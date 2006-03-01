|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=35; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=2;
|Bars in test
|7847
|Ticks modelled
|168189
|Modelling quality
|78.40%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1536.65
|Gross profit
|1805.95
|Gross loss
|-269.30
|Profit factor
|6.71
|Expected payoff
|27.44
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|204.90 (1.7%)
|Total trades
|56
|Short positions (won %)
|4 (50.00%)
|Long positions (won %)
|52 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|54 (96.43%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.57%)
|Largest
|profit trade
|135.50
|loss trade
|-204.90
|Average
|profit trade
|33.44
|loss trade
|-134.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|51 (1586.75)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-204.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1586.75 (51)
|consecutive loss (count of losses)
|-204.90 (1)
|Average
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 17:43
|sell
|1
|0.10
|1.7333
|2.2333
|1.7298
|2
|2006.04.04 15:28
|sell
|2
|0.10
|1.7533
|2.2533
|1.7498
|3
|2006.04.04 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.7333
|1.9933
|1.7398
|4
|2006.04.04 15:28
|modify
|2
|0.10
|1.7533
|1.9933
|1.7398
|5
|2006.04.05 11:38
|buy
|3
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7571
|6
|2006.04.05 11:39
|buy
|4
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7572
|7
|2006.04.05 11:39
|buy
|5
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7571
|8
|2006.04.05 11:39
|buy
|6
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7570
|9
|2006.04.05 11:39
|buy
|7
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7571
|10
|2006.04.05 11:39
|buy
|8
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7572
|11
|2006.04.05 11:39
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7545
|12
|2006.04.05 11:39
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6885
|1.7545
|13
|2006.04.05 11:39
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7545
|14
|2006.04.05 11:39
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6885
|1.7545
|15
|2006.04.05 11:39
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.6885
|1.7545
|16
|2006.04.05 11:39
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.6885
|1.7545
|17
|2006.04.05 11:40
|buy
|9
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7572
|18
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7548
|19
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7548
|20
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7548
|21
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.6958
|1.7548
|22
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.6958
|1.7548
|23
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7548
|24
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.6958
|1.7548
|25
|2006.04.05 11:40
|buy
|10
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7571
|26
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7551
|27
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7551
|28
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7551
|29
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7016
|1.7551
|30
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7551
|31
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7551
|32
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7016
|1.7551
|33
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7016
|1.7551
|34
|2006.04.05 11:40
|buy
|11
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7570
|35
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7552
|36
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7552
|37
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7552
|38
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7063
|1.7552
|39
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7552
|40
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7552
|41
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7063
|1.7552
|42
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7063
|1.7552
|43
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7063
|1.7552
|44
|2006.04.05 11:40
|buy
|12
|0.10
|1.7534
|1.2534
|1.7569
|45
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7554
|46
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7554
|47
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7554
|48
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7102
|1.7554
|49
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7554
|50
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7554
|51
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7102
|1.7554
|52
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7102
|1.7554
|53
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7102
|1.7554
|54
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7102
|1.7554
|55
|2006.04.05 11:40
|buy
|13
|0.10
|1.7535
|1.2535
|1.7570
|56
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7555
|57
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7555
|58
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7555
|59
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7555
|60
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7555
|61
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7555
|62
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7135
|1.7555
|63
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7135
|1.7555
|64
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7555
|65
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7135
|1.7555
|66
|2006.04.05 11:40
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7135
|1.7555
|67
|2006.04.05 11:40
|buy
|14
|0.10
|1.7536
|1.2536
|1.7571
|68
|2006.04.05 11:40
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7556
|69
|2006.04.05 11:40
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7556
|70
|2006.04.05 11:40
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7556
|71
|2006.04.05 11:40
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7556
|72
|2006.04.05 11:40
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7556
|73
|2006.04.05 11:40
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7556
|74
|2006.04.05 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7164
|1.7556
|75
|2006.04.05 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7556
|76
|2006.04.05 11:40
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7556
|77
|2006.04.05 11:40
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7164
|1.7556
|78
|2006.04.05 11:40
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7164
|1.7556
|79
|2006.04.05 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7164
|1.7556
|80
|2006.04.05 11:41
|buy
|15
|0.10
|1.7537
|1.2537
|1.7572
|81
|2006.04.05 11:41
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7557
|82
|2006.04.05 11:41
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7557
|83
|2006.04.05 11:41
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7557
|84
|2006.04.05 11:41
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7557
|85
|2006.04.05 11:41
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7557
|86
|2006.04.05 11:41
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7557
|87
|2006.04.05 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7557
|88
|2006.04.05 11:41
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7557
|89
|2006.04.05 11:41
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7557
|90
|2006.04.05 11:41
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7189
|1.7557
|91
|2006.04.05 11:41
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7189
|1.7557
|92
|2006.04.05 11:41
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7189
|1.7557
|93
|2006.04.05 11:41
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7189
|1.7557
|94
|2006.04.05 12:05
|buy
|16
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|95
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7558
|96
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7558
|97
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7558
|98
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7558
|99
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7558
|100
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7558
|101
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7558
|102
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7558
|103
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7558
|104
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7210
|1.7558
|105
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7210
|1.7558
|106
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7210
|1.7558
|107
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7210
|1.7558
|108
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7210
|1.7558
|109
|2006.04.05 12:05
|buy
|17
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|110
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7558
|111
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7558
|112
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7558
|113
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7558
|114
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7558
|115
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7558
|116
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7558
|117
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7558
|118
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7558
|119
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7229
|1.7558
|120
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7229
|1.7558
|121
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7229
|1.7558
|122
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7229
|1.7558
|123
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7229
|1.7558
|124
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7229
|1.7558
|125
|2006.04.05 12:05
|buy
|18
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|126
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7558
|127
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7558
|128
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7558
|129
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7558
|130
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7558
|131
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7558
|132
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7558
|133
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7558
|134
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7558
|135
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7245
|1.7558
|136
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7245
|1.7558
|137
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7245
|1.7558
|138
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7245
|1.7558
|139
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7245
|1.7558
|140
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7245
|1.7558
|141
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7245
|1.7558
|142
|2006.04.05 12:05
|buy
|19
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|143
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7558
|144
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7558
|145
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7558
|146
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7558
|147
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7558
|148
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7558
|149
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7558
|150
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7558
|151
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7558
|152
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7260
|1.7558
|153
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7260
|1.7558
|154
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7260
|1.7558
|155
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7260
|1.7558
|156
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7260
|1.7558
|157
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7260
|1.7558
|158
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7260
|1.7558
|159
|2006.04.05 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7260
|1.7558
|160
|2006.04.05 12:05
|buy
|20
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|161
|2006.04.05 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7559
|162
|2006.04.05 12:05
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7559
|163
|2006.04.05 12:05
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7559
|164
|2006.04.05 12:05
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7559
|165
|2006.04.05 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7559
|166
|2006.04.05 12:05
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7559
|167
|2006.04.05 12:05
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7559
|168
|2006.04.05 12:05
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7559
|169
