Strategy Tester Report
JR200
IBFX-MT4 Demo-1_5 decimal (Build 224)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.06.11 23:55 (2009.06.01 - 2009.06.12)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=0; StopLoss=0; Lots=0.1; TrailingStop=10; MaxTrades=10; MA_Fast=2; Fast_shift=0; Fast_Method=3; MA_Slow=4; Slow_shift=0; Slow_Method=3; MovingAverage=200; MA_Type=1; ReverseSignal=false;
MagicNumber=772188;
|Bars in test
|3581
|Ticks modelled
|689091
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1129.28
|Gross profit
|1129.28
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|11.76
|Absolute drawdown
|155.81
|Maximal drawdown
|267.50 (2.62%)
|Relative drawdown
|2.62% (267.50)
|Total trades
|96
|Short positions (won %)
|47 (100.00%)
|Long positions (won %)
|49 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|96 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|49.80
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|11.76
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|96 (1129.28)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1129.28 (96)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|96
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.06.01 14:30
|sell
|1
|0.10
|1.41556
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.06.01 14:37
|buy
|2
|0.10
|1.41821
|0.00000
|0.00000
|3
|2009.06.01 14:57
|sell
|3
|0.10
|1.41717
|0.00000
|0.00000
|4
|2009.06.01 14:58
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41717
|0.00000
|5
|2009.06.01 14:58
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41714
|0.00000
|6
|2009.06.01 14:58
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41711
|0.00000
|7
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41710
|0.00000
|8
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41708
|0.00000
|9
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41706
|0.00000
|10
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41704
|0.00000
|11
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41702
|0.00000
|12
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41700
|0.00000
|13
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41697
|0.00000
|14
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41695
|0.00000
|15
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41693
|0.00000
|16
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41691
|0.00000
|17
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41688
|0.00000
|18
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41686
|0.00000
|19
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41683
|0.00000
|20
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41680
|0.00000
|21
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41678
|0.00000
|22
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41675
|0.00000
|23
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41672
|0.00000
|24
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41670
|0.00000
|25
|2009.06.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41667
|0.00000
|26
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41665
|0.00000
|27
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41664
|0.00000
|28
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41662
|0.00000
|29
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41660
|0.00000
|30
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41659
|0.00000
|31
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41657
|0.00000
|32
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41656
|0.00000
|33
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41654
|0.00000
|34
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41652
|0.00000
|35
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41651
|0.00000
|36
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41649
|0.00000
|37
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41647
|0.00000
|38
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41645
|0.00000
|39
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41643
|0.00000
|40
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41642
|0.00000
|41
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41640
|0.00000
|42
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41638
|0.00000
|43
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41636
|0.00000
|44
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41634
|0.00000
|45
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41632
|0.00000
|46
|2009.06.01 15:01
|modify
|3
|0.10
|1.41717
|1.41630
|0.00000
|47
|2009.06.01 15:02
|s/l
|3
|0.10
|1.41630
|1.41630
|0.00000
|8.70
|10008.70
|48
|2009.06.01 15:20
|buy
|4
|0.10
|1.41809
|0.00000
|0.00000
|49
|2009.06.01 15:40
|sell
|5
|0.10
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|50
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41811
|0.00000
|51
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41812
|0.00000
|52
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41814
|0.00000
|53
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41816
|0.00000
|54
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41818
|0.00000
|55
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41819
|0.00000
|56
|2009.06.01 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41821
|0.00000
|57
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41821
|0.00000
|58
|2009.06.01 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41823
|0.00000
|59
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41823
|0.00000
|60
|2009.06.01 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41825
|0.00000
|61
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41825
|0.00000
|62
|2009.06.01 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41826
|0.00000
|63
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41826
|0.00000
|64
|2009.06.01 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41828
|0.00000
|65
|2009.06.01 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41828
|0.00000
|66
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41829
|0.00000
|67
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41829
|0.00000
|68
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41830
|0.00000
|69
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41830
|0.00000
|70
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41832
|0.00000
|71
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41832
|0.00000
|72
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41834
|0.00000
|73
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41834
|0.00000
|74
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41835
|0.00000
|75
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41835
|0.00000
|76
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41836
|0.00000
|77
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41836
|0.00000
|78
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41838
|0.00000
|79
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41838
|0.00000
|80
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41839
|0.00000
|81
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41839
|0.00000
|82
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41841
|0.00000
|83
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41841
|0.00000
|84
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41842
|0.00000
|85
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41842
|0.00000
|86
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41843
|0.00000
|87
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41843
|0.00000
|88
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41844
|0.00000
|89
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41844
|0.00000
|90
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41845
|0.00000
|91
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41845
|0.00000
|92
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41847
|0.00000
|93
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41847
|0.00000
|94
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41848
|0.00000
|95
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41848
|0.00000
|96
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41849
|0.00000
|97
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41849
|0.00000
|98
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41850
|0.00000
|99
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41850
|0.00000
|100
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41852
|0.00000
|101
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41852
|0.00000
|102
|2009.06.01 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.41821
|1.41853
|0.00000
|103
|2009.06.01 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.41809
|1.41853
|0.00000
|104
|2009.06.01 15:52
|s/l
|2
|0.10
|1.41853
|1.41853
|0.00000
|3.20
|10011.90
|105
|2009.06.01 15:52
|s/l
|4
|0.10
|1.41853
|1.41853
|0.00000
|4.40
|10016.30
|106
|2009.06.01 18:35
|sell
|6
|0.10
|1.41736
|0.00000
|0.00000
|107
|2009.06.01 18:46
|buy
|7
|0.10
|1.41881
|0.00000
|0.00000
|108
|2009.06.01 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41733
|0.00000
|109
|2009.06.01 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41728
|0.00000
|110
|2009.06.01 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41723
|0.00000
|111
|2009.06.01 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41718
|0.00000
|112
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41717
|0.00000
|113
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41715
|0.00000
|114
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41714
|0.00000
|115
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41712
|0.00000
|116
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41710
|0.00000
|117
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41708
|0.00000
|118
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41706
|0.00000
|119
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41703
|0.00000
|120
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41700
|0.00000
|121
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41698
|0.00000
|122
|2009.06.01 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41695
|0.00000
|123
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41693
|0.00000
|124
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41691
|0.00000
|125
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41689
|0.00000
|126
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41687
|0.00000
|127
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41685
|0.00000
|128
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41683
|0.00000
|129
|2009.06.01 19:04
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41680
|0.00000
|130
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41680
|0.00000
|131
|2009.06.01 19:04
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41678
|0.00000
|132
|2009.06.01 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41678
|0.00000
|133
|2009.06.01 19:08
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41676
|0.00000
|134
|2009.06.01 19:08
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41676
|0.00000
|135
|2009.06.01 19:08
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41673
|0.00000
|136
|2009.06.01 19:08
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41673
|0.00000
|137
|2009.06.01 19:08
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41670
|0.00000
|138
|2009.06.01 19:08
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41670
|0.00000
|139
|2009.06.01 19:08
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41667
|0.00000
|140
|2009.06.01 19:08
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41667
|0.00000
|141
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41662
|0.00000
|142
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41662
|0.00000
|143
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41657
|0.00000
|144
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41657
|0.00000
|145
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41652
|0.00000
|146
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41652
|0.00000
|147
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41647
|0.00000
|148
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41647
|0.00000
|149
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41642
|0.00000
|150
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41642
|0.00000
|151
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41637
|0.00000
|152
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41637
|0.00000
|153
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41636
|0.00000
|154
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41636
|0.00000
|155
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41634
|0.00000
|156
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41634
|0.00000
|157
|2009.06.01 19:09
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41633
|0.00000
|158
|2009.06.01 19:09
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41633
|0.00000
|159
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41632
|0.00000
|160
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41632
|0.00000
|161
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41629
|0.00000
|162
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41629
|0.00000
|163
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41625
|0.00000
|164
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41625
|0.00000
|165
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41622
|0.00000
|166
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41622
|0.00000
|167
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41618
|0.00000
|168
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41618
|0.00000
|169
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41614
|0.00000
|170
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41614
|0.00000
|171
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41611
|0.00000
|172
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41611
|0.00000
|173
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41607
|0.00000
|174
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41607
|0.00000
|175
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41604
|0.00000
|176
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41604
|0.00000
|177
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41600
|0.00000
|178
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41600
|0.00000
|179
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41596
|0.00000
|180
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41596
|0.00000
|181
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41591
|0.00000
|182
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41591
|0.00000
|183
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41586
|0.00000
|184
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41586
|0.00000
|185
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41582
|0.00000
|186
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41582
|0.00000
|187
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41577
|0.00000
|188
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41577
|0.00000
|189
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41572
|0.00000
|190
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41572
|0.00000
|191
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41567
|0.00000
|192
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41567
|0.00000
|193
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41562
|0.00000
|194
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41562
|0.00000
|195
|2009.06.01 19:10
|modify
|5
|0.10
|1.41680
|1.41557
|0.00000
|196
|2009.06.01 19:10
|modify
|6
|0.10
|1.41736
|1.41557
|0.00000
|197
|2009.06.01 19:16
|s/l
|5
|0.10
|1.41557
|1.41557
|0.00000
|12.30
|10028.60
|198
|2009.06.01 19:16
|s/l
|6
|0.10
|1.41557
|1.41557
|0.00000
|17.90
|10046.50
|199
|2009.06.01 20:13
|modify
|1
|0.10
|1.41556
|1.41555
|0.00000
|200
|2009.06.01 20:13
|modify
|1
|0.10
|1.41556
|1.41552
|0.00000
|201
|2009.06.01 20:13
|modify
|1
|0.10
|1.41556
|1.41550
|0.00000
|202
|2009.06.01 20:16
|modify
|1
|0.10
|1.41556
|1.41548
|0.00000
|203
|2009.06.01 20:47
|s/l
|1
|0.10
|1.41548
|1.41548
|0.00000
|0.80
|10047.30
|204
|2009.06.01 23:59
|buy
|8
|0.10
|1.41774
|0.00000
|0.00000
|205
|2009.06.02 00:05
|sell
|9
|0.10
|1.41659
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.06.02 00:07
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41659
|0.00000
|207
|2009.06.02 00:07
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41654
|0.00000
|208
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41652
|0.00000
|209
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41649
|0.00000
|210
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41647
|0.00000
|211
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41645
|0.00000
|212
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41642
|0.00000
|213
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41640
|0.00000
|214
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41637
|0.00000
|215
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41634
|0.00000
|216
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41631
|0.00000
|217
|2009.06.02 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41628
|0.00000
|218
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41626
|0.00000
|219
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41624
|0.00000
|220
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41622
|0.00000
|221
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41620
|0.00000
|222
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41618
|0.00000
|223
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41616
|0.00000
|224
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41613
|0.00000
|225
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41611
|0.00000
|226
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41608
|0.00000
|227
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41606
|0.00000
|228
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41603
|0.00000
|229
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41601
|0.00000
|230
|2009.06.02 00:11
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41598
|0.00000
|231
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41597
|0.00000
|232
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41594
|0.00000
|233
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41592
|0.00000
|234
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41589
|0.00000
|235
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41587
|0.00000
|236
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41584
|0.00000
|237
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41582
|0.00000
|238
|2009.06.02 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41579
|0.00000
|239
|2009.06.02 00:15
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41578
|0.00000
|240
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41576
|0.00000
|241
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41575
|0.00000
|242
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41571
|0.00000
|243
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41567
|0.00000
|244
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41563
|0.00000
|245
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41560
|0.00000
|246
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41556
|0.00000
|247
|2009.06.02 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41552
|0.00000
|248
|2009.06.02 00:26
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41551
|0.00000
|249
|2009.06.02 00:26
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41548
|0.00000
|250
|2009.06.02 00:26
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41545
|0.00000
|251
|2009.06.02 00:26
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41543
|0.00000
|252
|2009.06.02 00:26
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41540
|0.00000
|253
|2009.06.02 00:27
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41538
|0.00000
|254
|2009.06.02 00:27
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41537
|0.00000
|255
|2009.06.02 00:31
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41536
|0.00000
|256
|2009.06.02 00:31
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41534
|0.00000
|257
|2009.06.02 00:31
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41532
|0.00000
|258
|2009.06.02 00:31
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41531
|0.00000
|259
|2009.06.02 00:31
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41529
|0.00000
|260
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41527
|0.00000
|261
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41524
|0.00000
|262
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41522
|0.00000
|263
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41519
|0.00000
|264
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41517
|0.00000
|265
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41514
|0.00000
|266
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41512
|0.00000
|267
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41509
|0.00000
|268
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41507
|0.00000
|269
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41504
|0.00000
|270
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41503
|0.00000
|271
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41499
|0.00000
|272
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41496
|0.00000
|273
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41493
|0.00000
|274
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41490
|0.00000
|275
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41486
|0.00000
|276
|2009.06.02 00:32
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41483
|0.00000
|277
|2009.06.02 00:40
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41480
|0.00000
|278
|2009.06.02 00:40
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41475
|0.00000
|279
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41472
|0.00000
|280
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41469
|0.00000
|281
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41466
|0.00000
|282
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41463
|0.00000
|283
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41459
|0.00000
|284
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41456
|0.00000
|285
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41453
|0.00000
|286
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41452
|0.00000
|287
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41451
|0.00000
|288
|2009.06.02 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.41659
|1.41450
|0.00000
|289
|2009.06.02 00:47
|s/l
|9
|0.10
|1.41450
|1.41450
|0.00000
|20.90
|10068.20
|290
|2009.06.02 03:12
|buy
|10
|0.10
|1.41705
|0.00000
|0.00000
|291
|2009.06.02 03:16
|sell
|11
|0.10
|1.41634
|0.00000
|0.00000
|292
|2009.06.02 04:13
|sell
|12
|0.10
|1.41634
|0.00000
|0.00000
|293
|2009.06.02 04:44
|buy
|13
|0.10
|1.41703
|0.00000
|0.00000
|294
|2009.06.02 05:01
|sell
|14
|0.10
|1.41635
|0.00000
|0.00000
|295
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41634
|0.00000
|296
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41633
|0.00000
|297
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41633
|0.00000
|298
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41633
|0.00000
|299
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41631
|0.00000
|300
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41631
|0.00000
|301
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41631
|0.00000
|302
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41629
|0.00000
|303
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41629
|0.00000
|304
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41629
|0.00000
|305
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41627
|0.00000
|306
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41627
|0.00000
|307
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41627
|0.00000
|308
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41625
|0.00000
|309
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41625
|0.00000
|310
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41625
|0.00000
|311
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41624
|0.00000
|312
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41624
|0.00000
|313
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41624
|0.00000
|314
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41622
|0.00000
|315
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41622
|0.00000
|316
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41622
|0.00000
|317
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41619
|0.00000
|318
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41619
|0.00000
|319
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41619
|0.00000
|320
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41617
|0.00000
|321
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41617
|0.00000
|322
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41617
|0.00000
|323
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41614
|0.00000
|324
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41614
|0.00000
|325
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41614
|0.00000
|326
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41612
|0.00000
|327
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41612
|0.00000
|328
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41612
|0.00000
|329
|2009.06.02 05:50
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41609
|0.00000
|330
|2009.06.02 05:50
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41609
|0.00000
|331
|2009.06.02 05:50
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41609
|0.00000
|332
|2009.06.02 05:51
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41607
|0.00000
|333
|2009.06.02 05:51
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41607
|0.00000
|334
|2009.06.02 05:51
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41607
|0.00000
|335
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41606
|0.00000
|336
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41606
|0.00000
|337
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41606
|0.00000
|338
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41605
|0.00000
|339
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41605
|0.00000
|340
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41605
|0.00000
|341
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41604
|0.00000
|342
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41604
|0.00000
|343
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41604
|0.00000
|344
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41603
|0.00000
|345
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41603
|0.00000
|346
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41603
|0.00000
|347
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41602
|0.00000
|348
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41602
|0.00000
|349
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41602
|0.00000
|350
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41601
|0.00000
|351
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41601
|0.00000
|352
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41601
|0.00000
|353
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41600
|0.00000
|354
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41600
|0.00000
|355
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41600
|0.00000
|356
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41599
|0.00000
|357
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41599
|0.00000
|358
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41599
|0.00000
|359
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41596
|0.00000
|360
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41596
|0.00000
|361
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41596
|0.00000
|362
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41593
|0.00000
|363
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41593
|0.00000
|364
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41593
|0.00000
|365
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41590
|0.00000
|366
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41590
|0.00000
|367
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41590
|0.00000
|368
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41587
|0.00000
|369
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41587
|0.00000
|370
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41587
|0.00000
|371
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41584
|0.00000
|372
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41584
|0.00000
|373
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41584
|0.00000
|374
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41582
|0.00000
|375
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41582
|0.00000
|376
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41582
|0.00000
|377
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41579
|0.00000
|378
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41579
|0.00000
|379
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41579
|0.00000
|380
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41576
|0.00000
|381
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41576
|0.00000
|382
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41576
|0.00000
|383
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41573
|0.00000
|384
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41573
|0.00000
|385
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41573
|0.00000
|386
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41570
|0.00000
|387
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41570
|0.00000
|388
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41570
|0.00000
|389
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41569
|0.00000
|390
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41569
|0.00000
|391
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41569
|0.00000
|392
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41565
|0.00000
|393
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41565
|0.00000
|394
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41565
|0.00000
|395
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41561
|0.00000
|396
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41561
|0.00000
|397
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41561
|0.00000
|398
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41557
|0.00000
|399
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41557
|0.00000
|400
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41557
|0.00000
|401
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41554
|0.00000
|402
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41554
|0.00000
|403
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41554
|0.00000
|404
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41550
|0.00000
|405
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41550
|0.00000
|406
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41550
|0.00000
|407
|2009.06.02 05:52
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41546
|0.00000
|408
|2009.06.02 05:52
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41546
|0.00000
|409
|2009.06.02 05:52
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41546
|0.00000
|410
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41545
|0.00000
|411
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41545
|0.00000
|412
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41545
|0.00000
|413
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41544
|0.00000
|414
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41544
|0.00000
|415
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41544
|0.00000
|416
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41543
|0.00000
|417
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41543
|0.00000
|418
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41543
|0.00000
|419
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41542
|0.00000
|420
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41542
|0.00000
|421
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41542
|0.00000
|422
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41541
|0.00000
|423
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41541
|0.00000
|424
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41541
|0.00000
|425
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41540
|0.00000
|426
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41540
|0.00000
|427
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41540
|0.00000
|428
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41539
|0.00000
|429
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41539
|0.00000
|430
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41539
|0.00000
|431
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41538
|0.00000
|432
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41538
|0.00000
|433
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41538
|0.00000
|434
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41537
|0.00000
|435
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41537
|0.00000
|436
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41537
|0.00000
|437
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41536
|0.00000
|438
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41536
|0.00000
|439
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41536
|0.00000
|440
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41535
|0.00000
|441
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41535
|0.00000
|442
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41535
|0.00000
|443
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41534
|0.00000
|444
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41534
|0.00000
|445
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41534
|0.00000
|446
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41533
|0.00000
|447
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41533
|0.00000
|448
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41533
|0.00000
|449
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41532
|0.00000
|450
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41532
|0.00000
|451
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41532
|0.00000
|452
|2009.06.02 05:53
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41531
|0.00000
|453
|2009.06.02 05:53
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41531
|0.00000
|454
|2009.06.02 05:53
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41531
|0.00000
|455
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41529
|0.00000
|456
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41529
|0.00000
|457
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41529
|0.00000
|458
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41528
|0.00000
|459
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41528
|0.00000
|460
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41528
|0.00000
|461
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41527
|0.00000
|462
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41527
|0.00000
|463
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41527
|0.00000
|464
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41526
|0.00000
|465
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41526
|0.00000
|466
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41526
|0.00000
|467
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41525
|0.00000
|468
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41525
|0.00000
|469
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41525
|0.00000
|470
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41524
|0.00000
|471
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41524
|0.00000
|472
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41524
|0.00000
|473
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41523
|0.00000
|474
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41523
|0.00000
|475
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41523
|0.00000
|476
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41522
|0.00000
|477
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41522
|0.00000
|478
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41522
|0.00000
|479
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41521
|0.00000
|480
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41521
|0.00000
|481
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41521
|0.00000
|482
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41520
|0.00000
|483
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41520
|0.00000
|484
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41520
|0.00000
|485
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41519
|0.00000
|486
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41519
|0.00000
|487
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41519
|0.00000
|488
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41518
|0.00000
|489
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41518
|0.00000
|490
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41518
|0.00000
|491
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41517
|0.00000
|492
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41517
|0.00000
|493
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41517
|0.00000
|494
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41516
|0.00000
|495
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41516
|0.00000
|496
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41516
|0.00000
|497
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41515
|0.00000
|498
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41515
|0.00000
|499
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41515
|0.00000
|500
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41514
|0.00000
|501
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41514
|0.00000
|502
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41514
|0.00000
|503
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41513
|0.00000
|504
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41513
|0.00000
|505
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41513
|0.00000
|506
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41512
|0.00000
|507
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41512
|0.00000
|508
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41512
|0.00000
|509
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41511
|0.00000
|510
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41511
|0.00000
|511
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41511
|0.00000
|512
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41510
|0.00000
|513
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41510
|0.00000
|514
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41510
|0.00000
|515
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41509
|0.00000
|516
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41509
|0.00000
|517
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41509
|0.00000
|518
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41508
|0.00000
|519
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41508
|0.00000
|520
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41508
|0.00000
|521
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41507
|0.00000
|522
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41507
|0.00000
|523
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41507
|0.00000
|524
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41506
|0.00000
|525
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41506
|0.00000
|526
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41506
|0.00000
|527
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41505
|0.00000
|528
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41505
|0.00000
|529
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41505
|0.00000
|530
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41504
|0.00000
|531
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41504
|0.00000
|532
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41504
|0.00000
|533
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41503
|0.00000
|534
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41503
|0.00000
|535
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41503
|0.00000
|536
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41502
|0.00000
|537
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41502
|0.00000
|538
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41502
|0.00000
|539
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41500
|0.00000
|540
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41500
|0.00000
|541
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41500
|0.00000
|542
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41499
|0.00000
|543
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41499
|0.00000
|544
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41499
|0.00000
|545
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41498
|0.00000
|546
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41498
|0.00000
|547
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41498
|0.00000
|548
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41497
|0.00000
|549
