Strategy Tester Report
Freedom Pip 5 xpma
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 223)

SymbolUSDCHFm (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2009.01.01 23:00 - 2009.03.19 15:00 (2009.01.01 - 2009.04.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=false; TradeLong=true; UseDPO=false; UseSniper=false; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=1; ProfitTarget=0.1; OpenOnTick=1; Spacing=8; TrendSpacing=8; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=0; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=150; MaximumBuyOrders=3; MaximumSellOrders=3; SLTotalinDollar=30; Use_xpMA=true; MA_Period=10; MA_Type=5; MA_Applied=0; T3MA_VolumeFactor=0.8; JMA_Phase=0; Step_Period=1; Reverse_xpMA=false; Alert_On=false; Arrows_On=true;
Bars in test2077Ticks modelled1037964Modelling quality45.86%
Mismatched charts errors1
Initial deposit100.00
Total net profit-3.58Gross profit16.84Gross loss-20.41
Profit factor0.82Expected payoff-0.01
Absolute drawdown4.73Maximal drawdown20.97 (17.95%)Relative drawdown17.95% (20.97)
Total trades326Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)326 (99.08%)
Profit trades (% of total)323 (99.08%)Loss trades (% of total)3 (0.92%)
Largestprofit trade0.12loss trade-6.88
Averageprofit trade0.05loss trade-6.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)323 (16.84)consecutive losses (loss in money)3 (-20.41)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16.84 (323)consecutive loss (count of losses)-20.41 (3)
Averageconsecutive wins323consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.01 23:00buy10.011.06490.00000.0000
22009.01.01 23:01buy20.011.06570.00000.0000
32009.01.01 23:02close10.011.06540.00000.00000.05100.05
42009.01.01 23:03buy30.011.06650.00000.0000
52009.01.01 23:03close20.011.06620.00000.00000.05100.10
62009.01.01 23:13buy40.011.06730.00000.0000
72009.01.01 23:14close30.011.06700.00000.00000.05100.15
82009.01.01 23:17buy50.011.06650.00000.0000
92009.01.01 23:27buy60.011.06570.00000.0000
102009.01.02 01:29close60.011.06630.00000.00000.06100.21
112009.01.02 01:32close50.011.06710.00000.00000.06100.27
122009.01.02 01:49buy70.011.06650.00000.0000
132009.01.02 02:01buy80.011.06570.00000.0000
142009.01.02 02:26close80.011.06620.00000.00000.05100.32
152009.01.02 02:27close70.011.06700.00000.00000.05100.37
162009.01.02 02:29buy90.011.06810.00000.0000
172009.01.02 02:36close40.011.06790.00000.00000.06100.43
182009.01.02 02:37buy100.011.06890.00000.0000
192009.01.02 02:38close90.011.06860.00000.00000.05100.48
202009.01.02 02:39buy110.011.06970.00000.0000
212009.01.02 02:39close100.011.06940.00000.00000.05100.53
222009.01.02 02:43buy120.011.06890.00000.0000
232009.01.02 02:53buy130.011.06810.00000.0000
242009.01.02 03:02close130.011.06860.00000.00000.05100.58
252009.01.02 03:04close120.011.06940.00000.00000.05100.63
262009.01.02 03:06buy140.011.07050.00000.0000
272009.01.02 03:06close110.011.07020.00000.00000.05100.68
282009.01.02 03:16buy150.011.07130.00000.0000
292009.01.02 03:16close140.011.07100.00000.00000.05100.73
302009.01.02 03:19buy160.011.07210.00000.0000
312009.01.02 03:19close150.011.07180.00000.00000.05100.78
322009.01.02 03:30buy170.011.07290.00000.0000
332009.01.02 03:30close160.011.07260.00000.00000.05100.83
342009.01.02 03:32buy180.011.07370.00000.0000
352009.01.02 03:32close170.011.07340.00000.00000.05100.88
362009.01.02 03:38buy190.011.07290.00000.0000
372009.01.02 03:51buy200.011.07210.00000.0000
382009.01.02 04:19close200.011.07260.00000.00000.05100.93
392009.01.02 04:27close190.011.07340.00000.00000.05100.98
402009.01.02 04:36buy210.011.07450.00000.0000
412009.01.02 04:37close180.011.07420.00000.00000.05101.03
422009.01.02 04:39buy220.011.07530.00000.0000
432009.01.02 05:18close210.011.07500.00000.00000.05101.08
442009.01.02 05:27buy230.011.07610.00000.0000
452009.01.02 05:28close220.011.07580.00000.00000.05101.13
462009.01.02 05:37buy240.011.07690.00000.0000
472009.01.02 05:37close230.011.07660.00000.00000.05101.18
482009.01.02 05:53buy250.011.07610.00000.0000
492009.01.02 05:54buy260.011.07460.00000.0000
502009.01.02 06:38close260.011.07540.00000.00000.07101.25
512009.01.02 06:43buy270.011.07530.00000.0000
522009.01.02 18:27close270.011.07580.00000.00000.05101.30
532009.01.02 18:28close250.011.07660.00000.00000.05101.35
542009.01.02 18:36buy280.011.07770.00000.0000
552009.01.02 18:36close240.011.07740.00000.00000.05101.40
562009.01.02 18:37buy290.011.07850.00000.0000
572009.01.02 18:38close280.011.07820.00000.00000.05101.45
582009.01.02 18:43buy300.011.07770.00000.0000
