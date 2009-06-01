Alpari (UK) Ltd.

Account: 822907 Name: Blessing 2 Currency: USD 2009 June 17, 07:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
500415112009.05.18 22:01balanceDeposit20 000.00
500427292009.05.19 06:11buy0.02eurusd1.357880.000001.361302009.05.19 09:561.361300.000.000.006.84
500942562009.05.19 08:05buy0.03eurusd1.354500.000001.361302009.05.19 09:561.361300.000.000.0020.40
501522832009.05.19 14:13buy0.03eurusd1.361200.000001.365102009.05.19 20:451.365100.000.000.0011.70
501834232009.05.19 15:07buy0.04eurusd1.357300.000001.365102009.05.19 20:451.365100.000.000.0031.20
501285342009.05.19 11:00buy0.02eurusd1.365080.000001.365102009.05.19 20:451.365100.000.000.000.04
502291872009.05.20 03:44buy0.02eurusd1.360780.000001.368582009.05.20 13:391.368580.000.000.0015.60
503312762009.05.20 14:49buy0.02eurusd1.367680.000001.374982009.05.20 15:441.374980.000.000.0014.60
503503132009.05.20 19:44buy0.02eurusd1.380680.000001.385102009.05.21 18:391.385100.000.000.058.84
503912282009.05.20 23:36buy0.03eurusd1.376300.000001.385102009.05.21 18:391.385100.000.000.0726.40
506662582009.05.22 10:32buy0.02gbpusd1.581380.000001.584242009.05.22 11:071.584240.000.000.005.72
506789272009.05.22 12:13buy0.03gbpusd1.583200.000001.585802009.05.22 12:441.585800.000.000.007.80
506739292009.05.22 11:07buy0.02gbpusd1.584500.000001.585802009.05.22 12:441.585800.000.000.002.60
506886412009.05.22 13:40buy0.03gbpusd1.586800.000001.589402009.05.22 13:541.589400.000.000.007.80
506834552009.05.22 12:57buy0.02gbpusd1.588100.000001.589402009.05.22 13:541.589400.000.000.002.60
505539612009.05.21 18:49buy0.02eurusd1.389580.000001.398182009.05.22 14:001.398180.000.000.0217.20
506902672009.05.22 13:54buy0.02gbpusd1.592000.000001.593302009.05.22 15:181.593300.000.000.002.60
506971742009.05.22 14:55buy0.03gbpusd1.590700.000001.593302009.05.22 15:181.593300.000.000.007.80
507146772009.05.22 16:48buy0.04gbpusd1.585800.000001.588402009.05.22 17:021.588400.000.000.0010.40
507096912009.05.22 16:06buy0.03gbpusd1.588400.000001.588402009.05.22 17:021.588400.000.000.000.00
507040522009.05.22 15:20buy0.02gbpusd1.592300.000001.588402009.05.22 17:021.588400.000.000.00-7.80
507163362009.05.22 17:03buy0.02gbpusd1.588400.000001.591002009.05.22 17:091.591000.000.000.005.20
507169472009.05.22 17:09buy0.02gbpusd1.591000.000001.591002009.05.22 18:111.591000.000.000.000.00
507211142009.05.22 17:56buy0.03gbpusd1.588400.000001.591002009.05.22 18:111.591000.000.000.007.80
507231722009.05.22 18:28buy0.02gbpusd1.591000.000001.593342009.05.22 19:101.593340.000.000.004.68
507327072009.05.22 20:21buy0.03gbpusd1.591000.000001.593342009.05.25 00:041.593340.000.000.027.02
507275792009.05.22 19:28buy0.02gbpusd1.592170.000001.593342009.05.25 00:041.593340.000.000.012.34
507356452009.05.25 02:02buy0.04gbpusd1.589830.000001.592172009.05.25 08:121.592170.000.000.009.36
508115272009.05.25 16:57buy0.02gbpusd1.590220.000001.591782009.05.25 20:501.591780.000.000.003.12
508285122009.05.25 22:18buy0.03gbpusd1.591000.000001.592302009.05.25 23:081.592300.000.000.003.90
508249462009.05.25 21:36buy0.02gbpusd1.591650.000001.592302009.05.25 23:081.592300.000.000.001.30
508358092009.05.26 01:00buy0.04gbpusd1.590350.000001.591652009.05.26 02:181.591650.000.000.005.20
508310542009.05.25 23:09buy0.02gbpusd1.592300.000001.591652009.05.26 02:181.591650.000.000.01-1.30
508323562009.05.26 00:16buy0.03gbpusd1.591650.000001.591652009.05.26 02:181.591650.000.000.000.00
508454652009.05.26 02:24buy0.02gbpusd1.591650.000001.588402009.05.26 04:391.588400.000.000.00-6.50
508504682009.05.26 03:10buy0.03gbpusd1.589050.000001.588402009.05.26 04:391.588400.000.000.00-1.95
508576012009.05.26 03:54buy0.04gbpusd1.587100.000001.588402009.05.26 04:391.588400.000.000.005.20
508617492009.05.26 04:46buy0.02gbpusd1.588400.000001.589052009.05.26 06:261.589050.000.000.001.30
508643562009.05.26 05:51buy0.03gbpusd1.587750.000001.589052009.05.26 06:261.589050.000.000.003.90
508678612009.05.26 06:44buy0.02gbpusd1.588400.000001.589702009.05.26 07:011.589700.000.000.002.60
508699702009.05.26 07:35buy0.02gbpusd1.589050.000001.590352009.05.26 07:461.590350.000.000.002.60
508725502009.05.26 07:49buy0.02gbpusd1.591350.000001.592652009.05.26 07:561.592650.000.000.002.60
509063322009.05.26 10:46buy0.08gbpusd1.579000.000001.581732009.05.26 11:481.581730.000.000.0021.84
508910532009.05.26 09:21buy0.04gbpusd1.584850.000001.581732009.05.26 11:481.581730.000.000.00-12.48
508746622009.05.26 07:59buy0.02gbpusd1.593950.000001.581732009.05.26 11:481.581730.000.000.00-24.44
508816692009.05.26 08:40buy0.03gbpusd1.588750.000001.581732009.05.26 11:481.581730.000.000.00-21.06
508969902009.05.26 10:05buy0.06gbpusd1.584200.000001.581732009.05.26 11:481.581730.000.000.00-14.82
509161552009.05.26 12:02sell0.02gbpusd1.580950.000001.579652009.05.26 12:231.579650.000.000.002.60
509367712009.05.26 14:09sell0.04gbpusd1.586800.000001.585242009.05.26 15:081.585240.000.000.006.24
509310432009.05.26 13:27sell0.03gbpusd1.583680.000001.585242009.05.26 15:081.585240.000.000.00-4.68
509206682009.05.26 12:45sell0.02gbpusd1.578220.000001.585242009.05.26 15:081.585240.000.000.00-14.04
509452792009.05.26 15:13sell0.02gbpusd1.583680.000001.582122009.05.26 15:201.582120.000.000.003.12
509524772009.05.26 16:03buy0.02gbpusd1.588880.000001.590442009.05.26 16:051.590440.000.000.003.12
506984802009.05.26 09:29buy0.03eurusd1.393150.000001.397182009.05.26 16:151.397180.000.000.0012.09
508992892009.05.26 10:42buy0.04eurusd1.389120.000001.397182009.05.26 16:151.397180.000.000.0032.24
506921022009.05.22 14:01buy0.02eurusd1.397440.000001.397182009.05.26 16:151.397180.000.000.04-0.52
509573722009.05.26 16:13buy0.02gbpusd1.592000.000001.593562009.05.26 16:151.593560.000.000.003.12
509609472009.05.26 16:16buy0.02gbpusd1.593340.000001.594902009.05.26 16:361.594900.000.000.003.12
509652572009.05.26 16:36buy0.02gbpusd1.595030.000001.594122009.05.26 19:461.594120.000.000.00-1.82
509726142009.05.26 17:32buy0.03gbpusd1.593210.000001.594122009.05.26 19:461.594120.000.000.002.73
509810062009.05.26 19:08buy0.04gbpusd1.592300.000001.594122009.05.26 19:461.594120.000.000.007.28
510015062009.05.26 21:58buy0.04gbpusd1.592300.000001.594122009.05.27 00:521.594120.000.000.037.28
509898242009.05.26 19:52buy0.02gbpusd1.594120.000001.594122009.05.27 00:521.594120.000.000.010.00
509956802009.05.26 20:50buy0.03gbpusd1.593210.000001.594122009.05.27 00:521.594120.000.000.022.73
510184642009.05.27 01:05buy0.02gbpusd1.595120.000001.596942009.05.27 01:241.596940.000.000.003.64
510230782009.05.27 01:27buy0.02gbpusd1.596850.000001.597762009.05.27 03:081.597760.000.000.001.82
510266492009.05.27 02:49buy0.03gbpusd1.595940.000001.597762009.05.27 03:081.597760.000.000.005.46
510324142009.05.27 03:09buy0.02gbpusd1.597760.000001.597762009.05.27 05:421.597760.000.000.000.00
510366362009.05.27 04:22buy0.03gbpusd1.595940.000001.597762009.05.27 05:421.597760.000.000.005.46
510512862009.05.27 06:50buy0.03gbpusd1.596850.000001.596852009.05.27 08:391.596850.000.000.000.00
510476702009.05.27 05:44buy0.02gbpusd1.597760.000001.596852009.05.27 08:391.596850.000.000.00-1.82
510560932009.05.27 07:55buy0.04gbpusd1.595030.000001.596852009.05.27 08:391.596850.000.000.007.28
510667082009.05.27 08:44buy0.02gbpusd1.598760.000001.600582009.05.27 09:341.600580.000.000.003.64
510776442009.05.27 09:35buy0.02gbpusd1.600490.000001.598672009.05.27 10:521.598670.000.000.00-3.64
510840002009.05.27 10:16buy0.03gbpusd1.596850.000001.598672009.05.27 10:521.598670.000.000.005.46
510883202009.05.27 10:54buy0.02gbpusd1.600580.000001.602402009.05.27 12:031.602400.000.000.003.64
511058782009.05.27 13:04buy0.03gbpusd1.601400.000001.598672009.05.27 14:311.598670.000.000.00-8.19
510995852009.05.27 12:03buy0.02gbpusd1.602310.000001.598672009.05.27 14:311.598670.000.000.00-7.28
511174902009.05.27 13:49buy0.04gbpusd1.596850.000001.598672009.05.27 14:311.598670.000.000.007.28
511259542009.05.27 14:31buy0.02gbpusd1.598670.000001.600492009.05.27 14:451.600490.000.000.003.64
511287322009.05.27 14:46buy0.02gbpusd1.600490.000001.602312009.05.27 14:481.602310.000.000.003.64
511300182009.05.27 15:08buy0.02gbpusd1.601400.000001.603222009.05.27 15:201.603220.000.000.003.64
509606402009.05.26 16:51buy0.02eurusd1.399220.000001.398182009.05.27 15:271.398180.000.000.02-2.08
510451592009.05.27 13:18buy0.04eurusd1.391680.000001.398182009.05.27 15:271.398180.000.000.0026.00
509750672009.05.27 04:37buy0.03eurusd1.394930.000001.398182009.05.27 15:271.398180.000.000.009.75
511371242009.05.27 15:21buy0.02gbpusd1.603220.000001.600492009.05.27 16:551.600490.000.000.00-5.46
511619392009.05.27 16:44buy0.04gbpusd1.598670.000001.600492009.05.27 16:551.600490.000.000.007.28
511496452009.05.27 16:02buy0.03gbpusd1.602310.000001.600492009.05.27 16:551.600490.000.000.00-5.46
511644312009.05.27 16:57buy0.02gbpusd1.601490.000001.603312009.05.27 16:591.603310.000.000.003.64
511656912009.05.27 17:00buy0.02gbpusd1.603220.000001.605042009.05.27 17:371.605040.000.000.003.64
511760252009.05.27 17:39buy0.02gbpusd1.606950.000001.607862009.05.27 19:031.607860.000.000.001.82
511834182009.05.27 18:38buy0.03gbpusd1.606040.000001.607862009.05.27 19:031.607860.000.000.005.46
511937192009.05.27 19:49buy0.03gbpusd1.604650.000001.606732009.05.27 20:111.606730.000.000.006.24
511879032009.05.27 19:05buy0.02gbpusd1.607770.000001.606732009.05.27 20:111.606730.000.000.00-2.08
512636462009.05.28 06:10buy0.15gbpusd1.592040.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.0035.10
512733832009.05.28 09:02buy0.21gbpusd1.589700.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.0098.28
512388902009.05.28 05:04buy0.11gbpusd1.594120.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.002.86
511991112009.05.27 20:15buy0.02gbpusd1.606600.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.04-24.44
512034012009.05.27 20:58buy0.03gbpusd1.605560.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.06-33.54
512103692009.05.27 21:58buy0.04gbpusd1.601400.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.08-28.08
512174082009.05.27 22:56buy0.06gbpusd1.598280.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.13-23.40
512282542009.05.28 00:53buy0.08gbpusd1.596200.000001.594382009.05.28 11:151.594380.000.000.00-14.56
512981652009.05.28 09:43buy limit0.29gbpusd1.585410.000001.594122009.05.28 11:151.59472cancelled
513141142009.05.28 11:15sell limit0.02gbpusd1.594860.000001.592782009.05.28 11:171.59396cancelled
513141432009.05.28 11:17sell0.02gbpusd1.593820.000001.591742009.05.28 12:031.591740.000.000.004.16
513204782009.05.28 11:57sell limit0.03gbpusd1.594860.000001.592782009.05.28 12:031.59135cancelled
513217102009.05.28 12:03sell stop0.02gbpusd1.590700.000001.588622009.05.28 12:041.59178cancelled