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41497
|0.00000
|550
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41497
|0.00000
|551
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41496
|0.00000
|552
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41496
|0.00000
|553
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41496
|0.00000
|554
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41495
|0.00000
|555
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41495
|0.00000
|556
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41495
|0.00000
|557
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41494
|0.00000
|558
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41494
|0.00000
|559
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41494
|0.00000
|560
|2009.06.02 05:54
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41493
|0.00000
|561
|2009.06.02 05:54
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41493
|0.00000
|562
|2009.06.02 05:54
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41493
|0.00000
|563
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41491
|0.00000
|564
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41491
|0.00000
|565
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41491
|0.00000
|566
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41490
|0.00000
|567
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41490
|0.00000
|568
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41490
|0.00000
|569
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41488
|0.00000
|570
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41488
|0.00000
|571
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41488
|0.00000
|572
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41487
|0.00000
|573
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41487
|0.00000
|574
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41487
|0.00000
|575
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41485
|0.00000
|576
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41485
|0.00000
|577
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41485
|0.00000
|578
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41484
|0.00000
|579
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41484
|0.00000
|580
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41484
|0.00000
|581
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41482
|0.00000
|582
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41482
|0.00000
|583
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41482
|0.00000
|584
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41480
|0.00000
|585
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41480
|0.00000
|586
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41480
|0.00000
|587
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41478
|0.00000
|588
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41478
|0.00000
|589
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41478
|0.00000
|590
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41477
|0.00000
|591
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41477
|0.00000
|592
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41477
|0.00000
|593
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41475
|0.00000
|594
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41475
|0.00000
|595
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41475
|0.00000
|596
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41473
|0.00000
|597
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41473
|0.00000
|598
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41473
|0.00000
|599
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41472
|0.00000
|600
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41472
|0.00000
|601
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41472
|0.00000
|602
|2009.06.02 05:55
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41470
|0.00000
|603
|2009.06.02 05:55
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41470
|0.00000
|604
|2009.06.02 05:55
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41470
|0.00000
|605
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41469
|0.00000
|606
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41469
|0.00000
|607
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41469
|0.00000
|608
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41466
|0.00000
|609
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41466
|0.00000
|610
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41466
|0.00000
|611
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41464
|0.00000
|612
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41464
|0.00000
|613
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41464
|0.00000
|614
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41461
|0.00000
|615
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41461
|0.00000
|616
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41461
|0.00000
|617
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41459
|0.00000
|618
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41459
|0.00000
|619
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41459
|0.00000
|620
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41456
|0.00000
|621
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41456
|0.00000
|622
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41456
|0.00000
|623
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41453
|0.00000
|624
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41453
|0.00000
|625
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41453
|0.00000
|626
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41451
|0.00000
|627
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41451
|0.00000
|628
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41451
|0.00000
|629
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41448
|0.00000
|630
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41448
|0.00000
|631
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41448
|0.00000
|632
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41447
|0.00000
|633
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41447
|0.00000
|634
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41447
|0.00000
|635
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41443
|0.00000
|636
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41443
|0.00000
|637
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41443
|0.00000
|638
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41439
|0.00000
|639
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41439
|0.00000
|640
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41439
|0.00000
|641
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41435
|0.00000
|642
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41435
|0.00000
|643
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41435
|0.00000
|644
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41432
|0.00000
|645
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41432
|0.00000
|646
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41432
|0.00000
|647
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41428
|0.00000
|648
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41428
|0.00000
|649
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41428
|0.00000
|650
|2009.06.02 06:03
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41424
|0.00000
|651
|2009.06.02 06:03
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41424
|0.00000
|652
|2009.06.02 06:03
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41424
|0.00000
|653
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41423
|0.00000
|654
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41423
|0.00000
|655
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41423
|0.00000
|656
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41421
|0.00000
|657
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41421
|0.00000
|658
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41421
|0.00000
|659
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41419
|0.00000
|660
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41419
|0.00000
|661
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41419
|0.00000
|662
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41416
|0.00000
|663
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41416
|0.00000
|664
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41416
|0.00000
|665
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41414
|0.00000
|666
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41414
|0.00000
|667
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41414
|0.00000
|668
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41413
|0.00000
|669
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41413
|0.00000
|670
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41413
|0.00000
|671
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41409
|0.00000
|672
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41409
|0.00000
|673
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41409
|0.00000
|674
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41406
|0.00000
|675
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41406
|0.00000
|676
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41406
|0.00000
|677
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41403
|0.00000
|678
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41403
|0.00000
|679
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41403
|0.00000
|680
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41400
|0.00000
|681
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41400
|0.00000
|682
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41400
|0.00000
|683
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41397
|0.00000
|684
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41397
|0.00000
|685
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41397
|0.00000
|686
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41394
|0.00000
|687
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41394
|0.00000
|688
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41394
|0.00000
|689
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41390
|0.00000
|690
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41390
|0.00000
|691
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41390
|0.00000
|692
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41387
|0.00000
|693
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41387
|0.00000
|694
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41387
|0.00000
|695
|2009.06.02 06:05
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41384
|0.00000
|696
|2009.06.02 06:05
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41384
|0.00000
|697
|2009.06.02 06:05
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41384
|0.00000
|698
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41383
|0.00000
|699
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41383
|0.00000
|700
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41383
|0.00000
|701
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41381
|0.00000
|702
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41381
|0.00000
|703
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41381
|0.00000
|704
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41380
|0.00000
|705
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41380
|0.00000
|706
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41380
|0.00000
|707
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41378
|0.00000
|708
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41378
|0.00000
|709
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41378
|0.00000
|710
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41377
|0.00000
|711
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41377
|0.00000
|712
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41377
|0.00000
|713
|2009.06.02 06:06
|modify
|11
|0.10
|1.41634
|1.41376
|0.00000
|714
|2009.06.02 06:06
|modify
|12
|0.10
|1.41634
|1.41376
|0.00000
|715
|2009.06.02 06:06
|modify
|14
|0.10
|1.41635
|1.41376
|0.00000
|716
|2009.06.02 06:12
|s/l
|11
|0.10
|1.41376
|1.41376
|0.00000
|25.80
|10094.00
|717
|2009.06.02 06:12
|s/l
|12
|0.10
|1.41376
|1.41376
|0.00000
|25.80
|10119.80
|718
|2009.06.02 06:12
|s/l
|14
|0.10
|1.41376
|1.41376
|0.00000
|25.90
|10145.70
|719
|2009.06.02 09:55
|buy
|15
|0.10
|1.41634
|0.00000
|0.00000
|720
|2009.06.02 10:00
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41634
|0.00000
|721
|2009.06.02 10:00
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41637
|0.00000
|722
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41638
|0.00000
|723
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41640
|0.00000
|724
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41642
|0.00000
|725
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41644
|0.00000
|726
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41646
|0.00000
|727
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41648
|0.00000
|728
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41649
|0.00000
|729
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41651
|0.00000
|730
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41653
|0.00000
|731
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41655
|0.00000
|732
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41656
|0.00000
|733
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41657
|0.00000
|734
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41658
|0.00000
|735
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41659
|0.00000
|736
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41660
|0.00000
|737
|2009.06.02 10:01
|modify
|15
|0.10
|1.41634
|1.41661
|0.00000
|738
|2009.06.02 10:07
|s/l
|15
|0.10
|1.41661
|1.41661
|0.00000
|2.70
|10148.40
|739
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41705
|0.00000
|740
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41705
|0.00000
|741
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41707
|0.00000
|742
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41707
|0.00000
|743
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41710
|0.00000
|744
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41710
|0.00000
|745
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41712
|0.00000
|746
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41712
|0.00000
|747
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41715
|0.00000
|748
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41715
|0.00000
|749
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41716
|0.00000
|750
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41716
|0.00000
|751
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41718
|0.00000
|752
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41718
|0.00000
|753
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41720
|0.00000
|754
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41720
|0.00000
|755
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41722
|0.00000
|756
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41722
|0.00000
|757
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41724
|0.00000
|758
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41724
|0.00000
|759
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41726
|0.00000
|760
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41726
|0.00000
|761
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41728
|0.00000
|762
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41728
|0.00000
|763
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41730
|0.00000
|764
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41730
|0.00000
|765
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41732
|0.00000
|766
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41732
|0.00000
|767
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41734
|0.00000
|768
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41734
|0.00000
|769
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41736
|0.00000
|770
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41736
|0.00000
|771
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41737
|0.00000
|772
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41737
|0.00000
|773
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41739
|0.00000
|774
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41739
|0.00000
|775
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41741
|0.00000
|776
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41741
|0.00000
|777
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41744
|0.00000
|778
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41744
|0.00000
|779
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41746
|0.00000
|780
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41746
|0.00000
|781
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41748
|0.00000
|782
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41748
|0.00000
|783
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41750
|0.00000
|784
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41750
|0.00000
|785
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41752
|0.00000
|786
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41752
|0.00000
|787
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41754
|0.00000
|788
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41754
|0.00000
|789
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41756
|0.00000
|790
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41756
|0.00000
|791
|2009.06.02 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41758
|0.00000
|792
|2009.06.02 10:11
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41758
|0.00000
|793
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41759
|0.00000
|794
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41759
|0.00000
|795
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41763
|0.00000
|796
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41763
|0.00000
|797
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41767
|0.00000
|798
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41767
|0.00000
|799
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41770
|0.00000
|800
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41770
|0.00000
|801
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41774
|0.00000
|802
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41774
|0.00000
|803
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41778
|0.00000
|804
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41778
|0.00000
|805
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41778
|0.00000
|806
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41781
|0.00000
|807
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41781
|0.00000
|808
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41781
|0.00000
|809
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41784
|0.00000
|810
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41784
|0.00000
|811
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41784
|0.00000
|812
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41787
|0.00000
|813
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41787
|0.00000
|814
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41787
|0.00000
|815
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41791
|0.00000
|816
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41791
|0.00000
|817
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41791
|0.00000
|818
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41794
|0.00000
|819
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41794
|0.00000
|820
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41794
|0.00000
|821
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41797
|0.00000
|822
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41797
|0.00000
|823
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41797
|0.00000
|824
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41800
|0.00000
|825
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41800
|0.00000
|826
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41800
|0.00000
|827
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41803
|0.00000
|828
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41803
|0.00000
|829
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41803
|0.00000
|830
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41806
|0.00000
|831
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41806
|0.00000
|832
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41806
|0.00000
|833
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41809
|0.00000
|834
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41809
|0.00000
|835
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41809
|0.00000
|836
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41812
|0.00000
|837
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41812
|0.00000
|838
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41812
|0.00000
|839
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41814
|0.00000
|840
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41814
|0.00000
|841
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41814
|0.00000
|842
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41817
|0.00000
|843
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41817
|0.00000
|844
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41817
|0.00000
|845
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41820
|0.00000
|846
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41820
|0.00000
|847
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41820
|0.00000
|848
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41824
|0.00000
|849
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41824
|0.00000
|850
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41824
|0.00000
|851
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41827
|0.00000
|852
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41827
|0.00000
|853
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41827
|0.00000
|854
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41830
|0.00000
|855
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41830
|0.00000
|856
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41830
|0.00000
|857
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41833
|0.00000
|858
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41833
|0.00000
|859
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41833
|0.00000
|860
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41836
|0.00000
|861
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41836
|0.00000
|862
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41836
|0.00000
|863
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41840
|0.00000
|864
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41840
|0.00000
|865
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41840
|0.00000
|866
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41843
|0.00000
|867
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41843
|0.00000
|868
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41843
|0.00000
|869
|2009.06.02 10:12
|modify
|8
|0.10
|1.41774
|1.41846
|0.00000
|870
|2009.06.02 10:12
|modify
|10
|0.10
|1.41705
|1.41846
|0.00000
|871
|2009.06.02 10:12
|modify
|13
|0.10
|1.41703
|1.41846
|0.00000
|872
|2009.06.02 10:15
|s/l
|8
|0.10
|1.41846
|1.41846
|0.00000
|7.20
|10155.60
|873
|2009.06.02 10:15
|s/l
|10
|0.10
|1.41846
|1.41846
|0.00000
|14.10
|10169.70
|874
|2009.06.02 10:15
|s/l
|13
|0.10
|1.41846
|1.41846
|0.00000
|14.30
|10184.00
|875
|2009.06.02 10:20
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41883
|0.00000
|876
|2009.06.02 10:20
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41886
|0.00000
|877
|2009.06.02 10:21
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41888
|0.00000
|878
|2009.06.02 10:21
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41889
|0.00000
|879
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41892
|0.00000
|880
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41894
|0.00000
|881
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41896
|0.00000
|882
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41899
|0.00000
|883
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41901
|0.00000
|884
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41904
|0.00000
|885
|2009.06.02 10:26
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41906
|0.00000
|886
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41907
|0.00000
|887
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41908
|0.00000
|888
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41909
|0.00000
|889
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41910
|0.00000
|890
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41911
|0.00000
|891
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41912
|0.00000
|892
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41913
|0.00000
|893
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41914
|0.00000
|894
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41915
|0.00000
|895
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41916
|0.00000
|896
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41917
|0.00000
|897
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41918
|0.00000
|898
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41919
|0.00000
|899
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41920
|0.00000
|900
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41922
|0.00000
|901
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41923
|0.00000
|902
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41924
|0.00000
|903
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41925
|0.00000
|904
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41926
|0.00000
|905
|2009.06.02 10:27
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41927
|0.00000
|906
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41928
|0.00000
|907
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41930
|0.00000
|908
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41932
|0.00000
|909
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41933
|0.00000
|910
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41935
|0.00000
|911
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41937
|0.00000
|912
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41939
|0.00000
|913
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41940
|0.00000
|914
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41942
|0.00000
|915
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41943
|0.00000
|916
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41945
|0.00000
|917
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41946
|0.00000
|918
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41947
|0.00000
|919
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41949
|0.00000
|920
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41950
|0.00000
|921
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41952
|0.00000
|922
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41953
|0.00000
|923
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41955
|0.00000
|924
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41956
|0.00000
|925
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41958
|0.00000
|926
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41959
|0.00000
|927
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41961
|0.00000
|928
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41962
|0.00000
|929
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41964
|0.00000
|930
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41965
|0.00000
|931
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41967
|0.00000
|932
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41968
|0.00000
|933
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41970
|0.00000
|934
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41971
|0.00000
|935
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41973
|0.00000
|936
|2009.06.02 10:28
|modify
|7
|0.10
|1.41881
|1.41974
|0.00000
|937
|2009.06.02 10:30
|s/l
|7
|0.10
|1.41974
|1.41974
|0.00000
|9.30
|10193.29
|938
|2009.06.03 06:25
|sell
|16
|0.10
|1.42795
|0.00000
|0.00000
|939
|2009.06.03 07:31
|sell
|17
|0.10
|1.42807
|0.00000
|0.00000
|940
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42805
|0.00000
|941
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42803
|0.00000
|942
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42801
|0.00000
|943
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42800
|0.00000
|944
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42798
|0.00000
|945
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42796
|0.00000
|946
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42794
|0.00000
|947
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42794
|0.00000
|948
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42792
|0.00000
|949
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42792
|0.00000
|950
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42790
|0.00000
|951
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42790
|0.00000
|952
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42788
|0.00000
|953
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42788
|0.00000
|954
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42786
|0.00000
|955
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42786
|0.00000
|956
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42784
|0.00000
|957
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42784
|0.00000
|958
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42782
|0.00000
|959
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42782
|0.00000
|960
|2009.06.03 07:37
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42780
|0.00000
|961
|2009.06.03 07:37
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42780
|0.00000
|962
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42779
|0.00000
|963
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42779
|0.00000
|964
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42777
|0.00000
|965
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42777
|0.00000
|966
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42776
|0.00000
|967
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42776
|0.00000
|968
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42774
|0.00000
|969
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42774
|0.00000
|970
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42773
|0.00000
|971
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42773
|0.00000
|972
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42772
|0.00000
|973
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42772
|0.00000
|974
|2009.06.03 07:38
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42771
|0.00000
|975
|2009.06.03 07:38
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42771
|0.00000
|976
|2009.06.03 07:41
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42769
|0.00000
|977
|2009.06.03 07:41
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42769
|0.00000
|978
|2009.06.03 07:41
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42767
|0.00000
|979
|2009.06.03 07:41
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42767
|0.00000
|980
|2009.06.03 07:41
|modify
|16
|0.10
|1.42795
|1.42764
|0.00000
|981
|2009.06.03 07:41
|modify
|17
|0.10
|1.42807
|1.42764
|0.00000
|982
|2009.06.03 07:42
|s/l
|16
|0.10
|1.42764
|1.42764
|0.00000
|3.10
|10196.39
|983
|2009.06.03 07:42
|s/l
|17
|0.10
|1.42764
|1.42764
|0.00000
|4.30
|10200.69
|984
|2009.06.04 00:25
|buy
|18
|0.10
|1.41843
|0.00000
|0.00000
|985
|2009.06.04 00:40
|sell
|19
|0.10
|1.41784
|0.00000
|0.00000
|986
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41784
|0.00000
|987
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41779
|0.00000
|988
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41774
|0.00000
|989
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41769
|0.00000
|990
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41764
|0.00000
|991
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41759
|0.00000
|992
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41758
|0.00000
|993
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41756
|0.00000
|994
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41755
|0.00000
|995
|2009.06.04 00:53
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41753
|0.00000
|996
|2009.06.04 00:55
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41752
|0.00000
|997
|2009.06.04 00:55
|modify
|19
|0.10
|1.41784
|1.41749
|0.00000
|998
|2009.06.04 01:02
|s/l
|19
|0.10
|1.41749
|1.41749
|0.00000
|3.50
|10204.19
|999
|2009.06.04 01:30
|buy
|20
|0.10
|1.41843
|0.00000
|0.00000
|1000
|2009.06.04 01:35
|buy
|21
|0.10
|1.41818
|0.00000
|0.00000
|1001
|2009.06.04 01:40
|buy
|22
|0.10
|1.41827
|0.00000
|0.00000
|1002
|2009.06.04 01:49
|sell
|23
|0.10
|1.41751
|0.00000
|0.00000
|1003
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41750
|0.00000
|1004
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41748
|0.00000
|1005
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41746
|0.00000
|1006
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41744
|0.00000
|1007
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41742
|0.00000
|1008
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41740
|0.00000
|1009
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41738
|0.00000
|1010
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41735
|0.00000
|1011
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41733
|0.00000
|1012
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41731
|0.00000
|1013
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41728
|0.00000
|1014
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41726
|0.00000
|1015
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41723
|0.00000
|1016
|2009.06.04 02:01
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41721
|0.00000
|1017
|2009.06.04 02:02
|modify
|23
|0.10
|1.41751
|1.41720
|0.00000
|1018
|2009.06.04 02:21
|s/l
|23
|0.10
|1.41720
|1.41720
|0.00000
|3.10
|10207.29
|1019
|2009.06.04 02:58
|buy
|24
|0.10
|1.41834
|0.00000
|0.00000
|1020
|2009.06.04 03:00
|buy
|25
|0.10
|1.41824
|0.00000
|0.00000
|1021
|2009.06.04 03:10
|sell
|26
|0.10
|1.41749
|0.00000
|0.00000
|1022
|2009.06.04 03:39
|buy
|27
|0.10
|1.41822
|0.00000
|0.00000
|1023
|2009.06.04 03:40
|buy
|28
|0.10
|1.41817
|0.00000
|0.00000
|1024
|2009.06.04 03:50
|sell
|29
|0.10
|1.41752
|0.00000
|0.00000
|1025
|2009.06.04 04:05
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41750
|0.00000
|1026
|2009.06.04 04:05
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41747
|0.00000
|1027
|2009.06.04 04:05
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41747
|0.00000
|1028
|2009.06.04 04:12
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41745
|0.00000
|1029
|2009.06.04 04:12
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41745
|0.00000
|1030
|2009.06.04 04:12
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41742
|0.00000
|1031
|2009.06.04 04:12
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41742
|0.00000
|1032
|2009.06.04 04:12
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41739
|0.00000
|1033
|2009.06.04 04:12
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41739
|0.00000
|1034
|2009.06.04 04:12
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41735
|0.00000
|1035
|2009.06.04 04:12
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41735
|0.00000
|1036
|2009.06.04 04:12
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41732
|0.00000
|1037
|2009.06.04 04:12
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41732
|0.00000
|1038
|2009.06.04 04:13
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41731
|0.00000
|1039
|2009.06.04 04:13
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41731
|0.00000
|1040
|2009.06.04 04:13
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41730
|0.00000
|1041
|2009.06.04 04:13
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41730
|0.00000
|1042
|2009.06.04 04:13
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41729
|0.00000
|1043
|2009.06.04 04:13
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41729
|0.00000
|1044
|2009.06.04 04:13
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41728
|0.00000
|1045
|2009.06.04 04:13
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41728
|0.00000
|1046
|2009.06.04 04:13
|modify
|26
|0.10
|1.41749
|1.41727
|0.00000
|1047
|2009.06.04 04:13
|modify
|29
|0.10
|1.41752
|1.41727
|0.00000
|1048
|2009.06.04 04:20
|s/l
|26
|0.10
|1.41727
|1.41727
|0.00000
|2.20
|10209.49
|1049
|2009.06.04 04:20
|s/l
|29
|0.10
|1.41727
|1.41727
|0.00000
|2.50
|10211.99
|1050
|2009.06.04 06:05
|buy
|30
|0.10
|1.41871
|0.00000
|0.00000
|1051
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41817
|0.00000
|1052
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41819
|0.00000
|1053
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41819
|0.00000
|1054
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41820
|0.00000
|1055
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41820
|0.00000
|1056
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41822
|0.00000
|1057
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41822
|0.00000
|1058
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41824
|0.00000
|1059
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41824
|0.00000
|1060
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41824
|0.00000
|1061
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41824
|0.00000
|1062
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41826
|0.00000
|1063
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41826
|0.00000
|1064
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41826
|0.00000
|1065
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41826
|0.00000
|1066
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41828
|0.00000
|1067
|2009.06.04 06:13
|modify
|22
|0.10
|1.41827
|1.41828
|0.00000
|1068
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41828
|0.00000
|1069
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41828
|0.00000
|1070
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41828
|0.00000
|1071
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41830
|0.00000
|1072
|2009.06.04 06:13
|modify
|22
|0.10
|1.41827
|1.41830
|0.00000
|1073
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41830
|0.00000
|1074
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41830
|0.00000
|1075
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41830
|0.00000
|1076
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41831
|0.00000
|1077
|2009.06.04 06:13
|modify
|22
|0.10
|1.41827
|1.41831
|0.00000
|1078
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41831
|0.00000
|1079
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41831
|0.00000
|1080
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41831
|0.00000
|1081
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41833
|0.00000
|1082
|2009.06.04 06:13
|modify
|22
|0.10
|1.41827
|1.41833
|0.00000
|1083
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41833
|0.00000
|1084
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41833
|0.00000
|1085
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41833
|0.00000
|1086
|2009.06.04 06:13
|modify
|21
|0.10
|1.41818
|1.41835
|0.00000
|1087
|2009.06.04 06:13
|modify
|22
|0.10
|1.41827
|1.41835
|0.00000
|1088
|2009.06.04 06:13
|modify
|24
|0.10
|1.41834
|1.41835
|0.00000
|1089
|2009.06.04 06:13
|modify
|25
|0.10
|1.41824
|1.41835
|0.00000
|1090
|2009.06.04 06:13
|modify
|27
|0.10
|1.41822
|1.41835
|0.00000
|1091
|2009.06.04 06:13
|modify
|28
|0.10
|1.41817
|1.41835
|0.00000
|1092
|2009.06.04 06:15
|s/l
|21
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|1.70
|10213.69
|1093
|2009.06.04 06:15
|s/l
|22
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|0.80
|10214.49
|1094
|2009.06.04 06:15
|s/l
|24
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|0.10
|10214.59
|1095
|2009.06.04 06:15
|s/l
|25
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|1.10
|10215.69
|1096
|2009.06.04 06:15
|s/l
|27
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|1.30
|10216.99
|1097
|2009.06.04 06:15
|s/l
|28
|0.10
|1.41835
|1.41835
|0.00000
|1.80
|10218.79
|1098
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41845
|0.00000
|1099
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41845
|0.00000
|1100
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41847
|0.00000
|1101
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41847
|0.00000
|1102
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41850
|0.00000
|1103
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41850
|0.00000
|1104
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41852
|0.00000
|1105
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41852
|0.00000
|1106
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41854
|0.00000
|1107
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41854
|0.00000
|1108
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41856
|0.00000
|1109
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41856
|0.00000
|1110
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41859
|0.00000
|1111
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41859
|0.00000
|1112
