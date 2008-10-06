Strategy Tester Report
pips_maker
MIG-Demo (Build 220)

SymboleGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Periode5 Minutes (M5) 2008.09.01 00:00 - 2009.03.31 23:55 (2008.09.01 - 2009.04.01)
ModeleChaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
ParametresTradeShort=true; TradeLong=true; UseTMA=false; MAperiod=30; UseARSI=false; RSI_period=5; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; UseCCI=false; CCI_Period=5; CCI_lenght=14; cci_trigger=10; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=15; Use_Fisher=true; FisherPeriod=5; Fisher_Bars=15; Buy_Enter_Level=1.5; Sell_Enter_Level=-1.5; ReverseDirection=true; MoneyMangement=false; MicroAccount=false; MaximumRisk=0.1; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=9; ProfitSkew=10; ProfitMode=1; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true; StDevTF=5; StDevPer=10; StDevMode=0; Spacing=25; TrendSpacing=25; CloseDelay=121; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=200000; EndTime=60000; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=1000000; MaximumBuyOrders=100; MaximumSellOrders=100; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars en test43418Ticks modelés3546344Qualité du modelage90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés0
Dépot initial3000.00
Profit total net7428.43Profit brut14488.35Perte brute-7059.92
Facteur de profit2.05Rémunération espérée10.64
Chute absolue236.79Chute maximal (%)2442.00 (37.20%)Enfoncement relatif37.20% (2442.00)
Total des Trades698Positions SHORT (vente) gagnées %331 (79.46%)Positions LONG (achat) gagnées %367 (82.83%)
Profits des Trades (% du total) 567 (81.23%)Pertes des Trades (% du total) 131 (18.77%)
Le plus largegains par Trade564.00pertes par Trade-341.00
Average (moyenne)gains par Trade25.55pertes par Trade-53.89
Maximumgains consecutifs (profit en $)24 (282.88)pertes consecutives (perte en $)3 (-826.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)960.00 (4)Pertes consecutives (coups perdants)-826.00 (3)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12008.09.01 01:05buy10.101.81011.71020.0000
22008.09.01 01:26close10.101.81121.71020.000011.003011.00
32008.09.01 03:31buy20.101.80361.70370.0000
42008.09.01 03:32close20.101.80461.70370.000010.003021.00
52008.09.01 03:32buy30.101.80481.70490.0000
62008.09.01 03:47close30.101.80601.70490.000012.003033.00
72008.09.02 00:45buy40.101.78861.68870.0000
82008.09.02 00:50close40.101.78971.68870.000011.003044.00
92008.09.02 11:59buy50.101.78031.68040.0000
102008.09.02 12:05close50.101.78141.68040.000011.003055.00
112008.09.03 06:42buy60.101.77301.67310.0000
122008.09.03 08:13close60.101.77411.67310.000011.003066.00
132008.09.04 16:40buy70.101.77421.67430.0000
142008.09.04 23:52buy80.201.75861.65870.0000
152008.09.05 11:32close80.201.76451.65870.0000118.143184.14
162008.09.05 11:32close70.101.76451.67430.0000-96.933087.21
172008.09.08 04:12sell90.101.79101.89090.0000
182008.09.08 04:51sell100.201.79471.89460.0000
192008.09.08 05:39close100.201.79301.89460.000034.003121.21
202008.09.08 05:39close90.101.79301.89090.0000-20.003101.21
212008.09.08 09:22buy110.101.77881.67890.0000
222008.09.08 09:24close110.101.77991.67890.000011.003112.21
232008.09.08 09:24buy120.101.78011.68020.0000
242008.09.08 09:31close120.101.78121.68020.000011.003123.21
252008.09.08 19:46buy130.101.74951.64960.0000
262008.09.08 19:59close130.101.75061.64960.000011.003134.21
272008.09.08 22:16sell140.101.76031.86020.0000
282008.09.08 22:38close140.101.75951.86020.00008.003142.21
292008.09.09 01:30sell150.101.76171.86160.0000
302008.09.09 01:31close150.101.76111.86160.00006.003148.21
312008.09.09 01:32sell160.101.76071.86060.0000
322008.09.09 01:35close160.101.75971.86060.000010.003158.21
332008.09.09 11:45sell170.101.76311.86300.0000
342008.09.09 13:12close170.101.76201.86300.000011.003169.21
352008.09.09 21:45buy180.101.76081.66090.0000
362008.09.09 22:02buy190.201.75871.65880.0000
372008.09.09 22:36close190.201.75991.65880.000024.003193.21
382008.09.09 22:36close180.101.75991.66090.0000-9.003184.21
392008.09.10 03:31sell200.101.76241.86230.0000
402008.09.10 03:57close200.101.76191.86230.00005.003189.21
412008.09.10 12:45buy210.101.75701.65710.0000
422008.09.10 13:30close210.101.75791.65710.00009.003198.21
432008.09.11 11:55buy220.101.74631.64640.0000
442008.09.11 12:04close220.101.74711.64640.00008.003206.21
452008.09.11 13:57sell230.101.75621.85610.0000
462008.09.11 14:03close230.101.75521.85610.000010.003216.21
472008.09.11 17:31buy240.101.74831.64840.0000
482008.09.11 17:34close240.101.74951.64840.000012.003228.21
492008.09.11 17:34buy250.101.75001.65010.0000
502008.09.11 18:04close250.101.75111.65010.000011.003239.21
512008.09.11 22:50sell260.101.75541.85530.0000
522008.09.11 23:02sell270.201.75711.85700.0000
532008.09.11 23:37sell280.301.75981.85970.0000
542008.09.11 23:53close280.301.75761.85970.000066.003305.21
552008.09.11 23:53close270.201.75761.85700.0000-10.003295.21
562008.09.11 23:53close260.101.75761.85530.0000-22.003273.21
572008.09.12 09:20sell290.101.76671.86660.0000
582008.09.12 09:49close290.101.76581.86660.00009.003282.21
592008.09.12 10:55sell300.101.77151.87140.0000
602008.09.12 11:20close300.101.77021.87140.000013.003295.21
612008.09.12 15:28sell310.101.77651.87640.0000
622008.09.12 16:00close310.101.77541.87640.000011.003306.21
632008.09.12 17:32sell320.101.78961.88950.0000
642008.09.12 17:33close320.101.78861.88950.000010.003316.21
652008.09.12 17:33sell330.101.78821.88810.0000
662008.09.12 17:39close330.101.78671.88810.000015.003331.21
672008.09.12 21:27sell340.101.79451.89440.0000
682008.09.12 21:36close340.101.79351.89440.000010.003341.21
692008.09.15 05:26sell350.101.81031.91020.0000
702008.09.15 05:27close350.101.80951.91020.00008.003349.21
712008.09.15 05:27sell360.101.80911.90900.0000
722008.09.15 05:45close360.101.80741.90900.000017.003366.21
732008.09.15 13:50buy370.101.77981.67990.0000
742008.09.15 13:56close370.101.78081.67990.000010.003376.21
752008.09.15 13:56buy380.101.78101.68110.0000
762008.09.15 14:12close380.101.78221.68110.000012.003388.21
772008.09.15 21:50sell390.101.79791.89780.0000
782008.09.15 22:05sell400.201.80071.90060.0000
792008.09.15 22:25close400.201.79921.90060.000030.003418.21
802008.09.15 22:25close390.101.79921.89780.0000-13.003405.21
812008.09.16 01:22buy410.101.79521.69530.0000
822008.09.16 01:34close410.101.79601.69530.00008.003413.21
832008.09.16 12:09buy420.101.78621.68630.0000
842008.09.16 13:40close420.101.78711.68630.00009.003422.21
852008.09.17 02:19sell430.101.78851.88840.0000
862008.09.17 02:20close430.101.78711.88840.000014.003436.21
872008.09.17 05:24buy440.101.78121.68130.0000
882008.09.17 05:24close440.101.78201.68130.00008.003444.21
892008.09.17 05:24buy450.101.78221.68230.0000
902008.09.17 05:53close450.101.78331.68230.000011.003455.21
912008.09.17 08:25sell460.101.78781.88770.0000
922008.09.17 09:36sell470.201.79571.89560.0000
932008.09.17 09:39close470.201.79251.89560.000064.003519.21
942008.09.17 09:39close460.101.79251.88770.0000-47.003472.21
952008.09.17 09:39sell480.101.79231.89220.0000
962008.09.17 09:41close480.101.79151.89220.00008.003480.21
972008.09.17 19:55sell490.101.80691.90680.0000
982008.09.17 20:35sell500.201.81481.91470.0000
992008.09.17 21:06sell510.301.82121.92110.0000
1002008.09.17 21:31close510.301.81641.92110.0000144.003624.21
1012008.09.17 21:31close500.201.81641.91470.0000-32.003592.21
1022008.09.17 21:31close490.101.81641.90680.0000-95.003497.21
1032008.09.18 02:50sell520.101.81941.91930.0000
1042008.09.18 02:55close520.101.81801.91930.000014.003511.21
1052008.09.18 09:58buy530.101.81251.71260.0000
1062008.09.18 09:58close530.101.81331.71260.00008.003519.21
1072008.09.18 09:58buy540.101.81351.71360.0000
1082008.09.18 10:14close540.101.81451.71360.000010.003529.21
1092008.09.18 10:14buy550.101.81491.71500.0000
1102008.09.18 10:19close550.101.81591.71500.000010.003539.21
1112008.09.18 21:44buy560.101.81341.71350.0000
1122008.09.18 22:00close560.101.81461.71350.000012.003551.21
1132008.09.19 02:38buy570.101.80801.70810.0000
1142008.09.19 08:10close570.101.80911.70810.000011.003562.21
1152008.09.19 15:58sell580.101.82451.92440.0000
1162008.09.19 15:59close580.101.82341.92440.000011.003573.21
1172008.09.19 15:59sell590.101.82321.92310.0000
1182008.09.19 19:42sell600.201.83771.93760.0000
1192008.09.19 22:27close600.201.83221.93760.0000110.003683.21
1202008.09.19 22:27close590.101.83221.92310.0000-90.003593.21
1212008.09.22 03:27buy610.101.82791.72800.0000
1222008.09.22 03:43close610.101.82931.72800.000014.003607.21
1232008.09.22 05:41sell620.101.83641.93630.0000
1242008.09.22 05:53close620.101.83541.93630.000010.003617.21
1252008.09.22 10:00sell630.101.84231.94220.0000
1262008.09.22 10:25close630.101.84131.94220.000010.003627.21
1272008.09.22 20:38sell640.101.85841.95830.0000
1282008.09.22 22:30close640.101.85721.95830.000012.003639.21
1292008.09.22 23:08buy650.101.85541.75550.0000
1302008.09.22 23:25close650.101.85651.75550.000011.003650.21
1312008.09.23 12:12sell660.101.86091.96080.0000
1322008.09.23 12:14close660.101.85991.96080.000010.003660.21
1332008.09.23 12:14sell670.101.85971.95960.0000
1342008.09.23 13:08close670.101.85891.95960.00008.003668.21
1352008.09.23 21:07sell680.101.85851.95840.0000
1362008.09.23 21:45close680.101.85731.95840.000012.003680.21
1372008.09.23 23:56buy690.101.85321.75330.0000
1382008.09.24 00:32close690.101.85431.75330.000011.073691.28
1392008.09.24 22:05buy700.101.84771.74780.0000
1402008.09.25 00:48close700.101.84901.74780.000013.213704.49
1412008.09.25 01:12sell710.101.85041.95030.0000
1422008.09.25 03:41sell720.201.85441.95430.0000
1432008.09.25 05:25sell730.301.85781.95770.0000
1442008.09.25 09:11sell740.401.86471.96460.0000
1452008.09.25 10:01close740.401.85901.96460.0000228.003932.49
1462008.09.25 10:01close730.301.85901.95770.0000-36.003896.49
