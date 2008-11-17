Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_v1.0.3
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 3 (Build 222)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.11.14 00:00 - 2009.05.12 23:59 (2008.11.14 - 2009.05.13)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Trd_Up_X=true;
tpx=150; slx=135; px=115; x1=80; x2=20; x3=120; x4=5; Trd_Dn_Y=true;
tpy=130; sly=110; py=115; y1=5; y2=115; y3=40; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=90; z1=60; z2=25; z3=10; z4=5; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=80; slX=0; pX=100; X1=20; X2=0; X3=80; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=115; slY=115; pY=85; Y1=15; Y2=50; Y3=115; Y4=35; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=65; Z1=130; Z2=70; Z3=135; Z4=5; mnx1=772012055; mny1=772012155; mnX1=772012011; mnY1=772012111; Lots_="---------------"; ManageRisk=false;
DivideRiskOverPositions=false;
LotsAlt=false;
UseEquityForSizing=false;
Risk=1; MinLots=0.1; MaxLots=0.1; Decrease=10; Filters="---------------"; FiltersVerbose=0; UseSimpleHeightFilter=false;
MaxHeight=50; UseSpreadFilter=false;
MaxSpread=60; UseTrendFilter=false;
MaxTrend=0.05; UseDrawDownFilter=false;
DrawDownPoints=100; UseATRFilter=true;
ATRMaxPoints=255; ATRActPoints=289; GapFilter="____________"; GapPoints=100; UseGapRSIFilter=false;
GapRsiPeriod=2; UseGapTimeOutFilter=false;
GapTimeOutPeriod=5; TimeFilter="____________"; TimeFilterVerbose=0; GMTOffsetClient=0; GMTOffsetServer=0; WeekendStartDay=0; WeekendStartHour=0; WeekendStartMinute=0; WeekendEndDay=0; WeekendEndHour=0; WeekendEndMinute=0; Sunday=1; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=0; TimeStart=671; TimeStop=479;
|Bars in test
|36003
|Ticks modelled
|71474
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|250.00
|Total net profit
|797.16
|Gross profit
|844.28
|Gross loss
|-47.12
|Profit factor
|17.92
|Expected payoff
|22.78
|Absolute drawdown
|24.50
|Maximal drawdown
|42.00 (5.31%)
|Relative drawdown
|14.32% (37.70)
|Total trades
|35
|Short positions (won %)
|15 (86.67%)
|Long positions (won %)
|20 (85.00%)
|Profit trades (% of total)
|30 (85.71%)
|Loss trades (% of total)
|5 (14.29%)
|Largest
|profit trade
|145.30
|loss trade
|-13.70
|Average
|profit trade
|28.14
|loss trade
|-9.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (551.73)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-27.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|551.73 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-27.40 (2)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.11.17 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.2676
|1.2539
|3.2924
|2
|2008.11.19 20:25
|s/l
|1
|0.10
|1.2539
|1.2539
|3.2924
|-13.70
|236.30
|3
|2008.11.19 20:40
|buy
|2
|0.10
|1.2539
|1.2402
|3.2787
|4
|2008.11.24 11:30
|modify
|2
|0.10
|1.2539
|1.2578
|0.0000
|5
|2008.11.24 15:30
|modify
|2
|0.10
|1.2539
|1.2737
|0.0000
|6
|2008.11.25 14:15
|modify
|2
|0.10
|1.2539
|1.2920
|0.0000
|7
|2008.11.26 12:40
|s/l
|2
|0.10
|1.2920
|1.2920
|0.0000
