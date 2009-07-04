FXCM Liquidity Connection
|Account: 800064754
|Name: Florentz
|Currency: USD
|2009 July 6, 19:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3135783
|2009.07.04 02:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3140606
|2009.07.06 01:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62981
|1.62450
|1.63250
|2009.07.06 06:32
|1.63250
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|3142022
|2009.07.06 02:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.79572
|0.79050
|0.80300
|2009.07.06 08:04
|0.79050
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.20
|3143899
|2009.07.06 03:07
|buy
|0.10
|audchf
|0.86242
|0.85750
|0.86540
|2009.07.06 11:05
|0.86224
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|3165796
|2009.07.06 11:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.86322
|0.86800
|0.86002
|2009.07.06 14:56
|0.86002
|0.00
|0.00
|0.00
|51.84
|3169055
|2009.07.06 11:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.09400
|1.09900
|1.09100
|2009.07.06 14:42
|1.09100
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|3169140
|2009.07.06 11:56
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.38720
|1.38250
|1.39020
|2009.07.06 14:31
|1.39076
|cancelled
|3169215
|2009.07.06 11:57
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.17000
|1.17500
|1.16700
|2009.07.06 16:34
|1.16306
|cancelled
|3169272
|2009.07.06 11:58
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.62350
|0.61850
|0.62650
|2009.07.06 16:35
|0.62948
|cancelled
|3169341
|2009.07.06 11:59
|buy limit
|0.10
|audusd
|0.78650
|0.78150
|0.79950
|2009.07.06 16:35
|0.79132
|cancelled
|3169517
|2009.07.06 12:00
|sell limit
|0.10
|audnzd
|1.26800
|1.27220
|1.26550
|2009.07.06 13:29
|1.25811
|cancelled
|3169609
|2009.07.06 12:00
|buy limit
|0.10
|audcad
|0.91570
|0.91050
|0.91850
|2009.07.06 16:36
|0.92070
|cancelled
|3169758
|2009.07.06 14:30
|buy
|0.10
|audjpy
|74.900
|74.400
|75.200
|2009.07.06 14:59
|75.200
|0.00
|0.00
|0.00
|31.63
|3169846
|2009.07.06 12:03
|buy
|0.10
|chfjpy
|87.066
|86.600
|87.350
|2009.07.06 16:49
|87.350
|0.00
|0.00
|0.00
|29.89
|3170035
|2009.07.06 12:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|132.296
|131.800
|132.600
|2009.07.06 13:55
|132.600
|0.00
|0.00
|0.00
|31.90
|3170154
|2009.07.06 12:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|153.527
|153.000
|153.850
|2009.07.06 13:28
|153.850
|0.00
|0.00
|0.00
|33.91
|3186266
|2009.07.06 15:18
|buy limit
|0.10
|audchf
|0.86000
|0.85500
|0.86300
|2009.07.06 16:36
|0.86152
|cancelled
|3186315
|2009.07.06 15:19
|buy limit
|0.10
|audjpy
|74.750
|74.250
|75.050
|2009.07.06 16:36
|75.122
|cancelled
|3186469
|2009.07.06 15:21
|sell limit
|0.10
|euraud
|1.76700
|1.77200
|1.76400
|2009.07.06 16:37
|1.76025
|cancelled
|3186564
|2009.07.06 15:22
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.51550
|1.51050
|1.51850
|2009.07.06 16:37
|1.51680
|cancelled
|3186611
|2009.07.06 15:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|131.826
|131.320
|132.050
|2009.07.06 16:06
|132.050
|0.00
|0.00
|0.00
|23.63
|3186719
|2009.07.06 15:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|153.229
|152.650
|153.550
|2009.07.06 16:01
