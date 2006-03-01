Strategy Tester Report
Firebird v0.65

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=35; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=2;
Bars in test7847Ticks modelled168189Modelling quality78.40%
Initial deposit10000.00
Total net profit1536.65Gross profit1805.95Gross loss-269.30
Profit factor6.71Expected payoff27.44
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)204.90 (1.7%)
Total trades56Short positions (won %)4 (50.00%)Long positions (won %)52 (100.00%)
Profit trades (% of total)54 (96.43%)Loss trades (% of total)2 (3.57%)
Largestprofit trade135.50loss trade-204.90
Averageprofit trade33.44loss trade-134.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (1586.75)consecutive losses (loss in money)1 (-204.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1586.75 (51)consecutive loss (count of losses)-204.90 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 17:43sell10.101.73332.23331.7298
22006.04.04 15:28sell20.101.75332.25331.7498
32006.04.04 15:28modify10.101.73331.99331.7398
42006.04.04 15:28modify20.101.75331.99331.7398
52006.04.05 11:38buy30.101.75361.25361.7571
62006.04.05 11:39buy40.101.75371.25371.7572
72006.04.05 11:39buy50.101.75361.25361.7571
82006.04.05 11:39buy60.101.75351.25351.7570
92006.04.05 11:39buy70.101.75361.25361.7571
102006.04.05 11:39buy80.101.75371.25371.7572
112006.04.05 11:39modify30.101.75361.68851.7545
122006.04.05 11:39modify40.101.75371.68851.7545
132006.04.05 11:39modify50.101.75361.68851.7545
142006.04.05 11:39modify60.101.75351.68851.7545
152006.04.05 11:39modify70.101.75361.68851.7545
162006.04.05 11:39modify80.101.75371.68851.7545
172006.04.05 11:40buy90.101.75371.25371.7572
182006.04.05 11:40modify30.101.75361.69581.7548
192006.04.05 11:40modify40.101.75371.69581.7548
202006.04.05 11:40modify50.101.75361.69581.7548
212006.04.05 11:40modify60.101.75351.69581.7548
222006.04.05 11:40modify70.101.75361.69581.7548
232006.04.05 11:40modify80.101.75371.69581.7548
242006.04.05 11:40modify90.101.75371.69581.7548
252006.04.05 11:40buy100.101.75361.25361.7571
262006.04.05 11:40modify30.101.75361.70161.7551
272006.04.05 11:40modify40.101.75371.70161.7551
282006.04.05 11:40modify50.101.75361.70161.7551
292006.04.05 11:40modify60.101.75351.70161.7551
302006.04.05 11:40modify70.101.75361.70161.7551
312006.04.05 11:40modify80.101.75371.70161.7551
322006.04.05 11:40modify90.101.75371.70161.7551
332006.04.05 11:40modify100.101.75361.70161.7551
342006.04.05 11:40buy110.101.75351.25351.7570
352006.04.05 11:40modify30.101.75361.70631.7552
362006.04.05 11:40modify40.101.75371.70631.7552
372006.04.05 11:40modify50.101.75361.70631.7552
382006.04.05 11:40modify60.101.75351.70631.7552
392006.04.05 11:40modify70.101.75361.70631.7552
402006.04.05 11:40modify80.101.75371.70631.7552
412006.04.05 11:40modify90.101.75371.70631.7552
422006.04.05 11:40modify100.101.75361.70631.7552
432006.04.05 11:40modify110.101.75351.70631.7552
442006.04.05 11:40buy120.101.75341.25341.7569
452006.04.05 11:40modify30.101.75361.71021.7554
462006.04.05 11:40modify40.101.75371.71021.7554
472006.04.05 11:40modify50.101.75361.71021.7554
482006.04.05 11:40modify60.101.75351.71021.7554
492006.04.05 11:40modify70.101.75361.71021.7554
502006.04.05 11:40modify80.101.75371.71021.7554
512006.04.05 11:40modify90.101.75371.71021.7554
522006.04.05 11:40modify100.101.75361.71021.7554
532006.04.05 11:40modify110.101.75351.71021.7554
542006.04.05 11:40modify120.101.75341.71021.7554
552006.04.05 11:40buy130.101.75351.25351.7570
562006.04.05 11:40modify30.101.75361.71351.7555
572006.04.05 11:40modify40.101.75371.71351.7555
582006.04.05 11:40modify50.101.75361.71351.7555
592006.04.05 11:40modify60.101.75351.71351.7555
602006.04.05 11:40modify70.101.75361.71351.7555
612006.04.05 11:40modify80.101.75371.71351.7555
622006.04.05 11:40modify90.101.75371.71351.7555
632006.04.05 11:40modify100.101.75361.71351.7555
642006.04.05 11:40modify110.101.75351.71351.7555
652006.04.05 11:40modify120.101.75341.71351.7555
662006.04.05 11:40modify130.101.75351.71351.7555
672006.04.05 11:40buy140.101.75361.25361.7571
682006.04.05 11:40modify30.101.75361.71641.7556
692006.04.05 11:40modify40.101.75371.71641.7556
702006.04.05 11:40modify50.101.75361.71641.7556
712006.04.05 11:40modify60.101.75351.71641.7556
722006.04.05 11:40modify70.101.75361.71641.7556
732006.04.05 11:40modify80.101.75371.71641.7556
742006.04.05 11:40modify90.101.75371.71641.7556
752006.04.05 11:40modify100.101.75361.71641.7556
762006.04.05 11:40modify110.101.75351.71641.7556
772006.04.05 11:40modify120.101.75341.71641.7556
782006.04.05 11:40modify130.101.75351.71641.7556
792006.04.05 11:40modify140.101.75361.71641.7556
802006.04.05 11:41buy150.101.75371.25371.7572
812006.04.05 11:41modify30.101.75361.71891.7557
822006.04.05 11:41modify40.101.75371.71891.7557
832006.04.05 11:41modify50.101.75361.71891.7557
842006.04.05 11:41modify60.101.75351.71891.7557
852006.04.05 11:41modify70.101.75361.71891.7557
862006.04.05 11:41modify80.101.75371.71891.7557
872006.04.05 11:41modify90.101.75371.71891.7557
882006.04.05 11:41modify100.101.75361.71891.7557
892006.04.05 11:41modify110.101.75351.71891.7557
902006.04.05 11:41modify120.101.75341.71891.7557
912006.04.05 11:41modify130.101.75351.71891.7557
922006.04.05 11:41modify140.101.75361.71891.7557
932006.04.05 11:41modify150.101.75371.71891.7557
942006.04.05 12:05buy160.101.75291.25291.7564
952006.04.05 12:05modify30.101.75361.72101.7558
962006.04.05 12:05modify40.101.75371.72101.7558
972006.04.05 12:05modify50.101.75361.72101.7558
982006.04.05 12:05modify60.101.75351.72101.7558
992006.04.05 12:05modify70.101.75361.72101.7558
1002006.04.05 12:05modify80.101.75371.72101.7558
1012006.04.05 12:05modify90.101.75371.72101.7558
1022006.04.05 12:05modify100.101.75361.72101.7558
1032006.04.05 12:05modify110.101.75351.72101.7558
1042006.04.05 12:05modify120.101.75341.72101.7558
1052006.04.05 12:05modify130.101.75351.72101.7558
1062006.04.05 12:05modify140.101.75361.72101.7558
1072006.04.05 12:05modify150.101.75371.72101.7558
1082006.04.05 12:05modify160.101.75291.72101.7558
1092006.04.05 12:05buy170.101.75281.25281.7563
1102006.04.05 12:05modify30.101.75361.72291.7558
1112006.04.05 12:05modify40.101.75371.72291.7558
1122006.04.05 12:05modify50.101.75361.72291.7558
1132006.04.05 12:05modify60.101.75351.72291.7558
1142006.04.05 12:05modify70.101.75361.72291.7558
1152006.04.05 12:05modify80.101.75371.72291.7558
1162006.04.05 12:05modify90.101.75371.72291.7558
1172006.04.05 12:05modify100.101.75361.72291.7558
1182006.04.05 12:05modify110.101.75351.72291.7558
1192006.04.05 12:05modify120.101.75341.72291.7558
1202006.04.05 12:05modify130.101.75351.72291.7558
1212006.04.05 12:05modify140.101.75361.72291.7558
1222006.04.05 12:05modify150.101.75371.72291.7558
1232006.04.05 12:05modify160.101.75291.72291.7558
1242006.04.05 12:05modify170.101.75281.72291.7558
1252006.04.05 12:05buy180.101.75271.25271.7562
1262006.04.05 12:05modify30.101.75361.72451.7558
1272006.04.05 12:05modify40.101.75371.72451.7558
1282006.04.05 12:05modify50.101.75361.72451.7558
1292006.04.05 12:05modify60.101.75351.72451.7558
1302006.04.05 12:05modify70.101.75361.72451.7558
1312006.04.05 12:05modify80.101.75371.72451.7558
1322006.04.05 12:05modify90.101.75371.72451.7558
1332006.04.05 12:05modify100.101.75361.72451.7558
1342006.04.05 12:05modify110.101.75351.72451.7558
1352006.04.05 12:05modify120.101.75341.72451.7558
1362006.04.05 12:05modify130.101.75351.72451.7558
1372006.04.05 12:05modify140.101.75361.72451.7558
1382006.04.05 12:05modify150.101.75371.72451.7558
1392006.04.05 12:05modify160.101.75291.72451.7558
1402006.04.05 12:05modify170.101.75281.72451.7558
1412006.04.05 12:05modify180.101.75271.72451.7558
1422006.04.05 12:05buy190.101.75281.25281.7563
1432006.04.05 12:05modify30.101.75361.72601.7558
1442006.04.05 12:05modify40.101.75371.72601.7558
1452006.04.05 12:05modify50.101.75361.72601.7558
1462006.04.05 12:05modify60.101.75351.72601.7558
1472006.04.05 12:05modify70.101.75361.72601.7558
1482006.04.05 12:05modify80.101.75371.72601.7558
1492006.04.05 12:05modify90.101.75371.72601.7558
1502006.04.05 12:05modify100.101.75361.72601.7558
1512006.04.05 12:05modify110.101.75351.72601.7558
1522006.04.05 12:05modify120.101.75341.72601.7558
1532006.04.05 12:05modify130.101.75351.72601.7558
1542006.04.05 12:05modify140.101.75361.72601.7558
1552006.04.05 12:05modify150.101.75371.72601.7558
1562006.04.05 12:05modify160.101.75291.72601.7558
1572006.04.05 12:05modify170.101.75281.72601.7558
1582006.04.05 12:05modify180.101.75271.72601.7558
1592006.04.05 12:05modify190.101.75281.72601.7558
1602006.04.05 12:05buy200.101.75291.25291.7564
1612006.04.05 12:05modify30.101.75361.72741.7559
1622006.04.05 12:05modify40.101.75371.72741.7559
1632006.04.05 12:05modify50.101.75361.72741.7559
1642006.04.05 12:05modify60.101.75351.72741.7559
1652006.04.05 12:05modify70.101.75361.72741.7559
1662006.04.05 12:05modify80.101.75371.72741.7559
1672006.04.05 12:05modify90.101.75371.72741.7559
