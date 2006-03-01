Strategy Tester Report
Firebird v0.65

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.27 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.27)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=30; Stoploss=5000; PipStep=200; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=5;
Bars in test7847Ticks modelled168189Modelling quality78.40%
Initial deposit10000.00
Total net profit1266.65Gross profit1540.95Gross loss-274.30
Profit factor5.62Expected payoff22.62
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)204.90 (1.8%)
Total trades56Short positions (won %)4 (50.00%)Long positions (won %)52 (100.00%)
Profit trades (% of total)54 (96.43%)Loss trades (% of total)2 (3.57%)
Largestprofit trade130.50loss trade-204.90
Averageprofit trade28.54loss trade-137.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (1331.75)consecutive losses (loss in money)1 (-204.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1331.75 (51)consecutive loss (count of losses)-204.90 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 17:43sell10.101.73332.23331.7303
22006.04.04 15:28sell20.101.75332.25331.7503
32006.04.04 15:28modify10.101.73331.99331.7403
42006.04.04 15:28modify20.101.75331.99331.7403
52006.04.05 11:38buy30.101.75361.25361.7566
62006.04.05 11:39buy40.101.75371.25371.7567
72006.04.05 11:39buy50.101.75361.25361.7566
82006.04.05 11:39buy60.101.75351.25351.7565
92006.04.05 11:39buy70.101.75361.25361.7566
102006.04.05 11:39buy80.101.75371.25371.7567
112006.04.05 11:40buy90.101.75371.25371.7567
122006.04.05 11:40modify30.101.75361.69581.7543
132006.04.05 11:40modify40.101.75371.69581.7543
142006.04.05 11:40modify50.101.75361.69581.7543
152006.04.05 11:40modify60.101.75351.69581.7543
162006.04.05 11:40modify70.101.75361.69581.7543
172006.04.05 11:40modify80.101.75371.69581.7543
182006.04.05 11:40modify90.101.75371.69581.7543
192006.04.05 11:40buy100.101.75361.25361.7566
202006.04.05 11:40modify30.101.75361.70161.7546
212006.04.05 11:40modify40.101.75371.70161.7546
222006.04.05 11:40modify50.101.75361.70161.7546
232006.04.05 11:40modify60.101.75351.70161.7546
242006.04.05 11:40modify70.101.75361.70161.7546
252006.04.05 11:40modify80.101.75371.70161.7546
262006.04.05 11:40modify90.101.75371.70161.7546
272006.04.05 11:40modify100.101.75361.70161.7546
282006.04.05 11:40buy110.101.75351.25351.7565
292006.04.05 11:40modify30.101.75361.70631.7547
302006.04.05 11:40modify40.101.75371.70631.7547
312006.04.05 11:40modify50.101.75361.70631.7547
322006.04.05 11:40modify60.101.75351.70631.7547
332006.04.05 11:40modify70.101.75361.70631.7547
342006.04.05 11:40modify80.101.75371.70631.7547
352006.04.05 11:40modify90.101.75371.70631.7547
362006.04.05 11:40modify100.101.75361.70631.7547
372006.04.05 11:40modify110.101.75351.70631.7547
382006.04.05 11:40buy120.101.75341.25341.7564
392006.04.05 11:40modify30.101.75361.71021.7549
402006.04.05 11:40modify40.101.75371.71021.7549
412006.04.05 11:40modify50.101.75361.71021.7549
422006.04.05 11:40modify60.101.75351.71021.7549
432006.04.05 11:40modify70.101.75361.71021.7549
442006.04.05 11:40modify80.101.75371.71021.7549
452006.04.05 11:40modify90.101.75371.71021.7549
462006.04.05 11:40modify100.101.75361.71021.7549
472006.04.05 11:40modify110.101.75351.71021.7549
482006.04.05 11:40modify120.101.75341.71021.7549
492006.04.05 11:40buy130.101.75351.25351.7565
502006.04.05 11:40modify30.101.75361.71351.7550
512006.04.05 11:40modify40.101.75371.71351.7550
522006.04.05 11:40modify50.101.75361.71351.7550
532006.04.05 11:40modify60.101.75351.71351.7550
542006.04.05 11:40modify70.101.75361.71351.7550
552006.04.05 11:40modify80.101.75371.71351.7550
562006.04.05 11:40modify90.101.75371.71351.7550
572006.04.05 11:40modify100.101.75361.71351.7550
582006.04.05 11:40modify110.101.75351.71351.7550
592006.04.05 11:40modify120.101.75341.71351.7550
602006.04.05 11:40modify130.101.75351.71351.7550
612006.04.05 11:40buy140.101.75361.25361.7566
622006.04.05 11:40modify30.101.75361.71641.7551
632006.04.05 11:40modify40.101.75371.71641.7551
642006.04.05 11:40modify50.101.75361.71641.7551
652006.04.05 11:40modify60.101.75351.71641.7551
662006.04.05 11:40modify70.101.75361.71641.7551
672006.04.05 11:40modify80.101.75371.71641.7551
682006.04.05 11:40modify90.101.75371.71641.7551
692006.04.05 11:40modify100.101.75361.71641.7551
702006.04.05 11:40modify110.101.75351.71641.7551
712006.04.05 11:40modify120.101.75341.71641.7551
722006.04.05 11:40modify130.101.75351.71641.7551
732006.04.05 11:40modify140.101.75361.71641.7551
742006.04.05 11:41buy150.101.75371.25371.7567
752006.04.05 11:41modify30.101.75361.71891.7552
762006.04.05 11:41modify40.101.75371.71891.7552
772006.04.05 11:41modify50.101.75361.71891.7552
782006.04.05 11:41modify60.101.75351.71891.7552
792006.04.05 11:41modify70.101.75361.71891.7552
802006.04.05 11:41modify80.101.75371.71891.7552
812006.04.05 11:41modify90.101.75371.71891.7552
822006.04.05 11:41modify100.101.75361.71891.7552
832006.04.05 11:41modify110.101.75351.71891.7552
842006.04.05 11:41modify120.101.75341.71891.7552
852006.04.05 11:41modify130.101.75351.71891.7552
862006.04.05 11:41modify140.101.75361.71891.7552
872006.04.05 11:41modify150.101.75371.71891.7552
882006.04.05 12:05buy160.101.75291.25291.7559
892006.04.05 12:05modify30.101.75361.72101.7553
902006.04.05 12:05modify40.101.75371.72101.7553
912006.04.05 12:05modify50.101.75361.72101.7553
922006.04.05 12:05modify60.101.75351.72101.7553
932006.04.05 12:05modify70.101.75361.72101.7553
942006.04.05 12:05modify80.101.75371.72101.7553
952006.04.05 12:05modify90.101.75371.72101.7553
962006.04.05 12:05modify100.101.75361.72101.7553
972006.04.05 12:05modify110.101.75351.72101.7553
982006.04.05 12:05modify120.101.75341.72101.7553
992006.04.05 12:05modify130.101.75351.72101.7553
1002006.04.05 12:05modify140.101.75361.72101.7553
1012006.04.05 12:05modify150.101.75371.72101.7553
1022006.04.05 12:05modify160.101.75291.72101.7553
1032006.04.05 12:05buy170.101.75281.25281.7558
1042006.04.05 12:05modify30.101.75361.72291.7553
1052006.04.05 12:05modify40.101.75371.72291.7553
1062006.04.05 12:05modify50.101.75361.72291.7553
1072006.04.05 12:05modify60.101.75351.72291.7553
1082006.04.05 12:05modify70.101.75361.72291.7553
1092006.04.05 12:05modify80.101.75371.72291.7553
1102006.04.05 12:05modify90.101.75371.72291.7553
1112006.04.05 12:05modify100.101.75361.72291.7553
1122006.04.05 12:05modify110.101.75351.72291.7553
1132006.04.05 12:05modify120.101.75341.72291.7553
1142006.04.05 12:05modify130.101.75351.72291.7553
1152006.04.05 12:05modify140.101.75361.72291.7553
1162006.04.05 12:05modify150.101.75371.72291.7553
1172006.04.05 12:05modify160.101.75291.72291.7553
1182006.04.05 12:05modify170.101.75281.72291.7553
1192006.04.05 12:05buy180.101.75271.25271.7557
1202006.04.05 12:05modify30.101.75361.72451.7553
1212006.04.05 12:05modify40.101.75371.72451.7553
1222006.04.05 12:05modify50.101.75361.72451.7553
1232006.04.05 12:05modify60.101.75351.72451.7553
1242006.04.05 12:05modify70.101.75361.72451.7553
1252006.04.05 12:05modify80.101.75371.72451.7553
1262006.04.05 12:05modify90.101.75371.72451.7553
1272006.04.05 12:05modify100.101.75361.72451.7553
1282006.04.05 12:05modify110.101.75351.72451.7553
1292006.04.05 12:05modify120.101.75341.72451.7553
1302006.04.05 12:05modify130.101.75351.72451.7553
1312006.04.05 12:05modify140.101.75361.72451.7553
1322006.04.05 12:05modify150.101.75371.72451.7553
1332006.04.05 12:05modify160.101.75291.72451.7553
1342006.04.05 12:05modify170.101.75281.72451.7553
1352006.04.05 12:05modify180.101.75271.72451.7553
1362006.04.05 12:05buy190.101.75281.25281.7558
1372006.04.05 12:05modify30.101.75361.72601.7553
1382006.04.05 12:05modify40.101.75371.72601.7553
1392006.04.05 12:05modify50.101.75361.72601.7553
1402006.04.05 12:05modify60.101.75351.72601.7553
1412006.04.05 12:05modify70.101.75361.72601.7553
1422006.04.05 12:05modify80.101.75371.72601.7553
1432006.04.05 12:05modify90.101.75371.72601.7553
1442006.04.05 12:05modify100.101.75361.72601.7553
1452006.04.05 12:05modify110.101.75351.72601.7553
1462006.04.05 12:05modify120.101.75341.72601.7553
1472006.04.05 12:05modify130.101.75351.72601.7553
1482006.04.05 12:05modify140.101.75361.72601.7553
1492006.04.05 12:05modify150.101.75371.72601.7553
1502006.04.05 12:05modify160.101.75291.72601.7553
1512006.04.05 12:05modify170.101.75281.72601.7553
1522006.04.05 12:05modify180.101.75271.72601.7553
1532006.04.05 12:05modify190.101.75281.72601.7553
1542006.04.05 12:05buy200.101.75291.25291.7559
1552006.04.05 12:05modify30.101.75361.72741.7554
1562006.04.05 12:05modify40.101.75371.72741.7554
1572006.04.05 12:05modify50.101.75361.72741.7554
1582006.04.05 12:05modify60.101.75351.72741.7554
1592006.04.05 12:05modify70.101.75361.72741.7554
1602006.04.05 12:05modify80.101.75371.72741.7554
1612006.04.05 12:05modify90.101.75371.72741.7554
1622006.04.05 12:05modify100.101.75361.72741.7554
1632006.04.05 12:05modify110.101.75351.72741.7554
1642006.04.05 12:05modify120.101.75341.72741.7554
