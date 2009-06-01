Strategy Tester Report
JR200
IBFX-MT4 Demo-1_5 decimal (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.06.11 23:55 (2009.06.01 - 2009.06.12)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=0; StopLoss=0; Lots=0.1; TrailingStop=10; MaxTrades=10; MA_Fast=2; Fast_shift=0; Fast_Method=3; MA_Slow=4; Slow_shift=0; Slow_Method=3; MovingAverage=200; MA_Type=1; ReverseSignal=false; MagicNumber=772188;
Bars in test3581Ticks modelled689091Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1129.28Gross profit1129.28Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff11.76
Absolute drawdown155.81Maximal drawdown267.50 (2.62%)Relative drawdown2.62% (267.50)
Total trades96Short positions (won %)47 (100.00%)Long positions (won %)49 (100.00%)
Profit trades (% of total)96 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade49.80loss trade0.00
Averageprofit trade11.76loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)96 (1129.28)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1129.28 (96)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins96consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.06.01 14:30sell10.101.415560.000000.00000
22009.06.01 14:37buy20.101.418210.000000.00000
32009.06.01 14:57sell30.101.417170.000000.00000
42009.06.01 14:58modify30.101.417171.417170.00000
52009.06.01 14:58modify30.101.417171.417140.00000
62009.06.01 14:58modify30.101.417171.417110.00000
72009.06.01 14:59modify30.101.417171.417100.00000
82009.06.01 14:59modify30.101.417171.417080.00000
92009.06.01 14:59modify30.101.417171.417060.00000
102009.06.01 14:59modify30.101.417171.417040.00000
112009.06.01 14:59modify30.101.417171.417020.00000
122009.06.01 14:59modify30.101.417171.417000.00000
132009.06.01 14:59modify30.101.417171.416970.00000
142009.06.01 14:59modify30.101.417171.416950.00000
152009.06.01 14:59modify30.101.417171.416930.00000
162009.06.01 14:59modify30.101.417171.416910.00000
172009.06.01 14:59modify30.101.417171.416880.00000
182009.06.01 14:59modify30.101.417171.416860.00000
192009.06.01 14:59modify30.101.417171.416830.00000
202009.06.01 14:59modify30.101.417171.416800.00000
212009.06.01 14:59modify30.101.417171.416780.00000
222009.06.01 14:59modify30.101.417171.416750.00000
232009.06.01 14:59modify30.101.417171.416720.00000
242009.06.01 14:59modify30.101.417171.416700.00000
252009.06.01 14:59modify30.101.417171.416670.00000
262009.06.01 15:01modify30.101.417171.416650.00000
272009.06.01 15:01modify30.101.417171.416640.00000
282009.06.01 15:01modify30.101.417171.416620.00000
292009.06.01 15:01modify30.101.417171.416600.00000
302009.06.01 15:01modify30.101.417171.416590.00000
312009.06.01 15:01modify30.101.417171.416570.00000
322009.06.01 15:01modify30.101.417171.416560.00000
332009.06.01 15:01modify30.101.417171.416540.00000
342009.06.01 15:01modify30.101.417171.416520.00000
352009.06.01 15:01modify30.101.417171.416510.00000
362009.06.01 15:01modify30.101.417171.416490.00000
372009.06.01 15:01modify30.101.417171.416470.00000
382009.06.01 15:01modify30.101.417171.416450.00000
392009.06.01 15:01modify30.101.417171.416430.00000
402009.06.01 15:01modify30.101.417171.416420.00000
412009.06.01 15:01modify30.101.417171.416400.00000
422009.06.01 15:01modify30.101.417171.416380.00000
432009.06.01 15:01modify30.101.417171.416360.00000
442009.06.01 15:01modify30.101.417171.416340.00000
452009.06.01 15:01modify30.101.417171.416320.00000
462009.06.01 15:01modify30.101.417171.416300.00000
472009.06.01 15:02s/l30.101.416301.416300.000008.7010008.70
482009.06.01 15:20buy40.101.418090.000000.00000
492009.06.01 15:40sell50.101.416800.000000.00000
502009.06.01 15:47modify40.101.418091.418110.00000
512009.06.01 15:47modify40.101.418091.418120.00000
522009.06.01 15:47modify40.101.418091.418140.00000
532009.06.01 15:47modify40.101.418091.418160.00000
542009.06.01 15:47modify40.101.418091.418180.00000
552009.06.01 15:47modify40.101.418091.418190.00000
562009.06.01 15:47modify20.101.418211.418210.00000
572009.06.01 15:47modify40.101.418091.418210.00000
582009.06.01 15:47modify20.101.418211.418230.00000
592009.06.01 15:47modify40.101.418091.418230.00000
602009.06.01 15:47modify20.101.418211.418250.00000
612009.06.01 15:47modify40.101.418091.418250.00000
622009.06.01 15:47modify20.101.418211.418260.00000
632009.06.01 15:47modify40.101.418091.418260.00000
642009.06.01 15:47modify20.101.418211.418280.00000
652009.06.01 15:47modify40.101.418091.418280.00000
662009.06.01 15:48modify20.101.418211.418290.00000
672009.06.01 15:48modify40.101.418091.418290.00000
682009.06.01 15:48modify20.101.418211.418300.00000
692009.06.01 15:48modify40.101.418091.418300.00000
702009.06.01 15:48modify20.101.418211.418320.00000
712009.06.01 15:48modify40.101.418091.418320.00000
722009.06.01 15:48modify20.101.418211.418340.00000
732009.06.01 15:48modify40.101.418091.418340.00000
742009.06.01 15:48modify20.101.418211.418350.00000
752009.06.01 15:48modify40.101.418091.418350.00000
762009.06.01 15:48modify20.101.418211.418360.00000
772009.06.01 15:48modify40.101.418091.418360.00000
782009.06.01 15:48modify20.101.418211.418380.00000
792009.06.01 15:48modify40.101.418091.418380.00000
802009.06.01 15:48modify20.101.418211.418390.00000
812009.06.01 15:48modify40.101.418091.418390.00000
822009.06.01 15:48modify20.101.418211.418410.00000
832009.06.01 15:48modify40.101.418091.418410.00000
842009.06.01 15:48modify20.101.418211.418420.00000
852009.06.01 15:48modify40.101.418091.418420.00000
862009.06.01 15:48modify20.101.418211.418430.00000
872009.06.01 15:48modify40.101.418091.418430.00000
882009.06.01 15:48modify20.101.418211.418440.00000
892009.06.01 15:48modify40.101.418091.418440.00000
902009.06.01 15:48modify20.101.418211.418450.00000
912009.06.01 15:48modify40.101.418091.418450.00000
922009.06.01 15:48modify20.101.418211.418470.00000
932009.06.01 15:48modify40.101.418091.418470.00000
942009.06.01 15:48modify20.101.418211.418480.00000
952009.06.01 15:48modify40.101.418091.418480.00000
962009.06.01 15:48modify20.101.418211.418490.00000
972009.06.01 15:48modify40.101.418091.418490.00000
982009.06.01 15:48modify20.101.418211.418500.00000
992009.06.01 15:48modify40.101.418091.418500.00000
1002009.06.01 15:48modify20.101.418211.418520.00000
1012009.06.01 15:48modify40.101.418091.418520.00000
1022009.06.01 15:48modify20.101.418211.418530.00000
1032009.06.01 15:48modify40.101.418091.418530.00000
1042009.06.01 15:52s/l20.101.418531.418530.000003.2010011.90
1052009.06.01 15:52s/l40.101.418531.418530.000004.4010016.30
1062009.06.01 18:35sell60.101.417360.000000.00000
1072009.06.01 18:46buy70.101.418810.000000.00000
1082009.06.01 19:02modify60.101.417361.417330.00000
1092009.06.01 19:02modify60.101.417361.417280.00000
1102009.06.01 19:02modify60.101.417361.417230.00000
1112009.06.01 19:02modify60.101.417361.417180.00000
1122009.06.01 19:03modify60.101.417361.417170.00000
1132009.06.01 19:03modify60.101.417361.417150.00000
1142009.06.01 19:03modify60.101.417361.417140.00000
1152009.06.01 19:03modify60.101.417361.417120.00000
1162009.06.01 19:03modify60.101.417361.417100.00000
1172009.06.01 19:03modify60.101.417361.417080.00000
1182009.06.01 19:03modify60.101.417361.417060.00000
1192009.06.01 19:03modify60.101.417361.417030.00000
1202009.06.01 19:03modify60.101.417361.417000.00000
1212009.06.01 19:03modify60.101.417361.416980.00000
1222009.06.01 19:03modify60.101.417361.416950.00000
1232009.06.01 19:04modify60.101.417361.416930.00000
1242009.06.01 19:04modify60.101.417361.416910.00000
1252009.06.01 19:04modify60.101.417361.416890.00000
1262009.06.01 19:04modify60.101.417361.416870.00000
1272009.06.01 19:04modify60.101.417361.416850.00000
1282009.06.01 19:04modify60.101.417361.416830.00000
1292009.06.01 19:04modify50.101.416801.416800.00000
1302009.06.01 19:04modify60.101.417361.416800.00000
1312009.06.01 19:04modify50.101.416801.416780.00000
1322009.06.01 19:04modify60.101.417361.416780.00000
1332009.06.01 19:08modify50.101.416801.416760.00000
1342009.06.01 19:08modify60.101.417361.416760.00000
1352009.06.01 19:08modify50.101.416801.416730.00000
1362009.06.01 19:08modify60.101.417361.416730.00000
1372009.06.01 19:08modify50.101.416801.416700.00000
1382009.06.01 19:08modify60.101.417361.416700.00000
1392009.06.01 19:08modify50.101.416801.416670.00000
1402009.06.01 19:08modify60.101.417361.416670.00000
1412009.06.01 19:09modify50.101.416801.416620.00000
1422009.06.01 19:09modify60.101.417361.416620.00000
1432009.06.01 19:09modify50.101.416801.416570.00000
1442009.06.01 19:09modify60.101.417361.416570.00000
1452009.06.01 19:09modify50.101.416801.416520.00000
1462009.06.01 19:09modify60.101.417361.416520.00000
1472009.06.01 19:09modify50.101.416801.416470.00000
1482009.06.01 19:09modify60.101.417361.416470.00000
1492009.06.01 19:09modify50.101.416801.416420.00000
1502009.06.01 19:09modify60.101.417361.416420.00000
1512009.06.01 19:09modify50.101.416801.416370.00000
1522009.06.01 19:09modify60.101.417361.416370.00000
1532009.06.01 19:09modify50.101.416801.416360.00000
1542009.06.01 19:09modify60.101.417361.416360.00000
1552009.06.01 19:09modify50.101.416801.416340.00000
1562009.06.01 19:09modify60.101.417361.416340.00000
1572009.06.01 19:09modify50.101.416801.416330.00000
1582009.06.01 19:09modify60.101.417361.416330.00000
1592009.06.01 19:10modify50.101.416801.416320.00000
1602009.06.01 19:10modify60.101.417361.416320.00000
1612009.06.01 19:10modify50.101.416801.416290.00000
1622009.06.01 19:10modify60.101.417361.416290.00000
1632009.06.01 19:10modify50.101.416801.416250.00000
1642009.06.01 19:10modify60.101.417361.416250.00000
1652009.06.01 19:10modify50.101.416801.416220.00000
1662009.06.01 19:10modify60.101.417361.416220.00000
1672009.06.01 19:10modify50.101.416801.416180.00000
1682009.06.01 19:10modify60.101.417361.416180.00000
1692009.06.01 19:10modify50.101.416801.416140.00000
1702009.06.01 19:10modify60.101.417361.416140.00000
1712009.06.01 19:10modify50.101.416801.416110.00000
1722009.06.01 19:10modify60.101.417361.416110.00000
1732009.06.01 19:10modify50.101.416801.416070.00000
1742009.06.01 19:10modify60.101.417361.416070.00000
1752009.06.01 19:10modify50.101.416801.416040.00000
1762009.06.01 19:10modify60.101.417361.416040.00000
1772009.06.01 19:10modify50.101.416801.416000.00000
1782009.06.01 19:10modify60.101.417361.416000.00000
1792009.06.01 19:10modify50.101.416801.415960.00000
1802009.06.01 19:10modify60.101.417361.415960.00000
1812009.06.01 19:10modify50.101.416801.415910.00000
1822009.06.01 19:10modify60.101.417361.415910.00000
1832009.06.01 19:10modify50.101.416801.415860.00000
1842009.06.01 19:10modify60.101.417361.415860.00000
1852009.06.01 19:10modify50.101.416801.415820.00000
1862009.06.01 19:10modify60.101.417361.415820.00000
1872009.06.01 19:10modify50.101.416801.415770.00000
1882009.06.01 19:10modify60.101.417361.415770.00000
1892009.06.01 19:10modify50.101.416801.415720.00000
1902009.06.01 19:10modify60.101.417361.415720.00000
1912009.06.01 19:10modify50.101.416801.415670.00000
1922009.06.01 19:10modify60.101.417361.415670.00000
1932009.06.01 19:10modify50.101.416801.415620.00000
1942009.06.01 19:10modify60.101.417361.415620.00000
1952009.06.01 19:10modify50.101.416801.415570.00000
1962009.06.01 19:10modify60.101.417361.415570.00000
1972009.06.01 19:16s/l50.101.415571.415570.0000012.3010028.60
1982009.06.01 19:16s/l60.101.415571.415570.0000017.9010046.50
1992009.06.01 20:13modify10.101.415561.415550.00000
2002009.06.01 20:13modify10.101.415561.415520.00000
2012009.06.01 20:13modify10.101.415561.415500.00000
2022009.06.01 20:16modify10.101.415561.415480.00000
2032009.06.01 20:47s/l10.101.415481.415480.000000.8010047.30
2042009.06.01 23:59buy80.101.417740.000000.00000
2052009.06.02 00:05sell90.101.416590.000000.00000
2062009.06.02 00:07modify90.101.416591.416590.00000
2072009.06.02 00:07modify90.101.416591.416540.00000
2082009.06.02 00:10modify90.101.416591.416520.00000
2092009.06.02 00:10modify90.101.416591.416490.00000
2102009.06.02 00:10modify90.101.416591.416470.00000
2112009.06.02 00:10modify90.101.416591.416450.00000
2122009.06.02 00:10modify90.101.416591.416420.00000
2132009.06.02 00:10modify90.101.416591.416400.00000
2142009.06.02 00:10modify90.101.416591.416370.00000
2152009.06.02 00:10modify90.101.416591.416340.00000
2162009.06.02 00:10modify90.101.416591.416310.00000
2172009.06.02 00:10modify90.101.416591.416280.00000
2182009.06.02 00:11modify90.101.416591.416260.00000
2192009.06.02 00:11modify90.101.416591.416240.00000
2202009.06.02 00:11modify90.101.416591.416220.00000
2212009.06.02 00:11modify90.101.416591.416200.00000
2222009.06.02 00:11modify90.101.416591.416180.00000
2232009.06.02 00:11modify90.101.416591.416160.00000
2242009.06.02 00:11modify90.101.416591.416130.00000
2252009.06.02 00:11modify90.101.416591.416110.00000
2262009.06.02 00:11modify90.101.416591.416080.00000
2272009.06.02 00:11modify90.101.416591.416060.00000
2282009.06.02 00:11modify90.101.416591.416030.00000
2292009.06.02 00:11modify90.101.416591.416010.00000
2302009.06.02 00:11modify90.101.416591.415980.00000
2312009.06.02 00:14modify90.101.416591.415970.00000
2322009.06.02 00:14modify90.101.416591.415940.00000
2332009.06.02 00:14modify90.101.416591.415920.00000
2342009.06.02 00:14modify90.101.416591.415890.00000
2352009.06.02 00:14modify90.101.416591.415870.00000
2362009.06.02 00:14modify90.101.416591.415840.00000
2372009.06.02 00:14modify90.101.416591.415820.00000
2382009.06.02 00:14modify90.101.416591.415790.00000
2392009.06.02 00:15modify90.101.416591.415780.00000
2402009.06.02 00:24modify90.101.416591.415760.00000
2412009.06.02 00:24modify90.101.416591.415750.00000
2422009.06.02 00:24modify90.101.416591.415710.00000
2432009.06.02 00:24modify90.101.416591.415670.00000
2442009.06.02 00:24modify90.101.416591.415630.00000
2452009.06.02 00:24modify90.101.416591.415600.00000
2462009.06.02 00:24modify90.101.416591.415560.00000
2472009.06.02 00:24modify90.101.416591.415520.00000
2482009.06.02 00:26modify90.101.416591.415510.00000
2492009.06.02 00:26modify90.101.416591.415480.00000
2502009.06.02 00:26modify90.101.416591.415450.00000
2512009.06.02 00:26modify90.101.416591.415430.00000
2522009.06.02 00:26modify90.101.416591.415400.00000
2532009.06.02 00:27modify90.101.416591.415380.00000
2542009.06.02 00:27modify90.101.416591.415370.00000
2552009.06.02 00:31modify90.101.416591.415360.00000
2562009.06.02 00:31modify90.101.416591.415340.00000
2572009.06.02 00:31modify90.101.416591.415320.00000
2582009.06.02 00:31modify90.101.416591.415310.00000
2592009.06.02 00:31modify90.101.416591.415290.00000
2602009.06.02 00:32modify90.101.416591.415270.00000
2612009.06.02 00:32modify90.101.416591.415240.00000
2622009.06.02 00:32modify90.101.416591.415220.00000
2632009.06.02 00:32modify90.101.416591.415190.00000
2642009.06.02 00:32modify90.101.416591.415170.00000
2652009.06.02 00:32modify90.101.416591.415140.00000
2662009.06.02 00:32modify90.101.416591.415120.00000
2672009.06.02 00:32modify90.101.416591.415090.00000
2682009.06.02 00:32modify90.101.416591.415070.00000
2692009.06.02 00:32modify90.101.416591.415040.00000
2702009.06.02 00:32modify90.101.416591.415030.00000
2712009.06.02 00:32modify90.101.416591.414990.00000
2722009.06.02 00:32modify90.101.416591.414960.00000
2732009.06.02 00:32modify90.101.416591.414930.00000
2742009.06.02 00:32modify90.101.416591.414900.00000
2752009.06.02 00:32modify90.101.416591.414860.00000
2762009.06.02 00:32modify90.101.416591.414830.00000
2772009.06.02 00:40modify90.101.416591.414800.00000
2782009.06.02 00:40modify90.101.416591.414750.00000
2792009.06.02 00:41modify90.101.416591.414720.00000
2802009.06.02 00:41modify90.101.416591.414690.00000
2812009.06.02 00:41modify90.101.416591.414660.00000
2822009.06.02 00:41modify90.101.416591.414630.00000
2832009.06.02 00:41modify90.101.416591.414590.00000
2842009.06.02 00:41modify90.101.416591.414560.00000
2852009.06.02 00:41modify90.101.416591.414530.00000
2862009.06.02 00:41modify90.101.416591.414520.00000
2872009.06.02 00:41modify90.101.416591.414510.00000
2882009.06.02 00:41modify90.101.416591.414500.00000
2892009.06.02 00:47s/l90.101.414501.414500.0000020.9010068.20
2902009.06.02 03:12buy100.101.417050.000000.00000
2912009.06.02 03:16sell110.101.416340.000000.00000
2922009.06.02 04:13sell120.101.416340.000000.00000
2932009.06.02 04:44buy130.101.417030.000000.00000
2942009.06.02 05:01sell140.101.416350.000000.00000
2952009.06.02 05:50modify140.101.416351.416340.00000
2962009.06.02 05:50modify110.101.416341.416330.00000
2972009.06.02 05:50modify120.101.416341.416330.00000
2982009.06.02 05:50modify140.101.416351.416330.00000
2992009.06.02 05:50modify110.101.416341.416310.00000
3002009.06.02 05:50modify120.101.416341.416310.00000
3012009.06.02 05:50modify140.101.416351.416310.00000
3022009.06.02 05:50modify110.101.416341.416290.00000
3032009.06.02 05:50modify120.101.416341.416290.00000
3042009.06.02 05:50modify140.101.416351.416290.00000
3052009.06.02 05:50modify110.101.416341.416270.00000
3062009.06.02 05:50modify120.101.416341.416270.00000
3072009.06.02 05:50modify140.101.416351.416270.00000
3082009.06.02 05:50modify110.101.416341.416250.00000
3092009.06.02 05:50modify120.101.416341.416250.00000
3102009.06.02 05:50modify140.101.416351.416250.00000
3112009.06.02 05:50modify110.101.416341.416240.00000
3122009.06.02 05:50modify120.101.416341.416240.00000
3132009.06.02 05:50modify140.101.416351.416240.00000
3142009.06.02 05:50modify110.101.416341.416220.00000
3152009.06.02 05:50modify120.101.416341.416220.00000
3162009.06.02 05:50modify140.101.416351.416220.00000
3172009.06.02 05:50modify110.101.416341.416190.00000
3182009.06.02 05:50modify120.101.416341.416190.00000
3192009.06.02 05:50modify140.101.416351.416190.00000
3202009.06.02 05:50modify110.101.416341.416170.00000
3212009.06.02 05:50modify120.101.416341.416170.00000
3222009.06.02 05:50modify140.101.416351.416170.00000
3232009.06.02 05:50modify110.101.416341.416140.00000
3242009.06.02 05:50modify120.101.416341.416140.00000
3252009.06.02 05:50modify140.101.416351.416140.00000
3262009.06.02 05:50modify110.101.416341.416120.00000
3272009.06.02 05:50modify120.101.416341.416120.00000
3282009.06.02 05:50modify140.101.416351.416120.00000
3292009.06.02 05:50modify110.101.416341.416090.00000
3302009.06.02 05:50modify120.101.416341.416090.00000
3312009.06.02 05:50modify140.101.416351.416090.00000
3322009.06.02 05:51modify110.101.416341.416070.00000
3332009.06.02 05:51modify120.101.416341.416070.00000
3342009.06.02 05:51modify140.101.416351.416070.00000
3352009.06.02 05:52modify110.101.416341.416060.00000
3362009.06.02 05:52modify120.101.416341.416060.00000
3372009.06.02 05:52modify140.101.416351.416060.00000
3382009.06.02 05:52modify110.101.416341.416050.00000
3392009.06.02 05:52modify120.101.416341.416050.00000
3402009.06.02 05:52modify140.101.416351.416050.00000
3412009.06.02 05:52modify110.101.416341.416040.00000
3422009.06.02 05:52modify120.101.416341.416040.00000
3432009.06.02 05:52modify140.101.416351.416040.00000
3442009.06.02 05:52modify110.101.416341.416030.00000
3452009.06.02 05:52modify120.101.416341.416030.00000
3462009.06.02 05:52modify140.101.416351.416030.00000
3472009.06.02 05:52modify110.101.416341.416020.00000
3482009.06.02 05:52modify120.101.416341.416020.00000
3492009.06.02 05:52modify140.101.416351.416020.00000
3502009.06.02 05:52modify110.101.416341.416010.00000
3512009.06.02 05:52modify120.101.416341.416010.00000
3522009.06.02 05:52modify140.101.416351.416010.00000
3532009.06.02 05:52modify110.101.416341.416000.00000
3542009.06.02 05:52modify120.101.416341.416000.00000
3552009.06.02 05:52modify140.101.416351.416000.00000
3562009.06.02 05:52modify110.101.416341.415990.00000
3572009.06.02 05:52modify120.101.416341.415990.00000
3582009.06.02 05:52modify140.101.416351.415990.00000
3592009.06.02 05:52modify110.101.416341.415960.00000
3602009.06.02 05:52modify120.101.416341.415960.00000
3612009.06.02 05:52modify140.101.416351.415960.00000
3622009.06.02 05:52modify110.101.416341.415930.00000
3632009.06.02 05:52modify120.101.416341.415930.00000
3642009.06.02 05:52modify140.101.416351.415930.00000
3652009.06.02 05:52modify110.101.416341.415900.00000
3662009.06.02 05:52modify120.101.416341.415900.00000
3672009.06.02 05:52modify140.101.416351.415900.00000
3682009.06.02 05:52modify110.101.416341.415870.00000
3692009.06.02 05:52modify120.101.416341.415870.00000
3702009.06.02 05:52modify140.101.416351.415870.00000
3712009.06.02 05:52modify110.101.416341.415840.00000
3722009.06.02 05:52modify120.101.416341.415840.00000
3732009.06.02 05:52modify140.101.416351.415840.00000
3742009.06.02 05:52modify110.101.416341.415820.00000
3752009.06.02 05:52modify120.101.416341.415820.00000
3762009.06.02 05:52modify140.101.416351.415820.00000
3772009.06.02 05:52modify110.101.416341.415790.00000
3782009.06.02 05:52modify120.101.416341.415790.00000
3792009.06.02 05:52modify140.101.416351.415790.00000
3802009.06.02 05:52modify110.101.416341.415760.00000
3812009.06.02 05:52modify120.101.416341.415760.00000
3822009.06.02 05:52modify140.101.416351.415760.00000
3832009.06.02 05:52modify110.101.416341.415730.00000
3842009.06.02 05:52modify120.101.416341.415730.00000
3852009.06.02 05:52modify140.101.416351.415730.00000
3862009.06.02 05:52modify110.101.416341.415700.00000
3872009.06.02 05:52modify120.101.416341.415700.00000
3882009.06.02 05:52modify140.101.416351.415700.00000
3892009.06.02 05:52modify110.101.416341.415690.00000
3902009.06.02 05:52modify120.101.416341.415690.00000
3912009.06.02 05:52modify140.101.416351.415690.00000
3922009.06.02 05:52modify110.101.416341.415650.00000
3932009.06.02 05:52modify120.101.416341.415650.00000
3942009.06.02 05:52modify140.101.416351.415650.00000
3952009.06.02 05:52modify110.101.416341.415610.00000
3962009.06.02 05:52modify120.101.416341.415610.00000
3972009.06.02 05:52modify140.101.416351.415610.00000
3982009.06.02 05:52modify110.101.416341.415570.00000
3992009.06.02 05:52modify120.101.416341.415570.00000
4002009.06.02 05:52modify140.101.416351.415570.00000
4012009.06.02 05:52modify110.101.416341.415540.00000
4022009.06.02 05:52modify120.101.416341.415540.00000
4032009.06.02 05:52modify140.101.416351.415540.00000
4042009.06.02 05:52modify110.101.416341.415500.00000
4052009.06.02 05:52modify120.101.416341.415500.00000
4062009.06.02 05:52modify140.101.416351.415500.00000
4072009.06.02 05:52modify110.101.416341.415460.00000
4082009.06.02 05:52modify120.101.416341.415460.00000
4092009.06.02 05:52modify140.101.416351.415460.00000
4102009.06.02 05:53modify110.101.416341.415450.00000
4112009.06.02 05:53modify120.101.416341.415450.00000
4122009.06.02 05:53modify140.101.416351.415450.00000
4132009.06.02 05:53modify110.101.416341.415440.00000
4142009.06.02 05:53modify120.101.416341.415440.00000
4152009.06.02 05:53modify140.101.416351.415440.00000
4162009.06.02 05:53modify110.101.416341.415430.00000
4172009.06.02 05:53modify120.101.416341.415430.00000
4182009.06.02 05:53modify140.101.416351.415430.00000
4192009.06.02 05:53modify110.101.416341.415420.00000
4202009.06.02 05:53modify120.101.416341.415420.00000
4212009.06.02 05:53modify140.101.416351.415420.00000
4222009.06.02 05:53modify110.101.416341.415410.00000
4232009.06.02 05:53modify120.101.416341.415410.00000
4242009.06.02 05:53modify140.101.416351.415410.00000
4252009.06.02 05:53modify110.101.416341.415400.00000
4262009.06.02 05:53modify120.101.416341.415400.00000
4272009.06.02 05:53modify140.101.416351.415400.00000
4282009.06.02 05:53modify110.101.416341.415390.00000
4292009.06.02 05:53modify120.101.416341.415390.00000
4302009.06.02 05:53modify140.101.416351.415390.00000
4312009.06.02 05:53modify110.101.416341.415380.00000
4322009.06.02 05:53modify120.101.416341.415380.00000
4332009.06.02 05:53modify140.101.416351.415380.00000
4342009.06.02 05:53modify110.101.416341.415370.00000
4352009.06.02 05:53modify120.101.416341.415370.00000
4362009.06.02 05:53modify140.101.416351.415370.00000
4372009.06.02 05:53modify110.101.416341.415360.00000
4382009.06.02 05:53modify120.101.416341.415360.00000
4392009.06.02 05:53modify140.101.416351.415360.00000
4402009.06.02 05:53modify110.101.416341.415350.00000
4412009.06.02 05:53modify120.101.416341.415350.00000
4422009.06.02 05:53modify140.101.416351.415350.00000
4432009.06.02 05:53modify110.101.416341.415340.00000
4442009.06.02 05:53modify120.101.416341.415340.00000
4452009.06.02 05:53modify140.101.416351.415340.00000
4462009.06.02 05:53modify110.101.416341.415330.00000
4472009.06.02 05:53modify120.101.416341.415330.00000
4482009.06.02 05:53modify140.101.416351.415330.00000
4492009.06.02 05:53modify110.101.416341.415320.00000
4502009.06.02 05:53modify120.101.416341.415320.00000
4512009.06.02 05:53modify140.101.416351.415320.00000
4522009.06.02 05:53modify110.101.416341.415310.00000
4532009.06.02 05:53modify120.101.416341.415310.00000
4542009.06.02 05:53modify140.101.416351.415310.00000
4552009.06.02 05:54modify110.101.416341.415290.00000
4562009.06.02 05:54modify120.101.416341.415290.00000
4572009.06.02 05:54modify140.101.416351.415290.00000
4582009.06.02 05:54modify110.101.416341.415280.00000
4592009.06.02 05:54modify120.101.416341.415280.00000
4602009.06.02 05:54modify140.101.416351.415280.00000
4612009.06.02 05:54modify110.101.416341.415270.00000
4622009.06.02 05:54modify120.101.416341.415270.00000
4632009.06.02 05:54modify140.101.416351.415270.00000
4642009.06.02 05:54modify110.101.416341.415260.00000
4652009.06.02 05:54modify120.101.416341.415260.00000
4662009.06.02 05:54modify140.101.416351.415260.00000
4672009.06.02 05:54modify110.101.416341.415250.00000
4682009.06.02 05:54modify120.101.416341.415250.00000
4692009.06.02 05:54modify140.101.416351.415250.00000
4702009.06.02 05:54modify110.101.416341.415240.00000
4712009.06.02 05:54modify120.101.416341.415240.00000
4722009.06.02 05:54modify140.101.416351.415240.00000
4732009.06.02 05:54modify110.101.416341.415230.00000
4742009.06.02 05:54modify120.101.416341.415230.00000
4752009.06.02 05:54modify140.101.416351.415230.00000
4762009.06.02 05:54modify110.101.416341.415220.00000
4772009.06.02 05:54modify120.101.416341.415220.00000
4782009.06.02 05:54modify140.101.416351.415220.00000
4792009.06.02 05:54modify110.101.416341.415210.00000
4802009.06.02 05:54modify120.101.416341.415210.00000
4812009.06.02 05:54modify140.101.416351.415210.00000
4822009.06.02 05:54modify110.101.416341.415200.00000
4832009.06.02 05:54modify120.101.416341.415200.00000
4842009.06.02 05:54modify140.101.416351.415200.00000
4852009.06.02 05:54modify110.101.416341.415190.00000
4862009.06.02 05:54modify120.101.416341.415190.00000
4872009.06.02 05:54modify140.101.416351.415190.00000
4882009.06.02 05:54modify110.101.416341.415180.00000
4892009.06.02 05:54modify120.101.416341.415180.00000
4902009.06.02 05:54modify140.101.416351.415180.00000
4912009.06.02 05:54modify110.101.416341.415170.00000
4922009.06.02 05:54modify120.101.416341.415170.00000
4932009.06.02 05:54modify140.101.416351.415170.00000
4942009.06.02 05:54modify110.101.416341.415160.00000
4952009.06.02 05:54modify120.101.416341.415160.00000
4962009.06.02 05:54modify140.101.416351.415160.00000
4972009.06.02 05:54modify110.101.416341.415150.00000
4982009.06.02 05:54modify120.101.416341.415150.00000
4992009.06.02 05:54modify140.101.416351.415150.00000
5002009.06.02 05:54modify110.101.416341.415140.00000
5012009.06.02 05:54modify120.101.416341.415140.00000
5022009.06.02 05:54modify140.101.416351.415140.00000
5032009.06.02 05:54modify110.101.416341.415130.00000
5042009.06.02 05:54modify120.101.416341.415130.00000
5052009.06.02 05:54modify140.101.416351.415130.00000
5062009.06.02 05:54modify110.101.416341.415120.00000
5072009.06.02 05:54modify120.101.416341.415120.00000
5082009.06.02 05:54modify140.101.416351.415120.00000
5092009.06.02 05:54modify110.101.416341.415110.00000
5102009.06.02 05:54modify120.101.416341.415110.00000
5112009.06.02 05:54modify140.101.416351.415110.00000
5122009.06.02 05:54modify110.101.416341.415100.00000
5132009.06.02 05:54modify120.101.416341.415100.00000
5142009.06.02 05:54modify140.101.416351.415100.00000
5152009.06.02 05:54modify110.101.416341.415090.00000
5162009.06.02 05:54modify120.101.416341.415090.00000
5172009.06.02 05:54modify140.101.416351.415090.00000
5182009.06.02 05:54modify110.101.416341.415080.00000
5192009.06.02 05:54modify120.101.416341.415080.00000
5202009.06.02 05:54modify140.101.416351.415080.00000
5212009.06.02 05:54modify110.101.416341.415070.00000
5222009.06.02 05:54modify120.101.416341.415070.00000
5232009.06.02 05:54modify140.101.416351.415070.00000
5242009.06.02 05:54modify110.101.416341.415060.00000
5252009.06.02 05:54modify120.101.416341.415060.00000
5262009.06.02 05:54modify140.101.416351.415060.00000
5272009.06.02 05:54modify110.101.416341.415050.00000
5282009.06.02 05:54modify120.101.416341.415050.00000
5292009.06.02 05:54modify140.101.416351.415050.00000
5302009.06.02 05:54modify110.101.416341.415040.00000
5312009.06.02 05:54modify120.101.416341.415040.00000
5322009.06.02 05:54modify140.101.416351.415040.00000
5332009.06.02 05:54modify110.101.416341.415030.00000
5342009.06.02 05:54modify120.101.416341.415030.00000
5352009.06.02 05:54modify140.101.416351.415030.00000
5362009.06.02 05:54modify110.101.416341.415020.00000
5372009.06.02 05:54modify120.101.416341.415020.00000
5382009.06.02 05:54modify140.101.416351.415020.00000
5392009.06.02 05:54modify110.101.416341.415000.00000
5402009.06.02 05:54modify120.101.416341.415000.00000
5412009.06.02 05:54modify140.101.416351.415000.00000
5422009.06.02 05:54modify110.101.416341.414990.00000
5432009.06.02 05:54modify120.101.416341.414990.00000
5442009.06.02 05:54modify140.101.416351.414990.00000
5452009.06.02 05:54modify110.101.416341.414980.00000
5462009.06.02 05:54modify120.101.416341.414980.00000
5472009.06.02 05:54modify140.101.416351.414980.00000
5482009.06.02 05:54modify110.101.416341.414970.00000