1472008.09.25 10:01close720.201.85901.95430.0000-92.003804.49
1482008.09.25 10:01close710.101.85901.95030.0000-86.003718.49
1492008.09.25 12:58buy750.101.85471.75480.0000
1502008.09.25 14:02close750.101.85571.75480.000010.003728.49
1512008.09.25 17:50buy760.101.84131.74140.0000
1522008.09.25 17:56close760.101.84231.74140.000010.003738.49
1532008.09.25 17:56buy770.101.84251.74260.0000
1542008.09.25 18:26buy780.201.84001.74010.0000
1552008.09.26 01:55close780.201.84211.74010.000042.143780.63
1562008.09.26 01:55close770.101.84211.74260.0000-3.933776.70
1572008.09.26 07:25buy790.101.83941.73950.0000
1582008.09.26 07:47close790.101.84041.73950.000010.003786.70
1592008.09.26 16:25sell800.101.84471.94460.0000
1602008.09.26 16:33close800.101.84371.94460.000010.003796.70
1612008.09.29 02:51buy810.101.82781.72790.0000
1622008.09.29 03:34close810.101.82861.72790.00008.003804.70
1632008.09.29 07:43buy820.101.82431.72440.0000
1642008.09.29 07:47close820.101.82521.72440.00009.003813.70
1652008.09.29 09:32buy830.101.81151.71160.0000
1662008.09.29 16:19close830.101.81271.71160.000012.003825.70
1672008.09.30 00:21buy840.101.80271.70280.0000
1682008.09.30 02:52close840.101.80351.70280.00008.003833.70
1692008.09.30 05:15buy850.101.79961.69970.0000
1702008.09.30 05:18close850.101.80031.69970.00007.003840.70
1712008.09.30 05:19buy860.101.80051.70060.0000
1722008.09.30 06:12close860.101.80111.70060.00006.003846.70
1732008.09.30 07:30sell870.101.80491.90480.0000
1742008.09.30 07:58close870.101.80381.90480.000011.003857.70
1752008.09.30 14:15sell880.101.80901.90890.0000
1762008.09.30 14:16close880.101.80811.90890.00009.003866.70
1772008.09.30 14:16sell890.101.80791.90780.0000
1782008.09.30 14:36close890.101.80691.90780.000010.003876.70
1792008.09.30 23:57sell900.101.78311.88300.0000
1802008.10.01 00:29close900.101.78121.88300.000018.883895.58
1812008.10.02 02:25buy910.101.76511.66520.0000
1822008.10.02 02:49close910.101.76591.66520.00008.003903.58
1832008.10.02 02:49buy920.101.76611.66620.0000
1842008.10.02 02:50close920.101.76761.66620.000015.003918.58
1852008.10.02 22:04buy930.101.76261.66270.0000
1862008.10.02 22:35close930.101.76391.66270.000013.003931.58
1872008.10.03 06:37sell940.101.77131.87120.0000
1882008.10.03 08:22close940.101.76971.87120.000016.003947.58
1892008.10.03 09:01buy950.101.76751.66760.0000
1902008.10.03 09:50close950.101.76861.66760.000011.003958.58
1912008.10.03 16:58sell960.101.77521.87510.0000
1922008.10.03 17:10close960.101.77381.87510.000014.003972.58
1932008.10.06 00:27buy970.101.76531.66540.0000
1942008.10.06 00:31close970.101.76651.66540.000012.003984.58
1952008.10.06 05:57buy980.101.75931.65940.0000
1962008.10.06 06:00close980.101.76031.65940.000010.003994.58
1972008.10.06 06:11buy990.101.75901.65910.0000
1982008.10.06 06:56close990.101.75971.65910.00007.004001.58
1992008.10.06 16:30buy1000.101.74041.64050.0000
2002008.10.06 16:31close1000.101.74121.64050.00008.004009.58
2012008.10.06 16:31buy1010.101.74141.64150.0000
2022008.10.06 16:32close1010.101.74241.64150.000010.004019.58
2032008.10.06 16:32buy1020.101.74261.64270.0000
2042008.10.06 16:56buy1030.201.73861.63870.0000
2052008.10.06 16:58close1030.201.74061.63870.000040.004059.58
2062008.10.06 16:58close1020.101.74061.64270.0000-20.004039.58
2072008.10.06 16:58buy1040.101.74081.64090.0000
2082008.10.06 16:58close1040.101.74171.64090.00009.004048.58
2092008.10.06 16:58buy1050.101.74191.64200.0000
2102008.10.06 17:15buy1060.201.73721.63730.0000
2112008.10.06 17:23close1060.201.73931.63730.000042.004090.58
2122008.10.06 17:23close1050.101.73931.64200.0000-26.004064.58
2132008.10.07 06:25sell1070.101.75901.85890.0000
2142008.10.07 06:26close1070.101.75821.85890.00008.004072.58
2152008.10.07 06:26sell1080.101.75781.85770.0000
2162008.10.07 06:47sell1090.201.75991.85980.0000
2172008.10.07 06:49close1090.201.75841.85980.000030.004102.58
2182008.10.07 06:49close1080.101.75841.85770.0000-6.004096.58
2192008.10.07 06:49sell1100.101.75821.85810.0000
2202008.10.07 06:53close1100.101.75721.85810.000010.004106.58
2212008.10.07 10:40buy1110.101.73681.63690.0000
2222008.10.07 10:41close1110.101.73851.63690.000017.004123.58
2232008.10.07 10:41buy1120.101.73871.63880.0000
2242008.10.07 10:52close1120.101.73971.63880.000010.004133.58
2252008.10.07 14:17sell1130.101.75191.85180.0000
2262008.10.07 14:18close1130.101.75011.85180.000018.004151.58
2272008.10.07 14:18sell1140.101.74991.84980.0000
2282008.10.07 14:25close1140.101.74881.84980.000011.004162.58
2292008.10.07 19:56buy1150.101.74561.64570.0000
2302008.10.07 20:08close1150.101.74631.64570.00007.004169.58
2312008.10.07 20:08buy1160.101.74671.64680.0000
2322008.10.07 20:10close1160.101.74781.64680.000011.004180.58
2332008.10.08 08:15buy1170.101.74521.64530.0000
2342008.10.08 08:16close1170.101.74631.64530.000011.004191.58
2352008.10.08 08:16buy1180.101.74671.64680.0000
2362008.10.08 08:30close1180.101.74781.64680.000011.004202.58
2372008.10.08 09:20sell1190.101.76131.86120.0000
2382008.10.08 09:22close1190.101.76001.86120.000013.004215.58
2392008.10.08 09:22sell1200.101.75981.85970.0000
2402008.10.08 09:23close1200.101.75881.85970.000010.004225.58
2412008.10.08 09:23sell1210.101.75861.85850.0000
2422008.10.08 09:23close1210.101.75731.85850.000013.004238.58
2432008.10.08 09:23sell1220.101.75711.85700.0000
2442008.10.08 09:30close1220.101.75591.85700.000012.004250.58
2452008.10.08 11:53buy1230.101.74571.64580.0000
2462008.10.08 11:53close1230.101.74671.64580.000010.004260.58
2472008.10.08 11:53buy1240.101.74691.64700.0000
2482008.10.08 12:38close1240.101.74791.64700.000010.004270.58
2492008.10.08 15:40buy1250.101.74161.64170.0000
2502008.10.08 15:46close1250.101.74311.64170.000015.004285.58
2512008.10.08 17:50buy1260.101.72971.62980.0000
2522008.10.08 17:57close1260.101.73071.62980.000010.004295.58
2532008.10.09 02:05buy1270.101.72341.62350.0000
2542008.10.09 02:14close1270.101.72461.62350.000012.004307.58
2552008.10.09 03:12buy1280.101.72221.62230.0000
2562008.10.09 03:45close1280.101.72321.62230.000010.004317.58
2572008.10.09 04:51sell1290.101.72931.82920.0000
2582008.10.09 05:06close1290.101.72801.82920.000013.004330.58
2592008.10.09 07:20buy1300.101.72291.62300.0000
2602008.10.09 07:53close1300.101.72421.62300.000013.004343.58
2612008.10.09 17:00buy1310.101.72501.62510.0000
2622008.10.09 22:24buy1320.201.70961.60970.0000
2632008.10.10 06:33buy1330.301.69331.59340.0000
2642008.10.10 14:52close1330.301.70441.59340.0000333.004676.58
2652008.10.10 14:52close1320.201.70441.60970.0000-103.864572.72
2662008.10.10 14:52close1310.101.70441.62510.0000-205.934366.79
2672008.10.10 20:06buy1340.101.69391.59400.0000
2682008.10.10 20:08close1340.101.69501.59400.000011.004377.79
2692008.10.10 20:08buy1350.101.69541.59550.0000
2702008.10.10 20:16close1350.101.69671.59550.000013.004390.79
2712008.10.10 21:53sell1360.101.70511.80500.0000
2722008.10.10 21:54close1360.101.70401.80500.000011.004401.79
2732008.10.10 21:54sell1370.101.70341.80330.0000
2742008.10.10 21:55close1370.101.70241.80330.000010.004411.79
2752008.10.13 01:05sell1380.101.71391.81380.0000
2762008.10.13 02:44close1380.101.71311.81380.00008.004419.79
2772008.10.13 03:23buy1390.101.70911.60920.0000
2782008.10.13 08:01close1390.101.71031.60920.000012.004431.79
2792008.10.13 08:43sell1400.101.71831.81820.0000
2802008.10.13 08:54close1400.101.71721.81820.000011.004442.79
2812008.10.13 08:54sell1410.101.71711.81700.0000
2822008.10.13 08:56close1410.101.71601.81700.000011.004453.79
2832008.10.13 14:42sell1420.101.73711.83700.0000
2842008.10.13 14:50close1420.101.73611.83700.000010.004463.79
2852008.10.13 22:01sell1430.101.73581.83570.0000
2862008.10.13 22:32close1430.101.73481.83570.000010.004473.79
2872008.10.13 23:51sell1440.101.73971.83960.0000
2882008.10.14 01:10sell1450.201.74321.84310.0000
2892008.10.14 02:43sell1460.301.74621.84610.0000
2902008.10.14 03:06close1460.301.74341.84610.000084.004557.79
2912008.10.14 03:06close1450.201.74341.84310.0000-4.004553.79
2922008.10.14 03:06close1440.101.74341.83960.0000-37.124516.67
2932008.10.14 09:02buy1470.101.74401.64410.0000
2942008.10.14 09:08close1470.101.74511.64410.000011.004527.67
2952008.10.14 09:08buy1480.101.74531.64540.0000
2962008.10.14 09:21close1480.101.74641.64540.000011.004538.67
2972008.10.15 08:01sell1490.101.74751.84740.0000
2982008.10.15 08:28close1490.101.74651.84740.000010.004548.67
2992008.10.15 12:57sell1500.101.75781.85770.0000
3002008.10.15 12:59close1500.101.75681.85770.000010.004558.67
3012008.10.15 12:59sell1510.101.75661.85650.0000
3022008.10.15 13:08close1510.101.75561.85650.000010.004568.67
3032008.10.15 18:03buy1520.101.74451.64460.0000
3042008.10.15 18:30buy1530.201.73811.63820.0000
3052008.10.15 19:51buy1540.301.73501.63510.0000
3062008.10.15 20:25close1540.301.73791.63510.000087.004655.67
3072008.10.15 20:25close1530.201.73791.63820.0000-4.004651.67
3082008.10.15 20:25close1520.101.73791.64460.0000-66.004585.67
3092008.10.15 22:21buy1550.101.72891.62900.0000
3102008.10.15 22:31close1550.101.72981.62900.00009.004594.67
3112008.10.16 00:03buy1560.101.71731.61740.0000
3122008.10.16 00:04close1560.101.71851.61740.000012.004606.67
3132008.10.16 00:04buy1570.101.71901.61910.0000
3142008.10.16 00:35buy1580.201.71511.61520.0000
3152008.10.16 00:48close1580.201.71741.61520.000046.004652.67
3162008.10.16 00:48close1570.101.71741.61910.0000-16.004636.67
3172008.10.16 06:48buy1590.101.72511.62520.0000
3182008.10.16 06:49close1590.101.72651.62520.000014.004650.67
3192008.10.16 06:49buy1600.101.72701.62710.0000
3202008.10.16 06:49close1600.101.72821.62710.000012.004662.67
3212008.10.16 06:49buy1610.101.72841.62850.0000
3222008.10.16 07:07close1610.101.72971.62850.000013.004675.67
3232008.10.16 20:58sell1620.101.73041.83030.0000
3242008.10.16 21:00close1620.101.72911.83030.000013.004688.67
3252008.10.17 10:15buy1630.101.72811.62820.0000
3262008.10.17 10:17close1630.101.73041.62820.000023.004711.67