1652006.04.05 12:05modify130.101.75351.72741.7554
1662006.04.05 12:05modify140.101.75361.72741.7554
1672006.04.05 12:05modify150.101.75371.72741.7554
1682006.04.05 12:05modify160.101.75291.72741.7554
1692006.04.05 12:05modify170.101.75281.72741.7554
1702006.04.05 12:05modify180.101.75271.72741.7554
1712006.04.05 12:05modify190.101.75281.72741.7554
1722006.04.05 12:05modify200.101.75291.72741.7554
1732006.04.05 12:06buy210.101.75281.25281.7558
1742006.04.05 12:06modify30.101.75361.72861.7554
1752006.04.05 12:06modify40.101.75371.72861.7554
1762006.04.05 12:06modify50.101.75361.72861.7554
1772006.04.05 12:06modify60.101.75351.72861.7554
1782006.04.05 12:06modify70.101.75361.72861.7554
1792006.04.05 12:06modify80.101.75371.72861.7554
1802006.04.05 12:06modify90.101.75371.72861.7554
1812006.04.05 12:06modify100.101.75361.72861.7554
1822006.04.05 12:06modify110.101.75351.72861.7554
1832006.04.05 12:06modify120.101.75341.72861.7554
1842006.04.05 12:06modify130.101.75351.72861.7554
1852006.04.05 12:06modify140.101.75361.72861.7554
1862006.04.05 12:06modify150.101.75371.72861.7554
1872006.04.05 12:06modify160.101.75291.72861.7554
1882006.04.05 12:06modify170.101.75281.72861.7554
1892006.04.05 12:06modify180.101.75271.72861.7554
1902006.04.05 12:06modify190.101.75281.72861.7554
1912006.04.05 12:06modify200.101.75291.72861.7554
1922006.04.05 12:06modify210.101.75281.72861.7554
1932006.04.05 12:06buy220.101.75271.25271.7557
1942006.04.05 12:06modify30.101.75361.72971.7554
1952006.04.05 12:06modify40.101.75371.72971.7554
1962006.04.05 12:06modify50.101.75361.72971.7554
1972006.04.05 12:06modify60.101.75351.72971.7554
1982006.04.05 12:06modify70.101.75361.72971.7554
1992006.04.05 12:06modify80.101.75371.72971.7554
2002006.04.05 12:06modify90.101.75371.72971.7554
2012006.04.05 12:06modify100.101.75361.72971.7554
2022006.04.05 12:06modify110.101.75351.72971.7554
2032006.04.05 12:06modify120.101.75341.72971.7554
2042006.04.05 12:06modify130.101.75351.72971.7554
2052006.04.05 12:06modify140.101.75361.72971.7554
2062006.04.05 12:06modify150.101.75371.72971.7554
2072006.04.05 12:06modify160.101.75291.72971.7554
2082006.04.05 12:06modify170.101.75281.72971.7554
2092006.04.05 12:06modify180.101.75271.72971.7554
2102006.04.05 12:06modify190.101.75281.72971.7554
2112006.04.05 12:06modify200.101.75291.72971.7554
2122006.04.05 12:06modify210.101.75281.72971.7554
2132006.04.05 12:06modify220.101.75271.72971.7554
2142006.04.05 12:07buy230.101.75261.25261.7556
2152006.04.05 12:07modify30.101.75361.73071.7554
2162006.04.05 12:07modify40.101.75371.73071.7554
2172006.04.05 12:07modify50.101.75361.73071.7554
2182006.04.05 12:07modify60.101.75351.73071.7554
2192006.04.05 12:07modify70.101.75361.73071.7554
2202006.04.05 12:07modify80.101.75371.73071.7554
2212006.04.05 12:07modify90.101.75371.73071.7554
2222006.04.05 12:07modify100.101.75361.73071.7554
2232006.04.05 12:07modify110.101.75351.73071.7554
2242006.04.05 12:07modify120.101.75341.73071.7554
2252006.04.05 12:07modify130.101.75351.73071.7554
2262006.04.05 12:07modify140.101.75361.73071.7554
2272006.04.05 12:07modify150.101.75371.73071.7554
2282006.04.05 12:07modify160.101.75291.73071.7554
2292006.04.05 12:07modify170.101.75281.73071.7554
2302006.04.05 12:07modify180.101.75271.73071.7554
2312006.04.05 12:07modify190.101.75281.73071.7554
2322006.04.05 12:07modify200.101.75291.73071.7554
2332006.04.05 12:07modify210.101.75281.73071.7554
2342006.04.05 12:07modify220.101.75271.73071.7554
2352006.04.05 12:07modify230.101.75261.73071.7554
2362006.04.05 12:07buy240.101.75271.25271.7557
2372006.04.05 12:07modify30.101.75361.73161.7554
2382006.04.05 12:07modify40.101.75371.73161.7554
2392006.04.05 12:07modify50.101.75361.73161.7554
2402006.04.05 12:07modify60.101.75351.73161.7554
2412006.04.05 12:07modify70.101.75361.73161.7554
2422006.04.05 12:07modify80.101.75371.73161.7554
2432006.04.05 12:07modify90.101.75371.73161.7554
2442006.04.05 12:07modify100.101.75361.73161.7554
2452006.04.05 12:07modify110.101.75351.73161.7554
2462006.04.05 12:07modify120.101.75341.73161.7554
2472006.04.05 12:07modify130.101.75351.73161.7554
2482006.04.05 12:07modify140.101.75361.73161.7554
2492006.04.05 12:07modify150.101.75371.73161.7554
2502006.04.05 12:07modify160.101.75291.73161.7554
2512006.04.05 12:07modify170.101.75281.73161.7554
2522006.04.05 12:07modify180.101.75271.73161.7554
2532006.04.05 12:07modify190.101.75281.73161.7554
2542006.04.05 12:07modify200.101.75291.73161.7554
2552006.04.05 12:07modify210.101.75281.73161.7554
2562006.04.05 12:07modify220.101.75271.73161.7554
2572006.04.05 12:07modify230.101.75261.73161.7554
2582006.04.05 12:07modify240.101.75271.73161.7554
2592006.04.05 12:07buy250.101.75261.25261.7556
2602006.04.05 12:07modify30.101.75361.73241.7554
2612006.04.05 12:07modify40.101.75371.73241.7554
2622006.04.05 12:07modify50.101.75361.73241.7554
2632006.04.05 12:07modify60.101.75351.73241.7554
2642006.04.05 12:07modify70.101.75361.73241.7554
2652006.04.05 12:07modify80.101.75371.73241.7554
2662006.04.05 12:07modify90.101.75371.73241.7554
2672006.04.05 12:07modify100.101.75361.73241.7554
2682006.04.05 12:07modify110.101.75351.73241.7554
2692006.04.05 12:07modify120.101.75341.73241.7554
2702006.04.05 12:07modify130.101.75351.73241.7554
2712006.04.05 12:07modify140.101.75361.73241.7554
2722006.04.05 12:07modify150.101.75371.73241.7554
2732006.04.05 12:07modify160.101.75291.73241.7554
2742006.04.05 12:07modify170.101.75281.73241.7554
2752006.04.05 12:07modify180.101.75271.73241.7554
2762006.04.05 12:07modify190.101.75281.73241.7554
2772006.04.05 12:07modify200.101.75291.73241.7554
2782006.04.05 12:07modify210.101.75281.73241.7554
2792006.04.05 12:07modify220.101.75271.73241.7554
2802006.04.05 12:07modify230.101.75261.73241.7554
2812006.04.05 12:07modify240.101.75271.73241.7554
2822006.04.05 12:07modify250.101.75261.73241.7554
2832006.04.05 12:07buy260.101.75251.25251.7555
2842006.04.05 12:07modify30.101.75361.73321.7554
2852006.04.05 12:07modify40.101.75371.73321.7554
2862006.04.05 12:07modify50.101.75361.73321.7554
2872006.04.05 12:07modify60.101.75351.73321.7554
2882006.04.05 12:07modify70.101.75361.73321.7554
2892006.04.05 12:07modify80.101.75371.73321.7554
2902006.04.05 12:07modify90.101.75371.73321.7554
2912006.04.05 12:07modify100.101.75361.73321.7554
2922006.04.05 12:07modify110.101.75351.73321.7554
2932006.04.05 12:07modify120.101.75341.73321.7554
2942006.04.05 12:07modify130.101.75351.73321.7554
2952006.04.05 12:07modify140.101.75361.73321.7554
2962006.04.05 12:07modify150.101.75371.73321.7554
2972006.04.05 12:07modify160.101.75291.73321.7554
2982006.04.05 12:07modify170.101.75281.73321.7554
2992006.04.05 12:07modify180.101.75271.73321.7554
3002006.04.05 12:07modify190.101.75281.73321.7554
3012006.04.05 12:07modify200.101.75291.73321.7554
3022006.04.05 12:07modify210.101.75281.73321.7554
3032006.04.05 12:07modify220.101.75271.73321.7554
3042006.04.05 12:07modify230.101.75261.73321.7554
3052006.04.05 12:07modify240.101.75271.73321.7554
3062006.04.05 12:07modify250.101.75261.73321.7554
3072006.04.05 12:07modify260.101.75251.73321.7554
3082006.04.05 12:07buy270.101.75241.25241.7554
3092006.04.05 12:07modify30.101.75361.73391.7554
3102006.04.05 12:07modify40.101.75371.73391.7554
3112006.04.05 12:07modify50.101.75361.73391.7554
3122006.04.05 12:07modify60.101.75351.73391.7554
3132006.04.05 12:07modify70.101.75361.73391.7554
3142006.04.05 12:07modify80.101.75371.73391.7554
3152006.04.05 12:07modify90.101.75371.73391.7554
3162006.04.05 12:07modify100.101.75361.73391.7554
3172006.04.05 12:07modify110.101.75351.73391.7554
3182006.04.05 12:07modify120.101.75341.73391.7554
3192006.04.05 12:07modify130.101.75351.73391.7554
3202006.04.05 12:07modify140.101.75361.73391.7554
3212006.04.05 12:07modify150.101.75371.73391.7554
3222006.04.05 12:07modify160.101.75291.73391.7554
3232006.04.05 12:07modify170.101.75281.73391.7554
3242006.04.05 12:07modify180.101.75271.73391.7554
3252006.04.05 12:07modify190.101.75281.73391.7554
3262006.04.05 12:07modify200.101.75291.73391.7554
3272006.04.05 12:07modify210.101.75281.73391.7554
3282006.04.05 12:07modify220.101.75271.73391.7554
3292006.04.05 12:07modify230.101.75261.73391.7554
3302006.04.05 12:07modify240.101.75271.73391.7554
3312006.04.05 12:07modify250.101.75261.73391.7554
3322006.04.05 12:07modify260.101.75251.73391.7554
3332006.04.05 12:07modify270.101.75241.73391.7554
3342006.04.05 12:08buy280.101.75251.25251.7555
3352006.04.05 12:08modify30.101.75361.73461.7554
3362006.04.05 12:08modify40.101.75371.73461.7554
3372006.04.05 12:08modify50.101.75361.73461.7554
3382006.04.05 12:08modify60.101.75351.73461.7554
3392006.04.05 12:08modify70.101.75361.73461.7554
3402006.04.05 12:08modify80.101.75371.73461.7554
3412006.04.05 12:08modify90.101.75371.73461.7554
3422006.04.05 12:08modify100.101.75361.73461.7554
3432006.04.05 12:08modify110.101.75351.73461.7554
3442006.04.05 12:08modify120.101.75341.73461.7554
3452006.04.05 12:08modify130.101.75351.73461.7554
3462006.04.05 12:08modify140.101.75361.73461.7554
3472006.04.05 12:08modify150.101.75371.73461.7554
