|Account: 822907
|Name: Blessing 2
|Currency: USD
|2009 June 17, 07:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50041511
|2009.05.18 22:01
|balance
|Deposit
|20 000.00
|50042729
|2009.05.19 06:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35788
|0.00000
|1.36130
|2009.05.19 09:56
|1.36130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|50094256
|2009.05.19 08:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35450
|0.00000
|1.36130
|2009.05.19 09:56
|1.36130
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|50152283
|2009.05.19 14:13
|buy
|0.03
|eurusd
|1.36120
|0.00000
|1.36510
|2009.05.19 20:45
|1.36510
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|50183423
|2009.05.19 15:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.35730
|0.00000
|1.36510
|2009.05.19 20:45
|1.36510
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|50128534
|2009.05.19 11:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36508
|0.00000
|1.36510
|2009.05.19 20:45
|1.36510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|50229187
|2009.05.20 03:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36078
|0.00000
|1.36858
|2009.05.20 13:39
|1.36858
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|50331276
|2009.05.20 14:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36768
|0.00000
|1.37498
|2009.05.20 15:44
|1.37498
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|50350313
|2009.05.20 19:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38068
|0.00000
|1.38510
|2009.05.21 18:39
|1.38510
|0.00
|0.00
|0.05
|8.84
|50391228
|2009.05.20 23:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.37630
|0.00000
|1.38510
|2009.05.21 18:39
|1.38510
|0.00
|0.00
|0.07
|26.40
|50666258
|2009.05.22 10:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58138
|0.00000
|1.58424
|2009.05.22 11:07
|1.58424
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|50678927
|2009.05.22 12:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58320
|0.00000
|1.58580
|2009.05.22 12:44
|1.58580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|50673929
|2009.05.22 11:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58450
|0.00000
|1.58580
|2009.05.22 12:44
|1.58580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50688641
|2009.05.22 13:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58680
|0.00000
|1.58940
|2009.05.22 13:54
|1.58940
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|50683455
|2009.05.22 12:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58810
|0.00000
|1.58940
|2009.05.22 13:54
|1.58940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50553961
|2009.05.21 18:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38958
|0.00000
|1.39818
|2009.05.22 14:00
|1.39818
|0.00
|0.00
|0.02
|17.20
|50690267
|2009.05.22 13:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59200
|0.00000
|1.59330
|2009.05.22 15:18
|1.59330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50697174
|2009.05.22 14:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.59330
|2009.05.22 15:18
|1.59330
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|50714677
|2009.05.22 16:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58580
|0.00000
|1.58840
|2009.05.22 17:02
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|50709691
|2009.05.22 16:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.58840
|2009.05.22 17:02
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50704052
|2009.05.22 15:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59230
|0.00000
|1.58840
|2009.05.22 17:02
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|50716336
|2009.05.22 17:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.59100
|2009.05.22 17:09
|1.59100
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|50716947
|2009.05.22 17:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59100
|0.00000
|1.59100
|2009.05.22 18:11
|1.59100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50721114
|2009.05.22 17:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.59100
|2009.05.22 18:11
|1.59100
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|50723172
|2009.05.22 18:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59100
|0.00000
|1.59334
|2009.05.22 19:10
|1.59334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|50732707
|2009.05.22 20:21
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59100
|0.00000
|1.59334
|2009.05.25 00:04
|1.59334
|0.00
|0.00
|0.02
|7.02
|50727579
|2009.05.22 19:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59217
|0.00000
|1.59334
|2009.05.25 00:04
|1.59334
|0.00
|0.00
|0.01
|2.34
|50735645
|2009.05.25 02:02
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58983
|0.00000
|1.59217
|2009.05.25 08:12
|1.59217
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|50811527
|2009.05.25 16:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59022
|0.00000
|1.59178
|2009.05.25 20:50
|1.59178
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|50828512
|2009.05.25 22:18
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59100
|0.00000
|1.59230
|2009.05.25 23:08
|1.59230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|50824946
|2009.05.25 21:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59165
|0.00000
|1.59230
|2009.05.25 23:08
|1.59230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|50835809
|2009.05.26 01:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59035
|0.00000
|1.59165
|2009.05.26 02:18
|1.59165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|50831054
|2009.05.25 23:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59230
|0.00000
|1.59165
|2009.05.26 02:18
|1.59165
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.30
|50832356
|2009.05.26 00:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59165
|0.00000
|1.59165
|2009.05.26 02:18
|1.59165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50845465
|2009.05.26 02:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59165
|0.00000
|1.58840
|2009.05.26 04:39
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|50850468
|2009.05.26 03:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58905
|0.00000
|1.58840
|2009.05.26 04:39
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|50857601
|2009.05.26 03:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58710
|0.00000
|1.58840
|2009.05.26 04:39
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|50861749
|2009.05.26 04:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.58905
|2009.05.26 06:26
|1.58905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|50864356
|2009.05.26 05:51
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58775
|0.00000
|1.58905
|2009.05.26 06:26
|1.58905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|50867861
|2009.05.26 06:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.58970
|2009.05.26 07:01
|1.58970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50869970
|2009.05.26 07:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58905
|0.00000
|1.59035
|2009.05.26 07:46
|1.59035
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50872550
|2009.05.26 07:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59135
|0.00000
|1.59265
|2009.05.26 07:56
|1.59265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50906332
|2009.05.26 10:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57900
|0.00000
|1.58173
|2009.05.26 11:48
|1.58173
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|50891053
|2009.05.26 09:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58485
|0.00000
|1.58173
|2009.05.26 11:48
|1.58173
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.48
|50874662
|2009.05.26 07:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59395
|0.00000
|1.58173
|2009.05.26 11:48
|1.58173
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.44
|50881669
|2009.05.26 08:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58875
|0.00000
|1.58173
|2009.05.26 11:48
|1.58173
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.06
|50896990
|2009.05.26 10:05
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.58420
|0.00000
|1.58173
|2009.05.26 11:48
|1.58173
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|50916155
|2009.05.26 12:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58095
|0.00000
|1.57965
|2009.05.26 12:23
|1.57965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|50936771
|2009.05.26 14:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58680
|0.00000
|1.58524
|2009.05.26 15:08
|1.58524
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|50931043
|2009.05.26 13:27
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58368
|0.00000
|1.58524
|2009.05.26 15:08
|1.58524
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|50920668
|2009.05.26 12:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57822
|0.00000
|1.58524
|2009.05.26 15:08
|1.58524
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|50945279
|2009.05.26 15:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58368
|0.00000
|1.58212
|2009.05.26 15:20
|1.58212
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|50952477
|2009.05.26 16:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58888
|0.00000
|1.59044
|2009.05.26 16:05
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|50698480
|2009.05.26 09:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39315
|0.00000
|1.39718
|2009.05.26 16:15
|1.39718
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|50899289
|2009.05.26 10:42
|buy
|0.04
|eurusd
|1.38912
|0.00000
|1.39718
|2009.05.26 16:15
|1.39718
|0.00
|0.00
|0.00
|32.24
|50692102
|2009.05.22 14:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39744
|0.00000
|1.39718
|2009.05.26 16:15
|1.39718
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.52
|50957372
|2009.05.26 16:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59200
|0.00000
|1.59356
|2009.05.26 16:15
|1.59356
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|50960947
|2009.05.26 16:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59334
|0.00000
|1.59490
|2009.05.26 16:36
|1.59490
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|50965257
|2009.05.26 16:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59503
|0.00000
|1.59412
|2009.05.26 19:46
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|50972614
|2009.05.26 17:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59321
|0.00000
|1.59412
|2009.05.26 19:46
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|50981006
|2009.05.26 19:08
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59230
|0.00000
|1.59412
|2009.05.26 19:46
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|51001506
|2009.05.26 21:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59230
|0.00000
|1.59412
|2009.05.27 00:52
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.03
|7.28
|50989824
|2009.05.26 19:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59412
|0.00000
|1.59412
|2009.05.27 00:52
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|50995680
|2009.05.26 20:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59321
|0.00000
|1.59412
|2009.05.27 00:52
|1.59412
|0.00
|0.00
|0.02
|2.73
|51018464
|2009.05.27 01:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59512
|0.00000
|1.59694
|2009.05.27 01:24
|1.59694
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51023078
|2009.05.27 01:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59685
|0.00000
|1.59776
|2009.05.27 03:08
|1.59776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|51026649
|2009.05.27 02:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59594
|0.00000
|1.59776
|2009.05.27 03:08
|1.59776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51032414
|2009.05.27 03:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59776
|0.00000
|1.59776
|2009.05.27 05:42
|1.59776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51036636
|2009.05.27 04:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59594
|0.00000
|1.59776
|2009.05.27 05:42
|1.59776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51051286
|2009.05.27 06:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59685
|0.00000
|1.59685
|2009.05.27 08:39
|1.59685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51047670
|2009.05.27 05:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59776
|0.00000
|1.59685
|2009.05.27 08:39
|1.59685
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|51056093
|2009.05.27 07:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59503
|0.00000
|1.59685
|2009.05.27 08:39
|1.59685
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|51066708
|2009.05.27 08:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59876
|0.00000
|1.60058
|2009.05.27 09:34
|1.60058
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51077644
|2009.05.27 09:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60049
|0.00000
|1.59867
|2009.05.27 10:52
|1.59867
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|51084000
|2009.05.27 10:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59685
|0.00000
|1.59867
|2009.05.27 10:52
|1.59867
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51088320
|2009.05.27 10:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60058
|0.00000
|1.60240
|2009.05.27 12:03
|1.60240
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51105878
|2009.05.27 13:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60140
|0.00000
|1.59867
|2009.05.27 14:31
|1.59867
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.19
|51099585
|2009.05.27 12:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60231
|0.00000
|1.59867
|2009.05.27 14:31
|1.59867
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.28
|51117490
|2009.05.27 13:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59685
|0.00000
|1.59867
|2009.05.27 14:31
|1.59867
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|51125954
|2009.05.27 14:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59867
|0.00000
|1.60049
|2009.05.27 14:45
|1.60049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51128732
|2009.05.27 14:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60049
|0.00000
|1.60231
|2009.05.27 14:48
|1.60231
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51130018
|2009.05.27 15:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60140
|0.00000
|1.60322
|2009.05.27 15:20
|1.60322
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|50960640
|2009.05.26 16:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39922
|0.00000
|1.39818
|2009.05.27 15:27
|1.39818
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.08
|51045159
|2009.05.27 13:18
|buy
|0.04
|eurusd
|1.39168
|0.00000
|1.39818
|2009.05.27 15:27
|1.39818
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|50975067
|2009.05.27 04:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39493
|0.00000
|1.39818
|2009.05.27 15:27
|1.39818
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|51137124
|2009.05.27 15:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60322
|0.00000
|1.60049
|2009.05.27 16:55
|1.60049
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|51161939
|2009.05.27 16:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59867
|0.00000
|1.60049
|2009.05.27 16:55
|1.60049
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|51149645
|2009.05.27 16:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60231
|0.00000
|1.60049
|2009.05.27 16:55
|1.60049
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|51164431
|2009.05.27 16:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60149
|0.00000
|1.60331
|2009.05.27 16:59
|1.60331
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51165691
|2009.05.27 17:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60322
|0.00000
|1.60504
|2009.05.27 17:37
|1.60504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|51176025
|2009.05.27 17:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60695
|0.00000
|1.60786
|2009.05.27 19:03
|1.60786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|51183418
|2009.05.27 18:38
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60604
|0.00000
|1.60786
|2009.05.27 19:03
|1.60786
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51193719
|2009.05.27 19:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60465
|0.00000
|1.60673
|2009.05.27 20:11
|1.60673
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|51187903
|2009.05.27 19:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60777
|0.00000
|1.60673
|2009.05.27 20:11
|1.60673
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|51263646
|2009.05.28 06:10
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59204
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|51273383
|2009.05.28 09:02
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.58970
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.00
|98.28
|51238890
|2009.05.28 05:04
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.59412
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|51199111
|2009.05.27 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60660
