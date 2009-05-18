FXDD

Account: 7097758 Name: Wolfe Schmidt 01 Currency: USD 2009 May 29, 07:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
85017982009.05.18 12:21balanceDeposit3 000.00
85132382009.05.18 14:46buy stop0.01gbpusd1.53190.00001.53402009.05.18 14:471.5310cancelled
85132482009.05.18 14:46buy limit0.01gbpusd1.52990.00001.53202009.05.18 14:471.5308cancelled
85132522009.05.18 14:46sell limit0.01eurusd1.35050.00001.34352009.05.18 14:481.3497cancelled
85132562009.05.18 14:46sell stop0.01eurusd1.34700.00001.34002009.05.18 14:481.3497cancelled
85139342009.05.18 14:55buy stop0.01gbpusd1.53190.00001.53402009.05.18 15:061.5298cancelled
85152722009.05.18 15:07buy stop0.01eurusd1.35430.00001.36162009.05.18 15:141.3498cancelled
85139412009.05.18 14:55sell stop0.01eurusd1.34590.00001.33862009.05.18 15:141.3496cancelled
85140452009.05.18 14:56sell limit0.01eurusd1.35310.00001.34582009.05.18 15:141.3495cancelled
85282002009.05.18 17:29buy0.03gbpusd1.52790.00001.53002009.05.18 17:421.53000.000.000.006.30
85216842009.05.18 16:44buy0.02gbpusd1.52890.00001.53002009.05.18 17:421.53000.000.000.002.20
85139382009.05.18 15:06buy0.01gbpusd1.52990.00001.53002009.05.18 17:421.53000.000.000.000.10
85300032009.05.18 17:42buy limit0.01gbpusd1.52990.00001.53202009.05.18 17:441.5319cancelled
85375422009.05.18 19:07buy0.03gbpusd1.53000.00001.53182009.05.18 19:411.53180.000.000.005.40
85341992009.05.18 18:26buy0.02gbpusd1.53090.00001.53182009.05.18 19:411.53180.000.000.001.80
85299962009.05.18 17:44buy0.01gbpusd1.53190.00001.53182009.05.18 19:411.53180.000.000.00-0.10
85408592009.05.18 19:41buy limit0.01gbpusd1.53170.00001.53352009.05.18 19:461.5338cancelled
85438712009.05.18 20:27buy0.02gbpusd1.53090.00001.53272009.05.18 21:451.53270.000.000.003.60
85408522009.05.18 19:46buy0.01gbpusd1.53360.00001.53272009.05.18 21:451.53270.000.000.00-0.90
85452832009.05.18 21:08buy limit0.03gbpusd1.53000.00001.53182009.05.18 21:451.5330cancelled
85466852009.05.18 21:45buy stop0.01gbpusd1.53450.00001.53632009.05.18 21:481.5326cancelled
85467132009.05.18 21:48buy0.01gbpusd1.53260.00001.53442009.05.18 23:241.53440.000.000.001.80
85482302009.05.18 22:28buy limit0.02gbpusd1.53170.00001.53352009.05.18 23:251.5348cancelled
85506132009.05.18 23:25buy stop0.01gbpusd1.53630.00001.53812009.05.19 00:291.5343cancelled
85583452009.05.19 03:16buy0.03gbpusd1.53270.00001.53272009.05.19 06:311.53270.000.000.000.00
85615402009.05.19 03:57buy0.04gbpusd1.53090.00001.53272009.05.19 06:311.53270.000.000.007.20
85506242009.05.19 00:29buy0.01gbpusd1.53440.00001.53272009.05.19 06:311.53270.000.000.00-1.70
85540442009.05.19 02:27buy0.02gbpusd1.53350.00001.53272009.05.19 06:311.53270.000.000.00-1.60
85641082009.05.19 04:37buy limit0.06gbpusd1.52930.00001.53262009.05.19 06:311.5330cancelled
85153102009.05.18 15:14buy0.01eurusd1.34970.00001.35702009.05.19 06:591.35700.000.000.007.30
85678412009.05.19 09:08buy0.01gbpusd1.53270.00001.53432009.05.19 09:281.53430.000.000.001.60
85678382009.05.19 07:09buy0.01gbpusd1.53450.00001.53612009.05.19 09:321.53610.000.000.001.60
85216502009.05.18 16:22buy limit0.02eurusd1.34610.00001.35342009.05.19 12:111.3631cancelled
85999292009.05.19 12:11buy stop0.01gbpusd1.54730.00001.54892009.05.19 12:121.5450cancelled
