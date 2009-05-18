|Account: 7097758
|Name: Wolfe Schmidt 01
|Currency: USD
|2009 May 29, 07:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8501798
|2009.05.18 12:21
|balance
|Deposit
|3 000.00
|8513238
|2009.05.18 14:46
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5319
|0.0000
|1.5340
|2009.05.18 14:47
|1.5310
|cancelled
|8513248
|2009.05.18 14:46
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5299
|0.0000
|1.5320
|2009.05.18 14:47
|1.5308
|cancelled
|8513252
|2009.05.18 14:46
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3435
|2009.05.18 14:48
|1.3497
|cancelled
|8513256
|2009.05.18 14:46
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|1.3400
|2009.05.18 14:48
|1.3497
|cancelled
|8513934
|2009.05.18 14:55
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5319
|0.0000
|1.5340
|2009.05.18 15:06
|1.5298
|cancelled
|8515272
|2009.05.18 15:07
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3616
|2009.05.18 15:14
|1.3498
|cancelled
|8513941
|2009.05.18 14:55
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3386
|2009.05.18 15:14
|1.3496
|cancelled
|8514045
|2009.05.18 14:56
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3531
|0.0000
|1.3458
|2009.05.18 15:14
|1.3495
|cancelled
|8528200
|2009.05.18 17:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5279
|0.0000
|1.5300
|2009.05.18 17:42
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|8521684
|2009.05.18 16:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5289
|0.0000
|1.5300
|2009.05.18 17:42
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|8513938
|2009.05.18 15:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5299
|0.0000
|1.5300
|2009.05.18 17:42
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|8530003
|2009.05.18 17:42
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5299
|0.0000
|1.5320
|2009.05.18 17:44
|1.5319
|cancelled
|8537542
|2009.05.18 19:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5300
|0.0000
|1.5318
|2009.05.18 19:41
|1.5318
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|8534199
|2009.05.18 18:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5309
|0.0000
|1.5318
|2009.05.18 19:41
|1.5318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8529996
|2009.05.18 17:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5319
|0.0000
|1.5318
|2009.05.18 19:41
|1.5318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|8540859
|2009.05.18 19:41
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5317
|0.0000
|1.5335
|2009.05.18 19:46
|1.5338
|cancelled
|8543871
|2009.05.18 20:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5309
|0.0000
|1.5327
|2009.05.18 21:45
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|8540852
|2009.05.18 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5336
|0.0000
|1.5327
|2009.05.18 21:45
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|8545283
|2009.05.18 21:08
|buy limit
|0.03
|gbpusd
|1.5300
|0.0000
|1.5318
|2009.05.18 21:45
|1.5330
|cancelled
|8546685
|2009.05.18 21:45
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5345
|0.0000
|1.5363
|2009.05.18 21:48
|1.5326
|cancelled
|8546713
|2009.05.18 21:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5326
|0.0000
|1.5344
|2009.05.18 23:24
|1.5344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8548230
|2009.05.18 22:28
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.5317
|0.0000
|1.5335
|2009.05.18 23:25
|1.5348
|cancelled
|8550613
|2009.05.18 23:25
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5363
|0.0000
|1.5381
|2009.05.19 00:29
|1.5343
|cancelled
|8558345
|2009.05.19 03:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5327
|0.0000
|1.5327
|2009.05.19 06:31
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8561540
|2009.05.19 03:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5309
|0.0000
|1.5327
|2009.05.19 06:31
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|8550624
|2009.05.19 00:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5344
|0.0000
|1.5327
|2009.05.19 06:31
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|8554044
|2009.05.19 02:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5335
|0.0000
|1.5327
|2009.05.19 06:31
|1.5327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|8564108
|2009.05.19 04:37
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.5293
|0.0000
|1.5326
|2009.05.19 06:31
|1.5330
|cancelled
|8515310
|2009.05.18 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3570
|2009.05.19 06:59
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|8567841
|2009.05.19 09:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5327
|0.0000
|1.5343
|2009.05.19 09:28
|1.5343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|8567838
|2009.05.19 07:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5345
|0.0000
|1.5361
|2009.05.19 09:32
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|8521650
|2009.05.18 16:22
|buy limit
|0.02
|eurusd
|1.3461
|0.0000
|1.3534
|2009.05.19 12:11
|1.3631
|cancelled
|8599929
|2009.05.19 12:11
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5473
|0.0000
|1.5489
|2009.05.19 12:12
|1.5450
|cancelled
|8599944
|2009.05.19 12:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5452
|0.0000
|1.5470
|2009.05.19 13:01
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8602680
|2009.05.19 12:52
