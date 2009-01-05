Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.01.02 07:00 - 2009.05.20 23:55 (2009.01.01 - 2009.05.21)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrd_Up_X=true; tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true; tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false; DivideRiskOverPositions=false; LotsAlt=false; UseEquityForSizing=false; Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false; MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false; MaxSpread=60; UseTrendFilter=false; MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false; DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true; ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false; GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false; GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
Bars in test29170Ticks modelled1565514Modelling quality46.63%
Mismatched charts errors3
Initial deposit300.00
Total net profit2967.31Gross profit4684.42Gross loss-1717.11
Profit factor2.73Expected payoff82.43
Absolute drawdown17.00Maximal drawdown512.70 (56.11%)Relative drawdown56.11% (512.70)
Total trades36Short positions (won %)14 (64.29%)Long positions (won %)22 (59.09%)
Profit trades (% of total)22 (61.11%)Loss trades (% of total)14 (38.89%)
Largestprofit trade511.00loss trade-137.00
Averageprofit trade212.93loss trade-122.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1076.82)consecutive losses (loss in money)2 (-274.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1076.82 (7)consecutive loss (count of losses)-274.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.05 04:00sell10.101.39271.40440.0704
22009.01.05 10:30modify10.101.39271.38250.0000
32009.01.05 12:15modify10.101.39271.37990.0000
42009.01.06 23:15modify10.101.39271.36260.0000
52009.01.07 12:57s/l10.101.36261.36260.0000300.65600.65
62009.01.07 22:00sell20.101.36131.37300.0390
72009.01.08 15:52s/l20.101.37301.37300.0390-117.53483.12
82009.01.08 16:00sell30.101.37181.38350.0495
92009.01.08 19:00buy40.101.37111.35743.3959
102009.01.09 16:01s/l40.101.35741.35743.3959-137.00346.12
112009.01.09 16:30modify30.101.37181.36720.0000
122009.01.09 22:00close30.101.34361.36720.0000281.82627.94
132009.01.13 00:00buy50.101.33621.32253.3610
142009.01.13 09:25s/l50.101.32251.32253.3610-137.00490.94
152009.01.14 14:00sell60.101.32311.33480.0008
162009.01.14 17:45close60.101.31661.33480.000865.00555.94
172009.01.19 06:00sell70.101.33691.34860.0146
182009.01.19 13:15modify70.101.33691.33550.0000
192009.01.19 16:45modify70.101.33691.32390.0000
202009.01.20 02:45modify70.101.33691.31200.0000
212009.01.20 21:00modify70.101.33691.29920.0000
222009.01.21 05:12s/l70.101.29921.29920.0000376.65932.59
232009.01.22 13:05buy80.101.30141.28773.3262
242009.01.23 09:40s/l80.101.28771.28773.3262-137.00795.59
252009.01.26 11:15buy90.101.29611.28243.3209
262009.01.26 16:30modify90.101.29611.29950.0000
272009.01.27 11:15modify90.101.29611.31610.0000
282009.01.27 12:00sell100.101.32571.33740.0034
292009.01.27 14:23s/l90.101.31611.31610.0000200.00995.59
302009.01.28 01:15modify100.101.32571.33180.0000
312009.01.28 02:00modify100.101.32571.33250.0000
322009.01.28 03:15modify100.101.32571.32960.0000
332009.01.28 03:30modify100.101.32571.33090.0000
342009.01.28 03:45modify100.101.32571.33260.0000
352009.01.28 04:00modify100.101.32571.33510.0000
362009.01.29 15:15modify100.101.32571.32290.0000
372009.01.29 19:00modify100.101.32571.31030.0000
382009.01.30 11:30modify100.101.32571.29840.0000
392009.01.30 22:00close100.101.27941.29840.0000462.121457.71
402009.02.03 23:10buy110.101.30411.29043.3289
412009.02.04 13:02s/l110.101.29041.29043.3289-137.001320.71
422009.02.05 20:00buy120.101.28711.27343.3119
432009.02.06 22:00close120.101.29431.27343.311972.001392.71
442009.02.09 00:00buy130.101.29661.28293.3214
