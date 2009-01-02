Strategy Tester Report
JR200
AlpariUK-Demo (Build 224)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.04.01 23:55 (2009.01.01 - 2009.04.02)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=0; StopLoss=0; Lots=0.1; TrailingStop=10; MaxTrades=1; MA_Fast=2; Fast_shift=0; Fast_Method=3; MA_Slow=4; Slow_shift=0; Slow_Method=3; MovingAverage=200; MA_Type=1; ReverseSignal=false; MagicNumber=772188;
Bars in test19131Ticks modelled2159555Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1157.27Gross profit1435.18Gross loss-277.91
Profit factor5.16Expected payoff10.24
Absolute drawdown128.00Maximal drawdown969.20 (49.52%)Relative drawdown49.52% (969.20)
Total trades113Short positions (won %)57 (100.00%)Long positions (won %)56 (98.21%)
Profit trades (% of total)112 (99.12%)Loss trades (% of total)1 (0.88%)
Largestprofit trade69.00loss trade-277.91
Averageprofit trade12.81loss trade-277.91
Maximumconsecutive wins (profit in money)112 (1435.18)consecutive losses (loss in money)1 (-277.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1435.18 (112)consecutive loss (count of losses)-277.91 (1)
Averageconsecutive wins112consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.02 08:40sell10.101.454900.000000.00000
22009.01.02 08:41modify10.101.454901.454800.00000
32009.01.02 08:42modify10.101.454901.454750.00000
42009.01.02 08:42modify10.101.454901.454700.00000
52009.01.02 08:43modify10.101.454901.454600.00000
62009.01.02 08:44modify10.101.454901.454570.00000
72009.01.02 08:44modify10.101.454901.454500.00000
82009.01.02 08:45s/l10.101.454501.454500.000004.001004.00
92009.01.02 08:55buy20.101.457800.000000.00000
102009.01.02 08:57modify20.101.457801.458000.00000
112009.01.02 08:58s/l20.101.458001.458000.000002.001006.00
122009.01.02 09:05sell30.101.455700.000000.00000
132009.01.02 09:06modify30.101.455701.455480.00000
142009.01.02 09:06modify30.101.455701.455210.00000
152009.01.02 09:06modify30.101.455701.454940.00000
162009.01.02 09:06modify30.101.455701.454660.00000
172009.01.02 09:06modify30.101.455701.454390.00000
182009.01.02 09:06modify30.101.455701.454320.00000
192009.01.02 09:06modify30.101.455701.453980.00000
202009.01.02 09:06modify30.101.455701.453640.00000
212009.01.02 09:06modify30.101.455701.453300.00000
222009.01.02 09:07modify30.101.455701.453220.00000
232009.01.02 09:07modify30.101.455701.453040.00000
242009.01.02 09:07modify30.101.455701.452850.00000
252009.01.02 09:07modify30.101.455701.452670.00000
262009.01.02 09:07modify30.101.455701.452490.00000
272009.01.02 09:07modify30.101.455701.452310.00000
282009.01.02 09:07modify30.101.455701.452130.00000
292009.01.02 09:07modify30.101.455701.452080.00000
302009.01.02 09:07modify30.101.455701.451860.00000
312009.01.02 09:07modify30.101.455701.451630.00000
322009.01.02 09:07modify30.101.455701.451400.00000
332009.01.02 09:09s/l30.101.451401.451400.0000043.001049.00
342009.01.02 09:55buy40.101.459000.000000.00000
352009.01.02 09:57modify40.101.459001.459380.00000
362009.01.02 09:57modify40.101.459001.459820.00000
372009.01.02 09:57modify40.101.459001.459910.00000
382009.01.02 09:57modify40.101.459001.460000.00000
392009.01.02 09:57s/l40.101.460001.460000.0000010.001059.00
402009.01.02 10:35sell50.101.455700.000000.00000
412009.01.02 10:37modify50.101.455701.455500.00000
422009.01.02 10:37modify50.101.455701.455380.00000
432009.01.02 10:37modify50.101.455701.455250.00000
442009.01.02 10:37modify50.101.455701.455180.00000
452009.01.02 10:37modify50.101.455701.455050.00000
462009.01.02 10:37modify50.101.455701.455010.00000
472009.01.02 10:37modify50.101.455701.454910.00000
482009.01.02 10:37modify50.101.455701.454800.00000
492009.01.02 10:38s/l50.101.454801.454800.000009.001068.00
502009.01.02 11:00buy60.101.457300.000000.00000
512009.01.05 17:13modify60.101.457301.457390.00000
522009.01.05 17:13modify60.101.457301.457430.00000
532009.01.05 17:13modify60.101.457301.457620.00000
542009.01.05 17:13modify60.101.457301.457800.00000
552009.01.05 17:14modify60.101.457301.457870.00000
562009.01.05 17:14modify60.101.457301.457990.00000
572009.01.05 17:14modify60.101.457301.458120.00000
582009.01.05 17:14modify60.101.457301.458730.00000
592009.01.05 17:14modify60.101.457301.458970.00000
602009.01.05 17:14modify60.101.457301.459460.00000
612009.01.05 17:14modify60.101.457301.460200.00000
622009.01.05 17:16s/l60.101.460201.460200.0000029.071097.07
632009.01.06 05:35sell70.101.461900.000000.00000
642009.01.06 05:43modify70.101.461901.461700.00000
652009.01.06 05:44modify70.101.461901.461620.00000
662009.01.06 05:44modify70.101.461901.461540.00000
672009.01.06 05:44modify70.101.461901.461400.00000
682009.01.06 05:45modify70.101.461901.461290.00000
692009.01.06 05:45modify70.101.461901.461070.00000
702009.01.06 05:45modify70.101.461901.461050.00000
712009.01.06 05:45modify70.101.461901.461000.00000
722009.01.06 05:46s/l70.101.461001.461000.000009.001106.07
732009.01.06 09:25buy80.101.463450.000000.00000
742009.01.06 09:28modify80.101.463451.463530.00000
752009.01.06 09:28modify80.101.463451.463700.00000
762009.01.06 09:29modify80.101.463451.463720.00000
772009.01.06 09:29modify80.101.463451.464050.00000
782009.01.06 09:29modify80.101.463451.464370.00000
792009.01.06 09:29modify80.101.463451.464480.00000
802009.01.06 09:29modify80.101.463451.464700.00000
812009.01.06 09:30modify80.101.463451.464790.00000
822009.01.06 09:30modify80.101.463451.464990.00000
832009.01.06 09:30modify80.101.463451.465030.00000
842009.01.06 09:30modify80.101.463451.465190.00000
852009.01.06 09:30modify80.101.463451.465350.00000
862009.01.06 09:30modify80.101.463451.465390.00000
872009.01.06 09:30modify80.101.463451.465540.00000
882009.01.06 09:30modify80.101.463451.465700.00000
892009.01.06 09:31modify80.101.463451.465810.00000
902009.01.06 09:31modify80.101.463451.465930.00000
912009.01.06 09:31modify80.101.463451.465960.00000
922009.01.06 09:31modify80.101.463451.466080.00000
932009.01.06 09:31modify80.101.463451.466200.00000
942009.01.06 09:32modify80.101.463451.466600.00000
952009.01.06 09:32modify80.101.463451.466700.00000
962009.01.06 09:32modify80.101.463451.466900.00000
972009.01.06 09:32modify80.101.463451.467000.00000
982009.01.06 09:32modify80.101.463451.467200.00000
992009.01.06 09:34s/l80.101.467201.467200.0000037.501143.57
1002009.01.06 12:15sell90.101.462700.000000.00000
1012009.01.06 12:38modify90.101.462701.462500.00000
1022009.01.06 12:39modify90.101.462701.462270.00000
1032009.01.06 12:39modify90.101.462701.462190.00000
1042009.01.06 12:39modify90.101.462701.462030.00000
1052009.01.06 12:39modify90.101.462701.461910.00000
1062009.01.06 12:39modify90.101.462701.461700.00000
1072009.01.06 12:40modify90.101.462701.461600.00000
1082009.01.06 12:41modify90.101.462701.461500.00000
1092009.01.06 12:42modify90.101.462701.461400.00000
1102009.01.06 12:43modify90.101.462701.461360.00000
1112009.01.06 12:43modify90.101.462701.461220.00000
1122009.01.06 12:43modify90.101.462701.460930.00000
1132009.01.06 12:43modify90.101.462701.460860.00000
1142009.01.06 12:43modify90.101.462701.460560.00000
1152009.01.06 12:43modify90.101.462701.460270.00000
1162009.01.06 12:43modify90.101.462701.460130.00000
1172009.01.06 12:43modify90.101.462701.459760.00000
1182009.01.06 12:43modify90.101.462701.459400.00000
1192009.01.06 12:43s/l90.101.459401.459400.0000033.001176.57
1202009.01.06 16:05buy100.101.463000.000000.00000
1212009.01.06 16:43modify100.101.463001.463000.00000
1222009.01.06 16:43modify100.101.463001.463200.00000
1232009.01.06 16:44modify100.101.463001.463280.00000
1242009.01.06 16:44modify100.101.463001.463320.00000
1252009.01.06 16:44modify100.101.463001.463390.00000
1262009.01.06 16:44modify100.101.463001.463430.00000
1272009.01.06 16:44modify100.101.463001.463500.00000
1282009.01.06 16:45modify100.101.463001.463700.00000
1292009.01.06 16:45modify100.101.463001.464110.00000
1302009.01.06 16:45modify100.101.463001.464510.00000
1312009.01.06 16:45modify100.101.463001.464540.00000
1322009.01.06 16:45modify100.101.463001.464600.00000
1332009.01.06 16:45s/l100.101.464601.464600.0000016.001192.57
1342009.01.07 09:22sell110.101.485830.000000.00000
1352009.01.07 10:18modify110.101.485831.485760.00000
1362009.01.07 10:18modify110.101.485831.485440.00000
1372009.01.07 10:18modify110.101.485831.485000.00000
1382009.01.07 10:21modify110.101.485831.484700.00000
1392009.01.07 10:21modify110.101.485831.484600.00000
1402009.01.07 10:21modify110.101.485831.484400.00000
1412009.01.07 10:21modify110.101.485831.484250.00000
1422009.01.07 10:21modify110.101.485831.484000.00000
1432009.01.07 10:22modify110.101.485831.483990.00000
1442009.01.07 10:22modify110.101.485831.483870.00000
1452009.01.07 10:22modify110.101.485831.483800.00000
1462009.01.07 10:23s/l110.101.483801.483800.0000020.301212.87
1472009.01.07 11:25buy120.101.487200.000000.00000
1482009.01.07 11:45modify120.101.487201.487240.00000
1492009.01.07 11:45modify120.101.487201.487290.00000
1502009.01.07 11:45modify120.101.487201.487490.00000
1512009.01.07 11:45modify120.101.487201.487700.00000
1522009.01.07 11:46modify120.101.487201.487910.00000
1532009.01.07 11:46modify120.101.487201.488110.00000
1542009.01.07 11:46modify120.101.487201.488140.00000
1552009.01.07 11:46modify120.101.487201.488240.00000
1562009.01.07 11:46modify120.101.487201.488350.00000
1572009.01.07 11:46modify120.101.487201.488380.00000
1582009.01.07 11:46modify120.101.487201.488490.00000
1592009.01.07 11:46modify120.101.487201.488600.00000
1602009.01.07 11:47modify120.101.487201.488670.00000
1612009.01.07 11:47modify120.101.487201.488850.00000
1622009.01.07 11:47modify120.101.487201.488880.00000
1632009.01.07 11:47modify120.101.487201.489030.00000
1642009.01.07 11:47modify120.101.487201.489170.00000
1652009.01.07 11:47modify120.101.487201.489210.00000
