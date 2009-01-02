Strategy Tester Report
JR200
AlpariUK-Demo (Build 224)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.04.01 23:55 (2009.01.01 - 2009.04.02)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=0; StopLoss=0; Lots=0.1; TrailingStop=10; MaxTrades=1; MA_Fast=2; Fast_shift=0; Fast_Method=3; MA_Slow=4; Slow_shift=0; Slow_Method=3; MovingAverage=200; MA_Type=1; ReverseSignal=false;
MagicNumber=772188;
|Bars in test
|19131
|Ticks modelled
|2159555
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1157.27
|Gross profit
|1435.18
|Gross loss
|-277.91
|Profit factor
|5.16
|Expected payoff
|10.24
|Absolute drawdown
|128.00
|Maximal drawdown
|969.20 (49.52%)
|Relative drawdown
|49.52% (969.20)
|Total trades
|113
|Short positions (won %)
|57 (100.00%)
|Long positions (won %)
|56 (98.21%)
|Profit trades (% of total)
|112 (99.12%)
|Loss trades (% of total)
|1 (0.88%)
|Largest
|profit trade
|69.00
|loss trade
|-277.91
|Average
|profit trade
|12.81
|loss trade
|-277.91
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|112 (1435.18)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-277.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1435.18 (112)
|consecutive loss (count of losses)
|-277.91 (1)
|Average
|consecutive wins
|112
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.02 08:40
|sell
|1
|0.10
|1.45490
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.01.02 08:41
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45480
|0.00000
|3
|2009.01.02 08:42
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45475
|0.00000
|4
|2009.01.02 08:42
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45470
|0.00000
|5
|2009.01.02 08:43
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45460
|0.00000
|6
|2009.01.02 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45457
|0.00000
|7
|2009.01.02 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.45490
|1.45450
|0.00000
|8
|2009.01.02 08:45
|s/l
|1
|0.10
|1.45450
|1.45450
|0.00000
|4.00
|1004.00
|9
|2009.01.02 08:55
|buy
|2
|0.10
|1.45780
|0.00000
|0.00000
|10
|2009.01.02 08:57
|modify
|2
|0.10
|1.45780
|1.45800
|0.00000
|11
|2009.01.02 08:58
|s/l
|2
|0.10
|1.45800
|1.45800
|0.00000
|2.00
|1006.00
|12
|2009.01.02 09:05
|sell
|3
|0.10
|1.45570
|0.00000
|0.00000
|13
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45548
|0.00000
|14
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45521
|0.00000
|15
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45494
|0.00000
|16
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45466
|0.00000
|17
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45439
|0.00000
|18
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45432
|0.00000
|19
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45398
|0.00000
|20
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45364
|0.00000
|21
|2009.01.02 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45330
|0.00000
|22
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45322
|0.00000
|23
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45304
|0.00000
|24
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45285
|0.00000
|25
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45267
|0.00000
|26
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45249
|0.00000
|27
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45231
|0.00000
|28
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45213
|0.00000
|29
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45208
|0.00000
|30
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45186
|0.00000
|31
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45163
|0.00000
|32
|2009.01.02 09:07
|modify
|3
|0.10
|1.45570
|1.45140
|0.00000
|33
|2009.01.02 09:09
|s/l
|3
|0.10
|1.45140
|1.45140
|0.00000
|43.00
|1049.00
|34
|2009.01.02 09:55
|buy
|4
|0.10
|1.45900
|0.00000
|0.00000
|35
|2009.01.02 09:57
|modify
|4
|0.10
|1.45900
|1.45938
|0.00000
|36
|2009.01.02 09:57
|modify
|4
|0.10
|1.45900
|1.45982
|0.00000
|37
|2009.01.02 09:57
|modify
|4
|0.10
|1.45900
|1.45991
|0.00000
|38
|2009.01.02 09:57
|modify
|4
|0.10
|1.45900
|1.46000
|0.00000
|39
|2009.01.02 09:57
|s/l
|4
|0.10
|1.46000
|1.46000
|0.00000
|10.00
|1059.00
|40
|2009.01.02 10:35
|sell
|5
|0.10
|1.45570
|0.00000
|0.00000
|41
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45550
|0.00000
|42
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45538
|0.00000
|43
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45525
|0.00000
|44
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45518
|0.00000
|45
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45505
|0.00000
|46
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45501
|0.00000
|47
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45491
|0.00000
|48
|2009.01.02 10:37
|modify
|5
|0.10
|1.45570
|1.45480
|0.00000
|49
|2009.01.02 10:38
|s/l
|5
|0.10
|1.45480
|1.45480
|0.00000
|9.00
|1068.00
|50
|2009.01.02 11:00
|buy
|6
|0.10
|1.45730
|0.00000
|0.00000
|51
|2009.01.05 17:13
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45739
|0.00000
|52
|2009.01.05 17:13
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45743
|0.00000
|53
|2009.01.05 17:13
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45762
|0.00000
|54
|2009.01.05 17:13
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45780
|0.00000
|55
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45787
|0.00000
|56
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45799
|0.00000
|57
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45812
|0.00000
|58
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45873
|0.00000
|59
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45897
|0.00000
|60
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.45946
|0.00000
|61
|2009.01.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.45730
|1.46020
|0.00000
|62
|2009.01.05 17:16
|s/l
|6
|0.10
|1.46020
|1.46020
|0.00000
|29.07
|1097.07
|63
|2009.01.06 05:35
|sell
|7
|0.10
|1.46190
|0.00000
|0.00000
|64
|2009.01.06 05:43
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46170
|0.00000
|65
|2009.01.06 05:44
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46162
|0.00000
|66
|2009.01.06 05:44
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46154
|0.00000
|67
|2009.01.06 05:44
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46140
|0.00000
|68
|2009.01.06 05:45
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46129
|0.00000
|69
|2009.01.06 05:45
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46107
|0.00000
|70
|2009.01.06 05:45
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46105
|0.00000
|71
|2009.01.06 05:45
|modify
|7
|0.10
|1.46190
|1.46100
|0.00000
|72
|2009.01.06 05:46
|s/l
|7
|0.10
|1.46100
|1.46100
|0.00000
|9.00
|1106.07
|73
|2009.01.06 09:25
|buy
|8
|0.10
|1.46345
|0.00000
|0.00000
|74
|2009.01.06 09:28
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46353
|0.00000
|75
|2009.01.06 09:28
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46370
|0.00000
|76
|2009.01.06 09:29
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46372
|0.00000
|77
|2009.01.06 09:29
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46405
|0.00000
|78
|2009.01.06 09:29
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46437
|0.00000
|79
|2009.01.06 09:29
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46448
|0.00000
|80
|2009.01.06 09:29
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46470
|0.00000
|81
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46479
|0.00000
|82
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46499
|0.00000
|83
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46503
|0.00000
|84
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46519
|0.00000
|85
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46535
|0.00000
|86
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46539
|0.00000
|87
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46554
|0.00000
|88
|2009.01.06 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46570
|0.00000
|89
|2009.01.06 09:31
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46581
|0.00000
|90
|2009.01.06 09:31
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46593
|0.00000
|91
|2009.01.06 09:31
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46596
|0.00000
|92
|2009.01.06 09:31
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46608
|0.00000
|93
|2009.01.06 09:31
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46620
|0.00000
|94
|2009.01.06 09:32
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46660
|0.00000
|95
|2009.01.06 09:32
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46670
|0.00000
|96
|2009.01.06 09:32
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46690
|0.00000
|97
|2009.01.06 09:32
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46700
|0.00000
|98
|2009.01.06 09:32
|modify
|8
|0.10
|1.46345
|1.46720
|0.00000
|99
|2009.01.06 09:34
|s/l
|8
|0.10
|1.46720
|1.46720
|0.00000
|37.50
|1143.57
|100
|2009.01.06 12:15
|sell
|9
|0.10
|1.46270
|0.00000
|0.00000
|101
|2009.01.06 12:38
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46250
|0.00000
|102
|2009.01.06 12:39
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46227
|0.00000
|103
|2009.01.06 12:39
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46219
|0.00000
|104
|2009.01.06 12:39
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46203
|0.00000
|105
|2009.01.06 12:39
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46191
|0.00000
|106
|2009.01.06 12:39
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46170
|0.00000
|107
|2009.01.06 12:40
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46160
|0.00000
|108
|2009.01.06 12:41
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46150
|0.00000
|109
|2009.01.06 12:42
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46140
|0.00000
|110
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46136
|0.00000
|111
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46122
|0.00000
|112
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46093
|0.00000
|113
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46086
|0.00000
|114
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46056
|0.00000
|115
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46027
|0.00000
|116
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.46013
|0.00000
|117
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.45976
|0.00000
|118
|2009.01.06 12:43
|modify
|9
|0.10
|1.46270
|1.45940
|0.00000
|119
|2009.01.06 12:43
|s/l
|9
|0.10
|1.45940
|1.45940
|0.00000
|33.00
|1176.57
|120
|2009.01.06 16:05
|buy
|10
|0.10
|1.46300
|0.00000
|0.00000
|121
|2009.01.06 16:43
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46300
|0.00000
|122
|2009.01.06 16:43
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46320
|0.00000
|123
|2009.01.06 16:44
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46328
|0.00000
|124
|2009.01.06 16:44
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46332
|0.00000
|125
|2009.01.06 16:44
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46339
|0.00000
|126
|2009.01.06 16:44
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46343
|0.00000
|127
|2009.01.06 16:44
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46350
|0.00000
|128
|2009.01.06 16:45
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46370
|0.00000
|129
|2009.01.06 16:45
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46411
|0.00000
|130
|2009.01.06 16:45
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46451
|0.00000
|131
|2009.01.06 16:45
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46454
|0.00000
|132
|2009.01.06 16:45
|modify
|10
|0.10
|1.46300
|1.46460
|0.00000
|133
|2009.01.06 16:45
|s/l
|10
|0.10
|1.46460
|1.46460
|0.00000
|16.00
|1192.57
|134
|2009.01.07 09:22
|sell
|11
|0.10
|1.48583
|0.00000
|0.00000
|135
|2009.01.07 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48576
|0.00000
|136
|2009.01.07 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48544
|0.00000
|137
|2009.01.07 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48500
|0.00000
|138
|2009.01.07 10:21
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48470
|0.00000
|139
|2009.01.07 10:21
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48460
|0.00000
|140
|2009.01.07 10:21
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48440
|0.00000
|141
|2009.01.07 10:21
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48425
|0.00000
|142
|2009.01.07 10:21
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48400
|0.00000
|143
|2009.01.07 10:22
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48399
|0.00000
|144
|2009.01.07 10:22
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48387
|0.00000
|145
|2009.01.07 10:22
|modify
|11
|0.10
|1.48583
|1.48380
|0.00000
|146
|2009.01.07 10:23
|s/l
|11
|0.10
|1.48380
|1.48380
|0.00000
|20.30
|1212.87
|147
|2009.01.07 11:25
|buy
|12
|0.10
|1.48720
|0.00000
|0.00000
|148
|2009.01.07 11:45
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48724
|0.00000
|149
|2009.01.07 11:45
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48729
|0.00000
|150
|2009.01.07 11:45
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48749
|0.00000
|151
|2009.01.07 11:45
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48770
|0.00000
|152
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48791
|0.00000
|153
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48811
|0.00000
|154
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48814
|0.00000
|155
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48824
|0.00000
|156
