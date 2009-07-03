Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 10006XXXXX
|Name: Nyasani
|Currency: USD
|2009 July 3, 13:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30101221
|2009.07.03 09:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6410
|0.0000
|1.6395
|2009.07.03 10:15
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30101301
|2009.07.03 09:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6415
|0.0000
|1.6400
|2009.07.03 10:13
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30101123
|2009.07.03 09:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6413
|0.0000
|1.6398
|2009.07.03 09:33
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|30101065
|2009.07.03 09:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6420
|0.0000
|1.6405
|2009.07.03 09:32
|1.6417
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|29975281
|2009.07.01 08:19
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8549
|0.0000
|0.8534
|2009.07.02 20:16
|0.8534
|0.00
|0.00
|-6.13
|98.54
|29982965
|2009.07.01 10:31
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1595
|0.0000
|1.1610
|2009.07.02 17:41
|1.1597
|0.00
|0.00
|-2.61
|6.90
|29990210
|2009.07.01 13:44
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1569
|0.0000
|1.1584
|2009.07.02 15:51
|1.1570
|0.00
|0.00
|-2.61
|3.46
|30059720
|2009.07.02 15:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4029
|0.0000
|1.4044
|2009.07.02 15:50
|1.4030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30059714
|2009.07.02 15:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4024
|0.0000
|1.4009
|2009.07.02 15:48
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30059291
|2009.07.02 15:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4025
|0.0000
|1.4040
|2009.07.02 15:44
|1.4034
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30042040
|2009.07.02 11:13
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5232
|0.0000
|1.5217
|2009.07.02 15:36
|1.5231
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|30038033
|2009.07.02 10:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6401
|0.0000
|1.6416
|2009.07.02 14:49
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30038036
|2009.07.02 10:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6401
|0.0000
|1.6416
|2009.07.02 14:49
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|29996643
|2009.07.01 15:18
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1520
|0.0000
|1.1535
|2009.07.02 13:42
|1.1527
|0.00
|0.00
|-2.61
|24.29
|30041561
|2009.07.02 11:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0817
|0.0000
|1.0832
|2009.07.02 13:14
|1.0818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|29997342
|2009.07.01 15:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|1.4076
|2009.07.02 11:00
|1.4089
|0.00
|0.00
|-7.08
|8.00
|29998856
|2009.07.01 15:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0804
|0.0000
|1.0819
|2009.07.02 10:53
|1.0819
|0.00
|0.00
|-2.57
|55.46
|29997360
|2009.07.01 15:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|1.4081
|2009.07.02 10:21
|1.4091
|0.00
|0.00
|-7.08
|20.00
|30035023
|2009.07.02 09:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6432
|0.0000
|1.6447
|2009.07.02 09:31
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|30004041
|2009.07.01 16:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0768
|0.0000
|1.0783
|2009.07.01 17:59
|1.0783
|0.00
|0.00
|0.00
|55.64
|29997744
|2009.07.01 15:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4111
|0.0000
|1.4096
|2009.07.01 15:44
|1.4107
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|29996742
|2009.07.01 15:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4088
|0.0000
|1.4073
|2009.07.01 15:23
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|29996845
|2009.07.01 15:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|1.4075
|2009.07.01 15:23
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29996147
|2009.07.01 15:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|1.4080
|2009.07.01 15:15
|1.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|29981076
|2009.07.01 10:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|1.4051
|2009.07.01 11:16
|1.4066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29982997
|2009.07.01 10:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|1.4060
|2009.07.01 11:16
|1.4066
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|29976533
|2009.07.01 08:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6406
|0.0000
|1.6421
|2009.07.01 09:09
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29923224
|2009.06.30 13:00
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8506
|0.0000
|0.8491
|2009.06.30 14:51
|0.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29923801
|2009.06.30 13:11
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8511
|0.0000
|0.8496
|2009.06.30 14:51
|0.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|19.94
|29900304
|2009.06.30 04:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6605
|0.0000
|1.6590
|2009.06.30 12:54
|1.6602
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|29907010