5492009.06.02 05:54modify120.101.416341.414970.00000
5502009.06.02 05:54modify140.101.416351.414970.00000
5512009.06.02 05:54modify110.101.416341.414960.00000
5522009.06.02 05:54modify120.101.416341.414960.00000
5532009.06.02 05:54modify140.101.416351.414960.00000
5542009.06.02 05:54modify110.101.416341.414950.00000
5552009.06.02 05:54modify120.101.416341.414950.00000
5562009.06.02 05:54modify140.101.416351.414950.00000
5572009.06.02 05:54modify110.101.416341.414940.00000
5582009.06.02 05:54modify120.101.416341.414940.00000
5592009.06.02 05:54modify140.101.416351.414940.00000
5602009.06.02 05:54modify110.101.416341.414930.00000
5612009.06.02 05:54modify120.101.416341.414930.00000
5622009.06.02 05:54modify140.101.416351.414930.00000
5632009.06.02 05:55modify110.101.416341.414910.00000
5642009.06.02 05:55modify120.101.416341.414910.00000
5652009.06.02 05:55modify140.101.416351.414910.00000
5662009.06.02 05:55modify110.101.416341.414900.00000
5672009.06.02 05:55modify120.101.416341.414900.00000
5682009.06.02 05:55modify140.101.416351.414900.00000
5692009.06.02 05:55modify110.101.416341.414880.00000
5702009.06.02 05:55modify120.101.416341.414880.00000
5712009.06.02 05:55modify140.101.416351.414880.00000
5722009.06.02 05:55modify110.101.416341.414870.00000
5732009.06.02 05:55modify120.101.416341.414870.00000
5742009.06.02 05:55modify140.101.416351.414870.00000
5752009.06.02 05:55modify110.101.416341.414850.00000
5762009.06.02 05:55modify120.101.416341.414850.00000
5772009.06.02 05:55modify140.101.416351.414850.00000
5782009.06.02 05:55modify110.101.416341.414840.00000
5792009.06.02 05:55modify120.101.416341.414840.00000
5802009.06.02 05:55modify140.101.416351.414840.00000
5812009.06.02 05:55modify110.101.416341.414820.00000
5822009.06.02 05:55modify120.101.416341.414820.00000
5832009.06.02 05:55modify140.101.416351.414820.00000
5842009.06.02 05:55modify110.101.416341.414800.00000
5852009.06.02 05:55modify120.101.416341.414800.00000
5862009.06.02 05:55modify140.101.416351.414800.00000
5872009.06.02 05:55modify110.101.416341.414780.00000
5882009.06.02 05:55modify120.101.416341.414780.00000
5892009.06.02 05:55modify140.101.416351.414780.00000
5902009.06.02 05:55modify110.101.416341.414770.00000
5912009.06.02 05:55modify120.101.416341.414770.00000
5922009.06.02 05:55modify140.101.416351.414770.00000
5932009.06.02 05:55modify110.101.416341.414750.00000
5942009.06.02 05:55modify120.101.416341.414750.00000
5952009.06.02 05:55modify140.101.416351.414750.00000
5962009.06.02 05:55modify110.101.416341.414730.00000
5972009.06.02 05:55modify120.101.416341.414730.00000
5982009.06.02 05:55modify140.101.416351.414730.00000
5992009.06.02 05:55modify110.101.416341.414720.00000
6002009.06.02 05:55modify120.101.416341.414720.00000
6012009.06.02 05:55modify140.101.416351.414720.00000
6022009.06.02 05:55modify110.101.416341.414700.00000
6032009.06.02 05:55modify120.101.416341.414700.00000
6042009.06.02 05:55modify140.101.416351.414700.00000
6052009.06.02 06:03modify110.101.416341.414690.00000
6062009.06.02 06:03modify120.101.416341.414690.00000
6072009.06.02 06:03modify140.101.416351.414690.00000
6082009.06.02 06:03modify110.101.416341.414660.00000
6092009.06.02 06:03modify120.101.416341.414660.00000
6102009.06.02 06:03modify140.101.416351.414660.00000
6112009.06.02 06:03modify110.101.416341.414640.00000
6122009.06.02 06:03modify120.101.416341.414640.00000
6132009.06.02 06:03modify140.101.416351.414640.00000
6142009.06.02 06:03modify110.101.416341.414610.00000
6152009.06.02 06:03modify120.101.416341.414610.00000
6162009.06.02 06:03modify140.101.416351.414610.00000
6172009.06.02 06:03modify110.101.416341.414590.00000
6182009.06.02 06:03modify120.101.416341.414590.00000
6192009.06.02 06:03modify140.101.416351.414590.00000
6202009.06.02 06:03modify110.101.416341.414560.00000
6212009.06.02 06:03modify120.101.416341.414560.00000
6222009.06.02 06:03modify140.101.416351.414560.00000
6232009.06.02 06:03modify110.101.416341.414530.00000
6242009.06.02 06:03modify120.101.416341.414530.00000
6252009.06.02 06:03modify140.101.416351.414530.00000
6262009.06.02 06:03modify110.101.416341.414510.00000
6272009.06.02 06:03modify120.101.416341.414510.00000
6282009.06.02 06:03modify140.101.416351.414510.00000
6292009.06.02 06:03modify110.101.416341.414480.00000
6302009.06.02 06:03modify120.101.416341.414480.00000
6312009.06.02 06:03modify140.101.416351.414480.00000
6322009.06.02 06:03modify110.101.416341.414470.00000
6332009.06.02 06:03modify120.101.416341.414470.00000
6342009.06.02 06:03modify140.101.416351.414470.00000
6352009.06.02 06:03modify110.101.416341.414430.00000
6362009.06.02 06:03modify120.101.416341.414430.00000
6372009.06.02 06:03modify140.101.416351.414430.00000
6382009.06.02 06:03modify110.101.416341.414390.00000
6392009.06.02 06:03modify120.101.416341.414390.00000
6402009.06.02 06:03modify140.101.416351.414390.00000
6412009.06.02 06:03modify110.101.416341.414350.00000
6422009.06.02 06:03modify120.101.416341.414350.00000
6432009.06.02 06:03modify140.101.416351.414350.00000
6442009.06.02 06:03modify110.101.416341.414320.00000
6452009.06.02 06:03modify120.101.416341.414320.00000
6462009.06.02 06:03modify140.101.416351.414320.00000
6472009.06.02 06:03modify110.101.416341.414280.00000
6482009.06.02 06:03modify120.101.416341.414280.00000
6492009.06.02 06:03modify140.101.416351.414280.00000
6502009.06.02 06:03modify110.101.416341.414240.00000
6512009.06.02 06:03modify120.101.416341.414240.00000
6522009.06.02 06:03modify140.101.416351.414240.00000
6532009.06.02 06:05modify110.101.416341.414230.00000
6542009.06.02 06:05modify120.101.416341.414230.00000
6552009.06.02 06:05modify140.101.416351.414230.00000
6562009.06.02 06:05modify110.101.416341.414210.00000
6572009.06.02 06:05modify120.101.416341.414210.00000
6582009.06.02 06:05modify140.101.416351.414210.00000
6592009.06.02 06:05modify110.101.416341.414190.00000
6602009.06.02 06:05modify120.101.416341.414190.00000
6612009.06.02 06:05modify140.101.416351.414190.00000
6622009.06.02 06:05modify110.101.416341.414160.00000
6632009.06.02 06:05modify120.101.416341.414160.00000
6642009.06.02 06:05modify140.101.416351.414160.00000
6652009.06.02 06:05modify110.101.416341.414140.00000
6662009.06.02 06:05modify120.101.416341.414140.00000
6672009.06.02 06:05modify140.101.416351.414140.00000
6682009.06.02 06:05modify110.101.416341.414130.00000
6692009.06.02 06:05modify120.101.416341.414130.00000
6702009.06.02 06:05modify140.101.416351.414130.00000
6712009.06.02 06:05modify110.101.416341.414090.00000
6722009.06.02 06:05modify120.101.416341.414090.00000
6732009.06.02 06:05modify140.101.416351.414090.00000
6742009.06.02 06:05modify110.101.416341.414060.00000
6752009.06.02 06:05modify120.101.416341.414060.00000
6762009.06.02 06:05modify140.101.416351.414060.00000
6772009.06.02 06:05modify110.101.416341.414030.00000
6782009.06.02 06:05modify120.101.416341.414030.00000
6792009.06.02 06:05modify140.101.416351.414030.00000
6802009.06.02 06:05modify110.101.416341.414000.00000
6812009.06.02 06:05modify120.101.416341.414000.00000
6822009.06.02 06:05modify140.101.416351.414000.00000
6832009.06.02 06:05modify110.101.416341.413970.00000
6842009.06.02 06:05modify120.101.416341.413970.00000
6852009.06.02 06:05modify140.101.416351.413970.00000
6862009.06.02 06:05modify110.101.416341.413940.00000
6872009.06.02 06:05modify120.101.416341.413940.00000
6882009.06.02 06:05modify140.101.416351.413940.00000
6892009.06.02 06:05modify110.101.416341.413900.00000
6902009.06.02 06:05modify120.101.416341.413900.00000
6912009.06.02 06:05modify140.101.416351.413900.00000
6922009.06.02 06:05modify110.101.416341.413870.00000
6932009.06.02 06:05modify120.101.416341.413870.00000
6942009.06.02 06:05modify140.101.416351.413870.00000
6952009.06.02 06:05modify110.101.416341.413840.00000
6962009.06.02 06:05modify120.101.416341.413840.00000
6972009.06.02 06:05modify140.101.416351.413840.00000
6982009.06.02 06:06modify110.101.416341.413830.00000
6992009.06.02 06:06modify120.101.416341.413830.00000
7002009.06.02 06:06modify140.101.416351.413830.00000
7012009.06.02 06:06modify110.101.416341.413810.00000
7022009.06.02 06:06modify120.101.416341.413810.00000
7032009.06.02 06:06modify140.101.416351.413810.00000
7042009.06.02 06:06modify110.101.416341.413800.00000
7052009.06.02 06:06modify120.101.416341.413800.00000
7062009.06.02 06:06modify140.101.416351.413800.00000
7072009.06.02 06:06modify110.101.416341.413780.00000
7082009.06.02 06:06modify120.101.416341.413780.00000
7092009.06.02 06:06modify140.101.416351.413780.00000
7102009.06.02 06:06modify110.101.416341.413770.00000
7112009.06.02 06:06modify120.101.416341.413770.00000
7122009.06.02 06:06modify140.101.416351.413770.00000
7132009.06.02 06:06modify110.101.416341.413760.00000
7142009.06.02 06:06modify120.101.416341.413760.00000
7152009.06.02 06:06modify140.101.416351.413760.00000
7162009.06.02 06:12s/l110.101.413761.413760.0000025.8010094.00
7172009.06.02 06:12s/l120.101.413761.413760.0000025.8010119.80
7182009.06.02 06:12s/l140.101.413761.413760.0000025.9010145.70
7192009.06.02 09:55buy150.101.416340.000000.00000
7202009.06.02 10:00modify150.101.416341.416340.00000
7212009.06.02 10:00modify150.101.416341.416370.00000
7222009.06.02 10:01modify150.101.416341.416380.00000
7232009.06.02 10:01modify150.101.416341.416400.00000
7242009.06.02 10:01modify150.101.416341.416420.00000
7252009.06.02 10:01modify150.101.416341.416440.00000
7262009.06.02 10:01modify150.101.416341.416460.00000
7272009.06.02 10:01modify150.101.416341.416480.00000
7282009.06.02 10:01modify150.101.416341.416490.00000
7292009.06.02 10:01modify150.101.416341.416510.00000
7302009.06.02 10:01modify150.101.416341.416530.00000
7312009.06.02 10:01modify150.101.416341.416550.00000
7322009.06.02 10:01modify150.101.416341.416560.00000
7332009.06.02 10:01modify150.101.416341.416570.00000
7342009.06.02 10:01modify150.101.416341.416580.00000
7352009.06.02 10:01modify150.101.416341.416590.00000
7362009.06.02 10:01modify150.101.416341.416600.00000
7372009.06.02 10:01modify150.101.416341.416610.00000
7382009.06.02 10:07s/l150.101.416611.416610.000002.7010148.40
7392009.06.02 10:11modify100.101.417051.417050.00000
7402009.06.02 10:11modify130.101.417031.417050.00000
7412009.06.02 10:11modify100.101.417051.417070.00000
7422009.06.02 10:11modify130.101.417031.417070.00000
7432009.06.02 10:11modify100.101.417051.417100.00000
7442009.06.02 10:11modify130.101.417031.417100.00000
7452009.06.02 10:11modify100.101.417051.417120.00000
7462009.06.02 10:11modify130.101.417031.417120.00000
7472009.06.02 10:11modify100.101.417051.417150.00000
7482009.06.02 10:11modify130.101.417031.417150.00000
7492009.06.02 10:11modify100.101.417051.417160.00000
7502009.06.02 10:11modify130.101.417031.417160.00000
7512009.06.02 10:11modify100.101.417051.417180.00000
7522009.06.02 10:11modify130.101.417031.417180.00000
7532009.06.02 10:11modify100.101.417051.417200.00000
7542009.06.02 10:11modify130.101.417031.417200.00000
7552009.06.02 10:11modify100.101.417051.417220.00000
7562009.06.02 10:11modify130.101.417031.417220.00000
7572009.06.02 10:11modify100.101.417051.417240.00000
7582009.06.02 10:11modify130.101.417031.417240.00000
7592009.06.02 10:11modify100.101.417051.417260.00000
7602009.06.02 10:11modify130.101.417031.417260.00000
7612009.06.02 10:11modify100.101.417051.417280.00000
7622009.06.02 10:11modify130.101.417031.417280.00000
7632009.06.02 10:11modify100.101.417051.417300.00000
7642009.06.02 10:11modify130.101.417031.417300.00000
7652009.06.02 10:11modify100.101.417051.417320.00000
7662009.06.02 10:11modify130.101.417031.417320.00000
7672009.06.02 10:11modify100.101.417051.417340.00000
7682009.06.02 10:11modify130.101.417031.417340.00000
7692009.06.02 10:11modify100.101.417051.417360.00000
7702009.06.02 10:11modify130.101.417031.417360.00000
7712009.06.02 10:11modify100.101.417051.417370.00000
7722009.06.02 10:11modify130.101.417031.417370.00000
7732009.06.02 10:11modify100.101.417051.417390.00000
7742009.06.02 10:11modify130.101.417031.417390.00000
7752009.06.02 10:11modify100.101.417051.417410.00000
7762009.06.02 10:11modify130.101.417031.417410.00000
7772009.06.02 10:11modify100.101.417051.417440.00000
7782009.06.02 10:11modify130.101.417031.417440.00000
7792009.06.02 10:11modify100.101.417051.417460.00000
7802009.06.02 10:11modify130.101.417031.417460.00000
7812009.06.02 10:11modify100.101.417051.417480.00000
7822009.06.02 10:11modify130.101.417031.417480.00000
7832009.06.02 10:11modify100.101.417051.417500.00000
7842009.06.02 10:11modify130.101.417031.417500.00000
7852009.06.02 10:11modify100.101.417051.417520.00000
7862009.06.02 10:11modify130.101.417031.417520.00000
7872009.06.02 10:11modify100.101.417051.417540.00000
7882009.06.02 10:11modify130.101.417031.417540.00000
7892009.06.02 10:11modify100.101.417051.417560.00000
7902009.06.02 10:11modify130.101.417031.417560.00000
7912009.06.02 10:11modify100.101.417051.417580.00000
7922009.06.02 10:11modify130.101.417031.417580.00000
7932009.06.02 10:12modify100.101.417051.417590.00000
7942009.06.02 10:12modify130.101.417031.417590.00000
7952009.06.02 10:12modify100.101.417051.417630.00000
7962009.06.02 10:12modify130.101.417031.417630.00000
7972009.06.02 10:12modify100.101.417051.417670.00000
7982009.06.02 10:12modify130.101.417031.417670.00000
7992009.06.02 10:12modify100.101.417051.417700.00000
8002009.06.02 10:12modify130.101.417031.417700.00000
8012009.06.02 10:12modify100.101.417051.417740.00000
8022009.06.02 10:12modify130.101.417031.417740.00000
8032009.06.02 10:12modify80.101.417741.417780.00000
8042009.06.02 10:12modify100.101.417051.417780.00000
8052009.06.02 10:12modify130.101.417031.417780.00000
8062009.06.02 10:12modify80.101.417741.417810.00000
8072009.06.02 10:12modify100.101.417051.417810.00000
8082009.06.02 10:12modify130.101.417031.417810.00000
8092009.06.02 10:12modify80.101.417741.417840.00000
8102009.06.02 10:12modify100.101.417051.417840.00000
8112009.06.02 10:12modify130.101.417031.417840.00000
8122009.06.02 10:12modify80.101.417741.417870.00000
8132009.06.02 10:12modify100.101.417051.417870.00000
8142009.06.02 10:12modify130.101.417031.417870.00000
8152009.06.02 10:12modify80.101.417741.417910.00000
8162009.06.02 10:12modify100.101.417051.417910.00000
8172009.06.02 10:12modify130.101.417031.417910.00000
8182009.06.02 10:12modify80.101.417741.417940.00000
8192009.06.02 10:12modify100.101.417051.417940.00000
8202009.06.02 10:12modify130.101.417031.417940.00000
8212009.06.02 10:12modify80.101.417741.417970.00000
8222009.06.02 10:12modify100.101.417051.417970.00000
8232009.06.02 10:12modify130.101.417031.417970.00000
8242009.06.02 10:12modify80.101.417741.418000.00000
8252009.06.02 10:12modify100.101.417051.418000.00000
8262009.06.02 10:12modify130.101.417031.418000.00000
8272009.06.02 10:12modify80.101.417741.418030.00000
8282009.06.02 10:12modify100.101.417051.418030.00000
8292009.06.02 10:12modify130.101.417031.418030.00000
8302009.06.02 10:12modify80.101.417741.418060.00000
8312009.06.02 10:12modify100.101.417051.418060.00000
8322009.06.02 10:12modify130.101.417031.418060.00000
8332009.06.02 10:12modify80.101.417741.418090.00000
8342009.06.02 10:12modify100.101.417051.418090.00000
8352009.06.02 10:12modify130.101.417031.418090.00000
8362009.06.02 10:12modify80.101.417741.418120.00000
8372009.06.02 10:12modify100.101.417051.418120.00000
8382009.06.02 10:12modify130.101.417031.418120.00000
8392009.06.02 10:12modify80.101.417741.418140.00000
8402009.06.02 10:12modify100.101.417051.418140.00000
8412009.06.02 10:12modify130.101.417031.418140.00000
8422009.06.02 10:12modify80.101.417741.418170.00000
8432009.06.02 10:12modify100.101.417051.418170.00000
8442009.06.02 10:12modify130.101.417031.418170.00000
8452009.06.02 10:12modify80.101.417741.418200.00000
8462009.06.02 10:12modify100.101.417051.418200.00000
8472009.06.02 10:12modify130.101.417031.418200.00000
8482009.06.02 10:12modify80.101.417741.418240.00000
8492009.06.02 10:12modify100.101.417051.418240.00000
8502009.06.02 10:12modify130.101.417031.418240.00000
8512009.06.02 10:12modify80.101.417741.418270.00000
8522009.06.02 10:12modify100.101.417051.418270.00000
8532009.06.02 10:12modify130.101.417031.418270.00000
8542009.06.02 10:12modify80.101.417741.418300.00000
8552009.06.02 10:12modify100.101.417051.418300.00000
8562009.06.02 10:12modify130.101.417031.418300.00000
8572009.06.02 10:12modify80.101.417741.418330.00000
8582009.06.02 10:12modify100.101.417051.418330.00000
8592009.06.02 10:12modify130.101.417031.418330.00000
8602009.06.02 10:12modify80.101.417741.418360.00000
8612009.06.02 10:12modify100.101.417051.418360.00000
8622009.06.02 10:12modify130.101.417031.418360.00000
8632009.06.02 10:12modify80.101.417741.418400.00000
8642009.06.02 10:12modify100.101.417051.418400.00000
8652009.06.02 10:12modify130.101.417031.418400.00000
8662009.06.02 10:12modify80.101.417741.418430.00000
8672009.06.02 10:12modify100.101.417051.418430.00000
8682009.06.02 10:12modify130.101.417031.418430.00000
8692009.06.02 10:12modify80.101.417741.418460.00000
8702009.06.02 10:12modify100.101.417051.418460.00000
8712009.06.02 10:12modify130.101.417031.418460.00000
8722009.06.02 10:15s/l80.101.418461.418460.000007.2010155.60
8732009.06.02 10:15s/l100.101.418461.418460.0000014.1010169.70
8742009.06.02 10:15s/l130.101.418461.418460.0000014.3010184.00
8752009.06.02 10:20modify70.101.418811.418830.00000
8762009.06.02 10:20modify70.101.418811.418860.00000
8772009.06.02 10:21modify70.101.418811.418880.00000
8782009.06.02 10:21modify70.101.418811.418890.00000
8792009.06.02 10:26modify70.101.418811.418920.00000
8802009.06.02 10:26modify70.101.418811.418940.00000
8812009.06.02 10:26modify70.101.418811.418960.00000
8822009.06.02 10:26modify70.101.418811.418990.00000
8832009.06.02 10:26modify70.101.418811.419010.00000
8842009.06.02 10:26modify70.101.418811.419040.00000
8852009.06.02 10:26modify70.101.418811.419060.00000
8862009.06.02 10:27modify70.101.418811.419070.00000
8872009.06.02 10:27modify70.101.418811.419080.00000
8882009.06.02 10:27modify70.101.418811.419090.00000
8892009.06.02 10:27modify70.101.418811.419100.00000
8902009.06.02 10:27modify70.101.418811.419110.00000
8912009.06.02 10:27modify70.101.418811.419120.00000
8922009.06.02 10:27modify70.101.418811.419130.00000
8932009.06.02 10:27modify70.101.418811.419140.00000
8942009.06.02 10:27modify70.101.418811.419150.00000
8952009.06.02 10:27modify70.101.418811.419160.00000
8962009.06.02 10:27modify70.101.418811.419170.00000
8972009.06.02 10:27modify70.101.418811.419180.00000
8982009.06.02 10:27modify70.101.418811.419190.00000
8992009.06.02 10:27modify70.101.418811.419200.00000
9002009.06.02 10:27modify70.101.418811.419220.00000
9012009.06.02 10:27modify70.101.418811.419230.00000
9022009.06.02 10:27modify70.101.418811.419240.00000
9032009.06.02 10:27modify70.101.418811.419250.00000
9042009.06.02 10:27modify70.101.418811.419260.00000
9052009.06.02 10:27modify70.101.418811.419270.00000
9062009.06.02 10:28modify70.101.418811.419280.00000
9072009.06.02 10:28modify70.101.418811.419300.00000
9082009.06.02 10:28modify70.101.418811.419320.00000
9092009.06.02 10:28modify70.101.418811.419330.00000
9102009.06.02 10:28modify70.101.418811.419350.00000
9112009.06.02 10:28modify70.101.418811.419370.00000
9122009.06.02 10:28modify70.101.418811.419390.00000
9132009.06.02 10:28modify70.101.418811.419400.00000
9142009.06.02 10:28modify70.101.418811.419420.00000
9152009.06.02 10:28modify70.101.418811.419430.00000
9162009.06.02 10:28modify70.101.418811.419450.00000
9172009.06.02 10:28modify70.101.418811.419460.00000
9182009.06.02 10:28modify70.101.418811.419470.00000
9192009.06.02 10:28modify70.101.418811.419490.00000
9202009.06.02 10:28modify70.101.418811.419500.00000
9212009.06.02 10:28modify70.101.418811.419520.00000
9222009.06.02 10:28modify70.101.418811.419530.00000
9232009.06.02 10:28modify70.101.418811.419550.00000
9242009.06.02 10:28modify70.101.418811.419560.00000
9252009.06.02 10:28modify70.101.418811.419580.00000
9262009.06.02 10:28modify70.101.418811.419590.00000
9272009.06.02 10:28modify70.101.418811.419610.00000
9282009.06.02 10:28modify70.101.418811.419620.00000
9292009.06.02 10:28modify70.101.418811.419640.00000
9302009.06.02 10:28modify70.101.418811.419650.00000
9312009.06.02 10:28modify70.101.418811.419670.00000
9322009.06.02 10:28modify70.101.418811.419680.00000
9332009.06.02 10:28modify70.101.418811.419700.00000
9342009.06.02 10:28modify70.101.418811.419710.00000
9352009.06.02 10:28modify70.101.418811.419730.00000
9362009.06.02 10:28modify70.101.418811.419740.00000
9372009.06.02 10:30s/l70.101.419741.419740.000009.3010193.29
9382009.06.03 06:25sell160.101.427950.000000.00000
9392009.06.03 07:31sell170.101.428070.000000.00000
9402009.06.03 07:37modify170.101.428071.428050.00000
9412009.06.03 07:37modify170.101.428071.428030.00000
9422009.06.03 07:37modify170.101.428071.428010.00000
9432009.06.03 07:37modify170.101.428071.428000.00000
9442009.06.03 07:37modify170.101.428071.427980.00000
9452009.06.03 07:37modify170.101.428071.427960.00000
9462009.06.03 07:37modify160.101.427951.427940.00000
9472009.06.03 07:37modify170.101.428071.427940.00000
9482009.06.03 07:37modify160.101.427951.427920.00000
9492009.06.03 07:37modify170.101.428071.427920.00000
9502009.06.03 07:37modify160.101.427951.427900.00000
9512009.06.03 07:37modify170.101.428071.427900.00000
9522009.06.03 07:37modify160.101.427951.427880.00000
9532009.06.03 07:37modify170.101.428071.427880.00000
9542009.06.03 07:37modify160.101.427951.427860.00000
9552009.06.03 07:37modify170.101.428071.427860.00000
9562009.06.03 07:37modify160.101.427951.427840.00000
9572009.06.03 07:37modify170.101.428071.427840.00000
9582009.06.03 07:37modify160.101.427951.427820.00000
9592009.06.03 07:37modify170.101.428071.427820.00000
9602009.06.03 07:37modify160.101.427951.427800.00000
9612009.06.03 07:37modify170.101.428071.427800.00000
9622009.06.03 07:38modify160.101.427951.427790.00000
9632009.06.03 07:38modify170.101.428071.427790.00000
9642009.06.03 07:38modify160.101.427951.427770.00000
9652009.06.03 07:38modify170.101.428071.427770.00000
9662009.06.03 07:38modify160.101.427951.427760.00000
9672009.06.03 07:38modify170.101.428071.427760.00000
9682009.06.03 07:38modify160.101.427951.427740.00000
9692009.06.03 07:38modify170.101.428071.427740.00000
9702009.06.03 07:38modify160.101.427951.427730.00000
9712009.06.03 07:38modify170.101.428071.427730.00000
9722009.06.03 07:38modify160.101.427951.427720.00000
9732009.06.03 07:38modify170.101.428071.427720.00000
9742009.06.03 07:38modify160.101.427951.427710.00000
9752009.06.03 07:38modify170.101.428071.427710.00000
9762009.06.03 07:41modify160.101.427951.427690.00000
9772009.06.03 07:41modify170.101.428071.427690.00000
9782009.06.03 07:41modify160.101.427951.427670.00000
9792009.06.03 07:41modify170.101.428071.427670.00000
9802009.06.03 07:41modify160.101.427951.427640.00000
9812009.06.03 07:41modify170.101.428071.427640.00000
9822009.06.03 07:42s/l160.101.427641.427640.000003.1010196.39
9832009.06.03 07:42s/l170.101.427641.427640.000004.3010200.69
9842009.06.04 00:25buy180.101.418430.000000.00000
9852009.06.04 00:40sell190.101.417840.000000.00000
9862009.06.04 00:53modify190.101.417841.417840.00000
9872009.06.04 00:53modify190.101.417841.417790.00000
9882009.06.04 00:53modify190.101.417841.417740.00000
9892009.06.04 00:53modify190.101.417841.417690.00000
9902009.06.04 00:53modify190.101.417841.417640.00000
9912009.06.04 00:53modify190.101.417841.417590.00000
9922009.06.04 00:53modify190.101.417841.417580.00000
9932009.06.04 00:53modify190.101.417841.417560.00000
9942009.06.04 00:53modify190.101.417841.417550.00000
9952009.06.04 00:53modify190.101.417841.417530.00000
9962009.06.04 00:55modify190.101.417841.417520.00000
9972009.06.04 00:55modify190.101.417841.417490.00000
9982009.06.04 01:02s/l190.101.417491.417490.000003.5010204.19
9992009.06.04 01:30buy200.101.418430.000000.00000
10002009.06.04 01:35buy210.101.418180.000000.00000
10012009.06.04 01:40buy220.101.418270.000000.00000
10022009.06.04 01:49sell230.101.417510.000000.00000
10032009.06.04 02:01modify230.101.417511.417500.00000
10042009.06.04 02:01modify230.101.417511.417480.00000
10052009.06.04 02:01modify230.101.417511.417460.00000
10062009.06.04 02:01modify230.101.417511.417440.00000
10072009.06.04 02:01modify230.101.417511.417420.00000
10082009.06.04 02:01modify230.101.417511.417400.00000
10092009.06.04 02:01modify230.101.417511.417380.00000
10102009.06.04 02:01modify230.101.417511.417350.00000
10112009.06.04 02:01modify230.101.417511.417330.00000
10122009.06.04 02:01modify230.101.417511.417310.00000
10132009.06.04 02:01modify230.101.417511.417280.00000
10142009.06.04 02:01modify230.101.417511.417260.00000
10152009.06.04 02:01modify230.101.417511.417230.00000
10162009.06.04 02:01modify230.101.417511.417210.00000
10172009.06.04 02:02modify230.101.417511.417200.00000
10182009.06.04 02:21s/l230.101.417201.417200.000003.1010207.29
10192009.06.04 02:58buy240.101.418340.000000.00000
10202009.06.04 03:00buy250.101.418240.000000.00000
10212009.06.04 03:10sell260.101.417490.000000.00000
10222009.06.04 03:39buy270.101.418220.000000.00000
10232009.06.04 03:40buy280.101.418170.000000.00000
10242009.06.04 03:50sell290.101.417520.000000.00000
10252009.06.04 04:05modify290.101.417521.417500.00000
10262009.06.04 04:05modify260.101.417491.417470.00000
10272009.06.04 04:05modify290.101.417521.417470.00000
10282009.06.04 04:12modify260.101.417491.417450.00000
10292009.06.04 04:12modify290.101.417521.417450.00000
10302009.06.04 04:12modify260.101.417491.417420.00000
10312009.06.04 04:12modify290.101.417521.417420.00000
10322009.06.04 04:12modify260.101.417491.417390.00000
10332009.06.04 04:12modify290.101.417521.417390.00000
10342009.06.04 04:12modify260.101.417491.417350.00000
10352009.06.04 04:12modify290.101.417521.417350.00000
10362009.06.04 04:12modify260.101.417491.417320.00000
10372009.06.04 04:12modify290.101.417521.417320.00000
10382009.06.04 04:13modify260.101.417491.417310.00000
10392009.06.04 04:13modify290.101.417521.417310.00000
10402009.06.04 04:13modify260.101.417491.417300.00000
10412009.06.04 04:13modify290.101.417521.417300.00000
10422009.06.04 04:13modify260.101.417491.417290.00000
10432009.06.04 04:13modify290.101.417521.417290.00000
10442009.06.04 04:13modify260.101.417491.417280.00000
10452009.06.04 04:13modify290.101.417521.417280.00000
10462009.06.04 04:13modify260.101.417491.417270.00000
10472009.06.04 04:13modify290.101.417521.417270.00000
10482009.06.04 04:20s/l260.101.417271.417270.000002.2010209.49
10492009.06.04 04:20s/l290.101.417271.417270.000002.5010211.99
10502009.06.04 06:05buy300.101.418710.000000.00000
10512009.06.04 06:13modify280.101.418171.418170.00000
10522009.06.04 06:13modify210.101.418181.418190.00000
10532009.06.04 06:13modify280.101.418171.418190.00000
10542009.06.04 06:13modify210.101.418181.418200.00000
10552009.06.04 06:13modify280.101.418171.418200.00000
10562009.06.04 06:13modify210.101.418181.418220.00000
10572009.06.04 06:13modify280.101.418171.418220.00000
10582009.06.04 06:13modify210.101.418181.418240.00000
10592009.06.04 06:13modify250.101.418241.418240.00000
10602009.06.04 06:13modify270.101.418221.418240.00000
10612009.06.04 06:13modify280.101.418171.418240.00000
10622009.06.04 06:13modify210.101.418181.418260.00000
10632009.06.04 06:13modify250.101.418241.418260.00000
10642009.06.04 06:13modify270.101.418221.418260.00000
10652009.06.04 06:13modify280.101.418171.418260.00000
10662009.06.04 06:13modify210.101.418181.418280.00000
10672009.06.04 06:13modify220.101.418271.418280.00000
10682009.06.04 06:13modify250.101.418241.418280.00000
10692009.06.04 06:13modify270.101.418221.418280.00000
10702009.06.04 06:13modify280.101.418171.418280.00000
10712009.06.04 06:13modify210.101.418181.418300.00000
10722009.06.04 06:13modify220.101.418271.418300.00000
10732009.06.04 06:13modify250.101.418241.418300.00000
10742009.06.04 06:13modify270.101.418221.418300.00000
10752009.06.04 06:13modify280.101.418171.418300.00000
10762009.06.04 06:13modify210.101.418181.418310.00000
10772009.06.04 06:13modify220.101.418271.418310.00000
10782009.06.04 06:13modify250.101.418241.418310.00000
10792009.06.04 06:13modify270.101.418221.418310.00000
10802009.06.04 06:13modify280.101.418171.418310.00000
10812009.06.04 06:13modify210.101.418181.418330.00000
10822009.06.04 06:13modify220.101.418271.418330.00000
10832009.06.04 06:13modify250.101.418241.418330.00000
10842009.06.04 06:13modify270.101.418221.418330.00000
10852009.06.04 06:13modify280.101.418171.418330.00000
10862009.06.04 06:13modify210.101.418181.418350.00000
10872009.06.04 06:13modify220.101.418271.418350.00000
10882009.06.04 06:13modify240.101.418341.418350.00000
10892009.06.04 06:13modify250.101.418241.418350.00000
10902009.06.04 06:13modify270.101.418221.418350.00000
10912009.06.04 06:13modify280.101.418171.418350.00000
10922009.06.04 06:15s/l210.101.418351.418350.000001.7010213.69
10932009.06.04 06:15s/l220.101.418351.418350.000000.8010214.49
10942009.06.04 06:15s/l240.101.418351.418350.000000.1010214.59
10952009.06.04 06:15s/l250.101.418351.418350.000001.1010215.69
10962009.06.04 06:15s/l270.101.418351.418350.000001.3010216.99
10972009.06.04 06:15s/l280.101.418351.418350.000001.8010218.79
10982009.06.04 06:21modify180.101.418431.418450.00000
10992009.06.04 06:21modify200.101.418431.418450.00000
11002009.06.04 06:21modify180.101.418431.418470.00000
11012009.06.04 06:21modify200.101.418431.418470.00000
11022009.06.04 06:21modify180.101.418431.418500.00000
11032009.06.04 06:21modify200.101.418431.418500.00000
11042009.06.04 06:21modify180.101.418431.418520.00000
11052009.06.04 06:21modify200.101.418431.418520.00000
11062009.06.04 06:21modify180.101.418431.418540.00000
11072009.06.04 06:21modify200.101.418431.418540.00000
11082009.06.04 06:21modify180.101.418431.418560.00000
11092009.06.04 06:21modify200.101.418431.418560.00000
11102009.06.04 06:21modify180.101.418431.418590.00000