511529682009.05.27 16:21buy0.03eurusd1.390160.000001.389512009.05.28 12:381.389510.000.000.07-1.95
511666172009.05.27 22:31buy0.04eurusd1.386520.000001.389512009.05.28 12:381.389510.000.000.1011.96
511404022009.05.27 15:30buy0.02eurusd1.397440.000001.389512009.05.28 12:381.389510.000.000.05-15.86
512253172009.05.28 05:06buy0.06eurusd1.383530.000001.389512009.05.28 12:381.389510.000.000.0035.88
512638292009.05.28 05:46buy limit0.08eurusd1.377290.000001.389772009.05.28 12:381.38975cancelled
513275872009.05.28 12:38buy stop0.02eurusd1.390640.000001.397662009.05.28 13:191.38968cancelled
513284942009.05.28 12:41sell stop0.02eurusd1.385950.000001.378932009.05.28 13:191.38950cancelled
513276122009.05.28 12:38buy limit0.02eurusd1.386130.000001.393152009.05.28 13:191.38973cancelled
513217222009.05.28 12:04sell0.02gbpusd1.591740.000001.594082009.05.28 13:421.594080.000.000.00-4.68
513290302009.05.28 12:55sell0.03gbpusd1.596420.000001.594082009.05.28 13:421.594080.000.000.007.02
513358572009.05.28 13:35sell limit0.04gbpusd1.597460.000001.595382009.05.28 13:421.59348cancelled
513368912009.05.28 13:42sell limit0.02gbpusd1.593820.000001.591742009.05.28 13:441.59275cancelled
513432662009.05.28 14:38sell0.03gbpusd1.593820.000001.591742009.05.28 14:531.591740.000.000.006.24
513368862009.05.28 13:44sell0.02gbpusd1.592780.000001.591742009.05.28 14:531.591740.000.000.002.08
513491872009.05.28 14:53sell stop0.02gbpusd1.590700.000001.588622009.05.28 14:561.59199cancelled
513491992009.05.28 14:56sell0.02gbpusd1.591740.000001.589662009.05.28 15:071.589660.000.000.004.16
513523932009.05.28 15:07sell limit0.02gbpusd1.589660.000001.587582009.05.28 15:111.58860cancelled
513611252009.05.28 15:58sell0.03gbpusd1.595640.000001.593302009.05.28 16:061.593300.000.000.007.02
513524332009.05.28 15:08sell0.02gbpusd1.588620.000001.593302009.05.28 16:061.593300.000.000.00-9.36
513658392009.05.28 16:06sell limit0.02gbpusd1.593040.000001.590702009.05.28 16:071.59178cancelled
513657632009.05.28 16:07sell0.02gbpusd1.591740.000001.594082009.05.28 17:431.594080.000.000.00-4.68
513750052009.05.28 16:58sell0.03gbpusd1.596420.000001.594082009.05.28 17:431.594080.000.000.007.02
513865292009.05.28 17:38sell limit0.04gbpusd1.597460.000001.595382009.05.28 17:431.59376cancelled
513873222009.05.28 17:43sell stop0.02gbpusd1.593040.000001.590702009.05.28 17:441.59429cancelled
513873262009.05.28 17:44sell0.02gbpusd1.594210.000001.591872009.05.28 18:301.591870.000.000.004.68
513937582009.05.28 18:24sell limit0.03gbpusd1.595380.000001.593042009.05.28 18:301.59151cancelled
513945802009.05.28 18:30sell limit0.02gbpusd1.591870.000001.589532009.05.28 18:311.59049cancelled
513945762009.05.28 18:31sell0.02gbpusd1.590700.000001.588362009.05.28 18:481.588360.000.000.004.68
513969352009.05.28 18:49sell stop0.02gbpusd1.587190.000001.584852009.05.28 18:491.58828cancelled
514052312009.05.28 19:29sell0.03gbpusd1.594210.000001.591872009.05.28 19:431.591870.000.000.007.02
513968682009.05.28 18:49sell0.02gbpusd1.588360.000001.591872009.05.28 19:431.591870.000.000.00-7.02
514075532009.05.28 19:43sell stop0.02gbpusd1.590700.000001.588362009.05.28 19:431.59185cancelled
514075472009.05.28 19:43sell0.02gbpusd1.591870.000001.593042009.05.29 03:191.593040.000.00-0.02-2.34
514200752009.05.29 02:15sell0.04gbpusd1.595380.000001.593042009.05.29 03:191.593040.000.000.009.36
514141772009.05.28 20:29sell0.03gbpusd1.594210.000001.593042009.05.29 03:191.593040.000.00-0.033.51
514483762009.05.29 02:55sell limit0.06gbpusd1.596550.000001.594212009.05.29 03:191.59275cancelled
514507132009.05.29 03:19sell stop0.02gbpusd1.591870.000001.589532009.05.29 03:321.59422cancelled
515065242009.05.29 10:58sell0.15gbpusd1.608250.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.000.00
515299972009.05.29 13:06sell0.29gbpusd1.617610.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00271.44
515185672009.05.29 11:56sell0.21gbpusd1.612930.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.0098.28
514952452009.05.29 10:10sell0.11gbpusd1.605910.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-25.74
514510992009.05.29 03:32sell0.02gbpusd1.594210.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-28.08
514577952009.05.29 05:50sell0.03gbpusd1.596550.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-35.10
514650962009.05.29 06:38sell0.04gbpusd1.597720.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-42.12
514701832009.05.29 07:45sell0.06gbpusd1.598890.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-56.16
514826652009.05.29 08:49sell0.08gbpusd1.603570.000001.608252009.05.29 15:461.608250.000.000.00-37.44
515441852009.05.29 13:47sell limit0.41gbpusd1.622290.000001.612802009.05.29 15:461.60795cancelled
515650202009.05.29 15:46buy stop0.02gbpusd1.609550.000001.611892009.05.29 15:491.60743cancelled
515650292009.05.29 15:49buy0.02gbpusd1.607380.000001.609722009.05.29 15:591.609720.000.000.004.68
515681052009.05.29 15:59buy limit0.02gbpusd1.609720.000001.612062009.05.29 16:011.61200cancelled
515777252009.05.29 16:42buy0.03gbpusd1.608380.000001.610722009.05.29 16:591.610720.000.000.007.02
515681042009.05.29 16:01buy0.02gbpusd1.611890.000001.610722009.05.29 16:591.610720.000.000.00-2.34
515832792009.05.29 16:59buy limit0.02gbpusd1.610890.000001.613232009.05.29 17:001.61349cancelled
515832722009.05.29 17:00buy0.02gbpusd1.613060.000001.615402009.05.29 17:161.615400.000.000.004.68
515874012009.05.29 17:16buy stop0.02gbpusd1.616570.000001.618912009.05.29 17:171.61555cancelled
515874052009.05.29 17:17buy0.02gbpusd1.615570.000001.617912009.05.29 18:121.617910.000.000.004.68
515923952009.05.29 17:57buy limit0.03gbpusd1.614400.000001.616742009.05.29 18:121.61814cancelled
515948492009.05.29 18:12buy limit0.02gbpusd1.617000.000001.619082009.05.29 18:141.61903cancelled
516019832009.05.29 19:09buy0.03gbpusd1.616960.000001.614882009.05.29 21:411.614880.000.000.00-6.24
516068072009.05.29 19:58buy0.04gbpusd1.614880.000001.614882009.05.29 21:411.614880.000.000.000.00
516097692009.05.29 20:46buy0.06gbpusd1.612800.000001.614882009.05.29 21:411.614880.000.000.0012.48
515948442009.05.29 18:14buy0.02gbpusd1.619040.000001.614882009.05.29 21:411.614880.000.000.00-8.32
516142522009.05.29 21:27buy limit0.08gbpusd1.610720.000001.615012009.05.29 21:411.61519cancelled
516154822009.05.29 21:41buy limit0.02gbpusd1.613880.000001.615962009.05.29 22:001.61712cancelled
516154712009.05.29 22:00buy0.02gbpusd1.616960.000001.619042009.05.29 22:251.619040.000.000.004.16
516180752009.05.29 22:25buy stop0.02gbpusd1.621250.000001.623592009.06.01 00:421.61789cancelled
516180832009.06.01 00:42buy0.02gbpusd1.617910.000001.619082009.06.01 03:031.619080.000.000.002.34
516293862009.06.01 02:06buy0.03gbpusd1.616740.000001.619082009.06.01 03:031.619080.000.000.007.02
516345872009.06.01 02:46buy limit0.04gbpusd1.615570.000001.617912009.06.01 03:031.61939cancelled
516368222009.06.01 03:03buy limit0.02gbpusd1.619080.000001.621162009.06.01 03:111.62115cancelled
516368172009.06.01 03:11buy0.02gbpusd1.621120.000001.623202009.06.01 03:191.623200.000.000.004.16
516393382009.06.01 03:19buy stop0.02gbpusd1.624760.000001.627102009.06.01 03:201.62290cancelled
516673802009.06.01 08:30buy0.04gbpusd1.620380.000001.622722009.06.01 08:471.622720.000.000.009.36
516393442009.06.01 03:20buy0.02gbpusd1.622590.000001.622722009.06.01 08:471.622720.000.000.000.26
516425252009.06.01 07:49buy0.03gbpusd1.621550.000001.622722009.06.01 08:471.622720.000.000.003.51
516699452009.06.01 08:47buy limit0.02gbpusd1.622590.000001.624932009.06.01 08:501.62547cancelled
516699312009.06.01 08:50buy0.02gbpusd1.624760.000001.627102009.06.01 08:531.627100.000.000.004.68
516722002009.06.01 08:53buy limit0.02gbpusd1.626100.000001.628442009.06.01 08:541.62847cancelled
516721972009.06.01 08:54buy0.02gbpusd1.628270.000001.630612009.06.01 09:101.630610.000.000.004.68
516776972009.06.01 09:10buy stop0.02gbpusd1.631780.000001.634122009.06.01 09:121.62961cancelled
516777152009.06.01 09:12buy0.02gbpusd1.629610.000001.631952009.06.01 09:211.631950.000.000.004.68
516810582009.06.01 09:21buy stop0.02gbpusd1.634120.000001.636462009.06.01 09:211.63200cancelled
516810672009.06.01 09:21buy0.02gbpusd1.631950.000001.634292009.06.01 09:301.634290.000.000.004.68
516834112009.06.01 09:30buy limit0.02gbpusd1.634290.000001.636632009.06.01 09:301.63655cancelled
516833882009.06.01 09:30buy0.02gbpusd1.636460.000001.638802009.06.01 09:421.638800.000.000.004.68
516868552009.06.01 09:42buy stop0.02gbpusd1.640100.000001.642702009.06.01 09:421.63911cancelled
516868652009.06.01 09:42buy0.02gbpusd1.639100.000001.641702009.06.01 10:141.641700.000.000.005.20
516935742009.06.01 10:14buy stop0.02gbpusd1.644000.000001.646602009.06.01 10:141.64173cancelled
516935802009.06.01 10:14buy0.02gbpusd1.641700.000001.640402009.06.01 14:201.640400.000.000.00-2.60
517003392009.06.01 11:09buy0.03gbpusd1.640400.000001.640402009.06.01 14:201.640400.000.000.000.00
517073042009.06.01 11:53buy0.04gbpusd1.639100.000001.640402009.06.01 14:201.640400.000.000.005.20
517122322009.06.01 13:11buy0.06gbpusd1.637800.000001.640402009.06.01 14:201.640400.000.000.0015.60
517238512009.06.01 13:51buy limit0.08gbpusd1.635460.000001.640272009.06.01 14:201.64073cancelled
517286082009.06.01 14:20buy stop0.02gbpusd1.642310.000001.644652009.06.01 14:211.64003cancelled
517286282009.06.01 14:21buy0.02gbpusd1.640140.000001.640142009.06.01 15:431.640140.000.000.000.00
517374192009.06.01 15:02buy0.03gbpusd1.637800.000001.640142009.06.01 15:431.640140.000.000.007.02
517455902009.06.01 15:42buy limit0.04gbpusd1.636630.000001.638972009.06.01 15:431.64025cancelled
517456572009.06.01 15:43buy limit0.02gbpusd1.638970.000001.641312009.06.01 15:441.64104cancelled
517561822009.06.01 16:27buy0.03gbpusd1.639970.000001.642312009.06.01 16:451.642310.000.000.007.02
517456502009.06.01 15:44buy0.02gbpusd1.641140.000001.642312009.06.01 16:451.642310.000.000.002.34
517610352009.06.01 16:45buy limit0.02gbpusd1.641310.000001.643652009.06.01 16:491.64482cancelled
517691802009.06.01 18:07buy0.03gbpusd1.643480.000001.645822009.06.01 18:121.645820.000.000.007.02
517610152009.06.01 16:49buy0.02gbpusd1.644650.000001.645822009.06.01 18:121.645820.000.000.002.34
517762652009.06.01 18:12buy stop0.02gbpusd1.648160.000001.650502009.06.01 18:151.64606cancelled
517762682009.06.01 18:15buy0.02gbpusd1.645990.000001.647162009.06.01 19:571.647160.000.000.002.34
517822382009.06.01 19:06buy0.03gbpusd1.644820.000001.647162009.06.01 19:571.647160.000.000.007.02
517873432009.06.01 19:46buy limit0.04gbpusd1.643650.000001.645992009.06.01 19:571.64760cancelled
517887922009.06.01 19:57buy limit0.02gbpusd1.647160.000001.649502009.06.01 20:011.64933cancelled
518144212009.06.01 22:28buy stop0.02audcad0.888100.826400.892502009.06.01 22:420.88490cancelled
518145582009.06.01 22:30sell limit0.02usdcad1.096001.153891.085802009.06.01 23:081.09063cancelled