1682006.04.05 12:05modify100.101.75361.72741.7559
1692006.04.05 12:05modify110.101.75351.72741.7559
1702006.04.05 12:05modify120.101.75341.72741.7559
1712006.04.05 12:05modify130.101.75351.72741.7559
1722006.04.05 12:05modify140.101.75361.72741.7559
1732006.04.05 12:05modify150.101.75371.72741.7559
1742006.04.05 12:05modify160.101.75291.72741.7559
1752006.04.05 12:05modify170.101.75281.72741.7559
1762006.04.05 12:05modify180.101.75271.72741.7559
1772006.04.05 12:05modify190.101.75281.72741.7559
1782006.04.05 12:05modify200.101.75291.72741.7559
1792006.04.05 12:06buy210.101.75281.25281.7563
1802006.04.05 12:06modify30.101.75361.72861.7559
1812006.04.05 12:06modify40.101.75371.72861.7559
1822006.04.05 12:06modify50.101.75361.72861.7559
1832006.04.05 12:06modify60.101.75351.72861.7559
1842006.04.05 12:06modify70.101.75361.72861.7559
1852006.04.05 12:06modify80.101.75371.72861.7559
1862006.04.05 12:06modify90.101.75371.72861.7559
1872006.04.05 12:06modify100.101.75361.72861.7559
1882006.04.05 12:06modify110.101.75351.72861.7559
1892006.04.05 12:06modify120.101.75341.72861.7559
1902006.04.05 12:06modify130.101.75351.72861.7559
1912006.04.05 12:06modify140.101.75361.72861.7559
1922006.04.05 12:06modify150.101.75371.72861.7559
1932006.04.05 12:06modify160.101.75291.72861.7559
1942006.04.05 12:06modify170.101.75281.72861.7559
1952006.04.05 12:06modify180.101.75271.72861.7559
1962006.04.05 12:06modify190.101.75281.72861.7559
1972006.04.05 12:06modify200.101.75291.72861.7559
1982006.04.05 12:06modify210.101.75281.72861.7559
1992006.04.05 12:06buy220.101.75271.25271.7562
2002006.04.05 12:06modify30.101.75361.72971.7559
2012006.04.05 12:06modify40.101.75371.72971.7559
2022006.04.05 12:06modify50.101.75361.72971.7559
2032006.04.05 12:06modify60.101.75351.72971.7559
2042006.04.05 12:06modify70.101.75361.72971.7559
2052006.04.05 12:06modify80.101.75371.72971.7559
2062006.04.05 12:06modify90.101.75371.72971.7559
2072006.04.05 12:06modify100.101.75361.72971.7559
2082006.04.05 12:06modify110.101.75351.72971.7559
2092006.04.05 12:06modify120.101.75341.72971.7559
2102006.04.05 12:06modify130.101.75351.72971.7559
2112006.04.05 12:06modify140.101.75361.72971.7559
2122006.04.05 12:06modify150.101.75371.72971.7559
2132006.04.05 12:06modify160.101.75291.72971.7559
2142006.04.05 12:06modify170.101.75281.72971.7559
2152006.04.05 12:06modify180.101.75271.72971.7559
2162006.04.05 12:06modify190.101.75281.72971.7559
2172006.04.05 12:06modify200.101.75291.72971.7559
2182006.04.05 12:06modify210.101.75281.72971.7559
2192006.04.05 12:06modify220.101.75271.72971.7559
2202006.04.05 12:07buy230.101.75261.25261.7561
2212006.04.05 12:07modify30.101.75361.73071.7559
2222006.04.05 12:07modify40.101.75371.73071.7559
2232006.04.05 12:07modify50.101.75361.73071.7559
2242006.04.05 12:07modify60.101.75351.73071.7559
2252006.04.05 12:07modify70.101.75361.73071.7559
2262006.04.05 12:07modify80.101.75371.73071.7559
2272006.04.05 12:07modify90.101.75371.73071.7559
2282006.04.05 12:07modify100.101.75361.73071.7559
2292006.04.05 12:07modify110.101.75351.73071.7559
2302006.04.05 12:07modify120.101.75341.73071.7559
2312006.04.05 12:07modify130.101.75351.73071.7559
2322006.04.05 12:07modify140.101.75361.73071.7559
2332006.04.05 12:07modify150.101.75371.73071.7559
2342006.04.05 12:07modify160.101.75291.73071.7559
2352006.04.05 12:07modify170.101.75281.73071.7559
2362006.04.05 12:07modify180.101.75271.73071.7559
2372006.04.05 12:07modify190.101.75281.73071.7559
2382006.04.05 12:07modify200.101.75291.73071.7559
2392006.04.05 12:07modify210.101.75281.73071.7559
2402006.04.05 12:07modify220.101.75271.73071.7559
2412006.04.05 12:07modify230.101.75261.73071.7559
2422006.04.05 12:07buy240.101.75271.25271.7562
2432006.04.05 12:07modify30.101.75361.73161.7559
2442006.04.05 12:07modify40.101.75371.73161.7559
2452006.04.05 12:07modify50.101.75361.73161.7559
2462006.04.05 12:07modify60.101.75351.73161.7559
2472006.04.05 12:07modify70.101.75361.73161.7559
2482006.04.05 12:07modify80.101.75371.73161.7559
2492006.04.05 12:07modify90.101.75371.73161.7559
2502006.04.05 12:07modify100.101.75361.73161.7559
2512006.04.05 12:07modify110.101.75351.73161.7559
2522006.04.05 12:07modify120.101.75341.73161.7559
2532006.04.05 12:07modify130.101.75351.73161.7559
2542006.04.05 12:07modify140.101.75361.73161.7559
2552006.04.05 12:07modify150.101.75371.73161.7559
2562006.04.05 12:07modify160.101.75291.73161.7559
2572006.04.05 12:07modify170.101.75281.73161.7559
2582006.04.05 12:07modify180.101.75271.73161.7559
2592006.04.05 12:07modify190.101.75281.73161.7559
2602006.04.05 12:07modify200.101.75291.73161.7559
2612006.04.05 12:07modify210.101.75281.73161.7559
2622006.04.05 12:07modify220.101.75271.73161.7559
2632006.04.05 12:07modify230.101.75261.73161.7559
2642006.04.05 12:07modify240.101.75271.73161.7559
2652006.04.05 12:07buy250.101.75261.25261.7561
2662006.04.05 12:07modify30.101.75361.73241.7559
2672006.04.05 12:07modify40.101.75371.73241.7559
2682006.04.05 12:07modify50.101.75361.73241.7559
2692006.04.05 12:07modify60.101.75351.73241.7559
2702006.04.05 12:07modify70.101.75361.73241.7559
2712006.04.05 12:07modify80.101.75371.73241.7559
2722006.04.05 12:07modify90.101.75371.73241.7559
2732006.04.05 12:07modify100.101.75361.73241.7559
2742006.04.05 12:07modify110.101.75351.73241.7559
2752006.04.05 12:07modify120.101.75341.73241.7559
2762006.04.05 12:07modify130.101.75351.73241.7559
2772006.04.05 12:07modify140.101.75361.73241.7559
2782006.04.05 12:07modify150.101.75371.73241.7559
2792006.04.05 12:07modify160.101.75291.73241.7559
2802006.04.05 12:07modify170.101.75281.73241.7559
2812006.04.05 12:07modify180.101.75271.73241.7559
2822006.04.05 12:07modify190.101.75281.73241.7559
2832006.04.05 12:07modify200.101.75291.73241.7559
2842006.04.05 12:07modify210.101.75281.73241.7559
2852006.04.05 12:07modify220.101.75271.73241.7559
2862006.04.05 12:07modify230.101.75261.73241.7559
2872006.04.05 12:07modify240.101.75271.73241.7559
2882006.04.05 12:07modify250.101.75261.73241.7559
2892006.04.05 12:07buy260.101.75251.25251.7560
2902006.04.05 12:07modify30.101.75361.73321.7559
2912006.04.05 12:07modify40.101.75371.73321.7559
2922006.04.05 12:07modify50.101.75361.73321.7559
2932006.04.05 12:07modify60.101.75351.73321.7559
2942006.04.05 12:07modify70.101.75361.73321.7559
2952006.04.05 12:07modify80.101.75371.73321.7559
2962006.04.05 12:07modify90.101.75371.73321.7559
2972006.04.05 12:07modify100.101.75361.73321.7559
2982006.04.05 12:07modify110.101.75351.73321.7559
2992006.04.05 12:07modify120.101.75341.73321.7559
3002006.04.05 12:07modify130.101.75351.73321.7559
3012006.04.05 12:07modify140.101.75361.73321.7559
3022006.04.05 12:07modify150.101.75371.73321.7559
3032006.04.05 12:07modify160.101.75291.73321.7559
3042006.04.05 12:07modify170.101.75281.73321.7559
3052006.04.05 12:07modify180.101.75271.73321.7559
3062006.04.05 12:07modify190.101.75281.73321.7559
3072006.04.05 12:07modify200.101.75291.73321.7559
3082006.04.05 12:07modify210.101.75281.73321.7559
3092006.04.05 12:07modify220.101.75271.73321.7559
3102006.04.05 12:07modify230.101.75261.73321.7559
3112006.04.05 12:07modify240.101.75271.73321.7559
3122006.04.05 12:07modify250.101.75261.73321.7559
3132006.04.05 12:07modify260.101.75251.73321.7559
3142006.04.05 12:07buy270.101.75241.25241.7559
3152006.04.05 12:07modify30.101.75361.73391.7559
3162006.04.05 12:07modify40.101.75371.73391.7559
3172006.04.05 12:07modify50.101.75361.73391.7559
3182006.04.05 12:07modify60.101.75351.73391.7559
3192006.04.05 12:07modify70.101.75361.73391.7559
3202006.04.05 12:07modify80.101.75371.73391.7559
3212006.04.05 12:07modify90.101.75371.73391.7559
3222006.04.05 12:07modify100.101.75361.73391.7559
3232006.04.05 12:07modify110.101.75351.73391.7559
3242006.04.05 12:07modify120.101.75341.73391.7559
3252006.04.05 12:07modify130.101.75351.73391.7559
3262006.04.05 12:07modify140.101.75361.73391.7559
3272006.04.05 12:07modify150.101.75371.73391.7559
3282006.04.05 12:07modify160.101.75291.73391.7559
3292006.04.05 12:07modify170.101.75281.73391.7559
3302006.04.05 12:07modify180.101.75271.73391.7559
3312006.04.05 12:07modify190.101.75281.73391.7559
3322006.04.05 12:07modify200.101.75291.73391.7559
3332006.04.05 12:07modify210.101.75281.73391.7559
3342006.04.05 12:07modify220.101.75271.73391.7559
3352006.04.05 12:07modify230.101.75261.73391.7559
3362006.04.05 12:07modify240.101.75271.73391.7559
3372006.04.05 12:07modify250.101.75261.73391.7559
3382006.04.05 12:07modify260.101.75251.73391.7559
3392006.04.05 12:07modify270.101.75241.73391.7559
3402006.04.05 12:08buy280.101.75251.25251.7560
3412006.04.05 12:08modify30.101.75361.73461.7559
3422006.04.05 12:08modify40.101.75371.73461.7559
3432006.04.05 12:08modify50.101.75361.73461.7559
3442006.04.05 12:08modify60.101.75351.73461.7559
3452006.04.05 12:08modify70.101.75361.73461.7559
3462006.04.05 12:08modify80.101.75371.73461.7559
3472006.04.05 12:08modify90.101.75371.73461.7559
3482006.04.05 12:08modify100.101.75361.73461.7559
3492006.04.05 12:08modify110.101.75351.73461.7559
3502006.04.05 12:08modify120.101.75341.73461.7559
3512006.04.05 12:08modify130.101.75351.73461.7559
