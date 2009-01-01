Strategy Tester Report
Freedom Pip 5 xpma
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 223)
|Symbol
|USDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.01.01 23:00 - 2009.03.19 15:00 (2009.01.01 - 2009.04.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=false;
TradeLong=true;
UseDPO=false;
UseSniper=false;
LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=1; ProfitTarget=0.1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=150; MaximumBuyOrders=3; MaximumSellOrders=3; SLTotalinDollar=30; Use_xpMA=true;
MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false;
Alert_On=false;
Arrows_On=true;
|Bars in test
|2077
|Ticks modelled
|1037964
|Modelling quality
|45.86%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-3.58
|Gross profit
|16.84
|Gross loss
|-20.41
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-0.01
|Absolute drawdown
|4.73
|Maximal drawdown
|20.97 (17.95%)
|Relative drawdown
|17.95% (20.97)
|Total trades
|326
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|326 (99.08%)
|Profit trades (% of total)
|323 (99.08%)
|Loss trades (% of total)
|3 (0.92%)
|Largest
|profit trade
|0.12
|loss trade
|-6.88
|Average
|profit trade
|0.05
|loss trade
|-6.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|323 (16.84)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-20.41)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16.84 (323)
|consecutive loss (count of losses)
|-20.41 (3)
|Average
|consecutive wins
|323
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.01 23:00
|buy
|1
|0.01
|1.0649
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.01.01 23:01
|buy
|2
|0.01
|1.0657
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.01.01 23:02
|close
|1
|0.01
|1.0654
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.05
|4
|2009.01.01 23:03
|buy
|3
|0.01
|1.0665
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.01.01 23:03
|close
|2
|0.01
|1.0662
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.10
|6
|2009.01.01 23:13
|buy
|4
|0.01
|1.0673
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.01.01 23:14
|close
|3
|0.01
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.15
|8
|2009.01.01 23:17
|buy
|5
|0.01
|1.0665
|0.0000
|0.0000
|9
|2009.01.01 23:27
|buy
|6
|0.01
|1.0657
|0.0000
|0.0000
|10
|2009.01.02 01:29
|close
|6
|0.01
|1.0663
|0.0000
|0.0000
|0.06
|100.21
|11
|2009.01.02 01:32
|close
|5
|0.01
|1.0671
|0.0000
|0.0000
|0.06
|100.27
|12
|2009.01.02 01:49
|buy
|7
|0.01
|1.0665
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.01.02 02:01
|buy
|8
|0.01
|1.0657
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.01.02 02:26
|close
|8
|0.01
|1.0662
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.32
|15
|2009.01.02 02:27
|close
|7
|0.01
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.37
|16
|2009.01.02 02:29
|buy
|9
|0.01
|1.0681
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.01.02 02:36
|close
|4
|0.01
|1.0679
|0.0000
|0.0000
|0.06
|100.43
|18
|2009.01.02 02:37
|buy
|10
|0.01
|1.0689
|0.0000
|0.0000
|19
|2009.01.02 02:38
|close
|9
|0.01
|1.0686
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.48
|20
|2009.01.02 02:39
|buy
|11
|0.01
|1.0697
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.01.02 02:39
|close
|10
|0.01
|1.0694
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.53
|22
|2009.01.02 02:43
|buy
|12
|0.01
|1.0689
|0.0000
|0.0000
|23
|2009.01.02 02:53
|buy
|13
|0.01
|1.0681
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.01.02 03:02
|close
|13
|0.01
|1.0686
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.58
|25
|2009.01.02 03:04
|close
|12
|0.01
|1.0694
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.63
|26
|2009.01.02 03:06
|buy
|14
|0.01
|1.0705
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.01.02 03:06
|close
|11
|0.01
|1.0702
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.68
|28
|2009.01.02 03:16
|buy
|15
|0.01
|1.0713
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.01.02 03:16
|close
|14
|0.01
|1.0710
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.73
|30
|2009.01.02 03:19
|buy
|16
|0.01
|1.0721
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.01.02 03:19
|close
|15
|0.01
|1.0718
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.78
|32
|2009.01.02 03:30
|buy
|17
|0.01
|1.0729
|0.0000
|0.0000
|33
|2009.01.02 03:30
|close
|16
|0.01
|1.0726
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.83
|34
|2009.01.02 03:32
|buy
|18
|0.01
|1.0737
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.01.02 03:32
|close
|17
|0.01
|1.0734
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.88
|36
|2009.01.02 03:38
|buy
|19
|0.01
|1.0729
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.01.02 03:51
|buy
|20
|0.01
|1.0721
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.01.02 04:19
|close
|20
|0.01
|1.0726
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.93
|39
|2009.01.02 04:27
|close
|19
|0.01
|1.0734
|0.0000
|0.0000
|0.05
|100.98
|40
|2009.01.02 04:36
|buy
|21
|0.01
|1.0745
|0.0000
|0.0000
|41
|2009.01.02 04:37
|close
|18
|0.01
|1.0742
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.03
|42
|2009.01.02 04:39
|buy
|22
|0.01
|1.0753
|0.0000
|0.0000
|43
|2009.01.02 05:18
|close
|21
|0.01
|1.0750
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.08
|44
|2009.01.02 05:27
|buy
|23
|0.01
|1.0761
|0.0000
|0.0000
|45
|2009.01.02 05:28
|close
|22
|0.01
|1.0758
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.13
|46
|2009.01.02 05:37
|buy
|24
|0.01
|1.0769
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.01.02 05:37
|close
|23
|0.01
|1.0766
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.18
|48
|2009.01.02 05:53
|buy
|25
|0.01
|1.0761
|0.0000
|0.0000
|49
|2009.01.02 05:54
|buy
|26
|0.01
|1.0746
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.01.02 06:38
|close
|26
|0.01
|1.0754
|0.0000
|0.0000
|0.07
|101.25
|51
|2009.01.02 06:43
|buy
|27
|0.01
|1.0753
|0.0000
|0.0000
|52
|2009.01.02 18:27
|close
|27
|0.01
|1.0758
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.30
|53
|2009.01.02 18:28
|close
|25
|0.01
|1.0766
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.35
|54
|2009.01.02 18:36
|buy
|28
|0.01
|1.0777
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.01.02 18:36
|close
|24
|0.01
|1.0774
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.40
|56
|2009.01.02 18:37
|buy
|29
|0.01
|1.0785
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.01.02 18:38
|close
|28
|0.01
|1.0782
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.45
|58
|2009.01.02 18:43
|buy
|30
|0.01
|1.0777
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.01.02 18:52
|buy
|31
|0.01
|1.0769
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.01.02 18:53
|close
|31
|0.01
|1.0781
|0.0000
|0.0000
|0.11
|101.56
|61
|2009.01.02 18:53
|close
|30
|0.01
|1.0781
|0.0000
|0.0000
|0.04
|101.60
|62
|2009.01.02 19:02
|buy
|32
|0.01
|1.0777
|0.0000
|0.0000
|63
|2009.01.02 19:04
|buy
|33
|0.01
|1.0769
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.01.02 19:18
|close
|33
|0.01
|1.0774
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.65
|65
|2009.01.02 19:26
|close
|32
|0.01
|1.0782
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.70
|66
|2009.01.02 19:28
|buy
|34
|0.01