518146242009.06.01 22:30buy stop0.02usdjpy96.79890.67597.2142009.06.01 23:1796.488cancelled
518174112009.06.01 23:00sell limit0.02usdjpy96.670102.54096.2542009.06.01 23:1796.476cancelled
517971652009.06.01 20:47buy0.03gbpusd1.644650.000001.645822009.06.02 01:581.645820.000.000.023.51
517887772009.06.01 20:01buy0.02gbpusd1.649330.000001.645822009.06.02 01:581.645820.000.000.01-7.02
518055772009.06.01 21:35buy0.04gbpusd1.643480.000001.645822009.06.02 01:581.645820.000.000.039.36
518132002009.06.01 22:15buy limit0.06gbpusd1.642310.000001.644652009.06.02 01:581.64628cancelled
518308862009.06.02 01:58buy stop0.02gbpusd1.646990.000001.649332009.06.02 01:581.64594cancelled
518375252009.06.02 02:43buy0.03gbpusd1.641310.000001.643652009.06.02 03:301.643650.000.000.007.02
518308902009.06.02 01:58buy0.02gbpusd1.645990.000001.643652009.06.02 03:301.643650.000.000.00-4.68
518426272009.06.02 03:23buy limit0.04gbpusd1.640140.000001.642482009.06.02 03:301.64392cancelled
518434122009.06.02 03:30buy stop0.02gbpusd1.645820.000001.648162009.06.02 03:401.64251cancelled
518434242009.06.02 03:40buy0.02gbpusd1.642480.000001.644822009.06.02 05:391.644820.000.000.004.68
518480612009.06.02 04:20buy limit0.03gbpusd1.641310.000001.643652009.06.02 05:391.64498cancelled
518533192009.06.02 05:39buy limit0.02gbpusd1.643650.000001.645992009.06.02 05:401.64579cancelled
518554882009.06.02 06:33buy0.03gbpusd1.643480.000001.645822009.06.02 06:511.645820.000.000.007.02
518533182009.06.02 05:40buy0.02gbpusd1.645820.000001.645822009.06.02 06:511.645820.000.000.000.00
518585692009.06.02 06:51buy stop0.02gbpusd1.646990.000001.649332009.06.02 06:581.64465cancelled
518623722009.06.02 07:41buy0.03gbpusd1.643650.000001.640532009.06.02 10:011.640530.000.000.00-9.36
518585762009.06.02 06:58buy0.02gbpusd1.644820.000001.640532009.06.02 10:011.640530.000.000.00-8.58
518693912009.06.02 08:25buy0.04gbpusd1.639490.000001.640532009.06.02 10:011.640530.000.000.004.16
518775812009.06.02 09:20buy0.06gbpusd1.638450.000001.640532009.06.02 10:011.640530.000.000.0012.48
518874202009.06.02 10:00buy limit0.08gbpusd1.636370.000001.640532009.06.02 10:011.64088cancelled
518876782009.06.02 10:01buy stop0.02gbpusd1.641920.000001.644002009.06.02 10:041.63986cancelled
518925642009.06.02 10:48buy0.03gbpusd1.638840.000001.635722009.06.02 11:521.635720.000.000.00-9.36
518876802009.06.02 10:04buy0.02gbpusd1.639880.000001.635722009.06.02 11:521.635720.000.000.00-8.32
518985932009.06.02 11:31buy0.04gbpusd1.633640.000001.635722009.06.02 11:521.635720.000.000.008.32
518174742009.06.01 23:17sell0.02usdjpy96.462102.03696.0462009.06.02 11:5496.0460.000.00-0.028.66
519011342009.06.02 11:52buy limit0.02gbpusd1.635720.000001.637802009.06.02 11:551.63810cancelled
519011102009.06.02 11:55buy0.02gbpusd1.637760.000001.639842009.06.02 12:011.639840.000.000.004.16
519038632009.06.02 12:01buy stop0.02gbpusd1.641920.000001.644002009.06.02 12:021.63878cancelled
519038682009.06.02 12:02buy0.02gbpusd1.638840.000001.640922009.06.02 12:131.640920.000.000.004.16
519061582009.06.02 12:13buy stop0.02gbpusd1.642960.000001.645042009.06.02 12:151.64073cancelled
519061622009.06.02 12:15buy0.02gbpusd1.640920.000001.643002009.06.02 12:401.643000.000.000.004.16
518801852009.06.02 09:17sell limit0.04usdcad1.100951.155251.091052009.06.02 12:401.08540cancelled
518145662009.06.01 23:08sell0.02usdcad1.090901.156051.085802009.06.02 12:401.085800.000.00-0.029.39
518226482009.06.02 08:37sell0.03usdcad1.096001.156051.085802009.06.02 12:401.085800.000.000.0028.18
519115842009.06.02 12:40buy stop0.02gbpusd1.645040.000001.647122009.06.02 12:401.64316cancelled
519115952009.06.02 12:40buy0.02gbpusd1.643000.000001.645082009.06.02 12:501.645080.000.000.004.16
519135022009.06.02 12:50buy stop0.02gbpusd1.647120.000001.649202009.06.02 12:531.64472cancelled
519117552009.06.02 12:40sell limit0.02usdcad1.088501.145251.078602009.06.02 13:361.08369cancelled
519135172009.06.02 12:53buy0.02gbpusd1.644820.000001.647162009.06.02 13:411.647160.000.000.004.68
519198512009.06.02 13:33buy limit0.03gbpusd1.643780.000001.645862009.06.02 13:421.64769cancelled
519240252009.06.02 13:42buy stop0.02gbpusd1.649330.000001.651672009.06.02 13:421.64730cancelled
519240462009.06.02 13:42buy0.02gbpusd1.647160.000001.649502009.06.02 13:571.649500.000.000.004.68
519273702009.06.02 13:57buy stop0.02gbpusd1.651670.000001.654012009.06.02 13:581.64949cancelled
519273872009.06.02 13:58buy0.02gbpusd1.649500.000001.645992009.06.02 15:411.645990.000.000.00-7.02
519369562009.06.02 14:41buy0.03gbpusd1.643650.000001.645992009.06.02 15:411.645990.000.000.007.02
519441142009.06.02 15:22buy limit0.04gbpusd1.642480.000001.644822009.06.02 15:411.64678cancelled
519473052009.06.02 15:41buy limit0.02gbpusd1.645990.000001.648332009.06.02 15:491.64850cancelled
519472872009.06.02 15:49buy0.02gbpusd1.648160.000001.650502009.06.02 16:001.650500.000.000.004.68
519527122009.06.02 16:00buy stop0.02gbpusd1.652840.000001.655182009.06.02 16:011.65047cancelled
519527262009.06.02 16:01buy0.02gbpusd1.650670.000001.653012009.06.02 16:051.653010.000.000.004.68
519547242009.06.02 16:05buy stop0.02gbpusd1.655180.000001.657522009.06.02 16:051.65294cancelled
518146282009.06.01 23:17buy0.02usdjpy96.49089.65396.0742009.06.02 16:0796.0740.000.000.01-8.66
518382172009.06.02 11:53buy0.04usdjpy96.07489.65296.0742009.06.02 16:0796.0740.000.000.000.00
519097462009.06.02 12:37buy0.06usdjpy95.65889.65396.0742009.06.02 16:0796.0740.000.000.0025.98
518237992009.06.02 02:04buy0.03usdjpy96.28289.65396.0742009.06.02 16:0796.0740.000.000.00-6.49
519186452009.06.02 13:17buy limit0.08usdjpy95.24289.76196.0822009.06.02 16:0796.107cancelled
518238082009.06.01 23:58sell limit0.03usdjpy96.670102.54196.2542009.06.02 16:0796.077cancelled
519547372009.06.02 16:05buy0.02gbpusd1.653010.000001.655352009.06.02 16:461.655350.000.000.004.68
519660372009.06.02 16:45buy limit0.03gbpusd1.651840.000001.654182009.06.02 16:461.65588cancelled
519663532009.06.02 16:46buy stop0.02gbpusd1.657520.000001.659862009.06.02 16:471.65535cancelled
519663602009.06.02 16:47buy0.02gbpusd1.655350.000001.657692009.06.02 17:081.657690.000.000.004.68
519557942009.06.02 16:07sell limit0.02usdjpy96.254102.09795.8382009.06.02 17:0895.846cancelled
519721152009.06.02 17:08buy stop0.02gbpusd1.659860.000001.662202009.06.02 17:101.65658cancelled
518204762009.06.01 23:42buy0.03audcad0.882700.822680.887102009.06.02 17:540.887100.000.000.1912.18
518144402009.06.01 22:42buy0.02audcad0.884900.822680.887102009.06.02 17:540.887100.000.000.134.06
518253082009.06.02 00:23buy limit0.04audcad0.880500.824580.884902009.06.02 17:540.88798cancelled
519808662009.06.02 17:54buy stop0.02audcad0.890300.828140.894702009.06.02 17:590.88717cancelled
519800662009.06.02 17:53buy0.03gbpusd1.651840.000001.654182009.06.02 18:361.654180.000.000.007.02
519721252009.06.02 17:10buy0.02gbpusd1.656520.000001.654182009.06.02 18:361.654180.000.000.00-4.68
519866862009.06.02 18:33buy limit0.04gbpusd1.650670.000001.653012009.06.02 18:361.65448cancelled
519872922009.06.02 18:36buy limit0.02gbpusd1.654180.000001.656522009.06.02 18:481.65647cancelled
519872852009.06.02 18:48buy0.02gbpusd1.656350.000001.658692009.06.02 19:371.658690.000.000.004.68
519939992009.06.02 19:28buy limit0.03gbpusd1.655180.000001.657522009.06.02 19:371.65922cancelled
519958452009.06.02 19:37buy stop0.02gbpusd1.661030.000001.663372009.06.02 19:371.65862cancelled
519557342009.06.02 17:08sell0.02usdjpy95.838101.83495.4222009.06.03 01:4095.4220.000.00-0.028.72
519797402009.06.02 17:48sell limit0.03usdjpy96.046101.71495.6302009.06.03 01:4095.397cancelled
520312132009.06.03 01:40sell stop0.02usdjpy95.214101.39194.7982009.06.03 01:4595.418cancelled
519958562009.06.02 19:37buy0.02gbpusd1.658860.000001.657562009.06.03 02:351.657560.000.000.01-2.60
520075762009.06.03 01:35buy0.04gbpusd1.656520.000001.657562009.06.03 02:351.657560.000.000.004.16
520012762009.06.02 20:25buy0.03gbpusd1.657690.000001.657562009.06.03 02:351.657560.000.000.02-0.39
520338832009.06.03 02:20buy0.06gbpusd1.655480.000001.657562009.06.03 02:351.657560.000.000.0012.48
520355982009.06.03 02:35buy stop0.02gbpusd1.658690.000001.661032009.06.03 02:461.65652cancelled
519808692009.06.02 17:59buy0.02audcad0.887100.827060.891502009.06.03 03:420.891500.000.000.138.12
519878522009.06.02 18:39buy limit0.03audcad0.884900.828860.889302009.06.03 03:420.89248cancelled
520431922009.06.03 03:42buy stop0.02audcad0.894700.832500.899102009.06.03 03:470.89142cancelled
520356132009.06.03 02:46buy0.02gbpusd1.656520.000001.657692009.06.03 04:481.657690.000.000.002.34
520409622009.06.03 03:36buy0.03gbpusd1.655350.000001.657692009.06.03 04:481.657690.000.000.007.02
520460482009.06.03 04:16buy limit0.04gbpusd1.654310.000001.656392009.06.03 04:481.65803cancelled
520488942009.06.03 04:48buy stop0.02gbpusd1.659860.000001.662202009.06.03 04:501.65768cancelled
520489152009.06.03 04:50buy0.02gbpusd1.657690.000001.660032009.06.03 06:221.660030.000.000.004.68
520522922009.06.03 05:30buy limit0.03gbpusd1.656650.000001.658732009.06.03 06:221.66063cancelled
520562202009.06.03 06:22buy limit0.02gbpusd1.659640.000001.661722009.06.03 06:241.66122cancelled
520562022009.06.03 06:24buy0.02gbpusd1.661680.000001.663762009.06.03 07:411.663760.000.000.004.16
520609792009.06.03 07:04buy limit0.03gbpusd1.660640.000001.662722009.06.03 07:411.66407cancelled
520649052009.06.03 07:41buy limit0.02gbpusd1.663540.000001.665882009.06.03 07:531.66577cancelled
520744162009.06.03 08:57buy0.03gbpusd1.664540.000001.664542009.06.03 10:301.664540.000.000.000.00
520893132009.06.03 09:45buy0.04gbpusd1.662200.000001.664542009.06.03 10:301.664540.000.000.009.36
520649012009.06.03 07:53buy0.02gbpusd1.665710.000001.664542009.06.03 10:301.664540.000.000.00-2.34
520986722009.06.03 10:25buy limit0.06gbpusd1.661030.000001.663372009.06.03 10:301.66504cancelled
520999092009.06.03 10:30buy stop0.02gbpusd1.665710.000001.668052009.06.03 10:311.66480cancelled
521101262009.06.03 11:13buy0.03gbpusd1.655350.000001.657692009.06.03 12:341.657690.000.000.007.02
520999222009.06.03 10:31buy0.02gbpusd1.664710.000001.657692009.06.03 12:341.657690.000.000.00-14.04
521172522009.06.03 11:53buy limit0.04gbpusd1.654180.000001.656522009.06.03 12:341.65794cancelled
521214192009.06.03 12:34buy stop0.02gbpusd1.659860.000001.662202009.06.03 12:391.65644cancelled
520345512009.06.03 02:52sell0.03usdjpy95.630102.04395.6222009.06.03 15:4895.6220.000.000.000.25
520724092009.06.03 08:34sell0.06usdjpy96.054102.05595.6222009.06.03 15:4895.6220.000.000.0027.11
520420492009.06.03 07:40sell0.04usdjpy95.838102.03495.6222009.06.03 15:4895.6220.000.000.009.04
520312222009.06.03 01:45sell0.02usdjpy95.422102.05595.6222009.06.03 15:4895.6220.000.000.00-4.18
520838302009.06.03 09:14sell limit0.08usdjpy96.486102.24395.6222009.06.03 15:4895.606cancelled
