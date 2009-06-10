Alpari (UK) Ltd.

Account: 195121 Name: Unequal Hedged Currency: USD 2009 June 12, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
530838972009.06.10 08:41buy0.02gbpjpy160.460133.080163.5002009.06.10 21:13160.1910.000.000.00-5.47
526197062009.06.08 00:00buy0.02gbpjpy157.336130.082160.3622009.06.10 08:41160.3620.000.000.0861.94
523776092009.06.04 16:56buy0.02gbpjpy156.327128.866159.3762009.06.08 00:00157.2420.000.000.0818.56
523767382009.06.04 16:53buy0.02gbpjpy156.312128.851159.3612009.06.04 16:56156.2100.000.000.00-2.12
522077262009.06.03 19:38buy0.02gbpjpy155.955128.917158.9572009.06.04 16:53156.2520.000.000.136.15
517316602009.06.01 14:32sell0.16gbpjpy156.037172.299153.3302009.06.03 19:38155.9630.000.00-0.8312.34
522010432009.06.03 18:47buy0.02gbpjpy156.428129.588159.4082009.06.03 19:38155.8930.000.000.00-11.16
507333552009.05.22 20:16sell0.02gbpjpy150.604173.880147.6972009.06.03 15:48156.7700.000.00-0.51-128.97
517690562009.06.01 17:29sell0.32gbpjpy158.910173.150156.0662009.06.03 15:48156.7700.000.00-1.66716.14
512659472009.05.28 06:09sell0.08gbpjpy153.325172.112150.6442009.06.03 15:48156.7720.000.00-0.84-288.36
500641782009.05.19 01:47sell0.01gbpjpy147.697174.447144.7272009.06.03 15:48156.7720.000.00-0.43-94.88
520644572009.06.03 07:40buy0.02gbpjpy159.419133.722162.2722009.06.03 15:48156.7210.000.000.00-56.42
517339012009.06.01 14:41buy0.02gbpjpy156.391131.882159.1122009.06.01 17:48159.1120.000.000.0056.31
512665352009.05.28 06:10buy0.02gbpjpy153.588129.358156.2782009.06.01 14:39156.2780.000.000.0456.49
507334942009.05.22 20:17buy0.02gbpjpy150.817124.562153.7322009.05.28 06:10153.5090.000.000.1255.84
500641752009.05.19 01:47buy0.01gbpjpy147.797121.047150.7672009.05.22 20:17150.7450.000.000.0531.10
500611242009.05.19 01:17sell0.02gbpjpy147.948171.728144.9782009.05.19 01:47147.8010.000.000.003.05
493496522009.05.13 14:37sell0.01gbpjpy144.977172.807141.8872009.05.19 01:47147.7890.000.00-0.17-29.17
493494782009.05.13 14:36buy0.01gbpjpy145.110117.316148.1962009.05.19 01:47147.6890.000.000.0626.76
476791122009.04.30 09:03sell0.02gbpjpy145.050169.662141.9762009.05.13 14:37145.0250.000.00-0.450.52
471118732009.04.27 00:01sell0.01gbpjpy141.971170.152138.8422009.05.13 11:50146.0320.000.00-0.32-42.24
478648302009.05.01 11:37sell0.04gbpjpy148.116169.577145.0532009.05.13 11:50146.0320.000.00-0.8486.72
479192502009.05.04 00:00buy0.01gbpjpy148.205121.860151.1302009.05.13 11:50145.9650.000.000.09-23.30
478673952009.05.01 12:05buy0.01gbpjpy148.362120.703151.4332009.05.04 00:00148.1300.000.000.01-2.33
476792762009.04.30 09:03buy0.01gbpjpy145.208117.477148.2872009.05.01 12:05148.2870.000.000.0130.97
471118592009.04.27 00:01buy0.01gbpjpy142.041113.860145.1702009.04.30 09:03145.1340.000.000.0531.71
462591402009.04.20 14:02sell0.01gbpjpy143.728171.963140.5932009.04.27 00:01142.0560.000.00-0.1417.26
471118152009.04.27 00:01buy0.01gbpjpy142.056113.884145.1842009.04.27 00:01141.9860.000.000.00-0.72
468567512009.04.24 00:55buy0.01gbpjpy144.191115.839147.3392009.04.27 00:00141.9780.000.000.01-22.86
462591372009.04.20 14:02buy0.01gbpjpy143.798115.563146.9332009.04.24 00:50144.0630.000.000.062.71
462361782009.04.20 10:54sell0.01gbpjpy144.070171.963140.9732009.04.20 14:02143.7890.000.000.002.84
462591302009.04.20 14:02buy0.01gbpjpy143.789115.554146.9242009.04.20 14:02143.7190.000.000.00-0.71
462114272009.04.20 08:07buy0.02gbpjpy145.272120.908148.3152009.04.20 14:02143.7130.000.000.00-31.59
460123172009.04.16 21:10buy0.01gbpjpy148.326120.640151.4002009.04.20 14:02143.7270.000.000.02-46.59
447129822009.04.08 04:05sell0.01gbpjpy147.238176.481143.9912009.04.20 10:54144.1410.000.00-0.2431.32
457995352009.04.15 21:16buy0.01gbpjpy148.588120.767151.6772009.04.16 21:10148.2540.000.000.03-3.36
453762612009.04.14 01:34buy0.01gbpjpy148.781122.643151.6832009.04.15 21:15148.5160.000.000.01-2.67
452993752009.04.13 15:22buy0.01gbpjpy148.127120.765151.1652009.04.14 01:34148.6970.000.000.015.69
447129752009.04.08 04:05buy0.01gbpjpy147.308118.065150.5552009.04.13 15:22148.0700.000.000.057.60
444933622009.04.07 01:34sell0.01gbpjpy147.351176.180144.1502009.04.08 04:05147.2930.000.00-0.020.58
444359392009.04.06 18:07buy0.02gbpjpy147.796121.536151.0762009.04.07 16:32148.3680.000.000.0211.38
440515252009.04.03 02:16sell0.08gbpjpy147.479166.273144.3502009.04.07 01:34147.4630.000.00-0.341.27
435184402009.03.31 13:10sell0.02gbpjpy141.203166.359138.0612009.04.07 01:34147.4740.000.00-0.29-124.88
442821412009.04.06 03:28sell0.16gbpjpy150.674166.639147.4852009.04.06 18:07147.8600.000.000.00447.44
438785922009.04.02 10:03sell0.04gbpjpy144.332166.206141.2102009.04.06 18:07147.8600.000.00-0.16-140.24
433808442009.03.30 17:22sell0.01gbpjpy138.060166.997134.8472009.04.06 18:07147.8600.000.00-0.14-97.40
443229422009.04.06 08:48buy0.01gbpjpy151.191122.272154.4022009.04.06 18:07147.7900.000.000.00-33.81
441193342009.04.03 10:35buy0.01gbpjpy147.902119.172151.0922009.04.06 08:45151.0920.000.000.0131.56
438794172009.04.02 10:06buy0.01gbpjpy144.570116.371147.7012009.04.03 10:28147.7010.000.000.0131.32
435187922009.03.31 13:12buy0.01gbpjpy141.370113.027144.5172009.04.02 10:06144.5170.000.000.0431.69
433808412009.03.30 17:22buy0.01gbpjpy138.130109.193141.3432009.03.31 13:12141.2960.000.000.0132.09
433559872009.03.30 14:33buy0.01gbpjpy137.995109.058141.2082009.03.30 17:22138.0500.000.000.000.56
433555612009.03.30 14:28buy0.01gbpjpy137.857108.920141.0702009.03.30 14:33137.9220.000.000.000.67
433540722009.03.30 14:13buy0.01gbpjpy137.749108.812140.9622009.03.30 14:28137.8000.000.000.000.52