11112009.06.04 06:21modify200.101.418431.418590.00000
11122009.06.04 06:21modify180.101.418431.418610.00000
11132009.06.04 06:21modify200.101.418431.418610.00000
11142009.06.04 06:21modify180.101.418431.418630.00000
11152009.06.04 06:21modify200.101.418431.418630.00000
11162009.06.04 06:23modify180.101.418431.418650.00000
11172009.06.04 06:23modify200.101.418431.418650.00000
11182009.06.04 06:23modify180.101.418431.418680.00000
11192009.06.04 06:23modify200.101.418431.418680.00000
11202009.06.04 06:23modify180.101.418431.418700.00000
11212009.06.04 06:23modify200.101.418431.418700.00000
11222009.06.04 06:23modify180.101.418431.418730.00000
11232009.06.04 06:23modify200.101.418431.418730.00000
11242009.06.04 06:23modify300.101.418711.418730.00000
11252009.06.04 06:23modify180.101.418431.418750.00000
11262009.06.04 06:23modify200.101.418431.418750.00000
11272009.06.04 06:23modify300.101.418711.418750.00000
11282009.06.04 06:23modify180.101.418431.418780.00000
11292009.06.04 06:23modify200.101.418431.418780.00000
11302009.06.04 06:23modify300.101.418711.418780.00000
11312009.06.04 06:23modify180.101.418431.418800.00000
11322009.06.04 06:23modify200.101.418431.418800.00000
11332009.06.04 06:23modify300.101.418711.418800.00000
11342009.06.04 06:23modify180.101.418431.418830.00000
11352009.06.04 06:23modify200.101.418431.418830.00000
11362009.06.04 06:23modify300.101.418711.418830.00000
11372009.06.04 06:23modify180.101.418431.418850.00000
11382009.06.04 06:23modify200.101.418431.418850.00000
11392009.06.04 06:23modify300.101.418711.418850.00000
11402009.06.04 06:23modify180.101.418431.418880.00000
11412009.06.04 06:23modify200.101.418431.418880.00000
11422009.06.04 06:23modify300.101.418711.418880.00000
11432009.06.04 06:23modify180.101.418431.418900.00000
11442009.06.04 06:23modify200.101.418431.418900.00000
11452009.06.04 06:23modify300.101.418711.418900.00000
11462009.06.04 06:23modify180.101.418431.418930.00000
11472009.06.04 06:23modify200.101.418431.418930.00000
11482009.06.04 06:23modify300.101.418711.418930.00000
11492009.06.04 06:23modify180.101.418431.418950.00000
11502009.06.04 06:23modify200.101.418431.418950.00000
11512009.06.04 06:23modify300.101.418711.418950.00000
11522009.06.04 06:23modify180.101.418431.418980.00000
11532009.06.04 06:23modify200.101.418431.418980.00000
11542009.06.04 06:23modify300.101.418711.418980.00000
11552009.06.04 06:23modify180.101.418431.419000.00000
11562009.06.04 06:23modify200.101.418431.419000.00000
11572009.06.04 06:23modify300.101.418711.419000.00000
11582009.06.04 06:23modify180.101.418431.419030.00000
11592009.06.04 06:23modify200.101.418431.419030.00000
11602009.06.04 06:23modify300.101.418711.419030.00000
11612009.06.04 06:24modify180.101.418431.419040.00000
11622009.06.04 06:24modify200.101.418431.419040.00000
11632009.06.04 06:24modify300.101.418711.419040.00000
11642009.06.04 06:24modify180.101.418431.419070.00000
11652009.06.04 06:24modify200.101.418431.419070.00000
11662009.06.04 06:24modify300.101.418711.419070.00000
11672009.06.04 06:24modify180.101.418431.419100.00000
11682009.06.04 06:24modify200.101.418431.419100.00000
11692009.06.04 06:24modify300.101.418711.419100.00000
11702009.06.04 06:24modify180.101.418431.419130.00000
11712009.06.04 06:24modify200.101.418431.419130.00000
11722009.06.04 06:24modify300.101.418711.419130.00000
11732009.06.04 06:24modify180.101.418431.419160.00000
11742009.06.04 06:24modify200.101.418431.419160.00000
11752009.06.04 06:24modify300.101.418711.419160.00000
11762009.06.04 06:24modify180.101.418431.419190.00000
11772009.06.04 06:24modify200.101.418431.419190.00000
11782009.06.04 06:24modify300.101.418711.419190.00000
11792009.06.04 06:24modify180.101.418431.419220.00000
11802009.06.04 06:24modify200.101.418431.419220.00000
11812009.06.04 06:24modify300.101.418711.419220.00000
11822009.06.04 06:24modify180.101.418431.419250.00000
11832009.06.04 06:24modify200.101.418431.419250.00000
11842009.06.04 06:24modify300.101.418711.419250.00000
11852009.06.04 06:24modify180.101.418431.419280.00000
11862009.06.04 06:24modify200.101.418431.419280.00000
11872009.06.04 06:24modify300.101.418711.419280.00000
11882009.06.04 06:24modify180.101.418431.419310.00000
11892009.06.04 06:24modify200.101.418431.419310.00000
11902009.06.04 06:24modify300.101.418711.419310.00000
11912009.06.04 06:24modify180.101.418431.419320.00000
11922009.06.04 06:24modify200.101.418431.419320.00000
11932009.06.04 06:24modify300.101.418711.419320.00000
11942009.06.04 06:24modify180.101.418431.419350.00000
11952009.06.04 06:24modify200.101.418431.419350.00000
11962009.06.04 06:24modify300.101.418711.419350.00000
11972009.06.04 06:24modify180.101.418431.419370.00000
11982009.06.04 06:24modify200.101.418431.419370.00000
11992009.06.04 06:24modify300.101.418711.419370.00000
12002009.06.04 06:24modify180.101.418431.419390.00000
12012009.06.04 06:24modify200.101.418431.419390.00000
12022009.06.04 06:24modify300.101.418711.419390.00000
12032009.06.04 06:24modify180.101.418431.419420.00000
12042009.06.04 06:24modify200.101.418431.419420.00000
12052009.06.04 06:24modify300.101.418711.419420.00000
12062009.06.04 06:24modify180.101.418431.419440.00000
12072009.06.04 06:24modify200.101.418431.419440.00000
12082009.06.04 06:24modify300.101.418711.419440.00000
12092009.06.04 06:24modify180.101.418431.419470.00000
12102009.06.04 06:24modify200.101.418431.419470.00000
12112009.06.04 06:24modify300.101.418711.419470.00000
12122009.06.04 06:24modify180.101.418431.419490.00000
12132009.06.04 06:24modify200.101.418431.419490.00000
12142009.06.04 06:24modify300.101.418711.419490.00000
12152009.06.04 06:24modify180.101.418431.419510.00000
12162009.06.04 06:24modify200.101.418431.419510.00000
12172009.06.04 06:24modify300.101.418711.419510.00000
12182009.06.04 06:24modify180.101.418431.419540.00000
12192009.06.04 06:24modify200.101.418431.419540.00000
12202009.06.04 06:24modify300.101.418711.419540.00000
12212009.06.04 06:24modify180.101.418431.419560.00000
12222009.06.04 06:24modify200.101.418431.419560.00000
12232009.06.04 06:24modify300.101.418711.419560.00000
12242009.06.04 06:24modify180.101.418431.419590.00000
12252009.06.04 06:24modify200.101.418431.419590.00000
12262009.06.04 06:24modify300.101.418711.419590.00000
12272009.06.04 06:24modify180.101.418431.419610.00000
12282009.06.04 06:24modify200.101.418431.419610.00000
12292009.06.04 06:24modify300.101.418711.419610.00000
12302009.06.04 06:24modify180.101.418431.419640.00000
12312009.06.04 06:24modify200.101.418431.419640.00000
12322009.06.04 06:24modify300.101.418711.419640.00000
12332009.06.04 06:24modify180.101.418431.419660.00000
12342009.06.04 06:24modify200.101.418431.419660.00000
12352009.06.04 06:24modify300.101.418711.419660.00000
12362009.06.04 06:24modify180.101.418431.419680.00000
12372009.06.04 06:24modify200.101.418431.419680.00000
12382009.06.04 06:24modify300.101.418711.419680.00000
12392009.06.04 06:24modify180.101.418431.419700.00000
12402009.06.04 06:24modify200.101.418431.419700.00000
12412009.06.04 06:24modify300.101.418711.419700.00000
12422009.06.04 06:24modify180.101.418431.419730.00000
12432009.06.04 06:24modify200.101.418431.419730.00000
12442009.06.04 06:24modify300.101.418711.419730.00000
12452009.06.04 06:24modify180.101.418431.419750.00000
12462009.06.04 06:24modify200.101.418431.419750.00000
12472009.06.04 06:24modify300.101.418711.419750.00000
12482009.06.04 06:24modify180.101.418431.419780.00000
12492009.06.04 06:24modify200.101.418431.419780.00000
12502009.06.04 06:24modify300.101.418711.419780.00000
12512009.06.04 06:24modify180.101.418431.419800.00000
12522009.06.04 06:24modify200.101.418431.419800.00000
12532009.06.04 06:24modify300.101.418711.419800.00000
12542009.06.04 06:24modify180.101.418431.419820.00000
12552009.06.04 06:24modify200.101.418431.419820.00000
12562009.06.04 06:24modify300.101.418711.419820.00000
12572009.06.04 06:24modify180.101.418431.419850.00000
12582009.06.04 06:24modify200.101.418431.419850.00000
12592009.06.04 06:24modify300.101.418711.419850.00000
12602009.06.04 06:24modify180.101.418431.419870.00000
12612009.06.04 06:24modify200.101.418431.419870.00000
12622009.06.04 06:24modify300.101.418711.419870.00000
12632009.06.04 06:24modify180.101.418431.419890.00000
12642009.06.04 06:24modify200.101.418431.419890.00000
12652009.06.04 06:24modify300.101.418711.419890.00000
12662009.06.04 06:24modify180.101.418431.419920.00000
12672009.06.04 06:24modify200.101.418431.419920.00000
12682009.06.04 06:24modify300.101.418711.419920.00000
12692009.06.04 06:24modify180.101.418431.419940.00000
12702009.06.04 06:24modify200.101.418431.419940.00000
12712009.06.04 06:24modify300.101.418711.419940.00000
12722009.06.04 06:24modify180.101.418431.419960.00000
12732009.06.04 06:24modify200.101.418431.419960.00000
12742009.06.04 06:24modify300.101.418711.419960.00000
12752009.06.04 06:24modify180.101.418431.419990.00000
12762009.06.04 06:24modify200.101.418431.419990.00000
12772009.06.04 06:24modify300.101.418711.419990.00000
12782009.06.04 06:24modify180.101.418431.420010.00000
12792009.06.04 06:24modify200.101.418431.420010.00000
12802009.06.04 06:24modify300.101.418711.420010.00000
12812009.06.04 06:26s/l180.101.420011.420010.0000015.8010234.59
12822009.06.04 06:26s/l200.101.420011.420010.0000015.8010250.39
12832009.06.04 06:26s/l300.101.420011.420010.0000013.0010263.39
12842009.06.04 10:06sell310.101.418500.000000.00000
12852009.06.04 10:08modify310.101.418501.418500.00000
12862009.06.04 10:10modify310.101.418501.418490.00000
12872009.06.04 10:10modify310.101.418501.418470.00000
12882009.06.04 10:10modify310.101.418501.418460.00000
12892009.06.04 10:10modify310.101.418501.418440.00000
12902009.06.04 10:10modify310.101.418501.418430.00000
12912009.06.04 10:10modify310.101.418501.418410.00000
12922009.06.04 10:10modify310.101.418501.418400.00000
12932009.06.04 10:10modify310.101.418501.418380.00000
12942009.06.04 10:10modify310.101.418501.418360.00000
12952009.06.04 10:10modify310.101.418501.418350.00000
12962009.06.04 10:10modify310.101.418501.418330.00000
12972009.06.04 10:10modify310.101.418501.418310.00000
12982009.06.04 10:10modify310.101.418501.418290.00000
12992009.06.04 10:10modify310.101.418501.418270.00000
13002009.06.04 10:12modify310.101.418501.418260.00000
13012009.06.04 10:12modify310.101.418501.418240.00000
13022009.06.04 10:12modify310.101.418501.418220.00000
13032009.06.04 10:12modify310.101.418501.418200.00000
13042009.06.04 10:12modify310.101.418501.418170.00000
13052009.06.04 10:12modify310.101.418501.418150.00000
13062009.06.04 10:12modify310.101.418501.418130.00000
13072009.06.04 10:12modify310.101.418501.418110.00000
13082009.06.04 10:12modify310.101.418501.418080.00000
13092009.06.04 10:12modify310.101.418501.418060.00000
13102009.06.04 10:12modify310.101.418501.418030.00000
13112009.06.04 10:12modify310.101.418501.418010.00000
13122009.06.04 10:12modify310.101.418501.417980.00000
13132009.06.04 10:12modify310.101.418501.417950.00000
13142009.06.04 10:12modify310.101.418501.417930.00000
13152009.06.04 10:12modify310.101.418501.417900.00000
13162009.06.04 10:18s/l310.101.417901.417900.000006.0010269.39
13172009.06.04 14:55buy320.101.418110.000000.00000
13182009.06.04 14:58modify320.101.418111.418110.00000
13192009.06.04 14:58modify320.101.418111.418120.00000
13202009.06.04 14:58modify320.101.418111.418140.00000
13212009.06.04 14:58modify320.101.418111.418160.00000
13222009.06.04 14:58modify320.101.418111.418180.00000
13232009.06.04 14:58modify320.101.418111.418190.00000
13242009.06.04 14:58modify320.101.418111.418210.00000
13252009.06.04 14:58modify320.101.418111.418230.00000
13262009.06.04 14:58modify320.101.418111.418250.00000
13272009.06.04 14:58modify320.101.418111.418260.00000
13282009.06.04 14:58modify320.101.418111.418280.00000
13292009.06.04 15:00s/l320.101.418281.418280.000001.7010271.09
13302009.06.04 16:14sell330.101.416770.000000.00000
13312009.06.04 16:17modify330.101.416771.416760.00000
13322009.06.04 16:17modify330.101.416771.416740.00000
13332009.06.04 16:17modify330.101.416771.416730.00000
13342009.06.04 16:17modify330.101.416771.416710.00000
13352009.06.04 16:17modify330.101.416771.416690.00000
13362009.06.04 16:22s/l330.101.416691.416690.000000.8010271.89
13372009.06.04 16:40buy340.101.417730.000000.00000
13382009.06.04 16:55sell350.101.416650.000000.00000
13392009.06.04 17:00sell360.101.416880.000000.00000
13402009.06.04 17:10buy370.101.417540.000000.00000
13412009.06.04 17:15modify370.101.417541.417550.00000
13422009.06.04 17:15modify370.101.417541.417560.00000
13432009.06.04 17:15modify370.101.417541.417570.00000
13442009.06.04 17:15modify370.101.417541.417580.00000
13452009.06.04 17:15modify370.101.417541.417600.00000
13462009.06.04 17:15modify370.101.417541.417610.00000
13472009.06.04 17:16modify370.101.417541.417620.00000
13482009.06.04 17:16modify370.101.417541.417640.00000
13492009.06.04 17:16modify370.101.417541.417660.00000
13502009.06.04 17:16modify370.101.417541.417690.00000
13512009.06.04 17:16modify370.101.417541.417710.00000
13522009.06.04 17:16modify340.101.417731.417730.00000
13532009.06.04 17:16modify370.101.417541.417730.00000
13542009.06.04 17:16modify340.101.417731.417740.00000
13552009.06.04 17:16modify370.101.417541.417740.00000
13562009.06.04 17:16modify340.101.417731.417760.00000
13572009.06.04 17:16modify370.101.417541.417760.00000
13582009.06.04 17:16modify340.101.417731.417770.00000
13592009.06.04 17:16modify370.101.417541.417770.00000
13602009.06.04 17:17modify340.101.417731.417790.00000
13612009.06.04 17:17modify370.101.417541.417790.00000
13622009.06.04 17:17modify340.101.417731.417810.00000
13632009.06.04 17:17modify370.101.417541.417810.00000
13642009.06.04 17:17modify340.101.417731.417840.00000
13652009.06.04 17:17modify370.101.417541.417840.00000
13662009.06.04 17:17modify340.101.417731.417860.00000
13672009.06.04 17:17modify370.101.417541.417860.00000
13682009.06.04 17:17modify340.101.417731.417890.00000
13692009.06.04 17:17modify370.101.417541.417890.00000
13702009.06.04 17:17modify340.101.417731.417900.00000
13712009.06.04 17:17modify370.101.417541.417900.00000
13722009.06.04 17:17modify340.101.417731.417930.00000
13732009.06.04 17:17modify370.101.417541.417930.00000
13742009.06.04 17:17modify340.101.417731.417960.00000
13752009.06.04 17:17modify370.101.417541.417960.00000
13762009.06.04 17:17modify340.101.417731.417990.00000
13772009.06.04 17:17modify370.101.417541.417990.00000
13782009.06.04 17:17modify340.101.417731.418020.00000
13792009.06.04 17:17modify370.101.417541.418020.00000
13802009.06.04 17:18modify340.101.417731.418030.00000
13812009.06.04 17:18modify370.101.417541.418030.00000
13822009.06.04 17:18modify340.101.417731.418060.00000
13832009.06.04 17:18modify370.101.417541.418060.00000
13842009.06.04 17:18modify340.101.417731.418090.00000
13852009.06.04 17:18modify370.101.417541.418090.00000
13862009.06.04 17:18modify340.101.417731.418110.00000
13872009.06.04 17:18modify370.101.417541.418110.00000
13882009.06.04 17:18modify340.101.417731.418140.00000
13892009.06.04 17:18modify370.101.417541.418140.00000
13902009.06.04 17:18modify340.101.417731.418150.00000
13912009.06.04 17:18modify370.101.417541.418150.00000
13922009.06.04 17:18modify340.101.417731.418160.00000
13932009.06.04 17:18modify370.101.417541.418160.00000
13942009.06.04 17:20modify340.101.417731.418180.00000
13952009.06.04 17:20modify370.101.417541.418180.00000
13962009.06.04 17:20modify340.101.417731.418190.00000
13972009.06.04 17:20modify370.101.417541.418190.00000
13982009.06.04 17:20modify340.101.417731.418210.00000
13992009.06.04 17:20modify370.101.417541.418210.00000
14002009.06.04 17:20modify340.101.417731.418220.00000
14012009.06.04 17:20modify370.101.417541.418220.00000
14022009.06.04 17:21modify340.101.417731.418230.00000
14032009.06.04 17:21modify370.101.417541.418230.00000
14042009.06.04 17:21modify340.101.417731.418240.00000
14052009.06.04 17:21modify370.101.417541.418240.00000
14062009.06.04 17:21modify340.101.417731.418250.00000
14072009.06.04 17:21modify370.101.417541.418250.00000
14082009.06.04 17:21modify340.101.417731.418270.00000
14092009.06.04 17:21modify370.101.417541.418270.00000
14102009.06.04 17:21modify340.101.417731.418280.00000
14112009.06.04 17:21modify370.101.417541.418280.00000
14122009.06.04 17:21modify340.101.417731.418300.00000
14132009.06.04 17:21modify370.101.417541.418300.00000
14142009.06.04 17:21modify340.101.417731.418310.00000
14152009.06.04 17:21modify370.101.417541.418310.00000
14162009.06.04 17:21modify340.101.417731.418320.00000
14172009.06.04 17:21modify370.101.417541.418320.00000
14182009.06.04 17:21modify340.101.417731.418330.00000
14192009.06.04 17:21modify370.101.417541.418330.00000
14202009.06.04 17:22modify340.101.417731.418350.00000
14212009.06.04 17:22modify370.101.417541.418350.00000
14222009.06.04 17:22modify340.101.417731.418370.00000
14232009.06.04 17:22modify370.101.417541.418370.00000
14242009.06.04 17:27modify340.101.417731.418390.00000
14252009.06.04 17:27modify370.101.417541.418390.00000
14262009.06.04 17:27modify340.101.417731.418410.00000
14272009.06.04 17:27modify370.101.417541.418410.00000
14282009.06.04 17:27modify340.101.417731.418430.00000
14292009.06.04 17:27modify370.101.417541.418430.00000
14302009.06.04 17:27modify340.101.417731.418440.00000
14312009.06.04 17:27modify370.101.417541.418440.00000
14322009.06.04 17:27modify340.101.417731.418460.00000
14332009.06.04 17:27modify370.101.417541.418460.00000
14342009.06.04 17:27modify340.101.417731.418480.00000
14352009.06.04 17:27modify370.101.417541.418480.00000
14362009.06.04 17:27modify340.101.417731.418500.00000
14372009.06.04 17:27modify370.101.417541.418500.00000
14382009.06.04 17:27modify340.101.417731.418520.00000
14392009.06.04 17:27modify370.101.417541.418520.00000
14402009.06.04 17:28modify340.101.417731.418530.00000
14412009.06.04 17:28modify370.101.417541.418530.00000
14422009.06.04 17:28modify340.101.417731.418550.00000
14432009.06.04 17:28modify370.101.417541.418550.00000
14442009.06.04 17:28modify340.101.417731.418580.00000
14452009.06.04 17:28modify370.101.417541.418580.00000
14462009.06.04 17:28modify340.101.417731.418620.00000
14472009.06.04 17:28modify370.101.417541.418620.00000
14482009.06.04 17:28modify340.101.417731.418650.00000
14492009.06.04 17:28modify370.101.417541.418650.00000
14502009.06.04 17:28modify340.101.417731.418680.00000
14512009.06.04 17:28modify370.101.417541.418680.00000
14522009.06.04 17:28modify340.101.417731.418710.00000
14532009.06.04 17:28modify370.101.417541.418710.00000
14542009.06.04 17:28modify340.101.417731.418750.00000
14552009.06.04 17:28modify370.101.417541.418750.00000
14562009.06.04 17:28modify340.101.417731.418780.00000
14572009.06.04 17:28modify370.101.417541.418780.00000
14582009.06.04 17:28modify340.101.417731.418790.00000
14592009.06.04 17:28modify370.101.417541.418790.00000
14602009.06.04 17:28modify340.101.417731.418820.00000
14612009.06.04 17:28modify370.101.417541.418820.00000
14622009.06.04 17:28modify340.101.417731.418850.00000
14632009.06.04 17:28modify370.101.417541.418850.00000
14642009.06.04 17:28modify340.101.417731.418870.00000
14652009.06.04 17:28modify370.101.417541.418870.00000
14662009.06.04 17:28modify340.101.417731.418900.00000
14672009.06.04 17:28modify370.101.417541.418900.00000
14682009.06.04 17:32modify340.101.417731.418920.00000
14692009.06.04 17:32modify370.101.417541.418920.00000
14702009.06.04 17:32modify340.101.417731.418940.00000
14712009.06.04 17:32modify370.101.417541.418940.00000
14722009.06.04 17:32modify340.101.417731.418960.00000
14732009.06.04 17:32modify370.101.417541.418960.00000
14742009.06.04 17:32modify340.101.417731.418980.00000
14752009.06.04 17:32modify370.101.417541.418980.00000
14762009.06.04 17:32modify340.101.417731.418990.00000
14772009.06.04 17:32modify370.101.417541.418990.00000
14782009.06.04 17:32modify340.101.417731.419010.00000
14792009.06.04 17:32modify370.101.417541.419010.00000
14802009.06.04 17:32modify340.101.417731.419020.00000
14812009.06.04 17:32modify370.101.417541.419020.00000
14822009.06.04 17:32modify340.101.417731.419040.00000
14832009.06.04 17:32modify370.101.417541.419040.00000
14842009.06.04 17:33modify340.101.417731.419050.00000
14852009.06.04 17:33modify370.101.417541.419050.00000
14862009.06.04 17:33modify340.101.417731.419080.00000
14872009.06.04 17:33modify370.101.417541.419080.00000
14882009.06.04 17:33modify340.101.417731.419110.00000
14892009.06.04 17:33modify370.101.417541.419110.00000
14902009.06.04 17:33modify340.101.417731.419150.00000
14912009.06.04 17:33modify370.101.417541.419150.00000
14922009.06.04 17:33modify340.101.417731.419190.00000
14932009.06.04 17:33modify370.101.417541.419190.00000
14942009.06.04 17:33modify340.101.417731.419230.00000
14952009.06.04 17:33modify370.101.417541.419230.00000
14962009.06.04 17:33modify340.101.417731.419270.00000
14972009.06.04 17:33modify370.101.417541.419270.00000
14982009.06.04 17:33modify340.101.417731.419310.00000
14992009.06.04 17:33modify370.101.417541.419310.00000
15002009.06.04 17:33modify340.101.417731.419330.00000
15012009.06.04 17:33modify370.101.417541.419330.00000
15022009.06.04 17:33modify340.101.417731.419360.00000
15032009.06.04 17:33modify370.101.417541.419360.00000
15042009.06.04 17:33modify340.101.417731.419390.00000
15052009.06.04 17:33modify370.101.417541.419390.00000
15062009.06.04 17:33modify340.101.417731.419420.00000
15072009.06.04 17:33modify370.101.417541.419420.00000
15082009.06.04 17:33modify340.101.417731.419450.00000
15092009.06.04 17:33modify370.101.417541.419450.00000
15102009.06.04 17:33modify340.101.417731.419480.00000
15112009.06.04 17:33modify370.101.417541.419480.00000
15122009.06.04 17:33modify340.101.417731.419500.00000
15132009.06.04 17:33modify370.101.417541.419500.00000
15142009.06.04 17:33modify340.101.417731.419530.00000
15152009.06.04 17:33modify370.101.417541.419530.00000
15162009.06.04 17:33modify340.101.417731.419560.00000
15172009.06.04 17:33modify370.101.417541.419560.00000
15182009.06.04 17:33modify340.101.417731.419570.00000
15192009.06.04 17:33modify370.101.417541.419570.00000
15202009.06.04 17:33modify340.101.417731.419590.00000
15212009.06.04 17:33modify370.101.417541.419590.00000
15222009.06.04 17:33modify340.101.417731.419620.00000
15232009.06.04 17:33modify370.101.417541.419620.00000
15242009.06.04 17:33modify340.101.417731.419650.00000
15252009.06.04 17:33modify370.101.417541.419650.00000
15262009.06.04 17:33modify340.101.417731.419680.00000
15272009.06.04 17:33modify370.101.417541.419680.00000
15282009.06.04 17:33modify340.101.417731.419710.00000
15292009.06.04 17:33modify370.101.417541.419710.00000
15302009.06.04 17:33modify340.101.417731.419740.00000
15312009.06.04 17:33modify370.101.417541.419740.00000
15322009.06.04 17:33modify340.101.417731.419760.00000
15332009.06.04 17:33modify370.101.417541.419760.00000
15342009.06.04 17:33modify340.101.417731.419790.00000
15352009.06.04 17:33modify370.101.417541.419790.00000
15362009.06.04 17:33modify340.101.417731.419820.00000
15372009.06.04 17:33modify370.101.417541.419820.00000
15382009.06.04 17:34modify340.101.417731.419840.00000
15392009.06.04 17:34modify370.101.417541.419840.00000
15402009.06.04 17:34modify340.101.417731.419850.00000
15412009.06.04 17:34modify370.101.417541.419850.00000
15422009.06.04 17:34modify340.101.417731.419860.00000
15432009.06.04 17:34modify370.101.417541.419860.00000
15442009.06.04 17:34modify340.101.417731.419870.00000
15452009.06.04 17:34modify370.101.417541.419870.00000
15462009.06.04 17:34modify340.101.417731.419880.00000
15472009.06.04 17:34modify370.101.417541.419880.00000
15482009.06.04 17:34modify340.101.417731.419890.00000
15492009.06.04 17:34modify370.101.417541.419890.00000
15502009.06.04 17:34modify340.101.417731.419900.00000
15512009.06.04 17:34modify370.101.417541.419900.00000
15522009.06.04 17:34modify340.101.417731.419920.00000
15532009.06.04 17:34modify370.101.417541.419920.00000
15542009.06.04 17:34modify340.101.417731.419930.00000
15552009.06.04 17:34modify370.101.417541.419930.00000
15562009.06.04 17:34modify340.101.417731.419940.00000
15572009.06.04 17:34modify370.101.417541.419940.00000
15582009.06.04 17:34modify340.101.417731.419950.00000
15592009.06.04 17:34modify370.101.417541.419950.00000
15602009.06.04 17:34modify340.101.417731.419960.00000
15612009.06.04 17:34modify370.101.417541.419960.00000
15622009.06.04 17:34modify340.101.417731.419970.00000
15632009.06.04 17:34modify370.101.417541.419970.00000
15642009.06.04 17:34modify340.101.417731.419990.00000
15652009.06.04 17:34modify370.101.417541.419990.00000
15662009.06.04 17:34modify340.101.417731.420000.00000
15672009.06.04 17:34modify370.101.417541.420000.00000
15682009.06.04 17:34modify340.101.417731.420010.00000
15692009.06.04 17:34modify370.101.417541.420010.00000
15702009.06.04 17:34modify340.101.417731.420030.00000
15712009.06.04 17:34modify370.101.417541.420030.00000
15722009.06.04 17:34modify340.101.417731.420040.00000
15732009.06.04 17:34modify370.101.417541.420040.00000
15742009.06.04 17:34modify340.101.417731.420050.00000
15752009.06.04 17:34modify370.101.417541.420050.00000
15762009.06.04 17:34modify340.101.417731.420060.00000
15772009.06.04 17:34modify370.101.417541.420060.00000
15782009.06.04 17:34modify340.101.417731.420070.00000
15792009.06.04 17:34modify370.101.417541.420070.00000
15802009.06.04 17:35modify340.101.417731.420080.00000
15812009.06.04 17:35modify370.101.417541.420080.00000
15822009.06.04 17:35modify340.101.417731.420090.00000
15832009.06.04 17:35modify370.101.417541.420090.00000
15842009.06.04 17:35modify340.101.417731.420100.00000
15852009.06.04 17:35modify370.101.417541.420100.00000
15862009.06.04 17:35modify340.101.417731.420120.00000
15872009.06.04 17:35modify370.101.417541.420120.00000
15882009.06.04 17:35modify340.101.417731.420130.00000
15892009.06.04 17:35modify370.101.417541.420130.00000
15902009.06.04 17:35modify340.101.417731.420140.00000
15912009.06.04 17:35modify370.101.417541.420140.00000
15922009.06.04 17:35modify340.101.417731.420150.00000
15932009.06.04 17:35modify370.101.417541.420150.00000
15942009.06.04 17:35modify340.101.417731.420170.00000
15952009.06.04 17:35modify370.101.417541.420170.00000
15962009.06.04 17:35modify340.101.417731.420180.00000
15972009.06.04 17:35modify370.101.417541.420180.00000
15982009.06.04 17:35modify340.101.417731.420200.00000
15992009.06.04 17:35modify370.101.417541.420200.00000
16002009.06.04 17:35modify340.101.417731.420210.00000
16012009.06.04 17:35modify370.101.417541.420210.00000
16022009.06.04 17:36modify340.101.417731.420220.00000
16032009.06.04 17:36modify370.101.417541.420220.00000
16042009.06.04 17:36modify340.101.417731.420230.00000
16052009.06.04 17:36modify370.101.417541.420230.00000
16062009.06.04 17:36modify340.101.417731.420250.00000
16072009.06.04 17:36modify370.101.417541.420250.00000
16082009.06.04 17:36modify340.101.417731.420270.00000
16092009.06.04 17:36modify370.101.417541.420270.00000
16102009.06.04 17:37modify340.101.417731.420290.00000
16112009.06.04 17:37modify370.101.417541.420290.00000
16122009.06.04 17:37modify340.101.417731.420300.00000
16132009.06.04 17:37modify370.101.417541.420300.00000
16142009.06.04 17:37modify340.101.417731.420310.00000
16152009.06.04 17:37modify370.101.417541.420310.00000
16162009.06.04 17:37modify340.101.417731.420320.00000
16172009.06.04 17:37modify370.101.417541.420320.00000
16182009.06.04 17:42s/l340.101.420321.420320.0000025.9010297.79
16192009.06.04 17:42s/l370.101.420321.420320.0000027.8010325.59
16202009.06.04 18:40sell380.101.417460.000000.00000
16212009.06.04 19:05sell390.101.417360.000000.00000
16222009.06.04 19:07modify380.101.417461.417450.00000
16232009.06.04 19:07modify380.101.417461.417410.00000
16242009.06.04 19:07modify380.101.417461.417380.00000
16252009.06.04 19:07modify380.101.417461.417340.00000
16262009.06.04 19:07modify390.101.417361.417340.00000
16272009.06.04 19:07modify380.101.417461.417300.00000
16282009.06.04 19:07modify390.101.417361.417300.00000
16292009.06.04 19:07modify380.101.417461.417280.00000
16302009.06.04 19:07modify390.101.417361.417280.00000
16312009.06.04 19:07modify380.101.417461.417230.00000
16322009.06.04 19:07modify390.101.417361.417230.00000
16332009.06.04 19:07modify380.101.417461.417180.00000
16342009.06.04 19:07modify390.101.417361.417180.00000
16352009.06.04 19:07modify380.101.417461.417130.00000
16362009.06.04 19:07modify390.101.417361.417130.00000
16372009.06.04 19:07modify380.101.417461.417090.00000
16382009.06.04 19:07modify390.101.417361.417090.00000
16392009.06.04 19:07modify380.101.417461.417040.00000
16402009.06.04 19:07modify390.101.417361.417040.00000
16412009.06.04 19:07modify380.101.417461.416990.00000
16422009.06.04 19:07modify390.101.417361.416990.00000
16432009.06.04 19:08modify380.101.417461.416980.00000
16442009.06.04 19:08modify390.101.417361.416980.00000
16452009.06.04 19:08modify380.101.417461.416970.00000
16462009.06.04 19:08modify390.101.417361.416970.00000
16472009.06.04 19:08modify380.101.417461.416960.00000
16482009.06.04 19:08modify390.101.417361.416960.00000
16492009.06.04 19:08modify380.101.417461.416950.00000
16502009.06.04 19:08modify390.101.417361.416950.00000
16512009.06.04 19:08modify380.101.417461.416940.00000
16522009.06.04 19:08modify390.101.417361.416940.00000
16532009.06.04 19:08modify380.101.417461.416930.00000
16542009.06.04 19:08modify390.101.417361.416930.00000
16552009.06.04 19:08modify380.101.417461.416920.00000
16562009.06.04 19:08modify390.101.417361.416920.00000
16572009.06.04 19:08modify380.101.417461.416910.00000
16582009.06.04 19:08modify390.101.417361.416910.00000
16592009.06.04 19:08modify380.101.417461.416900.00000
16602009.06.04 19:08modify390.101.417361.416900.00000
16612009.06.04 19:08modify380.101.417461.416890.00000
16622009.06.04 19:08modify390.101.417361.416890.00000
16632009.06.04 19:08modify380.101.417461.416880.00000
