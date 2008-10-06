|Symbole
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Periode
|5 Minutes (M5) 2008.09.01 00:00 - 2009.03.31 23:55 (2008.09.01 - 2009.04.01)
|Modele
|Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
|Parametres
|TradeShort=true; TradeLong=true; UseTMA=false; MAperiod=30; UseARSI=false; RSI_period=5; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false; CCI_Period=5; CCI_lenght=14; cci_trigger=10; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=15; Use_Fisher=true; FisherPeriod=5; Fisher_Bars=15; Buy_Enter_Level=1.5; Sell_Enter_Level=-1.5; ReverseDirection=true; MoneyMangement=false; MicroAccount=false; MaximumRisk=0.1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=9; ProfitSkew=10; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true; StDevTF=5; StDevPer=10; StDevMode=0; Spacing=25; TrendSpacing=25; CloseDelay=121; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=200000; EndTime=60000; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=1000000; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars en test
|43418
|Ticks modelés
|3546344
|Qualité du modelage
|90.00%
|Erreurs des graphiques désaccordés
|0
|Dépot initial
|3000.00
|Profit total net
|7428.43
|Profit brut
|14488.35
|Perte brute
|-7059.92
|Facteur de profit
|2.05
|Rémunération espérée
|10.64
|Chute absolue
|236.79
|Chute maximal (%)
|2442.00 (37.20%)
|Enfoncement relatif
|37.20% (2442.00)
|Total des Trades
|698
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|331 (79.46%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|367 (82.83%)
|Profits des Trades (% du total)
|567 (81.23%)
|Pertes des Trades (% du total)
|131 (18.77%)
|Le plus large
|gains par Trade
|564.00
|pertes par Trade
|-341.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|25.55
|pertes par Trade
|-53.89
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|24 (282.88)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-826.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|960.00 (4)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-826.00 (3)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.01 01:05
|buy
|1
|0.10
|1.8101
|1.7102
|0.0000
|2
|2008.09.01 01:26
|close
|1
|0.10
|1.8112
|1.7102
|0.0000
|11.00
|3011.00
|3
|2008.09.01 03:31
|buy
|2
|0.10
|1.8036
|1.7037
|0.0000
|4
|2008.09.01 03:32
|close
|2
|0.10
|1.8046
|1.7037
|0.0000
|10.00
|3021.00
|5
|2008.09.01 03:32
|buy
|3
|0.10
|1.8048
|1.7049
|0.0000
|6
|2008.09.01 03:47
|close
|3
|0.10
|1.8060
|1.7049
|0.0000
|12.00
|3033.00
|7
|2008.09.02 00:45
|buy
|4
|0.10
|1.7886
|1.6887
|0.0000
|8
|2008.09.02 00:50
|close
|4
|0.10
|1.7897
|1.6887
|0.0000
|11.00
|3044.00
|9
|2008.09.02 11:59
|buy
|5
|0.10
|1.7803
|1.6804
|0.0000
|10
|2008.09.02 12:05
|close
|5
|0.10
|1.7814
|1.6804
|0.0000
|11.00
|3055.00
|11
|2008.09.03 06:42
|buy
|6
|0.10
|1.7730
|1.6731
|0.0000
|12
|2008.09.03 08:13
|close
|6
|0.10
|1.7741
|1.6731
|0.0000
|11.00
|3066.00
|13
|2008.09.04 16:40
|buy
|7
|0.10
|1.7742
|1.6743
|0.0000
|14
|2008.09.04 23:52
|buy
|8
|0.20
|1.7586
|1.6587
|0.0000
|15
|2008.09.05 11:32
|close
|8
|0.20
|1.7645
|1.6587
|0.0000
|118.14
|3184.14
|16
|2008.09.05 11:32
|close
|7
|0.10
|1.7645
|1.6743
|0.0000
|-96.93
|3087.21
|17
|2008.09.08 04:12
|sell
|9
|0.10
|1.7910
|1.8909
|0.0000
|18
|2008.09.08 04:51
|sell
|10
|0.20
|1.7947
|1.8946
|0.0000
|19
|2008.09.08 05:39
|close
|10
|0.20
|1.7930
|1.8946
|0.0000
|34.00
|3121.21
|20
|2008.09.08 05:39
|close
|9
|0.10
|1.7930
|1.8909
|0.0000
|-20.00
|3101.21
|21
|2008.09.08 09:22
|buy
|11
|0.10
|1.7788
|1.6789
|0.0000
|22
|2008.09.08 09:24
|close
|11
|0.10
|1.7799
|1.6789
|0.0000
|11.00
|3112.21
|23
|2008.09.08 09:24
|buy
|12
|0.10
|1.7801
|1.6802
|0.0000
|24
|2008.09.08 09:31
|close
|12
|0.10
|1.7812
|1.6802
|0.0000
|11.00
|3123.21
|25
|2008.09.08 19:46
|buy
|13
|0.10
|1.7495
|1.6496
|0.0000
|26
|2008.09.08 19:59
|close
|13
|0.10
|1.7506
|1.6496
|0.0000
|11.00
|3134.21
|27
|2008.09.08 22:16
|sell
|14
|0.10
|1.7603
|1.8602
|0.0000
|28
|2008.09.08 22:38
|close
|14
|0.10
|1.7595
|1.8602
|0.0000
|8.00
|3142.21
|29
|2008.09.09 01:30
|sell
|15
|0.10
|1.7617
|1.8616
|0.0000
|30
|2008.09.09 01:31
|close
|15
|0.10
|1.7611
|1.8616
|0.0000
|6.00
|3148.21
|31
|2008.09.09 01:32
|sell
|16
|0.10
|1.7607
|1.8606
|0.0000
|32
|2008.09.09 01:35
|close
|16
|0.10
|1.7597
|1.8606
|0.0000
|10.00
|3158.21
|33
|2008.09.09 11:45
|sell
|17
|0.10
|1.7631
|1.8630
|0.0000
|34
|2008.09.09 13:12
|close
|17
|0.10
|1.7620
|1.8630
|0.0000
|11.00
|3169.21
|35
|2008.09.09 21:45
|buy
|18
|0.10
|1.7608
|1.6609
|0.0000
|36
|2008.09.09 22:02
|buy
|19
|0.20
|1.7587
|1.6588
|0.0000
|37
|2008.09.09 22:36
|close
|19
|0.20
|1.7599
|1.6588
|0.0000
|24.00
|3193.21
|38
|2008.09.09 22:36
|close
|18
|0.10
|1.7599
|1.6609
|0.0000
|-9.00
|3184.21
|39
|2008.09.10 03:31
|sell
|20
|0.10
|1.7624
|1.8623
|0.0000
|40
|2008.09.10 03:57
|close
|20
|0.10
|1.7619
|1.8623
|0.0000
|5.00
|3189.21
|41
|2008.09.10 12:45
|buy
|21
|0.10
|1.7570
|1.6571
|0.0000
|42
|2008.09.10 13:30
|close
|21
|0.10
|1.7579
|1.6571
|0.0000
|9.00
|3198.21
|43
|2008.09.11 11:55
|buy
|22
|0.10
|1.7463
|1.6464
|0.0000
|44
|2008.09.11 12:04
|close
|22
|0.10
|1.7471
|1.6464
|0.0000
|8.00
|3206.21
|45
|2008.09.11 13:57
|sell
|23
|0.10
|1.7562
|1.8561
|0.0000
|46
|2008.09.11 14:03
|close
|23
|0.10
|1.7552
|1.8561
|0.0000
|10.00
|3216.21
|47
|2008.09.11 17:31
|buy
|24
|0.10
|1.7483
|1.6484
|0.0000
|48
|2008.09.11 17:34
|close
|24
|0.10
|1.7495
|1.6484
|0.0000
|12.00
|3228.21
|49
|2008.09.11 17:34
|buy
|25
|0.10
|1.7500
|1.6501
|0.0000
|50
|2008.09.11 18:04
|close
|25
|0.10
|1.7511
|1.6501
|0.0000
|11.00
|3239.21
|51
|2008.09.11 22:50
|sell
|26
|0.10
|1.7554
|1.8553
|0.0000
|52
|2008.09.11 23:02
|sell
|27
|0.20
|1.7571
|1.8570
|0.0000
|53
|2008.09.11 23:37
|sell
|28
|0.30
|1.7598
|1.8597
|0.0000
|54
|2008.09.11 23:53
|close
|28
|0.30
|1.7576
|1.8597
|0.0000
|66.00
|3305.21
|55
|2008.09.11 23:53
|close
|27
|0.20
|1.7576
|1.8570
|0.0000
|-10.00
|3295.21
|56
|2008.09.11 23:53
|close
|26
|0.10
|1.7576
|1.8553
|0.0000
|-22.00
|3273.21
|57
|2008.09.12 09:20
|sell
|29
|0.10
|1.7667
|1.8666
|0.0000
|58
|2008.09.12 09:49
|close
|29
|0.10
|1.7658
|1.8666
|0.0000
|9.00
|3282.21
|59
|2008.09.12 10:55
|sell
|30
|0.10
|1.7715
|1.8714
|0.0000
|60
|2008.09.12 11:20
|close
|30
|0.10
|1.7702
|1.8714
|0.0000
|13.00
|3295.21
|61
|2008.09.12 15:28
|sell
|31
|0.10
|1.7765
|1.8764
|0.0000
|62
|2008.09.12 16:00
|close
|31
|0.10
|1.7754
|1.8764
|0.0000
|11.00
|3306.21
|63
|2008.09.12 17:32
|sell
|32
|0.10
|1.7896
|1.8895
|0.0000
|64
|2008.09.12 17:33
|close
|32
|0.10
|1.7886
|1.8895
|0.0000
|10.00
|3316.21
|65
|2008.09.12 17:33
|sell
|33
|0.10
|1.7882
|1.8881
|0.0000
|66
|2008.09.12 17:39
|close
|33
|0.10
|1.7867
|1.8881
|0.0000
|15.00
|3331.21
|67
|2008.09.12 21:27
|sell
|34
|0.10
|1.7945
|1.8944
|0.0000
|68
|2008.09.12 21:36
|close
|34
|0.10
|1.7935
|1.8944
|0.0000
|10.00
|3341.21
|69
|2008.09.15 05:26
|sell
|35
|0.10
|1.8103
|1.9102
|0.0000
|70
|2008.09.15 05:27
|close
|35
|0.10
|1.8095
|1.9102
|0.0000
|8.00
|3349.21
|71
|2008.09.15 05:27
|sell
|36
|0.10
|1.8091
|1.9090
|0.0000
|72
|2008.09.15 05:45
|close
|36
|0.10
|1.8074
|1.9090
|0.0000
|17.00
|3366.21
|73
|2008.09.15 13:50
|buy
|37
|0.10
|1.7798
|1.6799
|0.0000
|74
|2008.09.15 13:56
|close
|37
|0.10
|1.7808
|1.6799
|0.0000
|10.00
|3376.21
|75
|2008.09.15 13:56
|buy
|38
|0.10
|1.7810
|1.6811
|0.0000
|76
|2008.09.15 14:12
|close
|38
|0.10
|1.7822
|1.6811
|0.0000
|12.00
|3388.21
|77
|2008.09.15 21:50
|sell
|39
|0.10
|1.7979
|1.8978
|0.0000
|78
|2008.09.15 22:05
|sell
|40
|0.20
|1.8007
|1.9006
|0.0000
|79
|2008.09.15 22:25
|close
|40
|0.20
|1.7992
|1.9006
|0.0000
|30.00
|3418.21
|80
|2008.09.15 22:25
|close
|39
|0.10
|1.7992
|1.8978
|0.0000
|-13.00
|3405.21
|81
|2008.09.16 01:22
|buy
|41
|0.10
|1.7952
|1.6953
|0.0000
|82
|2008.09.16 01:34
|close
|41
|0.10
|1.7960
|1.6953
|0.0000
|8.00
|3413.21
|83
|2008.09.16 12:09
|buy
|42
|0.10
|1.7862
|1.6863
|0.0000
|84
|2008.09.16 13:40
|close
|42
|0.10
|1.7871
|1.6863
|0.0000
|9.00
|3422.21
|85
|2008.09.17 02:19
|sell
|43
|0.10
|1.7885
|1.8884
|0.0000
|86
|2008.09.17 02:20
|close
|43
|0.10
|1.7871
|1.8884
|0.0000
|14.00
|3436.21
|87
|2008.09.17 05:24
|buy
|44
|0.10
|1.7812
|1.6813
|0.0000
|88
|2008.09.17 05:24
|close
|44
|0.10
|1.7820
|1.6813
|0.0000
|8.00
|3444.21
|89
|2008.09.17 05:24
|buy
|45
|0.10
|1.7822
|1.6823
|0.0000
|90
|2008.09.17 05:53
|close
|45
|0.10
|1.7833
|1.6823
|0.0000
|11.00
|3455.21
|91
|2008.09.17 08:25
|sell
|46
|0.10
|1.7878
|1.8877
|0.0000
|92
|2008.09.17 09:36
|sell
|47
|0.20
|1.7957
|1.8956
|0.0000
|93
|2008.09.17 09:39
|close
|47
|0.20
|1.7925
|1.8956
|0.0000
|64.00
|3519.21
|94
|2008.09.17 09:39
|close
|46
|0.10
|1.7925
|1.8877
|0.0000
|-47.00
|3472.21
|95
|2008.09.17 09:39
|sell
|48
|0.10
|1.7923
|1.8922
|0.0000
|96
|2008.09.17 09:41
|close
|48
|0.10
|1.7915
|1.8922
|0.0000
|8.00
|3480.21
|97
|2008.09.17 19:55
|sell
|49
|0.10
|1.8069
|1.9068
|0.0000
|98
|2008.09.17 20:35
|sell
|50
|0.20
|1.8148
|1.9147
|0.0000
|99
|2008.09.17 21:06
|sell
|51
|0.30
|1.8212
|1.9211
|0.0000
|100
|2008.09.17 21:31
|close
|51
|0.30
|1.8164
|1.9211
|0.0000
|144.00
|3624.21
|101
|2008.09.17 21:31
|close
|50
|0.20
|1.8164
|1.9147
|0.0000
|-32.00
|3592.21
|102
|2008.09.17 21:31
|close
|49
|0.10
|1.8164
|1.9068
|0.0000
|-95.00
|3497.21
|103
|2008.09.18 02:50
|sell
|52
|0.10
|1.8194
|1.9193
|0.0000
|104
|2008.09.18 02:55
|close
|52
|0.10
|1.8180
|1.9193
|0.0000
|14.00
|3511.21
|105
|2008.09.18 09:58
|buy
|53
|0.10
|1.8125
|1.7126
|0.0000
|106
|2008.09.18 09:58
|close
|53
|0.10
|1.8133
|1.7126
|0.0000
|8.00
|3519.21
|107
|2008.09.18 09:58
|buy
|54
|0.10
|1.8135
|1.7136
|0.0000
|108
|2008.09.18 10:14
|close
|54
|0.10
|1.8145
|1.7136
|0.0000
|10.00
|3529.21
|109
|2008.09.18 10:14
|buy
|55
|0.10
|1.8149
|1.7150
|0.0000
|110
|2008.09.18 10:19
|close
|55
|0.10
|1.8159
|1.7150
|0.0000
|10.00
|3539.21
|111
|2008.09.18 21:44
|buy
|56
|0.10
|1.8134
|1.7135
|0.0000
|112
|2008.09.18 22:00
|close
|56
|0.10
|1.8146
|1.7135
|0.0000
|12.00
|3551.21
|113
|2008.09.19 02:38
|buy
|57
|0.10
|1.8080
|1.7081
|0.0000
|114
|2008.09.19 08:10
|close
|57
|0.10
|1.8091
|1.7081
|0.0000
|11.00
|3562.21
|115
|2008.09.19 15:58
|sell
|58
|0.10
|1.8245
|1.9244
|0.0000
|116
|2008.09.19 15:59
|close
|58
|0.10
|1.8234
|1.9244
|0.0000
|11.00
|3573.21
|117
|2008.09.19 15:59
|sell
|59
|0.10
|1.8232
|1.9231
|0.0000
|118
|2008.09.19 19:42
|sell
|60
|0.20
|1.8377
|1.9376
|0.0000
|119
|2008.09.19 22:27
|close
|60
|0.20
|1.8322
|1.9376
|0.0000
|110.00
|3683.21
|120
|2008.09.19 22:27
|close
|59
|0.10
|1.8322
|1.9231
|0.0000
|-90.00
|3593.21
|121
|2008.09.22 03:27
|buy
|61
|0.10
|1.8279
|1.7280
|0.0000
|122
|2008.09.22 03:43
|close
|61
|0.10
|1.8293
|1.7280
|0.0000
|14.00
|3607.21
|123
|2008.09.22 05:41
|sell
|62
|0.10
|1.8364
|1.9363
|0.0000
|124
|2008.09.22 05:53
|close
|62
|0.10
|1.8354
|1.9363
|0.0000
|10.00
|3617.21
|125
|2008.09.22 10:00
|sell
|63
|0.10
|1.8423
|1.9422
|0.0000
|126
|2008.09.22 10:25
|close
|63
|0.10
|1.8413
|1.9422
|0.0000
|10.00
|3627.21
|127
|2008.09.22 20:38
|sell
|64
|0.10
|1.8584
|1.9583
|0.0000
|128
|2008.09.22 22:30
|close
|64
|0.10
|1.8572
|1.9583
|0.0000
|12.00
|3639.21
|129
|2008.09.22 23:08
|buy
|65
|0.10
|1.8554
|1.7555
|0.0000
|130
|2008.09.22 23:25
|close
|65
|0.10
|1.8565
|1.7555
|0.0000
|11.00
|3650.21
|131
|2008.09.23 12:12
|sell
|66
|0.10
|1.8609
|1.9608
|0.0000
|132
|2008.09.23 12:14
|close
|66
|0.10
|1.8599
|1.9608
|0.0000
|10.00
|3660.21
|133
|2008.09.23 12:14
|sell
|67
|0.10
|1.8597
|1.9596
|0.0000
|134
|2008.09.23 13:08
|close
|67
|0.10
|1.8589
|1.9596
|0.0000
|8.00
|3668.21
|135
|2008.09.23 21:07
|sell
|68
|0.10
|1.8585
|1.9584
|0.0000
|136
|2008.09.23 21:45
|close
|68
|0.10
|1.8573
|1.9584
|0.0000
|12.00
|3680.21
|137
|2008.09.23 23:56
|buy
|69
|0.10
|1.8532
|1.7533
|0.0000
|138
|2008.09.24 00:32
|close
|69
|0.10
|1.8543
|1.7533
|0.0000
|11.07
|3691.28
|139
|2008.09.24 22:05
|buy
|70
|0.10
|1.8477
|1.7478
|0.0000
|140
|2008.09.25 00:48
|close
|70
|0.10
|1.8490
|1.7478
|0.0000
|13.21
|3704.49
|141
|2008.09.25 01:12
|sell
|71
|0.10
|1.8504
|1.9503
|0.0000
|142
|2008.09.25 03:41
|sell
|72
|0.20
|1.8544
|1.9543
|0.0000
|143
|2008.09.25 05:25
|sell
|73
|0.30
|1.8578
|1.9577
|0.0000
|144
|2008.09.25 09:11
|sell
|74
|0.40
|1.8647
|1.9646
|0.0000
|145
|2008.09.25 10:01
|close
|74
|0.40
|1.8590
|1.9646
|0.0000
|228.00
|3932.49
|146
|2008.09.25 10:01
|close
|73
|0.30
|1.8590
|1.9577
|0.0000
|-36.00
|3896.49
|147
|2008.09.25 10:01
|close
|72
|0.20
|1.8590
|1.9543
|0.0000
|-92.00
|3804.49
|148
|2008.09.25 10:01
|close
|71
|0.10
|1.8590
|1.9503
|0.0000
|-86.00
|3718.49
|149
|2008.09.25 12:58
|buy
|75
|0.10
|1.8547
|1.7548
|0.0000
|150
|2008.09.25 14:02
|close
|75
|0.10
|1.8557
|1.7548
|0.0000
|10.00
|3728.49
|151
|2008.09.25 17:50
|buy
|76
|0.10
|1.8413
|1.7414
|0.0000
|152
|2008.09.25 17:56
|close
|76
|0.10
|1.8423
|1.7414
|0.0000
|10.00