432690772009.03.30 06:11sell0.01gbpjpy138.483166.241135.4012009.03.30 14:13137.7440.000.000.007.62
433094142009.03.30 09:24buy0.04gbpjpy135.975113.534139.1782009.03.30 14:13137.7140.000.000.0071.72
432643262009.03.30 05:34buy0.02gbpjpy139.188114.768142.2382009.03.30 14:13137.7140.000.000.00-30.39
428173692009.03.25 18:06buy0.01gbpjpy142.240113.231145.4612009.03.30 14:13137.7100.000.000.05-46.70
428262592009.03.25 18:42sell0.01gbpjpy141.618170.798138.3782009.03.30 06:11138.5240.000.00-0.1031.76
428170322009.03.25 18:06buy0.01gbpjpy142.142113.151145.3612009.03.25 18:06142.2010.000.000.000.60
424632272009.03.24 10:32sell0.16gbpjpy144.958161.498141.6542009.03.25 18:05142.1460.000.00-0.34459.76
411531562009.03.16 08:44sell0.04gbpjpy138.285161.601134.9572009.03.25 18:05142.1680.000.00-0.80-158.69
422433622009.03.23 12:20sell0.08gbpjpy141.654161.852138.2912009.03.25 18:05142.1390.000.00-0.34-39.64
408424282009.03.12 15:19sell0.02gbpjpy134.957162.025131.5762009.03.25 18:05142.1390.000.00-0.51-146.76
407571262009.03.12 09:48sell0.01gbpjpy131.575161.979128.1992009.03.25 18:05142.1120.000.00-0.25-107.66
423855922009.03.24 01:53buy0.01gbpjpy143.390114.336146.6162009.03.25 18:05142.0520.000.000.01-13.68
421532732009.03.23 03:32buy0.01gbpjpy140.075110.508143.3582009.03.24 01:52143.3030.000.000.0133.07
415269542009.03.18 15:43buy0.02gbpjpy136.697109.781140.0592009.03.23 03:32139.9800.000.000.1068.06
411870022009.03.16 11:48buy0.01gbpjpy140.064109.372143.4722009.03.23 03:31139.9810.000.000.07-0.86
411025712009.03.16 00:00buy0.01gbpjpy136.548107.089139.8192009.03.16 11:40139.8190.000.000.0033.26
408460582009.03.12 15:30buy0.01gbpjpy135.238104.726138.6262009.03.16 00:00136.4530.000.000.0412.39
407568432009.03.12 09:47buy0.02gbpjpy131.762104.782135.1322009.03.12 13:32133.6100.000.000.0038.27
406425462009.03.11 20:18buy0.01gbpjpy135.133104.972138.4822009.03.12 13:32133.6110.000.000.07-15.76
406425532009.03.11 20:18sell0.01gbpjpy135.063165.224131.7142009.03.12 09:48131.7140.000.00-0.1034.93
406407812009.03.11 20:15buy0.01gbpjpy135.003104.842138.3522009.03.11 20:18135.0730.000.000.000.72
406402362009.03.11 20:11buy0.01gbpjpy134.879104.718138.2282009.03.11 20:14134.9290.000.000.000.51
406402292009.03.11 20:11buy0.01gbpjpy134.878104.717138.2272009.03.11 20:11134.8080.000.000.00-0.72
402139982009.03.10 04:56sell0.01gbpjpy136.973168.214133.5042009.03.11 20:11134.8780.000.00-0.0321.52
402139962009.03.10 04:56buy0.01gbpjpy137.073105.832140.5422009.03.11 20:11134.8160.000.000.02-23.19
401344682009.03.09 17:56buy0.01gbpjpy136.922104.412140.5322009.03.10 04:56136.9720.000.000.020.50
401304992009.03.09 17:29buy0.01gbpjpy136.757104.247140.3672009.03.09 17:56136.8280.000.000.000.72
401279722009.03.09 17:17buy0.01gbpjpy136.648104.138140.2582009.03.09 17:29136.7010.000.000.000.54
401196742009.03.09 16:34buy0.01gbpjpy136.438103.928140.0482009.03.09 17:17136.5370.000.000.001.00
401179272009.03.09 16:25buy0.01gbpjpy136.313103.803139.9232009.03.09 16:34136.3690.000.000.000.57
381541052009.02.25 16:22sell0.01gbpjpy138.251173.470134.3402009.03.09 16:25136.3350.000.00-0.3819.38
401179142009.03.09 16:25buy0.01gbpjpy136.335103.825139.9452009.03.09 16:25136.2650.000.000.00-0.71
382117742009.02.25 20:10buy0.01gbpjpy138.156102.937142.0672009.03.09 16:25136.2540.000.000.26-19.24
381541022009.02.25 16:22buy0.01gbpjpy138.321103.102142.2322009.02.25 20:10138.0870.000.000.00-2.40
381538002009.02.25 16:21buy0.01gbpjpy138.188102.969142.0992009.02.25 16:22138.2390.000.000.000.53
381508022009.02.25 16:11buy0.01gbpjpy138.068102.849141.9792009.02.25 16:21138.1200.000.000.000.54
380495632009.02.25 03:55sell0.08gbpjpy141.184163.842137.4112009.02.25 16:11138.0810.000.000.00256.54
377818502009.02.23 11:04sell0.04gbpjpy137.400164.328133.5562009.02.25 16:11138.0730.000.00-0.27-27.81
373645072009.02.18 17:55sell0.02gbpjpy133.551166.635129.4182009.02.25 16:11138.0640.000.00-0.49-93.28
366300162009.02.11 20:20sell0.01gbpjpy129.407169.747124.9272009.02.25 16:11138.0810.000.00-0.53-89.64
380147992009.02.24 20:38buy0.01gbpjpy140.692105.779144.5692009.02.25 16:11138.0110.000.000.02-27.72
377747462009.02.23 10:16buy0.01gbpjpy136.731102.430140.5402009.02.24 20:25140.5400.000.000.0239.32
369069792009.02.13 14:28buy0.01gbpjpy132.84591.803137.4032009.02.23 10:16136.6670.000.000.1940.62
366300152009.02.11 20:20buy0.01gbpjpy129.47789.137133.9572009.02.13 14:28132.7550.000.000.1835.81
365227822009.02.11 06:42sell0.01gbpjpy130.224169.979125.8092009.02.11 20:20129.4800.000.000.008.24
366299752009.02.11 20:19buy0.01gbpjpy129.46989.129133.9492009.02.11 20:20129.4030.000.000.00-0.73
364672222009.02.10 20:31buy0.01gbpjpy130.39789.679134.9192009.02.11 20:19129.3910.000.000.05-11.15
356415612009.02.04 16:17sell0.02gbpjpy130.391164.211126.1662009.02.11 06:42130.3550.000.00-0.840.80
358510202009.02.05 18:08sell0.04gbpjpy134.773165.341130.4092009.02.10 17:42131.7800.000.00-0.71132.57
352589132009.02.02 12:59sell0.01gbpjpy126.000165.593121.6032009.02.10 17:42131.7800.000.00-0.48-64.01
358511302009.02.05 18:08buy0.01gbpjpy134.93495.593139.3032009.02.10 17:42131.7100.000.000.15-35.71
356421132009.02.04 16:19buy0.01gbpjpy130.45892.368134.6882009.02.05 18:08134.6880.000.000.1546.07
352588882009.02.02 12:59buy0.01gbpjpy126.07086.477130.4672009.02.04 16:17130.3950.000.000.1048.31
345056302009.01.27 04:32sell0.02gbpjpy126.108159.000121.9992009.02.02 12:59126.0780.000.00-0.720.68
351503842009.01.30 19:10sell0.04gbpjpy130.410160.369126.1332009.02.02 09:01127.4480.000.00-0.24132.61
340907532009.01.22 17:11sell0.01gbpjpy121.995155.522118.2722009.02.02 09:01127.4480.000.00-0.57-61.03
