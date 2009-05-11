Strategy Tester Report
Freedom pip10p3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 223)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.05.11 00:00 - 2009.05.29 19:50 (2009.05.11 - 2009.05.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|pip_LotIncrease=true;
pip_Buy=true;
pip_Sell=true;
pip_smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; pip_SmallestLotSize=2; pip_MaxLotSize=5; pip_LotSize=0.01; pip_LotIncrement=0.01; pip_Multiplier=0; pip_ProfitTarget=1; pip_TrendProfitTarget=1; pip_SafetyLevelPercentage=40; pip_SafetyProfitTargetPercent=25; pip_OpenOnTick=1; pip_Spacing=80; pip_TrendSpacing=80; pip_CounterTrendMultiplier=2; pip_CloseDelay=0; pip_OrdersToClose=1; pip_MinimumOrdersToCloseLosing=1; pip_MaxMarginPercentage=40; pip_TrendTimeFrame=60; pip_TrendPeriods=150; pip_CeaseTrading=false;
pip_RightSideLabel=false;
pip_LossManagement="What to do if things are going wrong"; pip_AllowRecovery=true;
pip_MaxLoss=20; pip_ExitAllTrades=false;
pip_StopTrading=true;
pip_PlaceRecoveryOrders=false;
pip_MaxRecoveryOrders=1; pip_RecoveryTakeProfit=10; pip_RecoveryStopLoss=200; pip_RecoveryLotMultiplier=1; pip_RecReverse=false;
ten_points_tree="Adjustments 10p3"; Magic=772188; TakeProfit=30; Lots=0.01; InitialStop=1600; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=50; OrderstoProtect=4; Money_management=false;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|5209
|Ticks modelled
|923843
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|1636.40
|Gross profit
|2266.27
|Gross loss
|-629.87
|Profit factor
|3.60
|Expected payoff
|1.22
|Absolute drawdown
|210.34
|Maximal drawdown
|1180.63 (27.81%)
|Relative drawdown
|27.81% (1180.63)
|Total trades
|1336
|Short positions (won %)
|301 (42.86%)
|Long positions (won %)
|1035 (81.84%)
|Profit trades (% of total)
|976 (73.05%)
|Loss trades (% of total)
|360 (26.95%)
|Largest
|profit trade
|65.61
|loss trade
|-28.83
|Average
|profit trade
|2.32
|loss trade
|-1.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|60 (59.57)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-22.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|800.66 (40)
|consecutive loss (count of losses)
|-28.85 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.05.11 00:00
|buy
|1
|0.02
|1.52171
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.05.11 00:11
|sell
|2
|0.01
|1.52089
|1.54189
|1.52059
|3
|2009.05.11 00:14
|sell
|3
|0.03
|1.52142
|1.54192
|1.52112
|4
|2009.05.11 00:25
|t/p
|3
|0.03
|1.52112
|1.54192
|1.52112
|0.09
|3000.09
|5
|2009.05.11 00:25
|close
|2
|0.01
|1.52110
|1.54189
|1.52059
|-0.02
|3000.07
|6
|2009.05.11 00:35
|buy
|4
|0.03
|1.52089
|0.00000
|0.00000
|7
|2009.05.11 00:44
|buy
|5
|0.04
|1.52008
|0.00000
|0.00000
|8
|2009.05.11 01:19
|close
|5
|0.04
|1.52140
|0.00000
|0.00000
|0.53
|3000.60
|9
|2009.05.11 01:31
|buy
|6
|0.03
|1.52251
|0.00000
|0.00000
|10
|2009.05.11 01:34
|close
|4
|0.03
|1.52256
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3001.10
|11
|2009.05.11 01:37
|buy
|7
|0.03
|1.52332
|0.00000
|0.00000
|12
|2009.05.11 01:37
|buy
|8
|0.04
|1.52415
|0.00000
|0.00000
|13
|2009.05.11 01:37
|close
|1
|0.02
|1.52420
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3001.60
|14
|2009.05.11 01:37
|close
|6
|0.03
|1.52420
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3002.11
|15
|2009.05.11 02:01
|buy
|9
|0.04
|1.52252
|0.00000
|0.00000
|16
|2009.05.11 02:35
|close
|9
|0.04
|1.52382
|0.00000
|0.00000
|0.52
|3002.63
|17
|2009.05.11 03:10
|sell
|10
|0.01
|1.52340
|1.54440
|1.52310
|18
|2009.05.11 03:20
|t/p
|10
|0.01
|1.52310
|1.54440
|1.52310
|0.03
|3002.66
|19
|2009.05.11 03:21
|buy
|11
|0.04
|1.52246
|0.00000
|0.00000
|20
|2009.05.11 03:53
|buy
|12
|0.05
|1.52164
|0.00000
|0.00000
|21
|2009.05.11 04:28
|close
|12
|0.05
|1.52269
|0.00000
|0.00000
|0.53
|3003.19
|22
|2009.05.11 04:34
|close
|11
|0.04
|1.52373
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3003.70
|23
|2009.05.11 04:35
|buy
|13
|0.01
|1.52364
|1.50264
|1.52394
|24
|2009.05.11 04:37
|buy
|14
|0.03
|1.52310
|1.50260
|1.52340
|25
|2009.05.11 04:39
|buy
|15
|0.09
|1.52259
|1.50259
|1.52289
|26
|2009.05.11 04:39
|buy
|16
|0.04
|1.52251
|0.00000
|0.00000
|27
|2009.05.11 04:39
|buy
|17
|0.27
|1.52204
|1.50254
|1.52234
|28
|2009.05.11 04:54
|close
|17
|0.27
|1.52229
|1.50254
|1.52234
|0.67
|3004.37
|29
|2009.05.11 04:54
|close
|15
|0.09
|1.52225
|1.50259
|1.52289
|-0.30
|3004.07
|30
|2009.05.11 04:54
|close
|14
|0.03
|1.52220
|1.50260
|1.52340
|-0.27
|3003.80
|31
|2009.05.11 04:54
|close
|13
|0.01
|1.52223
|1.50264
|1.52394
|-0.14
|3003.66
|32
|2009.05.11 05:05
|buy
|18
|0.05
|1.52169
|0.00000
|0.00000
|33
|2009.05.11 05:28
|buy
|19
|0.06
|1.52089
|0.00000
|0.00000
|34
|2009.05.11 05:30
|buy
|20
|0.07
|1.52002
|0.00000
|0.00000
|35
|2009.05.11 06:14
|close
|20
|0.07
|1.52169
|0.00000
|0.00000
|1.17
|3004.83
|36
|2009.05.11 06:15
|buy
|21
|0.01
|1.52174
|1.50074
|1.52204
|37
|2009.05.11 06:20
|buy
|22
|0.03
|1.52121
|1.50071
|1.52151
|38
|2009.05.11 06:21
|buy
|23
|0.09
|1.52069
|1.50069
|1.52099
|39
|2009.05.11 06:25
|t/p
|23
|0.09
|1.52099
|1.50069
|1.52099
|0.27
|3005.10
|40
|2009.05.11 06:25
|close
|22
|0.03
|1.52103
|1.50071
|1.52151
|-0.05
|3005.05
|41
|2009.05.11 06:25
|close
|21
|0.01
|1.52111
|1.50074
|1.52204
|-0.06
|3004.99
|42
|2009.05.11 06:26
|close
|19
|0.06
|1.52214
|0.00000
|0.00000
|0.75
|3005.74
|43
|2009.05.11 06:26
|close
|18
|0.05
|1.52270
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3006.24
|44
|2009.05.11 06:34
|buy
|24
|0.05
|1.52166
|0.00000
|0.00000
|45
|2009.05.11 06:43
|buy
|25
|0.06
|1.52083
|0.00000
|0.00000
|46
|2009.05.11 06:48
|close
|25
|0.06
|1.52210
|0.00000
|0.00000
|0.76
|3007.00
|47
|2009.05.11 06:59
|buy
|26
|0.06
|1.52085
|0.00000
|0.00000
|48
|2009.05.11 07:02
|buy
|27
|0.07
|1.52003
|0.00000
|0.00000
|49
|2009.05.11 07:06
|buy
|28
|0.08
|1.51921
|0.00000
|0.00000
|50
|2009.05.11 07:07
|buy
|29
|0.09
|1.51836
|0.00000
|0.00000
|51
|2009.05.11 07:49
|buy
|30
|0.10
|1.51754
|0.00000
|0.00000
|52
|2009.05.11 07:50
|buy
|31
|0.11
|1.51673
|0.00000
|0.00000
|53
|2009.05.11 08:10
|buy
|32
|0.01
|1.51925
|1.49825
|1.51955
|54
|2009.05.11 08:11
|buy
|33
|0.03
|1.51872
|1.49822
|1.51902
|55
|2009.05.11 08:17
|t/p
|33
|0.03
|1.51902
|1.49822
|1.51902
|0.09
|3007.09
|56
|2009.05.11 08:17
|close
|32
|0.01
|1.51904
|1.49825
|1.51955
|-0.03
|3007.06
|57
|2009.05.11 08:18
|close
|8
|0.04
|1.51938
|0.00000
|0.00000
|-1.91
|3005.15
|58
|2009.05.11 08:18
|close
|31
|0.11
|1.51938
|0.00000
|0.00000
|2.92
|3008.07
|59
|2009.05.11 08:19
|close
|7
|0.03
|1.51965
|0.00000
|0.00000
|-1.10
|3006.97
|60
|2009.05.11 08:19
|close
|30
|0.10
|1.51965
|0.00000
|0.00000
|2.11
|3009.08
|61
|2009.05.11 08:19
|close
|29
|0.09
|1.52004
|0.00000
|0.00000
|1.52
|3010.60
|62
|2009.05.11 08:21
|close
|28
|0.08
|1.52049
|0.00000
|0.00000
|1.02
|3011.62
|63
|2009.05.11 08:23
|close
|27
|0.07
|1.52088
|0.00000
|0.00000
|0.60
|3012.22
|64
|2009.05.11 08:25
|close
|26
|0.06
|1.52170
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3012.73
|65
|2009.05.11 08:27
|buy
|34
|0.04
|1.52085
|0.00000
|0.00000
|66
|2009.05.11 08:29
|buy
|35
|0.05
|1.52005
|0.00000
|0.00000
|67
|2009.05.11 08:31
|buy
|36
|0.06
|1.51922
|0.00000
|0.00000
|68
|2009.05.11 08:34
|buy
|37
|0.07
|1.51842
|0.00000
|0.00000
|69
|2009.05.11 08:36
|buy
|38
|0.08
|1.51761
|0.00000
|0.00000
|70
|2009.05.11 08:40
|buy
|39
|0.09
|1.51679
|0.00000
|0.00000
|71
|2009.05.11 08:41
|buy
|40
|0.10
|1.51594
|0.00000
|0.00000
|72
|2009.05.11 08:41
|buy
|41
|0.11
|1.51510
|0.00000
|0.00000
|73
|2009.05.11 08:43
|buy
|42
|0.12
|1.51429
|0.00000
|0.00000
|74
|2009.05.11 08:50
|buy
|43
|0.13
|1.51345
|0.00000
|0.00000
|75
|2009.05.11 08:51
|buy
|44
|0.14
|1.51263
|0.00000
|0.00000
|76
|2009.05.11 08:52
|buy
|45
|0.15
|1.51181
|0.00000
|0.00000
|77
|2009.05.11 09:10
|buy
|46
|0.16
|1.51099
|0.00000
|0.00000
|78
|2009.05.11 09:12
|buy
|47
|0.17
|1.51018
|0.00000
|0.00000
|79
|2009.05.11 09:39
|buy
|48
|0.18
|1.50936
|0.00000
|0.00000
|80
|2009.05.11 09:40
|buy
|49
|0.19
|1.50856
|0.00000
|0.00000
|81
|2009.05.11 09:56
|close
|16
|0.04
|1.51143
|0.00000
|0.00000
|-4.43
|3008.30
|82
|2009.05.11 09:56
|close
|49
|0.19
|1.51143
|0.00000
|0.00000
|5.46
|3013.76
|83
|2009.05.11 10:00
|buy
|50
|0.01
|1.51004
|1.48904
|1.51034
|84
|2009.05.11 10:08
|t/p
|50
|0.01
|1.51034
|1.48904
|1.51034
|0.03
|3013.79
|85
|2009.05.11 10:19
|close
|24
|0.05
|1.51247
|0.00000
|0.00000
|-4.59
|3009.20
|86
|2009.05.11 10:19
|close
|48
|0.18
|1.51247
|0.00000
|0.00000
|5.60
|3014.80
|87
|2009.05.11 10:50
|close
|34
|0.04
|1.51270
|0.00000
|0.00000
|-3.26
|3011.54
|88
|2009.05.11 10:50
|close
|47
|0.17
|1.51270
|0.00000
|0.00000
|4.28
|3015.82
|89
|2009.05.11 11:26
|buy
|51
|0.14
|1.51019
|0.00000
|0.00000
|90
|2009.05.11 12:22
|buy
|52
|0.15
|1.50937
|0.00000
|0.00000
|91
|2009.05.11 12:35
|buy
|53
|0.01
|1.51151
|1.49051
|1.51181
|92
|2009.05.11 12:36
|buy
|54
|0.03
|1.51097
|1.49047
|1.51127
|93
|2009.05.11 12:38
|buy
|55
|0.09
|1.51045
|1.49045
|1.51075
|94
|2009.05.11 12:40
|t/p
|55
|0.09
|1.51075
|1.49045
|1.51075
|0.27
|3016.09
|95
|2009.05.11 12:40
|close
|54
|0.03
|1.51076
|1.49047
|1.51127
|-0.06
|3016.03
|96
|2009.05.11 12:40
|close
|53
|0.01
|1.51076
|1.49051
|1.51181
|-0.07
|3015.96
|97
|2009.05.11 13:16
|buy
|56
|0.16
|1.50845
|0.00000
|0.00000
|98
|2009.05.11 13:55
|buy
|57
|0.01
|1.51050
|1.48950
|1.51080
|99
|2009.05.11 13:57
|buy
|58
|0.03
|1.50998
|1.48948
|1.51028
|100
|2009.05.11 14:05
|t/p
|58
|0.03
|1.51028
|1.48948
|1.51028
|0.09
|3016.05
|101
|2009.05.11 14:05
|close
|57
|0.01
|1.51028
|1.48950
|1.51080
|-0.02
|3016.03
|102
|2009.05.11 14:32
|buy
|59
|0.17
|1.50762
|0.00000
|0.00000
|103
|2009.05.11 14:50
|buy
|60
|0.01
|1.51040
|1.48940
|1.51070
|104
|2009.05.11 14:52
|buy
|61
|0.03
|1.50987
|1.48937
|1.51017
|105
|2009.05.11 14:52
|buy
|62
|0.09
|1.50935
|1.48935
|1.50965
|106
|2009.05.11 14:55
|t/p
|62
|0.09
|1.50965
|1.48935
|1.50965
|0.27
|3016.30
|107
|2009.05.11 14:55
|close
|61
|0.03
|1.50966
|1.48937
|1.51017
|-0.06
|3016.24
|108
|2009.05.11 14:55
|close
|60
|0.01
|1.50966
|1.48940
|1.51070
|-0.07
|3016.17
|109
|2009.05.11 14:59
|close
|35
|0.05
|1.51092
|0.00000
|0.00000
|-4.57
|3011.60
|110
|2009.05.11 14:59
|close
|59
|0.17
|1.51092
|0.00000
|0.00000
|5.61
|3017.21
|111
|2009.05.11 15:17
|close
|36
|0.06
|1.51189
|0.00000
|0.00000
|-4.40
|3012.81
|112
|2009.05.11 15:17
|close
|56
|0.16
|1.51189
|0.00000
|0.00000
|5.50
|3018.31
|113
|2009.05.11 15:23
|close
|37
|0.07
|1.51273
|0.00000
|0.00000
|-3.98
|3014.33
|114
|2009.05.11 15:23
|close
|52
|0.15
|1.51273
|0.00000
|0.00000
|5.04
|3019.37
|115
|2009.05.11 15:27
|close
|38
|0.08
|1.51336
|0.00000
|0.00000
|-3.40
|3015.97
|116
|2009.05.11 15:27
|close
|51
|0.14
|1.51336
|0.00000
|0.00000
|4.43
|3020.40
|117
|2009.05.11 15:27
|close
|46
|0.16
|1.51350
|0.00000
|0.00000
|4.02
|3024.42
|118
|2009.05.11 15:27
|close
|45
|0.15
|1.51391
|0.00000
|0.00000
|3.15
|3027.57
|119
|2009.05.11 15:28
|close
|44
|0.14
|1.51432
|0.00000
|0.00000
|2.37
|3029.94
|120
|2009.05.11 15:43
|close
|43
|0.13
|1.51473
|0.00000
|0.00000
|1.66
|3031.60
|121
|2009.05.11 15:43
|close
|42
|0.12
|1.51515
|0.00000
|0.00000
|1.03
|3032.63
|122
|2009.05.11 16:00
|buy
|63
|0.05
|1.51428
|0.00000
|0.00000
|123
|2009.05.11 16:24
|buy
|64
|0.06
|1.51347
|0.00000
|0.00000
|124
|2009.05.11 16:25
|sell
|65
|0.01
|1.51314
|1.53414
|1.51284
|125
|2009.05.11 16:26
|sell
|66
|0.03
|1.51365
|1.53415
|1.51335
|126
|2009.05.11 16:28
|sell
|67
|0.09
|1.51416
|1.53416
|1.51386
|127
|2009.05.11 16:30
|t/p
|67
|0.09
|1.51386
|1.53416
|1.51386
|0.27
|3032.90
|128
|2009.05.11 16:30
|close
|66
|0.03
|1.51385
|1.53415
|1.51335
|-0.06
|3032.84
|129
|2009.05.11 16:30
|close
|65
|0.01
|1.51387
|1.53414
|1.51284
|-0.08
|3032.76
|130
|2009.05.11 16:40
|close
|64
|0.06
|1.51480
|0.00000
|0.00000
|0.80
|3033.56
|131
|2009.05.11 17:07
|buy
|68
|0.06
|1.51319
|0.00000
|0.00000
|132
|2009.05.11 17:20
|close
|68
|0.06
|1.51468
|0.00000
|0.00000
|0.90
|3034.46
|133
|2009.05.11 17:21
|close
|63
|0.05
|1.51528
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3034.96
|134
|2009.05.11 17:26
|close
|41
|0.11
|1.51555
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3035.46
|135
|2009.05.11 17:32
|close
|40
|0.10
|1.51648
|0.00000
|0.00000
|0.54
|3036.00
|136
|2009.05.11 17:46
|buy
|69
|0.03
|1.51596
|0.00000
|0.00000
|137
|2009.05.11 17:56
|buy
|70
|0.04
|1.51515
|0.00000
|0.00000
|138
|2009.05.11 18:00
|sell
|71
|0.01
|1.51431
|1.53531
|1.51401
|139
|2009.05.11 18:01
|buy
|72
|0.05
|1.51434
|0.00000
|0.00000
|140
|2009.05.11 18:01
|t/p
|71
|0.01
|1.51401
|1.53531
|1.51401
|0.03
|3036.03
|141
|2009.05.11 18:10
|close
|72
|0.05
|1.51535
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3036.54
|142
|2009.05.11 18:14
|buy
|73
|0.05
|1.51435
|0.00000
|0.00000
|143
|2009.05.11 18:14
|buy
|74
|0.06
|1.51352
|0.00000
|0.00000
|144
|2009.05.11 18:22
|buy
|75
|0.07
|1.51270
|0.00000
|0.00000
|145
|2009.05.11 18:32
|close
|75
|0.07
|1.51435
|0.00000
|0.00000
|1.16
|3037.70
|146
|2009.05.11 18:39
|buy
|76
|0.07
|1.51270
|0.00000
|0.00000
|147
|2009.05.11 19:38
|buy
|77
|0.08
|1.51186
|0.00000
|0.00000
|148
|2009.05.11 19:50
|buy
|78
|0.01
|1.51330
|1.49230
|1.51360
|149
|2009.05.11 19:57
|buy
|79
|0.03
|1.51278
|1.49228
|1.51308
|150
|2009.05.11 19:58
|buy
|80
|0.09
|1.51225
|1.49225
|1.51255
|151
|2009.05.11 20:00
|t/p
|80
|0.09
|1.51255
|1.49225
|1.51255
|0.27
|3037.97
|152
|2009.05.11 20:00
|close
|79
|0.03
|1.51256
|1.49228
|1.51308
|-0.06
|3037.91
|153
|2009.05.11 20:00
|close
|78
|0.01
|1.51258
|1.49230
|1.51360
|-0.07
|3037.84
|154
|2009.05.11 20:40
|buy
|81
|0.01
|1.51241
|1.49141
|1.51271
|155
|2009.05.11 20:43
|t/p
|81
|0.01
|1.51271
|1.49141
|1.51271
|0.03
|3037.87
|156
|2009.05.11 21:30
|buy
|82
|0.09
|1.51102
|0.00000
|0.00000
|157
|2009.05.11 21:46
|buy
|83
|0.10
|1.51018
|0.00000
|0.00000
|158
|2009.05.11 22:00
|buy
|84
|0.01
|1.51156
|1.49056
|1.51186
|159
|2009.05.11 22:06
|buy
|85
|0.03
|1.51073
|1.49023
|1.51103
|160
|2009.05.11 22:08
|t/p
|85
|0.03
|1.51103
|1.49023
|1.51103
|0.09
|3037.96
|161
|2009.05.11 22:08
|close
|84
|0.01
|1.51105
|1.49056
|1.51186
|-0.05
|3037.91
|162
|2009.05.11 22:56
|close
|83
|0.10
|1.51312
|0.00000
|0.00000
|2.94
|3040.85
|163
|2009.05.11 23:00
|close
|82
|0.09
|1.51352
|0.00000
|0.00000
|2.25
|3043.10
|164
|2009.05.11 23:02
|close
|77
|0.08
|1.51393
|0.00000
|0.00000
|1.65
|3044.75
|165
|2009.05.12 00:00
|sell
|86
|0.01
|1.51199
|1.53299
|1.51169
|166
|2009.05.12 00:00
|buy
|87
|0.08
|1.51189
|0.00000
|0.00000
|167
|2009.05.12 00:00
|t/p
|86
|0.01
|1.51169
|1.53299
|1.51169
|0.03
|3044.78
|168
|2009.05.12 00:07
|buy
|88
|0.09
|1.51107
|0.00000
|0.00000
|169
|2009.05.12 00:43
|close
|88
|0.09
|1.51354
|0.00000
|0.00000
|2.23
|3047.01
|170
|2009.05.12 00:44
|close
|87
|0.08
|1.51396
|0.00000
|0.00000
|1.66
|3048.67
|171
|2009.05.12 01:10
|buy
|89
|0.08
|1.51189
|0.00000
|0.00000
|172
|2009.05.12 01:24
|buy
|90
|0.09
|1.51108
|0.00000
|0.00000
|173
|2009.05.12 01:33
|buy
|91
|0.10
|1.51023
|0.00000
|0.00000
|174
|2009.05.12 01:36
|buy
|92
|0.11
|1.50939
|0.00000
|0.00000
|175
|2009.05.12 01:41
|buy
|93
|0.12
|1.50859
|0.00000
|0.00000
|176
|2009.05.12 01:43
|buy
|94
|0.13
|1.50778
|0.00000
|0.00000
|177
|2009.05.12 02:20
|buy
|95
|0.01
|1.51030
|1.48930
|1.51060
|178
|2009.05.12 02:24
|t/p
|95
|0.01
|1.51060
|1.48930
|1.51060
|0.03
|3048.70
|179
|2009.05.12 02:47
|close
|94
|0.13
|1.51189
|0.00000
|0.00000
|5.35
|3054.05
|180
|2009.05.12 03:08
|close
|93
|0.12
|1.51230
|0.00000
|0.00000
|4.45
|3058.50
|181
|2009.05.12 03:14
|close
|92
|0.11
|1.51274
|0.00000
|0.00000
|3.68
|3062.18
|182
|2009.05.12 04:00
|sell
|96
|0.01
|1.51132
|1.53232
|1.51102
|183
|2009.05.12 04:05
|t/p
|96
|0.01
|1.51102
|1.53232
|1.51102
|0.03
|3062.21
|184
|2009.05.12 04:55
|buy
|97
|0.01
|1.51140
|1.49040
|1.51170
|185
|2009.05.12 05:15
|t/p
|97
|0.01
|1.51170
|1.49040
|1.51170
|0.03
|3062.24
|186
|2009.05.12 05:37
|close
|91
|0.10
|1.51314
|0.00000
|0.00000
|2.91
|3065.15
|187
|2009.05.12 05:37
|close
|90
|0.09
|1.51357
|0.00000
|0.00000
|2.24
|3067.39
|188
|2009.05.12 06:04
|close
|89
|0.08
|1.51396
|0.00000
|0.00000
|1.66
|3069.05
|189
|2009.05.12 06:18
|buy
|98
|0.08
|1.51187
|0.00000
|0.00000
|190
|2009.05.12 06:18
|buy
|99
|0.09
|1.51106
|0.00000
|0.00000
|191
|2009.05.12 06:20
|sell
|100
|0.01
|1.51110
|1.53210
|1.51080
|192
|2009.05.12 06:27
|t/p
|100
|0.01
|1.51080
|1.53210
|1.51080
|0.03
|3069.08
|193
|2009.05.12 06:28
|buy
|101
|0.10
|1.51023
|0.00000
|0.00000
|194
|2009.05.12 07:04
|close
|101
|0.10
|1.51312
|0.00000
|0.00000
|2.89
|3071.97
|195
|2009.05.12 07:06
|close
|99
|0.09
|1.51353
|0.00000
|0.00000
|2.23
|3074.20
|196
|2009.05.12 07:09
|close
|98
|0.08
|1.51397
|0.00000
|0.00000
|1.68
|3075.88
|197
|2009.05.12 07:09
|close
|76
|0.07
|1.51437
|0.00000
|0.00000
|1.16
|3077.04
|198
|2009.05.12 07:09
|close
|74
|0.06
|1.51478
|0.00000
|0.00000
|0.75
|3077.80
|199
|2009.05.12 07:10
|close
|73
|0.05
|1.51537
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3078.30
|200
|2009.05.12 07:25
|close
|70
|0.04
|1.51683
|0.00000
|0.00000
|0.67
|3078.97
|201
|2009.05.12 07:28
|buy
|102
|0.03
|1.51759
|0.00000
|0.00000
|202
|2009.05.12 07:28
|close
|69
|0.03
|1.51744
|0.00000
|0.00000
|0.44
|3079.40
|203
|2009.05.12 07:28
|close
|39
|0.09
|1.51744
|0.00000
|0.00000
|0.58
|3079.98
|204
|2009.05.12 07:29
|buy
|103
|0.03
|1.51677
|0.00000
|0.00000
|205
|2009.05.12 07:40
|buy
|104
|0.03
|1.51840
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.05.12 07:41
|close
|103
|0.03
|1.51842
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3080.48
|207
|2009.05.12 07:42
|buy
|105
|0.03
|1.51924
|0.00000
|0.00000
|208
|2009.05.12 07:56
|close
|102
|0.03
|1.51925
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3080.98
|209
|2009.05.12 07:58
|buy
|106
|0.03
|1.52014
|0.00000
|0.00000
|210
|2009.05.12 07:58
|close
|104
|0.03
|1.52005
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3081.48
|211
|2009.05.12 08:01
|buy
|107
|0.03
|1.52095
|0.00000
|0.00000
|212
|2009.05.12 08:07
|close
|105
|0.03
|1.52090
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3081.98
|213
|2009.05.12 08:16
|buy
|108
|0.03
|1.52177
|0.00000
|0.00000
|214
|2009.05.12 08:19
|close
|106
|0.03
|1.52182
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3082.49
|215
|2009.05.12 08:20
|buy
|109
|0.03
|1.52260
|0.00000
|0.00000
|216
|2009.05.12 08:29
|buy
|110
|0.05
|1.52014
|0.00000
|0.00000
|217
|2009.05.12 08:30
|close
|110
|0.05
|1.52115
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3083.00
|218
|2009.05.12 08:31
|close
|107
|0.03
|1.52263
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3083.50
|219
|2009.05.12 08:31
|buy
|111
|0.03
|1.52344
|0.00000
|0.00000
|220
|2009.05.12 08:32
|close
|108
|0.03
|1.52342
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3084.00
|221
|2009.05.12 08:33
|buy
|112
|0.03
|1.52425
|0.00000
|0.00000
|222
|2009.05.12 08:33
|close
|109
|0.03
|1.52426
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3084.50
|223
|2009.05.12 08:37
|buy
|113
|0.04
|1.52263
|0.00000
|0.00000
|224
|2009.05.12 08:40
|buy
|114
|0.05
|1.52181
|0.00000
|0.00000
|225
|2009.05.12 08:48
|close
|114
|0.05
|1.52283
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3085.01
|226
|2009.05.12 08:49
|close
|113
|0.04
|1.52387
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3085.51
|227
|2009.05.12 08:53
|buy
|115
|0.03
|1.52505
|0.00000
|0.00000
|228
|2009.05.12 08:55
|close
|111
|0.03
|1.52509
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3086.01
|229
|2009.05.12 09:01
|buy
|116
|0.03
|1.52586
|0.00000
|0.00000
|230
|2009.05.12 09:03
|close
|112
|0.03
|1.52592
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3086.51
|231
|2009.05.12 09:03
|buy
|117
|0.03
|1.52667
|0.00000
|0.00000
|232
|2009.05.12 09:03
|close
|115
|0.03
|1.52674
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3087.01
|233
|2009.05.12 09:03
|buy
|118
|0.03
|1.52749
|0.00000
|0.00000
|234
|2009.05.12 09:06
|close
|116
|0.03
|1.52755
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3087.52
|235
|2009.05.12 09:07
|buy
|119
|0.03
|1.52831
|0.00000
|0.00000
|236
|2009.05.12 09:10
|close
|117
|0.03
|1.52837
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3088.03
|237
|2009.05.12 09:10
|buy
|120
|0.03
|1.52918
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.05.12 09:12
|close
|118
|0.03
|1.52916
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3088.53
|239
|2009.05.12 09:15
|buy
|121
|0.03
|1.52999
|0.00000
|0.00000
|240
|2009.05.12 09:18
|close
|119
|0.03
|1.52995
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3089.03
|241
|2009.05.12 09:22
|buy
|122
|0.04
|1.52838
|0.00000
|0.00000
|242
|2009.05.12 09:24
|buy
|123
|0.05
|1.52755
|0.00000
|0.00000
|243
|2009.05.12 09:40
|sell
|124
|0.01
|1.52702
|1.54802
|1.52672
|244
|2009.05.12 09:40
|t/p
|124
|0.01
|1.52672
|1.54802
|1.52672
|0.03
|3089.06
|245
|2009.05.12 09:40
|buy
|125
|0.06
|1.52672
|0.00000
|0.00000
|246
|2009.05.12 09:50
|close
|125
|0.06
|1.52797
|0.00000
|0.00000
|0.75
|3089.81
|247
|2009.05.12 09:52
|close
|123
|0.05
|1.52857
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3090.32
|248
|2009.05.12 10:23
|buy
|126
|0.05
|1.52756
|0.00000
|0.00000
|249
|2009.05.12 10:29
|buy
|127
|0.06
|1.52673
|0.00000
|0.00000
|250
|2009.05.12 10:43
|close
|127
|0.06
|1.52798
|0.00000
|0.00000
|0.75
|3091.07
|251
|2009.05.12 10:48
|close
|126
|0.05
|1.52858
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3091.58
|252
|2009.05.12 11:04
|buy
|128
|0.05
|1.52757
|0.00000
|0.00000
|253
|2009.05.12 11:05
|buy
|129
|0.06
|1.52674
|0.00000
|0.00000
|254
|2009.05.12 11:16
|close
|129
|0.06
|1.52798
|0.00000
|0.00000
|0.75
|3092.33
|255
|2009.05.12 11:17
|close
|128
|0.05
|1.52857
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3092.83
|256
|2009.05.12 11:22
|buy
|130
|0.05
|1.52756
|0.00000
|0.00000
|257
|2009.05.12 11:47
|close
|130
|0.05
|1.52855
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3093.33
|258
|2009.05.12 11:49
|close
|122
|0.04
|1.52964
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3093.84
|259
|2009.05.12 11:49
|buy
|131
|0.03
|1.53083
|0.00000
|0.00000
|260
|2009.05.12 11:49
|close
|120
|0.03
|1.53088
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3094.35
|261
|2009.05.12 11:53
|buy
|132
|0.03
|1.53165
|0.00000
|0.00000
|262
|2009.05.12 11:55
|close
|121
|0.03
|1.53171
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3094.86
|263
|2009.05.12 11:56
|buy
|133
|0.03
|1.53246
|0.00000
|0.00000
|264
|2009.05.12 11:57
|close
|131
|0.03
|1.53251
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3095.36
|265
|2009.05.12 11:57
|buy
|134
|0.03
|1.53328
|0.00000
|0.00000
|266
|2009.05.12 11:57
|close
|132
|0.03
|1.53333
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3095.86
|267
|2009.05.12 12:15
|buy
|135
|0.04
|1.53163
|0.00000
|0.00000
|268
|2009.05.12 12:17
|close
|135
|0.04
|1.53290
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3096.37
|269
|2009.05.12 12:27
|buy
|136
|0.04
|1.53161
|0.00000
|0.00000
|270
|2009.05.12 12:32
|close
|136
|0.04
|1.53285
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3096.87
|271
|2009.05.12 12:33
|buy
|137
|0.03
|1.53412
|0.00000
|0.00000
|272
|2009.05.12 12:34
|close
|133
|0.03
|1.53440
|0.00000
|0.00000
|0.58
|3097.45
|273
|2009.05.12 12:34
|buy
|138
|0.03
|1.53507
|0.00000
|0.00000
|274
|2009.05.12 12:44
|buy
|139
|0.05
|1.53246
|0.00000
|0.00000
|275
|2009.05.12 12:48
|buy
|140
|0.06
|1.53165
|0.00000
|0.00000
|276
|2009.05.12 12:50
|sell
|141
|0.01
|1.53150
|1.55250
|1.53120
|277
|2009.05.12 12:51
|t/p
|141
|0.01
|1.53120
|1.55250
|1.53120
|0.03
|3097.48
|278
|2009.05.12 12:51
|buy
|142
|0.07
|1.53081
|0.00000
|0.00000
|279
|2009.05.12 12:54
|buy
|143
|0.08
|1.52990
|0.00000
|0.00000
|280
|2009.05.12 12:59
|buy
|144
|0.09
|1.52905
|0.00000
|0.00000
|281
|2009.05.12 13:00
|buy
|145
|0.10
|1.52818
|0.00000
|0.00000
|282
|2009.05.12 13:01
|close
|138
|0.03
|1.53062
|0.00000
|0.00000
|-1.33
|3096.15
|283
|2009.05.12 13:01
|close
|145
|0.10
|1.53062
|0.00000
|0.00000
|2.44
|3098.59
|284
|2009.05.12 13:01
|close
|144
|0.09
|1.53131
|0.00000
|0.00000
|2.03
|3100.62
|285
|2009.05.12 13:01
|close
|143
|0.08
|1.53166
|0.00000
|0.00000
|1.41
|3102.03
|286
|2009.05.12 13:01
|close
|142
|0.07
|1.53218
|0.00000
|0.00000
|0.96
|3102.99
|287
|2009.05.12 13:02
|close
|140
|0.06
|1.53249
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3103.49
|288
|2009.05.12 13:03
|buy
|146
|0.05
|1.53165
|0.00000
|0.00000
|289
|2009.05.12 13:04
|buy
|147
|0.06
|1.53083
|0.00000
|0.00000
|290
|2009.05.12 13:04
|buy
|148
|0.07
|1.53000
|0.00000
|0.00000
|291
|2009.05.12 13:10
|buy
|149
|0.08
|1.52917
|0.00000
|0.00000
|292
|2009.05.12 13:39
|buy
|150
|0.09
|1.52826
|0.00000
|0.00000
|293
|2009.05.12 13:42
|buy
|151
|0.10
|1.52690
|0.00000
|0.00000
|294
|2009.05.12 13:44
|buy
|152
|0.11
|1.52600
|0.00000
|0.00000
|295
|2009.05.12 13:50
|buy
|153
|0.12
|1.52512
|0.00000
|0.00000
|296
|2009.05.12 14:07
|buy
|154
|0.13
|1.52427
|0.00000
|0.00000
|297
|2009.05.12 14:08
|buy
|155
|0.14
|1.52340
|0.00000
|0.00000
|298
|2009.05.12 14:14
|buy
|156
|0.15
|1.52248
|0.00000
|0.00000
|299
|2009.05.12 14:14
|buy
|157
|0.16
|1.52166
|0.00000
|0.00000
|300
|2009.05.12 14:19
|close
|137
|0.03
|1.52419
|0.00000
|0.00000
|-2.98
|3100.51
|301
|2009.05.12 14:19
|close
|157
|0.16
|1.52419
|0.00000
|0.00000
|4.04
|3104.55
|302
|2009.05.12 14:47
|close
|134
|0.03
|1.52484
|0.00000
|0.00000
|-2.53
|3102.02
|303
|2009.05.12 14:47
|close
|156
|0.15
|1.52484
|0.00000
|0.00000
|3.54
|3105.56
|304
|2009.05.12 14:50
|buy
|158
|0.01
|1.52602
|1.50502
|1.52632
|305
|2009.05.12 14:50
|buy
|159
|0.03
|1.52546
|1.50496
|1.52576
|306
|2009.05.12 14:50
|buy
|160
|0.09
|1.52495
|1.50495
|1.52525
|307
|2009.05.12 14:59
|t/p
|160
|0.09
|1.52525
|1.50495
|1.52525
|0.27
|3105.83
|308
|2009.05.12 14:59
|close
|159
|0.03
|1.52550
|1.50496
|1.52576
|0.01
|3105.84
|309
|2009.05.12 14:59
|close
|158
|0.01
|1.52551
|1.50502
|1.52632
|-0.05
|3105.79
|310
|2009.05.12 14:59
|close
|139
|0.05
|1.52635
|0.00000
|0.00000
|-3.05
|3102.74
|311
|2009.05.12 14:59
|close
|155
|0.14
|1.52635
|0.00000
|0.00000
|4.13
|3106.87
|312
|2009.05.12 15:00
|close
|146
|0.05
|1.52692
|0.00000
|0.00000
|-2.37
|3104.50
|313
|2009.05.12 15:00
|close
|154
|0.13
|1.52692
|0.00000
|0.00000
|3.45
|3107.95
|314
|2009.05.12 15:00
|close
|153
|0.12
|1.52760
|0.00000
|0.00000
|2.98
|3110.93
|315
|2009.05.12 15:02
|close
|152
|0.11
|1.52806
|0.00000
|0.00000
|2.27
|3113.20
|316
|2009.05.12 15:02
|close
|151
|0.10
|1.52851