16642009.06.04 19:08modify390.101.417361.416880.00000
16652009.06.04 19:08modify360.101.416881.416870.00000
16662009.06.04 19:08modify380.101.417461.416870.00000
16672009.06.04 19:08modify390.101.417361.416870.00000
16682009.06.04 19:08modify360.101.416881.416860.00000
16692009.06.04 19:08modify380.101.417461.416860.00000
16702009.06.04 19:08modify390.101.417361.416860.00000
16712009.06.04 19:08modify360.101.416881.416850.00000
16722009.06.04 19:08modify380.101.417461.416850.00000
16732009.06.04 19:08modify390.101.417361.416850.00000
16742009.06.04 19:08modify360.101.416881.416830.00000
16752009.06.04 19:08modify380.101.417461.416830.00000
16762009.06.04 19:08modify390.101.417361.416830.00000
16772009.06.04 19:08modify360.101.416881.416820.00000
16782009.06.04 19:08modify380.101.417461.416820.00000
16792009.06.04 19:08modify390.101.417361.416820.00000
16802009.06.04 19:08modify360.101.416881.416810.00000
16812009.06.04 19:08modify380.101.417461.416810.00000
16822009.06.04 19:08modify390.101.417361.416810.00000
16832009.06.04 19:08modify360.101.416881.416800.00000
16842009.06.04 19:08modify380.101.417461.416800.00000
16852009.06.04 19:08modify390.101.417361.416800.00000
16862009.06.04 19:08modify360.101.416881.416790.00000
16872009.06.04 19:08modify380.101.417461.416790.00000
16882009.06.04 19:08modify390.101.417361.416790.00000
16892009.06.04 19:09modify360.101.416881.416780.00000
16902009.06.04 19:09modify380.101.417461.416780.00000
16912009.06.04 19:09modify390.101.417361.416780.00000
16922009.06.04 19:09modify360.101.416881.416770.00000
16932009.06.04 19:09modify380.101.417461.416770.00000
16942009.06.04 19:09modify390.101.417361.416770.00000
16952009.06.04 19:09modify360.101.416881.416760.00000
16962009.06.04 19:09modify380.101.417461.416760.00000
16972009.06.04 19:09modify390.101.417361.416760.00000
16982009.06.04 19:09modify360.101.416881.416750.00000
16992009.06.04 19:09modify380.101.417461.416750.00000
17002009.06.04 19:09modify390.101.417361.416750.00000
17012009.06.04 19:11s/l360.101.416751.416750.000001.3010326.89
17022009.06.04 19:11s/l380.101.416751.416750.000007.1010333.99
17032009.06.04 19:11s/l390.101.416751.416750.000006.1010340.09
17042009.06.04 19:52buy400.101.418100.000000.00000
17052009.06.04 19:55buy410.101.418070.000000.00000
17062009.06.04 21:04modify410.101.418071.418080.00000
17072009.06.04 21:04modify400.101.418101.418120.00000
17082009.06.04 21:04modify410.101.418071.418120.00000
17092009.06.04 21:08modify400.101.418101.418130.00000
17102009.06.04 21:08modify410.101.418071.418130.00000
17112009.06.04 21:08modify400.101.418101.418250.00000
17122009.06.04 21:08modify410.101.418071.418250.00000
17132009.06.04 21:08modify400.101.418101.418370.00000
17142009.06.04 21:08modify410.101.418071.418370.00000
17152009.06.04 21:08modify400.101.418101.418380.00000
17162009.06.04 21:08modify410.101.418071.418380.00000
17172009.06.04 21:08modify400.101.418101.418400.00000
17182009.06.04 21:08modify410.101.418071.418400.00000
17192009.06.04 21:11modify400.101.418101.418440.00000
17202009.06.04 21:11modify410.101.418071.418440.00000
17212009.06.04 21:11modify400.101.418101.418490.00000
17222009.06.04 21:11modify410.101.418071.418490.00000
17232009.06.04 21:11modify400.101.418101.418510.00000
17242009.06.04 21:11modify410.101.418071.418510.00000
17252009.06.04 21:11modify400.101.418101.418540.00000
17262009.06.04 21:11modify410.101.418071.418540.00000
17272009.06.04 21:12modify400.101.418101.418550.00000
17282009.06.04 21:12modify410.101.418071.418550.00000
17292009.06.04 21:13modify400.101.418101.418590.00000
17302009.06.04 21:13modify410.101.418071.418590.00000
17312009.06.04 21:13modify400.101.418101.418630.00000
17322009.06.04 21:13modify410.101.418071.418630.00000
17332009.06.04 21:13modify400.101.418101.418640.00000
17342009.06.04 21:13modify410.101.418071.418640.00000
17352009.06.04 21:13modify400.101.418101.418650.00000
17362009.06.04 21:13modify410.101.418071.418650.00000
17372009.06.04 21:14modify400.101.418101.418680.00000
17382009.06.04 21:14modify410.101.418071.418680.00000
17392009.06.04 21:14modify400.101.418101.418690.00000
17402009.06.04 21:14modify410.101.418071.418690.00000
17412009.06.04 21:14modify400.101.418101.418720.00000
17422009.06.04 21:14modify410.101.418071.418720.00000
17432009.06.04 21:14modify400.101.418101.418750.00000
17442009.06.04 21:14modify410.101.418071.418750.00000
17452009.06.04 21:18s/l400.101.418751.418750.000006.5010346.59
17462009.06.04 21:18s/l410.101.418751.418750.000006.8010353.39
17472009.06.04 22:00sell420.101.417580.000000.00000
17482009.06.04 22:06buy430.101.418010.000000.00000
17492009.06.04 22:16sell440.101.417480.000000.00000
17502009.06.04 23:05buy450.101.417940.000000.00000
17512009.06.04 23:39buy460.101.418380.000000.00000
17522009.06.04 23:50sell470.101.417030.000000.00000
17532009.06.04 23:53modify420.101.417581.417580.00000
17542009.06.04 23:53modify420.101.417581.417560.00000
17552009.06.04 23:53modify420.101.417581.417530.00000
17562009.06.04 23:53modify420.101.417581.417510.00000
17572009.06.04 23:53modify420.101.417581.417490.00000
17582009.06.04 23:53modify420.101.417581.417460.00000
17592009.06.04 23:53modify440.101.417481.417460.00000
17602009.06.04 23:53modify420.101.417581.417430.00000
17612009.06.04 23:53modify440.101.417481.417430.00000
17622009.06.04 23:53modify420.101.417581.417400.00000
17632009.06.04 23:53modify440.101.417481.417400.00000
17642009.06.04 23:53modify420.101.417581.417370.00000
17652009.06.04 23:53modify440.101.417481.417370.00000
17662009.06.04 23:53modify420.101.417581.417340.00000
17672009.06.04 23:53modify440.101.417481.417340.00000
17682009.06.05 00:04s/l420.101.417341.417340.000002.0910355.48
17692009.06.05 00:04s/l440.101.417341.417340.000001.0910356.57
17702009.06.05 00:16buy480.101.418160.000000.00000
17712009.06.05 00:24modify430.101.418011.418300.00000
17722009.06.05 00:24modify450.101.417941.418300.00000
17732009.06.05 00:24modify480.101.418161.418300.00000
17742009.06.05 00:25modify430.101.418011.418310.00000
17752009.06.05 00:25modify450.101.417941.418310.00000
17762009.06.05 00:25modify480.101.418161.418310.00000
17772009.06.05 00:25modify430.101.418011.418350.00000
17782009.06.05 00:25modify450.101.417941.418350.00000
17792009.06.05 00:25modify480.101.418161.418350.00000
17802009.06.05 00:25modify430.101.418011.418380.00000
17812009.06.05 00:25modify450.101.417941.418380.00000
17822009.06.05 00:25modify460.101.418381.418380.00000
17832009.06.05 00:25modify480.101.418161.418380.00000
17842009.06.05 00:25modify430.101.418011.418410.00000
17852009.06.05 00:25modify450.101.417941.418410.00000
17862009.06.05 00:25modify460.101.418381.418410.00000
17872009.06.05 00:25modify480.101.418161.418410.00000
17882009.06.05 00:25modify430.101.418011.418430.00000
17892009.06.05 00:25modify450.101.417941.418430.00000
17902009.06.05 00:25modify460.101.418381.418430.00000
17912009.06.05 00:25modify480.101.418161.418430.00000
17922009.06.05 00:25modify430.101.418011.418460.00000
17932009.06.05 00:25modify450.101.417941.418460.00000
17942009.06.05 00:25modify460.101.418381.418460.00000
17952009.06.05 00:25modify480.101.418161.418460.00000
17962009.06.05 00:25modify430.101.418011.418490.00000
17972009.06.05 00:25modify450.101.417941.418490.00000
17982009.06.05 00:25modify460.101.418381.418490.00000
17992009.06.05 00:25modify480.101.418161.418490.00000
18002009.06.05 00:25modify430.101.418011.418510.00000
18012009.06.05 00:25modify450.101.417941.418510.00000
18022009.06.05 00:25modify460.101.418381.418510.00000
18032009.06.05 00:25modify480.101.418161.418510.00000
18042009.06.05 00:25modify430.101.418011.418540.00000
18052009.06.05 00:25modify450.101.417941.418540.00000
18062009.06.05 00:25modify460.101.418381.418540.00000
18072009.06.05 00:25modify480.101.418161.418540.00000
18082009.06.05 00:27modify430.101.418011.418550.00000
18092009.06.05 00:27modify450.101.417941.418550.00000
18102009.06.05 00:27modify460.101.418381.418550.00000
18112009.06.05 00:27modify480.101.418161.418550.00000
18122009.06.05 00:27modify430.101.418011.418560.00000
18132009.06.05 00:27modify450.101.417941.418560.00000
18142009.06.05 00:27modify460.101.418381.418560.00000
18152009.06.05 00:27modify480.101.418161.418560.00000
18162009.06.05 00:27modify430.101.418011.418580.00000
18172009.06.05 00:27modify450.101.417941.418580.00000
18182009.06.05 00:27modify460.101.418381.418580.00000
18192009.06.05 00:27modify480.101.418161.418580.00000
18202009.06.05 00:27modify430.101.418011.418590.00000
18212009.06.05 00:27modify450.101.417941.418590.00000
18222009.06.05 00:27modify460.101.418381.418590.00000
18232009.06.05 00:27modify480.101.418161.418590.00000
18242009.06.05 00:27modify430.101.418011.418600.00000
18252009.06.05 00:27modify450.101.417941.418600.00000
18262009.06.05 00:27modify460.101.418381.418600.00000
18272009.06.05 00:27modify480.101.418161.418600.00000
18282009.06.05 00:27modify430.101.418011.418610.00000
18292009.06.05 00:27modify450.101.417941.418610.00000
18302009.06.05 00:27modify460.101.418381.418610.00000
18312009.06.05 00:27modify480.101.418161.418610.00000
18322009.06.05 00:27modify430.101.418011.418620.00000
18332009.06.05 00:27modify450.101.417941.418620.00000
18342009.06.05 00:27modify460.101.418381.418620.00000
18352009.06.05 00:27modify480.101.418161.418620.00000
18362009.06.05 00:27modify430.101.418011.418630.00000
18372009.06.05 00:27modify450.101.417941.418630.00000
18382009.06.05 00:27modify460.101.418381.418630.00000
18392009.06.05 00:27modify480.101.418161.418630.00000
18402009.06.05 00:27modify430.101.418011.418640.00000
18412009.06.05 00:27modify450.101.417941.418640.00000
18422009.06.05 00:27modify460.101.418381.418640.00000
18432009.06.05 00:27modify480.101.418161.418640.00000
18442009.06.05 00:27modify430.101.418011.418660.00000
18452009.06.05 00:27modify450.101.417941.418660.00000
18462009.06.05 00:27modify460.101.418381.418660.00000
18472009.06.05 00:27modify480.101.418161.418660.00000
18482009.06.05 00:27modify430.101.418011.418670.00000
18492009.06.05 00:27modify450.101.417941.418670.00000
18502009.06.05 00:27modify460.101.418381.418670.00000
18512009.06.05 00:27modify480.101.418161.418670.00000
18522009.06.05 00:27modify430.101.418011.418680.00000
18532009.06.05 00:27modify450.101.417941.418680.00000
18542009.06.05 00:27modify460.101.418381.418680.00000
18552009.06.05 00:27modify480.101.418161.418680.00000
18562009.06.05 00:27modify430.101.418011.418690.00000
18572009.06.05 00:27modify450.101.417941.418690.00000
18582009.06.05 00:27modify460.101.418381.418690.00000
18592009.06.05 00:27modify480.101.418161.418690.00000
18602009.06.05 00:28modify430.101.418011.418710.00000
18612009.06.05 00:28modify450.101.417941.418710.00000
18622009.06.05 00:28modify460.101.418381.418710.00000
18632009.06.05 00:28modify480.101.418161.418710.00000
18642009.06.05 00:28modify430.101.418011.418730.00000
18652009.06.05 00:28modify450.101.417941.418730.00000
18662009.06.05 00:28modify460.101.418381.418730.00000
18672009.06.05 00:28modify480.101.418161.418730.00000
18682009.06.05 00:28modify430.101.418011.418760.00000
18692009.06.05 00:28modify450.101.417941.418760.00000
18702009.06.05 00:28modify460.101.418381.418760.00000
18712009.06.05 00:28modify480.101.418161.418760.00000
18722009.06.05 00:28modify430.101.418011.418780.00000
18732009.06.05 00:28modify450.101.417941.418780.00000
18742009.06.05 00:28modify460.101.418381.418780.00000
18752009.06.05 00:28modify480.101.418161.418780.00000
18762009.06.05 00:28modify430.101.418011.418810.00000
18772009.06.05 00:28modify450.101.417941.418810.00000
18782009.06.05 00:28modify460.101.418381.418810.00000
18792009.06.05 00:28modify480.101.418161.418810.00000
18802009.06.05 00:28modify430.101.418011.418830.00000
18812009.06.05 00:28modify450.101.417941.418830.00000
18822009.06.05 00:28modify460.101.418381.418830.00000
18832009.06.05 00:28modify480.101.418161.418830.00000
18842009.06.05 00:28modify430.101.418011.418840.00000
18852009.06.05 00:28modify450.101.417941.418840.00000
18862009.06.05 00:28modify460.101.418381.418840.00000
18872009.06.05 00:28modify480.101.418161.418840.00000
18882009.06.05 00:28modify430.101.418011.418850.00000
18892009.06.05 00:28modify450.101.417941.418850.00000
18902009.06.05 00:28modify460.101.418381.418850.00000
18912009.06.05 00:28modify480.101.418161.418850.00000
18922009.06.05 00:28modify430.101.418011.418870.00000
18932009.06.05 00:28modify450.101.417941.418870.00000
18942009.06.05 00:28modify460.101.418381.418870.00000
18952009.06.05 00:28modify480.101.418161.418870.00000
18962009.06.05 00:28modify430.101.418011.418890.00000
18972009.06.05 00:28modify450.101.417941.418890.00000
18982009.06.05 00:28modify460.101.418381.418890.00000
18992009.06.05 00:28modify480.101.418161.418890.00000
19002009.06.05 00:28modify430.101.418011.418910.00000
19012009.06.05 00:28modify450.101.417941.418910.00000
19022009.06.05 00:28modify460.101.418381.418910.00000
19032009.06.05 00:28modify480.101.418161.418910.00000
19042009.06.05 00:28modify430.101.418011.418920.00000
19052009.06.05 00:28modify450.101.417941.418920.00000
19062009.06.05 00:28modify460.101.418381.418920.00000
19072009.06.05 00:28modify480.101.418161.418920.00000
19082009.06.05 00:28modify430.101.418011.418940.00000
19092009.06.05 00:28modify450.101.417941.418940.00000
19102009.06.05 00:28modify460.101.418381.418940.00000
19112009.06.05 00:28modify480.101.418161.418940.00000
19122009.06.05 00:28modify430.101.418011.418950.00000
19132009.06.05 00:28modify450.101.417941.418950.00000
19142009.06.05 00:28modify460.101.418381.418950.00000
19152009.06.05 00:28modify480.101.418161.418950.00000
19162009.06.05 00:28modify430.101.418011.418970.00000
19172009.06.05 00:28modify450.101.417941.418970.00000
19182009.06.05 00:28modify460.101.418381.418970.00000
19192009.06.05 00:28modify480.101.418161.418970.00000
19202009.06.05 00:28modify430.101.418011.418990.00000
19212009.06.05 00:28modify450.101.417941.418990.00000
19222009.06.05 00:28modify460.101.418381.418990.00000
19232009.06.05 00:28modify480.101.418161.418990.00000
19242009.06.05 00:28modify430.101.418011.419010.00000
19252009.06.05 00:28modify450.101.417941.419010.00000
19262009.06.05 00:28modify460.101.418381.419010.00000
19272009.06.05 00:28modify480.101.418161.419010.00000
19282009.06.05 00:28modify430.101.418011.419020.00000
19292009.06.05 00:28modify450.101.417941.419020.00000
19302009.06.05 00:28modify460.101.418381.419020.00000
19312009.06.05 00:28modify480.101.418161.419020.00000
19322009.06.05 00:28modify430.101.418011.419040.00000
19332009.06.05 00:28modify450.101.417941.419040.00000
19342009.06.05 00:28modify460.101.418381.419040.00000
19352009.06.05 00:28modify480.101.418161.419040.00000
19362009.06.05 00:46s/l430.101.419041.419040.0000010.3010366.86
19372009.06.05 00:46s/l450.101.419041.419040.0000011.0010377.86
19382009.06.05 00:46s/l460.101.419041.419040.000006.6010384.46
19392009.06.05 00:46s/l480.101.419041.419040.000008.8010393.26
19402009.06.05 05:37sell490.101.418230.000000.00000
19412009.06.05 05:40sell500.101.418490.000000.00000
19422009.06.05 05:46buy510.101.418860.000000.00000
19432009.06.05 05:52buy520.101.418900.000000.00000
19442009.06.05 06:01modify510.101.418861.418870.00000
19452009.06.05 06:01modify510.101.418861.418880.00000
19462009.06.05 06:01modify510.101.418861.418890.00000
19472009.06.05 06:01modify510.101.418861.418900.00000
19482009.06.05 06:01modify510.101.418861.418910.00000
19492009.06.05 06:01modify520.101.418901.418910.00000
19502009.06.05 06:01modify510.101.418861.418920.00000
19512009.06.05 06:01modify520.101.418901.418920.00000
19522009.06.05 06:01modify510.101.418861.418930.00000
19532009.06.05 06:01modify520.101.418901.418930.00000
19542009.06.05 06:01modify510.101.418861.418940.00000
19552009.06.05 06:01modify520.101.418901.418940.00000
19562009.06.05 06:01modify510.101.418861.418950.00000
19572009.06.05 06:01modify520.101.418901.418950.00000
19582009.06.05 06:01modify510.101.418861.418960.00000
19592009.06.05 06:01modify520.101.418901.418960.00000
19602009.06.05 06:01modify510.101.418861.418970.00000
19612009.06.05 06:01modify520.101.418901.418970.00000
19622009.06.05 06:01modify510.101.418861.418980.00000
19632009.06.05 06:01modify520.101.418901.418980.00000
19642009.06.05 06:01modify510.101.418861.418990.00000
19652009.06.05 06:01modify520.101.418901.418990.00000
19662009.06.05 06:01modify510.101.418861.419000.00000
19672009.06.05 06:01modify520.101.418901.419000.00000
19682009.06.05 06:01modify510.101.418861.419010.00000
19692009.06.05 06:01modify520.101.418901.419010.00000
19702009.06.05 06:01modify510.101.418861.419020.00000
19712009.06.05 06:01modify520.101.418901.419020.00000
19722009.06.05 06:01modify510.101.418861.419030.00000
19732009.06.05 06:01modify520.101.418901.419030.00000
19742009.06.05 06:01modify510.101.418861.419040.00000
19752009.06.05 06:01modify520.101.418901.419040.00000
19762009.06.05 06:01modify510.101.418861.419050.00000
19772009.06.05 06:01modify520.101.418901.419050.00000
19782009.06.05 06:01modify510.101.418861.419060.00000
19792009.06.05 06:01modify520.101.418901.419060.00000
19802009.06.05 06:01modify510.101.418861.419070.00000
19812009.06.05 06:01modify520.101.418901.419070.00000
19822009.06.05 06:01modify510.101.418861.419080.00000
19832009.06.05 06:01modify520.101.418901.419080.00000
19842009.06.05 06:01modify510.101.418861.419090.00000
19852009.06.05 06:01modify520.101.418901.419090.00000
19862009.06.05 06:01modify510.101.418861.419100.00000
19872009.06.05 06:01modify520.101.418901.419100.00000
19882009.06.05 06:01modify510.101.418861.419110.00000
19892009.06.05 06:01modify520.101.418901.419110.00000
19902009.06.05 06:05modify510.101.418861.419120.00000
19912009.06.05 06:05modify520.101.418901.419120.00000
19922009.06.05 06:06modify510.101.418861.419130.00000
19932009.06.05 06:06modify520.101.418901.419130.00000
19942009.06.05 06:06modify510.101.418861.419150.00000
19952009.06.05 06:06modify520.101.418901.419150.00000
19962009.06.05 06:06modify510.101.418861.419170.00000
19972009.06.05 06:06modify520.101.418901.419170.00000
19982009.06.05 06:06modify510.101.418861.419180.00000
19992009.06.05 06:06modify520.101.418901.419180.00000
20002009.06.05 06:06modify510.101.418861.419200.00000
20012009.06.05 06:06modify520.101.418901.419200.00000
20022009.06.05 06:06modify510.101.418861.419210.00000
20032009.06.05 06:06modify520.101.418901.419210.00000
20042009.06.05 06:06modify510.101.418861.419230.00000
20052009.06.05 06:06modify520.101.418901.419230.00000
20062009.06.05 06:06modify510.101.418861.419240.00000
20072009.06.05 06:06modify520.101.418901.419240.00000
20082009.06.05 06:06modify510.101.418861.419250.00000
20092009.06.05 06:06modify520.101.418901.419250.00000
20102009.06.05 06:06modify510.101.418861.419260.00000
20112009.06.05 06:06modify520.101.418901.419260.00000
20122009.06.05 06:06modify510.101.418861.419270.00000
20132009.06.05 06:06modify520.101.418901.419270.00000
20142009.06.05 06:08modify510.101.418861.419280.00000
20152009.06.05 06:08modify520.101.418901.419280.00000
20162009.06.05 06:08modify510.101.418861.419300.00000
20172009.06.05 06:08modify520.101.418901.419300.00000
20182009.06.05 06:08modify510.101.418861.419310.00000
20192009.06.05 06:08modify520.101.418901.419310.00000
20202009.06.05 06:08modify510.101.418861.419320.00000
20212009.06.05 06:08modify520.101.418901.419320.00000
20222009.06.05 06:08modify510.101.418861.419330.00000
20232009.06.05 06:08modify520.101.418901.419330.00000
20242009.06.05 06:08modify510.101.418861.419350.00000
20252009.06.05 06:08modify520.101.418901.419350.00000
20262009.06.05 06:08modify510.101.418861.419360.00000
20272009.06.05 06:08modify520.101.418901.419360.00000
20282009.06.05 06:08modify510.101.418861.419370.00000
20292009.06.05 06:08modify520.101.418901.419370.00000
20302009.06.05 06:08modify510.101.418861.419380.00000
20312009.06.05 06:08modify520.101.418901.419380.00000
20322009.06.05 06:08modify510.101.418861.419390.00000
20332009.06.05 06:08modify520.101.418901.419390.00000
20342009.06.05 06:08modify510.101.418861.419400.00000
20352009.06.05 06:08modify520.101.418901.419400.00000
20362009.06.05 06:08modify510.101.418861.419410.00000
20372009.06.05 06:08modify520.101.418901.419410.00000
20382009.06.05 06:08modify510.101.418861.419430.00000
20392009.06.05 06:08modify520.101.418901.419430.00000
20402009.06.05 06:08modify510.101.418861.419440.00000
20412009.06.05 06:08modify520.101.418901.419440.00000
20422009.06.05 06:08modify510.101.418861.419450.00000
20432009.06.05 06:08modify520.101.418901.419450.00000
20442009.06.05 06:31modify510.101.418861.419470.00000
20452009.06.05 06:31modify520.101.418901.419470.00000
20462009.06.05 06:31modify510.101.418861.419490.00000
20472009.06.05 06:31modify520.101.418901.419490.00000
20482009.06.05 06:31modify510.101.418861.419510.00000
20492009.06.05 06:31modify520.101.418901.419510.00000
20502009.06.05 06:32modify510.101.418861.419530.00000
20512009.06.05 06:32modify520.101.418901.419530.00000
20522009.06.05 06:32modify510.101.418861.419550.00000
20532009.06.05 06:32modify520.101.418901.419550.00000
20542009.06.05 06:32modify510.101.418861.419570.00000
20552009.06.05 06:32modify520.101.418901.419570.00000
20562009.06.05 06:32modify510.101.418861.419590.00000
20572009.06.05 06:32modify520.101.418901.419590.00000
20582009.06.05 06:32modify510.101.418861.419610.00000
20592009.06.05 06:32modify520.101.418901.419610.00000
20602009.06.05 06:32modify510.101.418861.419630.00000
20612009.06.05 06:32modify520.101.418901.419630.00000
20622009.06.05 06:32modify510.101.418861.419650.00000
20632009.06.05 06:32modify520.101.418901.419650.00000
20642009.06.05 06:32modify510.101.418861.419660.00000
20652009.06.05 06:32modify520.101.418901.419660.00000
20662009.06.05 06:32modify510.101.418861.419680.00000
20672009.06.05 06:32modify520.101.418901.419680.00000
20682009.06.05 06:32modify510.101.418861.419700.00000
20692009.06.05 06:32modify520.101.418901.419700.00000
20702009.06.05 06:32modify510.101.418861.419720.00000
20712009.06.05 06:32modify520.101.418901.419720.00000
20722009.06.05 06:32modify510.101.418861.419740.00000
20732009.06.05 06:32modify520.101.418901.419740.00000
20742009.06.05 06:32modify510.101.418861.419760.00000
20752009.06.05 06:32modify520.101.418901.419760.00000
20762009.06.05 06:32modify510.101.418861.419780.00000
20772009.06.05 06:32modify520.101.418901.419780.00000
20782009.06.05 06:32modify510.101.418861.419800.00000
20792009.06.05 06:32modify520.101.418901.419800.00000
20802009.06.05 06:32modify510.101.418861.419810.00000
20812009.06.05 06:32modify520.101.418901.419810.00000
20822009.06.05 06:32modify510.101.418861.419830.00000
20832009.06.05 06:32modify520.101.418901.419830.00000
20842009.06.05 06:32modify510.101.418861.419850.00000
20852009.06.05 06:32modify520.101.418901.419850.00000
20862009.06.05 06:37modify510.101.418861.419870.00000
20872009.06.05 06:37modify520.101.418901.419870.00000
20882009.06.05 06:37modify510.101.418861.419880.00000
20892009.06.05 06:37modify520.101.418901.419880.00000
20902009.06.05 06:37modify510.101.418861.419900.00000
20912009.06.05 06:37modify520.101.418901.419900.00000
20922009.06.05 06:37modify510.101.418861.419910.00000
20932009.06.05 06:37modify520.101.418901.419910.00000
20942009.06.05 06:39s/l510.101.419911.419910.0000010.5010403.76
20952009.06.05 06:39s/l520.101.419911.419910.0000010.1010413.86
20962009.06.05 07:55sell530.101.418540.000000.00000
20972009.06.05 08:03buy540.101.419590.000000.00000
20982009.06.05 08:10buy550.101.419380.000000.00000
20992009.06.05 08:50sell560.101.418820.000000.00000
21002009.06.05 09:15buy570.101.419450.000000.00000
21012009.06.05 09:36modify560.101.418821.418800.00000
21022009.06.05 09:37modify560.101.418821.418780.00000
21032009.06.05 09:37modify560.101.418821.418760.00000
21042009.06.05 09:37modify560.101.418821.418740.00000
21052009.06.05 09:37modify560.101.418821.418710.00000
21062009.06.05 09:37modify560.101.418821.418690.00000
21072009.06.05 09:37modify560.101.418821.418660.00000
21082009.06.05 09:37modify560.101.418821.418630.00000
21092009.06.05 09:37modify560.101.418821.418600.00000
21102009.06.05 09:38modify560.101.418821.418580.00000
21112009.06.05 09:38modify560.101.418821.418570.00000
21122009.06.05 09:38modify560.101.418821.418560.00000
21132009.06.05 09:38modify560.101.418821.418550.00000
21142009.06.05 09:38modify560.101.418821.418540.00000
21152009.06.05 09:38modify530.101.418541.418530.00000
21162009.06.05 09:38modify560.101.418821.418530.00000
21172009.06.05 09:38modify530.101.418541.418520.00000
21182009.06.05 09:38modify560.101.418821.418520.00000
21192009.06.05 09:38modify530.101.418541.418510.00000
21202009.06.05 09:38modify560.101.418821.418510.00000
21212009.06.05 09:38modify530.101.418541.418500.00000
21222009.06.05 09:38modify560.101.418821.418500.00000
21232009.06.05 09:38modify500.101.418491.418490.00000
21242009.06.05 09:38modify530.101.418541.418490.00000
21252009.06.05 09:38modify560.101.418821.418490.00000
21262009.06.05 09:38modify500.101.418491.418480.00000
21272009.06.05 09:38modify530.101.418541.418480.00000
21282009.06.05 09:38modify560.101.418821.418480.00000
21292009.06.05 09:38modify500.101.418491.418470.00000
21302009.06.05 09:38modify530.101.418541.418470.00000
21312009.06.05 09:38modify560.101.418821.418470.00000
21322009.06.05 09:38modify500.101.418491.418450.00000
21332009.06.05 09:38modify530.101.418541.418450.00000
21342009.06.05 09:38modify560.101.418821.418450.00000
21352009.06.05 09:38modify500.101.418491.418440.00000
21362009.06.05 09:38modify530.101.418541.418440.00000
21372009.06.05 09:38modify560.101.418821.418440.00000
21382009.06.05 09:38modify500.101.418491.418430.00000
21392009.06.05 09:38modify530.101.418541.418430.00000
21402009.06.05 09:38modify560.101.418821.418430.00000
21412009.06.05 09:38modify500.101.418491.418420.00000
21422009.06.05 09:38modify530.101.418541.418420.00000
21432009.06.05 09:38modify560.101.418821.418420.00000
21442009.06.05 09:43modify500.101.418491.418410.00000
21452009.06.05 09:43modify530.101.418541.418410.00000
21462009.06.05 09:43modify560.101.418821.418410.00000
21472009.06.05 09:43modify500.101.418491.418380.00000
21482009.06.05 09:43modify530.101.418541.418380.00000
21492009.06.05 09:43modify560.101.418821.418380.00000
21502009.06.05 09:43modify500.101.418491.418360.00000
21512009.06.05 09:43modify530.101.418541.418360.00000
21522009.06.05 09:43modify560.101.418821.418360.00000
21532009.06.05 09:44modify500.101.418491.418350.00000
21542009.06.05 09:44modify530.101.418541.418350.00000
21552009.06.05 09:44modify560.101.418821.418350.00000
21562009.06.05 09:44modify500.101.418491.418340.00000
21572009.06.05 09:44modify530.101.418541.418340.00000
21582009.06.05 09:44modify560.101.418821.418340.00000
21592009.06.05 09:48s/l500.101.418341.418340.000001.5010415.36
21602009.06.05 09:48s/l530.101.418341.418340.000002.0010417.36
21612009.06.05 09:48s/l560.101.418341.418340.000004.8010422.16
21622009.06.05 09:59modify490.101.418231.418230.00000
21632009.06.05 09:59modify490.101.418231.418200.00000
21642009.06.05 09:59modify490.101.418231.418170.00000
21652009.06.05 09:59modify490.101.418231.418150.00000
21662009.06.05 09:59modify490.101.418231.418120.00000
21672009.06.05 10:00modify490.101.418231.418110.00000
21682009.06.05 10:00modify490.101.418231.418090.00000
21692009.06.05 10:00modify490.101.418231.418080.00000
21702009.06.05 10:00modify490.101.418231.418070.00000
21712009.06.05 10:00modify490.101.418231.418050.00000
21722009.06.05 10:00modify490.101.418231.418040.00000
21732009.06.05 10:00modify490.101.418231.418030.00000
21742009.06.05 10:00modify490.101.418231.418010.00000
21752009.06.05 10:00modify490.101.418231.418000.00000
21762009.06.05 10:00modify490.101.418231.417990.00000
21772009.06.05 10:00modify490.101.418231.417970.00000
21782009.06.05 10:00modify490.101.418231.417960.00000
21792009.06.05 10:00modify490.101.418231.417950.00000
21802009.06.05 10:00modify490.101.418231.417930.00000
21812009.06.05 10:00modify490.101.418231.417920.00000
21822009.06.05 10:00modify490.101.418231.417900.00000
21832009.06.05 10:00modify490.101.418231.417880.00000
21842009.06.05 10:00modify490.101.418231.417870.00000
21852009.06.05 10:00modify490.101.418231.417850.00000
21862009.06.05 10:00modify490.101.418231.417830.00000
21872009.06.05 10:00modify490.101.418231.417820.00000
21882009.06.05 10:00modify490.101.418231.417800.00000
21892009.06.05 10:01modify490.101.418231.417770.00000
21902009.06.05 10:01modify490.101.418231.417760.00000
21912009.06.05 10:01modify490.101.418231.417720.00000
21922009.06.05 10:01modify490.101.418231.417680.00000
21932009.06.05 10:01modify490.101.418231.417630.00000
21942009.06.05 10:01modify490.101.418231.417590.00000
21952009.06.05 10:01modify490.101.418231.417550.00000
21962009.06.05 10:01modify490.101.418231.417510.00000
21972009.06.05 10:01modify490.101.418231.417470.00000
21982009.06.05 10:02modify490.101.418231.417430.00000
21992009.06.05 10:02modify490.101.418231.417420.00000
22002009.06.05 10:02modify490.101.418231.417410.00000
22012009.06.05 10:02modify490.101.418231.417400.00000
22022009.06.05 10:02modify490.101.418231.417390.00000
22032009.06.05 10:02modify490.101.418231.417380.00000
22042009.06.05 10:02modify490.101.418231.417370.00000
22052009.06.05 10:02modify490.101.418231.417360.00000
22062009.06.05 10:02modify490.101.418231.417350.00000
22072009.06.05 10:02modify490.101.418231.417340.00000
22082009.06.05 10:02modify490.101.418231.417330.00000
22092009.06.05 10:02modify490.101.418231.417320.00000
22102009.06.05 10:02modify490.101.418231.417310.00000
22112009.06.05 10:02modify490.101.418231.417300.00000
22122009.06.05 10:02modify490.101.418231.417290.00000
22132009.06.05 10:04s/l490.101.417291.417290.000009.4010431.56
22142009.06.05 11:39buy580.101.419380.000000.00000
22152009.06.05 11:40buy590.101.419370.000000.00000
