Liquidity Connection

Account: 800062058 Name: Florentz Currency: USD 2009 July 6, 19:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30752632009.07.02 16:43buy1.00nzdusd0.629010.262500.635002009.07.06 03:470.625900.000.000.00-311.00
30754062009.07.02 16:45sell1.00audnzd1.263641.271501.255002009.07.06 03:481.266030.000.000.00-149.68
31453902009.07.06 03:52buy limit1.00cadjpy81.20080.60082.7002009.07.06 16:3781.652cancelled
31453962009.07.06 03:52buy1.00gbpjpy155.202154.600155.7002009.07.06 05:15155.7000.000.000.00521.22
31454472009.07.06 03:54sell limit1.00gbpcad1.930001.936001.925002009.07.06 11:201.87759cancelled
31454892009.07.06 08:05buy1.00gbpchf1.761001.755001.766002009.07.06 12:541.766000.000.000.00456.56
31455052009.07.06 03:57buy limit1.00gbpchf1.752001.746001.757002009.07.06 16:381.76611cancelled
31457142009.07.06 04:01sell limit1.00eurcad1.639001.645001.634002009.07.06 16:381.61939cancelled
31457242009.07.06 04:02sell limit1.00eurcad1.651501.657501.645502009.07.06 16:381.61939cancelled
31457382009.07.06 04:02sell1.00eurnzd2.231082.237502.226002009.07.06 05:162.226000.000.000.00319.44
31458012009.07.06 04:06buy limit1.00eurjpy132.234131.650132.7002009.07.06 11:23132.375cancelled
31458932009.07.06 04:10sell limit1.00eurchf1.532001.538001.527002009.07.06 16:391.51629cancelled
31459012009.07.06 04:11sell limit1.00eurchf1.538001.544001.533002009.07.06 16:391.51628cancelled
31459302009.07.06 09:08sell1.00euraud1.767001.773001.762002009.07.06 09:441.762000.000.000.00395.39
31459682009.07.06 04:13sell limit1.00euraud1.774001.780001.769002009.07.06 15:061.75754cancelled
31460112009.07.06 04:14sell1.00eurgbp0.858190.864500.854002009.07.06 09:080.864500.000.000.00-1 016.47
31460682009.07.06 09:07buy1.00audjpy75.03474.45075.5002009.07.06 18:1775.5000.000.000.00489.68
31460832009.07.06 04:18buy limit1.00audchf0.853500.847500.858502009.07.06 16:390.86152cancelled
31460882009.07.06 04:19buy limit1.00audchf0.848300.842300.853002009.07.06 16:390.86162cancelled
31460992009.07.06 04:20buy limit1.00audcad0.907000.901000.912002009.07.06 11:270.92013cancelled
31461112009.07.06 04:20sell1.00audnzd1.265031.271501.260002009.07.06 09:381.260000.000.000.00315.52
31461282009.07.06 04:22buy limit1.00audusd0.785200.779000.790002009.07.06 16:400.79157cancelled
31461302009.07.06 04:22buy1.00nzdusd0.626900.621000.632002009.07.06 18:180.632000.000.000.00510.00
31461332009.07.06 04:23buy limit1.00nzdusd0.623000.617000.628002009.07.06 16:400.62993cancelled
31461452009.07.06 08:36sell1.00usdcad1.165001.171001.160002009.07.06 18:281.160000.000.000.00431.03
31461482009.07.06 04:25sell limit1.00usdcad1.171801.177801.167002009.07.06 16:401.16226cancelled
31461642009.07.06 04:26buy limit1.00usdjpy94.93594.35095.4502009.07.06 11:3195.255cancelled
31461822009.07.06 04:27buy limit1.00eurusd1.385001.379001.390002009.07.06 11:421.39019cancelled
31461852009.07.06 04:27buy limit1.00eurusd1.385501.379001.391002009.07.06 16:401.39319cancelled
31461892009.07.06 04:28buy1.00gbpusd1.627561.621001.632502009.07.06 06:321.632500.000.000.00494.00
31462152009.07.06 12:50sell1.00usdchf1.095001.093231.090002009.07.06 15:001.090000.000.000.00458.72
31462222009.07.06 04:29sell limit1.00usdchf1.099001.105001.094002009.07.06 16:411.08825cancelled
31462452009.07.06 04:30sell1.00audnzd1.264541.271001.260002009.07.06 09:381.260000.000.000.00284.78