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48835
|0.00000
|157
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48838
|0.00000
|158
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48849
|0.00000
|159
|2009.01.07 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48860
|0.00000
|160
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48867
|0.00000
|161
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48885
|0.00000
|162
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48888
|0.00000
|163
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48903
|0.00000
|164
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48917
|0.00000
|165
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48921
|0.00000
|166
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48935
|0.00000
|167
|2009.01.07 11:47
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48950
|0.00000
|168
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48967
|0.00000
|169
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.48989
|0.00000
|170
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49002
|0.00000
|171
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49020
|0.00000
|172
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49037
|0.00000
|173
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49055
|0.00000
|174
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49068
|0.00000
|175
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49085
|0.00000
|176
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49103
|0.00000
|177
|2009.01.07 11:51
|modify
|12
|0.10
|1.48720
|1.49120
|0.00000
|178
|2009.01.07 11:51
|s/l
|12
|0.10
|1.49120
|1.49120
|0.00000
|40.00
|1252.87
|179
|2009.01.08 01:05
|sell
|13
|0.10
|1.50620
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.01.08 01:30
|modify
|13
|0.10
|1.50620
|1.50620
|0.00000
|181
|2009.01.08 01:31
|modify
|13
|0.10
|1.50620
|1.50560
|0.00000
|182
|2009.01.08 01:31
|modify
|13
|0.10
|1.50620
|1.50490
|0.00000
|183
|2009.01.08 01:34
|modify
|13
|0.10
|1.50620
|1.50484
|0.00000
|184
|2009.01.08 01:34
|modify
|13
|0.10
|1.50620
|1.50480
|0.00000
|185
|2009.01.08 01:38
|s/l
|13
|0.10
|1.50480
|1.50480
|0.00000
|14.00
|1266.87
|186
|2009.01.08 02:10
|buy
|14
|0.10
|1.50730
|0.00000
|0.00000
|187
|2009.01.08 02:33
|modify
|14
|0.10
|1.50730
|1.50743
|0.00000
|188
|2009.01.08 02:33
|modify
|14
|0.10
|1.50730
|1.50770
|0.00000
|189
|2009.01.08 02:35
|s/l
|14
|0.10
|1.50770
|1.50770
|0.00000
|4.00
|1270.87
|190
|2009.01.08 02:53
|sell
|15
|0.10
|1.50580
|0.00000
|0.00000
|191
|2009.01.08 03:17
|modify
|15
|0.10
|1.50580
|1.50574
|0.00000
|192
|2009.01.08 03:17
|modify
|15
|0.10
|1.50580
|1.50560
|0.00000
|193
|2009.01.08 03:20
|s/l
|15
|0.10
|1.50560
|1.50560
|0.00000
|2.00
|1272.87
|194
|2009.01.08 05:55
|buy
|16
|0.10
|1.50674
|0.00000
|0.00000
|195
|2009.01.08 05:59
|modify
|16
|0.10
|1.50674
|1.50690
|0.00000
|196
|2009.01.08 06:00
|modify
|16
|0.10
|1.50674
|1.50696
|0.00000
|197
|2009.01.08 06:00
|modify
|16
|0.10
|1.50674
|1.50700
|0.00000
|198
|2009.01.08 06:01
|s/l
|16
|0.10
|1.50700
|1.50700
|0.00000
|2.60
|1275.47
|199
|2009.01.08 06:33
|sell
|17
|0.10
|1.50530
|0.00000
|0.00000
|200
|2009.01.08 06:42
|modify
|17
|0.10
|1.50530
|1.50528
|0.00000
|201
|2009.01.08 06:42
|modify
|17
|0.10
|1.50530
|1.50519
|0.00000
|202
|2009.01.08 06:42
|modify
|17
|0.10
|1.50530
|1.50494
|0.00000
|203
|2009.01.08 06:42
|modify
|17
|0.10
|1.50530
|1.50470
|0.00000
|204
|2009.01.08 06:43
|s/l
|17
|0.10
|1.50470
|1.50470
|0.00000
|6.00
|1281.47
|205
|2009.01.08 07:30
|buy
|18
|0.10
|1.50630
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50633
|0.00000
|207
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50650
|0.00000
|208
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50660
|0.00000
|209
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50670
|0.00000
|210
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50680
|0.00000
|211
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50690
|0.00000
|212
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50700
|0.00000
|213
|2009.01.08 07:48
|modify
|18
|0.10
|1.50630
|1.50710
|0.00000
|214
|2009.01.08 07:51
|s/l
|18
|0.10
|1.50710
|1.50710
|0.00000
|8.00
|1289.47
|215
|2009.01.08 07:55
|sell
|19
|0.10
|1.50500
|0.00000
|0.00000
|216
|2009.01.08 08:35
|modify
|19
|0.10
|1.50500
|1.50480
|0.00000
|217
|2009.01.08 08:36
|s/l
|19
|0.10
|1.50480
|1.50480
|0.00000
|2.00
|1291.47
|218
|2009.01.08 08:36
|sell
|20
|0.10
|1.50458
|0.00000
|0.00000
|219
|2009.01.08 08:42
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50440
|0.00000
|220
|2009.01.08 08:43
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50420
|0.00000
|221
|2009.01.08 08:43
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50409
|0.00000
|222
|2009.01.08 08:43
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50401
|0.00000
|223
|2009.01.08 08:43
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50390
|0.00000
|224
|2009.01.08 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50386
|0.00000
|225
|2009.01.08 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50363
|0.00000
|226
|2009.01.08 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50327
|0.00000
|227
|2009.01.08 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50280
|0.00000
|228
|2009.01.08 08:45
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50270
|0.00000
|229
|2009.01.08 08:45
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50255
|0.00000
|230
|2009.01.08 08:45
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50245
|0.00000
|231
|2009.01.08 08:45
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50230
|0.00000
|232
|2009.01.08 08:46
|modify
|20
|0.10
|1.50458
|1.50220
|0.00000
|233
|2009.01.08 08:47
|s/l
|20
|0.10
|1.50220
|1.50220
|0.00000
|23.80
|1315.27
|234
|2009.01.08 09:55
|buy
|21
|0.10
|1.50690
|0.00000
|0.00000
|235
|2009.01.08 10:04
|modify
|21
|0.10
|1.50690
|1.50690
|0.00000
|236
|2009.01.08 10:05
|s/l
|21
|0.10
|1.50690
|1.50690
|0.00000
|0.00
|1315.27
|237
|2009.01.08 10:25
|sell
|22
|0.10
|1.50403
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50399
|0.00000
|239
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50391
|0.00000
|240
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50383
|0.00000
|241
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50381
|0.00000
|242
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50371
|0.00000
|243
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50360
|0.00000
|244
|2009.01.08 10:29
|modify
|22
|0.10
|1.50403
|1.50350
|0.00000
|245
|2009.01.08 10:30
|s/l
|22
|0.10
|1.50350
|1.50350
|0.00000
|5.30
|1320.57
|246
|2009.01.08 10:40
|buy
|23
|0.10
|1.50680
|0.00000
|0.00000
|247
|2009.01.08 10:45
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50680
|0.00000
|248
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50700
|0.00000
|249
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50720
|0.00000
|250
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50739
|0.00000
|251
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50759
|0.00000
|252
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50771
|0.00000
|253
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50783
|0.00000
|254
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50795
|0.00000
|255
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50799
|0.00000
|256
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50814
|0.00000
|257
|2009.01.08 10:46
|modify
|23
|0.10
|1.50680
|1.50830
|0.00000
|258
|2009.01.08 10:46
|s/l
|23
|0.10
|1.50830
|1.50830
|0.00000
|15.00
|1335.57
|259
|2009.01.08 11:05
|sell
|24
|0.10
|1.50460
|0.00000
|0.00000
|260
|2009.01.08 11:19
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50450
|0.00000
|261
|2009.01.08 11:19
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50430
|0.00000
|262
|2009.01.08 11:19
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50415
|0.00000
|263
|2009.01.08 11:19
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50390
|0.00000
|264
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50377
|0.00000
|265
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50363
|0.00000
|266
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50350
|0.00000
|267
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50347
|0.00000
|268
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50333
|0.00000
|269
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50320
|0.00000
|270
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50313
|0.00000
|271
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50297
|0.00000
|272
|2009.01.08 11:20
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50280
|0.00000
|273
|2009.01.08 11:21
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50268
|0.00000
|274
|2009.01.08 11:21
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50246
|0.00000
|275
|2009.01.08 11:21
|modify
|24
|0.10
|1.50460
|1.50240
|0.00000
|276
|2009.01.08 11:22
|s/l
|24
|0.10
|1.50240
|1.50240
|0.00000
|22.00
|1357.57
|277
|2009.01.08 11:52
|buy
|25
|0.10
|1.50740
|0.00000
|0.00000
|278
|2009.01.08 12:05
|modify
|25
|0.10
|1.50740
|1.50748
|0.00000
|279
|2009.01.08 12:05
|modify
|25
|0.10
|1.50740
|1.50756
|0.00000
|280
|2009.01.08 12:05
|modify
|25
|0.10
|1.50740
|1.50770
|0.00000
|281
|2009.01.08 12:06
|s/l
|25
|0.10
|1.50770
|1.50770
|0.00000
|3.00
|1360.57
|282
|2009.01.08 12:59
|sell
|26
|0.10
|1.50464
|0.00000
|0.00000
|283
|2009.01.08 13:01
|modify
|26
|0.10
|1.50464
|1.50450
|0.00000
|284
|2009.01.08 13:01
|modify
|26
|0.10
|1.50464
|1.50420
|0.00000
|285
|2009.01.08 13:01
|modify
|26
|0.10
|1.50464
|1.50390
|0.00000
|286
|2009.01.08 13:01
|modify
|26
|0.10
|1.50464
|1.50360
|0.00000
|287
|2009.01.08 13:01
|modify
|26
|0.10
|1.50464
|1.50330
|0.00000
|288
|2009.01.08 13:01
|s/l
|26
|0.10
|1.50330
|1.50330
|0.00000
|13.40
|1373.97
|289
|2009.01.08 13:01
|sell
|27
|0.10
|1.50302
|0.00000
|0.00000
|290
|2009.01.12 09:27
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50298
|0.00000
|291
|2009.01.12 09:27
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50282
|0.00000
|292
|2009.01.12 09:27
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50271
|0.00000
|293
|2009.01.12 09:27
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50246
|0.00000
|294
|2009.01.12 09:27
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50220
|0.00000
|295
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50215
|0.00000
|296
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50197
|0.00000
|297
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50179
|0.00000
|298
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50166
|0.00000
|299
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50147
|0.00000
|300
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50129
|0.00000
|301
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50111
|0.00000
|302
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50106
|0.00000
|303
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50077
|0.00000
|304
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50049
|0.00000
|305
|2009.01.12 09:28
|modify
|27
|0.10
|1.50302
|1.50020
|0.00000
|306
|2009.01.12 09:29
|s/l
|27
|0.10
|1.50020
|1.50020
|0.00000
|28.00
|1401.97
|307
|2009.01.14 02:25
|buy
|28
|0.10
|1.45790
|0.00000
|0.00000
|308
|2009.01.14 03:57
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45790
|0.00000
|309
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45810
|0.00000
|310
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45833
|0.00000
|311
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45837
|0.00000
|312
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45846
|0.00000
|313
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45851
|0.00000
|314
|2009.01.14 03:58
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45860
|0.00000
|315
|2009.01.14 04:00
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45870
|0.00000
|316
|2009.01.14 04:00
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45880
|0.00000
|317
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45900
|0.00000
|318
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45909
|0.00000
|319
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45911
|0.00000
|320
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45915
|0.00000
|321
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45917
|0.00000
|322
|2009.01.14 04:01
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45920
|0.00000
|323
|2009.01.14 04:02
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45925
|0.00000
|324
|2009.01.14 04:02
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45930
|0.00000
|325
|2009.01.14 04:03
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45941
|0.00000
|326
|2009.01.14 04:03
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45962
|0.00000
|327
|2009.01.14 04:03
|modify
|28
|0.10
|1.45790
|1.45970
|0.00000
|328
|2009.01.14 04:04
|s/l
|28
|0.10
|1.45970
|1.45970
|0.00000
|18.00
|1419.97
|329
|2009.01.14 04:25
|sell
|29
|0.10
|1.45690
|0.00000
|0.00000
|330
|2009.01.14 04:52
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45690
|0.00000
|331
|2009.01.14 04:53
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45680
|0.00000
|332
|2009.01.14 04:54
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45670
|0.00000
|333
|2009.01.14 04:54
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45660
|0.00000
|334
|2009.01.14 04:54
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45650
|0.00000
|335
|2009.01.14 04:54
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45630
|0.00000
|336
|2009.01.14 04:54
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45590
|0.00000
|337
|2009.01.14 04:55
