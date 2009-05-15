Alpari (UK) Ltd.

Account: 809085 Name: Aeddi Muffy Currency: USD 2009 May 15, 19:53

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

49822411 sell 0.30 gbpusd 1.52179 0.00000 1.51929 1.51929 0.00 0.00 0.00 75.00

49817600 sell 0.30 eurusd 1.35682 0.00000 1.35432 1.35432 0.00 0.00 0.00 75.00

49764453 sell 0.30 eurjpy 128.528 0.000 128.278 128.278 0.00 0.00 0.00 79.11

49729255 sell 0.30 gbpusd 1.51750 0.00000 1.51500 1.51500 0.00 0.00 0.00 75.00

49503906 sell 0.30 gbpusd 1.51223 0.00000 1.50973 1.50973 0.00 0.00 0.00 75.00

49503881 sell 0.30 eurusd 1.35589 0.00000 1.35339 1.35339 0.00 0.00 0.00 75.00

49456439 sell 0.30 eurjpy 129.181 0.000 128.881 128.881 0.00 0.00 -0.78 94.73

49425014 sell 0.30 gbpusd 1.51393 0.00000 1.51143 1.51143 0.00 0.00 -0.81 75.00

49404239 sell 0.30 eurusd 1.35958 0.00000 1.35708 1.35708 0.00 0.00 0.00 75.00

49400945 sell 0.30 gbpusd 1.51553 0.00000 1.51303 1.51303 0.00 0.00 0.00 75.00

49314905 sell 0.30 eurusd 1.36514 0.00000 1.36264 1.36264 0.00 0.00 0.00 75.00

49310257 sell 0.30 gbpusd 1.52261 0.00000 1.52011 1.52011 0.00 0.00 0.00 75.00

49247603 balance Deposit 3 000.00

0.00 0.00 -1.59 923.84

Closed P/L: 922.25

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 922.25 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 3 922.25 Equity: 3 922.25 Free Margin: 3 922.25

Details:

Gross Profit: 922.25 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 922.25

Profit Factor: Expected Payoff: 76.85

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 12 Short Positions (won %): 12 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 12 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Largest profit trade: 93.95 loss trade: 0.00

Average profit trade: 76.85 loss trade: 0.00

Maximum consecutive wins ($): 12 (922.25) consecutive losses ($): 0 (0.00)

Maximal consecutive profit (count): 922.25 (12) consecutive loss (count): 0.00 (0)