31665872009.07.06 14:28buy1.00eurjpy132.100131.500132.6002009.07.06 18:04132.6000.000.000.00525.36
31668002009.07.06 11:28sell limit1.00audcad0.936000.942000.931002009.07.06 16:410.91960cancelled
31675822009.07.06 11:39buy1.00gbpusd1.611291.620120.000002009.07.06 14:571.620120.000.000.00883.00
31679212009.07.06 11:43buy1.00chfjpy87.16286.50087.6502009.07.06 18:2887.6500.000.000.00512.77
31682782009.07.06 11:47buy limit1.00gbpaud2.033302.027502.036002009.07.06 16:412.04994cancelled
31683342009.07.06 11:48buy limit1.00gbpaud2.026002.020002.031002009.07.06 16:412.05034cancelled
31685202009.07.06 11:50buy1.00gbpjpy153.506152.900154.0002009.07.06 13:30154.0000.000.000.00518.27
31686292009.07.06 11:51buy1.00nzdjpy59.67159.05060.1002009.07.06 18:1760.1000.000.000.00450.80
31851982009.07.06 15:07sell limit1.00euraud1.767501.773501.762002009.07.06 16:421.76079cancelled
31854142009.07.06 15:09buy limit1.00gbpchf1.752501.746501.758002009.07.06 16:421.76552cancelled
  0.00 0.00 0.00 6 089.39
Closed P/L: 6 089.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
31461262009.07.06 08:11buy1.00audusd0.790000.784000.79500 0.793390.000.000.00339.00
31460452009.07.06 07:57sell1.00eurgbp0.861200.867000.85600 0.859150.000.000.00333.31
31453572009.07.06 03:50buy1.00nzdjpy59.76259.00060.250 60.0390.000.000.00291.16
31935572009.07.06 18:09buy3.00gbpjpy154.402153.800154.900 154.6630.000.000.00823.04
  0.00 0.00 0.00 1 786.51
 Floating P/L: 1 786.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
31904692009.07.06 16:37buy limit3.00cadjpy81.15080.55081.750 81.902
31904712009.07.06 16:37buy limit3.00gbpchf1.752001.746001.75700 1.76489
31904802009.07.06 16:38sell limit3.00eurcad1.639001.645001.63400 1.62289
31904912009.07.06 16:38sell limit3.00eurcad1.651501.657501.64550 1.62289
31905022009.07.06 16:38sell limit3.00eurchf1.532001.538001.52700 1.51561
31905122009.07.06 16:39sell limit1.00eurchf1.538001.544001.53300 1.51561
31905202009.07.06 16:39buy limit3.00audchf0.853500.847500.85850 0.86152
31905242009.07.06 16:39buy limit3.00audchf0.848300.842300.85300 0.86152
31905322009.07.06 16:40buy limit3.00audusd0.785200.779000.79000 0.79372
31905352009.07.06 16:40buy limit3.00nzdusd0.623000.617000.62800 0.63163
31905412009.07.06 16:40sell limit3.00usdcad1.172221.177801.16700 1.16211
31905442009.07.06 16:40buy limit3.00eurusd1.386001.379501.39100 1.39666
31905622009.07.06 16:41sell limit3.00usdchf1.099001.105001.09400 1.08525
31905682009.07.06 16:41sell limit3.00audcad0.936500.942000.93100 0.92209
31905752009.07.06 16:41buy limit3.00gbpaud2.033302.027502.03600 2.04936
31905812009.07.06 16:41buy limit3.00gbpaud2.026002.020002.03100 2.04936
31905862009.07.06 16:42sell limit3.00euraud1.768001.774001.76300 1.75949
31905922009.07.06 16:42buy limit3.00gbpchf1.759001.753001.76500 1.76489
31923012009.07.06 17:24buy limit3.00eurusd1.381001.375001.38600 1.39666
31961962009.07.06 18:48sell limit3.00chfjpy89.50090.10089.000 87.649
31962492009.07.06 18:48sell limit3.00chfjpy89.90090.50089.400 87.649
31963282009.07.06 18:50buy limit3.00eurchf1.502001.496001.50700 1.51600
31964032009.07.06 18:51sell limit3.00eurjpy135.750136.350135.250 132.869
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 089.39 Floating P/L: 1 786.51 Margin: 6 000.00
Balance: 106 570.64 Equity: 108 357.15 Free Margin: 102 357.15