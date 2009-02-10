Strategy Tester Report
LabTrend1_v4
SIG-Demo.com (Build 224)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2009.01.26 01:00 - 2009.06.26 22:00 (2009.01.26 - 2009.06.27)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
ParâmetrosRiskSignal=8; Risk=16; TimeFrame=60; Signal=1; ColorBar=1; SoundAlertMode=0; TakeProfit=105; StopLoss=95; MaxOrders=10; PipsDifference=5; DoubleMoney=true; UseMoneyManagement=true; AccountIsMicro=true; _Parameters_Trailing="----- Ïàðàìåòðû òðàëà"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop=15; TrailingStep=0;
Barras em teste3602Ticks modelados930041Qualidade do modelamenton/a
Mismatched charts errors122806
Deposito Inicial1000.00
Lucro líquido total39904.45Lucro Bruto69686.08Perda Bruta-29781.63
Fator de lucro2.34Compensação esperada243.32
diminuição absoluta226.41Perda máxima10390.10 (47.75%)Relative drawdown53.44% (887.72)
Total de negociações164Posições de Venda (ganhos %)83 (86.75%)Posições de Compras (ganhos %)81 (88.89%)
Negociações com Lucro (% do total)144 (87.80%)Negociações com perdas (% do total)20 (12.20%)
MaiorNegociações com lucro4320.00Negociações com perda-4750.00
MédiaNegociações com lucro483.93Negociações com perda-1489.08
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)39 (4188.92)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)3 (-484.50)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)20530.00 (9)perdas consecutivas (contagem de perdas)-6650.00 (2)
Médiaganhos consecutivos8perdas consecutivas1
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12009.01.27 17:00sell10.161.31811.32761.3076
22009.01.27 18:02modify10.161.31811.31811.3076
32009.01.27 18:02modify10.161.31811.31801.3076
42009.01.27 18:02modify10.161.31811.31791.3076
52009.01.27 18:02modify10.161.31811.31781.3076
62009.01.27 18:02modify10.161.31811.31771.3076
72009.01.27 18:02modify10.161.31811.31761.3076
82009.01.27 18:02modify10.161.31811.31701.3076
92009.01.27 19:00modify10.161.31811.31691.3076
102009.01.27 19:00modify10.161.31811.31681.3076
112009.01.27 19:01modify10.161.31811.31671.3076
122009.01.27 19:01modify10.161.31811.31661.3076
132009.01.27 19:01modify10.161.31811.31651.3076
142009.01.27 19:01s/l10.161.31651.31651.307625.601025.60
152009.01.28 06:00buy20.171.32341.31391.3339
162009.01.28 06:05modify20.171.32341.32461.3339
172009.01.28 07:02s/l20.171.32461.32461.333920.401046.00
182009.01.28 21:09sell30.171.31331.32281.3028
192009.01.29 02:06modify30.171.31331.31321.3028
202009.01.29 03:01s/l30.171.31321.31321.3028-0.701045.30
212009.01.29 16:00buy40.171.31641.30691.3269
222009.01.29 18:04s/l40.171.30691.30691.3269-161.50883.80
232009.02.02 17:00buy50.151.27981.27031.2903
242009.02.02 19:02buy60.121.28151.27201.2920
252009.02.02 19:03modify50.151.27981.27981.2903
262009.02.02 19:03modify50.151.27981.27991.2903
272009.02.02 19:03modify50.151.27981.28001.2903
282009.02.02 19:03modify50.151.27981.28511.2903
292009.02.02 19:03modify60.121.28151.28511.2920
302009.02.02 20:00modify50.151.27981.28521.2903
312009.02.02 20:00modify60.121.28151.28521.2920
322009.02.02 20:00modify50.151.27981.28531.2903
332009.02.02 20:00modify60.121.28151.28531.2920
342009.02.02 20:01modify50.151.27981.28541.2903
352009.02.02 20:01modify60.121.28151.28541.2920
362009.02.02 20:02modify50.151.27981.28551.2903
372009.02.02 20:02modify60.121.28151.28551.2920
382009.02.02 20:02modify50.151.27981.28561.2903
392009.02.02 20:02modify60.121.28151.28561.2920
402009.02.02 20:02modify50.151.27981.28571.2903
412009.02.02 20:02modify60.121.28151.28571.2920
422009.02.02 20:02modify50.151.27981.28581.2903
432009.02.02 20:02modify60.121.28151.28581.2920
442009.02.02 20:02s/l50.151.28581.28581.290390.00973.80
452009.02.02 20:02s/l60.121.28581.28581.292051.601025.40
462009.02.03 12:00sell70.171.28201.29151.2715
472009.02.03 16:00buy80.121.28841.27891.2989
482009.02.03 16:02s/l70.171.29151.29151.2715-161.50863.90
492009.02.03 16:02modify80.121.28841.28991.2989
502009.02.03 17:00modify80.121.28841.29001.2989
512009.02.03 17:00modify80.121.28841.29011.2989
522009.02.03 17:00modify80.121.28841.29021.2989
532009.02.03 17:00modify80.121.28841.29031.2989
542009.02.03 17:00modify80.121.28841.29041.2989
552009.02.03 17:00modify80.121.28841.29051.2989
562009.02.03 17:00modify80.121.28841.29061.2989
572009.02.03 17:00modify80.121.28841.29071.2989
582009.02.03 17:00modify80.121.28841.29081.2989
592009.02.03 17:00modify80.121.28841.29091.2989
602009.02.03 17:00modify80.121.28841.29101.2989
612009.02.03 17:00modify80.121.28841.29111.2989
622009.02.03 17:00modify80.121.28841.29121.2989
632009.02.03 17:00modify80.121.28841.29131.2989
642009.02.03 17:00modify80.121.28841.29141.2989
652009.02.03 17:00modify80.121.28841.29151.2989
662009.02.03 17:00modify80.121.28841.29161.2989
672009.02.03 17:00modify80.121.28841.29171.2989
682009.02.03 17:00modify80.121.28841.29181.2989
692009.02.03 17:00modify80.121.28841.29191.2989
702009.02.03 17:00modify80.121.28841.29201.2989
712009.02.03 17:00modify80.121.28841.29211.2989
722009.02.03 17:00modify80.121.28841.29221.2989
732009.02.03 17:00modify80.121.28841.29231.2989
742009.02.03 17:00modify80.121.28841.29241.2989
752009.02.03 17:01modify80.121.28841.29251.2989
762009.02.03 17:01modify80.121.28841.29261.2989
772009.02.03 17:01modify80.121.28841.29271.2989
782009.02.03 17:01modify80.121.28841.29281.2989
792009.02.03 17:02modify80.121.28841.29501.2989
802009.02.03 18:00modify80.121.28841.29511.2989
812009.02.03 18:00modify80.121.28841.29521.2989
822009.02.03 18:00modify80.121.28841.29531.2989
832009.02.03 18:00modify80.121.28841.29541.2989
842009.02.03 18:00modify80.121.28841.29551.2989
852009.02.03 18:00modify80.121.28841.29561.2989
862009.02.03 18:00modify80.121.28841.29571.2989
872009.02.03 18:00modify80.121.28841.29581.2989
882009.02.03 18:01modify80.121.28841.29591.2989
892009.02.03 18:01modify80.121.28841.29601.2989
902009.02.03 18:01t/p80.121.29891.29601.2989126.00989.90
912009.02.04 11:01sell90.161.29521.30471.2847
922009.02.04 13:00modify90.161.29521.29511.2847
932009.02.04 13:00modify90.161.29521.29501.2847
942009.02.04 13:00modify90.161.29521.29491.2847
952009.02.04 13:00modify90.161.29521.29481.2847
962009.02.04 13:00modify90.161.29521.29471.2847
972009.02.04 13:00modify90.161.29521.29461.2847
982009.02.04 13:00modify90.161.29521.29451.2847
992009.02.04 13:00modify90.161.29521.29441.2847
1002009.02.04 13:00modify90.161.29521.29431.2847
1012009.02.04 13:01modify90.161.29521.28831.2847
1022009.02.04 14:00modify90.161.29521.28821.2847
1032009.02.04 14:00modify90.161.29521.28811.2847
1042009.02.04 14:00modify90.161.29521.28801.2847
1052009.02.04 14:00modify90.161.29521.28791.2847
1062009.02.04 14:00modify90.161.29521.28781.2847
1072009.02.04 14:01modify90.161.29521.28771.2847
1082009.02.04 14:01modify90.161.29521.28761.2847
1092009.02.04 14:02t/p90.161.28471.28761.2847168.001157.90
1102009.02.05 12:01buy100.191.28651.27701.2970
1112009.02.05 14:01buy110.151.28721.27771.2977
1122009.02.05 14:02modify100.191.28651.28651.2970
1132009.02.05 14:02modify100.191.28651.28661.2970
1142009.02.05 14:02modify100.191.28651.28671.2970
1152009.02.05 14:02modify100.191.28651.28681.2970
1162009.02.05 14:02modify100.191.28651.28691.2970
1172009.02.05 14:02modify100.191.28651.28701.2970
1182009.02.05 14:02modify100.191.28651.28711.2970
1192009.02.05 14:02modify100.191.28651.28721.2970
1202009.02.05 14:02modify110.151.28721.28721.2977
1212009.02.05 14:02modify100.191.28651.28731.2970
1222009.02.05 14:02modify110.151.28721.28731.2977
1232009.02.05 14:02modify100.191.28651.28741.2970
1242009.02.05 14:02modify110.151.28721.28741.2977
1252009.02.05 14:02modify100.191.28651.28751.2970
1262009.02.05 14:02modify110.151.28721.28751.2977
1272009.02.05 14:02s/l100.191.28751.28751.297019.001176.90
1282009.02.05 14:02s/l110.151.28751.28751.29774.501181.40
1292009.02.05 21:03sell120.191.27921.28871.2687
1302009.02.06 04:06modify120.191.27921.27781.2687
1312009.02.06 05:01s/l120.191.27781.27781.268725.711207.11
1322009.02.06 15:06buy130.201.28261.27311.2931
1332009.02.06 16:00modify130.201.28261.28261.2931
1342009.02.06 16:00modify130.201.28261.28271.2931
1352009.02.06 16:00modify130.201.28261.28281.2931
1362009.02.06 16:00modify130.201.28261.28291.2931
1372009.02.06 16:02modify130.201.28261.28301.2931
1382009.02.06 16:02modify130.201.28261.28311.2931
1392009.02.06 16:02modify130.201.28261.28321.2931
1402009.02.06 16:02modify130.201.28261.28331.2931
1412009.02.06 16:02modify130.201.28261.28341.2931
1422009.02.06 16:02modify130.201.28261.28351.2931
1432009.02.06 16:02modify130.201.28261.28361.2931
1442009.02.06 16:02modify130.201.28261.28371.2931
1452009.02.06 16:02modify130.201.28261.28381.2931
1462009.02.06 16:03modify130.201.28261.28391.2931
1472009.02.06 16:03modify130.201.28261.28401.2931
1482009.02.06 16:03modify130.201.28261.28451.2931
1492009.02.06 17:00modify130.201.28261.28461.2931
1502009.02.06 17:00modify130.201.28261.28471.2931
1512009.02.06 17:00modify130.201.28261.28481.2931
1522009.02.06 17:00modify130.201.28261.28491.2931
1532009.02.06 17:00modify130.201.28261.28501.2931
1542009.02.06 17:00modify130.201.28261.28511.2931
1552009.02.06 17:00modify130.201.28261.28521.2931
1562009.02.06 17:00modify130.201.28261.28531.2931
1572009.02.06 17:00modify130.201.28261.28541.2931
1582009.02.06 17:00modify130.201.28261.28551.2931
1592009.02.06 17:00modify130.201.28261.28561.2931
1602009.02.06 17:00modify130.201.28261.28571.2931
1612009.02.06 17:00modify130.201.28261.28581.2931
1622009.02.06 17:00modify130.201.28261.28591.2931
1632009.02.06 17:00modify130.201.28261.28601.2931
1642009.02.06 17:01modify130.201.28261.28611.2931
1652009.02.06 17:01modify130.201.28261.28621.2931
1662009.02.06 17:02modify130.201.28261.28631.2931
1672009.02.06 17:02modify130.201.28261.28641.2931
1682009.02.06 17:02modify130.201.28261.28651.2931
1692009.02.06 17:02modify130.201.28261.28661.2931
1702009.02.06 17:02modify130.201.28261.28671.2931
1712009.02.06 17:03s/l130.201.28671.28671.293182.001289.11
1722009.02.10 02:17sell140.211.28931.29881.2788
1732009.02.10 03:01modify140.211.28931.28921.2788
1742009.02.10 03:01modify140.211.28931.28911.2788
1752009.02.10 03:01modify140.211.28931.28901.2788
1762009.02.10 03:01modify140.211.28931.28891.2788
1772009.02.10 03:01modify140.211.28931.28881.2788
1782009.02.10 03:01modify140.211.28931.28871.2788
1792009.02.10 03:01modify140.211.28931.28861.2788
1802009.02.10 03:01modify140.211.28931.28851.2788
1812009.02.10 03:01modify140.211.28931.28841.2788
1822009.02.10 03:01modify140.211.28931.28831.2788
1832009.02.10 03:01modify140.211.28931.28821.2788
1842009.02.10 03:01modify140.211.28931.28811.2788
1852009.02.10 03:01modify140.211.28931.28801.2788
1862009.02.10 03:01modify140.211.28931.28791.2788
1872009.02.10 03:01modify140.211.28931.28781.2788
1882009.02.10 03:02modify140.211.28931.28771.2788
1892009.02.10 03:02modify140.211.28931.28761.2788
1902009.02.10 04:00modify140.211.28931.28751.2788
1912009.02.10 04:00modify140.211.28931.28741.2788
1922009.02.10 04:00modify140.211.28931.28731.2788
1932009.02.10 04:02modify140.211.28931.28721.2788
1942009.02.10 04:02modify140.211.28931.28711.2788
1952009.02.10 04:02modify140.211.28931.28701.2788
1962009.02.10 04:02modify140.211.28931.28691.2788
1972009.02.10 04:02modify140.211.28931.28681.2788
1982009.02.10 04:02modify140.211.28931.28671.2788
1992009.02.10 04:02modify140.211.28931.28661.2788
2002009.02.10 04:02modify140.211.28931.28651.2788
2012009.02.10 04:02modify140.211.28931.28641.2788
2022009.02.10 04:02modify140.211.28931.28631.2788
2032009.02.10 04:06s/l140.211.28631.28631.278863.001352.11
2042009.02.10 15:00buy150.221.29941.28991.3099
2052009.02.10 16:08buy160.171.29751.28801.3080
2062009.02.10 17:00modify160.171.29751.29751.3080
2072009.02.10 17:00modify160.171.29751.29761.3080
2082009.02.10 17:00modify160.171.29751.29771.3080
2092009.02.10 17:00modify160.171.29751.29781.3080
2102009.02.10 17:00modify160.171.29751.29791.3080
2112009.02.10 17:01modify160.171.29751.29801.3080
2122009.02.10 17:02modify160.171.29751.29811.3080
2132009.02.10 17:02modify160.171.29751.29821.3080
2142009.02.10 17:02modify160.171.29751.29831.3080
2152009.02.10 17:02modify160.171.29751.29851.3080
2162009.02.10 17:02modify160.171.29751.29871.3080
2172009.02.10 17:02modify160.171.29751.29881.3080
2182009.02.10 17:02modify160.171.29751.29891.3080
2192009.02.10 17:02modify160.171.29751.29901.3080
2202009.02.10 17:02modify160.171.29751.29921.3080
2212009.02.10 17:02modify160.171.29751.29931.3080
2222009.02.10 17:02modify150.221.29941.29941.3099
2232009.02.10 17:02modify160.171.29751.29941.3080
2242009.02.10 17:02modify150.221.29941.29951.3099
2252009.02.10 17:02modify160.171.29751.29951.3080
2262009.02.10 17:02modify150.221.29941.29971.3099
2272009.02.10 17:02modify160.171.29751.29971.3080
2282009.02.10 17:02modify150.221.29941.29981.3099
2292009.02.10 17:02modify160.171.29751.29981.3080
2302009.02.10 17:03modify150.221.29941.29991.3099
2312009.02.10 17:03modify160.171.29751.29991.3080
2322009.02.10 17:03modify150.221.29941.30011.3099
2332009.02.10 17:03modify160.171.29751.30011.3080
2342009.02.10 17:03modify150.221.29941.30021.3099
2352009.02.10 17:03modify160.171.29751.30021.3080
2362009.02.10 17:04modify150.221.29941.30031.3099
2372009.02.10 17:04modify160.171.29751.30031.3080
2382009.02.10 17:04modify150.221.29941.30041.3099
2392009.02.10 17:04modify160.171.29751.30041.3080
2402009.02.10 17:04modify150.221.29941.30051.3099
2412009.02.10 17:04modify160.171.29751.30051.3080
2422009.02.10 17:04modify150.221.29941.30061.3099
2432009.02.10 17:04modify160.171.29751.30061.3080
2442009.02.10 17:05modify150.221.29941.30071.3099
2452009.02.10 17:05modify160.171.29751.30071.3080
2462009.02.10 17:05modify150.221.29941.30081.3099
2472009.02.10 17:05modify160.171.29751.30081.3080
2482009.02.10 17:05modify150.221.29941.30091.3099
2492009.02.10 17:05modify160.171.29751.30091.3080
2502009.02.10 17:05modify150.221.29941.30101.3099
2512009.02.10 17:05modify160.171.29751.30101.3080
2522009.02.10 17:06modify150.221.29941.30111.3099
2532009.02.10 17:06modify160.171.29751.30111.3080
2542009.02.10 17:06modify150.221.29941.30121.3099
2552009.02.10 17:06modify160.171.29751.30121.3080
2562009.02.10 17:06modify150.221.29941.30131.3099
2572009.02.10 17:06modify160.171.29751.30131.3080
2582009.02.10 17:06modify150.221.29941.30141.3099
2592009.02.10 17:06modify160.171.29751.30141.3080
2602009.02.10 17:06modify150.221.29941.30151.3099
2612009.02.10 17:06modify160.171.29751.30151.3080
2622009.02.10 17:06modify150.221.29941.30161.3099
2632009.02.10 17:06modify160.171.29751.30161.3080
2642009.02.10 17:06modify150.221.29941.30171.3099
2652009.02.10 17:06modify160.171.29751.30171.3080
2662009.02.10 17:06modify150.221.29941.30181.3099
2672009.02.10 17:06modify160.171.29751.30181.3080
2682009.02.10 17:06modify150.221.29941.30221.3099
2692009.02.10 17:06modify160.171.29751.30221.3080
2702009.02.10 18:00modify150.221.29941.30231.3099
2712009.02.10 18:00modify160.171.29751.30231.3080
2722009.02.10 18:00modify150.221.29941.30241.3099
2732009.02.10 18:00modify160.171.29751.30241.3080
2742009.02.10 18:00modify150.221.29941.30261.3099
2752009.02.10 18:00modify160.171.29751.30261.3080
2762009.02.10 18:00modify150.221.29941.30271.3099
2772009.02.10 18:00modify160.171.29751.30271.3080
2782009.02.10 18:00modify150.221.29941.30291.3099
2792009.02.10 18:00modify160.171.29751.30291.3080
2802009.02.10 18:00modify150.221.29941.30301.3099
2812009.02.10 18:00modify160.171.29751.30301.3080
2822009.02.10 18:00modify150.221.29941.30311.3099
2832009.02.10 18:00modify160.171.29751.30311.3080
2842009.02.10 18:00modify150.221.29941.30321.3099
2852009.02.10 18:00modify160.171.29751.30321.3080
2862009.02.10 18:00modify150.221.29941.30331.3099
2872009.02.10 18:00modify160.171.29751.30331.3080
2882009.02.10 18:00modify150.221.29941.30341.3099
2892009.02.10 18:00modify160.171.29751.30341.3080
2902009.02.10 18:00modify150.221.29941.30351.3099
2912009.02.10 18:00modify160.171.29751.30351.3080
2922009.02.10 18:00modify150.221.29941.30361.3099
2932009.02.10 18:00modify160.171.29751.30361.3080
2942009.02.10 18:00modify150.221.29941.30371.3099
2952009.02.10 18:00modify160.171.29751.30371.3080
2962009.02.10 18:00modify150.221.29941.30381.3099
2972009.02.10 18:00modify160.171.29751.30381.3080
2982009.02.10 18:00modify150.221.29941.30391.3099
2992009.02.10 18:00modify160.171.29751.30391.3080
3002009.02.10 18:00modify150.221.29941.30411.3099
3012009.02.10 18:00modify160.171.29751.30411.3080
3022009.02.10 18:00modify150.221.29941.30421.3099
3032009.02.10 18:00modify160.171.29751.30421.3080
3042009.02.10 18:01modify150.221.29941.30431.3099
3052009.02.10 18:01modify160.171.29751.30431.3080
3062009.02.10 18:01modify150.221.29941.30441.3099
3072009.02.10 18:01modify160.171.29751.30441.3080
3082009.02.10 18:01modify150.221.29941.30451.3099
3092009.02.10 18:01modify160.171.29751.30451.3080
3102009.02.10 18:01modify150.221.29941.30461.3099
3112009.02.10 18:01modify160.171.29751.30461.3080
3122009.02.10 18:01modify150.221.29941.30471.3099
3132009.02.10 18:01modify160.171.29751.30471.3080
3142009.02.10 18:01modify150.221.29941.30481.3099
3152009.02.10 18:01modify160.171.29751.30481.3080
3162009.02.10 18:01modify150.221.29941.30491.3099
3172009.02.10 18:01modify160.171.29751.30491.3080
3182009.02.10 18:01modify150.221.29941.30501.3099
3192009.02.10 18:01modify160.171.29751.30501.3080