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.44
|51203401
|2009.05.27 20:58
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60556
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.06
|-33.54
|51210369
|2009.05.27 21:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60140
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.08
|-28.08
|51217408
|2009.05.27 22:56
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.59828
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.13
|-23.40
|51228254
|2009.05.28 00:53
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.59620
|0.00000
|1.59438
|2009.05.28 11:15
|1.59438
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.56
|51298165
|2009.05.28 09:43
|buy limit
|0.29
|gbpusd
|1.58541
|0.00000
|1.59412
|2009.05.28 11:15
|1.59472
|cancelled
|51314114
|2009.05.28 11:15
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59486
|0.00000
|1.59278
|2009.05.28 11:17
|1.59396
|cancelled
|51314143
|2009.05.28 11:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59382
|0.00000
|1.59174
|2009.05.28 12:03
|1.59174
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51320478
|2009.05.28 11:57
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.59486
|0.00000
|1.59278
|2009.05.28 12:03
|1.59135
|cancelled
|51321710
|2009.05.28 12:03
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.58862
|2009.05.28 12:04
|1.59178
|cancelled
|51152968
|2009.05.27 16:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39016
|0.00000
|1.38951
|2009.05.28 12:38
|1.38951
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.95
|51166617
|2009.05.27 22:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.38652
|0.00000
|1.38951
|2009.05.28 12:38
|1.38951
|0.00
|0.00
|0.10
|11.96
|51140402
|2009.05.27 15:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39744
|0.00000
|1.38951
|2009.05.28 12:38
|1.38951
|0.00
|0.00
|0.05
|-15.86
|51225317
|2009.05.28 05:06
|buy
|0.06
|eurusd
|1.38353
|0.00000
|1.38951
|2009.05.28 12:38
|1.38951
|0.00
|0.00
|0.00
|35.88
|51263829
|2009.05.28 05:46
|buy limit
|0.08
|eurusd
|1.37729
|0.00000
|1.38977
|2009.05.28 12:38
|1.38975
|cancelled
|51327587
|2009.05.28 12:38
|buy stop
|0.02
|eurusd
|1.39064
|0.00000
|1.39766
|2009.05.28 13:19
|1.38968
|cancelled
|51328494
|2009.05.28 12:41
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.38595
|0.00000
|1.37893
|2009.05.28 13:19
|1.38950
|cancelled
|51327612
|2009.05.28 12:38
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.38613
|0.00000
|1.39315
|2009.05.28 13:19
|1.38973
|cancelled
|51321722
|2009.05.28 12:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59174
|0.00000
|1.59408
|2009.05.28 13:42
|1.59408
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|51329030
|2009.05.28 12:55
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59642
|0.00000
|1.59408
|2009.05.28 13:42
|1.59408
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51335857
|2009.05.28 13:35
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.59746
|0.00000
|1.59538
|2009.05.28 13:42
|1.59348
|cancelled
|51336891
|2009.05.28 13:42
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59382
|0.00000
|1.59174
|2009.05.28 13:44
|1.59275
|cancelled
|51343266
|2009.05.28 14:38
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59382
|0.00000
|1.59174
|2009.05.28 14:53
|1.59174
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|51336886
|2009.05.28 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59278
|0.00000
|1.59174
|2009.05.28 14:53
|1.59174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|51349187
|2009.05.28 14:53
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.58862
|2009.05.28 14:56
|1.59199
|cancelled
|51349199
|2009.05.28 14:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59174
|0.00000
|1.58966
|2009.05.28 15:07
|1.58966
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51352393
|2009.05.28 15:07
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.58966
|0.00000
|1.58758
|2009.05.28 15:11
|1.58860
|cancelled
|51361125
|2009.05.28 15:58
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59564
|0.00000
|1.59330
|2009.05.28 16:06
|1.59330
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51352433
|2009.05.28 15:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58862
|0.00000
|1.59330
|2009.05.28 16:06
|1.59330
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|51365839
|2009.05.28 16:06
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59304
|0.00000
|1.59070
|2009.05.28 16:07
|1.59178
|cancelled
|51365763
|2009.05.28 16:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59174
|0.00000
|1.59408
|2009.05.28 17:43
|1.59408
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|51375005
|2009.05.28 16:58
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59642
|0.00000
|1.59408
|2009.05.28 17:43
|1.59408
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51386529
|2009.05.28 17:38
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.59746
|0.00000
|1.59538
|2009.05.28 17:43
|1.59376
|cancelled
|51387322
|2009.05.28 17:43
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59304
|0.00000
|1.59070
|2009.05.28 17:44
|1.59429
|cancelled
|51387326
|2009.05.28 17:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59421
|0.00000
|1.59187
|2009.05.28 18:30
|1.59187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51393758
|2009.05.28 18:24
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.59538
|0.00000
|1.59304
|2009.05.28 18:30
|1.59151
|cancelled
|51394580
|2009.05.28 18:30
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59187
|0.00000
|1.58953
|2009.05.28 18:31
|1.59049
|cancelled
|51394576
|2009.05.28 18:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.58836
|2009.05.28 18:48
|1.58836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51396935
|2009.05.28 18:49
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.58719
|0.00000
|1.58485
|2009.05.28 18:49
|1.58828
|cancelled
|51405231
|2009.05.28 19:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59421
|0.00000
|1.59187
|2009.05.28 19:43
|1.59187
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51396868
|2009.05.28 18:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58836
|0.00000
|1.59187
|2009.05.28 19:43
|1.59187
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|51407553
|2009.05.28 19:43
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.58836
|2009.05.28 19:43
|1.59185
|cancelled
|51407547
|2009.05.28 19:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59187
|0.00000
|1.59304
|2009.05.29 03:19
|1.59304
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.34
|51420075
|2009.05.29 02:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.59538
|0.00000
|1.59304
|2009.05.29 03:19
|1.59304
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|51414177
|2009.05.28 20:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59421
|0.00000
|1.59304
|2009.05.29 03:19
|1.59304
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.51
|51448376
|2009.05.29 02:55
|sell limit
|0.06
|gbpusd
|1.59655
|0.00000
|1.59421
|2009.05.29 03:19
|1.59275
|cancelled
|51450713
|2009.05.29 03:19
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59187
|0.00000
|1.58953
|2009.05.29 03:32
|1.59422
|cancelled
|51506524
|2009.05.29 10:58
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.60825
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51529997
|2009.05.29 13:06
|sell
|0.29
|gbpusd
|1.61761
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|271.44
|51518567
|2009.05.29 11:56
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.61293
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|98.28
|51495245
|2009.05.29 10:10
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.60591
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.74
|51451099
|2009.05.29 03:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59421
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.08
|51457795
|2009.05.29 05:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59655
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.10
|51465096
|2009.05.29 06:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.59772
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.12
|51470183
|2009.05.29 07:45
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.59889
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.16
|51482665
|2009.05.29 08:49
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60357
|0.00000
|1.60825
|2009.05.29 15:46
|1.60825
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.44
|51544185
|2009.05.29 13:47
|sell limit
|0.41
|gbpusd
|1.62229
|0.00000
|1.61280
|2009.05.29 15:46
|1.60795
|cancelled
|51565020
|2009.05.29 15:46
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.60955
|0.00000
|1.61189
|2009.05.29 15:49
|1.60743
|cancelled
|51565029
|2009.05.29 15:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60738
|0.00000
|1.60972
|2009.05.29 15:59
|1.60972
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51568105
|2009.05.29 15:59
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.60972
|0.00000
|1.61206
|2009.05.29 16:01
|1.61200
|cancelled
|51577725
|2009.05.29 16:42
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60838
|0.00000
|1.61072
|2009.05.29 16:59
|1.61072
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51568104
|2009.05.29 16:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61189
|0.00000
|1.61072
|2009.05.29 16:59
|1.61072
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|51583279
|2009.05.29 16:59
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61089
|0.00000
|1.61323
|2009.05.29 17:00
|1.61349
|cancelled
|51583272
|2009.05.29 17:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61306
|0.00000
|1.61540
|2009.05.29 17:16
|1.61540
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51587401
|2009.05.29 17:16
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.61657
|0.00000
|1.61891
|2009.05.29 17:17
|1.61555
|cancelled
|51587405
|2009.05.29 17:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61557
|0.00000
|1.61791
|2009.05.29 18:12
|1.61791
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51592395
|2009.05.29 17:57
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.61440
|0.00000
|1.61674
|2009.05.29 18:12
|1.61814
|cancelled
|51594849
|2009.05.29 18:12
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61700
|0.00000
|1.61908
|2009.05.29 18:14
|1.61903
|cancelled
|51601983
|2009.05.29 19:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61696
|0.00000
|1.61488
|2009.05.29 21:41
|1.61488
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|51606807
|2009.05.29 19:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.61488
|0.00000
|1.61488
|2009.05.29 21:41
|1.61488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51609769
|2009.05.29 20:46
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.61280
|0.00000
|1.61488
|2009.05.29 21:41
|1.61488
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|51594844
|2009.05.29 18:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61904
|0.00000
|1.61488
|2009.05.29 21:41
|1.61488
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|51614252
|2009.05.29 21:27
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.61072
|0.00000
|1.61501
|2009.05.29 21:41
|1.61519
|cancelled
|51615482
|2009.05.29 21:41
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61388
|0.00000
|1.61596
|2009.05.29 22:00
|1.61712
|cancelled
|51615471
|2009.05.29 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61696
|0.00000
|1.61904
|2009.05.29 22:25
|1.61904
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51618075
|2009.05.29 22:25
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.62125
|0.00000
|1.62359
|2009.06.01 00:42
|1.61789
|cancelled
|51618083
|2009.06.01 00:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61791
|0.00000
|1.61908
|2009.06.01 03:03
|1.61908
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|51629386
|2009.06.01 02:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61674
|0.00000
|1.61908
|2009.06.01 03:03
|1.61908
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51634587
|2009.06.01 02:46
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.61557
|0.00000
|1.61791
|2009.06.01 03:03
|1.61939
|cancelled
|51636822
|2009.06.01 03:03
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61908
|0.00000
|1.62116
|2009.06.01 03:11
|1.62115
|cancelled
|51636817
|2009.06.01 03:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62112
|0.00000
|1.62320
|2009.06.01 03:19
|1.62320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51639338
|2009.06.01 03:19
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.62476
|0.00000
|1.62710
|2009.06.01 03:20
|1.62290
|cancelled
|51667380
|2009.06.01 08:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.62038
|0.00000
|1.62272
|2009.06.01 08:47
|1.62272
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|51639344
|2009.06.01 03:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62259
|0.00000
|1.62272
|2009.06.01 08:47
|1.62272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|51642525
|2009.06.01 07:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62155
|0.00000
|1.62272
|2009.06.01 08:47
|1.62272
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|51669945
|2009.06.01 08:47
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.62259
|0.00000
|1.62493
|2009.06.01 08:50
|1.62547
|cancelled
|51669931
|2009.06.01 08:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62476
|0.00000
|1.62710
|2009.06.01 08:53
|1.62710
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51672200
|2009.06.01 08:53
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.62610
|0.00000
|1.62844
|2009.06.01 08:54
|1.62847
|cancelled
|51672197
|2009.06.01 08:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62827
|0.00000
|1.63061
|2009.06.01 09:10
|1.63061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51677697
|2009.06.01 09:10
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63178
|0.00000
|1.63412
|2009.06.01 09:12
|1.62961
|cancelled
|51677715
|2009.06.01 09:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62961
|0.00000
|1.63195
|2009.06.01 09:21
|1.63195
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51681058
|2009.06.01 09:21
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63412
|0.00000
|1.63646
|2009.06.01 09:21
|1.63200
|cancelled
|51681067
|2009.06.01 09:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63195
|0.00000
|1.63429
|2009.06.01 09:30
|1.63429
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51683411
|2009.06.01 09:30
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63429
|0.00000
|1.63663
|2009.06.01 09:30
|1.63655
|cancelled
|51683388
|2009.06.01 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63646
|0.00000
|1.63880
|2009.06.01 09:42
|1.63880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51686855
|2009.06.01 09:42
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.64270
|2009.06.01 09:42
|1.63911
|cancelled
|51686865
|2009.06.01 09:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63910
|0.00000
|1.64170
|2009.06.01 10:14
|1.64170
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|51693574
|2009.06.01 10:14
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64400
|0.00000
|1.64660
|2009.06.01 10:14
|1.64173
|cancelled
|51693580
|2009.06.01 10:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64170
|0.00000
|1.64040
|2009.06.01 14:20
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|51700339
|2009.06.01 11:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64040
|0.00000
|1.64040
|2009.06.01 14:20
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51707304
|2009.06.01 11:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63910
|0.00000
|1.64040
|2009.06.01 14:20
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|51712232
|2009.06.01 13:11
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.64040
|2009.06.01 14:20
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|51723851
|2009.06.01 13:51
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.63546
|0.00000
|1.64027
|2009.06.01 14:20
|1.64073
|cancelled
|51728608
|2009.06.01 14:20
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64231
|0.00000
|1.64465
|2009.06.01 14:21
|1.64003
|cancelled
|51728628
|2009.06.01 14:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64014
|0.00000
|1.64014
|2009.06.01 15:43
|1.64014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51737419
|2009.06.01 15:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.64014
|2009.06.01 15:43
|1.64014
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51745590
|2009.06.01 15:42
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.63663
|0.00000
|1.63897
|2009.06.01 15:43
|1.64025
|cancelled
|51745657
|2009.06.01 15:43
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63897
|0.00000
|1.64131
|2009.06.01 15:44
|1.64104
|cancelled
|51756182
|2009.06.01 16:27
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63997
|0.00000
|1.64231
|2009.06.01 16:45
|1.64231
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51745650