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41861
|0.00000
|1113
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41861
|0.00000
|1114
|2009.06.04 06:21
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41863
|0.00000
|1115
|2009.06.04 06:21
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41863
|0.00000
|1116
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41865
|0.00000
|1117
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41865
|0.00000
|1118
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41868
|0.00000
|1119
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41868
|0.00000
|1120
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41870
|0.00000
|1121
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41870
|0.00000
|1122
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41873
|0.00000
|1123
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41873
|0.00000
|1124
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41873
|0.00000
|1125
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41875
|0.00000
|1126
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41875
|0.00000
|1127
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41875
|0.00000
|1128
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41878
|0.00000
|1129
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41878
|0.00000
|1130
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41878
|0.00000
|1131
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41880
|0.00000
|1132
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41880
|0.00000
|1133
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41880
|0.00000
|1134
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41883
|0.00000
|1135
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41883
|0.00000
|1136
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41883
|0.00000
|1137
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41885
|0.00000
|1138
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41885
|0.00000
|1139
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41885
|0.00000
|1140
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41888
|0.00000
|1141
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41888
|0.00000
|1142
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41888
|0.00000
|1143
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41890
|0.00000
|1144
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41890
|0.00000
|1145
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41890
|0.00000
|1146
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41893
|0.00000
|1147
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41893
|0.00000
|1148
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41893
|0.00000
|1149
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41895
|0.00000
|1150
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41895
|0.00000
|1151
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41895
|0.00000
|1152
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41898
|0.00000
|1153
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41898
|0.00000
|1154
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41898
|0.00000
|1155
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41900
|0.00000
|1156
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41900
|0.00000
|1157
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41900
|0.00000
|1158
|2009.06.04 06:23
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41903
|0.00000
|1159
|2009.06.04 06:23
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41903
|0.00000
|1160
|2009.06.04 06:23
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41903
|0.00000
|1161
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41904
|0.00000
|1162
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41904
|0.00000
|1163
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41904
|0.00000
|1164
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41907
|0.00000
|1165
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41907
|0.00000
|1166
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41907
|0.00000
|1167
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41910
|0.00000
|1168
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41910
|0.00000
|1169
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41910
|0.00000
|1170
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41913
|0.00000
|1171
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41913
|0.00000
|1172
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41913
|0.00000
|1173
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41916
|0.00000
|1174
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41916
|0.00000
|1175
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41916
|0.00000
|1176
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41919
|0.00000
|1177
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41919
|0.00000
|1178
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41919
|0.00000
|1179
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41922
|0.00000
|1180
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41922
|0.00000
|1181
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41922
|0.00000
|1182
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41925
|0.00000
|1183
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41925
|0.00000
|1184
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41925
|0.00000
|1185
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41928
|0.00000
|1186
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41928
|0.00000
|1187
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41928
|0.00000
|1188
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41931
|0.00000
|1189
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41931
|0.00000
|1190
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41931
|0.00000
|1191
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41932
|0.00000
|1192
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41932
|0.00000
|1193
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41932
|0.00000
|1194
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41935
|0.00000
|1195
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41935
|0.00000
|1196
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41935
|0.00000
|1197
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41937
|0.00000
|1198
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41937
|0.00000
|1199
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41937
|0.00000
|1200
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41939
|0.00000
|1201
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41939
|0.00000
|1202
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41939
|0.00000
|1203
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41942
|0.00000
|1204
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41942
|0.00000
|1205
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41942
|0.00000
|1206
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41944
|0.00000
|1207
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41944
|0.00000
|1208
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41944
|0.00000
|1209
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41947
|0.00000
|1210
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41947
|0.00000
|1211
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41947
|0.00000
|1212
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41949
|0.00000
|1213
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41949
|0.00000
|1214
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41949
|0.00000
|1215
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41951
|0.00000
|1216
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41951
|0.00000
|1217
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41951
|0.00000
|1218
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41954
|0.00000
|1219
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41954
|0.00000
|1220
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41954
|0.00000
|1221
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41956
|0.00000
|1222
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41956
|0.00000
|1223
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41956
|0.00000
|1224
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41959
|0.00000
|1225
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41959
|0.00000
|1226
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41959
|0.00000
|1227
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41961
|0.00000
|1228
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41961
|0.00000
|1229
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41961
|0.00000
|1230
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41964
|0.00000
|1231
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41964
|0.00000
|1232
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41964
|0.00000
|1233
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41966
|0.00000
|1234
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41966
|0.00000
|1235
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41966
|0.00000
|1236
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41968
|0.00000
|1237
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41968
|0.00000
|1238
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41968
|0.00000
|1239
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41970
|0.00000
|1240
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41970
|0.00000
|1241
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41970
|0.00000
|1242
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41973
|0.00000
|1243
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41973
|0.00000
|1244
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41973
|0.00000
|1245
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41975
|0.00000
|1246
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41975
|0.00000
|1247
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41975
|0.00000
|1248
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41978
|0.00000
|1249
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41978
|0.00000
|1250
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41978
|0.00000
|1251
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41980
|0.00000
|1252
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41980
|0.00000
|1253
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41980
|0.00000
|1254
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41982
|0.00000
|1255
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41982
|0.00000
|1256
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41982
|0.00000
|1257
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41985
|0.00000
|1258
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41985
|0.00000
|1259
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41985
|0.00000
|1260
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41987
|0.00000
|1261
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41987
|0.00000
|1262
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41987
|0.00000
|1263
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41989
|0.00000
|1264
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41989
|0.00000
|1265
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41989
|0.00000
|1266
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41992
|0.00000
|1267
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41992
|0.00000
|1268
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41992
|0.00000
|1269
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41994
|0.00000
|1270
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41994
|0.00000
|1271
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41994
|0.00000
|1272
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41996
|0.00000
|1273
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41996
|0.00000
|1274
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41996
|0.00000
|1275
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.41999
|0.00000
|1276
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.41999
|0.00000
|1277
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.41999
|0.00000
|1278
|2009.06.04 06:24
|modify
|18
|0.10
|1.41843
|1.42001
|0.00000
|1279
|2009.06.04 06:24
|modify
|20
|0.10
|1.41843
|1.42001
|0.00000
|1280
|2009.06.04 06:24
|modify
|30
|0.10
|1.41871
|1.42001
|0.00000
|1281
|2009.06.04 06:26
|s/l
|18
|0.10
|1.42001
|1.42001
|0.00000
|15.80
|10234.59
|1282
|2009.06.04 06:26
|s/l
|20
|0.10
|1.42001
|1.42001
|0.00000
|15.80
|10250.39
|1283
|2009.06.04 06:26
|s/l
|30
|0.10
|1.42001
|1.42001
|0.00000
|13.00
|10263.39
|1284
|2009.06.04 10:06
|sell
|31
|0.10
|1.41850
|0.00000
|0.00000
|1285
|2009.06.04 10:08
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41850
|0.00000
|1286
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41849
|0.00000
|1287
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41847
|0.00000
|1288
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41846
|0.00000
|1289
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41844
|0.00000
|1290
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41843
|0.00000
|1291
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41841
|0.00000
|1292
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41840
|0.00000
|1293
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41838
|0.00000
|1294
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41836
|0.00000
|1295
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41835
|0.00000
|1296
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41833
|0.00000
|1297
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41831
|0.00000
|1298
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41829
|0.00000
|1299
|2009.06.04 10:10
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41827
|0.00000
|1300
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41826
|0.00000
|1301
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41824
|0.00000
|1302
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41822
|0.00000
|1303
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41820
|0.00000
|1304
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41817
|0.00000
|1305
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41815
|0.00000
|1306
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41813
|0.00000
|1307
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41811
|0.00000
|1308
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41808
|0.00000
|1309
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41806
|0.00000
|1310
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41803
|0.00000
|1311
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41801
|0.00000
|1312
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41798
|0.00000
|1313
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41795
|0.00000
|1314
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41793
|0.00000
|1315
|2009.06.04 10:12
|modify
|31
|0.10
|1.41850
|1.41790
|0.00000
|1316
|2009.06.04 10:18
|s/l
|31
|0.10
|1.41790
|1.41790
|0.00000
|6.00
|10269.39
|1317
|2009.06.04 14:55
|buy
|32
|0.10
|1.41811
|0.00000
|0.00000
|1318
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41811
|0.00000
|1319
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41812
|0.00000
|1320
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41814
|0.00000
|1321
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41816
|0.00000
|1322
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41818
|0.00000
|1323
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41819
|0.00000
|1324
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41821
|0.00000
|1325
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41823
|0.00000
|1326
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41825
|0.00000
|1327
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41826
|0.00000
|1328
|2009.06.04 14:58
|modify
|32
|0.10
|1.41811
|1.41828
|0.00000
|1329
|2009.06.04 15:00
|s/l
|32
|0.10
|1.41828
|1.41828
|0.00000
|1.70
|10271.09
|1330
|2009.06.04 16:14
|sell
|33
|0.10
|1.41677
|0.00000
|0.00000
|1331
|2009.06.04 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.41677
|1.41676
|0.00000
|1332
|2009.06.04 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.41677
|1.41674
|0.00000
|1333
|2009.06.04 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.41677
|1.41673
|0.00000
|1334
|2009.06.04 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.41677
|1.41671
|0.00000
|1335
|2009.06.04 16:17
|modify
|33
|0.10
|1.41677
|1.41669
|0.00000
|1336
|2009.06.04 16:22
|s/l
|33
|0.10
|1.41669
|1.41669
|0.00000
|0.80
|10271.89
|1337
|2009.06.04 16:40
|buy
|34
|0.10
|1.41773
|0.00000
|0.00000
|1338
|2009.06.04 16:55
|sell
|35
|0.10
|1.41665
|0.00000
|0.00000
|1339
|2009.06.04 17:00
|sell
|36
|0.10
|1.41688
|0.00000
|0.00000
|1340
|2009.06.04 17:10
|buy
|37
|0.10
|1.41754
|0.00000
|0.00000
|1341
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41755
|0.00000
|1342
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41756
|0.00000
|1343
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41757
|0.00000
|1344
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41758
|0.00000
|1345
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41760
|0.00000
|1346
|2009.06.04 17:15
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41761
|0.00000
|1347
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41762
|0.00000
|1348
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41764
|0.00000
|1349
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41766
|0.00000
|1350
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41769
|0.00000
|1351
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41771
|0.00000
|1352
|2009.06.04 17:16
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41773
|0.00000
|1353
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41773
|0.00000
|1354
|2009.06.04 17:16
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41774
|0.00000
|1355
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41774
|0.00000
|1356
|2009.06.04 17:16
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41776
|0.00000
|1357
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41776
|0.00000
|1358
|2009.06.04 17:16
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41777
|0.00000
|1359
|2009.06.04 17:16
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41777
|0.00000
|1360
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41779
|0.00000
|1361
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41779
|0.00000
|1362
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41781
|0.00000
|1363
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41781
|0.00000
|1364
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41784
|0.00000
|1365
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41784
|0.00000
|1366
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41786
|0.00000
|1367
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41786
|0.00000
|1368
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41789
|0.00000
|1369
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41789
|0.00000
|1370
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41790
|0.00000
|1371
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41790
|0.00000
|1372
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41793
|0.00000
|1373
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41793
|0.00000
|1374
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41796
|0.00000
|1375
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41796
|0.00000
|1376
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41799
|0.00000
|1377
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41799
|0.00000
|1378
|2009.06.04 17:17
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41802
|0.00000
|1379
|2009.06.04 17:17
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41802
|0.00000
|1380
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41803
|0.00000
|1381
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41803
|0.00000
|1382
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41806
|0.00000
|1383
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41806
|0.00000
|1384
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41809
|0.00000
|1385
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41809
|0.00000
|1386
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41811
|0.00000
|1387
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41811
|0.00000
|1388
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41814
|0.00000
|1389
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41814
|0.00000
|1390
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41815
|0.00000
|1391
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41815
|0.00000
|1392
|2009.06.04 17:18
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41816
|0.00000
|1393
|2009.06.04 17:18
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41816
|0.00000
|1394
|2009.06.04 17:20
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41818
|0.00000
|1395
|2009.06.04 17:20
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41818
|0.00000
|1396
|2009.06.04 17:20
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41819
|0.00000
|1397
|2009.06.04 17:20
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41819
|0.00000
|1398
|2009.06.04 17:20
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41821
|0.00000
|1399
|2009.06.04 17:20
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41821
|0.00000
|1400
|2009.06.04 17:20
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41822
|0.00000
|1401
|2009.06.04 17:20
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41822
|0.00000
|1402
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41823
|0.00000
|1403
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41823
|0.00000
|1404
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41824
|0.00000
|1405
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41824
|0.00000
|1406
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41825
|0.00000
|1407
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41825
|0.00000
|1408
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41827
|0.00000
|1409
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41827
|0.00000
|1410
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41828
|0.00000
|1411
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41828
|0.00000
|1412
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41830
|0.00000
|1413
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41830
|0.00000
|1414
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41831
|0.00000
|1415
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41831
|0.00000
|1416
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41832
|0.00000
|1417
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41832
|0.00000
|1418
|2009.06.04 17:21
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41833
|0.00000
|1419
|2009.06.04 17:21
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41833
|0.00000
|1420
|2009.06.04 17:22
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41835
|0.00000
|1421
|2009.06.04 17:22
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41835
|0.00000
|1422
|2009.06.04 17:22
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41837
|0.00000
|1423
|2009.06.04 17:22
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41837
|0.00000
|1424
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41839
|0.00000
|1425
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41839
|0.00000
|1426
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41841
|0.00000
|1427
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41841
|0.00000
|1428
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41843
|0.00000
|1429
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41843
|0.00000
|1430
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41844
|0.00000
|1431
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41844
|0.00000
|1432
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41846
|0.00000
|1433
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41846
|0.00000
|1434
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41848
|0.00000
|1435
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41848
|0.00000
|1436
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41850
|0.00000
|1437
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41850
|0.00000
|1438
|2009.06.04 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41852
|0.00000
|1439
|2009.06.04 17:27
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41852
|0.00000
|1440
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41853
|0.00000
|1441
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41853
|0.00000
|1442
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41855
|0.00000
|1443
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41855
|0.00000
|1444
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41858
|0.00000
|1445
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41858
|0.00000
|1446
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41862
|0.00000
|1447
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41862
|0.00000
|1448
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41865
|0.00000
|1449
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41865
|0.00000
|1450
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41868
|0.00000
|1451
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41868
|0.00000
|1452
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41871
|0.00000
|1453
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41871
|0.00000
|1454
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41875
|0.00000
|1455
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41875
|0.00000
|1456
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41878
|0.00000
|1457
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41878
|0.00000
|1458
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41879
|0.00000
|1459
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41879
|0.00000
|1460
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41882
|0.00000
|1461
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41882
|0.00000
|1462
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41885
|0.00000
|1463
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41885
|0.00000
|1464
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41887
|0.00000
|1465
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41887
|0.00000
|1466
|2009.06.04 17:28
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41890
|0.00000
|1467
|2009.06.04 17:28
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41890
|0.00000
|1468
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41892
|0.00000
|1469
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41892
|0.00000
|1470
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41894
|0.00000
|1471
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41894
|0.00000
|1472
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41896
|0.00000
|1473
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41896
|0.00000
|1474
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41898
|0.00000
|1475
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41898
|0.00000
|1476
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41899
|0.00000
|1477
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41899
|0.00000
|1478
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41901
|0.00000
|1479
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41901
|0.00000
|1480
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41902
|0.00000
|1481
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41902
|0.00000
|1482
|2009.06.04 17:32
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41904
|0.00000
|1483
|2009.06.04 17:32
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41904
|0.00000
|1484
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41905
|0.00000
|1485
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41905
|0.00000
|1486
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41908
|0.00000
|1487
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41908
|0.00000
|1488
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41911
|0.00000
|1489
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41911
|0.00000
|1490
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41915
|0.00000
|1491
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41915
|0.00000
|1492
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41919
|0.00000
|1493
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41919
|0.00000
|1494
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41923
|0.00000
|1495
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41923
|0.00000
|1496
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41927
|0.00000
|1497
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41927
|0.00000
|1498
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41931
|0.00000
|1499
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41931
|0.00000
|1500
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41933
|0.00000
|1501
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41933
|0.00000
|1502
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41936
|0.00000
|1503
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41936
|0.00000
|1504
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41939
|0.00000
|1505
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41939
|0.00000
|1506
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41942
|0.00000
|1507
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41942
|0.00000
|1508
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41945
|0.00000
|1509
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41945
|0.00000
|1510
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41948
|0.00000
|1511
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41948
|0.00000
|1512
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41950
|0.00000
|1513
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41950
|0.00000
|1514
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41953
|0.00000
|1515
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41953
|0.00000
|1516
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41956
|0.00000
|1517
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41956
|0.00000
|1518
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41957
|0.00000
|1519
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41957
|0.00000
|1520
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41959
|0.00000
|1521
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41959
|0.00000
|1522
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41962
|0.00000
|1523
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41962
|0.00000
|1524
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41965
|0.00000
|1525
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41965
|0.00000
|1526
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41968
|0.00000
|1527
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41968
|0.00000
|1528
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41971
|0.00000
|1529
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41971
|0.00000
|1530
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41974
|0.00000
|1531
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41974
|0.00000
|1532
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41976
|0.00000
|1533
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41976
|0.00000
|1534
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41979
|0.00000
|1535
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41979
|0.00000
|1536
|2009.06.04 17:33
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41982
|0.00000
|1537
|2009.06.04 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41982
|0.00000
|1538
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41984
|0.00000
|1539
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41984
|0.00000
|1540
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41985
|0.00000
|1541
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41985
|0.00000
|1542
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41986
|0.00000
|1543
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41986
|0.00000
|1544
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41987
|0.00000
|1545
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41987
|0.00000
|1546
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41988
|0.00000
|1547
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41988
|0.00000
|1548
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41989
|0.00000
|1549
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41989
|0.00000
|1550
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41990
|0.00000
|1551
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41990
|0.00000
|1552
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41992
|0.00000
|1553
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41992
|0.00000
|1554
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41993
|0.00000
|1555
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41993
|0.00000
|1556
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41994
|0.00000
|1557
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41994
|0.00000
|1558
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41995
|0.00000
|1559
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41995
|0.00000
|1560
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41996
|0.00000
|1561
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41996
|0.00000
|1562
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41997
|0.00000
|1563
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41997
|0.00000
|1564
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.41999
|0.00000
|1565
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.41999
|0.00000
|1566
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42000
|0.00000
|1567
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42000
|0.00000
|1568
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42001
|0.00000
|1569
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42001
|0.00000
|1570
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42003
|0.00000
|1571
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42003
|0.00000
|1572
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42004
|0.00000
|1573
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42004
|0.00000
|1574
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42005
|0.00000
|1575
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42005
|0.00000
|1576
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42006
|0.00000
|1577
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42006
|0.00000
|1578
|2009.06.04 17:34
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42007
|0.00000
|1579
|2009.06.04 17:34
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42007
|0.00000
|1580
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42008
|0.00000
|1581
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42008
|0.00000
|1582
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42009
|0.00000
|1583
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42009
|0.00000
|1584
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42010
|0.00000
|1585
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42010
|0.00000
|1586
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42012
|0.00000
|1587
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42012
|0.00000
|1588
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42013
|0.00000
|1589
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42013
|0.00000
|1590
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42014
|0.00000
|1591
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42014
|0.00000
|1592
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42015
|0.00000
|1593
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42015
|0.00000
|1594
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42017
|0.00000
|1595
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42017
|0.00000
|1596
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42018
|0.00000
|1597
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42018
|0.00000
|1598
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42020
|0.00000
|1599
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42020
|0.00000
|1600
|2009.06.04 17:35
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42021
|0.00000
|1601
|2009.06.04 17:35
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42021
|0.00000
|1602
|2009.06.04 17:36
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42022
|0.00000
|1603
|2009.06.04 17:36
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42022
|0.00000
|1604
|2009.06.04 17:36
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42023
|0.00000
|1605
|2009.06.04 17:36
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42023
|0.00000
|1606
|2009.06.04 17:36
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42025
|0.00000
|1607
|2009.06.04 17:36
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42025
|0.00000
|1608
|2009.06.04 17:36
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42027
|0.00000
|1609
|2009.06.04 17:36
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42027
|0.00000
|1610
|2009.06.04 17:37
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42029
|0.00000
|1611
|2009.06.04 17:37
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42029
|0.00000
|1612
|2009.06.04 17:37
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42030
|0.00000
|1613
|2009.06.04 17:37
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42030
|0.00000
|1614
|2009.06.04 17:37
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42031
|0.00000
|1615
|2009.06.04 17:37
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42031
|0.00000
|1616
|2009.06.04 17:37
|modify
|34
|0.10
|1.41773
|1.42032
|0.00000
|1617
|2009.06.04 17:37
|modify
|37
|0.10
|1.41754
|1.42032
|0.00000
|1618
|2009.06.04 17:42
|s/l
|34
|0.10
|1.42032
|1.42032
|0.00000
|25.90
|10297.79
|1619
|2009.06.04 17:42
|s/l
|37
|0.10
|1.42032
|1.42032
|0.00000
|27.80
|10325.59
|1620
|2009.06.04 18:40
|sell
|38
|0.10
|1.41746
|0.00000
|0.00000
|1621
|2009.06.04 19:05
|sell
|39
|0.10
|1.41736
|0.00000
|0.00000
|1622
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41745
|0.00000
|1623
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41741
|0.00000
|1624
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41738
|0.00000
|1625
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41734
|0.00000
|1626
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41734
|0.00000
|1627
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41730
|0.00000
|1628
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41730
|0.00000
|1629
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41728
|0.00000
|1630
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41728
|0.00000
|1631
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41723
|0.00000
|1632
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41723
|0.00000
|1633
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41718
|0.00000
|1634
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41718
|0.00000
|1635
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41713
|0.00000
|1636
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41713
|0.00000
|1637
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41709
|0.00000
|1638
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41709
|0.00000
|1639
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41704
|0.00000
|1640
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41704
|0.00000
|1641
|2009.06.04 19:07
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41699
|0.00000
|1642
|2009.06.04 19:07
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41699
|0.00000
|1643
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41698
|0.00000
|1644
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41698
|0.00000
|1645
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41697
|0.00000
|1646
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41697
|0.00000
|1647
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41696
|0.00000
|1648
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41696
|0.00000
|1649
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41695
|0.00000
|1650
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41695
|0.00000
|1651
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41694
|0.00000
|1652
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41694
|0.00000
|1653
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41693
|0.00000
|1654
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41693
|0.00000
|1655
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41692
|0.00000
|1656
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41692
|0.00000
|1657
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41691
|0.00000
|1658
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41691
|0.00000
|1659
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41690
|0.00000
|1660
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41690
|0.00000
|1661
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41689
|0.00000
|1662
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41689
|0.00000
|1663
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41688
|0.00000
|1664
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41688
|0.00000
|1665
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41687
|0.00000
|1666
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41687
|0.00000
|1667
