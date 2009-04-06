Strategy Tester Report
Blessing 2 v5.2 withStochasticMOD2
Alpari-Micro2 (Build 223)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.04.06 00:00 - 2009.07.03 22:00 (2009.04.05 - 2009.07.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Initial account balance"; InitialAccount=4000; TradeComment="Blessing"; NumberPortionSet="Account Portion"; Portion=1; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=50; UsePowerOutSL=false;
UseMM=false;
LotAdjustmentSet="Only with MM enabled. (.01 - 5.0)"; LAF=1; AccountTypeSet="1=standard, 10=micro for penny/pip)"; Accounttype=10; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; lot=0.01; LotHedgeSet="Hedge Multiplier. Adjust by +/-.01 intervals "; Multiplier=1.4; AutoParametersSet="Autocalculates the Grid based on ATR"; AutoCal=true;
AutoCalTF=1440; AutoCalPeriod=21; AutoGridAdjust="Widens/squishes grid (.5 - 3.0)"; GAF=1; GridSet="Default Grid size in Pips"; GridSet1=25; TP_Set1=50; GridSet2=50; TP_Set2=100; GridSet3=100; TP_Set3=200; TimeGridSet="Default grid set time in seconds"; TimeGrid=2400; MarketConditionSet="Set MC to 2 for Ranging Market"; MC=2; MovingAverageSet="Changes MC for correct trend (up/down)"; MCbyMA=true;
MA_Period=100; MaxLevelSet="Default of 4 on each level, change sparingly"; Set1Count=4; Set2Count=4; MaxLevel=99; BELevel=12; slippage=999; StochText="Set to False if you dont Want Stochastic Indicator"; Stoch=true;
per_K=200; per_D=20; slow=20; zoneBUY=20; zoneSELL=80;
|Bars in test
|2548
|Ticks modelled
|3539198
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|6
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-2269.36
|Gross profit
|990.56
|Gross loss
|-3259.92
|Profit factor
|0.30
|Expected payoff
|-37.82
|Absolute drawdown
|2269.36
|Maximal drawdown
|2758.69 (50.26%)
|Relative drawdown
|50.26% (2758.69)
|Total trades
|60
|Short positions (won %)
|23 (43.48%)
|Long positions (won %)
|37 (56.76%)
|Profit trades (% of total)
|31 (51.67%)
|Loss trades (% of total)
|29 (48.33%)
|Largest
|profit trade
|221.10
|loss trade
|-486.44
|Average
|profit trade
|31.95
|loss trade
|-112.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (245.50)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-2747.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|339.73 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2747.41 (10)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.04.06 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.36000
|2
|2009.04.06 00:40
|buy limit
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.35580
|3
|2009.04.06 14:31
|buy
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.35580
|4
|2009.04.06 14:31
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.35580
|5
|2009.04.06 15:11
|buy limit
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.35170
|6
|2009.04.06 16:23
|buy
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.35170
|7
|2009.04.06 16:23
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.35170
|8
|2009.04.06 16:23
|modify
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.35170
|9
|2009.04.06 17:03
|buy limit
|4
|0.04
|1.33430
|0.00000
|1.34310
|10
|2009.04.06 19:57
|modify
|4
|0.04
|1.33870
|0.00000
|1.34750
|11
|2009.04.07 01:21
|buy
|4
|0.04
|1.33870
|0.00000
|1.34750
|12
|2009.04.07 01:21
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.34750
|13
|2009.04.07 01:21
|modify
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.34750
|14
|2009.04.07 01:21
|modify