|2009.06.01 15:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64114
|0.00000
|1.64231
|2009.06.01 16:45
|1.64231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|51761035
|2009.06.01 16:45
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64131
|0.00000
|1.64365
|2009.06.01 16:49
|1.64482
|cancelled
|51769180
|2009.06.01 18:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64348
|0.00000
|1.64582
|2009.06.01 18:12
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51761015
|2009.06.01 16:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64465
|0.00000
|1.64582
|2009.06.01 18:12
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|51776265
|2009.06.01 18:12
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64816
|0.00000
|1.65050
|2009.06.01 18:15
|1.64606
|cancelled
|51776268
|2009.06.01 18:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64599
|0.00000
|1.64716
|2009.06.01 19:57
|1.64716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|51782238
|2009.06.01 19:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64482
|0.00000
|1.64716
|2009.06.01 19:57
|1.64716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51787343
|2009.06.01 19:46
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.64365
|0.00000
|1.64599
|2009.06.01 19:57
|1.64760
|cancelled
|51788792
|2009.06.01 19:57
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64716
|0.00000
|1.64950
|2009.06.01 20:01
|1.64933
|cancelled
|51814421
|2009.06.01 22:28
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.88810
|0.82640
|0.89250
|2009.06.01 22:42
|0.88490
|cancelled
|51814558
|2009.06.01 22:30
|sell limit
|0.02
|usdcad
|1.09600
|1.15389
|1.08580
|2009.06.01 23:08
|1.09063
|cancelled
|51814624
|2009.06.01 22:30
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|96.798
|90.675
|97.214
|2009.06.01 23:17
|96.488
|cancelled
|51817411
|2009.06.01 23:00
|sell limit
|0.02
|usdjpy
|96.670
|102.540
|96.254
|2009.06.01 23:17
|96.476
|cancelled
|51797165
|2009.06.01 20:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64465
|0.00000
|1.64582
|2009.06.02 01:58
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.02
|3.51
|51788777
|2009.06.01 20:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64933
|0.00000
|1.64582
|2009.06.02 01:58
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.02
|51805577
|2009.06.01 21:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.64348
|0.00000
|1.64582
|2009.06.02 01:58
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.03
|9.36
|51813200
|2009.06.01 22:15
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.64231
|0.00000
|1.64465
|2009.06.02 01:58
|1.64628
|cancelled
|51830886
|2009.06.02 01:58
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64699
|0.00000
|1.64933
|2009.06.02 01:58
|1.64594
|cancelled
|51837525
|2009.06.02 02:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64131
|0.00000
|1.64365
|2009.06.02 03:30
|1.64365
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51830890
|2009.06.02 01:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64599
|0.00000
|1.64365
|2009.06.02 03:30
|1.64365
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|51842627
|2009.06.02 03:23
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.64014
|0.00000
|1.64248
|2009.06.02 03:30
|1.64392
|cancelled
|51843412
|2009.06.02 03:30
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64582
|0.00000
|1.64816
|2009.06.02 03:40
|1.64251
|cancelled
|51843424
|2009.06.02 03:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64248
|0.00000
|1.64482
|2009.06.02 05:39
|1.64482
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51848061
|2009.06.02 04:20
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.64131
|0.00000
|1.64365
|2009.06.02 05:39
|1.64498
|cancelled
|51853319
|2009.06.02 05:39
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64365
|0.00000
|1.64599
|2009.06.02 05:40
|1.64579
|cancelled
|51855488
|2009.06.02 06:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64348
|0.00000
|1.64582
|2009.06.02 06:51
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51853318
|2009.06.02 05:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64582
|0.00000
|1.64582
|2009.06.02 06:51
|1.64582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51858569
|2009.06.02 06:51
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64699
|0.00000
|1.64933
|2009.06.02 06:58
|1.64465
|cancelled
|51862372
|2009.06.02 07:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64365
|0.00000
|1.64053
|2009.06.02 10:01
|1.64053
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|51858576
|2009.06.02 06:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64482
|0.00000
|1.64053
|2009.06.02 10:01
|1.64053
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|51869391
|2009.06.02 08:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63949
|0.00000
|1.64053
|2009.06.02 10:01
|1.64053
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51877581
|2009.06.02 09:20
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.63845
|0.00000
|1.64053
|2009.06.02 10:01
|1.64053
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|51887420
|2009.06.02 10:00
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.63637
|0.00000
|1.64053
|2009.06.02 10:01
|1.64088
|cancelled
|51887678
|2009.06.02 10:01
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64192
|0.00000
|1.64400
|2009.06.02 10:04
|1.63986
|cancelled
|51892564
|2009.06.02 10:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63884
|0.00000
|1.63572
|2009.06.02 11:52
|1.63572
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|51887680
|2009.06.02 10:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63988
|0.00000
|1.63572
|2009.06.02 11:52
|1.63572
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|51898593
|2009.06.02 11:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63364
|0.00000
|1.63572
|2009.06.02 11:52
|1.63572
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|51817474
|2009.06.01 23:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|96.462
|102.036
|96.046
|2009.06.02 11:54
|96.046
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.66
|51901134
|2009.06.02 11:52
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63572
|0.00000
|1.63780
|2009.06.02 11:55
|1.63810
|cancelled
|51901110
|2009.06.02 11:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63776
|0.00000
|1.63984
|2009.06.02 12:01
|1.63984
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51903863
|2009.06.02 12:01
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64192
|0.00000
|1.64400
|2009.06.02 12:02
|1.63878
|cancelled
|51903868
|2009.06.02 12:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63884
|0.00000
|1.64092
|2009.06.02 12:13
|1.64092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51906158
|2009.06.02 12:13
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64296
|0.00000
|1.64504
|2009.06.02 12:15
|1.64073
|cancelled
|51906162
|2009.06.02 12:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64092
|0.00000
|1.64300
|2009.06.02 12:40
|1.64300
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51880185
|2009.06.02 09:17
|sell limit
|0.04
|usdcad
|1.10095
|1.15525
|1.09105
|2009.06.02 12:40
|1.08540
|cancelled
|51814566
|2009.06.01 23:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.09090
|1.15605
|1.08580
|2009.06.02 12:40
|1.08580
|0.00
|0.00
|-0.02
|9.39
|51822648
|2009.06.02 08:37
|sell
|0.03
|usdcad
|1.09600
|1.15605
|1.08580
|2009.06.02 12:40
|1.08580
|0.00
|0.00
|0.00
|28.18
|51911584
|2009.06.02 12:40
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64504
|0.00000
|1.64712
|2009.06.02 12:40
|1.64316
|cancelled
|51911595
|2009.06.02 12:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64300
|0.00000
|1.64508
|2009.06.02 12:50
|1.64508
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|51913502
|2009.06.02 12:50
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64712
|0.00000
|1.64920
|2009.06.02 12:53
|1.64472
|cancelled
|51911755
|2009.06.02 12:40
|sell limit
|0.02
|usdcad
|1.08850
|1.14525
|1.07860
|2009.06.02 13:36
|1.08369
|cancelled
|51913517
|2009.06.02 12:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64482
|0.00000
|1.64716
|2009.06.02 13:41
|1.64716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51919851
|2009.06.02 13:33
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.64378
|0.00000
|1.64586
|2009.06.02 13:42
|1.64769
|cancelled
|51924025
|2009.06.02 13:42
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64933
|0.00000
|1.65167
|2009.06.02 13:42
|1.64730
|cancelled
|51924046
|2009.06.02 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64716
|0.00000
|1.64950
|2009.06.02 13:57
|1.64950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51927370
|2009.06.02 13:57
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65167
|0.00000
|1.65401
|2009.06.02 13:58
|1.64949
|cancelled
|51927387
|2009.06.02 13:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64950
|0.00000
|1.64599
|2009.06.02 15:41
|1.64599
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|51936956
|2009.06.02 14:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64365
|0.00000
|1.64599
|2009.06.02 15:41
|1.64599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51944114
|2009.06.02 15:22
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.64248
|0.00000
|1.64482
|2009.06.02 15:41
|1.64678
|cancelled
|51947305
|2009.06.02 15:41
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64599
|0.00000
|1.64833
|2009.06.02 15:49
|1.64850
|cancelled
|51947287
|2009.06.02 15:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64816
|0.00000
|1.65050
|2009.06.02 16:00
|1.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51952712
|2009.06.02 16:00
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65284
|0.00000
|1.65518
|2009.06.02 16:01
|1.65047
|cancelled
|51952726
|2009.06.02 16:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65067
|0.00000
|1.65301
|2009.06.02 16:05
|1.65301
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51954724
|2009.06.02 16:05
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65518
|0.00000
|1.65752
|2009.06.02 16:05
|1.65294
|cancelled
|51814628
|2009.06.01 23:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|96.490
|89.653
|96.074
|2009.06.02 16:07
|96.074
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.66
|51838217
|2009.06.02 11:53
|buy
|0.04
|usdjpy
|96.074
|89.652
|96.074
|2009.06.02 16:07
|96.074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51909746
|2009.06.02 12:37
|buy
|0.06
|usdjpy
|95.658
|89.653
|96.074
|2009.06.02 16:07
|96.074
|0.00
|0.00
|0.00
|25.98
|51823799
|2009.06.02 02:04
|buy
|0.03
|usdjpy
|96.282
|89.653
|96.074
|2009.06.02 16:07
|96.074
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.49
|51918645
|2009.06.02 13:17
|buy limit
|0.08
|usdjpy
|95.242
|89.761
|96.082
|2009.06.02 16:07
|96.107
|cancelled
|51823808
|2009.06.01 23:58
|sell limit
|0.03
|usdjpy
|96.670
|102.541
|96.254
|2009.06.02 16:07
|96.077
|cancelled
|51954737
|2009.06.02 16:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.65535
|2009.06.02 16:46
|1.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51966037
|2009.06.02 16:45
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.65418
|2009.06.02 16:46
|1.65588
|cancelled
|51966353
|2009.06.02 16:46
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65752
|0.00000
|1.65986
|2009.06.02 16:47
|1.65535
|cancelled
|51966360
|2009.06.02 16:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65535
|0.00000
|1.65769
|2009.06.02 17:08
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51955794
|2009.06.02 16:07
|sell limit
|0.02
|usdjpy
|96.254
|102.097
|95.838
|2009.06.02 17:08
|95.846
|cancelled
|51972115
|2009.06.02 17:08
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65986
|0.00000
|1.66220
|2009.06.02 17:10
|1.65658
|cancelled
|51820476
|2009.06.01 23:42
|buy
|0.03
|audcad
|0.88270
|0.82268
|0.88710
|2009.06.02 17:54
|0.88710
|0.00
|0.00
|0.19
|12.18
|51814440
|2009.06.01 22:42
|buy
|0.02
|audcad
|0.88490
|0.82268
|0.88710
|2009.06.02 17:54
|0.88710
|0.00
|0.00
|0.13
|4.06
|51825308
|2009.06.02 00:23
|buy limit
|0.04
|audcad
|0.88050
|0.82458
|0.88490
|2009.06.02 17:54
|0.88798
|cancelled
|51980866
|2009.06.02 17:54
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89030
|0.82814
|0.89470
|2009.06.02 17:59
|0.88717
|cancelled
|51980066
|2009.06.02 17:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.65418
|2009.06.02 18:36
|1.65418
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|51972125
|2009.06.02 17:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65418
|2009.06.02 18:36
|1.65418
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|51986686
|2009.06.02 18:33
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.65067
|0.00000
|1.65301
|2009.06.02 18:36
|1.65448
|cancelled
|51987292
|2009.06.02 18:36
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.65418
|0.00000
|1.65652
|2009.06.02 18:48
|1.65647
|cancelled
|51987285
|2009.06.02 18:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65635
|0.00000
|1.65869
|2009.06.02 19:37
|1.65869
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|51993999
|2009.06.02 19:28
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.65518
|0.00000
|1.65752
|2009.06.02 19:37
|1.65922
|cancelled
|51995845
|2009.06.02 19:37
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.66103
|0.00000
|1.66337
|2009.06.02 19:37
|1.65862
|cancelled
|51955734
|2009.06.02 17:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|95.838
|101.834
|95.422
|2009.06.03 01:40
|95.422
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.72
|51979740
|2009.06.02 17:48
|sell limit
|0.03
|usdjpy
|96.046
|101.714
|95.630
|2009.06.03 01:40
|95.397
|cancelled
|52031213
|2009.06.03 01:40
|sell stop
|0.02
|usdjpy
|95.214
|101.391
|94.798
|2009.06.03 01:45
|95.418
|cancelled
|51995856
|2009.06.02 19:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65886
|0.00000
|1.65756
|2009.06.03 02:35
|1.65756
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.60
|52007576
|2009.06.03 01:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65756
|2009.06.03 02:35
|1.65756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|52001276
|2009.06.02 20:25
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65769
|0.00000
|1.65756
|2009.06.03 02:35
|1.65756
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.39
|52033883
|2009.06.03 02:20
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.65548
|0.00000
|1.65756
|2009.06.03 02:35
|1.65756
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|52035598
|2009.06.03 02:35
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65869
|0.00000
|1.66103
|2009.06.03 02:46
|1.65652
|cancelled
|51980869
|2009.06.02 17:59
|buy
|0.02
|audcad
|0.88710
|0.82706
|0.89150
|2009.06.03 03:42
|0.89150
|0.00
|0.00
|0.13
|8.12
|51987852
|2009.06.02 18:39
|buy limit
|0.03
|audcad
|0.88490
|0.82886
|0.88930
|2009.06.03 03:42
|0.89248
|cancelled
|52043192
|2009.06.03 03:42
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89470
|0.83250
|0.89910
|2009.06.03 03:47
|0.89142
|cancelled
|52035613
|2009.06.03 02:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65769
|2009.06.03 04:48
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|52040962
|2009.06.03 03:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65535
|0.00000
|1.65769
|2009.06.03 04:48
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|52046048
|2009.06.03 04:16
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.65431
|0.00000
|1.65639
|2009.06.03 04:48
|1.65803
|cancelled
|52048894
|2009.06.03 04:48
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65986
|0.00000
|1.66220
|2009.06.03 04:50
|1.65768
|cancelled
|52048915
|2009.06.03 04:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65769
|0.00000
|1.66003
|2009.06.03 06:22
|1.66003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52052292
|2009.06.03 05:30
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.65665
|0.00000
|1.65873
|2009.06.03 06:22
|1.66063
|cancelled
|52056220
|2009.06.03 06:22
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.65964
|0.00000
|1.66172
|2009.06.03 06:24
|1.66122
|cancelled
|52056202
|2009.06.03 06:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.66168
|0.00000
|1.66376
|2009.06.03 07:41
|1.66376
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|52060979
|2009.06.03 07:04
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.66064
|0.00000
|1.66272
|2009.06.03 07:41
|1.66407
|cancelled
|52064905
|2009.06.03 07:41
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.66354
|0.00000
|1.66588
|2009.06.03 07:53
|1.66577
|cancelled
|52074416
|2009.06.03 08:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.66454
|0.00000
|1.66454
|2009.06.03 10:30
|1.66454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52089313
|2009.06.03 09:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.66220
|0.00000
|1.66454
|2009.06.03 10:30
|1.66454
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|52064901