|1.0793
|0.0000
|0.0000
|67
|2009.01.02 19:28
|close
|29
|0.01
|1.0790
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.75
|68
|2009.01.02 19:38
|buy
|35
|0.01
|1.0801
|0.0000
|0.0000
|69
|2009.01.02 19:38
|close
|34
|0.01
|1.0798
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.80
|70
|2009.01.02 19:53
|buy
|36
|0.01
|1.0793
|0.0000
|0.0000
|71
|2009.01.02 20:17
|close
|36
|0.01
|1.0798
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.85
|72
|2009.01.02 20:18
|buy
|37
|0.01
|1.0809
|0.0000
|0.0000
|73
|2009.01.02 20:18
|close
|35
|0.01
|1.0806
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.90
|74
|2009.01.02 20:26
|buy
|38
|0.01
|1.0817
|0.0000
|0.0000
|75
|2009.01.02 20:26
|close
|37
|0.01
|1.0814
|0.0000
|0.0000
|0.05
|101.95
|76
|2009.01.02 20:27
|buy
|39
|0.01
|1.0825
|0.0000
|0.0000
|77
|2009.01.02 20:28
|close
|38
|0.01
|1.0822
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.00
|78
|2009.01.02 20:36
|buy
|40
|0.01
|1.0833
|0.0000
|0.0000
|79
|2009.01.02 20:36
|close
|39
|0.01
|1.0830
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.05
|80
|2009.01.02 20:37
|buy
|41
|0.01
|1.0841
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.01.02 20:38
|close
|40
|0.01
|1.0838
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.10
|82
|2009.01.02 20:52
|buy
|42
|0.01
|1.0833
|0.0000
|0.0000
|83
|2009.01.04 23:00
|buy
|43
|0.01
|1.0808
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.01.05 08:17
|close
|43
|0.01
|1.0821
|0.0000
|0.0000
|0.12
|102.22
|85
|2009.01.05 08:17
|close
|42
|0.01
|1.0839
|0.0000
|0.0000
|0.06
|102.28
|86
|2009.01.05 08:17
|buy
|44
|0.01
|1.0849
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.01.05 08:17
|close
|41
|0.01
|1.0847
|0.0000
|0.0000
|0.06
|102.34
|88
|2009.01.05 08:17
|buy
|45
|0.01
|1.0857
|0.0000
|0.0000
|89
|2009.01.05 08:17
|close
|44
|0.01
|1.0854
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.39
|90
|2009.01.05 08:17
|buy
|46
|0.01
|1.0865
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.01.05 08:17
|close
|45
|0.01
|1.0862
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.44
|92
|2009.01.05 08:18
|buy
|47
|0.01
|1.0873
|0.0000
|0.0000
|93
|2009.01.05 08:18
|close
|46
|0.01
|1.0870
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.49
|94
|2009.01.05 08:21
|buy
|48
|0.01
|1.0865
|0.0000
|0.0000
|95
|2009.01.05 08:21
|buy
|49
|0.01
|1.0857
|0.0000
|0.0000
|96
|2009.01.05 08:25
|close
|49
|0.01
|1.0862
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.54
|97
|2009.01.05 08:25
|close
|48
|0.01
|1.0870
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.59
|98
|2009.01.05 08:25
|buy
|50
|0.01
|1.0881
|0.0000
|0.0000
|99
|2009.01.05 08:25
|close
|47
|0.01
|1.0878
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.64
|100
|2009.01.05 08:26
|buy
|51
|0.01
|1.0889
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.01.05 08:26
|close
|50
|0.01
|1.0886
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.69
|102
|2009.01.05 08:26
|buy
|52
|0.01
|1.0897
|0.0000
|0.0000
|103
|2009.01.05 08:26
|close
|51
|0.01
|1.0894
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.74
|104
|2009.01.05 08:26
|buy
|53
|0.01
|1.0905
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.01.05 08:26
|close
|52
|0.01
|1.0902
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.79
|106
|2009.01.05 08:26
|buy
|54
|0.01
|1.0913
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.01.05 08:26
|close
|53
|0.01
|1.0910
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.84
|108
|2009.01.05 08:27
|buy
|55
|0.01
|1.0921
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.01.05 08:27
|close
|54
|0.01
|1.0918
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.89
|110
|2009.01.05 08:27
|buy
|56
|0.01
|1.0929
|0.0000
|0.0000
|111
|2009.01.05 08:27
|close
|55
|0.01
|1.0926
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.94
|112
|2009.01.05 08:27
|buy
|57
|0.01
|1.0937
|0.0000
|0.0000
|113
|2009.01.05 08:27
|close
|56
|0.01
|1.0934
|0.0000
|0.0000
|0.05
|102.99
|114
|2009.01.05 08:27
|buy
|58
|0.01
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|115
|2009.01.05 08:27
|close
|57
|0.01
|1.0942
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.04
|116
|2009.01.05 08:28
|buy
|59
|0.01
|1.0953
|0.0000
|0.0000
|117
|2009.01.05 08:28
|close
|58
|0.01
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.09
|118
|2009.01.05 08:31
|buy
|60
|0.01
|1.0945
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.01.05 08:32
|buy
|61
|0.01
|1.0937
|0.0000
|0.0000
|120
|2009.01.05 08:35
|close
|61
|0.01
|1.0942
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.14
|121
|2009.01.05 08:35
|close
|60
|0.01
|1.0950
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.19
|122
|2009.01.05 08:35
|buy
|62
|0.01
|1.0961
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.01.05 08:35
|close
|59
|0.01
|1.0958
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.24
|124
|2009.01.05 08:36
|buy
|63
|0.01
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.01.05 08:36
|close
|62
|0.01
|1.0966
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.29
|126
|2009.01.05 08:36
|buy
|64
|0.01
|1.0977
|0.0000
|0.0000
|127
|2009.01.05 08:36
|close
|63
|0.01
|1.0974
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.34
|128
|2009.01.05 08:36
|buy
|65
|0.01
|1.0985
|0.0000
|0.0000
|129
|2009.01.05 08:36
|close
|64
|0.01
|1.0982
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.39
|130
|2009.01.05 08:36
|buy
|66
|0.01
|1.0993
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.01.05 08:36
|close
|65
|0.01
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.44
|132
|2009.01.05 08:37
|buy
|67
|0.01
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|133
|2009.01.05 08:37
|close
|66
|0.01
|1.0998
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.49
|134
|2009.01.05 08:37
|buy
|68
|0.01
|1.1009
|0.0000
|0.0000
|135
|2009.01.05 08:37
|close
|67
|0.01
|1.1006
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.54
|136
|2009.01.05 08:37
|buy
|69
|0.01
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|137
|2009.01.05 08:37
|close
|68
|0.01
|1.1014
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.59
|138
|2009.01.05 08:37
|buy
|70
|0.01
|1.1025
|0.0000
|0.0000
|139
|2009.01.05 08:37
|close
|69
|0.01
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.64
|140
|2009.01.05 08:37
|buy
|71
|0.01
|1.1033
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.01.05 08:38
|close
|70
|0.01
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.69
|142
|2009.01.05 08:40
|buy
|72
|0.01
|1.1025
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.01.05 08:41
|buy
|73
|0.01
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.01.05 08:53
|close
|73
|0.01
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.74
|145
|2009.01.05 09:18
|buy
|74
|0.01
|1.1017
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.01.05 11:19
|close
|74
|0.01
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.79
|147
|2009.01.05 11:27
|close
|72
|0.01
|1.1030
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.84
|148
|2009.01.05 11:28
|buy
|75
|0.01
|1.1041
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.01.05 11:28
|close
|71
|0.01
|1.1038
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.89
|150
|2009.01.05 11:36
|buy
|76
|0.01
|1.1049
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.01.05 11:37
