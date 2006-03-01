Strategy Tester Report
Firebird v0.65

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=31; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=3;
Bars in test7847Ticks modelled168189Modelling quality78.40%
Initial deposit10000.00
Total net profit1320.65Gross profit1593.95Gross loss-273.30
Profit factor5.83Expected payoff23.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)204.90 (1.8%)
Total trades56Short positions (won %)4 (50.00%)Long positions (won %)52 (100.00%)
Profit trades (% of total)54 (96.43%)Loss trades (% of total)2 (3.57%)
Largestprofit trade131.50loss trade-204.90
Averageprofit trade29.52loss trade-136.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (1382.75)consecutive losses (loss in money)1 (-204.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1382.75 (51)consecutive loss (count of losses)-204.90 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 17:43sell10.101.73332.23331.7302
22006.04.04 15:28sell20.101.75332.25331.7502
32006.04.04 15:28modify10.101.73331.99331.7402
42006.04.04 15:28modify20.101.75331.99331.7402
52006.04.05 11:38buy30.101.75361.25361.7567
62006.04.05 11:39buy40.101.75371.25371.7568
72006.04.05 11:39buy50.101.75361.25361.7567
82006.04.05 11:39buy60.101.75351.25351.7566
92006.04.05 11:39buy70.101.75361.25361.7567
102006.04.05 11:39buy80.101.75371.25371.7568
112006.04.05 11:40buy90.101.75371.25371.7568
122006.04.05 11:40modify30.101.75361.69581.7544
132006.04.05 11:40modify40.101.75371.69581.7544
142006.04.05 11:40modify50.101.75361.69581.7544
152006.04.05 11:40modify60.101.75351.69581.7544
162006.04.05 11:40modify70.101.75361.69581.7544
172006.04.05 11:40modify80.101.75371.69581.7544
182006.04.05 11:40modify90.101.75371.69581.7544
192006.04.05 11:40buy100.101.75361.25361.7567
202006.04.05 11:40modify30.101.75361.70161.7547
212006.04.05 11:40modify40.101.75371.70161.7547
222006.04.05 11:40modify50.101.75361.70161.7547
232006.04.05 11:40modify60.101.75351.70161.7547
242006.04.05 11:40modify70.101.75361.70161.7547
252006.04.05 11:40modify80.101.75371.70161.7547
262006.04.05 11:40modify90.101.75371.70161.7547
272006.04.05 11:40modify100.101.75361.70161.7547
282006.04.05 11:40buy110.101.75351.25351.7566
292006.04.05 11:40modify30.101.75361.70631.7548
302006.04.05 11:40modify40.101.75371.70631.7548
312006.04.05 11:40modify50.101.75361.70631.7548
322006.04.05 11:40modify60.101.75351.70631.7548
332006.04.05 11:40modify70.101.75361.70631.7548
342006.04.05 11:40modify80.101.75371.70631.7548
352006.04.05 11:40modify90.101.75371.70631.7548
362006.04.05 11:40modify100.101.75361.70631.7548
372006.04.05 11:40modify110.101.75351.70631.7548
382006.04.05 11:40buy120.101.75341.25341.7565
392006.04.05 11:40modify30.101.75361.71021.7550
402006.04.05 11:40modify40.101.75371.71021.7550
412006.04.05 11:40modify50.101.75361.71021.7550
422006.04.05 11:40modify60.101.75351.71021.7550
432006.04.05 11:40modify70.101.75361.71021.7550
442006.04.05 11:40modify80.101.75371.71021.7550
452006.04.05 11:40modify90.101.75371.71021.7550
462006.04.05 11:40modify100.101.75361.71021.7550
472006.04.05 11:40modify110.101.75351.71021.7550
482006.04.05 11:40modify120.101.75341.71021.7550
492006.04.05 11:40buy130.101.75351.25351.7566
502006.04.05 11:40modify30.101.75361.71351.7551
512006.04.05 11:40modify40.101.75371.71351.7551
522006.04.05 11:40modify50.101.75361.71351.7551
532006.04.05 11:40modify60.101.75351.71351.7551
542006.04.05 11:40modify70.101.75361.71351.7551
552006.04.05 11:40modify80.101.75371.71351.7551
562006.04.05 11:40modify90.101.75371.71351.7551
572006.04.05 11:40modify100.101.75361.71351.7551
582006.04.05 11:40modify110.101.75351.71351.7551
592006.04.05 11:40modify120.101.75341.71351.7551
602006.04.05 11:40modify130.101.75351.71351.7551
612006.04.05 11:40buy140.101.75361.25361.7567
622006.04.05 11:40modify30.101.75361.71641.7552
632006.04.05 11:40modify40.101.75371.71641.7552
642006.04.05 11:40modify50.101.75361.71641.7552
652006.04.05 11:40modify60.101.75351.71641.7552
662006.04.05 11:40modify70.101.75361.71641.7552
672006.04.05 11:40modify80.101.75371.71641.7552
682006.04.05 11:40modify90.101.75371.71641.7552
692006.04.05 11:40modify100.101.75361.71641.7552
702006.04.05 11:40modify110.101.75351.71641.7552
712006.04.05 11:40modify120.101.75341.71641.7552
722006.04.05 11:40modify130.101.75351.71641.7552
732006.04.05 11:40modify140.101.75361.71641.7552
742006.04.05 11:41buy150.101.75371.25371.7568
752006.04.05 11:41modify30.101.75361.71891.7553
762006.04.05 11:41modify40.101.75371.71891.7553
772006.04.05 11:41modify50.101.75361.71891.7553
782006.04.05 11:41modify60.101.75351.71891.7553
792006.04.05 11:41modify70.101.75361.71891.7553
802006.04.05 11:41modify80.101.75371.71891.7553
812006.04.05 11:41modify90.101.75371.71891.7553
822006.04.05 11:41modify100.101.75361.71891.7553
832006.04.05 11:41modify110.101.75351.71891.7553
842006.04.05 11:41modify120.101.75341.71891.7553
852006.04.05 11:41modify130.101.75351.71891.7553
862006.04.05 11:41modify140.101.75361.71891.7553
872006.04.05 11:41modify150.101.75371.71891.7553
882006.04.05 12:05buy160.101.75291.25291.7560
892006.04.05 12:05modify30.101.75361.72101.7554
902006.04.05 12:05modify40.101.75371.72101.7554
912006.04.05 12:05modify50.101.75361.72101.7554
922006.04.05 12:05modify60.101.75351.72101.7554
932006.04.05 12:05modify70.101.75361.72101.7554
942006.04.05 12:05modify80.101.75371.72101.7554
952006.04.05 12:05modify90.101.75371.72101.7554
962006.04.05 12:05modify100.101.75361.72101.7554
972006.04.05 12:05modify110.101.75351.72101.7554
982006.04.05 12:05modify120.101.75341.72101.7554
992006.04.05 12:05modify130.101.75351.72101.7554
1002006.04.05 12:05modify140.101.75361.72101.7554
1012006.04.05 12:05modify150.101.75371.72101.7554
1022006.04.05 12:05modify160.101.75291.72101.7554
1032006.04.05 12:05buy170.101.75281.25281.7559
1042006.04.05 12:05modify30.101.75361.72291.7554
1052006.04.05 12:05modify40.101.75371.72291.7554
1062006.04.05 12:05modify50.101.75361.72291.7554
1072006.04.05 12:05modify60.101.75351.72291.7554
1082006.04.05 12:05modify70.101.75361.72291.7554
1092006.04.05 12:05modify80.101.75371.72291.7554
1102006.04.05 12:05modify90.101.75371.72291.7554
1112006.04.05 12:05modify100.101.75361.72291.7554
1122006.04.05 12:05modify110.101.75351.72291.7554
1132006.04.05 12:05modify120.101.75341.72291.7554
1142006.04.05 12:05modify130.101.75351.72291.7554
1152006.04.05 12:05modify140.101.75361.72291.7554
1162006.04.05 12:05modify150.101.75371.72291.7554
1172006.04.05 12:05modify160.101.75291.72291.7554
1182006.04.05 12:05modify170.101.75281.72291.7554
1192006.04.05 12:05buy180.101.75271.25271.7558
1202006.04.05 12:05modify30.101.75361.72451.7554
1212006.04.05 12:05modify40.101.75371.72451.7554
1222006.04.05 12:05modify50.101.75361.72451.7554
1232006.04.05 12:05modify60.101.75351.72451.7554
1242006.04.05 12:05modify70.101.75361.72451.7554
1252006.04.05 12:05modify80.101.75371.72451.7554
1262006.04.05 12:05modify90.101.75371.72451.7554
1272006.04.05 12:05modify100.101.75361.72451.7554
1282006.04.05 12:05modify110.101.75351.72451.7554
1292006.04.05 12:05modify120.101.75341.72451.7554
1302006.04.05 12:05modify130.101.75351.72451.7554
1312006.04.05 12:05modify140.101.75361.72451.7554
1322006.04.05 12:05modify150.101.75371.72451.7554
1332006.04.05 12:05modify160.101.75291.72451.7554
1342006.04.05 12:05modify170.101.75281.72451.7554
1352006.04.05 12:05modify180.101.75271.72451.7554
1362006.04.05 12:05buy190.101.75281.25281.7559
1372006.04.05 12:05modify30.101.75361.72601.7554
1382006.04.05 12:05modify40.101.75371.72601.7554
1392006.04.05 12:05modify50.101.75361.72601.7554
1402006.04.05 12:05modify60.101.75351.72601.7554
1412006.04.05 12:05modify70.101.75361.72601.7554
1422006.04.05 12:05modify80.101.75371.72601.7554
1432006.04.05 12:05modify90.101.75371.72601.7554
1442006.04.05 12:05modify100.101.75361.72601.7554
1452006.04.05 12:05modify110.101.75351.72601.7554
1462006.04.05 12:05modify120.101.75341.72601.7554
1472006.04.05 12:05modify130.101.75351.72601.7554
1482006.04.05 12:05modify140.101.75361.72601.7554
1492006.04.05 12:05modify150.101.75371.72601.7554
1502006.04.05 12:05modify160.101.75291.72601.7554
1512006.04.05 12:05modify170.101.75281.72601.7554
1522006.04.05 12:05modify180.101.75271.72601.7554
1532006.04.05 12:05modify190.101.75281.72601.7554
1542006.04.05 12:05buy200.101.75291.25291.7560
1552006.04.05 12:05modify30.101.75361.72741.7555
1562006.04.05 12:05modify40.101.75371.72741.7555
1572006.04.05 12:05modify50.101.75361.72741.7555
1582006.04.05 12:05modify60.101.75351.72741.7555
1592006.04.05 12:05modify70.101.75361.72741.7555
1602006.04.05 12:05modify80.101.75371.72741.7555
1612006.04.05 12:05modify90.101.75371.72741.7555
1622006.04.05 12:05modify100.101.75361.72741.7555
1632006.04.05 12:05modify110.101.75351.72741.7555
1642006.04.05 12:05modify120.101.75341.72741.7555
1652006.04.05 12:05modify130.101.75351.72741.7555
1662006.04.05 12:05modify140.101.75361.72741.7555