|2006.04.05 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7559
|170
|2006.04.05 12:05
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7274
|1.7559
|171
|2006.04.05 12:05
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7274
|1.7559
|172
|2006.04.05 12:05
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7274
|1.7559
|173
|2006.04.05 12:05
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7274
|1.7559
|174
|2006.04.05 12:05
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7274
|1.7559
|175
|2006.04.05 12:05
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7274
|1.7559
|176
|2006.04.05 12:05
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7274
|1.7559
|177
|2006.04.05 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7274
|1.7559
|178
|2006.04.05 12:05
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7274
|1.7559
|179
|2006.04.05 12:06
|buy
|21
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|180
|2006.04.05 12:06
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7559
|181
|2006.04.05 12:06
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7559
|182
|2006.04.05 12:06
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7559
|183
|2006.04.05 12:06
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7559
|184
|2006.04.05 12:06
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7559
|185
|2006.04.05 12:06
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7559
|186
|2006.04.05 12:06
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7559
|187
|2006.04.05 12:06
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7559
|188
|2006.04.05 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7559
|189
|2006.04.05 12:06
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7286
|1.7559
|190
|2006.04.05 12:06
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7286
|1.7559
|191
|2006.04.05 12:06
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7286
|1.7559
|192
|2006.04.05 12:06
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7286
|1.7559
|193
|2006.04.05 12:06
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7286
|1.7559
|194
|2006.04.05 12:06
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7559
|195
|2006.04.05 12:06
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7286
|1.7559
|196
|2006.04.05 12:06
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7559
|197
|2006.04.05 12:06
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7286
|1.7559
|198
|2006.04.05 12:06
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7286
|1.7559
|199
|2006.04.05 12:06
|buy
|22
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|200
|2006.04.05 12:06
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7559
|201
|2006.04.05 12:06
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7559
|202
|2006.04.05 12:06
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7559
|203
|2006.04.05 12:06
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7559
|204
|2006.04.05 12:06
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7559
|205
|2006.04.05 12:06
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7559
|206
|2006.04.05 12:06
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7559
|207
|2006.04.05 12:06
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7559
|208
|2006.04.05 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7559
|209
|2006.04.05 12:06
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7297
|1.7559
|210
|2006.04.05 12:06
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7297
|1.7559
|211
|2006.04.05 12:06
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7297
|1.7559
|212
|2006.04.05 12:06
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7297
|1.7559
|213
|2006.04.05 12:06
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7297
|1.7559
|214
|2006.04.05 12:06
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7559
|215
|2006.04.05 12:06
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7297
|1.7559
|216
|2006.04.05 12:06
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7559
|217
|2006.04.05 12:06
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7297
|1.7559
|218
|2006.04.05 12:06
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7297
|1.7559
|219
|2006.04.05 12:06
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7297
|1.7559
|220
|2006.04.05 12:07
|buy
|23
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7561
|221
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7559
|222
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7559
|223
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7559
|224
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7559
|225
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7559
|226
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7559
|227
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7559
|228
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7559
|229
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7559
|230
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7307
|1.7559
|231
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7307
|1.7559
|232
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7307
|1.7559
|233
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7307
|1.7559
|234
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7307
|1.7559
|235
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7559
|236
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7307
|1.7559
|237
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7559
|238
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7307
|1.7559
|239
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7307
|1.7559
|240
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7307
|1.7559
|241
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7307
|1.7559
|242
|2006.04.05 12:07
|buy
|24
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|243
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7559
|244
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7559
|245
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7559
|246
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7559
|247
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7559
|248
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7559
|249
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7559
|250
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7559
|251
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7559
|252
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7316
|1.7559
|253
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7316
|1.7559
|254
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7316
|1.7559
|255
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7316
|1.7559
|256
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7316
|1.7559
|257
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7559
|258
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7559
|259
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7559
|260
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7316
|1.7559
|261
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7316
|1.7559
|262
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7559
|263
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7316
|1.7559
|264
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7316
|1.7559
|265
|2006.04.05 12:07
|buy
|25
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7561
|266
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7559
|267
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7559
|268
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7559
|269
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7559
|270
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7559
|271
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7559
|272
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7559
|273
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7559
|274
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7559
|275
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7324
|1.7559
|276
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7324
|1.7559
|277
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7324
|1.7559
|278
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7324
|1.7559
|279
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7324
|1.7559
|280
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7559
|281
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7559
|282
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7559
|283
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7324
|1.7559
|284
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7324
|1.7559
|285
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7559
|286
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7324
|1.7559
|287
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7324
|1.7559
|288
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7324
|1.7559
|289
|2006.04.05 12:07
|buy
|26
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7560
|290
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7559
|291
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7559
|292
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7559
|293
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7559
|294
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7559
|295
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7559
|296
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7559
|297
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7559
|298
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7559
|299
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7332
|1.7559
|300
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7332
|1.7559
|301
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7332
|1.7559
|302
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7332
|1.7559
|303
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7332
|1.7559
|304
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7559
|305
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7559
|306
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7559
|307
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7332
|1.7559
|308
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7332
|1.7559
|309
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7559
|310
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7332
|1.7559
|311
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7332
|1.7559
|312
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7332
|1.7559
|313
|2006.04.05 12:07
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7332
|1.7559
|314
|2006.04.05 12:07
|buy
|27
|0.10
|1.7524
|1.2524
|1.7559
|315
|2006.04.05 12:07
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7559
|316
|2006.04.05 12:07
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7559
|317
|2006.04.05 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7559
|318
|2006.04.05 12:07
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7559
|319
|2006.04.05 12:07
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7559
|320
|2006.04.05 12:07
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7559
|321
|2006.04.05 12:07
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7559
|322
|2006.04.05 12:07
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7559
|323
|2006.04.05 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7559
|324
|2006.04.05 12:07
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7339
|1.7559
|325
|2006.04.05 12:07
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7339
|1.7559
|326
|2006.04.05 12:07
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7339
|1.7559
|327
|2006.04.05 12:07
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7339
|1.7559
|328
|2006.04.05 12:07
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7339
|1.7559
|329
|2006.04.05 12:07
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7559
|330
|2006.04.05 12:07
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7559
|331
|2006.04.05 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7559
|332
|2006.04.05 12:07
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7339
|1.7559
|333
|2006.04.05 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7339
|1.7559
|334
|2006.04.05 12:07
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7559
|335
|2006.04.05 12:07
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7339
|1.7559
|336
|2006.04.05 12:07
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7339
|1.7559
|337
|2006.04.05 12:07
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7339
|1.7559
|338
|2006.04.05 12:07
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7339
|1.7559
|339
|2006.04.05 12:07
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7339
|1.7559
|340
|2006.04.05 12:08
|buy
|28
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7560
|341
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7559
|342
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7559
|343
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7559
|344