351497892009.01.30 19:07buy0.01gbpjpy130.24191.836134.5062009.02.02 09:01127.4880.000.000.05-30.81
346123772009.01.27 17:24buy0.01gbpjpy125.88488.235130.0652009.01.30 19:05130.0650.000.000.2546.49
345224862009.01.27 08:29buy0.01gbpjpy126.70489.370130.8502009.01.27 17:24125.8290.000.000.00-9.84
340907512009.01.22 17:11buy0.01gbpjpy122.06588.538125.7882009.01.27 03:59125.7880.000.000.1241.51
340870242009.01.22 16:55buy0.01gbpjpy121.95788.430125.6802009.01.22 17:11122.0150.000.000.000.66
340826812009.01.22 16:28buy0.01gbpjpy121.84788.320125.5702009.01.22 16:55121.9050.000.000.000.65
340825602009.01.22 16:28buy0.01gbpjpy121.75788.230125.4802009.01.22 16:28121.8080.000.000.000.58
340825562009.01.22 16:28buy0.01gbpjpy121.76088.233125.4832009.01.22 16:28121.6900.000.000.00-0.79
340695662009.01.22 15:21sell0.01gbpjpy122.125155.652118.4022009.01.22 16:28121.7600.000.000.004.11
340695612009.01.22 15:21buy0.01gbpjpy122.19588.668125.9182009.01.22 16:28121.6900.000.000.00-5.69
340654772009.01.22 15:01buy0.01gbpjpy122.04088.513125.7632009.01.22 15:21122.0950.000.000.000.62
339334662009.01.21 21:22sell0.01gbpjpy124.785157.637121.1372009.01.22 15:01122.0310.000.00-0.2131.17
339334642009.01.21 21:22buy0.01gbpjpy124.85592.003128.5032009.01.22 15:01122.0460.000.000.11-31.79
338657372009.01.21 16:37sell0.01gbpjpy122.490154.010118.9902009.01.21 21:22124.8450.000.000.00-26.34
338678102009.01.21 16:41buy0.16gbpjpy121.800104.090125.3382009.01.21 21:22124.7750.000.000.00532.63
335843542009.01.20 05:24buy0.04gbpjpy128.840105.972132.1042009.01.21 21:22124.7750.000.000.15-181.94
336639512009.01.20 14:17buy0.08gbpjpy125.403104.821128.8302009.01.21 21:22124.7950.000.000.30-54.42
334895052009.01.19 14:00buy0.02gbpjpy132.112105.820135.3962009.01.21 21:22124.7950.000.000.14-163.70
333950482009.01.19 00:00buy0.01gbpjpy135.408106.840138.5802009.01.21 21:22124.8310.000.000.08-118.31
336471122009.01.20 12:31sell0.01gbpjpy126.074156.613122.6832009.01.21 16:36122.6830.000.00-0.0738.11
335658862009.01.20 01:29sell0.01gbpjpy129.551158.614126.3242009.01.20 12:11126.3240.000.000.0035.70
328018842009.01.13 13:33sell0.01gbpjpy129.687159.848126.3382009.01.20 01:29129.6240.000.00-0.530.70
332331082009.01.16 02:41sell0.02gbpjpy132.856158.204129.6902009.01.20 01:28129.6900.000.00-0.2870.00
332872962009.01.16 09:54buy0.01gbpjpy134.630105.396137.8762009.01.19 00:00135.2990.000.000.047.38
331478662009.01.15 15:08buy0.01gbpjpy131.274102.634134.4542009.01.16 07:28134.4540.000.000.0435.19
329675392009.01.14 12:01buy0.01gbpjpy130.473101.239133.7192009.01.15 15:08131.1740.000.000.117.84
327781442009.01.13 10:34buy0.04gbpjpy130.071106.699133.4072009.01.14 12:01130.3580.000.000.3812.82
326693502009.01.12 15:44buy0.02gbpjpy133.410107.206136.6832009.01.14 12:01130.3130.000.000.38-69.20
325278882009.01.09 16:36buy0.01gbpjpy136.688107.751139.9012009.01.14 12:01130.3430.000.000.27-70.89
323566122009.01.08 16:30buy0.03gbpusd1.523951.448601.557702009.01.13 19:471.448600.000.000.51-226.05
323580612009.01.08 16:40buy0.03gbpusd1.524541.448601.558292009.01.13 19:471.448600.000.000.51-227.82
323580662009.01.08 16:40buy0.02gbpusd1.524541.448601.558292009.01.13 19:471.448600.000.000.36-151.88
323580542009.01.08 16:40buy0.03gbpusd1.524541.448601.558292009.01.13 19:471.448600.000.000.51-227.82
326696452009.01.12 15:45sell0.01gbpjpy133.135162.666129.8562009.01.13 13:32129.8560.000.00-0.1136.78
325278922009.01.09 16:36sell0.01gbpjpy136.588165.525133.3752009.01.12 15:44133.3750.000.00-0.1135.82
319760252009.01.06 16:51sell0.04gbpjpy138.683161.159135.4752009.01.09 16:35136.6880.000.00-2.1888.44
317512222009.01.05 10:37sell0.02gbpjpy135.460160.632132.3162009.01.09 16:35136.6700.000.00-1.31-26.82
315480282008.12.31 14:15sell0.01gbpjpy132.315161.045129.1252009.01.09 16:35136.6700.000.00-1.20-48.27
322703622009.01.08 08:36buy0.01gbpjpy138.145109.748141.2982009.01.09 16:35136.5100.000.000.09-18.13
321848792009.01.07 17:11buy0.01gbpjpy141.309111.895144.5752009.01.08 08:20138.7470.000.000.27-27.85
319690932009.01.06 16:20buy0.01gbpjpy137.925109.222141.1122009.01.07 17:11141.1120.000.000.0934.40
319690992009.01.06 16:20buy0.01gbpjpy137.915109.212141.1022009.01.06 23:38139.3500.000.000.0015.33
317514932009.01.05 10:38buy0.01gbpjpy135.730107.342138.8822009.01.06 16:20137.8500.000.000.0922.46
315480262008.12.31 14:15buy0.01gbpjpy132.385103.655135.5752009.01.05 10:38135.5750.000.000.4034.19
312897102008.12.29 19:44buy0.02gbpjpy130.485102.457133.9862008.12.31 14:15132.2950.000.000.3039.95
312907692008.12.29 19:53sell0.01gbpjpy130.325161.899126.8192008.12.31 14:15132.4650.000.00-0.22-23.61
306076762008.12.19 14:55buy0.01gbpjpy133.99597.255138.0752008.12.31 14:15132.3950.000.000.72-17.66
306076852008.12.19 14:55sell0.01gbpjpy133.925170.665129.8452008.12.29 19:53130.4150.000.00-0.8738.95
306042512008.12.19 14:38buy0.01gbpjpy133.88597.145137.9652008.12.19 14:55133.9650.000.000.000.90
302324512008.12.18 01:58sell0.01gbpjpy135.615172.004131.5742008.12.19 14:37133.9050.000.00-0.1119.11
306042172008.12.19 14:37buy0.01gbpjpy133.94597.205138.0252008.12.19 14:37133.8350.000.000.00-1.23
302324502008.12.18 01:58buy0.01gbpjpy135.68599.296139.7262008.12.19 14:37133.8650.000.000.08-20.34
300764512008.12.17 11:29sell0.01gbpjpy136.435174.021132.2612008.12.18 01:58135.6750.000.00-0.158.69
302324472008.12.18 01:58buy0.01gbpjpy135.67599.286139.7162008.12.18 01:58135.6050.000.000.00-0.80
300764502008.12.17 11:29buy0.01gbpjpy136.50598.919140.6792008.12.18 01:58135.6050.000.000.11-10.30
297504782008.12.15 16:43sell0.02gbpjpy138.825173.517134.4912008.12.17 11:29136.5050.000.00-0.2052.42