|3738.49
|153
|2008.09.25 17:56
|buy
|77
|0.10
|1.8425
|1.7426
|0.0000
|154
|2008.09.25 18:26
|buy
|78
|0.20
|1.8400
|1.7401
|0.0000
|155
|2008.09.26 01:55
|close
|78
|0.20
|1.8421
|1.7401
|0.0000
|42.14
|3780.63
|156
|2008.09.26 01:55
|close
|77
|0.10
|1.8421
|1.7426
|0.0000
|-3.93
|3776.70
|157
|2008.09.26 07:25
|buy
|79
|0.10
|1.8394
|1.7395
|0.0000
|158
|2008.09.26 07:47
|close
|79
|0.10
|1.8404
|1.7395
|0.0000
|10.00
|3786.70
|159
|2008.09.26 16:25
|sell
|80
|0.10
|1.8447
|1.9446
|0.0000
|160
|2008.09.26 16:33
|close
|80
|0.10
|1.8437
|1.9446
|0.0000
|10.00
|3796.70
|161
|2008.09.29 02:51
|buy
|81
|0.10
|1.8278
|1.7279
|0.0000
|162
|2008.09.29 03:34
|close
|81
|0.10
|1.8286
|1.7279
|0.0000
|8.00
|3804.70
|163
|2008.09.29 07:43
|buy
|82
|0.10
|1.8243
|1.7244
|0.0000
|164
|2008.09.29 07:47
|close
|82
|0.10
|1.8252
|1.7244
|0.0000
|9.00
|3813.70
|165
|2008.09.29 09:32
|buy
|83
|0.10
|1.8115
|1.7116
|0.0000
|166
|2008.09.29 16:19
|close
|83
|0.10
|1.8127
|1.7116
|0.0000
|12.00
|3825.70
|167
|2008.09.30 00:21
|buy
|84
|0.10
|1.8027
|1.7028
|0.0000
|168
|2008.09.30 02:52
|close
|84
|0.10
|1.8035
|1.7028
|0.0000
|8.00
|3833.70
|169
|2008.09.30 05:15
|buy
|85
|0.10
|1.7996
|1.6997
|0.0000
|170
|2008.09.30 05:18
|close
|85
|0.10
|1.8003
|1.6997
|0.0000
|7.00
|3840.70
|171
|2008.09.30 05:19
|buy
|86
|0.10
|1.8005
|1.7006
|0.0000
|172
|2008.09.30 06:12
|close
|86
|0.10
|1.8011
|1.7006
|0.0000
|6.00
|3846.70
|173
|2008.09.30 07:30
|sell
|87
|0.10
|1.8049
|1.9048
|0.0000
|174
|2008.09.30 07:58
|close
|87
|0.10
|1.8038
|1.9048
|0.0000
|11.00
|3857.70
|175
|2008.09.30 14:15
|sell
|88
|0.10
|1.8090
|1.9089
|0.0000
|176
|2008.09.30 14:16
|close
|88
|0.10
|1.8081
|1.9089
|0.0000
|9.00
|3866.70
|177
|2008.09.30 14:16
|sell
|89
|0.10
|1.8079
|1.9078
|0.0000
|178
|2008.09.30 14:36
|close
|89
|0.10
|1.8069
|1.9078
|0.0000
|10.00
|3876.70
|179
|2008.09.30 23:57
|sell
|90
|0.10
|1.7831
|1.8830
|0.0000
|180
|2008.10.01 00:29
|close
|90
|0.10
|1.7812
|1.8830
|0.0000
|18.88
|3895.58
|181
|2008.10.02 02:25
|buy
|91
|0.10
|1.7651
|1.6652
|0.0000
|182
|2008.10.02 02:49
|close
|91
|0.10
|1.7659
|1.6652
|0.0000
|8.00
|3903.58
|183
|2008.10.02 02:49
|buy
|92
|0.10
|1.7661
|1.6662
|0.0000
|184
|2008.10.02 02:50
|close
|92
|0.10
|1.7676
|1.6662
|0.0000
|15.00
|3918.58
|185
|2008.10.02 22:04
|buy
|93
|0.10
|1.7626
|1.6627
|0.0000
|186
|2008.10.02 22:35
|close
|93
|0.10
|1.7639
|1.6627
|0.0000
|13.00
|3931.58
|187
|2008.10.03 06:37
|sell
|94
|0.10
|1.7713
|1.8712
|0.0000
|188
|2008.10.03 08:22
|close
|94
|0.10
|1.7697
|1.8712
|0.0000
|16.00
|3947.58
|189
|2008.10.03 09:01
|buy
|95
|0.10
|1.7675
|1.6676
|0.0000
|190
|2008.10.03 09:50
|close
|95
|0.10
|1.7686
|1.6676
|0.0000
|11.00
|3958.58
|191
|2008.10.03 16:58
|sell
|96
|0.10
|1.7752
|1.8751
|0.0000
|192
|2008.10.03 17:10
|close
|96
|0.10
|1.7738
|1.8751
|0.0000
|14.00
|3972.58
|193
|2008.10.06 00:27
|buy
|97
|0.10
|1.7653
|1.6654
|0.0000
|194
|2008.10.06 00:31
|close
|97
|0.10
|1.7665
|1.6654
|0.0000
|12.00
|3984.58
|195
|2008.10.06 05:57
|buy
|98
|0.10
|1.7593
|1.6594
|0.0000
|196
|2008.10.06 06:00
|close
|98
|0.10
|1.7603
|1.6594
|0.0000
|10.00
|3994.58
|197
|2008.10.06 06:11
|buy
|99
|0.10
|1.7590
|1.6591
|0.0000
|198
|2008.10.06 06:56
|close
|99
|0.10
|1.7597
|1.6591
|0.0000
|7.00
|4001.58
|199
|2008.10.06 16:30
|buy
|100
|0.10
|1.7404
|1.6405
|0.0000
|200
|2008.10.06 16:31
|close
|100
|0.10
|1.7412
|1.6405
|0.0000
|8.00
|4009.58
|201
|2008.10.06 16:31
|buy
|101
|0.10
|1.7414
|1.6415
|0.0000
|202
|2008.10.06 16:32
|close
|101
|0.10
|1.7424
|1.6415
|0.0000
|10.00
|4019.58
|203
|2008.10.06 16:32
|buy
|102
|0.10
|1.7426
|1.6427
|0.0000
|204
|2008.10.06 16:56
|buy
|103
|0.20
|1.7386
|1.6387
|0.0000
|205
|2008.10.06 16:58
|close
|103
|0.20
|1.7406
|1.6387
|0.0000
|40.00
|4059.58
|206
|2008.10.06 16:58
|close
|102
|0.10
|1.7406
|1.6427
|0.0000
|-20.00
|4039.58
|207
|2008.10.06 16:58
|buy
|104
|0.10
|1.7408
|1.6409
|0.0000
|208
|2008.10.06 16:58
|close
|104
|0.10
|1.7417
|1.6409
|0.0000
|9.00
|4048.58
|209
|2008.10.06 16:58
|buy
|105
|0.10
|1.7419
|1.6420
|0.0000
|210
|2008.10.06 17:15
|buy
|106
|0.20
|1.7372
|1.6373
|0.0000
|211
|2008.10.06 17:23
|close
|106
|0.20
|1.7393
|1.6373
|0.0000
|42.00
|4090.58
|212
|2008.10.06 17:23
|close
|105
|0.10
|1.7393
|1.6420
|0.0000
|-26.00
|4064.58
|213
|2008.10.07 06:25
|sell
|107
|0.10
|1.7590
|1.8589
|0.0000
|214
|2008.10.07 06:26
|close
|107
|0.10
|1.7582
|1.8589
|0.0000
|8.00
|4072.58
|215
|2008.10.07 06:26
|sell
|108
|0.10
|1.7578
|1.8577
|0.0000
|216
|2008.10.07 06:47
|sell
|109
|0.20
|1.7599
|1.8598
|0.0000
|217
|2008.10.07 06:49
|close
|109
|0.20
|1.7584
|1.8598
|0.0000
|30.00
|4102.58
|218
|2008.10.07 06:49
|close
|108
|0.10
|1.7584
|1.8577
|0.0000
|-6.00
|4096.58
|219
|2008.10.07 06:49
|sell
|110
|0.10
|1.7582
|1.8581
|0.0000
|220
|2008.10.07 06:53
|close
|110
|0.10
|1.7572
|1.8581
|0.0000
|10.00
|4106.58
|221
|2008.10.07 10:40
|buy
|111
|0.10
|1.7368
|1.6369
|0.0000
|222
|2008.10.07 10:41
|close
|111
|0.10
|1.7385
|1.6369
|0.0000
|17.00
|4123.58
|223
|2008.10.07 10:41
|buy
|112
|0.10
|1.7387
|1.6388
|0.0000
|224
|2008.10.07 10:52
|close
|112
|0.10
|1.7397
|1.6388
|0.0000
|10.00
|4133.58
|225
|2008.10.07 14:17
|sell
|113
|0.10
|1.7519
|1.8518
|0.0000
|226
|2008.10.07 14:18
|close
|113
|0.10
|1.7501
|1.8518
|0.0000
|18.00
|4151.58
|227
|2008.10.07 14:18
|sell
|114
|0.10
|1.7499
|1.8498
|0.0000
|228
|2008.10.07 14:25
|close
|114
|0.10
|1.7488
|1.8498
|0.0000
|11.00
|4162.58
|229
|2008.10.07 19:56
|buy
|115
|0.10
|1.7456
|1.6457
|0.0000
|230
|2008.10.07 20:08
|close
|115
|0.10
|1.7463
|1.6457
|0.0000
|7.00
|4169.58
|231
|2008.10.07 20:08
|buy
|116
|0.10
|1.7467
|1.6468
|0.0000
|232
|2008.10.07 20:10
|close
|116
|0.10
|1.7478
|1.6468
|0.0000
|11.00
|4180.58
|233
|2008.10.08 08:15
|buy
|117
|0.10
|1.7452
|1.6453
|0.0000
|234
|2008.10.08 08:16
|close
|117
|0.10
|1.7463
|1.6453
|0.0000
|11.00
|4191.58
|235
|2008.10.08 08:16
|buy
|118
|0.10
|1.7467
|1.6468
|0.0000
|236
|2008.10.08 08:30
|close
|118
|0.10
|1.7478
|1.6468
|0.0000
|11.00
|4202.58
|237
|2008.10.08 09:20
|sell
|119
|0.10
|1.7613
|1.8612
|0.0000
|238
|2008.10.08 09:22
|close
|119
|0.10
|1.7600
|1.8612
|0.0000
|13.00
|4215.58
|239
|2008.10.08 09:22
|sell
|120
|0.10
|1.7598
|1.8597
|0.0000
|240
|2008.10.08 09:23
|close
|120
|0.10
|1.7588
|1.8597
|0.0000
|10.00
|4225.58
|241
|2008.10.08 09:23
|sell
|121
|0.10
|1.7586
|1.8585
|0.0000
|242
|2008.10.08 09:23
|close
|121
|0.10
|1.7573
|1.8585
|0.0000
|13.00
|4238.58
|243
|2008.10.08 09:23
|sell
|122
|0.10
|1.7571
|1.8570
|0.0000
|244
|2008.10.08 09:30
|close
|122
|0.10
|1.7559
|1.8570
|0.0000
|12.00
|4250.58
|245
|2008.10.08 11:53
|buy
|123
|0.10
|1.7457
|1.6458
|0.0000
|246
|2008.10.08 11:53
|close
|123
|0.10
|1.7467
|1.6458
|0.0000
|10.00
|4260.58
|247
|2008.10.08 11:53
|buy
|124
|0.10
|1.7469
|1.6470
|0.0000
|248
|2008.10.08 12:38
|close
|124
|0.10
|1.7479
|1.6470
|0.0000
|10.00
|4270.58
|249
|2008.10.08 15:40
|buy
|125
|0.10
|1.7416
|1.6417
|0.0000
|250
|2008.10.08 15:46
|close
|125
|0.10
|1.7431
|1.6417
|0.0000
|15.00
|4285.58
|251
|2008.10.08 17:50
|buy
|126
|0.10
|1.7297
|1.6298
|0.0000
|252
|2008.10.08 17:57
|close
|126
|0.10
|1.7307
|1.6298
|0.0000
|10.00
|4295.58
|253
|2008.10.09 02:05
|buy
|127
|0.10
|1.7234
|1.6235
|0.0000
|254
|2008.10.09 02:14
|close
|127
|0.10
|1.7246
|1.6235
|0.0000
|12.00
|4307.58
|255
|2008.10.09 03:12
|buy
|128
|0.10
|1.7222
|1.6223
|0.0000
|256
|2008.10.09 03:45
|close
|128
|0.10
|1.7232
|1.6223
|0.0000
|10.00
|4317.58
|257
|2008.10.09 04:51
|sell
|129
|0.10
|1.7293
|1.8292
|0.0000
|258
|2008.10.09 05:06
|close
|129
|0.10
|1.7280
|1.8292
|0.0000
|13.00
|4330.58
|259
|2008.10.09 07:20
|buy
|130
|0.10
|1.7229
|1.6230
|0.0000
|260
|2008.10.09 07:53
|close
|130
|0.10
|1.7242
|1.6230
|0.0000
|13.00
|4343.58
|261
|2008.10.09 17:00
|buy
|131
|0.10
|1.7250
|1.6251
|0.0000
|262
|2008.10.09 22:24
|buy
|132
|0.20
|1.7096
|1.6097
|0.0000
|263
|2008.10.10 06:33
|buy
|133
|0.30
|1.6933
|1.5934
|0.0000
|264
|2008.10.10 14:52
|close
|133
|0.30
|1.7044
|1.5934
|0.0000
|333.00
|4676.58
|265
|2008.10.10 14:52
|close
|132
|0.20
|1.7044
|1.6097
|0.0000
|-103.86
|4572.72
|266
|2008.10.10 14:52
|close
|131
|0.10
|1.7044
|1.6251
|0.0000
|-205.93
|4366.79
|267
|2008.10.10 20:06
|buy
|134
|0.10
|1.6939
|1.5940
|0.0000
|268
|2008.10.10 20:08
|close
|134
|0.10
|1.6950
|1.5940
|0.0000
|11.00
|4377.79
|269
|2008.10.10 20:08
|buy
|135
|0.10
|1.6954
|1.5955
|0.0000
|270
|2008.10.10 20:16
|close
|135
|0.10
|1.6967
|1.5955
|0.0000
|13.00
|4390.79
|271
|2008.10.10 21:53
|sell
|136
|0.10
|1.7051
|1.8050
|0.0000
|272
|2008.10.10 21:54
|close
|136
|0.10
|1.7040
|1.8050
|0.0000
|11.00
|4401.79
|273
|2008.10.10 21:54
|sell
|137
|0.10
|1.7034
|1.8033
|0.0000
|274
|2008.10.10 21:55
|close
|137
|0.10
|1.7024
|1.8033
|0.0000
|10.00
|4411.79
|275
|2008.10.13 01:05
|sell
|138
|0.10
|1.7139
|1.8138
|0.0000
|276
|2008.10.13 02:44
|close
|138
|0.10
|1.7131
|1.8138
|0.0000
|8.00
|4419.79
|277
|2008.10.13 03:23
|buy
|139
|0.10
|1.7091
|1.6092
|0.0000
|278
|2008.10.13 08:01
|close
|139
|0.10
|1.7103
|1.6092
|0.0000
|12.00
|4431.79
|279
|2008.10.13 08:43
|sell
|140
|0.10
|1.7183
|1.8182
|0.0000
|280
|2008.10.13 08:54
|close
|140
|0.10
|1.7172
|1.8182
|0.0000
|11.00
|4442.79
|281
|2008.10.13 08:54
|sell
|141
|0.10
|1.7171
|1.8170
|0.0000
|282
|2008.10.13 08:56
|close
|141
|0.10
|1.7160
|1.8170
|0.0000
|11.00
|4453.79
|283
|2008.10.13 14:42
|sell
|142
|0.10
|1.7371
|1.8370
|0.0000
|284
|2008.10.13 14:50
|close
|142
|0.10
|1.7361
|1.8370
|0.0000
|10.00
|4463.79
|285
|2008.10.13 22:01
|sell
|143
|0.10
|1.7358
|1.8357
|0.0000
|286
|2008.10.13 22:32
|close
|143
|0.10
|1.7348
|1.8357
|0.0000
|10.00
|4473.79
|287
|2008.10.13 23:51
|sell
|144
|0.10
|1.7397
|1.8396
|0.0000
|288
|2008.10.14 01:10
|sell
|145
|0.20
|1.7432
|1.8431
|0.0000
|289
|2008.10.14 02:43
|sell
|146
|0.30
|1.7462
|1.8461
|0.0000
|290
|2008.10.14 03:06
|close
|146
|0.30
|1.7434
|1.8461
|0.0000
|84.00
|4557.79
|291
|2008.10.14 03:06
|close
|145
|0.20
|1.7434
|1.8431
|0.0000
|-4.00
|4553.79
|292
|2008.10.14 03:06
|close
|144
|0.10
|1.7434
|1.8396
|0.0000
|-37.12
|4516.67
|293
|2008.10.14 09:02
|buy
|147
|0.10
|1.7440
|1.6441
|0.0000
|294
|2008.10.14 09:08
|close
|147
|0.10
|1.7451
|1.6441
|0.0000
|11.00
|4527.67
|295
|2008.10.14 09:08
|buy
|148
|0.10
|1.7453
|1.6454
|0.0000
|296
|2008.10.14 09:21
|close
|148
|0.10
|1.7464
|1.6454
|0.0000
|11.00
|4538.67
|297
|2008.10.15 08:01
|sell
|149
|0.10
|1.7475
|1.8474
|0.0000
|298
|2008.10.15 08:28
|close
|149
|0.10
|1.7465
|1.8474
|0.0000
|10.00
|4548.67
|299
|2008.10.15 12:57
|sell
|150
|0.10
|1.7578
|1.8577
|0.0000
|300
|2008.10.15 12:59
|close
|150
|0.10
|1.7568
|1.8577
|0.0000
|10.00
|4558.67
|301
|2008.10.15 12:59
|sell
|151
|0.10
|1.7566
|1.8565
|0.0000
|302
|2008.10.15 13:08
|close
|151
|0.10
|1.7556
|1.8565
|0.0000
|10.00
|4568.67
|303
|2008.10.15 18:03
|buy
|152
|0.10
|1.7445
|1.6446
|0.0000
|304
|2008.10.15 18:30
|buy
|153
|0.20
|1.7381
|1.6382
|0.0000
|305
|2008.10.15 19:51
|buy
|154
|0.30
|1.7350
|1.6351
|0.0000
|306
|2008.10.15 20:25
|close
|154
|0.30
|1.7379
|1.6351
|0.0000
|87.00
|4655.67
|307
|2008.10.15 20:25
|close
|153
|0.20
|1.7379
|1.6382
|0.0000
|-4.00
|4651.67
|308
|2008.10.15 20:25
|close
|152
|0.10
|1.7379
|1.6446
|0.0000
|-66.00
|4585.67
|309
|2008.10.15 22:21
|buy
|155
|0.10
|1.7289
|1.6290
|0.0000
|310
|2008.10.15 22:31
|close
|155
|0.10
|1.7298
|1.6290
|0.0000
|9.00
|4594.67
|311
|2008.10.16 00:03
|buy
|156
|0.10
|1.7173
|1.6174
|0.0000
|312
|2008.10.16 00:04
|close
|156
|0.10
|1.7185
|1.6174
|0.0000
|12.00
|4606.67
|313
|2008.10.16 00:04
|buy
|157
|0.10
|1.7190
|1.6191
|0.0000
|314
|2008.10.16 00:35
|buy
|158
|0.20
|1.7151
|1.6152
|0.0000
|315
|2008.10.16 00:48
|close
|158
|0.20
|1.7174
|1.6152
|0.0000
|46.00
|4652.67
|316
|2008.10.16 00:48
|close
|157
|0.10
|1.7174
|1.6191
|0.0000
|-16.00
|4636.67
|317
|2008.10.16 06:48
|buy
|159
|0.10
|1.7251
|1.6252
|0.0000
|318
|2008.10.16 06:49
|close
|159
|0.10
|1.7265
|1.6252
|0.0000
|14.00
|4650.67
|319
|2008.10.16 06:49
|buy
|160
|0.10
|1.7270
|1.6271
|0.0000
|320
|2008.10.16 06:49
|close
|160
|0.10
|1.7282
|1.6271
|0.0000
|12.00
|4662.67
|321
|2008.10.16 06:49
|buy
|161
|0.10
|1.7284
|1.6285
|0.0000
|322
|2008.10.16 07:07
|close
|161
|0.10
|1.7297
|1.6285
|0.0000
|13.00
|4675.67
|323
|2008.10.16 20:58
|sell
|162
|0.10
|1.7304
|1.8303
|0.0000
|324
|2008.10.16 21:00
|close
|162
|0.10
|1.7291
|1.8303
|0.0000
|13.00
|4688.67
|325
|2008.10.17 10:15
|buy
|163
|0.10
|1.7281
|1.6282
|0.0000
|326
|2008.10.17 10:17
|close
|163
|0.10
|1.7304
|1.6282
|0.0000
|23.00
|4711.67
|327
|2008.10.17 10:17
|buy
|164
|0.10
|1.7305
|1.6306
|0.0000
|328
|2008.10.17 10:49
|close
|164
|0.10
|1.7313
|1.6306
|0.0000
|8.00
|4719.67
|329
|2008.10.17 19:52
|sell
|165
|0.10
|1.7335
|1.8334
|0.0000
|330
|2008.10.17 20:10
|close
|165
|0.10
|1.7326
|1.8334
|0.0000
|9.00
|4728.67
|331
|2008.10.20 07:13
|sell
|166
|0.10
|1.7383
|1.8382
|0.0000
|332
|2008.10.20 07:29
|close
