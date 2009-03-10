Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 3 (Build 222)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.03.09 00:00 - 2009.05.15 19:59 (2009.03.09 - 2009.05.16)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Trd_Up_X=true;
tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true;
tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false;
DivideRiskOverPositions=false;
LotsAlt=false;
UseEquityForSizing=false;
Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false;
MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false;
MaxSpread=60; UseTrendFilter=false;
MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false;
DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true;
ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false;
GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false;
GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
|Bars in test
|15050
|Ticks modelled
|29087
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|250.00
|Total net profit
|268.48
|Gross profit
|268.50
|Gross loss
|-0.02
|Profit factor
|11187.54
|Expected payoff
|22.37
|Absolute drawdown
|6.80
|Maximal drawdown
|27.39 (7.74%)
|Relative drawdown
|7.74% (27.39)
|Total trades
|12
|Short positions (won %)
|6 (83.33%)
|Long positions (won %)
|6 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|11 (91.67%)
|Loss trades (% of total)
|1 (8.33%)
|Largest
|profit trade
|79.80
|loss trade
|-0.02
|Average
|profit trade
|24.41
|loss trade
|-0.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (222.96)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-0.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|222.96 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-0.02 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.03.10 11:15
|buy
|1
|0.10
|1.2689
|1.2552
|3.2937
|2
|2009.03.11 19:30
|modify
|1
|0.10
|1.2689
|1.2720
|0.0000
|3
|2009.03.16 10:15
|modify
|1
|0.10
|1.2689
|1.2883
|0.0000
|4
|2009.03.18 18:30
|modify
|1
|0.10
|1.2689
|1.3198
|0.0000
|5
|2009.03.18 19:15
|modify
|1
|0.10
|1.2689
|1.3342
|0.0000
|6
|2009.03.19 12:00
|modify
|1
|0.10
|1.2689
|1.3487
|0.0000
|7
|2009.03.23 13:55
|s/l
|1
|0.10
|1.3487
|1.3487
|0.0000
|79.80
|329.80
|8
|2009.03.25 14:00
|sell
|2
|0.10
|1.3605
|1.3722
|0.0382
|9
|2009.03.27 09:45
|modify
|2
|0.10
|1.3605
|1.3578
|0.0000
|10
|2009.03.27 12:00
|modify
|2
|0.10
|1.3605
|1.3425
|0.0000
|11
|2009.03.30 07:30
|modify
|2
|0.10
|1.3605
|1.3302
|0.0000
|12
|2009.03.31 00:00
|buy
|3
|0.10
|1.3191
|1.3054
|3.3439
|13
|2009.03.31 09:40
|s/l
|2
|0.10
|1.3302
|1.3302
|0.0000
|30.11
|359.91
|14
|2009.03.31 10:45
|modify
|3
|0.10
|1.3191
|1.3194
|0.0000
|15
|2009.03.31 11:15
|sell
|4
|0.10
|1.3329
|1.3446
|0.0106
|16
|2009.04.01 00:55
|s/l
|3
|0.10
|1.3194
|1.3194
|0.0000
|0.30
|360.21
|17
|2009.04.01 01:00
|modify
|4
|0.10
|1.3329
|1.3295
|0.0000
|18
|2009.04.02 00:00
|buy
|5
|0.10
|1.3242
|1.3105
|3.3490
|19
|2009.04.02 02:35
|s/l
|4
|0.10
|1.3295
|1.3295
|0.0000
|3.28
|363.49
|20
|2009.04.02 12:15
|modify
|5
|0.10
|1.3242
|1.3257
|0.0000
|21
|2009.04.05 22:15
|modify
|5
|0.10
|1.3242
|1.3407
|0.0000
|22
|2009.04.06 02:00
|sell
|6
|0.10
|1.3554
|1.3671
|0.0331
|23
|2009.04.06 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3540
|0.0000
|24
|2009.04.06 14:40
|s/l
|5
|0.10
|1.3407
|1.3407
|0.0000
|16.50
|379.99
|25
|2009.04.06 16:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3490
|0.0000
|26
|2009.04.06 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3489
|0.0000
|27
|2009.04.06 16:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3482
|0.0000
|28
