1.2580
|1.2580
|1.2510
|98.00
|1797.49
|742
|2009.03.03 05:30
|buy
|40
|0.29
|1.2608
|1.2513
|1.2713
|743
|2009.03.03 05:31
|modify
|40
|0.29
|1.2608
|1.2608
|1.2713
|744
|2009.03.03 05:31
|modify
|40
|0.29
|1.2608
|1.2609
|1.2713
|745
|2009.03.03 05:31
|modify
|40
|0.29
|1.2608
|1.2610
|1.2713
|746
|2009.03.03 05:34
|s/l
|40
|0.29
|1.2610
|1.2610
|1.2713
|5.80
|1803.29
|747
|2009.03.03 17:22
|sell
|41
|0.29
|1.2562
|1.2657
|1.2457
|748
|2009.03.03 18:11
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2562
|1.2457
|749
|2009.03.03 18:11
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2561
|1.2457
|750
|2009.03.03 18:11
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2559
|1.2457
|751
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2558
|1.2457
|752
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2556
|1.2457
|753
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2553
|1.2457
|754
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2551
|1.2457
|755
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2550
|1.2457
|756
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2547
|1.2457
|757
|2009.03.03 18:13
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2544
|1.2457
|758
|2009.03.03 18:16
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2542
|1.2457
|759
|2009.03.03 18:16
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2541
|1.2457
|760
|2009.03.03 18:16
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2540
|1.2457
|761
|2009.03.03 18:16
|modify
|41
|0.29
|1.2562
|1.2539
|1.2457
|762
|2009.03.03 18:22
|s/l
|41
|0.29
|1.2539
|1.2539
|1.2457
|66.70
|1869.99
|763
|2009.03.04 15:19
|buy
|42
|0.30
|1.2570
|1.2475
|1.2675
|764
|2009.03.04 18:28
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2588
|1.2675
|765
|2009.03.04 19:00
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2589
|1.2675
|766
|2009.03.04 19:00
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2591
|1.2675
|767
|2009.03.04 19:00
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2592
|1.2675
|768
|2009.03.04 19:00
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2593
|1.2675
|769
|2009.03.04 19:01
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2594
|1.2675
|770
|2009.03.04 19:02
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2595
|1.2675
|771
|2009.03.04 19:02
|modify
|42
|0.30
|1.2570
|1.2596
|1.2675
|772
|2009.03.04 19:09
|s/l
|42
|0.30
|1.2596
|1.2596
|1.2675
|78.00
|1947.99
|773
|2009.03.05 11:26
|sell
|43
|0.32
|1.2565
|1.2660
|1.2460
|774
|2009.03.05 14:07
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2565
|1.2460
|775
|2009.03.05 14:11
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2564
|1.2460
|776
|2009.03.05 14:11
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2563
|1.2460
|777
|2009.03.05 14:11
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2562
|1.2460
|778
|2009.03.05 14:11
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2561
|1.2460
|779
|2009.03.05 14:11
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2560
|1.2460
|780
|2009.03.05 14:12
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2558
|1.2460
|781
|2009.03.05 14:12
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2556
|1.2460
|782
|2009.03.05 14:12
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2555
|1.2460
|783
|2009.03.05 14:12
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2553
|1.2460
|784
|2009.03.05 14:13
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2552
|1.2460
|785
|2009.03.05 14:13
|modify
|43
|0.32
|1.2565
|1.2551
|1.2460
|786
|2009.03.05 14:17
|s/l
|43
|0.32
|1.2551
|1.2551
|1.2460
|44.80
|1992.79
|787
|2009.03.06 05:05
|buy
|44
|0.32
|1.2571
|1.2476
|1.2676
|788
|2009.03.06 07:53
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2575
|1.2676
|789
|2009.03.06 08:00
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2577
|1.2676
|790
|2009.03.06 08:00
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2578
|1.2676
|791
|2009.03.06 08:00
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2579
|1.2676
|792
|2009.03.06 08:00
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2581
|1.2676
|793
|2009.03.06 08:00
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2582
|1.2676
|794
|2009.03.06 08:01
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2583
|1.2676
|795
|2009.03.06 08:01
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2584
|1.2676
|796
|2009.03.06 08:03
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2585
|1.2676
|797
|2009.03.06 08:03
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2586
|1.2676
|798
|2009.03.06 08:03
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2587
|1.2676
|799
|2009.03.06 08:03
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2588
|1.2676
|800
|2009.03.06 08:04
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2589
|1.2676
|801
|2009.03.06 08:04
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2590
|1.2676
|802
|2009.03.06 08:04
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2591
|1.2676
|803
|2009.03.06 08:04
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2592
|1.2676
|804
|2009.03.06 08:04
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2593
|1.2676
|805
|2009.03.06 08:16
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2594
|1.2676
|806
|2009.03.06 08:16
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2596
|1.2676
|807
|2009.03.06 08:16
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2597
|1.2676
|808
|2009.03.06 08:17
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2598
|1.2676
|809
|2009.03.06 08:17
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2599
|1.2676
|810
|2009.03.06 08:18
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2600
|1.2676
|811
|2009.03.06 08:20
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2601
|1.2676
|812
|2009.03.06 08:21
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2602
|1.2676
|813
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2603
|1.2676
|814
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2606
|1.2676
|815
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2609
|1.2676
|816
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2612
|1.2676
|817
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2615
|1.2676
|818
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2616
|1.2676
|819
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2618
|1.2676
|820
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2619
|1.2676
|821
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2621
|1.2676
|822
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2623
|1.2676
|823
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2625
|1.2676
|824
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2627
|1.2676
|825
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2630
|1.2676
|826
|2009.03.06 08:30
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2632
|1.2676
|827
|2009.03.06 08:31
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2633
|1.2676
|828
|2009.03.06 08:32
|modify
|44
|0.32
|1.2571
|1.2649
|1.2676
|829
|2009.03.06 09:00
|t/p
|44
|0.32
|1.2676
|1.2649
|1.2676
|336.00
|2328.79
|830
|2009.03.09 08:16
|sell
|45
|0.38
|1.2636
|1.2731
|1.2531
|831
|2009.03.09 09:01
|sell
|46
|0.30
|1.2631
|1.2726
|1.2526
|832
|2009.03.09 09:13
|modify
|45
|0.38
|1.2636
|1.2636
|1.2531
|833
|2009.03.09 09:13
|modify
|45
|0.38
|1.2636
|1.2635
|1.2531
|834
|2009.03.09 09:13
|modify
|45
|0.38
|1.2636
|1.2634
|1.2531
|835
|2009.03.09 09:13
|modify
|45
|0.38
|1.2636
|1.2633
|1.2531
|836
|2009.03.09 09:13
|modify
|45
|0.38
|1.2636
|1.2632
|1.2531
|837
|2009.03.09 09:20
|s/l
|45
|0.38
|1.2632
|1.2632
|1.2531
|15.20
|2343.99
|838
|2009.03.09 10:21
|sell
|47
|0.32
|1.2626
|1.2721
|1.2521
|839
|2009.03.09 11:10
|modify
|46
|0.30
|1.2631
|1.2630
|1.2526
|840
|2009.03.09 11:10
|modify
|46
|0.30
|1.2631
|1.2628
|1.2526
|841
|2009.03.09 11:11
|modify
|46
|0.30
|1.2631
|1.2627
|1.2526
|842
|2009.03.09 11:12
|modify
|46
|0.30
|1.2631
|1.2626
|1.2526
|843
|2009.03.09 11:12
|modify
|47
|0.32
|1.2626
|1.2626
|1.2521
|844
|2009.03.09 11:23
|s/l
|46
|0.30
|1.2626
|1.2626
|1.2526
|15.00
|2358.99
|845
|2009.03.09 11:23
|s/l
|47
|0.32
|1.2626
|1.2626
|1.2521
|0.00
|2358.99
|846
|2009.03.10 02:26
|buy
|48
|0.38
|1.2640
|1.2545
|1.2745
|847
|2009.03.10 03:08
|buy
|49
|0.31
|1.2646
|1.2551
|1.2751
|848
|2009.03.10 04:07
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2640
|1.2745
|849
|2009.03.10 04:07
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2641
|1.2745
|850
|2009.03.10 04:08
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2642
|1.2745
|851
|2009.03.10 05:00
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2643
|1.2745
|852
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2645
|1.2745
|853
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2646
|1.2745
|854
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2646
|1.2751
|855
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2648
|1.2745
|856
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2648
|1.2751
|857
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2649
|1.2745
|858
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2649
|1.2751
|859
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2650
|1.2745
|860
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2650
|1.2751
|861
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2652
|1.2745
|862
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2652
|1.2751
|863
|2009.03.10 05:01
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2653
|1.2745
|864
|2009.03.10 05:01
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2653
|1.2751
|865
|2009.03.10 05:02
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2654
|1.2745
|866
|2009.03.10 05:02
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2654
|1.2751
|867
|2009.03.10 05:02
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2655
|1.2745
|868
|2009.03.10 05:02
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2655
|1.2751
|869
|2009.03.10 05:09
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2656
|1.2745
|870
|2009.03.10 05:09
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2656
|1.2751
|871
|2009.03.10 05:09
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2657
|1.2745
|872
|2009.03.10 05:09
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2657
|1.2751
|873
|2009.03.10 05:10
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2658
|1.2745
|874
|2009.03.10 05:10
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2658
|1.2751
|875
|2009.03.10 05:10
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2659
|1.2745
|876
|2009.03.10 05:10
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2659
|1.2751
|877
|2009.03.10 05:10
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2660
|1.2745
|878
|2009.03.10 05:10
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2660
|1.2751
|879
|2009.03.10 05:10
|modify
|48
|0.38
|1.2640
|1.2661
|1.2745
|880
|2009.03.10 05:10
|modify
|49
|0.31
|1.2646
|1.2661
|1.2751
|881
|2009.03.10 06:06
|s/l
|48
|0.38
|1.2661
|1.2661
|1.2745
|79.80
|2438.79
|882
|2009.03.10 06:06
|s/l
|49
|0.31
|1.2661
|1.2661
|1.2751
|46.50
|2485.29
|883
|2009.03.10 20:10
|sell
|50
|0.40
|1.2659
|1.2754
|1.2554
|884
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2659
|1.2554
|885
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2658
|1.2554
|886
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2657
|1.2554
|887
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2655
|1.2554
|888
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2654
|1.2554
|889
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2653
|1.2554
|890
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2652
|1.2554
|891
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2651
|1.2554
|892
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2649
|1.2554
|893
|2009.03.10 20:13
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2648
|1.2554
|894
|2009.03.10 20:14
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2646
|1.2554
|895
|2009.03.10 20:14
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2645
|1.2554
|896
|2009.03.10 20:15
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2644
|1.2554
|897
|2009.03.10 20:16
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2643
|1.2554
|898
|2009.03.10 20:16
|modify
|50
|0.40
|1.2659
|1.2642
|1.2554
|899
|2009.03.10 20:17
|s/l
|50
|0.40
|1.2642
|1.2642
|1.2554
|68.00
|2553.29
|900
|2009.03.11 13:00
|buy
|51
|0.41
|1.2711
|1.2616
|1.2816
|901
|2009.03.11 13:20
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2711
|1.2816
|902
|2009.03.11 13:27
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2712
|1.2816
|903
|2009.03.11 13:27
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2742
|1.2816
|904
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2743
|1.2816
|905
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2745
|1.2816
|906
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2746
|1.2816
|907
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2747
|1.2816
|908
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2749
|1.2816
|909
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2751
|1.2816
|910
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2753
|1.2816
|911
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2754
|1.2816
|912
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2755
|1.2816
|913
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2756
|1.2816
|914
|2009.03.11 14:00
|modify
|51
|0.41
|1.2711
|1.2758
|1.2816
|915
|2009.03.11 14:06
|s/l
|51
|0.41
|1.2758
|1.2758
|1.2816
|192.70
|2745.99
|916
|2009.03.12 08:28
|sell
|52
|0.44
|1.2764
|1.2859
|1.2659
|917
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2764
|1.2659
|918
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2763
|1.2659
|919
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2762
|1.2659
|920
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2760
|1.2659
|921
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2759
|1.2659
|922
|2009.03.12 10:02
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2758
|1.2659
|923
|2009.03.12 10:03
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2757
|1.2659
|924
|2009.03.12 10:05
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2755
|1.2659
|925
|2009.03.12 10:05
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2753
|1.2659
|926
|2009.03.12 10:05
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2750
|1.2659
|927
|2009.03.12 10:05
|modify
|52
|0.44
|1.2764
|1.2749
|1.2659
|928
|2009.03.12 10:07
|s/l
|52
|0.44
|1.2749
|1.2749
|1.2659
|66.00
|2811.99
|929
|2009.03.12 19:28
|buy
|53
|0.45
|1.2839
|1.2744
|1.2944
|930
|2009.03.12 20:37
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2843
|1.2944
|931
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2844
|1.2944
|932
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2845
|1.2944
|933
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2846
|1.2944
|934
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2847
|1.2944
|935
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2848
|1.2944
|936
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2849
|1.2944
|937
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2850
|1.2944
|938
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2851
|1.2944
|939
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2852
|1.2944
|940
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2853
|1.2944
|941
|2009.03.12 21:00
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2854
|1.2944
|942
|2009.03.12 21:02
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2855
|1.2944
|943
|2009.03.12 21:02
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2856
|1.2944
|944
|2009.03.12 21:02
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2858
|1.2944
|945
|2009.03.12 21:02
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2859
|1.2944
|946
|2009.03.12 21:02
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2860
|1.2944
|947
|2009.03.12 21:09
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2861
|1.2944
|948
|2009.03.12 21:10
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2863
|1.2944
|949
|2009.03.12 21:11
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2864
|1.2944
|950
|2009.03.12 21:11
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2865
|1.2944
|951
|2009.03.12 21:11
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2866
|1.2944
|952
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2867
|1.2944
|953
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2868
|1.2944
|954
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2869
|1.2944
|955
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2870
|1.2944
|956
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2871
|1.2944
|957
|2009.03.12 21:12
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2872
|1.2944
|958
|2009.03.12 21:13
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2873
|1.2944
|959
|2009.03.12 21:14
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2874
|1.2944
|960
|2009.03.12 21:14
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2875
|1.2944
|961
|2009.03.12 21:14
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2876
|1.2944
|962
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2877
|1.2944
|963
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2878
|1.2944
|964
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2879
|1.2944
|965
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2880
|1.2944
|966
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2881
|1.2944
|967
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2882
|1.2944
|968
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2883
|1.2944
|969
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2884
|1.2944
|970
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2885
|1.2944
|971
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2886
|1.2944
|972
|2009.03.12 21:15
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2887
|1.2944
|973
|2009.03.12 21:16
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2888
|1.2944
|974
|2009.03.12 21:16
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2889
|1.2944
|975
|2009.03.12 21:16
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2890
|1.2944
|976
|2009.03.12 21:16
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2892
|1.2944
|977
|2009.03.12 21:16
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2893