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.5443
|0.0000
|1.5461
|2009.05.19 13:01
|1.5476
|cancelled
|8603385
|2009.05.19 13:01
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5489
|0.0000
|1.5507
|2009.05.19 13:02
|1.5469
|cancelled
|8603387
|2009.05.19 13:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5470
|0.0000
|1.5488
|2009.05.19 13:11
|1.5488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8599927
|2009.05.19 12:11
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3676
|2009.05.19 13:41
|1.3640
|cancelled
|8604257
|2009.05.19 13:11
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5479
|0.0000
|1.5497
|2009.05.19 13:47
|1.5507
|cancelled
|8608173
|2009.05.19 14:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5480
|0.0000
|1.5498
|2009.05.19 15:03
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|8604253
|2009.05.19 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5507
|0.0000
|1.5498
|2009.05.19 15:03
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|8611969
|2009.05.19 15:03
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5516
|0.0000
|1.5534
|2009.05.19 15:04
|1.5493
|cancelled
|8620726
|2009.05.19 16:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5443
|0.0000
|1.5461
|2009.05.19 16:37
|1.5461
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|8616767
|2009.05.19 15:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5452
|0.0000
|1.5470
|2009.05.19 16:38
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|8611994
|2009.05.19 15:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5470
|2009.05.19 16:38
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|8637666
|2009.05.19 19:42
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5498
|0.0000
|1.5516
|2009.05.19 19:43
|1.5477
|cancelled
|8637673
|2009.05.19 19:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5479
|0.0000
|1.5497
|2009.05.19 20:26
|1.5497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8640411
|2009.05.19 20:23
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.5470
|0.0000
|1.5488
|2009.05.19 20:26
|1.5502
|cancelled
|8640585
|2009.05.19 20:26
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5516
|0.0000
|1.5534
|2009.05.19 20:29
|1.5497
|cancelled
|8619817
|2009.05.19 17:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3565
|0.0000
|1.3640
|2009.05.19 21:21
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|8599926
|2009.05.19 13:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3641
|0.0000
|1.3640
|2009.05.19 21:21
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|8607880
|2009.05.19 15:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3640
|2009.05.19 21:21
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|8637676
|2009.05.19 19:42
|buy limit
|0.04
|eurusd
|1.3527
|0.0000
|1.3602
|2009.05.19 21:21
|1.3643
|cancelled
|8643542
|2009.05.19 21:21
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3687
|0.0000
|1.3762
|2009.05.19 21:22
|1.3639
|cancelled
|8640640
|2009.05.19 20:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5515
|2009.05.19 22:00
|1.5515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8642883
|2009.05.19 21:09
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.5488
|0.0000
|1.5506
|2009.05.19 22:00
|1.5520
|cancelled
|8646051
|2009.05.19 22:00
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5534
|0.0000
|1.5552
|2009.05.19 22:12
|1.5516
|cancelled
|8653397
|2009.05.20 05:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.5467
|0.0000
|1.5488
|2009.05.20 07:00
|1.5488
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|8646084
|2009.05.19 22:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5515
|0.0000
|1.5488
|2009.05.20 07:00
|1.5488
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|8650636
|2009.05.20 00:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5477
|0.0000
|1.5488
|2009.05.20 07:00
|1.5488
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|8648366
|2009.05.19 22:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5488
|2009.05.20 07:00
|1.5488
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|8669236
|2009.05.20 06:14
|buy limit
|0.06
|gbpusd
|1.5449
|0.0000
|1.5487
|2009.05.20 08:37
|1.5474
|cancelled
|8675023
|2009.05.20 08:37
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5489
|0.0000
|1.5507
|2009.05.20 08:41
|1.5469
|cancelled
|8675032
|2009.05.20 08:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5470
|0.0000
|1.5479
|2009.05.20 09:53
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|8677544
|2009.05.20 09:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5461
|0.0000
|1.5479
|2009.05.20 09:53
|1.5479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|8679349
|2009.05.20 09:53
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5498
|0.0000
|1.5516
|2009.05.20 09:54
|1.5478
|cancelled
|8679354
|2009.05.20 09:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5479
|0.0000
|1.5497
|2009.05.20 10:30
|1.5497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8682463
|2009.05.20 10:30
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5515
|2009.05.20 10:40
|1.5516
|cancelled
|8685835
|2009.05.20 11:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5508
|0.0000
|1.5524
|2009.05.20 11:41
|1.5524
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|8682454
|2009.05.20 10:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5516
|0.0000
|1.5524
|2009.05.20 11:41