|2009.06.03 07:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.66571
|0.00000
|1.66454
|2009.06.03 10:30
|1.66454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|52098672
|2009.06.03 10:25
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.66103
|0.00000
|1.66337
|2009.06.03 10:30
|1.66504
|cancelled
|52099909
|2009.06.03 10:30
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.66571
|0.00000
|1.66805
|2009.06.03 10:31
|1.66480
|cancelled
|52110126
|2009.06.03 11:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65535
|0.00000
|1.65769
|2009.06.03 12:34
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|52099922
|2009.06.03 10:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.66471
|0.00000
|1.65769
|2009.06.03 12:34
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|52117252
|2009.06.03 11:53
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.65418
|0.00000
|1.65652
|2009.06.03 12:34
|1.65794
|cancelled
|52121419
|2009.06.03 12:34
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65986
|0.00000
|1.66220
|2009.06.03 12:39
|1.65644
|cancelled
|52034551
|2009.06.03 02:52
|sell
|0.03
|usdjpy
|95.630
|102.043
|95.622
|2009.06.03 15:48
|95.622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|52072409
|2009.06.03 08:34
|sell
|0.06
|usdjpy
|96.054
|102.055
|95.622
|2009.06.03 15:48
|95.622
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|52042049
|2009.06.03 07:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|95.838
|102.034
|95.622
|2009.06.03 15:48
|95.622
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|52031222
|2009.06.03 01:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|95.422
|102.055
|95.622
|2009.06.03 15:48
|95.622
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|52083830
|2009.06.03 09:14
|sell limit
|0.08
|usdjpy
|96.486
|102.243
|95.622
|2009.06.03 15:48
|95.606
|cancelled
|52159251
|2009.06.03 15:48
|sell stop
|0.02
|usdjpy
|95.422
|101.595
|94.990
|2009.06.03 15:50
|95.648
|cancelled
|52047031
|2009.06.03 11:50
|buy
|0.03
|audcad
|0.88930
|0.82449
|0.88930
|2009.06.03 23:08
|0.88930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52120947
|2009.06.03 13:27
|buy
|0.04
|audcad
|0.88710
|0.82443
|0.88930
|2009.06.03 23:08
|0.88930
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|52043195
|2009.06.03 03:47
|buy
|0.02
|audcad
|0.89150
|0.82451
|0.88930
|2009.06.03 23:08
|0.88930
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|52136603
|2009.06.03 19:32
|buy
|0.06
|audcad
|0.88490
|0.82451
|0.88930
|2009.06.03 23:08
|0.88930
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|52212489
|2009.06.03 20:12
|buy limit
|0.09
|audcad
|0.88028
|0.82315
|0.88952
|2009.06.03 23:08
|0.89030
|cancelled
|52227737
|2009.06.03 23:08
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89316
|0.83030
|0.89778
|2009.06.04 00:09
|0.88993
|cancelled
|52168161
|2009.06.03 16:45
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.64105
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.23
|-50.05
|52205189
|2009.06.03 19:45
|buy
|0.29
|gbpusd
|1.62597
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.61
|305.37
|52155929
|2009.06.03 15:42
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.64365
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.17
|-57.20
|52147287
|2009.06.03 14:56
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.64599
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.13
|-56.94
|52182400
|2009.06.03 17:54
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.63871
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.32
|-33.15
|52197782
|2009.06.03 18:39
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.63637
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.44
|2.73
|52127479
|2009.06.03 13:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.06
|-49.53
|52121427
|2009.06.03 12:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.04
|-40.04
|52135126
|2009.06.03 14:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.63650
|2009.06.04 09:32
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.08
|-61.36
|52213617
|2009.06.03 20:25
|buy limit
|0.41
|gbpusd
|1.62064
|0.00000
|1.63143
|2009.06.04 09:32
|1.63690
|cancelled
|52285217
|2009.06.04 09:32
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63542
|0.00000
|1.63256
|2009.06.04 09:32
|1.63675
|cancelled
|52299930
|2009.06.04 11:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.64114
|0.00000
|1.63828
|2009.06.04 11:53
|1.63828
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|52292732
|2009.06.04 10:24
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63971
|0.00000
|1.63828
|2009.06.04 11:53
|1.63828
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|52285348
|2009.06.04 09:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63685
|0.00000
|1.63828
|2009.06.04 11:53
|1.63828
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|52305879
|2009.06.04 11:53
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63715
|0.00000
|1.64001
|2009.06.04 11:56
|1.63969
|cancelled
|52312979
|2009.06.04 12:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63672
|0.00000
|1.63958
|2009.06.04 13:02
|1.63958
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|52305854
|2009.06.04 11:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63958
|0.00000
|1.63958
|2009.06.04 13:02
|1.63958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52315581
|2009.06.04 13:02
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64140
|0.00000
|1.64400
|2009.06.04 13:02
|1.63910
|cancelled
|51387617
|2009.05.29 07:47
|sell
|0.06
|eurusd
|1.40064
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.47
|-39.00
|51483006
|2009.05.29 11:43
|sell
|0.08
|eurusd
|1.40792
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.62
|6.24
|51328489
|2009.05.28 13:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.38946
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.20
|-35.36
|51367473
|2009.05.28 17:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.39674
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.38
|-41.60
|51339574
|2009.05.28 15:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.39297
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.28
|-42.51
|51526901
|2009.05.29 16:55
|sell
|0.11
|eurusd
|1.41598
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.86
|97.24
|51590028
|2009.06.02 13:36
|sell
|0.15
|eurusd
|1.42482
|0.00000
|1.40714
|2009.06.04 13:58
|1.40714
|0.00
|0.00
|-0.79
|265.20
|51933018
|2009.06.02 14:16
|sell limit
|0.21
|eurusd
|1.43444
|0.00000
|1.41507
|2009.06.04 13:59
|1.40820
|cancelled
|52329891
|2009.06.04 13:59
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.40350
|0.00000
|1.39310
|2009.06.04 14:01
|1.40812
|cancelled
|52315585
|2009.06.04 13:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63910
|0.00000
|1.62415
|2009.06.04 15:00
|1.62415
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.90
|52322513
|2009.06.04 13:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63767
|0.00000
|1.62415
|2009.06.04 15:00
|1.62415
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.56
|52341527
|2009.06.04 14:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.62077
|0.00000
|1.62415
|2009.06.04 15:00
|1.62415
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|52349951
|2009.06.04 15:00
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.62528
|0.00000
|1.62190
|2009.06.04 15:03
|1.62355
|cancelled
|52349980
|2009.06.04 15:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62359
|0.00000
|1.62021
|2009.06.04 15:20
|1.62021
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|52355444
|2009.06.04 15:20
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.62021
|0.00000
|1.61683
|2009.06.04 15:21
|1.61837
|cancelled
|52365791
|2009.06.04 16:03
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62021
|0.00000
|1.61683
|2009.06.04 16:15
|1.61683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|52355433
|2009.06.04 15:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61852
|0.00000
|1.61683
|2009.06.04 16:15
|1.61683
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|52369157
|2009.06.04 16:15
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.61514
|0.00000
|1.61176
|2009.06.04 16:16
|1.61676
|cancelled
|52369147
|2009.06.04 16:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61683
|0.00000
|1.61852
|2009.06.04 17:52
|1.61852
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|52377762
|2009.06.04 17:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62190
|0.00000
|1.61852
|2009.06.04 17:52
|1.61852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|52386590
|2009.06.04 17:41
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.62359
|0.00000
|1.62021
|2009.06.04 17:52
|1.61847
|cancelled
|52388459
|2009.06.04 17:52
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.61852
|0.00000
|1.61514
|2009.06.04 17:57
|1.61689
|cancelled
|52388402
|2009.06.04 17:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61683
|0.00000
|1.61345
|2009.06.04 18:15
|1.61345
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|52392804
|2009.06.04 18:15
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.61345
|0.00000
|1.61007
|2009.06.04 18:17
|1.61174
|cancelled
|52406508
|2009.06.04 19:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.61852
|0.00000
|1.61514
|2009.06.04 23:52
|1.61514
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|52399726
|2009.06.04 19:10
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61345
|0.00000
|1.61514
|2009.06.04 23:52
|1.61514
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|52392814
|2009.06.04 18:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61176
|0.00000
|1.61514
|2009.06.04 23:52
|1.61514
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|52411897
|2009.06.04 20:38
|sell limit
|0.06
|gbpusd
|1.62021
|0.00000
|1.61683
|2009.06.04 23:52
|1.61507
|cancelled
|52433891
|2009.06.04 23:52
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.61566
|0.00000
|1.61202
|2009.06.04 23:53
|1.61293
|cancelled
|52433830
|2009.06.04 23:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61345
|0.00000
|1.61007
|2009.06.05 07:18
|1.61007
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.76
|52437349
|2009.06.05 00:33
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.61527
|0.00000
|1.61163
|2009.06.05 07:18
|1.60979
|cancelled
|52463733
|2009.06.05 07:18
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60838
|0.00000
|1.60500
|2009.06.05 07:22
|1.61007
|cancelled
|52463769
|2009.06.05 07:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61007
|0.00000
|1.60669
|2009.06.05 07:40
|1.60669
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|52466413
|2009.06.05 07:40
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60500
|0.00000
|1.60162
|2009.06.05 07:41
|1.60668
|cancelled
|52466422
|2009.06.05 07:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60669
|0.00000
|1.60331
|2009.06.05 08:42
|1.60331
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|52471564
|2009.06.05 08:21
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.60838
|0.00000
|1.60500
|2009.06.05 08:42
|1.60303
|cancelled
|52475285
|2009.06.05 08:42
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60162
|0.00000
|1.59824
|2009.06.05 08:43
|1.60348
|cancelled
|52343640
|2009.06.04 14:56
|buy
|0.04
|audcad
|0.88303
|0.82076
|0.88534
|2009.06.05 09:02
|0.88534
|0.00
|0.00
|0.25
|8.40
|52233635
|2009.06.04 13:57
|buy
|0.03
|audcad
|0.88765
|0.82072
|0.88534
|2009.06.05 09:02
|0.88534
|0.00
|0.00
|0.19
|-6.30
|52228183
|2009.06.04 00:09
|buy
|0.02
|audcad
|0.88985
|0.82068
|0.88534
|2009.06.05 09:02
|0.88534
|0.00
|0.00
|0.13
|-8.20
|52360496
|2009.06.04 16:17
|buy
|0.06
|audcad
|0.88072
|0.82068
|0.88534
|2009.06.05 09:02
|0.88534
|0.00
|0.00
|0.38
|25.19
|52378051
|2009.06.04 16:57
|buy limit
|0.09
|audcad
|0.87610
|0.82070
|0.88545
|2009.06.05 09:02
|0.88641
|cancelled
|52479249
|2009.06.05 09:02
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.88854
|0.82635
|0.89316
|2009.06.05 09:10
|0.88511
|cancelled
|52479251
|2009.06.05 09:10
|buy
|0.02
|audcad
|0.88523
|0.82510
|0.88985
|2009.06.05 14:22
|0.88985
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|52490932
|2009.06.05 09:50
|buy limit
|0.03
|audcad
|0.88292
|0.82929
|0.88754
|2009.06.05 14:22
|0.89096
|cancelled
|52536426
|2009.06.05 14:22
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89316
|0.83070
|0.89778
|2009.06.05 14:24
|0.88933
|cancelled
|52485075
|2009.06.05 09:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60500
|0.00000
|1.60812
|2009.06.05 14:52
|1.60812
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|52496673
|2009.06.05 12:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.60669
|0.00000
|1.60812
|2009.06.05 14:52
|1.60812
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.72
|52475300
|2009.06.05 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60331
|0.00000
|1.60812
|2009.06.05 14:52
|1.60812
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|52531214
|2009.06.05 14:17
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.61384
|0.00000
|1.60812
|2009.06.05 14:52
|1.60812
|0.00
|0.00
|0.00
|45.76
|52522065
|2009.06.05 13:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.61098
|0.00000
|1.60812
|2009.06.05 14:52
|1.60812
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|52329973
|2009.06.04 14:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40870
|0.00000
|1.41390
|2009.06.05 14:52
|1.41390
|0.00
|0.00
|-0.03
|-10.40
|52344339
|2009.06.04 14:51
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41390
|0.00000
|1.41390
|2009.06.05 14:52
|1.41390
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|52386033
|2009.06.05 14:33
|sell
|0.06
|eurusd
|1.42430
|0.00000
|1.41390
|2009.06.05 14:52
|1.41390
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|52358982
|2009.06.04 16:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.41910
|0.00000
|1.41390
|2009.06.05 14:52
|1.41390
|0.00
|0.00
|-0.05
|20.80
|52549990
|2009.06.05 14:52
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60539
|0.00000
|1.60253
|2009.06.05 14:53
|1.60708
|cancelled
|52550019
|2009.06.05 14:52
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.41754
|0.00000
|1.40818
|2009.06.05 14:53
|1.41258
|cancelled
|52549969
|2009.06.05 14:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60825
|0.00000
|1.60539
|2009.06.05 14:53
|1.60539
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|52550846
|2009.06.05 14:53
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60396
|0.00000
|1.60110
|2009.06.05 14:53
|1.60525
|cancelled
|52550040
|2009.06.05 14:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41286
|0.00000
|1.40350
|2009.06.05 15:23
|1.40350
|0.00
|0.00
|0.00
|18.72
|52562574
|2009.06.05 15:23
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.39830
|0.00000
|1.38790
|2009.06.05 15:23
|1.40367
|cancelled
|52550839
|2009.06.05 14:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60539
|0.00000
|1.60253
|2009.06.05 15:35
|1.60253
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|52564994
|2009.06.05 15:33
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.60682
|0.00000
|1.60396
|2009.06.05 15:35
|1.60216
|cancelled
|52565624
|2009.06.05 15:35
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.60110
|0.00000
|1.59824
|2009.06.05 15:36
|1.60294
|cancelled
|52565644
|2009.06.05 15:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60253
|0.00000
|1.59967
|2009.06.05 16:07
|1.59967
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|52575025
|2009.06.05 16:07
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59824
|0.00000
|1.59538
|2009.06.05 16:08
|1.59957
|cancelled
|52575035
|2009.06.05 16:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59967
|0.00000
|1.59681
|2009.06.05 16:11
|1.59681
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|52536431
|2009.06.05 14:24
|buy
|0.02
|audcad
|0.88985
|0.82695
|0.89216
|2009.06.05 17:36
|0.89216
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|52557377
|2009.06.05 16:13
|buy
|0.03
|audcad
|0.88754
|0.83068
|0.89216
|2009.06.05 17:36
|0.89216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|52578923
|2009.06.05 17:36
|buy limit
|0.04
|audcad
|0.88523
|0.83292
|0.88985
|2009.06.05 17:36
|0.89304
|cancelled
|52578935
|2009.06.05 17:36
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59824
|0.00000
|1.59538
|2009.06.05 17:45
|1.60114
|cancelled
|52578955
|2009.06.05 17:36
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89547
|0.83307
|0.90009
|2009.06.05 18:34
|0.89218
|cancelled
|52578899
|2009.06.05 17:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60110
|0.00000
|1.59980
|2009.06.05 19:21
|1.59980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|52585686
|2009.06.05 18:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60240
|0.00000
|1.59980
|2009.06.05 19:21
|1.59980
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|52590992
|2009.06.05 19:12
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.60370
|0.00000
|1.60110
|2009.06.05 19:21
|1.59978
|cancelled
