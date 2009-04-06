Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD2
Alpari-Micro2 (Build 223)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.04.06 00:00 - 2009.07.03 22:00 (2009.04.05 - 2009.07.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=4000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true; FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false; UseMM=false; LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true; AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true; MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true; per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
Bars in test2548Ticks modelled3539198Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors6
Initial deposit5000.00
Total net profit-2269.36Gross profit990.56Gross loss-3259.92
Profit factor0.30Expected payoff-37.82
Absolute drawdown2269.36Maximal drawdown2758.69 (50.26%)Relative drawdown50.26% (2758.69)
Total trades60Short positions (won %)23 (43.48%)Long positions (won %)37 (56.76%)
Profit trades (% of total)31 (51.67%)Loss trades (% of total)29 (48.33%)
Largestprofit trade221.10loss trade-486.44
Averageprofit trade31.95loss trade-112.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (245.50)consecutive losses (loss in money)10 (-2747.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)339.73 (7)consecutive loss (count of losses)-2747.41 (10)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.04.06 00:00buy10.011.351600.000001.36000
22009.04.06 00:40buy limit20.021.347400.000001.35580
32009.04.06 14:31buy20.021.347400.000001.35580
42009.04.06 14:31modify10.011.351600.000001.35580
52009.04.06 15:11buy limit30.031.343100.000001.35170
62009.04.06 16:23buy30.031.343100.000001.35170
72009.04.06 16:23modify10.011.351600.000001.35170
82009.04.06 16:23modify20.021.347400.000001.35170
92009.04.06 17:03buy limit40.041.334300.000001.34310
102009.04.06 19:57modify40.041.338700.000001.34750
112009.04.07 01:21buy40.041.338700.000001.34750
122009.04.07 01:21modify10.011.351600.000001.34750
132009.04.07 01:21modify20.021.347400.000001.34750
142009.04.07 01:21modify30.031.343100.000001.34750
152009.04.07 02:01buy limit50.061.321500.000001.33880
162009.04.07 02:06modify50.061.330100.000001.34740
172009.04.07 11:03buy50.061.330100.000001.34740
182009.04.07 11:03modify10.011.351600.000001.34740
192009.04.07 11:03modify20.021.347400.000001.34740
202009.04.07 11:03modify30.031.343100.000001.34740
212009.04.07 11:03modify40.041.338700.000001.34740
222009.04.07 11:43buy limit60.081.321300.000001.33890
232009.04.08 02:36buy60.081.321300.000001.33890
242009.04.08 02:36modify10.011.351600.000001.33890
252009.04.08 02:36modify20.021.347400.000001.33890
262009.04.08 02:36modify30.031.343100.000001.33890
272009.04.08 02:36modify40.041.338700.000001.33890
282009.04.08 02:36modify50.061.330100.000001.33890
292009.04.08 03:16buy limit70.111.312700.000001.32990
302009.04.10 01:21buy70.111.312700.000001.32990
312009.04.10 01:21modify10.011.351600.000001.32990
322009.04.10 01:21modify20.021.347400.000001.32990
332009.04.10 01:21modify30.031.343100.000001.32990
342009.04.10 01:21modify40.041.338700.000001.32990
352009.04.10 01:21modify50.061.330100.000001.32990