|166
|0.10
|1.7371
|1.8382
|0.0000
|12.00
|4740.67
|333
|2008.10.20 08:40
|sell
|167
|0.10
|1.7426
|1.8425
|0.0000
|334
|2008.10.20 09:14
|sell
|168
|0.20
|1.7472
|1.8471
|0.0000
|335
|2008.10.20 09:52
|sell
|169
|0.30
|1.7498
|1.8497
|0.0000
|336
|2008.10.20 10:00
|close
|169
|0.30
|1.7474
|1.8497
|0.0000
|72.00
|4812.67
|337
|2008.10.20 10:00
|close
|168
|0.20
|1.7474
|1.8471
|0.0000
|-4.00
|4808.67
|338
|2008.10.20 10:00
|close
|167
|0.10
|1.7474
|1.8425
|0.0000
|-48.00
|4760.67
|339
|2008.10.20 12:48
|buy
|170
|0.10
|1.7445
|1.6446
|0.0000
|340
|2008.10.20 13:09
|buy
|171
|0.20
|1.7412
|1.6413
|0.0000
|341
|2008.10.20 13:26
|buy
|172
|0.30
|1.7377
|1.6378
|0.0000
|342
|2008.10.20 14:04
|close
|172
|0.30
|1.7404
|1.6378
|0.0000
|81.00
|4841.67
|343
|2008.10.20 14:04
|close
|171
|0.20
|1.7404
|1.6413
|0.0000
|-16.00
|4825.67
|344
|2008.10.20 14:04
|close
|170
|0.10
|1.7404
|1.6446
|0.0000
|-41.00
|4784.67
|345
|2008.10.20 16:03
|buy
|173
|0.10
|1.7253
|1.6254
|0.0000
|346
|2008.10.20 16:47
|buy
|174
|0.20
|1.7163
|1.6164
|0.0000
|347
|2008.10.20 17:07
|buy
|175
|0.30
|1.7143
|1.6144
|0.0000
|348
|2008.10.20 17:33
|buy
|176
|0.40
|1.7123
|1.6124
|0.0000
|349
|2008.10.20 21:52
|close
|176
|0.40
|1.7158
|1.6124
|0.0000
|140.00
|4924.67
|350
|2008.10.20 21:52
|close
|175
|0.30
|1.7158
|1.6144
|0.0000
|45.00
|4969.67
|351
|2008.10.20 21:52
|close
|174
|0.20
|1.7158
|1.6164
|0.0000
|-10.00
|4959.67
|352
|2008.10.20 21:52
|close
|173
|0.10
|1.7158
|1.6254
|0.0000
|-95.00
|4864.67
|353
|2008.10.21 09:11
|buy
|177
|0.10
|1.7111
|1.6112
|0.0000
|354
|2008.10.21 09:14
|close
|177
|0.10
|1.7119
|1.6112
|0.0000
|8.00
|4872.67
|355
|2008.10.21 09:14
|buy
|178
|0.10
|1.7124
|1.6125
|0.0000
|356
|2008.10.21 09:19
|close
|178
|0.10
|1.7136
|1.6125
|0.0000
|12.00
|4884.67
|357
|2008.10.21 10:46
|buy
|179
|0.10
|1.7028
|1.6029
|0.0000
|358
|2008.10.21 10:59
|close
|179
|0.10
|1.7040
|1.6029
|0.0000
|12.00
|4896.67
|359
|2008.10.21 13:10
|buy
|180
|0.10
|1.7013
|1.6014
|0.0000
|360
|2008.10.21 13:40
|buy
|181
|0.20
|1.6986
|1.5987
|0.0000
|361
|2008.10.21 13:53
|close
|181
|0.20
|1.7003
|1.5987
|0.0000
|34.00
|4930.67
|362
|2008.10.21 13:53
|close
|180
|0.10
|1.7003
|1.6014
|0.0000
|-10.00
|4920.67
|363
|2008.10.21 22:20
|buy
|182
|0.10
|1.6698
|1.5699
|0.0000
|364
|2008.10.21 22:28
|close
|182
|0.10
|1.6706
|1.5699
|0.0000
|8.00
|4928.67
|365
|2008.10.22 02:13
|buy
|183
|0.10
|1.6550
|1.5551
|0.0000
|366
|2008.10.22 02:16
|close
|183
|0.10
|1.6560
|1.5551
|0.0000
|10.00
|4938.67
|367
|2008.10.22 04:44
|buy
|184
|0.10
|1.6515
|1.5516
|0.0000
|368
|2008.10.22 17:50
|buy
|185
|0.20
|1.6190
|1.5191
|0.0000
|369
|2008.10.22 20:22
|close
|185
|0.20
|1.6303
|1.5191
|0.0000
|226.00
|5164.67
|370
|2008.10.22 20:22
|close
|184
|0.10
|1.6303
|1.5516
|0.0000
|-212.00
|4952.67
|371
|2008.10.23 01:19
|buy
|186
|0.10
|1.6195
|1.5196
|0.0000
|372
|2008.10.23 01:48
|close
|186
|0.10
|1.6205
|1.5196
|0.0000
|10.00
|4962.67
|373
|2008.10.23 08:44
|sell
|187
|0.10
|1.6307
|1.7306
|0.0000
|374
|2008.10.23 08:47
|close
|187
|0.10
|1.6297
|1.7306
|0.0000
|10.00
|4972.67
|375
|2008.10.23 14:50
|buy
|188
|0.10
|1.6092
|1.5093
|0.0000
|376
|2008.10.23 14:51
|close
|188
|0.10
|1.6102
|1.5093
|0.0000
|10.00
|4982.67
|377
|2008.10.23 14:51
|buy
|189
|0.10
|1.6107
|1.5108
|0.0000
|378
|2008.10.23 14:52
|close
|189
|0.10
|1.6125
|1.5108
|0.0000
|18.00
|5000.67
|379
|2008.10.23 14:52
|buy
|190
|0.10
|1.6129
|1.5130
|0.0000
|380
|2008.10.23 14:54
|close
|190
|0.10
|1.6137
|1.5130
|0.0000
|8.00
|5008.67
|381
|2008.10.23 14:54
|buy
|191
|0.10
|1.6139
|1.5140
|0.0000
|382
|2008.10.23 14:57
|close
|191
|0.10
|1.6148
|1.5140
|0.0000
|9.00
|5017.67
|383
|2008.10.23 23:32
|sell
|192
|0.10
|1.6303
|1.7302
|0.0000
|384
|2008.10.24 00:02
|close
|192
|0.10
|1.6274
|1.7302
|0.0000
|28.88
|5046.55
|385
|2008.10.24 05:53
|buy
|193
|0.10
|1.6041
|1.5042
|0.0000
|386
|2008.10.24 05:55
|close
|193
|0.10
|1.6054
|1.5042
|0.0000
|13.00
|5059.55
|387
|2008.10.24 08:23
|buy
|194
|0.10
|1.5979
|1.4980
|0.0000
|388
|2008.10.24 09:00
|buy
|195
|0.20
|1.5875
|1.4876
|0.0000
|389
|2008.10.24 09:11
|close
|195
|0.20
|1.5926
|1.4876
|0.0000
|102.00
|5161.55
|390
|2008.10.24 09:11
|close
|194
|0.10
|1.5926
|1.4980
|0.0000
|-53.00
|5108.55
|391
|2008.10.24 09:35
|buy
|196
|0.10
|1.5858
|1.4859
|0.0000
|392
|2008.10.24 09:35
|close
|196
|0.10
|1.5866
|1.4859
|0.0000
|8.00
|5116.55
|393
|2008.10.24 09:35
|buy
|197
|0.10
|1.5871
|1.4872
|0.0000
|394
|2008.10.24 11:47
|buy
|198
|0.20
|1.5349
|1.4350
|0.0000
|395
|2008.10.24 12:18
|close
|198
|0.20
|1.5530
|1.4350
|0.0000
|362.00
|5478.55
|396
|2008.10.24 12:18
|close
|197
|0.10
|1.5530
|1.4872
|0.0000
|-341.00
|5137.55
|397
|2008.10.27 00:25
|buy
|199
|0.10
|1.5716
|1.4717
|0.0000
|398
|2008.10.27 00:30
|close
|199
|0.10
|1.5734
|1.4717
|0.0000
|18.00
|5155.55
|399
|2008.10.27 03:08
|buy
|200
|0.10
|1.5724
|1.4725
|0.0000
|400
|2008.10.27 03:09
|close
|200
|0.10
|1.5739
|1.4725
|0.0000
|15.00
|5170.55
|401
|2008.10.27 03:09
|buy
|201
|0.10
|1.5741
|1.4742
|0.0000
|402
|2008.10.27 03:10
|close
|201
|0.10
|1.5769
|1.4742
|0.0000
|28.00
|5198.55
|403
|2008.10.27 09:03
|buy
|202
|0.10
|1.5438
|1.4439
|0.0000
|404
|2008.10.27 09:05
|close
|202
|0.10
|1.5446
|1.4439
|0.0000
|8.00
|5206.55
|405
|2008.10.27 10:20
|buy
|203
|0.10
|1.5318
|1.4319
|0.0000
|406
|2008.10.27 10:22
|close
|203
|0.10
|1.5328
|1.4319
|0.0000
|10.00
|5216.55
|407
|2008.10.27 10:22
|buy
|204
|0.10
|1.5329
|1.4330
|0.0000
|408
|2008.10.27 10:25
|close
|204
|0.10
|1.5345
|1.4330
|0.0000
|16.00
|5232.55
|409
|2008.10.27 18:10
|sell
|205
|0.10
|1.5571
|1.6570
|0.0000
|410
|2008.10.27 18:12
|close
|205
|0.10
|1.5561
|1.6570
|0.0000
|10.00
|5242.55
|411
|2008.10.27 18:12
|sell
|206
|0.10
|1.5557
|1.6556
|0.0000
|412
|2008.10.27 22:03
|close
|206
|0.10
|1.5544
|1.6556
|0.0000
|13.00
|5255.55
|413
|2008.10.27 22:22
|buy
|207
|0.10
|1.5538
|1.4539
|0.0000
|414
|2008.10.27 22:35
|close
|207
|0.10
|1.5554
|1.4539
|0.0000
|16.00
|5271.55
|415
|2008.10.28 06:16
|sell
|208
|0.10
|1.5618
|1.6617
|0.0000
|416
|2008.10.28 07:52
|sell
|209
|0.20
|1.5733
|1.6732
|0.0000
|417
|2008.10.28 08:02
|close
|209
|0.20
|1.5692
|1.6732
|0.0000
|82.00
|5353.55
|418
|2008.10.28 08:02
|close
|208
|0.10
|1.5692
|1.6617
|0.0000
|-74.00
|5279.55
|419
|2008.10.28 09:00
|buy
|210
|0.10
|1.5533
|1.4534
|0.0000
|420
|2008.10.28 09:10
|close
|210
|0.10
|1.5543
|1.4534
|0.0000
|10.00
|5289.55
|421
|2008.10.28 12:10
|sell
|211
|0.10
|1.5675
|1.6674
|0.0000
|422
|2008.10.28 12:49
|sell
|212
|0.20
|1.5731
|1.6730
|0.0000
|423
|2008.10.28 13:06
|close
|212
|0.20
|1.5704
|1.6730
|0.0000
|54.00
|5343.55
|424
|2008.10.28 13:06
|close
|211
|0.10
|1.5704
|1.6674
|0.0000
|-29.00
|5314.55
|425
|2008.10.28 16:05
|buy
|213
|0.10
|1.5583
|1.4584
|0.0000
|426
|2008.10.28 16:34
|close
|213
|0.10
|1.5595
|1.4584
|0.0000
|12.00
|5326.55
|427
|2008.10.28 19:59
|sell
|214
|0.10
|1.5774
|1.6773
|0.0000
|428
|2008.10.28 20:40
|sell
|215
|0.20
|1.5865
|1.6864
|0.0000
|429
|2008.10.28 21:29
|sell
|216
|0.30
|1.5927
|1.6926
|0.0000
|430
|2008.10.28 21:31
|close
|216
|0.30
|1.5882
|1.6926
|0.0000
|135.00
|5461.55
|431
|2008.10.28 21:31
|close
|215
|0.20
|1.5882
|1.6864
|0.0000
|-34.00
|5427.55
|432
|2008.10.28 21:31
|close
|214
|0.10
|1.5882
|1.6773
|0.0000
|-108.00
|5319.55
|433
|2008.10.28 23:45
|sell
|217
|0.10
|1.6019
|1.7018
|0.0000
|434
|2008.10.29 00:17
|sell
|218
|0.20
|1.6043
|1.7042
|0.0000
|435
|2008.10.29 01:10
|sell
|219
|0.30
|1.6098
|1.7097
|0.0000
|436
|2008.10.29 01:14
|close
|219
|0.30
|1.6060
|1.7097
|0.0000
|114.00
|5433.55
|437
|2008.10.29 01:14
|close
|218
|0.20
|1.6060
|1.7042
|0.0000
|-34.00
|5399.55
|438
|2008.10.29 01:14
|close
|217
|0.10
|1.6060
|1.7018
|0.0000
|-41.12
|5358.43
|439
|2008.10.29 01:14
|sell
|220
|0.10
|1.6058
|1.7057
|0.0000
|440
|2008.10.29 01:14
|close
|220
|0.10
|1.6044
|1.7057
|0.0000
|14.00
|5372.43
|441
|2008.10.29 01:14
|sell
|221
|0.10
|1.6043
|1.7042
|0.0000
|442
|2008.10.29 01:18
|close
|221
|0.10
|1.6035
|1.7042
|0.0000
|8.00
|5380.43
|443
|2008.10.29 16:02
|sell
|222
|0.10
|1.6290
|1.7289
|0.0000
|444
|2008.10.29 20:02
|close
|222
|0.10
|1.6279
|1.7289
|0.0000
|11.00
|5391.43
|445
|2008.10.30 02:35
|sell
|223
|0.10
|1.6532
|1.7531
|0.0000
|446
|2008.10.30 03:26
|sell
|224
|0.20
|1.6577
|1.7576
|0.0000
|447
|2008.10.30 04:24
|close
|224
|0.20
|1.6558
|1.7576
|0.0000
|38.00
|5429.43
|448
|2008.10.30 04:24
|close
|223
|0.10
|1.6558
|1.7531
|0.0000
|-26.00
|5403.43
|449
|2008.10.30 11:01
|buy
|225
|0.10
|1.6466
|1.5467
|0.0000
|450
|2008.10.30 11:08
|close
|225
|0.10
|1.6476
|1.5467
|0.0000
|10.00
|5413.43
|451
|2008.10.30 15:52
|buy
|226
|0.10
|1.6346
|1.5347
|0.0000
|452
|2008.10.30 15:53
|close
|226
|0.10
|1.6359
|1.5347
|0.0000
|13.00
|5426.43
|453
|2008.10.30 15:53
|buy
|227
|0.10
|1.6366
|1.5367
|0.0000
|454
|2008.10.30 15:53
|close
|227
|0.10
|1.6375
|1.5367
|0.0000
|9.00
|5435.43
|455
|2008.10.30 15:53
|buy
|228
|0.10
|1.6376
|1.5377
|0.0000
|456
|2008.10.30 15:54
|close
|228
|0.10
|1.6387
|1.5377
|0.0000
|11.00
|5446.43
|457
|2008.10.30 15:54
|buy
|229
|0.10
|1.6389
|1.5390
|0.0000
|458
|2008.10.30 16:08
|close
|229
|0.10
|1.6399
|1.5390
|0.0000
|10.00
|5456.43
|459
|2008.10.30 17:17
|buy
|230
|0.10
|1.6253
|1.5254
|0.0000
|460
|2008.10.30 17:18
|close
|230
|0.10
|1.6268
|1.5254
|0.0000
|15.00
|5471.43
|461
|2008.10.30 17:18
|buy
|231
|0.10
|1.6269
|1.5270
|0.0000
|462
|2008.10.30 17:19
|close
|231
|0.10
|1.6277
|1.5270
|0.0000
|8.00
|5479.43
|463
|2008.10.30 17:19
|buy
|232
|0.10
|1.6281
|1.5282
|0.0000
|464
|2008.10.30 17:21
|close
|232
|0.10
|1.6293
|1.5282
|0.0000
|12.00
|5491.43
|465
|2008.10.30 23:11
|buy
|233
|0.10
|1.6381
|1.5382
|0.0000
|466
|2008.10.31 00:04
|close
|233
|0.10
|1.6397
|1.5382
|0.0000
|16.07
|5507.50
|467
|2008.10.31 08:12
|buy
|234
|0.10
|1.6218
|1.5219
|0.0000
|468
|2008.10.31 08:51
|buy
|235
|0.20
|1.6155
|1.5156
|0.0000
|469
|2008.10.31 09:01
|close
|235
|0.20
|1.6183
|1.5156
|0.0000
|56.00
|5563.50
|470
|2008.10.31 09:01
|close
|234
|0.10
|1.6183
|1.5219
|0.0000
|-35.00
|5528.50
|471
|2008.10.31 15:43
|buy
|236
|0.10
|1.6060
|1.5061
|0.0000
|472
|2008.10.31 15:44
|close
|236
|0.10
|1.6071
|1.5061
|0.0000
|11.00
|5539.50
|473
|2008.10.31 15:44
|buy
|237
|0.10
|1.6073
|1.5074
|0.0000
|474
|2008.10.31 15:44
|close
|237
|0.10
|1.6081
|1.5074
|0.0000
|8.00
|5547.50
|475
|2008.10.31 15:44
|buy
|238
|0.10
|1.6083
|1.5084
|0.0000
|476
|2008.10.31 15:44
|close
|238
|0.10
|1.6092
|1.5084
|0.0000
|9.00
|5556.50
|477
|2008.10.31 15:44
|buy
|239
|0.10
|1.6094
|1.5095
|0.0000
|478
|2008.10.31 15:44
|close
|239
|0.10
|1.6103
|1.5095
|0.0000
|9.00
|5565.50
|479
|2008.10.31 15:44
|buy
|240
|0.10
|1.6105
|1.5106
|0.0000
|480
|2008.10.31 16:00
|close
|240
|0.10
|1.6117
|1.5106
|0.0000
|12.00
|5577.50
|481
|2008.11.03 02:56
|sell
|241
|0.10
|1.6197
|1.7196
|0.0000
|482
|2008.11.03 03:11
|close
|241
|0.10
|1.6189
|1.7196
|0.0000
|8.00
|5585.50
|483
|2008.11.03 04:11
|sell
|242
|0.10
|1.6278
|1.7277
|0.0000
|484
|2008.11.03 04:12
|close
|242
|0.10
|1.6260
|1.7277
|0.0000
|18.00
|5603.50
|485
|2008.11.03 04:12
|sell
|243
|0.10
|1.6259
|1.7258
|0.0000
|486
|2008.11.03 04:36
|sell
|244
|0.20
|1.6291
|1.7290
|0.0000
|487
|2008.11.03 04:44
|close
|244
|0.20
|1.6274
|1.7290
|0.0000
|34.00
|5637.50
|488
|2008.11.03 04:44
|close
|243
|0.10
|1.6274
|1.7258
|0.0000
|-15.00
|5622.50
|489
|2008.11.03 07:25
|sell
|245
|0.10
|1.6365
|1.7364
|0.0000
|490
|2008.11.03 07:54
|close
|245
|0.10
|1.6353
|1.7364
|0.0000
|12.00
|5634.50
|491
|2008.11.03 07:54
|sell
|246
|0.10
|1.6348
|1.7347
|0.0000
|492
|2008.11.03 07:55
|close
|246
|0.10
|1.6337
|1.7347
|0.0000
|11.00
|5645.50
|493
|2008.11.03 09:57
|buy
|247
|0.10
|1.6214
|1.5215
|0.0000
|494
|2008.11.03 09:59
|close
|247
|0.10
|1.6225
|1.5215
|0.0000
|11.00
|5656.50
|495
|2008.11.03 09:59
|buy
|248
|0.10
|1.6227
|1.5228
|0.0000
|496
|2008.11.03 10:09
|close
|248
|0.10
|1.6239
|1.5228
|0.0000
|12.00
|5668.50
|497
|2008.11.03 14:28
|buy
|249
|0.10
|1.6105
|1.5106
|0.0000
|498
|2008.11.03 14:55
|buy
|250
|0.20
|1.6021
|1.5022
|0.0000
|499
|2008.11.03 15:28
|buy
|251
|0.30
|1.5963
|1.4964
|0.0000
|500
|2008.11.03 15:49
|close
|251
|0.30
|1.6013
|1.4964
|0.0000
|150.00
|5818.50
|501
|2008.11.03 15:49
|close
|250
|0.20
|1.6013
|1.5022
|0.0000
|-16.00
|5802.50
|502
|2008.11.03 15:49
|close
|249
|0.10
|1.6013
|1.5106
|0.0000
|-92.00
|5710.50
|503
|2008.11.03 16:34
|buy
|252
|0.10
|1.5911
|1.4912
|0.0000
|504
|2008.11.03 17:21
|buy
|253
|0.20
|1.5832
|1.4833
|0.0000
|505
|2008.11.03 17:54
|close
|253
|0.20
|1.5865
|1.4833
|0.0000
|66.00
|5776.50
|506
|2008.11.03 17:54
|close
|252
|0.10
|1.5865
|1.4912
|0.0000
|-46.00
|5730.50
|507
|2008.11.04 04:42
|buy
|254
|0.10
|1.5702
|1.4703
|0.0000
|508
|2008.11.04 04:44
|close
|254
|0.10
|1.5717
|1.4703
|0.0000
|15.00
|5745.50
|509
|2008.11.04 04:44
|buy
|255
|0.10
|1.5717
|1.4718
|0.0000
|510
|2008.11.04 04:50
|close
|255
|0.10
|1.5726
|1.4718
|0.0000
|9.00