|1.2944
|978
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2894
|1.2944
|979
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2895
|1.2944
|980
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2896
|1.2944
|981
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2897
|1.2944
|982
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2898
|1.2944
|983
|2009.03.12 21:17
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2899
|1.2944
|984
|2009.03.12 21:20
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2900
|1.2944
|985
|2009.03.12 21:21
|modify
|53
|0.45
|1.2839
|1.2901
|1.2944
|986
|2009.03.12 21:24
|s/l
|53
|0.45
|1.2901
|1.2901
|1.2944
|279.00
|3090.99
|987
|2009.03.13 18:11
|sell
|54
|0.50
|1.2883
|1.2978
|1.2778
|988
|2009.03.16 01:00
|modify
|54
|0.50
|1.2883
|1.2865
|1.2778
|989
|2009.03.16 01:07
|s/l
|54
|0.50
|1.2865
|1.2865
|1.2778
|87.65
|3178.64
|990
|2009.03.16 08:11
|buy
|55
|0.51
|1.2916
|1.2821
|1.3021
|991
|2009.03.16 09:00
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2917
|1.3021
|992
|2009.03.16 09:01
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2918
|1.3021
|993
|2009.03.16 09:01
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2919
|1.3021
|994
|2009.03.16 09:01
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2920
|1.3021
|995
|2009.03.16 09:01
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2921
|1.3021
|996
|2009.03.16 09:01
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2922
|1.3021
|997
|2009.03.16 09:02
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2923
|1.3021
|998
|2009.03.16 09:05
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2924
|1.3021
|999
|2009.03.16 09:05
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2925
|1.3021
|1000
|2009.03.16 09:14
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2926
|1.3021
|1001
|2009.03.16 09:14
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2927
|1.3021
|1002
|2009.03.16 09:14
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2928
|1.3021
|1003
|2009.03.16 09:14
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2929
|1.3021
|1004
|2009.03.16 09:14
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2930
|1.3021
|1005
|2009.03.16 09:18
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2931
|1.3021
|1006
|2009.03.16 09:18
|modify
|55
|0.51
|1.2916
|1.2932
|1.3021
|1007
|2009.03.16 09:20
|s/l
|55
|0.51
|1.2932
|1.2932
|1.3021
|81.60
|3260.24
|1008
|2009.03.17 07:40
|sell
|56
|0.53
|1.2979
|1.3074
|1.2874
|1009
|2009.03.17 08:07
|sell
|57
|0.42
|1.2973
|1.3068
|1.2868
|1010
|2009.03.17 14:05
|sell
|58
|0.34
|1.2967
|1.3062
|1.2862
|1011
|2009.03.17 14:06
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2979
|1.2874
|1012
|2009.03.17 14:06
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2978
|1.2874
|1013
|2009.03.17 14:16
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2977
|1.2874
|1014
|2009.03.17 14:16
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2976
|1.2874
|1015
|2009.03.17 14:16
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2975
|1.2874
|1016
|2009.03.17 14:16
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2974
|1.2874
|1017
|2009.03.17 14:16
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2973
|1.2874
|1018
|2009.03.17 14:18
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2971
|1.2874
|1019
|2009.03.17 14:18
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2971
|1.2868
|1020
|2009.03.17 14:18
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2969
|1.2874
|1021
|2009.03.17 14:18
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2969
|1.2868
|1022
|2009.03.17 14:18
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2967
|1.2874
|1023
|2009.03.17 14:18
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2967
|1.2868
|1024
|2009.03.17 14:18
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2967
|1.2862
|1025
|2009.03.17 14:18
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2963
|1.2874
|1026
|2009.03.17 14:18
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2963
|1.2868
|1027
|2009.03.17 14:18
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2963
|1.2862
|1028
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2962
|1.2874
|1029
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2962
|1.2868
|1030
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2962
|1.2862
|1031
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2961
|1.2874
|1032
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2961
|1.2868
|1033
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2961
|1.2862
|1034
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2958
|1.2874
|1035
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2958
|1.2868
|1036
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2958
|1.2862
|1037
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2957
|1.2874
|1038
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2957
|1.2868
|1039
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2957
|1.2862
|1040
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2956
|1.2874
|1041
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2956
|1.2868
|1042
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2956
|1.2862
|1043
|2009.03.17 14:19
|modify
|56
|0.53
|1.2979
|1.2954
|1.2874
|1044
|2009.03.17 14:19
|modify
|57
|0.42
|1.2973
|1.2954
|1.2868
|1045
|2009.03.17 14:19
|modify
|58
|0.34
|1.2967
|1.2954
|1.2862
|1046
|2009.03.17 14:21
|s/l
|56
|0.53
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|132.50
|3392.74
|1047
|2009.03.17 14:21
|s/l
|57
|0.42
|1.2954
|1.2954
|1.2868
|79.80
|3472.54
|1048
|2009.03.17 14:21
|s/l
|58
|0.34
|1.2954
|1.2954
|1.2862
|44.20
|3516.74
|1049
|2009.03.17 15:03
|sell
|59
|0.57
|1.2958
|1.3053
|1.2853
|1050
|2009.03.17 15:18
|modify
|59
|0.57
|1.2958
|1.2958
|1.2853
|1051
|2009.03.17 15:18
|modify
|59
|0.57
|1.2958
|1.2957
|1.2853
|1052
|2009.03.17 15:18
|modify
|59
|0.57
|1.2958
|1.2955
|1.2853
|1053
|2009.03.17 16:01
|s/l
|59
|0.57
|1.2955
|1.2955
|1.2853
|17.10
|3533.84
|1054
|2009.03.17 19:15
|buy
|60
|0.57
|1.3009
|1.2914
|1.3114
|1055
|2009.03.17 21:00
|buy
|61
|0.45
|1.3015
|1.2920
|1.3120
|1056
|2009.03.18 00:18
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3009
|1.3114
|1057
|2009.03.18 00:18
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3010
|1.3114
|1058
|2009.03.18 00:19
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3011
|1.3114
|1059
|2009.03.18 00:20
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3012
|1.3114
|1060
|2009.03.18 00:37
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3013
|1.3114
|1061
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3014
|1.3114
|1062
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3015
|1.3114
|1063
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3015
|1.3120
|1064
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3016
|1.3114
|1065
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3016
|1.3120
|1066
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3018
|1.3114
|1067
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3018
|1.3120
|1068
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3019
|1.3114
|1069
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3019
|1.3120
|1070
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3020
|1.3114
|1071
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3020
|1.3120
|1072
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3022
|1.3114
|1073
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3022
|1.3120
|1074
|2009.03.18 00:38
|modify
|60
|0.57
|1.3009
|1.3023
|1.3114
|1075
|2009.03.18 00:38
|modify
|61
|0.45
|1.3015
|1.3023
|1.3120
|1076
|2009.03.18 02:06
|s/l
|60
|0.57
|1.3023
|1.3023
|1.3114
|81.91
|3615.75
|1077
|2009.03.18 02:06
|s/l
|61
|0.45
|1.3023
|1.3023
|1.3120
|37.66
|3653.41
|1078
|2009.03.20 08:39
|sell
|62
|0.59
|1.3635
|1.3730
|1.3530
|1079
|2009.03.20 09:00
|sell
|63
|0.45
|1.3643
|1.3738
|1.3538
|1080
|2009.03.20 12:16
|sell
|64
|0.36
|1.3638
|1.3733
|1.3533
|1081
|2009.03.20 12:26
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3590
|1.3530
|1082
|2009.03.20 12:26
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3590
|1.3538
|1083
|2009.03.20 12:26
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3590
|1.3533
|1084
|2009.03.20 13:00
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3589
|1.3530
|1085
|2009.03.20 13:00
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3589
|1.3538
|1086
|2009.03.20 13:00
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3589
|1.3533
|1087
|2009.03.20 13:06
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3588
|1.3530
|1088
|2009.03.20 13:06
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3588
|1.3538
|1089
|2009.03.20 13:06
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3588
|1.3533
|1090
|2009.03.20 13:06
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3585
|1.3530
|1091
|2009.03.20 13:06
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3585
|1.3538
|1092
|2009.03.20 13:06
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3585
|1.3533
|1093
|2009.03.20 13:07
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3583
|1.3530
|1094
|2009.03.20 13:07
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3583
|1.3538
|1095
|2009.03.20 13:07
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3583
|1.3533
|1096
|2009.03.20 13:07
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3582
|1.3530
|1097
|2009.03.20 13:07
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3582
|1.3538
|1098
|2009.03.20 13:07
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3582
|1.3533
|1099
|2009.03.20 13:07
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3581
|1.3530
|1100
|2009.03.20 13:07
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3581
|1.3538
|1101
|2009.03.20 13:07
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3581
|1.3533
|1102
|2009.03.20 13:07
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3580
|1.3530
|1103
|2009.03.20 13:07
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3580
|1.3538
|1104
|2009.03.20 13:07
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3580
|1.3533
|1105
|2009.03.20 13:07
|modify
|62
|0.59
|1.3635
|1.3579
|1.3530
|1106
|2009.03.20 13:07
|modify
|63
|0.45
|1.3643
|1.3579
|1.3538
|1107
|2009.03.20 13:07
|modify
|64
|0.36
|1.3638
|1.3579
|1.3533
|1108
|2009.03.20 13:10
|s/l
|62
|0.59
|1.3579
|1.3579
|1.3530
|330.40
|3983.81
|1109
|2009.03.20 13:10
|s/l
|63
|0.45
|1.3579
|1.3579
|1.3538
|288.00
|4271.81
|1110
|2009.03.20 13:10
|s/l
|64
|0.36
|1.3579
|1.3579
|1.3533
|212.40
|4484.21
|1111
|2009.03.23 06:00
|buy
|65
|0.72
|1.3667
|1.3572
|1.3772
|1112
|2009.03.23 07:00
|buy
|66
|0.55
|1.3660
|1.3565
|1.3765
|1113
|2009.03.23 08:19
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3666
|1.3765
|1114
|2009.03.23 09:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3667
|1.3772
|1115
|2009.03.23 09:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3667
|1.3765
|1116
|2009.03.23 09:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3669
|1.3772
|1117
|2009.03.23 09:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3669
|1.3765
|1118
|2009.03.23 09:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3670
|1.3772
|1119
|2009.03.23 09:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3670
|1.3765
|1120
|2009.03.23 09:01
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3671
|1.3772
|1121
|2009.03.23 09:01
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3671
|1.3765
|1122
|2009.03.23 09:01
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3672
|1.3772
|1123
|2009.03.23 09:01
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3672
|1.3765
|1124
|2009.03.23 09:11
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3671
|1.3772
|1125
|2009.03.23 09:11
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3671
|1.3765
|1126
|2009.03.23 09:11
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3672
|1.3772
|1127
|2009.03.23 09:11
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3672
|1.3765
|1128
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3673
|1.3772
|1129
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3673
|1.3765
|1130
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3674
|1.3772
|1131
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3674
|1.3765
|1132
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3675
|1.3772
|1133
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3675
|1.3765
|1134
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3676
|1.3772
|1135
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3676
|1.3765
|1136
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3677
|1.3772
|1137
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3677
|1.3765
|1138
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3678
|1.3772
|1139
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3678
|1.3765
|1140
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3679
|1.3772
|1141
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3679
|1.3765
|1142
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3680
|1.3772
|1143
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3680
|1.3765
|1144
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3681
|1.3772
|1145
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3681
|1.3765
|1146
|2009.03.23 09:12
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3682
|1.3772
|1147
|2009.03.23 09:12
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3682
|1.3765
|1148
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3683
|1.3772
|1149
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3683
|1.3765
|1150
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3684
|1.3772
|1151
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3684
|1.3765
|1152
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3685
|1.3772
|1153
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3685
|1.3765
|1154
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3686
|1.3772
|1155
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3686
|1.3765
|1156
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3687
|1.3772
|1157
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3687
|1.3765
|1158
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3688
|1.3772
|1159
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3688
|1.3765
|1160
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3689
|1.3772
|1161
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3689
|1.3765
|1162
|2009.03.23 09:16
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3692
|1.3772
|1163
|2009.03.23 09:16
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3692
|1.3765
|1164
|2009.03.23 10:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3693
|1.3772
|1165
|2009.03.23 10:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3693
|1.3765
|1166
|2009.03.23 10:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3695
|1.3772
|1167
|2009.03.23 10:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3695
|1.3765
|1168
|2009.03.23 10:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3696
|1.3772
|1169
|2009.03.23 10:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3696
|1.3765
|1170
|2009.03.23 10:00
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3697
|1.3772
|1171
|2009.03.23 10:00
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3697
|1.3765
|1172
|2009.03.23 10:02
|modify
|65
|0.72
|1.3667
|1.3696
|1.3772
|1173
|2009.03.23 10:02
|modify
|66
|0.55
|1.3660
|1.3696
|1.3765
|1174
|2009.03.23 10:09
|s/l
|65
|0.72
|1.3696
|1.3696
|1.3772
|208.80
|4693.01
|1175
|2009.03.23 10:09
|s/l
|66
|0.55
|1.3696
|1.3696
|1.3765
|198.00
|4891.01
|1176
|2009.03.23 14:19
|sell
|67
|0.79
|1.3577
|1.3672
|1.3472
|1177
|2009.03.23 15:09
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3576
|1.3472
|1178
|2009.03.23 15:09
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3575
|1.3472
|1179
|2009.03.23 15:09
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3574
|1.3472
|1180
|2009.03.23 15:10
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3573
|1.3472
|1181
|2009.03.23 15:10
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3572
|1.3472
|1182
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3573
|1.3472
|1183
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3572
|1.3472
|1184
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3571
|1.3472
|1185
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3570
|1.3472
|1186
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3569
|1.3472
|1187
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3568
|1.3472
|1188
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3567
|1.3472
|1189
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3566
|1.3472
|1190
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3565
|1.3472
|1191
|2009.03.23 15:11
|modify
|67
|0.79
|1.3577
|1.3564
|1.3472
|1192
|2009.03.23 15:15
|s/l
|67
|0.79
|1.3564
|1.3564
|1.3472
|102.70
|4993.71
|1193
|2009.03.24 04:00
|buy
|68
|0.80
|1.3666
|1.3571
|1.3771
|1194
|2009.03.24 12:00
|sell
|69
|0.51
|1.3574
|1.3669
|1.3469
|1195
|2009.03.24 12:00
|s/l
|68
|0.80
|1.3571
|1.3571
|1.3771
|-760.00
|4233.71
|1196
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3574
|1.3469
|1197
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3573
|1.3469
|1198
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3572
|1.3469
|1199
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3571
|1.3469
|1200
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3570
|1.3469
|1201
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3569
|1.3469
|1202
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3568
|1.3469
|1203
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3567
|1.3469
|1204
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3566
|1.3469
|1205
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3565
|1.3469
|1206
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3564
|1.3469
|1207
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3563
|1.3469
|1208
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3562
|1.3469
|1209
|2009.03.24 12:08
|modify
|69
|0.51
|1.3574
|1.3557
|1.3469
|1210
|2009.03.24 13:05
|s/l
|69
|0.51
|1.3557
|1.3557
|1.3469
|86.70
|4320.41
|1211
|2009.03.25 15:00
|buy
|70
|0.70
|1.3503
|1.3408
|1.3608
|1212
|2009.03.25 15:12
|modify
|70
|0.70
|1.3503
|1.3574
|1.3608
|1213
|2009.03.25 16:00
|modify
|70
|0.70
|1.3503
|1.3590
|1.3608