1662009.01.07 11:47modify120.101.487201.489350.00000
1672009.01.07 11:47modify120.101.487201.489500.00000
1682009.01.07 11:51modify120.101.487201.489670.00000
1692009.01.07 11:51modify120.101.487201.489890.00000
1702009.01.07 11:51modify120.101.487201.490020.00000
1712009.01.07 11:51modify120.101.487201.490200.00000
1722009.01.07 11:51modify120.101.487201.490370.00000
1732009.01.07 11:51modify120.101.487201.490550.00000
1742009.01.07 11:51modify120.101.487201.490680.00000
1752009.01.07 11:51modify120.101.487201.490850.00000
1762009.01.07 11:51modify120.101.487201.491030.00000
1772009.01.07 11:51modify120.101.487201.491200.00000
1782009.01.07 11:51s/l120.101.491201.491200.0000040.001252.87
1792009.01.08 01:05sell130.101.506200.000000.00000
1802009.01.08 01:30modify130.101.506201.506200.00000
1812009.01.08 01:31modify130.101.506201.505600.00000
1822009.01.08 01:31modify130.101.506201.504900.00000
1832009.01.08 01:34modify130.101.506201.504840.00000
1842009.01.08 01:34modify130.101.506201.504800.00000
1852009.01.08 01:38s/l130.101.504801.504800.0000014.001266.87
1862009.01.08 02:10buy140.101.507300.000000.00000
1872009.01.08 02:33modify140.101.507301.507430.00000
1882009.01.08 02:33modify140.101.507301.507700.00000
1892009.01.08 02:35s/l140.101.507701.507700.000004.001270.87
1902009.01.08 02:53sell150.101.505800.000000.00000
1912009.01.08 03:17modify150.101.505801.505740.00000
1922009.01.08 03:17modify150.101.505801.505600.00000
1932009.01.08 03:20s/l150.101.505601.505600.000002.001272.87
1942009.01.08 05:55buy160.101.506740.000000.00000
1952009.01.08 05:59modify160.101.506741.506900.00000
1962009.01.08 06:00modify160.101.506741.506960.00000
1972009.01.08 06:00modify160.101.506741.507000.00000
1982009.01.08 06:01s/l160.101.507001.507000.000002.601275.47
1992009.01.08 06:33sell170.101.505300.000000.00000
2002009.01.08 06:42modify170.101.505301.505280.00000
2012009.01.08 06:42modify170.101.505301.505190.00000
2022009.01.08 06:42modify170.101.505301.504940.00000
2032009.01.08 06:42modify170.101.505301.504700.00000
2042009.01.08 06:43s/l170.101.504701.504700.000006.001281.47
2052009.01.08 07:30buy180.101.506300.000000.00000
2062009.01.08 07:48modify180.101.506301.506330.00000
2072009.01.08 07:48modify180.101.506301.506500.00000
2082009.01.08 07:48modify180.101.506301.506600.00000
2092009.01.08 07:48modify180.101.506301.506700.00000
2102009.01.08 07:48modify180.101.506301.506800.00000
2112009.01.08 07:48modify180.101.506301.506900.00000
2122009.01.08 07:48modify180.101.506301.507000.00000
2132009.01.08 07:48modify180.101.506301.507100.00000
2142009.01.08 07:51s/l180.101.507101.507100.000008.001289.47
2152009.01.08 07:55sell190.101.505000.000000.00000
2162009.01.08 08:35modify190.101.505001.504800.00000
2172009.01.08 08:36s/l190.101.504801.504800.000002.001291.47
2182009.01.08 08:36sell200.101.504580.000000.00000
2192009.01.08 08:42modify200.101.504581.504400.00000
2202009.01.08 08:43modify200.101.504581.504200.00000
2212009.01.08 08:43modify200.101.504581.504090.00000
2222009.01.08 08:43modify200.101.504581.504010.00000
2232009.01.08 08:43modify200.101.504581.503900.00000
2242009.01.08 08:44modify200.101.504581.503860.00000
2252009.01.08 08:44modify200.101.504581.503630.00000
2262009.01.08 08:44modify200.101.504581.503270.00000
2272009.01.08 08:44modify200.101.504581.502800.00000
2282009.01.08 08:45modify200.101.504581.502700.00000
2292009.01.08 08:45modify200.101.504581.502550.00000
2302009.01.08 08:45modify200.101.504581.502450.00000
2312009.01.08 08:45modify200.101.504581.502300.00000
2322009.01.08 08:46modify200.101.504581.502200.00000
2332009.01.08 08:47s/l200.101.502201.502200.0000023.801315.27
2342009.01.08 09:55buy210.101.506900.000000.00000
2352009.01.08 10:04modify210.101.506901.506900.00000
2362009.01.08 10:05s/l210.101.506901.506900.000000.001315.27
2372009.01.08 10:25sell220.101.504030.000000.00000
2382009.01.08 10:29modify220.101.504031.503990.00000
2392009.01.08 10:29modify220.101.504031.503910.00000
2402009.01.08 10:29modify220.101.504031.503830.00000
2412009.01.08 10:29modify220.101.504031.503810.00000
2422009.01.08 10:29modify220.101.504031.503710.00000
2432009.01.08 10:29modify220.101.504031.503600.00000
2442009.01.08 10:29modify220.101.504031.503500.00000
2452009.01.08 10:30s/l220.101.503501.503500.000005.301320.57
2462009.01.08 10:40buy230.101.506800.000000.00000
2472009.01.08 10:45modify230.101.506801.506800.00000
2482009.01.08 10:46modify230.101.506801.507000.00000
2492009.01.08 10:46modify230.101.506801.507200.00000
2502009.01.08 10:46modify230.101.506801.507390.00000
2512009.01.08 10:46modify230.101.506801.507590.00000
2522009.01.08 10:46modify230.101.506801.507710.00000
2532009.01.08 10:46modify230.101.506801.507830.00000
2542009.01.08 10:46modify230.101.506801.507950.00000
2552009.01.08 10:46modify230.101.506801.507990.00000
2562009.01.08 10:46modify230.101.506801.508140.00000
2572009.01.08 10:46modify230.101.506801.508300.00000
2582009.01.08 10:46s/l230.101.508301.508300.0000015.001335.57
2592009.01.08 11:05sell240.101.504600.000000.00000
2602009.01.08 11:19modify240.101.504601.504500.00000
2612009.01.08 11:19modify240.101.504601.504300.00000
2622009.01.08 11:19modify240.101.504601.504150.00000
2632009.01.08 11:19modify240.101.504601.503900.00000
2642009.01.08 11:20modify240.101.504601.503770.00000
2652009.01.08 11:20modify240.101.504601.503630.00000
2662009.01.08 11:20modify240.101.504601.503500.00000
2672009.01.08 11:20modify240.101.504601.503470.00000
2682009.01.08 11:20modify240.101.504601.503330.00000
2692009.01.08 11:20modify240.101.504601.503200.00000
2702009.01.08 11:20modify240.101.504601.503130.00000
2712009.01.08 11:20modify240.101.504601.502970.00000
2722009.01.08 11:20modify240.101.504601.502800.00000
2732009.01.08 11:21modify240.101.504601.502680.00000
2742009.01.08 11:21modify240.101.504601.502460.00000
2752009.01.08 11:21modify240.101.504601.502400.00000
2762009.01.08 11:22s/l240.101.502401.502400.0000022.001357.57
2772009.01.08 11:52buy250.101.507400.000000.00000
2782009.01.08 12:05modify250.101.507401.507480.00000
2792009.01.08 12:05modify250.101.507401.507560.00000
2802009.01.08 12:05modify250.101.507401.507700.00000
2812009.01.08 12:06s/l250.101.507701.507700.000003.001360.57
2822009.01.08 12:59sell260.101.504640.000000.00000
2832009.01.08 13:01modify260.101.504641.504500.00000
2842009.01.08 13:01modify260.101.504641.504200.00000
2852009.01.08 13:01modify260.101.504641.503900.00000
2862009.01.08 13:01modify260.101.504641.503600.00000
2872009.01.08 13:01modify260.101.504641.503300.00000
2882009.01.08 13:01s/l260.101.503301.503300.0000013.401373.97
2892009.01.08 13:01sell270.101.503020.000000.00000
2902009.01.12 09:27modify270.101.503021.502980.00000
2912009.01.12 09:27modify270.101.503021.502820.00000
2922009.01.12 09:27modify270.101.503021.502710.00000
2932009.01.12 09:27modify270.101.503021.502460.00000
2942009.01.12 09:27modify270.101.503021.502200.00000
2952009.01.12 09:28modify270.101.503021.502150.00000
2962009.01.12 09:28modify270.101.503021.501970.00000
2972009.01.12 09:28modify270.101.503021.501790.00000
2982009.01.12 09:28modify270.101.503021.501660.00000
2992009.01.12 09:28modify270.101.503021.501470.00000
3002009.01.12 09:28modify270.101.503021.501290.00000
3012009.01.12 09:28modify270.101.503021.501110.00000
3022009.01.12 09:28modify270.101.503021.501060.00000
3032009.01.12 09:28modify270.101.503021.500770.00000
3042009.01.12 09:28modify270.101.503021.500490.00000
3052009.01.12 09:28modify270.101.503021.500200.00000
3062009.01.12 09:29s/l270.101.500201.500200.0000028.001401.97
3072009.01.14 02:25buy280.101.457900.000000.00000
3082009.01.14 03:57modify280.101.457901.457900.00000
3092009.01.14 03:58modify280.101.457901.458100.00000
3102009.01.14 03:58modify280.101.457901.458330.00000
3112009.01.14 03:58modify280.101.457901.458370.00000
3122009.01.14 03:58modify280.101.457901.458460.00000
3132009.01.14 03:58modify280.101.457901.458510.00000
3142009.01.14 03:58modify280.101.457901.458600.00000
3152009.01.14 04:00modify280.101.457901.458700.00000
3162009.01.14 04:00modify280.101.457901.458800.00000
3172009.01.14 04:01modify280.101.457901.459000.00000
3182009.01.14 04:01modify280.101.457901.459090.00000
3192009.01.14 04:01modify280.101.457901.459110.00000
3202009.01.14 04:01modify280.101.457901.459150.00000
3212009.01.14 04:01modify280.101.457901.459170.00000
3222009.01.14 04:01modify280.101.457901.459200.00000
3232009.01.14 04:02modify280.101.457901.459250.00000
3242009.01.14 04:02modify280.101.457901.459300.00000
3252009.01.14 04:03modify280.101.457901.459410.00000
3262009.01.14 04:03modify280.101.457901.459620.00000
3272009.01.14 04:03modify280.101.457901.459700.00000
3282009.01.14 04:04s/l280.101.459701.459700.0000018.001419.97
3292009.01.14 04:25sell290.101.456900.000000.00000
3302009.01.14 04:52modify290.101.456901.456900.00000
3312009.01.14 04:53modify290.101.456901.456800.00000
3322009.01.14 04:54modify290.101.456901.456700.00000
3332009.01.14 04:54modify290.101.456901.456600.00000
3342009.01.14 04:54modify290.101.456901.456500.00000
3352009.01.14 04:54modify290.101.456901.456300.00000
3362009.01.14 04:54modify290.101.456901.455900.00000
3372009.01.14 04:55modify290.101.456901.455800.00000
3382009.01.14 04:57modify290.101.456901.455750.00000
3392009.01.14 04:57modify290.101.456901.455500.00000
3402009.01.14 04:58modify290.101.456901.455300.00000
3412009.01.14 04:58modify290.101.456901.455240.00000
3422009.01.14 04:58modify290.101.456901.455200.00000
3432009.01.14 05:01s/l290.101.455201.455200.0000017.001436.97
3442009.01.14 06:15buy300.101.457400.000000.00000
3452009.01.14 06:31modify300.101.457401.457410.00000
3462009.01.14 06:31modify300.101.457401.457600.00000
3472009.01.14 06:32modify300.101.457401.457700.00000
3482009.01.14 06:32modify300.101.457401.457750.00000
3492009.01.14 06:32modify300.101.457401.457800.00000