|1.5524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|8687709
|2009.05.20 11:42
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5543
|0.0000
|1.5561
|2009.05.20 11:44
|1.5516
|cancelled
|8687714
|2009.05.20 11:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5515
|0.0000
|1.5533
|2009.05.20 12:00
|1.5533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8689042
|2009.05.20 12:00
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5553
|0.0000
|1.5569
|2009.05.20 12:00
|1.5533
|cancelled
|8693972
|2009.05.20 13:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5481
|0.0000
|1.5499
|2009.05.20 13:46
|1.5499
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|8646353
|2009.05.20 04:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3678
|2009.05.20 13:46
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|8643553
|2009.05.19 21:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3678
|2009.05.20 13:46
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|8689052
|2009.05.20 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5535
|0.0000
|1.5499
|2009.05.20 13:46
|1.5499
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|8691290
|2009.05.20 12:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5517
|0.0000
|1.5499
|2009.05.20 13:46
|1.5499
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|8667513
|2009.05.20 05:36
|buy limit
|0.03
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3634
|2009.05.20 13:46
|1.3679
|cancelled
|8695918
|2009.05.20 13:46
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.5516
|0.0000
|1.5534
|2009.05.20 13:47
|1.5495
|cancelled
|8695958
|2009.05.20 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5515
|2009.05.20 14:38
|1.5515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|8698672
|2009.05.20 14:27
|buy limit
|0.02
|gbpusd
|1.5489
|0.0000
|1.5505
|2009.05.20 14:38
|1.5519
|cancelled
|8695987
|2009.05.20 13:46
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|1.3717
|2009.05.20 14:39
|1.3689
|cancelled
|8699612
|2009.05.20 14:38
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.5515
|0.0000
|1.5533
|2009.05.20 14:42
|1.5534
|cancelled
|8699575
|2009.05.20 14:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.5534
|0.0000
|1.5501
|2009.05.20 16:22
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|8708419
|2009.05.20 16:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.5485
|0.0000
|1.5501
|2009.05.20 16:22
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|8703703
|2009.05.20 15:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.5525
|0.0000
|1.5501
|2009.05.20 16:22
|1.5501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|8708795
|2009.05.20 16:22
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5497
|0.0000
|1.5515
|2009.05.20 16:22
|1.5515
|cancelled
|8708788
|2009.05.20 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5516
|0.0000
|1.5534
|2009.05.20 16:38
|1.5534
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8710859
|2009.05.20 16:38
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5524
|0.0000
|1.5542
|2009.05.20 16:45
|1.5552
|cancelled
|8695946
|2009.05.20 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3692
|0.0000
|1.3762
|2009.05.20 16:45
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8710787
|2009.05.20 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5552
|0.0000
|1.5570
|2009.05.20 16:46
|1.5570
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8712957
|2009.05.20 16:46
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5569
|0.0000
|1.5587
|2009.05.20 16:47
|1.5590
|cancelled
|8712941
|2009.05.20 16:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5588
|0.0000
|1.5606
|2009.05.20 16:51
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8714130
|2009.05.20 16:51
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5623
|2009.05.20 17:02
|1.5623
|cancelled
|8714060
|2009.05.20 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5624
|0.0000
|1.5642
|2009.05.20 17:26
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8717740
|2009.05.20 17:26
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5660
|0.0000
|1.5678
|2009.05.20 17:26
|1.5650
|cancelled
|8717798
|2009.05.20 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5650
|0.0000
|1.5668
|2009.05.20 18:10
|1.5668
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8721151
|2009.05.20 18:06
|buy limit
|0.14
|gbpusd
|1.5641
|0.0000
|1.5659
|2009.05.20 18:10
|1.5677
|cancelled
|8721801
|2009.05.20 18:10
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5689
|0.0000
|1.5710
|2009.05.20 18:11
|1.5669
|cancelled
|8721819
|2009.05.20 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5669
|0.0000
|1.5690
|2009.05.20 18:27
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8723317
|2009.05.20 18:27
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5709
|0.0000
|1.5730
|2009.05.20 18:29
|1.5690
|cancelled
|8723338
|2009.05.20 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5689
|0.0000
|1.5700
|2009.05.20 20:43
|1.5700
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|8728417
|2009.05.20 19:37
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5679
|0.0000
|1.5700
|2009.05.20 20:43
|1.5700
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|8732750
|2009.05.20 20:17
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5669
|0.0000
|1.5690
|2009.05.20 20:43
|1.5704
|cancelled
|8734146
|2009.05.20 20:43
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5719