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45580
|0.00000
|338
|2009.01.14 04:57
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45575
|0.00000
|339
|2009.01.14 04:57
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45550
|0.00000
|340
|2009.01.14 04:58
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45530
|0.00000
|341
|2009.01.14 04:58
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45524
|0.00000
|342
|2009.01.14 04:58
|modify
|29
|0.10
|1.45690
|1.45520
|0.00000
|343
|2009.01.14 05:01
|s/l
|29
|0.10
|1.45520
|1.45520
|0.00000
|17.00
|1436.97
|344
|2009.01.14 06:15
|buy
|30
|0.10
|1.45740
|0.00000
|0.00000
|345
|2009.01.14 06:31
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45741
|0.00000
|346
|2009.01.14 06:31
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45760
|0.00000
|347
|2009.01.14 06:32
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45770
|0.00000
|348
|2009.01.14 06:32
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45775
|0.00000
|349
|2009.01.14 06:32
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45780
|0.00000
|350
|2009.01.14 06:32
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45785
|0.00000
|351
|2009.01.14 06:32
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45790
|0.00000
|352
|2009.01.14 06:33
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45810
|0.00000
|353
|2009.01.14 06:34
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45820
|0.00000
|354
|2009.01.14 06:35
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45860
|0.00000
|355
|2009.01.14 06:35
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45870
|0.00000
|356
|2009.01.14 06:35
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45890
|0.00000
|357
|2009.01.14 06:35
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45900
|0.00000
|358
|2009.01.14 06:35
|modify
|30
|0.10
|1.45740
|1.45920
|0.00000
|359
|2009.01.14 06:37
|s/l
|30
|0.10
|1.45920
|1.45920
|0.00000
|18.00
|1454.97
|360
|2009.01.14 10:15
|sell
|31
|0.10
|1.45750
|0.00000
|0.00000
|361
|2009.01.14 10:31
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45738
|0.00000
|362
|2009.01.14 10:31
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45714
|0.00000
|363
|2009.01.14 10:31
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45690
|0.00000
|364
|2009.01.14 10:32
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45688
|0.00000
|365
|2009.01.14 10:32
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45684
|0.00000
|366
|2009.01.14 10:32
|modify
|31
|0.10
|1.45750
|1.45680
|0.00000
|367
|2009.01.14 10:34
|s/l
|31
|0.10
|1.45680
|1.45680
|0.00000
|7.00
|1461.97
|368
|2009.01.14 12:12
|buy
|32
|0.10
|1.45900
|0.00000
|0.00000
|369
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45909
|0.00000
|370
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45913
|0.00000
|371
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45929
|0.00000
|372
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45945
|0.00000
|373
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45949
|0.00000
|374
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45964
|0.00000
|375
|2009.01.14 16:01
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45980
|0.00000
|376
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45984
|0.00000
|377
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.45995
|0.00000
|378
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46001
|0.00000
|379
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46008
|0.00000
|380
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46016
|0.00000
|381
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46023
|0.00000
|382
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46028
|0.00000
|383
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46036
|0.00000
|384
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46043
|0.00000
|385
|2009.01.14 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46050
|0.00000
|386
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46060
|0.00000
|387
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46064
|0.00000
|388
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46067
|0.00000
|389
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46071
|0.00000
|390
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46074
|0.00000
|391
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46078
|0.00000
|392
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46082
|0.00000
|393
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46086
|0.00000
|394
|2009.01.14 16:03
|modify
|32
|0.10
|1.45900
|1.46090
|0.00000
|395
|2009.01.14 16:03
|s/l
|32
|0.10
|1.46090
|1.46090
|0.00000
|19.00
|1480.97
|396
|2009.01.14 16:31
|sell
|33
|0.10
|1.45514
|0.00000
|0.00000
|397
|2009.01.14 16:59
|modify
|33
|0.10
|1.45514
|1.45503
|0.00000
|398
|2009.01.14 16:59
|modify
|33
|0.10
|1.45514
|1.45490
|0.00000
|399
|2009.01.14 17:00
|s/l
|33
|0.10
|1.45490
|1.45490
|0.00000
|2.40
|1483.37
|400
|2009.01.14 17:02
|buy
|34
|0.10
|1.45927
|0.00000
|0.00000
|401
|2009.01.14 17:02
|modify
|34
|0.10
|1.45927
|1.45930
|0.00000
|402
|2009.01.14 17:02
|modify
|34
|0.10
|1.45927
|1.45940
|0.00000
|403
|2009.01.14 17:02
|modify
|34
|0.10
|1.45927
|1.45950
|0.00000
|404
|2009.01.14 17:03
|s/l
|34
|0.10
|1.45950
|1.45950
|0.00000
|2.30
|1485.67
|405
|2009.01.14 17:05
|buy
|35
|0.10
|1.45890
|0.00000
|0.00000
|406
|2009.01.14 17:34
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45895
|0.00000
|407
|2009.01.14 17:34
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45898
|0.00000
|408
|2009.01.14 17:34
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45909
|0.00000
|409
|2009.01.14 17:34
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45920
|0.00000
|410
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45935
|0.00000
|411
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45938
|0.00000
|412
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45951
|0.00000
|413
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45963
|0.00000
|414
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45972
|0.00000
|415
|2009.01.14 17:37
|modify
|35
|0.10
|1.45890
|1.45990
|0.00000
|416
|2009.01.14 17:38
|s/l
|35
|0.10
|1.45990
|1.45990
|0.00000
|10.00
|1495.67
|417
|2009.01.14 21:06
|sell
|36
|0.10
|1.45684
|0.00000
|0.00000
|418
|2009.01.14 21:07
|modify
|36
|0.10
|1.45684
|1.45681
|0.00000
|419
|2009.01.14 21:07
|modify
|36
|0.10
|1.45684
|1.45671
|0.00000
|420
|2009.01.14 21:07
|modify
|36
|0.10
|1.45684
|1.45660
|0.00000
|421
|2009.01.14 21:08
|modify
|36
|0.10
|1.45684
|1.45657
|0.00000
|422
|2009.01.14 21:08
|modify
|36
|0.10
|1.45684
|1.45650
|0.00000
|423
|2009.01.14 21:08
|s/l
|36
|0.10
|1.45650
|1.45650
|0.00000
|3.40
|1499.07
|424
|2009.01.14 21:35
|buy
|37
|0.10
|1.45810
|0.00000
|0.00000
|425
|2009.01.14 22:30
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45827
|0.00000
|426
|2009.01.14 22:30
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45833
|0.00000
|427
|2009.01.14 22:30
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45844
|0.00000
|428
|2009.01.14 22:30
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45860
|0.00000
|429
|2009.01.14 22:38
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45870
|0.00000
|430
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45880
|0.00000
|431
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45886
|0.00000
|432
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45892
|0.00000
|433
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45898
|0.00000
|434
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45904
|0.00000
|435
|2009.01.14 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45910
|0.00000
|436
|2009.01.14 22:41
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45920
|0.00000
|437
|2009.01.14 22:41
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45940
|0.00000
|438
|2009.01.14 22:43
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45941
|0.00000
|439
|2009.01.14 22:43
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45948
|0.00000
|440
|2009.01.14 22:43
|modify
|37
|0.10
|1.45810
|1.45960
|0.00000
|441
|2009.01.14 22:46
|s/l
|37
|0.10
|1.45960
|1.45960
|0.00000
|15.00
|1514.07
|442
|2009.01.15 02:03
|sell
|38
|0.10
|1.45580
|0.00000
|0.00000
|443
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45575
|0.00000
|444
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45556
|0.00000
|445
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45537
|0.00000
|446
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45528
|0.00000
|447
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45509
|0.00000
|448
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45490
|0.00000
|449
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45472
|0.00000
|450
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45453
|0.00000
|451
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45434
|0.00000
|452
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45411
|0.00000
|453
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45387
|0.00000
|454
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45364
|0.00000
|455
|2009.01.15 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.45580
|1.45340
|0.00000
|456
|2009.01.15 15:33
|s/l
|38
|0.10
|1.45340
|1.45340
|0.00000
|24.00
|1538.07
|457
|2009.01.15 15:33
|sell
|39
|0.10
|1.45311
|0.00000
|0.00000
|458
|2009.01.15 15:35
|modify
|39
|0.10
|1.45311
|1.45299
|0.00000
|459
|2009.01.15 15:35
|modify
|39
|0.10
|1.45311
|1.45280
|0.00000
|460
|2009.01.15 15:35
|s/l
|39
|0.10
|1.45280
|1.45280
|0.00000
|3.10
|1541.17
|461
|2009.01.15 17:40
|buy
|40
|0.10
|1.46030
|0.00000
|0.00000
|462
|2009.01.15 19:40
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46043
|0.00000
|463
|2009.01.15 19:40
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46064
|0.00000
|464
|2009.01.15 19:40
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46079
|0.00000
|465
|2009.01.15 19:40
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46110
|0.00000
|466
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46112
|0.00000
|467
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46114
|0.00000
|468
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46122
|0.00000
|469
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46131
|0.00000
|470
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46138
|0.00000
|471
|2009.01.15 19:41
|modify
|40
|0.10
|1.46030
|1.46150
|0.00000
|472
|2009.01.15 19:42
|s/l
|40
|0.10
|1.46150
|1.46150
|0.00000
|12.00
|1553.17
|473
|2009.01.15 19:42
|buy
|41
|0.10
|1.46170
|0.00000
|0.00000
|474
|2009.01.15 19:55
|modify
|41
|0.10
|1.46170
|1.46172
|0.00000
|475
|2009.01.15 19:55
|modify
|41
|0.10
|1.46170
|1.46180
|0.00000
|476
|2009.01.15 19:56
|modify
|41
|0.10
|1.46170
|1.46181
|0.00000
|477
|2009.01.15 19:56
|modify
|41
|0.10
|1.46170
|1.46190
|0.00000
|478
|2009.01.15 19:56
|s/l
|41
|0.10
|1.46190
|1.46190
|0.00000
|2.00
|1555.17
|479
|2009.01.16 16:15
|sell
|42
|0.10
|1.48246
|0.00000
|0.00000
|480
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48241
|0.00000
|481
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48233
|0.00000
|482
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48222
|0.00000
|483
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48211
|0.00000
|484
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48201
|0.00000
|485
|2009.01.16 16:25
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48190
|0.00000
|486
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48180
|0.00000
|487
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48178
|0.00000
|488
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48175
|0.00000
|489
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48171
|0.00000
|490
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48161
|0.00000
|491
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48158
|0.00000
|492
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48149
|0.00000
|493
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48139
|0.00000
|494
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48134
|0.00000
|495
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48122
|0.00000
|496
|2009.01.16 16:26
|modify
|42
|0.10
|1.48246
|1.48110
|0.00000
|497
|2009.01.16 16:27
|s/l
|42
|0.10
|1.48110
|1.48110
|0.00000
|13.60
|1568.77
|498
|2009.01.16 17:05
|buy
|43
|0.10
|1.48448
|0.00000
|0.00000
|499
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48465
|0.00000
|500
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48477
|0.00000
|501
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48492
|0.00000
|502
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48508
|0.00000
|503
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48523
|0.00000
|504
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48542
|0.00000
|505
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48561
|0.00000
|506
|2009.01.16 17:09
|modify
|43
|0.10
|1.48448
|1.48580
|0.00000
|507
|2009.01.16 17:10
|s/l
|43
|0.10
|1.48580
|1.48580
|0.00000
|13.20
|1581.97
|508
|2009.01.16 17:35
|sell
|44
|0.10
|1.48231
|0.00000
|0.00000
|509
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48221
|0.00000
|510
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48204
|0.00000
|511
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48187
|0.00000
|512
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48170
|0.00000
|513
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48166
|0.00000
|514
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48149
|0.00000
|515
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48131
|0.00000
|516
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48114
|0.00000
|517
