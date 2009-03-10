Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 3 (Build 222)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.03.09 00:00 - 2009.05.15 19:59 (2009.03.09 - 2009.05.16)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersTrd_Up_X=true; tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true; tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false; DivideRiskOverPositions=false; LotsAlt=false; UseEquityForSizing=false; Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false; MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false; MaxSpread=60; UseTrendFilter=false; MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false; DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true; ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false; GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false; GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
Bars in test15050Ticks modelled29087Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit250.00
Total net profit268.48Gross profit268.50Gross loss-0.02
Profit factor11187.54Expected payoff22.37
Absolute drawdown6.80Maximal drawdown27.39 (7.74%)Relative drawdown7.74% (27.39)
Total trades12Short positions (won %)6 (83.33%)Long positions (won %)6 (100.00%)
Profit trades (% of total)11 (91.67%)Loss trades (% of total)1 (8.33%)
Largestprofit trade79.80loss trade-0.02
Averageprofit trade24.41loss trade-0.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (222.96)consecutive losses (loss in money)1 (-0.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)222.96 (9)consecutive loss (count of losses)-0.02 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.03.10 11:15buy10.101.26891.25523.2937
22009.03.11 19:30modify10.101.26891.27200.0000
32009.03.16 10:15modify10.101.26891.28830.0000
42009.03.18 18:30modify10.101.26891.31980.0000
52009.03.18 19:15modify10.101.26891.33420.0000
62009.03.19 12:00modify10.101.26891.34870.0000
72009.03.23 13:55s/l10.101.34871.34870.000079.80329.80
82009.03.25 14:00sell20.101.36051.37220.0382
92009.03.27 09:45modify20.101.36051.35780.0000
102009.03.27 12:00modify20.101.36051.34250.0000
112009.03.30 07:30modify20.101.36051.33020.0000
122009.03.31 00:00buy30.101.31911.30543.3439
132009.03.31 09:40s/l20.101.33021.33020.000030.11359.91
142009.03.31 10:45modify30.101.31911.31940.0000
152009.03.31 11:15sell40.101.33291.34460.0106
162009.04.01 00:55s/l30.101.31941.31940.00000.30360.21
172009.04.01 01:00modify40.101.33291.32950.0000
182009.04.02 00:00buy50.101.32421.31053.3490
192009.04.02 02:35s/l40.101.32951.32950.00003.28363.49
202009.04.02 12:15modify50.101.32421.32570.0000
212009.04.05 22:15modify50.101.32421.34070.0000
222009.04.06 02:00sell60.101.35541.36710.0331
232009.04.06 14:30modify60.101.35541.35400.0000
242009.04.06 14:40s/l50.101.34071.34070.000016.50379.99
252009.04.06 16:15modify60.101.35541.34900.0000
262009.04.06 16:30modify60.101.35541.34890.0000
272009.04.06 16:45modify60.101.35541.34820.0000
282009.04.06 17:00modify60.101.35541.35020.0000
292009.04.06 17:15modify60.101.35541.35050.0000
302009.04.06 17:30modify60.101.35541.35100.0000
312009.04.06 17:45modify60.101.35541.35070.0000
322009.04.06 18:00modify60.101.35541.35170.0000
332009.04.06 18:30modify60.101.35541.35250.0000
342009.04.06 18:45modify60.101.35541.35090.0000
352009.04.06 19:00modify60.101.35541.35050.0000
362009.04.06 19:15modify60.101.35541.35040.0000
372009.04.06 19:30modify60.101.35541.35100.0000
382009.04.06 19:45modify60.101.35541.35140.0000
392009.04.06 20:00modify60.101.35541.35180.0000
402009.04.06 20:15modify60.101.35541.35230.0000
412009.04.06 20:30modify60.101.35541.35160.0000
422009.04.06 20:45modify60.101.35541.35180.0000
432009.04.06 21:00modify60.101.35541.35280.0000
442009.04.06 21:15modify60.101.35541.35200.0000
452009.04.06 21:30modify60.101.35541.35180.0000
462009.04.06 21:45modify60.101.35541.35080.0000
472009.04.06 22:00modify60.101.35541.35150.0000
482009.04.06 22:15modify60.101.35541.35040.0000
492009.04.06 22:30modify60.101.35541.35050.0000
502009.04.06 22:45modify60.101.35541.35090.0000
512009.04.06 23:00modify60.101.35541.35150.0000
522009.04.07 22:15modify60.101.35541.33850.0000
532009.04.09 15:45modify60.101.35541.32630.0000
542009.04.10 16:15close60.101.31421.32630.000041.01421.00
552009.04.13 00:00buy70.101.31521.30153.3400
562009.04.13 12:45modify70.101.31521.31620.0000
572009.04.14 07:00sell80.101.33001.34170.0077
582009.04.15 12:15modify80.101.33001.32900.0000
592009.04.15 12:35s/l70.101.31621.31620.00001.00422.00
602009.04.17 10:45modify80.101.33001.31720.0000
612009.04.21 00:15modify80.101.33001.30210.0000
622009.04.22 09:15close80.101.29341.30210.000036.35458.36
632009.04.22 15:00buy90.101.30151.28783.3263
642009.04.24 02:30modify90.101.30151.30160.0000
652009.04.24 16:45modify90.101.30151.31610.0000
662009.04.27 03:05s/l90.101.31611.31610.000014.60472.96
672009.04.28 21:00buy100.101.31491.30123.3397
682009.04.29 15:30modify100.101.31491.31720.0000
692009.05.05 02:00sell110.101.33881.35050.0165
702009.05.06 01:45modify110.101.33881.33870.0000
712009.05.07 12:50s/l110.101.33871.33870.0000-0.02472.93
722009.05.07 13:45modify100.101.31491.33300.0000
732009.05.08 18:45modify100.101.31491.34790.0000
742009.05.12 06:00sell120.101.36181.37350.0395
752009.05.15 17:45modify120.101.36181.36040.0000
762009.05.15 17:55s/l100.101.34791.34790.000033.00505.93
772009.05.15 19:59close at stop120.101.34911.36040.000012.55518.48