3522006.04.05 12:08modify140.101.75361.73461.7559
3532006.04.05 12:08modify150.101.75371.73461.7559
3542006.04.05 12:08modify160.101.75291.73461.7559
3552006.04.05 12:08modify170.101.75281.73461.7559
3562006.04.05 12:08modify180.101.75271.73461.7559
3572006.04.05 12:08modify190.101.75281.73461.7559
3582006.04.05 12:08modify200.101.75291.73461.7559
3592006.04.05 12:08modify210.101.75281.73461.7559
3602006.04.05 12:08modify220.101.75271.73461.7559
3612006.04.05 12:08modify230.101.75261.73461.7559
3622006.04.05 12:08modify240.101.75271.73461.7559
3632006.04.05 12:08modify250.101.75261.73461.7559
3642006.04.05 12:08modify260.101.75251.73461.7559
3652006.04.05 12:08modify270.101.75241.73461.7559
3662006.04.05 12:08modify280.101.75251.73461.7559
3672006.04.05 12:08buy290.101.75261.25261.7561
3682006.04.05 12:08modify30.101.75361.73521.7559
3692006.04.05 12:08modify40.101.75371.73521.7559
3702006.04.05 12:08modify50.101.75361.73521.7559
3712006.04.05 12:08modify60.101.75351.73521.7559
3722006.04.05 12:08modify70.101.75361.73521.7559
3732006.04.05 12:08modify80.101.75371.73521.7559
3742006.04.05 12:08modify90.101.75371.73521.7559
3752006.04.05 12:08modify100.101.75361.73521.7559
3762006.04.05 12:08modify110.101.75351.73521.7559
3772006.04.05 12:08modify120.101.75341.73521.7559
3782006.04.05 12:08modify130.101.75351.73521.7559
3792006.04.05 12:08modify140.101.75361.73521.7559
3802006.04.05 12:08modify150.101.75371.73521.7559
3812006.04.05 12:08modify160.101.75291.73521.7559
3822006.04.05 12:08modify170.101.75281.73521.7559
3832006.04.05 12:08modify180.101.75271.73521.7559
3842006.04.05 12:08modify190.101.75281.73521.7559
3852006.04.05 12:08modify200.101.75291.73521.7559
3862006.04.05 12:08modify210.101.75281.73521.7559
3872006.04.05 12:08modify220.101.75271.73521.7559
3882006.04.05 12:08modify230.101.75261.73521.7559
3892006.04.05 12:08modify240.101.75271.73521.7559
3902006.04.05 12:08modify250.101.75261.73521.7559
3912006.04.05 12:08modify260.101.75251.73521.7559
3922006.04.05 12:08modify270.101.75241.73521.7559
3932006.04.05 12:08modify280.101.75251.73521.7559
3942006.04.05 12:08modify290.101.75261.73521.7559
3952006.04.05 12:08buy300.101.75271.25271.7562
3962006.04.05 12:08modify30.101.75361.73581.7559
3972006.04.05 12:08modify40.101.75371.73581.7559
3982006.04.05 12:08modify50.101.75361.73581.7559
3992006.04.05 12:08modify60.101.75351.73581.7559
4002006.04.05 12:08modify70.101.75361.73581.7559
4012006.04.05 12:08modify80.101.75371.73581.7559
4022006.04.05 12:08modify90.101.75371.73581.7559
4032006.04.05 12:08modify100.101.75361.73581.7559
4042006.04.05 12:08modify110.101.75351.73581.7559
4052006.04.05 12:08modify120.101.75341.73581.7559
4062006.04.05 12:08modify130.101.75351.73581.7559
4072006.04.05 12:08modify140.101.75361.73581.7559
4082006.04.05 12:08modify150.101.75371.73581.7559
4092006.04.05 12:08modify160.101.75291.73581.7559
4102006.04.05 12:08modify170.101.75281.73581.7559
4112006.04.05 12:08modify180.101.75271.73581.7559
4122006.04.05 12:08modify190.101.75281.73581.7559
4132006.04.05 12:08modify200.101.75291.73581.7559
4142006.04.05 12:08modify210.101.75281.73581.7559
4152006.04.05 12:08modify220.101.75271.73581.7559
4162006.04.05 12:08modify230.101.75261.73581.7559
4172006.04.05 12:08modify240.101.75271.73581.7559
4182006.04.05 12:08modify250.101.75261.73581.7559
4192006.04.05 12:08modify260.101.75251.73581.7559
4202006.04.05 12:08modify270.101.75241.73581.7559
4212006.04.05 12:08modify280.101.75251.73581.7559
4222006.04.05 12:08modify290.101.75261.73581.7559
4232006.04.05 12:08modify300.101.75271.73581.7559
4242006.04.05 12:08buy310.101.75281.25281.7563
4252006.04.05 12:08modify30.101.75361.73631.7560
4262006.04.05 12:08modify40.101.75371.73631.7560
4272006.04.05 12:08modify50.101.75361.73631.7560
4282006.04.05 12:08modify60.101.75351.73631.7560
4292006.04.05 12:08modify70.101.75361.73631.7560
4302006.04.05 12:08modify80.101.75371.73631.7560
4312006.04.05 12:08modify90.101.75371.73631.7560
4322006.04.05 12:08modify100.101.75361.73631.7560
4332006.04.05 12:08modify110.101.75351.73631.7560
4342006.04.05 12:08modify120.101.75341.73631.7560
4352006.04.05 12:08modify130.101.75351.73631.7560
4362006.04.05 12:08modify140.101.75361.73631.7560
4372006.04.05 12:08modify150.101.75371.73631.7560
4382006.04.05 12:08modify160.101.75291.73631.7560
4392006.04.05 12:08modify170.101.75281.73631.7560
4402006.04.05 12:08modify180.101.75271.73631.7560
4412006.04.05 12:08modify190.101.75281.73631.7560
4422006.04.05 12:08modify200.101.75291.73631.7560
4432006.04.05 12:08modify210.101.75281.73631.7560
4442006.04.05 12:08modify220.101.75271.73631.7560
4452006.04.05 12:08modify230.101.75261.73631.7560
4462006.04.05 12:08modify240.101.75271.73631.7560
4472006.04.05 12:08modify250.101.75261.73631.7560
4482006.04.05 12:08modify260.101.75251.73631.7560
4492006.04.05 12:08modify270.101.75241.73631.7560
4502006.04.05 12:08modify280.101.75251.73631.7560
4512006.04.05 12:08modify290.101.75261.73631.7560
4522006.04.05 12:08modify300.101.75271.73631.7560
4532006.04.05 12:08modify310.101.75281.73631.7560
4542006.04.05 12:08buy320.101.75271.25271.7562
4552006.04.05 12:08modify30.101.75361.73681.7560
4562006.04.05 12:08modify40.101.75371.73681.7560
4572006.04.05 12:08modify50.101.75361.73681.7560
4582006.04.05 12:08modify60.101.75351.73681.7560
4592006.04.05 12:08modify70.101.75361.73681.7560
4602006.04.05 12:08modify80.101.75371.73681.7560
4612006.04.05 12:08modify90.101.75371.73681.7560
4622006.04.05 12:08modify100.101.75361.73681.7560
4632006.04.05 12:08modify110.101.75351.73681.7560
4642006.04.05 12:08modify120.101.75341.73681.7560
4652006.04.05 12:08modify130.101.75351.73681.7560
4662006.04.05 12:08modify140.101.75361.73681.7560
4672006.04.05 12:08modify150.101.75371.73681.7560
4682006.04.05 12:08modify160.101.75291.73681.7560
4692006.04.05 12:08modify170.101.75281.73681.7560
4702006.04.05 12:08modify180.101.75271.73681.7560
4712006.04.05 12:08modify190.101.75281.73681.7560
4722006.04.05 12:08modify200.101.75291.73681.7560
4732006.04.05 12:08modify210.101.75281.73681.7560
4742006.04.05 12:08modify220.101.75271.73681.7560
4752006.04.05 12:08modify230.101.75261.73681.7560
4762006.04.05 12:08modify240.101.75271.73681.7560
4772006.04.05 12:08modify250.101.75261.73681.7560
4782006.04.05 12:08modify260.101.75251.73681.7560
4792006.04.05 12:08modify270.101.75241.73681.7560
4802006.04.05 12:08modify280.101.75251.73681.7560
4812006.04.05 12:08modify290.101.75261.73681.7560
4822006.04.05 12:08modify300.101.75271.73681.7560
4832006.04.05 12:08modify310.101.75281.73681.7560
4842006.04.05 12:08modify320.101.75271.73681.7560
4852006.04.05 12:08buy330.101.75261.25261.7561
4862006.04.05 12:08modify30.101.75361.73731.7560
4872006.04.05 12:08modify40.101.75371.73731.7560
4882006.04.05 12:08modify50.101.75361.73731.7560
4892006.04.05 12:08modify60.101.75351.73731.7560
4902006.04.05 12:08modify70.101.75361.73731.7560
4912006.04.05 12:08modify80.101.75371.73731.7560
4922006.04.05 12:08modify90.101.75371.73731.7560
4932006.04.05 12:08modify100.101.75361.73731.7560
4942006.04.05 12:08modify110.101.75351.73731.7560
4952006.04.05 12:08modify120.101.75341.73731.7560
4962006.04.05 12:08modify130.101.75351.73731.7560
4972006.04.05 12:08modify140.101.75361.73731.7560
4982006.04.05 12:08modify150.101.75371.73731.7560
4992006.04.05 12:08modify160.101.75291.73731.7560
5002006.04.05 12:08modify170.101.75281.73731.7560
5012006.04.05 12:08modify180.101.75271.73731.7560
5022006.04.05 12:08modify190.101.75281.73731.7560
5032006.04.05 12:08modify200.101.75291.73731.7560
5042006.04.05 12:08modify210.101.75281.73731.7560
5052006.04.05 12:08modify220.101.75271.73731.7560
5062006.04.05 12:08modify230.101.75261.73731.7560
5072006.04.05 12:08modify240.101.75271.73731.7560
5082006.04.05 12:08modify250.101.75261.73731.7560
5092006.04.05 12:08modify260.101.75251.73731.7560
5102006.04.05 12:08modify270.101.75241.73731.7560
5112006.04.05 12:08modify280.101.75251.73731.7560
5122006.04.05 12:08modify290.101.75261.73731.7560
5132006.04.05 12:08modify300.101.75271.73731.7560
5142006.04.05 12:08modify310.101.75281.73731.7560
5152006.04.05 12:08modify320.101.75271.73731.7560
5162006.04.05 12:08modify330.101.75261.73731.7560
5172006.04.05 12:08buy340.101.75251.25251.7560
5182006.04.05 12:08modify30.101.75361.73781.7560
5192006.04.05 12:08modify40.101.75371.73781.7560
5202006.04.05 12:08modify50.101.75361.73781.7560
5212006.04.05 12:08modify60.101.75351.73781.7560
5222006.04.05 12:08modify70.101.75361.73781.7560
5232006.04.05 12:08modify80.101.75371.73781.7560
5242006.04.05 12:08modify90.101.75371.73781.7560
5252006.04.05 12:08modify100.101.75361.73781.7560
5262006.04.05 12:08modify110.101.75351.73781.7560
5272006.04.05 12:08modify120.101.75341.73781.7560
5282006.04.05 12:08modify130.101.75351.73781.7560
5292006.04.05 12:08modify140.101.75361.73781.7560
5302006.04.05 12:08modify150.101.75371.73781.7560
5312006.04.05 12:08modify160.101.75291.73781.7560
5322006.04.05 12:08modify170.101.75281.73781.7560
5332006.04.05 12:08modify180.101.75271.73781.7560
5342006.04.05 12:08modify190.101.75281.73781.7560