3202009.02.10 18:02s/l150.221.30501.30501.3099123.201475.31
3212009.02.10 18:02s/l160.171.30501.30501.3080127.501602.81
3222009.02.10 21:18sell170.261.28651.29601.2760
3232009.02.11 10:08s/l170.261.29601.29601.2760-248.221354.59
3242009.02.11 13:01buy180.221.29491.28541.3054
3252009.02.11 15:07buy190.181.29611.28661.3066
3262009.02.11 16:02modify180.221.29491.29491.3054
3272009.02.11 16:02modify180.221.29491.29511.3054
3282009.02.11 16:02modify180.221.29491.29521.3054
3292009.02.11 16:03modify180.221.29491.29531.3054
3302009.02.11 16:03modify180.221.29491.29541.3054
3312009.02.11 16:06s/l180.221.29541.29541.305411.001365.59
3322009.02.11 19:00sell200.161.28841.29791.2779
3332009.02.11 19:06s/l190.181.28661.28661.3066-171.001194.59
3342009.02.11 19:06modify200.161.28841.28691.2779
3352009.02.11 20:07modify200.161.28841.28681.2779
3362009.02.11 20:07modify200.161.28841.28661.2779
3372009.02.11 20:07modify200.161.28841.28651.2779
3382009.02.11 20:07modify200.161.28841.28641.2779
3392009.02.11 20:07modify200.161.28841.28621.2779
3402009.02.11 20:07modify200.161.28841.28601.2779
3412009.02.11 20:08modify200.161.28841.28591.2779
3422009.02.11 20:08modify200.161.28841.28581.2779
3432009.02.11 20:08modify200.161.28841.28571.2779
3442009.02.11 20:08modify200.161.28841.28561.2779
3452009.02.11 20:08modify200.161.28841.28551.2779
3462009.02.11 21:00s/l200.161.28551.28551.277946.401240.99
3472009.02.13 00:14buy210.201.28961.28011.3001
3482009.02.13 05:12modify210.201.28961.28961.3001
3492009.02.13 05:12modify210.201.28961.28971.3001
3502009.02.13 05:12modify210.201.28961.28981.3001
3512009.02.13 05:13modify210.201.28961.28991.3001
3522009.02.13 05:14modify210.201.28961.29001.3001
3532009.02.13 05:15modify210.201.28961.29011.3001
3542009.02.13 05:15modify210.201.28961.29021.3001
3552009.02.13 05:15modify210.201.28961.29031.3001
3562009.02.13 05:15modify210.201.28961.29041.3001
3572009.02.13 05:15modify210.201.28961.29051.3001
3582009.02.13 05:15modify210.201.28961.29061.3001
3592009.02.13 05:15modify210.201.28961.29071.3001
3602009.02.13 05:15modify210.201.28961.29081.3001
3612009.02.13 05:15modify210.201.28961.29091.3001
3622009.02.13 05:15modify210.201.28961.29211.3001
3632009.02.13 06:04s/l210.201.29211.29211.300150.001290.99
3642009.02.13 17:00sell220.211.28431.29381.2738
3652009.02.16 01:00modify220.211.28431.28081.2738
3662009.02.16 01:00sell230.191.27901.28851.2685
3672009.02.16 01:00modify220.211.28431.28071.2738
3682009.02.16 01:04modify220.211.28431.28041.2738
3692009.02.16 01:04modify220.211.28431.28031.2738
3702009.02.16 01:04modify220.211.28431.28001.2738
3712009.02.16 01:06modify220.211.28431.27991.2738
3722009.02.16 01:06modify220.211.28431.27981.2738
3732009.02.16 01:06modify220.211.28431.27971.2738
3742009.02.16 01:07modify220.211.28431.27951.2738
3752009.02.16 01:07modify220.211.28431.27931.2738
3762009.02.16 01:07modify220.211.28431.27891.2738
3772009.02.16 01:07modify230.191.27901.27891.2685
3782009.02.16 01:08modify220.211.28431.27861.2738
3792009.02.16 01:08modify230.191.27901.27861.2685
3802009.02.16 01:10modify220.211.28431.27841.2738
3812009.02.16 01:10modify230.191.27901.27841.2685
3822009.02.16 01:10modify220.211.28431.27831.2738
3832009.02.16 01:10modify230.191.27901.27831.2685
3842009.02.16 01:11modify220.211.28431.27821.2738
3852009.02.16 01:11modify230.191.27901.27821.2685
3862009.02.16 01:12modify220.211.28431.27801.2738
3872009.02.16 01:12modify230.191.27901.27801.2685
3882009.02.16 01:12modify220.211.28431.27791.2738
3892009.02.16 01:12modify230.191.27901.27791.2685
3902009.02.16 01:13modify220.211.28431.27781.2738
3912009.02.16 01:13modify230.191.27901.27781.2685
3922009.02.16 01:13modify220.211.28431.27771.2738
3932009.02.16 01:13modify230.191.27901.27771.2685
3942009.02.16 01:13modify220.211.28431.27761.2738
3952009.02.16 01:13modify230.191.27901.27761.2685
3962009.02.16 01:13modify220.211.28431.27751.2738
3972009.02.16 01:13modify230.191.27901.27751.2685
3982009.02.16 01:13modify220.211.28431.27741.2738
3992009.02.16 01:13modify230.191.27901.27741.2685
4002009.02.16 01:13modify220.211.28431.27721.2738
4012009.02.16 01:13modify230.191.27901.27721.2685
4022009.02.16 01:13modify220.211.28431.27711.2738
4032009.02.16 01:13modify230.191.27901.27711.2685
4042009.02.16 01:15s/l220.211.27711.27711.2738150.211441.20
4052009.02.16 01:15s/l230.191.27711.27711.268536.101477.30
4062009.02.16 23:08buy240.241.28081.27131.2913
4072009.02.17 03:07sell250.171.27501.28451.2645
4082009.02.17 03:08modify250.171.27501.27491.2645
4092009.02.17 03:08modify250.171.27501.27471.2645
4102009.02.17 03:08modify250.171.27501.27461.2645
4112009.02.17 03:08modify250.171.27501.27441.2645
4122009.02.17 03:08modify250.171.27501.27421.2645
4132009.02.17 03:08modify250.171.27501.27401.2645
4142009.02.17 03:08modify250.171.27501.27381.2645
4152009.02.17 03:08modify250.171.27501.27361.2645
4162009.02.17 03:08modify250.171.27501.27341.2645
4172009.02.17 03:08modify250.171.27501.27321.2645
4182009.02.17 03:08s/l240.241.27131.27131.2913-227.111250.19
4192009.02.17 03:08modify250.171.27501.27291.2645
4202009.02.17 03:08modify250.171.27501.27271.2645
4212009.02.17 03:09s/l250.171.27271.27271.264539.101289.29
4222009.02.18 08:22buy260.211.26201.25251.2725
4232009.02.18 09:09buy270.171.26261.25311.2731
4242009.02.18 10:03buy280.131.26201.25251.2725
4252009.02.18 17:06s/l270.171.25311.25311.2731-161.501127.79
4262009.02.18 18:00s/l260.211.25251.25251.2725-199.50928.29
4272009.02.18 18:00s/l280.131.25251.25251.2725-123.50804.79
4282009.02.19 06:16buy290.131.25941.24991.2699
4292009.02.19 10:00buy300.111.26001.25051.2705
4302009.02.19 10:15modify290.131.25941.26261.2699
4312009.02.19 10:15modify300.111.26001.26261.2705
4322009.02.19 11:00modify290.131.25941.26271.2699
4332009.02.19 11:00modify300.111.26001.26271.2705
4342009.02.19 11:00modify290.131.25941.26281.2699
4352009.02.19 11:00modify300.111.26001.26281.2705
4362009.02.19 11:03modify290.131.25941.26291.2699
4372009.02.19 11:03modify300.111.26001.26291.2705
4382009.02.19 11:03modify290.131.25941.26301.2699
4392009.02.19 11:03modify300.111.26001.26301.2705
4402009.02.19 11:03modify290.131.25941.26311.2699
4412009.02.19 11:03modify300.111.26001.26311.2705
4422009.02.19 11:03modify290.131.25941.26321.2699
4432009.02.19 11:03modify300.111.26001.26321.2705
4442009.02.19 11:03modify290.131.25941.26331.2699
4452009.02.19 11:03modify300.111.26001.26331.2705
4462009.02.19 11:04modify290.131.25941.26341.2699
4472009.02.19 11:04modify300.111.26001.26341.2705
4482009.02.19 11:04modify290.131.25941.26371.2699
4492009.02.19 11:04modify300.111.26001.26371.2705
4502009.02.19 11:04modify290.131.25941.26391.2699
4512009.02.19 11:04modify300.111.26001.26391.2705
4522009.02.19 11:04modify290.131.25941.26401.2699
4532009.02.19 11:04modify300.111.26001.26401.2705
4542009.02.19 11:04modify290.131.25941.26411.2699
4552009.02.19 11:04modify300.111.26001.26411.2705
4562009.02.19 11:04modify290.131.25941.26421.2699
4572009.02.19 11:04modify300.111.26001.26421.2705
4582009.02.19 11:04modify290.131.25941.26441.2699
4592009.02.19 11:04modify300.111.26001.26441.2705
4602009.02.19 11:05modify290.131.25941.26461.2699
4612009.02.19 11:05modify300.111.26001.26461.2705
4622009.02.19 11:06modify290.131.25941.26481.2699
4632009.02.19 11:06modify300.111.26001.26481.2705
4642009.02.19 11:09modify290.131.25941.26491.2699
4652009.02.19 11:09modify300.111.26001.26491.2705
4662009.02.19 11:10modify290.131.25941.26501.2699
4672009.02.19 11:10modify300.111.26001.26501.2705
4682009.02.19 13:06modify290.131.25941.26521.2699
4692009.02.19 13:06modify300.111.26001.26521.2705
4702009.02.19 13:06modify290.131.25941.26531.2699
4712009.02.19 13:06modify300.111.26001.26531.2705
4722009.02.19 13:06modify290.131.25941.26541.2699
4732009.02.19 13:06modify300.111.26001.26541.2705
4742009.02.19 13:06modify290.131.25941.26551.2699
4752009.02.19 13:06modify300.111.26001.26551.2705
4762009.02.19 13:06modify290.131.25941.26561.2699
4772009.02.19 13:06modify300.111.26001.26561.2705
4782009.02.19 13:06modify290.131.25941.26571.2699
4792009.02.19 13:06modify300.111.26001.26571.2705
4802009.02.19 13:07modify290.131.25941.26581.2699
4812009.02.19 13:07modify300.111.26001.26581.2705
4822009.02.19 13:07modify290.131.25941.26591.2699
4832009.02.19 13:07modify300.111.26001.26591.2705
4842009.02.19 13:07modify290.131.25941.26601.2699
4852009.02.19 13:07modify300.111.26001.26601.2705
4862009.02.19 13:07modify290.131.25941.26611.2699
4872009.02.19 13:07modify300.111.26001.26611.2705
4882009.02.19 13:07modify290.131.25941.26621.2699
4892009.02.19 13:07modify300.111.26001.26621.2705
4902009.02.19 13:10modify290.131.25941.26631.2699
4912009.02.19 13:10modify300.111.26001.26631.2705
4922009.02.19 14:42modify290.131.25941.26791.2699
4932009.02.19 14:42modify300.111.26001.26791.2705
4942009.02.19 14:47modify290.131.25941.26801.2699
4952009.02.19 14:47modify300.111.26001.26801.2705
4962009.02.19 14:47modify290.131.25941.26811.2699
4972009.02.19 14:47modify300.111.26001.26811.2705
4982009.02.19 14:47modify290.131.25941.26821.2699
4992009.02.19 14:47modify300.111.26001.26821.2705
5002009.02.19 14:47modify290.131.25941.26831.2699
5012009.02.19 14:47modify300.111.26001.26831.2705
5022009.02.19 14:47t/p290.131.26991.26831.2699136.50941.29
5032009.02.19 14:47modify300.111.26001.26841.2705
5042009.02.19 14:47modify300.111.26001.26851.2705
5052009.02.19 14:49modify300.111.26001.26861.2705
5062009.02.19 14:49modify300.111.26001.26871.2705
5072009.02.19 14:49modify300.111.26001.26881.2705
5082009.02.19 15:00modify300.111.26001.26891.2705
5092009.02.19 15:00t/p300.111.27051.26891.2705115.501056.79
5102009.02.20 04:00sell310.171.26201.27151.2515
5112009.02.20 06:08modify310.171.26201.26191.2515
5122009.02.20 06:09modify310.171.26201.26181.2515
5132009.02.20 06:09modify310.171.26201.26161.2515
5142009.02.20 06:09modify310.171.26201.26151.2515
5152009.02.20 06:09modify310.171.26201.26141.2515
5162009.02.20 06:09modify310.171.26201.26131.2515
5172009.02.20 06:17modify310.171.26201.26091.2515
5182009.02.20 07:00modify310.171.26201.26081.2515
5192009.02.20 07:00modify310.171.26201.26061.2515
5202009.02.20 07:00modify310.171.26201.26051.2515
5212009.02.20 07:00modify310.171.26201.26031.2515
5222009.02.20 07:00modify310.171.26201.25991.2515
5232009.02.20 07:01modify310.171.26201.25961.2515
5242009.02.20 07:12s/l310.171.25961.25961.251540.801097.59
5252009.02.20 18:10buy320.181.26821.25871.2787
5262009.02.20 19:00modify320.181.26821.26821.2787
5272009.02.20 19:00modify320.181.26821.26871.2787
5282009.02.20 19:00modify320.181.26821.26881.2787
5292009.02.20 19:00modify320.181.26821.26911.2787
5302009.02.20 19:00modify320.181.26821.26931.2787
5312009.02.20 19:00modify320.181.26821.26951.2787
5322009.02.20 19:00modify320.181.26821.26981.2787
5332009.02.20 19:00modify320.181.26821.27001.2787
5342009.02.20 19:00modify320.181.26821.27031.2787
5352009.02.20 19:01modify320.181.26821.27041.2787
5362009.02.20 19:01modify320.181.26821.27061.2787
5372009.02.20 19:01modify320.181.26821.27071.2787
5382009.02.20 19:01modify320.181.26821.27081.2787
5392009.02.20 19:01modify320.181.26821.27091.2787
5402009.02.20 19:01modify320.181.26821.27101.2787
5412009.02.20 19:01modify320.181.26821.27111.2787
5422009.02.20 19:01modify320.181.26821.27121.2787
5432009.02.20 19:01modify320.181.26821.27131.2787
5442009.02.20 19:01modify320.181.26821.27141.2787
5452009.02.20 19:01modify320.181.26821.27151.2787
5462009.02.20 19:01modify320.181.26821.27161.2787
5472009.02.20 19:01modify320.181.26821.27171.2787
5482009.02.20 19:01modify320.181.26821.27181.2787
5492009.02.20 19:01modify320.181.26821.27191.2787
5502009.02.20 19:02modify320.181.26821.27201.2787
5512009.02.20 19:03modify320.181.26821.27231.2787
5522009.02.20 19:03modify320.181.26821.27251.2787
5532009.02.20 19:03modify320.181.26821.27261.2787
5542009.02.20 19:03modify320.181.26821.27271.2787
5552009.02.20 19:03modify320.181.26821.27281.2787
5562009.02.20 19:03modify320.181.26821.27291.2787
5572009.02.20 19:03modify320.181.26821.27301.2787
5582009.02.20 19:03modify320.181.26821.27311.2787
5592009.02.20 19:03modify320.181.26821.27321.2787
5602009.02.20 19:03modify320.181.26821.27331.2787
5612009.02.20 19:03modify320.181.26821.27341.2787
5622009.02.20 19:03modify320.181.26821.27351.2787
5632009.02.20 19:04modify320.181.26821.27361.2787
5642009.02.20 19:04modify320.181.26821.27371.2787
5652009.02.20 19:04modify320.181.26821.27381.2787
5662009.02.20 19:04modify320.181.26821.27391.2787
5672009.02.20 19:04modify320.181.26821.27401.2787
5682009.02.20 19:04modify320.181.26821.27411.2787
5692009.02.20 19:07modify320.181.26821.27421.2787
5702009.02.20 19:07modify320.181.26821.27441.2787
5712009.02.20 19:07modify320.181.26821.27471.2787
5722009.02.20 19:07modify320.181.26821.27481.2787
5732009.02.20 19:07modify320.181.26821.27511.2787
5742009.02.20 19:07modify320.181.26821.27531.2787
5752009.02.20 19:07modify320.181.26821.27551.2787
5762009.02.20 19:07modify320.181.26821.27571.2787
5772009.02.20 19:07modify320.181.26821.27581.2787
5782009.02.20 19:07modify320.181.26821.27611.2787
5792009.02.20 19:07modify320.181.26821.27631.2787
5802009.02.20 19:07modify320.181.26821.27651.2787
5812009.02.20 19:07modify320.181.26821.27671.2787
5822009.02.20 19:08modify320.181.26821.27681.2787
5832009.02.20 19:08modify320.181.26821.27691.2787
5842009.02.20 19:08modify320.181.26821.27701.2787
5852009.02.20 19:08modify320.181.26821.27711.2787
5862009.02.20 19:08t/p320.181.27871.27711.2787189.001286.59
5872009.02.23 16:04sell330.211.28101.29051.2705
5882009.02.23 16:17modify330.211.28101.28101.2705
5892009.02.23 17:00modify330.211.28101.28091.2705
5902009.02.23 17:00modify330.211.28101.28081.2705
5912009.02.23 17:00modify330.211.28101.28071.2705
5922009.02.23 17:00modify330.211.28101.28061.2705
5932009.02.23 17:03modify330.211.28101.28041.2705
5942009.02.23 17:04modify330.211.28101.28031.2705
5952009.02.23 17:04modify330.211.28101.28021.2705
5962009.02.23 17:04modify330.211.28101.28011.2705
5972009.02.23 17:04modify330.211.28101.27991.2705
5982009.02.23 17:04modify330.211.28101.27971.2705
5992009.02.23 17:05modify330.211.28101.27961.2705
6002009.02.23 17:05modify330.211.28101.27951.2705
6012009.02.23 17:05modify330.211.28101.27941.2705
6022009.02.23 17:05modify330.211.28101.27921.2705
6032009.02.23 17:05modify330.211.28101.27911.2705
6042009.02.23 17:05modify330.211.28101.27901.2705
6052009.02.23 17:05modify330.211.28101.27881.2705
6062009.02.23 17:05modify330.211.28101.27871.2705
6072009.02.23 17:05modify330.211.28101.27861.2705
6082009.02.23 17:05modify330.211.28101.27841.2705
6092009.02.23 17:05modify330.211.28101.27821.2705
6102009.02.23 17:06modify330.211.28101.27801.2705
6112009.02.23 17:06modify330.211.28101.27791.2705
6122009.02.23 17:06modify330.211.28101.27781.2705
6132009.02.23 17:06modify330.211.28101.27771.2705
6142009.02.23 17:06modify330.211.28101.27751.2705
6152009.02.23 17:08s/l330.211.27751.27751.270573.501360.09
6162009.02.24 11:03buy340.221.27651.26701.2870
6172009.02.24 11:07modify340.221.27651.27711.2870
6182009.02.24 12:00modify340.221.27651.27721.2870
6192009.02.24 12:00modify340.221.27651.27731.2870
6202009.02.24 12:00modify340.221.27651.27741.2870
6212009.02.24 12:02modify340.221.27651.27751.2870
6222009.02.24 12:02modify340.221.27651.27761.2870
6232009.02.24 12:03modify340.221.27651.27771.2870
6242009.02.24 12:03modify340.221.27651.27781.2870
6252009.02.24 12:04modify340.221.27651.27791.2870
6262009.02.24 12:05modify340.221.27651.27801.2870
6272009.02.24 12:05modify340.221.27651.27811.2870
6282009.02.24 12:05modify340.221.27651.27821.2870
6292009.02.24 12:09modify340.221.27651.28011.2870
6302009.02.24 13:00modify340.221.27651.28021.2870
6312009.02.24 13:01modify340.221.27651.28041.2870
6322009.02.24 13:07s/l340.221.28041.28041.287085.801445.89
6332009.02.25 13:38sell350.241.27721.28671.2667
6342009.02.25 17:08modify350.241.27721.27701.2667
6352009.02.25 17:08modify350.241.27721.27661.2667
6362009.02.25 17:10modify350.241.27721.27651.2667
6372009.02.25 17:10modify350.241.27721.27621.2667
6382009.02.25 17:10modify350.241.27721.27581.2667
6392009.02.25 17:15modify350.241.27721.27571.2667
6402009.02.25 17:15modify350.241.27721.27551.2667
6412009.02.25 17:15modify350.241.27721.27541.2667
6422009.02.25 17:15modify350.241.27721.27531.2667
6432009.02.25 17:15modify350.241.27721.27511.2667
6442009.02.25 17:17modify350.241.27721.27501.2667
6452009.02.25 17:17modify350.241.27721.27491.2667
6462009.02.25 17:17modify350.241.27721.27481.2667
6472009.02.25 17:17modify350.241.27721.27471.2667
6482009.02.25 17:22s/l350.241.27471.27471.266760.001505.89
6492009.02.27 01:45sell360.251.27111.28061.2606
6502009.02.27 02:28sell370.201.27061.28011.2601
6512009.02.27 09:26modify360.251.27111.27101.2606
6522009.02.27 10:02modify360.251.27111.27091.2606
6532009.02.27 10:03modify360.251.27111.27081.2606
6542009.02.27 10:03modify360.251.27111.27071.2606
6552009.02.27 10:03modify360.251.27111.27061.2606
6562009.02.27 10:03modify370.201.27061.27061.2601
6572009.02.27 10:03modify360.251.27111.27051.2606
6582009.02.27 10:03modify370.201.27061.27051.2601
6592009.02.27 10:04modify360.251.27111.27041.2606
6602009.02.27 10:04modify370.201.27061.27041.2601
6612009.02.27 10:04modify360.251.27111.27031.2606
6622009.02.27 10:04modify370.201.27061.27031.2601
6632009.02.27 10:04modify360.251.27111.27011.2606
6642009.02.27 10:04modify370.201.27061.27011.2601
6652009.02.27 10:04modify360.251.27111.26981.2606