3502009.01.14 06:32modify300.101.457401.457850.00000
3512009.01.14 06:32modify300.101.457401.457900.00000
3522009.01.14 06:33modify300.101.457401.458100.00000
3532009.01.14 06:34modify300.101.457401.458200.00000
3542009.01.14 06:35modify300.101.457401.458600.00000
3552009.01.14 06:35modify300.101.457401.458700.00000
3562009.01.14 06:35modify300.101.457401.458900.00000
3572009.01.14 06:35modify300.101.457401.459000.00000
3582009.01.14 06:35modify300.101.457401.459200.00000
3592009.01.14 06:37s/l300.101.459201.459200.0000018.001454.97
3602009.01.14 10:15sell310.101.457500.000000.00000
3612009.01.14 10:31modify310.101.457501.457380.00000
3622009.01.14 10:31modify310.101.457501.457140.00000
3632009.01.14 10:31modify310.101.457501.456900.00000
3642009.01.14 10:32modify310.101.457501.456880.00000
3652009.01.14 10:32modify310.101.457501.456840.00000
3662009.01.14 10:32modify310.101.457501.456800.00000
3672009.01.14 10:34s/l310.101.456801.456800.000007.001461.97
3682009.01.14 12:12buy320.101.459000.000000.00000
3692009.01.14 16:01modify320.101.459001.459090.00000
3702009.01.14 16:01modify320.101.459001.459130.00000
3712009.01.14 16:01modify320.101.459001.459290.00000
3722009.01.14 16:01modify320.101.459001.459450.00000
3732009.01.14 16:01modify320.101.459001.459490.00000
3742009.01.14 16:01modify320.101.459001.459640.00000
3752009.01.14 16:01modify320.101.459001.459800.00000
3762009.01.14 16:02modify320.101.459001.459840.00000
3772009.01.14 16:02modify320.101.459001.459950.00000
3782009.01.14 16:02modify320.101.459001.460010.00000
3792009.01.14 16:02modify320.101.459001.460080.00000
3802009.01.14 16:02modify320.101.459001.460160.00000
3812009.01.14 16:02modify320.101.459001.460230.00000
3822009.01.14 16:02modify320.101.459001.460280.00000
3832009.01.14 16:02modify320.101.459001.460360.00000
3842009.01.14 16:02modify320.101.459001.460430.00000
3852009.01.14 16:02modify320.101.459001.460500.00000
3862009.01.14 16:03modify320.101.459001.460600.00000
3872009.01.14 16:03modify320.101.459001.460640.00000
3882009.01.14 16:03modify320.101.459001.460670.00000
3892009.01.14 16:03modify320.101.459001.460710.00000
3902009.01.14 16:03modify320.101.459001.460740.00000
3912009.01.14 16:03modify320.101.459001.460780.00000
3922009.01.14 16:03modify320.101.459001.460820.00000
3932009.01.14 16:03modify320.101.459001.460860.00000
3942009.01.14 16:03modify320.101.459001.460900.00000
3952009.01.14 16:03s/l320.101.460901.460900.0000019.001480.97
3962009.01.14 16:31sell330.101.455140.000000.00000
3972009.01.14 16:59modify330.101.455141.455030.00000
3982009.01.14 16:59modify330.101.455141.454900.00000
3992009.01.14 17:00s/l330.101.454901.454900.000002.401483.37
4002009.01.14 17:02buy340.101.459270.000000.00000
4012009.01.14 17:02modify340.101.459271.459300.00000
4022009.01.14 17:02modify340.101.459271.459400.00000
4032009.01.14 17:02modify340.101.459271.459500.00000
4042009.01.14 17:03s/l340.101.459501.459500.000002.301485.67
4052009.01.14 17:05buy350.101.458900.000000.00000
4062009.01.14 17:34modify350.101.458901.458950.00000
4072009.01.14 17:34modify350.101.458901.458980.00000
4082009.01.14 17:34modify350.101.458901.459090.00000
4092009.01.14 17:34modify350.101.458901.459200.00000
4102009.01.14 17:37modify350.101.458901.459350.00000
4112009.01.14 17:37modify350.101.458901.459380.00000
4122009.01.14 17:37modify350.101.458901.459510.00000
4132009.01.14 17:37modify350.101.458901.459630.00000
4142009.01.14 17:37modify350.101.458901.459720.00000
4152009.01.14 17:37modify350.101.458901.459900.00000
4162009.01.14 17:38s/l350.101.459901.459900.0000010.001495.67
4172009.01.14 21:06sell360.101.456840.000000.00000
4182009.01.14 21:07modify360.101.456841.456810.00000
4192009.01.14 21:07modify360.101.456841.456710.00000
4202009.01.14 21:07modify360.101.456841.456600.00000
4212009.01.14 21:08modify360.101.456841.456570.00000
4222009.01.14 21:08modify360.101.456841.456500.00000
4232009.01.14 21:08s/l360.101.456501.456500.000003.401499.07
4242009.01.14 21:35buy370.101.458100.000000.00000
4252009.01.14 22:30modify370.101.458101.458270.00000
4262009.01.14 22:30modify370.101.458101.458330.00000
4272009.01.14 22:30modify370.101.458101.458440.00000
4282009.01.14 22:30modify370.101.458101.458600.00000
4292009.01.14 22:38modify370.101.458101.458700.00000
4302009.01.14 22:40modify370.101.458101.458800.00000
4312009.01.14 22:40modify370.101.458101.458860.00000
4322009.01.14 22:40modify370.101.458101.458920.00000
4332009.01.14 22:40modify370.101.458101.458980.00000
4342009.01.14 22:40modify370.101.458101.459040.00000
4352009.01.14 22:40modify370.101.458101.459100.00000
4362009.01.14 22:41modify370.101.458101.459200.00000
4372009.01.14 22:41modify370.101.458101.459400.00000
4382009.01.14 22:43modify370.101.458101.459410.00000
4392009.01.14 22:43modify370.101.458101.459480.00000
4402009.01.14 22:43modify370.101.458101.459600.00000
4412009.01.14 22:46s/l370.101.459601.459600.0000015.001514.07
4422009.01.15 02:03sell380.101.455800.000000.00000
4432009.01.15 15:33modify380.101.455801.455750.00000
4442009.01.15 15:33modify380.101.455801.455560.00000
4452009.01.15 15:33modify380.101.455801.455370.00000
4462009.01.15 15:33modify380.101.455801.455280.00000
4472009.01.15 15:33modify380.101.455801.455090.00000
4482009.01.15 15:33modify380.101.455801.454900.00000
4492009.01.15 15:33modify380.101.455801.454720.00000
4502009.01.15 15:33modify380.101.455801.454530.00000
4512009.01.15 15:33modify380.101.455801.454340.00000
4522009.01.15 15:33modify380.101.455801.454110.00000
4532009.01.15 15:33modify380.101.455801.453870.00000
4542009.01.15 15:33modify380.101.455801.453640.00000
4552009.01.15 15:33modify380.101.455801.453400.00000
4562009.01.15 15:33s/l380.101.453401.453400.0000024.001538.07
4572009.01.15 15:33sell390.101.453110.000000.00000
4582009.01.15 15:35modify390.101.453111.452990.00000
4592009.01.15 15:35modify390.101.453111.452800.00000
4602009.01.15 15:35s/l390.101.452801.452800.000003.101541.17
4612009.01.15 17:40buy400.101.460300.000000.00000
4622009.01.15 19:40modify400.101.460301.460430.00000
4632009.01.15 19:40modify400.101.460301.460640.00000
4642009.01.15 19:40modify400.101.460301.460790.00000
4652009.01.15 19:40modify400.101.460301.461100.00000
4662009.01.15 19:41modify400.101.460301.461120.00000
4672009.01.15 19:41modify400.101.460301.461140.00000
4682009.01.15 19:41modify400.101.460301.461220.00000
4692009.01.15 19:41modify400.101.460301.461310.00000
4702009.01.15 19:41modify400.101.460301.461380.00000
4712009.01.15 19:41modify400.101.460301.461500.00000
4722009.01.15 19:42s/l400.101.461501.461500.0000012.001553.17
4732009.01.15 19:42buy410.101.461700.000000.00000
4742009.01.15 19:55modify410.101.461701.461720.00000
4752009.01.15 19:55modify410.101.461701.461800.00000
4762009.01.15 19:56modify410.101.461701.461810.00000
4772009.01.15 19:56modify410.101.461701.461900.00000
4782009.01.15 19:56s/l410.101.461901.461900.000002.001555.17
4792009.01.16 16:15sell420.101.482460.000000.00000
4802009.01.16 16:25modify420.101.482461.482410.00000
4812009.01.16 16:25modify420.101.482461.482330.00000
4822009.01.16 16:25modify420.101.482461.482220.00000
4832009.01.16 16:25modify420.101.482461.482110.00000
4842009.01.16 16:25modify420.101.482461.482010.00000
4852009.01.16 16:25modify420.101.482461.481900.00000
4862009.01.16 16:26modify420.101.482461.481800.00000
4872009.01.16 16:26modify420.101.482461.481780.00000
4882009.01.16 16:26modify420.101.482461.481750.00000
4892009.01.16 16:26modify420.101.482461.481710.00000
4902009.01.16 16:26modify420.101.482461.481610.00000
4912009.01.16 16:26modify420.101.482461.481580.00000
4922009.01.16 16:26modify420.101.482461.481490.00000
4932009.01.16 16:26modify420.101.482461.481390.00000
4942009.01.16 16:26modify420.101.482461.481340.00000
4952009.01.16 16:26modify420.101.482461.481220.00000
4962009.01.16 16:26modify420.101.482461.481100.00000
4972009.01.16 16:27s/l420.101.481101.481100.0000013.601568.77
4982009.01.16 17:05buy430.101.484480.000000.00000
4992009.01.16 17:09modify430.101.484481.484650.00000
5002009.01.16 17:09modify430.101.484481.484770.00000
5012009.01.16 17:09modify430.101.484481.484920.00000
5022009.01.16 17:09modify430.101.484481.485080.00000
5032009.01.16 17:09modify430.101.484481.485230.00000
5042009.01.16 17:09modify430.101.484481.485420.00000
5052009.01.16 17:09modify430.101.484481.485610.00000
5062009.01.16 17:09modify430.101.484481.485800.00000
5072009.01.16 17:10s/l430.101.485801.485800.0000013.201581.97
5082009.01.16 17:35sell440.101.482310.000000.00000
5092009.01.16 17:36modify440.101.482311.482210.00000
5102009.01.16 17:36modify440.101.482311.482040.00000
5112009.01.16 17:36modify440.101.482311.481870.00000
5122009.01.16 17:36modify440.101.482311.481700.00000
5132009.01.16 17:36modify440.101.482311.481660.00000
5142009.01.16 17:36modify440.101.482311.481490.00000
5152009.01.16 17:36modify440.101.482311.481310.00000
5162009.01.16 17:36modify440.101.482311.481140.00000
5172009.01.16 17:36modify440.101.482311.480970.00000
5182009.01.16 17:36modify440.101.482311.480800.00000
5192009.01.16 17:36modify440.101.482311.480670.00000
5202009.01.16 17:36modify440.101.482311.480460.00000
5212009.01.16 17:36modify440.101.482311.480240.00000
5222009.01.16 17:36modify440.101.482311.480030.00000
5232009.01.16 17:36modify440.101.482311.479810.00000
5242009.01.16 17:36modify440.101.482311.479600.00000
5252009.01.16 17:36s/l440.101.479601.479600.0000027.101609.07
5262009.01.19 00:00buy450.101.487500.000000.00000
5272009.01.19 00:17modify450.101.487501.487540.00000
5282009.01.19 00:17modify450.101.487501.487700.00000
5292009.01.19 00:19s/l450.101.487701.487700.000002.001611.07
5302009.01.19 08:16sell460.101.479470.000000.00000
5312009.01.19 08:20modify460.101.479471.479390.00000
5322009.01.19 08:20modify460.101.479471.479280.00000
5332009.01.19 08:20modify460.101.479471.479100.00000