85999442009.05.19 12:12buy0.01gbpusd1.54520.00001.54702009.05.19 13:011.54700.000.000.001.80
86026802009.05.19 12:52buy limit0.02gbpusd1.54430.00001.54612009.05.19 13:011.5476cancelled
86033852009.05.19 13:01buy stop0.01gbpusd1.54890.00001.55072009.05.19 13:021.5469cancelled
86033872009.05.19 13:02buy0.01gbpusd1.54700.00001.54882009.05.19 13:111.54880.000.000.001.80
85999272009.05.19 12:11buy limit0.01eurusd1.36010.00001.36762009.05.19 13:411.3640cancelled
86042572009.05.19 13:11buy limit0.01gbpusd1.54790.00001.54972009.05.19 13:471.5507cancelled
86081732009.05.19 14:32buy0.02gbpusd1.54800.00001.54982009.05.19 15:031.54980.000.000.003.60
86042532009.05.19 13:47buy0.01gbpusd1.55070.00001.54982009.05.19 15:031.54980.000.000.00-0.90
86119692009.05.19 15:03buy stop0.01gbpusd1.55160.00001.55342009.05.19 15:041.5493cancelled
86207262009.05.19 16:35buy0.03gbpusd1.54430.00001.54612009.05.19 16:371.54610.000.000.005.40
86167672009.05.19 15:45buy0.02gbpusd1.54520.00001.54702009.05.19 16:381.54700.000.000.003.60
86119942009.05.19 15:04buy0.01gbpusd1.54970.00001.54702009.05.19 16:381.54700.000.000.00-2.70
86376662009.05.19 19:42buy stop0.01gbpusd1.54980.00001.55162009.05.19 19:431.5477cancelled
86376732009.05.19 19:43buy0.01gbpusd1.54790.00001.54972009.05.19 20:261.54970.000.000.001.80
86404112009.05.19 20:23buy limit0.02gbpusd1.54700.00001.54882009.05.19 20:261.5502cancelled
86405852009.05.19 20:26buy stop0.01gbpusd1.55160.00001.55342009.05.19 20:291.5497cancelled
86198172009.05.19 17:04buy0.03eurusd1.35650.00001.36402009.05.19 21:211.36400.000.000.0022.50
85999262009.05.19 13:41buy0.01eurusd1.36410.00001.36402009.05.19 21:211.36400.000.000.00-0.10
86078802009.05.19 15:30buy0.02eurusd1.36030.00001.36402009.05.19 21:211.36400.000.000.007.40
86376762009.05.19 19:42buy limit0.04eurusd1.35270.00001.36022009.05.19 21:211.3643cancelled
86435422009.05.19 21:21buy stop0.01eurusd1.36870.00001.37622009.05.19 21:221.3639cancelled
86406402009.05.19 20:29buy0.01gbpusd1.54970.00001.55152009.05.19 22:001.55150.000.000.001.80
86428832009.05.19 21:09buy limit0.02gbpusd1.54880.00001.55062009.05.19 22:001.5520cancelled
86460512009.05.19 22:00buy stop0.01gbpusd1.55340.00001.55522009.05.19 22:121.5516cancelled
86533972009.05.20 05:34buy0.04gbpusd1.54670.00001.54882009.05.20 07:001.54880.000.000.008.40
86460842009.05.19 22:12buy0.01gbpusd1.55150.00001.54882009.05.20 07:001.54880.000.000.00-2.70
86506362009.05.20 00:00buy0.03gbpusd1.54770.00001.54882009.05.20 07:001.54880.000.000.003.30
86483662009.05.19 22:54buy0.02gbpusd1.54970.00001.54882009.05.20 07:001.54880.000.000.00-1.80
86692362009.05.20 06:14buy limit0.06gbpusd1.54490.00001.54872009.05.20 08:371.5474cancelled
86750232009.05.20 08:37buy stop0.01gbpusd1.54890.00001.55072009.05.20 08:411.5469cancelled
86750322009.05.20 08:41buy0.01gbpusd1.54700.00001.54792009.05.20 09:531.54790.000.000.000.90
86775442009.05.20 09:40buy0.02gbpusd1.54610.00001.54792009.05.20 09:531.54790.000.000.003.60
86793492009.05.20 09:53buy stop0.01gbpusd1.54980.00001.55162009.05.20 09:541.5478cancelled
86793542009.05.20 09:54buy0.01gbpusd1.54790.00001.54972009.05.20 10:301.54970.000.000.001.80
86824632009.05.20 10:30buy limit0.01gbpusd1.54970.00001.55152009.05.20 10:401.5516cancelled
86858352009.05.20 11:21buy0.02gbpusd1.55080.00001.55242009.05.20 11:411.55240.000.000.003.20
86824542009.05.20 10:40buy0.01gbpusd1.55160.00001.55242009.05.20 11:411.55240.000.000.000.80