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41687
|0.00000
|1668
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41686
|0.00000
|1669
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41686
|0.00000
|1670
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41686
|0.00000
|1671
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41685
|0.00000
|1672
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41685
|0.00000
|1673
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41685
|0.00000
|1674
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41683
|0.00000
|1675
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41683
|0.00000
|1676
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41683
|0.00000
|1677
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41682
|0.00000
|1678
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41682
|0.00000
|1679
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41682
|0.00000
|1680
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41681
|0.00000
|1681
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41681
|0.00000
|1682
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41681
|0.00000
|1683
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41680
|0.00000
|1684
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41680
|0.00000
|1685
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41680
|0.00000
|1686
|2009.06.04 19:08
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41679
|0.00000
|1687
|2009.06.04 19:08
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41679
|0.00000
|1688
|2009.06.04 19:08
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41679
|0.00000
|1689
|2009.06.04 19:09
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41678
|0.00000
|1690
|2009.06.04 19:09
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41678
|0.00000
|1691
|2009.06.04 19:09
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41678
|0.00000
|1692
|2009.06.04 19:09
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41677
|0.00000
|1693
|2009.06.04 19:09
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41677
|0.00000
|1694
|2009.06.04 19:09
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41677
|0.00000
|1695
|2009.06.04 19:09
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41676
|0.00000
|1696
|2009.06.04 19:09
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41676
|0.00000
|1697
|2009.06.04 19:09
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41676
|0.00000
|1698
|2009.06.04 19:09
|modify
|36
|0.10
|1.41688
|1.41675
|0.00000
|1699
|2009.06.04 19:09
|modify
|38
|0.10
|1.41746
|1.41675
|0.00000
|1700
|2009.06.04 19:09
|modify
|39
|0.10
|1.41736
|1.41675
|0.00000
|1701
|2009.06.04 19:11
|s/l
|36
|0.10
|1.41675
|1.41675
|0.00000
|1.30
|10326.89
|1702
|2009.06.04 19:11
|s/l
|38
|0.10
|1.41675
|1.41675
|0.00000
|7.10
|10333.99
|1703
|2009.06.04 19:11
|s/l
|39
|0.10
|1.41675
|1.41675
|0.00000
|6.10
|10340.09
|1704
|2009.06.04 19:52
|buy
|40
|0.10
|1.41810
|0.00000
|0.00000
|1705
|2009.06.04 19:55
|buy
|41
|0.10
|1.41807
|0.00000
|0.00000
|1706
|2009.06.04 21:04
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41808
|0.00000
|1707
|2009.06.04 21:04
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41812
|0.00000
|1708
|2009.06.04 21:04
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41812
|0.00000
|1709
|2009.06.04 21:08
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41813
|0.00000
|1710
|2009.06.04 21:08
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41813
|0.00000
|1711
|2009.06.04 21:08
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41825
|0.00000
|1712
|2009.06.04 21:08
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41825
|0.00000
|1713
|2009.06.04 21:08
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41837
|0.00000
|1714
|2009.06.04 21:08
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41837
|0.00000
|1715
|2009.06.04 21:08
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41838
|0.00000
|1716
|2009.06.04 21:08
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41838
|0.00000
|1717
|2009.06.04 21:08
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41840
|0.00000
|1718
|2009.06.04 21:08
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41840
|0.00000
|1719
|2009.06.04 21:11
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41844
|0.00000
|1720
|2009.06.04 21:11
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41844
|0.00000
|1721
|2009.06.04 21:11
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41849
|0.00000
|1722
|2009.06.04 21:11
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41849
|0.00000
|1723
|2009.06.04 21:11
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41851
|0.00000
|1724
|2009.06.04 21:11
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41851
|0.00000
|1725
|2009.06.04 21:11
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41854
|0.00000
|1726
|2009.06.04 21:11
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41854
|0.00000
|1727
|2009.06.04 21:12
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41855
|0.00000
|1728
|2009.06.04 21:12
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41855
|0.00000
|1729
|2009.06.04 21:13
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41859
|0.00000
|1730
|2009.06.04 21:13
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41859
|0.00000
|1731
|2009.06.04 21:13
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41863
|0.00000
|1732
|2009.06.04 21:13
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41863
|0.00000
|1733
|2009.06.04 21:13
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41864
|0.00000
|1734
|2009.06.04 21:13
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41864
|0.00000
|1735
|2009.06.04 21:13
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41865
|0.00000
|1736
|2009.06.04 21:13
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41865
|0.00000
|1737
|2009.06.04 21:14
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41868
|0.00000
|1738
|2009.06.04 21:14
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41868
|0.00000
|1739
|2009.06.04 21:14
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41869
|0.00000
|1740
|2009.06.04 21:14
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41869
|0.00000
|1741
|2009.06.04 21:14
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41872
|0.00000
|1742
|2009.06.04 21:14
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41872
|0.00000
|1743
|2009.06.04 21:14
|modify
|40
|0.10
|1.41810
|1.41875
|0.00000
|1744
|2009.06.04 21:14
|modify
|41
|0.10
|1.41807
|1.41875
|0.00000
|1745
|2009.06.04 21:18
|s/l
|40
|0.10
|1.41875
|1.41875
|0.00000
|6.50
|10346.59
|1746
|2009.06.04 21:18
|s/l
|41
|0.10
|1.41875
|1.41875
|0.00000
|6.80
|10353.39
|1747
|2009.06.04 22:00
|sell
|42
|0.10
|1.41758
|0.00000
|0.00000
|1748
|2009.06.04 22:06
|buy
|43
|0.10
|1.41801
|0.00000
|0.00000
|1749
|2009.06.04 22:16
|sell
|44
|0.10
|1.41748
|0.00000
|0.00000
|1750
|2009.06.04 23:05
|buy
|45
|0.10
|1.41794
|0.00000
|0.00000
|1751
|2009.06.04 23:39
|buy
|46
|0.10
|1.41838
|0.00000
|0.00000
|1752
|2009.06.04 23:50
|sell
|47
|0.10
|1.41703
|0.00000
|0.00000
|1753
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41758
|0.00000
|1754
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41756
|0.00000
|1755
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41753
|0.00000
|1756
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41751
|0.00000
|1757
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41749
|0.00000
|1758
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41746
|0.00000
|1759
|2009.06.04 23:53
|modify
|44
|0.10
|1.41748
|1.41746
|0.00000
|1760
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41743
|0.00000
|1761
|2009.06.04 23:53
|modify
|44
|0.10
|1.41748
|1.41743
|0.00000
|1762
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41740
|0.00000
|1763
|2009.06.04 23:53
|modify
|44
|0.10
|1.41748
|1.41740
|0.00000
|1764
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41737
|0.00000
|1765
|2009.06.04 23:53
|modify
|44
|0.10
|1.41748
|1.41737
|0.00000
|1766
|2009.06.04 23:53
|modify
|42
|0.10
|1.41758
|1.41734
|0.00000
|1767
|2009.06.04 23:53
|modify
|44
|0.10
|1.41748
|1.41734
|0.00000
|1768
|2009.06.05 00:04
|s/l
|42
|0.10
|1.41734
|1.41734
|0.00000
|2.09
|10355.48
|1769
|2009.06.05 00:04
|s/l
|44
|0.10
|1.41734
|1.41734
|0.00000
|1.09
|10356.57
|1770
|2009.06.05 00:16
|buy
|48
|0.10
|1.41816
|0.00000
|0.00000
|1771
|2009.06.05 00:24
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41830
|0.00000
|1772
|2009.06.05 00:24
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41830
|0.00000
|1773
|2009.06.05 00:24
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41830
|0.00000
|1774
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41831
|0.00000
|1775
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41831
|0.00000
|1776
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41831
|0.00000
|1777
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41835
|0.00000
|1778
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41835
|0.00000
|1779
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41835
|0.00000
|1780
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41838
|0.00000
|1781
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41838
|0.00000
|1782
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41838
|0.00000
|1783
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41838
|0.00000
|1784
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41841
|0.00000
|1785
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41841
|0.00000
|1786
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41841
|0.00000
|1787
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41841
|0.00000
|1788
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41843
|0.00000
|1789
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41843
|0.00000
|1790
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41843
|0.00000
|1791
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41843
|0.00000
|1792
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41846
|0.00000
|1793
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41846
|0.00000
|1794
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41846
|0.00000
|1795
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41846
|0.00000
|1796
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41849
|0.00000
|1797
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41849
|0.00000
|1798
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41849
|0.00000
|1799
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41849
|0.00000
|1800
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41851
|0.00000
|1801
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41851
|0.00000
|1802
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41851
|0.00000
|1803
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41851
|0.00000
|1804
|2009.06.05 00:25
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41854
|0.00000
|1805
|2009.06.05 00:25
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41854
|0.00000
|1806
|2009.06.05 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41854
|0.00000
|1807
|2009.06.05 00:25
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41854
|0.00000
|1808
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41855
|0.00000
|1809
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41855
|0.00000
|1810
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41855
|0.00000
|1811
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41855
|0.00000
|1812
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41856
|0.00000
|1813
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41856
|0.00000
|1814
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41856
|0.00000
|1815
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41856
|0.00000
|1816
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41858
|0.00000
|1817
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41858
|0.00000
|1818
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41858
|0.00000
|1819
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41858
|0.00000
|1820
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41859
|0.00000
|1821
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41859
|0.00000
|1822
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41859
|0.00000
|1823
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41859
|0.00000
|1824
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41860
|0.00000
|1825
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41860
|0.00000
|1826
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41860
|0.00000
|1827
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41860
|0.00000
|1828
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41861
|0.00000
|1829
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41861
|0.00000
|1830
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41861
|0.00000
|1831
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41861
|0.00000
|1832
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41862
|0.00000
|1833
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41862
|0.00000
|1834
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41862
|0.00000
|1835
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41862
|0.00000
|1836
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41863
|0.00000
|1837
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41863
|0.00000
|1838
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41863
|0.00000
|1839
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41863
|0.00000
|1840
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41864
|0.00000
|1841
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41864
|0.00000
|1842
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41864
|0.00000
|1843
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41864
|0.00000
|1844
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41866
|0.00000
|1845
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41866
|0.00000
|1846
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41866
|0.00000
|1847
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41866
|0.00000
|1848
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41867
|0.00000
|1849
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41867
|0.00000
|1850
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41867
|0.00000
|1851
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41867
|0.00000
|1852
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41868
|0.00000
|1853
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41868
|0.00000
|1854
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41868
|0.00000
|1855
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41868
|0.00000
|1856
|2009.06.05 00:27
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41869
|0.00000
|1857
|2009.06.05 00:27
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41869
|0.00000
|1858
|2009.06.05 00:27
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41869
|0.00000
|1859
|2009.06.05 00:27
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41869
|0.00000
|1860
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41871
|0.00000
|1861
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41871
|0.00000
|1862
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41871
|0.00000
|1863
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41871
|0.00000
|1864
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41873
|0.00000
|1865
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41873
|0.00000
|1866
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41873
|0.00000
|1867
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41873
|0.00000
|1868
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41876
|0.00000
|1869
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41876
|0.00000
|1870
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41876
|0.00000
|1871
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41876
|0.00000
|1872
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41878
|0.00000
|1873
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41878
|0.00000
|1874
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41878
|0.00000
|1875
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41878
|0.00000
|1876
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41881
|0.00000
|1877
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41881
|0.00000
|1878
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41881
|0.00000
|1879
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41881
|0.00000
|1880
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41883
|0.00000
|1881
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41883
|0.00000
|1882
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41883
|0.00000
|1883
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41883
|0.00000
|1884
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41884
|0.00000
|1885
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41884
|0.00000
|1886
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41884
|0.00000
|1887
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41884
|0.00000
|1888
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41885
|0.00000
|1889
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41885
|0.00000
|1890
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41885
|0.00000
|1891
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41885
|0.00000
|1892
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41887
|0.00000
|1893
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41887
|0.00000
|1894
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41887
|0.00000
|1895
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41887
|0.00000
|1896
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41889
|0.00000
|1897
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41889
|0.00000
|1898
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41889
|0.00000
|1899
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41889
|0.00000
|1900
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41891
|0.00000
|1901
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41891
|0.00000
|1902
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41891
|0.00000
|1903
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41891
|0.00000
|1904
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41892
|0.00000
|1905
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41892
|0.00000
|1906
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41892
|0.00000
|1907
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41892
|0.00000
|1908
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41894
|0.00000
|1909
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41894
|0.00000
|1910
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41894
|0.00000
|1911
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41894
|0.00000
|1912
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41895
|0.00000
|1913
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41895
|0.00000
|1914
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41895
|0.00000
|1915
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41895
|0.00000
|1916
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41897
|0.00000
|1917
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41897
|0.00000
|1918
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41897
|0.00000
|1919
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41897
|0.00000
|1920
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41899
|0.00000
|1921
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41899
|0.00000
|1922
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41899
|0.00000
|1923
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41899
|0.00000
|1924
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41901
|0.00000
|1925
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41901
|0.00000
|1926
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41901
|0.00000
|1927
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41901
|0.00000
|1928
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41902
|0.00000
|1929
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41902
|0.00000
|1930
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41902
|0.00000
|1931
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41902
|0.00000
|1932
|2009.06.05 00:28
|modify
|43
|0.10
|1.41801
|1.41904
|0.00000
|1933
|2009.06.05 00:28
|modify
|45
|0.10
|1.41794
|1.41904
|0.00000
|1934
|2009.06.05 00:28
|modify
|46
|0.10
|1.41838
|1.41904
|0.00000
|1935
|2009.06.05 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.41816
|1.41904
|0.00000
|1936
|2009.06.05 00:46
|s/l
|43
|0.10
|1.41904
|1.41904
|0.00000
|10.30
|10366.86
|1937
|2009.06.05 00:46
|s/l
|45
|0.10
|1.41904
|1.41904
|0.00000
|11.00
|10377.86
|1938
|2009.06.05 00:46
|s/l
|46
|0.10
|1.41904
|1.41904
|0.00000
|6.60
|10384.46
|1939
|2009.06.05 00:46
|s/l
|48
|0.10
|1.41904
|1.41904
|0.00000
|8.80
|10393.26
|1940
|2009.06.05 05:37
|sell
|49
|0.10
|1.41823
|0.00000
|0.00000
|1941
|2009.06.05 05:40
|sell
|50
|0.10
|1.41849
|0.00000
|0.00000
|1942
|2009.06.05 05:46
|buy
|51
|0.10
|1.41886
|0.00000
|0.00000
|1943
|2009.06.05 05:52
|buy
|52
|0.10
|1.41890
|0.00000
|0.00000
|1944
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41887
|0.00000
|1945
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41888
|0.00000
|1946
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41889
|0.00000
|1947
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41890
|0.00000
|1948
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41891
|0.00000
|1949
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41891
|0.00000
|1950
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41892
|0.00000
|1951
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41892
|0.00000
|1952
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41893
|0.00000
|1953
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41893
|0.00000
|1954
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41894
|0.00000
|1955
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41894
|0.00000
|1956
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41895
|0.00000
|1957
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41895
|0.00000
|1958
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41896
|0.00000
|1959
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41896
|0.00000
|1960
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41897
|0.00000
|1961
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41897
|0.00000
|1962
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41898
|0.00000
|1963
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41898
|0.00000
|1964
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41899
|0.00000
|1965
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41899
|0.00000
|1966
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41900
|0.00000
|1967
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41900
|0.00000
|1968
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41901
|0.00000
|1969
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41901
|0.00000
|1970
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41902
|0.00000
|1971
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41902
|0.00000
|1972
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41903
|0.00000
|1973
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41903
|0.00000
|1974
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41904
|0.00000
|1975
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41904
|0.00000
|1976
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41905
|0.00000
|1977
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41905
|0.00000
|1978
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41906
|0.00000
|1979
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41906
|0.00000
|1980
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41907
|0.00000
|1981
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41907
|0.00000
|1982
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41908
|0.00000
|1983
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41908
|0.00000
|1984
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41909
|0.00000
|1985
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41909
|0.00000
|1986
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41910
|0.00000
|1987
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41910
|0.00000
|1988
|2009.06.05 06:01
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41911
|0.00000
|1989
|2009.06.05 06:01
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41911
|0.00000
|1990
|2009.06.05 06:05
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41912
|0.00000
|1991
|2009.06.05 06:05
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41912
|0.00000
|1992
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41913
|0.00000
|1993
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41913
|0.00000
|1994
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41915
|0.00000
|1995
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41915
|0.00000
|1996
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41917
|0.00000
|1997
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41917
|0.00000
|1998
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41918
|0.00000
|1999
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41918
|0.00000
|2000
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41920
|0.00000
|2001
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41920
|0.00000
|2002
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41921
|0.00000
|2003
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41921
|0.00000
|2004
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41923
|0.00000
|2005
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41923
|0.00000
|2006
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41924
|0.00000
|2007
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41924
|0.00000
|2008
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41925
|0.00000
|2009
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41925
|0.00000
|2010
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41926
|0.00000
|2011
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41926
|0.00000
|2012
|2009.06.05 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41927
|0.00000
|2013
|2009.06.05 06:06
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41927
|0.00000
|2014
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41928
|0.00000
|2015
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41928
|0.00000
|2016
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41930
|0.00000
|2017
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41930
|0.00000
|2018
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41931
|0.00000
|2019
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41931
|0.00000
|2020
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41932
|0.00000
|2021
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41932
|0.00000
|2022
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41933
|0.00000
|2023
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41933
|0.00000
|2024
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41935
|0.00000
|2025
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41935
|0.00000
|2026
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41936
|0.00000
|2027
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41936
|0.00000
|2028
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41937
|0.00000
|2029
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41937
|0.00000
|2030
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41938
|0.00000
|2031
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41938
|0.00000
|2032
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41939
|0.00000
|2033
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41939
|0.00000
|2034
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41940
|0.00000
|2035
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41940
|0.00000
|2036
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41941
|0.00000
|2037
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41941
|0.00000
|2038
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41943
|0.00000
|2039
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41943
|0.00000
|2040
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41944
|0.00000
|2041
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41944
|0.00000
|2042
|2009.06.05 06:08
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41945
|0.00000
|2043
|2009.06.05 06:08
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41945
|0.00000
|2044
|2009.06.05 06:31
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41947
|0.00000
|2045
|2009.06.05 06:31
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41947
|0.00000
|2046
|2009.06.05 06:31
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41949
|0.00000
|2047
|2009.06.05 06:31
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41949
|0.00000
|2048
|2009.06.05 06:31
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41951
|0.00000
|2049
|2009.06.05 06:31
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41951
|0.00000
|2050
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41953
|0.00000
|2051
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41953
|0.00000
|2052
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41955
|0.00000
|2053
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41955
|0.00000
|2054
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41957
|0.00000
|2055
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41957
|0.00000
|2056
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41959
|0.00000
|2057
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41959
|0.00000
|2058
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41961
|0.00000
|2059
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41961
|0.00000
|2060
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41963
|0.00000
|2061
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41963
|0.00000
|2062
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41965
|0.00000
|2063
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41965
|0.00000
|2064
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41966
|0.00000
|2065
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41966
|0.00000
|2066
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41968
|0.00000
|2067
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41968
|0.00000
|2068
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41970
|0.00000
|2069
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41970
|0.00000
|2070
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41972
|0.00000
|2071
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41972
|0.00000
|2072
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41974
|0.00000
|2073
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41974
|0.00000
|2074
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41976
|0.00000
|2075
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41976
|0.00000
|2076
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41978
|0.00000
|2077
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41978
|0.00000
|2078
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41980
|0.00000
|2079
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41980
|0.00000
|2080
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41981
|0.00000
|2081
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41981
|0.00000
|2082
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41983
|0.00000
|2083
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41983
|0.00000
|2084
|2009.06.05 06:32
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41985
|0.00000
|2085
|2009.06.05 06:32
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41985
|0.00000
|2086
|2009.06.05 06:37
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41987
|0.00000
|2087
|2009.06.05 06:37
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41987
|0.00000
|2088
|2009.06.05 06:37
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41988
|0.00000
|2089
|2009.06.05 06:37
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41988
|0.00000
|2090
|2009.06.05 06:37
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41990
|0.00000
|2091
|2009.06.05 06:37
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41990
|0.00000
|2092
|2009.06.05 06:37
|modify
|51
|0.10
|1.41886
|1.41991
|0.00000
|2093
|2009.06.05 06:37
|modify
|52
|0.10
|1.41890
|1.41991
|0.00000
|2094
|2009.06.05 06:39
|s/l
|51
|0.10
|1.41991
|1.41991
|0.00000
|10.50
|10403.76
|2095
|2009.06.05 06:39
|s/l
|52
|0.10
|1.41991
|1.41991
|0.00000
|10.10
|10413.86
|2096
|2009.06.05 07:55
|sell
|53
|0.10
|1.41854
|0.00000
|0.00000
|2097
|2009.06.05 08:03
|buy
|54
|0.10
|1.41959
|0.00000
|0.00000
|2098
|2009.06.05 08:10
|buy
|55
|0.10
|1.41938
|0.00000
|0.00000
|2099
|2009.06.05 08:50
|sell
|56
|0.10
|1.41882
|0.00000
|0.00000
|2100
|2009.06.05 09:15
|buy
|57
|0.10
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|2101
|2009.06.05 09:36
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41880
|0.00000
|2102
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41878
|0.00000
|2103
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41876
|0.00000
|2104
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41874
|0.00000
|2105
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41871
|0.00000
|2106
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41869
|0.00000
|2107
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41866
|0.00000
|2108
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41863
|0.00000
|2109
|2009.06.05 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41860
|0.00000
|2110
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41858
|0.00000
|2111
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41857
|0.00000
|2112
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41856
|0.00000
|2113
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41855
|0.00000
|2114
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41854
|0.00000
|2115
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41853
|0.00000
|2116
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41853
|0.00000
|2117
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41852
|0.00000
|2118
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41852
|0.00000
|2119
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41851
|0.00000
|2120
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41851
|0.00000
|2121
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41850
|0.00000
|2122
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41850
|0.00000
|2123
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41849
|0.00000
|2124
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41849
|0.00000
|2125
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41849
|0.00000
|2126
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41848
|0.00000
|2127
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41848
|0.00000
|2128
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41848
|0.00000
|2129
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41847
|0.00000
|2130
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41847
|0.00000
|2131
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41847
|0.00000
|2132
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41845
|0.00000
|2133
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41845
|0.00000
|2134
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41845
|0.00000
|2135
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41844
|0.00000
|2136
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41844
|0.00000
|2137
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41844
|0.00000
|2138
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41843
|0.00000
|2139
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41843
|0.00000
|2140
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41843
|0.00000
|2141
|2009.06.05 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41842
|0.00000
|2142
|2009.06.05 09:38
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41842
|0.00000
|2143
|2009.06.05 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41842
|0.00000
|2144
|2009.06.05 09:43
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41841
|0.00000
|2145
|2009.06.05 09:43
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41841
|0.00000
|2146
|2009.06.05 09:43
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41841
|0.00000
|2147
|2009.06.05 09:43
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41838
|0.00000
|2148
|2009.06.05 09:43
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41838
|0.00000
|2149
|2009.06.05 09:43
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41838
|0.00000
|2150
|2009.06.05 09:43
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41836
|0.00000
|2151
|2009.06.05 09:43
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41836
|0.00000
|2152
|2009.06.05 09:43
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41836
|0.00000
|2153
|2009.06.05 09:44
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41835
|0.00000
|2154
|2009.06.05 09:44
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41835
|0.00000
|2155
|2009.06.05 09:44
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41835
|0.00000
|2156
|2009.06.05 09:44
|modify
|50
|0.10
|1.41849
|1.41834
|0.00000
|2157
|2009.06.05 09:44
|modify
|53
|0.10
|1.41854
|1.41834
|0.00000
|2158
|2009.06.05 09:44
|modify
|56
|0.10
|1.41882
|1.41834
|0.00000
|2159
|2009.06.05 09:48
|s/l
|50
|0.10
|1.41834
|1.41834
|0.00000
|1.50
|10415.36
|2160
|2009.06.05 09:48
|s/l
|53
|0.10
|1.41834
|1.41834
|0.00000
|2.00
|10417.36
|2161
|2009.06.05 09:48
|s/l
|56
|0.10
|1.41834
|1.41834
|0.00000
|4.80
|10422.16
|2162
|2009.06.05 09:59
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41823
|0.00000
|2163
|2009.06.05 09:59
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41820
|0.00000
|2164
|2009.06.05 09:59
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41817
|0.00000
|2165
|2009.06.05 09:59
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41815
|0.00000
|2166
|2009.06.05 09:59
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41812
|0.00000
|2167
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41811
|0.00000
|2168
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41809
|0.00000
|2169
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41808
|0.00000
|2170
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41807
|0.00000
|2171
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41805
|0.00000
|2172
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41804
|0.00000
|2173
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41803
|0.00000
|2174
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41801
|0.00000
|2175
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41800
|0.00000
|2176
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41799
|0.00000
|2177
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41797
|0.00000
|2178
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41796
|0.00000
|2179
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41795
|0.00000
|2180
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41793
|0.00000
|2181
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41792
|0.00000
|2182
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41790
|0.00000
|2183
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41788
|0.00000
|2184
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41787
|0.00000
|2185
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41785
|0.00000
|2186
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41783
|0.00000
|2187
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41782
|0.00000
|2188
|2009.06.05 10:00
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41780
|0.00000
|2189
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41777
|0.00000
|2190
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41776
|0.00000
|2191
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41772
|0.00000
|2192
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41768
|0.00000
|2193
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41763
|0.00000
|2194
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41759
|0.00000
|2195
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41755
|0.00000
|2196
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41751
|0.00000
|2197
|2009.06.05 10:01
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41747
|0.00000
|2198
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41743
|0.00000
|2199
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41742
|0.00000
|2200
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41741
|0.00000
|2201
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41740
|0.00000
|2202
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41739
|0.00000
|2203
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41738
|0.00000
|2204
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41737
|0.00000
|2205
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41736
|0.00000
|2206
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41735
|0.00000
|2207
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41734
|0.00000
|2208
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41733
|0.00000
|2209
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41732
|0.00000
|2210
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41731
|0.00000
|2211
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41730
|0.00000
|2212
|2009.06.05 10:02
|modify
|49
|0.10
|1.41823