1672006.04.05 12:05modify150.101.75371.72741.7555
1682006.04.05 12:05modify160.101.75291.72741.7555
1692006.04.05 12:05modify170.101.75281.72741.7555
1702006.04.05 12:05modify180.101.75271.72741.7555
1712006.04.05 12:05modify190.101.75281.72741.7555
1722006.04.05 12:05modify200.101.75291.72741.7555
1732006.04.05 12:06buy210.101.75281.25281.7559
1742006.04.05 12:06modify30.101.75361.72861.7555
1752006.04.05 12:06modify40.101.75371.72861.7555
1762006.04.05 12:06modify50.101.75361.72861.7555
1772006.04.05 12:06modify60.101.75351.72861.7555
1782006.04.05 12:06modify70.101.75361.72861.7555
1792006.04.05 12:06modify80.101.75371.72861.7555
1802006.04.05 12:06modify90.101.75371.72861.7555
1812006.04.05 12:06modify100.101.75361.72861.7555
1822006.04.05 12:06modify110.101.75351.72861.7555
1832006.04.05 12:06modify120.101.75341.72861.7555
1842006.04.05 12:06modify130.101.75351.72861.7555
1852006.04.05 12:06modify140.101.75361.72861.7555
1862006.04.05 12:06modify150.101.75371.72861.7555
1872006.04.05 12:06modify160.101.75291.72861.7555
1882006.04.05 12:06modify170.101.75281.72861.7555
1892006.04.05 12:06modify180.101.75271.72861.7555
1902006.04.05 12:06modify190.101.75281.72861.7555
1912006.04.05 12:06modify200.101.75291.72861.7555
1922006.04.05 12:06modify210.101.75281.72861.7555
1932006.04.05 12:06buy220.101.75271.25271.7558
1942006.04.05 12:06modify30.101.75361.72971.7555
1952006.04.05 12:06modify40.101.75371.72971.7555
1962006.04.05 12:06modify50.101.75361.72971.7555
1972006.04.05 12:06modify60.101.75351.72971.7555
1982006.04.05 12:06modify70.101.75361.72971.7555
1992006.04.05 12:06modify80.101.75371.72971.7555
2002006.04.05 12:06modify90.101.75371.72971.7555
2012006.04.05 12:06modify100.101.75361.72971.7555
2022006.04.05 12:06modify110.101.75351.72971.7555
2032006.04.05 12:06modify120.101.75341.72971.7555
2042006.04.05 12:06modify130.101.75351.72971.7555
2052006.04.05 12:06modify140.101.75361.72971.7555
2062006.04.05 12:06modify150.101.75371.72971.7555
2072006.04.05 12:06modify160.101.75291.72971.7555
2082006.04.05 12:06modify170.101.75281.72971.7555
2092006.04.05 12:06modify180.101.75271.72971.7555
2102006.04.05 12:06modify190.101.75281.72971.7555
2112006.04.05 12:06modify200.101.75291.72971.7555
2122006.04.05 12:06modify210.101.75281.72971.7555
2132006.04.05 12:06modify220.101.75271.72971.7555
2142006.04.05 12:07buy230.101.75261.25261.7557
2152006.04.05 12:07modify30.101.75361.73071.7555
2162006.04.05 12:07modify40.101.75371.73071.7555
2172006.04.05 12:07modify50.101.75361.73071.7555
2182006.04.05 12:07modify60.101.75351.73071.7555
2192006.04.05 12:07modify70.101.75361.73071.7555
2202006.04.05 12:07modify80.101.75371.73071.7555
2212006.04.05 12:07modify90.101.75371.73071.7555
2222006.04.05 12:07modify100.101.75361.73071.7555
2232006.04.05 12:07modify110.101.75351.73071.7555
2242006.04.05 12:07modify120.101.75341.73071.7555
2252006.04.05 12:07modify130.101.75351.73071.7555
2262006.04.05 12:07modify140.101.75361.73071.7555
2272006.04.05 12:07modify150.101.75371.73071.7555
2282006.04.05 12:07modify160.101.75291.73071.7555
2292006.04.05 12:07modify170.101.75281.73071.7555
2302006.04.05 12:07modify180.101.75271.73071.7555
2312006.04.05 12:07modify190.101.75281.73071.7555
2322006.04.05 12:07modify200.101.75291.73071.7555
2332006.04.05 12:07modify210.101.75281.73071.7555
2342006.04.05 12:07modify220.101.75271.73071.7555
2352006.04.05 12:07modify230.101.75261.73071.7555
2362006.04.05 12:07buy240.101.75271.25271.7558
2372006.04.05 12:07modify30.101.75361.73161.7555
2382006.04.05 12:07modify40.101.75371.73161.7555
2392006.04.05 12:07modify50.101.75361.73161.7555
2402006.04.05 12:07modify60.101.75351.73161.7555
2412006.04.05 12:07modify70.101.75361.73161.7555
2422006.04.05 12:07modify80.101.75371.73161.7555
2432006.04.05 12:07modify90.101.75371.73161.7555
2442006.04.05 12:07modify100.101.75361.73161.7555
2452006.04.05 12:07modify110.101.75351.73161.7555
2462006.04.05 12:07modify120.101.75341.73161.7555
2472006.04.05 12:07modify130.101.75351.73161.7555
2482006.04.05 12:07modify140.101.75361.73161.7555
2492006.04.05 12:07modify150.101.75371.73161.7555
2502006.04.05 12:07modify160.101.75291.73161.7555
2512006.04.05 12:07modify170.101.75281.73161.7555
2522006.04.05 12:07modify180.101.75271.73161.7555
2532006.04.05 12:07modify190.101.75281.73161.7555
2542006.04.05 12:07modify200.101.75291.73161.7555
2552006.04.05 12:07modify210.101.75281.73161.7555
2562006.04.05 12:07modify220.101.75271.73161.7555
2572006.04.05 12:07modify230.101.75261.73161.7555
2582006.04.05 12:07modify240.101.75271.73161.7555
2592006.04.05 12:07buy250.101.75261.25261.7557
2602006.04.05 12:07modify30.101.75361.73241.7555
2612006.04.05 12:07modify40.101.75371.73241.7555
2622006.04.05 12:07modify50.101.75361.73241.7555
2632006.04.05 12:07modify60.101.75351.73241.7555
2642006.04.05 12:07modify70.101.75361.73241.7555
2652006.04.05 12:07modify80.101.75371.73241.7555
2662006.04.05 12:07modify90.101.75371.73241.7555
2672006.04.05 12:07modify100.101.75361.73241.7555
2682006.04.05 12:07modify110.101.75351.73241.7555
2692006.04.05 12:07modify120.101.75341.73241.7555
2702006.04.05 12:07modify130.101.75351.73241.7555
2712006.04.05 12:07modify140.101.75361.73241.7555
2722006.04.05 12:07modify150.101.75371.73241.7555
2732006.04.05 12:07modify160.101.75291.73241.7555
2742006.04.05 12:07modify170.101.75281.73241.7555
2752006.04.05 12:07modify180.101.75271.73241.7555
2762006.04.05 12:07modify190.101.75281.73241.7555
2772006.04.05 12:07modify200.101.75291.73241.7555
2782006.04.05 12:07modify210.101.75281.73241.7555
2792006.04.05 12:07modify220.101.75271.73241.7555
2802006.04.05 12:07modify230.101.75261.73241.7555
2812006.04.05 12:07modify240.101.75271.73241.7555
2822006.04.05 12:07modify250.101.75261.73241.7555
2832006.04.05 12:07buy260.101.75251.25251.7556
2842006.04.05 12:07modify30.101.75361.73321.7555
2852006.04.05 12:07modify40.101.75371.73321.7555
2862006.04.05 12:07modify50.101.75361.73321.7555
2872006.04.05 12:07modify60.101.75351.73321.7555
2882006.04.05 12:07modify70.101.75361.73321.7555
2892006.04.05 12:07modify80.101.75371.73321.7555
2902006.04.05 12:07modify90.101.75371.73321.7555
2912006.04.05 12:07modify100.101.75361.73321.7555
2922006.04.05 12:07modify110.101.75351.73321.7555
2932006.04.05 12:07modify120.101.75341.73321.7555
2942006.04.05 12:07modify130.101.75351.73321.7555
2952006.04.05 12:07modify140.101.75361.73321.7555
2962006.04.05 12:07modify150.101.75371.73321.7555
2972006.04.05 12:07modify160.101.75291.73321.7555
2982006.04.05 12:07modify170.101.75281.73321.7555
2992006.04.05 12:07modify180.101.75271.73321.7555
3002006.04.05 12:07modify190.101.75281.73321.7555
3012006.04.05 12:07modify200.101.75291.73321.7555
3022006.04.05 12:07modify210.101.75281.73321.7555
3032006.04.05 12:07modify220.101.75271.73321.7555
3042006.04.05 12:07modify230.101.75261.73321.7555
3052006.04.05 12:07modify240.101.75271.73321.7555
3062006.04.05 12:07modify250.101.75261.73321.7555
3072006.04.05 12:07modify260.101.75251.73321.7555
3082006.04.05 12:07buy270.101.75241.25241.7555
3092006.04.05 12:07modify30.101.75361.73391.7555
3102006.04.05 12:07modify40.101.75371.73391.7555
3112006.04.05 12:07modify50.101.75361.73391.7555
3122006.04.05 12:07modify60.101.75351.73391.7555
3132006.04.05 12:07modify70.101.75361.73391.7555
3142006.04.05 12:07modify80.101.75371.73391.7555
3152006.04.05 12:07modify90.101.75371.73391.7555
3162006.04.05 12:07modify100.101.75361.73391.7555
3172006.04.05 12:07modify110.101.75351.73391.7555
3182006.04.05 12:07modify120.101.75341.73391.7555
3192006.04.05 12:07modify130.101.75351.73391.7555
3202006.04.05 12:07modify140.101.75361.73391.7555
3212006.04.05 12:07modify150.101.75371.73391.7555
3222006.04.05 12:07modify160.101.75291.73391.7555
3232006.04.05 12:07modify170.101.75281.73391.7555
3242006.04.05 12:07modify180.101.75271.73391.7555
3252006.04.05 12:07modify190.101.75281.73391.7555
3262006.04.05 12:07modify200.101.75291.73391.7555
3272006.04.05 12:07modify210.101.75281.73391.7555
3282006.04.05 12:07modify220.101.75271.73391.7555
3292006.04.05 12:07modify230.101.75261.73391.7555
3302006.04.05 12:07modify240.101.75271.73391.7555
3312006.04.05 12:07modify250.101.75261.73391.7555
3322006.04.05 12:07modify260.101.75251.73391.7555
3332006.04.05 12:07modify270.101.75241.73391.7555
3342006.04.05 12:08buy280.101.75251.25251.7556
3352006.04.05 12:08modify30.101.75361.73461.7555
3362006.04.05 12:08modify40.101.75371.73461.7555
3372006.04.05 12:08modify50.101.75361.73461.7555
3382006.04.05 12:08modify60.101.75351.73461.7555
3392006.04.05 12:08modify70.101.75361.73461.7555
3402006.04.05 12:08modify80.101.75371.73461.7555
3412006.04.05 12:08modify90.101.75371.73461.7555
3422006.04.05 12:08modify100.101.75361.73461.7555
3432006.04.05 12:08modify110.101.75351.73461.7555
3442006.04.05 12:08modify120.101.75341.73461.7555
3452006.04.05 12:08modify130.101.75351.73461.7555
3462006.04.05 12:08modify140.101.75361.73461.7555
3472006.04.05 12:08modify150.101.75371.73461.7555
3482006.04.05 12:08modify160.101.75291.73461.7555
3492006.04.05 12:08modify170.101.75281.73461.7555