5352006.04.05 12:08modify200.101.75291.73781.7560
5362006.04.05 12:08modify210.101.75281.73781.7560
5372006.04.05 12:08modify220.101.75271.73781.7560
5382006.04.05 12:08modify230.101.75261.73781.7560
5392006.04.05 12:08modify240.101.75271.73781.7560
5402006.04.05 12:08modify250.101.75261.73781.7560
5412006.04.05 12:08modify260.101.75251.73781.7560
5422006.04.05 12:08modify270.101.75241.73781.7560
5432006.04.05 12:08modify280.101.75251.73781.7560
5442006.04.05 12:08modify290.101.75261.73781.7560
5452006.04.05 12:08modify300.101.75271.73781.7560
5462006.04.05 12:08modify310.101.75281.73781.7560
5472006.04.05 12:08modify320.101.75271.73781.7560
5482006.04.05 12:08modify330.101.75261.73781.7560
5492006.04.05 12:08modify340.101.75251.73781.7560
5502006.04.05 12:09buy350.101.75261.25261.7561
5512006.04.05 12:09modify30.101.75361.73821.7560
5522006.04.05 12:09modify40.101.75371.73821.7560
5532006.04.05 12:09modify50.101.75361.73821.7560
5542006.04.05 12:09modify60.101.75351.73821.7560
5552006.04.05 12:09modify70.101.75361.73821.7560
5562006.04.05 12:09modify80.101.75371.73821.7560
5572006.04.05 12:09modify90.101.75371.73821.7560
5582006.04.05 12:09modify100.101.75361.73821.7560
5592006.04.05 12:09modify110.101.75351.73821.7560
5602006.04.05 12:09modify120.101.75341.73821.7560
5612006.04.05 12:09modify130.101.75351.73821.7560
5622006.04.05 12:09modify140.101.75361.73821.7560
5632006.04.05 12:09modify150.101.75371.73821.7560
5642006.04.05 12:09modify160.101.75291.73821.7560
5652006.04.05 12:09modify170.101.75281.73821.7560
5662006.04.05 12:09modify180.101.75271.73821.7560
5672006.04.05 12:09modify190.101.75281.73821.7560
5682006.04.05 12:09modify200.101.75291.73821.7560
5692006.04.05 12:09modify210.101.75281.73821.7560
5702006.04.05 12:09modify220.101.75271.73821.7560
5712006.04.05 12:09modify230.101.75261.73821.7560
5722006.04.05 12:09modify240.101.75271.73821.7560
5732006.04.05 12:09modify250.101.75261.73821.7560
5742006.04.05 12:09modify260.101.75251.73821.7560
5752006.04.05 12:09modify270.101.75241.73821.7560
5762006.04.05 12:09modify280.101.75251.73821.7560
5772006.04.05 12:09modify290.101.75261.73821.7560
5782006.04.05 12:09modify300.101.75271.73821.7560
5792006.04.05 12:09modify310.101.75281.73821.7560
5802006.04.05 12:09modify320.101.75271.73821.7560
5812006.04.05 12:09modify330.101.75261.73821.7560
5822006.04.05 12:09modify340.101.75251.73821.7560
5832006.04.05 12:09modify350.101.75261.73821.7560
5842006.04.05 12:09buy360.101.75271.25271.7562
5852006.04.05 12:09modify30.101.75361.73861.7560
5862006.04.05 12:09modify40.101.75371.73861.7560
5872006.04.05 12:09modify50.101.75361.73861.7560
5882006.04.05 12:09modify60.101.75351.73861.7560
5892006.04.05 12:09modify70.101.75361.73861.7560
5902006.04.05 12:09modify80.101.75371.73861.7560
5912006.04.05 12:09modify90.101.75371.73861.7560
5922006.04.05 12:09modify100.101.75361.73861.7560
5932006.04.05 12:09modify110.101.75351.73861.7560
5942006.04.05 12:09modify120.101.75341.73861.7560
5952006.04.05 12:09modify130.101.75351.73861.7560
5962006.04.05 12:09modify140.101.75361.73861.7560
5972006.04.05 12:09modify150.101.75371.73861.7560
5982006.04.05 12:09modify160.101.75291.73861.7560
5992006.04.05 12:09modify170.101.75281.73861.7560
6002006.04.05 12:09modify180.101.75271.73861.7560
6012006.04.05 12:09modify190.101.75281.73861.7560
6022006.04.05 12:09modify200.101.75291.73861.7560
6032006.04.05 12:09modify210.101.75281.73861.7560
6042006.04.05 12:09modify220.101.75271.73861.7560
6052006.04.05 12:09modify230.101.75261.73861.7560
6062006.04.05 12:09modify240.101.75271.73861.7560
6072006.04.05 12:09modify250.101.75261.73861.7560
6082006.04.05 12:09modify260.101.75251.73861.7560
6092006.04.05 12:09modify270.101.75241.73861.7560
6102006.04.05 12:09modify280.101.75251.73861.7560
6112006.04.05 12:09modify290.101.75261.73861.7560
6122006.04.05 12:09modify300.101.75271.73861.7560
6132006.04.05 12:09modify310.101.75281.73861.7560
6142006.04.05 12:09modify320.101.75271.73861.7560
6152006.04.05 12:09modify330.101.75261.73861.7560
6162006.04.05 12:09modify340.101.75251.73861.7560
6172006.04.05 12:09modify350.101.75261.73861.7560
6182006.04.05 12:09modify360.101.75271.73861.7560
6192006.04.05 12:09buy370.101.75281.25281.7563
6202006.04.05 12:09modify30.101.75361.73901.7560
6212006.04.05 12:09modify40.101.75371.73901.7560
6222006.04.05 12:09modify50.101.75361.73901.7560
6232006.04.05 12:09modify60.101.75351.73901.7560
6242006.04.05 12:09modify70.101.75361.73901.7560
6252006.04.05 12:09modify80.101.75371.73901.7560
6262006.04.05 12:09modify90.101.75371.73901.7560
6272006.04.05 12:09modify100.101.75361.73901.7560
6282006.04.05 12:09modify110.101.75351.73901.7560
6292006.04.05 12:09modify120.101.75341.73901.7560
6302006.04.05 12:09modify130.101.75351.73901.7560
6312006.04.05 12:09modify140.101.75361.73901.7560
6322006.04.05 12:09modify150.101.75371.73901.7560
6332006.04.05 12:09modify160.101.75291.73901.7560
6342006.04.05 12:09modify170.101.75281.73901.7560
6352006.04.05 12:09modify180.101.75271.73901.7560
6362006.04.05 12:09modify190.101.75281.73901.7560
6372006.04.05 12:09modify200.101.75291.73901.7560
6382006.04.05 12:09modify210.101.75281.73901.7560
6392006.04.05 12:09modify220.101.75271.73901.7560
6402006.04.05 12:09modify230.101.75261.73901.7560
6412006.04.05 12:09modify240.101.75271.73901.7560
6422006.04.05 12:09modify250.101.75261.73901.7560
6432006.04.05 12:09modify260.101.75251.73901.7560
6442006.04.05 12:09modify270.101.75241.73901.7560
6452006.04.05 12:09modify280.101.75251.73901.7560
6462006.04.05 12:09modify290.101.75261.73901.7560
6472006.04.05 12:09modify300.101.75271.73901.7560
6482006.04.05 12:09modify310.101.75281.73901.7560
6492006.04.05 12:09modify320.101.75271.73901.7560
6502006.04.05 12:09modify330.101.75261.73901.7560
6512006.04.05 12:09modify340.101.75251.73901.7560
6522006.04.05 12:09modify350.101.75261.73901.7560
6532006.04.05 12:09modify360.101.75271.73901.7560
6542006.04.05 12:09modify370.101.75281.73901.7560
6552006.04.05 12:09buy380.101.75291.25291.7564
6562006.04.05 12:09modify30.101.75361.73931.7560
6572006.04.05 12:09modify40.101.75371.73931.7560
6582006.04.05 12:09modify50.101.75361.73931.7560
6592006.04.05 12:09modify60.101.75351.73931.7560
6602006.04.05 12:09modify70.101.75361.73931.7560
6612006.04.05 12:09modify80.101.75371.73931.7560
6622006.04.05 12:09modify90.101.75371.73931.7560
6632006.04.05 12:09modify100.101.75361.73931.7560
6642006.04.05 12:09modify110.101.75351.73931.7560
6652006.04.05 12:09modify120.101.75341.73931.7560
6662006.04.05 12:09modify130.101.75351.73931.7560
6672006.04.05 12:09modify140.101.75361.73931.7560
6682006.04.05 12:09modify150.101.75371.73931.7560
6692006.04.05 12:09modify160.101.75291.73931.7560
6702006.04.05 12:09modify170.101.75281.73931.7560
6712006.04.05 12:09modify180.101.75271.73931.7560
6722006.04.05 12:09modify190.101.75281.73931.7560
6732006.04.05 12:09modify200.101.75291.73931.7560
6742006.04.05 12:09modify210.101.75281.73931.7560
6752006.04.05 12:09modify220.101.75271.73931.7560
6762006.04.05 12:09modify230.101.75261.73931.7560
6772006.04.05 12:09modify240.101.75271.73931.7560
6782006.04.05 12:09modify250.101.75261.73931.7560
6792006.04.05 12:09modify260.101.75251.73931.7560
6802006.04.05 12:09modify270.101.75241.73931.7560
6812006.04.05 12:09modify280.101.75251.73931.7560
6822006.04.05 12:09modify290.101.75261.73931.7560
6832006.04.05 12:09modify300.101.75271.73931.7560
6842006.04.05 12:09modify310.101.75281.73931.7560
6852006.04.05 12:09modify320.101.75271.73931.7560
6862006.04.05 12:09modify330.101.75261.73931.7560
6872006.04.05 12:09modify340.101.75251.73931.7560
6882006.04.05 12:09modify350.101.75261.73931.7560
6892006.04.05 12:09modify360.101.75271.73931.7560
6902006.04.05 12:09modify370.101.75281.73931.7560
6912006.04.05 12:09modify380.101.75291.73931.7560
6922006.04.05 12:09buy390.101.75281.25281.7563
6932006.04.05 12:09modify30.101.75361.73971.7560
6942006.04.05 12:09modify40.101.75371.73971.7560
6952006.04.05 12:09modify50.101.75361.73971.7560
6962006.04.05 12:09modify60.101.75351.73971.7560
6972006.04.05 12:09modify70.101.75361.73971.7560
6982006.04.05 12:09modify80.101.75371.73971.7560
6992006.04.05 12:09modify90.101.75371.73971.7560
7002006.04.05 12:09modify100.101.75361.73971.7560
7012006.04.05 12:09modify110.101.75351.73971.7560
7022006.04.05 12:09modify120.101.75341.73971.7560
7032006.04.05 12:09modify130.101.75351.73971.7560
7042006.04.05 12:09modify140.101.75361.73971.7560
7052006.04.05 12:09modify150.101.75371.73971.7560
7062006.04.05 12:09modify160.101.75291.73971.7560
7072006.04.05 12:09modify170.101.75281.73971.7560
7082006.04.05 12:09modify180.101.75271.73971.7560
7092006.04.05 12:09modify190.101.75281.73971.7560
7102006.04.05 12:09modify200.101.75291.73971.7560
7112006.04.05 12:09modify210.101.75281.73971.7560
7122006.04.05 12:09modify220.101.75271.73971.7560
7132006.04.05 12:09modify230.101.75261.73971.7560
7142006.04.05 12:09modify240.101.75271.73971.7560
7152006.04.05 12:09modify250.101.75261.73971.7560
7162006.04.05 12:09modify260.101.75251.73971.7560
7172006.04.05 12:09modify270.101.75241.73971.7560