3272008.10.17 10:17buy1640.101.73051.63060.0000
3282008.10.17 10:49close1640.101.73131.63060.00008.004719.67
3292008.10.17 19:52sell1650.101.73351.83340.0000
3302008.10.17 20:10close1650.101.73261.83340.00009.004728.67
3312008.10.20 07:13sell1660.101.73831.83820.0000
3322008.10.20 07:29close1660.101.73711.83820.000012.004740.67
3332008.10.20 08:40sell1670.101.74261.84250.0000
3342008.10.20 09:14sell1680.201.74721.84710.0000
3352008.10.20 09:52sell1690.301.74981.84970.0000
3362008.10.20 10:00close1690.301.74741.84970.000072.004812.67
3372008.10.20 10:00close1680.201.74741.84710.0000-4.004808.67
3382008.10.20 10:00close1670.101.74741.84250.0000-48.004760.67
3392008.10.20 12:48buy1700.101.74451.64460.0000
3402008.10.20 13:09buy1710.201.74121.64130.0000
3412008.10.20 13:26buy1720.301.73771.63780.0000
3422008.10.20 14:04close1720.301.74041.63780.000081.004841.67
3432008.10.20 14:04close1710.201.74041.64130.0000-16.004825.67
3442008.10.20 14:04close1700.101.74041.64460.0000-41.004784.67
3452008.10.20 16:03buy1730.101.72531.62540.0000
3462008.10.20 16:47buy1740.201.71631.61640.0000
3472008.10.20 17:07buy1750.301.71431.61440.0000
3482008.10.20 17:33buy1760.401.71231.61240.0000
3492008.10.20 21:52close1760.401.71581.61240.0000140.004924.67
3502008.10.20 21:52close1750.301.71581.61440.000045.004969.67
3512008.10.20 21:52close1740.201.71581.61640.0000-10.004959.67
3522008.10.20 21:52close1730.101.71581.62540.0000-95.004864.67
3532008.10.21 09:11buy1770.101.71111.61120.0000
3542008.10.21 09:14close1770.101.71191.61120.00008.004872.67
3552008.10.21 09:14buy1780.101.71241.61250.0000
3562008.10.21 09:19close1780.101.71361.61250.000012.004884.67
3572008.10.21 10:46buy1790.101.70281.60290.0000
3582008.10.21 10:59close1790.101.70401.60290.000012.004896.67
3592008.10.21 13:10buy1800.101.70131.60140.0000
3602008.10.21 13:40buy1810.201.69861.59870.0000
3612008.10.21 13:53close1810.201.70031.59870.000034.004930.67
3622008.10.21 13:53close1800.101.70031.60140.0000-10.004920.67
3632008.10.21 22:20buy1820.101.66981.56990.0000
3642008.10.21 22:28close1820.101.67061.56990.00008.004928.67
3652008.10.22 02:13buy1830.101.65501.55510.0000
3662008.10.22 02:16close1830.101.65601.55510.000010.004938.67
3672008.10.22 04:44buy1840.101.65151.55160.0000
3682008.10.22 17:50buy1850.201.61901.51910.0000
3692008.10.22 20:22close1850.201.63031.51910.0000226.005164.67
3702008.10.22 20:22close1840.101.63031.55160.0000-212.004952.67
3712008.10.23 01:19buy1860.101.61951.51960.0000
3722008.10.23 01:48close1860.101.62051.51960.000010.004962.67
3732008.10.23 08:44sell1870.101.63071.73060.0000
3742008.10.23 08:47close1870.101.62971.73060.000010.004972.67
3752008.10.23 14:50buy1880.101.60921.50930.0000
3762008.10.23 14:51close1880.101.61021.50930.000010.004982.67
3772008.10.23 14:51buy1890.101.61071.51080.0000
3782008.10.23 14:52close1890.101.61251.51080.000018.005000.67
3792008.10.23 14:52buy1900.101.61291.51300.0000
3802008.10.23 14:54close1900.101.61371.51300.00008.005008.67
3812008.10.23 14:54buy1910.101.61391.51400.0000
3822008.10.23 14:57close1910.101.61481.51400.00009.005017.67
3832008.10.23 23:32sell1920.101.63031.73020.0000
3842008.10.24 00:02close1920.101.62741.73020.000028.885046.55
3852008.10.24 05:53buy1930.101.60411.50420.0000
3862008.10.24 05:55close1930.101.60541.50420.000013.005059.55
3872008.10.24 08:23buy1940.101.59791.49800.0000
3882008.10.24 09:00buy1950.201.58751.48760.0000
3892008.10.24 09:11close1950.201.59261.48760.0000102.005161.55
3902008.10.24 09:11close1940.101.59261.49800.0000-53.005108.55
3912008.10.24 09:35buy1960.101.58581.48590.0000
3922008.10.24 09:35close1960.101.58661.48590.00008.005116.55
3932008.10.24 09:35buy1970.101.58711.48720.0000
3942008.10.24 11:47buy1980.201.53491.43500.0000
3952008.10.24 12:18close1980.201.55301.43500.0000362.005478.55
3962008.10.24 12:18close1970.101.55301.48720.0000-341.005137.55
3972008.10.27 00:25buy1990.101.57161.47170.0000
3982008.10.27 00:30close1990.101.57341.47170.000018.005155.55
3992008.10.27 03:08buy2000.101.57241.47250.0000
4002008.10.27 03:09close2000.101.57391.47250.000015.005170.55
4012008.10.27 03:09buy2010.101.57411.47420.0000
4022008.10.27 03:10close2010.101.57691.47420.000028.005198.55
4032008.10.27 09:03buy2020.101.54381.44390.0000
4042008.10.27 09:05close2020.101.54461.44390.00008.005206.55
4052008.10.27 10:20buy2030.101.53181.43190.0000
4062008.10.27 10:22close2030.101.53281.43190.000010.005216.55
4072008.10.27 10:22buy2040.101.53291.43300.0000
4082008.10.27 10:25close2040.101.53451.43300.000016.005232.55
4092008.10.27 18:10sell2050.101.55711.65700.0000
4102008.10.27 18:12close2050.101.55611.65700.000010.005242.55
4112008.10.27 18:12sell2060.101.55571.65560.0000
4122008.10.27 22:03close2060.101.55441.65560.000013.005255.55
4132008.10.27 22:22buy2070.101.55381.45390.0000
4142008.10.27 22:35close2070.101.55541.45390.000016.005271.55
4152008.10.28 06:16sell2080.101.56181.66170.0000
4162008.10.28 07:52sell2090.201.57331.67320.0000
4172008.10.28 08:02close2090.201.56921.67320.000082.005353.55
4182008.10.28 08:02close2080.101.56921.66170.0000-74.005279.55
4192008.10.28 09:00buy2100.101.55331.45340.0000
4202008.10.28 09:10close2100.101.55431.45340.000010.005289.55
4212008.10.28 12:10sell2110.101.56751.66740.0000
4222008.10.28 12:49sell2120.201.57311.67300.0000
4232008.10.28 13:06close2120.201.57041.67300.000054.005343.55
4242008.10.28 13:06close2110.101.57041.66740.0000-29.005314.55
4252008.10.28 16:05buy2130.101.55831.45840.0000
4262008.10.28 16:34close2130.101.55951.45840.000012.005326.55
4272008.10.28 19:59sell2140.101.57741.67730.0000
4282008.10.28 20:40sell2150.201.58651.68640.0000
4292008.10.28 21:29sell2160.301.59271.69260.0000
4302008.10.28 21:31close2160.301.58821.69260.0000135.005461.55
4312008.10.28 21:31close2150.201.58821.68640.0000-34.005427.55
4322008.10.28 21:31close2140.101.58821.67730.0000-108.005319.55
4332008.10.28 23:45sell2170.101.60191.70180.0000
4342008.10.29 00:17sell2180.201.60431.70420.0000
4352008.10.29 01:10sell2190.301.60981.70970.0000
4362008.10.29 01:14close2190.301.60601.70970.0000114.005433.55
4372008.10.29 01:14close2180.201.60601.70420.0000-34.005399.55
4382008.10.29 01:14close2170.101.60601.70180.0000-41.125358.43
4392008.10.29 01:14sell2200.101.60581.70570.0000
4402008.10.29 01:14close2200.101.60441.70570.000014.005372.43
4412008.10.29 01:14sell2210.101.60431.70420.0000
4422008.10.29 01:18close2210.101.60351.70420.00008.005380.43
4432008.10.29 16:02sell2220.101.62901.72890.0000
4442008.10.29 20:02close2220.101.62791.72890.000011.005391.43
4452008.10.30 02:35sell2230.101.65321.75310.0000
4462008.10.30 03:26sell2240.201.65771.75760.0000
4472008.10.30 04:24close2240.201.65581.75760.000038.005429.43
4482008.10.30 04:24close2230.101.65581.75310.0000-26.005403.43
4492008.10.30 11:01buy2250.101.64661.54670.0000
4502008.10.30 11:08close2250.101.64761.54670.000010.005413.43
4512008.10.30 15:52buy2260.101.63461.53470.0000
4522008.10.30 15:53close2260.101.63591.53470.000013.005426.43
4532008.10.30 15:53buy2270.101.63661.53670.0000
4542008.10.30 15:53close2270.101.63751.53670.00009.005435.43
4552008.10.30 15:53buy2280.101.63761.53770.0000
4562008.10.30 15:54close2280.101.63871.53770.000011.005446.43
4572008.10.30 15:54buy2290.101.63891.53900.0000
4582008.10.30 16:08close2290.101.63991.53900.000010.005456.43
4592008.10.30 17:17buy2300.101.62531.52540.0000
4602008.10.30 17:18close2300.101.62681.52540.000015.005471.43
4612008.10.30 17:18buy2310.101.62691.52700.0000
4622008.10.30 17:19close2310.101.62771.52700.00008.005479.43
4632008.10.30 17:19buy2320.101.62811.52820.0000
4642008.10.30 17:21close2320.101.62931.52820.000012.005491.43
4652008.10.30 23:11buy2330.101.63811.53820.0000
4662008.10.31 00:04close2330.101.63971.53820.000016.075507.50
4672008.10.31 08:12buy2340.101.62181.52190.0000
4682008.10.31 08:51buy2350.201.61551.51560.0000
4692008.10.31 09:01close2350.201.61831.51560.000056.005563.50
4702008.10.31 09:01close2340.101.61831.52190.0000-35.005528.50
4712008.10.31 15:43buy2360.101.60601.50610.0000
4722008.10.31 15:44close2360.101.60711.50610.000011.005539.50
4732008.10.31 15:44buy2370.101.60731.50740.0000
4742008.10.31 15:44close2370.101.60811.50740.00008.005547.50
4752008.10.31 15:44buy2380.101.60831.50840.0000
4762008.10.31 15:44close2380.101.60921.50840.00009.005556.50
4772008.10.31 15:44buy2390.101.60941.50950.0000
4782008.10.31 15:44close2390.101.61031.50950.00009.005565.50
4792008.10.31 15:44buy2400.101.61051.51060.0000
4802008.10.31 16:00close2400.101.61171.51060.000012.005577.50
4812008.11.03 02:56sell2410.101.61971.71960.0000
4822008.11.03 03:11close2410.101.61891.71960.00008.005585.50
4832008.11.03 04:11sell2420.101.62781.72770.0000
4842008.11.03 04:12close2420.101.62601.72770.000018.005603.50
4852008.11.03 04:12sell2430.101.62591.72580.0000
4862008.11.03 04:36sell2440.201.62911.72900.0000
4872008.11.03 04:44close2440.201.62741.72900.000034.005637.50
4882008.11.03 04:44close2430.101.62741.72580.0000-15.005622.50
4892008.11.03 07:25sell2450.101.63651.73640.0000
4902008.11.03 07:54close2450.101.63531.73640.000012.005634.50
4912008.11.03 07:54sell2460.101.63481.73470.0000
4922008.11.03 07:55close2460.101.63371.73470.000011.005645.50
4932008.11.03 09:57buy2470.101.62141.52150.0000
4942008.11.03 09:59close2470.101.62251.52150.000011.005656.50
4952008.11.03 09:59buy2480.101.62271.52280.0000
4962008.11.03 10:09close2480.101.62391.52280.000012.005668.50
4972008.11.03 14:28buy2490.101.61051.51060.0000
4982008.11.03 14:55buy2500.201.60211.50220.0000
4992008.11.03 15:28buy2510.301.59631.49640.0000
5002008.11.03 15:49close2510.301.60131.49640.0000150.005818.50
5012008.11.03 15:49close2500.201.60131.50220.0000-16.005802.50
5022008.11.03 15:49close2490.101.60131.51060.0000-92.005710.50
5032008.11.03 16:34buy2520.101.59111.49120.0000
5042008.11.03 17:21buy2530.201.58321.48330.0000
5052008.11.03 17:54close2530.201.58651.48330.000066.005776.50
5062008.11.03 17:54close2520.101.58651.49120.0000-46.005730.50
