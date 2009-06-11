FXOpen Investments Inc.

Account: 189707 Name: AFOLABI AYODELE Currency: USD 2009 June 15, 23:20

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Open Trades:

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Working Orders:

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Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 651.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 339.79 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00