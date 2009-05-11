Strategy Tester Report
Freedom pip10p3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 223)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.05.11 00:00 - 2009.05.29 19:50 (2009.05.11 - 2009.05.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterspip_LotIncrease=true; pip_Buy=true; pip_Sell=true; pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; pip_SmallestLotSize=2; pip_MaxLotSize=5; pip_LotSize=0.01; pip_LotIncrement=0.01; pip_Multiplier=0; pip_ProfitTarget=1; pip_TrendProfitTarget=1; pip_SafetyLevelPercentage=40; pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=80; pip_TrendSpacing=80; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0; pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1; pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60; pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false; pip_RightSideLabel=false; pip_LossManagement="What to do if things are going wrong"; pip_AllowRecovery=true; pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false; pip_StopTrading=true; pip_PlaceRecoveryOrders=false; pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=10; pip_RecoveryStopLoss=200; pip_RecoveryLotMultiplier=1; pip_RecReverse=false; ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188; TakeProfit=30; Lots=0.01; InitialStop=1600; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=50; OrderstoProtect=4; Money_management=false; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test5209Ticks modelled923843Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit3000.00
Total net profit1636.40Gross profit2266.27Gross loss-629.87
Profit factor3.60Expected payoff1.22
Absolute drawdown210.34Maximal drawdown1180.63 (27.81%)Relative drawdown27.81% (1180.63)
Total trades1336Short positions (won %)301 (42.86%)Long positions (won %)1035 (81.84%)
Profit trades (% of total)976 (73.05%)Loss trades (% of total)360 (26.95%)
Largestprofit trade65.61loss trade-28.83
Averageprofit trade2.32loss trade-1.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)60 (59.57)consecutive losses (loss in money)7 (-22.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)800.66 (40)consecutive loss (count of losses)-28.85 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.05.11 00:00buy10.021.521710.000000.00000
22009.05.11 00:11sell20.011.520891.541891.52059
32009.05.11 00:14sell30.031.521421.541921.52112
42009.05.11 00:25t/p30.031.521121.541921.521120.093000.09
52009.05.11 00:25close20.011.521101.541891.52059-0.023000.07
62009.05.11 00:35buy40.031.520890.000000.00000
72009.05.11 00:44buy50.041.520080.000000.00000
82009.05.11 01:19close50.041.521400.000000.000000.533000.60
92009.05.11 01:31buy60.031.522510.000000.00000
102009.05.11 01:34close40.031.522560.000000.000000.503001.10
112009.05.11 01:37buy70.031.523320.000000.00000
122009.05.11 01:37buy80.041.524150.000000.00000
132009.05.11 01:37close10.021.524200.000000.000000.503001.60
142009.05.11 01:37close60.031.524200.000000.000000.513002.11
152009.05.11 02:01buy90.041.522520.000000.00000
162009.05.11 02:35close90.041.523820.000000.000000.523002.63
172009.05.11 03:10sell100.011.523401.544401.52310
182009.05.11 03:20t/p100.011.523101.544401.523100.033002.66
192009.05.11 03:21buy110.041.522460.000000.00000
202009.05.11 03:53buy120.051.521640.000000.00000
212009.05.11 04:28close120.051.522690.000000.000000.533003.19
222009.05.11 04:34close110.041.523730.000000.000000.513003.70
232009.05.11 04:35buy130.011.523641.502641.52394
242009.05.11 04:37buy140.031.523101.502601.52340
252009.05.11 04:39buy150.091.522591.502591.52289
262009.05.11 04:39buy160.041.522510.000000.00000
272009.05.11 04:39buy170.271.522041.502541.52234
282009.05.11 04:54close170.271.522291.502541.522340.673004.37
292009.05.11 04:54close150.091.522251.502591.52289-0.303004.07
302009.05.11 04:54close140.031.522201.502601.52340-0.273003.80
312009.05.11 04:54close130.011.522231.502641.52394-0.143003.66
322009.05.11 05:05buy180.051.521690.000000.00000
332009.05.11 05:28buy190.061.520890.000000.00000
342009.05.11 05:30buy200.071.520020.000000.00000
352009.05.11 06:14close200.071.521690.000000.000001.173004.83
362009.05.11 06:15buy210.011.521741.500741.52204
372009.05.11 06:20buy220.031.521211.500711.52151
382009.05.11 06:21buy230.091.520691.500691.52099
392009.05.11 06:25t/p230.091.520991.500691.520990.273005.10
402009.05.11 06:25close220.031.521031.500711.52151-0.053005.05
412009.05.11 06:25close210.011.521111.500741.52204-0.063004.99
422009.05.11 06:26close190.061.522140.000000.000000.753005.74
432009.05.11 06:26close180.051.522700.000000.000000.503006.24
442009.05.11 06:34buy240.051.521660.000000.00000
452009.05.11 06:43buy250.061.520830.000000.00000
462009.05.11 06:48close250.061.522100.000000.000000.763007.00
472009.05.11 06:59buy260.061.520850.000000.00000
482009.05.11 07:02buy270.071.520030.000000.00000
492009.05.11 07:06buy280.081.519210.000000.00000
502009.05.11 07:07buy290.091.518360.000000.00000
512009.05.11 07:49buy300.101.517540.000000.00000
522009.05.11 07:50buy310.111.516730.000000.00000
532009.05.11 08:10buy320.011.519251.498251.51955
542009.05.11 08:11buy330.031.518721.498221.51902
552009.05.11 08:17t/p330.031.519021.498221.519020.093007.09
562009.05.11 08:17close320.011.519041.498251.51955-0.033007.06
572009.05.11 08:18close80.041.519380.000000.00000-1.913005.15
582009.05.11 08:18close310.111.519380.000000.000002.923008.07
592009.05.11 08:19close70.031.519650.000000.00000-1.103006.97
602009.05.11 08:19close300.101.519650.000000.000002.113009.08
612009.05.11 08:19close290.091.520040.000000.000001.523010.60
622009.05.11 08:21close280.081.520490.000000.000001.023011.62
632009.05.11 08:23close270.071.520880.000000.000000.603012.22
642009.05.11 08:25close260.061.521700.000000.000000.513012.73
652009.05.11 08:27buy340.041.520850.000000.00000
662009.05.11 08:29buy350.051.520050.000000.00000
672009.05.11 08:31buy360.061.519220.000000.00000
682009.05.11 08:34buy370.071.518420.000000.00000
692009.05.11 08:36buy380.081.517610.000000.00000
702009.05.11 08:40buy390.091.516790.000000.00000
712009.05.11 08:41buy400.101.515940.000000.00000
722009.05.11 08:41buy410.111.515100.000000.00000
732009.05.11 08:43buy420.121.514290.000000.00000
742009.05.11 08:50buy430.131.513450.000000.00000
752009.05.11 08:51buy440.141.512630.000000.00000
762009.05.11 08:52buy450.151.511810.000000.00000
772009.05.11 09:10buy460.161.510990.000000.00000
782009.05.11 09:12buy470.171.510180.000000.00000
792009.05.11 09:39buy480.181.509360.000000.00000
802009.05.11 09:40buy490.191.508560.000000.00000
812009.05.11 09:56close160.041.511430.000000.00000-4.433008.30
822009.05.11 09:56close490.191.511430.000000.000005.463013.76
832009.05.11 10:00buy500.011.510041.489041.51034
842009.05.11 10:08t/p500.011.510341.489041.510340.033013.79
852009.05.11 10:19close240.051.512470.000000.00000-4.593009.20
862009.05.11 10:19close480.181.512470.000000.000005.603014.80
872009.05.11 10:50close340.041.512700.000000.00000-3.263011.54
882009.05.11 10:50close470.171.512700.000000.000004.283015.82
892009.05.11 11:26buy510.141.510190.000000.00000
902009.05.11 12:22buy520.151.509370.000000.00000
912009.05.11 12:35buy530.011.511511.490511.51181
922009.05.11 12:36buy540.031.510971.490471.51127
932009.05.11 12:38buy550.091.510451.490451.51075
942009.05.11 12:40t/p550.091.510751.490451.510750.273016.09
952009.05.11 12:40close540.031.510761.490471.51127-0.063016.03
962009.05.11 12:40close530.011.510761.490511.51181-0.073015.96
972009.05.11 13:16buy560.161.508450.000000.00000
982009.05.11 13:55buy570.011.510501.489501.51080
992009.05.11 13:57buy580.031.509981.489481.51028
1002009.05.11 14:05t/p580.031.510281.489481.510280.093016.05
1012009.05.11 14:05close570.011.510281.489501.51080-0.023016.03
1022009.05.11 14:32buy590.171.507620.000000.00000
1032009.05.11 14:50buy600.011.510401.489401.51070
1042009.05.11 14:52buy610.031.509871.489371.51017
1052009.05.11 14:52buy620.091.509351.489351.50965
1062009.05.11 14:55t/p620.091.509651.489351.509650.273016.30
1072009.05.11 14:55close610.031.509661.489371.51017-0.063016.24
1082009.05.11 14:55close600.011.509661.489401.51070-0.073016.17
1092009.05.11 14:59close350.051.510920.000000.00000-4.573011.60
1102009.05.11 14:59close590.171.510920.000000.000005.613017.21
1112009.05.11 15:17close360.061.511890.000000.00000-4.403012.81
1122009.05.11 15:17close560.161.511890.000000.000005.503018.31
1132009.05.11 15:23close370.071.512730.000000.00000-3.983014.33
1142009.05.11 15:23close520.151.512730.000000.000005.043019.37
1152009.05.11 15:27close380.081.513360.000000.00000-3.403015.97
1162009.05.11 15:27close510.141.513360.000000.000004.433020.40
1172009.05.11 15:27close460.161.513500.000000.000004.023024.42
1182009.05.11 15:27close450.151.513910.000000.000003.153027.57
1192009.05.11 15:28close440.141.514320.000000.000002.373029.94
1202009.05.11 15:43close430.131.514730.000000.000001.663031.60
1212009.05.11 15:43close420.121.515150.000000.000001.033032.63
1222009.05.11 16:00buy630.051.514280.000000.00000
1232009.05.11 16:24buy640.061.513470.000000.00000
1242009.05.11 16:25sell650.011.513141.534141.51284
1252009.05.11 16:26sell660.031.513651.534151.51335
1262009.05.11 16:28sell670.091.514161.534161.51386
1272009.05.11 16:30t/p670.091.513861.534161.513860.273032.90
1282009.05.11 16:30close660.031.513851.534151.51335-0.063032.84
1292009.05.11 16:30close650.011.513871.534141.51284-0.083032.76
1302009.05.11 16:40close640.061.514800.000000.000000.803033.56
1312009.05.11 17:07buy680.061.513190.000000.00000
1322009.05.11 17:20close680.061.514680.000000.000000.903034.46
1332009.05.11 17:21close630.051.515280.000000.000000.503034.96
1342009.05.11 17:26close410.111.515550.000000.000000.503035.46
1352009.05.11 17:32close400.101.516480.000000.000000.543036.00
1362009.05.11 17:46buy690.031.515960.000000.00000
1372009.05.11 17:56buy700.041.515150.000000.00000
1382009.05.11 18:00sell710.011.514311.535311.51401
1392009.05.11 18:01buy720.051.514340.000000.00000
1402009.05.11 18:01t/p710.011.514011.535311.514010.033036.03
1412009.05.11 18:10close720.051.515350.000000.000000.513036.54
1422009.05.11 18:14buy730.051.514350.000000.00000
1432009.05.11 18:14buy740.061.513520.000000.00000
1442009.05.11 18:22buy750.071.512700.000000.00000
1452009.05.11 18:32close750.071.514350.000000.000001.163037.70
1462009.05.11 18:39buy760.071.512700.000000.00000
1472009.05.11 19:38buy770.081.511860.000000.00000
1482009.05.11 19:50buy780.011.513301.492301.51360
1492009.05.11 19:57buy790.031.512781.492281.51308
1502009.05.11 19:58buy800.091.512251.492251.51255
1512009.05.11 20:00t/p800.091.512551.492251.512550.273037.97
1522009.05.11 20:00close790.031.512561.492281.51308-0.063037.91
1532009.05.11 20:00close780.011.512581.492301.51360-0.073037.84
1542009.05.11 20:40buy810.011.512411.491411.51271
1552009.05.11 20:43t/p810.011.512711.491411.512710.033037.87
1562009.05.11 21:30buy820.091.511020.000000.00000
1572009.05.11 21:46buy830.101.510180.000000.00000
1582009.05.11 22:00buy840.011.511561.490561.51186
1592009.05.11 22:06buy850.031.510731.490231.51103
1602009.05.11 22:08t/p850.031.511031.490231.511030.093037.96
1612009.05.11 22:08close840.011.511051.490561.51186-0.053037.91
1622009.05.11 22:56close830.101.513120.000000.000002.943040.85
1632009.05.11 23:00close820.091.513520.000000.000002.253043.10
1642009.05.11 23:02close770.081.513930.000000.000001.653044.75
1652009.05.12 00:00sell860.011.511991.532991.51169
1662009.05.12 00:00buy870.081.511890.000000.00000
1672009.05.12 00:00t/p860.011.511691.532991.511690.033044.78
1682009.05.12 00:07buy880.091.511070.000000.00000
1692009.05.12 00:43close880.091.513540.000000.000002.233047.01
1702009.05.12 00:44close870.081.513960.000000.000001.663048.67
1712009.05.12 01:10buy890.081.511890.000000.00000
1722009.05.12 01:24buy900.091.511080.000000.00000
1732009.05.12 01:33buy910.101.510230.000000.00000
1742009.05.12 01:36buy920.111.509390.000000.00000
1752009.05.12 01:41buy930.121.508590.000000.00000
1762009.05.12 01:43buy940.131.507780.000000.00000
1772009.05.12 02:20buy950.011.510301.489301.51060
1782009.05.12 02:24t/p950.011.510601.489301.510600.033048.70
1792009.05.12 02:47close940.131.511890.000000.000005.353054.05
1802009.05.12 03:08close930.121.512300.000000.000004.453058.50
1812009.05.12 03:14close920.111.512740.000000.000003.683062.18
1822009.05.12 04:00sell960.011.511321.532321.51102
1832009.05.12 04:05t/p960.011.511021.532321.511020.033062.21
1842009.05.12 04:55buy970.011.511401.490401.51170
1852009.05.12 05:15t/p970.011.511701.490401.511700.033062.24
1862009.05.12 05:37close910.101.513140.000000.000002.913065.15
1872009.05.12 05:37close900.091.513570.000000.000002.243067.39
1882009.05.12 06:04close890.081.513960.000000.000001.663069.05
1892009.05.12 06:18buy980.081.511870.000000.00000
1902009.05.12 06:18buy990.091.511060.000000.00000
1912009.05.12 06:20sell1000.011.511101.532101.51080
1922009.05.12 06:27t/p1000.011.510801.532101.510800.033069.08
1932009.05.12 06:28buy1010.101.510230.000000.00000
1942009.05.12 07:04close1010.101.513120.000000.000002.893071.97
1952009.05.12 07:06close990.091.513530.000000.000002.233074.20
1962009.05.12 07:09close980.081.513970.000000.000001.683075.88
1972009.05.12 07:09close760.071.514370.000000.000001.163077.04
1982009.05.12 07:09close740.061.514780.000000.000000.753077.80
1992009.05.12 07:10close730.051.515370.000000.000000.503078.30
2002009.05.12 07:25close700.041.516830.000000.000000.673078.97
2012009.05.12 07:28buy1020.031.517590.000000.00000
2022009.05.12 07:28close690.031.517440.000000.000000.443079.40
2032009.05.12 07:28close390.091.517440.000000.000000.583079.98
2042009.05.12 07:29buy1030.031.516770.000000.00000
2052009.05.12 07:40buy1040.031.518400.000000.00000
2062009.05.12 07:41close1030.031.518420.000000.000000.503080.48
2072009.05.12 07:42buy1050.031.519240.000000.00000
2082009.05.12 07:56close1020.031.519250.000000.000000.503080.98
2092009.05.12 07:58buy1060.031.520140.000000.00000
2102009.05.12 07:58close1040.031.520050.000000.000000.503081.48
2112009.05.12 08:01buy1070.031.520950.000000.00000
2122009.05.12 08:07close1050.031.520900.000000.000000.503081.98
2132009.05.12 08:16buy1080.031.521770.000000.00000
2142009.05.12 08:19close1060.031.521820.000000.000000.513082.49
2152009.05.12 08:20buy1090.031.522600.000000.00000
2162009.05.12 08:29buy1100.051.520140.000000.00000
2172009.05.12 08:30close1100.051.521150.000000.000000.513083.00
2182009.05.12 08:31close1070.031.522630.000000.000000.503083.50
2192009.05.12 08:31buy1110.031.523440.000000.00000
2202009.05.12 08:32close1080.031.523420.000000.000000.503084.00
2212009.05.12 08:33buy1120.031.524250.000000.00000
2222009.05.12 08:33close1090.031.524260.000000.000000.503084.50
2232009.05.12 08:37buy1130.041.522630.000000.00000
2242009.05.12 08:40buy1140.051.521810.000000.00000
2252009.05.12 08:48close1140.051.522830.000000.000000.513085.01
2262009.05.12 08:49close1130.041.523870.000000.000000.503085.51
2272009.05.12 08:53buy1150.031.525050.000000.00000
2282009.05.12 08:55close1110.031.525090.000000.000000.503086.01
2292009.05.12 09:01buy1160.031.525860.000000.00000
2302009.05.12 09:03close1120.031.525920.000000.000000.503086.51
2312009.05.12 09:03buy1170.031.526670.000000.00000
2322009.05.12 09:03close1150.031.526740.000000.000000.503087.01
2332009.05.12 09:03buy1180.031.527490.000000.00000
2342009.05.12 09:06close1160.031.527550.000000.000000.513087.52
2352009.05.12 09:07buy1190.031.528310.000000.00000
2362009.05.12 09:10close1170.031.528370.000000.000000.513088.03
2372009.05.12 09:10buy1200.031.529180.000000.00000
2382009.05.12 09:12close1180.031.529160.000000.000000.503088.53
2392009.05.12 09:15buy1210.031.529990.000000.00000
2402009.05.12 09:18close1190.031.529950.000000.000000.503089.03
2412009.05.12 09:22buy1220.041.528380.000000.00000
2422009.05.12 09:24buy1230.051.527550.000000.00000
2432009.05.12 09:40sell1240.011.527021.548021.52672
2442009.05.12 09:40t/p1240.011.526721.548021.526720.033089.06
2452009.05.12 09:40buy1250.061.526720.000000.00000
2462009.05.12 09:50close1250.061.527970.000000.000000.753089.81
2472009.05.12 09:52close1230.051.528570.000000.000000.513090.32
2482009.05.12 10:23buy1260.051.527560.000000.00000
2492009.05.12 10:29buy1270.061.526730.000000.00000
2502009.05.12 10:43close1270.061.527980.000000.000000.753091.07
2512009.05.12 10:48close1260.051.528580.000000.000000.513091.58
2522009.05.12 11:04buy1280.051.527570.000000.00000
2532009.05.12 11:05buy1290.061.526740.000000.00000
2542009.05.12 11:16close1290.061.527980.000000.000000.753092.33
2552009.05.12 11:17close1280.051.528570.000000.000000.503092.83
2562009.05.12 11:22buy1300.051.527560.000000.00000
2572009.05.12 11:47close1300.051.528550.000000.000000.503093.33
2582009.05.12 11:49close1220.041.529640.000000.000000.513093.84
2592009.05.12 11:49buy1310.031.530830.000000.00000
2602009.05.12 11:49close1200.031.530880.000000.000000.513094.35
2612009.05.12 11:53buy1320.031.531650.000000.00000
2622009.05.12 11:55close1210.031.531710.000000.000000.513094.86
2632009.05.12 11:56buy1330.031.532460.000000.00000
2642009.05.12 11:57close1310.031.532510.000000.000000.503095.36
2652009.05.12 11:57buy1340.031.533280.000000.00000
2662009.05.12 11:57close1320.031.533330.000000.000000.503095.86
2672009.05.12 12:15buy1350.041.531630.000000.00000
2682009.05.12 12:17close1350.041.532900.000000.000000.513096.37
2692009.05.12 12:27buy1360.041.531610.000000.00000
2702009.05.12 12:32close1360.041.532850.000000.000000.503096.87
2712009.05.12 12:33buy1370.031.534120.000000.00000
2722009.05.12 12:34close1330.031.534400.000000.000000.583097.45
2732009.05.12 12:34buy1380.031.535070.000000.00000
2742009.05.12 12:44buy1390.051.532460.000000.00000
2752009.05.12 12:48buy1400.061.531650.000000.00000
2762009.05.12 12:50sell1410.011.531501.552501.53120
2772009.05.12 12:51t/p1410.011.531201.552501.531200.033097.48
2782009.05.12 12:51buy1420.071.530810.000000.00000
2792009.05.12 12:54buy1430.081.529900.000000.00000
2802009.05.12 12:59buy1440.091.529050.000000.00000
2812009.05.12 13:00buy1450.101.528180.000000.00000
2822009.05.12 13:01close1380.031.530620.000000.00000-1.333096.15
2832009.05.12 13:01close1450.101.530620.000000.000002.443098.59
2842009.05.12 13:01close1440.091.531310.000000.000002.033100.62
2852009.05.12 13:01close1430.081.531660.000000.000001.413102.03
2862009.05.12 13:01close1420.071.532180.000000.000000.963102.99
2872009.05.12 13:02close1400.061.532490.000000.000000.503103.49
2882009.05.12 13:03buy1460.051.531650.000000.00000
2892009.05.12 13:04buy1470.061.530830.000000.00000
2902009.05.12 13:04buy1480.071.530000.000000.00000
2912009.05.12 13:10buy1490.081.529170.000000.00000
2922009.05.12 13:39buy1500.091.528260.000000.00000
2932009.05.12 13:42buy1510.101.526900.000000.00000
2942009.05.12 13:44buy1520.111.526000.000000.00000
2952009.05.12 13:50buy1530.121.525120.000000.00000
2962009.05.12 14:07buy1540.131.524270.000000.00000
2972009.05.12 14:08buy1550.141.523400.000000.00000
2982009.05.12 14:14buy1560.151.522480.000000.00000
2992009.05.12 14:14buy1570.161.521660.000000.00000
3002009.05.12 14:19close1370.031.524190.000000.00000-2.983100.51
3012009.05.12 14:19close1570.161.524190.000000.000004.043104.55
3022009.05.12 14:47close1340.031.524840.000000.00000-2.533102.02
3032009.05.12 14:47close1560.151.524840.000000.000003.543105.56
3042009.05.12 14:50buy1580.011.526021.505021.52632
3052009.05.12 14:50buy1590.031.525461.504961.52576
3062009.05.12 14:50buy1600.091.524951.504951.52525
3072009.05.12 14:59t/p1600.091.525251.504951.525250.273105.83
3082009.05.12 14:59close1590.031.525501.504961.525760.013105.84
3092009.05.12 14:59close1580.011.525511.505021.52632-0.053105.79
3102009.05.12 14:59close1390.051.526350.000000.00000-3.053102.74