|1214
|2009.03.25 16:00
|modify
|70
|0.70
|1.3503
|1.3591
|1.3608
|1215
|2009.03.25 16:00
|modify
|70
|0.70
|1.3503
|1.3592
|1.3608
|1216
|2009.03.25 16:00
|t/p
|70
|0.70
|1.3608
|1.3592
|1.3608
|735.00
|5055.41
|1217
|2009.03.26 16:00
|sell
|71
|0.81
|1.3561
|1.3656
|1.3456
|1218
|2009.03.26 16:02
|modify
|71
|0.81
|1.3561
|1.3561
|1.3456
|1219
|2009.03.26 16:02
|modify
|71
|0.81
|1.3561
|1.3560
|1.3456
|1220
|2009.03.26 16:05
|s/l
|71
|0.81
|1.3560
|1.3560
|1.3456
|8.10
|5063.51
|1221
|2009.03.31 03:12
|buy
|72
|0.82
|1.3213
|1.3118
|1.3318
|1222
|2009.03.31 04:10
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3223
|1.3318
|1223
|2009.03.31 05:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3224
|1.3318
|1224
|2009.03.31 05:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3225
|1.3318
|1225
|2009.03.31 05:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3226
|1.3318
|1226
|2009.03.31 05:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3227
|1.3318
|1227
|2009.03.31 05:01
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3228
|1.3318
|1228
|2009.03.31 05:01
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3229
|1.3318
|1229
|2009.03.31 05:01
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3230
|1.3318
|1230
|2009.03.31 05:01
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3231
|1.3318
|1231
|2009.03.31 05:01
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3230
|1.3318
|1232
|2009.03.31 05:04
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3231
|1.3318
|1233
|2009.03.31 05:04
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3232
|1.3318
|1234
|2009.03.31 06:18
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3233
|1.3318
|1235
|2009.03.31 06:18
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3232
|1.3318
|1236
|2009.03.31 06:18
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3239
|1.3318
|1237
|2009.03.31 07:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3240
|1.3318
|1238
|2009.03.31 07:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3241
|1.3318
|1239
|2009.03.31 07:00
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3242
|1.3318
|1240
|2009.03.31 07:05
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3243
|1.3318
|1241
|2009.03.31 07:05
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3244
|1.3318
|1242
|2009.03.31 07:05
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3245
|1.3318
|1243
|2009.03.31 07:05
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3246
|1.3318
|1244
|2009.03.31 07:05
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3247
|1.3318
|1245
|2009.03.31 07:06
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3246
|1.3318
|1246
|2009.03.31 07:07
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3247
|1.3318
|1247
|2009.03.31 07:11
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3246
|1.3318
|1248
|2009.03.31 07:12
|modify
|72
|0.82
|1.3213
|1.3247
|1.3318
|1249
|2009.03.31 07:16
|s/l
|72
|0.82
|1.3247
|1.3247
|1.3318
|278.80
|5342.31
|1250
|2009.04.01 00:18
|sell
|73
|0.86
|1.3241
|1.3336
|1.3136
|1251
|2009.04.01 03:07
|modify
|73
|0.86
|1.3241
|1.3192
|1.3136
|1252
|2009.04.01 04:04
|s/l
|73
|0.86
|1.3192
|1.3192
|1.3136
|421.40
|5763.71
|1253
|2009.04.01 14:05
|buy
|74
|0.93
|1.3266
|1.3171
|1.3371
|1254
|2009.04.01 16:01
|buy
|75
|0.73
|1.3272
|1.3177
|1.3377
|1255
|2009.04.01 16:07
|modify
|74
|0.93
|1.3266
|1.3266
|1.3371
|1256
|2009.04.01 16:07
|modify
|74
|0.93
|1.3266
|1.3267
|1.3371
|1257
|2009.04.01 16:07
|modify
|74
|0.93
|1.3266
|1.3268
|1.3371
|1258
|2009.04.01 16:09
|s/l
|74
|0.93
|1.3268
|1.3268
|1.3371
|18.60
|5782.31
|1259
|2009.04.01 17:00
|buy
|76
|0.76
|1.3258
|1.3163
|1.3363
|1260
|2009.04.02 04:23
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3259
|1.3363
|1261
|2009.04.02 05:00
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3260
|1.3363
|1262
|2009.04.02 05:00
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3261
|1.3363
|1263
|2009.04.02 05:00
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3262
|1.3363
|1264
|2009.04.02 05:00
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3263
|1.3363
|1265
|2009.04.02 06:08
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3264
|1.3363
|1266
|2009.04.02 06:08
|modify
|76
|0.76
|1.3258
|1.3265
|1.3363
|1267
|2009.04.02 07:35
|s/l
|76
|0.76
|1.3265
|1.3265
|1.3363
|61.64
|5843.95
|1268
|2009.04.02 09:09
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3272
|1.3377
|1269
|2009.04.02 09:09
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3273
|1.3377
|1270
|2009.04.02 09:12
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3274
|1.3377
|1271
|2009.04.02 09:12
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3275
|1.3377
|1272
|2009.04.02 09:12
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3276
|1.3377
|1273
|2009.04.02 09:12
|modify
|75
|0.73
|1.3272
|1.3277
|1.3377
|1274
|2009.04.02 10:04
|s/l
|75
|0.73
|1.3277
|1.3277
|1.3377
|44.60
|5888.55
|1275
|2009.04.03 10:00
|sell
|77
|0.95
|1.3412
|1.3507
|1.3307
|1276
|2009.04.03 15:16
|sell
|78
|0.76
|1.3399
|1.3494
|1.3294
|1277
|2009.04.03 16:00
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3412
|1.3307
|1278
|2009.04.03 16:00
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3411
|1.3307
|1279
|2009.04.03 16:00
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3409
|1.3307
|1280
|2009.04.03 16:00
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3407
|1.3307
|1281
|2009.04.03 16:01
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3406
|1.3307
|1282
|2009.04.03 16:01
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3405
|1.3307
|1283
|2009.04.03 16:01
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3404
|1.3307
|1284
|2009.04.03 16:01
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3403
|1.3307
|1285
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3402
|1.3307
|1286
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3400
|1.3307
|1287
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3398
|1.3307
|1288
|2009.04.03 16:02
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3398
|1.3294
|1289
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3396
|1.3307
|1290
|2009.04.03 16:02
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3396
|1.3294
|1291
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3395
|1.3307
|1292
|2009.04.03 16:02
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3395
|1.3294
|1293
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3392
|1.3307
|1294
|2009.04.03 16:02
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3392
|1.3294
|1295
|2009.04.03 16:02
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3390
|1.3307
|1296
|2009.04.03 16:02
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3390
|1.3294
|1297
|2009.04.03 16:03
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3388
|1.3307
|1298
|2009.04.03 16:03
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3388
|1.3294
|1299
|2009.04.03 16:03
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3387
|1.3307
|1300
|2009.04.03 16:03
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3387
|1.3294
|1301
|2009.04.03 16:03
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3386
|1.3307
|1302
|2009.04.03 16:03
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3386
|1.3294
|1303
|2009.04.03 16:03
|modify
|77
|0.95
|1.3412
|1.3384
|1.3307
|1304
|2009.04.03 16:03
|modify
|78
|0.76
|1.3399
|1.3384
|1.3294
|1305
|2009.04.03 16:06
|s/l
|77
|0.95
|1.3384
|1.3384
|1.3307
|266.00
|6154.55
|1306
|2009.04.03 16:06
|s/l
|78
|0.76
|1.3384
|1.3384
|1.3294
|114.00
|6268.55
|1307
|2009.04.03 21:27
|buy
|79
|2.00
|1.3486
|1.3391
|1.3591
|1308
|2009.04.06 01:00
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3497
|1.3591
|1309
|2009.04.06 01:00
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3499
|1.3591
|1310
|2009.04.06 01:01
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3500
|1.3591
|1311
|2009.04.06 01:02
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3499
|1.3591
|1312
|2009.04.06 01:02
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3500
|1.3591
|1313
|2009.04.06 01:02
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3499
|1.3591
|1314
|2009.04.06 01:03
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3500
|1.3591
|1315
|2009.04.06 01:03
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3501
|1.3591
|1316
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3502
|1.3591
|1317
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3503
|1.3591
|1318
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3505
|1.3591
|1319
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3507
|1.3591
|1320
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3508
|1.3591
|1321
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3509
|1.3591
|1322
|2009.04.06 01:04
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3511
|1.3591
|1323
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3512
|1.3591
|1324
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3513
|1.3591
|1325
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3514
|1.3591
|1326
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3515
|1.3591
|1327
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3516
|1.3591
|1328
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3517
|1.3591
|1329
|2009.04.06 01:05
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3516
|1.3591
|1330
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3517
|1.3591
|1331
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3518
|1.3591
|1332
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3519
|1.3591
|1333
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3520
|1.3591
|1334
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3521
|1.3591
|1335
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3522
|1.3591
|1336
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3523
|1.3591
|1337
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3524
|1.3591
|1338
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3525
|1.3591
|1339
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3526
|1.3591
|1340
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3527
|1.3591
|1341
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3528
|1.3591
|1342
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3529
|1.3591
|1343
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3530
|1.3591
|1344
|2009.04.06 01:06
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3531
|1.3591
|1345
|2009.04.06 01:07
|modify
|79
|2.00
|1.3486
|1.3532
|1.3591
|1346
|2009.04.06 01:13
|s/l
|79
|2.00
|1.3532
|1.3532
|1.3591
|927.40
|7195.95
|1347
|2009.04.06 16:10
|sell
|80
|2.00
|1.3452
|1.3547
|1.3347
|1348
|2009.04.06 17:09
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3421
|1.3347
|1349
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3420
|1.3347
|1350
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3419
|1.3347
|1351
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3418
|1.3347
|1352
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3417
|1.3347
|1353
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3416
|1.3347
|1354
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3415
|1.3347
|1355
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3414
|1.3347
|1356
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3413
|1.3347
|1357
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3412
|1.3347
|1358
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3411
|1.3347
|1359
|2009.04.06 18:01
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3410
|1.3347
|1360
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3409
|1.3347
|1361
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3408
|1.3347
|1362
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3407
|1.3347
|1363
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3406
|1.3347
|1364
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3405
|1.3347
|1365
|2009.04.06 18:02
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3404
|1.3347
|1366
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3405
|1.3347
|1367
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3404
|1.3347
|1368
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3403
|1.3347
|1369
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3402
|1.3347
|1370
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3401
|1.3347
|1371
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3400
|1.3347
|1372
|2009.04.06 18:06
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3399
|1.3347
|1373
|2009.04.06 18:08
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3379
|1.3347
|1374
|2009.04.06 19:00
|modify
|80
|2.00
|1.3452
|1.3378
|1.3347
|1375
|2009.04.06 19:02
|s/l
|80
|2.00
|1.3378
|1.3378
|1.3347
|1480.00
|8675.95
|1376
|2009.04.08 15:12
|buy
|81
|2.00
|1.3263
|1.3168
|1.3368
|1377
|2009.04.08 18:08
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3269
|1.3368
|1378
|2009.04.08 19:00
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3270
|1.3368
|1379
|2009.04.08 19:00
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3271
|1.3368
|1380
|2009.04.08 19:00
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3272
|1.3368
|1381
|2009.04.08 19:00
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3273
|1.3368
|1382
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3274
|1.3368
|1383
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3275
|1.3368
|1384
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3276
|1.3368
|1385
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3277
|1.3368
|1386
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3278
|1.3368
|1387
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3279
|1.3368
|1388
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3280
|1.3368
|1389
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3281
|1.3368
|1390
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3282
|1.3368
|1391
|2009.04.08 19:01
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3283
|1.3368
|1392
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3284
|1.3368
|1393
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3285
|1.3368
|1394
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3286
|1.3368
|1395
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3287
|1.3368
|1396
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3288
|1.3368
|1397
|2009.04.08 19:02
|modify
|81
|2.00
|1.3263
|1.3289
|1.3368
|1398
|2009.04.08 19:04
|s/l
|81
|2.00
|1.3289
|1.3289
|1.3368
|520.00
|9195.95
|1399
|2009.04.09 14:13
|sell
|82
|2.00
|1.3240
|1.3335
|1.3135
|1400
|2009.04.09 17:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3222
|1.3135
|1401
|2009.04.09 18:00
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3221
|1.3135
|1402
|2009.04.09 18:07
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3220
|1.3135
|1403
|2009.04.09 18:07
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3219
|1.3135
|1404
|2009.04.09 18:07
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3218
|1.3135
|1405
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3217
|1.3135
|1406
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3216
|1.3135
|1407
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3215
|1.3135
|1408
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3214
|1.3135
|1409
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3213
|1.3135
|1410
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3212
|1.3135
|1411
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3211
|1.3135
|1412
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3210
|1.3135
|1413
|2009.04.09 18:09
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3164
|1.3135
|1414
|2009.04.09 19:07
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3159
|1.3135
|1415
|2009.04.09 20:00
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3158
|1.3135
|1416
|2009.04.09 20:01
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3159
|1.3135
|1417
|2009.04.09 20:01
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3158
|1.3135
|1418
|2009.04.09 20:01
|modify
|82
|2.00
|1.3240
|1.3157
|1.3135
|1419
|2009.04.09 20:05
|s/l
|82
|2.00
|1.3157
|1.3157
|1.3135
|1660.00
|10855.95
|1420
|2009.04.10 19:37
|buy
|83
|2.00
|1.3149
|1.3054
|1.3254
|1421
|2009.04.10 21:44
|buy
|84
|4.00
|1.3156
|1.3061
|1.3261
|1422
|2009.04.10 22:37
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3156
|1.3254
|1423
|2009.04.10 22:37
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3156
|1.3261
|1424
|2009.04.13 01:00
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3171
|1.3254
|1425
|2009.04.13 01:00
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3171
|1.3261
|1426
|2009.04.13 01:05
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3170
|1.3254
|1427
|2009.04.13 01:05
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3170
|1.3261
|1428
|2009.04.13 01:06
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3169
|1.3254
|1429
|2009.04.13 01:06
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3169
|1.3261
|1430
|2009.04.13 01:22
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3168
|1.3254
|1431
|2009.04.13 01:22
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3168
|1.3261
|1432
|2009.04.13 01:23
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3167
|1.3254
|1433
|2009.04.13 01:23
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3167
|1.3261
|1434
|2009.04.13 01:24
|modify
|83
|2.00
|1.3149
|1.3168
|1.3254
|1435
|2009.04.13 01:24
|modify
|84
|4.00
|1.3156
|1.3168
|1.3261
|1436
|2009.04.13 02:25
|s/l
|83
|2.00
|1.3168
|1.3168
|1.3254
|387.40
|11243.35
|1437
|2009.04.13 02:25
|s/l
|84
|4.00
|1.3168
|1.3168
|1.3261
|494.80
|11738.15
|1438
|2009.04.13 03:17
|sell
|85
|2.00
|1.3128
|1.3223
|1.3023
|1439
|2009.04.13 15:02
|s/l
|85
|2.00
|1.3223
|1.3223
|1.3023
|-1900.00
|9838.15
|1440
|2009.04.14 10:01
|sell
|86
|2.00
|1.3294
|1.3389
|1.3189
|1441
|2009.04.14 12:08
|modify
|86
|2.00
|1.3294
|1.3294
|1.3189
|1442
|2009.04.14 12:09
|modify
|86
|2.00
|1.3294
|1.3293
|1.3189
|1443
|2009.04.14 12:11
|modify
|86
|2.00
|1.3294
|1.3294
|1.3189
|1444
|2009.04.14 12:11
|s/l
|86
|2.00
|1.3294
|1.3294
|1.3189
|0.00
|9838.15
|1445
|2009.04.16 03:15
|buy
|87
|2.00
|1.3265
|1.3170
|1.3370
|1446
|2009.04.16 09:15
|s/l
|87
|2.00
|1.3170
|1.3170
|1.3370
|-1900.00
|7938.15
|1447
|2009.04.16 09:15
|sell
|88
|2.00
|1.3170
|1.3265
|1.3065
|1448
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3170