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48097
|0.00000
|518
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48080
|0.00000
|519
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48067
|0.00000
|520
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48046
|0.00000
|521
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48024
|0.00000
|522
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.48003
|0.00000
|523
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.47981
|0.00000
|524
|2009.01.16 17:36
|modify
|44
|0.10
|1.48231
|1.47960
|0.00000
|525
|2009.01.16 17:36
|s/l
|44
|0.10
|1.47960
|1.47960
|0.00000
|27.10
|1609.07
|526
|2009.01.19 00:00
|buy
|45
|0.10
|1.48750
|0.00000
|0.00000
|527
|2009.01.19 00:17
|modify
|45
|0.10
|1.48750
|1.48754
|0.00000
|528
|2009.01.19 00:17
|modify
|45
|0.10
|1.48750
|1.48770
|0.00000
|529
|2009.01.19 00:19
|s/l
|45
|0.10
|1.48770
|1.48770
|0.00000
|2.00
|1611.07
|530
|2009.01.19 08:16
|sell
|46
|0.10
|1.47947
|0.00000
|0.00000
|531
|2009.01.19 08:20
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47939
|0.00000
|532
|2009.01.19 08:20
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47928
|0.00000
|533
|2009.01.19 08:20
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47910
|0.00000
|534
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47900
|0.00000
|535
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47884
|0.00000
|536
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47869
|0.00000
|537
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47854
|0.00000
|538
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47847
|0.00000
|539
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47835
|0.00000
|540
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47822
|0.00000
|541
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47809
|0.00000
|542
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47796
|0.00000
|543
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47783
|0.00000
|544
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47768
|0.00000
|545
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47752
|0.00000
|546
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47736
|0.00000
|547
|2009.01.19 08:21
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47720
|0.00000
|548
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47714
|0.00000
|549
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47698
|0.00000
|550
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47682
|0.00000
|551
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47666
|0.00000
|552
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47650
|0.00000
|553
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47638
|0.00000
|554
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47622
|0.00000
|555
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47606
|0.00000
|556
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47590
|0.00000
|557
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47570
|0.00000
|558
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47550
|0.00000
|559
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47530
|0.00000
|560
|2009.01.19 08:22
|modify
|46
|0.10
|1.47947
|1.47510
|0.00000
|561
|2009.01.19 08:22
|s/l
|46
|0.10
|1.47510
|1.47510
|0.00000
|43.70
|1654.77
|562
|2009.01.21 03:40
|buy
|47
|0.10
|1.39743
|0.00000
|0.00000
|563
|2009.01.21 03:41
|modify
|47
|0.10
|1.39743
|1.39746
|0.00000
|564
|2009.01.21 03:41
|modify
|47
|0.10
|1.39743
|1.39751
|0.00000
|565
|2009.01.21 03:41
|modify
|47
|0.10
|1.39743
|1.39760
|0.00000
|566
|2009.01.21 03:42
|s/l
|47
|0.10
|1.39760
|1.39760
|0.00000
|1.70
|1656.47
|567
|2009.01.21 04:10
|sell
|48
|0.10
|1.39640
|0.00000
|0.00000
|568
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39640
|0.00000
|569
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39628
|0.00000
|570
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39614
|0.00000
|571
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39611
|0.00000
|572
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39598
|0.00000
|573
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39584
|0.00000
|574
|2009.01.21 05:06
|modify
|48
|0.10
|1.39640
|1.39570
|0.00000
|575
|2009.01.21 05:07
|s/l
|48
|0.10
|1.39570
|1.39570
|0.00000
|7.00
|1663.47
|576
|2009.01.21 05:07
|sell
|49
|0.10
|1.39543
|0.00000
|0.00000
|577
|2009.01.21 07:18
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39520
|0.00000
|578
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39502
|0.00000
|579
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39483
|0.00000
|580
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39464
|0.00000
|581
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39452
|0.00000
|582
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39437
|0.00000
|583
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39421
|0.00000
|584
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39406
|0.00000
|585
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39387
|0.00000
|586
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39368
|0.00000
|587
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39349
|0.00000
|588
|2009.01.21 07:19
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39330
|0.00000
|589
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39310
|0.00000
|590
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39307
|0.00000
|591
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39293
|0.00000
|592
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39280
|0.00000
|593
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39265
|0.00000
|594
|2009.01.21 07:21
|modify
|49
|0.10
|1.39543
|1.39240
|0.00000
|595
|2009.01.21 07:25
|s/l
|49
|0.10
|1.39240
|1.39240
|0.00000
|30.30
|1693.77
|596
|2009.01.21 20:48
|buy
|50
|0.10
|1.38331
|0.00000
|0.00000
|597
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38337
|0.00000
|598
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38359
|0.00000
|599
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38381
|0.00000
|600
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38402
|0.00000
|601
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38424
|0.00000
|602
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38446
|0.00000
|603
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38457
|0.00000
|604
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38479
|0.00000
|605
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38501
|0.00000
|606
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38523
|0.00000
|607
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38545
|0.00000
|608
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38566
|0.00000
|609
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38588
|0.00000
|610
|2009.01.21 20:48
|modify
|50
|0.10
|1.38331
|1.38610
|0.00000
|611
|2009.01.21 20:48
|s/l
|50
|0.10
|1.38610
|1.38610
|0.00000
|27.90
|1721.67
|612
|2009.01.22 01:14
|sell
|51
|0.10
|1.38447
|0.00000
|0.00000
|613
|2009.01.22 08:18
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38443
|0.00000
|614
|2009.01.22 08:18
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38429
|0.00000
|615
|2009.01.22 08:18
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38414
|0.00000
|616
|2009.01.22 08:18
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38400
|0.00000
|617
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38392
|0.00000
|618
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38383
|0.00000
|619
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38374
|0.00000
|620
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38368
|0.00000
|621
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38361
|0.00000
|622
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38353
|0.00000
|623
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38346
|0.00000
|624
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38344
|0.00000
|625
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38333
|0.00000
|626
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38321
|0.00000
|627
|2009.01.22 08:19
|modify
|51
|0.10
|1.38447
|1.38310
|0.00000
|628
|2009.01.22 08:20
|s/l
|51
|0.10
|1.38310
|1.38310
|0.00000
|13.70
|1735.37
|629
|2009.01.22 08:59
|buy
|52
|0.10
|1.39120
|0.00000
|0.00000
|630
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39132
|0.00000
|631
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39146
|0.00000
|632
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39147
|0.00000
|633
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39161
|0.00000
|634
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39176
|0.00000
|635
|2009.01.22 10:09
|modify
|52
|0.10
|1.39120
|1.39190
|0.00000
|636
|2009.01.22 10:10
|s/l
|52
|0.10
|1.39190
|1.39190
|0.00000
|7.00
|1742.37
|637
|2009.01.22 10:37
|sell
|53
|0.10
|1.38820
|0.00000
|0.00000
|638
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38820
|0.00000
|639
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38807
|0.00000
|640
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38790
|0.00000
|641
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38773
|0.00000
|642
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38757
|0.00000
|643
|2009.01.22 11:07
|modify
|53
|0.10
|1.38820
|1.38740
|0.00000
|644
|2009.01.22 11:07
|s/l
|53
|0.10
|1.38740
|1.38740
|0.00000
|8.00
|1750.37
|645
|2009.01.22 17:30
|buy
|54
|0.10
|1.38392
|0.00000
|0.00000
|646
|2009.01.22 17:51
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38400
|0.00000
|647
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38415
|0.00000
|648
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38418
|0.00000
|649
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38433
|0.00000
|650
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38447
|0.00000
|651
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38451
|0.00000
|652
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38465
|0.00000
|653
|2009.01.22 17:52
|modify
|54
|0.10
|1.38392
|1.38480
|0.00000
|654
|2009.01.22 17:55
|s/l
|54
|0.10
|1.38480
|1.38480
|0.00000
|8.80
|1759.17
|655
|2009.01.22 19:25
|sell
|55
|0.10
|1.38210
|0.00000
|0.00000
|656
|2009.01.23 03:05
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38210
|0.00000
|657
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38207
|0.00000
|658
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38204
|0.00000
|659
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38194
|0.00000
|660
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38183
|0.00000
|661
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38171
|0.00000
|662
|2009.01.23 03:06
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38150
|0.00000
|663
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38140
|0.00000
|664
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38136
|0.00000
|665
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38131
|0.00000
|666
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38122
|0.00000
|667
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38112
|0.00000
|668
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38074
|0.00000
|669
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38055
|0.00000
|670
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.38016
|0.00000
|671
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.37988
|0.00000
|672
|2009.01.23 03:07
|modify
|55
|0.10
|1.38210
|1.37940
|0.00000
|673
|2009.01.23 03:11
|s/l
|55
|0.10
|1.37940
|1.37940
|0.00000
|26.90
|1786.07
|674
|2009.01.23 15:25
|buy
|56
|0.10
|1.37130
|0.00000
|0.00000
|675
|2009.01.23 15:32
|modify
|56
|0.10
|1.37130
|1.37130
|0.00000
|676
|2009.01.23 15:32
|modify
|56
|0.10
|1.37130
|1.37140
|0.00000
|677
|2009.01.23 15:32
|modify
|56
|0.10
|1.37130
|1.37150
|0.00000
|678
|2009.01.23 15:32
|modify
|56
|0.10
|1.37130
|1.37160
|0.00000
|679
|2009.01.23 15:33
|s/l
|56
|0.10
|1.37160
|1.37160
|0.00000
|3.00
|1789.07
|680
|2009.01.23 15:35
|sell
|57
|0.10
|1.36873
|0.00000
|0.00000
|681
|2009.01.23 15:41
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36870
|0.00000
|682
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36867
|0.00000
|683
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36861
|0.00000
|684
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36855
|0.00000
|685
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36849
|0.00000
|686
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36843
|0.00000
|687
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36839
|0.00000
|688
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36834
|0.00000
|689
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36828
|0.00000
|690
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36823
|0.00000
|691
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36818
|0.00000
|692
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36812
|0.00000
|693
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36807
|0.00000
|694
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36804
|0.00000
|695
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36797
|0.00000
|696
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36790
|0.00000
|697
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36782
|0.00000
|698
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36775
|0.00000
|699
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36767
|0.00000
|700
|2009.01.23 15:42
|modify
|57
|0.10
|1.36873
|1.36760
|0.00000
|701
|2009.01.23 15:42
|s/l
|57
|0.10
|1.36760
|1.36760
|0.00000
|11.30
|1800.37
|702
|2009.01.23 17:05
|buy
|58
|0.10
|1.37140
|0.00000
|0.00000
|703
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37151
|0.00000
|704