3112009.05.12 14:59close1550.141.526350.000000.000004.133106.87
3122009.05.12 15:00close1460.051.526920.000000.00000-2.373104.50
3132009.05.12 15:00close1540.131.526920.000000.000003.453107.95
3142009.05.12 15:00close1530.121.527600.000000.000002.983110.93
3152009.05.12 15:02close1520.111.528060.000000.000002.273113.20
3162009.05.12 15:02close1510.101.528510.000000.000001.613114.81
3172009.05.12 15:07buy1610.061.527400.000000.00000
3182009.05.12 15:08buy1620.071.526580.000000.00000
3192009.05.12 15:10buy1630.081.525750.000000.00000
3202009.05.12 15:10buy1640.091.524910.000000.00000
3212009.05.12 15:13buy1650.101.524100.000000.00000
3222009.05.12 15:22buy1660.111.523290.000000.00000
3232009.05.12 16:13buy1670.121.522490.000000.00000
3242009.05.12 16:14buy1680.131.521660.000000.00000
3252009.05.12 16:32buy1690.141.520860.000000.00000
3262009.05.12 16:50buy1700.011.524031.503031.52433
3272009.05.12 16:50t/p1700.011.524331.503031.524330.033114.84
3282009.05.12 16:50close1470.061.524370.000000.00000-3.883110.96
3292009.05.12 16:50close1690.141.524370.000000.000004.923115.88
3302009.05.12 17:34close1480.071.525090.000000.00000-3.443112.44
3312009.05.12 17:34close1680.131.525090.000000.000004.463116.90
3322009.05.12 17:36close1670.121.525440.000000.000003.543120.44
3332009.05.12 17:49close1660.111.525840.000000.000002.803123.24
3342009.05.12 17:52close1650.101.526260.000000.000002.163125.40
3352009.05.12 18:20sell1710.011.524611.545611.52431
3362009.05.12 18:28sell1720.031.525121.545621.52482
3372009.05.12 18:30t/p1720.031.524821.545621.524820.093125.49
3382009.05.12 18:30close1710.011.524821.545611.52431-0.023125.47
3392009.05.12 18:55close1640.091.526670.000000.000001.583127.05
3402009.05.12 18:55close1630.081.527070.000000.000001.063128.11
3412009.05.12 18:58close1620.071.527490.000000.000000.633128.74
3422009.05.12 19:40sell1730.011.526501.547501.52620
3432009.05.12 19:41buy1740.051.526590.000000.00000
3442009.05.12 19:44t/p1730.011.526201.547501.526200.033128.77
3452009.05.12 21:06close1740.051.527650.000000.000000.533129.30
3462009.05.12 21:25sell1750.011.527201.548201.52690
3472009.05.12 21:42t/p1750.011.526901.548201.526900.033129.33
3482009.05.12 21:42buy1760.051.526550.000000.00000
3492009.05.12 21:43buy1770.061.525740.000000.00000
3502009.05.12 21:43buy1780.071.524840.000000.00000
3512009.05.12 21:51close1780.071.526620.000000.000001.243130.57
3522009.05.12 22:02close1770.061.527070.000000.000000.803131.37
3532009.05.12 23:00sell1790.011.526641.547641.52634
3542009.05.12 23:13sell1800.031.527161.547661.52686
3552009.05.12 23:13close1760.051.527550.000000.000000.503131.87
3562009.05.12 23:13sell1810.091.527701.547701.52740
3572009.05.12 23:14t/p1810.091.527401.547701.527400.273132.14
3582009.05.12 23:14close1800.031.527371.547661.52686-0.063132.08
3592009.05.12 23:14close1790.011.527401.547641.52634-0.083132.00
3602009.05.12 23:17close1610.061.528240.000000.000000.503132.50
3612009.05.12 23:18close1500.091.528820.000000.000000.513133.01
3622009.05.12 23:20buy1820.021.530000.000000.00000
3632009.05.12 23:20close1490.081.529810.000000.000000.513133.52
3642009.05.12 23:21buy1830.021.530830.000000.00000
3652009.05.12 23:38buy1840.031.531660.000000.00000
3662009.05.12 23:39buy1850.041.532480.000000.00000
3672009.05.12 23:52buy1860.061.529190.000000.00000
3682009.05.13 00:05sell1870.011.529271.550271.52897
3692009.05.13 00:08sell1880.031.529801.550301.52950
3702009.05.13 00:11sell1890.091.530341.550341.53004
3712009.05.13 00:11close1860.061.530440.000000.000000.743134.27
3722009.05.13 00:12sell1900.271.530871.550371.53057
3732009.05.13 00:13sell1910.811.531381.550381.53108
3742009.05.13 00:14close1910.811.531121.550381.531082.113136.38
3752009.05.13 00:14close1900.271.531071.550371.53057-0.543135.84
3762009.05.13 00:14close1890.091.531011.550341.53004-0.603135.24
3772009.05.13 00:14close1880.031.530951.550301.52950-0.353134.89
3782009.05.13 00:14close1870.011.530891.550271.52897-0.163134.73
3792009.05.13 01:00sell1920.011.530171.551171.52987
3802009.05.13 01:01t/p1920.011.529871.551171.529870.033134.76
3812009.05.13 01:11buy1930.061.529150.000000.00000
3822009.05.13 01:56buy1940.071.528350.000000.00000
3832009.05.13 02:04close1940.071.530020.000000.000001.163135.92
3842009.05.13 02:05close1930.061.530430.000000.000000.773136.69
3852009.05.13 02:10buy1950.011.530531.509531.53083
3862009.05.13 02:11t/p1950.011.530831.509531.530830.033136.72
3872009.05.13 03:15sell1960.011.529991.550991.52969
3882009.05.13 03:26sell1970.031.530531.551031.53023
3892009.05.13 03:32sell1980.091.531061.551061.53076
3902009.05.13 03:35t/p1980.091.530761.551061.530760.273136.99
3912009.05.13 03:35close1970.031.530761.551031.53023-0.073136.92
3922009.05.13 03:35close1960.011.530801.550991.52969-0.083136.84
3932009.05.13 04:10sell1990.011.530341.551341.53004
3942009.05.13 04:11t/p1990.011.530041.551341.530040.033136.87
3952009.05.13 04:17buy2000.061.529180.000000.00000
3962009.05.13 05:05buy2010.011.530151.509151.53045
3972009.05.13 05:11buy2020.031.529621.509121.52992
3982009.05.13 05:19t/p2020.031.529921.509121.529920.093136.96
3992009.05.13 05:19close2010.011.529951.509151.53045-0.023136.94
4002009.05.13 05:20close2000.061.530470.000000.000000.773137.71
4012009.05.13 05:50close1820.021.532550.000000.000000.513138.21
4022009.05.13 05:51buy2030.041.533300.000000.00000
4032009.05.13 06:04buy2040.061.530020.000000.00000
4042009.05.13 06:07buy2050.071.529200.000000.00000
4052009.05.13 06:10sell2060.011.529581.550581.52928
4062009.05.13 06:15t/p2060.011.529281.550581.529280.033138.24
4072009.05.13 06:39close2050.071.530870.000000.000001.173139.41
4082009.05.13 06:43buy2070.071.529200.000000.00000
4092009.05.13 06:56buy2080.081.528370.000000.00000
4102009.05.13 06:58buy2090.091.527560.000000.00000
4112009.05.13 07:02buy2100.101.526760.000000.00000
4122009.05.13 07:12buy2110.111.525930.000000.00000
4132009.05.13 07:16buy2120.121.525120.000000.00000
4142009.05.13 07:49close2030.041.527790.000000.00000-2.203137.21
4152009.05.13 07:49close2120.121.527790.000000.000003.213140.42
4162009.05.13 07:50buy2130.011.528181.507181.52848
4172009.05.13 07:50buy2140.031.527671.507171.52797
4182009.05.13 07:53t/p2140.031.527971.507171.527970.093140.51
4192009.05.13 07:53close2130.011.527971.507181.52848-0.023140.49
4202009.05.13 08:18close1850.041.528380.000000.00000-1.643138.85
4212009.05.13 08:18close2110.111.528380.000000.000002.703141.55
4222009.05.13 08:18close1840.031.528700.000000.00000-0.893140.66
4232009.05.13 08:18close2100.101.528700.000000.000001.943142.60
4242009.05.13 08:18close2090.091.528830.000000.000001.153143.75
4252009.05.13 08:26buy2150.061.527570.000000.00000
4262009.05.13 08:27buy2160.071.526730.000000.00000
4272009.05.13 08:41close2160.071.528390.000000.000001.163144.91
4282009.05.13 08:41close2150.061.528830.000000.000000.763145.67
4292009.05.13 08:42close2080.081.529220.000000.000000.683146.35
4302009.05.13 08:46close2070.071.529920.000000.000000.503146.85
4312009.05.13 08:47close2040.061.530850.000000.000000.503147.35
4322009.05.13 08:48buy2170.021.531640.000000.00000
4332009.05.13 08:49buy2180.031.532440.000000.00000
4342009.05.13 08:53buy2190.041.533260.000000.00000
4352009.05.13 09:08buy2200.061.530010.000000.00000
4362009.05.13 09:10buy2210.071.529180.000000.00000
4372009.05.13 09:26close2210.071.530820.000000.000001.143148.49
4382009.05.13 09:26close2200.061.531240.000000.000000.733149.22
4392009.05.13 09:31buy2220.061.530020.000000.00000
4402009.05.13 09:31buy2230.071.529210.000000.00000
4412009.05.13 09:31buy2240.081.528280.000000.00000
4422009.05.13 09:32buy2250.091.527450.000000.00000
4432009.05.13 09:33buy2260.101.526640.000000.00000
4442009.05.13 09:34buy2270.111.525830.000000.00000
4452009.05.13 09:35sell2280.011.525881.546881.52558
4462009.05.13 09:36t/p2280.011.525581.546881.525580.033149.25
4472009.05.13 09:36buy2290.121.525010.000000.00000
4482009.05.13 09:42buy2300.131.524170.000000.00000
4492009.05.13 09:42buy2310.141.523360.000000.00000
4502009.05.13 09:45buy2320.151.522560.000000.00000
4512009.05.13 09:46buy2330.161.521730.000000.00000
4522009.05.13 09:46buy2340.171.520920.000000.00000
4532009.05.13 09:49buy2350.181.520110.000000.00000
4542009.05.13 09:50buy2360.191.519300.000000.00000
4552009.05.13 09:50buy2370.201.518490.000000.00000
4562009.05.13 09:51buy2380.211.517650.000000.00000
4572009.05.13 09:56buy2390.221.516840.000000.00000
4582009.05.13 10:03buy2400.231.516030.000000.00000
4592009.05.13 10:03buy2410.241.515170.000000.00000
4602009.05.13 10:03buy2420.251.514360.000000.00000
4612009.05.13 10:07close2190.041.517360.000000.00000-6.363142.89
4622009.05.13 10:07close2420.251.517360.000000.000007.503150.39
4632009.05.13 10:07close2180.031.517530.000000.00000-4.473145.92
4642009.05.13 10:07close2410.241.517530.000000.000005.663151.58
4652009.05.13 10:07close2170.021.517730.000000.00000-2.783148.80
4662009.05.13 10:07close2400.231.517730.000000.000003.913152.71
4672009.05.13 10:07close1830.021.518470.000000.00000-2.483150.22
4682009.05.13 10:07close2390.221.518470.000000.000003.583153.80
4692009.05.13 10:30buy2430.181.516830.000000.00000
4702009.05.13 10:34buy2440.191.515980.000000.00000
4712009.05.13 10:46buy2450.201.515160.000000.00000
4722009.05.13 10:55buy2460.011.516801.495801.51710
4732009.05.13 10:55buy2470.031.516281.495781.51658
4742009.05.13 10:56buy2480.091.515771.495771.51607
4752009.05.13 10:56t/p2480.091.516071.495771.516070.273154.07
4762009.05.13 10:56close2470.031.516071.495781.51658-0.063154.01
4772009.05.13 10:56close2460.011.516071.495801.51710-0.073153.94
4782009.05.13 11:06close2220.061.518990.000000.00000-6.623147.32
4792009.05.13 11:06close2450.201.518990.000000.000007.663154.98
4802009.05.13 11:18buy2490.191.515130.000000.00000
4812009.05.13 11:34buy2500.201.514310.000000.00000
4822009.05.13 12:04buy2510.211.513500.000000.00000
4832009.05.13 12:32sell2520.021.511600.000000.00000
4842009.05.13 12:36sell2530.021.510720.000000.00000
4852009.05.13 12:37sell2540.031.509900.000000.00000
4862009.05.13 12:55buy2550.011.512731.491731.51303
4872009.05.13 12:57buy2560.031.511901.491401.51220
4882009.05.13 12:58t/p2560.031.512201.491401.512200.093155.07
4892009.05.13 12:58close2550.011.512241.491731.51303-0.053155.02
4902009.05.13 13:08sell2570.051.512410.000000.00000
4912009.05.13 13:39sell2580.051.509050.000000.00000
4922009.05.13 13:50buy2590.011.513071.492071.51337
4932009.05.13 13:50buy2600.031.512561.492061.51286
4942009.05.13 13:53buy2610.091.512051.492051.51235
4952009.05.13 13:55t/p2610.091.512351.492051.512350.273155.29
4962009.05.13 13:55close2600.031.512351.492061.51286-0.063155.23
4972009.05.13 13:55close2590.011.512351.492071.51337-0.073155.16
4982009.05.13 15:20close2230.071.518300.000000.00000-7.643147.52
4992009.05.13 15:20close2510.211.518300.000000.0000010.083157.60
5002009.05.13 15:20close2580.051.518750.000000.00000-4.853152.75
5012009.05.13 15:20close2500.201.518350.000000.000008.083160.83
5022009.05.13 15:55sell2620.011.516641.537641.51634
5032009.05.13 16:02sell2630.031.517201.537701.51690
5042009.05.13 16:10sell2640.091.517721.537721.51742
5052009.05.13 16:10sell2650.271.518231.537731.51793
5062009.05.13 16:11close2540.031.519110.000000.00000-2.763158.07
5072009.05.13 16:11close2490.191.518710.000000.000006.803164.87
5082009.05.13 16:11sell2660.811.518751.537751.51845
5092009.05.13 16:12close2530.021.519510.000000.00000-1.763163.11
5102009.05.13 16:12close2440.191.519110.000000.000005.953169.06
5112009.05.13 16:13sell2672.431.519271.537771.51897
5122009.05.13 16:13close2520.021.519970.000000.00000-1.673167.39
5132009.05.13 16:13close2430.181.519570.000000.000004.943172.33
5142009.05.13 16:13sell2687.291.519801.537801.51950
5152009.05.13 16:14close2687.291.519521.537801.5195020.413192.74
5162009.05.13 16:14close2672.431.519521.537771.51897-6.083186.66
5172009.05.13 16:14close2660.811.519491.537751.51845-5.993180.67
5182009.05.13 16:14close2650.271.519491.537731.51793-3.403177.27
5192009.05.13 16:14close2640.091.519461.537721.51742-1.563175.71
5202009.05.13 16:14close2630.031.519461.537701.51690-0.683175.03
5212009.05.13 16:14close2620.011.519471.537641.51634-0.293174.74
5222009.05.13 16:15close2570.051.520520.000000.00000-4.053170.69
5232009.05.13 16:15close2380.211.520120.000000.000005.183175.87
5242009.05.13 16:32buy2690.151.517680.000000.00000
5252009.05.13 16:34buy2700.161.516860.000000.00000
5262009.05.13 16:35sell2710.011.516491.537491.51619
5272009.05.13 16:37t/p2710.011.516191.537491.516190.033175.90
5282009.05.13 16:58buy2720.171.516050.000000.00000
5292009.05.13 17:08buy2730.181.515240.000000.00000
5302009.05.13 17:09buy2740.191.514400.000000.00000
5312009.05.13 17:33buy2750.201.513580.000000.00000
5322009.05.13 17:55buy2760.011.515801.494801.51610
5332009.05.13 17:56buy2770.031.515301.494801.51560
5342009.05.13 17:57buy2780.091.514791.494791.51509
5352009.05.13 17:58t/p2780.091.515091.494791.515090.273176.17
5362009.05.13 17:58close2770.031.515111.494801.51560-0.063176.11
5372009.05.13 17:58close2760.011.515111.494801.51610-0.073176.04
5382009.05.13 18:35buy2790.011.515231.494231.51553
5392009.05.13 18:40t/p2790.011.515531.494231.515530.033176.07
5402009.05.13 19:25sell2800.021.512790.000000.00000
5412009.05.13 19:55buy2810.011.515421.494421.51572
5422009.05.13 19:56buy2820.031.514901.494401.51520
5432009.05.13 19:58buy2830.091.514391.494391.51469
5442009.05.13 20:04t/p2830.091.514691.494391.514690.273176.34
5452009.05.13 20:04close2820.031.514691.494401.51520-0.063176.28
5462009.05.13 20:04close2810.011.514691.494421.51572-0.073176.21
5472009.05.13 21:55sell2840.011.515211.536211.51491
5482009.05.13 21:55sell2850.031.515791.536291.51549
5492009.05.13 22:01t/p2850.031.515491.536291.515490.093176.30
5502009.05.13 22:01close2840.011.515491.536211.51491-0.033176.27
5512009.05.13 23:30buy2860.011.515301.494301.51560
5522009.05.13 23:30buy2870.031.514761.494261.51506
5532009.05.13 23:31buy2880.091.514231.494231.51453
5542009.05.13 23:33buy2890.271.513691.494191.51399
5552009.05.13 23:38buy2900.811.513171.494171.51347
5562009.05.13 23:43close2900.811.513461.494171.513472.353178.62
5572009.05.13 23:43close2890.271.513511.494191.51399-0.483178.14
5582009.05.13 23:43close2880.091.513571.494231.51453-0.603177.54
5592009.05.13 23:43close2870.031.513621.494261.51506-0.343177.20
5602009.05.13 23:43close2860.011.513591.494301.51560-0.173177.03
5612009.05.13 23:51sell2910.021.511960.000000.00000
5622009.05.13 23:51sell2920.031.511130.000000.00000
5632009.05.13 23:51sell2930.041.510180.000000.00000
5642009.05.14 00:30buy2940.011.512801.491801.51310
5652009.05.14 00:31buy2950.031.512261.491761.51256
5662009.05.14 00:32t/p2950.031.512561.491761.512560.093177.12
5672009.05.14 00:32close2940.011.512561.491801.51310-0.023177.10
5682009.05.14 01:50sell2960.011.512201.533201.51190
5692009.05.14 01:54sell2970.031.512721.533221.51242
5702009.05.14 01:55sell2980.091.513241.533241.51294
5712009.05.14 02:00t/p2980.091.512941.533241.512940.273177.37
5722009.05.14 02:00close2970.031.512891.533221.51242-0.053177.32
5732009.05.14 02:00close2960.011.512891.533201.51190-0.073177.25
5742009.05.14 03:20buy2990.011.512221.491221.51252
5752009.05.14 03:24buy3000.031.511701.491201.51200
5762009.05.14 03:25t/p3000.031.512001.491201.512000.093177.34
5772009.05.14 03:25close2990.011.512011.491221.51252-0.023177.32
5782009.05.14 03:45buy3010.011.512311.491311.51261
5792009.05.14 03:48buy3020.031.511811.491311.51211
5802009.05.14 04:15t/p3020.031.512111.491311.512110.093177.41
5812009.05.14 04:15close3010.011.512141.491311.51261-0.023177.39
5822009.05.14 05:25sell3030.011.513111.534111.51281
5832009.05.14 05:30sell3040.031.513651.534151.51335
5842009.05.14 05:44t/p3040.031.513351.534151.513350.093177.48
5852009.05.14 05:44close3030.011.513341.534111.51281-0.023177.46
5862009.05.14 07:15sell3050.011.512381.533381.51208
5872009.05.14 07:16t/p3050.011.512081.533381.512080.033177.49
5882009.05.14 08:35sell3060.011.512741.533741.51244
5892009.05.14 08:41sell3070.031.513261.533761.51296
5902009.05.14 08:43sell3080.091.513781.533781.51348
5912009.05.14 08:47sell3090.271.514291.533791.51399
5922009.05.14 08:47sell3100.811.514801.533801.51450
5932009.05.14 08:48close3100.811.514551.533801.514502.023179.51
5942009.05.14 08:48close3090.271.514551.533791.51399-0.713178.80
5952009.05.14 08:48close3080.091.514531.533781.51348-0.683178.12
5962009.05.14 08:48close3070.031.514531.533761.51296-0.383177.74
5972009.05.14 08:48close3060.011.514521.533741.51244-0.183177.56
5982009.05.14 09:25sell3110.011.513131.534131.51283
5992009.05.14 09:26sell3120.031.513651.534151.51335
6002009.05.14 09:27t/p3120.031.513351.534151.513350.093177.65
6012009.05.14 09:27close3110.011.513341.534131.51283-0.023177.63
6022009.05.14 10:33sell3130.051.509350.000000.00000
6032009.05.14 10:35sell3140.061.508520.000000.00000
6042009.05.14 10:42sell3150.071.507540.000000.00000
6052009.05.14 10:42sell3160.081.506700.000000.00000
6062009.05.14 11:20buy3170.011.509911.488911.51021
6072009.05.14 11:20buy3180.031.509391.488891.50969
6082009.05.14 11:20buy3190.091.508881.488881.50918
6092009.05.14 11:20buy3200.271.508361.488861.50866
6102009.05.14 11:21close3200.271.508621.488861.508660.703178.33
6112009.05.14 11:21close3190.091.508621.488881.50918-0.233178.10
6122009.05.14 11:21close3180.031.508661.488891.50969-0.223177.88
6132009.05.14 11:21close3170.011.508661.488911.51021-0.123177.76
6142009.05.14 12:45buy3210.011.511101.490101.51140
6152009.05.14 12:45buy3220.031.510581.490081.51088
6162009.05.14 12:46buy3230.091.509991.489991.51029
6172009.05.14 12:47t/p3230.091.510291.489991.510290.273178.03
6182009.05.14 12:47close3220.031.510311.490081.51088-0.083177.95
6192009.05.14 12:47close3210.011.510351.490101.51140-0.073177.88
6202009.05.14 14:01sell3240.101.513600.000000.00000
6212009.05.14 14:15sell3250.011.514461.535461.51416
6222009.05.14 14:15sell3260.031.514971.535471.51467
6232009.05.14 14:17t/p3260.031.514671.535471.514670.093177.97
6242009.05.14 14:17close3250.011.514671.535461.51416-0.023177.95
6252009.05.14 15:18close3160.081.519740.000000.00000-10.433167.52
6262009.05.14 15:18close2750.201.519340.000000.0000011.453178.98
6272009.05.14 15:21close3150.071.519940.000000.00000-8.683170.30
6282009.05.14 15:21close2740.191.519540.000000.000009.713180.01
6292009.05.14 15:31close3140.061.520090.000000.00000-6.943173.07
6302009.05.14 15:31close2730.181.519690.000000.000007.953181.02
6312009.05.14 15:38close3130.051.520430.000000.00000-5.543175.48
6322009.05.14 15:38close2720.171.520030.000000.000006.703182.18
6332009.05.14 15:38close2930.041.520570.000000.00000-4.183178.00
6342009.05.14 15:38close2700.161.520170.000000.000005.243183.23
6352009.05.14 15:38close2920.031.520790.000000.00000-2.923180.31
6362009.05.14 15:38close2690.151.520390.000000.000004.023184.34
6372009.05.14 15:38close2910.021.520900.000000.00000-1.803182.53
6382009.05.14 15:38close2370.201.520500.000000.000003.953186.49
6392009.05.14 15:48buy3270.141.518490.000000.00000
6402009.05.14 16:05sell3280.011.519231.540231.51893
6412009.05.14 16:11sell3290.031.519741.540241.51944
6422009.05.14 16:12sell3300.091.520251.540251.51995
6432009.05.14 16:12close2800.021.520760.000000.00000-1.603184.89
6442009.05.14 16:12close3270.141.520360.000000.000002.613187.50
6452009.05.14 16:16t/p3300.091.519951.540251.519950.273187.77
6462009.05.14 16:16close3290.031.519941.540241.51944-0.063187.71
6472009.05.14 16:16close3280.011.519941.540231.51893-0.073187.64
6482009.05.14 16:24buy3310.141.518490.000000.00000
6492009.05.14 16:48buy3320.151.517680.000000.00000
6502009.05.14 17:30sell3330.011.519281.540281.51898
6512009.05.14 17:31sell3340.031.519791.540291.51949
6522009.05.14 17:35sell3350.091.520301.540301.52000
6532009.05.14 17:36sell3360.271.520811.540311.52051
6542009.05.14 17:42close3360.271.520571.540311.520510.653188.29