5342009.01.19 08:21modify460.101.479471.479000.00000
5352009.01.19 08:21modify460.101.479471.478840.00000
5362009.01.19 08:21modify460.101.479471.478690.00000
5372009.01.19 08:21modify460.101.479471.478540.00000
5382009.01.19 08:21modify460.101.479471.478470.00000
5392009.01.19 08:21modify460.101.479471.478350.00000
5402009.01.19 08:21modify460.101.479471.478220.00000
5412009.01.19 08:21modify460.101.479471.478090.00000
5422009.01.19 08:21modify460.101.479471.477960.00000
5432009.01.19 08:21modify460.101.479471.477830.00000
5442009.01.19 08:21modify460.101.479471.477680.00000
5452009.01.19 08:21modify460.101.479471.477520.00000
5462009.01.19 08:21modify460.101.479471.477360.00000
5472009.01.19 08:21modify460.101.479471.477200.00000
5482009.01.19 08:22modify460.101.479471.477140.00000
5492009.01.19 08:22modify460.101.479471.476980.00000
5502009.01.19 08:22modify460.101.479471.476820.00000
5512009.01.19 08:22modify460.101.479471.476660.00000
5522009.01.19 08:22modify460.101.479471.476500.00000
5532009.01.19 08:22modify460.101.479471.476380.00000
5542009.01.19 08:22modify460.101.479471.476220.00000
5552009.01.19 08:22modify460.101.479471.476060.00000
5562009.01.19 08:22modify460.101.479471.475900.00000
5572009.01.19 08:22modify460.101.479471.475700.00000
5582009.01.19 08:22modify460.101.479471.475500.00000
5592009.01.19 08:22modify460.101.479471.475300.00000
5602009.01.19 08:22modify460.101.479471.475100.00000
5612009.01.19 08:22s/l460.101.475101.475100.0000043.701654.77
5622009.01.21 03:40buy470.101.397430.000000.00000
5632009.01.21 03:41modify470.101.397431.397460.00000
5642009.01.21 03:41modify470.101.397431.397510.00000
5652009.01.21 03:41modify470.101.397431.397600.00000
5662009.01.21 03:42s/l470.101.397601.397600.000001.701656.47
5672009.01.21 04:10sell480.101.396400.000000.00000
5682009.01.21 05:06modify480.101.396401.396400.00000
5692009.01.21 05:06modify480.101.396401.396280.00000
5702009.01.21 05:06modify480.101.396401.396140.00000
5712009.01.21 05:06modify480.101.396401.396110.00000
5722009.01.21 05:06modify480.101.396401.395980.00000
5732009.01.21 05:06modify480.101.396401.395840.00000
5742009.01.21 05:06modify480.101.396401.395700.00000
5752009.01.21 05:07s/l480.101.395701.395700.000007.001663.47
5762009.01.21 05:07sell490.101.395430.000000.00000
5772009.01.21 07:18modify490.101.395431.395200.00000
5782009.01.21 07:19modify490.101.395431.395020.00000
5792009.01.21 07:19modify490.101.395431.394830.00000
5802009.01.21 07:19modify490.101.395431.394640.00000
5812009.01.21 07:19modify490.101.395431.394520.00000
5822009.01.21 07:19modify490.101.395431.394370.00000
5832009.01.21 07:19modify490.101.395431.394210.00000
5842009.01.21 07:19modify490.101.395431.394060.00000
5852009.01.21 07:19modify490.101.395431.393870.00000
5862009.01.21 07:19modify490.101.395431.393680.00000
5872009.01.21 07:19modify490.101.395431.393490.00000
5882009.01.21 07:19modify490.101.395431.393300.00000
5892009.01.21 07:21modify490.101.395431.393100.00000
5902009.01.21 07:21modify490.101.395431.393070.00000
5912009.01.21 07:21modify490.101.395431.392930.00000
5922009.01.21 07:21modify490.101.395431.392800.00000
5932009.01.21 07:21modify490.101.395431.392650.00000
5942009.01.21 07:21modify490.101.395431.392400.00000
5952009.01.21 07:25s/l490.101.392401.392400.0000030.301693.77
5962009.01.21 20:48buy500.101.383310.000000.00000
5972009.01.21 20:48modify500.101.383311.383370.00000
5982009.01.21 20:48modify500.101.383311.383590.00000
5992009.01.21 20:48modify500.101.383311.383810.00000
6002009.01.21 20:48modify500.101.383311.384020.00000
6012009.01.21 20:48modify500.101.383311.384240.00000
6022009.01.21 20:48modify500.101.383311.384460.00000
6032009.01.21 20:48modify500.101.383311.384570.00000
6042009.01.21 20:48modify500.101.383311.384790.00000
6052009.01.21 20:48modify500.101.383311.385010.00000
6062009.01.21 20:48modify500.101.383311.385230.00000
6072009.01.21 20:48modify500.101.383311.385450.00000
6082009.01.21 20:48modify500.101.383311.385660.00000
6092009.01.21 20:48modify500.101.383311.385880.00000
6102009.01.21 20:48modify500.101.383311.386100.00000
6112009.01.21 20:48s/l500.101.386101.386100.0000027.901721.67
6122009.01.22 01:14sell510.101.384470.000000.00000
6132009.01.22 08:18modify510.101.384471.384430.00000
6142009.01.22 08:18modify510.101.384471.384290.00000
6152009.01.22 08:18modify510.101.384471.384140.00000
6162009.01.22 08:18modify510.101.384471.384000.00000
6172009.01.22 08:19modify510.101.384471.383920.00000
6182009.01.22 08:19modify510.101.384471.383830.00000
6192009.01.22 08:19modify510.101.384471.383740.00000
6202009.01.22 08:19modify510.101.384471.383680.00000
6212009.01.22 08:19modify510.101.384471.383610.00000
6222009.01.22 08:19modify510.101.384471.383530.00000
6232009.01.22 08:19modify510.101.384471.383460.00000
6242009.01.22 08:19modify510.101.384471.383440.00000
6252009.01.22 08:19modify510.101.384471.383330.00000
6262009.01.22 08:19modify510.101.384471.383210.00000
6272009.01.22 08:19modify510.101.384471.383100.00000
6282009.01.22 08:20s/l510.101.383101.383100.0000013.701735.37
6292009.01.22 08:59buy520.101.391200.000000.00000
6302009.01.22 10:09modify520.101.391201.391320.00000
6312009.01.22 10:09modify520.101.391201.391460.00000
6322009.01.22 10:09modify520.101.391201.391470.00000
6332009.01.22 10:09modify520.101.391201.391610.00000
6342009.01.22 10:09modify520.101.391201.391760.00000
6352009.01.22 10:09modify520.101.391201.391900.00000
6362009.01.22 10:10s/l520.101.391901.391900.000007.001742.37
6372009.01.22 10:37sell530.101.388200.000000.00000
6382009.01.22 11:07modify530.101.388201.388200.00000
6392009.01.22 11:07modify530.101.388201.388070.00000
6402009.01.22 11:07modify530.101.388201.387900.00000
6412009.01.22 11:07modify530.101.388201.387730.00000
6422009.01.22 11:07modify530.101.388201.387570.00000
6432009.01.22 11:07modify530.101.388201.387400.00000
6442009.01.22 11:07s/l530.101.387401.387400.000008.001750.37
6452009.01.22 17:30buy540.101.383920.000000.00000
6462009.01.22 17:51modify540.101.383921.384000.00000
6472009.01.22 17:52modify540.101.383921.384150.00000
6482009.01.22 17:52modify540.101.383921.384180.00000
6492009.01.22 17:52modify540.101.383921.384330.00000
6502009.01.22 17:52modify540.101.383921.384470.00000
6512009.01.22 17:52modify540.101.383921.384510.00000
6522009.01.22 17:52modify540.101.383921.384650.00000
6532009.01.22 17:52modify540.101.383921.384800.00000
6542009.01.22 17:55s/l540.101.384801.384800.000008.801759.17
6552009.01.22 19:25sell550.101.382100.000000.00000
6562009.01.23 03:05modify550.101.382101.382100.00000
6572009.01.23 03:06modify550.101.382101.382070.00000
6582009.01.23 03:06modify550.101.382101.382040.00000
6592009.01.23 03:06modify550.101.382101.381940.00000
6602009.01.23 03:06modify550.101.382101.381830.00000
6612009.01.23 03:06modify550.101.382101.381710.00000
6622009.01.23 03:06modify550.101.382101.381500.00000
6632009.01.23 03:07modify550.101.382101.381400.00000
6642009.01.23 03:07modify550.101.382101.381360.00000
6652009.01.23 03:07modify550.101.382101.381310.00000
6662009.01.23 03:07modify550.101.382101.381220.00000
6672009.01.23 03:07modify550.101.382101.381120.00000
6682009.01.23 03:07modify550.101.382101.380740.00000
6692009.01.23 03:07modify550.101.382101.380550.00000
6702009.01.23 03:07modify550.101.382101.380160.00000
6712009.01.23 03:07modify550.101.382101.379880.00000
6722009.01.23 03:07modify550.101.382101.379400.00000
6732009.01.23 03:11s/l550.101.379401.379400.0000026.901786.07
6742009.01.23 15:25buy560.101.371300.000000.00000
6752009.01.23 15:32modify560.101.371301.371300.00000
6762009.01.23 15:32modify560.101.371301.371400.00000
6772009.01.23 15:32modify560.101.371301.371500.00000
6782009.01.23 15:32modify560.101.371301.371600.00000
6792009.01.23 15:33s/l560.101.371601.371600.000003.001789.07
6802009.01.23 15:35sell570.101.368730.000000.00000
6812009.01.23 15:41modify570.101.368731.368700.00000
6822009.01.23 15:42modify570.101.368731.368670.00000
6832009.01.23 15:42modify570.101.368731.368610.00000
6842009.01.23 15:42modify570.101.368731.368550.00000
6852009.01.23 15:42modify570.101.368731.368490.00000
6862009.01.23 15:42modify570.101.368731.368430.00000
6872009.01.23 15:42modify570.101.368731.368390.00000
6882009.01.23 15:42modify570.101.368731.368340.00000
6892009.01.23 15:42modify570.101.368731.368280.00000
6902009.01.23 15:42modify570.101.368731.368230.00000
6912009.01.23 15:42modify570.101.368731.368180.00000
6922009.01.23 15:42modify570.101.368731.368120.00000
6932009.01.23 15:42modify570.101.368731.368070.00000
6942009.01.23 15:42modify570.101.368731.368040.00000
6952009.01.23 15:42modify570.101.368731.367970.00000
6962009.01.23 15:42modify570.101.368731.367900.00000
6972009.01.23 15:42modify570.101.368731.367820.00000
6982009.01.23 15:42modify570.101.368731.367750.00000
6992009.01.23 15:42modify570.101.368731.367670.00000
7002009.01.23 15:42modify570.101.368731.367600.00000
7012009.01.23 15:42s/l570.101.367601.367600.0000011.301800.37
7022009.01.23 17:05buy580.101.371400.000000.00000
7032009.01.23 17:16modify580.101.371401.371510.00000
7042009.01.23 17:16modify580.101.371401.371660.00000
7052009.01.23 17:16modify580.101.371401.371820.00000
7062009.01.23 17:16modify580.101.371401.371970.00000
7072009.01.23 17:16modify580.101.371401.372070.00000
7082009.01.23 17:16modify580.101.371401.372190.00000
7092009.01.23 17:16modify580.101.371401.372320.00000
7102009.01.23 17:16modify580.101.371401.372440.00000
7112009.01.23 17:16modify580.101.371401.372530.00000
7122009.01.23 17:16modify580.101.371401.372650.00000
7132009.01.23 17:16modify580.101.371401.372780.00000
7142009.01.23 17:16modify580.101.371401.372900.00000
7152009.01.23 17:17s/l580.101.372901.372900.0000015.001815.37
7162009.01.23 17:35sell590.101.368100.000000.00000
7172009.01.23 17:37modify590.101.368101.368070.00000
7182009.01.23 17:37modify590.101.368101.367910.00000