521592512009.06.03 15:48sell stop0.02usdjpy95.422101.59594.9902009.06.03 15:5095.648cancelled
520470312009.06.03 11:50buy0.03audcad0.889300.824490.889302009.06.03 23:080.889300.000.000.000.00
521209472009.06.03 13:27buy0.04audcad0.887100.824430.889302009.06.03 23:080.889300.000.000.007.92
520431952009.06.03 03:47buy0.02audcad0.891500.824510.889302009.06.03 23:080.889300.000.000.00-3.96
521366032009.06.03 19:32buy0.06audcad0.884900.824510.889302009.06.03 23:080.889300.000.000.0023.76
522124892009.06.03 20:12buy limit0.09audcad0.880280.823150.889522009.06.03 23:080.89030cancelled
522277372009.06.03 23:08buy stop0.02audcad0.893160.830300.897782009.06.04 00:090.88993cancelled
521681612009.06.03 16:45buy0.11gbpusd1.641050.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.23-50.05
522051892009.06.03 19:45buy0.29gbpusd1.625970.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.61305.37
521559292009.06.03 15:42buy0.08gbpusd1.643650.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.17-57.20
521472872009.06.03 14:56buy0.06gbpusd1.645990.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.13-56.94
521824002009.06.03 17:54buy0.15gbpusd1.638710.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.32-33.15
521977822009.06.03 18:39buy0.21gbpusd1.636370.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.442.73
521274792009.06.03 13:19buy0.03gbpusd1.653010.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.06-49.53
521214272009.06.03 12:39buy0.02gbpusd1.656520.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.04-40.04
521351262009.06.03 14:15buy0.04gbpusd1.651840.000001.636502009.06.04 09:321.636500.000.000.08-61.36
522136172009.06.03 20:25buy limit0.41gbpusd1.620640.000001.631432009.06.04 09:321.63690cancelled
522852172009.06.04 09:32sell stop0.02gbpusd1.635420.000001.632562009.06.04 09:321.63675cancelled
522999302009.06.04 11:32sell0.04gbpusd1.641140.000001.638282009.06.04 11:531.638280.000.000.0011.44
522927322009.06.04 10:24sell0.03gbpusd1.639710.000001.638282009.06.04 11:531.638280.000.000.004.29
522853482009.06.04 09:32sell0.02gbpusd1.636850.000001.638282009.06.04 11:531.638280.000.000.00-2.86
523058792009.06.04 11:53buy limit0.02gbpusd1.637150.000001.640012009.06.04 11:561.63969cancelled
523129792009.06.04 12:46buy0.03gbpusd1.636720.000001.639582009.06.04 13:021.639580.000.000.008.58
523058542009.06.04 11:56buy0.02gbpusd1.639580.000001.639582009.06.04 13:021.639580.000.000.000.00
523155812009.06.04 13:02buy stop0.02gbpusd1.641400.000001.644002009.06.04 13:021.63910cancelled
513876172009.05.29 07:47sell0.06eurusd1.400640.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.47-39.00
514830062009.05.29 11:43sell0.08eurusd1.407920.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.626.24
513284892009.05.28 13:19sell0.02eurusd1.389460.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.20-35.36
513674732009.05.28 17:06sell0.04eurusd1.396740.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.38-41.60
513395742009.05.28 15:31sell0.03eurusd1.392970.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.28-42.51
515269012009.05.29 16:55sell0.11eurusd1.415980.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.8697.24
515900282009.06.02 13:36sell0.15eurusd1.424820.000001.407142009.06.04 13:581.407140.000.00-0.79265.20
519330182009.06.02 14:16sell limit0.21eurusd1.434440.000001.415072009.06.04 13:591.40820cancelled
523298912009.06.04 13:59sell stop0.02eurusd1.403500.000001.393102009.06.04 14:011.40812cancelled
523155852009.06.04 13:02buy0.02gbpusd1.639100.000001.624152009.06.04 15:001.624150.000.000.00-29.90
523225132009.06.04 13:47buy0.03gbpusd1.637670.000001.624152009.06.04 15:001.624150.000.000.00-40.56
523415272009.06.04 14:30buy0.04gbpusd1.620770.000001.624152009.06.04 15:001.624150.000.000.0013.52
523499512009.06.04 15:00sell limit0.02gbpusd1.625280.000001.621902009.06.04 15:031.62355cancelled
523499802009.06.04 15:03sell0.02gbpusd1.623590.000001.620212009.06.04 15:201.620210.000.000.006.76
523554442009.06.04 15:20sell limit0.02gbpusd1.620210.000001.616832009.06.04 15:211.61837cancelled
523657912009.06.04 16:03sell0.03gbpusd1.620210.000001.616832009.06.04 16:151.616830.000.000.0010.14
523554332009.06.04 15:21sell0.02gbpusd1.618520.000001.616832009.06.04 16:151.616830.000.000.003.38
523691572009.06.04 16:15sell stop0.02gbpusd1.615140.000001.611762009.06.04 16:161.61676cancelled
523691472009.06.04 16:16sell0.02gbpusd1.616830.000001.618522009.06.04 17:521.618520.000.000.00-3.38
523777622009.06.04 17:01sell0.03gbpusd1.621900.000001.618522009.06.04 17:521.618520.000.000.0010.14
523865902009.06.04 17:41sell limit0.04gbpusd1.623590.000001.620212009.06.04 17:521.61847cancelled
523884592009.06.04 17:52sell limit0.02gbpusd1.618520.000001.615142009.06.04 17:571.61689cancelled
523884022009.06.04 17:57sell0.02gbpusd1.616830.000001.613452009.06.04 18:151.613450.000.000.006.76
523928042009.06.04 18:15sell limit0.02gbpusd1.613450.000001.610072009.06.04 18:171.61174cancelled
524065082009.06.04 19:58sell0.04gbpusd1.618520.000001.615142009.06.04 23:521.615140.000.000.0013.52
523997262009.06.04 19:10sell0.03gbpusd1.613450.000001.615142009.06.04 23:521.615140.000.000.00-5.07
523928142009.06.04 18:17sell0.02gbpusd1.611760.000001.615142009.06.04 23:521.615140.000.000.00-6.76
524118972009.06.04 20:38sell limit0.06gbpusd1.620210.000001.616832009.06.04 23:521.61507cancelled
524338912009.06.04 23:52sell limit0.02gbpusd1.615660.000001.612022009.06.04 23:531.61293cancelled
524338302009.06.04 23:53sell0.02gbpusd1.613450.000001.610072009.06.05 07:181.610070.000.00-0.026.76
524373492009.06.05 00:33sell limit0.03gbpusd1.615270.000001.611632009.06.05 07:181.60979cancelled
524637332009.06.05 07:18sell stop0.02gbpusd1.608380.000001.605002009.06.05 07:221.61007cancelled
524637692009.06.05 07:22sell0.02gbpusd1.610070.000001.606692009.06.05 07:401.606690.000.000.006.76
524664132009.06.05 07:40sell stop0.02gbpusd1.605000.000001.601622009.06.05 07:411.60668cancelled
524664222009.06.05 07:41sell0.02gbpusd1.606690.000001.603312009.06.05 08:421.603310.000.000.006.76
524715642009.06.05 08:21sell limit0.03gbpusd1.608380.000001.605002009.06.05 08:421.60303cancelled
524752852009.06.05 08:42sell stop0.02gbpusd1.601620.000001.598242009.06.05 08:431.60348cancelled
523436402009.06.04 14:56buy0.04audcad0.883030.820760.885342009.06.05 09:020.885340.000.000.258.40
522336352009.06.04 13:57buy0.03audcad0.887650.820720.885342009.06.05 09:020.885340.000.000.19-6.30
522281832009.06.04 00:09buy0.02audcad0.889850.820680.885342009.06.05 09:020.885340.000.000.13-8.20
523604962009.06.04 16:17buy0.06audcad0.880720.820680.885342009.06.05 09:020.885340.000.000.3825.19
523780512009.06.04 16:57buy limit0.09audcad0.876100.820700.885452009.06.05 09:020.88641cancelled
524792492009.06.05 09:02buy stop0.02audcad0.888540.826350.893162009.06.05 09:100.88511cancelled
524792512009.06.05 09:10buy0.02audcad0.885230.825100.889852009.06.05 14:220.889850.000.000.008.35
524909322009.06.05 09:50buy limit0.03audcad0.882920.829290.887542009.06.05 14:220.89096cancelled
525364262009.06.05 14:22buy stop0.02audcad0.893160.830700.897782009.06.05 14:240.88933cancelled
524850752009.06.05 09:43sell0.03gbpusd1.605000.000001.608122009.06.05 14:521.608120.000.000.00-9.36
524966732009.06.05 12:25sell0.04gbpusd1.606690.000001.608122009.06.05 14:521.608120.000.000.00-5.72
524753002009.06.05 08:43sell0.02gbpusd1.603310.000001.608122009.06.05 14:521.608120.000.000.00-9.62
525312142009.06.05 14:17sell0.08gbpusd1.613840.000001.608122009.06.05 14:521.608120.000.000.0045.76
525220652009.06.05 13:09sell0.06gbpusd1.610980.000001.608122009.06.05 14:521.608120.000.000.0017.16
523299732009.06.04 14:01sell0.02eurusd1.408700.000001.413902009.06.05 14:521.413900.000.00-0.03-10.40
523443392009.06.04 14:51sell0.03eurusd1.413900.000001.413902009.06.05 14:521.413900.000.00-0.040.00
523860332009.06.05 14:33sell0.06eurusd1.424300.000001.413902009.06.05 14:521.413900.000.000.0062.40
523589822009.06.04 16:58sell0.04eurusd1.419100.000001.413902009.06.05 14:521.413900.000.00-0.0520.80
525499902009.06.05 14:52sell stop0.02gbpusd1.605390.000001.602532009.06.05 14:531.60708cancelled
525500192009.06.05 14:52sell limit0.02eurusd1.417540.000001.408182009.06.05 14:531.41258cancelled
525499692009.06.05 14:52sell0.02gbpusd1.608250.000001.605392009.06.05 14:531.605390.000.000.005.72
525508462009.06.05 14:53sell stop0.02gbpusd1.603960.000001.601102009.06.05 14:531.60525cancelled
525500402009.06.05 14:53sell0.02eurusd1.412860.000001.403502009.06.05 15:231.403500.000.000.0018.72
525625742009.06.05 15:23sell stop0.02eurusd1.398300.000001.387902009.06.05 15:231.40367cancelled
525508392009.06.05 14:53sell0.02gbpusd1.605390.000001.602532009.06.05 15:351.602530.000.000.005.72
525649942009.06.05 15:33sell limit0.03gbpusd1.606820.000001.603962009.06.05 15:351.60216cancelled
525656242009.06.05 15:35sell stop0.02gbpusd1.601100.000001.598242009.06.05 15:361.60294cancelled
525656442009.06.05 15:36sell0.02gbpusd1.602530.000001.599672009.06.05 16:071.599670.000.000.005.72
525750252009.06.05 16:07sell stop0.02gbpusd1.598240.000001.595382009.06.05 16:081.59957cancelled
525750352009.06.05 16:08sell0.02gbpusd1.599670.000001.596812009.06.05 16:111.596810.000.000.005.72
525364312009.06.05 14:24buy0.02audcad0.889850.826950.892162009.06.05 17:360.892160.000.000.004.14
525573772009.06.05 16:13buy0.03audcad0.887540.830680.892162009.06.05 17:360.892160.000.000.0012.42
525789232009.06.05 17:36buy limit0.04audcad0.885230.832920.889852009.06.05 17:360.89304cancelled
525789352009.06.05 17:36sell stop0.02gbpusd1.598240.000001.595382009.06.05 17:451.60114cancelled
525789552009.06.05 17:36buy stop0.02audcad0.895470.833070.900092009.06.05 18:340.89218cancelled
525788992009.06.05 17:45sell0.02gbpusd1.601100.000001.599802009.06.05 19:211.599800.000.000.002.60
525856862009.06.05 18:32sell0.03gbpusd1.602400.000001.599802009.06.05 19:211.599800.000.000.007.80
525909922009.06.05 19:12sell limit0.04gbpusd1.603700.000001.601102009.06.05 19:211.59978cancelled
525922772009.06.05 19:21sell limit0.02gbpusd1.599800.000001.597202009.06.05 19:361.59853cancelled
525922402009.06.05 19:36sell0.02gbpusd1.598500.000001.595902009.06.05 20:071.595900.000.000.005.20
525984792009.06.05 20:07sell stop0.02gbpusd1.594600.000001.592002009.06.05 20:081.59601cancelled
526052212009.06.05 21:18sell0.03gbpusd1.598500.000001.595902009.06.08 00:001.595900.000.00-0.037.80
525985072009.06.05 20:08sell0.02gbpusd1.595900.000001.595902009.06.08 00:001.595900.000.00-0.020.00
526126852009.06.05 21:58sell limit0.04gbpusd1.599800.000001.597202009.06.08 00:001.59531cancelled
526185642009.06.08 00:00sell stop0.02gbpusd1.594600.000001.592002009.06.08 00:021.59642cancelled
525627602009.06.05 15:23sell0.02eurusd1.403500.000001.393102009.06.08 00:381.393100.000.00-0.0320.80