|38.10
|274.40
|8
|2008.12.03 20:00
|buy
|3
|0.10
|1.2657
|1.2520
|3.2905
|9
|2008.12.04 16:30
|modify
|3
|0.10
|1.2657
|1.2677
|0.0000
|10
|2008.12.05 10:58
|s/l
|3
|0.10
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|2.00
|276.40
|11
|2008.12.08 04:00
|buy
|4
|0.10
|1.2772
|1.2635
|3.3020
|12
|2008.12.08 09:15
|modify
|4
|0.10
|1.2772
|1.2774
|0.0000
|13
|2008.12.10 18:15
|close
|4
|0.10
|1.3047
|1.2774
|0.0000
|27.50
|303.90
|14
|2008.12.10 23:20
|buy
|5
|0.10
|1.3011
|1.2874
|3.3259
|15
|2008.12.11 10:30
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3012
|0.0000
|16
|2008.12.11 17:00
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3157
|0.0000
|17
|2008.12.14 23:30
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3299
|0.0000
|18
|2008.12.15 14:45
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3454
|0.0000
|19
|2008.12.16 05:00
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3591
|0.0000
|20
|2008.12.16 19:30
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3758
|0.0000
|21
|2008.12.16 20:30
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.3927
|0.0000
|22
|2008.12.17 14:45
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.4119
|0.0000
|23
|2008.12.17 15:15
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.4265
|0.0000
|24
|2008.12.18 09:45
|modify
|5
|0.10
|1.3011
|1.4464
|0.0000
|25
|2008.12.18 14:35
|s/l
|5
|0.10
|1.4464
|1.4464
|0.0000
|145.30
|449.20
|26
|2008.12.18 16:00
|sell
|6
|0.10
|1.4478
|1.4590
|0.0180
|27
|2008.12.18 16:15
|modify
|6
|0.10
|1.4478
|1.4377
|0.0000
|28
|2008.12.19 09:00
|modify
|6
|0.10
|1.4478
|1.4197
|0.0000
|29
|2008.12.19 12:00
|modify
|6
|0.10
|1.4478
|1.4067
|0.0000
|30
|2008.12.19 18:30
|modify
|6
|0.10
|1.4478
|1.3946
|0.0000
|31
|2008.12.21 23:55
|s/l
|6
|0.10
|1.3946
|1.3946
|0.0000
|53.17
|502.37
|32
|2008.12.24 12:00
|buy
|7
|0.10
|1.4014
|1.3877
|3.4262
|33
|2008.12.29 02:00
|modify
|7
|0.10
|1.4014
|1.4030
|0.0000
|34
|2008.12.29 10:45
|modify
|7
|0.10
|1.4014
|1.4181
|0.0000
|35
|2008.12.29 11:15
|sell
|8
|0.10
|1.4337
|1.4454
|0.1114
|36
|2008.12.29 17:15
|modify
|8
|0.10
|1.4337
|1.4319
|0.0000
|37
|2008.12.29 17:50
|s/l
|7
|0.10
|1.4181
|1.4181
|0.0000
|16.70
|519.07
|38
|2008.12.29 19:00
|modify
|8
|0.10
|1.4337
|1.4175
|0.0000
|39
|2008.12.29 22:00
|modify
|8
|0.10
|1.4337
|1.4043
|0.0000
|40
|2008.12.30 00:00
|s/l
|8
|0.10
|1.4043
|1.4043
|0.0000
|29.37
|548.44
|41
|2008.12.30 12:00
|sell
|9
|0.10
|1.4168
|1.4285
|0.0945
|42
|2008.12.31 11:15
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4153
|0.0000
|43
|2008.12.31 11:45
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4132
|0.0000
|44
|2008.12.31 12:00
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4091
|0.0000
|45
|2008.12.31 12:15
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4081
|0.0000
|46
|2008.12.31 12:30
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4067
|0.0000
|47
|2008.12.31 12:45
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4065
|0.0000
|48
|2008.12.31 13:00
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.4067
|0.0000
|49
|2009.01.05 08:30
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.3830
