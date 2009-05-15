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|Details:
|Gross Profit:
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|Profit Factor:
|Expected Payoff:
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|Absolute Drawdown:
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|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|12
|Short Positions (won %):
|12 (100.00%)
|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
|12 (100.00%)
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|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
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|Average
|profit trade:
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|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (922.25)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|922.25 (12)
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|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
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