525738442009.06.05 16:03sell limit0.03eurusd1.408830.000001.398172009.06.08 00:381.39310cancelled
526225552009.06.08 00:38sell stop0.02eurusd1.387900.000001.377502009.06.08 00:431.39342cancelled
526229082009.06.08 01:56sell0.03gbpusd1.597200.000001.594602009.06.08 02:101.594600.000.000.007.80
526188542009.06.08 00:02sell0.02gbpusd1.595900.000001.594602009.06.08 02:101.594600.000.000.002.60
526287872009.06.08 02:10sell stop0.02gbpusd1.593300.000001.590702009.06.08 02:111.59462cancelled
526316142009.06.08 03:14sell0.03gbpusd1.597200.000001.594602009.06.08 04:161.594600.000.000.007.80
526287732009.06.08 02:11sell0.02gbpusd1.594600.000001.594602009.06.08 04:161.594600.000.000.000.00
526361352009.06.08 03:54sell limit0.04gbpusd1.598500.000001.595902009.06.08 04:161.59432cancelled
526375372009.06.08 04:16sell stop0.02gbpusd1.593040.000001.590702009.06.08 04:181.59425cancelled
526377312009.06.08 04:18sell0.02gbpusd1.594210.000001.591872009.06.08 07:591.591870.000.000.004.68
526402842009.06.08 04:58sell limit0.03gbpusd1.595380.000001.593042009.06.08 07:591.59152cancelled
526576352009.06.08 08:00sell limit0.02gbpusd1.591870.000001.589532009.06.08 08:001.59018cancelled
526575702009.06.08 08:00sell0.02gbpusd1.590700.000001.588102009.06.08 08:091.588100.000.000.005.20
526601322009.06.08 08:09sell stop0.02gbpusd1.586020.000001.583682009.06.08 08:141.58780cancelled
526601172009.06.08 08:14sell0.02gbpusd1.588360.000001.586022009.06.08 09:101.586020.000.000.004.68
526679812009.06.08 08:55sell limit0.03gbpusd1.589660.000001.587062009.06.08 09:101.58570cancelled
526707272009.06.08 09:10sell limit0.02gbpusd1.586020.000001.583682009.06.08 09:121.58470cancelled
526707192009.06.08 09:12sell0.02gbpusd1.584850.000001.582512009.06.08 09:391.582510.000.000.004.68
526781382009.06.08 09:39sell limit0.02gbpusd1.582510.000001.580172009.06.08 09:401.58136cancelled
526253152009.06.08 03:18sell0.03eurusd1.398300.000001.387902009.06.08 10:011.387900.000.000.0031.20
526225562009.06.08 00:43sell0.02eurusd1.393100.000001.387902009.06.08 10:011.387900.000.000.0010.40
526363772009.06.08 03:58sell limit0.04eurusd1.403630.000001.392972009.06.08 10:011.38748cancelled
526842492009.06.08 10:01sell limit0.02eurusd1.391410.000001.380232009.06.08 10:161.38564cancelled
526781212009.06.08 09:40sell0.02gbpusd1.581340.000001.582512009.06.08 11:371.582510.000.000.00-2.34
526891582009.06.08 10:21sell0.03gbpusd1.583680.000001.582512009.06.08 11:371.582510.000.000.003.51
526965442009.06.08 11:09sell0.04gbpusd1.584850.000001.582512009.06.08 11:371.582510.000.000.009.36
527050622009.06.08 11:37sell stop0.02gbpusd1.580300.000001.577702009.06.08 11:421.58295cancelled
527159702009.06.08 12:39sell0.03gbpusd1.585500.000001.590442009.06.08 15:461.590440.000.000.00-14.82
527321242009.06.08 14:02sell0.06gbpusd1.592780.000001.590442009.06.08 15:461.590440.000.000.0014.04
527244682009.06.08 13:20sell0.04gbpusd1.588100.000001.590442009.06.08 15:461.590440.000.000.00-9.36
527056512009.06.08 11:42sell0.02gbpusd1.582900.000001.590442009.06.08 15:461.590440.000.000.00-15.08
527398282009.06.08 14:42sell limit0.08gbpusd1.595380.000001.590182009.06.08 15:461.59022cancelled
527734842009.06.08 17:15sell0.04gbpusd1.597590.000001.595512009.06.08 17:401.595510.000.000.008.32
527637442009.06.08 16:34sell0.03gbpusd1.596550.000001.595512009.06.08 17:401.595510.000.000.003.12
527526512009.06.08 15:47sell0.02gbpusd1.589530.000001.595512009.06.08 17:401.595510.000.000.00-11.96
527785692009.06.08 17:40sell stop0.02gbpusd1.593820.000001.591742009.06.08 17:431.59592cancelled
528239572009.06.09 02:00sell0.11gbpusd1.609160.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.000.0051.48
528130142009.06.08 21:23sell0.08gbpusd1.606820.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.00-0.0818.72
527838832009.06.08 18:25sell0.03gbpusd1.600060.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.00-0.03-13.26
528012252009.06.08 20:24sell0.06gbpusd1.604740.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.00-0.061.56
527788692009.06.08 17:43sell0.02gbpusd1.595900.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.00-0.02-17.16
527939092009.06.08 19:17sell0.04gbpusd1.602400.000001.604482009.06.09 03:571.604480.000.00-0.04-8.32
528485512009.06.09 02:40sell limit0.15gbpusd1.611500.000001.606822009.06.09 03:581.60416cancelled
528535382009.06.09 03:58buy stop0.02gbpusd1.606040.000001.608382009.06.09 04:171.60365cancelled
528674112009.06.09 06:18buy0.04gbpusd1.600360.000001.602702009.06.09 07:251.602700.000.000.009.36
528613452009.06.09 05:11buy0.03gbpusd1.601530.000001.602702009.06.09 07:251.602700.000.000.003.51
528535452009.06.09 04:17buy0.02gbpusd1.603870.000001.602702009.06.09 07:251.602700.000.000.00-2.34
528727802009.06.09 06:58buy limit0.06gbpusd1.599190.000001.601532009.06.09 07:251.60285cancelled
528747432009.06.09 07:25buy limit0.02gbpusd1.601530.000001.603872009.06.09 07:261.60364cancelled
528747412009.06.09 07:26buy0.02gbpusd1.603700.000001.606042009.06.09 07:551.606040.000.000.004.68
528781572009.06.09 07:55buy stop0.02gbpusd1.607600.000001.610202009.06.09 08:011.60489cancelled
528781652009.06.09 08:01buy0.02gbpusd1.605300.000001.607902009.06.09 08:251.607900.000.000.005.20
528837232009.06.09 08:26buy stop0.02gbpusd1.610200.000001.612802009.06.09 08:261.60796cancelled
528837312009.06.09 08:26buy0.02gbpusd1.607900.000001.610502009.06.09 08:351.610500.000.000.005.20
528859302009.06.09 08:35buy limit0.02gbpusd1.609200.000001.611802009.06.09 08:371.61352cancelled
528857872009.06.09 08:37buy0.02gbpusd1.612800.000001.615402009.06.09 09:091.615400.000.000.005.20
528944312009.06.09 09:09buy limit0.02gbpusd1.615700.000001.618302009.06.09 09:091.61639cancelled
529105102009.06.09 10:50buy0.04gbpusd1.612800.000001.615402009.06.09 10:581.615400.000.000.0010.40
529035672009.06.09 09:54buy0.03gbpusd1.614100.000001.615402009.06.09 10:581.615400.000.000.003.90
528942092009.06.09 09:09buy0.02gbpusd1.616700.000001.615402009.06.09 10:581.615400.000.000.00-2.60
529138022009.06.09 11:00buy stop0.02gbpusd1.616700.000001.619302009.06.09 11:001.61416cancelled
529139902009.06.09 11:00buy0.02gbpusd1.614400.000001.611932009.06.09 13:061.611930.000.000.00-4.94
529203262009.06.09 11:50buy0.03gbpusd1.613100.000001.611932009.06.09 13:061.611930.000.000.00-3.51
529268152009.06.09 12:35buy0.04gbpusd1.609590.000001.611932009.06.09 13:061.611930.000.000.009.36
529319032009.06.09 13:07buy limit0.02gbpusd1.612060.000001.614402009.06.09 13:131.61429cancelled
529317652009.06.09 13:12buy0.02gbpusd1.614230.000001.616572009.06.09 13:281.616570.000.000.004.68
529363902009.06.09 13:28buy stop0.02gbpusd1.617740.000001.620082009.06.09 13:301.61631cancelled
529368082009.06.09 13:29buy0.02gbpusd1.616740.000001.619082009.06.09 13:461.619080.000.000.004.68
529404932009.06.09 13:46buy stop0.02gbpusd1.620600.000001.623202009.06.09 13:591.61821cancelled
519330082009.06.03 11:36sell0.03usdcad1.088651.179691.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.13-27.04
521198852009.06.03 14:52sell0.04usdcad1.093601.179591.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.19-18.02
519117502009.06.02 13:36sell0.02usdcad1.083551.179721.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.13-27.31
521552082009.06.03 18:11sell0.06usdcad1.098701.179751.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.300.82
522183762009.06.05 20:21sell0.13usdcad1.119701.179721.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.21250.28
522022832009.06.03 20:36sell0.09usdcad1.109201.179691.098552009.06.09 14:281.098550.000.00-0.4387.25
526066422009.06.05 21:01sell limit0.19usdcad1.130801.178571.108452009.06.09 14:281.09849cancelled
529405952009.06.09 13:59buy0.02gbpusd1.618300.000001.620902009.06.09 14:491.620900.000.000.005.20
529518312009.06.09 14:39buy limit0.03gbpusd1.617000.000001.619602009.06.09 14:491.62132cancelled
529533352009.06.09 14:49buy stop0.02gbpusd1.623200.000001.625802009.06.09 15:021.62095cancelled
529533522009.06.09 15:02buy0.02gbpusd1.620900.000001.623502009.06.09 15:111.623500.000.000.005.20
529577932009.06.09 15:12buy limit0.02gbpusd1.622200.000001.624802009.06.09 15:131.62439cancelled
523438662009.06.05 14:43sell0.11usdjpy97.126101.51097.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.22-47.81
522046782009.06.04 01:00sell0.04usdjpy96.070101.49397.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.12-60.69
521703572009.06.03 18:32sell0.03usdjpy95.854101.49197.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.18-52.16
521592612009.06.03 15:50sell0.02usdjpy95.638101.48297.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.12-39.20
525794902009.06.05 20:13sell0.21usdjpy98.422101.48297.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.42187.72
525629472009.06.05 16:59sell0.15usdjpy97.990101.51197.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.3067.66
522362972009.06.04 03:11sell0.06usdjpy96.278101.51097.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.18-78.24
522478992009.06.04 13:58sell0.08usdjpy96.694101.50597.5502009.06.09 15:3297.5500.000.00-0.24-70.20
526057592009.06.05 20:53sell limit0.29usdjpy99.294101.47197.5422009.06.09 15:3297.534cancelled
529625122009.06.09 15:32buy limit0.02usdjpy97.39491.56297.8262009.06.09 15:4697.690cancelled
529577232009.06.09 15:13buy0.02gbpusd1.624500.000001.627102009.06.09 16:161.627100.000.000.005.20
529657952009.06.09 15:53buy limit0.03gbpusd1.623330.000001.625672009.06.09 16:221.62481cancelled
529500832009.06.09 14:28sell stop0.02usdcad1.092851.158341.081752009.06.09 16:231.10329cancelled
529702062009.06.09 16:22buy limit0.02gbpusd1.623500.000001.626102009.06.09 16:241.62536cancelled
529702032009.06.09 16:23buy0.02gbpusd1.625800.000001.628402009.06.09 16:351.628400.000.000.005.20
529724412009.06.09 16:35buy stop0.02gbpusd1.629700.000001.632302009.06.09 16:381.62690cancelled
529786412009.06.09 17:19buy0.03gbpusd1.626100.000001.628702009.06.09 18:211.628700.000.000.007.80
529724462009.06.09 16:38buy0.02gbpusd1.627400.000001.628702009.06.09 18:211.628700.000.000.002.60
529834072009.06.09 17:59buy limit0.04gbpusd1.624800.000001.627402009.06.09 18:211.62910cancelled
529864692009.06.09 18:21buy stop0.02gbpusd1.630610.000001.632952009.06.09 18:331.62862cancelled
529864752009.06.09 18:33buy0.02gbpusd1.628440.000001.630782009.06.09 20:201.630780.000.000.004.68
529930232009.06.09 19:13buy limit0.03gbpusd1.627270.000001.629612009.06.09 20:201.63173cancelled
530010572009.06.09 20:21buy stop0.02gbpusd1.632950.000001.635292009.06.09 20:221.63101cancelled
530010832009.06.09 20:22buy0.02gbpusd1.630780.000001.633122009.06.09 20:281.633120.000.000.004.68
530033072009.06.09 20:28buy limit0.02gbpusd1.633120.000001.635462009.06.09 20:321.63605cancelled
530158032009.06.09 22:17buy0.04gbpusd1.631780.000001.632952009.06.10 02:191.632950.000.000.034.68