592009.01.02 18:52buy310.011.07690.00000.0000
602009.01.02 18:53close310.011.07810.00000.00000.11101.56
612009.01.02 18:53close300.011.07810.00000.00000.04101.60
622009.01.02 19:02buy320.011.07770.00000.0000
632009.01.02 19:04buy330.011.07690.00000.0000
642009.01.02 19:18close330.011.07740.00000.00000.05101.65
652009.01.02 19:26close320.011.07820.00000.00000.05101.70
662009.01.02 19:28buy340.011.07930.00000.0000
672009.01.02 19:28close290.011.07900.00000.00000.05101.75
682009.01.02 19:38buy350.011.08010.00000.0000
692009.01.02 19:38close340.011.07980.00000.00000.05101.80
702009.01.02 19:53buy360.011.07930.00000.0000
712009.01.02 20:17close360.011.07980.00000.00000.05101.85
722009.01.02 20:18buy370.011.08090.00000.0000
732009.01.02 20:18close350.011.08060.00000.00000.05101.90
742009.01.02 20:26buy380.011.08170.00000.0000
752009.01.02 20:26close370.011.08140.00000.00000.05101.95
762009.01.02 20:27buy390.011.08250.00000.0000
772009.01.02 20:28close380.011.08220.00000.00000.05102.00
782009.01.02 20:36buy400.011.08330.00000.0000
792009.01.02 20:36close390.011.08300.00000.00000.05102.05
802009.01.02 20:37buy410.011.08410.00000.0000
812009.01.02 20:38close400.011.08380.00000.00000.05102.10
822009.01.02 20:52buy420.011.08330.00000.0000
832009.01.04 23:00buy430.011.08080.00000.0000
842009.01.05 08:17close430.011.08210.00000.00000.12102.22
852009.01.05 08:17close420.011.08390.00000.00000.06102.28
862009.01.05 08:17buy440.011.08490.00000.0000
872009.01.05 08:17close410.011.08470.00000.00000.06102.34
882009.01.05 08:17buy450.011.08570.00000.0000
892009.01.05 08:17close440.011.08540.00000.00000.05102.39
902009.01.05 08:17buy460.011.08650.00000.0000
912009.01.05 08:17close450.011.08620.00000.00000.05102.44
922009.01.05 08:18buy470.011.08730.00000.0000
932009.01.05 08:18close460.011.08700.00000.00000.05102.49
942009.01.05 08:21buy480.011.08650.00000.0000
952009.01.05 08:21buy490.011.08570.00000.0000
962009.01.05 08:25close490.011.08620.00000.00000.05102.54
972009.01.05 08:25close480.011.08700.00000.00000.05102.59
982009.01.05 08:25buy500.011.08810.00000.0000
992009.01.05 08:25close470.011.08780.00000.00000.05102.64
1002009.01.05 08:26buy510.011.08890.00000.0000
1012009.01.05 08:26close500.011.08860.00000.00000.05102.69
1022009.01.05 08:26buy520.011.08970.00000.0000
1032009.01.05 08:26close510.011.08940.00000.00000.05102.74
1042009.01.05 08:26buy530.011.09050.00000.0000
1052009.01.05 08:26close520.011.09020.00000.00000.05102.79
1062009.01.05 08:26buy540.011.09130.00000.0000
1072009.01.05 08:26close530.011.09100.00000.00000.05102.84
1082009.01.05 08:27buy550.011.09210.00000.0000
1092009.01.05 08:27close540.011.09180.00000.00000.05102.89
1102009.01.05 08:27buy560.011.09290.00000.0000
1112009.01.05 08:27close550.011.09260.00000.00000.05102.94
1122009.01.05 08:27buy570.011.09370.00000.0000
1132009.01.05 08:27close560.011.09340.00000.00000.05102.99
1142009.01.05 08:27buy580.011.09450.00000.0000
1152009.01.05 08:27close570.011.09420.00000.00000.05103.04
1162009.01.05 08:28buy590.011.09530.00000.0000
1172009.01.05 08:28close580.011.09500.00000.00000.05103.09
1182009.01.05 08:31buy600.011.09450.00000.0000
1192009.01.05 08:32buy610.011.09370.00000.0000
1202009.01.05 08:35close610.011.09420.00000.00000.05103.14
1212009.01.05 08:35close600.011.09500.00000.00000.05103.19
1222009.01.05 08:35buy620.011.09610.00000.0000
1232009.01.05 08:35close590.011.09580.00000.00000.05103.24
1242009.01.05 08:36buy630.011.09690.00000.0000
1252009.01.05 08:36close620.011.09660.00000.00000.05103.29
1262009.01.05 08:36buy640.011.09770.00000.0000
1272009.01.05 08:36close630.011.09740.00000.00000.05103.34
1282009.01.05 08:36buy650.011.09850.00000.0000
1292009.01.05 08:36close640.011.09820.00000.00000.05103.39
1302009.01.05 08:36buy660.011.09930.00000.0000
1312009.01.05 08:36close650.011.09900.00000.00000.05103.44
1322009.01.05 08:37buy670.011.10010.00000.0000
1332009.01.05 08:37close660.011.09980.00000.00000.05103.49
1342009.01.05 08:37buy680.011.10090.00000.0000
1352009.01.05 08:37close670.011.10060.00000.00000.05103.54
1362009.01.05 08:37buy690.011.10170.00000.0000
1372009.01.05 08:37close680.011.10140.00000.00000.05103.59
1382009.01.05 08:37buy700.011.10250.00000.0000
1392009.01.05 08:37close690.011.10220.00000.00000.05103.64
1402009.01.05 08:37buy710.011.10330.00000.0000
1412009.01.05 08:38close700.011.10300.00000.00000.05103.69
1422009.01.05 08:40buy720.011.10250.00000.0000
1432009.01.05 08:41buy730.011.10170.00000.0000
1442009.01.05 08:53close730.011.10220.00000.00000.05103.74
1452009.01.05 09:18buy740.011.10170.00000.0000