|5754.50
|511
|2008.11.04 05:33
|buy
|256
|0.10
|1.5634
|1.4635
|0.0000
|512
|2008.11.04 05:37
|close
|256
|0.10
|1.5645
|1.4635
|0.0000
|11.00
|5765.50
|513
|2008.11.04 05:37
|buy
|257
|0.10
|1.5647
|1.4648
|0.0000
|514
|2008.11.04 06:00
|close
|257
|0.10
|1.5655
|1.4648
|0.0000
|8.00
|5773.50
|515
|2008.11.04 11:45
|sell
|258
|0.10
|1.5873
|1.6872
|0.0000
|516
|2008.11.04 11:58
|close
|258
|0.10
|1.5864
|1.6872
|0.0000
|9.00
|5782.50
|517
|2008.11.04 21:14
|buy
|259
|0.10
|1.5940
|1.4941
|0.0000
|518
|2008.11.04 21:25
|close
|259
|0.10
|1.5951
|1.4941
|0.0000
|11.00
|5793.50
|519
|2008.11.05 01:35
|buy
|260
|0.10
|1.5901
|1.4902
|0.0000
|520
|2008.11.05 01:42
|close
|260
|0.10
|1.5919
|1.4902
|0.0000
|18.00
|5811.50
|521
|2008.11.06 01:07
|buy
|261
|0.10
|1.5853
|1.4854
|0.0000
|522
|2008.11.06 01:40
|close
|261
|0.10
|1.5863
|1.4854
|0.0000
|10.00
|5821.50
|523
|2008.11.06 22:26
|buy
|262
|0.10
|1.5603
|1.4604
|0.0000
|524
|2008.11.06 22:33
|close
|262
|0.10
|1.5616
|1.4604
|0.0000
|13.00
|5834.50
|525
|2008.11.06 22:33
|buy
|263
|0.10
|1.5618
|1.4619
|0.0000
|526
|2008.11.06 22:35
|close
|263
|0.10
|1.5626
|1.4619
|0.0000
|8.00
|5842.50
|527
|2008.11.07 03:58
|sell
|264
|0.10
|1.5629
|1.6628
|0.0000
|528
|2008.11.07 04:08
|close
|264
|0.10
|1.5620
|1.6628
|0.0000
|9.00
|5851.50
|529
|2008.11.07 05:50
|sell
|265
|0.10
|1.5688
|1.6687
|0.0000
|530
|2008.11.07 06:12
|close
|265
|0.10
|1.5676
|1.6687
|0.0000
|12.00
|5863.50
|531
|2008.11.10 01:30
|sell
|266
|0.10
|1.5829
|1.6828
|0.0000
|532
|2008.11.10 02:13
|sell
|267
|0.20
|1.5853
|1.6852
|0.0000
|533
|2008.11.10 04:18
|close
|267
|0.20
|1.5839
|1.6852
|0.0000
|28.00
|5891.50
|534
|2008.11.10 04:18
|close
|266
|0.10
|1.5839
|1.6828
|0.0000
|-10.00
|5881.50
|535
|2008.11.10 07:08
|buy
|268
|0.10
|1.5805
|1.4806
|0.0000
|536
|2008.11.10 07:26
|buy
|269
|0.20
|1.5781
|1.4782
|0.0000
|537
|2008.11.10 07:37
|buy
|270
|0.30
|1.5734
|1.4735
|0.0000
|538
|2008.11.10 08:12
|buy
|271
|0.40
|1.5701
|1.4702
|0.0000
|539
|2008.11.10 09:26
|close
|271
|0.40
|1.5738
|1.4702
|0.0000
|148.00
|6029.50
|540
|2008.11.10 09:26
|close
|270
|0.30
|1.5738
|1.4735
|0.0000
|12.00
|6041.50
|541
|2008.11.10 09:26
|close
|269
|0.20
|1.5738
|1.4782
|0.0000
|-86.00
|5955.50
|542
|2008.11.10 09:26
|close
|268
|0.10
|1.5738
|1.4806
|0.0000
|-67.00
|5888.50
|543
|2008.11.10 16:10
|buy
|272
|0.10
|1.5665
|1.4666
|0.0000
|544
|2008.11.10 16:12
|close
|272
|0.10
|1.5675
|1.4666
|0.0000
|10.00
|5898.50
|545
|2008.11.10 16:12
|buy
|273
|0.10
|1.5677
|1.4678
|0.0000
|546
|2008.11.10 16:22
|close
|273
|0.10
|1.5689
|1.4678
|0.0000
|12.00
|5910.50
|547
|2008.11.11 03:47
|sell
|274
|0.10
|1.5654
|1.6653
|0.0000
|548
|2008.11.11 06:41
|close
|274
|0.10
|1.5644
|1.6653
|0.0000
|10.00
|5920.50
|549
|2008.11.11 16:12
|buy
|275
|0.10
|1.5506
|1.4507
|0.0000
|550
|2008.11.11 16:34
|buy
|276
|0.20
|1.5465
|1.4466
|0.0000
|551
|2008.11.11 17:05
|buy
|277
|0.30
|1.5416
|1.4417
|0.0000
|552
|2008.11.11 17:45
|close
|277
|0.30
|1.5448
|1.4417
|0.0000
|96.00
|6016.50
|553
|2008.11.11 17:45
|close
|276
|0.20
|1.5448
|1.4466
|0.0000
|-34.00
|5982.50
|554
|2008.11.11 17:45
|close
|275
|0.10
|1.5448
|1.4507
|0.0000
|-58.00
|5924.50
|555
|2008.11.12 17:17
|buy
|278
|0.10
|1.4968
|1.3969
|0.0000
|556
|2008.11.12 17:17
|close
|278
|0.10
|1.4982
|1.3969
|0.0000
|14.00
|5938.50
|557
|2008.11.12 17:17
|buy
|279
|0.10
|1.4983
|1.3984
|0.0000
|558
|2008.11.12 17:17
|close
|279
|0.10
|1.4994
|1.3984
|0.0000
|11.00
|5949.50
|559
|2008.11.12 17:17
|buy
|280
|0.10
|1.4995
|1.3996
|0.0000
|560
|2008.11.12 17:45
|buy
|281
|0.20
|1.4945
|1.3946
|0.0000
|561
|2008.11.12 17:50
|close
|281
|0.20
|1.4973
|1.3946
|0.0000
|56.00
|6005.50
|562
|2008.11.12 17:50
|close
|280
|0.10
|1.4973
|1.3996
|0.0000
|-22.00
|5983.50
|563
|2008.11.12 20:20
|buy
|282
|0.10
|1.4931
|1.3932
|0.0000
|564
|2008.11.12 20:22
|buy
|283
|0.20
|1.4953
|1.3954
|0.0000
|565
|2008.11.12 20:22
|close
|283
|0.20
|1.4953
|1.3954
|0.0000
|0.00
|5983.50
|566
|2008.11.12 20:22
|close
|282
|0.10
|1.4953
|1.3932
|0.0000
|22.00
|6005.50
|567
|2008.11.12 20:22
|buy
|284
|0.10
|1.4955
|1.3956
|0.0000
|568
|2008.11.12 20:46
|close
|284
|0.10
|1.4966
|1.3956
|0.0000
|11.00
|6016.50
|569
|2008.11.13 00:10
|buy
|285
|0.10
|1.4862
|1.3863
|0.0000
|570
|2008.11.13 00:18
|close
|285
|0.10
|1.4871
|1.3863
|0.0000
|9.00
|6025.50
|571
|2008.11.13 08:48
|buy
|286
|0.10
|1.4851
|1.3852
|0.0000
|572
|2008.11.13 08:50
|close
|286
|0.10
|1.4860
|1.3852
|0.0000
|9.00
|6034.50
|573
|2008.11.13 10:25
|sell
|287
|0.10
|1.4969
|1.5968
|0.0000
|574
|2008.11.13 10:30
|close
|287
|0.10
|1.4954
|1.5968
|0.0000
|15.00
|6049.50
|575
|2008.11.13 13:26
|buy
|288
|0.10
|1.4877
|1.3878
|0.0000
|576
|2008.11.13 13:27
|close
|288
|0.10
|1.4895
|1.3878
|0.0000
|18.00
|6067.50
|577
|2008.11.13 13:27
|buy
|289
|0.10
|1.4899
|1.3900
|0.0000
|578
|2008.11.13 19:27
|buy
|290
|0.20
|1.4621
|1.3622
|0.0000
|579
|2008.11.13 20:37
|close
|290
|0.20
|1.4724
|1.3622
|0.0000
|206.00
|6273.50
|580
|2008.11.13 20:37
|close
|289
|0.10
|1.4724
|1.3900
|0.0000
|-175.00
|6098.50
|581
|2008.11.14 05:05
|sell
|291
|0.10
|1.4895
|1.5894
|0.0000
|582
|2008.11.14 05:15
|close
|291
|0.10
|1.4880
|1.5894
|0.0000
|15.00
|6113.50
|583
|2008.11.14 14:33
|buy
|292
|0.10
|1.4700
|1.3701
|0.0000
|584
|2008.11.14 14:34
|close
|292
|0.10
|1.4714
|1.3701
|0.0000
|14.00
|6127.50
|585
|2008.11.14 14:34
|buy
|293
|0.10
|1.4716
|1.3717
|0.0000
|586
|2008.11.14 14:37
|close
|293
|0.10
|1.4730
|1.3717
|0.0000
|14.00
|6141.50
|587
|2008.11.14 22:47
|buy
|294
|0.10
|1.4748
|1.3749
|0.0000
|588
|2008.11.17 00:11
|buy
|295
|0.20
|1.4695
|1.3696
|0.0000
|589
|2008.11.17 01:05
|buy
|296
|0.30
|1.4673
|1.3674
|0.0000
|590
|2008.11.17 01:27
|close
|296
|0.30
|1.4695
|1.3674
|0.0000
|66.00
|6207.50
|591
|2008.11.17 01:27
|close
|295
|0.20
|1.4695
|1.3696
|0.0000
|0.00
|6207.50
|592
|2008.11.17 01:27
|close
|294
|0.10
|1.4695
|1.3749
|0.0000
|-52.93
|6154.57
|593
|2008.11.17 10:46
|sell
|297
|0.10
|1.4925
|1.5924
|0.0000
|594
|2008.11.17 11:59
|close
|297
|0.10
|1.4916
|1.5924
|0.0000
|9.00
|6163.57
|595
|2008.11.17 15:28
|sell
|298
|0.10
|1.5014
|1.6013
|0.0000
|596
|2008.11.17 15:29
|close
|298
|0.10
|1.5004
|1.6013
|0.0000
|10.00
|6173.57
|597
|2008.11.17 15:29
|sell
|299
|0.10
|1.5002
|1.6001
|0.0000
|598
|2008.11.17 15:46
|close
|299
|0.10
|1.4991
|1.6001
|0.0000
|11.00
|6184.57
|599
|2008.11.17 16:14
|sell
|300
|0.10
|1.5035
|1.6034
|0.0000
|600
|2008.11.17 16:19
|close
|300
|0.10
|1.5025
|1.6034
|0.0000
|10.00
|6194.57
|601
|2008.11.18 09:07
|sell
|301
|0.10
|1.5069
|1.6068
|0.0000
|602
|2008.11.18 09:13
|close
|301
|0.10
|1.5053
|1.6068
|0.0000
|16.00
|6210.57
|603
|2008.11.18 19:55
|buy
|302
|0.10
|1.4932
|1.3933
|0.0000
|604
|2008.11.18 19:56
|close
|302
|0.10
|1.4943
|1.3933
|0.0000
|11.00
|6221.57
|605
|2008.11.18 19:56
|buy
|303
|0.10
|1.4945
|1.3946
|0.0000
|606
|2008.11.18 22:16
|close
|303
|0.10
|1.4953
|1.3946
|0.0000
|8.00
|6229.57
|607
|2008.11.19 15:46
|sell
|304
|0.10
|1.5192
|1.6191
|0.0000
|608
|2008.11.19 16:20
|sell
|305
|0.20
|1.5212
|1.6211
|0.0000
|609
|2008.11.19 16:22
|close
|305
|0.20
|1.5204
|1.6211
|0.0000
|16.00
|6245.57
|610
|2008.11.19 16:22
|close
|304
|0.10
|1.5204
|1.6191
|0.0000
|-12.00
|6233.57
|611
|2008.11.19 16:22
|sell
|306
|0.10
|1.5202
|1.6201
|0.0000
|612
|2008.11.19 16:23
|sell
|307
|0.20
|1.5220
|1.6219
|0.0000
|613
|2008.11.19 16:23
|close
|307
|0.20
|1.5211
|1.6219
|0.0000
|18.00
|6251.57
|614
|2008.11.19 16:23
|close
|306
|0.10
|1.5211
|1.6201
|0.0000
|-9.00
|6242.57
|615
|2008.11.19 16:23
|sell
|308
|0.10
|1.5209
|1.6208
|0.0000
|616
|2008.11.19 16:31
|close
|308
|0.10
|1.5199
|1.6208
|0.0000
|10.00
|6252.57
|617
|2008.11.20 09:55
|buy
|309
|0.10
|1.4851
|1.3852
|0.0000
|618
|2008.11.20 09:59
|close
|309
|0.10
|1.4861
|1.3852
|0.0000
|10.00
|6262.57
|619
|2008.11.20 09:59
|buy
|310
|0.10
|1.4863
|1.3864
|0.0000
|620
|2008.11.20 10:22
|close
|310
|0.10
|1.4873
|1.3864
|0.0000
|10.00
|6272.57
|621
|2008.11.20 15:51
|buy
|311
|0.10
|1.4830
|1.3831
|0.0000
|622
|2008.11.20 22:47
|buy
|312
|0.20
|1.4728
|1.3729
|0.0000
|623
|2008.11.21 00:10
|close
|312
|0.20
|1.4765
|1.3729
|0.0000
|74.14
|6346.71
|624
|2008.11.21 00:10
|close
|311
|0.10
|1.4765
|1.3831
|0.0000
|-64.93
|6281.78
|625
|2008.11.21 05:47
|sell
|313
|0.10
|1.4811
|1.5810
|0.0000
|626
|2008.11.21 05:55
|close
|313
|0.10
|1.4795
|1.5810
|0.0000
|16.00
|6297.78
|627
|2008.11.21 11:11
|sell
|314
|0.10
|1.4974
|1.5973
|0.0000
|628
|2008.11.21 11:29
|close
|314
|0.10
|1.4964
|1.5973
|0.0000
|10.00
|6307.78
|629
|2008.11.21 12:38
|sell
|315
|0.10
|1.5038
|1.6037
|0.0000
|630
|2008.11.21 12:40
|close
|315
|0.10
|1.5027
|1.6037
|0.0000
|11.00
|6318.78
|631
|2008.11.21 22:21
|sell
|316
|0.10
|1.4880
|1.5879
|0.0000
|632
|2008.11.24 00:46
|sell
|317
|0.20
|1.4953
|1.5952
|0.0000
|633
|2008.11.24 00:52
|close
|317
|0.20
|1.4917
|1.5952
|0.0000
|72.00
|6390.78
|634
|2008.11.24 00:52
|close
|316
|0.10
|1.4917
|1.5879
|0.0000
|-37.12
|6353.66
|635
|2008.11.24 05:50
|sell
|318
|0.10
|1.4937
|1.5936
|0.0000
|636
|2008.11.24 05:55
|close
|318
|0.10
|1.4927
|1.5936
|0.0000
|10.00
|6363.66
|637
|2008.11.24 11:34
|sell
|319
|0.10
|1.5000
|1.5999
|0.0000
|638
|2008.11.24 11:51
|close
|319
|0.10
|1.4990
|1.5999
|0.0000
|10.00
|6373.66
|639
|2008.11.24 17:31
|sell
|320
|0.10
|1.5119
|1.6118
|0.0000
|640
|2008.11.24 17:44
|sell
|321
|0.20
|1.5152
|1.6151
|0.0000
|641
|2008.11.24 17:45
|close
|321
|0.20
|1.5137
|1.6151
|0.0000
|30.00
|6403.66
|642
|2008.11.24 17:45
|close
|320
|0.10
|1.5137
|1.6118
|0.0000
|-18.00
|6385.66
|643
|2008.11.24 18:05
|sell
|322
|0.10
|1.5157
|1.6156
|0.0000
|644
|2008.11.24 18:13
|close
|322
|0.10
|1.5145
|1.6156
|0.0000
|12.00
|6397.66
|645
|2008.11.25 01:16
|buy
|323
|0.10
|1.5140
|1.4141
|0.0000
|646
|2008.11.25 03:23
|close
|323
|0.10
|1.5153
|1.4141
|0.0000
|13.00
|6410.66
|647
|2008.11.25 15:34
|sell
|324
|0.10
|1.5321
|1.6320
|0.0000
|648
|2008.11.25 15:43
|close
|324
|0.10
|1.5311
|1.6320
|0.0000
|10.00
|6420.66
|649
|2008.11.25 19:46
|sell
|325
|0.10
|1.5438
|1.6437
|0.0000
|650
|2008.11.25 20:11
|close
|325
|0.10
|1.5424
|1.6437
|0.0000
|14.00
|6434.66
|651
|2008.11.26 12:24
|buy
|326
|0.10
|1.5320
|1.4321
|0.0000
|652
|2008.11.26 12:33
|close
|326
|0.10
|1.5331
|1.4321
|0.0000
|11.00
|6445.66
|653
|2008.11.26 16:38
|sell
|327
|0.10
|1.5399
|1.6398
|0.0000
|654
|2008.11.26 17:01
|close
|327
|0.10
|1.5386
|1.6398
|0.0000
|13.00
|6458.66
|655
|2008.11.26 17:40
|buy
|328
|0.10
|1.5235
|1.4236
|0.0000
|656
|2008.11.26 18:05
|close
|328
|0.10
|1.5245
|1.4236
|0.0000
|10.00
|6468.66
|657
|2008.11.27 02:50
|sell
|329
|0.10
|1.5380
|1.6379
|0.0000
|658
|2008.11.27 03:20
|close
|329
|0.10
|1.5372
|1.6379
|0.0000
|8.00
|6476.66
|659
|2008.11.27 07:50
|sell
|330
|0.10
|1.5420
|1.6419
|0.0000
|660
|2008.11.27 08:03
|sell
|331
|0.20
|1.5404
|1.6403
|0.0000
|661
|2008.11.27 08:03
|close
|331
|0.20
|1.5405
|1.6403
|0.0000
|-2.00
|6474.66
|662
|2008.11.27 08:03
|close
|330
|0.10
|1.5405
|1.6419
|0.0000
|15.00
|6489.66
|663
|2008.11.27 08:03
|sell
|332
|0.10
|1.5403
|1.6402
|0.0000
|664
|2008.11.27 08:07
|close
|332
|0.10
|1.5389
|1.6402
|0.0000
|14.00
|6503.66
|665
|2008.11.27 11:20
|sell
|333
|0.10
|1.5479
|1.6478
|0.0000
|666
|2008.11.27 11:22
|close
|333
|0.10
|1.5469
|1.6478
|0.0000
|10.00
|6513.66
|667
|2008.11.27 11:22
|sell
|334
|0.10
|1.5464
|1.6463
|0.0000
|668
|2008.11.27 12:19
|close
|334
|0.10
|1.5456
|1.6463
|0.0000
|8.00
|6521.66
|669
|2008.11.28 08:06
|sell
|335
|0.10
|1.5434
|1.6433
|0.0000
|670
|2008.11.28 08:32
|close
|335
|0.10
|1.5424
|1.6433
|0.0000
|10.00
|6531.66
|671
|2008.12.01 01:25
|buy
|336
|0.10
|1.5350
|1.4351
|0.0000
|672
|2008.12.01 02:35
|buy
|337
|0.20
|1.5309
|1.4310
|0.0000
|673
|2008.12.01 03:58
|close
|337
|0.20
|1.5329
|1.4310
|0.0000
|40.00
|6571.66
|674
|2008.12.01 03:58
|close
|336
|0.10
|1.5329
|1.4351
|0.0000
|-21.00
|6550.66
|675
|2008.12.01 09:45
|buy
|338
|0.10
|1.5193
|1.4194
|0.0000
|676
|2008.12.01 10:00
|close
|338
|0.10
|1.5203
|1.4194
|0.0000
|10.00
|6560.66
|677
|2008.12.01 11:00
|buy
|339
|0.10
|1.5135
|1.4136
|0.0000
|678
|2008.12.01 11:30
|buy
|340
|0.20
|1.5080
|1.4081
|0.0000
|679
|2008.12.01 11:55
|buy
|341
|0.30
|1.5037
|1.4038
|0.0000
|680
|2008.12.01 16:24
|buy
|342
|0.40
|1.4906
|1.3907
|0.0000
|681
|2008.12.01 16:46
|buy
|343
|0.50
|1.4872
|1.3873
|0.0000
|682
|2008.12.01 17:00
|buy
|344
|0.60
|1.4836
|1.3837
|0.0000
|683
|2008.12.01 20:55
|close
|344
|0.60
|1.4930
|1.3837
|0.0000
|564.00
|7124.66
|684
|2008.12.01 20:55
|close
|343
|0.50
|1.4930
|1.3873
|0.0000
|290.00
|7414.66
|685
|2008.12.01 20:55
|close
|342
|0.40
|1.4930
|1.3907
|0.0000
|96.00
|7510.66
|686
|2008.12.01 20:55
|close
|341
|0.30
|1.4930
|1.4038
|0.0000
|-321.00
|7189.66
|687
|2008.12.01 20:55
|close
|340
|0.20
|1.4930
|1.4081
|0.0000
|-300.00
|6889.66
|688
|2008.12.01 20:55
|close
|339
|0.10
|1.4930
|1.4136
|0.0000
|-205.00
|6684.66
|689
|2008.12.02 01:54
|sell
