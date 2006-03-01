Strategy Tester Report
Firebird v0.65

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=40; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=1;
Bars in test7847Ticks modelled168189Modelling quality78.40%
Initial deposit10000.00
Total net profit1806.85Gross profit2071.05Gross loss-264.20
Profit factor7.84Expected payoff32.27
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)204.90 (1.7%)
Total trades56Short positions (won %)4 (50.00%)Long positions (won %)52 (100.00%)
Profit trades (% of total)54 (96.43%)Loss trades (% of total)2 (3.57%)
Largestprofit trade140.60loss trade-204.90
Averageprofit trade38.35loss trade-132.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (1841.75)consecutive losses (loss in money)1 (-204.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1841.75 (51)consecutive loss (count of losses)-204.90 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 17:43sell10.101.73332.23331.7293
22006.04.04 15:28sell20.101.75332.25331.7493
32006.04.04 15:28modify10.101.73331.99331.7393
42006.04.04 15:28modify20.101.75331.99331.7393
52006.04.05 11:38buy30.101.75361.25361.7576
62006.04.05 11:39buy40.101.75371.25371.7577
72006.04.05 11:39buy50.101.75361.25361.7576
82006.04.05 11:39buy60.101.75351.25351.7575
92006.04.05 11:39modify30.101.75361.66681.7542
102006.04.05 11:39modify40.101.75371.66681.7542
112006.04.05 11:39modify50.101.75361.66681.7542
122006.04.05 11:39modify60.101.75351.66681.7542
132006.04.05 11:39buy70.101.75361.25361.7576
142006.04.05 11:39modify30.101.75361.67921.7547
152006.04.05 11:39modify40.101.75371.67921.7547
162006.04.05 11:39modify50.101.75361.67921.7547
172006.04.05 11:39modify60.101.75351.67921.7547
182006.04.05 11:39modify70.101.75361.67921.7547
192006.04.05 11:39buy80.101.75371.25371.7577
202006.04.05 11:39modify30.101.75361.68851.7550
212006.04.05 11:39modify40.101.75371.68851.7550
222006.04.05 11:39modify50.101.75361.68851.7550
232006.04.05 11:39modify60.101.75351.68851.7550
242006.04.05 11:39modify70.101.75361.68851.7550
252006.04.05 11:39modify80.101.75371.68851.7550
262006.04.05 11:40buy90.101.75371.25371.7577
272006.04.05 11:40modify30.101.75361.69581.7553
282006.04.05 11:40modify40.101.75371.69581.7553
292006.04.05 11:40modify50.101.75361.69581.7553
302006.04.05 11:40modify60.101.75351.69581.7553
312006.04.05 11:40modify70.101.75361.69581.7553
322006.04.05 11:40modify80.101.75371.69581.7553
332006.04.05 11:40modify90.101.75371.69581.7553
342006.04.05 11:40buy100.101.75361.25361.7576
352006.04.05 11:40modify30.101.75361.70161.7556
362006.04.05 11:40modify40.101.75371.70161.7556
372006.04.05 11:40modify50.101.75361.70161.7556
382006.04.05 11:40modify60.101.75351.70161.7556
392006.04.05 11:40modify70.101.75361.70161.7556
402006.04.05 11:40modify80.101.75371.70161.7556
412006.04.05 11:40modify90.101.75371.70161.7556
422006.04.05 11:40modify100.101.75361.70161.7556
432006.04.05 11:40buy110.101.75351.25351.7575
442006.04.05 11:40modify30.101.75361.70631.7557
452006.04.05 11:40modify40.101.75371.70631.7557
462006.04.05 11:40modify50.101.75361.70631.7557
472006.04.05 11:40modify60.101.75351.70631.7557
482006.04.05 11:40modify70.101.75361.70631.7557
492006.04.05 11:40modify80.101.75371.70631.7557
502006.04.05 11:40modify90.101.75371.70631.7557
512006.04.05 11:40modify100.101.75361.70631.7557
522006.04.05 11:40modify110.101.75351.70631.7557
532006.04.05 11:40buy120.101.75341.25341.7574
542006.04.05 11:40modify30.101.75361.71021.7559
552006.04.05 11:40modify40.101.75371.71021.7559
562006.04.05 11:40modify50.101.75361.71021.7559
572006.04.05 11:40modify60.101.75351.71021.7559
582006.04.05 11:40modify70.101.75361.71021.7559
592006.04.05 11:40modify80.101.75371.71021.7559
602006.04.05 11:40modify90.101.75371.71021.7559
612006.04.05 11:40modify100.101.75361.71021.7559
622006.04.05 11:40modify110.101.75351.71021.7559
632006.04.05 11:40modify120.101.75341.71021.7559
642006.04.05 11:40buy130.101.75351.25351.7575
652006.04.05 11:40modify30.101.75361.71351.7560
662006.04.05 11:40modify40.101.75371.71351.7560
672006.04.05 11:40modify50.101.75361.71351.7560
682006.04.05 11:40modify60.101.75351.71351.7560
692006.04.05 11:40modify70.101.75361.71351.7560
702006.04.05 11:40modify80.101.75371.71351.7560
712006.04.05 11:40modify90.101.75371.71351.7560
722006.04.05 11:40modify100.101.75361.71351.7560
732006.04.05 11:40modify110.101.75351.71351.7560
742006.04.05 11:40modify120.101.75341.71351.7560
752006.04.05 11:40modify130.101.75351.71351.7560
762006.04.05 11:40buy140.101.75361.25361.7576
772006.04.05 11:40modify30.101.75361.71641.7561
782006.04.05 11:40modify40.101.75371.71641.7561
792006.04.05 11:40modify50.101.75361.71641.7561
802006.04.05 11:40modify60.101.75351.71641.7561
812006.04.05 11:40modify70.101.75361.71641.7561
822006.04.05 11:40modify80.101.75371.71641.7561
832006.04.05 11:40modify90.101.75371.71641.7561
842006.04.05 11:40modify100.101.75361.71641.7561
852006.04.05 11:40modify110.101.75351.71641.7561
862006.04.05 11:40modify120.101.75341.71641.7561
872006.04.05 11:40modify130.101.75351.71641.7561
882006.04.05 11:40modify140.101.75361.71641.7561
892006.04.05 11:41buy150.101.75371.25371.7577
902006.04.05 11:41modify30.101.75361.71891.7562
912006.04.05 11:41modify40.101.75371.71891.7562
922006.04.05 11:41modify50.101.75361.71891.7562
932006.04.05 11:41modify60.101.75351.71891.7562
942006.04.05 11:41modify70.101.75361.71891.7562
952006.04.05 11:41modify80.101.75371.71891.7562
962006.04.05 11:41modify90.101.75371.71891.7562
972006.04.05 11:41modify100.101.75361.71891.7562
982006.04.05 11:41modify110.101.75351.71891.7562
992006.04.05 11:41modify120.101.75341.71891.7562
1002006.04.05 11:41modify130.101.75351.71891.7562
1012006.04.05 11:41modify140.101.75361.71891.7562
1022006.04.05 11:41modify150.101.75371.71891.7562
1032006.04.05 12:05buy160.101.75291.25291.7569
1042006.04.05 12:05modify30.101.75361.72101.7563
1052006.04.05 12:05modify40.101.75371.72101.7563
1062006.04.05 12:05modify50.101.75361.72101.7563
1072006.04.05 12:05modify60.101.75351.72101.7563
1082006.04.05 12:05modify70.101.75361.72101.7563
1092006.04.05 12:05modify80.101.75371.72101.7563
1102006.04.05 12:05modify90.101.75371.72101.7563
1112006.04.05 12:05modify100.101.75361.72101.7563
1122006.04.05 12:05modify110.101.75351.72101.7563
1132006.04.05 12:05modify120.101.75341.72101.7563
1142006.04.05 12:05modify130.101.75351.72101.7563
1152006.04.05 12:05modify140.101.75361.72101.7563
1162006.04.05 12:05modify150.101.75371.72101.7563
1172006.04.05 12:05modify160.101.75291.72101.7563
1182006.04.05 12:05buy170.101.75281.25281.7568
1192006.04.05 12:05modify30.101.75361.72291.7563
1202006.04.05 12:05modify40.101.75371.72291.7563
1212006.04.05 12:05modify50.101.75361.72291.7563
1222006.04.05 12:05modify60.101.75351.72291.7563
1232006.04.05 12:05modify70.101.75361.72291.7563
1242006.04.05 12:05modify80.101.75371.72291.7563
1252006.04.05 12:05modify90.101.75371.72291.7563
1262006.04.05 12:05modify100.101.75361.72291.7563
1272006.04.05 12:05modify110.101.75351.72291.7563
1282006.04.05 12:05modify120.101.75341.72291.7563
1292006.04.05 12:05modify130.101.75351.72291.7563
1302006.04.05 12:05modify140.101.75361.72291.7563
1312006.04.05 12:05modify150.101.75371.72291.7563
1322006.04.05 12:05modify160.101.75291.72291.7563
1332006.04.05 12:05modify170.101.75281.72291.7563
1342006.04.05 12:05buy180.101.75271.25271.7567
1352006.04.05 12:05modify30.101.75361.72451.7563
1362006.04.05 12:05modify40.101.75371.72451.7563
1372006.04.05 12:05modify50.101.75361.72451.7563
1382006.04.05 12:05modify60.101.75351.72451.7563
1392006.04.05 12:05modify70.101.75361.72451.7563
1402006.04.05 12:05modify80.101.75371.72451.7563
1412006.04.05 12:05modify90.101.75371.72451.7563
1422006.04.05 12:05modify100.101.75361.72451.7563
1432006.04.05 12:05modify110.101.75351.72451.7563
1442006.04.05 12:05modify120.101.75341.72451.7563
1452006.04.05 12:05modify130.101.75351.72451.7563
1462006.04.05 12:05modify140.101.75361.72451.7563
1472006.04.05 12:05modify150.101.75371.72451.7563
1482006.04.05 12:05modify160.101.75291.72451.7563
1492006.04.05 12:05modify170.101.75281.72451.7563
1502006.04.05 12:05modify180.101.75271.72451.7563
1512006.04.05 12:05buy190.101.75281.25281.7568
1522006.04.05 12:05modify30.101.75361.72601.7563
1532006.04.05 12:05modify40.101.75371.72601.7563
1542006.04.05 12:05modify50.101.75361.72601.7563
1552006.04.05 12:05modify60.101.75351.72601.7563
1562006.04.05 12:05modify70.101.75361.72601.7563
1572006.04.05 12:05modify80.101.75371.72601.7563
1582006.04.05 12:05modify90.101.75371.72601.7563
1592006.04.05 12:05modify100.101.75361.72601.7563
1602006.04.05 12:05modify110.101.75351.72601.7563
1612006.04.05 12:05modify120.101.75341.72601.7563
1622006.04.05 12:05modify130.101.75351.72601.7563
1632006.04.05 12:05modify140.101.75361.72601.7563
1642006.04.05 12:05modify150.101.75371.72601.7563
1652006.04.05 12:05modify160.101.75291.72601.7563
1662006.04.05 12:05modify170.101.75281.72601.7563
1672006.04.05 12:05modify180.101.75271.72601.7563
1682006.04.05 12:05modify190.101.75281.72601.7563