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7559
|345
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7559
|346
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7559
|347
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7559
|348
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7559
|349
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7559
|350
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7346
|1.7559
|351
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7346
|1.7559
|352
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7346
|1.7559
|353
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7346
|1.7559
|354
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7346
|1.7559
|355
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7559
|356
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7559
|357
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7559
|358
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7346
|1.7559
|359
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7346
|1.7559
|360
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7559
|361
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7346
|1.7559
|362
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7346
|1.7559
|363
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7346
|1.7559
|364
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7346
|1.7559
|365
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7346
|1.7559
|366
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7346
|1.7559
|367
|2006.04.05 12:08
|buy
|29
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7561
|368
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7559
|369
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7559
|370
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7559
|371
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7559
|372
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7559
|373
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7559
|374
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7559
|375
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7559
|376
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7559
|377
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7352
|1.7559
|378
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7352
|1.7559
|379
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7352
|1.7559
|380
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7352
|1.7559
|381
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7352
|1.7559
|382
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7559
|383
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7559
|384
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7559
|385
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7352
|1.7559
|386
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7352
|1.7559
|387
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7559
|388
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7559
|389
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7352
|1.7559
|390
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7559
|391
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7352
|1.7559
|392
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7352
|1.7559
|393
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7352
|1.7559
|394
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7352
|1.7559
|395
|2006.04.05 12:08
|buy
|30
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|396
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7559
|397
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7559
|398
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7559
|399
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7559
|400
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7559
|401
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7559
|402
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7559
|403
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7559
|404
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7559
|405
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7358
|1.7559
|406
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7358
|1.7559
|407
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7358
|1.7559
|408
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7358
|1.7559
|409
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7358
|1.7559
|410
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7559
|411
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7559
|412
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7559
|413
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7358
|1.7559
|414
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7358
|1.7559
|415
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7559
|416
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7559
|417
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7559
|418
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7559
|419
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7358
|1.7559
|420
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7358
|1.7559
|421
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7358
|1.7559
|422
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7358
|1.7559
|423
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7358
|1.7559
|424
|2006.04.05 12:08
|buy
|31
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|425
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7560
|426
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7560
|427
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7560
|428
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7560
|429
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7560
|430
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7560
|431
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7560
|432
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7560
|433
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7560
|434
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7363
|1.7560
|435
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7363
|1.7560
|436
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7363
|1.7560
|437
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7363
|1.7560
|438
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7363
|1.7560
|439
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7560
|440
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7560
|441
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7560
|442
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7363
|1.7560
|443
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7560
|444
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7560
|445
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7560
|446
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7560
|447
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7560
|448
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7363
|1.7560
|449
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7363
|1.7560
|450
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7363
|1.7560
|451
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7363
|1.7560
|452
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7363
|1.7560
|453
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7363
|1.7560
|454
|2006.04.05 12:08
|buy
|32
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|455
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7560
|456
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7560
|457
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7560
|458
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7560
|459
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7560
|460
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7560
|461
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7560
|462
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7560
|463
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7560
|464
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7368
|1.7560
|465
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7368
|1.7560
|466
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7368
|1.7560
|467
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7368
|1.7560
|468
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7368
|1.7560
|469
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7560
|470
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7560
|471
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7560
|472
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7368
|1.7560
|473
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7560
|474
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7560
|475
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7560
|476
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7560
|477
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7560
|478
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7368
|1.7560
|479
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7368
|1.7560
|480
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7368
|1.7560
|481
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7368
|1.7560
|482
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7560
|483
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7368
|1.7560
|484
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7368
|1.7560
|485
|2006.04.05 12:08
|buy
|33
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7561
|486
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7560
|487
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7560
|488
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7560
|489
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7560
|490
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7560
|491
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7560
|492
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7560
|493
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7560
|494
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7560
|495
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7373
|1.7560
|496
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7373
|1.7560
|497
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7373
|1.7560
|498
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7373
|1.7560
|499
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7373
|1.7560
|500
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7560
|501
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7560
|502
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7560
|503
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7373
|1.7560
|504
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7560
|505
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7560
|506
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7560
|507
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7560
|508
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7560
|509
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7373
|1.7560
|510
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7373
|1.7560
|511
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7373
|1.7560
|512
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7560
|513
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7560
|514
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7373
|1.7560
|515
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7373
|1.7560
|516
|2006.04.05 12:08
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7373
|1.7560
|517
|2006.04.05 12:08
|buy
|34
|0.10
|1.7525
|1.2525
|1.7560
|518
|2006.04.05 12:08
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7560
|519
|2006.04.05 12:08
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7560
|520
|2006.04.05 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7560
|521
|2006.04.05 12:08
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7560
|522
|2006.04.05 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7560
|523
|2006.04.05 12:08
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7560
|524
|2006.04.05 12:08
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7560
|525
|2006.04.05 12:08
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7560
|526
|2006.04.05 12:08
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7560
|527
|2006.04.05 12:08
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7378
|1.7560
|528
|2006.04.05 12:08
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7378
|1.7560
|529
|2006.04.05 12:08
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7378
|1.7560
|530
|2006.04.05 12:08
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7378
|1.7560
|531
|2006.04.05 12:08
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7378
|1.7560
|532
|2006.04.05 12:08
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7560
|533
|2006.04.05 12:08
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7560
|534
|2006.04.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7560
|535
|2006.04.05 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7378