3502006.04.05 12:08modify180.101.75271.73461.7555
3512006.04.05 12:08modify190.101.75281.73461.7555
3522006.04.05 12:08modify200.101.75291.73461.7555
3532006.04.05 12:08modify210.101.75281.73461.7555
3542006.04.05 12:08modify220.101.75271.73461.7555
3552006.04.05 12:08modify230.101.75261.73461.7555
3562006.04.05 12:08modify240.101.75271.73461.7555
3572006.04.05 12:08modify250.101.75261.73461.7555
3582006.04.05 12:08modify260.101.75251.73461.7555
3592006.04.05 12:08modify270.101.75241.73461.7555
3602006.04.05 12:08modify280.101.75251.73461.7555
3612006.04.05 12:08buy290.101.75261.25261.7557
3622006.04.05 12:08modify30.101.75361.73521.7555
3632006.04.05 12:08modify40.101.75371.73521.7555
3642006.04.05 12:08modify50.101.75361.73521.7555
3652006.04.05 12:08modify60.101.75351.73521.7555
3662006.04.05 12:08modify70.101.75361.73521.7555
3672006.04.05 12:08modify80.101.75371.73521.7555
3682006.04.05 12:08modify90.101.75371.73521.7555
3692006.04.05 12:08modify100.101.75361.73521.7555
3702006.04.05 12:08modify110.101.75351.73521.7555
3712006.04.05 12:08modify120.101.75341.73521.7555
3722006.04.05 12:08modify130.101.75351.73521.7555
3732006.04.05 12:08modify140.101.75361.73521.7555
3742006.04.05 12:08modify150.101.75371.73521.7555
3752006.04.05 12:08modify160.101.75291.73521.7555
3762006.04.05 12:08modify170.101.75281.73521.7555
3772006.04.05 12:08modify180.101.75271.73521.7555
3782006.04.05 12:08modify190.101.75281.73521.7555
3792006.04.05 12:08modify200.101.75291.73521.7555
3802006.04.05 12:08modify210.101.75281.73521.7555
3812006.04.05 12:08modify220.101.75271.73521.7555
3822006.04.05 12:08modify230.101.75261.73521.7555
3832006.04.05 12:08modify240.101.75271.73521.7555
3842006.04.05 12:08modify250.101.75261.73521.7555
3852006.04.05 12:08modify260.101.75251.73521.7555
3862006.04.05 12:08modify270.101.75241.73521.7555
3872006.04.05 12:08modify280.101.75251.73521.7555
3882006.04.05 12:08modify290.101.75261.73521.7555
3892006.04.05 12:08buy300.101.75271.25271.7558
3902006.04.05 12:08modify30.101.75361.73581.7555
3912006.04.05 12:08modify40.101.75371.73581.7555
3922006.04.05 12:08modify50.101.75361.73581.7555
3932006.04.05 12:08modify60.101.75351.73581.7555
3942006.04.05 12:08modify70.101.75361.73581.7555
3952006.04.05 12:08modify80.101.75371.73581.7555
3962006.04.05 12:08modify90.101.75371.73581.7555
3972006.04.05 12:08modify100.101.75361.73581.7555
3982006.04.05 12:08modify110.101.75351.73581.7555
3992006.04.05 12:08modify120.101.75341.73581.7555
4002006.04.05 12:08modify130.101.75351.73581.7555
4012006.04.05 12:08modify140.101.75361.73581.7555
4022006.04.05 12:08modify150.101.75371.73581.7555
4032006.04.05 12:08modify160.101.75291.73581.7555
4042006.04.05 12:08modify170.101.75281.73581.7555
4052006.04.05 12:08modify180.101.75271.73581.7555
4062006.04.05 12:08modify190.101.75281.73581.7555
4072006.04.05 12:08modify200.101.75291.73581.7555
4082006.04.05 12:08modify210.101.75281.73581.7555
4092006.04.05 12:08modify220.101.75271.73581.7555
4102006.04.05 12:08modify230.101.75261.73581.7555
4112006.04.05 12:08modify240.101.75271.73581.7555
4122006.04.05 12:08modify250.101.75261.73581.7555
4132006.04.05 12:08modify260.101.75251.73581.7555
4142006.04.05 12:08modify270.101.75241.73581.7555
4152006.04.05 12:08modify280.101.75251.73581.7555
4162006.04.05 12:08modify290.101.75261.73581.7555
4172006.04.05 12:08modify300.101.75271.73581.7555
4182006.04.05 12:08buy310.101.75281.25281.7559
4192006.04.05 12:08modify30.101.75361.73631.7556
4202006.04.05 12:08modify40.101.75371.73631.7556
4212006.04.05 12:08modify50.101.75361.73631.7556
4222006.04.05 12:08modify60.101.75351.73631.7556
4232006.04.05 12:08modify70.101.75361.73631.7556
4242006.04.05 12:08modify80.101.75371.73631.7556
4252006.04.05 12:08modify90.101.75371.73631.7556
4262006.04.05 12:08modify100.101.75361.73631.7556
4272006.04.05 12:08modify110.101.75351.73631.7556
4282006.04.05 12:08modify120.101.75341.73631.7556
4292006.04.05 12:08modify130.101.75351.73631.7556
4302006.04.05 12:08modify140.101.75361.73631.7556
4312006.04.05 12:08modify150.101.75371.73631.7556
4322006.04.05 12:08modify160.101.75291.73631.7556
4332006.04.05 12:08modify170.101.75281.73631.7556
4342006.04.05 12:08modify180.101.75271.73631.7556
4352006.04.05 12:08modify190.101.75281.73631.7556
4362006.04.05 12:08modify200.101.75291.73631.7556
4372006.04.05 12:08modify210.101.75281.73631.7556
4382006.04.05 12:08modify220.101.75271.73631.7556
4392006.04.05 12:08modify230.101.75261.73631.7556
4402006.04.05 12:08modify240.101.75271.73631.7556
4412006.04.05 12:08modify250.101.75261.73631.7556
4422006.04.05 12:08modify260.101.75251.73631.7556
4432006.04.05 12:08modify270.101.75241.73631.7556
4442006.04.05 12:08modify280.101.75251.73631.7556
4452006.04.05 12:08modify290.101.75261.73631.7556
4462006.04.05 12:08modify300.101.75271.73631.7556
4472006.04.05 12:08modify310.101.75281.73631.7556
4482006.04.05 12:08buy320.101.75271.25271.7558
4492006.04.05 12:08modify30.101.75361.73681.7556
4502006.04.05 12:08modify40.101.75371.73681.7556
4512006.04.05 12:08modify50.101.75361.73681.7556
4522006.04.05 12:08modify60.101.75351.73681.7556
4532006.04.05 12:08modify70.101.75361.73681.7556
4542006.04.05 12:08modify80.101.75371.73681.7556
4552006.04.05 12:08modify90.101.75371.73681.7556
4562006.04.05 12:08modify100.101.75361.73681.7556
4572006.04.05 12:08modify110.101.75351.73681.7556
4582006.04.05 12:08modify120.101.75341.73681.7556
4592006.04.05 12:08modify130.101.75351.73681.7556
4602006.04.05 12:08modify140.101.75361.73681.7556
4612006.04.05 12:08modify150.101.75371.73681.7556
4622006.04.05 12:08modify160.101.75291.73681.7556
4632006.04.05 12:08modify170.101.75281.73681.7556
4642006.04.05 12:08modify180.101.75271.73681.7556
4652006.04.05 12:08modify190.101.75281.73681.7556
4662006.04.05 12:08modify200.101.75291.73681.7556
4672006.04.05 12:08modify210.101.75281.73681.7556
4682006.04.05 12:08modify220.101.75271.73681.7556
4692006.04.05 12:08modify230.101.75261.73681.7556
4702006.04.05 12:08modify240.101.75271.73681.7556
4712006.04.05 12:08modify250.101.75261.73681.7556
4722006.04.05 12:08modify260.101.75251.73681.7556
4732006.04.05 12:08modify270.101.75241.73681.7556
4742006.04.05 12:08modify280.101.75251.73681.7556
4752006.04.05 12:08modify290.101.75261.73681.7556
4762006.04.05 12:08modify300.101.75271.73681.7556
4772006.04.05 12:08modify310.101.75281.73681.7556
4782006.04.05 12:08modify320.101.75271.73681.7556
4792006.04.05 12:08buy330.101.75261.25261.7557
4802006.04.05 12:08modify30.101.75361.73731.7556
4812006.04.05 12:08modify40.101.75371.73731.7556
4822006.04.05 12:08modify50.101.75361.73731.7556
4832006.04.05 12:08modify60.101.75351.73731.7556
4842006.04.05 12:08modify70.101.75361.73731.7556
4852006.04.05 12:08modify80.101.75371.73731.7556
4862006.04.05 12:08modify90.101.75371.73731.7556
4872006.04.05 12:08modify100.101.75361.73731.7556
4882006.04.05 12:08modify110.101.75351.73731.7556
4892006.04.05 12:08modify120.101.75341.73731.7556
4902006.04.05 12:08modify130.101.75351.73731.7556
4912006.04.05 12:08modify140.101.75361.73731.7556
4922006.04.05 12:08modify150.101.75371.73731.7556
4932006.04.05 12:08modify160.101.75291.73731.7556
4942006.04.05 12:08modify170.101.75281.73731.7556
4952006.04.05 12:08modify180.101.75271.73731.7556
4962006.04.05 12:08modify190.101.75281.73731.7556
4972006.04.05 12:08modify200.101.75291.73731.7556
4982006.04.05 12:08modify210.101.75281.73731.7556
4992006.04.05 12:08modify220.101.75271.73731.7556
5002006.04.05 12:08modify230.101.75261.73731.7556
5012006.04.05 12:08modify240.101.75271.73731.7556
5022006.04.05 12:08modify250.101.75261.73731.7556
5032006.04.05 12:08modify260.101.75251.73731.7556
5042006.04.05 12:08modify270.101.75241.73731.7556
5052006.04.05 12:08modify280.101.75251.73731.7556
5062006.04.05 12:08modify290.101.75261.73731.7556
5072006.04.05 12:08modify300.101.75271.73731.7556
5082006.04.05 12:08modify310.101.75281.73731.7556
5092006.04.05 12:08modify320.101.75271.73731.7556
5102006.04.05 12:08modify330.101.75261.73731.7556
5112006.04.05 12:08buy340.101.75251.25251.7556
5122006.04.05 12:08modify30.101.75361.73781.7556
5132006.04.05 12:08modify40.101.75371.73781.7556
5142006.04.05 12:08modify50.101.75361.73781.7556
5152006.04.05 12:08modify60.101.75351.73781.7556
5162006.04.05 12:08modify70.101.75361.73781.7556
5172006.04.05 12:08modify80.101.75371.73781.7556
5182006.04.05 12:08modify90.101.75371.73781.7556
5192006.04.05 12:08modify100.101.75361.73781.7556
5202006.04.05 12:08modify110.101.75351.73781.7556
5212006.04.05 12:08modify120.101.75341.73781.7556
5222006.04.05 12:08modify130.101.75351.73781.7556
5232006.04.05 12:08modify140.101.75361.73781.7556
5242006.04.05 12:08modify150.101.75371.73781.7556
5252006.04.05 12:08modify160.101.75291.73781.7556
5262006.04.05 12:08modify170.101.75281.73781.7556
5272006.04.05 12:08modify180.101.75271.73781.7556
5282006.04.05 12:08modify190.101.75281.73781.7556
5292006.04.05 12:08modify200.101.75291.73781.7556
5302006.04.05 12:08modify210.101.75281.73781.7556
5312006.04.05 12:08modify220.101.75271.73781.7556