6552009.05.14 17:42close3350.091.520571.540301.52000-0.243188.05
6562009.05.14 17:42close3340.031.520591.540291.51949-0.243187.81
6572009.05.14 17:42close3330.011.520591.540281.51898-0.133187.68
6582009.05.14 19:15sell3370.011.522451.543451.52215
6592009.05.14 19:20sell3380.031.522971.543471.52267
6602009.05.14 19:23sell3390.091.523491.543491.52319
6612009.05.14 19:24sell3400.271.524001.543501.52370
6622009.05.14 19:31close3400.271.523751.543501.523700.673188.35
6632009.05.14 19:31close3390.091.523731.543491.52319-0.223188.13
6642009.05.14 19:31close3380.031.523711.543471.52267-0.223187.91
6652009.05.14 19:31close3370.011.523691.543451.52215-0.123187.79
6662009.05.14 21:25sell3410.011.522381.543381.52208
6672009.05.14 21:26t/p3410.011.522081.543381.522080.033187.82
6682009.05.14 22:15buy3420.011.522691.501691.52299
6692009.05.14 22:17buy3430.031.522171.501671.52247
6702009.05.14 22:39t/p3430.031.522471.501671.522470.093187.91
6712009.05.14 22:39close3420.011.522491.501691.52299-0.023187.89
6722009.05.14 23:35sell3440.011.522301.543301.52200
6732009.05.14 23:42t/p3440.011.522001.543301.522000.033187.92
6742009.05.15 01:10sell3450.011.521471.542471.52117
6752009.05.15 01:13sell3460.031.521991.542491.52169
6762009.05.15 01:23sell3470.091.522511.542511.52221
6772009.05.15 01:31sell3480.271.523041.542541.52274
6782009.05.15 01:35close3480.271.522801.542541.522740.653188.57
6792009.05.15 01:35close3470.091.522751.542511.52221-0.223188.35
6802009.05.15 01:35close3460.031.522701.542491.52169-0.213188.14
6812009.05.15 01:35close3450.011.522721.542471.52117-0.123188.02
6822009.05.15 02:30buy3490.011.522491.501491.52279
6832009.05.15 02:44t/p3490.011.522791.501491.522790.033188.05
6842009.05.15 04:05sell3500.011.522171.543171.52187
6852009.05.15 04:23t/p3500.011.521871.543171.521870.033188.08
6862009.05.15 04:50buy3510.011.523081.502081.52338
6872009.05.15 05:06t/p3510.011.523381.502081.523380.033188.11
6882009.05.15 05:40sell3520.011.522141.543141.52184
6892009.05.15 05:49sell3530.031.522681.543181.52238
6902009.05.15 06:00t/p3530.031.522381.543181.522380.093188.20
6912009.05.15 06:00close3520.011.522341.543141.52184-0.023188.18
6922009.05.15 07:25buy3540.011.521311.500311.52161
6932009.05.15 07:26buy3550.031.520801.500301.52110
6942009.05.15 07:27t/p3550.031.521101.500301.521100.093188.27
6952009.05.15 07:27close3540.011.521131.500311.52161-0.023188.25
6962009.05.15 08:25sell3560.011.520681.541681.52038
6972009.05.15 08:26sell3570.031.521201.541701.52090
6982009.05.15 08:30t/p3570.031.520901.541701.520900.093188.34
6992009.05.15 08:30close3560.011.520901.541681.52038-0.023188.32
7002009.05.15 09:03buy3580.161.516800.000000.00000
7012009.05.15 09:32buy3590.171.515970.000000.00000
7022009.05.15 09:37sell3600.031.515230.000000.00000
7032009.05.15 09:50buy3610.011.518301.497301.51860
7042009.05.15 09:51buy3620.031.517791.497291.51809
7052009.05.15 09:51buy3630.091.517261.497261.51756
7062009.05.15 09:55t/p3630.091.517561.497261.517560.273188.59
7072009.05.15 09:55close3620.031.517581.497291.51809-0.073188.52
7082009.05.15 09:55close3610.011.517581.497301.51860-0.073188.45
7092009.05.15 10:45buy3640.011.517361.496361.51766
7102009.05.15 10:48buy3650.031.516861.496361.51716
7112009.05.15 10:54t/p3650.031.517161.496361.517160.093188.54
7122009.05.15 10:54close3640.011.517171.496361.51766-0.023188.52
7132009.05.15 12:30sell3660.011.518631.539631.51833
7142009.05.15 12:30sell3670.031.519131.539631.51883
7152009.05.15 12:31sell3680.091.519651.539651.51935
7162009.05.15 12:33t/p3680.091.519351.539651.519350.273188.79
7172009.05.15 12:33close3670.031.519301.539631.51883-0.053188.74
7182009.05.15 12:33close3660.011.519301.539631.51833-0.073188.67
7192009.05.15 12:38close2240.081.520350.000000.00000-6.383182.29
7202009.05.15 12:38close3590.171.520350.000000.000007.453189.74
7212009.05.15 12:54close3240.101.524940.000000.00000-11.363178.38
7222009.05.15 12:54close3580.161.524540.000000.0000012.383190.76
7232009.05.15 12:54close3600.031.524920.000000.00000-2.913187.85
7242009.05.15 12:54close3320.151.524520.000000.0000010.243198.09
7252009.05.15 12:54close3310.141.524490.000000.000008.383206.48
7262009.05.15 12:54close2360.191.524490.000000.000009.783216.25
7272009.05.15 12:54close2350.181.524470.000000.000007.773224.03
7282009.05.15 12:54close2340.171.524450.000000.000005.943229.96
7292009.05.15 12:54close2330.161.524420.000000.000004.233234.19
7302009.05.15 13:18close2320.151.524610.000000.000003.013237.20
7312009.05.15 13:18close2310.141.525020.000000.000002.273239.47
7322009.05.15 13:18close2300.131.525430.000000.000001.583241.06
7332009.05.15 13:19close2290.121.525840.000000.000000.953242.00
7342009.05.15 13:19close2270.111.526350.000000.000000.533242.53
7352009.05.15 13:22close2260.101.527260.000000.000000.583243.11
7362009.05.15 13:24buy3690.031.525900.000000.00000
7372009.05.15 13:36close3690.031.527560.000000.000000.503243.61
7382009.05.15 13:39buy3700.031.526620.000000.00000
7392009.05.15 13:39buy3710.041.525780.000000.00000
7402009.05.15 13:41buy3720.051.524920.000000.00000
7412009.05.15 13:41buy3730.061.524110.000000.00000
7422009.05.15 13:49close3730.061.525410.000000.000000.783244.39
7432009.05.15 13:49close3720.051.525920.000000.000000.503244.89
7442009.05.15 14:00close3710.041.527020.000000.000000.503245.39
7452009.05.15 14:00buy3740.041.525740.000000.00000
7462009.05.15 14:02buy3750.051.524880.000000.00000
7472009.05.15 14:05sell3760.011.524681.545681.52438
7482009.05.15 14:10sell3770.031.525191.545691.52489
7492009.05.15 14:11t/p3770.031.524891.545691.524890.093245.48
7502009.05.15 14:11close3760.011.524891.545681.52438-0.023245.46
7512009.05.15 14:13buy3780.061.524060.000000.00000
7522009.05.15 14:14buy3790.071.523220.000000.00000
7532009.05.15 14:30close3790.071.524940.000000.000001.213246.67
7542009.05.15 14:39close3780.061.525400.000000.000000.803247.47
7552009.05.15 14:39close3750.051.525900.000000.000000.513247.98
7562009.05.15 14:41close3740.041.527000.000000.000000.503248.48
7572009.05.15 14:44buy3800.031.528280.000000.00000
7582009.05.15 14:45close3700.031.528140.000000.000000.453248.93
7592009.05.15 14:45close2250.091.528140.000000.000000.583249.51
7602009.05.15 14:46buy3810.031.527450.000000.00000
7612009.05.15 14:47buy3820.041.526630.000000.00000
7622009.05.15 15:01buy3830.051.525810.000000.00000
7632009.05.15 15:06buy3840.061.524980.000000.00000
7642009.05.15 15:10sell3850.011.524931.545931.52463
7652009.05.15 15:11sell3860.031.525441.545941.52514
7662009.05.15 15:12sell3870.091.525941.545941.52564
7672009.05.15 15:14t/p3870.091.525641.545941.525640.273249.78
7682009.05.15 15:14close3860.031.525641.545941.52514-0.063249.72
7692009.05.15 15:14close3850.011.525611.545931.52463-0.073249.65
7702009.05.15 15:55buy3880.071.524180.000000.00000
7712009.05.15 15:57buy3890.081.522950.000000.00000
7722009.05.15 15:57buy3900.091.521500.000000.00000
7732009.05.15 16:25close3800.031.524030.000000.00000-1.273248.38
7742009.05.15 16:25close3900.091.524030.000000.000002.283250.66
7752009.05.15 16:36buy3910.081.522130.000000.00000
7762009.05.15 16:53buy3920.091.521310.000000.00000
7772009.05.15 16:54buy3930.101.520460.000000.00000
7782009.05.15 16:56buy3940.111.519640.000000.00000
7792009.05.15 16:57buy3950.121.518830.000000.00000
7802009.05.15 17:00buy3960.131.518020.000000.00000
7812009.05.15 17:16close3810.031.520430.000000.00000-2.113248.55
7822009.05.15 17:16close3960.131.520430.000000.000003.133251.68
7832009.05.15 17:17close3820.041.521410.000000.00000-2.093249.59
7842009.05.15 17:17close3950.121.521410.000000.000003.093252.68
7852009.05.15 17:26buy3970.101.518820.000000.00000
7862009.05.15 17:35buy3980.111.518000.000000.00000
7872009.05.15 17:37buy3990.121.517200.000000.00000
7882009.05.15 17:37buy4000.131.516330.000000.00000
7892009.05.15 17:46sell4010.021.515670.000000.00000
7902009.05.15 18:07sell4020.021.514870.000000.00000
7912009.05.15 18:15buy4030.011.517731.496731.51803
7922009.05.15 18:15buy4040.031.517201.496701.51750
7932009.05.15 18:16t/p4040.031.517501.496701.517500.093252.77
7942009.05.15 18:16close4030.011.517501.496731.51803-0.023252.75
7952009.05.17 23:00buy4050.011.516441.495441.51674
7962009.05.17 23:04t/p4050.011.516741.495441.516740.033252.78
7972009.05.18 00:17sell4060.031.514060.000000.00000
7982009.05.18 00:19sell4070.041.513210.000000.00000
7992009.05.18 00:28sell4080.051.512380.000000.00000
8002009.05.18 00:29sell4090.061.511570.000000.00000
8012009.05.18 01:00buy4100.011.513671.492671.51397
8022009.05.18 01:00t/p4100.011.513971.492671.513970.033252.81
8032009.05.18 02:15buy4110.011.514081.493081.51438
8042009.05.18 02:24t/p4110.011.514381.493081.514380.033252.84
8052009.05.18 03:35buy4120.011.514811.493811.51511
8062009.05.18 03:38buy4130.031.514251.493751.51455
8072009.05.18 03:45t/p4130.031.514551.493751.514550.093252.93
8082009.05.18 03:45close4120.011.514551.493811.51511-0.023252.91
8092009.05.18 04:30sell4140.011.514421.535421.51412
8102009.05.18 04:31sell4150.031.514951.535451.51465
8112009.05.18 04:47sell4160.091.515461.535461.51516
8122009.05.18 04:54t/p4160.091.515161.535461.515160.273253.18
8132009.05.18 04:54close4150.031.515141.535451.51465-0.053253.13
8142009.05.18 04:54close4140.011.515141.535421.51412-0.073253.06
8152009.05.18 05:00sell4170.011.514331.535331.51403
8162009.05.18 05:08sell4180.031.514871.535371.51457
8172009.05.18 05:13sell4190.091.515371.535371.51507
8182009.05.18 05:16sell4200.271.515881.535381.51558
8192009.05.18 05:24sell4210.811.516381.535381.51608
8202009.05.18 05:28sell4222.431.516911.535411.51661
8212009.05.18 05:31close4222.431.516651.535411.516616.313259.37
8222009.05.18 05:31close4210.811.516651.535381.51608-2.193257.18
8232009.05.18 05:31close4200.271.516661.535381.51558-2.103255.08
8242009.05.18 05:31close4190.091.516661.535371.51507-1.163253.92
8252009.05.18 05:31close4180.031.516671.535371.51457-0.543253.38
8262009.05.18 05:31close4170.011.516671.535331.51403-0.243253.14
8272009.05.18 06:05sell4230.011.514511.535511.51421
8282009.05.18 06:05sell4240.031.515051.535551.51475
8292009.05.18 06:07t/p4240.031.514751.535551.514750.093253.23
8302009.05.18 06:07close4230.011.514741.535511.51421-0.023253.21
8312009.05.18 07:10buy4250.011.515251.494251.51555
8322009.05.18 07:10buy4260.031.514741.494241.51504
8332009.05.18 07:11t/p4260.031.515041.494241.515040.093253.30
8342009.05.18 07:11close4250.011.515041.494251.51555-0.033253.27
8352009.05.18 07:17sell4270.081.516480.000000.00000
8362009.05.18 08:44close4090.061.522620.000000.00000-6.633246.64
8372009.05.18 08:44close4000.131.522220.000000.000007.653254.29
8382009.05.18 08:44close4080.051.522790.000000.00000-5.213249.08
8392009.05.18 08:44close3990.121.522390.000000.000006.223255.29
8402009.05.18 08:44close4070.041.522850.000000.00000-3.863251.43
8412009.05.18 08:44close3980.111.522450.000000.000004.893256.32
8422009.05.18 08:44close4060.031.522890.000000.00000-2.653253.67
8432009.05.18 08:44close3970.101.522490.000000.000003.663257.33
8442009.05.18 08:44close4020.021.522920.000000.00000-1.613255.72
8452009.05.18 08:44close3940.111.522520.000000.000003.163258.87
8462009.05.18 08:44close4010.021.523460.000000.00000-1.563257.31
8472009.05.18 08:44close3930.101.523060.000000.000002.593259.90
8482009.05.18 09:30sell4280.011.523351.544351.52305
8492009.05.18 09:31t/p4280.011.523051.544351.523050.033259.93
8502009.05.18 10:34buy4290.071.526630.000000.00000
8512009.05.18 11:27buy4300.081.527430.000000.00000
8522009.05.18 11:37buy4310.091.528240.000000.00000
8532009.05.18 11:40buy4320.101.529050.000000.00000
8542009.05.18 11:41buy4330.111.529860.000000.00000
8552009.05.18 11:43buy4340.121.530670.000000.00000
8562009.05.18 11:58buy4350.131.531480.000000.00000
8572009.05.18 12:25sell4360.011.528281.549281.52798
8582009.05.18 12:37sell4370.031.528791.549291.52849
8592009.05.18 12:43t/p4370.031.528491.549291.528490.093260.02
8602009.05.18 12:43close4360.011.528491.549281.52798-0.023260.00
8612009.05.18 14:00sell4380.011.528671.549671.52837
8622009.05.18 14:01t/p4380.011.528371.549671.528370.033260.03
8632009.05.18 15:40sell4390.011.529511.550511.52921
8642009.05.18 15:43sell4400.031.530011.550511.52971
8652009.05.18 15:45sell4410.091.530541.550541.53024
8662009.05.18 15:49t/p4410.091.530241.550541.530240.273260.30
8672009.05.18 15:49close4400.031.530201.550511.52971-0.063260.24
8682009.05.18 15:49close4390.011.530231.550511.52921-0.073260.17
8692009.05.18 16:42buy4420.141.532290.000000.00000
8702009.05.18 16:45buy4430.151.533100.000000.00000
8712009.05.18 17:25sell4440.011.531311.552311.53101
8722009.05.18 17:27t/p4440.011.531011.552311.531010.033260.20
8732009.05.18 19:10sell4450.011.531171.552171.53087
8742009.05.18 19:18sell4460.031.531671.552171.53137
8752009.05.18 19:18sell4470.091.532181.552181.53188
8762009.05.18 19:19sell4480.271.532701.552201.53240
8772009.05.18 19:21close4480.271.532461.552201.532400.653260.85
8782009.05.18 19:21close4470.091.532451.552181.53188-0.253260.60
8792009.05.18 19:21close4460.031.532441.552171.53137-0.233260.37
8802009.05.18 19:21close4450.011.532461.552171.53087-0.133260.24
8812009.05.18 19:50buy4490.161.533930.000000.00000
8822009.05.18 20:26buy4500.171.534740.000000.00000
8832009.05.18 20:55sell4510.011.534321.555321.53402
8842009.05.18 21:32t/p4510.011.534021.555321.534020.033260.27
8852009.05.18 23:00sell4520.011.533751.554751.53345
8862009.05.18 23:01sell4530.031.534271.554771.53397
8872009.05.18 23:23t/p4530.031.533971.554771.533970.093260.36
8882009.05.18 23:23close4520.011.533941.554751.53345-0.013260.35
8892009.05.19 01:30buy4540.011.531261.510261.53156
8902009.05.19 01:44t/p4540.011.531561.510261.531560.033260.38
8912009.05.19 04:12buy4550.181.535560.000000.00000
8922009.05.19 04:35sell4560.011.533011.554011.53271
8932009.05.19 04:45sell4570.031.533521.554021.53322
8942009.05.19 04:52t/p4570.031.533221.554021.533220.093260.47
8952009.05.19 04:52close4560.011.533181.554011.53271-0.023260.45
8962009.05.19 05:45sell4580.011.533691.554691.53339
8972009.05.19 05:53sell4590.031.534211.554711.53391
8982009.05.19 05:55sell4600.091.534741.554741.53444
8992009.05.19 05:58t/p4600.091.534441.554741.534440.273260.72
9002009.05.19 05:58close4590.031.534431.554711.53391-0.073260.65
9012009.05.19 05:58close4580.011.534441.554691.53339-0.073260.58
9022009.05.19 06:05sell4610.011.533571.554571.53327
9032009.05.19 06:07t/p4610.011.533271.554571.533270.033260.61
9042009.05.19 06:32buy4620.191.536390.000000.00000
9052009.05.19 06:33buy4630.201.537240.000000.00000
9062009.05.19 06:34buy4640.211.538050.000000.00000
9072009.05.19 06:34buy4650.221.538850.000000.00000
9082009.05.19 06:36buy4660.231.539680.000000.00000
9092009.05.19 06:38buy4670.241.540670.000000.00000
9102009.05.19 06:38buy4680.251.541600.000000.00000
9112009.05.19 06:40buy4690.261.542520.000000.00000
9122009.05.19 06:41buy4700.271.543380.000000.00000
9132009.05.19 06:51buy4710.281.544400.000000.00000
9142009.05.19 07:12buy4720.291.545220.000000.00000
9152009.05.19 07:14buy4730.301.546050.000000.00000
9162009.05.19 07:14buy4740.311.546880.000000.00000
9172009.05.19 07:14buy4750.321.547690.000000.00000
9182009.05.19 07:45sell4760.011.543521.564521.54322
9192009.05.19 07:46sell4770.031.544031.564531.54373
9202009.05.19 07:46t/p4770.031.543731.564531.543730.093260.70
9212009.05.19 07:46close4760.011.543711.564521.54322-0.023260.68
9222009.05.19 08:37buy4780.331.548520.000000.00000
9232009.05.19 08:39buy4790.341.549330.000000.00000
9242009.05.19 10:31buy4800.351.550160.000000.00000
9252009.05.19 10:53buy4810.361.550970.000000.00000
9262009.05.19 11:10sell4820.011.548411.569411.54811
9272009.05.19 11:10sell4830.031.548941.569441.54864
9282009.05.19 11:15t/p4830.031.548641.569441.548640.093260.77
9292009.05.19 11:15close4820.011.548641.569411.54811-0.023260.75
9302009.05.19 13:40buy4840.011.547991.526991.54829
9312009.05.19 13:42buy4850.031.547481.526981.54778
9322009.05.19 13:42buy4860.091.546951.526951.54725
9332009.05.19 13:43buy4870.271.546411.526911.54671
9342009.05.19 13:45buy4880.811.545901.526901.54620
9352009.05.19 13:45buy4892.431.545391.526891.54569
9362009.05.19 13:47close4892.431.545661.526891.545696.563267.31
9372009.05.19 13:47close4880.811.545731.526901.54620-1.383265.93
9382009.05.19 13:47close4870.271.545811.526911.54671-1.623264.31
9392009.05.19 13:47close4860.091.545881.526951.54725-0.973263.34
9402009.05.19 13:47close4850.031.545871.526981.54778-0.483262.86
9412009.05.19 13:47close4840.011.545851.526991.54829-0.213262.65
9422009.05.19 15:40sell4900.011.550121.571121.54982
9432009.05.19 15:41t/p4900.011.549821.571121.549820.033262.68
9442009.05.19 17:25buy4910.011.549541.528541.54984
9452009.05.19 17:26t/p4910.011.549841.528541.549840.033262.71
9462009.05.19 18:05sell4920.011.548061.569061.54776
9472009.05.19 18:10sell4930.031.548591.569091.54829
9482009.05.19 18:12t/p4930.031.548291.569091.548290.093262.80
9492009.05.19 18:12close4920.011.548281.569061.54776-0.023262.78
9502009.05.19 19:00buy4940.371.551790.000000.00000
9512009.05.19 19:04close4270.081.552490.000000.00000-28.833233.95
9522009.05.19 19:04close4620.191.552090.000000.0000029.833263.78
9532009.05.19 19:04close3920.091.552110.000000.0000027.703291.48
9542009.05.19 19:04close4550.181.552110.000000.0000029.793321.27
9552009.05.19 19:04close3910.081.552130.000000.0000023.983345.26
9562009.05.19 19:04close4630.201.552130.000000.0000029.783375.04
9572009.05.19 19:04close3890.081.552140.000000.0000023.333398.37
9582009.05.19 19:04close4640.211.552140.000000.0000029.583427.95
9592009.05.19 19:04close3880.071.552160.000000.0000019.563447.51
9602009.05.19 19:04close4500.171.552160.000000.0000029.593477.10
9612009.05.19 19:04close3840.061.552180.000000.0000016.313493.41
9622009.05.19 19:04close4650.221.552180.000000.0000029.333522.74
9632009.05.19 19:04close3830.051.552170.000000.0000013.173535.91
9642009.05.19 19:04close4490.161.552170.000000.0000029.163565.07
9652009.05.19 19:04close4290.071.552160.000000.0000017.863582.93
9662009.05.19 19:04close4660.231.552160.000000.0000028.713611.64
9672009.05.19 19:04close4300.081.552150.000000.0000019.773631.42
9682009.05.19 19:04close4430.151.552150.000000.0000028.563659.98
9692009.05.19 19:04close4310.091.552140.000000.0000021.503681.48
9702009.05.19 19:04close4420.141.552140.000000.0000027.773709.25
9712009.05.19 19:04close4320.101.552130.000000.0000023.073732.32
9722009.05.19 19:04close4670.241.552130.000000.0000027.503759.82
9732009.05.19 19:04close4330.111.552120.000000.0000024.473784.29
9742009.05.19 19:04close4350.131.552120.000000.0000026.833811.12
9752009.05.19 19:04close4340.121.552110.000000.0000025.723836.83
9762009.05.19 19:04close4680.251.552110.000000.0000026.283863.11
9772009.05.19 19:04close4690.261.552100.000000.0000024.913888.02
9782009.05.19 19:04close4700.271.552090.000000.0000023.513911.53
9792009.05.19 19:04close4710.281.552080.000000.0000021.503933.03
9802009.05.19 19:04close4720.291.552070.000000.0000019.863952.89
9812009.05.19 19:04close4730.301.552080.000000.0000018.093970.98
9822009.05.19 19:04close4740.311.552070.000000.0000016.093987.07
9832009.05.19 19:04close4750.321.552090.000000.0000014.084001.15
9842009.05.19 19:04close4780.331.552080.000000.0000011.744012.89
9852009.05.19 19:04close4790.341.552100.000000.000009.424022.31
9862009.05.19 19:04close4800.351.552090.000000.000006.764029.07
9872009.05.19 19:04close4810.361.552100.000000.000004.074033.14
9882009.05.19 19:33buy4950.031.550990.000000.00000
9892009.05.19 19:35sell4960.011.550581.571581.55028
9902009.05.19 19:45t/p4960.011.550281.571581.550280.034033.17
9912009.05.19 19:53buy4970.041.550180.000000.00000
9922009.05.19 19:54buy4980.051.549350.000000.00000
9932009.05.19 19:57buy4990.061.548550.000000.00000
9942009.05.19 20:12buy5000.071.547740.000000.00000
9952009.05.19 21:40buy5010.011.547561.526561.54786