7192009.01.23 17:37modify590.101.368101.367740.00000
7202009.01.23 17:37modify590.101.368101.367530.00000
7212009.01.23 17:37modify590.101.368101.367320.00000
7222009.01.23 17:37modify590.101.368101.367110.00000
7232009.01.23 17:37modify590.101.368101.366900.00000
7242009.01.23 17:38modify590.101.368101.366800.00000
7252009.01.23 17:38modify590.101.368101.366640.00000
7262009.01.23 17:38modify590.101.368101.366480.00000
7272009.01.23 17:38modify590.101.368101.366400.00000
7282009.01.23 17:40s/l590.101.366401.366400.0000017.001832.37
7292009.01.23 18:22buy600.101.371930.000000.00000
7302009.01.23 19:22modify600.101.371931.371970.00000
7312009.01.23 19:22modify600.101.371931.372200.00000
7322009.01.23 19:23modify600.101.371931.372220.00000
7332009.01.23 19:23modify600.101.371931.372340.00000
7342009.01.23 19:23modify600.101.371931.372400.00000
7352009.01.23 19:25modify600.101.371931.372520.00000
7362009.01.23 19:25modify600.101.371931.372630.00000
7372009.01.23 19:25modify600.101.371931.372640.00000
7382009.01.23 19:25modify600.101.371931.372700.00000
7392009.01.23 19:25modify600.101.371931.372760.00000
7402009.01.23 19:25modify600.101.371931.372810.00000
7412009.01.23 19:25modify600.101.371931.372900.00000
7422009.01.23 19:26modify600.101.371931.373010.00000
7432009.01.23 19:26modify600.101.371931.373250.00000
7442009.01.23 19:26modify600.101.371931.373500.00000
7452009.01.23 19:27modify600.101.371931.373600.00000
7462009.01.23 19:27s/l600.101.373601.373600.0000016.701849.07
7472009.01.26 00:05sell610.101.366200.000000.00000
7482009.01.26 00:10modify610.101.366201.366180.00000
7492009.01.26 00:10modify610.101.366201.366150.00000
7502009.01.26 00:10modify610.101.366201.366120.00000
7512009.01.26 00:10modify610.101.366201.366110.00000
7522009.01.26 00:10modify610.101.366201.366080.00000
7532009.01.26 00:10modify610.101.366201.366060.00000
7542009.01.26 00:10modify610.101.366201.366030.00000
7552009.01.26 00:10modify610.101.366201.366010.00000
7562009.01.26 00:10modify610.101.366201.365980.00000
7572009.01.26 00:10modify610.101.366201.365950.00000
7582009.01.26 00:10modify610.101.366201.365920.00000
7592009.01.26 00:10modify610.101.366201.365880.00000
7602009.01.26 00:10modify610.101.366201.365840.00000
7612009.01.26 00:10modify610.101.366201.365800.00000
7622009.01.26 00:11modify610.101.366201.365700.00000
7632009.01.26 00:11modify610.101.366201.365410.00000
7642009.01.26 00:11modify610.101.366201.365120.00000
7652009.01.26 00:11modify610.101.366201.364830.00000
7662009.01.26 00:11modify610.101.366201.364540.00000
7672009.01.26 00:11modify610.101.366201.364240.00000
7682009.01.26 00:11modify610.101.366201.363950.00000
7692009.01.26 00:11modify610.101.366201.363660.00000
7702009.01.26 00:11modify610.101.366201.363370.00000
7712009.01.26 00:11modify610.101.366201.363080.00000
7722009.01.26 00:11modify610.101.366201.362790.00000
7732009.01.26 00:11modify610.101.366201.362500.00000
7742009.01.26 00:11modify610.101.366201.362210.00000
7752009.01.26 00:11modify610.101.366201.361920.00000
7762009.01.26 00:11modify610.101.366201.361630.00000
7772009.01.26 00:11modify610.101.366201.361560.00000
7782009.01.26 00:11modify610.101.366201.361240.00000
7792009.01.26 00:11modify610.101.366201.360920.00000
7802009.01.26 00:11modify610.101.366201.360590.00000
7812009.01.26 00:11modify610.101.366201.360270.00000
7822009.01.26 00:11modify610.101.366201.359950.00000
7832009.01.26 00:11modify610.101.366201.359620.00000
7842009.01.26 00:11modify610.101.366201.359300.00000
7852009.01.26 00:11s/l610.101.359301.359300.0000069.001918.07
7862009.01.26 05:15buy620.101.367800.000000.00000
7872009.01.26 09:08modify620.101.367801.367810.00000
7882009.01.26 09:08modify620.101.367801.367850.00000
7892009.01.26 09:08modify620.101.367801.367890.00000
7902009.01.26 09:08modify620.101.367801.367940.00000
7912009.01.26 09:08modify620.101.367801.367980.00000
7922009.01.26 09:08modify620.101.367801.368020.00000
7932009.01.26 09:08modify620.101.367801.368060.00000
7942009.01.26 09:08modify620.101.367801.368110.00000
7952009.01.26 09:08modify620.101.367801.368150.00000
7962009.01.26 09:08modify620.101.367801.368190.00000
7972009.01.26 09:08modify620.101.367801.368240.00000
7982009.01.26 09:08modify620.101.367801.368280.00000
7992009.01.26 09:08modify620.101.367801.368290.00000
8002009.01.26 09:08modify620.101.367801.368340.00000
8012009.01.26 09:08modify620.101.367801.368390.00000
8022009.01.26 09:08modify620.101.367801.368430.00000
8032009.01.26 09:08modify620.101.367801.368480.00000
8042009.01.26 09:08modify620.101.367801.368520.00000
8052009.01.26 09:08modify620.101.367801.368570.00000
8062009.01.26 09:08modify620.101.367801.368620.00000
8072009.01.26 09:08modify620.101.367801.368660.00000
8082009.01.26 09:08modify620.101.367801.368710.00000
8092009.01.26 09:08modify620.101.367801.368750.00000
8102009.01.26 09:08modify620.101.367801.368800.00000
8112009.01.26 09:08s/l620.101.368801.368800.0000010.001928.07
8122009.01.26 09:08buy630.101.368400.000000.00000
8132009.01.26 09:10modify630.101.368401.368430.00000
8142009.01.26 09:10modify630.101.368401.368480.00000
8152009.01.26 09:10modify630.101.368401.368530.00000
8162009.01.26 09:10modify630.101.368401.368580.00000
8172009.01.26 09:10modify630.101.368401.368620.00000
8182009.01.26 09:10modify630.101.368401.368670.00000
8192009.01.26 09:10modify630.101.368401.368720.00000
8202009.01.26 09:10modify630.101.368401.368730.00000
8212009.01.26 09:10modify630.101.368401.368780.00000
8222009.01.26 09:10modify630.101.368401.368830.00000
8232009.01.26 09:10modify630.101.368401.368870.00000
8242009.01.26 09:10modify630.101.368401.368920.00000
8252009.01.26 09:10modify630.101.368401.368970.00000
8262009.01.26 09:10modify630.101.368401.369020.00000
8272009.01.26 09:10modify630.101.368401.369060.00000
8282009.01.26 09:10modify630.101.368401.369110.00000
8292009.01.26 09:10modify630.101.368401.369160.00000
8302009.01.26 09:10modify630.101.368401.369210.00000
8312009.01.26 09:10modify630.101.368401.369260.00000
8322009.01.26 09:10modify630.101.368401.369300.00000
8332009.01.26 09:10modify630.101.368401.369350.00000
8342009.01.26 09:10modify630.101.368401.369400.00000
8352009.01.26 09:12modify630.101.368401.369410.00000
8362009.01.26 09:12modify630.101.368401.369460.00000
8372009.01.26 09:12modify630.101.368401.369500.00000
8382009.01.26 09:13modify630.101.368401.369510.00000
8392009.01.26 09:13modify630.101.368401.369560.00000
8402009.01.26 09:13modify630.101.368401.369600.00000
8412009.01.26 09:13modify630.101.368401.369650.00000
8422009.01.26 09:13modify630.101.368401.369670.00000
8432009.01.26 09:13modify630.101.368401.369710.00000
8442009.01.26 09:13modify630.101.368401.369740.00000
8452009.01.26 09:13modify630.101.368401.369770.00000
8462009.01.26 09:13modify630.101.368401.369800.00000
8472009.01.26 09:13modify630.101.368401.369840.00000
8482009.01.26 09:13modify630.101.368401.369870.00000
8492009.01.26 09:13modify630.101.368401.369900.00000
8502009.01.26 09:13modify630.101.368401.369940.00000
8512009.01.26 09:13modify630.101.368401.369970.00000
8522009.01.26 09:13modify630.101.368401.370010.00000
8532009.01.26 09:13modify630.101.368401.370040.00000
8542009.01.26 09:13modify630.101.368401.370080.00000
8552009.01.26 09:13modify630.101.368401.370120.00000
8562009.01.26 09:13modify630.101.368401.370150.00000
8572009.01.26 09:13modify630.101.368401.370190.00000
8582009.01.26 09:13modify630.101.368401.370230.00000
8592009.01.26 09:13modify630.101.368401.370260.00000
8602009.01.26 09:13modify630.101.368401.370300.00000
8612009.01.26 09:15s/l630.101.370301.370300.0000019.001947.07
8622009.01.27 14:47sell640.101.402910.000000.00000
8632009.03.02 16:46modify640.101.402911.402700.00000
8642009.03.02 16:48modify640.101.402911.402690.00000
8652009.03.02 16:48modify640.101.402911.402590.00000
8662009.03.02 16:48modify640.101.402911.402540.00000
8672009.03.02 16:48modify640.101.402911.402420.00000
8682009.03.02 16:48modify640.101.402911.402300.00000
8692009.03.02 16:49modify640.101.402911.402200.00000
8702009.03.02 16:49modify640.101.402911.402090.00000
8712009.03.02 16:49modify640.101.402911.402070.00000
8722009.03.02 16:49modify640.101.402911.402010.00000
8732009.03.02 16:49modify640.101.402911.401900.00000
8742009.03.02 16:55modify640.101.402911.401850.00000
8752009.03.02 16:55modify640.101.402911.401780.00000
8762009.03.02 16:55modify640.101.402911.401650.00000
8772009.03.02 16:55modify640.101.402911.401560.00000
8782009.03.02 16:55modify640.101.402911.401400.00000
8792009.03.02 16:57s/l640.101.401401.401400.0000011.701958.77
8802009.03.03 04:31buy650.101.408330.000000.00000
8812009.03.03 04:43modify650.101.408331.408340.00000
8822009.03.03 04:43modify650.101.408331.408400.00000
8832009.03.03 04:44modify650.101.408331.408460.00000
8842009.03.03 04:44modify650.101.408331.408510.00000
8852009.03.03 04:44modify650.101.408331.408600.00000
8862009.03.03 04:46s/l650.101.408601.408600.000002.701961.47
8872009.03.03 08:35sell660.101.407390.000000.00000
8882009.03.03 11:44modify660.101.407391.407300.00000
8892009.03.03 11:45modify660.101.407391.407210.00000
8902009.03.03 11:45modify660.101.407391.407140.00000
8912009.03.03 11:45modify660.101.407391.406990.00000
8922009.03.03 11:45modify660.101.407391.406940.00000
8932009.03.03 11:45modify660.101.407391.406820.00000
8942009.03.03 11:45modify660.101.407391.406700.00000
8952009.03.03 11:46modify660.101.407391.406680.00000
8962009.03.03 11:46modify660.101.407391.406610.00000
8972009.03.03 11:46modify660.101.407391.406460.00000
8982009.03.03 11:46modify660.101.407391.406430.00000
8992009.03.03 11:46modify660.101.407391.406280.00000
9002009.03.03 11:46modify660.101.407391.406140.00000
9012009.03.03 11:46modify660.101.407391.406070.00000
9022009.03.03 11:46modify660.101.407391.405880.00000
9032009.03.03 11:46modify660.101.407391.405700.00000