|2009.06.30 08:20
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.77
|0.00
|95.92
|2009.06.30 12:50
|95.81
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|29913097
|2009.06.30 10:03
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.51
|0.00
|95.66
|2009.06.30 11:15
|95.55
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|29910730
|2009.06.30 09:23
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.8469
|2009.06.30 11:15
|0.8462
|0.00
|0.00
|0.00
|53.33
|29910471
|2009.06.30 09:22
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1534
|0.0000
|1.1549
|2009.06.30 11:02
|1.1539
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|29912180
|2009.06.30 09:47
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.39
|0.00
|95.54
|2009.06.30 10:02
|95.51
|0.00
|0.00
|0.00
|50.26
|29910618
|2009.06.30 09:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|1.4132
|2009.06.30 09:40
|1.4137
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|29911043
|2009.06.30 09:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6738
|0.0000
|1.6723
|2009.06.30 09:32
|1.6723
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29467972
|2009.06.22 16:27
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8454
|0.0000
|0.8439
|2009.06.30 09:24
|0.8454
|0.00
|0.00
|-4.35
|0.00
|29471875
|2009.06.22 17:21
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8460
|0.0000
|0.8445
|2009.06.30 09:22
|0.8454
|0.00
|0.00
|-4.35
|40.14
|29901427
|2009.06.30 05:45
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8489
|0.0000
|0.8504
|2009.06.30 08:19
|0.8489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29901914
|2009.06.30 05:57
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8483
|0.0000
|0.8498
|2009.06.30 08:19
|0.8489
|0.00
|0.00
|0.00
|39.89
|29906619
|2009.06.30 08:03
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.75
|0.00
|95.90
|2009.06.30 08:19
|95.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29901783
|2009.06.30 05:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4124
|0.0000
|1.4109
|2009.06.30 06:17
|1.4109
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29901804
|2009.06.30 05:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6653
|0.0000
|1.6638
|2009.06.30 06:15
|1.6638
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29900003
|2009.06.30 04:16
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.89
|0.00
|96.04
|2009.06.30 04:28
|95.93
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|29897562
|2009.06.30 03:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|1.4100
|2009.06.30 03:26
|1.4104
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|29897587
|2009.06.30 03:16
|sell
|0.40
|usdjpy
|96.28
|0.00
|96.13
|2009.06.30 03:26
|96.21
|0.00
|0.00
|0.00
|29.10
|29897591
|2009.06.30 03:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6604
|0.0000
|1.6589
|2009.06.30 03:22
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29895308
|2009.06.30 02:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4104
|0.0000
|1.4089
|2009.06.30 03:01
|1.4099
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29867199
|2009.06.29 14:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6565
|0.0000
|1.6550
|2009.06.29 15:09
|1.6561
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|29860818
|2009.06.29 12:07
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5273
|0.0000
|1.5258
|2009.06.29 13:56
|1.5270
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|29853255
|2009.06.29 09:45
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1574
|0.0000
|1.1559
|2009.06.29 10:16
|1.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|51.91
|29853250
|2009.06.29 09:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3995
|0.0000
|1.4010
|2009.06.29 09:55
|1.4006
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|29811839
|2009.06.26 16:24
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.26
|0.00
|95.41
|2009.06.26 16:26
|95.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|29807385
|2009.06.26 15:15
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5278
|0.0000
|1.5293
|2009.06.26 16:06
|1.5282
|0.00
|0.00
|0.00
|14.75
|29739680
|2009.06.25 12:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6308
|0.0000
|1.6323
|2009.06.25 18:41
|1.6323
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29742128
|2009.06.25 13:00
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5343
|0.0000
|1.5328
|2009.06.25 13:36
|1.5328
|0.00
|0.00
|0.00
|54.58
|29556226
|2009.06.23 14:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3959
|0.0000
|1.3944
|2009.06.24 21:19
|1.3944
|0.00
|0.00
|-1.88
|60.00
|29650388
|2009.06.24 15:09
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8485
|0.0000
|0.8500
|2009.06.24 15:21
|0.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|66.09
|29532412
|2009.06.23 09:40
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5041
|0.0000
|1.5056
|2009.06.24 13:44
|1.5056
|0.00
|0.00
|0.38
|56.11
|29556284
|2009.06.23 14:05
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8569
|0.0000
|0.8554
|2009.06.23 23:06
|0.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|98.75
|29467528
|2009.06.22 16:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6390