5072008.11.04 04:42buy2540.101.57021.47030.0000
5082008.11.04 04:44close2540.101.57171.47030.000015.005745.50
5092008.11.04 04:44buy2550.101.57171.47180.0000
5102008.11.04 04:50close2550.101.57261.47180.00009.005754.50
5112008.11.04 05:33buy2560.101.56341.46350.0000
5122008.11.04 05:37close2560.101.56451.46350.000011.005765.50
5132008.11.04 05:37buy2570.101.56471.46480.0000
5142008.11.04 06:00close2570.101.56551.46480.00008.005773.50
5152008.11.04 11:45sell2580.101.58731.68720.0000
5162008.11.04 11:58close2580.101.58641.68720.00009.005782.50
5172008.11.04 21:14buy2590.101.59401.49410.0000
5182008.11.04 21:25close2590.101.59511.49410.000011.005793.50
5192008.11.05 01:35buy2600.101.59011.49020.0000
5202008.11.05 01:42close2600.101.59191.49020.000018.005811.50
5212008.11.06 01:07buy2610.101.58531.48540.0000
5222008.11.06 01:40close2610.101.58631.48540.000010.005821.50
5232008.11.06 22:26buy2620.101.56031.46040.0000
5242008.11.06 22:33close2620.101.56161.46040.000013.005834.50
5252008.11.06 22:33buy2630.101.56181.46190.0000
5262008.11.06 22:35close2630.101.56261.46190.00008.005842.50
5272008.11.07 03:58sell2640.101.56291.66280.0000
5282008.11.07 04:08close2640.101.56201.66280.00009.005851.50
5292008.11.07 05:50sell2650.101.56881.66870.0000
5302008.11.07 06:12close2650.101.56761.66870.000012.005863.50
5312008.11.10 01:30sell2660.101.58291.68280.0000
5322008.11.10 02:13sell2670.201.58531.68520.0000
5332008.11.10 04:18close2670.201.58391.68520.000028.005891.50
5342008.11.10 04:18close2660.101.58391.68280.0000-10.005881.50
5352008.11.10 07:08buy2680.101.58051.48060.0000
5362008.11.10 07:26buy2690.201.57811.47820.0000
5372008.11.10 07:37buy2700.301.57341.47350.0000
5382008.11.10 08:12buy2710.401.57011.47020.0000
5392008.11.10 09:26close2710.401.57381.47020.0000148.006029.50
5402008.11.10 09:26close2700.301.57381.47350.000012.006041.50
5412008.11.10 09:26close2690.201.57381.47820.0000-86.005955.50
5422008.11.10 09:26close2680.101.57381.48060.0000-67.005888.50
5432008.11.10 16:10buy2720.101.56651.46660.0000
5442008.11.10 16:12close2720.101.56751.46660.000010.005898.50
5452008.11.10 16:12buy2730.101.56771.46780.0000
5462008.11.10 16:22close2730.101.56891.46780.000012.005910.50
5472008.11.11 03:47sell2740.101.56541.66530.0000
5482008.11.11 06:41close2740.101.56441.66530.000010.005920.50
5492008.11.11 16:12buy2750.101.55061.45070.0000
5502008.11.11 16:34buy2760.201.54651.44660.0000
5512008.11.11 17:05buy2770.301.54161.44170.0000
5522008.11.11 17:45close2770.301.54481.44170.000096.006016.50
5532008.11.11 17:45close2760.201.54481.44660.0000-34.005982.50
5542008.11.11 17:45close2750.101.54481.45070.0000-58.005924.50
5552008.11.12 17:17buy2780.101.49681.39690.0000
5562008.11.12 17:17close2780.101.49821.39690.000014.005938.50
5572008.11.12 17:17buy2790.101.49831.39840.0000
5582008.11.12 17:17close2790.101.49941.39840.000011.005949.50
5592008.11.12 17:17buy2800.101.49951.39960.0000
5602008.11.12 17:45buy2810.201.49451.39460.0000
5612008.11.12 17:50close2810.201.49731.39460.000056.006005.50
5622008.11.12 17:50close2800.101.49731.39960.0000-22.005983.50
5632008.11.12 20:20buy2820.101.49311.39320.0000
5642008.11.12 20:22buy2830.201.49531.39540.0000
5652008.11.12 20:22close2830.201.49531.39540.00000.005983.50
5662008.11.12 20:22close2820.101.49531.39320.000022.006005.50
5672008.11.12 20:22buy2840.101.49551.39560.0000
5682008.11.12 20:46close2840.101.49661.39560.000011.006016.50
5692008.11.13 00:10buy2850.101.48621.38630.0000
5702008.11.13 00:18close2850.101.48711.38630.00009.006025.50
5712008.11.13 08:48buy2860.101.48511.38520.0000
5722008.11.13 08:50close2860.101.48601.38520.00009.006034.50
5732008.11.13 10:25sell2870.101.49691.59680.0000
5742008.11.13 10:30close2870.101.49541.59680.000015.006049.50
5752008.11.13 13:26buy2880.101.48771.38780.0000
5762008.11.13 13:27close2880.101.48951.38780.000018.006067.50
5772008.11.13 13:27buy2890.101.48991.39000.0000
5782008.11.13 19:27buy2900.201.46211.36220.0000
5792008.11.13 20:37close2900.201.47241.36220.0000206.006273.50
5802008.11.13 20:37close2890.101.47241.39000.0000-175.006098.50
5812008.11.14 05:05sell2910.101.48951.58940.0000
5822008.11.14 05:15close2910.101.48801.58940.000015.006113.50
5832008.11.14 14:33buy2920.101.47001.37010.0000
5842008.11.14 14:34close2920.101.47141.37010.000014.006127.50
5852008.11.14 14:34buy2930.101.47161.37170.0000
5862008.11.14 14:37close2930.101.47301.37170.000014.006141.50
5872008.11.14 22:47buy2940.101.47481.37490.0000
5882008.11.17 00:11buy2950.201.46951.36960.0000
5892008.11.17 01:05buy2960.301.46731.36740.0000
5902008.11.17 01:27close2960.301.46951.36740.000066.006207.50
5912008.11.17 01:27close2950.201.46951.36960.00000.006207.50
5922008.11.17 01:27close2940.101.46951.37490.0000-52.936154.57
5932008.11.17 10:46sell2970.101.49251.59240.0000
5942008.11.17 11:59close2970.101.49161.59240.00009.006163.57
5952008.11.17 15:28sell2980.101.50141.60130.0000
5962008.11.17 15:29close2980.101.50041.60130.000010.006173.57
5972008.11.17 15:29sell2990.101.50021.60010.0000
5982008.11.17 15:46close2990.101.49911.60010.000011.006184.57
5992008.11.17 16:14sell3000.101.50351.60340.0000
6002008.11.17 16:19close3000.101.50251.60340.000010.006194.57
6012008.11.18 09:07sell3010.101.50691.60680.0000
6022008.11.18 09:13close3010.101.50531.60680.000016.006210.57
6032008.11.18 19:55buy3020.101.49321.39330.0000
6042008.11.18 19:56close3020.101.49431.39330.000011.006221.57
6052008.11.18 19:56buy3030.101.49451.39460.0000
6062008.11.18 22:16close3030.101.49531.39460.00008.006229.57
6072008.11.19 15:46sell3040.101.51921.61910.0000
6082008.11.19 16:20sell3050.201.52121.62110.0000
6092008.11.19 16:22close3050.201.52041.62110.000016.006245.57
6102008.11.19 16:22close3040.101.52041.61910.0000-12.006233.57
6112008.11.19 16:22sell3060.101.52021.62010.0000
6122008.11.19 16:23sell3070.201.52201.62190.0000
6132008.11.19 16:23close3070.201.52111.62190.000018.006251.57
6142008.11.19 16:23close3060.101.52111.62010.0000-9.006242.57
6152008.11.19 16:23sell3080.101.52091.62080.0000
6162008.11.19 16:31close3080.101.51991.62080.000010.006252.57
6172008.11.20 09:55buy3090.101.48511.38520.0000
6182008.11.20 09:59close3090.101.48611.38520.000010.006262.57
6192008.11.20 09:59buy3100.101.48631.38640.0000
6202008.11.20 10:22close3100.101.48731.38640.000010.006272.57
6212008.11.20 15:51buy3110.101.48301.38310.0000
6222008.11.20 22:47buy3120.201.47281.37290.0000
6232008.11.21 00:10close3120.201.47651.37290.000074.146346.71
6242008.11.21 00:10close3110.101.47651.38310.0000-64.936281.78
6252008.11.21 05:47sell3130.101.48111.58100.0000
6262008.11.21 05:55close3130.101.47951.58100.000016.006297.78
6272008.11.21 11:11sell3140.101.49741.59730.0000
6282008.11.21 11:29close3140.101.49641.59730.000010.006307.78
6292008.11.21 12:38sell3150.101.50381.60370.0000
6302008.11.21 12:40close3150.101.50271.60370.000011.006318.78
6312008.11.21 22:21sell3160.101.48801.58790.0000
6322008.11.24 00:46sell3170.201.49531.59520.0000
6332008.11.24 00:52close3170.201.49171.59520.000072.006390.78
6342008.11.24 00:52close3160.101.49171.58790.0000-37.126353.66
6352008.11.24 05:50sell3180.101.49371.59360.0000
6362008.11.24 05:55close3180.101.49271.59360.000010.006363.66
6372008.11.24 11:34sell3190.101.50001.59990.0000
6382008.11.24 11:51close3190.101.49901.59990.000010.006373.66
6392008.11.24 17:31sell3200.101.51191.61180.0000
6402008.11.24 17:44sell3210.201.51521.61510.0000
6412008.11.24 17:45close3210.201.51371.61510.000030.006403.66
6422008.11.24 17:45close3200.101.51371.61180.0000-18.006385.66
6432008.11.24 18:05sell3220.101.51571.61560.0000
6442008.11.24 18:13close3220.101.51451.61560.000012.006397.66
6452008.11.25 01:16buy3230.101.51401.41410.0000
6462008.11.25 03:23close3230.101.51531.41410.000013.006410.66
6472008.11.25 15:34sell3240.101.53211.63200.0000
6482008.11.25 15:43close3240.101.53111.63200.000010.006420.66
6492008.11.25 19:46sell3250.101.54381.64370.0000
6502008.11.25 20:11close3250.101.54241.64370.000014.006434.66
6512008.11.26 12:24buy3260.101.53201.43210.0000
6522008.11.26 12:33close3260.101.53311.43210.000011.006445.66
6532008.11.26 16:38sell3270.101.53991.63980.0000
6542008.11.26 17:01close3270.101.53861.63980.000013.006458.66
6552008.11.26 17:40buy3280.101.52351.42360.0000
6562008.11.26 18:05close3280.101.52451.42360.000010.006468.66
6572008.11.27 02:50sell3290.101.53801.63790.0000
6582008.11.27 03:20close3290.101.53721.63790.00008.006476.66
6592008.11.27 07:50sell3300.101.54201.64190.0000
6602008.11.27 08:03sell3310.201.54041.64030.0000
6612008.11.27 08:03close3310.201.54051.64030.0000-2.006474.66
6622008.11.27 08:03close3300.101.54051.64190.000015.006489.66
6632008.11.27 08:03sell3320.101.54031.64020.0000
6642008.11.27 08:07close3320.101.53891.64020.000014.006503.66
6652008.11.27 11:20sell3330.101.54791.64780.0000
6662008.11.27 11:22close3330.101.54691.64780.000010.006513.66
6672008.11.27 11:22sell3340.101.54641.64630.0000
6682008.11.27 12:19close3340.101.54561.64630.00008.006521.66
6692008.11.28 08:06sell3350.101.54341.64330.0000
6702008.11.28 08:32close3350.101.54241.64330.000010.006531.66
6712008.12.01 01:25buy3360.101.53501.43510.0000
6722008.12.01 02:35buy3370.201.53091.43100.0000
6732008.12.01 03:58close3370.201.53291.43100.000040.006571.66
6742008.12.01 03:58close3360.101.53291.43510.0000-21.006550.66
6752008.12.01 09:45buy3380.101.51931.41940.0000
6762008.12.01 10:00close3380.101.52031.41940.000010.006560.66
6772008.12.01 11:00buy3390.101.51351.41360.0000
6782008.12.01 11:30buy3400.201.50801.40810.0000
6792008.12.01 11:55buy3410.301.50371.40380.0000
6802008.12.01 16:24buy3420.401.49061.39070.0000
6812008.12.01 16:46buy3430.501.48721.38730.0000
6822008.12.01 17:00buy3440.601.48361.38370.0000
6832008.12.01 20:55close3440.601.49301.38370.0000564.007124.66
6842008.12.01 20:55close3430.501.49301.38730.0000290.007414.66
6852008.12.01 20:55close3420.401.49301.39070.000096.007510.66
6862008.12.01 20:55close3410.301.49301.40380.0000-321.007189.66