5322006.04.05 12:08modify230.101.75261.73781.7556
5332006.04.05 12:08modify240.101.75271.73781.7556
5342006.04.05 12:08modify250.101.75261.73781.7556
5352006.04.05 12:08modify260.101.75251.73781.7556
5362006.04.05 12:08modify270.101.75241.73781.7556
5372006.04.05 12:08modify280.101.75251.73781.7556
5382006.04.05 12:08modify290.101.75261.73781.7556
5392006.04.05 12:08modify300.101.75271.73781.7556
5402006.04.05 12:08modify310.101.75281.73781.7556
5412006.04.05 12:08modify320.101.75271.73781.7556
5422006.04.05 12:08modify330.101.75261.73781.7556
5432006.04.05 12:08modify340.101.75251.73781.7556
5442006.04.05 12:09buy350.101.75261.25261.7557
5452006.04.05 12:09modify30.101.75361.73821.7556
5462006.04.05 12:09modify40.101.75371.73821.7556
5472006.04.05 12:09modify50.101.75361.73821.7556
5482006.04.05 12:09modify60.101.75351.73821.7556
5492006.04.05 12:09modify70.101.75361.73821.7556
5502006.04.05 12:09modify80.101.75371.73821.7556
5512006.04.05 12:09modify90.101.75371.73821.7556
5522006.04.05 12:09modify100.101.75361.73821.7556
5532006.04.05 12:09modify110.101.75351.73821.7556
5542006.04.05 12:09modify120.101.75341.73821.7556
5552006.04.05 12:09modify130.101.75351.73821.7556
5562006.04.05 12:09modify140.101.75361.73821.7556
5572006.04.05 12:09modify150.101.75371.73821.7556
5582006.04.05 12:09modify160.101.75291.73821.7556
5592006.04.05 12:09modify170.101.75281.73821.7556
5602006.04.05 12:09modify180.101.75271.73821.7556
5612006.04.05 12:09modify190.101.75281.73821.7556
5622006.04.05 12:09modify200.101.75291.73821.7556
5632006.04.05 12:09modify210.101.75281.73821.7556
5642006.04.05 12:09modify220.101.75271.73821.7556
5652006.04.05 12:09modify230.101.75261.73821.7556
5662006.04.05 12:09modify240.101.75271.73821.7556
5672006.04.05 12:09modify250.101.75261.73821.7556
5682006.04.05 12:09modify260.101.75251.73821.7556
5692006.04.05 12:09modify270.101.75241.73821.7556
5702006.04.05 12:09modify280.101.75251.73821.7556
5712006.04.05 12:09modify290.101.75261.73821.7556
5722006.04.05 12:09modify300.101.75271.73821.7556
5732006.04.05 12:09modify310.101.75281.73821.7556
5742006.04.05 12:09modify320.101.75271.73821.7556
5752006.04.05 12:09modify330.101.75261.73821.7556
5762006.04.05 12:09modify340.101.75251.73821.7556
5772006.04.05 12:09modify350.101.75261.73821.7556
5782006.04.05 12:09buy360.101.75271.25271.7558
5792006.04.05 12:09modify30.101.75361.73861.7556
5802006.04.05 12:09modify40.101.75371.73861.7556
5812006.04.05 12:09modify50.101.75361.73861.7556
5822006.04.05 12:09modify60.101.75351.73861.7556
5832006.04.05 12:09modify70.101.75361.73861.7556
5842006.04.05 12:09modify80.101.75371.73861.7556
5852006.04.05 12:09modify90.101.75371.73861.7556
5862006.04.05 12:09modify100.101.75361.73861.7556
5872006.04.05 12:09modify110.101.75351.73861.7556
5882006.04.05 12:09modify120.101.75341.73861.7556
5892006.04.05 12:09modify130.101.75351.73861.7556
5902006.04.05 12:09modify140.101.75361.73861.7556
5912006.04.05 12:09modify150.101.75371.73861.7556
5922006.04.05 12:09modify160.101.75291.73861.7556
5932006.04.05 12:09modify170.101.75281.73861.7556
5942006.04.05 12:09modify180.101.75271.73861.7556
5952006.04.05 12:09modify190.101.75281.73861.7556
5962006.04.05 12:09modify200.101.75291.73861.7556
5972006.04.05 12:09modify210.101.75281.73861.7556
5982006.04.05 12:09modify220.101.75271.73861.7556
5992006.04.05 12:09modify230.101.75261.73861.7556
6002006.04.05 12:09modify240.101.75271.73861.7556
6012006.04.05 12:09modify250.101.75261.73861.7556
6022006.04.05 12:09modify260.101.75251.73861.7556
6032006.04.05 12:09modify270.101.75241.73861.7556
6042006.04.05 12:09modify280.101.75251.73861.7556
6052006.04.05 12:09modify290.101.75261.73861.7556
6062006.04.05 12:09modify300.101.75271.73861.7556
6072006.04.05 12:09modify310.101.75281.73861.7556
6082006.04.05 12:09modify320.101.75271.73861.7556
6092006.04.05 12:09modify330.101.75261.73861.7556
6102006.04.05 12:09modify340.101.75251.73861.7556
6112006.04.05 12:09modify350.101.75261.73861.7556
6122006.04.05 12:09modify360.101.75271.73861.7556
6132006.04.05 12:09buy370.101.75281.25281.7559
6142006.04.05 12:09modify30.101.75361.73901.7556
6152006.04.05 12:09modify40.101.75371.73901.7556
6162006.04.05 12:09modify50.101.75361.73901.7556
6172006.04.05 12:09modify60.101.75351.73901.7556
6182006.04.05 12:09modify70.101.75361.73901.7556
6192006.04.05 12:09modify80.101.75371.73901.7556
6202006.04.05 12:09modify90.101.75371.73901.7556
6212006.04.05 12:09modify100.101.75361.73901.7556
6222006.04.05 12:09modify110.101.75351.73901.7556
6232006.04.05 12:09modify120.101.75341.73901.7556
6242006.04.05 12:09modify130.101.75351.73901.7556
6252006.04.05 12:09modify140.101.75361.73901.7556
6262006.04.05 12:09modify150.101.75371.73901.7556
6272006.04.05 12:09modify160.101.75291.73901.7556
6282006.04.05 12:09modify170.101.75281.73901.7556
6292006.04.05 12:09modify180.101.75271.73901.7556
6302006.04.05 12:09modify190.101.75281.73901.7556
6312006.04.05 12:09modify200.101.75291.73901.7556
6322006.04.05 12:09modify210.101.75281.73901.7556
6332006.04.05 12:09modify220.101.75271.73901.7556
6342006.04.05 12:09modify230.101.75261.73901.7556
6352006.04.05 12:09modify240.101.75271.73901.7556
6362006.04.05 12:09modify250.101.75261.73901.7556
6372006.04.05 12:09modify260.101.75251.73901.7556
6382006.04.05 12:09modify270.101.75241.73901.7556
6392006.04.05 12:09modify280.101.75251.73901.7556
6402006.04.05 12:09modify290.101.75261.73901.7556
6412006.04.05 12:09modify300.101.75271.73901.7556
6422006.04.05 12:09modify310.101.75281.73901.7556
6432006.04.05 12:09modify320.101.75271.73901.7556
6442006.04.05 12:09modify330.101.75261.73901.7556
6452006.04.05 12:09modify340.101.75251.73901.7556
6462006.04.05 12:09modify350.101.75261.73901.7556
6472006.04.05 12:09modify360.101.75271.73901.7556
6482006.04.05 12:09modify370.101.75281.73901.7556
6492006.04.05 12:09buy380.101.75291.25291.7560
6502006.04.05 12:09modify30.101.75361.73931.7556
6512006.04.05 12:09modify40.101.75371.73931.7556
6522006.04.05 12:09modify50.101.75361.73931.7556
6532006.04.05 12:09modify60.101.75351.73931.7556
6542006.04.05 12:09modify70.101.75361.73931.7556
6552006.04.05 12:09modify80.101.75371.73931.7556
6562006.04.05 12:09modify90.101.75371.73931.7556
6572006.04.05 12:09modify100.101.75361.73931.7556
6582006.04.05 12:09modify110.101.75351.73931.7556
6592006.04.05 12:09modify120.101.75341.73931.7556
6602006.04.05 12:09modify130.101.75351.73931.7556
6612006.04.05 12:09modify140.101.75361.73931.7556
6622006.04.05 12:09modify150.101.75371.73931.7556
6632006.04.05 12:09modify160.101.75291.73931.7556
6642006.04.05 12:09modify170.101.75281.73931.7556
6652006.04.05 12:09modify180.101.75271.73931.7556
6662006.04.05 12:09modify190.101.75281.73931.7556
6672006.04.05 12:09modify200.101.75291.73931.7556
6682006.04.05 12:09modify210.101.75281.73931.7556
6692006.04.05 12:09modify220.101.75271.73931.7556
6702006.04.05 12:09modify230.101.75261.73931.7556
6712006.04.05 12:09modify240.101.75271.73931.7556
6722006.04.05 12:09modify250.101.75261.73931.7556
6732006.04.05 12:09modify260.101.75251.73931.7556
6742006.04.05 12:09modify270.101.75241.73931.7556
6752006.04.05 12:09modify280.101.75251.73931.7556
6762006.04.05 12:09modify290.101.75261.73931.7556
6772006.04.05 12:09modify300.101.75271.73931.7556
6782006.04.05 12:09modify310.101.75281.73931.7556
6792006.04.05 12:09modify320.101.75271.73931.7556
6802006.04.05 12:09modify330.101.75261.73931.7556
6812006.04.05 12:09modify340.101.75251.73931.7556
6822006.04.05 12:09modify350.101.75261.73931.7556
6832006.04.05 12:09modify360.101.75271.73931.7556
6842006.04.05 12:09modify370.101.75281.73931.7556
6852006.04.05 12:09modify380.101.75291.73931.7556
6862006.04.05 12:09buy390.101.75281.25281.7559
6872006.04.05 12:09modify30.101.75361.73971.7556
6882006.04.05 12:09modify40.101.75371.73971.7556
6892006.04.05 12:09modify50.101.75361.73971.7556
6902006.04.05 12:09modify60.101.75351.73971.7556
6912006.04.05 12:09modify70.101.75361.73971.7556
6922006.04.05 12:09modify80.101.75371.73971.7556
6932006.04.05 12:09modify90.101.75371.73971.7556
6942006.04.05 12:09modify100.101.75361.73971.7556
6952006.04.05 12:09modify110.101.75351.73971.7556
6962006.04.05 12:09modify120.101.75341.73971.7556
6972006.04.05 12:09modify130.101.75351.73971.7556
6982006.04.05 12:09modify140.101.75361.73971.7556
6992006.04.05 12:09modify150.101.75371.73971.7556
7002006.04.05 12:09modify160.101.75291.73971.7556
7012006.04.05 12:09modify170.101.75281.73971.7556
7022006.04.05 12:09modify180.101.75271.73971.7556
7032006.04.05 12:09modify190.101.75281.73971.7556
7042006.04.05 12:09modify200.101.75291.73971.7556
7052006.04.05 12:09modify210.101.75281.73971.7556
7062006.04.05 12:09modify220.101.75271.73971.7556
7072006.04.05 12:09modify230.101.75261.73971.7556
7082006.04.05 12:09modify240.101.75271.73971.7556
7092006.04.05 12:09modify250.101.75261.73971.7556
7102006.04.05 12:09modify260.101.75251.73971.7556
7112006.04.05 12:09modify270.101.75241.73971.7556
7122006.04.05 12:09modify280.101.75251.73971.7556
7132006.04.05 12:09modify290.101.75261.73971.7556
7142006.04.05 12:09modify300.101.75271.73971.7556