|close
|75
|0.01
|1.1046
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.94
|152
|2009.01.05 11:38
|buy
|77
|0.01
|1.1057
|0.0000
|0.0000
|153
|2009.01.05 11:38
|close
|76
|0.01
|1.1054
|0.0000
|0.0000
|0.05
|103.99
|154
|2009.01.05 11:51
|buy
|78
|0.01
|1.1049
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.01.05 11:54
|buy
|79
|0.01
|1.1041
|0.0000
|0.0000
|156
|2009.01.05 12:08
|close
|79
|0.01
|1.1046
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.04
|157
|2009.01.05 12:12
|buy
|80
|0.01
|1.1041
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.01.05 12:16
|close
|80
|0.01
|1.1046
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.09
|159
|2009.01.05 12:17
|close
|78
|0.01
|1.1054
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.14
|160
|2009.01.05 12:18
|buy
|81
|0.01
|1.1065
|0.0000
|0.0000
|161
|2009.01.05 12:18
|close
|77
|0.01
|1.1062
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.19
|162
|2009.01.05 12:19
|buy
|82
|0.01
|1.1073
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.01.05 12:26
|close
|81
|0.01
|1.1070
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.24
|164
|2009.01.05 12:27
|buy
|83
|0.01
|1.1081
|0.0000
|0.0000
|165
|2009.01.05 12:27
|close
|82
|0.01
|1.1078
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.29
|166
|2009.01.05 12:28
|buy
|84
|0.01
|1.1089
|0.0000
|0.0000
|167
|2009.01.05 12:28
|close
|83
|0.01
|1.1086
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.34
|168
|2009.01.05 12:36
|buy
|85
|0.01
|1.1097
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.01.05 12:36
|close
|84
|0.01
|1.1094
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.39
|170
|2009.01.05 12:37
|buy
|86
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|171
|2009.01.05 12:37
|close
|85
|0.01
|1.1102
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.44
|172
|2009.01.05 12:38
|buy
|87
|0.01
|1.1113
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.01.05 12:38
|close
|86
|0.01
|1.1110
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.49
|174
|2009.01.05 12:43
|buy
|88
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|175
|2009.01.05 12:52
|buy
|89
|0.01
|1.1097
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.01.05 13:13
|close
|89
|0.01
|1.1102
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.54
|177
|2009.01.05 13:17
|buy
|90
|0.01
|1.1097
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.01.05 20:36
|close
|90
|0.01
|1.1102
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.59
|179
|2009.01.05 21:02
|close
|88
|0.01
|1.1110
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.64
|180
|2009.01.05 21:04
|buy
|91
|0.01
|1.1121
|0.0000
|0.0000
|181
|2009.01.05 21:12
|close
|87
|0.01
|1.1119
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.69
|182
|2009.01.05 21:18
|buy
|92
|0.01
|1.1113
|0.0000
|0.0000
|183
|2009.01.05 21:27
|buy
|93
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.01.05 22:28
|close
|93
|0.01
|1.1110
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.74
|185
|2009.01.05 22:38
|close
|92
|0.01
|1.1119
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.79
|186
|2009.01.05 22:53
|buy
|94
|0.01
|1.1113
|0.0000
|0.0000
|187
|2009.01.05 22:54
|buy
|95
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.01.06 01:02
|close
|95
|0.01
|1.1112
|0.0000
|0.0000
|0.06
|104.85
|189
|2009.01.06 01:13
|close
|94
|0.01
|1.1120
|0.0000
|0.0000
|0.06
|104.91
|190
|2009.01.06 01:27
|buy
|96
|0.01
|1.1113
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.01.06 01:38
|buy
|97
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|192
|2009.01.06 02:14
|close
|97
|0.01
|1.1110
|0.0000
|0.0000
|0.05
|104.96
|193
|2009.01.06 02:18
|buy
|98
|0.01
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.01.06 04:28
|close
|98
|0.01
|1.1110
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.01
|195
|2009.01.06 04:37
|close
|96
|0.01
|1.1119
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.06
|196
|2009.01.06 04:39
|buy
|99
|0.01
|1.1129
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.01.06 04:53
|buy
|100
|0.01
|1.1113
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.01.06 05:07
|close
|100
|0.01
|1.1119
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.11
|199
|2009.01.06 05:18
|close
|91
|0.01
|1.1128
|0.0000
|0.0000
|0.06
|105.17
|200
|2009.01.06 05:19
|buy
|101
|0.01
|1.1137
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.01.06 05:19
|close
|99
|0.01
|1.1135
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.22
|202
|2009.01.06 05:27
|buy
|102
|0.01
|1.1145
|0.0000
|0.0000
|203
|2009.01.06 05:27
|close
|101
|0.01
|1.1143
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.27
|204
|2009.01.06 05:29
|buy
|103
|0.01
|1.1153
|0.0000
|0.0000
|205
|2009.01.06 05:29
|close
|102
|0.01
|1.1151
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.32
|206
|2009.01.06 05:37
|buy
|104
|0.01
|1.1161
|0.0000
|0.0000
|207
|2009.01.06 05:37
|close
|103
|0.01
|1.1159
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.37
|208
|2009.01.06 05:39
|buy
|105
|0.01
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|209
|2009.01.06 05:39
|close
|104
|0.01
|1.1167
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.42
|210
|2009.01.06 05:44
|buy
|106
|0.01
|1.1161
|0.0000
|0.0000
|211
|2009.01.06 05:54
|buy
|107
|0.01
|1.1153
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.01.06 07:28
|close
|107
|0.01
|1.1159
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.47
|213
|2009.01.06 07:36
|close
|106
|0.01
|1.1167
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.52
|214
|2009.01.06 07:37
|buy
|108
|0.01
|1.1177
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.01.06 07:37
|close
|105
|0.01
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.57
|216
|2009.01.06 07:38
|buy
|109
|0.01
|1.1185
|0.0000
|0.0000
|217
|2009.01.06 07:51
|buy
|110
|0.01
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.01.06 08:07
|close
|110
|0.01
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.62
|219
|2009.01.06 08:13
|buy
|111
|0.01
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|220
|2009.01.06 08:16
|close
|111
|0.01
|1.1175
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.67
|221
|2009.01.06 08:17
|close
|108
|0.01
|1.1183
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.72
|222
|2009.01.06 08:18
|buy
|112
|0.01
|1.1193
|0.0000
|0.0000
|223
|2009.01.06 08:18
|close
|109
|0.01
|1.1191
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.77
|224
|2009.01.06 08:26
|buy
|113
|0.01
|1.1201
|0.0000
|0.0000
|225
|2009.01.06 08:26
|close
|112
|0.01
|1.1199
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.82
|226
|2009.01.06 08:27
|buy
|114
|0.01
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|227
|2009.01.06 08:28
|close
|113
|0.01
|1.1207
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.87
|228
|2009.01.06 08:36
|buy
|115
|0.01
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|229
|2009.01.06 08:36
|close
|114
|0.01
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.92
|230
|2009.01.06 08:37
|buy
|116
|0.01
|1.1225
|0.0000
|0.0000
|231
|2009.01.06 08:37
|close
|115
|0.01
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|0.05
|105.97
|232
|2009.01.06 08:51
|buy
|117
|0.01
|1.1217
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.01.06 08:53
|buy
|118
|0.01