22162009.06.05 12:00sell600.101.418300.000000.00000
22172009.06.05 12:17modify600.101.418301.418290.00000
22182009.06.05 12:17modify600.101.418301.418260.00000
22192009.06.05 12:17modify600.101.418301.418240.00000
22202009.06.05 12:19modify600.101.418301.418220.00000
22212009.06.05 12:20modify600.101.418301.418210.00000
22222009.06.05 12:22modify600.101.418301.418200.00000
22232009.06.05 12:22modify600.101.418301.418190.00000
22242009.06.05 12:22modify600.101.418301.418170.00000
22252009.06.05 12:22modify600.101.418301.418160.00000
22262009.06.05 12:22modify600.101.418301.418140.00000
22272009.06.05 12:23modify600.101.418301.418130.00000
22282009.06.05 12:23modify600.101.418301.418100.00000
22292009.06.05 12:23modify600.101.418301.418080.00000
22302009.06.05 12:23modify600.101.418301.418050.00000
22312009.06.05 12:23modify600.101.418301.418030.00000
22322009.06.05 12:24modify600.101.418301.418010.00000
22332009.06.05 12:24modify600.101.418301.417990.00000
22342009.06.05 12:24modify600.101.418301.417960.00000
22352009.06.05 12:24modify600.101.418301.417930.00000
22362009.06.05 12:25modify600.101.418301.417880.00000
22372009.06.05 12:25modify600.101.418301.417820.00000
22382009.06.05 12:25modify600.101.418301.417780.00000
22392009.06.05 12:25modify600.101.418301.417720.00000
22402009.06.05 12:25modify600.101.418301.417660.00000
22412009.06.05 12:25modify600.101.418301.417600.00000
22422009.06.05 12:25modify600.101.418301.417520.00000
22432009.06.05 12:25modify600.101.418301.417450.00000
22442009.06.05 12:25modify600.101.418301.417370.00000
22452009.06.05 12:25modify600.101.418301.417300.00000
22462009.06.05 12:27s/l600.101.417301.417300.0000010.0010441.56
22472009.06.05 12:30buy610.101.420480.000000.00000
22482009.06.05 12:30modify550.101.419381.419550.00000
22492009.06.05 12:30modify570.101.419451.419550.00000
22502009.06.05 12:30modify580.101.419381.419550.00000
22512009.06.05 12:30modify590.101.419371.419550.00000
22522009.06.05 12:30modify540.101.419591.419740.00000
22532009.06.05 12:30modify550.101.419381.419740.00000
22542009.06.05 12:30modify570.101.419451.419740.00000
22552009.06.05 12:30modify580.101.419381.419740.00000
22562009.06.05 12:30modify590.101.419371.419740.00000
22572009.06.05 12:30modify540.101.419591.419920.00000
22582009.06.05 12:30modify550.101.419381.419920.00000
22592009.06.05 12:30modify570.101.419451.419920.00000
22602009.06.05 12:30modify580.101.419381.419920.00000
22612009.06.05 12:30modify590.101.419371.419920.00000
22622009.06.05 12:30modify540.101.419591.420100.00000
22632009.06.05 12:30modify550.101.419381.420100.00000
22642009.06.05 12:30modify570.101.419451.420100.00000
22652009.06.05 12:30modify580.101.419381.420100.00000
22662009.06.05 12:30modify590.101.419371.420100.00000
22672009.06.05 12:30modify540.101.419591.420280.00000
22682009.06.05 12:30modify550.101.419381.420280.00000
22692009.06.05 12:30modify570.101.419451.420280.00000
22702009.06.05 12:30modify580.101.419381.420280.00000
22712009.06.05 12:30modify590.101.419371.420280.00000
22722009.06.05 12:30modify540.101.419591.420470.00000
22732009.06.05 12:30modify550.101.419381.420470.00000
22742009.06.05 12:30modify570.101.419451.420470.00000
22752009.06.05 12:30modify580.101.419381.420470.00000
22762009.06.05 12:30modify590.101.419371.420470.00000
22772009.06.05 12:30modify540.101.419591.420650.00000
22782009.06.05 12:30modify550.101.419381.420650.00000
22792009.06.05 12:30modify570.101.419451.420650.00000
22802009.06.05 12:30modify580.101.419381.420650.00000
22812009.06.05 12:30modify590.101.419371.420650.00000
22822009.06.05 12:30modify610.101.420481.420650.00000
22832009.06.05 12:30modify540.101.419591.420690.00000
22842009.06.05 12:30modify550.101.419381.420690.00000
22852009.06.05 12:30modify570.101.419451.420690.00000
22862009.06.05 12:30modify580.101.419381.420690.00000
22872009.06.05 12:30modify590.101.419371.420690.00000
22882009.06.05 12:30modify610.101.420481.420690.00000
22892009.06.05 12:30modify540.101.419591.420860.00000
22902009.06.05 12:30modify550.101.419381.420860.00000
22912009.06.05 12:30modify570.101.419451.420860.00000
22922009.06.05 12:30modify580.101.419381.420860.00000
22932009.06.05 12:30modify590.101.419371.420860.00000
22942009.06.05 12:30modify610.101.420481.420860.00000
22952009.06.05 12:30modify540.101.419591.421020.00000
22962009.06.05 12:30modify550.101.419381.421020.00000
22972009.06.05 12:30modify570.101.419451.421020.00000
22982009.06.05 12:30modify580.101.419381.421020.00000
22992009.06.05 12:30modify590.101.419371.421020.00000
23002009.06.05 12:30modify610.101.420481.421020.00000
23012009.06.05 12:30modify540.101.419591.421190.00000
23022009.06.05 12:30modify550.101.419381.421190.00000
23032009.06.05 12:30modify570.101.419451.421190.00000
23042009.06.05 12:30modify580.101.419381.421190.00000
23052009.06.05 12:30modify590.101.419371.421190.00000
23062009.06.05 12:30modify610.101.420481.421190.00000
23072009.06.05 12:30modify540.101.419591.421350.00000
23082009.06.05 12:30modify550.101.419381.421350.00000
23092009.06.05 12:30modify570.101.419451.421350.00000
23102009.06.05 12:30modify580.101.419381.421350.00000
23112009.06.05 12:30modify590.101.419371.421350.00000
23122009.06.05 12:30modify610.101.420481.421350.00000
23132009.06.05 12:30modify540.101.419591.421520.00000
23142009.06.05 12:30modify550.101.419381.421520.00000
23152009.06.05 12:30modify570.101.419451.421520.00000
23162009.06.05 12:30modify580.101.419381.421520.00000
23172009.06.05 12:30modify590.101.419371.421520.00000
23182009.06.05 12:30modify610.101.420481.421520.00000
23192009.06.05 12:30modify540.101.419591.421690.00000
23202009.06.05 12:30modify550.101.419381.421690.00000
23212009.06.05 12:30modify570.101.419451.421690.00000
23222009.06.05 12:30modify580.101.419381.421690.00000
23232009.06.05 12:30modify590.101.419371.421690.00000
23242009.06.05 12:30modify610.101.420481.421690.00000
23252009.06.05 12:30modify540.101.419591.421850.00000
23262009.06.05 12:30modify550.101.419381.421850.00000
23272009.06.05 12:30modify570.101.419451.421850.00000
23282009.06.05 12:30modify580.101.419381.421850.00000
23292009.06.05 12:30modify590.101.419371.421850.00000
23302009.06.05 12:30modify610.101.420481.421850.00000
23312009.06.05 12:30modify540.101.419591.422020.00000
23322009.06.05 12:30modify550.101.419381.422020.00000
23332009.06.05 12:30modify570.101.419451.422020.00000
23342009.06.05 12:30modify580.101.419381.422020.00000
23352009.06.05 12:30modify590.101.419371.422020.00000
23362009.06.05 12:30modify610.101.420481.422020.00000
23372009.06.05 12:30s/l540.101.422021.422020.0000024.3010465.86
23382009.06.05 12:30s/l550.101.422021.422020.0000026.4010492.26
23392009.06.05 12:30s/l570.101.422021.422020.0000025.7010517.96
23402009.06.05 12:30s/l580.101.422021.422020.0000026.4010544.36
23412009.06.05 12:30s/l590.101.422021.422020.0000026.5010570.86
23422009.06.05 12:30s/l610.101.422021.422020.0000015.4010586.26
23432009.06.05 12:52modify470.101.417031.417020.00000
23442009.06.05 12:52sell620.101.415750.000000.00000
23452009.06.05 12:52modify470.101.417031.416950.00000
23462009.06.05 12:52modify470.101.417031.416890.00000
23472009.06.05 12:52modify470.101.417031.416830.00000
23482009.06.05 12:52modify470.101.417031.416770.00000
23492009.06.05 12:52modify470.101.417031.416700.00000
23502009.06.05 12:52modify350.101.416651.416640.00000
23512009.06.05 12:52modify470.101.417031.416640.00000
23522009.06.05 12:52modify350.101.416651.416580.00000
23532009.06.05 12:52modify470.101.417031.416580.00000
23542009.06.05 12:52modify350.101.416651.416520.00000
23552009.06.05 12:52modify470.101.417031.416520.00000
23562009.06.05 12:52modify350.101.416651.416460.00000
23572009.06.05 12:52modify470.101.417031.416460.00000
23582009.06.05 12:52modify350.101.416651.416390.00000
23592009.06.05 12:52modify470.101.417031.416390.00000
23602009.06.05 12:52modify350.101.416651.416330.00000
23612009.06.05 12:52modify470.101.417031.416330.00000
23622009.06.05 12:52modify350.101.416651.416270.00000
23632009.06.05 12:52modify470.101.417031.416270.00000
23642009.06.05 12:52modify350.101.416651.416210.00000
23652009.06.05 12:52modify470.101.417031.416210.00000
23662009.06.05 12:52modify350.101.416651.416150.00000
23672009.06.05 12:52modify470.101.417031.416150.00000
23682009.06.05 12:52modify350.101.416651.416080.00000
23692009.06.05 12:52modify470.101.417031.416080.00000
23702009.06.05 12:52modify350.101.416651.416020.00000
23712009.06.05 12:52modify470.101.417031.416020.00000
23722009.06.05 12:52modify350.101.416651.415960.00000
23732009.06.05 12:52modify470.101.417031.415960.00000
23742009.06.05 12:52modify350.101.416651.415900.00000
23752009.06.05 12:52modify470.101.417031.415900.00000
23762009.06.05 12:52modify350.101.416651.415830.00000
23772009.06.05 12:52modify470.101.417031.415830.00000
23782009.06.05 12:52modify350.101.416651.415770.00000
23792009.06.05 12:52modify470.101.417031.415770.00000
23802009.06.05 12:52modify350.101.416651.415710.00000
23812009.06.05 12:52modify470.101.417031.415710.00000
23822009.06.05 12:52modify620.101.415751.415710.00000
23832009.06.05 12:52s/l350.101.415711.415710.000009.0910595.35
23842009.06.05 12:52s/l470.101.415711.415710.0000012.8910608.23
23852009.06.05 12:52s/l620.101.415711.415710.000000.4010608.63
23862009.06.08 17:25buy630.101.391600.000000.00000
23872009.06.08 17:35buy640.101.391050.000000.00000
23882009.06.08 17:55sell650.101.390030.000000.00000
23892009.06.08 18:24modify650.101.390031.390020.00000
23902009.06.08 18:24modify650.101.390031.390000.00000
23912009.06.08 18:24modify650.101.390031.389980.00000
23922009.06.08 18:24modify650.101.390031.389960.00000
23932009.06.08 18:24modify650.101.390031.389940.00000
23942009.06.08 18:24modify650.101.390031.389920.00000
23952009.06.08 18:24modify650.101.390031.389900.00000
23962009.06.08 18:24modify650.101.390031.389880.00000
23972009.06.08 18:24modify650.101.390031.389860.00000
23982009.06.08 18:24modify650.101.390031.389840.00000
23992009.06.08 18:24modify650.101.390031.389830.00000
24002009.06.08 18:24modify650.101.390031.389810.00000
24012009.06.08 18:24modify650.101.390031.389790.00000
24022009.06.08 18:24modify650.101.390031.389760.00000
24032009.06.08 18:24modify650.101.390031.389740.00000
24042009.06.08 18:24modify650.101.390031.389720.00000
24052009.06.08 18:24modify650.101.390031.389700.00000
24062009.06.08 18:24modify650.101.390031.389680.00000
24072009.06.08 18:24modify650.101.390031.389650.00000
24082009.06.08 18:24modify650.101.390031.389630.00000
24092009.06.08 18:24modify650.101.390031.389610.00000
24102009.06.08 18:25modify650.101.390031.389600.00000
24112009.06.08 18:26modify650.101.390031.389550.00000
24122009.06.08 18:26modify650.101.390031.389510.00000
24132009.06.08 18:26modify650.101.390031.389470.00000
24142009.06.08 18:27modify650.101.390031.389450.00000
24152009.06.08 18:27modify650.101.390031.389440.00000
24162009.06.08 18:27modify650.101.390031.389420.00000
24172009.06.08 18:27modify650.101.390031.389400.00000
24182009.06.08 18:27modify650.101.390031.389380.00000
24192009.06.08 18:27modify650.101.390031.389370.00000
24202009.06.08 18:27modify650.101.390031.389340.00000
24212009.06.08 18:27modify650.101.390031.389310.00000
24222009.06.08 18:27modify650.101.390031.389280.00000
24232009.06.08 18:28modify650.101.390031.389260.00000
24242009.06.08 18:28modify650.101.390031.389250.00000
24252009.06.08 18:28modify650.101.390031.389240.00000
24262009.06.08 18:28modify650.101.390031.389230.00000
24272009.06.08 18:28modify650.101.390031.389220.00000
24282009.06.08 18:28modify650.101.390031.389200.00000
24292009.06.08 18:43modify650.101.390031.389190.00000
24302009.06.08 18:43modify650.101.390031.389170.00000
24312009.06.08 18:43modify650.101.390031.389150.00000
24322009.06.08 18:44modify650.101.390031.389140.00000
24332009.06.08 18:44modify650.101.390031.389130.00000
24342009.06.08 18:44modify650.101.390031.389120.00000
24352009.06.08 18:44modify650.101.390031.389110.00000
24362009.06.08 18:44modify650.101.390031.389100.00000
24372009.06.08 18:44modify650.101.390031.389090.00000
24382009.06.08 18:44modify650.101.390031.389080.00000
24392009.06.08 18:44modify650.101.390031.389070.00000
24402009.06.08 18:44modify650.101.390031.389060.00000
24412009.06.08 18:44modify650.101.390031.389050.00000
24422009.06.08 18:44modify650.101.390031.389040.00000
24432009.06.08 18:44modify650.101.390031.389020.00000
24442009.06.08 18:44modify650.101.390031.388980.00000
24452009.06.08 18:44modify650.101.390031.388940.00000
24462009.06.08 18:44modify650.101.390031.388900.00000
24472009.06.08 18:44modify650.101.390031.388860.00000
24482009.06.08 18:44modify650.101.390031.388830.00000
24492009.06.08 18:44modify650.101.390031.388790.00000
24502009.06.08 18:44modify650.101.390031.388750.00000
24512009.06.08 18:44modify650.101.390031.388720.00000
24522009.06.08 18:44modify650.101.390031.388680.00000
24532009.06.08 18:44modify650.101.390031.388660.00000
24542009.06.08 18:44modify650.101.390031.388620.00000
24552009.06.08 18:44modify650.101.390031.388570.00000
24562009.06.08 18:44modify650.101.390031.388530.00000
24572009.06.08 18:44modify650.101.390031.388480.00000
24582009.06.08 18:44modify650.101.390031.388440.00000
24592009.06.08 18:44modify650.101.390031.388390.00000
24602009.06.08 18:45modify650.101.390031.388380.00000
24612009.06.08 18:45modify650.101.390031.388330.00000
24622009.06.08 18:45modify650.101.390031.388290.00000
24632009.06.08 18:45modify650.101.390031.388240.00000
24642009.06.08 18:45modify650.101.390031.388230.00000
24652009.06.08 18:45modify650.101.390031.388220.00000
24662009.06.08 18:45modify650.101.390031.388210.00000
24672009.06.08 18:48s/l650.101.388211.388210.0000018.2010626.83
24682009.06.08 19:30buy660.101.390840.000000.00000
24692009.06.08 19:32modify660.101.390841.390860.00000
24702009.06.08 19:32modify660.101.390841.390890.00000
24712009.06.08 19:32modify660.101.390841.390920.00000
24722009.06.08 19:32modify660.101.390841.390930.00000
24732009.06.08 19:32modify660.101.390841.390960.00000
24742009.06.08 19:32modify660.101.390841.391000.00000
24752009.06.08 19:32modify660.101.390841.391030.00000
24762009.06.08 19:32modify640.101.391051.391060.00000
24772009.06.08 19:32modify660.101.390841.391060.00000
24782009.06.08 19:32modify640.101.391051.391090.00000
24792009.06.08 19:32modify660.101.390841.391090.00000
24802009.06.08 19:32modify640.101.391051.391120.00000
24812009.06.08 19:32modify660.101.390841.391120.00000
24822009.06.08 19:32modify640.101.391051.391150.00000
24832009.06.08 19:32modify660.101.390841.391150.00000
24842009.06.08 19:35modify640.101.391051.391170.00000
24852009.06.08 19:35modify660.101.390841.391170.00000
24862009.06.08 19:35modify640.101.391051.391200.00000
24872009.06.08 19:35modify660.101.390841.391200.00000
24882009.06.08 19:35modify640.101.391051.391240.00000
24892009.06.08 19:35modify660.101.390841.391240.00000
24902009.06.08 19:35modify640.101.391051.391280.00000
24912009.06.08 19:35modify660.101.390841.391280.00000
24922009.06.08 19:35modify640.101.391051.391310.00000
24932009.06.08 19:35modify660.101.390841.391310.00000
24942009.06.08 19:35modify640.101.391051.391350.00000
24952009.06.08 19:35modify660.101.390841.391350.00000
24962009.06.08 19:35modify640.101.391051.391380.00000
24972009.06.08 19:35modify660.101.390841.391380.00000
24982009.06.08 19:35modify640.101.391051.391400.00000
24992009.06.08 19:35modify660.101.390841.391400.00000
25002009.06.08 19:35modify640.101.391051.391430.00000
25012009.06.08 19:35modify660.101.390841.391430.00000
25022009.06.08 19:35modify640.101.391051.391460.00000
25032009.06.08 19:35modify660.101.390841.391460.00000
25042009.06.08 19:35modify640.101.391051.391480.00000
25052009.06.08 19:35modify660.101.390841.391480.00000
25062009.06.08 19:35modify640.101.391051.391510.00000
25072009.06.08 19:35modify660.101.390841.391510.00000
25082009.06.08 19:35modify640.101.391051.391540.00000
25092009.06.08 19:35modify660.101.390841.391540.00000
25102009.06.08 19:35modify640.101.391051.391560.00000
25112009.06.08 19:35modify660.101.390841.391560.00000
25122009.06.08 19:35modify640.101.391051.391590.00000
25132009.06.08 19:35modify660.101.390841.391590.00000
25142009.06.08 19:35modify630.101.391601.391600.00000
25152009.06.08 19:35modify640.101.391051.391600.00000
25162009.06.08 19:35modify660.101.390841.391600.00000
25172009.06.08 19:35modify630.101.391601.391630.00000
25182009.06.08 19:35modify640.101.391051.391630.00000
25192009.06.08 19:35modify660.101.390841.391630.00000
25202009.06.08 19:35modify630.101.391601.391660.00000
25212009.06.08 19:35modify640.101.391051.391660.00000
25222009.06.08 19:35modify660.101.390841.391660.00000
25232009.06.08 19:35modify630.101.391601.391680.00000
25242009.06.08 19:35modify640.101.391051.391680.00000
25252009.06.08 19:35modify660.101.390841.391680.00000
25262009.06.08 19:35modify630.101.391601.391710.00000
25272009.06.08 19:35modify640.101.391051.391710.00000
25282009.06.08 19:35modify660.101.390841.391710.00000
25292009.06.08 19:35modify630.101.391601.391740.00000
25302009.06.08 19:35modify640.101.391051.391740.00000
25312009.06.08 19:35modify660.101.390841.391740.00000
25322009.06.08 19:35modify630.101.391601.391770.00000
25332009.06.08 19:35modify640.101.391051.391770.00000
25342009.06.08 19:35modify660.101.390841.391770.00000
25352009.06.08 19:35modify630.101.391601.391800.00000
25362009.06.08 19:35modify640.101.391051.391800.00000
25372009.06.08 19:35modify660.101.390841.391800.00000
25382009.06.08 19:35modify630.101.391601.391830.00000
25392009.06.08 19:35modify640.101.391051.391830.00000
25402009.06.08 19:35modify660.101.390841.391830.00000
25412009.06.08 19:41s/l630.101.391831.391830.000002.3010629.13
25422009.06.08 19:41s/l640.101.391831.391830.000007.8010636.93
25432009.06.08 19:41s/l660.101.391831.391830.000009.9010646.83
25442009.06.08 20:05sell670.101.390170.000000.00000
25452009.06.08 20:16sell680.101.390340.000000.00000
25462009.06.08 20:22buy690.101.390880.000000.00000
25472009.06.08 20:32sell700.101.390370.000000.00000
25482009.06.08 20:36sell710.101.390390.000000.00000
25492009.06.08 21:03modify710.101.390391.390390.00000
25502009.06.08 21:03modify700.101.390371.390350.00000
25512009.06.08 21:03modify710.101.390391.390350.00000
25522009.06.08 21:03modify680.101.390341.390260.00000
25532009.06.08 21:03modify700.101.390371.390260.00000
25542009.06.08 21:03modify710.101.390391.390260.00000
25552009.06.08 21:12s/l680.101.390261.390260.000000.8010647.63
25562009.06.08 21:12s/l700.101.390261.390260.000001.1010648.73
25572009.06.08 21:12s/l710.101.390261.390260.000001.3010650.03
25582009.06.08 22:10buy720.101.390670.000000.00000
25592009.06.08 22:21sell730.101.390090.000000.00000
25602009.06.08 22:55sell740.101.390150.000000.00000
25612009.06.08 23:00buy750.101.390990.000000.00000
25622009.06.08 23:11modify720.101.390671.390690.00000
25632009.06.08 23:11modify720.101.390671.390710.00000
25642009.06.08 23:12modify720.101.390671.390730.00000
25652009.06.08 23:12modify720.101.390671.390780.00000
25662009.06.08 23:12modify720.101.390671.390830.00000
25672009.06.08 23:12modify690.101.390881.390880.00000
25682009.06.08 23:12modify720.101.390671.390880.00000
25692009.06.08 23:12modify690.101.390881.390930.00000
25702009.06.08 23:12modify720.101.390671.390930.00000
25712009.06.08 23:12modify690.101.390881.390970.00000
25722009.06.08 23:12modify720.101.390671.390970.00000
25732009.06.08 23:12modify690.101.390881.391000.00000
25742009.06.08 23:12modify720.101.390671.391000.00000
25752009.06.08 23:12modify750.101.390991.391000.00000
25762009.06.08 23:12modify690.101.390881.391040.00000
25772009.06.08 23:12modify720.101.390671.391040.00000
25782009.06.08 23:12modify750.101.390991.391040.00000
25792009.06.08 23:12modify690.101.390881.391080.00000
25802009.06.08 23:12modify720.101.390671.391080.00000
25812009.06.08 23:12modify750.101.390991.391080.00000
25822009.06.08 23:12modify690.101.390881.391120.00000
25832009.06.08 23:12modify720.101.390671.391120.00000
25842009.06.08 23:12modify750.101.390991.391120.00000
25852009.06.08 23:12modify690.101.390881.391160.00000
25862009.06.08 23:12modify720.101.390671.391160.00000
25872009.06.08 23:12modify750.101.390991.391160.00000
25882009.06.08 23:13modify690.101.390881.391190.00000
25892009.06.08 23:13modify720.101.390671.391190.00000
25902009.06.08 23:13modify750.101.390991.391190.00000
25912009.06.08 23:13modify690.101.390881.391200.00000
25922009.06.08 23:13modify720.101.390671.391200.00000
25932009.06.08 23:13modify750.101.390991.391200.00000
25942009.06.08 23:13modify690.101.390881.391220.00000
25952009.06.08 23:13modify720.101.390671.391220.00000
25962009.06.08 23:13modify750.101.390991.391220.00000
25972009.06.08 23:13modify690.101.390881.391250.00000
25982009.06.08 23:13modify720.101.390671.391250.00000
25992009.06.08 23:13modify750.101.390991.391250.00000
26002009.06.08 23:13modify690.101.390881.391260.00000
26012009.06.08 23:13modify720.101.390671.391260.00000
26022009.06.08 23:13modify750.101.390991.391260.00000
26032009.06.08 23:13modify690.101.390881.391290.00000
26042009.06.08 23:13modify720.101.390671.391290.00000
26052009.06.08 23:13modify750.101.390991.391290.00000
26062009.06.08 23:13modify690.101.390881.391320.00000
26072009.06.08 23:13modify720.101.390671.391320.00000
26082009.06.08 23:13modify750.101.390991.391320.00000
26092009.06.08 23:22modify690.101.390881.391330.00000
26102009.06.08 23:22modify720.101.390671.391330.00000
26112009.06.08 23:22modify750.101.390991.391330.00000
26122009.06.08 23:22modify690.101.390881.391340.00000
26132009.06.08 23:22modify720.101.390671.391340.00000
26142009.06.08 23:22modify750.101.390991.391340.00000
26152009.06.08 23:22modify690.101.390881.391350.00000
26162009.06.08 23:22modify720.101.390671.391350.00000
26172009.06.08 23:22modify750.101.390991.391350.00000
26182009.06.08 23:22modify690.101.390881.391370.00000
26192009.06.08 23:22modify720.101.390671.391370.00000
26202009.06.08 23:22modify750.101.390991.391370.00000
26212009.06.08 23:22modify690.101.390881.391430.00000
26222009.06.08 23:22modify720.101.390671.391430.00000
26232009.06.08 23:22modify750.101.390991.391430.00000
26242009.06.08 23:22modify690.101.390881.391480.00000
26252009.06.08 23:22modify720.101.390671.391480.00000
26262009.06.08 23:22modify750.101.390991.391480.00000
26272009.06.08 23:22modify690.101.390881.391520.00000
26282009.06.08 23:22modify720.101.390671.391520.00000
26292009.06.08 23:22modify750.101.390991.391520.00000
26302009.06.08 23:22modify690.101.390881.391570.00000
26312009.06.08 23:22modify720.101.390671.391570.00000
26322009.06.08 23:22modify750.101.390991.391570.00000
26332009.06.08 23:22modify690.101.390881.391610.00000
26342009.06.08 23:22modify720.101.390671.391610.00000
26352009.06.08 23:22modify750.101.390991.391610.00000
26362009.06.08 23:22modify690.101.390881.391660.00000
26372009.06.08 23:22modify720.101.390671.391660.00000
26382009.06.08 23:22modify750.101.390991.391660.00000
26392009.06.08 23:22modify690.101.390881.391700.00000
26402009.06.08 23:22modify720.101.390671.391700.00000
26412009.06.08 23:22modify750.101.390991.391700.00000
26422009.06.08 23:22modify690.101.390881.391740.00000
26432009.06.08 23:22modify720.101.390671.391740.00000
26442009.06.08 23:22modify750.101.390991.391740.00000
26452009.06.08 23:23modify690.101.390881.391780.00000
26462009.06.08 23:23modify720.101.390671.391780.00000
26472009.06.08 23:23modify750.101.390991.391780.00000
26482009.06.08 23:23modify690.101.390881.391830.00000
26492009.06.08 23:23modify720.101.390671.391830.00000
26502009.06.08 23:23modify750.101.390991.391830.00000
26512009.06.08 23:23modify690.101.390881.391880.00000
26522009.06.08 23:23modify720.101.390671.391880.00000
26532009.06.08 23:23modify750.101.390991.391880.00000
26542009.06.08 23:23modify690.101.390881.391940.00000
26552009.06.08 23:23modify720.101.390671.391940.00000
26562009.06.08 23:23modify750.101.390991.391940.00000
26572009.06.08 23:23modify690.101.390881.391990.00000
26582009.06.08 23:23modify720.101.390671.391990.00000
26592009.06.08 23:23modify750.101.390991.391990.00000
26602009.06.08 23:23modify690.101.390881.392040.00000
26612009.06.08 23:23modify720.101.390671.392040.00000
26622009.06.08 23:23modify750.101.390991.392040.00000
26632009.06.08 23:23modify690.101.390881.392090.00000
26642009.06.08 23:23modify720.101.390671.392090.00000
26652009.06.08 23:23modify750.101.390991.392090.00000
26662009.06.08 23:23modify690.101.390881.392140.00000
26672009.06.08 23:23modify720.101.390671.392140.00000
26682009.06.08 23:23modify750.101.390991.392140.00000
26692009.06.08 23:23modify690.101.390881.392170.00000
26702009.06.08 23:23modify720.101.390671.392170.00000
26712009.06.08 23:23modify750.101.390991.392170.00000
26722009.06.08 23:23modify690.101.390881.392210.00000
26732009.06.08 23:23modify720.101.390671.392210.00000
26742009.06.08 23:23modify750.101.390991.392210.00000
26752009.06.08 23:23modify690.101.390881.392240.00000
26762009.06.08 23:23modify720.101.390671.392240.00000
26772009.06.08 23:23modify750.101.390991.392240.00000
26782009.06.08 23:23modify690.101.390881.392280.00000
26792009.06.08 23:23modify720.101.390671.392280.00000
26802009.06.08 23:23modify750.101.390991.392280.00000
26812009.06.08 23:23modify690.101.390881.392320.00000
26822009.06.08 23:23modify720.101.390671.392320.00000
26832009.06.08 23:23modify750.101.390991.392320.00000
26842009.06.08 23:23modify690.101.390881.392350.00000
26852009.06.08 23:23modify720.101.390671.392350.00000
26862009.06.08 23:23modify750.101.390991.392350.00000
26872009.06.08 23:23modify690.101.390881.392390.00000
26882009.06.08 23:23modify720.101.390671.392390.00000
26892009.06.08 23:23modify750.101.390991.392390.00000
26902009.06.08 23:23modify690.101.390881.392420.00000
26912009.06.08 23:23modify720.101.390671.392420.00000
26922009.06.08 23:23modify750.101.390991.392420.00000
26932009.06.08 23:23modify690.101.390881.392460.00000
26942009.06.08 23:23modify720.101.390671.392460.00000
26952009.06.08 23:23modify750.101.390991.392460.00000
26962009.06.08 23:23modify690.101.390881.392490.00000
26972009.06.08 23:23modify720.101.390671.392490.00000
26982009.06.08 23:23modify750.101.390991.392490.00000
26992009.06.08 23:23modify690.101.390881.392530.00000
27002009.06.08 23:23modify720.101.390671.392530.00000
27012009.06.08 23:23modify750.101.390991.392530.00000
27022009.06.08 23:23modify690.101.390881.392570.00000
27032009.06.08 23:23modify720.101.390671.392570.00000
27042009.06.08 23:23modify750.101.390991.392570.00000
27052009.06.08 23:23modify690.101.390881.392600.00000
27062009.06.08 23:23modify720.101.390671.392600.00000
27072009.06.08 23:23modify750.101.390991.392600.00000
27082009.06.08 23:23modify690.101.390881.392640.00000
27092009.06.08 23:23modify720.101.390671.392640.00000
27102009.06.08 23:23modify750.101.390991.392640.00000
27112009.06.08 23:34s/l690.101.392641.392640.0000017.6010667.63
27122009.06.08 23:34s/l720.101.392641.392640.0000019.7010687.33
27132009.06.08 23:34s/l750.101.392641.392640.0000016.5010703.83
27142009.06.09 01:55sell760.101.390710.000000.00000
27152009.06.09 02:15modify760.101.390711.390680.00000
27162009.06.09 02:15modify760.101.390711.390650.00000
27172009.06.09 02:15modify760.101.390711.390610.00000
27182009.06.09 02:15modify760.101.390711.390580.00000
27192009.06.09 02:16modify760.101.390711.390550.00000
27202009.06.09 02:16modify760.101.390711.390530.00000
27212009.06.09 02:16modify760.101.390711.390500.00000
27222009.06.09 02:16modify760.101.390711.390470.00000
27232009.06.09 02:16modify760.101.390711.390430.00000
27242009.06.09 02:16modify760.101.390711.390400.00000
27252009.06.09 02:17modify760.101.390711.390390.00000
27262009.06.09 02:17modify760.101.390711.390380.00000
27272009.06.09 02:17modify760.101.390711.390370.00000
27282009.06.09 02:17modify760.101.390711.390360.00000
27292009.06.09 02:17modify760.101.390711.390350.00000
27302009.06.09 02:17modify760.101.390711.390340.00000
27312009.06.09 02:17modify760.101.390711.390320.00000
27322009.06.09 02:17modify760.101.390711.390290.00000
27332009.06.09 02:17modify760.101.390711.390270.00000
27342009.06.09 02:17modify760.101.390711.390260.00000
27352009.06.09 02:17modify760.101.390711.390240.00000
27362009.06.09 02:17modify760.101.390711.390210.00000
27372009.06.09 02:17modify760.101.390711.390190.00000
27382009.06.09 02:17modify670.101.390171.390160.00000
27392009.06.09 02:17modify760.101.390711.390160.00000
27402009.06.09 02:17modify670.101.390171.390140.00000
27412009.06.09 02:17modify740.101.390151.390140.00000
27422009.06.09 02:17modify760.101.390711.390140.00000
27432009.06.09 02:17modify670.101.390171.390120.00000
27442009.06.09 02:17modify740.101.390151.390120.00000
27452009.06.09 02:17modify760.101.390711.390120.00000
27462009.06.09 02:17modify670.101.390171.390090.00000
27472009.06.09 02:17modify730.101.390091.390090.00000
27482009.06.09 02:17modify740.101.390151.390090.00000
27492009.06.09 02:17modify760.101.390711.390090.00000
27502009.06.09 02:17modify670.101.390171.390060.00000
27512009.06.09 02:17modify730.101.390091.390060.00000
27522009.06.09 02:17modify740.101.390151.390060.00000
27532009.06.09 02:17modify760.101.390711.390060.00000
27542009.06.09 02:17modify670.101.390171.390030.00000
27552009.06.09 02:17modify730.101.390091.390030.00000
27562009.06.09 02:17modify740.101.390151.390030.00000
27572009.06.09 02:17modify760.101.390711.390030.00000
27582009.06.09 02:17modify670.101.390171.390000.00000
27592009.06.09 02:17modify730.101.390091.390000.00000
27602009.06.09 02:17modify740.101.390151.390000.00000
27612009.06.09 02:17modify760.101.390711.390000.00000
27622009.06.09 02:17modify670.101.390171.389970.00000
27632009.06.09 02:17modify730.101.390091.389970.00000
27642009.06.09 02:17modify740.101.390151.389970.00000
27652009.06.09 02:17modify760.101.390711.389970.00000
27662009.06.09 02:23modify670.101.390171.389930.00000