1462009.01.05 11:19close740.011.10220.00000.00000.05103.79
1472009.01.05 11:27close720.011.10300.00000.00000.05103.84
1482009.01.05 11:28buy750.011.10410.00000.0000
1492009.01.05 11:28close710.011.10380.00000.00000.05103.89
1502009.01.05 11:36buy760.011.10490.00000.0000
1512009.01.05 11:37close750.011.10460.00000.00000.05103.94
1522009.01.05 11:38buy770.011.10570.00000.0000
1532009.01.05 11:38close760.011.10540.00000.00000.05103.99
1542009.01.05 11:51buy780.011.10490.00000.0000
1552009.01.05 11:54buy790.011.10410.00000.0000
1562009.01.05 12:08close790.011.10460.00000.00000.05104.04
1572009.01.05 12:12buy800.011.10410.00000.0000
1582009.01.05 12:16close800.011.10460.00000.00000.05104.09
1592009.01.05 12:17close780.011.10540.00000.00000.05104.14
1602009.01.05 12:18buy810.011.10650.00000.0000
1612009.01.05 12:18close770.011.10620.00000.00000.05104.19
1622009.01.05 12:19buy820.011.10730.00000.0000
1632009.01.05 12:26close810.011.10700.00000.00000.05104.24
1642009.01.05 12:27buy830.011.10810.00000.0000
1652009.01.05 12:27close820.011.10780.00000.00000.05104.29
1662009.01.05 12:28buy840.011.10890.00000.0000
1672009.01.05 12:28close830.011.10860.00000.00000.05104.34
1682009.01.05 12:36buy850.011.10970.00000.0000
1692009.01.05 12:36close840.011.10940.00000.00000.05104.39
1702009.01.05 12:37buy860.011.11050.00000.0000
1712009.01.05 12:37close850.011.11020.00000.00000.05104.44
1722009.01.05 12:38buy870.011.11130.00000.0000
1732009.01.05 12:38close860.011.11100.00000.00000.05104.49
1742009.01.05 12:43buy880.011.11050.00000.0000
1752009.01.05 12:52buy890.011.10970.00000.0000
1762009.01.05 13:13close890.011.11020.00000.00000.05104.54
1772009.01.05 13:17buy900.011.10970.00000.0000
1782009.01.05 20:36close900.011.11020.00000.00000.05104.59
1792009.01.05 21:02close880.011.11100.00000.00000.05104.64
1802009.01.05 21:04buy910.011.11210.00000.0000
1812009.01.05 21:12close870.011.11190.00000.00000.05104.69
1822009.01.05 21:18buy920.011.11130.00000.0000
1832009.01.05 21:27buy930.011.11050.00000.0000
1842009.01.05 22:28close930.011.11100.00000.00000.05104.74
1852009.01.05 22:38close920.011.11190.00000.00000.05104.79
1862009.01.05 22:53buy940.011.11130.00000.0000
1872009.01.05 22:54buy950.011.11050.00000.0000
1882009.01.06 01:02close950.011.11120.00000.00000.06104.85
1892009.01.06 01:13close940.011.11200.00000.00000.06104.91
1902009.01.06 01:27buy960.011.11130.00000.0000
1912009.01.06 01:38buy970.011.11050.00000.0000
1922009.01.06 02:14close970.011.11100.00000.00000.05104.96
1932009.01.06 02:18buy980.011.11050.00000.0000
1942009.01.06 04:28close980.011.11100.00000.00000.05105.01
1952009.01.06 04:37close960.011.11190.00000.00000.05105.06
1962009.01.06 04:39buy990.011.11290.00000.0000
1972009.01.06 04:53buy1000.011.11130.00000.0000
1982009.01.06 05:07close1000.011.11190.00000.00000.05105.11
1992009.01.06 05:18close910.011.11280.00000.00000.06105.17
2002009.01.06 05:19buy1010.011.11370.00000.0000
2012009.01.06 05:19close990.011.11350.00000.00000.05105.22
2022009.01.06 05:27buy1020.011.11450.00000.0000
2032009.01.06 05:27close1010.011.11430.00000.00000.05105.27
2042009.01.06 05:29buy1030.011.11530.00000.0000
2052009.01.06 05:29close1020.011.11510.00000.00000.05105.32
2062009.01.06 05:37buy1040.011.11610.00000.0000
2072009.01.06 05:37close1030.011.11590.00000.00000.05105.37
2082009.01.06 05:39buy1050.011.11690.00000.0000
2092009.01.06 05:39close1040.011.11670.00000.00000.05105.42
2102009.01.06 05:44buy1060.011.11610.00000.0000
2112009.01.06 05:54buy1070.011.11530.00000.0000
2122009.01.06 07:28close1070.011.11590.00000.00000.05105.47
2132009.01.06 07:36close1060.011.11670.00000.00000.05105.52
2142009.01.06 07:37buy1080.011.11770.00000.0000
2152009.01.06 07:37close1050.011.11750.00000.00000.05105.57
2162009.01.06 07:38buy1090.011.11850.00000.0000
2172009.01.06 07:51buy1100.011.11690.00000.0000
2182009.01.06 08:07close1100.011.11750.00000.00000.05105.62
2192009.01.06 08:13buy1110.011.11690.00000.0000
2202009.01.06 08:16close1110.011.11750.00000.00000.05105.67
2212009.01.06 08:17close1080.011.11830.00000.00000.05105.72
2222009.01.06 08:18buy1120.011.11930.00000.0000
2232009.01.06 08:18close1090.011.11910.00000.00000.05105.77
2242009.01.06 08:26buy1130.011.12010.00000.0000
2252009.01.06 08:26close1120.011.11990.00000.00000.05105.82
2262009.01.06 08:27buy1140.011.12090.00000.0000
2272009.01.06 08:28close1130.011.12070.00000.00000.05105.87
2282009.01.06 08:36buy1150.011.12170.00000.0000
2292009.01.06 08:36close1140.011.12150.00000.00000.05105.92
2302009.01.06 08:37buy1160.011.12250.00000.0000