|1.3065
|1449
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3169
|1.3065
|1450
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3168
|1.3065
|1451
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3167
|1.3065
|1452
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3166
|1.3065
|1453
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3165
|1.3065
|1454
|2009.04.16 12:06
|modify
|88
|2.00
|1.3170
|1.3164
|1.3065
|1455
|2009.04.16 12:10
|s/l
|88
|2.00
|1.3164
|1.3164
|1.3065
|120.00
|8058.15
|1456
|2009.04.21 11:00
|buy
|89
|2.00
|1.2940
|1.2845
|1.3045
|1457
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2941
|1.3045
|1458
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2942
|1.3045
|1459
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2943
|1.3045
|1460
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2944
|1.3045
|1461
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2945
|1.3045
|1462
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2946
|1.3045
|1463
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2947
|1.3045
|1464
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2948
|1.3045
|1465
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2949
|1.3045
|1466
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2950
|1.3045
|1467
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2951
|1.3045
|1468
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2952
|1.3045
|1469
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2953
|1.3045
|1470
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2954
|1.3045
|1471
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2955
|1.3045
|1472
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2956
|1.3045
|1473
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2957
|1.3045
|1474
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2958
|1.3045
|1475
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2959
|1.3045
|1476
|2009.04.21 12:00
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2960
|1.3045
|1477
|2009.04.21 12:03
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2961
|1.3045
|1478
|2009.04.21 12:03
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2960
|1.3045
|1479
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2961
|1.3045
|1480
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2962
|1.3045
|1481
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2963
|1.3045
|1482
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2964
|1.3045
|1483
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2965
|1.3045
|1484
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2966
|1.3045
|1485
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2967
|1.3045
|1486
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2968
|1.3045
|1487
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2969
|1.3045
|1488
|2009.04.21 12:04
|modify
|89
|2.00
|1.2940
|1.2970
|1.3045
|1489
|2009.04.21 12:04
|s/l
|89
|2.00
|1.2970
|1.2970
|1.3045
|600.00
|8658.15
|1490
|2009.04.21 16:02
|sell
|90
|2.00
|1.2916
|1.3011
|1.2811
|1491
|2009.04.22 10:05
|modify
|90
|2.00
|1.2916
|1.2916
|1.2811
|1492
|2009.04.22 10:08
|s/l
|90
|2.00
|1.2916
|1.2916
|1.2811
|-9.40
|8648.75
|1493
|2009.04.22 14:00
|buy
|91
|2.00
|1.2948
|1.2853
|1.3053
|1494
|2009.04.22 16:07
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2981
|1.3053
|1495
|2009.04.22 17:00
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2982
|1.3053
|1496
|2009.04.22 17:00
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2983
|1.3053
|1497
|2009.04.22 17:00
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2984
|1.3053
|1498
|2009.04.22 17:00
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2985
|1.3053
|1499
|2009.04.22 17:00
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2986
|1.3053
|1500
|2009.04.22 17:01
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2987
|1.3053
|1501
|2009.04.22 17:01
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2988
|1.3053
|1502
|2009.04.22 17:01
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2989
|1.3053
|1503
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2990
|1.3053
|1504
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2991
|1.3053
|1505
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2992
|1.3053
|1506
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2993
|1.3053
|1507
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2994
|1.3053
|1508
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2995
|1.3053
|1509
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2996
|1.3053
|1510
|2009.04.22 17:02
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2997
|1.3053
|1511
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2998
|1.3053
|1512
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.2999
|1.3053
|1513
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3000
|1.3053
|1514
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3001
|1.3053
|1515
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3002
|1.3053
|1516
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3003
|1.3053
|1517
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3004
|1.3053
|1518
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3005
|1.3053
|1519
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3006
|1.3053
|1520
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3007
|1.3053
|1521
|2009.04.22 17:03
|modify
|91
|2.00
|1.2948
|1.3008
|1.3053
|1522
|2009.04.22 18:00
|s/l
|91
|2.00
|1.3008
|1.3008
|1.3053
|1200.00
|9848.75
|1523
|2009.04.23 17:03
|sell
|92
|2.00
|1.3004
|1.3099
|1.2899
|1524
|2009.04.23 21:15
|s/l
|92
|2.00
|1.3099
|1.3099
|1.2899
|-1900.00
|7948.75
|1525
|2009.04.27 04:04
|sell
|93
|2.00
|1.3191
|1.3286
|1.3086
|1526
|2009.04.27 05:09
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3191
|1.3086
|1527
|2009.04.27 05:10
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3180
|1.3086
|1528
|2009.04.27 06:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3178
|1.3086
|1529
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3177
|1.3086
|1530
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3176
|1.3086
|1531
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3175
|1.3086
|1532
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3174
|1.3086
|1533
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3173
|1.3086
|1534
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3172
|1.3086
|1535
|2009.04.27 09:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3171
|1.3086
|1536
|2009.04.27 09:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3172
|1.3086
|1537
|2009.04.27 09:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3171
|1.3086
|1538
|2009.04.27 09:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3170
|1.3086
|1539
|2009.04.27 09:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3169
|1.3086
|1540
|2009.04.27 09:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3168
|1.3086
|1541
|2009.04.27 09:04
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3167
|1.3086
|1542
|2009.04.27 09:04
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3166
|1.3086
|1543
|2009.04.27 09:04
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3165
|1.3086
|1544
|2009.04.27 09:04
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3164
|1.3086
|1545
|2009.04.27 09:04
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3163
|1.3086
|1546
|2009.04.27 09:05
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3164
|1.3086
|1547
|2009.04.27 09:08
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3163
|1.3086
|1548
|2009.04.27 09:08
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3162
|1.3086
|1549
|2009.04.27 09:08
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3161
|1.3086
|1550
|2009.04.27 09:08
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3147
|1.3086
|1551
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3146
|1.3086
|1552
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3145
|1.3086
|1553
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3144
|1.3086
|1554
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3143
|1.3086
|1555
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3142
|1.3086
|1556
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3141
|1.3086
|1557
|2009.04.27 10:00
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3140
|1.3086
|1558
|2009.04.27 10:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3141
|1.3086
|1559
|2009.04.27 10:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3140
|1.3086
|1560
|2009.04.27 10:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3139
|1.3086
|1561
|2009.04.27 10:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3138
|1.3086
|1562
|2009.04.27 10:01
|modify
|93
|2.00
|1.3191
|1.3137
|1.3086
|1563
|2009.04.27 10:04
|s/l
|93
|2.00
|1.3137
|1.3137
|1.3086
|1080.00
|9028.75
|1564
|2009.04.28 15:10
|buy
|94
|2.00
|1.3035
|1.2940
|1.3140
|1565
|2009.04.28 16:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3035
|1.3140
|1566
|2009.04.28 16:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3036
|1.3140
|1567
|2009.04.28 16:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3037
|1.3140
|1568
|2009.04.28 16:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3036
|1.3140
|1569
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3035
|1.3140
|1570
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3036
|1.3140
|1571
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3037
|1.3140
|1572
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3038
|1.3140
|1573
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3039
|1.3140
|1574
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3040
|1.3140
|1575
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3041
|1.3140
|1576
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3042
|1.3140
|1577
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3043
|1.3140
|1578
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3044
|1.3140
|1579
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3045
|1.3140
|1580
|2009.04.28 16:02
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3046
|1.3140
|1581
|2009.04.28 16:04
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3047
|1.3140
|1582
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3048
|1.3140
|1583
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3049
|1.3140
|1584
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3050
|1.3140
|1585
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3051
|1.3140
|1586
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3052
|1.3140
|1587
|2009.04.28 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3053
|1.3140
|1588
|2009.04.28 17:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3054
|1.3140
|1589
|2009.04.28 17:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3055
|1.3140
|1590
|2009.04.28 17:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3056
|1.3140
|1591
|2009.04.28 17:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3057
|1.3140
|1592
|2009.04.28 17:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3058
|1.3140
|1593
|2009.04.28 17:04
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3059
|1.3140
|1594
|2009.04.28 17:04
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3060
|1.3140
|1595
|2009.04.28 17:04
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3061
|1.3140
|1596
|2009.04.28 18:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3062
|1.3140
|1597
|2009.04.28 18:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3063
|1.3140
|1598
|2009.04.28 18:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3064
|1.3140
|1599
|2009.04.28 18:00
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3065
|1.3140
|1600
|2009.04.28 18:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3064
|1.3140
|1601
|2009.04.28 18:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3065
|1.3140
|1602
|2009.04.28 18:01
|modify
|94
|2.00
|1.3035
|1.3066
|1.3140
|1603
|2009.04.28 18:08
|s/l
|94
|2.00
|1.3066
|1.3066
|1.3140
|620.00
|9648.75
|1604
|2009.04.30 14:03
|sell
|95
|2.00
|1.3269
|1.3364
|1.3164
|1605
|2009.04.30 15:10
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3245
|1.3164
|1606
|2009.04.30 15:10
|sell
|96
|4.00
|1.3227
|1.3322
|1.3122
|1607
|2009.04.30 16:04
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3244
|1.3164
|1608
|2009.04.30 16:07
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3243
|1.3164
|1609
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3242
|1.3164
|1610
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3241
|1.3164
|1611
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3240
|1.3164
|1612
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3239
|1.3164
|1613
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3238
|1.3164
|1614
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3237
|1.3164
|1615
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3236
|1.3164
|1616
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3235
|1.3164
|1617
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3234
|1.3164
|1618
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3233
|1.3164
|1619
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3232
|1.3164
|1620
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3231
|1.3164
|1621
|2009.04.30 16:08
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3230
|1.3164
|1622
|2009.04.30 16:09
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3229
|1.3164
|1623
|2009.04.30 16:09
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3228
|1.3164
|1624
|2009.04.30 16:09
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3227
|1.3164
|1625
|2009.04.30 16:09
|modify
|96
|4.00
|1.3227
|1.3227
|1.3122
|1626
|2009.04.30 16:09
|modify
|95
|2.00
|1.3269
|1.3226
|1.3164
|1627
|2009.04.30 16:09
|modify
|96
|4.00
|1.3227
|1.3226
|1.3122
|1628
|2009.04.30 17:01
|s/l
|95
|2.00
|1.3226
|1.3226
|1.3164
|860.00
|10508.75
|1629
|2009.04.30 17:01
|s/l
|96
|4.00
|1.3226
|1.3226
|1.3122
|40.00
|10548.75
|1630
|2009.05.01 08:00
|buy
|97
|2.00
|1.3269
|1.3174
|1.3374
|1631
|2009.05.01 09:17
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3274
|1.3374
|1632
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3275
|1.3374
|1633
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3276
|1.3374
|1634
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3277
|1.3374
|1635
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3278
|1.3374
|1636
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3279
|1.3374
|1637
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3280
|1.3374
|1638
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3281
|1.3374
|1639
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3282
|1.3374
|1640
|2009.05.01 10:00
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3283
|1.3374
|1641
|2009.05.01 10:01
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3284
|1.3374
|1642
|2009.05.01 10:01
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3285
|1.3374
|1643
|2009.05.01 10:02
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3286
|1.3374
|1644
|2009.05.01 10:02
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3287
|1.3374
|1645
|2009.05.01 10:02
|modify
|97
|2.00
|1.3269
|1.3288
|1.3374
|1646
|2009.05.01 10:06
|s/l
|97
|2.00
|1.3288
|1.3288
|1.3374
|380.00
|10928.75
|1647
|2009.05.04 12:13
|sell
|98
|2.00
|1.3259
|1.3354
|1.3154
|1648
|2009.05.04 14:00
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3259
|1.3154
|1649
|2009.05.04 14:09
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3255
|1.3154
|1650
|2009.05.04 15:00
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3254
|1.3154
|1651
|2009.05.04 15:04
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3255
|1.3154
|1652
|2009.05.04 15:04
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3254
|1.3154
|1653
|2009.05.04 15:04
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3253
|1.3154
|1654
|2009.05.04 15:04
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3254
|1.3154
|1655
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3253
|1.3154
|1656
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3252
|1.3154
|1657
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3251
|1.3154
|1658
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3250
|1.3154
|1659
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3249
|1.3154
|1660
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3248
|1.3154
|1661
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3247
|1.3154
|1662
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3246
|1.3154
|1663
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3245
|1.3154
|1664
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3244
|1.3154
|1665
|2009.05.04 15:05
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3243
|1.3154
|1666
|2009.05.04 15:06
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3242
|1.3154
|1667
|2009.05.04 15:06
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3241
|1.3154
|1668
|2009.05.04 15:06
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3240
|1.3154
|1669
|2009.05.04 15:07
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3239
|1.3154
|1670
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3238
|1.3154
|1671
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3237
|1.3154
|1672
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3236
|1.3154
|1673
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3235
|1.3154
|1674
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3234
|1.3154
|1675
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3233
|1.3154
|1676
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3232
|1.3154
|1677
|2009.05.04 15:08
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3231
|1.3154
|1678
|2009.05.04 15:09
|modify
|98
|2.00
|1.3259
|1.3230
|1.3154
|1679
|2009.05.04 15:09
|s/l
|98
|2.00
|1.3230
|1.3230
|1.3154
|580.00
|11508.75
|1680
|2009.05.04 17:01
|buy
|99
|2.00
|1.3313
|1.3218
|1.3418
|1681
|2009.05.04 17:07
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3325
|1.3418
|1682
|2009.05.04 18:00
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3326
|1.3418
|1683
|2009.05.04 18:00
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3327
|1.3418
|1684
|2009.05.04 18:00
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3328
|1.3418
|1685
|2009.05.04 18:00
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3329
|1.3418
|1686