530032842009.06.09 20:31buy0.02gbpusd1.635290.000001.632952009.06.10 02:191.632950.000.000.01-4.68
530116242009.06.09 21:16buy0.03gbpusd1.632950.000001.632952009.06.10 02:191.632950.000.000.020.00
530203402009.06.10 00:52buy0.06gbpusd1.630610.000001.632952009.06.10 02:191.632950.000.000.0014.04
530335022009.06.10 01:32buy limit0.08gbpusd1.628270.000001.632952009.06.10 02:201.63344cancelled
530385102009.06.10 02:20buy stop0.02gbpusd1.635290.000001.637632009.06.10 02:211.63306cancelled
530500932009.06.10 04:55buy0.04gbpusd1.630780.000001.633122009.06.10 05:231.633120.000.000.009.36
530434342009.06.10 03:26buy0.03gbpusd1.631950.000001.633122009.06.10 05:231.633120.000.000.003.51
530391202009.06.10 02:21buy0.02gbpusd1.633120.000001.633122009.06.10 05:231.633120.000.000.000.00
530584052009.06.10 05:23buy stop0.02gbpusd1.635290.000001.637632009.06.10 05:241.63314cancelled
530616932009.06.10 06:11buy0.03gbpusd1.631040.000001.633122009.06.10 07:141.633120.000.000.006.24
530584632009.06.10 05:24buy0.02gbpusd1.633120.000001.633122009.06.10 07:141.633120.000.000.000.00
530651472009.06.10 06:51buy limit0.04gbpusd1.630000.000001.632082009.06.10 07:141.63312cancelled
530678822009.06.10 07:14buy stop0.02gbpusd1.634640.000001.636722009.06.10 07:301.63251cancelled
530678932009.06.10 07:30buy0.02gbpusd1.632600.000001.634682009.06.10 07:371.634680.000.000.004.16
529624782009.06.09 15:45buy0.02usdjpy97.71091.28597.7102009.06.10 07:3997.7100.000.000.010.00
529922442009.06.09 20:30buy0.04usdjpy97.27891.28597.7102009.06.10 07:3997.7100.000.000.0317.68
529706112009.06.09 18:27buy0.03usdjpy97.49491.28597.7102009.06.10 07:3997.7100.000.000.026.63
530115302009.06.09 21:10buy limit0.06usdjpy97.06291.38197.4942009.06.10 07:3997.742cancelled
530706512009.06.10 07:37buy stop0.02gbpusd1.636720.000001.638802009.06.10 07:411.63470cancelled
530707832009.06.10 07:41buy0.02gbpusd1.634680.000001.636762009.06.10 07:491.636760.000.000.004.16
530733252009.06.10 07:49buy limit0.02gbpusd1.636630.000001.638972009.06.10 07:531.63892cancelled
530711802009.06.10 07:39buy stop0.02usdjpy97.83891.74298.2542009.06.10 07:5597.542cancelled
525914272009.06.05 20:04buy0.03audcad0.889850.820600.889962009.06.10 08:110.889960.000.000.570.30
526894992009.06.08 20:59buy0.09audcad0.880610.820560.889962009.06.10 08:110.889960.000.001.1476.48
525789632009.06.05 18:34buy0.02audcad0.892160.820560.889962009.06.10 08:110.889960.000.000.39-4.00
526126772009.06.08 09:41buy0.06audcad0.885230.820730.889962009.06.10 08:110.889960.000.000.7625.80
526047642009.06.05 21:18buy0.04audcad0.887540.820770.889962009.06.10 08:110.889960.000.000.758.79
528211902009.06.08 21:39buy limit0.13audcad0.875990.821530.885342009.06.10 08:110.89096cancelled
530785252009.06.10 08:11buy stop0.02audcad0.893160.830960.897782009.06.10 08:160.89013cancelled
530732652009.06.10 07:53buy0.02gbpusd1.638800.000001.641142009.06.10 08:321.641140.000.000.004.68
530818862009.06.10 08:32buy stop0.02gbpusd1.642960.000001.645042009.06.10 08:331.64094cancelled
530904012009.06.10 09:23buy0.03gbpusd1.636760.000001.638842009.06.10 09:461.638840.000.000.006.24
530819842009.06.10 08:33buy0.02gbpusd1.640920.000001.638842009.06.10 09:461.638840.000.000.00-4.16
530950472009.06.10 09:46buy limit0.02gbpusd1.637800.000001.639882009.06.10 09:501.64099cancelled
530948732009.06.10 09:50buy0.02gbpusd1.640880.000001.642962009.06.10 10:091.642960.000.000.004.16
531014022009.06.10 10:09buy stop0.02gbpusd1.645040.000001.647122009.06.10 10:191.64285cancelled
530711892009.06.10 07:55buy0.02usdjpy97.53091.53697.9462009.06.10 11:1697.9460.000.000.008.49
530827272009.06.10 08:35buy limit0.03usdjpy97.32291.63797.7382009.06.10 11:1697.999cancelled
531182462009.06.10 11:16buy stop0.02usdjpy98.25491.99398.6702009.06.10 11:3697.972cancelled
531015012009.06.10 10:19buy0.02gbpusd1.643000.000001.637282009.06.10 12:311.637280.000.000.00-11.44
531130952009.06.10 11:08buy0.03gbpusd1.641960.000001.637282009.06.10 12:311.637280.000.000.00-14.04
531249982009.06.10 11:52buy0.04gbpusd1.634940.000001.637282009.06.10 12:311.637280.000.000.009.36
531323192009.06.10 12:31buy limit0.02gbpusd1.636630.000001.638972009.06.10 12:381.63978cancelled
531323172009.06.10 12:38buy0.02gbpusd1.638800.000001.641142009.06.10 13:141.641140.000.000.004.68
531397342009.06.10 13:15buy stop0.02gbpusd1.643480.000001.645822009.06.10 13:151.64122cancelled
531399492009.06.10 13:15buy0.02gbpusd1.641310.000001.643652009.06.10 13:211.643650.000.000.004.68
531436872009.06.10 13:24buy stop0.02gbpusd1.647900.000001.650502009.06.10 13:271.64538cancelled
530785362009.06.10 08:16buy0.02audcad0.889850.829910.894472009.06.10 14:370.894470.000.000.008.37
530866122009.06.10 08:56buy limit0.03audcad0.887540.830600.892162009.06.10 14:370.89549cancelled
531645262009.06.10 14:55buy0.04gbpusd1.638190.000001.640792009.06.10 15:041.640790.000.000.0010.40
531441052009.06.10 13:26buy0.02gbpusd1.645600.000001.640792009.06.10 15:041.640790.000.000.00-9.62
531546092009.06.10 14:08buy0.03gbpusd1.642090.000001.640792009.06.10 15:041.640790.000.000.00-3.90
531687512009.06.10 15:05buy limit0.02gbpusd1.640140.000001.642482009.06.10 15:061.64228cancelled
531619312009.06.10 14:37buy stop0.02audcad0.899320.835530.904162009.06.10 15:470.89334cancelled
531687332009.06.10 15:06buy0.02gbpusd1.642310.000001.638412009.06.10 15:591.638410.000.000.00-7.80
531793302009.06.10 15:47buy0.03gbpusd1.635810.000001.638412009.06.10 15:591.638410.000.000.007.80
531826562009.06.10 15:59buy stop0.02gbpusd1.640100.000001.642702009.06.10 16:021.63791cancelled
531935052009.06.10 16:46buy0.03gbpusd1.636500.000001.635202009.06.10 18:151.635200.000.000.00-3.90
531826682009.06.10 16:02buy0.02gbpusd1.637800.000001.635202009.06.10 18:151.635200.000.000.00-5.20
532042102009.06.10 17:30buy0.04gbpusd1.632600.000001.635202009.06.10 18:151.635200.000.000.0010.40
532105632009.06.10 18:10buy limit0.06gbpusd1.631300.000001.633902009.06.10 18:151.63548cancelled
532114382009.06.10 18:15buy stop0.02gbpusd1.637500.000001.640102009.06.10 18:221.63530cancelled
531183042009.06.10 11:36buy0.02usdjpy97.94691.95798.3622009.06.10 19:1198.3620.000.000.008.46
531297232009.06.10 12:16buy limit0.03usdjpy97.73891.93398.1542009.06.10 19:2198.292cancelled
529511132009.06.09 17:28sell0.06eurusd1.402980.000001.392062009.06.10 20:011.392060.000.00-0.0865.52
526951202009.06.08 19:24sell0.03eurusd1.391540.000001.392062009.06.10 20:011.392060.000.00-0.08-1.56
528026792009.06.09 13:53sell0.04eurusd1.397520.000001.392062009.06.10 20:011.392060.000.00-0.0521.84
526842452009.06.08 10:16sell0.02eurusd1.385820.000001.392062009.06.10 20:011.392060.000.00-0.06-12.48
529851782009.06.09 18:08sell limit0.08eurusd1.414420.000001.391412009.06.10 20:011.39152cancelled
532292812009.06.10 20:01sell stop0.02eurusd1.386470.000001.374252009.06.10 20:081.39267cancelled
532115142009.06.10 18:22buy0.02gbpusd1.635200.000001.628702009.06.10 20:201.628700.000.000.00-13.00
532178722009.06.10 19:03buy0.03gbpusd1.631300.000001.628702009.06.10 20:201.628700.000.000.00-7.80
532250502009.06.10 19:44buy0.04gbpusd1.626100.000001.628702009.06.10 20:201.628700.000.000.0010.40
532322212009.06.10 20:20buy stop0.02gbpusd1.631000.000001.633602009.06.10 20:301.62870cancelled
532336312009.06.10 20:30sell stop0.02gbpusd1.627100.000001.624502009.06.10 20:301.62840cancelled
532322302009.06.10 20:30buy0.02gbpusd1.628700.000001.631302009.06.10 20:561.631300.000.000.005.20
532356542009.06.10 20:56buy limit0.02gbpusd1.630000.000001.632862009.06.10 21:341.63398cancelled
532225162009.06.10 19:21buy stop0.02usdjpy98.46292.28898.8782009.06.10 22:3598.150cancelled
532356482009.06.10 21:33buy0.02gbpusd1.633860.000001.636722009.06.11 02:451.636720.000.000.045.72
532449752009.06.10 22:14buy limit0.03gbpusd1.632430.000001.635292009.06.11 02:451.63705cancelled
532662552009.06.11 02:45buy limit0.02gbpusd1.635720.000001.638582009.06.11 03:301.63826cancelled
531629412009.06.10 15:47buy0.02audcad0.893480.828530.893482009.06.11 03:420.893480.000.000.380.00
532302642009.06.10 20:46buy0.04audcad0.888640.828530.893482009.06.11 03:420.893480.000.000.7617.51
531902952009.06.10 19:25buy0.03audcad0.891060.829000.893482009.06.11 03:420.893480.000.000.576.57
532385962009.06.10 21:26buy limit0.06audcad0.886220.830080.891062009.06.11 03:420.89453cancelled
532662452009.06.11 03:30buy0.02gbpusd1.638150.000001.641012009.06.11 04:211.641010.000.000.005.72
532765262009.06.11 04:10buy limit0.03gbpusd1.636720.000001.639582009.06.11 04:211.64130cancelled
532776682009.06.11 04:21buy stop0.02gbpusd1.642440.000001.645302009.06.11 04:271.64000cancelled
532741252009.06.11 03:42buy stop0.02audcad0.897780.834530.902402009.06.11 05:360.89460cancelled
529767522009.06.10 16:08sell0.03usdcad1.109501.175031.103952009.06.11 06:441.103950.000.00-0.0715.08
531949262009.06.10 19:47sell0.04usdcad1.115051.175071.103952009.06.11 06:441.103950.000.00-0.1040.22
529502882009.06.09 16:21sell0.02usdcad1.103951.175071.103952009.06.11 06:441.103950.000.00-0.070.00
532333602009.06.10 20:27sell limit0.06usdcad1.120601.171581.109502009.06.11 06:441.10322cancelled
532817982009.06.11 05:07buy limit0.03gbpusd1.638580.000001.641442009.06.11 06:441.64317cancelled
532776712009.06.11 04:27buy0.02gbpusd1.640010.000001.642872009.06.11 06:441.642870.000.000.005.72
532887992009.06.11 06:44buy stop0.02gbpusd1.645300.000001.648162009.06.11 06:471.64284cancelled
532998832009.06.11 08:33buy0.04gbpusd1.640270.000001.641572009.06.11 10:271.641570.000.000.005.20
532929302009.06.11 07:33buy0.03gbpusd1.641570.000001.641572009.06.11 10:271.641570.000.000.000.00
532888122009.06.11 06:47buy0.02gbpusd1.642870.000001.641572009.06.11 10:271.641570.000.000.00-2.60
533123702009.06.11 09:19buy0.06gbpusd1.638970.000001.641572009.06.11 10:271.641570.000.000.0015.60
533200582009.06.11 09:59buy limit0.08gbpusd1.636370.000001.641702009.06.11 10:271.64190cancelled
533241782009.06.11 10:27buy limit0.02gbpusd1.640400.000001.643002009.06.11 10:341.64402cancelled
532887582009.06.11 06:44sell limit0.02usdcad1.106501.162981.095702009.06.11 10:451.10105cancelled
533241732009.06.11 10:34buy0.02gbpusd1.644000.000001.646602009.06.11 10:451.646600.000.000.005.20
533290202009.06.11 10:45buy limit0.02gbpusd1.645600.000001.648202009.06.11 10:551.64797cancelled
532510102009.06.11 04:53buy0.03usdjpy97.94691.71298.1462009.06.11 13:2398.1460.000.000.006.11
532225182009.06.10 22:35buy0.02usdjpy98.15491.74698.1462009.06.11 13:2398.1460.000.000.04-0.16
532831532009.06.11 09:11buy0.04usdjpy97.74691.74698.1462009.06.11 13:2398.1460.000.000.0016.30
533188152009.06.11 09:51buy limit0.06usdjpy97.53891.75297.9542009.06.11 13:2398.177cancelled
533543472009.06.11 13:23buy limit0.02usdjpy97.94692.17398.3622009.06.11 14:3098.510cancelled
533728452009.06.11 14:46buy0.08gbpusd1.641790.000001.646602009.06.11 15:271.646600.000.000.0038.48
533454202009.06.11 12:49buy0.04gbpusd1.645300.000001.646602009.06.11 15:271.646600.000.000.005.20