295465612008.12.12 12:15sell0.01gbpjpy134.485174.294130.0642008.12.17 11:29136.4950.000.00-0.15-22.70
297508052008.12.15 16:45buy0.01gbpjpy139.05599.957143.3972008.12.17 11:29136.4050.000.000.08-29.94
295465592008.12.12 12:15buy0.01gbpjpy134.55594.746138.9762008.12.15 16:45138.9350.000.000.0448.33
294929002008.12.12 05:43sell0.01gbpjpy134.805174.614130.3842008.12.12 12:15134.5350.000.000.002.99
295465572008.12.12 12:15buy0.01gbpjpy134.53594.726138.9562008.12.12 12:15134.4650.000.000.00-0.77
294928832008.12.12 05:43buy0.01gbpjpy134.87595.066139.2962008.12.12 12:15134.4850.000.000.00-4.32
294844902008.12.12 05:29buy0.02gbpjpy133.65598.691138.0232008.12.12 05:43134.7450.000.000.0024.39
289838482008.12.09 15:18sell0.01gbpjpy136.005180.827131.0272008.12.12 05:43134.8150.000.00-0.2913.31
294152522008.12.11 20:13buy0.01gbpjpy138.04597.696142.5262008.12.12 05:43134.7450.000.000.04-36.92
289838422008.12.09 15:18buy0.01gbpjpy136.07591.253141.0532008.12.11 20:12137.9650.000.000.1820.60
287295312008.12.08 00:02sell0.01gbpjpy136.445180.511131.5512008.12.09 15:18136.1050.000.00-0.083.68
289838362008.12.09 15:18buy0.01gbpjpy136.10591.283141.0832008.12.09 15:18136.0350.000.000.00-0.76
287295222008.12.08 00:02buy0.01gbpjpy136.51592.449141.4092008.12.09 15:18136.0450.000.000.06-5.09
285490932008.12.04 17:21sell0.01gbpjpy136.775184.027131.5272008.12.08 00:02136.3250.000.00-0.174.85
287294072008.12.08 00:02buy0.01gbpjpy136.54592.515141.4352008.12.08 00:02136.2550.000.000.00-3.13
285490452008.12.04 17:21buy0.01gbpjpy136.84589.593142.0932008.12.08 00:01136.4950.000.000.12-3.77
281277642008.12.02 00:46sell0.01gbpjpy138.305186.790132.9202008.12.04 17:21136.8550.000.00-0.3415.63
284715412008.12.04 09:36buy0.02gbpjpy135.55594.095140.7352008.12.04 17:21136.7850.000.000.0026.52
280633682008.12.01 15:35buy0.01gbpjpy140.75590.065146.3852008.12.04 17:21136.8550.000.000.31-42.04
274772052008.11.25 13:48sell0.01gbpjpy143.765204.319137.0392008.12.01 15:35140.7250.000.00-0.4232.33
280632602008.12.01 15:35buy0.01gbpjpy140.72590.035146.3552008.12.01 15:35140.6550.000.000.00-0.74
280303212008.12.01 11:17buy0.02gbpjpy141.40596.761146.9832008.12.01 15:35140.6350.000.000.00-16.39
279707872008.12.01 00:00buy0.01gbpjpy147.01599.133152.3332008.12.01 15:34140.6350.000.000.00-67.88
274771972008.11.25 13:48buy0.01gbpjpy143.83583.281150.5612008.12.01 00:00147.0550.000.000.3233.71
273710932008.11.24 22:54sell0.02gbpjpy147.465203.325140.4852008.11.25 13:48143.8050.000.00-0.0276.29
268923972008.11.20 17:02sell0.01gbpjpy140.465209.128132.8382008.11.25 13:48143.8250.000.00-0.03-35.02
273711402008.11.24 22:54buy0.01gbpjpy147.61584.739154.5992008.11.25 13:48143.7550.000.000.01-40.25
268923902008.11.20 17:02buy0.01gbpjpy140.53571.872148.1622008.11.24 22:54147.5350.000.000.0272.00
257416792008.11.12 20:08sell0.01gbpjpy142.225214.893134.1532008.11.20 17:02140.5250.000.00-0.1517.87
268923112008.11.20 17:01buy0.01gbpjpy140.50571.842148.1322008.11.20 17:01140.3750.000.000.00-1.37
257416742008.11.12 20:08buy0.01gbpjpy142.29569.627150.3672008.11.20 17:01140.4750.000.000.13-19.14
257049042008.11.12 17:04sell0.01gbpjpy142.665214.658134.6682008.11.12 20:08142.2850.000.000.003.98
257416662008.11.12 20:08buy0.01gbpjpy142.28569.617150.3572008.11.12 20:08142.2150.000.000.00-0.74
257047232008.11.12 17:04buy0.02gbpjpy142.79578.839150.7872008.11.12 20:08142.2050.000.000.00-12.38
254737452008.11.11 16:29buy0.01gbpjpy150.79581.178158.5282008.11.12 20:08142.2250.000.000.02-89.91
254737522008.11.11 16:29sell0.01gbpjpy150.725220.342142.9922008.11.12 17:03142.9920.000.00-0.0281.09
233496892008.10.28 19:52sell0.02gbpjpy153.445213.513145.9392008.11.11 16:29150.7750.000.00-4.9454.70
251518532008.11.10 00:00buy0.01gbpjpy155.98585.081163.8612008.11.11 16:29150.7050.000.000.02-54.10
251072592008.11.07 15:59buy0.01gbpjpy154.08582.083162.0832008.11.10 00:00155.9050.000.000.0218.39
251034932008.11.07 15:38buy0.01gbpjpy154.32582.323162.3232008.11.07 15:59154.0450.000.000.00-2.86
236954862008.10.30 01:23sell0.04gbpjpy161.325216.414153.4582008.10.31 08:33155.8950.000.00-1.17225.34
231175172008.10.27 18:01sell0.01gbpjpy145.925212.365138.5452008.10.31 08:33155.8950.000.00-1.79-103.45
236960312008.10.30 01:23buy0.01gbpjpy161.57590.671169.4512008.10.31 08:33155.9550.000.000.19-58.28
233500152008.10.28 19:53buy0.01gbpjpy153.58585.966161.0962008.10.29 17:38161.0960.000.000.1976.76
231175112008.10.27 18:01buy0.01gbpjpy145.99579.555153.3752008.10.28 19:50153.3750.000.000.2075.75
228050562008.10.24 12:27sell0.01gbpjpy144.390207.941137.3312008.10.27 18:01145.9950.000.00-0.31-17.13
230121172008.10.27 08:54buy0.02gbpjpy142.89584.723150.1642008.10.27 18:01145.9250.000.000.0064.70
229133222008.10.24 21:09buy0.01gbpjpy150.17086.619157.2292008.10.27 18:01145.8850.000.000.20-45.75
228050502008.10.24 12:27buy0.01gbpjpy144.46080.909151.5192008.10.24 21:09150.1500.000.000.0060.22
227863762008.10.24 11:34buy0.08gbpjpy139.22096.888146.2722008.10.24 12:27144.3500.000.000.00443.42
226948622008.10.24 05:36buy0.02gbpjpy153.060101.888159.4542008.10.24 12:27144.3900.000.000.00-187.41
227694162008.10.24 10:47buy0.04gbpjpy146.28099.248152.9962008.10.24 12:27144.3500.000.000.00-83.42
226406822008.10.23 23:09buy0.01gbpjpy159.480103.957165.6472008.10.24 12:27144.3500.000.000.19-163.52
227696662008.10.24 10:47sell0.01gbpjpy145.910206.500139.1802008.10.24 11:43139.1800.000.000.0074.00
226952012008.10.24 05:37sell0.01gbpjpy152.800210.456146.3962008.10.24 10:15146.3960.000.000.0068.96
226406832008.10.23 23:09sell0.01gbpjpy159.410214.933153.2432008.10.24 05:35153.2430.000.00-0.3064.54