9962009.05.19 22:27t/p5010.011.547861.526561.547860.034033.20
9972009.05.19 23:28close5000.071.549370.000000.000001.144034.34
9982009.05.20 00:06buy5020.071.547740.000000.00000
9992009.05.20 00:10sell5030.011.547171.568171.54687
10002009.05.20 00:12sell5040.031.547691.568191.54739
10012009.05.20 00:12sell5050.091.548201.568201.54790
10022009.05.20 00:27t/p5050.091.547901.568201.547900.274034.61
10032009.05.20 00:27close5040.031.547891.568191.54739-0.064034.55
10042009.05.20 00:27close5030.011.547901.568171.54687-0.074034.48
10052009.05.20 01:10buy5060.011.548191.527191.54849
10062009.05.20 01:13t/p5060.011.548491.527191.548490.034034.51
10072009.05.20 01:22close5020.071.549370.000000.000001.144035.65
10082009.05.20 01:48buy5070.071.547740.000000.00000
10092009.05.20 01:55sell5080.011.547591.568591.54729
10102009.05.20 01:57t/p5080.011.547291.568591.547290.034035.68
10112009.05.20 02:17buy5090.081.546910.000000.00000
10122009.05.20 02:35buy5100.091.546110.000000.00000
10132009.05.20 03:15buy5110.011.547031.526031.54733
10142009.05.20 03:17buy5120.031.546491.525991.54679
10152009.05.20 03:19buy5130.091.545951.525951.54625
10162009.05.20 03:29t/p5130.091.546251.525951.546250.274035.95
10172009.05.20 03:29close5120.031.546301.525991.54679-0.064035.89
10182009.05.20 03:29close5110.011.546301.526031.54733-0.074035.82
10192009.05.20 03:58close5100.091.548560.000000.000002.204038.02
10202009.05.20 04:06close5090.081.548960.000000.000001.644039.66
10212009.05.20 05:00sell5140.011.548761.569761.54846
10222009.05.20 05:09t/p5140.011.548461.569761.548460.034039.69
10232009.05.20 05:32buy5150.081.546920.000000.00000
10242009.05.20 05:58buy5160.091.546090.000000.00000
10252009.05.20 05:59buy5170.101.545230.000000.00000
10262009.05.20 06:25buy5180.011.547671.526671.54797
10272009.05.20 06:33t/p5180.011.547971.526671.547970.034039.72
10282009.05.20 06:56close5170.101.548130.000000.000002.904042.62
10292009.05.20 07:10close5160.091.548570.000000.000002.234044.85
10302009.05.20 07:11close5150.081.548960.000000.000001.634046.48
10312009.05.20 07:18close5070.071.549370.000000.000001.144047.62
10322009.05.20 07:31close4990.061.549830.000000.000000.764048.39
10332009.05.20 07:31close4980.051.550370.000000.000000.504048.89
10342009.05.20 07:46close4970.041.551440.000000.000000.514049.40
10352009.05.20 07:49buy5190.041.550170.000000.00000
10362009.05.20 07:52buy5200.051.549370.000000.00000
10372009.05.20 07:59close5200.051.550370.000000.000000.504049.90
10382009.05.20 08:02close5190.041.551420.000000.000000.504050.40
10392009.05.20 08:10buy5210.041.550160.000000.00000
10402009.05.20 08:32buy5220.051.549340.000000.00000
10412009.05.20 08:34close5220.051.550340.000000.000000.504050.90
10422009.05.20 08:36close5210.041.551390.000000.000000.504051.40
10432009.05.20 08:42close4950.031.552000.000000.000000.304051.69
10442009.05.20 08:42close4940.371.552000.000000.000000.744052.43
10452009.05.20 08:42buy5230.021.552440.000000.00000
10462009.05.20 08:44buy5240.031.551610.000000.00000
10472009.05.20 08:45sell5250.011.551201.572201.55090
10482009.05.20 08:53sell5260.031.551701.572201.55140
10492009.05.20 08:55sell5270.091.552211.572211.55191
10502009.05.20 08:57sell5280.271.552721.572221.55242
10512009.05.20 08:57close5280.271.552471.572221.552420.674053.10
10522009.05.20 08:57close5270.091.552481.572211.55191-0.244052.86
10532009.05.20 08:57close5260.031.552491.572201.55140-0.244052.62
10542009.05.20 08:57close5250.011.552501.572201.55090-0.134052.49
10552009.05.20 09:01buy5290.031.553260.000000.00000
10562009.05.20 09:01close5240.031.553280.000000.000000.504052.99
10572009.05.20 09:07buy5300.041.551640.000000.00000
10582009.05.20 09:10sell5310.011.550681.571681.55038
10592009.05.20 09:11sell5320.031.551191.571691.55089
10602009.05.20 09:13t/p5320.031.550891.571691.550890.094053.08
10612009.05.20 09:13close5310.011.550881.571681.55038-0.024053.06
10622009.05.20 09:14buy5330.051.550820.000000.00000
10632009.05.20 09:31close5330.051.551810.000000.000000.504053.56
10642009.05.20 09:51buy5340.051.550800.000000.00000
10652009.05.20 10:21buy5350.061.549980.000000.00000
10662009.05.20 10:22buy5360.071.549170.000000.00000
10672009.05.20 10:24buy5370.081.548360.000000.00000
10682009.05.20 10:31buy5380.091.547550.000000.00000
10692009.05.20 10:32buy5390.101.546740.000000.00000
10702009.05.20 10:46close5290.031.549040.000000.00000-1.274052.29
10712009.05.20 10:46close5390.101.549040.000000.000002.304054.59
10722009.05.20 10:46close5230.021.549410.000000.00000-0.614053.98
10732009.05.20 10:46close5380.091.549410.000000.000001.674055.65
10742009.05.20 10:47close5370.081.549600.000000.000000.994056.64
10752009.05.20 11:05buy5400.011.549311.528311.54961
10762009.05.20 11:11buy5410.031.548791.528291.54909
10772009.05.20 11:11buy5420.061.548360.000000.00000
10782009.05.20 11:12buy5430.091.548281.528281.54858
10792009.05.20 11:17buy5440.271.547771.528271.54807
10802009.05.20 11:17buy5450.071.547540.000000.00000
10812009.05.20 11:19close5440.271.548011.528271.548070.654057.29
10822009.05.20 11:19close5430.091.548041.528281.54858-0.214057.08
10832009.05.20 11:19close5410.031.548061.528291.54909-0.224056.86
10842009.05.20 11:19close5400.011.548091.528311.54961-0.124056.74
10852009.05.20 11:25close5450.071.549200.000000.000001.164057.90
10862009.05.20 11:31close5420.061.549610.000000.000000.754058.65
10872009.05.20 11:34close5360.071.550020.000000.000000.594059.24
10882009.05.20 11:34close5350.061.550810.000000.000000.504059.74
10892009.05.20 11:39close5340.051.551790.000000.000000.504060.24
10902009.05.20 11:40buy5460.021.552440.000000.00000
10912009.05.20 11:43buy5470.031.553260.000000.00000
10922009.05.20 11:43close5300.041.552900.000000.000000.504060.74
10932009.05.20 11:54buy5480.031.554600.000000.00000
10942009.05.20 12:03buy5490.051.551600.000000.00000
10952009.05.20 12:13buy5500.061.550790.000000.00000
10962009.05.20 12:25sell5510.011.550901.571901.55060
10972009.05.20 12:29sell5520.031.551411.571911.55111
10982009.05.20 12:31close5500.061.552300.000000.000000.914061.65
10992009.05.20 12:31sell5530.091.552301.572301.55200
11002009.05.20 12:33t/p5530.091.552001.572301.552000.274061.92
11012009.05.20 12:33close5520.031.551961.571911.55111-0.174061.75
11022009.05.20 12:33close5510.011.551801.571901.55060-0.094061.66
11032009.05.20 12:45buy5540.061.550770.000000.00000
11042009.05.20 12:47buy5550.071.549970.000000.00000
11052009.05.20 12:48buy5560.081.549130.000000.00000
11062009.05.20 12:49buy5570.091.548310.000000.00000
11072009.05.20 13:23close5480.031.550740.000000.00000-1.164060.50
11082009.05.20 13:23close5570.091.550740.000000.000002.194062.69
11092009.05.20 13:23close5560.081.550800.000000.000001.344064.03
11102009.05.20 13:23close5550.071.551230.000000.000000.884064.91
11112009.05.20 13:25close5540.061.551690.000000.000000.554065.46
11122009.05.20 13:30buy5580.011.551571.530571.55187
11132009.05.20 13:31buy5590.031.551061.530561.55136
11142009.05.20 13:32t/p5590.031.551361.530561.551360.094065.55
11152009.05.20 13:32close5580.011.551371.530571.55187-0.024065.53
11162009.05.20 13:34close5490.051.552620.000000.000000.514066.04
11172009.05.20 13:44buy5600.031.554060.000000.00000
11182009.05.20 13:45buy5610.041.554910.000000.00000
11192009.05.20 13:46close5460.021.555110.000000.000000.534066.57
11202009.05.20 13:46close5470.031.555110.000000.000000.554067.12
11212009.05.20 13:46buy5620.031.555760.000000.00000
11222009.05.20 13:46close5600.031.555900.000000.000000.554067.67
11232009.05.20 13:46close5610.041.556250.000000.000000.544068.21
11242009.05.20 13:46buy5630.021.556840.000000.00000
11252009.05.20 13:47buy5640.031.557650.000000.00000
11262009.05.20 13:47close5620.031.557460.000000.000000.514068.72
11272009.05.20 13:47buy5650.031.558480.000000.00000
11282009.05.20 13:51buy5660.041.559310.000000.00000
11292009.05.20 13:51close5630.021.559330.000000.000000.504069.22
11302009.05.20 13:51close5640.031.559330.000000.000000.504069.72
11312009.05.20 13:51buy5670.031.560190.000000.00000
11322009.05.20 13:51close5650.031.560140.000000.000000.504070.22
11332009.05.20 13:52close5660.041.560540.000000.000000.504070.72
11342009.05.20 13:52buy5680.021.561000.000000.00000
11352009.05.20 13:54buy5690.031.561830.000000.00000
11362009.05.20 14:02close5670.031.561930.000000.000000.524071.24
11372009.05.20 14:19buy5700.031.562640.000000.00000
11382009.05.20 14:22buy5710.041.563450.000000.00000
11392009.05.20 14:23close5680.021.563480.000000.000000.504071.74
11402009.05.20 14:23close5690.031.563490.000000.000000.504072.24
11412009.05.20 14:23buy5720.031.564260.000000.00000
11422009.05.20 14:24close5700.031.564480.000000.000000.554072.79
11432009.05.20 14:24close5710.041.564790.000000.000000.544073.33
11442009.05.20 14:24buy5730.021.565160.000000.00000
11452009.05.20 14:51buy5740.031.566050.000000.00000
11462009.05.20 14:51close5720.031.566000.000000.000000.524073.85
11472009.05.20 14:51buy5750.031.566880.000000.00000
11482009.05.20 15:00sell5760.011.564721.585721.56442
11492009.05.20 15:05sell5770.031.565251.585751.56495
11502009.05.20 15:10sell5780.091.565761.585761.56546
11512009.05.20 15:11sell5790.271.566281.585781.56598
11522009.05.20 15:11sell5800.811.566801.585801.56650
11532009.05.20 15:11buy5810.041.567700.000000.00000
11542009.05.20 15:11sell5822.431.567341.585841.56704
11552009.05.20 15:12close5822.431.567071.585841.567046.564080.41
11562009.05.20 15:12close5800.811.567061.585801.56650-2.114078.30
11572009.05.20 15:12close5790.271.567051.585781.56598-2.084076.22
11582009.05.20 15:12close5780.091.567041.585761.56546-1.164075.06
11592009.05.20 15:12close5770.031.567031.585751.56495-0.534074.53
11602009.05.20 15:12close5760.011.567021.585721.56442-0.234074.30
11612009.05.20 15:23close5730.021.567720.000000.000000.514074.81
11622009.05.20 15:24close5740.031.567720.000000.000000.504075.31
11632009.05.20 15:28buy5830.031.568580.000000.00000
11642009.05.20 15:28close5750.031.568610.000000.000000.524075.83
11652009.05.20 15:28close5810.041.568970.000000.000000.514076.34
11662009.05.20 15:28buy5840.021.569450.000000.00000
11672009.05.20 15:32buy5850.031.570270.000000.00000
11682009.05.20 15:32close5830.031.570230.000000.000000.504076.84
11692009.05.20 15:34buy5860.031.571080.000000.00000
11702009.05.20 15:45buy5870.051.568650.000000.00000
11712009.05.20 15:48buy5880.061.567820.000000.00000
11722009.05.20 15:50sell5890.011.567411.588411.56711
11732009.05.20 15:53t/p5890.011.567111.588411.567110.034076.87
11742009.05.20 15:59buy5900.071.567010.000000.00000
11752009.05.20 16:06close5900.071.568650.000000.000001.154078.02
11762009.05.20 16:08close5880.061.569100.000000.000000.774078.79
11772009.05.20 16:16close5870.051.569660.000000.000000.504079.29
11782009.05.20 16:33buy5910.051.568650.000000.00000
11792009.05.20 16:37buy5920.061.567830.000000.00000
11802009.05.20 17:16close5920.061.569070.000000.000000.744080.03
11812009.05.20 17:43close5910.051.569650.000000.000000.504080.53
11822009.05.20 18:01buy5930.041.571990.000000.00000
11832009.05.20 18:01close5840.021.572000.000000.000000.514081.04
11842009.05.20 18:01close5850.031.572000.000000.000000.524081.56
11852009.05.20 18:01buy5940.031.572870.000000.00000
11862009.05.20 18:01close5860.031.572730.000000.000000.504082.06
11872009.05.20 18:02close5930.041.573250.000000.000000.504082.56
11882009.05.20 18:02buy5950.021.573740.000000.00000
11892009.05.20 18:02buy5960.031.574560.000000.00000
11902009.05.20 18:02close5940.031.574570.000000.000000.514083.07
11912009.05.20 18:02buy5970.031.575420.000000.00000
11922009.05.20 18:02buy5980.041.576230.000000.00000
11932009.05.20 18:43close5950.021.576240.000000.000000.504083.57
11942009.05.20 18:43close5960.031.576240.000000.000000.504084.07
11952009.05.20 18:43buy5990.031.577050.000000.00000
11962009.05.20 18:44close5970.031.577090.000000.000000.504084.57
11972009.05.20 18:44close5980.041.577510.000000.000000.514085.08
11982009.05.20 18:44buy6000.021.577980.000000.00000
11992009.05.20 18:45buy6010.031.578790.000000.00000
12002009.05.20 18:53close5990.031.578720.000000.000000.504085.58
12012009.05.20 19:17buy6020.041.577140.000000.00000
12022009.05.20 19:19close6020.041.578490.000000.000000.544086.12
12032009.05.20 19:21buy6030.031.579600.000000.00000
12042009.05.20 19:25sell6040.011.577201.598201.57690
12052009.05.20 19:30buy6050.051.577100.000000.00000
12062009.05.20 19:30t/p6040.011.576901.598201.576900.034086.15
12072009.05.20 19:42buy6060.061.576240.000000.00000
12082009.05.20 19:45buy6070.071.575410.000000.00000
12092009.05.20 20:21buy6080.081.574600.000000.00000
12102009.05.20 21:37buy6090.091.573780.000000.00000
12112009.05.20 22:20buy6100.011.574501.553501.57480
12122009.05.20 22:45buy6110.031.573951.553451.57425
12132009.05.20 22:54t/p6110.031.574251.553451.574250.094086.24
12142009.05.20 22:54close6100.011.574301.553501.57480-0.024086.22
12152009.05.20 23:24close6030.031.576080.000000.00000-1.064085.16
12162009.05.20 23:24close6090.091.576080.000000.000002.074087.23
12172009.05.21 00:00sell6120.011.574401.595401.57410
12182009.05.21 00:06t/p6120.011.574101.595401.574100.034087.26
12192009.05.21 00:08buy6130.081.573600.000000.00000
12202009.05.21 01:05buy6140.011.574201.553201.57450
12212009.05.21 01:07t/p6140.011.574501.553201.574500.034087.29
12222009.05.21 01:57close6130.081.575800.000000.000001.764089.05
12232009.05.21 02:00close6080.081.576300.000000.000001.334090.39
12242009.05.21 02:05close6070.071.576720.000000.000000.894091.27
12252009.05.21 02:15close6060.061.577200.000000.000000.564091.83
12262009.05.21 02:34close6050.051.578160.000000.000000.514092.35
12272009.05.21 02:36buy6150.031.579640.000000.00000
12282009.05.21 02:36buy6160.041.580530.000000.00000
12292009.05.21 02:37close6000.021.580650.000000.000000.524092.87
12302009.05.21 02:37close6010.031.580650.000000.000000.554093.42
12312009.05.21 02:37buy6170.031.581370.000000.00000
12322009.05.21 02:37close6150.031.581300.000000.000000.504093.92
12332009.05.21 02:46buy6180.041.579700.000000.00000
12342009.05.21 03:20sell6190.011.579501.600501.57920
12352009.05.21 03:22t/p6190.011.579201.600501.579200.034093.95
12362009.05.21 03:22buy6200.051.578850.000000.00000
12372009.05.21 04:40buy6210.061.578020.000000.00000
12382009.05.21 04:42buy6220.071.577140.000000.00000
12392009.05.21 04:48buy6230.081.576300.000000.00000
12402009.05.21 05:40buy6240.011.577201.556201.57750
12412009.05.21 05:40buy6250.031.576651.556151.57695
12422009.05.21 06:01t/p6250.031.576951.556151.576950.094094.04
12432009.05.21 06:01close6240.011.577001.556201.57750-0.024094.02
12442009.05.21 06:08close6230.081.578480.000000.000001.744095.76
12452009.05.21 06:08close6220.071.578870.000000.000001.214096.97
12462009.05.21 06:27close6210.061.579320.000000.000000.784097.75
12472009.05.21 06:32close6200.051.579860.000000.000000.504098.25
12482009.05.21 06:33close6180.041.581000.000000.000000.524098.77
12492009.05.21 06:36buy6260.041.579600.000000.00000
12502009.05.21 06:36buy6270.051.578750.000000.00000
12512009.05.21 06:38buy6280.061.577790.000000.00000
12522009.05.21 06:44close6280.061.579200.000000.000000.854099.62
12532009.05.21 06:44close6270.051.579750.000000.000000.504100.12
12542009.05.21 06:56buy6290.051.578700.000000.00000
12552009.05.21 07:05buy6300.061.577900.000000.00000
12562009.05.21 07:05buy6310.071.577000.000000.00000
12572009.05.21 07:09close6310.071.578800.000000.000001.264101.38
12582009.05.21 07:10sell6320.011.578301.599301.57800
12592009.05.21 07:12sell6330.031.578831.599331.57853
12602009.05.21 07:12close6300.061.579300.000000.000000.844102.22
12612009.05.21 07:14sell6340.091.579371.599371.57907
12622009.05.21 07:15close6290.051.579700.000000.000000.504102.72
12632009.05.21 07:18sell6350.271.579941.599441.57964
12642009.05.21 07:24close6350.271.579671.599441.579640.734103.45
12652009.05.21 07:24close6340.091.579581.599371.57907-0.194103.26
12662009.05.21 07:24close6330.031.579601.599331.57853-0.234103.03
12672009.05.21 07:24close6320.011.579611.599301.57800-0.134102.90
12682009.05.21 07:35buy6360.051.578720.000000.00000
12692009.05.21 07:36buy6370.061.577800.000000.00000
12702009.05.21 07:40sell6380.011.577701.598701.57740
12712009.05.21 07:40t/p6380.011.577401.598701.577400.034102.93
12722009.05.21 07:40buy6390.071.576900.000000.00000
12732009.05.21 07:51buy6400.081.576070.000000.00000
12742009.05.21 08:03close6400.081.578400.000000.000001.864104.79
12752009.05.21 08:04close6390.071.578750.000000.000001.304106.09
12762009.05.21 08:04close6370.061.579220.000000.000000.854106.94
12772009.05.21 08:04close6360.051.579800.000000.000000.544107.48
12782009.05.21 08:08buy6410.051.578720.000000.00000
12792009.05.21 08:11close6410.051.579770.000000.000000.534108.01
12802009.05.21 08:23buy6420.051.578790.000000.00000
12812009.05.21 08:23buy6430.061.577950.000000.00000
12822009.05.21 08:23buy6440.071.577130.000000.00000
12832009.05.21 08:23buy6450.081.576320.000000.00000
12842009.05.21 08:23buy6460.091.575500.000000.00000
12852009.05.21 08:23buy6470.101.574690.000000.00000
12862009.05.21 08:23buy6480.111.573760.000000.00000
12872009.05.21 08:23buy6490.121.572890.000000.00000
12882009.05.21 08:23buy6500.131.572030.000000.00000
12892009.05.21 08:24buy6510.141.571190.000000.00000
12902009.05.21 08:24buy6520.151.570370.000000.00000
12912009.05.21 08:26buy6530.161.569410.000000.00000
12922009.05.21 08:26buy6540.171.568470.000000.00000
12932009.05.21 08:26buy6550.181.567640.000000.00000
12942009.05.21 08:26buy6560.191.566810.000000.00000
12952009.05.21 08:26buy6570.201.565980.000000.00000
12962009.05.21 08:26buy6580.211.564940.000000.00000
12972009.05.21 08:26buy6590.221.563900.000000.00000
12982009.05.21 08:27buy6600.231.563050.000000.00000
12992009.05.21 08:27buy6610.241.562250.000000.00000
13002009.05.21 08:27buy6620.251.561410.000000.00000
13012009.05.21 08:27buy6630.261.560600.000000.00000
13022009.05.21 08:28close6170.031.563110.000000.00000-5.484102.53
13032009.05.21 08:28close6630.261.563110.000000.000006.534109.06
13042009.05.21 08:28close6160.041.564390.000000.00000-6.454102.61
13052009.05.21 08:28close6620.251.564390.000000.000007.454110.06
13062009.05.21 08:29close6260.041.565130.000000.00000-5.794104.27
13072009.05.21 08:29close6610.241.565130.000000.000006.914111.18
13082009.05.21 08:31close6420.051.566220.000000.00000-6.294104.89
13092009.05.21 08:31close6600.231.566220.000000.000007.294112.18
13102009.05.21 08:33buy6640.191.563070.000000.00000
13112009.05.21 08:34buy6650.201.562260.000000.00000
13122009.05.21 08:39buy6660.211.561390.000000.00000
13132009.05.21 08:40buy6670.221.560470.000000.00000
13142009.05.21 08:41buy6680.231.559670.000000.00000
13152009.05.21 08:42buy6690.241.558850.000000.00000
13162009.05.21 08:42buy6700.251.558010.000000.00000
13172009.05.21 08:48buy6710.261.557190.000000.00000
13182009.05.21 08:48buy6720.271.556360.000000.00000
13192009.05.21 08:50buy6730.281.555440.000000.00000
13202009.05.21 08:50buy6740.291.554600.000000.00000
13212009.05.21 08:50buy6750.301.553750.000000.00000
13222009.05.21 08:50buy6760.311.552900.000000.00000
13232009.05.21 08:57buy6770.321.552060.000000.00000
13242009.05.21 09:00close6430.061.556520.000000.00000-12.864099.32
13252009.05.21 09:00close6770.321.556520.000000.0000014.274113.59
13262009.05.21 09:00close6440.071.557660.000000.00000-13.634099.96
13272009.05.21 09:00close6760.311.557660.000000.0000014.764114.72
13282009.05.21 09:13close6450.081.558790.000000.00000-14.034100.69
13292009.05.21 09:13close6750.301.558790.000000.0000015.124115.81
13302009.05.21 09:13close6460.091.559900.000000.00000-14.044101.77
13312009.05.21 09:13close6740.291.559900.000000.0000015.374117.14
13322009.05.21 09:25buy6780.011.559601.538601.55990
13332009.05.21 09:26t/p6780.011.559901.538601.559900.034117.17
13342009.05.21 09:28close6470.101.560800.000000.00000-13.894103.28
13352009.05.21 09:28close6730.281.560800.000000.0000015.014118.29