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.34750
|15
|2009.04.07 02:01
|buy limit
|5
|0.06
|1.32150
|0.00000
|1.33880
|16
|2009.04.07 02:06
|modify
|5
|0.06
|1.33010
|0.00000
|1.34740
|17
|2009.04.07 11:03
|buy
|5
|0.06
|1.33010
|0.00000
|1.34740
|18
|2009.04.07 11:03
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.34740
|19
|2009.04.07 11:03
|modify
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.34740
|20
|2009.04.07 11:03
|modify
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.34740
|21
|2009.04.07 11:03
|modify
|4
|0.04
|1.33870
|0.00000
|1.34740
|22
|2009.04.07 11:43
|buy limit
|6
|0.08
|1.32130
|0.00000
|1.33890
|23
|2009.04.08 02:36
|buy
|6
|0.08
|1.32130
|0.00000
|1.33890
|24
|2009.04.08 02:36
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.33890
|25
|2009.04.08 02:36
|modify
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.33890
|26
|2009.04.08 02:36
|modify
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.33890
|27
|2009.04.08 02:36
|modify
|4
|0.04
|1.33870
|0.00000
|1.33890
|28
|2009.04.08 02:36
|modify
|5
|0.06
|1.33010
|0.00000
|1.33890
|29
|2009.04.08 03:16
|buy limit
|7
|0.11
|1.31270
|0.00000
|1.32990
|30
|2009.04.10 01:21
|buy
|7
|0.11
|1.31270
|0.00000
|1.32990
|31
|2009.04.10 01:21
|modify
|1
|0.01
|1.35160
|0.00000
|1.32990
|32
|2009.04.10 01:21
|modify
|2
|0.02
|1.34740
|0.00000
|1.32990
|33
|2009.04.10 01:21
|modify
|3
|0.03
|1.34310
|0.00000
|1.32990
|34
|2009.04.10 01:21
|modify
|4
|0.04
|1.33870
|0.00000
|1.32990
|35
|2009.04.10 01:21
|modify
|5
|0.06
|1.33010
|0.00000
|1.32990
|36
|2009.04.10 01:21
|modify
|6
|0.08
|1.32130
|0.00000
|1.32990
|37
|2009.04.10 02:01
|buy limit
|8
|0.15
|1.30430
|0.00000
|1.32110
|38
|2009.04.13 14:41
|t/p
|1
|0.01
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-21.78
|4978.22
|39
|2009.04.13 14:41
|t/p
|2
|0.02
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-35.17
|4943.05
|40
|2009.04.13 14:41
|t/p
|3
|0.03
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-39.85
|4903.20
|41
|2009.04.13 14:41
|t/p
|4
|0.04
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-35.49
|4867.71
|42
|2009.04.13 14:41
|t/p
|5
|0.06
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|-1.63
|4866.08
|43
|2009.04.13 14:41
|t/p
|6
|0.08
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|68.32
|4934.40
|44
|2009.04.13 14:41
|t/p
|7
|0.11
|1.32990
|0.00000
|1.32990
|189.07
|5123.46
|45
|2009.04.13 14:41
|delete
|8
|0.15
|1.30430
|0.00000
|1.32110
|46
|2009.04.14 00:00
|buy
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.34514
|47
|2009.04.14 00:40
|buy limit
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.34104
|48
|2009.04.14 02:51
|buy
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.34104
|49
|2009.04.14 02:51
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.34104
|50
|2009.04.14 03:31
|buy limit
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.33704
|51
|2009.04.14 09:03
|buy
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.33704
|52
|2009.04.14 09:03
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.33704
|53
|2009.04.14 09:03
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.33704
|54
|2009.04.14 09:43
|buy limit
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.33284
|55
|2009.04.14 14:32
|buy
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.33284
|56
|2009.04.14 14:32
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.33284
|57
|2009.04.14 14:32
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.33284
|58
|2009.04.14 14:32
|modify
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.33284
|59