2312009.01.06 08:37close1150.011.12230.00000.00000.05105.97
2322009.01.06 08:51buy1170.011.12170.00000.0000
2332009.01.06 08:53buy1180.011.12090.00000.0000
2342009.01.06 10:30close1180.011.12150.00000.00000.05106.02
2352009.01.06 10:50buy1190.011.12090.00000.0000
2362009.01.06 11:26close1190.011.12150.00000.00000.05106.07
2372009.01.06 11:27close1170.011.12230.00000.00000.05106.12
2382009.01.06 11:28buy1200.011.12330.00000.0000
2392009.01.06 11:36close1160.011.12310.00000.00000.05106.17
2402009.01.06 11:37buy1210.011.12410.00000.0000
2412009.01.06 11:37close1200.011.12390.00000.00000.05106.22
2422009.01.06 11:52buy1220.011.12330.00000.0000
2432009.01.06 11:53close1220.011.12410.00000.00000.07106.29
2442009.01.06 12:03buy1230.011.12330.00000.0000
2452009.01.06 12:18close1230.011.12390.00000.00000.05106.34
2462009.01.06 12:26buy1240.011.12490.00000.0000
2472009.01.06 12:27close1210.011.12470.00000.00000.05106.39
2482009.01.06 12:28buy1250.011.12570.00000.0000
2492009.01.06 12:29close1240.011.12550.00000.00000.05106.44
2502009.01.06 12:37buy1260.011.12650.00000.0000
2512009.01.06 12:38close1250.011.12630.00000.00000.05106.49
2522009.01.06 12:53buy1270.011.12570.00000.0000
2532009.01.06 13:00close1270.011.12630.00000.00000.05106.54
2542009.01.06 13:02buy1280.011.12730.00000.0000
2552009.01.06 13:02close1260.011.12710.00000.00000.05106.59
2562009.01.06 13:13buy1290.011.12810.00000.0000
2572009.01.06 13:18buy1300.011.12650.00000.0000
2582009.01.15 12:54close1300.011.12720.00000.00000.06106.65
2592009.01.15 12:55close1280.011.12800.00000.00000.06106.70
2602009.01.15 12:55buy1310.011.12730.00000.0000
2612009.01.15 12:57buy1320.011.12650.00000.0000
2622009.01.15 13:00close1320.011.12710.00000.00000.05106.75
2632009.01.15 13:09buy1330.011.12650.00000.0000
2642009.01.15 14:37close1330.011.12710.00000.00000.05106.80
2652009.01.15 14:42buy1340.011.12650.00000.0000
2662009.01.15 14:45close1340.011.12710.00000.00000.05106.85
2672009.01.15 14:45buy1350.011.12650.00000.0000
2682009.01.15 14:51close1350.011.12710.00000.00000.05106.90
2692009.01.15 14:54close1310.011.12790.00000.00000.05106.95
2702009.01.15 14:54buy1360.011.12890.00000.0000
2712009.01.15 15:04buy1370.011.12730.00000.0000
2722009.01.19 14:16close1370.011.12800.00000.00000.06107.01
2732009.01.19 14:19close1290.011.12880.00000.00000.06107.07
2742009.01.19 14:19buy1380.011.12970.00000.0000
2752009.01.19 14:20close1360.011.12960.00000.00000.06107.13
2762009.01.19 14:21buy1390.011.13050.00000.0000
2772009.01.19 14:21close1380.011.13030.00000.00000.05107.18
2782009.01.19 14:22buy1400.011.13130.00000.0000
2792009.01.19 14:24close1390.011.13110.00000.00000.05107.23
2802009.01.19 14:24buy1410.011.13210.00000.0000
2812009.01.19 14:24close1400.011.13190.00000.00000.05107.28
2822009.01.19 14:28buy1420.011.13130.00000.0000
2832009.01.19 14:28close1420.011.13210.00000.00000.07107.35
2842009.01.19 14:35buy1430.011.13290.00000.0000
2852009.01.19 14:36close1410.011.13270.00000.00000.05107.40
2862009.01.19 14:39buy1440.011.13370.00000.0000
2872009.01.19 14:39close1430.011.13350.00000.00000.05107.45
2882009.01.19 14:42buy1450.011.13450.00000.0000
2892009.01.19 14:42close1440.011.13430.00000.00000.05107.50
2902009.01.19 14:52buy1460.011.13370.00000.0000
2912009.01.19 14:54buy1470.011.13290.00000.0000
2922009.01.19 14:58close1470.011.13370.00000.00000.07107.57
2932009.01.19 15:09buy1480.011.13290.00000.0000
2942009.01.19 21:53close1480.011.13350.00000.00000.05107.62
2952009.01.19 21:58close1460.011.13430.00000.00000.05107.67
2962009.01.19 22:18buy1490.011.13530.00000.0000
2972009.01.19 22:19close1450.011.13510.00000.00000.05107.72
2982009.01.19 22:40buy1500.011.13450.00000.0000
2992009.01.19 23:09buy1510.011.13370.00000.0000
3002009.01.20 00:20close1510.011.13440.00000.00000.06107.78
3012009.01.20 00:22close1500.011.13520.00000.00000.06107.84
3022009.01.20 00:24buy1520.011.13610.00000.0000
3032009.01.20 00:24close1490.011.13600.00000.00000.06107.90
3042009.01.20 00:36buy1530.011.13690.00000.0000
3052009.01.20 00:38close1520.011.13670.00000.00000.05107.95
3062009.01.20 00:41buy1540.011.13770.00000.0000
3072009.01.20 00:42close1530.011.13750.00000.00000.05108.00
3082009.01.20 00:51buy1550.011.13690.00000.0000
3092009.01.20 01:06buy1560.011.13610.00000.0000
3102009.01.20 04:09close1560.011.13670.00000.00000.05108.05
3112009.01.20 04:21close1550.011.13750.00000.00000.05108.10
3122009.01.20 04:24buy1570.011.13850.00000.0000
3132009.01.20 04:24close1540.011.13830.00000.00000.05108.15
3142009.01.20 04:39buy1580.011.13770.00000.0000
3152009.01.20 04:45buy1590.011.13690.00000.0000
