MTReport4 - 1.8


Net profit 670.77Initial deposit 10000.00
Gross profit 946.57Interest earned -12.50
Gross loss 263.30Commission paid 0.00
 
Total number of trades 11Percentage profitable 63.6%
Total number of pips 80Average pips per trade 7
 
Number of winning trades 7Number of losing trades 4
Average winning trade 135.22Average losing trade 65.83
Average winning pips 15Average losing pips 7
 
Return (1 days) 6.7%Maximum drawdown 1.8%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
9801862006.04.17 13:40buy1.00usdjpy117.70117.61118.502006.04.17 14:46117.61 0.00 0.00 -76.52 -9 9923.48*
10077182006.04.17 22:22sell1.00usdjpy117.77118.07116.972006.04.17 23:53117.80 0.00 0.00 -25.47 -3 9898.01*
10100872006.04.17 23:53buy1.00usdjpy117.80117.50118.602006.04.18 01:33117.86 0.00 0.00 50.91 6 9948.92*
10171912006.04.18 01:33sell1.00usdjpy117.86118.01117.062006.04.18 07:41118.01 0.00 0.00 -127.11 -15 9821.81*
10424402006.04.18 11:29sell1.00usdjpy117.95117.80117.152006.04.18 14:20117.64 0.00 0.00 263.52 31 10085.33
10591802006.04.18 14:20buy1.00usdjpy117.64117.34118.442006.04.18 14:48117.66 0.00 0.00 17.00 2 10102.33
10607892006.04.18 14:48sell1.00usdjpy117.66117.35116.862006.04.18 21:19117.05 0.00-12.50 521.14 61 10610.97
10880852006.04.18 21:19buy1.00usdjpy117.05116.75117.852006.04.18 21:31117.08 0.00 0.00 25.62 3 10636.59
10897262006.04.18 21:31sell1.00usdjpy117.08117.38116.282006.04.18 22:50117.00 0.00 0.00 68.38 8 10704.97
10928542006.04.18 22:49buy1.00usdjpy116.99116.69117.792006.04.18 23:08116.95 0.00 0.00 -34.20 -4 10670.77
10944562006.04.18 23:08sell1.00usdjpy116.95117.08116.15116.95 0.00 0.00 0.00 0 10670.77