13362009.05.21 09:38close6480.111.561690.000000.00000-13.284105.01
13372009.05.21 09:38close6720.271.561690.000000.0000014.394119.40
13382009.05.21 09:38close6490.121.562480.000000.00000-12.494106.91
13392009.05.21 09:38close6710.261.562480.000000.0000013.764120.67
13402009.05.21 09:41close6500.131.563100.000000.00000-11.614109.06
13412009.05.21 09:41close6700.251.563100.000000.0000012.724121.78
13422009.05.21 09:42close6510.141.563700.000000.00000-10.494111.29
13432009.05.21 09:42close6690.241.563700.000000.0000011.644122.93
13442009.05.21 09:42close6520.151.564170.000000.00000-9.304113.63
13452009.05.21 09:42close6680.231.564170.000000.0000010.354123.98
13462009.05.21 09:51close6530.161.564540.000000.00000-7.804116.18
13472009.05.21 09:51close6670.221.564540.000000.000008.964125.14
13482009.05.21 09:51close6660.211.564750.000000.000007.064132.20
13492009.05.21 09:51close6650.201.564970.000000.000005.424137.62
13502009.05.21 09:51close6640.191.565520.000000.000004.664142.28
13512009.05.21 09:52close6590.221.565830.000000.000004.254146.53
13522009.05.21 09:53close6580.211.566330.000000.000002.924149.45
13532009.05.21 09:53close6570.201.566860.000000.000001.764151.21
13542009.05.21 09:53close6560.191.567250.000000.000000.844152.05
13552009.05.21 09:54close6550.181.567970.000000.000000.604152.65
13562009.05.21 09:54buy6790.021.569300.000000.00000
13572009.05.21 09:54close6540.171.568870.000000.000000.684153.33
13582009.05.21 09:54buy6800.031.568200.000000.00000
13592009.05.21 09:56buy6810.041.567360.000000.00000
13602009.05.21 09:57buy6820.051.566490.000000.00000
13612009.05.21 09:58buy6830.061.565630.000000.00000
13622009.05.21 09:59buy6840.071.564770.000000.00000
13632009.05.21 09:59buy6850.081.563950.000000.00000
13642009.05.21 09:59buy6860.091.563080.000000.00000
13652009.05.21 09:59buy6870.101.562200.000000.00000
13662009.05.21 10:00close6790.021.564260.000000.00000-1.014152.32
13672009.05.21 10:00close6870.101.564260.000000.000002.064154.38
13682009.05.21 10:00close6860.091.565360.000000.000002.054156.43
13692009.05.21 10:00close6850.081.565700.000000.000001.404157.83
13702009.05.21 10:02buy6880.071.563900.000000.00000
13712009.05.21 10:02buy6890.081.563040.000000.00000
13722009.05.21 10:04close6890.081.565250.000000.000001.774159.60
13732009.05.21 10:08buy6900.081.563090.000000.00000
13742009.05.21 10:11close6900.081.565260.000000.000001.744161.34
13752009.05.21 10:15close6880.071.565670.000000.000001.244162.58
13762009.05.21 10:16close6840.071.566110.000000.000000.944163.52
13772009.05.21 10:16close6830.061.566540.000000.000000.544164.06
13782009.05.21 10:16close6820.051.567500.000000.000000.504164.56
13792009.05.21 10:17buy6910.041.566530.000000.00000
13802009.05.21 10:24buy6920.051.565720.000000.00000
13812009.05.21 10:25buy6930.061.564920.000000.00000
13822009.05.21 10:28buy6940.071.564100.000000.00000
13832009.05.21 10:35close6940.071.565780.000000.000001.184165.74
13842009.05.21 10:43buy6950.071.564100.000000.00000
13852009.05.21 10:43buy6960.081.563300.000000.00000
13862009.05.21 10:57close6960.081.565370.000000.000001.664167.40
13872009.05.21 10:58close6950.071.565760.000000.000001.164168.56
13882009.05.21 10:59close6930.061.566170.000000.000000.754169.31
13892009.05.21 11:04buy6970.061.564760.000000.00000
13902009.05.21 11:07buy6980.071.563940.000000.00000
13912009.05.21 11:09buy6990.081.563130.000000.00000
13922009.05.21 11:12buy7000.091.562290.000000.00000
13932009.05.21 11:25buy7010.011.564331.543331.56463
13942009.05.21 11:25buy7020.031.563821.543321.56412
13952009.05.21 11:26buy7030.091.563301.543301.56360
13962009.05.21 11:28t/p7030.091.563601.543301.563600.274169.58
13972009.05.21 11:28close7020.031.563601.543321.56412-0.074169.51
13982009.05.21 11:28close7010.011.563621.543331.56463-0.074169.44
13992009.05.21 11:56close6800.031.564600.000000.00000-1.084168.36
14002009.05.21 11:56close7000.091.564600.000000.000002.084170.44
14012009.05.21 11:57close6990.081.564880.000000.000001.404171.84
14022009.05.21 11:57close6980.071.565270.000000.000000.934172.77
14032009.05.21 11:57close6970.061.565660.000000.000000.544173.31
14042009.05.21 11:58buy7040.051.564900.000000.00000
14052009.05.21 12:00buy7050.011.564171.543171.56447
14062009.05.21 12:00buy7060.061.564090.000000.00000
14072009.05.21 12:01buy7070.031.563631.543131.56393
14082009.05.21 12:01buy7080.071.563280.000000.00000
14092009.05.21 12:01buy7090.091.563121.543121.56342
14102009.05.21 12:03t/p7090.091.563421.543121.563420.274173.58
14112009.05.21 12:03close7070.031.563431.543131.56393-0.064173.52
14122009.05.21 12:03close7050.011.563451.543171.56447-0.074173.45
14132009.05.21 12:06close7080.071.565000.000000.000001.204174.65
14142009.05.21 12:08close7060.061.565330.000000.000000.754175.40
14152009.05.21 12:08close7040.051.565900.000000.000000.504175.90
14162009.05.21 12:17close6920.051.566710.000000.000000.504176.40
14172009.05.21 12:17close6910.041.567770.000000.000000.504176.90
14182009.05.21 12:17buy7100.021.568220.000000.00000
14192009.05.21 12:25buy7110.041.566440.000000.00000
14202009.05.21 12:32buy7120.051.565630.000000.00000
14212009.05.21 12:33buy7130.061.564820.000000.00000
14222009.05.21 12:37close7130.061.566130.000000.000000.794177.69
14232009.05.21 12:38close7120.051.566630.000000.000000.504178.19
14242009.05.21 12:53buy7140.051.565600.000000.00000
14252009.05.21 12:54buy7150.061.564790.000000.00000
14262009.05.21 12:55sell7160.011.564051.585051.56375
14272009.05.21 12:57buy7170.071.563970.000000.00000
14282009.05.21 12:57sell7180.031.564601.585101.56430
14292009.05.21 12:58t/p7180.031.564301.585101.564300.094178.28
14302009.05.21 12:58close7160.011.564251.585051.56375-0.024178.26
14312009.05.21 13:00buy7190.081.563050.000000.00000
14322009.05.21 13:13close7100.021.565090.000000.00000-0.624177.64
14332009.05.21 13:13close7190.081.565090.000000.000001.634179.27
14342009.05.21 13:14close7170.071.565280.000000.000000.924180.19
14352009.05.21 13:14close7150.061.565680.000000.000000.544180.73
14362009.05.21 13:22close7140.051.566600.000000.000000.504181.23
14372009.05.21 13:25close7110.041.567710.000000.000000.504181.73
14382009.05.21 13:25buy7200.021.568190.000000.00000
14392009.05.21 13:27close6810.041.568700.000000.000000.544182.27
14402009.05.21 13:27buy7210.021.569070.000000.00000
14412009.05.21 13:32buy7220.041.567200.000000.00000
14422009.05.21 13:46close7220.041.568450.000000.000000.504182.77
14432009.05.21 13:50buy7230.031.569890.000000.00000
14442009.05.21 13:51buy7240.041.570740.000000.00000
14452009.05.21 13:51close7200.021.570760.000000.000000.514183.28
14462009.05.21 13:51buy7250.041.571580.000000.00000
14472009.05.21 13:51close7210.021.571590.000000.000000.514183.79
14482009.05.21 13:51close7230.031.571590.000000.000000.514184.30
14492009.05.21 13:52close7240.041.572030.000000.000000.514184.81
14502009.05.21 13:52buy7260.021.572480.000000.00000
14512009.05.21 14:02buy7270.041.570730.000000.00000
14522009.05.21 14:05close7270.041.572050.000000.000000.534185.34
14532009.05.21 14:19buy7280.041.570770.000000.00000
14542009.05.21 14:22buy7290.051.569970.000000.00000
14552009.05.21 14:29buy7300.061.569080.000000.00000
14562009.05.21 14:30sell7310.011.568541.589541.56824
14572009.05.21 14:31sell7320.031.569051.589551.56875
14582009.05.21 14:33sell7330.091.570101.590101.56980
14592009.05.21 14:33close7300.061.570400.000000.000000.794186.13
14602009.05.21 14:34t/p7330.091.569801.590101.569800.274186.40
14612009.05.21 14:34close7320.031.569801.589551.56875-0.224186.18
14622009.05.21 14:34close7310.011.569821.589541.56824-0.134186.05
14632009.05.21 14:40close7290.051.570970.000000.000000.504186.55
14642009.05.21 14:42close7280.041.572030.000000.000000.504187.05
14652009.05.21 14:46close7250.041.572840.000000.000000.514187.56
14662009.05.21 14:46buy7340.021.573310.000000.00000
14672009.05.21 14:48buy7350.031.574120.000000.00000
14682009.05.21 15:01buy7360.051.571670.000000.00000
14692009.05.21 15:03buy7370.061.570840.000000.00000
14702009.05.21 15:05sell7380.011.570671.591671.57037
14712009.05.21 15:07t/p7380.011.570371.591671.570370.034187.59
14722009.05.21 15:11close7370.061.572090.000000.000000.754188.34
14732009.05.21 15:21buy7390.061.570860.000000.00000
14742009.05.21 15:46close7390.061.572100.000000.000000.744189.08
14752009.05.21 15:51close7360.051.572680.000000.000000.504189.58
14762009.05.21 15:57buy7400.041.574970.000000.00000
14772009.05.21 15:59close7260.021.575090.000000.000000.524190.10
14782009.05.21 15:59buy7410.041.575870.000000.00000
14792009.05.21 15:59close7340.021.575850.000000.000000.514190.61
14802009.05.21 15:59close7350.031.575850.000000.000000.524191.13
14812009.05.21 15:59close7400.041.576220.000000.000000.504191.63
14822009.05.21 15:59buy7420.021.576710.000000.00000
14832009.05.21 16:02close7410.041.577130.000000.000000.504192.13
14842009.05.21 16:02buy7430.021.577560.000000.00000
14852009.05.21 16:05buy7440.031.578410.000000.00000
14862009.05.21 16:40buy7450.041.579270.000000.00000
14872009.05.21 16:40close7420.021.579210.000000.000000.504192.63
14882009.05.21 16:41buy7460.041.580100.000000.00000
14892009.05.21 16:41close7430.021.580040.000000.000000.504193.13
14902009.05.21 16:41close7440.031.580070.000000.000000.504193.63
14912009.05.21 16:41buy7470.031.580910.000000.00000
14922009.05.21 16:41close7450.041.580690.000000.000000.574194.20
14932009.05.21 16:41close7460.041.581350.000000.000000.504194.70
14942009.05.21 16:41buy7480.021.581890.000000.00000
14952009.05.21 16:41buy7490.031.582810.000000.00000
14962009.05.21 16:41close7470.031.582670.000000.000000.534195.23
14972009.05.21 16:47buy7500.031.584500.000000.00000
14982009.05.21 16:47close7480.021.584440.000000.000000.514195.74
14992009.05.21 16:47close7490.031.584450.000000.000000.504196.24
15002009.05.21 16:48buy7510.021.585320.000000.00000
15012009.05.21 16:48buy7520.031.586160.000000.00000
15022009.05.21 16:48close7500.031.586220.000000.000000.524196.76
15032009.05.21 16:49buy7530.031.587050.000000.00000
15042009.05.21 16:50buy7540.041.587870.000000.00000
15052009.05.21 16:50close7510.021.587780.000000.000000.504197.26
15062009.05.21 16:50close7520.031.587830.000000.000000.504197.76
15072009.05.21 16:53buy7550.041.586230.000000.00000
15082009.05.21 16:57close7550.041.587490.000000.000000.514198.27
15092009.05.21 17:04buy7560.041.586240.000000.00000
15102009.05.21 17:04buy7570.051.585430.000000.00000
15112009.05.21 17:05buy7580.061.584620.000000.00000
15122009.05.21 17:11close7580.061.585870.000000.000000.754199.02
15132009.05.21 17:22buy7590.061.584610.000000.00000
15142009.05.21 17:22buy7600.071.583790.000000.00000
15152009.05.21 17:25sell7610.011.583051.604051.58275
15162009.05.21 17:25sell7620.031.583561.604061.58326
15172009.05.21 17:29sell7630.091.584101.604101.58380
15182009.05.21 17:31sell7640.271.584631.604131.58433
15192009.05.21 17:32sell7650.811.585151.604151.58485
15202009.05.21 17:33close7600.071.585440.000000.000001.164200.18
15212009.05.21 17:34sell7662.431.585681.604181.58538
15222009.05.21 17:35close7590.061.585850.000000.000000.744200.92
15232009.05.21 17:36close7662.431.585401.604181.585386.804207.72
15242009.05.21 17:36close7650.811.585371.604151.58485-1.784205.94
15252009.05.21 17:36close7640.271.585381.604131.58433-2.034203.91
15262009.05.21 17:36close7630.091.585391.604101.58380-1.164202.75
15272009.05.21 17:36close7620.031.585401.604061.58326-0.554202.20
15282009.05.21 17:36close7610.011.585411.604051.58275-0.234201.97
15292009.05.21 17:58close7570.051.586430.000000.000000.504202.47
15302009.05.21 18:05close7560.041.587650.000000.000000.564203.03
15312009.05.21 18:05buy7670.031.588860.000000.00000
15322009.05.21 18:05close7530.031.588900.000000.000000.554203.58
15332009.05.21 18:18buy7680.041.587050.000000.00000
15342009.05.21 18:38buy7690.051.586220.000000.00000
15352009.05.21 18:44buy7700.061.585410.000000.00000
15362009.05.21 18:52buy7710.071.584600.000000.00000
15372009.05.21 18:53buy7720.081.583780.000000.00000
15382009.05.21 19:08buy7730.091.582970.000000.00000
15392009.05.21 19:28close7670.031.585290.000000.00000-1.074202.51
15402009.05.21 19:28close7730.091.585290.000000.000002.094204.60
15412009.05.21 19:28close7720.081.585430.000000.000001.324205.92
15422009.05.21 19:29close7710.071.585840.000000.000000.874206.79
15432009.05.21 19:29close7700.061.586250.000000.000000.504207.29
15442009.05.21 19:32buy7740.051.585400.000000.00000
15452009.05.21 19:40buy7750.061.584590.000000.00000
15462009.05.21 19:41buy7760.071.583770.000000.00000
15472009.05.21 20:05close7760.071.585430.000000.000001.164208.45
15482009.05.21 20:05close7750.061.585870.000000.000000.774209.22
15492009.05.21 20:08close7740.051.586400.000000.000000.504209.72
15502009.05.21 20:16buy7770.051.585400.000000.00000
15512009.05.21 20:24buy7780.061.584560.000000.00000
15522009.05.21 20:30sell7790.011.583541.604541.58324
15532009.05.21 20:30buy7800.071.583680.000000.00000
15542009.05.21 20:30t/p7790.011.583241.604541.583240.034209.75
15552009.05.21 21:07close7800.071.585470.000000.000001.254211.00
15562009.05.21 21:40sell7810.011.584031.605031.58373
15572009.05.21 21:53sell7820.031.584551.605051.58425
15582009.05.21 22:03t/p7820.031.584251.605051.584250.094211.09
15592009.05.21 22:03close7810.011.584251.605031.58373-0.034211.06
15602009.05.21 22:20sell7830.011.584141.605141.58384
15612009.05.21 22:28sell7840.031.584651.605151.58435
15622009.05.21 22:34sell7850.091.585221.605221.58492
15632009.05.21 22:35sell7860.271.585761.605261.58546
15642009.05.21 22:35close7780.061.585830.000000.000000.764211.82
15652009.05.21 22:35close7860.271.585491.605261.585460.734212.55
15662009.05.21 22:35close7850.091.585441.605221.58492-0.204212.35
15672009.05.21 22:35close7840.031.585391.605151.58435-0.224212.13
15682009.05.21 22:35close7830.011.585341.605141.58384-0.124212.01
15692009.05.21 23:18close7770.051.586400.000000.000000.504212.51
15702009.05.21 23:21close7690.051.587210.000000.000000.504213.01
15712009.05.21 23:57buy7870.031.588670.000000.00000
15722009.05.21 23:57close7680.041.588330.000000.000000.514213.52
15732009.05.21 23:57buy7880.031.589480.000000.00000
15742009.05.21 23:59close7540.041.589120.000000.000000.504214.02
15752009.05.22 00:12buy7890.041.587840.000000.00000
15762009.05.22 00:25sell7900.011.587231.608231.58693
15772009.05.22 00:27sell7910.031.587731.608231.58743
15782009.05.22 00:35sell7920.091.588241.608241.58794
15792009.05.22 00:43sell7930.271.588761.608261.58846
15802009.05.22 00:43close7890.041.589100.000000.000000.504214.52
15812009.05.22 00:43sell7940.811.589281.608281.58898
15822009.05.22 00:45close7940.811.589031.608281.588982.034216.55
15832009.05.22 00:45close7930.271.588991.608261.58846-0.624215.93
15842009.05.22 00:46close7920.091.588981.608241.58794-0.664215.27
15852009.05.22 00:46close7910.031.588951.608231.58743-0.374214.90
15862009.05.22 00:46close7900.011.588921.608231.58693-0.174214.73
15872009.05.22 00:49buy7950.041.587870.000000.00000
15882009.05.22 00:55close7950.041.589140.000000.000000.514215.24
15892009.05.22 01:09buy7960.041.587860.000000.00000
15902009.05.22 01:10sell7970.011.587181.608181.58688
15912009.05.22 01:20sell7980.031.587691.608191.58739
15922009.05.22 01:23sell7990.091.588201.608201.58790
15932009.05.22 01:26t/p7990.091.587901.608201.587900.274215.51
15942009.05.22 01:26close7980.031.587901.608191.58739-0.064215.45
15952009.05.22 01:26close7970.011.587841.608181.58688-0.064215.39
15962009.05.22 01:33buy8000.051.587030.000000.00000
15972009.05.22 02:25buy8010.061.586200.000000.00000
15982009.05.22 03:15buy8020.011.586891.565891.58719
15992009.05.22 03:15buy8030.031.586381.565881.58668
16002009.05.22 03:18buy8040.091.585831.565831.58613
16012009.05.22 03:32t/p8040.091.586131.565831.586130.274215.66
16022009.05.22 03:32close8030.031.586141.565881.58668-0.074215.59
16032009.05.22 03:32close8020.011.586131.565891.58719-0.084215.51
16042009.05.22 03:48buy8050.071.585350.000000.00000
16052009.05.22 04:10buy8060.081.584550.000000.00000
16062009.05.22 04:25buy8070.091.583720.000000.00000
16072009.05.22 04:50buy8080.011.584971.563971.58527
16082009.05.22 04:53t/p8080.011.585271.563971.585270.034215.54
16092009.05.22 04:54close7880.031.586000.000000.00000-1.044214.50
16102009.05.22 04:54close8070.091.586000.000000.000002.054216.55
16112009.05.22 04:58close8060.081.586240.000000.000001.354217.90
16122009.05.22 05:00close8050.071.586630.000000.000000.894218.79
16132009.05.22 05:08buy8090.061.585390.000000.00000
16142009.05.22 05:59buy8100.071.584570.000000.00000
16152009.05.22 06:08close8100.071.586270.000000.000001.194219.98
16162009.05.22 06:18close8090.061.586660.000000.000000.774220.75
16172009.05.22 06:18close8010.061.587040.000000.000000.504221.25
16182009.05.22 06:25buy8110.051.586220.000000.00000
16192009.05.22 06:30close8110.051.587240.000000.000000.514221.76
16202009.05.22 06:32close8000.051.588050.000000.000000.514222.27
16212009.05.22 06:47buy8120.041.587060.000000.00000
16222009.05.22 06:55close8120.041.588290.000000.000000.504222.77
16232009.05.22 06:59buy8130.041.587060.000000.00000
16242009.05.22 07:01buy8140.051.586220.000000.00000
16252009.05.22 07:02buy8150.061.585410.000000.00000
16262009.05.22 07:02buy8160.071.584600.000000.00000
16272009.05.22 07:05sell8170.011.584571.605571.58427
16282009.05.22 07:06t/p8170.011.584271.605571.584270.034222.80
16292009.05.22 07:09buy8180.081.583770.000000.00000
16302009.05.22 07:10buy8190.091.582960.000000.00000
16312009.05.22 07:26buy8200.101.582150.000000.00000
16322009.05.22 07:26buy8210.111.581340.000000.00000
16332009.05.22 07:28buy8220.121.580460.000000.00000
16342009.05.22 07:34buy8230.131.579600.000000.00000
16352009.05.22 07:35buy8240.141.578790.000000.00000
16362009.05.22 07:37buy8250.151.577800.000000.00000
16372009.05.22 07:42buy8260.161.576970.000000.00000
16382009.05.22 07:52buy8270.171.576150.000000.00000
16392009.05.22 07:56close7870.031.578670.000000.00000-3.004219.79
16402009.05.22 07:56close8270.171.578670.000000.000004.284224.07
16412009.05.22 07:57close7960.041.579690.000000.00000-3.264220.81
16422009.05.22 07:57close8260.161.579690.000000.000004.354225.16
16432009.05.22 08:03buy8280.141.576990.000000.00000
16442009.05.22 08:16close8130.041.579810.000000.00000-2.904222.26
16452009.05.22 08:16close8280.141.579810.000000.000003.944226.20
16462009.05.22 08:20buy8290.011.580361.559361.58066
16472009.05.22 08:20close8140.051.580450.000000.00000-2.884223.32
16482009.05.22 08:20close8250.151.580450.000000.000003.984227.30
16492009.05.22 08:20t/p8290.011.580661.559361.580660.034227.33
16502009.05.22 08:20close8150.061.581310.000000.00000-2.464224.87
16512009.05.22 08:20close8240.141.581310.000000.000003.524228.39
16522009.05.22 08:21close8230.131.581730.000000.000002.774231.16
16532009.05.22 08:21close8220.121.582150.000000.000002.034233.19
16542009.05.22 08:25close8210.111.582580.000000.000001.374234.56
16552009.05.22 08:25close8200.101.583000.000000.000000.854235.41
16562009.05.22 08:31buy8300.051.582140.000000.00000
16572009.05.22 08:41close8300.051.583130.000000.000000.504235.91
16582009.05.22 08:41close8190.091.583510.000000.000000.504236.41
16592009.05.22 08:43buy8310.041.582200.000000.00000
16602009.05.22 08:43buy8320.051.581380.000000.00000
16612009.05.22 08:47buy8330.061.580570.000000.00000
16622009.05.22 09:00close8330.061.582190.000000.000000.974237.38
16632009.05.22 09:00close8320.051.582630.000000.000000.634238.01
16642009.05.22 09:07close8310.041.583440.000000.000000.504238.51
16652009.05.22 09:07close8180.081.584410.000000.000000.514239.02
16662009.05.22 09:07buy8340.031.583790.000000.00000
16672009.05.22 09:14buy8350.041.582990.000000.00000
16682009.05.22 09:22close8350.041.584240.000000.000000.504239.52
16692009.05.22 09:22buy8360.031.585420.000000.00000
16702009.05.22 09:23close8340.031.585360.000000.000000.474239.99