3162009.01.20 05:01close1590.011.13750.00000.00000.05108.20
3172009.01.20 05:12buy1600.011.13690.00000.0000
3182009.01.20 06:30close1600.011.13750.00000.00000.05108.25
3192009.01.20 06:40buy1610.011.13690.00000.0000
3202009.01.20 07:04close1610.011.13750.00000.00000.05108.30
3212009.01.20 07:04close1580.011.13830.00000.00000.05108.35
3222009.01.20 07:06buy1620.011.13930.00000.0000
3232009.01.20 07:06close1570.011.13910.00000.00000.05108.40
3242009.01.20 07:07buy1630.011.14010.00000.0000
3252009.01.20 07:09close1620.011.13990.00000.00000.05108.45
3262009.01.20 07:09buy1640.011.14090.00000.0000
3272009.01.20 07:09close1630.011.14070.00000.00000.05108.50
3282009.01.20 07:13buy1650.011.14010.00000.0000
3292009.01.20 07:13close1650.011.14080.00000.00000.06108.56
3302009.01.20 07:21buy1660.011.14170.00000.0000
3312009.01.20 07:21close1640.011.14150.00000.00000.05108.61
3322009.01.20 07:24buy1670.011.14250.00000.0000
3332009.01.20 07:24close1660.011.14230.00000.00000.05108.66
3342009.01.20 07:28buy1680.011.14130.00000.0000
3352009.01.20 07:30buy1690.011.14050.00000.0000
3362009.01.20 07:45close1690.011.14110.00000.00000.05108.71
3372009.01.20 07:48close1680.011.14190.00000.00000.05108.76
3382009.01.20 07:51buy1700.011.14330.00000.0000
3392009.01.20 07:51close1670.011.14310.00000.00000.05108.81
3402009.01.20 07:52buy1710.011.14410.00000.0000
3412009.01.20 07:52close1700.011.14390.00000.00000.05108.86
3422009.01.20 07:57buy1720.011.14330.00000.0000
3432009.01.20 07:57buy1730.011.14200.00000.0000
3442009.01.20 08:00close1730.011.14270.00000.00000.06108.92
3452009.01.20 08:00close1720.011.14390.00000.00000.05108.97
3462009.01.20 08:03buy1740.011.14490.00000.0000
3472009.01.20 08:03close1710.011.14470.00000.00000.05109.02
3482009.01.20 08:04buy1750.011.14570.00000.0000
3492009.01.20 08:04close1740.011.14550.00000.00000.05109.07
3502009.01.20 08:04buy1760.011.14650.00000.0000
3512009.01.20 08:07close1750.011.14630.00000.00000.05109.12
3522009.01.20 08:07buy1770.011.14730.00000.0000
3532009.01.20 08:07close1760.011.14710.00000.00000.05109.17
3542009.01.20 08:07buy1780.011.14810.00000.0000
3552009.01.20 08:07close1770.011.14790.00000.00000.05109.22
3562009.01.20 08:09buy1790.011.14730.00000.0000
3572009.01.20 08:12buy1800.011.14650.00000.0000
3582009.01.20 14:09close1800.011.14710.00000.00000.05109.27
3592009.01.20 14:13buy1810.011.14650.00000.0000
3602009.01.20 18:31close1810.011.14710.00000.00000.05109.32
3612009.01.20 18:36close1790.011.14790.00000.00000.05109.37
3622009.01.20 18:40buy1820.011.14890.00000.0000
3632009.01.20 18:41close1780.011.14870.00000.00000.05109.42
3642009.01.20 18:49buy1830.011.14970.00000.0000
3652009.01.20 18:50close1820.011.14950.00000.00000.05109.47
3662009.01.20 18:54buy1840.011.15050.00000.0000
3672009.01.20 18:54close1830.011.15030.00000.00000.05109.52
3682009.01.20 19:07buy1850.011.14970.00000.0000
3692009.01.20 19:10buy1860.011.14890.00000.0000
3702009.01.20 19:15close1860.011.14950.00000.00000.05109.57
3712009.01.20 19:15close1850.011.15030.00000.00000.05109.62
3722009.01.20 19:16buy1870.011.15130.00000.0000
3732009.01.20 19:16close1840.011.15110.00000.00000.05109.67
3742009.01.20 19:19buy1880.011.15210.00000.0000
3752009.01.20 19:24buy1890.011.15050.00000.0000
3762009.01.21 17:30close1890.011.15120.00000.00000.06109.73
3772009.01.21 17:30close1870.011.15200.00000.00000.06109.79
3782009.01.21 17:31buy1900.011.15290.00000.0000
3792009.01.21 17:33close1880.011.15280.00000.00000.06109.85
3802009.01.21 17:34buy1910.011.15370.00000.0000
3812009.01.21 17:34close1900.011.15350.00000.00000.05109.90
3822009.01.21 17:37buy1920.011.15450.00000.0000
3832009.01.21 17:37close1910.011.15430.00000.00000.05109.95
3842009.01.21 17:42buy1930.011.15370.00000.0000
3852009.01.21 17:49close1930.011.15430.00000.00000.05110.00
3862009.01.21 17:51buy1940.011.15530.00000.0000
3872009.01.21 17:51close1920.011.15510.00000.00000.05110.05
3882009.01.21 17:54buy1950.011.15610.00000.0000
3892009.01.21 17:54close1940.011.15590.00000.00000.05110.10
3902009.01.21 18:04buy1960.011.15690.00000.0000
3912009.01.21 18:04close1950.011.15670.00000.00000.05110.15
3922009.01.21 18:07buy1970.011.15770.00000.0000
3932009.01.21 18:08close1960.011.15750.00000.00000.05110.20
3942009.01.21 18:19buy1980.011.15850.00000.0000
3952009.01.21 18:21close1970.011.15830.00000.00000.05110.25
3962009.01.21 18:30buy1990.011.15930.00000.0000
3972009.01.21 18:31close1980.011.15910.00000.00000.05110.30
3982009.01.21 18:36buy2000.011.15850.00000.0000
3992009.01.21 18:39buy2010.011.15770.00000.0000