|2009.04.14 15:12
|buy limit
|13
|0.06
|1.31584
|0.00000
|1.33304
|60
|2009.04.15 14:36
|buy
|13
|0.06
|1.31584
|0.00000
|1.33304
|61
|2009.04.15 14:36
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.33304
|62
|2009.04.15 14:36
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.33304
|63
|2009.04.15 14:36
|modify
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.33304
|64
|2009.04.15 14:36
|modify
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.33304
|65
|2009.04.15 15:16
|buy limit
|14
|0.08
|1.30724
|0.00000
|1.32454
|66
|2009.04.17 06:23
|buy
|14
|0.08
|1.30724
|0.00000
|1.32454
|67
|2009.04.17 06:23
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.32454
|68
|2009.04.17 06:23
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.32454
|69
|2009.04.17 06:23
|modify
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.32454
|70
|2009.04.17 06:23
|modify
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.32454
|71
|2009.04.17 06:23
|modify
|13
|0.06
|1.31584
|0.00000
|1.32454
|72
|2009.04.17 07:03
|buy limit
|15
|0.11
|1.29984
|0.00000
|1.31474
|73
|2009.04.20 02:19
|buy
|15
|0.11
|1.29984
|0.00000
|1.31474
|74
|2009.04.20 02:19
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.31474
|75
|2009.04.20 02:19
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.31474
|76
|2009.04.20 02:19
|modify
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.31474
|77
|2009.04.20 02:19
|modify
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.31474
|78
|2009.04.20 02:19
|modify
|13
|0.06
|1.31584
|0.00000
|1.31474
|79
|2009.04.20 02:19
|modify
|14
|0.08
|1.30724
|0.00000
|1.31474
|80
|2009.04.20 02:59
|buy limit
|16
|0.15
|1.29244
|0.00000
|1.30724
|81
|2009.04.20 15:54
|buy
|16
|0.15
|1.29244
|0.00000
|1.30724
|82
|2009.04.20 15:54
|modify
|9
|0.01
|1.33694
|0.00000
|1.30724
|83
|2009.04.20 15:54
|modify
|10
|0.02
|1.33284
|0.00000
|1.30724
|84
|2009.04.20 15:54
|modify
|11
|0.03
|1.32864
|0.00000
|1.30724
|85
|2009.04.20 15:54
|modify
|12
|0.04
|1.32444
|0.00000
|1.30724
|86
|2009.04.20 15:54
|modify
|13
|0.06
|1.31584
|0.00000
|1.30724
|87
|2009.04.20 15:54
|modify
|14
|0.08
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|88
|2009.04.20 15:54
|modify
|15
|0.11
|1.29984
|0.00000
|1.30724
|89
|2009.04.20 16:34
|buy limit
|17
|0.21
|1.27754
|0.00000
|1.30744
|90
|2009.04.23 12:18
|t/p
|9
|0.01
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-29.83
|5093.63
|91
|2009.04.23 12:18
|t/p
|10
|0.02
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-51.46
|5042.17
|92
|2009.04.23 12:18
|t/p
|11
|0.03
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-64.60
|4977.57
|93
|2009.04.23 12:18
|t/p
|12
|0.04
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-69.33
|4908.24
|94
|2009.04.23 12:18
|t/p
|13
|0.06
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-52.32
|4855.92
|95
|2009.04.23 12:18
|t/p
|14
|0.08
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|-0.58
|4855.35
|96
|2009.04.23 12:18
|t/p
|15
|0.11
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|80.74
|4936.09
|97
|2009.04.23 12:18
|t/p
|16
|0.15
|1.30724
|0.00000
|1.30724
|221.10
|5157.19
|98
|2009.04.23 12:18
|delete
|17
|0.21
|1.27754
|0.00000
|1.30744
|99
|2009.04.23 15:00
|buy
|18
|0.01
|1.30384
|0.00000
|1.31064
|100
|2009.04.23 15:40
|buy limit
|19
|0.02
|1.29704
|0.00000
|1.30384
|101
|2009.04.23 16:06
|modify
|19
|0.02
|1.30044
|0.00000
|1.30724
|102
|2009.04.23 20:42
|t/p
|18
|0.01
|1.31064
|0.00000
|1.31064
|6.80
|5163.99
|103
|2009.04.23 20:42
|delete
|19
|0.02
|1.30044
|0.00000
|1.30724
|104
|2009.04.23 20:42
|buy
|20