86877092009.05.20 11:42buy stop0.01gbpusd1.55430.00001.55612009.05.20 11:441.5516cancelled
86877142009.05.20 11:44buy0.01gbpusd1.55150.00001.55332009.05.20 12:001.55330.000.000.001.80
86890422009.05.20 12:00buy stop0.01gbpusd1.55530.00001.55692009.05.20 12:001.5533cancelled
86939722009.05.20 13:29buy0.03gbpusd1.54810.00001.54992009.05.20 13:461.54990.000.000.005.40
86463532009.05.20 04:56buy0.02eurusd1.36000.00001.36782009.05.20 13:461.36780.000.000.0015.60
86435532009.05.19 21:22buy0.01eurusd1.36390.00001.36782009.05.20 13:461.36780.000.000.003.90
86890522009.05.20 12:00buy0.01gbpusd1.55350.00001.54992009.05.20 13:461.54990.000.000.00-3.60
86912902009.05.20 12:47buy0.02gbpusd1.55170.00001.54992009.05.20 13:461.54990.000.000.00-3.60
86675132009.05.20 05:36buy limit0.03eurusd1.35660.00001.36342009.05.20 13:461.3679cancelled
86959182009.05.20 13:46buy stop0.01gbpusd1.55160.00001.55342009.05.20 13:471.5495cancelled
86959582009.05.20 13:47buy0.01gbpusd1.54970.00001.55152009.05.20 14:381.55150.000.000.001.80
86986722009.05.20 14:27buy limit0.02gbpusd1.54890.00001.55052009.05.20 14:381.5519cancelled
86959872009.05.20 13:46buy limit0.01eurusd1.36470.00001.37172009.05.20 14:391.3689cancelled
86996122009.05.20 14:38buy limit0.01gbpusd1.55150.00001.55332009.05.20 14:421.5534cancelled
86995752009.05.20 14:42buy0.01gbpusd1.55340.00001.55012009.05.20 16:221.55010.000.000.00-3.30
87084192009.05.20 16:20buy0.03gbpusd1.54850.00001.55012009.05.20 16:221.55010.000.000.004.80
87037032009.05.20 15:36buy0.02gbpusd1.55250.00001.55012009.05.20 16:221.55010.000.000.00-4.80
87087952009.05.20 16:22buy limit0.10gbpusd1.54970.00001.55152009.05.20 16:221.5515cancelled
87087882009.05.20 16:22buy0.10gbpusd1.55160.00001.55342009.05.20 16:381.55340.000.000.0018.00
87108592009.05.20 16:38buy limit0.10gbpusd1.55240.00001.55422009.05.20 16:451.5552cancelled
86959462009.05.20 14:39buy0.01eurusd1.36920.00001.37622009.05.20 16:451.37620.000.000.007.00
87107872009.05.20 16:45buy0.10gbpusd1.55520.00001.55702009.05.20 16:461.55700.000.000.0018.00
87129572009.05.20 16:46buy limit0.10gbpusd1.55690.00001.55872009.05.20 16:471.5590cancelled
87129412009.05.20 16:47buy0.10gbpusd1.55880.00001.56062009.05.20 16:511.56060.000.000.0018.00
87141302009.05.20 16:51buy limit0.10gbpusd1.56050.00001.56232009.05.20 17:021.5623cancelled
87140602009.05.20 17:02buy0.10gbpusd1.56240.00001.56422009.05.20 17:261.56420.000.000.0018.00
87177402009.05.20 17:26buy stop0.10gbpusd1.56600.00001.56782009.05.20 17:261.5650cancelled
87177982009.05.20 17:26buy0.10gbpusd1.56500.00001.56682009.05.20 18:101.56680.000.000.0018.00
87211512009.05.20 18:06buy limit0.14gbpusd1.56410.00001.56592009.05.20 18:101.5677cancelled
87218012009.05.20 18:10buy stop0.10gbpusd1.56890.00001.57102009.05.20 18:111.5669cancelled
87218192009.05.20 18:11buy0.10gbpusd1.56690.00001.56902009.05.20 18:271.56900.000.000.0021.00
87233172009.05.20 18:27buy stop0.10gbpusd1.57090.00001.57302009.05.20 18:291.5690cancelled
87233382009.05.20 18:29buy0.10gbpusd1.56890.00001.57002009.05.20 20:431.57000.000.000.0011.00
87284172009.05.20 19:37buy0.14gbpusd1.56790.00001.57002009.05.20 20:431.57000.000.000.0029.40
87327502009.05.20 20:17buy limit0.20gbpusd1.56690.00001.56902009.05.20 20:431.5704cancelled
87341462009.05.20 20:43buy stop0.10gbpusd1.57190.00001.57402009.05.20 20:441.5700cancelled
