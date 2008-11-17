Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 3 (Build 222)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.11.14 00:00 - 2009.05.12 23:59 (2008.11.14 - 2009.05.13)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersTrd_Up_X=true; tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true; tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false; DivideRiskOverPositions=false; LotsAlt=false; UseEquityForSizing=false; Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false; MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false; MaxSpread=60; UseTrendFilter=false; MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false; DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true; ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false; GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false; GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
Bars in test36003Ticks modelled71474Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit250.00
Total net profit797.16Gross profit844.28Gross loss-47.12
Profit factor17.92Expected payoff22.78
Absolute drawdown24.50Maximal drawdown42.00 (5.31%)Relative drawdown14.32% (37.70)
Total trades35Short positions (won %)15 (86.67%)Long positions (won %)20 (85.00%)
Profit trades (% of total)30 (85.71%)Loss trades (% of total)5 (14.29%)
Largestprofit trade145.30loss trade-13.70
Averageprofit trade28.14loss trade-9.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (551.73)consecutive losses (loss in money)2 (-27.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)551.73 (17)consecutive loss (count of losses)-27.40 (2)
Averageconsecutive wins10consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.11.17 20:00buy10.101.26761.25393.2924
22008.11.19 20:25s/l10.101.25391.25393.2924-13.70236.30
32008.11.19 20:40buy20.101.25391.24023.2787
42008.11.24 11:30modify20.101.25391.25780.0000
52008.11.24 15:30modify20.101.25391.27370.0000
62008.11.25 14:15modify20.101.25391.29200.0000
72008.11.26 12:40s/l20.101.29201.29200.000038.10274.40
82008.12.03 20:00buy30.101.26571.25203.2905
92008.12.04 16:30modify30.101.26571.26770.0000
102008.12.05 10:58s/l30.101.26771.26770.00002.00276.40
112008.12.08 04:00buy40.101.27721.26353.3020
122008.12.08 09:15modify40.101.27721.27740.0000
132008.12.10 18:15close40.101.30471.27740.000027.50303.90
142008.12.10 23:20buy50.101.30111.28743.3259
152008.12.11 10:30modify50.101.30111.30120.0000
162008.12.11 17:00modify50.101.30111.31570.0000
172008.12.14 23:30modify50.101.30111.32990.0000
182008.12.15 14:45modify50.101.30111.34540.0000
192008.12.16 05:00modify50.101.30111.35910.0000
202008.12.16 19:30modify50.101.30111.37580.0000
212008.12.16 20:30modify50.101.30111.39270.0000
222008.12.17 14:45modify50.101.30111.41190.0000
232008.12.17 15:15modify50.101.30111.42650.0000
242008.12.18 09:45modify50.101.30111.44640.0000
252008.12.18 14:35s/l50.101.44641.44640.0000145.30449.20
262008.12.18 16:00sell60.101.44781.45900.0180
272008.12.18 16:15modify60.101.44781.43770.0000
282008.12.19 09:00modify60.101.44781.41970.0000
292008.12.19 12:00modify60.101.44781.40670.0000
302008.12.19 18:30modify60.101.44781.39460.0000
312008.12.21 23:55s/l60.101.39461.39460.000053.17502.37
322008.12.24 12:00buy70.101.40141.38773.4262
332008.12.29 02:00modify70.101.40141.40300.0000
342008.12.29 10:45modify70.101.40141.41810.0000
352008.12.29 11:15sell80.101.43371.44540.1114
362008.12.29 17:15modify80.101.43371.43190.0000
372008.12.29 17:50s/l70.101.41811.41810.000016.70519.07