4002009.01.21 19:09close2010.011.15830.00000.00000.05110.35
4012009.01.21 19:15close2000.011.15910.00000.00000.05110.40
4022009.01.21 19:19buy2020.011.16010.00000.0000
4032009.01.21 19:19close1990.011.15990.00000.00000.05110.45
4042009.01.21 19:22buy2030.011.16090.00000.0000
4052009.01.21 19:24close2020.011.16070.00000.00000.05110.50
4062009.01.21 19:25buy2040.011.16170.00000.0000
4072009.01.21 19:36buy2050.011.16010.00000.0000
4082009.01.23 07:39close2050.011.16080.00000.00000.06110.56
4092009.01.23 07:43buy2060.011.16010.00000.0000
4102009.01.23 07:45close2060.011.16070.00000.00000.05110.61
4112009.01.23 07:48close2030.011.16160.00000.00000.06110.67
4122009.01.23 07:49buy2070.011.16250.00000.0000
4132009.01.23 07:52close2040.011.16240.00000.00000.06110.73
4142009.01.23 08:00buy2080.011.16170.00000.0000
4152009.01.23 08:00buy2090.011.16090.00000.0000
4162009.01.23 08:04close2090.011.16150.00000.00000.05110.78
4172009.01.23 08:06close2080.011.16230.00000.00000.05110.83
4182009.01.23 08:09buy2100.011.16330.00000.0000
4192009.01.23 08:09close2070.011.16310.00000.00000.05110.88
4202009.01.23 08:15buy2110.011.16250.00000.0000
4212009.01.23 08:24close2110.011.16310.00000.00000.05110.93
4222009.01.23 08:36buy2120.011.16250.00000.0000
4232009.01.23 08:39buy2130.011.16170.00000.0000
4242009.01.23 08:43close2130.011.16240.00000.00000.06110.99
4252009.01.23 08:52close2120.011.16310.00000.00000.05111.04
4262009.01.23 09:00buy2140.011.16410.00000.0000
4272009.01.23 09:00close2100.011.16390.00000.00000.05111.09
4282009.01.23 09:02buy2150.011.16490.00000.0000
4292009.01.23 09:09buy2160.011.16330.00000.0000
4302009.01.23 09:24close2160.011.16390.00000.00000.05111.14
4312009.01.23 09:33buy2170.011.16330.00000.0000
4322009.01.23 09:34close2170.011.16390.00000.00000.05111.19
4332009.01.23 09:34close2140.011.16470.00000.00000.05111.24
4342009.01.23 09:36buy2180.011.16570.00000.0000
4352009.01.23 09:36close2150.011.16550.00000.00000.05111.29
4362009.01.23 09:36buy2190.011.16650.00000.0000
4372009.01.23 09:36close2180.011.16630.00000.00000.05111.34
4382009.01.23 09:39buy2200.011.16730.00000.0000
4392009.01.23 09:39close2190.011.16710.00000.00000.05111.39
4402009.01.23 09:39buy2210.011.16810.00000.0000
4412009.01.23 09:43buy2220.011.16650.00000.0000
4422009.01.23 09:45close2220.011.16710.00000.00000.05111.44
4432009.01.23 09:45close2200.011.16790.00000.00000.05111.49
4442009.01.23 09:51buy2230.011.16730.00000.0000
4452009.01.23 09:54buy2240.011.16650.00000.0000
4462009.01.23 11:25close2240.011.16710.00000.00000.05111.54
4472009.01.23 11:28buy2250.011.16650.00000.0000
4482009.01.23 11:30close2250.011.16710.00000.00000.05111.59
4492009.01.23 11:31close2230.011.16790.00000.00000.05111.64
4502009.01.23 11:36buy2260.011.16730.00000.0000
4512009.01.23 11:39buy2270.011.16650.00000.0000
4522009.01.23 12:01close2270.011.16710.00000.00000.05111.69
4532009.01.23 12:07close2260.011.16790.00000.00000.05111.74
4542009.01.23 12:17buy2280.011.16730.00000.0000
4552009.01.23 12:21buy2290.011.16650.00000.0000
4562009.01.23 12:39close2290.011.16710.00000.00000.05111.79
4572009.01.23 12:43buy2300.011.16610.00000.0000
4582009.01.23 12:54close2300.011.16680.00000.00000.06111.85
4592009.01.23 12:58buy2310.011.16650.00000.0000
4602009.01.23 13:04close2310.011.16710.00000.00000.05111.90
4612009.01.23 13:06close2280.011.16790.00000.00000.05111.95
4622009.01.23 13:09buy2320.011.16890.00000.0000
4632009.01.23 13:09close2210.011.16870.00000.00000.05112.00
4642009.01.23 13:19buy2330.011.16970.00000.0000
4652009.01.23 13:21close2320.011.16950.00000.00000.05112.05
4662009.01.23 13:22buy2340.011.17050.00000.0000
4672009.01.23 13:24close2330.011.17030.00000.00000.05112.10
4682009.01.23 13:28buy2350.011.16930.00000.0000
4692009.01.23 13:31close2350.011.16990.00000.00000.05112.15
4702009.01.23 13:34buy2360.011.16970.00000.0000
4712009.01.23 13:37buy2370.011.16890.00000.0000
4722009.01.23 14:00close2370.011.16950.00000.00000.05112.20
4732009.01.23 14:02close2360.011.17030.00000.00000.05112.25
4742009.01.23 14:04buy2380.011.16970.00000.0000
4752009.01.23 14:06buy2390.011.16890.00000.0000
4762009.01.23 14:51close2390.011.16950.00000.00000.05112.30
4772009.01.23 14:54close2380.011.17030.00000.00000.05112.35
4782009.01.23 15:00buy2400.011.17130.00000.0000
4792009.01.23 15:00close2340.011.17110.00000.00000.05112.40
4802009.01.23 15:06buy2410.011.17050.00000.0000
4812009.01.23 15:08buy2420.011.16970.00000.0000
4822009.02.05 19:56close2420.011.17040.00000.00000.06112.45
4832009.02.05 20:39buy2430.011.16970.00000.0000
4842009.02.05 21:07close2430.011.17030.00000.00000.05112.50