7182006.04.05 12:09modify280.101.75251.73971.7560
7192006.04.05 12:09modify290.101.75261.73971.7560
7202006.04.05 12:09modify300.101.75271.73971.7560
7212006.04.05 12:09modify310.101.75281.73971.7560
7222006.04.05 12:09modify320.101.75271.73971.7560
7232006.04.05 12:09modify330.101.75261.73971.7560
7242006.04.05 12:09modify340.101.75251.73971.7560
7252006.04.05 12:09modify350.101.75261.73971.7560
7262006.04.05 12:09modify360.101.75271.73971.7560
7272006.04.05 12:09modify370.101.75281.73971.7560
7282006.04.05 12:09modify380.101.75291.73971.7560
7292006.04.05 12:09modify390.101.75281.73971.7560
7302006.04.05 12:10buy400.101.75291.25291.7564
7312006.04.05 12:10modify30.101.75361.74001.7560
7322006.04.05 12:10modify40.101.75371.74001.7560
7332006.04.05 12:10modify50.101.75361.74001.7560
7342006.04.05 12:10modify60.101.75351.74001.7560
7352006.04.05 12:10modify70.101.75361.74001.7560
7362006.04.05 12:10modify80.101.75371.74001.7560
7372006.04.05 12:10modify90.101.75371.74001.7560
7382006.04.05 12:10modify100.101.75361.74001.7560
7392006.04.05 12:10modify110.101.75351.74001.7560
7402006.04.05 12:10modify120.101.75341.74001.7560
7412006.04.05 12:10modify130.101.75351.74001.7560
7422006.04.05 12:10modify140.101.75361.74001.7560
7432006.04.05 12:10modify150.101.75371.74001.7560
7442006.04.05 12:10modify160.101.75291.74001.7560
7452006.04.05 12:10modify170.101.75281.74001.7560
7462006.04.05 12:10modify180.101.75271.74001.7560
7472006.04.05 12:10modify190.101.75281.74001.7560
7482006.04.05 12:10modify200.101.75291.74001.7560
7492006.04.05 12:10modify210.101.75281.74001.7560
7502006.04.05 12:10modify220.101.75271.74001.7560
7512006.04.05 12:10modify230.101.75261.74001.7560
7522006.04.05 12:10modify240.101.75271.74001.7560
7532006.04.05 12:10modify250.101.75261.74001.7560
7542006.04.05 12:10modify260.101.75251.74001.7560
7552006.04.05 12:10modify270.101.75241.74001.7560
7562006.04.05 12:10modify280.101.75251.74001.7560
7572006.04.05 12:10modify290.101.75261.74001.7560
7582006.04.05 12:10modify300.101.75271.74001.7560
7592006.04.05 12:10modify310.101.75281.74001.7560
7602006.04.05 12:10modify320.101.75271.74001.7560
7612006.04.05 12:10modify330.101.75261.74001.7560
7622006.04.05 12:10modify340.101.75251.74001.7560
7632006.04.05 12:10modify350.101.75261.74001.7560
7642006.04.05 12:10modify360.101.75271.74001.7560
7652006.04.05 12:10modify370.101.75281.74001.7560
7662006.04.05 12:10modify380.101.75291.74001.7560
7672006.04.05 12:10modify390.101.75281.74001.7560
7682006.04.05 12:10modify400.101.75291.74001.7560
7692006.04.05 12:11buy410.101.75291.25291.7564
7702006.04.05 12:11modify30.101.75361.74031.7560
7712006.04.05 12:11modify40.101.75371.74031.7560
7722006.04.05 12:11modify50.101.75361.74031.7560
7732006.04.05 12:11modify60.101.75351.74031.7560
7742006.04.05 12:11modify70.101.75361.74031.7560
7752006.04.05 12:11modify80.101.75371.74031.7560
7762006.04.05 12:11modify90.101.75371.74031.7560
7772006.04.05 12:11modify100.101.75361.74031.7560
7782006.04.05 12:11modify110.101.75351.74031.7560
7792006.04.05 12:11modify120.101.75341.74031.7560
7802006.04.05 12:11modify130.101.75351.74031.7560
7812006.04.05 12:11modify140.101.75361.74031.7560
7822006.04.05 12:11modify150.101.75371.74031.7560
7832006.04.05 12:11modify160.101.75291.74031.7560
7842006.04.05 12:11modify170.101.75281.74031.7560
7852006.04.05 12:11modify180.101.75271.74031.7560
7862006.04.05 12:11modify190.101.75281.74031.7560
7872006.04.05 12:11modify200.101.75291.74031.7560
7882006.04.05 12:11modify210.101.75281.74031.7560
7892006.04.05 12:11modify220.101.75271.74031.7560
7902006.04.05 12:11modify230.101.75261.74031.7560
7912006.04.05 12:11modify240.101.75271.74031.7560
7922006.04.05 12:11modify250.101.75261.74031.7560
7932006.04.05 12:11modify260.101.75251.74031.7560
7942006.04.05 12:11modify270.101.75241.74031.7560
7952006.04.05 12:11modify280.101.75251.74031.7560
7962006.04.05 12:11modify290.101.75261.74031.7560
7972006.04.05 12:11modify300.101.75271.74031.7560
7982006.04.05 12:11modify310.101.75281.74031.7560
7992006.04.05 12:11modify320.101.75271.74031.7560
8002006.04.05 12:11modify330.101.75261.74031.7560
8012006.04.05 12:11modify340.101.75251.74031.7560
8022006.04.05 12:11modify350.101.75261.74031.7560
8032006.04.05 12:11modify360.101.75271.74031.7560
8042006.04.05 12:11modify370.101.75281.74031.7560
8052006.04.05 12:11modify380.101.75291.74031.7560
8062006.04.05 12:11modify390.101.75281.74031.7560
8072006.04.05 12:11modify400.101.75291.74031.7560
8082006.04.05 12:11modify410.101.75291.74031.7560
8092006.04.05 12:12buy420.101.75291.25291.7564
8102006.04.05 12:12modify30.101.75361.74061.7560
8112006.04.05 12:12modify40.101.75371.74061.7560
8122006.04.05 12:12modify50.101.75361.74061.7560
8132006.04.05 12:12modify60.101.75351.74061.7560
8142006.04.05 12:12modify70.101.75361.74061.7560
8152006.04.05 12:12modify80.101.75371.74061.7560
8162006.04.05 12:12modify90.101.75371.74061.7560
8172006.04.05 12:12modify100.101.75361.74061.7560
8182006.04.05 12:12modify110.101.75351.74061.7560
8192006.04.05 12:12modify120.101.75341.74061.7560
8202006.04.05 12:12modify130.101.75351.74061.7560
8212006.04.05 12:12modify140.101.75361.74061.7560
8222006.04.05 12:12modify150.101.75371.74061.7560
8232006.04.05 12:12modify160.101.75291.74061.7560
8242006.04.05 12:12modify170.101.75281.74061.7560
8252006.04.05 12:12modify180.101.75271.74061.7560
8262006.04.05 12:12modify190.101.75281.74061.7560
8272006.04.05 12:12modify200.101.75291.74061.7560
8282006.04.05 12:12modify210.101.75281.74061.7560
8292006.04.05 12:12modify220.101.75271.74061.7560
8302006.04.05 12:12modify230.101.75261.74061.7560
8312006.04.05 12:12modify240.101.75271.74061.7560
8322006.04.05 12:12modify250.101.75261.74061.7560
8332006.04.05 12:12modify260.101.75251.74061.7560
8342006.04.05 12:12modify270.101.75241.74061.7560
8352006.04.05 12:12modify280.101.75251.74061.7560
8362006.04.05 12:12modify290.101.75261.74061.7560
8372006.04.05 12:12modify300.101.75271.74061.7560
8382006.04.05 12:12modify310.101.75281.74061.7560
8392006.04.05 12:12modify320.101.75271.74061.7560
8402006.04.05 12:12modify330.101.75261.74061.7560
8412006.04.05 12:12modify340.101.75251.74061.7560
8422006.04.05 12:12modify350.101.75261.74061.7560
8432006.04.05 12:12modify360.101.75271.74061.7560
8442006.04.05 12:12modify370.101.75281.74061.7560
8452006.04.05 12:12modify380.101.75291.74061.7560
8462006.04.05 12:12modify390.101.75281.74061.7560
8472006.04.05 12:12modify400.101.75291.74061.7560
8482006.04.05 12:12modify410.101.75291.74061.7560
8492006.04.05 12:12modify420.101.75291.74061.7560
8502006.04.05 12:18buy430.101.75231.25231.7558
8512006.04.05 12:18modify30.101.75361.74091.7560
8522006.04.05 12:18modify40.101.75371.74091.7560
8532006.04.05 12:18modify50.101.75361.74091.7560
8542006.04.05 12:18modify60.101.75351.74091.7560
8552006.04.05 12:18modify70.101.75361.74091.7560
8562006.04.05 12:18modify80.101.75371.74091.7560
8572006.04.05 12:18modify90.101.75371.74091.7560
8582006.04.05 12:18modify100.101.75361.74091.7560
8592006.04.05 12:18modify110.101.75351.74091.7560
8602006.04.05 12:18modify120.101.75341.74091.7560
8612006.04.05 12:18modify130.101.75351.74091.7560
8622006.04.05 12:18modify140.101.75361.74091.7560
8632006.04.05 12:18modify150.101.75371.74091.7560
8642006.04.05 12:18modify160.101.75291.74091.7560
8652006.04.05 12:18modify170.101.75281.74091.7560
8662006.04.05 12:18modify180.101.75271.74091.7560
8672006.04.05 12:18modify190.101.75281.74091.7560
8682006.04.05 12:18modify200.101.75291.74091.7560
8692006.04.05 12:18modify210.101.75281.74091.7560
8702006.04.05 12:18modify220.101.75271.74091.7560
8712006.04.05 12:18modify230.101.75261.74091.7560
8722006.04.05 12:18modify240.101.75271.74091.7560
8732006.04.05 12:18modify250.101.75261.74091.7560
8742006.04.05 12:18modify260.101.75251.74091.7560
8752006.04.05 12:18modify270.101.75241.74091.7560
8762006.04.05 12:18modify280.101.75251.74091.7560
8772006.04.05 12:18modify290.101.75261.74091.7560
8782006.04.05 12:18modify300.101.75271.74091.7560
8792006.04.05 12:18modify310.101.75281.74091.7560
8802006.04.05 12:18modify320.101.75271.74091.7560
8812006.04.05 12:18modify330.101.75261.74091.7560
8822006.04.05 12:18modify340.101.75251.74091.7560
8832006.04.05 12:18modify350.101.75261.74091.7560
8842006.04.05 12:18modify360.101.75271.74091.7560
8852006.04.05 12:18modify370.101.75281.74091.7560
8862006.04.05 12:18modify380.101.75291.74091.7560
8872006.04.05 12:18modify390.101.75281.74091.7560
8882006.04.05 12:18modify400.101.75291.74091.7560
8892006.04.05 12:18modify410.101.75291.74091.7560
8902006.04.05 12:18modify420.101.75291.74091.7560
8912006.04.05 12:18modify430.101.75231.74091.7560
8922006.04.05 12:26buy440.101.75231.25231.7558
8932006.04.05 12:26modify30.101.75361.74121.7560
8942006.04.05 12:26modify40.101.75371.74121.7560
8952006.04.05 12:26modify50.101.75361.74121.7560
8962006.04.05 12:26modify60.101.75351.74121.7560
8972006.04.05 12:26modify70.101.75361.74121.7560
8982006.04.05 12:26modify80.101.75371.74121.7560
8992006.04.05 12:26modify90.101.75371.74121.7560
9002006.04.05 12:26modify100.101.75361.74121.7560