9042009.03.03 11:47s/l660.101.405701.405700.0000016.901978.37
9052009.03.03 14:21buy670.101.408180.000000.00000
9062009.03.03 14:22modify670.101.408181.408180.00000
9072009.03.03 14:22modify670.101.408181.408310.00000
9082009.03.03 14:22modify670.101.408181.408430.00000
9092009.03.03 14:22modify670.101.408181.408520.00000
9102009.03.03 14:22modify670.101.408181.408700.00000
9112009.03.03 14:23modify670.101.408181.408740.00000
9122009.03.03 14:23modify670.101.408181.408970.00000
9132009.03.03 14:23modify670.101.408181.409210.00000
9142009.03.03 14:23modify670.101.408181.409440.00000
9152009.03.03 14:23modify670.101.408181.409680.00000
9162009.03.03 14:23modify670.101.408181.409760.00000
9172009.03.03 14:23modify670.101.408181.409920.00000
9182009.03.03 14:23modify670.101.408181.410080.00000
9192009.03.03 14:23modify670.101.408181.410230.00000
9202009.03.03 14:23modify670.101.408181.410390.00000
9212009.03.03 14:23modify670.101.408181.410470.00000
9222009.03.03 14:23modify670.101.408181.410630.00000
9232009.03.03 14:23modify670.101.408181.410780.00000
9242009.03.03 14:23modify670.101.408181.410940.00000
9252009.03.03 14:23modify670.101.408181.411100.00000
9262009.03.03 14:24s/l670.101.411101.411100.0000029.202007.57
9272009.03.03 15:10sell680.101.406700.000000.00000
9282009.03.03 15:38modify680.101.406701.406670.00000
9292009.03.03 15:38modify680.101.406701.406500.00000
9302009.03.03 15:39modify680.101.406701.406470.00000
9312009.03.03 15:39modify680.101.406701.406400.00000
9322009.03.03 15:40modify680.101.406701.406380.00000
9332009.03.03 15:40modify680.101.406701.406290.00000
9342009.03.03 15:40modify680.101.406701.406200.00000
9352009.03.03 15:44s/l680.101.406201.406200.000005.002012.57
9362009.03.03 20:35buy690.101.406900.000000.00000
9372009.03.03 21:11modify690.101.406901.407000.00000
9382009.03.03 21:13s/l690.101.407001.407000.000001.002013.57
9392009.03.03 22:05sell700.101.406100.000000.00000
9402009.03.03 22:30modify700.101.406101.406080.00000
9412009.03.03 22:30modify700.101.406101.406060.00000
9422009.03.03 22:30modify700.101.406101.406030.00000
9432009.03.03 22:30modify700.101.406101.406000.00000
9442009.03.03 22:31modify700.101.406101.405900.00000
9452009.03.03 22:38modify700.101.406101.405890.00000
9462009.03.03 22:38modify700.101.406101.405850.00000
9472009.03.03 22:38modify700.101.406101.405710.00000
9482009.03.03 22:38modify700.101.406101.405640.00000
9492009.03.03 22:38modify700.101.406101.405490.00000
9502009.03.03 22:38modify700.101.406101.405380.00000
9512009.03.03 22:38modify700.101.406101.405200.00000
9522009.03.03 22:51s/l700.101.405201.405200.000009.002022.57
9532009.03.04 08:29buy710.101.404470.000000.00000
9542009.03.04 08:37modify710.101.404471.404500.00000
9552009.03.04 08:37modify710.101.404471.404700.00000
9562009.03.04 08:38modify710.101.404471.404800.00000
9572009.03.04 08:38modify710.101.404471.404850.00000
9582009.03.04 08:38modify710.101.404471.404930.00000
9592009.03.04 08:38modify710.101.404471.405010.00000
9602009.03.04 08:38modify710.101.404471.405090.00000
9612009.03.04 08:38modify710.101.404471.405470.00000
9622009.03.04 08:38modify710.101.404471.405630.00000
9632009.03.04 08:38modify710.101.404471.405940.00000
9642009.03.04 08:38modify710.101.404471.406090.00000
9652009.03.04 08:38modify710.101.404471.406400.00000
9662009.03.04 08:40s/l710.101.406401.406400.0000019.302041.87
9672009.03.04 10:15sell720.101.403200.000000.00000
9682009.03.09 09:21modify720.101.403201.402900.00000
9692009.03.09 09:21modify720.101.403201.402740.00000
9702009.03.09 09:21modify720.101.403201.402590.00000
9712009.03.09 09:21modify720.101.403201.402430.00000
9722009.03.09 09:21modify720.101.403201.402310.00000
9732009.03.09 09:21modify720.101.403201.402190.00000
9742009.03.09 09:21modify720.101.403201.402070.00000
9752009.03.09 09:21modify720.101.403201.401990.00000
9762009.03.09 09:21modify720.101.403201.401800.00000
9772009.03.09 09:21modify720.101.403201.401600.00000
9782009.03.09 09:22s/l720.101.401601.401600.0000015.502057.37
9792009.03.10 04:10buy730.101.385100.000000.00000
9802009.03.10 09:38modify730.101.385101.385180.00000
9812009.03.10 09:38modify730.101.385101.385280.00000
9822009.03.10 09:38modify730.101.385101.385310.00000
9832009.03.10 09:38modify730.101.385101.385400.00000
9842009.03.10 09:38modify730.101.385101.385500.00000
9852009.03.10 09:39modify730.101.385101.385510.00000
9862009.03.10 09:39modify730.101.385101.385540.00000
9872009.03.10 09:39modify730.101.385101.385640.00000
9882009.03.10 09:39modify730.101.385101.385750.00000
9892009.03.10 09:39modify730.101.385101.385780.00000
9902009.03.10 09:39modify730.101.385101.385890.00000
9912009.03.10 09:39modify730.101.385101.386000.00000
9922009.03.10 09:40modify730.101.385101.386080.00000
9932009.03.10 09:40modify730.101.385101.386160.00000
9942009.03.10 09:40modify730.101.385101.386300.00000
9952009.03.10 09:41modify730.101.385101.386400.00000
9962009.03.10 09:42modify730.101.385101.386420.00000
9972009.03.10 09:42modify730.101.385101.386510.00000
9982009.03.10 09:42modify730.101.385101.386580.00000
9992009.03.10 09:42modify730.101.385101.386640.00000
10002009.03.10 09:42modify730.101.385101.386700.00000
10012009.03.10 09:43modify730.101.385101.386750.00000
10022009.03.10 09:43modify730.101.385101.386800.00000
10032009.03.10 09:44s/l730.101.386801.386800.0000017.002074.37
10042009.03.10 10:30sell740.101.382170.000000.00000
10052009.03.10 10:30modify740.101.382171.382100.00000
10062009.03.10 10:30modify740.101.382171.381900.00000
10072009.03.10 10:30modify740.101.382171.381700.00000
10082009.03.10 10:31modify740.101.382171.381690.00000
10092009.03.10 10:31modify740.101.382171.381590.00000
10102009.03.10 10:31modify740.101.382171.381540.00000
10112009.03.10 10:31modify740.101.382171.381420.00000
10122009.03.10 10:31modify740.101.382171.381300.00000
10132009.03.10 10:34s/l740.101.381301.381300.000008.702083.07
10142009.03.10 10:36buy750.101.384500.000000.00000
10152009.03.10 10:42modify750.101.384501.384530.00000
10162009.03.10 10:42modify750.101.384501.384600.00000
10172009.03.10 10:42s/l750.101.384601.384600.000001.002084.07
10182009.03.10 10:42buy760.101.384880.000000.00000
10192009.03.10 11:05modify760.101.384881.384900.00000
10202009.03.10 11:06modify760.101.384881.385000.00000
10212009.03.10 11:06modify760.101.384881.385110.00000
10222009.03.10 11:06modify760.101.384881.385230.00000
10232009.03.10 11:06modify760.101.384881.385340.00000
10242009.03.10 11:06modify760.101.384881.385460.00000
10252009.03.10 11:06modify760.101.384881.385570.00000
10262009.03.10 11:06modify760.101.384881.385680.00000
10272009.03.10 11:06modify760.101.384881.385800.00000
10282009.03.10 11:06modify760.101.384881.385910.00000
10292009.03.10 11:06modify760.101.384881.386030.00000
10302009.03.10 11:06modify760.101.384881.386140.00000
10312009.03.10 11:06modify760.101.384881.386180.00000
10322009.03.10 11:06modify760.101.384881.386270.00000
10332009.03.10 11:06modify760.101.384881.386370.00000
10342009.03.10 11:06modify760.101.384881.386460.00000
10352009.03.10 11:06modify760.101.384881.386550.00000
10362009.03.10 11:06modify760.101.384881.386640.00000
10372009.03.10 11:06modify760.101.384881.386730.00000
10382009.03.10 11:06modify760.101.384881.386820.00000
10392009.03.10 11:06modify760.101.384881.386860.00000
10402009.03.10 11:06modify760.101.384881.386950.00000
10412009.03.10 11:06modify760.101.384881.387050.00000
10422009.03.10 11:06modify760.101.384881.387140.00000
10432009.03.10 11:06modify760.101.384881.387230.00000
10442009.03.10 11:06modify760.101.384881.387320.00000
10452009.03.10 11:06modify760.101.384881.387410.00000
10462009.03.10 11:06modify760.101.384881.387500.00000
10472009.03.10 11:07s/l760.101.387501.387500.0000026.202110.27
10482009.03.10 12:07sell770.101.382750.000000.00000
10492009.03.10 12:26modify770.101.382751.382700.00000
10502009.03.10 12:28s/l770.101.382701.382700.000000.502110.77
10512009.03.10 12:50buy780.101.383900.000000.00000
10522009.03.10 12:59modify780.101.383901.383900.00000
10532009.03.10 13:00modify780.101.383901.383930.00000
10542009.03.10 13:00modify780.101.383901.384000.00000
10552009.03.10 13:00s/l780.101.384001.384000.000001.002111.77
10562009.03.10 17:00sell790.101.383600.000000.00000
10572009.03.10 17:03modify790.101.383601.383470.00000
10582009.03.10 17:03modify790.101.383601.383300.00000
10592009.03.10 17:03modify790.101.383601.383130.00000
10602009.03.10 17:03modify790.101.383601.382970.00000
10612009.03.10 17:03modify790.101.383601.382800.00000
10622009.03.10 17:04s/l790.101.382801.382800.000008.002119.77
10632009.03.10 17:35buy800.101.385200.000000.00000
10642009.03.11 20:17modify800.101.385201.385310.00000
10652009.03.11 20:17modify800.101.385201.385500.00000
10662009.03.11 20:18modify800.101.385201.385530.00000
10672009.03.11 20:18modify800.101.385201.385750.00000
10682009.03.11 20:18modify800.101.385201.385980.00000
10692009.03.11 20:18modify800.101.385201.385990.00000
10702009.03.11 20:18modify800.101.385201.386120.00000
10712009.03.11 20:18modify800.101.385201.386260.00000
10722009.03.11 20:18modify800.101.385201.386390.00000
10732009.03.11 20:18modify800.101.385201.386530.00000
10742009.03.11 20:18modify800.101.385201.386660.00000
10752009.03.11 20:18modify800.101.385201.386800.00000
10762009.03.11 20:19modify800.101.385201.386900.00000
10772009.03.11 20:21s/l800.101.386901.386900.0000017.072136.84
10782009.03.12 07:10sell810.101.384300.000000.00000
10792009.03.12 07:43modify810.101.384301.384210.00000
10802009.03.12 07:43modify810.101.384301.384050.00000
10812009.03.12 07:43modify810.101.384301.383900.00000
10822009.03.12 07:44s/l810.101.383901.383900.000004.002140.84
10832009.03.12 07:44sell820.101.383600.000000.00000
10842009.03.12 08:59modify820.101.383601.383470.00000
10852009.03.12 08:59modify820.101.383601.383300.00000
10862009.03.12 08:59s/l820.101.383301.383300.000003.002143.84