|0.0000
|1.5740
|2009.05.20 20:44
|1.5700
|cancelled
|8734157
|2009.05.20 20:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5699
|0.0000
|1.5720
|2009.05.20 21:00
|1.5720
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8735635
|2009.05.20 21:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5760
|2009.05.20 21:00
|1.5717
|cancelled
|8735682
|2009.05.20 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5719
|0.0000
|1.5740
|2009.05.20 21:02
|1.5740
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8736541
|2009.05.20 21:02
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5760
|2009.05.20 21:02
|1.5760
|cancelled
|8736519
|2009.05.20 21:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5780
|2009.05.20 21:44
|1.5780
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8740675
|2009.05.20 21:42
|buy limit
|0.14
|gbpusd
|1.5749
|0.0000
|1.5770
|2009.05.20 21:44
|1.5787
|cancelled
|8740984
|2009.05.20 21:44
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5799
|0.0000
|1.5820
|2009.05.20 22:01
|1.5779
|cancelled
|8741001
|2009.05.20 22:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5779
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 02:21
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8748079
|2009.05.20 23:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5749
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 02:21
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|8744896
|2009.05.20 22:43
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 02:21
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|8751377
|2009.05.21 01:48
|buy
|0.28
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 02:21
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|58.80
|8755497
|2009.05.21 02:22
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5779
|0.0000
|1.5800
|2009.05.21 02:26
|1.5759
|cancelled
|8758026
|2009.05.21 03:08
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5739
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 04:59
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|8755499
|2009.05.21 02:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5760
|2009.05.21 04:59
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8762161
|2009.05.21 04:27
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5729
|0.0000
|1.5750
|2009.05.21 04:59
|1.5765
|cancelled
|8763336
|2009.05.21 04:59
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5780
|2009.05.21 05:16
|1.5780
|cancelled
|8763327
|2009.05.21 05:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5779
|0.0000
|1.5800
|2009.05.21 05:36
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8766332
|2009.05.21 05:36
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5825
|0.0000
|1.5848
|2009.05.21 05:42
|1.5802
|cancelled
|8769078
|2009.05.21 06:41
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5791
|0.0000
|1.5802
|2009.05.21 09:33
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|8766349
|2009.05.21 05:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5803
|0.0000
|1.5802
|2009.05.21 09:33
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8771072
|2009.05.21 07:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5779
|0.0000
|1.5802
|2009.05.21 09:33
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|8812315
|2009.05.21 14:44
|buy
|0.55
|gbpusd
|1.5627
|0.0000
|1.5658
|2009.05.21 15:08
|1.5658
|0.00
|0.00
|0.00
|170.50
|8773663
|2009.05.21 11:23
|buy
|0.28
|gbpusd
|1.5755
|0.0000
|1.5658
|2009.05.21 15:08
|1.5658
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.60
|8809069
|2009.05.21 13:42
|buy
|0.39
|gbpusd
|1.5643
|0.0000
|1.5658
|2009.05.21 15:08
|1.5658
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|8815515
|2009.05.21 15:08
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5651
|0.0000
|1.5680
|2009.05.21 15:16
|1.5681
|cancelled
|8815491
|2009.05.21 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5675
|0.0000
|1.5674
|2009.05.21 16:25
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8819906
|2009.05.21 15:58
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5643
|0.0000
|1.5674
|2009.05.21 16:25
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|43.40
|8823312
|2009.05.21 16:25
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5679
|0.0000
|1.5708
|2009.05.21 16:26
|1.5691
|cancelled
|8823251
|2009.05.21 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5689
|0.0000
|1.5718
|2009.05.21 16:50
|1.5718
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|8826233
|2009.05.21 16:50
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5745
|0.0000
|1.5774
|2009.05.21 16:51
|1.5721
|cancelled
|8826250
|2009.05.21 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5721
|0.0000
|1.5736
|2009.05.21 18:51
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8831658
|2009.05.21 18:03
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5707
|0.0000
|1.5736
|2009.05.21 18:51
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|40.60
|8838839
|2009.05.21 18:43
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5693
|0.0000
|1.5722
|2009.05.21 18:51
|1.5742
|cancelled
|8751277
|2009.05.21 03:14
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3769
|0.0000
|1.3806
|2009.05.21 18:58
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|8712430
|2009.05.20 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|1.3806
|2009.05.21 18:58