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37166
|0.00000
|705
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37182
|0.00000
|706
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37197
|0.00000
|707
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37207
|0.00000
|708
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37219
|0.00000
|709
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37232
|0.00000
|710
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37244
|0.00000
|711
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37253
|0.00000
|712
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37265
|0.00000
|713
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37278
|0.00000
|714
|2009.01.23 17:16
|modify
|58
|0.10
|1.37140
|1.37290
|0.00000
|715
|2009.01.23 17:17
|s/l
|58
|0.10
|1.37290
|1.37290
|0.00000
|15.00
|1815.37
|716
|2009.01.23 17:35
|sell
|59
|0.10
|1.36810
|0.00000
|0.00000
|717
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36807
|0.00000
|718
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36791
|0.00000
|719
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36774
|0.00000
|720
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36753
|0.00000
|721
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36732
|0.00000
|722
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36711
|0.00000
|723
|2009.01.23 17:37
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36690
|0.00000
|724
|2009.01.23 17:38
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36680
|0.00000
|725
|2009.01.23 17:38
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36664
|0.00000
|726
|2009.01.23 17:38
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36648
|0.00000
|727
|2009.01.23 17:38
|modify
|59
|0.10
|1.36810
|1.36640
|0.00000
|728
|2009.01.23 17:40
|s/l
|59
|0.10
|1.36640
|1.36640
|0.00000
|17.00
|1832.37
|729
|2009.01.23 18:22
|buy
|60
|0.10
|1.37193
|0.00000
|0.00000
|730
|2009.01.23 19:22
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37197
|0.00000
|731
|2009.01.23 19:22
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37220
|0.00000
|732
|2009.01.23 19:23
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37222
|0.00000
|733
|2009.01.23 19:23
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37234
|0.00000
|734
|2009.01.23 19:23
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37240
|0.00000
|735
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37252
|0.00000
|736
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37263
|0.00000
|737
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37264
|0.00000
|738
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37270
|0.00000
|739
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37276
|0.00000
|740
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37281
|0.00000
|741
|2009.01.23 19:25
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37290
|0.00000
|742
|2009.01.23 19:26
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37301
|0.00000
|743
|2009.01.23 19:26
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37325
|0.00000
|744
|2009.01.23 19:26
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37350
|0.00000
|745
|2009.01.23 19:27
|modify
|60
|0.10
|1.37193
|1.37360
|0.00000
|746
|2009.01.23 19:27
|s/l
|60
|0.10
|1.37360
|1.37360
|0.00000
|16.70
|1849.07
|747
|2009.01.26 00:05
|sell
|61
|0.10
|1.36620
|0.00000
|0.00000
|748
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36618
|0.00000
|749
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36615
|0.00000
|750
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36612
|0.00000
|751
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36611
|0.00000
|752
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36608
|0.00000
|753
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36606
|0.00000
|754
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36603
|0.00000
|755
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36601
|0.00000
|756
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36598
|0.00000
|757
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36595
|0.00000
|758
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36592
|0.00000
|759
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36588
|0.00000
|760
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36584
|0.00000
|761
|2009.01.26 00:10
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36580
|0.00000
|762
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36570
|0.00000
|763
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36541
|0.00000
|764
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36512
|0.00000
|765
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36483
|0.00000
|766
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36454
|0.00000
|767
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36424
|0.00000
|768
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36395
|0.00000
|769
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36366
|0.00000
|770
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36337
|0.00000
|771
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36308
|0.00000
|772
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36279
|0.00000
|773
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36250
|0.00000
|774
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36221
|0.00000
|775
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36192
|0.00000
|776
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36163
|0.00000
|777
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36156
|0.00000
|778
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36124
|0.00000
|779
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36092
|0.00000
|780
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36059
|0.00000
|781
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.36027
|0.00000
|782
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.35995
|0.00000
|783
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.35962
|0.00000
|784
|2009.01.26 00:11
|modify
|61
|0.10
|1.36620
|1.35930
|0.00000
|785
|2009.01.26 00:11
|s/l
|61
|0.10
|1.35930
|1.35930
|0.00000
|69.00
|1918.07
|786
|2009.01.26 05:15
|buy
|62
|0.10
|1.36780
|0.00000
|0.00000
|787
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36781
|0.00000
|788
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36785
|0.00000
|789
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36789
|0.00000
|790
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36794
|0.00000
|791
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36798
|0.00000
|792
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36802
|0.00000
|793
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36806
|0.00000
|794
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36811
|0.00000
|795
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36815
|0.00000
|796
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36819
|0.00000
|797
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36824
|0.00000
|798
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36828
|0.00000
|799
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36829
|0.00000
|800
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36834
|0.00000
|801
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36839
|0.00000
|802
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36843
|0.00000
|803
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36848
|0.00000
|804
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36852
|0.00000
|805
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36857
|0.00000
|806
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36862
|0.00000
|807
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36866
|0.00000
|808
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36871
|0.00000
|809
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36875
|0.00000
|810
|2009.01.26 09:08
|modify
|62
|0.10
|1.36780
|1.36880
|0.00000
|811
|2009.01.26 09:08
|s/l
|62
|0.10
|1.36880
|1.36880
|0.00000
|10.00
|1928.07
|812
|2009.01.26 09:08
|buy
|63
|0.10
|1.36840
|0.00000
|0.00000
|813
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36843
|0.00000
|814
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36848
|0.00000
|815
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36853
|0.00000
|816
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36858
|0.00000
|817
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36862
|0.00000
|818
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36867
|0.00000
|819
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36872
|0.00000
|820
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36873
|0.00000
|821
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36878
|0.00000
|822
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36883
|0.00000
|823
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36887
|0.00000
|824
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36892
|0.00000
|825
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36897
|0.00000
|826
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36902
|0.00000
|827
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36906
|0.00000
|828
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36911
|0.00000
|829
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36916
|0.00000
|830
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36921
|0.00000
|831
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36926
|0.00000
|832
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36930
|0.00000
|833
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36935
|0.00000
|834
|2009.01.26 09:10
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36940
|0.00000
|835
|2009.01.26 09:12
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36941
|0.00000
|836
|2009.01.26 09:12
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36946
|0.00000
|837
|2009.01.26 09:12
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36950
|0.00000
|838
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36951
|0.00000
|839
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36956
|0.00000
|840
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36960
|0.00000
|841
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36965
|0.00000
|842
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36967
|0.00000
|843
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36971
|0.00000
|844
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36974
|0.00000
|845
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36977
|0.00000
|846
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36980
|0.00000
|847
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36984
|0.00000
|848
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36987
|0.00000
|849
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36990
|0.00000
|850
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36994
|0.00000
|851
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.36997
|0.00000
|852
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37001
|0.00000
|853
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37004
|0.00000
|854
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37008
|0.00000
|855
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37012
|0.00000
|856
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37015
|0.00000
|857
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37019
|0.00000
|858
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37023
|0.00000
|859
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37026
|0.00000
|860
|2009.01.26 09:13
|modify
|63
|0.10
|1.36840
|1.37030
|0.00000
|861
|2009.01.26 09:15
|s/l
|63
|0.10
|1.37030
|1.37030
|0.00000
|19.00
|1947.07
|862
|2009.01.27 14:47
|sell
|64
|0.10
|1.40291
|0.00000
|0.00000
|863
|2009.03.02 16:46
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40270
|0.00000
|864
|2009.03.02 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40269
|0.00000
|865
|2009.03.02 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40259
|0.00000
|866
|2009.03.02 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40254
|0.00000
|867
|2009.03.02 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40242
|0.00000
|868
|2009.03.02 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40230
|0.00000
|869
|2009.03.02 16:49
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40220
|0.00000
|870
|2009.03.02 16:49
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40209
|0.00000
|871
|2009.03.02 16:49
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40207
|0.00000
|872
|2009.03.02 16:49
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40201
|0.00000
|873
|2009.03.02 16:49
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40190
|0.00000
|874
|2009.03.02 16:55
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40185
|0.00000
|875
|2009.03.02 16:55
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40178
|0.00000
|876
|2009.03.02 16:55
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40165
|0.00000
|877
|2009.03.02 16:55
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40156
|0.00000
|878
|2009.03.02 16:55
|modify
|64
|0.10
|1.40291
|1.40140
|0.00000
|879
|2009.03.02 16:57
|s/l
|64
|0.10
|1.40140
|1.40140
|0.00000
|11.70
|1958.77
|880
|2009.03.03 04:31
|buy
|65
|0.10
|1.40833
|0.00000
|0.00000
|881
|2009.03.03 04:43
|modify
|65
|0.10
|1.40833
|1.40834
|0.00000
|882
|2009.03.03 04:43
|modify
|65
|0.10
|1.40833
|1.40840
|0.00000
|883
|2009.03.03 04:44
|modify
|65
|0.10
|1.40833
|1.40846
|0.00000
|884
|2009.03.03 04:44
|modify
|65
|0.10
|1.40833
|1.40851
|0.00000
|885
|2009.03.03 04:44
|modify
|65
|0.10
|1.40833
|1.40860
|0.00000
|886