|52592277
|2009.06.05 19:21
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59980
|0.00000
|1.59720
|2009.06.05 19:36
|1.59853
|cancelled
|52592240
|2009.06.05 19:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59850
|0.00000
|1.59590
|2009.06.05 20:07
|1.59590
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52598479
|2009.06.05 20:07
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59460
|0.00000
|1.59200
|2009.06.05 20:08
|1.59601
|cancelled
|52605221
|2009.06.05 21:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59850
|0.00000
|1.59590
|2009.06.08 00:00
|1.59590
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.80
|52598507
|2009.06.05 20:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59590
|0.00000
|1.59590
|2009.06.08 00:00
|1.59590
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|52612685
|2009.06.05 21:58
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.59980
|0.00000
|1.59720
|2009.06.08 00:00
|1.59531
|cancelled
|52618564
|2009.06.08 00:00
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59460
|0.00000
|1.59200
|2009.06.08 00:02
|1.59642
|cancelled
|52562760
|2009.06.05 15:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40350
|0.00000
|1.39310
|2009.06.08 00:38
|1.39310
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.80
|52573844
|2009.06.05 16:03
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.40883
|0.00000
|1.39817
|2009.06.08 00:38
|1.39310
|cancelled
|52622555
|2009.06.08 00:38
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.38790
|0.00000
|1.37750
|2009.06.08 00:43
|1.39342
|cancelled
|52622908
|2009.06.08 01:56
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59720
|0.00000
|1.59460
|2009.06.08 02:10
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|52618854
|2009.06.08 00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59590
|0.00000
|1.59460
|2009.06.08 02:10
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|52628787
|2009.06.08 02:10
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59330
|0.00000
|1.59070
|2009.06.08 02:11
|1.59462
|cancelled
|52631614
|2009.06.08 03:14
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59720
|0.00000
|1.59460
|2009.06.08 04:16
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|52628773
|2009.06.08 02:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59460
|0.00000
|1.59460
|2009.06.08 04:16
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52636135
|2009.06.08 03:54
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.59850
|0.00000
|1.59590
|2009.06.08 04:16
|1.59432
|cancelled
|52637537
|2009.06.08 04:16
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59304
|0.00000
|1.59070
|2009.06.08 04:18
|1.59425
|cancelled
|52637731
|2009.06.08 04:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59421
|0.00000
|1.59187
|2009.06.08 07:59
|1.59187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52640284
|2009.06.08 04:58
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.59538
|0.00000
|1.59304
|2009.06.08 07:59
|1.59152
|cancelled
|52657635
|2009.06.08 08:00
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.59187
|0.00000
|1.58953
|2009.06.08 08:00
|1.59018
|cancelled
|52657570
|2009.06.08 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59070
|0.00000
|1.58810
|2009.06.08 08:09
|1.58810
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52660132
|2009.06.08 08:09
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.58602
|0.00000
|1.58368
|2009.06.08 08:14
|1.58780
|cancelled
|52660117
|2009.06.08 08:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58836
|0.00000
|1.58602
|2009.06.08 09:10
|1.58602
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52667981
|2009.06.08 08:55
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.58966
|0.00000
|1.58706
|2009.06.08 09:10
|1.58570
|cancelled
|52670727
|2009.06.08 09:10
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.58602
|0.00000
|1.58368
|2009.06.08 09:12
|1.58470
|cancelled
|52670719
|2009.06.08 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58485
|0.00000
|1.58251
|2009.06.08 09:39
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52678138
|2009.06.08 09:39
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.58251
|0.00000
|1.58017
|2009.06.08 09:40
|1.58136
|cancelled
|52625315
|2009.06.08 03:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.39830
|0.00000
|1.38790
|2009.06.08 10:01
|1.38790
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|52622556
|2009.06.08 00:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39310
|0.00000
|1.38790
|2009.06.08 10:01
|1.38790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|52636377
|2009.06.08 03:58
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.40363
|0.00000
|1.39297
|2009.06.08 10:01
|1.38748
|cancelled
|52684249
|2009.06.08 10:01
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.39141
|0.00000
|1.38023
|2009.06.08 10:16
|1.38564
|cancelled
|52678121
|2009.06.08 09:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58134
|0.00000
|1.58251
|2009.06.08 11:37
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|52689158
|2009.06.08 10:21
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58368
|0.00000
|1.58251
|2009.06.08 11:37
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|52696544
|2009.06.08 11:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58485
|0.00000
|1.58251
|2009.06.08 11:37
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|52705062
|2009.06.08 11:37
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.58030
|0.00000
|1.57770
|2009.06.08 11:42
|1.58295
|cancelled
|52715970
|2009.06.08 12:39
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58550
|0.00000
|1.59044
|2009.06.08 15:46
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|52732124
|2009.06.08 14:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.59278
|0.00000
|1.59044
|2009.06.08 15:46
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|52724468
|2009.06.08 13:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58810
|0.00000
|1.59044
|2009.06.08 15:46
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|52705651
|2009.06.08 11:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58290
|0.00000
|1.59044
|2009.06.08 15:46
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.08
|52739828
|2009.06.08 14:42
|sell limit
|0.08
|gbpusd
|1.59538
|0.00000
|1.59018
|2009.06.08 15:46
|1.59022
|cancelled
|52773484
|2009.06.08 17:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.59759
|0.00000
|1.59551
|2009.06.08 17:40
|1.59551
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|52763744
|2009.06.08 16:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59655
|0.00000
|1.59551
|2009.06.08 17:40
|1.59551
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|52752651
|2009.06.08 15:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58953
|0.00000
|1.59551
|2009.06.08 17:40
|1.59551
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.96
|52778569
|2009.06.08 17:40
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.59382
|0.00000
|1.59174
|2009.06.08 17:43
|1.59592
|cancelled
|52823957
|2009.06.09 02:00
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.60916
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|0.00
|51.48
|52813014
|2009.06.08 21:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60682
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|-0.08
|18.72
|52783883
|2009.06.08 18:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60006
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|-0.03
|-13.26
|52801225
|2009.06.08 20:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.60474
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.56
|52778869
|2009.06.08 17:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59590
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|-0.02
|-17.16
|52793909
|2009.06.08 19:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.60240
|0.00000
|1.60448
|2009.06.09 03:57
|1.60448
|0.00
|0.00
|-0.04
|-8.32
|52848551
|2009.06.09 02:40
|sell limit
|0.15
|gbpusd
|1.61150
|0.00000
|1.60682
|2009.06.09 03:58
|1.60416
|cancelled
|52853538
|2009.06.09 03:58
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.60604
|0.00000
|1.60838
|2009.06.09 04:17
|1.60365
|cancelled
|52867411
|2009.06.09 06:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60036
|0.00000
|1.60270
|2009.06.09 07:25
|1.60270
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|52861345
|2009.06.09 05:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60153
|0.00000
|1.60270
|2009.06.09 07:25
|1.60270
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|52853545
|2009.06.09 04:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60387
|0.00000
|1.60270
|2009.06.09 07:25
|1.60270
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|52872780
|2009.06.09 06:58
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.59919
|0.00000
|1.60153
|2009.06.09 07:25
|1.60285
|cancelled
|52874743
|2009.06.09 07:25
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.60153
|0.00000
|1.60387
|2009.06.09 07:26
|1.60364
|cancelled
|52874741
|2009.06.09 07:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60370
|0.00000
|1.60604
|2009.06.09 07:55
|1.60604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52878157
|2009.06.09 07:55
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.60760
|0.00000
|1.61020
|2009.06.09 08:01
|1.60489
|cancelled
|52878165
|2009.06.09 08:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60530
|0.00000
|1.60790
|2009.06.09 08:25
|1.60790
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52883723
|2009.06.09 08:26
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.61020
|0.00000
|1.61280
|2009.06.09 08:26
|1.60796
|cancelled
|52883731
|2009.06.09 08:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60790
|0.00000
|1.61050
|2009.06.09 08:35
|1.61050
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52885930
|2009.06.09 08:35
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.60920
|0.00000
|1.61180
|2009.06.09 08:37
|1.61352
|cancelled
|52885787
|2009.06.09 08:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61280
|0.00000
|1.61540
|2009.06.09 09:09
|1.61540
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52894431
|2009.06.09 09:09
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61570
|0.00000
|1.61830
|2009.06.09 09:09
|1.61639
|cancelled
|52910510
|2009.06.09 10:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.61280
|0.00000
|1.61540
|2009.06.09 10:58
|1.61540
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|52903567
|2009.06.09 09:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61410
|0.00000
|1.61540
|2009.06.09 10:58
|1.61540
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|52894209
|2009.06.09 09:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61670
|0.00000
|1.61540
|2009.06.09 10:58
|1.61540
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|52913802
|2009.06.09 11:00
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.61670
|0.00000
|1.61930
|2009.06.09 11:00
|1.61416
|cancelled
|52913990
|2009.06.09 11:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61440
|0.00000
|1.61193
|2009.06.09 13:06
|1.61193
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|52920326
|2009.06.09 11:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61310
|0.00000
|1.61193
|2009.06.09 13:06
|1.61193
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|52926815
|2009.06.09 12:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60959
|0.00000
|1.61193
|2009.06.09 13:06
|1.61193
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|52931903
|2009.06.09 13:07
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.61206
|0.00000
|1.61440
|2009.06.09 13:13
|1.61429
|cancelled
|52931765
|2009.06.09 13:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61423
|0.00000
|1.61657
|2009.06.09 13:28
|1.61657
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52936390
|2009.06.09 13:28
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.61774
|0.00000
|1.62008
|2009.06.09 13:30
|1.61631
|cancelled
|52936808
|2009.06.09 13:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61674
|0.00000
|1.61908
|2009.06.09 13:46
|1.61908
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52940493
|2009.06.09 13:46
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.62060
|0.00000
|1.62320
|2009.06.09 13:59
|1.61821
|cancelled
|51933008
|2009.06.03 11:36
|sell
|0.03
|usdcad
|1.08865
|1.17969
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.13
|-27.04
|52119885
|2009.06.03 14:52
|sell
|0.04
|usdcad
|1.09360
|1.17959
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.19
|-18.02
|51911750
|2009.06.02 13:36
|sell
|0.02
|usdcad
|1.08355
|1.17972
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.13
|-27.31
|52155208
|2009.06.03 18:11
|sell
|0.06
|usdcad
|1.09870
|1.17975
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.82
|52218376
|2009.06.05 20:21
|sell
|0.13
|usdcad
|1.11970
|1.17972
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.21
|250.28
|52202283
|2009.06.03 20:36
|sell
|0.09
|usdcad
|1.10920
|1.17969
|1.09855
|2009.06.09 14:28
|1.09855
|0.00
|0.00
|-0.43
|87.25
|52606642
|2009.06.05 21:01
|sell limit
|0.19
|usdcad
|1.13080
|1.17857
|1.10845
|2009.06.09 14:28
|1.09849
|cancelled
|52940595
|2009.06.09 13:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61830
|0.00000
|1.62090
|2009.06.09 14:49
|1.62090
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52951831
|2009.06.09 14:39
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.61700
|0.00000
|1.61960
|2009.06.09 14:49
|1.62132
|cancelled
|52953335
|2009.06.09 14:49
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.62320
|0.00000
|1.62580
|2009.06.09 15:02
|1.62095
|cancelled
|52953352
|2009.06.09 15:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62090
|0.00000
|1.62350
|2009.06.09 15:11
|1.62350
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52957793
|2009.06.09 15:12
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.62220
|0.00000
|1.62480
|2009.06.09 15:13
|1.62439
|cancelled
|52343866
|2009.06.05 14:43
|sell
|0.11
|usdjpy
|97.126
|101.510
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.22
|-47.81
|52204678
|2009.06.04 01:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|96.070
|101.493
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.12
|-60.69
|52170357
|2009.06.03 18:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|95.854
|101.491
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.18
|-52.16
|52159261
|2009.06.03 15:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|95.638
|101.482
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.12
|-39.20
|52579490
|2009.06.05 20:13
|sell
|0.21
|usdjpy
|98.422
|101.482
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.42
|187.72
|52562947
|2009.06.05 16:59
|sell
|0.15
|usdjpy
|97.990
|101.511
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.30
|67.66
|52236297
|2009.06.04 03:11
|sell
|0.06
|usdjpy
|96.278
|101.510
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.18
|-78.24
|52247899
|2009.06.04 13:58
|sell
|0.08
|usdjpy
|96.694
|101.505
|97.550
|2009.06.09 15:32
|97.550
|0.00
|0.00
|-0.24
|-70.20
|52605759
|2009.06.05 20:53
|sell limit
|0.29
|usdjpy
|99.294
|101.471
|97.542
|2009.06.09 15:32
|97.534
|cancelled
|52962512
|2009.06.09 15:32
|buy limit
|0.02
|usdjpy
|97.394
|91.562
|97.826
|2009.06.09 15:46
|97.690
|cancelled
|52957723
|2009.06.09 15:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62450
|0.00000
|1.62710
|2009.06.09 16:16
|1.62710
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52965795
|2009.06.09 15:53
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.62333
|0.00000
|1.62567
|2009.06.09 16:22
|1.62481
|cancelled
|52950083
|2009.06.09 14:28
|sell stop
|0.02
|usdcad
|1.09285
|1.15834
|1.08175
|2009.06.09 16:23
|1.10329
|cancelled
|52970206
|2009.06.09 16:22
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.62350
|0.00000
|1.62610
|2009.06.09 16:24
|1.62536
|cancelled
|52970203
|2009.06.09 16:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62580
|0.00000
|1.62840
|2009.06.09 16:35
|1.62840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|52972441
|2009.06.09 16:35
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.62970
|0.00000
|1.63230
|2009.06.09 16:38
|1.62690
|cancelled
|52978641
|2009.06.09 17:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62610
|0.00000
|1.62870
|2009.06.09 18:21
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|52972446
|2009.06.09 16:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62740
|0.00000
|1.62870
|2009.06.09 18:21
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|52983407
|2009.06.09 17:59
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.62480
|0.00000
|1.62740
|2009.06.09 18:21
|1.62910
|cancelled
|52986469
|2009.06.09 18:21
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63061
|0.00000
|1.63295
|2009.06.09 18:33
|1.62862
|cancelled
|52986475
|2009.06.09 18:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62844
|0.00000
|1.63078