9012006.04.05 12:26modify110.101.75351.74121.7560
9022006.04.05 12:26modify120.101.75341.74121.7560
9032006.04.05 12:26modify130.101.75351.74121.7560
9042006.04.05 12:26modify140.101.75361.74121.7560
9052006.04.05 12:26modify150.101.75371.74121.7560
9062006.04.05 12:26modify160.101.75291.74121.7560
9072006.04.05 12:26modify170.101.75281.74121.7560
9082006.04.05 12:26modify180.101.75271.74121.7560
9092006.04.05 12:26modify190.101.75281.74121.7560
9102006.04.05 12:26modify200.101.75291.74121.7560
9112006.04.05 12:26modify210.101.75281.74121.7560
9122006.04.05 12:26modify220.101.75271.74121.7560
9132006.04.05 12:26modify230.101.75261.74121.7560
9142006.04.05 12:26modify240.101.75271.74121.7560
9152006.04.05 12:26modify250.101.75261.74121.7560
9162006.04.05 12:26modify260.101.75251.74121.7560
9172006.04.05 12:26modify270.101.75241.74121.7560
9182006.04.05 12:26modify280.101.75251.74121.7560
9192006.04.05 12:26modify290.101.75261.74121.7560
9202006.04.05 12:26modify300.101.75271.74121.7560
9212006.04.05 12:26modify310.101.75281.74121.7560
9222006.04.05 12:26modify320.101.75271.74121.7560
9232006.04.05 12:26modify330.101.75261.74121.7560
9242006.04.05 12:26modify340.101.75251.74121.7560
9252006.04.05 12:26modify350.101.75261.74121.7560
9262006.04.05 12:26modify360.101.75271.74121.7560
9272006.04.05 12:26modify370.101.75281.74121.7560
9282006.04.05 12:26modify380.101.75291.74121.7560
9292006.04.05 12:26modify390.101.75281.74121.7560
9302006.04.05 12:26modify400.101.75291.74121.7560
9312006.04.05 12:26modify410.101.75291.74121.7560
9322006.04.05 12:26modify420.101.75291.74121.7560
9332006.04.05 12:26modify430.101.75231.74121.7560
9342006.04.05 12:26modify440.101.75231.74121.7560
9352006.04.05 12:26buy450.101.75221.25221.7557
9362006.04.05 12:26modify30.101.75361.74141.7560
9372006.04.05 12:26modify40.101.75371.74141.7560
9382006.04.05 12:26modify50.101.75361.74141.7560
9392006.04.05 12:26modify60.101.75351.74141.7560
9402006.04.05 12:26modify70.101.75361.74141.7560
9412006.04.05 12:26modify80.101.75371.74141.7560
9422006.04.05 12:26modify90.101.75371.74141.7560
9432006.04.05 12:26modify100.101.75361.74141.7560
9442006.04.05 12:26modify110.101.75351.74141.7560
9452006.04.05 12:26modify120.101.75341.74141.7560
9462006.04.05 12:26modify130.101.75351.74141.7560
9472006.04.05 12:26modify140.101.75361.74141.7560
9482006.04.05 12:26modify150.101.75371.74141.7560
9492006.04.05 12:26modify160.101.75291.74141.7560
9502006.04.05 12:26modify170.101.75281.74141.7560
9512006.04.05 12:26modify180.101.75271.74141.7560
9522006.04.05 12:26modify190.101.75281.74141.7560
9532006.04.05 12:26modify200.101.75291.74141.7560
9542006.04.05 12:26modify210.101.75281.74141.7560
9552006.04.05 12:26modify220.101.75271.74141.7560
9562006.04.05 12:26modify230.101.75261.74141.7560
9572006.04.05 12:26modify240.101.75271.74141.7560
9582006.04.05 12:26modify250.101.75261.74141.7560
9592006.04.05 12:26modify260.101.75251.74141.7560
9602006.04.05 12:26modify270.101.75241.74141.7560
9612006.04.05 12:26modify280.101.75251.74141.7560
9622006.04.05 12:26modify290.101.75261.74141.7560
9632006.04.05 12:26modify300.101.75271.74141.7560
9642006.04.05 12:26modify310.101.75281.74141.7560
9652006.04.05 12:26modify320.101.75271.74141.7560
9662006.04.05 12:26modify330.101.75261.74141.7560
9672006.04.05 12:26modify340.101.75251.74141.7560
9682006.04.05 12:26modify350.101.75261.74141.7560
9692006.04.05 12:26modify360.101.75271.74141.7560
9702006.04.05 12:26modify370.101.75281.74141.7560
9712006.04.05 12:26modify380.101.75291.74141.7560
9722006.04.05 12:26modify390.101.75281.74141.7560
9732006.04.05 12:26modify400.101.75291.74141.7560
9742006.04.05 12:26modify410.101.75291.74141.7560
9752006.04.05 12:26modify420.101.75291.74141.7560
9762006.04.05 12:26modify430.101.75231.74141.7560
9772006.04.05 12:26modify440.101.75231.74141.7560
9782006.04.05 12:26modify450.101.75221.74141.7560
9792006.04.05 12:26buy460.101.75231.25231.7558
9802006.04.05 12:26modify30.101.75361.74161.7560
9812006.04.05 12:26modify40.101.75371.74161.7560
9822006.04.05 12:26modify50.101.75361.74161.7560
9832006.04.05 12:26modify60.101.75351.74161.7560
9842006.04.05 12:26modify70.101.75361.74161.7560
9852006.04.05 12:26modify80.101.75371.74161.7560
9862006.04.05 12:26modify90.101.75371.74161.7560
9872006.04.05 12:26modify100.101.75361.74161.7560
9882006.04.05 12:26modify110.101.75351.74161.7560
9892006.04.05 12:26modify120.101.75341.74161.7560
9902006.04.05 12:26modify130.101.75351.74161.7560
9912006.04.05 12:26modify140.101.75361.74161.7560
9922006.04.05 12:26modify150.101.75371.74161.7560
9932006.04.05 12:26modify160.101.75291.74161.7560
9942006.04.05 12:26modify170.101.75281.74161.7560
9952006.04.05 12:26modify180.101.75271.74161.7560
9962006.04.05 12:26modify190.101.75281.74161.7560
9972006.04.05 12:26modify200.101.75291.74161.7560
9982006.04.05 12:26modify210.101.75281.74161.7560
9992006.04.05 12:26modify220.101.75271.74161.7560
10002006.04.05 12:26modify230.101.75261.74161.7560
10012006.04.05 12:26modify240.101.75271.74161.7560
10022006.04.05 12:26modify250.101.75261.74161.7560
10032006.04.05 12:26modify260.101.75251.74161.7560
10042006.04.05 12:26modify270.101.75241.74161.7560
10052006.04.05 12:26modify280.101.75251.74161.7560
10062006.04.05 12:26modify290.101.75261.74161.7560
10072006.04.05 12:26modify300.101.75271.74161.7560
10082006.04.05 12:26modify310.101.75281.74161.7560
10092006.04.05 12:26modify320.101.75271.74161.7560
10102006.04.05 12:26modify330.101.75261.74161.7560
10112006.04.05 12:26modify340.101.75251.74161.7560
10122006.04.05 12:26modify350.101.75261.74161.7560
10132006.04.05 12:26modify360.101.75271.74161.7560
10142006.04.05 12:26modify370.101.75281.74161.7560
10152006.04.05 12:26modify380.101.75291.74161.7560
10162006.04.05 12:26modify390.101.75281.74161.7560
10172006.04.05 12:26modify400.101.75291.74161.7560
10182006.04.05 12:26modify410.101.75291.74161.7560
10192006.04.05 12:26modify420.101.75291.74161.7560
10202006.04.05 12:26modify430.101.75231.74161.7560
10212006.04.05 12:26modify440.101.75231.74161.7560
10222006.04.05 12:26modify450.101.75221.74161.7560
10232006.04.05 12:26modify460.101.75231.74161.7560
10242006.04.05 12:27buy470.101.75231.25231.7558
10252006.04.05 12:27modify30.101.75361.74191.7560
10262006.04.05 12:27modify40.101.75371.74191.7560
10272006.04.05 12:27modify50.101.75361.74191.7560
10282006.04.05 12:27modify60.101.75351.74191.7560
10292006.04.05 12:27modify70.101.75361.74191.7560
10302006.04.05 12:27modify80.101.75371.74191.7560
10312006.04.05 12:27modify90.101.75371.74191.7560
10322006.04.05 12:27modify100.101.75361.74191.7560
10332006.04.05 12:27modify110.101.75351.74191.7560
10342006.04.05 12:27modify120.101.75341.74191.7560
10352006.04.05 12:27modify130.101.75351.74191.7560
10362006.04.05 12:27modify140.101.75361.74191.7560
10372006.04.05 12:27modify150.101.75371.74191.7560
10382006.04.05 12:27modify160.101.75291.74191.7560
10392006.04.05 12:27modify170.101.75281.74191.7560
10402006.04.05 12:27modify180.101.75271.74191.7560
10412006.04.05 12:27modify190.101.75281.74191.7560
10422006.04.05 12:27modify200.101.75291.74191.7560
10432006.04.05 12:27modify210.101.75281.74191.7560
10442006.04.05 12:27modify220.101.75271.74191.7560
10452006.04.05 12:27modify230.101.75261.74191.7560
10462006.04.05 12:27modify240.101.75271.74191.7560
10472006.04.05 12:27modify250.101.75261.74191.7560
10482006.04.05 12:27modify260.101.75251.74191.7560
10492006.04.05 12:27modify270.101.75241.74191.7560
10502006.04.05 12:27modify280.101.75251.74191.7560
10512006.04.05 12:27modify290.101.75261.74191.7560
10522006.04.05 12:27modify300.101.75271.74191.7560
10532006.04.05 12:27modify310.101.75281.74191.7560
10542006.04.05 12:27modify320.101.75271.74191.7560
10552006.04.05 12:27modify330.101.75261.74191.7560
10562006.04.05 12:27modify340.101.75251.74191.7560
10572006.04.05 12:27modify350.101.75261.74191.7560
10582006.04.05 12:27modify360.101.75271.74191.7560
10592006.04.05 12:27modify370.101.75281.74191.7560
10602006.04.05 12:27modify380.101.75291.74191.7560
10612006.04.05 12:27modify390.101.75281.74191.7560
10622006.04.05 12:27modify400.101.75291.74191.7560
10632006.04.05 12:27modify410.101.75291.74191.7560
10642006.04.05 12:27modify420.101.75291.74191.7560
10652006.04.05 12:27modify430.101.75231.74191.7560
10662006.04.05 12:27modify440.101.75231.74191.7560
10672006.04.05 12:27modify450.101.75221.74191.7560
10682006.04.05 12:27modify460.101.75231.74191.7560
10692006.04.05 12:27modify470.101.75231.74191.7560
10702006.04.05 12:27buy480.101.75231.25231.7558
10712006.04.05 12:27modify30.101.75361.74211.7560
10722006.04.05 12:27modify40.101.75371.74211.7560
10732006.04.05 12:27modify50.101.75361.74211.7560
10742006.04.05 12:27modify60.101.75351.74211.7560
10752006.04.05 12:27modify70.101.75361.74211.7560
10762006.04.05 12:27modify80.101.75371.74211.7560
10772006.04.05 12:27modify90.101.75371.74211.7560
10782006.04.05 12:27modify100.101.75361.74211.7560
10792006.04.05 12:27modify110.101.75351.74211.7560
10802006.04.05 12:27modify120.101.75341.74211.7560
10812006.04.05 12:27modify130.101.75351.74211.7560