27672009.06.09 02:23modify730.101.390091.389930.00000
27682009.06.09 02:23modify740.101.390151.389930.00000
27692009.06.09 02:23modify760.101.390711.389930.00000
27702009.06.09 02:23modify670.101.390171.389890.00000
27712009.06.09 02:23modify730.101.390091.389890.00000
27722009.06.09 02:23modify740.101.390151.389890.00000
27732009.06.09 02:23modify760.101.390711.389890.00000
27742009.06.09 02:24modify670.101.390171.389880.00000
27752009.06.09 02:24modify730.101.390091.389880.00000
27762009.06.09 02:24modify740.101.390151.389880.00000
27772009.06.09 02:24modify760.101.390711.389880.00000
27782009.06.09 02:24modify670.101.390171.389850.00000
27792009.06.09 02:24modify730.101.390091.389850.00000
27802009.06.09 02:24modify740.101.390151.389850.00000
27812009.06.09 02:24modify760.101.390711.389850.00000
27822009.06.09 02:24modify670.101.390171.389830.00000
27832009.06.09 02:24modify730.101.390091.389830.00000
27842009.06.09 02:24modify740.101.390151.389830.00000
27852009.06.09 02:24modify760.101.390711.389830.00000
27862009.06.09 02:24modify670.101.390171.389810.00000
27872009.06.09 02:24modify730.101.390091.389810.00000
27882009.06.09 02:24modify740.101.390151.389810.00000
27892009.06.09 02:24modify760.101.390711.389810.00000
27902009.06.09 02:24modify670.101.390171.389780.00000
27912009.06.09 02:24modify730.101.390091.389780.00000
27922009.06.09 02:24modify740.101.390151.389780.00000
27932009.06.09 02:24modify760.101.390711.389780.00000
27942009.06.09 02:24modify670.101.390171.389740.00000
27952009.06.09 02:24modify730.101.390091.389740.00000
27962009.06.09 02:24modify740.101.390151.389740.00000
27972009.06.09 02:24modify760.101.390711.389740.00000
27982009.06.09 02:25modify670.101.390171.389730.00000
27992009.06.09 02:25modify730.101.390091.389730.00000
28002009.06.09 02:25modify740.101.390151.389730.00000
28012009.06.09 02:25modify760.101.390711.389730.00000
28022009.06.09 02:25modify670.101.390171.389710.00000
28032009.06.09 02:25modify730.101.390091.389710.00000
28042009.06.09 02:25modify740.101.390151.389710.00000
28052009.06.09 02:25modify760.101.390711.389710.00000
28062009.06.09 02:25modify670.101.390171.389680.00000
28072009.06.09 02:25modify730.101.390091.389680.00000
28082009.06.09 02:25modify740.101.390151.389680.00000
28092009.06.09 02:25modify760.101.390711.389680.00000
28102009.06.09 02:25modify670.101.390171.389650.00000
28112009.06.09 02:25modify730.101.390091.389650.00000
28122009.06.09 02:25modify740.101.390151.389650.00000
28132009.06.09 02:25modify760.101.390711.389650.00000
28142009.06.09 02:25modify670.101.390171.389640.00000
28152009.06.09 02:25modify730.101.390091.389640.00000
28162009.06.09 02:25modify740.101.390151.389640.00000
28172009.06.09 02:25modify760.101.390711.389640.00000
28182009.06.09 02:25modify670.101.390171.389610.00000
28192009.06.09 02:25modify730.101.390091.389610.00000
28202009.06.09 02:25modify740.101.390151.389610.00000
28212009.06.09 02:25modify760.101.390711.389610.00000
28222009.06.09 02:25modify670.101.390171.389580.00000
28232009.06.09 02:25modify730.101.390091.389580.00000
28242009.06.09 02:25modify740.101.390151.389580.00000
28252009.06.09 02:25modify760.101.390711.389580.00000
28262009.06.09 02:25modify670.101.390171.389560.00000
28272009.06.09 02:25modify730.101.390091.389560.00000
28282009.06.09 02:25modify740.101.390151.389560.00000
28292009.06.09 02:25modify760.101.390711.389560.00000
28302009.06.09 02:25modify670.101.390171.389530.00000
28312009.06.09 02:25modify730.101.390091.389530.00000
28322009.06.09 02:25modify740.101.390151.389530.00000
28332009.06.09 02:25modify760.101.390711.389530.00000
28342009.06.09 02:25modify670.101.390171.389500.00000
28352009.06.09 02:25modify730.101.390091.389500.00000
28362009.06.09 02:25modify740.101.390151.389500.00000
28372009.06.09 02:25modify760.101.390711.389500.00000
28382009.06.09 02:25modify670.101.390171.389470.00000
28392009.06.09 02:25modify730.101.390091.389470.00000
28402009.06.09 02:25modify740.101.390151.389470.00000
28412009.06.09 02:25modify760.101.390711.389470.00000
28422009.06.09 02:25modify670.101.390171.389440.00000
28432009.06.09 02:25modify730.101.390091.389440.00000
28442009.06.09 02:25modify740.101.390151.389440.00000
28452009.06.09 02:25modify760.101.390711.389440.00000
28462009.06.09 02:25modify670.101.390171.389400.00000
28472009.06.09 02:25modify730.101.390091.389400.00000
28482009.06.09 02:25modify740.101.390151.389400.00000
28492009.06.09 02:25modify760.101.390711.389400.00000
28502009.06.09 02:25modify670.101.390171.389370.00000
28512009.06.09 02:25modify730.101.390091.389370.00000
28522009.06.09 02:25modify740.101.390151.389370.00000
28532009.06.09 02:25modify760.101.390711.389370.00000
28542009.06.09 02:29modify670.101.390171.389340.00000
28552009.06.09 02:29modify730.101.390091.389340.00000
28562009.06.09 02:29modify740.101.390151.389340.00000
28572009.06.09 02:29modify760.101.390711.389340.00000
28582009.06.09 02:30modify670.101.390171.389330.00000
28592009.06.09 02:30modify730.101.390091.389330.00000
28602009.06.09 02:30modify740.101.390151.389330.00000
28612009.06.09 02:30modify760.101.390711.389330.00000
28622009.06.09 02:30modify670.101.390171.389320.00000
28632009.06.09 02:30modify730.101.390091.389320.00000
28642009.06.09 02:30modify740.101.390151.389320.00000
28652009.06.09 02:30modify760.101.390711.389320.00000
28662009.06.09 02:30modify670.101.390171.389300.00000
28672009.06.09 02:30modify730.101.390091.389300.00000
28682009.06.09 02:30modify740.101.390151.389300.00000
28692009.06.09 02:30modify760.101.390711.389300.00000
28702009.06.09 02:30modify670.101.390171.389290.00000
28712009.06.09 02:30modify730.101.390091.389290.00000
28722009.06.09 02:30modify740.101.390151.389290.00000
28732009.06.09 02:30modify760.101.390711.389290.00000
28742009.06.09 02:50modify670.101.390171.389270.00000
28752009.06.09 02:50modify730.101.390091.389270.00000
28762009.06.09 02:50modify740.101.390151.389270.00000
28772009.06.09 02:50modify760.101.390711.389270.00000
28782009.06.09 02:50modify670.101.390171.389240.00000
28792009.06.09 02:50modify730.101.390091.389240.00000
28802009.06.09 02:50modify740.101.390151.389240.00000
28812009.06.09 02:50modify760.101.390711.389240.00000
28822009.06.09 02:50modify670.101.390171.389200.00000
28832009.06.09 02:50modify730.101.390091.389200.00000
28842009.06.09 02:50modify740.101.390151.389200.00000
28852009.06.09 02:50modify760.101.390711.389200.00000
28862009.06.09 02:50modify670.101.390171.389170.00000
28872009.06.09 02:50modify730.101.390091.389170.00000
28882009.06.09 02:50modify740.101.390151.389170.00000
28892009.06.09 02:50modify760.101.390711.389170.00000
28902009.06.09 02:50modify670.101.390171.389130.00000
28912009.06.09 02:50modify730.101.390091.389130.00000
28922009.06.09 02:50modify740.101.390151.389130.00000
28932009.06.09 02:50modify760.101.390711.389130.00000
28942009.06.09 02:50modify670.101.390171.389090.00000
28952009.06.09 02:50modify730.101.390091.389090.00000
28962009.06.09 02:50modify740.101.390151.389090.00000
28972009.06.09 02:50modify760.101.390711.389090.00000
28982009.06.09 02:51modify670.101.390171.389080.00000
28992009.06.09 02:51modify730.101.390091.389080.00000
29002009.06.09 02:51modify740.101.390151.389080.00000
29012009.06.09 02:51modify760.101.390711.389080.00000
29022009.06.09 02:51modify670.101.390171.389060.00000
29032009.06.09 02:51modify730.101.390091.389060.00000
29042009.06.09 02:51modify740.101.390151.389060.00000
29052009.06.09 02:51modify760.101.390711.389060.00000
29062009.06.09 02:51modify670.101.390171.389040.00000
29072009.06.09 02:51modify730.101.390091.389040.00000
29082009.06.09 02:51modify740.101.390151.389040.00000
29092009.06.09 02:51modify760.101.390711.389040.00000
29102009.06.09 02:51modify670.101.390171.389020.00000
29112009.06.09 02:51modify730.101.390091.389020.00000
29122009.06.09 02:51modify740.101.390151.389020.00000
29132009.06.09 02:51modify760.101.390711.389020.00000
29142009.06.09 02:51modify670.101.390171.389000.00000
29152009.06.09 02:51modify730.101.390091.389000.00000
29162009.06.09 02:51modify740.101.390151.389000.00000
29172009.06.09 02:51modify760.101.390711.389000.00000
29182009.06.09 02:51modify670.101.390171.388980.00000
29192009.06.09 02:51modify730.101.390091.388980.00000
29202009.06.09 02:51modify740.101.390151.388980.00000
29212009.06.09 02:51modify760.101.390711.388980.00000
29222009.06.09 02:51modify670.101.390171.388970.00000
29232009.06.09 02:51modify730.101.390091.388970.00000
29242009.06.09 02:51modify740.101.390151.388970.00000
29252009.06.09 02:51modify760.101.390711.388970.00000
29262009.06.09 02:51modify670.101.390171.388950.00000
29272009.06.09 02:51modify730.101.390091.388950.00000
29282009.06.09 02:51modify740.101.390151.388950.00000
29292009.06.09 02:51modify760.101.390711.388950.00000
29302009.06.09 02:51modify670.101.390171.388930.00000
29312009.06.09 02:51modify730.101.390091.388930.00000
29322009.06.09 02:51modify740.101.390151.388930.00000
29332009.06.09 02:51modify760.101.390711.388930.00000
29342009.06.09 02:51modify670.101.390171.388910.00000
29352009.06.09 02:51modify730.101.390091.388910.00000
29362009.06.09 02:51modify740.101.390151.388910.00000
29372009.06.09 02:51modify760.101.390711.388910.00000
29382009.06.09 02:51modify670.101.390171.388880.00000
29392009.06.09 02:51modify730.101.390091.388880.00000
29402009.06.09 02:51modify740.101.390151.388880.00000
29412009.06.09 02:51modify760.101.390711.388880.00000
29422009.06.09 02:51modify670.101.390171.388860.00000
29432009.06.09 02:51modify730.101.390091.388860.00000
29442009.06.09 02:51modify740.101.390151.388860.00000
29452009.06.09 02:51modify760.101.390711.388860.00000
29462009.06.09 02:51modify670.101.390171.388830.00000
29472009.06.09 02:51modify730.101.390091.388830.00000
29482009.06.09 02:51modify740.101.390151.388830.00000
29492009.06.09 02:51modify760.101.390711.388830.00000
29502009.06.09 02:52modify670.101.390171.388800.00000
29512009.06.09 02:52modify730.101.390091.388800.00000
29522009.06.09 02:52modify740.101.390151.388800.00000
29532009.06.09 02:52modify760.101.390711.388800.00000
29542009.06.09 02:52modify670.101.390171.388780.00000
29552009.06.09 02:52modify730.101.390091.388780.00000
29562009.06.09 02:52modify740.101.390151.388780.00000
29572009.06.09 02:52modify760.101.390711.388780.00000
29582009.06.09 02:52modify670.101.390171.388730.00000
29592009.06.09 02:52modify730.101.390091.388730.00000
29602009.06.09 02:52modify740.101.390151.388730.00000
29612009.06.09 02:52modify760.101.390711.388730.00000
29622009.06.09 02:52modify670.101.390171.388690.00000
29632009.06.09 02:52modify730.101.390091.388690.00000
29642009.06.09 02:52modify740.101.390151.388690.00000
29652009.06.09 02:52modify760.101.390711.388690.00000
29662009.06.09 02:53modify670.101.390171.388680.00000
29672009.06.09 02:53modify730.101.390091.388680.00000
29682009.06.09 02:53modify740.101.390151.388680.00000
29692009.06.09 02:53modify760.101.390711.388680.00000
29702009.06.09 02:53modify670.101.390171.388630.00000
29712009.06.09 02:53modify730.101.390091.388630.00000
29722009.06.09 02:53modify740.101.390151.388630.00000
29732009.06.09 02:53modify760.101.390711.388630.00000
29742009.06.09 02:53modify670.101.390171.388580.00000
29752009.06.09 02:53modify730.101.390091.388580.00000
29762009.06.09 02:53modify740.101.390151.388580.00000
29772009.06.09 02:53modify760.101.390711.388580.00000
29782009.06.09 02:53modify670.101.390171.388530.00000
29792009.06.09 02:53modify730.101.390091.388530.00000
29802009.06.09 02:53modify740.101.390151.388530.00000
29812009.06.09 02:53modify760.101.390711.388530.00000
29822009.06.09 02:53modify670.101.390171.388500.00000
29832009.06.09 02:53modify730.101.390091.388500.00000
29842009.06.09 02:53modify740.101.390151.388500.00000
29852009.06.09 02:53modify760.101.390711.388500.00000
29862009.06.09 02:53modify670.101.390171.388450.00000
29872009.06.09 02:53modify730.101.390091.388450.00000
29882009.06.09 02:53modify740.101.390151.388450.00000
29892009.06.09 02:53modify760.101.390711.388450.00000
29902009.06.09 02:53modify670.101.390171.388400.00000
29912009.06.09 02:53modify730.101.390091.388400.00000
29922009.06.09 02:53modify740.101.390151.388400.00000
29932009.06.09 02:53modify760.101.390711.388400.00000
29942009.06.09 02:53modify670.101.390171.388350.00000
29952009.06.09 02:53modify730.101.390091.388350.00000
29962009.06.09 02:53modify740.101.390151.388350.00000
29972009.06.09 02:53modify760.101.390711.388350.00000
29982009.06.09 02:53modify670.101.390171.388300.00000
29992009.06.09 02:53modify730.101.390091.388300.00000
30002009.06.09 02:53modify740.101.390151.388300.00000
30012009.06.09 02:53modify760.101.390711.388300.00000
30022009.06.09 02:53modify670.101.390171.388250.00000
30032009.06.09 02:53modify730.101.390091.388250.00000
30042009.06.09 02:53modify740.101.390151.388250.00000
30052009.06.09 02:53modify760.101.390711.388250.00000
30062009.06.09 02:53modify670.101.390171.388190.00000
30072009.06.09 02:53modify730.101.390091.388190.00000
30082009.06.09 02:53modify740.101.390151.388190.00000
30092009.06.09 02:53modify760.101.390711.388190.00000
30102009.06.09 02:53modify670.101.390171.388130.00000
30112009.06.09 02:53modify730.101.390091.388130.00000
30122009.06.09 02:53modify740.101.390151.388130.00000
30132009.06.09 02:53modify760.101.390711.388130.00000
30142009.06.09 02:53modify670.101.390171.388060.00000
30152009.06.09 02:53modify730.101.390091.388060.00000
30162009.06.09 02:53modify740.101.390151.388060.00000
30172009.06.09 02:53modify760.101.390711.388060.00000
30182009.06.09 02:53modify670.101.390171.388000.00000
30192009.06.09 02:53modify730.101.390091.388000.00000
30202009.06.09 02:53modify740.101.390151.388000.00000
30212009.06.09 02:53modify760.101.390711.388000.00000
30222009.06.09 03:11modify670.101.390171.387970.00000
30232009.06.09 03:11modify730.101.390091.387970.00000
30242009.06.09 03:11modify740.101.390151.387970.00000
30252009.06.09 03:11modify760.101.390711.387970.00000
30262009.06.09 03:11modify670.101.390171.387940.00000
30272009.06.09 03:11modify730.101.390091.387940.00000
30282009.06.09 03:11modify740.101.390151.387940.00000
30292009.06.09 03:11modify760.101.390711.387940.00000
30302009.06.09 03:11modify670.101.390171.387900.00000
30312009.06.09 03:11modify730.101.390091.387900.00000
30322009.06.09 03:11modify740.101.390151.387900.00000
30332009.06.09 03:11modify760.101.390711.387900.00000
30342009.06.09 03:12modify670.101.390171.387850.00000
30352009.06.09 03:12modify730.101.390091.387850.00000
30362009.06.09 03:12modify740.101.390151.387850.00000
30372009.06.09 03:12modify760.101.390711.387850.00000
30382009.06.09 03:12modify670.101.390171.387840.00000
30392009.06.09 03:12modify730.101.390091.387840.00000
30402009.06.09 03:12modify740.101.390151.387840.00000
30412009.06.09 03:12modify760.101.390711.387840.00000
30422009.06.09 03:12modify670.101.390171.387830.00000
30432009.06.09 03:12modify730.101.390091.387830.00000
30442009.06.09 03:12modify740.101.390151.387830.00000
30452009.06.09 03:12modify760.101.390711.387830.00000
30462009.06.09 03:12modify670.101.390171.387820.00000
30472009.06.09 03:12modify730.101.390091.387820.00000
30482009.06.09 03:12modify740.101.390151.387820.00000
30492009.06.09 03:12modify760.101.390711.387820.00000
30502009.06.09 03:12modify670.101.390171.387810.00000
30512009.06.09 03:12modify730.101.390091.387810.00000
30522009.06.09 03:12modify740.101.390151.387810.00000
30532009.06.09 03:12modify760.101.390711.387810.00000
30542009.06.09 03:12modify670.101.390171.387800.00000
30552009.06.09 03:12modify730.101.390091.387800.00000
30562009.06.09 03:12modify740.101.390151.387800.00000
30572009.06.09 03:12modify760.101.390711.387800.00000
30582009.06.09 03:13modify670.101.390171.387790.00000
30592009.06.09 03:13modify730.101.390091.387790.00000
30602009.06.09 03:13modify740.101.390151.387790.00000
30612009.06.09 03:13modify760.101.390711.387790.00000
30622009.06.09 03:13modify670.101.390171.387760.00000
30632009.06.09 03:13modify730.101.390091.387760.00000
30642009.06.09 03:13modify740.101.390151.387760.00000
30652009.06.09 03:13modify760.101.390711.387760.00000
30662009.06.09 03:13modify670.101.390171.387730.00000
30672009.06.09 03:13modify730.101.390091.387730.00000
30682009.06.09 03:13modify740.101.390151.387730.00000
30692009.06.09 03:13modify760.101.390711.387730.00000
30702009.06.09 03:13modify670.101.390171.387720.00000
30712009.06.09 03:13modify730.101.390091.387720.00000
30722009.06.09 03:13modify740.101.390151.387720.00000
30732009.06.09 03:13modify760.101.390711.387720.00000
30742009.06.09 03:13modify670.101.390171.387700.00000
30752009.06.09 03:13modify730.101.390091.387700.00000
30762009.06.09 03:13modify740.101.390151.387700.00000
30772009.06.09 03:13modify760.101.390711.387700.00000
30782009.06.09 03:13modify670.101.390171.387670.00000
30792009.06.09 03:13modify730.101.390091.387670.00000
30802009.06.09 03:13modify740.101.390151.387670.00000
30812009.06.09 03:13modify760.101.390711.387670.00000
30822009.06.09 03:13modify670.101.390171.387650.00000
30832009.06.09 03:13modify730.101.390091.387650.00000
30842009.06.09 03:13modify740.101.390151.387650.00000
30852009.06.09 03:13modify760.101.390711.387650.00000
30862009.06.09 03:13modify670.101.390171.387620.00000
30872009.06.09 03:13modify730.101.390091.387620.00000
30882009.06.09 03:13modify740.101.390151.387620.00000
30892009.06.09 03:13modify760.101.390711.387620.00000
30902009.06.09 03:13modify670.101.390171.387580.00000
30912009.06.09 03:13modify730.101.390091.387580.00000
30922009.06.09 03:13modify740.101.390151.387580.00000
30932009.06.09 03:13modify760.101.390711.387580.00000
30942009.06.09 03:13modify670.101.390171.387540.00000
30952009.06.09 03:13modify730.101.390091.387540.00000
30962009.06.09 03:13modify740.101.390151.387540.00000
30972009.06.09 03:13modify760.101.390711.387540.00000
30982009.06.09 03:13modify670.101.390171.387500.00000
30992009.06.09 03:13modify730.101.390091.387500.00000
31002009.06.09 03:13modify740.101.390151.387500.00000
31012009.06.09 03:13modify760.101.390711.387500.00000
31022009.06.09 03:13modify670.101.390171.387460.00000
31032009.06.09 03:13modify730.101.390091.387460.00000
31042009.06.09 03:13modify740.101.390151.387460.00000
31052009.06.09 03:13modify760.101.390711.387460.00000
31062009.06.09 03:18modify670.101.390171.387450.00000
31072009.06.09 03:18modify730.101.390091.387450.00000
31082009.06.09 03:18modify740.101.390151.387450.00000
31092009.06.09 03:18modify760.101.390711.387450.00000
31102009.06.09 03:18modify670.101.390171.387420.00000
31112009.06.09 03:18modify730.101.390091.387420.00000
31122009.06.09 03:18modify740.101.390151.387420.00000
31132009.06.09 03:18modify760.101.390711.387420.00000
31142009.06.09 03:18modify670.101.390171.387380.00000
31152009.06.09 03:18modify730.101.390091.387380.00000
31162009.06.09 03:18modify740.101.390151.387380.00000
31172009.06.09 03:18modify760.101.390711.387380.00000
31182009.06.09 03:18modify670.101.390171.387340.00000
31192009.06.09 03:18modify730.101.390091.387340.00000
31202009.06.09 03:18modify740.101.390151.387340.00000
31212009.06.09 03:18modify760.101.390711.387340.00000
31222009.06.09 03:18modify670.101.390171.387300.00000
31232009.06.09 03:18modify730.101.390091.387300.00000
31242009.06.09 03:18modify740.101.390151.387300.00000
31252009.06.09 03:18modify760.101.390711.387300.00000
31262009.06.09 03:18modify670.101.390171.387240.00000
31272009.06.09 03:18modify730.101.390091.387240.00000
31282009.06.09 03:18modify740.101.390151.387240.00000
31292009.06.09 03:18modify760.101.390711.387240.00000
31302009.06.09 03:18modify670.101.390171.387190.00000
31312009.06.09 03:18modify730.101.390091.387190.00000
31322009.06.09 03:18modify740.101.390151.387190.00000
31332009.06.09 03:18modify760.101.390711.387190.00000
31342009.06.09 03:18modify670.101.390171.387130.00000
31352009.06.09 03:18modify730.101.390091.387130.00000
31362009.06.09 03:18modify740.101.390151.387130.00000
31372009.06.09 03:18modify760.101.390711.387130.00000
31382009.06.09 03:18modify670.101.390171.387070.00000
31392009.06.09 03:18modify730.101.390091.387070.00000
31402009.06.09 03:18modify740.101.390151.387070.00000
31412009.06.09 03:18modify760.101.390711.387070.00000
31422009.06.09 03:26modify670.101.390171.387040.00000
31432009.06.09 03:26modify730.101.390091.387040.00000
31442009.06.09 03:26modify740.101.390151.387040.00000
31452009.06.09 03:26modify760.101.390711.387040.00000
31462009.06.09 03:26modify670.101.390171.387000.00000
31472009.06.09 03:26modify730.101.390091.387000.00000
31482009.06.09 03:26modify740.101.390151.387000.00000
31492009.06.09 03:26modify760.101.390711.387000.00000
31502009.06.09 03:26modify670.101.390171.386960.00000
31512009.06.09 03:26modify730.101.390091.386960.00000
31522009.06.09 03:26modify740.101.390151.386960.00000
31532009.06.09 03:26modify760.101.390711.386960.00000
31542009.06.09 03:28modify670.101.390171.386950.00000
31552009.06.09 03:28modify730.101.390091.386950.00000
31562009.06.09 03:28modify740.101.390151.386950.00000
31572009.06.09 03:28modify760.101.390711.386950.00000
31582009.06.09 03:28modify670.101.390171.386900.00000
31592009.06.09 03:28modify730.101.390091.386900.00000
31602009.06.09 03:28modify740.101.390151.386900.00000
31612009.06.09 03:28modify760.101.390711.386900.00000
31622009.06.09 03:28modify670.101.390171.386860.00000
31632009.06.09 03:28modify730.101.390091.386860.00000
31642009.06.09 03:28modify740.101.390151.386860.00000
31652009.06.09 03:28modify760.101.390711.386860.00000
31662009.06.09 03:28modify670.101.390171.386820.00000
31672009.06.09 03:28modify730.101.390091.386820.00000
31682009.06.09 03:28modify740.101.390151.386820.00000
31692009.06.09 03:28modify760.101.390711.386820.00000
31702009.06.09 03:28modify670.101.390171.386770.00000
31712009.06.09 03:28modify730.101.390091.386770.00000
31722009.06.09 03:28modify740.101.390151.386770.00000
31732009.06.09 03:28modify760.101.390711.386770.00000
31742009.06.09 03:28modify670.101.390171.386750.00000
31752009.06.09 03:28modify730.101.390091.386750.00000
31762009.06.09 03:28modify740.101.390151.386750.00000
31772009.06.09 03:28modify760.101.390711.386750.00000
31782009.06.09 03:28modify670.101.390171.386700.00000
31792009.06.09 03:28modify730.101.390091.386700.00000
31802009.06.09 03:28modify740.101.390151.386700.00000
31812009.06.09 03:28modify760.101.390711.386700.00000
31822009.06.09 03:28modify670.101.390171.386640.00000
31832009.06.09 03:28modify730.101.390091.386640.00000
31842009.06.09 03:28modify740.101.390151.386640.00000
31852009.06.09 03:28modify760.101.390711.386640.00000
31862009.06.09 03:28modify670.101.390171.386580.00000
31872009.06.09 03:28modify730.101.390091.386580.00000
31882009.06.09 03:28modify740.101.390151.386580.00000
31892009.06.09 03:28modify760.101.390711.386580.00000
31902009.06.09 03:32s/l670.101.386581.386580.0000035.5910739.42
31912009.06.09 03:32s/l730.101.386581.386580.0000034.7910774.21
31922009.06.09 03:32s/l740.101.386581.386580.0000035.3910809.59
31932009.06.09 03:32s/l760.101.386581.386580.0000041.3010850.89
31942009.06.09 06:25buy770.101.390910.000000.00000
31952009.06.09 06:35modify770.101.390911.390910.00000
31962009.06.09 06:35modify770.101.390911.390950.00000
31972009.06.09 06:35modify770.101.390911.390980.00000
31982009.06.09 06:35modify770.101.390911.391010.00000
31992009.06.09 06:35modify770.101.390911.391040.00000
32002009.06.09 06:35modify770.101.390911.391070.00000
32012009.06.09 06:35modify770.101.390911.391100.00000
32022009.06.09 06:35modify770.101.390911.391130.00000
32032009.06.09 06:35modify770.101.390911.391160.00000
32042009.06.09 06:35modify770.101.390911.391190.00000
32052009.06.09 06:35modify770.101.390911.391220.00000
32062009.06.09 06:35modify770.101.390911.391250.00000
32072009.06.09 06:35modify770.101.390911.391280.00000
32082009.06.09 06:35modify770.101.390911.391310.00000
32092009.06.09 06:35modify770.101.390911.391340.00000
32102009.06.09 06:35modify770.101.390911.391370.00000
32112009.06.09 06:35modify770.101.390911.391400.00000
32122009.06.09 06:38modify770.101.390911.391410.00000
32132009.06.09 06:38modify770.101.390911.391430.00000
32142009.06.09 06:38modify770.101.390911.391450.00000
32152009.06.09 06:38modify770.101.390911.391470.00000
32162009.06.09 06:38modify770.101.390911.391490.00000
32172009.06.09 06:38modify770.101.390911.391510.00000
32182009.06.09 06:38modify770.101.390911.391530.00000
32192009.06.09 06:38modify770.101.390911.391550.00000
32202009.06.09 06:38modify770.101.390911.391570.00000
32212009.06.09 06:38modify770.101.390911.391590.00000
32222009.06.09 06:38modify770.101.390911.391610.00000
32232009.06.09 06:38modify770.101.390911.391630.00000
32242009.06.09 06:44s/l770.101.391631.391630.000007.2010858.09
32252009.06.09 09:25sell780.101.389820.000000.00000
32262009.06.09 09:50buy790.101.390800.000000.00000
32272009.06.09 09:55sell800.101.390460.000000.00000
32282009.06.09 10:00modify800.101.390461.390420.00000
32292009.06.09 10:00modify800.101.390461.390410.00000
32302009.06.09 10:00modify800.101.390461.390350.00000
32312009.06.09 10:00modify800.101.390461.390290.00000
32322009.06.09 10:00modify800.101.390461.390230.00000
32332009.06.09 10:00modify800.101.390461.390180.00000
32342009.06.09 10:00modify800.101.390461.390120.00000
32352009.06.09 10:00modify800.101.390461.390080.00000
32362009.06.09 10:00modify800.101.390461.390010.00000
32372009.06.09 10:00modify800.101.390461.389940.00000
32382009.06.09 10:00modify800.101.390461.389870.00000
32392009.06.09 10:00modify780.101.389821.389800.00000
32402009.06.09 10:00modify800.101.390461.389800.00000
32412009.06.09 10:00modify780.101.389821.389730.00000
32422009.06.09 10:00modify800.101.390461.389730.00000
32432009.06.09 10:02modify780.101.389821.389710.00000
32442009.06.09 10:02modify800.101.390461.389710.00000
32452009.06.09 10:03modify780.101.389821.389690.00000
32462009.06.09 10:03modify800.101.390461.389690.00000
32472009.06.09 10:03modify780.101.389821.389640.00000
32482009.06.09 10:03modify800.101.390461.389640.00000
32492009.06.09 10:03modify780.101.389821.389620.00000
32502009.06.09 10:03modify800.101.390461.389620.00000
32512009.06.09 10:03modify780.101.389821.389550.00000
32522009.06.09 10:03modify800.101.390461.389550.00000
32532009.06.09 10:03modify780.101.389821.389490.00000
32542009.06.09 10:03modify800.101.390461.389490.00000
32552009.06.09 10:06modify780.101.389821.389470.00000
32562009.06.09 10:06modify800.101.390461.389470.00000
32572009.06.09 10:06modify780.101.389821.389440.00000
32582009.06.09 10:06modify800.101.390461.389440.00000
32592009.06.09 10:06modify780.101.389821.389410.00000
32602009.06.09 10:06modify800.101.390461.389410.00000
32612009.06.09 10:06modify780.101.389821.389380.00000
32622009.06.09 10:06modify800.101.390461.389380.00000
32632009.06.09 10:06modify780.101.389821.389360.00000
32642009.06.09 10:06modify800.101.390461.389360.00000
32652009.06.09 10:06modify780.101.389821.389330.00000
32662009.06.09 10:06modify800.101.390461.389330.00000
32672009.06.09 10:06modify780.101.389821.389300.00000
32682009.06.09 10:06modify800.101.390461.389300.00000
32692009.06.09 10:06modify780.101.389821.389270.00000
32702009.06.09 10:06modify800.101.390461.389270.00000
32712009.06.09 10:06modify780.101.389821.389240.00000
32722009.06.09 10:06modify800.101.390461.389240.00000
32732009.06.09 10:06modify780.101.389821.389220.00000
32742009.06.09 10:06modify800.101.390461.389220.00000
32752009.06.09 10:06modify780.101.389821.389190.00000
32762009.06.09 10:06modify800.101.390461.389190.00000
32772009.06.09 10:06modify780.101.389821.389160.00000
32782009.06.09 10:06modify800.101.390461.389160.00000
32792009.06.09 10:06modify780.101.389821.389130.00000
32802009.06.09 10:06modify800.101.390461.389130.00000
32812009.06.09 10:06modify780.101.389821.389110.00000
32822009.06.09 10:06modify800.101.390461.389110.00000
32832009.06.09 10:06modify780.101.389821.389070.00000
32842009.06.09 10:06modify800.101.390461.389070.00000
32852009.06.09 10:06modify780.101.389821.389040.00000
32862009.06.09 10:06modify800.101.390461.389040.00000
32872009.06.09 10:06modify780.101.389821.389000.00000
32882009.06.09 10:06modify800.101.390461.389000.00000
32892009.06.09 10:06modify780.101.389821.388970.00000
32902009.06.09 10:06modify800.101.390461.388970.00000
32912009.06.09 10:06modify780.101.389821.388930.00000
32922009.06.09 10:06modify800.101.390461.388930.00000
32932009.06.09 10:06modify780.101.389821.388900.00000
32942009.06.09 10:06modify800.101.390461.388900.00000
32952009.06.09 10:06modify780.101.389821.388860.00000
32962009.06.09 10:06modify800.101.390461.388860.00000
32972009.06.09 10:06modify780.101.389821.388830.00000
32982009.06.09 10:06modify800.101.390461.388830.00000
32992009.06.09 10:06modify780.101.389821.388790.00000
33002009.06.09 10:06modify800.101.390461.388790.00000
33012009.06.09 10:16modify780.101.389821.388770.00000
33022009.06.09 10:16modify800.101.390461.388770.00000
33032009.06.09 10:16modify780.101.389821.388760.00000
33042009.06.09 10:16modify800.101.390461.388760.00000
33052009.06.09 10:16modify780.101.389821.388750.00000
33062009.06.09 10:16modify800.101.390461.388750.00000
33072009.06.09 10:16modify780.101.389821.388730.00000
33082009.06.09 10:16modify800.101.390461.388730.00000
33092009.06.09 10:16modify780.101.389821.388720.00000
33102009.06.09 10:16modify800.101.390461.388720.00000
33112009.06.09 10:16modify780.101.389821.388700.00000
33122009.06.09 10:16modify800.101.390461.388700.00000
33132009.06.09 10:16modify780.101.389821.388680.00000
33142009.06.09 10:16modify800.101.390461.388680.00000
33152009.06.09 10:16modify780.101.389821.388670.00000
33162009.06.09 10:16modify800.101.390461.388670.00000
33172009.06.09 10:16modify780.101.389821.388650.00000
33182009.06.09 10:16modify800.101.390461.388650.00000
33192009.06.09 10:16modify780.101.389821.388630.00000