|2009.06.09 20:20
|1.63078
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|52993023
|2009.06.09 19:13
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.62727
|0.00000
|1.62961
|2009.06.09 20:20
|1.63173
|cancelled
|53001057
|2009.06.09 20:21
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63295
|0.00000
|1.63529
|2009.06.09 20:22
|1.63101
|cancelled
|53001083
|2009.06.09 20:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63078
|0.00000
|1.63312
|2009.06.09 20:28
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53003307
|2009.06.09 20:28
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63312
|0.00000
|1.63546
|2009.06.09 20:32
|1.63605
|cancelled
|53015803
|2009.06.09 22:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63178
|0.00000
|1.63295
|2009.06.10 02:19
|1.63295
|0.00
|0.00
|0.03
|4.68
|53003284
|2009.06.09 20:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63529
|0.00000
|1.63295
|2009.06.10 02:19
|1.63295
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.68
|53011624
|2009.06.09 21:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63295
|0.00000
|1.63295
|2009.06.10 02:19
|1.63295
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|53020340
|2009.06.10 00:52
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.63061
|0.00000
|1.63295
|2009.06.10 02:19
|1.63295
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|53033502
|2009.06.10 01:32
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.62827
|0.00000
|1.63295
|2009.06.10 02:20
|1.63344
|cancelled
|53038510
|2009.06.10 02:20
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63529
|0.00000
|1.63763
|2009.06.10 02:21
|1.63306
|cancelled
|53050093
|2009.06.10 04:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63078
|0.00000
|1.63312
|2009.06.10 05:23
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|53043434
|2009.06.10 03:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63195
|0.00000
|1.63312
|2009.06.10 05:23
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|53039120
|2009.06.10 02:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63312
|0.00000
|1.63312
|2009.06.10 05:23
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53058405
|2009.06.10 05:23
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63529
|0.00000
|1.63763
|2009.06.10 05:24
|1.63314
|cancelled
|53061693
|2009.06.10 06:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63104
|0.00000
|1.63312
|2009.06.10 07:14
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|53058463
|2009.06.10 05:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63312
|0.00000
|1.63312
|2009.06.10 07:14
|1.63312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53065147
|2009.06.10 06:51
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.63000
|0.00000
|1.63208
|2009.06.10 07:14
|1.63312
|cancelled
|53067882
|2009.06.10 07:14
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63464
|0.00000
|1.63672
|2009.06.10 07:30
|1.63251
|cancelled
|53067893
|2009.06.10 07:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63260
|0.00000
|1.63468
|2009.06.10 07:37
|1.63468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|52962478
|2009.06.09 15:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.710
|91.285
|97.710
|2009.06.10 07:39
|97.710
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|52992244
|2009.06.09 20:30
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.278
|91.285
|97.710
|2009.06.10 07:39
|97.710
|0.00
|0.00
|0.03
|17.68
|52970611
|2009.06.09 18:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.494
|91.285
|97.710
|2009.06.10 07:39
|97.710
|0.00
|0.00
|0.02
|6.63
|53011530
|2009.06.09 21:10
|buy limit
|0.06
|usdjpy
|97.062
|91.381
|97.494
|2009.06.10 07:39
|97.742
|cancelled
|53070651
|2009.06.10 07:37
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63672
|0.00000
|1.63880
|2009.06.10 07:41
|1.63470
|cancelled
|53070783
|2009.06.10 07:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63468
|0.00000
|1.63676
|2009.06.10 07:49
|1.63676
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|53073325
|2009.06.10 07:49
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63663
|0.00000
|1.63897
|2009.06.10 07:53
|1.63892
|cancelled
|53071180
|2009.06.10 07:39
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|97.838
|91.742
|98.254
|2009.06.10 07:55
|97.542
|cancelled
|52591427
|2009.06.05 20:04
|buy
|0.03
|audcad
|0.88985
|0.82060
|0.88996
|2009.06.10 08:11
|0.88996
|0.00
|0.00
|0.57
|0.30
|52689499
|2009.06.08 20:59
|buy
|0.09
|audcad
|0.88061
|0.82056
|0.88996
|2009.06.10 08:11
|0.88996
|0.00
|0.00
|1.14
|76.48
|52578963
|2009.06.05 18:34
|buy
|0.02
|audcad
|0.89216
|0.82056
|0.88996
|2009.06.10 08:11
|0.88996
|0.00
|0.00
|0.39
|-4.00
|52612677
|2009.06.08 09:41
|buy
|0.06
|audcad
|0.88523
|0.82073
|0.88996
|2009.06.10 08:11
|0.88996
|0.00
|0.00
|0.76
|25.80
|52604764
|2009.06.05 21:18
|buy
|0.04
|audcad
|0.88754
|0.82077
|0.88996
|2009.06.10 08:11
|0.88996
|0.00
|0.00
|0.75
|8.79
|52821190
|2009.06.08 21:39
|buy limit
|0.13
|audcad
|0.87599
|0.82153
|0.88534
|2009.06.10 08:11
|0.89096
|cancelled
|53078525
|2009.06.10 08:11
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89316
|0.83096
|0.89778
|2009.06.10 08:16
|0.89013
|cancelled
|53073265
|2009.06.10 07:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63880
|0.00000
|1.64114
|2009.06.10 08:32
|1.64114
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53081886
|2009.06.10 08:32
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64296
|0.00000
|1.64504
|2009.06.10 08:33
|1.64094
|cancelled
|53090401
|2009.06.10 09:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63676
|0.00000
|1.63884
|2009.06.10 09:46
|1.63884
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|53081984
|2009.06.10 08:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64092
|0.00000
|1.63884
|2009.06.10 09:46
|1.63884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|53095047
|2009.06.10 09:46
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.63988
|2009.06.10 09:50
|1.64099
|cancelled
|53094873
|2009.06.10 09:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64088
|0.00000
|1.64296
|2009.06.10 10:09
|1.64296
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|53101402
|2009.06.10 10:09
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64504
|0.00000
|1.64712
|2009.06.10 10:19
|1.64285
|cancelled
|53071189
|2009.06.10 07:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.530
|91.536
|97.946
|2009.06.10 11:16
|97.946
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|53082727
|2009.06.10 08:35
|buy limit
|0.03
|usdjpy
|97.322
|91.637
|97.738
|2009.06.10 11:16
|97.999
|cancelled
|53118246
|2009.06.10 11:16
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|98.254
|91.993
|98.670
|2009.06.10 11:36
|97.972
|cancelled
|53101501
|2009.06.10 10:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64300
|0.00000
|1.63728
|2009.06.10 12:31
|1.63728
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.44
|53113095
|2009.06.10 11:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64196
|0.00000
|1.63728
|2009.06.10 12:31
|1.63728
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|53124998
|2009.06.10 11:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63494
|0.00000
|1.63728
|2009.06.10 12:31
|1.63728
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|53132319
|2009.06.10 12:31
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63663
|0.00000
|1.63897
|2009.06.10 12:38
|1.63978
|cancelled
|53132317
|2009.06.10 12:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63880
|0.00000
|1.64114
|2009.06.10 13:14
|1.64114
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53139734
|2009.06.10 13:15
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64348
|0.00000
|1.64582
|2009.06.10 13:15
|1.64122
|cancelled
|53139949
|2009.06.10 13:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64131
|0.00000
|1.64365
|2009.06.10 13:21
|1.64365
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53143687
|2009.06.10 13:24
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64790
|0.00000
|1.65050
|2009.06.10 13:27
|1.64538
|cancelled
|53078536
|2009.06.10 08:16
|buy
|0.02
|audcad
|0.88985
|0.82991
|0.89447
|2009.06.10 14:37
|0.89447
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|53086612
|2009.06.10 08:56
|buy limit
|0.03
|audcad
|0.88754
|0.83060
|0.89216
|2009.06.10 14:37
|0.89549
|cancelled
|53164526
|2009.06.10 14:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63819
|0.00000
|1.64079
|2009.06.10 15:04
|1.64079
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|53144105
|2009.06.10 13:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64560
|0.00000
|1.64079
|2009.06.10 15:04
|1.64079
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|53154609
|2009.06.10 14:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64209
|0.00000
|1.64079
|2009.06.10 15:04
|1.64079
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|53168751
|2009.06.10 15:05
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64014
|0.00000
|1.64248
|2009.06.10 15:06
|1.64228
|cancelled
|53161931
|2009.06.10 14:37
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89932
|0.83553
|0.90416
|2009.06.10 15:47
|0.89334
|cancelled
|53168733
|2009.06.10 15:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64231
|0.00000
|1.63841
|2009.06.10 15:59
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|53179330
|2009.06.10 15:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63581
|0.00000
|1.63841
|2009.06.10 15:59
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|53182656
|2009.06.10 15:59
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.64270
|2009.06.10 16:02
|1.63791
|cancelled
|53193505
|2009.06.10 16:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63650
|0.00000
|1.63520
|2009.06.10 18:15
|1.63520
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|53182668
|2009.06.10 16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.63520
|2009.06.10 18:15
|1.63520
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|53204210
|2009.06.10 17:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63260
|0.00000
|1.63520
|2009.06.10 18:15
|1.63520
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|53210563
|2009.06.10 18:10
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.63130
|0.00000
|1.63390
|2009.06.10 18:15
|1.63548
|cancelled
|53211438
|2009.06.10 18:15
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63750
|0.00000
|1.64010
|2009.06.10 18:22
|1.63530
|cancelled
|53118304
|2009.06.10 11:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.946
|91.957
|98.362
|2009.06.10 19:11
|98.362
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|53129723
|2009.06.10 12:16
|buy limit
|0.03
|usdjpy
|97.738
|91.933
|98.154
|2009.06.10 19:21
|98.292
|cancelled
|52951113
|2009.06.09 17:28
|sell
|0.06
|eurusd
|1.40298
|0.00000
|1.39206
|2009.06.10 20:01
|1.39206
|0.00
|0.00
|-0.08
|65.52
|52695120
|2009.06.08 19:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.39154
|0.00000
|1.39206
|2009.06.10 20:01
|1.39206
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.56
|52802679
|2009.06.09 13:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.39752
|0.00000
|1.39206
|2009.06.10 20:01
|1.39206
|0.00
|0.00
|-0.05
|21.84
|52684245
|2009.06.08 10:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.38582
|0.00000
|1.39206
|2009.06.10 20:01
|1.39206
|0.00
|0.00
|-0.06
|-12.48
|52985178
|2009.06.09 18:08
|sell limit
|0.08
|eurusd
|1.41442
|0.00000
|1.39141
|2009.06.10 20:01
|1.39152
|cancelled
|53229281
|2009.06.10 20:01
|sell stop
|0.02
|eurusd
|1.38647
|0.00000
|1.37425
|2009.06.10 20:08
|1.39267
|cancelled
|53211514
|2009.06.10 18:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63520
|0.00000
|1.62870
|2009.06.10 20:20
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|53217872
|2009.06.10 19:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63130
|0.00000
|1.62870
|2009.06.10 20:20
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|53225050
|2009.06.10 19:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.62610
|0.00000
|1.62870
|2009.06.10 20:20
|1.62870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|53232221
|2009.06.10 20:20
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.63100
|0.00000
|1.63360
|2009.06.10 20:30
|1.62870
|cancelled
|53233631
|2009.06.10 20:30
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62710
|0.00000
|1.62450
|2009.06.10 20:30
|1.62840
|cancelled
|53232230
|2009.06.10 20:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62870
|0.00000
|1.63130
|2009.06.10 20:56
|1.63130
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53235654
|2009.06.10 20:56
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63000
|0.00000
|1.63286
|2009.06.10 21:34
|1.63398
|cancelled
|53222516
|2009.06.10 19:21
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|98.462
|92.288
|98.878
|2009.06.10 22:35
|98.150
|cancelled
|53235648
|2009.06.10 21:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63386
|0.00000
|1.63672
|2009.06.11 02:45
|1.63672
|0.00
|0.00
|0.04
|5.72
|53244975
|2009.06.10 22:14
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.63243
|0.00000
|1.63529
|2009.06.11 02:45
|1.63705
|cancelled
|53266255
|2009.06.11 02:45
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.63572
|0.00000
|1.63858
|2009.06.11 03:30
|1.63826
|cancelled
|53162941
|2009.06.10 15:47
|buy
|0.02
|audcad
|0.89348
|0.82853
|0.89348
|2009.06.11 03:42
|0.89348
|0.00
|0.00
|0.38
|0.00
|53230264
|2009.06.10 20:46
|buy
|0.04
|audcad
|0.88864
|0.82853
|0.89348
|2009.06.11 03:42
|0.89348
|0.00
|0.00
|0.76
|17.51
|53190295
|2009.06.10 19:25
|buy
|0.03
|audcad
|0.89106
|0.82900
|0.89348
|2009.06.11 03:42
|0.89348
|0.00
|0.00
|0.57
|6.57
|53238596
|2009.06.10 21:26
|buy limit
|0.06
|audcad
|0.88622
|0.83008
|0.89106
|2009.06.11 03:42
|0.89453
|cancelled
|53266245
|2009.06.11 03:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63815
|0.00000
|1.64101
|2009.06.11 04:21
|1.64101
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|53276526
|2009.06.11 04:10
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.63672
|0.00000
|1.63958
|2009.06.11 04:21
|1.64130
|cancelled
|53277668
|2009.06.11 04:21
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64244
|0.00000
|1.64530
|2009.06.11 04:27
|1.64000
|cancelled
|53274125
|2009.06.11 03:42
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.89778
|0.83453
|0.90240
|2009.06.11 05:36
|0.89460
|cancelled
|52976752
|2009.06.10 16:08
|sell
|0.03
|usdcad
|1.10950
|1.17503
|1.10395
|2009.06.11 06:44
|1.10395
|0.00
|0.00
|-0.07
|15.08
|53194926
|2009.06.10 19:47
|sell
|0.04
|usdcad
|1.11505
|1.17507
|1.10395
|2009.06.11 06:44
|1.10395
|0.00
|0.00
|-0.10
|40.22
|52950288
|2009.06.09 16:21
|sell
|0.02
|usdcad
|1.10395
|1.17507
|1.10395
|2009.06.11 06:44
|1.10395
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|53233360
|2009.06.10 20:27
|sell limit
|0.06
|usdcad
|1.12060
|1.17158
|1.10950
|2009.06.11 06:44
|1.10322
|cancelled
|53281798
|2009.06.11 05:07
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.63858
|0.00000
|1.64144
|2009.06.11 06:44
|1.64317
|cancelled
|53277671
|2009.06.11 04:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64001
|0.00000
|1.64287
|2009.06.11 06:44
|1.64287
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|53288799
|2009.06.11 06:44
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64816
|2009.06.11 06:47
|1.64284
|cancelled
|53299883
|2009.06.11 08:33
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.64027
|0.00000
|1.64157
|2009.06.11 10:27
|1.64157
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53292930
|2009.06.11 07:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64157
|0.00000
|1.64157
|2009.06.11 10:27
|1.64157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53288812
|2009.06.11 06:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64287
|0.00000
|1.64157
|2009.06.11 10:27
|1.64157
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|53312370
|2009.06.11 09:19
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.63897
|0.00000
|1.64157
|2009.06.11 10:27
|1.64157
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|53320058
|2009.06.11 09:59
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.63637
|0.00000
|1.64170
|2009.06.11 10:27
|1.64190
|cancelled
|53324178
|2009.06.11 10:27
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64040
|0.00000
|1.64300
|2009.06.11 10:34
|1.64402
|cancelled
|53288758
|2009.06.11 06:44
|sell limit
|0.02
|usdcad
|1.10650
|1.16298
|1.09570
|2009.06.11 10:45
|1.10105
|cancelled
|53324173
|2009.06.11 10:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64400
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 10:45
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53329020
|2009.06.11 10:45
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64560
|0.00000
|1.64820
|2009.06.11 10:55
|1.64797
|cancelled
|53251010
|2009.06.11 04:53
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.946
|91.712
|98.146
|2009.06.11 13:23
|98.146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|53222518