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3330
|1.3418
|1687
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3331
|1.3418
|1688
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3332
|1.3418
|1689
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3333
|1.3418
|1690
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3334
|1.3418
|1691
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3335
|1.3418
|1692
|2009.05.04 18:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3336
|1.3418
|1693
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3335
|1.3418
|1694
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3336
|1.3418
|1695
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3337
|1.3418
|1696
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3338
|1.3418
|1697
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3339
|1.3418
|1698
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3340
|1.3418
|1699
|2009.05.04 18:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3341
|1.3418
|1700
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3342
|1.3418
|1701
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3343
|1.3418
|1702
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3344
|1.3418
|1703
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3345
|1.3418
|1704
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3346
|1.3418
|1705
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3347
|1.3418
|1706
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3348
|1.3418
|1707
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3349
|1.3418
|1708
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3350
|1.3418
|1709
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3351
|1.3418
|1710
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3352
|1.3418
|1711
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3353
|1.3418
|1712
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3354
|1.3418
|1713
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3355
|1.3418
|1714
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3356
|1.3418
|1715
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3357
|1.3418
|1716
|2009.05.04 18:06
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3356
|1.3418
|1717
|2009.05.04 18:07
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3357
|1.3418
|1718
|2009.05.04 19:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3358
|1.3418
|1719
|2009.05.04 19:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3359
|1.3418
|1720
|2009.05.04 19:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3360
|1.3418
|1721
|2009.05.04 19:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3361
|1.3418
|1722
|2009.05.04 19:01
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3362
|1.3418
|1723
|2009.05.04 19:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3363
|1.3418
|1724
|2009.05.04 19:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3364
|1.3418
|1725
|2009.05.04 19:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3365
|1.3418
|1726
|2009.05.04 19:03
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3364
|1.3418
|1727
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3366
|1.3418
|1728
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3367
|1.3418
|1729
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3368
|1.3418
|1730
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3369
|1.3418
|1731
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3370
|1.3418
|1732
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3371
|1.3418
|1733
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3372
|1.3418
|1734
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3373
|1.3418
|1735
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3374
|1.3418
|1736
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3375
|1.3418
|1737
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3376
|1.3418
|1738
|2009.05.04 19:04
|modify
|99
|2.00
|1.3313
|1.3377
|1.3418
|1739
|2009.05.04 19:05
|s/l
|99
|2.00
|1.3377
|1.3377
|1.3418
|1280.00
|12788.75
|1740
|2009.05.05 17:10
|sell
|100
|3.00
|1.3344
|1.3439
|1.3239
|1741
|2009.05.05 21:15
|modify
|100
|3.00
|1.3344
|1.3328
|1.3239
|1742
|2009.05.05 22:01
|modify
|100
|3.00
|1.3344
|1.3329
|1.3239
|1743
|2009.05.05 22:02
|modify
|100
|3.00
|1.3344
|1.3328
|1.3239
|1744
|2009.05.05 23:01
|s/l
|100
|3.00
|1.3328
|1.3328
|1.3239
|480.00
|13268.75
|1745
|2009.05.06 15:00
|buy
|101
|3.00
|1.3322
|1.3227
|1.3427
|1746
|2009.05.06 15:05
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3342
|1.3427
|1747
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3343
|1.3427
|1748
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3344
|1.3427
|1749
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3345
|1.3427
|1750
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3346
|1.3427
|1751
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3347
|1.3427
|1752
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3348
|1.3427
|1753
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3349
|1.3427
|1754
|2009.05.06 16:00
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3348
|1.3427
|1755
|2009.05.06 16:01
|modify
|101
|3.00
|1.3322
|1.3349
|1.3427
|1756
|2009.05.06 16:04
|s/l
|101
|3.00
|1.3349
|1.3349
|1.3427
|810.00
|14078.75
|1757
|2009.05.07 03:09
|sell
|102
|3.00
|1.3283
|1.3378
|1.3178
|1758
|2009.05.07 10:02
|modify
|102
|3.00
|1.3283
|1.3283
|1.3178
|1759
|2009.05.07 10:02
|modify
|102
|3.00
|1.3283
|1.3282
|1.3178
|1760
|2009.05.07 10:02
|modify
|102
|3.00
|1.3283
|1.3281
|1.3178
|1761
|2009.05.07 10:02
|modify
|102
|3.00
|1.3283
|1.3280
|1.3178
|1762
|2009.05.07 10:03
|modify
|102
|3.00
|1.3283
|1.3270
|1.3178
|1763
|2009.05.07 11:03
|s/l
|102
|3.00
|1.3270
|1.3270
|1.3178
|390.00
|14468.75
|1764
|2009.05.07 13:00
|buy
|103
|3.00
|1.3331
|1.3236
|1.3436
|1765
|2009.05.07 14:00
|buy
|104
|4.00
|1.3337
|1.3242
|1.3442
|1766
|2009.05.07 14:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3338
|1.3436
|1767
|2009.05.07 14:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3338
|1.3442
|1768
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3343
|1.3436
|1769
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3343
|1.3442
|1770
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3344
|1.3436
|1771
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3344
|1.3442
|1772
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3345
|1.3436
|1773
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3345
|1.3442
|1774
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3346
|1.3436
|1775
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3346
|1.3442
|1776
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3347
|1.3436
|1777
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3347
|1.3442
|1778
|2009.05.07 15:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3348
|1.3436
|1779
|2009.05.07 15:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3348
|1.3442
|1780
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3349
|1.3436
|1781
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3349
|1.3442
|1782
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3350
|1.3436
|1783
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3350
|1.3442
|1784
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3351
|1.3436
|1785
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3351
|1.3442
|1786
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3352
|1.3436
|1787
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3352
|1.3442
|1788
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3353
|1.3436
|1789
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3353
|1.3442
|1790
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3354
|1.3436
|1791
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3354
|1.3442
|1792
|2009.05.07 15:01
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3355
|1.3436
|1793
|2009.05.07 15:01
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3355
|1.3442
|1794
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3354
|1.3436
|1795
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3354
|1.3442
|1796
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3355
|1.3436
|1797
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3355
|1.3442
|1798
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3356
|1.3436
|1799
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3356
|1.3442
|1800
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3357
|1.3436
|1801
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3357
|1.3442
|1802
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3358
|1.3436
|1803
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3358
|1.3442
|1804
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3359
|1.3436
|1805
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3359
|1.3442
|1806
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3360
|1.3436
|1807
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3360
|1.3442
|1808
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3361
|1.3436
|1809
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3361
|1.3442
|1810
|2009.05.07 15:02
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3362
|1.3436
|1811
|2009.05.07 15:02
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3362
|1.3442
|1812
|2009.05.07 15:04
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3363
|1.3436
|1813
|2009.05.07 15:04
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3363
|1.3442
|1814
|2009.05.07 15:04
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3364
|1.3436
|1815
|2009.05.07 15:04
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3364
|1.3442
|1816
|2009.05.07 15:04
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3365
|1.3436
|1817
|2009.05.07 15:04
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3365
|1.3442
|1818
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3366
|1.3436
|1819
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3366
|1.3442
|1820
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3367
|1.3436
|1821
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3367
|1.3442
|1822
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3368
|1.3436
|1823
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3368
|1.3442
|1824
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3369
|1.3436
|1825
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3369
|1.3442
|1826
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3370
|1.3436
|1827
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3370
|1.3442
|1828
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3371
|1.3436
|1829
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3371
|1.3442
|1830
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3372
|1.3436
|1831
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3372
|1.3442
|1832
|2009.05.07 16:00
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3373
|1.3436
|1833
|2009.05.07 16:00
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3373
|1.3442
|1834
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3374
|1.3436
|1835
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3374
|1.3442
|1836
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3375
|1.3436
|1837
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3375
|1.3442
|1838
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3376
|1.3436
|1839
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3376
|1.3442
|1840
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3377
|1.3436
|1841
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3377
|1.3442
|1842
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3378
|1.3436
|1843
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3378
|1.3442
|1844
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3379
|1.3436
|1845
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3379
|1.3442
|1846
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3380
|1.3436
|1847
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3380
|1.3442
|1848
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3381
|1.3436
|1849
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3381
|1.3442
|1850
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3382
|1.3436
|1851
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3382
|1.3442
|1852
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3383
|1.3436
|1853
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3383
|1.3442
|1854
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3384
|1.3436
|1855
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3384
|1.3442
|1856
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3385
|1.3436
|1857
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3385
|1.3442
|1858
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3386
|1.3436
|1859
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3386
|1.3442
|1860
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3387
|1.3436
|1861
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3387
|1.3442
|1862
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3388
|1.3436
|1863
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3388
|1.3442
|1864
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3389
|1.3436
|1865
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3389
|1.3442
|1866
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3390
|1.3436
|1867
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3390
|1.3442
|1868
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3391
|1.3436
|1869
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3391
|1.3442
|1870
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3392
|1.3436
|1871
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3392
|1.3442
|1872
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3393
|1.3436
|1873
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3393
|1.3442
|1874
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3394
|1.3436
|1875
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3394
|1.3442
|1876
|2009.05.07 16:03
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3395
|1.3436
|1877
|2009.05.07 16:03
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3395
|1.3442
|1878
|2009.05.07 16:04
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3396
|1.3436
|1879
|2009.05.07 16:04
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3396
|1.3442
|1880
|2009.05.07 16:04
|modify
|103
|3.00
|1.3331
|1.3416
|1.3436
|1881
|2009.05.07 16:04
|modify
|104
|4.00
|1.3337
|1.3416
|1.3442
|1882
|2009.05.07 17:05
|s/l
|103
|3.00
|1.3416
|1.3416
|1.3436
|2550.00
|17018.75
|1883
|2009.05.07 17:05
|s/l
|104
|4.00
|1.3416
|1.3416
|1.3442
|3160.00
|20178.75
|1884
|2009.05.11 15:00
|sell
|105
|4.00
|1.3573
|1.3668
|1.3468
|1885
|2009.05.11 15:18
|modify
|105
|4.00
|1.3573
|1.3573
|1.3468
|1886
|2009.05.11 15:26
|s/l
|105
|4.00
|1.3573
|1.3573
|1.3468
|0.00
|20178.75
|1887
|2009.05.11 16:29
|sell
|106
|4.00
|1.3579
|1.3674
|1.3474
|1888
|2009.05.12 04:42
|modify
|106
|4.00
|1.3579
|1.3578
|1.3474
|1889
|2009.05.12 04:55
|s/l
|106
|4.00
|1.3578
|1.3578
|1.3474
|21.20
|20199.95
|1890
|2009.05.12 08:39
|buy
|107
|4.00
|1.3618
|1.3523
|1.3723
|1891
|2009.05.12 10:28
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3618
|1.3723
|1892
|2009.05.12 10:41
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3619
|1.3723
|1893
|2009.05.12 10:41
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3621
|1.3723
|1894
|2009.05.12 10:41
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3623
|1.3723
|1895
|2009.05.12 10:42
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3624
|1.3723
|1896
|2009.05.12 10:44
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3628
|1.3723
|1897
|2009.05.12 10:45
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3629
|1.3723
|1898
|2009.05.12 10:46
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3630
|1.3723
|1899
|2009.05.12 10:58
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3632
|1.3723
|1900
|2009.05.12 10:59
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3633
|1.3723
|1901
|2009.05.12 11:00
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3634
|1.3723
|1902
|2009.05.12 11:00
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3636
|1.3723
|1903
|2009.05.12 11:00
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3637
|1.3723
|1904
|2009.05.12 11:01
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3638
|1.3723
|1905
|2009.05.12 11:03
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3640
|1.3723
|1906
|2009.05.12 11:03
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3641
|1.3723
|1907
|2009.05.12 11:03
|modify
|107
|4.00
|1.3618
|1.3642
|1.3723
|1908
|2009.05.12 11:09
|s/l
|107
|4.00
|1.3642
|1.3642
|1.3723
|960.00
|21159.95
|1909
|2009.05.12 19:30
|sell
|108
|4.00
|1.3595
|1.3690
|1.3490
|1910
|2009.05.13 02:38
|s/l
|108
|4.00
|1.3690
|1.3690
|1.3490
|-3818.80
|17341.15
|1911
|2009.05.13 14:49
|sell
|109
|3.00
|1.3630
|1.3725
|1.3525
|1912
|2009.05.13 15:03
|modify
|109
|3.00
|1.3630
|1.3626
|1.3525
|1913
|2009.05.13 15:04
|modify
|109
|3.00
|1.3630
|1.3624
|1.3525
|1914
|2009.05.13 15:06
|modify
|109
|3.00
|1.3630
|1.3623
|1.3525
|1915
|2009.05.13 15:06
|modify
|109
|3.00
|1.3630
|1.3622
|1.3525
|1916
|2009.05.13 15:07
|modify
|109
|3.00
|1.3630
|1.3621
|1.3525
|1917
|2009.05.13 15:15
|s/l
|109
|3.00
|1.3621
|1.3621
|1.3525
|270.00
|17611.15
|1918
|2009.05.14 16:36
|buy
|110
|3.00
|1.3598
|1.3503
|1.3703
|1919
|2009.05.14 17:35
|buy
|111
|6.00
|1.3603
|1.3508
|1.3708
|1920
|2009.05.14 18:06
|buy
|112
|0.76
|1.3597
|1.3502
|1.3702
|1921
|2009.05.14 18:17
|modify
|112
|0.76
|1.3597
|1.3597
|1.3702
|1922
|2009.05.14 18:21
|modify
|110
|3.00
|1.3598
|1.3598
|1.3703
|1923
|2009.05.14 18:21
|modify
|112
|0.76
|1.3597
|1.3598
|1.3702
|1924
|2009.05.14 18:25
|s/l
|110
|3.00
|1.3598
|1.3598
|1.3703
|0.00
|17611.15
|1925
|2009.05.14 18:25
|s/l
|112
|0.76
|1.3598
|1.3598
|1.3702
|7.60
|17618.75
|1926
|2009.05.14 18:30
|modify
|111
|6.00
|1.3603
|1.3605
|1.3708
|1927
|2009.05.14 18:35
|s/l
|111
|6.00
|1.3605
|1.3605
|1.3708
|120.00
|17738.75
|1928
|2009.05.15 10:05
|sell
|113
|3.00
|1.3579
|1.3674
|1.3474
|1929
|2009.05.15 11:01
|sell
|114
|6.00
|1.3596
|1.3691
|1.3491
|1930
|2009.05.15 11:44
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3596
|1.3491
|1931
|2009.05.15 11:44
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3595
|1.3491
|1932
|2009.05.15 11:44