|1.7560
|536
|2006.04.05 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7560
|537
|2006.04.05 12:08
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7560
|538
|2006.04.05 12:08
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7560
|539
|2006.04.05 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7560
|540
|2006.04.05 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7560
|541
|2006.04.05 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7560
|542
|2006.04.05 12:08
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7378
|1.7560
|543
|2006.04.05 12:08
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7560
|544
|2006.04.05 12:08
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7560
|545
|2006.04.05 12:08
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7560
|546
|2006.04.05 12:08
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7378
|1.7560
|547
|2006.04.05 12:08
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7378
|1.7560
|548
|2006.04.05 12:08
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7378
|1.7560
|549
|2006.04.05 12:08
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7378
|1.7560
|550
|2006.04.05 12:09
|buy
|35
|0.10
|1.7526
|1.2526
|1.7561
|551
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7560
|552
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7560
|553
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7560
|554
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7560
|555
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7560
|556
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7560
|557
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7560
|558
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7560
|559
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7560
|560
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7382
|1.7560
|561
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7382
|1.7560
|562
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7382
|1.7560
|563
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7382
|1.7560
|564
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7382
|1.7560
|565
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7560
|566
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7560
|567
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7560
|568
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7382
|1.7560
|569
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7560
|570
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7560
|571
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7560
|572
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7560
|573
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7560
|574
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7560
|575
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7382
|1.7560
|576
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7560
|577
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7560
|578
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7560
|579
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7382
|1.7560
|580
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7382
|1.7560
|581
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7560
|582
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7382
|1.7560
|583
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7382
|1.7560
|584
|2006.04.05 12:09
|buy
|36
|0.10
|1.7527
|1.2527
|1.7562
|585
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7560
|586
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7560
|587
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7560
|588
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7560
|589
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7560
|590
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7560
|591
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7560
|592
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7560
|593
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7560
|594
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7386
|1.7560
|595
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7386
|1.7560
|596
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7386
|1.7560
|597
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7386
|1.7560
|598
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7386
|1.7560
|599
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7560
|600
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|601
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7560
|602
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7386
|1.7560
|603
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7560
|604
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|605
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7560
|606
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|607
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7560
|608
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7560
|609
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7386
|1.7560
|610
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7560
|611
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7560
|612
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|613
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7386
|1.7560
|614
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|615
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7560
|616
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7386
|1.7560
|617
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7386
|1.7560
|618
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7386
|1.7560
|619
|2006.04.05 12:09
|buy
|37
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|620
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7560
|621
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7560
|622
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7560
|623
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7560
|624
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7560
|625
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7560
|626
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7560
|627
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7560
|628
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7560
|629
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7390
|1.7560
|630
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7390
|1.7560
|631
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7390
|1.7560
|632
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7390
|1.7560
|633
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7390
|1.7560
|634
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7560
|635
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|636
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7560
|637
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7390
|1.7560
|638
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7560
|639
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|640
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7560
|641
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|642
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7560
|643
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7560
|644
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7390
|1.7560
|645
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7560
|646
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7560
|647
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|648
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7560
|649
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|650
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7560
|651
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7390
|1.7560
|652
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7390
|1.7560
|653
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7390
|1.7560
|654
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7390
|1.7560
|655
|2006.04.05 12:09
|buy
|38
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|656
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7560
|657
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7560
|658
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7560
|659
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7560
|660
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7560
|661
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7560
|662
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7560
|663
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7560
|664
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7560
|665
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7393
|1.7560
|666
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7393
|1.7560
|667
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7393
|1.7560
|668
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7393
|1.7560
|669
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7560
|670
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7560
|671
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|672
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7560
|673
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7560
|674
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7560
|675
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|676
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7560
|677
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|678
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7560
|679
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7560
|680
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7393
|1.7560
|681
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7560
|682
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7560
|683
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|684
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7560
|685
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|686
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7560
|687
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7393
|1.7560
|688
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7393
|1.7560
|689
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7393
|1.7560
|690
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7393
|1.7560
|691
|2006.04.05 12:09
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7393
|1.7560
|692
|2006.04.05 12:09
|buy
|39
|0.10
|1.7528
|1.2528
|1.7563
|693
|2006.04.05 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7560
|694
|2006.04.05 12:09
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7560
|695
|2006.04.05 12:09
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7560
|696
|2006.04.05 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7560
|697
|2006.04.05 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7560
|698
|2006.04.05 12:09
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7560
|699
|2006.04.05 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7560
|700
|2006.04.05 12:09
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7560
|701
|2006.04.05 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7560
|702
|2006.04.05 12:09
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7397
|1.7560
|703
|2006.04.05 12:09
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7397
|1.7560
|704
|2006.04.05 12:09
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7397
|1.7560
|705
|2006.04.05 12:09
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7397
|1.7560
|706
|2006.04.05 12:09
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7560
|707
|2006.04.05 12:09
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|708
|2006.04.05 12:09
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|709
|2006.04.05 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|710
|2006.04.05 12:09
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7560
|711
|2006.04.05 12:09
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|712
|2006.04.05 12:09
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|713
|2006.04.05 12:09
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7560
|714
|2006.04.05 12:09
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|715
|2006.04.05 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7560
|716
|2006.04.05 12:09
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7560
|717
|2006.04.05 12:09
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7397
|1.7560
|718
|2006.04.05 12:09
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7560
|719
|2006.04.05 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7560
|720
|2006.04.05 12:09
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|721
|2006.04.05 12:09
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|722
|2006.04.05 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|723
|2006.04.05 12:09
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7560
|724
|2006.04.05 12:09
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7397
|1.7560
|725
|2006.04.05 12:09
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7397
|1.7560
|726