7152006.04.05 12:09modify310.101.75281.73971.7556
7162006.04.05 12:09modify320.101.75271.73971.7556
7172006.04.05 12:09modify330.101.75261.73971.7556
7182006.04.05 12:09modify340.101.75251.73971.7556
7192006.04.05 12:09modify350.101.75261.73971.7556
7202006.04.05 12:09modify360.101.75271.73971.7556
7212006.04.05 12:09modify370.101.75281.73971.7556
7222006.04.05 12:09modify380.101.75291.73971.7556
7232006.04.05 12:09modify390.101.75281.73971.7556
7242006.04.05 12:10buy400.101.75291.25291.7560
7252006.04.05 12:10modify30.101.75361.74001.7556
7262006.04.05 12:10modify40.101.75371.74001.7556
7272006.04.05 12:10modify50.101.75361.74001.7556
7282006.04.05 12:10modify60.101.75351.74001.7556
7292006.04.05 12:10modify70.101.75361.74001.7556
7302006.04.05 12:10modify80.101.75371.74001.7556
7312006.04.05 12:10modify90.101.75371.74001.7556
7322006.04.05 12:10modify100.101.75361.74001.7556
7332006.04.05 12:10modify110.101.75351.74001.7556
7342006.04.05 12:10modify120.101.75341.74001.7556
7352006.04.05 12:10modify130.101.75351.74001.7556
7362006.04.05 12:10modify140.101.75361.74001.7556
7372006.04.05 12:10modify150.101.75371.74001.7556
7382006.04.05 12:10modify160.101.75291.74001.7556
7392006.04.05 12:10modify170.101.75281.74001.7556
7402006.04.05 12:10modify180.101.75271.74001.7556
7412006.04.05 12:10modify190.101.75281.74001.7556
7422006.04.05 12:10modify200.101.75291.74001.7556
7432006.04.05 12:10modify210.101.75281.74001.7556
7442006.04.05 12:10modify220.101.75271.74001.7556
7452006.04.05 12:10modify230.101.75261.74001.7556
7462006.04.05 12:10modify240.101.75271.74001.7556
7472006.04.05 12:10modify250.101.75261.74001.7556
7482006.04.05 12:10modify260.101.75251.74001.7556
7492006.04.05 12:10modify270.101.75241.74001.7556
7502006.04.05 12:10modify280.101.75251.74001.7556
7512006.04.05 12:10modify290.101.75261.74001.7556
7522006.04.05 12:10modify300.101.75271.74001.7556
7532006.04.05 12:10modify310.101.75281.74001.7556
7542006.04.05 12:10modify320.101.75271.74001.7556
7552006.04.05 12:10modify330.101.75261.74001.7556
7562006.04.05 12:10modify340.101.75251.74001.7556
7572006.04.05 12:10modify350.101.75261.74001.7556
7582006.04.05 12:10modify360.101.75271.74001.7556
7592006.04.05 12:10modify370.101.75281.74001.7556
7602006.04.05 12:10modify380.101.75291.74001.7556
7612006.04.05 12:10modify390.101.75281.74001.7556
7622006.04.05 12:10modify400.101.75291.74001.7556
7632006.04.05 12:11buy410.101.75291.25291.7560
7642006.04.05 12:11modify30.101.75361.74031.7556
7652006.04.05 12:11modify40.101.75371.74031.7556
7662006.04.05 12:11modify50.101.75361.74031.7556
7672006.04.05 12:11modify60.101.75351.74031.7556
7682006.04.05 12:11modify70.101.75361.74031.7556
7692006.04.05 12:11modify80.101.75371.74031.7556
7702006.04.05 12:11modify90.101.75371.74031.7556
7712006.04.05 12:11modify100.101.75361.74031.7556
7722006.04.05 12:11modify110.101.75351.74031.7556
7732006.04.05 12:11modify120.101.75341.74031.7556
7742006.04.05 12:11modify130.101.75351.74031.7556
7752006.04.05 12:11modify140.101.75361.74031.7556
7762006.04.05 12:11modify150.101.75371.74031.7556
7772006.04.05 12:11modify160.101.75291.74031.7556
7782006.04.05 12:11modify170.101.75281.74031.7556
7792006.04.05 12:11modify180.101.75271.74031.7556
7802006.04.05 12:11modify190.101.75281.74031.7556
7812006.04.05 12:11modify200.101.75291.74031.7556
7822006.04.05 12:11modify210.101.75281.74031.7556
7832006.04.05 12:11modify220.101.75271.74031.7556
7842006.04.05 12:11modify230.101.75261.74031.7556
7852006.04.05 12:11modify240.101.75271.74031.7556
7862006.04.05 12:11modify250.101.75261.74031.7556
7872006.04.05 12:11modify260.101.75251.74031.7556
7882006.04.05 12:11modify270.101.75241.74031.7556
7892006.04.05 12:11modify280.101.75251.74031.7556
7902006.04.05 12:11modify290.101.75261.74031.7556
7912006.04.05 12:11modify300.101.75271.74031.7556
7922006.04.05 12:11modify310.101.75281.74031.7556
7932006.04.05 12:11modify320.101.75271.74031.7556
7942006.04.05 12:11modify330.101.75261.74031.7556
7952006.04.05 12:11modify340.101.75251.74031.7556
7962006.04.05 12:11modify350.101.75261.74031.7556
7972006.04.05 12:11modify360.101.75271.74031.7556
7982006.04.05 12:11modify370.101.75281.74031.7556
7992006.04.05 12:11modify380.101.75291.74031.7556
8002006.04.05 12:11modify390.101.75281.74031.7556
8012006.04.05 12:11modify400.101.75291.74031.7556
8022006.04.05 12:11modify410.101.75291.74031.7556
8032006.04.05 12:12buy420.101.75291.25291.7560
8042006.04.05 12:12modify30.101.75361.74061.7556
8052006.04.05 12:12modify40.101.75371.74061.7556
8062006.04.05 12:12modify50.101.75361.74061.7556
8072006.04.05 12:12modify60.101.75351.74061.7556
8082006.04.05 12:12modify70.101.75361.74061.7556
8092006.04.05 12:12modify80.101.75371.74061.7556
8102006.04.05 12:12modify90.101.75371.74061.7556
8112006.04.05 12:12modify100.101.75361.74061.7556
8122006.04.05 12:12modify110.101.75351.74061.7556
8132006.04.05 12:12modify120.101.75341.74061.7556
8142006.04.05 12:12modify130.101.75351.74061.7556
8152006.04.05 12:12modify140.101.75361.74061.7556
8162006.04.05 12:12modify150.101.75371.74061.7556
8172006.04.05 12:12modify160.101.75291.74061.7556
8182006.04.05 12:12modify170.101.75281.74061.7556
8192006.04.05 12:12modify180.101.75271.74061.7556
8202006.04.05 12:12modify190.101.75281.74061.7556
8212006.04.05 12:12modify200.101.75291.74061.7556
8222006.04.05 12:12modify210.101.75281.74061.7556
8232006.04.05 12:12modify220.101.75271.74061.7556
8242006.04.05 12:12modify230.101.75261.74061.7556
8252006.04.05 12:12modify240.101.75271.74061.7556
8262006.04.05 12:12modify250.101.75261.74061.7556
8272006.04.05 12:12modify260.101.75251.74061.7556
8282006.04.05 12:12modify270.101.75241.74061.7556
8292006.04.05 12:12modify280.101.75251.74061.7556
8302006.04.05 12:12modify290.101.75261.74061.7556
8312006.04.05 12:12modify300.101.75271.74061.7556
8322006.04.05 12:12modify310.101.75281.74061.7556
8332006.04.05 12:12modify320.101.75271.74061.7556
8342006.04.05 12:12modify330.101.75261.74061.7556
8352006.04.05 12:12modify340.101.75251.74061.7556
8362006.04.05 12:12modify350.101.75261.74061.7556
8372006.04.05 12:12modify360.101.75271.74061.7556
8382006.04.05 12:12modify370.101.75281.74061.7556
8392006.04.05 12:12modify380.101.75291.74061.7556
8402006.04.05 12:12modify390.101.75281.74061.7556
8412006.04.05 12:12modify400.101.75291.74061.7556
8422006.04.05 12:12modify410.101.75291.74061.7556
8432006.04.05 12:12modify420.101.75291.74061.7556
8442006.04.05 12:18buy430.101.75231.25231.7554
8452006.04.05 12:18modify30.101.75361.74091.7556
8462006.04.05 12:18modify40.101.75371.74091.7556
8472006.04.05 12:18modify50.101.75361.74091.7556
8482006.04.05 12:18modify60.101.75351.74091.7556
8492006.04.05 12:18modify70.101.75361.74091.7556
8502006.04.05 12:18modify80.101.75371.74091.7556
8512006.04.05 12:18modify90.101.75371.74091.7556
8522006.04.05 12:18modify100.101.75361.74091.7556
8532006.04.05 12:18modify110.101.75351.74091.7556
8542006.04.05 12:18modify120.101.75341.74091.7556
8552006.04.05 12:18modify130.101.75351.74091.7556
8562006.04.05 12:18modify140.101.75361.74091.7556
8572006.04.05 12:18modify150.101.75371.74091.7556
8582006.04.05 12:18modify160.101.75291.74091.7556
8592006.04.05 12:18modify170.101.75281.74091.7556
8602006.04.05 12:18modify180.101.75271.74091.7556
8612006.04.05 12:18modify190.101.75281.74091.7556
8622006.04.05 12:18modify200.101.75291.74091.7556
8632006.04.05 12:18modify210.101.75281.74091.7556
8642006.04.05 12:18modify220.101.75271.74091.7556
8652006.04.05 12:18modify230.101.75261.74091.7556
8662006.04.05 12:18modify240.101.75271.74091.7556
8672006.04.05 12:18modify250.101.75261.74091.7556
8682006.04.05 12:18modify260.101.75251.74091.7556
8692006.04.05 12:18modify270.101.75241.74091.7556
8702006.04.05 12:18modify280.101.75251.74091.7556
8712006.04.05 12:18modify290.101.75261.74091.7556
8722006.04.05 12:18modify300.101.75271.74091.7556
8732006.04.05 12:18modify310.101.75281.74091.7556
8742006.04.05 12:18modify320.101.75271.74091.7556
8752006.04.05 12:18modify330.101.75261.74091.7556
8762006.04.05 12:18modify340.101.75251.74091.7556
8772006.04.05 12:18modify350.101.75261.74091.7556
8782006.04.05 12:18modify360.101.75271.74091.7556
8792006.04.05 12:18modify370.101.75281.74091.7556
8802006.04.05 12:18modify380.101.75291.74091.7556
8812006.04.05 12:18modify390.101.75281.74091.7556
8822006.04.05 12:18modify400.101.75291.74091.7556
8832006.04.05 12:18modify410.101.75291.74091.7556
8842006.04.05 12:18modify420.101.75291.74091.7556
8852006.04.05 12:18modify430.101.75231.74091.7556
8862006.04.05 12:26buy440.101.75231.25231.7554
8872006.04.05 12:26modify30.101.75361.74121.7556
8882006.04.05 12:26modify40.101.75371.74121.7556
8892006.04.05 12:26modify50.101.75361.74121.7556
8902006.04.05 12:26modify60.101.75351.74121.7556
8912006.04.05 12:26modify70.101.75361.74121.7556
8922006.04.05 12:26modify80.101.75371.74121.7556
8932006.04.05 12:26modify90.101.75371.74121.7556
8942006.04.05 12:26modify100.101.75361.74121.7556
8952006.04.05 12:26modify110.101.75351.74121.7556
8962006.04.05 12:26modify120.101.75341.74121.7556