|1.41729
|0.00000
|2213
|2009.06.05 10:04
|s/l
|49
|0.10
|1.41729
|1.41729
|0.00000
|9.40
|10431.56
|2214
|2009.06.05 11:39
|buy
|58
|0.10
|1.41938
|0.00000
|0.00000
|2215
|2009.06.05 11:40
|buy
|59
|0.10
|1.41937
|0.00000
|0.00000
|2216
|2009.06.05 12:00
|sell
|60
|0.10
|1.41830
|0.00000
|0.00000
|2217
|2009.06.05 12:17
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41829
|0.00000
|2218
|2009.06.05 12:17
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41826
|0.00000
|2219
|2009.06.05 12:17
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41824
|0.00000
|2220
|2009.06.05 12:19
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41822
|0.00000
|2221
|2009.06.05 12:20
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41821
|0.00000
|2222
|2009.06.05 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41820
|0.00000
|2223
|2009.06.05 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41819
|0.00000
|2224
|2009.06.05 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41817
|0.00000
|2225
|2009.06.05 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41816
|0.00000
|2226
|2009.06.05 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41814
|0.00000
|2227
|2009.06.05 12:23
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41813
|0.00000
|2228
|2009.06.05 12:23
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41810
|0.00000
|2229
|2009.06.05 12:23
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41808
|0.00000
|2230
|2009.06.05 12:23
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41805
|0.00000
|2231
|2009.06.05 12:23
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41803
|0.00000
|2232
|2009.06.05 12:24
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41801
|0.00000
|2233
|2009.06.05 12:24
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41799
|0.00000
|2234
|2009.06.05 12:24
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41796
|0.00000
|2235
|2009.06.05 12:24
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41793
|0.00000
|2236
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41788
|0.00000
|2237
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41782
|0.00000
|2238
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41778
|0.00000
|2239
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41772
|0.00000
|2240
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41766
|0.00000
|2241
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41760
|0.00000
|2242
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41752
|0.00000
|2243
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41745
|0.00000
|2244
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41737
|0.00000
|2245
|2009.06.05 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.41830
|1.41730
|0.00000
|2246
|2009.06.05 12:27
|s/l
|60
|0.10
|1.41730
|1.41730
|0.00000
|10.00
|10441.56
|2247
|2009.06.05 12:30
|buy
|61
|0.10
|1.42048
|0.00000
|0.00000
|2248
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.41955
|0.00000
|2249
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.41955
|0.00000
|2250
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.41955
|0.00000
|2251
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.41955
|0.00000
|2252
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.41974
|0.00000
|2253
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.41974
|0.00000
|2254
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.41974
|0.00000
|2255
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.41974
|0.00000
|2256
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.41974
|0.00000
|2257
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.41992
|0.00000
|2258
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.41992
|0.00000
|2259
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.41992
|0.00000
|2260
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.41992
|0.00000
|2261
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.41992
|0.00000
|2262
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42010
|0.00000
|2263
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42010
|0.00000
|2264
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42010
|0.00000
|2265
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42010
|0.00000
|2266
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42010
|0.00000
|2267
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42028
|0.00000
|2268
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42028
|0.00000
|2269
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42028
|0.00000
|2270
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42028
|0.00000
|2271
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42028
|0.00000
|2272
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42047
|0.00000
|2273
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42047
|0.00000
|2274
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42047
|0.00000
|2275
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42047
|0.00000
|2276
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42047
|0.00000
|2277
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42065
|0.00000
|2278
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42065
|0.00000
|2279
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42065
|0.00000
|2280
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42065
|0.00000
|2281
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42065
|0.00000
|2282
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42065
|0.00000
|2283
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42069
|0.00000
|2284
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42069
|0.00000
|2285
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42069
|0.00000
|2286
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42069
|0.00000
|2287
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42069
|0.00000
|2288
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42069
|0.00000
|2289
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42086
|0.00000
|2290
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42086
|0.00000
|2291
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42086
|0.00000
|2292
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42086
|0.00000
|2293
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42086
|0.00000
|2294
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42086
|0.00000
|2295
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42102
|0.00000
|2296
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42102
|0.00000
|2297
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42102
|0.00000
|2298
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42102
|0.00000
|2299
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42102
|0.00000
|2300
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42102
|0.00000
|2301
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42119
|0.00000
|2302
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42119
|0.00000
|2303
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42119
|0.00000
|2304
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42119
|0.00000
|2305
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42119
|0.00000
|2306
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42119
|0.00000
|2307
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42135
|0.00000
|2308
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42135
|0.00000
|2309
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42135
|0.00000
|2310
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42135
|0.00000
|2311
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42135
|0.00000
|2312
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42135
|0.00000
|2313
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42152
|0.00000
|2314
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42152
|0.00000
|2315
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42152
|0.00000
|2316
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42152
|0.00000
|2317
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42152
|0.00000
|2318
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42152
|0.00000
|2319
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42169
|0.00000
|2320
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42169
|0.00000
|2321
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42169
|0.00000
|2322
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42169
|0.00000
|2323
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42169
|0.00000
|2324
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42169
|0.00000
|2325
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42185
|0.00000
|2326
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42185
|0.00000
|2327
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42185
|0.00000
|2328
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42185
|0.00000
|2329
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42185
|0.00000
|2330
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42185
|0.00000
|2331
|2009.06.05 12:30
|modify
|54
|0.10
|1.41959
|1.42202
|0.00000
|2332
|2009.06.05 12:30
|modify
|55
|0.10
|1.41938
|1.42202
|0.00000
|2333
|2009.06.05 12:30
|modify
|57
|0.10
|1.41945
|1.42202
|0.00000
|2334
|2009.06.05 12:30
|modify
|58
|0.10
|1.41938
|1.42202
|0.00000
|2335
|2009.06.05 12:30
|modify
|59
|0.10
|1.41937
|1.42202
|0.00000
|2336
|2009.06.05 12:30
|modify
|61
|0.10
|1.42048
|1.42202
|0.00000
|2337
|2009.06.05 12:30
|s/l
|54
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|24.30
|10465.86
|2338
|2009.06.05 12:30
|s/l
|55
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|26.40
|10492.26
|2339
|2009.06.05 12:30
|s/l
|57
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|25.70
|10517.96
|2340
|2009.06.05 12:30
|s/l
|58
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|26.40
|10544.36
|2341
|2009.06.05 12:30
|s/l
|59
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|26.50
|10570.86
|2342
|2009.06.05 12:30
|s/l
|61
|0.10
|1.42202
|1.42202
|0.00000
|15.40
|10586.26
|2343
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41702
|0.00000
|2344
|2009.06.05 12:52
|sell
|62
|0.10
|1.41575
|0.00000
|0.00000
|2345
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41695
|0.00000
|2346
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41689
|0.00000
|2347
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41683
|0.00000
|2348
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41677
|0.00000
|2349
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41670
|0.00000
|2350
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41664
|0.00000
|2351
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41664
|0.00000
|2352
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41658
|0.00000
|2353
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41658
|0.00000
|2354
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41652
|0.00000
|2355
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41652
|0.00000
|2356
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41646
|0.00000
|2357
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41646
|0.00000
|2358
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41639
|0.00000
|2359
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41639
|0.00000
|2360
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41633
|0.00000
|2361
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41633
|0.00000
|2362
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41627
|0.00000
|2363
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41627
|0.00000
|2364
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41621
|0.00000
|2365
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41621
|0.00000
|2366
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41615
|0.00000
|2367
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41615
|0.00000
|2368
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41608
|0.00000
|2369
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41608
|0.00000
|2370
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41602
|0.00000
|2371
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41602
|0.00000
|2372
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41596
|0.00000
|2373
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41596
|0.00000
|2374
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41590
|0.00000
|2375
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41590
|0.00000
|2376
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41583
|0.00000
|2377
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41583
|0.00000
|2378
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41577
|0.00000
|2379
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41577
|0.00000
|2380
|2009.06.05 12:52
|modify
|35
|0.10
|1.41665
|1.41571
|0.00000
|2381
|2009.06.05 12:52
|modify
|47
|0.10
|1.41703
|1.41571
|0.00000
|2382
|2009.06.05 12:52
|modify
|62
|0.10
|1.41575
|1.41571
|0.00000
|2383
|2009.06.05 12:52
|s/l
|35
|0.10
|1.41571
|1.41571
|0.00000
|9.09
|10595.35
|2384
|2009.06.05 12:52
|s/l
|47
|0.10
|1.41571
|1.41571
|0.00000
|12.89
|10608.23
|2385
|2009.06.05 12:52
|s/l
|62
|0.10
|1.41571
|1.41571
|0.00000
|0.40
|10608.63
|2386
|2009.06.08 17:25
|buy
|63
|0.10
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|2387
|2009.06.08 17:35
|buy
|64
|0.10
|1.39105
|0.00000
|0.00000
|2388
|2009.06.08 17:55
|sell
|65
|0.10
|1.39003
|0.00000
|0.00000
|2389
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.39002
|0.00000
|2390
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.39000
|0.00000
|2391
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38998
|0.00000
|2392
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38996
|0.00000
|2393
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38994
|0.00000
|2394
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38992
|0.00000
|2395
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38990
|0.00000
|2396
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38988
|0.00000
|2397
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38986
|0.00000
|2398
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38984
|0.00000
|2399
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38983
|0.00000
|2400
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38981
|0.00000
|2401
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38979
|0.00000
|2402
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38976
|0.00000
|2403
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38974
|0.00000
|2404
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38972
|0.00000
|2405
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38970
|0.00000
|2406
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38968
|0.00000
|2407
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38965
|0.00000
|2408
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38963
|0.00000
|2409
|2009.06.08 18:24
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38961
|0.00000
|2410
|2009.06.08 18:25
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38960
|0.00000
|2411
|2009.06.08 18:26
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38955
|0.00000
|2412
|2009.06.08 18:26
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38951
|0.00000
|2413
|2009.06.08 18:26
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38947
|0.00000
|2414
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38945
|0.00000
|2415
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38944
|0.00000
|2416
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38942
|0.00000
|2417
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38940
|0.00000
|2418
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38938
|0.00000
|2419
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38937
|0.00000
|2420
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38934
|0.00000
|2421
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38931
|0.00000
|2422
|2009.06.08 18:27
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38928
|0.00000
|2423
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38926
|0.00000
|2424
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38925
|0.00000
|2425
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38924
|0.00000
|2426
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38923
|0.00000
|2427
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38922
|0.00000
|2428
|2009.06.08 18:28
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38920
|0.00000
|2429
|2009.06.08 18:43
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38919
|0.00000
|2430
|2009.06.08 18:43
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38917
|0.00000
|2431
|2009.06.08 18:43
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38915
|0.00000
|2432
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38914
|0.00000
|2433
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38913
|0.00000
|2434
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38912
|0.00000
|2435
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38911
|0.00000
|2436
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38910
|0.00000
|2437
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38909
|0.00000
|2438
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38908
|0.00000
|2439
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38907
|0.00000
|2440
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38906
|0.00000
|2441
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38905
|0.00000
|2442
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38904
|0.00000
|2443
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38902
|0.00000
|2444
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38898
|0.00000
|2445
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38894
|0.00000
|2446
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38890
|0.00000
|2447
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38886
|0.00000
|2448
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38883
|0.00000
|2449
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38879
|0.00000
|2450
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38875
|0.00000
|2451
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38872
|0.00000
|2452
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38868
|0.00000
|2453
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38866
|0.00000
|2454
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38862
|0.00000
|2455
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38857
|0.00000
|2456
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38853
|0.00000
|2457
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38848
|0.00000
|2458
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38844
|0.00000
|2459
|2009.06.08 18:44
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38839
|0.00000
|2460
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38838
|0.00000
|2461
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38833
|0.00000
|2462
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38829
|0.00000
|2463
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38824
|0.00000
|2464
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38823
|0.00000
|2465
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38822
|0.00000
|2466
|2009.06.08 18:45
|modify
|65
|0.10
|1.39003
|1.38821
|0.00000
|2467
|2009.06.08 18:48
|s/l
|65
|0.10
|1.38821
|1.38821
|0.00000
|18.20
|10626.83
|2468
|2009.06.08 19:30
|buy
|66
|0.10
|1.39084
|0.00000
|0.00000
|2469
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39086
|0.00000
|2470
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39089
|0.00000
|2471
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39092
|0.00000
|2472
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39093
|0.00000
|2473
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39096
|0.00000
|2474
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39100
|0.00000
|2475
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39103
|0.00000
|2476
|2009.06.08 19:32
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39106
|0.00000
|2477
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39106
|0.00000
|2478
|2009.06.08 19:32
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39109
|0.00000
|2479
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39109
|0.00000
|2480
|2009.06.08 19:32
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39112
|0.00000
|2481
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39112
|0.00000
|2482
|2009.06.08 19:32
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39115
|0.00000
|2483
|2009.06.08 19:32
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39115
|0.00000
|2484
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39117
|0.00000
|2485
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39117
|0.00000
|2486
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39120
|0.00000
|2487
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39120
|0.00000
|2488
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39124
|0.00000
|2489
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39124
|0.00000
|2490
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39128
|0.00000
|2491
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39128
|0.00000
|2492
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39131
|0.00000
|2493
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39131
|0.00000
|2494
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39135
|0.00000
|2495
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39135
|0.00000
|2496
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39138
|0.00000
|2497
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39138
|0.00000
|2498
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39140
|0.00000
|2499
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39140
|0.00000
|2500
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39143
|0.00000
|2501
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39143
|0.00000
|2502
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39146
|0.00000
|2503
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39146
|0.00000
|2504
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39148
|0.00000
|2505
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39148
|0.00000
|2506
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39151
|0.00000
|2507
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39151
|0.00000
|2508
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39154
|0.00000
|2509
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39154
|0.00000
|2510
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39156
|0.00000
|2511
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39156
|0.00000
|2512
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39159
|0.00000
|2513
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39159
|0.00000
|2514
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39160
|0.00000
|2515
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39160
|0.00000
|2516
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39160
|0.00000
|2517
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39163
|0.00000
|2518
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39163
|0.00000
|2519
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39163
|0.00000
|2520
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39166
|0.00000
|2521
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39166
|0.00000
|2522
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39166
|0.00000
|2523
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39168
|0.00000
|2524
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39168
|0.00000
|2525
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39168
|0.00000
|2526
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39171
|0.00000
|2527
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39171
|0.00000
|2528
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39171
|0.00000
|2529
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39174
|0.00000
|2530
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39174
|0.00000
|2531
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39174
|0.00000
|2532
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39177
|0.00000
|2533
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39177
|0.00000
|2534
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39177
|0.00000
|2535
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39180
|0.00000
|2536
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39180
|0.00000
|2537
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39180
|0.00000
|2538
|2009.06.08 19:35
|modify
|63
|0.10
|1.39160
|1.39183
|0.00000
|2539
|2009.06.08 19:35
|modify
|64
|0.10
|1.39105
|1.39183
|0.00000
|2540
|2009.06.08 19:35
|modify
|66
|0.10
|1.39084
|1.39183
|0.00000
|2541
|2009.06.08 19:41
|s/l
|63
|0.10
|1.39183
|1.39183
|0.00000
|2.30
|10629.13
|2542
|2009.06.08 19:41
|s/l
|64
|0.10
|1.39183
|1.39183
|0.00000
|7.80
|10636.93
|2543
|2009.06.08 19:41
|s/l
|66
|0.10
|1.39183
|1.39183
|0.00000
|9.90
|10646.83
|2544
|2009.06.08 20:05
|sell
|67
|0.10
|1.39017
|0.00000
|0.00000
|2545
|2009.06.08 20:16
|sell
|68
|0.10
|1.39034
|0.00000
|0.00000
|2546
|2009.06.08 20:22
|buy
|69
|0.10
|1.39088
|0.00000
|0.00000
|2547
|2009.06.08 20:32
|sell
|70
|0.10
|1.39037
|0.00000
|0.00000
|2548
|2009.06.08 20:36
|sell
|71
|0.10
|1.39039
|0.00000
|0.00000
|2549
|2009.06.08 21:03
|modify
|71
|0.10
|1.39039
|1.39039
|0.00000
|2550
|2009.06.08 21:03
|modify
|70
|0.10
|1.39037
|1.39035
|0.00000
|2551
|2009.06.08 21:03
|modify
|71
|0.10
|1.39039
|1.39035
|0.00000
|2552
|2009.06.08 21:03
|modify
|68
|0.10
|1.39034
|1.39026
|0.00000
|2553
|2009.06.08 21:03
|modify
|70
|0.10
|1.39037
|1.39026
|0.00000
|2554
|2009.06.08 21:03
|modify
|71
|0.10
|1.39039
|1.39026
|0.00000
|2555
|2009.06.08 21:12
|s/l
|68
|0.10
|1.39026
|1.39026
|0.00000
|0.80
|10647.63
|2556
|2009.06.08 21:12
|s/l
|70
|0.10
|1.39026
|1.39026
|0.00000
|1.10
|10648.73
|2557
|2009.06.08 21:12
|s/l
|71
|0.10
|1.39026
|1.39026
|0.00000
|1.30
|10650.03
|2558
|2009.06.08 22:10
|buy
|72
|0.10
|1.39067
|0.00000
|0.00000
|2559
|2009.06.08 22:21
|sell
|73
|0.10
|1.39009
|0.00000
|0.00000
|2560
|2009.06.08 22:55
|sell
|74
|0.10
|1.39015
|0.00000
|0.00000
|2561
|2009.06.08 23:00
|buy
|75
|0.10
|1.39099
|0.00000
|0.00000
|2562
|2009.06.08 23:11
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39069
|0.00000
|2563
|2009.06.08 23:11
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39071
|0.00000
|2564
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39073
|0.00000
|2565
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39078
|0.00000
|2566
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39083
|0.00000
|2567
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39088
|0.00000
|2568
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39088
|0.00000
|2569
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39093
|0.00000
|2570
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39093
|0.00000
|2571
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39097
|0.00000
|2572
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39097
|0.00000
|2573
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39100
|0.00000
|2574
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39100
|0.00000
|2575
|2009.06.08 23:12
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39100
|0.00000
|2576
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39104
|0.00000
|2577
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39104
|0.00000
|2578
|2009.06.08 23:12
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39104
|0.00000
|2579
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39108
|0.00000
|2580
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39108
|0.00000
|2581
|2009.06.08 23:12
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39108
|0.00000
|2582
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39112
|0.00000
|2583
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39112
|0.00000
|2584
|2009.06.08 23:12
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39112
|0.00000
|2585
|2009.06.08 23:12
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39116
|0.00000
|2586
|2009.06.08 23:12
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39116
|0.00000
|2587
|2009.06.08 23:12
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39116
|0.00000
|2588
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39119
|0.00000
|2589
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39119
|0.00000
|2590
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39119
|0.00000
|2591
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39120
|0.00000
|2592
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39120
|0.00000
|2593
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39120
|0.00000
|2594
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39122
|0.00000
|2595
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39122
|0.00000
|2596
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39122
|0.00000
|2597
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39125
|0.00000
|2598
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39125
|0.00000
|2599
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39125
|0.00000
|2600
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39126
|0.00000
|2601
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39126
|0.00000
|2602
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39126
|0.00000
|2603
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39129
|0.00000
|2604
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39129
|0.00000
|2605
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39129
|0.00000
|2606
|2009.06.08 23:13
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39132
|0.00000
|2607
|2009.06.08 23:13
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39132
|0.00000
|2608
|2009.06.08 23:13
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39132
|0.00000
|2609
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39133
|0.00000
|2610
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39133
|0.00000
|2611
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39133
|0.00000
|2612
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39134
|0.00000
|2613
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39134
|0.00000
|2614
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39134
|0.00000
|2615
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39135
|0.00000
|2616
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39135
|0.00000
|2617
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39135
|0.00000
|2618
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39137
|0.00000
|2619
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39137
|0.00000
|2620
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39137
|0.00000
|2621
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39143
|0.00000
|2622
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39143
|0.00000
|2623
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39143
|0.00000
|2624
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39148
|0.00000
|2625
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39148
|0.00000
|2626
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39148
|0.00000
|2627
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39152
|0.00000
|2628
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39152
|0.00000
|2629
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39152
|0.00000
|2630
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39157
|0.00000
|2631
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39157
|0.00000
|2632
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39157
|0.00000
|2633
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39161
|0.00000
|2634
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39161
|0.00000
|2635
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39161
|0.00000
|2636
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39166
|0.00000
|2637
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39166
|0.00000
|2638
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39166
|0.00000
|2639
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39170
|0.00000
|2640
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39170
|0.00000
|2641
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39170
|0.00000
|2642
|2009.06.08 23:22
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39174
|0.00000
|2643
|2009.06.08 23:22
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39174
|0.00000
|2644
|2009.06.08 23:22
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39174
|0.00000
|2645
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39178
|0.00000
|2646
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39178
|0.00000
|2647
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39178
|0.00000
|2648
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39183
|0.00000
|2649
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39183
|0.00000
|2650
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39183
|0.00000
|2651
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39188
|0.00000
|2652
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39188
|0.00000
|2653
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39188
|0.00000
|2654
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39194
|0.00000
|2655
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39194
|0.00000
|2656
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39194
|0.00000
|2657
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39199
|0.00000
|2658
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39199
|0.00000
|2659
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39199
|0.00000
|2660
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39204
|0.00000
|2661
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39204
|0.00000
|2662
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39204
|0.00000
|2663
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39209
|0.00000
|2664
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39209
|0.00000
|2665
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39209
|0.00000
|2666
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39214
|0.00000
|2667
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39214
|0.00000
|2668
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39214
|0.00000
|2669
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39217
|0.00000
|2670
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39217
|0.00000
|2671
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39217
|0.00000
|2672
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39221
|0.00000
|2673
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39221
|0.00000
|2674
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39221
|0.00000
|2675
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39224
|0.00000
|2676
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39224
|0.00000
|2677
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39224
|0.00000
|2678
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39228
|0.00000
|2679
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39228
|0.00000
|2680
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39228
|0.00000
|2681
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39232
|0.00000
|2682
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39232
|0.00000
|2683
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39232
|0.00000
|2684
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39235
|0.00000
|2685
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39235
|0.00000
|2686
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39235
|0.00000
|2687
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39239
|0.00000
|2688
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39239
|0.00000
|2689
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39239
|0.00000
|2690
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39242
|0.00000
|2691
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39242
|0.00000
|2692
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39242
|0.00000
|2693
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39246
|0.00000
|2694
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39246
|0.00000
|2695
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39246
|0.00000
|2696
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39249
|0.00000
|2697
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39249
|0.00000
|2698
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39249
|0.00000
|2699
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39253
|0.00000
|2700
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39253
|0.00000
|2701
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39253
|0.00000
|2702
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39257
|0.00000
|2703
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39257
|0.00000
|2704
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39257
|0.00000
|2705
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39260
|0.00000
|2706
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39260
|0.00000
|2707
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39260
|0.00000
|2708
|2009.06.08 23:23
|modify
|69
|0.10
|1.39088
|1.39264
|0.00000
|2709
|2009.06.08 23:23
|modify
|72
|0.10
|1.39067
|1.39264
|0.00000
|2710
|2009.06.08 23:23
|modify
|75
|0.10
|1.39099
|1.39264
|0.00000
|2711
|2009.06.08 23:34
|s/l
|69
|0.10
|1.39264
|1.39264
|0.00000
|17.60
|10667.63
|2712
|2009.06.08 23:34
|s/l
|72
|0.10
|1.39264
|1.39264
|0.00000
|19.70
|10687.33
|2713
|2009.06.08 23:34
|s/l
|75
|0.10
|1.39264
|1.39264
|0.00000
|16.50
|10703.83
|2714
|2009.06.09 01:55
|sell
|76
|0.10
|1.39071
|0.00000
|0.00000
|2715
|2009.06.09 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39068
|0.00000
|2716
|2009.06.09 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39065
|0.00000
|2717
|2009.06.09 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39061
|0.00000
|2718
|2009.06.09 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39058
|0.00000
|2719
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39055
|0.00000
|2720
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39053
|0.00000
|2721
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39050
|0.00000
|2722
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39047
|0.00000
|2723
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39043
|0.00000
|2724
|2009.06.09 02:16
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39040
|0.00000
|2725
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39039
|0.00000
|2726
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39038
|0.00000
|2727
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39037
|0.00000
|2728
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39036
|0.00000
|2729
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39035
|0.00000
|2730
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39034
|0.00000
|2731
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39032
|0.00000
|2732
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39029
|0.00000
|2733
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39027
|0.00000
|2734
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39026
|0.00000
|2735
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39024
|0.00000
|2736
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39021
|0.00000
|2737
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39019
|0.00000
|2738
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39016
|0.00000
|2739
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39016
|0.00000
|2740
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39014
|0.00000
|2741
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39014
|0.00000
|2742
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39014
|0.00000
|2743
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39012
|0.00000
|2744
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39012
|0.00000
|2745
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39012
|0.00000
|2746
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39009
|0.00000
|2747
|2009.06.09 02:17
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.39009
|0.00000
|2748
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39009
|0.00000
|2749
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39009
|0.00000
|2750
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39006
|0.00000
|2751
|2009.06.09 02:17
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.39006
|0.00000
|2752
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39006
|0.00000
|2753
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39006
|0.00000
|2754
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39003
|0.00000
|2755
|2009.06.09 02:17
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.39003
|0.00000
|2756
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39003
|0.00000
|2757
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39003
|0.00000
|2758
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.39000
|0.00000
|2759
|2009.06.09 02:17
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.39000
|0.00000
|2760
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.39000
|0.00000
|2761
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.39000
|0.00000
|2762
|2009.06.09 02:17
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38997
|0.00000
|2763
|2009.06.09 02:17
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38997
|0.00000
|2764
|2009.06.09 02:17
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38997
|0.00000
|2765
|2009.06.09 02:17
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38997
|0.00000
|2766
|2009.06.09 02:23
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38993