6662009.02.27 10:04modify370.201.27061.26981.2601
6672009.02.27 10:04modify360.251.27111.26951.2606
6682009.02.27 10:04modify370.201.27061.26951.2601
6692009.02.27 10:04modify360.251.27111.26931.2606
6702009.02.27 10:04modify370.201.27061.26931.2601
6712009.02.27 10:04modify360.251.27111.26901.2606
6722009.02.27 10:04modify370.201.27061.26901.2601
6732009.02.27 10:05modify360.251.27111.26891.2606
6742009.02.27 10:05modify370.201.27061.26891.2601
6752009.02.27 10:05modify360.251.27111.26881.2606
6762009.02.27 10:05modify370.201.27061.26881.2601
6772009.02.27 10:05modify360.251.27111.26871.2606
6782009.02.27 10:05modify370.201.27061.26871.2601
6792009.02.27 10:05modify360.251.27111.26861.2606
6802009.02.27 10:05modify370.201.27061.26861.2601
6812009.02.27 10:05modify360.251.27111.26851.2606
6822009.02.27 10:05modify370.201.27061.26851.2601
6832009.02.27 10:06modify360.251.27111.26841.2606
6842009.02.27 10:06modify370.201.27061.26841.2601
6852009.02.27 10:07modify360.251.27111.26831.2606
6862009.02.27 10:07modify370.201.27061.26831.2601
6872009.02.27 10:07modify360.251.27111.26801.2606
6882009.02.27 10:07modify370.201.27061.26801.2601
6892009.02.27 10:08modify360.251.27111.26781.2606
6902009.02.27 10:08modify370.201.27061.26781.2601
6912009.02.27 10:08modify360.251.27111.26761.2606
6922009.02.27 10:08modify370.201.27061.26761.2601
6932009.02.27 10:08modify360.251.27111.26751.2606
6942009.02.27 10:08modify370.201.27061.26751.2601
6952009.02.27 10:13modify360.251.27111.26741.2606
6962009.02.27 10:13modify370.201.27061.26741.2601
6972009.02.27 10:13modify360.251.27111.26731.2606
6982009.02.27 10:13modify370.201.27061.26731.2601
6992009.02.27 10:13modify360.251.27111.26721.2606
7002009.02.27 10:13modify370.201.27061.26721.2601
7012009.02.27 10:13modify360.251.27111.26701.2606
7022009.02.27 10:13modify370.201.27061.26701.2601
7032009.02.27 10:13modify360.251.27111.26691.2606
7042009.02.27 10:13modify370.201.27061.26691.2601
7052009.02.27 10:14modify360.251.27111.26681.2606
7062009.02.27 10:14modify370.201.27061.26681.2601
7072009.02.27 10:14modify360.251.27111.26671.2606
7082009.02.27 10:14modify370.201.27061.26671.2601
7092009.02.27 10:15s/l360.251.26671.26671.2606110.001615.89
7102009.02.27 10:15s/l370.201.26671.26671.260178.001693.89
7112009.02.27 18:08buy380.281.27161.26211.2821
7122009.02.27 18:10modify380.281.27161.27171.2821
7132009.02.27 18:11modify380.281.27161.27181.2821
7142009.02.27 18:14s/l380.281.27181.27181.28215.601699.49
7152009.03.02 01:00sell390.281.26151.27101.2510
7162009.03.02 01:31modify390.281.26151.26131.2510
7172009.03.02 01:31modify390.281.26151.26101.2510
7182009.03.02 01:31modify390.281.26151.26091.2510
7192009.03.02 01:34modify390.281.26151.26061.2510
7202009.03.02 01:42modify390.281.26151.26051.2510
7212009.03.02 01:42modify390.281.26151.26041.2510
7222009.03.02 02:12modify390.281.26151.26031.2510
7232009.03.02 02:12modify390.281.26151.26011.2510
7242009.03.02 02:13modify390.281.26151.26001.2510
7252009.03.02 02:13modify390.281.26151.25991.2510
7262009.03.02 02:16modify390.281.26151.25981.2510
7272009.03.02 02:16modify390.281.26151.25971.2510
7282009.03.02 02:16modify390.281.26151.25961.2510
7292009.03.02 02:17modify390.281.26151.25951.2510
7302009.03.02 02:22modify390.281.26151.25941.2510
7312009.03.02 02:22modify390.281.26151.25931.2510
7322009.03.02 02:22modify390.281.26151.25911.2510
7332009.03.02 02:23modify390.281.26151.25901.2510
7342009.03.02 02:25modify390.281.26151.25891.2510
7352009.03.02 02:29modify390.281.26151.25881.2510
7362009.03.02 02:30modify390.281.26151.25861.2510
7372009.03.02 02:30modify390.281.26151.25851.2510
7382009.03.02 02:30modify390.281.26151.25831.2510
7392009.03.02 02:32modify390.281.26151.25821.2510
7402009.03.02 02:32modify390.281.26151.25801.2510
7412009.03.02 02:39s/l390.281.25801.25801.251098.001797.49
7422009.03.03 05:30buy400.291.26081.25131.2713
7432009.03.03 05:31modify400.291.26081.26081.2713
7442009.03.03 05:31modify400.291.26081.26091.2713
7452009.03.03 05:31modify400.291.26081.26101.2713
7462009.03.03 05:34s/l400.291.26101.26101.27135.801803.29
7472009.03.03 17:22sell410.291.25621.26571.2457
7482009.03.03 18:11modify410.291.25621.25621.2457
7492009.03.03 18:11modify410.291.25621.25611.2457
7502009.03.03 18:11modify410.291.25621.25591.2457
7512009.03.03 18:13modify410.291.25621.25581.2457
7522009.03.03 18:13modify410.291.25621.25561.2457
7532009.03.03 18:13modify410.291.25621.25531.2457
7542009.03.03 18:13modify410.291.25621.25511.2457
7552009.03.03 18:13modify410.291.25621.25501.2457
7562009.03.03 18:13modify410.291.25621.25471.2457
7572009.03.03 18:13modify410.291.25621.25441.2457
7582009.03.03 18:16modify410.291.25621.25421.2457
7592009.03.03 18:16modify410.291.25621.25411.2457
7602009.03.03 18:16modify410.291.25621.25401.2457
7612009.03.03 18:16modify410.291.25621.25391.2457
7622009.03.03 18:22s/l410.291.25391.25391.245766.701869.99
7632009.03.04 15:19buy420.301.25701.24751.2675
7642009.03.04 18:28modify420.301.25701.25881.2675
7652009.03.04 19:00modify420.301.25701.25891.2675
7662009.03.04 19:00modify420.301.25701.25911.2675
7672009.03.04 19:00modify420.301.25701.25921.2675
7682009.03.04 19:00modify420.301.25701.25931.2675
7692009.03.04 19:01modify420.301.25701.25941.2675
7702009.03.04 19:02modify420.301.25701.25951.2675
7712009.03.04 19:02modify420.301.25701.25961.2675
7722009.03.04 19:09s/l420.301.25961.25961.267578.001947.99
7732009.03.05 11:26sell430.321.25651.26601.2460
7742009.03.05 14:07modify430.321.25651.25651.2460
7752009.03.05 14:11modify430.321.25651.25641.2460
7762009.03.05 14:11modify430.321.25651.25631.2460
7772009.03.05 14:11modify430.321.25651.25621.2460
7782009.03.05 14:11modify430.321.25651.25611.2460
7792009.03.05 14:11modify430.321.25651.25601.2460
7802009.03.05 14:12modify430.321.25651.25581.2460
7812009.03.05 14:12modify430.321.25651.25561.2460
7822009.03.05 14:12modify430.321.25651.25551.2460
7832009.03.05 14:12modify430.321.25651.25531.2460
7842009.03.05 14:13modify430.321.25651.25521.2460
7852009.03.05 14:13modify430.321.25651.25511.2460
7862009.03.05 14:17s/l430.321.25511.25511.246044.801992.79
7872009.03.06 05:05buy440.321.25711.24761.2676
7882009.03.06 07:53modify440.321.25711.25751.2676
7892009.03.06 08:00modify440.321.25711.25771.2676
7902009.03.06 08:00modify440.321.25711.25781.2676
7912009.03.06 08:00modify440.321.25711.25791.2676
7922009.03.06 08:00modify440.321.25711.25811.2676
7932009.03.06 08:00modify440.321.25711.25821.2676
7942009.03.06 08:01modify440.321.25711.25831.2676
7952009.03.06 08:01modify440.321.25711.25841.2676
7962009.03.06 08:03modify440.321.25711.25851.2676
7972009.03.06 08:03modify440.321.25711.25861.2676
7982009.03.06 08:03modify440.321.25711.25871.2676
7992009.03.06 08:03modify440.321.25711.25881.2676
8002009.03.06 08:04modify440.321.25711.25891.2676
8012009.03.06 08:04modify440.321.25711.25901.2676
8022009.03.06 08:04modify440.321.25711.25911.2676
8032009.03.06 08:04modify440.321.25711.25921.2676
8042009.03.06 08:04modify440.321.25711.25931.2676
8052009.03.06 08:16modify440.321.25711.25941.2676
8062009.03.06 08:16modify440.321.25711.25961.2676
8072009.03.06 08:16modify440.321.25711.25971.2676
8082009.03.06 08:17modify440.321.25711.25981.2676
8092009.03.06 08:17modify440.321.25711.25991.2676
8102009.03.06 08:18modify440.321.25711.26001.2676
8112009.03.06 08:20modify440.321.25711.26011.2676
8122009.03.06 08:21modify440.321.25711.26021.2676
8132009.03.06 08:30modify440.321.25711.26031.2676
8142009.03.06 08:30modify440.321.25711.26061.2676
8152009.03.06 08:30modify440.321.25711.26091.2676
8162009.03.06 08:30modify440.321.25711.26121.2676
8172009.03.06 08:30modify440.321.25711.26151.2676
8182009.03.06 08:30modify440.321.25711.26161.2676
8192009.03.06 08:30modify440.321.25711.26181.2676
8202009.03.06 08:30modify440.321.25711.26191.2676
8212009.03.06 08:30modify440.321.25711.26211.2676
8222009.03.06 08:30modify440.321.25711.26231.2676
8232009.03.06 08:30modify440.321.25711.26251.2676
8242009.03.06 08:30modify440.321.25711.26271.2676
8252009.03.06 08:30modify440.321.25711.26301.2676
8262009.03.06 08:30modify440.321.25711.26321.2676
8272009.03.06 08:31modify440.321.25711.26331.2676
8282009.03.06 08:32modify440.321.25711.26491.2676
8292009.03.06 09:00t/p440.321.26761.26491.2676336.002328.79
8302009.03.09 08:16sell450.381.26361.27311.2531
8312009.03.09 09:01sell460.301.26311.27261.2526
8322009.03.09 09:13modify450.381.26361.26361.2531
8332009.03.09 09:13modify450.381.26361.26351.2531
8342009.03.09 09:13modify450.381.26361.26341.2531
8352009.03.09 09:13modify450.381.26361.26331.2531
8362009.03.09 09:13modify450.381.26361.26321.2531
8372009.03.09 09:20s/l450.381.26321.26321.253115.202343.99
8382009.03.09 10:21sell470.321.26261.27211.2521
8392009.03.09 11:10modify460.301.26311.26301.2526
8402009.03.09 11:10modify460.301.26311.26281.2526
8412009.03.09 11:11modify460.301.26311.26271.2526
8422009.03.09 11:12modify460.301.26311.26261.2526
8432009.03.09 11:12modify470.321.26261.26261.2521
8442009.03.09 11:23s/l460.301.26261.26261.252615.002358.99
8452009.03.09 11:23s/l470.321.26261.26261.25210.002358.99
8462009.03.10 02:26buy480.381.26401.25451.2745
8472009.03.10 03:08buy490.311.26461.25511.2751
8482009.03.10 04:07modify480.381.26401.26401.2745
8492009.03.10 04:07modify480.381.26401.26411.2745
8502009.03.10 04:08modify480.381.26401.26421.2745
8512009.03.10 05:00modify480.381.26401.26431.2745
8522009.03.10 05:01modify480.381.26401.26451.2745
8532009.03.10 05:01modify480.381.26401.26461.2745
8542009.03.10 05:01modify490.311.26461.26461.2751
8552009.03.10 05:01modify480.381.26401.26481.2745
8562009.03.10 05:01modify490.311.26461.26481.2751
8572009.03.10 05:01modify480.381.26401.26491.2745
8582009.03.10 05:01modify490.311.26461.26491.2751
8592009.03.10 05:01modify480.381.26401.26501.2745
8602009.03.10 05:01modify490.311.26461.26501.2751
8612009.03.10 05:01modify480.381.26401.26521.2745
8622009.03.10 05:01modify490.311.26461.26521.2751
8632009.03.10 05:01modify480.381.26401.26531.2745
8642009.03.10 05:01modify490.311.26461.26531.2751
8652009.03.10 05:02modify480.381.26401.26541.2745
8662009.03.10 05:02modify490.311.26461.26541.2751
8672009.03.10 05:02modify480.381.26401.26551.2745
8682009.03.10 05:02modify490.311.26461.26551.2751
8692009.03.10 05:09modify480.381.26401.26561.2745
8702009.03.10 05:09modify490.311.26461.26561.2751
8712009.03.10 05:09modify480.381.26401.26571.2745
8722009.03.10 05:09modify490.311.26461.26571.2751
8732009.03.10 05:10modify480.381.26401.26581.2745
8742009.03.10 05:10modify490.311.26461.26581.2751
8752009.03.10 05:10modify480.381.26401.26591.2745
8762009.03.10 05:10modify490.311.26461.26591.2751
8772009.03.10 05:10modify480.381.26401.26601.2745
8782009.03.10 05:10modify490.311.26461.26601.2751
8792009.03.10 05:10modify480.381.26401.26611.2745
8802009.03.10 05:10modify490.311.26461.26611.2751
8812009.03.10 06:06s/l480.381.26611.26611.274579.802438.79
8822009.03.10 06:06s/l490.311.26611.26611.275146.502485.29
8832009.03.10 20:10sell500.401.26591.27541.2554
8842009.03.10 20:13modify500.401.26591.26591.2554
8852009.03.10 20:13modify500.401.26591.26581.2554
8862009.03.10 20:13modify500.401.26591.26571.2554
8872009.03.10 20:13modify500.401.26591.26551.2554
8882009.03.10 20:13modify500.401.26591.26541.2554
8892009.03.10 20:13modify500.401.26591.26531.2554
8902009.03.10 20:13modify500.401.26591.26521.2554
8912009.03.10 20:13modify500.401.26591.26511.2554
8922009.03.10 20:13modify500.401.26591.26491.2554
8932009.03.10 20:13modify500.401.26591.26481.2554
8942009.03.10 20:14modify500.401.26591.26461.2554
8952009.03.10 20:14modify500.401.26591.26451.2554
8962009.03.10 20:15modify500.401.26591.26441.2554
8972009.03.10 20:16modify500.401.26591.26431.2554
8982009.03.10 20:16modify500.401.26591.26421.2554
8992009.03.10 20:17s/l500.401.26421.26421.255468.002553.29
9002009.03.11 13:00buy510.411.27111.26161.2816
9012009.03.11 13:20modify510.411.27111.27111.2816
9022009.03.11 13:27modify510.411.27111.27121.2816
9032009.03.11 13:27modify510.411.27111.27421.2816
9042009.03.11 14:00modify510.411.27111.27431.2816
9052009.03.11 14:00modify510.411.27111.27451.2816
9062009.03.11 14:00modify510.411.27111.27461.2816
9072009.03.11 14:00modify510.411.27111.27471.2816
9082009.03.11 14:00modify510.411.27111.27491.2816
9092009.03.11 14:00modify510.411.27111.27511.2816
9102009.03.11 14:00modify510.411.27111.27531.2816
9112009.03.11 14:00modify510.411.27111.27541.2816
9122009.03.11 14:00modify510.411.27111.27551.2816
9132009.03.11 14:00modify510.411.27111.27561.2816
9142009.03.11 14:00modify510.411.27111.27581.2816
9152009.03.11 14:06s/l510.411.27581.27581.2816192.702745.99
9162009.03.12 08:28sell520.441.27641.28591.2659
9172009.03.12 10:02modify520.441.27641.27641.2659
9182009.03.12 10:02modify520.441.27641.27631.2659
9192009.03.12 10:02modify520.441.27641.27621.2659
9202009.03.12 10:02modify520.441.27641.27601.2659
9212009.03.12 10:02modify520.441.27641.27591.2659
9222009.03.12 10:02modify520.441.27641.27581.2659
9232009.03.12 10:03modify520.441.27641.27571.2659
9242009.03.12 10:05modify520.441.27641.27551.2659
9252009.03.12 10:05modify520.441.27641.27531.2659
9262009.03.12 10:05modify520.441.27641.27501.2659
9272009.03.12 10:05modify520.441.27641.27491.2659
9282009.03.12 10:07s/l520.441.27491.27491.265966.002811.99
9292009.03.12 19:28buy530.451.28391.27441.2944
9302009.03.12 20:37modify530.451.28391.28431.2944
9312009.03.12 21:00modify530.451.28391.28441.2944
9322009.03.12 21:00modify530.451.28391.28451.2944
9332009.03.12 21:00modify530.451.28391.28461.2944
9342009.03.12 21:00modify530.451.28391.28471.2944
9352009.03.12 21:00modify530.451.28391.28481.2944
9362009.03.12 21:00modify530.451.28391.28491.2944
9372009.03.12 21:00modify530.451.28391.28501.2944
9382009.03.12 21:00modify530.451.28391.28511.2944
9392009.03.12 21:00modify530.451.28391.28521.2944
9402009.03.12 21:00modify530.451.28391.28531.2944
9412009.03.12 21:00modify530.451.28391.28541.2944
9422009.03.12 21:02modify530.451.28391.28551.2944
9432009.03.12 21:02modify530.451.28391.28561.2944
9442009.03.12 21:02modify530.451.28391.28581.2944
9452009.03.12 21:02modify530.451.28391.28591.2944
9462009.03.12 21:02modify530.451.28391.28601.2944
9472009.03.12 21:09modify530.451.28391.28611.2944
9482009.03.12 21:10modify530.451.28391.28631.2944
9492009.03.12 21:11modify530.451.28391.28641.2944
9502009.03.12 21:11modify530.451.28391.28651.2944
9512009.03.12 21:11modify530.451.28391.28661.2944
9522009.03.12 21:12modify530.451.28391.28671.2944
9532009.03.12 21:12modify530.451.28391.28681.2944
9542009.03.12 21:12modify530.451.28391.28691.2944
9552009.03.12 21:12modify530.451.28391.28701.2944
9562009.03.12 21:12modify530.451.28391.28711.2944
9572009.03.12 21:12modify530.451.28391.28721.2944
9582009.03.12 21:13modify530.451.28391.28731.2944
9592009.03.12 21:14modify530.451.28391.28741.2944
9602009.03.12 21:14modify530.451.28391.28751.2944
9612009.03.12 21:14modify530.451.28391.28761.2944
9622009.03.12 21:15modify530.451.28391.28771.2944
9632009.03.12 21:15modify530.451.28391.28781.2944
9642009.03.12 21:15modify530.451.28391.28791.2944
9652009.03.12 21:15modify530.451.28391.28801.2944
9662009.03.12 21:15modify530.451.28391.28811.2944
9672009.03.12 21:15modify530.451.28391.28821.2944
9682009.03.12 21:15modify530.451.28391.28831.2944
9692009.03.12 21:15modify530.451.28391.28841.2944
9702009.03.12 21:15modify530.451.28391.28851.2944
9712009.03.12 21:15modify530.451.28391.28861.2944
9722009.03.12 21:15modify530.451.28391.28871.2944
9732009.03.12 21:16modify530.451.28391.28881.2944
9742009.03.12 21:16modify530.451.28391.28891.2944
9752009.03.12 21:16modify530.451.28391.28901.2944
9762009.03.12 21:16modify530.451.28391.28921.2944
9772009.03.12 21:16modify530.451.28391.28931.2944
9782009.03.12 21:17modify530.451.28391.28941.2944
9792009.03.12 21:17modify530.451.28391.28951.2944
9802009.03.12 21:17modify530.451.28391.28961.2944
9812009.03.12 21:17modify530.451.28391.28971.2944
9822009.03.12 21:17modify530.451.28391.28981.2944
9832009.03.12 21:17modify530.451.28391.28991.2944
9842009.03.12 21:20modify530.451.28391.29001.2944
9852009.03.12 21:21modify530.451.28391.29011.2944
9862009.03.12 21:24s/l530.451.29011.29011.2944279.003090.99
9872009.03.13 18:11sell540.501.28831.29781.2778
9882009.03.16 01:00modify540.501.28831.28651.2778
9892009.03.16 01:07s/l540.501.28651.28651.277887.653178.64
9902009.03.16 08:11buy550.511.29161.28211.3021
9912009.03.16 09:00modify550.511.29161.29171.3021
9922009.03.16 09:01modify550.511.29161.29181.3021
9932009.03.16 09:01modify550.511.29161.29191.3021
9942009.03.16 09:01modify550.511.29161.29201.3021
9952009.03.16 09:01modify550.511.29161.29211.3021
9962009.03.16 09:01modify550.511.29161.29221.3021
9972009.03.16 09:02modify550.511.29161.29231.3021
9982009.03.16 09:05modify550.511.29161.29241.3021
9992009.03.16 09:05modify550.511.29161.29251.3021
10002009.03.16 09:14modify550.511.29161.29261.3021
10012009.03.16 09:14modify550.511.29161.29271.3021
10022009.03.16 09:14modify550.511.29161.29281.3021
10032009.03.16 09:14modify550.511.29161.29291.3021
10042009.03.16 09:14modify550.511.29161.29301.3021
10052009.03.16 09:18modify550.511.29161.29311.3021
10062009.03.16 09:18modify550.511.29161.29321.3021
10072009.03.16 09:20s/l550.511.29321.29321.302181.603260.24
10082009.03.17 07:40sell560.531.29791.30741.2874
10092009.03.17 08:07sell570.421.29731.30681.2868
10102009.03.17 14:05sell580.341.29671.30621.2862
10112009.03.17 14:06modify560.531.29791.29791.2874
10122009.03.17 14:06modify560.531.29791.29781.2874