1692006.04.05 12:05buy200.101.75291.25291.7569
1702006.04.05 12:05modify30.101.75361.72741.7564
1712006.04.05 12:05modify40.101.75371.72741.7564
1722006.04.05 12:05modify50.101.75361.72741.7564
1732006.04.05 12:05modify60.101.75351.72741.7564
1742006.04.05 12:05modify70.101.75361.72741.7564
1752006.04.05 12:05modify80.101.75371.72741.7564
1762006.04.05 12:05modify90.101.75371.72741.7564
1772006.04.05 12:05modify100.101.75361.72741.7564
1782006.04.05 12:05modify110.101.75351.72741.7564
1792006.04.05 12:05modify120.101.75341.72741.7564
1802006.04.05 12:05modify130.101.75351.72741.7564
1812006.04.05 12:05modify140.101.75361.72741.7564
1822006.04.05 12:05modify150.101.75371.72741.7564
1832006.04.05 12:05modify160.101.75291.72741.7564
1842006.04.05 12:05modify170.101.75281.72741.7564
1852006.04.05 12:05modify180.101.75271.72741.7564
1862006.04.05 12:05modify190.101.75281.72741.7564
1872006.04.05 12:05modify200.101.75291.72741.7564
1882006.04.05 12:06buy210.101.75281.25281.7568
1892006.04.05 12:06modify30.101.75361.72861.7564
1902006.04.05 12:06modify40.101.75371.72861.7564
1912006.04.05 12:06modify50.101.75361.72861.7564
1922006.04.05 12:06modify60.101.75351.72861.7564
1932006.04.05 12:06modify70.101.75361.72861.7564
1942006.04.05 12:06modify80.101.75371.72861.7564
1952006.04.05 12:06modify90.101.75371.72861.7564
1962006.04.05 12:06modify100.101.75361.72861.7564
1972006.04.05 12:06modify110.101.75351.72861.7564
1982006.04.05 12:06modify120.101.75341.72861.7564
1992006.04.05 12:06modify130.101.75351.72861.7564
2002006.04.05 12:06modify140.101.75361.72861.7564
2012006.04.05 12:06modify150.101.75371.72861.7564
2022006.04.05 12:06modify160.101.75291.72861.7564
2032006.04.05 12:06modify170.101.75281.72861.7564
2042006.04.05 12:06modify180.101.75271.72861.7564
2052006.04.05 12:06modify190.101.75281.72861.7564
2062006.04.05 12:06modify200.101.75291.72861.7564
2072006.04.05 12:06modify210.101.75281.72861.7564
2082006.04.05 12:06buy220.101.75271.25271.7567
2092006.04.05 12:06modify30.101.75361.72971.7564
2102006.04.05 12:06modify40.101.75371.72971.7564
2112006.04.05 12:06modify50.101.75361.72971.7564
2122006.04.05 12:06modify60.101.75351.72971.7564
2132006.04.05 12:06modify70.101.75361.72971.7564
2142006.04.05 12:06modify80.101.75371.72971.7564
2152006.04.05 12:06modify90.101.75371.72971.7564
2162006.04.05 12:06modify100.101.75361.72971.7564
2172006.04.05 12:06modify110.101.75351.72971.7564
2182006.04.05 12:06modify120.101.75341.72971.7564
2192006.04.05 12:06modify130.101.75351.72971.7564
2202006.04.05 12:06modify140.101.75361.72971.7564
2212006.04.05 12:06modify150.101.75371.72971.7564
2222006.04.05 12:06modify160.101.75291.72971.7564
2232006.04.05 12:06modify170.101.75281.72971.7564
2242006.04.05 12:06modify180.101.75271.72971.7564
2252006.04.05 12:06modify190.101.75281.72971.7564
2262006.04.05 12:06modify200.101.75291.72971.7564
2272006.04.05 12:06modify210.101.75281.72971.7564
2282006.04.05 12:06modify220.101.75271.72971.7564
2292006.04.05 12:07buy230.101.75261.25261.7566
2302006.04.05 12:07modify30.101.75361.73071.7564
2312006.04.05 12:07modify40.101.75371.73071.7564
2322006.04.05 12:07modify50.101.75361.73071.7564
2332006.04.05 12:07modify60.101.75351.73071.7564
2342006.04.05 12:07modify70.101.75361.73071.7564
2352006.04.05 12:07modify80.101.75371.73071.7564
2362006.04.05 12:07modify90.101.75371.73071.7564
2372006.04.05 12:07modify100.101.75361.73071.7564
2382006.04.05 12:07modify110.101.75351.73071.7564
2392006.04.05 12:07modify120.101.75341.73071.7564
2402006.04.05 12:07modify130.101.75351.73071.7564
2412006.04.05 12:07modify140.101.75361.73071.7564
2422006.04.05 12:07modify150.101.75371.73071.7564
2432006.04.05 12:07modify160.101.75291.73071.7564
2442006.04.05 12:07modify170.101.75281.73071.7564
2452006.04.05 12:07modify180.101.75271.73071.7564
2462006.04.05 12:07modify190.101.75281.73071.7564
2472006.04.05 12:07modify200.101.75291.73071.7564
2482006.04.05 12:07modify210.101.75281.73071.7564
2492006.04.05 12:07modify220.101.75271.73071.7564
2502006.04.05 12:07modify230.101.75261.73071.7564
2512006.04.05 12:07buy240.101.75271.25271.7567
2522006.04.05 12:07modify30.101.75361.73161.7564
2532006.04.05 12:07modify40.101.75371.73161.7564
2542006.04.05 12:07modify50.101.75361.73161.7564
2552006.04.05 12:07modify60.101.75351.73161.7564
2562006.04.05 12:07modify70.101.75361.73161.7564
2572006.04.05 12:07modify80.101.75371.73161.7564
2582006.04.05 12:07modify90.101.75371.73161.7564
2592006.04.05 12:07modify100.101.75361.73161.7564
2602006.04.05 12:07modify110.101.75351.73161.7564
2612006.04.05 12:07modify120.101.75341.73161.7564
2622006.04.05 12:07modify130.101.75351.73161.7564
2632006.04.05 12:07modify140.101.75361.73161.7564
2642006.04.05 12:07modify150.101.75371.73161.7564
2652006.04.05 12:07modify160.101.75291.73161.7564
2662006.04.05 12:07modify170.101.75281.73161.7564
2672006.04.05 12:07modify180.101.75271.73161.7564
2682006.04.05 12:07modify190.101.75281.73161.7564
2692006.04.05 12:07modify200.101.75291.73161.7564
2702006.04.05 12:07modify210.101.75281.73161.7564
2712006.04.05 12:07modify220.101.75271.73161.7564
2722006.04.05 12:07modify230.101.75261.73161.7564
2732006.04.05 12:07modify240.101.75271.73161.7564
2742006.04.05 12:07buy250.101.75261.25261.7566
2752006.04.05 12:07modify30.101.75361.73241.7564
2762006.04.05 12:07modify40.101.75371.73241.7564
2772006.04.05 12:07modify50.101.75361.73241.7564
2782006.04.05 12:07modify60.101.75351.73241.7564
2792006.04.05 12:07modify70.101.75361.73241.7564
2802006.04.05 12:07modify80.101.75371.73241.7564
2812006.04.05 12:07modify90.101.75371.73241.7564
2822006.04.05 12:07modify100.101.75361.73241.7564
2832006.04.05 12:07modify110.101.75351.73241.7564
2842006.04.05 12:07modify120.101.75341.73241.7564
2852006.04.05 12:07modify130.101.75351.73241.7564
2862006.04.05 12:07modify140.101.75361.73241.7564
2872006.04.05 12:07modify150.101.75371.73241.7564
2882006.04.05 12:07modify160.101.75291.73241.7564
2892006.04.05 12:07modify170.101.75281.73241.7564
2902006.04.05 12:07modify180.101.75271.73241.7564
2912006.04.05 12:07modify190.101.75281.73241.7564
2922006.04.05 12:07modify200.101.75291.73241.7564
2932006.04.05 12:07modify210.101.75281.73241.7564
2942006.04.05 12:07modify220.101.75271.73241.7564
2952006.04.05 12:07modify230.101.75261.73241.7564
2962006.04.05 12:07modify240.101.75271.73241.7564
2972006.04.05 12:07modify250.101.75261.73241.7564
2982006.04.05 12:07buy260.101.75251.25251.7565
2992006.04.05 12:07modify30.101.75361.73321.7564
3002006.04.05 12:07modify40.101.75371.73321.7564
3012006.04.05 12:07modify50.101.75361.73321.7564
3022006.04.05 12:07modify60.101.75351.73321.7564
3032006.04.05 12:07modify70.101.75361.73321.7564
3042006.04.05 12:07modify80.101.75371.73321.7564
3052006.04.05 12:07modify90.101.75371.73321.7564
3062006.04.05 12:07modify100.101.75361.73321.7564
3072006.04.05 12:07modify110.101.75351.73321.7564
3082006.04.05 12:07modify120.101.75341.73321.7564
3092006.04.05 12:07modify130.101.75351.73321.7564
3102006.04.05 12:07modify140.101.75361.73321.7564
3112006.04.05 12:07modify150.101.75371.73321.7564
3122006.04.05 12:07modify160.101.75291.73321.7564
3132006.04.05 12:07modify170.101.75281.73321.7564
3142006.04.05 12:07modify180.101.75271.73321.7564
3152006.04.05 12:07modify190.101.75281.73321.7564
3162006.04.05 12:07modify200.101.75291.73321.7564
3172006.04.05 12:07modify210.101.75281.73321.7564
3182006.04.05 12:07modify220.101.75271.73321.7564
3192006.04.05 12:07modify230.101.75261.73321.7564
3202006.04.05 12:07modify240.101.75271.73321.7564
3212006.04.05 12:07modify250.101.75261.73321.7564
3222006.04.05 12:07modify260.101.75251.73321.7564
3232006.04.05 12:07buy270.101.75241.25241.7564
3242006.04.05 12:07modify30.101.75361.73391.7564
3252006.04.05 12:07modify40.101.75371.73391.7564
3262006.04.05 12:07modify50.101.75361.73391.7564
3272006.04.05 12:07modify60.101.75351.73391.7564
3282006.04.05 12:07modify70.101.75361.73391.7564
3292006.04.05 12:07modify80.101.75371.73391.7564
3302006.04.05 12:07modify90.101.75371.73391.7564
3312006.04.05 12:07modify100.101.75361.73391.7564
3322006.04.05 12:07modify110.101.75351.73391.7564
3332006.04.05 12:07modify120.101.75341.73391.7564
3342006.04.05 12:07modify130.101.75351.73391.7564
3352006.04.05 12:07modify140.101.75361.73391.7564
3362006.04.05 12:07modify150.101.75371.73391.7564
3372006.04.05 12:07modify160.101.75291.73391.7564
3382006.04.05 12:07modify170.101.75281.73391.7564
3392006.04.05 12:07modify180.101.75271.73391.7564
3402006.04.05 12:07modify190.101.75281.73391.7564
3412006.04.05 12:07modify200.101.75291.73391.7564
3422006.04.05 12:07modify210.101.75281.73391.7564
3432006.04.05 12:07modify220.101.75271.73391.7564
3442006.04.05 12:07modify230.101.75261.73391.7564
3452006.04.05 12:07modify240.101.75271.73391.7564
3462006.04.05 12:07modify250.101.75261.73391.7564
3472006.04.05 12:07modify260.101.75251.73391.7564
3482006.04.05 12:07modify270.101.75241.73391.7564
3492006.04.05 12:08buy280.101.75251.25251.7565
3502006.04.05 12:08modify30.101.75361.73461.7564
3512006.04.05 12:08modify40.101.75371.73461.7564
3522006.04.05 12:08modify50.101.75361.73461.7564
3532006.04.05 12:08modify60.101.75351.73461.7564
