|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=40; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=1;
|Bars in test
|7847
|Ticks modelled
|168189
|Modelling quality
|78.40%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1806.85
|Gross profit
|2071.05
|Gross loss
|-264.20
|Profit factor
|7.84
|Expected payoff
|32.27
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|204.90 (1.7%)
|Total trades
|56
|Short positions (won %)
|4 (50.00%)
|Long positions (won %)
|52 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|54 (96.43%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.57%)
|Largest
|profit trade
|140.60
|loss trade
|-204.90
|Average
|profit trade
|38.35
|loss trade
|-132.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|51 (1841.75)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-204.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1841.75 (51)
|consecutive loss (count of losses)
|-204.90 (1)
|Average
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 17:43
|sell
|1
|0.10
|1.7333
|2.2333
|1.7293
|2
|2006.04.04 15:28
|sell
|2
|0.10
|1.7533
|2.2533
|1.7493
|3
|2006.04.04 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.7333
|1.9933
|1.7393
|4
|2006.04.04 15:28
|modify
|2
|0.10
|1.7533
|1.9933
|1.7393
|5
|2006.04.05 11:38
|buy
|3
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7576
|6
|2006.04.05 11:39
|buy
|4
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7577
|7
|2006.04.05 11:39
|buy
|5
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7576
|8
|2006.04.05 11:39
|buy
|6
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7575
|9
|2006.04.05 11:39
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6668
|1.7542
|10
|2006.04.05 11:39
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6668
|1.7542
|11
|2006.04.05 11:39
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6668
|1.7542
|12
|2006.04.05 11:39
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6668
|1.7542
|13
|2006.04.05 11:39
|buy
|7
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7576
|14
|2006.04.05 11:39
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6792
|1.7547
|15
|2006.04.05 11:39
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6792
|1.7547
|16
|2006.04.05 11:39
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6792
|1.7547
|17
|2006.04.05 11:39
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6792
|1.7547
|18
|2006.04.05 11:39
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.6792
|1.7547
|19
|2006.04.05 11:39
|buy
|8
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7577
|20
|2006.04.05 11:39
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7550
|21
|2006.04.05 11:39
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6885
|1.7550
|22
|2006.04.05 11:39
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7550
|23
|2006.04.05 11:39
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6885
|1.7550
|24
|2006.04.05 11:39
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7550
|25
|2006.04.05 11:39
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.6885
|1.7550
|26
|2006.04.05 11:40
|buy
|9
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7577
|27
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7553
|28
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7553
|29
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7553
|30
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6958
|1.7553
|31
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7553
|32
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7553
|33
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7553
|34
|2006.04.05 11:40
|buy
|10
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7576
|35
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7556
|36
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7556
|37
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7556
|38
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7016
|1.7556
|39
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7556
|40
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7556
|41
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7556
|42
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7556
|43
|2006.04.05 11:40
|buy
|11
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7575
|44
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7557
|45
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7557
|46
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7557
|47
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7063
|1.7557
|48
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7557
|49
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7557
|50
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7557
|51
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7557
|52
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7063
|1.7557
|53
|2006.04.05 11:40
|buy
|12
|0.10
|1.7534
|1.2534
|1.7574
|54
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7559
|55
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7559
|56
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7559
|57
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7102
|1.7559
|58
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7559
|59
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7559
|60
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7559
|61
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7559
|62
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7102
|1.7559
|63
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7102
|1.7559
|64
|2006.04.05 11:40
|buy
|13
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7575
|65
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7560
|66
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7560
|67
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7560
|68
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7560
|69
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7560
|70
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7560
|71
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7560
|72
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7560
|73
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7560
|74
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7135
|1.7560
|75
|2006.04.05 11:40
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7560
|76
|2006.04.05 11:40
|buy
|14
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7576
|77
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7561
|78
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7561
|79
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7561
|80
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7561
|81
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7561
|82
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7561
|83
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7561
|84
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7561
|85
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7561
|86
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7164
|1.7561
|87
|2006.04.05 11:40
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7561
|88
|2006.04.05 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7561
|89
|2006.04.05 11:41
|buy
|15
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7577
|90
|2006.04.05 11:41
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7562
|91
|2006.04.05 11:41
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7562
|92
|2006.04.05 11:41
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7562
|93
|2006.04.05 11:41
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7562
|94
|2006.04.05 11:41
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7562
|95
|2006.04.05 11:41
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7562
|96
|2006.04.05 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7562
|97
|2006.04.05 11:41
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7562
|98
|2006.04.05 11:41
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7562
|99
|2006.04.05 11:41
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7189
|1.7562
|100
|2006.04.05 11:41
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7562
|101
|2006.04.05 11:41
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7562
|102
|2006.04.05 11:41
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7562
|103
|2006.04.05 12:05
|buy
|16
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|104
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7563
|105
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7563
|106
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7563
|107
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7563
|108
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7563
|109
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7563
|110
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7563
|111
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7563
|112
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7563
|113
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7210
|1.7563
|114
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7563
|115
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7563
|116
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7563
|117
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7210
|1.7563
|118
|2006.04.05 12:05
|buy
|17
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|119
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7563
|120
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7563
|121
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7563
|122
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7563
|123
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7563
|124
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7563
|125
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7563
|126
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7563
|127
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7563
|128
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7229
|1.7563
|129
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7563
|130
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7563
|131
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7563
|132
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7229
|1.7563
|133
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7229
|1.7563
|134
|2006.04.05 12:05
|buy
|18
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|135
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7563
|136
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7563
|137
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7563
|138
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7563
|139
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7563
|140
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7563
|141
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7563
|142
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7563
|143
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7563
|144
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7245
|1.7563
|145
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7563
|146
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7563
|147
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7563
|148
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7245
|1.7563
|149
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7245
|1.7563
|150
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7245
|1.7563
|151
|2006.04.05 12:05
|buy
|19
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|152
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7563
|153
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7563
|154
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7563
|155
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7563
|156
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7563
|157
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7563
|158
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7563
|159
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7563
|160
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7563
|161
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7260
|1.7563
|162
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7563
|163
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7563
|164
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7563