|0.0000
|50
|2009.01.05 12:15
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.3738
|0.0000
|51
|2009.01.05 12:30
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.3690
|0.0000
|52
|2009.01.05 12:45
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.3691
|0.0000
|53
|2009.01.05 13:00
|modify
|9
|0.10
|1.4168
|1.3672
|0.0000
|54
|2009.01.07 00:00
|buy
|10
|0.10
|1.3505
|1.3368
|3.3753
|55
|2009.01.07 13:30
|s/l
|9
|0.10
|1.3672
|1.3672
|0.0000
|49.35
|597.79
|56
|2009.01.07 13:30
|modify
|10
|0.10
|1.3505
|1.3544
|0.0000
|57
|2009.01.07 13:30
|sell
|11
|0.10
|1.3679
|1.3796
|0.0456
|58
|2009.01.08 08:25
|s/l
|10
|0.10
|1.3544
|1.3544
|0.0000
|3.90
|601.69
|59
|2009.01.08 08:30
|modify
|11
|0.10
|1.3679
|1.3678
|0.0000
|60
|2009.01.08 13:35
|s/l
|11
|0.10
|1.3678
|1.3678
|0.0000
|0.01
|601.70
|61
|2009.01.08 14:00
|sell
|12
|0.10
|1.3721
|1.3838
|0.0498
|62
|2009.01.09 14:15
|modify
|12
|0.10
|1.3721
|1.3682
|0.0000
|63
|2009.01.09 18:45
|modify
|12
|0.10
|1.3721
|1.3555
|0.0000
|64
|2009.01.12 15:30
|modify
|12
|0.10
|1.3721
|1.3437
|0.0000
|65
|2009.01.13 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.3721
|1.3318
|0.0000
|66
|2009.01.14 07:50
|s/l
|12
|0.10
|1.3318
|1.3318
|0.0000
|40.18
|641.87
|67
|2009.01.14 12:00
|sell
|13
|0.10
|1.3230
|1.3347
|0.0007
|68
|2009.01.14 14:15
|close
|13
|0.10
|1.3129
|1.3347
|0.0007
|10.10
|651.97
|69
|2009.01.15 14:10
|sell
|14
|0.10
|1.3237
|1.3354
|0.0014
|70
|2009.01.15 14:45
|close
|14
|0.10
|1.3098
|1.3354
|0.0014
|13.90
|665.87
|71
|2009.01.19 07:00
|sell
|15
|0.10
|1.3338
|1.3455
|0.0115
|72
|2009.01.19 12:30
|modify
|15
|0.10
|1.3338
|1.3329
|0.0000
|73
|2009.01.19 20:15
|modify
|15
|0.10
|1.3338
|1.3216
|0.0000
|74
|2009.01.20 04:30
|modify
|15
|0.10
|1.3338
|1.3099
|0.0000
|75
|2009.01.20 22:30
|modify
|15
|0.10
|1.3338
|1.2976
|0.0000
|76
|2009.01.21 02:50
|s/l
|15
|0.10
|1.2976
|1.2976
|0.0000
|36.14
|702.01
|77
|2009.01.26 07:00
|buy
|16
|0.10
|1.2927
|1.2790
|3.3175
|78
|2009.01.26 14:00
|modify
|16
|0.10
|1.2927
|1.2932
|0.0000
|79
|2009.01.26 22:15
|modify
|16
|0.10
|1.2927
|1.3091
|0.0000
|80
|2009.01.27 14:15
|sell
|17
|0.10
|1.3224
|1.3341
|0.0001
|81
|2009.01.29 04:00
|s/l
|16
|0.10
|1.3091
|1.3091
|0.0000
|16.40
|718.41
|82
|2009.01.29 04:00
|modify
|17
|0.10
|1.3224
|1.3207
|0.0000
|83
|2009.01.29 17:15
|modify
|17
|0.10
|1.3224
|1.3069
|0.0000
|84
|2009.01.30 12:00
|modify
|17
|0.10
|1.3224
|1.2935
|0.0000
|85
|2009.02.02 16:15
|close
|17
|0.10
|1.2816
|1.2935
|0.0000
|40.61
|759.02
|86
|2009.02.05 22:00
|buy
|18
|0.10
|1.2793
|1.2656
|3.3041
|87
|2009.02.06 18:30
|modify
|18
|0.10
|1.2793
|1.2796
|0.0000
|88
|2009.02.09 14:30
|close
|18
|0.10
|1.3083
|1.2796
|0.0000
|29.00
|788.02
|89
|2009.02.11 20:00
|buy
|19
|0.10
|1.2909
|1.2772
|3.3157
|90
|2009.02.12 14:20
|s/l
|19
|0.10
|1.2772
|1.2772
|3.3157
|-13.70
|774.32
|91
|2009.02.16 20:00
|buy
|20
|0.10
|1.2767
|1.2630
|3.3015
|92
|2009.02.17 06:40
|s/l
|20
|0.10
|1.2630
|1.2630
|3.3015
|-13.70
|760.62
|93
|2009.02.17 07:55
|buy
|21
|0.10
|1.2637
|1.2500
|3.2885
|94
|2009.02.20 17:15
|modify
|21
|0.10
|1.2637
|1.2650
|0.0000
|95