|2009.06.10 22:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.154
|91.746
|98.146
|2009.06.11 13:23
|98.146
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.16
|53283153
|2009.06.11 09:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.746
|91.746
|98.146
|2009.06.11 13:23
|98.146
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|53318815
|2009.06.11 09:51
|buy limit
|0.06
|usdjpy
|97.538
|91.752
|97.954
|2009.06.11 13:23
|98.177
|cancelled
|53354347
|2009.06.11 13:23
|buy limit
|0.02
|usdjpy
|97.946
|92.173
|98.362
|2009.06.11 14:30
|98.510
|cancelled
|53372845
|2009.06.11 14:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.64179
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 15:27
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|38.48
|53345420
|2009.06.11 12:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 15:27
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53337728
|2009.06.11 11:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64660
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 15:27
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53354972
|2009.06.11 14:04
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.64413
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 15:27
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|14.82
|53329004
|2009.06.11 10:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64790
|0.00000
|1.64660
|2009.06.11 15:27
|1.64660
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|53381400
|2009.06.11 15:26
|buy limit
|0.11
|gbpusd
|1.63945
|0.00000
|1.64413
|2009.06.11 15:27
|1.64687
|cancelled
|53381758
|2009.06.11 15:27
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64599
|0.00000
|1.64833
|2009.06.11 15:35
|1.64819
|cancelled
|53381749
|2009.06.11 15:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64816
|0.00000
|1.65050
|2009.06.11 15:52
|1.65050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53389283
|2009.06.11 15:52
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65167
|0.00000
|1.65401
|2009.06.11 15:53
|1.64939
|cancelled
|53274328
|2009.06.11 05:36
|buy
|0.02
|audcad
|0.89447
|0.83460
|0.89909
|2009.06.11 15:59
|0.89909
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|53285281
|2009.06.11 06:16
|buy limit
|0.03
|audcad
|0.89216
|0.83568
|0.89678
|2009.06.11 15:59
|0.90011
|cancelled
|53389288
|2009.06.11 15:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64950
|0.00000
|1.65184
|2009.06.11 16:15
|1.65184
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53395462
|2009.06.11 16:15
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65401
|0.00000
|1.65635
|2009.06.11 16:19
|1.65172
|cancelled
|53395490
|2009.06.11 16:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.65418
|2009.06.11 16:32
|1.65418
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53400571
|2009.06.11 16:32
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65635
|0.00000
|1.65869
|2009.06.11 16:36
|1.65296
|cancelled
|53391037
|2009.06.11 15:59
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.90174
|0.84003
|0.90658
|2009.06.11 16:47
|0.89838
|cancelled
|53400581
|2009.06.11 16:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.65535
|2009.06.11 17:28
|1.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53408275
|2009.06.11 17:16
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.65418
|2009.06.11 17:28
|1.65573
|cancelled
|53410279
|2009.06.11 17:28
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65752
|0.00000
|1.65986
|2009.06.11 17:29
|1.65527
|cancelled
|53410288
|2009.06.11 17:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65535
|0.00000
|1.65652
|2009.06.11 18:56
|1.65652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|53417639
|2009.06.11 18:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65418
|0.00000
|1.65652
|2009.06.11 18:56
|1.65652
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|53418829
|2009.06.11 18:55
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.65535
|2009.06.11 18:56
|1.65681
|cancelled
|53418951
|2009.06.11 18:56
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65869
|0.00000
|1.66103
|2009.06.11 18:58
|1.65661
|cancelled
|53288739
|2009.06.11 10:45
|sell
|0.02
|usdcad
|1.10110
|1.16652
|1.09570
|2009.06.11 19:02
|1.09570
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|53336180
|2009.06.11 14:32
|sell
|0.03
|usdcad
|1.10650
|1.16652
|1.09570
|2009.06.11 19:02
|1.09570
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|53379568
|2009.06.11 15:12
|sell limit
|0.04
|usdcad
|1.11190
|1.16160
|1.10110
|2009.06.11 19:02
|1.09548
|cancelled
|53420243
|2009.06.11 19:02
|sell stop
|0.02
|usdcad
|1.09285
|1.15535
|1.08175
|2009.06.11 19:07
|1.09855
|cancelled
|53418953
|2009.06.11 18:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65886
|2009.06.11 19:18
|1.65886
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53425724
|2009.06.11 19:18
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.65769
|0.00000
|1.66003
|2009.06.11 19:26
|1.66068
|cancelled
|53391027
|2009.06.11 16:47
|buy
|0.02
|audcad
|0.89832
|0.83830
|0.90316
|2009.06.11 21:16
|0.90316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|53409726
|2009.06.11 17:27
|buy limit
|0.03
|audcad
|0.89590
|0.83924
|0.90074
|2009.06.11 21:16
|0.90422
|cancelled
|53445560
|2009.06.11 21:16
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.90658
|0.84417
|0.91142
|2009.06.11 21:20
|0.90287
|cancelled
|53452128
|2009.06.12 00:07
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.65674
|0.00000
|1.65882
|2009.06.12 01:10
|1.65882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|53425720
|2009.06.11 19:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.66103
|0.00000
|1.65882
|2009.06.12 01:10
|1.65882
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.42
|53442947
|2009.06.11 21:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65778
|0.00000
|1.65882
|2009.06.12 01:10
|1.65882
|0.00
|0.00
|0.03
|4.16
|53439132
|2009.06.11 20:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65895
|0.00000
|1.65882
|2009.06.12 01:10
|1.65882
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.39
|53465360
|2009.06.12 00:47
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.65466
|0.00000
|1.65895
|2009.06.12 01:10
|1.65927
|cancelled
|53467127
|2009.06.12 01:10
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.66064
|0.00000
|1.66272
|2009.06.12 02:14
|1.65862
|cancelled
|53480223
|2009.06.12 03:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65535
|0.00000
|1.65769
|2009.06.12 04:55
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|53467143
|2009.06.12 02:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65860
|0.00000
|1.65769
|2009.06.12 04:55
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|53476818
|2009.06.12 03:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65769
|2009.06.12 04:55
|1.65769
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|53484323
|2009.06.12 04:32
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.65431
|0.00000
|1.65639
|2009.06.12 04:55
|1.65802
|cancelled
|53486351
|2009.06.12 04:55
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65986
|0.00000
|1.66220
|2009.06.12 05:16
|1.65652
|cancelled
|53486357
|2009.06.12 05:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.65535
|2009.06.12 07:14
|1.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|53491805
|2009.06.12 06:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65418
|0.00000
|1.65535
|2009.06.12 07:14
|1.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|53496398
|2009.06.12 06:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.65535
|2009.06.12 07:14
|1.65535
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|53498801
|2009.06.12 07:15
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65752
|0.00000
|1.65986
|2009.06.12 07:46
|1.65420
|cancelled
|53498804
|2009.06.12 07:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65418
|0.00000
|1.65652
|2009.06.12 08:14
|1.65652
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53413637
|2009.06.11 19:03
|buy
|0.06
|usdjpy
|97.630
|91.628
|98.046
|2009.06.12 08:22
|98.046
|0.00
|0.00
|0.04
|25.46
|53354344
|2009.06.11 14:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.462
|91.628
|98.046
|2009.06.12 08:22
|98.046
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.49
|53378900
|2009.06.11 16:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.046
|91.607
|98.046
|2009.06.12 08:22
|98.046
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|53404547
|2009.06.11 17:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.838
|91.594
|98.046
|2009.06.12 08:22
|98.046
|0.00
|0.00
|0.03
|8.49
|53435234
|2009.06.11 19:43
|buy limit
|0.08
|usdjpy
|97.214
|91.458
|98.054
|2009.06.12 08:22
|98.069
|cancelled
|53505578
|2009.06.12 08:14
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.65856
|0.00000
|1.66064
|2009.06.12 08:23
|1.65647
|cancelled
|53507372
|2009.06.12 08:22
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|98.254
|92.065
|98.670
|2009.06.12 08:51
|97.942
|cancelled
|53235005
|2009.06.11 06:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40480
|0.00000
|1.40441
|2009.06.12 11:01
|1.40441
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.17
|53229340
|2009.06.10 20:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39258
|0.00000
|1.40441
|2009.06.12 11:01
|1.40441
|0.00
|0.00
|-0.11
|-23.66
|53291867
|2009.06.11 17:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.41052
|0.00000
|1.40441
|2009.06.12 11:01
|1.40441
|0.00
|0.00
|-0.05
|24.44
|53417814
|2009.06.11 19:36
|sell
|0.06
|eurusd
|1.41663
|0.00000
|1.40441
|2009.06.12 11:01
|1.40441
|0.00
|0.00
|-0.08
|73.32
|53440034
|2009.06.11 20:16
|sell limit
|0.08
|eurusd
|1.42937
|0.00000
|1.40376
|2009.06.12 11:02
|1.40446
|cancelled
|53450382
|2009.06.12 09:20
|buy
|0.03
|audcad
|0.90074
|0.84071
|0.90558
|2009.06.12 12:18
|0.90558
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|53445567
|2009.06.11 21:20
|buy
|0.02
|audcad
|0.90316
|0.84071
|0.90558
|2009.06.12 12:18
|0.90558
|0.00
|0.00
|0.13
|4.34
|53525535
|2009.06.12 10:00
|buy limit
|0.04
|audcad
|0.89832
|0.84331
|0.90316
|2009.06.12 12:18
|0.90644
|cancelled
|53546190
|2009.06.12 12:18
|buy limit
|0.02
|audcad
|0.90558
|0.84629
|0.91042
|2009.06.12 12:26
|0.90900
|cancelled
|53534054
|2009.06.12 11:02
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.40896
|0.00000
|1.39882
|2009.06.12 13:31
|1.39884
|cancelled
|53507379
|2009.06.12 08:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.946
|91.939
|98.362
|2009.06.12 14:26
|98.362
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|53521245
|2009.06.12 09:31
|buy limit
|0.03
|usdjpy
|97.738
|91.977
|98.154
|2009.06.12 14:26
|98.394
|cancelled
|53568977
|2009.06.12 14:26
|buy stop
|0.02
|usdjpy
|98.670
|92.391
|99.086
|2009.06.12 14:31
|98.357
|cancelled
|53575709
|2009.06.12 15:32
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|98.28
|53529067
|2009.06.12 10:37
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.65080
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.92
|53505596
|2009.06.12 08:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.65652
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.08
|53537567
|2009.06.12 11:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.64456
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.64
|53514097
|2009.06.12 09:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.65301
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.59
|53523159
|2009.06.12 09:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.65184
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.44
|53546269
|2009.06.12 13:26
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.64248
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53564965
|2009.06.12 14:13
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.64014
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64248
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|53591546
|2009.06.12 16:13
|buy limit
|0.29
|gbpusd
|1.63312
|0.00000
|1.64248
|2009.06.12 16:40
|1.64287
|cancelled
|53595973
|2009.06.12 16:40
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.64101
|0.00000
|1.63867
|2009.06.12 16:42
|1.64338
|cancelled
|53604736
|2009.06.12 17:27
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.65037
|0.00000
|1.64803
|2009.06.12 18:23
|1.64803
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|53611859
|2009.06.12 18:07
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.65154
|0.00000
|1.64920
|2009.06.12 18:23
|1.64770
|cancelled
|53596081
|2009.06.12 16:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.64335
|0.00000
|1.64803
|2009.06.12 18:23
|1.64803
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|53613426
|2009.06.12 18:23
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64690
|0.00000
|1.64950
|2009.06.12 18:29
|1.64897
|cancelled
|53618773
|2009.06.12 19:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64803
|0.00000
|1.64543
|2009.06.12 22:41
|1.64543
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|53629854
|2009.06.12 20:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.64673
|0.00000
|1.64543
|2009.06.12 22:41
|1.64543
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|53638631
|2009.06.12 21:36
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.64283
|0.00000
|1.64543
|2009.06.12 22:41
|1.64543
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|53613419
|2009.06.12 18:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64920
|0.00000
|1.64543
|2009.06.12 22:41
|1.64543
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|53643896
|2009.06.12 22:16
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.64023
|0.00000
|1.64543
|2009.06.12 22:41
|1.64507
|cancelled
|53645987
|2009.06.12 22:41
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64270
|2009.06.12 22:49
|1.64400
|cancelled
|53645983
|2009.06.12 22:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.64400
|0.00000
|1.64140
|2009.06.15 00:04
|1.64140
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.20
|53649293
|2009.06.15 00:00
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64270
|2009.06.15 00:04
|1.64116
|cancelled
|53651578
|2009.06.15 00:06
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.64140
|0.00000
|1.63880
|2009.06.15 00:13
|1.63994
|cancelled
|53651315
|2009.06.15 00:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.64010
|2009.06.15 03:21
|1.64010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53654864
|2009.06.15 01:08
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.64270
|0.00000
|1.64010
|2009.06.15 03:21
|1.64010
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|53659323
|2009.06.15 01:48
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.64400
|0.00000
|1.64140
|2009.06.15 03:22
|1.63920
|cancelled
|53670439
|2009.06.15 03:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63880
|0.00000
|1.63620
|2009.06.15 03:28
|1.63996
|cancelled
|53670450
|2009.06.15 03:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.63750
|2009.06.15 03:39
|1.63750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53673057
|2009.06.15 03:41
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.63880
|0.00000
|1.63620
|2009.06.15 04:10
|1.63615
|cancelled
|53672728
|2009.06.15 04:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63620
|0.00000
|1.63620
|2009.06.15 07:36
|1.63620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53678391
|2009.06.15 06:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63880
|0.00000
|1.63620
|2009.06.15 07:36
|1.63620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|53685056
|2009.06.15 06:44
|sell limit
|0.04
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.63750
|2009.06.15 07:36
|1.63595
|cancelled
|53690569
|2009.06.15 07:39
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.63750
|0.00000
|1.63490
|2009.06.15 08:00
|1.63503
|cancelled
|53690206
|2009.06.15 07:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63490
|0.00000
|1.63230
|2009.06.15 08:23
|1.63230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53699443
|2009.06.15 08:24
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63100
|0.00000
|1.62840
|2009.06.15 08:24
|1.63221
|cancelled
|53534040
|2009.06.12 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39882
|0.00000
|1.38868
|2009.06.15 08:26
|1.38868
|0.00
|0.00
|-0.03
|20.28
|53565684
|2009.06.12 14:11
|sell limit
|0.03
|eurusd
|1.40428
|0.00000
|1.39336
|2009.06.15 08:26
|1.38838
|cancelled
|53699997
|2009.06.15 08:26
|sell limit
|0.02
|eurusd
|1.39063
|0.00000
|1.37997
|2009.06.15 11:41
|1.38527
|cancelled
|53699423
|2009.06.15 08:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63230
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 11:51
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|53729170
|2009.06.15 11:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.63620
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 11:51
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|53722429