87341572009.05.20 20:44buy0.10gbpusd1.56990.00001.57202009.05.20 21:001.57200.000.000.0021.00
87356352009.05.20 21:00buy stop0.10gbpusd1.57390.00001.57602009.05.20 21:001.5717cancelled
87356822009.05.20 21:00buy0.10gbpusd1.57190.00001.57402009.05.20 21:021.57400.000.000.0021.00
87365412009.05.20 21:02buy limit0.10gbpusd1.57390.00001.57602009.05.20 21:021.5760cancelled
87365192009.05.20 21:02buy0.10gbpusd1.57590.00001.57802009.05.20 21:441.57800.000.000.0021.00
87406752009.05.20 21:42buy limit0.14gbpusd1.57490.00001.57702009.05.20 21:441.5787cancelled
87409842009.05.20 21:44buy stop0.10gbpusd1.57990.00001.58202009.05.20 22:011.5779cancelled
87410012009.05.20 22:01buy0.10gbpusd1.57790.00001.57602009.05.21 02:211.57600.000.000.00-19.00
87480792009.05.20 23:57buy0.20gbpusd1.57490.00001.57602009.05.21 02:211.57600.000.000.0022.00
87448962009.05.20 22:43buy0.14gbpusd1.57590.00001.57602009.05.21 02:211.57600.000.000.001.40
87513772009.05.21 01:48buy0.28gbpusd1.57390.00001.57602009.05.21 02:211.57600.000.000.0058.80
87554972009.05.21 02:22buy stop0.10gbpusd1.57790.00001.58002009.05.21 02:261.5759cancelled
87580262009.05.21 03:08buy0.14gbpusd1.57390.00001.57602009.05.21 04:591.57600.000.000.0029.40
87554992009.05.21 02:26buy0.10gbpusd1.57590.00001.57602009.05.21 04:591.57600.000.000.001.00
87621612009.05.21 04:27buy limit0.20gbpusd1.57290.00001.57502009.05.21 04:591.5765cancelled
87633362009.05.21 04:59buy limit0.10gbpusd1.57590.00001.57802009.05.21 05:161.5780cancelled
87633272009.05.21 05:16buy0.10gbpusd1.57790.00001.58002009.05.21 05:361.58000.000.000.0021.00
87663322009.05.21 05:36buy stop0.10gbpusd1.58250.00001.58482009.05.21 05:421.5802cancelled
87690782009.05.21 06:41buy0.14gbpusd1.57910.00001.58022009.05.21 09:331.58020.000.000.0015.40
87663492009.05.21 05:42buy0.10gbpusd1.58030.00001.58022009.05.21 09:331.58020.000.000.00-1.00
87710722009.05.21 07:40buy0.20gbpusd1.57790.00001.58022009.05.21 09:331.58020.000.000.0046.00
88123152009.05.21 14:44buy0.55gbpusd1.56270.00001.56582009.05.21 15:081.56580.000.000.00170.50
87736632009.05.21 11:23buy0.28gbpusd1.57550.00001.56582009.05.21 15:081.56580.000.000.00-271.60
88090692009.05.21 13:42buy0.39gbpusd1.56430.00001.56582009.05.21 15:081.56580.000.000.0058.50
88155152009.05.21 15:08buy limit0.10gbpusd1.56510.00001.56802009.05.21 15:161.5681cancelled
88154912009.05.21 15:16buy0.10gbpusd1.56750.00001.56742009.05.21 16:251.56740.000.000.00-1.00
88199062009.05.21 15:58buy0.14gbpusd1.56430.00001.56742009.05.21 16:251.56740.000.000.0043.40
88233122009.05.21 16:25buy limit0.10gbpusd1.56790.00001.57082009.05.21 16:261.5691cancelled
88232512009.05.21 16:26buy0.10gbpusd1.56890.00001.57182009.05.21 16:501.57180.000.000.0029.00
88262332009.05.21 16:50buy stop0.10gbpusd1.57450.00001.57742009.05.21 16:511.5721cancelled
88262502009.05.21 16:51buy0.10gbpusd1.57210.00001.57362009.05.21 18:511.57360.000.000.0015.00
88316582009.05.21 18:03buy0.14gbpusd1.57070.00001.57362009.05.21 18:511.57360.000.000.0040.60
88388392009.05.21 18:43buy limit0.20gbpusd1.56930.00001.57222009.05.21 18:511.5742cancelled
87512772009.05.21 03:14buy0.14eurusd1.37690.00001.38062009.05.21 18:581.38060.000.000.0051.80
87124302009.05.20 20:44buy0.10eurusd1.38070.00001.38062009.05.21 18:581.38060.000.000.00-1.00
87035082009.05.21 00:36buy0.02eurusd1.37640.00001.38062009.05.21 18:581.38060.000.000.008.40