3542006.04.05 12:08modify70.101.75361.73461.7564
3552006.04.05 12:08modify80.101.75371.73461.7564
3562006.04.05 12:08modify90.101.75371.73461.7564
3572006.04.05 12:08modify100.101.75361.73461.7564
3582006.04.05 12:08modify110.101.75351.73461.7564
3592006.04.05 12:08modify120.101.75341.73461.7564
3602006.04.05 12:08modify130.101.75351.73461.7564
3612006.04.05 12:08modify140.101.75361.73461.7564
3622006.04.05 12:08modify150.101.75371.73461.7564
3632006.04.05 12:08modify160.101.75291.73461.7564
3642006.04.05 12:08modify170.101.75281.73461.7564
3652006.04.05 12:08modify180.101.75271.73461.7564
3662006.04.05 12:08modify190.101.75281.73461.7564
3672006.04.05 12:08modify200.101.75291.73461.7564
3682006.04.05 12:08modify210.101.75281.73461.7564
3692006.04.05 12:08modify220.101.75271.73461.7564
3702006.04.05 12:08modify230.101.75261.73461.7564
3712006.04.05 12:08modify240.101.75271.73461.7564
3722006.04.05 12:08modify250.101.75261.73461.7564
3732006.04.05 12:08modify260.101.75251.73461.7564
3742006.04.05 12:08modify270.101.75241.73461.7564
3752006.04.05 12:08modify280.101.75251.73461.7564
3762006.04.05 12:08buy290.101.75261.25261.7566
3772006.04.05 12:08modify30.101.75361.73521.7564
3782006.04.05 12:08modify40.101.75371.73521.7564
3792006.04.05 12:08modify50.101.75361.73521.7564
3802006.04.05 12:08modify60.101.75351.73521.7564
3812006.04.05 12:08modify70.101.75361.73521.7564
3822006.04.05 12:08modify80.101.75371.73521.7564
3832006.04.05 12:08modify90.101.75371.73521.7564
3842006.04.05 12:08modify100.101.75361.73521.7564
3852006.04.05 12:08modify110.101.75351.73521.7564
3862006.04.05 12:08modify120.101.75341.73521.7564
3872006.04.05 12:08modify130.101.75351.73521.7564
3882006.04.05 12:08modify140.101.75361.73521.7564
3892006.04.05 12:08modify150.101.75371.73521.7564
3902006.04.05 12:08modify160.101.75291.73521.7564
3912006.04.05 12:08modify170.101.75281.73521.7564
3922006.04.05 12:08modify180.101.75271.73521.7564
3932006.04.05 12:08modify190.101.75281.73521.7564
3942006.04.05 12:08modify200.101.75291.73521.7564
3952006.04.05 12:08modify210.101.75281.73521.7564
3962006.04.05 12:08modify220.101.75271.73521.7564
3972006.04.05 12:08modify230.101.75261.73521.7564
3982006.04.05 12:08modify240.101.75271.73521.7564
3992006.04.05 12:08modify250.101.75261.73521.7564
4002006.04.05 12:08modify260.101.75251.73521.7564
4012006.04.05 12:08modify270.101.75241.73521.7564
4022006.04.05 12:08modify280.101.75251.73521.7564
4032006.04.05 12:08modify290.101.75261.73521.7564
4042006.04.05 12:08buy300.101.75271.25271.7567
4052006.04.05 12:08modify30.101.75361.73581.7564
4062006.04.05 12:08modify40.101.75371.73581.7564
4072006.04.05 12:08modify50.101.75361.73581.7564
4082006.04.05 12:08modify60.101.75351.73581.7564
4092006.04.05 12:08modify70.101.75361.73581.7564
4102006.04.05 12:08modify80.101.75371.73581.7564
4112006.04.05 12:08modify90.101.75371.73581.7564
4122006.04.05 12:08modify100.101.75361.73581.7564
4132006.04.05 12:08modify110.101.75351.73581.7564
4142006.04.05 12:08modify120.101.75341.73581.7564
4152006.04.05 12:08modify130.101.75351.73581.7564
4162006.04.05 12:08modify140.101.75361.73581.7564
4172006.04.05 12:08modify150.101.75371.73581.7564
4182006.04.05 12:08modify160.101.75291.73581.7564
4192006.04.05 12:08modify170.101.75281.73581.7564
4202006.04.05 12:08modify180.101.75271.73581.7564
4212006.04.05 12:08modify190.101.75281.73581.7564
4222006.04.05 12:08modify200.101.75291.73581.7564
4232006.04.05 12:08modify210.101.75281.73581.7564
4242006.04.05 12:08modify220.101.75271.73581.7564
4252006.04.05 12:08modify230.101.75261.73581.7564
4262006.04.05 12:08modify240.101.75271.73581.7564
4272006.04.05 12:08modify250.101.75261.73581.7564
4282006.04.05 12:08modify260.101.75251.73581.7564
4292006.04.05 12:08modify270.101.75241.73581.7564
4302006.04.05 12:08modify280.101.75251.73581.7564
4312006.04.05 12:08modify290.101.75261.73581.7564
4322006.04.05 12:08modify300.101.75271.73581.7564
4332006.04.05 12:08buy310.101.75281.25281.7568
4342006.04.05 12:08modify30.101.75361.73631.7565
4352006.04.05 12:08modify40.101.75371.73631.7565
4362006.04.05 12:08modify50.101.75361.73631.7565
4372006.04.05 12:08modify60.101.75351.73631.7565
4382006.04.05 12:08modify70.101.75361.73631.7565
4392006.04.05 12:08modify80.101.75371.73631.7565
4402006.04.05 12:08modify90.101.75371.73631.7565
4412006.04.05 12:08modify100.101.75361.73631.7565
4422006.04.05 12:08modify110.101.75351.73631.7565
4432006.04.05 12:08modify120.101.75341.73631.7565
4442006.04.05 12:08modify130.101.75351.73631.7565
4452006.04.05 12:08modify140.101.75361.73631.7565
4462006.04.05 12:08modify150.101.75371.73631.7565
4472006.04.05 12:08modify160.101.75291.73631.7565
4482006.04.05 12:08modify170.101.75281.73631.7565
4492006.04.05 12:08modify180.101.75271.73631.7565
4502006.04.05 12:08modify190.101.75281.73631.7565
4512006.04.05 12:08modify200.101.75291.73631.7565
4522006.04.05 12:08modify210.101.75281.73631.7565
4532006.04.05 12:08modify220.101.75271.73631.7565
4542006.04.05 12:08modify230.101.75261.73631.7565
4552006.04.05 12:08modify240.101.75271.73631.7565
4562006.04.05 12:08modify250.101.75261.73631.7565
4572006.04.05 12:08modify260.101.75251.73631.7565
4582006.04.05 12:08modify270.101.75241.73631.7565
4592006.04.05 12:08modify280.101.75251.73631.7565
4602006.04.05 12:08modify290.101.75261.73631.7565
4612006.04.05 12:08modify300.101.75271.73631.7565
4622006.04.05 12:08modify310.101.75281.73631.7565
4632006.04.05 12:08buy320.101.75271.25271.7567
4642006.04.05 12:08modify30.101.75361.73681.7565
4652006.04.05 12:08modify40.101.75371.73681.7565
4662006.04.05 12:08modify50.101.75361.73681.7565
4672006.04.05 12:08modify60.101.75351.73681.7565
4682006.04.05 12:08modify70.101.75361.73681.7565
4692006.04.05 12:08modify80.101.75371.73681.7565
4702006.04.05 12:08modify90.101.75371.73681.7565
4712006.04.05 12:08modify100.101.75361.73681.7565
4722006.04.05 12:08modify110.101.75351.73681.7565
4732006.04.05 12:08modify120.101.75341.73681.7565
4742006.04.05 12:08modify130.101.75351.73681.7565
4752006.04.05 12:08modify140.101.75361.73681.7565
4762006.04.05 12:08modify150.101.75371.73681.7565
4772006.04.05 12:08modify160.101.75291.73681.7565
4782006.04.05 12:08modify170.101.75281.73681.7565
4792006.04.05 12:08modify180.101.75271.73681.7565
4802006.04.05 12:08modify190.101.75281.73681.7565
4812006.04.05 12:08modify200.101.75291.73681.7565
4822006.04.05 12:08modify210.101.75281.73681.7565
4832006.04.05 12:08modify220.101.75271.73681.7565
4842006.04.05 12:08modify230.101.75261.73681.7565
4852006.04.05 12:08modify240.101.75271.73681.7565
4862006.04.05 12:08modify250.101.75261.73681.7565
4872006.04.05 12:08modify260.101.75251.73681.7565
4882006.04.05 12:08modify270.101.75241.73681.7565
4892006.04.05 12:08modify280.101.75251.73681.7565
4902006.04.05 12:08modify290.101.75261.73681.7565
4912006.04.05 12:08modify300.101.75271.73681.7565
4922006.04.05 12:08modify310.101.75281.73681.7565
4932006.04.05 12:08modify320.101.75271.73681.7565
4942006.04.05 12:08buy330.101.75261.25261.7566
4952006.04.05 12:08modify30.101.75361.73731.7565
4962006.04.05 12:08modify40.101.75371.73731.7565
4972006.04.05 12:08modify50.101.75361.73731.7565
4982006.04.05 12:08modify60.101.75351.73731.7565
4992006.04.05 12:08modify70.101.75361.73731.7565
5002006.04.05 12:08modify80.101.75371.73731.7565
5012006.04.05 12:08modify90.101.75371.73731.7565
5022006.04.05 12:08modify100.101.75361.73731.7565
5032006.04.05 12:08modify110.101.75351.73731.7565
5042006.04.05 12:08modify120.101.75341.73731.7565
5052006.04.05 12:08modify130.101.75351.73731.7565
5062006.04.05 12:08modify140.101.75361.73731.7565
5072006.04.05 12:08modify150.101.75371.73731.7565
5082006.04.05 12:08modify160.101.75291.73731.7565
5092006.04.05 12:08modify170.101.75281.73731.7565
5102006.04.05 12:08modify180.101.75271.73731.7565
5112006.04.05 12:08modify190.101.75281.73731.7565
5122006.04.05 12:08modify200.101.75291.73731.7565
5132006.04.05 12:08modify210.101.75281.73731.7565
5142006.04.05 12:08modify220.101.75271.73731.7565
5152006.04.05 12:08modify230.101.75261.73731.7565
5162006.04.05 12:08modify240.101.75271.73731.7565
5172006.04.05 12:08modify250.101.75261.73731.7565
5182006.04.05 12:08modify260.101.75251.73731.7565
5192006.04.05 12:08modify270.101.75241.73731.7565
5202006.04.05 12:08modify280.101.75251.73731.7565
5212006.04.05 12:08modify290.101.75261.73731.7565
5222006.04.05 12:08modify300.101.75271.73731.7565
5232006.04.05 12:08modify310.101.75281.73731.7565
5242006.04.05 12:08modify320.101.75271.73731.7565
5252006.04.05 12:08modify330.101.75261.73731.7565
5262006.04.05 12:08buy340.101.75251.25251.7565
5272006.04.05 12:08modify30.101.75361.73781.7565
5282006.04.05 12:08modify40.101.75371.73781.7565
5292006.04.05 12:08modify50.101.75361.73781.7565
5302006.04.05 12:08modify60.101.75351.73781.7565
5312006.04.05 12:08modify70.101.75361.73781.7565
5322006.04.05 12:08modify80.101.75371.73781.7565
5332006.04.05 12:08modify90.101.75371.73781.7565
5342006.04.05 12:08modify100.101.75361.73781.7565
5352006.04.05 12:08modify110.101.75351.73781.7565
5362006.04.05 12:08modify120.101.75341.73781.7565
5372006.04.05 12:08modify130.101.75351.73781.7565