|2009.02.23 02:30
|modify
|21
|0.10
|1.2637
|1.2796
|0.0000
|96
|2009.02.23 12:55
|s/l
|21
|0.10
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|15.90
|776.52
|97
|2009.02.24 16:00
|buy
|22
|0.10
|1.2754
|1.2617
|3.3002
|98
|2009.02.25 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.2754
|1.2756
|0.0000
|99
|2009.02.25 15:10
|s/l
|22
|0.10
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|0.20
|776.72
|100
|2009.03.02 23:00
|buy
|23
|0.10
|1.2561
|1.2424
|3.2809
|101
|2009.03.06 08:15
|modify
|23
|0.10
|1.2561
|1.2569
|0.0000
|102
|2009.03.09 12:45
|s/l
|23
|0.10
|1.2569
|1.2569
|0.0000
|0.80
|777.52
|103
|2009.03.10 11:15
|buy
|24
|0.10
|1.2689
|1.2552
|3.2937
|104
|2009.03.11 19:30
|modify
|24
|0.10
|1.2689
|1.2720
|0.0000
|105
|2009.03.16 10:15
|modify
|24
|0.10
|1.2689
|1.2883
|0.0000
|106
|2009.03.18 18:30
|modify
|24
|0.10
|1.2689
|1.3198
|0.0000
|107
|2009.03.18 19:15
|modify
|24
|0.10
|1.2689
|1.3342
|0.0000
|108
|2009.03.19 12:00
|modify
|24
|0.10
|1.2689
|1.3487
|0.0000
|109
|2009.03.23 13:55
|s/l
|24
|0.10
|1.3487
|1.3487
|0.0000
|79.80
|857.32
|110
|2009.03.25 14:00
|sell
|25
|0.10
|1.3605
|1.3722
|0.0382
|111
|2009.03.27 09:45
|modify
|25
|0.10
|1.3605
|1.3578
|0.0000
|112
|2009.03.27 12:00
|modify
|25
|0.10
|1.3605
|1.3425
|0.0000
|113
|2009.03.30 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.3605
|1.3302
|0.0000
|114
|2009.03.31 00:00
|buy
|26
|0.10
|1.3191
|1.3054
|3.3439
|115
|2009.03.31 09:40
|s/l
|25
|0.10
|1.3302
|1.3302
|0.0000
|30.11
|887.44
|116
|2009.03.31 10:45
|modify
|26
|0.10
|1.3191
|1.3194
|0.0000
|117
|2009.03.31 11:15
|sell
|27
|0.10
|1.3329
|1.3446
|0.0106
|118
|2009.04.01 00:55
|s/l
|26
|0.10
|1.3194
|1.3194
|0.0000
|0.30
|887.74
|119
|2009.04.01 01:00
|modify
|27
|0.10
|1.3329
|1.3295
|0.0000
|120
|2009.04.02 00:00
|buy
|28
|0.10
|1.3242
|1.3105
|3.3490
|121
|2009.04.02 02:35
|s/l
|27
|0.10
|1.3295
|1.3295
|0.0000
|3.28
|891.01
|122
|2009.04.02 12:15
|modify
|28
|0.10
|1.3242
|1.3257
|0.0000
|123
|2009.04.05 22:15
|modify
|28
|0.10
|1.3242
|1.3407
|0.0000
|124
|2009.04.06 02:00
|sell
|29
|0.10
|1.3554
|1.3671
|0.0331
|125
|2009.04.06 14:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3540
|0.0000
|126
|2009.04.06 14:40
|s/l
|28
|0.10
|1.3407
|1.3407
|0.0000
|16.50
|907.51
|127
|2009.04.06 16:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3490
|0.0000
|128
|2009.04.06 16:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3489
|0.0000
|129
|2009.04.06 16:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3482
|0.0000
|130
|2009.04.06 17:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3502
|0.0000
|131
|2009.04.06 17:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|132
|2009.04.06 17:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3510
|0.0000
|133
|2009.04.06 17:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3507
|0.0000
|134
|2009.04.06 18:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3517
|0.0000
|135
|2009.04.06 18:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3525
|0.0000
|136
|2009.04.06 18:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3509
|0.0000
|137