|165
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7260
|1.7563
|166
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7260
|1.7563
|167
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7260
|1.7563
|168
|2006.04.05 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7260
|1.7563
|169
|2006.04.05 12:05
|buy
|20
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|170
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7564
|171
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7564
|172
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7564
|173
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7564
|174
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7564
|175
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7564
|176
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7564
|177
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7564
|178
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7564
|179
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7274
|1.7564
|180
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7564
|181
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7564
|182
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7564
|183
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7274
|1.7564
|184
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7274
|1.7564
|185
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7274
|1.7564
|186
|2006.04.05 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7274
|1.7564
|187
|2006.04.05 12:05
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7274
|1.7564
|188
|2006.04.05 12:06
|buy
|21
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|189
|2006.04.05 12:06
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7564
|190
|2006.04.05 12:06
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7564
|191
|2006.04.05 12:06
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7564
|192
|2006.04.05 12:06
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7564
|193
|2006.04.05 12:06
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7564
|194
|2006.04.05 12:06
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7564
|195
|2006.04.05 12:06
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7564
|196
|2006.04.05 12:06
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7564
|197
|2006.04.05 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7564
|198
|2006.04.05 12:06
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7286
|1.7564
|199
|2006.04.05 12:06
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7564
|200
|2006.04.05 12:06
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7564
|201
|2006.04.05 12:06
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7564
|202
|2006.04.05 12:06
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7286
|1.7564
|203
|2006.04.05 12:06
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7564
|204
|2006.04.05 12:06
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7286
|1.7564
|205
|2006.04.05 12:06
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7564
|206
|2006.04.05 12:06
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7286
|1.7564
|207
|2006.04.05 12:06
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7564
|208
|2006.04.05 12:06
|buy
|22
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|209
|2006.04.05 12:06
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7564
|210
|2006.04.05 12:06
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7564
|211
|2006.04.05 12:06
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7564
|212
|2006.04.05 12:06
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7564
|213
|2006.04.05 12:06
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7564
|214
|2006.04.05 12:06
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7564
|215
|2006.04.05 12:06
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7564
|216
|2006.04.05 12:06
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7564
|217
|2006.04.05 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7564
|218
|2006.04.05 12:06
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7297
|1.7564
|219
|2006.04.05 12:06
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7564
|220
|2006.04.05 12:06
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7564
|221
|2006.04.05 12:06
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7564
|222
|2006.04.05 12:06
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7297
|1.7564
|223
|2006.04.05 12:06
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7564
|224
|2006.04.05 12:06
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7297
|1.7564
|225
|2006.04.05 12:06
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7564
|226
|2006.04.05 12:06
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7297
|1.7564
|227
|2006.04.05 12:06
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7564
|228
|2006.04.05 12:06
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7297
|1.7564
|229
|2006.04.05 12:07
|buy
|23
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7566
|230
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7564
|231
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7564
|232
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7564
|233
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7564
|234
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7564
|235
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7564
|236
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7564
|237
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7564
|238
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7564
|239
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7307
|1.7564
|240
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7564
|241
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7564
|242
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7564
|243
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7307
|1.7564
|244
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7564
|245
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7307
|1.7564
|246
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7564
|247
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7307
|1.7564
|248
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7564
|249
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7307
|1.7564
|250
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7307
|1.7564
|251
|2006.04.05 12:07
|buy
|24
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|252
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7564
|253
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7564
|254
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7564
|255
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7564
|256
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7564
|257
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7564
|258
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7564
|259
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7564
|260
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7564
|261
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7316
|1.7564
|262
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7564
|263
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7564
|264
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7564
|265
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7316
|1.7564
|266
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7564
|267
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7564
|268
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7564
|269
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7316
|1.7564
|270
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7564
|271
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7564
|272
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7316
|1.7564
|273
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7564
|274
|2006.04.05 12:07
|buy
|25
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7566
|275
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7564
|276
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7564
|277
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7564
|278
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7564
|279
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7564
|280
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7564
|281
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7564
|282
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7564
|283
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7564
|284
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7324
|1.7564
|285
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7564
|286
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7564
|287
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7564
|288
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7324
|1.7564
|289
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7564
|290
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7564
|291
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7564
|292
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7324
|1.7564
|293
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7564
|294
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7564
|295
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7324
|1.7564
|296
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7564
|297
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7324
|1.7564
|298
|2006.04.05 12:07
|buy
|26
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7565
|299
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7564
|300
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7564
|301
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7564
|302
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7564
|303
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7564
|304
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7564
|305
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7564
|306
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7564
|307
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7564
|308
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7332
|1.7564
|309
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7564
|310
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7564
|311
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7564
|312
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7332
|1.7564
|313
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7564
|314
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7564
|315
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7564
|316
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7332
|1.7564
|317
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7564
|318
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7564
|319
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7332
|1.7564
|320
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7564
|321
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7332
|1.7564
|322
|2006.04.05 12:07
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7332
|1.7564
|323
|2006.04.05 12:07
|buy
|27
|0.10
|1.7524
|1.2524
|1.7564
|324
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7564
|325
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7564
|326
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7564
|327
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7564
|328
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7564
|329
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7564
|330
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7564
|331
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7564
|332
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7564
|333
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7339
|1.7564
|334
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7564
|335
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7564
|336
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7564
|337
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7339
|1.7564
|338
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7564
|339
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7564
|340
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7564
|341
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7339
|1.7564
|342