|0.00000
|0.00000
|1.61
|3114.81
|317
|2009.05.12 15:07
|buy
|161
|0.06
|1.52740
|0.00000
|0.00000
|318
|2009.05.12 15:08
|buy
|162
|0.07
|1.52658
|0.00000
|0.00000
|319
|2009.05.12 15:10
|buy
|163
|0.08
|1.52575
|0.00000
|0.00000
|320
|2009.05.12 15:10
|buy
|164
|0.09
|1.52491
|0.00000
|0.00000
|321
|2009.05.12 15:13
|buy
|165
|0.10
|1.52410
|0.00000
|0.00000
|322
|2009.05.12 15:22
|buy
|166
|0.11
|1.52329
|0.00000
|0.00000
|323
|2009.05.12 16:13
|buy
|167
|0.12
|1.52249
|0.00000
|0.00000
|324
|2009.05.12 16:14
|buy
|168
|0.13
|1.52166
|0.00000
|0.00000
|325
|2009.05.12 16:32
|buy
|169
|0.14
|1.52086
|0.00000
|0.00000
|326
|2009.05.12 16:50
|buy
|170
|0.01
|1.52403
|1.50303
|1.52433
|327
|2009.05.12 16:50
|t/p
|170
|0.01
|1.52433
|1.50303
|1.52433
|0.03
|3114.84
|328
|2009.05.12 16:50
|close
|147
|0.06
|1.52437
|0.00000
|0.00000
|-3.88
|3110.96
|329
|2009.05.12 16:50
|close
|169
|0.14
|1.52437
|0.00000
|0.00000
|4.92
|3115.88
|330
|2009.05.12 17:34
|close
|148
|0.07
|1.52509
|0.00000
|0.00000
|-3.44
|3112.44
|331
|2009.05.12 17:34
|close
|168
|0.13
|1.52509
|0.00000
|0.00000
|4.46
|3116.90
|332
|2009.05.12 17:36
|close
|167
|0.12
|1.52544
|0.00000
|0.00000
|3.54
|3120.44
|333
|2009.05.12 17:49
|close
|166
|0.11
|1.52584
|0.00000
|0.00000
|2.80
|3123.24
|334
|2009.05.12 17:52
|close
|165
|0.10
|1.52626
|0.00000
|0.00000
|2.16
|3125.40
|335
|2009.05.12 18:20
|sell
|171
|0.01
|1.52461
|1.54561
|1.52431
|336
|2009.05.12 18:28
|sell
|172
|0.03
|1.52512
|1.54562
|1.52482
|337
|2009.05.12 18:30
|t/p
|172
|0.03
|1.52482
|1.54562
|1.52482
|0.09
|3125.49
|338
|2009.05.12 18:30
|close
|171
|0.01
|1.52482
|1.54561
|1.52431
|-0.02
|3125.47
|339
|2009.05.12 18:55
|close
|164
|0.09
|1.52667
|0.00000
|0.00000
|1.58
|3127.05
|340
|2009.05.12 18:55
|close
|163
|0.08
|1.52707
|0.00000
|0.00000
|1.06
|3128.11
|341
|2009.05.12 18:58
|close
|162
|0.07
|1.52749
|0.00000
|0.00000
|0.63
|3128.74
|342
|2009.05.12 19:40
|sell
|173
|0.01
|1.52650
|1.54750
|1.52620
|343
|2009.05.12 19:41
|buy
|174
|0.05
|1.52659
|0.00000
|0.00000
|344
|2009.05.12 19:44
|t/p
|173
|0.01
|1.52620
|1.54750
|1.52620
|0.03
|3128.77
|345
|2009.05.12 21:06
|close
|174
|0.05
|1.52765
|0.00000
|0.00000
|0.53
|3129.30
|346
|2009.05.12 21:25
|sell
|175
|0.01
|1.52720
|1.54820
|1.52690
|347
|2009.05.12 21:42
|t/p
|175
|0.01
|1.52690
|1.54820
|1.52690
|0.03
|3129.33
|348
|2009.05.12 21:42
|buy
|176
|0.05
|1.52655
|0.00000
|0.00000
|349
|2009.05.12 21:43
|buy
|177
|0.06
|1.52574
|0.00000
|0.00000
|350
|2009.05.12 21:43
|buy
|178
|0.07
|1.52484
|0.00000
|0.00000
|351
|2009.05.12 21:51
|close
|178
|0.07
|1.52662
|0.00000
|0.00000
|1.24
|3130.57
|352
|2009.05.12 22:02
|close
|177
|0.06
|1.52707
|0.00000
|0.00000
|0.80
|3131.37
|353
|2009.05.12 23:00
|sell
|179
|0.01
|1.52664
|1.54764
|1.52634
|354
|2009.05.12 23:13
|sell
|180
|0.03
|1.52716
|1.54766
|1.52686
|355
|2009.05.12 23:13
|close
|176
|0.05
|1.52755
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3131.87
|356
|2009.05.12 23:13
|sell
|181
|0.09
|1.52770
|1.54770
|1.52740
|357
|2009.05.12 23:14
|t/p
|181
|0.09
|1.52740
|1.54770
|1.52740
|0.27
|3132.14
|358
|2009.05.12 23:14
|close
|180
|0.03
|1.52737
|1.54766
|1.52686
|-0.06
|3132.08
|359
|2009.05.12 23:14
|close
|179
|0.01
|1.52740
|1.54764
|1.52634
|-0.08
|3132.00
|360
|2009.05.12 23:17
|close
|161
|0.06
|1.52824
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3132.50
|361
|2009.05.12 23:18
|close
|150
|0.09
|1.52882
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3133.01
|362
|2009.05.12 23:20
|buy
|182
|0.02
|1.53000
|0.00000
|0.00000
|363
|2009.05.12 23:20
|close
|149
|0.08
|1.52981
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3133.52
|364
|2009.05.12 23:21
|buy
|183
|0.02
|1.53083
|0.00000
|0.00000
|365
|2009.05.12 23:38
|buy
|184
|0.03
|1.53166
|0.00000
|0.00000
|366
|2009.05.12 23:39
|buy
|185
|0.04
|1.53248
|0.00000
|0.00000
|367
|2009.05.12 23:52
|buy
|186
|0.06
|1.52919
|0.00000
|0.00000
|368
|2009.05.13 00:05
|sell
|187
|0.01
|1.52927
|1.55027
|1.52897
|369
|2009.05.13 00:08
|sell
|188
|0.03
|1.52980
|1.55030
|1.52950
|370
|2009.05.13 00:11
|sell
|189
|0.09
|1.53034
|1.55034
|1.53004
|371
|2009.05.13 00:11
|close
|186
|0.06
|1.53044
|0.00000
|0.00000
|0.74
|3134.27
|372
|2009.05.13 00:12
|sell
|190
|0.27
|1.53087
|1.55037
|1.53057
|373
|2009.05.13 00:13
|sell
|191
|0.81
|1.53138
|1.55038
|1.53108
|374
|2009.05.13 00:14
|close
|191
|0.81
|1.53112
|1.55038
|1.53108
|2.11
|3136.38
|375
|2009.05.13 00:14
|close
|190
|0.27
|1.53107
|1.55037
|1.53057
|-0.54
|3135.84
|376
|2009.05.13 00:14
|close
|189
|0.09
|1.53101
|1.55034
|1.53004
|-0.60
|3135.24
|377
|2009.05.13 00:14
|close
|188
|0.03
|1.53095
|1.55030
|1.52950
|-0.35
|3134.89
|378
|2009.05.13 00:14
|close
|187
|0.01
|1.53089
|1.55027
|1.52897
|-0.16
|3134.73
|379
|2009.05.13 01:00
|sell
|192
|0.01
|1.53017
|1.55117
|1.52987
|380
|2009.05.13 01:01
|t/p
|192
|0.01
|1.52987
|1.55117
|1.52987
|0.03
|3134.76
|381
|2009.05.13 01:11
|buy
|193
|0.06
|1.52915
|0.00000
|0.00000
|382
|2009.05.13 01:56
|buy
|194
|0.07
|1.52835
|0.00000
|0.00000
|383
|2009.05.13 02:04
|close
|194
|0.07
|1.53002
|0.00000
|0.00000
|1.16
|3135.92
|384
|2009.05.13 02:05
|close
|193
|0.06
|1.53043
|0.00000
|0.00000
|0.77
|3136.69
|385
|2009.05.13 02:10
|buy
|195
|0.01
|1.53053
|1.50953
|1.53083
|386
|2009.05.13 02:11
|t/p
|195
|0.01
|1.53083
|1.50953
|1.53083
|0.03
|3136.72
|387
|2009.05.13 03:15
|sell
|196
|0.01
|1.52999
|1.55099
|1.52969
|388
|2009.05.13 03:26
|sell
|197
|0.03
|1.53053
|1.55103
|1.53023
|389
|2009.05.13 03:32
|sell
|198
|0.09
|1.53106
|1.55106
|1.53076
|390
|2009.05.13 03:35
|t/p
|198
|0.09
|1.53076
|1.55106
|1.53076
|0.27
|3136.99
|391
|2009.05.13 03:35
|close
|197
|0.03
|1.53076
|1.55103
|1.53023
|-0.07
|3136.92
|392
|2009.05.13 03:35
|close
|196
|0.01
|1.53080
|1.55099
|1.52969
|-0.08
|3136.84
|393
|2009.05.13 04:10
|sell
|199
|0.01
|1.53034
|1.55134
|1.53004
|394
|2009.05.13 04:11
|t/p
|199
|0.01
|1.53004
|1.55134
|1.53004
|0.03
|3136.87
|395
|2009.05.13 04:17
|buy
|200
|0.06
|1.52918
|0.00000
|0.00000
|396
|2009.05.13 05:05
|buy
|201
|0.01
|1.53015
|1.50915
|1.53045
|397
|2009.05.13 05:11
|buy
|202
|0.03
|1.52962
|1.50912
|1.52992
|398
|2009.05.13 05:19
|t/p
|202
|0.03
|1.52992
|1.50912
|1.52992
|0.09
|3136.96
|399
|2009.05.13 05:19
|close
|201
|0.01
|1.52995
|1.50915
|1.53045
|-0.02
|3136.94
|400
|2009.05.13 05:20
|close
|200
|0.06
|1.53047
|0.00000
|0.00000
|0.77
|3137.71
|401
|2009.05.13 05:50
|close
|182
|0.02
|1.53255
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3138.21
|402
|2009.05.13 05:51
|buy
|203
|0.04
|1.53330
|0.00000
|0.00000
|403
|2009.05.13 06:04
|buy
|204
|0.06
|1.53002
|0.00000
|0.00000
|404
|2009.05.13 06:07
|buy
|205
|0.07
|1.52920
|0.00000
|0.00000
|405
|2009.05.13 06:10
|sell
|206
|0.01
|1.52958
|1.55058
|1.52928
|406
|2009.05.13 06:15
|t/p
|206
|0.01
|1.52928
|1.55058
|1.52928
|0.03
|3138.24
|407
|2009.05.13 06:39
|close
|205
|0.07
|1.53087
|0.00000
|0.00000
|1.17
|3139.41
|408
|2009.05.13 06:43
|buy
|207
|0.07
|1.52920
|0.00000
|0.00000
|409
|2009.05.13 06:56
|buy
|208
|0.08
|1.52837
|0.00000
|0.00000
|410
|2009.05.13 06:58
|buy
|209
|0.09
|1.52756
|0.00000
|0.00000
|411
|2009.05.13 07:02
|buy
|210
|0.10
|1.52676
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.05.13 07:12
|buy
|211
|0.11
|1.52593
|0.00000
|0.00000
|413
|2009.05.13 07:16
|buy
|212
|0.12
|1.52512
|0.00000
|0.00000
|414
|2009.05.13 07:49
|close
|203
|0.04
|1.52779
|0.00000
|0.00000
|-2.20
|3137.21
|415
|2009.05.13 07:49
|close
|212
|0.12
|1.52779
|0.00000
|0.00000
|3.21
|3140.42
|416
|2009.05.13 07:50
|buy
|213
|0.01
|1.52818
|1.50718
|1.52848
|417
|2009.05.13 07:50
|buy
|214
|0.03
|1.52767
|1.50717
|1.52797
|418
|2009.05.13 07:53
|t/p
|214
|0.03
|1.52797
|1.50717
|1.52797
|0.09
|3140.51
|419
|2009.05.13 07:53
|close
|213
|0.01
|1.52797
|1.50718
|1.52848
|-0.02
|3140.49
|420
|2009.05.13 08:18
|close
|185
|0.04
|1.52838
|0.00000
|0.00000
|-1.64
|3138.85
|421
|2009.05.13 08:18
|close
|211
|0.11
|1.52838
|0.00000
|0.00000
|2.70
|3141.55
|422
|2009.05.13 08:18
|close
|184
|0.03
|1.52870
|0.00000
|0.00000
|-0.89
|3140.66
|423
|2009.05.13 08:18
|close
|210
|0.10
|1.52870
|0.00000
|0.00000
|1.94
|3142.60
|424
|2009.05.13 08:18
|close
|209
|0.09
|1.52883
|0.00000
|0.00000
|1.15
|3143.75
|425
|2009.05.13 08:26
|buy
|215
|0.06
|1.52757
|0.00000
|0.00000
|426
|2009.05.13 08:27
|buy
|216
|0.07
|1.52673
|0.00000
|0.00000
|427
|2009.05.13 08:41
|close
|216
|0.07
|1.52839
|0.00000
|0.00000
|1.16
|3144.91
|428
|2009.05.13 08:41
|close
|215
|0.06
|1.52883
|0.00000
|0.00000
|0.76
|3145.67
|429
|2009.05.13 08:42
|close
|208
|0.08
|1.52922
|0.00000
|0.00000
|0.68
|3146.35
|430
|2009.05.13 08:46
|close
|207
|0.07
|1.52992
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3146.85
|431
|2009.05.13 08:47
|close
|204
|0.06
|1.53085
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3147.35
|432
|2009.05.13 08:48
|buy
|217
|0.02
|1.53164
|0.00000
|0.00000
|433
|2009.05.13 08:49
|buy
|218
|0.03
|1.53244
|0.00000
|0.00000
|434
|2009.05.13 08:53
|buy
|219
|0.04
|1.53326
|0.00000
|0.00000
|435
|2009.05.13 09:08
|buy
|220
|0.06
|1.53001
|0.00000
|0.00000
|436
|2009.05.13 09:10
|buy
|221
|0.07
|1.52918
|0.00000
|0.00000
|437
|2009.05.13 09:26
|close
|221
|0.07
|1.53082
|0.00000
|0.00000
|1.14
|3148.49
|438
|2009.05.13 09:26
|close
|220
|0.06
|1.53124
|0.00000
|0.00000
|0.73
|3149.22
|439
|2009.05.13 09:31
|buy
|222
|0.06
|1.53002
|0.00000
|0.00000
|440
|2009.05.13 09:31
|buy
|223
|0.07
|1.52921
|0.00000
|0.00000
|441
|2009.05.13 09:31
|buy
|224
|0.08
|1.52828
|0.00000
|0.00000
|442
|2009.05.13 09:32
|buy
|225
|0.09
|1.52745
|0.00000
|0.00000
|443
|2009.05.13 09:33
|buy
|226
|0.10
|1.52664
|0.00000
|0.00000
|444
|2009.05.13 09:34
|buy
|227
|0.11
|1.52583
|0.00000
|0.00000
|445
|2009.05.13 09:35
|sell
|228
|0.01
|1.52588
|1.54688
|1.52558
|446
|2009.05.13 09:36
|t/p
|228
|0.01
|1.52558
|1.54688
|1.52558
|0.03
|3149.25
|447
|2009.05.13 09:36
|buy
|229
|0.12
|1.52501
|0.00000
|0.00000
|448
|2009.05.13 09:42
|buy
|230
|0.13
|1.52417
|0.00000
|0.00000
|449
|2009.05.13 09:42
|buy
|231
|0.14
|1.52336
|0.00000
|0.00000
|450
|2009.05.13 09:45
|buy
|232
|0.15
|1.52256
|0.00000
|0.00000
|451
|2009.05.13 09:46
|buy
|233
|0.16
|1.52173
|0.00000
|0.00000
|452
|2009.05.13 09:46
|buy
|234
|0.17
|1.52092
|0.00000
|0.00000
|453
|2009.05.13 09:49
|buy
|235
|0.18
|1.52011
|0.00000
|0.00000
|454
|2009.05.13 09:50
|buy
|236
|0.19
|1.51930
|0.00000
|0.00000
|455
|2009.05.13 09:50
|buy
|237
|0.20
|1.51849
|0.00000
|0.00000
|456
|2009.05.13 09:51
|buy
|238
|0.21
|1.51765
|0.00000
|0.00000
|457
|2009.05.13 09:56
|buy
|239
|0.22
|1.51684
|0.00000
|0.00000
|458
|2009.05.13 10:03
|buy
|240
|0.23
|1.51603
|0.00000
|0.00000
|459
|2009.05.13 10:03
|buy
|241
|0.24
|1.51517
|0.00000
|0.00000
|460
|2009.05.13 10:03
|buy
|242
|0.25
|1.51436
|0.00000
|0.00000
|461
|2009.05.13 10:07
|close
|219
|0.04
|1.51736
|0.00000
|0.00000
|-6.36
|3142.89
|462
|2009.05.13 10:07
|close
|242
|0.25
|1.51736
|0.00000
|0.00000
|7.50
|3150.39
|463
|2009.05.13 10:07
|close
|218
|0.03
|1.51753
|0.00000
|0.00000
|-4.47
|3145.92
|464
|2009.05.13 10:07
|close
|241
|0.24
|1.51753
|0.00000
|0.00000
|5.66
|3151.58
|465
|2009.05.13 10:07
|close
|217
|0.02
|1.51773
|0.00000
|0.00000
|-2.78
|3148.80
|466
|2009.05.13 10:07
|close
|240
|0.23
|1.51773
|0.00000
|0.00000
|3.91
|3152.71
|467
|2009.05.13 10:07
|close
|183
|0.02
|1.51847
|0.00000
|0.00000
|-2.48
|3150.22
|468
|2009.05.13 10:07
|close
|239
|0.22
|1.51847
|0.00000
|0.00000
|3.58
|3153.80
|469
|2009.05.13 10:30
|buy
|243
|0.18
|1.51683
|0.00000
|0.00000
|470
|2009.05.13 10:34
|buy
|244
|0.19
|1.51598
|0.00000
|0.00000
|471
|2009.05.13 10:46
|buy
|245
|0.20
|1.51516
|0.00000
|0.00000
|472
|2009.05.13 10:55
|buy
|246
|0.01
|1.51680
|1.49580
|1.51710
|473
|2009.05.13 10:55
|buy
|247
|0.03
|1.51628
|1.49578
|1.51658
|474
|2009.05.13 10:56
|buy
|248
|0.09
|1.51577
|1.49577
|1.51607
|475
|2009.05.13 10:56
|t/p
|248
|0.09
|1.51607
|1.49577
|1.51607
|0.27
|3154.07
|476
|2009.05.13 10:56
|close
|247
|0.03
|1.51607
|1.49578
|1.51658
|-0.06
|3154.01
|477
|2009.05.13 10:56
|close
|246
|0.01
|1.51607
|1.49580
|1.51710
|-0.07
|3153.94
|478
|2009.05.13 11:06
|close
|222
|0.06
|1.51899
|0.00000
|0.00000
|-6.62
|3147.32
|479
|2009.05.13 11:06
|close
|245
|0.20
|1.51899
|0.00000
|0.00000
|7.66
|3154.98
|480
|2009.05.13 11:18
|buy
|249
|0.19
|1.51513
|0.00000
|0.00000
|481
|2009.05.13 11:34
|buy
|250
|0.20
|1.51431
|0.00000
|0.00000
|482
|2009.05.13 12:04
|buy
|251
|0.21
|1.51350
|0.00000
|0.00000
|483
|2009.05.13 12:32
|sell
|252
|0.02
|1.51160
|0.00000
|0.00000
|484
|2009.05.13 12:36
|sell
|253
|0.02
|1.51072
|0.00000
|0.00000
|485
|2009.05.13 12:37
|sell
|254
|0.03
|1.50990
|0.00000
|0.00000
|486
|2009.05.13 12:55
|buy
|255
|0.01
|1.51273
|1.49173
|1.51303
|487
|2009.05.13 12:57
|buy
|256
|0.03
|1.51190
|1.49140
|1.51220
|488
|2009.05.13 12:58
|t/p
|256
|0.03
|1.51220
|1.49140
|1.51220
|0.09
|3155.07
|489
|2009.05.13 12:58
|close
|255
|0.01
|1.51224
|1.49173
|1.51303
|-0.05
|3155.02
|490
|2009.05.13 13:08
|sell
|257
|0.05
|1.51241
|0.00000
|0.00000
|491
|2009.05.13 13:39
|sell
|258
|0.05
|1.50905
|0.00000
|0.00000
|492
|2009.05.13 13:50
|buy
|259
|0.01
|1.51307
|1.49207
|1.51337
|493
|2009.05.13 13:50
|buy
|260
|0.03
|1.51256
|1.49206
|1.51286
|494
|2009.05.13 13:53
|buy
|261
|0.09
|1.51205
|1.49205
|1.51235
|495
|2009.05.13 13:55
|t/p
|261
|0.09
|1.51235
|1.49205
|1.51235
|0.27
|3155.29
|496
|2009.05.13 13:55
|close
|260
|0.03
|1.51235
|1.49206
|1.51286
|-0.06
|3155.23
|497
|2009.05.13 13:55
|close
|259
|0.01
|1.51235
|1.49207
|1.51337
|-0.07
|3155.16
|498
|2009.05.13 15:20
|close
|223
|0.07
|1.51830
|0.00000
|0.00000
|-7.64
|3147.52
|499
|2009.05.13 15:20
|close
|251
|0.21
|1.51830
|0.00000
|0.00000
|10.08
|3157.60
|500
|2009.05.13 15:20
|close
|258
|0.05
|1.51875
|0.00000
|0.00000
|-4.85
|3152.75
|501
|2009.05.13 15:20
|close
|250
|0.20
|1.51835
|0.00000
|0.00000
|8.08
|3160.83
|502
|2009.05.13 15:55
|sell
|262
|0.01
|1.51664
|1.53764
|1.51634
|503
|2009.05.13 16:02
|sell
|263
|0.03
|1.51720
|1.53770
|1.51690
|504
|2009.05.13 16:10
|sell
|264
|0.09
|1.51772
|1.53772
|1.51742
|505
|2009.05.13 16:10
|sell
|265
|0.27
|1.51823
|1.53773
|1.51793
|506
|2009.05.13 16:11
|close
|254
|0.03
|1.51911
|0.00000
|0.00000
|-2.76
|3158.07
|507
|2009.05.13 16:11
|close
|249
|0.19
|1.51871
|0.00000
|0.00000
|6.80
|3164.87
|508
|2009.05.13 16:11
|sell
|266
|0.81
|1.51875
|1.53775
|1.51845
|509
|2009.05.13 16:12
|close
|253
|0.02
|1.51951
|0.00000
|0.00000
|-1.76
|3163.11
|510
|2009.05.13 16:12
|close
|244
|0.19
|1.51911
|0.00000
|0.00000
|5.95
|3169.06
|511
|2009.05.13 16:13
|sell
|267
|2.43
|1.51927
|1.53777
|1.51897
|512
|2009.05.13 16:13
|close
|252
|0.02
|1.51997
|0.00000
|0.00000
|-1.67
|3167.39
|513
|2009.05.13 16:13
|close
|243
|0.18
|1.51957
|0.00000
|0.00000
|4.94
|3172.33
|514
|2009.05.13 16:13
|sell
|268
|7.29
|1.51980
|1.53780
|1.51950
|515
|2009.05.13 16:14
|close
|268
|7.29
|1.51952
|1.53780
|1.51950
|20.41
|3192.74
|516
|2009.05.13 16:14
|close
|267
|2.43
|1.51952
|1.53777
|1.51897
|-6.08
|3186.66
|517
|2009.05.13 16:14
|close
|266
|0.81
|1.51949
|1.53775
|1.51845
|-5.99
|3180.67
|518
|2009.05.13 16:14
|close
|265
|0.27
|1.51949
|1.53773
|1.51793
|-3.40
|3177.27
|519
|2009.05.13 16:14
|close
|264
|0.09
|1.51946
|1.53772
|1.51742
|-1.56
|3175.71
|520
|2009.05.13 16:14
|close
|263
|0.03
|1.51946
|1.53770
|1.51690
|-0.68
|3175.03
|521
|2009.05.13 16:14
|close
|262
|0.01
|1.51947
|1.53764
|1.51634
|-0.29
|3174.74
|522
|2009.05.13 16:15
|close
|257
|0.05
|1.52052
|0.00000
|0.00000
|-4.05
|3170.69
|523
|2009.05.13 16:15
|close
|238
|0.21
|1.52012
|0.00000
|0.00000
|5.18
|3175.87
|524
|2009.05.13 16:32
|buy
|269
|0.15
|1.51768
|0.00000
|0.00000
|525
|2009.05.13 16:34
|buy
|270
|0.16
|1.51686
|0.00000
|0.00000
|526
|2009.05.13 16:35
|sell
|271
|0.01
|1.51649
|1.53749
|1.51619
|527
|2009.05.13 16:37
|t/p
|271
|0.01
|1.51619
|1.53749
|1.51619
|0.03
|3175.90
|528
|2009.05.13 16:58
|buy
|272
|0.17
|1.51605
|0.00000
|0.00000
|529
|2009.05.13 17:08
|buy
|273
|0.18
|1.51524
|0.00000
|0.00000
|530
|2009.05.13 17:09
|buy
|274
|0.19
|1.51440
|0.00000
|0.00000
|531
|2009.05.13 17:33
|buy
|275
|0.20
|1.51358
|0.00000
|0.00000
|532
|2009.05.13 17:55
|buy
|276
|0.01
|1.51580
|1.49480
|1.51610
|533
|2009.05.13 17:56
|buy
|277
|0.03
|1.51530
|1.49480
|1.51560
|534
|2009.05.13 17:57
|buy
|278
|0.09
|1.51479
|1.49479
|1.51509
|535
|2009.05.13 17:58
|t/p
|278
|0.09
|1.51509
|1.49479
|1.51509
|0.27
|3176.17
|536
|2009.05.13 17:58
|close
|277
|0.03
|1.51511
|1.49480
|1.51560
|-0.06
|3176.11
|537
|2009.05.13 17:58
|close
|276
|0.01
|1.51511
|1.49480
|1.51610
|-0.07
|3176.04
|538
|2009.05.13 18:35
|buy
|279
|0.01
|1.51523
|1.49423
|1.51553
|539
|2009.05.13 18:40
|t/p
|279
|0.01
|1.51553
|1.49423
|1.51553
|0.03
|3176.07
|540
|2009.05.13 19:25
|sell
|280
|0.02
|1.51279
|0.00000
|0.00000
|541
|2009.05.13 19:55
|buy
|281
|0.01
|1.51542
|1.49442
|1.51572
|542
|2009.05.13 19:56
|buy
|282
|0.03
|1.51490
|1.49440
|1.51520
|543
|2009.05.13 19:58
|buy
|283
|0.09
|1.51439
|1.49439
|1.51469
|544
|2009.05.13 20:04
|t/p
|283
|0.09
|1.51469
|1.49439
|1.51469
|0.27
|3176.34
|545
|2009.05.13 20:04
|close
|282
|0.03
|1.51469
|1.49440
|1.51520
|-0.06
|3176.28
|546
|2009.05.13 20:04
|close
|281
|0.01
|1.51469
|1.49442
|1.51572
|-0.07
|3176.21
|547
|2009.05.13 21:55
|sell
|284
|0.01
|1.51521
|1.53621
|1.51491
|548
|2009.05.13 21:55
|sell
|285
|0.03
|1.51579
|1.53629
|1.51549
|549
|2009.05.13 22:01
|t/p
|285
|0.03
|1.51549
|1.53629
|1.51549
|0.09
|3176.30
|550
|2009.05.13 22:01
|close
|284
|0.01
|1.51549
|1.53621
|1.51491
|-0.03
|3176.27
|551
|2009.05.13 23:30
|buy
|286
|0.01
|1.51530
|1.49430
|1.51560
|552
|2009.05.13 23:30
|buy
|287
|0.03
|1.51476
|1.49426
|1.51506
|553
|2009.05.13 23:31
|buy
|288
|0.09
|1.51423
|1.49423
|1.51453
|554
|2009.05.13 23:33
|buy
|289
|0.27
|1.51369
|1.49419
|1.51399
|555
|2009.05.13 23:38
|buy
|290
|0.81
|1.51317
|1.49417
|1.51347
|556
|2009.05.13 23:43
|close
|290
|0.81
|1.51346
|1.49417
|1.51347
|2.35
|3178.62
|557
|2009.05.13 23:43
|close
|289
|0.27
|1.51351
|1.49419
|1.51399
|-0.48
|3178.14
|558
|2009.05.13 23:43
|close
|288
|0.09
|1.51357
|1.49423
|1.51453
|-0.60
|3177.54
|559
|2009.05.13 23:43
|close
|287
|0.03
|1.51362
|1.49426
|1.51506
|-0.34
|3177.20
|560
|2009.05.13 23:43
|close
|286
|0.01
|1.51359
|1.49430
|1.51560
|-0.17
|3177.03
|561
|2009.05.13 23:51
|sell
|291
|0.02
|1.51196
|0.00000
|0.00000
|562
|2009.05.13 23:51
|sell
|292
|0.03
|1.51113
|0.00000
|0.00000
|563
|2009.05.13 23:51
|sell
|293
|0.04
|1.51018
|0.00000
|0.00000
|564
|2009.05.14 00:30
|buy
|294
|0.01
|1.51280
|1.49180
|1.51310
|565
|2009.05.14 00:31
|buy
|295
|0.03
|1.51226
|1.49176
|1.51256
|566
|2009.05.14 00:32
|t/p
|295
|0.03
|1.51256
|1.49176
|1.51256
|0.09
|3177.12
|567
|2009.05.14 00:32
|close
|294
|0.01
|1.51256
|1.49180
|1.51310
|-0.02
|3177.10
|568
|2009.05.14 01:50
|sell
|296
|0.01
|1.51220
|1.53320
|1.51190
|569
|2009.05.14 01:54
|sell
|297
|0.03
|1.51272
|1.53322
|1.51242
|570
|2009.05.14 01:55
|sell
|298
|0.09
|1.51324
|1.53324
|1.51294
|571
|2009.05.14 02:00
|t/p
|298
|0.09
|1.51294
|1.53324
|1.51294
|0.27
|3177.37
|572
|2009.05.14 02:00
|close
|297
|0.03
|1.51289
|1.53322
|1.51242
|-0.05
|3177.32
|573
|2009.05.14 02:00
|close
|296
|0.01
|1.51289
|1.53320
|1.51190
|-0.07
|3177.25
|574
|2009.05.14 03:20
|buy
|299
|0.01
|1.51222
|1.49122
|1.51252
|575
|2009.05.14 03:24
|buy
|300
|0.03
|1.51170
|1.49120
|1.51200
|576
|2009.05.14 03:25
|t/p
|300
|0.03
|1.51200
|1.49120
|1.51200
|0.09
|3177.34
|577
|2009.05.14 03:25
|close
|299
|0.01
|1.51201
|1.49122
|1.51252
|-0.02
|3177.32
|578
|2009.05.14 03:45
|buy
|301
|0.01
|1.51231
|1.49131
|1.51261
|579
|2009.05.14 03:48
|buy
|302
|0.03
|1.51181
|1.49131
|1.51211
|580
|2009.05.14 04:15
|t/p
|302
|0.03
|1.51211
|1.49131
|1.51211
|0.09
|3177.41
|581
|2009.05.14 04:15
|close
|301
|0.01
|1.51214
|1.49131
|1.51261
|-0.02
|3177.39
|582
|2009.05.14 05:25
|sell
|303
|0.01
|1.51311
|1.53411
|1.51281
|583
|2009.05.14 05:30
|sell
|304
|0.03
|1.51365
|1.53415
|1.51335
|584
|2009.05.14 05:44
|t/p
|304
|0.03
|1.51335
|1.53415
|1.51335
|0.09
|3177.48
|585
|2009.05.14 05:44
|close
|303
|0.01
|1.51334
|1.53411
|1.51281
|-0.02
|3177.46
|586
|2009.05.14 07:15
|sell
|305
|0.01
|1.51238
|1.53338
|1.51208
|587
|2009.05.14 07:16
|t/p
|305
|0.01
|1.51208
|1.53338
|1.51208
|0.03
|3177.49
|588
|2009.05.14 08:35
|sell
|306
|0.01
|1.51274
|1.53374
|1.51244
|589
|2009.05.14 08:41
|sell
|307
|0.03
|1.51326
|1.53376
|1.51296
|590
|2009.05.14 08:43
|sell
|308
|0.09
|1.51378
|1.53378
|1.51348
|591
|2009.05.14 08:47
|sell
|309
|0.27
|1.51429
|1.53379
|1.51399
|592
|2009.05.14 08:47
|sell
|310
|0.81
|1.51480
|1.53380
|1.51450
|593
|2009.05.14 08:48
|close
|310
|0.81
|1.51455
|1.53380
|1.51450
|2.02
|3179.51
|594
|2009.05.14 08:48
|close
|309
|0.27
|1.51455
|1.53379
|1.51399
|-0.71
|3178.80
|595
|2009.05.14 08:48
|close
|308
|0.09
|1.51453
|1.53378
|1.51348
|-0.68
|3178.12
|596
|2009.05.14 08:48
|close
|307
|0.03
|1.51453
|1.53376
|1.51296
|-0.38
|3177.74
|597
|2009.05.14 08:48
|close
|306
|0.01
|1.51452
|1.53374
|1.51244
|-0.18
|3177.56
|598
|2009.05.14 09:25
|sell
|311
|0.01
|1.51313
|1.53413
|1.51283
|599
|2009.05.14 09:26
|sell
|312
|0.03
|1.51365
|1.53415
|1.51335
|600
|2009.05.14 09:27
|t/p
|312
|0.03
|1.51335
|1.53415
|1.51335
|0.09
|3177.65
|601
|2009.05.14 09:27
|close
|311
|0.01
|1.51334
|1.53413
|1.51283
|-0.02
|3177.63
|602
|2009.05.14 10:33
|sell
|313
|0.05
|1.50935
|0.00000
|0.00000
|603
|2009.05.14 10:35
|sell
|314
|0.06
|1.50852
|0.00000
|0.00000
|604
|2009.05.14 10:42
|sell
|315
|0.07
|1.50754
|0.00000
|0.00000
|605
|2009.05.14 10:42
|sell
|316
|0.08
|1.50670
|0.00000
|0.00000
|606
|2009.05.14 11:20
|buy
|317
|0.01
|1.50991
|1.48891
|1.51021
|607
|2009.05.14 11:20
|buy
|318
|0.03
|1.50939
|1.48889
|1.50969
|608
|2009.05.14 11:20
|buy
|319
|0.09
|1.50888
|1.48888
|1.50918
|609
|2009.05.14 11:20
|buy
|320
|0.27
|1.50836
|1.48886
|1.50866
|610
|2009.05.14 11:21
|close
|320
|0.27
|1.50862
|1.48886
|1.50866
|0.70
|3178.33
|611
|2009.05.14 11:21
|close
|319
|0.09
|1.50862
|1.48888
|1.50918
|-0.23
|3178.10
|612
|2009.05.14 11:21
|close
|318
|0.03
|1.50866
|1.48889
|1.50969
|-0.22
|3177.88
|613
|2009.05.14 11:21
|close
|317
|0.01
|1.50866
|1.48891
|1.51021
|-0.12
|3177.76
|614
|2009.05.14 12:45
|buy
|321
|0.01
|1.51110
|1.49010
|1.51140
|615
|2009.05.14 12:45
|buy
|322
|0.03
|1.51058
|1.49008
|1.51088
|616
|2009.05.14 12:46
|buy
|323
|0.09
|1.50999
|1.48999
|1.51029
|617
|2009.05.14 12:47
|t/p
|323
|0.09
|1.51029
|1.48999
|1.51029
|0.27
|3178.03
|618
|2009.05.14 12:47
|close
|322
|0.03
|1.51031
|1.49008
|1.51088
|-0.08
|3177.95
|619
|2009.05.14 12:47
|close
|321
|0.01
|1.51035
|1.49010
|1.51140
|-0.07
|3177.88
|620
|2009.05.14 14:01
|sell
|324
|0.10
|1.51360
|0.00000
|0.00000
|621
|2009.05.14 14:15
|sell
|325
|0.01
|1.51446
|1.53546
|1.51416
|622
|2009.05.14 14:15
|sell
|326
|0.03
|1.51497
|1.53547
|1.51467
|623
|2009.05.14 14:17
|t/p
|326
|0.03
|1.51467
|1.53547
|1.51467
|0.09
|3177.97
|624
|2009.05.14 14:17
|close
|325
|0.01
|1.51467
|1.53546
|1.51416
|-0.02
|3177.95
|625
|2009.05.14 15:18
|close
|316
|0.08
|1.51974
|0.00000
|0.00000
|-10.43
|3167.52
|626
|2009.05.14 15:18
|close
|275
|0.20
|1.51934
|0.00000
|0.00000
|11.45
|3178.98
|627
|2009.05.14 15:21
|close
|315
|0.07
|1.51994
|0.00000
|0.00000
|-8.68
|3170.30
|628
|2009.05.14 15:21
|close
|274
|0.19
|1.51954
|0.00000
|0.00000
|9.71
|3180.01
|629
|2009.05.14 15:31
|close
|314
|0.06
|1.52009
|0.00000
|0.00000
|-6.94
|3173.07
|630
|2009.05.14 15:31
|close
|273
|0.18
|1.51969
|0.00000
|0.00000
|7.95
|3181.02
|631
|2009.05.14 15:38
|close
|313
|0.05
|1.52043
|0.00000
|0.00000
|-5.54
|3175.48
|632
|2009.05.14 15:38
|close
|272
|0.17
|1.52003
|0.00000
|0.00000
|6.70
|3182.18
|633
|2009.05.14 15:38
|close
|293
|0.04
|1.52057
|0.00000
|0.00000
|-4.18
|3178.00
|634
|2009.05.14 15:38
|close
|270
|0.16
|1.52017
|0.00000
|0.00000
|5.24
|3183.23
|635
|2009.05.14 15:38
|close
|292
|0.03
|1.52079
|0.00000
|0.00000
|-2.92
|3180.31
|636
|2009.05.14 15:38
|close
|269
|0.15
|1.52039
|0.00000
|0.00000
|4.02
|3184.34
|637
|2009.05.14 15:38
|close
|291
|0.02
|1.52090
|0.00000
|0.00000
|-1.80
|3182.53
|638
|2009.05.14 15:38
|close
|237
|0.20
|1.52050
|0.00000
|0.00000
|3.95
|3186.49
|639
|2009.05.14 15:48
|buy
|327
|0.14
|1.51849
|0.00000
|0.00000
|640
|2009.05.14 16:05
|sell
|328
|0.01
|1.51923
|1.54023
|1.51893
|641
|2009.05.14 16:11
|sell
|329
|0.03
|1.51974
|1.54024
|1.51944
|642
|2009.05.14 16:12
|sell
|330
|0.09
|1.52025
|1.54025
|1.51995
|643
|2009.05.14 16:12
|close
|280
|0.02
|1.52076
|0.00000
|0.00000
|-1.60
|3184.89
|644
|2009.05.14 16:12
|close
|327
|0.14
|1.52036
|0.00000
|0.00000
|2.61
|3187.50
|645
|2009.05.14 16:16
|t/p
|330
|0.09
|1.51995
|1.54025
|1.51995
|0.27
|3187.77
|646
|2009.05.14 16:16
|close
|329
|0.03
|1.51994
|1.54024
|1.51944
|-0.06
|3187.71
|647
|2009.05.14 16:16
|close
|328
|0.01
|1.51994
|1.54023
|1.51893
|-0.07
|3187.64
|648
|2009.05.14 16:24
|buy
|331
|0.14
|1.51849
|0.00000
|0.00000
|649
|2009.05.14 16:48
|buy
|332
|0.15
|1.51768
|0.00000
|0.00000
|650
|2009.05.14 17:30
|sell
|333
|0.01
|1.51928
|1.54028
|1.51898
|651
|2009.05.14 17:31
|sell
|334
|0.03
|1.51979
|1.54029
|1.51949
|652
|2009.05.14 17:35
|sell
|335
|0.09
|1.52030
|1.54030
|1.52000
|653
|2009.05.14 17:36
|sell
|336
|0.27
|1.52081
|1.54031
|1.52051
|654
|2009.05.14 17:42
|close
|336
|0.27
|1.52057
|1.54031
|1.52051
|0.65
|3188.29
|655
|2009.05.14 17:42
|close
|335
|0.09
|1.52057
|1.54030
|1.52000
|-0.24
|3188.05
|656
|2009.05.14 17:42
|close
|334
|0.03
|1.52059
|1.54029
|1.51949
|-0.24
|3187.81
|657
|2009.05.14 17:42
|close
|333
|0.01
|1.52059
|1.54028
|1.51898
|-0.13
|3187.68
|658
|2009.05.14 19:15
|sell
|337
|0.01
|1.52245
|1.54345
|1.52215
|659
|2009.05.14 19:20
|sell
|338
|0.03
|1.52297
|1.54347
|1.52267
|660
|2009.05.14 19:23
|sell
|339
|0.09
|1.52349
|1.54349
|1.52319
|661
|2009.05.14 19:24
|sell
|340
|0.27
|1.52400
|1.54350
|1.52370
|662
|2009.05.14 19:31
|close
|340
|0.27
|1.52375
|1.54350
|1.52370
|0.67
|3188.35
|663
|2009.05.14 19:31
|close
|339
|0.09
|1.52373
|1.54349
|1.52319
|-0.22
|3188.13
|664
|2009.05.14 19:31
|close
|338
|0.03
|1.52371
|1.54347
|1.52267
|-0.22
|3187.91
|665
|2009.05.14 19:31
|close
|337
|0.01
|1.52369
|1.54345
|1.52215
|-0.12
|3187.79
|666
|2009.05.14 21:25
|sell
|341
|0.01
|1.52238
|1.54338
|1.52208
|667
|2009.05.14 21:26
|t/p
|341
|0.01
|1.52208
|1.54338
|1.52208
|0.03
|3187.82
|668
|2009.05.14 22:15
|buy
|342
|0.01
|1.52269
|1.50169
|1.52299
|669
|2009.05.14 22:17
|buy
|343
|0.03
|1.52217
|1.50167
|1.52247
|670
|2009.05.14 22:39
|t/p
|343
|0.03
|1.52247
|1.50167
|1.52247
|0.09
|3187.91
|671
|2009.05.14 22:39
|close
|342
|0.01
|1.52249
|1.50169
|1.52299
|-0.02
|3187.89