16712009.05.22 09:23close8160.071.585360.000000.000000.534240.52
16722009.05.22 09:23buy8370.021.586240.000000.00000
16732009.05.22 09:33buy8380.041.584620.000000.00000
16742009.05.22 10:10sell8390.011.584321.605321.58402
16752009.05.22 10:12t/p8390.011.584021.605321.584020.034240.55
16762009.05.22 10:12buy8400.051.583800.000000.00000
16772009.05.22 10:13buy8410.061.582980.000000.00000
16782009.05.22 10:35close8410.061.584220.000000.000000.744241.29
16792009.05.22 10:45close8400.051.585800.000000.000001.004242.29
16802009.05.22 10:45close8380.041.585890.000000.000000.514242.80
16812009.05.22 10:56buy8420.031.587090.000000.00000
16822009.05.22 10:56close8360.031.587130.000000.000000.514243.31
16832009.05.22 10:56buy8430.031.587890.000000.00000
16842009.05.22 10:58buy8440.041.588700.000000.00000
16852009.05.22 10:58close8370.021.588750.000000.000000.504243.81
16862009.05.22 10:58close8420.031.588750.000000.000000.504244.31
16872009.05.22 10:58buy8450.031.589530.000000.00000
16882009.05.22 11:20buy8460.051.587070.000000.00000
16892009.05.22 11:40sell8470.011.587071.608071.58677
16902009.05.22 11:46sell8480.031.587581.608081.58728
16912009.05.22 11:47close8460.051.588070.000000.000000.504244.81
16922009.05.22 11:47sell8490.091.588101.608101.58780
16932009.05.22 11:51sell8500.271.588611.608111.58831
16942009.05.22 11:55sell8510.811.589161.608161.58886
16952009.05.22 11:55close8430.031.589610.000000.000000.514245.32
16962009.05.22 11:55sell8522.431.589671.608171.58937
16972009.05.22 11:55buy8530.031.590330.000000.00000
16982009.05.22 11:55close8440.041.589990.000000.000000.524245.84
16992009.05.22 11:55sell8547.291.590191.608191.58989
17002009.05.22 11:55sell85521.871.590741.608241.59044
17012009.05.22 11:55buy8560.031.591140.000000.00000
17022009.05.22 11:56close8450.031.591310.000000.000000.534246.37
17032009.05.22 11:56buy8570.031.592010.000000.00000
17042009.05.22 11:56close8530.031.592170.000000.000000.554246.92
17052009.05.22 11:56buy8580.031.592820.000000.00000
17062009.05.22 11:56close8560.031.592910.000000.000000.534247.45
17072009.05.22 11:56buy8590.031.593800.000000.00000
17082009.05.22 12:20close8570.031.593680.000000.000000.504247.95
17092009.05.22 12:53buy8600.041.592010.000000.00000
17102009.05.22 12:56t/p8547.291.589891.608191.5898921.874269.82
17112009.05.22 12:56t/p85521.871.590441.608241.5904465.614335.43
17122009.05.22 12:56close8522.431.589701.608171.58937-0.734334.70
17132009.05.22 12:56buy8610.051.589700.000000.00000
17142009.05.22 12:56close8510.811.589681.608161.58886-4.214330.49
17152009.05.22 12:56close8500.271.589651.608111.58831-2.814327.68
17162009.05.22 12:56close8490.091.589631.608101.58780-1.384326.30
17172009.05.22 12:56close8480.031.589641.608081.58728-0.624325.68
17182009.05.22 12:56close8470.011.589651.608071.58677-0.264325.42
17192009.05.22 12:57buy8620.061.588880.000000.00000
17202009.05.22 13:08buy8630.071.588050.000000.00000
17212009.05.22 13:12close8630.071.590600.000000.000001.784327.20
17222009.05.22 13:13close8620.061.590940.000000.000001.234328.43
17232009.05.22 13:13close8610.051.591350.000000.000000.834329.26
17242009.05.22 13:19close8600.041.593300.000000.000000.524329.78
17252009.05.22 13:22buy8640.041.592010.000000.00000
17262009.05.22 13:24buy8650.051.591170.000000.00000
17272009.05.22 13:27buy8660.061.590360.000000.00000
17282009.05.22 13:31buy8670.071.589560.000000.00000
17292009.05.22 13:36buy8680.081.588640.000000.00000
17302009.05.22 13:44buy8690.091.587820.000000.00000
17312009.05.22 13:44buy8700.101.586960.000000.00000
17322009.05.22 13:56close8590.031.589370.000000.00000-1.334328.45
17332009.05.22 13:56close8700.101.589370.000000.000002.414330.86
17342009.05.22 14:31buy8710.091.586940.000000.00000
17352009.05.22 14:40buy8720.101.586140.000000.00000
17362009.05.22 15:03close8580.031.588450.000000.00000-1.314329.55
17372009.05.22 15:03close8720.101.588450.000000.000002.314331.86
17382009.05.22 15:05buy8730.011.588751.567751.58905
17392009.05.22 15:08t/p8730.011.589051.567751.589050.034331.89
17402009.05.22 15:08close8710.091.589080.000000.000001.924333.81
17412009.05.22 15:08close8690.091.589520.000000.000001.534335.34
17422009.05.22 15:09close8680.081.589930.000000.000001.034336.37
17432009.05.22 15:09close8670.071.590410.000000.000000.604336.97
17442009.05.22 15:09close8660.061.591220.000000.000000.514337.48
17452009.05.22 15:10buy8740.041.590340.000000.00000
17462009.05.22 15:29close8740.041.591650.000000.000000.524338.00
17472009.05.22 15:29close8650.051.592210.000000.000000.524338.52
17482009.05.22 15:30buy8750.031.591160.000000.00000
17492009.05.22 15:48buy8760.041.590340.000000.00000
17502009.05.22 15:53buy8770.051.589510.000000.00000
17512009.05.22 15:54buy8780.061.588690.000000.00000
17522009.05.22 16:00sell8790.011.588601.609601.58830
17532009.05.22 16:00sell8800.031.589121.609621.58882
17542009.05.22 16:02sell8810.091.589651.609651.58935
17552009.05.22 16:02close8780.061.590010.000000.000000.804339.32
17562009.05.22 16:02sell8820.271.590161.609661.58986
17572009.05.22 16:03close8770.051.590520.000000.000000.504339.82
17582009.05.22 16:03sell8830.811.590681.609681.59038
17592009.05.22 16:04close8830.811.590431.609681.590382.034341.85
17602009.05.22 16:05close8820.271.590421.609661.58986-0.704341.15
17612009.05.22 16:05close8810.091.590451.609651.58935-0.724340.43
17622009.05.22 16:05close8800.031.590481.609621.58882-0.404340.03
17632009.05.22 16:05close8790.011.590521.609601.58830-0.194339.84
17642009.05.22 16:19close8760.041.591600.000000.000000.504340.34
17652009.05.22 16:42buy8840.031.592810.000000.00000
17662009.05.22 16:44close8750.031.592820.000000.000000.504340.84
17672009.05.22 17:10buy8850.031.593630.000000.00000
17682009.05.22 17:10close8640.041.593250.000000.000000.504341.34
17692009.05.22 17:30sell8860.011.592131.613131.59183
17702009.05.22 17:31buy8870.041.592000.000000.00000
17712009.05.22 17:31t/p8860.011.591831.613131.591830.034341.37
17722009.05.22 17:55buy8880.051.591180.000000.00000
17732009.05.22 18:03buy8890.061.590350.000000.00000
17742009.05.22 18:26close8890.061.591620.000000.000000.764342.13
17752009.05.22 18:45sell8900.011.590861.611861.59056
17762009.05.22 18:46sell8910.031.591361.611861.59106
17772009.05.22 19:01sell8920.091.591891.611891.59159
17782009.05.22 19:01close8880.051.592170.000000.000000.504342.63
17792009.05.22 19:18t/p8920.091.591591.611891.591590.274342.90
17802009.05.22 19:18close8910.031.591561.611861.59106-0.064342.84
17812009.05.22 19:18close8900.011.591581.611861.59056-0.074342.77
17822009.05.22 19:18buy8930.051.591140.000000.00000
17832009.05.22 19:30sell8940.011.591201.612201.59090
17842009.05.22 19:36t/p8940.011.590901.612201.590900.034342.80
17852009.05.22 19:36buy8950.061.590320.000000.00000
17862009.05.22 19:42close8950.061.591600.000000.000000.774343.57
17872009.05.24 22:00close8930.051.592700.000000.000000.784344.35
17882009.05.24 22:05buy8960.011.593451.572451.59375
17892009.05.24 22:07close8870.041.593270.000000.000000.514344.86
17902009.05.24 22:09t/p8960.011.593751.572451.593750.034344.89
17912009.05.24 23:04buy8970.041.591990.000000.00000
17922009.05.24 23:05sell8980.011.591661.612661.59136
17932009.05.24 23:28sell8990.031.592231.612731.59193
17942009.05.24 23:29sell9000.091.592811.612811.59251
17952009.05.24 23:38t/p9000.091.592511.612811.592510.274345.16
17962009.05.24 23:38close8990.031.592501.612731.59193-0.084345.08
17972009.05.24 23:38close8980.011.592521.612661.59136-0.084345.00
17982009.05.25 00:00buy9010.051.591170.000000.00000
17992009.05.25 00:02buy9020.061.590300.000000.00000
18002009.05.25 00:02buy9030.071.589470.000000.00000
18012009.05.25 00:02buy9040.081.588620.000000.00000
18022009.05.25 00:09buy9050.091.587810.000000.00000
18032009.05.25 00:17buy9060.101.586970.000000.00000
18042009.05.25 00:55buy9070.011.589211.568211.58951
18052009.05.25 01:00buy9080.031.588681.568181.58898
18062009.05.25 01:09t/p9080.031.588981.568181.588980.094345.09
18072009.05.25 01:09close9070.011.589001.568211.58951-0.024345.07
18082009.05.25 01:13close8850.031.589330.000000.00000-1.294343.78
18092009.05.25 01:13close9060.101.589330.000000.000002.364346.14
18102009.05.25 01:59buy9090.091.586980.000000.00000
18112009.05.25 02:25buy9100.011.587501.566501.58780
18122009.05.25 02:37buy9110.031.586971.566471.58727
18132009.05.25 02:41buy9120.091.586441.566441.58674
18142009.05.25 02:41buy9130.101.586170.000000.00000
18152009.05.25 02:47buy9140.271.585911.566411.58621
18162009.05.25 02:54close9140.271.586161.566411.586210.674346.81
18172009.05.25 02:54close9120.091.586191.566441.58674-0.234346.58
18182009.05.25 02:54close9110.031.586181.566471.58727-0.244346.34
18192009.05.25 02:54close9100.011.586171.566501.58780-0.134346.21
18202009.05.25 03:00buy9150.011.587031.566031.58733
18212009.05.25 03:16t/p9150.011.587331.566031.587330.034346.24
18222009.05.25 03:22close8840.031.588500.000000.00000-1.294344.95
18232009.05.25 03:22close9130.101.588500.000000.000002.334347.28
18242009.05.25 04:17close9090.091.589100.000000.000001.914349.19
18252009.05.25 04:45sell9160.011.588161.609161.58786
18262009.05.25 04:54sell9170.031.588691.609191.58839
18272009.05.25 04:57t/p9170.031.588391.609191.588390.094349.28
18282009.05.25 04:57close9160.011.588371.609161.58786-0.024349.26
18292009.05.25 05:00sell9180.011.587961.608961.58766
18302009.05.25 05:03sell9190.031.588521.609021.58822
18312009.05.25 05:06sell9200.091.589021.609021.58872
18322009.05.25 05:15close9050.091.589520.000000.000001.544350.80
18332009.05.25 05:15sell9210.271.589551.609051.58925
18342009.05.25 05:18close9040.081.589930.000000.000001.044351.84
18352009.05.25 05:19sell9220.811.590101.609101.58980
18362009.05.25 05:21close9220.811.589811.609101.589802.354354.19
18372009.05.25 05:21close9210.271.589751.609051.58925-0.544353.65
18382009.05.25 05:21close9200.091.589681.609021.58872-0.594353.06
18392009.05.25 05:21close9190.031.589621.609021.58822-0.334352.73
18402009.05.25 05:21close9180.011.589551.608961.58766-0.164352.57
18412009.05.25 05:24close9030.071.590350.000000.000000.624353.19
18422009.05.25 05:31buy9230.051.589480.000000.00000
18432009.05.25 05:45close9230.051.590480.000000.000000.504353.69
18442009.05.25 06:01close9020.061.591150.000000.000000.514354.20
18452009.05.25 06:05buy9240.041.590330.000000.00000
18462009.05.25 06:11close9240.041.591580.000000.000000.504354.70
18472009.05.25 06:12close9010.051.592180.000000.000000.504355.20
18482009.05.25 06:12buy9250.021.592800.000000.00000
18492009.05.25 06:23buy9260.041.591190.000000.00000
18502009.05.25 06:45sell9270.011.590601.611601.59030
18512009.05.25 06:55buy9280.051.590380.000000.00000
18522009.05.25 06:55t/p9270.011.590301.611601.590300.034355.23
18532009.05.25 06:56buy9290.061.589530.000000.00000
18542009.05.25 06:56buy9300.071.588680.000000.00000
18552009.05.25 07:04close9300.071.590340.000000.000001.164356.39
18562009.05.25 07:34buy9310.071.588720.000000.00000
18572009.05.25 07:35buy9320.081.587910.000000.00000
18582009.05.25 07:49buy9330.091.587100.000000.00000
18592009.05.25 07:50buy9340.101.586290.000000.00000
18602009.05.25 08:02buy9350.111.585460.000000.00000
18612009.05.25 08:02buy9360.121.584580.000000.00000
18622009.05.25 08:15close9250.021.586480.000000.00000-1.264355.13
18632009.05.25 08:15close9360.121.586480.000000.000002.284357.41
18642009.05.25 08:35buy9370.011.586441.565441.58674
18652009.05.25 08:36t/p9370.011.586741.565441.586740.034357.44
18662009.05.25 09:13close8970.041.587900.000000.00000-1.644355.79
18672009.05.25 09:13close9350.111.587900.000000.000002.684358.47
18682009.05.25 09:13close9340.101.588380.000000.000002.094360.56
18692009.05.25 09:13close9330.091.588750.000000.000001.494362.05
18702009.05.25 09:14close9320.081.589160.000000.000001.004363.05
18712009.05.25 09:15close9310.071.589570.000000.000000.604363.65
18722009.05.25 09:30buy9380.051.588710.000000.00000
18732009.05.25 09:32buy9390.061.587900.000000.00000
18742009.05.25 09:47close9390.061.589150.000000.000000.754364.40
18752009.05.25 09:54buy9400.061.587900.000000.00000
18762009.05.25 10:10sell9410.011.587731.608731.58743
18772009.05.25 10:31sell9420.031.588261.608761.58796
18782009.05.25 10:36sell9430.091.588771.608771.58847
18792009.05.25 10:41close9400.061.589160.000000.000000.764365.16
18802009.05.25 10:46sell9440.271.589301.608801.58900
18812009.05.25 10:50close9380.051.589710.000000.000000.504365.66
18822009.05.25 10:50sell9450.811.589821.608821.58952
18832009.05.25 10:53close9450.811.589551.608821.589522.184367.84
18842009.05.25 10:53close9440.271.589561.608801.58900-0.704367.14
18852009.05.25 10:53close9430.091.589571.608771.58847-0.724366.42
18862009.05.25 10:53close9420.031.589581.608761.58796-0.394366.03
18872009.05.25 10:53close9410.011.589591.608731.58743-0.194365.84
18882009.05.25 11:14close9290.061.590360.000000.000000.504366.34
18892009.05.25 11:28buy9460.041.589560.000000.00000
18902009.05.25 11:47close9460.041.590800.000000.000000.504366.84
18912009.05.25 12:17close9280.051.591380.000000.000000.504367.34
18922009.05.25 12:19buy9470.021.592000.000000.00000
18932009.05.25 12:30sell9480.011.590351.611351.59005
18942009.05.25 12:31buy9490.041.590380.000000.00000
18952009.05.25 12:32t/p9480.011.590051.611351.590050.034367.37
18962009.05.25 12:44buy9500.051.589570.000000.00000
18972009.05.25 12:55buy9510.061.588750.000000.00000
18982009.05.25 13:32buy9520.071.587910.000000.00000
18992009.05.25 13:55buy9530.011.589301.568301.58960
19002009.05.25 14:14buy9540.031.588781.568281.58908
19012009.05.25 14:16t/p9540.031.589081.568281.589080.094367.46
19022009.05.25 14:16close9530.011.589081.568301.58960-0.024367.44
19032009.05.25 14:25close9520.071.589560.000000.000001.154368.59
19042009.05.25 14:30close9510.061.589980.000000.000000.744369.33
19052009.05.25 14:39close9500.051.590570.000000.000000.504369.83
19062009.05.25 15:45sell9550.011.590311.611311.59001
19072009.05.25 15:49sell9560.031.590861.611361.59056
19082009.05.25 18:25sell9570.091.591361.611361.59106
19092009.05.25 18:47close9490.041.591650.000000.000000.514370.34
19102009.05.25 18:50sell9580.271.591911.611411.59161
19112009.05.25 19:36close9580.271.591641.611411.591610.734371.07
19122009.05.25 19:36close9570.091.591681.611361.59106-0.294370.78
19132009.05.25 19:36close9560.031.591721.611361.59056-0.264370.52
19142009.05.25 19:36close9550.011.591561.611311.59001-0.134370.39
19152009.05.25 20:46buy9590.011.591511.570511.59181
19162009.05.25 20:52buy9600.031.591001.570501.59130
19172009.05.25 21:08t/p9600.031.591301.570501.591300.094370.48
19182009.05.25 21:08close9590.011.591481.570511.591810.004370.48
19192009.05.25 21:08close9260.041.592550.000000.000000.544371.02
19202009.05.25 21:08buy9610.021.592890.000000.00000
19212009.05.25 22:16sell9620.011.591301.612301.59100
19222009.05.25 22:50buy9630.041.591170.000000.00000
19232009.05.25 22:50t/p9620.011.591001.612301.591000.034371.05
19242009.05.25 23:02buy9640.051.590300.000000.00000
19252009.05.25 23:18buy9650.061.589480.000000.00000
19262009.05.25 23:44close9650.061.590850.000000.000000.824371.87
19272009.05.25 23:45buy9660.011.591311.570311.59161
19282009.05.26 00:05buy9670.031.590801.570301.59110
19292009.05.26 00:14t/p9670.031.591101.570301.591100.094371.96
19302009.05.26 00:14close9660.011.591111.570311.59161-0.024371.94
19312009.05.26 00:14close9640.051.591320.000000.000000.504372.45
19322009.05.26 00:46close9630.041.592440.000000.000000.514372.95
19332009.05.26 00:50buy9680.041.591190.000000.00000
19342009.05.26 00:51buy9690.051.590350.000000.00000
19352009.05.26 00:54buy9700.061.589540.000000.00000
19362009.05.26 00:55sell9710.011.589171.610171.58887
19372009.05.26 01:01t/p9710.011.588871.610171.588870.034372.98
19382009.05.26 01:01buy9720.071.588660.000000.00000
19392009.05.26 01:16buy9730.081.587840.000000.00000
19402009.05.26 01:34buy9740.091.587020.000000.00000
19412009.05.26 02:15buy9750.011.587291.566291.58759
19422009.05.26 02:16t/p9750.011.587591.566291.587590.034373.01
19432009.05.26 03:00close9610.021.589050.000000.00000-0.774372.24
19442009.05.26 03:00close9740.091.589050.000000.000001.834374.07
19452009.05.26 03:29close9730.081.589530.000000.000001.354375.42
19462009.05.26 03:50sell9760.011.588191.609191.58789
19472009.05.26 03:51t/p9760.011.587891.609191.587890.034375.45
19482009.05.26 04:35buy9770.011.588851.567851.58915
19492009.05.26 04:39t/p9770.011.589151.567851.589150.034375.48
19502009.05.26 05:35sell9780.011.588821.609821.58852
19512009.05.26 05:45sell9790.031.589321.609821.58902
19522009.05.26 05:46sell9800.091.589841.609841.58954
19532009.05.26 05:46close9720.071.589930.000000.000000.894376.37
19542009.05.26 05:48sell9810.271.590371.609871.59007
19552009.05.26 05:48close9700.061.590400.000000.000000.524376.89
19562009.05.26 05:49sell9820.811.590881.609881.59058
19572009.05.26 05:51close9690.051.591360.000000.000000.504377.39
19582009.05.26 05:51sell9832.431.591391.609891.59109
19592009.05.26 05:52close9832.431.591131.609891.591096.324383.71
19602009.05.26 05:52close9820.811.591071.609881.59058-1.544382.17
19612009.05.26 05:52close9810.271.591001.609871.59007-1.704380.47
19622009.05.26 05:52close9800.091.590941.609841.58954-0.994379.48
19632009.05.26 05:52close9790.031.590881.609821.58902-0.464379.02
19642009.05.26 05:52close9780.011.590901.609821.58852-0.214378.81
19652009.05.26 05:56buy9840.031.592800.000000.00000
19662009.05.26 05:56close9680.041.592460.000000.000000.504379.31
19672009.05.26 05:59buy9850.031.593620.000000.00000
19682009.05.26 06:00buy9860.041.594430.000000.00000
19692009.05.26 06:00close9470.021.594500.000000.000000.504379.81
19702009.05.26 06:00close9840.031.594500.000000.000000.514380.32
19712009.05.26 06:08buy9870.041.592800.000000.00000
19722009.05.26 06:15buy9880.051.591990.000000.00000
19732009.05.26 06:16buy9890.061.591190.000000.00000
19742009.05.26 06:22buy9900.071.590360.000000.00000
19752009.05.26 06:30sell9910.011.590361.611361.59006
19762009.05.26 06:37t/p9910.011.590061.611361.590060.034380.35
19772009.05.26 06:38buy9920.081.589540.000000.00000
19782009.05.26 06:38buy9930.091.588700.000000.00000
19792009.05.26 06:41buy9940.101.587900.000000.00000
19802009.05.26 06:41buy9950.111.587050.000000.00000
19812009.05.26 06:47buy9960.121.586170.000000.00000
19822009.05.26 06:48buy9970.131.585300.000000.00000
19832009.05.26 06:54buy9980.141.584410.000000.00000
19842009.05.26 07:40buy9990.011.585801.564801.58610
19852009.05.26 07:43buy10000.031.585291.564791.58559
19862009.05.26 07:44buy10010.091.584781.564781.58508
19872009.05.26 07:44buy10020.271.584271.564771.58457
19882009.05.26 07:45close10020.271.584521.564771.584570.674381.02
19892009.05.26 07:45close10010.091.584521.564781.58508-0.234380.79
19902009.05.26 07:45close10000.031.584551.564791.58559-0.224380.57
19912009.05.26 07:45close9990.011.584551.564801.58610-0.124380.45
19922009.05.26 08:06buy10030.151.583510.000000.00000
19932009.05.26 08:10buy10040.161.582650.000000.00000
19942009.05.26 08:10buy10050.171.581840.000000.00000
19952009.05.26 08:41buy10060.181.581030.000000.00000
19962009.05.26 08:43buy10070.191.580210.000000.00000
19972009.05.26 08:46buy10080.201.579360.000000.00000
19982009.05.26 09:02buy10090.211.578500.000000.00000
19992009.05.26 09:25buy10100.011.579851.558851.58015
20002009.05.26 09:25buy10110.031.579311.558811.57961
20012009.05.26 09:25buy10120.091.578801.558801.57910
20022009.05.26 09:27buy10130.271.578281.558781.57858
20032009.05.26 09:28close10130.271.578521.558781.578580.644381.09
20042009.05.26 09:28close10120.091.578521.558801.57910-0.254380.84
20052009.05.26 09:28close10110.031.578551.558811.57961-0.224380.62
20062009.05.26 09:28close10100.011.578551.558851.58015-0.134380.49
20072009.05.26 09:48close9860.041.581480.000000.00000-5.184375.31
20082009.05.26 09:48close10090.211.581480.000000.000006.264381.57
20092009.05.26 09:49close9850.031.581680.000000.00000-3.594377.98