|2006.04.05 12:09
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7397
|1.7560
|727
|2006.04.05 12:09
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|728
|2006.04.05 12:09
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7397
|1.7560
|729
|2006.04.05 12:09
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7397
|1.7560
|730
|2006.04.05 12:10
|buy
|40
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|731
|2006.04.05 12:10
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7560
|732
|2006.04.05 12:10
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7560
|733
|2006.04.05 12:10
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7560
|734
|2006.04.05 12:10
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7560
|735
|2006.04.05 12:10
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7560
|736
|2006.04.05 12:10
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7560
|737
|2006.04.05 12:10
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7560
|738
|2006.04.05 12:10
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7560
|739
|2006.04.05 12:10
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7560
|740
|2006.04.05 12:10
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7400
|1.7560
|741
|2006.04.05 12:10
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7400
|1.7560
|742
|2006.04.05 12:10
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7400
|1.7560
|743
|2006.04.05 12:10
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7400
|1.7560
|744
|2006.04.05 12:10
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7560
|745
|2006.04.05 12:10
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|746
|2006.04.05 12:10
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|747
|2006.04.05 12:10
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|748
|2006.04.05 12:10
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7560
|749
|2006.04.05 12:10
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|750
|2006.04.05 12:10
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|751
|2006.04.05 12:10
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7560
|752
|2006.04.05 12:10
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|753
|2006.04.05 12:10
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7560
|754
|2006.04.05 12:10
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7560
|755
|2006.04.05 12:10
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7400
|1.7560
|756
|2006.04.05 12:10
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7560
|757
|2006.04.05 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7560
|758
|2006.04.05 12:10
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|759
|2006.04.05 12:10
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|760
|2006.04.05 12:10
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|761
|2006.04.05 12:10
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7560
|762
|2006.04.05 12:10
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7400
|1.7560
|763
|2006.04.05 12:10
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7400
|1.7560
|764
|2006.04.05 12:10
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7400
|1.7560
|765
|2006.04.05 12:10
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|766
|2006.04.05 12:10
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7560
|767
|2006.04.05 12:10
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7400
|1.7560
|768
|2006.04.05 12:10
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7400
|1.7560
|769
|2006.04.05 12:11
|buy
|41
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|770
|2006.04.05 12:11
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7560
|771
|2006.04.05 12:11
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7560
|772
|2006.04.05 12:11
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7560
|773
|2006.04.05 12:11
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7560
|774
|2006.04.05 12:11
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7560
|775
|2006.04.05 12:11
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7560
|776
|2006.04.05 12:11
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7560
|777
|2006.04.05 12:11
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7560
|778
|2006.04.05 12:11
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7560
|779
|2006.04.05 12:11
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7403
|1.7560
|780
|2006.04.05 12:11
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7403
|1.7560
|781
|2006.04.05 12:11
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7403
|1.7560
|782
|2006.04.05 12:11
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7403
|1.7560
|783
|2006.04.05 12:11
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7560
|784
|2006.04.05 12:11
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|785
|2006.04.05 12:11
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|786
|2006.04.05 12:11
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|787
|2006.04.05 12:11
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7560
|788
|2006.04.05 12:11
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|789
|2006.04.05 12:11
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|790
|2006.04.05 12:11
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7560
|791
|2006.04.05 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|792
|2006.04.05 12:11
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7560
|793
|2006.04.05 12:11
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7560
|794
|2006.04.05 12:11
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7403
|1.7560
|795
|2006.04.05 12:11
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7560
|796
|2006.04.05 12:11
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7560
|797
|2006.04.05 12:11
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|798
|2006.04.05 12:11
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|799
|2006.04.05 12:11
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|800
|2006.04.05 12:11
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7560
|801
|2006.04.05 12:11
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7403
|1.7560
|802
|2006.04.05 12:11
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7403
|1.7560
|803
|2006.04.05 12:11
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7403
|1.7560
|804
|2006.04.05 12:11
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|805
|2006.04.05 12:11
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7560
|806
|2006.04.05 12:11
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7403
|1.7560
|807
|2006.04.05 12:11
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7560
|808
|2006.04.05 12:11
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7403
|1.7560
|809
|2006.04.05 12:12
|buy
|42
|0.10
|1.7529
|1.2529
|1.7564
|810
|2006.04.05 12:12
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7560
|811
|2006.04.05 12:12
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7560
|812
|2006.04.05 12:12
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7560
|813
|2006.04.05 12:12
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7560
|814
|2006.04.05 12:12
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7560
|815
|2006.04.05 12:12
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7560
|816
|2006.04.05 12:12
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7560
|817
|2006.04.05 12:12
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7560
|818
|2006.04.05 12:12
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7560
|819
|2006.04.05 12:12
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7406
|1.7560
|820
|2006.04.05 12:12
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7406
|1.7560
|821
|2006.04.05 12:12
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7406
|1.7560
|822
|2006.04.05 12:12
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7406
|1.7560
|823
|2006.04.05 12:12
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|824
|2006.04.05 12:12
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|825
|2006.04.05 12:12
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|826
|2006.04.05 12:12
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|827
|2006.04.05 12:12
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|828
|2006.04.05 12:12
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|829
|2006.04.05 12:12
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|830
|2006.04.05 12:12
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7560
|831
|2006.04.05 12:12
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|832
|2006.04.05 12:12
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7560
|833
|2006.04.05 12:12
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7560
|834
|2006.04.05 12:12
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7406
|1.7560
|835
|2006.04.05 12:12
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7560
|836
|2006.04.05 12:12
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7560
|837
|2006.04.05 12:12
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|838
|2006.04.05 12:12
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|839
|2006.04.05 12:12
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|840
|2006.04.05 12:12
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7560
|841
|2006.04.05 12:12
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7406
|1.7560
|842
|2006.04.05 12:12
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7406
|1.7560
|843
|2006.04.05 12:12
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7406
|1.7560
|844
|2006.04.05 12:12
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|845
|2006.04.05 12:12
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|846
|2006.04.05 12:12
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7406
|1.7560
|847
|2006.04.05 12:12
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|848
|2006.04.05 12:12
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|849
|2006.04.05 12:12
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7406
|1.7560
|850
|2006.04.05 12:18
|buy
|43
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7558
|851
|2006.04.05 12:18
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7560
|852
|2006.04.05 12:18
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7560
|853
|2006.04.05 12:18
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7560
|854
|2006.04.05 12:18
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7560
|855
|2006.04.05 12:18
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7560
|856
|2006.04.05 12:18
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7560
|857
|2006.04.05 12:18
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7560
|858
|2006.04.05 12:18
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7560
|859
|2006.04.05 12:18
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7560
|860
|2006.04.05 12:18
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7409
|1.7560
|861
|2006.04.05 12:18
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7409
|1.7560
|862
|2006.04.05 12:18
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7409
|1.7560
|863
|2006.04.05 12:18
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7409
|1.7560
|864
|2006.04.05 12:18
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|865
|2006.04.05 12:18
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|866
|2006.04.05 12:18
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|867
|2006.04.05 12:18
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|868
|2006.04.05 12:18
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|869
|2006.04.05 12:18
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|870
|2006.04.05 12:18
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|871
|2006.04.05 12:18
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7560
|872
|2006.04.05 12:18
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|873
|2006.04.05 12:18
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7560
|874
|2006.04.05 12:18
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7560
|875
|2006.04.05 12:18
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7409
|1.7560
|876
|2006.04.05 12:18
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7560
|877
|2006.04.05 12:18
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7560
|878
|2006.04.05 12:18
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|879
|2006.04.05 12:18
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|880
|2006.04.05 12:18
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|881
|2006.04.05 12:18
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7560
|882
|2006.04.05 12:18
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7409
|1.7560
|883
|2006.04.05 12:18
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7409
|1.7560
|884
|2006.04.05 12:18
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7409
|1.7560
|885
|2006.04.05 12:18
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|886
|2006.04.05 12:18
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|887
|2006.04.05 12:18