|0.01
|1.31082
|0.00000
|1.31762
|105
|2009.04.23 21:22
|buy limit
|21
|0.02
|1.30742
|0.00000
|1.31422
|106
|2009.04.24 07:27
|t/p
|20
|0.01
|1.31762
|0.00000
|1.31762
|6.79
|5170.78
|107
|2009.04.24 07:27
|delete
|21
|0.02
|1.30742
|0.00000
|1.31422
|108
|2009.04.24 07:27
|buy
|22
|0.01
|1.31782
|0.00000
|1.32462
|109
|2009.04.24 08:07
|buy limit
|23
|0.02
|1.31442
|0.00000
|1.32122
|110
|2009.04.24 10:21
|t/p
|22
|0.01
|1.32462
|0.00000
|1.32462
|6.80
|5177.58
|111
|2009.04.24 10:21
|delete
|23
|0.02
|1.31442
|0.00000
|1.32122
|112
|2009.04.24 10:21
|buy
|24
|0.01
|1.32480
|0.00000
|1.33180
|113
|2009.04.24 11:01
|buy limit
|25
|0.02
|1.32130
|0.00000
|1.32830
|114
|2009.04.24 14:38
|buy
|25
|0.02
|1.32130
|0.00000
|1.32830
|115
|2009.04.24 14:38
|modify
|24
|0.01
|1.32480
|0.00000
|1.32830
|116
|2009.04.24 15:18
|buy limit
|26
|0.03
|1.31780
|0.00000
|1.32480
|117
|2009.04.24 15:20
|t/p
|24
|0.01
|1.32830
|0.00000
|1.32830
|3.50
|5181.08
|118
|2009.04.24 15:20
|t/p
|25
|0.02
|1.32830
|0.00000
|1.32830
|14.00
|5195.08
|119
|2009.04.24 15:20
|delete
|26
|0.03
|1.31780
|0.00000
|1.32480
|120
|2009.04.24 15:20
|buy
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.33550
|121
|2009.04.24 16:00
|buy limit
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.33200
|122
|2009.04.24 16:11
|buy
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.33200
|123
|2009.04.24 16:11
|modify
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.33200
|124
|2009.04.24 16:51
|buy limit
|29
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.32850
|125
|2009.04.27 02:00
|buy
|29
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.32850
|126
|2009.04.27 02:00
|modify
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.32850
|127
|2009.04.27 02:00
|modify
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.32850
|128
|2009.04.27 02:40
|buy limit
|30
|0.04
|1.31490
|0.00000
|1.32150
|129
|2009.04.27 02:40
|modify
|30
|0.04
|1.31820
|0.00000
|1.32480
|130
|2009.04.27 04:01
|buy
|30
|0.04
|1.31820
|0.00000
|1.32480
|131
|2009.04.27 04:01
|modify
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.32480
|132
|2009.04.27 04:01
|modify
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.32480
|133
|2009.04.27 04:01
|modify
|29
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.32480
|134
|2009.04.27 04:41
|buy limit
|31
|0.06
|1.31160
|0.00000
|1.32480
|135
|2009.04.27 14:22
|buy
|31
|0.06
|1.31160
|0.00000
|1.32480
|136
|2009.04.27 15:02
|buy limit
|32
|0.08
|1.30500
|0.00000
|1.31830
|137
|2009.04.27 19:11
|buy
|32
|0.08
|1.30500
|0.00000
|1.31830
|138
|2009.04.27 19:11
|modify
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.31830
|139
|2009.04.27 19:11
|modify
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.31830
|140
|2009.04.27 19:11
|modify
|29
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31830
|141
|2009.04.27 19:11
|modify
|30
|0.04
|1.31820
|0.00000
|1.31830
|142
|2009.04.27 19:11
|modify
|31
|0.06
|1.31160
|0.00000
|1.31830
|143
|2009.04.27 19:51
|buy limit
|33
|0.11
|1.29140
|0.00000
|1.30510
|144
|2009.04.27 20:07
|modify
|33
|0.11
|1.29820
|0.00000
|1.31190
|145
|2009.04.28 13:35
|buy
|33
|0.11
|1.29820
|0.00000
|1.31190
|146
|2009.04.28 13:35
|modify
|27
|0.01
|1.32850
|0.00000
|1.31190
|147
|2009.04.28 13:35
|modify
|28
|0.02
|1.32500
|0.00000
|1.31190
|148
|2009.04.28 13:35
|modify
|29
|0.03
|1.32150
|0.00000
|1.31190
|149
|2009.04.28 13:35
|modify
|30
|0.04
|1.31820
|0.00000
|1.31190
|150
|2009.04.28 13:35
|modify
|31
|0.06
|1.31160
|0.00000
|1.31190
|151
|2009.04.28 13:35
|modify
|32
|0.08
|1.30500