5382006.04.05 12:08modify140.101.75361.73781.7565
5392006.04.05 12:08modify150.101.75371.73781.7565
5402006.04.05 12:08modify160.101.75291.73781.7565
5412006.04.05 12:08modify170.101.75281.73781.7565
5422006.04.05 12:08modify180.101.75271.73781.7565
5432006.04.05 12:08modify190.101.75281.73781.7565
5442006.04.05 12:08modify200.101.75291.73781.7565
5452006.04.05 12:08modify210.101.75281.73781.7565
5462006.04.05 12:08modify220.101.75271.73781.7565
5472006.04.05 12:08modify230.101.75261.73781.7565
5482006.04.05 12:08modify240.101.75271.73781.7565
5492006.04.05 12:08modify250.101.75261.73781.7565
5502006.04.05 12:08modify260.101.75251.73781.7565
5512006.04.05 12:08modify270.101.75241.73781.7565
5522006.04.05 12:08modify280.101.75251.73781.7565
5532006.04.05 12:08modify290.101.75261.73781.7565
5542006.04.05 12:08modify300.101.75271.73781.7565
5552006.04.05 12:08modify310.101.75281.73781.7565
5562006.04.05 12:08modify320.101.75271.73781.7565
5572006.04.05 12:08modify330.101.75261.73781.7565
5582006.04.05 12:08modify340.101.75251.73781.7565
5592006.04.05 12:09buy350.101.75261.25261.7566
5602006.04.05 12:09modify30.101.75361.73821.7565
5612006.04.05 12:09modify40.101.75371.73821.7565
5622006.04.05 12:09modify50.101.75361.73821.7565
5632006.04.05 12:09modify60.101.75351.73821.7565
5642006.04.05 12:09modify70.101.75361.73821.7565
5652006.04.05 12:09modify80.101.75371.73821.7565
5662006.04.05 12:09modify90.101.75371.73821.7565
5672006.04.05 12:09modify100.101.75361.73821.7565
5682006.04.05 12:09modify110.101.75351.73821.7565
5692006.04.05 12:09modify120.101.75341.73821.7565
5702006.04.05 12:09modify130.101.75351.73821.7565
5712006.04.05 12:09modify140.101.75361.73821.7565
5722006.04.05 12:09modify150.101.75371.73821.7565
5732006.04.05 12:09modify160.101.75291.73821.7565
5742006.04.05 12:09modify170.101.75281.73821.7565
5752006.04.05 12:09modify180.101.75271.73821.7565
5762006.04.05 12:09modify190.101.75281.73821.7565
5772006.04.05 12:09modify200.101.75291.73821.7565
5782006.04.05 12:09modify210.101.75281.73821.7565
5792006.04.05 12:09modify220.101.75271.73821.7565
5802006.04.05 12:09modify230.101.75261.73821.7565
5812006.04.05 12:09modify240.101.75271.73821.7565
5822006.04.05 12:09modify250.101.75261.73821.7565
5832006.04.05 12:09modify260.101.75251.73821.7565
5842006.04.05 12:09modify270.101.75241.73821.7565
5852006.04.05 12:09modify280.101.75251.73821.7565
5862006.04.05 12:09modify290.101.75261.73821.7565
5872006.04.05 12:09modify300.101.75271.73821.7565
5882006.04.05 12:09modify310.101.75281.73821.7565
5892006.04.05 12:09modify320.101.75271.73821.7565
5902006.04.05 12:09modify330.101.75261.73821.7565
5912006.04.05 12:09modify340.101.75251.73821.7565
5922006.04.05 12:09modify350.101.75261.73821.7565
5932006.04.05 12:09buy360.101.75271.25271.7567
5942006.04.05 12:09modify30.101.75361.73861.7565
5952006.04.05 12:09modify40.101.75371.73861.7565
5962006.04.05 12:09modify50.101.75361.73861.7565
5972006.04.05 12:09modify60.101.75351.73861.7565
5982006.04.05 12:09modify70.101.75361.73861.7565
5992006.04.05 12:09modify80.101.75371.73861.7565
6002006.04.05 12:09modify90.101.75371.73861.7565
6012006.04.05 12:09modify100.101.75361.73861.7565
6022006.04.05 12:09modify110.101.75351.73861.7565
6032006.04.05 12:09modify120.101.75341.73861.7565
6042006.04.05 12:09modify130.101.75351.73861.7565
6052006.04.05 12:09modify140.101.75361.73861.7565
6062006.04.05 12:09modify150.101.75371.73861.7565
6072006.04.05 12:09modify160.101.75291.73861.7565
6082006.04.05 12:09modify170.101.75281.73861.7565
6092006.04.05 12:09modify180.101.75271.73861.7565
6102006.04.05 12:09modify190.101.75281.73861.7565
6112006.04.05 12:09modify200.101.75291.73861.7565
6122006.04.05 12:09modify210.101.75281.73861.7565
6132006.04.05 12:09modify220.101.75271.73861.7565
6142006.04.05 12:09modify230.101.75261.73861.7565
6152006.04.05 12:09modify240.101.75271.73861.7565
6162006.04.05 12:09modify250.101.75261.73861.7565
6172006.04.05 12:09modify260.101.75251.73861.7565
6182006.04.05 12:09modify270.101.75241.73861.7565
6192006.04.05 12:09modify280.101.75251.73861.7565
6202006.04.05 12:09modify290.101.75261.73861.7565
6212006.04.05 12:09modify300.101.75271.73861.7565
6222006.04.05 12:09modify310.101.75281.73861.7565
6232006.04.05 12:09modify320.101.75271.73861.7565
6242006.04.05 12:09modify330.101.75261.73861.7565
6252006.04.05 12:09modify340.101.75251.73861.7565
6262006.04.05 12:09modify350.101.75261.73861.7565
6272006.04.05 12:09modify360.101.75271.73861.7565
6282006.04.05 12:09buy370.101.75281.25281.7568
6292006.04.05 12:09modify30.101.75361.73901.7565
6302006.04.05 12:09modify40.101.75371.73901.7565
6312006.04.05 12:09modify50.101.75361.73901.7565
6322006.04.05 12:09modify60.101.75351.73901.7565
6332006.04.05 12:09modify70.101.75361.73901.7565
6342006.04.05 12:09modify80.101.75371.73901.7565
6352006.04.05 12:09modify90.101.75371.73901.7565
6362006.04.05 12:09modify100.101.75361.73901.7565
6372006.04.05 12:09modify110.101.75351.73901.7565
6382006.04.05 12:09modify120.101.75341.73901.7565
6392006.04.05 12:09modify130.101.75351.73901.7565
6402006.04.05 12:09modify140.101.75361.73901.7565
6412006.04.05 12:09modify150.101.75371.73901.7565
6422006.04.05 12:09modify160.101.75291.73901.7565
6432006.04.05 12:09modify170.101.75281.73901.7565
6442006.04.05 12:09modify180.101.75271.73901.7565
6452006.04.05 12:09modify190.101.75281.73901.7565
6462006.04.05 12:09modify200.101.75291.73901.7565
6472006.04.05 12:09modify210.101.75281.73901.7565
6482006.04.05 12:09modify220.101.75271.73901.7565
6492006.04.05 12:09modify230.101.75261.73901.7565
6502006.04.05 12:09modify240.101.75271.73901.7565
6512006.04.05 12:09modify250.101.75261.73901.7565
6522006.04.05 12:09modify260.101.75251.73901.7565
6532006.04.05 12:09modify270.101.75241.73901.7565
6542006.04.05 12:09modify280.101.75251.73901.7565
6552006.04.05 12:09modify290.101.75261.73901.7565
6562006.04.05 12:09modify300.101.75271.73901.7565
6572006.04.05 12:09modify310.101.75281.73901.7565
6582006.04.05 12:09modify320.101.75271.73901.7565
6592006.04.05 12:09modify330.101.75261.73901.7565
6602006.04.05 12:09modify340.101.75251.73901.7565
6612006.04.05 12:09modify350.101.75261.73901.7565
6622006.04.05 12:09modify360.101.75271.73901.7565
6632006.04.05 12:09modify370.101.75281.73901.7565
6642006.04.05 12:09buy380.101.75291.25291.7569
6652006.04.05 12:09modify30.101.75361.73931.7565
6662006.04.05 12:09modify40.101.75371.73931.7565
6672006.04.05 12:09modify50.101.75361.73931.7565
6682006.04.05 12:09modify60.101.75351.73931.7565
6692006.04.05 12:09modify70.101.75361.73931.7565
6702006.04.05 12:09modify80.101.75371.73931.7565
6712006.04.05 12:09modify90.101.75371.73931.7565
6722006.04.05 12:09modify100.101.75361.73931.7565
6732006.04.05 12:09modify110.101.75351.73931.7565
6742006.04.05 12:09modify120.101.75341.73931.7565
6752006.04.05 12:09modify130.101.75351.73931.7565
6762006.04.05 12:09modify140.101.75361.73931.7565
6772006.04.05 12:09modify150.101.75371.73931.7565
6782006.04.05 12:09modify160.101.75291.73931.7565
6792006.04.05 12:09modify170.101.75281.73931.7565
6802006.04.05 12:09modify180.101.75271.73931.7565
6812006.04.05 12:09modify190.101.75281.73931.7565
6822006.04.05 12:09modify200.101.75291.73931.7565
6832006.04.05 12:09modify210.101.75281.73931.7565
6842006.04.05 12:09modify220.101.75271.73931.7565
6852006.04.05 12:09modify230.101.75261.73931.7565
6862006.04.05 12:09modify240.101.75271.73931.7565
6872006.04.05 12:09modify250.101.75261.73931.7565
6882006.04.05 12:09modify260.101.75251.73931.7565
6892006.04.05 12:09modify270.101.75241.73931.7565
6902006.04.05 12:09modify280.101.75251.73931.7565
6912006.04.05 12:09modify290.101.75261.73931.7565
6922006.04.05 12:09modify300.101.75271.73931.7565
6932006.04.05 12:09modify310.101.75281.73931.7565
6942006.04.05 12:09modify320.101.75271.73931.7565
6952006.04.05 12:09modify330.101.75261.73931.7565
6962006.04.05 12:09modify340.101.75251.73931.7565
6972006.04.05 12:09modify350.101.75261.73931.7565
6982006.04.05 12:09modify360.101.75271.73931.7565
6992006.04.05 12:09modify370.101.75281.73931.7565
7002006.04.05 12:09modify380.101.75291.73931.7565
7012006.04.05 12:09buy390.101.75281.25281.7568
7022006.04.05 12:09modify30.101.75361.73971.7565
7032006.04.05 12:09modify40.101.75371.73971.7565
7042006.04.05 12:09modify50.101.75361.73971.7565
7052006.04.05 12:09modify60.101.75351.73971.7565
7062006.04.05 12:09modify70.101.75361.73971.7565
7072006.04.05 12:09modify80.101.75371.73971.7565
7082006.04.05 12:09modify90.101.75371.73971.7565
7092006.04.05 12:09modify100.101.75361.73971.7565
7102006.04.05 12:09modify110.101.75351.73971.7565
7112006.04.05 12:09modify120.101.75341.73971.7565
7122006.04.05 12:09modify130.101.75351.73971.7565
7132006.04.05 12:09modify140.101.75361.73971.7565
7142006.04.05 12:09modify150.101.75371.73971.7565
7152006.04.05 12:09modify160.101.75291.73971.7565
7162006.04.05 12:09modify170.101.75281.73971.7565
7172006.04.05 12:09modify180.101.75271.73971.7565
7182006.04.05 12:09modify190.101.75281.73971.7565
7192006.04.05 12:09modify200.101.75291.73971.7565
7202006.04.05 12:09modify210.101.75281.73971.7565
7212006.04.05 12:09modify220.101.75271.73971.7565
