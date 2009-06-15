Interbank FX, LLC

Account: 2269273 Name: fxtrader625 Currency: USD 2009 June 22, 21:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
Closed P/L: 0.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1538177832009.06.15 13:51buy0.01audjpym78.1980.00078.798 75.2300.000.000.01-3.10
1538255782009.06.15 15:52buy0.01audjpym77.6000.00078.798 75.2300.000.000.01-2.47
1541478172009.06.21 23:24buy0.01audjpym76.9950.00078.798 75.2300.000.000.00-1.84
1541478182009.06.21 23:24buy0.01audjpym76.9830.00078.798 75.2300.000.000.00-1.83
1538429712009.06.16 00:28buy0.01chfjpym89.2200.00090.020 88.1800.000.00-0.01-1.09
1444631792009.03.11 03:31sell0.01eurchfm1.475400.000001.47000 1.506300.000.00-0.76-2.84
1445230942009.03.11 14:42sell0.01eurchfm1.480500.000001.47000 1.506300.000.00-0.76-2.37
1446328442009.03.12 12:56sell0.01eurchfm1.485500.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-1.91
1446328572009.03.12 12:56sell0.01eurchfm1.485700.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-1.89
1446337162009.03.12 13:00sell0.01eurchfm1.490700.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-1.43
1446338462009.03.12 13:00sell0.01eurchfm1.494300.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-1.10
1446340082009.03.12 13:00sell0.01eurchfm1.494900.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-1.05
1446342762009.03.12 13:00sell0.01eurchfm1.496900.000001.47000 1.506300.000.00-0.71-0.86
1537981742009.06.15 06:42buy0.01eurjpym136.6900.000137.190 132.8430.000.000.00-4.02
1538018382009.06.15 07:48buy0.01eurjpym136.1870.000137.190 132.8430.000.000.00-3.49
1538164722009.06.15 13:35buy0.01eurjpym135.6800.000137.190 132.8430.000.000.00-2.96
1538165322009.06.15 13:36buy0.01eurjpym135.6700.000137.190 132.8430.000.000.00-2.95
1538228442009.06.15 15:06buy0.01eurjpym135.1700.000137.190 132.8430.000.000.00-2.43
1538231812009.06.15 15:10buy0.01eurjpym135.1500.000137.190 132.8430.000.000.00-2.41
1538231862009.06.15 15:10buy0.01eurjpym135.1400.000137.190 132.8430.000.000.00-2.40
1538232592009.06.15 15:11buy0.01eurjpym135.1200.000137.190 132.8430.000.000.00-2.38
1541507092009.06.22 01:01buy0.01eurusdm1.390360.000001.39536 1.385900.000.000.00-0.45
1447384442009.03.13 08:20sell0.01nzdjpym51.1300.00052.000 60.1980.000.00-0.86-9.46
1448409012009.03.16 09:57sell0.01nzdjpym51.9500.00052.000 60.1980.000.00-0.85-8.60
1452695342009.03.19 14:23sell0.01nzdjpym52.7600.00052.000 60.1980.000.00-0.81-7.76
1452696162009.03.19 14:24sell0.01nzdjpym52.7800.00052.000 60.1980.000.00-0.81-7.74
1454455262009.03.20 13:52sell0.01nzdjpym53.6000.00052.000 60.1980.000.00-0.80-6.88
1454458522009.03.20 13:52sell0.01nzdjpym53.6100.00052.000 60.1980.000.00-0.80-6.87
1496215902009.04.28 13:57sell0.01nzdjpym54.0100.00052.000 60.1980.000.00-0.48-6.46
1496824072009.04.29 00:15sell0.01nzdjpym54.4000.00052.000 60.1980.000.00-0.47-6.05
1531756652009.06.03 11:23buy0.01nzdusdm0.645700.000000.65060 0.627180.000.000.03-1.85
1541479652009.06.21 23:31buy0.01nzdusdm0.640650.000000.65060 0.627180.000.000.00-1.35
1502478352009.05.04 14:25buy0.01usdchfm1.131010.000001.15000 1.086460.000.000.00-4.10
1502683322009.05.04 16:07buy0.01usdchfm1.126000.000001.15000 1.086460.000.000.00-3.64
1510891922009.05.08 12:34buy0.01usdchfm1.120100.000001.15000 1.086460.000.000.00-3.10
1511287552009.05.08 16:09buy0.01usdchfm1.117650.000001.15000 1.086460.000.000.00-2.87
1511341852009.05.08 16:32buy0.01usdchfm1.113400.000001.15000 1.086460.000.000.00-2.48
1511352872009.05.08 16:37buy0.01usdchfm1.113240.000001.15000 1.086460.000.000.00-2.46
1521159082009.05.19 08:37buy0.01usdchfm1.110660.000001.15000 1.086460.000.000.00-2.23
1521559662009.05.19 18:41buy0.01usdchfm1.108160.000001.15000 1.086460.000.000.00-2.00
1537820862009.06.14 22:12buy0.01usdjpym98.5450.00099.045 95.8450.000.000.00-2.82
1538149722009.06.15 13:04buy0.01usdjpym98.0400.00099.045 95.8450.000.000.00-2.29
1538438102009.06.16 00:40buy0.01usdjpym97.5390.00099.045 95.8450.000.000.00-1.77
1538438322009.06.16 00:40buy0.01usdjpym97.5240.00099.045 95.8450.000.000.00-1.75
1538456322009.06.16 01:05buy0.01usdjpym97.0280.00099.045 95.8450.000.000.00-1.23
1538457822009.06.16 01:09buy0.01usdjpym97.0150.00099.045 95.8450.000.000.00-1.22
1538457902009.06.16 01:09buy0.01usdjpym97.0040.00099.045 95.8450.000.000.00-1.21
1538458042009.06.16 01:09buy0.01usdjpym96.9920.00099.045 95.8450.000.000.00-1.20
1541609502009.06.22 06:21buy0.01chfjpym88.4150.00090.020 88.1800.000.000.00-0.25
1541621302009.06.22 06:38buy0.01eurusdm1.385360.000001.39536 1.385900.000.000.000.05
1541702782009.06.22 09:24buy0.01nzdusdm0.635610.000000.65060 0.627180.000.000.00-0.84
1541706142009.06.22 09:27buy0.01nzdusdm0.635470.000000.65060 0.627180.000.000.00-0.83
1541734752009.06.22 10:52buy0.01audjpym76.3870.00078.798 75.2300.000.000.00-1.21
1541780102009.06.22 12:35buy0.01audjpym76.0870.00078.798 75.2300.000.000.00-0.90
1541805702009.06.22 13:20buy0.01gbpusdm1.638630.000001.64363 1.633610.000.000.00-0.50
1541821472009.06.22 13:44buy0.01audjpym75.7860.00078.798 75.2300.000.000.00-0.58
1541902562009.06.22 15:44buy0.01gbpusdm1.633610.000001.64363 1.633610.000.000.000.00
1541997482009.06.22 20:04buy0.01nzdusdm0.630220.000000.65060 0.627180.000.000.00-0.30
1542001022009.06.22 20:18buy0.01audjpym75.4850.00078.798 75.2300.000.000.00-0.27
1542014392009.06.22 21:03buy0.01nzdusdm0.627680.000000.62818 0.627180.000.000.00-0.05
  0.00 0.00 -11.62 -152.34
 Floating P/L: -163.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 0.00 Floating P/L: -163.96 Margin: 15.00
Balance: 5 685.73 Equity: 5 521.77 Free Margin: 5 506.77