10132009.03.17 14:16modify560.531.29791.29771.2874
10142009.03.17 14:16modify560.531.29791.29761.2874
10152009.03.17 14:16modify560.531.29791.29751.2874
10162009.03.17 14:16modify560.531.29791.29741.2874
10172009.03.17 14:16modify560.531.29791.29731.2874
10182009.03.17 14:18modify560.531.29791.29711.2874
10192009.03.17 14:18modify570.421.29731.29711.2868
10202009.03.17 14:18modify560.531.29791.29691.2874
10212009.03.17 14:18modify570.421.29731.29691.2868
10222009.03.17 14:18modify560.531.29791.29671.2874
10232009.03.17 14:18modify570.421.29731.29671.2868
10242009.03.17 14:18modify580.341.29671.29671.2862
10252009.03.17 14:18modify560.531.29791.29631.2874
10262009.03.17 14:18modify570.421.29731.29631.2868
10272009.03.17 14:18modify580.341.29671.29631.2862
10282009.03.17 14:19modify560.531.29791.29621.2874
10292009.03.17 14:19modify570.421.29731.29621.2868
10302009.03.17 14:19modify580.341.29671.29621.2862
10312009.03.17 14:19modify560.531.29791.29611.2874
10322009.03.17 14:19modify570.421.29731.29611.2868
10332009.03.17 14:19modify580.341.29671.29611.2862
10342009.03.17 14:19modify560.531.29791.29581.2874
10352009.03.17 14:19modify570.421.29731.29581.2868
10362009.03.17 14:19modify580.341.29671.29581.2862
10372009.03.17 14:19modify560.531.29791.29571.2874
10382009.03.17 14:19modify570.421.29731.29571.2868
10392009.03.17 14:19modify580.341.29671.29571.2862
10402009.03.17 14:19modify560.531.29791.29561.2874
10412009.03.17 14:19modify570.421.29731.29561.2868
10422009.03.17 14:19modify580.341.29671.29561.2862
10432009.03.17 14:19modify560.531.29791.29541.2874
10442009.03.17 14:19modify570.421.29731.29541.2868
10452009.03.17 14:19modify580.341.29671.29541.2862
10462009.03.17 14:21s/l560.531.29541.29541.2874132.503392.74
10472009.03.17 14:21s/l570.421.29541.29541.286879.803472.54
10482009.03.17 14:21s/l580.341.29541.29541.286244.203516.74
10492009.03.17 15:03sell590.571.29581.30531.2853
10502009.03.17 15:18modify590.571.29581.29581.2853
10512009.03.17 15:18modify590.571.29581.29571.2853
10522009.03.17 15:18modify590.571.29581.29551.2853
10532009.03.17 16:01s/l590.571.29551.29551.285317.103533.84
10542009.03.17 19:15buy600.571.30091.29141.3114
10552009.03.17 21:00buy610.451.30151.29201.3120
10562009.03.18 00:18modify600.571.30091.30091.3114
10572009.03.18 00:18modify600.571.30091.30101.3114
10582009.03.18 00:19modify600.571.30091.30111.3114
10592009.03.18 00:20modify600.571.30091.30121.3114
10602009.03.18 00:37modify600.571.30091.30131.3114
10612009.03.18 00:38modify600.571.30091.30141.3114
10622009.03.18 00:38modify600.571.30091.30151.3114
10632009.03.18 00:38modify610.451.30151.30151.3120
10642009.03.18 00:38modify600.571.30091.30161.3114
10652009.03.18 00:38modify610.451.30151.30161.3120
10662009.03.18 00:38modify600.571.30091.30181.3114
10672009.03.18 00:38modify610.451.30151.30181.3120
10682009.03.18 00:38modify600.571.30091.30191.3114
10692009.03.18 00:38modify610.451.30151.30191.3120
10702009.03.18 00:38modify600.571.30091.30201.3114
10712009.03.18 00:38modify610.451.30151.30201.3120
10722009.03.18 00:38modify600.571.30091.30221.3114
10732009.03.18 00:38modify610.451.30151.30221.3120
10742009.03.18 00:38modify600.571.30091.30231.3114
10752009.03.18 00:38modify610.451.30151.30231.3120
10762009.03.18 02:06s/l600.571.30231.30231.311481.913615.75
10772009.03.18 02:06s/l610.451.30231.30231.312037.663653.41
10782009.03.20 08:39sell620.591.36351.37301.3530
10792009.03.20 09:00sell630.451.36431.37381.3538
10802009.03.20 12:16sell640.361.36381.37331.3533
10812009.03.20 12:26modify620.591.36351.35901.3530
10822009.03.20 12:26modify630.451.36431.35901.3538
10832009.03.20 12:26modify640.361.36381.35901.3533
10842009.03.20 13:00modify620.591.36351.35891.3530
10852009.03.20 13:00modify630.451.36431.35891.3538
10862009.03.20 13:00modify640.361.36381.35891.3533
10872009.03.20 13:06modify620.591.36351.35881.3530
10882009.03.20 13:06modify630.451.36431.35881.3538
10892009.03.20 13:06modify640.361.36381.35881.3533
10902009.03.20 13:06modify620.591.36351.35851.3530
10912009.03.20 13:06modify630.451.36431.35851.3538
10922009.03.20 13:06modify640.361.36381.35851.3533
10932009.03.20 13:07modify620.591.36351.35831.3530
10942009.03.20 13:07modify630.451.36431.35831.3538
10952009.03.20 13:07modify640.361.36381.35831.3533
10962009.03.20 13:07modify620.591.36351.35821.3530
10972009.03.20 13:07modify630.451.36431.35821.3538
10982009.03.20 13:07modify640.361.36381.35821.3533
10992009.03.20 13:07modify620.591.36351.35811.3530
11002009.03.20 13:07modify630.451.36431.35811.3538
11012009.03.20 13:07modify640.361.36381.35811.3533
11022009.03.20 13:07modify620.591.36351.35801.3530
11032009.03.20 13:07modify630.451.36431.35801.3538
11042009.03.20 13:07modify640.361.36381.35801.3533
11052009.03.20 13:07modify620.591.36351.35791.3530
11062009.03.20 13:07modify630.451.36431.35791.3538
11072009.03.20 13:07modify640.361.36381.35791.3533
11082009.03.20 13:10s/l620.591.35791.35791.3530330.403983.81
11092009.03.20 13:10s/l630.451.35791.35791.3538288.004271.81
11102009.03.20 13:10s/l640.361.35791.35791.3533212.404484.21
11112009.03.23 06:00buy650.721.36671.35721.3772
11122009.03.23 07:00buy660.551.36601.35651.3765
11132009.03.23 08:19modify660.551.36601.36661.3765
11142009.03.23 09:00modify650.721.36671.36671.3772
11152009.03.23 09:00modify660.551.36601.36671.3765
11162009.03.23 09:00modify650.721.36671.36691.3772
11172009.03.23 09:00modify660.551.36601.36691.3765
11182009.03.23 09:00modify650.721.36671.36701.3772
11192009.03.23 09:00modify660.551.36601.36701.3765
11202009.03.23 09:01modify650.721.36671.36711.3772
11212009.03.23 09:01modify660.551.36601.36711.3765
11222009.03.23 09:01modify650.721.36671.36721.3772
11232009.03.23 09:01modify660.551.36601.36721.3765
11242009.03.23 09:11modify650.721.36671.36711.3772
11252009.03.23 09:11modify660.551.36601.36711.3765
11262009.03.23 09:11modify650.721.36671.36721.3772
11272009.03.23 09:11modify660.551.36601.36721.3765
11282009.03.23 09:12modify650.721.36671.36731.3772
11292009.03.23 09:12modify660.551.36601.36731.3765
11302009.03.23 09:12modify650.721.36671.36741.3772
11312009.03.23 09:12modify660.551.36601.36741.3765
11322009.03.23 09:12modify650.721.36671.36751.3772
11332009.03.23 09:12modify660.551.36601.36751.3765
11342009.03.23 09:12modify650.721.36671.36761.3772
11352009.03.23 09:12modify660.551.36601.36761.3765
11362009.03.23 09:12modify650.721.36671.36771.3772
11372009.03.23 09:12modify660.551.36601.36771.3765
11382009.03.23 09:12modify650.721.36671.36781.3772
11392009.03.23 09:12modify660.551.36601.36781.3765
11402009.03.23 09:12modify650.721.36671.36791.3772
11412009.03.23 09:12modify660.551.36601.36791.3765
11422009.03.23 09:12modify650.721.36671.36801.3772
11432009.03.23 09:12modify660.551.36601.36801.3765
11442009.03.23 09:12modify650.721.36671.36811.3772
11452009.03.23 09:12modify660.551.36601.36811.3765
11462009.03.23 09:12modify650.721.36671.36821.3772
11472009.03.23 09:12modify660.551.36601.36821.3765
11482009.03.23 09:16modify650.721.36671.36831.3772
11492009.03.23 09:16modify660.551.36601.36831.3765
11502009.03.23 09:16modify650.721.36671.36841.3772
11512009.03.23 09:16modify660.551.36601.36841.3765
11522009.03.23 09:16modify650.721.36671.36851.3772
11532009.03.23 09:16modify660.551.36601.36851.3765
11542009.03.23 09:16modify650.721.36671.36861.3772
11552009.03.23 09:16modify660.551.36601.36861.3765
11562009.03.23 09:16modify650.721.36671.36871.3772
11572009.03.23 09:16modify660.551.36601.36871.3765
11582009.03.23 09:16modify650.721.36671.36881.3772
11592009.03.23 09:16modify660.551.36601.36881.3765
11602009.03.23 09:16modify650.721.36671.36891.3772
11612009.03.23 09:16modify660.551.36601.36891.3765
11622009.03.23 09:16modify650.721.36671.36921.3772
11632009.03.23 09:16modify660.551.36601.36921.3765
11642009.03.23 10:00modify650.721.36671.36931.3772
11652009.03.23 10:00modify660.551.36601.36931.3765
11662009.03.23 10:00modify650.721.36671.36951.3772
11672009.03.23 10:00modify660.551.36601.36951.3765
11682009.03.23 10:00modify650.721.36671.36961.3772
11692009.03.23 10:00modify660.551.36601.36961.3765
11702009.03.23 10:00modify650.721.36671.36971.3772
11712009.03.23 10:00modify660.551.36601.36971.3765
11722009.03.23 10:02modify650.721.36671.36961.3772
11732009.03.23 10:02modify660.551.36601.36961.3765
11742009.03.23 10:09s/l650.721.36961.36961.3772208.804693.01
11752009.03.23 10:09s/l660.551.36961.36961.3765198.004891.01
11762009.03.23 14:19sell670.791.35771.36721.3472
11772009.03.23 15:09modify670.791.35771.35761.3472
11782009.03.23 15:09modify670.791.35771.35751.3472
11792009.03.23 15:09modify670.791.35771.35741.3472
11802009.03.23 15:10modify670.791.35771.35731.3472
11812009.03.23 15:10modify670.791.35771.35721.3472
11822009.03.23 15:11modify670.791.35771.35731.3472
11832009.03.23 15:11modify670.791.35771.35721.3472
11842009.03.23 15:11modify670.791.35771.35711.3472
11852009.03.23 15:11modify670.791.35771.35701.3472
11862009.03.23 15:11modify670.791.35771.35691.3472
11872009.03.23 15:11modify670.791.35771.35681.3472
11882009.03.23 15:11modify670.791.35771.35671.3472
11892009.03.23 15:11modify670.791.35771.35661.3472
11902009.03.23 15:11modify670.791.35771.35651.3472
11912009.03.23 15:11modify670.791.35771.35641.3472
11922009.03.23 15:15s/l670.791.35641.35641.3472102.704993.71
11932009.03.24 04:00buy680.801.36661.35711.3771
11942009.03.24 12:00sell690.511.35741.36691.3469
11952009.03.24 12:00s/l680.801.35711.35711.3771-760.004233.71
11962009.03.24 12:08modify690.511.35741.35741.3469
11972009.03.24 12:08modify690.511.35741.35731.3469
11982009.03.24 12:08modify690.511.35741.35721.3469
11992009.03.24 12:08modify690.511.35741.35711.3469
12002009.03.24 12:08modify690.511.35741.35701.3469
12012009.03.24 12:08modify690.511.35741.35691.3469
12022009.03.24 12:08modify690.511.35741.35681.3469
12032009.03.24 12:08modify690.511.35741.35671.3469
12042009.03.24 12:08modify690.511.35741.35661.3469
12052009.03.24 12:08modify690.511.35741.35651.3469
12062009.03.24 12:08modify690.511.35741.35641.3469
12072009.03.24 12:08modify690.511.35741.35631.3469
12082009.03.24 12:08modify690.511.35741.35621.3469
12092009.03.24 12:08modify690.511.35741.35571.3469
12102009.03.24 13:05s/l690.511.35571.35571.346986.704320.41
12112009.03.25 15:00buy700.701.35031.34081.3608
12122009.03.25 15:12modify700.701.35031.35741.3608
12132009.03.25 16:00modify700.701.35031.35901.3608
12142009.03.25 16:00modify700.701.35031.35911.3608
12152009.03.25 16:00modify700.701.35031.35921.3608
12162009.03.25 16:00t/p700.701.36081.35921.3608735.005055.41
12172009.03.26 16:00sell710.811.35611.36561.3456
12182009.03.26 16:02modify710.811.35611.35611.3456
12192009.03.26 16:02modify710.811.35611.35601.3456
12202009.03.26 16:05s/l710.811.35601.35601.34568.105063.51
12212009.03.31 03:12buy720.821.32131.31181.3318
12222009.03.31 04:10modify720.821.32131.32231.3318
12232009.03.31 05:00modify720.821.32131.32241.3318
12242009.03.31 05:00modify720.821.32131.32251.3318
12252009.03.31 05:00modify720.821.32131.32261.3318
12262009.03.31 05:00modify720.821.32131.32271.3318
12272009.03.31 05:01modify720.821.32131.32281.3318
12282009.03.31 05:01modify720.821.32131.32291.3318
12292009.03.31 05:01modify720.821.32131.32301.3318
12302009.03.31 05:01modify720.821.32131.32311.3318
12312009.03.31 05:01modify720.821.32131.32301.3318
12322009.03.31 05:04modify720.821.32131.32311.3318
12332009.03.31 05:04modify720.821.32131.32321.3318
12342009.03.31 06:18modify720.821.32131.32331.3318
12352009.03.31 06:18modify720.821.32131.32321.3318
12362009.03.31 06:18modify720.821.32131.32391.3318
12372009.03.31 07:00modify720.821.32131.32401.3318
12382009.03.31 07:00modify720.821.32131.32411.3318
12392009.03.31 07:00modify720.821.32131.32421.3318
12402009.03.31 07:05modify720.821.32131.32431.3318
12412009.03.31 07:05modify720.821.32131.32441.3318
12422009.03.31 07:05modify720.821.32131.32451.3318
12432009.03.31 07:05modify720.821.32131.32461.3318
12442009.03.31 07:05modify720.821.32131.32471.3318
12452009.03.31 07:06modify720.821.32131.32461.3318
12462009.03.31 07:07modify720.821.32131.32471.3318
12472009.03.31 07:11modify720.821.32131.32461.3318
12482009.03.31 07:12modify720.821.32131.32471.3318
12492009.03.31 07:16s/l720.821.32471.32471.3318278.805342.31
12502009.04.01 00:18sell730.861.32411.33361.3136
12512009.04.01 03:07modify730.861.32411.31921.3136
12522009.04.01 04:04s/l730.861.31921.31921.3136421.405763.71
12532009.04.01 14:05buy740.931.32661.31711.3371
12542009.04.01 16:01buy750.731.32721.31771.3377
12552009.04.01 16:07modify740.931.32661.32661.3371
12562009.04.01 16:07modify740.931.32661.32671.3371
12572009.04.01 16:07modify740.931.32661.32681.3371
12582009.04.01 16:09s/l740.931.32681.32681.337118.605782.31
12592009.04.01 17:00buy760.761.32581.31631.3363
12602009.04.02 04:23modify760.761.32581.32591.3363
12612009.04.02 05:00modify760.761.32581.32601.3363
12622009.04.02 05:00modify760.761.32581.32611.3363
12632009.04.02 05:00modify760.761.32581.32621.3363
12642009.04.02 05:00modify760.761.32581.32631.3363
12652009.04.02 06:08modify760.761.32581.32641.3363
12662009.04.02 06:08modify760.761.32581.32651.3363
12672009.04.02 07:35s/l760.761.32651.32651.336361.645843.95
12682009.04.02 09:09modify750.731.32721.32721.3377
12692009.04.02 09:09modify750.731.32721.32731.3377
12702009.04.02 09:12modify750.731.32721.32741.3377
12712009.04.02 09:12modify750.731.32721.32751.3377
12722009.04.02 09:12modify750.731.32721.32761.3377
12732009.04.02 09:12modify750.731.32721.32771.3377
12742009.04.02 10:04s/l750.731.32771.32771.337744.605888.55
12752009.04.03 10:00sell770.951.34121.35071.3307
12762009.04.03 15:16sell780.761.33991.34941.3294
12772009.04.03 16:00modify770.951.34121.34121.3307
12782009.04.03 16:00modify770.951.34121.34111.3307
12792009.04.03 16:00modify770.951.34121.34091.3307
12802009.04.03 16:00modify770.951.34121.34071.3307
12812009.04.03 16:01modify770.951.34121.34061.3307
12822009.04.03 16:01modify770.951.34121.34051.3307
12832009.04.03 16:01modify770.951.34121.34041.3307
12842009.04.03 16:01modify770.951.34121.34031.3307
12852009.04.03 16:02modify770.951.34121.34021.3307
12862009.04.03 16:02modify770.951.34121.34001.3307
12872009.04.03 16:02modify770.951.34121.33981.3307
12882009.04.03 16:02modify780.761.33991.33981.3294
12892009.04.03 16:02modify770.951.34121.33961.3307
12902009.04.03 16:02modify780.761.33991.33961.3294
12912009.04.03 16:02modify770.951.34121.33951.3307
12922009.04.03 16:02modify780.761.33991.33951.3294
12932009.04.03 16:02modify770.951.34121.33921.3307
12942009.04.03 16:02modify780.761.33991.33921.3294
12952009.04.03 16:02modify770.951.34121.33901.3307
12962009.04.03 16:02modify780.761.33991.33901.3294
12972009.04.03 16:03modify770.951.34121.33881.3307
12982009.04.03 16:03modify780.761.33991.33881.3294
12992009.04.03 16:03modify770.951.34121.33871.3307
13002009.04.03 16:03modify780.761.33991.33871.3294
13012009.04.03 16:03modify770.951.34121.33861.3307
13022009.04.03 16:03modify780.761.33991.33861.3294
13032009.04.03 16:03modify770.951.34121.33841.3307
13042009.04.03 16:03modify780.761.33991.33841.3294
13052009.04.03 16:06s/l770.951.33841.33841.3307266.006154.55
13062009.04.03 16:06s/l780.761.33841.33841.3294114.006268.55
13072009.04.03 21:27buy792.001.34861.33911.3591
13082009.04.06 01:00modify792.001.34861.34971.3591
13092009.04.06 01:00modify792.001.34861.34991.3591
13102009.04.06 01:01modify792.001.34861.35001.3591
13112009.04.06 01:02modify792.001.34861.34991.3591
13122009.04.06 01:02modify792.001.34861.35001.3591
13132009.04.06 01:02modify792.001.34861.34991.3591
13142009.04.06 01:03modify792.001.34861.35001.3591
13152009.04.06 01:03modify792.001.34861.35011.3591
13162009.04.06 01:04modify792.001.34861.35021.3591
13172009.04.06 01:04modify792.001.34861.35031.3591
13182009.04.06 01:04modify792.001.34861.35051.3591
13192009.04.06 01:04modify792.001.34861.35071.3591
13202009.04.06 01:04modify792.001.34861.35081.3591
13212009.04.06 01:04modify792.001.34861.35091.3591
13222009.04.06 01:04modify792.001.34861.35111.3591
13232009.04.06 01:05modify792.001.34861.35121.3591
13242009.04.06 01:05modify792.001.34861.35131.3591
13252009.04.06 01:05modify792.001.34861.35141.3591
13262009.04.06 01:05modify792.001.34861.35151.3591
13272009.04.06 01:05modify792.001.34861.35161.3591
13282009.04.06 01:05modify792.001.34861.35171.3591
13292009.04.06 01:05modify792.001.34861.35161.3591
13302009.04.06 01:06modify792.001.34861.35171.3591
13312009.04.06 01:06modify792.001.34861.35181.3591
13322009.04.06 01:06modify792.001.34861.35191.3591
13332009.04.06 01:06modify792.001.34861.35201.3591
13342009.04.06 01:06modify792.001.34861.35211.3591
13352009.04.06 01:06modify792.001.34861.35221.3591
13362009.04.06 01:06modify792.001.34861.35231.3591
13372009.04.06 01:06modify792.001.34861.35241.3591
13382009.04.06 01:06modify792.001.34861.35251.3591
13392009.04.06 01:06modify792.001.34861.35261.3591
13402009.04.06 01:06modify792.001.34861.35271.3591
13412009.04.06 01:06modify792.001.34861.35281.3591
13422009.04.06 01:06modify792.001.34861.35291.3591
13432009.04.06 01:06modify792.001.34861.35301.3591
13442009.04.06 01:06modify792.001.34861.35311.3591
13452009.04.06 01:07modify792.001.34861.35321.3591
13462009.04.06 01:13s/l792.001.35321.35321.3591927.407195.95
13472009.04.06 16:10sell802.001.34521.35471.3347
13482009.04.06 17:09modify802.001.34521.34211.3347
13492009.04.06 18:01modify802.001.34521.34201.3347
13502009.04.06 18:01modify802.001.34521.34191.3347
13512009.04.06 18:01modify802.001.34521.34181.3347