225196582008.10.23 14:26buy0.02gbpjpy156.130107.358162.2242008.10.23 23:09159.3800.000.000.0066.45
225197012008.10.23 14:26sell0.01gbpjpy156.050210.934149.9542008.10.23 23:09159.4300.000.000.00-34.55
222106122008.10.22 07:11buy0.01gbpjpy162.380110.259168.1692008.10.23 23:09159.3600.000.000.58-30.88
222106162008.10.22 07:11sell0.01gbpjpy162.310214.431156.5212008.10.23 14:23156.5210.000.00-0.8959.64
221864312008.10.22 05:43sell0.01gbpjpy163.940215.098158.2582008.10.22 07:11162.3900.000.000.0015.55
222106012008.10.22 07:11buy0.01gbpjpy162.390110.269168.1792008.10.22 07:11162.3200.000.000.00-0.70
222105682008.10.22 07:11buy0.02gbpjpy162.340116.008168.1292008.10.22 07:11162.2900.000.000.00-1.00
220999572008.10.21 17:36buy0.02gbpjpy170.830127.738176.2142008.10.22 07:11162.2900.000.000.38-171.47
221825252008.10.22 05:30buy0.04gbpjpy165.190125.795170.8152008.10.22 07:11162.3100.000.000.00-115.61
217379132008.10.20 05:27buy0.01gbpjpy176.250130.492181.3322008.10.22 07:11162.3100.000.000.38-139.91
221039402008.10.21 17:51sell0.01gbpjpy169.670218.596164.2362008.10.22 05:42164.2360.000.00-0.2954.33
216368062008.10.17 16:05sell0.01gbpjpy175.230222.887169.9372008.10.21 17:50169.9370.000.00-0.5652.63
216368032008.10.17 16:05buy0.01gbpjpy175.300127.643180.5932008.10.20 05:27176.1700.000.000.198.56
216343512008.10.17 15:59buy0.01gbpjpy175.110127.453180.4032008.10.17 16:05175.2200.000.000.001.09
216319262008.10.17 15:48buy0.01gbpjpy174.970127.313180.2632008.10.17 15:59175.0400.000.000.000.70
216318542008.10.17 15:48buy0.01gbpjpy174.870127.213180.1632008.10.17 15:48174.9300.000.000.000.60
213927712008.10.16 14:43sell0.01gbpjpy174.910222.234169.6542008.10.17 15:48174.8300.000.00-0.290.80
213927632008.10.16 14:43buy0.01gbpjpy174.980127.656180.2362008.10.17 15:48174.7700.000.000.19-2.08
213926362008.10.16 14:43buy0.01gbpjpy174.850127.589180.0992008.10.16 14:43174.9200.000.000.000.70
212849482008.10.15 21:14buy0.01gbpjpy174.680128.508179.8082008.10.16 14:43174.7400.000.000.570.59
212690392008.10.15 19:35sell0.01gbpjpy175.210221.040170.1402008.10.15 21:14174.6800.000.000.005.25
212681092008.10.15 19:28buy0.01gbpjpy175.500129.760180.5602008.10.15 21:14174.6700.000.000.00-8.23
207474492008.10.13 16:27sell0.02gbpjpy175.280216.360170.1702008.10.15 19:35175.2800.000.00-1.140.00
209618762008.10.14 12:44sell0.04gbpjpy180.350215.970175.2902008.10.15 01:32176.8900.000.00-1.14136.14
204814462008.10.10 15:45sell0.01gbpjpy170.170215.460165.1602008.10.15 01:32176.8900.000.00-0.85-66.09
209630542008.10.14 12:52buy0.01gbpjpy180.560134.730185.6302008.10.15 01:31176.8200.000.000.19-36.79
207478632008.10.13 16:29buy0.01gbpjpy175.410129.130180.5302008.10.14 12:52180.4800.000.000.1949.41
204814342008.10.10 15:45buy0.01gbpjpy170.240124.950175.2502008.10.13 16:27175.2500.000.000.1949.84
203084212008.10.10 02:12buy0.02gbpjpy167.52127.80172.462008.10.10 15:45170.230.000.000.0054.39
203084602008.10.10 02:12sell0.01gbpjpy167.41212.07162.472008.10.10 15:45170.310.000.000.00-29.08
199978822008.10.08 22:00buy0.01gbpjpy172.59129.82177.322008.10.10 15:45170.240.000.000.76-23.56
199978922008.10.08 22:00sell0.01gbpjpy172.52215.29167.792008.10.10 01:52167.790.000.00-1.1748.01
199377212008.10.08 18:01sell0.01gbpjpy172.57215.16167.862008.10.08 21:59172.500.000.000.000.70
199377132008.10.08 18:01buy0.01gbpjpy172.64130.05177.352008.10.08 19:30172.960.000.000.003.20
198659262008.10.08 14:57sell0.01gbpjpy174.58217.17169.872008.10.08 18:01172.590.000.000.0019.96
198659532008.10.08 14:57buy0.01gbpjpy174.73132.14179.442008.10.08 18:01172.490.000.000.00-22.48
196686732008.10.08 04:05buy0.01gbpjpy177.32136.98181.782008.10.08 14:57174.660.000.000.00-26.60
194290842008.10.07 05:44sell0.01gbpjpy180.12220.10175.702008.10.08 04:05177.320.000.00-0.2927.65
194290752008.10.07 05:44buy0.01gbpjpy180.19140.21184.612008.10.08 04:04177.250.000.000.19-29.05
192788992008.10.06 16:16buy0.04gbpjpy176.93145.58181.382008.10.07 05:44180.070.000.000.74121.99
192794292008.10.06 16:17sell0.01gbpjpy176.63216.97172.172008.10.07 05:44180.110.000.00-0.29-33.79
191862122008.10.06 06:17buy0.02gbpjpy181.45147.41185.682008.10.07 05:44180.040.000.000.37-27.40
190491752008.10.03 12:43buy0.01gbpjpy185.91148.90190.002008.10.07 05:44180.040.000.000.37-57.05
191862642008.10.06 06:17sell0.01gbpjpy181.18219.54176.942008.10.06 16:16176.940.000.000.0041.72
190491762008.10.03 12:43sell0.01gbpjpy185.84222.85181.752008.10.06 06:14181.750.000.00-0.2839.56
186946802008.09.30 17:07sell0.01gbpjpy188.42226.24184.242008.10.03 12:43185.930.000.00-1.3723.68
190491662008.10.03 12:43buy0.01gbpjpy185.93148.92190.022008.10.03 12:43185.860.000.000.00-0.66
186946642008.09.30 17:06buy0.01gbpjpy188.49150.67192.672008.10.03 12:43185.860.000.000.90-25.01
186818282008.09.30 16:23sell0.02gbpjpy190.82224.38186.652008.09.30 17:06188.480.000.000.0044.13
185920322008.09.30 00:36sell0.01gbpjpy186.65223.03182.632008.09.30 17:06188.420.000.000.00-16.69
186821622008.09.30 16:24buy0.01gbpjpy190.96153.14195.142008.09.30 17:06188.350.000.000.00-24.62
185920282008.09.30 00:36buy0.01gbpjpy186.72150.34190.742008.09.30 16:23190.740.000.000.0038.01
185043532008.09.29 14:52sell0.01gbpjpy190.48226.86186.462008.09.30 00:36186.700.000.00-0.2836.45
185918032008.09.30 00:34buy0.02gbpjpy186.52154.16190.542008.09.30 00:36186.630.000.000.002.13
185043502008.09.29 14:52buy0.01gbpjpy190.55154.17194.572008.09.30 00:36186.650.000.000.18-37.62
177123762008.09.19 03:51sell0.02gbpjpy192.46221.14188.902008.09.29 14:52190.570.000.00-4.3835.74
184270432008.09.29 00:00buy0.01gbpjpy194.22159.46198.062008.09.29 14:52190.500.000.000.00-35.18