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7564
|343
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7564
|344
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7339
|1.7564
|345
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7564
|346
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7339
|1.7564
|347
|2006.04.05 12:07
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7339
|1.7564
|348
|2006.04.05 12:07
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7339
|1.7564
|349
|2006.04.05 12:08
|buy
|28
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7565
|350
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7564
|351
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7564
|352
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7564
|353
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7564
|354
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7564
|355
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7564
|356
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7564
|357
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7564
|358
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7564
|359
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7346
|1.7564
|360
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7564
|361
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7564
|362
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7564
|363
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7346
|1.7564
|364
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7564
|365
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7564
|366
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7564
|367
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7346
|1.7564
|368
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7564
|369
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7564
|370
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7346
|1.7564
|371
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7564
|372
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7346
|1.7564
|373
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7346
|1.7564
|374
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7346
|1.7564
|375
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7346
|1.7564
|376
|2006.04.05 12:08
|buy
|29
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7566
|377
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7564
|378
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7564
|379
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7564
|380
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7564
|381
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7564
|382
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7564
|383
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7564
|384
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7564
|385
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7564
|386
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7352
|1.7564
|387
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7564
|388
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7564
|389
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7564
|390
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7352
|1.7564
|391
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7564
|392
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7564
|393
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7564
|394
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7352
|1.7564
|395
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7564
|396
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7564
|397
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7564
|398
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7564
|399
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7564
|400
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7352
|1.7564
|401
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7352
|1.7564
|402
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7352
|1.7564
|403
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7564
|404
|2006.04.05 12:08
|buy
|30
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|405
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7564
|406
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7564
|407
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7564
|408
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7564
|409
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7564
|410
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7564
|411
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7564
|412
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7564
|413
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7564
|414
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7358
|1.7564
|415
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7564
|416
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7564
|417
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7564
|418
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7358
|1.7564
|419
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7564
|420
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7564
|421
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7564
|422
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7358
|1.7564
|423
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7564
|424
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7564
|425
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7564
|426
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7564
|427
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7564
|428
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7358
|1.7564
|429
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7358
|1.7564
|430
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7358
|1.7564
|431
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7564
|432
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7564
|433
|2006.04.05 12:08
|buy
|31
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|434
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7565
|435
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7565
|436
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7565
|437
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7565
|438
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7565
|439
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7565
|440
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7565
|441
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7565
|442
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7565
|443
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7363
|1.7565
|444
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7565
|445
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7565
|446
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7565
|447
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7363
|1.7565
|448
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7565
|449
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7565
|450
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7565
|451
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7363
|1.7565
|452
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7565
|453
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7565
|454
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7565
|455
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7565
|456
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7565
|457
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7363
|1.7565
|458
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7363
|1.7565
|459
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7363
|1.7565
|460
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7565
|461
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7565
|462
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7565
|463
|2006.04.05 12:08
|buy
|32
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|464
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7565
|465
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7565
|466
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7565
|467
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7565
|468
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7565
|469
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7565
|470
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7565
|471
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7565
|472
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7565
|473
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7368
|1.7565
|474
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7565
|475
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7565
|476
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7565
|477
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7368
|1.7565
|478
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7565
|479
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7565
|480
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7565
|481
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7368
|1.7565
|482
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7565
|483
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7565
|484
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7565
|485
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7565
|486
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7565
|487
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7368
|1.7565
|488
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7368
|1.7565
|489
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7368
|1.7565
|490
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7565
|491
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7565
|492
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7565
|493
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7565
|494
|2006.04.05 12:08
|buy
|33
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7566
|495
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7565
|496
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7565
|497
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7565
|498
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7565
|499
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7565
|500
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7565
|501
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7565
|502
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7565
|503
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7565
|504
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7373
|1.7565
|505
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7565
|506
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7565
|507
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7565
|508
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7373
|1.7565
|509
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7565
|510
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7565
|511
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7565
|512
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7373
|1.7565
|513
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7565
|514
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7565
|515
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7565
|516
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7565
|517
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7565
|518
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7373
|1.7565
|519
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7373
|1.7565
|520
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7373
|1.7565
|521
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7565
|522
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7565
|523
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7565
|524
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7565
|525
|2006.04.05 12:08
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7565
|526
|2006.04.05 12:08
|buy
|34
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7565
|527
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7565
|528
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7565
|529
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7565
|530
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7565