|0.0000
|1.6405
|2009.06.22 17:14
|1.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29467882
|2009.06.22 16:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6370
|0.0000
|1.6385
|2009.06.22 16:54
|1.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29449610
|2009.06.22 09:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3859
|0.0000
|1.3874
|2009.06.22 10:55
|1.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29449634
|2009.06.22 09:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6427
|0.0000
|1.6442
|2009.06.22 10:02
|1.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29350285
|2009.06.18 11:48
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8565
|0.0000
|0.8550
|2009.06.18 17:36
|0.8550
|0.00
|0.00
|0.00
|97.99
|29364876
|2009.06.18 16:15
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5121
|0.0000
|1.5106
|2009.06.18 16:39
|1.5106
|0.00
|0.00
|0.00
|55.42
|29355438
|2009.06.18 13:22
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5024
|0.0000
|1.5039
|2009.06.18 15:38
|1.5039
|0.00
|0.00
|0.00
|55.65
|29350449
|2009.06.18 11:49
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5033
|0.0000
|1.5048
|2009.06.18 13:02
|1.5038
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|29350387
|2009.06.18 11:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6255
|0.0000
|1.6270
|2009.06.18 12:59
|1.6270
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29307691
|2009.06.17 16:52
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.91
|0.00
|96.06
|2009.06.18 10:04
|96.06
|0.00
|0.00
|0.75
|62.46
|29308602
|2009.06.17 17:04
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5069
|0.0000
|1.5084
|2009.06.18 08:57
|1.5079
|0.00
|0.00
|1.11
|36.97
|29309474
|2009.06.17 17:19
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5070
|0.0000
|1.5085
|2009.06.18 08:57
|1.5080
|0.00
|0.00
|1.11
|36.98
|29298413
|2009.06.17 14:41
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8523
|0.0000
|0.8508
|2009.06.17 17:51
|0.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|97.69
|29305697
|2009.06.17 16:12
|buy
|0.40
|usdjpy
|95.80
|0.00
|95.95
|2009.06.17 16:32
|95.95
|0.00
|0.00
|0.00
|62.53
|29298399
|2009.06.17 14:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6259
|0.0000
|1.6274
|2009.06.17 15:48
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29163583
|2009.06.15 10:02
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8504
|0.0000
|0.8519
|2009.06.17 12:28
|0.8519
|0.00
|0.00
|-0.14
|97.62
|29228879
|2009.06.16 12:04
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8451
|0.0000
|0.8466
|2009.06.17 10:20
|0.8466
|0.00
|0.00
|-0.07
|98.47
|29227179
|2009.06.16 11:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6419
|0.0000
|1.6404
|2009.06.16 16:36
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29228844
|2009.06.16 12:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6459
|0.0000
|1.6444
|2009.06.16 12:11
|1.6444
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29228851
|2009.06.16 12:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.6459
|0.0000
|1.6444
|2009.06.16 12:11
|1.6444
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29163581
|2009.06.15 10:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3893
|0.0000
|1.3908
|2009.06.16 12:00
|1.3908
|0.00
|0.00
|1.48
|60.00
|29163627
|2009.06.15 10:03
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5120
|0.0000
|1.5105
|2009.06.15 14:48
|1.5115
|0.00
|0.00
|0.00
|18.33
|29169007
|2009.06.15 12:07
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8472
|0.0000
|0.8487
|2009.06.15 12:53
|0.8487
|0.00
|0.00
|0.00
|97.99
|29163618
|2009.06.15 10:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.6338
|0.0000
|1.6353
|2009.06.15 11:16
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29163562
|2009.06.15 10:01
|balance
|Deposit
|3 000.00
|
|0.00
|0.00
|-36.65
|3 454.49
|Closed P/L:
|3
417.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29182040
|2009.06.15 16:46
|buy
|0.40
|usdjpy
|97.99
|0.00
|98.14
|
|95.96
|0.00
|0.00
|-0.98
|-846.19
|30061679
|2009.07.02 16:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|96.35
|0.00
|96.50
|
|95.96
|0.00
|0.00
|-0.75
|-162.57
|
|0.00
|0.00
|-1.73
|-1 008.76
|
|Floating P/L:
|-1
010.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 417.84
|Floating P/L:
|-1 010.49
|Margin:
|160.00
|Balance:
|6 417.84
|Equity:
|5 407.35
|Free Margin:
|5 247.35
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|3 422.19
|Gross Loss:
|4.35
|Total Net Profit:
|3 417.84
|Profit Factor:
|786.71
|Expected Payoff:
|40.21
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|4.35 (0.08%)
|Relative Drawdown:
|0.08% (4.35)
|
|Total Trades:
|85
|Short Positions (won %):
|41 (97.56%)
|Long Positions (won %):
|44 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (98.82%)
|Loss trades (% of total):
|1 (1.18%)
|Largest
|profit trade:
|98.75
|loss trade:
|-4.35
|Average
|profit trade:
|40.74
|loss trade:
|-4.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|47 (2 414.89)
|consecutive losses ($):
|1 (-4.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 414.89 (47)
|consecutive loss (count):
|-4.35 (1)
|Average
|consecutive wins:
|42
|consecutive losses:
|1