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8703508
|2009.05.21 00:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3806
|2009.05.21 18:58
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|8762158
|2009.05.21 16:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|1.3806
|2009.05.21 18:58
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|8825033
|2009.05.21 16:42
|buy limit
|0.28
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|1.3816
|2009.05.21 18:59
|1.3808
|cancelled
|8839921
|2009.05.21 18:51
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5735
|0.0000
|1.5764
|2009.05.21 19:03
|1.5771
|cancelled
|8839916
|2009.05.21 18:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5759
|0.0000
|1.5788
|2009.05.21 19:05
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|8842009
|2009.05.21 19:05
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|0.0000
|1.5830
|2009.05.21 19:07
|1.5777
|cancelled
|8840676
|2009.05.21 18:59
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|1.3856
|2009.05.21 19:09
|1.3824
|cancelled
|8842018
|2009.05.21 19:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5777
|0.0000
|1.5806
|2009.05.21 19:41
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|8846042
|2009.05.21 19:41
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5849
|0.0000
|1.5880
|2009.05.21 19:41
|1.5820
|cancelled
|8846086
|2009.05.21 19:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|1.5854
|2009.05.21 19:48
|1.5854
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|8847513
|2009.05.21 19:48
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5855
|0.0000
|1.5886
|2009.05.21 19:49
|1.5881
|cancelled
|8840663
|2009.05.21 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3825
|0.0000
|1.3908
|2009.05.21 21:05
|1.3908
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|8848203
|2009.05.21 19:49
|buy limit
|0.14
|eurusd
|1.3781
|0.0000
|1.3869
|2009.05.21 21:05
|1.3911
|cancelled
|8855360
|2009.05.21 21:05
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.4036
|2009.05.21 21:53
|1.3889
|cancelled
|8852840
|2009.05.21 21:37
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5867
|0.0000
|1.5866
|2009.05.22 02:20
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|8862872
|2009.05.21 23:30
|buy
|0.28
|gbpusd
|1.5835
|0.0000
|1.5866
|2009.05.22 02:20
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|86.80
|8860184
|2009.05.21 22:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5851
|0.0000
|1.5866
|2009.05.22 02:20
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8847500
|2009.05.21 19:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|1.5866
|2009.05.22 02:20
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8866542
|2009.05.22 00:10
|buy limit
|0.39
|gbpusd
|1.5804
|0.0000
|1.5868
|2009.05.22 02:20
|1.5873
|cancelled
|8855395
|2009.05.21 21:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3889
|0.0000
|1.3980
|2009.05.22 02:22
|1.3916
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|8861146
|2009.05.21 22:33
|buy limit
|0.14
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|1.3936
|2009.05.22 02:22
|1.3918
|cancelled
|8871607
|2009.05.22 02:20
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|1.5912
|2009.05.22 02:22
|1.5871
|cancelled
|8871613
|2009.05.22 02:20
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5855
|0.0000
|1.5886
|2009.05.22 02:22
|1.5871
|cancelled
|8879032
|2009.05.22 04:33
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|1.5912
|2009.05.22 05:25
|1.5857
|cancelled
|8879037
|2009.05.22 04:33
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3953
|0.0000
|1.4028
|2009.05.22 07:24
|1.3917
|cancelled
|8879046
|2009.05.22 05:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5855
|0.0000
|1.5870
|2009.05.22 09:18
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8882619
|2009.05.22 07:24
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|1.5870
|2009.05.22 09:18
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|43.40
|8887066
|2009.05.22 08:04
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5823
|0.0000
|1.5854
|2009.05.22 09:18
|1.5875
|cancelled
|8890221
|2009.05.22 09:18
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5897
|0.0000
|1.5928
|2009.05.22 09:19
|1.5871
|cancelled
|8900116
|2009.05.22 10:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5770
|0.0000
|1.5804
|2009.05.22 11:20
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|8893859
|2009.05.22 10:01
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5855
|0.0000
|1.5804
|2009.05.22 11:20
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.40
|8890257
|2009.05.22 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5871
|0.0000
|1.5804
|2009.05.22 11:20
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|8903711
|2009.05.22 11:20
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5805
|0.0000
|1.5834
|2009.05.22 11:23
|1.5830
|cancelled
|8903710
|2009.05.22 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5829
|0.0000
|1.5858
|2009.05.22 12:23
|1.5858
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|8907928
|2009.05.22 12:03
|buy limit
|0.14
|gbpusd
|1.5816
|0.0000
|1.5842
|2009.05.22 12:23
|1.5865
|cancelled
|8909222
|2009.05.22 12:23
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|1.5908
|2009.05.22 12:24
|1.5856
|cancelled
|8911331
|2009.05.22 13:08
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5846
|0.0000
|1.5872
|2009.05.22 13:56