|345
|0.10
|1.4909
|1.5908
|0.0000
|690
|2008.12.02 01:56
|close
|345
|0.10
|1.4896
|1.5908
|0.0000
|13.00
|6697.66
|691
|2008.12.02 05:10
|buy
|346
|0.10
|1.4902
|1.3903
|0.0000
|692
|2008.12.02 05:31
|close
|346
|0.10
|1.4910
|1.3903
|0.0000
|8.00
|6705.66
|693
|2008.12.02 09:45
|buy
|347
|0.10
|1.4811
|1.3812
|0.0000
|694
|2008.12.02 10:07
|close
|347
|0.10
|1.4824
|1.3812
|0.0000
|13.00
|6718.66
|695
|2008.12.02 14:25
|sell
|348
|0.10
|1.5005
|1.6004
|0.0000
|696
|2008.12.02 14:49
|sell
|349
|0.20
|1.5034
|1.6033
|0.0000
|697
|2008.12.02 14:56
|close
|349
|0.20
|1.5019
|1.6033
|0.0000
|30.00
|6748.66
|698
|2008.12.02 14:56
|close
|348
|0.10
|1.5019
|1.6004
|0.0000
|-14.00
|6734.66
|699
|2008.12.03 04:06
|sell
|350
|0.10
|1.4921
|1.5920
|0.0000
|700
|2008.12.03 04:46
|close
|350
|0.10
|1.4911
|1.5920
|0.0000
|10.00
|6744.66
|701
|2008.12.03 06:00
|buy
|351
|0.10
|1.4877
|1.3878
|0.0000
|702
|2008.12.03 06:24
|close
|351
|0.10
|1.4890
|1.3878
|0.0000
|13.00
|6757.66
|703
|2008.12.03 10:54
|buy
|352
|0.10
|1.4692
|1.3693
|0.0000
|704
|2008.12.03 11:07
|close
|352
|0.10
|1.4706
|1.3693
|0.0000
|14.00
|6771.66
|705
|2008.12.03 11:07
|buy
|353
|0.10
|1.4708
|1.3709
|0.0000
|706
|2008.12.03 11:40
|close
|353
|0.10
|1.4719
|1.3709
|0.0000
|11.00
|6782.66
|707
|2008.12.04 08:52
|buy
|354
|0.10
|1.4690
|1.3691
|0.0000
|708
|2008.12.04 09:07
|close
|354
|0.10
|1.4700
|1.3691
|0.0000
|10.00
|6792.66
|709
|2008.12.04 10:05
|buy
|355
|0.10
|1.4527
|1.3528
|0.0000
|710
|2008.12.04 10:07
|close
|355
|0.10
|1.4536
|1.3528
|0.0000
|9.00
|6801.66
|711
|2008.12.04 10:07
|buy
|356
|0.10
|1.4540
|1.3541
|0.0000
|712
|2008.12.04 10:17
|close
|356
|0.10
|1.4557
|1.3541
|0.0000
|17.00
|6818.66
|713
|2008.12.04 17:50
|sell
|357
|0.10
|1.4778
|1.5777
|0.0000
|714
|2008.12.04 18:38
|close
|357
|0.10
|1.4767
|1.5777
|0.0000
|11.00
|6829.66
|715
|2008.12.04 21:59
|buy
|358
|0.10
|1.4674
|1.3675
|0.0000
|716
|2008.12.04 22:01
|close
|358
|0.10
|1.4682
|1.3675
|0.0000
|8.00
|6837.66
|717
|2008.12.05 02:22
|buy
|359
|0.10
|1.4647
|1.3648
|0.0000
|718
|2008.12.05 03:16
|close
|359
|0.10
|1.4661
|1.3648
|0.0000
|14.00
|6851.66
|719
|2008.12.05 14:19
|buy
|360
|0.10
|1.4649
|1.3650
|0.0000
|720
|2008.12.05 14:27
|close
|360
|0.10
|1.4657
|1.3650
|0.0000
|8.00
|6859.66
|721
|2008.12.05 21:49
|sell
|361
|0.10
|1.4731
|1.5730
|0.0000
|722
|2008.12.05 22:45
|close
|361
|0.10
|1.4720
|1.5730
|0.0000
|11.00
|6870.66
|723
|2008.12.08 08:17
|sell
|362
|0.10
|1.4856
|1.5855
|0.0000
|724
|2008.12.08 08:23
|close
|362
|0.10
|1.4840
|1.5855
|0.0000
|16.00
|6886.66
|725
|2008.12.08 08:23
|sell
|363
|0.10
|1.4838
|1.5837
|0.0000
|726
|2008.12.08 08:24
|close
|363
|0.10
|1.4828
|1.5837
|0.0000
|10.00
|6896.66
|727
|2008.12.08 08:24
|sell
|364
|0.10
|1.4820
|1.5819
|0.0000
|728
|2008.12.08 09:43
|sell
|365
|0.20
|1.4976
|1.5975
|0.0000
|729
|2008.12.08 10:19
|sell
|366
|0.30
|1.5010
|1.6009
|0.0000
|730
|2008.12.08 10:49
|close
|366
|0.30
|1.4958
|1.6009
|0.0000
|156.00
|7052.66
|731
|2008.12.08 10:49
|close
|365
|0.20
|1.4958
|1.5975
|0.0000
|36.00
|7088.66
|732
|2008.12.08 10:49
|close
|364
|0.10
|1.4958
|1.5819
|0.0000
|-138.00
|6950.66
|733
|2008.12.08 20:40
|sell
|367
|0.10
|1.4881
|1.5880
|0.0000
|734
|2008.12.08 21:09
|sell
|368
|0.20
|1.4933
|1.5932
|0.0000
|735
|2008.12.08 21:29
|close
|368
|0.20
|1.4912
|1.5932
|0.0000
|42.00
|6992.66
|736
|2008.12.08 21:29
|close
|367
|0.10
|1.4912
|1.5880
|0.0000
|-31.00
|6961.66
|737
|2008.12.09 08:40
|buy
|369
|0.10
|1.4797
|1.3798
|0.0000
|738
|2008.12.09 08:59
|close
|369
|0.10
|1.4809
|1.3798
|0.0000
|12.00
|6973.66
|739
|2008.12.09 17:06
|sell
|370
|0.10
|1.4781
|1.5780
|0.0000
|740
|2008.12.09 17:18
|close
|370
|0.10
|1.4771
|1.5780
|0.0000
|10.00
|6983.66
|741
|2008.12.10 08:30
|sell
|371
|0.10
|1.4834
|1.5833
|0.0000
|742
|2008.12.10 08:52
|close
|371
|0.10
|1.4821
|1.5833
|0.0000
|13.00
|6996.66
|743
|2008.12.10 20:44
|buy
|372
|0.10
|1.4774
|1.3775
|0.0000
|744
|2008.12.10 20:55
|close
|372
|0.10
|1.4786
|1.3775
|0.0000
|12.00
|7008.66
|745
|2008.12.11 03:30
|sell
|373
|0.10
|1.4848
|1.5847
|0.0000
|746
|2008.12.11 07:17
|sell
|374
|0.20
|1.4949
|1.5948
|0.0000
|747
|2008.12.11 09:42
|close
|374
|0.20
|1.4906
|1.5948
|0.0000
|86.00
|7094.66
|748
|2008.12.11 09:42
|close
|373
|0.10
|1.4906
|1.5847
|0.0000
|-58.00
|7036.66
|749
|2008.12.11 19:13
|sell
|375
|0.10
|1.5054
|1.6053
|0.0000
|750
|2008.12.11 19:17
|close
|375
|0.10
|1.5041
|1.6053
|0.0000
|13.00
|7049.66
|751
|2008.12.11 19:17
|sell
|376
|0.10
|1.5039
|1.6038
|0.0000
|752
|2008.12.11 19:28
|close
|376
|0.10
|1.5025
|1.6038
|0.0000
|14.00
|7063.66
|753
|2008.12.15 05:40
|sell
|377
|0.10
|1.5040
|1.6039
|0.0000
|754
|2008.12.15 06:30
|close
|377
|0.10
|1.5029
|1.6039
|0.0000
|11.00
|7074.66
|755
|2008.12.15 15:58
|sell
|378
|0.10
|1.5257
|1.6256
|0.0000
|756
|2008.12.15 15:59
|close
|378
|0.10
|1.5247
|1.6256
|0.0000
|10.00
|7084.66
|757
|2008.12.15 15:59
|sell
|379
|0.10
|1.5242
|1.6241
|0.0000
|758
|2008.12.15 16:53
|sell
|380
|0.20
|1.5327
|1.6326
|0.0000
|759
|2008.12.15 17:36
|close
|380
|0.20
|1.5293
|1.6326
|0.0000
|68.00
|7152.66
|760
|2008.12.15 17:36
|close
|379
|0.10
|1.5293
|1.6241
|0.0000
|-51.00
|7101.66
|761
|2008.12.16 13:56
|sell
|381
|0.10
|1.5308
|1.6307
|0.0000
|762
|2008.12.16 14:49
|sell
|382
|0.20
|1.5362
|1.6361
|0.0000
|763
|2008.12.16 15:05
|close
|382
|0.20
|1.5336
|1.6361
|0.0000
|52.00
|7153.66
|764
|2008.12.16 15:05
|close
|381
|0.10
|1.5336
|1.6307
|0.0000
|-28.00
|7125.66
|765
|2008.12.16 16:59
|buy
|383
|0.10
|1.5275
|1.4276
|0.0000
|766
|2008.12.16 17:00
|close
|383
|0.10
|1.5288
|1.4276
|0.0000
|13.00
|7138.66
|767
|2008.12.16 21:32
|sell
|384
|0.10
|1.5558
|1.6557
|0.0000
|768
|2008.12.16 21:32
|close
|384
|0.10
|1.5550
|1.6557
|0.0000
|8.00
|7146.66
|769
|2008.12.16 21:32
|sell
|385
|0.10
|1.5549
|1.6548
|0.0000
|770
|2008.12.16 21:35
|close
|385
|0.10
|1.5539
|1.6548
|0.0000
|10.00
|7156.66
|771
|2008.12.16 21:50
|sell
|386
|0.10
|1.5572
|1.6571
|0.0000
|772
|2008.12.16 22:31
|close
|386
|0.10
|1.5563
|1.6571
|0.0000
|9.00
|7165.66
|773
|2008.12.17 10:50
|buy
|387
|0.10
|1.5526
|1.4527
|0.0000
|774
|2008.12.17 11:36
|buy
|388
|0.20
|1.5447
|1.4448
|0.0000
|775
|2008.12.17 13:54
|buy
|389
|0.30
|1.5290
|1.4291
|0.0000
|776
|2008.12.17 14:48
|close
|389
|0.30
|1.5388
|1.4291
|0.0000
|294.00
|7459.66
|777
|2008.12.17 14:48
|close
|388
|0.20
|1.5388
|1.4448
|0.0000
|-118.00
|7341.66
|778
|2008.12.17 14:48
|close
|387
|0.10
|1.5388
|1.4527
|0.0000
|-138.00
|7203.66
|779
|2008.12.18 05:31
|sell
|390
|0.10
|1.5543
|1.6542
|0.0000
|780
|2008.12.18 06:40
|sell
|391
|0.20
|1.5594
|1.6593
|0.0000
|781
|2008.12.18 06:54
|close
|391
|0.20
|1.5572
|1.6593
|0.0000
|44.00
|7247.66
|782
|2008.12.18 06:54
|close
|390
|0.10
|1.5572
|1.6542
|0.0000
|-29.00
|7218.66
|783
|2008.12.18 08:23
|buy
|392
|0.10
|1.5455
|1.4456
|0.0000
|784
|2008.12.18 08:50
|buy
|393
|0.20
|1.5407
|1.4408
|0.0000
|785
|2008.12.18 08:56
|close
|393
|0.20
|1.5431
|1.4408
|0.0000
|48.00
|7266.66
|786
|2008.12.18 08:56
|close
|392
|0.10
|1.5431
|1.4456
|0.0000
|-24.00
|7242.66
|787
|2008.12.18 09:47
|buy
|394
|0.10
|1.5405
|1.4406
|0.0000
|788
|2008.12.18 09:51
|close
|394
|0.10
|1.5413
|1.4406
|0.0000
|8.00
|7250.66
|789
|2008.12.18 15:34
|buy
|395
|0.10
|1.5296
|1.4297
|0.0000
|790
|2008.12.18 15:38
|close
|395
|0.10
|1.5308
|1.4297
|0.0000
|12.00
|7262.66
|791
|2008.12.18 18:15
|buy
|396
|0.10
|1.5065
|1.4066
|0.0000
|792
|2008.12.19 00:42
|close
|396
|0.10
|1.5074
|1.4066
|0.0000
|9.07
|7271.73
|793
|2008.12.19 00:48
|sell
|397
|0.10
|1.5066
|1.6065
|0.0000
|794
|2008.12.19 00:57
|close
|397
|0.10
|1.5051
|1.6065
|0.0000
|15.00
|7286.73
|795
|2008.12.19 17:37
|buy
|398
|0.10
|1.4881
|1.3882
|0.0000
|796
|2008.12.19 17:41
|close
|398
|0.10
|1.4889
|1.3882
|0.0000
|8.00
|7294.73
|797
|2008.12.19 22:30
|sell
|399
|0.10
|1.4925
|1.5924
|0.0000
|798
|2008.12.19 22:35
|close
|399
|0.10
|1.4905
|1.5924
|0.0000
|20.00
|7314.73
|799
|2008.12.22 01:02
|sell
|400
|0.10
|1.4967
|1.5966
|0.0000
|800
|2008.12.22 01:03
|close
|400
|0.10
|1.4956
|1.5966
|0.0000
|11.00
|7325.73
|801
|2008.12.22 01:03
|sell
|401
|0.10
|1.4955
|1.5954
|0.0000
|802
|2008.12.22 03:03
|close
|401
|0.10
|1.4945
|1.5954
|0.0000
|10.00
|7335.73
|803
|2008.12.22 04:30
|buy
|402
|0.10
|1.4903
|1.3904
|0.0000
|804
|2008.12.22 05:05
|close
|402
|0.10
|1.4904
|1.3904
|0.0000
|1.00
|7336.73
|805
|2008.12.22 12:05
|buy
|403
|0.10
|1.4734
|1.3735
|0.0000
|806
|2008.12.22 12:07
|close
|403
|0.10
|1.4744
|1.3735
|0.0000
|10.00
|7346.73
|807
|2008.12.22 12:07
|buy
|404
|0.10
|1.4746
|1.3747
|0.0000
|808
|2008.12.22 12:08
|close
|404
|0.10
|1.4757
|1.3747
|0.0000
|11.00
|7357.73
|809
|2008.12.22 12:08
|buy
|405
|0.10
|1.4761
|1.3762
|0.0000
|810
|2008.12.22 12:09
|close
|405
|0.10
|1.4767
|1.3762
|0.0000
|6.00
|7363.73
|811
|2008.12.22 12:09
|buy
|406
|0.10
|1.4767
|1.3768
|0.0000
|812
|2008.12.22 12:42
|close
|406
|0.10
|1.4775
|1.3768
|0.0000
|8.00
|7371.73
|813
|2008.12.23 17:07
|buy
|407
|0.10
|1.4716
|1.3717
|0.0000
|814
|2008.12.23 17:35
|close
|407
|0.10
|1.4729
|1.3717
|0.0000
|13.00
|7384.73
|815
|2008.12.26 09:06
|sell
|408
|0.10
|1.4760
|1.5759
|0.0000
|816
|2008.12.26 09:57
|close
|408
|0.10
|1.4751
|1.5759
|0.0000
|9.00
|7393.73
|817
|2008.12.26 22:47
|buy
|409
|0.10
|1.4608
|1.3609
|0.0000
|818
|2008.12.26 22:54
|close
|409
|0.10
|1.4631
|1.3609
|0.0000
|23.00
|7416.73
|819
|2008.12.29 01:35
|sell
|410
|0.10
|1.4702
|1.5701
|0.0000
|820
|2008.12.29 03:45
|close
|410
|0.10
|1.4692
|1.5701
|0.0000
|10.00
|7426.73
|821
|2008.12.29 08:25
|sell
|411
|0.10
|1.4726
|1.5725
|0.0000
|822
|2008.12.29 08:30
|close
|411
|0.10
|1.4716
|1.5725
|0.0000
|10.00
|7436.73
|823
|2008.12.29 19:17
|buy
|412
|0.10
|1.4545
|1.3546
|0.0000
|824
|2008.12.29 20:07
|buy
|413
|0.20
|1.4478
|1.3479
|0.0000
|825
|2008.12.29 20:24
|close
|413
|0.20
|1.4505
|1.3479
|0.0000
|54.00
|7490.73
|826
|2008.12.29 20:24
|close
|412
|0.10
|1.4505
|1.3546
|0.0000
|-40.00
|7450.73
|827
|2008.12.29 23:01
|buy
|414
|0.10
|1.4412
|1.3413
|0.0000
|828
|2008.12.30 00:10
|close
|414
|0.10
|1.4422
|1.3413
|0.0000
|10.07
|7460.80
|829
|2008.12.30 14:15
|buy
|415
|0.10
|1.4471
|1.3472
|0.0000
|830
|2008.12.30 15:44
|close
|415
|0.10
|1.4484
|1.3472
|0.0000
|13.00
|7473.80
|831
|2008.12.30 17:36
|buy
|416
|0.10
|1.4419
|1.3420
|0.0000
|832
|2008.12.30 17:39
|close
|416
|0.10
|1.4430
|1.3420
|0.0000
|11.00
|7484.80
|833
|2008.12.30 17:39
|buy
|417
|0.10
|1.4432
|1.3433
|0.0000
|834
|2008.12.30 19:24
|close
|417
|0.10
|1.4444
|1.3433
|0.0000
|12.00
|7496.80
|835
|2008.12.31 11:25
|sell
|418
|0.10
|1.4505
|1.5504
|0.0000
|836
|2008.12.31 11:30
|close
|418
|0.10
|1.4497
|1.5504
|0.0000
|8.00
|7504.80
|837
|2008.12.31 12:14
|sell
|419
|0.10
|1.4535
|1.5534
|0.0000
|838
|2008.12.31 16:57
|close
|419
|0.10
|1.4471
|1.5534
|0.0000
|64.00
|7568.80
|839
|2009.01.02 08:25
|buy
|420
|0.10
|1.4582
|1.3583
|0.0000
|840
|2009.01.02 09:55
|close
|420
|0.10
|1.4595
|1.3583
|0.0000
|13.00
|7581.80
|841
|2009.01.02 12:21
|buy
|421
|0.10
|1.4498
|1.3499
|0.0000
|842
|2009.01.02 12:40
|buy
|422
|0.20
|1.4461
|1.3462
|0.0000
|843
|2009.01.02 12:45
|close
|422
|0.20
|1.4478
|1.3462
|0.0000
|34.00
|7615.80
|844
|2009.01.02 12:45
|close
|421
|0.10
|1.4478
|1.3499
|0.0000
|-20.00
|7595.80
|845
|2009.01.02 22:42
|sell
|423
|0.10
|1.4534
|1.5533
|0.0000
|846
|2009.01.05 01:04
|close
|423
|0.10
|1.4503
|1.5533
|0.0000
|30.88
|7626.68
|847
|2009.01.05 07:52
|sell
|424
|0.10
|1.4513
|1.5512
|0.0000
|848
|2009.01.05 09:26
|close
|424
|0.10
|1.4502
|1.5512
|0.0000
|11.00
|7637.68
|849
|2009.01.05 18:29
|sell
|425
|0.10
|1.4632
|1.5631
|0.0000
|850
|2009.01.05 18:43
|close
|425
|0.10
|1.4618
|1.5631
|0.0000
|14.00
|7651.68
|851
|2009.01.06 06:30
|buy
|426
|0.10
|1.4596
|1.3597
|0.0000
|852
|2009.01.06 06:50
|close
|426
|0.10
|1.4608
|1.3597
|0.0000
|12.00
|7663.68
|853
|2009.01.06 12:53
|buy
|427
|0.10
|1.4606
|1.3607
|0.0000
|854
|2009.01.06 12:56
|close
|427
|0.10
|1.4619
|1.3607
|0.0000
|13.00
|7676.68
|855
|2009.01.06 17:55
|sell
|428
|0.10
|1.4766
|1.5765
|0.0000
|856
|2009.01.06 19:11
|sell
|429
|0.20
|1.4919
|1.5918
|0.0000
|857
|2009.01.07 09:14
|close
|429
|0.20
|1.4858
|1.5918
|0.0000
|121.76
|7798.44
|858
|2009.01.07 09:14
|close
|428
|0.10
|1.4858
|1.5765
|0.0000
|-92.12
|7706.32
|859
|2009.01.07 14:14
|sell
|430
|0.10
|1.5045
|1.6044
|0.0000
|860
|2009.01.07 14:34
|sell
|431
|0.20
|1.5074
|1.6073
|0.0000
|861
|2009.01.07 14:41
|sell
|432
|0.30
|1.5103
|1.6102
|0.0000
|862
|2009.01.07 14:53
|close
|432
|0.30
|1.5080
|1.6102
|0.0000
|69.00
|7775.32
|863
|2009.01.07 14:53
|close
|431
|0.20
|1.5080
|1.6073
|0.0000
|-12.00
|7763.32
|864
|2009.01.07 14:53
|close
|430
|0.10
|1.5080
|1.6044
|0.0000
|-35.00
|7728.32
|865
|2009.01.08 01:15
|buy
|433
|0.10
|1.5070
|1.4071
|0.0000
|866
|2009.01.08 01:38
|buy
|434
|0.20
|1.5053
|1.4054
|0.0000
|867
|2009.01.08 02:06
|close
|434
|0.20
|1.5064
|1.4054
|0.0000
|22.00
|7750.32