|0.00000
|1.31190
|152
|2009.04.28 14:15
|buy limit
|34
|0.15
|1.29160
|0.00000
|1.30490
|153
|2009.04.28 19:33
|t/p
|27
|0.01
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|-16.62
|5178.45
|154
|2009.04.28 19:33
|t/p
|28
|0.02
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|-26.25
|5152.20
|155
|2009.04.28 19:33
|t/p
|29
|0.03
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|-28.84
|5123.37
|156
|2009.04.28 19:33
|t/p
|30
|0.04
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|-25.25
|5098.12
|157
|2009.04.28 19:33
|t/p
|31
|0.06
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|1.73
|5099.85
|158
|2009.04.28 19:33
|t/p
|32
|0.08
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|55.10
|5154.95
|159
|2009.04.28 19:33
|t/p
|33
|0.11
|1.31190
|0.00000
|1.31190
|150.70
|5305.65
|160
|2009.04.28 19:33
|delete
|34
|0.15
|1.29160
|0.00000
|1.30490
|161
|2009.04.28 21:00
|buy
|35
|0.01
|1.31471
|0.00000
|1.32171
|162
|2009.04.28 21:40
|buy limit
|36
|0.02
|1.31121
|0.00000
|1.31821
|163
|2009.04.29 10:57
|t/p
|35
|0.01
|1.32171
|0.00000
|1.32171
|6.99
|5312.64
|164
|2009.04.29 10:57
|delete
|36
|0.02
|1.31121
|0.00000
|1.31821
|165
|2009.04.29 10:57
|buy
|37
|0.01
|1.32194
|0.00000
|1.32874
|166
|2009.04.29 11:37
|buy limit
|38
|0.02
|1.31854
|0.00000
|1.32534
|167
|2009.04.29 17:21
|t/p
|37
|0.01
|1.32874
|0.00000
|1.32874
|6.80
|5319.44
|168
|2009.04.29 17:21
|delete
|38
|0.02
|1.31854
|0.00000
|1.32534
|169
|2009.04.29 17:21
|buy
|39
|0.01
|1.32892
|0.00000
|1.33592
|170
|2009.04.29 18:01
|buy limit
|40
|0.02
|1.32542
|0.00000
|1.33242
|171
|2009.04.29 21:26
|buy
|40
|0.02
|1.32542
|0.00000
|1.33242
|172
|2009.04.29 21:26
|modify
|39
|0.01
|1.32892
|0.00000
|1.33242
|173
|2009.04.29 22:06
|buy limit
|41
|0.03
|1.32192
|0.00000
|1.32892
|174
|2009.04.30 05:07
|t/p
|39
|0.01
|1.33242
|0.00000
|1.33242
|3.46
|5322.90
|175
|2009.04.30 05:07
|t/p
|40
|0.02
|1.33242
|0.00000
|1.33242
|13.93
|5336.83
|176
|2009.04.30 05:07
|delete
|41
|0.03
|1.32192
|0.00000
|1.32892
|177
|2009.05.01 15:00
|buy
|42
|0.01
|1.32620
|0.00000
|1.33300
|178
|2009.05.01 15:40
|buy limit
|43
|0.02
|1.32280
|0.00000
|1.32960
|179
|2009.05.04 03:28
|t/p
|42
|0.01
|1.33300
|0.00000
|1.33300
|6.79
|5343.62
|180
|2009.05.04 03:28
|delete
|43
|0.02
|1.32280
|0.00000
|1.32960
|181
|2009.05.04 03:28
|buy
|44
|0.01
|1.33326
|0.00000
|1.33986
|182
|2009.05.04 04:09
|buy limit
|45
|0.02
|1.32986
|0.00000
|1.33666
|183
|2009.05.04 08:19
|buy
|45
|0.02
|1.32986
|0.00000
|1.33666
|184
|2009.05.04 08:19
|modify
|44
|0.01
|1.33326
|0.00000
|1.33666
|185
|2009.05.04 08:59
|buy limit
|46
|0.03
|1.32646
|0.00000
|1.33326
|186
|2009.05.04 11:39
|buy
|46
|0.03
|1.32646
|0.00000
|1.33326
|187
|2009.05.04 11:39
|modify
|44
|0.01
|1.33326
|0.00000
|1.33326
|188
|2009.05.04 11:39
|modify
|45
|0.02
|1.32986
|0.00000
|1.33326
|189
|2009.05.04 12:19
|buy limit
|47
|0.04
|1.32306
|0.00000
|1.32986
|190
|2009.05.04 13:18
|buy
|47
|0.04
|1.32306
|0.00000
|1.32986
|191
|2009.05.04 13:18
|modify
|44
|0.01
|1.33326
|0.00000
|1.32986
|192
|2009.05.04 13:18
|modify
|45
|0.02
|1.32986
|0.00000
|1.32986
|193
|2009.05.04 13:19
|modify
|46
|0.03
|1.32646
|0.00000
|1.32986
|194
|2009.05.04 13:59
|buy limit
|48
|0.06
|1.31626
|0.00000
|1.32996
|195
|2009.05.04 16:00
|t/p
|44
|0.01
|1.32986
|0.00000
|1.32986
|-3.40
|5340.22
|196
|2009.05.04 16:00
|t/p
|45
|0.02
|1.32986
|0.00000
|1.32986
|0.00
|5340.22
|197
|2009.05.04 16:00
|t/p
|46
|0.03
|1.32986
|0.00000
|1.32986
|10.20
|5350.42
|198
|2009.05.04 16:00
|t/p
|47
|0.04
|1.32986
|0.00000
|1.32986
|27.20
|5377.62
|199
|2009.05.04 16:00