3482006.04.05 12:08modify160.101.75291.73461.7554
3492006.04.05 12:08modify170.101.75281.73461.7554
3502006.04.05 12:08modify180.101.75271.73461.7554
3512006.04.05 12:08modify190.101.75281.73461.7554
3522006.04.05 12:08modify200.101.75291.73461.7554
3532006.04.05 12:08modify210.101.75281.73461.7554
3542006.04.05 12:08modify220.101.75271.73461.7554
3552006.04.05 12:08modify230.101.75261.73461.7554
3562006.04.05 12:08modify240.101.75271.73461.7554
3572006.04.05 12:08modify250.101.75261.73461.7554
3582006.04.05 12:08modify260.101.75251.73461.7554
3592006.04.05 12:08modify270.101.75241.73461.7554
3602006.04.05 12:08modify280.101.75251.73461.7554
3612006.04.05 12:08buy290.101.75261.25261.7556
3622006.04.05 12:08modify30.101.75361.73521.7554
3632006.04.05 12:08modify40.101.75371.73521.7554
3642006.04.05 12:08modify50.101.75361.73521.7554
3652006.04.05 12:08modify60.101.75351.73521.7554
3662006.04.05 12:08modify70.101.75361.73521.7554
3672006.04.05 12:08modify80.101.75371.73521.7554
3682006.04.05 12:08modify90.101.75371.73521.7554
3692006.04.05 12:08modify100.101.75361.73521.7554
3702006.04.05 12:08modify110.101.75351.73521.7554
3712006.04.05 12:08modify120.101.75341.73521.7554
3722006.04.05 12:08modify130.101.75351.73521.7554
3732006.04.05 12:08modify140.101.75361.73521.7554
3742006.04.05 12:08modify150.101.75371.73521.7554
3752006.04.05 12:08modify160.101.75291.73521.7554
3762006.04.05 12:08modify170.101.75281.73521.7554
3772006.04.05 12:08modify180.101.75271.73521.7554
3782006.04.05 12:08modify190.101.75281.73521.7554
3792006.04.05 12:08modify200.101.75291.73521.7554
3802006.04.05 12:08modify210.101.75281.73521.7554
3812006.04.05 12:08modify220.101.75271.73521.7554
3822006.04.05 12:08modify230.101.75261.73521.7554
3832006.04.05 12:08modify240.101.75271.73521.7554
3842006.04.05 12:08modify250.101.75261.73521.7554
3852006.04.05 12:08modify260.101.75251.73521.7554
3862006.04.05 12:08modify270.101.75241.73521.7554
3872006.04.05 12:08modify280.101.75251.73521.7554
3882006.04.05 12:08modify290.101.75261.73521.7554
3892006.04.05 12:08buy300.101.75271.25271.7557
3902006.04.05 12:08modify30.101.75361.73581.7554
3912006.04.05 12:08modify40.101.75371.73581.7554
3922006.04.05 12:08modify50.101.75361.73581.7554
3932006.04.05 12:08modify60.101.75351.73581.7554
3942006.04.05 12:08modify70.101.75361.73581.7554
3952006.04.05 12:08modify80.101.75371.73581.7554
3962006.04.05 12:08modify90.101.75371.73581.7554
3972006.04.05 12:08modify100.101.75361.73581.7554
3982006.04.05 12:08modify110.101.75351.73581.7554
3992006.04.05 12:08modify120.101.75341.73581.7554
4002006.04.05 12:08modify130.101.75351.73581.7554
4012006.04.05 12:08modify140.101.75361.73581.7554
4022006.04.05 12:08modify150.101.75371.73581.7554
4032006.04.05 12:08modify160.101.75291.73581.7554
4042006.04.05 12:08modify170.101.75281.73581.7554
4052006.04.05 12:08modify180.101.75271.73581.7554
4062006.04.05 12:08modify190.101.75281.73581.7554
4072006.04.05 12:08modify200.101.75291.73581.7554
4082006.04.05 12:08modify210.101.75281.73581.7554
4092006.04.05 12:08modify220.101.75271.73581.7554
4102006.04.05 12:08modify230.101.75261.73581.7554
4112006.04.05 12:08modify240.101.75271.73581.7554
4122006.04.05 12:08modify250.101.75261.73581.7554
4132006.04.05 12:08modify260.101.75251.73581.7554
4142006.04.05 12:08modify270.101.75241.73581.7554
4152006.04.05 12:08modify280.101.75251.73581.7554
4162006.04.05 12:08modify290.101.75261.73581.7554
4172006.04.05 12:08modify300.101.75271.73581.7554
4182006.04.05 12:08buy310.101.75281.25281.7558
4192006.04.05 12:08modify30.101.75361.73631.7555
4202006.04.05 12:08modify40.101.75371.73631.7555
4212006.04.05 12:08modify50.101.75361.73631.7555
4222006.04.05 12:08modify60.101.75351.73631.7555
4232006.04.05 12:08modify70.101.75361.73631.7555
4242006.04.05 12:08modify80.101.75371.73631.7555
4252006.04.05 12:08modify90.101.75371.73631.7555
4262006.04.05 12:08modify100.101.75361.73631.7555
4272006.04.05 12:08modify110.101.75351.73631.7555
4282006.04.05 12:08modify120.101.75341.73631.7555
4292006.04.05 12:08modify130.101.75351.73631.7555
4302006.04.05 12:08modify140.101.75361.73631.7555
4312006.04.05 12:08modify150.101.75371.73631.7555
4322006.04.05 12:08modify160.101.75291.73631.7555
4332006.04.05 12:08modify170.101.75281.73631.7555
4342006.04.05 12:08modify180.101.75271.73631.7555
4352006.04.05 12:08modify190.101.75281.73631.7555
4362006.04.05 12:08modify200.101.75291.73631.7555
4372006.04.05 12:08modify210.101.75281.73631.7555
4382006.04.05 12:08modify220.101.75271.73631.7555
4392006.04.05 12:08modify230.101.75261.73631.7555
4402006.04.05 12:08modify240.101.75271.73631.7555
4412006.04.05 12:08modify250.101.75261.73631.7555
4422006.04.05 12:08modify260.101.75251.73631.7555
4432006.04.05 12:08modify270.101.75241.73631.7555
4442006.04.05 12:08modify280.101.75251.73631.7555
4452006.04.05 12:08modify290.101.75261.73631.7555
4462006.04.05 12:08modify300.101.75271.73631.7555
4472006.04.05 12:08modify310.101.75281.73631.7555
4482006.04.05 12:08buy320.101.75271.25271.7557
4492006.04.05 12:08modify30.101.75361.73681.7555
4502006.04.05 12:08modify40.101.75371.73681.7555
4512006.04.05 12:08modify50.101.75361.73681.7555
4522006.04.05 12:08modify60.101.75351.73681.7555
4532006.04.05 12:08modify70.101.75361.73681.7555
4542006.04.05 12:08modify80.101.75371.73681.7555
4552006.04.05 12:08modify90.101.75371.73681.7555
4562006.04.05 12:08modify100.101.75361.73681.7555
4572006.04.05 12:08modify110.101.75351.73681.7555
4582006.04.05 12:08modify120.101.75341.73681.7555
4592006.04.05 12:08modify130.101.75351.73681.7555
4602006.04.05 12:08modify140.101.75361.73681.7555
4612006.04.05 12:08modify150.101.75371.73681.7555
4622006.04.05 12:08modify160.101.75291.73681.7555
4632006.04.05 12:08modify170.101.75281.73681.7555
4642006.04.05 12:08modify180.101.75271.73681.7555
4652006.04.05 12:08modify190.101.75281.73681.7555
4662006.04.05 12:08modify200.101.75291.73681.7555
4672006.04.05 12:08modify210.101.75281.73681.7555
4682006.04.05 12:08modify220.101.75271.73681.7555
4692006.04.05 12:08modify230.101.75261.73681.7555
4702006.04.05 12:08modify240.101.75271.73681.7555
4712006.04.05 12:08modify250.101.75261.73681.7555
4722006.04.05 12:08modify260.101.75251.73681.7555
4732006.04.05 12:08modify270.101.75241.73681.7555
4742006.04.05 12:08modify280.101.75251.73681.7555
4752006.04.05 12:08modify290.101.75261.73681.7555
4762006.04.05 12:08modify300.101.75271.73681.7555
4772006.04.05 12:08modify310.101.75281.73681.7555
4782006.04.05 12:08modify320.101.75271.73681.7555
4792006.04.05 12:08buy330.101.75261.25261.7556
4802006.04.05 12:08modify30.101.75361.73731.7555
4812006.04.05 12:08modify40.101.75371.73731.7555
4822006.04.05 12:08modify50.101.75361.73731.7555
4832006.04.05 12:08modify60.101.75351.73731.7555
4842006.04.05 12:08modify70.101.75361.73731.7555
4852006.04.05 12:08modify80.101.75371.73731.7555
4862006.04.05 12:08modify90.101.75371.73731.7555
4872006.04.05 12:08modify100.101.75361.73731.7555
4882006.04.05 12:08modify110.101.75351.73731.7555
4892006.04.05 12:08modify120.101.75341.73731.7555
4902006.04.05 12:08modify130.101.75351.73731.7555
4912006.04.05 12:08modify140.101.75361.73731.7555
4922006.04.05 12:08modify150.101.75371.73731.7555
4932006.04.05 12:08modify160.101.75291.73731.7555
4942006.04.05 12:08modify170.101.75281.73731.7555
4952006.04.05 12:08modify180.101.75271.73731.7555
4962006.04.05 12:08modify190.101.75281.73731.7555
4972006.04.05 12:08modify200.101.75291.73731.7555
4982006.04.05 12:08modify210.101.75281.73731.7555
4992006.04.05 12:08modify220.101.75271.73731.7555
5002006.04.05 12:08modify230.101.75261.73731.7555
5012006.04.05 12:08modify240.101.75271.73731.7555
5022006.04.05 12:08modify250.101.75261.73731.7555
5032006.04.05 12:08modify260.101.75251.73731.7555
5042006.04.05 12:08modify270.101.75241.73731.7555
5052006.04.05 12:08modify280.101.75251.73731.7555
5062006.04.05 12:08modify290.101.75261.73731.7555
5072006.04.05 12:08modify300.101.75271.73731.7555
5082006.04.05 12:08modify310.101.75281.73731.7555
5092006.04.05 12:08modify320.101.75271.73731.7555
5102006.04.05 12:08modify330.101.75261.73731.7555
5112006.04.05 12:08buy340.101.75251.25251.7555
5122006.04.05 12:08modify30.101.75361.73781.7555
5132006.04.05 12:08modify40.101.75371.73781.7555
5142006.04.05 12:08modify50.101.75361.73781.7555
5152006.04.05 12:08modify60.101.75351.73781.7555
5162006.04.05 12:08modify70.101.75361.73781.7555
5172006.04.05 12:08modify80.101.75371.73781.7555
5182006.04.05 12:08modify90.101.75371.73781.7555
5192006.04.05 12:08modify100.101.75361.73781.7555
5202006.04.05 12:08modify110.101.75351.73781.7555
5212006.04.05 12:08modify120.101.75341.73781.7555
5222006.04.05 12:08modify130.101.75351.73781.7555
5232006.04.05 12:08modify140.101.75361.73781.7555
5242006.04.05 12:08modify150.101.75371.73781.7555
5252006.04.05 12:08modify160.101.75291.73781.7555
5262006.04.05 12:08modify170.101.75281.73781.7555
5272006.04.05 12:08modify180.101.75271.73781.7555
5282006.04.05 12:08modify190.101.75281.73781.7555
5292006.04.05 12:08modify200.101.75291.73781.7555
5302006.04.05 12:08modify210.101.75281.73781.7555