177890942008.09.19 15:26sell0.04gbpjpy196.21222.59192.472008.09.26 09:36193.690.000.00-7.6595.44
175469962008.09.17 23:29sell0.01gbpjpy188.90220.96185.362008.09.26 09:36193.690.000.00-3.00-45.34
181628182008.09.24 15:14buy0.01gbpjpy196.54161.87200.372008.09.26 09:36193.580.000.000.71-28.03
181622792008.09.24 15:05buy0.01gbpjpy196.41161.74200.242008.09.24 15:14196.480.000.000.000.66
181611282008.09.24 14:57buy0.01gbpjpy196.51161.84200.342008.09.24 15:05196.330.000.000.00-1.70
180441632008.09.23 13:55buy0.01gbpjpy195.84161.26199.662008.09.24 14:57196.430.000.000.185.57
179131412008.09.22 13:49buy0.01gbpjpy196.29161.80200.102008.09.23 13:55195.770.000.000.18-4.93
178352482008.09.22 00:00buy0.01gbpjpy195.90162.04199.642008.09.22 13:49196.310.000.000.003.85
177893592008.09.19 15:26buy0.01gbpjpy196.51162.56200.262008.09.22 00:00195.830.000.000.18-6.33
177141292008.09.19 04:06buy0.01gbpjpy192.55160.31196.112008.09.19 15:25196.110.000.000.0033.05
175469952008.09.17 23:29buy0.01gbpjpy188.97156.91192.512008.09.19 03:52192.290.000.000.7231.21
175274312008.09.17 20:38sell0.02gbpjpy190.95219.07187.462008.09.17 23:29188.950.000.000.0038.39
175024762008.09.17 17:56sell0.01gbpjpy187.43218.86183.962008.09.17 23:29189.020.000.000.00-15.26
175275862008.09.17 20:38buy0.01gbpjpy191.16159.46194.662008.09.17 23:29188.950.000.000.00-21.22
175024752008.09.17 17:56buy0.01gbpjpy187.50156.07190.972008.09.17 20:38190.970.000.000.0032.99
174917432008.09.17 16:49sell0.01gbpjpy188.14219.57184.672008.09.17 17:56187.510.000.000.006.02
175024732008.09.17 17:56buy0.01gbpjpy187.51156.08190.982008.09.17 17:56187.440.000.000.00-0.67
174917362008.09.17 16:49buy0.01gbpjpy188.21156.78191.682008.09.17 17:56187.450.000.000.00-7.26
174913622008.09.17 16:47buy0.01gbpjpy188.05156.62191.522008.09.17 16:49188.110.000.000.000.58
174910962008.09.17 16:45buy0.01gbpjpy187.94156.51191.412008.09.17 16:47188.000.000.000.000.57
173849172008.09.16 22:55sell0.01gbpjpy188.27218.80184.902008.09.17 16:45187.940.000.00-0.273.15
174910842008.09.17 16:45buy0.01gbpjpy187.94156.51191.412008.09.17 16:45187.870.000.000.00-0.66
174743162008.09.17 15:04buy0.01gbpjpy188.15156.81191.612008.09.17 16:44187.910.000.000.00-2.29
173849132008.09.16 22:54buy0.01gbpjpy188.34157.81191.712008.09.17 15:04188.080.000.000.18-2.47
173802162008.09.16 22:06sell0.02gbpjpy189.38216.30186.042008.09.16 22:52188.230.000.000.0021.78
172716452008.09.16 09:20sell0.01gbpjpy185.93214.93182.732008.09.16 22:51188.480.000.000.00-24.13
173531072008.09.16 18:41buy0.01gbpjpy187.58157.95190.852008.09.16 22:51188.410.000.000.007.85
172708412008.09.16 09:14buy0.02gbpjpy186.07160.27189.272008.09.16 18:41187.500.000.000.0027.25
171086212008.09.15 10:09buy0.01gbpjpy189.27161.44192.342008.09.16 18:41187.510.000.000.18-16.77
171086242008.09.15 10:09sell0.01gbpjpy189.20217.03186.132008.09.16 09:14186.130.000.00-0.2829.59
170097682008.09.12 16:26sell0.02gbpjpy190.85213.61188.032008.09.15 10:09189.300.000.00-0.5329.52
169367422008.09.11 22:34sell0.01gbpjpy188.03213.25185.252008.09.15 10:08189.290.000.00-0.54-12.00
170101372008.09.12 16:29buy0.01gbpjpy191.01165.34193.842008.09.15 10:08189.220.000.000.17-17.05
169367412008.09.11 22:34buy0.01gbpjpy188.10162.88190.882008.09.12 16:27190.880.000.000.1825.92
168764592008.09.11 11:16sell0.01gbpjpy186.48211.43183.732008.09.11 22:34188.070.000.000.00-14.84
168766202008.09.11 11:17buy0.02gbpjpy186.53164.33189.282008.09.11 22:34188.000.000.000.0027.44
168180372008.09.10 21:10buy0.01gbpjpy189.29163.26192.162008.09.11 22:34188.000.000.000.52-12.04
167401662008.09.10 06:38sell0.01gbpjpy189.35214.93186.532008.09.11 11:16186.530.000.00-0.8026.39
167401642008.09.10 06:38buy0.01gbpjpy189.42163.84192.242008.09.10 21:10189.210.000.000.00-1.95
167197952008.09.10 00:04sell0.01gbpjpy187.69212.55184.952008.09.10 06:38189.440.000.000.00-16.32
167194832008.09.10 00:00buy0.02gbpjpy187.87165.83190.602008.09.10 06:37189.370.000.000.0027.98
165511412008.09.08 17:06buy0.01gbpjpy190.60165.56193.362008.09.10 06:37189.400.000.000.35-11.19
165511422008.09.08 17:06sell0.01gbpjpy190.53215.57187.772008.09.09 23:03187.770.000.00-0.2725.87
165150822008.09.08 11:11sell0.01gbpjpy191.70216.65188.952008.09.08 17:06190.620.000.000.009.99
165511342008.09.08 17:06buy0.01gbpjpy190.61165.57193.372008.09.08 17:06190.540.000.000.00-0.64
165149952008.09.08 11:11buy0.02gbpjpy191.79169.59194.542008.09.08 17:06190.530.000.000.00-23.33
164540062008.09.08 00:00buy0.01gbpjpy194.64170.14197.342008.09.08 17:06190.500.000.000.00-38.33
165150472008.09.08 11:11sell0.02gbpjpy191.72213.92188.972008.09.08 11:11191.760.000.000.00-0.73
164007322008.09.05 14:47sell0.01gbpjpy188.03210.91185.512008.09.08 11:11191.760.000.00-0.28-34.31
164540312008.09.08 00:00sell0.02gbpjpy194.57216.37191.872008.09.08 11:11191.870.000.000.0049.69
164007262008.09.05 14:47buy0.01gbpjpy188.10165.22190.622008.09.08 00:00190.620.000.000.1823.39
162991782008.09.04 23:19sell0.01gbpjpy188.20209.82185.822008.09.05 14:47188.140.000.00-0.280.56
163938252008.09.05 14:32buy0.02gbpjpy186.42166.06188.942008.09.05 14:46188.110.000.000.0031.78
162974442008.09.04 23:17buy0.04gbpjpy188.94172.36191.282008.09.05 14:46188.110.000.000.73-31.22
163099592008.09.05 00:06buy0.08gbpjpy186.50171.72188.932008.09.05 03:31188.320.000.000.00135.91
162613272008.09.04 17:10buy0.02gbpjpy191.35173.31193.582008.09.05 03:31188.320.000.000.36-56.57
159369122008.09.02 08:05buy0.01gbpjpy193.60173.51195.812008.09.05 03:31188.300.000.000.90-49.48
162627952008.09.04 17:17sell0.01gbpjpy190.73211.18188.482008.09.04 23:18188.480.000.000.0021.03
158992132008.09.02 00:28sell0.01gbpjpy193.08212.99190.892008.09.04 17:16190.890.000.00-1.1020.30