|2009.03.03 04:46
|s/l
|65
|0.10
|1.40860
|1.40860
|0.00000
|2.70
|1961.47
|887
|2009.03.03 08:35
|sell
|66
|0.10
|1.40739
|0.00000
|0.00000
|888
|2009.03.03 11:44
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40730
|0.00000
|889
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40721
|0.00000
|890
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40714
|0.00000
|891
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40699
|0.00000
|892
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40694
|0.00000
|893
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40682
|0.00000
|894
|2009.03.03 11:45
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40670
|0.00000
|895
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40668
|0.00000
|896
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40661
|0.00000
|897
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40646
|0.00000
|898
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40643
|0.00000
|899
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40628
|0.00000
|900
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40614
|0.00000
|901
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40607
|0.00000
|902
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40588
|0.00000
|903
|2009.03.03 11:46
|modify
|66
|0.10
|1.40739
|1.40570
|0.00000
|904
|2009.03.03 11:47
|s/l
|66
|0.10
|1.40570
|1.40570
|0.00000
|16.90
|1978.37
|905
|2009.03.03 14:21
|buy
|67
|0.10
|1.40818
|0.00000
|0.00000
|906
|2009.03.03 14:22
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40818
|0.00000
|907
|2009.03.03 14:22
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40831
|0.00000
|908
|2009.03.03 14:22
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40843
|0.00000
|909
|2009.03.03 14:22
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40852
|0.00000
|910
|2009.03.03 14:22
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40870
|0.00000
|911
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40874
|0.00000
|912
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40897
|0.00000
|913
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40921
|0.00000
|914
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40944
|0.00000
|915
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40968
|0.00000
|916
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40976
|0.00000
|917
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.40992
|0.00000
|918
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41008
|0.00000
|919
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41023
|0.00000
|920
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41039
|0.00000
|921
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41047
|0.00000
|922
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41063
|0.00000
|923
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41078
|0.00000
|924
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41094
|0.00000
|925
|2009.03.03 14:23
|modify
|67
|0.10
|1.40818
|1.41110
|0.00000
|926
|2009.03.03 14:24
|s/l
|67
|0.10
|1.41110
|1.41110
|0.00000
|29.20
|2007.57
|927
|2009.03.03 15:10
|sell
|68
|0.10
|1.40670
|0.00000
|0.00000
|928
|2009.03.03 15:38
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40667
|0.00000
|929
|2009.03.03 15:38
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40650
|0.00000
|930
|2009.03.03 15:39
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40647
|0.00000
|931
|2009.03.03 15:39
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40640
|0.00000
|932
|2009.03.03 15:40
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40638
|0.00000
|933
|2009.03.03 15:40
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40629
|0.00000
|934
|2009.03.03 15:40
|modify
|68
|0.10
|1.40670
|1.40620
|0.00000
|935
|2009.03.03 15:44
|s/l
|68
|0.10
|1.40620
|1.40620
|0.00000
|5.00
|2012.57
|936
|2009.03.03 20:35
|buy
|69
|0.10
|1.40690
|0.00000
|0.00000
|937
|2009.03.03 21:11
|modify
|69
|0.10
|1.40690
|1.40700
|0.00000
|938
|2009.03.03 21:13
|s/l
|69
|0.10
|1.40700
|1.40700
|0.00000
|1.00
|2013.57
|939
|2009.03.03 22:05
|sell
|70
|0.10
|1.40610
|0.00000
|0.00000
|940
|2009.03.03 22:30
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40608
|0.00000
|941
|2009.03.03 22:30
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40606
|0.00000
|942
|2009.03.03 22:30
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40603
|0.00000
|943
|2009.03.03 22:30
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40600
|0.00000
|944
|2009.03.03 22:31
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40590
|0.00000
|945
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40589
|0.00000
|946
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40585
|0.00000
|947
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40571
|0.00000
|948
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40564
|0.00000
|949
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40549
|0.00000
|950
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40538
|0.00000
|951
|2009.03.03 22:38
|modify
|70
|0.10
|1.40610
|1.40520
|0.00000
|952
|2009.03.03 22:51
|s/l
|70
|0.10
|1.40520
|1.40520
|0.00000
|9.00
|2022.57
|953
|2009.03.04 08:29
|buy
|71
|0.10
|1.40447
|0.00000
|0.00000
|954
|2009.03.04 08:37
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40450
|0.00000
|955
|2009.03.04 08:37
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40470
|0.00000
|956
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40480
|0.00000
|957
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40485
|0.00000
|958
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40493
|0.00000
|959
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40501
|0.00000
|960
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40509
|0.00000
|961
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40547
|0.00000
|962
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40563
|0.00000
|963
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40594
|0.00000
|964
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40609
|0.00000
|965
|2009.03.04 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.40447
|1.40640
|0.00000
|966
|2009.03.04 08:40
|s/l
|71
|0.10
|1.40640
|1.40640
|0.00000
|19.30
|2041.87
|967
|2009.03.04 10:15
|sell
|72
|0.10
|1.40320
|0.00000
|0.00000
|968
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40290
|0.00000
|969
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40274
|0.00000
|970
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40259
|0.00000
|971
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40243
|0.00000
|972
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40231
|0.00000
|973
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40219
|0.00000
|974
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40207
|0.00000
|975
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40199
|0.00000
|976
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40180
|0.00000
|977
|2009.03.09 09:21
|modify
|72
|0.10
|1.40320
|1.40160
|0.00000
|978
|2009.03.09 09:22
|s/l
|72
|0.10
|1.40160
|1.40160
|0.00000
|15.50
|2057.37
|979
|2009.03.10 04:10
|buy
|73
|0.10
|1.38510
|0.00000
|0.00000
|980
|2009.03.10 09:38
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38518
|0.00000
|981
|2009.03.10 09:38
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38528
|0.00000
|982
|2009.03.10 09:38
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38531
|0.00000
|983
|2009.03.10 09:38
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38540
|0.00000
|984
|2009.03.10 09:38
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38550
|0.00000
|985
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38551
|0.00000
|986
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38554
|0.00000
|987
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38564
|0.00000
|988
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38575
|0.00000
|989
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38578
|0.00000
|990
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38589
|0.00000
|991
|2009.03.10 09:39
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38600
|0.00000
|992
|2009.03.10 09:40
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38608
|0.00000
|993
|2009.03.10 09:40
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38616
|0.00000
|994
|2009.03.10 09:40
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38630
|0.00000
|995
|2009.03.10 09:41
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38640
|0.00000
|996
|2009.03.10 09:42
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38642
|0.00000
|997
|2009.03.10 09:42
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38651
|0.00000
|998
|2009.03.10 09:42
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38658
|0.00000
|999
|2009.03.10 09:42
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38664
|0.00000
|1000
|2009.03.10 09:42
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38670
|0.00000
|1001
|2009.03.10 09:43
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38675
|0.00000
|1002
|2009.03.10 09:43
|modify
|73
|0.10
|1.38510
|1.38680
|0.00000
|1003
|2009.03.10 09:44
|s/l
|73
|0.10
|1.38680
|1.38680
|0.00000
|17.00
|2074.37
|1004
|2009.03.10 10:30
|sell
|74
|0.10
|1.38217
|0.00000
|0.00000
|1005
|2009.03.10 10:30
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38210
|0.00000
|1006
|2009.03.10 10:30
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38190
|0.00000
|1007
|2009.03.10 10:30
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38170
|0.00000
|1008
|2009.03.10 10:31
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38169
|0.00000
|1009
|2009.03.10 10:31
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38159
|0.00000
|1010
|2009.03.10 10:31
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38154
|0.00000
|1011
|2009.03.10 10:31
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38142
|0.00000
|1012
|2009.03.10 10:31
|modify
|74
|0.10
|1.38217
|1.38130
|0.00000
|1013
|2009.03.10 10:34
|s/l
|74
|0.10
|1.38130
|1.38130
|0.00000
|8.70
|2083.07
|1014
|2009.03.10 10:36
|buy
|75
|0.10
|1.38450
|0.00000
|0.00000
|1015
|2009.03.10 10:42
|modify
|75
|0.10
|1.38450
|1.38453
|0.00000
|1016
|2009.03.10 10:42
|modify
|75
|0.10
|1.38450
|1.38460
|0.00000
|1017
|2009.03.10 10:42
|s/l
|75
|0.10
|1.38460
|1.38460
|0.00000
|1.00
|2084.07
|1018
|2009.03.10 10:42
|buy
|76
|0.10
|1.38488
|0.00000
|0.00000
|1019
|2009.03.10 11:05
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38490
|0.00000
|1020
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38500
|0.00000
|1021
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38511
|0.00000
|1022
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38523
|0.00000
|1023
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38534
|0.00000
|1024
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38546
|0.00000
|1025
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38557
|0.00000
|1026
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38568
|0.00000
|1027
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38580
|0.00000
|1028
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38591
|0.00000
|1029
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38603
|0.00000
|1030
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38614
|0.00000
|1031
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38618
|0.00000
|1032
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38627
|0.00000
|1033
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38637
|0.00000
|1034
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38646
|0.00000
|1035
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38655
|0.00000
|1036
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38664
|0.00000
|1037
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38673
|0.00000
|1038
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38682
|0.00000
|1039
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38686
|0.00000
|1040
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38695
|0.00000
|1041
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38705
|0.00000
|1042
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38714
|0.00000
|1043
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38723
|0.00000
|1044
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38732
|0.00000
|1045
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38741
|0.00000
|1046
|2009.03.10 11:06
|modify
|76
|0.10
|1.38488
|1.38750
|0.00000
|1047
|2009.03.10 11:07
|s/l
|76
|0.10
|1.38750
|1.38750
|0.00000
|26.20
|2110.27
|1048
|2009.03.10 12:07
|sell
|77
|0.10
|1.38275
|0.00000
|0.00000
|1049
|2009.03.10 12:26
|modify
|77
|0.10
|1.38275
|1.38270
|0.00000
|1050
|2009.03.10 12:28
|s/l
|77
|0.10
|1.38270
|1.38270
|0.00000
|0.50
|2110.77
|1051
|2009.03.10 12:50
|buy
|78
|0.10
|1.38390
|0.00000
|0.00000
|1052
|2009.03.10 12:59
|modify
|78
|0.10
|1.38390
|1.38390
|0.00000
|1053
|2009.03.10 13:00
|modify
|78
|0.10
|1.38390
|1.38393
|0.00000
|1054
|2009.03.10 13:00
|modify
|78
|0.10
|1.38390
|1.38400
|0.00000
|1055
|2009.03.10 13:00
|s/l
|78
|0.10
|1.38400
|1.38400
|0.00000
|1.00
|2111.77
|1056
|2009.03.10 17:00
|sell
|79
|0.10
|1.38360
|0.00000
|0.00000
|1057
|2009.03.10 17:03
|modify
|79
|0.10
|1.38360
|1.38347
|0.00000
|1058
|2009.03.10 17:03
|modify
|79
|0.10
|1.38360
|1.38330
|0.00000
|1059
|2009.03.10 17:03
|modify
|79
|0.10
|1.38360
|1.38313
|0.00000
|1060
|2009.03.10 17:03
|modify
|79
|0.10
|1.38360
|1.38297
|0.00000
|1061
|2009.03.10 17:03
|modify
|79
|0.10
|1.38360
|1.38280
|0.00000
|1062
|2009.03.10 17:04
|s/l
|79
|0.10
|1.38280
|1.38280
|0.00000
|8.00
|2119.77
|1063
|2009.03.10 17:35
|buy
|80
|0.10
|1.38520
|0.00000
|0.00000
|1064
|2009.03.11 20:17