20102009.05.26 09:49close10080.201.581680.000000.000004.644382.62
20112009.05.26 10:23buy10140.181.579390.000000.00000
20122009.05.26 10:46buy10150.191.578560.000000.00000
20132009.05.26 10:55buy10160.011.581571.560571.58187
20142009.05.26 10:56buy10170.031.581061.560561.58136
20152009.05.26 10:59t/p10170.031.581361.560561.581360.094382.71
20162009.05.26 10:59close10160.011.581361.560571.58187-0.024382.69
20172009.05.26 10:59close9870.041.581480.000000.00000-4.534378.16
20182009.05.26 10:59close10150.191.581480.000000.000005.554383.71
20192009.05.26 11:14close9880.051.582570.000000.00000-4.714379.00
20202009.05.26 11:14close10140.181.582570.000000.000005.734384.73
20212009.05.26 11:15close9890.061.583260.000000.00000-4.754379.98
20222009.05.26 11:15close10070.191.583260.000000.000005.794385.77
20232009.05.26 11:16close9900.071.584050.000000.00000-4.414381.36
20242009.05.26 11:16close10060.181.584050.000000.000005.444386.80
20252009.05.26 11:46close9920.081.584780.000000.00000-3.814382.99
20262009.05.26 11:46close10050.171.584780.000000.000005.004387.99
20272009.05.26 11:46close9930.091.585260.000000.00000-3.104384.89
20282009.05.26 11:46close10040.161.585260.000000.000004.184389.07
20292009.05.26 11:46close10030.151.585330.000000.000002.734391.80
20302009.05.26 12:02close9980.141.585800.000000.000001.954393.75
20312009.05.26 12:02close9970.131.586220.000000.000001.204394.95
20322009.05.26 12:02close9960.121.586650.000000.000000.584395.53
20332009.05.26 12:03buy10180.041.586220.000000.00000
20342009.05.26 12:11close10180.041.587470.000000.000000.504396.03
20352009.05.26 12:11close9950.111.587520.000000.000000.514396.54
20362009.05.26 12:17buy10190.031.587020.000000.00000
20372009.05.26 12:37buy10200.041.586190.000000.00000
20382009.05.26 12:45sell10210.011.585801.606801.58550
20392009.05.26 12:46sell10220.031.586321.606821.58602
20402009.05.26 12:47sell10230.091.586841.606841.58654
20412009.05.26 12:50t/p10230.091.586541.606841.586540.274396.81
20422009.05.26 12:50close10220.031.586531.606821.58602-0.064396.75
20432009.05.26 12:50close10210.011.586491.606801.58550-0.074396.68
20442009.05.26 12:58close10200.041.587440.000000.000000.504397.18
20452009.05.26 13:05buy10240.041.586160.000000.00000
20462009.05.26 13:09buy10250.051.585360.000000.00000
20472009.05.26 13:10buy10260.061.584500.000000.00000
20482009.05.26 13:14buy10270.071.583700.000000.00000
20492009.05.26 13:20buy10280.081.582800.000000.00000
20502009.05.26 13:20buy10290.091.582000.000000.00000
20512009.05.26 13:37close10290.091.584580.000000.000002.324399.50
20522009.05.26 13:41close10280.081.584960.000000.000001.734401.23
20532009.05.26 13:43close10270.071.585410.000000.000001.204402.43
20542009.05.26 13:43close10260.061.585810.000000.000000.794403.22
20552009.05.26 13:47close10250.051.586360.000000.000000.504403.72
20562009.05.26 13:53close10240.041.587400.000000.000000.504404.22
20572009.05.26 14:04close10190.031.588620.000000.000000.484404.70
20582009.05.26 14:04close9940.101.588620.000000.000000.724405.42
20592009.05.26 14:04buy10300.021.589030.000000.00000
20602009.05.26 14:05buy10310.021.589840.000000.00000
20612009.05.26 14:05buy10320.031.590750.000000.00000
20622009.05.26 14:11buy10330.041.591580.000000.00000
20632009.05.26 14:12close10300.021.591530.000000.000000.504405.92
20642009.05.26 14:14buy10340.041.592410.000000.00000
20652009.05.26 14:14close10310.021.592340.000000.000000.504406.42
20662009.05.26 14:15close10320.031.592420.000000.000000.504406.92
20672009.05.26 14:15close10330.041.592890.000000.000000.534407.45
20682009.05.26 14:15buy10350.021.593270.000000.00000
20692009.05.26 14:22buy10360.041.591580.000000.00000
20702009.05.26 14:25close10360.041.592830.000000.000000.504407.95
20712009.05.26 14:30close10340.041.593700.000000.000000.524408.47
20722009.05.26 14:35buy10370.021.594120.000000.00000
20732009.05.26 14:37buy10380.031.595010.000000.00000
20742009.05.26 14:42buy10390.041.595890.000000.00000
20752009.05.26 14:42close10350.021.595730.000000.000000.504408.97
20762009.05.26 14:42buy10400.041.596760.000000.00000
20772009.05.26 14:42close10370.021.596610.000000.000000.504409.47
20782009.05.26 14:42close10380.031.596670.000000.000000.504409.97
20792009.05.26 14:45buy10410.041.595050.000000.00000
20802009.05.26 14:48buy10420.051.594230.000000.00000
20812009.05.26 14:53close10420.051.595300.000000.000000.534410.50
20822009.05.26 15:00buy10430.051.594230.000000.00000
20832009.05.26 15:03buy10440.061.593200.000000.00000
20842009.05.26 15:03buy10450.071.592370.000000.00000
20852009.05.26 15:10sell10460.011.592571.613571.59227
20862009.05.26 15:14sell10470.031.593101.613601.59280
20872009.05.26 15:14t/p10470.031.592801.613601.592800.094410.59
20882009.05.26 15:14close10460.011.592741.613571.59227-0.014410.58
20892009.05.26 15:17buy10480.081.591570.000000.00000
20902009.05.26 15:30close10480.081.593790.000000.000001.774412.35
20912009.05.26 15:57close10450.071.594200.000000.000001.284413.63
20922009.05.26 15:58close10440.061.594590.000000.000000.834414.46
20932009.05.26 16:00buy10490.061.593340.000000.00000
20942009.05.26 17:09buy10500.071.592500.000000.00000
20952009.05.26 17:48close10500.071.594240.000000.000001.224415.68
20962009.05.26 18:01close10490.061.594660.000000.000000.804416.48
20972009.05.26 18:01close10430.051.595250.000000.000000.514416.99
20982009.05.26 18:14buy10510.051.594230.000000.00000
20992009.05.26 18:29buy10520.061.593420.000000.00000
21002009.05.26 18:30sell10530.011.593071.614071.59277
21012009.05.26 18:52t/p10530.011.592771.614071.592770.034417.02
21022009.05.26 18:52buy10540.071.592620.000000.00000
21032009.05.26 19:40buy10550.011.593861.572861.59416
21042009.05.26 19:47buy10560.031.593351.572851.59365
21052009.05.26 19:57buy10570.091.592851.572851.59315
21062009.05.26 19:58buy10580.271.592341.572841.59264
21072009.05.26 20:00close10580.271.592591.572841.592640.674417.69
21082009.05.26 20:00close10570.091.592611.572851.59315-0.224417.47
21092009.05.26 20:00close10560.031.592601.572851.59365-0.234417.24
21102009.05.26 20:00close10550.011.592591.572861.59416-0.134417.11
21112009.05.26 21:05buy10590.011.592821.571821.59312
21122009.05.26 21:38t/p10590.011.593121.571821.593120.034417.14
21132009.05.26 23:05close10540.071.594310.000000.000001.194418.33
21142009.05.26 23:05close10520.061.594700.000000.000000.774419.10
21152009.05.26 23:07close10510.051.595230.000000.000000.504419.60
21162009.05.26 23:24close10410.041.596300.000000.000000.504420.10
21172009.05.26 23:24close10390.041.597150.000000.000000.504420.60
21182009.05.26 23:24buy10600.021.597580.000000.00000
21192009.05.27 00:05sell10610.011.596141.617141.59584
21202009.05.27 00:05sell10620.031.596651.617151.59635
21212009.05.27 00:13sell10630.091.597151.617151.59685
21222009.05.27 00:44t/p10630.091.596851.617151.596850.274420.87
21232009.05.27 00:44close10620.031.596851.617151.59635-0.064420.81
21242009.05.27 00:44close10610.011.596831.617141.59584-0.074420.74
21252009.05.27 00:49buy10640.041.595950.000000.00000
21262009.05.27 01:05close10640.041.597190.000000.000000.504421.24
21272009.05.27 01:40buy10650.041.595950.000000.00000
21282009.05.27 02:55buy10660.011.596451.575451.59675
21292009.05.27 02:58t/p10660.011.596751.575451.596750.034421.27
21302009.05.27 03:28close10650.041.597190.000000.000000.504421.77
21312009.05.27 04:10sell10670.011.596391.617391.59609
21322009.05.27 04:10t/p10670.011.596091.617391.596090.034421.80
21332009.05.27 04:11buy10680.041.595940.000000.00000
21342009.05.27 04:55close10680.041.597200.000000.000000.504422.30
21352009.05.27 05:25sell10690.011.596421.617421.59612
21362009.05.27 05:28t/p10690.011.596121.617421.596120.034422.33
21372009.05.27 05:28buy10700.041.595950.000000.00000
21382009.05.27 05:56buy10710.051.595140.000000.00000
21392009.05.27 05:56buy10720.061.594340.000000.00000
21402009.05.27 05:56buy10730.071.593490.000000.00000
21412009.05.27 06:11close10730.071.595160.000000.000001.174423.50
21422009.05.27 06:12close10720.061.595590.000000.000000.754424.25
21432009.05.27 06:16buy10740.061.594340.000000.00000
21442009.05.27 06:30buy10750.071.593520.000000.00000
21452009.05.27 06:32close10750.071.595240.000000.000001.214425.46
21462009.05.27 06:37close10740.061.595580.000000.000000.754426.21
21472009.05.27 06:38close10710.051.596130.000000.000000.504426.71
21482009.05.27 06:40buy10760.011.596631.575631.59693
21492009.05.27 06:40t/p10760.011.596931.575631.596930.034426.74
21502009.05.27 06:41close10700.041.597200.000000.000000.504427.24
21512009.05.27 06:45buy10770.031.598400.000000.00000
21522009.05.27 06:46close10400.041.598040.000000.000000.524427.75
21532009.05.27 06:47buy10780.031.599210.000000.00000
21542009.05.27 06:48buy10790.041.600030.000000.00000
21552009.05.27 07:34close10600.021.600140.000000.000000.514428.26
21562009.05.27 07:34close10770.031.600140.000000.000000.524428.78
21572009.05.27 07:34buy10800.031.600880.000000.00000
21582009.05.27 08:01buy10810.051.598400.000000.00000
21592009.05.27 08:05sell10820.011.598331.619331.59803
21602009.05.27 08:11t/p10820.011.598031.619331.598030.034428.81
21612009.05.27 08:12buy10830.061.597600.000000.00000
21622009.05.27 08:16buy10840.071.596750.000000.00000
21632009.05.27 08:52close10840.071.598420.000000.000001.164429.97
21642009.05.27 08:53close10830.061.598900.000000.000000.784430.75
21652009.05.27 08:53close10810.051.599400.000000.000000.504431.25
21662009.05.27 08:54close10780.031.600900.000000.000000.514431.76
21672009.05.27 09:02buy10850.041.599220.000000.00000
21682009.05.27 09:10close10850.041.600500.000000.000000.514432.27
21692009.05.27 09:19close10790.041.601300.000000.000000.514432.78
21702009.05.27 09:19buy10860.021.601740.000000.00000
21712009.05.27 09:24buy10870.041.600060.000000.00000
21722009.05.27 09:39close10870.041.601300.000000.000000.504433.28
21732009.05.27 10:03buy10880.031.602590.000000.00000
21742009.05.27 10:06close10800.031.602520.000000.000000.504433.78
21752009.05.27 10:25sell10890.011.601061.622061.60076
21762009.05.27 10:26sell10900.031.601561.622061.60126
21772009.05.27 10:28sell10910.091.602081.622081.60178
21782009.05.27 10:30t/p10910.091.601781.622081.601780.274434.05
21792009.05.27 10:30close10900.031.601761.622061.60126-0.064433.99
21802009.05.27 10:30close10890.011.601701.622061.60076-0.064433.93
21812009.05.27 10:38buy10920.031.603400.000000.00000
21822009.05.27 11:05sell10930.011.601041.622041.60074
21832009.05.27 11:07buy10940.051.600930.000000.00000
21842009.05.27 11:07t/p10930.011.600741.622041.600740.034433.96
21852009.05.27 11:12buy10950.061.600090.000000.00000
21862009.05.27 11:19buy10960.071.599260.000000.00000
21872009.05.27 11:30buy10970.081.598440.000000.00000
21882009.05.27 11:37buy10980.091.597610.000000.00000
21892009.05.27 11:39buy10990.101.596800.000000.00000
21902009.05.27 11:58buy11000.111.596000.000000.00000
21912009.05.27 12:30buy11010.011.597711.576711.59801
21922009.05.27 12:31t/p11010.011.598011.576711.598010.034433.99
21932009.05.27 12:31close10920.031.598340.000000.00000-1.524432.47
21942009.05.27 12:31close11000.111.598340.000000.000002.574435.04
21952009.05.27 12:32close10880.031.598930.000000.00000-1.104433.94
21962009.05.27 12:32close10990.101.598930.000000.000002.134436.07
21972009.05.27 12:44close10980.091.599320.000000.000001.544437.61
21982009.05.27 12:44close10970.081.599730.000000.000001.034438.64
21992009.05.27 12:45close10960.071.600100.000000.000000.594439.23
22002009.05.27 12:48close10950.061.600910.000000.000000.504439.73
22012009.05.27 12:48close10940.051.601970.000000.000000.524440.25
22022009.05.27 12:48buy11020.021.602570.000000.00000
22032009.05.27 13:20buy11030.031.603400.000000.00000
22042009.05.27 13:21buy11040.041.604310.000000.00000
22052009.05.27 13:27close10860.021.604270.000000.000000.504440.75
22062009.05.27 13:46buy11050.051.601690.000000.00000
22072009.05.27 13:55sell11060.011.601911.622911.60161
22082009.05.27 13:57sell11070.031.602431.622931.60213
22092009.05.27 14:00close11050.051.602740.000000.000000.524441.27
22102009.05.27 14:00sell11080.091.603021.623021.60272
22112009.05.27 14:03t/p11080.091.602721.623021.602720.274441.54
22122009.05.27 14:03close11070.031.602671.622931.60213-0.074441.47
22132009.05.27 14:03close11060.011.602581.622911.60161-0.074441.40
22142009.05.27 14:03buy11090.051.601660.000000.00000
22152009.05.27 14:06buy11100.061.600840.000000.00000
22162009.05.27 14:09buy11110.071.600030.000000.00000
22172009.05.27 14:22buy11120.081.599230.000000.00000
22182009.05.27 14:57close11120.081.601430.000000.000001.764443.16
22192009.05.27 14:58close11110.071.601780.000000.000001.234444.39
22202009.05.27 15:00close11100.061.603100.000000.000001.364445.75
22212009.05.27 15:00close11090.051.603110.000000.000000.734446.48
22222009.05.27 15:05buy11130.051.601740.000000.00000
22232009.05.27 15:07buy11140.061.600930.000000.00000
22242009.05.27 15:07buy11150.071.600080.000000.00000
22252009.05.27 15:10close11150.071.601840.000000.000001.234447.71
22262009.05.27 15:10close11140.061.602240.000000.000000.784448.49
22272009.05.27 15:12close11130.051.602740.000000.000000.504448.99
22282009.05.27 15:17buy11160.051.601760.000000.00000
22292009.05.27 15:23close11160.051.602810.000000.000000.534449.52
22302009.05.27 15:38buy11170.041.605110.000000.00000
22312009.05.27 15:39close11020.021.605060.000000.000000.504450.02
22322009.05.27 15:39close11030.031.605060.000000.000000.504450.52
22332009.05.27 15:39buy11180.031.605930.000000.00000
22342009.05.27 15:39close11040.041.605600.000000.000000.524451.04
22352009.05.27 15:39close11170.041.606360.000000.000000.504451.54
22362009.05.27 15:39buy11190.021.606820.000000.00000
22372009.05.27 15:40buy11200.031.607630.000000.00000
22382009.05.27 15:48buy11210.051.605110.000000.00000
22392009.05.27 15:50close11210.051.606120.000000.000000.504452.04
22402009.05.27 15:51close11180.031.607600.000000.000000.504452.54
22412009.05.27 16:01buy11220.041.605990.000000.00000
22422009.05.27 16:05close11220.041.607300.000000.000000.524453.06
22432009.05.27 16:35sell11230.011.606131.627131.60583
22442009.05.27 16:39buy11240.041.605990.000000.00000
22452009.05.27 16:39t/p11230.011.605831.627131.605830.034453.09
22462009.05.27 17:04close11240.041.608020.000000.000000.814453.90
22472009.05.27 17:04buy11250.031.608440.000000.00000
22482009.05.27 17:36buy11260.051.605970.000000.00000
22492009.05.27 17:36buy11270.061.605110.000000.00000
22502009.05.27 17:39buy11280.071.604300.000000.00000
22512009.05.27 17:49buy11290.081.603500.000000.00000
22522009.05.27 18:02close11290.081.605590.000000.000001.674455.57
22532009.05.27 18:03close11280.071.605980.000000.000001.184456.75
22542009.05.27 18:04close11270.061.606380.000000.000000.764457.51
22552009.05.27 18:08buy11300.061.605130.000000.00000
22562009.05.27 18:12close11300.061.606420.000000.000000.774458.28
22572009.05.27 18:20close11260.051.606980.000000.000000.504458.78
22582009.05.27 18:24buy11310.051.605910.000000.00000
22592009.05.27 18:55sell11320.011.605531.626531.60523
22602009.05.27 18:59t/p11320.011.605231.626531.605230.034458.81
22612009.05.27 18:59buy11330.061.605090.000000.00000
22622009.05.27 19:19buy11340.071.604280.000000.00000
22632009.05.27 19:21buy11350.081.603470.000000.00000
22642009.05.27 19:22buy11360.091.602660.000000.00000
22652009.05.27 19:27buy11370.101.601850.000000.00000
22662009.05.27 19:29buy11380.111.601040.000000.00000
22672009.05.27 19:31buy11390.121.600230.000000.00000
22682009.05.27 20:25buy11400.131.599420.000000.00000
22692009.05.27 20:26buy11410.141.598610.000000.00000
22702009.05.27 20:30buy11420.151.597770.000000.00000
22712009.05.27 20:59buy11430.161.596950.000000.00000
22722009.05.27 20:59buy11440.171.596130.000000.00000
22732009.05.27 21:35buy11450.011.596291.575291.59659
22742009.05.27 21:55t/p11450.011.596591.575291.596590.034458.84
22752009.05.28 00:30buy11460.011.596901.575901.59720
22762009.05.28 00:37buy11470.031.596331.575831.59663
22772009.05.28 00:44buy11480.091.595801.575801.59610
22782009.05.28 00:55t/p11480.091.596101.575801.596100.274459.11
22792009.05.28 00:55close11470.031.596101.575831.59663-0.074459.04
22802009.05.28 00:55close11460.011.596101.575901.59720-0.084458.96
22812009.05.28 02:10sell11490.011.596001.617001.59570
22822009.05.28 02:37t/p11490.011.595701.617001.595700.034458.99
22832009.05.28 02:46buy11500.181.595300.000000.00000
22842009.05.28 03:04buy11510.191.594400.000000.00000
22852009.05.28 03:05buy11520.201.593550.000000.00000
22862009.05.28 03:06buy11530.211.592740.000000.00000
22872009.05.28 03:10buy11540.221.591800.000000.00000
22882009.05.28 03:16buy11550.231.590940.000000.00000
22892009.05.28 04:10buy11560.011.592301.571301.59260
22902009.05.28 04:10t/p11560.011.592601.571301.592600.034459.02
22912009.05.28 05:24close11250.031.593400.000000.00000-4.524454.50
22922009.05.28 05:24close11550.231.593400.000000.000005.664460.16
22932009.05.28 05:57close11200.031.594140.000000.00000-4.064456.10
22942009.05.28 05:57close11540.221.594140.000000.000005.154461.25
22952009.05.28 05:58close11190.021.594400.000000.00000-2.494458.76
22962009.05.28 05:58close11530.211.594400.000000.000003.494462.25
22972009.05.28 06:05buy11570.181.592740.000000.00000
22982009.05.28 06:40sell11580.011.592901.613901.59260
22992009.05.28 06:41t/p11580.011.592601.613901.592600.034462.28
23002009.05.28 06:43buy11590.191.591940.000000.00000
23012009.05.28 06:46buy11600.201.591120.000000.00000
23022009.05.28 06:53buy11610.211.590300.000000.00000
23032009.05.28 07:03buy11620.221.589480.000000.00000
23042009.05.28 07:03buy11630.231.588620.000000.00000
23052009.05.28 07:04buy11640.241.587710.000000.00000
23062009.05.28 07:11buy11650.251.586900.000000.00000
23072009.05.28 07:17buy11660.261.586060.000000.00000
23082009.05.28 07:33close11310.051.589680.000000.00000-8.144454.15
23092009.05.28 07:33close11660.261.589680.000000.000009.414463.56
23102009.05.28 07:45buy11670.011.590701.569701.59100
23112009.05.28 07:45close11330.061.590750.000000.00000-8.624454.94
23122009.05.28 07:45close11650.251.590750.000000.000009.634464.57
23132009.05.28 07:45t/p11670.011.591001.569701.591000.034464.60
23142009.05.28 07:53close11340.071.591860.000000.00000-8.724455.88
23152009.05.28 07:53close11640.241.591860.000000.000009.964465.84
23162009.05.28 07:55close11350.081.592810.000000.00000-8.564457.28
23172009.05.28 07:55close11630.231.592810.000000.000009.634466.91
23182009.05.28 07:56close11360.091.593700.000000.00000-8.094458.82
23192009.05.28 07:56close11620.221.593700.000000.000009.284468.10
23202009.05.28 09:15close11370.101.594400.000000.00000-7.484460.62
23212009.05.28 09:15close11610.211.594400.000000.000008.614469.23
23222009.05.28 09:17close11380.111.595030.000000.00000-6.654462.58
23232009.05.28 09:17close11600.201.595030.000000.000007.824470.40
23242009.05.28 09:45sell11680.011.592801.613801.59250
23252009.05.28 09:45sell11690.031.593341.613841.59304
23262009.05.28 09:48t/p11690.031.593041.613841.593040.094470.49
23272009.05.28 09:48close11680.011.593001.613801.59250-0.024470.47
23282009.05.28 10:38close11390.121.595530.000000.00000-5.684464.79
23292009.05.28 10:38close11590.191.595530.000000.000006.824471.61
23302009.05.28 10:38close11570.181.595740.000000.000005.404477.01
23312009.05.28 10:38close11520.201.596100.000000.000005.104482.11
23322009.05.28 10:40close11510.191.596550.000000.000004.094486.20
23332009.05.28 10:40close11500.181.596980.000000.000003.024489.22
23342009.05.28 10:43close11440.171.597410.000000.000002.124491.34
23352009.05.28 10:43close11430.161.597820.000000.000001.344492.68
23362009.05.28 10:45buy11700.051.596940.000000.00000
23372009.05.28 10:46buy11710.061.596070.000000.00000
23382009.05.28 11:02buy11720.071.595200.000000.00000
23392009.05.28 11:19close11720.071.596940.000000.000001.224493.90
23402009.05.28 11:30sell11730.011.595101.616101.59480