|531
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7565
|532
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7565
|533
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7565
|534
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7565
|535
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7565
|536
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7378
|1.7565
|537
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7565
|538
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7565
|539
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7565
|540
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7378
|1.7565
|541
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7565
|542
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7565
|543
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7565
|544
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7378
|1.7565
|545
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7565
|546
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7565
|547
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7565
|548
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7565
|549
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7565
|550
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7565
|551
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7378
|1.7565
|552
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7565
|553
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7565
|554
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7565
|555
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7565
|556
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7565
|557
|2006.04.05 12:08
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7565
|558
|2006.04.05 12:08
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7565
|559
|2006.04.05 12:09
|buy
|35
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7566
|560
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7565
|561
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7565
|562
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7565
|563
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7565
|564
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7565
|565
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7565
|566
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7565
|567
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7565
|568
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7565
|569
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7382
|1.7565
|570
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7565
|571
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7565
|572
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7565
|573
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7382
|1.7565
|574
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7565
|575
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7565
|576
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7565
|577
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7382
|1.7565
|578
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7565
|579
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7565
|580
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7565
|581
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7565
|582
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7565
|583
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7565
|584
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7382
|1.7565
|585
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7565
|586
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7565
|587
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7565
|588
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7565
|589
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7565
|590
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7565
|591
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7565
|592
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7565
|593
|2006.04.05 12:09
|buy
|36
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7567
|594
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7565
|595
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7565
|596
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7565
|597
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7565
|598
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7565
|599
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7565
|600
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7565
|601
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7565
|602
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7565
|603
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7386
|1.7565
|604
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7565
|605
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7565
|606
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7565
|607
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7386
|1.7565
|608
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7565
|609
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|610
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7565
|611
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7386
|1.7565
|612
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7565
|613
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|614
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7565
|615
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|616
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7565
|617
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7565
|618
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7386
|1.7565
|619
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7565
|620
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7565
|621
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|622
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7565
|623
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|624
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7565
|625
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7565
|626
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7565
|627
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7565
|628
|2006.04.05 12:09
|buy
|37
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|629
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7565
|630
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7565
|631
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7565
|632
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7565
|633
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7565
|634
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7565
|635
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7565
|636
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7565
|637
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7565
|638
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7390
|1.7565
|639
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7565
|640
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7565
|641
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7565
|642
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7390
|1.7565
|643
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7565
|644
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|645
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7565
|646
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7390
|1.7565
|647
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7565
|648
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|649
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7565
|650
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|651
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7565
|652
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7565
|653
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7390
|1.7565
|654
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7565
|655
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7565
|656
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|657
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7565
|658
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|659
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7565
|660
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7565
|661
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7565
|662
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7565
|663
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7565
|664
|2006.04.05 12:09
|buy
|38
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|665
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7565
|666
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7565
|667
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7565
|668
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7565
|669
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7565
|670
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7565
|671
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7565
|672
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7565
|673
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7565
|674
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7393
|1.7565
|675
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7565
|676
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7565
|677
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7565
|678
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7565
|679
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7565
|680
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|681
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7565
|682
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7565
|683
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7565
|684
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|685
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7565
|686
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|687
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7565
|688
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7565
|689
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7393
|1.7565
|690
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7565
|691
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7565
|692
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|693
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7565
|694
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|695
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7565
|696
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7565
|697
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7565
|698
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7565
|699
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7565
|700
|2006.04.05 12:09
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7565
|701
|2006.04.05 12:09
|buy
|39
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7568
|702
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7565
|703
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7565
|704
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7565
|705
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7565
|706
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7565
|707
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7565
|708
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7565
|709
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7565
|710
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7565
|711
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7397
|1.7565
|712
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7565
|713
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7565
|714
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7565
|715
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7565
|716
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|717
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|718
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|719
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7565
|720
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|721
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|722
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7565
|723
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|724