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|8909237
|2009.05.22 12:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5859
|0.0000
|1.5872
|2009.05.22 13:56
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|8914051
|2009.05.22 13:48
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|1.5859
|2009.05.22 13:56
|1.5876
|cancelled
|8914571
|2009.05.22 13:56
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5872
|0.0000
|1.5898
|2009.05.22 13:58
|1.5895
|cancelled
|8914562
|2009.05.22 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5895
|0.0000
|1.5895
|2009.05.22 14:54
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8917592
|2009.05.22 14:40
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5869
|0.0000
|1.5895
|2009.05.22 14:54
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|8918494
|2009.05.22 14:54
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5898
|0.0000
|1.5924
|2009.05.22 14:54
|1.5924
|cancelled
|8879116
|2009.05.22 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3917
|0.0000
|1.3998
|2009.05.22 15:35
|1.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|8887064
|2009.05.22 08:04
|buy limit
|0.14
|eurusd
|1.3877
|0.0000
|1.3958
|2009.05.22 16:59
|1.3994
|cancelled
|8931257
|2009.05.22 16:59
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4043
|0.0000
|1.4131
|2009.05.22 17:38
|1.3989
|cancelled
|8931255
|2009.05.22 17:03
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|1.5895
|2009.05.22 18:08
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|8918432
|2009.05.22 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5921
|0.0000
|1.5895
|2009.05.22 18:08
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|8934941
|2009.05.22 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5869
|0.0000
|1.5895
|2009.05.22 18:08
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|8937357
|2009.05.22 18:08
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5921
|0.0000
|1.5947
|2009.05.22 18:11
|1.5899
|cancelled
|8940583
|2009.05.22 18:56
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|1.5911
|2009.05.22 19:12
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|8937365
|2009.05.22 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5898
|0.0000
|1.5911
|2009.05.22 19:12
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|8941911
|2009.05.22 19:12
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5933
|0.0000
|1.5956
|2009.05.22 19:29
|1.5908
|cancelled
|8938226
|2009.05.22 18:18
|buy limit
|0.14
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.4033
|2009.05.22 20:06
|1.4039
|cancelled
|8941919
|2009.05.22 19:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5911
|0.0000
|1.5934
|2009.05.22 20:11
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|8969215
|2009.05.25 06:22
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5909
|0.0000
|1.5932
|2009.05.25 06:39
|1.5879
|cancelled
|8969220
|2009.05.25 06:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|1.5900
|2009.05.25 08:17
|1.5900
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8971554
|2009.05.25 07:19
|buy limit
|0.14
|gbpusd
|1.5869
|0.0000
|1.5890
|2009.05.25 08:18
|1.5905
|cancelled
|8974996
|2009.05.25 08:18
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5919
|0.0000
|1.5940
|2009.05.25 08:21
|1.5900
|cancelled
|8975016
|2009.05.25 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5899
|0.0000
|1.5920
|2009.05.25 09:11
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8977777
|2009.05.25 09:01
|buy limit
|0.14
|gbpusd
|1.5889
|0.0000
|1.5910
|2009.05.25 09:12
|1.5927
|cancelled
|8978649
|2009.05.25 09:12
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5939
|0.0000
|1.5960
|2009.05.25 09:17
|1.5921
|cancelled
|8981298
|2009.05.25 10:09
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5899
|0.0000
|1.5880
|2009.05.25 12:13
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.60
|8978686
|2009.05.25 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5919
|0.0000
|1.5880
|2009.05.25 12:13
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|8984429
|2009.05.25 10:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5859
|0.0000
|1.5880
|2009.05.25 12:13
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8989172
|2009.05.25 11:38
|buy limit
|0.28
|gbpusd
|1.5849
|0.0000
|1.5870
|2009.05.25 12:13
|1.5888
|cancelled
|8991049
|2009.05.25 12:13
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|1.5902
|2009.05.25 12:15
|1.5902
|cancelled
|8993000
|2009.05.25 14:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5894
|0.0000
|1.5912
|2009.05.25 15:07
|1.5912
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|8991042
|2009.05.25 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5903
|0.0000
|1.5912
|2009.05.25 15:07
|1.5912
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8998587
|2009.05.25 14:40
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|1.5903
|2009.05.25 15:08
|1.5916
|cancelled
|9000493
|2009.05.25 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5911
|0.0000
|1.5927
|2009.05.26 00:08
|1.5927
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9022759
|2009.05.26 02:32
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5901
|0.0000
|1.5914
|2009.05.26 03:14
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|9000476
|2009.05.26 00:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5929
|0.0000
|1.5914
|2009.05.26 03:14