23412009.05.28 11:31buy11740.071.595200.000000.00000
23422009.05.28 11:35sell11750.031.595621.616121.59532
23432009.05.28 11:36t/p11750.031.595321.616121.595320.094493.99
23442009.05.28 11:36close11730.011.595191.616101.59480-0.014493.98
23452009.05.28 11:41buy11760.081.594300.000000.00000
23462009.05.28 11:42buy11770.091.593500.000000.00000
23472009.05.28 11:49buy11780.101.592690.000000.00000
23482009.05.28 11:56buy11790.111.591800.000000.00000
23492009.05.28 12:45buy11800.011.593901.572901.59420
23502009.05.28 12:46t/p11800.011.594201.572901.594200.034494.01
23512009.05.28 13:07buy11810.121.590920.000000.00000
23522009.05.28 13:07buy11820.131.590050.000000.00000
23532009.05.28 13:08buy11830.141.589190.000000.00000
23542009.05.28 13:08buy11840.151.588360.000000.00000
23552009.05.28 13:20close11840.151.593560.000000.000007.804501.81
23562009.05.28 13:22close11830.141.593920.000000.000006.624508.43
23572009.05.28 13:22close11820.131.594390.000000.000005.644514.07
23582009.05.28 13:24close11810.121.594810.000000.000004.674518.74
23592009.05.28 13:24close11790.111.595290.000000.000003.844522.58
23602009.05.28 13:25buy11850.011.595701.574701.59600
23612009.05.28 13:25close11780.101.595660.000000.000002.974525.55
23622009.05.28 13:25t/p11850.011.596001.574701.596000.034525.58
23632009.05.28 13:25close11770.091.596100.000000.000002.344527.92
23642009.05.28 13:29buy11860.091.593500.000000.00000
23652009.05.28 13:31close11860.091.596120.000000.000002.364530.28
23662009.05.28 13:46close11760.081.596630.000000.000001.864532.14
23672009.05.28 13:46close11740.071.597050.000000.000001.304533.44
23682009.05.28 13:46close11710.061.597430.000000.000000.824534.26
23692009.05.28 13:51buy11870.061.596100.000000.00000
23702009.05.28 14:01buy11880.071.595270.000000.00000
23712009.05.28 14:01buy11890.081.594460.000000.00000
23722009.05.28 14:03buy11900.091.593650.000000.00000
23732009.05.28 14:06buy11910.101.592770.000000.00000
23742009.05.28 14:08buy11920.111.591920.000000.00000
23752009.05.28 14:15sell11930.011.592801.613801.59250
23762009.05.28 14:18t/p11930.011.592501.613801.592500.034534.29
23772009.05.28 14:27close11920.111.595330.000000.000003.754538.04
23782009.05.28 14:42close11910.101.595740.000000.000002.974541.01
23792009.05.28 14:44close11900.091.596140.000000.000002.244543.25
23802009.05.28 14:45close11890.081.596550.000000.000001.674544.92
23812009.05.28 15:04close11880.071.596990.000000.000001.204546.12
23822009.05.28 15:05close11870.061.597380.000000.000000.774546.89
23832009.05.28 15:05close11700.051.597970.000000.000000.524547.41
23842009.05.28 15:05close11420.151.598240.000000.000000.654548.06
23852009.05.28 15:06close11410.141.599000.000000.000000.504548.57
23862009.05.28 15:06buy11940.021.600250.000000.00000
23872009.05.28 15:06close11400.131.599890.000000.000000.574549.13
23882009.05.28 15:09buy11950.021.601060.000000.00000
23892009.05.28 15:13buy11960.041.599440.000000.00000
23902009.05.28 15:18buy11970.051.598500.000000.00000
23912009.05.28 15:19buy11980.061.597610.000000.00000
23922009.05.28 15:21buy11990.071.596790.000000.00000
23932009.05.28 15:37buy12000.081.595800.000000.00000
23942009.05.28 15:40sell12010.011.595301.616301.59500
23952009.05.28 15:41t/p12010.011.595001.616301.595000.034549.16
23962009.05.28 15:41buy12020.091.594970.000000.00000
23972009.05.28 15:43buy12030.101.594100.000000.00000
23982009.05.28 16:11buy12040.111.593210.000000.00000
23992009.05.28 16:20buy12050.121.592380.000000.00000
24002009.05.28 16:31buy12060.131.591390.000000.00000
24012009.05.28 16:31buy12070.141.590520.000000.00000
24022009.05.28 16:38buy12080.151.589680.000000.00000
24032009.05.28 16:41close11950.021.591620.000000.00000-1.894547.27
24042009.05.28 16:41close12080.151.591620.000000.000002.914550.18
24052009.05.28 16:47buy12090.141.589610.000000.00000
24062009.05.28 16:48buy12100.151.588730.000000.00000
24072009.05.28 17:06close11940.021.590690.000000.00000-1.914548.27
24082009.05.28 17:06close12100.151.590690.000000.000002.944551.21
24092009.05.28 17:13close11960.041.592380.000000.00000-2.834548.38
24102009.05.28 17:13close12090.141.592380.000000.000003.884552.26
24112009.05.28 17:13close11970.051.593240.000000.00000-2.634549.63
24122009.05.28 17:13close12070.141.593240.000000.000003.814553.44
24132009.05.28 17:13close11980.061.594000.000000.00000-2.174551.27
24142009.05.28 17:13close12060.131.594000.000000.000003.394554.66
24152009.05.28 17:15buy12110.011.593501.572501.59380
24162009.05.28 17:15t/p12110.011.593801.572501.593800.034554.69
24172009.05.28 17:20close12050.121.594260.000000.000002.254556.94
24182009.05.28 17:28buy12120.071.592380.000000.00000
24192009.05.28 17:28close12120.071.594250.000000.000001.314558.25
24202009.05.28 17:29close12040.111.594640.000000.000001.574559.82
24212009.05.28 17:29close12030.101.595060.000000.000000.964560.78
24222009.05.28 17:29buy12130.051.594090.000000.00000
24232009.05.28 17:30buy12140.061.593210.000000.00000
24242009.05.28 17:43buy12150.071.592410.000000.00000
24252009.05.28 17:53buy12160.081.591600.000000.00000
24262009.05.28 17:55buy12170.091.590790.000000.00000
24272009.05.28 17:56buy12180.101.589980.000000.00000
24282009.05.28 18:19close12180.101.593050.000000.000003.074563.85
24292009.05.28 18:19close12170.091.593400.000000.000002.354566.20
24302009.05.28 18:20buy12190.011.593201.572201.59350
24312009.05.28 18:22t/p12190.011.593501.572201.593500.034566.23
24322009.05.28 18:22close12160.081.593830.000000.000001.784568.01
24332009.05.28 18:23close12150.071.594360.000000.000001.364569.37
24342009.05.28 18:23close12140.061.594800.000000.000000.954570.32
24352009.05.28 18:34close12130.051.595110.000000.000000.514570.83
24362009.05.28 18:39buy12200.051.594100.000000.00000
24372009.05.28 18:49buy12210.061.592950.000000.00000
24382009.05.28 18:57close12210.061.594500.000000.000000.934571.76
24392009.05.28 18:59close12200.051.595100.000000.000000.504572.26
24402009.05.28 19:10buy12220.051.594110.000000.00000
24412009.05.28 19:20sell12230.011.593201.614201.59290
24422009.05.28 19:24sell12240.031.593801.614301.59350
24432009.05.28 19:26t/p12240.031.593501.614301.593500.094572.35
24442009.05.28 19:26close12230.011.593501.614201.59290-0.034572.32
24452009.05.28 20:50close12220.051.595190.000000.000000.544572.86
24462009.05.28 21:05sell12250.011.594001.615001.59370
24472009.05.28 21:05sell12260.031.594601.615101.59430
24482009.05.28 21:29t/p12260.031.594301.615101.594300.094572.95
24492009.05.28 21:29close12250.011.594301.615001.59370-0.034572.92
24502009.05.28 21:30buy12270.051.594000.000000.00000
24512009.05.28 21:46buy12280.061.593150.000000.00000
24522009.05.28 22:40buy12290.011.593801.572801.59410
24532009.05.28 22:58buy12300.031.593151.572651.59345
24542009.05.28 23:04t/p12300.031.593451.572651.593450.094573.01
24552009.05.28 23:04close12290.011.593451.572801.59410-0.034572.98
24562009.05.28 23:05buy12310.011.593901.572901.59420
24572009.05.28 23:05buy12320.031.593361.572861.59366
24582009.05.28 23:06buy12330.091.592851.572851.59315
24592009.05.28 23:31buy12340.271.592321.572821.59262
24602009.05.28 23:31buy12350.071.592320.000000.00000
24612009.05.28 23:37close12340.271.592601.572821.592620.764573.74
24622009.05.28 23:38close12330.091.592701.572851.59315-0.144573.60
24632009.05.28 23:38close12320.031.592881.572861.59366-0.154573.45
24642009.05.28 23:38close12310.011.592851.572901.59420-0.104573.35
24652009.05.28 23:45buy12360.011.593501.572501.59380
24662009.05.28 23:55t/p12360.011.593801.572501.593800.034573.38
24672009.05.28 23:55close12350.071.594240.000000.000001.354574.73
24682009.05.28 23:56close12280.061.594630.000000.000000.894575.62
24692009.05.29 00:14close12270.051.595100.000000.000000.544576.17
24702009.05.29 00:15close12020.091.595580.000000.000000.544576.71
24712009.05.29 00:16close12000.081.596500.000000.000000.554577.26
24722009.05.29 00:26buy12370.031.595920.000000.00000
24732009.05.29 00:52buy12380.041.595090.000000.00000
24742009.05.29 00:55sell12390.011.594301.615301.59400
24752009.05.29 00:59sell12400.031.594841.615341.59454
24762009.05.29 01:02t/p12400.031.594541.615341.594540.094577.35
24772009.05.29 01:02close12390.011.594511.615301.59400-0.024577.33
24782009.05.29 01:04buy12410.051.594180.000000.00000
24792009.05.29 01:19buy12420.061.593200.000000.00000
24802009.05.29 01:35close12420.061.594600.000000.000000.844578.17
24812009.05.29 01:44close12410.051.595240.000000.000000.534578.70
24822009.05.29 01:56close12380.041.596360.000000.000000.504579.20
24832009.05.29 02:02buy12430.031.597590.000000.00000
24842009.05.29 02:40sell12440.011.596401.617401.59610
24852009.05.29 03:07t/p12440.011.596101.617401.596100.034579.23
24862009.05.29 04:38close12370.031.597550.000000.000000.494579.72
24872009.05.29 04:38close11990.071.597550.000000.000000.534580.25
24882009.05.29 04:39buy12450.021.598460.000000.00000
24892009.05.29 05:02buy12460.041.596750.000000.00000
24902009.05.29 05:05sell12470.011.596201.617201.59590
24912009.05.29 05:19t/p12470.011.595901.617201.595900.034580.28
24922009.05.29 05:19buy12480.051.595900.000000.00000
24932009.05.29 05:28close12480.051.596970.000000.000000.544580.82
24942009.05.29 05:32close12460.041.598010.000000.000000.504581.32
24952009.05.29 05:45buy12490.031.599300.000000.00000
24962009.05.29 05:47close12430.031.599300.000000.000000.514581.83
24972009.05.29 05:47buy12500.031.600120.000000.00000
24982009.05.29 05:47buy12510.041.600960.000000.00000
24992009.05.29 05:47close12450.021.600970.000000.000000.504582.33
25002009.05.29 05:47close12490.031.600970.000000.000000.504582.83
25012009.05.29 05:47buy12520.031.601860.000000.00000
25022009.05.29 05:48close12500.031.601820.000000.000000.514583.34
25032009.05.29 05:52buy12530.041.600100.000000.00000
25042009.05.29 06:00close12530.041.601400.000000.000000.524583.86
25052009.05.29 06:00close12510.041.602210.000000.000000.504584.36
25062009.05.29 06:00buy12540.021.602720.000000.00000
25072009.05.29 06:15buy12550.031.603560.000000.00000
25082009.05.29 06:18close12520.031.603640.000000.000000.534584.89
25092009.05.29 06:18buy12560.031.604390.000000.00000
25102009.05.29 06:42buy12570.051.601800.000000.00000
25112009.05.29 06:45close12570.051.602880.000000.000000.544585.43
25122009.05.29 06:52buy12580.041.605220.000000.00000
25132009.05.29 06:55close12540.021.605300.000000.000000.524585.95
25142009.05.29 06:55close12550.031.605300.000000.000000.524586.47
25152009.05.29 06:55buy12590.031.606090.000000.00000
25162009.05.29 06:55close12560.031.606050.000000.000000.504586.97
25172009.05.29 06:56close12580.041.606500.000000.000000.514587.48
25182009.05.29 06:57buy12600.031.605200.000000.00000
25192009.05.29 06:58buy12610.041.604390.000000.00000
25202009.05.29 07:01buy12620.051.603590.000000.00000
25212009.05.29 07:02close12620.051.604610.000000.000000.514587.99
25222009.05.29 07:05close12610.041.605660.000000.000000.504588.49
25232009.05.29 07:10buy12630.031.606980.000000.00000
25242009.05.29 07:10close12600.031.606880.000000.000000.504588.99
25252009.05.29 07:35buy12640.031.607880.000000.00000
25262009.05.29 07:45sell12650.011.606401.627401.60610
25272009.05.29 07:45t/p12650.011.606101.627401.606100.034589.02
25282009.05.29 07:55buy12660.051.605200.000000.00000
25292009.05.29 08:04buy12670.061.604380.000000.00000
25302009.05.29 08:10close12670.061.605740.000000.000000.814589.83
25312009.05.29 08:15close12660.051.606220.000000.000000.514590.34
25322009.05.29 08:58close12590.031.607840.000000.000000.524590.86
25332009.05.29 08:58buy12680.031.608780.000000.00000
25342009.05.29 09:07close12630.031.608640.000000.000000.504591.36
25352009.05.29 09:09buy12690.031.609630.000000.00000
25362009.05.29 09:12close12640.031.609520.000000.000000.504591.86
25372009.05.29 09:25buy12700.031.610440.000000.00000
25382009.05.29 09:26close12680.031.610420.000000.000000.504592.36
25392009.05.29 09:26buy12710.031.611320.000000.00000
25402009.05.29 09:26close12690.031.611380.000000.000000.524592.88
25412009.05.29 09:27buy12720.041.609580.000000.00000
25422009.05.29 09:34close12720.041.610850.000000.000000.514593.39
25432009.05.29 09:35buy12730.031.612120.000000.00000
25442009.05.29 09:36close12700.031.612100.000000.000000.504593.89
25452009.05.29 09:36buy12740.031.612970.000000.00000
25462009.05.29 09:56close12710.031.613000.000000.000000.504594.39
25472009.05.29 09:57buy12750.031.613810.000000.00000
25482009.05.29 10:25sell12760.011.611801.632801.61150
25492009.05.29 10:25sell12770.031.612391.632891.61209
25502009.05.29 10:25sell12780.091.612911.632911.61261
25512009.05.29 10:29t/p12780.091.612611.632911.612610.274594.66
25522009.05.29 10:29close12770.031.612491.632891.61209-0.034594.63
25532009.05.29 10:29close12760.011.612521.632801.61150-0.074594.56
25542009.05.29 10:31close12730.031.613820.000000.000000.514595.07
25552009.05.29 10:33buy12790.031.614620.000000.00000
25562009.05.29 10:38close12740.031.614620.000000.000000.504595.57
25572009.05.29 10:38buy12800.031.615460.000000.00000
25582009.05.29 10:38close12750.031.615450.000000.000000.504596.07
25592009.05.29 10:39buy12810.031.616310.000000.00000
25602009.05.29 10:39close12790.031.616400.000000.000000.534596.60
25612009.05.29 10:40buy12820.031.617120.000000.00000
25622009.05.29 11:06close12800.031.617180.000000.000000.514597.11
25632009.05.29 11:15sell12830.011.615801.636801.61550
25642009.05.29 11:16sell12840.031.616331.636831.61603
25652009.05.29 11:20t/p12840.031.616031.636831.616030.094597.20
25662009.05.29 11:20close12830.011.615901.636801.61550-0.014597.19
25672009.05.29 11:23buy12850.031.617940.000000.00000
25682009.05.29 11:23close12810.031.618000.000000.000000.514597.70
25692009.05.29 11:30buy12860.041.616300.000000.00000
25702009.05.29 11:32buy12870.051.615430.000000.00000
25712009.05.29 11:44buy12880.061.614570.000000.00000
25722009.05.29 11:44buy12890.071.613750.000000.00000
25732009.05.29 11:52buy12900.081.612900.000000.00000
25742009.05.29 12:13close12900.081.615110.000000.000001.774599.47
25752009.05.29 12:13close12890.071.615520.000000.000001.234600.70
25762009.05.29 12:22buy12910.071.613690.000000.00000
25772009.05.29 12:30buy12920.081.612700.000000.00000
25782009.05.29 12:59close12920.081.615050.000000.000001.884602.58
25792009.05.29 12:59close12910.071.615420.000000.000001.214603.79
25802009.05.29 13:00close12880.061.615860.000000.000000.784604.57
25812009.05.29 13:01close12870.051.616430.000000.000000.504605.07
25822009.05.29 13:17buy12930.051.615460.000000.00000
25832009.05.29 13:17buy12940.061.614580.000000.00000
25842009.05.29 13:19buy12950.071.613760.000000.00000
25852009.05.29 13:28buy12960.081.612890.000000.00000
25862009.05.29 13:28buy12970.091.612030.000000.00000
25872009.05.29 13:30sell12980.011.611001.632001.61070
25882009.05.29 13:30buy12990.101.611160.000000.00000
25892009.05.29 13:32sell13000.031.611601.632101.61130
25902009.05.29 13:33t/p13000.031.611301.632101.611300.094605.16
25912009.05.29 13:33close12980.011.611271.632001.61070-0.034605.13
25922009.05.29 13:39buy13010.111.610300.000000.00000
25932009.05.29 13:44buy13020.121.609500.000000.00000
25942009.05.29 13:45buy13030.131.608640.000000.00000
25952009.05.29 13:48buy13040.141.607800.000000.00000
25962009.05.29 13:49buy13050.151.606990.000000.00000
25972009.05.29 13:57close12850.031.609400.000000.00000-2.564602.57
25982009.05.29 13:57close13050.151.609400.000000.000003.614606.18
25992009.05.29 13:59close12820.031.610130.000000.00000-2.104604.08
26002009.05.29 13:59close13040.141.610130.000000.000003.264607.34
26012009.05.29 14:01close12860.041.611070.000000.00000-2.094605.25
26022009.05.29 14:01close13030.131.611070.000000.000003.164608.41
26032009.05.29 14:02close12930.051.611840.000000.00000-1.814606.60
26042009.05.29 14:02close13020.121.611840.000000.000002.814609.41
26052009.05.29 14:11buy13060.081.609500.000000.00000
26062009.05.29 14:18close13060.081.611680.000000.000001.744611.15
26072009.05.29 14:18close13010.111.612100.000000.000001.984613.13
26082009.05.29 14:20buy13070.011.612001.591001.61230
26092009.05.29 14:24t/p13070.011.612301.591001.612300.034613.16
26102009.05.29 14:24close12990.101.612500.000000.000001.344614.50
26112009.05.29 14:28buy13080.061.611210.000000.00000
26122009.05.29 14:32buy13090.071.610370.000000.00000
26132009.05.29 14:36buy13100.081.609500.000000.00000
26142009.05.29 14:39buy13110.091.608690.000000.00000
26152009.05.29 14:44buy13120.101.607830.000000.00000
26162009.05.29 14:45buy13130.111.606950.000000.00000
26172009.05.29 14:46buy13140.121.606130.000000.00000
26182009.05.29 14:55close12940.061.609530.000000.00000-3.034611.47
26192009.05.29 14:55close13140.121.609530.000000.000004.084615.55
26202009.05.29 14:58close13130.111.609970.000000.000003.324618.87
26212009.05.29 14:58close13120.101.610400.000000.000002.574621.44
26222009.05.29 14:59close13110.091.610870.000000.000001.964623.40
26232009.05.29 14:59close13100.081.611250.000000.000001.404624.80
26242009.05.29 14:59close13090.071.611700.000000.000000.934625.73
26252009.05.29 14:59close13080.061.612130.000000.000000.554626.28
26262009.05.29 15:00buy13150.011.612801.591801.61310
26272009.05.29 15:00close12970.091.612590.000000.000000.504626.78
26282009.05.29 15:00t/p13150.011.613101.591801.613100.034626.81
26292009.05.29 15:00close12960.081.613520.000000.000000.514627.32
26302009.05.29 15:00buy13160.031.612900.000000.00000
26312009.05.29 15:03buy13170.041.612090.000000.00000
26322009.05.29 15:07close13170.041.613390.000000.000000.524627.84
26332009.05.29 15:11buy13180.041.612010.000000.00000
26342009.05.29 15:12close13180.041.613290.000000.000000.524628.36
26352009.05.29 15:14buy13190.031.614600.000000.00000
26362009.05.29 15:15close13160.031.614540.000000.000000.494628.85
26372009.05.29 15:15close12950.071.614540.000000.000000.554629.40
26382009.05.29 15:16buy13200.021.615440.000000.00000
26392009.05.29 15:27buy13210.031.616300.000000.00000
26402009.05.29 16:12close13190.031.616900.000000.000000.694630.09
26412009.05.29 16:12buy13220.031.617390.000000.00000
26422009.05.29 16:12buy13230.041.618230.000000.00000
26432009.05.29 16:13close13200.021.618000.000000.000000.514630.60
26442009.05.29 16:13close13210.031.618000.000000.000000.514631.11
26452009.05.29 16:14buy13240.031.619150.000000.00000
26462009.05.29 16:17close13220.031.619070.000000.000000.504631.61
26472009.05.29 16:18close13230.041.619470.000000.000000.504632.11
26482009.05.29 16:22buy13250.031.618310.000000.00000
26492009.05.29 16:25buy13260.041.617490.000000.00000
26502009.05.29 16:49buy13270.051.616670.000000.00000
26512009.05.29 16:50sell13280.011.616121.637121.61582
26522009.05.29 16:54buy13290.061.615860.000000.00000
26532009.05.29 16:54t/p13280.011.615821.637121.615820.034632.14
26542009.05.29 16:55buy13300.071.615050.000000.00000
26552009.05.29 17:07close13300.071.616720.000000.000001.164633.30
26562009.05.29 17:07close13290.061.617130.000000.000000.764634.06
26572009.05.29 17:15buy13310.061.615870.000000.00000
26582009.05.29 17:17buy13320.071.615060.000000.00000
26592009.05.29 18:33buy13330.081.614110.000000.00000
26602009.05.29 18:34buy13340.091.613260.000000.00000
26612009.05.29 18:53buy13350.101.612440.000000.00000
26622009.05.29 19:20buy13360.011.614351.593351.61465
26632009.05.29 19:41t/p13360.011.614651.593351.614650.034634.09
26642009.05.29 19:41close13240.031.614790.000000.00000-1.314632.78
26652009.05.29 19:41close13350.101.614790.000000.000002.354635.13
26662009.05.29 19:44close13250.031.615370.000000.00000-0.884634.25
26672009.05.29 19:44close13340.091.615370.000000.000001.904636.15
26682009.05.29 19:44close13330.081.615420.000000.000001.054637.20
26692009.05.29 19:44close13320.071.615880.000000.000000.584637.78
26702009.05.29 19:53close at stop13310.061.615650.000000.00000-0.134637.65
26712009.05.29 19:53close at stop13270.051.615650.000000.00000-0.514637.14
26722009.05.29 19:53close at stop13260.041.615650.000000.00000-0.744636.40