87621582009.05.21 16:01buy0.20eurusd1.37310.00001.38062009.05.21 18:581.38060.000.000.00150.00
88250332009.05.21 16:42buy limit0.28eurusd1.36480.00001.38162009.05.21 18:591.3808cancelled
88399212009.05.21 18:51buy limit0.10gbpusd1.57350.00001.57642009.05.21 19:031.5771cancelled
88399162009.05.21 18:59buy0.10gbpusd1.57590.00001.57882009.05.21 19:051.57880.000.000.0029.00
88420092009.05.21 19:05buy stop0.10gbpusd1.58010.00001.58302009.05.21 19:071.5777cancelled
88406762009.05.21 18:59buy limit0.10eurusd1.37730.00001.38562009.05.21 19:091.3824cancelled
88420182009.05.21 19:07buy0.10gbpusd1.57770.00001.58062009.05.21 19:411.58060.000.000.0029.00
88460422009.05.21 19:41buy stop0.10gbpusd1.58490.00001.58802009.05.21 19:411.5820cancelled
88460862009.05.21 19:41buy0.10gbpusd1.58230.00001.58542009.05.21 19:481.58540.000.000.0031.00
88475132009.05.21 19:48buy limit0.10gbpusd1.58550.00001.58862009.05.21 19:491.5881cancelled
88406632009.05.21 19:09buy0.10eurusd1.38250.00001.39082009.05.21 21:051.39080.000.000.0083.00
88482032009.05.21 19:49buy limit0.14eurusd1.37810.00001.38692009.05.21 21:051.3911cancelled
88553602009.05.21 21:05buy stop0.10eurusd1.39450.00001.40362009.05.21 21:531.3889cancelled
88528402009.05.21 21:37buy0.14gbpusd1.58670.00001.58662009.05.22 02:201.58660.000.000.00-1.40
88628722009.05.21 23:30buy0.28gbpusd1.58350.00001.58662009.05.22 02:201.58660.000.000.0086.80
88601842009.05.21 22:32buy0.20gbpusd1.58510.00001.58662009.05.22 02:201.58660.000.000.0030.00
88475002009.05.21 19:49buy0.10gbpusd1.58810.00001.58662009.05.22 02:201.58660.000.000.00-15.00
88665422009.05.22 00:10buy limit0.39gbpusd1.58040.00001.58682009.05.22 02:201.5873cancelled
88553952009.05.21 21:53buy0.10eurusd1.38890.00001.39802009.05.22 02:221.39160.000.000.0027.00
88611462009.05.21 22:33buy limit0.14eurusd1.38420.00001.39362009.05.22 02:221.3918cancelled
88716072009.05.22 02:20buy stop0.10gbpusd1.58810.00001.59122009.05.22 02:221.5871cancelled
88716132009.05.22 02:20buy limit0.10gbpusd1.58550.00001.58862009.05.22 02:221.5871cancelled
88790322009.05.22 04:33buy stop0.10gbpusd1.58810.00001.59122009.05.22 05:251.5857cancelled
88790372009.05.22 04:33buy stop0.10eurusd1.39530.00001.40282009.05.22 07:241.3917cancelled
88790462009.05.22 05:25buy0.10gbpusd1.58550.00001.58702009.05.22 09:181.58700.000.000.0015.00
88826192009.05.22 07:24buy0.14gbpusd1.58390.00001.58702009.05.22 09:181.58700.000.000.0043.40
88870662009.05.22 08:04buy limit0.20gbpusd1.58230.00001.58542009.05.22 09:181.5875cancelled
88902212009.05.22 09:18buy stop0.10gbpusd1.58970.00001.59282009.05.22 09:191.5871cancelled
89001162009.05.22 10:43buy0.20gbpusd1.57700.00001.58042009.05.22 11:201.58040.000.000.0068.00
88938592009.05.22 10:01buy0.14gbpusd1.58550.00001.58042009.05.22 11:201.58040.000.000.00-71.40
88902572009.05.22 09:19buy0.10gbpusd1.58710.00001.58042009.05.22 11:201.58040.000.000.00-67.00
89037112009.05.22 11:20buy limit0.10gbpusd1.58050.00001.58342009.05.22 11:231.5830cancelled
89037102009.05.22 11:23buy0.10gbpusd1.58290.00001.58582009.05.22 12:231.58580.000.000.0029.00
89079282009.05.22 12:03buy limit0.14gbpusd1.58160.00001.58422009.05.22 12:231.5865cancelled
89092222009.05.22 12:23buy stop0.10gbpusd1.58820.00001.59082009.05.22 12:241.5856cancelled
89113312009.05.22 13:08buy0.14gbpusd1.58460.00001.58722009.05.22 13:561.58720.000.000.0036.40
89092372009.05.22 12:24buy0.10gbpusd1.58590.00001.58722009.05.22 13:561.58720.000.000.0013.00