|672
|2009.05.14 23:35
|sell
|344
|0.01
|1.52230
|1.54330
|1.52200
|673
|2009.05.14 23:42
|t/p
|344
|0.01
|1.52200
|1.54330
|1.52200
|0.03
|3187.92
|674
|2009.05.15 01:10
|sell
|345
|0.01
|1.52147
|1.54247
|1.52117
|675
|2009.05.15 01:13
|sell
|346
|0.03
|1.52199
|1.54249
|1.52169
|676
|2009.05.15 01:23
|sell
|347
|0.09
|1.52251
|1.54251
|1.52221
|677
|2009.05.15 01:31
|sell
|348
|0.27
|1.52304
|1.54254
|1.52274
|678
|2009.05.15 01:35
|close
|348
|0.27
|1.52280
|1.54254
|1.52274
|0.65
|3188.57
|679
|2009.05.15 01:35
|close
|347
|0.09
|1.52275
|1.54251
|1.52221
|-0.22
|3188.35
|680
|2009.05.15 01:35
|close
|346
|0.03
|1.52270
|1.54249
|1.52169
|-0.21
|3188.14
|681
|2009.05.15 01:35
|close
|345
|0.01
|1.52272
|1.54247
|1.52117
|-0.12
|3188.02
|682
|2009.05.15 02:30
|buy
|349
|0.01
|1.52249
|1.50149
|1.52279
|683
|2009.05.15 02:44
|t/p
|349
|0.01
|1.52279
|1.50149
|1.52279
|0.03
|3188.05
|684
|2009.05.15 04:05
|sell
|350
|0.01
|1.52217
|1.54317
|1.52187
|685
|2009.05.15 04:23
|t/p
|350
|0.01
|1.52187
|1.54317
|1.52187
|0.03
|3188.08
|686
|2009.05.15 04:50
|buy
|351
|0.01
|1.52308
|1.50208
|1.52338
|687
|2009.05.15 05:06
|t/p
|351
|0.01
|1.52338
|1.50208
|1.52338
|0.03
|3188.11
|688
|2009.05.15 05:40
|sell
|352
|0.01
|1.52214
|1.54314
|1.52184
|689
|2009.05.15 05:49
|sell
|353
|0.03
|1.52268
|1.54318
|1.52238
|690
|2009.05.15 06:00
|t/p
|353
|0.03
|1.52238
|1.54318
|1.52238
|0.09
|3188.20
|691
|2009.05.15 06:00
|close
|352
|0.01
|1.52234
|1.54314
|1.52184
|-0.02
|3188.18
|692
|2009.05.15 07:25
|buy
|354
|0.01
|1.52131
|1.50031
|1.52161
|693
|2009.05.15 07:26
|buy
|355
|0.03
|1.52080
|1.50030
|1.52110
|694
|2009.05.15 07:27
|t/p
|355
|0.03
|1.52110
|1.50030
|1.52110
|0.09
|3188.27
|695
|2009.05.15 07:27
|close
|354
|0.01
|1.52113
|1.50031
|1.52161
|-0.02
|3188.25
|696
|2009.05.15 08:25
|sell
|356
|0.01
|1.52068
|1.54168
|1.52038
|697
|2009.05.15 08:26
|sell
|357
|0.03
|1.52120
|1.54170
|1.52090
|698
|2009.05.15 08:30
|t/p
|357
|0.03
|1.52090
|1.54170
|1.52090
|0.09
|3188.34
|699
|2009.05.15 08:30
|close
|356
|0.01
|1.52090
|1.54168
|1.52038
|-0.02
|3188.32
|700
|2009.05.15 09:03
|buy
|358
|0.16
|1.51680
|0.00000
|0.00000
|701
|2009.05.15 09:32
|buy
|359
|0.17
|1.51597
|0.00000
|0.00000
|702
|2009.05.15 09:37
|sell
|360
|0.03
|1.51523
|0.00000
|0.00000
|703
|2009.05.15 09:50
|buy
|361
|0.01
|1.51830
|1.49730
|1.51860
|704
|2009.05.15 09:51
|buy
|362
|0.03
|1.51779
|1.49729
|1.51809
|705
|2009.05.15 09:51
|buy
|363
|0.09
|1.51726
|1.49726
|1.51756
|706
|2009.05.15 09:55
|t/p
|363
|0.09
|1.51756
|1.49726
|1.51756
|0.27
|3188.59
|707
|2009.05.15 09:55
|close
|362
|0.03
|1.51758
|1.49729
|1.51809
|-0.07
|3188.52
|708
|2009.05.15 09:55
|close
|361
|0.01
|1.51758
|1.49730
|1.51860
|-0.07
|3188.45
|709
|2009.05.15 10:45
|buy
|364
|0.01
|1.51736
|1.49636
|1.51766
|710
|2009.05.15 10:48
|buy
|365
|0.03
|1.51686
|1.49636
|1.51716
|711
|2009.05.15 10:54
|t/p
|365
|0.03
|1.51716
|1.49636
|1.51716
|0.09
|3188.54
|712
|2009.05.15 10:54
|close
|364
|0.01
|1.51717
|1.49636
|1.51766
|-0.02
|3188.52
|713
|2009.05.15 12:30
|sell
|366
|0.01
|1.51863
|1.53963
|1.51833
|714
|2009.05.15 12:30
|sell
|367
|0.03
|1.51913
|1.53963
|1.51883
|715
|2009.05.15 12:31
|sell
|368
|0.09
|1.51965
|1.53965
|1.51935
|716
|2009.05.15 12:33
|t/p
|368
|0.09
|1.51935
|1.53965
|1.51935
|0.27
|3188.79
|717
|2009.05.15 12:33
|close
|367
|0.03
|1.51930
|1.53963
|1.51883
|-0.05
|3188.74
|718
|2009.05.15 12:33
|close
|366
|0.01
|1.51930
|1.53963
|1.51833
|-0.07
|3188.67
|719
|2009.05.15 12:38
|close
|224
|0.08
|1.52035
|0.00000
|0.00000
|-6.38
|3182.29
|720
|2009.05.15 12:38
|close
|359
|0.17
|1.52035
|0.00000
|0.00000
|7.45
|3189.74
|721
|2009.05.15 12:54
|close
|324
|0.10
|1.52494
|0.00000
|0.00000
|-11.36
|3178.38
|722
|2009.05.15 12:54
|close
|358
|0.16
|1.52454
|0.00000
|0.00000
|12.38
|3190.76
|723
|2009.05.15 12:54
|close
|360
|0.03
|1.52492
|0.00000
|0.00000
|-2.91
|3187.85
|724
|2009.05.15 12:54
|close
|332
|0.15
|1.52452
|0.00000
|0.00000
|10.24
|3198.09
|725
|2009.05.15 12:54
|close
|331
|0.14
|1.52449
|0.00000
|0.00000
|8.38
|3206.48
|726
|2009.05.15 12:54
|close
|236
|0.19
|1.52449
|0.00000
|0.00000
|9.78
|3216.25
|727
|2009.05.15 12:54
|close
|235
|0.18
|1.52447
|0.00000
|0.00000
|7.77
|3224.03
|728
|2009.05.15 12:54
|close
|234
|0.17
|1.52445
|0.00000
|0.00000
|5.94
|3229.96
|729
|2009.05.15 12:54
|close
|233
|0.16
|1.52442
|0.00000
|0.00000
|4.23
|3234.19
|730
|2009.05.15 13:18
|close
|232
|0.15
|1.52461
|0.00000
|0.00000
|3.01
|3237.20
|731
|2009.05.15 13:18
|close
|231
|0.14
|1.52502
|0.00000
|0.00000
|2.27
|3239.47
|732
|2009.05.15 13:18
|close
|230
|0.13
|1.52543
|0.00000
|0.00000
|1.58
|3241.06
|733
|2009.05.15 13:19
|close
|229
|0.12
|1.52584
|0.00000
|0.00000
|0.95
|3242.00
|734
|2009.05.15 13:19
|close
|227
|0.11
|1.52635
|0.00000
|0.00000
|0.53
|3242.53
|735
|2009.05.15 13:22
|close
|226
|0.10
|1.52726
|0.00000
|0.00000
|0.58
|3243.11
|736
|2009.05.15 13:24
|buy
|369
|0.03
|1.52590
|0.00000
|0.00000
|737
|2009.05.15 13:36
|close
|369
|0.03
|1.52756
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3243.61
|738
|2009.05.15 13:39
|buy
|370
|0.03
|1.52662
|0.00000
|0.00000
|739
|2009.05.15 13:39
|buy
|371
|0.04
|1.52578
|0.00000
|0.00000
|740
|2009.05.15 13:41
|buy
|372
|0.05
|1.52492
|0.00000
|0.00000
|741
|2009.05.15 13:41
|buy
|373
|0.06
|1.52411
|0.00000
|0.00000
|742
|2009.05.15 13:49
|close
|373
|0.06
|1.52541
|0.00000
|0.00000
|0.78
|3244.39
|743
|2009.05.15 13:49
|close
|372
|0.05
|1.52592
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3244.89
|744
|2009.05.15 14:00
|close
|371
|0.04
|1.52702
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3245.39
|745
|2009.05.15 14:00
|buy
|374
|0.04
|1.52574
|0.00000
|0.00000
|746
|2009.05.15 14:02
|buy
|375
|0.05
|1.52488
|0.00000
|0.00000
|747
|2009.05.15 14:05
|sell
|376
|0.01
|1.52468
|1.54568
|1.52438
|748
|2009.05.15 14:10
|sell
|377
|0.03
|1.52519
|1.54569
|1.52489
|749
|2009.05.15 14:11
|t/p
|377
|0.03
|1.52489
|1.54569
|1.52489
|0.09
|3245.48
|750
|2009.05.15 14:11
|close
|376
|0.01
|1.52489
|1.54568
|1.52438
|-0.02
|3245.46
|751
|2009.05.15 14:13
|buy
|378
|0.06
|1.52406
|0.00000
|0.00000
|752
|2009.05.15 14:14
|buy
|379
|0.07
|1.52322
|0.00000
|0.00000
|753
|2009.05.15 14:30
|close
|379
|0.07
|1.52494
|0.00000
|0.00000
|1.21
|3246.67
|754
|2009.05.15 14:39
|close
|378
|0.06
|1.52540
|0.00000
|0.00000
|0.80
|3247.47
|755
|2009.05.15 14:39
|close
|375
|0.05
|1.52590
|0.00000
|0.00000
|0.51
|3247.98
|756
|2009.05.15 14:41
|close
|374
|0.04
|1.52700
|0.00000
|0.00000
|0.50
|3248.48
|757
|2009.05.15 14:44
|buy
|380
|0.03
|1.52828
|0.00000
|0.00000
|758
|2009.05.15 14:45
|close
|370
|0.03
|1.52814
|0.00000
|0.00000
|0.45
|3248.93
|759
|2009.05.15 14:45
|close
|225
|0.09
|1.52814
|0.00000
|0.00000
|0.58
|3249.51
|760
|2009.05.15 14:46
|buy
|381
|0.03
|1.52745
|0.00000
|0.00000
|761
|2009.05.15 14:47
|buy
|382
|0.04
|1.52663
|0.00000
|0.00000
|762
|2009.05.15 15:01
|buy
|383
|0.05
|1.52581
|0.00000
|0.00000
|763
|2009.05.15 15:06
|buy
|384
|0.06
|1.52498
|0.00000
|0.00000
|764
|2009.05.15 15:10
|sell
|385
|0.01
|1.52493
|1.54593
|1.52463
|765
|2009.05.15 15:11
|sell
|386
|0.03
|1.52544
|1.54594
|1.52514
|766
|2009.05.15 15:12
|sell
|387
|0.09
|1.52594
|1.54594
|1.52564
|767
|2009.05.15 15:14
|t/p
|387
|0.09
|1.52564
|1.54594
|1.52564
|0.27
|3249.78
|768
|2009.05.15 15:14
|close
|386
|0.03
|1.52564
|1.54594
|1.52514
|-0.06
|3249.72
|769
|2009.05.15 15:14
|close
|385
|0.01
|1.52561
|1.54593
|1.52463
|-0.07
|3249.65
|770
|2009.05.15 15:55
|buy
|388
|0.07
|1.52418
|0.00000
|0.00000
|771
|2009.05.15 15:57
|buy
|389
|0.08
|1.52295
|0.00000
|0.00000
|772
|2009.05.15 15:57
|buy
|390
|0.09
|1.52150
|0.00000
|0.00000
|773
|2009.05.15 16:25
|close
|380
|0.03
|1.52403
|0.00000
|0.00000
|-1.27
|3248.38
|774
|2009.05.15 16:25
|close
|390
|0.09
|1.52403
|0.00000
|0.00000
|2.28
|3250.66
|775
|2009.05.15 16:36
|buy
|391
|0.08
|1.52213
|0.00000
|0.00000
|776
|2009.05.15 16:53
|buy
|392
|0.09
|1.52131
|0.00000
|0.00000
|777
|2009.05.15 16:54
|buy
|393
|0.10
|1.52046
|0.00000
|0.00000
|778
|2009.05.15 16:56
|buy
|394
|0.11
|1.51964
|0.00000
|0.00000
|779
|2009.05.15 16:57
|buy
|395
|0.12
|1.51883
|0.00000
|0.00000
|780
|2009.05.15 17:00
|buy
|396
|0.13
|1.51802
|0.00000
|0.00000
|781
|2009.05.15 17:16
|close
|381
|0.03
|1.52043
|0.00000
|0.00000
|-2.11
|3248.55
|782
|2009.05.15 17:16
|close
|396
|0.13
|1.52043
|0.00000
|0.00000
|3.13
|3251.68
|783
|2009.05.15 17:17
|close
|382
|0.04
|1.52141
|0.00000
|0.00000
|-2.09
|3249.59
|784
|2009.05.15 17:17
|close
|395
|0.12
|1.52141
|0.00000
|0.00000
|3.09
|3252.68
|785
|2009.05.15 17:26
|buy
|397
|0.10
|1.51882
|0.00000
|0.00000
|786
|2009.05.15 17:35
|buy
|398
|0.11
|1.51800
|0.00000
|0.00000
|787
|2009.05.15 17:37
|buy
|399
|0.12
|1.51720
|0.00000
|0.00000
|788
|2009.05.15 17:37
|buy
|400
|0.13
|1.51633
|0.00000
|0.00000
|789
|2009.05.15 17:46
|sell
|401
|0.02
|1.51567
|0.00000
|0.00000
|790
|2009.05.15 18:07
|sell
|402
|0.02
|1.51487
|0.00000
|0.00000
|791
|2009.05.15 18:15
|buy
|403
|0.01
|1.51773
|1.49673
|1.51803
|792
|2009.05.15 18:15
|buy
|404
|0.03
|1.51720
|1.49670
|1.51750
|793
|2009.05.15 18:16
|t/p
|404
|0.03
|1.51750
|1.49670
|1.51750
|0.09
|3252.77
|794
|2009.05.15 18:16
|close
|403
|0.01
|1.51750
|1.49673
|1.51803
|-0.02
|3252.75
|795
|2009.05.17 23:00
|buy
|405
|0.01
|1.51644
|1.49544
|1.51674
|796
|2009.05.17 23:04
|t/p
|405
|0.01
|1.51674
|1.49544
|1.51674
|0.03
|3252.78
|797
|2009.05.18 00:17
|sell
|406
|0.03
|1.51406
|0.00000
|0.00000
|798
|2009.05.18 00:19
|sell
|407
|0.04
|1.51321
|0.00000
|0.00000
|799
|2009.05.18 00:28
|sell
|408
|0.05
|1.51238
|0.00000
|0.00000
|800
|2009.05.18 00:29
|sell
|409
|0.06
|1.51157
|0.00000
|0.00000
|801
|2009.05.18 01:00
|buy
|410
|0.01
|1.51367
|1.49267
|1.51397
|802
|2009.05.18 01:00
|t/p
|410
|0.01
|1.51397
|1.49267
|1.51397
|0.03
|3252.81
|803
|2009.05.18 02:15
|buy
|411
|0.01
|1.51408
|1.49308
|1.51438
|804
|2009.05.18 02:24
|t/p
|411
|0.01
|1.51438
|1.49308
|1.51438
|0.03
|3252.84
|805
|2009.05.18 03:35
|buy
|412
|0.01
|1.51481
|1.49381
|1.51511
|806
|2009.05.18 03:38
|buy
|413
|0.03
|1.51425
|1.49375
|1.51455
|807
|2009.05.18 03:45
|t/p
|413
|0.03
|1.51455
|1.49375
|1.51455
|0.09
|3252.93
|808
|2009.05.18 03:45
|close
|412
|0.01
|1.51455
|1.49381
|1.51511
|-0.02
|3252.91
|809
|2009.05.18 04:30
|sell
|414
|0.01
|1.51442
|1.53542
|1.51412
|810
|2009.05.18 04:31
|sell
|415
|0.03
|1.51495
|1.53545
|1.51465
|811
|2009.05.18 04:47
|sell
|416
|0.09
|1.51546
|1.53546
|1.51516
|812
|2009.05.18 04:54
|t/p
|416
|0.09
|1.51516
|1.53546
|1.51516
|0.27
|3253.18
|813
|2009.05.18 04:54
|close
|415
|0.03
|1.51514
|1.53545
|1.51465
|-0.05
|3253.13
|814
|2009.05.18 04:54
|close
|414
|0.01
|1.51514
|1.53542
|1.51412
|-0.07
|3253.06
|815
|2009.05.18 05:00
|sell
|417
|0.01
|1.51433
|1.53533
|1.51403
|816
|2009.05.18 05:08
|sell
|418
|0.03
|1.51487
|1.53537
|1.51457
|817
|2009.05.18 05:13
|sell
|419
|0.09
|1.51537
|1.53537
|1.51507
|818
|2009.05.18 05:16
|sell
|420
|0.27
|1.51588
|1.53538
|1.51558
|819
|2009.05.18 05:24
|sell
|421
|0.81
|1.51638
|1.53538
|1.51608
|820
|2009.05.18 05:28
|sell
|422
|2.43
|1.51691
|1.53541
|1.51661
|821
|2009.05.18 05:31
|close
|422
|2.43
|1.51665
|1.53541
|1.51661
|6.31
|3259.37
|822
|2009.05.18 05:31
|close
|421
|0.81
|1.51665
|1.53538
|1.51608
|-2.19
|3257.18
|823
|2009.05.18 05:31
|close
|420
|0.27
|1.51666
|1.53538
|1.51558
|-2.10
|3255.08
|824
|2009.05.18 05:31
|close
|419
|0.09
|1.51666
|1.53537
|1.51507
|-1.16
|3253.92
|825
|2009.05.18 05:31
|close
|418
|0.03
|1.51667
|1.53537
|1.51457
|-0.54
|3253.38
|826
|2009.05.18 05:31
|close
|417
|0.01
|1.51667
|1.53533
|1.51403
|-0.24
|3253.14
|827
|2009.05.18 06:05
|sell
|423
|0.01
|1.51451
|1.53551
|1.51421
|828
|2009.05.18 06:05
|sell
|424
|0.03
|1.51505
|1.53555
|1.51475
|829
|2009.05.18 06:07
|t/p
|424
|0.03
|1.51475
|1.53555
|1.51475
|0.09
|3253.23
|830
|2009.05.18 06:07
|close
|423
|0.01
|1.51474
|1.53551
|1.51421
|-0.02
|3253.21
|831
|2009.05.18 07:10
|buy
|425
|0.01
|1.51525
|1.49425
|1.51555
|832
|2009.05.18 07:10
|buy
|426
|0.03
|1.51474
|1.49424
|1.51504
|833
|2009.05.18 07:11
|t/p
|426
|0.03
|1.51504
|1.49424
|1.51504
|0.09
|3253.30
|834
|2009.05.18 07:11
|close
|425
|0.01
|1.51504
|1.49425
|1.51555
|-0.03
|3253.27
|835
|2009.05.18 07:17
|sell
|427
|0.08
|1.51648
|0.00000
|0.00000
|836
|2009.05.18 08:44
|close
|409
|0.06
|1.52262
|0.00000
|0.00000
|-6.63
|3246.64
|837
|2009.05.18 08:44
|close
|400
|0.13
|1.52222
|0.00000
|0.00000
|7.65
|3254.29
|838
|2009.05.18 08:44
|close
|408
|0.05
|1.52279
|0.00000
|0.00000
|-5.21
|3249.08
|839
|2009.05.18 08:44
|close
|399
|0.12
|1.52239
|0.00000
|0.00000
|6.22
|3255.29
|840
|2009.05.18 08:44
|close
|407
|0.04
|1.52285
|0.00000
|0.00000
|-3.86
|3251.43
|841
|2009.05.18 08:44
|close
|398
|0.11
|1.52245
|0.00000
|0.00000
|4.89
|3256.32
|842
|2009.05.18 08:44
|close
|406
|0.03
|1.52289
|0.00000
|0.00000
|-2.65
|3253.67
|843
|2009.05.18 08:44
|close
|397
|0.10
|1.52249
|0.00000
|0.00000
|3.66
|3257.33
|844
|2009.05.18 08:44
|close
|402
|0.02
|1.52292
|0.00000
|0.00000
|-1.61
|3255.72
|845
|2009.05.18 08:44
|close
|394
|0.11
|1.52252
|0.00000
|0.00000
|3.16
|3258.87
|846
|2009.05.18 08:44
|close
|401
|0.02
|1.52346
|0.00000
|0.00000
|-1.56
|3257.31
|847
|2009.05.18 08:44
|close
|393
|0.10
|1.52306
|0.00000
|0.00000
|2.59
|3259.90
|848
|2009.05.18 09:30
|sell
|428
|0.01
|1.52335
|1.54435
|1.52305
|849
|2009.05.18 09:31
|t/p
|428
|0.01
|1.52305
|1.54435
|1.52305
|0.03
|3259.93
|850
|2009.05.18 10:34
|buy
|429
|0.07
|1.52663
|0.00000
|0.00000
|851
|2009.05.18 11:27
|buy
|430
|0.08
|1.52743
|0.00000
|0.00000
|852
|2009.05.18 11:37
|buy
|431
|0.09
|1.52824
|0.00000
|0.00000
|853
|2009.05.18 11:40
|buy
|432
|0.10
|1.52905
|0.00000
|0.00000
|854
|2009.05.18 11:41
|buy
|433
|0.11
|1.52986
|0.00000
|0.00000
|855
|2009.05.18 11:43
|buy
|434
|0.12
|1.53067
|0.00000
|0.00000
|856
|2009.05.18 11:58
|buy
|435
|0.13
|1.53148
|0.00000
|0.00000
|857
|2009.05.18 12:25
|sell
|436
|0.01
|1.52828
|1.54928
|1.52798
|858
|2009.05.18 12:37
|sell
|437
|0.03
|1.52879
|1.54929
|1.52849
|859
|2009.05.18 12:43
|t/p
|437
|0.03
|1.52849
|1.54929
|1.52849
|0.09
|3260.02
|860
|2009.05.18 12:43
|close
|436
|0.01
|1.52849
|1.54928
|1.52798
|-0.02
|3260.00
|861
|2009.05.18 14:00
|sell
|438
|0.01
|1.52867
|1.54967
|1.52837
|862
|2009.05.18 14:01
|t/p
|438
|0.01
|1.52837
|1.54967
|1.52837
|0.03
|3260.03
|863
|2009.05.18 15:40
|sell
|439
|0.01
|1.52951
|1.55051
|1.52921
|864
|2009.05.18 15:43
|sell
|440
|0.03
|1.53001
|1.55051
|1.52971
|865
|2009.05.18 15:45
|sell
|441
|0.09
|1.53054
|1.55054
|1.53024
|866
|2009.05.18 15:49
|t/p
|441
|0.09
|1.53024
|1.55054
|1.53024
|0.27
|3260.30
|867
|2009.05.18 15:49
|close
|440
|0.03
|1.53020
|1.55051
|1.52971
|-0.06
|3260.24
|868
|2009.05.18 15:49
|close
|439
|0.01
|1.53023
|1.55051
|1.52921
|-0.07
|3260.17
|869
|2009.05.18 16:42
|buy
|442
|0.14
|1.53229
|0.00000
|0.00000
|870
|2009.05.18 16:45
|buy
|443
|0.15
|1.53310
|0.00000
|0.00000
|871
|2009.05.18 17:25
|sell
|444
|0.01
|1.53131
|1.55231
|1.53101
|872
|2009.05.18 17:27
|t/p
|444
|0.01
|1.53101
|1.55231
|1.53101
|0.03
|3260.20
|873
|2009.05.18 19:10
|sell
|445
|0.01
|1.53117
|1.55217
|1.53087
|874
|2009.05.18 19:18
|sell
|446
|0.03
|1.53167
|1.55217
|1.53137
|875
|2009.05.18 19:18
|sell
|447
|0.09
|1.53218
|1.55218
|1.53188
|876
|2009.05.18 19:19
|sell
|448
|0.27
|1.53270
|1.55220
|1.53240
|877
|2009.05.18 19:21
|close
|448
|0.27
|1.53246
|1.55220
|1.53240
|0.65
|3260.85
|878
|2009.05.18 19:21
|close
|447
|0.09
|1.53245
|1.55218
|1.53188
|-0.25
|3260.60
|879
|2009.05.18 19:21
|close
|446
|0.03
|1.53244
|1.55217
|1.53137
|-0.23
|3260.37
|880
|2009.05.18 19:21
|close
|445
|0.01
|1.53246
|1.55217
|1.53087
|-0.13
|3260.24
|881
|2009.05.18 19:50
|buy
|449
|0.16
|1.53393
|0.00000
|0.00000
|882
|2009.05.18 20:26
|buy
|450
|0.17
|1.53474
|0.00000
|0.00000
|883
|2009.05.18 20:55
|sell
|451
|0.01
|1.53432
|1.55532
|1.53402
|884
|2009.05.18 21:32
|t/p
|451
|0.01
|1.53402
|1.55532
|1.53402
|0.03
|3260.27
|885
|2009.05.18 23:00
|sell
|452
|0.01
|1.53375
|1.55475
|1.53345
|886
|2009.05.18 23:01
|sell
|453
|0.03
|1.53427
|1.55477
|1.53397
|887
|2009.05.18 23:23
|t/p
|453
|0.03
|1.53397
|1.55477
|1.53397
|0.09
|3260.36
|888
|2009.05.18 23:23
|close
|452
|0.01
|1.53394
|1.55475
|1.53345
|-0.01
|3260.35
|889
|2009.05.19 01:30
|buy
|454
|0.01
|1.53126
|1.51026
|1.53156
|890
|2009.05.19 01:44
|t/p
|454
|0.01
|1.53156
|1.51026
|1.53156
|0.03
|3260.38
|891
|2009.05.19 04:12
|buy
|455
|0.18
|1.53556
|0.00000
|0.00000
|892
|2009.05.19 04:35
|sell
|456
|0.01
|1.53301
|1.55401
|1.53271
|893
|2009.05.19 04:45
|sell
|457
|0.03
|1.53352
|1.55402
|1.53322
|894
|2009.05.19 04:52
|t/p
|457
|0.03
|1.53322
|1.55402
|1.53322
|0.09
|3260.47
|895
|2009.05.19 04:52
|close
|456
|0.01
|1.53318
|1.55401
|1.53271
|-0.02
|3260.45
|896
|2009.05.19 05:45
|sell
|458
|0.01
|1.53369
|1.55469
|1.53339
|897
|2009.05.19 05:53
|sell
|459
|0.03
|1.53421
|1.55471
|1.53391
|898
|2009.05.19 05:55
|sell
|460
|0.09
|1.53474
|1.55474
|1.53444
|899
|2009.05.19 05:58
|t/p
|460
|0.09
|1.53444
|1.55474
|1.53444
|0.27
|3260.72
|900
|2009.05.19 05:58
|close
|459
|0.03
|1.53443
|1.55471
|1.53391
|-0.07
|3260.65
|901
|2009.05.19 05:58
|close
|458
|0.01
|1.53444
|1.55469
|1.53339
|-0.07
|3260.58
|902
|2009.05.19 06:05
|sell
|461
|0.01
|1.53357
|1.55457
|1.53327
|903
|2009.05.19 06:07
|t/p
|461
|0.01
|1.53327
|1.55457
|1.53327
|0.03
|3260.61
|904
|2009.05.19 06:32
|buy
|462
|0.19
|1.53639
|0.00000
|0.00000
|905
|2009.05.19 06:33
|buy
|463
|0.20
|1.53724
|0.00000
|0.00000
|906
|2009.05.19 06:34
|buy
|464
|0.21
|1.53805
|0.00000
|0.00000
|907
|2009.05.19 06:34
|buy
|465
|0.22
|1.53885
|0.00000
|0.00000
|908
|2009.05.19 06:36
|buy
|466
|0.23
|1.53968
|0.00000
|0.00000
|909
|2009.05.19 06:38
|buy
|467
|0.24
|1.54067
|0.00000
|0.00000
|910
|2009.05.19 06:38
|buy
|468
|0.25
|1.54160
|0.00000
|0.00000
|911
|2009.05.19 06:40
|buy
|469
|0.26
|1.54252
|0.00000
|0.00000
|912
|2009.05.19 06:41
|buy
|470
|0.27
|1.54338
|0.00000
|0.00000
|913
|2009.05.19 06:51
|buy
|471
|0.28
|1.54440
|0.00000
|0.00000
|914
|2009.05.19 07:12
|buy
|472
|0.29
|1.54522
|0.00000
|0.00000
|915
|2009.05.19 07:14
|buy
|473
|0.30
|1.54605
|0.00000
|0.00000
|916
|2009.05.19 07:14
|buy
|474
|0.31
|1.54688
|0.00000
|0.00000
|917
|2009.05.19 07:14
|buy
|475
|0.32
|1.54769
|0.00000
|0.00000
|918
|2009.05.19 07:45
|sell
|476
|0.01
|1.54352
|1.56452
|1.54322
|919
|2009.05.19 07:46
|sell
|477
|0.03
|1.54403
|1.56453
|1.54373
|920
|2009.05.19 07:46
|t/p
|477
|0.03
|1.54373
|1.56453
|1.54373
|0.09
|3260.70
|921
|2009.05.19 07:46
|close
|476
|0.01
|1.54371
|1.56452
|1.54322
|-0.02
|3260.68
|922
|2009.05.19 08:37
|buy
|478
|0.33
|1.54852
|0.00000
|0.00000
|923
|2009.05.19 08:39
|buy
|479
|0.34
|1.54933
|0.00000
|0.00000
|924
|2009.05.19 10:31
|buy
|480
|0.35
|1.55016
|0.00000
|0.00000
|925
|2009.05.19 10:53
|buy
|481
|0.36
|1.55097
|0.00000
|0.00000
|926
|2009.05.19 11:10
|sell
|482
|0.01
|1.54841
|1.56941
|1.54811
|927
|2009.05.19 11:10
|sell
|483
|0.03
|1.54894
|1.56944
|1.54864
|928
|2009.05.19 11:15
|t/p
|483
|0.03
|1.54864
|1.56944
|1.54864
|0.09
|3260.77
|929
|2009.05.19 11:15
|close
|482
|0.01
|1.54864
|1.56941
|1.54811
|-0.02
|3260.75
|930
|2009.05.19 13:40
|buy
|484
|0.01
|1.54799
|1.52699
|1.54829
|931
|2009.05.19 13:42
|buy
|485
|0.03
|1.54748
|1.52698
|1.54778
|932
|2009.05.19 13:42
|buy
|486
|0.09
|1.54695
|1.52695
|1.54725
|933
|2009.05.19 13:43
|buy
|487
|0.27
|1.54641
|1.52691
|1.54671
|934
|2009.05.19 13:45
|buy
|488
|0.81
|1.54590
|1.52690
|1.54620
|935
|2009.05.19 13:45
|buy
|489
|2.43
|1.54539
|1.52689
|1.54569
|936
|2009.05.19 13:47
|close
|489
|2.43
|1.54566
|1.52689
|1.54569
|6.56
|3267.31
|937
|2009.05.19 13:47
|close
|488
|0.81
|1.54573
|1.52690
|1.54620
|-1.38
|3265.93
|938
|2009.05.19 13:47
|close
|487
|0.27
|1.54581
|1.52691
|1.54671
|-1.62
|3264.31
|939
|2009.05.19 13:47
|close
|486
|0.09
|1.54588
|1.52695
|1.54725
|-0.97
|3263.34
|940
|2009.05.19 13:47
|close
|485
|0.03
|1.54587
|1.52698
|1.54778
|-0.48
|3262.86
|941
|2009.05.19 13:47
|close
|484
|0.01
|1.54585
|1.52699
|1.54829
|-0.21
|3262.65
|942
|2009.05.19 15:40
|sell
|490
|0.01
|1.55012
|1.57112
|1.54982
|943
|2009.05.19 15:41
|t/p
|490
|0.01
|1.54982
|1.57112
|1.54982
|0.03
|3262.68
|944
|2009.05.19 17:25
|buy
|491
|0.01
|1.54954
|1.52854
|1.54984
|945
|2009.05.19 17:26
|t/p
|491
|0.01
|1.54984
|1.52854
|1.54984
|0.03
|3262.71
|946
|2009.05.19 18:05
|sell
|492
|0.01
|1.54806
|1.56906
|1.54776
|947
|2009.05.19 18:10
|sell
|493
|0.03
|1.54859
|1.56909
|1.54829
|948
|2009.05.19 18:12
|t/p
|493
|0.03
|1.54829
|1.56909
|1.54829
|0.09
|3262.80
|949
|2009.05.19 18:12
|close
|492
|0.01
|1.54828
|1.56906
|1.54776
|-0.02
|3262.78
|950
|2009.05.19 19:00
|buy
|494
|0.37
|1.55179
|0.00000
|0.00000
|951
|2009.05.19 19:04
|close
|427
|0.08
|1.55249
|0.00000
|0.00000
|-28.83
|3233.95
|952
|2009.05.19 19:04
|close
|462
|0.19
|1.55209
|0.00000
|0.00000
|29.83
|3263.78
|953
|2009.05.19 19:04
|close
|392
|0.09
|1.55211
|0.00000
|0.00000
|27.70
|3291.48
|954
|2009.05.19 19:04
|close
|455
|0.18
|1.55211
|0.00000
|0.00000
|29.79
|3321.27
|955
|2009.05.19 19:04
|close
|391
|0.08
|1.55213
|0.00000
|0.00000
|23.98
|3345.26
|956
|2009.05.19 19:04
|close
|463
|0.20
|1.55213
|0.00000
|0.00000
|29.78
|3375.04
|957
|2009.05.19 19:04
|close
|389
|0.08
|1.55214
|0.00000
|0.00000
|23.33
|3398.37
|958
|2009.05.19 19:04
|close
|464
|0.21
|1.55214
|0.00000
|0.00000
|29.58
|3427.95
|959
|2009.05.19 19:04
|close
|388
|0.07
|1.55216
|0.00000
|0.00000
|19.56
|3447.51
|960
|2009.05.19 19:04
|close
|450
|0.17
|1.55216
|0.00000
|0.00000
|29.59
|3477.10
|961
|2009.05.19 19:04
|close
|384
|0.06
|1.55218
|0.00000
|0.00000
|16.31
|3493.41
|962
|2009.05.19 19:04
|close
|465
|0.22
|1.55218
|0.00000
|0.00000
|29.33
|3522.74
|963
|2009.05.19 19:04
|close
|383
|0.05
|1.55217
|0.00000
|0.00000
|13.17
|3535.91
|964
|2009.05.19 19:04
|close
|449
|0.16
|1.55217
|0.00000
|0.00000
|29.16
|3565.07
|965
|2009.05.19 19:04
|close
|429
|0.07
|1.55216
|0.00000
|0.00000
|17.86
|3582.93
|966
|2009.05.19 19:04
|close
|466
|0.23
|1.55216
|0.00000
|0.00000
|28.71
|3611.64
|967
|2009.05.19 19:04
|close
|430
|0.08
|1.55215
|0.00000
|0.00000
|19.77
|3631.42
|968
|2009.05.19 19:04
|close
|443
|0.15
|1.55215
|0.00000
|0.00000
|28.56
|3659.98
|969
|2009.05.19 19:04
|close
|431
|0.09
|1.55214
|0.00000
|0.00000
|21.50
|3681.48
|970
|2009.05.19 19:04
|close
|442
|0.14
|1.55214
|0.00000
|0.00000
|27.77
|3709.25
|971
|2009.05.19 19:04
|close
|432
|0.10
|1.55213
|0.00000
|0.00000
|23.07
|3732.32
|972
|2009.05.19 19:04
|close
|467
|0.24
|1.55213
|0.00000
|0.00000
|27.50
|3759.82
|973
|2009.05.19 19:04
|close
|433
|0.11
|1.55212
|0.00000
|0.00000
|24.47
|3784.29
|974
|2009.05.19 19:04
|close
|435
|0.13
|1.55212
|0.00000
|0.00000
|26.83
|3811.12
|975
|2009.05.19 19:04
|close
|434
|0.12
|1.55211
|0.00000
|0.00000
|25.72
|3836.83
|976
|2009.05.19 19:04
|close
|468
|0.25
|1.55211
|0.00000
|0.00000
|26.28
|3863.11
|977
|2009.05.19 19:04
|close
|469
|0.26
|1.55210
|0.00000
|0.00000
|24.91
|3888.02
|978
|2009.05.19 19:04
|close
|470
|0.27
|1.55209
|0.00000
|0.00000
|23.51
|3911.53
|979
|2009.05.19 19:04
|close
|471
|0.28
|1.55208
|0.00000
|0.00000
|21.50
|3933.03
|980
|2009.05.19 19:04
|close
|472
|0.29
|1.55207
|0.00000
|0.00000
|19.86
|3952.89
|981
|2009.05.19 19:04
|close
|473
|0.30
|1.55208
|0.00000
|0.00000
|18.09
|3970.98
|982
|2009.05.19 19:04
|close
|474
|0.31
|1.55207
|0.00000
|0.00000
|16.09
|3987.07
|983
|2009.05.19 19:04
|close
|475
|0.32
|1.55209
|0.00000
|0.00000
|14.08
|4001.15
|984
|2009.05.19 19:04
|close
|478
|0.33
|1.55208
|0.00000
|0.00000
|11.74
|4012.89
|985
|2009.05.19 19:04
|close
|479
|0.34
|1.55210
|0.00000
|0.00000
|9.42
|4022.31
|986
|2009.05.19 19:04
|close
|480
|0.35
|1.55209
|0.00000
|0.00000
|6.76
|4029.07
|987
|2009.05.19 19:04
|close
|481
|0.36
|1.55210
|0.00000
|0.00000
|4.07
|4033.14
|988
|2009.05.19 19:33
|buy
|495
|0.03
|1.55099
|0.00000
|0.00000
|989
|2009.05.19 19:35
|sell
|496
|0.01
|1.55058
|1.57158
|1.55028
|990
|2009.05.19 19:45
|t/p
|496
|0.01
|1.55028
|1.57158
|1.55028
|0.03
|4033.17
|991
|2009.05.19 19:53
|buy
|497
|0.04
|1.55018
|0.00000
|0.00000
|992
|2009.05.19 19:54
|buy
|498
|0.05
|1.54935
|0.00000
|0.00000
|993
|2009.05.19 19:57
|buy
|499
|0.06
|1.54855
|0.00000
|0.00000
|994
|2009.05.19 20:12
|buy
|500
|0.07
|1.54774
|0.00000
|0.00000
|995
|2009.05.19 21:40
|buy
|501
|0.01
|1.54756
|1.52656
|1.54786
|996
|2009.05.19 22:27
|t/p
|501
|0.01
|1.54786
|1.52656
|1.54786
|0.03
|4033.20
|997
|2009.05.19 23:28
|close
|500
|0.07
|1.54937
|0.00000
|0.00000
|1.14
|4034.34
|998
|2009.05.20 00:06
|buy
|502
|0.07
|1.54774
|0.00000
|0.00000
|999
|2009.05.20 00:10
|sell
|503
|0.01
|1.54717
|1.56817
|1.54687
|1000
|2009.05.20 00:12
|sell
|504
|0.03
|1.54769
|1.56819
|1.54739
|1001
|2009.05.20 00:12
|sell
|505
|0.09
|1.54820
|1.56820
|1.54790
|1002
|2009.05.20 00:27
|t/p
|505
|0.09
|1.54790
|1.56820
|1.54790
|0.27
|4034.61
|1003
|2009.05.20 00:27
|close
|504
|0.03
|1.54789
|1.56819
|1.54739
|-0.06
|4034.55
|1004
|2009.05.20 00:27
|close
|503
|0.01
|1.54790
|1.56817
|1.54687
|-0.07
|4034.48
|1005
|2009.05.20 01:10
|buy
|506
|0.01
|1.54819
|1.52719
|1.54849
|1006
|2009.05.20 01:13
|t/p
|506
|0.01
|1.54849
|1.52719
|1.54849
|0.03
|4034.51
|1007
|2009.05.20 01:22
|close
|502
|0.07
|1.54937
|0.00000
|0.00000
|1.14
|4035.65
|1008
|2009.05.20 01:48
|buy
|507
|0.07
|1.54774
|0.00000
|0.00000
|1009
|2009.05.20 01:55
|sell
|508
|0.01
|1.54759
|1.56859
|1.54729
|1010
|2009.05.20 01:57
|t/p
|508
|0.01
|1.54729
|1.56859
|1.54729
|0.03
|4035.68
|1011
|2009.05.20 02:17
|buy
|509
|0.08
|1.54691
|0.00000
|0.00000
|1012
|2009.05.20 02:35
|buy
|510
|0.09
|1.54611
|0.00000
|0.00000
|1013
|2009.05.20 03:15
|buy
|511
|0.01
|1.54703
|1.52603
|1.54733
|1014
|2009.05.20 03:17
|buy
|512
|0.03
|1.54649
|1.52599
|1.54679
|1015
|2009.05.20 03:19
|buy
|513
|0.09
|1.54595
|1.52595
|1.54625
|1016
|2009.05.20 03:29
|t/p
|513
|0.09
|1.54625
|1.52595
|1.54625
|0.27
|4035.95
|1017
|2009.05.20 03:29
|close
|512
|0.03
|1.54630
|1.52599
|1.54679
|-0.06
|4035.89
|1018
|2009.05.20 03:29
|close
|511
|0.01
|1.54630
|1.52603
|1.54733
|-0.07
|4035.82
|1019
|2009.05.20 03:58
|close
|510
|0.09
|1.54856
|0.00000
|0.00000
|2.20
|4038.02
|1020
|2009.05.20 04:06
|close
|509
|0.08
|1.54896
|0.00000
|0.00000
|1.64
|4039.66
|1021
|2009.05.20 05:00
|sell
|514
|0.01
|1.54876
|1.56976
|1.54846
|1022
|2009.05.20 05:09
|t/p
|514
|0.01
|1.54846
|1.56976
|1.54846
|0.03
|4039.69
|1023
|2009.05.20 05:32
|buy
|515
|0.08
|1.54692
|0.00000
|0.00000
|1024
|2009.05.20 05:58
|buy
|516
|0.09
|1.54609
|0.00000
|0.00000
|1025
|2009.05.20 05:59
|buy
|517
|0.10
|1.54523
|0.00000
|0.00000
|1026
|2009.05.20 06:25
|buy
|518
|0.01
|1.54767
|1.52667
|1.54797
|1027