6872008.12.01 20:55close3400.201.49301.40810.0000-300.006889.66
6882008.12.01 20:55close3390.101.49301.41360.0000-205.006684.66
6892008.12.02 01:54sell3450.101.49091.59080.0000
6902008.12.02 01:56close3450.101.48961.59080.000013.006697.66
6912008.12.02 05:10buy3460.101.49021.39030.0000
6922008.12.02 05:31close3460.101.49101.39030.00008.006705.66
6932008.12.02 09:45buy3470.101.48111.38120.0000
6942008.12.02 10:07close3470.101.48241.38120.000013.006718.66
6952008.12.02 14:25sell3480.101.50051.60040.0000
6962008.12.02 14:49sell3490.201.50341.60330.0000
6972008.12.02 14:56close3490.201.50191.60330.000030.006748.66
6982008.12.02 14:56close3480.101.50191.60040.0000-14.006734.66
6992008.12.03 04:06sell3500.101.49211.59200.0000
7002008.12.03 04:46close3500.101.49111.59200.000010.006744.66
7012008.12.03 06:00buy3510.101.48771.38780.0000
7022008.12.03 06:24close3510.101.48901.38780.000013.006757.66
7032008.12.03 10:54buy3520.101.46921.36930.0000
7042008.12.03 11:07close3520.101.47061.36930.000014.006771.66
7052008.12.03 11:07buy3530.101.47081.37090.0000
7062008.12.03 11:40close3530.101.47191.37090.000011.006782.66
7072008.12.04 08:52buy3540.101.46901.36910.0000
7082008.12.04 09:07close3540.101.47001.36910.000010.006792.66
7092008.12.04 10:05buy3550.101.45271.35280.0000
7102008.12.04 10:07close3550.101.45361.35280.00009.006801.66
7112008.12.04 10:07buy3560.101.45401.35410.0000
7122008.12.04 10:17close3560.101.45571.35410.000017.006818.66
7132008.12.04 17:50sell3570.101.47781.57770.0000
7142008.12.04 18:38close3570.101.47671.57770.000011.006829.66
7152008.12.04 21:59buy3580.101.46741.36750.0000
7162008.12.04 22:01close3580.101.46821.36750.00008.006837.66
7172008.12.05 02:22buy3590.101.46471.36480.0000
7182008.12.05 03:16close3590.101.46611.36480.000014.006851.66
7192008.12.05 14:19buy3600.101.46491.36500.0000
7202008.12.05 14:27close3600.101.46571.36500.00008.006859.66
7212008.12.05 21:49sell3610.101.47311.57300.0000
7222008.12.05 22:45close3610.101.47201.57300.000011.006870.66
7232008.12.08 08:17sell3620.101.48561.58550.0000
7242008.12.08 08:23close3620.101.48401.58550.000016.006886.66
7252008.12.08 08:23sell3630.101.48381.58370.0000
7262008.12.08 08:24close3630.101.48281.58370.000010.006896.66
7272008.12.08 08:24sell3640.101.48201.58190.0000
7282008.12.08 09:43sell3650.201.49761.59750.0000
7292008.12.08 10:19sell3660.301.50101.60090.0000
7302008.12.08 10:49close3660.301.49581.60090.0000156.007052.66
7312008.12.08 10:49close3650.201.49581.59750.000036.007088.66
7322008.12.08 10:49close3640.101.49581.58190.0000-138.006950.66
7332008.12.08 20:40sell3670.101.48811.58800.0000
7342008.12.08 21:09sell3680.201.49331.59320.0000
7352008.12.08 21:29close3680.201.49121.59320.000042.006992.66
7362008.12.08 21:29close3670.101.49121.58800.0000-31.006961.66
7372008.12.09 08:40buy3690.101.47971.37980.0000
7382008.12.09 08:59close3690.101.48091.37980.000012.006973.66
7392008.12.09 17:06sell3700.101.47811.57800.0000
7402008.12.09 17:18close3700.101.47711.57800.000010.006983.66
7412008.12.10 08:30sell3710.101.48341.58330.0000
7422008.12.10 08:52close3710.101.48211.58330.000013.006996.66
7432008.12.10 20:44buy3720.101.47741.37750.0000
7442008.12.10 20:55close3720.101.47861.37750.000012.007008.66
7452008.12.11 03:30sell3730.101.48481.58470.0000
7462008.12.11 07:17sell3740.201.49491.59480.0000
7472008.12.11 09:42close3740.201.49061.59480.000086.007094.66
7482008.12.11 09:42close3730.101.49061.58470.0000-58.007036.66
7492008.12.11 19:13sell3750.101.50541.60530.0000
7502008.12.11 19:17close3750.101.50411.60530.000013.007049.66
7512008.12.11 19:17sell3760.101.50391.60380.0000
7522008.12.11 19:28close3760.101.50251.60380.000014.007063.66
7532008.12.15 05:40sell3770.101.50401.60390.0000
7542008.12.15 06:30close3770.101.50291.60390.000011.007074.66
7552008.12.15 15:58sell3780.101.52571.62560.0000
7562008.12.15 15:59close3780.101.52471.62560.000010.007084.66
7572008.12.15 15:59sell3790.101.52421.62410.0000
7582008.12.15 16:53sell3800.201.53271.63260.0000
7592008.12.15 17:36close3800.201.52931.63260.000068.007152.66
7602008.12.15 17:36close3790.101.52931.62410.0000-51.007101.66
7612008.12.16 13:56sell3810.101.53081.63070.0000
7622008.12.16 14:49sell3820.201.53621.63610.0000
7632008.12.16 15:05close3820.201.53361.63610.000052.007153.66
7642008.12.16 15:05close3810.101.53361.63070.0000-28.007125.66
7652008.12.16 16:59buy3830.101.52751.42760.0000
7662008.12.16 17:00close3830.101.52881.42760.000013.007138.66
7672008.12.16 21:32sell3840.101.55581.65570.0000
7682008.12.16 21:32close3840.101.55501.65570.00008.007146.66
7692008.12.16 21:32sell3850.101.55491.65480.0000
7702008.12.16 21:35close3850.101.55391.65480.000010.007156.66
7712008.12.16 21:50sell3860.101.55721.65710.0000
7722008.12.16 22:31close3860.101.55631.65710.00009.007165.66
7732008.12.17 10:50buy3870.101.55261.45270.0000
7742008.12.17 11:36buy3880.201.54471.44480.0000
7752008.12.17 13:54buy3890.301.52901.42910.0000
7762008.12.17 14:48close3890.301.53881.42910.0000294.007459.66
7772008.12.17 14:48close3880.201.53881.44480.0000-118.007341.66
7782008.12.17 14:48close3870.101.53881.45270.0000-138.007203.66
7792008.12.18 05:31sell3900.101.55431.65420.0000
7802008.12.18 06:40sell3910.201.55941.65930.0000
7812008.12.18 06:54close3910.201.55721.65930.000044.007247.66
7822008.12.18 06:54close3900.101.55721.65420.0000-29.007218.66
7832008.12.18 08:23buy3920.101.54551.44560.0000
7842008.12.18 08:50buy3930.201.54071.44080.0000
7852008.12.18 08:56close3930.201.54311.44080.000048.007266.66
7862008.12.18 08:56close3920.101.54311.44560.0000-24.007242.66
7872008.12.18 09:47buy3940.101.54051.44060.0000
7882008.12.18 09:51close3940.101.54131.44060.00008.007250.66
7892008.12.18 15:34buy3950.101.52961.42970.0000
7902008.12.18 15:38close3950.101.53081.42970.000012.007262.66
7912008.12.18 18:15buy3960.101.50651.40660.0000
7922008.12.19 00:42close3960.101.50741.40660.00009.077271.73
7932008.12.19 00:48sell3970.101.50661.60650.0000
7942008.12.19 00:57close3970.101.50511.60650.000015.007286.73
7952008.12.19 17:37buy3980.101.48811.38820.0000
7962008.12.19 17:41close3980.101.48891.38820.00008.007294.73
7972008.12.19 22:30sell3990.101.49251.59240.0000
7982008.12.19 22:35close3990.101.49051.59240.000020.007314.73
7992008.12.22 01:02sell4000.101.49671.59660.0000
8002008.12.22 01:03close4000.101.49561.59660.000011.007325.73
8012008.12.22 01:03sell4010.101.49551.59540.0000
8022008.12.22 03:03close4010.101.49451.59540.000010.007335.73
8032008.12.22 04:30buy4020.101.49031.39040.0000
8042008.12.22 05:05close4020.101.49041.39040.00001.007336.73
8052008.12.22 12:05buy4030.101.47341.37350.0000
8062008.12.22 12:07close4030.101.47441.37350.000010.007346.73
8072008.12.22 12:07buy4040.101.47461.37470.0000
8082008.12.22 12:08close4040.101.47571.37470.000011.007357.73
8092008.12.22 12:08buy4050.101.47611.37620.0000
8102008.12.22 12:09close4050.101.47671.37620.00006.007363.73
8112008.12.22 12:09buy4060.101.47671.37680.0000
8122008.12.22 12:42close4060.101.47751.37680.00008.007371.73
8132008.12.23 17:07buy4070.101.47161.37170.0000
8142008.12.23 17:35close4070.101.47291.37170.000013.007384.73
8152008.12.26 09:06sell4080.101.47601.57590.0000
8162008.12.26 09:57close4080.101.47511.57590.00009.007393.73
8172008.12.26 22:47buy4090.101.46081.36090.0000
8182008.12.26 22:54close4090.101.46311.36090.000023.007416.73
8192008.12.29 01:35sell4100.101.47021.57010.0000
8202008.12.29 03:45close4100.101.46921.57010.000010.007426.73
8212008.12.29 08:25sell4110.101.47261.57250.0000
8222008.12.29 08:30close4110.101.47161.57250.000010.007436.73
8232008.12.29 19:17buy4120.101.45451.35460.0000
8242008.12.29 20:07buy4130.201.44781.34790.0000
8252008.12.29 20:24close4130.201.45051.34790.000054.007490.73
8262008.12.29 20:24close4120.101.45051.35460.0000-40.007450.73
8272008.12.29 23:01buy4140.101.44121.34130.0000
8282008.12.30 00:10close4140.101.44221.34130.000010.077460.80
8292008.12.30 14:15buy4150.101.44711.34720.0000
8302008.12.30 15:44close4150.101.44841.34720.000013.007473.80
8312008.12.30 17:36buy4160.101.44191.34200.0000
8322008.12.30 17:39close4160.101.44301.34200.000011.007484.80
8332008.12.30 17:39buy4170.101.44321.34330.0000
8342008.12.30 19:24close4170.101.44441.34330.000012.007496.80
8352008.12.31 11:25sell4180.101.45051.55040.0000
8362008.12.31 11:30close4180.101.44971.55040.00008.007504.80
8372008.12.31 12:14sell4190.101.45351.55340.0000
8382008.12.31 16:57close4190.101.44711.55340.000064.007568.80
8392009.01.02 08:25buy4200.101.45821.35830.0000
8402009.01.02 09:55close4200.101.45951.35830.000013.007581.80
8412009.01.02 12:21buy4210.101.44981.34990.0000
8422009.01.02 12:40buy4220.201.44611.34620.0000
8432009.01.02 12:45close4220.201.44781.34620.000034.007615.80
8442009.01.02 12:45close4210.101.44781.34990.0000-20.007595.80
8452009.01.02 22:42sell4230.101.45341.55330.0000
8462009.01.05 01:04close4230.101.45031.55330.000030.887626.68
8472009.01.05 07:52sell4240.101.45131.55120.0000
8482009.01.05 09:26close4240.101.45021.55120.000011.007637.68
8492009.01.05 18:29sell4250.101.46321.56310.0000
8502009.01.05 18:43close4250.101.46181.56310.000014.007651.68
8512009.01.06 06:30buy4260.101.45961.35970.0000
8522009.01.06 06:50close4260.101.46081.35970.000012.007663.68
8532009.01.06 12:53buy4270.101.46061.36070.0000
8542009.01.06 12:56close4270.101.46191.36070.000013.007676.68
8552009.01.06 17:55sell4280.101.47661.57650.0000
8562009.01.06 19:11sell4290.201.49191.59180.0000
8572009.01.07 09:14close4290.201.48581.59180.0000121.767798.44
8582009.01.07 09:14close4280.101.48581.57650.0000-92.127706.32
8592009.01.07 14:14sell4300.101.50451.60440.0000
8602009.01.07 14:34sell4310.201.50741.60730.0000
8612009.01.07 14:41sell4320.301.51031.61020.0000
8622009.01.07 14:53close4320.301.50801.61020.000069.007775.32
8632009.01.07 14:53close4310.201.50801.60730.0000-12.007763.32
8642009.01.07 14:53close4300.101.50801.60440.0000-35.007728.32
8652009.01.08 01:15buy4330.101.50701.40710.0000
8662009.01.08 01:38buy4340.201.50531.40540.0000