5312006.04.05 12:08modify220.101.75271.73781.7555
5322006.04.05 12:08modify230.101.75261.73781.7555
5332006.04.05 12:08modify240.101.75271.73781.7555
5342006.04.05 12:08modify250.101.75261.73781.7555
5352006.04.05 12:08modify260.101.75251.73781.7555
5362006.04.05 12:08modify270.101.75241.73781.7555
5372006.04.05 12:08modify280.101.75251.73781.7555
5382006.04.05 12:08modify290.101.75261.73781.7555
5392006.04.05 12:08modify300.101.75271.73781.7555
5402006.04.05 12:08modify310.101.75281.73781.7555
5412006.04.05 12:08modify320.101.75271.73781.7555
5422006.04.05 12:08modify330.101.75261.73781.7555
5432006.04.05 12:08modify340.101.75251.73781.7555
5442006.04.05 12:09buy350.101.75261.25261.7556
5452006.04.05 12:09modify30.101.75361.73821.7555
5462006.04.05 12:09modify40.101.75371.73821.7555
5472006.04.05 12:09modify50.101.75361.73821.7555
5482006.04.05 12:09modify60.101.75351.73821.7555
5492006.04.05 12:09modify70.101.75361.73821.7555
5502006.04.05 12:09modify80.101.75371.73821.7555
5512006.04.05 12:09modify90.101.75371.73821.7555
5522006.04.05 12:09modify100.101.75361.73821.7555
5532006.04.05 12:09modify110.101.75351.73821.7555
5542006.04.05 12:09modify120.101.75341.73821.7555
5552006.04.05 12:09modify130.101.75351.73821.7555
5562006.04.05 12:09modify140.101.75361.73821.7555
5572006.04.05 12:09modify150.101.75371.73821.7555
5582006.04.05 12:09modify160.101.75291.73821.7555
5592006.04.05 12:09modify170.101.75281.73821.7555
5602006.04.05 12:09modify180.101.75271.73821.7555
5612006.04.05 12:09modify190.101.75281.73821.7555
5622006.04.05 12:09modify200.101.75291.73821.7555
5632006.04.05 12:09modify210.101.75281.73821.7555
5642006.04.05 12:09modify220.101.75271.73821.7555
5652006.04.05 12:09modify230.101.75261.73821.7555
5662006.04.05 12:09modify240.101.75271.73821.7555
5672006.04.05 12:09modify250.101.75261.73821.7555
5682006.04.05 12:09modify260.101.75251.73821.7555
5692006.04.05 12:09modify270.101.75241.73821.7555
5702006.04.05 12:09modify280.101.75251.73821.7555
5712006.04.05 12:09modify290.101.75261.73821.7555
5722006.04.05 12:09modify300.101.75271.73821.7555
5732006.04.05 12:09modify310.101.75281.73821.7555
5742006.04.05 12:09modify320.101.75271.73821.7555
5752006.04.05 12:09modify330.101.75261.73821.7555
5762006.04.05 12:09modify340.101.75251.73821.7555
5772006.04.05 12:09modify350.101.75261.73821.7555
5782006.04.05 12:09buy360.101.75271.25271.7557
5792006.04.05 12:09modify30.101.75361.73861.7555
5802006.04.05 12:09modify40.101.75371.73861.7555
5812006.04.05 12:09modify50.101.75361.73861.7555
5822006.04.05 12:09modify60.101.75351.73861.7555
5832006.04.05 12:09modify70.101.75361.73861.7555
5842006.04.05 12:09modify80.101.75371.73861.7555
5852006.04.05 12:09modify90.101.75371.73861.7555
5862006.04.05 12:09modify100.101.75361.73861.7555
5872006.04.05 12:09modify110.101.75351.73861.7555
5882006.04.05 12:09modify120.101.75341.73861.7555
5892006.04.05 12:09modify130.101.75351.73861.7555
5902006.04.05 12:09modify140.101.75361.73861.7555
5912006.04.05 12:09modify150.101.75371.73861.7555
5922006.04.05 12:09modify160.101.75291.73861.7555
5932006.04.05 12:09modify170.101.75281.73861.7555
5942006.04.05 12:09modify180.101.75271.73861.7555
5952006.04.05 12:09modify190.101.75281.73861.7555
5962006.04.05 12:09modify200.101.75291.73861.7555
5972006.04.05 12:09modify210.101.75281.73861.7555
5982006.04.05 12:09modify220.101.75271.73861.7555
5992006.04.05 12:09modify230.101.75261.73861.7555
6002006.04.05 12:09modify240.101.75271.73861.7555
6012006.04.05 12:09modify250.101.75261.73861.7555
6022006.04.05 12:09modify260.101.75251.73861.7555
6032006.04.05 12:09modify270.101.75241.73861.7555
6042006.04.05 12:09modify280.101.75251.73861.7555
6052006.04.05 12:09modify290.101.75261.73861.7555
6062006.04.05 12:09modify300.101.75271.73861.7555
6072006.04.05 12:09modify310.101.75281.73861.7555
6082006.04.05 12:09modify320.101.75271.73861.7555
6092006.04.05 12:09modify330.101.75261.73861.7555
6102006.04.05 12:09modify340.101.75251.73861.7555
6112006.04.05 12:09modify350.101.75261.73861.7555
6122006.04.05 12:09modify360.101.75271.73861.7555
6132006.04.05 12:09buy370.101.75281.25281.7558
6142006.04.05 12:09modify30.101.75361.73901.7555
6152006.04.05 12:09modify40.101.75371.73901.7555
6162006.04.05 12:09modify50.101.75361.73901.7555
6172006.04.05 12:09modify60.101.75351.73901.7555
6182006.04.05 12:09modify70.101.75361.73901.7555
6192006.04.05 12:09modify80.101.75371.73901.7555
6202006.04.05 12:09modify90.101.75371.73901.7555
6212006.04.05 12:09modify100.101.75361.73901.7555
6222006.04.05 12:09modify110.101.75351.73901.7555
6232006.04.05 12:09modify120.101.75341.73901.7555
6242006.04.05 12:09modify130.101.75351.73901.7555
6252006.04.05 12:09modify140.101.75361.73901.7555
6262006.04.05 12:09modify150.101.75371.73901.7555
6272006.04.05 12:09modify160.101.75291.73901.7555
6282006.04.05 12:09modify170.101.75281.73901.7555
6292006.04.05 12:09modify180.101.75271.73901.7555
6302006.04.05 12:09modify190.101.75281.73901.7555
6312006.04.05 12:09modify200.101.75291.73901.7555
6322006.04.05 12:09modify210.101.75281.73901.7555
6332006.04.05 12:09modify220.101.75271.73901.7555
6342006.04.05 12:09modify230.101.75261.73901.7555
6352006.04.05 12:09modify240.101.75271.73901.7555
6362006.04.05 12:09modify250.101.75261.73901.7555
6372006.04.05 12:09modify260.101.75251.73901.7555
6382006.04.05 12:09modify270.101.75241.73901.7555
6392006.04.05 12:09modify280.101.75251.73901.7555
6402006.04.05 12:09modify290.101.75261.73901.7555
6412006.04.05 12:09modify300.101.75271.73901.7555
6422006.04.05 12:09modify310.101.75281.73901.7555
6432006.04.05 12:09modify320.101.75271.73901.7555
6442006.04.05 12:09modify330.101.75261.73901.7555
6452006.04.05 12:09modify340.101.75251.73901.7555
6462006.04.05 12:09modify350.101.75261.73901.7555
6472006.04.05 12:09modify360.101.75271.73901.7555
6482006.04.05 12:09modify370.101.75281.73901.7555
6492006.04.05 12:09buy380.101.75291.25291.7559
6502006.04.05 12:09modify30.101.75361.73931.7555
6512006.04.05 12:09modify40.101.75371.73931.7555
6522006.04.05 12:09modify50.101.75361.73931.7555
6532006.04.05 12:09modify60.101.75351.73931.7555
6542006.04.05 12:09modify70.101.75361.73931.7555
6552006.04.05 12:09modify80.101.75371.73931.7555
6562006.04.05 12:09modify90.101.75371.73931.7555
6572006.04.05 12:09modify100.101.75361.73931.7555
6582006.04.05 12:09modify110.101.75351.73931.7555
6592006.04.05 12:09modify120.101.75341.73931.7555
6602006.04.05 12:09modify130.101.75351.73931.7555
6612006.04.05 12:09modify140.101.75361.73931.7555
6622006.04.05 12:09modify150.101.75371.73931.7555
6632006.04.05 12:09modify160.101.75291.73931.7555
6642006.04.05 12:09modify170.101.75281.73931.7555
6652006.04.05 12:09modify180.101.75271.73931.7555
6662006.04.05 12:09modify190.101.75281.73931.7555
6672006.04.05 12:09modify200.101.75291.73931.7555
6682006.04.05 12:09modify210.101.75281.73931.7555
6692006.04.05 12:09modify220.101.75271.73931.7555
6702006.04.05 12:09modify230.101.75261.73931.7555
6712006.04.05 12:09modify240.101.75271.73931.7555
6722006.04.05 12:09modify250.101.75261.73931.7555
6732006.04.05 12:09modify260.101.75251.73931.7555
6742006.04.05 12:09modify270.101.75241.73931.7555
6752006.04.05 12:09modify280.101.75251.73931.7555
6762006.04.05 12:09modify290.101.75261.73931.7555
6772006.04.05 12:09modify300.101.75271.73931.7555
6782006.04.05 12:09modify310.101.75281.73931.7555
6792006.04.05 12:09modify320.101.75271.73931.7555
6802006.04.05 12:09modify330.101.75261.73931.7555
6812006.04.05 12:09modify340.101.75251.73931.7555
6822006.04.05 12:09modify350.101.75261.73931.7555
6832006.04.05 12:09modify360.101.75271.73931.7555
6842006.04.05 12:09modify370.101.75281.73931.7555
6852006.04.05 12:09modify380.101.75291.73931.7555
6862006.04.05 12:09buy390.101.75281.25281.7558
6872006.04.05 12:09modify30.101.75361.73971.7555
6882006.04.05 12:09modify40.101.75371.73971.7555
6892006.04.05 12:09modify50.101.75361.73971.7555
6902006.04.05 12:09modify60.101.75351.73971.7555
6912006.04.05 12:09modify70.101.75361.73971.7555
6922006.04.05 12:09modify80.101.75371.73971.7555
6932006.04.05 12:09modify90.101.75371.73971.7555
6942006.04.05 12:09modify100.101.75361.73971.7555
6952006.04.05 12:09modify110.101.75351.73971.7555
6962006.04.05 12:09modify120.101.75341.73971.7555
6972006.04.05 12:09modify130.101.75351.73971.7555
6982006.04.05 12:09modify140.101.75361.73971.7555
6992006.04.05 12:09modify150.101.75371.73971.7555
7002006.04.05 12:09modify160.101.75291.73971.7555
7012006.04.05 12:09modify170.101.75281.73971.7555
7022006.04.05 12:09modify180.101.75271.73971.7555
7032006.04.05 12:09modify190.101.75281.73971.7555
7042006.04.05 12:09modify200.101.75291.73971.7555
7052006.04.05 12:09modify210.101.75281.73971.7555
7062006.04.05 12:09modify220.101.75271.73971.7555
7072006.04.05 12:09modify230.101.75261.73971.7555
7082006.04.05 12:09modify240.101.75271.73971.7555
7092006.04.05 12:09modify250.101.75261.73971.7555
7102006.04.05 12:09modify260.101.75251.73971.7555
7112006.04.05 12:09modify270.101.75241.73971.7555
7122006.04.05 12:09modify280.101.75251.73971.7555