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.01.06 10:30
|close
|118
|0.01
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.02
|235
|2009.01.06 10:50
|buy
|119
|0.01
|1.1209
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.01.06 11:26
|close
|119
|0.01
|1.1215
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.07
|237
|2009.01.06 11:27
|close
|117
|0.01
|1.1223
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.12
|238
|2009.01.06 11:28
|buy
|120
|0.01
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.01.06 11:36
|close
|116
|0.01
|1.1231
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.17
|240
|2009.01.06 11:37
|buy
|121
|0.01
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|241
|2009.01.06 11:37
|close
|120
|0.01
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.22
|242
|2009.01.06 11:52
|buy
|122
|0.01
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|243
|2009.01.06 11:53
|close
|122
|0.01
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|0.07
|106.29
|244
|2009.01.06 12:03
|buy
|123
|0.01
|1.1233
|0.0000
|0.0000
|245
|2009.01.06 12:18
|close
|123
|0.01
|1.1239
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.34
|246
|2009.01.06 12:26
|buy
|124
|0.01
|1.1249
|0.0000
|0.0000
|247
|2009.01.06 12:27
|close
|121
|0.01
|1.1247
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.39
|248
|2009.01.06 12:28
|buy
|125
|0.01
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|249
|2009.01.06 12:29
|close
|124
|0.01
|1.1255
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.44
|250
|2009.01.06 12:37
|buy
|126
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|251
|2009.01.06 12:38
|close
|125
|0.01
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.49
|252
|2009.01.06 12:53
|buy
|127
|0.01
|1.1257
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.01.06 13:00
|close
|127
|0.01
|1.1263
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.54
|254
|2009.01.06 13:02
|buy
|128
|0.01
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|255
|2009.01.06 13:02
|close
|126
|0.01
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.59
|256
|2009.01.06 13:13
|buy
|129
|0.01
|1.1281
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.01.06 13:18
|buy
|130
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|258
|2009.01.15 12:54
|close
|130
|0.01
|1.1272
|0.0000
|0.0000
|0.06
|106.65
|259
|2009.01.15 12:55
|close
|128
|0.01
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|0.06
|106.70
|260
|2009.01.15 12:55
|buy
|131
|0.01
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|261
|2009.01.15 12:57
|buy
|132
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.01.15 13:00
|close
|132
|0.01
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.75
|263
|2009.01.15 13:09
|buy
|133
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.01.15 14:37
|close
|133
|0.01
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.80
|265
|2009.01.15 14:42
|buy
|134
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.01.15 14:45
|close
|134
|0.01
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.85
|267
|2009.01.15 14:45
|buy
|135
|0.01
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.01.15 14:51
|close
|135
|0.01
|1.1271
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.90
|269
|2009.01.15 14:54
|close
|131
|0.01
|1.1279
|0.0000
|0.0000
|0.05
|106.95
|270
|2009.01.15 14:54
|buy
|136
|0.01
|1.1289
|0.0000
|0.0000
|271
|2009.01.15 15:04
|buy
|137
|0.01
|1.1273
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.01.19 14:16
|close
|137
|0.01
|1.1280
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.01
|273
|2009.01.19 14:19
|close
|129
|0.01
|1.1288
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.07
|274
|2009.01.19 14:19
|buy
|138
|0.01
|1.1297
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.01.19 14:20
|close
|136
|0.01
|1.1296
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.13
|276
|2009.01.19 14:21
|buy
|139
|0.01
|1.1305
|0.0000
|0.0000
|277
|2009.01.19 14:21
|close
|138
|0.01
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.18
|278
|2009.01.19 14:22
|buy
|140
|0.01
|1.1313
|0.0000
|0.0000
|279
|2009.01.19 14:24
|close
|139
|0.01
|1.1311
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.23
|280
|2009.01.19 14:24
|buy
|141
|0.01
|1.1321
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.01.19 14:24
|close
|140
|0.01
|1.1319
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.28
|282
|2009.01.19 14:28
|buy
|142
|0.01
|1.1313
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.01.19 14:28
|close
|142
|0.01
|1.1321
|0.0000
|0.0000
|0.07
|107.35
|284
|2009.01.19 14:35
|buy
|143
|0.01
|1.1329
|0.0000
|0.0000
|285
|2009.01.19 14:36
|close
|141
|0.01
|1.1327
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.40
|286
|2009.01.19 14:39
|buy
|144
|0.01
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.01.19 14:39
|close
|143
|0.01
|1.1335
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.45
|288
|2009.01.19 14:42
|buy
|145
|0.01
|1.1345
|0.0000
|0.0000
|289
|2009.01.19 14:42
|close
|144
|0.01
|1.1343
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.50
|290
|2009.01.19 14:52
|buy
|146
|0.01
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|291
|2009.01.19 14:54
|buy
|147
|0.01
|1.1329
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.01.19 14:58
|close
|147
|0.01
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|0.07
|107.57
|293
|2009.01.19 15:09
|buy
|148
|0.01
|1.1329
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.01.19 21:53
|close
|148
|0.01
|1.1335
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.62
|295
|2009.01.19 21:58
|close
|146
|0.01
|1.1343
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.67
|296
|2009.01.19 22:18
|buy
|149
|0.01
|1.1353
|0.0000
|0.0000
|297
|2009.01.19 22:19
|close
|145
|0.01
|1.1351
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.72
|298
|2009.01.19 22:40
|buy
|150
|0.01
|1.1345
|0.0000
|0.0000
|299
|2009.01.19 23:09
|buy
|151
|0.01
|1.1337
|0.0000
|0.0000
|300
|2009.01.20 00:20
|close
|151
|0.01
|1.1344
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.78
|301
|2009.01.20 00:22
|close
|150
|0.01
|1.1352
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.84
|302
|2009.01.20 00:24
|buy
|152
|0.01
|1.1361
|0.0000
|0.0000
|303
|2009.01.20 00:24
|close
|149
|0.01
|1.1360
|0.0000
|0.0000
|0.06
|107.90
|304
|2009.01.20 00:36
|buy
|153
|0.01
|1.1369
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.01.20 00:38
|close
|152
|0.01
|1.1367
|0.0000
|0.0000
|0.05
|107.95
|306
|2009.01.20 00:41
|buy
|154
|0.01
|1.1377
|0.0000
|0.0000
|307
|2009.01.20 00:42
|close
|153
|0.01
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.00
|308
|2009.01.20 00:51
|buy
|155
|0.01
|1.1369
|0.0000
|0.0000
|309
|2009.01.20 01:06
|buy
|156
|0.01
|1.1361
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.01.20 04:09
|close
|156
|0.01
|1.1367
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.05
|311
|2009.01.20 04:21
|close
|155
|0.01
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.10
|312
|2009.01.20 04:24
|buy
|157
|0.01
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|313
|2009.01.20 04:24
|close
|154
|0.01
|1.1383
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.15
|314
|2009.01.20 04:39
|buy
|158
|0.01
|1.1377
|0.0000
|0.0000
|315
|2009.01.20 04:45
|buy
|159
|0.01
|1.1369