|2009.05.20 06:33
|t/p
|518
|0.01
|1.54797
|1.52667
|1.54797
|0.03
|4039.72
|1028
|2009.05.20 06:56
|close
|517
|0.10
|1.54813
|0.00000
|0.00000
|2.90
|4042.62
|1029
|2009.05.20 07:10
|close
|516
|0.09
|1.54857
|0.00000
|0.00000
|2.23
|4044.85
|1030
|2009.05.20 07:11
|close
|515
|0.08
|1.54896
|0.00000
|0.00000
|1.63
|4046.48
|1031
|2009.05.20 07:18
|close
|507
|0.07
|1.54937
|0.00000
|0.00000
|1.14
|4047.62
|1032
|2009.05.20 07:31
|close
|499
|0.06
|1.54983
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4048.39
|1033
|2009.05.20 07:31
|close
|498
|0.05
|1.55037
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4048.89
|1034
|2009.05.20 07:46
|close
|497
|0.04
|1.55144
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4049.40
|1035
|2009.05.20 07:49
|buy
|519
|0.04
|1.55017
|0.00000
|0.00000
|1036
|2009.05.20 07:52
|buy
|520
|0.05
|1.54937
|0.00000
|0.00000
|1037
|2009.05.20 07:59
|close
|520
|0.05
|1.55037
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4049.90
|1038
|2009.05.20 08:02
|close
|519
|0.04
|1.55142
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4050.40
|1039
|2009.05.20 08:10
|buy
|521
|0.04
|1.55016
|0.00000
|0.00000
|1040
|2009.05.20 08:32
|buy
|522
|0.05
|1.54934
|0.00000
|0.00000
|1041
|2009.05.20 08:34
|close
|522
|0.05
|1.55034
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4050.90
|1042
|2009.05.20 08:36
|close
|521
|0.04
|1.55139
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4051.40
|1043
|2009.05.20 08:42
|close
|495
|0.03
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|0.30
|4051.69
|1044
|2009.05.20 08:42
|close
|494
|0.37
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4052.43
|1045
|2009.05.20 08:42
|buy
|523
|0.02
|1.55244
|0.00000
|0.00000
|1046
|2009.05.20 08:44
|buy
|524
|0.03
|1.55161
|0.00000
|0.00000
|1047
|2009.05.20 08:45
|sell
|525
|0.01
|1.55120
|1.57220
|1.55090
|1048
|2009.05.20 08:53
|sell
|526
|0.03
|1.55170
|1.57220
|1.55140
|1049
|2009.05.20 08:55
|sell
|527
|0.09
|1.55221
|1.57221
|1.55191
|1050
|2009.05.20 08:57
|sell
|528
|0.27
|1.55272
|1.57222
|1.55242
|1051
|2009.05.20 08:57
|close
|528
|0.27
|1.55247
|1.57222
|1.55242
|0.67
|4053.10
|1052
|2009.05.20 08:57
|close
|527
|0.09
|1.55248
|1.57221
|1.55191
|-0.24
|4052.86
|1053
|2009.05.20 08:57
|close
|526
|0.03
|1.55249
|1.57220
|1.55140
|-0.24
|4052.62
|1054
|2009.05.20 08:57
|close
|525
|0.01
|1.55250
|1.57220
|1.55090
|-0.13
|4052.49
|1055
|2009.05.20 09:01
|buy
|529
|0.03
|1.55326
|0.00000
|0.00000
|1056
|2009.05.20 09:01
|close
|524
|0.03
|1.55328
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4052.99
|1057
|2009.05.20 09:07
|buy
|530
|0.04
|1.55164
|0.00000
|0.00000
|1058
|2009.05.20 09:10
|sell
|531
|0.01
|1.55068
|1.57168
|1.55038
|1059
|2009.05.20 09:11
|sell
|532
|0.03
|1.55119
|1.57169
|1.55089
|1060
|2009.05.20 09:13
|t/p
|532
|0.03
|1.55089
|1.57169
|1.55089
|0.09
|4053.08
|1061
|2009.05.20 09:13
|close
|531
|0.01
|1.55088
|1.57168
|1.55038
|-0.02
|4053.06
|1062
|2009.05.20 09:14
|buy
|533
|0.05
|1.55082
|0.00000
|0.00000
|1063
|2009.05.20 09:31
|close
|533
|0.05
|1.55181
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4053.56
|1064
|2009.05.20 09:51
|buy
|534
|0.05
|1.55080
|0.00000
|0.00000
|1065
|2009.05.20 10:21
|buy
|535
|0.06
|1.54998
|0.00000
|0.00000
|1066
|2009.05.20 10:22
|buy
|536
|0.07
|1.54917
|0.00000
|0.00000
|1067
|2009.05.20 10:24
|buy
|537
|0.08
|1.54836
|0.00000
|0.00000
|1068
|2009.05.20 10:31
|buy
|538
|0.09
|1.54755
|0.00000
|0.00000
|1069
|2009.05.20 10:32
|buy
|539
|0.10
|1.54674
|0.00000
|0.00000
|1070
|2009.05.20 10:46
|close
|529
|0.03
|1.54904
|0.00000
|0.00000
|-1.27
|4052.29
|1071
|2009.05.20 10:46
|close
|539
|0.10
|1.54904
|0.00000
|0.00000
|2.30
|4054.59
|1072
|2009.05.20 10:46
|close
|523
|0.02
|1.54941
|0.00000
|0.00000
|-0.61
|4053.98
|1073
|2009.05.20 10:46
|close
|538
|0.09
|1.54941
|0.00000
|0.00000
|1.67
|4055.65
|1074
|2009.05.20 10:47
|close
|537
|0.08
|1.54960
|0.00000
|0.00000
|0.99
|4056.64
|1075
|2009.05.20 11:05
|buy
|540
|0.01
|1.54931
|1.52831
|1.54961
|1076
|2009.05.20 11:11
|buy
|541
|0.03
|1.54879
|1.52829
|1.54909
|1077
|2009.05.20 11:11
|buy
|542
|0.06
|1.54836
|0.00000
|0.00000
|1078
|2009.05.20 11:12
|buy
|543
|0.09
|1.54828
|1.52828
|1.54858
|1079
|2009.05.20 11:17
|buy
|544
|0.27
|1.54777
|1.52827
|1.54807
|1080
|2009.05.20 11:17
|buy
|545
|0.07
|1.54754
|0.00000
|0.00000
|1081
|2009.05.20 11:19
|close
|544
|0.27
|1.54801
|1.52827
|1.54807
|0.65
|4057.29
|1082
|2009.05.20 11:19
|close
|543
|0.09
|1.54804
|1.52828
|1.54858
|-0.21
|4057.08
|1083
|2009.05.20 11:19
|close
|541
|0.03
|1.54806
|1.52829
|1.54909
|-0.22
|4056.86
|1084
|2009.05.20 11:19
|close
|540
|0.01
|1.54809
|1.52831
|1.54961
|-0.12
|4056.74
|1085
|2009.05.20 11:25
|close
|545
|0.07
|1.54920
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4057.90
|1086
|2009.05.20 11:31
|close
|542
|0.06
|1.54961
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4058.65
|1087
|2009.05.20 11:34
|close
|536
|0.07
|1.55002
|0.00000
|0.00000
|0.59
|4059.24
|1088
|2009.05.20 11:34
|close
|535
|0.06
|1.55081
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4059.74
|1089
|2009.05.20 11:39
|close
|534
|0.05
|1.55179
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4060.24
|1090
|2009.05.20 11:40
|buy
|546
|0.02
|1.55244
|0.00000
|0.00000
|1091
|2009.05.20 11:43
|buy
|547
|0.03
|1.55326
|0.00000
|0.00000
|1092
|2009.05.20 11:43
|close
|530
|0.04
|1.55290
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4060.74
|1093
|2009.05.20 11:54
|buy
|548
|0.03
|1.55460
|0.00000
|0.00000
|1094
|2009.05.20 12:03
|buy
|549
|0.05
|1.55160
|0.00000
|0.00000
|1095
|2009.05.20 12:13
|buy
|550
|0.06
|1.55079
|0.00000
|0.00000
|1096
|2009.05.20 12:25
|sell
|551
|0.01
|1.55090
|1.57190
|1.55060
|1097
|2009.05.20 12:29
|sell
|552
|0.03
|1.55141
|1.57191
|1.55111
|1098
|2009.05.20 12:31
|close
|550
|0.06
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|0.91
|4061.65
|1099
|2009.05.20 12:31
|sell
|553
|0.09
|1.55230
|1.57230
|1.55200
|1100
|2009.05.20 12:33
|t/p
|553
|0.09
|1.55200
|1.57230
|1.55200
|0.27
|4061.92
|1101
|2009.05.20 12:33
|close
|552
|0.03
|1.55196
|1.57191
|1.55111
|-0.17
|4061.75
|1102
|2009.05.20 12:33
|close
|551
|0.01
|1.55180
|1.57190
|1.55060
|-0.09
|4061.66
|1103
|2009.05.20 12:45
|buy
|554
|0.06
|1.55077
|0.00000
|0.00000
|1104
|2009.05.20 12:47
|buy
|555
|0.07
|1.54997
|0.00000
|0.00000
|1105
|2009.05.20 12:48
|buy
|556
|0.08
|1.54913
|0.00000
|0.00000
|1106
|2009.05.20 12:49
|buy
|557
|0.09
|1.54831
|0.00000
|0.00000
|1107
|2009.05.20 13:23
|close
|548
|0.03
|1.55074
|0.00000
|0.00000
|-1.16
|4060.50
|1108
|2009.05.20 13:23
|close
|557
|0.09
|1.55074
|0.00000
|0.00000
|2.19
|4062.69
|1109
|2009.05.20 13:23
|close
|556
|0.08
|1.55080
|0.00000
|0.00000
|1.34
|4064.03
|1110
|2009.05.20 13:23
|close
|555
|0.07
|1.55123
|0.00000
|0.00000
|0.88
|4064.91
|1111
|2009.05.20 13:25
|close
|554
|0.06
|1.55169
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4065.46
|1112
|2009.05.20 13:30
|buy
|558
|0.01
|1.55157
|1.53057
|1.55187
|1113
|2009.05.20 13:31
|buy
|559
|0.03
|1.55106
|1.53056
|1.55136
|1114
|2009.05.20 13:32
|t/p
|559
|0.03
|1.55136
|1.53056
|1.55136
|0.09
|4065.55
|1115
|2009.05.20 13:32
|close
|558
|0.01
|1.55137
|1.53057
|1.55187
|-0.02
|4065.53
|1116
|2009.05.20 13:34
|close
|549
|0.05
|1.55262
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4066.04
|1117
|2009.05.20 13:44
|buy
|560
|0.03
|1.55406
|0.00000
|0.00000
|1118
|2009.05.20 13:45
|buy
|561
|0.04
|1.55491
|0.00000
|0.00000
|1119
|2009.05.20 13:46
|close
|546
|0.02
|1.55511
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4066.57
|1120
|2009.05.20 13:46
|close
|547
|0.03
|1.55511
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4067.12
|1121
|2009.05.20 13:46
|buy
|562
|0.03
|1.55576
|0.00000
|0.00000
|1122
|2009.05.20 13:46
|close
|560
|0.03
|1.55590
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4067.67
|1123
|2009.05.20 13:46
|close
|561
|0.04
|1.55625
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4068.21
|1124
|2009.05.20 13:46
|buy
|563
|0.02
|1.55684
|0.00000
|0.00000
|1125
|2009.05.20 13:47
|buy
|564
|0.03
|1.55765
|0.00000
|0.00000
|1126
|2009.05.20 13:47
|close
|562
|0.03
|1.55746
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4068.72
|1127
|2009.05.20 13:47
|buy
|565
|0.03
|1.55848
|0.00000
|0.00000
|1128
|2009.05.20 13:51
|buy
|566
|0.04
|1.55931
|0.00000
|0.00000
|1129
|2009.05.20 13:51
|close
|563
|0.02
|1.55933
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4069.22
|1130
|2009.05.20 13:51
|close
|564
|0.03
|1.55933
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4069.72
|1131
|2009.05.20 13:51
|buy
|567
|0.03
|1.56019
|0.00000
|0.00000
|1132
|2009.05.20 13:51
|close
|565
|0.03
|1.56014
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4070.22
|1133
|2009.05.20 13:52
|close
|566
|0.04
|1.56054
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4070.72
|1134
|2009.05.20 13:52
|buy
|568
|0.02
|1.56100
|0.00000
|0.00000
|1135
|2009.05.20 13:54
|buy
|569
|0.03
|1.56183
|0.00000
|0.00000
|1136
|2009.05.20 14:02
|close
|567
|0.03
|1.56193
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4071.24
|1137
|2009.05.20 14:19
|buy
|570
|0.03
|1.56264
|0.00000
|0.00000
|1138
|2009.05.20 14:22
|buy
|571
|0.04
|1.56345
|0.00000
|0.00000
|1139
|2009.05.20 14:23
|close
|568
|0.02
|1.56348
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4071.74
|1140
|2009.05.20 14:23
|close
|569
|0.03
|1.56349
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4072.24
|1141
|2009.05.20 14:23
|buy
|572
|0.03
|1.56426
|0.00000
|0.00000
|1142
|2009.05.20 14:24
|close
|570
|0.03
|1.56448
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4072.79
|1143
|2009.05.20 14:24
|close
|571
|0.04
|1.56479
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4073.33
|1144
|2009.05.20 14:24
|buy
|573
|0.02
|1.56516
|0.00000
|0.00000
|1145
|2009.05.20 14:51
|buy
|574
|0.03
|1.56605
|0.00000
|0.00000
|1146
|2009.05.20 14:51
|close
|572
|0.03
|1.56600
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4073.85
|1147
|2009.05.20 14:51
|buy
|575
|0.03
|1.56688
|0.00000
|0.00000
|1148
|2009.05.20 15:00
|sell
|576
|0.01
|1.56472
|1.58572
|1.56442
|1149
|2009.05.20 15:05
|sell
|577
|0.03
|1.56525
|1.58575
|1.56495
|1150
|2009.05.20 15:10
|sell
|578
|0.09
|1.56576
|1.58576
|1.56546
|1151
|2009.05.20 15:11
|sell
|579
|0.27
|1.56628
|1.58578
|1.56598
|1152
|2009.05.20 15:11
|sell
|580
|0.81
|1.56680
|1.58580
|1.56650
|1153
|2009.05.20 15:11
|buy
|581
|0.04
|1.56770
|0.00000
|0.00000
|1154
|2009.05.20 15:11
|sell
|582
|2.43
|1.56734
|1.58584
|1.56704
|1155
|2009.05.20 15:12
|close
|582
|2.43
|1.56707
|1.58584
|1.56704
|6.56
|4080.41
|1156
|2009.05.20 15:12
|close
|580
|0.81
|1.56706
|1.58580
|1.56650
|-2.11
|4078.30
|1157
|2009.05.20 15:12
|close
|579
|0.27
|1.56705
|1.58578
|1.56598
|-2.08
|4076.22
|1158
|2009.05.20 15:12
|close
|578
|0.09
|1.56704
|1.58576
|1.56546
|-1.16
|4075.06
|1159
|2009.05.20 15:12
|close
|577
|0.03
|1.56703
|1.58575
|1.56495
|-0.53
|4074.53
|1160
|2009.05.20 15:12
|close
|576
|0.01
|1.56702
|1.58572
|1.56442
|-0.23
|4074.30
|1161
|2009.05.20 15:23
|close
|573
|0.02
|1.56772
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4074.81
|1162
|2009.05.20 15:24
|close
|574
|0.03
|1.56772
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4075.31
|1163
|2009.05.20 15:28
|buy
|583
|0.03
|1.56858
|0.00000
|0.00000
|1164
|2009.05.20 15:28
|close
|575
|0.03
|1.56861
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4075.83
|1165
|2009.05.20 15:28
|close
|581
|0.04
|1.56897
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4076.34
|1166
|2009.05.20 15:28
|buy
|584
|0.02
|1.56945
|0.00000
|0.00000
|1167
|2009.05.20 15:32
|buy
|585
|0.03
|1.57027
|0.00000
|0.00000
|1168
|2009.05.20 15:32
|close
|583
|0.03
|1.57023
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4076.84
|1169
|2009.05.20 15:34
|buy
|586
|0.03
|1.57108
|0.00000
|0.00000
|1170
|2009.05.20 15:45
|buy
|587
|0.05
|1.56865
|0.00000
|0.00000
|1171
|2009.05.20 15:48
|buy
|588
|0.06
|1.56782
|0.00000
|0.00000
|1172
|2009.05.20 15:50
|sell
|589
|0.01
|1.56741
|1.58841
|1.56711
|1173
|2009.05.20 15:53
|t/p
|589
|0.01
|1.56711
|1.58841
|1.56711
|0.03
|4076.87
|1174
|2009.05.20 15:59
|buy
|590
|0.07
|1.56701
|0.00000
|0.00000
|1175
|2009.05.20 16:06
|close
|590
|0.07
|1.56865
|0.00000
|0.00000
|1.15
|4078.02
|1176
|2009.05.20 16:08
|close
|588
|0.06
|1.56910
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4078.79
|1177
|2009.05.20 16:16
|close
|587
|0.05
|1.56966
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4079.29
|1178
|2009.05.20 16:33
|buy
|591
|0.05
|1.56865
|0.00000
|0.00000
|1179
|2009.05.20 16:37
|buy
|592
|0.06
|1.56783
|0.00000
|0.00000
|1180
|2009.05.20 17:16
|close
|592
|0.06
|1.56907
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4080.03
|1181
|2009.05.20 17:43
|close
|591
|0.05
|1.56965
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4080.53
|1182
|2009.05.20 18:01
|buy
|593
|0.04
|1.57199
|0.00000
|0.00000
|1183
|2009.05.20 18:01
|close
|584
|0.02
|1.57200
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4081.04
|1184
|2009.05.20 18:01
|close
|585
|0.03
|1.57200
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4081.56
|1185
|2009.05.20 18:01
|buy
|594
|0.03
|1.57287
|0.00000
|0.00000
|1186
|2009.05.20 18:01
|close
|586
|0.03
|1.57273
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4082.06
|1187
|2009.05.20 18:02
|close
|593
|0.04
|1.57325
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4082.56
|1188
|2009.05.20 18:02
|buy
|595
|0.02
|1.57374
|0.00000
|0.00000
|1189
|2009.05.20 18:02
|buy
|596
|0.03
|1.57456
|0.00000
|0.00000
|1190
|2009.05.20 18:02
|close
|594
|0.03
|1.57457
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4083.07
|1191
|2009.05.20 18:02
|buy
|597
|0.03
|1.57542
|0.00000
|0.00000
|1192
|2009.05.20 18:02
|buy
|598
|0.04
|1.57623
|0.00000
|0.00000
|1193
|2009.05.20 18:43
|close
|595
|0.02
|1.57624
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4083.57
|1194
|2009.05.20 18:43
|close
|596
|0.03
|1.57624
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4084.07
|1195
|2009.05.20 18:43
|buy
|599
|0.03
|1.57705
|0.00000
|0.00000
|1196
|2009.05.20 18:44
|close
|597
|0.03
|1.57709
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4084.57
|1197
|2009.05.20 18:44
|close
|598
|0.04
|1.57751
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4085.08
|1198
|2009.05.20 18:44
|buy
|600
|0.02
|1.57798
|0.00000
|0.00000
|1199
|2009.05.20 18:45
|buy
|601
|0.03
|1.57879
|0.00000
|0.00000
|1200
|2009.05.20 18:53
|close
|599
|0.03
|1.57872
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4085.58
|1201
|2009.05.20 19:17
|buy
|602
|0.04
|1.57714
|0.00000
|0.00000
|1202
|2009.05.20 19:19
|close
|602
|0.04
|1.57849
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4086.12
|1203
|2009.05.20 19:21
|buy
|603
|0.03
|1.57960
|0.00000
|0.00000
|1204
|2009.05.20 19:25
|sell
|604
|0.01
|1.57720
|1.59820
|1.57690
|1205
|2009.05.20 19:30
|buy
|605
|0.05
|1.57710
|0.00000
|0.00000
|1206
|2009.05.20 19:30
|t/p
|604
|0.01
|1.57690
|1.59820
|1.57690
|0.03
|4086.15
|1207
|2009.05.20 19:42
|buy
|606
|0.06
|1.57624
|0.00000
|0.00000
|1208
|2009.05.20 19:45
|buy
|607
|0.07
|1.57541
|0.00000
|0.00000
|1209
|2009.05.20 20:21
|buy
|608
|0.08
|1.57460
|0.00000
|0.00000
|1210
|2009.05.20 21:37
|buy
|609
|0.09
|1.57378
|0.00000
|0.00000
|1211
|2009.05.20 22:20
|buy
|610
|0.01
|1.57450
|1.55350
|1.57480
|1212
|2009.05.20 22:45
|buy
|611
|0.03
|1.57395
|1.55345
|1.57425
|1213
|2009.05.20 22:54
|t/p
|611
|0.03
|1.57425
|1.55345
|1.57425
|0.09
|4086.24
|1214
|2009.05.20 22:54
|close
|610
|0.01
|1.57430
|1.55350
|1.57480
|-0.02
|4086.22
|1215
|2009.05.20 23:24
|close
|603
|0.03
|1.57608
|0.00000
|0.00000
|-1.06
|4085.16
|1216
|2009.05.20 23:24
|close
|609
|0.09
|1.57608
|0.00000
|0.00000
|2.07
|4087.23
|1217
|2009.05.21 00:00
|sell
|612
|0.01
|1.57440
|1.59540
|1.57410
|1218
|2009.05.21 00:06
|t/p
|612
|0.01
|1.57410
|1.59540
|1.57410
|0.03
|4087.26
|1219
|2009.05.21 00:08
|buy
|613
|0.08
|1.57360
|0.00000
|0.00000
|1220
|2009.05.21 01:05
|buy
|614
|0.01
|1.57420
|1.55320
|1.57450
|1221
|2009.05.21 01:07
|t/p
|614
|0.01
|1.57450
|1.55320
|1.57450
|0.03
|4087.29
|1222
|2009.05.21 01:57
|close
|613
|0.08
|1.57580
|0.00000
|0.00000
|1.76
|4089.05
|1223
|2009.05.21 02:00
|close
|608
|0.08
|1.57630
|0.00000
|0.00000
|1.33
|4090.39
|1224
|2009.05.21 02:05
|close
|607
|0.07
|1.57672
|0.00000
|0.00000
|0.89
|4091.27
|1225
|2009.05.21 02:15
|close
|606
|0.06
|1.57720
|0.00000
|0.00000
|0.56
|4091.83
|1226
|2009.05.21 02:34
|close
|605
|0.05
|1.57816
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4092.35
|1227
|2009.05.21 02:36
|buy
|615
|0.03
|1.57964
|0.00000
|0.00000
|1228
|2009.05.21 02:36
|buy
|616
|0.04
|1.58053
|0.00000
|0.00000
|1229
|2009.05.21 02:37
|close
|600
|0.02
|1.58065
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4092.87
|1230
|2009.05.21 02:37
|close
|601
|0.03
|1.58065
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4093.42
|1231
|2009.05.21 02:37
|buy
|617
|0.03
|1.58137
|0.00000
|0.00000
|1232
|2009.05.21 02:37
|close
|615
|0.03
|1.58130
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4093.92
|1233
|2009.05.21 02:46
|buy
|618
|0.04
|1.57970
|0.00000
|0.00000
|1234
|2009.05.21 03:20
|sell
|619
|0.01
|1.57950
|1.60050
|1.57920
|1235
|2009.05.21 03:22
|t/p
|619
|0.01
|1.57920
|1.60050
|1.57920
|0.03
|4093.95
|1236
|2009.05.21 03:22
|buy
|620
|0.05
|1.57885
|0.00000
|0.00000
|1237
|2009.05.21 04:40
|buy
|621
|0.06
|1.57802
|0.00000
|0.00000
|1238
|2009.05.21 04:42
|buy
|622
|0.07
|1.57714
|0.00000
|0.00000
|1239
|2009.05.21 04:48
|buy
|623
|0.08
|1.57630
|0.00000
|0.00000
|1240
|2009.05.21 05:40
|buy
|624
|0.01
|1.57720
|1.55620
|1.57750
|1241
|2009.05.21 05:40
|buy
|625
|0.03
|1.57665
|1.55615
|1.57695
|1242
|2009.05.21 06:01
|t/p
|625
|0.03
|1.57695
|1.55615
|1.57695
|0.09
|4094.04
|1243
|2009.05.21 06:01
|close
|624
|0.01
|1.57700
|1.55620
|1.57750
|-0.02
|4094.02
|1244
|2009.05.21 06:08
|close
|623
|0.08
|1.57848
|0.00000
|0.00000
|1.74
|4095.76
|1245
|2009.05.21 06:08
|close
|622
|0.07
|1.57887
|0.00000
|0.00000
|1.21
|4096.97
|1246
|2009.05.21 06:27
|close
|621
|0.06
|1.57932
|0.00000
|0.00000
|0.78
|4097.75
|1247
|2009.05.21 06:32
|close
|620
|0.05
|1.57986
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4098.25
|1248
|2009.05.21 06:33
|close
|618
|0.04
|1.58100
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4098.77
|1249
|2009.05.21 06:36
|buy
|626
|0.04
|1.57960
|0.00000
|0.00000
|1250
|2009.05.21 06:36
|buy
|627
|0.05
|1.57875
|0.00000
|0.00000
|1251
|2009.05.21 06:38
|buy
|628
|0.06
|1.57779
|0.00000
|0.00000
|1252
|2009.05.21 06:44
|close
|628
|0.06
|1.57920
|0.00000
|0.00000
|0.85
|4099.62
|1253
|2009.05.21 06:44
|close
|627
|0.05
|1.57975
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4100.12
|1254
|2009.05.21 06:56
|buy
|629
|0.05
|1.57870
|0.00000
|0.00000
|1255
|2009.05.21 07:05
|buy
|630
|0.06
|1.57790
|0.00000
|0.00000
|1256
|2009.05.21 07:05
|buy
|631
|0.07
|1.57700
|0.00000
|0.00000
|1257
|2009.05.21 07:09
|close
|631
|0.07
|1.57880
|0.00000
|0.00000
|1.26
|4101.38
|1258
|2009.05.21 07:10
|sell
|632
|0.01
|1.57830
|1.59930
|1.57800
|1259
|2009.05.21 07:12
|sell
|633
|0.03
|1.57883
|1.59933
|1.57853
|1260
|2009.05.21 07:12
|close
|630
|0.06
|1.57930
|0.00000
|0.00000
|0.84
|4102.22
|1261
|2009.05.21 07:14
|sell
|634
|0.09
|1.57937
|1.59937
|1.57907
|1262
|2009.05.21 07:15
|close
|629
|0.05
|1.57970
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4102.72
|1263
|2009.05.21 07:18
|sell
|635
|0.27
|1.57994
|1.59944
|1.57964
|1264
|2009.05.21 07:24
|close
|635
|0.27
|1.57967
|1.59944
|1.57964
|0.73
|4103.45
|1265
|2009.05.21 07:24
|close
|634
|0.09
|1.57958
|1.59937
|1.57907
|-0.19
|4103.26
|1266
|2009.05.21 07:24
|close
|633
|0.03
|1.57960
|1.59933
|1.57853
|-0.23
|4103.03
|1267
|2009.05.21 07:24
|close
|632
|0.01
|1.57961
|1.59930
|1.57800
|-0.13
|4102.90
|1268
|2009.05.21 07:35
|buy
|636
|0.05
|1.57872
|0.00000
|0.00000
|1269
|2009.05.21 07:36
|buy
|637
|0.06
|1.57780
|0.00000
|0.00000
|1270
|2009.05.21 07:40
|sell
|638
|0.01
|1.57770
|1.59870
|1.57740
|1271
|2009.05.21 07:40
|t/p
|638
|0.01
|1.57740
|1.59870
|1.57740
|0.03
|4102.93
|1272
|2009.05.21 07:40
|buy
|639
|0.07
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|1273
|2009.05.21 07:51
|buy
|640
|0.08
|1.57607
|0.00000
|0.00000
|1274
|2009.05.21 08:03
|close
|640
|0.08
|1.57840
|0.00000
|0.00000
|1.86
|4104.79
|1275
|2009.05.21 08:04
|close
|639
|0.07
|1.57875
|0.00000
|0.00000
|1.30
|4106.09
|1276
|2009.05.21 08:04
|close
|637
|0.06
|1.57922
|0.00000
|0.00000
|0.85
|4106.94
|1277
|2009.05.21 08:04
|close
|636
|0.05
|1.57980
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4107.48
|1278
|2009.05.21 08:08
|buy
|641
|0.05
|1.57872
|0.00000
|0.00000
|1279
|2009.05.21 08:11
|close
|641
|0.05
|1.57977
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4108.01
|1280
|2009.05.21 08:23
|buy
|642
|0.05
|1.57879
|0.00000
|0.00000
|1281
|2009.05.21 08:23
|buy
|643
|0.06
|1.57795
|0.00000
|0.00000
|1282
|2009.05.21 08:23
|buy
|644
|0.07
|1.57713
|0.00000
|0.00000
|1283
|2009.05.21 08:23
|buy
|645
|0.08
|1.57632
|0.00000
|0.00000
|1284
|2009.05.21 08:23
|buy
|646
|0.09
|1.57550
|0.00000
|0.00000
|1285
|2009.05.21 08:23
|buy
|647
|0.10
|1.57469
|0.00000
|0.00000
|1286
|2009.05.21 08:23
|buy
|648
|0.11
|1.57376
|0.00000
|0.00000
|1287
|2009.05.21 08:23
|buy
|649
|0.12
|1.57289
|0.00000
|0.00000
|1288
|2009.05.21 08:23
|buy
|650
|0.13
|1.57203
|0.00000
|0.00000
|1289
|2009.05.21 08:24
|buy
|651
|0.14
|1.57119
|0.00000
|0.00000
|1290
|2009.05.21 08:24
|buy
|652
|0.15
|1.57037
|0.00000
|0.00000
|1291
|2009.05.21 08:26
|buy
|653
|0.16
|1.56941
|0.00000
|0.00000
|1292
|2009.05.21 08:26
|buy
|654
|0.17
|1.56847
|0.00000
|0.00000
|1293
|2009.05.21 08:26
|buy
|655
|0.18
|1.56764
|0.00000
|0.00000
|1294
|2009.05.21 08:26
|buy
|656
|0.19
|1.56681
|0.00000
|0.00000
|1295
|2009.05.21 08:26
|buy
|657
|0.20
|1.56598
|0.00000
|0.00000
|1296
|2009.05.21 08:26
|buy
|658
|0.21
|1.56494
|0.00000
|0.00000
|1297
|2009.05.21 08:26
|buy
|659
|0.22
|1.56390
|0.00000
|0.00000
|1298
|2009.05.21 08:27
|buy
|660
|0.23
|1.56305
|0.00000
|0.00000
|1299
|2009.05.21 08:27
|buy
|661
|0.24
|1.56225
|0.00000
|0.00000
|1300
|2009.05.21 08:27
|buy
|662
|0.25
|1.56141
|0.00000
|0.00000
|1301
|2009.05.21 08:27
|buy
|663
|0.26
|1.56060
|0.00000
|0.00000
|1302
|2009.05.21 08:28
|close
|617
|0.03
|1.56311
|0.00000
|0.00000
|-5.48
|4102.53
|1303
|2009.05.21 08:28
|close
|663
|0.26
|1.56311
|0.00000
|0.00000
|6.53
|4109.06
|1304
|2009.05.21 08:28
|close
|616
|0.04
|1.56439
|0.00000
|0.00000
|-6.45
|4102.61
|1305
|2009.05.21 08:28
|close
|662
|0.25
|1.56439
|0.00000
|0.00000
|7.45
|4110.06
|1306
|2009.05.21 08:29
|close
|626
|0.04
|1.56513
|0.00000
|0.00000
|-5.79
|4104.27
|1307
|2009.05.21 08:29
|close
|661
|0.24
|1.56513
|0.00000
|0.00000
|6.91
|4111.18
|1308
|2009.05.21 08:31
|close
|642
|0.05
|1.56622
|0.00000
|0.00000
|-6.29
|4104.89
|1309
|2009.05.21 08:31
|close
|660
|0.23
|1.56622
|0.00000
|0.00000
|7.29
|4112.18
|1310
|2009.05.21 08:33
|buy
|664
|0.19
|1.56307
|0.00000
|0.00000
|1311
|2009.05.21 08:34
|buy
|665
|0.20
|1.56226
|0.00000
|0.00000
|1312
|2009.05.21 08:39
|buy
|666
|0.21
|1.56139
|0.00000
|0.00000
|1313
|2009.05.21 08:40
|buy
|667
|0.22
|1.56047
|0.00000
|0.00000
|1314
|2009.05.21 08:41
|buy
|668
|0.23
|1.55967
|0.00000
|0.00000
|1315
|2009.05.21 08:42
|buy
|669
|0.24
|1.55885
|0.00000
|0.00000
|1316
|2009.05.21 08:42
|buy
|670
|0.25
|1.55801
|0.00000
|0.00000
|1317
|2009.05.21 08:48
|buy
|671
|0.26
|1.55719
|0.00000
|0.00000
|1318
|2009.05.21 08:48
|buy
|672
|0.27
|1.55636
|0.00000
|0.00000
|1319
|2009.05.21 08:50
|buy
|673
|0.28
|1.55544
|0.00000
|0.00000
|1320
|2009.05.21 08:50
|buy
|674
|0.29
|1.55460
|0.00000
|0.00000
|1321
|2009.05.21 08:50
|buy
|675
|0.30
|1.55375
|0.00000
|0.00000
|1322
|2009.05.21 08:50
|buy
|676
|0.31
|1.55290
|0.00000
|0.00000
|1323
|2009.05.21 08:57
|buy
|677
|0.32
|1.55206
|0.00000
|0.00000
|1324
|2009.05.21 09:00
|close
|643
|0.06
|1.55652
|0.00000
|0.00000
|-12.86
|4099.32
|1325
|2009.05.21 09:00
|close
|677
|0.32
|1.55652
|0.00000
|0.00000
|14.27
|4113.59
|1326
|2009.05.21 09:00
|close
|644
|0.07
|1.55766
|0.00000
|0.00000
|-13.63
|4099.96
|1327
|2009.05.21 09:00
|close
|676
|0.31
|1.55766
|0.00000
|0.00000
|14.76
|4114.72
|1328
|2009.05.21 09:13
|close
|645
|0.08
|1.55879
|0.00000
|0.00000
|-14.03
|4100.69
|1329
|2009.05.21 09:13
|close
|675
|0.30
|1.55879
|0.00000
|0.00000
|15.12
|4115.81
|1330
|2009.05.21 09:13
|close
|646
|0.09
|1.55990
|0.00000
|0.00000
|-14.04
|4101.77
|1331
|2009.05.21 09:13
|close
|674
|0.29
|1.55990
|0.00000
|0.00000
|15.37
|4117.14
|1332
|2009.05.21 09:25
|buy
|678
|0.01
|1.55960
|1.53860
|1.55990
|1333
|2009.05.21 09:26
|t/p
|678
|0.01
|1.55990
|1.53860
|1.55990
|0.03
|4117.17
|1334
|2009.05.21 09:28
|close
|647
|0.10
|1.56080
|0.00000
|0.00000
|-13.89
|4103.28
|1335
|2009.05.21 09:28
|close
|673
|0.28
|1.56080
|0.00000
|0.00000
|15.01
|4118.29
|1336
|2009.05.21 09:38
|close
|648
|0.11
|1.56169
|0.00000
|0.00000
|-13.28
|4105.01
|1337
|2009.05.21 09:38
|close
|672
|0.27
|1.56169
|0.00000
|0.00000
|14.39
|4119.40
|1338
|2009.05.21 09:38
|close
|649
|0.12
|1.56248
|0.00000
|0.00000
|-12.49
|4106.91
|1339
|2009.05.21 09:38
|close
|671
|0.26
|1.56248
|0.00000
|0.00000
|13.76
|4120.67
|1340
|2009.05.21 09:41
|close
|650
|0.13
|1.56310
|0.00000
|0.00000
|-11.61
|4109.06
|1341
|2009.05.21 09:41
|close
|670
|0.25
|1.56310
|0.00000
|0.00000
|12.72
|4121.78
|1342
|2009.05.21 09:42
|close
|651
|0.14
|1.56370
|0.00000
|0.00000
|-10.49
|4111.29
|1343
|2009.05.21 09:42
|close
|669
|0.24
|1.56370
|0.00000
|0.00000
|11.64
|4122.93
|1344
|2009.05.21 09:42
|close
|652
|0.15
|1.56417
|0.00000
|0.00000
|-9.30
|4113.63
|1345
|2009.05.21 09:42
|close
|668
|0.23
|1.56417
|0.00000
|0.00000
|10.35
|4123.98
|1346
|2009.05.21 09:51
|close
|653
|0.16
|1.56454
|0.00000
|0.00000
|-7.80
|4116.18
|1347
|2009.05.21 09:51
|close
|667
|0.22
|1.56454
|0.00000
|0.00000
|8.96
|4125.14
|1348
|2009.05.21 09:51
|close
|666
|0.21
|1.56475
|0.00000
|0.00000
|7.06
|4132.20
|1349
|2009.05.21 09:51
|close
|665
|0.20
|1.56497
|0.00000
|0.00000
|5.42
|4137.62
|1350
|2009.05.21 09:51
|close
|664
|0.19
|1.56552
|0.00000
|0.00000
|4.66
|4142.28
|1351
|2009.05.21 09:52
|close
|659
|0.22
|1.56583
|0.00000
|0.00000
|4.25
|4146.53
|1352
|2009.05.21 09:53
|close
|658
|0.21
|1.56633
|0.00000
|0.00000
|2.92
|4149.45
|1353
|2009.05.21 09:53
|close
|657
|0.20
|1.56686
|0.00000
|0.00000
|1.76
|4151.21
|1354
|2009.05.21 09:53
|close
|656
|0.19
|1.56725
|0.00000
|0.00000
|0.84
|4152.05
|1355
|2009.05.21 09:54