7132006.04.05 12:09modify290.101.75261.73971.7555
7142006.04.05 12:09modify300.101.75271.73971.7555
7152006.04.05 12:09modify310.101.75281.73971.7555
7162006.04.05 12:09modify320.101.75271.73971.7555
7172006.04.05 12:09modify330.101.75261.73971.7555
7182006.04.05 12:09modify340.101.75251.73971.7555
7192006.04.05 12:09modify350.101.75261.73971.7555
7202006.04.05 12:09modify360.101.75271.73971.7555
7212006.04.05 12:09modify370.101.75281.73971.7555
7222006.04.05 12:09modify380.101.75291.73971.7555
7232006.04.05 12:09modify390.101.75281.73971.7555
7242006.04.05 12:10buy400.101.75291.25291.7559
7252006.04.05 12:10modify30.101.75361.74001.7555
7262006.04.05 12:10modify40.101.75371.74001.7555
7272006.04.05 12:10modify50.101.75361.74001.7555
7282006.04.05 12:10modify60.101.75351.74001.7555
7292006.04.05 12:10modify70.101.75361.74001.7555
7302006.04.05 12:10modify80.101.75371.74001.7555
7312006.04.05 12:10modify90.101.75371.74001.7555
7322006.04.05 12:10modify100.101.75361.74001.7555
7332006.04.05 12:10modify110.101.75351.74001.7555
7342006.04.05 12:10modify120.101.75341.74001.7555
7352006.04.05 12:10modify130.101.75351.74001.7555
7362006.04.05 12:10modify140.101.75361.74001.7555
7372006.04.05 12:10modify150.101.75371.74001.7555
7382006.04.05 12:10modify160.101.75291.74001.7555
7392006.04.05 12:10modify170.101.75281.74001.7555
7402006.04.05 12:10modify180.101.75271.74001.7555
7412006.04.05 12:10modify190.101.75281.74001.7555
7422006.04.05 12:10modify200.101.75291.74001.7555
7432006.04.05 12:10modify210.101.75281.74001.7555
7442006.04.05 12:10modify220.101.75271.74001.7555
7452006.04.05 12:10modify230.101.75261.74001.7555
7462006.04.05 12:10modify240.101.75271.74001.7555
7472006.04.05 12:10modify250.101.75261.74001.7555
7482006.04.05 12:10modify260.101.75251.74001.7555
7492006.04.05 12:10modify270.101.75241.74001.7555
7502006.04.05 12:10modify280.101.75251.74001.7555
7512006.04.05 12:10modify290.101.75261.74001.7555
7522006.04.05 12:10modify300.101.75271.74001.7555
7532006.04.05 12:10modify310.101.75281.74001.7555
7542006.04.05 12:10modify320.101.75271.74001.7555
7552006.04.05 12:10modify330.101.75261.74001.7555
7562006.04.05 12:10modify340.101.75251.74001.7555
7572006.04.05 12:10modify350.101.75261.74001.7555
7582006.04.05 12:10modify360.101.75271.74001.7555
7592006.04.05 12:10modify370.101.75281.74001.7555
7602006.04.05 12:10modify380.101.75291.74001.7555
7612006.04.05 12:10modify390.101.75281.74001.7555
7622006.04.05 12:10modify400.101.75291.74001.7555
7632006.04.05 12:11buy410.101.75291.25291.7559
7642006.04.05 12:11modify30.101.75361.74031.7555
7652006.04.05 12:11modify40.101.75371.74031.7555
7662006.04.05 12:11modify50.101.75361.74031.7555
7672006.04.05 12:11modify60.101.75351.74031.7555
7682006.04.05 12:11modify70.101.75361.74031.7555
7692006.04.05 12:11modify80.101.75371.74031.7555
7702006.04.05 12:11modify90.101.75371.74031.7555
7712006.04.05 12:11modify100.101.75361.74031.7555
7722006.04.05 12:11modify110.101.75351.74031.7555
7732006.04.05 12:11modify120.101.75341.74031.7555
7742006.04.05 12:11modify130.101.75351.74031.7555
7752006.04.05 12:11modify140.101.75361.74031.7555
7762006.04.05 12:11modify150.101.75371.74031.7555
7772006.04.05 12:11modify160.101.75291.74031.7555
7782006.04.05 12:11modify170.101.75281.74031.7555
7792006.04.05 12:11modify180.101.75271.74031.7555
7802006.04.05 12:11modify190.101.75281.74031.7555
7812006.04.05 12:11modify200.101.75291.74031.7555
7822006.04.05 12:11modify210.101.75281.74031.7555
7832006.04.05 12:11modify220.101.75271.74031.7555
7842006.04.05 12:11modify230.101.75261.74031.7555
7852006.04.05 12:11modify240.101.75271.74031.7555
7862006.04.05 12:11modify250.101.75261.74031.7555
7872006.04.05 12:11modify260.101.75251.74031.7555
7882006.04.05 12:11modify270.101.75241.74031.7555
7892006.04.05 12:11modify280.101.75251.74031.7555
7902006.04.05 12:11modify290.101.75261.74031.7555
7912006.04.05 12:11modify300.101.75271.74031.7555
7922006.04.05 12:11modify310.101.75281.74031.7555
7932006.04.05 12:11modify320.101.75271.74031.7555
7942006.04.05 12:11modify330.101.75261.74031.7555
7952006.04.05 12:11modify340.101.75251.74031.7555
7962006.04.05 12:11modify350.101.75261.74031.7555
7972006.04.05 12:11modify360.101.75271.74031.7555
7982006.04.05 12:11modify370.101.75281.74031.7555
7992006.04.05 12:11modify380.101.75291.74031.7555
8002006.04.05 12:11modify390.101.75281.74031.7555
8012006.04.05 12:11modify400.101.75291.74031.7555
8022006.04.05 12:11modify410.101.75291.74031.7555
8032006.04.05 12:12buy420.101.75291.25291.7559
8042006.04.05 12:12modify30.101.75361.74061.7555
8052006.04.05 12:12modify40.101.75371.74061.7555
8062006.04.05 12:12modify50.101.75361.74061.7555
8072006.04.05 12:12modify60.101.75351.74061.7555
8082006.04.05 12:12modify70.101.75361.74061.7555
8092006.04.05 12:12modify80.101.75371.74061.7555
8102006.04.05 12:12modify90.101.75371.74061.7555
8112006.04.05 12:12modify100.101.75361.74061.7555
8122006.04.05 12:12modify110.101.75351.74061.7555
8132006.04.05 12:12modify120.101.75341.74061.7555
8142006.04.05 12:12modify130.101.75351.74061.7555
8152006.04.05 12:12modify140.101.75361.74061.7555
8162006.04.05 12:12modify150.101.75371.74061.7555
8172006.04.05 12:12modify160.101.75291.74061.7555
8182006.04.05 12:12modify170.101.75281.74061.7555
8192006.04.05 12:12modify180.101.75271.74061.7555
8202006.04.05 12:12modify190.101.75281.74061.7555
8212006.04.05 12:12modify200.101.75291.74061.7555
8222006.04.05 12:12modify210.101.75281.74061.7555
8232006.04.05 12:12modify220.101.75271.74061.7555
8242006.04.05 12:12modify230.101.75261.74061.7555
8252006.04.05 12:12modify240.101.75271.74061.7555
8262006.04.05 12:12modify250.101.75261.74061.7555
8272006.04.05 12:12modify260.101.75251.74061.7555
8282006.04.05 12:12modify270.101.75241.74061.7555
8292006.04.05 12:12modify280.101.75251.74061.7555
8302006.04.05 12:12modify290.101.75261.74061.7555
8312006.04.05 12:12modify300.101.75271.74061.7555
8322006.04.05 12:12modify310.101.75281.74061.7555
8332006.04.05 12:12modify320.101.75271.74061.7555
8342006.04.05 12:12modify330.101.75261.74061.7555
8352006.04.05 12:12modify340.101.75251.74061.7555
8362006.04.05 12:12modify350.101.75261.74061.7555
8372006.04.05 12:12modify360.101.75271.74061.7555
8382006.04.05 12:12modify370.101.75281.74061.7555
8392006.04.05 12:12modify380.101.75291.74061.7555
8402006.04.05 12:12modify390.101.75281.74061.7555
8412006.04.05 12:12modify400.101.75291.74061.7555
8422006.04.05 12:12modify410.101.75291.74061.7555
8432006.04.05 12:12modify420.101.75291.74061.7555
8442006.04.05 12:18buy430.101.75231.25231.7553
8452006.04.05 12:18modify30.101.75361.74091.7555
8462006.04.05 12:18modify40.101.75371.74091.7555
8472006.04.05 12:18modify50.101.75361.74091.7555
8482006.04.05 12:18modify60.101.75351.74091.7555
8492006.04.05 12:18modify70.101.75361.74091.7555
8502006.04.05 12:18modify80.101.75371.74091.7555
8512006.04.05 12:18modify90.101.75371.74091.7555
8522006.04.05 12:18modify100.101.75361.74091.7555
8532006.04.05 12:18modify110.101.75351.74091.7555
8542006.04.05 12:18modify120.101.75341.74091.7555
8552006.04.05 12:18modify130.101.75351.74091.7555
8562006.04.05 12:18modify140.101.75361.74091.7555
8572006.04.05 12:18modify150.101.75371.74091.7555
8582006.04.05 12:18modify160.101.75291.74091.7555
8592006.04.05 12:18modify170.101.75281.74091.7555
8602006.04.05 12:18modify180.101.75271.74091.7555
8612006.04.05 12:18modify190.101.75281.74091.7555
8622006.04.05 12:18modify200.101.75291.74091.7555
8632006.04.05 12:18modify210.101.75281.74091.7555
8642006.04.05 12:18modify220.101.75271.74091.7555
8652006.04.05 12:18modify230.101.75261.74091.7555
8662006.04.05 12:18modify240.101.75271.74091.7555
8672006.04.05 12:18modify250.101.75261.74091.7555
8682006.04.05 12:18modify260.101.75251.74091.7555
8692006.04.05 12:18modify270.101.75241.74091.7555
8702006.04.05 12:18modify280.101.75251.74091.7555
8712006.04.05 12:18modify290.101.75261.74091.7555
8722006.04.05 12:18modify300.101.75271.74091.7555
8732006.04.05 12:18modify310.101.75281.74091.7555
8742006.04.05 12:18modify320.101.75271.74091.7555
8752006.04.05 12:18modify330.101.75261.74091.7555
8762006.04.05 12:18modify340.101.75251.74091.7555
8772006.04.05 12:18modify350.101.75261.74091.7555
8782006.04.05 12:18modify360.101.75271.74091.7555
8792006.04.05 12:18modify370.101.75281.74091.7555
8802006.04.05 12:18modify380.101.75291.74091.7555
8812006.04.05 12:18modify390.101.75281.74091.7555
8822006.04.05 12:18modify400.101.75291.74091.7555
8832006.04.05 12:18modify410.101.75291.74091.7555
8842006.04.05 12:18modify420.101.75291.74091.7555
8852006.04.05 12:18modify430.101.75231.74091.7555
8862006.04.05 12:26buy440.101.75231.25231.7553
8872006.04.05 12:26modify30.101.75361.74121.7555
8882006.04.05 12:26modify40.101.75371.74121.7555
8892006.04.05 12:26modify50.101.75361.74121.7555
8902006.04.05 12:26modify60.101.75351.74121.7555
8912006.04.05 12:26modify70.101.75361.74121.7555
8922006.04.05 12:26modify80.101.75371.74121.7555
8932006.04.05 12:26modify90.101.75371.74121.7555
8942006.04.05 12:26modify100.101.75361.74121.7555
8952006.04.05 12:26modify110.101.75351.74121.7555