89140512009.05.22 13:48buy limit0.20gbpusd1.58330.00001.58592009.05.22 13:561.5876cancelled
89145712009.05.22 13:56buy limit0.10gbpusd1.58720.00001.58982009.05.22 13:581.5895cancelled
89145622009.05.22 13:58buy0.10gbpusd1.58950.00001.58952009.05.22 14:541.58950.000.000.000.00
89175922009.05.22 14:40buy0.14gbpusd1.58690.00001.58952009.05.22 14:541.58950.000.000.0036.40
89184942009.05.22 14:54buy limit0.10gbpusd1.58980.00001.59242009.05.22 14:541.5924cancelled
88791162009.05.22 07:23buy0.10eurusd1.39170.00001.39982009.05.22 15:351.39980.000.000.0081.00
88870642009.05.22 08:04buy limit0.14eurusd1.38770.00001.39582009.05.22 16:591.3994cancelled
89312572009.05.22 16:59buy stop0.10eurusd1.40430.00001.41312009.05.22 17:381.3989cancelled
89312552009.05.22 17:03buy0.14gbpusd1.58820.00001.58952009.05.22 18:081.58950.000.000.0018.20
89184322009.05.22 14:54buy0.10gbpusd1.59210.00001.58952009.05.22 18:081.58950.000.000.00-26.00
89349412009.05.22 17:57buy0.20gbpusd1.58690.00001.58952009.05.22 18:081.58950.000.000.0052.00
89373572009.05.22 18:08buy stop0.10gbpusd1.59210.00001.59472009.05.22 18:111.5899cancelled
89405832009.05.22 18:56buy0.14gbpusd1.58850.00001.59112009.05.22 19:121.59110.000.000.0036.40
89373652009.05.22 18:11buy0.10gbpusd1.58980.00001.59112009.05.22 19:121.59110.000.000.0013.00
89419112009.05.22 19:12buy stop0.10gbpusd1.59330.00001.59562009.05.22 19:291.5908cancelled
89382262009.05.22 18:18buy limit0.14eurusd1.39450.00001.40332009.05.22 20:061.4039cancelled
89419192009.05.22 19:28buy0.10gbpusd1.59110.00001.59342009.05.22 20:111.59340.000.000.0023.00
89692152009.05.25 06:22buy stop0.10gbpusd1.59090.00001.59322009.05.25 06:391.5879cancelled
89692202009.05.25 06:39buy0.10gbpusd1.58790.00001.59002009.05.25 08:171.59000.000.000.0021.00
89715542009.05.25 07:19buy limit0.14gbpusd1.58690.00001.58902009.05.25 08:181.5905cancelled
89749962009.05.25 08:18buy stop0.10gbpusd1.59190.00001.59402009.05.25 08:211.5900cancelled
89750162009.05.25 08:21buy0.10gbpusd1.58990.00001.59202009.05.25 09:111.59200.000.000.0021.00
89777772009.05.25 09:01buy limit0.14gbpusd1.58890.00001.59102009.05.25 09:121.5927cancelled
89786492009.05.25 09:12buy stop0.10gbpusd1.59390.00001.59602009.05.25 09:171.5921cancelled
89812982009.05.25 10:09buy0.14gbpusd1.58990.00001.58802009.05.25 12:131.58800.000.000.00-26.60
89786862009.05.25 09:17buy0.10gbpusd1.59190.00001.58802009.05.25 12:131.58800.000.000.00-39.00
89844292009.05.25 10:53buy0.20gbpusd1.58590.00001.58802009.05.25 12:131.58800.000.000.0042.00
89891722009.05.25 11:38buy limit0.28gbpusd1.58490.00001.58702009.05.25 12:131.5888cancelled
89910492009.05.25 12:13buy limit0.10gbpusd1.58840.00001.59022009.05.25 12:151.5902cancelled
89930002009.05.25 14:00buy0.14gbpusd1.58940.00001.59122009.05.25 15:071.59120.000.000.0025.20
89910422009.05.25 12:15buy0.10gbpusd1.59030.00001.59122009.05.25 15:071.59120.000.000.009.00
89985872009.05.25 14:40buy limit0.20gbpusd1.58850.00001.59032009.05.25 15:081.5916cancelled
90004932009.05.25 15:22buy0.10gbpusd1.59110.00001.59272009.05.26 00:081.59270.000.000.0016.00
90227592009.05.26 02:32buy0.14gbpusd1.59010.00001.59142009.05.26 03:141.59140.000.000.0018.20
90004762009.05.26 00:08buy0.10gbpusd1.59290.00001.59142009.05.26 03:141.59140.000.000.00-15.00
90244922009.05.26 03:12buy limit0.20gbpusd1.58960.00001.59062009.05.26 03:141.5918cancelled