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7409
|1.7560
|888
|2006.04.05 12:18
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|889
|2006.04.05 12:18
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|890
|2006.04.05 12:18
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7409
|1.7560
|891
|2006.04.05 12:18
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7409
|1.7560
|892
|2006.04.05 12:26
|buy
|44
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7558
|893
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7560
|894
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7560
|895
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7560
|896
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7560
|897
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7560
|898
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7560
|899
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7560
|900
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7560
|901
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7560
|902
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7412
|1.7560
|903
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7412
|1.7560
|904
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7412
|1.7560
|905
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7412
|1.7560
|906
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|907
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|908
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|909
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|910
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|911
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|912
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|913
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7560
|914
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|915
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7560
|916
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7560
|917
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7412
|1.7560
|918
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7560
|919
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7560
|920
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|921
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|922
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|923
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7560
|924
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7412
|1.7560
|925
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7412
|1.7560
|926
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7412
|1.7560
|927
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|928
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|929
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7412
|1.7560
|930
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|931
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|932
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7412
|1.7560
|933
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7412
|1.7560
|934
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7412
|1.7560
|935
|2006.04.05 12:26
|buy
|45
|0.10
|1.7522
|1.2522
|1.7557
|936
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7560
|937
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7560
|938
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7560
|939
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7560
|940
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7560
|941
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7560
|942
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7560
|943
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7560
|944
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7560
|945
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7414
|1.7560
|946
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7414
|1.7560
|947
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7414
|1.7560
|948
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7414
|1.7560
|949
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|950
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|951
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|952
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|953
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|954
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|955
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|956
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7560
|957
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|958
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7560
|959
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7560
|960
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7414
|1.7560
|961
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7560
|962
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7560
|963
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|964
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|965
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|966
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7560
|967
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7414
|1.7560
|968
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7414
|1.7560
|969
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7414
|1.7560
|970
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|971
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|972
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7414
|1.7560
|973
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|974
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|975
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7414
|1.7560
|976
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7414
|1.7560
|977
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7414
|1.7560
|978
|2006.04.05 12:26
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7414
|1.7560
|979
|2006.04.05 12:26
|buy
|46
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7558
|980
|2006.04.05 12:26
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7560
|981
|2006.04.05 12:26
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7560
|982
|2006.04.05 12:26
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7560
|983
|2006.04.05 12:26
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7560
|984
|2006.04.05 12:26
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7560
|985
|2006.04.05 12:26
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7560
|986
|2006.04.05 12:26
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7560
|987
|2006.04.05 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7560
|988
|2006.04.05 12:26
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7560
|989
|2006.04.05 12:26
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7416
|1.7560
|990
|2006.04.05 12:26
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7416
|1.7560
|991
|2006.04.05 12:26
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7416
|1.7560
|992
|2006.04.05 12:26
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7416
|1.7560
|993
|2006.04.05 12:26
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|994
|2006.04.05 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|995
|2006.04.05 12:26
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|996
|2006.04.05 12:26
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|997
|2006.04.05 12:26
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|998
|2006.04.05 12:26
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|999
|2006.04.05 12:26
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|1000
|2006.04.05 12:26
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7560
|1001
|2006.04.05 12:26
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|1002
|2006.04.05 12:26
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7560
|1003
|2006.04.05 12:26
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7560
|1004
|2006.04.05 12:26
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7416
|1.7560
|1005
|2006.04.05 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7560
|1006
|2006.04.05 12:26
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7560
|1007
|2006.04.05 12:26
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|1008
|2006.04.05 12:26
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|1009
|2006.04.05 12:26
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|1010
|2006.04.05 12:26
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7560
|1011
|2006.04.05 12:26
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7416
|1.7560
|1012
|2006.04.05 12:26
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7416
|1.7560
|1013
|2006.04.05 12:26
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7416
|1.7560
|1014
|2006.04.05 12:26
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|1015
|2006.04.05 12:26
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|1016
|2006.04.05 12:26
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7416
|1.7560
|1017
|2006.04.05 12:26
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|1018
|2006.04.05 12:26
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|1019
|2006.04.05 12:26
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7416
|1.7560
|1020
|2006.04.05 12:26
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7560
|1021
|2006.04.05 12:26
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7560
|1022
|2006.04.05 12:26
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7416
|1.7560
|1023
|2006.04.05 12:26
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7416
|1.7560
|1024
|2006.04.05 12:27
|buy
|47
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7558
|1025
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7560
|1026
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7560
|1027
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7560
|1028
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7560
|1029
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7560
|1030
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7560
|1031
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7560
|1032
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7560
|1033
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7560
|1034
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7419
|1.7560
|1035
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7419
|1.7560
|1036
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7419
|1.7560
|1037
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7419
|1.7560
|1038
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1039
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1040
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1041
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1042
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1043
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1044
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1045
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7560
|1046
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1047
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7560
|1048
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7560
|1049
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7419
|1.7560
|1050
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7560
|1051
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7560
|1052
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1053
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1054
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1055
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7560
|1056
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7419
|1.7560
|1057
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7419
|1.7560
|1058
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7419
|1.7560
|1059
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1060
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1061
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7419
|1.7560
|1062
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1063
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1064
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7419
|1.7560
|1065
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7560
|1066
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7560
|1067
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7419
|1.7560
|1068
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7560
|1069
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7419
|1.7560
|1070
|2006.04.05 12:27
|buy
|48
|0.10
|1.7523
|1.2523
|1.7558
|1071
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7560
|1072
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7560
|1073
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7560
|1074
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7560
|1075
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7560
|1076
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7560
|1077
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7560