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3594
|1.3491
|1933
|2009.05.15 11:44
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3593
|1.3491
|1934
|2009.05.15 11:45
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3592
|1.3491
|1935
|2009.05.15 11:45
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3591
|1.3491
|1936
|2009.05.15 11:45
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3590
|1.3491
|1937
|2009.05.15 11:45
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3588
|1.3491
|1938
|2009.05.15 11:47
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3587
|1.3491
|1939
|2009.05.15 11:47
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3586
|1.3491
|1940
|2009.05.15 11:48
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3584
|1.3491
|1941
|2009.05.15 11:48
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3583
|1.3491
|1942
|2009.05.15 11:49
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3582
|1.3491
|1943
|2009.05.15 11:49
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3581
|1.3491
|1944
|2009.05.15 11:56
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3580
|1.3491
|1945
|2009.05.15 11:56
|modify
|113
|3.00
|1.3579
|1.3578
|1.3474
|1946
|2009.05.15 11:56
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3578
|1.3491
|1947
|2009.05.15 11:57
|modify
|113
|3.00
|1.3579
|1.3577
|1.3474
|1948
|2009.05.15 11:57
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3577
|1.3491
|1949
|2009.05.15 11:57
|modify
|113
|3.00
|1.3579
|1.3576
|1.3474
|1950
|2009.05.15 11:57
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3576
|1.3491
|1951
|2009.05.15 11:59
|modify
|113
|3.00
|1.3579
|1.3575
|1.3474
|1952
|2009.05.15 11:59
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3575
|1.3491
|1953
|2009.05.15 11:59
|modify
|113
|3.00
|1.3579
|1.3573
|1.3474
|1954
|2009.05.15 11:59
|modify
|114
|6.00
|1.3596
|1.3573
|1.3491
|1955
|2009.05.15 12:05
|s/l
|113
|3.00
|1.3573
|1.3573
|1.3474
|180.00
|17918.75
|1956
|2009.05.15 12:05
|s/l
|114
|6.00
|1.3573
|1.3573
|1.3491
|1380.00
|19298.75
|1957
|2009.05.18 16:00
|buy
|115
|4.00
|1.3492
|1.3397
|1.3597
|1958
|2009.05.18 16:09
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3492
|1.3597
|1959
|2009.05.18 16:09
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3493
|1.3597
|1960
|2009.05.18 16:11
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3494
|1.3597
|1961
|2009.05.18 16:24
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3495
|1.3597
|1962
|2009.05.18 16:24
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3496
|1.3597
|1963
|2009.05.18 16:33
|modify
|115
|4.00
|1.3492
|1.3497
|1.3597
|1964
|2009.05.18 16:42
|s/l
|115
|4.00
|1.3497
|1.3497
|1.3597
|200.00
|19498.75
|1965
|2009.05.19 17:04
|sell
|116
|4.00
|1.3558
|1.3653
|1.3453
|1966
|2009.05.19 21:48
|s/l
|116
|4.00
|1.3653
|1.3653
|1.3453
|-3800.00
|15698.75
|1967
|2009.05.20 05:19
|sell
|117
|3.00
|1.3584
|1.3679
|1.3479
|1968
|2009.05.20 14:38
|s/l
|117
|3.00
|1.3679
|1.3679
|1.3479
|-2850.00
|12848.75
|1969
|2009.05.21 11:48
|sell
|118
|3.00
|1.3771
|1.3866
|1.3666
|1970
|2009.05.21 11:51
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3771
|1.3666
|1971
|2009.05.21 11:52
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3770
|1.3666
|1972
|2009.05.21 11:52
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3769
|1.3666
|1973
|2009.05.21 11:55
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3768
|1.3666
|1974
|2009.05.21 11:56
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3767
|1.3666
|1975
|2009.05.21 11:56
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3764
|1.3666
|1976
|2009.05.21 11:56
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3763
|1.3666
|1977
|2009.05.21 11:56
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3761
|1.3666
|1978
|2009.05.21 11:56
|modify
|118
|3.00
|1.3771
|1.3756
|1.3666
|1979
|2009.05.21 11:59
|s/l
|118
|3.00
|1.3756
|1.3756
|1.3666
|450.00
|13298.75
|1980
|2009.05.21 12:05
|sell
|119
|3.00
|1.3758
|1.3853
|1.3653
|1981
|2009.05.21 15:48
|modify
|119
|3.00
|1.3758
|1.3757
|1.3653
|1982
|2009.05.21 15:48
|modify
|119
|3.00
|1.3758
|1.3754
|1.3653
|1983
|2009.05.21 15:54
|modify
|119
|3.00
|1.3758
|1.3753
|1.3653
|1984
|2009.05.21 15:56
|s/l
|119
|3.00
|1.3753
|1.3753
|1.3653
|150.00
|13448.75
|1985
|2009.05.21 19:01
|buy
|120
|3.00
|1.3810
|1.3715
|1.3915
|1986
|2009.05.21 19:10
|modify
|120
|3.00
|1.3810
|1.3810
|1.3915
|1987
|2009.05.21 19:14
|s/l
|120
|3.00
|1.3810
|1.3810
|1.3915
|0.00
|13448.75
|1988
|2009.05.25 11:00
|sell
|121
|3.00
|1.3981
|1.4076
|1.3876
|1989
|2009.05.25 11:03
|modify
|121
|3.00
|1.3981
|1.3979
|1.3876
|1990
|2009.05.25 11:06
|modify
|121
|3.00
|1.3981
|1.3978
|1.3876
|1991
|2009.05.25 11:06
|modify
|121
|3.00
|1.3981
|1.3977
|1.3876
|1992
|2009.05.25 11:06
|modify
|121
|3.00
|1.3981
|1.3976
|1.3876
|1993
|2009.05.25 11:06
|modify
|121
|3.00
|1.3981
|1.3975
|1.3876
|1994
|2009.05.25 11:14
|s/l
|121
|3.00
|1.3975
|1.3975
|1.3876
|180.00
|13628.75
|1995
|2009.05.25 20:27
|buy
|122
|3.00
|1.4016
|1.3921
|1.4121
|1996
|2009.05.26 04:16
|sell
|123
|4.00
|1.3971
|1.4066
|1.3866
|1997
|2009.05.26 04:38
|modify
|123
|4.00
|1.3971
|1.3968
|1.3866
|1998
|2009.05.26 04:39
|s/l
|123
|4.00
|1.3968
|1.3968
|1.3866
|120.00
|13748.75
|1999
|2009.05.26 05:00
|sell
|124
|4.00
|1.3961
|1.4056
|1.3856
|2000
|2009.05.26 09:41
|sell
|125
|6.00
|1.3956
|1.4051
|1.3851
|2001
|2009.05.26 09:48
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3958
|1.3856
|2002
|2009.05.26 09:53
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3956
|1.3856
|2003
|2009.05.26 09:53
|modify
|125
|6.00
|1.3956
|1.3956
|1.3851
|2004
|2009.05.26 09:54
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3955
|1.3856
|2005
|2009.05.26 09:54
|modify
|125
|6.00
|1.3956
|1.3955
|1.3851
|2006
|2009.05.26 09:54
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3953
|1.3856
|2007
|2009.05.26 09:54
|modify
|125
|6.00
|1.3956
|1.3953
|1.3851
|2008
|2009.05.26 09:54
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3951
|1.3856
|2009
|2009.05.26 09:54
|modify
|125
|6.00
|1.3956
|1.3951
|1.3851
|2010
|2009.05.26 09:54
|modify
|124
|4.00
|1.3961
|1.3949
|1.3856
|2011
|2009.05.26 09:54
|modify
|125
|6.00
|1.3956
|1.3949
|1.3851
|2012
|2009.05.26 10:01
|s/l
|124
|4.00
|1.3949
|1.3949
|1.3856
|480.00
|14228.75
|2013
|2009.05.26 10:01
|s/l
|125
|6.00
|1.3949
|1.3949
|1.3851
|420.00
|14648.75
|2014
|2009.05.26 11:06
|s/l
|122
|3.00
|1.3921
|1.3921
|1.4121
|-2838.90
|11809.85
|2015
|2009.05.26 17:19
|buy
|126
|2.00
|1.3982
|1.3887
|1.4087
|2016
|2009.05.26 18:58
|modify
|126
|2.00
|1.3982
|1.3982
|1.4087
|2017
|2009.05.26 19:02
|s/l
|126
|2.00
|1.3982
|1.3982
|1.4087
|0.00
|11809.85
|2018
|2009.05.27 13:07
|sell
|127
|2.00
|1.3942
|1.4037
|1.3837
|2019
|2009.05.27 14:08
|sell
|128
|4.00
|1.3937
|1.4032
|1.3832
|2020
|2009.05.27 14:17
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3940
|1.3837
|2021
|2009.05.27 14:17
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3937
|1.3837
|2022
|2009.05.27 14:17
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3937
|1.3832
|2023
|2009.05.27 14:17
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3932
|1.3837
|2024
|2009.05.27 14:17
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3932
|1.3832
|2025
|2009.05.27 14:18
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3931
|1.3837
|2026
|2009.05.27 14:18
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3931
|1.3832
|2027
|2009.05.27 14:18
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3928
|1.3837
|2028
|2009.05.27 14:18
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3928
|1.3832
|2029
|2009.05.27 14:18
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3926
|1.3837
|2030
|2009.05.27 14:18
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3926
|1.3832
|2031
|2009.05.27 14:18
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3923
|1.3837
|2032
|2009.05.27 14:18
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3923
|1.3832
|2033
|2009.05.27 14:36
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3922
|1.3837
|2034
|2009.05.27 14:36
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3922
|1.3832
|2035
|2009.05.27 14:38
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3920
|1.3837
|2036
|2009.05.27 14:38
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3920
|1.3832
|2037
|2009.05.27 14:38
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3919
|1.3837
|2038
|2009.05.27 14:38
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3919
|1.3832
|2039
|2009.05.27 14:38
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3916
|1.3837
|2040
|2009.05.27 14:38
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3916
|1.3832
|2041
|2009.05.27 14:39
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3915
|1.3837
|2042
|2009.05.27 14:39
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3915
|1.3832
|2043
|2009.05.27 14:39
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3913
|1.3837
|2044
|2009.05.27 14:39
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3913
|1.3832
|2045
|2009.05.27 14:39
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3912
|1.3837
|2046
|2009.05.27 14:39
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3912
|1.3832
|2047
|2009.05.27 14:39
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3911
|1.3837
|2048
|2009.05.27 14:39
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3911
|1.3832
|2049
|2009.05.27 14:39
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3910
|1.3837
|2050
|2009.05.27 14:39
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3910
|1.3832
|2051
|2009.05.27 14:41
|modify
|127
|2.00
|1.3942
|1.3909
|1.3837
|2052
|2009.05.27 14:41
|modify
|128
|4.00
|1.3937
|1.3909
|1.3832
|2053
|2009.05.27 14:46
|s/l
|127
|2.00
|1.3909
|1.3909
|1.3837
|660.00
|12469.85
|2054
|2009.05.27 14:46
|s/l
|128
|4.00
|1.3909
|1.3909
|1.3832
|1120.00
|13589.85
|2055
|2009.05.27 16:22
|buy
|129
|3.00
|1.3974
|1.3879
|1.4079
|2056
|2009.05.27 16:27
|modify
|129
|3.00
|1.3974
|1.3974
|1.4079
|2057
|2009.05.27 16:27
|modify
|129
|3.00
|1.3974
|1.3976
|1.4079
|2058
|2009.05.27 16:29
|s/l
|129
|3.00
|1.3976
|1.3976
|1.4079
|60.00
|13649.85
|2059
|2009.05.28 16:15
|buy
|130
|3.00
|1.3895
|1.3800
|1.4000
|2060
|2009.05.28 16:19
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3895
|1.4000
|2061
|2009.05.28 16:20
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3896
|1.4000
|2062
|2009.05.28 16:21
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3897
|1.4000
|2063
|2009.05.28 16:21
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3901
|1.4000
|2064
|2009.05.28 16:22
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3904
|1.4000
|2065
|2009.05.28 16:22
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3907
|1.4000
|2066
|2009.05.28 16:22
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3908
|1.4000
|2067
|2009.05.28 16:24
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3910
|1.4000
|2068
|2009.05.28 16:24
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3913
|1.4000
|2069
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3914
|1.4000
|2070
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3917
|1.4000
|2071
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3918
|1.4000
|2072
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3920
|1.4000
|2073
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3922
|1.4000
|2074
|2009.05.28 16:25
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3924
|1.4000
|2075
|2009.05.28 16:30
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3926
|1.4000
|2076
|2009.05.28 16:30
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3929
|1.4000
|2077
|2009.05.28 16:30
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3933
|1.4000
|2078
|2009.05.28 16:31
|modify
|130
|3.00
|1.3895
|1.3936
|1.4000
|2079
|2009.05.28 16:35
|s/l
|130
|3.00
|1.3936
|1.3936
|1.4000
|1230.00
|14879.85
|2080
|2009.06.01 22:10
|sell
|131
|3.00
|1.4143
|1.4238
|1.4038
|2081
|2009.06.02 03:32
|sell
|132
|4.00
|1.4136
|1.4231
|1.4031
|2082
|2009.06.02 04:00
|sell
|133
|0.61
|1.4153
|1.4248
|1.4048
|2083
|2009.06.02 08:54
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4153
|1.4048
|2084
|2009.06.02 08:55
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4152
|1.4048
|2085
|2009.06.02 08:55
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4150
|1.4048
|2086
|2009.06.02 09:03
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4148
|1.4048
|2087
|2009.06.02 09:03
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4146
|1.4048
|2088
|2009.06.02 09:05
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4145
|1.4048
|2089
|2009.06.02 09:05
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4143
|1.4048
|2090
|2009.06.02 09:06
|modify
|131
|3.00
|1.4143
|1.4142
|1.4038
|2091
|2009.06.02 09:06
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4142
|1.4048
|2092
|2009.06.02 09:06
|modify
|131
|3.00
|1.4143
|1.4141
|1.4038
|2093
|2009.06.02 09:06
|modify
|133
|0.61
|1.4153
|1.4141
|1.4048
|2094
|2009.06.02 09:16
|s/l
|131
|3.00
|1.4141
|1.4141
|1.4038
|45.90
|14925.75
|2095
|2009.06.02 09:16
|s/l
|133
|0.61
|1.4141
|1.4141
|1.4048
|73.20
|14998.95
|2096
|2009.06.02 09:25
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4136
|1.4031
|2097
|2009.06.02 09:25
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4135
|1.4031
|2098
|2009.06.02 09:25
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4134
|1.4031
|2099
|2009.06.02 09:34
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4133
|1.4031
|2100
|2009.06.02 09:34
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4132
|1.4031
|2101
|2009.06.02 09:36
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4130
|1.4031
|2102
|2009.06.02 09:36
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4129
|1.4031
|2103
|2009.06.02 09:37
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4128
|1.4031
|2104
|2009.06.02 09:41
|modify
|132
|4.00
|1.4136
|1.4124
|1.4031
|2105
|2009.06.02 09:55
|s/l
|132
|4.00
|1.4124
|1.4124
|1.4031
|480.00
|15478.95
|2106
|2009.06.02 13:28
|buy
|134
|3.00
|1.4207
|1.4112
|1.4312
|2107
|2009.06.02 13:49
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4210
|1.4312
|2108
|2009.06.02 13:49
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4211
|1.4312
|2109
|2009.06.02 13:49
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4213
|1.4312
|2110
|2009.06.02 13:50
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4216
|1.4312
|2111
|2009.06.02 13:50
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4219
|1.4312
|2112
|2009.06.02 13:50
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4223
|1.4312
|2113
|2009.06.02 13:51
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4224
|1.4312
|2114
|2009.06.02 13:51
|modify
|134
|3.00
|1.4207
|1.4225
|1.4312
|2115
|2009.06.02 14:00
|s/l
|134
|3.00
|1.4225
|1.4225
|1.4312
|540.00
|16018.95
|2116
|2009.06.03 11:00
|sell
|135
|3.00
|1.4258
|1.4353
|1.4153
|2117
|2009.06.03 11:39
|modify
|135
|3.00
|1.4258
|1.4253
|1.4153
|2118
|2009.06.03 11:40
|modify
|135
|3.00
|1.4258
|1.4250
|1.4153
|2119
|2009.06.03 11:40
|modify
|135
|3.00
|1.4258
|1.4246
|1.4153
|2120
|2009.06.03 11:40
|modify
|135
|3.00
|1.4258
|1.4241
|1.4153
|2121
|2009.06.03 11:42
|s/l
|135
|3.00
|1.4241
|1.4241
|1.4153
|510.00
|16528.95
|2122
|2009.06.04 09:16
|buy
|136
|3.00
|1.4200
|1.4105
|1.4305
|2123
|2009.06.04 09:31
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4200
|1.4305
|2124
|2009.06.04 09:31
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4201
|1.4305
|2125
|2009.06.04 09:31
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4202
|1.4305
|2126
|2009.06.04 09:32
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4203
|1.4305
|2127
|2009.06.04 09:32
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4204
|1.4305
|2128
|2009.06.04 09:32
|modify
|136
|3.00
|1.4200
|1.4205
|1.4305
|2129
|2009.06.04 09:50
|s/l
|136
|3.00
|1.4205
|1.4205
|1.4305
|150.00
|16678.95
|2130
|2009.06.04 14:19
|sell
|137
|3.00
|1.4138
|1.4233
|1.4033
|2131
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4138
|1.4033
|2132
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4137
|1.4033
|2133
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4136
|1.4033
|2134
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4135
|1.4033
|2135
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4134
|1.4033
|2136
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4133
|1.4033
|2137
|2009.06.04 14:28
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4132
|1.4033
|2138
|2009.06.04 14:29
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4131
|1.4033
|2139
|2009.06.04 14:29
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4130
|1.4033
|2140
|2009.06.04 14:29
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4129
|1.4033
|2141
|2009.06.04 14:29
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4128
|1.4033
|2142
|2009.06.04 14:29
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4127
|1.4033
|2143
|2009.06.04 14:30
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4126
|1.4033
|2144
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4125
|1.4033
|2145
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4124
|1.4033
|2146
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4123
|1.4033
|2147
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4122
|1.4033
|2148
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4121
|1.4033
|2149
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4120
|1.4033
|2150
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4119
|1.4033
|2151
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4118
|1.4033
|2152
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4117
|1.4033
|2153
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4116
|1.4033
|2154
|2009.06.04 14:36
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4115
|1.4033
|2155
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4114
|1.4033
|2156
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4113
|1.4033
|2157
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4112
|1.4033
|2158
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4111
|1.4033
|2159
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4110
|1.4033
|2160
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4109
|1.4033
|2161
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4108
|1.4033
|2162
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4107
|1.4033
|2163