90247682009.05.26 03:14buy limit0.10gbpusd1.59090.00001.59192009.05.26 03:461.5928cancelled
90247522009.05.26 03:46buy0.10gbpusd1.59290.00001.59392009.05.26 09:001.59390.000.000.0010.00
90690052009.05.26 10:51sell0.14gbpusd1.58500.00001.58372009.05.26 11:061.58370.000.000.0018.20
90636762009.05.26 10:09sell0.10gbpusd1.58360.00001.58372009.05.26 11:061.58370.000.000.00-1.00
90699912009.05.26 11:07sell0.10gbpusd1.58290.00001.58162009.05.26 11:151.58160.000.000.0013.00
90713832009.05.26 11:42sell0.10gbpusd1.58010.00001.57882009.05.26 12:001.57880.000.000.0013.00
90870292009.05.26 15:14buy0.10gbpusd1.58710.00001.58872009.05.26 17:031.58870.000.000.0016.00
90870092009.05.26 17:03buy0.10gbpusd1.58890.00001.59052009.05.26 17:051.59050.000.000.0016.00
89312632009.05.22 17:38buy0.10eurusd1.39890.00001.39842009.05.26 17:191.39840.000.000.00-5.00
90678112009.05.26 11:15buy0.20eurusd1.39030.00001.39842009.05.26 17:191.39840.000.000.00162.00
89692412009.05.26 09:48buy0.14eurusd1.39430.00001.39842009.05.26 17:191.39840.000.000.0057.40
90745082009.05.26 11:55buy limit0.28eurusd1.38600.00001.39462009.05.26 17:271.3974cancelled
91008882009.05.26 17:29buy0.10gbpusd1.59190.00001.59352009.05.26 17:301.59350.000.000.0016.00
90748822009.05.26 12:00sell stop0.10gbpusd1.57730.00001.57602009.05.26 17:351.5947cancelled
91016622009.05.26 17:33buy limit0.10gbpusd1.59270.00001.59432009.05.26 17:351.5951cancelled
91008852009.05.26 17:35buy0.10gbpusd1.59450.00001.59612009.05.26 17:411.59610.000.000.0016.00
91030272009.05.26 17:41buy stop0.10gbpusd1.59770.00001.59932009.05.26 17:431.5956cancelled
91008862009.05.26 17:27buy limit0.10eurusd1.39450.00001.40332009.05.26 17:521.3999cancelled
91030332009.05.26 17:43buy0.10gbpusd1.59590.00001.59412009.05.26 20:461.59410.000.000.00-18.00
91069582009.05.26 18:32buy0.14gbpusd1.59320.00001.59412009.05.26 20:461.59410.000.000.0012.60
91100712009.05.26 20:10buy0.20gbpusd1.59230.00001.59412009.05.26 20:461.59410.000.000.0036.00
91141682009.05.26 20:46buy stop0.10gbpusd1.59570.00001.59752009.05.26 20:531.5939cancelled
91141772009.05.26 20:53buy0.10gbpusd1.59380.00001.59562009.05.26 21:001.59560.000.000.0018.00
91150722009.05.26 21:00buy stop0.10gbpusd1.59750.00001.59932009.05.26 21:011.5954cancelled
91151322009.05.26 21:01buy0.10gbpusd1.59560.00001.59472009.05.27 02:101.59470.000.000.00-9.00
91167002009.05.26 21:51buy0.14gbpusd1.59290.00001.59472009.05.27 02:101.59470.000.000.0025.20
91181612009.05.26 22:31buy limit0.20gbpusd1.59200.00001.59382009.05.27 03:031.5970cancelled
91285862009.05.27 03:03buy stop0.10gbpusd1.59840.00001.60022009.05.27 03:531.5956cancelled
91286402009.05.27 03:52buy0.10gbpusd1.59560.00001.59742009.05.27 04:071.59740.000.000.0018.00
91314682009.05.27 04:07buy stop0.10gbpusd1.59930.00001.60112009.05.27 04:111.5976cancelled
91314732009.05.27 04:10buy0.10gbpusd1.59740.00001.59742009.05.27 06:281.59740.000.000.000.00
91334512009.05.27 04:53buy0.14gbpusd1.59560.00001.59742009.05.27 06:281.59740.000.000.0025.20
91355942009.05.27 05:33buy limit0.20gbpusd1.59470.00001.59652009.05.27 06:321.5978cancelled
91380592009.05.27 06:32buy stop0.10gbpusd1.59930.00001.60112009.05.27 06:321.5974cancelled
91380672009.05.27 06:32buy0.10gbpusd1.59740.00001.59922009.05.27 09:451.59920.000.000.0018.00
91368482009.05.27 14:17buy0.20eurusd1.39210.00001.39892009.05.27 16:271.39890.000.000.00136.00