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38531
|0.00000
|1065
|2009.03.11 20:17
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38550
|0.00000
|1066
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38553
|0.00000
|1067
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38575
|0.00000
|1068
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38598
|0.00000
|1069
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38599
|0.00000
|1070
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38612
|0.00000
|1071
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38626
|0.00000
|1072
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38639
|0.00000
|1073
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38653
|0.00000
|1074
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38666
|0.00000
|1075
|2009.03.11 20:18
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38680
|0.00000
|1076
|2009.03.11 20:19
|modify
|80
|0.10
|1.38520
|1.38690
|0.00000
|1077
|2009.03.11 20:21
|s/l
|80
|0.10
|1.38690
|1.38690
|0.00000
|17.07
|2136.84
|1078
|2009.03.12 07:10
|sell
|81
|0.10
|1.38430
|0.00000
|0.00000
|1079
|2009.03.12 07:43
|modify
|81
|0.10
|1.38430
|1.38421
|0.00000
|1080
|2009.03.12 07:43
|modify
|81
|0.10
|1.38430
|1.38405
|0.00000
|1081
|2009.03.12 07:43
|modify
|81
|0.10
|1.38430
|1.38390
|0.00000
|1082
|2009.03.12 07:44
|s/l
|81
|0.10
|1.38390
|1.38390
|0.00000
|4.00
|2140.84
|1083
|2009.03.12 07:44
|sell
|82
|0.10
|1.38360
|0.00000
|0.00000
|1084
|2009.03.12 08:59
|modify
|82
|0.10
|1.38360
|1.38347
|0.00000
|1085
|2009.03.12 08:59
|modify
|82
|0.10
|1.38360
|1.38330
|0.00000
|1086
|2009.03.12 08:59
|s/l
|82
|0.10
|1.38330
|1.38330
|0.00000
|3.00
|2143.84
|1087
|2009.03.12 13:51
|buy
|83
|0.10
|1.38290
|0.00000
|0.00000
|1088
|2009.03.12 18:03
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38301
|0.00000
|1089
|2009.03.12 18:03
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38315
|0.00000
|1090
|2009.03.12 18:03
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38330
|0.00000
|1091
|2009.03.12 18:04
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38331
|0.00000
|1092
|2009.03.12 18:04
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38332
|0.00000
|1093
|2009.03.12 18:04
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38336
|0.00000
|1094
|2009.03.12 18:04
|modify
|83
|0.10
|1.38290
|1.38340
|0.00000
|1095
|2009.03.12 18:05
|s/l
|83
|0.10
|1.38340
|1.38340
|0.00000
|5.00
|2148.84
|1096
|2009.03.13 06:15
|sell
|84
|0.10
|1.38860
|0.00000
|0.00000
|1097
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38850
|0.00000
|1098
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38840
|0.00000
|1099
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38830
|0.00000
|1100
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38820
|0.00000
|1101
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38818
|0.00000
|1102
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38805
|0.00000
|1103
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38793
|0.00000
|1104
|2009.03.13 08:03
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38780
|0.00000
|1105
|2009.03.13 08:04
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38764
|0.00000
|1106
|2009.03.13 08:04
|modify
|84
|0.10
|1.38860
|1.38760
|0.00000
|1107
|2009.03.13 08:10
|s/l
|84
|0.10
|1.38760
|1.38760
|0.00000
|10.00
|2158.84
|1108
|2009.03.13 08:20
|buy
|85
|0.10
|1.39100
|0.00000
|0.00000
|1109
|2009.03.13 08:26
|modify
|85
|0.10
|1.39100
|1.39121
|0.00000
|1110
|2009.03.13 08:26
|modify
|85
|0.10
|1.39100
|1.39152
|0.00000
|1111
|2009.03.13 08:26
|modify
|85
|0.10
|1.39100
|1.39160
|0.00000
|1112
|2009.03.13 08:29
|s/l
|85
|0.10
|1.39160
|1.39160
|0.00000
|6.00
|2164.84
|1113
|2009.03.13 16:31
|sell
|86
|0.10
|1.39520
|0.00000
|0.00000
|1114
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39505
|0.00000
|1115
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39485
|0.00000
|1116
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39466
|0.00000
|1117
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39461
|0.00000
|1118
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39438
|0.00000
|1119
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39414
|0.00000
|1120
|2009.03.13 16:36
|modify
|86
|0.10
|1.39520
|1.39390
|0.00000
|1121
|2009.03.13 16:38
|s/l
|86
|0.10
|1.39390
|1.39390
|0.00000
|13.00
|2177.84
|1122
|2009.03.13 16:55
|buy
|87
|0.10
|1.39670
|0.00000
|0.00000
|1123
|2009.03.13 17:03
|modify
|87
|0.10
|1.39670
|1.39674
|0.00000
|1124
|2009.03.13 17:03
|modify
|87
|0.10
|1.39670
|1.39675
|0.00000
|1125
|2009.03.13 17:03
|modify
|87
|0.10
|1.39670
|1.39683
|0.00000
|1126
|2009.03.13 17:03
|modify
|87
|0.10
|1.39670
|1.39690
|0.00000
|1127
|2009.03.13 17:04
|s/l
|87
|0.10
|1.39690
|1.39690
|0.00000
|2.00
|2179.84
|1128
|2009.03.13 17:55
|sell
|88
|0.10
|1.39550
|0.00000
|0.00000
|1129
|2009.03.13 17:57
|modify
|88
|0.10
|1.39550
|1.39542
|0.00000
|1130
|2009.03.13 17:57
|modify
|88
|0.10
|1.39550
|1.39533
|0.00000
|1131
|2009.03.13 17:57
|modify
|88
|0.10
|1.39550
|1.39528
|0.00000
|1132
|2009.03.13 17:57
|modify
|88
|0.10
|1.39550
|1.39520
|0.00000
|1133
|2009.03.13 17:57
|s/l
|88
|0.10
|1.39520
|1.39520
|0.00000
|3.00
|2182.84
|1134
|2009.03.13 18:20
|buy
|89
|0.10
|1.39690
|0.00000
|0.00000
|1135
|2009.03.13 18:24
|modify
|89
|0.10
|1.39690
|1.39700
|0.00000
|1136
|2009.03.13 18:25
|modify
|89
|0.10
|1.39690
|1.39707
|0.00000
|1137
|2009.03.13 18:25
|modify
|89
|0.10
|1.39690
|1.39710
|0.00000
|1138
|2009.03.13 18:26
|s/l
|89
|0.10
|1.39710
|1.39710
|0.00000
|2.00
|2184.84
|1139
|2009.03.13 18:46
|sell
|90
|0.10
|1.39555
|0.00000
|0.00000
|1140
|2009.03.16 00:00
|modify
|90
|0.10
|1.39555
|1.39220
|0.00000
|1141
|2009.03.16 00:16
|s/l
|90
|0.10
|1.39220
|1.39220
|0.00000
|33.40
|2218.24
|1142
|2009.03.16 02:03
|buy
|91
|0.10
|1.39726
|0.00000
|0.00000
|1143
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39742
|0.00000
|1144
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39747
|0.00000
|1145
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39769
|0.00000
|1146
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39791
|0.00000
|1147
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39797
|0.00000
|1148
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39818
|0.00000
|1149
|2009.03.16 02:14
|modify
|91
|0.10
|1.39726
|1.39840
|0.00000
|1150
|2009.03.16 02:14
|s/l
|91
|0.10
|1.39840
|1.39840
|0.00000
|11.40
|2229.64
|1151
|2009.03.16 15:17
|sell
|92
|0.10
|1.40716
|0.00000
|0.00000
|1152
|2009.03.16 15:20
|modify
|92
|0.10
|1.40716
|1.40710
|0.00000
|1153
|2009.03.16 15:21
|modify
|92
|0.10
|1.40716
|1.40708
|0.00000
|1154
|2009.03.16 15:21
|modify
|92
|0.10
|1.40716
|1.40704
|0.00000
|1155
|2009.03.16 15:21
|modify
|92
|0.10
|1.40716
|1.40700
|0.00000
|1156
|2009.03.16 15:22
|s/l
|92
|0.10
|1.40700
|1.40700
|0.00000
|1.60
|2231.24
|1157
|2009.03.16 15:22
|sell
|93
|0.10
|1.40670
|0.00000
|0.00000
|1158
|2009.03.16 15:23
|modify
|93
|0.10
|1.40670
|1.40670
|0.00000
|1159
|2009.03.16 15:23
|modify
|93
|0.10
|1.40670
|1.40650
|0.00000
|1160
|2009.03.16 15:26
|s/l
|93
|0.10
|1.40650
|1.40650
|0.00000
|2.00
|2233.24
|1161
|2009.03.16 16:13
|buy
|94
|0.10
|1.40990
|0.00000
|0.00000
|1162
|2009.03.16 16:26
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41000
|0.00000
|1163
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41004
|0.00000
|1164
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41016
|0.00000
|1165
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41024
|0.00000
|1166
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41031
|0.00000
|1167
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41038
|0.00000
|1168
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41046
|0.00000
|1169
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41053
|0.00000
|1170
|2009.03.16 16:27
|modify
|94
|0.10
|1.40990
|1.41060
|0.00000
|1171
|2009.03.16 16:29
|s/l
|94
|0.10
|1.41060
|1.41060
|0.00000
|7.00
|2240.24
|1172
|2009.03.16 16:49
|sell
|95
|0.10
|1.40691
|0.00000
|0.00000
|1173
|2009.03.16 17:07
|modify
|95
|0.10
|1.40691
|1.40680
|0.00000
|1174
|2009.03.16 17:07
|modify
|95
|0.10
|1.40691
|1.40677
|0.00000
|1175
|2009.03.16 17:07
|modify
|95
|0.10
|1.40691
|1.40670
|0.00000
|1176
|2009.03.16 17:07
|s/l
|95
|0.10
|1.40670
|1.40670
|0.00000
|2.10
|2242.34
|1177
|2009.03.16 17:15
|buy
|96
|0.10
|1.41001
|0.00000
|0.00000
|1178
|2009.03.16 17:37
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41008
|0.00000
|1179
|2009.03.16 17:37
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41018
|0.00000
|1180
|2009.03.16 17:37
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41021
|0.00000
|1181
|2009.03.16 17:37
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41030
|0.00000
|1182
|2009.03.16 17:37
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41040
|0.00000
|1183
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41041
|0.00000
|1184
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41044
|0.00000
|1185
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41057
|0.00000
|1186
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41063
|0.00000
|1187
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41074
|0.00000
|1188
|2009.03.16 17:39
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41090
|0.00000
|1189
|2009.03.16 17:40
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41093
|0.00000
|1190
|2009.03.16 17:40
|modify
|96
|0.10
|1.41001
|1.41100
|0.00000
|1191
|2009.03.16 17:41
|s/l
|96
|0.10
|1.41100
|1.41100
|0.00000
|9.90
|2252.24
|1192
|2009.03.16 18:51
|sell
|97
|0.10
|1.40860
|0.00000
|0.00000
|1193
|2009.03.16 20:38
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40858
|0.00000
|1194
|2009.03.16 20:38
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40849
|0.00000
|1195
|2009.03.16 20:38
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40840
|0.00000
|1196
|2009.03.16 20:39
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40821
|0.00000
|1197
|2009.03.16 20:39
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40814
|0.00000
|1198
|2009.03.16 20:39
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40799
|0.00000
|1199
|2009.03.16 20:39
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40788
|0.00000
|1200
|2009.03.16 20:39
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40770
|0.00000
|1201
|2009.03.16 20:41
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40760
|0.00000
|1202
|2009.03.16 20:41
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40756
|0.00000
|1203
|2009.03.16 20:41
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40754
|0.00000
|1204
|2009.03.16 20:41
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40753
|0.00000
|1205
|2009.03.16 20:41
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40750
|0.00000
|1206
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40720
|0.00000
|1207
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40709
|0.00000
|1208
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40698
|0.00000
|1209
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40693
|0.00000
|1210
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40682
|0.00000
|1211
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40674
|0.00000
|1212
|2009.03.16 20:42
|modify
|97
|0.10
|1.40860
|1.40660
|0.00000
|1213
|2009.03.16 20:46
|s/l
|97
|0.10
|1.40660
|1.40660
|0.00000
|20.00
|2272.24
|1214
|2009.03.17 02:07
|buy
|98
|0.10
|1.40890
|0.00000
|0.00000
|1215
|2009.03.17 02:14
|modify
|98
|0.10
|1.40890
|1.40910
|0.00000
|1216
|2009.03.17 02:15
|modify
|98
|0.10
|1.40890
|1.40945
|0.00000
|1217
|2009.03.17 02:15
|modify
|98
|0.10
|1.40890
|1.40950
|0.00000
|1218
|2009.03.17 02:17
|s/l
|98
|0.10
|1.40950
|1.40950
|0.00000
|6.00
|2278.24
|1219
|2009.03.17 07:05
|sell
|99
|0.10
|1.40930
|0.00000
|0.00000
|1220
|2009.03.17 07:07
|modify
|99
|0.10
|1.40930
|1.40900
|0.00000
|1221
|2009.03.17 07:08
|modify
|99
|0.10
|1.40930
|1.40890
|0.00000
|1222
|2009.03.17 07:09
|modify
|99
|0.10
|1.40930
|1.40889
|0.00000
|1223
|2009.03.17 07:09
|modify
|99
|0.10
|1.40930
|1.40880
|0.00000
|1224
|2009.03.17 07:14
|s/l
|99
|0.10
|1.40880
|1.40880
|0.00000
|5.00
|2283.24
|1225
|2009.03.17 07:21
|buy
|100
|0.10
|1.41053
|0.00000
|0.00000
|1226
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41059
|0.00000
|1227
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41075
|0.00000
|1228
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41090
|0.00000
|1229
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41105
|0.00000
|1230
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41121
|0.00000
|1231
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41136
|0.00000
|1232
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41137
|0.00000
|1233
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41154
|0.00000
|1234
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41171
|0.00000
|1235
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41188
|0.00000
|1236
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41206
|0.00000
|1237
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41223
|0.00000
|1238
|2009.03.18 19:22
|modify
|100
|0.10
|1.41053
|1.41240
|0.00000
|1239
|2009.03.18 19:22
|s/l
|100
|0.10
|1.41240
|1.41240
|0.00000
|18.77
|2302.01
|1240
|2009.03.20 05:30
|sell
|101
|0.10
|1.44563
|0.00000
|0.00000
|1241
|2009.03.20 06:06
|modify
|101
|0.10
|1.44563
|1.44560
|0.00000
|1242
|2009.03.20 06:07
|modify
|101
|0.10
|1.44563
|1.44559
|0.00000
|1243
|2009.03.20 06:07
|modify
|101
|0.10
|1.44563
|1.44550
|0.00000
|1244
|2009.03.20 06:21
|s/l
|101
|0.10
|1.44550
|1.44550
|0.00000
|1.30
|2303.31
|1245
|2009.03.20 08:05
|buy
|102
|0.10
|1.44729
|0.00000
|0.00000
|1246