|0.00000
|2767
|2009.06.09 02:23
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38993
|0.00000
|2768
|2009.06.09 02:23
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38993
|0.00000
|2769
|2009.06.09 02:23
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38993
|0.00000
|2770
|2009.06.09 02:23
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38989
|0.00000
|2771
|2009.06.09 02:23
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38989
|0.00000
|2772
|2009.06.09 02:23
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38989
|0.00000
|2773
|2009.06.09 02:23
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38989
|0.00000
|2774
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38988
|0.00000
|2775
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38988
|0.00000
|2776
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38988
|0.00000
|2777
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38988
|0.00000
|2778
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38985
|0.00000
|2779
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38985
|0.00000
|2780
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38985
|0.00000
|2781
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38985
|0.00000
|2782
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38983
|0.00000
|2783
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38983
|0.00000
|2784
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38983
|0.00000
|2785
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38983
|0.00000
|2786
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38981
|0.00000
|2787
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38981
|0.00000
|2788
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38981
|0.00000
|2789
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38981
|0.00000
|2790
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38978
|0.00000
|2791
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38978
|0.00000
|2792
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38978
|0.00000
|2793
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38978
|0.00000
|2794
|2009.06.09 02:24
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38974
|0.00000
|2795
|2009.06.09 02:24
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38974
|0.00000
|2796
|2009.06.09 02:24
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38974
|0.00000
|2797
|2009.06.09 02:24
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38974
|0.00000
|2798
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38973
|0.00000
|2799
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38973
|0.00000
|2800
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38973
|0.00000
|2801
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38973
|0.00000
|2802
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38971
|0.00000
|2803
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38971
|0.00000
|2804
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38971
|0.00000
|2805
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38971
|0.00000
|2806
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38968
|0.00000
|2807
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38968
|0.00000
|2808
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38968
|0.00000
|2809
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38968
|0.00000
|2810
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38965
|0.00000
|2811
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38965
|0.00000
|2812
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38965
|0.00000
|2813
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38965
|0.00000
|2814
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38964
|0.00000
|2815
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38964
|0.00000
|2816
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38964
|0.00000
|2817
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38964
|0.00000
|2818
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38961
|0.00000
|2819
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38961
|0.00000
|2820
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38961
|0.00000
|2821
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38961
|0.00000
|2822
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38958
|0.00000
|2823
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38958
|0.00000
|2824
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38958
|0.00000
|2825
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38958
|0.00000
|2826
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38956
|0.00000
|2827
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38956
|0.00000
|2828
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38956
|0.00000
|2829
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38956
|0.00000
|2830
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38953
|0.00000
|2831
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38953
|0.00000
|2832
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38953
|0.00000
|2833
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38953
|0.00000
|2834
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38950
|0.00000
|2835
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38950
|0.00000
|2836
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38950
|0.00000
|2837
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38950
|0.00000
|2838
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38947
|0.00000
|2839
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38947
|0.00000
|2840
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38947
|0.00000
|2841
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38947
|0.00000
|2842
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38944
|0.00000
|2843
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38944
|0.00000
|2844
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38944
|0.00000
|2845
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38944
|0.00000
|2846
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38940
|0.00000
|2847
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38940
|0.00000
|2848
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38940
|0.00000
|2849
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38940
|0.00000
|2850
|2009.06.09 02:25
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38937
|0.00000
|2851
|2009.06.09 02:25
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38937
|0.00000
|2852
|2009.06.09 02:25
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38937
|0.00000
|2853
|2009.06.09 02:25
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38937
|0.00000
|2854
|2009.06.09 02:29
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38934
|0.00000
|2855
|2009.06.09 02:29
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38934
|0.00000
|2856
|2009.06.09 02:29
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38934
|0.00000
|2857
|2009.06.09 02:29
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38934
|0.00000
|2858
|2009.06.09 02:30
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38933
|0.00000
|2859
|2009.06.09 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38933
|0.00000
|2860
|2009.06.09 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38933
|0.00000
|2861
|2009.06.09 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38933
|0.00000
|2862
|2009.06.09 02:30
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38932
|0.00000
|2863
|2009.06.09 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38932
|0.00000
|2864
|2009.06.09 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38932
|0.00000
|2865
|2009.06.09 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38932
|0.00000
|2866
|2009.06.09 02:30
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38930
|0.00000
|2867
|2009.06.09 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38930
|0.00000
|2868
|2009.06.09 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38930
|0.00000
|2869
|2009.06.09 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38930
|0.00000
|2870
|2009.06.09 02:30
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38929
|0.00000
|2871
|2009.06.09 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38929
|0.00000
|2872
|2009.06.09 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38929
|0.00000
|2873
|2009.06.09 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38929
|0.00000
|2874
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38927
|0.00000
|2875
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38927
|0.00000
|2876
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38927
|0.00000
|2877
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38927
|0.00000
|2878
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38924
|0.00000
|2879
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38924
|0.00000
|2880
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38924
|0.00000
|2881
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38924
|0.00000
|2882
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38920
|0.00000
|2883
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38920
|0.00000
|2884
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38920
|0.00000
|2885
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38920
|0.00000
|2886
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38917
|0.00000
|2887
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38917
|0.00000
|2888
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38917
|0.00000
|2889
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38917
|0.00000
|2890
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38913
|0.00000
|2891
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38913
|0.00000
|2892
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38913
|0.00000
|2893
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38913
|0.00000
|2894
|2009.06.09 02:50
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38909
|0.00000
|2895
|2009.06.09 02:50
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38909
|0.00000
|2896
|2009.06.09 02:50
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38909
|0.00000
|2897
|2009.06.09 02:50
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38909
|0.00000
|2898
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38908
|0.00000
|2899
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38908
|0.00000
|2900
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38908
|0.00000
|2901
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38908
|0.00000
|2902
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38906
|0.00000
|2903
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38906
|0.00000
|2904
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38906
|0.00000
|2905
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38906
|0.00000
|2906
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38904
|0.00000
|2907
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38904
|0.00000
|2908
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38904
|0.00000
|2909
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38904
|0.00000
|2910
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38902
|0.00000
|2911
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38902
|0.00000
|2912
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38902
|0.00000
|2913
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38902
|0.00000
|2914
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38900
|0.00000
|2915
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38900
|0.00000
|2916
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38900
|0.00000
|2917
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38900
|0.00000
|2918
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38898
|0.00000
|2919
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38898
|0.00000
|2920
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38898
|0.00000
|2921
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38898
|0.00000
|2922
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38897
|0.00000
|2923
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38897
|0.00000
|2924
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38897
|0.00000
|2925
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38897
|0.00000
|2926
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38895
|0.00000
|2927
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38895
|0.00000
|2928
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38895
|0.00000
|2929
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38895
|0.00000
|2930
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38893
|0.00000
|2931
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38893
|0.00000
|2932
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38893
|0.00000
|2933
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38893
|0.00000
|2934
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38891
|0.00000
|2935
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38891
|0.00000
|2936
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38891
|0.00000
|2937
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38891
|0.00000
|2938
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38888
|0.00000
|2939
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38888
|0.00000
|2940
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38888
|0.00000
|2941
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38888
|0.00000
|2942
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38886
|0.00000
|2943
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38886
|0.00000
|2944
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38886
|0.00000
|2945
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38886
|0.00000
|2946
|2009.06.09 02:51
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38883
|0.00000
|2947
|2009.06.09 02:51
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38883
|0.00000
|2948
|2009.06.09 02:51
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38883
|0.00000
|2949
|2009.06.09 02:51
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38883
|0.00000
|2950
|2009.06.09 02:52
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38880
|0.00000
|2951
|2009.06.09 02:52
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38880
|0.00000
|2952
|2009.06.09 02:52
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38880
|0.00000
|2953
|2009.06.09 02:52
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38880
|0.00000
|2954
|2009.06.09 02:52
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38878
|0.00000
|2955
|2009.06.09 02:52
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38878
|0.00000
|2956
|2009.06.09 02:52
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38878
|0.00000
|2957
|2009.06.09 02:52
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38878
|0.00000
|2958
|2009.06.09 02:52
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38873
|0.00000
|2959
|2009.06.09 02:52
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38873
|0.00000
|2960
|2009.06.09 02:52
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38873
|0.00000
|2961
|2009.06.09 02:52
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38873
|0.00000
|2962
|2009.06.09 02:52
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38869
|0.00000
|2963
|2009.06.09 02:52
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38869
|0.00000
|2964
|2009.06.09 02:52
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38869
|0.00000
|2965
|2009.06.09 02:52
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38869
|0.00000
|2966
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38868
|0.00000
|2967
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38868
|0.00000
|2968
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38868
|0.00000
|2969
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38868
|0.00000
|2970
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38863
|0.00000
|2971
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38863
|0.00000
|2972
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38863
|0.00000
|2973
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38863
|0.00000
|2974
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38858
|0.00000
|2975
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38858
|0.00000
|2976
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38858
|0.00000
|2977
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38858
|0.00000
|2978
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38853
|0.00000
|2979
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38853
|0.00000
|2980
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38853
|0.00000
|2981
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38853
|0.00000
|2982
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38850
|0.00000
|2983
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38850
|0.00000
|2984
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38850
|0.00000
|2985
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38850
|0.00000
|2986
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38845
|0.00000
|2987
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38845
|0.00000
|2988
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38845
|0.00000
|2989
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38845
|0.00000
|2990
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38840
|0.00000
|2991
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38840
|0.00000
|2992
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38840
|0.00000
|2993
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38840
|0.00000
|2994
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38835
|0.00000
|2995
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38835
|0.00000
|2996
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38835
|0.00000
|2997
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38835
|0.00000
|2998
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38830
|0.00000
|2999
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38830
|0.00000
|3000
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38830
|0.00000
|3001
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38830
|0.00000
|3002
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38825
|0.00000
|3003
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38825
|0.00000
|3004
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38825
|0.00000
|3005
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38825
|0.00000
|3006
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38819
|0.00000
|3007
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38819
|0.00000
|3008
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38819
|0.00000
|3009
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38819
|0.00000
|3010
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38813
|0.00000
|3011
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38813
|0.00000
|3012
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38813
|0.00000
|3013
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38813
|0.00000
|3014
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38806
|0.00000
|3015
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38806
|0.00000
|3016
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38806
|0.00000
|3017
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38806
|0.00000
|3018
|2009.06.09 02:53
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38800
|0.00000
|3019
|2009.06.09 02:53
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38800
|0.00000
|3020
|2009.06.09 02:53
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38800
|0.00000
|3021
|2009.06.09 02:53
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38800
|0.00000
|3022
|2009.06.09 03:11
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38797
|0.00000
|3023
|2009.06.09 03:11
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38797
|0.00000
|3024
|2009.06.09 03:11
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38797
|0.00000
|3025
|2009.06.09 03:11
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38797
|0.00000
|3026
|2009.06.09 03:11
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38794
|0.00000
|3027
|2009.06.09 03:11
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38794
|0.00000
|3028
|2009.06.09 03:11
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38794
|0.00000
|3029
|2009.06.09 03:11
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38794
|0.00000
|3030
|2009.06.09 03:11
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38790
|0.00000
|3031
|2009.06.09 03:11
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38790
|0.00000
|3032
|2009.06.09 03:11
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38790
|0.00000
|3033
|2009.06.09 03:11
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38790
|0.00000
|3034
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38785
|0.00000
|3035
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38785
|0.00000
|3036
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38785
|0.00000
|3037
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38785
|0.00000
|3038
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38784
|0.00000
|3039
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38784
|0.00000
|3040
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38784
|0.00000
|3041
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38784
|0.00000
|3042
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38783
|0.00000
|3043
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38783
|0.00000
|3044
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38783
|0.00000
|3045
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38783
|0.00000
|3046
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38782
|0.00000
|3047
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38782
|0.00000
|3048
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38782
|0.00000
|3049
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38782
|0.00000
|3050
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38781
|0.00000
|3051
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38781
|0.00000
|3052
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38781
|0.00000
|3053
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38781
|0.00000
|3054
|2009.06.09 03:12
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38780
|0.00000
|3055
|2009.06.09 03:12
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38780
|0.00000
|3056
|2009.06.09 03:12
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38780
|0.00000
|3057
|2009.06.09 03:12
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38780
|0.00000
|3058
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38779
|0.00000
|3059
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38779
|0.00000
|3060
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38779
|0.00000
|3061
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38779
|0.00000
|3062
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38776
|0.00000
|3063
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38776
|0.00000
|3064
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38776
|0.00000
|3065
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38776
|0.00000
|3066
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38773
|0.00000
|3067
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38773
|0.00000
|3068
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38773
|0.00000
|3069
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38773
|0.00000
|3070
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38772
|0.00000
|3071
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38772
|0.00000
|3072
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38772
|0.00000
|3073
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38772
|0.00000
|3074
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38770
|0.00000
|3075
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38770
|0.00000
|3076
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38770
|0.00000
|3077
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38770
|0.00000
|3078
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38767
|0.00000
|3079
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38767
|0.00000
|3080
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38767
|0.00000
|3081
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38767
|0.00000
|3082
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38765
|0.00000
|3083
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38765
|0.00000
|3084
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38765
|0.00000
|3085
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38765
|0.00000
|3086
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38762
|0.00000
|3087
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38762
|0.00000
|3088
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38762
|0.00000
|3089
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38762
|0.00000
|3090
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38758
|0.00000
|3091
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38758
|0.00000
|3092
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38758
|0.00000
|3093
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38758
|0.00000
|3094
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38754
|0.00000
|3095
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38754
|0.00000
|3096
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38754
|0.00000
|3097
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38754
|0.00000
|3098
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38750
|0.00000
|3099
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38750
|0.00000
|3100
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38750
|0.00000
|3101
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38750
|0.00000
|3102
|2009.06.09 03:13
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38746
|0.00000
|3103
|2009.06.09 03:13
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38746
|0.00000
|3104
|2009.06.09 03:13
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38746
|0.00000
|3105
|2009.06.09 03:13
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38746
|0.00000
|3106
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38745
|0.00000
|3107
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38745
|0.00000
|3108
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38745
|0.00000
|3109
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38745
|0.00000
|3110
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38742
|0.00000
|3111
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38742
|0.00000
|3112
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38742
|0.00000
|3113
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38742
|0.00000
|3114
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38738
|0.00000
|3115
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38738
|0.00000
|3116
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38738
|0.00000
|3117
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38738
|0.00000
|3118
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38734
|0.00000
|3119
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38734
|0.00000
|3120
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38734
|0.00000
|3121
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38734
|0.00000
|3122
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38730
|0.00000
|3123
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38730
|0.00000
|3124
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38730
|0.00000
|3125
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38730
|0.00000
|3126
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38724
|0.00000
|3127
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38724
|0.00000
|3128
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38724
|0.00000
|3129
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38724
|0.00000
|3130
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38719
|0.00000
|3131
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38719
|0.00000
|3132
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38719
|0.00000
|3133
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38719
|0.00000
|3134
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38713
|0.00000
|3135
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38713
|0.00000
|3136
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38713
|0.00000
|3137
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38713
|0.00000
|3138
|2009.06.09 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38707
|0.00000
|3139
|2009.06.09 03:18
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38707
|0.00000
|3140
|2009.06.09 03:18
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38707
|0.00000
|3141
|2009.06.09 03:18
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38707
|0.00000
|3142
|2009.06.09 03:26
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38704
|0.00000
|3143
|2009.06.09 03:26
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38704
|0.00000
|3144
|2009.06.09 03:26
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38704
|0.00000
|3145
|2009.06.09 03:26
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38704
|0.00000
|3146
|2009.06.09 03:26
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38700
|0.00000
|3147
|2009.06.09 03:26
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38700
|0.00000
|3148
|2009.06.09 03:26
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38700
|0.00000
|3149
|2009.06.09 03:26
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38700
|0.00000
|3150
|2009.06.09 03:26
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38696
|0.00000
|3151
|2009.06.09 03:26
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38696
|0.00000
|3152
|2009.06.09 03:26
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38696
|0.00000
|3153
|2009.06.09 03:26
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38696
|0.00000
|3154
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38695
|0.00000
|3155
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38695
|0.00000
|3156
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38695
|0.00000
|3157
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38695
|0.00000
|3158
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38690
|0.00000
|3159
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38690
|0.00000
|3160
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38690
|0.00000
|3161
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38690
|0.00000
|3162
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38686
|0.00000
|3163
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38686
|0.00000
|3164
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38686
|0.00000
|3165
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38686
|0.00000
|3166
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38682
|0.00000
|3167
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38682
|0.00000
|3168
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38682
|0.00000
|3169
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38682
|0.00000
|3170
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38677
|0.00000
|3171
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38677
|0.00000
|3172
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38677
|0.00000
|3173
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38677
|0.00000
|3174
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38675
|0.00000
|3175
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38675
|0.00000
|3176
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38675
|0.00000
|3177
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38675
|0.00000
|3178
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38670
|0.00000
|3179
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38670
|0.00000
|3180
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38670
|0.00000
|3181
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38670
|0.00000
|3182
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38664
|0.00000
|3183
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38664
|0.00000
|3184
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38664
|0.00000
|3185
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38664
|0.00000
|3186
|2009.06.09 03:28
|modify
|67
|0.10
|1.39017
|1.38658
|0.00000
|3187
|2009.06.09 03:28
|modify
|73
|0.10
|1.39009
|1.38658
|0.00000
|3188
|2009.06.09 03:28
|modify
|74
|0.10
|1.39015
|1.38658
|0.00000
|3189
|2009.06.09 03:28
|modify
|76
|0.10
|1.39071
|1.38658
|0.00000
|3190
|2009.06.09 03:32
|s/l
|67
|0.10
|1.38658
|1.38658
|0.00000
|35.59
|10739.42
|3191
|2009.06.09 03:32
|s/l
|73
|0.10
|1.38658
|1.38658
|0.00000
|34.79
|10774.21
|3192
|2009.06.09 03:32
|s/l
|74
|0.10
|1.38658
|1.38658
|0.00000
|35.39
|10809.59
|3193
|2009.06.09 03:32
|s/l
|76
|0.10
|1.38658
|1.38658
|0.00000
|41.30
|10850.89
|3194
|2009.06.09 06:25
|buy
|77
|0.10
|1.39091
|0.00000
|0.00000
|3195
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39091
|0.00000
|3196
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39095
|0.00000
|3197
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39098
|0.00000
|3198
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39101
|0.00000
|3199
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39104
|0.00000
|3200
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39107
|0.00000
|3201
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39110
|0.00000
|3202
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39113
|0.00000
|3203
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39116
|0.00000
|3204
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39119
|0.00000
|3205
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39122
|0.00000
|3206
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39125
|0.00000
|3207
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39128
|0.00000
|3208
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39131
|0.00000
|3209
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39134
|0.00000
|3210
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39137
|0.00000
|3211
|2009.06.09 06:35
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39140
|0.00000
|3212
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39141
|0.00000
|3213
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39143
|0.00000
|3214
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39145
|0.00000
|3215
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39147
|0.00000
|3216
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39149
|0.00000
|3217
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39151
|0.00000
|3218
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39153
|0.00000
|3219
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39155
|0.00000
|3220
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39157
|0.00000
|3221
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39159
|0.00000
|3222
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39161
|0.00000
|3223
|2009.06.09 06:38
|modify
|77
|0.10
|1.39091
|1.39163
|0.00000
|3224
|2009.06.09 06:44
|s/l
|77
|0.10
|1.39163
|1.39163
|0.00000
|7.20
|10858.09
|3225
|2009.06.09 09:25
|sell
|78
|0.10
|1.38982
|0.00000
|0.00000
|3226
|2009.06.09 09:50
|buy
|79
|0.10
|1.39080
|0.00000
|0.00000
|3227
|2009.06.09 09:55
|sell
|80
|0.10
|1.39046
|0.00000
|0.00000
|3228
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39042
|0.00000
|3229
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39041
|0.00000
|3230
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39035
|0.00000
|3231
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39029
|0.00000
|3232
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39023
|0.00000
|3233
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39018
|0.00000
|3234
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39012
|0.00000
|3235
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39008
|0.00000
|3236
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.39001
|0.00000
|3237
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38994
|0.00000
|3238
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38987
|0.00000
|3239
|2009.06.09 10:00
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38980
|0.00000
|3240
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38980
|0.00000
|3241
|2009.06.09 10:00
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38973
|0.00000
|3242
|2009.06.09 10:00
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38973
|0.00000
|3243
|2009.06.09 10:02
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38971
|0.00000
|3244
|2009.06.09 10:02
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38971
|0.00000
|3245
|2009.06.09 10:03
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38969
|0.00000
|3246
|2009.06.09 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38969
|0.00000
|3247
|2009.06.09 10:03
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38964
|0.00000
|3248
|2009.06.09 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38964
|0.00000
|3249
|2009.06.09 10:03
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38962
|0.00000
|3250
|2009.06.09 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38962
|0.00000
|3251
|2009.06.09 10:03
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38955
|0.00000
|3252
|2009.06.09 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38955
|0.00000
|3253
|2009.06.09 10:03
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38949
|0.00000
|3254
|2009.06.09 10:03
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38949
|0.00000
|3255
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38947
|0.00000
|3256
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38947
|0.00000
|3257
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38944
|0.00000
|3258
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38944
|0.00000
|3259
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38941
|0.00000
|3260
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38941
|0.00000
|3261
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38938
|0.00000
|3262
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38938
|0.00000
|3263
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38936
|0.00000
|3264
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38936
|0.00000
|3265
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38933
|0.00000
|3266
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38933
|0.00000
|3267
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38930
|0.00000
|3268
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38930
|0.00000
|3269
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38927
|0.00000
|3270
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38927
|0.00000
|3271
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38924
|0.00000
|3272
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38924
|0.00000
|3273
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38922
|0.00000
|3274
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38922
|0.00000
|3275
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38919
|0.00000
|3276
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38919
|0.00000
|3277
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38916
|0.00000
|3278
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38916
|0.00000
|3279
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38913
|0.00000
|3280
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38913
|0.00000
|3281
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38911
|0.00000
|3282
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38911
|0.00000
|3283
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38907
|0.00000
|3284
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38907
|0.00000
|3285
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38904
|0.00000
|3286
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38904
|0.00000
|3287
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38900
|0.00000
|3288
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38900
|0.00000
|3289
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38897
|0.00000
|3290
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38897
|0.00000
|3291
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38893
|0.00000
|3292
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38893
|0.00000
|3293
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38890
|0.00000
|3294
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38890
|0.00000
|3295
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38886
|0.00000
|3296
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38886
|0.00000
|3297
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38883
|0.00000
|3298
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38883
|0.00000
|3299
|2009.06.09 10:06
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38879
|0.00000
|3300
|2009.06.09 10:06
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38879
|0.00000
|3301
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38877
|0.00000
|3302
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38877
|0.00000
|3303
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38876
|0.00000
|3304
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38876
|0.00000
|3305
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38875
|0.00000
|3306
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38875
|0.00000
|3307
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38873
|0.00000
|3308
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38873
|0.00000
|3309
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38872