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7565
|725
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7565
|726
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7397
|1.7565
|727
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7565
|728
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7565
|729
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|730
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|731
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|732
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7565
|733
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7565
|734
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7565
|735
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7565
|736
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|737
|2006.04.05 12:09
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7565
|738
|2006.04.05 12:09
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7565
|739
|2006.04.05 12:10
|buy
|40
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|740
|2006.04.05 12:10
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7565
|741
|2006.04.05 12:10
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7565
|742
|2006.04.05 12:10
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7565
|743
|2006.04.05 12:10
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7565
|744
|2006.04.05 12:10
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7565
|745
|2006.04.05 12:10
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7565
|746
|2006.04.05 12:10
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7565
|747
|2006.04.05 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7565
|748
|2006.04.05 12:10
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7565
|749
|2006.04.05 12:10
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7400
|1.7565
|750
|2006.04.05 12:10
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7565
|751
|2006.04.05 12:10
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7565
|752
|2006.04.05 12:10
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7565
|753
|2006.04.05 12:10
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7565
|754
|2006.04.05 12:10
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|755
|2006.04.05 12:10
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|756
|2006.04.05 12:10
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|757
|2006.04.05 12:10
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7565
|758
|2006.04.05 12:10
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|759
|2006.04.05 12:10
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|760
|2006.04.05 12:10
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7565
|761
|2006.04.05 12:10
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|762
|2006.04.05 12:10
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7565
|763
|2006.04.05 12:10
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7565
|764
|2006.04.05 12:10
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7400
|1.7565
|765
|2006.04.05 12:10
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7565
|766
|2006.04.05 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7565
|767
|2006.04.05 12:10
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|768
|2006.04.05 12:10
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|769
|2006.04.05 12:10
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|770
|2006.04.05 12:10
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7565
|771
|2006.04.05 12:10
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7565
|772
|2006.04.05 12:10
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7565
|773
|2006.04.05 12:10
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7565
|774
|2006.04.05 12:10
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|775
|2006.04.05 12:10
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7565
|776
|2006.04.05 12:10
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7565
|777
|2006.04.05 12:10
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7565
|778
|2006.04.05 12:11
|buy
|41
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|779
|2006.04.05 12:11
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7565
|780
|2006.04.05 12:11
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7565
|781
|2006.04.05 12:11
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7565
|782
|2006.04.05 12:11
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7565
|783
|2006.04.05 12:11
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7565
|784
|2006.04.05 12:11
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7565
|785
|2006.04.05 12:11
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7565
|786
|2006.04.05 12:11
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7565
|787
|2006.04.05 12:11
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7565
|788
|2006.04.05 12:11
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7403
|1.7565
|789
|2006.04.05 12:11
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7565
|790
|2006.04.05 12:11
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7565
|791
|2006.04.05 12:11
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7565
|792
|2006.04.05 12:11
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7565
|793
|2006.04.05 12:11
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|794
|2006.04.05 12:11
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|795
|2006.04.05 12:11
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|796
|2006.04.05 12:11
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7565
|797
|2006.04.05 12:11
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|798
|2006.04.05 12:11
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|799
|2006.04.05 12:11
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7565
|800
|2006.04.05 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|801
|2006.04.05 12:11
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7565
|802
|2006.04.05 12:11
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7565
|803
|2006.04.05 12:11
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7403
|1.7565
|804
|2006.04.05 12:11
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7565
|805
|2006.04.05 12:11
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7565
|806
|2006.04.05 12:11
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|807
|2006.04.05 12:11
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|808
|2006.04.05 12:11
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|809
|2006.04.05 12:11
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7565
|810
|2006.04.05 12:11
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7565
|811
|2006.04.05 12:11
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7565
|812
|2006.04.05 12:11
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7565
|813
|2006.04.05 12:11
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|814
|2006.04.05 12:11
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7565
|815
|2006.04.05 12:11
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7565
|816
|2006.04.05 12:11
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7565
|817
|2006.04.05 12:11
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7565
|818
|2006.04.05 12:12
|buy
|42
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7569
|819
|2006.04.05 12:12
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7565
|820
|2006.04.05 12:12
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7565
|821
|2006.04.05 12:12
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7565
|822
|2006.04.05 12:12
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7565
|823
|2006.04.05 12:12
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7565
|824
|2006.04.05 12:12
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7565
|825
|2006.04.05 12:12
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7565
|826
|2006.04.05 12:12
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7565
|827
|2006.04.05 12:12
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7565
|828
|2006.04.05 12:12
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7406
|1.7565
|829
|2006.04.05 12:12
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7565
|830
|2006.04.05 12:12
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7565
|831
|2006.04.05 12:12
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7565
|832
|2006.04.05 12:12
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|833
|2006.04.05 12:12
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|834
|2006.04.05 12:12
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|835
|2006.04.05 12:12
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|836
|2006.04.05 12:12
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|837
|2006.04.05 12:12
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|838
|2006.04.05 12:12
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|839
|2006.04.05 12:12
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7565
|840
|2006.04.05 12:12
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|841
|2006.04.05 12:12
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7565
|842
|2006.04.05 12:12
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7565
|843
|2006.04.05 12:12
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7406
|1.7565
|844
|2006.04.05 12:12
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7565
|845
|2006.04.05 12:12
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7565
|846
|2006.04.05 12:12
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|847
|2006.04.05 12:12
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|848
|2006.04.05 12:12
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|849
|2006.04.05 12:12
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7565
|850
|2006.04.05 12:12
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7565
|851
|2006.04.05 12:12
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7565
|852
|2006.04.05 12:12
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7565
|853
|2006.04.05 12:12
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|854
|2006.04.05 12:12
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|855
|2006.04.05 12:12
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7565
|856
|2006.04.05 12:12
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|857
|2006.04.05 12:12
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|858
|2006.04.05 12:12
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7565
|859
|2006.04.05 12:18
|buy
|43
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7563
|860
|2006.04.05 12:18
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7565
|861
|2006.04.05 12:18
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7565
|862
|2006.04.05 12:18
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7565
|863
|2006.04.05 12:18
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7565
|864
|2006.04.05 12:18
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7565
|865
|2006.04.05 12:18
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7565
|866
|2006.04.05 12:18
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7565
|867
|2006.04.05 12:18
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7565
|868
|2006.04.05 12:18
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7565
|869
|2006.04.05 12:18
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7409
|1.7565
|870
|2006.04.05 12:18
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7565
|871
|2006.04.05 12:18
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7565
|872
|2006.04.05 12:18
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7565
|873
|2006.04.05 12:18
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|874
|2006.04.05 12:18
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|875
|2006.04.05 12:18
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|876
|2006.04.05 12:18
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|877
|2006.04.05 12:18
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|878
|2006.04.05 12:18
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|879
|2006.04.05 12:18
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|880
|2006.04.05 12:18
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7565
|881
|2006.04.05 12:18
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|882
|2006.04.05 12:18
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7565