13522009.04.06 18:01modify802.001.34521.34171.3347
13532009.04.06 18:01modify802.001.34521.34161.3347
13542009.04.06 18:01modify802.001.34521.34151.3347
13552009.04.06 18:01modify802.001.34521.34141.3347
13562009.04.06 18:01modify802.001.34521.34131.3347
13572009.04.06 18:01modify802.001.34521.34121.3347
13582009.04.06 18:01modify802.001.34521.34111.3347
13592009.04.06 18:01modify802.001.34521.34101.3347
13602009.04.06 18:02modify802.001.34521.34091.3347
13612009.04.06 18:02modify802.001.34521.34081.3347
13622009.04.06 18:02modify802.001.34521.34071.3347
13632009.04.06 18:02modify802.001.34521.34061.3347
13642009.04.06 18:02modify802.001.34521.34051.3347
13652009.04.06 18:02modify802.001.34521.34041.3347
13662009.04.06 18:06modify802.001.34521.34051.3347
13672009.04.06 18:06modify802.001.34521.34041.3347
13682009.04.06 18:06modify802.001.34521.34031.3347
13692009.04.06 18:06modify802.001.34521.34021.3347
13702009.04.06 18:06modify802.001.34521.34011.3347
13712009.04.06 18:06modify802.001.34521.34001.3347
13722009.04.06 18:06modify802.001.34521.33991.3347
13732009.04.06 18:08modify802.001.34521.33791.3347
13742009.04.06 19:00modify802.001.34521.33781.3347
13752009.04.06 19:02s/l802.001.33781.33781.33471480.008675.95
13762009.04.08 15:12buy812.001.32631.31681.3368
13772009.04.08 18:08modify812.001.32631.32691.3368
13782009.04.08 19:00modify812.001.32631.32701.3368
13792009.04.08 19:00modify812.001.32631.32711.3368
13802009.04.08 19:00modify812.001.32631.32721.3368
13812009.04.08 19:00modify812.001.32631.32731.3368
13822009.04.08 19:01modify812.001.32631.32741.3368
13832009.04.08 19:01modify812.001.32631.32751.3368
13842009.04.08 19:01modify812.001.32631.32761.3368
13852009.04.08 19:01modify812.001.32631.32771.3368
13862009.04.08 19:01modify812.001.32631.32781.3368
13872009.04.08 19:01modify812.001.32631.32791.3368
13882009.04.08 19:01modify812.001.32631.32801.3368
13892009.04.08 19:01modify812.001.32631.32811.3368
13902009.04.08 19:01modify812.001.32631.32821.3368
13912009.04.08 19:01modify812.001.32631.32831.3368
13922009.04.08 19:02modify812.001.32631.32841.3368
13932009.04.08 19:02modify812.001.32631.32851.3368
13942009.04.08 19:02modify812.001.32631.32861.3368
13952009.04.08 19:02modify812.001.32631.32871.3368
13962009.04.08 19:02modify812.001.32631.32881.3368
13972009.04.08 19:02modify812.001.32631.32891.3368
13982009.04.08 19:04s/l812.001.32891.32891.3368520.009195.95
13992009.04.09 14:13sell822.001.32401.33351.3135
14002009.04.09 17:09modify822.001.32401.32221.3135
14012009.04.09 18:00modify822.001.32401.32211.3135
14022009.04.09 18:07modify822.001.32401.32201.3135
14032009.04.09 18:07modify822.001.32401.32191.3135
14042009.04.09 18:07modify822.001.32401.32181.3135
14052009.04.09 18:09modify822.001.32401.32171.3135
14062009.04.09 18:09modify822.001.32401.32161.3135
14072009.04.09 18:09modify822.001.32401.32151.3135
14082009.04.09 18:09modify822.001.32401.32141.3135
14092009.04.09 18:09modify822.001.32401.32131.3135
14102009.04.09 18:09modify822.001.32401.32121.3135
14112009.04.09 18:09modify822.001.32401.32111.3135
14122009.04.09 18:09modify822.001.32401.32101.3135
14132009.04.09 18:09modify822.001.32401.31641.3135
14142009.04.09 19:07modify822.001.32401.31591.3135
14152009.04.09 20:00modify822.001.32401.31581.3135
14162009.04.09 20:01modify822.001.32401.31591.3135
14172009.04.09 20:01modify822.001.32401.31581.3135
14182009.04.09 20:01modify822.001.32401.31571.3135
14192009.04.09 20:05s/l822.001.31571.31571.31351660.0010855.95
14202009.04.10 19:37buy832.001.31491.30541.3254
14212009.04.10 21:44buy844.001.31561.30611.3261
14222009.04.10 22:37modify832.001.31491.31561.3254
14232009.04.10 22:37modify844.001.31561.31561.3261
14242009.04.13 01:00modify832.001.31491.31711.3254
14252009.04.13 01:00modify844.001.31561.31711.3261
14262009.04.13 01:05modify832.001.31491.31701.3254
14272009.04.13 01:05modify844.001.31561.31701.3261
14282009.04.13 01:06modify832.001.31491.31691.3254
14292009.04.13 01:06modify844.001.31561.31691.3261
14302009.04.13 01:22modify832.001.31491.31681.3254
14312009.04.13 01:22modify844.001.31561.31681.3261
14322009.04.13 01:23modify832.001.31491.31671.3254
14332009.04.13 01:23modify844.001.31561.31671.3261
14342009.04.13 01:24modify832.001.31491.31681.3254
14352009.04.13 01:24modify844.001.31561.31681.3261
14362009.04.13 02:25s/l832.001.31681.31681.3254387.4011243.35
14372009.04.13 02:25s/l844.001.31681.31681.3261494.8011738.15
14382009.04.13 03:17sell852.001.31281.32231.3023
14392009.04.13 15:02s/l852.001.32231.32231.3023-1900.009838.15
14402009.04.14 10:01sell862.001.32941.33891.3189
14412009.04.14 12:08modify862.001.32941.32941.3189
14422009.04.14 12:09modify862.001.32941.32931.3189
14432009.04.14 12:11modify862.001.32941.32941.3189
14442009.04.14 12:11s/l862.001.32941.32941.31890.009838.15
14452009.04.16 03:15buy872.001.32651.31701.3370
14462009.04.16 09:15s/l872.001.31701.31701.3370-1900.007938.15
14472009.04.16 09:15sell882.001.31701.32651.3065
14482009.04.16 12:06modify882.001.31701.31701.3065
14492009.04.16 12:06modify882.001.31701.31691.3065
14502009.04.16 12:06modify882.001.31701.31681.3065
14512009.04.16 12:06modify882.001.31701.31671.3065
14522009.04.16 12:06modify882.001.31701.31661.3065
14532009.04.16 12:06modify882.001.31701.31651.3065
14542009.04.16 12:06modify882.001.31701.31641.3065
14552009.04.16 12:10s/l882.001.31641.31641.3065120.008058.15
14562009.04.21 11:00buy892.001.29401.28451.3045
14572009.04.21 12:00modify892.001.29401.29411.3045
14582009.04.21 12:00modify892.001.29401.29421.3045
14592009.04.21 12:00modify892.001.29401.29431.3045
14602009.04.21 12:00modify892.001.29401.29441.3045
14612009.04.21 12:00modify892.001.29401.29451.3045
14622009.04.21 12:00modify892.001.29401.29461.3045
14632009.04.21 12:00modify892.001.29401.29471.3045
14642009.04.21 12:00modify892.001.29401.29481.3045
14652009.04.21 12:00modify892.001.29401.29491.3045
14662009.04.21 12:00modify892.001.29401.29501.3045
14672009.04.21 12:00modify892.001.29401.29511.3045
14682009.04.21 12:00modify892.001.29401.29521.3045
14692009.04.21 12:00modify892.001.29401.29531.3045
14702009.04.21 12:00modify892.001.29401.29541.3045
14712009.04.21 12:00modify892.001.29401.29551.3045
14722009.04.21 12:00modify892.001.29401.29561.3045
14732009.04.21 12:00modify892.001.29401.29571.3045
14742009.04.21 12:00modify892.001.29401.29581.3045
14752009.04.21 12:00modify892.001.29401.29591.3045
14762009.04.21 12:00modify892.001.29401.29601.3045
14772009.04.21 12:03modify892.001.29401.29611.3045
14782009.04.21 12:03modify892.001.29401.29601.3045
14792009.04.21 12:04modify892.001.29401.29611.3045
14802009.04.21 12:04modify892.001.29401.29621.3045
14812009.04.21 12:04modify892.001.29401.29631.3045
14822009.04.21 12:04modify892.001.29401.29641.3045
14832009.04.21 12:04modify892.001.29401.29651.3045
14842009.04.21 12:04modify892.001.29401.29661.3045
14852009.04.21 12:04modify892.001.29401.29671.3045
14862009.04.21 12:04modify892.001.29401.29681.3045
14872009.04.21 12:04modify892.001.29401.29691.3045
14882009.04.21 12:04modify892.001.29401.29701.3045
14892009.04.21 12:04s/l892.001.29701.29701.3045600.008658.15
14902009.04.21 16:02sell902.001.29161.30111.2811
14912009.04.22 10:05modify902.001.29161.29161.2811
14922009.04.22 10:08s/l902.001.29161.29161.2811-9.408648.75
14932009.04.22 14:00buy912.001.29481.28531.3053
14942009.04.22 16:07modify912.001.29481.29811.3053
14952009.04.22 17:00modify912.001.29481.29821.3053
14962009.04.22 17:00modify912.001.29481.29831.3053
14972009.04.22 17:00modify912.001.29481.29841.3053
14982009.04.22 17:00modify912.001.29481.29851.3053
14992009.04.22 17:00modify912.001.29481.29861.3053
15002009.04.22 17:01modify912.001.29481.29871.3053
15012009.04.22 17:01modify912.001.29481.29881.3053
15022009.04.22 17:01modify912.001.29481.29891.3053
15032009.04.22 17:02modify912.001.29481.29901.3053
15042009.04.22 17:02modify912.001.29481.29911.3053
15052009.04.22 17:02modify912.001.29481.29921.3053
15062009.04.22 17:02modify912.001.29481.29931.3053
15072009.04.22 17:02modify912.001.29481.29941.3053
15082009.04.22 17:02modify912.001.29481.29951.3053
15092009.04.22 17:02modify912.001.29481.29961.3053
15102009.04.22 17:02modify912.001.29481.29971.3053
15112009.04.22 17:03modify912.001.29481.29981.3053
15122009.04.22 17:03modify912.001.29481.29991.3053
15132009.04.22 17:03modify912.001.29481.30001.3053
15142009.04.22 17:03modify912.001.29481.30011.3053
15152009.04.22 17:03modify912.001.29481.30021.3053
15162009.04.22 17:03modify912.001.29481.30031.3053
15172009.04.22 17:03modify912.001.29481.30041.3053
15182009.04.22 17:03modify912.001.29481.30051.3053
15192009.04.22 17:03modify912.001.29481.30061.3053
15202009.04.22 17:03modify912.001.29481.30071.3053
15212009.04.22 17:03modify912.001.29481.30081.3053
15222009.04.22 18:00s/l912.001.30081.30081.30531200.009848.75
15232009.04.23 17:03sell922.001.30041.30991.2899
15242009.04.23 21:15s/l922.001.30991.30991.2899-1900.007948.75
15252009.04.27 04:04sell932.001.31911.32861.3086
15262009.04.27 05:09modify932.001.31911.31911.3086
15272009.04.27 05:10modify932.001.31911.31801.3086
15282009.04.27 06:00modify932.001.31911.31781.3086
15292009.04.27 09:00modify932.001.31911.31771.3086
15302009.04.27 09:00modify932.001.31911.31761.3086
15312009.04.27 09:00modify932.001.31911.31751.3086
15322009.04.27 09:00modify932.001.31911.31741.3086
15332009.04.27 09:00modify932.001.31911.31731.3086
15342009.04.27 09:00modify932.001.31911.31721.3086
15352009.04.27 09:00modify932.001.31911.31711.3086
15362009.04.27 09:01modify932.001.31911.31721.3086
15372009.04.27 09:01modify932.001.31911.31711.3086
15382009.04.27 09:01modify932.001.31911.31701.3086
15392009.04.27 09:01modify932.001.31911.31691.3086
15402009.04.27 09:01modify932.001.31911.31681.3086
15412009.04.27 09:04modify932.001.31911.31671.3086
15422009.04.27 09:04modify932.001.31911.31661.3086
15432009.04.27 09:04modify932.001.31911.31651.3086
15442009.04.27 09:04modify932.001.31911.31641.3086
15452009.04.27 09:04modify932.001.31911.31631.3086
15462009.04.27 09:05modify932.001.31911.31641.3086
15472009.04.27 09:08modify932.001.31911.31631.3086
15482009.04.27 09:08modify932.001.31911.31621.3086
15492009.04.27 09:08modify932.001.31911.31611.3086
15502009.04.27 09:08modify932.001.31911.31471.3086
15512009.04.27 10:00modify932.001.31911.31461.3086
15522009.04.27 10:00modify932.001.31911.31451.3086
15532009.04.27 10:00modify932.001.31911.31441.3086
15542009.04.27 10:00modify932.001.31911.31431.3086
15552009.04.27 10:00modify932.001.31911.31421.3086
15562009.04.27 10:00modify932.001.31911.31411.3086
15572009.04.27 10:00modify932.001.31911.31401.3086
15582009.04.27 10:01modify932.001.31911.31411.3086
15592009.04.27 10:01modify932.001.31911.31401.3086
15602009.04.27 10:01modify932.001.31911.31391.3086
15612009.04.27 10:01modify932.001.31911.31381.3086
15622009.04.27 10:01modify932.001.31911.31371.3086
15632009.04.27 10:04s/l932.001.31371.31371.30861080.009028.75
15642009.04.28 15:10buy942.001.30351.29401.3140
15652009.04.28 16:01modify942.001.30351.30351.3140
15662009.04.28 16:01modify942.001.30351.30361.3140
15672009.04.28 16:01modify942.001.30351.30371.3140
15682009.04.28 16:01modify942.001.30351.30361.3140
15692009.04.28 16:02modify942.001.30351.30351.3140
15702009.04.28 16:02modify942.001.30351.30361.3140
15712009.04.28 16:02modify942.001.30351.30371.3140
15722009.04.28 16:02modify942.001.30351.30381.3140
15732009.04.28 16:02modify942.001.30351.30391.3140
15742009.04.28 16:02modify942.001.30351.30401.3140
15752009.04.28 16:02modify942.001.30351.30411.3140
15762009.04.28 16:02modify942.001.30351.30421.3140
15772009.04.28 16:02modify942.001.30351.30431.3140
15782009.04.28 16:02modify942.001.30351.30441.3140
15792009.04.28 16:02modify942.001.30351.30451.3140
15802009.04.28 16:02modify942.001.30351.30461.3140
15812009.04.28 16:04modify942.001.30351.30471.3140
15822009.04.28 17:00modify942.001.30351.30481.3140
15832009.04.28 17:00modify942.001.30351.30491.3140
15842009.04.28 17:00modify942.001.30351.30501.3140
15852009.04.28 17:00modify942.001.30351.30511.3140
15862009.04.28 17:00modify942.001.30351.30521.3140
15872009.04.28 17:00modify942.001.30351.30531.3140
15882009.04.28 17:01modify942.001.30351.30541.3140
15892009.04.28 17:01modify942.001.30351.30551.3140
15902009.04.28 17:01modify942.001.30351.30561.3140
15912009.04.28 17:01modify942.001.30351.30571.3140
15922009.04.28 17:01modify942.001.30351.30581.3140
15932009.04.28 17:04modify942.001.30351.30591.3140
15942009.04.28 17:04modify942.001.30351.30601.3140
15952009.04.28 17:04modify942.001.30351.30611.3140
15962009.04.28 18:00modify942.001.30351.30621.3140
15972009.04.28 18:00modify942.001.30351.30631.3140
15982009.04.28 18:00modify942.001.30351.30641.3140
15992009.04.28 18:00modify942.001.30351.30651.3140
16002009.04.28 18:01modify942.001.30351.30641.3140
16012009.04.28 18:01modify942.001.30351.30651.3140
16022009.04.28 18:01modify942.001.30351.30661.3140
16032009.04.28 18:08s/l942.001.30661.30661.3140620.009648.75
16042009.04.30 14:03sell952.001.32691.33641.3164
16052009.04.30 15:10modify952.001.32691.32451.3164
16062009.04.30 15:10sell964.001.32271.33221.3122
16072009.04.30 16:04modify952.001.32691.32441.3164
16082009.04.30 16:07modify952.001.32691.32431.3164
16092009.04.30 16:08modify952.001.32691.32421.3164
16102009.04.30 16:08modify952.001.32691.32411.3164
16112009.04.30 16:08modify952.001.32691.32401.3164
16122009.04.30 16:08modify952.001.32691.32391.3164
16132009.04.30 16:08modify952.001.32691.32381.3164
16142009.04.30 16:08modify952.001.32691.32371.3164
16152009.04.30 16:08modify952.001.32691.32361.3164
16162009.04.30 16:08modify952.001.32691.32351.3164
16172009.04.30 16:08modify952.001.32691.32341.3164
16182009.04.30 16:08modify952.001.32691.32331.3164
16192009.04.30 16:08modify952.001.32691.32321.3164
16202009.04.30 16:08modify952.001.32691.32311.3164
16212009.04.30 16:08modify952.001.32691.32301.3164
16222009.04.30 16:09modify952.001.32691.32291.3164
16232009.04.30 16:09modify952.001.32691.32281.3164
16242009.04.30 16:09modify952.001.32691.32271.3164
16252009.04.30 16:09modify964.001.32271.32271.3122
16262009.04.30 16:09modify952.001.32691.32261.3164
16272009.04.30 16:09modify964.001.32271.32261.3122
16282009.04.30 17:01s/l952.001.32261.32261.3164860.0010508.75
16292009.04.30 17:01s/l964.001.32261.32261.312240.0010548.75
16302009.05.01 08:00buy972.001.32691.31741.3374
16312009.05.01 09:17modify972.001.32691.32741.3374
16322009.05.01 10:00modify972.001.32691.32751.3374
16332009.05.01 10:00modify972.001.32691.32761.3374
16342009.05.01 10:00modify972.001.32691.32771.3374
16352009.05.01 10:00modify972.001.32691.32781.3374
16362009.05.01 10:00modify972.001.32691.32791.3374
16372009.05.01 10:00modify972.001.32691.32801.3374
16382009.05.01 10:00modify972.001.32691.32811.3374
16392009.05.01 10:00modify972.001.32691.32821.3374
16402009.05.01 10:00modify972.001.32691.32831.3374
16412009.05.01 10:01modify972.001.32691.32841.3374
16422009.05.01 10:01modify972.001.32691.32851.3374
16432009.05.01 10:02modify972.001.32691.32861.3374
16442009.05.01 10:02modify972.001.32691.32871.3374
16452009.05.01 10:02modify972.001.32691.32881.3374
16462009.05.01 10:06s/l972.001.32881.32881.3374380.0010928.75
16472009.05.04 12:13sell982.001.32591.33541.3154
16482009.05.04 14:00modify982.001.32591.32591.3154
16492009.05.04 14:09modify982.001.32591.32551.3154
16502009.05.04 15:00modify982.001.32591.32541.3154
16512009.05.04 15:04modify982.001.32591.32551.3154
16522009.05.04 15:04modify982.001.32591.32541.3154
16532009.05.04 15:04modify982.001.32591.32531.3154
16542009.05.04 15:04modify982.001.32591.32541.3154
16552009.05.04 15:05modify982.001.32591.32531.3154
16562009.05.04 15:05modify982.001.32591.32521.3154
16572009.05.04 15:05modify982.001.32591.32511.3154
16582009.05.04 15:05modify982.001.32591.32501.3154
16592009.05.04 15:05modify982.001.32591.32491.3154
16602009.05.04 15:05modify982.001.32591.32481.3154
16612009.05.04 15:05modify982.001.32591.32471.3154
16622009.05.04 15:05modify982.001.32591.32461.3154
16632009.05.04 15:05modify982.001.32591.32451.3154
16642009.05.04 15:05modify982.001.32591.32441.3154
16652009.05.04 15:05modify982.001.32591.32431.3154
16662009.05.04 15:06modify982.001.32591.32421.3154
16672009.05.04 15:06modify982.001.32591.32411.3154
16682009.05.04 15:06modify982.001.32591.32401.3154
16692009.05.04 15:07modify982.001.32591.32391.3154
16702009.05.04 15:08modify982.001.32591.32381.3154
16712009.05.04 15:08modify982.001.32591.32371.3154
16722009.05.04 15:08modify982.001.32591.32361.3154
16732009.05.04 15:08modify982.001.32591.32351.3154
16742009.05.04 15:08modify982.001.32591.32341.3154
16752009.05.04 15:08modify982.001.32591.32331.3154
16762009.05.04 15:08modify982.001.32591.32321.3154
16772009.05.04 15:08modify982.001.32591.32311.3154
16782009.05.04 15:09modify982.001.32591.32301.3154
16792009.05.04 15:09s/l982.001.32301.32301.3154580.0011508.75
16802009.05.04 17:01buy992.001.33131.32181.3418
16812009.05.04 17:07modify992.001.33131.33251.3418
16822009.05.04 18:00modify992.001.33131.33261.3418
16832009.05.04 18:00modify992.001.33131.33271.3418
16842009.05.04 18:00modify992.001.33131.33281.3418
16852009.05.04 18:00modify992.001.33131.33291.3418
16862009.05.04 18:01modify992.001.33131.33301.3418
16872009.05.04 18:01modify992.001.33131.33311.3418
16882009.05.04 18:01modify992.001.33131.33321.3418
16892009.05.04 18:01modify992.001.33131.33331.3418
16902009.05.04 18:01modify992.001.33131.33341.3418