10822006.04.05 12:27modify140.101.75361.74211.7560
10832006.04.05 12:27modify150.101.75371.74211.7560
10842006.04.05 12:27modify160.101.75291.74211.7560
10852006.04.05 12:27modify170.101.75281.74211.7560
10862006.04.05 12:27modify180.101.75271.74211.7560
10872006.04.05 12:27modify190.101.75281.74211.7560
10882006.04.05 12:27modify200.101.75291.74211.7560
10892006.04.05 12:27modify210.101.75281.74211.7560
10902006.04.05 12:27modify220.101.75271.74211.7560
10912006.04.05 12:27modify230.101.75261.74211.7560
10922006.04.05 12:27modify240.101.75271.74211.7560
10932006.04.05 12:27modify250.101.75261.74211.7560
10942006.04.05 12:27modify260.101.75251.74211.7560
10952006.04.05 12:27modify270.101.75241.74211.7560
10962006.04.05 12:27modify280.101.75251.74211.7560
10972006.04.05 12:27modify290.101.75261.74211.7560
10982006.04.05 12:27modify300.101.75271.74211.7560
10992006.04.05 12:27modify310.101.75281.74211.7560
11002006.04.05 12:27modify320.101.75271.74211.7560
11012006.04.05 12:27modify330.101.75261.74211.7560
11022006.04.05 12:27modify340.101.75251.74211.7560
11032006.04.05 12:27modify350.101.75261.74211.7560
11042006.04.05 12:27modify360.101.75271.74211.7560
11052006.04.05 12:27modify370.101.75281.74211.7560
11062006.04.05 12:27modify380.101.75291.74211.7560
11072006.04.05 12:27modify390.101.75281.74211.7560
11082006.04.05 12:27modify400.101.75291.74211.7560
11092006.04.05 12:27modify410.101.75291.74211.7560
11102006.04.05 12:27modify420.101.75291.74211.7560
11112006.04.05 12:27modify430.101.75231.74211.7560
11122006.04.05 12:27modify440.101.75231.74211.7560
11132006.04.05 12:27modify450.101.75221.74211.7560
11142006.04.05 12:27modify460.101.75231.74211.7560
11152006.04.05 12:27modify470.101.75231.74211.7560
11162006.04.05 12:27modify480.101.75231.74211.7560
11172006.04.05 12:27buy490.101.75211.25211.7556
11182006.04.05 12:27modify30.101.75361.74231.7560
11192006.04.05 12:27modify40.101.75371.74231.7560
11202006.04.05 12:27modify50.101.75361.74231.7560
11212006.04.05 12:27modify60.101.75351.74231.7560
11222006.04.05 12:27modify70.101.75361.74231.7560
11232006.04.05 12:27modify80.101.75371.74231.7560
11242006.04.05 12:27modify90.101.75371.74231.7560
11252006.04.05 12:27modify100.101.75361.74231.7560
11262006.04.05 12:27modify110.101.75351.74231.7560
11272006.04.05 12:27modify120.101.75341.74231.7560
11282006.04.05 12:27modify130.101.75351.74231.7560
11292006.04.05 12:27modify140.101.75361.74231.7560
11302006.04.05 12:27modify150.101.75371.74231.7560
11312006.04.05 12:27modify160.101.75291.74231.7560
11322006.04.05 12:27modify170.101.75281.74231.7560
11332006.04.05 12:27modify180.101.75271.74231.7560
11342006.04.05 12:27modify190.101.75281.74231.7560
11352006.04.05 12:27modify200.101.75291.74231.7560
11362006.04.05 12:27modify210.101.75281.74231.7560
11372006.04.05 12:27modify220.101.75271.74231.7560
11382006.04.05 12:27modify230.101.75261.74231.7560
11392006.04.05 12:27modify240.101.75271.74231.7560
11402006.04.05 12:27modify250.101.75261.74231.7560
11412006.04.05 12:27modify260.101.75251.74231.7560
11422006.04.05 12:27modify270.101.75241.74231.7560
11432006.04.05 12:27modify280.101.75251.74231.7560
11442006.04.05 12:27modify290.101.75261.74231.7560
11452006.04.05 12:27modify300.101.75271.74231.7560
11462006.04.05 12:27modify310.101.75281.74231.7560
11472006.04.05 12:27modify320.101.75271.74231.7560
11482006.04.05 12:27modify330.101.75261.74231.7560
11492006.04.05 12:27modify340.101.75251.74231.7560
11502006.04.05 12:27modify350.101.75261.74231.7560
11512006.04.05 12:27modify360.101.75271.74231.7560
11522006.04.05 12:27modify370.101.75281.74231.7560
11532006.04.05 12:27modify380.101.75291.74231.7560
11542006.04.05 12:27modify390.101.75281.74231.7560
11552006.04.05 12:27modify400.101.75291.74231.7560
11562006.04.05 12:27modify410.101.75291.74231.7560
11572006.04.05 12:27modify420.101.75291.74231.7560
11582006.04.05 12:27modify430.101.75231.74231.7560
11592006.04.05 12:27modify440.101.75231.74231.7560
11602006.04.05 12:27modify450.101.75221.74231.7560
11612006.04.05 12:27modify460.101.75231.74231.7560
11622006.04.05 12:27modify470.101.75231.74231.7560
11632006.04.05 12:27modify480.101.75231.74231.7560
11642006.04.05 12:27modify490.101.75211.74231.7560
11652006.04.05 12:28buy500.101.75201.25201.7555
11662006.04.05 12:28modify30.101.75361.74251.7560
11672006.04.05 12:28modify40.101.75371.74251.7560
11682006.04.05 12:28modify50.101.75361.74251.7560
11692006.04.05 12:28modify60.101.75351.74251.7560
11702006.04.05 12:28modify70.101.75361.74251.7560
11712006.04.05 12:28modify80.101.75371.74251.7560
11722006.04.05 12:28modify90.101.75371.74251.7560
11732006.04.05 12:28modify100.101.75361.74251.7560
11742006.04.05 12:28modify110.101.75351.74251.7560
11752006.04.05 12:28modify120.101.75341.74251.7560
11762006.04.05 12:28modify130.101.75351.74251.7560
11772006.04.05 12:28modify140.101.75361.74251.7560
11782006.04.05 12:28modify150.101.75371.74251.7560
11792006.04.05 12:28modify160.101.75291.74251.7560
11802006.04.05 12:28modify170.101.75281.74251.7560
11812006.04.05 12:28modify180.101.75271.74251.7560
11822006.04.05 12:28modify190.101.75281.74251.7560
11832006.04.05 12:28modify200.101.75291.74251.7560
11842006.04.05 12:28modify210.101.75281.74251.7560
11852006.04.05 12:28modify220.101.75271.74251.7560
11862006.04.05 12:28modify230.101.75261.74251.7560
11872006.04.05 12:28modify240.101.75271.74251.7560
11882006.04.05 12:28modify250.101.75261.74251.7560
11892006.04.05 12:28modify260.101.75251.74251.7560
11902006.04.05 12:28modify270.101.75241.74251.7560
11912006.04.05 12:28modify280.101.75251.74251.7560
11922006.04.05 12:28modify290.101.75261.74251.7560
11932006.04.05 12:28modify300.101.75271.74251.7560
11942006.04.05 12:28modify310.101.75281.74251.7560
11952006.04.05 12:28modify320.101.75271.74251.7560
11962006.04.05 12:28modify330.101.75261.74251.7560
11972006.04.05 12:28modify340.101.75251.74251.7560
11982006.04.05 12:28modify350.101.75261.74251.7560
11992006.04.05 12:28modify360.101.75271.74251.7560
12002006.04.05 12:28modify370.101.75281.74251.7560
12012006.04.05 12:28modify380.101.75291.74251.7560
12022006.04.05 12:28modify390.101.75281.74251.7560
12032006.04.05 12:28modify400.101.75291.74251.7560
12042006.04.05 12:28modify410.101.75291.74251.7560
12052006.04.05 12:28modify420.101.75291.74251.7560
12062006.04.05 12:28modify430.101.75231.74251.7560
12072006.04.05 12:28modify440.101.75231.74251.7560
12082006.04.05 12:28modify450.101.75221.74251.7560
12092006.04.05 12:28modify460.101.75231.74251.7560
12102006.04.05 12:28modify470.101.75231.74251.7560
12112006.04.05 12:28modify480.101.75231.74251.7560
12122006.04.05 12:28modify490.101.75211.74251.7560
12132006.04.05 12:28modify500.101.75201.74251.7560
12142006.04.05 12:28buy510.101.75191.25191.7554
12152006.04.05 12:28modify30.101.75361.74271.7560
12162006.04.05 12:28modify40.101.75371.74271.7560
12172006.04.05 12:28modify50.101.75361.74271.7560
12182006.04.05 12:28modify60.101.75351.74271.7560
12192006.04.05 12:28modify70.101.75361.74271.7560
12202006.04.05 12:28modify80.101.75371.74271.7560
12212006.04.05 12:28modify90.101.75371.74271.7560
12222006.04.05 12:28modify100.101.75361.74271.7560
12232006.04.05 12:28modify110.101.75351.74271.7560
12242006.04.05 12:28modify120.101.75341.74271.7560
12252006.04.05 12:28modify130.101.75351.74271.7560
12262006.04.05 12:28modify140.101.75361.74271.7560
12272006.04.05 12:28modify150.101.75371.74271.7560
12282006.04.05 12:28modify160.101.75291.74271.7560
12292006.04.05 12:28modify170.101.75281.74271.7560
12302006.04.05 12:28modify180.101.75271.74271.7560
12312006.04.05 12:28modify190.101.75281.74271.7560
12322006.04.05 12:28modify200.101.75291.74271.7560
12332006.04.05 12:28modify210.101.75281.74271.7560
12342006.04.05 12:28modify220.101.75271.74271.7560
12352006.04.05 12:28modify230.101.75261.74271.7560
12362006.04.05 12:28modify240.101.75271.74271.7560
12372006.04.05 12:28modify250.101.75261.74271.7560
12382006.04.05 12:28modify260.101.75251.74271.7560
12392006.04.05 12:28modify270.101.75241.74271.7560
12402006.04.05 12:28modify280.101.75251.74271.7560
12412006.04.05 12:28modify290.101.75261.74271.7560
12422006.04.05 12:28modify300.101.75271.74271.7560
12432006.04.05 12:28modify310.101.75281.74271.7560
12442006.04.05 12:28modify320.101.75271.74271.7560
12452006.04.05 12:28modify330.101.75261.74271.7560
12462006.04.05 12:28modify340.101.75251.74271.7560
12472006.04.05 12:28modify350.101.75261.74271.7560
12482006.04.05 12:28modify360.101.75271.74271.7560
12492006.04.05 12:28modify370.101.75281.74271.7560
12502006.04.05 12:28modify380.101.75291.74271.7560
12512006.04.05 12:28modify390.101.75281.74271.7560
12522006.04.05 12:28modify400.101.75291.74271.7560
12532006.04.05 12:28modify410.101.75291.74271.7560
12542006.04.05 12:28modify420.101.75291.74271.7560
12552006.04.05 12:28modify430.101.75231.74271.7560
12562006.04.05 12:28modify440.101.75231.74271.7560
12572006.04.05 12:28modify450.101.75221.74271.7560
12582006.04.05 12:28modify460.101.75231.74271.7560
12592006.04.05 12:28modify470.101.75231.74271.7560