452009.02.10 03:07s/l130.101.28291.28293.3214-137.001255.71
462009.02.11 20:00buy140.101.28581.27213.3106
472009.02.12 16:58s/l140.101.27211.27213.3106-137.001118.71
482009.02.18 11:15buy150.101.25941.24573.2842
492009.02.19 16:15modify150.101.25941.26130.0000
502009.02.20 05:55s/l150.101.26131.26130.000019.001137.71
512009.02.23 00:00buy160.101.28091.26723.3057
522009.02.23 09:30modify160.101.28091.28390.0000
532009.02.23 12:31s/l160.101.28391.28390.000030.001167.71
542009.02.24 17:00buy170.101.27451.26083.2993
552009.02.25 10:15modify170.101.27451.27520.0000
562009.02.25 17:07s/l170.101.27521.27520.00007.001174.71
572009.03.03 00:00buy180.101.25781.24413.2826
582009.03.06 15:45modify180.101.25781.25800.0000
592009.03.06 22:00close180.101.26611.25800.000083.001257.71
602009.03.10 11:15buy190.101.27061.25693.2954
612009.03.11 22:30modify190.101.27061.27190.0000
622009.03.13 22:00close190.101.28971.27190.0000191.001448.71
632009.03.16 16:00buy200.101.30401.29033.3288
642009.03.18 21:30modify200.101.30401.31970.0000
652009.03.18 22:15modify200.101.30401.33420.0000
662009.03.19 15:00modify200.101.30401.34870.0000
672009.03.20 22:00close200.101.35511.34870.0000511.001959.71
682009.03.26 20:00sell210.101.35391.36560.0316
692009.03.27 13:15modify210.101.35391.34950.0000
702009.03.27 22:00close210.101.33031.34950.0000235.822195.53
712009.03.31 04:00buy220.101.32131.30763.3461
722009.03.31 06:00sell230.101.32391.33560.0016
732009.04.02 13:23s/l230.101.33561.33560.0016-117.702077.83
742009.04.02 13:30modify220.101.32131.32160.0000
752009.04.02 19:30modify220.101.32131.33640.0000
762009.04.03 22:00close220.101.34851.33640.0000272.002349.83
772009.04.06 01:00sell240.101.35151.36320.0292
782009.04.06 20:15modify240.101.35151.35050.0000
792009.04.06 20:30modify240.101.35151.35100.0000
802009.04.06 20:45modify240.101.35151.35060.0000
812009.04.06 21:00modify240.101.35151.35170.0000
822009.04.06 21:30modify240.101.35151.35240.0000
832009.04.06 21:45modify240.101.35151.35100.0000
842009.04.06 22:00modify240.101.35151.35060.0000
852009.04.08 00:15modify240.101.35151.33830.0000
862009.04.10 20:15close240.101.31421.33830.0000371.942721.77
872009.04.13 20:00buy250.101.33621.32253.3610
882009.04.14 11:15sell260.101.32711.33880.0048
892009.04.15 04:31s/l250.101.32251.32253.3610-137.002584.77
902009.04.16 12:30modify260.101.32711.32550.0000
912009.04.17 22:00close260.101.30301.32550.0000240.122824.89
922009.04.22 19:00buy270.101.30141.28773.3262
932009.04.24 05:45modify270.101.30141.30190.0000
942009.04.24 19:45modify270.101.30141.31630.0000
952009.04.24 22:00close270.101.32481.31630.0000234.003058.89
962009.04.29 00:01buy280.101.31511.30143.3399
972009.04.29 18:30modify280.101.31511.31720.0000
982009.05.01 22:00close280.101.32661.31720.0000115.003173.89
992009.05.04 21:00buy290.101.33901.32533.3638
1002009.05.05 04:00sell300.101.33851.35020.0162
1012009.05.06 04:57s/l290.101.32531.32533.3638-137.003036.89
1022009.05.06 05:00modify300.101.33851.33800.0000
1032009.05.07 03:45modify300.101.33851.33990.0000
1042009.05.07 15:57s/l300.101.33991.33990.0000-14.703022.19
1052009.05.07 18:00buy310.101.34141.32773.3662
1062009.05.08 19:45modify310.101.34141.34160.0000
1072009.05.08 22:00close310.101.36201.34160.0000206.003228.19
1082009.05.11 00:00buy320.101.36501.35133.3898
1092009.05.12 07:00sell330.101.36001.37170.0377
1102009.05.13 03:22s/l330.101.37171.37170.0377-117.183111.01
1112009.05.13 14:00sell340.101.36551.37720.0432
1122009.05.15 15:00modify340.101.36551.36350.0000
1132009.05.15 15:08s/l320.101.35131.35133.3898-137.002974.01
1142009.05.15 22:00close340.101.34771.36350.0000177.303151.31
1152009.05.18 20:00buy350.101.35471.34103.3795
1162009.05.20 07:00sell360.101.36161.37330.0393
1172009.05.20 16:38s/l360.101.37331.37330.0393-117.003034.31
1182009.05.20 16:45modify350.101.35471.36140.0000
1192009.05.20 23:59close at stop350.101.37801.36140.0000233.003267.31