362009.04.10 01:21modify60.081.321300.000001.32990
372009.04.10 02:01buy limit80.151.304300.000001.32110
382009.04.13 14:41t/p10.011.329900.000001.32990-21.784978.22
392009.04.13 14:41t/p20.021.329900.000001.32990-35.174943.05
402009.04.13 14:41t/p30.031.329900.000001.32990-39.854903.20
412009.04.13 14:41t/p40.041.329900.000001.32990-35.494867.71
422009.04.13 14:41t/p50.061.329900.000001.32990-1.634866.08
432009.04.13 14:41t/p60.081.329900.000001.3299068.324934.40
442009.04.13 14:41t/p70.111.329900.000001.32990189.075123.46
452009.04.13 14:41delete80.151.304300.000001.32110
462009.04.14 00:00buy90.011.336940.000001.34514
472009.04.14 00:40buy limit100.021.332840.000001.34104
482009.04.14 02:51buy100.021.332840.000001.34104
492009.04.14 02:51modify90.011.336940.000001.34104
502009.04.14 03:31buy limit110.031.328640.000001.33704
512009.04.14 09:03buy110.031.328640.000001.33704
522009.04.14 09:03modify90.011.336940.000001.33704
532009.04.14 09:03modify100.021.332840.000001.33704
542009.04.14 09:43buy limit120.041.324440.000001.33284
552009.04.14 14:32buy120.041.324440.000001.33284
562009.04.14 14:32modify90.011.336940.000001.33284
572009.04.14 14:32modify100.021.332840.000001.33284
582009.04.14 14:32modify110.031.328640.000001.33284
592009.04.14 15:12buy limit130.061.315840.000001.33304
602009.04.15 14:36buy130.061.315840.000001.33304
612009.04.15 14:36modify90.011.336940.000001.33304
622009.04.15 14:36modify100.021.332840.000001.33304
632009.04.15 14:36modify110.031.328640.000001.33304
642009.04.15 14:36modify120.041.324440.000001.33304
652009.04.15 15:16buy limit140.081.307240.000001.32454
662009.04.17 06:23buy140.081.307240.000001.32454
672009.04.17 06:23modify90.011.336940.000001.32454
682009.04.17 06:23modify100.021.332840.000001.32454
692009.04.17 06:23modify110.031.328640.000001.32454
702009.04.17 06:23modify120.041.324440.000001.32454
712009.04.17 06:23modify130.061.315840.000001.32454
722009.04.17 07:03buy limit150.111.299840.000001.31474
732009.04.20 02:19buy150.111.299840.000001.31474
742009.04.20 02:19modify90.011.336940.000001.31474
752009.04.20 02:19modify100.021.332840.000001.31474
762009.04.20 02:19modify110.031.328640.000001.31474
772009.04.20 02:19modify120.041.324440.000001.31474
782009.04.20 02:19modify130.061.315840.000001.31474
792009.04.20 02:19modify140.081.307240.000001.31474
802009.04.20 02:59buy limit160.151.292440.000001.30724
812009.04.20 15:54buy160.151.292440.000001.30724
822009.04.20 15:54modify90.011.336940.000001.30724
832009.04.20 15:54modify100.021.332840.000001.30724
842009.04.20 15:54modify110.031.328640.000001.30724
852009.04.20 15:54modify120.041.324440.000001.30724
862009.04.20 15:54modify130.061.315840.000001.30724
872009.04.20 15:54modify140.081.307240.000001.30724
882009.04.20 15:54modify150.111.299840.000001.30724
892009.04.20 16:34buy limit170.211.277540.000001.30744
902009.04.23 12:18t/p90.011.307240.000001.30724-29.835093.63
912009.04.23 12:18t/p100.021.307240.000001.30724-51.465042.17
922009.04.23 12:18t/p110.031.307240.000001.30724-64.604977.57
932009.04.23 12:18t/p120.041.307240.000001.30724-69.334908.24
942009.04.23 12:18t/p130.061.307240.000001.30724-52.324855.92
952009.04.23 12:18t/p140.081.307240.000001.30724-0.584855.35
962009.04.23 12:18t/p150.111.307240.000001.3072480.744936.09