8672009.01.08 02:06close4340.201.50641.40540.000022.007750.32
8682009.01.08 02:06close4330.101.50641.40710.0000-6.007744.32
8692009.01.08 14:46sell4350.101.52951.62940.0000
8702009.01.08 15:12sell4360.201.53441.63430.0000
8712009.01.08 15:24close4360.201.53211.63430.000046.007790.32
8722009.01.08 15:24close4350.101.53211.62940.0000-26.007764.32
8732009.01.09 10:25buy4370.101.51551.41560.0000
8742009.01.09 10:36close4370.101.51661.41560.000011.007775.32
8752009.01.09 13:49sell4380.101.53231.63220.0000
8762009.01.09 14:06close4380.101.53131.63220.000010.007785.32
8772009.01.09 15:48buy4390.101.51841.41850.0000
8782009.01.09 16:55close4390.101.51951.41850.000011.007796.32
8792009.01.12 10:15buy4400.101.49441.39450.0000
8802009.01.12 10:19close4400.101.49551.39450.000011.007807.32
8812009.01.12 10:19buy4410.101.49561.39570.0000
8822009.01.12 10:25close4410.101.49691.39570.000013.007820.32
8832009.01.13 02:15buy4420.101.47691.37700.0000
8842009.01.13 02:46close4420.101.47801.37700.000011.007831.32
8852009.01.13 08:40buy4430.101.46761.36770.0000
8862009.01.13 09:01close4430.101.46861.36770.000010.007841.32
8872009.01.14 02:39sell4440.101.45711.55700.0000
8882009.01.14 04:52close4440.101.45591.55700.000012.007853.32
8892009.01.14 06:42sell4450.101.45901.55890.0000
8902009.01.14 07:17sell4460.201.46111.56100.0000
8912009.01.14 07:21close4460.201.45981.56100.000026.007879.32
8922009.01.14 07:21close4450.101.45981.55890.0000-8.007871.32
8932009.01.14 09:35sell4470.101.46791.56780.0000
8942009.01.14 09:38close4470.101.46711.56780.00008.007879.32
8952009.01.14 09:38sell4480.101.46671.56660.0000
8962009.01.14 09:44close4480.101.46571.56660.000010.007889.32
8972009.01.14 11:06buy4490.101.45201.35210.0000
8982009.01.14 11:08close4490.101.45321.35210.000012.007901.32
8992009.01.14 11:08buy4500.101.45361.35370.0000
9002009.01.14 11:19close4500.101.45481.35370.000012.007913.32
9012009.01.15 07:55sell4510.101.46351.56340.0000
9022009.01.15 07:58close4510.101.46231.56340.000012.007925.32
9032009.01.15 07:58sell4520.101.46191.56180.0000
9042009.01.15 08:12close4520.101.46061.56180.000013.007938.32
9052009.01.15 15:15sell4530.101.46621.56610.0000
9062009.01.15 15:20close4530.101.46511.56610.000011.007949.32
9072009.01.15 16:08buy4540.101.45471.35480.0000
9082009.01.15 16:48close4540.101.45571.35480.000010.007959.32
9092009.01.15 20:54sell4550.101.46591.56580.0000
9102009.01.15 21:31close4550.101.46451.56580.000014.007973.32
9112009.01.16 03:50sell4560.101.47651.57640.0000
9122009.01.16 07:39sell4570.201.48641.58630.0000
9132009.01.16 07:58close4570.201.48251.58630.000078.008051.32
9142009.01.16 07:58close4560.101.48251.57640.0000-60.007991.32
9152009.01.16 16:36buy4580.101.48351.38360.0000
9162009.01.16 17:05close4580.101.48461.38360.000011.008002.32
9172009.01.16 18:31buy4590.101.47321.37330.0000
9182009.01.16 19:11buy4600.201.46741.36750.0000
9192009.01.16 19:40close4600.201.46971.36750.000046.008048.32
9202009.01.16 19:40close4590.101.46971.37330.0000-35.008013.32
9212009.01.19 01:05sell4610.101.48761.58750.0000
9222009.01.19 01:33close4610.101.48661.58750.000010.008023.32
9232009.01.19 04:35sell4620.101.48941.58930.0000
9242009.01.19 05:09close4620.101.48861.58930.00008.008031.32
9252009.01.19 09:03buy4630.101.47211.37220.0000
9262009.01.19 09:04close4630.101.47311.37220.000010.008041.32
9272009.01.19 09:04buy4640.101.47361.37370.0000
9282009.01.19 09:12close4640.101.47521.37370.000016.008057.32
9292009.01.19 14:00buy4650.101.46031.36040.0000
9302009.01.19 14:56buy4660.201.45351.35360.0000
9312009.01.19 15:38buy4670.301.44841.34850.0000
9322009.01.19 16:39close4670.301.45241.34850.0000120.008177.32
9332009.01.19 16:39close4660.201.45241.35360.0000-22.008155.32
9342009.01.19 16:39close4650.101.45241.36040.0000-79.008076.32
9352009.01.19 21:15buy4680.101.44571.34580.0000
9362009.01.19 23:35buy4690.201.43821.33830.0000
9372009.01.20 00:28close4690.201.44111.33830.000058.148134.46
9382009.01.20 00:28close4680.101.44111.34580.0000-45.938088.53
9392009.01.20 01:58buy4700.101.42921.32930.0000
9402009.01.20 02:12close4700.101.43011.32930.00009.008097.53
9412009.01.20 05:45buy4710.101.42121.32130.0000
9422009.01.20 06:06buy4720.201.41711.31720.0000
9432009.01.20 06:17close4720.201.41891.31720.000036.008133.53
9442009.01.20 06:17close4710.101.41891.32130.0000-23.008110.53
9452009.01.20 09:50buy4730.101.40671.30680.0000
9462009.01.20 10:17buy4740.201.40051.30060.0000
9472009.01.20 11:33close4740.201.40281.30060.000046.008156.53
9482009.01.20 11:33close4730.101.40281.30680.0000-39.008117.53
9492009.01.20 13:04buy4750.101.39401.29410.0000
9502009.01.20 13:05close4750.101.39541.29410.000014.008131.53
9512009.01.20 18:29sell4760.101.40271.50260.0000
9522009.01.20 18:30close4760.101.40171.50260.000010.008141.53
9532009.01.21 03:36sell4770.101.39611.49600.0000
9542009.01.21 05:06close4770.101.39481.49600.000013.008154.53
9552009.01.21 09:10buy4780.101.38081.28090.0000
9562009.01.21 09:49buy4790.201.37511.27520.0000
9572009.01.21 09:51close4790.201.37751.27520.000048.008202.53
9582009.01.21 09:51close4780.101.37751.28090.0000-33.008169.53
9592009.01.21 21:55sell4800.101.39621.49610.0000
9602009.01.21 23:00close4800.101.39511.49610.000011.008180.53
9612009.01.22 01:20buy4810.101.38661.28670.0000
9622009.01.22 01:21close4810.101.38761.28670.000010.008190.53
9632009.01.22 01:21buy4820.101.38781.28790.0000
9642009.01.22 01:29close4820.101.38891.28790.000011.008201.53
9652009.01.22 12:30buy4830.101.37831.27840.0000
9662009.01.22 12:43close4830.101.37931.27840.000010.008211.53
9672009.01.22 13:07buy4840.101.37701.27710.0000
9682009.01.22 13:37buy4850.201.37461.27470.0000
9692009.01.22 13:40close4850.201.37581.27470.000024.008235.53
9702009.01.22 13:40close4840.101.37581.27710.0000-12.008223.53
9712009.01.22 18:40sell4860.101.38801.48790.0000
9722009.01.22 18:44close4860.101.38681.48790.000012.008235.53
9732009.01.22 18:44sell4870.101.38661.48650.0000
9742009.01.22 19:02close4870.101.38561.48650.000010.008245.53
9752009.01.23 01:57buy4880.101.38511.28520.0000
9762009.01.23 05:54buy4890.201.37511.27520.0000
9772009.01.23 08:12close4890.201.37891.27520.000076.008321.53
9782009.01.23 08:12close4880.101.37891.28520.0000-62.008259.53
9792009.01.23 10:57buy4900.101.35781.25790.0000
9802009.01.23 11:10buy4910.201.35381.25390.0000
9812009.01.23 11:13close4910.201.35581.25390.000040.008299.53
9822009.01.23 11:13close4900.101.35581.25790.0000-20.008279.53
9832009.01.23 11:13buy4920.101.35601.25610.0000
9842009.01.23 11:25close4920.101.35691.25610.00009.008288.53
9852009.01.26 00:54buy4930.101.36031.26040.0000
9862009.01.26 00:58close4930.101.36131.26040.000010.008298.53
9872009.01.26 09:26sell4940.101.36931.46920.0000
9882009.01.26 09:55sell4950.201.37181.47170.0000
9892009.01.26 09:58close4950.201.37051.47170.000026.008324.53
9902009.01.26 09:58close4940.101.37051.46920.0000-12.008312.53
9912009.01.26 09:58sell4960.101.37011.47000.0000
9922009.01.26 10:08close4960.101.36901.47000.000011.008323.53
9932009.01.26 13:12sell4970.101.38351.48340.0000
9942009.01.26 13:46sell4980.201.38741.48730.0000
9952009.01.26 14:11close4980.201.38561.48730.000036.008359.53
9962009.01.26 14:11close4970.101.38561.48340.0000-21.008338.53
9972009.01.26 20:28buy4990.101.38911.28920.0000
9982009.01.26 20:35close4990.101.39011.28920.000010.008348.53
9992009.01.27 04:12sell5000.101.40441.50430.0000
10002009.01.27 04:12close5000.101.40341.50430.000010.008358.53
10012009.01.27 04:12sell5010.101.40301.50290.0000
10022009.01.27 04:45sell5020.201.40561.50550.0000
10032009.01.27 04:52close5020.201.40411.50550.000030.008388.53
10042009.01.27 04:52close5010.101.40411.50290.0000-11.008377.53
10052009.01.27 09:04sell5030.101.41561.51550.0000
10062009.01.27 09:15close5030.101.41421.51550.000014.008391.53
10072009.01.27 09:35sell5040.101.41841.51830.0000
10082009.01.27 09:43close5040.101.41681.51830.000016.008407.53
10092009.01.27 10:35sell5050.101.42221.52210.0000
10102009.01.27 10:37close5050.101.42111.52210.000011.008418.53
10112009.01.27 10:37sell5060.101.42091.52080.0000
10122009.01.27 10:38close5060.101.41991.52080.000010.008428.53
10132009.01.27 10:38sell5070.101.41971.51960.0000
10142009.01.27 10:45close5070.101.41851.51960.000012.008440.53
10152009.01.27 13:07buy5080.101.40881.30890.0000
10162009.01.27 13:08close5080.101.41051.30890.000017.008457.53
10172009.01.27 13:08buy5090.101.41071.31080.0000
10182009.01.27 16:36close5090.101.41171.31080.000010.008467.53
10192009.01.28 21:35buy5100.101.41891.31900.0000
10202009.01.28 21:39close5100.101.41991.31900.000010.008477.53
10212009.01.28 21:39buy5110.101.42031.32040.0000
10222009.01.28 21:43close5110.101.42131.32040.000010.008487.53
10232009.01.29 08:25buy5120.101.40881.30890.0000
10242009.01.29 08:41close5120.101.40991.30890.000011.008498.53
10252009.01.29 12:25sell5130.101.42921.52910.0000
10262009.01.29 12:27close5130.101.42821.52910.000010.008508.53
10272009.01.29 12:27sell5140.101.42801.52790.0000
10282009.01.29 13:01sell5150.201.43111.53100.0000
10292009.01.29 13:14close5150.201.42961.53100.000030.008538.53
10302009.01.29 13:14close5140.101.42961.52790.0000-16.008522.53
10312009.01.30 07:25sell5160.101.42521.52510.0000
10322009.01.30 08:11close5160.101.42421.52510.000010.008532.53
10332009.01.30 19:23sell5170.101.44751.54740.0000
10342009.01.30 19:24close5170.101.44631.54740.000012.008544.53
10352009.01.30 19:24sell5180.101.44611.54600.0000
10362009.01.30 19:40close5180.101.44511.54600.000010.008554.53
10372009.02.02 00:00sell5190.101.44381.54370.0000
10382009.02.02 00:40close5190.101.44261.54370.000012.008566.53
10392009.02.02 01:03buy5200.101.44131.34140.0000
10402009.02.02 01:54close5200.101.44231.34140.000010.008576.53
10412009.02.02 06:50sell5210.101.44081.54070.0000
10422009.02.02 07:05close5210.101.43961.54070.000012.008588.53
10432009.02.02 08:09buy5220.101.43401.33410.0000
10442009.02.02 09:25buy5230.201.42591.32600.0000
