Interbank FX, LLC
|Account: 2269273
|Name: fxtrader625
|Currency: USD
|2009 June 22, 21:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Closed P/L:
|0.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|153817783
|2009.06.15 13:51
|buy
|0.01
|audjpym
|78.198
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.10
|153825578
|2009.06.15 15:52
|buy
|0.01
|audjpym
|77.600
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.47
|154147817
|2009.06.21 23:24
|buy
|0.01
|audjpym
|76.995
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|154147818
|2009.06.21 23:24
|buy
|0.01
|audjpym
|76.983
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|153842971
|2009.06.16 00:28
|buy
|0.01
|chfjpym
|89.220
|0.000
|90.020
|
|88.180
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.09
|144463179
|2009.03.11 03:31
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.47540
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.76
|-2.84
|144523094
|2009.03.11 14:42
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.48050
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.76
|-2.37
|144632844
|2009.03.12 12:56
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.48550
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-1.91
|144632857
|2009.03.12 12:56
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.48570
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-1.89
|144633716
|2009.03.12 13:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.49070
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-1.43
|144633846
|2009.03.12 13:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.49430
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-1.10
|144634008
|2009.03.12 13:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.49490
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-1.05
|144634276
|2009.03.12 13:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.49690
|0.00000
|1.47000
|
|1.50630
|0.00
|0.00
|-0.71
|-0.86
|153798174
|2009.06.15 06:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|136.690
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|153801838
|2009.06.15 07:48
|buy
|0.01
|eurjpym
|136.187
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|153816472
|2009.06.15 13:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.680
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|153816532
|2009.06.15 13:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.670
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|153822844
|2009.06.15 15:06
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.170
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|153823181
|2009.06.15 15:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.150
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|153823186
|2009.06.15 15:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.140
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|153823259
|2009.06.15 15:11
|buy
|0.01
|eurjpym
|135.120
|0.000
|137.190
|
|132.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|154150709
|2009.06.22 01:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.39036
|0.00000
|1.39536
|
|1.38590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|144738444
|2009.03.13 08:20
|sell
|0.01
|nzdjpym
|51.130
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.86
|-9.46
|144840901
|2009.03.16 09:57
|sell
|0.01
|nzdjpym
|51.950
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.85
|-8.60
|145269534
|2009.03.19 14:23
|sell
|0.01
|nzdjpym
|52.760
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.81
|-7.76
|145269616
|2009.03.19 14:24
|sell
|0.01
|nzdjpym
|52.780
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.81
|-7.74
|145445526
|2009.03.20 13:52
|sell
|0.01
|nzdjpym
|53.600
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.80
|-6.88
|145445852
|2009.03.20 13:52
|sell
|0.01
|nzdjpym
|53.610
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.80
|-6.87
|149621590
|2009.04.28 13:57
|sell
|0.01
|nzdjpym
|54.010
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.48
|-6.46
|149682407
|2009.04.29 00:15
|sell
|0.01
|nzdjpym
|54.400
|0.000
|52.000
|
|60.198
|0.00
|0.00
|-0.47
|-6.05
|153175665
|2009.06.03 11:23
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.64570
|0.00000
|0.65060
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.85
|154147965
|2009.06.21 23:31
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.64065
|0.00000
|0.65060
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|150247835
|2009.05.04 14:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.13101
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|150268332
|2009.05.04 16:07
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.12600
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|151089192
|2009.05.08 12:34
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.12010
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|151128755
|2009.05.08 16:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.11765
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|151134185
|2009.05.08 16:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.11340
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|151135287
|2009.05.08 16:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.11324
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|152115908
|2009.05.19 08:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.11066
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|152155966
|2009.05.19 18:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.10816
|0.00000
|1.15000
|
|1.08646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|153782086
|2009.06.14 22:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|98.545
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|153814972
|2009.06.15 13:04
|buy
|0.01
|usdjpym
|98.040
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|153843810
|2009.06.16 00:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|97.539
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|153843832
|2009.06.16 00:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|97.524
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|153845632
|2009.06.16 01:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|97.028
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|153845782
|2009.06.16 01:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|97.015
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|153845790
|2009.06.16 01:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|97.004
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|153845804
|2009.06.16 01:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|96.992
|0.000
|99.045
|
|95.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|154160950
|2009.06.22 06:21
|buy
|0.01
|chfjpym
|88.415
|0.000
|90.020
|
|88.180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|154162130
|2009.06.22 06:38
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.38536
|0.00000
|1.39536
|
|1.38590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|154170278
|2009.06.22 09:24
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.63561
|0.00000
|0.65060
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|154170614
|2009.06.22 09:27
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.63547
|0.00000
|0.65060
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|154173475
|2009.06.22 10:52
|buy
|0.01
|audjpym
|76.387
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|154178010
|2009.06.22 12:35
|buy
|0.01
|audjpym
|76.087
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|154180570
|2009.06.22 13:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63863
|0.00000
|1.64363
|
|1.63361
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|154182147
|2009.06.22 13:44
|buy
|0.01
|audjpym
|75.786
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|154190256
|2009.06.22 15:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63361
|0.00000
|1.64363
|
|1.63361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|154199748
|2009.06.22 20:04
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.63022
|0.00000
|0.65060
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|154200102
|2009.06.22 20:18
|buy
|0.01
|audjpym
|75.485
|0.000
|78.798
|
|75.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|154201439
|2009.06.22 21:03
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.62768
|0.00000
|0.62818
|
|0.62718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|0.00
|0.00
|-11.62
|-152.34
|
|Floating P/L:
|-163.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|0.00
|Floating P/L:
|-163.96
|Margin:
|15.00
|Balance:
|5 685.73
|Equity:
|5 521.77
|Free Margin:
|5 506.77