16912009.05.04 18:01modify992.001.33131.33351.3418
16922009.05.04 18:01modify992.001.33131.33361.3418
16932009.05.04 18:03modify992.001.33131.33351.3418
16942009.05.04 18:03modify992.001.33131.33361.3418
16952009.05.04 18:03modify992.001.33131.33371.3418
16962009.05.04 18:03modify992.001.33131.33381.3418
16972009.05.04 18:03modify992.001.33131.33391.3418
16982009.05.04 18:03modify992.001.33131.33401.3418
16992009.05.04 18:03modify992.001.33131.33411.3418
17002009.05.04 18:06modify992.001.33131.33421.3418
17012009.05.04 18:06modify992.001.33131.33431.3418
17022009.05.04 18:06modify992.001.33131.33441.3418
17032009.05.04 18:06modify992.001.33131.33451.3418
17042009.05.04 18:06modify992.001.33131.33461.3418
17052009.05.04 18:06modify992.001.33131.33471.3418
17062009.05.04 18:06modify992.001.33131.33481.3418
17072009.05.04 18:06modify992.001.33131.33491.3418
17082009.05.04 18:06modify992.001.33131.33501.3418
17092009.05.04 18:06modify992.001.33131.33511.3418
17102009.05.04 18:06modify992.001.33131.33521.3418
17112009.05.04 18:06modify992.001.33131.33531.3418
17122009.05.04 18:06modify992.001.33131.33541.3418
17132009.05.04 18:06modify992.001.33131.33551.3418
17142009.05.04 18:06modify992.001.33131.33561.3418
17152009.05.04 18:06modify992.001.33131.33571.3418
17162009.05.04 18:06modify992.001.33131.33561.3418
17172009.05.04 18:07modify992.001.33131.33571.3418
17182009.05.04 19:01modify992.001.33131.33581.3418
17192009.05.04 19:01modify992.001.33131.33591.3418
17202009.05.04 19:01modify992.001.33131.33601.3418
17212009.05.04 19:01modify992.001.33131.33611.3418
17222009.05.04 19:01modify992.001.33131.33621.3418
17232009.05.04 19:03modify992.001.33131.33631.3418
17242009.05.04 19:03modify992.001.33131.33641.3418
17252009.05.04 19:03modify992.001.33131.33651.3418
17262009.05.04 19:03modify992.001.33131.33641.3418
17272009.05.04 19:04modify992.001.33131.33661.3418
17282009.05.04 19:04modify992.001.33131.33671.3418
17292009.05.04 19:04modify992.001.33131.33681.3418
17302009.05.04 19:04modify992.001.33131.33691.3418
17312009.05.04 19:04modify992.001.33131.33701.3418
17322009.05.04 19:04modify992.001.33131.33711.3418
17332009.05.04 19:04modify992.001.33131.33721.3418
17342009.05.04 19:04modify992.001.33131.33731.3418
17352009.05.04 19:04modify992.001.33131.33741.3418
17362009.05.04 19:04modify992.001.33131.33751.3418
17372009.05.04 19:04modify992.001.33131.33761.3418
17382009.05.04 19:04modify992.001.33131.33771.3418
17392009.05.04 19:05s/l992.001.33771.33771.34181280.0012788.75
17402009.05.05 17:10sell1003.001.33441.34391.3239
17412009.05.05 21:15modify1003.001.33441.33281.3239
17422009.05.05 22:01modify1003.001.33441.33291.3239
17432009.05.05 22:02modify1003.001.33441.33281.3239
17442009.05.05 23:01s/l1003.001.33281.33281.3239480.0013268.75
17452009.05.06 15:00buy1013.001.33221.32271.3427
17462009.05.06 15:05modify1013.001.33221.33421.3427
17472009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33431.3427
17482009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33441.3427
17492009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33451.3427
17502009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33461.3427
17512009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33471.3427
17522009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33481.3427
17532009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33491.3427
17542009.05.06 16:00modify1013.001.33221.33481.3427
17552009.05.06 16:01modify1013.001.33221.33491.3427
17562009.05.06 16:04s/l1013.001.33491.33491.3427810.0014078.75
17572009.05.07 03:09sell1023.001.32831.33781.3178
17582009.05.07 10:02modify1023.001.32831.32831.3178
17592009.05.07 10:02modify1023.001.32831.32821.3178
17602009.05.07 10:02modify1023.001.32831.32811.3178
17612009.05.07 10:02modify1023.001.32831.32801.3178
17622009.05.07 10:03modify1023.001.32831.32701.3178
17632009.05.07 11:03s/l1023.001.32701.32701.3178390.0014468.75
17642009.05.07 13:00buy1033.001.33311.32361.3436
17652009.05.07 14:00buy1044.001.33371.32421.3442
17662009.05.07 14:03modify1033.001.33311.33381.3436
17672009.05.07 14:03modify1044.001.33371.33381.3442
17682009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33431.3436
17692009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33431.3442
17702009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33441.3436
17712009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33441.3442
17722009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33451.3436
17732009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33451.3442
17742009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33461.3436
17752009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33461.3442
17762009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33471.3436
17772009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33471.3442
17782009.05.07 15:00modify1033.001.33311.33481.3436
17792009.05.07 15:00modify1044.001.33371.33481.3442
17802009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33491.3436
17812009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33491.3442
17822009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33501.3436
17832009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33501.3442
17842009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33511.3436
17852009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33511.3442
17862009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33521.3436
17872009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33521.3442
17882009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33531.3436
17892009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33531.3442
17902009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33541.3436
17912009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33541.3442
17922009.05.07 15:01modify1033.001.33311.33551.3436
17932009.05.07 15:01modify1044.001.33371.33551.3442
17942009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33541.3436
17952009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33541.3442
17962009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33551.3436
17972009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33551.3442
17982009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33561.3436
17992009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33561.3442
18002009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33571.3436
18012009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33571.3442
18022009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33581.3436
18032009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33581.3442
18042009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33591.3436
18052009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33591.3442
18062009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33601.3436
18072009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33601.3442
18082009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33611.3436
18092009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33611.3442
18102009.05.07 15:02modify1033.001.33311.33621.3436
18112009.05.07 15:02modify1044.001.33371.33621.3442
18122009.05.07 15:04modify1033.001.33311.33631.3436
18132009.05.07 15:04modify1044.001.33371.33631.3442
18142009.05.07 15:04modify1033.001.33311.33641.3436
18152009.05.07 15:04modify1044.001.33371.33641.3442
18162009.05.07 15:04modify1033.001.33311.33651.3436
18172009.05.07 15:04modify1044.001.33371.33651.3442
18182009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33661.3436
18192009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33661.3442
18202009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33671.3436
18212009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33671.3442
18222009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33681.3436
18232009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33681.3442
18242009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33691.3436
18252009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33691.3442
18262009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33701.3436
18272009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33701.3442
18282009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33711.3436
18292009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33711.3442
18302009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33721.3436
18312009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33721.3442
18322009.05.07 16:00modify1033.001.33311.33731.3436
18332009.05.07 16:00modify1044.001.33371.33731.3442
18342009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33741.3436
18352009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33741.3442
18362009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33751.3436
18372009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33751.3442
18382009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33761.3436
18392009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33761.3442
18402009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33771.3436
18412009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33771.3442
18422009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33781.3436
18432009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33781.3442
18442009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33791.3436
18452009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33791.3442
18462009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33801.3436
18472009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33801.3442
18482009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33811.3436
18492009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33811.3442
18502009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33821.3436
18512009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33821.3442
18522009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33831.3436
18532009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33831.3442
18542009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33841.3436
18552009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33841.3442
18562009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33851.3436
18572009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33851.3442
18582009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33861.3436
18592009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33861.3442
18602009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33871.3436
18612009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33871.3442
18622009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33881.3436
18632009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33881.3442
18642009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33891.3436
18652009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33891.3442
18662009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33901.3436
18672009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33901.3442
18682009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33911.3436
18692009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33911.3442
18702009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33921.3436
18712009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33921.3442
18722009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33931.3436
18732009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33931.3442
18742009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33941.3436
18752009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33941.3442
18762009.05.07 16:03modify1033.001.33311.33951.3436
18772009.05.07 16:03modify1044.001.33371.33951.3442
18782009.05.07 16:04modify1033.001.33311.33961.3436
18792009.05.07 16:04modify1044.001.33371.33961.3442
18802009.05.07 16:04modify1033.001.33311.34161.3436
18812009.05.07 16:04modify1044.001.33371.34161.3442
18822009.05.07 17:05s/l1033.001.34161.34161.34362550.0017018.75
18832009.05.07 17:05s/l1044.001.34161.34161.34423160.0020178.75
18842009.05.11 15:00sell1054.001.35731.36681.3468
18852009.05.11 15:18modify1054.001.35731.35731.3468
18862009.05.11 15:26s/l1054.001.35731.35731.34680.0020178.75
18872009.05.11 16:29sell1064.001.35791.36741.3474
18882009.05.12 04:42modify1064.001.35791.35781.3474
18892009.05.12 04:55s/l1064.001.35781.35781.347421.2020199.95
18902009.05.12 08:39buy1074.001.36181.35231.3723
18912009.05.12 10:28modify1074.001.36181.36181.3723
18922009.05.12 10:41modify1074.001.36181.36191.3723
18932009.05.12 10:41modify1074.001.36181.36211.3723
18942009.05.12 10:41modify1074.001.36181.36231.3723
18952009.05.12 10:42modify1074.001.36181.36241.3723
18962009.05.12 10:44modify1074.001.36181.36281.3723
18972009.05.12 10:45modify1074.001.36181.36291.3723
18982009.05.12 10:46modify1074.001.36181.36301.3723
18992009.05.12 10:58modify1074.001.36181.36321.3723
19002009.05.12 10:59modify1074.001.36181.36331.3723
19012009.05.12 11:00modify1074.001.36181.36341.3723
19022009.05.12 11:00modify1074.001.36181.36361.3723
19032009.05.12 11:00modify1074.001.36181.36371.3723
19042009.05.12 11:01modify1074.001.36181.36381.3723
19052009.05.12 11:03modify1074.001.36181.36401.3723
19062009.05.12 11:03modify1074.001.36181.36411.3723
19072009.05.12 11:03modify1074.001.36181.36421.3723
19082009.05.12 11:09s/l1074.001.36421.36421.3723960.0021159.95
19092009.05.12 19:30sell1084.001.35951.36901.3490
19102009.05.13 02:38s/l1084.001.36901.36901.3490-3818.8017341.15
19112009.05.13 14:49sell1093.001.36301.37251.3525
19122009.05.13 15:03modify1093.001.36301.36261.3525
19132009.05.13 15:04modify1093.001.36301.36241.3525
19142009.05.13 15:06modify1093.001.36301.36231.3525
19152009.05.13 15:06modify1093.001.36301.36221.3525
19162009.05.13 15:07modify1093.001.36301.36211.3525
19172009.05.13 15:15s/l1093.001.36211.36211.3525270.0017611.15
19182009.05.14 16:36buy1103.001.35981.35031.3703
19192009.05.14 17:35buy1116.001.36031.35081.3708
19202009.05.14 18:06buy1120.761.35971.35021.3702
19212009.05.14 18:17modify1120.761.35971.35971.3702
19222009.05.14 18:21modify1103.001.35981.35981.3703
19232009.05.14 18:21modify1120.761.35971.35981.3702
19242009.05.14 18:25s/l1103.001.35981.35981.37030.0017611.15
19252009.05.14 18:25s/l1120.761.35981.35981.37027.6017618.75
19262009.05.14 18:30modify1116.001.36031.36051.3708
19272009.05.14 18:35s/l1116.001.36051.36051.3708120.0017738.75
19282009.05.15 10:05sell1133.001.35791.36741.3474
19292009.05.15 11:01sell1146.001.35961.36911.3491
19302009.05.15 11:44modify1146.001.35961.35961.3491
19312009.05.15 11:44modify1146.001.35961.35951.3491
19322009.05.15 11:44modify1146.001.35961.35941.3491
19332009.05.15 11:44modify1146.001.35961.35931.3491
19342009.05.15 11:45modify1146.001.35961.35921.3491
19352009.05.15 11:45modify1146.001.35961.35911.3491
19362009.05.15 11:45modify1146.001.35961.35901.3491
19372009.05.15 11:45modify1146.001.35961.35881.3491
19382009.05.15 11:47modify1146.001.35961.35871.3491
19392009.05.15 11:47modify1146.001.35961.35861.3491
19402009.05.15 11:48modify1146.001.35961.35841.3491
19412009.05.15 11:48modify1146.001.35961.35831.3491
19422009.05.15 11:49modify1146.001.35961.35821.3491
19432009.05.15 11:49modify1146.001.35961.35811.3491
19442009.05.15 11:56modify1146.001.35961.35801.3491
19452009.05.15 11:56modify1133.001.35791.35781.3474
19462009.05.15 11:56modify1146.001.35961.35781.3491
19472009.05.15 11:57modify1133.001.35791.35771.3474
19482009.05.15 11:57modify1146.001.35961.35771.3491
19492009.05.15 11:57modify1133.001.35791.35761.3474
19502009.05.15 11:57modify1146.001.35961.35761.3491
19512009.05.15 11:59modify1133.001.35791.35751.3474
19522009.05.15 11:59modify1146.001.35961.35751.3491
19532009.05.15 11:59modify1133.001.35791.35731.3474
19542009.05.15 11:59modify1146.001.35961.35731.3491
19552009.05.15 12:05s/l1133.001.35731.35731.3474180.0017918.75
19562009.05.15 12:05s/l1146.001.35731.35731.34911380.0019298.75
19572009.05.18 16:00buy1154.001.34921.33971.3597
19582009.05.18 16:09modify1154.001.34921.34921.3597
19592009.05.18 16:09modify1154.001.34921.34931.3597
19602009.05.18 16:11modify1154.001.34921.34941.3597
19612009.05.18 16:24modify1154.001.34921.34951.3597
19622009.05.18 16:24modify1154.001.34921.34961.3597
19632009.05.18 16:33modify1154.001.34921.34971.3597
19642009.05.18 16:42s/l1154.001.34971.34971.3597200.0019498.75
19652009.05.19 17:04sell1164.001.35581.36531.3453
19662009.05.19 21:48s/l1164.001.36531.36531.3453-3800.0015698.75
19672009.05.20 05:19sell1173.001.35841.36791.3479
19682009.05.20 14:38s/l1173.001.36791.36791.3479-2850.0012848.75
19692009.05.21 11:48sell1183.001.37711.38661.3666
19702009.05.21 11:51modify1183.001.37711.37711.3666
19712009.05.21 11:52modify1183.001.37711.37701.3666
19722009.05.21 11:52modify1183.001.37711.37691.3666
19732009.05.21 11:55modify1183.001.37711.37681.3666
19742009.05.21 11:56modify1183.001.37711.37671.3666
19752009.05.21 11:56modify1183.001.37711.37641.3666
19762009.05.21 11:56modify1183.001.37711.37631.3666
19772009.05.21 11:56modify1183.001.37711.37611.3666
19782009.05.21 11:56modify1183.001.37711.37561.3666
19792009.05.21 11:59s/l1183.001.37561.37561.3666450.0013298.75
19802009.05.21 12:05sell1193.001.37581.38531.3653
19812009.05.21 15:48modify1193.001.37581.37571.3653
19822009.05.21 15:48modify1193.001.37581.37541.3653
19832009.05.21 15:54modify1193.001.37581.37531.3653
19842009.05.21 15:56s/l1193.001.37531.37531.3653150.0013448.75
19852009.05.21 19:01buy1203.001.38101.37151.3915