10452009.02.02 13:37buy5240.301.40931.30940.0000
10462009.02.02 16:09close5240.301.42011.30940.0000324.008912.53
10472009.02.02 16:09close5230.201.42011.32600.0000-116.008796.53
10482009.02.02 16:09close5220.101.42011.33410.0000-139.008657.53
10492009.02.02 18:58sell5250.101.42731.52720.0000
10502009.02.02 18:59close5250.101.42631.52720.000010.008667.53
10512009.02.02 18:59sell5260.101.42591.52580.0000
10522009.02.02 19:52close5260.101.42471.52580.000012.008679.53
10532009.02.03 00:32buy5270.101.42181.32190.0000
10542009.02.03 01:22close5270.101.42281.32190.000010.008689.53
10552009.02.03 15:46sell5280.101.43111.53100.0000
10562009.02.03 16:21sell5290.201.43621.53610.0000
10572009.02.03 16:31close5290.201.43401.53610.000044.008733.53
10582009.02.03 16:31close5280.101.43401.53100.0000-29.008704.53
10592009.02.03 21:36sell5300.101.44671.54660.0000
10602009.02.03 22:13close5300.101.44571.54660.000010.008714.53
10612009.02.05 11:39sell5310.101.45161.55150.0000
10622009.02.05 11:57sell5320.201.45371.55360.0000
10632009.02.05 12:00close5320.201.45261.55360.000022.008736.53
10642009.02.05 12:00close5310.101.45261.55150.0000-10.008726.53
10652009.02.06 04:07buy5330.101.46041.36050.0000
10662009.02.06 04:43close5330.101.46141.36050.000010.008736.53
10672009.02.06 06:51sell5340.101.46341.56330.0000
10682009.02.06 07:15close5340.101.46241.56330.000010.008746.53
10692009.02.06 09:05sell5350.101.47151.57140.0000
10702009.02.06 09:30sell5360.201.47441.57430.0000
10712009.02.06 09:39close5360.201.47301.57430.000028.008774.53
10722009.02.06 09:39close5350.101.47301.57140.0000-15.008759.53
10732009.02.06 09:39sell5370.101.47281.57270.0000
10742009.02.06 09:40close5370.101.47171.57270.000011.008770.53
10752009.02.06 19:55sell5380.101.48271.58260.0000
10762009.02.06 19:59sell5390.201.48101.58090.0000
10772009.02.06 20:00close5390.201.48111.58090.0000-2.008768.53
10782009.02.06 20:00close5380.101.48111.58260.000016.008784.53
10792009.02.09 00:31sell5400.101.48451.58440.0000
10802009.02.09 00:36close5400.101.48351.58440.000010.008794.53
10812009.02.09 04:08buy5410.101.47521.37530.0000
10822009.02.09 04:20close5410.101.47621.37530.000010.008804.53
10832009.02.09 11:30sell5420.101.48471.58460.0000
10842009.02.09 12:54sell5430.201.49141.59130.0000
10852009.02.09 13:37close5430.201.48821.59130.000064.008868.53
10862009.02.09 13:37close5420.101.48821.58460.0000-35.008833.53
10872009.02.10 02:12buy5440.101.47941.37950.0000
10882009.02.10 02:12close5440.101.48051.37950.000011.008844.53
10892009.02.10 02:12buy5450.101.48071.38080.0000
10902009.02.10 02:23close5450.101.48201.38080.000013.008857.53
10912009.02.10 17:51buy5460.101.46111.36120.0000
10922009.02.10 17:53close5460.101.46221.36120.000011.008868.53
10932009.02.10 17:53buy5470.101.46231.36240.0000
10942009.02.10 18:50close5470.101.46331.36240.000010.008878.53
10952009.02.10 20:08buy5480.101.45091.35100.0000
10962009.02.10 20:33buy5490.201.44771.34780.0000
10972009.02.10 20:34close5490.201.44951.34780.000036.008914.53
10982009.02.10 20:34close5480.101.44951.35100.0000-14.008900.53
10992009.02.10 20:34buy5500.101.44971.34980.0000
11002009.02.10 20:48close5500.101.45071.34980.000010.008910.53
11012009.02.11 02:03buy5510.101.44931.34940.0000
11022009.02.11 02:04close5510.101.45031.34940.000010.008920.53
11032009.02.11 02:04buy5520.101.45071.35080.0000
11042009.02.11 03:10close5520.101.45151.35080.00008.008928.53
11052009.02.11 07:13buy5530.101.44251.34260.0000
11062009.02.11 07:19close5530.101.44371.34260.000012.008940.53
11072009.02.11 11:26sell5540.101.45221.55210.0000
11082009.02.11 11:29close5540.101.45121.55210.000010.008950.53
11092009.02.11 11:29sell5550.101.45081.55070.0000
11102009.02.11 11:31close5550.101.44911.55070.000017.008967.53
11112009.02.12 10:15buy5560.101.42111.32120.0000
11122009.02.12 10:33close5560.101.42211.32120.000010.008977.53
11132009.02.13 04:27sell5570.101.43681.53670.0000
11142009.02.13 08:02close5570.101.43581.53670.000010.008987.53
11152009.02.13 09:10sell5580.101.44431.54420.0000
11162009.02.13 09:12close5580.101.44321.54420.000011.008998.53
11172009.02.13 09:12sell5590.101.44281.54270.0000
11182009.02.13 09:17close5590.101.44181.54270.000010.009008.53
11192009.02.13 09:56sell5600.101.44641.54630.0000
11202009.02.13 10:04close5600.101.44531.54630.000011.009019.53
11212009.02.13 10:04sell5610.101.44521.54510.0000
11222009.02.13 10:20sell5620.201.45031.55020.0000
11232009.02.13 11:10sell5630.301.45671.55660.0000
11242009.02.13 11:47close5630.301.45231.55660.0000132.009151.53
11252009.02.13 11:47close5620.201.45231.55020.0000-40.009111.53
11262009.02.13 11:47close5610.101.45231.54510.0000-71.009040.53
11272009.02.13 15:28buy5640.101.43921.33930.0000
11282009.02.13 15:30close5640.101.44031.33930.000011.009051.53
11292009.02.16 00:43buy5650.101.42431.32440.0000
11302009.02.16 01:19close5650.101.42531.32440.000010.009061.53
11312009.02.16 07:51buy5660.101.41721.31730.0000
11322009.02.16 08:21close5660.101.41821.31730.000010.009071.53
11332009.02.16 14:45sell5670.101.42811.52800.0000
11342009.02.16 15:02sell5680.201.43041.53030.0000
11352009.02.16 15:03close5680.201.42911.53030.000026.009097.53
11362009.02.16 15:03close5670.101.42911.52800.0000-10.009087.53
11372009.02.16 15:03sell5690.101.42871.52860.0000
11382009.02.16 16:39close5690.101.42771.52860.000010.009097.53
11392009.02.16 23:05sell5700.101.42881.52870.0000
11402009.02.16 23:16close5700.101.42761.52870.000012.009109.53
11412009.02.17 02:34buy5710.101.42081.32090.0000
11422009.02.17 02:40close5710.101.42181.32090.000010.009119.53
11432009.02.17 08:43buy5720.101.41541.31550.0000
11442009.02.17 08:43close5720.101.41641.31550.000010.009129.53
11452009.02.17 08:43buy5730.101.41651.31660.0000
11462009.02.17 10:30close5730.101.41751.31660.000010.009139.53
11472009.02.17 11:13sell5740.101.42751.52740.0000
11482009.02.17 11:16close5740.101.42661.52740.00009.009148.53
11492009.02.17 11:32sell5750.101.42781.52770.0000
11502009.02.17 11:33close5750.101.42681.52770.000010.009158.53
11512009.02.17 11:33sell5760.101.42641.52630.0000
11522009.02.17 11:48close5760.101.42561.52630.00008.009166.53
11532009.02.18 07:50sell5770.101.42721.52710.0000
11542009.02.18 09:00close5770.101.42641.52710.00008.009174.53
11552009.02.18 09:47buy5780.101.41791.31800.0000
11562009.02.18 10:31buy5790.201.41191.31200.0000
11572009.02.18 10:56close5790.201.41421.31200.000046.009220.53
11582009.02.18 10:56close5780.101.41421.31800.0000-37.009183.53
11592009.02.19 08:55sell5800.101.43211.53200.0000
11602009.02.19 09:10sell5810.201.43441.53430.0000
11612009.02.19 09:38sell5820.301.43721.53710.0000
11622009.02.19 10:14sell5830.401.43921.53910.0000
11632009.02.19 10:30close5830.401.43661.53910.0000104.009287.53
11642009.02.19 10:30close5820.301.43661.53710.000018.009305.53
11652009.02.19 10:30close5810.201.43661.53430.0000-44.009261.53
11662009.02.19 10:30close5800.101.43661.53200.0000-45.009216.53
11672009.02.19 16:46buy5840.101.43071.33080.0000
11682009.02.19 17:02close5840.101.43181.33080.000011.009227.53
11692009.02.20 09:34buy5850.101.41721.31730.0000
11702009.02.20 09:42close5850.101.41831.31730.000011.009238.53
11712009.02.20 15:35buy5860.101.42551.32560.0000
11722009.02.20 15:42close5860.101.42661.32560.000011.009249.53
11732009.02.23 01:12buy5870.101.43781.33790.0000
11742009.02.23 01:21close5870.101.43881.33790.000010.009259.53
11752009.02.23 03:05sell5880.101.45011.55000.0000
11762009.02.23 03:40sell5890.201.45221.55210.0000
11772009.02.23 06:23close5890.201.45091.55210.000026.009285.53
11782009.02.23 06:23close5880.101.45091.55000.0000-8.009277.53
11792009.02.23 08:11sell5900.101.45651.55640.0000
11802009.02.23 09:04close5900.101.45521.55640.000013.009290.53
11812009.02.23 11:39sell5910.101.46241.56230.0000
11822009.02.23 11:56close5910.101.46161.56230.00008.009298.53
11832009.02.23 20:17buy5920.101.45001.35010.0000
11842009.02.23 20:29close5920.101.45111.35010.000011.009309.53
11852009.02.24 03:02sell5930.101.45431.55420.0000
11862009.02.24 03:48close5930.101.45331.55420.000010.009319.53
11872009.02.24 16:28buy5940.101.44021.34030.0000
11882009.02.24 16:30close5940.101.44121.34030.000010.009329.53
11892009.02.24 20:46sell5950.101.44971.54960.0000
11902009.02.24 20:47close5950.101.44891.54960.00008.009337.53
11912009.02.24 20:47sell5960.101.44881.54870.0000
11922009.02.24 21:05close5960.101.44801.54870.00008.009345.53
11932009.02.25 00:34sell5970.101.45271.55260.0000
11942009.02.25 00:46close5970.101.45171.55260.000010.009355.53
11952009.02.25 13:17buy5980.101.43881.33890.0000
11962009.02.25 13:23close5980.101.43981.33890.000010.009365.53
11972009.02.25 15:35buy5990.101.43231.33240.0000
11982009.02.25 16:21buy6000.201.42741.32750.0000
11992009.02.25 16:41close6000.201.42951.32750.000042.009407.53
12002009.02.25 16:41close5990.101.42951.33240.0000-28.009379.53
12012009.02.26 02:35sell6010.101.42781.52770.0000
12022009.02.26 03:01close6010.101.42701.52770.00008.009387.53
12032009.02.26 07:21buy6020.101.42231.32240.0000
12042009.02.26 07:24close6020.101.42331.32240.000010.009397.53
12052009.02.26 07:24buy6030.101.42351.32360.0000
12062009.02.26 09:50close6030.101.42471.32360.000012.009409.53
12072009.02.26 14:11sell6040.101.43431.53420.0000
12082009.02.26 14:32close6040.101.43321.53420.000011.009420.53
12092009.02.26 14:32sell6050.101.43271.53260.0000
12102009.02.26 14:39close6050.101.43141.53260.000013.009433.53
12112009.02.26 15:20sell6060.101.43651.53640.0000
12122009.02.26 15:27close6060.101.43581.53640.00007.009440.53
12132009.02.26 19:21buy6070.101.43051.33060.0000
12142009.02.26 19:28close6070.101.43131.33060.00008.009448.53
12152009.02.26 19:28buy6080.101.43171.33180.0000
12162009.02.26 19:39close6080.101.43281.33180.000011.009459.53
12172009.02.27 08:26buy6090.101.42531.32540.0000
12182009.02.27 09:25buy6100.201.41991.32000.0000
12192009.02.27 10:10buy6110.301.41611.31620.0000
12202009.02.27 10:19close6110.301.41921.31620.000093.009552.53
12212009.02.27 10:19close6100.201.41921.32000.0000-14.009538.53