|883
|2006.04.05 12:18
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7565
|884
|2006.04.05 12:18
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7409
|1.7565
|885
|2006.04.05 12:18
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7565
|886
|2006.04.05 12:18
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7565
|887
|2006.04.05 12:18
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|888
|2006.04.05 12:18
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|889
|2006.04.05 12:18
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|890
|2006.04.05 12:18
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7565
|891
|2006.04.05 12:18
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7565
|892
|2006.04.05 12:18
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7565
|893
|2006.04.05 12:18
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7565
|894
|2006.04.05 12:18
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|895
|2006.04.05 12:18
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|896
|2006.04.05 12:18
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7565
|897
|2006.04.05 12:18
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|898
|2006.04.05 12:18
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|899
|2006.04.05 12:18
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7565
|900
|2006.04.05 12:18
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7409
|1.7565
|901
|2006.04.05 12:26
|buy
|44
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7563
|902
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7565
|903
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7565
|904
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7565
|905
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7565
|906
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7565
|907
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7565
|908
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7565
|909
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7565
|910
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7565
|911
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7412
|1.7565
|912
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7565
|913
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7565
|914
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7565
|915
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|916
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|917
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|918
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|919
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|920
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|921
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|922
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7565
|923
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|924
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7565
|925
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7565
|926
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7412
|1.7565
|927
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7565
|928
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7565
|929
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|930
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|931
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|932
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7565
|933
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7565
|934
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7565
|935
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7565
|936
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|937
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|938
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7565
|939
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|940
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|941
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7565
|942
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7412
|1.7565
|943
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7412
|1.7565
|944
|2006.04.05 12:26
|buy
|45
|0.10
|1.7522
|1.2522
|1.7562
|945
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7565
|946
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7565
|947
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7565
|948
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7565
|949
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7565
|950
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7565
|951
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7565
|952
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7565
|953
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7565
|954
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7414
|1.7565
|955
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7565
|956
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7565
|957
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7565
|958
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|959
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|960
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|961
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|962
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|963
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|964
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|965
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7565
|966
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|967
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7565
|968
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7565
|969
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7414
|1.7565
|970
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7565
|971
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7565
|972
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|973
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|974
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|975
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7565
|976
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7565
|977
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7565
|978
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7565
|979
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|980
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|981
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7565
|982
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|983
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|984
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7565
|985
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7414
|1.7565
|986
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7414
|1.7565
|987
|2006.04.05 12:26
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7414
|1.7565
|988
|2006.04.05 12:26
|buy
|46
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7563
|989
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7565
|990
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7565
|991
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7565
|992
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7565
|993
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7565
|994
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7565
|995
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7565
|996
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7565
|997
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7565
|998
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7416
|1.7565
|999
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7565
|1000
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7565
|1001
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7565
|1002
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1003
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1004
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1005
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1006
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1007
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1008
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1009
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7565
|1010
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1011
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7565
|1012
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7565
|1013
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7416
|1.7565
|1014
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7565
|1015
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7565
|1016
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1017
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1018
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1019
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7565
|1020
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7565
|1021
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7565
|1022
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7565
|1023
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1024
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1025
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7565
|1026
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1027
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1028
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7565
|1029
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7565
|1030
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7565
|1031
|2006.04.05 12:26
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7416
|1.7565
|1032
|2006.04.05 12:26
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7565
|1033
|2006.04.05 12:27
|buy
|47
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7563
|1034
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7565
|1035
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7565
|1036
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7565
|1037
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7565
|1038
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7565
|1039
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7565
|1040
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7565
|1041
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7565
|1042
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7565
|1043
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7419
|1.7565
|1044
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7565
|1045
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7565
|1046
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7565
|1047
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1048
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1049
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1050
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1051
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1052
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1053
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1054
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7565
|1055
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1056
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7565
|1057
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7565
|1058
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7419
|1.7565
|1059
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7565
|1060
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7565
|1061
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1062
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1063
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1064
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7565
|1065
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7565
|1066
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7565
|1067
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7565
|1068
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1069
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1070
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7565
|1071
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1072
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1073
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7565
|1074
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7565
|1075
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7565
