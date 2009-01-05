Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 224)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.01.02 07:00 - 2009.05.20 23:55 (2009.01.01 - 2009.05.21)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Trd_Up_X=true;
tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true;
tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false;
DivideRiskOverPositions=false;
LotsAlt=false;
UseEquityForSizing=false;
Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false;
MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false;
MaxSpread=60; UseTrendFilter=false;
MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false;
DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true;
ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false;
GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false;
GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
|Bars in test
|29170
|Ticks modelled
|1565514
|Modelling quality
|46.63%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|300.00
|Total net profit
|2967.31
|Gross profit
|4684.42
|Gross loss
|-1717.11
|Profit factor
|2.73
|Expected payoff
|82.43
|Absolute drawdown
|17.00
|Maximal drawdown
|512.70 (56.11%)
|Relative drawdown
|56.11% (512.70)
|Total trades
|36
|Short positions (won %)
|14 (64.29%)
|Long positions (won %)
|22 (59.09%)
|Profit trades (% of total)
|22 (61.11%)
|Loss trades (% of total)
|14 (38.89%)
|Largest
|profit trade
|511.00
|loss trade
|-137.00
|Average
|profit trade
|212.93
|loss trade
|-122.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1076.82)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-274.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1076.82 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-274.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.05 04:00
|sell
|1
|0.10
|1.3927
|1.4044
|0.0704
|2
|2009.01.05 10:30
|modify
|1
|0.10
|1.3927
|1.3825
|0.0000
|3
|2009.01.05 12:15
|modify
|1
|0.10
|1.3927
|1.3799
|0.0000
|4
|2009.01.06 23:15
|modify
|1
|0.10
|1.3927
|1.3626
|0.0000
|5
|2009.01.07 12:57
|s/l
|1
|0.10
|1.3626
|1.3626
|0.0000
|300.65
|600.65
|6
|2009.01.07 22:00
|sell
|2
|0.10
|1.3613
|1.3730
|0.0390
|7
|2009.01.08 15:52
|s/l
|2
|0.10
|1.3730
|1.3730
|0.0390
|-117.53
|483.12
|8
|2009.01.08 16:00
|sell
|3
|0.10
|1.3718
|1.3835
|0.0495
|9
|2009.01.08 19:00
|buy
|4
|0.10
|1.3711
|1.3574
|3.3959
|10
|2009.01.09 16:01
|s/l
|4
|0.10
|1.3574
|1.3574
|3.3959
|-137.00
|346.12
|11
|2009.01.09 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.3718
|1.3672
|0.0000
|12
|2009.01.09 22:00
|close
|3
|0.10
|1.3436
|1.3672
|0.0000
|281.82
|627.94
|13
|2009.01.13 00:00
|buy
|5
|0.10
|1.3362
|1.3225
|3.3610
|14
|2009.01.13 09:25
|s/l
|5
|0.10
|1.3225
|1.3225
|3.3610
|-137.00
|490.94
|15
|2009.01.14 14:00
|sell
|6
|0.10
|1.3231
|1.3348
|0.0008
|16
|2009.01.14 17:45
|close
|6
|0.10
|1.3166
|1.3348
|0.0008
|65.00
|555.94
|17
|2009.01.19 06:00
|sell
|7
|0.10
|1.3369
|1.3486
|0.0146
|18
|2009.01.19 13:15
|modify
|7
|0.10
|1.3369
|1.3355
|0.0000
|19
|2009.01.19 16:45
|modify
|7
|0.10
|1.3369
|1.3239
|0.0000
|20
|2009.01.20 02:45
|modify
|7
|0.10
|1.3369
|1.3120
|0.0000
|21
|2009.01.20 21:00
|modify
|7
|0.10
|1.3369
|1.2992
|0.0000
|22
|2009.01.21 05:12
|s/l
|7
|0.10
|1.2992
|1.2992
|0.0000
|376.65
|932.59
|23
|2009.01.22 13:05
|buy
|8
|0.10
|1.3014
|1.2877
|3.3262
|24
|2009.01.23 09:40
|s/l
|8
|0.10
|1.2877