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4106
|1.4033
|2164
|2009.06.04 14:37
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4105
|1.4033
|2165
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4104
|1.4033
|2166
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4103
|1.4033
|2167
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4102
|1.4033
|2168
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4101
|1.4033
|2169
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4100
|1.4033
|2170
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4099
|1.4033
|2171
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4098
|1.4033
|2172
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4097
|1.4033
|2173
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4096
|1.4033
|2174
|2009.06.04 14:38
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4095
|1.4033
|2175
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4094
|1.4033
|2176
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4093
|1.4033
|2177
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4092
|1.4033
|2178
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4091
|1.4033
|2179
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4090
|1.4033
|2180
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4089
|1.4033
|2181
|2009.06.04 14:39
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4088
|1.4033
|2182
|2009.06.04 14:40
|modify
|137
|3.00
|1.4138
|1.4087
|1.4033
|2183
|2009.06.04 14:43
|s/l
|137
|3.00
|1.4087
|1.4087
|1.4033
|1530.00
|18208.95
|2184
|2009.06.04 18:01
|buy
|138
|3.00
|1.4199
|1.4104
|1.4304
|2185
|2009.06.04 18:04
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4199
|1.4304
|2186
|2009.06.04 18:04
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4200
|1.4304
|2187
|2009.06.04 18:05
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4201
|1.4304
|2188
|2009.06.04 18:12
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4202
|1.4304
|2189
|2009.06.04 18:12
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4203
|1.4304
|2190
|2009.06.04 18:13
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4204
|1.4304
|2191
|2009.06.04 18:14
|modify
|138
|3.00
|1.4199
|1.4205
|1.4304
|2192
|2009.06.04 18:18
|s/l
|138
|3.00
|1.4205
|1.4205
|1.4304
|180.00
|18388.95
|2193
|2009.06.04 20:37
|buy
|139
|3.00
|1.4205
|1.4110
|1.4310
|2194
|2009.06.05 10:04
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4205
|1.4310
|2195
|2009.06.05 10:05
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4206
|1.4310
|2196
|2009.06.05 10:12
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4207
|1.4310
|2197
|2009.06.05 10:13
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4208
|1.4310
|2198
|2009.06.05 10:14
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4209
|1.4310
|2199
|2009.06.05 10:14
|modify
|139
|3.00
|1.4205
|1.4210
|1.4310
|2200
|2009.06.05 10:19
|s/l
|139
|3.00
|1.4210
|1.4210
|1.4310
|161.10
|18550.05
|2201
|2009.06.05 12:51
|sell
|140
|3.00
|1.4170
|1.4265
|1.4065
|2202
|2009.06.05 15:02
|buy
|141
|6.00
|1.4211
|1.4116
|1.4316
|2203
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4211
|1.4316
|2204
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4212
|1.4316
|2205
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4213
|1.4316
|2206
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4214
|1.4316
|2207
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4216
|1.4316
|2208
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4217
|1.4316
|2209
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4218
|1.4316
|2210
|2009.06.05 15:03
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4219
|1.4316
|2211
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4220
|1.4316
|2212
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4221
|1.4316
|2213
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4222
|1.4316
|2214
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4223
|1.4316
|2215
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4224
|1.4316
|2216
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4225
|1.4316
|2217
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4227
|1.4316
|2218
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4228
|1.4316
|2219
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4229
|1.4316
|2220
|2009.06.05 15:04
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4230
|1.4316
|2221
|2009.06.05 15:05
|modify
|141
|6.00
|1.4211
|1.4231
|1.4316
|2222
|2009.06.05 15:09
|s/l
|141
|6.00
|1.4231
|1.4231
|1.4316
|1200.00
|19750.05
|2223
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4170
|1.4065
|2224
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4169
|1.4065
|2225
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4167
|1.4065
|2226
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4166
|1.4065
|2227
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4165
|1.4065
|2228
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4164
|1.4065
|2229
|2009.06.05 15:36
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4162
|1.4065
|2230
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4161
|1.4065
|2231
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4160
|1.4065
|2232
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4159
|1.4065
|2233
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4157
|1.4065
|2234
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4156
|1.4065
|2235
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4155
|1.4065
|2236
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4154
|1.4065
|2237
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4153
|1.4065
|2238
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4151
|1.4065
|2239
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4150
|1.4065
|2240
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4149
|1.4065
|2241
|2009.06.05 15:37
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4148
|1.4065
|2242
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4146
|1.4065
|2243
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4145
|1.4065
|2244
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4144
|1.4065
|2245
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4143
|1.4065
|2246
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4141
|1.4065
|2247
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4140
|1.4065
|2248
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4139
|1.4065
|2249
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4138
|1.4065
|2250
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4136
|1.4065
|2251
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4135
|1.4065
|2252
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4134
|1.4065
|2253
|2009.06.05 15:38
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4133
|1.4065
|2254
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4131
|1.4065
|2255
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4130
|1.4065
|2256
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4129
|1.4065
|2257
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4128
|1.4065
|2258
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4126
|1.4065
|2259
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4125
|1.4065
|2260
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4124
|1.4065
|2261
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4123
|1.4065
|2262
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4121
|1.4065
|2263
|2009.06.05 15:39
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4120
|1.4065
|2264
|2009.06.05 15:40
|modify
|140
|3.00
|1.4170
|1.4119
|1.4065
|2265
|2009.06.05 15:42
|s/l
|140
|3.00
|1.4119
|1.4119
|1.4065
|1530.00
|21280.05
|2266
|2009.06.09 03:00
|buy
|142
|4.00
|1.3930
|1.3835
|1.4035
|2267
|2009.06.09 04:13
|buy
|143
|6.00
|1.3922
|1.3827
|1.4027
|2268
|2009.06.09 09:34
|buy
|144
|0.92
|1.3912
|1.3817
|1.4017
|2269
|2009.06.09 10:10
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3912
|1.4017
|2270
|2009.06.09 10:10
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3913
|1.4017
|2271
|2009.06.09 10:11
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3916
|1.4017
|2272
|2009.06.09 10:12
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3917
|1.4017
|2273
|2009.06.09 10:12
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3919
|1.4017
|2274
|2009.06.09 10:13
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3920
|1.4017
|2275
|2009.06.09 10:14
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3921
|1.4017
|2276
|2009.06.09 10:14
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3922
|1.4027
|2277
|2009.06.09 10:14
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3922
|1.4017
|2278
|2009.06.09 10:17
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3923
|1.4027
|2279
|2009.06.09 10:17
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3923
|1.4017
|2280
|2009.06.09 10:18
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3924
|1.4027
|2281
|2009.06.09 10:18
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3924
|1.4017
|2282
|2009.06.09 10:18
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3925
|1.4027
|2283
|2009.06.09 10:18
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3925
|1.4017
|2284
|2009.06.09 10:18
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3926
|1.4027
|2285
|2009.06.09 10:18
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3926
|1.4017
|2286
|2009.06.09 10:18
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3927
|1.4027
|2287
|2009.06.09 10:18
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3927
|1.4017
|2288
|2009.06.09 10:18
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3928
|1.4027
|2289
|2009.06.09 10:18
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3928
|1.4017
|2290
|2009.06.09 10:19
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3929
|1.4027
|2291
|2009.06.09 10:19
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3929
|1.4017
|2292
|2009.06.09 10:20
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3930
|1.4035
|2293
|2009.06.09 10:20
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3930
|1.4027
|2294
|2009.06.09 10:20
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3930
|1.4017
|2295
|2009.06.09 10:20
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3931
|1.4035
|2296
|2009.06.09 10:20
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3931
|1.4027
|2297
|2009.06.09 10:20
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3931
|1.4017
|2298
|2009.06.09 10:20
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3932
|1.4035
|2299
|2009.06.09 10:20
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3932
|1.4027
|2300
|2009.06.09 10:20
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3932
|1.4017
|2301
|2009.06.09 10:20
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3933
|1.4035
|2302
|2009.06.09 10:20
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3933
|1.4027
|2303
|2009.06.09 10:20
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3933
|1.4017
|2304
|2009.06.09 10:21
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3934
|1.4035
|2305
|2009.06.09 10:21
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3934
|1.4027
|2306
|2009.06.09 10:21
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3934
|1.4017
|2307
|2009.06.09 10:21
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3935
|1.4035
|2308
|2009.06.09 10:21
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3935
|1.4027
|2309
|2009.06.09 10:21
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3935
|1.4017
|2310
|2009.06.09 10:21
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3936
|1.4035
|2311
|2009.06.09 10:21
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3936
|1.4027
|2312
|2009.06.09 10:21
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3936
|1.4017
|2313
|2009.06.09 10:21
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3937
|1.4035
|2314
|2009.06.09 10:21
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3937
|1.4027
|2315
|2009.06.09 10:21
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3937
|1.4017
|2316
|2009.06.09 10:21
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3938
|1.4035
|2317
|2009.06.09 10:21
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3938
|1.4027
|2318
|2009.06.09 10:21
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3938
|1.4017
|2319
|2009.06.09 10:32
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3940
|1.4035
|2320
|2009.06.09 10:32
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3940
|1.4027
|2321
|2009.06.09 10:32
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3940
|1.4017
|2322
|2009.06.09 10:33
|modify
|142
|4.00
|1.3930
|1.3944
|1.4035
|2323
|2009.06.09 10:33
|modify
|143
|6.00
|1.3922
|1.3944
|1.4027
|2324
|2009.06.09 10:33
|modify
|144
|0.92
|1.3912
|1.3944
|1.4017
|2325
|2009.06.09 10:47
|s/l
|142
|4.00
|1.3944
|1.3944
|1.4035
|560.00
|21840.05
|2326
|2009.06.09 10:47
|s/l
|143
|6.00
|1.3944
|1.3944
|1.4027
|1320.00
|23160.05
|2327
|2009.06.09 10:47
|s/l
|144
|0.92
|1.3944
|1.3944
|1.4017
|294.40
|23454.45
|2328
|2009.06.09 13:06
|sell
|145
|4.00
|1.3877
|1.3972
|1.3772
|2329
|2009.06.09 13:39
|modify
|145
|4.00
|1.3877
|1.3877
|1.3772
|2330
|2009.06.09 13:39
|modify
|145
|4.00
|1.3877
|1.3875
|1.3772
|2331
|2009.06.09 13:45
|s/l
|145
|4.00
|1.3875
|1.3875
|1.3772
|80.00
|23534.45
|2332
|2009.06.09 14:31
|buy
|146
|4.00
|1.3935
|1.3840
|1.4040
|2333
|2009.06.09 14:46
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3935
|1.4040
|2334
|2009.06.09 14:47
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3940
|1.4040
|2335
|2009.06.09 14:47
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3941
|1.4040
|2336
|2009.06.09 14:51
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3943
|1.4040
|2337
|2009.06.09 14:51
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3946
|1.4040
|2338
|2009.06.09 14:51
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3948
|1.4040
|2339
|2009.06.09 14:52
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3950
|1.4040
|2340
|2009.06.09 14:52
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3953
|1.4040
|2341
|2009.06.09 14:53
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3956
|1.4040
|2342
|2009.06.09 14:53
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3958
|1.4040
|2343
|2009.06.09 14:53
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3960
|1.4040
|2344
|2009.06.09 14:54
|modify
|146
|4.00
|1.3935
|1.3962
|1.4040
|2345
|2009.06.09 15:00
|s/l
|146
|4.00
|1.3962
|1.3962
|1.4040
|1080.00
|24614.45
|2346
|2009.06.10 16:00
|sell
|147
|4.00
|1.4060
|1.4155
|1.3955
|2347
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4058
|1.3955
|2348
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4056
|1.3955
|2349
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4053
|1.3955
|2350
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4050
|1.3955
|2351
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4047
|1.3955
|2352
|2009.06.10 16:35
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4044
|1.3955
|2353
|2009.06.10 16:36
|modify
|147
|4.00
|1.4060
|1.4043
|1.3955
|2354
|2009.06.10 16:39
|s/l
|147
|4.00
|1.4043
|1.4043
|1.3955
|680.00
|25294.45
|2355
|2009.06.11 11:45
|buy
|148
|5.00
|1.4025
|1.3930
|1.4130
|2356
|2009.06.11 11:57
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4025
|1.4130
|2357
|2009.06.11 12:05
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4026
|1.4130
|2358
|2009.06.11 12:05
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4027
|1.4130
|2359
|2009.06.11 12:05
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4029
|1.4130
|2360
|2009.06.11 12:06
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4030
|1.4130
|2361
|2009.06.11 12:06
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4031
|1.4130
|2362
|2009.06.11 12:07
|modify
|148
|5.00
|1.4025
|1.4032
|1.4130
|2363
|2009.06.11 12:17
|s/l
|148
|5.00
|1.4032
|1.4032
|1.4130
|350.00
|25644.45
|2364
|2009.06.11 15:33
|sell
|149
|5.00
|1.3944
|1.4039
|1.3839
|2365
|2009.06.11 16:46
|s/l
|149
|5.00
|1.4039
|1.4039
|1.3839
|-4750.00
|20894.45
|2366
|2009.06.12 11:00
|sell
|150
|4.00
|1.4061
|1.4156
|1.3956
|2367
|2009.06.12 12:02
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4060
|1.3956
|2368
|2009.06.12 12:08
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4058
|1.3956
|2369
|2009.06.12 12:08
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4055
|1.3956
|2370
|2009.06.12 12:13
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4054
|1.3956
|2371
|2009.06.12 12:13
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4053
|1.3956
|2372
|2009.06.12 12:14
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4052
|1.3956
|2373
|2009.06.12 12:15
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4051
|1.3956
|2374
|2009.06.12 12:15
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4049
|1.3956
|2375
|2009.06.12 12:15
|modify
|150
|4.00
|1.4061
|1.4047
|1.3956
|2376
|2009.06.12 12:25
|s/l
|150
|4.00
|1.4047
|1.4047
|1.3956
|560.00
|21454.45
|2377
|2009.06.16 09:31
|buy
|151
|4.00
|1.3853
|1.3758
|1.3958
|2378
|2009.06.16 10:19
|buy
|152
|6.00
|1.3859
|1.3764
|1.3964
|2379
|2009.06.16 10:21
|modify
|151
|4.00
|1.3853
|1.3853
|1.3958
|2380
|2009.06.16 10:26
|s/l
|151
|4.00
|1.3853
|1.3853
|1.3958
|0.00
|21454.45
|2381
|2009.06.16 11:49
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3859
|1.3964
|2382
|2009.06.16 11:53
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3860
|1.3964
|2383
|2009.06.16 11:53
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3862
|1.3964
|2384
|2009.06.16 11:57
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3863
|1.3964
|2385
|2009.06.16 11:57
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3864
|1.3964
|2386
|2009.06.16 11:57
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3865
|1.3964
|2387
|2009.06.16 11:58
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3866
|1.3964
|2388
|2009.06.16 11:58
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3867
|1.3964
|2389
|2009.06.16 12:00
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3882
|1.3964
|2390
|2009.06.16 12:00
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3885
|1.3964
|2391
|2009.06.16 12:00
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3889
|1.3964
|2392
|2009.06.16 12:00
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3892
|1.3964
|2393
|2009.06.16 12:00
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3895