|1076
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7419
|1.7565
|1077
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7565
|1078
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7565
|1079
|2006.04.05 12:27
|buy
|48
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7563
|1080
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7565
|1081
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7565
|1082
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7565
|1083
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7565
|1084
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7565
|1085
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7565
|1086
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7565
|1087
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7565
|1088
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7565
|1089
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7421
|1.7565
|1090
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7565
|1091
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7565
|1092
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7565
|1093
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1094
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1095
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1096
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1097
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1098
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1099
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1100
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7565
|1101
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1102
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7565
|1103
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7565
|1104
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7421
|1.7565
|1105
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7565
|1106
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7565
|1107
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1108
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1109
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1110
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7565
|1111
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7565
|1112
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7565
|1113
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7565
|1114
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1115
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1116
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7565
|1117
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1118
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1119
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7565
|1120
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7565
|1121
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7565
|1122
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7421
|1.7565
|1123
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7565
|1124
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7565
|1125
|2006.04.05 12:27
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7565
|1126
|2006.04.05 12:27
|buy
|49
|0.10
|1.7521
|1.2521
|1.7561
|1127
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7565
|1128
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7565
|1129
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7565
|1130
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7565
|1131
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7565
|1132
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7565
|1133
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7565
|1134
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7565
|1135
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7565
|1136
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7423
|1.7565
|1137
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7565
|1138
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7565
|1139
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7565
|1140
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1141
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1142
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1143
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1144
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1145
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1146
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1147
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7565
|1148
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1149
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7565
|1150
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7565
|1151
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7423
|1.7565
|1152
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7565
|1153
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7565
|1154
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1155
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1156
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1157
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7565
|1158
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7565
|1159
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7565
|1160
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7565
|1161
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1162
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1163
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7565
|1164
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1165
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1166
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7565
|1167
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7565
|1168
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7565
|1169
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7423
|1.7565
|1170
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7565
|1171
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7565
|1172
|2006.04.05 12:27
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7565
|1173
|2006.04.05 12:27
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7423
|1.7565
|1174
|2006.04.05 12:28
|buy
|50
|0.10
|1.7520
|1.2520
|1.7560
|1175
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7565
|1176
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7565
|1177
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7565
|1178
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7565
|1179
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7565
|1180
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7565
|1181
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7565
|1182
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7565
|1183
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7565
|1184
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7425
|1.7565
|1185
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7565
|1186
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7565
|1187
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7565
|1188
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1189
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1190
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1191
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1192
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1193
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1194
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1195
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7565
|1196
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1197
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7565
|1198
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7565
|1199
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7425
|1.7565
|1200
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7565
|1201
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7565
|1202
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1203
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1204
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1205
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7565
|1206
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7565
|1207
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7565
|1208
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7565
|1209
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1210
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1211
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7565
|1212
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1213
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1214
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7565
|1215
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7565
|1216
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7565
|1217
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7425
|1.7565
|1218
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7565
|1219
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7565
|1220
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7565
|1221
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7425
|1.7565
|1222
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7425
|1.7565
|1223
|2006.04.05 12:28
|buy
|51
|0.10
|1.7519
|1.2519
|1.7559
|1224
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7565
|1225
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7565
|1226
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7565
|1227
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7565
|1228
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7565
|1229
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7565
|1230
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7565
|1231
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7565
|1232
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7565
|1233
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7427
|1.7565
|1234
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7565
|1235
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7565
|1236
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7565
|1237
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1238
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1239
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1240
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1241
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1242
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1243
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1244
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7565
|1245
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1246
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7565
|1247
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7565
|1248
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7427
|1.7565
|1249
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7565
|1250
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7565
|1251
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1252
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1253
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1254
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7565
|1255
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7565
|1256
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7565
|1257
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7565
|1258
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1259
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1260
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7565
|1261
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1262
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1263
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7565
|1264
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7565
|1265
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7565
|1266
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7427
|1.7565
|1267
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7565
|1268
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7565
|1269
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7565
|1270
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7427
|1.7565
|1271
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7427
|1.7565
|1272