|868
|2009.01.08 02:06
|close
|433
|0.10
|1.5064
|1.4071
|0.0000
|-6.00
|7744.32
|869
|2009.01.08 14:46
|sell
|435
|0.10
|1.5295
|1.6294
|0.0000
|870
|2009.01.08 15:12
|sell
|436
|0.20
|1.5344
|1.6343
|0.0000
|871
|2009.01.08 15:24
|close
|436
|0.20
|1.5321
|1.6343
|0.0000
|46.00
|7790.32
|872
|2009.01.08 15:24
|close
|435
|0.10
|1.5321
|1.6294
|0.0000
|-26.00
|7764.32
|873
|2009.01.09 10:25
|buy
|437
|0.10
|1.5155
|1.4156
|0.0000
|874
|2009.01.09 10:36
|close
|437
|0.10
|1.5166
|1.4156
|0.0000
|11.00
|7775.32
|875
|2009.01.09 13:49
|sell
|438
|0.10
|1.5323
|1.6322
|0.0000
|876
|2009.01.09 14:06
|close
|438
|0.10
|1.5313
|1.6322
|0.0000
|10.00
|7785.32
|877
|2009.01.09 15:48
|buy
|439
|0.10
|1.5184
|1.4185
|0.0000
|878
|2009.01.09 16:55
|close
|439
|0.10
|1.5195
|1.4185
|0.0000
|11.00
|7796.32
|879
|2009.01.12 10:15
|buy
|440
|0.10
|1.4944
|1.3945
|0.0000
|880
|2009.01.12 10:19
|close
|440
|0.10
|1.4955
|1.3945
|0.0000
|11.00
|7807.32
|881
|2009.01.12 10:19
|buy
|441
|0.10
|1.4956
|1.3957
|0.0000
|882
|2009.01.12 10:25
|close
|441
|0.10
|1.4969
|1.3957
|0.0000
|13.00
|7820.32
|883
|2009.01.13 02:15
|buy
|442
|0.10
|1.4769
|1.3770
|0.0000
|884
|2009.01.13 02:46
|close
|442
|0.10
|1.4780
|1.3770
|0.0000
|11.00
|7831.32
|885
|2009.01.13 08:40
|buy
|443
|0.10
|1.4676
|1.3677
|0.0000
|886
|2009.01.13 09:01
|close
|443
|0.10
|1.4686
|1.3677
|0.0000
|10.00
|7841.32
|887
|2009.01.14 02:39
|sell
|444
|0.10
|1.4571
|1.5570
|0.0000
|888
|2009.01.14 04:52
|close
|444
|0.10
|1.4559
|1.5570
|0.0000
|12.00
|7853.32
|889
|2009.01.14 06:42
|sell
|445
|0.10
|1.4590
|1.5589
|0.0000
|890
|2009.01.14 07:17
|sell
|446
|0.20
|1.4611
|1.5610
|0.0000
|891
|2009.01.14 07:21
|close
|446
|0.20
|1.4598
|1.5610
|0.0000
|26.00
|7879.32
|892
|2009.01.14 07:21
|close
|445
|0.10
|1.4598
|1.5589
|0.0000
|-8.00
|7871.32
|893
|2009.01.14 09:35
|sell
|447
|0.10
|1.4679
|1.5678
|0.0000
|894
|2009.01.14 09:38
|close
|447
|0.10
|1.4671
|1.5678
|0.0000
|8.00
|7879.32
|895
|2009.01.14 09:38
|sell
|448
|0.10
|1.4667
|1.5666
|0.0000
|896
|2009.01.14 09:44
|close
|448
|0.10
|1.4657
|1.5666
|0.0000
|10.00
|7889.32
|897
|2009.01.14 11:06
|buy
|449
|0.10
|1.4520
|1.3521
|0.0000
|898
|2009.01.14 11:08
|close
|449
|0.10
|1.4532
|1.3521
|0.0000
|12.00
|7901.32
|899
|2009.01.14 11:08
|buy
|450
|0.10
|1.4536
|1.3537
|0.0000
|900
|2009.01.14 11:19
|close
|450
|0.10
|1.4548
|1.3537
|0.0000
|12.00
|7913.32
|901
|2009.01.15 07:55
|sell
|451
|0.10
|1.4635
|1.5634
|0.0000
|902
|2009.01.15 07:58
|close
|451
|0.10
|1.4623
|1.5634
|0.0000
|12.00
|7925.32
|903
|2009.01.15 07:58
|sell
|452
|0.10
|1.4619
|1.5618
|0.0000
|904
|2009.01.15 08:12
|close
|452
|0.10
|1.4606
|1.5618
|0.0000
|13.00
|7938.32
|905
|2009.01.15 15:15
|sell
|453
|0.10
|1.4662
|1.5661
|0.0000
|906
|2009.01.15 15:20
|close
|453
|0.10
|1.4651
|1.5661
|0.0000
|11.00
|7949.32
|907
|2009.01.15 16:08
|buy
|454
|0.10
|1.4547
|1.3548
|0.0000
|908
|2009.01.15 16:48
|close
|454
|0.10
|1.4557
|1.3548
|0.0000
|10.00
|7959.32
|909
|2009.01.15 20:54
|sell
|455
|0.10
|1.4659
|1.5658
|0.0000
|910
|2009.01.15 21:31
|close
|455
|0.10
|1.4645
|1.5658
|0.0000
|14.00
|7973.32
|911
|2009.01.16 03:50
|sell
|456
|0.10
|1.4765
|1.5764
|0.0000
|912
|2009.01.16 07:39
|sell
|457
|0.20
|1.4864
|1.5863
|0.0000
|913
|2009.01.16 07:58
|close
|457
|0.20
|1.4825
|1.5863
|0.0000
|78.00
|8051.32
|914
|2009.01.16 07:58
|close
|456
|0.10
|1.4825
|1.5764
|0.0000
|-60.00
|7991.32
|915
|2009.01.16 16:36
|buy
|458
|0.10
|1.4835
|1.3836
|0.0000
|916
|2009.01.16 17:05
|close
|458
|0.10
|1.4846
|1.3836
|0.0000
|11.00
|8002.32
|917
|2009.01.16 18:31
|buy
|459
|0.10
|1.4732
|1.3733
|0.0000
|918
|2009.01.16 19:11
|buy
|460
|0.20
|1.4674
|1.3675
|0.0000
|919
|2009.01.16 19:40
|close
|460
|0.20
|1.4697
|1.3675
|0.0000
|46.00
|8048.32
|920
|2009.01.16 19:40
|close
|459
|0.10
|1.4697
|1.3733
|0.0000
|-35.00
|8013.32
|921
|2009.01.19 01:05
|sell
|461
|0.10
|1.4876
|1.5875
|0.0000
|922
|2009.01.19 01:33
|close
|461
|0.10
|1.4866
|1.5875
|0.0000
|10.00
|8023.32
|923
|2009.01.19 04:35
|sell
|462
|0.10
|1.4894
|1.5893
|0.0000
|924
|2009.01.19 05:09
|close
|462
|0.10
|1.4886
|1.5893
|0.0000
|8.00
|8031.32
|925
|2009.01.19 09:03
|buy
|463
|0.10
|1.4721
|1.3722
|0.0000
|926
|2009.01.19 09:04
|close
|463
|0.10
|1.4731
|1.3722
|0.0000
|10.00
|8041.32
|927
|2009.01.19 09:04
|buy
|464
|0.10
|1.4736
|1.3737
|0.0000
|928
|2009.01.19 09:12
|close
|464
|0.10
|1.4752
|1.3737
|0.0000
|16.00
|8057.32
|929
|2009.01.19 14:00
|buy
|465
|0.10
|1.4603
|1.3604
|0.0000
|930
|2009.01.19 14:56
|buy
|466
|0.20
|1.4535
|1.3536
|0.0000
|931
|2009.01.19 15:38
|buy
|467
|0.30
|1.4484
|1.3485
|0.0000
|932
|2009.01.19 16:39
|close
|467
|0.30
|1.4524
|1.3485
|0.0000
|120.00
|8177.32
|933
|2009.01.19 16:39
|close
|466
|0.20
|1.4524
|1.3536
|0.0000
|-22.00
|8155.32
|934
|2009.01.19 16:39
|close
|465
|0.10
|1.4524
|1.3604
|0.0000
|-79.00
|8076.32
|935
|2009.01.19 21:15
|buy
|468
|0.10
|1.4457
|1.3458
|0.0000
|936
|2009.01.19 23:35
|buy
|469
|0.20
|1.4382
|1.3383
|0.0000
|937
|2009.01.20 00:28
|close
|469
|0.20
|1.4411
|1.3383
|0.0000
|58.14
|8134.46
|938
|2009.01.20 00:28
|close
|468
|0.10
|1.4411
|1.3458
|0.0000
|-45.93
|8088.53
|939
|2009.01.20 01:58
|buy
|470
|0.10
|1.4292
|1.3293
|0.0000
|940
|2009.01.20 02:12
|close
|470
|0.10
|1.4301
|1.3293
|0.0000
|9.00
|8097.53
|941
|2009.01.20 05:45
|buy
|471
|0.10
|1.4212
|1.3213
|0.0000
|942
|2009.01.20 06:06
|buy
|472
|0.20
|1.4171
|1.3172
|0.0000
|943
|2009.01.20 06:17
|close
|472
|0.20
|1.4189
|1.3172
|0.0000
|36.00
|8133.53
|944
|2009.01.20 06:17
|close
|471
|0.10
|1.4189
|1.3213
|0.0000
|-23.00
|8110.53
|945
|2009.01.20 09:50
|buy
|473
|0.10
|1.4067
|1.3068
|0.0000
|946
|2009.01.20 10:17
|buy
|474
|0.20
|1.4005
|1.3006
|0.0000
|947
|2009.01.20 11:33
|close
|474
|0.20
|1.4028
|1.3006
|0.0000
|46.00
|8156.53
|948
|2009.01.20 11:33
|close
|473
|0.10
|1.4028
|1.3068
|0.0000
|-39.00
|8117.53
|949
|2009.01.20 13:04
|buy
|475
|0.10
|1.3940
|1.2941
|0.0000
|950
|2009.01.20 13:05
|close
|475
|0.10
|1.3954
|1.2941
|0.0000
|14.00
|8131.53
|951
|2009.01.20 18:29
|sell
|476
|0.10
|1.4027
|1.5026
|0.0000
|952
|2009.01.20 18:30
|close
|476
|0.10
|1.4017
|1.5026
|0.0000
|10.00
|8141.53
|953
|2009.01.21 03:36
|sell
|477
|0.10
|1.3961
|1.4960
|0.0000
|954
|2009.01.21 05:06
|close
|477
|0.10
|1.3948
|1.4960
|0.0000
|13.00
|8154.53
|955
|2009.01.21 09:10
|buy
|478
|0.10
|1.3808
|1.2809
|0.0000
|956
|2009.01.21 09:49
|buy
|479
|0.20
|1.3751
|1.2752
|0.0000
|957
|2009.01.21 09:51
|close
|479
|0.20
|1.3775
|1.2752
|0.0000
|48.00
|8202.53
|958
|2009.01.21 09:51
|close
|478
|0.10
|1.3775
|1.2809
|0.0000
|-33.00
|8169.53
|959
|2009.01.21 21:55
|sell
|480
|0.10
|1.3962
|1.4961
|0.0000
|960
|2009.01.21 23:00
|close
|480
|0.10
|1.3951
|1.4961
|0.0000
|11.00
|8180.53
|961
|2009.01.22 01:20
|buy
|481
|0.10
|1.3866
|1.2867
|0.0000
|962
|2009.01.22 01:21
|close
|481
|0.10
|1.3876
|1.2867
|0.0000
|10.00
|8190.53
|963
|2009.01.22 01:21
|buy
|482
|0.10
|1.3878
|1.2879
|0.0000
|964
|2009.01.22 01:29
|close
|482
|0.10
|1.3889
|1.2879
|0.0000
|11.00
|8201.53
|965
|2009.01.22 12:30
|buy
|483
|0.10
|1.3783
|1.2784
|0.0000
|966
|2009.01.22 12:43
|close
|483
|0.10
|1.3793
|1.2784
|0.0000
|10.00
|8211.53
|967
|2009.01.22 13:07
|buy
|484
|0.10
|1.3770
|1.2771
|0.0000
|968
|2009.01.22 13:37
|buy
|485
|0.20
|1.3746
|1.2747
|0.0000
|969
|2009.01.22 13:40
|close
|485
|0.20
|1.3758
|1.2747
|0.0000
|24.00
|8235.53
|970
|2009.01.22 13:40
|close
|484
|0.10
|1.3758
|1.2771
|0.0000
|-12.00
|8223.53
|971
|2009.01.22 18:40
|sell
|486
|0.10
|1.3880
|1.4879
|0.0000
|972
|2009.01.22 18:44
|close
|486
|0.10
|1.3868
|1.4879
|0.0000
|12.00
|8235.53
|973
|2009.01.22 18:44
|sell
|487
|0.10
|1.3866
|1.4865
|0.0000
|974
|2009.01.22 19:02
|close
|487
|0.10
|1.3856
|1.4865
|0.0000
|10.00
|8245.53
|975
|2009.01.23 01:57
|buy
|488
|0.10
|1.3851
|1.2852
|0.0000
|976
|2009.01.23 05:54
|buy
|489
|0.20
|1.3751
|1.2752
|0.0000
|977
|2009.01.23 08:12
|close
|489
|0.20
|1.3789
|1.2752
|0.0000
|76.00
|8321.53
|978
|2009.01.23 08:12
|close
|488
|0.10
|1.3789
|1.2852
|0.0000
|-62.00
|8259.53
|979
|2009.01.23 10:57
|buy
|490
|0.10
|1.3578
|1.2579
|0.0000
|980
|2009.01.23 11:10
|buy
|491
|0.20
|1.3538
|1.2539
|0.0000
|981
|2009.01.23 11:13
|close
|491
|0.20
|1.3558
|1.2539
|0.0000
|40.00
|8299.53
|982
|2009.01.23 11:13
|close
|490
|0.10
|1.3558
|1.2579
|0.0000
|-20.00
|8279.53
|983
|2009.01.23 11:13
|buy
|492
|0.10
|1.3560
|1.2561
|0.0000
|984
|2009.01.23 11:25
|close
|492
|0.10
|1.3569
|1.2561
|0.0000
|9.00
|8288.53
|985
|2009.01.26 00:54
|buy
|493
|0.10
|1.3603
|1.2604
|0.0000
|986
|2009.01.26 00:58
|close
|493
|0.10
|1.3613
|1.2604
|0.0000
|10.00
|8298.53
|987
|2009.01.26 09:26
|sell
|494
|0.10
|1.3693
|1.4692
|0.0000
|988
|2009.01.26 09:55
|sell
|495
|0.20
|1.3718
|1.4717
|0.0000
|989
|2009.01.26 09:58
|close
|495
|0.20
|1.3705
|1.4717
|0.0000
|26.00
|8324.53
|990
|2009.01.26 09:58
|close
|494
|0.10
|1.3705
|1.4692
|0.0000
|-12.00
|8312.53
|991
|2009.01.26 09:58
|sell
|496
|0.10
|1.3701
|1.4700
|0.0000
|992
|2009.01.26 10:08
|close
|496
|0.10
|1.3690
|1.4700
|0.0000
|11.00
|8323.53
|993
|2009.01.26 13:12
|sell
|497
|0.10
|1.3835
|1.4834
|0.0000
|994
|2009.01.26 13:46
|sell
|498
|0.20
|1.3874
|1.4873
|0.0000
|995
|2009.01.26 14:11
|close
|498
|0.20
|1.3856
|1.4873
|0.0000
|36.00
|8359.53
|996
|2009.01.26 14:11
|close
|497
|0.10
|1.3856
|1.4834
|0.0000
|-21.00
|8338.53
|997
|2009.01.26 20:28
|buy
|499
|0.10
|1.3891
|1.2892
|0.0000
|998
|2009.01.26 20:35
|close
|499
|0.10
|1.3901
|1.2892
|0.0000
|10.00
|8348.53
|999
|2009.01.27 04:12
|sell
|500
|0.10
|1.4044
|1.5043
|0.0000
|1000
|2009.01.27 04:12
|close
|500
|0.10
|1.4034
|1.5043
|0.0000
|10.00
|8358.53
|1001
|2009.01.27 04:12
|sell
|501
|0.10
|1.4030
|1.5029
|0.0000
|1002
|2009.01.27 04:45
|sell
|502
|0.20
|1.4056
|1.5055
|0.0000
|1003
|2009.01.27 04:52
|close
|502
|0.20
|1.4041
|1.5055
|0.0000
|30.00
|8388.53
|1004
|2009.01.27 04:52
|close
|501
|0.10
|1.4041
|1.5029
|0.0000
|-11.00
|8377.53
|1005
|2009.01.27 09:04
|sell
|503
|0.10
|1.4156
|1.5155
|0.0000
|1006
|2009.01.27 09:15
|close
|503
|0.10
|1.4142
|1.5155
|0.0000
|14.00
|8391.53
|1007
|2009.01.27 09:35
|sell
|504
|0.10
|1.4184
|1.5183
|0.0000
|1008
|2009.01.27 09:43
|close
|504
|0.10
|1.4168
|1.5183
|0.0000
|16.00
|8407.53
|1009
|2009.01.27 10:35
|sell
|505
|0.10
|1.4222
|1.5221
|0.0000
|1010
|2009.01.27 10:37
|close
|505
|0.10
|1.4211
|1.5221
|0.0000
|11.00
|8418.53
|1011
|2009.01.27 10:37
|sell
|506
|0.10
|1.4209
|1.5208
|0.0000
|1012
|2009.01.27 10:38
|close
|506
|0.10
|1.4199
|1.5208
|0.0000
|10.00
|8428.53
|1013
|2009.01.27 10:38
|sell
|507
|0.10
|1.4197
|1.5196
|0.0000
|1014
|2009.01.27 10:45
|close
|507
|0.10
|1.4185
|1.5196
|0.0000
|12.00
|8440.53
|1015
|2009.01.27 13:07
|buy
|508
|0.10
|1.4088
|1.3089
|0.0000
|1016
|2009.01.27 13:08
|close
|508
|0.10
|1.4105
|1.3089
|0.0000
|17.00
|8457.53
|1017
|2009.01.27 13:08
|buy
|509
|0.10
|1.4107
|1.3108
|0.0000
|1018
|2009.01.27 16:36
|close
|509
|0.10
|1.4117
|1.3108
|0.0000
|10.00
|8467.53
|1019
|2009.01.28 21:35
|buy
|510
|0.10
|1.4189
|1.3190
|0.0000
|1020
|2009.01.28 21:39
|close
|510
|0.10
|1.4199
|1.3190
|0.0000
|10.00
|8477.53
|1021
|2009.01.28 21:39
|buy
|511
|0.10
|1.4203
|1.3204
|0.0000
|1022
|2009.01.28 21:43
|close
|511
|0.10
|1.4213
|1.3204
|0.0000
|10.00
|8487.53
|1023
|2009.01.29 08:25
|buy
|512
|0.10
|1.4088
|1.3089
|0.0000
|1024
|2009.01.29 08:41
|close
|512
|0.10
|1.4099
|1.3089
|0.0000
|11.00
|8498.53
|1025
|2009.01.29 12:25
|sell
|513
|0.10
|1.4292
|1.5291
|0.0000
|1026
|2009.01.29 12:27
|close
|513
|0.10
|1.4282
|1.5291
|0.0000
|10.00
|8508.53
|1027
|2009.01.29 12:27
|sell
|514
|0.10
|1.4280
|1.5279
|0.0000
|1028
|2009.01.29 13:01
|sell
|515
|0.20
|1.4311
|1.5310
|0.0000
|1029
|2009.01.29 13:14
|close
|515
|0.20
|1.4296
|1.5310
|0.0000
|30.00
|8538.53
|1030
|2009.01.29 13:14
|close
|514
|0.10
|1.4296
|1.5279
|0.0000
|-16.00
|8522.53
|1031
|2009.01.30 07:25
|sell
|516
|0.10
|1.4252
|1.5251
|0.0000
|1032
|2009.01.30 08:11
|close
|516
|0.10
|1.4242
|1.5251
|0.0000
|10.00
|8532.53
|1033
|2009.01.30 19:23
|sell
|517
|0.10
|1.4475
|1.5474
|0.0000
|1034
|2009.01.30 19:24
|close
|517
|0.10
|1.4463
|1.5474
|0.0000
|12.00
|8544.53
|1035
|2009.01.30 19:24
|sell
|518
|0.10
|1.4461
|1.5460
|0.0000
|1036
|2009.01.30 19:40
|close
|518
|0.10
|1.4451
|1.5460
|0.0000
|10.00
|8554.53
|1037
|2009.02.02 00:00
|sell
|519
|0.10
|1.4438
|1.5437
|0.0000
|1038
|2009.02.02 00:40
|close
|519
|0.10
|1.4426
|1.5437
|0.0000
|12.00
|8566.53
|1039
|2009.02.02 01:03
|buy
|520
|0.10
|1.4413
|1.3414
|0.0000
|1040
|2009.02.02 01:54
|close
|520
|0.10
|1.4423
|1.3414
|0.0000
|10.00
|8576.53
|1041
|2009.02.02 06:50
|sell
|521
|0.10
|1.4408
|1.5407
|0.0000
|1042
|2009.02.02 07:05
|close
|521
|0.10
|1.4396
|1.5407
|0.0000
|12.00
|8588.53
|1043
|2009.02.02 08:09
|buy
|522
|0.10
|1.4340
|1.3341
|0.0000
|1044
|2009.02.02 09:25
|buy
|523
|0.20
|1.4259
|1.3260
|0.0000
|1045
|2009.02.02 13:37
|buy
|524
|0.30
|1.4093
|1.3094
|0.0000
|1046