|close
|655
|0.18
|1.56797
|0.00000
|0.00000
|0.60
|4152.65
|1356
|2009.05.21 09:54
|buy
|679
|0.02
|1.56930
|0.00000
|0.00000
|1357
|2009.05.21 09:54
|close
|654
|0.17
|1.56887
|0.00000
|0.00000
|0.68
|4153.33
|1358
|2009.05.21 09:54
|buy
|680
|0.03
|1.56820
|0.00000
|0.00000
|1359
|2009.05.21 09:56
|buy
|681
|0.04
|1.56736
|0.00000
|0.00000
|1360
|2009.05.21 09:57
|buy
|682
|0.05
|1.56649
|0.00000
|0.00000
|1361
|2009.05.21 09:58
|buy
|683
|0.06
|1.56563
|0.00000
|0.00000
|1362
|2009.05.21 09:59
|buy
|684
|0.07
|1.56477
|0.00000
|0.00000
|1363
|2009.05.21 09:59
|buy
|685
|0.08
|1.56395
|0.00000
|0.00000
|1364
|2009.05.21 09:59
|buy
|686
|0.09
|1.56308
|0.00000
|0.00000
|1365
|2009.05.21 09:59
|buy
|687
|0.10
|1.56220
|0.00000
|0.00000
|1366
|2009.05.21 10:00
|close
|679
|0.02
|1.56426
|0.00000
|0.00000
|-1.01
|4152.32
|1367
|2009.05.21 10:00
|close
|687
|0.10
|1.56426
|0.00000
|0.00000
|2.06
|4154.38
|1368
|2009.05.21 10:00
|close
|686
|0.09
|1.56536
|0.00000
|0.00000
|2.05
|4156.43
|1369
|2009.05.21 10:00
|close
|685
|0.08
|1.56570
|0.00000
|0.00000
|1.40
|4157.83
|1370
|2009.05.21 10:02
|buy
|688
|0.07
|1.56390
|0.00000
|0.00000
|1371
|2009.05.21 10:02
|buy
|689
|0.08
|1.56304
|0.00000
|0.00000
|1372
|2009.05.21 10:04
|close
|689
|0.08
|1.56525
|0.00000
|0.00000
|1.77
|4159.60
|1373
|2009.05.21 10:08
|buy
|690
|0.08
|1.56309
|0.00000
|0.00000
|1374
|2009.05.21 10:11
|close
|690
|0.08
|1.56526
|0.00000
|0.00000
|1.74
|4161.34
|1375
|2009.05.21 10:15
|close
|688
|0.07
|1.56567
|0.00000
|0.00000
|1.24
|4162.58
|1376
|2009.05.21 10:16
|close
|684
|0.07
|1.56611
|0.00000
|0.00000
|0.94
|4163.52
|1377
|2009.05.21 10:16
|close
|683
|0.06
|1.56654
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4164.06
|1378
|2009.05.21 10:16
|close
|682
|0.05
|1.56750
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4164.56
|1379
|2009.05.21 10:17
|buy
|691
|0.04
|1.56653
|0.00000
|0.00000
|1380
|2009.05.21 10:24
|buy
|692
|0.05
|1.56572
|0.00000
|0.00000
|1381
|2009.05.21 10:25
|buy
|693
|0.06
|1.56492
|0.00000
|0.00000
|1382
|2009.05.21 10:28
|buy
|694
|0.07
|1.56410
|0.00000
|0.00000
|1383
|2009.05.21 10:35
|close
|694
|0.07
|1.56578
|0.00000
|0.00000
|1.18
|4165.74
|1384
|2009.05.21 10:43
|buy
|695
|0.07
|1.56410
|0.00000
|0.00000
|1385
|2009.05.21 10:43
|buy
|696
|0.08
|1.56330
|0.00000
|0.00000
|1386
|2009.05.21 10:57
|close
|696
|0.08
|1.56537
|0.00000
|0.00000
|1.66
|4167.40
|1387
|2009.05.21 10:58
|close
|695
|0.07
|1.56576
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4168.56
|1388
|2009.05.21 10:59
|close
|693
|0.06
|1.56617
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4169.31
|1389
|2009.05.21 11:04
|buy
|697
|0.06
|1.56476
|0.00000
|0.00000
|1390
|2009.05.21 11:07
|buy
|698
|0.07
|1.56394
|0.00000
|0.00000
|1391
|2009.05.21 11:09
|buy
|699
|0.08
|1.56313
|0.00000
|0.00000
|1392
|2009.05.21 11:12
|buy
|700
|0.09
|1.56229
|0.00000
|0.00000
|1393
|2009.05.21 11:25
|buy
|701
|0.01
|1.56433
|1.54333
|1.56463
|1394
|2009.05.21 11:25
|buy
|702
|0.03
|1.56382
|1.54332
|1.56412
|1395
|2009.05.21 11:26
|buy
|703
|0.09
|1.56330
|1.54330
|1.56360
|1396
|2009.05.21 11:28
|t/p
|703
|0.09
|1.56360
|1.54330
|1.56360
|0.27
|4169.58
|1397
|2009.05.21 11:28
|close
|702
|0.03
|1.56360
|1.54332
|1.56412
|-0.07
|4169.51
|1398
|2009.05.21 11:28
|close
|701
|0.01
|1.56362
|1.54333
|1.56463
|-0.07
|4169.44
|1399
|2009.05.21 11:56
|close
|680
|0.03
|1.56460
|0.00000
|0.00000
|-1.08
|4168.36
|1400
|2009.05.21 11:56
|close
|700
|0.09
|1.56460
|0.00000
|0.00000
|2.08
|4170.44
|1401
|2009.05.21 11:57
|close
|699
|0.08
|1.56488
|0.00000
|0.00000
|1.40
|4171.84
|1402
|2009.05.21 11:57
|close
|698
|0.07
|1.56527
|0.00000
|0.00000
|0.93
|4172.77
|1403
|2009.05.21 11:57
|close
|697
|0.06
|1.56566
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4173.31
|1404
|2009.05.21 11:58
|buy
|704
|0.05
|1.56490
|0.00000
|0.00000
|1405
|2009.05.21 12:00
|buy
|705
|0.01
|1.56417
|1.54317
|1.56447
|1406
|2009.05.21 12:00
|buy
|706
|0.06
|1.56409
|0.00000
|0.00000
|1407
|2009.05.21 12:01
|buy
|707
|0.03
|1.56363
|1.54313
|1.56393
|1408
|2009.05.21 12:01
|buy
|708
|0.07
|1.56328
|0.00000
|0.00000
|1409
|2009.05.21 12:01
|buy
|709
|0.09
|1.56312
|1.54312
|1.56342
|1410
|2009.05.21 12:03
|t/p
|709
|0.09
|1.56342
|1.54312
|1.56342
|0.27
|4173.58
|1411
|2009.05.21 12:03
|close
|707
|0.03
|1.56343
|1.54313
|1.56393
|-0.06
|4173.52
|1412
|2009.05.21 12:03
|close
|705
|0.01
|1.56345
|1.54317
|1.56447
|-0.07
|4173.45
|1413
|2009.05.21 12:06
|close
|708
|0.07
|1.56500
|0.00000
|0.00000
|1.20
|4174.65
|1414
|2009.05.21 12:08
|close
|706
|0.06
|1.56533
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4175.40
|1415
|2009.05.21 12:08
|close
|704
|0.05
|1.56590
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4175.90
|1416
|2009.05.21 12:17
|close
|692
|0.05
|1.56671
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4176.40
|1417
|2009.05.21 12:17
|close
|691
|0.04
|1.56777
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4176.90
|1418
|2009.05.21 12:17
|buy
|710
|0.02
|1.56822
|0.00000
|0.00000
|1419
|2009.05.21 12:25
|buy
|711
|0.04
|1.56644
|0.00000
|0.00000
|1420
|2009.05.21 12:32
|buy
|712
|0.05
|1.56563
|0.00000
|0.00000
|1421
|2009.05.21 12:33
|buy
|713
|0.06
|1.56482
|0.00000
|0.00000
|1422
|2009.05.21 12:37
|close
|713
|0.06
|1.56613
|0.00000
|0.00000
|0.79
|4177.69
|1423
|2009.05.21 12:38
|close
|712
|0.05
|1.56663
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4178.19
|1424
|2009.05.21 12:53
|buy
|714
|0.05
|1.56560
|0.00000
|0.00000
|1425
|2009.05.21 12:54
|buy
|715
|0.06
|1.56479
|0.00000
|0.00000
|1426
|2009.05.21 12:55
|sell
|716
|0.01
|1.56405
|1.58505
|1.56375
|1427
|2009.05.21 12:57
|buy
|717
|0.07
|1.56397
|0.00000
|0.00000
|1428
|2009.05.21 12:57
|sell
|718
|0.03
|1.56460
|1.58510
|1.56430
|1429
|2009.05.21 12:58
|t/p
|718
|0.03
|1.56430
|1.58510
|1.56430
|0.09
|4178.28
|1430
|2009.05.21 12:58
|close
|716
|0.01
|1.56425
|1.58505
|1.56375
|-0.02
|4178.26
|1431
|2009.05.21 13:00
|buy
|719
|0.08
|1.56305
|0.00000
|0.00000
|1432
|2009.05.21 13:13
|close
|710
|0.02
|1.56509
|0.00000
|0.00000
|-0.62
|4177.64
|1433
|2009.05.21 13:13
|close
|719
|0.08
|1.56509
|0.00000
|0.00000
|1.63
|4179.27
|1434
|2009.05.21 13:14
|close
|717
|0.07
|1.56528
|0.00000
|0.00000
|0.92
|4180.19
|1435
|2009.05.21 13:14
|close
|715
|0.06
|1.56568
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4180.73
|1436
|2009.05.21 13:22
|close
|714
|0.05
|1.56660
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4181.23
|1437
|2009.05.21 13:25
|close
|711
|0.04
|1.56771
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4181.73
|1438
|2009.05.21 13:25
|buy
|720
|0.02
|1.56819
|0.00000
|0.00000
|1439
|2009.05.21 13:27
|close
|681
|0.04
|1.56870
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4182.27
|1440
|2009.05.21 13:27
|buy
|721
|0.02
|1.56907
|0.00000
|0.00000
|1441
|2009.05.21 13:32
|buy
|722
|0.04
|1.56720
|0.00000
|0.00000
|1442
|2009.05.21 13:46
|close
|722
|0.04
|1.56845
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4182.77
|1443
|2009.05.21 13:50
|buy
|723
|0.03
|1.56989
|0.00000
|0.00000
|1444
|2009.05.21 13:51
|buy
|724
|0.04
|1.57074
|0.00000
|0.00000
|1445
|2009.05.21 13:51
|close
|720
|0.02
|1.57076
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4183.28
|1446
|2009.05.21 13:51
|buy
|725
|0.04
|1.57158
|0.00000
|0.00000
|1447
|2009.05.21 13:51
|close
|721
|0.02
|1.57159
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4183.79
|1448
|2009.05.21 13:51
|close
|723
|0.03
|1.57159
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4184.30
|1449
|2009.05.21 13:52
|close
|724
|0.04
|1.57203
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4184.81
|1450
|2009.05.21 13:52
|buy
|726
|0.02
|1.57248
|0.00000
|0.00000
|1451
|2009.05.21 14:02
|buy
|727
|0.04
|1.57073
|0.00000
|0.00000
|1452
|2009.05.21 14:05
|close
|727
|0.04
|1.57205
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4185.34
|1453
|2009.05.21 14:19
|buy
|728
|0.04
|1.57077
|0.00000
|0.00000
|1454
|2009.05.21 14:22
|buy
|729
|0.05
|1.56997
|0.00000
|0.00000
|1455
|2009.05.21 14:29
|buy
|730
|0.06
|1.56908
|0.00000
|0.00000
|1456
|2009.05.21 14:30
|sell
|731
|0.01
|1.56854
|1.58954
|1.56824
|1457
|2009.05.21 14:31
|sell
|732
|0.03
|1.56905
|1.58955
|1.56875
|1458
|2009.05.21 14:33
|sell
|733
|0.09
|1.57010
|1.59010
|1.56980
|1459
|2009.05.21 14:33
|close
|730
|0.06
|1.57040
|0.00000
|0.00000
|0.79
|4186.13
|1460
|2009.05.21 14:34
|t/p
|733
|0.09
|1.56980
|1.59010
|1.56980
|0.27
|4186.40
|1461
|2009.05.21 14:34
|close
|732
|0.03
|1.56980
|1.58955
|1.56875
|-0.22
|4186.18
|1462
|2009.05.21 14:34
|close
|731
|0.01
|1.56982
|1.58954
|1.56824
|-0.13
|4186.05
|1463
|2009.05.21 14:40
|close
|729
|0.05
|1.57097
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4186.55
|1464
|2009.05.21 14:42
|close
|728
|0.04
|1.57203
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4187.05
|1465
|2009.05.21 14:46
|close
|725
|0.04
|1.57284
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4187.56
|1466
|2009.05.21 14:46
|buy
|734
|0.02
|1.57331
|0.00000
|0.00000
|1467
|2009.05.21 14:48
|buy
|735
|0.03
|1.57412
|0.00000
|0.00000
|1468
|2009.05.21 15:01
|buy
|736
|0.05
|1.57167
|0.00000
|0.00000
|1469
|2009.05.21 15:03
|buy
|737
|0.06
|1.57084
|0.00000
|0.00000
|1470
|2009.05.21 15:05
|sell
|738
|0.01
|1.57067
|1.59167
|1.57037
|1471
|2009.05.21 15:07
|t/p
|738
|0.01
|1.57037
|1.59167
|1.57037
|0.03
|4187.59
|1472
|2009.05.21 15:11
|close
|737
|0.06
|1.57209
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4188.34
|1473
|2009.05.21 15:21
|buy
|739
|0.06
|1.57086
|0.00000
|0.00000
|1474
|2009.05.21 15:46
|close
|739
|0.06
|1.57210
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4189.08
|1475
|2009.05.21 15:51
|close
|736
|0.05
|1.57268
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4189.58
|1476
|2009.05.21 15:57
|buy
|740
|0.04
|1.57497
|0.00000
|0.00000
|1477
|2009.05.21 15:59
|close
|726
|0.02
|1.57509
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4190.10
|1478
|2009.05.21 15:59
|buy
|741
|0.04
|1.57587
|0.00000
|0.00000
|1479
|2009.05.21 15:59
|close
|734
|0.02
|1.57585
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4190.61
|1480
|2009.05.21 15:59
|close
|735
|0.03
|1.57585
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4191.13
|1481
|2009.05.21 15:59
|close
|740
|0.04
|1.57622
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4191.63
|1482
|2009.05.21 15:59
|buy
|742
|0.02
|1.57671
|0.00000
|0.00000
|1483
|2009.05.21 16:02
|close
|741
|0.04
|1.57713
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4192.13
|1484
|2009.05.21 16:02
|buy
|743
|0.02
|1.57756
|0.00000
|0.00000
|1485
|2009.05.21 16:05
|buy
|744
|0.03
|1.57841
|0.00000
|0.00000
|1486
|2009.05.21 16:40
|buy
|745
|0.04
|1.57927
|0.00000
|0.00000
|1487
|2009.05.21 16:40
|close
|742
|0.02
|1.57921
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4192.63
|1488
|2009.05.21 16:41
|buy
|746
|0.04
|1.58010
|0.00000
|0.00000
|1489
|2009.05.21 16:41
|close
|743
|0.02
|1.58004
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4193.13
|1490
|2009.05.21 16:41
|close
|744
|0.03
|1.58007
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4193.63
|1491
|2009.05.21 16:41
|buy
|747
|0.03
|1.58091
|0.00000
|0.00000
|1492
|2009.05.21 16:41
|close
|745
|0.04
|1.58069
|0.00000
|0.00000
|0.57
|4194.20
|1493
|2009.05.21 16:41
|close
|746
|0.04
|1.58135
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4194.70
|1494
|2009.05.21 16:41
|buy
|748
|0.02
|1.58189
|0.00000
|0.00000
|1495
|2009.05.21 16:41
|buy
|749
|0.03
|1.58281
|0.00000
|0.00000
|1496
|2009.05.21 16:41
|close
|747
|0.03
|1.58267
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4195.23
|1497
|2009.05.21 16:47
|buy
|750
|0.03
|1.58450
|0.00000
|0.00000
|1498
|2009.05.21 16:47
|close
|748
|0.02
|1.58444
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4195.74
|1499
|2009.05.21 16:47
|close
|749
|0.03
|1.58445
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4196.24
|1500
|2009.05.21 16:48
|buy
|751
|0.02
|1.58532
|0.00000
|0.00000
|1501
|2009.05.21 16:48
|buy
|752
|0.03
|1.58616
|0.00000
|0.00000
|1502
|2009.05.21 16:48
|close
|750
|0.03
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4196.76
|1503
|2009.05.21 16:49
|buy
|753
|0.03
|1.58705
|0.00000
|0.00000
|1504
|2009.05.21 16:50
|buy
|754
|0.04
|1.58787
|0.00000
|0.00000
|1505
|2009.05.21 16:50
|close
|751
|0.02
|1.58778
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4197.26
|1506
|2009.05.21 16:50
|close
|752
|0.03
|1.58783
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4197.76
|1507
|2009.05.21 16:53
|buy
|755
|0.04
|1.58623
|0.00000
|0.00000
|1508
|2009.05.21 16:57
|close
|755
|0.04
|1.58749
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4198.27
|1509
|2009.05.21 17:04
|buy
|756
|0.04
|1.58624
|0.00000
|0.00000
|1510
|2009.05.21 17:04
|buy
|757
|0.05
|1.58543
|0.00000
|0.00000
|1511
|2009.05.21 17:05
|buy
|758
|0.06
|1.58462
|0.00000
|0.00000
|1512
|2009.05.21 17:11
|close
|758
|0.06
|1.58587
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4199.02
|1513
|2009.05.21 17:22
|buy
|759
|0.06
|1.58461
|0.00000
|0.00000
|1514
|2009.05.21 17:22
|buy
|760
|0.07
|1.58379
|0.00000
|0.00000
|1515
|2009.05.21 17:25
|sell
|761
|0.01
|1.58305
|1.60405
|1.58275
|1516
|2009.05.21 17:25
|sell
|762
|0.03
|1.58356
|1.60406
|1.58326
|1517
|2009.05.21 17:29
|sell
|763
|0.09
|1.58410
|1.60410
|1.58380
|1518
|2009.05.21 17:31
|sell
|764
|0.27
|1.58463
|1.60413
|1.58433
|1519
|2009.05.21 17:32
|sell
|765
|0.81
|1.58515
|1.60415
|1.58485
|1520
|2009.05.21 17:33
|close
|760
|0.07
|1.58544
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4200.18
|1521
|2009.05.21 17:34
|sell
|766
|2.43
|1.58568
|1.60418
|1.58538
|1522
|2009.05.21 17:35
|close
|759
|0.06
|1.58585
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4200.92
|1523
|2009.05.21 17:36
|close
|766
|2.43
|1.58540
|1.60418
|1.58538
|6.80
|4207.72
|1524
|2009.05.21 17:36
|close
|765
|0.81
|1.58537
|1.60415
|1.58485
|-1.78
|4205.94
|1525
|2009.05.21 17:36
|close
|764
|0.27
|1.58538
|1.60413
|1.58433
|-2.03
|4203.91
|1526
|2009.05.21 17:36
|close
|763
|0.09
|1.58539
|1.60410
|1.58380
|-1.16
|4202.75
|1527
|2009.05.21 17:36
|close
|762
|0.03
|1.58540
|1.60406
|1.58326
|-0.55
|4202.20
|1528
|2009.05.21 17:36
|close
|761
|0.01
|1.58541
|1.60405
|1.58275
|-0.23
|4201.97
|1529
|2009.05.21 17:58
|close
|757
|0.05
|1.58643
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4202.47
|1530
|2009.05.21 18:05
|close
|756
|0.04
|1.58765
|0.00000
|0.00000
|0.56
|4203.03
|1531
|2009.05.21 18:05
|buy
|767
|0.03
|1.58886
|0.00000
|0.00000
|1532
|2009.05.21 18:05
|close
|753
|0.03
|1.58890
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4203.58
|1533
|2009.05.21 18:18
|buy
|768
|0.04
|1.58705
|0.00000
|0.00000
|1534
|2009.05.21 18:38
|buy
|769
|0.05
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|1535
|2009.05.21 18:44
|buy
|770
|0.06
|1.58541
|0.00000
|0.00000
|1536
|2009.05.21 18:52
|buy
|771
|0.07
|1.58460
|0.00000
|0.00000
|1537
|2009.05.21 18:53
|buy
|772
|0.08
|1.58378
|0.00000
|0.00000
|1538
|2009.05.21 19:08
|buy
|773
|0.09
|1.58297
|0.00000
|0.00000
|1539
|2009.05.21 19:28
|close
|767
|0.03
|1.58529
|0.00000
|0.00000
|-1.07
|4202.51
|1540
|2009.05.21 19:28
|close
|773
|0.09
|1.58529
|0.00000
|0.00000
|2.09
|4204.60
|1541
|2009.05.21 19:28
|close
|772
|0.08
|1.58543
|0.00000
|0.00000
|1.32
|4205.92
|1542
|2009.05.21 19:29
|close
|771
|0.07
|1.58584
|0.00000
|0.00000
|0.87
|4206.79
|1543
|2009.05.21 19:29
|close
|770
|0.06
|1.58625
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4207.29
|1544
|2009.05.21 19:32
|buy
|774
|0.05
|1.58540
|0.00000
|0.00000
|1545
|2009.05.21 19:40
|buy
|775
|0.06
|1.58459
|0.00000
|0.00000
|1546
|2009.05.21 19:41
|buy
|776
|0.07
|1.58377
|0.00000
|0.00000
|1547
|2009.05.21 20:05
|close
|776
|0.07
|1.58543
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4208.45
|1548
|2009.05.21 20:05
|close
|775
|0.06
|1.58587
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4209.22
|1549
|2009.05.21 20:08
|close
|774
|0.05
|1.58640
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4209.72
|1550
|2009.05.21 20:16
|buy
|777
|0.05
|1.58540
|0.00000
|0.00000
|1551
|2009.05.21 20:24
|buy
|778
|0.06
|1.58456
|0.00000
|0.00000
|1552
|2009.05.21 20:30
|sell
|779
|0.01
|1.58354
|1.60454
|1.58324
|1553
|2009.05.21 20:30
|buy
|780
|0.07
|1.58368
|0.00000
|0.00000
|1554
|2009.05.21 20:30
|t/p
|779
|0.01
|1.58324
|1.60454
|1.58324
|0.03
|4209.75
|1555
|2009.05.21 21:07
|close
|780
|0.07
|1.58547
|0.00000
|0.00000
|1.25
|4211.00
|1556
|2009.05.21 21:40
|sell
|781
|0.01
|1.58403
|1.60503
|1.58373
|1557
|2009.05.21 21:53
|sell
|782
|0.03
|1.58455
|1.60505
|1.58425
|1558
|2009.05.21 22:03
|t/p
|782
|0.03
|1.58425
|1.60505
|1.58425
|0.09
|4211.09
|1559
|2009.05.21 22:03
|close
|781
|0.01
|1.58425
|1.60503
|1.58373
|-0.03
|4211.06
|1560
|2009.05.21 22:20
|sell
|783
|0.01
|1.58414
|1.60514
|1.58384
|1561
|2009.05.21 22:28
|sell
|784
|0.03
|1.58465
|1.60515
|1.58435
|1562
|2009.05.21 22:34
|sell
|785
|0.09
|1.58522
|1.60522
|1.58492
|1563
|2009.05.21 22:35
|sell
|786
|0.27
|1.58576
|1.60526
|1.58546
|1564
|2009.05.21 22:35
|close
|778
|0.06
|1.58583
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4211.82
|1565
|2009.05.21 22:35
|close
|786
|0.27
|1.58549
|1.60526
|1.58546
|0.73
|4212.55
|1566
|2009.05.21 22:35
|close
|785
|0.09
|1.58544
|1.60522
|1.58492
|-0.20
|4212.35
|1567
|2009.05.21 22:35
|close
|784
|0.03
|1.58539
|1.60515
|1.58435
|-0.22
|4212.13
|1568
|2009.05.21 22:35
|close
|783
|0.01
|1.58534
|1.60514
|1.58384
|-0.12
|4212.01
|1569
|2009.05.21 23:18
|close
|777
|0.05
|1.58640
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4212.51
|1570
|2009.05.21 23:21
|close
|769
|0.05
|1.58721
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4213.01
|1571
|2009.05.21 23:57
|buy
|787
|0.03
|1.58867
|0.00000
|0.00000
|1572
|2009.05.21 23:57
|close
|768
|0.04
|1.58833
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4213.52
|1573
|2009.05.21 23:57
|buy
|788
|0.03
|1.58948
|0.00000
|0.00000
|1574
|2009.05.21 23:59
|close
|754
|0.04
|1.58912
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4214.02
|1575
|2009.05.22 00:12
|buy
|789
|0.04
|1.58784
|0.00000
|0.00000
|1576
|2009.05.22 00:25
|sell
|790
|0.01
|1.58723
|1.60823
|1.58693
|1577
|2009.05.22 00:27
|sell
|791
|0.03
|1.58773
|1.60823
|1.58743
|1578
|2009.05.22 00:35
|sell
|792
|0.09
|1.58824
|1.60824
|1.58794
|1579
|2009.05.22 00:43
|sell
|793
|0.27
|1.58876
|1.60826
|1.58846
|1580
|2009.05.22 00:43
|close
|789
|0.04
|1.58910
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4214.52
|1581
|2009.05.22 00:43
|sell
|794
|0.81
|1.58928
|1.60828
|1.58898
|1582
|2009.05.22 00:45
|close
|794
|0.81
|1.58903
|1.60828
|1.58898
|2.03
|4216.55
|1583
|2009.05.22 00:45
|close
|793
|0.27
|1.58899
|1.60826
|1.58846
|-0.62
|4215.93
|1584
|2009.05.22 00:46
|close
|792
|0.09
|1.58898
|1.60824
|1.58794
|-0.66
|4215.27
|1585
|2009.05.22 00:46
|close
|791
|0.03
|1.58895
|1.60823
|1.58743
|-0.37
|4214.90
|1586
|2009.05.22 00:46
|close
|790
|0.01
|1.58892
|1.60823
|1.58693
|-0.17
|4214.73
|1587
|2009.05.22 00:49
|buy
|795
|0.04
|1.58787
|0.00000
|0.00000
|1588
|2009.05.22 00:55
|close
|795
|0.04
|1.58914
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4215.24
|1589
|2009.05.22 01:09
|buy
|796
|0.04
|1.58786
|0.00000
|0.00000
|1590
|2009.05.22 01:10
|sell
|797
|0.01
|1.58718
|1.60818
|1.58688
|1591
|2009.05.22 01:20
|sell
|798
|0.03
|1.58769
|1.60819
|1.58739
|1592
|2009.05.22 01:23
|sell
|799
|0.09
|1.58820
|1.60820
|1.58790
|1593
|2009.05.22 01:26
|t/p
|799
|0.09
|1.58790
|1.60820
|1.58790
|0.27
|4215.51
|1594
|2009.05.22 01:26
|close
|798
|0.03
|1.58790
|1.60819
|1.58739
|-0.06
|4215.45
|1595
|2009.05.22 01:26
|close
|797
|0.01
|1.58784
|1.60818
|1.58688
|-0.06
|4215.39
|1596
|2009.05.22 01:33
|buy
|800
|0.05
|1.58703
|0.00000
|0.00000
|1597
|2009.05.22 02:25
|buy
|801
|0.06
|1.58620
|0.00000
|0.00000
|1598
|2009.05.22 03:15
|buy
|802
|0.01
|1.58689
|1.56589
|1.58719
|1599
|2009.05.22 03:15
|buy
|803
|0.03
|1.58638
|1.56588
|1.58668
|1600
|2009.05.22 03:18
|buy
|804
|0.09
|1.58583
|1.56583
|1.58613
|1601
|2009.05.22 03:32
|t/p
|804
|0.09
|1.58613
|1.56583
|1.58613
|0.27
|4215.66
|1602
|2009.05.22 03:32
|close
|803
|0.03
|1.58614
|1.56588
|1.58668
|-0.07
|4215.59
|1603
|2009.05.22 03:32
|close
|802
|0.01
|1.58613
|1.56589
|1.58719
|-0.08
|4215.51
|1604
|2009.05.22 03:48
|buy
|805
|0.07
|1.58535
|0.00000
|0.00000
|1605
|2009.05.22 04:10
|buy
|806
|0.08
|1.58455
|0.00000
|0.00000
|1606
|2009.05.22 04:25
|buy
|807
|0.09
|1.58372
|0.00000
|0.00000
|1607
|2009.05.22 04:50
|buy
|808
|0.01
|1.58497
|1.56397
|1.58527
|1608
|2009.05.22 04:53
|t/p
|808
|0.01
|1.58527
|1.56397
|1.58527
|0.03
|4215.54
|1609
|2009.05.22 04:54
|close
|788
|0.03
|1.58600
|0.00000
|0.00000
|-1.04
|4214.50
|1610
|2009.05.22 04:54
|close
|807
|0.09
|1.58600
|0.00000
|0.00000
|2.05
|4216.55
|1611
|2009.05.22 04:58
|close
|806
|0.08
|1.58624
|0.00000
|0.00000
|1.35
|4217.90
|1612
|2009.05.22 05:00
|close
|805
|0.07
|1.58663
|0.00000
|0.00000
|0.89
|4218.79
|1613
|2009.05.22 05:08
|buy
|809
|0.06
|1.58539
|0.00000
|0.00000
|1614
|2009.05.22 05:59
|buy
|810
|0.07
|1.58457
|0.00000
|0.00000
|1615
|2009.05.22 06:08
|close
|810
|0.07
|1.58627
|0.00000
|0.00000
|1.19
|4219.98
|1616
|2009.05.22 06:18
|close
|809
|0.06
|1.58666
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4220.75
|1617
|2009.05.22 06:18
|close
|801
|0.06
|1.58704
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4221.25
|1618
|2009.05.22 06:25
|buy
|811
|0.05
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|1619
|2009.05.22 06:30
|close
|811
|0.05
|1.58724
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4221.76
|1620
|2009.05.22 06:32
|close
|800
|0.05
|1.58805
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4222.27
|1621
|2009.05.22 06:47
|buy
|812
|0.04
|1.58706
|0.00000
|0.00000
|1622
|2009.05.22 06:55
|close
|812
|0.04
|1.58829
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4222.77
|1623
|2009.05.22 06:59
|buy
|813
|0.04
|1.58706
|0.00000
|0.00000
|1624
|2009.05.22 07:01
|buy
|814
|0.05
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|1625
|2009.05.22 07:02
|buy
|815
|0.06
|1.58541
|0.00000
|0.00000
|1626
|2009.05.22 07:02
|buy
|816
|0.07
|1.58460
|0.00000
|0.00000
|1627
|2009.05.22 07:05
|sell
|817
|0.01
|1.58457
|1.60557
|1.58427
|1628
|2009.05.22 07:06
|t/p
|817
|0.01
|1.58427
|1.60557
|1.58427
|0.03
|4222.80
|1629
|2009.05.22 07:09
|buy
|818
|0.08
|1.58377
|0.00000
|0.00000
|1630
|2009.05.22 07:10
|buy
|819
|0.09
|1.58296
|0.00000
|0.00000
|1631
|2009.05.22 07:26
|buy
|820
|0.10
|1.58215
|0.00000
|0.00000
|1632
|2009.05.22 07:26
|buy
|821
|0.11
|1.58134
|0.00000
|0.00000
|1633
|2009.05.22 07:28
|buy
|822
|0.12
|1.58046
|0.00000
|0.00000
|1634
|2009.05.22 07:34
|buy
|823
|0.13
|1.57960
|0.00000
|0.00000
|1635
|2009.05.22 07:35
|buy
|824
|0.14
|1.57879
|0.00000
|0.00000
|1636
|2009.05.22 07:37
|buy
|825
|0.15
|1.57780
|0.00000
|0.00000
|1637
|2009.05.22 07:42
|buy
|826
|0.16
|1.57697
|0.00000
|0.00000
|1638
|2009.05.22 07:52
|buy
|827
|0.17
|1.57615
|0.00000
|0.00000
|1639
|2009.05.22 07:56
|close
|787
|0.03
|1.57867
|0.00000
|0.00000
|-3.00
|4219.79
|1640
|2009.05.22 07:56
|close
|827
|0.17
|1.57867
|0.00000
|0.00000
|4.28
|4224.07
|1641
|2009.05.22 07:57
|close
|796
|0.04
|1.57969
|0.00000
|0.00000
|-3.26
|4220.81
|1642
|2009.05.22 07:57
|close
|826
|0.16
|1.57969
|0.00000
|0.00000
|4.35
|4225.16
|1643
|2009.05.22 08:03
|buy
|828
|0.14
|1.57699
|0.00000
|0.00000
|1644
|2009.05.22 08:16
|close
|813
|0.04
|1.57981
|0.00000
|0.00000
|-2.90
|4222.26
|1645
|2009.05.22 08:16
|close
|828
|0.14
|1.57981
|0.00000
|0.00000
|3.94
|4226.20
|1646
|2009.05.22 08:20
|buy
|829
|0.01
|1.58036
|1.55936
|1.58066
|1647
|2009.05.22 08:20
|close
|814
|0.05
|1.58045
|0.00000
|0.00000
|-2.88
|4223.32
|1648
|2009.05.22 08:20
|close
|825
|0.15
|1.58045
|0.00000
|0.00000
|3.98
|4227.30
|1649
|2009.05.22 08:20
|t/p
|829
|0.01
|1.58066
|1.55936
|1.58066
|0.03
|4227.33
|1650
|2009.05.22 08:20
|close
|815
|0.06
|1.58131
|0.00000
|0.00000
|-2.46
|4224.87
|1651
|2009.05.22 08:20
|close
|824
|0.14
|1.58131
|0.00000
|0.00000
|3.52
|4228.39
|1652
|2009.05.22 08:21
|close
|823
|0.13
|1.58173
|0.00000
|0.00000
|2.77
|4231.16
|1653
|2009.05.22 08:21
|close
|822
|0.12
|1.58215
|0.00000
|0.00000
|2.03
|4233.19
|1654
|2009.05.22 08:25
|close
|821
|0.11
|1.58258
|0.00000
|0.00000
|1.37
|4234.56
|1655
|2009.05.22 08:25
|close
|820
|0.10
|1.58300
|0.00000
|0.00000
|0.85
|4235.41
|1656
|2009.05.22 08:31
|buy
|830
|0.05
|1.58214
|0.00000
|0.00000
|1657
|2009.05.22 08:41
|close
|830
|0.05
|1.58313
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4235.91
|1658
|2009.05.22 08:41
|close
|819
|0.09
|1.58351
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4236.41
|1659
|2009.05.22 08:43
|buy
|831
|0.04
|1.58220
|0.00000
|0.00000
|1660
|2009.05.22 08:43
|buy
|832
|0.05
|1.58138
|0.00000
|0.00000
|1661
|2009.05.22 08:47
|buy
|833
|0.06
|1.58057
|0.00000
|0.00000
|1662
|2009.05.22 09:00
|close
|833
|0.06
|1.58219
|0.00000
|0.00000
|0.97
|4237.38
|1663
|2009.05.22 09:00
|close
|832
|0.05
|1.58263
|0.00000
|0.00000
|0.63
|4238.01
|1664
|2009.05.22 09:07
|close
|831
|0.04
|1.58344
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4238.51
|1665
|2009.05.22 09:07
|close
|818
|0.08
|1.58441
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4239.02
|1666
|2009.05.22 09:07
|buy
|834
|0.03
|1.58379
|0.00000
|0.00000
|1667
|2009.05.22 09:14
|buy
|835
|0.04
|1.58299
|0.00000
|0.00000
|1668
|2009.05.22 09:22
|close
|835
|0.04
|1.58424
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4239.52
|1669
|2009.05.22 09:22
|buy
|836
|0.03
|1.58542
|0.00000
|0.00000
|1670
|2009.05.22 09:23
|close
|834
|0.03
|1.58536
|0.00000
|0.00000
|0.47
|4239.99
|1671
|2009.05.22 09:23
|close
|816
|0.07
|1.58536
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4240.52
|1672
|2009.05.22 09:23
|buy
|837
|0.02
|1.58624
|0.00000
|0.00000
|1673
|2009.05.22 09:33
|buy
|838
|0.04
|1.58462
|0.00000
|0.00000
|1674
|2009.05.22 10:10
|sell
|839
|0.01
|1.58432
|1.60532
|1.58402
|1675
|2009.05.22 10:12
|t/p
|839
|0.01
|1.58402
|1.60532
|1.58402
|0.03
|4240.55
|1676
|2009.05.22 10:12
|buy
|840
|0.05
|1.58380
|0.00000
|0.00000
|1677
|2009.05.22 10:13
|buy
|841
|0.06
|1.58298
|0.00000
|0.00000
|1678
|2009.05.22 10:35
|close
|841
|0.06
|1.58422
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4241.29
|1679
|2009.05.22 10:45
|close
|840
|0.05
|1.58580
|0.00000
|0.00000
|1.00
|4242.29
|1680
|2009.05.22 10:45
|close
|838
|0.04
|1.58589
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4242.80
|1681