10872009.03.12 13:51buy830.101.382900.000000.00000
10882009.03.12 18:03modify830.101.382901.383010.00000
10892009.03.12 18:03modify830.101.382901.383150.00000
10902009.03.12 18:03modify830.101.382901.383300.00000
10912009.03.12 18:04modify830.101.382901.383310.00000
10922009.03.12 18:04modify830.101.382901.383320.00000
10932009.03.12 18:04modify830.101.382901.383360.00000
10942009.03.12 18:04modify830.101.382901.383400.00000
10952009.03.12 18:05s/l830.101.383401.383400.000005.002148.84
10962009.03.13 06:15sell840.101.388600.000000.00000
10972009.03.13 08:03modify840.101.388601.388500.00000
10982009.03.13 08:03modify840.101.388601.388400.00000
10992009.03.13 08:03modify840.101.388601.388300.00000
11002009.03.13 08:03modify840.101.388601.388200.00000
11012009.03.13 08:03modify840.101.388601.388180.00000
11022009.03.13 08:03modify840.101.388601.388050.00000
11032009.03.13 08:03modify840.101.388601.387930.00000
11042009.03.13 08:03modify840.101.388601.387800.00000
11052009.03.13 08:04modify840.101.388601.387640.00000
11062009.03.13 08:04modify840.101.388601.387600.00000
11072009.03.13 08:10s/l840.101.387601.387600.0000010.002158.84
11082009.03.13 08:20buy850.101.391000.000000.00000
11092009.03.13 08:26modify850.101.391001.391210.00000
11102009.03.13 08:26modify850.101.391001.391520.00000
11112009.03.13 08:26modify850.101.391001.391600.00000
11122009.03.13 08:29s/l850.101.391601.391600.000006.002164.84
11132009.03.13 16:31sell860.101.395200.000000.00000
11142009.03.13 16:36modify860.101.395201.395050.00000
11152009.03.13 16:36modify860.101.395201.394850.00000
11162009.03.13 16:36modify860.101.395201.394660.00000
11172009.03.13 16:36modify860.101.395201.394610.00000
11182009.03.13 16:36modify860.101.395201.394380.00000
11192009.03.13 16:36modify860.101.395201.394140.00000
11202009.03.13 16:36modify860.101.395201.393900.00000
11212009.03.13 16:38s/l860.101.393901.393900.0000013.002177.84
11222009.03.13 16:55buy870.101.396700.000000.00000
11232009.03.13 17:03modify870.101.396701.396740.00000
11242009.03.13 17:03modify870.101.396701.396750.00000
11252009.03.13 17:03modify870.101.396701.396830.00000
11262009.03.13 17:03modify870.101.396701.396900.00000
11272009.03.13 17:04s/l870.101.396901.396900.000002.002179.84
11282009.03.13 17:55sell880.101.395500.000000.00000
11292009.03.13 17:57modify880.101.395501.395420.00000
11302009.03.13 17:57modify880.101.395501.395330.00000
11312009.03.13 17:57modify880.101.395501.395280.00000
11322009.03.13 17:57modify880.101.395501.395200.00000
11332009.03.13 17:57s/l880.101.395201.395200.000003.002182.84
11342009.03.13 18:20buy890.101.396900.000000.00000
11352009.03.13 18:24modify890.101.396901.397000.00000
11362009.03.13 18:25modify890.101.396901.397070.00000
11372009.03.13 18:25modify890.101.396901.397100.00000
11382009.03.13 18:26s/l890.101.397101.397100.000002.002184.84
11392009.03.13 18:46sell900.101.395550.000000.00000
11402009.03.16 00:00modify900.101.395551.392200.00000
11412009.03.16 00:16s/l900.101.392201.392200.0000033.402218.24
11422009.03.16 02:03buy910.101.397260.000000.00000
11432009.03.16 02:14modify910.101.397261.397420.00000
11442009.03.16 02:14modify910.101.397261.397470.00000
11452009.03.16 02:14modify910.101.397261.397690.00000
11462009.03.16 02:14modify910.101.397261.397910.00000
11472009.03.16 02:14modify910.101.397261.397970.00000
11482009.03.16 02:14modify910.101.397261.398180.00000
11492009.03.16 02:14modify910.101.397261.398400.00000
11502009.03.16 02:14s/l910.101.398401.398400.0000011.402229.64
11512009.03.16 15:17sell920.101.407160.000000.00000
11522009.03.16 15:20modify920.101.407161.407100.00000
11532009.03.16 15:21modify920.101.407161.407080.00000
11542009.03.16 15:21modify920.101.407161.407040.00000
11552009.03.16 15:21modify920.101.407161.407000.00000
11562009.03.16 15:22s/l920.101.407001.407000.000001.602231.24
11572009.03.16 15:22sell930.101.406700.000000.00000
11582009.03.16 15:23modify930.101.406701.406700.00000
11592009.03.16 15:23modify930.101.406701.406500.00000
11602009.03.16 15:26s/l930.101.406501.406500.000002.002233.24
11612009.03.16 16:13buy940.101.409900.000000.00000
11622009.03.16 16:26modify940.101.409901.410000.00000
11632009.03.16 16:27modify940.101.409901.410040.00000
11642009.03.16 16:27modify940.101.409901.410160.00000
11652009.03.16 16:27modify940.101.409901.410240.00000
11662009.03.16 16:27modify940.101.409901.410310.00000
11672009.03.16 16:27modify940.101.409901.410380.00000
11682009.03.16 16:27modify940.101.409901.410460.00000
11692009.03.16 16:27modify940.101.409901.410530.00000
11702009.03.16 16:27modify940.101.409901.410600.00000
11712009.03.16 16:29s/l940.101.410601.410600.000007.002240.24
11722009.03.16 16:49sell950.101.406910.000000.00000
11732009.03.16 17:07modify950.101.406911.406800.00000
11742009.03.16 17:07modify950.101.406911.406770.00000
11752009.03.16 17:07modify950.101.406911.406700.00000
11762009.03.16 17:07s/l950.101.406701.406700.000002.102242.34
11772009.03.16 17:15buy960.101.410010.000000.00000
11782009.03.16 17:37modify960.101.410011.410080.00000
11792009.03.16 17:37modify960.101.410011.410180.00000
11802009.03.16 17:37modify960.101.410011.410210.00000
11812009.03.16 17:37modify960.101.410011.410300.00000
11822009.03.16 17:37modify960.101.410011.410400.00000
11832009.03.16 17:39modify960.101.410011.410410.00000
11842009.03.16 17:39modify960.101.410011.410440.00000
11852009.03.16 17:39modify960.101.410011.410570.00000
11862009.03.16 17:39modify960.101.410011.410630.00000
11872009.03.16 17:39modify960.101.410011.410740.00000
11882009.03.16 17:39modify960.101.410011.410900.00000
11892009.03.16 17:40modify960.101.410011.410930.00000
11902009.03.16 17:40modify960.101.410011.411000.00000
11912009.03.16 17:41s/l960.101.411001.411000.000009.902252.24
11922009.03.16 18:51sell970.101.408600.000000.00000
11932009.03.16 20:38modify970.101.408601.408580.00000
11942009.03.16 20:38modify970.101.408601.408490.00000
11952009.03.16 20:38modify970.101.408601.408400.00000
11962009.03.16 20:39modify970.101.408601.408210.00000
11972009.03.16 20:39modify970.101.408601.408140.00000
11982009.03.16 20:39modify970.101.408601.407990.00000
11992009.03.16 20:39modify970.101.408601.407880.00000
12002009.03.16 20:39modify970.101.408601.407700.00000
12012009.03.16 20:41modify970.101.408601.407600.00000
12022009.03.16 20:41modify970.101.408601.407560.00000
12032009.03.16 20:41modify970.101.408601.407540.00000
12042009.03.16 20:41modify970.101.408601.407530.00000
12052009.03.16 20:41modify970.101.408601.407500.00000
12062009.03.16 20:42modify970.101.408601.407200.00000
12072009.03.16 20:42modify970.101.408601.407090.00000
12082009.03.16 20:42modify970.101.408601.406980.00000
12092009.03.16 20:42modify970.101.408601.406930.00000
12102009.03.16 20:42modify970.101.408601.406820.00000
12112009.03.16 20:42modify970.101.408601.406740.00000
12122009.03.16 20:42modify970.101.408601.406600.00000
12132009.03.16 20:46s/l970.101.406601.406600.0000020.002272.24
12142009.03.17 02:07buy980.101.408900.000000.00000
12152009.03.17 02:14modify980.101.408901.409100.00000
12162009.03.17 02:15modify980.101.408901.409450.00000
12172009.03.17 02:15modify980.101.408901.409500.00000
12182009.03.17 02:17s/l980.101.409501.409500.000006.002278.24
12192009.03.17 07:05sell990.101.409300.000000.00000
12202009.03.17 07:07modify990.101.409301.409000.00000
12212009.03.17 07:08modify990.101.409301.408900.00000
12222009.03.17 07:09modify990.101.409301.408890.00000
12232009.03.17 07:09modify990.101.409301.408800.00000
12242009.03.17 07:14s/l990.101.408801.408800.000005.002283.24
12252009.03.17 07:21buy1000.101.410530.000000.00000
12262009.03.18 19:22modify1000.101.410531.410590.00000
12272009.03.18 19:22modify1000.101.410531.410750.00000
12282009.03.18 19:22modify1000.101.410531.410900.00000
12292009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411050.00000
12302009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411210.00000
12312009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411360.00000
12322009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411370.00000
12332009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411540.00000
12342009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411710.00000
12352009.03.18 19:22modify1000.101.410531.411880.00000
12362009.03.18 19:22modify1000.101.410531.412060.00000
12372009.03.18 19:22modify1000.101.410531.412230.00000
12382009.03.18 19:22modify1000.101.410531.412400.00000
12392009.03.18 19:22s/l1000.101.412401.412400.0000018.772302.01
12402009.03.20 05:30sell1010.101.445630.000000.00000
12412009.03.20 06:06modify1010.101.445631.445600.00000
12422009.03.20 06:07modify1010.101.445631.445590.00000
12432009.03.20 06:07modify1010.101.445631.445500.00000
12442009.03.20 06:21s/l1010.101.445501.445500.000001.302303.31
12452009.03.20 08:05buy1020.101.447290.000000.00000
12462009.03.20 08:10modify1020.101.447291.447300.00000
12472009.03.20 08:10modify1020.101.447291.447570.00000
12482009.03.20 08:10modify1020.101.447291.447630.00000
12492009.03.20 08:10modify1020.101.447291.447740.00000
12502009.03.20 08:10modify1020.101.447291.447900.00000
12512009.03.20 08:13s/l1020.101.447901.447900.000006.102309.41
12522009.03.20 11:35sell1030.101.447720.000000.00000
12532009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447710.00000
12542009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447640.00000
12552009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447560.00000
12562009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447490.00000
12572009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447430.00000
12582009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447360.00000
12592009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447280.00000
12602009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447210.00000
12612009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447130.00000