33202009.06.09 10:16modify800.101.390461.388630.00000
33212009.06.09 10:16modify780.101.389821.388620.00000
33222009.06.09 10:16modify800.101.390461.388620.00000
33232009.06.09 10:17modify780.101.389821.388600.00000
33242009.06.09 10:17modify800.101.390461.388600.00000
33252009.06.09 10:17modify780.101.389821.388590.00000
33262009.06.09 10:17modify800.101.390461.388590.00000
33272009.06.09 10:17modify780.101.389821.388570.00000
33282009.06.09 10:17modify800.101.390461.388570.00000
33292009.06.09 10:17modify780.101.389821.388560.00000
33302009.06.09 10:17modify800.101.390461.388560.00000
33312009.06.09 10:17modify780.101.389821.388540.00000
33322009.06.09 10:17modify800.101.390461.388540.00000
33332009.06.09 10:17modify780.101.389821.388530.00000
33342009.06.09 10:17modify800.101.390461.388530.00000
33352009.06.09 10:17modify780.101.389821.388520.00000
33362009.06.09 10:17modify800.101.390461.388520.00000
33372009.06.09 10:19modify780.101.389821.388490.00000
33382009.06.09 10:19modify800.101.390461.388490.00000
33392009.06.09 10:19modify780.101.389821.388470.00000
33402009.06.09 10:19modify800.101.390461.388470.00000
33412009.06.09 10:20modify780.101.389821.388460.00000
33422009.06.09 10:20modify800.101.390461.388460.00000
33432009.06.09 10:20modify780.101.389821.388450.00000
33442009.06.09 10:20modify800.101.390461.388450.00000
33452009.06.09 10:20modify780.101.389821.388440.00000
33462009.06.09 10:20modify800.101.390461.388440.00000
33472009.06.09 10:20modify780.101.389821.388430.00000
33482009.06.09 10:20modify800.101.390461.388430.00000
33492009.06.09 10:21modify780.101.389821.388410.00000
33502009.06.09 10:21modify800.101.390461.388410.00000
33512009.06.09 10:22modify780.101.389821.388400.00000
33522009.06.09 10:22modify800.101.390461.388400.00000
33532009.06.09 10:22modify780.101.389821.388390.00000
33542009.06.09 10:22modify800.101.390461.388390.00000
33552009.06.09 10:22modify780.101.389821.388370.00000
33562009.06.09 10:22modify800.101.390461.388370.00000
33572009.06.09 10:22modify780.101.389821.388350.00000
33582009.06.09 10:22modify800.101.390461.388350.00000
33592009.06.09 10:22modify780.101.389821.388330.00000
33602009.06.09 10:22modify800.101.390461.388330.00000
33612009.06.09 10:22modify780.101.389821.388320.00000
33622009.06.09 10:22modify800.101.390461.388320.00000
33632009.06.09 10:22modify780.101.389821.388300.00000
33642009.06.09 10:22modify800.101.390461.388300.00000
33652009.06.09 10:23modify780.101.389821.388280.00000
33662009.06.09 10:23modify800.101.390461.388280.00000
33672009.06.09 10:23modify780.101.389821.388240.00000
33682009.06.09 10:23modify800.101.390461.388240.00000
33692009.06.09 10:23modify780.101.389821.388210.00000
33702009.06.09 10:23modify800.101.390461.388210.00000
33712009.06.09 10:23modify780.101.389821.388170.00000
33722009.06.09 10:23modify800.101.390461.388170.00000
33732009.06.09 10:23modify780.101.389821.388160.00000
33742009.06.09 10:23modify800.101.390461.388160.00000
33752009.06.09 10:23modify780.101.389821.388120.00000
33762009.06.09 10:23modify800.101.390461.388120.00000
33772009.06.09 10:23modify780.101.389821.388070.00000
33782009.06.09 10:23modify800.101.390461.388070.00000
33792009.06.09 10:23modify780.101.389821.388030.00000
33802009.06.09 10:23modify800.101.390461.388030.00000
33812009.06.09 10:23modify780.101.389821.387980.00000
33822009.06.09 10:23modify800.101.390461.387980.00000
33832009.06.09 10:24modify780.101.389821.387970.00000
33842009.06.09 10:24modify800.101.390461.387970.00000
33852009.06.09 10:24modify780.101.389821.387960.00000
33862009.06.09 10:24modify800.101.390461.387960.00000
33872009.06.09 10:24modify780.101.389821.387950.00000
33882009.06.09 10:24modify800.101.390461.387950.00000
33892009.06.09 10:24modify780.101.389821.387940.00000
33902009.06.09 10:24modify800.101.390461.387940.00000
33912009.06.09 10:24modify780.101.389821.387930.00000
33922009.06.09 10:24modify800.101.390461.387930.00000
33932009.06.09 10:24modify780.101.389821.387920.00000
33942009.06.09 10:24modify800.101.390461.387920.00000
33952009.06.09 10:24modify780.101.389821.387910.00000
33962009.06.09 10:24modify800.101.390461.387910.00000
33972009.06.09 10:24modify780.101.389821.387900.00000
33982009.06.09 10:24modify800.101.390461.387900.00000
33992009.06.09 10:27s/l780.101.387901.387900.0000019.2010877.29
34002009.06.09 10:27s/l800.101.387901.387900.0000025.6010902.89
34012009.06.09 11:29modify790.101.390801.390810.00000
34022009.06.09 11:29modify790.101.390801.390820.00000
34032009.06.09 11:29buy810.101.392030.000000.00000
34042009.06.09 11:29modify790.101.390801.390830.00000
34052009.06.09 11:29modify790.101.390801.390840.00000
34062009.06.09 11:29modify790.101.390801.390880.00000
34072009.06.09 11:29modify790.101.390801.390920.00000
34082009.06.09 11:29modify790.101.390801.390970.00000
34092009.06.09 11:29modify790.101.390801.391010.00000
34102009.06.09 11:29modify790.101.390801.391060.00000
34112009.06.09 11:29modify790.101.390801.391070.00000
34122009.06.09 11:29modify790.101.390801.391100.00000
34132009.06.09 11:29modify790.101.390801.391140.00000
34142009.06.09 11:29modify790.101.390801.391180.00000
34152009.06.09 11:29modify790.101.390801.391220.00000
34162009.06.09 11:29modify790.101.390801.391250.00000
34172009.06.09 11:29modify790.101.390801.391290.00000
34182009.06.09 11:29modify790.101.390801.391320.00000
34192009.06.09 11:29modify790.101.390801.391360.00000
34202009.06.09 11:29modify790.101.390801.391400.00000
34212009.06.09 11:29modify790.101.390801.391440.00000
34222009.06.09 11:29modify790.101.390801.391470.00000
34232009.06.09 11:29modify790.101.390801.391510.00000
34242009.06.09 11:30modify790.101.390801.391550.00000
34252009.06.09 11:30modify790.101.390801.391610.00000
34262009.06.09 11:30modify790.101.390801.391660.00000
34272009.06.09 11:30modify790.101.390801.391720.00000
34282009.06.09 11:31s/l790.101.391721.391720.000009.2010912.09
34292009.06.09 11:31modify810.101.392031.392050.00000
34302009.06.09 11:31modify810.101.392031.392130.00000
34312009.06.09 11:31modify810.101.392031.392200.00000
34322009.06.09 11:31modify810.101.392031.392280.00000
34332009.06.09 11:31modify810.101.392031.392350.00000
34342009.06.09 11:31modify810.101.392031.392430.00000
34352009.06.09 11:31modify810.101.392031.392500.00000
34362009.06.09 11:36modify810.101.392031.392510.00000
34372009.06.09 11:36modify810.101.392031.392520.00000
34382009.06.09 11:36modify810.101.392031.392530.00000
34392009.06.09 11:36modify810.101.392031.392540.00000
34402009.06.09 11:36modify810.101.392031.392550.00000
34412009.06.09 11:36modify810.101.392031.392560.00000
34422009.06.09 11:40modify810.101.392031.392570.00000
34432009.06.09 11:40modify810.101.392031.392600.00000
34442009.06.09 11:40modify810.101.392031.392610.00000
34452009.06.09 11:40modify810.101.392031.392620.00000
34462009.06.09 11:41modify810.101.392031.392640.00000
34472009.06.09 11:41modify810.101.392031.392660.00000
34482009.06.09 11:41modify810.101.392031.392670.00000
34492009.06.09 11:41modify810.101.392031.392680.00000
34502009.06.09 11:41modify810.101.392031.392700.00000
34512009.06.09 11:41modify810.101.392031.392710.00000
34522009.06.09 11:41modify810.101.392031.392730.00000
34532009.06.09 11:41modify810.101.392031.392740.00000
34542009.06.09 11:42modify810.101.392031.392770.00000
34552009.06.09 11:42modify810.101.392031.392800.00000
34562009.06.09 11:42modify810.101.392031.392830.00000
34572009.06.09 11:42modify810.101.392031.392840.00000
34582009.06.09 11:42modify810.101.392031.392860.00000
34592009.06.09 11:42modify810.101.392031.392890.00000
34602009.06.09 11:42modify810.101.392031.392910.00000
34612009.06.09 11:42modify810.101.392031.392940.00000
34622009.06.09 11:42modify810.101.392031.392960.00000
34632009.06.09 11:42modify810.101.392031.392990.00000
34642009.06.09 11:42modify810.101.392031.393010.00000
34652009.06.09 11:42modify810.101.392031.393040.00000
34662009.06.09 11:42modify810.101.392031.393070.00000
34672009.06.09 11:42modify810.101.392031.393090.00000
34682009.06.09 11:42modify810.101.392031.393120.00000
34692009.06.09 11:42modify810.101.392031.393140.00000
34702009.06.09 11:42modify810.101.392031.393170.00000
34712009.06.09 11:42modify810.101.392031.393190.00000
34722009.06.09 11:42modify810.101.392031.393220.00000
34732009.06.09 11:42modify810.101.392031.393240.00000
34742009.06.09 11:44modify810.101.392031.393260.00000
34752009.06.09 11:44modify810.101.392031.393270.00000
34762009.06.09 11:44modify810.101.392031.393290.00000
34772009.06.09 11:44modify810.101.392031.393310.00000
34782009.06.09 11:44modify810.101.392031.393320.00000
34792009.06.09 11:44modify810.101.392031.393340.00000
34802009.06.09 11:44modify810.101.392031.393360.00000
34812009.06.09 11:44modify810.101.392031.393370.00000
34822009.06.09 11:44modify810.101.392031.393390.00000
34832009.06.09 11:44modify810.101.392031.393410.00000
34842009.06.09 11:44modify810.101.392031.393420.00000
34852009.06.09 11:44modify810.101.392031.393440.00000
34862009.06.09 11:44modify810.101.392031.393460.00000
34872009.06.09 11:44modify810.101.392031.393470.00000
34882009.06.09 11:44modify810.101.392031.393490.00000
34892009.06.09 11:44modify810.101.392031.393510.00000
34902009.06.09 11:44modify810.101.392031.393520.00000
34912009.06.09 11:44modify810.101.392031.393540.00000
34922009.06.09 11:45modify810.101.392031.393550.00000
34932009.06.09 11:45modify810.101.392031.393560.00000
34942009.06.09 11:45modify810.101.392031.393580.00000
34952009.06.09 11:45modify810.101.392031.393590.00000
34962009.06.09 11:45modify810.101.392031.393600.00000
34972009.06.09 11:46modify810.101.392031.393630.00000
34982009.06.09 11:46modify810.101.392031.393660.00000
34992009.06.09 11:46modify810.101.392031.393680.00000
35002009.06.09 11:46modify810.101.392031.393710.00000
35012009.06.09 11:46modify810.101.392031.393740.00000
35022009.06.09 11:46modify810.101.392031.393760.00000
35032009.06.09 11:46modify810.101.392031.393790.00000
35042009.06.09 11:46modify810.101.392031.393800.00000
35052009.06.09 11:46modify810.101.392031.393820.00000
35062009.06.09 11:46modify810.101.392031.393840.00000
35072009.06.09 11:46modify810.101.392031.393860.00000
35082009.06.09 11:46modify810.101.392031.393890.00000
35092009.06.09 11:46modify810.101.392031.393910.00000
35102009.06.09 11:46modify810.101.392031.393930.00000
35112009.06.09 11:46modify810.101.392031.393950.00000
35122009.06.09 11:46modify810.101.392031.393970.00000
35132009.06.09 11:46modify810.101.392031.393990.00000
35142009.06.09 11:46modify810.101.392031.394010.00000
35152009.06.09 11:46modify810.101.392031.394030.00000
35162009.06.09 11:46modify810.101.392031.394050.00000
35172009.06.09 11:46modify810.101.392031.394070.00000
35182009.06.09 11:46modify810.101.392031.394090.00000
35192009.06.09 11:46modify810.101.392031.394110.00000
35202009.06.09 11:46modify810.101.392031.394130.00000
35212009.06.09 11:46modify810.101.392031.394150.00000
35222009.06.09 11:46modify810.101.392031.394170.00000
35232009.06.09 11:46modify810.101.392031.394190.00000
35242009.06.09 11:46modify810.101.392031.394210.00000
35252009.06.09 11:46modify810.101.392031.394240.00000
35262009.06.09 11:46modify810.101.392031.394260.00000
35272009.06.09 11:46modify810.101.392031.394280.00000
35282009.06.09 11:46modify810.101.392031.394300.00000
35292009.06.09 11:46modify810.101.392031.394320.00000
35302009.06.09 11:47modify810.101.392031.394340.00000
35312009.06.09 11:47modify810.101.392031.394360.00000
35322009.06.09 11:47modify810.101.392031.394380.00000
35332009.06.09 11:47modify810.101.392031.394400.00000
35342009.06.09 11:47modify810.101.392031.394420.00000
35352009.06.09 11:47modify810.101.392031.394440.00000
35362009.06.09 11:47modify810.101.392031.394460.00000
35372009.06.09 11:47modify810.101.392031.394480.00000
35382009.06.09 11:47modify810.101.392031.394500.00000
35392009.06.09 11:47modify810.101.392031.394520.00000
35402009.06.09 11:47modify810.101.392031.394540.00000
35412009.06.09 11:47modify810.101.392031.394560.00000
35422009.06.09 11:47modify810.101.392031.394570.00000
35432009.06.09 11:47modify810.101.392031.394590.00000
35442009.06.09 11:47modify810.101.392031.394600.00000
35452009.06.09 11:47modify810.101.392031.394620.00000
35462009.06.09 11:47modify810.101.392031.394630.00000
35472009.06.09 11:47modify810.101.392031.394650.00000
35482009.06.09 11:47modify810.101.392031.394660.00000
35492009.06.09 11:47modify810.101.392031.394680.00000
35502009.06.09 11:47modify810.101.392031.394690.00000
35512009.06.09 11:47modify810.101.392031.394710.00000
35522009.06.09 11:47modify810.101.392031.394720.00000
35532009.06.09 11:47modify810.101.392031.394740.00000
35542009.06.09 11:47modify810.101.392031.394750.00000
35552009.06.09 11:47modify810.101.392031.394760.00000
35562009.06.09 11:47modify810.101.392031.394780.00000
35572009.06.09 11:47modify810.101.392031.394790.00000
35582009.06.09 11:47modify810.101.392031.394810.00000
35592009.06.09 11:47modify810.101.392031.394830.00000
35602009.06.09 11:47modify810.101.392031.394840.00000
35612009.06.09 11:47modify810.101.392031.394860.00000
35622009.06.09 11:47modify810.101.392031.394870.00000
35632009.06.09 11:47modify810.101.392031.394890.00000
35642009.06.09 11:47modify810.101.392031.394910.00000
35652009.06.09 11:47modify810.101.392031.394920.00000
35662009.06.09 11:47modify810.101.392031.394940.00000
35672009.06.09 11:47modify810.101.392031.394950.00000
35682009.06.09 11:47modify810.101.392031.394970.00000
35692009.06.09 11:51modify810.101.392031.394990.00000
35702009.06.09 11:51modify810.101.392031.395040.00000
35712009.06.09 11:51modify810.101.392031.395080.00000
35722009.06.09 11:51modify810.101.392031.395130.00000
35732009.06.09 11:51modify810.101.392031.395160.00000
35742009.06.09 11:51modify810.101.392031.395200.00000
35752009.06.09 11:51modify810.101.392031.395240.00000
35762009.06.09 11:51modify810.101.392031.395270.00000
35772009.06.09 11:51modify810.101.392031.395310.00000
35782009.06.09 11:51modify810.101.392031.395350.00000
35792009.06.09 11:51modify810.101.392031.395390.00000
35802009.06.09 11:51modify810.101.392031.395430.00000
35812009.06.09 11:51modify810.101.392031.395470.00000
35822009.06.09 11:51modify810.101.392031.395510.00000
35832009.06.09 11:51modify810.101.392031.395530.00000
35842009.06.09 11:51modify810.101.392031.395560.00000
35852009.06.09 11:51modify810.101.392031.395600.00000
35862009.06.09 11:51modify810.101.392031.395640.00000
35872009.06.09 11:51modify810.101.392031.395670.00000
35882009.06.09 11:51modify810.101.392031.395710.00000
35892009.06.09 11:51modify810.101.392031.395740.00000
35902009.06.09 11:51modify810.101.392031.395780.00000
35912009.06.09 11:51modify810.101.392031.395820.00000
35922009.06.09 11:51modify810.101.392031.395850.00000
35932009.06.09 11:51modify810.101.392031.395890.00000
35942009.06.09 11:52modify810.101.392031.395910.00000
35952009.06.09 11:52modify810.101.392031.395930.00000
35962009.06.09 11:52modify810.101.392031.395960.00000
35972009.06.09 11:52modify810.101.392031.395980.00000
35982009.06.09 11:52modify810.101.392031.396010.00000
35992009.06.09 11:52modify810.101.392031.396030.00000
36002009.06.09 11:52modify810.101.392031.396040.00000
36012009.06.09 11:52modify810.101.392031.396060.00000
36022009.06.09 11:52modify810.101.392031.396080.00000
36032009.06.09 11:52modify810.101.392031.396100.00000
36042009.06.09 11:52modify810.101.392031.396120.00000
36052009.06.09 11:52modify810.101.392031.396140.00000
36062009.06.09 11:52modify810.101.392031.396160.00000
36072009.06.09 11:52modify810.101.392031.396180.00000
36082009.06.09 11:52modify810.101.392031.396200.00000
36092009.06.09 11:52modify810.101.392031.396220.00000
36102009.06.09 11:52modify810.101.392031.396240.00000
36112009.06.09 11:52modify810.101.392031.396250.00000
36122009.06.09 11:52modify810.101.392031.396270.00000
36132009.06.09 11:52modify810.101.392031.396290.00000
36142009.06.09 11:52modify810.101.392031.396310.00000
36152009.06.09 11:52modify810.101.392031.396320.00000
36162009.06.09 11:52modify810.101.392031.396340.00000
36172009.06.09 11:52modify810.101.392031.396360.00000
36182009.06.09 11:52modify810.101.392031.396380.00000
36192009.06.09 11:52modify810.101.392031.396400.00000
36202009.06.09 11:52modify810.101.392031.396420.00000
36212009.06.09 11:52modify810.101.392031.396440.00000
36222009.06.09 11:53modify810.101.392031.396460.00000
36232009.06.09 11:53modify810.101.392031.396470.00000
36242009.06.09 11:53modify810.101.392031.396490.00000
36252009.06.09 11:53modify810.101.392031.396500.00000
36262009.06.09 11:53modify810.101.392031.396520.00000
36272009.06.09 11:53modify810.101.392031.396540.00000
36282009.06.09 11:53modify810.101.392031.396550.00000
36292009.06.09 11:53modify810.101.392031.396570.00000
36302009.06.09 11:53modify810.101.392031.396580.00000
36312009.06.09 11:53modify810.101.392031.396600.00000
36322009.06.09 11:53modify810.101.392031.396610.00000
36332009.06.09 11:53modify810.101.392031.396630.00000
36342009.06.09 11:53modify810.101.392031.396640.00000
36352009.06.09 11:53modify810.101.392031.396660.00000
36362009.06.09 11:53modify810.101.392031.396670.00000
36372009.06.09 11:53modify810.101.392031.396690.00000
36382009.06.09 11:53modify810.101.392031.396700.00000
36392009.06.09 11:54modify810.101.392031.396730.00000
36402009.06.09 11:54modify810.101.392031.396770.00000
36412009.06.09 11:54modify810.101.392031.396810.00000
36422009.06.09 11:54modify810.101.392031.396850.00000
36432009.06.09 11:54modify810.101.392031.396890.00000
36442009.06.09 11:54modify810.101.392031.396930.00000
36452009.06.09 11:54modify810.101.392031.396970.00000
36462009.06.09 11:54modify810.101.392031.396980.00000
36472009.06.09 11:54modify810.101.392031.396990.00000
36482009.06.09 11:54modify810.101.392031.397000.00000
36492009.06.09 11:54modify810.101.392031.397010.00000
36502009.06.09 11:55s/l810.101.397011.397010.0000049.8010961.89
36512009.06.10 12:46sell820.101.407060.000000.00000
36522009.06.10 12:55sell830.101.407420.000000.00000
36532009.06.10 12:57modify830.101.407421.407380.00000
36542009.06.10 12:57modify830.101.407421.407360.00000
36552009.06.10 12:57modify830.101.407421.407350.00000
36562009.06.10 12:57modify830.101.407421.407330.00000
36572009.06.10 12:57s/l830.101.407331.407330.000000.9010962.79
36582009.06.10 13:00modify820.101.407061.407040.00000
36592009.06.10 13:00modify820.101.407061.407030.00000
36602009.06.10 13:00modify820.101.407061.407020.00000
36612009.06.10 13:00modify820.101.407061.407000.00000
36622009.06.10 13:00modify820.101.407061.406990.00000
36632009.06.10 13:00modify820.101.407061.406970.00000
36642009.06.10 13:00modify820.101.407061.406960.00000
36652009.06.10 13:00modify820.101.407061.406940.00000
36662009.06.10 13:00modify820.101.407061.406930.00000
36672009.06.10 13:00modify820.101.407061.406910.00000
36682009.06.10 13:00modify820.101.407061.406900.00000
36692009.06.10 13:00modify820.101.407061.406890.00000
36702009.06.10 13:00modify820.101.407061.406880.00000
36712009.06.10 13:00modify820.101.407061.406870.00000
36722009.06.10 13:00modify820.101.407061.406860.00000
36732009.06.10 13:00modify820.101.407061.406850.00000
36742009.06.10 13:00modify820.101.407061.406840.00000
36752009.06.10 13:00modify820.101.407061.406830.00000
36762009.06.10 13:00modify820.101.407061.406820.00000
36772009.06.10 13:01modify820.101.407061.406800.00000
36782009.06.10 13:01modify820.101.407061.406770.00000
36792009.06.10 13:01modify820.101.407061.406740.00000
36802009.06.10 13:01modify820.101.407061.406710.00000
36812009.06.10 13:01modify820.101.407061.406680.00000
36822009.06.10 13:01modify820.101.407061.406650.00000
36832009.06.10 13:01modify820.101.407061.406620.00000
36842009.06.10 13:01modify820.101.407061.406590.00000
36852009.06.10 13:01modify820.101.407061.406560.00000
36862009.06.10 13:01modify820.101.407061.406540.00000
36872009.06.10 13:01modify820.101.407061.406500.00000
36882009.06.10 13:01modify820.101.407061.406470.00000
36892009.06.10 13:01modify820.101.407061.406430.00000
36902009.06.10 13:01modify820.101.407061.406390.00000
36912009.06.10 13:01modify820.101.407061.406360.00000
36922009.06.10 13:01modify820.101.407061.406320.00000
36932009.06.10 13:01modify820.101.407061.406280.00000
36942009.06.10 13:01modify820.101.407061.406240.00000
36952009.06.10 13:01modify820.101.407061.406210.00000
36962009.06.10 13:01modify820.101.407061.406170.00000
36972009.06.10 13:01modify820.101.407061.406130.00000
36982009.06.10 13:01modify820.101.407061.406090.00000
36992009.06.10 13:01modify820.101.407061.406060.00000
37002009.06.10 13:01modify820.101.407061.406020.00000
37012009.06.10 13:02s/l820.101.406021.406020.0000010.4010973.19
37022009.06.10 13:06buy840.101.408490.000000.00000
37032009.06.10 13:22sell850.101.407030.000000.00000
37042009.06.10 13:31modify850.101.407031.407030.00000
37052009.06.10 13:31modify850.101.407031.406990.00000
37062009.06.10 13:31modify850.101.407031.406960.00000
37072009.06.10 13:31modify850.101.407031.406930.00000
37082009.06.10 13:31modify850.101.407031.406890.00000
37092009.06.10 13:31modify850.101.407031.406860.00000
37102009.06.10 13:31modify850.101.407031.406830.00000
37112009.06.10 13:31modify850.101.407031.406800.00000
37122009.06.10 13:31modify850.101.407031.406760.00000
37132009.06.10 13:31modify850.101.407031.406730.00000
37142009.06.10 13:31modify850.101.407031.406700.00000
37152009.06.10 13:31modify850.101.407031.406670.00000
37162009.06.10 13:31modify850.101.407031.406630.00000
37172009.06.10 13:31modify850.101.407031.406600.00000
37182009.06.10 13:31modify850.101.407031.406550.00000
37192009.06.10 13:31modify850.101.407031.406510.00000
37202009.06.10 13:31modify850.101.407031.406470.00000
37212009.06.10 13:31modify850.101.407031.406420.00000
37222009.06.10 13:31modify850.101.407031.406380.00000
37232009.06.10 13:31modify850.101.407031.406330.00000
37242009.06.10 13:31modify850.101.407031.406290.00000
37252009.06.10 13:31modify850.101.407031.406250.00000
37262009.06.10 13:31modify850.101.407031.406200.00000
37272009.06.10 13:31modify850.101.407031.406160.00000
37282009.06.10 13:31modify850.101.407031.406110.00000
37292009.06.10 13:31modify850.101.407031.406070.00000
37302009.06.10 13:33s/l850.101.406071.406070.000009.6010982.79
37312009.06.11 01:08buy860.101.400730.000000.00000
37322009.06.11 01:17modify860.101.400731.400740.00000
37332009.06.11 01:17modify860.101.400731.400770.00000
37342009.06.11 01:17modify860.101.400731.400790.00000
37352009.06.11 01:17modify860.101.400731.400800.00000
37362009.06.11 01:17modify860.101.400731.400820.00000
37372009.06.11 01:17modify860.101.400731.400840.00000
37382009.06.11 01:17modify860.101.400731.400860.00000
37392009.06.11 01:17modify860.101.400731.400870.00000
37402009.06.11 01:17modify860.101.400731.400890.00000
37412009.06.11 01:17modify860.101.400731.400910.00000
37422009.06.11 01:17modify860.101.400731.400930.00000
37432009.06.11 01:17modify860.101.400731.400940.00000
37442009.06.11 01:17modify860.101.400731.400960.00000
37452009.06.11 01:17modify860.101.400731.400970.00000
37462009.06.11 01:17modify860.101.400731.400990.00000
37472009.06.11 01:24s/l860.101.400991.400990.000002.6010985.39
37482009.06.11 07:00sell870.101.401740.000000.00000
37492009.06.11 07:09modify870.101.401741.401720.00000
37502009.06.11 07:09modify870.101.401741.401700.00000
37512009.06.11 07:09modify870.101.401741.401670.00000
37522009.06.11 07:09modify870.101.401741.401640.00000
37532009.06.11 07:09modify870.101.401741.401610.00000
37542009.06.11 07:09modify870.101.401741.401580.00000
37552009.06.11 07:10modify870.101.401741.401570.00000
37562009.06.11 07:10modify870.101.401741.401560.00000
37572009.06.11 07:10modify870.101.401741.401550.00000
37582009.06.11 07:10modify870.101.401741.401530.00000
37592009.06.11 07:10modify870.101.401741.401520.00000
37602009.06.11 07:10modify870.101.401741.401500.00000
37612009.06.11 07:10modify870.101.401741.401490.00000
37622009.06.11 07:10modify870.101.401741.401480.00000
37632009.06.11 07:10modify870.101.401741.401470.00000
37642009.06.11 07:10modify870.101.401741.401460.00000
37652009.06.11 07:10modify870.101.401741.401450.00000
37662009.06.11 07:14s/l870.101.401451.401450.000002.9010988.29
37672009.06.11 08:35buy880.101.401930.000000.00000
37682009.06.11 08:42sell890.101.401240.000000.00000
37692009.06.11 08:55modify880.101.401931.401930.00000
37702009.06.11 08:55modify880.101.401931.401940.00000
37712009.06.11 08:55modify880.101.401931.401970.00000
37722009.06.11 08:55modify880.101.401931.402020.00000
37732009.06.11 08:55modify880.101.401931.402080.00000
37742009.06.11 08:55modify880.101.401931.402130.00000
37752009.06.11 08:55modify880.101.401931.402180.00000
37762009.06.11 08:55modify880.101.401931.402240.00000
37772009.06.11 08:55modify880.101.401931.402290.00000
37782009.06.11 08:55modify880.101.401931.402300.00000
37792009.06.11 08:55modify880.101.401931.402340.00000
37802009.06.11 08:55modify880.101.401931.402390.00000
37812009.06.11 08:55modify880.101.401931.402430.00000
37822009.06.11 08:55modify880.101.401931.402480.00000
37832009.06.11 08:55modify880.101.401931.402520.00000
37842009.06.11 08:55modify880.101.401931.402560.00000
37852009.06.11 08:55modify880.101.401931.402610.00000
37862009.06.11 08:55modify880.101.401931.402650.00000
37872009.06.11 08:55modify880.101.401931.402660.00000
37882009.06.11 08:55modify880.101.401931.402700.00000
37892009.06.11 08:55modify880.101.401931.402740.00000
37902009.06.11 08:55modify880.101.401931.402790.00000
37912009.06.11 08:55modify880.101.401931.402830.00000
37922009.06.11 08:55modify880.101.401931.402870.00000
37932009.06.11 08:55modify880.101.401931.402910.00000
37942009.06.11 08:55modify880.101.401931.402960.00000
37952009.06.11 08:55modify880.101.401931.403000.00000
37962009.06.11 08:57modify880.101.401931.403020.00000
37972009.06.11 08:57modify880.101.401931.403040.00000
37982009.06.11 08:57modify880.101.401931.403070.00000
37992009.06.11 08:57modify880.101.401931.403090.00000
38002009.06.11 08:57modify880.101.401931.403120.00000
38012009.06.11 08:57modify880.101.401931.403140.00000
38022009.06.11 08:57modify880.101.401931.403170.00000
38032009.06.11 08:57modify880.101.401931.403190.00000
38042009.06.11 08:57modify880.101.401931.403220.00000
38052009.06.11 08:57modify880.101.401931.403230.00000
38062009.06.11 08:57modify880.101.401931.403240.00000
38072009.06.11 08:57modify880.101.401931.403250.00000
38082009.06.11 08:57modify880.101.401931.403260.00000
38092009.06.11 09:00s/l880.101.403261.403260.0000013.3011001.59
38102009.06.11 10:20sell900.101.401600.000000.00000
38112009.06.11 10:26buy910.101.402420.000000.00000
38122009.06.11 10:30buy920.101.402350.000000.00000
38132009.06.11 10:40sell930.101.401430.000000.00000
38142009.06.11 10:49sell940.101.401370.000000.00000
38152009.06.11 10:51modify900.101.401601.401550.00000
38162009.06.11 10:51modify900.101.401601.401540.00000
38172009.06.11 10:51modify900.101.401601.401530.00000
38182009.06.11 10:51modify900.101.401601.401510.00000
38192009.06.11 10:51modify900.101.401601.401500.00000
38202009.06.11 10:51modify900.101.401601.401490.00000
38212009.06.11 10:53s/l900.101.401491.401490.000001.1011002.69
38222009.06.11 10:59modify930.101.401431.401410.00000
38232009.06.11 10:59modify930.101.401431.401380.00000
38242009.06.11 10:59modify930.101.401431.401350.00000
38252009.06.11 10:59modify940.101.401371.401350.00000
38262009.06.11 10:59modify930.101.401431.401330.00000
38272009.06.11 10:59modify940.101.401371.401330.00000
38282009.06.11 10:59modify930.101.401431.401300.00000
38292009.06.11 10:59modify940.101.401371.401300.00000
38302009.06.11 10:59modify930.101.401431.401270.00000
38312009.06.11 10:59modify940.101.401371.401270.00000
38322009.06.11 10:59modify890.101.401241.401230.00000
38332009.06.11 10:59modify930.101.401431.401230.00000
38342009.06.11 10:59modify940.101.401371.401230.00000
38352009.06.11 10:59modify890.101.401241.401200.00000
38362009.06.11 10:59modify930.101.401431.401200.00000
38372009.06.11 10:59modify940.101.401371.401200.00000
38382009.06.11 10:59modify890.101.401241.401170.00000
38392009.06.11 10:59modify930.101.401431.401170.00000
38402009.06.11 10:59modify940.101.401371.401170.00000
38412009.06.11 10:59modify890.101.401241.401130.00000
38422009.06.11 10:59modify930.101.401431.401130.00000
38432009.06.11 10:59modify940.101.401371.401130.00000
38442009.06.11 10:59modify890.101.401241.401100.00000
38452009.06.11 10:59modify930.101.401431.401100.00000
38462009.06.11 10:59modify940.101.401371.401100.00000
38472009.06.11 10:59modify890.101.401241.401060.00000
38482009.06.11 10:59modify930.101.401431.401060.00000
38492009.06.11 10:59modify940.101.401371.401060.00000
38502009.06.11 10:59modify890.101.401241.401030.00000
38512009.06.11 10:59modify930.101.401431.401030.00000
38522009.06.11 10:59modify940.101.401371.401030.00000
38532009.06.11 11:01modify890.101.401241.401020.00000
38542009.06.11 11:01modify930.101.401431.401020.00000
38552009.06.11 11:01modify940.101.401371.401020.00000
38562009.06.11 11:01modify890.101.401241.401000.00000
38572009.06.11 11:01modify930.101.401431.401000.00000
38582009.06.11 11:01modify940.101.401371.401000.00000
38592009.06.11 11:01modify890.101.401241.400970.00000
38602009.06.11 11:01modify930.101.401431.400970.00000
38612009.06.11 11:01modify940.101.401371.400970.00000
38622009.06.11 11:01modify890.101.401241.400950.00000
38632009.06.11 11:01modify930.101.401431.400950.00000
38642009.06.11 11:01modify940.101.401371.400950.00000
38652009.06.11 11:01modify890.101.401241.400930.00000
38662009.06.11 11:01modify930.101.401431.400930.00000
38672009.06.11 11:01modify940.101.401371.400930.00000
38682009.06.11 11:01modify890.101.401241.400900.00000
38692009.06.11 11:01modify930.101.401431.400900.00000
38702009.06.11 11:01modify940.101.401371.400900.00000
38712009.06.11 11:01modify890.101.401241.400880.00000
38722009.06.11 11:01modify930.101.401431.400880.00000