382008.12.29 19:00modify80.101.43371.41750.0000
392008.12.29 22:00modify80.101.43371.40430.0000
402008.12.30 00:00s/l80.101.40431.40430.000029.37548.44
412008.12.30 12:00sell90.101.41681.42850.0945
422008.12.31 11:15modify90.101.41681.41530.0000
432008.12.31 11:45modify90.101.41681.41320.0000
442008.12.31 12:00modify90.101.41681.40910.0000
452008.12.31 12:15modify90.101.41681.40810.0000
462008.12.31 12:30modify90.101.41681.40670.0000
472008.12.31 12:45modify90.101.41681.40650.0000
482008.12.31 13:00modify90.101.41681.40670.0000
492009.01.05 08:30modify90.101.41681.38300.0000
502009.01.05 12:15modify90.101.41681.37380.0000
512009.01.05 12:30modify90.101.41681.36900.0000
522009.01.05 12:45modify90.101.41681.36910.0000
532009.01.05 13:00modify90.101.41681.36720.0000
542009.01.07 00:00buy100.101.35051.33683.3753
552009.01.07 13:30s/l90.101.36721.36720.000049.35597.79
562009.01.07 13:30modify100.101.35051.35440.0000
572009.01.07 13:30sell110.101.36791.37960.0456
582009.01.08 08:25s/l100.101.35441.35440.00003.90601.69
592009.01.08 08:30modify110.101.36791.36780.0000
602009.01.08 13:35s/l110.101.36781.36780.00000.01601.70
612009.01.08 14:00sell120.101.37211.38380.0498
622009.01.09 14:15modify120.101.37211.36820.0000
632009.01.09 18:45modify120.101.37211.35550.0000
642009.01.12 15:30modify120.101.37211.34370.0000
652009.01.13 14:00modify120.101.37211.33180.0000
662009.01.14 07:50s/l120.101.33181.33180.000040.18641.87
672009.01.14 12:00sell130.101.32301.33470.0007
682009.01.14 14:15close130.101.31291.33470.000710.10651.97
692009.01.15 14:10sell140.101.32371.33540.0014
702009.01.15 14:45close140.101.30981.33540.001413.90665.87
712009.01.19 07:00sell150.101.33381.34550.0115
722009.01.19 12:30modify150.101.33381.33290.0000
732009.01.19 20:15modify150.101.33381.32160.0000
742009.01.20 04:30modify150.101.33381.30990.0000
752009.01.20 22:30modify150.101.33381.29760.0000
762009.01.21 02:50s/l150.101.29761.29760.000036.14702.01
772009.01.26 07:00buy160.101.29271.27903.3175
782009.01.26 14:00modify160.101.29271.29320.0000
792009.01.26 22:15modify160.101.29271.30910.0000
802009.01.27 14:15sell170.101.32241.33410.0001
812009.01.29 04:00s/l160.101.30911.30910.000016.40718.41
822009.01.29 04:00modify170.101.32241.32070.0000
832009.01.29 17:15modify170.101.32241.30690.0000
842009.01.30 12:00modify170.101.32241.29350.0000
852009.02.02 16:15close170.101.28161.29350.000040.61759.02
862009.02.05 22:00buy180.101.27931.26563.3041
872009.02.06 18:30modify180.101.27931.27960.0000
882009.02.09 14:30close180.101.30831.27960.000029.00788.02
892009.02.11 20:00buy190.101.29091.27723.3157
902009.02.12 14:20s/l190.101.27721.27723.3157-13.70774.32
912009.02.16 20:00buy200.101.27671.26303.3015
922009.02.17 06:40s/l200.101.26301.26303.3015-13.70760.62
932009.02.17 07:55buy210.101.26371.25003.2885
942009.02.20 17:15modify210.101.26371.26500.0000
952009.02.23 02:30modify210.101.26371.27960.0000
962009.02.23 12:55s/l210.101.27961.27960.000015.90776.52
972009.02.24 16:00buy220.101.27541.26173.3002
982009.02.25 08:30modify220.101.27541.27560.0000
992009.02.25 15:10s/l220.101.27561.27560.00000.20776.72
1002009.03.02 23:00buy230.101.25611.24243.2809
1012009.03.06 08:15modify230.101.25611.25690.0000
1022009.03.09 12:45s/l230.101.25691.25690.00000.80777.52
1032009.03.10 11:15buy240.101.26891.25523.2937
1042009.03.11 19:30modify240.101.26891.27200.0000
1052009.03.16 10:15modify240.101.26891.28830.0000
1062009.03.18 18:30modify240.101.26891.31980.0000
1072009.03.18 19:15modify240.101.26891.33420.0000
1082009.03.19 12:00modify240.101.26891.34870.0000