|153.550
|0.00
|0.00
|0.00
|33.87
|3186783
|2009.07.06 15:27
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.372
|80.850
|81.670
|2009.07.06 16:21
|81.670
|0.00
|0.00
|0.00
|31.43
|
|0.00
|0.00
|0.00
|268.65
|Closed P/L:
|268.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3192696
|2009.07.06 17:35
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.76521
|1.76000
|1.76800
|
|1.76394
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.80
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.80
|
|Floating P/L:
|-46.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|3190384
|2009.07.06 16:34
|sell limit
|0.40
|usdcad
|1.16650
|1.17250
|1.16350
|
|1.16311
|3190401
|2009.07.06 16:35
|buy limit
|0.40
|nzdusd
|0.62350
|0.61850
|0.62650
|
|0.63145
|3190413
|2009.07.06 16:35
|buy limit
|0.40
|audusd
|0.78950
|0.78450
|0.79200
|
|0.79332
|3190421
|2009.07.06 16:36
|buy limit
|0.40
|audcad
|0.91600
|0.91050
|0.91850
|
|0.92292
|3190432
|2009.07.06 16:36
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.86030
|0.85500
|0.86300
|
|0.86142
|3190438
|2009.07.06 16:36
|buy limit
|0.40
|audjpy
|74.672
|74.150
|74.950
|
|75.502
|3190448
|2009.07.06 16:36
|sell limit
|0.40
|euraud
|1.76350
|1.76850
|1.76050
|
|1.75979
|3190458
|2009.07.06 16:37
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.51510
|1.51000
|1.51800
|
|1.51604
|3191349
|2009.07.06 16:55
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.85800
|0.85300
|0.86100
|
|0.86142
|3191448
|2009.07.06 16:58
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.39050
|1.38500
|1.39350
|
|1.39617
|3191463
|2009.07.06 16:58
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.38600
|1.38100
|1.38900
|
|1.39617
|3192582
|2009.07.06 17:31
|buy limit
|0.40
|nzdjpy
|59.480
|58.950
|59.800
|
|60.102
|3192647
|2009.07.06 17:33
|buy limit
|0.40
|cadjpy
|81.200
|80.750
|81.500
|
|81.832
|3192686
|2009.07.06 17:34
|buy limit
|0.40
|gbpjpy
|153.320
|152.900
|153.620
|
|154.640
|3192739
|2009.07.06 17:36
|buy limit
|0.40
|gbpchf
|1.76100
|1.75600
|1.76430
|
|1.76457
|3192754
|2009.07.06 17:38
|sell limit
|0.40
|eurnzd
|2.23200
|2.23700
|2.22900
|
|2.21120
|3192864
|2009.07.06 17:44
|sell limit
|0.40
|audnzd
|1.26740
|1.27250
|1.26450
|
|1.25611
|3192886
|2009.07.06 17:44
|sell limit
|0.40
|audnzd
|1.27000
|1.27500
|1.26700
|
|1.25611
|3193017
|2009.07.06 17:50
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.62070
|1.61500
|1.62370
|
|1.62506
|3193031
|2009.07.06 17:50
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.61470
|1.60950
|1.61770
|
|1.62506
|3193055
|2009.07.06 17:51
|sell limit
|0.40
|usdchf
|1.09200
|1.09700
|1.08900
|
|1.08561
|3193065
|2009.07.06 17:52
|sell limit
|0.40
|usdchf
|1.09500
|1.10000
|1.09200
|
|1.08561
|3196902
|2009.07.06 19:00
|sell limit
|0.40
|eurgbp
|0.86100
|0.86600
|0.85800
|
|0.85898
|3196950
|2009.07.06 19:00
|sell limit
|0.40
|eurgbp
|0.86250
|0.86750
|0.85950
|
|0.85898
|3197192
|2009.07.06 19:04
|sell limit
|0.40
|eurcad
|1.62750
|1.63250
|1.62450
|
|1.62369
|3197245
|2009.07.06 19:05
|sell limit
|0.40
|eurcad
|1.62920
|1.63450
|1.62600
|
|1.62369
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|268.65
|Floating P/L:
|-46.80
|Margin:
|200.00
|Balance:
|10 268.65
|Equity:
|10 221.85
|Free Margin:
|10 021.85