|delete
|48
|0.06
|1.31626
|0.00000
|1.32996
|200
|2009.05.06 13:10
|sell
|49
|0.01
|1.32981
|0.00000
|1.32321
|201
|2009.05.06 13:50
|sell limit
|50
|0.02
|1.33311
|0.00000
|1.32651
|202
|2009.05.06 14:15
|sell
|50
|0.02
|1.33311
|0.00000
|1.32651
|203
|2009.05.06 14:15
|modify
|49
|0.01
|1.32981
|0.00000
|1.32651
|204
|2009.05.06 14:55
|sell limit
|51
|0.03
|1.33991
|0.00000
|1.33311
|205
|2009.05.06 15:22
|modify
|51
|0.03
|1.33651
|0.00000
|1.32971
|206
|2009.05.07 08:25
|t/p
|49
|0.01
|1.32651
|0.00000
|1.32651
|3.27
|5380.89
|207
|2009.05.07 08:25
|t/p
|50
|0.02
|1.32651
|0.00000
|1.32651
|13.15
|5394.04
|208
|2009.05.07 08:25
|delete
|51
|0.03
|1.33651
|0.00000
|1.32971
|209
|2009.05.07 10:00
|sell
|52
|0.01
|1.32539
|0.00000
|1.31879
|210
|2009.05.07 10:40
|sell limit
|53
|0.02
|1.33199
|0.00000
|1.32539
|211
|2009.05.07 11:41
|sell
|53
|0.02
|1.33199
|0.00000
|1.32539
|212
|2009.05.07 11:41
|modify
|52
|0.01
|1.32539
|0.00000
|1.32539
|213
|2009.05.07 12:21
|sell limit
|54
|0.03
|1.33529
|0.00000
|1.32869
|214
|2009.05.07 13:49
|sell
|54
|0.03
|1.33529
|0.00000
|1.32869
|215
|2009.05.07 13:49
|modify
|52
|0.01
|1.32539
|0.00000
|1.32869
|216
|2009.05.07 13:49
|modify
|53
|0.02
|1.33199
|0.00000
|1.32869
|217
|2009.05.07 14:29
|sell limit
|55
|0.04
|1.33869
|0.00000
|1.33189
|218
|2009.05.07 14:36
|t/p
|52
|0.01
|1.32869
|0.00000
|1.32869
|-3.30
|5390.74
|219
|2009.05.07 14:36
|t/p
|53
|0.02
|1.32869
|0.00000
|1.32869
|6.60
|5397.34
|220
|2009.05.07 14:36
|t/p
|54
|0.03
|1.32869
|0.00000
|1.32869
|19.80
|5417.14
|221
|2009.05.07 14:36
|delete
|55
|0.04
|1.33869
|0.00000
|1.33189
|222
|2009.05.07 14:36
|sell
|56
|0.01
|1.32835
|0.00000
|1.32155
|223
|2009.05.07 15:16
|sell limit
|57
|0.02
|1.34535
|0.00000
|1.33855
|224
|2009.05.07 15:21
|modify
|57
|0.02
|1.34195
|0.00000
|1.33515
|225
|2009.05.07 15:28
|sell
|57
|0.02
|1.34195
|0.00000
|1.33515
|226
|2009.05.07 15:28
|modify
|56
|0.01
|1.32835
|0.00000
|1.33515
|227
|2009.05.07 16:08
|sell limit
|58
|0.03
|1.34535
|0.00000
|1.33855
|228
|2009.05.08 04:01
|t/p
|56
|0.01
|1.33515
|0.00000
|1.33515
|-6.81
|5410.33
|229
|2009.05.08 04:01
|t/p
|57
|0.02
|1.33515
|0.00000
|1.33515
|13.58
|5423.91
|230
|2009.05.08 04:01
|delete
|58
|0.03
|1.34535
|0.00000
|1.33855
|231
|2009.05.08 04:01
|buy
|59
|0.01
|1.33514
|0.00000
|1.34174
|232
|2009.05.08 04:41
|buy limit
|60
|0.02
|1.33184
|0.00000
|1.33844
|233
|2009.05.08 08:28
|t/p
|59
|0.01
|1.34174
|0.00000
|1.34174
|6.60
|5430.51
|234
|2009.05.08 08:28
|delete
|60
|0.02
|1.33184
|0.00000
|1.33844
|235
|2009.05.14 12:13
|sell
|61
|0.01
|1.35694
|0.00000
|1.35014
|236
|2009.05.14 12:53
|sell limit
|62
|0.02
|1.36034
|0.00000
|1.35354
|237
|2009.05.14 15:36
|sell
|62
|0.02
|1.36034
|0.00000
|1.35354
|238
|2009.05.14 15:36
|modify
|61
|0.01
|1.35694
|0.00000
|1.35354
|239
|2009.05.14 16:16
|sell limit
|63
|0.03
|1.36374
|0.00000
|1.35694
|240
|2009.05.14 20:20
|sell
|63
|0.03
|1.36374
|0.00000
|1.35694
|241
|2009.05.14 20:20
|modify
|61
|0.01
|1.35694
|0.00000
|1.35694
|242
|2009.05.14 20:20
|modify
|62
|0.02
|1.36034
|0.00000
|1.35694
|243
|2009.05.14 21:00
|sell limit
|64
|0.04
|1.36714
|0.00000
|1.36034
|244
|2009.05.15 10:48
|t/p
|61
|0.01
|1.35694
|0.00000
|1.35694
|-0.01
|5430.50
|245
|2009.05.15 10:48
|t/p
|62
|0.02
|1.35694
|0.00000
|1.35694
|6.78
|5437.29
|246
|2009.05.15 10:48
|t/p
|63
|0.03
|1.35694
|0.00000
|1.35694
|20.37
|5457.66
|247
|2009.05.15 10:48
|delete
|64
|0.04
|1.36714
|0.00000
|1.36034
|248
|2009.05.15 14:00
|sell
|65
|0.01
|1.35172
|0.00000
|1.34492
|249
|2009.05.15 14:40
|sell limit
|66
|0.02
|1.35852