19862009.05.21 19:10modify1203.001.38101.38101.3915
19872009.05.21 19:14s/l1203.001.38101.38101.39150.0013448.75
19882009.05.25 11:00sell1213.001.39811.40761.3876
19892009.05.25 11:03modify1213.001.39811.39791.3876
19902009.05.25 11:06modify1213.001.39811.39781.3876
19912009.05.25 11:06modify1213.001.39811.39771.3876
19922009.05.25 11:06modify1213.001.39811.39761.3876
19932009.05.25 11:06modify1213.001.39811.39751.3876
19942009.05.25 11:14s/l1213.001.39751.39751.3876180.0013628.75
19952009.05.25 20:27buy1223.001.40161.39211.4121
19962009.05.26 04:16sell1234.001.39711.40661.3866
19972009.05.26 04:38modify1234.001.39711.39681.3866
19982009.05.26 04:39s/l1234.001.39681.39681.3866120.0013748.75
19992009.05.26 05:00sell1244.001.39611.40561.3856
20002009.05.26 09:41sell1256.001.39561.40511.3851
20012009.05.26 09:48modify1244.001.39611.39581.3856
20022009.05.26 09:53modify1244.001.39611.39561.3856
20032009.05.26 09:53modify1256.001.39561.39561.3851
20042009.05.26 09:54modify1244.001.39611.39551.3856
20052009.05.26 09:54modify1256.001.39561.39551.3851
20062009.05.26 09:54modify1244.001.39611.39531.3856
20072009.05.26 09:54modify1256.001.39561.39531.3851
20082009.05.26 09:54modify1244.001.39611.39511.3856
20092009.05.26 09:54modify1256.001.39561.39511.3851
20102009.05.26 09:54modify1244.001.39611.39491.3856
20112009.05.26 09:54modify1256.001.39561.39491.3851
20122009.05.26 10:01s/l1244.001.39491.39491.3856480.0014228.75
20132009.05.26 10:01s/l1256.001.39491.39491.3851420.0014648.75
20142009.05.26 11:06s/l1223.001.39211.39211.4121-2838.9011809.85
20152009.05.26 17:19buy1262.001.39821.38871.4087
20162009.05.26 18:58modify1262.001.39821.39821.4087
20172009.05.26 19:02s/l1262.001.39821.39821.40870.0011809.85
20182009.05.27 13:07sell1272.001.39421.40371.3837
20192009.05.27 14:08sell1284.001.39371.40321.3832
20202009.05.27 14:17modify1272.001.39421.39401.3837
20212009.05.27 14:17modify1272.001.39421.39371.3837
20222009.05.27 14:17modify1284.001.39371.39371.3832
20232009.05.27 14:17modify1272.001.39421.39321.3837
20242009.05.27 14:17modify1284.001.39371.39321.3832
20252009.05.27 14:18modify1272.001.39421.39311.3837
20262009.05.27 14:18modify1284.001.39371.39311.3832
20272009.05.27 14:18modify1272.001.39421.39281.3837
20282009.05.27 14:18modify1284.001.39371.39281.3832
20292009.05.27 14:18modify1272.001.39421.39261.3837
20302009.05.27 14:18modify1284.001.39371.39261.3832
20312009.05.27 14:18modify1272.001.39421.39231.3837
20322009.05.27 14:18modify1284.001.39371.39231.3832
20332009.05.27 14:36modify1272.001.39421.39221.3837
20342009.05.27 14:36modify1284.001.39371.39221.3832
20352009.05.27 14:38modify1272.001.39421.39201.3837
20362009.05.27 14:38modify1284.001.39371.39201.3832
20372009.05.27 14:38modify1272.001.39421.39191.3837
20382009.05.27 14:38modify1284.001.39371.39191.3832
20392009.05.27 14:38modify1272.001.39421.39161.3837
20402009.05.27 14:38modify1284.001.39371.39161.3832
20412009.05.27 14:39modify1272.001.39421.39151.3837
20422009.05.27 14:39modify1284.001.39371.39151.3832
20432009.05.27 14:39modify1272.001.39421.39131.3837
20442009.05.27 14:39modify1284.001.39371.39131.3832
20452009.05.27 14:39modify1272.001.39421.39121.3837
20462009.05.27 14:39modify1284.001.39371.39121.3832
20472009.05.27 14:39modify1272.001.39421.39111.3837
20482009.05.27 14:39modify1284.001.39371.39111.3832
20492009.05.27 14:39modify1272.001.39421.39101.3837
20502009.05.27 14:39modify1284.001.39371.39101.3832
20512009.05.27 14:41modify1272.001.39421.39091.3837
20522009.05.27 14:41modify1284.001.39371.39091.3832
20532009.05.27 14:46s/l1272.001.39091.39091.3837660.0012469.85
20542009.05.27 14:46s/l1284.001.39091.39091.38321120.0013589.85
20552009.05.27 16:22buy1293.001.39741.38791.4079
20562009.05.27 16:27modify1293.001.39741.39741.4079
20572009.05.27 16:27modify1293.001.39741.39761.4079
20582009.05.27 16:29s/l1293.001.39761.39761.407960.0013649.85
20592009.05.28 16:15buy1303.001.38951.38001.4000
20602009.05.28 16:19modify1303.001.38951.38951.4000
20612009.05.28 16:20modify1303.001.38951.38961.4000
20622009.05.28 16:21modify1303.001.38951.38971.4000
20632009.05.28 16:21modify1303.001.38951.39011.4000
20642009.05.28 16:22modify1303.001.38951.39041.4000
20652009.05.28 16:22modify1303.001.38951.39071.4000
20662009.05.28 16:22modify1303.001.38951.39081.4000
20672009.05.28 16:24modify1303.001.38951.39101.4000
20682009.05.28 16:24modify1303.001.38951.39131.4000
20692009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39141.4000
20702009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39171.4000
20712009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39181.4000
20722009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39201.4000
20732009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39221.4000
20742009.05.28 16:25modify1303.001.38951.39241.4000
20752009.05.28 16:30modify1303.001.38951.39261.4000
20762009.05.28 16:30modify1303.001.38951.39291.4000
20772009.05.28 16:30modify1303.001.38951.39331.4000
20782009.05.28 16:31modify1303.001.38951.39361.4000
20792009.05.28 16:35s/l1303.001.39361.39361.40001230.0014879.85
20802009.06.01 22:10sell1313.001.41431.42381.4038
20812009.06.02 03:32sell1324.001.41361.42311.4031
20822009.06.02 04:00sell1330.611.41531.42481.4048
20832009.06.02 08:54modify1330.611.41531.41531.4048
20842009.06.02 08:55modify1330.611.41531.41521.4048
20852009.06.02 08:55modify1330.611.41531.41501.4048
20862009.06.02 09:03modify1330.611.41531.41481.4048
20872009.06.02 09:03modify1330.611.41531.41461.4048
20882009.06.02 09:05modify1330.611.41531.41451.4048
20892009.06.02 09:05modify1330.611.41531.41431.4048
20902009.06.02 09:06modify1313.001.41431.41421.4038
20912009.06.02 09:06modify1330.611.41531.41421.4048
20922009.06.02 09:06modify1313.001.41431.41411.4038
20932009.06.02 09:06modify1330.611.41531.41411.4048
20942009.06.02 09:16s/l1313.001.41411.41411.403845.9014925.75
20952009.06.02 09:16s/l1330.611.41411.41411.404873.2014998.95
20962009.06.02 09:25modify1324.001.41361.41361.4031
20972009.06.02 09:25modify1324.001.41361.41351.4031
20982009.06.02 09:25modify1324.001.41361.41341.4031
20992009.06.02 09:34modify1324.001.41361.41331.4031
21002009.06.02 09:34modify1324.001.41361.41321.4031
21012009.06.02 09:36modify1324.001.41361.41301.4031
21022009.06.02 09:36modify1324.001.41361.41291.4031
21032009.06.02 09:37modify1324.001.41361.41281.4031
21042009.06.02 09:41modify1324.001.41361.41241.4031
21052009.06.02 09:55s/l1324.001.41241.41241.4031480.0015478.95
21062009.06.02 13:28buy1343.001.42071.41121.4312
21072009.06.02 13:49modify1343.001.42071.42101.4312
21082009.06.02 13:49modify1343.001.42071.42111.4312
21092009.06.02 13:49modify1343.001.42071.42131.4312
21102009.06.02 13:50modify1343.001.42071.42161.4312
21112009.06.02 13:50modify1343.001.42071.42191.4312
21122009.06.02 13:50modify1343.001.42071.42231.4312
21132009.06.02 13:51modify1343.001.42071.42241.4312
21142009.06.02 13:51modify1343.001.42071.42251.4312
21152009.06.02 14:00s/l1343.001.42251.42251.4312540.0016018.95
21162009.06.03 11:00sell1353.001.42581.43531.4153
21172009.06.03 11:39modify1353.001.42581.42531.4153
21182009.06.03 11:40modify1353.001.42581.42501.4153
21192009.06.03 11:40modify1353.001.42581.42461.4153
21202009.06.03 11:40modify1353.001.42581.42411.4153
21212009.06.03 11:42s/l1353.001.42411.42411.4153510.0016528.95
21222009.06.04 09:16buy1363.001.42001.41051.4305
21232009.06.04 09:31modify1363.001.42001.42001.4305
21242009.06.04 09:31modify1363.001.42001.42011.4305
21252009.06.04 09:31modify1363.001.42001.42021.4305
21262009.06.04 09:32modify1363.001.42001.42031.4305
21272009.06.04 09:32modify1363.001.42001.42041.4305
21282009.06.04 09:32modify1363.001.42001.42051.4305
21292009.06.04 09:50s/l1363.001.42051.42051.4305150.0016678.95
21302009.06.04 14:19sell1373.001.41381.42331.4033
21312009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41381.4033
21322009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41371.4033
21332009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41361.4033
21342009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41351.4033
21352009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41341.4033
21362009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41331.4033
21372009.06.04 14:28modify1373.001.41381.41321.4033
21382009.06.04 14:29modify1373.001.41381.41311.4033
21392009.06.04 14:29modify1373.001.41381.41301.4033
21402009.06.04 14:29modify1373.001.41381.41291.4033
21412009.06.04 14:29modify1373.001.41381.41281.4033
21422009.06.04 14:29modify1373.001.41381.41271.4033
21432009.06.04 14:30modify1373.001.41381.41261.4033
21442009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41251.4033
21452009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41241.4033
21462009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41231.4033
21472009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41221.4033
21482009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41211.4033
21492009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41201.4033
21502009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41191.4033
21512009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41181.4033
21522009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41171.4033
21532009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41161.4033
21542009.06.04 14:36modify1373.001.41381.41151.4033
21552009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41141.4033
21562009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41131.4033
21572009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41121.4033
21582009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41111.4033
21592009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41101.4033
21602009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41091.4033
21612009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41081.4033
21622009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41071.4033
21632009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41061.4033
21642009.06.04 14:37modify1373.001.41381.41051.4033
21652009.06.04 14:38modify1373.001.41381.41041.4033
21662009.06.04 14:38modify1373.001.41381.41031.4033
21672009.06.04 14:38modify1373.001.41381.41021.4033
21682009.06.04 14:38modify1373.001.41381.41011.4033
21692009.06.04 14:38modify1373.001.41381.41001.4033
21702009.06.04 14:38modify1373.001.41381.40991.4033
21712009.06.04 14:38modify1373.001.41381.40981.4033
21722009.06.04 14:38modify1373.001.41381.40971.4033
21732009.06.04 14:38modify1373.001.41381.40961.4033
21742009.06.04 14:38modify1373.001.41381.40951.4033
21752009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40941.4033
21762009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40931.4033
21772009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40921.4033
21782009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40911.4033
21792009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40901.4033
21802009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40891.4033
21812009.06.04 14:39modify1373.001.41381.40881.4033
21822009.06.04 14:40modify1373.001.41381.40871.4033
21832009.06.04 14:43s/l1373.001.40871.40871.40331530.0018208.95
21842009.06.04 18:01buy1383.001.41991.41041.4304
21852009.06.04 18:04modify1383.001.41991.41991.4304
21862009.06.04 18:04modify1383.001.41991.42001.4304
21872009.06.04 18:05modify1383.001.41991.42011.4304
21882009.06.04 18:12modify1383.001.41991.42021.4304
21892009.06.04 18:12modify1383.001.41991.42031.4304
21902009.06.04 18:13modify1383.001.41991.42041.4304
21912009.06.04 18:14modify1383.001.41991.42051.4304
21922009.06.04 18:18s/l1383.001.42051.42051.4304180.0018388.95
21932009.06.04 20:37buy1393.001.42051.41101.4310
21942009.06.05 10:04modify1393.001.42051.42051.4310
21952009.06.05 10:05modify1393.001.42051.42061.4310
21962009.06.05 10:12modify1393.001.42051.42071.4310
21972009.06.05 10:13modify1393.001.42051.42081.4310
21982009.06.05 10:14modify1393.001.42051.42091.4310
21992009.06.05 10:14modify1393.001.42051.42101.4310
22002009.06.05 10:19s/l1393.001.42101.42101.4310161.1018550.05
22012009.06.05 12:51sell1403.001.41701.42651.4065
22022009.06.05 15:02buy1416.001.42111.41161.4316
22032009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42111.4316
22042009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42121.4316
22052009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42131.4316
22062009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42141.4316
22072009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42161.4316
22082009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42171.4316
22092009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42181.4316
22102009.06.05 15:03modify1416.001.42111.42191.4316
22112009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42201.4316
22122009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42211.4316
22132009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42221.4316
22142009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42231.4316
22152009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42241.4316
22162009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42251.4316
22172009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42271.4316
22182009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42281.4316
22192009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42291.4316
22202009.06.05 15:04modify1416.001.42111.42301.4316
22212009.06.05 15:05modify1416.001.42111.42311.4316
22222009.06.05 15:09s/l1416.001.42311.42311.43161200.0019750.05
22232009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41701.4065
22242009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41691.4065
22252009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41671.4065
22262009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41661.4065
22272009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41651.4065
22282009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41641.4065
22292009.06.05 15:36modify1403.001.41701.41621.4065
22302009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41611.4065
22312009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41601.4065
22322009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41591.4065
22332009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41571.4065
22342009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41561.4065
22352009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41551.4065
22362009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41541.4065
22372009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41531.4065
22382009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41511.4065
22392009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41501.4065
22402009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41491.4065
22412009.06.05 15:37modify1403.001.41701.41481.4065
22422009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41461.4065
22432009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41451.4065
22442009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41441.4065
22452009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41431.4065
22462009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41411.4065
22472009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41401.4065
22482009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41391.4065
22492009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41381.4065
22502009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41361.4065
22512009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41351.4065
22522009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41341.4065
22532009.06.05 15:38modify1403.001.41701.41331.4065
22542009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41311.4065
22552009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41301.4065
22562009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41291.4065
22572009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41281.4065
22582009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41261.4065
22592009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41251.4065
22602009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41241.4065
22612009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41231.4065
22622009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41211.4065
22632009.06.05 15:39modify1403.001.41701.41201.4065
22642009.06.05 15:40modify1403.001.41701.41191.4065
22652009.06.05 15:42s/l1403.001.41191.41191.40651530.0021280.05
22662009.06.09 03:00buy1424.001.39301.38351.4035
22672009.06.09 04:13buy1436.001.39221.38271.4027
22682009.06.09 09:34buy1440.921.39121.38171.4017
22692009.06.09 10:10modify1440.921.39121.39121.4017
22702009.06.09 10:10modify1440.921.39121.39131.4017
22712009.06.09 10:11modify1440.921.39121.39161.4017
22722009.06.09 10:12modify1440.921.39121.39171.4017
22732009.06.09 10:12modify1440.921.39121.39191.4017
22742009.06.09 10:13modify1440.921.39121.39201.4017
22752009.06.09 10:14modify1440.921.39121.39211.4017
22762009.06.09 10:14modify1436.001.39221.39221.4027
22772009.06.09 10:14modify1440.921.39121.39221.4017
22782009.06.09 10:17modify1436.001.39221.39231.4027
22792009.06.09 10:17modify1440.921.39121.39231.4017
22802009.06.09 10:18modify1436.001.39221.39241.4027
22812009.06.09 10:18modify1440.921.39121.39241.4017
22822009.06.09 10:18modify1436.001.39221.39251.4027
22832009.06.09 10:18modify1440.921.39121.39251.4017