7222006.04.05 12:09modify230.101.75261.73971.7565
7232006.04.05 12:09modify240.101.75271.73971.7565
7242006.04.05 12:09modify250.101.75261.73971.7565
7252006.04.05 12:09modify260.101.75251.73971.7565
7262006.04.05 12:09modify270.101.75241.73971.7565
7272006.04.05 12:09modify280.101.75251.73971.7565
7282006.04.05 12:09modify290.101.75261.73971.7565
7292006.04.05 12:09modify300.101.75271.73971.7565
7302006.04.05 12:09modify310.101.75281.73971.7565
7312006.04.05 12:09modify320.101.75271.73971.7565
7322006.04.05 12:09modify330.101.75261.73971.7565
7332006.04.05 12:09modify340.101.75251.73971.7565
7342006.04.05 12:09modify350.101.75261.73971.7565
7352006.04.05 12:09modify360.101.75271.73971.7565
7362006.04.05 12:09modify370.101.75281.73971.7565
7372006.04.05 12:09modify380.101.75291.73971.7565
7382006.04.05 12:09modify390.101.75281.73971.7565
7392006.04.05 12:10buy400.101.75291.25291.7569
7402006.04.05 12:10modify30.101.75361.74001.7565
7412006.04.05 12:10modify40.101.75371.74001.7565
7422006.04.05 12:10modify50.101.75361.74001.7565
7432006.04.05 12:10modify60.101.75351.74001.7565
7442006.04.05 12:10modify70.101.75361.74001.7565
7452006.04.05 12:10modify80.101.75371.74001.7565
7462006.04.05 12:10modify90.101.75371.74001.7565
7472006.04.05 12:10modify100.101.75361.74001.7565
7482006.04.05 12:10modify110.101.75351.74001.7565
7492006.04.05 12:10modify120.101.75341.74001.7565
7502006.04.05 12:10modify130.101.75351.74001.7565
7512006.04.05 12:10modify140.101.75361.74001.7565
7522006.04.05 12:10modify150.101.75371.74001.7565
7532006.04.05 12:10modify160.101.75291.74001.7565
7542006.04.05 12:10modify170.101.75281.74001.7565
7552006.04.05 12:10modify180.101.75271.74001.7565
7562006.04.05 12:10modify190.101.75281.74001.7565
7572006.04.05 12:10modify200.101.75291.74001.7565
7582006.04.05 12:10modify210.101.75281.74001.7565
7592006.04.05 12:10modify220.101.75271.74001.7565
7602006.04.05 12:10modify230.101.75261.74001.7565
7612006.04.05 12:10modify240.101.75271.74001.7565
7622006.04.05 12:10modify250.101.75261.74001.7565
7632006.04.05 12:10modify260.101.75251.74001.7565
7642006.04.05 12:10modify270.101.75241.74001.7565
7652006.04.05 12:10modify280.101.75251.74001.7565
7662006.04.05 12:10modify290.101.75261.74001.7565
7672006.04.05 12:10modify300.101.75271.74001.7565
7682006.04.05 12:10modify310.101.75281.74001.7565
7692006.04.05 12:10modify320.101.75271.74001.7565
7702006.04.05 12:10modify330.101.75261.74001.7565
7712006.04.05 12:10modify340.101.75251.74001.7565
7722006.04.05 12:10modify350.101.75261.74001.7565
7732006.04.05 12:10modify360.101.75271.74001.7565
7742006.04.05 12:10modify370.101.75281.74001.7565
7752006.04.05 12:10modify380.101.75291.74001.7565
7762006.04.05 12:10modify390.101.75281.74001.7565
7772006.04.05 12:10modify400.101.75291.74001.7565
7782006.04.05 12:11buy410.101.75291.25291.7569
7792006.04.05 12:11modify30.101.75361.74031.7565
7802006.04.05 12:11modify40.101.75371.74031.7565
7812006.04.05 12:11modify50.101.75361.74031.7565
7822006.04.05 12:11modify60.101.75351.74031.7565
7832006.04.05 12:11modify70.101.75361.74031.7565
7842006.04.05 12:11modify80.101.75371.74031.7565
7852006.04.05 12:11modify90.101.75371.74031.7565
7862006.04.05 12:11modify100.101.75361.74031.7565
7872006.04.05 12:11modify110.101.75351.74031.7565
7882006.04.05 12:11modify120.101.75341.74031.7565
7892006.04.05 12:11modify130.101.75351.74031.7565
7902006.04.05 12:11modify140.101.75361.74031.7565
7912006.04.05 12:11modify150.101.75371.74031.7565
7922006.04.05 12:11modify160.101.75291.74031.7565
7932006.04.05 12:11modify170.101.75281.74031.7565
7942006.04.05 12:11modify180.101.75271.74031.7565
7952006.04.05 12:11modify190.101.75281.74031.7565
7962006.04.05 12:11modify200.101.75291.74031.7565
7972006.04.05 12:11modify210.101.75281.74031.7565
7982006.04.05 12:11modify220.101.75271.74031.7565
7992006.04.05 12:11modify230.101.75261.74031.7565
8002006.04.05 12:11modify240.101.75271.74031.7565
8012006.04.05 12:11modify250.101.75261.74031.7565
8022006.04.05 12:11modify260.101.75251.74031.7565
8032006.04.05 12:11modify270.101.75241.74031.7565
8042006.04.05 12:11modify280.101.75251.74031.7565
8052006.04.05 12:11modify290.101.75261.74031.7565
8062006.04.05 12:11modify300.101.75271.74031.7565
8072006.04.05 12:11modify310.101.75281.74031.7565
8082006.04.05 12:11modify320.101.75271.74031.7565
8092006.04.05 12:11modify330.101.75261.74031.7565
8102006.04.05 12:11modify340.101.75251.74031.7565
8112006.04.05 12:11modify350.101.75261.74031.7565
8122006.04.05 12:11modify360.101.75271.74031.7565
8132006.04.05 12:11modify370.101.75281.74031.7565
8142006.04.05 12:11modify380.101.75291.74031.7565
8152006.04.05 12:11modify390.101.75281.74031.7565
8162006.04.05 12:11modify400.101.75291.74031.7565
8172006.04.05 12:11modify410.101.75291.74031.7565
8182006.04.05 12:12buy420.101.75291.25291.7569
8192006.04.05 12:12modify30.101.75361.74061.7565
8202006.04.05 12:12modify40.101.75371.74061.7565
8212006.04.05 12:12modify50.101.75361.74061.7565
8222006.04.05 12:12modify60.101.75351.74061.7565
8232006.04.05 12:12modify70.101.75361.74061.7565
8242006.04.05 12:12modify80.101.75371.74061.7565
8252006.04.05 12:12modify90.101.75371.74061.7565
8262006.04.05 12:12modify100.101.75361.74061.7565
8272006.04.05 12:12modify110.101.75351.74061.7565
8282006.04.05 12:12modify120.101.75341.74061.7565
8292006.04.05 12:12modify130.101.75351.74061.7565
8302006.04.05 12:12modify140.101.75361.74061.7565
8312006.04.05 12:12modify150.101.75371.74061.7565
8322006.04.05 12:12modify160.101.75291.74061.7565
8332006.04.05 12:12modify170.101.75281.74061.7565
8342006.04.05 12:12modify180.101.75271.74061.7565
8352006.04.05 12:12modify190.101.75281.74061.7565
8362006.04.05 12:12modify200.101.75291.74061.7565
8372006.04.05 12:12modify210.101.75281.74061.7565
8382006.04.05 12:12modify220.101.75271.74061.7565
8392006.04.05 12:12modify230.101.75261.74061.7565
8402006.04.05 12:12modify240.101.75271.74061.7565
8412006.04.05 12:12modify250.101.75261.74061.7565
8422006.04.05 12:12modify260.101.75251.74061.7565
8432006.04.05 12:12modify270.101.75241.74061.7565
8442006.04.05 12:12modify280.101.75251.74061.7565
8452006.04.05 12:12modify290.101.75261.74061.7565
8462006.04.05 12:12modify300.101.75271.74061.7565
8472006.04.05 12:12modify310.101.75281.74061.7565
8482006.04.05 12:12modify320.101.75271.74061.7565
8492006.04.05 12:12modify330.101.75261.74061.7565
8502006.04.05 12:12modify340.101.75251.74061.7565
8512006.04.05 12:12modify350.101.75261.74061.7565
8522006.04.05 12:12modify360.101.75271.74061.7565
8532006.04.05 12:12modify370.101.75281.74061.7565
8542006.04.05 12:12modify380.101.75291.74061.7565
8552006.04.05 12:12modify390.101.75281.74061.7565
8562006.04.05 12:12modify400.101.75291.74061.7565
8572006.04.05 12:12modify410.101.75291.74061.7565
8582006.04.05 12:12modify420.101.75291.74061.7565
8592006.04.05 12:18buy430.101.75231.25231.7563
8602006.04.05 12:18modify30.101.75361.74091.7565
8612006.04.05 12:18modify40.101.75371.74091.7565
8622006.04.05 12:18modify50.101.75361.74091.7565
8632006.04.05 12:18modify60.101.75351.74091.7565
8642006.04.05 12:18modify70.101.75361.74091.7565
8652006.04.05 12:18modify80.101.75371.74091.7565
8662006.04.05 12:18modify90.101.75371.74091.7565
8672006.04.05 12:18modify100.101.75361.74091.7565
8682006.04.05 12:18modify110.101.75351.74091.7565
8692006.04.05 12:18modify120.101.75341.74091.7565
8702006.04.05 12:18modify130.101.75351.74091.7565
8712006.04.05 12:18modify140.101.75361.74091.7565
8722006.04.05 12:18modify150.101.75371.74091.7565
8732006.04.05 12:18modify160.101.75291.74091.7565
8742006.04.05 12:18modify170.101.75281.74091.7565
8752006.04.05 12:18modify180.101.75271.74091.7565
8762006.04.05 12:18modify190.101.75281.74091.7565
8772006.04.05 12:18modify200.101.75291.74091.7565
8782006.04.05 12:18modify210.101.75281.74091.7565
8792006.04.05 12:18modify220.101.75271.74091.7565
8802006.04.05 12:18modify230.101.75261.74091.7565
8812006.04.05 12:18modify240.101.75271.74091.7565
8822006.04.05 12:18modify250.101.75261.74091.7565
8832006.04.05 12:18modify260.101.75251.74091.7565
8842006.04.05 12:18modify270.101.75241.74091.7565
8852006.04.05 12:18modify280.101.75251.74091.7565
8862006.04.05 12:18modify290.101.75261.74091.7565
8872006.04.05 12:18modify300.101.75271.74091.7565
8882006.04.05 12:18modify310.101.75281.74091.7565
8892006.04.05 12:18modify320.101.75271.74091.7565
8902006.04.05 12:18modify330.101.75261.74091.7565
8912006.04.05 12:18modify340.101.75251.74091.7565
8922006.04.05 12:18modify350.101.75261.74091.7565
8932006.04.05 12:18modify360.101.75271.74091.7565
8942006.04.05 12:18modify370.101.75281.74091.7565
8952006.04.05 12:18modify380.101.75291.74091.7565
8962006.04.05 12:18modify390.101.75281.74091.7565
8972006.04.05 12:18modify400.101.75291.74091.7565
8982006.04.05 12:18modify410.101.75291.74091.7565
8992006.04.05 12:18modify420.101.75291.74091.7565
9002006.04.05 12:18modify430.101.75231.74091.7565
9012006.04.05 12:26buy440.101.75231.25231.7563
9022006.04.05 12:26modify30.101.75361.74121.7565
9032006.04.05 12:26modify40.101.75371.74121.7565
9042006.04.05 12:26modify50.101.75361.74121.7565
9052006.04.05 12:26modify60.101.75351.74121.7565