972009.04.23 12:18t/p160.151.307240.000001.30724221.105157.19
982009.04.23 12:18delete170.211.277540.000001.30744
992009.04.23 15:00buy180.011.303840.000001.31064
1002009.04.23 15:40buy limit190.021.297040.000001.30384
1012009.04.23 16:06modify190.021.300440.000001.30724
1022009.04.23 20:42t/p180.011.310640.000001.310646.805163.99
1032009.04.23 20:42delete190.021.300440.000001.30724
1042009.04.23 20:42buy200.011.310820.000001.31762
1052009.04.23 21:22buy limit210.021.307420.000001.31422
1062009.04.24 07:27t/p200.011.317620.000001.317626.795170.78
1072009.04.24 07:27delete210.021.307420.000001.31422
1082009.04.24 07:27buy220.011.317820.000001.32462
1092009.04.24 08:07buy limit230.021.314420.000001.32122
1102009.04.24 10:21t/p220.011.324620.000001.324626.805177.58
1112009.04.24 10:21delete230.021.314420.000001.32122
1122009.04.24 10:21buy240.011.324800.000001.33180
1132009.04.24 11:01buy limit250.021.321300.000001.32830
1142009.04.24 14:38buy250.021.321300.000001.32830
1152009.04.24 14:38modify240.011.324800.000001.32830
1162009.04.24 15:18buy limit260.031.317800.000001.32480
1172009.04.24 15:20t/p240.011.328300.000001.328303.505181.08
1182009.04.24 15:20t/p250.021.328300.000001.3283014.005195.08
1192009.04.24 15:20delete260.031.317800.000001.32480
1202009.04.24 15:20buy270.011.328500.000001.33550
1212009.04.24 16:00buy limit280.021.325000.000001.33200
1222009.04.24 16:11buy280.021.325000.000001.33200
1232009.04.24 16:11modify270.011.328500.000001.33200
1242009.04.24 16:51buy limit290.031.321500.000001.32850
1252009.04.27 02:00buy290.031.321500.000001.32850
1262009.04.27 02:00modify270.011.328500.000001.32850
1272009.04.27 02:00modify280.021.325000.000001.32850
1282009.04.27 02:40buy limit300.041.314900.000001.32150
1292009.04.27 02:40modify300.041.318200.000001.32480
1302009.04.27 04:01buy300.041.318200.000001.32480
1312009.04.27 04:01modify270.011.328500.000001.32480
1322009.04.27 04:01modify280.021.325000.000001.32480
1332009.04.27 04:01modify290.031.321500.000001.32480
1342009.04.27 04:41buy limit310.061.311600.000001.32480
1352009.04.27 14:22buy310.061.311600.000001.32480
1362009.04.27 15:02buy limit320.081.305000.000001.31830
1372009.04.27 19:11buy320.081.305000.000001.31830
1382009.04.27 19:11modify270.011.328500.000001.31830
1392009.04.27 19:11modify280.021.325000.000001.31830
1402009.04.27 19:11modify290.031.321500.000001.31830
1412009.04.27 19:11modify300.041.318200.000001.31830
1422009.04.27 19:11modify310.061.311600.000001.31830
1432009.04.27 19:51buy limit330.111.291400.000001.30510
1442009.04.27 20:07modify330.111.298200.000001.31190
1452009.04.28 13:35buy330.111.298200.000001.31190
1462009.04.28 13:35modify270.011.328500.000001.31190
1472009.04.28 13:35modify280.021.325000.000001.31190
1482009.04.28 13:35modify290.031.321500.000001.31190
1492009.04.28 13:35modify300.041.318200.000001.31190
1502009.04.28 13:35modify310.061.311600.000001.31190
1512009.04.28 13:35modify320.081.305000.000001.31190
1522009.04.28 14:15buy limit340.151.291600.000001.30490
1532009.04.28 19:33t/p270.011.311900.000001.31190-16.625178.45
1542009.04.28 19:33t/p280.021.311900.000001.31190-26.255152.20
1552009.04.28 19:33t/p290.031.311900.000001.31190-28.845123.37
1562009.04.28 19:33t/p300.041.311900.000001.31190-25.255098.12
1572009.04.28 19:33t/p310.061.311900.000001.311901.735099.85