8972006.04.05 12:26modify130.101.75351.74121.7556
8982006.04.05 12:26modify140.101.75361.74121.7556
8992006.04.05 12:26modify150.101.75371.74121.7556
9002006.04.05 12:26modify160.101.75291.74121.7556
9012006.04.05 12:26modify170.101.75281.74121.7556
9022006.04.05 12:26modify180.101.75271.74121.7556
9032006.04.05 12:26modify190.101.75281.74121.7556
9042006.04.05 12:26modify200.101.75291.74121.7556
9052006.04.05 12:26modify210.101.75281.74121.7556
9062006.04.05 12:26modify220.101.75271.74121.7556
9072006.04.05 12:26modify230.101.75261.74121.7556
9082006.04.05 12:26modify240.101.75271.74121.7556
9092006.04.05 12:26modify250.101.75261.74121.7556
9102006.04.05 12:26modify260.101.75251.74121.7556
9112006.04.05 12:26modify270.101.75241.74121.7556
9122006.04.05 12:26modify280.101.75251.74121.7556
9132006.04.05 12:26modify290.101.75261.74121.7556
9142006.04.05 12:26modify300.101.75271.74121.7556
9152006.04.05 12:26modify310.101.75281.74121.7556
9162006.04.05 12:26modify320.101.75271.74121.7556
9172006.04.05 12:26modify330.101.75261.74121.7556
9182006.04.05 12:26modify340.101.75251.74121.7556
9192006.04.05 12:26modify350.101.75261.74121.7556
9202006.04.05 12:26modify360.101.75271.74121.7556
9212006.04.05 12:26modify370.101.75281.74121.7556
9222006.04.05 12:26modify380.101.75291.74121.7556
9232006.04.05 12:26modify390.101.75281.74121.7556
9242006.04.05 12:26modify400.101.75291.74121.7556
9252006.04.05 12:26modify410.101.75291.74121.7556
9262006.04.05 12:26modify420.101.75291.74121.7556
9272006.04.05 12:26modify430.101.75231.74121.7556
9282006.04.05 12:26modify440.101.75231.74121.7556
9292006.04.05 12:26buy450.101.75221.25221.7553
9302006.04.05 12:26modify30.101.75361.74141.7556
9312006.04.05 12:26modify40.101.75371.74141.7556
9322006.04.05 12:26modify50.101.75361.74141.7556
9332006.04.05 12:26modify60.101.75351.74141.7556
9342006.04.05 12:26modify70.101.75361.74141.7556
9352006.04.05 12:26modify80.101.75371.74141.7556
9362006.04.05 12:26modify90.101.75371.74141.7556
9372006.04.05 12:26modify100.101.75361.74141.7556
9382006.04.05 12:26modify110.101.75351.74141.7556
9392006.04.05 12:26modify120.101.75341.74141.7556
9402006.04.05 12:26modify130.101.75351.74141.7556
9412006.04.05 12:26modify140.101.75361.74141.7556
9422006.04.05 12:26modify150.101.75371.74141.7556
9432006.04.05 12:26modify160.101.75291.74141.7556
9442006.04.05 12:26modify170.101.75281.74141.7556
9452006.04.05 12:26modify180.101.75271.74141.7556
9462006.04.05 12:26modify190.101.75281.74141.7556
9472006.04.05 12:26modify200.101.75291.74141.7556
9482006.04.05 12:26modify210.101.75281.74141.7556
9492006.04.05 12:26modify220.101.75271.74141.7556
9502006.04.05 12:26modify230.101.75261.74141.7556
9512006.04.05 12:26modify240.101.75271.74141.7556
9522006.04.05 12:26modify250.101.75261.74141.7556
9532006.04.05 12:26modify260.101.75251.74141.7556
9542006.04.05 12:26modify270.101.75241.74141.7556
9552006.04.05 12:26modify280.101.75251.74141.7556
9562006.04.05 12:26modify290.101.75261.74141.7556
9572006.04.05 12:26modify300.101.75271.74141.7556
9582006.04.05 12:26modify310.101.75281.74141.7556
9592006.04.05 12:26modify320.101.75271.74141.7556
9602006.04.05 12:26modify330.101.75261.74141.7556
9612006.04.05 12:26modify340.101.75251.74141.7556
9622006.04.05 12:26modify350.101.75261.74141.7556
9632006.04.05 12:26modify360.101.75271.74141.7556
9642006.04.05 12:26modify370.101.75281.74141.7556
9652006.04.05 12:26modify380.101.75291.74141.7556
9662006.04.05 12:26modify390.101.75281.74141.7556
9672006.04.05 12:26modify400.101.75291.74141.7556
9682006.04.05 12:26modify410.101.75291.74141.7556
9692006.04.05 12:26modify420.101.75291.74141.7556
9702006.04.05 12:26modify430.101.75231.74141.7556
9712006.04.05 12:26modify440.101.75231.74141.7556
9722006.04.05 12:26modify450.101.75221.74141.7556
9732006.04.05 12:26buy460.101.75231.25231.7554
9742006.04.05 12:26modify30.101.75361.74161.7556
9752006.04.05 12:26modify40.101.75371.74161.7556
9762006.04.05 12:26modify50.101.75361.74161.7556
9772006.04.05 12:26modify60.101.75351.74161.7556
9782006.04.05 12:26modify70.101.75361.74161.7556
9792006.04.05 12:26modify80.101.75371.74161.7556
9802006.04.05 12:26modify90.101.75371.74161.7556
9812006.04.05 12:26modify100.101.75361.74161.7556
9822006.04.05 12:26modify110.101.75351.74161.7556
9832006.04.05 12:26modify120.101.75341.74161.7556
9842006.04.05 12:26modify130.101.75351.74161.7556
9852006.04.05 12:26modify140.101.75361.74161.7556
9862006.04.05 12:26modify150.101.75371.74161.7556
9872006.04.05 12:26modify160.101.75291.74161.7556
9882006.04.05 12:26modify170.101.75281.74161.7556
9892006.04.05 12:26modify180.101.75271.74161.7556
9902006.04.05 12:26modify190.101.75281.74161.7556
9912006.04.05 12:26modify200.101.75291.74161.7556
9922006.04.05 12:26modify210.101.75281.74161.7556
9932006.04.05 12:26modify220.101.75271.74161.7556
9942006.04.05 12:26modify230.101.75261.74161.7556
9952006.04.05 12:26modify240.101.75271.74161.7556
9962006.04.05 12:26modify250.101.75261.74161.7556
9972006.04.05 12:26modify260.101.75251.74161.7556
9982006.04.05 12:26modify270.101.75241.74161.7556
9992006.04.05 12:26modify280.101.75251.74161.7556
10002006.04.05 12:26modify290.101.75261.74161.7556
10012006.04.05 12:26modify300.101.75271.74161.7556
10022006.04.05 12:26modify310.101.75281.74161.7556
10032006.04.05 12:26modify320.101.75271.74161.7556
10042006.04.05 12:26modify330.101.75261.74161.7556
10052006.04.05 12:26modify340.101.75251.74161.7556
10062006.04.05 12:26modify350.101.75261.74161.7556
10072006.04.05 12:26modify360.101.75271.74161.7556
10082006.04.05 12:26modify370.101.75281.74161.7556
10092006.04.05 12:26modify380.101.75291.74161.7556
10102006.04.05 12:26modify390.101.75281.74161.7556
10112006.04.05 12:26modify400.101.75291.74161.7556
10122006.04.05 12:26modify410.101.75291.74161.7556
10132006.04.05 12:26modify420.101.75291.74161.7556
10142006.04.05 12:26modify430.101.75231.74161.7556
10152006.04.05 12:26modify440.101.75231.74161.7556
10162006.04.05 12:26modify450.101.75221.74161.7556
10172006.04.05 12:26modify460.101.75231.74161.7556
10182006.04.05 12:27buy470.101.75231.25231.7554
10192006.04.05 12:27modify30.101.75361.74191.7556
10202006.04.05 12:27modify40.101.75371.74191.7556
10212006.04.05 12:27modify50.101.75361.74191.7556
10222006.04.05 12:27modify60.101.75351.74191.7556
10232006.04.05 12:27modify70.101.75361.74191.7556
10242006.04.05 12:27modify80.101.75371.74191.7556
10252006.04.05 12:27modify90.101.75371.74191.7556
10262006.04.05 12:27modify100.101.75361.74191.7556
10272006.04.05 12:27modify110.101.75351.74191.7556
10282006.04.05 12:27modify120.101.75341.74191.7556
10292006.04.05 12:27modify130.101.75351.74191.7556
10302006.04.05 12:27modify140.101.75361.74191.7556
10312006.04.05 12:27modify150.101.75371.74191.7556
10322006.04.05 12:27modify160.101.75291.74191.7556
10332006.04.05 12:27modify170.101.75281.74191.7556
10342006.04.05 12:27modify180.101.75271.74191.7556
10352006.04.05 12:27modify190.101.75281.74191.7556
10362006.04.05 12:27modify200.101.75291.74191.7556
10372006.04.05 12:27modify210.101.75281.74191.7556
10382006.04.05 12:27modify220.101.75271.74191.7556
10392006.04.05 12:27modify230.101.75261.74191.7556
10402006.04.05 12:27modify240.101.75271.74191.7556
10412006.04.05 12:27modify250.101.75261.74191.7556
10422006.04.05 12:27modify260.101.75251.74191.7556
10432006.04.05 12:27modify270.101.75241.74191.7556
10442006.04.05 12:27modify280.101.75251.74191.7556
10452006.04.05 12:27modify290.101.75261.74191.7556
10462006.04.05 12:27modify300.101.75271.74191.7556
10472006.04.05 12:27modify310.101.75281.74191.7556
10482006.04.05 12:27modify320.101.75271.74191.7556
10492006.04.05 12:27modify330.101.75261.74191.7556
10502006.04.05 12:27modify340.101.75251.74191.7556
10512006.04.05 12:27modify350.101.75261.74191.7556
10522006.04.05 12:27modify360.101.75271.74191.7556
10532006.04.05 12:27modify370.101.75281.74191.7556
10542006.04.05 12:27modify380.101.75291.74191.7556
10552006.04.05 12:27modify390.101.75281.74191.7556
10562006.04.05 12:27modify400.101.75291.74191.7556
10572006.04.05 12:27modify410.101.75291.74191.7556
10582006.04.05 12:27modify420.101.75291.74191.7556
10592006.04.05 12:27modify430.101.75231.74191.7556
10602006.04.05 12:27modify440.101.75231.74191.7556
10612006.04.05 12:27modify450.101.75221.74191.7556
10622006.04.05 12:27modify460.101.75231.74191.7556
10632006.04.05 12:27modify470.101.75231.74191.7556
10642006.04.05 12:27buy480.101.75231.25231.7554
10652006.04.05 12:27modify30.101.75361.74211.7556
10662006.04.05 12:27modify40.101.75371.74211.7556
10672006.04.05 12:27modify50.101.75361.74211.7556
10682006.04.05 12:27modify60.101.75351.74211.7556
10692006.04.05 12:27modify70.101.75361.74211.7556
10702006.04.05 12:27modify80.101.75371.74211.7556
10712006.04.05 12:27modify90.101.75371.74211.7556
10722006.04.05 12:27modify100.101.75361.74211.7556
10732006.04.05 12:27modify110.101.75351.74211.7556
10742006.04.05 12:27modify120.101.75341.74211.7556
10752006.04.05 12:27modify130.101.75351.74211.7556
10762006.04.05 12:27modify140.101.75361.74211.7556