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9024492
|2009.05.26 03:12
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5896
|0.0000
|1.5906
|2009.05.26 03:14
|1.5918
|cancelled
|9024768
|2009.05.26 03:14
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5909
|0.0000
|1.5919
|2009.05.26 03:46
|1.5928
|cancelled
|9024752
|2009.05.26 03:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5929
|0.0000
|1.5939
|2009.05.26 09:00
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9069005
|2009.05.26 10:51
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.5850
|0.0000
|1.5837
|2009.05.26 11:06
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|9063676
|2009.05.26 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5836
|0.0000
|1.5837
|2009.05.26 11:06
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9069991
|2009.05.26 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5829
|0.0000
|1.5816
|2009.05.26 11:15
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|9071383
|2009.05.26 11:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5801
|0.0000
|1.5788
|2009.05.26 12:00
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|9087029
|2009.05.26 15:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5871
|0.0000
|1.5887
|2009.05.26 17:03
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9087009
|2009.05.26 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5889
|0.0000
|1.5905
|2009.05.26 17:05
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8931263
|2009.05.22 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3989
|0.0000
|1.3984
|2009.05.26 17:19
|1.3984
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9067811
|2009.05.26 11:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3903
|0.0000
|1.3984
|2009.05.26 17:19
|1.3984
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|8969241
|2009.05.26 09:48
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3943
|0.0000
|1.3984
|2009.05.26 17:19
|1.3984
|0.00
|0.00
|0.00
|57.40
|9074508
|2009.05.26 11:55
|buy limit
|0.28
|eurusd
|1.3860
|0.0000
|1.3946
|2009.05.26 17:27
|1.3974
|cancelled
|9100888
|2009.05.26 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5919
|0.0000
|1.5935
|2009.05.26 17:30
|1.5935
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9074882
|2009.05.26 12:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.5773
|0.0000
|1.5760
|2009.05.26 17:35
|1.5947
|cancelled
|9101662
|2009.05.26 17:33
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5927
|0.0000
|1.5943
|2009.05.26 17:35
|1.5951
|cancelled
|9100885
|2009.05.26 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5945
|0.0000
|1.5961
|2009.05.26 17:41
|1.5961
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9103027
|2009.05.26 17:41
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5977
|0.0000
|1.5993
|2009.05.26 17:43
|1.5956
|cancelled
|9100886
|2009.05.26 17:27
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.3945
|0.0000
|1.4033
|2009.05.26 17:52
|1.3999
|cancelled
|9103033
|2009.05.26 17:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5959
|0.0000
|1.5941
|2009.05.26 20:46
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|9106958
|2009.05.26 18:32
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5932
|0.0000
|1.5941
|2009.05.26 20:46
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|9110071
|2009.05.26 20:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5923
|0.0000
|1.5941
|2009.05.26 20:46
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9114168
|2009.05.26 20:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5957
|0.0000
|1.5975
|2009.05.26 20:53
|1.5939
|cancelled
|9114177
|2009.05.26 20:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5938
|0.0000
|1.5956
|2009.05.26 21:00
|1.5956
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9115072
|2009.05.26 21:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5975
|0.0000
|1.5993
|2009.05.26 21:01
|1.5954
|cancelled
|9115132
|2009.05.26 21:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5956
|0.0000
|1.5947
|2009.05.27 02:10
|1.5947
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9116700
|2009.05.26 21:51
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5929
|0.0000
|1.5947
|2009.05.27 02:10
|1.5947
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|9118161
|2009.05.26 22:31
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5920
|0.0000
|1.5938
|2009.05.27 03:03
|1.5970
|cancelled
|9128586
|2009.05.27 03:03
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5984
|0.0000
|1.6002
|2009.05.27 03:53
|1.5956
|cancelled
|9128640
|2009.05.27 03:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5956
|0.0000
|1.5974
|2009.05.27 04:07
|1.5974
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9131468
|2009.05.27 04:07
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5993
|0.0000
|1.6011
|2009.05.27 04:11
|1.5976
|cancelled
|9131473
|2009.05.27 04:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5974
|0.0000
|1.5974
|2009.05.27 06:28
|1.5974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9133451
|2009.05.27 04:53
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5956
|0.0000
|1.5974
|2009.05.27 06:28
|1.5974
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|9135594
|2009.05.27 05:33
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.5947
|0.0000
|1.5965
|2009.05.27 06:32
|1.5978
|cancelled
|9138059
|2009.05.27 06:32
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5993