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.01.20 05:01
|close
|159
|0.01
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.20
|317
|2009.01.20 05:12
|buy
|160
|0.01
|1.1369
|0.0000
|0.0000
|318
|2009.01.20 06:30
|close
|160
|0.01
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.25
|319
|2009.01.20 06:40
|buy
|161
|0.01
|1.1369
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.01.20 07:04
|close
|161
|0.01
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.30
|321
|2009.01.20 07:04
|close
|158
|0.01
|1.1383
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.35
|322
|2009.01.20 07:06
|buy
|162
|0.01
|1.1393
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.01.20 07:06
|close
|157
|0.01
|1.1391
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.40
|324
|2009.01.20 07:07
|buy
|163
|0.01
|1.1401
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.01.20 07:09
|close
|162
|0.01
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.45
|326
|2009.01.20 07:09
|buy
|164
|0.01
|1.1409
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.01.20 07:09
|close
|163
|0.01
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.50
|328
|2009.01.20 07:13
|buy
|165
|0.01
|1.1401
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.01.20 07:13
|close
|165
|0.01
|1.1408
|0.0000
|0.0000
|0.06
|108.56
|330
|2009.01.20 07:21
|buy
|166
|0.01
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|331
|2009.01.20 07:21
|close
|164
|0.01
|1.1415
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.61
|332
|2009.01.20 07:24
|buy
|167
|0.01
|1.1425
|0.0000
|0.0000
|333
|2009.01.20 07:24
|close
|166
|0.01
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.66
|334
|2009.01.20 07:28
|buy
|168
|0.01
|1.1413
|0.0000
|0.0000
|335
|2009.01.20 07:30
|buy
|169
|0.01
|1.1405
|0.0000
|0.0000
|336
|2009.01.20 07:45
|close
|169
|0.01
|1.1411
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.71
|337
|2009.01.20 07:48
|close
|168
|0.01
|1.1419
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.76
|338
|2009.01.20 07:51
|buy
|170
|0.01
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|339
|2009.01.20 07:51
|close
|167
|0.01
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.81
|340
|2009.01.20 07:52
|buy
|171
|0.01
|1.1441
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.01.20 07:52
|close
|170
|0.01
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.86
|342
|2009.01.20 07:57
|buy
|172
|0.01
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|343
|2009.01.20 07:57
|buy
|173
|0.01
|1.1420
|0.0000
|0.0000
|344
|2009.01.20 08:00
|close
|173
|0.01
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|0.06
|108.92
|345
|2009.01.20 08:00
|close
|172
|0.01
|1.1439
|0.0000
|0.0000
|0.05
|108.97
|346
|2009.01.20 08:03
|buy
|174
|0.01
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|347
|2009.01.20 08:03
|close
|171
|0.01
|1.1447
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.02
|348
|2009.01.20 08:04
|buy
|175
|0.01
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|349
|2009.01.20 08:04
|close
|174
|0.01
|1.1455
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.07
|350
|2009.01.20 08:04
|buy
|176
|0.01
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|351
|2009.01.20 08:07
|close
|175
|0.01
|1.1463
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.12
|352
|2009.01.20 08:07
|buy
|177
|0.01
|1.1473
|0.0000
|0.0000
|353
|2009.01.20 08:07
|close
|176
|0.01
|1.1471
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.17
|354
|2009.01.20 08:07
|buy
|178
|0.01
|1.1481
|0.0000
|0.0000
|355
|2009.01.20 08:07
|close
|177
|0.01
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.22
|356
|2009.01.20 08:09
|buy
|179
|0.01
|1.1473
|0.0000
|0.0000
|357
|2009.01.20 08:12
|buy
|180
|0.01
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|358
|2009.01.20 14:09
|close
|180
|0.01
|1.1471
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.27
|359
|2009.01.20 14:13
|buy
|181
|0.01
|1.1465
|0.0000
|0.0000
|360
|2009.01.20 18:31
|close
|181
|0.01
|1.1471
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.32
|361
|2009.01.20 18:36
|close
|179
|0.01
|1.1479
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.37
|362
|2009.01.20 18:40
|buy
|182
|0.01
|1.1489
|0.0000
|0.0000
|363
|2009.01.20 18:41
|close
|178
|0.01
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.42
|364
|2009.01.20 18:49
|buy
|183
|0.01
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.01.20 18:50
|close
|182
|0.01
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.47
|366
|2009.01.20 18:54
|buy
|184
|0.01
|1.1505
|0.0000
|0.0000
|367
|2009.01.20 18:54
|close
|183
|0.01
|1.1503
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.52
|368
|2009.01.20 19:07
|buy
|185
|0.01
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|369
|2009.01.20 19:10
|buy
|186
|0.01
|1.1489
|0.0000
|0.0000
|370
|2009.01.20 19:15
|close
|186
|0.01
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.57
|371
|2009.01.20 19:15
|close
|185
|0.01
|1.1503
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.62
|372
|2009.01.20 19:16
|buy
|187
|0.01
|1.1513
|0.0000
|0.0000
|373
|2009.01.20 19:16
|close
|184
|0.01
|1.1511
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.67
|374
|2009.01.20 19:19
|buy
|188
|0.01
|1.1521
|0.0000
|0.0000
|375
|2009.01.20 19:24
|buy
|189
|0.01
|1.1505
|0.0000
|0.0000
|376
|2009.01.21 17:30
|close
|189
|0.01
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|0.06
|109.73
|377
|2009.01.21 17:30
|close
|187
|0.01
|1.1520
|0.0000
|0.0000
|0.06
|109.79
|378
|2009.01.21 17:31
|buy
|190
|0.01
|1.1529
|0.0000
|0.0000
|379
|2009.01.21 17:33
|close
|188
|0.01
|1.1528
|0.0000
|0.0000
|0.06
|109.85
|380
|2009.01.21 17:34
|buy
|191
|0.01
|1.1537
|0.0000
|0.0000
|381
|2009.01.21 17:34
|close
|190
|0.01
|1.1535
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.90
|382
|2009.01.21 17:37
|buy
|192
|0.01
|1.1545
|0.0000
|0.0000
|383
|2009.01.21 17:37
|close
|191
|0.01
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|0.05
|109.95
|384
|2009.01.21 17:42
|buy
|193
|0.01
|1.1537
|0.0000
|0.0000
|385
|2009.01.21 17:49
|close
|193
|0.01
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.00
|386
|2009.01.21 17:51
|buy
|194
|0.01
|1.1553
|0.0000
|0.0000
|387
|2009.01.21 17:51
|close
|192
|0.01
|1.1551
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.05
|388
|2009.01.21 17:54
|buy
|195
|0.01
|1.1561
|0.0000
|0.0000
|389
|2009.01.21 17:54
|close
|194
|0.01
|1.1559
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.10
|390
|2009.01.21 18:04
|buy
|196
|0.01
|1.1569
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.01.21 18:04
|close
|195
|0.01
|1.1567
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.15
|392
|2009.01.21 18:07
|buy
|197
|0.01
|1.1577
|0.0000
|0.0000
|393
|2009.01.21 18:08
|close
|196
|0.01
|1.1575
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.20
|394
|2009.01.21 18:19
|buy
|198
|0.01
|1.1585
|0.0000
|0.0000
|395
|2009.01.21 18:21
|close
|197
|0.01
|1.1583
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.25
|396
|2009.01.21 18:30
|buy
|199
|0.01
|1.1593
|0.0000
|0.0000
|397
|2009.01.21 18:31
|close
|198
|0.01
|1.1591
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.30
|398
|2009.01.21 18:36
|buy
|200
|0.01
|1.1585
|0.0000
|0.0000
|399
|2009.01.21 18:39
|buy
|201
|0.01
|1.1577
|0.0000
|0.0000
|400
|2009.01.21 19:09
|close
|201
|0.01