|2009.04.06 19:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|138
|2009.04.06 19:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3504
|0.0000
|139
|2009.04.06 19:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3510
|0.0000
|140
|2009.04.06 19:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3514
|0.0000
|141
|2009.04.06 20:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|142
|2009.04.06 20:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3523
|0.0000
|143
|2009.04.06 20:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3516
|0.0000
|144
|2009.04.06 20:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|145
|2009.04.06 21:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3528
|0.0000
|146
|2009.04.06 21:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3520
|0.0000
|147
|2009.04.06 21:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3518
|0.0000
|148
|2009.04.06 21:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3508
|0.0000
|149
|2009.04.06 22:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3515
|0.0000
|150
|2009.04.06 22:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3504
|0.0000
|151
|2009.04.06 22:30
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3505
|0.0000
|152
|2009.04.06 22:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3509
|0.0000
|153
|2009.04.06 23:00
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3515
|0.0000
|154
|2009.04.07 22:15
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3385
|0.0000
|155
|2009.04.09 15:45
|modify
|29
|0.10
|1.3554
|1.3263
|0.0000
|156
|2009.04.10 16:15
|close
|29
|0.10
|1.3142
|1.3263
|0.0000
|41.01
|948.53
|157
|2009.04.13 00:00
|buy
|30
|0.10
|1.3152
|1.3015
|3.3400
|158
|2009.04.13 12:45
|modify
|30
|0.10
|1.3152
|1.3162
|0.0000
|159
|2009.04.14 07:00
|sell
|31
|0.10
|1.3300
|1.3417
|0.0077
|160
|2009.04.15 12:15
|modify
|31
|0.10
|1.3300
|1.3290
|0.0000
|161
|2009.04.15 12:35
|s/l
|30
|0.10
|1.3162
|1.3162
|0.0000
|1.00
|949.53
|162
|2009.04.17 10:45
|modify
|31
|0.10
|1.3300
|1.3172
|0.0000
|163
|2009.04.21 00:15
|modify
|31
|0.10
|1.3300
|1.3021
|0.0000
|164
|2009.04.22 09:15
|close
|31
|0.10
|1.2934
|1.3021
|0.0000
|36.35
|985.88
|165
|2009.04.22 15:00
|buy
|32
|0.10
|1.3015
|1.2878
|3.3263
|166
|2009.04.24 02:30
|modify
|32
|0.10
|1.3015
|1.3016
|0.0000
|167
|2009.04.24 16:45
|modify
|32
|0.10
|1.3015
|1.3161
|0.0000
|168
|2009.04.27 03:05
|s/l
|32
|0.10
|1.3161
|1.3161
|0.0000
|14.60
|1000.48
|169
|2009.04.28 21:00
|buy
|33
|0.10
|1.3149
|1.3012
|3.3397
|170
|2009.04.29 15:30
|modify
|33
|0.10
|1.3149
|1.3172
|0.0000
|171
|2009.05.05 02:00
|sell
|34
|0.10
|1.3388
|1.3505
|0.0165
|172
|2009.05.06 01:45
|modify
|34
|0.10
|1.3388
|1.3387
|0.0000
|173
|2009.05.07 12:50
|s/l
|34
|0.10
|1.3387
|1.3387
|0.0000
|-0.02
|1000.46
|174
|2009.05.07 13:45
|modify
|33
|0.10
|1.3149
|1.3330
|0.0000
|175
|2009.05.08 18:45
|modify
|33
|0.10
|1.3149
|1.3479
|0.0000
|176
|2009.05.12 06:00
|sell
|35
|0.10
|1.3618
|1.3735
|0.0395
|177
|2009.05.12 23:59
|close at stop
|35
|0.10
|1.3678
|1.3735
|0.0395
|-6.00
|994.46
|178
|2009.05.12 23:59
|close at stop
|33
|0.10
|1.3676
|1.3479
|0.0000
|52.70
|1047.16