8962006.04.05 12:26modify120.101.75341.74121.7555
8972006.04.05 12:26modify130.101.75351.74121.7555
8982006.04.05 12:26modify140.101.75361.74121.7555
8992006.04.05 12:26modify150.101.75371.74121.7555
9002006.04.05 12:26modify160.101.75291.74121.7555
9012006.04.05 12:26modify170.101.75281.74121.7555
9022006.04.05 12:26modify180.101.75271.74121.7555
9032006.04.05 12:26modify190.101.75281.74121.7555
9042006.04.05 12:26modify200.101.75291.74121.7555
9052006.04.05 12:26modify210.101.75281.74121.7555
9062006.04.05 12:26modify220.101.75271.74121.7555
9072006.04.05 12:26modify230.101.75261.74121.7555
9082006.04.05 12:26modify240.101.75271.74121.7555
9092006.04.05 12:26modify250.101.75261.74121.7555
9102006.04.05 12:26modify260.101.75251.74121.7555
9112006.04.05 12:26modify270.101.75241.74121.7555
9122006.04.05 12:26modify280.101.75251.74121.7555
9132006.04.05 12:26modify290.101.75261.74121.7555
9142006.04.05 12:26modify300.101.75271.74121.7555
9152006.04.05 12:26modify310.101.75281.74121.7555
9162006.04.05 12:26modify320.101.75271.74121.7555
9172006.04.05 12:26modify330.101.75261.74121.7555
9182006.04.05 12:26modify340.101.75251.74121.7555
9192006.04.05 12:26modify350.101.75261.74121.7555
9202006.04.05 12:26modify360.101.75271.74121.7555
9212006.04.05 12:26modify370.101.75281.74121.7555
9222006.04.05 12:26modify380.101.75291.74121.7555
9232006.04.05 12:26modify390.101.75281.74121.7555
9242006.04.05 12:26modify400.101.75291.74121.7555
9252006.04.05 12:26modify410.101.75291.74121.7555
9262006.04.05 12:26modify420.101.75291.74121.7555
9272006.04.05 12:26modify430.101.75231.74121.7555
9282006.04.05 12:26modify440.101.75231.74121.7555
9292006.04.05 12:26buy450.101.75221.25221.7552
9302006.04.05 12:26modify30.101.75361.74141.7555
9312006.04.05 12:26modify40.101.75371.74141.7555
9322006.04.05 12:26modify50.101.75361.74141.7555
9332006.04.05 12:26modify60.101.75351.74141.7555
9342006.04.05 12:26modify70.101.75361.74141.7555
9352006.04.05 12:26modify80.101.75371.74141.7555
9362006.04.05 12:26modify90.101.75371.74141.7555
9372006.04.05 12:26modify100.101.75361.74141.7555
9382006.04.05 12:26modify110.101.75351.74141.7555
9392006.04.05 12:26modify120.101.75341.74141.7555
9402006.04.05 12:26modify130.101.75351.74141.7555
9412006.04.05 12:26modify140.101.75361.74141.7555
9422006.04.05 12:26modify150.101.75371.74141.7555
9432006.04.05 12:26modify160.101.75291.74141.7555
9442006.04.05 12:26modify170.101.75281.74141.7555
9452006.04.05 12:26modify180.101.75271.74141.7555
9462006.04.05 12:26modify190.101.75281.74141.7555
9472006.04.05 12:26modify200.101.75291.74141.7555
9482006.04.05 12:26modify210.101.75281.74141.7555
9492006.04.05 12:26modify220.101.75271.74141.7555
9502006.04.05 12:26modify230.101.75261.74141.7555
9512006.04.05 12:26modify240.101.75271.74141.7555
9522006.04.05 12:26modify250.101.75261.74141.7555
9532006.04.05 12:26modify260.101.75251.74141.7555
9542006.04.05 12:26modify270.101.75241.74141.7555
9552006.04.05 12:26modify280.101.75251.74141.7555
9562006.04.05 12:26modify290.101.75261.74141.7555
9572006.04.05 12:26modify300.101.75271.74141.7555
9582006.04.05 12:26modify310.101.75281.74141.7555
9592006.04.05 12:26modify320.101.75271.74141.7555
9602006.04.05 12:26modify330.101.75261.74141.7555
9612006.04.05 12:26modify340.101.75251.74141.7555
9622006.04.05 12:26modify350.101.75261.74141.7555
9632006.04.05 12:26modify360.101.75271.74141.7555
9642006.04.05 12:26modify370.101.75281.74141.7555
9652006.04.05 12:26modify380.101.75291.74141.7555
9662006.04.05 12:26modify390.101.75281.74141.7555
9672006.04.05 12:26modify400.101.75291.74141.7555
9682006.04.05 12:26modify410.101.75291.74141.7555
9692006.04.05 12:26modify420.101.75291.74141.7555
9702006.04.05 12:26modify430.101.75231.74141.7555
9712006.04.05 12:26modify440.101.75231.74141.7555
9722006.04.05 12:26modify450.101.75221.74141.7555
9732006.04.05 12:26buy460.101.75231.25231.7553
9742006.04.05 12:26modify30.101.75361.74161.7555
9752006.04.05 12:26modify40.101.75371.74161.7555
9762006.04.05 12:26modify50.101.75361.74161.7555
9772006.04.05 12:26modify60.101.75351.74161.7555
9782006.04.05 12:26modify70.101.75361.74161.7555
9792006.04.05 12:26modify80.101.75371.74161.7555
9802006.04.05 12:26modify90.101.75371.74161.7555
9812006.04.05 12:26modify100.101.75361.74161.7555
9822006.04.05 12:26modify110.101.75351.74161.7555
9832006.04.05 12:26modify120.101.75341.74161.7555
9842006.04.05 12:26modify130.101.75351.74161.7555
9852006.04.05 12:26modify140.101.75361.74161.7555
9862006.04.05 12:26modify150.101.75371.74161.7555
9872006.04.05 12:26modify160.101.75291.74161.7555
9882006.04.05 12:26modify170.101.75281.74161.7555
9892006.04.05 12:26modify180.101.75271.74161.7555
9902006.04.05 12:26modify190.101.75281.74161.7555
9912006.04.05 12:26modify200.101.75291.74161.7555
9922006.04.05 12:26modify210.101.75281.74161.7555
9932006.04.05 12:26modify220.101.75271.74161.7555
9942006.04.05 12:26modify230.101.75261.74161.7555
9952006.04.05 12:26modify240.101.75271.74161.7555
9962006.04.05 12:26modify250.101.75261.74161.7555
9972006.04.05 12:26modify260.101.75251.74161.7555
9982006.04.05 12:26modify270.101.75241.74161.7555
9992006.04.05 12:26modify280.101.75251.74161.7555
10002006.04.05 12:26modify290.101.75261.74161.7555
10012006.04.05 12:26modify300.101.75271.74161.7555
10022006.04.05 12:26modify310.101.75281.74161.7555
10032006.04.05 12:26modify320.101.75271.74161.7555
10042006.04.05 12:26modify330.101.75261.74161.7555
10052006.04.05 12:26modify340.101.75251.74161.7555
10062006.04.05 12:26modify350.101.75261.74161.7555
10072006.04.05 12:26modify360.101.75271.74161.7555
10082006.04.05 12:26modify370.101.75281.74161.7555
10092006.04.05 12:26modify380.101.75291.74161.7555
10102006.04.05 12:26modify390.101.75281.74161.7555
10112006.04.05 12:26modify400.101.75291.74161.7555
10122006.04.05 12:26modify410.101.75291.74161.7555
10132006.04.05 12:26modify420.101.75291.74161.7555
10142006.04.05 12:26modify430.101.75231.74161.7555
10152006.04.05 12:26modify440.101.75231.74161.7555
10162006.04.05 12:26modify450.101.75221.74161.7555
10172006.04.05 12:26modify460.101.75231.74161.7555
10182006.04.05 12:27buy470.101.75231.25231.7553
10192006.04.05 12:27modify30.101.75361.74191.7555
10202006.04.05 12:27modify40.101.75371.74191.7555
10212006.04.05 12:27modify50.101.75361.74191.7555
10222006.04.05 12:27modify60.101.75351.74191.7555
10232006.04.05 12:27modify70.101.75361.74191.7555
10242006.04.05 12:27modify80.101.75371.74191.7555
10252006.04.05 12:27modify90.101.75371.74191.7555
10262006.04.05 12:27modify100.101.75361.74191.7555
10272006.04.05 12:27modify110.101.75351.74191.7555
10282006.04.05 12:27modify120.101.75341.74191.7555
10292006.04.05 12:27modify130.101.75351.74191.7555
10302006.04.05 12:27modify140.101.75361.74191.7555
10312006.04.05 12:27modify150.101.75371.74191.7555
10322006.04.05 12:27modify160.101.75291.74191.7555
10332006.04.05 12:27modify170.101.75281.74191.7555
10342006.04.05 12:27modify180.101.75271.74191.7555
10352006.04.05 12:27modify190.101.75281.74191.7555
10362006.04.05 12:27modify200.101.75291.74191.7555
10372006.04.05 12:27modify210.101.75281.74191.7555
10382006.04.05 12:27modify220.101.75271.74191.7555
10392006.04.05 12:27modify230.101.75261.74191.7555
10402006.04.05 12:27modify240.101.75271.74191.7555
10412006.04.05 12:27modify250.101.75261.74191.7555
10422006.04.05 12:27modify260.101.75251.74191.7555
10432006.04.05 12:27modify270.101.75241.74191.7555
10442006.04.05 12:27modify280.101.75251.74191.7555
10452006.04.05 12:27modify290.101.75261.74191.7555
10462006.04.05 12:27modify300.101.75271.74191.7555
10472006.04.05 12:27modify310.101.75281.74191.7555
10482006.04.05 12:27modify320.101.75271.74191.7555
10492006.04.05 12:27modify330.101.75261.74191.7555
10502006.04.05 12:27modify340.101.75251.74191.7555
10512006.04.05 12:27modify350.101.75261.74191.7555
10522006.04.05 12:27modify360.101.75271.74191.7555
10532006.04.05 12:27modify370.101.75281.74191.7555
10542006.04.05 12:27modify380.101.75291.74191.7555
10552006.04.05 12:27modify390.101.75281.74191.7555
10562006.04.05 12:27modify400.101.75291.74191.7555
10572006.04.05 12:27modify410.101.75291.74191.7555
10582006.04.05 12:27modify420.101.75291.74191.7555
10592006.04.05 12:27modify430.101.75231.74191.7555
10602006.04.05 12:27modify440.101.75231.74191.7555
10612006.04.05 12:27modify450.101.75221.74191.7555
10622006.04.05 12:27modify460.101.75231.74191.7555
10632006.04.05 12:27modify470.101.75231.74191.7555
10642006.04.05 12:27buy480.101.75231.25231.7553
10652006.04.05 12:27modify30.101.75361.74211.7555
10662006.04.05 12:27modify40.101.75371.74211.7555
10672006.04.05 12:27modify50.101.75361.74211.7555
10682006.04.05 12:27modify60.101.75351.74211.7555
10692006.04.05 12:27modify70.101.75361.74211.7555
10702006.04.05 12:27modify80.101.75371.74211.7555
10712006.04.05 12:27modify90.101.75371.74211.7555
10722006.04.05 12:27modify100.101.75361.74211.7555
10732006.04.05 12:27modify110.101.75351.74211.7555
10742006.04.05 12:27modify120.101.75341.74211.7555
10752006.04.05 12:27modify130.101.75351.74211.7555