|1.1583
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.35
|401
|2009.01.21 19:15
|close
|200
|0.01
|1.1591
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.40
|402
|2009.01.21 19:19
|buy
|202
|0.01
|1.1601
|0.0000
|0.0000
|403
|2009.01.21 19:19
|close
|199
|0.01
|1.1599
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.45
|404
|2009.01.21 19:22
|buy
|203
|0.01
|1.1609
|0.0000
|0.0000
|405
|2009.01.21 19:24
|close
|202
|0.01
|1.1607
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.50
|406
|2009.01.21 19:25
|buy
|204
|0.01
|1.1617
|0.0000
|0.0000
|407
|2009.01.21 19:36
|buy
|205
|0.01
|1.1601
|0.0000
|0.0000
|408
|2009.01.23 07:39
|close
|205
|0.01
|1.1608
|0.0000
|0.0000
|0.06
|110.56
|409
|2009.01.23 07:43
|buy
|206
|0.01
|1.1601
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.01.23 07:45
|close
|206
|0.01
|1.1607
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.61
|411
|2009.01.23 07:48
|close
|203
|0.01
|1.1616
|0.0000
|0.0000
|0.06
|110.67
|412
|2009.01.23 07:49
|buy
|207
|0.01
|1.1625
|0.0000
|0.0000
|413
|2009.01.23 07:52
|close
|204
|0.01
|1.1624
|0.0000
|0.0000
|0.06
|110.73
|414
|2009.01.23 08:00
|buy
|208
|0.01
|1.1617
|0.0000
|0.0000
|415
|2009.01.23 08:00
|buy
|209
|0.01
|1.1609
|0.0000
|0.0000
|416
|2009.01.23 08:04
|close
|209
|0.01
|1.1615
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.78
|417
|2009.01.23 08:06
|close
|208
|0.01
|1.1623
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.83
|418
|2009.01.23 08:09
|buy
|210
|0.01
|1.1633
|0.0000
|0.0000
|419
|2009.01.23 08:09
|close
|207
|0.01
|1.1631
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.88
|420
|2009.01.23 08:15
|buy
|211
|0.01
|1.1625
|0.0000
|0.0000
|421
|2009.01.23 08:24
|close
|211
|0.01
|1.1631
|0.0000
|0.0000
|0.05
|110.93
|422
|2009.01.23 08:36
|buy
|212
|0.01
|1.1625
|0.0000
|0.0000
|423
|2009.01.23 08:39
|buy
|213
|0.01
|1.1617
|0.0000
|0.0000
|424
|2009.01.23 08:43
|close
|213
|0.01
|1.1624
|0.0000
|0.0000
|0.06
|110.99
|425
|2009.01.23 08:52
|close
|212
|0.01
|1.1631
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.04
|426
|2009.01.23 09:00
|buy
|214
|0.01
|1.1641
|0.0000
|0.0000
|427
|2009.01.23 09:00
|close
|210
|0.01
|1.1639
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.09
|428
|2009.01.23 09:02
|buy
|215
|0.01
|1.1649
|0.0000
|0.0000
|429
|2009.01.23 09:09
|buy
|216
|0.01
|1.1633
|0.0000
|0.0000
|430
|2009.01.23 09:24
|close
|216
|0.01
|1.1639
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.14
|431
|2009.01.23 09:33
|buy
|217
|0.01
|1.1633
|0.0000
|0.0000
|432
|2009.01.23 09:34
|close
|217
|0.01
|1.1639
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.19
|433
|2009.01.23 09:34
|close
|214
|0.01
|1.1647
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.24
|434
|2009.01.23 09:36
|buy
|218
|0.01
|1.1657
|0.0000
|0.0000
|435
|2009.01.23 09:36
|close
|215
|0.01
|1.1655
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.29
|436
|2009.01.23 09:36
|buy
|219
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|437
|2009.01.23 09:36
|close
|218
|0.01
|1.1663
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.34
|438
|2009.01.23 09:39
|buy
|220
|0.01
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|439
|2009.01.23 09:39
|close
|219
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.39
|440
|2009.01.23 09:39
|buy
|221
|0.01
|1.1681
|0.0000
|0.0000
|441
|2009.01.23 09:43
|buy
|222
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|442
|2009.01.23 09:45
|close
|222
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.44
|443
|2009.01.23 09:45
|close
|220
|0.01
|1.1679
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.49
|444
|2009.01.23 09:51
|buy
|223
|0.01
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|445
|2009.01.23 09:54
|buy
|224
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.01.23 11:25
|close
|224
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.54
|447
|2009.01.23 11:28
|buy
|225
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|448
|2009.01.23 11:30
|close
|225
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.59
|449
|2009.01.23 11:31
|close
|223
|0.01
|1.1679
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.64
|450
|2009.01.23 11:36
|buy
|226
|0.01
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|451
|2009.01.23 11:39
|buy
|227
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.01.23 12:01
|close
|227
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.69
|453
|2009.01.23 12:07
|close
|226
|0.01
|1.1679
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.74
|454
|2009.01.23 12:17
|buy
|228
|0.01
|1.1673
|0.0000
|0.0000
|455
|2009.01.23 12:21
|buy
|229
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|456
|2009.01.23 12:39
|close
|229
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.79
|457
|2009.01.23 12:43
|buy
|230
|0.01
|1.1661
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.01.23 12:54
|close
|230
|0.01
|1.1668
|0.0000
|0.0000
|0.06
|111.85
|459
|2009.01.23 12:58
|buy
|231
|0.01
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|460
|2009.01.23 13:04
|close
|231
|0.01
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.90
|461
|2009.01.23 13:06
|close
|228
|0.01
|1.1679
|0.0000
|0.0000
|0.05
|111.95
|462
|2009.01.23 13:09
|buy
|232
|0.01
|1.1689
|0.0000
|0.0000
|463
|2009.01.23 13:09
|close
|221
|0.01
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.00
|464
|2009.01.23 13:19
|buy
|233
|0.01
|1.1697
|0.0000
|0.0000
|465
|2009.01.23 13:21
|close
|232
|0.01
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.05
|466
|2009.01.23 13:22
|buy
|234
|0.01
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.01.23 13:24
|close
|233
|0.01
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.10
|468
|2009.01.23 13:28
|buy
|235
|0.01
|1.1693
|0.0000
|0.0000
|469
|2009.01.23 13:31
|close
|235
|0.01
|1.1699
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.15
|470
|2009.01.23 13:34
|buy
|236
|0.01
|1.1697
|0.0000
|0.0000
|471
|2009.01.23 13:37
|buy
|237
|0.01
|1.1689
|0.0000
|0.0000
|472
|2009.01.23 14:00
|close
|237
|0.01
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.20
|473
|2009.01.23 14:02
|close
|236
|0.01
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.25
|474
|2009.01.23 14:04
|buy
|238
|0.01
|1.1697
|0.0000
|0.0000
|475
|2009.01.23 14:06
|buy
|239
|0.01
|1.1689
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.01.23 14:51
|close
|239
|0.01
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.30
|477
|2009.01.23 14:54
|close
|238
|0.01
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.35
|478
|2009.01.23 15:00
|buy
|240
|0.01
|1.1713
|0.0000
|0.0000
|479
|2009.01.23 15:00
|close
|234
|0.01
|1.1711
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.40
|480
|2009.01.23 15:06
|buy
|241
|0.01
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|481
|2009.01.23 15:08
|buy
|242
|0.01
|1.1697
|0.0000
|0.0000
|482
|2009.02.05 19:56
|close
|242
|0.01
|1.1704
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.45
|483
|2009.02.05 20:39
|buy
|243
|0.01
|1.1697
|0.0000
|0.0000
|484
|2009.02.05 21:07
|close
|243
|0.01
|1.1703
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.50
|485
|2009.02.05 21:30
|close
|241
|0.01
|1.1713
|0.0000
|0.0000
|0.07
|112.57
|486
|2009.02.05 21:31
|buy
|244
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|487
|2009.02.05 21:39
|buy
|245
|0.01