22842009.06.09 10:18modify1436.001.39221.39261.4027
22852009.06.09 10:18modify1440.921.39121.39261.4017
22862009.06.09 10:18modify1436.001.39221.39271.4027
22872009.06.09 10:18modify1440.921.39121.39271.4017
22882009.06.09 10:18modify1436.001.39221.39281.4027
22892009.06.09 10:18modify1440.921.39121.39281.4017
22902009.06.09 10:19modify1436.001.39221.39291.4027
22912009.06.09 10:19modify1440.921.39121.39291.4017
22922009.06.09 10:20modify1424.001.39301.39301.4035
22932009.06.09 10:20modify1436.001.39221.39301.4027
22942009.06.09 10:20modify1440.921.39121.39301.4017
22952009.06.09 10:20modify1424.001.39301.39311.4035
22962009.06.09 10:20modify1436.001.39221.39311.4027
22972009.06.09 10:20modify1440.921.39121.39311.4017
22982009.06.09 10:20modify1424.001.39301.39321.4035
22992009.06.09 10:20modify1436.001.39221.39321.4027
23002009.06.09 10:20modify1440.921.39121.39321.4017
23012009.06.09 10:20modify1424.001.39301.39331.4035
23022009.06.09 10:20modify1436.001.39221.39331.4027
23032009.06.09 10:20modify1440.921.39121.39331.4017
23042009.06.09 10:21modify1424.001.39301.39341.4035
23052009.06.09 10:21modify1436.001.39221.39341.4027
23062009.06.09 10:21modify1440.921.39121.39341.4017
23072009.06.09 10:21modify1424.001.39301.39351.4035
23082009.06.09 10:21modify1436.001.39221.39351.4027
23092009.06.09 10:21modify1440.921.39121.39351.4017
23102009.06.09 10:21modify1424.001.39301.39361.4035
23112009.06.09 10:21modify1436.001.39221.39361.4027
23122009.06.09 10:21modify1440.921.39121.39361.4017
23132009.06.09 10:21modify1424.001.39301.39371.4035
23142009.06.09 10:21modify1436.001.39221.39371.4027
23152009.06.09 10:21modify1440.921.39121.39371.4017
23162009.06.09 10:21modify1424.001.39301.39381.4035
23172009.06.09 10:21modify1436.001.39221.39381.4027
23182009.06.09 10:21modify1440.921.39121.39381.4017
23192009.06.09 10:32modify1424.001.39301.39401.4035
23202009.06.09 10:32modify1436.001.39221.39401.4027
23212009.06.09 10:32modify1440.921.39121.39401.4017
23222009.06.09 10:33modify1424.001.39301.39441.4035
23232009.06.09 10:33modify1436.001.39221.39441.4027
23242009.06.09 10:33modify1440.921.39121.39441.4017
23252009.06.09 10:47s/l1424.001.39441.39441.4035560.0021840.05
23262009.06.09 10:47s/l1436.001.39441.39441.40271320.0023160.05
23272009.06.09 10:47s/l1440.921.39441.39441.4017294.4023454.45
23282009.06.09 13:06sell1454.001.38771.39721.3772
23292009.06.09 13:39modify1454.001.38771.38771.3772
23302009.06.09 13:39modify1454.001.38771.38751.3772
23312009.06.09 13:45s/l1454.001.38751.38751.377280.0023534.45
23322009.06.09 14:31buy1464.001.39351.38401.4040
23332009.06.09 14:46modify1464.001.39351.39351.4040
23342009.06.09 14:47modify1464.001.39351.39401.4040
23352009.06.09 14:47modify1464.001.39351.39411.4040
23362009.06.09 14:51modify1464.001.39351.39431.4040
23372009.06.09 14:51modify1464.001.39351.39461.4040
23382009.06.09 14:51modify1464.001.39351.39481.4040
23392009.06.09 14:52modify1464.001.39351.39501.4040
23402009.06.09 14:52modify1464.001.39351.39531.4040
23412009.06.09 14:53modify1464.001.39351.39561.4040
23422009.06.09 14:53modify1464.001.39351.39581.4040
23432009.06.09 14:53modify1464.001.39351.39601.4040
23442009.06.09 14:54modify1464.001.39351.39621.4040
23452009.06.09 15:00s/l1464.001.39621.39621.40401080.0024614.45
23462009.06.10 16:00sell1474.001.40601.41551.3955
23472009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40581.3955
23482009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40561.3955
23492009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40531.3955
23502009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40501.3955
23512009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40471.3955
23522009.06.10 16:35modify1474.001.40601.40441.3955
23532009.06.10 16:36modify1474.001.40601.40431.3955
23542009.06.10 16:39s/l1474.001.40431.40431.3955680.0025294.45
23552009.06.11 11:45buy1485.001.40251.39301.4130
23562009.06.11 11:57modify1485.001.40251.40251.4130
23572009.06.11 12:05modify1485.001.40251.40261.4130
23582009.06.11 12:05modify1485.001.40251.40271.4130
23592009.06.11 12:05modify1485.001.40251.40291.4130
23602009.06.11 12:06modify1485.001.40251.40301.4130
23612009.06.11 12:06modify1485.001.40251.40311.4130
23622009.06.11 12:07modify1485.001.40251.40321.4130
23632009.06.11 12:17s/l1485.001.40321.40321.4130350.0025644.45
23642009.06.11 15:33sell1495.001.39441.40391.3839
23652009.06.11 16:46s/l1495.001.40391.40391.3839-4750.0020894.45
23662009.06.12 11:00sell1504.001.40611.41561.3956
23672009.06.12 12:02modify1504.001.40611.40601.3956
23682009.06.12 12:08modify1504.001.40611.40581.3956
23692009.06.12 12:08modify1504.001.40611.40551.3956
23702009.06.12 12:13modify1504.001.40611.40541.3956
23712009.06.12 12:13modify1504.001.40611.40531.3956
23722009.06.12 12:14modify1504.001.40611.40521.3956
23732009.06.12 12:15modify1504.001.40611.40511.3956
23742009.06.12 12:15modify1504.001.40611.40491.3956
23752009.06.12 12:15modify1504.001.40611.40471.3956
23762009.06.12 12:25s/l1504.001.40471.40471.3956560.0021454.45
23772009.06.16 09:31buy1514.001.38531.37581.3958
23782009.06.16 10:19buy1526.001.38591.37641.3964
23792009.06.16 10:21modify1514.001.38531.38531.3958
23802009.06.16 10:26s/l1514.001.38531.38531.39580.0021454.45
23812009.06.16 11:49modify1526.001.38591.38591.3964
23822009.06.16 11:53modify1526.001.38591.38601.3964
23832009.06.16 11:53modify1526.001.38591.38621.3964
23842009.06.16 11:57modify1526.001.38591.38631.3964
23852009.06.16 11:57modify1526.001.38591.38641.3964
23862009.06.16 11:57modify1526.001.38591.38651.3964
23872009.06.16 11:58modify1526.001.38591.38661.3964
23882009.06.16 11:58modify1526.001.38591.38671.3964
23892009.06.16 12:00modify1526.001.38591.38821.3964
23902009.06.16 12:00modify1526.001.38591.38851.3964
23912009.06.16 12:00modify1526.001.38591.38891.3964
23922009.06.16 12:00modify1526.001.38591.38921.3964
23932009.06.16 12:00modify1526.001.38591.38951.3964
23942009.06.16 12:02modify1526.001.38591.38961.3964
23952009.06.16 12:02modify1526.001.38591.38981.3964
23962009.06.16 12:06modify1526.001.38591.38991.3964
23972009.06.16 12:06modify1526.001.38591.39011.3964
23982009.06.16 12:07modify1526.001.38591.39021.3964
23992009.06.16 12:07modify1526.001.38591.39031.3964
24002009.06.16 12:14s/l1526.001.39031.39031.39642640.0024094.45
24012009.06.17 02:00sell1534.001.38251.39201.3720
24022009.06.17 02:18modify1534.001.38251.38251.3720
24032009.06.17 02:19modify1534.001.38251.38241.3720
24042009.06.17 02:28s/l1534.001.38241.38241.372040.0024134.45
24052009.06.17 09:21buy1544.001.39001.38051.4005
24062009.06.17 09:36modify1544.001.39001.39011.4005
24072009.06.17 09:48s/l1544.001.39011.39011.400540.0024174.45
24082009.06.17 14:56sell1554.001.38331.39281.3728
24092009.06.17 20:41buy1566.001.38991.38041.4004
24102009.06.17 21:01modify1566.001.38991.38991.4004
24112009.06.17 21:03modify1566.001.38991.39001.4004
24122009.06.17 21:04modify1566.001.38991.39021.4004
24132009.06.17 21:04modify1566.001.38991.39031.4004
24142009.06.17 21:04modify1566.001.38991.39041.4004
24152009.06.17 21:04modify1566.001.38991.39051.4004
24162009.06.17 21:10modify1566.001.38991.39071.4004
24172009.06.17 21:11modify1566.001.38991.39081.4004
24182009.06.17 21:11modify1566.001.38991.39091.4004
24192009.06.17 21:15s/l1554.001.39281.39281.3728-3800.0020374.45
24202009.06.17 21:15modify1566.001.38991.39101.4004
24212009.06.17 21:15modify1566.001.38991.39131.4004
24222009.06.17 21:15modify1566.001.38991.39141.4004
24232009.06.17 21:15modify1566.001.38991.39151.4004
24242009.06.17 21:15modify1566.001.38991.39171.4004
24252009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39181.4004
24262009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39221.4004
24272009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39241.4004
24282009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39261.4004
24292009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39281.4004
24302009.06.17 21:16modify1566.001.38991.39311.4004
24312009.06.17 21:17modify1566.001.38991.39321.4004
24322009.06.17 21:17modify1566.001.38991.39331.4004
24332009.06.17 21:17modify1566.001.38991.39351.4004
24342009.06.17 21:17modify1566.001.38991.39371.4004
24352009.06.17 21:17modify1566.001.38991.39391.4004
24362009.06.17 21:21modify1566.001.38991.39401.4004
24372009.06.17 21:21modify1566.001.38991.39431.4004
24382009.06.17 21:21modify1566.001.38991.39471.4004
24392009.06.17 21:22modify1566.001.38991.39481.4004
24402009.06.17 21:23modify1566.001.38991.39491.4004
24412009.06.17 21:23modify1566.001.38991.39501.4004
24422009.06.17 21:28modify1566.001.38991.39511.4004
24432009.06.17 21:28modify1566.001.38991.39521.4004
24442009.06.17 21:28modify1566.001.38991.39541.4004
24452009.06.17 21:28modify1566.001.38991.39551.4004
24462009.06.17 21:29modify1566.001.38991.39571.4004
24472009.06.17 21:29modify1566.001.38991.39601.4004
24482009.06.17 21:30modify1566.001.38991.39611.4004
24492009.06.17 21:30modify1566.001.38991.39621.4004
24502009.06.17 21:30modify1566.001.38991.39641.4004
24512009.06.17 21:30modify1566.001.38991.39651.4004
24522009.06.17 21:33s/l1566.001.39651.39651.40043960.0024334.45
24532009.06.18 15:00sell1574.001.39101.40051.3805
24542009.06.18 20:58sell1586.001.39271.40221.3822
24552009.06.18 21:01modify1586.001.39271.39271.3822
24562009.06.18 21:01modify1586.001.39271.39231.3822
24572009.06.18 21:02modify1586.001.39271.39141.3822
24582009.06.18 21:02modify1586.001.39271.39131.3822
24592009.06.18 21:05modify1586.001.39271.39111.3822
24602009.06.18 21:05modify1574.001.39101.39101.3805
24612009.06.18 21:05modify1586.001.39271.39101.3822
24622009.06.18 21:05modify1574.001.39101.39071.3805
24632009.06.18 21:05modify1586.001.39271.39071.3822
24642009.06.18 21:06modify1574.001.39101.39021.3805
24652009.06.18 21:06modify1586.001.39271.39021.3822
24662009.06.18 21:06modify1574.001.39101.38991.3805
24672009.06.18 21:06modify1586.001.39271.38991.3822
24682009.06.18 21:06modify1574.001.39101.38981.3805
24692009.06.18 21:06modify1586.001.39271.38981.3822
24702009.06.18 21:06modify1574.001.39101.38951.3805
24712009.06.18 21:06modify1586.001.39271.38951.3822
24722009.06.18 21:10modify1574.001.39101.38941.3805
24732009.06.18 21:10modify1586.001.39271.38941.3822
24742009.06.18 21:10modify1574.001.39101.38901.3805
24752009.06.18 21:10modify1586.001.39271.38901.3822
24762009.06.18 21:11modify1574.001.39101.38891.3805
24772009.06.18 21:11modify1586.001.39271.38891.3822
24782009.06.18 21:11modify1574.001.39101.38881.3805
24792009.06.18 21:11modify1586.001.39271.38881.3822
24802009.06.18 21:11modify1574.001.39101.38871.3805
24812009.06.18 21:11modify1586.001.39271.38871.3822
24822009.06.18 21:14s/l1574.001.38871.38871.3805920.0025254.45
24832009.06.18 21:14s/l1586.001.38871.38871.38222400.0027654.45
24842009.06.19 15:09buy1595.001.39341.38391.4039
24852009.06.19 18:33buy1608.001.39401.38451.4045
24862009.06.19 18:36modify1595.001.39341.39341.4039
24872009.06.19 18:36modify1595.001.39341.39351.4039
24882009.06.19 18:36modify1595.001.39341.39371.4039
24892009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39381.4039
24902009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39411.4039
24912009.06.19 18:37modify1608.001.39401.39411.4045
24922009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39421.4039
24932009.06.19 18:37modify1608.001.39401.39421.4045
24942009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39431.4039
24952009.06.19 18:37modify1608.001.39401.39431.4045
24962009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39441.4039
24972009.06.19 18:37modify1608.001.39401.39441.4045
24982009.06.19 18:37modify1595.001.39341.39451.4039
24992009.06.19 18:37modify1608.001.39401.39451.4045
25002009.06.19 18:40modify1595.001.39341.39481.4039
25012009.06.19 18:40modify1608.001.39401.39481.4045
25022009.06.19 18:41modify1595.001.39341.39491.4039
25032009.06.19 18:41modify1608.001.39401.39491.4045
25042009.06.19 18:41modify1595.001.39341.39511.4039
25052009.06.19 18:41modify1608.001.39401.39511.4045
25062009.06.19 18:41modify1595.001.39341.39521.4039
25072009.06.19 18:41modify1608.001.39401.39521.4045
25082009.06.19 18:46modify1595.001.39341.39531.4039
25092009.06.19 18:46modify1608.001.39401.39531.4045
25102009.06.19 18:46modify1595.001.39341.39541.4039
25112009.06.19 18:46modify1608.001.39401.39541.4045
25122009.06.19 18:47modify1595.001.39341.39551.4039
25132009.06.19 18:47modify1608.001.39401.39551.4045
25142009.06.19 18:48modify1595.001.39341.39561.4039
25152009.06.19 18:48modify1608.001.39401.39561.4045
25162009.06.19 18:48modify1595.001.39341.39571.4039
25172009.06.19 18:48modify1608.001.39401.39571.4045
25182009.06.19 18:49modify1595.001.39341.39581.4039
25192009.06.19 18:49modify1608.001.39401.39581.4045
25202009.06.19 18:49modify1595.001.39341.39631.4039
25212009.06.19 18:49modify1608.001.39401.39631.4045
25222009.06.19 18:49modify1595.001.39341.39641.4039
25232009.06.19 18:49modify1608.001.39401.39641.4045
25242009.06.19 18:49modify1595.001.39341.39661.4039
25252009.06.19 18:49modify1608.001.39401.39661.4045
25262009.06.19 18:49modify1595.001.39341.39691.4039
25272009.06.19 18:49modify1608.001.39401.39691.4045
25282009.06.19 18:50modify1595.001.39341.39701.4039
25292009.06.19 18:50modify1608.001.39401.39701.4045
25302009.06.19 18:51modify1595.001.39341.39721.4039
25312009.06.19 18:51modify1608.001.39401.39721.4045
25322009.06.19 18:53modify1595.001.39341.39731.4039
25332009.06.19 18:53modify1608.001.39401.39731.4045
25342009.06.19 18:53modify1595.001.39341.39751.4039
25352009.06.19 18:53modify1608.001.39401.39751.4045
25362009.06.19 18:55modify1595.001.39341.39771.4039
25372009.06.19 18:55modify1608.001.39401.39771.4045
25382009.06.19 18:55modify1595.001.39341.39781.4039
25392009.06.19 18:55modify1608.001.39401.39781.4045
25402009.06.19 18:55modify1595.001.39341.39791.4039
25412009.06.19 18:55modify1608.001.39401.39791.4045
25422009.06.19 18:55modify1595.001.39341.39801.4039
25432009.06.19 18:55modify1608.001.39401.39801.4045
25442009.06.19 18:55modify1595.001.39341.39811.4039
25452009.06.19 18:55modify1608.001.39401.39811.4045
25462009.06.19 18:56modify1595.001.39341.39841.4039
25472009.06.19 18:56modify1608.001.39401.39841.4045
25482009.06.19 18:56modify1595.001.39341.39851.4039
25492009.06.19 18:56modify1608.001.39401.39851.4045
25502009.06.19 18:56modify1595.001.39341.39871.4039
25512009.06.19 18:56modify1608.001.39401.39871.4045
25522009.06.19 18:56modify1595.001.39341.39891.4039
25532009.06.19 18:56modify1608.001.39401.39891.4045
25542009.06.19 18:57modify1595.001.39341.39911.4039
25552009.06.19 18:57modify1608.001.39401.39911.4045
25562009.06.19 18:57modify1595.001.39341.39931.4039
25572009.06.19 18:57modify1608.001.39401.39931.4045
25582009.06.19 18:57modify1595.001.39341.39941.4039
25592009.06.19 18:57modify1608.001.39401.39941.4045
25602009.06.19 18:59s/l1595.001.39941.39941.40393000.0030654.45
25612009.06.19 18:59s/l1608.001.39941.39941.40454320.0034974.45
25622009.06.22 03:11sell1616.001.39121.40071.3807
25632009.06.22 04:25modify1616.001.39121.39111.3807
25642009.06.22 04:25modify1616.001.39121.39101.3807
25652009.06.22 04:25modify1616.001.39121.39091.3807
25662009.06.22 04:25modify1616.001.39121.39071.3807
25672009.06.22 04:26modify1616.001.39121.39021.3807
25682009.06.22 04:26modify1616.001.39121.39011.3807
25692009.06.22 04:29s/l1616.001.39011.39011.3807660.0035634.45
25702009.06.23 10:03buy1626.001.38831.37881.3988
25712009.06.23 10:40modify1626.001.38831.38841.3988
25722009.06.23 10:43modify1626.001.38831.38861.3988
25732009.06.23 10:49s/l1626.001.38861.38861.3988180.0035814.45
25742009.06.24 14:00sell1636.001.40701.41651.3965
25752009.06.24 14:27modify1636.001.40701.40661.3965
25762009.06.24 14:28modify1636.001.40701.40651.3965
25772009.06.24 14:28modify1636.001.40701.40621.3965
25782009.06.24 14:28modify1636.001.40701.40591.3965
25792009.06.24 14:28modify1636.001.40701.40561.3965
25802009.06.24 14:28modify1636.001.40701.40531.3965
25812009.06.24 14:29modify1636.001.40701.40511.3965
25822009.06.24 14:29modify1636.001.40701.40491.3965
25832009.06.24 14:30modify1636.001.40701.40441.3965
25842009.06.24 14:30modify1636.001.40701.40381.3965
25852009.06.24 14:30modify1636.001.40701.40321.3965
25862009.06.24 14:31modify1636.001.40701.40301.3965
25872009.06.24 14:33modify1636.001.40701.40261.3965
25882009.06.24 14:34s/l1636.001.40261.40261.39652640.0038454.45
25892009.06.25 20:13buy1647.001.39601.38651.4065
25902009.06.25 20:17modify1647.001.39601.39621.4065
25912009.06.25 20:17modify1647.001.39601.39631.4065
25922009.06.25 20:17modify1647.001.39601.39651.4065
25932009.06.25 20:19modify1647.001.39601.39661.4065
25942009.06.25 20:19modify1647.001.39601.39671.4065
25952009.06.25 20:19modify1647.001.39601.39691.4065
25962009.06.25 20:19modify1647.001.39601.39711.4065
25972009.06.25 20:19modify1647.001.39601.39721.4065
25982009.06.25 20:21modify1647.001.39601.39751.4065
25992009.06.25 20:21modify1647.001.39601.39781.4065
26002009.06.25 20:21modify1647.001.39601.39811.4065
26012009.06.25 20:26modify1647.001.39601.39821.4065
26022009.06.25 20:27modify1647.001.39601.39831.4065
26032009.06.25 20:27modify1647.001.39601.39851.4065
26042009.06.25 20:27modify1647.001.39601.39871.4065
26052009.06.25 20:30modify1647.001.39601.39891.4065
26062009.06.25 20:30modify1647.001.39601.39921.4065
26072009.06.25 20:32modify1647.001.39601.39941.4065
26082009.06.25 20:32modify1647.001.39601.39951.4065
26092009.06.25 20:35s/l1647.001.39951.39951.40652450.0040904.45