|0.00000
|1.35172
|250
|2009.05.15 15:34
|sell
|66
|0.02
|1.35852
|0.00000
|1.35172
|251
|2009.05.15 15:34
|modify
|65
|0.01
|1.35172
|0.00000
|1.35172
|252
|2009.05.15 16:14
|sell limit
|67
|0.03
|1.36192
|0.00000
|1.35512
|253
|2009.05.15 19:35
|t/p
|65
|0.01
|1.35172
|0.00000
|1.35172
|0.00
|5457.66
|254
|2009.05.15 19:35
|t/p
|66
|0.02
|1.35172
|0.00000
|1.35172
|13.60
|5471.26
|255
|2009.05.15 19:35
|delete
|67
|0.03
|1.36192
|0.00000
|1.35512
|256
|2009.05.15 19:35
|sell
|68
|0.01
|1.35152
|0.00000
|1.34472
|257
|2009.05.15 20:15
|sell limit
|69
|0.02
|1.35502
|0.00000
|1.34802
|258
|2009.05.18 01:37
|t/p
|68
|0.01
|1.34472
|0.00000
|1.34472
|6.79
|5478.05
|259
|2009.05.18 01:37
|delete
|69
|0.02
|1.35502
|0.00000
|1.34802
|260
|2009.05.18 01:37
|sell
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.33794
|261
|2009.05.18 02:17
|sell limit
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.34124
|262
|2009.05.18 11:41
|sell
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.34124
|263
|2009.05.18 11:41
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.34124
|264
|2009.05.18 12:21
|sell limit
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.34444
|265
|2009.05.18 15:23
|sell
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.34444
|266
|2009.05.18 15:23
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.34444
|267
|2009.05.18 15:23
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.34444
|268
|2009.05.18 16:03
|sell limit
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.34784
|269
|2009.05.18 21:51
|sell
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.34784
|270
|2009.05.18 21:51
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.34784
|271
|2009.05.18 21:51
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.34784
|272
|2009.05.18 21:51
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.34784
|273
|2009.05.18 22:31
|sell limit
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.34774
|274
|2009.05.19 09:57
|sell
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.34774
|275
|2009.05.19 09:57
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.34774
|276
|2009.05.19 09:57
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.34774
|277
|2009.05.19 09:57
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.34774
|278
|2009.05.19 09:57
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.34774
|279
|2009.05.19 10:37
|sell limit
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.35464
|280
|2009.05.20 13:38
|sell
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.35464
|281
|2009.05.20 13:38
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.35464
|282
|2009.05.20 13:38
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.35464
|283
|2009.05.20 13:38
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.35464
|284
|2009.05.20 13:38
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.35464
|285
|2009.05.20 13:38
|modify
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.35464
|286
|2009.05.20 14:18
|sell limit
|76
|0.11
|1.37504
|0.00000
|1.36134
|287
|2009.05.20 15:44
|sell
|76
|0.11
|1.37504
|0.00000
|1.36134
|288
|2009.05.20 15:44
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.36134
|289
|2009.05.20 15:44
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.36134
|290
|2009.05.20 15:44
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.36134
|291
|2009.05.20 15:44
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.36134
|292
|2009.05.20 15:44
|modify
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.36134
|293
|2009.05.20 15:44
|modify