157088802008.08.28 08:04buy0.02gbpjpy199.93183.89201.912008.09.02 08:05193.510.000.001.10-118.82
159368822008.09.02 08:04buy0.02gbpjpy193.59175.71195.802008.09.02 08:05193.510.000.000.00-1.48
158347722008.09.01 00:15buy0.08gbpjpy195.79183.11197.872008.09.02 08:04193.510.000.001.44-168.77
158981842008.09.02 00:24buy0.16gbpjpy193.61182.56195.782008.09.02 08:04193.510.000.000.00-14.80
158187072008.08.29 17:27buy0.04gbpjpy197.88183.33199.932008.09.02 08:04193.510.000.001.46-161.73
155618722008.08.26 10:58buy0.01gbpjpy201.91184.70203.802008.09.02 08:04193.510.000.001.27-77.72
158430692008.09.01 03:16sell0.01gbpjpy195.46214.47193.372008.09.02 00:25193.370.000.00-0.2819.38
158190802008.08.29 17:31sell0.01gbpjpy197.61216.35195.552008.09.01 03:16195.550.000.00-0.2819.00
157152062008.08.28 09:32sell0.01gbpjpy199.79217.90197.802008.08.29 17:27197.800.000.00-0.2818.32
155618732008.08.26 10:58sell0.01gbpjpy201.84219.05199.952008.08.28 08:04199.950.000.00-1.1217.33
154749462008.08.25 00:46sell0.01gbpjpy203.57220.33201.732008.08.26 10:58201.880.000.00-0.2815.39
155618142008.08.26 10:56buy0.02gbpjpy201.75186.43203.642008.08.26 10:58201.850.000.000.001.82
154749442008.08.25 00:46buy0.01gbpjpy203.64186.88205.482008.08.26 10:58201.850.000.000.18-16.31
154214152008.08.22 05:09sell0.02gbpjpy204.36220.08202.422008.08.25 00:45203.620.000.000.0013.46
153813172008.08.21 12:40sell0.01gbpjpy202.42220.62200.422008.08.25 00:45203.610.000.00-0.29-10.82
154726182008.08.25 00:00buy0.01gbpjpy203.79187.12205.622008.08.25 00:45203.540.000.000.00-2.28
153602952008.08.21 07:33buy0.02gbpjpy203.42187.54205.382008.08.25 00:00203.730.000.000.385.63
151892902008.08.18 00:00buy0.01gbpjpy206.04188.02208.022008.08.25 00:00203.690.000.001.14-21.35
150320782008.08.13 19:32sell0.01gbpjpy204.64224.19202.492008.08.21 12:40202.590.000.00-2.9018.83
151865602008.08.15 21:32buy0.01gbpjpy206.07187.24208.142008.08.18 00:00205.940.000.000.19-1.18
150320762008.08.13 19:32buy0.01gbpjpy204.71185.16206.862008.08.15 21:31205.970.000.000.7611.40
150190512008.08.13 16:14buy0.08gbpjpy202.90189.86205.042008.08.13 19:32204.660.000.000.00128.69
149491732008.08.12 23:50buy0.02gbpjpy207.08190.32209.152008.08.13 19:32204.660.000.000.38-44.23
150192632008.08.13 16:15sell0.01gbpjpy202.72222.18200.582008.08.13 19:31204.660.000.000.00-17.73
149980692008.08.13 11:49buy0.04gbpjpy205.04190.56207.082008.08.13 19:31204.590.000.000.00-16.45
149165192008.08.12 14:14buy0.01gbpjpy209.15191.13211.132008.08.13 19:31204.590.000.000.19-41.67
149981032008.08.13 11:49sell0.01gbpjpy204.94223.50202.902008.08.13 16:13202.900.000.000.0018.75
149516672008.08.13 00:21sell0.01gbpjpy207.09224.66205.162008.08.13 11:49205.160.000.000.0017.71
149165202008.08.12 14:14sell0.01gbpjpy209.08227.10207.102008.08.12 23:38207.100.000.000.0018.12
149103052008.08.12 11:38sell0.01gbpjpy209.56227.58207.582008.08.12 14:14209.130.000.000.003.91
149165172008.08.12 14:14buy0.01gbpjpy209.13191.11211.112008.08.12 14:14209.060.000.000.00-0.63
149103022008.08.12 11:38buy0.01gbpjpy209.63191.61211.612008.08.12 14:14209.090.000.000.00-4.90
148974002008.08.12 09:18buy0.02gbpjpy208.91192.87210.892008.08.12 11:38209.570.000.000.0011.97
147774022008.08.11 00:48buy0.01gbpjpy210.89193.50212.802008.08.12 11:38209.590.000.000.19-11.79
147774032008.08.11 00:48sell0.01gbpjpy210.82228.21208.912008.08.12 09:18208.910.000.00-0.2917.38
147773042008.08.11 00:47buy0.02gbpjpy210.72195.24212.632008.08.11 00:48210.820.000.000.001.82
146863522008.08.07 20:29sell0.01gbpjpy212.60229.99210.692008.08.11 00:48210.890.000.00-0.2915.52
146863502008.08.07 20:29buy0.01gbpjpy212.67195.28214.582008.08.11 00:48210.820.000.000.19-16.80
146159212008.08.06 21:59sell0.02gbpjpy213.72229.12211.822008.08.07 20:28212.660.000.00-1.7719.38
145413592008.08.06 01:48sell0.01gbpjpy211.82228.31210.012008.08.07 20:28212.630.000.00-0.88-7.40
146163452008.08.06 22:00buy0.01gbpjpy213.86196.47215.772008.08.07 20:28212.560.000.000.58-11.88
145413582008.08.06 01:48buy0.01gbpjpy211.89195.40213.702008.08.06 21:58213.700.000.000.0016.50
144873452008.08.05 09:10buy0.02gbpjpy210.77195.69212.632008.08.06 01:48211.830.000.000.3919.57
144873702008.08.05 09:10sell0.01gbpjpy210.66227.69208.792008.08.06 01:48211.900.000.00-0.30-11.44
144392942008.08.04 15:43buy0.01gbpjpy212.64195.79214.492008.08.06 01:48211.830.000.000.38-7.48
144003542008.08.04 00:01sell0.01gbpjpy212.64229.22210.822008.08.05 09:09210.820.000.00-0.3016.89
144003442008.08.04 00:01buy0.01gbpjpy212.71196.13214.532008.08.04 15:43212.550.000.000.00-1.48
139543342008.07.24 17:02sell0.01gbpjpy213.38230.86211.462008.08.04 00:00212.720.000.00-2.706.13
144002382008.08.04 00:00buy0.01gbpjpy212.72196.14214.542008.08.04 00:00212.650.000.000.00-0.65
139543272008.07.24 17:02buy0.01gbpjpy213.45195.97215.372008.08.04 00:00212.650.000.001.79-7.43
138237062008.07.23 08:52sell0.08gbpjpy214.74225.74212.942008.07.24 17:02213.440.000.00-7.1996.62
135206342008.07.17 12:46sell0.02gbpjpy211.16224.88209.472008.07.24 17:02213.420.000.00-4.21-41.99
135472992008.07.17 19:52sell0.04gbpjpy212.93225.52211.162008.07.24 17:01213.410.000.00-8.39-17.84
134076612008.07.15 16:02sell0.01gbpjpy209.47224.34207.842008.07.24 17:01213.410.000.00-3.31-36.61
139525882008.07.24 16:33buy0.01gbpjpy213.71196.32215.622008.07.24 17:01213.320.000.000.00-3.62
139451832008.07.24 14:52buy0.02gbpjpy213.63198.23215.532008.07.24 16:32213.670.000.000.000.74
138536402008.07.23 13:44buy0.01gbpjpy215.53198.68217.382008.07.24 16:32213.650.000.000.59-17.46
138469872008.07.23 12:37buy0.01gbpjpy215.42198.75217.252008.07.23 13:44215.470.000.000.000.46