10762006.04.05 12:27modify140.101.75361.74211.7555
10772006.04.05 12:27modify150.101.75371.74211.7555
10782006.04.05 12:27modify160.101.75291.74211.7555
10792006.04.05 12:27modify170.101.75281.74211.7555
10802006.04.05 12:27modify180.101.75271.74211.7555
10812006.04.05 12:27modify190.101.75281.74211.7555
10822006.04.05 12:27modify200.101.75291.74211.7555
10832006.04.05 12:27modify210.101.75281.74211.7555
10842006.04.05 12:27modify220.101.75271.74211.7555
10852006.04.05 12:27modify230.101.75261.74211.7555
10862006.04.05 12:27modify240.101.75271.74211.7555
10872006.04.05 12:27modify250.101.75261.74211.7555
10882006.04.05 12:27modify260.101.75251.74211.7555
10892006.04.05 12:27modify270.101.75241.74211.7555
10902006.04.05 12:27modify280.101.75251.74211.7555
10912006.04.05 12:27modify290.101.75261.74211.7555
10922006.04.05 12:27modify300.101.75271.74211.7555
10932006.04.05 12:27modify310.101.75281.74211.7555
10942006.04.05 12:27modify320.101.75271.74211.7555
10952006.04.05 12:27modify330.101.75261.74211.7555
10962006.04.05 12:27modify340.101.75251.74211.7555
10972006.04.05 12:27modify350.101.75261.74211.7555
10982006.04.05 12:27modify360.101.75271.74211.7555
10992006.04.05 12:27modify370.101.75281.74211.7555
11002006.04.05 12:27modify380.101.75291.74211.7555
11012006.04.05 12:27modify390.101.75281.74211.7555
11022006.04.05 12:27modify400.101.75291.74211.7555
11032006.04.05 12:27modify410.101.75291.74211.7555
11042006.04.05 12:27modify420.101.75291.74211.7555
11052006.04.05 12:27modify430.101.75231.74211.7555
11062006.04.05 12:27modify440.101.75231.74211.7555
11072006.04.05 12:27modify450.101.75221.74211.7555
11082006.04.05 12:27modify460.101.75231.74211.7555
11092006.04.05 12:27modify470.101.75231.74211.7555
11102006.04.05 12:27modify480.101.75231.74211.7555
11112006.04.05 12:27buy490.101.75211.25211.7551
11122006.04.05 12:27modify30.101.75361.74231.7555
11132006.04.05 12:27modify40.101.75371.74231.7555
11142006.04.05 12:27modify50.101.75361.74231.7555
11152006.04.05 12:27modify60.101.75351.74231.7555
11162006.04.05 12:27modify70.101.75361.74231.7555
11172006.04.05 12:27modify80.101.75371.74231.7555
11182006.04.05 12:27modify90.101.75371.74231.7555
11192006.04.05 12:27modify100.101.75361.74231.7555
11202006.04.05 12:27modify110.101.75351.74231.7555
11212006.04.05 12:27modify120.101.75341.74231.7555
11222006.04.05 12:27modify130.101.75351.74231.7555
11232006.04.05 12:27modify140.101.75361.74231.7555
11242006.04.05 12:27modify150.101.75371.74231.7555
11252006.04.05 12:27modify160.101.75291.74231.7555
11262006.04.05 12:27modify170.101.75281.74231.7555
11272006.04.05 12:27modify180.101.75271.74231.7555
11282006.04.05 12:27modify190.101.75281.74231.7555
11292006.04.05 12:27modify200.101.75291.74231.7555
11302006.04.05 12:27modify210.101.75281.74231.7555
11312006.04.05 12:27modify220.101.75271.74231.7555
11322006.04.05 12:27modify230.101.75261.74231.7555
11332006.04.05 12:27modify240.101.75271.74231.7555
11342006.04.05 12:27modify250.101.75261.74231.7555
11352006.04.05 12:27modify260.101.75251.74231.7555
11362006.04.05 12:27modify270.101.75241.74231.7555
11372006.04.05 12:27modify280.101.75251.74231.7555
11382006.04.05 12:27modify290.101.75261.74231.7555
11392006.04.05 12:27modify300.101.75271.74231.7555
11402006.04.05 12:27modify310.101.75281.74231.7555
11412006.04.05 12:27modify320.101.75271.74231.7555
11422006.04.05 12:27modify330.101.75261.74231.7555
11432006.04.05 12:27modify340.101.75251.74231.7555
11442006.04.05 12:27modify350.101.75261.74231.7555
11452006.04.05 12:27modify360.101.75271.74231.7555
11462006.04.05 12:27modify370.101.75281.74231.7555
11472006.04.05 12:27modify380.101.75291.74231.7555
11482006.04.05 12:27modify390.101.75281.74231.7555
11492006.04.05 12:27modify400.101.75291.74231.7555
11502006.04.05 12:27modify410.101.75291.74231.7555
11512006.04.05 12:27modify420.101.75291.74231.7555
11522006.04.05 12:27modify430.101.75231.74231.7555
11532006.04.05 12:27modify440.101.75231.74231.7555
11542006.04.05 12:27modify450.101.75221.74231.7555
11552006.04.05 12:27modify460.101.75231.74231.7555
11562006.04.05 12:27modify470.101.75231.74231.7555
11572006.04.05 12:27modify480.101.75231.74231.7555
11582006.04.05 12:27modify490.101.75211.74231.7555
11592006.04.05 12:28buy500.101.75201.25201.7550
11602006.04.05 12:28modify30.101.75361.74251.7555
11612006.04.05 12:28modify40.101.75371.74251.7555
11622006.04.05 12:28modify50.101.75361.74251.7555
11632006.04.05 12:28modify60.101.75351.74251.7555
11642006.04.05 12:28modify70.101.75361.74251.7555
11652006.04.05 12:28modify80.101.75371.74251.7555
11662006.04.05 12:28modify90.101.75371.74251.7555
11672006.04.05 12:28modify100.101.75361.74251.7555
11682006.04.05 12:28modify110.101.75351.74251.7555
11692006.04.05 12:28modify120.101.75341.74251.7555
11702006.04.05 12:28modify130.101.75351.74251.7555
11712006.04.05 12:28modify140.101.75361.74251.7555
11722006.04.05 12:28modify150.101.75371.74251.7555
11732006.04.05 12:28modify160.101.75291.74251.7555
11742006.04.05 12:28modify170.101.75281.74251.7555
11752006.04.05 12:28modify180.101.75271.74251.7555
11762006.04.05 12:28modify190.101.75281.74251.7555
11772006.04.05 12:28modify200.101.75291.74251.7555
11782006.04.05 12:28modify210.101.75281.74251.7555
11792006.04.05 12:28modify220.101.75271.74251.7555
11802006.04.05 12:28modify230.101.75261.74251.7555
11812006.04.05 12:28modify240.101.75271.74251.7555
11822006.04.05 12:28modify250.101.75261.74251.7555
11832006.04.05 12:28modify260.101.75251.74251.7555
11842006.04.05 12:28modify270.101.75241.74251.7555
11852006.04.05 12:28modify280.101.75251.74251.7555
11862006.04.05 12:28modify290.101.75261.74251.7555
11872006.04.05 12:28modify300.101.75271.74251.7555
11882006.04.05 12:28modify310.101.75281.74251.7555
11892006.04.05 12:28modify320.101.75271.74251.7555
11902006.04.05 12:28modify330.101.75261.74251.7555
11912006.04.05 12:28modify340.101.75251.74251.7555
11922006.04.05 12:28modify350.101.75261.74251.7555
11932006.04.05 12:28modify360.101.75271.74251.7555
11942006.04.05 12:28modify370.101.75281.74251.7555
11952006.04.05 12:28modify380.101.75291.74251.7555
11962006.04.05 12:28modify390.101.75281.74251.7555
11972006.04.05 12:28modify400.101.75291.74251.7555
11982006.04.05 12:28modify410.101.75291.74251.7555
11992006.04.05 12:28modify420.101.75291.74251.7555
12002006.04.05 12:28modify430.101.75231.74251.7555
12012006.04.05 12:28modify440.101.75231.74251.7555
12022006.04.05 12:28modify450.101.75221.74251.7555
12032006.04.05 12:28modify460.101.75231.74251.7555
12042006.04.05 12:28modify470.101.75231.74251.7555
12052006.04.05 12:28modify480.101.75231.74251.7555
12062006.04.05 12:28modify490.101.75211.74251.7555
12072006.04.05 12:28modify500.101.75201.74251.7555
12082006.04.05 12:28buy510.101.75191.25191.7549
12092006.04.05 12:28modify30.101.75361.74271.7555
12102006.04.05 12:28modify40.101.75371.74271.7555
12112006.04.05 12:28modify50.101.75361.74271.7555
12122006.04.05 12:28modify60.101.75351.74271.7555
12132006.04.05 12:28modify70.101.75361.74271.7555
12142006.04.05 12:28modify80.101.75371.74271.7555
12152006.04.05 12:28modify90.101.75371.74271.7555
12162006.04.05 12:28modify100.101.75361.74271.7555
12172006.04.05 12:28modify110.101.75351.74271.7555
12182006.04.05 12:28modify120.101.75341.74271.7555
12192006.04.05 12:28modify130.101.75351.74271.7555
12202006.04.05 12:28modify140.101.75361.74271.7555
12212006.04.05 12:28modify150.101.75371.74271.7555
12222006.04.05 12:28modify160.101.75291.74271.7555
12232006.04.05 12:28modify170.101.75281.74271.7555
12242006.04.05 12:28modify180.101.75271.74271.7555
12252006.04.05 12:28modify190.101.75281.74271.7555
12262006.04.05 12:28modify200.101.75291.74271.7555
12272006.04.05 12:28modify210.101.75281.74271.7555
12282006.04.05 12:28modify220.101.75271.74271.7555
12292006.04.05 12:28modify230.101.75261.74271.7555
12302006.04.05 12:28modify240.101.75271.74271.7555
12312006.04.05 12:28modify250.101.75261.74271.7555
12322006.04.05 12:28modify260.101.75251.74271.7555
12332006.04.05 12:28modify270.101.75241.74271.7555
12342006.04.05 12:28modify280.101.75251.74271.7555
12352006.04.05 12:28modify290.101.75261.74271.7555
12362006.04.05 12:28modify300.101.75271.74271.7555
12372006.04.05 12:28modify310.101.75281.74271.7555
12382006.04.05 12:28modify320.101.75271.74271.7555
12392006.04.05 12:28modify330.101.75261.74271.7555
12402006.04.05 12:28modify340.101.75251.74271.7555
12412006.04.05 12:28modify350.101.75261.74271.7555
12422006.04.05 12:28modify360.101.75271.74271.7555
12432006.04.05 12:28modify370.101.75281.74271.7555
12442006.04.05 12:28modify380.101.75291.74271.7555
12452006.04.05 12:28modify390.101.75281.74271.7555
12462006.04.05 12:28modify400.101.75291.74271.7555
12472006.04.05 12:28modify410.101.75291.74271.7555
12482006.04.05 12:28modify420.101.75291.74271.7555
12492006.04.05 12:28modify430.101.75231.74271.7555
12502006.04.05 12:28modify440.101.75231.74271.7555
12512006.04.05 12:28modify450.101.75221.74271.7555
12522006.04.05 12:28modify460.101.75231.74271.7555
12532006.04.05 12:28modify470.101.75231.74271.7555
12542006.04.05 12:28modify480.101.75231.74271.7555