1582009.04.28 19:33t/p320.081.311900.000001.3119055.105154.95
1592009.04.28 19:33t/p330.111.311900.000001.31190150.705305.65
1602009.04.28 19:33delete340.151.291600.000001.30490
1612009.04.28 21:00buy350.011.314710.000001.32171
1622009.04.28 21:40buy limit360.021.311210.000001.31821
1632009.04.29 10:57t/p350.011.321710.000001.321716.995312.64
1642009.04.29 10:57delete360.021.311210.000001.31821
1652009.04.29 10:57buy370.011.321940.000001.32874
1662009.04.29 11:37buy limit380.021.318540.000001.32534
1672009.04.29 17:21t/p370.011.328740.000001.328746.805319.44
1682009.04.29 17:21delete380.021.318540.000001.32534
1692009.04.29 17:21buy390.011.328920.000001.33592
1702009.04.29 18:01buy limit400.021.325420.000001.33242
1712009.04.29 21:26buy400.021.325420.000001.33242
1722009.04.29 21:26modify390.011.328920.000001.33242
1732009.04.29 22:06buy limit410.031.321920.000001.32892
1742009.04.30 05:07t/p390.011.332420.000001.332423.465322.90
1752009.04.30 05:07t/p400.021.332420.000001.3324213.935336.83
1762009.04.30 05:07delete410.031.321920.000001.32892
1772009.05.01 15:00buy420.011.326200.000001.33300
1782009.05.01 15:40buy limit430.021.322800.000001.32960
1792009.05.04 03:28t/p420.011.333000.000001.333006.795343.62
1802009.05.04 03:28delete430.021.322800.000001.32960
1812009.05.04 03:28buy440.011.333260.000001.33986
1822009.05.04 04:09buy limit450.021.329860.000001.33666
1832009.05.04 08:19buy450.021.329860.000001.33666
1842009.05.04 08:19modify440.011.333260.000001.33666
1852009.05.04 08:59buy limit460.031.326460.000001.33326
1862009.05.04 11:39buy460.031.326460.000001.33326
1872009.05.04 11:39modify440.011.333260.000001.33326
1882009.05.04 11:39modify450.021.329860.000001.33326
1892009.05.04 12:19buy limit470.041.323060.000001.32986
1902009.05.04 13:18buy470.041.323060.000001.32986
1912009.05.04 13:18modify440.011.333260.000001.32986
1922009.05.04 13:18modify450.021.329860.000001.32986
1932009.05.04 13:19modify460.031.326460.000001.32986
1942009.05.04 13:59buy limit480.061.316260.000001.32996
1952009.05.04 16:00t/p440.011.329860.000001.32986-3.405340.22
1962009.05.04 16:00t/p450.021.329860.000001.329860.005340.22
1972009.05.04 16:00t/p460.031.329860.000001.3298610.205350.42
1982009.05.04 16:00t/p470.041.329860.000001.3298627.205377.62
1992009.05.04 16:00delete480.061.316260.000001.32996
2002009.05.06 13:10sell490.011.329810.000001.32321
2012009.05.06 13:50sell limit500.021.333110.000001.32651
2022009.05.06 14:15sell500.021.333110.000001.32651
2032009.05.06 14:15modify490.011.329810.000001.32651
2042009.05.06 14:55sell limit510.031.339910.000001.33311
2052009.05.06 15:22modify510.031.336510.000001.32971
2062009.05.07 08:25t/p490.011.326510.000001.326513.275380.89
2072009.05.07 08:25t/p500.021.326510.000001.3265113.155394.04
2082009.05.07 08:25delete510.031.336510.000001.32971
2092009.05.07 10:00sell520.011.325390.000001.31879
2102009.05.07 10:40sell limit530.021.331990.000001.32539
2112009.05.07 11:41sell530.021.331990.000001.32539
2122009.05.07 11:41modify520.011.325390.000001.32539
2132009.05.07 12:21sell limit540.031.335290.000001.32869
2142009.05.07 13:49sell540.031.335290.000001.32869
2152009.05.07 13:49modify520.011.325390.000001.32869
2162009.05.07 13:49modify530.021.331990.000001.32869
2172009.05.07 14:29sell limit550.041.338690.000001.33189