|2009.06.15 10:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.63490
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 11:51
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53707080
|2009.06.15 09:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63360
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 11:51
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53734736
|2009.06.15 11:51
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63230
|0.00000
|1.62970
|2009.06.15 11:52
|1.63351
|cancelled
|53734729
|2009.06.15 11:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63360
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 12:59
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53739314
|2009.06.15 12:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63620
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 12:59
|1.63360
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|53742634
|2009.06.15 13:00
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63230
|0.00000
|1.62970
|2009.06.15 13:00
|1.63378
|cancelled
|53742626
|2009.06.15 13:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63360
|0.00000
|1.63841
|2009.06.15 15:36
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|53765979
|2009.06.15 15:23
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.64075
|0.00000
|1.63841
|2009.06.15 15:36
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|53749364
|2009.06.15 13:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63490
|0.00000
|1.63841
|2009.06.15 15:36
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.53
|53756420
|2009.06.15 14:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.63724
|0.00000
|1.63841
|2009.06.15 15:36
|1.63841
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|53768217
|2009.06.15 15:36
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63750
|0.00000
|1.63516
|2009.06.15 15:37
|1.63865
|cancelled
|53768208
|2009.06.15 15:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63867
|0.00000
|1.63633
|2009.06.15 15:46
|1.63633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53770821
|2009.06.15 15:46
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.63620
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 15:47
|1.63491
|cancelled
|53770578
|2009.06.15 15:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63490
|0.00000
|1.63230
|2009.06.15 16:31
|1.63230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53779604
|2009.06.15 16:27
|sell limit
|0.03
|gbpusd
|1.63620
|0.00000
|1.63360
|2009.06.15 16:31
|1.63203
|cancelled
|53780760
|2009.06.15 16:31
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.63100
|0.00000
|1.62840
|2009.06.15 16:31
|1.63232
|cancelled
|53780814
|2009.06.15 16:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63230
|0.00000
|1.62970
|2009.06.15 17:06
|1.62970
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53790645
|2009.06.15 17:06
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62814
|0.00000
|1.62580
|2009.06.15 17:07
|1.62935
|cancelled
|53799958
|2009.06.15 17:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63048
|0.00000
|1.62814
|2009.06.15 17:52
|1.62814
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|53791074
|2009.06.15 17:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62931
|0.00000
|1.62814
|2009.06.15 17:52
|1.62814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|53800846
|2009.06.15 17:52
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62580
|0.00000
|1.62320
|2009.06.15 17:54
|1.62700
|cancelled
|53801010
|2009.06.15 17:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62710
|0.00000
|1.62450
|2009.06.15 18:29
|1.62450
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|53808196
|2009.06.15 18:29
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62346
|0.00000
|1.62112
|2009.06.15 18:31
|1.62498
|cancelled
|53826453
|2009.06.15 21:50
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.63048
|0.00000
|1.62814
|2009.06.16 01:47
|1.62814
|0.00
|0.00
|-0.06
|14.04
|53813304
|2009.06.15 19:13
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62814
|0.00000
|1.62814
|2009.06.16 01:47
|1.62814
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|53818053
|2009.06.15 20:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.62931
|0.00000
|1.62814
|2009.06.16 01:47
|1.62814
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.68
|53808167
|2009.06.15 18:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62463
|0.00000
|1.62814
|2009.06.16 01:47
|1.62814
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.02
|53833267
|2009.06.15 22:30
|sell limit
|0.08
|gbpusd
|1.63282
|0.00000
|1.62814
|2009.06.16 01:47
|1.62789
|cancelled
|53849413
|2009.06.16 01:47
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62697
|0.00000
|1.62463
|2009.06.16 01:48
|1.62815
|cancelled
|53849418
|2009.06.16 01:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62814
|0.00000
|1.62580
|2009.06.16 02:25
|1.62580
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53853830
|2009.06.16 02:26
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.62580
|0.00000
|1.62346
|2009.06.16 02:26
|1.62464
|cancelled
|53853809
|2009.06.16 02:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62463
|0.00000
|1.62229
|2009.06.16 02:28
|1.62229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53855331
|2009.06.16 02:28
|sell limit
|0.02
|gbpusd
|1.62229
|0.00000
|1.61995
|2009.06.16 02:28
|1.62092
|cancelled
|53870982
|2009.06.16 03:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.62697
|0.00000
|1.62580
|2009.06.16 05:07
|1.62580
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53863992
|2009.06.16 03:10
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62229
|0.00000
|1.62580
|2009.06.16 05:07
|1.62580
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.53
|53855157
|2009.06.16 02:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62112
|0.00000
|1.62580
|2009.06.16 05:07
|1.62580
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|53881883
|2009.06.16 04:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.62814
|0.00000
|1.62580
|2009.06.16 05:07
|1.62580
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|53887349
|2009.06.16 05:07
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62463
|0.00000
|1.62229
|2009.06.16 05:09
|1.62546
|cancelled
|53887378
|2009.06.16 05:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62580
|0.00000
|1.62346
|2009.06.16 05:16
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|53889656
|2009.06.16 05:16
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62229
|0.00000
|1.61995
|2009.06.16 05:19
|1.62461
|cancelled
|53895049
|2009.06.16 06:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62580
|0.00000
|1.62346
|2009.06.16 06:32
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|53890108
|2009.06.16 05:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62463
|0.00000
|1.62346
|2009.06.16 06:32
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|53899527
|2009.06.16 06:32
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.62229
|0.00000
|1.61995
|2009.06.16 06:34
|1.62444
|cancelled
|53938822
|2009.06.16 10:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.63607
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.40
|53965096
|2009.06.16 12:28
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.64387
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53984369
|2009.06.16 13:36
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.64647
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|53904811
|2009.06.16 07:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62697
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.70
|53927246
|2009.06.16 08:45
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.63347
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.40
|53917049
|2009.06.16 07:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.62957
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.20
|53899615
|2009.06.16 06:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62463
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.48
|54001444
|2009.06.16 14:30
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.64907
|0.00000
|1.64387
|2009.06.16 15:20
|1.64387
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|54019105
|2009.06.16 15:10
|sell limit
|0.29
|gbpusd
|1.65388
|0.00000
|1.64413
|2009.06.16 15:20
|1.64351
|cancelled
|54022550
|2009.06.16 15:20
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64790
|2009.06.16 15:26
|1.64277
|cancelled
|54022563
|2009.06.16 15:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64300
|0.00000
|1.64170
|2009.06.16 16:33
|1.64170
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|54033110
|2009.06.16 16:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63910
|0.00000
|1.64170
|2009.06.16 16:33
|1.64170
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|54036940
|2009.06.16 16:33
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64400
|0.00000
|1.64660
|2009.06.16 16:33
|1.64177
|cancelled
|54036956
|2009.06.16 16:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64170
|0.00000
|1.64430
|2009.06.16 16:42
|1.64430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|54039314
|2009.06.16 16:42
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64660
|0.00000
|1.64920
|2009.06.16 16:43
|1.64420
|cancelled
|53552129
|2009.06.12 14:51
|buy
|0.03
|audcad
|0.90658
|0.83700
|0.90669
|2009.06.16 17:11
|0.90669
|0.00
|0.00
|0.37
|0.29
|53654860
|2009.06.15 16:08
|buy
|0.06
|audcad
|0.90174
|0.83702
|0.90669
|2009.06.16 17:11
|0.90669
|0.00
|0.00
|0.37
|26.27
|53546182
|2009.06.12 12:26
|buy
|0.02
|audcad
|0.90900
|0.83700
|0.90669
|2009.06.16 17:11
|0.90669
|0.00
|0.00
|0.25
|-4.08
|53785090
|2009.06.16 03:03
|buy
|0.09
|audcad
|0.89690
|0.83700
|0.90669
|2009.06.16 17:11
|0.90669
|0.00
|0.00
|0.00
|77.94
|53582249
|2009.06.15 00:14
|buy
|0.04
|audcad
|0.90416
|0.83708
|0.90669
|2009.06.16 17:11
|0.90669
|0.00
|0.00
|0.25
|8.95
|53868988
|2009.06.16 03:43
|buy limit
|0.13
|audcad
|0.89206
|0.83610
|0.90174
|2009.06.16 17:11
|0.90775
|cancelled
|54039326
|2009.06.16 16:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64430
|0.00000
|1.64690
|2009.06.16 17:14
|1.64690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|54045242
|2009.06.16 17:14
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64920
|0.00000
|1.65180
|2009.06.16 17:47
|1.64564
|cancelled
|54044752
|2009.06.16 17:11
|buy stop
|0.02
|audcad
|0.91142
|0.84772
|0.91626
|2009.06.16 17:59
|0.90637
|cancelled
|54057861
|2009.06.16 18:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64430
|0.00000
|1.64300
|2009.06.16 19:45
|1.64300
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|54067617
|2009.06.16 19:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.64040
|0.00000
|1.64300
|2009.06.16 19:45
|1.64300
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|54045244
|2009.06.16 17:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64560
|0.00000
|1.64300
|2009.06.16 19:45
|1.64300
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|54072071
|2009.06.16 19:45
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64790
|2009.06.16 20:00
|1.64188
|cancelled
|54080635
|2009.06.16 22:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64040
|0.00000
|1.64040
|2009.06.17 05:44
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|54097802
|2009.06.17 00:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63910
|0.00000
|1.64040
|2009.06.17 05:44
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|54104400
|2009.06.17 01:18
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.63780
|0.00000
|1.64040
|2009.06.17 05:44
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|54072197
|2009.06.16 20:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64170
|0.00000
|1.64040
|2009.06.17 05:44
|1.64040
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.60
|54115589
|2009.06.17 01:58
|buy limit
|0.08
|gbpusd
|1.63520
|0.00000
|1.64053
|2009.06.17 05:44
|1.64090
|cancelled
|54140195
|2009.06.17 05:44
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.64040
|0.00000
|1.64300
|2009.06.17 05:54
|1.64279
|cancelled
|54140187
|2009.06.17 05:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64270
|0.00000
|1.64400
|2009.06.17 07:30
|1.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|54149776
|2009.06.17 06:38
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64140
|0.00000
|1.64400
|2009.06.17 07:30
|1.64400
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|54155277
|2009.06.17 07:18
|buy limit
|0.04
|gbpusd
|1.64010
|0.00000
|1.64270
|2009.06.17 07:30
|1.64431
|cancelled
|54157508
|2009.06.17 07:30
|buy stop
|0.02
|gbpusd
|1.64530
|0.00000
|1.64790
|2009.06.17 07:32
|1.64302
|cancelled
|0.00
|0.00
|3.17
|2 585.27
|Closed P/L:
|2 588.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|54044824
|2009.06.16 17:59
|buy
|0.02
|audcad
|0.90624
|0.83864
|0.90371
|0.89859
|0.00
|0.00
|0.12
|-13.54
|54060434
|2009.06.16 19:24
|buy
|0.03
|audcad
|0.90371
|0.83900
|0.90371
|0.89859
|0.00
|0.00
|0.18
|-13.59
|54075401
|2009.06.16 21:58
|buy
|0.04
|audcad
|0.90118
|0.83881
|0.90371
|0.89859
|0.00
|0.00
|0.25
|-9.16
|54093225
|2009.06.17 01:20
|buy
|0.06
|audcad
|0.89865
|0.83864
|0.90371
|0.89859
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|53699987
|2009.06.15 11:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.38530
|0.00000
|1.37984
|1.38893
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.26
|53738420
|2009.06.16 11:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.39076
|0.00000
|1.37984
|1.38893
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.49
|54157525
|2009.06.17 07:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64300
|0.00000
|1.64560
|1.64393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|53420249
|2009.06.11 19:07
|sell
|0.02
|usdcad
|1.09840
|1.19696
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.08
|-57.17
|53436121
|2009.06.11 23:46
|sell
|0.03
|usdcad
|1.10395
|1.19672
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.08
|-71.03
|53464416
|2009.06.12 09:07
|sell
|0.04
|usdcad
|1.10935
|1.19668
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.09
|-75.60
|53523625
|2009.06.12 12:21
|sell
|0.06
|usdcad
|1.11490
|1.19668
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.15
|-83.95
|53551638
|2009.06.15 08:10
|sell
|0.09
|usdcad
|1.12600
|1.19672
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.14
|-37.57
|53705030
|2009.06.15 17:22
|sell
|0.13
|usdcad
|1.13710
|1.19696
|1.11475
|1.13072
|0.00
|0.00
|-0.20
|73.35
|53568988
|2009.06.12 14:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.362
|91.593
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.03
|-36.78
|53579083
|2009.06.12 15:37
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.154
|91.592
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.06
|-48.70
|53592050
|2009.06.15 15:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|97.946
|91.593
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.06
|-56.32
|53778179
|2009.06.15 20:00
|buy
|0.06
|usdjpy
|97.746
|91.592
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.08
|-72.06
|53823764
|2009.06.16 02:49
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.330
|91.587
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.06
|-61.62
|53867470
|2009.06.16 07:22
|buy
|0.11
|usdjpy
|96.530
|91.568
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.08
|6.38
|53919017
|2009.06.17 01:53
|buy
|0.15
|usdjpy
|96.114
|91.593
|96.946
|96.586
|0.00
|0.00
|0.00
|73.30
|0.00
|0.00
|0.08
|-484.29
|Floating P/L:
|-484.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|54116310
|2009.06.17 02:00
|buy limit
|0.09
|audcad
|0.89381
|0.83624
|0.90360
|0.89959
|AUDCAD Bless
|53971866
|2009.06.16 11:40
|sell limit
|0.04
|eurusd
|1.39635
|0.00000
|1.38517
|1.38875
|Blessing
|53803622
|2009.06.15 18:02
|sell limit
|0.19
|usdcad
|1.14850
|1.19399
|1.12555
|1.13032
|USDCAD Bless
|54121218
|2009.06.17 02:33
|buy limit
|0.21
|usdjpy
|95.714
|91.984
|96.522
|96.614
|USDJPY Bless
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 588.44
|Floating P/L:
|-484.21
|Margin:
|216.27
|Balance:
|22 588.44
|Equity:
|22 104.23
|Free Margin:
|21 887.96
|Details:
|Gross Profit:
|5 111.12
|Gross Loss:
|2 522.68
|Total Net Profit:
|2 588.44
|Profit Factor:
|2.03
|Expected Payoff:
|4.87
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|426.98 (2.01%)
|Relative Drawdown:
|2.01% (426.98)
|Total Trades:
|532
|Short Positions (won %):
|181 (65.19%)
|Long Positions (won %):
|351 (73.79%)
|Profit Trades (% of total):
|377 (70.86%)
|Loss trades (% of total):
|155 (29.14%)
|Largest
|profit trade:
|305.98
|loss trade:
|-78.42
|Average
|profit trade:
|13.56
|loss trade:
|-16.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (200.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-224.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|379.08 (4)
|consecutive loss (count):
|-224.64 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2