12602006.04.05 12:28modify480.101.75231.74271.7560
12612006.04.05 12:28modify490.101.75211.74271.7560
12622006.04.05 12:28modify500.101.75201.74271.7560
12632006.04.05 12:28modify510.101.75191.74271.7560
12642006.04.05 12:28buy520.101.75181.25181.7553
12652006.04.05 12:28modify30.101.75361.74281.7560
12662006.04.05 12:28modify40.101.75371.74281.7560
12672006.04.05 12:28modify50.101.75361.74281.7560
12682006.04.05 12:28modify60.101.75351.74281.7560
12692006.04.05 12:28modify70.101.75361.74281.7560
12702006.04.05 12:28modify80.101.75371.74281.7560
12712006.04.05 12:28modify90.101.75371.74281.7560
12722006.04.05 12:28modify100.101.75361.74281.7560
12732006.04.05 12:28modify110.101.75351.74281.7560
12742006.04.05 12:28modify120.101.75341.74281.7560
12752006.04.05 12:28modify130.101.75351.74281.7560
12762006.04.05 12:28modify140.101.75361.74281.7560
12772006.04.05 12:28modify150.101.75371.74281.7560
12782006.04.05 12:28modify160.101.75291.74281.7560
12792006.04.05 12:28modify170.101.75281.74281.7560
12802006.04.05 12:28modify180.101.75271.74281.7560
12812006.04.05 12:28modify190.101.75281.74281.7560
12822006.04.05 12:28modify200.101.75291.74281.7560
12832006.04.05 12:28modify210.101.75281.74281.7560
12842006.04.05 12:28modify220.101.75271.74281.7560
12852006.04.05 12:28modify230.101.75261.74281.7560
12862006.04.05 12:28modify240.101.75271.74281.7560
12872006.04.05 12:28modify250.101.75261.74281.7560
12882006.04.05 12:28modify260.101.75251.74281.7560
12892006.04.05 12:28modify270.101.75241.74281.7560
12902006.04.05 12:28modify280.101.75251.74281.7560
12912006.04.05 12:28modify290.101.75261.74281.7560
12922006.04.05 12:28modify300.101.75271.74281.7560
12932006.04.05 12:28modify310.101.75281.74281.7560
12942006.04.05 12:28modify320.101.75271.74281.7560
12952006.04.05 12:28modify330.101.75261.74281.7560
12962006.04.05 12:28modify340.101.75251.74281.7560
12972006.04.05 12:28modify350.101.75261.74281.7560
12982006.04.05 12:28modify360.101.75271.74281.7560
12992006.04.05 12:28modify370.101.75281.74281.7560
13002006.04.05 12:28modify380.101.75291.74281.7560
13012006.04.05 12:28modify390.101.75281.74281.7560
13022006.04.05 12:28modify400.101.75291.74281.7560
13032006.04.05 12:28modify410.101.75291.74281.7560
13042006.04.05 12:28modify420.101.75291.74281.7560
13052006.04.05 12:28modify430.101.75231.74281.7560
13062006.04.05 12:28modify440.101.75231.74281.7560
13072006.04.05 12:28modify450.101.75221.74281.7560
13082006.04.05 12:28modify460.101.75231.74281.7560
13092006.04.05 12:28modify470.101.75231.74281.7560
13102006.04.05 12:28modify480.101.75231.74281.7560
13112006.04.05 12:28modify490.101.75211.74281.7560
13122006.04.05 12:28modify500.101.75201.74281.7560
13132006.04.05 12:28modify510.101.75191.74281.7560
13142006.04.05 12:28modify520.101.75181.74281.7560
13152006.04.05 12:28buy530.101.75201.25201.7555
13162006.04.05 12:28modify30.101.75361.74301.7560
13172006.04.05 12:28modify40.101.75371.74301.7560
13182006.04.05 12:28modify50.101.75361.74301.7560
13192006.04.05 12:28modify60.101.75351.74301.7560
13202006.04.05 12:28modify70.101.75361.74301.7560
13212006.04.05 12:28modify80.101.75371.74301.7560
13222006.04.05 12:28modify90.101.75371.74301.7560
13232006.04.05 12:28modify100.101.75361.74301.7560
13242006.04.05 12:28modify110.101.75351.74301.7560
13252006.04.05 12:28modify120.101.75341.74301.7560
13262006.04.05 12:28modify130.101.75351.74301.7560
13272006.04.05 12:28modify140.101.75361.74301.7560
13282006.04.05 12:28modify150.101.75371.74301.7560
13292006.04.05 12:28modify160.101.75291.74301.7560
13302006.04.05 12:28modify170.101.75281.74301.7560
13312006.04.05 12:28modify180.101.75271.74301.7560
13322006.04.05 12:28modify190.101.75281.74301.7560
13332006.04.05 12:28modify200.101.75291.74301.7560
13342006.04.05 12:28modify210.101.75281.74301.7560
13352006.04.05 12:28modify220.101.75271.74301.7560
13362006.04.05 12:28modify230.101.75261.74301.7560
13372006.04.05 12:28modify240.101.75271.74301.7560
13382006.04.05 12:28modify250.101.75261.74301.7560
13392006.04.05 12:28modify260.101.75251.74301.7560
13402006.04.05 12:28modify270.101.75241.74301.7560
13412006.04.05 12:28modify280.101.75251.74301.7560
13422006.04.05 12:28modify290.101.75261.74301.7560
13432006.04.05 12:28modify300.101.75271.74301.7560
13442006.04.05 12:28modify310.101.75281.74301.7560
13452006.04.05 12:28modify320.101.75271.74301.7560
13462006.04.05 12:28modify330.101.75261.74301.7560
13472006.04.05 12:28modify340.101.75251.74301.7560
13482006.04.05 12:28modify350.101.75261.74301.7560
13492006.04.05 12:28modify360.101.75271.74301.7560
13502006.04.05 12:28modify370.101.75281.74301.7560
13512006.04.05 12:28modify380.101.75291.74301.7560
13522006.04.05 12:28modify390.101.75281.74301.7560
13532006.04.05 12:28modify400.101.75291.74301.7560
13542006.04.05 12:28modify410.101.75291.74301.7560
13552006.04.05 12:28modify420.101.75291.74301.7560
13562006.04.05 12:28modify430.101.75231.74301.7560
13572006.04.05 12:28modify440.101.75231.74301.7560
13582006.04.05 12:28modify450.101.75221.74301.7560
13592006.04.05 12:28modify460.101.75231.74301.7560
13602006.04.05 12:28modify470.101.75231.74301.7560
13612006.04.05 12:28modify480.101.75231.74301.7560
13622006.04.05 12:28modify490.101.75211.74301.7560
13632006.04.05 12:28modify500.101.75201.74301.7560
13642006.04.05 12:28modify510.101.75191.74301.7560
13652006.04.05 12:28modify520.101.75181.74301.7560
13662006.04.05 12:28modify530.101.75201.74301.7560
13672006.04.06 11:57t/p30.101.75601.74301.756023.2510023.25
13682006.04.06 11:57t/p40.101.75601.74301.756022.2510045.50
13692006.04.06 11:57t/p50.101.75601.74301.756023.2510068.75
13702006.04.06 11:57t/p60.101.75601.74301.756024.2510093.00
13712006.04.06 11:57t/p70.101.75601.74301.756023.2510116.25
13722006.04.06 11:57t/p80.101.75601.74301.756022.2510138.50
13732006.04.06 11:57t/p90.101.75601.74301.756022.2510160.75
13742006.04.06 11:57t/p100.101.75601.74301.756023.2510184.00
13752006.04.06 11:57t/p110.101.75601.74301.756024.2510208.25
13762006.04.06 11:57t/p120.101.75601.74301.756025.2510233.50
13772006.04.06 11:57t/p130.101.75601.74301.756024.2510257.75
13782006.04.06 11:57t/p140.101.75601.74301.756023.2510281.00
13792006.04.06 11:57t/p150.101.75601.74301.756022.2510303.25
13802006.04.06 11:57t/p160.101.75601.74301.756030.2510333.50
13812006.04.06 11:57t/p170.101.75601.74301.756031.2510364.75
13822006.04.06 11:57t/p180.101.75601.74301.756032.2510397.00
13832006.04.06 11:57t/p190.101.75601.74301.756031.2510428.25
13842006.04.06 11:57t/p200.101.75601.74301.756030.2510458.50
13852006.04.06 11:57t/p210.101.75601.74301.756031.2510489.75
13862006.04.06 11:57t/p220.101.75601.74301.756032.2510522.00
13872006.04.06 11:57t/p230.101.75601.74301.756033.2510555.25
13882006.04.06 11:57t/p240.101.75601.74301.756032.2510587.50
13892006.04.06 11:57t/p250.101.75601.74301.756033.2510620.75
13902006.04.06 11:57t/p260.101.75601.74301.756034.2510655.00
13912006.04.06 11:57t/p270.101.75601.74301.756035.2510690.25
13922006.04.06 11:57t/p280.101.75601.74301.756034.2510724.50
13932006.04.06 11:57t/p290.101.75601.74301.756033.2510757.75
13942006.04.06 11:57t/p300.101.75601.74301.756032.2510790.00
13952006.04.06 11:57t/p310.101.75601.74301.756031.2510821.25
13962006.04.06 11:57t/p320.101.75601.74301.756032.2510853.50
13972006.04.06 11:57t/p330.101.75601.74301.756033.2510886.75
13982006.04.06 11:57t/p340.101.75601.74301.756034.2510921.00
13992006.04.06 11:57t/p350.101.75601.74301.756033.2510954.25
14002006.04.06 11:57t/p360.101.75601.74301.756032.2510986.50
14012006.04.06 11:57t/p370.101.75601.74301.756031.2511017.75
14022006.04.06 11:57t/p380.101.75601.74301.756030.2511048.00
14032006.04.06 11:57t/p390.101.75601.74301.756031.2511079.25
14042006.04.06 11:57t/p400.101.75601.74301.756030.2511109.50
14052006.04.06 11:57t/p410.101.75601.74301.756030.2511139.75
14062006.04.06 11:57t/p420.101.75601.74301.756030.2511170.00
14072006.04.06 11:57t/p430.101.75601.74301.756036.2511206.25
14082006.04.06 11:57t/p440.101.75601.74301.756036.2511242.50
14092006.04.06 11:57t/p450.101.75601.74301.756037.2511279.75
14102006.04.06 11:57t/p460.101.75601.74301.756036.2511316.00
14112006.04.06 11:57t/p470.101.75601.74301.756036.2511352.25
14122006.04.06 11:57t/p480.101.75601.74301.756036.2511388.50
14132006.04.06 11:57t/p490.101.75601.74301.756038.2511426.75
14142006.04.06 11:57t/p500.101.75601.74301.756039.2511466.00
14152006.04.06 11:57t/p510.101.75601.74301.756040.2511506.25
14162006.04.06 11:57t/p520.101.75601.74301.756041.2511547.50
14172006.04.06 11:57t/p530.101.75601.74301.756039.2511586.75
14182006.04.07 18:59t/p10.101.73981.99331.7398-64.4011522.35
14192006.04.07 18:59t/p20.101.73981.99331.7398135.5011657.85
14202006.04.12 15:36buy540.101.74871.24871.7522
14212006.04.12 17:06t/p540.101.75221.24871.752235.0011692.85
14222006.04.17 14:40sell550.101.76432.26431.7608
14232006.04.19 17:06sell560.101.78972.28971.7862
14242006.04.19 17:06modify550.101.76432.02701.7735
14252006.04.19 17:06modify560.101.78972.02701.7735
14262006.04.26 23:59close at stop560.101.78492.02701.773548.7011741.55
14272006.04.26 23:59close at stop550.101.78492.02701.7735-204.9011536.65