|2009.02.02 16:09
|close
|524
|0.30
|1.4201
|1.3094
|0.0000
|324.00
|8912.53
|1047
|2009.02.02 16:09
|close
|523
|0.20
|1.4201
|1.3260
|0.0000
|-116.00
|8796.53
|1048
|2009.02.02 16:09
|close
|522
|0.10
|1.4201
|1.3341
|0.0000
|-139.00
|8657.53
|1049
|2009.02.02 18:58
|sell
|525
|0.10
|1.4273
|1.5272
|0.0000
|1050
|2009.02.02 18:59
|close
|525
|0.10
|1.4263
|1.5272
|0.0000
|10.00
|8667.53
|1051
|2009.02.02 18:59
|sell
|526
|0.10
|1.4259
|1.5258
|0.0000
|1052
|2009.02.02 19:52
|close
|526
|0.10
|1.4247
|1.5258
|0.0000
|12.00
|8679.53
|1053
|2009.02.03 00:32
|buy
|527
|0.10
|1.4218
|1.3219
|0.0000
|1054
|2009.02.03 01:22
|close
|527
|0.10
|1.4228
|1.3219
|0.0000
|10.00
|8689.53
|1055
|2009.02.03 15:46
|sell
|528
|0.10
|1.4311
|1.5310
|0.0000
|1056
|2009.02.03 16:21
|sell
|529
|0.20
|1.4362
|1.5361
|0.0000
|1057
|2009.02.03 16:31
|close
|529
|0.20
|1.4340
|1.5361
|0.0000
|44.00
|8733.53
|1058
|2009.02.03 16:31
|close
|528
|0.10
|1.4340
|1.5310
|0.0000
|-29.00
|8704.53
|1059
|2009.02.03 21:36
|sell
|530
|0.10
|1.4467
|1.5466
|0.0000
|1060
|2009.02.03 22:13
|close
|530
|0.10
|1.4457
|1.5466
|0.0000
|10.00
|8714.53
|1061
|2009.02.05 11:39
|sell
|531
|0.10
|1.4516
|1.5515
|0.0000
|1062
|2009.02.05 11:57
|sell
|532
|0.20
|1.4537
|1.5536
|0.0000
|1063
|2009.02.05 12:00
|close
|532
|0.20
|1.4526
|1.5536
|0.0000
|22.00
|8736.53
|1064
|2009.02.05 12:00
|close
|531
|0.10
|1.4526
|1.5515
|0.0000
|-10.00
|8726.53
|1065
|2009.02.06 04:07
|buy
|533
|0.10
|1.4604
|1.3605
|0.0000
|1066
|2009.02.06 04:43
|close
|533
|0.10
|1.4614
|1.3605
|0.0000
|10.00
|8736.53
|1067
|2009.02.06 06:51
|sell
|534
|0.10
|1.4634
|1.5633
|0.0000
|1068
|2009.02.06 07:15
|close
|534
|0.10
|1.4624
|1.5633
|0.0000
|10.00
|8746.53
|1069
|2009.02.06 09:05
|sell
|535
|0.10
|1.4715
|1.5714
|0.0000
|1070
|2009.02.06 09:30
|sell
|536
|0.20
|1.4744
|1.5743
|0.0000
|1071
|2009.02.06 09:39
|close
|536
|0.20
|1.4730
|1.5743
|0.0000
|28.00
|8774.53
|1072
|2009.02.06 09:39
|close
|535
|0.10
|1.4730
|1.5714
|0.0000
|-15.00
|8759.53
|1073
|2009.02.06 09:39
|sell
|537
|0.10
|1.4728
|1.5727
|0.0000
|1074
|2009.02.06 09:40
|close
|537
|0.10
|1.4717
|1.5727
|0.0000
|11.00
|8770.53
|1075
|2009.02.06 19:55
|sell
|538
|0.10
|1.4827
|1.5826
|0.0000
|1076
|2009.02.06 19:59
|sell
|539
|0.20
|1.4810
|1.5809
|0.0000
|1077
|2009.02.06 20:00
|close
|539
|0.20
|1.4811
|1.5809
|0.0000
|-2.00
|8768.53
|1078
|2009.02.06 20:00
|close
|538
|0.10
|1.4811
|1.5826
|0.0000
|16.00
|8784.53
|1079
|2009.02.09 00:31
|sell
|540
|0.10
|1.4845
|1.5844
|0.0000
|1080
|2009.02.09 00:36
|close
|540
|0.10
|1.4835
|1.5844
|0.0000
|10.00
|8794.53
|1081
|2009.02.09 04:08
|buy
|541
|0.10
|1.4752
|1.3753
|0.0000
|1082
|2009.02.09 04:20
|close
|541
|0.10
|1.4762
|1.3753
|0.0000
|10.00
|8804.53
|1083
|2009.02.09 11:30
|sell
|542
|0.10
|1.4847
|1.5846
|0.0000
|1084
|2009.02.09 12:54
|sell
|543
|0.20
|1.4914
|1.5913
|0.0000
|1085
|2009.02.09 13:37
|close
|543
|0.20
|1.4882
|1.5913
|0.0000
|64.00
|8868.53
|1086
|2009.02.09 13:37
|close
|542
|0.10
|1.4882
|1.5846
|0.0000
|-35.00
|8833.53
|1087
|2009.02.10 02:12
|buy
|544
|0.10
|1.4794
|1.3795
|0.0000
|1088
|2009.02.10 02:12
|close
|544
|0.10
|1.4805
|1.3795
|0.0000
|11.00
|8844.53
|1089
|2009.02.10 02:12
|buy
|545
|0.10
|1.4807
|1.3808
|0.0000
|1090
|2009.02.10 02:23
|close
|545
|0.10
|1.4820
|1.3808
|0.0000
|13.00
|8857.53
|1091
|2009.02.10 17:51
|buy
|546
|0.10
|1.4611
|1.3612
|0.0000
|1092
|2009.02.10 17:53
|close
|546
|0.10
|1.4622
|1.3612
|0.0000
|11.00
|8868.53
|1093
|2009.02.10 17:53
|buy
|547
|0.10
|1.4623
|1.3624
|0.0000
|1094
|2009.02.10 18:50
|close
|547
|0.10
|1.4633
|1.3624
|0.0000
|10.00
|8878.53
|1095
|2009.02.10 20:08
|buy
|548
|0.10
|1.4509
|1.3510
|0.0000
|1096
|2009.02.10 20:33
|buy
|549
|0.20
|1.4477
|1.3478
|0.0000
|1097
|2009.02.10 20:34
|close
|549
|0.20
|1.4495
|1.3478
|0.0000
|36.00
|8914.53
|1098
|2009.02.10 20:34
|close
|548
|0.10
|1.4495
|1.3510
|0.0000
|-14.00
|8900.53
|1099
|2009.02.10 20:34
|buy
|550
|0.10
|1.4497
|1.3498
|0.0000
|1100
|2009.02.10 20:48
|close
|550
|0.10
|1.4507
|1.3498
|0.0000
|10.00
|8910.53
|1101
|2009.02.11 02:03
|buy
|551
|0.10
|1.4493
|1.3494
|0.0000
|1102
|2009.02.11 02:04
|close
|551
|0.10
|1.4503
|1.3494
|0.0000
|10.00
|8920.53
|1103
|2009.02.11 02:04
|buy
|552
|0.10
|1.4507
|1.3508
|0.0000
|1104
|2009.02.11 03:10
|close
|552
|0.10
|1.4515
|1.3508
|0.0000
|8.00
|8928.53
|1105
|2009.02.11 07:13
|buy
|553
|0.10
|1.4425
|1.3426
|0.0000
|1106
|2009.02.11 07:19
|close
|553
|0.10
|1.4437
|1.3426
|0.0000
|12.00
|8940.53
|1107
|2009.02.11 11:26
|sell
|554
|0.10
|1.4522
|1.5521
|0.0000
|1108
|2009.02.11 11:29
|close
|554
|0.10
|1.4512
|1.5521
|0.0000
|10.00
|8950.53
|1109
|2009.02.11 11:29
|sell
|555
|0.10
|1.4508
|1.5507
|0.0000
|1110
|2009.02.11 11:31
|close
|555
|0.10
|1.4491
|1.5507
|0.0000
|17.00
|8967.53
|1111
|2009.02.12 10:15
|buy
|556
|0.10
|1.4211
|1.3212
|0.0000
|1112
|2009.02.12 10:33
|close
|556
|0.10
|1.4221
|1.3212
|0.0000
|10.00
|8977.53
|1113
|2009.02.13 04:27
|sell
|557
|0.10
|1.4368
|1.5367
|0.0000
|1114
|2009.02.13 08:02
|close
|557
|0.10
|1.4358
|1.5367
|0.0000
|10.00
|8987.53
|1115
|2009.02.13 09:10
|sell
|558
|0.10
|1.4443
|1.5442
|0.0000
|1116
|2009.02.13 09:12
|close
|558
|0.10
|1.4432
|1.5442
|0.0000
|11.00
|8998.53
|1117
|2009.02.13 09:12
|sell
|559
|0.10
|1.4428
|1.5427
|0.0000
|1118
|2009.02.13 09:17
|close
|559
|0.10
|1.4418
|1.5427
|0.0000
|10.00
|9008.53
|1119
|2009.02.13 09:56
|sell
|560
|0.10
|1.4464
|1.5463
|0.0000
|1120
|2009.02.13 10:04
|close
|560
|0.10
|1.4453
|1.5463
|0.0000
|11.00
|9019.53
|1121
|2009.02.13 10:04
|sell
|561
|0.10
|1.4452
|1.5451
|0.0000
|1122
|2009.02.13 10:20
|sell
|562
|0.20
|1.4503
|1.5502
|0.0000
|1123
|2009.02.13 11:10
|sell
|563
|0.30
|1.4567
|1.5566
|0.0000
|1124
|2009.02.13 11:47
|close
|563
|0.30
|1.4523
|1.5566
|0.0000
|132.00
|9151.53
|1125
|2009.02.13 11:47
|close
|562
|0.20
|1.4523
|1.5502
|0.0000
|-40.00
|9111.53
|1126
|2009.02.13 11:47
|close
|561
|0.10
|1.4523
|1.5451
|0.0000
|-71.00
|9040.53
|1127
|2009.02.13 15:28
|buy
|564
|0.10
|1.4392
|1.3393
|0.0000
|1128
|2009.02.13 15:30
|close
|564
|0.10
|1.4403
|1.3393
|0.0000
|11.00
|9051.53
|1129
|2009.02.16 00:43
|buy
|565
|0.10
|1.4243
|1.3244
|0.0000
|1130
|2009.02.16 01:19
|close
|565
|0.10
|1.4253
|1.3244
|0.0000
|10.00
|9061.53
|1131
|2009.02.16 07:51
|buy
|566
|0.10
|1.4172
|1.3173
|0.0000
|1132
|2009.02.16 08:21
|close
|566
|0.10
|1.4182
|1.3173
|0.0000
|10.00
|9071.53
|1133
|2009.02.16 14:45
|sell
|567
|0.10
|1.4281
|1.5280
|0.0000
|1134
|2009.02.16 15:02
|sell
|568
|0.20
|1.4304
|1.5303
|0.0000
|1135
|2009.02.16 15:03
|close
|568
|0.20
|1.4291
|1.5303
|0.0000
|26.00
|9097.53
|1136
|2009.02.16 15:03
|close
|567
|0.10
|1.4291
|1.5280
|0.0000
|-10.00
|9087.53
|1137
|2009.02.16 15:03
|sell
|569
|0.10
|1.4287
|1.5286
|0.0000
|1138
|2009.02.16 16:39
|close
|569
|0.10
|1.4277
|1.5286
|0.0000
|10.00
|9097.53
|1139
|2009.02.16 23:05
|sell
|570
|0.10
|1.4288
|1.5287
|0.0000
|1140
|2009.02.16 23:16
|close
|570
|0.10
|1.4276
|1.5287
|0.0000
|12.00
|9109.53
|1141
|2009.02.17 02:34
|buy
|571
|0.10
|1.4208
|1.3209
|0.0000
|1142
|2009.02.17 02:40
|close
|571
|0.10
|1.4218
|1.3209
|0.0000
|10.00
|9119.53
|1143
|2009.02.17 08:43
|buy
|572
|0.10
|1.4154
|1.3155
|0.0000
|1144
|2009.02.17 08:43
|close
|572
|0.10
|1.4164
|1.3155
|0.0000
|10.00
|9129.53
|1145
|2009.02.17 08:43
|buy
|573
|0.10
|1.4165
|1.3166
|0.0000
|1146
|2009.02.17 10:30
|close
|573
|0.10
|1.4175
|1.3166
|0.0000
|10.00
|9139.53
|1147
|2009.02.17 11:13
|sell
|574
|0.10
|1.4275
|1.5274
|0.0000
|1148
|2009.02.17 11:16
|close
|574
|0.10
|1.4266
|1.5274
|0.0000
|9.00
|9148.53
|1149
|2009.02.17 11:32
|sell
|575
|0.10
|1.4278
|1.5277
|0.0000
|1150
|2009.02.17 11:33
|close
|575
|0.10
|1.4268
|1.5277
|0.0000
|10.00
|9158.53
|1151
|2009.02.17 11:33
|sell
|576
|0.10
|1.4264
|1.5263
|0.0000
|1152
|2009.02.17 11:48
|close
|576
|0.10
|1.4256
|1.5263
|0.0000
|8.00
|9166.53
|1153
|2009.02.18 07:50
|sell
|577
|0.10
|1.4272
|1.5271
|0.0000
|1154
|2009.02.18 09:00
|close
|577
|0.10
|1.4264
|1.5271
|0.0000
|8.00
|9174.53
|1155
|2009.02.18 09:47
|buy
|578
|0.10
|1.4179
|1.3180
|0.0000
|1156
|2009.02.18 10:31
|buy
|579
|0.20
|1.4119
|1.3120
|0.0000
|1157
|2009.02.18 10:56
|close
|579
|0.20
|1.4142
|1.3120
|0.0000
|46.00
|9220.53
|1158
|2009.02.18 10:56
|close
|578
|0.10
|1.4142
|1.3180
|0.0000
|-37.00
|9183.53
|1159
|2009.02.19 08:55
|sell
|580
|0.10
|1.4321
|1.5320
|0.0000
|1160
|2009.02.19 09:10
|sell
|581
|0.20
|1.4344
|1.5343
|0.0000
|1161
|2009.02.19 09:38
|sell
|582
|0.30
|1.4372
|1.5371
|0.0000
|1162
|2009.02.19 10:14
|sell
|583
|0.40
|1.4392
|1.5391
|0.0000
|1163
|2009.02.19 10:30
|close
|583
|0.40
|1.4366
|1.5391
|0.0000
|104.00
|9287.53
|1164
|2009.02.19 10:30
|close
|582
|0.30
|1.4366
|1.5371
|0.0000
|18.00
|9305.53
|1165
|2009.02.19 10:30
|close
|581
|0.20
|1.4366
|1.5343
|0.0000
|-44.00
|9261.53
|1166
|2009.02.19 10:30
|close
|580
|0.10
|1.4366
|1.5320
|0.0000
|-45.00
|9216.53
|1167
|2009.02.19 16:46
|buy
|584
|0.10
|1.4307
|1.3308
|0.0000
|1168
|2009.02.19 17:02
|close
|584
|0.10
|1.4318
|1.3308
|0.0000
|11.00
|9227.53
|1169
|2009.02.20 09:34
|buy
|585
|0.10
|1.4172
|1.3173
|0.0000
|1170
|2009.02.20 09:42
|close
|585
|0.10
|1.4183
|1.3173
|0.0000
|11.00
|9238.53
|1171
|2009.02.20 15:35
|buy
|586
|0.10
|1.4255
|1.3256
|0.0000
|1172
|2009.02.20 15:42
|close
|586
|0.10
|1.4266
|1.3256
|0.0000
|11.00
|9249.53
|1173
|2009.02.23 01:12
|buy
|587
|0.10
|1.4378
|1.3379
|0.0000
|1174
|2009.02.23 01:21
|close
|587
|0.10
|1.4388
|1.3379
|0.0000
|10.00
|9259.53
|1175
|2009.02.23 03:05
|sell
|588
|0.10
|1.4501
|1.5500
|0.0000
|1176
|2009.02.23 03:40
|sell
|589
|0.20
|1.4522
|1.5521
|0.0000
|1177
|2009.02.23 06:23
|close
|589
|0.20
|1.4509
|1.5521
|0.0000
|26.00
|9285.53
|1178
|2009.02.23 06:23
|close
|588
|0.10
|1.4509
|1.5500
|0.0000
|-8.00
|9277.53
|1179
|2009.02.23 08:11
|sell
|590
|0.10
|1.4565
|1.5564
|0.0000
|1180
|2009.02.23 09:04
|close
|590
|0.10
|1.4552
|1.5564
|0.0000
|13.00
|9290.53
|1181
|2009.02.23 11:39
|sell
|591
|0.10
|1.4624
|1.5623
|0.0000
|1182
|2009.02.23 11:56
|close
|591
|0.10
|1.4616
|1.5623
|0.0000
|8.00
|9298.53
|1183
|2009.02.23 20:17
|buy
|592
|0.10
|1.4500
|1.3501
|0.0000
|1184
|2009.02.23 20:29
|close
|592
|0.10
|1.4511
|1.3501
|0.0000
|11.00
|9309.53
|1185
|2009.02.24 03:02
|sell
|593
|0.10
|1.4543
|1.5542
|0.0000
|1186
|2009.02.24 03:48
|close
|593
|0.10
|1.4533
|1.5542
|0.0000
|10.00
|9319.53
|1187
|2009.02.24 16:28
|buy
|594
|0.10
|1.4402
|1.3403
|0.0000
|1188
|2009.02.24 16:30
|close
|594
|0.10
|1.4412
|1.3403
|0.0000
|10.00
|9329.53
|1189
|2009.02.24 20:46
|sell
|595
|0.10
|1.4497
|1.5496
|0.0000
|1190
|2009.02.24 20:47
|close
|595
|0.10
|1.4489
|1.5496
|0.0000
|8.00
|9337.53
|1191
|2009.02.24 20:47
|sell
|596
|0.10
|1.4488
|1.5487
|0.0000
|1192
|2009.02.24 21:05
|close
|596
|0.10
|1.4480
|1.5487
|0.0000
|8.00
|9345.53
|1193
|2009.02.25 00:34
|sell
|597
|0.10
|1.4527
|1.5526
|0.0000
|1194
|2009.02.25 00:46
|close
|597
|0.10
|1.4517
|1.5526
|0.0000
|10.00
|9355.53
|1195
|2009.02.25 13:17
|buy
|598
|0.10
|1.4388
|1.3389
|0.0000
|1196
|2009.02.25 13:23
|close
|598
|0.10
|1.4398
|1.3389
|0.0000
|10.00
|9365.53
|1197
|2009.02.25 15:35
|buy
|599
|0.10
|1.4323
|1.3324
|0.0000
|1198
|2009.02.25 16:21
|buy
|600
|0.20
|1.4274
|1.3275
|0.0000
|1199
|2009.02.25 16:41
|close
|600
|0.20
|1.4295
|1.3275
|0.0000
|42.00
|9407.53
|1200
|2009.02.25 16:41
|close
|599
|0.10
|1.4295
|1.3324
|0.0000
|-28.00
|9379.53
|1201
|2009.02.26 02:35
|sell
|601
|0.10
|1.4278
|1.5277
|0.0000
|1202
|2009.02.26 03:01
|close
|601
|0.10
|1.4270
|1.5277
|0.0000
|8.00
|9387.53
|1203
|2009.02.26 07:21
|buy
|602
|0.10
|1.4223
|1.3224
|0.0000
|1204
|2009.02.26 07:24
|close
|602
|0.10
|1.4233
|1.3224
|0.0000
|10.00
|9397.53
|1205
|2009.02.26 07:24
|buy
|603
|0.10
|1.4235
|1.3236
|0.0000
|1206
|2009.02.26 09:50
|close
|603
|0.10
|1.4247
|1.3236
|0.0000
|12.00
|9409.53
|1207
|2009.02.26 14:11
|sell
|604
|0.10
|1.4343
|1.5342
|0.0000
|1208
|2009.02.26 14:32
|close
|604
|0.10
|1.4332
|1.5342
|0.0000
|11.00
|9420.53
|1209
|2009.02.26 14:32
|sell
|605
|0.10
|1.4327
|1.5326
|0.0000
|1210
|2009.02.26 14:39
|close
|605
|0.10
|1.4314
|1.5326
|0.0000
|13.00
|9433.53
|1211
|2009.02.26 15:20
|sell
|606
|0.10
|1.4365
|1.5364
|0.0000
|1212
|2009.02.26 15:27
|close
|606
|0.10
|1.4358
|1.5364
|0.0000
|7.00
|9440.53
|1213
|2009.02.26 19:21
|buy
|607
|0.10
|1.4305
|1.3306
|0.0000
|1214
|2009.02.26 19:28
|close
|607
|0.10
|1.4313
|1.3306
|0.0000
|8.00
|9448.53
|1215
|2009.02.26 19:28
|buy
|608
|0.10
|1.4317
|1.3318
|0.0000
|1216
|2009.02.26 19:39
|close
|608
|0.10
|1.4328
|1.3318
|0.0000
|11.00
|9459.53
|1217
|2009.02.27 08:26
|buy
|609
|0.10
|1.4253
|1.3254
|0.0000
|1218
|2009.02.27 09:25
|buy
|610
|0.20
|1.4199
|1.3200
|0.0000
|1219
|2009.02.27 10:10
|buy
|611
|0.30
|1.4161
|1.3162
|0.0000
|1220
|2009.02.27 10:19
|close
|611
|0.30
|1.4192
|1.3162
|0.0000
|93.00
|9552.53
|1221
|2009.02.27 10:19
|close
|610
|0.20
|1.4192
|1.3200
|0.0000