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.02.05 22:07
|close
|245
|0.01
|1.1711
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.62
|489
|2009.02.05 22:09
|close
|240
|0.01
|1.1720
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.68
|490
|2009.02.05 22:13
|buy
|246
|0.01
|1.1712
|0.0000
|0.0000
|491
|2009.02.05 22:13
|close
|246
|0.01
|1.1719
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.74
|492
|2009.02.05 22:37
|buy
|247
|0.01
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|493
|2009.02.05 22:40
|close
|244
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|112.79
|494
|2009.02.05 23:00
|buy
|248
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|495
|2009.02.05 23:03
|buy
|249
|0.01
|1.1713
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.02.06 02:07
|close
|249
|0.01
|1.1720
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.85
|497
|2009.02.06 02:47
|close
|248
|0.01
|1.1728
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.91
|498
|2009.02.06 02:52
|buy
|250
|0.01
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|499
|2009.02.06 02:54
|close
|247
|0.01
|1.1736
|0.0000
|0.0000
|0.06
|112.97
|500
|2009.02.06 03:31
|buy
|251
|0.01
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|501
|2009.02.06 04:22
|buy
|252
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|502
|2009.02.06 04:37
|close
|252
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.02
|503
|2009.02.06 05:10
|buy
|253
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|504
|2009.02.06 06:40
|close
|253
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.07
|505
|2009.02.06 06:54
|buy
|254
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|506
|2009.02.06 07:07
|close
|254
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.12
|507
|2009.02.06 08:08
|buy
|255
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|508
|2009.02.06 10:52
|close
|255
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.17
|509
|2009.02.06 11:07
|buy
|256
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|510
|2009.02.06 13:07
|close
|256
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.22
|511
|2009.02.06 13:22
|buy
|257
|0.01
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|512
|2009.02.06 13:39
|close
|257
|0.01
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.27
|513
|2009.02.06 13:39
|close
|251
|0.01
|1.1735
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.32
|514
|2009.02.06 13:42
|buy
|258
|0.01
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|515
|2009.02.06 13:45
|close
|258
|0.01
|1.1735
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.37
|516
|2009.02.06 13:47
|buy
|259
|0.01
|1.1745
|0.0000
|0.0000
|517
|2009.02.06 13:48
|close
|250
|0.01
|1.1743
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.42
|518
|2009.02.06 13:49
|buy
|260
|0.01
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|519
|2009.02.06 13:51
|buy
|261
|0.01
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.02.10 01:07
|close
|261
|0.01
|1.1736
|0.0000
|0.0000
|0.06
|113.48
|521
|2009.02.10 01:07
|close
|260
|0.01
|1.1744
|0.0000
|0.0000
|0.06
|113.54
|522
|2009.02.10 01:09
|buy
|262
|0.01
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|523
|2009.02.10 01:12
|buy
|263
|0.01
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|524
|2009.02.10 02:04
|close
|263
|0.01
|1.1735
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.59
|525
|2009.02.10 02:07
|close
|262
|0.01
|1.1743
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.64
|526
|2009.02.10 02:08
|buy
|264
|0.01
|1.1753
|0.0000
|0.0000
|527
|2009.02.10 02:21
|buy
|265
|0.01
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|528
|2009.02.10 02:39
|close
|265
|0.01
|1.1743
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.69
|529
|2009.02.10 03:16
|close
|259
|0.01
|1.1752
|0.0000
|0.0000
|0.06
|113.75
|530
|2009.02.10 03:19
|buy
|266
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|531
|2009.02.10 03:19
|close
|264
|0.01
|1.1759
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.80
|532
|2009.02.10 03:22
|buy
|267
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|533
|2009.02.10 03:22
|close
|266
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.85
|534
|2009.02.10 03:23
|buy
|268
|0.01
|1.1777
|0.0000
|0.0000
|535
|2009.02.10 03:30
|buy
|269
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.02.10 03:36
|close
|269
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.90
|537
|2009.02.10 03:39
|close
|267
|0.01
|1.1775
|0.0000
|0.0000
|0.05
|113.95
|538
|2009.02.10 03:45
|buy
|270
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|539
|2009.02.10 03:46
|buy
|271
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|540
|2009.02.10 03:51
|close
|271
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.00
|541
|2009.02.10 03:54
|close
|270
|0.01
|1.1775
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.05
|542
|2009.02.10 04:09
|buy
|272
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|543
|2009.02.10 04:15
|buy
|273
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|544
|2009.02.10 04:24
|close
|273
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.10
|545
|2009.02.10 04:36
|buy
|274
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|546
|2009.02.17 07:24
|close
|274
|0.01
|1.1768
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.16
|547
|2009.02.17 07:24
|close
|272
|0.01
|1.1776
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.21
|548
|2009.02.17 07:28
|buy
|275
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|549
|2009.02.17 07:28
|close
|275
|0.01
|1.1776
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.27
|550
|2009.02.17 07:39
|buy
|276
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|551
|2009.02.17 07:49
|buy
|277
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|552
|2009.02.17 14:00
|close
|277
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.32
|553
|2009.02.17 14:09
|buy
|278
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|554
|2009.02.17 14:15
|close
|278
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.37
|555
|2009.02.17 14:18
|close
|276
|0.01
|1.1775
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.42
|556
|2009.02.17 14:19
|buy
|279
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|557
|2009.02.17 14:24
|buy
|280
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|558
|2009.02.17 15:39
|close
|280
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.47
|559
|2009.02.17 15:43
|buy
|281
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|560
|2009.02.17 15:45
|close
|281
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.52
|561
|2009.02.17 15:51
|buy
|282
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|562
|2009.02.17 16:00
|close
|282
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.57
|563
|2009.02.17 16:09
|buy
|283
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|564
|2009.02.18 14:37
|close
|283
|0.01
|1.1768
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.63
|565
|2009.02.18 14:42
|buy
|284
|0.01
|1.1758
|0.0000
|0.0000
|566
|2009.02.18 14:49
|close
|284
|0.01
|1.1764
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.68
|567
|2009.02.18 14:54
|close
|279
|0.01
|1.1776
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.74
|568
|2009.02.18 15:06
|buy
|285
|0.01
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|569