|0.00000
|3310
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38872
|0.00000
|3311
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38870
|0.00000
|3312
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38870
|0.00000
|3313
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38868
|0.00000
|3314
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38868
|0.00000
|3315
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38867
|0.00000
|3316
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38867
|0.00000
|3317
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38865
|0.00000
|3318
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38865
|0.00000
|3319
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38863
|0.00000
|3320
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38863
|0.00000
|3321
|2009.06.09 10:16
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38862
|0.00000
|3322
|2009.06.09 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38862
|0.00000
|3323
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38860
|0.00000
|3324
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38860
|0.00000
|3325
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38859
|0.00000
|3326
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38859
|0.00000
|3327
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38857
|0.00000
|3328
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38857
|0.00000
|3329
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38856
|0.00000
|3330
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38856
|0.00000
|3331
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38854
|0.00000
|3332
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38854
|0.00000
|3333
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38853
|0.00000
|3334
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38853
|0.00000
|3335
|2009.06.09 10:17
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38852
|0.00000
|3336
|2009.06.09 10:17
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38852
|0.00000
|3337
|2009.06.09 10:19
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38849
|0.00000
|3338
|2009.06.09 10:19
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38849
|0.00000
|3339
|2009.06.09 10:19
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38847
|0.00000
|3340
|2009.06.09 10:19
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38847
|0.00000
|3341
|2009.06.09 10:20
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38846
|0.00000
|3342
|2009.06.09 10:20
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38846
|0.00000
|3343
|2009.06.09 10:20
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38845
|0.00000
|3344
|2009.06.09 10:20
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38845
|0.00000
|3345
|2009.06.09 10:20
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38844
|0.00000
|3346
|2009.06.09 10:20
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38844
|0.00000
|3347
|2009.06.09 10:20
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38843
|0.00000
|3348
|2009.06.09 10:20
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38843
|0.00000
|3349
|2009.06.09 10:21
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38841
|0.00000
|3350
|2009.06.09 10:21
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38841
|0.00000
|3351
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38840
|0.00000
|3352
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38840
|0.00000
|3353
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38839
|0.00000
|3354
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38839
|0.00000
|3355
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38837
|0.00000
|3356
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38837
|0.00000
|3357
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38835
|0.00000
|3358
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38835
|0.00000
|3359
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38833
|0.00000
|3360
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38833
|0.00000
|3361
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38832
|0.00000
|3362
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38832
|0.00000
|3363
|2009.06.09 10:22
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38830
|0.00000
|3364
|2009.06.09 10:22
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38830
|0.00000
|3365
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38828
|0.00000
|3366
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38828
|0.00000
|3367
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38824
|0.00000
|3368
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38824
|0.00000
|3369
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38821
|0.00000
|3370
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38821
|0.00000
|3371
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38817
|0.00000
|3372
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38817
|0.00000
|3373
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38816
|0.00000
|3374
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38816
|0.00000
|3375
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38812
|0.00000
|3376
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38812
|0.00000
|3377
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38807
|0.00000
|3378
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38807
|0.00000
|3379
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38803
|0.00000
|3380
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38803
|0.00000
|3381
|2009.06.09 10:23
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38798
|0.00000
|3382
|2009.06.09 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38798
|0.00000
|3383
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38797
|0.00000
|3384
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38797
|0.00000
|3385
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38796
|0.00000
|3386
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38796
|0.00000
|3387
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38795
|0.00000
|3388
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38795
|0.00000
|3389
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38794
|0.00000
|3390
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38794
|0.00000
|3391
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38793
|0.00000
|3392
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38793
|0.00000
|3393
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38792
|0.00000
|3394
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38792
|0.00000
|3395
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38791
|0.00000
|3396
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38791
|0.00000
|3397
|2009.06.09 10:24
|modify
|78
|0.10
|1.38982
|1.38790
|0.00000
|3398
|2009.06.09 10:24
|modify
|80
|0.10
|1.39046
|1.38790
|0.00000
|3399
|2009.06.09 10:27
|s/l
|78
|0.10
|1.38790
|1.38790
|0.00000
|19.20
|10877.29
|3400
|2009.06.09 10:27
|s/l
|80
|0.10
|1.38790
|1.38790
|0.00000
|25.60
|10902.89
|3401
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39081
|0.00000
|3402
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39082
|0.00000
|3403
|2009.06.09 11:29
|buy
|81
|0.10
|1.39203
|0.00000
|0.00000
|3404
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39083
|0.00000
|3405
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39084
|0.00000
|3406
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39088
|0.00000
|3407
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39092
|0.00000
|3408
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39097
|0.00000
|3409
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39101
|0.00000
|3410
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39106
|0.00000
|3411
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39107
|0.00000
|3412
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39110
|0.00000
|3413
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39114
|0.00000
|3414
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39118
|0.00000
|3415
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39122
|0.00000
|3416
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39125
|0.00000
|3417
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39129
|0.00000
|3418
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39132
|0.00000
|3419
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39136
|0.00000
|3420
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39140
|0.00000
|3421
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39144
|0.00000
|3422
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39147
|0.00000
|3423
|2009.06.09 11:29
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39151
|0.00000
|3424
|2009.06.09 11:30
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39155
|0.00000
|3425
|2009.06.09 11:30
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39161
|0.00000
|3426
|2009.06.09 11:30
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39166
|0.00000
|3427
|2009.06.09 11:30
|modify
|79
|0.10
|1.39080
|1.39172
|0.00000
|3428
|2009.06.09 11:31
|s/l
|79
|0.10
|1.39172
|1.39172
|0.00000
|9.20
|10912.09
|3429
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39205
|0.00000
|3430
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39213
|0.00000
|3431
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39220
|0.00000
|3432
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39228
|0.00000
|3433
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39235
|0.00000
|3434
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39243
|0.00000
|3435
|2009.06.09 11:31
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39250
|0.00000
|3436
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39251
|0.00000
|3437
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39252
|0.00000
|3438
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39253
|0.00000
|3439
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39254
|0.00000
|3440
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39255
|0.00000
|3441
|2009.06.09 11:36
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39256
|0.00000
|3442
|2009.06.09 11:40
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39257
|0.00000
|3443
|2009.06.09 11:40
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39260
|0.00000
|3444
|2009.06.09 11:40
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39261
|0.00000
|3445
|2009.06.09 11:40
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39262
|0.00000
|3446
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39264
|0.00000
|3447
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39266
|0.00000
|3448
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39267
|0.00000
|3449
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39268
|0.00000
|3450
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39270
|0.00000
|3451
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39271
|0.00000
|3452
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39273
|0.00000
|3453
|2009.06.09 11:41
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39274
|0.00000
|3454
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39277
|0.00000
|3455
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39280
|0.00000
|3456
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39283
|0.00000
|3457
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39284
|0.00000
|3458
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39286
|0.00000
|3459
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39289
|0.00000
|3460
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39291
|0.00000
|3461
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39294
|0.00000
|3462
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39296
|0.00000
|3463
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39299
|0.00000
|3464
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39301
|0.00000
|3465
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39304
|0.00000
|3466
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39307
|0.00000
|3467
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39309
|0.00000
|3468
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39312
|0.00000
|3469
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39314
|0.00000
|3470
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39317
|0.00000
|3471
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39319
|0.00000
|3472
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39322
|0.00000
|3473
|2009.06.09 11:42
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39324
|0.00000
|3474
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39326
|0.00000
|3475
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39327
|0.00000
|3476
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39329
|0.00000
|3477
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39331
|0.00000
|3478
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39332
|0.00000
|3479
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39334
|0.00000
|3480
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39336
|0.00000
|3481
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39337
|0.00000
|3482
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39339
|0.00000
|3483
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39341
|0.00000
|3484
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39342
|0.00000
|3485
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39344
|0.00000
|3486
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39346
|0.00000
|3487
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39347
|0.00000
|3488
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39349
|0.00000
|3489
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39351
|0.00000
|3490
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39352
|0.00000
|3491
|2009.06.09 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39354
|0.00000
|3492
|2009.06.09 11:45
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39355
|0.00000
|3493
|2009.06.09 11:45
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39356
|0.00000
|3494
|2009.06.09 11:45
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39358
|0.00000
|3495
|2009.06.09 11:45
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39359
|0.00000
|3496
|2009.06.09 11:45
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39360
|0.00000
|3497
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39363
|0.00000
|3498
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39366
|0.00000
|3499
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39368
|0.00000
|3500
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39371
|0.00000
|3501
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39374
|0.00000
|3502
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39376
|0.00000
|3503
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39379
|0.00000
|3504
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39380
|0.00000
|3505
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39382
|0.00000
|3506
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39384
|0.00000
|3507
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39386
|0.00000
|3508
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39389
|0.00000
|3509
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39391
|0.00000
|3510
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39393
|0.00000
|3511
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39395
|0.00000
|3512
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39397
|0.00000
|3513
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39399
|0.00000
|3514
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39401
|0.00000
|3515
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39403
|0.00000
|3516
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39405
|0.00000
|3517
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39407
|0.00000
|3518
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39409
|0.00000
|3519
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39411
|0.00000
|3520
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39413
|0.00000
|3521
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39415
|0.00000
|3522
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39417
|0.00000
|3523
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39419
|0.00000
|3524
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39421
|0.00000
|3525
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39424
|0.00000
|3526
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39426
|0.00000
|3527
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39428
|0.00000
|3528
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39430
|0.00000
|3529
|2009.06.09 11:46
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39432
|0.00000
|3530
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39434
|0.00000
|3531
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39436
|0.00000
|3532
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39438
|0.00000
|3533
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39440
|0.00000
|3534
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39442
|0.00000
|3535
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39444
|0.00000
|3536
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39446
|0.00000
|3537
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39448
|0.00000
|3538
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39450
|0.00000
|3539
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39452
|0.00000
|3540
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39454
|0.00000
|3541
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39456
|0.00000
|3542
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39457
|0.00000
|3543
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39459
|0.00000
|3544
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39460
|0.00000
|3545
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39462
|0.00000
|3546
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39463
|0.00000
|3547
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39465
|0.00000
|3548
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39466
|0.00000
|3549
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39468
|0.00000
|3550
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39469
|0.00000
|3551
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39471
|0.00000
|3552
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39472
|0.00000
|3553
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39474
|0.00000
|3554
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39475
|0.00000
|3555
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39476
|0.00000
|3556
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39478
|0.00000
|3557
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39479
|0.00000
|3558
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39481
|0.00000
|3559
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39483
|0.00000
|3560
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39484
|0.00000
|3561
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39486
|0.00000
|3562
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39487
|0.00000
|3563
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39489
|0.00000
|3564
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39491
|0.00000
|3565
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39492
|0.00000
|3566
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39494
|0.00000
|3567
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39495
|0.00000
|3568
|2009.06.09 11:47
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39497
|0.00000
|3569
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39499
|0.00000
|3570
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39504
|0.00000
|3571
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39508
|0.00000
|3572
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39513
|0.00000
|3573
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39516
|0.00000
|3574
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39520
|0.00000
|3575
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39524
|0.00000
|3576
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39527
|0.00000
|3577
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39531
|0.00000
|3578
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39535
|0.00000
|3579
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39539
|0.00000
|3580
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39543
|0.00000
|3581
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39547
|0.00000
|3582
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39551
|0.00000
|3583
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39553
|0.00000
|3584
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39556
|0.00000
|3585
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39560
|0.00000
|3586
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39564
|0.00000
|3587
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39567
|0.00000
|3588
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39571
|0.00000
|3589
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39574
|0.00000
|3590
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39578
|0.00000
|3591
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39582
|0.00000
|3592
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39585
|0.00000
|3593
|2009.06.09 11:51
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39589
|0.00000
|3594
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39591
|0.00000
|3595
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39593
|0.00000
|3596
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39596
|0.00000
|3597
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39598
|0.00000
|3598
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39601
|0.00000
|3599
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39603
|0.00000
|3600
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39604
|0.00000
|3601
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39606
|0.00000
|3602
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39608
|0.00000
|3603
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39610
|0.00000
|3604
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39612
|0.00000
|3605
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39614
|0.00000
|3606
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39616
|0.00000
|3607
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39618
|0.00000
|3608
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39620
|0.00000
|3609
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39622
|0.00000
|3610
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39624
|0.00000
|3611
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39625
|0.00000
|3612
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39627
|0.00000
|3613
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39629
|0.00000
|3614
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39631
|0.00000
|3615
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39632
|0.00000
|3616
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39634
|0.00000
|3617
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39636
|0.00000
|3618
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39638
|0.00000
|3619
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39640
|0.00000
|3620
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39642
|0.00000
|3621
|2009.06.09 11:52
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39644
|0.00000
|3622
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39646
|0.00000
|3623
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39647
|0.00000
|3624
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39649
|0.00000
|3625
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39650
|0.00000
|3626
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39652
|0.00000
|3627
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39654
|0.00000
|3628
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39655
|0.00000
|3629
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39657
|0.00000
|3630
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39658
|0.00000
|3631
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39660
|0.00000
|3632
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39661
|0.00000
|3633
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39663
|0.00000
|3634
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39664
|0.00000
|3635
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39666
|0.00000
|3636
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39667
|0.00000
|3637
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39669
|0.00000
|3638
|2009.06.09 11:53
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39670
|0.00000
|3639
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39673
|0.00000
|3640
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39677
|0.00000
|3641
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39681
|0.00000
|3642
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39685
|0.00000
|3643
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39689
|0.00000
|3644
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39693
|0.00000
|3645
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39697
|0.00000
|3646
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39698
|0.00000
|3647
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39699
|0.00000
|3648
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39700
|0.00000
|3649
|2009.06.09 11:54
|modify
|81
|0.10
|1.39203
|1.39701
|0.00000
|3650
|2009.06.09 11:55
|s/l
|81
|0.10
|1.39701
|1.39701
|0.00000
|49.80
|10961.89
|3651
|2009.06.10 12:46
|sell
|82
|0.10
|1.40706
|0.00000
|0.00000
|3652
|2009.06.10 12:55
|sell
|83
|0.10
|1.40742
|0.00000
|0.00000
|3653
|2009.06.10 12:57
|modify
|83
|0.10
|1.40742
|1.40738
|0.00000
|3654
|2009.06.10 12:57
|modify
|83
|0.10
|1.40742
|1.40736
|0.00000
|3655
|2009.06.10 12:57
|modify
|83
|0.10
|1.40742
|1.40735
|0.00000
|3656
|2009.06.10 12:57
|modify
|83
|0.10
|1.40742
|1.40733
|0.00000
|3657
|2009.06.10 12:57
|s/l
|83
|0.10
|1.40733
|1.40733
|0.00000
|0.90
|10962.79
|3658
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40704
|0.00000
|3659
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40703
|0.00000
|3660
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40702
|0.00000
|3661
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40700
|0.00000
|3662
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40699
|0.00000
|3663
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40697
|0.00000
|3664
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40696
|0.00000
|3665
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40694
|0.00000
|3666
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40693
|0.00000
|3667
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40691
|0.00000
|3668
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40690
|0.00000
|3669
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40689
|0.00000
|3670
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40688
|0.00000
|3671
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40687
|0.00000
|3672
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40686
|0.00000
|3673
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40685
|0.00000
|3674
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40684
|0.00000
|3675
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40683
|0.00000
|3676
|2009.06.10 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40682
|0.00000
|3677
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40680
|0.00000
|3678
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40677
|0.00000
|3679
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40674
|0.00000
|3680
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40671
|0.00000
|3681
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40668
|0.00000
|3682
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40665
|0.00000
|3683
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40662
|0.00000
|3684
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40659
|0.00000
|3685
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40656
|0.00000
|3686
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40654
|0.00000
|3687
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40650
|0.00000
|3688
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40647
|0.00000
|3689
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40643
|0.00000
|3690
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40639
|0.00000
|3691
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40636
|0.00000
|3692
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40632
|0.00000
|3693
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40628
|0.00000
|3694
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40624
|0.00000
|3695
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40621
|0.00000
|3696
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40617
|0.00000
|3697
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40613
|0.00000
|3698
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40609
|0.00000
|3699
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40606
|0.00000
|3700
|2009.06.10 13:01
|modify
|82
|0.10
|1.40706
|1.40602
|0.00000
|3701
|2009.06.10 13:02
|s/l
|82
|0.10
|1.40602
|1.40602
|0.00000
|10.40
|10973.19
|3702
|2009.06.10 13:06
|buy
|84
|0.10
|1.40849
|0.00000
|0.00000
|3703
|2009.06.10 13:22
|sell
|85
|0.10
|1.40703
|0.00000
|0.00000
|3704
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40703
|0.00000
|3705
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40699
|0.00000
|3706
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40696
|0.00000
|3707
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40693
|0.00000
|3708
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40689
|0.00000
|3709
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40686
|0.00000
|3710
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40683
|0.00000
|3711
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40680
|0.00000
|3712
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40676
|0.00000
|3713
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40673
|0.00000
|3714
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40670
|0.00000
|3715
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40667
|0.00000
|3716
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40663
|0.00000
|3717
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40660
|0.00000
|3718
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40655
|0.00000
|3719
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40651
|0.00000
|3720
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40647
|0.00000
|3721
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40642
|0.00000
|3722
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40638
|0.00000
|3723
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40633
|0.00000
|3724
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40629
|0.00000
|3725
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40625
|0.00000
|3726
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40620
|0.00000
|3727
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40616
|0.00000
|3728
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40611
|0.00000
|3729
|2009.06.10 13:31
|modify
|85
|0.10
|1.40703
|1.40607
|0.00000
|3730
|2009.06.10 13:33
|s/l
|85
|0.10
|1.40607
|1.40607
|0.00000
|9.60
|10982.79
|3731
|2009.06.11 01:08
|buy
|86
|0.10
|1.40073
|0.00000
|0.00000
|3732
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40074
|0.00000
|3733
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40077
|0.00000
|3734
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40079
|0.00000
|3735
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40080
|0.00000
|3736
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40082
|0.00000
|3737
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40084
|0.00000
|3738
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40086
|0.00000
|3739
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40087
|0.00000
|3740
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40089
|0.00000
|3741
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40091
|0.00000
|3742
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40093
|0.00000
|3743
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40094
|0.00000
|3744
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40096
|0.00000
|3745
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40097
|0.00000
|3746
|2009.06.11 01:17
|modify
|86
|0.10
|1.40073
|1.40099
|0.00000
|3747
|2009.06.11 01:24
|s/l
|86
|0.10
|1.40099
|1.40099
|0.00000
|2.60
|10985.39
|3748
|2009.06.11 07:00
|sell
|87
|0.10
|1.40174
|0.00000
|0.00000
|3749
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40172
|0.00000
|3750
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40170
|0.00000
|3751
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40167
|0.00000
|3752
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40164
|0.00000
|3753
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40161
|0.00000
|3754
|2009.06.11 07:09
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40158
|0.00000
|3755
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40157
|0.00000
|3756
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40156
|0.00000
|3757
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40155
|0.00000
|3758
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40153
|0.00000
|3759
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40152
|0.00000
|3760
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40150
|0.00000
|3761
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40149
|0.00000
|3762
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40148
|0.00000
|3763
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40147
|0.00000
|3764
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40146
|0.00000
|3765
|2009.06.11 07:10
|modify
|87
|0.10
|1.40174
|1.40145
|0.00000
|3766
|2009.06.11 07:14
|s/l
|87
|0.10
|1.40145
|1.40145
|0.00000
|2.90
|10988.29
|3767
|2009.06.11 08:35
|buy
|88
|0.10
|1.40193
|0.00000
|0.00000
|3768
|2009.06.11 08:42
|sell
|89
|0.10
|1.40124
|0.00000
|0.00000
|3769
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40193
|0.00000
|3770
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40194
|0.00000
|3771
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40197
|0.00000
|3772
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40202
|0.00000
|3773
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40208
|0.00000
|3774
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40213
|0.00000
|3775
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40218
|0.00000
|3776
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40224
|0.00000
|3777
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40229
|0.00000
|3778
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40230
|0.00000
|3779
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40234
|0.00000
|3780
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40239
|0.00000
|3781
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40243
|0.00000
|3782
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40248
|0.00000
|3783
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40252
|0.00000
|3784
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40256
|0.00000
|3785
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40261
|0.00000
|3786
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40265
|0.00000
|3787
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40266
|0.00000
|3788
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40270
|0.00000
|3789
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40274
|0.00000
|3790
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40279
|0.00000
|3791
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40283
|0.00000
|3792
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40287
|0.00000
|3793
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40291
|0.00000
|3794
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40296
|0.00000
|3795
|2009.06.11 08:55
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40300
|0.00000
|3796
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40302
|0.00000
|3797
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40304
|0.00000
|3798
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40307
|0.00000
|3799
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40309
|0.00000
|3800
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40312
|0.00000
|3801
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40314
|0.00000
|3802
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40317
|0.00000
|3803
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40319
|0.00000
|3804
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40322
|0.00000
|3805
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40323
|0.00000
|3806
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40324
|0.00000
|3807
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40325
|0.00000
|3808
|2009.06.11 08:57
|modify
|88
|0.10
|1.40193
|1.40326
|0.00000
|3809
|2009.06.11 09:00
|s/l
|88
|0.10
|1.40326
|1.40326
|0.00000
|13.30
|11001.59
|3810
|2009.06.11 10:20
|sell
|90
|0.10
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|3811
|2009.06.11 10:26
|buy
|91
|0.10
|1.40242
|0.00000
|0.00000
|3812
|2009.06.11 10:30
|buy
|92
|0.10
|1.40235
|0.00000
|0.00000
|3813
|2009.06.11 10:40
|sell
|93
|0.10
|1.40143
|0.00000
|0.00000
|3814
|2009.06.11 10:49
|sell
|94
|0.10
|1.40137
|0.00000
|0.00000
|3815
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40155
|0.00000
|3816
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40154
|0.00000
|3817
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40153
|0.00000
|3818
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40151
|0.00000
|3819
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40150
|0.00000
|3820
|2009.06.11 10:51
|modify
|90
|0.10
|1.40160
|1.40149
|0.00000
|3821
|2009.06.11 10:53
|s/l
|90
|0.10
|1.40149
|1.40149
|0.00000
|1.10
|11002.69
|3822
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40141
|0.00000
|3823
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40138
|0.00000
|3824
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40135
|0.00000
|3825
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40135
|0.00000
|3826
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40133
|0.00000
|3827
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40133
|0.00000
|3828
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40130
|0.00000
|3829
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40130
|0.00000
|3830
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40127
|0.00000
|3831
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40127
|0.00000
|3832
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40123
|0.00000
|3833
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40123
|0.00000
|3834
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40123
|0.00000
|3835
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40120
|0.00000
|3836
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40120
|0.00000
|3837
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40120
|0.00000
|3838
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40117
|0.00000
|3839
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40117
|0.00000
|3840
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40117
|0.00000
|3841
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40113
|0.00000
|3842
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40113
|0.00000
|3843
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40113
|0.00000
|3844
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40110
|0.00000
|3845
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40110
|0.00000
|3846
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40110
|0.00000
|3847
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40106
|0.00000
|3848
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40106
|0.00000
|3849
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40106
|0.00000
|3850
|2009.06.11 10:59
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40103
|0.00000
|3851
|2009.06.11 10:59
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40103
|0.00000
|3852
|2009.06.11 10:59
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40103
|0.00000
|3853
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40102
|0.00000
|3854
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40102
|0.00000
|3855
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40102
|0.00000
|3856
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40100
|0.00000
|3857
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40100
|0.00000
|3858
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40100
|0.00000
|3859
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40097
|0.00000
|3860
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40097
|0.00000
|3861
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40097
|0.00000
|3862
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40095
|0.00000
|3863
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40095
|0.00000
|3864
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40095
|0.00000
|3865
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40093
|0.00000
|3866
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40093
|0.00000
|3867
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40093
|0.00000
|3868