|-14.00
|9538.53
|1222
|2009.02.27 10:19
|close
|609
|0.10
|1.4192
|1.3254
|0.0000
|-61.00
|9477.53
|1223
|2009.02.27 14:41
|buy
|612
|0.10
|1.4130
|1.3131
|0.0000
|1224
|2009.02.27 14:51
|close
|612
|0.10
|1.4140
|1.3131
|0.0000
|10.00
|9487.53
|1225
|2009.02.27 16:58
|sell
|613
|0.10
|1.4293
|1.5292
|0.0000
|1226
|2009.02.27 16:59
|close
|613
|0.10
|1.4280
|1.5292
|0.0000
|13.00
|9500.53
|1227
|2009.02.27 16:59
|sell
|614
|0.10
|1.4278
|1.5277
|0.0000
|1228
|2009.02.27 16:59
|close
|614
|0.10
|1.4261
|1.5277
|0.0000
|17.00
|9517.53
|1229
|2009.02.27 16:59
|sell
|615
|0.10
|1.4259
|1.5258
|0.0000
|1230
|2009.02.27 16:59
|close
|615
|0.10
|1.4248
|1.5258
|0.0000
|11.00
|9528.53
|1231
|2009.02.27 16:59
|sell
|616
|0.10
|1.4246
|1.5245
|0.0000
|1232
|2009.02.27 17:02
|close
|616
|0.10
|1.4235
|1.5245
|0.0000
|11.00
|9539.53
|1233
|2009.03.02 01:05
|buy
|617
|0.10
|1.4228
|1.3229
|0.0000
|1234
|2009.03.02 02:19
|close
|617
|0.10
|1.4238
|1.3229
|0.0000
|10.00
|9549.53
|1235
|2009.03.03 14:36
|sell
|618
|0.10
|1.4106
|1.5105
|0.0000
|1236
|2009.03.03 15:01
|close
|618
|0.10
|1.4094
|1.5105
|0.0000
|12.00
|9561.53
|1237
|2009.03.05 13:21
|buy
|619
|0.10
|1.4064
|1.3065
|0.0000
|1238
|2009.03.05 13:39
|close
|619
|0.10
|1.4072
|1.3065
|0.0000
|8.00
|9569.53
|1239
|2009.03.06 01:54
|sell
|620
|0.10
|1.4161
|1.5160
|0.0000
|1240
|2009.03.06 02:08
|close
|620
|0.10
|1.4151
|1.5160
|0.0000
|10.00
|9579.53
|1241
|2009.03.06 07:53
|sell
|621
|0.10
|1.4222
|1.5221
|0.0000
|1242
|2009.03.06 08:17
|sell
|622
|0.20
|1.4261
|1.5260
|0.0000
|1243
|2009.03.06 08:25
|close
|622
|0.20
|1.4246
|1.5260
|0.0000
|30.00
|9609.53
|1244
|2009.03.06 08:25
|close
|621
|0.10
|1.4246
|1.5221
|0.0000
|-24.00
|9585.53
|1245
|2009.03.06 17:31
|buy
|623
|0.10
|1.4113
|1.3114
|0.0000
|1246
|2009.03.06 17:37
|close
|623
|0.10
|1.4123
|1.3114
|0.0000
|10.00
|9595.53
|1247
|2009.03.06 18:54
|buy
|624
|0.10
|1.4118
|1.3119
|0.0000
|1248
|2009.03.09 00:02
|close
|624
|0.10
|1.4128
|1.3119
|0.0000
|10.07
|9605.60
|1249
|2009.03.09 00:25
|sell
|625
|0.10
|1.4126
|1.5125
|0.0000
|1250
|2009.03.09 01:23
|sell
|626
|0.20
|1.4165
|1.5164
|0.0000
|1251
|2009.03.09 01:57
|close
|626
|0.20
|1.4149
|1.5164
|0.0000
|32.00
|9637.60
|1252
|2009.03.09 01:57
|close
|625
|0.10
|1.4149
|1.5125
|0.0000
|-23.00
|9614.60
|1253
|2009.03.09 09:47
|buy
|627
|0.10
|1.4003
|1.3004
|0.0000
|1254
|2009.03.09 09:52
|close
|627
|0.10
|1.4011
|1.3004
|0.0000
|8.00
|9622.60
|1255
|2009.03.09 09:52
|buy
|628
|0.10
|1.4015
|1.3016
|0.0000
|1256
|2009.03.09 10:22
|buy
|629
|0.20
|1.3965
|1.2966
|0.0000
|1257
|2009.03.09 10:40
|close
|629
|0.20
|1.3987
|1.2966
|0.0000
|44.00
|9666.60
|1258
|2009.03.09 10:40
|close
|628
|0.10
|1.3987
|1.3016
|0.0000
|-28.00
|9638.60
|1259
|2009.03.09 11:10
|buy
|630
|0.10
|1.3954
|1.2955
|0.0000
|1260
|2009.03.09 12:10
|buy
|631
|0.20
|1.3894
|1.2895
|0.0000
|1261
|2009.03.09 14:00
|buy
|632
|0.30
|1.3790
|1.2791
|0.0000
|1262
|2009.03.09 14:25
|buy
|633
|0.40
|1.3768
|1.2769
|0.0000
|1263
|2009.03.09 14:51
|close
|633
|0.40
|1.3824
|1.2769
|0.0000
|224.00
|9862.60
|1264
|2009.03.09 14:51
|close
|632
|0.30
|1.3824
|1.2791
|0.0000
|102.00
|9964.60
|1265
|2009.03.09 14:51
|close
|631
|0.20
|1.3824
|1.2895
|0.0000
|-140.00
|9824.60
|1266
|2009.03.09 14:51
|close
|630
|0.10
|1.3824
|1.2955
|0.0000
|-130.00
|9694.60
|1267
|2009.03.10 02:31
|sell
|634
|0.10
|1.3828
|1.4827
|0.0000
|1268
|2009.03.10 02:48
|close
|634
|0.10
|1.3816
|1.4827
|0.0000
|12.00
|9706.60
|1269
|2009.03.10 05:59
|buy
|635
|0.10
|1.3787
|1.2788
|0.0000
|1270
|2009.03.10 06:28
|close
|635
|0.10
|1.3800
|1.2788
|0.0000
|13.00
|9719.60
|1271
|2009.03.10 18:31
|buy
|636
|0.10
|1.3791
|1.2792
|0.0000
|1272
|2009.03.11 01:24
|close
|636
|0.10
|1.3803
|1.2792
|0.0000
|12.07
|9731.67
|1273
|2009.03.11 05:19
|buy
|637
|0.10
|1.3696
|1.2697
|0.0000
|1274
|2009.03.11 05:27
|close
|637
|0.10
|1.3714
|1.2697
|0.0000
|18.00
|9749.67
|1275
|2009.03.11 12:42
|sell
|638
|0.10
|1.3801
|1.4800
|0.0000
|1276
|2009.03.11 14:35
|close
|638
|0.10
|1.3775
|1.4800
|0.0000
|26.00
|9775.67
|1277
|2009.03.11 20:49
|sell
|639
|0.10
|1.3866
|1.4865
|0.0000
|1278
|2009.03.11 22:09
|close
|639
|0.10
|1.3855
|1.4865
|0.0000
|11.00
|9786.67
|1279
|2009.03.12 02:24
|sell
|640
|0.10
|1.3897
|1.4896
|0.0000
|1280
|2009.03.12 02:28
|close
|640
|0.10
|1.3886
|1.4896
|0.0000
|11.00
|9797.67
|1281
|2009.03.12 09:54
|buy
|641
|0.10
|1.3754
|1.2755
|0.0000
|1282
|2009.03.12 10:08
|close
|641
|0.10
|1.3764
|1.2755
|0.0000
|10.00
|9807.67
|1283
|2009.03.12 19:07
|sell
|642
|0.10
|1.3876
|1.4875
|0.0000
|1284
|2009.03.12 20:56
|sell
|643
|0.20
|1.3949
|1.4948
|0.0000
|1285
|2009.03.12 23:02
|close
|643
|0.20
|1.3917
|1.4948
|0.0000
|64.00
|9871.67
|1286
|2009.03.12 23:02
|close
|642
|0.10
|1.3917
|1.4875
|0.0000
|-41.00
|9830.67
|1287
|2009.03.13 06:36
|buy
|644
|0.10
|1.3891
|1.2892
|0.0000
|1288
|2009.03.13 06:51
|close
|644
|0.10
|1.3901
|1.2892
|0.0000
|10.00
|9840.67
|1289
|2009.03.13 09:41
|sell
|645
|0.10
|1.3957
|1.4956
|0.0000
|1290
|2009.03.13 10:20
|sell
|646
|0.20
|1.4043
|1.5042
|0.0000
|1291
|2009.03.13 11:05
|close
|646
|0.20
|1.4012
|1.5042
|0.0000
|62.00
|9902.67
|1292
|2009.03.13 11:05
|close
|645
|0.10
|1.4012
|1.4956
|0.0000
|-55.00
|9847.67
|1293
|2009.03.16 02:33
|sell
|647
|0.10
|1.3994
|1.4993
|0.0000
|1294
|2009.03.16 02:33
|sell
|648
|0.20
|1.3977
|1.4976
|0.0000
|1295
|2009.03.16 02:34
|close
|648
|0.20
|1.3977
|1.4976
|0.0000
|0.00
|9847.67
|1296
|2009.03.16 02:34
|close
|647
|0.10
|1.3977
|1.4993
|0.0000
|17.00
|9864.67
|1297
|2009.03.16 02:34
|sell
|649
|0.10
|1.3975
|1.4974
|0.0000
|1298
|2009.03.16 03:33
|sell
|650
|0.20
|1.4021
|1.5020
|0.0000
|1299
|2009.03.16 08:19
|sell
|651
|0.30
|1.4060
|1.5059
|0.0000
|1300
|2009.03.16 09:36
|sell
|652
|0.40
|1.4142
|1.5141
|0.0000
|1301
|2009.03.16 15:17
|close
|652
|0.40
|1.4073
|1.5141
|0.0000
|276.00
|10140.67
|1302
|2009.03.16 15:17
|close
|651
|0.30
|1.4073
|1.5059
|0.0000
|-39.00
|10101.67
|1303
|2009.03.16 15:17
|close
|650
|0.20
|1.4073
|1.5020
|0.0000
|-104.00
|9997.67
|1304
|2009.03.16 15:17
|close
|649
|0.10
|1.4073
|1.4974
|0.0000
|-98.00
|9899.67
|1305
|2009.03.16 15:36
|buy
|653
|0.10
|1.4078
|1.3079
|0.0000
|1306
|2009.03.16 15:38
|close
|653
|0.10
|1.4089
|1.3079
|0.0000
|11.00
|9910.67
|1307
|2009.03.16 15:38
|buy
|654
|0.10
|1.4091
|1.3092
|0.0000
|1308
|2009.03.16 16:15
|close
|654
|0.10
|1.4101
|1.3092
|0.0000
|10.00
|9920.67
|1309
|2009.03.17 08:21
|buy
|655
|0.10
|1.4045
|1.3046
|0.0000
|1310
|2009.03.17 08:25
|close
|655
|0.10
|1.4055
|1.3046
|0.0000
|10.00
|9930.67
|1311
|2009.03.18 09:05
|buy
|656
|0.10
|1.3973
|1.2974
|0.0000
|1312
|2009.03.18 10:00
|buy
|657
|0.20
|1.3931
|1.2932
|0.0000
|1313
|2009.03.18 13:36
|close
|657
|0.20
|1.3950
|1.2932
|0.0000
|38.00
|9968.67
|1314
|2009.03.18 13:36
|close
|656
|0.10
|1.3950
|1.2974
|0.0000
|-23.00
|9945.67
|1315
|2009.03.18 14:29
|sell
|658
|0.10
|1.3976
|1.4975
|0.0000
|1316
|2009.03.18 14:39
|close
|658
|0.10
|1.3967
|1.4975
|0.0000
|9.00
|9954.67
|1317
|2009.03.18 20:30
|sell
|659
|0.10
|1.4239
|1.5238
|0.0000
|1318
|2009.03.18 20:35
|close
|659
|0.10
|1.4227
|1.5238
|0.0000
|12.00
|9966.67
|1319
|2009.03.18 22:45
|sell
|660
|0.10
|1.4313
|1.5312
|0.0000
|1320
|2009.03.18 22:58
|close
|660
|0.10
|1.4302
|1.5312
|0.0000
|11.00
|9977.67
|1321
|2009.03.19 01:50
|buy
|661
|0.10
|1.4231
|1.3232
|0.0000
|1322
|2009.03.19 01:53
|close
|661
|0.10
|1.4241
|1.3232
|0.0000
|10.00
|9987.67
|1323
|2009.03.19 01:53
|buy
|662
|0.10
|1.4245
|1.3246
|0.0000
|1324
|2009.03.19 04:00
|buy
|663
|0.20
|1.4194
|1.3195
|0.0000
|1325
|2009.03.19 04:56
|close
|663
|0.20
|1.4215
|1.3195
|0.0000
|42.00
|10029.67
|1326
|2009.03.19 04:56
|close
|662
|0.10
|1.4215
|1.3246
|0.0000
|-30.00
|9999.67
|1327
|2009.03.19 12:19
|sell
|664
|0.10
|1.4353
|1.5352
|0.0000
|1328
|2009.03.19 13:08
|sell
|665
|0.20
|1.4457
|1.5456
|0.0000
|1329
|2009.03.19 13:31
|sell
|666
|0.30
|1.4490
|1.5489
|0.0000
|1330
|2009.03.19 14:25
|sell
|667
|0.40
|1.4527
|1.5526
|0.0000
|1331
|2009.03.19 15:06
|close
|667
|0.40
|1.4481
|1.5526
|0.0000
|184.00
|10183.67
|1332
|2009.03.19 15:06
|close
|666
|0.30
|1.4481
|1.5489
|0.0000
|27.00
|10210.67
|1333
|2009.03.19 15:06
|close
|665
|0.20
|1.4481
|1.5456
|0.0000
|-48.00
|10162.67
|1334
|2009.03.19 15:06
|close
|664
|0.10
|1.4481
|1.5352
|0.0000
|-128.00
|10034.67
|1335
|2009.03.19 16:31
|sell
|668
|0.10
|1.4575
|1.5574
|0.0000
|1336
|2009.03.19 16:31
|close
|668
|0.10
|1.4569
|1.5574
|0.0000
|6.00
|10040.67
|1337
|2009.03.19 16:31
|sell
|669
|0.10
|1.4563
|1.5562
|0.0000
|1338
|2009.03.19 16:33
|close
|669
|0.10
|1.4552
|1.5562
|0.0000
|11.00
|10051.67
|1339
|2009.03.19 16:33
|sell
|670
|0.10
|1.4550
|1.5549
|0.0000
|1340
|2009.03.19 16:34
|close
|670
|0.10
|1.4537
|1.5549
|0.0000
|13.00
|10064.67
|1341
|2009.03.19 16:34
|sell
|671
|0.10
|1.4535
|1.5534
|0.0000
|1342
|2009.03.19 19:10
|close
|671
|0.10
|1.4525
|1.5534
|0.0000
|10.00
|10074.67
|1343
|2009.03.20 02:48
|buy
|672
|0.10
|1.4473
|1.3474
|0.0000
|1344
|2009.03.20 03:51
|close
|672
|0.10
|1.4486
|1.3474
|0.0000
|13.00
|10087.67
|1345
|2009.03.20 08:31
|sell
|673
|0.10
|1.4490
|1.5489
|0.0000
|1346
|2009.03.20 09:02
|sell
|674
|0.20
|1.4558
|1.5557
|0.0000
|1347
|2009.03.20 10:37
|close
|674
|0.20
|1.4528
|1.5557
|0.0000
|60.00
|10147.67
|1348
|2009.03.20 10:37
|close
|673
|0.10
|1.4528
|1.5489
|0.0000
|-38.00
|10109.67
|1349
|2009.03.20 11:58
|buy
|675
|0.10
|1.4456
|1.3457
|0.0000
|1350
|2009.03.20 12:02
|close
|675
|0.10
|1.4468
|1.3457
|0.0000
|12.00
|10121.67
|1351
|2009.03.20 13:00
|buy
|676
|0.10
|1.4416
|1.3417
|0.0000
|1352
|2009.03.20 13:00
|close
|676
|0.10
|1.4429
|1.3417
|0.0000
|13.00
|10134.67
|1353
|2009.03.20 13:00
|buy
|677
|0.10
|1.4430
|1.3431
|0.0000
|1354
|2009.03.20 13:04
|close
|677
|0.10
|1.4440
|1.3431
|0.0000
|10.00
|10144.67
|1355
|2009.03.20 13:04
|buy
|678
|0.10
|1.4442
|1.3443
|0.0000
|1356
|2009.03.20 13:07
|close
|678
|0.10
|1.4454
|1.3443
|0.0000
|12.00
|10156.67
|1357
|2009.03.23 02:40
|sell
|679
|0.10
|1.4519
|1.5518
|0.0000
|1358
|2009.03.23 02:47
|close
|679
|0.10
|1.4508
|1.5518
|0.0000
|11.00
|10167.67
|1359
|2009.03.23 08:48
|sell
|680
|0.10
|1.4596
|1.5595
|0.0000
|1360
|2009.03.23 09:09
|close
|680
|0.10
|1.4581
|1.5595
|0.0000
|15.00
|10182.67
|1361
|2009.03.23 20:53
|sell
|681
|0.10
|1.4576
|1.5575
|0.0000
|1362
|2009.03.23 21:57
|close
|681
|0.10
|1.4569
|1.5575
|0.0000
|7.00
|10189.67
|1363
|2009.03.24 02:23
|sell
|682
|0.10
|1.4663
|1.5662
|0.0000
|1364
|2009.03.24 07:58
|close
|682
|0.10
|1.4655
|1.5662
|0.0000
|8.00
|10197.67
|1365
|2009.03.24 17:32
|sell
|683
|0.10
|1.4747
|1.5746
|0.0000
|1366
|2009.03.24 17:32
|close
|683
|0.10
|1.4739
|1.5746
|0.0000
|8.00
|10205.67
|1367
|2009.03.24 17:32
|sell
|684
|0.10
|1.4737
|1.5736
|0.0000
|1368
|2009.03.24 17:43
|close
|684
|0.10
|1.4727
|1.5736
|0.0000
|10.00
|10215.67
|1369
|2009.03.25 00:05
|sell
|685
|0.10
|1.4711
|1.5710
|0.0000
|1370
|2009.03.25 00:26
|close
|685
|0.10
|1.4701
|1.5710
|0.0000
|10.00
|10225.67
|1371
|2009.03.25 02:36
|buy
|686
|0.10
|1.4655
|1.3656
|0.0000
|1372
|2009.03.25 02:44
|close
|686
|0.10
|1.4665
|1.3656
|0.0000
|10.00
|10235.67
|1373
|2009.03.26 02:31
|sell
|687
|0.10
|1.4602
|1.5601
|0.0000
|1374
|2009.03.26 03:30
|close
|687
|0.10
|1.4591
|1.5601
|0.0000
|11.00
|10246.67
|1375
|2009.03.26 15:37
|buy
|688
|0.10
|1.4499
|1.3500
|0.0000
|1376
|2009.03.26 16:05
|close
|688
|0.10
|1.4509
|1.3500
|0.0000
|10.00
|10256.67
|1377
|2009.03.27 01:39
|sell
|689
|0.10
|1.4474
|1.5473
|0.0000
|1378
|2009.03.27 03:09
|close
|689
|0.10
|1.4466
|1.5473
|0.0000
|8.00
|10264.67
|1379
|2009.03.27 10:56
|buy
|690
|0.10
|1.4336
|1.3337
|0.0000
|1380
|2009.03.27 10:58
|close
|690
|0.10
|1.4348
|1.3337
|0.0000
|12.00
|10276.67
|1381
|2009.03.27 10:58
|buy
|691
|0.10
|1.4350
|1.3351
|0.0000
|1382
|2009.03.27 11:24
|buy
|692
|0.20
|1.4316
|1.3317
|0.0000
|1383
|2009.03.27 12:48
|close
|692
|0.20
|1.4333
|1.3317
|0.0000
|34.00
|10310.67
|1384
|2009.03.27 12:48
|close
|691
|0.10
|1.4333
|1.3351
|0.0000
|-17.00
|10293.67
|1385
|2009.03.27 21:55
|sell
|693
|0.10
|1.4323
|1.5322
|0.0000
|1386
|2009.03.30 00:01
|close
|693
|0.10
|1.4244
|1.5322
|0.0000
|78.88
|10372.55
|1387
|2009.03.30 08:05
|buy
|694
|0.10
|1.4187
|1.3188
|0.0000
|1388
|2009.03.30 13:34
|close
|694
|0.10
|1.4200
|1.3188
|0.0000
|13.00
|10385.55
|1389
|2009.03.30 22:26
|sell
|695
|0.10
|1.4265
|1.5264
|0.0000
|1390
|2009.03.31 00:07
|close
|695
|0.10
|1.4254
|1.5264
|0.0000
|10.88
|10396.43
|1391
|2009.03.31 02:55
|sell
|696
|0.10
|1.4284
|1.5283
|0.0000
|1392
|2009.03.31 02:59
|close
|696
|0.10
|1.4274
|1.5283
|0.0000
|10.00
|10406.43
|1393
|2009.03.31 02:59
|sell
|697
|0.10
|1.4270
|1.5269
|0.0000
|1394
|2009.03.31 07:51
|close
|697
|0.10
|1.4260
|1.5269
|0.0000
|10.00
|10416.43
|1395
|2009.03.31 13:06
|sell
|698
|0.10
|1.4327
|1.5326
|0.0000
|1396
|2009.03.31 13:24
|close
|698
|0.10
|1.4315
|1.5326
|0.0000
|12.00
|10428.43