12222009.02.27 10:19close6090.101.41921.32540.0000-61.009477.53
12232009.02.27 14:41buy6120.101.41301.31310.0000
12242009.02.27 14:51close6120.101.41401.31310.000010.009487.53
12252009.02.27 16:58sell6130.101.42931.52920.0000
12262009.02.27 16:59close6130.101.42801.52920.000013.009500.53
12272009.02.27 16:59sell6140.101.42781.52770.0000
12282009.02.27 16:59close6140.101.42611.52770.000017.009517.53
12292009.02.27 16:59sell6150.101.42591.52580.0000
12302009.02.27 16:59close6150.101.42481.52580.000011.009528.53
12312009.02.27 16:59sell6160.101.42461.52450.0000
12322009.02.27 17:02close6160.101.42351.52450.000011.009539.53
12332009.03.02 01:05buy6170.101.42281.32290.0000
12342009.03.02 02:19close6170.101.42381.32290.000010.009549.53
12352009.03.03 14:36sell6180.101.41061.51050.0000
12362009.03.03 15:01close6180.101.40941.51050.000012.009561.53
12372009.03.05 13:21buy6190.101.40641.30650.0000
12382009.03.05 13:39close6190.101.40721.30650.00008.009569.53
12392009.03.06 01:54sell6200.101.41611.51600.0000
12402009.03.06 02:08close6200.101.41511.51600.000010.009579.53
12412009.03.06 07:53sell6210.101.42221.52210.0000
12422009.03.06 08:17sell6220.201.42611.52600.0000
12432009.03.06 08:25close6220.201.42461.52600.000030.009609.53
12442009.03.06 08:25close6210.101.42461.52210.0000-24.009585.53
12452009.03.06 17:31buy6230.101.41131.31140.0000
12462009.03.06 17:37close6230.101.41231.31140.000010.009595.53
12472009.03.06 18:54buy6240.101.41181.31190.0000
12482009.03.09 00:02close6240.101.41281.31190.000010.079605.60
12492009.03.09 00:25sell6250.101.41261.51250.0000
12502009.03.09 01:23sell6260.201.41651.51640.0000
12512009.03.09 01:57close6260.201.41491.51640.000032.009637.60
12522009.03.09 01:57close6250.101.41491.51250.0000-23.009614.60
12532009.03.09 09:47buy6270.101.40031.30040.0000
12542009.03.09 09:52close6270.101.40111.30040.00008.009622.60
12552009.03.09 09:52buy6280.101.40151.30160.0000
12562009.03.09 10:22buy6290.201.39651.29660.0000
12572009.03.09 10:40close6290.201.39871.29660.000044.009666.60
12582009.03.09 10:40close6280.101.39871.30160.0000-28.009638.60
12592009.03.09 11:10buy6300.101.39541.29550.0000
12602009.03.09 12:10buy6310.201.38941.28950.0000
12612009.03.09 14:00buy6320.301.37901.27910.0000
12622009.03.09 14:25buy6330.401.37681.27690.0000
12632009.03.09 14:51close6330.401.38241.27690.0000224.009862.60
12642009.03.09 14:51close6320.301.38241.27910.0000102.009964.60
12652009.03.09 14:51close6310.201.38241.28950.0000-140.009824.60
12662009.03.09 14:51close6300.101.38241.29550.0000-130.009694.60
12672009.03.10 02:31sell6340.101.38281.48270.0000
12682009.03.10 02:48close6340.101.38161.48270.000012.009706.60
12692009.03.10 05:59buy6350.101.37871.27880.0000
12702009.03.10 06:28close6350.101.38001.27880.000013.009719.60
12712009.03.10 18:31buy6360.101.37911.27920.0000
12722009.03.11 01:24close6360.101.38031.27920.000012.079731.67
12732009.03.11 05:19buy6370.101.36961.26970.0000
12742009.03.11 05:27close6370.101.37141.26970.000018.009749.67
12752009.03.11 12:42sell6380.101.38011.48000.0000
12762009.03.11 14:35close6380.101.37751.48000.000026.009775.67
12772009.03.11 20:49sell6390.101.38661.48650.0000
12782009.03.11 22:09close6390.101.38551.48650.000011.009786.67
12792009.03.12 02:24sell6400.101.38971.48960.0000
12802009.03.12 02:28close6400.101.38861.48960.000011.009797.67
12812009.03.12 09:54buy6410.101.37541.27550.0000
12822009.03.12 10:08close6410.101.37641.27550.000010.009807.67
12832009.03.12 19:07sell6420.101.38761.48750.0000
12842009.03.12 20:56sell6430.201.39491.49480.0000
12852009.03.12 23:02close6430.201.39171.49480.000064.009871.67
12862009.03.12 23:02close6420.101.39171.48750.0000-41.009830.67
12872009.03.13 06:36buy6440.101.38911.28920.0000
12882009.03.13 06:51close6440.101.39011.28920.000010.009840.67
12892009.03.13 09:41sell6450.101.39571.49560.0000
12902009.03.13 10:20sell6460.201.40431.50420.0000
12912009.03.13 11:05close6460.201.40121.50420.000062.009902.67
12922009.03.13 11:05close6450.101.40121.49560.0000-55.009847.67
12932009.03.16 02:33sell6470.101.39941.49930.0000
12942009.03.16 02:33sell6480.201.39771.49760.0000
12952009.03.16 02:34close6480.201.39771.49760.00000.009847.67
12962009.03.16 02:34close6470.101.39771.49930.000017.009864.67
12972009.03.16 02:34sell6490.101.39751.49740.0000
12982009.03.16 03:33sell6500.201.40211.50200.0000
12992009.03.16 08:19sell6510.301.40601.50590.0000
13002009.03.16 09:36sell6520.401.41421.51410.0000
13012009.03.16 15:17close6520.401.40731.51410.0000276.0010140.67
13022009.03.16 15:17close6510.301.40731.50590.0000-39.0010101.67
13032009.03.16 15:17close6500.201.40731.50200.0000-104.009997.67
13042009.03.16 15:17close6490.101.40731.49740.0000-98.009899.67
13052009.03.16 15:36buy6530.101.40781.30790.0000
13062009.03.16 15:38close6530.101.40891.30790.000011.009910.67
13072009.03.16 15:38buy6540.101.40911.30920.0000
13082009.03.16 16:15close6540.101.41011.30920.000010.009920.67
13092009.03.17 08:21buy6550.101.40451.30460.0000
13102009.03.17 08:25close6550.101.40551.30460.000010.009930.67
13112009.03.18 09:05buy6560.101.39731.29740.0000
13122009.03.18 10:00buy6570.201.39311.29320.0000
13132009.03.18 13:36close6570.201.39501.29320.000038.009968.67
13142009.03.18 13:36close6560.101.39501.29740.0000-23.009945.67
13152009.03.18 14:29sell6580.101.39761.49750.0000
13162009.03.18 14:39close6580.101.39671.49750.00009.009954.67
13172009.03.18 20:30sell6590.101.42391.52380.0000
13182009.03.18 20:35close6590.101.42271.52380.000012.009966.67
13192009.03.18 22:45sell6600.101.43131.53120.0000
13202009.03.18 22:58close6600.101.43021.53120.000011.009977.67
13212009.03.19 01:50buy6610.101.42311.32320.0000
13222009.03.19 01:53close6610.101.42411.32320.000010.009987.67
13232009.03.19 01:53buy6620.101.42451.32460.0000
13242009.03.19 04:00buy6630.201.41941.31950.0000
13252009.03.19 04:56close6630.201.42151.31950.000042.0010029.67
13262009.03.19 04:56close6620.101.42151.32460.0000-30.009999.67
13272009.03.19 12:19sell6640.101.43531.53520.0000
13282009.03.19 13:08sell6650.201.44571.54560.0000
13292009.03.19 13:31sell6660.301.44901.54890.0000
13302009.03.19 14:25sell6670.401.45271.55260.0000
13312009.03.19 15:06close6670.401.44811.55260.0000184.0010183.67
13322009.03.19 15:06close6660.301.44811.54890.000027.0010210.67
13332009.03.19 15:06close6650.201.44811.54560.0000-48.0010162.67
13342009.03.19 15:06close6640.101.44811.53520.0000-128.0010034.67
13352009.03.19 16:31sell6680.101.45751.55740.0000
13362009.03.19 16:31close6680.101.45691.55740.00006.0010040.67
13372009.03.19 16:31sell6690.101.45631.55620.0000
13382009.03.19 16:33close6690.101.45521.55620.000011.0010051.67
13392009.03.19 16:33sell6700.101.45501.55490.0000
13402009.03.19 16:34close6700.101.45371.55490.000013.0010064.67
13412009.03.19 16:34sell6710.101.45351.55340.0000
13422009.03.19 19:10close6710.101.45251.55340.000010.0010074.67
13432009.03.20 02:48buy6720.101.44731.34740.0000
13442009.03.20 03:51close6720.101.44861.34740.000013.0010087.67
13452009.03.20 08:31sell6730.101.44901.54890.0000
13462009.03.20 09:02sell6740.201.45581.55570.0000
13472009.03.20 10:37close6740.201.45281.55570.000060.0010147.67
13482009.03.20 10:37close6730.101.45281.54890.0000-38.0010109.67
13492009.03.20 11:58buy6750.101.44561.34570.0000
13502009.03.20 12:02close6750.101.44681.34570.000012.0010121.67
13512009.03.20 13:00buy6760.101.44161.34170.0000
13522009.03.20 13:00close6760.101.44291.34170.000013.0010134.67
13532009.03.20 13:00buy6770.101.44301.34310.0000
13542009.03.20 13:04close6770.101.44401.34310.000010.0010144.67
13552009.03.20 13:04buy6780.101.44421.34430.0000
13562009.03.20 13:07close6780.101.44541.34430.000012.0010156.67
13572009.03.23 02:40sell6790.101.45191.55180.0000
13582009.03.23 02:47close6790.101.45081.55180.000011.0010167.67
13592009.03.23 08:48sell6800.101.45961.55950.0000
13602009.03.23 09:09close6800.101.45811.55950.000015.0010182.67
13612009.03.23 20:53sell6810.101.45761.55750.0000
13622009.03.23 21:57close6810.101.45691.55750.00007.0010189.67
13632009.03.24 02:23sell6820.101.46631.56620.0000
13642009.03.24 07:58close6820.101.46551.56620.00008.0010197.67
13652009.03.24 17:32sell6830.101.47471.57460.0000
13662009.03.24 17:32close6830.101.47391.57460.00008.0010205.67
13672009.03.24 17:32sell6840.101.47371.57360.0000
13682009.03.24 17:43close6840.101.47271.57360.000010.0010215.67
13692009.03.25 00:05sell6850.101.47111.57100.0000
13702009.03.25 00:26close6850.101.47011.57100.000010.0010225.67
13712009.03.25 02:36buy6860.101.46551.36560.0000
13722009.03.25 02:44close6860.101.46651.36560.000010.0010235.67
13732009.03.26 02:31sell6870.101.46021.56010.0000
13742009.03.26 03:30close6870.101.45911.56010.000011.0010246.67
13752009.03.26 15:37buy6880.101.44991.35000.0000
13762009.03.26 16:05close6880.101.45091.35000.000010.0010256.67
13772009.03.27 01:39sell6890.101.44741.54730.0000
13782009.03.27 03:09close6890.101.44661.54730.00008.0010264.67
13792009.03.27 10:56buy6900.101.43361.33370.0000
13802009.03.27 10:58close6900.101.43481.33370.000012.0010276.67
13812009.03.27 10:58buy6910.101.43501.33510.0000
13822009.03.27 11:24buy6920.201.43161.33170.0000
13832009.03.27 12:48close6920.201.43331.33170.000034.0010310.67
13842009.03.27 12:48close6910.101.43331.33510.0000-17.0010293.67
13852009.03.27 21:55sell6930.101.43231.53220.0000
13862009.03.30 00:01close6930.101.42441.53220.000078.8810372.55
13872009.03.30 08:05buy6940.101.41871.31880.0000
13882009.03.30 13:34close6940.101.42001.31880.000013.0010385.55
13892009.03.30 22:26sell6950.101.42651.52640.0000
13902009.03.31 00:07close6950.101.42541.52640.000010.8810396.43
13912009.03.31 02:55sell6960.101.42841.52830.0000
13922009.03.31 02:59close6960.101.42741.52830.000010.0010406.43
13932009.03.31 02:59sell6970.101.42701.52690.0000
13942009.03.31 07:51close6970.101.42601.52690.000010.0010416.43
13952009.03.31 13:06sell6980.101.43271.53260.0000
13962009.03.31 13:24close6980.101.43151.53260.000012.0010428.43