|1078
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7560
|1079
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7560
|1080
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7421
|1.7560
|1081
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7421
|1.7560
|1082
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7421
|1.7560
|1083
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7421
|1.7560
|1084
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1085
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1086
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1087
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1088
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1089
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1090
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1091
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7560
|1092
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1093
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7560
|1094
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7560
|1095
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7421
|1.7560
|1096
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7560
|1097
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7560
|1098
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1099
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1100
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1101
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7560
|1102
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7421
|1.7560
|1103
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7421
|1.7560
|1104
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7421
|1.7560
|1105
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1106
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1107
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7421
|1.7560
|1108
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1109
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1110
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7421
|1.7560
|1111
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7560
|1112
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7560
|1113
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7421
|1.7560
|1114
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7560
|1115
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7560
|1116
|2006.04.05 12:27
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7421
|1.7560
|1117
|2006.04.05 12:27
|buy
|49
|0.10
|1.7521
|1.2521
|1.7556
|1118
|2006.04.05 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7560
|1119
|2006.04.05 12:27
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7560
|1120
|2006.04.05 12:27
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7560
|1121
|2006.04.05 12:27
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7560
|1122
|2006.04.05 12:27
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7560
|1123
|2006.04.05 12:27
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7560
|1124
|2006.04.05 12:27
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7560
|1125
|2006.04.05 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7560
|1126
|2006.04.05 12:27
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7560
|1127
|2006.04.05 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7423
|1.7560
|1128
|2006.04.05 12:27
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7423
|1.7560
|1129
|2006.04.05 12:27
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7423
|1.7560
|1130
|2006.04.05 12:27
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7423
|1.7560
|1131
|2006.04.05 12:27
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1132
|2006.04.05 12:27
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1133
|2006.04.05 12:27
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1134
|2006.04.05 12:27
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1135
|2006.04.05 12:27
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1136
|2006.04.05 12:27
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1137
|2006.04.05 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1138
|2006.04.05 12:27
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7560
|1139
|2006.04.05 12:27
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1140
|2006.04.05 12:27
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7560
|1141
|2006.04.05 12:27
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7560
|1142
|2006.04.05 12:27
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7423
|1.7560
|1143
|2006.04.05 12:27
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7560
|1144
|2006.04.05 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7560
|1145
|2006.04.05 12:27
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1146
|2006.04.05 12:27
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1147
|2006.04.05 12:27
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1148
|2006.04.05 12:27
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7560
|1149
|2006.04.05 12:27
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7423
|1.7560
|1150
|2006.04.05 12:27
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7423
|1.7560
|1151
|2006.04.05 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7423
|1.7560
|1152
|2006.04.05 12:27
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1153
|2006.04.05 12:27
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1154
|2006.04.05 12:27
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7423
|1.7560
|1155
|2006.04.05 12:27
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1156
|2006.04.05 12:27
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1157
|2006.04.05 12:27
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7423
|1.7560
|1158
|2006.04.05 12:27
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7560
|1159
|2006.04.05 12:27
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7560
|1160
|2006.04.05 12:27
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7423
|1.7560
|1161
|2006.04.05 12:27
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7560
|1162
|2006.04.05 12:27
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7560
|1163
|2006.04.05 12:27
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7423
|1.7560
|1164
|2006.04.05 12:27
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7423
|1.7560
|1165
|2006.04.05 12:28
|buy
|50
|0.10
|1.7520
|1.2520
|1.7555
|1166
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7560
|1167
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7560
|1168
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7560
|1169
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7560
|1170
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7560
|1171
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7560
|1172
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7560
|1173
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7560
|1174
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7560
|1175
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7425
|1.7560
|1176
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7425
|1.7560
|1177
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7425
|1.7560
|1178
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7425
|1.7560
|1179
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1180
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1181
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1182
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1183
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1184
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1185
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1186
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7560
|1187
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1188
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7560
|1189
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7560
|1190
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7425
|1.7560
|1191
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7560
|1192
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7560
|1193
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1194
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1195
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1196
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7560
|1197
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7425
|1.7560
|1198
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7425
|1.7560
|1199
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7425
|1.7560
|1200
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1201
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1202
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7425
|1.7560
|1203
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1204
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1205
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7425
|1.7560
|1206
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7560
|1207
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7560
|1208
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7425
|1.7560
|1209
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7560
|1210
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7560
|1211
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7425
|1.7560
|1212
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7425
|1.7560
|1213
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7425
|1.7560
|1214
|2006.04.05 12:28
|buy
|51
|0.10
|1.7519
|1.2519
|1.7554
|1215
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7560
|1216
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7560
|1217
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7560
|1218
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7560
|1219
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7560
|1220
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7560
|1221
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7560
|1222
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7560
|1223
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7560
|1224
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7427
|1.7560
|1225
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7427
|1.7560
|1226
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7427
|1.7560
|1227
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7427
|1.7560
|1228
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1229
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1230
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1231
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1232
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1233
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1234
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1235
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7560
|1236
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1237
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7560
|1238
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7560
|1239
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7427
|1.7560
|1240
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7560
|1241
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7560
|1242
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1243
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1244
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1245
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7560
|1246
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7427
|1.7560
|1247
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7427
|1.7560
|1248
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7427
|1.7560
|1249
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1250
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1251
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7427
|1.7560
|1252
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1253
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1254
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7427
|1.7560
|1255
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7560
|1256
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7560
|1257
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7427
|1.7560
|1258
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7560
|1259
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7560
|1260
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7427
|1.7560
|1261
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7427
|1.7560
|1262
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7427
|1.7560
|1263
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7427
|1.7560
|1264
|2006.04.05 12:28
|buy
|52
|0.10
|1.7518
|1.2518
|1.7553
|1265
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7560
|1266
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7560
|1267
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7560
|1268
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7560