4852009.02.05 21:30close2410.011.17130.00000.00000.07112.57
4862009.02.05 21:31buy2440.011.17210.00000.0000
4872009.02.05 21:39buy2450.011.17050.00000.0000
4882009.02.05 22:07close2450.011.17110.00000.00000.05112.62
4892009.02.05 22:09close2400.011.17200.00000.00000.06112.68
4902009.02.05 22:13buy2460.011.17120.00000.0000
4912009.02.05 22:13close2460.011.17190.00000.00000.06112.74
4922009.02.05 22:37buy2470.011.17290.00000.0000
4932009.02.05 22:40close2440.011.17270.00000.00000.05112.79
4942009.02.05 23:00buy2480.011.17210.00000.0000
4952009.02.05 23:03buy2490.011.17130.00000.0000
4962009.02.06 02:07close2490.011.17200.00000.00000.06112.85
4972009.02.06 02:47close2480.011.17280.00000.00000.06112.91
4982009.02.06 02:52buy2500.011.17370.00000.0000
4992009.02.06 02:54close2470.011.17360.00000.00000.06112.97
5002009.02.06 03:31buy2510.011.17290.00000.0000
5012009.02.06 04:22buy2520.011.17210.00000.0000
5022009.02.06 04:37close2520.011.17270.00000.00000.05113.02
5032009.02.06 05:10buy2530.011.17210.00000.0000
5042009.02.06 06:40close2530.011.17270.00000.00000.05113.07
5052009.02.06 06:54buy2540.011.17210.00000.0000
5062009.02.06 07:07close2540.011.17270.00000.00000.05113.12
5072009.02.06 08:08buy2550.011.17210.00000.0000
5082009.02.06 10:52close2550.011.17270.00000.00000.05113.17
5092009.02.06 11:07buy2560.011.17210.00000.0000
5102009.02.06 13:07close2560.011.17270.00000.00000.05113.22
5112009.02.06 13:22buy2570.011.17210.00000.0000
5122009.02.06 13:39close2570.011.17270.00000.00000.05113.27
5132009.02.06 13:39close2510.011.17350.00000.00000.05113.32
5142009.02.06 13:42buy2580.011.17290.00000.0000
5152009.02.06 13:45close2580.011.17350.00000.00000.05113.37
5162009.02.06 13:47buy2590.011.17450.00000.0000
5172009.02.06 13:48close2500.011.17430.00000.00000.05113.42
5182009.02.06 13:49buy2600.011.17370.00000.0000
5192009.02.06 13:51buy2610.011.17290.00000.0000
5202009.02.10 01:07close2610.011.17360.00000.00000.06113.48
5212009.02.10 01:07close2600.011.17440.00000.00000.06113.54
5222009.02.10 01:09buy2620.011.17370.00000.0000
5232009.02.10 01:12buy2630.011.17290.00000.0000
5242009.02.10 02:04close2630.011.17350.00000.00000.05113.59
5252009.02.10 02:07close2620.011.17430.00000.00000.05113.64
5262009.02.10 02:08buy2640.011.17530.00000.0000
5272009.02.10 02:21buy2650.011.17370.00000.0000
5282009.02.10 02:39close2650.011.17430.00000.00000.05113.69
5292009.02.10 03:16close2590.011.17520.00000.00000.06113.75
5302009.02.10 03:19buy2660.011.17610.00000.0000
5312009.02.10 03:19close2640.011.17590.00000.00000.05113.80
5322009.02.10 03:22buy2670.011.17690.00000.0000
5332009.02.10 03:22close2660.011.17670.00000.00000.05113.85
5342009.02.10 03:23buy2680.011.17770.00000.0000
5352009.02.10 03:30buy2690.011.17610.00000.0000
5362009.02.10 03:36close2690.011.17670.00000.00000.05113.90
5372009.02.10 03:39close2670.011.17750.00000.00000.05113.95
5382009.02.10 03:45buy2700.011.17690.00000.0000
5392009.02.10 03:46buy2710.011.17610.00000.0000
5402009.02.10 03:51close2710.011.17670.00000.00000.05114.00
5412009.02.10 03:54close2700.011.17750.00000.00000.05114.05
5422009.02.10 04:09buy2720.011.17690.00000.0000
5432009.02.10 04:15buy2730.011.17610.00000.0000
5442009.02.10 04:24close2730.011.17670.00000.00000.05114.10
5452009.02.10 04:36buy2740.011.17610.00000.0000
5462009.02.17 07:24close2740.011.17680.00000.00000.06114.16
5472009.02.17 07:24close2720.011.17760.00000.00000.06114.21
5482009.02.17 07:28buy2750.011.17690.00000.0000
5492009.02.17 07:28close2750.011.17760.00000.00000.06114.27
5502009.02.17 07:39buy2760.011.17690.00000.0000
5512009.02.17 07:49buy2770.011.17610.00000.0000
5522009.02.17 14:00close2770.011.17670.00000.00000.05114.32
5532009.02.17 14:09buy2780.011.17610.00000.0000
5542009.02.17 14:15close2780.011.17670.00000.00000.05114.37
5552009.02.17 14:18close2760.011.17750.00000.00000.05114.42
5562009.02.17 14:19buy2790.011.17690.00000.0000
5572009.02.17 14:24buy2800.011.17610.00000.0000
5582009.02.17 15:39close2800.011.17670.00000.00000.05114.47
5592009.02.17 15:43buy2810.011.17610.00000.0000
5602009.02.17 15:45close2810.011.17670.00000.00000.05114.52
5612009.02.17 15:51buy2820.011.17610.00000.0000
5622009.02.17 16:00close2820.011.17670.00000.00000.05114.57
5632009.02.17 16:09buy2830.011.17610.00000.0000
5642009.02.18 14:37close2830.011.17680.00000.00000.06114.63
5652009.02.18 14:42buy2840.011.17580.00000.0000
5662009.02.18 14:49close2840.011.17640.00000.00000.05114.68
5672009.02.18 14:54close2790.011.17760.00000.00000.06114.74
5682009.02.18 15:06buy2850.011.17690.00000.0000
