Liquidity Connection
|Account: 800062058
|Name: Florentz
|Currency: USD
|2009 July 6, 19:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3075263
|2009.07.02 16:43
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.62901
|0.26250
|0.63500
|2009.07.06 03:47
|0.62590
|0.00
|0.00
|0.00
|-311.00
|3075406
|2009.07.02 16:45
|sell
|1.00
|audnzd
|1.26364
|1.27150
|1.25500
|2009.07.06 03:48
|1.26603
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.68
|3145390
|2009.07.06 03:52
|buy limit
|1.00
|cadjpy
|81.200
|80.600
|82.700
|2009.07.06 16:37
|81.652
|cancelled
|3145396
|2009.07.06 03:52
|buy
|1.00
|gbpjpy
|155.202
|154.600
|155.700
|2009.07.06 05:15
|155.700
|0.00
|0.00
|0.00
|521.22
|3145447
|2009.07.06 03:54
|sell limit
|1.00
|gbpcad
|1.93000
|1.93600
|1.92500
|2009.07.06 11:20
|1.87759
|cancelled
|3145489
|2009.07.06 08:05
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.76100
|1.75500
|1.76600
|2009.07.06 12:54
|1.76600
|0.00
|0.00
|0.00
|456.56
|3145505
|2009.07.06 03:57
|buy limit
|1.00
|gbpchf
|1.75200
|1.74600
|1.75700
|2009.07.06 16:38
|1.76611
|cancelled
|3145714
|2009.07.06 04:01
|sell limit
|1.00
|eurcad
|1.63900
|1.64500
|1.63400
|2009.07.06 16:38
|1.61939
|cancelled
|3145724
|2009.07.06 04:02
|sell limit
|1.00
|eurcad
|1.65150
|1.65750
|1.64550
|2009.07.06 16:38
|1.61939
|cancelled
|3145738
|2009.07.06 04:02
|sell
|1.00
|eurnzd
|2.23108
|2.23750
|2.22600
|2009.07.06 05:16
|2.22600
|0.00
|0.00
|0.00
|319.44
|3145801
|2009.07.06 04:06
|buy limit
|1.00
|eurjpy
|132.234
|131.650
|132.700
|2009.07.06 11:23
|132.375
|cancelled
|3145893
|2009.07.06 04:10
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.53200
|1.53800
|1.52700
|2009.07.06 16:39
|1.51629
|cancelled
|3145901
|2009.07.06 04:11
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.53800
|1.54400
|1.53300
|2009.07.06 16:39
|1.51628
|cancelled
|3145930
|2009.07.06 09:08
|sell
|1.00
|euraud
|1.76700
|1.77300
|1.76200
|2009.07.06 09:44
|1.76200
|0.00
|0.00
|0.00
|395.39
|3145968
|2009.07.06 04:13
|sell limit
|1.00
|euraud
|1.77400
|1.78000
|1.76900
|2009.07.06 15:06
|1.75754
|cancelled
|3146011
|2009.07.06 04:14
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.85819
|0.86450
|0.85400
|2009.07.06 09:08
|0.86450
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 016.47
|3146068
|2009.07.06 09:07
|buy
|1.00
|audjpy
|75.034
|74.450
|75.500
|2009.07.06 18:17
|75.500
|0.00
|0.00
|0.00
|489.68
|3146083
|2009.07.06 04:18
|buy limit
|1.00
|audchf
|0.85350
|0.84750
|0.85850
|2009.07.06 16:39
|0.86152
|cancelled
|3146088
|2009.07.06 04:19
|buy limit
|1.00
|audchf
|0.84830
|0.84230
|0.85300
|2009.07.06 16:39
|0.86162
|cancelled
|3146099
|2009.07.06 04:20
|buy limit
|1.00
|audcad
|0.90700
|0.90100
|0.91200
|2009.07.06 11:27
|0.92013
|cancelled
|3146111
|2009.07.06 04:20
|sell
|1.00
|audnzd
|1.26503
|1.27150
|1.26000
|2009.07.06 09:38
|1.26000
|0.00
|0.00
|0.00
|315.52
|3146128