9062006.04.05 12:26modify70.101.75361.74121.7565
9072006.04.05 12:26modify80.101.75371.74121.7565
9082006.04.05 12:26modify90.101.75371.74121.7565
9092006.04.05 12:26modify100.101.75361.74121.7565
9102006.04.05 12:26modify110.101.75351.74121.7565
9112006.04.05 12:26modify120.101.75341.74121.7565
9122006.04.05 12:26modify130.101.75351.74121.7565
9132006.04.05 12:26modify140.101.75361.74121.7565
9142006.04.05 12:26modify150.101.75371.74121.7565
9152006.04.05 12:26modify160.101.75291.74121.7565
9162006.04.05 12:26modify170.101.75281.74121.7565
9172006.04.05 12:26modify180.101.75271.74121.7565
9182006.04.05 12:26modify190.101.75281.74121.7565
9192006.04.05 12:26modify200.101.75291.74121.7565
9202006.04.05 12:26modify210.101.75281.74121.7565
9212006.04.05 12:26modify220.101.75271.74121.7565
9222006.04.05 12:26modify230.101.75261.74121.7565
9232006.04.05 12:26modify240.101.75271.74121.7565
9242006.04.05 12:26modify250.101.75261.74121.7565
9252006.04.05 12:26modify260.101.75251.74121.7565
9262006.04.05 12:26modify270.101.75241.74121.7565
9272006.04.05 12:26modify280.101.75251.74121.7565
9282006.04.05 12:26modify290.101.75261.74121.7565
9292006.04.05 12:26modify300.101.75271.74121.7565
9302006.04.05 12:26modify310.101.75281.74121.7565
9312006.04.05 12:26modify320.101.75271.74121.7565
9322006.04.05 12:26modify330.101.75261.74121.7565
9332006.04.05 12:26modify340.101.75251.74121.7565
9342006.04.05 12:26modify350.101.75261.74121.7565
9352006.04.05 12:26modify360.101.75271.74121.7565
9362006.04.05 12:26modify370.101.75281.74121.7565
9372006.04.05 12:26modify380.101.75291.74121.7565
9382006.04.05 12:26modify390.101.75281.74121.7565
9392006.04.05 12:26modify400.101.75291.74121.7565
9402006.04.05 12:26modify410.101.75291.74121.7565
9412006.04.05 12:26modify420.101.75291.74121.7565
9422006.04.05 12:26modify430.101.75231.74121.7565
9432006.04.05 12:26modify440.101.75231.74121.7565
9442006.04.05 12:26buy450.101.75221.25221.7562
9452006.04.05 12:26modify30.101.75361.74141.7565
9462006.04.05 12:26modify40.101.75371.74141.7565
9472006.04.05 12:26modify50.101.75361.74141.7565
9482006.04.05 12:26modify60.101.75351.74141.7565
9492006.04.05 12:26modify70.101.75361.74141.7565
9502006.04.05 12:26modify80.101.75371.74141.7565
9512006.04.05 12:26modify90.101.75371.74141.7565
9522006.04.05 12:26modify100.101.75361.74141.7565
9532006.04.05 12:26modify110.101.75351.74141.7565
9542006.04.05 12:26modify120.101.75341.74141.7565
9552006.04.05 12:26modify130.101.75351.74141.7565
9562006.04.05 12:26modify140.101.75361.74141.7565
9572006.04.05 12:26modify150.101.75371.74141.7565
9582006.04.05 12:26modify160.101.75291.74141.7565
9592006.04.05 12:26modify170.101.75281.74141.7565
9602006.04.05 12:26modify180.101.75271.74141.7565
9612006.04.05 12:26modify190.101.75281.74141.7565
9622006.04.05 12:26modify200.101.75291.74141.7565
9632006.04.05 12:26modify210.101.75281.74141.7565
9642006.04.05 12:26modify220.101.75271.74141.7565
9652006.04.05 12:26modify230.101.75261.74141.7565
9662006.04.05 12:26modify240.101.75271.74141.7565
9672006.04.05 12:26modify250.101.75261.74141.7565
9682006.04.05 12:26modify260.101.75251.74141.7565
9692006.04.05 12:26modify270.101.75241.74141.7565
9702006.04.05 12:26modify280.101.75251.74141.7565
9712006.04.05 12:26modify290.101.75261.74141.7565
9722006.04.05 12:26modify300.101.75271.74141.7565
9732006.04.05 12:26modify310.101.75281.74141.7565
9742006.04.05 12:26modify320.101.75271.74141.7565
9752006.04.05 12:26modify330.101.75261.74141.7565
9762006.04.05 12:26modify340.101.75251.74141.7565
9772006.04.05 12:26modify350.101.75261.74141.7565
9782006.04.05 12:26modify360.101.75271.74141.7565
9792006.04.05 12:26modify370.101.75281.74141.7565
9802006.04.05 12:26modify380.101.75291.74141.7565
9812006.04.05 12:26modify390.101.75281.74141.7565
9822006.04.05 12:26modify400.101.75291.74141.7565
9832006.04.05 12:26modify410.101.75291.74141.7565
9842006.04.05 12:26modify420.101.75291.74141.7565
9852006.04.05 12:26modify430.101.75231.74141.7565
9862006.04.05 12:26modify440.101.75231.74141.7565
9872006.04.05 12:26modify450.101.75221.74141.7565
9882006.04.05 12:26buy460.101.75231.25231.7563
9892006.04.05 12:26modify30.101.75361.74161.7565
9902006.04.05 12:26modify40.101.75371.74161.7565
9912006.04.05 12:26modify50.101.75361.74161.7565
9922006.04.05 12:26modify60.101.75351.74161.7565
9932006.04.05 12:26modify70.101.75361.74161.7565
9942006.04.05 12:26modify80.101.75371.74161.7565
9952006.04.05 12:26modify90.101.75371.74161.7565
9962006.04.05 12:26modify100.101.75361.74161.7565
9972006.04.05 12:26modify110.101.75351.74161.7565
9982006.04.05 12:26modify120.101.75341.74161.7565
9992006.04.05 12:26modify130.101.75351.74161.7565
10002006.04.05 12:26modify140.101.75361.74161.7565
10012006.04.05 12:26modify150.101.75371.74161.7565
10022006.04.05 12:26modify160.101.75291.74161.7565
10032006.04.05 12:26modify170.101.75281.74161.7565
10042006.04.05 12:26modify180.101.75271.74161.7565
10052006.04.05 12:26modify190.101.75281.74161.7565
10062006.04.05 12:26modify200.101.75291.74161.7565
10072006.04.05 12:26modify210.101.75281.74161.7565
10082006.04.05 12:26modify220.101.75271.74161.7565
10092006.04.05 12:26modify230.101.75261.74161.7565
10102006.04.05 12:26modify240.101.75271.74161.7565
10112006.04.05 12:26modify250.101.75261.74161.7565
10122006.04.05 12:26modify260.101.75251.74161.7565
10132006.04.05 12:26modify270.101.75241.74161.7565
10142006.04.05 12:26modify280.101.75251.74161.7565
10152006.04.05 12:26modify290.101.75261.74161.7565
10162006.04.05 12:26modify300.101.75271.74161.7565
10172006.04.05 12:26modify310.101.75281.74161.7565
10182006.04.05 12:26modify320.101.75271.74161.7565
10192006.04.05 12:26modify330.101.75261.74161.7565
10202006.04.05 12:26modify340.101.75251.74161.7565
10212006.04.05 12:26modify350.101.75261.74161.7565
10222006.04.05 12:26modify360.101.75271.74161.7565
10232006.04.05 12:26modify370.101.75281.74161.7565
10242006.04.05 12:26modify380.101.75291.74161.7565
10252006.04.05 12:26modify390.101.75281.74161.7565
10262006.04.05 12:26modify400.101.75291.74161.7565
10272006.04.05 12:26modify410.101.75291.74161.7565
10282006.04.05 12:26modify420.101.75291.74161.7565
10292006.04.05 12:26modify430.101.75231.74161.7565
10302006.04.05 12:26modify440.101.75231.74161.7565
10312006.04.05 12:26modify450.101.75221.74161.7565
10322006.04.05 12:26modify460.101.75231.74161.7565
10332006.04.05 12:27buy470.101.75231.25231.7563
10342006.04.05 12:27modify30.101.75361.74191.7565
10352006.04.05 12:27modify40.101.75371.74191.7565
10362006.04.05 12:27modify50.101.75361.74191.7565
10372006.04.05 12:27modify60.101.75351.74191.7565
10382006.04.05 12:27modify70.101.75361.74191.7565
10392006.04.05 12:27modify80.101.75371.74191.7565
10402006.04.05 12:27modify90.101.75371.74191.7565
10412006.04.05 12:27modify100.101.75361.74191.7565
10422006.04.05 12:27modify110.101.75351.74191.7565
10432006.04.05 12:27modify120.101.75341.74191.7565
10442006.04.05 12:27modify130.101.75351.74191.7565
10452006.04.05 12:27modify140.101.75361.74191.7565
10462006.04.05 12:27modify150.101.75371.74191.7565
10472006.04.05 12:27modify160.101.75291.74191.7565
10482006.04.05 12:27modify170.101.75281.74191.7565
10492006.04.05 12:27modify180.101.75271.74191.7565
10502006.04.05 12:27modify190.101.75281.74191.7565
10512006.04.05 12:27modify200.101.75291.74191.7565
10522006.04.05 12:27modify210.101.75281.74191.7565
10532006.04.05 12:27modify220.101.75271.74191.7565
10542006.04.05 12:27modify230.101.75261.74191.7565
10552006.04.05 12:27modify240.101.75271.74191.7565
10562006.04.05 12:27modify250.101.75261.74191.7565
10572006.04.05 12:27modify260.101.75251.74191.7565
10582006.04.05 12:27modify270.101.75241.74191.7565
10592006.04.05 12:27modify280.101.75251.74191.7565
10602006.04.05 12:27modify290.101.75261.74191.7565
10612006.04.05 12:27modify300.101.75271.74191.7565
10622006.04.05 12:27modify310.101.75281.74191.7565
10632006.04.05 12:27modify320.101.75271.74191.7565
10642006.04.05 12:27modify330.101.75261.74191.7565
10652006.04.05 12:27modify340.101.75251.74191.7565
10662006.04.05 12:27modify350.101.75261.74191.7565
10672006.04.05 12:27modify360.101.75271.74191.7565
10682006.04.05 12:27modify370.101.75281.74191.7565
10692006.04.05 12:27modify380.101.75291.74191.7565
10702006.04.05 12:27modify390.101.75281.74191.7565
10712006.04.05 12:27modify400.101.75291.74191.7565
10722006.04.05 12:27modify410.101.75291.74191.7565
10732006.04.05 12:27modify420.101.75291.74191.7565
10742006.04.05 12:27modify430.101.75231.74191.7565
10752006.04.05 12:27modify440.101.75231.74191.7565
10762006.04.05 12:27modify450.101.75221.74191.7565
10772006.04.05 12:27modify460.101.75231.74191.7565
10782006.04.05 12:27modify470.101.75231.74191.7565
10792006.04.05 12:27buy480.101.75231.25231.7563
10802006.04.05 12:27modify30.101.75361.74211.7565
10812006.04.05 12:27modify40.101.75371.74211.7565
10822006.04.05 12:27modify50.101.75361.74211.7565
10832006.04.05 12:27modify60.101.75351.74211.7565
10842006.04.05 12:27modify70.101.75361.74211.7565
10852006.04.05 12:27modify80.101.75371.74211.7565
10862006.04.05 12:27modify90.101.75371.74211.7565
10872006.04.05 12:27modify100.101.75361.74211.7565