5692009.02.18 15:09buy2860.011.17610.00000.0000
5702009.02.18 15:13close2860.011.17680.00000.00000.06114.80
5712009.02.18 15:16buy2870.011.17610.00000.0000
5722009.02.18 15:27close2870.011.17670.00000.00000.05114.85
5732009.02.18 15:34close2850.011.17750.00000.00000.05114.90
5742009.02.18 15:34buy2880.011.17850.00000.0000
5752009.02.18 15:36close2680.011.17840.00000.00000.06114.96
5762009.02.18 15:36buy2890.011.17930.00000.0000
5772009.02.18 15:37close2880.011.17910.00000.00000.05115.01
5782009.02.18 15:39buy2900.011.18010.00000.0000
5792009.02.18 15:39close2890.011.17990.00000.00000.05115.06
5802009.02.18 15:43buy2910.011.17930.00000.0000
5812009.02.18 15:43close2910.011.17990.00000.00000.05115.11
5822009.02.18 15:54buy2920.011.17930.00000.0000
5832009.02.18 16:00close2920.011.17990.00000.00000.05115.16
5842009.02.18 16:03buy2930.011.18090.00000.0000
5852009.02.18 16:03close2900.011.18070.00000.00000.05115.21
5862009.02.18 16:07buy2940.011.18170.00000.0000
5872009.02.18 16:07close2930.011.18150.00000.00000.05115.26
5882009.02.18 16:17buy2950.011.18250.00000.0000
5892009.02.18 16:24buy2960.011.18090.00000.0000
5902009.02.18 16:34close2960.011.18150.00000.00000.05115.31
5912009.02.18 16:39close2940.011.18230.00000.00000.05115.36
5922009.02.18 16:54buy2970.011.18170.00000.0000
5932009.02.18 17:07buy2980.011.18090.00000.0000
5942009.02.18 17:24close2980.011.18150.00000.00000.05115.41
5952009.02.18 17:28buy2990.011.18090.00000.0000
5962009.02.20 06:37close2990.011.18160.00000.00000.06115.47
5972009.02.20 07:19buy3000.011.18090.00000.0000
5982009.02.20 08:24close3000.011.18150.00000.00000.05115.52
5992009.02.20 08:45close2970.011.18240.00000.00000.06115.58
6002009.02.20 08:46buy3010.011.18330.00000.0000
6012009.02.20 08:48close2950.011.18320.00000.00000.06115.64
6022009.02.20 08:49buy3020.011.18410.00000.0000
6032009.02.20 08:49close3010.011.18390.00000.00000.05115.69
6042009.02.20 08:52buy3030.011.18490.00000.0000
6052009.02.20 08:52close3020.011.18470.00000.00000.05115.74
6062009.02.20 08:57buy3040.011.18410.00000.0000
6072009.02.20 08:57close3040.011.18510.00000.00000.08115.82
6082009.02.20 08:57close3030.011.18510.00000.00000.02115.84
6092009.02.20 09:00buy3050.011.18560.00000.0000
6102009.02.20 09:00buy3060.011.18640.00000.0000
6112009.02.20 09:00close3050.011.18620.00000.00000.05115.89
6122009.02.20 09:01buy3070.011.18720.00000.0000
6132009.02.20 09:03close3060.011.18700.00000.00000.05115.94
6142009.02.20 09:04buy3080.011.18640.00000.0000
6152009.02.20 09:07buy3090.011.18560.00000.0000
6162009.02.20 09:24close3090.011.18620.00000.00000.05115.99
6172009.02.20 09:34close3080.011.18700.00000.00000.05116.04
6182009.02.20 09:36buy3100.011.18800.00000.0000
6192009.02.20 09:39close3070.011.18780.00000.00000.05116.09
6202009.02.20 09:39buy3110.011.18880.00000.0000
6212009.02.20 09:45buy3120.011.18720.00000.0000
6222009.02.20 10:24close3120.011.18780.00000.00000.05116.14
6232009.02.20 10:45buy3130.011.18720.00000.0000
6242009.03.12 13:06close3130.011.18790.00000.00000.06116.20
6252009.03.12 13:06close3100.011.18870.00000.00000.06116.25
6262009.03.12 13:06buy3140.011.18960.00000.0000
6272009.03.12 13:06close3110.011.18950.00000.00000.06116.31
6282009.03.12 13:06buy3150.011.19040.00000.0000
6292009.03.12 13:06close3140.011.19020.00000.00000.05116.36
6302009.03.12 13:06buy3160.011.19120.00000.0000
6312009.03.12 13:06close3150.011.19100.00000.00000.05116.41
6322009.03.12 13:08buy3170.011.19040.00000.0000
6332009.03.12 13:08buy3180.011.18960.00000.0000
6342009.03.12 13:11close3180.011.19080.00000.00000.10116.51
6352009.03.12 13:11close3170.011.19080.00000.00000.03116.54
6362009.03.12 13:15buy3190.011.19200.00000.0000
6372009.03.12 13:15close3160.011.19180.00000.00000.05116.59
6382009.03.12 13:15buy3200.011.19280.00000.0000
6392009.03.12 13:15close3190.011.19260.00000.00000.05116.64
6402009.03.12 13:15buy3210.011.19360.00000.0000
6412009.03.12 13:15close3200.011.19340.00000.00000.05116.69
6422009.03.12 13:15buy3220.011.19440.00000.0000
6432009.03.12 13:15close3210.011.19420.00000.00000.05116.74
6442009.03.12 13:15buy3230.011.19520.00000.0000
6452009.03.12 13:16close3220.011.19500.00000.00000.05116.79
6462009.03.12 13:16buy3240.011.19600.00000.0000
6472009.03.12 13:18close3230.011.19580.00000.00000.05116.84
6482009.03.12 13:18buy3250.011.19680.00000.0000
6492009.03.12 13:19buy3260.011.19520.00000.0000
6502009.03.19 15:28close at stop3260.011.11980.00000.0000-6.73110.11
6512009.03.19 15:28close at stop3250.011.11980.00000.0000-6.88103.23
6522009.03.19 15:28close at stop3240.011.11980.00000.0000-6.8096.42