|2009.03.20 08:10
|modify
|102
|0.10
|1.44729
|1.44730
|0.00000
|1247
|2009.03.20 08:10
|modify
|102
|0.10
|1.44729
|1.44757
|0.00000
|1248
|2009.03.20 08:10
|modify
|102
|0.10
|1.44729
|1.44763
|0.00000
|1249
|2009.03.20 08:10
|modify
|102
|0.10
|1.44729
|1.44774
|0.00000
|1250
|2009.03.20 08:10
|modify
|102
|0.10
|1.44729
|1.44790
|0.00000
|1251
|2009.03.20 08:13
|s/l
|102
|0.10
|1.44790
|1.44790
|0.00000
|6.10
|2309.41
|1252
|2009.03.20 11:35
|sell
|103
|0.10
|1.44772
|0.00000
|0.00000
|1253
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44771
|0.00000
|1254
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44764
|0.00000
|1255
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44756
|0.00000
|1256
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44749
|0.00000
|1257
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44743
|0.00000
|1258
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44736
|0.00000
|1259
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44728
|0.00000
|1260
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44721
|0.00000
|1261
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44713
|0.00000
|1262
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44706
|0.00000
|1263
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44698
|0.00000
|1264
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44696
|0.00000
|1265
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44687
|0.00000
|1266
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44678
|0.00000
|1267
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44668
|0.00000
|1268
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44659
|0.00000
|1269
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44650
|0.00000
|1270
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44640
|0.00000
|1271
|2009.03.20 11:36
|modify
|103
|0.10
|1.44772
|1.44631
|0.00000
|1272
|2009.03.20 11:37
|s/l
|103
|0.10
|1.44631
|1.44631
|0.00000
|14.10
|2323.51
|1273
|2009.03.20 15:05
|buy
|104
|0.10
|1.44762
|0.00000
|0.00000
|1274
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44765
|0.00000
|1275
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44775
|0.00000
|1276
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44784
|0.00000
|1277
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44791
|0.00000
|1278
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44800
|0.00000
|1279
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44809
|0.00000
|1280
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44818
|0.00000
|1281
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44828
|0.00000
|1282
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44837
|0.00000
|1283
|2009.03.20 15:10
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44846
|0.00000
|1284
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44851
|0.00000
|1285
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44857
|0.00000
|1286
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44862
|0.00000
|1287
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44868
|0.00000
|1288
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44874
|0.00000
|1289
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44879
|0.00000
|1290
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44885
|0.00000
|1291
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44891
|0.00000
|1292
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44896
|0.00000
|1293
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44902
|0.00000
|1294
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44904
|0.00000
|1295
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44908
|0.00000
|1296
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44913
|0.00000
|1297
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44917
|0.00000
|1298
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44921
|0.00000
|1299
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44925
|0.00000
|1300
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44929
|0.00000
|1301
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44933
|0.00000
|1302
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44937
|0.00000
|1303
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44941
|0.00000
|1304
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44946
|0.00000
|1305
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44950
|0.00000
|1306
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44955
|0.00000
|1307
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44959
|0.00000
|1308
|2009.03.20 15:11
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44964
|0.00000
|1309
|2009.03.20 15:13
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44965
|0.00000
|1310
|2009.03.20 15:13
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44971
|0.00000
|1311
|2009.03.20 15:13
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44977
|0.00000
|1312
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44978
|0.00000
|1313
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44985
|0.00000
|1314
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.44993
|0.00000
|1315
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45000
|0.00000
|1316
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45007
|0.00000
|1317
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45008
|0.00000
|1318
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45010
|0.00000
|1319
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45013
|0.00000
|1320
|2009.03.20 15:14
|modify
|104
|0.10
|1.44762
|1.45016
|0.00000
|1321
|2009.03.20 15:15
|s/l
|104
|0.10
|1.45016
|1.45016
|0.00000
|25.40
|2348.91
|1322
|2009.03.20 15:42
|sell
|105
|0.10
|1.44629
|0.00000
|0.00000
|1323
|2009.03.20 15:43
|modify
|105
|0.10
|1.44629
|1.44626
|0.00000
|1324
|2009.03.20 15:43
|modify
|105
|0.10
|1.44629
|1.44621
|0.00000
|1325
|2009.03.20 15:43
|modify
|105
|0.10
|1.44629
|1.44616
|0.00000
|1326
|2009.03.20 15:43
|modify
|105
|0.10
|1.44629
|1.44611
|0.00000
|1327
|2009.03.20 15:43
|modify
|105
|0.10
|1.44629
|1.44606
|0.00000
|1328
|2009.03.20 15:46
|s/l
|105
|0.10
|1.44606
|1.44606
|0.00000
|2.30
|2351.21
|1329
|2009.03.20 17:19
|buy
|106
|0.10
|1.44818
|0.00000
|0.00000
|1330
|2009.03.20 17:59
|modify
|106
|0.10
|1.44818
|1.44820
|0.00000
|1331
|2009.03.20 17:59
|modify
|106
|0.10
|1.44818
|1.44825
|0.00000
|1332
|2009.03.20 17:59
|modify
|106
|0.10
|1.44818
|1.44830
|0.00000
|1333
|2009.03.20 17:59
|modify
|106
|0.10
|1.44818
|1.44835
|0.00000
|1334
|2009.03.20 17:59
|modify
|106
|0.10
|1.44818
|1.44840
|0.00000
|1335
|2009.03.20 18:00
|s/l
|106
|0.10
|1.44840
|1.44840
|0.00000
|2.20
|2353.41
|1336
|2009.03.20 18:29
|sell
|107
|0.10
|1.44519
|0.00000
|0.00000
|1337
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44517
|0.00000
|1338
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44513
|0.00000
|1339
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44509
|0.00000
|1340
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44505
|0.00000
|1341
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44501
|0.00000
|1342
|2009.03.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44497
|0.00000
|1343
|2009.03.20 18:41
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44492
|0.00000
|1344
|2009.03.20 18:41
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44485
|0.00000
|1345
|2009.03.20 18:41
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44479
|0.00000
|1346
|2009.03.20 18:41
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44477
|0.00000
|1347
|2009.03.20 18:41
|modify
|107
|0.10
|1.44519
|1.44476
|0.00000
|1348
|2009.03.20 18:43
|s/l
|107
|0.10
|1.44476
|1.44476
|0.00000
|4.30
|2357.71
|1349
|2009.03.20 21:57
|buy
|108
|0.10
|1.44691
|0.00000
|0.00000
|1350
|2009.03.23 00:00
|modify
|108
|0.10
|1.44691
|1.44810
|0.00000
|1351
|2009.03.23 00:00
|modify
|108
|0.10
|1.44691
|1.44812
|0.00000
|1352
|2009.03.23 00:00
|modify
|108
|0.10
|1.44691
|1.44816
|0.00000
|1353
|2009.03.23 00:00
|modify
|108
|0.10
|1.44691
|1.44819
|0.00000
|1354
|2009.03.23 00:08
|s/l
|108
|0.10
|1.44819
|1.44819
|0.00000
|12.87
|2370.58
|1355
|2009.03.23 14:54
|sell
|109
|0.10
|1.45182
|0.00000
|0.00000
|1356
|2009.03.23 14:55
|modify
|109
|0.10
|1.45182
|1.45180
|0.00000
|1357
|2009.03.23 14:55
|modify
|109
|0.10
|1.45182
|1.45171
|0.00000
|1358
|2009.03.23 14:55
|modify
|109
|0.10
|1.45182
|1.45161
|0.00000
|1359
|2009.03.23 14:55
|modify
|109
|0.10
|1.45182
|1.45152
|0.00000
|1360
|2009.03.23 14:56
|s/l
|109
|0.10
|1.45152
|1.45152
|0.00000
|3.00
|2373.58
|1361
|2009.03.23 15:18
|buy
|110
|0.10
|1.45567
|0.00000
|0.00000
|1362
|2009.03.23 20:18
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45570
|0.00000
|1363
|2009.03.23 20:18
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45576
|0.00000
|1364
|2009.03.23 20:18
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45577
|0.00000
|1365
|2009.03.23 20:18
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45584
|0.00000
|1366
|2009.03.23 20:18
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45590
|0.00000
|1367
|2009.03.23 20:19
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45591
|0.00000
|1368
|2009.03.23 20:19
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45593
|0.00000
|1369
|2009.03.23 20:19
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45594
|0.00000
|1370
|2009.03.23 20:19
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45596
|0.00000
|1371
|2009.03.23 20:20
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45597
|0.00000
|1372
|2009.03.23 20:22
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45600
|0.00000
|1373
|2009.03.23 20:22
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45611
|0.00000
|1374
|2009.03.23 20:22
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45617
|0.00000
|1375
|2009.03.23 20:22
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45629
|0.00000
|1376
|2009.03.23 20:23
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45631
|0.00000
|1377
|2009.03.23 20:23
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45639
|0.00000
|1378
|2009.03.23 20:24
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45641
|0.00000
|1379
|2009.03.23 20:24
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45646
|0.00000
|1380
|2009.03.23 20:29
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45651
|0.00000
|1381
|2009.03.23 20:29
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45661
|0.00000
|1382
|2009.03.23 20:30
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45666
|0.00000
|1383
|2009.03.23 20:38
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45675
|0.00000
|1384
|2009.03.23 20:38
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45679
|0.00000
|1385
|2009.03.23 20:38
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45687
|0.00000
|1386
|2009.03.23 20:38
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45691
|0.00000
|1387
|2009.03.23 20:38
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45698
|0.00000
|1388
|2009.03.23 20:46
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45701
|0.00000
|1389
|2009.03.23 20:46
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45711
|0.00000
|1390
|2009.03.23 20:46
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45712
|0.00000
|1391
|2009.03.23 20:46
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45715
|0.00000
|1392
|2009.03.23 20:48
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45723
|0.00000
|1393
|2009.03.23 20:48
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45733
|0.00000
|1394
|2009.03.23 20:50
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45737
|0.00000
|1395
|2009.03.23 20:51
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45745
|0.00000
|1396
|2009.03.23 20:51
|modify
|110
|0.10
|1.45567
|1.45748
|0.00000
|1397
|2009.03.23 20:53
|s/l
|110
|0.10
|1.45748
|1.45748
|0.00000
|18.10
|2391.68
|1398
|2009.03.24 14:20
|sell
|111
|0.10
|1.46531
|0.00000
|0.00000
|1399
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46528
|0.00000
|1400
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46524
|0.00000
|1401
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46520
|0.00000
|1402
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46517
|0.00000
|1403
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46513
|0.00000
|1404
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46509
|0.00000
|1405
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46504
|0.00000
|1406
|2009.03.25 02:27
|modify
|111
|0.10
|1.46531
|1.46500
|0.00000
|1407
|2009.03.25 02:34
|s/l
|111
|0.10
|1.46500
|1.46500
|0.00000
|3.00
|2394.68
|1408
|2009.03.25 04:59
|buy
|112
|0.10
|1.46870
|0.00000
|0.00000
|1409
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.46871
|0.00000
|1410
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.46931
|0.00000
|1411
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.46990
|0.00000
|1412
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47018
|0.00000
|1413
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47056
|0.00000
|1414
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47094
|0.00000
|1415
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47132
|0.00000
|1416
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47161
|0.00000
|1417
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47199
|0.00000
|1418
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47237
|0.00000
|1419
|2009.03.25 15:00
|modify
|112
|0.10
|1.46870
|1.47275
|0.00000
|1420
|2009.03.25 15:00
|s/l
|112
|0.10
|1.47275
|1.47275
|0.00000
|40.50
|2435.18
|1421
|2009.03.25 15:00
|buy
|113
|0.10
|1.47300
|0.00000
|0.00000
|1422
|2009.04.01 23:55
|close at stop
|113
|0.10
|1.44516
|0.00000
|0.00000
|-277.91
|2157.27