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40090
|0.00000
|3869
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40090
|0.00000
|3870
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40090
|0.00000
|3871
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40088
|0.00000
|3872
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40088
|0.00000
|3873
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40088
|0.00000
|3874
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40085
|0.00000
|3875
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40085
|0.00000
|3876
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40085
|0.00000
|3877
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40083
|0.00000
|3878
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40083
|0.00000
|3879
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40083
|0.00000
|3880
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40082
|0.00000
|3881
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40082
|0.00000
|3882
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40082
|0.00000
|3883
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40079
|0.00000
|3884
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40079
|0.00000
|3885
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40079
|0.00000
|3886
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40076
|0.00000
|3887
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40076
|0.00000
|3888
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40076
|0.00000
|3889
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40073
|0.00000
|3890
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40073
|0.00000
|3891
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40073
|0.00000
|3892
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40069
|0.00000
|3893
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40069
|0.00000
|3894
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40069
|0.00000
|3895
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40066
|0.00000
|3896
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40066
|0.00000
|3897
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40066
|0.00000
|3898
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40063
|0.00000
|3899
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40063
|0.00000
|3900
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40063
|0.00000
|3901
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40060
|0.00000
|3902
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40060
|0.00000
|3903
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40060
|0.00000
|3904
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40057
|0.00000
|3905
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40057
|0.00000
|3906
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40057
|0.00000
|3907
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40054
|0.00000
|3908
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40054
|0.00000
|3909
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40054
|0.00000
|3910
|2009.06.11 11:01
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40051
|0.00000
|3911
|2009.06.11 11:01
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40051
|0.00000
|3912
|2009.06.11 11:01
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40051
|0.00000
|3913
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40050
|0.00000
|3914
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40050
|0.00000
|3915
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40050
|0.00000
|3916
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40049
|0.00000
|3917
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40049
|0.00000
|3918
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40049
|0.00000
|3919
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40048
|0.00000
|3920
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40048
|0.00000
|3921
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40048
|0.00000
|3922
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40047
|0.00000
|3923
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40047
|0.00000
|3924
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40047
|0.00000
|3925
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40046
|0.00000
|3926
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40046
|0.00000
|3927
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40046
|0.00000
|3928
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40045
|0.00000
|3929
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40045
|0.00000
|3930
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40045
|0.00000
|3931
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40043
|0.00000
|3932
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40043
|0.00000
|3933
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40043
|0.00000
|3934
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40042
|0.00000
|3935
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40042
|0.00000
|3936
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40042
|0.00000
|3937
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40041
|0.00000
|3938
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40041
|0.00000
|3939
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40041
|0.00000
|3940
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40039
|0.00000
|3941
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40039
|0.00000
|3942
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40039
|0.00000
|3943
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40038
|0.00000
|3944
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40038
|0.00000
|3945
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40038
|0.00000
|3946
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40036
|0.00000
|3947
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40036
|0.00000
|3948
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40036
|0.00000
|3949
|2009.06.11 11:02
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40035
|0.00000
|3950
|2009.06.11 11:02
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40035
|0.00000
|3951
|2009.06.11 11:02
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40035
|0.00000
|3952
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40033
|0.00000
|3953
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40033
|0.00000
|3954
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40033
|0.00000
|3955
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40031
|0.00000
|3956
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40031
|0.00000
|3957
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40031
|0.00000
|3958
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40029
|0.00000
|3959
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40029
|0.00000
|3960
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40029
|0.00000
|3961
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40027
|0.00000
|3962
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40027
|0.00000
|3963
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40027
|0.00000
|3964
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40025
|0.00000
|3965
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40025
|0.00000
|3966
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40025
|0.00000
|3967
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40024
|0.00000
|3968
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40024
|0.00000
|3969
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40024
|0.00000
|3970
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40022
|0.00000
|3971
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40022
|0.00000
|3972
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40022
|0.00000
|3973
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40020
|0.00000
|3974
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40020
|0.00000
|3975
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40020
|0.00000
|3976
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40017
|0.00000
|3977
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40017
|0.00000
|3978
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40017
|0.00000
|3979
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40015
|0.00000
|3980
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40015
|0.00000
|3981
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40015
|0.00000
|3982
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40012
|0.00000
|3983
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40012
|0.00000
|3984
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40012
|0.00000
|3985
|2009.06.11 11:08
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40010
|0.00000
|3986
|2009.06.11 11:08
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40010
|0.00000
|3987
|2009.06.11 11:08
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40010
|0.00000
|3988
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40008
|0.00000
|3989
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40008
|0.00000
|3990
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40008
|0.00000
|3991
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40006
|0.00000
|3992
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40006
|0.00000
|3993
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40006
|0.00000
|3994
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40004
|0.00000
|3995
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40004
|0.00000
|3996
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40004
|0.00000
|3997
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40003
|0.00000
|3998
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40003
|0.00000
|3999
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40003
|0.00000
|4000
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.40001
|0.00000
|4001
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.40001
|0.00000
|4002
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.40001
|0.00000
|4003
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39999
|0.00000
|4004
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39999
|0.00000
|4005
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39999
|0.00000
|4006
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39997
|0.00000
|4007
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39997
|0.00000
|4008
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39997
|0.00000
|4009
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39995
|0.00000
|4010
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39995
|0.00000
|4011
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39995
|0.00000
|4012
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39994
|0.00000
|4013
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39994
|0.00000
|4014
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39994
|0.00000
|4015
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39992
|0.00000
|4016
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39992
|0.00000
|4017
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39992
|0.00000
|4018
|2009.06.11 11:09
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39990
|0.00000
|4019
|2009.06.11 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39990
|0.00000
|4020
|2009.06.11 11:09
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39990
|0.00000
|4021
|2009.06.11 11:17
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39989
|0.00000
|4022
|2009.06.11 11:17
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39989
|0.00000
|4023
|2009.06.11 11:17
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39989
|0.00000
|4024
|2009.06.11 11:17
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39987
|0.00000
|4025
|2009.06.11 11:17
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39987
|0.00000
|4026
|2009.06.11 11:17
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39987
|0.00000
|4027
|2009.06.11 11:17
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39985
|0.00000
|4028
|2009.06.11 11:17
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39985
|0.00000
|4029
|2009.06.11 11:17
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39985
|0.00000
|4030
|2009.06.11 11:18
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39983
|0.00000
|4031
|2009.06.11 11:18
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39983
|0.00000
|4032
|2009.06.11 11:18
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39983
|0.00000
|4033
|2009.06.11 11:18
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39982
|0.00000
|4034
|2009.06.11 11:18
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39982
|0.00000
|4035
|2009.06.11 11:18
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39982
|0.00000
|4036
|2009.06.11 11:18
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39981
|0.00000
|4037
|2009.06.11 11:18
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39981
|0.00000
|4038
|2009.06.11 11:18
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39981
|0.00000
|4039
|2009.06.11 11:18
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39980
|0.00000
|4040
|2009.06.11 11:18
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39980
|0.00000
|4041
|2009.06.11 11:18
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39980
|0.00000
|4042
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39979
|0.00000
|4043
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39979
|0.00000
|4044
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39979
|0.00000
|4045
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39977
|0.00000
|4046
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39977
|0.00000
|4047
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39977
|0.00000
|4048
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39974
|0.00000
|4049
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39974
|0.00000
|4050
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39974
|0.00000
|4051
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39971
|0.00000
|4052
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39971
|0.00000
|4053
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39971
|0.00000
|4054
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39968
|0.00000
|4055
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39968
|0.00000
|4056
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39968
|0.00000
|4057
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39966
|0.00000
|4058
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39966
|0.00000
|4059
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39966
|0.00000
|4060
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39963
|0.00000
|4061
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39963
|0.00000
|4062
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39963
|0.00000
|4063
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39960
|0.00000
|4064
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39960
|0.00000
|4065
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39960
|0.00000
|4066
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39957
|0.00000
|4067
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39957
|0.00000
|4068
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39957
|0.00000
|4069
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39953
|0.00000
|4070
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39953
|0.00000
|4071
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39953
|0.00000
|4072
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39950
|0.00000
|4073
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39950
|0.00000
|4074
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39950
|0.00000
|4075
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39946
|0.00000
|4076
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39946
|0.00000
|4077
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39946
|0.00000
|4078
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39943
|0.00000
|4079
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39943
|0.00000
|4080
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39943
|0.00000
|4081
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39940
|0.00000
|4082
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39940
|0.00000
|4083
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39940
|0.00000
|4084
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39936
|0.00000
|4085
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39936
|0.00000
|4086
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39936
|0.00000
|4087
|2009.06.11 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39933
|0.00000
|4088
|2009.06.11 11:21
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39933
|0.00000
|4089
|2009.06.11 11:21
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39933
|0.00000
|4090
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39931
|0.00000
|4091
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39931
|0.00000
|4092
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39931
|0.00000
|4093
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39929
|0.00000
|4094
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39929
|0.00000
|4095
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39929
|0.00000
|4096
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39928
|0.00000
|4097
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39928
|0.00000
|4098
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39928
|0.00000
|4099
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39927
|0.00000
|4100
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39927
|0.00000
|4101
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39927
|0.00000
|4102
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39926
|0.00000
|4103
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39926
|0.00000
|4104
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39926
|0.00000
|4105
|2009.06.11 11:22
|modify
|89
|0.10
|1.40124
|1.39925
|0.00000
|4106
|2009.06.11 11:22
|modify
|93
|0.10
|1.40143
|1.39925
|0.00000
|4107
|2009.06.11 11:22
|modify
|94
|0.10
|1.40137
|1.39925
|0.00000
|4108
|2009.06.11 11:26
|s/l
|89
|0.10
|1.39925
|1.39925
|0.00000
|19.90
|11022.59
|4109
|2009.06.11 11:26
|s/l
|93
|0.10
|1.39925
|1.39925
|0.00000
|21.80
|11044.39
|4110
|2009.06.11 11:26
|s/l
|94
|0.10
|1.39925
|1.39925
|0.00000
|21.20
|11065.59
|4111
|2009.06.11 13:15
|buy
|95
|0.10
|1.40163
|0.00000
|0.00000
|4112
|2009.06.11 13:25
|buy
|96
|0.10
|1.40134
|0.00000
|0.00000
|4113
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40136
|0.00000
|4114
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40140
|0.00000
|4115
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40143
|0.00000
|4116
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40145
|0.00000
|4117
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40149
|0.00000
|4118
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40152
|0.00000
|4119
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40156
|0.00000
|4120
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40159
|0.00000
|4121
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40163
|0.00000
|4122
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40163
|0.00000
|4123
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40166
|0.00000
|4124
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40166
|0.00000
|4125
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40170
|0.00000
|4126
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40170
|0.00000
|4127
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40173
|0.00000
|4128
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40173
|0.00000
|4129
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40177
|0.00000
|4130
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40177
|0.00000
|4131
|2009.06.11 13:27
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40180
|0.00000
|4132
|2009.06.11 13:27
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40180
|0.00000
|4133
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40182
|0.00000
|4134
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40182
|0.00000
|4135
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40184
|0.00000
|4136
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40184
|0.00000
|4137
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40187
|0.00000
|4138
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40187
|0.00000
|4139
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40189
|0.00000
|4140
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40189
|0.00000
|4141
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40192
|0.00000
|4142
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40192
|0.00000
|4143
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40194
|0.00000
|4144
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40194
|0.00000
|4145
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40197
|0.00000
|4146
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40197
|0.00000
|4147
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40199
|0.00000
|4148
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40199
|0.00000
|4149
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40201
|0.00000
|4150
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40201
|0.00000
|4151
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40204
|0.00000
|4152
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40204
|0.00000
|4153
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40206
|0.00000
|4154
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40206
|0.00000
|4155
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40209
|0.00000
|4156
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40209
|0.00000
|4157
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40211
|0.00000
|4158
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40211
|0.00000
|4159
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40214
|0.00000
|4160
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40214
|0.00000
|4161
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40216
|0.00000
|4162
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40216
|0.00000
|4163
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40219
|0.00000
|4164
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40219
|0.00000
|4165
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40221
|0.00000
|4166
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40221
|0.00000
|4167
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40222
|0.00000
|4168
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40222
|0.00000
|4169
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40223
|0.00000
|4170
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40223
|0.00000
|4171
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40224
|0.00000
|4172
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40224
|0.00000
|4173
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40225
|0.00000
|4174
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40225
|0.00000
|4175
|2009.06.11 13:30
|modify
|95
|0.10
|1.40163
|1.40226
|0.00000
|4176
|2009.06.11 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.40134
|1.40226
|0.00000
|4177
|2009.06.11 13:37
|s/l
|95
|0.10
|1.40226
|1.40226
|0.00000
|6.30
|11071.89
|4178
|2009.06.11 13:37
|s/l
|96
|0.10
|1.40226
|1.40226
|0.00000
|9.20
|11081.09
|4179
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40236
|0.00000
|4180
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40238
|0.00000
|4181
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40241
|0.00000
|4182
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40244
|0.00000
|4183
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40244
|0.00000
|4184
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40247
|0.00000
|4185
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40247
|0.00000
|4186
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40249
|0.00000
|4187
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40249
|0.00000
|4188
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40252
|0.00000
|4189
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40252
|0.00000
|4190
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40254
|0.00000
|4191
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40254
|0.00000
|4192
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40256
|0.00000
|4193
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40256
|0.00000
|4194
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40258
|0.00000
|4195
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40258
|0.00000
|4196
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40260
|0.00000
|4197
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40260
|0.00000
|4198
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40262
|0.00000
|4199
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40262
|0.00000
|4200
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40264
|0.00000
|4201
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40264
|0.00000
|4202
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40266
|0.00000
|4203
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40266
|0.00000
|4204
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40268
|0.00000
|4205
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40268
|0.00000
|4206
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40270
|0.00000
|4207
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40270
|0.00000
|4208
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40272
|0.00000
|4209
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40272
|0.00000
|4210
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40275
|0.00000
|4211
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40275
|0.00000
|4212
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40277
|0.00000
|4213
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40277
|0.00000
|4214
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40279
|0.00000
|4215
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40279
|0.00000
|4216
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40281
|0.00000
|4217
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40281
|0.00000
|4218
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40283
|0.00000
|4219
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40283
|0.00000
|4220
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40285
|0.00000
|4221
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40285
|0.00000
|4222
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40287
|0.00000
|4223
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40287
|0.00000
|4224
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40289
|0.00000
|4225
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40289
|0.00000
|4226
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40291
|0.00000
|4227
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40291
|0.00000
|4228
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40293
|0.00000
|4229
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40293
|0.00000
|4230
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40295
|0.00000
|4231
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40295
|0.00000
|4232
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40297
|0.00000
|4233
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40297
|0.00000
|4234
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40299
|0.00000
|4235
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40299
|0.00000
|4236
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40301
|0.00000
|4237
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40301
|0.00000
|4238
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40303
|0.00000
|4239
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40303
|0.00000
|4240
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40305
|0.00000
|4241
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40305
|0.00000
|4242
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40308
|0.00000
|4243
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40308
|0.00000
|4244
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40310
|0.00000
|4245
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40310
|0.00000
|4246
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40312
|0.00000
|4247
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40312
|0.00000
|4248
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40314
|0.00000
|4249
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40314
|0.00000
|4250
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40316
|0.00000
|4251
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40316
|0.00000
|4252
|2009.06.11 13:46
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40318
|0.00000
|4253
|2009.06.11 13:46
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40318
|0.00000
|4254
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40319
|0.00000
|4255
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40319
|0.00000
|4256
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40322
|0.00000
|4257
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40322
|0.00000
|4258
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40325
|0.00000
|4259
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40325
|0.00000
|4260
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40327
|0.00000
|4261
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40327
|0.00000
|4262
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40330
|0.00000
|4263
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40330
|0.00000
|4264
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40333
|0.00000
|4265
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40333
|0.00000
|4266
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40336
|0.00000
|4267
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40336
|0.00000
|4268
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40339
|0.00000
|4269
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40339
|0.00000
|4270
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40342
|0.00000
|4271
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40342
|0.00000
|4272
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40344
|0.00000
|4273
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40344
|0.00000
|4274
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40347
|0.00000
|4275
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40347
|0.00000
|4276
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40350
|0.00000
|4277
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40350
|0.00000
|4278
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40351
|0.00000
|4279
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40351
|0.00000
|4280
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40352
|0.00000
|4281
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40352
|0.00000
|4282
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40353
|0.00000
|4283
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40353
|0.00000
|4284
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40354
|0.00000
|4285
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40354
|0.00000
|4286
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40355
|0.00000
|4287
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40355
|0.00000
|4288
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40356
|0.00000
|4289
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40356
|0.00000
|4290
|2009.06.11 13:47
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40357
|0.00000
|4291
|2009.06.11 13:47
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40357
|0.00000
|4292
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40358
|0.00000
|4293
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40358
|0.00000
|4294
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40361
|0.00000
|4295
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40361
|0.00000
|4296
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40363
|0.00000
|4297
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40363
|0.00000
|4298
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40366
|0.00000
|4299
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40366
|0.00000
|4300
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40369
|0.00000
|4301
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40369
|0.00000
|4302
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40371
|0.00000
|4303
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40371
|0.00000
|4304
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40374
|0.00000
|4305
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40374
|0.00000
|4306
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40376
|0.00000
|4307
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40376
|0.00000
|4308
|2009.06.11 13:50
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40379
|0.00000
|4309
|2009.06.11 13:50
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40379
|0.00000
|4310
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40381
|0.00000
|4311
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40381
|0.00000
|4312
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40382
|0.00000
|4313
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40382
|0.00000
|4314
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40383
|0.00000
|4315
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40383
|0.00000
|4316
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40385
|0.00000
|4317
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40385
|0.00000
|4318
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40386
|0.00000
|4319
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40386
|0.00000
|4320
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40387
|0.00000
|4321
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40387
|0.00000
|4322
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40389
|0.00000
|4323
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40389
|0.00000
|4324
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40390
|0.00000
|4325
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40390
|0.00000
|4326
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40391
|0.00000
|4327
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40391
|0.00000
|4328
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40393
|0.00000
|4329
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40393
|0.00000
|4330
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40394
|0.00000
|4331
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40394
|0.00000
|4332
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40396
|0.00000
|4333
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40396
|0.00000
|4334
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40397
|0.00000
|4335
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40397
|0.00000
|4336
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40398
|0.00000
|4337
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40398
|0.00000
|4338
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40400
|0.00000
|4339
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40400
|0.00000
|4340
|2009.06.11 13:51
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40401
|0.00000
|4341
|2009.06.11 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40401
|0.00000
|4342
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40402
|0.00000
|4343
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40402
|0.00000
|4344
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40404
|0.00000
|4345
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40404
|0.00000
|4346
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40406
|0.00000
|4347
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40406
|0.00000
|4348
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40408
|0.00000
|4349
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40408
|0.00000
|4350
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40410
|0.00000
|4351
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40410
|0.00000
|4352
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40412
|0.00000
|4353
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40412
|0.00000
|4354
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40414
|0.00000
|4355
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40414
|0.00000
|4356
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40417
|0.00000
|4357
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40417
|0.00000
|4358
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40419
|0.00000
|4359
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40419
|0.00000
|4360
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40421
|0.00000
|4361
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40421
|0.00000
|4362
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40423
|0.00000
|4363
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40423
|0.00000
|4364
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40425
|0.00000
|4365
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40425
|0.00000
|4366
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40427
|0.00000
|4367
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40427
|0.00000
|4368
|2009.06.11 13:52
|modify
|91
|0.10
|1.40242
|1.40429
|0.00000
|4369
|2009.06.11 13:52
|modify
|92
|0.10
|1.40235
|1.40429
|0.00000
|4370
|2009.06.11 13:54
|s/l
|91
|0.10
|1.40429
|1.40429
|0.00000
|18.70
|11099.79
|4371
|2009.06.11 13:54
|s/l
|92
|0.10
|1.40429
|1.40429
|0.00000
|19.40
|11119.19
|4372
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40852
|0.00000
|4373
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40853
|0.00000
|4374
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40856
|0.00000
|4375
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40859
|0.00000
|4376
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40862
|0.00000
|4377
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40865
|0.00000
|4378
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40868
|0.00000
|4379
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40871
|0.00000
|4380
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40873
|0.00000
|4381
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40876
|0.00000
|4382
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40879
|0.00000
|4383
|2009.06.11 15:27
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40882
|0.00000
|4384
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40884
|0.00000
|4385
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40886
|0.00000
|4386
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40887
|0.00000
|4387
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40889
|0.00000
|4388
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40891
|0.00000
|4389
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40892
|0.00000
|4390
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40894
|0.00000
|4391
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40896
|0.00000
|4392
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40898
|0.00000
|4393
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40900
|0.00000
|4394
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40901
|0.00000
|4395
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40903
|0.00000
|4396
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40905
|0.00000
|4397
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40907
|0.00000
|4398
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40909
|0.00000
|4399
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40911
|0.00000
|4400
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40912
|0.00000
|4401
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40914
|0.00000
|4402
|2009.06.11 15:28
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40916
|0.00000
|4403
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40918
|0.00000
|4404
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40920
|0.00000
|4405
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40921
|0.00000
|4406
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40923
|0.00000
|4407
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40925
|0.00000
|4408
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40927
|0.00000
|4409
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40928
|0.00000
|4410
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40930
|0.00000
|4411
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40932
|0.00000
|4412
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40933
|0.00000
|4413
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40935
|0.00000
|4414
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40937
|0.00000
|4415
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40939
|0.00000
|4416
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40940
|0.00000
|4417
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40942
|0.00000
|4418
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40943
|0.00000
|4419
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40944
|0.00000
|4420
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40945
|0.00000
|4421
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40947
|0.00000
|4422
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40948
|0.00000
|4423
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40949
|0.00000
|4424
|2009.06.11 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.40849
|1.40950
|0.00000
|4425
|2009.06.11 15:30
|s/l
|84
|0.10
|1.40950
|1.40950
|0.00000
|10.09
|11129.28