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7427
|1.7565
|1273
|2006.04.05 12:28
|buy
|52
|0.10
|1.7518
|1.2518
|1.7558
|1274
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7565
|1275
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7565
|1276
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7565
|1277
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7565
|1278
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7565
|1279
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7565
|1280
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7565
|1281
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7565
|1282
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7565
|1283
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7428
|1.7565
|1284
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7565
|1285
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7565
|1286
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7565
|1287
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1288
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1289
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1290
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1291
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1292
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1293
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1294
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7565
|1295
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1296
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7565
|1297
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7565
|1298
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7428
|1.7565
|1299
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7565
|1300
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7565
|1301
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1302
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1303
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1304
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7565
|1305
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7565
|1306
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7565
|1307
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7565
|1308
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1309
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1310
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7565
|1311
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1312
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1313
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7565
|1314
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7565
|1315
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7565
|1316
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7428
|1.7565
|1317
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7565
|1318
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7565
|1319
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7565
|1320
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7428
|1.7565
|1321
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7428
|1.7565
|1322
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7428
|1.7565
|1323
|2006.04.05 12:28
|modify
|52
|0.10
|1.7518
|1.7428
|1.7565
|1324
|2006.04.05 12:28
|buy
|53
|0.10
|1.7520
|1.2520
|1.7560
|1325
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7565
|1326
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7565
|1327
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7565
|1328
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7565
|1329
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7565
|1330
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7565
|1331
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7565
|1332
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7565
|1333
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7565
|1334
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7430
|1.7565
|1335
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7565
|1336
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7565
|1337
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7565
|1338
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1339
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1340
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1341
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1342
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1343
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1344
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1345
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7565
|1346
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1347
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7565
|1348
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7565
|1349
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7430
|1.7565
|1350
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7565
|1351
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7565
|1352
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1353
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1354
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1355
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7565
|1356
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7565
|1357
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7565
|1358
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7565
|1359
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1360
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1361
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7565
|1362
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1363
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1364
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7565
|1365
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7565
|1366
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7565
|1367
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7430
|1.7565
|1368
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7565
|1369
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7565
|1370
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7565
|1371
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7430
|1.7565
|1372
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7430
|1.7565
|1373
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7430
|1.7565
|1374
|2006.04.05 12:28
|modify
|52
|0.10
|1.7518
|1.7430
|1.7565
|1375
|2006.04.05 12:28
|modify
|53
|0.10
|1.7520
|1.7430
|1.7565
|1376
|2006.04.06 11:58
|t/p
|3
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|28.25
|10028.25
|1377
|2006.04.06 11:58
|t/p
|4
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|27.25
|10055.50
|1378
|2006.04.06 11:58
|t/p
|5
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|28.25
|10083.75
|1379
|2006.04.06 11:58
|t/p
|6
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|29.25
|10113.00
|1380
|2006.04.06 11:58
|t/p
|7
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|28.25
|10141.25
|1381
|2006.04.06 11:58
|t/p
|8
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|27.25
|10168.50
|1382
|2006.04.06 11:58
|t/p
|9
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|27.25
|10195.75
|1383
|2006.04.06 11:58
|t/p
|10
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|28.25
|10224.00
|1384
|2006.04.06 11:58
|t/p
|11
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|29.25
|10253.25
|1385
|2006.04.06 11:58
|t/p
|12
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|30.25
|10283.50
|1386
|2006.04.06 11:58
|t/p
|13
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|29.25
|10312.75
|1387
|2006.04.06 11:58
|t/p
|14
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|28.25
|10341.00
|1388
|2006.04.06 11:58
|t/p
|15
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|27.25
|10368.25
|1389
|2006.04.06 11:58
|t/p
|16
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|10403.50
|1390
|2006.04.06 11:58
|t/p
|17
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|10439.75
|1391
|2006.04.06 11:58
|t/p
|18
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|10477.00
|1392
|2006.04.06 11:58
|t/p
|19
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|10513.25
|1393
|2006.04.06 11:58
|t/p
|20
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|10548.50
|1394
|2006.04.06 11:58
|t/p
|21
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|10584.75
|1395
|2006.04.06 11:58
|t/p
|22
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|10622.00
|1396
|2006.04.06 11:58
|t/p
|23
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|38.25
|10660.25
|1397
|2006.04.06 11:58
|t/p
|24
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|10697.50
|1398
|2006.04.06 11:58
|t/p
|25
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|38.25
|10735.75
|1399
|2006.04.06 11:58
|t/p
|26
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|39.25
|10775.00
|1400
|2006.04.06 11:58
|t/p
|27
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|40.25
|10815.25
|1401
|2006.04.06 11:58
|t/p
|28
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|39.25
|10854.50
|1402
|2006.04.06 11:58
|t/p
|29
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|38.25
|10892.75
|1403
|2006.04.06 11:58
|t/p
|30
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|10930.00
|1404
|2006.04.06 11:58
|t/p
|31
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|10966.25
|1405
|2006.04.06 11:58
|t/p
|32
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|11003.50
|1406
|2006.04.06 11:58
|t/p
|33
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|38.25
|11041.75
|1407
|2006.04.06 11:58
|t/p
|34
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|39.25
|11081.00
|1408
|2006.04.06 11:58
|t/p
|35
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|38.25
|11119.25
|1409
|2006.04.06 11:58
|t/p
|36
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|37.25
|11156.50
|1410
|2006.04.06 11:58
|t/p
|37
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|11192.75
|1411
|2006.04.06 11:58
|t/p
|38
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|11228.00
|1412
|2006.04.06 11:58
|t/p
|39
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|36.25
|11264.25
|1413
|2006.04.06 11:58
|t/p
|40
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|11299.50
|1414
|2006.04.06 11:58
|t/p
|41
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|11334.75
|1415
|2006.04.06 11:58
|t/p
|42
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|35.25
|11370.00
|1416
|2006.04.06 11:58
|t/p
|43
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|41.25
|11411.25
|1417
|2006.04.06 11:58
|t/p
|44
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|41.25
|11452.50
|1418
|2006.04.06 11:58
|t/p
|45
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|42.25
|11494.75
|1419
|2006.04.06 11:58
|t/p
|46
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|41.25
|11536.00
|1420
|2006.04.06 11:58
|t/p
|47
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|41.25
|11577.25
|1421
|2006.04.06 11:58
|t/p
|48
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|41.25
|11618.50
|1422
|2006.04.06 11:58
|t/p
|49
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|43.25
|11661.75
|1423
|2006.04.06 11:58
|t/p
|50
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|44.25
|11706.00
|1424
|2006.04.06 11:58
|t/p
|51
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|45.25
|11751.25
|1425
|2006.04.06 11:58
|t/p
|52
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|46.25
|11797.50
|1426
|2006.04.06 11:58
|t/p
|53
|0.10
|1.7565
|1.7430
|1.7565
|44.25
|11841.75
|1427
|2006.04.10 20:08
|t/p
|1
|0.10
|1.7393
|1.9933
|1.7393
|-59.30
|11782.45
|1428
|2006.04.10 20:08
|t/p
|2
|0.10
|1.7393
|1.9933
|1.7393
|140.60
|11923.05
|1429
|2006.04.12 15:36
|buy
|54
|0.10
|1.7487
|1.2487
|1.7527
|1430
|2006.04.12 17:07
|t/p
|54
|0.10
|1.7527
|1.2487
|1.7527
|40.00
|11963.05
|1431
|2006.04.17 14:40
|sell
|55
|0.10
|1.7643
|2.2643
|1.7603
|1432
|2006.04.19 17:06
|sell
|56
|0.10
|1.7897
|2.2897
|1.7857
|1433
|2006.04.19 17:06
|modify
|55
|0.10
|1.7643
|2.0270
|1.7730
|1434
|2006.04.19 17:06
|modify
|56
|0.10
|1.7897
|2.0270
|1.7730
|1435
|2006.04.26 23:59
|close at stop
|56
|0.10
|1.7849
|2.0270
|1.7730
|48.70
|12011.75
|1436
|2006.04.26 23:59
|close at stop
|55
|0.10
|1.7849
|2.0270
|1.7730
|-204.90
|11806.85