1092009.03.23 13:55s/l240.101.34871.34870.000079.80857.32
1102009.03.25 14:00sell250.101.36051.37220.0382
1112009.03.27 09:45modify250.101.36051.35780.0000
1122009.03.27 12:00modify250.101.36051.34250.0000
1132009.03.30 07:30modify250.101.36051.33020.0000
1142009.03.31 00:00buy260.101.31911.30543.3439
1152009.03.31 09:40s/l250.101.33021.33020.000030.11887.44
1162009.03.31 10:45modify260.101.31911.31940.0000
1172009.03.31 11:15sell270.101.33291.34460.0106
1182009.04.01 00:55s/l260.101.31941.31940.00000.30887.74
1192009.04.01 01:00modify270.101.33291.32950.0000
1202009.04.02 00:00buy280.101.32421.31053.3490
1212009.04.02 02:35s/l270.101.32951.32950.00003.28891.01
1222009.04.02 12:15modify280.101.32421.32570.0000
1232009.04.05 22:15modify280.101.32421.34070.0000
1242009.04.06 02:00sell290.101.35541.36710.0331
1252009.04.06 14:30modify290.101.35541.35400.0000
1262009.04.06 14:40s/l280.101.34071.34070.000016.50907.51
1272009.04.06 16:15modify290.101.35541.34900.0000
1282009.04.06 16:30modify290.101.35541.34890.0000
1292009.04.06 16:45modify290.101.35541.34820.0000
1302009.04.06 17:00modify290.101.35541.35020.0000
1312009.04.06 17:15modify290.101.35541.35050.0000
1322009.04.06 17:30modify290.101.35541.35100.0000
1332009.04.06 17:45modify290.101.35541.35070.0000
1342009.04.06 18:00modify290.101.35541.35170.0000
1352009.04.06 18:30modify290.101.35541.35250.0000
1362009.04.06 18:45modify290.101.35541.35090.0000
1372009.04.06 19:00modify290.101.35541.35050.0000
1382009.04.06 19:15modify290.101.35541.35040.0000
1392009.04.06 19:30modify290.101.35541.35100.0000
1402009.04.06 19:45modify290.101.35541.35140.0000
1412009.04.06 20:00modify290.101.35541.35180.0000
1422009.04.06 20:15modify290.101.35541.35230.0000
1432009.04.06 20:30modify290.101.35541.35160.0000
1442009.04.06 20:45modify290.101.35541.35180.0000
1452009.04.06 21:00modify290.101.35541.35280.0000
1462009.04.06 21:15modify290.101.35541.35200.0000
1472009.04.06 21:30modify290.101.35541.35180.0000
1482009.04.06 21:45modify290.101.35541.35080.0000
1492009.04.06 22:00modify290.101.35541.35150.0000
1502009.04.06 22:15modify290.101.35541.35040.0000
1512009.04.06 22:30modify290.101.35541.35050.0000
1522009.04.06 22:45modify290.101.35541.35090.0000
1532009.04.06 23:00modify290.101.35541.35150.0000
1542009.04.07 22:15modify290.101.35541.33850.0000
1552009.04.09 15:45modify290.101.35541.32630.0000
1562009.04.10 16:15close290.101.31421.32630.000041.01948.53
1572009.04.13 00:00buy300.101.31521.30153.3400
1582009.04.13 12:45modify300.101.31521.31620.0000
1592009.04.14 07:00sell310.101.33001.34170.0077
1602009.04.15 12:15modify310.101.33001.32900.0000
1612009.04.15 12:35s/l300.101.31621.31620.00001.00949.53
1622009.04.17 10:45modify310.101.33001.31720.0000
1632009.04.21 00:15modify310.101.33001.30210.0000
1642009.04.22 09:15close310.101.29341.30210.000036.35985.88
1652009.04.22 15:00buy320.101.30151.28783.3263
1662009.04.24 02:30modify320.101.30151.30160.0000
1672009.04.24 16:45modify320.101.30151.31610.0000
1682009.04.27 03:05s/l320.101.31611.31610.000014.601000.48
1692009.04.28 21:00buy330.101.31491.30123.3397
1702009.04.29 15:30modify330.101.31491.31720.0000
1712009.05.05 02:00sell340.101.33881.35050.0165
1722009.05.06 01:45modify340.101.33881.33870.0000
1732009.05.07 12:50s/l340.101.33871.33870.0000-0.021000.46
1742009.05.07 13:45modify330.101.31491.33300.0000
1752009.05.08 18:45modify330.101.31491.34790.0000
1762009.05.12 06:00sell350.101.36181.37350.0395
1772009.05.12 23:59close at stop350.101.36781.37350.0395-6.00994.46
1782009.05.12 23:59close at stop330.101.36761.34790.000052.701047.16