10882006.04.05 12:27modify110.101.75351.74211.7565
10892006.04.05 12:27modify120.101.75341.74211.7565
10902006.04.05 12:27modify130.101.75351.74211.7565
10912006.04.05 12:27modify140.101.75361.74211.7565
10922006.04.05 12:27modify150.101.75371.74211.7565
10932006.04.05 12:27modify160.101.75291.74211.7565
10942006.04.05 12:27modify170.101.75281.74211.7565
10952006.04.05 12:27modify180.101.75271.74211.7565
10962006.04.05 12:27modify190.101.75281.74211.7565
10972006.04.05 12:27modify200.101.75291.74211.7565
10982006.04.05 12:27modify210.101.75281.74211.7565
10992006.04.05 12:27modify220.101.75271.74211.7565
11002006.04.05 12:27modify230.101.75261.74211.7565
11012006.04.05 12:27modify240.101.75271.74211.7565
11022006.04.05 12:27modify250.101.75261.74211.7565
11032006.04.05 12:27modify260.101.75251.74211.7565
11042006.04.05 12:27modify270.101.75241.74211.7565
11052006.04.05 12:27modify280.101.75251.74211.7565
11062006.04.05 12:27modify290.101.75261.74211.7565
11072006.04.05 12:27modify300.101.75271.74211.7565
11082006.04.05 12:27modify310.101.75281.74211.7565
11092006.04.05 12:27modify320.101.75271.74211.7565
11102006.04.05 12:27modify330.101.75261.74211.7565
11112006.04.05 12:27modify340.101.75251.74211.7565
11122006.04.05 12:27modify350.101.75261.74211.7565
11132006.04.05 12:27modify360.101.75271.74211.7565
11142006.04.05 12:27modify370.101.75281.74211.7565
11152006.04.05 12:27modify380.101.75291.74211.7565
11162006.04.05 12:27modify390.101.75281.74211.7565
11172006.04.05 12:27modify400.101.75291.74211.7565
11182006.04.05 12:27modify410.101.75291.74211.7565
11192006.04.05 12:27modify420.101.75291.74211.7565
11202006.04.05 12:27modify430.101.75231.74211.7565
11212006.04.05 12:27modify440.101.75231.74211.7565
11222006.04.05 12:27modify450.101.75221.74211.7565
11232006.04.05 12:27modify460.101.75231.74211.7565
11242006.04.05 12:27modify470.101.75231.74211.7565
11252006.04.05 12:27modify480.101.75231.74211.7565
11262006.04.05 12:27buy490.101.75211.25211.7561
11272006.04.05 12:27modify30.101.75361.74231.7565
11282006.04.05 12:27modify40.101.75371.74231.7565
11292006.04.05 12:27modify50.101.75361.74231.7565
11302006.04.05 12:27modify60.101.75351.74231.7565
11312006.04.05 12:27modify70.101.75361.74231.7565
11322006.04.05 12:27modify80.101.75371.74231.7565
11332006.04.05 12:27modify90.101.75371.74231.7565
11342006.04.05 12:27modify100.101.75361.74231.7565
11352006.04.05 12:27modify110.101.75351.74231.7565
11362006.04.05 12:27modify120.101.75341.74231.7565
11372006.04.05 12:27modify130.101.75351.74231.7565
11382006.04.05 12:27modify140.101.75361.74231.7565
11392006.04.05 12:27modify150.101.75371.74231.7565
11402006.04.05 12:27modify160.101.75291.74231.7565
11412006.04.05 12:27modify170.101.75281.74231.7565
11422006.04.05 12:27modify180.101.75271.74231.7565
11432006.04.05 12:27modify190.101.75281.74231.7565
11442006.04.05 12:27modify200.101.75291.74231.7565
11452006.04.05 12:27modify210.101.75281.74231.7565
11462006.04.05 12:27modify220.101.75271.74231.7565
11472006.04.05 12:27modify230.101.75261.74231.7565
11482006.04.05 12:27modify240.101.75271.74231.7565
11492006.04.05 12:27modify250.101.75261.74231.7565
11502006.04.05 12:27modify260.101.75251.74231.7565
11512006.04.05 12:27modify270.101.75241.74231.7565
11522006.04.05 12:27modify280.101.75251.74231.7565
11532006.04.05 12:27modify290.101.75261.74231.7565
11542006.04.05 12:27modify300.101.75271.74231.7565
11552006.04.05 12:27modify310.101.75281.74231.7565
11562006.04.05 12:27modify320.101.75271.74231.7565
11572006.04.05 12:27modify330.101.75261.74231.7565
11582006.04.05 12:27modify340.101.75251.74231.7565
11592006.04.05 12:27modify350.101.75261.74231.7565
11602006.04.05 12:27modify360.101.75271.74231.7565
11612006.04.05 12:27modify370.101.75281.74231.7565
11622006.04.05 12:27modify380.101.75291.74231.7565
11632006.04.05 12:27modify390.101.75281.74231.7565
11642006.04.05 12:27modify400.101.75291.74231.7565
11652006.04.05 12:27modify410.101.75291.74231.7565
11662006.04.05 12:27modify420.101.75291.74231.7565
11672006.04.05 12:27modify430.101.75231.74231.7565
11682006.04.05 12:27modify440.101.75231.74231.7565
11692006.04.05 12:27modify450.101.75221.74231.7565
11702006.04.05 12:27modify460.101.75231.74231.7565
11712006.04.05 12:27modify470.101.75231.74231.7565
11722006.04.05 12:27modify480.101.75231.74231.7565
11732006.04.05 12:27modify490.101.75211.74231.7565
11742006.04.05 12:28buy500.101.75201.25201.7560
11752006.04.05 12:28modify30.101.75361.74251.7565
11762006.04.05 12:28modify40.101.75371.74251.7565
11772006.04.05 12:28modify50.101.75361.74251.7565
11782006.04.05 12:28modify60.101.75351.74251.7565
11792006.04.05 12:28modify70.101.75361.74251.7565
11802006.04.05 12:28modify80.101.75371.74251.7565
11812006.04.05 12:28modify90.101.75371.74251.7565
11822006.04.05 12:28modify100.101.75361.74251.7565
11832006.04.05 12:28modify110.101.75351.74251.7565
11842006.04.05 12:28modify120.101.75341.74251.7565
11852006.04.05 12:28modify130.101.75351.74251.7565
11862006.04.05 12:28modify140.101.75361.74251.7565
11872006.04.05 12:28modify150.101.75371.74251.7565
11882006.04.05 12:28modify160.101.75291.74251.7565
11892006.04.05 12:28modify170.101.75281.74251.7565
11902006.04.05 12:28modify180.101.75271.74251.7565
11912006.04.05 12:28modify190.101.75281.74251.7565
11922006.04.05 12:28modify200.101.75291.74251.7565
11932006.04.05 12:28modify210.101.75281.74251.7565
11942006.04.05 12:28modify220.101.75271.74251.7565
11952006.04.05 12:28modify230.101.75261.74251.7565
11962006.04.05 12:28modify240.101.75271.74251.7565
11972006.04.05 12:28modify250.101.75261.74251.7565
11982006.04.05 12:28modify260.101.75251.74251.7565
11992006.04.05 12:28modify270.101.75241.74251.7565
12002006.04.05 12:28modify280.101.75251.74251.7565
12012006.04.05 12:28modify290.101.75261.74251.7565
12022006.04.05 12:28modify300.101.75271.74251.7565
12032006.04.05 12:28modify310.101.75281.74251.7565
12042006.04.05 12:28modify320.101.75271.74251.7565
12052006.04.05 12:28modify330.101.75261.74251.7565
12062006.04.05 12:28modify340.101.75251.74251.7565
12072006.04.05 12:28modify350.101.75261.74251.7565
12082006.04.05 12:28modify360.101.75271.74251.7565
12092006.04.05 12:28modify370.101.75281.74251.7565
12102006.04.05 12:28modify380.101.75291.74251.7565
12112006.04.05 12:28modify390.101.75281.74251.7565
12122006.04.05 12:28modify400.101.75291.74251.7565
12132006.04.05 12:28modify410.101.75291.74251.7565
12142006.04.05 12:28modify420.101.75291.74251.7565
12152006.04.05 12:28modify430.101.75231.74251.7565
12162006.04.05 12:28modify440.101.75231.74251.7565
12172006.04.05 12:28modify450.101.75221.74251.7565
12182006.04.05 12:28modify460.101.75231.74251.7565
12192006.04.05 12:28modify470.101.75231.74251.7565
12202006.04.05 12:28modify480.101.75231.74251.7565
12212006.04.05 12:28modify490.101.75211.74251.7565
12222006.04.05 12:28modify500.101.75201.74251.7565
12232006.04.05 12:28buy510.101.75191.25191.7559
12242006.04.05 12:28modify30.101.75361.74271.7565
12252006.04.05 12:28modify40.101.75371.74271.7565
12262006.04.05 12:28modify50.101.75361.74271.7565
12272006.04.05 12:28modify60.101.75351.74271.7565
12282006.04.05 12:28modify70.101.75361.74271.7565
12292006.04.05 12:28modify80.101.75371.74271.7565
12302006.04.05 12:28modify90.101.75371.74271.7565
12312006.04.05 12:28modify100.101.75361.74271.7565
12322006.04.05 12:28modify110.101.75351.74271.7565
12332006.04.05 12:28modify120.101.75341.74271.7565
12342006.04.05 12:28modify130.101.75351.74271.7565
12352006.04.05 12:28modify140.101.75361.74271.7565
12362006.04.05 12:28modify150.101.75371.74271.7565
12372006.04.05 12:28modify160.101.75291.74271.7565
12382006.04.05 12:28modify170.101.75281.74271.7565
12392006.04.05 12:28modify180.101.75271.74271.7565
12402006.04.05 12:28modify190.101.75281.74271.7565
12412006.04.05 12:28modify200.101.75291.74271.7565
12422006.04.05 12:28modify210.101.75281.74271.7565
12432006.04.05 12:28modify220.101.75271.74271.7565
12442006.04.05 12:28modify230.101.75261.74271.7565
12452006.04.05 12:28modify240.101.75271.74271.7565
12462006.04.05 12:28modify250.101.75261.74271.7565
12472006.04.05 12:28modify260.101.75251.74271.7565
12482006.04.05 12:28modify270.101.75241.74271.7565
12492006.04.05 12:28modify280.101.75251.74271.7565
12502006.04.05 12:28modify290.101.75261.74271.7565
12512006.04.05 12:28modify300.101.75271.74271.7565
12522006.04.05 12:28modify310.101.75281.74271.7565
12532006.04.05 12:28modify320.101.75271.74271.7565
12542006.04.05 12:28modify330.101.75261.74271.7565
12552006.04.05 12:28modify340.101.75251.74271.7565
12562006.04.05 12:28modify350.101.75261.74271.7565
12572006.04.05 12:28modify360.101.75271.74271.7565
12582006.04.05 12:28modify370.101.75281.74271.7565
12592006.04.05 12:28modify380.101.75291.74271.7565
12602006.04.05 12:28modify390.101.75281.74271.7565
12612006.04.05 12:28modify400.101.75291.74271.7565
12622006.04.05 12:28modify410.101.75291.74271.7565
12632006.04.05 12:28modify420.101.75291.74271.7565
12642006.04.05 12:28modify430.101.75231.74271.7565
12652006.04.05 12:28modify440.101.75231.74271.7565
12662006.04.05 12:28modify450.101.75221.74271.7565
12672006.04.05 12:28modify460.101.75231.74271.7565