12552006.04.05 12:28modify490.101.75211.74271.7555
12562006.04.05 12:28modify500.101.75201.74271.7555
12572006.04.05 12:28modify510.101.75191.74271.7555
12582006.04.05 12:28buy520.101.75181.25181.7548
12592006.04.05 12:28modify30.101.75361.74281.7555
12602006.04.05 12:28modify40.101.75371.74281.7555
12612006.04.05 12:28modify50.101.75361.74281.7555
12622006.04.05 12:28modify60.101.75351.74281.7555
12632006.04.05 12:28modify70.101.75361.74281.7555
12642006.04.05 12:28modify80.101.75371.74281.7555
12652006.04.05 12:28modify90.101.75371.74281.7555
12662006.04.05 12:28modify100.101.75361.74281.7555
12672006.04.05 12:28modify110.101.75351.74281.7555
12682006.04.05 12:28modify120.101.75341.74281.7555
12692006.04.05 12:28modify130.101.75351.74281.7555
12702006.04.05 12:28modify140.101.75361.74281.7555
12712006.04.05 12:28modify150.101.75371.74281.7555
12722006.04.05 12:28modify160.101.75291.74281.7555
12732006.04.05 12:28modify170.101.75281.74281.7555
12742006.04.05 12:28modify180.101.75271.74281.7555
12752006.04.05 12:28modify190.101.75281.74281.7555
12762006.04.05 12:28modify200.101.75291.74281.7555
12772006.04.05 12:28modify210.101.75281.74281.7555
12782006.04.05 12:28modify220.101.75271.74281.7555
12792006.04.05 12:28modify230.101.75261.74281.7555
12802006.04.05 12:28modify240.101.75271.74281.7555
12812006.04.05 12:28modify250.101.75261.74281.7555
12822006.04.05 12:28modify260.101.75251.74281.7555
12832006.04.05 12:28modify270.101.75241.74281.7555
12842006.04.05 12:28modify280.101.75251.74281.7555
12852006.04.05 12:28modify290.101.75261.74281.7555
12862006.04.05 12:28modify300.101.75271.74281.7555
12872006.04.05 12:28modify310.101.75281.74281.7555
12882006.04.05 12:28modify320.101.75271.74281.7555
12892006.04.05 12:28modify330.101.75261.74281.7555
12902006.04.05 12:28modify340.101.75251.74281.7555
12912006.04.05 12:28modify350.101.75261.74281.7555
12922006.04.05 12:28modify360.101.75271.74281.7555
12932006.04.05 12:28modify370.101.75281.74281.7555
12942006.04.05 12:28modify380.101.75291.74281.7555
12952006.04.05 12:28modify390.101.75281.74281.7555
12962006.04.05 12:28modify400.101.75291.74281.7555
12972006.04.05 12:28modify410.101.75291.74281.7555
12982006.04.05 12:28modify420.101.75291.74281.7555
12992006.04.05 12:28modify430.101.75231.74281.7555
13002006.04.05 12:28modify440.101.75231.74281.7555
13012006.04.05 12:28modify450.101.75221.74281.7555
13022006.04.05 12:28modify460.101.75231.74281.7555
13032006.04.05 12:28modify470.101.75231.74281.7555
13042006.04.05 12:28modify480.101.75231.74281.7555
13052006.04.05 12:28modify490.101.75211.74281.7555
13062006.04.05 12:28modify500.101.75201.74281.7555
13072006.04.05 12:28modify510.101.75191.74281.7555
13082006.04.05 12:28modify520.101.75181.74281.7555
13092006.04.05 12:28buy530.101.75201.25201.7550
13102006.04.05 12:28modify30.101.75361.74301.7555
13112006.04.05 12:28modify40.101.75371.74301.7555
13122006.04.05 12:28modify50.101.75361.74301.7555
13132006.04.05 12:28modify60.101.75351.74301.7555
13142006.04.05 12:28modify70.101.75361.74301.7555
13152006.04.05 12:28modify80.101.75371.74301.7555
13162006.04.05 12:28modify90.101.75371.74301.7555
13172006.04.05 12:28modify100.101.75361.74301.7555
13182006.04.05 12:28modify110.101.75351.74301.7555
13192006.04.05 12:28modify120.101.75341.74301.7555
13202006.04.05 12:28modify130.101.75351.74301.7555
13212006.04.05 12:28modify140.101.75361.74301.7555
13222006.04.05 12:28modify150.101.75371.74301.7555
13232006.04.05 12:28modify160.101.75291.74301.7555
13242006.04.05 12:28modify170.101.75281.74301.7555
13252006.04.05 12:28modify180.101.75271.74301.7555
13262006.04.05 12:28modify190.101.75281.74301.7555
13272006.04.05 12:28modify200.101.75291.74301.7555
13282006.04.05 12:28modify210.101.75281.74301.7555
13292006.04.05 12:28modify220.101.75271.74301.7555
13302006.04.05 12:28modify230.101.75261.74301.7555
13312006.04.05 12:28modify240.101.75271.74301.7555
13322006.04.05 12:28modify250.101.75261.74301.7555
13332006.04.05 12:28modify260.101.75251.74301.7555
13342006.04.05 12:28modify270.101.75241.74301.7555
13352006.04.05 12:28modify280.101.75251.74301.7555
13362006.04.05 12:28modify290.101.75261.74301.7555
13372006.04.05 12:28modify300.101.75271.74301.7555
13382006.04.05 12:28modify310.101.75281.74301.7555
13392006.04.05 12:28modify320.101.75271.74301.7555
13402006.04.05 12:28modify330.101.75261.74301.7555
13412006.04.05 12:28modify340.101.75251.74301.7555
13422006.04.05 12:28modify350.101.75261.74301.7555
13432006.04.05 12:28modify360.101.75271.74301.7555
13442006.04.05 12:28modify370.101.75281.74301.7555
13452006.04.05 12:28modify380.101.75291.74301.7555
13462006.04.05 12:28modify390.101.75281.74301.7555
13472006.04.05 12:28modify400.101.75291.74301.7555
13482006.04.05 12:28modify410.101.75291.74301.7555
13492006.04.05 12:28modify420.101.75291.74301.7555
13502006.04.05 12:28modify430.101.75231.74301.7555
13512006.04.05 12:28modify440.101.75231.74301.7555
13522006.04.05 12:28modify450.101.75221.74301.7555
13532006.04.05 12:28modify460.101.75231.74301.7555
13542006.04.05 12:28modify470.101.75231.74301.7555
13552006.04.05 12:28modify480.101.75231.74301.7555
13562006.04.05 12:28modify490.101.75211.74301.7555
13572006.04.05 12:28modify500.101.75201.74301.7555
13582006.04.05 12:28modify510.101.75191.74301.7555
13592006.04.05 12:28modify520.101.75181.74301.7555
13602006.04.05 12:28modify530.101.75201.74301.7555
13612006.04.06 11:15t/p30.101.75551.74301.755518.2510018.25
13622006.04.06 11:15t/p40.101.75551.74301.755517.2510035.50
13632006.04.06 11:15t/p50.101.75551.74301.755518.2510053.75
13642006.04.06 11:15t/p60.101.75551.74301.755519.2510073.00
13652006.04.06 11:15t/p70.101.75551.74301.755518.2510091.25
13662006.04.06 11:15t/p80.101.75551.74301.755517.2510108.50
13672006.04.06 11:15t/p90.101.75551.74301.755517.2510125.75
13682006.04.06 11:15t/p100.101.75551.74301.755518.2510144.00
13692006.04.06 11:15t/p110.101.75551.74301.755519.2510163.25
13702006.04.06 11:15t/p120.101.75551.74301.755520.2510183.50
13712006.04.06 11:15t/p130.101.75551.74301.755519.2510202.75
13722006.04.06 11:15t/p140.101.75551.74301.755518.2510221.00
13732006.04.06 11:15t/p150.101.75551.74301.755517.2510238.25
13742006.04.06 11:15t/p160.101.75551.74301.755525.2510263.50
13752006.04.06 11:15t/p170.101.75551.74301.755526.2510289.75
13762006.04.06 11:15t/p180.101.75551.74301.755527.2510317.00
13772006.04.06 11:15t/p190.101.75551.74301.755526.2510343.25
13782006.04.06 11:15t/p200.101.75551.74301.755525.2510368.50
13792006.04.06 11:15t/p210.101.75551.74301.755526.2510394.75
13802006.04.06 11:15t/p220.101.75551.74301.755527.2510422.00
13812006.04.06 11:15t/p230.101.75551.74301.755528.2510450.25
13822006.04.06 11:15t/p240.101.75551.74301.755527.2510477.50
13832006.04.06 11:15t/p250.101.75551.74301.755528.2510505.75
13842006.04.06 11:15t/p260.101.75551.74301.755529.2510535.00
13852006.04.06 11:15t/p270.101.75551.74301.755530.2510565.25
13862006.04.06 11:15t/p280.101.75551.74301.755529.2510594.50
13872006.04.06 11:15t/p290.101.75551.74301.755528.2510622.75
13882006.04.06 11:15t/p300.101.75551.74301.755527.2510650.00
13892006.04.06 11:15t/p310.101.75551.74301.755526.2510676.25
13902006.04.06 11:15t/p320.101.75551.74301.755527.2510703.50
13912006.04.06 11:15t/p330.101.75551.74301.755528.2510731.75
13922006.04.06 11:15t/p340.101.75551.74301.755529.2510761.00
13932006.04.06 11:15t/p350.101.75551.74301.755528.2510789.25
13942006.04.06 11:15t/p360.101.75551.74301.755527.2510816.50
13952006.04.06 11:15t/p370.101.75551.74301.755526.2510842.75
13962006.04.06 11:15t/p380.101.75551.74301.755525.2510868.00
13972006.04.06 11:15t/p390.101.75551.74301.755526.2510894.25
13982006.04.06 11:15t/p400.101.75551.74301.755525.2510919.50
13992006.04.06 11:15t/p410.101.75551.74301.755525.2510944.75
14002006.04.06 11:15t/p420.101.75551.74301.755525.2510970.00
14012006.04.06 11:15t/p430.101.75551.74301.755531.2511001.25
14022006.04.06 11:15t/p440.101.75551.74301.755531.2511032.50
14032006.04.06 11:15t/p450.101.75551.74301.755532.2511064.75
14042006.04.06 11:15t/p460.101.75551.74301.755531.2511096.00
14052006.04.06 11:15t/p470.101.75551.74301.755531.2511127.25
14062006.04.06 11:15t/p480.101.75551.74301.755531.2511158.50
14072006.04.06 11:15t/p490.101.75551.74301.755533.2511191.75
14082006.04.06 11:15t/p500.101.75551.74301.755534.2511226.00
14092006.04.06 11:15t/p510.101.75551.74301.755535.2511261.25
14102006.04.06 11:15t/p520.101.75551.74301.755536.2511297.50
14112006.04.06 11:15t/p530.101.75551.74301.755534.2511331.75
14122006.04.07 18:57t/p10.101.74031.99331.7403-69.4011262.35
14132006.04.07 18:57t/p20.101.74031.99331.7403130.5011392.85
14142006.04.12 15:36buy540.101.74871.24871.7517
14152006.04.12 16:56t/p540.101.75171.24871.751730.0011422.85
14162006.04.17 14:40sell550.101.76432.26431.7613
14172006.04.19 17:06sell560.101.78972.28971.7867
14182006.04.19 17:06modify550.101.76432.02701.7740
14192006.04.19 17:06modify560.101.78972.02701.7740
14202006.04.26 23:59close at stop560.101.78492.02701.774048.7011471.55
14212006.04.26 23:59close at stop550.101.78492.02701.7740-204.9011266.65