38732009.06.11 11:01modify940.101.401371.400880.00000
38742009.06.11 11:01modify890.101.401241.400850.00000
38752009.06.11 11:01modify930.101.401431.400850.00000
38762009.06.11 11:01modify940.101.401371.400850.00000
38772009.06.11 11:01modify890.101.401241.400830.00000
38782009.06.11 11:01modify930.101.401431.400830.00000
38792009.06.11 11:01modify940.101.401371.400830.00000
38802009.06.11 11:01modify890.101.401241.400820.00000
38812009.06.11 11:01modify930.101.401431.400820.00000
38822009.06.11 11:01modify940.101.401371.400820.00000
38832009.06.11 11:01modify890.101.401241.400790.00000
38842009.06.11 11:01modify930.101.401431.400790.00000
38852009.06.11 11:01modify940.101.401371.400790.00000
38862009.06.11 11:01modify890.101.401241.400760.00000
38872009.06.11 11:01modify930.101.401431.400760.00000
38882009.06.11 11:01modify940.101.401371.400760.00000
38892009.06.11 11:01modify890.101.401241.400730.00000
38902009.06.11 11:01modify930.101.401431.400730.00000
38912009.06.11 11:01modify940.101.401371.400730.00000
38922009.06.11 11:01modify890.101.401241.400690.00000
38932009.06.11 11:01modify930.101.401431.400690.00000
38942009.06.11 11:01modify940.101.401371.400690.00000
38952009.06.11 11:01modify890.101.401241.400660.00000
38962009.06.11 11:01modify930.101.401431.400660.00000
38972009.06.11 11:01modify940.101.401371.400660.00000
38982009.06.11 11:01modify890.101.401241.400630.00000
38992009.06.11 11:01modify930.101.401431.400630.00000
39002009.06.11 11:01modify940.101.401371.400630.00000
39012009.06.11 11:01modify890.101.401241.400600.00000
39022009.06.11 11:01modify930.101.401431.400600.00000
39032009.06.11 11:01modify940.101.401371.400600.00000
39042009.06.11 11:01modify890.101.401241.400570.00000
39052009.06.11 11:01modify930.101.401431.400570.00000
39062009.06.11 11:01modify940.101.401371.400570.00000
39072009.06.11 11:01modify890.101.401241.400540.00000
39082009.06.11 11:01modify930.101.401431.400540.00000
39092009.06.11 11:01modify940.101.401371.400540.00000
39102009.06.11 11:01modify890.101.401241.400510.00000
39112009.06.11 11:01modify930.101.401431.400510.00000
39122009.06.11 11:01modify940.101.401371.400510.00000
39132009.06.11 11:02modify890.101.401241.400500.00000
39142009.06.11 11:02modify930.101.401431.400500.00000
39152009.06.11 11:02modify940.101.401371.400500.00000
39162009.06.11 11:02modify890.101.401241.400490.00000
39172009.06.11 11:02modify930.101.401431.400490.00000
39182009.06.11 11:02modify940.101.401371.400490.00000
39192009.06.11 11:02modify890.101.401241.400480.00000
39202009.06.11 11:02modify930.101.401431.400480.00000
39212009.06.11 11:02modify940.101.401371.400480.00000
39222009.06.11 11:02modify890.101.401241.400470.00000
39232009.06.11 11:02modify930.101.401431.400470.00000
39242009.06.11 11:02modify940.101.401371.400470.00000
39252009.06.11 11:02modify890.101.401241.400460.00000
39262009.06.11 11:02modify930.101.401431.400460.00000
39272009.06.11 11:02modify940.101.401371.400460.00000
39282009.06.11 11:02modify890.101.401241.400450.00000
39292009.06.11 11:02modify930.101.401431.400450.00000
39302009.06.11 11:02modify940.101.401371.400450.00000
39312009.06.11 11:02modify890.101.401241.400430.00000
39322009.06.11 11:02modify930.101.401431.400430.00000
39332009.06.11 11:02modify940.101.401371.400430.00000
39342009.06.11 11:02modify890.101.401241.400420.00000
39352009.06.11 11:02modify930.101.401431.400420.00000
39362009.06.11 11:02modify940.101.401371.400420.00000
39372009.06.11 11:02modify890.101.401241.400410.00000
39382009.06.11 11:02modify930.101.401431.400410.00000
39392009.06.11 11:02modify940.101.401371.400410.00000
39402009.06.11 11:02modify890.101.401241.400390.00000
39412009.06.11 11:02modify930.101.401431.400390.00000
39422009.06.11 11:02modify940.101.401371.400390.00000
39432009.06.11 11:02modify890.101.401241.400380.00000
39442009.06.11 11:02modify930.101.401431.400380.00000
39452009.06.11 11:02modify940.101.401371.400380.00000
39462009.06.11 11:02modify890.101.401241.400360.00000
39472009.06.11 11:02modify930.101.401431.400360.00000
39482009.06.11 11:02modify940.101.401371.400360.00000
39492009.06.11 11:02modify890.101.401241.400350.00000
39502009.06.11 11:02modify930.101.401431.400350.00000
39512009.06.11 11:02modify940.101.401371.400350.00000
39522009.06.11 11:08modify890.101.401241.400330.00000
39532009.06.11 11:08modify930.101.401431.400330.00000
39542009.06.11 11:08modify940.101.401371.400330.00000
39552009.06.11 11:08modify890.101.401241.400310.00000
39562009.06.11 11:08modify930.101.401431.400310.00000
39572009.06.11 11:08modify940.101.401371.400310.00000
39582009.06.11 11:08modify890.101.401241.400290.00000
39592009.06.11 11:08modify930.101.401431.400290.00000
39602009.06.11 11:08modify940.101.401371.400290.00000
39612009.06.11 11:08modify890.101.401241.400270.00000
39622009.06.11 11:08modify930.101.401431.400270.00000
39632009.06.11 11:08modify940.101.401371.400270.00000
39642009.06.11 11:08modify890.101.401241.400250.00000
39652009.06.11 11:08modify930.101.401431.400250.00000
39662009.06.11 11:08modify940.101.401371.400250.00000
39672009.06.11 11:08modify890.101.401241.400240.00000
39682009.06.11 11:08modify930.101.401431.400240.00000
39692009.06.11 11:08modify940.101.401371.400240.00000
39702009.06.11 11:08modify890.101.401241.400220.00000
39712009.06.11 11:08modify930.101.401431.400220.00000
39722009.06.11 11:08modify940.101.401371.400220.00000
39732009.06.11 11:08modify890.101.401241.400200.00000
39742009.06.11 11:08modify930.101.401431.400200.00000
39752009.06.11 11:08modify940.101.401371.400200.00000
39762009.06.11 11:08modify890.101.401241.400170.00000
39772009.06.11 11:08modify930.101.401431.400170.00000
39782009.06.11 11:08modify940.101.401371.400170.00000
39792009.06.11 11:08modify890.101.401241.400150.00000
39802009.06.11 11:08modify930.101.401431.400150.00000
39812009.06.11 11:08modify940.101.401371.400150.00000
39822009.06.11 11:08modify890.101.401241.400120.00000
39832009.06.11 11:08modify930.101.401431.400120.00000
39842009.06.11 11:08modify940.101.401371.400120.00000
39852009.06.11 11:08modify890.101.401241.400100.00000
39862009.06.11 11:08modify930.101.401431.400100.00000
39872009.06.11 11:08modify940.101.401371.400100.00000
39882009.06.11 11:09modify890.101.401241.400080.00000
39892009.06.11 11:09modify930.101.401431.400080.00000
39902009.06.11 11:09modify940.101.401371.400080.00000
39912009.06.11 11:09modify890.101.401241.400060.00000
39922009.06.11 11:09modify930.101.401431.400060.00000
39932009.06.11 11:09modify940.101.401371.400060.00000
39942009.06.11 11:09modify890.101.401241.400040.00000
39952009.06.11 11:09modify930.101.401431.400040.00000
39962009.06.11 11:09modify940.101.401371.400040.00000
39972009.06.11 11:09modify890.101.401241.400030.00000
39982009.06.11 11:09modify930.101.401431.400030.00000
39992009.06.11 11:09modify940.101.401371.400030.00000
40002009.06.11 11:09modify890.101.401241.400010.00000
40012009.06.11 11:09modify930.101.401431.400010.00000
40022009.06.11 11:09modify940.101.401371.400010.00000
40032009.06.11 11:09modify890.101.401241.399990.00000
40042009.06.11 11:09modify930.101.401431.399990.00000
40052009.06.11 11:09modify940.101.401371.399990.00000
40062009.06.11 11:09modify890.101.401241.399970.00000
40072009.06.11 11:09modify930.101.401431.399970.00000
40082009.06.11 11:09modify940.101.401371.399970.00000
40092009.06.11 11:09modify890.101.401241.399950.00000
40102009.06.11 11:09modify930.101.401431.399950.00000
40112009.06.11 11:09modify940.101.401371.399950.00000
40122009.06.11 11:09modify890.101.401241.399940.00000
40132009.06.11 11:09modify930.101.401431.399940.00000
40142009.06.11 11:09modify940.101.401371.399940.00000
40152009.06.11 11:09modify890.101.401241.399920.00000
40162009.06.11 11:09modify930.101.401431.399920.00000
40172009.06.11 11:09modify940.101.401371.399920.00000
40182009.06.11 11:09modify890.101.401241.399900.00000
40192009.06.11 11:09modify930.101.401431.399900.00000
40202009.06.11 11:09modify940.101.401371.399900.00000
40212009.06.11 11:17modify890.101.401241.399890.00000
40222009.06.11 11:17modify930.101.401431.399890.00000
40232009.06.11 11:17modify940.101.401371.399890.00000
40242009.06.11 11:17modify890.101.401241.399870.00000
40252009.06.11 11:17modify930.101.401431.399870.00000
40262009.06.11 11:17modify940.101.401371.399870.00000
40272009.06.11 11:17modify890.101.401241.399850.00000
40282009.06.11 11:17modify930.101.401431.399850.00000
40292009.06.11 11:17modify940.101.401371.399850.00000
40302009.06.11 11:18modify890.101.401241.399830.00000
40312009.06.11 11:18modify930.101.401431.399830.00000
40322009.06.11 11:18modify940.101.401371.399830.00000
40332009.06.11 11:18modify890.101.401241.399820.00000
40342009.06.11 11:18modify930.101.401431.399820.00000
40352009.06.11 11:18modify940.101.401371.399820.00000
40362009.06.11 11:18modify890.101.401241.399810.00000
40372009.06.11 11:18modify930.101.401431.399810.00000
40382009.06.11 11:18modify940.101.401371.399810.00000
40392009.06.11 11:18modify890.101.401241.399800.00000
40402009.06.11 11:18modify930.101.401431.399800.00000
40412009.06.11 11:18modify940.101.401371.399800.00000
40422009.06.11 11:21modify890.101.401241.399790.00000
40432009.06.11 11:21modify930.101.401431.399790.00000
40442009.06.11 11:21modify940.101.401371.399790.00000
40452009.06.11 11:21modify890.101.401241.399770.00000
40462009.06.11 11:21modify930.101.401431.399770.00000
40472009.06.11 11:21modify940.101.401371.399770.00000
40482009.06.11 11:21modify890.101.401241.399740.00000
40492009.06.11 11:21modify930.101.401431.399740.00000
40502009.06.11 11:21modify940.101.401371.399740.00000
40512009.06.11 11:21modify890.101.401241.399710.00000
40522009.06.11 11:21modify930.101.401431.399710.00000
40532009.06.11 11:21modify940.101.401371.399710.00000
40542009.06.11 11:21modify890.101.401241.399680.00000
40552009.06.11 11:21modify930.101.401431.399680.00000
40562009.06.11 11:21modify940.101.401371.399680.00000
40572009.06.11 11:21modify890.101.401241.399660.00000
40582009.06.11 11:21modify930.101.401431.399660.00000
40592009.06.11 11:21modify940.101.401371.399660.00000
40602009.06.11 11:21modify890.101.401241.399630.00000
40612009.06.11 11:21modify930.101.401431.399630.00000
40622009.06.11 11:21modify940.101.401371.399630.00000
40632009.06.11 11:21modify890.101.401241.399600.00000
40642009.06.11 11:21modify930.101.401431.399600.00000
40652009.06.11 11:21modify940.101.401371.399600.00000
40662009.06.11 11:21modify890.101.401241.399570.00000
40672009.06.11 11:21modify930.101.401431.399570.00000
40682009.06.11 11:21modify940.101.401371.399570.00000
40692009.06.11 11:21modify890.101.401241.399530.00000
40702009.06.11 11:21modify930.101.401431.399530.00000
40712009.06.11 11:21modify940.101.401371.399530.00000
40722009.06.11 11:21modify890.101.401241.399500.00000
40732009.06.11 11:21modify930.101.401431.399500.00000
40742009.06.11 11:21modify940.101.401371.399500.00000
40752009.06.11 11:21modify890.101.401241.399460.00000
40762009.06.11 11:21modify930.101.401431.399460.00000
40772009.06.11 11:21modify940.101.401371.399460.00000
40782009.06.11 11:21modify890.101.401241.399430.00000
40792009.06.11 11:21modify930.101.401431.399430.00000
40802009.06.11 11:21modify940.101.401371.399430.00000
40812009.06.11 11:21modify890.101.401241.399400.00000
40822009.06.11 11:21modify930.101.401431.399400.00000
40832009.06.11 11:21modify940.101.401371.399400.00000
40842009.06.11 11:21modify890.101.401241.399360.00000
40852009.06.11 11:21modify930.101.401431.399360.00000
40862009.06.11 11:21modify940.101.401371.399360.00000
40872009.06.11 11:21modify890.101.401241.399330.00000
40882009.06.11 11:21modify930.101.401431.399330.00000
40892009.06.11 11:21modify940.101.401371.399330.00000
40902009.06.11 11:22modify890.101.401241.399310.00000
40912009.06.11 11:22modify930.101.401431.399310.00000
40922009.06.11 11:22modify940.101.401371.399310.00000
40932009.06.11 11:22modify890.101.401241.399290.00000
40942009.06.11 11:22modify930.101.401431.399290.00000
40952009.06.11 11:22modify940.101.401371.399290.00000
40962009.06.11 11:22modify890.101.401241.399280.00000
40972009.06.11 11:22modify930.101.401431.399280.00000
40982009.06.11 11:22modify940.101.401371.399280.00000
40992009.06.11 11:22modify890.101.401241.399270.00000
41002009.06.11 11:22modify930.101.401431.399270.00000
41012009.06.11 11:22modify940.101.401371.399270.00000
41022009.06.11 11:22modify890.101.401241.399260.00000
41032009.06.11 11:22modify930.101.401431.399260.00000
41042009.06.11 11:22modify940.101.401371.399260.00000
41052009.06.11 11:22modify890.101.401241.399250.00000
41062009.06.11 11:22modify930.101.401431.399250.00000
41072009.06.11 11:22modify940.101.401371.399250.00000
41082009.06.11 11:26s/l890.101.399251.399250.0000019.9011022.59
41092009.06.11 11:26s/l930.101.399251.399250.0000021.8011044.39
41102009.06.11 11:26s/l940.101.399251.399250.0000021.2011065.59
41112009.06.11 13:15buy950.101.401630.000000.00000
41122009.06.11 13:25buy960.101.401340.000000.00000
41132009.06.11 13:27modify960.101.401341.401360.00000
41142009.06.11 13:27modify960.101.401341.401400.00000
41152009.06.11 13:27modify960.101.401341.401430.00000
41162009.06.11 13:27modify960.101.401341.401450.00000
41172009.06.11 13:27modify960.101.401341.401490.00000
41182009.06.11 13:27modify960.101.401341.401520.00000
41192009.06.11 13:27modify960.101.401341.401560.00000
41202009.06.11 13:27modify960.101.401341.401590.00000
41212009.06.11 13:27modify950.101.401631.401630.00000
41222009.06.11 13:27modify960.101.401341.401630.00000
41232009.06.11 13:27modify950.101.401631.401660.00000
41242009.06.11 13:27modify960.101.401341.401660.00000
41252009.06.11 13:27modify950.101.401631.401700.00000
41262009.06.11 13:27modify960.101.401341.401700.00000
41272009.06.11 13:27modify950.101.401631.401730.00000
41282009.06.11 13:27modify960.101.401341.401730.00000
41292009.06.11 13:27modify950.101.401631.401770.00000
41302009.06.11 13:27modify960.101.401341.401770.00000
41312009.06.11 13:27modify950.101.401631.401800.00000
41322009.06.11 13:27modify960.101.401341.401800.00000
41332009.06.11 13:30modify950.101.401631.401820.00000
41342009.06.11 13:30modify960.101.401341.401820.00000
41352009.06.11 13:30modify950.101.401631.401840.00000
41362009.06.11 13:30modify960.101.401341.401840.00000
41372009.06.11 13:30modify950.101.401631.401870.00000
41382009.06.11 13:30modify960.101.401341.401870.00000
41392009.06.11 13:30modify950.101.401631.401890.00000
41402009.06.11 13:30modify960.101.401341.401890.00000
41412009.06.11 13:30modify950.101.401631.401920.00000
41422009.06.11 13:30modify960.101.401341.401920.00000
41432009.06.11 13:30modify950.101.401631.401940.00000
41442009.06.11 13:30modify960.101.401341.401940.00000
41452009.06.11 13:30modify950.101.401631.401970.00000
41462009.06.11 13:30modify960.101.401341.401970.00000
41472009.06.11 13:30modify950.101.401631.401990.00000
41482009.06.11 13:30modify960.101.401341.401990.00000
41492009.06.11 13:30modify950.101.401631.402010.00000
41502009.06.11 13:30modify960.101.401341.402010.00000
41512009.06.11 13:30modify950.101.401631.402040.00000
41522009.06.11 13:30modify960.101.401341.402040.00000
41532009.06.11 13:30modify950.101.401631.402060.00000
41542009.06.11 13:30modify960.101.401341.402060.00000
41552009.06.11 13:30modify950.101.401631.402090.00000
41562009.06.11 13:30modify960.101.401341.402090.00000
41572009.06.11 13:30modify950.101.401631.402110.00000
41582009.06.11 13:30modify960.101.401341.402110.00000
41592009.06.11 13:30modify950.101.401631.402140.00000
41602009.06.11 13:30modify960.101.401341.402140.00000
41612009.06.11 13:30modify950.101.401631.402160.00000
41622009.06.11 13:30modify960.101.401341.402160.00000
41632009.06.11 13:30modify950.101.401631.402190.00000
41642009.06.11 13:30modify960.101.401341.402190.00000
41652009.06.11 13:30modify950.101.401631.402210.00000
41662009.06.11 13:30modify960.101.401341.402210.00000
41672009.06.11 13:30modify950.101.401631.402220.00000
41682009.06.11 13:30modify960.101.401341.402220.00000
41692009.06.11 13:30modify950.101.401631.402230.00000
41702009.06.11 13:30modify960.101.401341.402230.00000
41712009.06.11 13:30modify950.101.401631.402240.00000
41722009.06.11 13:30modify960.101.401341.402240.00000
41732009.06.11 13:30modify950.101.401631.402250.00000
41742009.06.11 13:30modify960.101.401341.402250.00000
41752009.06.11 13:30modify950.101.401631.402260.00000
41762009.06.11 13:30modify960.101.401341.402260.00000
41772009.06.11 13:37s/l950.101.402261.402260.000006.3011071.89
41782009.06.11 13:37s/l960.101.402261.402260.000009.2011081.09
41792009.06.11 13:46modify920.101.402351.402360.00000
41802009.06.11 13:46modify920.101.402351.402380.00000
41812009.06.11 13:46modify920.101.402351.402410.00000
41822009.06.11 13:46modify910.101.402421.402440.00000
41832009.06.11 13:46modify920.101.402351.402440.00000
41842009.06.11 13:46modify910.101.402421.402470.00000
41852009.06.11 13:46modify920.101.402351.402470.00000
41862009.06.11 13:46modify910.101.402421.402490.00000
41872009.06.11 13:46modify920.101.402351.402490.00000
41882009.06.11 13:46modify910.101.402421.402520.00000
41892009.06.11 13:46modify920.101.402351.402520.00000
41902009.06.11 13:46modify910.101.402421.402540.00000
41912009.06.11 13:46modify920.101.402351.402540.00000
41922009.06.11 13:46modify910.101.402421.402560.00000
41932009.06.11 13:46modify920.101.402351.402560.00000
41942009.06.11 13:46modify910.101.402421.402580.00000
41952009.06.11 13:46modify920.101.402351.402580.00000
41962009.06.11 13:46modify910.101.402421.402600.00000
41972009.06.11 13:46modify920.101.402351.402600.00000
41982009.06.11 13:46modify910.101.402421.402620.00000
41992009.06.11 13:46modify920.101.402351.402620.00000
42002009.06.11 13:46modify910.101.402421.402640.00000
42012009.06.11 13:46modify920.101.402351.402640.00000
42022009.06.11 13:46modify910.101.402421.402660.00000
42032009.06.11 13:46modify920.101.402351.402660.00000
42042009.06.11 13:46modify910.101.402421.402680.00000
42052009.06.11 13:46modify920.101.402351.402680.00000
42062009.06.11 13:46modify910.101.402421.402700.00000
42072009.06.11 13:46modify920.101.402351.402700.00000
42082009.06.11 13:46modify910.101.402421.402720.00000
42092009.06.11 13:46modify920.101.402351.402720.00000
42102009.06.11 13:46modify910.101.402421.402750.00000
42112009.06.11 13:46modify920.101.402351.402750.00000
42122009.06.11 13:46modify910.101.402421.402770.00000
42132009.06.11 13:46modify920.101.402351.402770.00000
42142009.06.11 13:46modify910.101.402421.402790.00000
42152009.06.11 13:46modify920.101.402351.402790.00000
42162009.06.11 13:46modify910.101.402421.402810.00000
42172009.06.11 13:46modify920.101.402351.402810.00000
42182009.06.11 13:46modify910.101.402421.402830.00000
42192009.06.11 13:46modify920.101.402351.402830.00000
42202009.06.11 13:46modify910.101.402421.402850.00000
42212009.06.11 13:46modify920.101.402351.402850.00000
42222009.06.11 13:46modify910.101.402421.402870.00000
42232009.06.11 13:46modify920.101.402351.402870.00000
42242009.06.11 13:46modify910.101.402421.402890.00000
42252009.06.11 13:46modify920.101.402351.402890.00000
42262009.06.11 13:46modify910.101.402421.402910.00000
42272009.06.11 13:46modify920.101.402351.402910.00000
42282009.06.11 13:46modify910.101.402421.402930.00000
42292009.06.11 13:46modify920.101.402351.402930.00000
42302009.06.11 13:46modify910.101.402421.402950.00000
42312009.06.11 13:46modify920.101.402351.402950.00000
42322009.06.11 13:46modify910.101.402421.402970.00000
42332009.06.11 13:46modify920.101.402351.402970.00000
42342009.06.11 13:46modify910.101.402421.402990.00000
42352009.06.11 13:46modify920.101.402351.402990.00000
42362009.06.11 13:46modify910.101.402421.403010.00000
42372009.06.11 13:46modify920.101.402351.403010.00000
42382009.06.11 13:46modify910.101.402421.403030.00000
42392009.06.11 13:46modify920.101.402351.403030.00000
42402009.06.11 13:46modify910.101.402421.403050.00000
42412009.06.11 13:46modify920.101.402351.403050.00000
42422009.06.11 13:46modify910.101.402421.403080.00000
42432009.06.11 13:46modify920.101.402351.403080.00000
42442009.06.11 13:46modify910.101.402421.403100.00000
42452009.06.11 13:46modify920.101.402351.403100.00000
42462009.06.11 13:46modify910.101.402421.403120.00000
42472009.06.11 13:46modify920.101.402351.403120.00000
42482009.06.11 13:46modify910.101.402421.403140.00000
42492009.06.11 13:46modify920.101.402351.403140.00000
42502009.06.11 13:46modify910.101.402421.403160.00000
42512009.06.11 13:46modify920.101.402351.403160.00000
42522009.06.11 13:46modify910.101.402421.403180.00000
42532009.06.11 13:46modify920.101.402351.403180.00000
42542009.06.11 13:47modify910.101.402421.403190.00000
42552009.06.11 13:47modify920.101.402351.403190.00000
42562009.06.11 13:47modify910.101.402421.403220.00000
42572009.06.11 13:47modify920.101.402351.403220.00000
42582009.06.11 13:47modify910.101.402421.403250.00000
42592009.06.11 13:47modify920.101.402351.403250.00000
42602009.06.11 13:47modify910.101.402421.403270.00000
42612009.06.11 13:47modify920.101.402351.403270.00000
42622009.06.11 13:47modify910.101.402421.403300.00000
42632009.06.11 13:47modify920.101.402351.403300.00000
42642009.06.11 13:47modify910.101.402421.403330.00000
42652009.06.11 13:47modify920.101.402351.403330.00000
42662009.06.11 13:47modify910.101.402421.403360.00000
42672009.06.11 13:47modify920.101.402351.403360.00000
42682009.06.11 13:47modify910.101.402421.403390.00000
42692009.06.11 13:47modify920.101.402351.403390.00000
42702009.06.11 13:47modify910.101.402421.403420.00000
42712009.06.11 13:47modify920.101.402351.403420.00000
42722009.06.11 13:47modify910.101.402421.403440.00000
42732009.06.11 13:47modify920.101.402351.403440.00000
42742009.06.11 13:47modify910.101.402421.403470.00000
42752009.06.11 13:47modify920.101.402351.403470.00000
42762009.06.11 13:47modify910.101.402421.403500.00000
42772009.06.11 13:47modify920.101.402351.403500.00000
42782009.06.11 13:47modify910.101.402421.403510.00000
42792009.06.11 13:47modify920.101.402351.403510.00000
42802009.06.11 13:47modify910.101.402421.403520.00000
42812009.06.11 13:47modify920.101.402351.403520.00000
42822009.06.11 13:47modify910.101.402421.403530.00000
42832009.06.11 13:47modify920.101.402351.403530.00000
42842009.06.11 13:47modify910.101.402421.403540.00000
42852009.06.11 13:47modify920.101.402351.403540.00000
42862009.06.11 13:47modify910.101.402421.403550.00000
42872009.06.11 13:47modify920.101.402351.403550.00000
42882009.06.11 13:47modify910.101.402421.403560.00000
42892009.06.11 13:47modify920.101.402351.403560.00000
42902009.06.11 13:47modify910.101.402421.403570.00000
42912009.06.11 13:47modify920.101.402351.403570.00000
42922009.06.11 13:50modify910.101.402421.403580.00000
42932009.06.11 13:50modify920.101.402351.403580.00000
42942009.06.11 13:50modify910.101.402421.403610.00000
42952009.06.11 13:50modify920.101.402351.403610.00000
42962009.06.11 13:50modify910.101.402421.403630.00000
42972009.06.11 13:50modify920.101.402351.403630.00000
42982009.06.11 13:50modify910.101.402421.403660.00000
42992009.06.11 13:50modify920.101.402351.403660.00000
43002009.06.11 13:50modify910.101.402421.403690.00000
43012009.06.11 13:50modify920.101.402351.403690.00000
43022009.06.11 13:50modify910.101.402421.403710.00000
43032009.06.11 13:50modify920.101.402351.403710.00000
43042009.06.11 13:50modify910.101.402421.403740.00000
43052009.06.11 13:50modify920.101.402351.403740.00000
43062009.06.11 13:50modify910.101.402421.403760.00000
43072009.06.11 13:50modify920.101.402351.403760.00000
43082009.06.11 13:50modify910.101.402421.403790.00000
43092009.06.11 13:50modify920.101.402351.403790.00000
43102009.06.11 13:51modify910.101.402421.403810.00000
43112009.06.11 13:51modify920.101.402351.403810.00000
43122009.06.11 13:51modify910.101.402421.403820.00000
43132009.06.11 13:51modify920.101.402351.403820.00000
43142009.06.11 13:51modify910.101.402421.403830.00000
43152009.06.11 13:51modify920.101.402351.403830.00000
43162009.06.11 13:51modify910.101.402421.403850.00000
43172009.06.11 13:51modify920.101.402351.403850.00000
43182009.06.11 13:51modify910.101.402421.403860.00000
43192009.06.11 13:51modify920.101.402351.403860.00000
43202009.06.11 13:51modify910.101.402421.403870.00000
43212009.06.11 13:51modify920.101.402351.403870.00000
43222009.06.11 13:51modify910.101.402421.403890.00000
43232009.06.11 13:51modify920.101.402351.403890.00000
43242009.06.11 13:51modify910.101.402421.403900.00000
43252009.06.11 13:51modify920.101.402351.403900.00000
43262009.06.11 13:51modify910.101.402421.403910.00000
43272009.06.11 13:51modify920.101.402351.403910.00000
43282009.06.11 13:51modify910.101.402421.403930.00000
43292009.06.11 13:51modify920.101.402351.403930.00000
43302009.06.11 13:51modify910.101.402421.403940.00000
43312009.06.11 13:51modify920.101.402351.403940.00000
43322009.06.11 13:51modify910.101.402421.403960.00000
43332009.06.11 13:51modify920.101.402351.403960.00000
43342009.06.11 13:51modify910.101.402421.403970.00000
43352009.06.11 13:51modify920.101.402351.403970.00000
43362009.06.11 13:51modify910.101.402421.403980.00000
43372009.06.11 13:51modify920.101.402351.403980.00000
43382009.06.11 13:51modify910.101.402421.404000.00000
43392009.06.11 13:51modify920.101.402351.404000.00000
43402009.06.11 13:51modify910.101.402421.404010.00000
43412009.06.11 13:51modify920.101.402351.404010.00000
43422009.06.11 13:52modify910.101.402421.404020.00000
43432009.06.11 13:52modify920.101.402351.404020.00000
43442009.06.11 13:52modify910.101.402421.404040.00000
43452009.06.11 13:52modify920.101.402351.404040.00000
43462009.06.11 13:52modify910.101.402421.404060.00000
43472009.06.11 13:52modify920.101.402351.404060.00000
43482009.06.11 13:52modify910.101.402421.404080.00000
43492009.06.11 13:52modify920.101.402351.404080.00000
43502009.06.11 13:52modify910.101.402421.404100.00000
43512009.06.11 13:52modify920.101.402351.404100.00000
43522009.06.11 13:52modify910.101.402421.404120.00000
43532009.06.11 13:52modify920.101.402351.404120.00000
43542009.06.11 13:52modify910.101.402421.404140.00000
43552009.06.11 13:52modify920.101.402351.404140.00000
43562009.06.11 13:52modify910.101.402421.404170.00000
43572009.06.11 13:52modify920.101.402351.404170.00000
43582009.06.11 13:52modify910.101.402421.404190.00000
43592009.06.11 13:52modify920.101.402351.404190.00000
43602009.06.11 13:52modify910.101.402421.404210.00000
43612009.06.11 13:52modify920.101.402351.404210.00000
43622009.06.11 13:52modify910.101.402421.404230.00000
43632009.06.11 13:52modify920.101.402351.404230.00000
43642009.06.11 13:52modify910.101.402421.404250.00000
43652009.06.11 13:52modify920.101.402351.404250.00000
43662009.06.11 13:52modify910.101.402421.404270.00000
43672009.06.11 13:52modify920.101.402351.404270.00000
43682009.06.11 13:52modify910.101.402421.404290.00000
43692009.06.11 13:52modify920.101.402351.404290.00000
43702009.06.11 13:54s/l910.101.404291.404290.0000018.7011099.79
43712009.06.11 13:54s/l920.101.404291.404290.0000019.4011119.19
43722009.06.11 15:27modify840.101.408491.408520.00000
43732009.06.11 15:27modify840.101.408491.408530.00000
43742009.06.11 15:27modify840.101.408491.408560.00000
43752009.06.11 15:27modify840.101.408491.408590.00000
43762009.06.11 15:27modify840.101.408491.408620.00000
43772009.06.11 15:27modify840.101.408491.408650.00000
43782009.06.11 15:27modify840.101.408491.408680.00000
43792009.06.11 15:27modify840.101.408491.408710.00000
43802009.06.11 15:27modify840.101.408491.408730.00000
43812009.06.11 15:27modify840.101.408491.408760.00000
43822009.06.11 15:27modify840.101.408491.408790.00000
43832009.06.11 15:27modify840.101.408491.408820.00000
43842009.06.11 15:28modify840.101.408491.408840.00000
43852009.06.11 15:28modify840.101.408491.408860.00000
43862009.06.11 15:28modify840.101.408491.408870.00000
43872009.06.11 15:28modify840.101.408491.408890.00000
43882009.06.11 15:28modify840.101.408491.408910.00000
43892009.06.11 15:28modify840.101.408491.408920.00000
43902009.06.11 15:28modify840.101.408491.408940.00000
43912009.06.11 15:28modify840.101.408491.408960.00000
43922009.06.11 15:28modify840.101.408491.408980.00000
43932009.06.11 15:28modify840.101.408491.409000.00000
43942009.06.11 15:28modify840.101.408491.409010.00000
43952009.06.11 15:28modify840.101.408491.409030.00000
43962009.06.11 15:28modify840.101.408491.409050.00000
43972009.06.11 15:28modify840.101.408491.409070.00000
43982009.06.11 15:28modify840.101.408491.409090.00000
43992009.06.11 15:28modify840.101.408491.409110.00000
44002009.06.11 15:28modify840.101.408491.409120.00000
44012009.06.11 15:28modify840.101.408491.409140.00000
44022009.06.11 15:28modify840.101.408491.409160.00000
44032009.06.11 15:29modify840.101.408491.409180.00000
44042009.06.11 15:29modify840.101.408491.409200.00000
44052009.06.11 15:29modify840.101.408491.409210.00000
44062009.06.11 15:29modify840.101.408491.409230.00000
44072009.06.11 15:29modify840.101.408491.409250.00000
44082009.06.11 15:29modify840.101.408491.409270.00000
44092009.06.11 15:29modify840.101.408491.409280.00000
44102009.06.11 15:29modify840.101.408491.409300.00000
44112009.06.11 15:29modify840.101.408491.409320.00000
44122009.06.11 15:29modify840.101.408491.409330.00000
44132009.06.11 15:29modify840.101.408491.409350.00000
44142009.06.11 15:29modify840.101.408491.409370.00000
44152009.06.11 15:29modify840.101.408491.409390.00000
44162009.06.11 15:29modify840.101.408491.409400.00000
44172009.06.11 15:29modify840.101.408491.409420.00000
44182009.06.11 15:29modify840.101.408491.409430.00000
44192009.06.11 15:29modify840.101.408491.409440.00000
44202009.06.11 15:29modify840.101.408491.409450.00000
44212009.06.11 15:29modify840.101.408491.409470.00000
44222009.06.11 15:29modify840.101.408491.409480.00000
44232009.06.11 15:29modify840.101.408491.409490.00000
44242009.06.11 15:29modify840.101.408491.409500.00000
44252009.06.11 15:30s/l840.101.409501.409500.0000010.0911129.28