|2009.05.22 10:56
|buy
|842
|0.03
|1.58709
|0.00000
|0.00000
|1682
|2009.05.22 10:56
|close
|836
|0.03
|1.58713
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4243.31
|1683
|2009.05.22 10:56
|buy
|843
|0.03
|1.58789
|0.00000
|0.00000
|1684
|2009.05.22 10:58
|buy
|844
|0.04
|1.58870
|0.00000
|0.00000
|1685
|2009.05.22 10:58
|close
|837
|0.02
|1.58875
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4243.81
|1686
|2009.05.22 10:58
|close
|842
|0.03
|1.58875
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4244.31
|1687
|2009.05.22 10:58
|buy
|845
|0.03
|1.58953
|0.00000
|0.00000
|1688
|2009.05.22 11:20
|buy
|846
|0.05
|1.58707
|0.00000
|0.00000
|1689
|2009.05.22 11:40
|sell
|847
|0.01
|1.58707
|1.60807
|1.58677
|1690
|2009.05.22 11:46
|sell
|848
|0.03
|1.58758
|1.60808
|1.58728
|1691
|2009.05.22 11:47
|close
|846
|0.05
|1.58807
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4244.81
|1692
|2009.05.22 11:47
|sell
|849
|0.09
|1.58810
|1.60810
|1.58780
|1693
|2009.05.22 11:51
|sell
|850
|0.27
|1.58861
|1.60811
|1.58831
|1694
|2009.05.22 11:55
|sell
|851
|0.81
|1.58916
|1.60816
|1.58886
|1695
|2009.05.22 11:55
|close
|843
|0.03
|1.58961
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4245.32
|1696
|2009.05.22 11:55
|sell
|852
|2.43
|1.58967
|1.60817
|1.58937
|1697
|2009.05.22 11:55
|buy
|853
|0.03
|1.59033
|0.00000
|0.00000
|1698
|2009.05.22 11:55
|close
|844
|0.04
|1.58999
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4245.84
|1699
|2009.05.22 11:55
|sell
|854
|7.29
|1.59019
|1.60819
|1.58989
|1700
|2009.05.22 11:55
|sell
|855
|21.87
|1.59074
|1.60824
|1.59044
|1701
|2009.05.22 11:55
|buy
|856
|0.03
|1.59114
|0.00000
|0.00000
|1702
|2009.05.22 11:56
|close
|845
|0.03
|1.59131
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4246.37
|1703
|2009.05.22 11:56
|buy
|857
|0.03
|1.59201
|0.00000
|0.00000
|1704
|2009.05.22 11:56
|close
|853
|0.03
|1.59217
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4246.92
|1705
|2009.05.22 11:56
|buy
|858
|0.03
|1.59282
|0.00000
|0.00000
|1706
|2009.05.22 11:56
|close
|856
|0.03
|1.59291
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4247.45
|1707
|2009.05.22 11:56
|buy
|859
|0.03
|1.59380
|0.00000
|0.00000
|1708
|2009.05.22 12:20
|close
|857
|0.03
|1.59368
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4247.95
|1709
|2009.05.22 12:53
|buy
|860
|0.04
|1.59201
|0.00000
|0.00000
|1710
|2009.05.22 12:56
|t/p
|854
|7.29
|1.58989
|1.60819
|1.58989
|21.87
|4269.82
|1711
|2009.05.22 12:56
|t/p
|855
|21.87
|1.59044
|1.60824
|1.59044
|65.61
|4335.43
|1712
|2009.05.22 12:56
|close
|852
|2.43
|1.58970
|1.60817
|1.58937
|-0.73
|4334.70
|1713
|2009.05.22 12:56
|buy
|861
|0.05
|1.58970
|0.00000
|0.00000
|1714
|2009.05.22 12:56
|close
|851
|0.81
|1.58968
|1.60816
|1.58886
|-4.21
|4330.49
|1715
|2009.05.22 12:56
|close
|850
|0.27
|1.58965
|1.60811
|1.58831
|-2.81
|4327.68
|1716
|2009.05.22 12:56
|close
|849
|0.09
|1.58963
|1.60810
|1.58780
|-1.38
|4326.30
|1717
|2009.05.22 12:56
|close
|848
|0.03
|1.58964
|1.60808
|1.58728
|-0.62
|4325.68
|1718
|2009.05.22 12:56
|close
|847
|0.01
|1.58965
|1.60807
|1.58677
|-0.26
|4325.42
|1719
|2009.05.22 12:57
|buy
|862
|0.06
|1.58888
|0.00000
|0.00000
|1720
|2009.05.22 13:08
|buy
|863
|0.07
|1.58805
|0.00000
|0.00000
|1721
|2009.05.22 13:12
|close
|863
|0.07
|1.59060
|0.00000
|0.00000
|1.78
|4327.20
|1722
|2009.05.22 13:13
|close
|862
|0.06
|1.59094
|0.00000
|0.00000
|1.23
|4328.43
|1723
|2009.05.22 13:13
|close
|861
|0.05
|1.59135
|0.00000
|0.00000
|0.83
|4329.26
|1724
|2009.05.22 13:19
|close
|860
|0.04
|1.59330
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4329.78
|1725
|2009.05.22 13:22
|buy
|864
|0.04
|1.59201
|0.00000
|0.00000
|1726
|2009.05.22 13:24
|buy
|865
|0.05
|1.59117
|0.00000
|0.00000
|1727
|2009.05.22 13:27
|buy
|866
|0.06
|1.59036
|0.00000
|0.00000
|1728
|2009.05.22 13:31
|buy
|867
|0.07
|1.58956
|0.00000
|0.00000
|1729
|2009.05.22 13:36
|buy
|868
|0.08
|1.58864
|0.00000
|0.00000
|1730
|2009.05.22 13:44
|buy
|869
|0.09
|1.58782
|0.00000
|0.00000
|1731
|2009.05.22 13:44
|buy
|870
|0.10
|1.58696
|0.00000
|0.00000
|1732
|2009.05.22 13:56
|close
|859
|0.03
|1.58937
|0.00000
|0.00000
|-1.33
|4328.45
|1733
|2009.05.22 13:56
|close
|870
|0.10
|1.58937
|0.00000
|0.00000
|2.41
|4330.86
|1734
|2009.05.22 14:31
|buy
|871
|0.09
|1.58694
|0.00000
|0.00000
|1735
|2009.05.22 14:40
|buy
|872
|0.10
|1.58614
|0.00000
|0.00000
|1736
|2009.05.22 15:03
|close
|858
|0.03
|1.58845
|0.00000
|0.00000
|-1.31
|4329.55
|1737
|2009.05.22 15:03
|close
|872
|0.10
|1.58845
|0.00000
|0.00000
|2.31
|4331.86
|1738
|2009.05.22 15:05
|buy
|873
|0.01
|1.58875
|1.56775
|1.58905
|1739
|2009.05.22 15:08
|t/p
|873
|0.01
|1.58905
|1.56775
|1.58905
|0.03
|4331.89
|1740
|2009.05.22 15:08
|close
|871
|0.09
|1.58908
|0.00000
|0.00000
|1.92
|4333.81
|1741
|2009.05.22 15:08
|close
|869
|0.09
|1.58952
|0.00000
|0.00000
|1.53
|4335.34
|1742
|2009.05.22 15:09
|close
|868
|0.08
|1.58993
|0.00000
|0.00000
|1.03
|4336.37
|1743
|2009.05.22 15:09
|close
|867
|0.07
|1.59041
|0.00000
|0.00000
|0.60
|4336.97
|1744
|2009.05.22 15:09
|close
|866
|0.06
|1.59122
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4337.48
|1745
|2009.05.22 15:10
|buy
|874
|0.04
|1.59034
|0.00000
|0.00000
|1746
|2009.05.22 15:29
|close
|874
|0.04
|1.59165
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4338.00
|1747
|2009.05.22 15:29
|close
|865
|0.05
|1.59221
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4338.52
|1748
|2009.05.22 15:30
|buy
|875
|0.03
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|1749
|2009.05.22 15:48
|buy
|876
|0.04
|1.59034
|0.00000
|0.00000
|1750
|2009.05.22 15:53
|buy
|877
|0.05
|1.58951
|0.00000
|0.00000
|1751
|2009.05.22 15:54
|buy
|878
|0.06
|1.58869
|0.00000
|0.00000
|1752
|2009.05.22 16:00
|sell
|879
|0.01
|1.58860
|1.60960
|1.58830
|1753
|2009.05.22 16:00
|sell
|880
|0.03
|1.58912
|1.60962
|1.58882
|1754
|2009.05.22 16:02
|sell
|881
|0.09
|1.58965
|1.60965
|1.58935
|1755
|2009.05.22 16:02
|close
|878
|0.06
|1.59001
|0.00000
|0.00000
|0.80
|4339.32
|1756
|2009.05.22 16:02
|sell
|882
|0.27
|1.59016
|1.60966
|1.58986
|1757
|2009.05.22 16:03
|close
|877
|0.05
|1.59052
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4339.82
|1758
|2009.05.22 16:03
|sell
|883
|0.81
|1.59068
|1.60968
|1.59038
|1759
|2009.05.22 16:04
|close
|883
|0.81
|1.59043
|1.60968
|1.59038
|2.03
|4341.85
|1760
|2009.05.22 16:05
|close
|882
|0.27
|1.59042
|1.60966
|1.58986
|-0.70
|4341.15
|1761
|2009.05.22 16:05
|close
|881
|0.09
|1.59045
|1.60965
|1.58935
|-0.72
|4340.43
|1762
|2009.05.22 16:05
|close
|880
|0.03
|1.59048
|1.60962
|1.58882
|-0.40
|4340.03
|1763
|2009.05.22 16:05
|close
|879
|0.01
|1.59052
|1.60960
|1.58830
|-0.19
|4339.84
|1764
|2009.05.22 16:19
|close
|876
|0.04
|1.59160
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4340.34
|1765
|2009.05.22 16:42
|buy
|884
|0.03
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|1766
|2009.05.22 16:44
|close
|875
|0.03
|1.59282
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4340.84
|1767
|2009.05.22 17:10
|buy
|885
|0.03
|1.59363
|0.00000
|0.00000
|1768
|2009.05.22 17:10
|close
|864
|0.04
|1.59325
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4341.34
|1769
|2009.05.22 17:30
|sell
|886
|0.01
|1.59213
|1.61313
|1.59183
|1770
|2009.05.22 17:31
|buy
|887
|0.04
|1.59200
|0.00000
|0.00000
|1771
|2009.05.22 17:31
|t/p
|886
|0.01
|1.59183
|1.61313
|1.59183
|0.03
|4341.37
|1772
|2009.05.22 17:55
|buy
|888
|0.05
|1.59118
|0.00000
|0.00000
|1773
|2009.05.22 18:03
|buy
|889
|0.06
|1.59035
|0.00000
|0.00000
|1774
|2009.05.22 18:26
|close
|889
|0.06
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4342.13
|1775
|2009.05.22 18:45
|sell
|890
|0.01
|1.59086
|1.61186
|1.59056
|1776
|2009.05.22 18:46
|sell
|891
|0.03
|1.59136
|1.61186
|1.59106
|1777
|2009.05.22 19:01
|sell
|892
|0.09
|1.59189
|1.61189
|1.59159
|1778
|2009.05.22 19:01
|close
|888
|0.05
|1.59217
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4342.63
|1779
|2009.05.22 19:18
|t/p
|892
|0.09
|1.59159
|1.61189
|1.59159
|0.27
|4342.90
|1780
|2009.05.22 19:18
|close
|891
|0.03
|1.59156
|1.61186
|1.59106
|-0.06
|4342.84
|1781
|2009.05.22 19:18
|close
|890
|0.01
|1.59158
|1.61186
|1.59056
|-0.07
|4342.77
|1782
|2009.05.22 19:18
|buy
|893
|0.05
|1.59114
|0.00000
|0.00000
|1783
|2009.05.22 19:30
|sell
|894
|0.01
|1.59120
|1.61220
|1.59090
|1784
|2009.05.22 19:36
|t/p
|894
|0.01
|1.59090
|1.61220
|1.59090
|0.03
|4342.80
|1785
|2009.05.22 19:36
|buy
|895
|0.06
|1.59032
|0.00000
|0.00000
|1786
|2009.05.22 19:42
|close
|895
|0.06
|1.59160
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4343.57
|1787
|2009.05.24 22:00
|close
|893
|0.05
|1.59270
|0.00000
|0.00000
|0.78
|4344.35
|1788
|2009.05.24 22:05
|buy
|896
|0.01
|1.59345
|1.57245
|1.59375
|1789
|2009.05.24 22:07
|close
|887
|0.04
|1.59327
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4344.86
|1790
|2009.05.24 22:09
|t/p
|896
|0.01
|1.59375
|1.57245
|1.59375
|0.03
|4344.89
|1791
|2009.05.24 23:04
|buy
|897
|0.04
|1.59199
|0.00000
|0.00000
|1792
|2009.05.24 23:05
|sell
|898
|0.01
|1.59166
|1.61266
|1.59136
|1793
|2009.05.24 23:28
|sell
|899
|0.03
|1.59223
|1.61273
|1.59193
|1794
|2009.05.24 23:29
|sell
|900
|0.09
|1.59281
|1.61281
|1.59251
|1795
|2009.05.24 23:38
|t/p
|900
|0.09
|1.59251
|1.61281
|1.59251
|0.27
|4345.16
|1796
|2009.05.24 23:38
|close
|899
|0.03
|1.59250
|1.61273
|1.59193
|-0.08
|4345.08
|1797
|2009.05.24 23:38
|close
|898
|0.01
|1.59252
|1.61266
|1.59136
|-0.08
|4345.00
|1798
|2009.05.25 00:00
|buy
|901
|0.05
|1.59117
|0.00000
|0.00000
|1799
|2009.05.25 00:02
|buy
|902
|0.06
|1.59030
|0.00000
|0.00000
|1800
|2009.05.25 00:02
|buy
|903
|0.07
|1.58947
|0.00000
|0.00000
|1801
|2009.05.25 00:02
|buy
|904
|0.08
|1.58862
|0.00000
|0.00000
|1802
|2009.05.25 00:09
|buy
|905
|0.09
|1.58781
|0.00000
|0.00000
|1803
|2009.05.25 00:17
|buy
|906
|0.10
|1.58697
|0.00000
|0.00000
|1804
|2009.05.25 00:55
|buy
|907
|0.01
|1.58921
|1.56821
|1.58951
|1805
|2009.05.25 01:00
|buy
|908
|0.03
|1.58868
|1.56818
|1.58898
|1806
|2009.05.25 01:09
|t/p
|908
|0.03
|1.58898
|1.56818
|1.58898
|0.09
|4345.09
|1807
|2009.05.25 01:09
|close
|907
|0.01
|1.58900
|1.56821
|1.58951
|-0.02
|4345.07
|1808
|2009.05.25 01:13
|close
|885
|0.03
|1.58933
|0.00000
|0.00000
|-1.29
|4343.78
|1809
|2009.05.25 01:13
|close
|906
|0.10
|1.58933
|0.00000
|0.00000
|2.36
|4346.14
|1810
|2009.05.25 01:59
|buy
|909
|0.09
|1.58698
|0.00000
|0.00000
|1811
|2009.05.25 02:25
|buy
|910
|0.01
|1.58750
|1.56650
|1.58780
|1812
|2009.05.25 02:37
|buy
|911
|0.03
|1.58697
|1.56647
|1.58727
|1813
|2009.05.25 02:41
|buy
|912
|0.09
|1.58644
|1.56644
|1.58674
|1814
|2009.05.25 02:41
|buy
|913
|0.10
|1.58617
|0.00000
|0.00000
|1815
|2009.05.25 02:47
|buy
|914
|0.27
|1.58591
|1.56641
|1.58621
|1816
|2009.05.25 02:54
|close
|914
|0.27
|1.58616
|1.56641
|1.58621
|0.67
|4346.81
|1817
|2009.05.25 02:54
|close
|912
|0.09
|1.58619
|1.56644
|1.58674
|-0.23
|4346.58
|1818
|2009.05.25 02:54
|close
|911
|0.03
|1.58618
|1.56647
|1.58727
|-0.24
|4346.34
|1819
|2009.05.25 02:54
|close
|910
|0.01
|1.58617
|1.56650
|1.58780
|-0.13
|4346.21
|1820
|2009.05.25 03:00
|buy
|915
|0.01
|1.58703
|1.56603
|1.58733
|1821
|2009.05.25 03:16
|t/p
|915
|0.01
|1.58733
|1.56603
|1.58733
|0.03
|4346.24
|1822
|2009.05.25 03:22
|close
|884
|0.03
|1.58850
|0.00000
|0.00000
|-1.29
|4344.95
|1823
|2009.05.25 03:22
|close
|913
|0.10
|1.58850
|0.00000
|0.00000
|2.33
|4347.28
|1824
|2009.05.25 04:17
|close
|909
|0.09
|1.58910
|0.00000
|0.00000
|1.91
|4349.19
|1825
|2009.05.25 04:45
|sell
|916
|0.01
|1.58816
|1.60916
|1.58786
|1826
|2009.05.25 04:54
|sell
|917
|0.03
|1.58869
|1.60919
|1.58839
|1827
|2009.05.25 04:57
|t/p
|917
|0.03
|1.58839
|1.60919
|1.58839
|0.09
|4349.28
|1828
|2009.05.25 04:57
|close
|916
|0.01
|1.58837
|1.60916
|1.58786
|-0.02
|4349.26
|1829
|2009.05.25 05:00
|sell
|918
|0.01
|1.58796
|1.60896
|1.58766
|1830
|2009.05.25 05:03
|sell
|919
|0.03
|1.58852
|1.60902
|1.58822
|1831
|2009.05.25 05:06
|sell
|920
|0.09
|1.58902
|1.60902
|1.58872
|1832
|2009.05.25 05:15
|close
|905
|0.09
|1.58952
|0.00000
|0.00000
|1.54
|4350.80
|1833
|2009.05.25 05:15
|sell
|921
|0.27
|1.58955
|1.60905
|1.58925
|1834
|2009.05.25 05:18
|close
|904
|0.08
|1.58993
|0.00000
|0.00000
|1.04
|4351.84
|1835
|2009.05.25 05:19
|sell
|922
|0.81
|1.59010
|1.60910
|1.58980
|1836
|2009.05.25 05:21
|close
|922
|0.81
|1.58981
|1.60910
|1.58980
|2.35
|4354.19
|1837
|2009.05.25 05:21
|close
|921
|0.27
|1.58975
|1.60905
|1.58925
|-0.54
|4353.65
|1838
|2009.05.25 05:21
|close
|920
|0.09
|1.58968
|1.60902
|1.58872
|-0.59
|4353.06
|1839
|2009.05.25 05:21
|close
|919
|0.03
|1.58962
|1.60902
|1.58822
|-0.33
|4352.73
|1840
|2009.05.25 05:21
|close
|918
|0.01
|1.58955
|1.60896
|1.58766
|-0.16
|4352.57
|1841
|2009.05.25 05:24
|close
|903
|0.07
|1.59035
|0.00000
|0.00000
|0.62
|4353.19
|1842
|2009.05.25 05:31
|buy
|923
|0.05
|1.58948
|0.00000
|0.00000
|1843
|2009.05.25 05:45
|close
|923
|0.05
|1.59048
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4353.69
|1844
|2009.05.25 06:01
|close
|902
|0.06
|1.59115
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4354.20
|1845
|2009.05.25 06:05
|buy
|924
|0.04
|1.59033
|0.00000
|0.00000
|1846
|2009.05.25 06:11
|close
|924
|0.04
|1.59158
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4354.70
|1847
|2009.05.25 06:12
|close
|901
|0.05
|1.59218
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4355.20
|1848
|2009.05.25 06:12
|buy
|925
|0.02
|1.59280
|0.00000
|0.00000
|1849
|2009.05.25 06:23
|buy
|926
|0.04
|1.59119
|0.00000
|0.00000
|1850
|2009.05.25 06:45
|sell
|927
|0.01
|1.59060
|1.61160
|1.59030
|1851
|2009.05.25 06:55
|buy
|928
|0.05
|1.59038
|0.00000
|0.00000
|1852
|2009.05.25 06:55
|t/p
|927
|0.01
|1.59030
|1.61160
|1.59030
|0.03
|4355.23
|1853
|2009.05.25 06:56
|buy
|929
|0.06
|1.58953
|0.00000
|0.00000
|1854
|2009.05.25 06:56
|buy
|930
|0.07
|1.58868
|0.00000
|0.00000
|1855
|2009.05.25 07:04
|close
|930
|0.07
|1.59034
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4356.39
|1856
|2009.05.25 07:34
|buy
|931
|0.07
|1.58872
|0.00000
|0.00000
|1857
|2009.05.25 07:35
|buy
|932
|0.08
|1.58791
|0.00000
|0.00000
|1858
|2009.05.25 07:49
|buy
|933
|0.09
|1.58710
|0.00000
|0.00000
|1859
|2009.05.25 07:50
|buy
|934
|0.10
|1.58629
|0.00000
|0.00000
|1860
|2009.05.25 08:02
|buy
|935
|0.11
|1.58546
|0.00000
|0.00000
|1861
|2009.05.25 08:02
|buy
|936
|0.12
|1.58458
|0.00000
|0.00000
|1862
|2009.05.25 08:15
|close
|925
|0.02
|1.58648
|0.00000
|0.00000
|-1.26
|4355.13
|1863
|2009.05.25 08:15
|close
|936
|0.12
|1.58648
|0.00000
|0.00000
|2.28
|4357.41
|1864
|2009.05.25 08:35
|buy
|937
|0.01
|1.58644
|1.56544
|1.58674
|1865
|2009.05.25 08:36
|t/p
|937
|0.01
|1.58674
|1.56544
|1.58674
|0.03
|4357.44
|1866
|2009.05.25 09:13
|close
|897
|0.04
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|-1.64
|4355.79
|1867
|2009.05.25 09:13
|close
|935
|0.11
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|2.68
|4358.47
|1868
|2009.05.25 09:13
|close
|934
|0.10
|1.58838
|0.00000
|0.00000
|2.09
|4360.56
|1869
|2009.05.25 09:13
|close
|933
|0.09
|1.58875
|0.00000
|0.00000
|1.49
|4362.05
|1870
|2009.05.25 09:14
|close
|932
|0.08
|1.58916
|0.00000
|0.00000
|1.00
|4363.05
|1871
|2009.05.25 09:15
|close
|931
|0.07
|1.58957
|0.00000
|0.00000
|0.60
|4363.65
|1872
|2009.05.25 09:30
|buy
|938
|0.05
|1.58871
|0.00000
|0.00000
|1873
|2009.05.25 09:32
|buy
|939
|0.06
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|1874
|2009.05.25 09:47
|close
|939
|0.06
|1.58915
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4364.40
|1875
|2009.05.25 09:54
|buy
|940
|0.06
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|1876
|2009.05.25 10:10
|sell
|941
|0.01
|1.58773
|1.60873
|1.58743
|1877
|2009.05.25 10:31
|sell
|942
|0.03
|1.58826
|1.60876
|1.58796
|1878
|2009.05.25 10:36
|sell
|943
|0.09
|1.58877
|1.60877
|1.58847
|1879
|2009.05.25 10:41
|close
|940
|0.06
|1.58916
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4365.16
|1880
|2009.05.25 10:46
|sell
|944
|0.27
|1.58930
|1.60880
|1.58900
|1881
|2009.05.25 10:50
|close
|938
|0.05
|1.58971
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4365.66
|1882
|2009.05.25 10:50
|sell
|945
|0.81
|1.58982
|1.60882
|1.58952
|1883
|2009.05.25 10:53
|close
|945
|0.81
|1.58955
|1.60882
|1.58952
|2.18
|4367.84
|1884
|2009.05.25 10:53
|close
|944
|0.27
|1.58956
|1.60880
|1.58900
|-0.70
|4367.14
|1885
|2009.05.25 10:53
|close
|943
|0.09
|1.58957
|1.60877
|1.58847
|-0.72
|4366.42
|1886
|2009.05.25 10:53
|close
|942
|0.03
|1.58958
|1.60876
|1.58796
|-0.39
|4366.03
|1887
|2009.05.25 10:53
|close
|941
|0.01
|1.58959
|1.60873
|1.58743
|-0.19
|4365.84
|1888
|2009.05.25 11:14
|close
|929
|0.06
|1.59036
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4366.34
|1889
|2009.05.25 11:28
|buy
|946
|0.04
|1.58956
|0.00000
|0.00000
|1890
|2009.05.25 11:47
|close
|946
|0.04
|1.59080
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4366.84
|1891
|2009.05.25 12:17
|close
|928
|0.05
|1.59138
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4367.34
|1892
|2009.05.25 12:19
|buy
|947
|0.02
|1.59200
|0.00000
|0.00000
|1893
|2009.05.25 12:30
|sell
|948
|0.01
|1.59035
|1.61135
|1.59005
|1894
|2009.05.25 12:31
|buy
|949
|0.04
|1.59038
|0.00000
|0.00000
|1895
|2009.05.25 12:32
|t/p
|948
|0.01
|1.59005
|1.61135
|1.59005
|0.03
|4367.37
|1896
|2009.05.25 12:44
|buy
|950
|0.05
|1.58957
|0.00000
|0.00000
|1897
|2009.05.25 12:55
|buy
|951
|0.06
|1.58875
|0.00000
|0.00000
|1898
|2009.05.25 13:32
|buy
|952
|0.07
|1.58791
|0.00000
|0.00000
|1899
|2009.05.25 13:55
|buy
|953
|0.01
|1.58930
|1.56830
|1.58960
|1900
|2009.05.25 14:14
|buy
|954
|0.03
|1.58878
|1.56828
|1.58908
|1901
|2009.05.25 14:16
|t/p
|954
|0.03
|1.58908
|1.56828
|1.58908
|0.09
|4367.46
|1902
|2009.05.25 14:16
|close
|953
|0.01
|1.58908
|1.56830
|1.58960
|-0.02
|4367.44
|1903
|2009.05.25 14:25
|close
|952
|0.07
|1.58956
|0.00000
|0.00000
|1.15
|4368.59
|1904
|2009.05.25 14:30
|close
|951
|0.06
|1.58998
|0.00000
|0.00000
|0.74
|4369.33
|1905
|2009.05.25 14:39
|close
|950
|0.05
|1.59057
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4369.83
|1906
|2009.05.25 15:45
|sell
|955
|0.01
|1.59031
|1.61131
|1.59001
|1907
|2009.05.25 15:49
|sell
|956
|0.03
|1.59086
|1.61136
|1.59056
|1908
|2009.05.25 18:25
|sell
|957
|0.09
|1.59136
|1.61136
|1.59106
|1909
|2009.05.25 18:47
|close
|949
|0.04
|1.59165
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4370.34
|1910
|2009.05.25 18:50
|sell
|958
|0.27
|1.59191
|1.61141
|1.59161
|1911
|2009.05.25 19:36
|close
|958
|0.27
|1.59164
|1.61141
|1.59161
|0.73
|4371.07
|1912
|2009.05.25 19:36
|close
|957
|0.09
|1.59168
|1.61136
|1.59106
|-0.29
|4370.78
|1913
|2009.05.25 19:36
|close
|956
|0.03
|1.59172
|1.61136
|1.59056
|-0.26
|4370.52
|1914
|2009.05.25 19:36
|close
|955
|0.01
|1.59156
|1.61131
|1.59001
|-0.13
|4370.39
|1915
|2009.05.25 20:46
|buy
|959
|0.01
|1.59151
|1.57051
|1.59181
|1916
|2009.05.25 20:52
|buy
|960
|0.03
|1.59100
|1.57050
|1.59130
|1917
|2009.05.25 21:08
|t/p
|960
|0.03
|1.59130
|1.57050
|1.59130
|0.09
|4370.48
|1918
|2009.05.25 21:08
|close
|959
|0.01
|1.59148
|1.57051
|1.59181
|0.00
|4370.48
|1919
|2009.05.25 21:08
|close
|926
|0.04
|1.59255
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4371.02
|1920
|2009.05.25 21:08
|buy
|961
|0.02
|1.59289
|0.00000
|0.00000
|1921
|2009.05.25 22:16
|sell
|962
|0.01
|1.59130
|1.61230
|1.59100
|1922
|2009.05.25 22:50
|buy
|963
|0.04
|1.59117
|0.00000
|0.00000
|1923
|2009.05.25 22:50
|t/p
|962
|0.01
|1.59100
|1.61230
|1.59100
|0.03
|4371.05
|1924
|2009.05.25 23:02
|buy
|964
|0.05
|1.59030
|0.00000
|0.00000
|1925
|2009.05.25 23:18
|buy
|965
|0.06
|1.58948
|0.00000
|0.00000
|1926
|2009.05.25 23:44
|close
|965
|0.06
|1.59085
|0.00000
|0.00000
|0.82
|4371.87
|1927
|2009.05.25 23:45
|buy
|966
|0.01
|1.59131
|1.57031
|1.59161
|1928
|2009.05.26 00:05
|buy
|967
|0.03
|1.59080
|1.57030
|1.59110
|1929
|2009.05.26 00:14
|t/p
|967
|0.03
|1.59110
|1.57030
|1.59110
|0.09
|4371.96
|1930
|2009.05.26 00:14
|close
|966
|0.01
|1.59111
|1.57031
|1.59161
|-0.02
|4371.94
|1931
|2009.05.26 00:14
|close
|964
|0.05
|1.59132
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4372.45
|1932
|2009.05.26 00:46
|close
|963
|0.04
|1.59244
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4372.95
|1933
|2009.05.26 00:50
|buy
|968
|0.04
|1.59119
|0.00000
|0.00000
|1934
|2009.05.26 00:51
|buy
|969
|0.05
|1.59035
|0.00000
|0.00000
|1935
|2009.05.26 00:54
|buy
|970
|0.06
|1.58954
|0.00000
|0.00000
|1936
|2009.05.26 00:55
|sell
|971
|0.01
|1.58917
|1.61017
|1.58887
|1937
|2009.05.26 01:01
|t/p
|971
|0.01
|1.58887
|1.61017
|1.58887
|0.03
|4372.98
|1938
|2009.05.26 01:01
|buy
|972
|0.07
|1.58866
|0.00000
|0.00000
|1939
|2009.05.26 01:16
|buy
|973
|0.08
|1.58784
|0.00000
|0.00000
|1940
|2009.05.26 01:34
|buy
|974
|0.09
|1.58702
|0.00000
|0.00000
|1941
|2009.05.26 02:15
|buy
|975
|0.01
|1.58729
|1.56629
|1.58759
|1942
|2009.05.26 02:16
|t/p
|975
|0.01
|1.58759
|1.56629
|1.58759
|0.03
|4373.01
|1943
|2009.05.26 03:00
|close
|961
|0.02
|1.58905
|0.00000
|0.00000
|-0.77
|4372.24
|1944
|2009.05.26 03:00
|close
|974
|0.09
|1.58905
|0.00000
|0.00000
|1.83
|4374.07
|1945
|2009.05.26 03:29
|close
|973
|0.08
|1.58953
|0.00000
|0.00000
|1.35
|4375.42
|1946
|2009.05.26 03:50
|sell
|976
|0.01
|1.58819
|1.60919
|1.58789
|1947
|2009.05.26 03:51
|t/p
|976
|0.01
|1.58789
|1.60919
|1.58789
|0.03
|4375.45
|1948
|2009.05.26 04:35
|buy
|977
|0.01
|1.58885
|1.56785
|1.58915
|1949
|2009.05.26 04:39
|t/p
|977
|0.01
|1.58915
|1.56785
|1.58915
|0.03
|4375.48
|1950
|2009.05.26 05:35
|sell
|978
|0.01
|1.58882
|1.60982
|1.58852
|1951
|2009.05.26 05:45
|sell
|979
|0.03
|1.58932
|1.60982
|1.58902
|1952
|2009.05.26 05:46
|sell
|980
|0.09
|1.58984
|1.60984
|1.58954
|1953
|2009.05.26 05:46
|close
|972
|0.07
|1.58993
|0.00000
|0.00000
|0.89
|4376.37
|1954
|2009.05.26 05:48
|sell
|981
|0.27
|1.59037
|1.60987
|1.59007
|1955
|2009.05.26 05:48
|close
|970
|0.06
|1.59040
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4376.89
|1956
|2009.05.26 05:49
|sell
|982
|0.81
|1.59088
|1.60988
|1.59058
|1957
|2009.05.26 05:51
|close
|969
|0.05
|1.59136
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4377.39
|1958
|2009.05.26 05:51
|sell
|983
|2.43
|1.59139
|1.60989
|1.59109
|1959
|2009.05.26 05:52
|close
|983
|2.43
|1.59113
|1.60989
|1.59109
|6.32
|4383.71
|1960
|2009.05.26 05:52
|close
|982
|0.81
|1.59107
|1.60988
|1.59058
|-1.54
|4382.17
|1961
|2009.05.26 05:52
|close
|981
|0.27
|1.59100
|1.60987
|1.59007
|-1.70
|4380.47
|1962
|2009.05.26 05:52
|close
|980
|0.09
|1.59094
|1.60984
|1.58954
|-0.99
|4379.48
|1963
|2009.05.26 05:52
|close
|979
|0.03
|1.59088
|1.60982
|1.58902
|-0.46
|4379.02
|1964
|2009.05.26 05:52
|close
|978
|0.01
|1.59090
|1.60982
|1.58852
|-0.21
|4378.81
|1965
|2009.05.26 05:56
|buy
|984
|0.03
|1.59280
|0.00000
|0.00000
|1966
|2009.05.26 05:56
|close
|968
|0.04
|1.59246
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4379.31
|1967
|2009.05.26 05:59
|buy
|985
|0.03
|1.59362
|0.00000
|0.00000
|1968
|2009.05.26 06:00
|buy
|986
|0.04
|1.59443
|0.00000
|0.00000
|1969
|2009.05.26 06:00
|close
|947
|0.02
|1.59450
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4379.81
|1970
|2009.05.26 06:00
|close
|984
|0.03
|1.59450
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4380.32
|1971
|2009.05.26 06:08
|buy
|987
|0.04
|1.59280
|0.00000
|0.00000
|1972
|2009.05.26 06:15
|buy
|988
|0.05
|1.59199
|0.00000
|0.00000
|1973
|2009.05.26 06:16
|buy
|989
|0.06
|1.59119
|0.00000
|0.00000
|1974
|2009.05.26 06:22
|buy
|990
|0.07
|1.59036
|0.00000
|0.00000
|1975
|2009.05.26 06:30
|sell
|991
|0.01
|1.59036
|1.61136
|1.59006
|1976
|2009.05.26 06:37
|t/p
|991
|0.01
|1.59006
|1.61136
|1.59006
|0.03
|4380.35
|1977
|2009.05.26 06:38
|buy
|992
|0.08
|1.58954
|0.00000
|0.00000
|1978
|2009.05.26 06:38
|buy
|993
|0.09
|1.58870
|0.00000
|0.00000
|1979
|2009.05.26 06:41
|buy
|994
|0.10
|1.58790
|0.00000
|0.00000
|1980
|2009.05.26 06:41
|buy
|995
|0.11
|1.58705
|0.00000
|0.00000
|1981
|2009.05.26 06:47
|buy
|996
|0.12
|1.58617
|0.00000
|0.00000
|1982
|2009.05.26 06:48
|buy
|997
|0.13
|1.58530
|0.00000
|0.00000
|1983
|2009.05.26 06:54
|buy
|998
|0.14
|1.58441
|0.00000
|0.00000
|1984
|2009.05.26 07:40
|buy
|999
|0.01
|1.58580
|1.56480
|1.58610
|1985
|2009.05.26 07:43
|buy
|1000
|0.03
|1.58529
|1.56479
|1.58559
|1986
|2009.05.26 07:44
|buy
|1001
|0.09
|1.58478
|1.56478
|1.58508
|1987
|2009.05.26 07:44
|buy
|1002
|0.27
|1.58427
|1.56477
|1.58457
|1988
|2009.05.26 07:45
|close
|1002
|0.27
|1.58452
|1.56477
|1.58457
|0.67
|4381.02
|1989
|2009.05.26 07:45
|close
|1001
|0.09
|1.58452
|1.56478
|1.58508
|-0.23
|4380.79
|1990
|2009.05.26 07:45
|close
|1000
|0.03
|1.58455
|1.56479
|1.58559
|-0.22
|4380.57
|1991
|2009.05.26 07:45
|close
|999
|0.01
|1.58455
|1.56480
|1.58610
|-0.12
|4380.45
|1992
|2009.05.26 08:06
|buy
|1003
|0.15
|1.58351
|0.00000
|0.00000
|1993
|2009.05.26 08:10
|buy
|1004
|0.16
|1.58265
|0.00000
|0.00000
|1994
|2009.05.26 08:10
|buy
|1005
|0.17
|1.58184
|0.00000
|0.00000
|1995
|2009.05.26 08:41
|buy
|1006
|0.18
|1.58103
|0.00000
|0.00000
|1996
|2009.05.26 08:43
|buy
|1007
|0.19
|1.58021
|0.00000
|0.00000
|1997
|2009.05.26 08:46
|buy
|1008
|0.20
|1.57936
|0.00000
|0.00000
|1998
|2009.05.26 09:02
|buy
|1009
|0.21
|1.57850
|0.00000
|0.00000
|1999
|2009.05.26 09:25
|buy
|1010
|0.01
|1.57985
|1.55885
|1.58015
|2000
|2009.05.26 09:25
|buy
|1011
|0.03
|1.57931
|1.55881
|1.57961
|2001
|2009.05.26 09:25
|buy
|1012
|0.09
|1.57880
|1.55880
|1.57910
|2002
|2009.05.26 09:27
|buy
|1013
|0.27
|1.57828
|1.55878
|1.57858
|2003
|2009.05.26 09:28
|close
|1013
|0.27
|1.57852
|1.55878
|1.57858
|0.64
|4381.09
|2004
|2009.05.26 09:28
|close
|1012
|0.09
|1.57852
|1.55880
|1.57910
|-0.25
|4380.84
|2005
|2009.05.26 09:28
|close
|1011
|0.03
|1.57855
|1.55881
|1.57961
|-0.22
|4380.62
|2006
|2009.05.26 09:28
|close
|1010
|0.01
|1.57855
|1.55885
|1.58015
|-0.13
|4380.49
|2007
|2009.05.26 09:48
|close
|986
|0.04
|1.58148
|0.00000
|0.00000
|-5.18
|4375.31
|2008
|2009.05.26 09:48
|close
|1009
|0.21
|1.58148
|0.00000
|0.00000
|6.26
|4381.57
|2009
|2009.05.26 09:49
|close
|985
|0.03
|1.58168
|0.00000
|0.00000
|-3.59
|4377.98
|2010
|2009.05.26 09:49
|close
|1008
|0.20
|1.58168
|0.00000
|0.00000
|4.64
|4382.62
|2011
|2009.05.26 10:23
|buy
|1014
|0.18
|1.57939
|0.00000
|0.00000
|2012
|2009.05.26 10:46
|buy
|1015
|0.19
|1.57856
|0.00000
|0.00000
|2013
|2009.05.26 10:55
|buy
|1016
|0.01
|1.58157
|1.56057
|1.58187
|2014
|2009.05.26 10:56
|buy
|1017
|0.03
|1.58106
|1.56056
|1.58136
|2015
|2009.05.26 10:59
|t/p
|1017
|0.03
|1.58136
|1.56056
|1.58136
|0.09
|4382.71
|2016
|2009.05.26 10:59
|close
|1016
|0.01
|1.58136
|1.56057
|1.58187
|-0.02
|4382.69
|2017
|2009.05.26 10:59
|close