|1.3964
|2394
|2009.06.16 12:02
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3896
|1.3964
|2395
|2009.06.16 12:02
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3898
|1.3964
|2396
|2009.06.16 12:06
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3899
|1.3964
|2397
|2009.06.16 12:06
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3901
|1.3964
|2398
|2009.06.16 12:07
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3902
|1.3964
|2399
|2009.06.16 12:07
|modify
|152
|6.00
|1.3859
|1.3903
|1.3964
|2400
|2009.06.16 12:14
|s/l
|152
|6.00
|1.3903
|1.3903
|1.3964
|2640.00
|24094.45
|2401
|2009.06.17 02:00
|sell
|153
|4.00
|1.3825
|1.3920
|1.3720
|2402
|2009.06.17 02:18
|modify
|153
|4.00
|1.3825
|1.3825
|1.3720
|2403
|2009.06.17 02:19
|modify
|153
|4.00
|1.3825
|1.3824
|1.3720
|2404
|2009.06.17 02:28
|s/l
|153
|4.00
|1.3824
|1.3824
|1.3720
|40.00
|24134.45
|2405
|2009.06.17 09:21
|buy
|154
|4.00
|1.3900
|1.3805
|1.4005
|2406
|2009.06.17 09:36
|modify
|154
|4.00
|1.3900
|1.3901
|1.4005
|2407
|2009.06.17 09:48
|s/l
|154
|4.00
|1.3901
|1.3901
|1.4005
|40.00
|24174.45
|2408
|2009.06.17 14:56
|sell
|155
|4.00
|1.3833
|1.3928
|1.3728
|2409
|2009.06.17 20:41
|buy
|156
|6.00
|1.3899
|1.3804
|1.4004
|2410
|2009.06.17 21:01
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3899
|1.4004
|2411
|2009.06.17 21:03
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3900
|1.4004
|2412
|2009.06.17 21:04
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3902
|1.4004
|2413
|2009.06.17 21:04
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3903
|1.4004
|2414
|2009.06.17 21:04
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3904
|1.4004
|2415
|2009.06.17 21:04
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3905
|1.4004
|2416
|2009.06.17 21:10
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3907
|1.4004
|2417
|2009.06.17 21:11
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3908
|1.4004
|2418
|2009.06.17 21:11
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3909
|1.4004
|2419
|2009.06.17 21:15
|s/l
|155
|4.00
|1.3928
|1.3928
|1.3728
|-3800.00
|20374.45
|2420
|2009.06.17 21:15
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3910
|1.4004
|2421
|2009.06.17 21:15
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3913
|1.4004
|2422
|2009.06.17 21:15
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3914
|1.4004
|2423
|2009.06.17 21:15
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3915
|1.4004
|2424
|2009.06.17 21:15
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3917
|1.4004
|2425
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3918
|1.4004
|2426
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3922
|1.4004
|2427
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3924
|1.4004
|2428
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3926
|1.4004
|2429
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3928
|1.4004
|2430
|2009.06.17 21:16
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3931
|1.4004
|2431
|2009.06.17 21:17
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3932
|1.4004
|2432
|2009.06.17 21:17
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3933
|1.4004
|2433
|2009.06.17 21:17
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3935
|1.4004
|2434
|2009.06.17 21:17
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3937
|1.4004
|2435
|2009.06.17 21:17
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3939
|1.4004
|2436
|2009.06.17 21:21
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3940
|1.4004
|2437
|2009.06.17 21:21
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3943
|1.4004
|2438
|2009.06.17 21:21
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3947
|1.4004
|2439
|2009.06.17 21:22
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3948
|1.4004
|2440
|2009.06.17 21:23
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3949
|1.4004
|2441
|2009.06.17 21:23
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3950
|1.4004
|2442
|2009.06.17 21:28
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3951
|1.4004
|2443
|2009.06.17 21:28
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3952
|1.4004
|2444
|2009.06.17 21:28
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3954
|1.4004
|2445
|2009.06.17 21:28
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3955
|1.4004
|2446
|2009.06.17 21:29
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3957
|1.4004
|2447
|2009.06.17 21:29
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3960
|1.4004
|2448
|2009.06.17 21:30
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3961
|1.4004
|2449
|2009.06.17 21:30
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3962
|1.4004
|2450
|2009.06.17 21:30
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3964
|1.4004
|2451
|2009.06.17 21:30
|modify
|156
|6.00
|1.3899
|1.3965
|1.4004
|2452
|2009.06.17 21:33
|s/l
|156
|6.00
|1.3965
|1.3965
|1.4004
|3960.00
|24334.45
|2453
|2009.06.18 15:00
|sell
|157
|4.00
|1.3910
|1.4005
|1.3805
|2454
|2009.06.18 20:58
|sell
|158
|6.00
|1.3927
|1.4022
|1.3822
|2455
|2009.06.18 21:01
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3927
|1.3822
|2456
|2009.06.18 21:01
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3923
|1.3822
|2457
|2009.06.18 21:02
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3914
|1.3822
|2458
|2009.06.18 21:02
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3913
|1.3822
|2459
|2009.06.18 21:05
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3911
|1.3822
|2460
|2009.06.18 21:05
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3910
|1.3805
|2461
|2009.06.18 21:05
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3910
|1.3822
|2462
|2009.06.18 21:05
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3907
|1.3805
|2463
|2009.06.18 21:05
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3907
|1.3822
|2464
|2009.06.18 21:06
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3902
|1.3805
|2465
|2009.06.18 21:06
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3902
|1.3822
|2466
|2009.06.18 21:06
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3899
|1.3805
|2467
|2009.06.18 21:06
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3899
|1.3822
|2468
|2009.06.18 21:06
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3898
|1.3805
|2469
|2009.06.18 21:06
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3898
|1.3822
|2470
|2009.06.18 21:06
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3895
|1.3805
|2471
|2009.06.18 21:06
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3895
|1.3822
|2472
|2009.06.18 21:10
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3894
|1.3805
|2473
|2009.06.18 21:10
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3894
|1.3822
|2474
|2009.06.18 21:10
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3890
|1.3805
|2475
|2009.06.18 21:10
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3890
|1.3822
|2476
|2009.06.18 21:11
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3889
|1.3805
|2477
|2009.06.18 21:11
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3889
|1.3822
|2478
|2009.06.18 21:11
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3888
|1.3805
|2479
|2009.06.18 21:11
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3888
|1.3822
|2480
|2009.06.18 21:11
|modify
|157
|4.00
|1.3910
|1.3887
|1.3805
|2481
|2009.06.18 21:11
|modify
|158
|6.00
|1.3927
|1.3887
|1.3822
|2482
|2009.06.18 21:14
|s/l
|157
|4.00
|1.3887
|1.3887
|1.3805
|920.00
|25254.45
|2483
|2009.06.18 21:14
|s/l
|158
|6.00
|1.3887
|1.3887
|1.3822
|2400.00
|27654.45
|2484
|2009.06.19 15:09
|buy
|159
|5.00
|1.3934
|1.3839
|1.4039
|2485
|2009.06.19 18:33
|buy
|160
|8.00
|1.3940
|1.3845
|1.4045
|2486
|2009.06.19 18:36
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3934
|1.4039
|2487
|2009.06.19 18:36
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3935
|1.4039
|2488
|2009.06.19 18:36
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3937
|1.4039
|2489
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3938
|1.4039
|2490
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3941
|1.4039
|2491
|2009.06.19 18:37
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3941
|1.4045
|2492
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3942
|1.4039
|2493
|2009.06.19 18:37
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3942
|1.4045
|2494
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3943
|1.4039
|2495
|2009.06.19 18:37
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3943
|1.4045
|2496
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3944
|1.4039
|2497
|2009.06.19 18:37
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3944
|1.4045
|2498
|2009.06.19 18:37
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3945
|1.4039
|2499
|2009.06.19 18:37
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3945
|1.4045
|2500
|2009.06.19 18:40
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3948
|1.4039
|2501
|2009.06.19 18:40
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3948
|1.4045
|2502
|2009.06.19 18:41
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3949
|1.4039
|2503
|2009.06.19 18:41
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3949
|1.4045
|2504
|2009.06.19 18:41
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3951
|1.4039
|2505
|2009.06.19 18:41
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3951
|1.4045
|2506
|2009.06.19 18:41
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3952
|1.4039
|2507
|2009.06.19 18:41
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3952
|1.4045
|2508
|2009.06.19 18:46
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3953
|1.4039
|2509
|2009.06.19 18:46
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3953
|1.4045
|2510
|2009.06.19 18:46
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3954
|1.4039
|2511
|2009.06.19 18:46
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3954
|1.4045
|2512
|2009.06.19 18:47
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3955
|1.4039
|2513
|2009.06.19 18:47
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3955
|1.4045
|2514
|2009.06.19 18:48
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3956
|1.4039
|2515
|2009.06.19 18:48
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3956
|1.4045
|2516
|2009.06.19 18:48
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3957
|1.4039
|2517
|2009.06.19 18:48
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3957
|1.4045
|2518
|2009.06.19 18:49
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3958
|1.4039
|2519
|2009.06.19 18:49
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3958
|1.4045
|2520
|2009.06.19 18:49
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3963
|1.4039
|2521
|2009.06.19 18:49
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3963
|1.4045
|2522
|2009.06.19 18:49
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3964
|1.4039
|2523
|2009.06.19 18:49
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3964
|1.4045
|2524
|2009.06.19 18:49
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3966
|1.4039
|2525
|2009.06.19 18:49
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3966
|1.4045
|2526
|2009.06.19 18:49
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3969
|1.4039
|2527
|2009.06.19 18:49
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3969
|1.4045
|2528
|2009.06.19 18:50
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3970
|1.4039
|2529
|2009.06.19 18:50
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3970
|1.4045
|2530
|2009.06.19 18:51
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3972
|1.4039
|2531
|2009.06.19 18:51
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3972
|1.4045
|2532
|2009.06.19 18:53
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3973
|1.4039
|2533
|2009.06.19 18:53
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3973
|1.4045
|2534
|2009.06.19 18:53
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3975
|1.4039
|2535
|2009.06.19 18:53
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3975
|1.4045
|2536
|2009.06.19 18:55
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3977
|1.4039
|2537
|2009.06.19 18:55
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3977
|1.4045
|2538
|2009.06.19 18:55
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3978
|1.4039
|2539
|2009.06.19 18:55
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3978
|1.4045
|2540
|2009.06.19 18:55
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3979
|1.4039
|2541
|2009.06.19 18:55
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3979
|1.4045
|2542
|2009.06.19 18:55
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3980
|1.4039
|2543
|2009.06.19 18:55
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3980
|1.4045
|2544
|2009.06.19 18:55
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3981
|1.4039
|2545
|2009.06.19 18:55
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3981
|1.4045
|2546
|2009.06.19 18:56
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3984
|1.4039
|2547
|2009.06.19 18:56
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3984
|1.4045
|2548
|2009.06.19 18:56
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3985
|1.4039
|2549
|2009.06.19 18:56
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3985
|1.4045
|2550
|2009.06.19 18:56
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3987
|1.4039
|2551
|2009.06.19 18:56
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3987
|1.4045
|2552
|2009.06.19 18:56
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3989
|1.4039
|2553
|2009.06.19 18:56
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3989
|1.4045
|2554
|2009.06.19 18:57
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3991
|1.4039
|2555
|2009.06.19 18:57
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3991
|1.4045
|2556
|2009.06.19 18:57
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3993
|1.4039
|2557
|2009.06.19 18:57
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3993
|1.4045
|2558
|2009.06.19 18:57
|modify
|159
|5.00
|1.3934
|1.3994
|1.4039
|2559
|2009.06.19 18:57
|modify
|160
|8.00
|1.3940
|1.3994
|1.4045
|2560
|2009.06.19 18:59
|s/l
|159
|5.00
|1.3994
|1.3994
|1.4039
|3000.00
|30654.45
|2561
|2009.06.19 18:59
|s/l
|160
|8.00
|1.3994
|1.3994
|1.4045
|4320.00
|34974.45
|2562
|2009.06.22 03:11
|sell
|161
|6.00
|1.3912
|1.4007
|1.3807
|2563
|2009.06.22 04:25
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3911
|1.3807
|2564
|2009.06.22 04:25
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3910
|1.3807
|2565
|2009.06.22 04:25
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3909
|1.3807
|2566
|2009.06.22 04:25
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3907
|1.3807
|2567
|2009.06.22 04:26
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3902
|1.3807
|2568
|2009.06.22 04:26
|modify
|161
|6.00
|1.3912
|1.3901
|1.3807
|2569
|2009.06.22 04:29
|s/l
|161
|6.00
|1.3901
|1.3901
|1.3807
|660.00
|35634.45
|2570
|2009.06.23 10:03
|buy
|162
|6.00
|1.3883
|1.3788
|1.3988
|2571
|2009.06.23 10:40
|modify
|162
|6.00
|1.3883
|1.3884
|1.3988
|2572
|2009.06.23 10:43
|modify
|162
|6.00
|1.3883
|1.3886
|1.3988
|2573
|2009.06.23 10:49
|s/l
|162
|6.00
|1.3886
|1.3886
|1.3988
|180.00
|35814.45
|2574
|2009.06.24 14:00
|sell
|163
|6.00
|1.4070
|1.4165
|1.3965
|2575
|2009.06.24 14:27
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4066
|1.3965
|2576
|2009.06.24 14:28
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4065
|1.3965
|2577
|2009.06.24 14:28
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4062
|1.3965
|2578
|2009.06.24 14:28
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4059
|1.3965
|2579
|2009.06.24 14:28
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4056
|1.3965
|2580
|2009.06.24 14:28
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4053
|1.3965
|2581
|2009.06.24 14:29
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4051
|1.3965
|2582
|2009.06.24 14:29
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4049
|1.3965
|2583
|2009.06.24 14:30
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4044
|1.3965
|2584
|2009.06.24 14:30
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4038
|1.3965
|2585
|2009.06.24 14:30
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4032
|1.3965
|2586
|2009.06.24 14:31
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4030
|1.3965
|2587
|2009.06.24 14:33
|modify
|163
|6.00
|1.4070
|1.4026
|1.3965
|2588
|2009.06.24 14:34
|s/l
|163
|6.00
|1.4026
|1.4026
|1.3965
|2640.00
|38454.45
|2589
|2009.06.25 20:13
|buy
|164
|7.00
|1.3960
|1.3865
|1.4065
|2590
|2009.06.25 20:17
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3962
|1.4065
|2591
|2009.06.25 20:17
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3963
|1.4065
|2592
|2009.06.25 20:17
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3965
|1.4065
|2593
|2009.06.25 20:19
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3966
|1.4065
|2594
|2009.06.25 20:19
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3967
|1.4065
|2595
|2009.06.25 20:19
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3969
|1.4065
|2596
|2009.06.25 20:19
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3971
|1.4065
|2597
|2009.06.25 20:19
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3972
|1.4065
|2598
|2009.06.25 20:21
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3975
|1.4065
|2599
|2009.06.25 20:21
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3978
|1.4065
|2600
|2009.06.25 20:21
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3981
|1.4065
|2601
|2009.06.25 20:26
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3982
|1.4065
|2602
|2009.06.25 20:27
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3983
|1.4065
|2603
|2009.06.25 20:27
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3985
|1.4065
|2604
|2009.06.25 20:27
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3987
|1.4065
|2605
|2009.06.25 20:30
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3989
|1.4065
|2606
|2009.06.25 20:30
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3992
|1.4065
|2607
|2009.06.25 20:32
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3994
|1.4065
|2608
|2009.06.25 20:32
|modify
|164
|7.00
|1.3960
|1.3995
|1.4065
|2609
|2009.06.25 20:35
|s/l
|164
|7.00
|1.3995
|1.3995
|1.4065
|2450.00
|40904.45