10772006.04.05 12:27modify150.101.75371.74211.7556
10782006.04.05 12:27modify160.101.75291.74211.7556
10792006.04.05 12:27modify170.101.75281.74211.7556
10802006.04.05 12:27modify180.101.75271.74211.7556
10812006.04.05 12:27modify190.101.75281.74211.7556
10822006.04.05 12:27modify200.101.75291.74211.7556
10832006.04.05 12:27modify210.101.75281.74211.7556
10842006.04.05 12:27modify220.101.75271.74211.7556
10852006.04.05 12:27modify230.101.75261.74211.7556
10862006.04.05 12:27modify240.101.75271.74211.7556
10872006.04.05 12:27modify250.101.75261.74211.7556
10882006.04.05 12:27modify260.101.75251.74211.7556
10892006.04.05 12:27modify270.101.75241.74211.7556
10902006.04.05 12:27modify280.101.75251.74211.7556
10912006.04.05 12:27modify290.101.75261.74211.7556
10922006.04.05 12:27modify300.101.75271.74211.7556
10932006.04.05 12:27modify310.101.75281.74211.7556
10942006.04.05 12:27modify320.101.75271.74211.7556
10952006.04.05 12:27modify330.101.75261.74211.7556
10962006.04.05 12:27modify340.101.75251.74211.7556
10972006.04.05 12:27modify350.101.75261.74211.7556
10982006.04.05 12:27modify360.101.75271.74211.7556
10992006.04.05 12:27modify370.101.75281.74211.7556
11002006.04.05 12:27modify380.101.75291.74211.7556
11012006.04.05 12:27modify390.101.75281.74211.7556
11022006.04.05 12:27modify400.101.75291.74211.7556
11032006.04.05 12:27modify410.101.75291.74211.7556
11042006.04.05 12:27modify420.101.75291.74211.7556
11052006.04.05 12:27modify430.101.75231.74211.7556
11062006.04.05 12:27modify440.101.75231.74211.7556
11072006.04.05 12:27modify450.101.75221.74211.7556
11082006.04.05 12:27modify460.101.75231.74211.7556
11092006.04.05 12:27modify470.101.75231.74211.7556
11102006.04.05 12:27modify480.101.75231.74211.7556
11112006.04.05 12:27buy490.101.75211.25211.7552
11122006.04.05 12:27modify30.101.75361.74231.7556
11132006.04.05 12:27modify40.101.75371.74231.7556
11142006.04.05 12:27modify50.101.75361.74231.7556
11152006.04.05 12:27modify60.101.75351.74231.7556
11162006.04.05 12:27modify70.101.75361.74231.7556
11172006.04.05 12:27modify80.101.75371.74231.7556
11182006.04.05 12:27modify90.101.75371.74231.7556
11192006.04.05 12:27modify100.101.75361.74231.7556
11202006.04.05 12:27modify110.101.75351.74231.7556
11212006.04.05 12:27modify120.101.75341.74231.7556
11222006.04.05 12:27modify130.101.75351.74231.7556
11232006.04.05 12:27modify140.101.75361.74231.7556
11242006.04.05 12:27modify150.101.75371.74231.7556
11252006.04.05 12:27modify160.101.75291.74231.7556
11262006.04.05 12:27modify170.101.75281.74231.7556
11272006.04.05 12:27modify180.101.75271.74231.7556
11282006.04.05 12:27modify190.101.75281.74231.7556
11292006.04.05 12:27modify200.101.75291.74231.7556
11302006.04.05 12:27modify210.101.75281.74231.7556
11312006.04.05 12:27modify220.101.75271.74231.7556
11322006.04.05 12:27modify230.101.75261.74231.7556
11332006.04.05 12:27modify240.101.75271.74231.7556
11342006.04.05 12:27modify250.101.75261.74231.7556
11352006.04.05 12:27modify260.101.75251.74231.7556
11362006.04.05 12:27modify270.101.75241.74231.7556
11372006.04.05 12:27modify280.101.75251.74231.7556
11382006.04.05 12:27modify290.101.75261.74231.7556
11392006.04.05 12:27modify300.101.75271.74231.7556
11402006.04.05 12:27modify310.101.75281.74231.7556
11412006.04.05 12:27modify320.101.75271.74231.7556
11422006.04.05 12:27modify330.101.75261.74231.7556
11432006.04.05 12:27modify340.101.75251.74231.7556
11442006.04.05 12:27modify350.101.75261.74231.7556
11452006.04.05 12:27modify360.101.75271.74231.7556
11462006.04.05 12:27modify370.101.75281.74231.7556
11472006.04.05 12:27modify380.101.75291.74231.7556
11482006.04.05 12:27modify390.101.75281.74231.7556
11492006.04.05 12:27modify400.101.75291.74231.7556
11502006.04.05 12:27modify410.101.75291.74231.7556
11512006.04.05 12:27modify420.101.75291.74231.7556
11522006.04.05 12:27modify430.101.75231.74231.7556
11532006.04.05 12:27modify440.101.75231.74231.7556
11542006.04.05 12:27modify450.101.75221.74231.7556
11552006.04.05 12:27modify460.101.75231.74231.7556
11562006.04.05 12:27modify470.101.75231.74231.7556
11572006.04.05 12:27modify480.101.75231.74231.7556
11582006.04.05 12:27modify490.101.75211.74231.7556
11592006.04.05 12:28buy500.101.75201.25201.7551
11602006.04.05 12:28modify30.101.75361.74251.7556
11612006.04.05 12:28modify40.101.75371.74251.7556
11622006.04.05 12:28modify50.101.75361.74251.7556
11632006.04.05 12:28modify60.101.75351.74251.7556
11642006.04.05 12:28modify70.101.75361.74251.7556
11652006.04.05 12:28modify80.101.75371.74251.7556
11662006.04.05 12:28modify90.101.75371.74251.7556
11672006.04.05 12:28modify100.101.75361.74251.7556
11682006.04.05 12:28modify110.101.75351.74251.7556
11692006.04.05 12:28modify120.101.75341.74251.7556
11702006.04.05 12:28modify130.101.75351.74251.7556
11712006.04.05 12:28modify140.101.75361.74251.7556
11722006.04.05 12:28modify150.101.75371.74251.7556
11732006.04.05 12:28modify160.101.75291.74251.7556
11742006.04.05 12:28modify170.101.75281.74251.7556
11752006.04.05 12:28modify180.101.75271.74251.7556
11762006.04.05 12:28modify190.101.75281.74251.7556
11772006.04.05 12:28modify200.101.75291.74251.7556
11782006.04.05 12:28modify210.101.75281.74251.7556
11792006.04.05 12:28modify220.101.75271.74251.7556
11802006.04.05 12:28modify230.101.75261.74251.7556
11812006.04.05 12:28modify240.101.75271.74251.7556
11822006.04.05 12:28modify250.101.75261.74251.7556
11832006.04.05 12:28modify260.101.75251.74251.7556
11842006.04.05 12:28modify270.101.75241.74251.7556
11852006.04.05 12:28modify280.101.75251.74251.7556
11862006.04.05 12:28modify290.101.75261.74251.7556
11872006.04.05 12:28modify300.101.75271.74251.7556
11882006.04.05 12:28modify310.101.75281.74251.7556
11892006.04.05 12:28modify320.101.75271.74251.7556
11902006.04.05 12:28modify330.101.75261.74251.7556
11912006.04.05 12:28modify340.101.75251.74251.7556
11922006.04.05 12:28modify350.101.75261.74251.7556
11932006.04.05 12:28modify360.101.75271.74251.7556
11942006.04.05 12:28modify370.101.75281.74251.7556
11952006.04.05 12:28modify380.101.75291.74251.7556
11962006.04.05 12:28modify390.101.75281.74251.7556
11972006.04.05 12:28modify400.101.75291.74251.7556
11982006.04.05 12:28modify410.101.75291.74251.7556
11992006.04.05 12:28modify420.101.75291.74251.7556
12002006.04.05 12:28modify430.101.75231.74251.7556
12012006.04.05 12:28modify440.101.75231.74251.7556
12022006.04.05 12:28modify450.101.75221.74251.7556
12032006.04.05 12:28modify460.101.75231.74251.7556
12042006.04.05 12:28modify470.101.75231.74251.7556
12052006.04.05 12:28modify480.101.75231.74251.7556
12062006.04.05 12:28modify490.101.75211.74251.7556
12072006.04.05 12:28modify500.101.75201.74251.7556
12082006.04.05 12:28buy510.101.75191.25191.7550
12092006.04.05 12:28modify30.101.75361.74271.7556
12102006.04.05 12:28modify40.101.75371.74271.7556
12112006.04.05 12:28modify50.101.75361.74271.7556
12122006.04.05 12:28modify60.101.75351.74271.7556
12132006.04.05 12:28modify70.101.75361.74271.7556
12142006.04.05 12:28modify80.101.75371.74271.7556
12152006.04.05 12:28modify90.101.75371.74271.7556
12162006.04.05 12:28modify100.101.75361.74271.7556
12172006.04.05 12:28modify110.101.75351.74271.7556
12182006.04.05 12:28modify120.101.75341.74271.7556
12192006.04.05 12:28modify130.101.75351.74271.7556
12202006.04.05 12:28modify140.101.75361.74271.7556
12212006.04.05 12:28modify150.101.75371.74271.7556
12222006.04.05 12:28modify160.101.75291.74271.7556
12232006.04.05 12:28modify170.101.75281.74271.7556
12242006.04.05 12:28modify180.101.75271.74271.7556
12252006.04.05 12:28modify190.101.75281.74271.7556
12262006.04.05 12:28modify200.101.75291.74271.7556
12272006.04.05 12:28modify210.101.75281.74271.7556
12282006.04.05 12:28modify220.101.75271.74271.7556
12292006.04.05 12:28modify230.101.75261.74271.7556
12302006.04.05 12:28modify240.101.75271.74271.7556
12312006.04.05 12:28modify250.101.75261.74271.7556
12322006.04.05 12:28modify260.101.75251.74271.7556
12332006.04.05 12:28modify270.101.75241.74271.7556
12342006.04.05 12:28modify280.101.75251.74271.7556
12352006.04.05 12:28modify290.101.75261.74271.7556
12362006.04.05 12:28modify300.101.75271.74271.7556
12372006.04.05 12:28modify310.101.75281.74271.7556
12382006.04.05 12:28modify320.101.75271.74271.7556
12392006.04.05 12:28modify330.101.75261.74271.7556
12402006.04.05 12:28modify340.101.75251.74271.7556
12412006.04.05 12:28modify350.101.75261.74271.7556
12422006.04.05 12:28modify360.101.75271.74271.7556
12432006.04.05 12:28modify370.101.75281.74271.7556
12442006.04.05 12:28modify380.101.75291.74271.7556
12452006.04.05 12:28modify390.101.75281.74271.7556
12462006.04.05 12:28modify400.101.75291.74271.7556
12472006.04.05 12:28modify410.101.75291.74271.7556
12482006.04.05 12:28modify420.101.75291.74271.7556
12492006.04.05 12:28modify430.101.75231.74271.7556
12502006.04.05 12:28modify440.101.75231.74271.7556
12512006.04.05 12:28modify450.101.75221.74271.7556
12522006.04.05 12:28modify460.101.75231.74271.7556
12532006.04.05 12:28modify470.101.75231.74271.7556
12542006.04.05 12:28modify480.101.75231.74271.7556