2182009.05.07 14:36t/p520.011.328690.000001.32869-3.305390.74
2192009.05.07 14:36t/p530.021.328690.000001.328696.605397.34
2202009.05.07 14:36t/p540.031.328690.000001.3286919.805417.14
2212009.05.07 14:36delete550.041.338690.000001.33189
2222009.05.07 14:36sell560.011.328350.000001.32155
2232009.05.07 15:16sell limit570.021.345350.000001.33855
2242009.05.07 15:21modify570.021.341950.000001.33515
2252009.05.07 15:28sell570.021.341950.000001.33515
2262009.05.07 15:28modify560.011.328350.000001.33515
2272009.05.07 16:08sell limit580.031.345350.000001.33855
2282009.05.08 04:01t/p560.011.335150.000001.33515-6.815410.33
2292009.05.08 04:01t/p570.021.335150.000001.3351513.585423.91
2302009.05.08 04:01delete580.031.345350.000001.33855
2312009.05.08 04:01buy590.011.335140.000001.34174
2322009.05.08 04:41buy limit600.021.331840.000001.33844
2332009.05.08 08:28t/p590.011.341740.000001.341746.605430.51
2342009.05.08 08:28delete600.021.331840.000001.33844
2352009.05.14 12:13sell610.011.356940.000001.35014
2362009.05.14 12:53sell limit620.021.360340.000001.35354
2372009.05.14 15:36sell620.021.360340.000001.35354
2382009.05.14 15:36modify610.011.356940.000001.35354
2392009.05.14 16:16sell limit630.031.363740.000001.35694
2402009.05.14 20:20sell630.031.363740.000001.35694
2412009.05.14 20:20modify610.011.356940.000001.35694
2422009.05.14 20:20modify620.021.360340.000001.35694
2432009.05.14 21:00sell limit640.041.367140.000001.36034
2442009.05.15 10:48t/p610.011.356940.000001.35694-0.015430.50
2452009.05.15 10:48t/p620.021.356940.000001.356946.785437.29
2462009.05.15 10:48t/p630.031.356940.000001.3569420.375457.66
2472009.05.15 10:48delete640.041.367140.000001.36034
2482009.05.15 14:00sell650.011.351720.000001.34492
2492009.05.15 14:40sell limit660.021.358520.000001.35172
2502009.05.15 15:34sell660.021.358520.000001.35172
2512009.05.15 15:34modify650.011.351720.000001.35172
2522009.05.15 16:14sell limit670.031.361920.000001.35512
2532009.05.15 19:35t/p650.011.351720.000001.351720.005457.66
2542009.05.15 19:35t/p660.021.351720.000001.3517213.605471.26
2552009.05.15 19:35delete670.031.361920.000001.35512
2562009.05.15 19:35sell680.011.351520.000001.34472
2572009.05.15 20:15sell limit690.021.355020.000001.34802
2582009.05.18 01:37t/p680.011.344720.000001.344726.795478.05
2592009.05.18 01:37delete690.021.355020.000001.34802
2602009.05.18 01:37sell700.011.344540.000001.33794
2612009.05.18 02:17sell limit710.021.347840.000001.34124
2622009.05.18 11:41sell710.021.347840.000001.34124
2632009.05.18 11:41modify700.011.344540.000001.34124
2642009.05.18 12:21sell limit720.031.351240.000001.34444
2652009.05.18 15:23sell720.031.351240.000001.34444
2662009.05.18 15:23modify700.011.344540.000001.34444
2672009.05.18 15:23modify710.021.347840.000001.34444
2682009.05.18 16:03sell limit730.041.354640.000001.34784
2692009.05.18 21:51sell730.041.354640.000001.34784
2702009.05.18 21:51modify700.011.344540.000001.34784
2712009.05.18 21:51modify710.021.347840.000001.34784
2722009.05.18 21:51modify720.031.351240.000001.34784
2732009.05.18 22:31sell limit740.061.361440.000001.34774
2742009.05.19 09:57sell740.061.361440.000001.34774
2752009.05.19 09:57modify700.011.344540.000001.34774
2762009.05.19 09:57modify710.021.347840.000001.34774