|1.2877
|3.3262
|-137.00
|795.59
|25
|2009.01.26 11:15
|buy
|9
|0.10
|1.2961
|1.2824
|3.3209
|26
|2009.01.26 16:30
|modify
|9
|0.10
|1.2961
|1.2995
|0.0000
|27
|2009.01.27 11:15
|modify
|9
|0.10
|1.2961
|1.3161
|0.0000
|28
|2009.01.27 12:00
|sell
|10
|0.10
|1.3257
|1.3374
|0.0034
|29
|2009.01.27 14:23
|s/l
|9
|0.10
|1.3161
|1.3161
|0.0000
|200.00
|995.59
|30
|2009.01.28 01:15
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3318
|0.0000
|31
|2009.01.28 02:00
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3325
|0.0000
|32
|2009.01.28 03:15
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3296
|0.0000
|33
|2009.01.28 03:30
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3309
|0.0000
|34
|2009.01.28 03:45
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3326
|0.0000
|35
|2009.01.28 04:00
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3351
|0.0000
|36
|2009.01.29 15:15
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3229
|0.0000
|37
|2009.01.29 19:00
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.3103
|0.0000
|38
|2009.01.30 11:30
|modify
|10
|0.10
|1.3257
|1.2984
|0.0000
|39
|2009.01.30 22:00
|close
|10
|0.10
|1.2794
|1.2984
|0.0000
|462.12
|1457.71
|40
|2009.02.03 23:10
|buy
|11
|0.10
|1.3041
|1.2904
|3.3289
|41
|2009.02.04 13:02
|s/l
|11
|0.10
|1.2904
|1.2904
|3.3289
|-137.00
|1320.71
|42
|2009.02.05 20:00
|buy
|12
|0.10
|1.2871
|1.2734
|3.3119
|43
|2009.02.06 22:00
|close
|12
|0.10
|1.2943
|1.2734
|3.3119
|72.00
|1392.71
|44
|2009.02.09 00:00
|buy
|13
|0.10
|1.2966
|1.2829
|3.3214
|45
|2009.02.10 03:07
|s/l
|13
|0.10
|1.2829
|1.2829
|3.3214
|-137.00
|1255.71
|46
|2009.02.11 20:00
|buy
|14
|0.10
|1.2858
|1.2721
|3.3106
|47
|2009.02.12 16:58
|s/l
|14
|0.10
|1.2721
|1.2721
|3.3106
|-137.00
|1118.71
|48
|2009.02.18 11:15
|buy
|15
|0.10
|1.2594
|1.2457
|3.2842
|49
|2009.02.19 16:15
|modify
|15
|0.10
|1.2594
|1.2613
|0.0000
|50
|2009.02.20 05:55
|s/l
|15
|0.10
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|19.00
|1137.71
|51
|2009.02.23 00:00
|buy
|16
|0.10
|1.2809
|1.2672
|3.3057
|52
|2009.02.23 09:30
|modify
|16
|0.10
|1.2809
|1.2839
|0.0000
|53
|2009.02.23 12:31
|s/l
|16
|0.10
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|30.00
|1167.71
|54
|2009.02.24 17:00
|buy
|17
|0.10
|1.2745
|1.2608
|3.2993
|55
|2009.02.25 10:15
|modify
|17
|0.10
|1.2745
|1.2752
|0.0000
|56
|2009.02.25 17:07
|s/l
|17
|0.10
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|7.00
|1174.71
|57
|2009.03.03 00:00
|buy
|18
|0.10
|1.2578
|1.2441
|3.2826
|58
|2009.03.06 15:45
|modify
|18
|0.10
|1.2578
|1.2580
|0.0000
|59
|2009.03.06 22:00
|close
|18
|0.10
|1.2661
|1.2580
|0.0000
|83.00
|1257.71
|60
|2009.03.10 11:15
|buy
|19
|0.10
|1.2706
|1.2569
|3.2954
|61
|2009.03.11 22:30
|modify
|19
|0.10
|1.2706
|1.2719
|0.0000
|62
|2009.03.13 22:00
|close
|19
|0.10
|1.2897
|1.2719
|0.0000
|191.00
|1448.71
|63
|2009.03.16 16:00
|buy
|20
|0.10
|1.3040
|1.2903
|3.3288
|64
|2009.03.18 21:30
|modify
|20
|0.10
|1.3040
|1.3197
|0.0000
|65
|2009.03.18 22:15
|modify
|20
|0.10
|1.3040
|1.3342
|0.0000
|66
|2009.03.19 15:00
|modify
|20
|0.10
|1.3040
|1.3487
|0.0000
|67
|2009.03.20 22:00
|close
|20
|0.10
|1.3551
|1.3487
|0.0000
|511.00
|1959.71
|68
|2009.03.26 20:00
|sell
|21
|0.10
|1.3539
|1.3656
|0.0316
|69
|2009.03.27 13:15
|modify
|21
|0.10
|1.3539
|1.3495
|0.0000
|70
|2009.03.27 22:00
|close
|21
|0.10
|1.3303
|1.3495
|0.0000
|235.82
|2195.53
|71
|2009.03.31 04:00
|buy
|22
|0.10
|1.3213
|1.3076
|3.3461
|72