|2009.07.06 04:22
|buy limit
|1.00
|audusd
|0.78520
|0.77900
|0.79000
|2009.07.06 16:40
|0.79157
|cancelled
|3146130
|2009.07.06 04:22
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.62690
|0.62100
|0.63200
|2009.07.06 18:18
|0.63200
|0.00
|0.00
|0.00
|510.00
|3146133
|2009.07.06 04:23
|buy limit
|1.00
|nzdusd
|0.62300
|0.61700
|0.62800
|2009.07.06 16:40
|0.62993
|cancelled
|3146145
|2009.07.06 08:36
|sell
|1.00
|usdcad
|1.16500
|1.17100
|1.16000
|2009.07.06 18:28
|1.16000
|0.00
|0.00
|0.00
|431.03
|3146148
|2009.07.06 04:25
|sell limit
|1.00
|usdcad
|1.17180
|1.17780
|1.16700
|2009.07.06 16:40
|1.16226
|cancelled
|3146164
|2009.07.06 04:26
|buy limit
|1.00
|usdjpy
|94.935
|94.350
|95.450
|2009.07.06 11:31
|95.255
|cancelled
|3146182
|2009.07.06 04:27
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.38500
|1.37900
|1.39000
|2009.07.06 11:42
|1.39019
|cancelled
|3146185
|2009.07.06 04:27
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.38550
|1.37900
|1.39100
|2009.07.06 16:40
|1.39319
|cancelled
|3146189
|2009.07.06 04:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62756
|1.62100
|1.63250
|2009.07.06 06:32
|1.63250
|0.00
|0.00
|0.00
|494.00
|3146215
|2009.07.06 12:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.09500
|1.09323
|1.09000
|2009.07.06 15:00
|1.09000
|0.00
|0.00
|0.00
|458.72
|3146222
|2009.07.06 04:29
|sell limit
|1.00
|usdchf
|1.09900
|1.10500
|1.09400
|2009.07.06 16:41
|1.08825
|cancelled
|3146245
|2009.07.06 04:30
|sell
|1.00
|audnzd
|1.26454
|1.27100
|1.26000
|2009.07.06 09:38
|1.26000
|0.00
|0.00
|0.00
|284.78
|3166587
|2009.07.06 14:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|132.100
|131.500
|132.600
|2009.07.06 18:04
|132.600
|0.00
|0.00
|0.00
|525.36
|3166800
|2009.07.06 11:28
|sell limit
|1.00
|audcad
|0.93600
|0.94200
|0.93100
|2009.07.06 16:41
|0.91960
|cancelled
|3167582
|2009.07.06 11:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61129
|1.62012
|0.00000
|2009.07.06 14:57
|1.62012
|0.00
|0.00
|0.00
|883.00
|3167921
|2009.07.06 11:43
|buy
|1.00
|chfjpy
|87.162
|86.500
|87.650
|2009.07.06 18:28
|87.650
|0.00
|0.00
|0.00
|512.77
|3168278
|2009.07.06 11:47
|buy limit
|1.00
|gbpaud
|2.03330
|2.02750
|2.03600
|2009.07.06 16:41
|2.04994
|cancelled
|3168334
|2009.07.06 11:48
|buy limit
|1.00
|gbpaud
|2.02600
|2.02000
|2.03100
|2009.07.06 16:41
|2.05034
|cancelled
|3168520
|2009.07.06 11:50
|buy
|1.00
|gbpjpy
|153.506
|152.900
|154.000
|2009.07.06 13:30
|154.000
|0.00
|0.00
|0.00
|518.27
|3168629
|2009.07.06 11:51
|buy
|1.00
|nzdjpy
|59.671
|59.050
|60.100
|2009.07.06 18:17
|60.100
|0.00
|0.00
|0.00
|450.80
|3185198
|2009.07.06 15:07
|sell limit
|1.00
|euraud
|1.76750
|1.77350
|1.76200
|2009.07.06 16:42
|1.76079
|cancelled
|3185414
|2009.07.06 15:09
|buy limit
|1.00
|gbpchf
|1.75250
|1.74650
|1.75800
|2009.07.06 16:42
|1.76552
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|0.00
|6 089.39
|Closed P/L:
|6 089.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3146126
|2009.07.06 08:11
|buy
|1.00
|audusd
|0.79000
|0.78400
|0.79500
|
|0.79339
|0.00
|0.00
|0.00
|339.00
|3146045
|2009.07.06 07:57
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.86120
|0.86700
|0.85600
|
|0.85915
|0.00
|0.00
|0.00
|333.31
|3145357
|2009.07.06 03:50
|buy
|1.00
|nzdjpy
|59.762
|59.000
|60.250
|
|60.039
|0.00
|0.00
|0.00
|291.16
|3193557
|2009.07.06 18:09
|buy
|3.00
|gbpjpy
|154.402
|153.800
|154.900
|
|154.663
|0.00
|0.00
|0.00
|823.04
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 786.51
|
|Floating P/L:
|1 786.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|3190469
|2009.07.06 16:37
|buy limit
|3.00
|cadjpy
|81.150
|80.550
|81.750
|
|81.902
|3190471
|2009.07.06 16:37
|buy limit
|3.00
|gbpchf
|1.75200
|1.74600
|1.75700
|
|1.76489
|3190480
|2009.07.06 16:38
|sell limit
|3.00
|eurcad
|1.63900
|1.64500
|1.63400
|
|1.62289
|3190491
|2009.07.06 16:38
|sell limit
|3.00
|eurcad
|1.65150
|1.65750
|1.64550
|
|1.62289
|3190502
|2009.07.06 16:38
|sell limit
|3.00
|eurchf
|1.53200
|1.53800
|1.52700
|
|1.51561
|3190512
|2009.07.06 16:39
|sell limit
|1.00
|eurchf
|1.53800
|1.54400
|1.53300
|
|1.51561
|3190520
|2009.07.06 16:39
|buy limit
|3.00
|audchf
|0.85350
|0.84750
|0.85850
|
|0.86152
|3190524
|2009.07.06 16:39
|buy limit
|3.00
|audchf
|0.84830
|0.84230
|0.85300
|
|0.86152
|3190532
|2009.07.06 16:40
|buy limit
|3.00
|audusd
|0.78520
|0.77900
|0.79000
|
|0.79372
|3190535
|2009.07.06 16:40
|buy limit
|3.00
|nzdusd
|0.62300
|0.61700
|0.62800
|
|0.63163
|3190541
|2009.07.06 16:40
|sell limit
|3.00
|usdcad
|1.17222
|1.17780
|1.16700
|
|1.16211
|3190544
|2009.07.06 16:40
|buy limit
|3.00
|eurusd
|1.38600
|1.37950
|1.39100
|
|1.39666
|3190562
|2009.07.06 16:41
|sell limit
|3.00
|usdchf
|1.09900
|1.10500
|1.09400
|
|1.08525
|3190568
|2009.07.06 16:41
|sell limit
|3.00
|audcad
|0.93650
|0.94200
|0.93100
|
|0.92209
|3190575
|2009.07.06 16:41
|buy limit
|3.00
|gbpaud
|2.03330
|2.02750
|2.03600
|
|2.04936
|3190581
|2009.07.06 16:41
|buy limit
|3.00
|gbpaud
|2.02600
|2.02000
|2.03100
|
|2.04936
|3190586
|2009.07.06 16:42
|sell limit
|3.00
|euraud
|1.76800
|1.77400
|1.76300
|
|1.75949
|3190592
|2009.07.06 16:42
|buy limit
|3.00
|gbpchf
|1.75900
|1.75300
|1.76500
|
|1.76489
|3192301
|2009.07.06 17:24
|buy limit
|3.00
|eurusd
|1.38100
|1.37500
|1.38600
|
|1.39666
|3196196
|2009.07.06 18:48
|sell limit
|3.00
|chfjpy
|89.500
|90.100
|89.000
|
|87.649
|3196249
|2009.07.06 18:48
|sell limit
|3.00
|chfjpy
|89.900
|90.500
|89.400
|
|87.649
|3196328
|2009.07.06 18:50
|buy limit
|3.00
|eurchf
|1.50200
|1.49600
|1.50700
|
|1.51600
|3196403
|2009.07.06 18:51
|sell limit
|3.00
|eurjpy
|135.750
|136.350
|135.250
|
|132.869
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 089.39
|Floating P/L:
|1 786.51
|Margin:
|6 000.00
|Balance:
|106 570.64
|Equity:
|108 357.15
|Free Margin:
|102 357.15