12552006.04.05 12:28modify490.101.75211.74271.7556
12562006.04.05 12:28modify500.101.75201.74271.7556
12572006.04.05 12:28modify510.101.75191.74271.7556
12582006.04.05 12:28buy520.101.75181.25181.7549
12592006.04.05 12:28modify30.101.75361.74281.7556
12602006.04.05 12:28modify40.101.75371.74281.7556
12612006.04.05 12:28modify50.101.75361.74281.7556
12622006.04.05 12:28modify60.101.75351.74281.7556
12632006.04.05 12:28modify70.101.75361.74281.7556
12642006.04.05 12:28modify80.101.75371.74281.7556
12652006.04.05 12:28modify90.101.75371.74281.7556
12662006.04.05 12:28modify100.101.75361.74281.7556
12672006.04.05 12:28modify110.101.75351.74281.7556
12682006.04.05 12:28modify120.101.75341.74281.7556
12692006.04.05 12:28modify130.101.75351.74281.7556
12702006.04.05 12:28modify140.101.75361.74281.7556
12712006.04.05 12:28modify150.101.75371.74281.7556
12722006.04.05 12:28modify160.101.75291.74281.7556
12732006.04.05 12:28modify170.101.75281.74281.7556
12742006.04.05 12:28modify180.101.75271.74281.7556
12752006.04.05 12:28modify190.101.75281.74281.7556
12762006.04.05 12:28modify200.101.75291.74281.7556
12772006.04.05 12:28modify210.101.75281.74281.7556
12782006.04.05 12:28modify220.101.75271.74281.7556
12792006.04.05 12:28modify230.101.75261.74281.7556
12802006.04.05 12:28modify240.101.75271.74281.7556
12812006.04.05 12:28modify250.101.75261.74281.7556
12822006.04.05 12:28modify260.101.75251.74281.7556
12832006.04.05 12:28modify270.101.75241.74281.7556
12842006.04.05 12:28modify280.101.75251.74281.7556
12852006.04.05 12:28modify290.101.75261.74281.7556
12862006.04.05 12:28modify300.101.75271.74281.7556
12872006.04.05 12:28modify310.101.75281.74281.7556
12882006.04.05 12:28modify320.101.75271.74281.7556
12892006.04.05 12:28modify330.101.75261.74281.7556
12902006.04.05 12:28modify340.101.75251.74281.7556
12912006.04.05 12:28modify350.101.75261.74281.7556
12922006.04.05 12:28modify360.101.75271.74281.7556
12932006.04.05 12:28modify370.101.75281.74281.7556
12942006.04.05 12:28modify380.101.75291.74281.7556
12952006.04.05 12:28modify390.101.75281.74281.7556
12962006.04.05 12:28modify400.101.75291.74281.7556
12972006.04.05 12:28modify410.101.75291.74281.7556
12982006.04.05 12:28modify420.101.75291.74281.7556
12992006.04.05 12:28modify430.101.75231.74281.7556
13002006.04.05 12:28modify440.101.75231.74281.7556
13012006.04.05 12:28modify450.101.75221.74281.7556
13022006.04.05 12:28modify460.101.75231.74281.7556
13032006.04.05 12:28modify470.101.75231.74281.7556
13042006.04.05 12:28modify480.101.75231.74281.7556
13052006.04.05 12:28modify490.101.75211.74281.7556
13062006.04.05 12:28modify500.101.75201.74281.7556
13072006.04.05 12:28modify510.101.75191.74281.7556
13082006.04.05 12:28modify520.101.75181.74281.7556
13092006.04.05 12:28buy530.101.75201.25201.7551
13102006.04.05 12:28modify30.101.75361.74301.7556
13112006.04.05 12:28modify40.101.75371.74301.7556
13122006.04.05 12:28modify50.101.75361.74301.7556
13132006.04.05 12:28modify60.101.75351.74301.7556
13142006.04.05 12:28modify70.101.75361.74301.7556
13152006.04.05 12:28modify80.101.75371.74301.7556
13162006.04.05 12:28modify90.101.75371.74301.7556
13172006.04.05 12:28modify100.101.75361.74301.7556
13182006.04.05 12:28modify110.101.75351.74301.7556
13192006.04.05 12:28modify120.101.75341.74301.7556
13202006.04.05 12:28modify130.101.75351.74301.7556
13212006.04.05 12:28modify140.101.75361.74301.7556
13222006.04.05 12:28modify150.101.75371.74301.7556
13232006.04.05 12:28modify160.101.75291.74301.7556
13242006.04.05 12:28modify170.101.75281.74301.7556
13252006.04.05 12:28modify180.101.75271.74301.7556
13262006.04.05 12:28modify190.101.75281.74301.7556
13272006.04.05 12:28modify200.101.75291.74301.7556
13282006.04.05 12:28modify210.101.75281.74301.7556
13292006.04.05 12:28modify220.101.75271.74301.7556
13302006.04.05 12:28modify230.101.75261.74301.7556
13312006.04.05 12:28modify240.101.75271.74301.7556
13322006.04.05 12:28modify250.101.75261.74301.7556
13332006.04.05 12:28modify260.101.75251.74301.7556
13342006.04.05 12:28modify270.101.75241.74301.7556
13352006.04.05 12:28modify280.101.75251.74301.7556
13362006.04.05 12:28modify290.101.75261.74301.7556
13372006.04.05 12:28modify300.101.75271.74301.7556
13382006.04.05 12:28modify310.101.75281.74301.7556
13392006.04.05 12:28modify320.101.75271.74301.7556
13402006.04.05 12:28modify330.101.75261.74301.7556
13412006.04.05 12:28modify340.101.75251.74301.7556
13422006.04.05 12:28modify350.101.75261.74301.7556
13432006.04.05 12:28modify360.101.75271.74301.7556
13442006.04.05 12:28modify370.101.75281.74301.7556
13452006.04.05 12:28modify380.101.75291.74301.7556
13462006.04.05 12:28modify390.101.75281.74301.7556
13472006.04.05 12:28modify400.101.75291.74301.7556
13482006.04.05 12:28modify410.101.75291.74301.7556
13492006.04.05 12:28modify420.101.75291.74301.7556
13502006.04.05 12:28modify430.101.75231.74301.7556
13512006.04.05 12:28modify440.101.75231.74301.7556
13522006.04.05 12:28modify450.101.75221.74301.7556
13532006.04.05 12:28modify460.101.75231.74301.7556
13542006.04.05 12:28modify470.101.75231.74301.7556
13552006.04.05 12:28modify480.101.75231.74301.7556
13562006.04.05 12:28modify490.101.75211.74301.7556
13572006.04.05 12:28modify500.101.75201.74301.7556
13582006.04.05 12:28modify510.101.75191.74301.7556
13592006.04.05 12:28modify520.101.75181.74301.7556
13602006.04.05 12:28modify530.101.75201.74301.7556
13612006.04.06 11:15t/p30.101.75561.74301.755619.2510019.25
13622006.04.06 11:15t/p40.101.75561.74301.755618.2510037.50
13632006.04.06 11:15t/p50.101.75561.74301.755619.2510056.75
13642006.04.06 11:15t/p60.101.75561.74301.755620.2510077.00
13652006.04.06 11:15t/p70.101.75561.74301.755619.2510096.25
13662006.04.06 11:15t/p80.101.75561.74301.755618.2510114.50
13672006.04.06 11:15t/p90.101.75561.74301.755618.2510132.75
13682006.04.06 11:15t/p100.101.75561.74301.755619.2510152.00
13692006.04.06 11:15t/p110.101.75561.74301.755620.2510172.25
13702006.04.06 11:15t/p120.101.75561.74301.755621.2510193.50
13712006.04.06 11:15t/p130.101.75561.74301.755620.2510213.75
13722006.04.06 11:15t/p140.101.75561.74301.755619.2510233.00
13732006.04.06 11:15t/p150.101.75561.74301.755618.2510251.25
13742006.04.06 11:15t/p160.101.75561.74301.755626.2510277.50
13752006.04.06 11:15t/p170.101.75561.74301.755627.2510304.75
13762006.04.06 11:15t/p180.101.75561.74301.755628.2510333.00
13772006.04.06 11:15t/p190.101.75561.74301.755627.2510360.25
13782006.04.06 11:15t/p200.101.75561.74301.755626.2510386.50
13792006.04.06 11:15t/p210.101.75561.74301.755627.2510413.75
13802006.04.06 11:15t/p220.101.75561.74301.755628.2510442.00
13812006.04.06 11:15t/p230.101.75561.74301.755629.2510471.25
13822006.04.06 11:15t/p240.101.75561.74301.755628.2510499.50
13832006.04.06 11:15t/p250.101.75561.74301.755629.2510528.75
13842006.04.06 11:15t/p260.101.75561.74301.755630.2510559.00
13852006.04.06 11:15t/p270.101.75561.74301.755631.2510590.25
13862006.04.06 11:15t/p280.101.75561.74301.755630.2510620.50
13872006.04.06 11:15t/p290.101.75561.74301.755629.2510649.75
13882006.04.06 11:15t/p300.101.75561.74301.755628.2510678.00
13892006.04.06 11:15t/p310.101.75561.74301.755627.2510705.25
13902006.04.06 11:15t/p320.101.75561.74301.755628.2510733.50
13912006.04.06 11:15t/p330.101.75561.74301.755629.2510762.75
13922006.04.06 11:15t/p340.101.75561.74301.755630.2510793.00
13932006.04.06 11:15t/p350.101.75561.74301.755629.2510822.25
13942006.04.06 11:15t/p360.101.75561.74301.755628.2510850.50
13952006.04.06 11:15t/p370.101.75561.74301.755627.2510877.75
13962006.04.06 11:15t/p380.101.75561.74301.755626.2510904.00
13972006.04.06 11:15t/p390.101.75561.74301.755627.2510931.25
13982006.04.06 11:15t/p400.101.75561.74301.755626.2510957.50
13992006.04.06 11:15t/p410.101.75561.74301.755626.2510983.75
14002006.04.06 11:15t/p420.101.75561.74301.755626.2511010.00
14012006.04.06 11:15t/p430.101.75561.74301.755632.2511042.25
14022006.04.06 11:15t/p440.101.75561.74301.755632.2511074.50
14032006.04.06 11:15t/p450.101.75561.74301.755633.2511107.75
14042006.04.06 11:15t/p460.101.75561.74301.755632.2511140.00
14052006.04.06 11:15t/p470.101.75561.74301.755632.2511172.25
14062006.04.06 11:15t/p480.101.75561.74301.755632.2511204.50
14072006.04.06 11:15t/p490.101.75561.74301.755634.2511238.75
14082006.04.06 11:15t/p500.101.75561.74301.755635.2511274.00
14092006.04.06 11:15t/p510.101.75561.74301.755636.2511310.25
14102006.04.06 11:15t/p520.101.75561.74301.755637.2511347.50
14112006.04.06 11:15t/p530.101.75561.74301.755635.2511382.75
14122006.04.07 18:58t/p10.101.74021.99331.7402-68.4011314.35
14132006.04.07 18:58t/p20.101.74021.99331.7402131.5011445.85
14142006.04.12 15:36buy540.101.74871.24871.7518
14152006.04.12 16:56t/p540.101.75181.24871.751831.0011476.85
14162006.04.17 14:40sell550.101.76432.26431.7612
14172006.04.19 17:06sell560.101.78972.28971.7866
14182006.04.19 17:06modify550.101.76432.02701.7739
14192006.04.19 17:06modify560.101.78972.02701.7739
14202006.04.26 23:59close at stop560.101.78492.02701.773948.7011525.55
14212006.04.26 23:59close at stop550.101.78492.02701.7739-204.9011320.65