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.36134
|294
|2009.05.20 16:24
|sell limit
|77
|0.15
|1.38904
|0.00000
|1.37494
|295
|2009.05.20 16:26
|modify
|77
|0.15
|1.38204
|0.00000
|1.36794
|296
|2009.05.20 20:00
|sell
|77
|0.15
|1.38204
|0.00000
|1.36794
|297
|2009.05.20 20:00
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.36794
|298
|2009.05.20 20:00
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.36794
|299
|2009.05.20 20:00
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.36794
|300
|2009.05.20 20:00
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.36794
|301
|2009.05.20 20:00
|modify
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.36794
|302
|2009.05.20 20:00
|modify
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.36794
|303
|2009.05.20 20:00
|modify
|76
|0.11
|1.37504
|0.00000
|1.36794
|304
|2009.05.20 20:40
|sell limit
|78
|0.21
|1.39614
|0.00000
|1.36784
|305
|2009.05.22 08:36
|sell
|78
|0.21
|1.39614
|0.00000
|1.36784
|306
|2009.05.22 08:36
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.36784
|307
|2009.05.22 08:36
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.36784
|308
|2009.05.22 08:36
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.36784
|309
|2009.05.22 08:36
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.36784
|310
|2009.05.22 08:36
|modify
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.36784
|311
|2009.05.22 08:36
|modify
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.36784
|312
|2009.05.22 08:36
|modify
|76
|0.11
|1.37504
|0.00000
|1.36784
|313
|2009.05.22 08:36
|modify
|77
|0.15
|1.38204
|0.00000
|1.36784
|314
|2009.05.22 09:16
|sell limit
|79
|0.29
|1.41014
|0.00000
|1.38204
|315
|2009.05.29 12:33
|sell
|79
|0.29
|1.41014
|0.00000
|1.38204
|316
|2009.05.29 12:33
|modify
|70
|0.01
|1.34454
|0.00000
|1.38204
|317
|2009.05.29 12:33
|modify
|71
|0.02
|1.34784
|0.00000
|1.38204
|318
|2009.05.29 12:33
|modify
|72
|0.03
|1.35124
|0.00000
|1.38204
|319
|2009.05.29 12:33
|modify
|73
|0.04
|1.35464
|0.00000
|1.38204
|320
|2009.05.29 12:33
|modify
|74
|0.06
|1.36144
|0.00000
|1.38204
|321
|2009.05.29 12:33
|modify
|75
|0.08
|1.36824
|0.00000
|1.38204
|322
|2009.05.29 12:33
|modify
|76
|0.11
|1.37504
|0.00000
|1.38204
|323
|2009.05.29 12:33
|modify
|77
|0.15
|1.38204
|0.00000
|1.38204
|324
|2009.05.29 12:33
|modify
|78
|0.21
|1.39614
|0.00000
|1.38204
|325
|2009.05.29 13:13
|sell limit
|80
|0.41
|1.42344
|0.00000
|1.39684
|326
|2009.05.29 16:22
|delete
|80
|0.41
|1.42344
|0.00000
|1.39684
|327
|2009.05.29 16:22
|close
|79
|0.29
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-122.67
|5355.38
|328
|2009.05.29 16:22
|close
|78
|0.21
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-384.15
|4971.23
|329
|2009.05.29 16:22
|close
|77
|0.15
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-486.44
|4484.79
|330
|2009.05.29 16:22
|close
|76
|0.11
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-433.72
|4051.07
|331
|2009.05.29 16:22
|close
|75
|0.08
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-369.83
|3681.24
|332
|2009.05.29 16:22
|close
|74
|0.06
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-318.23
|3363.01
|333
|2009.05.29 16:22
|close
|73
|0.04
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-239.39
|3123.62
|334
|2009.05.29 16:22
|close
|72
|0.03
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-189.74
|2933.88
|335
|2009.05.29 16:22
|close
|71
|0.02
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-133.29
|2800.59
|336
|2009.05.29 16:22
|close
|70
|0.01
|1.41437
|0.00000
|1.38204
|-69.95
|2730.64