533377282009.06.11 11:46buy0.03gbpusd1.646600.000001.646602009.06.11 15:271.646600.000.000.000.00
533549722009.06.11 14:04buy0.06gbpusd1.644130.000001.646602009.06.11 15:271.646600.000.000.0014.82
533290042009.06.11 10:55buy0.02gbpusd1.647900.000001.646602009.06.11 15:271.646600.000.000.00-2.60
533814002009.06.11 15:26buy limit0.11gbpusd1.639450.000001.644132009.06.11 15:271.64687cancelled
533817582009.06.11 15:27buy limit0.02gbpusd1.645990.000001.648332009.06.11 15:351.64819cancelled
533817492009.06.11 15:35buy0.02gbpusd1.648160.000001.650502009.06.11 15:521.650500.000.000.004.68
533892832009.06.11 15:52buy stop0.02gbpusd1.651670.000001.654012009.06.11 15:531.64939cancelled
532743282009.06.11 05:36buy0.02audcad0.894470.834600.899092009.06.11 15:590.899090.000.000.008.39
532852812009.06.11 06:16buy limit0.03audcad0.892160.835680.896782009.06.11 15:590.90011cancelled
533892882009.06.11 15:53buy0.02gbpusd1.649500.000001.651842009.06.11 16:151.651840.000.000.004.68
533954622009.06.11 16:15buy stop0.02gbpusd1.654010.000001.656352009.06.11 16:191.65172cancelled
533954902009.06.11 16:19buy0.02gbpusd1.651840.000001.654182009.06.11 16:321.654180.000.000.004.68
534005712009.06.11 16:32buy stop0.02gbpusd1.656350.000001.658692009.06.11 16:361.65296cancelled
533910372009.06.11 15:59buy stop0.02audcad0.901740.840030.906582009.06.11 16:470.89838cancelled
534005812009.06.11 16:36buy0.02gbpusd1.653010.000001.655352009.06.11 17:281.655350.000.000.004.68
534082752009.06.11 17:16buy limit0.03gbpusd1.651840.000001.654182009.06.11 17:281.65573cancelled
534102792009.06.11 17:28buy stop0.02gbpusd1.657520.000001.659862009.06.11 17:291.65527cancelled
534102882009.06.11 17:29buy0.02gbpusd1.655350.000001.656522009.06.11 18:561.656520.000.000.002.34
534176392009.06.11 18:11buy0.03gbpusd1.654180.000001.656522009.06.11 18:561.656520.000.000.007.02
534188292009.06.11 18:55buy limit0.04gbpusd1.653010.000001.655352009.06.11 18:561.65681cancelled
534189512009.06.11 18:56buy stop0.02gbpusd1.658690.000001.661032009.06.11 18:581.65661cancelled
532887392009.06.11 10:45sell0.02usdcad1.101101.166521.095702009.06.11 19:021.095700.000.000.009.86
533361802009.06.11 14:32sell0.03usdcad1.106501.166521.095702009.06.11 19:021.095700.000.000.0029.57
533795682009.06.11 15:12sell limit0.04usdcad1.111901.161601.101102009.06.11 19:021.09548cancelled
534202432009.06.11 19:02sell stop0.02usdcad1.092851.155351.081752009.06.11 19:071.09855cancelled
534189532009.06.11 18:58buy0.02gbpusd1.656520.000001.658862009.06.11 19:181.658860.000.000.004.68
534257242009.06.11 19:18buy limit0.02gbpusd1.657690.000001.660032009.06.11 19:261.66068cancelled
533910272009.06.11 16:47buy0.02audcad0.898320.838300.903162009.06.11 21:160.903160.000.000.008.81
534097262009.06.11 17:27buy limit0.03audcad0.895900.839240.900742009.06.11 21:160.90422cancelled
534455602009.06.11 21:16buy stop0.02audcad0.906580.844170.911422009.06.11 21:200.90287cancelled
534521282009.06.12 00:07buy0.06gbpusd1.656740.000001.658822009.06.12 01:101.658820.000.000.0012.48
534257202009.06.11 19:26buy0.02gbpusd1.661030.000001.658822009.06.12 01:101.658820.000.000.01-4.42
534429472009.06.11 21:31buy0.04gbpusd1.657780.000001.658822009.06.12 01:101.658820.000.000.034.16
534391322009.06.11 20:09buy0.03gbpusd1.658950.000001.658822009.06.12 01:101.658820.000.000.02-0.39
534653602009.06.12 00:47buy limit0.08gbpusd1.654660.000001.658952009.06.12 01:101.65927cancelled
534671272009.06.12 01:10buy stop0.02gbpusd1.660640.000001.662722009.06.12 02:141.65862cancelled
534802232009.06.12 03:52buy0.04gbpusd1.655350.000001.657692009.06.12 04:551.657690.000.000.009.36
534671432009.06.12 02:14buy0.02gbpusd1.658600.000001.657692009.06.12 04:551.657690.000.000.00-1.82
534768182009.06.12 03:04buy0.03gbpusd1.656520.000001.657692009.06.12 04:551.657690.000.000.003.51
534843232009.06.12 04:32buy limit0.06gbpusd1.654310.000001.656392009.06.12 04:551.65802cancelled
534863512009.06.12 04:55buy stop0.02gbpusd1.659860.000001.662202009.06.12 05:161.65652cancelled
534863572009.06.12 05:16buy0.02gbpusd1.656520.000001.655352009.06.12 07:141.655350.000.000.00-2.34
534918052009.06.12 06:01buy0.03gbpusd1.654180.000001.655352009.06.12 07:141.655350.000.000.003.51
534963982009.06.12 06:57buy0.04gbpusd1.653010.000001.655352009.06.12 07:141.655350.000.000.009.36
534988012009.06.12 07:15buy stop0.02gbpusd1.657520.000001.659862009.06.12 07:461.65420cancelled
534988042009.06.12 07:46buy0.02gbpusd1.654180.000001.656522009.06.12 08:141.656520.000.000.004.68
534136372009.06.11 19:03buy0.06usdjpy97.63091.62898.0462009.06.12 08:2298.0460.000.000.0425.46
533543442009.06.11 14:30buy0.02usdjpy98.46291.62898.0462009.06.12 08:2298.0460.000.000.01-8.49
533789002009.06.11 16:15buy0.03usdjpy98.04691.60798.0462009.06.12 08:2298.0460.000.000.020.00
534045472009.06.11 17:02buy0.04usdjpy97.83891.59498.0462009.06.12 08:2298.0460.000.000.038.49
534352342009.06.11 19:43buy limit0.08usdjpy97.21491.45898.0542009.06.12 08:2298.069cancelled
535055782009.06.12 08:14buy stop0.02gbpusd1.658560.000001.660642009.06.12 08:231.65647cancelled
535073722009.06.12 08:22buy stop0.02usdjpy98.25492.06598.6702009.06.12 08:5197.942cancelled
532350052009.06.11 06:34sell0.03eurusd1.404800.000001.404412009.06.12 11:011.404410.000.00-0.041.17
532293402009.06.10 20:08sell0.02eurusd1.392580.000001.404412009.06.12 11:011.404410.000.00-0.11-23.66
532918672009.06.11 17:30sell0.04eurusd1.410520.000001.404412009.06.12 11:011.404410.000.00-0.0524.44
534178142009.06.11 19:36sell0.06eurusd1.416630.000001.404412009.06.12 11:011.404410.000.00-0.0873.32
534400342009.06.11 20:16sell limit0.08eurusd1.429370.000001.403762009.06.12 11:021.40446cancelled
534503822009.06.12 09:20buy0.03audcad0.900740.840710.905582009.06.12 12:180.905580.000.000.0013.04
534455672009.06.11 21:20buy0.02audcad0.903160.840710.905582009.06.12 12:180.905580.000.000.134.34
535255352009.06.12 10:00buy limit0.04audcad0.898320.843310.903162009.06.12 12:180.90644cancelled
535461902009.06.12 12:18buy limit0.02audcad0.905580.846290.910422009.06.12 12:260.90900cancelled
535340542009.06.12 11:02sell limit0.02eurusd1.408960.000001.398822009.06.12 13:311.39884cancelled
535073792009.06.12 08:51buy0.02usdjpy97.94691.93998.3622009.06.12 14:2698.3620.000.000.008.46
535212452009.06.12 09:31buy limit0.03usdjpy97.73891.97798.1542009.06.12 14:2698.394cancelled
535689772009.06.12 14:26buy stop0.02usdjpy98.67092.39199.0862009.06.12 14:3198.357cancelled
535757092009.06.12 15:32buy0.21gbpusd1.637800.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.0098.28
535290672009.06.12 10:37buy0.06gbpusd1.650800.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.00-49.92
535055962009.06.12 08:23buy0.02gbpusd1.656520.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.00-28.08
535375672009.06.12 11:38buy0.08gbpusd1.644560.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.00-16.64
535140972009.06.12 09:05buy0.03gbpusd1.653010.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.00-31.59
535231592009.06.12 09:49buy0.04gbpusd1.651840.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.00-37.44
535462692009.06.12 13:26buy0.11gbpusd1.642480.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.000.00
535649652009.06.12 14:13buy0.15gbpusd1.640140.000001.642482009.06.12 16:401.642480.000.000.0035.10
535915462009.06.12 16:13buy limit0.29gbpusd1.633120.000001.642482009.06.12 16:401.64287cancelled
535959732009.06.12 16:40sell stop0.02gbpusd1.641010.000001.638672009.06.12 16:421.64338cancelled
536047362009.06.12 17:27sell0.03gbpusd1.650370.000001.648032009.06.12 18:231.648030.000.000.007.02
536118592009.06.12 18:07sell limit0.04gbpusd1.651540.000001.649202009.06.12 18:231.64770cancelled
535960812009.06.12 16:42sell0.02gbpusd1.643350.000001.648032009.06.12 18:231.648030.000.000.00-9.36
536134262009.06.12 18:23buy limit0.02gbpusd1.646900.000001.649502009.06.12 18:291.64897cancelled
536187732009.06.12 19:46buy0.03gbpusd1.648030.000001.645432009.06.12 22:411.645430.000.000.00-7.80
536298542009.06.12 20:47buy0.04gbpusd1.646730.000001.645432009.06.12 22:411.645430.000.000.00-5.20
536386312009.06.12 21:36buy0.06gbpusd1.642830.000001.645432009.06.12 22:411.645430.000.000.0015.60
536134192009.06.12 18:29buy0.02gbpusd1.649200.000001.645432009.06.12 22:411.645430.000.000.00-7.54
536438962009.06.12 22:16buy limit0.08gbpusd1.640230.000001.645432009.06.12 22:411.64507cancelled
536459872009.06.12 22:41sell limit0.02gbpusd1.645300.000001.642702009.06.12 22:491.64400cancelled
536459832009.06.12 22:49sell0.02gbpusd1.644000.000001.641402009.06.15 00:041.641400.000.00-0.025.20
536492932009.06.15 00:00sell limit0.03gbpusd1.645300.000001.642702009.06.15 00:041.64116cancelled
536515782009.06.15 00:06sell limit0.02gbpusd1.641400.000001.638802009.06.15 00:131.63994cancelled
536513152009.06.15 00:13sell0.02gbpusd1.640100.000001.640102009.06.15 03:211.640100.000.000.000.00
536548642009.06.15 01:08sell0.03gbpusd1.642700.000001.640102009.06.15 03:211.640100.000.000.007.80
536593232009.06.15 01:48sell limit0.04gbpusd1.644000.000001.641402009.06.15 03:221.63920cancelled
536704392009.06.15 03:22sell stop0.02gbpusd1.638800.000001.636202009.06.15 03:281.63996cancelled
536704502009.06.15 03:28sell0.02gbpusd1.640100.000001.637502009.06.15 03:391.637500.000.000.005.20
536730572009.06.15 03:41sell limit0.02gbpusd1.638800.000001.636202009.06.15 04:101.63615cancelled
536727282009.06.15 04:10sell0.02gbpusd1.636200.000001.636202009.06.15 07:361.636200.000.000.000.00
536783912009.06.15 06:04sell0.03gbpusd1.638800.000001.636202009.06.15 07:361.636200.000.000.007.80
536850562009.06.15 06:44sell limit0.04gbpusd1.640100.000001.637502009.06.15 07:361.63595cancelled
536905692009.06.15 07:39sell limit0.02gbpusd1.637500.000001.634902009.06.15 08:001.63503cancelled
536902062009.06.15 07:59sell0.02gbpusd1.634900.000001.632302009.06.15 08:231.632300.000.000.005.20
536994432009.06.15 08:24sell stop0.02gbpusd1.631000.000001.628402009.06.15 08:241.63221cancelled
535340402009.06.12 13:31sell0.02eurusd1.398820.000001.388682009.06.15 08:261.388680.000.00-0.0320.28
535656842009.06.12 14:11sell limit0.03eurusd1.404280.000001.393362009.06.15 08:261.38838cancelled
536999972009.06.15 08:26sell limit0.02eurusd1.390630.000001.379972009.06.15 11:411.38527cancelled
536994232009.06.15 08:24sell0.02gbpusd1.632300.000001.633602009.06.15 11:511.633600.000.000.00-2.60
537291702009.06.15 11:24sell0.06gbpusd1.636200.000001.633602009.06.15 11:511.633600.000.000.0015.60
537224292009.06.15 10:35sell0.04gbpusd1.634900.000001.633602009.06.15 11:511.633600.000.000.005.20
537070802009.06.15 09:45sell0.03gbpusd1.633600.000001.633602009.06.15 11:511.633600.000.000.000.00
537347362009.06.15 11:51sell stop0.02gbpusd1.632300.000001.629702009.06.15 11:521.63351cancelled