|2009.04.06 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3502
|0.0000
|29
|2009.04.06 17:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|30
|2009.04.06 17:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3510
|0.0000
|31
|2009.04.06 17:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3507
|0.0000
|32
|2009.04.06 18:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3517
|0.0000
|33
|2009.04.06 18:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3525
|0.0000
|34
|2009.04.06 18:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3509
|0.0000
|35
|2009.04.06 19:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|36
|2009.04.06 19:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3504
|0.0000
|37
|2009.04.06 19:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3510
|0.0000
|38
|2009.04.06 19:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3514
|0.0000
|39
|2009.04.06 20:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|40
|2009.04.06 20:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3523
|0.0000
|41
|2009.04.06 20:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3516
|0.0000
|42
|2009.04.06 20:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|43
|2009.04.06 21:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3528
|0.0000
|44
|2009.04.06 21:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3520
|0.0000
|45
|2009.04.06 21:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|46
|2009.04.06 21:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3508
|0.0000
|47
|2009.04.06 22:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3515
|0.0000
|48
|2009.04.06 22:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3504
|0.0000
|49
|2009.04.06 22:30
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|50
|2009.04.06 22:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3509
|0.0000
|51
|2009.04.06 23:00
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3515
|0.0000
|52
|2009.04.07 22:15
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3385
|0.0000
|53
|2009.04.09 15:45
|modify
|6
|0.10
|1.3554
|1.3263
|0.0000
|54
|2009.04.10 16:15
|close
|6
|0.10
|1.3142
|1.3263
|0.0000
|41.01
|421.00
|55
|2009.04.13 00:00
|buy
|7
|0.10
|1.3152
|1.3015
|3.3400
|56
|2009.04.13 12:45
|modify
|7
|0.10
|1.3152
|1.3162
|0.0000
|57
|2009.04.14 07:00
|sell
|8
|0.10
|1.3300
|1.3417
|0.0077
|58
|2009.04.15 12:15
|modify
|8
|0.10
|1.3300
|1.3290
|0.0000
|59
|2009.04.15 12:35
|s/l
|7
|0.10
|1.3162
|1.3162
|0.0000
|1.00
|422.00
|60
|2009.04.17 10:45
|modify
|8
|0.10
|1.3300
|1.3172
|0.0000
|61
|2009.04.21 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.3300
|1.3021
|0.0000
|62
|2009.04.22 09:15
|close
|8
|0.10
|1.2934
|1.3021
|0.0000
|36.35
|458.36
|63
|2009.04.22 15:00
|buy
|9
|0.10
|1.3015
|1.2878
|3.3263
|64
|2009.04.24 02:30
|modify
|9
|0.10
|1.3015
|1.3016
|0.0000
|65
|2009.04.24 16:45
|modify
|9
|0.10
|1.3015
|1.3161
|0.0000
|66
|2009.04.27 03:05
|s/l
|9
|0.10
|1.3161
|1.3161
|0.0000
|14.60
|472.96
|67
|2009.04.28 21:00
|buy
|10
|0.10
|1.3149
|1.3012
|3.3397
|68
|2009.04.29 15:30
|modify
|10
|0.10
|1.3149
|1.3172
|0.0000
|69
|2009.05.05 02:00
|sell
|11
|0.10
|1.3388
|1.3505
|0.0165
|70
|2009.05.06 01:45
|modify
|11
|0.10
|1.3388
|1.3387
|0.0000
|71
|2009.05.07 12:50
|s/l
|11
|0.10
|1.3387
|1.3387
|0.0000
|-0.02
|472.93
|72
|2009.05.07 13:45
|modify
|10
|0.10
|1.3149
|1.3330
|0.0000
|73
|2009.05.08 18:45
|modify
|10
|0.10
|1.3149
|1.3479
|0.0000
|74
|2009.05.12 06:00
|sell
|12
|0.10
|1.3618
|1.3735
|0.0395
|75
|2009.05.15 17:45
|modify
|12
|0.10
|1.3618
|1.3604
|0.0000
|76
|2009.05.15 17:55
|s/l
|10
|0.10
|1.3479
|1.3479
|0.0000
|33.00
|505.93
|77
|2009.05.15 19:59
|close at stop
|12
|0.10
|1.3491
|1.3604
|0.0000
|12.55
|518.48