|2009.02.18 15:09
|buy
|286
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|570
|2009.02.18 15:13
|close
|286
|0.01
|1.1768
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.80
|571
|2009.02.18 15:16
|buy
|287
|0.01
|1.1761
|0.0000
|0.0000
|572
|2009.02.18 15:27
|close
|287
|0.01
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.85
|573
|2009.02.18 15:34
|close
|285
|0.01
|1.1775
|0.0000
|0.0000
|0.05
|114.90
|574
|2009.02.18 15:34
|buy
|288
|0.01
|1.1785
|0.0000
|0.0000
|575
|2009.02.18 15:36
|close
|268
|0.01
|1.1784
|0.0000
|0.0000
|0.06
|114.96
|576
|2009.02.18 15:36
|buy
|289
|0.01
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|577
|2009.02.18 15:37
|close
|288
|0.01
|1.1791
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.01
|578
|2009.02.18 15:39
|buy
|290
|0.01
|1.1801
|0.0000
|0.0000
|579
|2009.02.18 15:39
|close
|289
|0.01
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.06
|580
|2009.02.18 15:43
|buy
|291
|0.01
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|581
|2009.02.18 15:43
|close
|291
|0.01
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.11
|582
|2009.02.18 15:54
|buy
|292
|0.01
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|583
|2009.02.18 16:00
|close
|292
|0.01
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.16
|584
|2009.02.18 16:03
|buy
|293
|0.01
|1.1809
|0.0000
|0.0000
|585
|2009.02.18 16:03
|close
|290
|0.01
|1.1807
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.21
|586
|2009.02.18 16:07
|buy
|294
|0.01
|1.1817
|0.0000
|0.0000
|587
|2009.02.18 16:07
|close
|293
|0.01
|1.1815
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.26
|588
|2009.02.18 16:17
|buy
|295
|0.01
|1.1825
|0.0000
|0.0000
|589
|2009.02.18 16:24
|buy
|296
|0.01
|1.1809
|0.0000
|0.0000
|590
|2009.02.18 16:34
|close
|296
|0.01
|1.1815
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.31
|591
|2009.02.18 16:39
|close
|294
|0.01
|1.1823
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.36
|592
|2009.02.18 16:54
|buy
|297
|0.01
|1.1817
|0.0000
|0.0000
|593
|2009.02.18 17:07
|buy
|298
|0.01
|1.1809
|0.0000
|0.0000
|594
|2009.02.18 17:24
|close
|298
|0.01
|1.1815
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.41
|595
|2009.02.18 17:28
|buy
|299
|0.01
|1.1809
|0.0000
|0.0000
|596
|2009.02.20 06:37
|close
|299
|0.01
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|0.06
|115.47
|597
|2009.02.20 07:19
|buy
|300
|0.01
|1.1809
|0.0000
|0.0000
|598
|2009.02.20 08:24
|close
|300
|0.01
|1.1815
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.52
|599
|2009.02.20 08:45
|close
|297
|0.01
|1.1824
|0.0000
|0.0000
|0.06
|115.58
|600
|2009.02.20 08:46
|buy
|301
|0.01
|1.1833
|0.0000
|0.0000
|601
|2009.02.20 08:48
|close
|295
|0.01
|1.1832
|0.0000
|0.0000
|0.06
|115.64
|602
|2009.02.20 08:49
|buy
|302
|0.01
|1.1841
|0.0000
|0.0000
|603
|2009.02.20 08:49
|close
|301
|0.01
|1.1839
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.69
|604
|2009.02.20 08:52
|buy
|303
|0.01
|1.1849
|0.0000
|0.0000
|605
|2009.02.20 08:52
|close
|302
|0.01
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.74
|606
|2009.02.20 08:57
|buy
|304
|0.01
|1.1841
|0.0000
|0.0000
|607
|2009.02.20 08:57
|close
|304
|0.01
|1.1851
|0.0000
|0.0000
|0.08
|115.82
|608
|2009.02.20 08:57
|close
|303
|0.01
|1.1851
|0.0000
|0.0000
|0.02
|115.84
|609
|2009.02.20 09:00
|buy
|305
|0.01
|1.1856
|0.0000
|0.0000
|610
|2009.02.20 09:00
|buy
|306
|0.01
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|611
|2009.02.20 09:00
|close
|305
|0.01
|1.1862
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.89
|612
|2009.02.20 09:01
|buy
|307
|0.01
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|613
|2009.02.20 09:03
|close
|306
|0.01
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.94
|614
|2009.02.20 09:04
|buy
|308
|0.01
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|615
|2009.02.20 09:07
|buy
|309
|0.01
|1.1856
|0.0000
|0.0000
|616
|2009.02.20 09:24
|close
|309
|0.01
|1.1862
|0.0000
|0.0000
|0.05
|115.99
|617
|2009.02.20 09:34
|close
|308
|0.01
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.04
|618
|2009.02.20 09:36
|buy
|310
|0.01
|1.1880
|0.0000
|0.0000
|619
|2009.02.20 09:39
|close
|307
|0.01
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.09
|620
|2009.02.20 09:39
|buy
|311
|0.01
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|621
|2009.02.20 09:45
|buy
|312
|0.01
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|622
|2009.02.20 10:24
|close
|312
|0.01
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.14
|623
|2009.02.20 10:45
|buy
|313
|0.01
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|624
|2009.03.12 13:06
|close
|313
|0.01
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|0.06
|116.20
|625
|2009.03.12 13:06
|close
|310
|0.01
|1.1887
|0.0000
|0.0000
|0.06
|116.25
|626
|2009.03.12 13:06
|buy
|314
|0.01
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|627
|2009.03.12 13:06
|close
|311
|0.01
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|0.06
|116.31
|628
|2009.03.12 13:06
|buy
|315
|0.01
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|629
|2009.03.12 13:06
|close
|314
|0.01
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.36
|630
|2009.03.12 13:06
|buy
|316
|0.01
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|631
|2009.03.12 13:06
|close
|315
|0.01
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.41
|632
|2009.03.12 13:08
|buy
|317
|0.01
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|633
|2009.03.12 13:08
|buy
|318
|0.01
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|634
|2009.03.12 13:11
|close
|318
|0.01
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|0.10
|116.51
|635
|2009.03.12 13:11
|close
|317
|0.01
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|0.03
|116.54
|636
|2009.03.12 13:15
|buy
|319
|0.01
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|637
|2009.03.12 13:15
|close
|316
|0.01
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.59
|638
|2009.03.12 13:15
|buy
|320
|0.01
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|639
|2009.03.12 13:15
|close
|319
|0.01
|1.1926
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.64
|640
|2009.03.12 13:15
|buy
|321
|0.01
|1.1936
|0.0000
|0.0000
|641
|2009.03.12 13:15
|close
|320
|0.01
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.69
|642
|2009.03.12 13:15
|buy
|322
|0.01
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|643
|2009.03.12 13:15
|close
|321
|0.01
|1.1942
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.74
|644
|2009.03.12 13:15
|buy
|323
|0.01
|1.1952
|0.0000
|0.0000
|645
|2009.03.12 13:16
|close
|322
|0.01
|1.1950
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.79
|646
|2009.03.12 13:16
|buy
|324
|0.01
|1.1960
|0.0000
|0.0000
|647
|2009.03.12 13:18
|close
|323
|0.01
|1.1958
|0.0000
|0.0000
|0.05
|116.84
|648
|2009.03.12 13:18
|buy
|325
|0.01
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|649
|2009.03.12 13:19
|buy
|326
|0.01
|1.1952
|0.0000
|0.0000
|650
|2009.03.19 15:28
|close at stop
|326
|0.01
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|-6.73
|110.11
|651
|2009.03.19 15:28
|close at stop
|325
|0.01
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|-6.88
|103.23
|652
|2009.03.19 15:28
|close at stop
|324
|0.01
|1.1198
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|96.42