12682006.04.05 12:28modify470.101.75231.74271.7565
12692006.04.05 12:28modify480.101.75231.74271.7565
12702006.04.05 12:28modify490.101.75211.74271.7565
12712006.04.05 12:28modify500.101.75201.74271.7565
12722006.04.05 12:28modify510.101.75191.74271.7565
12732006.04.05 12:28buy520.101.75181.25181.7558
12742006.04.05 12:28modify30.101.75361.74281.7565
12752006.04.05 12:28modify40.101.75371.74281.7565
12762006.04.05 12:28modify50.101.75361.74281.7565
12772006.04.05 12:28modify60.101.75351.74281.7565
12782006.04.05 12:28modify70.101.75361.74281.7565
12792006.04.05 12:28modify80.101.75371.74281.7565
12802006.04.05 12:28modify90.101.75371.74281.7565
12812006.04.05 12:28modify100.101.75361.74281.7565
12822006.04.05 12:28modify110.101.75351.74281.7565
12832006.04.05 12:28modify120.101.75341.74281.7565
12842006.04.05 12:28modify130.101.75351.74281.7565
12852006.04.05 12:28modify140.101.75361.74281.7565
12862006.04.05 12:28modify150.101.75371.74281.7565
12872006.04.05 12:28modify160.101.75291.74281.7565
12882006.04.05 12:28modify170.101.75281.74281.7565
12892006.04.05 12:28modify180.101.75271.74281.7565
12902006.04.05 12:28modify190.101.75281.74281.7565
12912006.04.05 12:28modify200.101.75291.74281.7565
12922006.04.05 12:28modify210.101.75281.74281.7565
12932006.04.05 12:28modify220.101.75271.74281.7565
12942006.04.05 12:28modify230.101.75261.74281.7565
12952006.04.05 12:28modify240.101.75271.74281.7565
12962006.04.05 12:28modify250.101.75261.74281.7565
12972006.04.05 12:28modify260.101.75251.74281.7565
12982006.04.05 12:28modify270.101.75241.74281.7565
12992006.04.05 12:28modify280.101.75251.74281.7565
13002006.04.05 12:28modify290.101.75261.74281.7565
13012006.04.05 12:28modify300.101.75271.74281.7565
13022006.04.05 12:28modify310.101.75281.74281.7565
13032006.04.05 12:28modify320.101.75271.74281.7565
13042006.04.05 12:28modify330.101.75261.74281.7565
13052006.04.05 12:28modify340.101.75251.74281.7565
13062006.04.05 12:28modify350.101.75261.74281.7565
13072006.04.05 12:28modify360.101.75271.74281.7565
13082006.04.05 12:28modify370.101.75281.74281.7565
13092006.04.05 12:28modify380.101.75291.74281.7565
13102006.04.05 12:28modify390.101.75281.74281.7565
13112006.04.05 12:28modify400.101.75291.74281.7565
13122006.04.05 12:28modify410.101.75291.74281.7565
13132006.04.05 12:28modify420.101.75291.74281.7565
13142006.04.05 12:28modify430.101.75231.74281.7565
13152006.04.05 12:28modify440.101.75231.74281.7565
13162006.04.05 12:28modify450.101.75221.74281.7565
13172006.04.05 12:28modify460.101.75231.74281.7565
13182006.04.05 12:28modify470.101.75231.74281.7565
13192006.04.05 12:28modify480.101.75231.74281.7565
13202006.04.05 12:28modify490.101.75211.74281.7565
13212006.04.05 12:28modify500.101.75201.74281.7565
13222006.04.05 12:28modify510.101.75191.74281.7565
13232006.04.05 12:28modify520.101.75181.74281.7565
13242006.04.05 12:28buy530.101.75201.25201.7560
13252006.04.05 12:28modify30.101.75361.74301.7565
13262006.04.05 12:28modify40.101.75371.74301.7565
13272006.04.05 12:28modify50.101.75361.74301.7565
13282006.04.05 12:28modify60.101.75351.74301.7565
13292006.04.05 12:28modify70.101.75361.74301.7565
13302006.04.05 12:28modify80.101.75371.74301.7565
13312006.04.05 12:28modify90.101.75371.74301.7565
13322006.04.05 12:28modify100.101.75361.74301.7565
13332006.04.05 12:28modify110.101.75351.74301.7565
13342006.04.05 12:28modify120.101.75341.74301.7565
13352006.04.05 12:28modify130.101.75351.74301.7565
13362006.04.05 12:28modify140.101.75361.74301.7565
13372006.04.05 12:28modify150.101.75371.74301.7565
13382006.04.05 12:28modify160.101.75291.74301.7565
13392006.04.05 12:28modify170.101.75281.74301.7565
13402006.04.05 12:28modify180.101.75271.74301.7565
13412006.04.05 12:28modify190.101.75281.74301.7565
13422006.04.05 12:28modify200.101.75291.74301.7565
13432006.04.05 12:28modify210.101.75281.74301.7565
13442006.04.05 12:28modify220.101.75271.74301.7565
13452006.04.05 12:28modify230.101.75261.74301.7565
13462006.04.05 12:28modify240.101.75271.74301.7565
13472006.04.05 12:28modify250.101.75261.74301.7565
13482006.04.05 12:28modify260.101.75251.74301.7565
13492006.04.05 12:28modify270.101.75241.74301.7565
13502006.04.05 12:28modify280.101.75251.74301.7565
13512006.04.05 12:28modify290.101.75261.74301.7565
13522006.04.05 12:28modify300.101.75271.74301.7565
13532006.04.05 12:28modify310.101.75281.74301.7565
13542006.04.05 12:28modify320.101.75271.74301.7565
13552006.04.05 12:28modify330.101.75261.74301.7565
13562006.04.05 12:28modify340.101.75251.74301.7565
13572006.04.05 12:28modify350.101.75261.74301.7565
13582006.04.05 12:28modify360.101.75271.74301.7565
13592006.04.05 12:28modify370.101.75281.74301.7565
13602006.04.05 12:28modify380.101.75291.74301.7565
13612006.04.05 12:28modify390.101.75281.74301.7565
13622006.04.05 12:28modify400.101.75291.74301.7565
13632006.04.05 12:28modify410.101.75291.74301.7565
13642006.04.05 12:28modify420.101.75291.74301.7565
13652006.04.05 12:28modify430.101.75231.74301.7565
13662006.04.05 12:28modify440.101.75231.74301.7565
13672006.04.05 12:28modify450.101.75221.74301.7565
13682006.04.05 12:28modify460.101.75231.74301.7565
13692006.04.05 12:28modify470.101.75231.74301.7565
13702006.04.05 12:28modify480.101.75231.74301.7565
13712006.04.05 12:28modify490.101.75211.74301.7565
13722006.04.05 12:28modify500.101.75201.74301.7565
13732006.04.05 12:28modify510.101.75191.74301.7565
13742006.04.05 12:28modify520.101.75181.74301.7565
13752006.04.05 12:28modify530.101.75201.74301.7565
13762006.04.06 11:58t/p30.101.75651.74301.756528.2510028.25
13772006.04.06 11:58t/p40.101.75651.74301.756527.2510055.50
13782006.04.06 11:58t/p50.101.75651.74301.756528.2510083.75
13792006.04.06 11:58t/p60.101.75651.74301.756529.2510113.00
13802006.04.06 11:58t/p70.101.75651.74301.756528.2510141.25
13812006.04.06 11:58t/p80.101.75651.74301.756527.2510168.50
13822006.04.06 11:58t/p90.101.75651.74301.756527.2510195.75
13832006.04.06 11:58t/p100.101.75651.74301.756528.2510224.00
13842006.04.06 11:58t/p110.101.75651.74301.756529.2510253.25
13852006.04.06 11:58t/p120.101.75651.74301.756530.2510283.50
13862006.04.06 11:58t/p130.101.75651.74301.756529.2510312.75
13872006.04.06 11:58t/p140.101.75651.74301.756528.2510341.00
13882006.04.06 11:58t/p150.101.75651.74301.756527.2510368.25
13892006.04.06 11:58t/p160.101.75651.74301.756535.2510403.50
13902006.04.06 11:58t/p170.101.75651.74301.756536.2510439.75
13912006.04.06 11:58t/p180.101.75651.74301.756537.2510477.00
13922006.04.06 11:58t/p190.101.75651.74301.756536.2510513.25
13932006.04.06 11:58t/p200.101.75651.74301.756535.2510548.50
13942006.04.06 11:58t/p210.101.75651.74301.756536.2510584.75
13952006.04.06 11:58t/p220.101.75651.74301.756537.2510622.00
13962006.04.06 11:58t/p230.101.75651.74301.756538.2510660.25
13972006.04.06 11:58t/p240.101.75651.74301.756537.2510697.50
13982006.04.06 11:58t/p250.101.75651.74301.756538.2510735.75
13992006.04.06 11:58t/p260.101.75651.74301.756539.2510775.00
14002006.04.06 11:58t/p270.101.75651.74301.756540.2510815.25
14012006.04.06 11:58t/p280.101.75651.74301.756539.2510854.50
14022006.04.06 11:58t/p290.101.75651.74301.756538.2510892.75
14032006.04.06 11:58t/p300.101.75651.74301.756537.2510930.00
14042006.04.06 11:58t/p310.101.75651.74301.756536.2510966.25
14052006.04.06 11:58t/p320.101.75651.74301.756537.2511003.50
14062006.04.06 11:58t/p330.101.75651.74301.756538.2511041.75
14072006.04.06 11:58t/p340.101.75651.74301.756539.2511081.00
14082006.04.06 11:58t/p350.101.75651.74301.756538.2511119.25
14092006.04.06 11:58t/p360.101.75651.74301.756537.2511156.50
14102006.04.06 11:58t/p370.101.75651.74301.756536.2511192.75
14112006.04.06 11:58t/p380.101.75651.74301.756535.2511228.00
14122006.04.06 11:58t/p390.101.75651.74301.756536.2511264.25
14132006.04.06 11:58t/p400.101.75651.74301.756535.2511299.50
14142006.04.06 11:58t/p410.101.75651.74301.756535.2511334.75
14152006.04.06 11:58t/p420.101.75651.74301.756535.2511370.00
14162006.04.06 11:58t/p430.101.75651.74301.756541.2511411.25
14172006.04.06 11:58t/p440.101.75651.74301.756541.2511452.50
14182006.04.06 11:58t/p450.101.75651.74301.756542.2511494.75
14192006.04.06 11:58t/p460.101.75651.74301.756541.2511536.00
14202006.04.06 11:58t/p470.101.75651.74301.756541.2511577.25
14212006.04.06 11:58t/p480.101.75651.74301.756541.2511618.50
14222006.04.06 11:58t/p490.101.75651.74301.756543.2511661.75
14232006.04.06 11:58t/p500.101.75651.74301.756544.2511706.00
14242006.04.06 11:58t/p510.101.75651.74301.756545.2511751.25
14252006.04.06 11:58t/p520.101.75651.74301.756546.2511797.50
14262006.04.06 11:58t/p530.101.75651.74301.756544.2511841.75
14272006.04.10 20:08t/p10.101.73931.99331.7393-59.3011782.45
14282006.04.10 20:08t/p20.101.73931.99331.7393140.6011923.05
14292006.04.12 15:36buy540.101.74871.24871.7527
14302006.04.12 17:07t/p540.101.75271.24871.752740.0011963.05
14312006.04.17 14:40sell550.101.76432.26431.7603
14322006.04.19 17:06sell560.101.78972.28971.7857
14332006.04.19 17:06modify550.101.76432.02701.7730
14342006.04.19 17:06modify560.101.78972.02701.7730
14352006.04.26 23:59close at stop560.101.78492.02701.773048.7012011.75
14362006.04.26 23:59close at stop550.101.78492.02701.7730-204.9011806.85