|987
|0.04
|1.58148
|0.00000
|0.00000
|-4.53
|4378.16
|2018
|2009.05.26 10:59
|close
|1015
|0.19
|1.58148
|0.00000
|0.00000
|5.55
|4383.71
|2019
|2009.05.26 11:14
|close
|988
|0.05
|1.58257
|0.00000
|0.00000
|-4.71
|4379.00
|2020
|2009.05.26 11:14
|close
|1014
|0.18
|1.58257
|0.00000
|0.00000
|5.73
|4384.73
|2021
|2009.05.26 11:15
|close
|989
|0.06
|1.58326
|0.00000
|0.00000
|-4.75
|4379.98
|2022
|2009.05.26 11:15
|close
|1007
|0.19
|1.58326
|0.00000
|0.00000
|5.79
|4385.77
|2023
|2009.05.26 11:16
|close
|990
|0.07
|1.58405
|0.00000
|0.00000
|-4.41
|4381.36
|2024
|2009.05.26 11:16
|close
|1006
|0.18
|1.58405
|0.00000
|0.00000
|5.44
|4386.80
|2025
|2009.05.26 11:46
|close
|992
|0.08
|1.58478
|0.00000
|0.00000
|-3.81
|4382.99
|2026
|2009.05.26 11:46
|close
|1005
|0.17
|1.58478
|0.00000
|0.00000
|5.00
|4387.99
|2027
|2009.05.26 11:46
|close
|993
|0.09
|1.58526
|0.00000
|0.00000
|-3.10
|4384.89
|2028
|2009.05.26 11:46
|close
|1004
|0.16
|1.58526
|0.00000
|0.00000
|4.18
|4389.07
|2029
|2009.05.26 11:46
|close
|1003
|0.15
|1.58533
|0.00000
|0.00000
|2.73
|4391.80
|2030
|2009.05.26 12:02
|close
|998
|0.14
|1.58580
|0.00000
|0.00000
|1.95
|4393.75
|2031
|2009.05.26 12:02
|close
|997
|0.13
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|1.20
|4394.95
|2032
|2009.05.26 12:02
|close
|996
|0.12
|1.58665
|0.00000
|0.00000
|0.58
|4395.53
|2033
|2009.05.26 12:03
|buy
|1018
|0.04
|1.58622
|0.00000
|0.00000
|2034
|2009.05.26 12:11
|close
|1018
|0.04
|1.58747
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4396.03
|2035
|2009.05.26 12:11
|close
|995
|0.11
|1.58752
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4396.54
|2036
|2009.05.26 12:17
|buy
|1019
|0.03
|1.58702
|0.00000
|0.00000
|2037
|2009.05.26 12:37
|buy
|1020
|0.04
|1.58619
|0.00000
|0.00000
|2038
|2009.05.26 12:45
|sell
|1021
|0.01
|1.58580
|1.60680
|1.58550
|2039
|2009.05.26 12:46
|sell
|1022
|0.03
|1.58632
|1.60682
|1.58602
|2040
|2009.05.26 12:47
|sell
|1023
|0.09
|1.58684
|1.60684
|1.58654
|2041
|2009.05.26 12:50
|t/p
|1023
|0.09
|1.58654
|1.60684
|1.58654
|0.27
|4396.81
|2042
|2009.05.26 12:50
|close
|1022
|0.03
|1.58653
|1.60682
|1.58602
|-0.06
|4396.75
|2043
|2009.05.26 12:50
|close
|1021
|0.01
|1.58649
|1.60680
|1.58550
|-0.07
|4396.68
|2044
|2009.05.26 12:58
|close
|1020
|0.04
|1.58744
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4397.18
|2045
|2009.05.26 13:05
|buy
|1024
|0.04
|1.58616
|0.00000
|0.00000
|2046
|2009.05.26 13:09
|buy
|1025
|0.05
|1.58536
|0.00000
|0.00000
|2047
|2009.05.26 13:10
|buy
|1026
|0.06
|1.58450
|0.00000
|0.00000
|2048
|2009.05.26 13:14
|buy
|1027
|0.07
|1.58370
|0.00000
|0.00000
|2049
|2009.05.26 13:20
|buy
|1028
|0.08
|1.58280
|0.00000
|0.00000
|2050
|2009.05.26 13:20
|buy
|1029
|0.09
|1.58200
|0.00000
|0.00000
|2051
|2009.05.26 13:37
|close
|1029
|0.09
|1.58458
|0.00000
|0.00000
|2.32
|4399.50
|2052
|2009.05.26 13:41
|close
|1028
|0.08
|1.58496
|0.00000
|0.00000
|1.73
|4401.23
|2053
|2009.05.26 13:43
|close
|1027
|0.07
|1.58541
|0.00000
|0.00000
|1.20
|4402.43
|2054
|2009.05.26 13:43
|close
|1026
|0.06
|1.58581
|0.00000
|0.00000
|0.79
|4403.22
|2055
|2009.05.26 13:47
|close
|1025
|0.05
|1.58636
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4403.72
|2056
|2009.05.26 13:53
|close
|1024
|0.04
|1.58740
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4404.22
|2057
|2009.05.26 14:04
|close
|1019
|0.03
|1.58862
|0.00000
|0.00000
|0.48
|4404.70
|2058
|2009.05.26 14:04
|close
|994
|0.10
|1.58862
|0.00000
|0.00000
|0.72
|4405.42
|2059
|2009.05.26 14:04
|buy
|1030
|0.02
|1.58903
|0.00000
|0.00000
|2060
|2009.05.26 14:05
|buy
|1031
|0.02
|1.58984
|0.00000
|0.00000
|2061
|2009.05.26 14:05
|buy
|1032
|0.03
|1.59075
|0.00000
|0.00000
|2062
|2009.05.26 14:11
|buy
|1033
|0.04
|1.59158
|0.00000
|0.00000
|2063
|2009.05.26 14:12
|close
|1030
|0.02
|1.59153
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4405.92
|2064
|2009.05.26 14:14
|buy
|1034
|0.04
|1.59241
|0.00000
|0.00000
|2065
|2009.05.26 14:14
|close
|1031
|0.02
|1.59234
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4406.42
|2066
|2009.05.26 14:15
|close
|1032
|0.03
|1.59242
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4406.92
|2067
|2009.05.26 14:15
|close
|1033
|0.04
|1.59289
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4407.45
|2068
|2009.05.26 14:15
|buy
|1035
|0.02
|1.59327
|0.00000
|0.00000
|2069
|2009.05.26 14:22
|buy
|1036
|0.04
|1.59158
|0.00000
|0.00000
|2070
|2009.05.26 14:25
|close
|1036
|0.04
|1.59283
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4407.95
|2071
|2009.05.26 14:30
|close
|1034
|0.04
|1.59370
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4408.47
|2072
|2009.05.26 14:35
|buy
|1037
|0.02
|1.59412
|0.00000
|0.00000
|2073
|2009.05.26 14:37
|buy
|1038
|0.03
|1.59501
|0.00000
|0.00000
|2074
|2009.05.26 14:42
|buy
|1039
|0.04
|1.59589
|0.00000
|0.00000
|2075
|2009.05.26 14:42
|close
|1035
|0.02
|1.59573
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4408.97
|2076
|2009.05.26 14:42
|buy
|1040
|0.04
|1.59676
|0.00000
|0.00000
|2077
|2009.05.26 14:42
|close
|1037
|0.02
|1.59661
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4409.47
|2078
|2009.05.26 14:42
|close
|1038
|0.03
|1.59667
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4409.97
|2079
|2009.05.26 14:45
|buy
|1041
|0.04
|1.59505
|0.00000
|0.00000
|2080
|2009.05.26 14:48
|buy
|1042
|0.05
|1.59423
|0.00000
|0.00000
|2081
|2009.05.26 14:53
|close
|1042
|0.05
|1.59530
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4410.50
|2082
|2009.05.26 15:00
|buy
|1043
|0.05
|1.59423
|0.00000
|0.00000
|2083
|2009.05.26 15:03
|buy
|1044
|0.06
|1.59320
|0.00000
|0.00000
|2084
|2009.05.26 15:03
|buy
|1045
|0.07
|1.59237
|0.00000
|0.00000
|2085
|2009.05.26 15:10
|sell
|1046
|0.01
|1.59257
|1.61357
|1.59227
|2086
|2009.05.26 15:14
|sell
|1047
|0.03
|1.59310
|1.61360
|1.59280
|2087
|2009.05.26 15:14
|t/p
|1047
|0.03
|1.59280
|1.61360
|1.59280
|0.09
|4410.59
|2088
|2009.05.26 15:14
|close
|1046
|0.01
|1.59274
|1.61357
|1.59227
|-0.01
|4410.58
|2089
|2009.05.26 15:17
|buy
|1048
|0.08
|1.59157
|0.00000
|0.00000
|2090
|2009.05.26 15:30
|close
|1048
|0.08
|1.59379
|0.00000
|0.00000
|1.77
|4412.35
|2091
|2009.05.26 15:57
|close
|1045
|0.07
|1.59420
|0.00000
|0.00000
|1.28
|4413.63
|2092
|2009.05.26 15:58
|close
|1044
|0.06
|1.59459
|0.00000
|0.00000
|0.83
|4414.46
|2093
|2009.05.26 16:00
|buy
|1049
|0.06
|1.59334
|0.00000
|0.00000
|2094
|2009.05.26 17:09
|buy
|1050
|0.07
|1.59250
|0.00000
|0.00000
|2095
|2009.05.26 17:48
|close
|1050
|0.07
|1.59424
|0.00000
|0.00000
|1.22
|4415.68
|2096
|2009.05.26 18:01
|close
|1049
|0.06
|1.59466
|0.00000
|0.00000
|0.80
|4416.48
|2097
|2009.05.26 18:01
|close
|1043
|0.05
|1.59525
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4416.99
|2098
|2009.05.26 18:14
|buy
|1051
|0.05
|1.59423
|0.00000
|0.00000
|2099
|2009.05.26 18:29
|buy
|1052
|0.06
|1.59342
|0.00000
|0.00000
|2100
|2009.05.26 18:30
|sell
|1053
|0.01
|1.59307
|1.61407
|1.59277
|2101
|2009.05.26 18:52
|t/p
|1053
|0.01
|1.59277
|1.61407
|1.59277
|0.03
|4417.02
|2102
|2009.05.26 18:52
|buy
|1054
|0.07
|1.59262
|0.00000
|0.00000
|2103
|2009.05.26 19:40
|buy
|1055
|0.01
|1.59386
|1.57286
|1.59416
|2104
|2009.05.26 19:47
|buy
|1056
|0.03
|1.59335
|1.57285
|1.59365
|2105
|2009.05.26 19:57
|buy
|1057
|0.09
|1.59285
|1.57285
|1.59315
|2106
|2009.05.26 19:58
|buy
|1058
|0.27
|1.59234
|1.57284
|1.59264
|2107
|2009.05.26 20:00
|close
|1058
|0.27
|1.59259
|1.57284
|1.59264
|0.67
|4417.69
|2108
|2009.05.26 20:00
|close
|1057
|0.09
|1.59261
|1.57285
|1.59315
|-0.22
|4417.47
|2109
|2009.05.26 20:00
|close
|1056
|0.03
|1.59260
|1.57285
|1.59365
|-0.23
|4417.24
|2110
|2009.05.26 20:00
|close
|1055
|0.01
|1.59259
|1.57286
|1.59416
|-0.13
|4417.11
|2111
|2009.05.26 21:05
|buy
|1059
|0.01
|1.59282
|1.57182
|1.59312
|2112
|2009.05.26 21:38
|t/p
|1059
|0.01
|1.59312
|1.57182
|1.59312
|0.03
|4417.14
|2113
|2009.05.26 23:05
|close
|1054
|0.07
|1.59431
|0.00000
|0.00000
|1.19
|4418.33
|2114
|2009.05.26 23:05
|close
|1052
|0.06
|1.59470
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4419.10
|2115
|2009.05.26 23:07
|close
|1051
|0.05
|1.59523
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4419.60
|2116
|2009.05.26 23:24
|close
|1041
|0.04
|1.59630
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4420.10
|2117
|2009.05.26 23:24
|close
|1039
|0.04
|1.59715
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4420.60
|2118
|2009.05.26 23:24
|buy
|1060
|0.02
|1.59758
|0.00000
|0.00000
|2119
|2009.05.27 00:05
|sell
|1061
|0.01
|1.59614
|1.61714
|1.59584
|2120
|2009.05.27 00:05
|sell
|1062
|0.03
|1.59665
|1.61715
|1.59635
|2121
|2009.05.27 00:13
|sell
|1063
|0.09
|1.59715
|1.61715
|1.59685
|2122
|2009.05.27 00:44
|t/p
|1063
|0.09
|1.59685
|1.61715
|1.59685
|0.27
|4420.87
|2123
|2009.05.27 00:44
|close
|1062
|0.03
|1.59685
|1.61715
|1.59635
|-0.06
|4420.81
|2124
|2009.05.27 00:44
|close
|1061
|0.01
|1.59683
|1.61714
|1.59584
|-0.07
|4420.74
|2125
|2009.05.27 00:49
|buy
|1064
|0.04
|1.59595
|0.00000
|0.00000
|2126
|2009.05.27 01:05
|close
|1064
|0.04
|1.59719
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4421.24
|2127
|2009.05.27 01:40
|buy
|1065
|0.04
|1.59595
|0.00000
|0.00000
|2128
|2009.05.27 02:55
|buy
|1066
|0.01
|1.59645
|1.57545
|1.59675
|2129
|2009.05.27 02:58
|t/p
|1066
|0.01
|1.59675
|1.57545
|1.59675
|0.03
|4421.27
|2130
|2009.05.27 03:28
|close
|1065
|0.04
|1.59719
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4421.77
|2131
|2009.05.27 04:10
|sell
|1067
|0.01
|1.59639
|1.61739
|1.59609
|2132
|2009.05.27 04:10
|t/p
|1067
|0.01
|1.59609
|1.61739
|1.59609
|0.03
|4421.80
|2133
|2009.05.27 04:11
|buy
|1068
|0.04
|1.59594
|0.00000
|0.00000
|2134
|2009.05.27 04:55
|close
|1068
|0.04
|1.59720
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4422.30
|2135
|2009.05.27 05:25
|sell
|1069
|0.01
|1.59642
|1.61742
|1.59612
|2136
|2009.05.27 05:28
|t/p
|1069
|0.01
|1.59612
|1.61742
|1.59612
|0.03
|4422.33
|2137
|2009.05.27 05:28
|buy
|1070
|0.04
|1.59595
|0.00000
|0.00000
|2138
|2009.05.27 05:56
|buy
|1071
|0.05
|1.59514
|0.00000
|0.00000
|2139
|2009.05.27 05:56
|buy
|1072
|0.06
|1.59434
|0.00000
|0.00000
|2140
|2009.05.27 05:56
|buy
|1073
|0.07
|1.59349
|0.00000
|0.00000
|2141
|2009.05.27 06:11
|close
|1073
|0.07
|1.59516
|0.00000
|0.00000
|1.17
|4423.50
|2142
|2009.05.27 06:12
|close
|1072
|0.06
|1.59559
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4424.25
|2143
|2009.05.27 06:16
|buy
|1074
|0.06
|1.59434
|0.00000
|0.00000
|2144
|2009.05.27 06:30
|buy
|1075
|0.07
|1.59352
|0.00000
|0.00000
|2145
|2009.05.27 06:32
|close
|1075
|0.07
|1.59524
|0.00000
|0.00000
|1.21
|4425.46
|2146
|2009.05.27 06:37
|close
|1074
|0.06
|1.59558
|0.00000
|0.00000
|0.75
|4426.21
|2147
|2009.05.27 06:38
|close
|1071
|0.05
|1.59613
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4426.71
|2148
|2009.05.27 06:40
|buy
|1076
|0.01
|1.59663
|1.57563
|1.59693
|2149
|2009.05.27 06:40
|t/p
|1076
|0.01
|1.59693
|1.57563
|1.59693
|0.03
|4426.74
|2150
|2009.05.27 06:41
|close
|1070
|0.04
|1.59720
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4427.24
|2151
|2009.05.27 06:45
|buy
|1077
|0.03
|1.59840
|0.00000
|0.00000
|2152
|2009.05.27 06:46
|close
|1040
|0.04
|1.59804
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4427.75
|2153
|2009.05.27 06:47
|buy
|1078
|0.03
|1.59921
|0.00000
|0.00000
|2154
|2009.05.27 06:48
|buy
|1079
|0.04
|1.60003
|0.00000
|0.00000
|2155
|2009.05.27 07:34
|close
|1060
|0.02
|1.60014
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4428.26
|2156
|2009.05.27 07:34
|close
|1077
|0.03
|1.60014
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4428.78
|2157
|2009.05.27 07:34
|buy
|1080
|0.03
|1.60088
|0.00000
|0.00000
|2158
|2009.05.27 08:01
|buy
|1081
|0.05
|1.59840
|0.00000
|0.00000
|2159
|2009.05.27 08:05
|sell
|1082
|0.01
|1.59833
|1.61933
|1.59803
|2160
|2009.05.27 08:11
|t/p
|1082
|0.01
|1.59803
|1.61933
|1.59803
|0.03
|4428.81
|2161
|2009.05.27 08:12
|buy
|1083
|0.06
|1.59760
|0.00000
|0.00000
|2162
|2009.05.27 08:16
|buy
|1084
|0.07
|1.59675
|0.00000
|0.00000
|2163
|2009.05.27 08:52
|close
|1084
|0.07
|1.59842
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4429.97
|2164
|2009.05.27 08:53
|close
|1083
|0.06
|1.59890
|0.00000
|0.00000
|0.78
|4430.75
|2165
|2009.05.27 08:53
|close
|1081
|0.05
|1.59940
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4431.25
|2166
|2009.05.27 08:54
|close
|1078
|0.03
|1.60090
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4431.76
|2167
|2009.05.27 09:02
|buy
|1085
|0.04
|1.59922
|0.00000
|0.00000
|2168
|2009.05.27 09:10
|close
|1085
|0.04
|1.60050
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4432.27
|2169
|2009.05.27 09:19
|close
|1079
|0.04
|1.60130
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4432.78
|2170
|2009.05.27 09:19
|buy
|1086
|0.02
|1.60174
|0.00000
|0.00000
|2171
|2009.05.27 09:24
|buy
|1087
|0.04
|1.60006
|0.00000
|0.00000
|2172
|2009.05.27 09:39
|close
|1087
|0.04
|1.60130
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4433.28
|2173
|2009.05.27 10:03
|buy
|1088
|0.03
|1.60259
|0.00000
|0.00000
|2174
|2009.05.27 10:06
|close
|1080
|0.03
|1.60252
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4433.78
|2175
|2009.05.27 10:25
|sell
|1089
|0.01
|1.60106
|1.62206
|1.60076
|2176
|2009.05.27 10:26
|sell
|1090
|0.03
|1.60156
|1.62206
|1.60126
|2177
|2009.05.27 10:28
|sell
|1091
|0.09
|1.60208
|1.62208
|1.60178
|2178
|2009.05.27 10:30
|t/p
|1091
|0.09
|1.60178
|1.62208
|1.60178
|0.27
|4434.05
|2179
|2009.05.27 10:30
|close
|1090
|0.03
|1.60176
|1.62206
|1.60126
|-0.06
|4433.99
|2180
|2009.05.27 10:30
|close
|1089
|0.01
|1.60170
|1.62206
|1.60076
|-0.06
|4433.93
|2181
|2009.05.27 10:38
|buy
|1092
|0.03
|1.60340
|0.00000
|0.00000
|2182
|2009.05.27 11:05
|sell
|1093
|0.01
|1.60104
|1.62204
|1.60074
|2183
|2009.05.27 11:07
|buy
|1094
|0.05
|1.60093
|0.00000
|0.00000
|2184
|2009.05.27 11:07
|t/p
|1093
|0.01
|1.60074
|1.62204
|1.60074
|0.03
|4433.96
|2185
|2009.05.27 11:12
|buy
|1095
|0.06
|1.60009
|0.00000
|0.00000
|2186
|2009.05.27 11:19
|buy
|1096
|0.07
|1.59926
|0.00000
|0.00000
|2187
|2009.05.27 11:30
|buy
|1097
|0.08
|1.59844
|0.00000
|0.00000
|2188
|2009.05.27 11:37
|buy
|1098
|0.09
|1.59761
|0.00000
|0.00000
|2189
|2009.05.27 11:39
|buy
|1099
|0.10
|1.59680
|0.00000
|0.00000
|2190
|2009.05.27 11:58
|buy
|1100
|0.11
|1.59600
|0.00000
|0.00000
|2191
|2009.05.27 12:30
|buy
|1101
|0.01
|1.59771
|1.57671
|1.59801
|2192
|2009.05.27 12:31
|t/p
|1101
|0.01
|1.59801
|1.57671
|1.59801
|0.03
|4433.99
|2193
|2009.05.27 12:31
|close
|1092
|0.03
|1.59834
|0.00000
|0.00000
|-1.52
|4432.47
|2194
|2009.05.27 12:31
|close
|1100
|0.11
|1.59834
|0.00000
|0.00000
|2.57
|4435.04
|2195
|2009.05.27 12:32
|close
|1088
|0.03
|1.59893
|0.00000
|0.00000
|-1.10
|4433.94
|2196
|2009.05.27 12:32
|close
|1099
|0.10
|1.59893
|0.00000
|0.00000
|2.13
|4436.07
|2197
|2009.05.27 12:44
|close
|1098
|0.09
|1.59932
|0.00000
|0.00000
|1.54
|4437.61
|2198
|2009.05.27 12:44
|close
|1097
|0.08
|1.59973
|0.00000
|0.00000
|1.03
|4438.64
|2199
|2009.05.27 12:45
|close
|1096
|0.07
|1.60010
|0.00000
|0.00000
|0.59
|4439.23
|2200
|2009.05.27 12:48
|close
|1095
|0.06
|1.60091
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4439.73
|2201
|2009.05.27 12:48
|close
|1094
|0.05
|1.60197
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4440.25
|2202
|2009.05.27 12:48
|buy
|1102
|0.02
|1.60257
|0.00000
|0.00000
|2203
|2009.05.27 13:20
|buy
|1103
|0.03
|1.60340
|0.00000
|0.00000
|2204
|2009.05.27 13:21
|buy
|1104
|0.04
|1.60431
|0.00000
|0.00000
|2205
|2009.05.27 13:27
|close
|1086
|0.02
|1.60427
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4440.75
|2206
|2009.05.27 13:46
|buy
|1105
|0.05
|1.60169
|0.00000
|0.00000
|2207
|2009.05.27 13:55
|sell
|1106
|0.01
|1.60191
|1.62291
|1.60161
|2208
|2009.05.27 13:57
|sell
|1107
|0.03
|1.60243
|1.62293
|1.60213
|2209
|2009.05.27 14:00
|close
|1105
|0.05
|1.60274
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4441.27
|2210
|2009.05.27 14:00
|sell
|1108
|0.09
|1.60302
|1.62302
|1.60272
|2211
|2009.05.27 14:03
|t/p
|1108
|0.09
|1.60272
|1.62302
|1.60272
|0.27
|4441.54
|2212
|2009.05.27 14:03
|close
|1107
|0.03
|1.60267
|1.62293
|1.60213
|-0.07
|4441.47
|2213
|2009.05.27 14:03
|close
|1106
|0.01
|1.60258
|1.62291
|1.60161
|-0.07
|4441.40
|2214
|2009.05.27 14:03
|buy
|1109
|0.05
|1.60166
|0.00000
|0.00000
|2215
|2009.05.27 14:06
|buy
|1110
|0.06
|1.60084
|0.00000
|0.00000
|2216
|2009.05.27 14:09
|buy
|1111
|0.07
|1.60003
|0.00000
|0.00000
|2217
|2009.05.27 14:22
|buy
|1112
|0.08
|1.59923
|0.00000
|0.00000
|2218
|2009.05.27 14:57
|close
|1112
|0.08
|1.60143
|0.00000
|0.00000
|1.76
|4443.16
|2219
|2009.05.27 14:58
|close
|1111
|0.07
|1.60178
|0.00000
|0.00000
|1.23
|4444.39
|2220
|2009.05.27 15:00
|close
|1110
|0.06
|1.60310
|0.00000
|0.00000
|1.36
|4445.75
|2221
|2009.05.27 15:00
|close
|1109
|0.05
|1.60311
|0.00000
|0.00000
|0.73
|4446.48
|2222
|2009.05.27 15:05
|buy
|1113
|0.05
|1.60174
|0.00000
|0.00000
|2223
|2009.05.27 15:07
|buy
|1114
|0.06
|1.60093
|0.00000
|0.00000
|2224
|2009.05.27 15:07
|buy
|1115
|0.07
|1.60008
|0.00000
|0.00000
|2225
|2009.05.27 15:10
|close
|1115
|0.07
|1.60184
|0.00000
|0.00000
|1.23
|4447.71
|2226
|2009.05.27 15:10
|close
|1114
|0.06
|1.60224
|0.00000
|0.00000
|0.78
|4448.49
|2227
|2009.05.27 15:12
|close
|1113
|0.05
|1.60274
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4448.99
|2228
|2009.05.27 15:17
|buy
|1116
|0.05
|1.60176
|0.00000
|0.00000
|2229
|2009.05.27 15:23
|close
|1116
|0.05
|1.60281
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4449.52
|2230
|2009.05.27 15:38
|buy
|1117
|0.04
|1.60511
|0.00000
|0.00000
|2231
|2009.05.27 15:39
|close
|1102
|0.02
|1.60506
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4450.02
|2232
|2009.05.27 15:39
|close
|1103
|0.03
|1.60506
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4450.52
|2233
|2009.05.27 15:39
|buy
|1118
|0.03
|1.60593
|0.00000
|0.00000
|2234
|2009.05.27 15:39
|close
|1104
|0.04
|1.60560
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4451.04
|2235
|2009.05.27 15:39
|close
|1117
|0.04
|1.60636
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4451.54
|2236
|2009.05.27 15:39
|buy
|1119
|0.02
|1.60682
|0.00000
|0.00000
|2237
|2009.05.27 15:40
|buy
|1120
|0.03
|1.60763
|0.00000
|0.00000
|2238
|2009.05.27 15:48
|buy
|1121
|0.05
|1.60511
|0.00000
|0.00000
|2239
|2009.05.27 15:50
|close
|1121
|0.05
|1.60612
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4452.04
|2240
|2009.05.27 15:51
|close
|1118
|0.03
|1.60760
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4452.54
|2241
|2009.05.27 16:01
|buy
|1122
|0.04
|1.60599
|0.00000
|0.00000
|2242
|2009.05.27 16:05
|close
|1122
|0.04
|1.60730
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4453.06
|2243
|2009.05.27 16:35
|sell
|1123
|0.01
|1.60613
|1.62713
|1.60583
|2244
|2009.05.27 16:39
|buy
|1124
|0.04
|1.60599
|0.00000
|0.00000
|2245
|2009.05.27 16:39
|t/p
|1123
|0.01
|1.60583
|1.62713
|1.60583
|0.03
|4453.09
|2246
|2009.05.27 17:04
|close
|1124
|0.04
|1.60802
|0.00000
|0.00000
|0.81
|4453.90
|2247
|2009.05.27 17:04
|buy
|1125
|0.03
|1.60844
|0.00000
|0.00000
|2248
|2009.05.27 17:36
|buy
|1126
|0.05
|1.60597
|0.00000
|0.00000
|2249
|2009.05.27 17:36
|buy
|1127
|0.06
|1.60511
|0.00000
|0.00000
|2250
|2009.05.27 17:39
|buy
|1128
|0.07
|1.60430
|0.00000
|0.00000
|2251
|2009.05.27 17:49
|buy
|1129
|0.08
|1.60350
|0.00000
|0.00000
|2252
|2009.05.27 18:02
|close
|1129
|0.08
|1.60559
|0.00000
|0.00000
|1.67
|4455.57
|2253
|2009.05.27 18:03
|close
|1128
|0.07
|1.60598
|0.00000
|0.00000
|1.18
|4456.75
|2254
|2009.05.27 18:04
|close
|1127
|0.06
|1.60638
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4457.51
|2255
|2009.05.27 18:08
|buy
|1130
|0.06
|1.60513
|0.00000
|0.00000
|2256
|2009.05.27 18:12
|close
|1130
|0.06
|1.60642
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4458.28
|2257
|2009.05.27 18:20
|close
|1126
|0.05
|1.60698
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4458.78
|2258
|2009.05.27 18:24
|buy
|1131
|0.05
|1.60591
|0.00000
|0.00000
|2259
|2009.05.27 18:55
|sell
|1132
|0.01
|1.60553
|1.62653
|1.60523
|2260
|2009.05.27 18:59
|t/p
|1132
|0.01
|1.60523
|1.62653
|1.60523
|0.03
|4458.81
|2261
|2009.05.27 18:59
|buy
|1133
|0.06
|1.60509
|0.00000
|0.00000
|2262
|2009.05.27 19:19
|buy
|1134
|0.07
|1.60428
|0.00000
|0.00000
|2263
|2009.05.27 19:21
|buy
|1135
|0.08
|1.60347
|0.00000
|0.00000
|2264
|2009.05.27 19:22
|buy
|1136
|0.09
|1.60266
|0.00000
|0.00000
|2265
|2009.05.27 19:27
|buy
|1137
|0.10
|1.60185
|0.00000
|0.00000
|2266
|2009.05.27 19:29
|buy
|1138
|0.11
|1.60104
|0.00000
|0.00000
|2267
|2009.05.27 19:31
|buy
|1139
|0.12
|1.60023
|0.00000
|0.00000
|2268
|2009.05.27 20:25
|buy
|1140
|0.13
|1.59942
|0.00000
|0.00000
|2269
|2009.05.27 20:26
|buy
|1141
|0.14
|1.59861
|0.00000
|0.00000
|2270
|2009.05.27 20:30
|buy
|1142
|0.15
|1.59777
|0.00000
|0.00000
|2271
|2009.05.27 20:59
|buy
|1143
|0.16
|1.59695
|0.00000
|0.00000
|2272
|2009.05.27 20:59
|buy
|1144
|0.17
|1.59613
|0.00000
|0.00000
|2273
|2009.05.27 21:35
|buy
|1145
|0.01
|1.59629
|1.57529
|1.59659
|2274
|2009.05.27 21:55
|t/p
|1145
|0.01
|1.59659
|1.57529
|1.59659
|0.03
|4458.84
|2275
|2009.05.28 00:30
|buy
|1146
|0.01
|1.59690
|1.57590
|1.59720
|2276
|2009.05.28 00:37
|buy
|1147
|0.03
|1.59633
|1.57583
|1.59663
|2277
|2009.05.28 00:44
|buy
|1148
|0.09
|1.59580
|1.57580
|1.59610
|2278
|2009.05.28 00:55
|t/p
|1148
|0.09
|1.59610
|1.57580
|1.59610
|0.27
|4459.11
|2279
|2009.05.28 00:55
|close
|1147
|0.03
|1.59610
|1.57583
|1.59663
|-0.07
|4459.04
|2280
|2009.05.28 00:55
|close
|1146
|0.01
|1.59610
|1.57590
|1.59720
|-0.08
|4458.96
|2281
|2009.05.28 02:10
|sell
|1149
|0.01
|1.59600
|1.61700
|1.59570
|2282
|2009.05.28 02:37
|t/p
|1149
|0.01
|1.59570
|1.61700
|1.59570
|0.03
|4458.99
|2283
|2009.05.28 02:46
|buy
|1150
|0.18
|1.59530
|0.00000
|0.00000
|2284
|2009.05.28 03:04
|buy
|1151
|0.19
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|2285
|2009.05.28 03:05
|buy
|1152
|0.20
|1.59355
|0.00000
|0.00000
|2286
|2009.05.28 03:06
|buy
|1153
|0.21
|1.59274
|0.00000
|0.00000
|2287
|2009.05.28 03:10
|buy
|1154
|0.22
|1.59180
|0.00000
|0.00000
|2288
|2009.05.28 03:16
|buy
|1155
|0.23
|1.59094
|0.00000
|0.00000
|2289
|2009.05.28 04:10
|buy
|1156
|0.01
|1.59230
|1.57130
|1.59260
|2290
|2009.05.28 04:10
|t/p
|1156
|0.01
|1.59260
|1.57130
|1.59260
|0.03
|4459.02
|2291
|2009.05.28 05:24
|close
|1125
|0.03
|1.59340
|0.00000
|0.00000
|-4.52
|4454.50
|2292
|2009.05.28 05:24
|close
|1155
|0.23
|1.59340
|0.00000
|0.00000
|5.66
|4460.16
|2293
|2009.05.28 05:57
|close
|1120
|0.03
|1.59414
|0.00000
|0.00000
|-4.06
|4456.10
|2294
|2009.05.28 05:57
|close
|1154
|0.22
|1.59414
|0.00000
|0.00000
|5.15
|4461.25
|2295
|2009.05.28 05:58
|close
|1119
|0.02
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|-2.49
|4458.76
|2296
|2009.05.28 05:58
|close
|1153
|0.21
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|3.49
|4462.25
|2297
|2009.05.28 06:05
|buy
|1157
|0.18
|1.59274
|0.00000
|0.00000
|2298
|2009.05.28 06:40
|sell
|1158
|0.01
|1.59290
|1.61390
|1.59260
|2299
|2009.05.28 06:41
|t/p
|1158
|0.01
|1.59260
|1.61390
|1.59260
|0.03
|4462.28
|2300
|2009.05.28 06:43
|buy
|1159
|0.19
|1.59194
|0.00000
|0.00000
|2301
|2009.05.28 06:46
|buy
|1160
|0.20
|1.59112
|0.00000
|0.00000
|2302
|2009.05.28 06:53
|buy
|1161
|0.21
|1.59030
|0.00000
|0.00000
|2303
|2009.05.28 07:03
|buy
|1162
|0.22
|1.58948
|0.00000
|0.00000
|2304
|2009.05.28 07:03
|buy
|1163
|0.23
|1.58862
|0.00000
|0.00000
|2305
|2009.05.28 07:04
|buy
|1164
|0.24
|1.58771
|0.00000
|0.00000
|2306
|2009.05.28 07:11
|buy
|1165
|0.25
|1.58690
|0.00000
|0.00000
|2307
|2009.05.28 07:17
|buy
|1166
|0.26
|1.58606
|0.00000
|0.00000
|2308
|2009.05.28 07:33
|close
|1131
|0.05
|1.58968
|0.00000
|0.00000
|-8.14
|4454.15
|2309
|2009.05.28 07:33
|close
|1166
|0.26
|1.58968
|0.00000
|0.00000
|9.41
|4463.56
|2310
|2009.05.28 07:45
|buy
|1167
|0.01
|1.59070
|1.56970
|1.59100
|2311
|2009.05.28 07:45
|close
|1133
|0.06
|1.59075
|0.00000
|0.00000
|-8.62
|4454.94
|2312
|2009.05.28 07:45
|close
|1165
|0.25
|1.59075
|0.00000
|0.00000
|9.63
|4464.57
|2313
|2009.05.28 07:45
|t/p
|1167
|0.01
|1.59100
|1.56970
|1.59100
|0.03
|4464.60
|2314
|2009.05.28 07:53
|close
|1134
|0.07
|1.59186
|0.00000
|0.00000
|-8.72
|4455.88
|2315
|2009.05.28 07:53
|close
|1164
|0.24
|1.59186
|0.00000
|0.00000
|9.96
|4465.84
|2316
|2009.05.28 07:55
|close
|1135
|0.08
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|-8.56
|4457.28
|2317
|2009.05.28 07:55
|close
|1163
|0.23
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|9.63
|4466.91
|2318
|2009.05.28 07:56
|close
|1136
|0.09
|1.59370
|0.00000
|0.00000
|-8.09
|4458.82
|2319
|2009.05.28 07:56
|close
|1162
|0.22
|1.59370
|0.00000
|0.00000
|9.28
|4468.10
|2320
|2009.05.28 09:15
|close
|1137
|0.10
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|-7.48
|4460.62
|2321
|2009.05.28 09:15
|close
|1161
|0.21
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|8.61
|4469.23
|2322
|2009.05.28 09:17
|close
|1138
|0.11
|1.59503
|0.00000
|0.00000
|-6.65
|4462.58
|2323
|2009.05.28 09:17
|close
|1160
|0.20
|1.59503
|0.00000
|0.00000
|7.82
|4470.40
|2324
|2009.05.28 09:45
|sell
|1168
|0.01
|1.59280
|1.61380
|1.59250
|2325
|2009.05.28 09:45
|sell
|1169
|0.03
|1.59334
|1.61384
|1.59304
|2326
|2009.05.28 09:48
|t/p
|1169
|0.03
|1.59304
|1.61384
|1.59304
|0.09
|4470.49
|2327
|2009.05.28 09:48
|close
|1168
|0.01
|1.59300
|1.61380
|1.59250
|-0.02
|4470.47
|2328
|2009.05.28 10:38
|close
|1139
|0.12
|1.59553
|0.00000
|0.00000
|-5.68
|4464.79
|2329
|2009.05.28 10:38
|close
|1159
|0.19
|1.59553
|0.00000
|0.00000
|6.82
|4471.61
|2330
|2009.05.28 10:38
|close
|1157
|0.18
|1.59574
|0.00000
|0.00000
|5.40
|4477.01
|2331
|2009.05.28 10:38
|close
|1152
|0.20
|1.59610
|0.00000
|0.00000
|5.10
|4482.11
|2332
|2009.05.28 10:40
|close
|1151
|0.19
|1.59655
|0.00000
|0.00000
|4.09
|4486.20
|2333
|2009.05.28 10:40
|close
|1150
|0.18
|1.59698
|0.00000
|0.00000
|3.02
|4489.22
|2334
|2009.05.28 10:43
|close
|1144
|0.17
|1.59741
|0.00000
|0.00000
|2.12
|4491.34
|2335
|2009.05.28 10:43
|close
|1143
|0.16
|1.59782
|0.00000
|0.00000
|1.34
|4492.68
|2336
|2009.05.28 10:45
|buy
|1170
|0.05
|1.59694
|0.00000
|0.00000
|2337
|2009.05.28 10:46
|buy
|1171
|0.06
|1.59607
|0.00000
|0.00000
|2338
|2009.05.28 11:02
|buy
|1172
|0.07
|1.59520
|0.00000
|0.00000
|2339
|2009.05.28 11:19
|close
|1172
|0.07
|1.59694
|0.00000
|0.00000
|1.22
|4493.90
|2340
|2009.05.28 11:30
|sell
|1173
|0.01
|1.59510
|1.61610
|1.59480
|2341
|2009.05.28 11:31
|buy
|1174
|0.07
|1.59520
|0.00000
|0.00000
|2342
|2009.05.28 11:35
|sell
|1175
|0.03
|1.59562
|1.61612
|1.59532
|2343
|2009.05.28 11:36
|t/p
|1175