|1269
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7560
|1270
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7560
|1271
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7560
|1272
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7560
|1273
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7560
|1274
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7428
|1.7560
|1275
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7428
|1.7560
|1276
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7428
|1.7560
|1277
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7428
|1.7560
|1278
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1279
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1280
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1281
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1282
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1283
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1284
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1285
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7560
|1286
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1287
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7560
|1288
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7560
|1289
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7428
|1.7560
|1290
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7560
|1291
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7560
|1292
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1293
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1294
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1295
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7560
|1296
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7428
|1.7560
|1297
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7428
|1.7560
|1298
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7428
|1.7560
|1299
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1300
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1301
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7428
|1.7560
|1302
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1303
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1304
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7428
|1.7560
|1305
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7560
|1306
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7560
|1307
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7428
|1.7560
|1308
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7560
|1309
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7560
|1310
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7428
|1.7560
|1311
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7428
|1.7560
|1312
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7428
|1.7560
|1313
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7428
|1.7560
|1314
|2006.04.05 12:28
|modify
|52
|0.10
|1.7518
|1.7428
|1.7560
|1315
|2006.04.05 12:28
|buy
|53
|0.10
|1.7520
|1.2520
|1.7555
|1316
|2006.04.05 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7560
|1317
|2006.04.05 12:28
|modify
|4
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7560
|1318
|2006.04.05 12:28
|modify
|5
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7560
|1319
|2006.04.05 12:28
|modify
|6
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7560
|1320
|2006.04.05 12:28
|modify
|7
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7560
|1321
|2006.04.05 12:28
|modify
|8
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7560
|1322
|2006.04.05 12:28
|modify
|9
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7560
|1323
|2006.04.05 12:28
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7560
|1324
|2006.04.05 12:28
|modify
|11
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7560
|1325
|2006.04.05 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.7534
|1.7430
|1.7560
|1326
|2006.04.05 12:28
|modify
|13
|0.10
|1.7535
|1.7430
|1.7560
|1327
|2006.04.05 12:28
|modify
|14
|0.10
|1.7536
|1.7430
|1.7560
|1328
|2006.04.05 12:28
|modify
|15
|0.10
|1.7537
|1.7430
|1.7560
|1329
|2006.04.05 12:28
|modify
|16
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1330
|2006.04.05 12:28
|modify
|17
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1331
|2006.04.05 12:28
|modify
|18
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1332
|2006.04.05 12:28
|modify
|19
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1333
|2006.04.05 12:28
|modify
|20
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1334
|2006.04.05 12:28
|modify
|21
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1335
|2006.04.05 12:28
|modify
|22
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1336
|2006.04.05 12:28
|modify
|23
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7560
|1337
|2006.04.05 12:28
|modify
|24
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1338
|2006.04.05 12:28
|modify
|25
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7560
|1339
|2006.04.05 12:28
|modify
|26
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7560
|1340
|2006.04.05 12:28
|modify
|27
|0.10
|1.7524
|1.7430
|1.7560
|1341
|2006.04.05 12:28
|modify
|28
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7560
|1342
|2006.04.05 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7560
|1343
|2006.04.05 12:28
|modify
|30
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1344
|2006.04.05 12:28
|modify
|31
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1345
|2006.04.05 12:28
|modify
|32
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1346
|2006.04.05 12:28
|modify
|33
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7560
|1347
|2006.04.05 12:28
|modify
|34
|0.10
|1.7525
|1.7430
|1.7560
|1348
|2006.04.05 12:28
|modify
|35
|0.10
|1.7526
|1.7430
|1.7560
|1349
|2006.04.05 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.7527
|1.7430
|1.7560
|1350
|2006.04.05 12:28
|modify
|37
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1351
|2006.04.05 12:28
|modify
|38
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1352
|2006.04.05 12:28
|modify
|39
|0.10
|1.7528
|1.7430
|1.7560
|1353
|2006.04.05 12:28
|modify
|40
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1354
|2006.04.05 12:28
|modify
|41
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1355
|2006.04.05 12:28
|modify
|42
|0.10
|1.7529
|1.7430
|1.7560
|1356
|2006.04.05 12:28
|modify
|43
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7560
|1357
|2006.04.05 12:28
|modify
|44
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7560
|1358
|2006.04.05 12:28
|modify
|45
|0.10
|1.7522
|1.7430
|1.7560
|1359
|2006.04.05 12:28
|modify
|46
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7560
|1360
|2006.04.05 12:28
|modify
|47
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7560
|1361
|2006.04.05 12:28
|modify
|48
|0.10
|1.7523
|1.7430
|1.7560
|1362
|2006.04.05 12:28
|modify
|49
|0.10
|1.7521
|1.7430
|1.7560
|1363
|2006.04.05 12:28
|modify
|50
|0.10
|1.7520
|1.7430
|1.7560
|1364
|2006.04.05 12:28
|modify
|51
|0.10
|1.7519
|1.7430
|1.7560
|1365
|2006.04.05 12:28
|modify
|52
|0.10
|1.7518
|1.7430
|1.7560
|1366
|2006.04.05 12:28
|modify
|53
|0.10
|1.7520
|1.7430
|1.7560
|1367
|2006.04.06 11:57
|t/p
|3
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|23.25
|10023.25
|1368
|2006.04.06 11:57
|t/p
|4
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|22.25
|10045.50
|1369
|2006.04.06 11:57
|t/p
|5
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|23.25
|10068.75
|1370
|2006.04.06 11:57
|t/p
|6
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|24.25
|10093.00
|1371
|2006.04.06 11:57
|t/p
|7
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|23.25
|10116.25
|1372
|2006.04.06 11:57
|t/p
|8
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|22.25
|10138.50
|1373
|2006.04.06 11:57
|t/p
|9
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|22.25
|10160.75
|1374
|2006.04.06 11:57
|t/p
|10
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|23.25
|10184.00
|1375
|2006.04.06 11:57
|t/p
|11
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|24.25
|10208.25
|1376
|2006.04.06 11:57
|t/p
|12
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|25.25
|10233.50
|1377
|2006.04.06 11:57
|t/p
|13
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|24.25
|10257.75
|1378
|2006.04.06 11:57
|t/p
|14
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|23.25
|10281.00
|1379
|2006.04.06 11:57
|t/p
|15
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|22.25
|10303.25
|1380
|2006.04.06 11:57
|t/p
|16
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|10333.50
|1381
|2006.04.06 11:57
|t/p
|17
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|10364.75
|1382
|2006.04.06 11:57
|t/p
|18
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10397.00
|1383
|2006.04.06 11:57
|t/p
|19
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|10428.25
|1384
|2006.04.06 11:57
|t/p
|20
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|10458.50
|1385
|2006.04.06 11:57
|t/p
|21
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|10489.75
|1386
|2006.04.06 11:57
|t/p
|22
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10522.00
|1387
|2006.04.06 11:57
|t/p
|23
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|33.25
|10555.25
|1388
|2006.04.06 11:57
|t/p
|24
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10587.50
|1389
|2006.04.06 11:57
|t/p
|25
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|33.25
|10620.75
|1390
|2006.04.06 11:57
|t/p
|26
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|34.25
|10655.00
|1391
|2006.04.06 11:57
|t/p
|27
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|35.25
|10690.25
|1392
|2006.04.06 11:57
|t/p
|28
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|34.25
|10724.50
|1393
|2006.04.06 11:57
|t/p
|29
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|33.25
|10757.75
|1394
|2006.04.06 11:57
|t/p
|30
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10790.00
|1395
|2006.04.06 11:57
|t/p
|31
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|10821.25
|1396
|2006.04.06 11:57
|t/p
|32
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10853.50
|1397
|2006.04.06 11:57
|t/p
|33
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|33.25
|10886.75
|1398
|2006.04.06 11:57
|t/p
|34
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|34.25
|10921.00
|1399
|2006.04.06 11:57
|t/p
|35
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|33.25
|10954.25
|1400
|2006.04.06 11:57
|t/p
|36
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|32.25
|10986.50
|1401
|2006.04.06 11:57
|t/p
|37
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|11017.75
|1402
|2006.04.06 11:57
|t/p
|38
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|11048.00
|1403
|2006.04.06 11:57
|t/p
|39
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|31.25
|11079.25
|1404
|2006.04.06 11:57
|t/p
|40
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|11109.50
|1405
|2006.04.06 11:57
|t/p
|41
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|11139.75
|1406
|2006.04.06 11:57
|t/p
|42
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|30.25
|11170.00
|1407
|2006.04.06 11:57
|t/p
|43
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|36.25
|11206.25
|1408
|2006.04.06 11:57
|t/p
|44
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|36.25
|11242.50
|1409
|2006.04.06 11:57
|t/p
|45
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|37.25
|11279.75
|1410
|2006.04.06 11:57
|t/p
|46
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|36.25
|11316.00
|1411
|2006.04.06 11:57
|t/p
|47
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|36.25
|11352.25
|1412
|2006.04.06 11:57
|t/p
|48
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|36.25
|11388.50
|1413
|2006.04.06 11:57
|t/p
|49
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|38.25
|11426.75
|1414
|2006.04.06 11:57
|t/p
|50
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|39.25
|11466.00
|1415
|2006.04.06 11:57
|t/p
|51
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|40.25
|11506.25
|1416
|2006.04.06 11:57
|t/p
|52
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|41.25
|11547.50
|1417
|2006.04.06 11:57
|t/p
|53
|0.10
|1.7560
|1.7430
|1.7560
|39.25
|11586.75
|1418
|2006.04.07 18:59
|t/p
|1
|0.10
|1.7398
|1.9933
|1.7398
|-64.40
|11522.35
|1419
|2006.04.07 18:59
|t/p
|2
|0.10
|1.7398
|1.9933
|1.7398
|135.50
|11657.85
|1420
|2006.04.12 15:36
|buy
|54
|0.10
|1.7487
|1.2487
|1.7522
|1421
|2006.04.12 17:06
|t/p
|54
|0.10
|1.7522
|1.2487
|1.7522
|35.00
|11692.85
|1422
|2006.04.17 14:40
|sell
|55
|0.10
|1.7643
|2.2643
|1.7608
|1423
|2006.04.19 17:06
|sell
|56
|0.10
|1.7897
|2.2897
|1.7862
|1424
|2006.04.19 17:06
|modify
|55
|0.10
|1.7643
|2.0270
|1.7735
|1425
|2006.04.19 17:06
|modify
|56
|0.10
|1.7897
|2.0270
|1.7735
|1426
|2006.04.26 23:59
|close at stop
|56
|0.10
|1.7849
|2.0270
|1.7735
|48.70
|11741.55
|1427
|2006.04.26 23:59
|close at stop
|55
|0.10
|1.7849
|2.0270
|1.7735
|-204.90
|11536.65