136812272008.07.21 14:15buy0.01gbpjpy213.51197.02215.322008.07.23 12:36215.320.000.000.4016.78
136256312008.07.18 21:00buy0.01gbpjpy213.61197.39215.392008.07.21 14:15213.440.000.000.19-1.59
135489412008.07.17 20:04buy0.01gbpjpy213.50197.10215.302008.07.18 21:00213.560.000.000.200.56
135854062008.07.18 09:09buy0.02gbpjpy211.78197.82213.502008.07.18 20:21213.500.000.000.0032.17
135273712008.07.17 14:33buy0.01gbpjpy211.62196.03213.332008.07.17 20:03213.330.000.000.0016.01
134943412008.07.17 00:30buy0.01gbpjpy210.33195.46211.962008.07.17 14:33211.540.000.000.0011.45
133983832008.07.15 14:28buy0.02gbpjpy210.29197.37211.882008.07.17 00:30210.280.000.001.59-0.19
134506952008.07.16 08:49buy0.04gbpjpy208.65196.97210.292008.07.16 19:48209.630.000.000.0037.42
131146562008.07.10 00:05buy0.01gbpjpy211.91197.94213.442008.07.16 19:48209.630.000.000.79-21.76
125393032008.06.30 15:11sell0.01gbpjpy211.21230.04209.142008.07.15 16:02209.570.000.00-4.4715.72
131138432008.07.09 23:57buy0.01gbpjpy211.82197.40213.402008.07.10 00:04211.810.000.000.58-0.09
125392982008.06.30 15:11buy0.01gbpjpy211.28192.45213.352008.07.09 23:57211.760.000.001.724.49
125189152008.06.30 10:10sell0.01gbpjpy209.79228.44207.742008.06.30 15:10211.260.000.000.00-13.88
125184942008.06.30 10:04buy0.02gbpjpy209.93193.41211.972008.06.30 15:10211.190.000.000.0023.79
124874012008.06.27 17:51buy0.01gbpjpy211.97193.77213.972008.06.30 15:10211.110.000.000.21-8.12
124874022008.06.27 17:51sell0.01gbpjpy211.90230.10209.902008.06.30 10:06209.900.000.00-0.2919.01
124645002008.06.27 10:27sell0.01gbpjpy210.61228.81208.612008.06.27 17:51211.980.000.000.00-12.89
124641052008.06.27 10:22buy0.02gbpjpy210.77194.57212.772008.06.27 17:51211.910.000.000.0021.45
123729642008.06.25 20:29buy0.01gbpjpy212.77194.39214.792008.06.27 17:51211.920.000.000.81-8.00
123729662008.06.25 20:29sell0.01gbpjpy212.70231.08210.682008.06.27 10:27210.700.000.00-1.1618.82
123675232008.06.25 20:12sell0.02gbpjpy213.31229.67211.292008.06.25 20:29212.790.000.000.009.63
122391752008.06.23 09:14sell0.01gbpjpy211.27229.56209.262008.06.25 20:29212.780.000.00-0.58-13.99
123095892008.06.24 15:45buy0.01gbpjpy212.18193.71214.212008.06.25 20:29212.710.000.000.204.91
122391742008.06.23 09:14buy0.01gbpjpy211.34193.05213.352008.06.24 15:45212.130.000.000.207.32
121555322008.06.19 17:06sell0.08gbpjpy212.94226.10210.782008.06.23 09:14211.350.000.00-4.58118.46
116151192008.06.09 11:03sell0.02gbpjpy208.74226.86206.502008.06.23 09:14211.350.000.00-7.96-48.61
119019362008.06.16 00:28sell0.04gbpjpy210.78225.26208.742008.06.23 09:14211.320.000.00-8.00-20.12
115911252008.06.09 01:57sell0.01gbpjpy206.50225.96204.362008.06.23 09:14211.320.000.00-3.99-44.89
122214462008.06.23 00:00buy0.01gbpjpy211.79193.77213.772008.06.23 09:14211.250.000.000.00-5.03
119118312008.06.16 06:52buy0.01gbpjpy211.18192.35213.252008.06.19 18:09213.250.000.000.9919.16
118387062008.06.12 20:12buy0.01gbpjpy210.04190.67212.172008.06.16 06:52211.140.000.000.4010.17
118379002008.06.12 19:45buy0.01gbpjpy210.04190.67212.172008.06.12 20:11210.000.000.000.00-0.37
117859762008.06.11 21:12buy0.01gbpjpy210.16190.43212.332008.06.12 19:45209.960.000.000.59-1.86
116714012008.06.10 05:01buy0.01gbpjpy210.41190.50212.602008.06.11 21:12210.100.000.000.20-2.89
116156902008.06.09 11:10buy0.01gbpjpy208.87188.51211.112008.06.10 05:01210.350.000.000.2013.87
115939192008.06.09 03:02sell0.02nzdusd0.76740.76310.75912008.06.09 16:400.76310.000.000.008.60
115939202008.06.09 03:02sell0.02nzdusd0.76740.76310.75912008.06.09 16:400.76310.000.000.008.60
115939212008.06.09 03:02sell0.02nzdusd0.76740.76310.75912008.06.09 16:400.76310.000.000.008.60
116023432008.06.09 08:00buy0.02audnzd1.25351.25361.26422008.06.09 12:411.25360.000.000.000.16
116023452008.06.09 08:00buy0.02audnzd1.25351.25361.26422008.06.09 12:411.25360.000.000.000.16
116023462008.06.09 08:00buy0.02audnzd1.25351.25361.26422008.06.09 12:411.25360.000.000.000.16
116156622008.06.09 11:09buy0.01gbpjpy208.90188.54211.142008.06.09 11:10208.820.000.000.00-0.76
115911242008.06.09 01:57buy0.01gbpjpy206.57187.11208.712008.06.09 11:00208.710.000.000.0020.25
115911172008.06.09 01:57balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -81.85 1 499.20
Closed P/L: 1 417.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
522077322009.06.03 19:38sell0.02gbpjpy155.885182.923152.883 161.8880.000.00-0.61-121.95
529415522009.06.09 13:48sell0.04gbpjpy158.975183.699155.887 161.8880.000.00-0.61-118.36
532373062009.06.10 21:13buy0.02gbpjpy160.296132.538163.378 161.7880.000.000.2130.32
533892802009.06.11 15:52sell0.08gbpjpy161.991182.990158.994 161.8880.000.00-0.408.37
  0.00 0.00 -1.41 -201.62
 Floating P/L: -203.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 417.35 Floating P/L: -203.03 Margin: 229.24
Balance: 3 417.35 Equity: 3 214.32 Free Margin: 2 985.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 204.73 Gross Loss: 7 787.38 Total Net Profit: 1 417.35
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 3.23  
Absolute Drawdown: 173.91 Maximal Drawdown: 1 099.60 (37.48%) Relative Drawdown: 37.48% (1 099.60)
 
Total Trades: 439 Short Positions (won %): 159 (66.04%) Long Positions (won %): 280 (46.79%)
Profit Trades (% of total): 236 (53.76%) Loss trades (% of total): 203 (46.24%)
Largest profit trade: 714.48 loss trade: -289.20
Average profit trade: 39.00 loss trade: -38.36
Maximum consecutive wins ($): 9 (207.82) consecutive losses ($): 6 (-971.12)
Maximal consecutive profit (count): 714.48 (1) consecutive loss (count): -971.12 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2