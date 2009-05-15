Alpari (UK) Ltd.

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No transactions
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 922.25 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 922.25 Equity: 3 922.25 Free Margin: 3 922.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 922.25 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 922.25
Profit Factor: Expected Payoff: 76.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 12 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 12 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 93.95 loss trade: 0.00
Average profit trade: 76.85 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 12 (922.25) consecutive losses ($): 0 (0.00)
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