537347292009.06.15 11:52sell0.02gbpusd1.633600.000001.633602009.06.15 12:591.633600.000.000.000.00
537393142009.06.15 12:40sell0.03gbpusd1.636200.000001.633602009.06.15 12:591.633600.000.000.007.80
537426342009.06.15 13:00sell stop0.02gbpusd1.632300.000001.629702009.06.15 13:001.63378cancelled
537426262009.06.15 13:00sell0.02gbpusd1.633600.000001.638412009.06.15 15:361.638410.000.000.00-9.62
537659792009.06.15 15:23sell0.06gbpusd1.640750.000001.638412009.06.15 15:361.638410.000.000.0014.04
537493642009.06.15 13:52sell0.03gbpusd1.634900.000001.638412009.06.15 15:361.638410.000.000.00-10.53
537564202009.06.15 14:40sell0.04gbpusd1.637240.000001.638412009.06.15 15:361.638410.000.000.00-4.68
537682172009.06.15 15:36sell stop0.02gbpusd1.637500.000001.635162009.06.15 15:371.63865cancelled
537682082009.06.15 15:37sell0.02gbpusd1.638670.000001.636332009.06.15 15:461.636330.000.000.004.68
537708212009.06.15 15:46sell limit0.02gbpusd1.636200.000001.633602009.06.15 15:471.63491cancelled
537705782009.06.15 15:47sell0.02gbpusd1.634900.000001.632302009.06.15 16:311.632300.000.000.005.20
537796042009.06.15 16:27sell limit0.03gbpusd1.636200.000001.633602009.06.15 16:311.63203cancelled
537807602009.06.15 16:31sell stop0.02gbpusd1.631000.000001.628402009.06.15 16:311.63232cancelled
537808142009.06.15 16:31sell0.02gbpusd1.632300.000001.629702009.06.15 17:061.629700.000.000.005.20
537906452009.06.15 17:06sell stop0.02gbpusd1.628140.000001.625802009.06.15 17:071.62935cancelled
537999582009.06.15 17:48sell0.03gbpusd1.630480.000001.628142009.06.15 17:521.628140.000.000.007.02
537910742009.06.15 17:06sell0.02gbpusd1.629310.000001.628142009.06.15 17:521.628140.000.000.002.34
538008462009.06.15 17:52sell stop0.02gbpusd1.625800.000001.623202009.06.15 17:541.62700cancelled
538010102009.06.15 17:54sell0.02gbpusd1.627100.000001.624502009.06.15 18:291.624500.000.000.005.20
538081962009.06.15 18:29sell stop0.02gbpusd1.623460.000001.621122009.06.15 18:311.62498cancelled
538264532009.06.15 21:50sell0.06gbpusd1.630480.000001.628142009.06.16 01:471.628140.000.00-0.0614.04
538133042009.06.15 19:13sell0.03gbpusd1.628140.000001.628142009.06.16 01:471.628140.000.00-0.030.00
538180532009.06.15 20:29sell0.04gbpusd1.629310.000001.628142009.06.16 01:471.628140.000.00-0.044.68
538081672009.06.15 18:31sell0.02gbpusd1.624630.000001.628142009.06.16 01:471.628140.000.00-0.02-7.02
538332672009.06.15 22:30sell limit0.08gbpusd1.632820.000001.628142009.06.16 01:471.62789cancelled
538494132009.06.16 01:47sell stop0.02gbpusd1.626970.000001.624632009.06.16 01:481.62815cancelled
538494182009.06.16 01:48sell0.02gbpusd1.628140.000001.625802009.06.16 02:251.625800.000.000.004.68
538538302009.06.16 02:26sell limit0.02gbpusd1.625800.000001.623462009.06.16 02:261.62464cancelled
538538092009.06.16 02:26sell0.02gbpusd1.624630.000001.622292009.06.16 02:281.622290.000.000.004.68
538553312009.06.16 02:28sell limit0.02gbpusd1.622290.000001.619952009.06.16 02:281.62092cancelled
538709822009.06.16 03:55sell0.04gbpusd1.626970.000001.625802009.06.16 05:071.625800.000.000.004.68
538639922009.06.16 03:10sell0.03gbpusd1.622290.000001.625802009.06.16 05:071.625800.000.000.00-10.53
538551572009.06.16 02:28sell0.02gbpusd1.621120.000001.625802009.06.16 05:071.625800.000.000.00-9.36
538818832009.06.16 04:49sell0.06gbpusd1.628140.000001.625802009.06.16 05:071.625800.000.000.0014.04
538873492009.06.16 05:07sell stop0.02gbpusd1.624630.000001.622292009.06.16 05:091.62546cancelled
538873782009.06.16 05:09sell0.02gbpusd1.625800.000001.623462009.06.16 05:161.623460.000.000.004.68
538896562009.06.16 05:16sell stop0.02gbpusd1.622290.000001.619952009.06.16 05:191.62461cancelled
538950492009.06.16 06:02sell0.03gbpusd1.625800.000001.623462009.06.16 06:321.623460.000.000.007.02
538901082009.06.16 05:19sell0.02gbpusd1.624630.000001.623462009.06.16 06:321.623460.000.000.002.34
538995272009.06.16 06:32sell stop0.02gbpusd1.622290.000001.619952009.06.16 06:341.62444cancelled
539388222009.06.16 10:30sell0.08gbpusd1.636070.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00-62.40
539650962009.06.16 12:28sell0.11gbpusd1.643870.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.000.00
539843692009.06.16 13:36sell0.15gbpusd1.646470.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.0039.00
539048112009.06.16 07:17sell0.03gbpusd1.626970.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00-50.70
539272462009.06.16 08:45sell0.06gbpusd1.633470.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00-62.40
539170492009.06.16 07:58sell0.04gbpusd1.629570.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00-57.20
538996152009.06.16 06:34sell0.02gbpusd1.624630.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00-38.48
540014442009.06.16 14:30sell0.21gbpusd1.649070.000001.643872009.06.16 15:201.643870.000.000.00109.20
540191052009.06.16 15:10sell limit0.29gbpusd1.653880.000001.644132009.06.16 15:201.64351cancelled
540225502009.06.16 15:20buy stop0.02gbpusd1.645300.000001.647902009.06.16 15:261.64277cancelled
540225632009.06.16 15:26buy0.02gbpusd1.643000.000001.641702009.06.16 16:331.641700.000.000.00-2.60
540331102009.06.16 16:13buy0.03gbpusd1.639100.000001.641702009.06.16 16:331.641700.000.000.007.80
540369402009.06.16 16:33buy stop0.02gbpusd1.644000.000001.646602009.06.16 16:331.64177cancelled
540369562009.06.16 16:33buy0.02gbpusd1.641700.000001.644302009.06.16 16:421.644300.000.000.005.20
540393142009.06.16 16:42buy stop0.02gbpusd1.646600.000001.649202009.06.16 16:431.64420cancelled
535521292009.06.12 14:51buy0.03audcad0.906580.837000.906692009.06.16 17:110.906690.000.000.370.29
536548602009.06.15 16:08buy0.06audcad0.901740.837020.906692009.06.16 17:110.906690.000.000.3726.27
535461822009.06.12 12:26buy0.02audcad0.909000.837000.906692009.06.16 17:110.906690.000.000.25-4.08
537850902009.06.16 03:03buy0.09audcad0.896900.837000.906692009.06.16 17:110.906690.000.000.0077.94
535822492009.06.15 00:14buy0.04audcad0.904160.837080.906692009.06.16 17:110.906690.000.000.258.95
538689882009.06.16 03:43buy limit0.13audcad0.892060.836100.901742009.06.16 17:110.90775cancelled
540393262009.06.16 16:43buy0.02gbpusd1.644300.000001.646902009.06.16 17:141.646900.000.000.005.20
540452422009.06.16 17:14buy stop0.02gbpusd1.649200.000001.651802009.06.16 17:471.64564cancelled
540447522009.06.16 17:11buy stop0.02audcad0.911420.847720.916262009.06.16 17:590.90637cancelled
540578612009.06.16 18:31buy0.03gbpusd1.644300.000001.643002009.06.16 19:451.643000.000.000.00-3.90
540676172009.06.16 19:22buy0.04gbpusd1.640400.000001.643002009.06.16 19:451.643000.000.000.0010.40
540452442009.06.16 17:47buy0.02gbpusd1.645600.000001.643002009.06.16 19:451.643000.000.000.00-5.20
540720712009.06.16 19:45buy stop0.02gbpusd1.645300.000001.647902009.06.16 20:001.64188cancelled
540806352009.06.16 22:54buy0.03gbpusd1.640400.000001.640402009.06.17 05:441.640400.000.000.020.00
540978022009.06.17 00:05buy0.04gbpusd1.639100.000001.640402009.06.17 05:441.640400.000.000.005.20
541044002009.06.17 01:18buy0.06gbpusd1.637800.000001.640402009.06.17 05:441.640400.000.000.0015.60
540721972009.06.16 20:00buy0.02gbpusd1.641700.000001.640402009.06.17 05:441.640400.000.000.01-2.60
541155892009.06.17 01:58buy limit0.08gbpusd1.635200.000001.640532009.06.17 05:441.64090cancelled
541401952009.06.17 05:44buy limit0.02gbpusd1.640400.000001.643002009.06.17 05:541.64279cancelled
541401872009.06.17 05:53buy0.02gbpusd1.642700.000001.644002009.06.17 07:301.644000.000.000.002.60
541497762009.06.17 06:38buy0.03gbpusd1.641400.000001.644002009.06.17 07:301.644000.000.000.007.80
541552772009.06.17 07:18buy limit0.04gbpusd1.640100.000001.642702009.06.17 07:301.64431cancelled
541575082009.06.17 07:30buy stop0.02gbpusd1.645300.000001.647902009.06.17 07:321.64302cancelled
  0.00 0.00 3.17 2 585.27
Closed P/L: 2 588.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
540448242009.06.16 17:59buy0.02audcad0.906240.838640.90371 0.898590.000.000.12-13.54
540604342009.06.16 19:24buy0.03audcad0.903710.839000.90371 0.898590.000.000.18-13.59
540754012009.06.16 21:58buy0.04audcad0.901180.838810.90371 0.898590.000.000.25-9.16
540932252009.06.17 01:20buy0.06audcad0.898650.838640.90371 0.898590.000.000.00-0.32
536999872009.06.15 11:40sell0.02eurusd1.385300.000001.37984 1.388930.000.00-0.06-7.26
537384202009.06.16 11:00sell0.03eurusd1.390760.000001.37984 1.388930.000.00-0.045.49
541575252009.06.17 07:32buy0.02gbpusd1.643000.000001.64560 1.643930.000.000.001.86
534202492009.06.11 19:07sell0.02usdcad1.098401.196961.11475 1.130720.000.00-0.08-57.17
534361212009.06.11 23:46sell0.03usdcad1.103951.196721.11475 1.130720.000.00-0.08-71.03
534644162009.06.12 09:07sell0.04usdcad1.109351.196681.11475 1.130720.000.00-0.09-75.60
535236252009.06.12 12:21sell0.06usdcad1.114901.196681.11475 1.130720.000.00-0.15-83.95
535516382009.06.15 08:10sell0.09usdcad1.126001.196721.11475 1.130720.000.00-0.14-37.57
537050302009.06.15 17:22sell0.13usdcad1.137101.196961.11475 1.130720.000.00-0.2073.35
535689882009.06.12 14:31buy0.02usdjpy98.36291.59396.946 96.5860.000.000.03-36.78
535790832009.06.12 15:37buy0.03usdjpy98.15491.59296.946 96.5860.000.000.06-48.70
535920502009.06.15 15:35buy0.04usdjpy97.94691.59396.946 96.5860.000.000.06-56.32
537781792009.06.15 20:00buy0.06usdjpy97.74691.59296.946 96.5860.000.000.08-72.06
538237642009.06.16 02:49buy0.08usdjpy97.33091.58796.946 96.5860.000.000.06-61.62
538674702009.06.16 07:22buy0.11usdjpy96.53091.56896.946 96.5860.000.000.086.38
539190172009.06.17 01:53buy0.15usdjpy96.11491.59396.946 96.5860.000.000.0073.30
  0.00 0.00 0.08 -484.29
 Floating P/L: -484.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
541163102009.06.17 02:00buy limit0.09audcad0.893810.836240.90360 0.89959AUDCAD Bless
539718662009.06.16 11:40sell limit0.04eurusd1.396350.000001.38517 1.38875Blessing
538036222009.06.15 18:02sell limit0.19usdcad1.148501.193991.12555 1.13032USDCAD Bless
541212182009.06.17 02:33buy limit0.21usdjpy95.71491.98496.522 96.614USDJPY Bless
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 588.44 Floating P/L: -484.21 Margin: 216.27
Balance: 22 588.44 Equity: 22 104.23 Free Margin: 21 887.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 111.12 Gross Loss: 2 522.68 Total Net Profit: 2 588.44
Profit Factor: 2.03 Expected Payoff: 4.87  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 426.98 (2.01%) Relative Drawdown: 2.01% (426.98)
 
Total Trades: 532 Short Positions (won %): 181 (65.19%) Long Positions (won %): 351 (73.79%)
Profit Trades (% of total): 377 (70.86%) Loss trades (% of total): 155 (29.14%)
Largest profit trade: 305.98 loss trade: -78.42
Average profit trade: 13.56 loss trade: -16.28
Maximum consecutive wins ($): 19 (200.28) consecutive losses ($): 6 (-224.64)
Maximal consecutive profit (count): 379.08 (4) consecutive loss (count): -224.64 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2