|0.0000
|1.6011
|2009.05.27 06:32
|1.5974
|cancelled
|9138067
|2009.05.27 06:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5974
|0.0000
|1.5992
|2009.05.27 09:45
|1.5992
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9136848
|2009.05.27 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3921
|0.0000
|1.3989
|2009.05.27 16:27
|1.3989
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|9255388
|2009.05.28 12:02
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.5915
|0.0000
|1.5894
|2009.05.28 12:07
|1.5935
|cancelled
|9264096
|2009.05.28 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.5955
|0.0000
|1.5934
|2009.05.28 14:43
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|9258722
|2009.05.28 13:32
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.5945
|0.0000
|1.5934
|2009.05.28 14:43
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|9255478
|2009.05.28 12:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5935
|0.0000
|1.5934
|2009.05.28 14:43
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9266231
|2009.05.28 14:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.5935
|0.0000
|1.5914
|2009.05.28 14:46
|1.5926
|cancelled
|9269061
|2009.05.28 15:38
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.5935
|0.0000
|1.5914
|2009.05.28 15:54
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|9266062
|2009.05.28 14:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5925
|0.0000
|1.5904
|2009.05.28 16:07
|1.5904
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9289716
|2009.05.28 18:12
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.6019
|0.0000
|1.6040
|2009.05.28 18:13
|1.5995
|cancelled
|9293460
|2009.05.28 18:53
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.5949
|0.0000
|1.5924
|2009.05.28 20:13
|1.5924
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|9289718
|2009.05.28 18:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5999
|0.0000
|1.5924
|2009.05.28 20:13
|1.5924
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|9296946
|2009.05.28 19:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5901
|0.0000
|1.5924
|2009.05.28 20:13
|1.5924
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9300689
|2009.05.28 20:13
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.5907
|0.0000
|1.5884
|2009.05.28 20:13
|1.5936
|cancelled
|9300709
|2009.05.28 20:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5931
|0.0000
|1.5908
|2009.05.28 20:55
|1.5908
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|9304941
|2009.05.28 20:53
|sell limit
|0.14
|gbpusd
|1.5943
|0.0000
|1.5920
|2009.05.28 20:55
|1.5903
|cancelled
|9305203
|2009.05.28 20:55
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.5907
|0.0000
|1.5884
|2009.05.28 20:56
|1.5894
|cancelled
|9308605
|2009.05.28 21:40
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.5943
|0.0000
|1.5920
|2009.05.29 02:31
|1.5920
|0.00
|0.00
|-0.24
|32.20
|9305123
|2009.05.28 20:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5895
|0.0000
|1.5920
|2009.05.29 02:31
|1.5920
|0.00
|0.00
|-0.17
|-25.00
|9310909
|2009.05.29 03:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.5955
|0.0000
|1.5932
|2009.05.29 04:19
|1.5932
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9100882
|2009.05.26 17:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3999
|0.0000
|1.3996
|2009.05.29 04:55
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9107556
|2009.05.27 05:24
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3955
|0.0000
|1.3996
|2009.05.29 04:55
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|57.40
|9255380
|2009.05.28 19:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3915
|0.0000
|1.3996
|2009.05.29 04:55
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|9303207
|2009.05.28 20:31
|buy limit
|0.28
|eurusd
|1.3875
|0.0000
|1.3956
|2009.05.29 07:51
|1.3990
|cancelled
|0.00
|0.00
|-0.41
|2 408.70
|Closed P/L:
|2 408.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|9338602
|2009.05.29 07:51
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4007
|0.0000
|1.4077
|1.3989
|Blessing52
|9338606
|2009.05.29 07:51
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.3962
|0.0000
|1.4032
|1.3989
|Blessing52
|9338612
|2009.05.29 07:51
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5999
|0.0000
|1.6020
|1.5981
|Blessing52
|9338621
|2009.05.29 07:51
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.5969
|0.0000
|1.5990
|1.5981
|Blessing52
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 408.29
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 408.29
|Equity:
|5 408.29
|Free Margin:
|5 408.29
|Details:
|Gross Profit:
|3 162.26
|Gross Loss:
|753.97
|Total Net Profit:
|2 408.29
|Profit Factor:
|4.19
|Expected Payoff:
|15.54
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|271.60 (7.37%)
|Relative Drawdown:
|7.37% (271.60)
|Total Trades:
|155
|Short Positions (won %):
|13 (84.62%)
|Long Positions (won %):
|142 (77.46%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (78.06%)
|Loss trades (% of total):
|34 (21.94%)
|Largest
|profit trade:
|170.50
|loss trade:
|-271.60
|Average
|profit trade:
|26.13
|loss trade:
|-22.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (280.20)
|consecutive losses ($):
|2 (-7.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|377.20 (12)
|consecutive loss (count):
|-271.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1