|2009.03.31 06:00
|sell
|23
|0.10
|1.3239
|1.3356
|0.0016
|73
|2009.04.02 13:23
|s/l
|23
|0.10
|1.3356
|1.3356
|0.0016
|-117.70
|2077.83
|74
|2009.04.02 13:30
|modify
|22
|0.10
|1.3213
|1.3216
|0.0000
|75
|2009.04.02 19:30
|modify
|22
|0.10
|1.3213
|1.3364
|0.0000
|76
|2009.04.03 22:00
|close
|22
|0.10
|1.3485
|1.3364
|0.0000
|272.00
|2349.83
|77
|2009.04.06 01:00
|sell
|24
|0.10
|1.3515
|1.3632
|0.0292
|78
|2009.04.06 20:15
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3505
|0.0000
|79
|2009.04.06 20:30
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3510
|0.0000
|80
|2009.04.06 20:45
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3506
|0.0000
|81
|2009.04.06 21:00
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3517
|0.0000
|82
|2009.04.06 21:30
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3524
|0.0000
|83
|2009.04.06 21:45
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3510
|0.0000
|84
|2009.04.06 22:00
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3506
|0.0000
|85
|2009.04.08 00:15
|modify
|24
|0.10
|1.3515
|1.3383
|0.0000
|86
|2009.04.10 20:15
|close
|24
|0.10
|1.3142
|1.3383
|0.0000
|371.94
|2721.77
|87
|2009.04.13 20:00
|buy
|25
|0.10
|1.3362
|1.3225
|3.3610
|88
|2009.04.14 11:15
|sell
|26
|0.10
|1.3271
|1.3388
|0.0048
|89
|2009.04.15 04:31
|s/l
|25
|0.10
|1.3225
|1.3225
|3.3610
|-137.00
|2584.77
|90
|2009.04.16 12:30
|modify
|26
|0.10
|1.3271
|1.3255
|0.0000
|91
|2009.04.17 22:00
|close
|26
|0.10
|1.3030
|1.3255
|0.0000
|240.12
|2824.89
|92
|2009.04.22 19:00
|buy
|27
|0.10
|1.3014
|1.2877
|3.3262
|93
|2009.04.24 05:45
|modify
|27
|0.10
|1.3014
|1.3019
|0.0000
|94
|2009.04.24 19:45
|modify
|27
|0.10
|1.3014
|1.3163
|0.0000
|95
|2009.04.24 22:00
|close
|27
|0.10
|1.3248
|1.3163
|0.0000
|234.00
|3058.89
|96
|2009.04.29 00:01
|buy
|28
|0.10
|1.3151
|1.3014
|3.3399
|97
|2009.04.29 18:30
|modify
|28
|0.10
|1.3151
|1.3172
|0.0000
|98
|2009.05.01 22:00
|close
|28
|0.10
|1.3266
|1.3172
|0.0000
|115.00
|3173.89
|99
|2009.05.04 21:00
|buy
|29
|0.10
|1.3390
|1.3253
|3.3638
|100
|2009.05.05 04:00
|sell
|30
|0.10
|1.3385
|1.3502
|0.0162
|101
|2009.05.06 04:57
|s/l
|29
|0.10
|1.3253
|1.3253
|3.3638
|-137.00
|3036.89
|102
|2009.05.06 05:00
|modify
|30
|0.10
|1.3385
|1.3380
|0.0000
|103
|2009.05.07 03:45
|modify
|30
|0.10
|1.3385
|1.3399
|0.0000
|104
|2009.05.07 15:57
|s/l
|30
|0.10
|1.3399
|1.3399
|0.0000
|-14.70
|3022.19
|105
|2009.05.07 18:00
|buy
|31
|0.10
|1.3414
|1.3277
|3.3662
|106
|2009.05.08 19:45
|modify
|31
|0.10
|1.3414
|1.3416
|0.0000
|107
|2009.05.08 22:00
|close
|31
|0.10
|1.3620
|1.3416
|0.0000
|206.00
|3228.19
|108
|2009.05.11 00:00
|buy
|32
|0.10
|1.3650
|1.3513
|3.3898
|109
|2009.05.12 07:00
|sell
|33
|0.10
|1.3600
|1.3717
|0.0377
|110
|2009.05.13 03:22
|s/l
|33
|0.10
|1.3717
|1.3717
|0.0377
|-117.18
|3111.01
|111
|2009.05.13 14:00
|sell
|34
|0.10
|1.3655
|1.3772
|0.0432
|112
|2009.05.15 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.3655
|1.3635
|0.0000
|113
|2009.05.15 15:08
|s/l
|32
|0.10
|1.3513
|1.3513
|3.3898
|-137.00
|2974.01
|114
|2009.05.15 22:00
|close
|34
|0.10
|1.3477
|1.3635
|0.0000
|177.30
|3151.31
|115
|2009.05.18 20:00
|buy
|35
|0.10
|1.3547
|1.3410
|3.3795
|116
|2009.05.20 07:00
|sell
|36
|0.10
|1.3616
|1.3733
|0.0393
|117
|2009.05.20 16:38
|s/l
|36
|0.10
|1.3733
|1.3733
|0.0393
|-117.00
|3034.31
|118
|2009.05.20 16:45
|modify
|35
|0.10
|1.3547
|1.3614
|0.0000
|119
|2009.05.20 23:59
|close at stop
|35
|0.10
|1.3780
|1.3614
|0.0000
|233.00
|3267.31