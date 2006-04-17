MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 670.77
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 946.57
|Interest earned
| -12.50
|Gross loss
| 263.30
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 11
|Percentage profitable
| 63.6
|%
|Total number of pips
| 80
|Average pips per trade
| 7
|
|Number of winning trades
| 7
|Number of losing trades
| 4
|Average winning trade
| 135.22
|Average losing trade
| 65.83
|Average winning pips
| 15
|Average losing pips
| 7
|
|Return (1 days)
| 6.7
|%
|Maximum drawdown
| 1.8
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|980186
|2006.04.17 13:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.70
|117.61
|118.50
|2006.04.17 14:46
|117.61
| 0.00
| 0.00
| -76.52
| -9
| 9923.48
|*
|1007718
|2006.04.17 22:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.77
|118.07
|116.97
|2006.04.17 23:53
|117.80
| 0.00
| 0.00
| -25.47
| -3
| 9898.01
|*
|1010087
|2006.04.17 23:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.80
|117.50
|118.60
|2006.04.18 01:33
|117.86
| 0.00
| 0.00
| 50.91
| 6
| 9948.92
|*
|1017191
|2006.04.18 01:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.86
|118.01
|117.06
|2006.04.18 07:41
|118.01
| 0.00
| 0.00
| -127.11
| -15
| 9821.81
|*
|1042440
|2006.04.18 11:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.95
|117.80
|117.15
|2006.04.18 14:20
|117.64
| 0.00
| 0.00
| 263.52
| 31
| 10085.33
|
|1059180
|2006.04.18 14:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.64
|117.34
|118.44
|2006.04.18 14:48
|117.66
| 0.00
| 0.00
| 17.00
| 2
| 10102.33
|
|1060789
|2006.04.18 14:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.66
|117.35
|116.86
|2006.04.18 21:19
|117.05
| 0.00
|-12.50
| 521.14
| 61
| 10610.97
|
|1088085
|2006.04.18 21:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.75
|117.85
|2006.04.18 21:31
|117.08
| 0.00
| 0.00
| 25.62
| 3
| 10636.59
|
|1089726
|2006.04.18 21:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.08
|117.38
|116.28
|2006.04.18 22:50
|117.00
| 0.00
| 0.00
| 68.38
| 8
| 10704.97
|
|1092854
|2006.04.18 22:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.99
|116.69
|117.79
|2006.04.18 23:08
|116.95
| 0.00
| 0.00
| -34.20
| -4
| 10670.77
|
|1094456
|2006.04.18 23:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.95
|117.08
|116.15
|116.95
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 10670.77
|