FXCM Liquidity Connection

Account: 800064754 Name: Florentz Currency: USD 2009 July 6, 19:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
31357832009.07.04 02:49balanceDeposit10 000.00
31406062009.07.06 01:04buy0.10gbpusd1.629811.624501.632502009.07.06 06:321.632500.000.000.0026.90
31420222009.07.06 02:19buy0.10audusd0.795720.790500.803002009.07.06 08:040.790500.000.000.00-52.20
31438992009.07.06 03:07buy0.10audchf0.862420.857500.865402009.07.06 11:050.862240.000.000.00-1.65
31657962009.07.06 11:11sell0.10eurgbp0.863220.868000.860022009.07.06 14:560.860020.000.000.0051.84
31690552009.07.06 11:59sell0.10usdchf1.094001.099001.091002009.07.06 14:421.091000.000.000.0027.50
31691402009.07.06 11:56buy limit0.10eurusd1.387201.382501.390202009.07.06 14:311.39076cancelled
31692152009.07.06 11:57sell limit0.10usdcad1.170001.175001.167002009.07.06 16:341.16306cancelled
31692722009.07.06 11:58buy limit0.10nzdusd0.623500.618500.626502009.07.06 16:350.62948cancelled
31693412009.07.06 11:59buy limit0.10audusd0.786500.781500.799502009.07.06 16:350.79132cancelled
31695172009.07.06 12:00sell limit0.10audnzd1.268001.272201.265502009.07.06 13:291.25811cancelled
31696092009.07.06 12:00buy limit0.10audcad0.915700.910500.918502009.07.06 16:360.92070cancelled
31697582009.07.06 14:30buy0.10audjpy74.90074.40075.2002009.07.06 14:5975.2000.000.000.0031.63
31698462009.07.06 12:03buy0.10chfjpy87.06686.60087.3502009.07.06 16:4987.3500.000.000.0029.89
31700352009.07.06 12:05buy0.10eurjpy132.296131.800132.6002009.07.06 13:55132.6000.000.000.0031.90
31701542009.07.06 12:07buy0.10gbpjpy153.527153.000153.8502009.07.06 13:28153.8500.000.000.0033.91
31862662009.07.06 15:18buy limit0.10audchf0.860000.855000.863002009.07.06 16:360.86152cancelled
31863152009.07.06 15:19buy limit0.10audjpy74.75074.25075.0502009.07.06 16:3675.122cancelled
31864692009.07.06 15:21sell limit0.10euraud1.767001.772001.764002009.07.06 16:371.76025cancelled
31865642009.07.06 15:22buy limit0.10eurchf1.515501.510501.518502009.07.06 16:371.51680cancelled
31866112009.07.06 15:23buy0.10eurjpy131.826131.320132.0502009.07.06 16:06132.0500.000.000.0023.63
31867192009.07.06 15:25buy0.10gbpjpy153.229152.650153.5502009.07.06 16:01153.5500.000.000.0033.87
31867832009.07.06 15:27buy0.10cadjpy81.37280.85081.6702009.07.06 16:2181.6700.000.000.0031.43
  0.00 0.00 0.00 268.65
Closed P/L: 268.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
31926962009.07.06 17:35buy0.40gbpchf1.765211.760001.76800 1.763940.000.000.00-46.80
  0.00 0.00 0.00 -46.80
 Floating P/L: -46.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
31903842009.07.06 16:34sell limit0.40usdcad1.166501.172501.16350 1.16311
31904012009.07.06 16:35buy limit0.40nzdusd0.623500.618500.62650 0.63145
31904132009.07.06 16:35buy limit0.40audusd0.789500.784500.79200 0.79332
31904212009.07.06 16:36buy limit0.40audcad0.916000.910500.91850 0.92292
31904322009.07.06 16:36buy limit0.40audchf0.860300.855000.86300 0.86142
31904382009.07.06 16:36buy limit0.40audjpy74.67274.15074.950 75.502
31904482009.07.06 16:36sell limit0.40euraud1.763501.768501.76050 1.75979
31904582009.07.06 16:37buy limit0.40eurchf1.515101.510001.51800 1.51604
31913492009.07.06 16:55buy limit0.40audchf0.858000.853000.86100 0.86142
31914482009.07.06 16:58buy limit0.40eurusd1.390501.385001.39350 1.39617
31914632009.07.06 16:58buy limit0.40eurusd1.386001.381001.38900 1.39617
31925822009.07.06 17:31buy limit0.40nzdjpy59.48058.95059.800 60.102
31926472009.07.06 17:33buy limit0.40cadjpy81.20080.75081.500 81.832
31926862009.07.06 17:34buy limit0.40gbpjpy153.320152.900153.620 154.640
31927392009.07.06 17:36buy limit0.40gbpchf1.761001.756001.76430 1.76457
31927542009.07.06 17:38sell limit0.40eurnzd2.232002.237002.22900 2.21120
31928642009.07.06 17:44sell limit0.40audnzd1.267401.272501.26450 1.25611
31928862009.07.06 17:44sell limit0.40audnzd1.270001.275001.26700 1.25611
31930172009.07.06 17:50buy limit0.40gbpusd1.620701.615001.62370 1.62506
31930312009.07.06 17:50buy limit0.40gbpusd1.614701.609501.61770 1.62506
31930552009.07.06 17:51sell limit0.40usdchf1.092001.097001.08900 1.08561
31930652009.07.06 17:52sell limit0.40usdchf1.095001.100001.09200 1.08561
31969022009.07.06 19:00sell limit0.40eurgbp0.861000.866000.85800 0.85898
31969502009.07.06 19:00sell limit0.40eurgbp0.862500.867500.85950 0.85898
31971922009.07.06 19:04sell limit0.40eurcad1.627501.632501.62450 1.62369
31972452009.07.06 19:05sell limit0.40eurcad1.629201.634501.62600 1.62369
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 268.65 Floating P/L: -46.80 Margin: 200.00
Balance: 10 268.65 Equity: 10 221.85 Free Margin: 10 021.85