2772009.05.19 09:57modify720.031.351240.000001.34774
2782009.05.19 09:57modify730.041.354640.000001.34774
2792009.05.19 10:37sell limit750.081.368240.000001.35464
2802009.05.20 13:38sell750.081.368240.000001.35464
2812009.05.20 13:38modify700.011.344540.000001.35464
2822009.05.20 13:38modify710.021.347840.000001.35464
2832009.05.20 13:38modify720.031.351240.000001.35464
2842009.05.20 13:38modify730.041.354640.000001.35464
2852009.05.20 13:38modify740.061.361440.000001.35464
2862009.05.20 14:18sell limit760.111.375040.000001.36134
2872009.05.20 15:44sell760.111.375040.000001.36134
2882009.05.20 15:44modify700.011.344540.000001.36134
2892009.05.20 15:44modify710.021.347840.000001.36134
2902009.05.20 15:44modify720.031.351240.000001.36134
2912009.05.20 15:44modify730.041.354640.000001.36134
2922009.05.20 15:44modify740.061.361440.000001.36134
2932009.05.20 15:44modify750.081.368240.000001.36134
2942009.05.20 16:24sell limit770.151.389040.000001.37494
2952009.05.20 16:26modify770.151.382040.000001.36794
2962009.05.20 20:00sell770.151.382040.000001.36794
2972009.05.20 20:00modify700.011.344540.000001.36794
2982009.05.20 20:00modify710.021.347840.000001.36794
2992009.05.20 20:00modify720.031.351240.000001.36794
3002009.05.20 20:00modify730.041.354640.000001.36794
3012009.05.20 20:00modify740.061.361440.000001.36794
3022009.05.20 20:00modify750.081.368240.000001.36794
3032009.05.20 20:00modify760.111.375040.000001.36794
3042009.05.20 20:40sell limit780.211.396140.000001.36784
3052009.05.22 08:36sell780.211.396140.000001.36784
3062009.05.22 08:36modify700.011.344540.000001.36784
3072009.05.22 08:36modify710.021.347840.000001.36784
3082009.05.22 08:36modify720.031.351240.000001.36784
3092009.05.22 08:36modify730.041.354640.000001.36784
3102009.05.22 08:36modify740.061.361440.000001.36784
3112009.05.22 08:36modify750.081.368240.000001.36784
3122009.05.22 08:36modify760.111.375040.000001.36784
3132009.05.22 08:36modify770.151.382040.000001.36784
3142009.05.22 09:16sell limit790.291.410140.000001.38204
3152009.05.29 12:33sell790.291.410140.000001.38204
3162009.05.29 12:33modify700.011.344540.000001.38204
3172009.05.29 12:33modify710.021.347840.000001.38204
3182009.05.29 12:33modify720.031.351240.000001.38204
3192009.05.29 12:33modify730.041.354640.000001.38204
3202009.05.29 12:33modify740.061.361440.000001.38204
3212009.05.29 12:33modify750.081.368240.000001.38204
3222009.05.29 12:33modify760.111.375040.000001.38204
3232009.05.29 12:33modify770.151.382040.000001.38204
3242009.05.29 12:33modify780.211.396140.000001.38204
3252009.05.29 13:13sell limit800.411.423440.000001.39684
3262009.05.29 16:22delete800.411.423440.000001.39684
3272009.05.29 16:22close790.291.414370.000001.38204-122.675355.38
3282009.05.29 16:22close780.211.414370.000001.38204-384.154971.23
3292009.05.29 16:22close770.151.414370.000001.38204-486.444484.79
3302009.05.29 16:22close760.111.414370.000001.38204-433.724051.07
3312009.05.29 16:22close750.081.414370.000001.38204-369.833681.24
3322009.05.29 16:22close740.061.414370.000001.38204-318.233363.01
3332009.05.29 16:22close730.041.414370.000001.38204-239.393123.62
3342009.05.29 16:22close720.031.414370.000001.38204-189.742933.88
3352009.05.29 16:22close710.021.414370.000001.38204-133.292800.59
3362009.05.29 16:22close700.011.414370.000001.38204-69.952730.64