12622009.03.20 11:36modify1030.101.447721.447060.00000
12632009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446980.00000
12642009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446960.00000
12652009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446870.00000
12662009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446780.00000
12672009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446680.00000
12682009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446590.00000
12692009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446500.00000
12702009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446400.00000
12712009.03.20 11:36modify1030.101.447721.446310.00000
12722009.03.20 11:37s/l1030.101.446311.446310.0000014.102323.51
12732009.03.20 15:05buy1040.101.447620.000000.00000
12742009.03.20 15:10modify1040.101.447621.447650.00000
12752009.03.20 15:10modify1040.101.447621.447750.00000
12762009.03.20 15:10modify1040.101.447621.447840.00000
12772009.03.20 15:10modify1040.101.447621.447910.00000
12782009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448000.00000
12792009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448090.00000
12802009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448180.00000
12812009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448280.00000
12822009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448370.00000
12832009.03.20 15:10modify1040.101.447621.448460.00000
12842009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448510.00000
12852009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448570.00000
12862009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448620.00000
12872009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448680.00000
12882009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448740.00000
12892009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448790.00000
12902009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448850.00000
12912009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448910.00000
12922009.03.20 15:11modify1040.101.447621.448960.00000
12932009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449020.00000
12942009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449040.00000
12952009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449080.00000
12962009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449130.00000
12972009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449170.00000
12982009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449210.00000
12992009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449250.00000
13002009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449290.00000
13012009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449330.00000
13022009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449370.00000
13032009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449410.00000
13042009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449460.00000
13052009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449500.00000
13062009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449550.00000
13072009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449590.00000
13082009.03.20 15:11modify1040.101.447621.449640.00000
13092009.03.20 15:13modify1040.101.447621.449650.00000
13102009.03.20 15:13modify1040.101.447621.449710.00000
13112009.03.20 15:13modify1040.101.447621.449770.00000
13122009.03.20 15:14modify1040.101.447621.449780.00000
13132009.03.20 15:14modify1040.101.447621.449850.00000
13142009.03.20 15:14modify1040.101.447621.449930.00000
13152009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450000.00000
13162009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450070.00000
13172009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450080.00000
13182009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450100.00000
13192009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450130.00000
13202009.03.20 15:14modify1040.101.447621.450160.00000
13212009.03.20 15:15s/l1040.101.450161.450160.0000025.402348.91
13222009.03.20 15:42sell1050.101.446290.000000.00000
13232009.03.20 15:43modify1050.101.446291.446260.00000
13242009.03.20 15:43modify1050.101.446291.446210.00000
13252009.03.20 15:43modify1050.101.446291.446160.00000
13262009.03.20 15:43modify1050.101.446291.446110.00000
13272009.03.20 15:43modify1050.101.446291.446060.00000
13282009.03.20 15:46s/l1050.101.446061.446060.000002.302351.21
13292009.03.20 17:19buy1060.101.448180.000000.00000
13302009.03.20 17:59modify1060.101.448181.448200.00000
13312009.03.20 17:59modify1060.101.448181.448250.00000
13322009.03.20 17:59modify1060.101.448181.448300.00000
13332009.03.20 17:59modify1060.101.448181.448350.00000
13342009.03.20 17:59modify1060.101.448181.448400.00000
13352009.03.20 18:00s/l1060.101.448401.448400.000002.202353.41
13362009.03.20 18:29sell1070.101.445190.000000.00000
13372009.03.20 18:40modify1070.101.445191.445170.00000
13382009.03.20 18:40modify1070.101.445191.445130.00000
13392009.03.20 18:40modify1070.101.445191.445090.00000
13402009.03.20 18:40modify1070.101.445191.445050.00000
13412009.03.20 18:40modify1070.101.445191.445010.00000
13422009.03.20 18:40modify1070.101.445191.444970.00000
13432009.03.20 18:41modify1070.101.445191.444920.00000
13442009.03.20 18:41modify1070.101.445191.444850.00000
13452009.03.20 18:41modify1070.101.445191.444790.00000
13462009.03.20 18:41modify1070.101.445191.444770.00000
13472009.03.20 18:41modify1070.101.445191.444760.00000
13482009.03.20 18:43s/l1070.101.444761.444760.000004.302357.71
13492009.03.20 21:57buy1080.101.446910.000000.00000
13502009.03.23 00:00modify1080.101.446911.448100.00000
13512009.03.23 00:00modify1080.101.446911.448120.00000
13522009.03.23 00:00modify1080.101.446911.448160.00000
13532009.03.23 00:00modify1080.101.446911.448190.00000
13542009.03.23 00:08s/l1080.101.448191.448190.0000012.872370.58
13552009.03.23 14:54sell1090.101.451820.000000.00000
13562009.03.23 14:55modify1090.101.451821.451800.00000
13572009.03.23 14:55modify1090.101.451821.451710.00000
13582009.03.23 14:55modify1090.101.451821.451610.00000
13592009.03.23 14:55modify1090.101.451821.451520.00000
13602009.03.23 14:56s/l1090.101.451521.451520.000003.002373.58
13612009.03.23 15:18buy1100.101.455670.000000.00000
13622009.03.23 20:18modify1100.101.455671.455700.00000
13632009.03.23 20:18modify1100.101.455671.455760.00000
13642009.03.23 20:18modify1100.101.455671.455770.00000
13652009.03.23 20:18modify1100.101.455671.455840.00000
13662009.03.23 20:18modify1100.101.455671.455900.00000
13672009.03.23 20:19modify1100.101.455671.455910.00000
13682009.03.23 20:19modify1100.101.455671.455930.00000
13692009.03.23 20:19modify1100.101.455671.455940.00000
13702009.03.23 20:19modify1100.101.455671.455960.00000
13712009.03.23 20:20modify1100.101.455671.455970.00000
13722009.03.23 20:22modify1100.101.455671.456000.00000
13732009.03.23 20:22modify1100.101.455671.456110.00000
13742009.03.23 20:22modify1100.101.455671.456170.00000
13752009.03.23 20:22modify1100.101.455671.456290.00000
13762009.03.23 20:23modify1100.101.455671.456310.00000
13772009.03.23 20:23modify1100.101.455671.456390.00000
13782009.03.23 20:24modify1100.101.455671.456410.00000
13792009.03.23 20:24modify1100.101.455671.456460.00000
13802009.03.23 20:29modify1100.101.455671.456510.00000
13812009.03.23 20:29modify1100.101.455671.456610.00000
13822009.03.23 20:30modify1100.101.455671.456660.00000
13832009.03.23 20:38modify1100.101.455671.456750.00000
13842009.03.23 20:38modify1100.101.455671.456790.00000
13852009.03.23 20:38modify1100.101.455671.456870.00000
13862009.03.23 20:38modify1100.101.455671.456910.00000
13872009.03.23 20:38modify1100.101.455671.456980.00000
13882009.03.23 20:46modify1100.101.455671.457010.00000
13892009.03.23 20:46modify1100.101.455671.457110.00000
13902009.03.23 20:46modify1100.101.455671.457120.00000
13912009.03.23 20:46modify1100.101.455671.457150.00000
13922009.03.23 20:48modify1100.101.455671.457230.00000
13932009.03.23 20:48modify1100.101.455671.457330.00000
13942009.03.23 20:50modify1100.101.455671.457370.00000
13952009.03.23 20:51modify1100.101.455671.457450.00000
13962009.03.23 20:51modify1100.101.455671.457480.00000
13972009.03.23 20:53s/l1100.101.457481.457480.0000018.102391.68
13982009.03.24 14:20sell1110.101.465310.000000.00000
13992009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465280.00000
14002009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465240.00000
14012009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465200.00000
14022009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465170.00000
14032009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465130.00000
14042009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465090.00000
14052009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465040.00000
14062009.03.25 02:27modify1110.101.465311.465000.00000
14072009.03.25 02:34s/l1110.101.465001.465000.000003.002394.68
14082009.03.25 04:59buy1120.101.468700.000000.00000
14092009.03.25 15:00modify1120.101.468701.468710.00000
14102009.03.25 15:00modify1120.101.468701.469310.00000
14112009.03.25 15:00modify1120.101.468701.469900.00000
14122009.03.25 15:00modify1120.101.468701.470180.00000
14132009.03.25 15:00modify1120.101.468701.470560.00000
14142009.03.25 15:00modify1120.101.468701.470940.00000
14152009.03.25 15:00modify1120.101.468701.471320.00000
14162009.03.25 15:00modify1120.101.468701.471610.00000
14172009.03.25 15:00modify1120.101.468701.471990.00000
14182009.03.25 15:00modify1120.101.468701.472370.00000
14192009.03.25 15:00modify1120.101.468701.472750.00000
14202009.03.25 15:00s/l1120.101.472751.472750.0000040.502435.18
14212009.03.25 15:00buy1130.101.473000.000000.00000
14222009.04.01 23:55close at stop1130.101.445160.000000.00000-277.912157.27