|0.03
|1.59532
|1.61612
|1.59532
|0.09
|4493.99
|2344
|2009.05.28 11:36
|close
|1173
|0.01
|1.59519
|1.61610
|1.59480
|-0.01
|4493.98
|2345
|2009.05.28 11:41
|buy
|1176
|0.08
|1.59430
|0.00000
|0.00000
|2346
|2009.05.28 11:42
|buy
|1177
|0.09
|1.59350
|0.00000
|0.00000
|2347
|2009.05.28 11:49
|buy
|1178
|0.10
|1.59269
|0.00000
|0.00000
|2348
|2009.05.28 11:56
|buy
|1179
|0.11
|1.59180
|0.00000
|0.00000
|2349
|2009.05.28 12:45
|buy
|1180
|0.01
|1.59390
|1.57290
|1.59420
|2350
|2009.05.28 12:46
|t/p
|1180
|0.01
|1.59420
|1.57290
|1.59420
|0.03
|4494.01
|2351
|2009.05.28 13:07
|buy
|1181
|0.12
|1.59092
|0.00000
|0.00000
|2352
|2009.05.28 13:07
|buy
|1182
|0.13
|1.59005
|0.00000
|0.00000
|2353
|2009.05.28 13:08
|buy
|1183
|0.14
|1.58919
|0.00000
|0.00000
|2354
|2009.05.28 13:08
|buy
|1184
|0.15
|1.58836
|0.00000
|0.00000
|2355
|2009.05.28 13:20
|close
|1184
|0.15
|1.59356
|0.00000
|0.00000
|7.80
|4501.81
|2356
|2009.05.28 13:22
|close
|1183
|0.14
|1.59392
|0.00000
|0.00000
|6.62
|4508.43
|2357
|2009.05.28 13:22
|close
|1182
|0.13
|1.59439
|0.00000
|0.00000
|5.64
|4514.07
|2358
|2009.05.28 13:24
|close
|1181
|0.12
|1.59481
|0.00000
|0.00000
|4.67
|4518.74
|2359
|2009.05.28 13:24
|close
|1179
|0.11
|1.59529
|0.00000
|0.00000
|3.84
|4522.58
|2360
|2009.05.28 13:25
|buy
|1185
|0.01
|1.59570
|1.57470
|1.59600
|2361
|2009.05.28 13:25
|close
|1178
|0.10
|1.59566
|0.00000
|0.00000
|2.97
|4525.55
|2362
|2009.05.28 13:25
|t/p
|1185
|0.01
|1.59600
|1.57470
|1.59600
|0.03
|4525.58
|2363
|2009.05.28 13:25
|close
|1177
|0.09
|1.59610
|0.00000
|0.00000
|2.34
|4527.92
|2364
|2009.05.28 13:29
|buy
|1186
|0.09
|1.59350
|0.00000
|0.00000
|2365
|2009.05.28 13:31
|close
|1186
|0.09
|1.59612
|0.00000
|0.00000
|2.36
|4530.28
|2366
|2009.05.28 13:46
|close
|1176
|0.08
|1.59663
|0.00000
|0.00000
|1.86
|4532.14
|2367
|2009.05.28 13:46
|close
|1174
|0.07
|1.59705
|0.00000
|0.00000
|1.30
|4533.44
|2368
|2009.05.28 13:46
|close
|1171
|0.06
|1.59743
|0.00000
|0.00000
|0.82
|4534.26
|2369
|2009.05.28 13:51
|buy
|1187
|0.06
|1.59610
|0.00000
|0.00000
|2370
|2009.05.28 14:01
|buy
|1188
|0.07
|1.59527
|0.00000
|0.00000
|2371
|2009.05.28 14:01
|buy
|1189
|0.08
|1.59446
|0.00000
|0.00000
|2372
|2009.05.28 14:03
|buy
|1190
|0.09
|1.59365
|0.00000
|0.00000
|2373
|2009.05.28 14:06
|buy
|1191
|0.10
|1.59277
|0.00000
|0.00000
|2374
|2009.05.28 14:08
|buy
|1192
|0.11
|1.59192
|0.00000
|0.00000
|2375
|2009.05.28 14:15
|sell
|1193
|0.01
|1.59280
|1.61380
|1.59250
|2376
|2009.05.28 14:18
|t/p
|1193
|0.01
|1.59250
|1.61380
|1.59250
|0.03
|4534.29
|2377
|2009.05.28 14:27
|close
|1192
|0.11
|1.59533
|0.00000
|0.00000
|3.75
|4538.04
|2378
|2009.05.28 14:42
|close
|1191
|0.10
|1.59574
|0.00000
|0.00000
|2.97
|4541.01
|2379
|2009.05.28 14:44
|close
|1190
|0.09
|1.59614
|0.00000
|0.00000
|2.24
|4543.25
|2380
|2009.05.28 14:45
|close
|1189
|0.08
|1.59655
|0.00000
|0.00000
|1.67
|4544.92
|2381
|2009.05.28 15:04
|close
|1188
|0.07
|1.59699
|0.00000
|0.00000
|1.20
|4546.12
|2382
|2009.05.28 15:05
|close
|1187
|0.06
|1.59738
|0.00000
|0.00000
|0.77
|4546.89
|2383
|2009.05.28 15:05
|close
|1170
|0.05
|1.59797
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4547.41
|2384
|2009.05.28 15:05
|close
|1142
|0.15
|1.59824
|0.00000
|0.00000
|0.65
|4548.06
|2385
|2009.05.28 15:06
|close
|1141
|0.14
|1.59900
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4548.57
|2386
|2009.05.28 15:06
|buy
|1194
|0.02
|1.60025
|0.00000
|0.00000
|2387
|2009.05.28 15:06
|close
|1140
|0.13
|1.59989
|0.00000
|0.00000
|0.57
|4549.13
|2388
|2009.05.28 15:09
|buy
|1195
|0.02
|1.60106
|0.00000
|0.00000
|2389
|2009.05.28 15:13
|buy
|1196
|0.04
|1.59944
|0.00000
|0.00000
|2390
|2009.05.28 15:18
|buy
|1197
|0.05
|1.59850
|0.00000
|0.00000
|2391
|2009.05.28 15:19
|buy
|1198
|0.06
|1.59761
|0.00000
|0.00000
|2392
|2009.05.28 15:21
|buy
|1199
|0.07
|1.59679
|0.00000
|0.00000
|2393
|2009.05.28 15:37
|buy
|1200
|0.08
|1.59580
|0.00000
|0.00000
|2394
|2009.05.28 15:40
|sell
|1201
|0.01
|1.59530
|1.61630
|1.59500
|2395
|2009.05.28 15:41
|t/p
|1201
|0.01
|1.59500
|1.61630
|1.59500
|0.03
|4549.16
|2396
|2009.05.28 15:41
|buy
|1202
|0.09
|1.59497
|0.00000
|0.00000
|2397
|2009.05.28 15:43
|buy
|1203
|0.10
|1.59410
|0.00000
|0.00000
|2398
|2009.05.28 16:11
|buy
|1204
|0.11
|1.59321
|0.00000
|0.00000
|2399
|2009.05.28 16:20
|buy
|1205
|0.12
|1.59238
|0.00000
|0.00000
|2400
|2009.05.28 16:31
|buy
|1206
|0.13
|1.59139
|0.00000
|0.00000
|2401
|2009.05.28 16:31
|buy
|1207
|0.14
|1.59052
|0.00000
|0.00000
|2402
|2009.05.28 16:38
|buy
|1208
|0.15
|1.58968
|0.00000
|0.00000
|2403
|2009.05.28 16:41
|close
|1195
|0.02
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|-1.89
|4547.27
|2404
|2009.05.28 16:41
|close
|1208
|0.15
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|2.91
|4550.18
|2405
|2009.05.28 16:47
|buy
|1209
|0.14
|1.58961
|0.00000
|0.00000
|2406
|2009.05.28 16:48
|buy
|1210
|0.15
|1.58873
|0.00000
|0.00000
|2407
|2009.05.28 17:06
|close
|1194
|0.02
|1.59069
|0.00000
|0.00000
|-1.91
|4548.27
|2408
|2009.05.28 17:06
|close
|1210
|0.15
|1.59069
|0.00000
|0.00000
|2.94
|4551.21
|2409
|2009.05.28 17:13
|close
|1196
|0.04
|1.59238
|0.00000
|0.00000
|-2.83
|4548.38
|2410
|2009.05.28 17:13
|close
|1209
|0.14
|1.59238
|0.00000
|0.00000
|3.88
|4552.26
|2411
|2009.05.28 17:13
|close
|1197
|0.05
|1.59324
|0.00000
|0.00000
|-2.63
|4549.63
|2412
|2009.05.28 17:13
|close
|1207
|0.14
|1.59324
|0.00000
|0.00000
|3.81
|4553.44
|2413
|2009.05.28 17:13
|close
|1198
|0.06
|1.59400
|0.00000
|0.00000
|-2.17
|4551.27
|2414
|2009.05.28 17:13
|close
|1206
|0.13
|1.59400
|0.00000
|0.00000
|3.39
|4554.66
|2415
|2009.05.28 17:15
|buy
|1211
|0.01
|1.59350
|1.57250
|1.59380
|2416
|2009.05.28 17:15
|t/p
|1211
|0.01
|1.59380
|1.57250
|1.59380
|0.03
|4554.69
|2417
|2009.05.28 17:20
|close
|1205
|0.12
|1.59426
|0.00000
|0.00000
|2.25
|4556.94
|2418
|2009.05.28 17:28
|buy
|1212
|0.07
|1.59238
|0.00000
|0.00000
|2419
|2009.05.28 17:28
|close
|1212
|0.07
|1.59425
|0.00000
|0.00000
|1.31
|4558.25
|2420
|2009.05.28 17:29
|close
|1204
|0.11
|1.59464
|0.00000
|0.00000
|1.57
|4559.82
|2421
|2009.05.28 17:29
|close
|1203
|0.10
|1.59506
|0.00000
|0.00000
|0.96
|4560.78
|2422
|2009.05.28 17:29
|buy
|1213
|0.05
|1.59409
|0.00000
|0.00000
|2423
|2009.05.28 17:30
|buy
|1214
|0.06
|1.59321
|0.00000
|0.00000
|2424
|2009.05.28 17:43
|buy
|1215
|0.07
|1.59241
|0.00000
|0.00000
|2425
|2009.05.28 17:53
|buy
|1216
|0.08
|1.59160
|0.00000
|0.00000
|2426
|2009.05.28 17:55
|buy
|1217
|0.09
|1.59079
|0.00000
|0.00000
|2427
|2009.05.28 17:56
|buy
|1218
|0.10
|1.58998
|0.00000
|0.00000
|2428
|2009.05.28 18:19
|close
|1218
|0.10
|1.59305
|0.00000
|0.00000
|3.07
|4563.85
|2429
|2009.05.28 18:19
|close
|1217
|0.09
|1.59340
|0.00000
|0.00000
|2.35
|4566.20
|2430
|2009.05.28 18:20
|buy
|1219
|0.01
|1.59320
|1.57220
|1.59350
|2431
|2009.05.28 18:22
|t/p
|1219
|0.01
|1.59350
|1.57220
|1.59350
|0.03
|4566.23
|2432
|2009.05.28 18:22
|close
|1216
|0.08
|1.59383
|0.00000
|0.00000
|1.78
|4568.01
|2433
|2009.05.28 18:23
|close
|1215
|0.07
|1.59436
|0.00000
|0.00000
|1.36
|4569.37
|2434
|2009.05.28 18:23
|close
|1214
|0.06
|1.59480
|0.00000
|0.00000
|0.95
|4570.32
|2435
|2009.05.28 18:34
|close
|1213
|0.05
|1.59511
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4570.83
|2436
|2009.05.28 18:39
|buy
|1220
|0.05
|1.59410
|0.00000
|0.00000
|2437
|2009.05.28 18:49
|buy
|1221
|0.06
|1.59295
|0.00000
|0.00000
|2438
|2009.05.28 18:57
|close
|1221
|0.06
|1.59450
|0.00000
|0.00000
|0.93
|4571.76
|2439
|2009.05.28 18:59
|close
|1220
|0.05
|1.59510
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4572.26
|2440
|2009.05.28 19:10
|buy
|1222
|0.05
|1.59411
|0.00000
|0.00000
|2441
|2009.05.28 19:20
|sell
|1223
|0.01
|1.59320
|1.61420
|1.59290
|2442
|2009.05.28 19:24
|sell
|1224
|0.03
|1.59380
|1.61430
|1.59350
|2443
|2009.05.28 19:26
|t/p
|1224
|0.03
|1.59350
|1.61430
|1.59350
|0.09
|4572.35
|2444
|2009.05.28 19:26
|close
|1223
|0.01
|1.59350
|1.61420
|1.59290
|-0.03
|4572.32
|2445
|2009.05.28 20:50
|close
|1222
|0.05
|1.59519
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4572.86
|2446
|2009.05.28 21:05
|sell
|1225
|0.01
|1.59400
|1.61500
|1.59370
|2447
|2009.05.28 21:05
|sell
|1226
|0.03
|1.59460
|1.61510
|1.59430
|2448
|2009.05.28 21:29
|t/p
|1226
|0.03
|1.59430
|1.61510
|1.59430
|0.09
|4572.95
|2449
|2009.05.28 21:29
|close
|1225
|0.01
|1.59430
|1.61500
|1.59370
|-0.03
|4572.92
|2450
|2009.05.28 21:30
|buy
|1227
|0.05
|1.59400
|0.00000
|0.00000
|2451
|2009.05.28 21:46
|buy
|1228
|0.06
|1.59315
|0.00000
|0.00000
|2452
|2009.05.28 22:40
|buy
|1229
|0.01
|1.59380
|1.57280
|1.59410
|2453
|2009.05.28 22:58
|buy
|1230
|0.03
|1.59315
|1.57265
|1.59345
|2454
|2009.05.28 23:04
|t/p
|1230
|0.03
|1.59345
|1.57265
|1.59345
|0.09
|4573.01
|2455
|2009.05.28 23:04
|close
|1229
|0.01
|1.59345
|1.57280
|1.59410
|-0.03
|4572.98
|2456
|2009.05.28 23:05
|buy
|1231
|0.01
|1.59390
|1.57290
|1.59420
|2457
|2009.05.28 23:05
|buy
|1232
|0.03
|1.59336
|1.57286
|1.59366
|2458
|2009.05.28 23:06
|buy
|1233
|0.09
|1.59285
|1.57285
|1.59315
|2459
|2009.05.28 23:31
|buy
|1234
|0.27
|1.59232
|1.57282
|1.59262
|2460
|2009.05.28 23:31
|buy
|1235
|0.07
|1.59232
|0.00000
|0.00000
|2461
|2009.05.28 23:37
|close
|1234
|0.27
|1.59260
|1.57282
|1.59262
|0.76
|4573.74
|2462
|2009.05.28 23:38
|close
|1233
|0.09
|1.59270
|1.57285
|1.59315
|-0.14
|4573.60
|2463
|2009.05.28 23:38
|close
|1232
|0.03
|1.59288
|1.57286
|1.59366
|-0.15
|4573.45
|2464
|2009.05.28 23:38
|close
|1231
|0.01
|1.59285
|1.57290
|1.59420
|-0.10
|4573.35
|2465
|2009.05.28 23:45
|buy
|1236
|0.01
|1.59350
|1.57250
|1.59380
|2466
|2009.05.28 23:55
|t/p
|1236
|0.01
|1.59380
|1.57250
|1.59380
|0.03
|4573.38
|2467
|2009.05.28 23:55
|close
|1235
|0.07
|1.59424
|0.00000
|0.00000
|1.35
|4574.73
|2468
|2009.05.28 23:56
|close
|1228
|0.06
|1.59463
|0.00000
|0.00000
|0.89
|4575.62
|2469
|2009.05.29 00:14
|close
|1227
|0.05
|1.59510
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4576.17
|2470
|2009.05.29 00:15
|close
|1202
|0.09
|1.59558
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4576.71
|2471
|2009.05.29 00:16
|close
|1200
|0.08
|1.59650
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4577.26
|2472
|2009.05.29 00:26
|buy
|1237
|0.03
|1.59592
|0.00000
|0.00000
|2473
|2009.05.29 00:52
|buy
|1238
|0.04
|1.59509
|0.00000
|0.00000
|2474
|2009.05.29 00:55
|sell
|1239
|0.01
|1.59430
|1.61530
|1.59400
|2475
|2009.05.29 00:59
|sell
|1240
|0.03
|1.59484
|1.61534
|1.59454
|2476
|2009.05.29 01:02
|t/p
|1240
|0.03
|1.59454
|1.61534
|1.59454
|0.09
|4577.35
|2477
|2009.05.29 01:02
|close
|1239
|0.01
|1.59451
|1.61530
|1.59400
|-0.02
|4577.33
|2478
|2009.05.29 01:04
|buy
|1241
|0.05
|1.59418
|0.00000
|0.00000
|2479
|2009.05.29 01:19
|buy
|1242
|0.06
|1.59320
|0.00000
|0.00000
|2480
|2009.05.29 01:35
|close
|1242
|0.06
|1.59460
|0.00000
|0.00000
|0.84
|4578.17
|2481
|2009.05.29 01:44
|close
|1241
|0.05
|1.59524
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4578.70
|2482
|2009.05.29 01:56
|close
|1238
|0.04
|1.59636
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4579.20
|2483
|2009.05.29 02:02
|buy
|1243
|0.03
|1.59759
|0.00000
|0.00000
|2484
|2009.05.29 02:40
|sell
|1244
|0.01
|1.59640
|1.61740
|1.59610
|2485
|2009.05.29 03:07
|t/p
|1244
|0.01
|1.59610
|1.61740
|1.59610
|0.03
|4579.23
|2486
|2009.05.29 04:38
|close
|1237
|0.03
|1.59755
|0.00000
|0.00000
|0.49
|4579.72
|2487
|2009.05.29 04:38
|close
|1199
|0.07
|1.59755
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4580.25
|2488
|2009.05.29 04:39
|buy
|1245
|0.02
|1.59846
|0.00000
|0.00000
|2489
|2009.05.29 05:02
|buy
|1246
|0.04
|1.59675
|0.00000
|0.00000
|2490
|2009.05.29 05:05
|sell
|1247
|0.01
|1.59620
|1.61720
|1.59590
|2491
|2009.05.29 05:19
|t/p
|1247
|0.01
|1.59590
|1.61720
|1.59590
|0.03
|4580.28
|2492
|2009.05.29 05:19
|buy
|1248
|0.05
|1.59590
|0.00000
|0.00000
|2493
|2009.05.29 05:28
|close
|1248
|0.05
|1.59697
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4580.82
|2494
|2009.05.29 05:32
|close
|1246
|0.04
|1.59801
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4581.32
|2495
|2009.05.29 05:45
|buy
|1249
|0.03
|1.59930
|0.00000
|0.00000
|2496
|2009.05.29 05:47
|close
|1243
|0.03
|1.59930
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4581.83
|2497
|2009.05.29 05:47
|buy
|1250
|0.03
|1.60012
|0.00000
|0.00000
|2498
|2009.05.29 05:47
|buy
|1251
|0.04
|1.60096
|0.00000
|0.00000
|2499
|2009.05.29 05:47
|close
|1245
|0.02
|1.60097
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4582.33
|2500
|2009.05.29 05:47
|close
|1249
|0.03
|1.60097
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4582.83
|2501
|2009.05.29 05:47
|buy
|1252
|0.03
|1.60186
|0.00000
|0.00000
|2502
|2009.05.29 05:48
|close
|1250
|0.03
|1.60182
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4583.34
|2503
|2009.05.29 05:52
|buy
|1253
|0.04
|1.60010
|0.00000
|0.00000
|2504
|2009.05.29 06:00
|close
|1253
|0.04
|1.60140
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4583.86
|2505
|2009.05.29 06:00
|close
|1251
|0.04
|1.60221
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4584.36
|2506
|2009.05.29 06:00
|buy
|1254
|0.02
|1.60272
|0.00000
|0.00000
|2507
|2009.05.29 06:15
|buy
|1255
|0.03
|1.60356
|0.00000
|0.00000
|2508
|2009.05.29 06:18
|close
|1252
|0.03
|1.60364
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4584.89
|2509
|2009.05.29 06:18
|buy
|1256
|0.03
|1.60439
|0.00000
|0.00000
|2510
|2009.05.29 06:42
|buy
|1257
|0.05
|1.60180
|0.00000
|0.00000
|2511
|2009.05.29 06:45
|close
|1257
|0.05
|1.60288
|0.00000
|0.00000
|0.54
|4585.43
|2512
|2009.05.29 06:52
|buy
|1258
|0.04
|1.60522
|0.00000
|0.00000
|2513
|2009.05.29 06:55
|close
|1254
|0.02
|1.60530
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4585.95
|2514
|2009.05.29 06:55
|close
|1255
|0.03
|1.60530
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4586.47
|2515
|2009.05.29 06:55
|buy
|1259
|0.03
|1.60609
|0.00000
|0.00000
|2516
|2009.05.29 06:55
|close
|1256
|0.03
|1.60605
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4586.97
|2517
|2009.05.29 06:56
|close
|1258
|0.04
|1.60650
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4587.48
|2518
|2009.05.29 06:57
|buy
|1260
|0.03
|1.60520
|0.00000
|0.00000
|2519
|2009.05.29 06:58
|buy
|1261
|0.04
|1.60439
|0.00000
|0.00000
|2520
|2009.05.29 07:01
|buy
|1262
|0.05
|1.60359
|0.00000
|0.00000
|2521
|2009.05.29 07:02
|close
|1262
|0.05
|1.60461
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4587.99
|2522
|2009.05.29 07:05
|close
|1261
|0.04
|1.60566
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4588.49
|2523
|2009.05.29 07:10
|buy
|1263
|0.03
|1.60698
|0.00000
|0.00000
|2524
|2009.05.29 07:10
|close
|1260
|0.03
|1.60688
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4588.99
|2525
|2009.05.29 07:35
|buy
|1264
|0.03
|1.60788
|0.00000
|0.00000
|2526
|2009.05.29 07:45
|sell
|1265
|0.01
|1.60640
|1.62740
|1.60610
|2527
|2009.05.29 07:45
|t/p
|1265
|0.01
|1.60610
|1.62740
|1.60610
|0.03
|4589.02
|2528
|2009.05.29 07:55
|buy
|1266
|0.05
|1.60520
|0.00000
|0.00000
|2529
|2009.05.29 08:04
|buy
|1267
|0.06
|1.60438
|0.00000
|0.00000
|2530
|2009.05.29 08:10
|close
|1267
|0.06
|1.60574
|0.00000
|0.00000
|0.81
|4589.83
|2531
|2009.05.29 08:15
|close
|1266
|0.05
|1.60622
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4590.34
|2532
|2009.05.29 08:58
|close
|1259
|0.03
|1.60784
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4590.86
|2533
|2009.05.29 08:58
|buy
|1268
|0.03
|1.60878
|0.00000
|0.00000
|2534
|2009.05.29 09:07
|close
|1263
|0.03
|1.60864
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4591.36
|2535
|2009.05.29 09:09
|buy
|1269
|0.03
|1.60963
|0.00000
|0.00000
|2536
|2009.05.29 09:12
|close
|1264
|0.03
|1.60952
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4591.86
|2537
|2009.05.29 09:25
|buy
|1270
|0.03
|1.61044
|0.00000
|0.00000
|2538
|2009.05.29 09:26
|close
|1268
|0.03
|1.61042
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4592.36
|2539
|2009.05.29 09:26
|buy
|1271
|0.03
|1.61132
|0.00000
|0.00000
|2540
|2009.05.29 09:26
|close
|1269
|0.03
|1.61138
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4592.88
|2541
|2009.05.29 09:27
|buy
|1272
|0.04
|1.60958
|0.00000
|0.00000
|2542
|2009.05.29 09:34
|close
|1272
|0.04
|1.61085
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4593.39
|2543
|2009.05.29 09:35
|buy
|1273
|0.03
|1.61212
|0.00000
|0.00000
|2544
|2009.05.29 09:36
|close
|1270
|0.03
|1.61210
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4593.89
|2545
|2009.05.29 09:36
|buy
|1274
|0.03
|1.61297
|0.00000
|0.00000
|2546
|2009.05.29 09:56
|close
|1271
|0.03
|1.61300
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4594.39
|2547
|2009.05.29 09:57
|buy
|1275
|0.03
|1.61381
|0.00000
|0.00000
|2548
|2009.05.29 10:25
|sell
|1276
|0.01
|1.61180
|1.63280
|1.61150
|2549
|2009.05.29 10:25
|sell
|1277
|0.03
|1.61239
|1.63289
|1.61209
|2550
|2009.05.29 10:25
|sell
|1278
|0.09
|1.61291
|1.63291
|1.61261
|2551
|2009.05.29 10:29
|t/p
|1278
|0.09
|1.61261
|1.63291
|1.61261
|0.27
|4594.66
|2552
|2009.05.29 10:29
|close
|1277
|0.03
|1.61249
|1.63289
|1.61209
|-0.03
|4594.63
|2553
|2009.05.29 10:29
|close
|1276
|0.01
|1.61252
|1.63280
|1.61150
|-0.07
|4594.56
|2554
|2009.05.29 10:31
|close
|1273
|0.03
|1.61382
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4595.07
|2555
|2009.05.29 10:33
|buy
|1279
|0.03
|1.61462
|0.00000
|0.00000
|2556
|2009.05.29 10:38
|close
|1274
|0.03
|1.61462
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4595.57
|2557
|2009.05.29 10:38
|buy
|1280
|0.03
|1.61546
|0.00000
|0.00000
|2558
|2009.05.29 10:38
|close
|1275
|0.03
|1.61545
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4596.07
|2559
|2009.05.29 10:39
|buy
|1281
|0.03
|1.61631
|0.00000
|0.00000
|2560
|2009.05.29 10:39
|close
|1279
|0.03
|1.61640
|0.00000
|0.00000
|0.53
|4596.60
|2561
|2009.05.29 10:40
|buy
|1282
|0.03
|1.61712
|0.00000
|0.00000
|2562
|2009.05.29 11:06
|close
|1280
|0.03
|1.61718
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4597.11
|2563
|2009.05.29 11:15
|sell
|1283
|0.01
|1.61580
|1.63680
|1.61550
|2564
|2009.05.29 11:16
|sell
|1284
|0.03
|1.61633
|1.63683
|1.61603
|2565
|2009.05.29 11:20
|t/p
|1284
|0.03
|1.61603
|1.63683
|1.61603
|0.09
|4597.20
|2566
|2009.05.29 11:20
|close
|1283
|0.01
|1.61590
|1.63680
|1.61550
|-0.01
|4597.19
|2567
|2009.05.29 11:23
|buy
|1285
|0.03
|1.61794
|0.00000
|0.00000
|2568
|2009.05.29 11:23
|close
|1281
|0.03
|1.61800
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4597.70
|2569
|2009.05.29 11:30
|buy
|1286
|0.04
|1.61630
|0.00000
|0.00000
|2570
|2009.05.29 11:32
|buy
|1287
|0.05
|1.61543
|0.00000
|0.00000
|2571
|2009.05.29 11:44
|buy
|1288
|0.06
|1.61457
|0.00000
|0.00000
|2572
|2009.05.29 11:44
|buy
|1289
|0.07
|1.61375
|0.00000
|0.00000
|2573
|2009.05.29 11:52
|buy
|1290
|0.08
|1.61290
|0.00000
|0.00000
|2574
|2009.05.29 12:13
|close
|1290
|0.08
|1.61511
|0.00000
|0.00000
|1.77
|4599.47
|2575
|2009.05.29 12:13
|close
|1289
|0.07
|1.61552
|0.00000
|0.00000
|1.23
|4600.70
|2576
|2009.05.29 12:22
|buy
|1291
|0.07
|1.61369
|0.00000
|0.00000
|2577
|2009.05.29 12:30
|buy
|1292
|0.08
|1.61270
|0.00000
|0.00000
|2578
|2009.05.29 12:59
|close
|1292
|0.08
|1.61505
|0.00000
|0.00000
|1.88
|4602.58
|2579
|2009.05.29 12:59
|close
|1291
|0.07
|1.61542
|0.00000
|0.00000
|1.21
|4603.79
|2580
|2009.05.29 13:00
|close
|1288
|0.06
|1.61586
|0.00000
|0.00000
|0.78
|4604.57
|2581
|2009.05.29 13:01
|close
|1287
|0.05
|1.61643
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4605.07
|2582
|2009.05.29 13:17
|buy
|1293
|0.05
|1.61546
|0.00000
|0.00000
|2583
|2009.05.29 13:17
|buy
|1294
|0.06
|1.61458
|0.00000
|0.00000
|2584
|2009.05.29 13:19
|buy
|1295
|0.07
|1.61376
|0.00000
|0.00000
|2585
|2009.05.29 13:28
|buy
|1296
|0.08
|1.61289
|0.00000
|0.00000
|2586
|2009.05.29 13:28
|buy
|1297
|0.09
|1.61203
|0.00000
|0.00000
|2587
|2009.05.29 13:30
|sell
|1298
|0.01
|1.61100
|1.63200
|1.61070
|2588
|2009.05.29 13:30
|buy
|1299
|0.10
|1.61116
|0.00000
|0.00000
|2589
|2009.05.29 13:32
|sell
|1300
|0.03
|1.61160
|1.63210
|1.61130
|2590
|2009.05.29 13:33
|t/p
|1300
|0.03
|1.61130
|1.63210
|1.61130
|0.09
|4605.16
|2591
|2009.05.29 13:33
|close
|1298
|0.01
|1.61127
|1.63200
|1.61070
|-0.03
|4605.13
|2592
|2009.05.29 13:39
|buy
|1301
|0.11
|1.61030
|0.00000
|0.00000
|2593
|2009.05.29 13:44
|buy
|1302
|0.12
|1.60950
|0.00000
|0.00000
|2594
|2009.05.29 13:45
|buy
|1303
|0.13
|1.60864
|0.00000
|0.00000
|2595
|2009.05.29 13:48
|buy
|1304
|0.14
|1.60780
|0.00000
|0.00000
|2596
|2009.05.29 13:49
|buy
|1305
|0.15
|1.60699
|0.00000
|0.00000
|2597
|2009.05.29 13:57
|close
|1285
|0.03
|1.60940
|0.00000
|0.00000
|-2.56
|4602.57
|2598
|2009.05.29 13:57
|close
|1305
|0.15
|1.60940
|0.00000
|0.00000
|3.61
|4606.18
|2599
|2009.05.29 13:59
|close
|1282
|0.03
|1.61013
|0.00000
|0.00000
|-2.10
|4604.08
|2600
|2009.05.29 13:59
|close
|1304
|0.14
|1.61013
|0.00000
|0.00000
|3.26
|4607.34
|2601
|2009.05.29 14:01
|close
|1286
|0.04
|1.61107
|0.00000
|0.00000
|-2.09
|4605.25
|2602
|2009.05.29 14:01
|close
|1303
|0.13
|1.61107
|0.00000
|0.00000
|3.16
|4608.41
|2603
|2009.05.29 14:02
|close
|1293
|0.05
|1.61184
|0.00000
|0.00000
|-1.81
|4606.60
|2604
|2009.05.29 14:02
|close
|1302
|0.12
|1.61184
|0.00000
|0.00000
|2.81
|4609.41
|2605
|2009.05.29 14:11
|buy
|1306
|0.08
|1.60950
|0.00000
|0.00000
|2606
|2009.05.29 14:18
|close
|1306
|0.08
|1.61168
|0.00000
|0.00000
|1.74
|4611.15
|2607
|2009.05.29 14:18
|close
|1301
|0.11
|1.61210
|0.00000
|0.00000
|1.98
|4613.13
|2608
|2009.05.29 14:20
|buy
|1307
|0.01
|1.61200
|1.59100
|1.61230
|2609
|2009.05.29 14:24
|t/p
|1307
|0.01
|1.61230
|1.59100
|1.61230
|0.03
|4613.16
|2610
|2009.05.29 14:24
|close
|1299
|0.10
|1.61250
|0.00000
|0.00000
|1.34
|4614.50
|2611
|2009.05.29 14:28
|buy
|1308
|0.06
|1.61121
|0.00000
|0.00000
|2612
|2009.05.29 14:32
|buy
|1309
|0.07
|1.61037
|0.00000
|0.00000
|2613
|2009.05.29 14:36
|buy
|1310
|0.08
|1.60950
|0.00000
|0.00000
|2614
|2009.05.29 14:39
|buy
|1311
|0.09
|1.60869
|0.00000
|0.00000
|2615
|2009.05.29 14:44
|buy
|1312
|0.10
|1.60783
|0.00000
|0.00000
|2616
|2009.05.29 14:45
|buy
|1313
|0.11
|1.60695
|0.00000
|0.00000
|2617
|2009.05.29 14:46
|buy
|1314
|0.12
|1.60613
|0.00000
|0.00000
|2618
|2009.05.29 14:55
|close
|1294
|0.06
|1.60953
|0.00000
|0.00000
|-3.03
|4611.47
|2619
|2009.05.29 14:55
|close
|1314
|0.12
|1.60953
|0.00000
|0.00000
|4.08
|4615.55
|2620
|2009.05.29 14:58
|close
|1313
|0.11
|1.60997
|0.00000
|0.00000
|3.32
|4618.87
|2621
|2009.05.29 14:58
|close
|1312
|0.10
|1.61040
|0.00000
|0.00000
|2.57
|4621.44
|2622
|2009.05.29 14:59
|close
|1311
|0.09
|1.61087
|0.00000
|0.00000
|1.96
|4623.40
|2623
|2009.05.29 14:59
|close
|1310
|0.08
|1.61125
|0.00000
|0.00000
|1.40
|4624.80
|2624
|2009.05.29 14:59
|close
|1309
|0.07
|1.61170
|0.00000
|0.00000
|0.93
|4625.73
|2625
|2009.05.29 14:59
|close
|1308
|0.06
|1.61213
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4626.28
|2626
|2009.05.29 15:00
|buy
|1315
|0.01
|1.61280
|1.59180
|1.61310
|2627
|2009.05.29 15:00
|close
|1297
|0.09
|1.61259
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4626.78
|2628
|2009.05.29 15:00
|t/p
|1315
|0.01
|1.61310
|1.59180
|1.61310
|0.03
|4626.81
|2629
|2009.05.29 15:00
|close
|1296
|0.08
|1.61352
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4627.32
|2630
|2009.05.29 15:00
|buy
|1316
|0.03
|1.61290
|0.00000
|0.00000
|2631
|2009.05.29 15:03
|buy
|1317
|0.04
|1.61209
|0.00000
|0.00000
|2632
|2009.05.29 15:07
|close
|1317
|0.04
|1.61339
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4627.84
|2633
|2009.05.29 15:11
|buy
|1318
|0.04
|1.61201
|0.00000
|0.00000
|2634
|2009.05.29 15:12
|close
|1318
|0.04
|1.61329
|0.00000
|0.00000
|0.52
|4628.36
|2635
|2009.05.29 15:14
|buy
|1319
|0.03
|1.61460
|0.00000
|0.00000
|2636
|2009.05.29 15:15
|close
|1316
|0.03
|1.61454
|0.00000
|0.00000
|0.49
|4628.85
|2637
|2009.05.29 15:15
|close
|1295
|0.07
|1.61454
|0.00000
|0.00000
|0.55
|4629.40
|2638
|2009.05.29 15:16
|buy
|1320
|0.02
|1.61544
|0.00000
|0.00000
|2639
|2009.05.29 15:27
|buy
|1321
|0.03
|1.61630
|0.00000
|0.00000
|2640
|2009.05.29 16:12
|close
|1319
|0.03
|1.61690
|0.00000
|0.00000
|0.69
|4630.09
|2641
|2009.05.29 16:12
|buy
|1322
|0.03
|1.61739
|0.00000
|0.00000
|2642
|2009.05.29 16:12
|buy
|1323
|0.04
|1.61823
|0.00000
|0.00000
|2643
|2009.05.29 16:13
|close
|1320
|0.02
|1.61800
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4630.60
|2644
|2009.05.29 16:13
|close
|1321
|0.03
|1.61800
|0.00000
|0.00000
|0.51
|4631.11
|2645
|2009.05.29 16:14
|buy
|1324
|0.03
|1.61915
|0.00000
|0.00000
|2646
|2009.05.29 16:17
|close
|1322
|0.03
|1.61907
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4631.61
|2647
|2009.05.29 16:18
|close
|1323
|0.04
|1.61947
|0.00000
|0.00000
|0.50
|4632.11
|2648
|2009.05.29 16:22
|buy
|1325
|0.03
|1.61831
|0.00000
|0.00000
|2649
|2009.05.29 16:25
|buy
|1326
|0.04
|1.61749
|0.00000
|0.00000
|2650
|2009.05.29 16:49
|buy
|1327
|0.05
|1.61667
|0.00000
|0.00000
|2651
|2009.05.29 16:50
|sell
|1328
|0.01
|1.61612
|1.63712
|1.61582
|2652
|2009.05.29 16:54
|buy
|1329
|0.06
|1.61586
|0.00000
|0.00000
|2653
|2009.05.29 16:54
|t/p
|1328
|0.01
|1.61582
|1.63712
|1.61582
|0.03
|4632.14
|2654
|2009.05.29 16:55
|buy
|1330
|0.07
|1.61505
|0.00000
|0.00000
|2655
|2009.05.29 17:07
|close
|1330
|0.07
|1.61672
|0.00000
|0.00000
|1.16
|4633.30
|2656
|2009.05.29 17:07
|close
|1329
|0.06
|1.61713
|0.00000
|0.00000
|0.76
|4634.06
|2657
|2009.05.29 17:15
|buy
|1331
|0.06
|1.61587
|0.00000
|0.00000
|2658
|2009.05.29 17:17
|buy
|1332
|0.07
|1.61506
|0.00000
|0.00000
|2659
|2009.05.29 18:33
|buy
|1333
|0.08
|1.61411
|0.00000
|0.00000
|2660
|2009.05.29 18:34
|buy
|1334
|0.09
|1.61326
|0.00000
|0.00000
|2661
|2009.05.29 18:53
|buy
|1335
|0.10
|1.61244
|0.00000
|0.00000
|2662
|2009.05.29 19:20
|buy
|1336
|0.01
|1.61435
|1.59335
|1.61465
|2663
|2009.05.29 19:41
|t/p
|1336
|0.01
|1.61465
|1.59335
|1.61465
|0.03
|4634.09
|2664
|2009.05.29 19:41
|close
|1324
|0.03
|1.61479
|0.00000
|0.00000
|-1.31
|4632.78
|2665
|2009.05.29 19:41
|close
|1335
|0.10
|1.61479
|0.00000
|0.00000
|2.35
|4635.13
|2666
|2009.05.29 19:44
|close
|1325
|0.03
|1.61537
|0.00000
|0.00000
|-0.88
|4634.25
|2667
|2009.05.29 19:44
|close
|1334
|0.09
|1.61537
|0.00000
|0.00000
|1.90
|4636.15
|2668
|2009.05.29 19:44
|close
|1333
|0.08
|1.61542
|0.00000
|0.00000
|1.05
|4637.20
|2669
|2009.05.29 19:44
|close
|1332
|0.07
|1.61588
|0.00000
|0.00000
|0.58
|4637.78
|2670
|2009.05.29 19:53
|close at stop
|1331
|0.06
|1.61565
|0.00000
|0.00000
|-0.13
|4637.65
|2671
|2009.05.29 19:53
|close at stop
|1327
|0.05
|1.61565
|0.00000
|0.00000
|-0.51
|4637.14
|2672
|2009.05.29 19:53
|close at stop
|1326
|0.04
|1.61565
|0.00000
|0.00000
|-0.74
|4636.40