92553882009.05.28 12:02sell stop0.10gbpusd1.59150.00001.58942009.05.28 12:071.5935cancelled
92640962009.05.28 14:15sell0.20gbpusd1.59550.00001.59342009.05.28 14:431.59340.000.000.0042.00
92587222009.05.28 13:32sell0.14gbpusd1.59450.00001.59342009.05.28 14:431.59340.000.000.0015.40
92554782009.05.28 12:07sell0.10gbpusd1.59350.00001.59342009.05.28 14:431.59340.000.000.001.00
92662312009.05.28 14:44sell limit0.10gbpusd1.59350.00001.59142009.05.28 14:461.5926cancelled
92690612009.05.28 15:38sell0.14gbpusd1.59350.00001.59142009.05.28 15:541.59140.000.000.0029.40
92660622009.05.28 14:44sell0.10gbpusd1.59250.00001.59042009.05.28 16:071.59040.000.000.0021.00
92897162009.05.28 18:12buy stop0.10gbpusd1.60190.00001.60402009.05.28 18:131.5995cancelled
92934602009.05.28 18:53buy0.14gbpusd1.59490.00001.59242009.05.28 20:131.59240.000.000.00-35.00
92897182009.05.28 18:13buy0.10gbpusd1.59990.00001.59242009.05.28 20:131.59240.000.000.00-75.00
92969462009.05.28 19:37buy0.20gbpusd1.59010.00001.59242009.05.28 20:131.59240.000.000.0046.00
93006892009.05.28 20:13sell stop0.10gbpusd1.59070.00001.58842009.05.28 20:131.5936cancelled
93007092009.05.28 20:13sell0.10gbpusd1.59310.00001.59082009.05.28 20:551.59080.000.000.0023.00
93049412009.05.28 20:53sell limit0.14gbpusd1.59430.00001.59202009.05.28 20:551.5903cancelled
93052032009.05.28 20:55sell limit0.10gbpusd1.59070.00001.58842009.05.28 20:561.5894cancelled
93086052009.05.28 21:40sell0.14gbpusd1.59430.00001.59202009.05.29 02:311.59200.000.00-0.2432.20
93051232009.05.28 20:56sell0.10gbpusd1.58950.00001.59202009.05.29 02:311.59200.000.00-0.17-25.00
93109092009.05.29 03:15sell0.20gbpusd1.59550.00001.59322009.05.29 04:191.59320.000.000.0046.00
91008822009.05.26 17:52buy0.10eurusd1.39990.00001.39962009.05.29 04:551.39960.000.000.00-3.00
91075562009.05.27 05:24buy0.14eurusd1.39550.00001.39962009.05.29 04:551.39960.000.000.0057.40
92553802009.05.28 19:51buy0.20eurusd1.39150.00001.39962009.05.29 04:551.39960.000.000.00162.00
93032072009.05.28 20:31buy limit0.28eurusd1.38750.00001.39562009.05.29 07:511.3990cancelled
  0.00 0.00 -0.41 2 408.70
Closed P/L: 2 408.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
93386022009.05.29 07:51buy stop0.10eurusd1.40070.00001.4077 1.3989Blessing52
93386062009.05.29 07:51buy limit0.10eurusd1.39620.00001.4032 1.3989Blessing52
93386122009.05.29 07:51buy stop0.10gbpusd1.59990.00001.6020 1.5981Blessing52
93386212009.05.29 07:51buy limit0.10gbpusd1.59690.00001.5990 1.5981Blessing52
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 408.29 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 408.29 Equity: 5 408.29 Free Margin: 5 408.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 162.26 Gross Loss: 753.97 Total Net Profit: 2 408.29
Profit Factor: 4.19 Expected Payoff: 15.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 271.60 (7.37%) Relative Drawdown: 7.37% (271.60)
 
Total Trades: 155 Short Positions (won %): 13 (84.62%) Long Positions (won %): 142 (77.46%)
Profit Trades (% of total): 121 (78.06%) Loss trades (% of total): 34 (21.94%)
Largest profit trade: 170.50 loss trade: -271.60
Average profit trade: 26.13 loss trade: -22.18
Maximum consecutive wins ($): 13 (280.20) consecutive losses ($): 2 (-7.20)
Maximal consecutive profit (count): 377.20 (12) consecutive loss (count): -271.60 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1